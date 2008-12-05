|Account: 477575
|Name: EHIS
|Currency: USD
|2008 December 16, 23:34
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|28721551
|2008.12.05 21:41
|balance
|Deposit
|5 000.00
|28722542
|2008.12.05 21:55
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.86285
|0.76285
|0.86315
|2008.12.05 22:10
|0.86315
|0.00
|0.00
|0.00
|44.24
|28723818
|2008.12.05 22:18
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.86255
|0.76255
|0.86285
|2008.12.05 22:18
|0.86285
|0.00
|0.00
|0.00
|44.29
|28723861
|2008.12.05 22:18
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.86265
|0.76265
|0.86295
|2008.12.05 22:22
|0.86295
|0.00
|0.00
|0.00
|44.27
|28724158
|2008.12.05 22:28
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.86265
|0.76265
|0.86295
|2008.12.05 22:34
|0.86295
|0.00
|0.00
|0.00
|44.23
|28724975
|2008.12.05 22:44
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.86435
|0.96435
|0.86405
|2008.12.08 07:12
|0.86405
|0.00
|0.00
|-3.09
|44.45
|28724992
|2008.12.05 22:45
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.86535
|0.96535
|0.86485
|2008.12.05 22:52
|0.86485
|0.00
|0.00
|0.00
|147.26
|28725001
|2008.12.05 22:56
|buy
|3.00
|eurgbp
|0.86635
|0.76635
|0.86785
|2008.12.08 15:19
|0.86785
|0.00
|0.00
|0.88
|668.07
|28835237
|2008.12.08 15:46
|sell
|1.20
|eurgbp
|0.86795
|0.96795
|0.86765
|2008.12.08 20:57
|0.86765
|0.00
|0.00
|0.00
|53.72
|28867689
|2008.12.08 20:02
|buy
|3.30
|eurgbp
|0.86995
|0.76995
|0.87145
|2008.12.09 10:11
|0.87145
|0.00
|0.00
|0.98
|731.16
|28869965
|2008.12.08 20:24
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.86895
|0.96895
|0.86845
|2008.12.08 20:26
|0.86845
|0.00
|0.00
|0.00
|148.97
|29033374
|2008.12.09 20:28
|buy
|1.40
|eurgbp
|0.87395
|0.77395
|0.87425
|2008.12.09 20:31
|0.87425
|0.00
|0.00
|0.00
|61.95
|29035761
|2008.12.09 20:48
|sell
|1.40
|eurgbp
|0.87555
|0.97555
|0.87525
|2008.12.09 20:49
|0.87525
|0.00
|0.00
|0.00
|61.98
|29036199
|2008.12.09 20:51
|sell
|1.40
|eurgbp
|0.87555
|0.97555
|0.87525
|2008.12.09 20:53
|0.87525
|0.00
|0.00
|0.00
|61.95
|29036610
|2008.12.09 20:54
|sell
|1.40
|eurgbp
|0.87555
|0.97555
|0.87525
|2008.12.09 21:08
|0.87525
|0.00
|0.00
|0.00
|61.96
|29039433
|2008.12.09 21:11
|sell
|1.40
|eurgbp
|0.87575
|0.97575
|0.87545
|2008.12.10 02:08
|0.87545
|0.00
|0.00
|-4.35
|62.00
|29039477
|2008.12.09 22:49
|sell
|1.54
|eurgbp
|0.87675
|0.97675
|0.87625
|2008.12.09 22:51
|0.87625
|0.00
|0.00
|0.00
|113.61
|29066558
|2008.12.10 02:08
|buy
|1.50
|eurgbp
|0.87545
|0.77545
|0.87575
|2008.12.10 02:10
|0.87575
|0.00
|0.00
|0.00
|66.41
|29067029
|2008.12.10 02:13
|buy
|1.50
|eurgbp
|0.87565
|0.77565
|0.87595
|2008.12.10 02:17
|0.87595
|0.00
|0.00
|0.00
|66.33
|29071848
|2008.12.10 03:12
|buy
|1.50
|eurgbp
|0.87565
|0.77565
|0.87595
|2008.12.10 03:22
|0.87595
|0.00
|0.00
|0.00
|66.46
|29074546
|2008.12.10 04:02
|buy
|1.50
|eurgbp
|0.87575
|0.77575
|0.87605
|2008.12.10 04:31
|0.87605
|0.00
|0.00
|0.00
|66.46
|29076504
|2008.12.10 04:36
|buy
|1.50
|eurgbp
|0.87565
|0.77565
|0.87595
|2008.12.10 04:39
|0.87595
|0.00
|0.00
|0.00
|66.46
|29076971
|2008.12.10 04:41
|sell
|1.50
|eurgbp
|0.87625
|0.97625
|0.87595
|2008.12.10 05:37
|0.87595
|0.00
|0.00
|0.00
|66.56
|29191325
|2008.12.10 19:15
|sell
|1.60
|eurgbp
|0.87785
|0.97785
|0.87755
|2008.12.11 03:57
|0.87755
|0.00
|0.00
|-15.63
|71.37
|29218528
|2008.12.10 21:22
|buy
|1.80
|eurgbp
|0.87985
|0.77985
|0.88135
|2008.12.11 12:10
|0.88135
|0.00
|0.00
|12.79
|403.30
|29249689
|2008.12.11 01:40
|sell
|1.54
|eurgbp
|0.87885
|0.97885
|0.87835
|2008.12.11 03:18
|0.87835
|0.00
|0.00
|0.00
|114.37
|29363048
|2008.12.11 15:44
|sell
|1.70
|eurgbp
|0.88905
|0.98905
|0.88875
|2008.12.11 15:47
|0.88875
|0.00
|0.00
|0.00
|76.08
|29363053
|2008.12.11 15:45
|sell
|1.70
|eurgbp
|0.88905
|0.98905
|0.88875
|2008.12.11 15:47
|0.88875
|0.00
|0.00
|0.00
|76.08
|29364020
|2008.12.11 15:48
|sell
|1.70
|eurgbp
|0.88905
|0.98905
|0.88875
|2008.12.11 15:48
|0.88875
|0.00
|0.00
|0.00
|76.21
|29364022
|2008.12.11 15:48
|sell
|1.70
|eurgbp
|0.88905
|0.98905
|0.88875
|2008.12.11 15:48
|0.88875
|0.00
|0.00
|0.00
|76.21
|29365906
|2008.12.11 15:57
|sell
|1.70
|eurgbp
|0.88945
|0.98945
|0.88915
|2008.12.11 15:57
|0.88915
|0.00
|0.00
|0.00
|76.06
|29371012
|2008.12.11 16:24
|buy
|1.80
|eurgbp
|0.88665
|0.78665
|0.88695
|2008.12.11 16:33
|0.88695
|0.00
|0.00
|0.00
|80.71
|29375597
|2008.12.11 16:51
|buy
|1.80
|eurgbp
|0.88655
|0.78655
|0.88685
|2008.12.11 17:32
|0.88685
|0.00
|0.00
|0.00
|80.70
|29375598
|2008.12.11 16:51
|buy
|1.80
|eurgbp
|0.88655
|0.78655
|0.88685
|2008.12.11 17:32
|0.88685
|0.00
|0.00
|0.00
|80.70
|29383925
|2008.12.11 17:35
|sell
|1.80
|eurgbp
|0.88795
|0.98795
|0.88765
|2008.12.11 17:44
|0.88765
|0.00
|0.00
|0.00
|80.81
|29390432
|2008.12.11 17:56
|sell
|1.80
|eurgbp
|0.88855
|0.98855
|0.88825
|2008.12.11 18:55
|0.88825
|0.00
|0.00
|0.00
|81.43
|29407346
|2008.12.11 19:16
|buy
|1.80
|eurgbp
|0.88755
|0.78755
|0.88785
|2008.12.11 19:16
|0.88785
|0.00
|0.00
|0.00
|81.21
|29410974
|2008.12.11 19:38
|buy
|1.80
|eurgbp
|0.88745
|0.78745
|0.88775
|2008.12.11 19:45
|0.88775
|0.00
|0.00
|0.00
|81.24
|29413157
|2008.12.11 19:57
|buy
|1.90
|eurgbp
|0.88735
|0.78735
|0.88765
|2008.12.11 19:58
|0.88765
|0.00
|0.00
|0.00
|85.62
|29414407
|2008.12.11 20:05
|buy
|1.90
|eurgbp
|0.88735
|0.78735
|0.88765
|2008.12.11 20:08
|0.88765
|0.00
|0.00
|0.00
|85.67
|29414793
|2008.12.11 20:09
|buy
|1.90
|eurgbp
|0.88745
|0.78745
|0.88775
|2008.12.11 20:36
|0.88775
|0.00
|0.00
|0.00
|85.62
|29420640
|2008.12.11 20:58
|sell
|1.90
|eurgbp
|0.88935
|0.98935
|0.88905
|2008.12.11 20:59
|0.88905
|0.00
|0.00
|0.00
|85.40
|29421144
|2008.12.11 21:00
|sell
|1.90
|eurgbp
|0.88925
|0.98925
|0.88895
|2008.12.11 21:03
|0.88895
|0.00
|0.00
|0.00
|85.42
|29428612
|2008.12.11 22:20
|sell
|1.90
|eurgbp
|0.88955
|0.98955
|0.88925
|2008.12.11 22:22
|0.88925
|0.00
|0.00
|0.00
|85.59
|29429225
|2008.12.11 22:30
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.88965
|0.98965
|0.88935
|2008.12.11 22:33
|0.88935
|0.00
|0.00
|0.00
|90.16
|29433249
|2008.12.11 23:11
|buy
|2.00
|eurgbp
|0.88775
|0.78775
|0.88805
|2008.12.11 23:11
|0.88805
|0.00
|0.00
|0.00
|90.18
|29433279
|2008.12.11 23:11
|buy
|2.00
|eurgbp
|0.88775
|0.78775
|0.88805
|2008.12.11 23:27
|0.88805
|0.00
|0.00
|0.00
|90.18
|29433290
|2008.12.11 23:23
|buy
|2.20
|eurgbp
|0.88675
|0.78675
|0.88725
|2008.12.11 23:24
|0.88725
|0.00
|0.00
|0.00
|165.27
|29435110
|2008.12.11 23:27
|buy
|2.10
|eurgbp
|0.88745
|0.78745
|0.88775
|2008.12.11 23:28
|0.88775
|0.00
|0.00
|0.00
|94.64
|29435341
|2008.12.11 23:28
|buy
|2.10
|eurgbp
|0.88745
|0.78745
|0.88775
|2008.12.11 23:28
|0.88775
|0.00
|0.00
|0.00
|94.64
|29435368
|2008.12.11 23:28
|buy
|2.10
|eurgbp
|0.88725
|0.78725
|0.88755
|2008.12.11 23:28
|0.88755
|0.00
|0.00
|0.00
|94.65
|29435387
|2008.12.11 23:28
|buy
|2.10
|eurgbp
|0.88755
|0.78755
|0.88785
|2008.12.11 23:35
|0.88785
|0.00
|0.00
|0.00
|94.65
|29436115
|2008.12.11 23:37
|buy
|2.10
|eurgbp
|0.88745
|0.78745
|0.88775
|2008.12.11 23:38
|0.88775
|0.00
|0.00
|0.00
|94.68
|29437049
|2008.12.11 23:52
|buy
|2.10
|eurgbp
|0.88745
|0.78745
|0.88775
|2008.12.12 00:15
|0.88775
|0.00
|0.00
|5.04
|94.62
|29439466
|2008.12.12 00:28
|buy
|2.20
|eurgbp
|0.88715
|0.78715
|0.88745
|2008.12.12 00:46
|0.88745
|0.00
|0.00
|0.00
|99.24
|29440769
|2008.12.12 00:47
|buy
|2.20
|eurgbp
|0.88715
|0.78715
|0.88745
|2008.12.12 01:00
|0.88745
|0.00
|0.00
|0.00
|99.12
|29444432
|2008.12.12 01:36
|buy
|2.20
|eurgbp
|0.88695
|0.78695
|0.88725
|2008.12.12 01:44
|0.88725
|0.00
|0.00
|0.00
|99.07
|29448633
|2008.12.12 02:25
|sell
|2.20
|eurgbp
|0.88815
|0.98815
|0.88785
|2008.12.12 02:29
|0.88785
|0.00
|0.00
|0.00
|99.07
|29607667
|2008.12.12 19:07
|buy
|2.20
|eurgbp
|0.89395
|0.79395
|0.89425
|2008.12.12 19:10
|0.89425
|0.00
|0.00
|0.00
|98.51
|29610162
|2008.12.12 19:50
|sell
|2.30
|eurgbp
|0.89595
|0.99595
|0.89565
|2008.12.12 19:52
|0.89565
|0.00
|0.00
|0.00
|102.90
|29611166
|2008.12.12 20:05
|sell
|2.30
|eurgbp
|0.89595
|0.99595
|0.89565
|2008.12.12 20:13
|0.89565
|0.00
|0.00
|0.00
|103.01
|29612800
|2008.12.12 20:33
|buy
|2.30
|eurgbp
|0.89425
|0.79425
|0.89455
|2008.12.12 20:34
|0.89455
|0.00
|0.00
|0.00
|103.13
|29612904
|2008.12.12 20:35
|buy
|2.30
|eurgbp
|0.89415
|0.79415
|0.89445
|2008.12.12 20:35
|0.89445
|0.00
|0.00
|0.00
|103.14
|29612967
|2008.12.12 20:36
|buy
|2.40
|eurgbp
|0.89425
|0.79425
|0.89455
|2008.12.12 21:58
|0.89455
|0.00
|0.00
|0.00
|107.68
|29612982
|2008.12.12 20:40
|buy
|2.53
|eurgbp
|0.89325
|0.79325
|0.89375
|2008.12.12 20:42
|0.89375
|0.00
|0.00
|0.00
|189.33
|29617856
|2008.12.12 21:58
|sell
|2.40
|eurgbp
|0.89475
|0.99475
|0.89445
|2008.12.12 22:17
|0.89445
|0.00
|0.00
|0.00
|107.71
|29617878
|2008.12.12 22:03
|sell
|2.64
|eurgbp
|0.89575
|0.99575
|0.89525
|2008.12.12 22:06
|0.89525
|0.00
|0.00
|0.00
|197.26
|29621401
|2008.12.12 22:58
|sell
|2.50
|eurgbp
|0.89505
|0.99505
|0.89475
|2008.12.12 22:58
|0.89475
|0.00
|0.00
|0.00
|112.17
|29626407
|2008.12.15 00:20
|sell
|2.50
|eurgbp
|0.89515
|0.99515
|0.89485
|2008.12.15 08:37
|0.89485
|0.00
|0.00
|0.00
|112.85
|29626566
|2008.12.15 00:20
|sell limit
|2.64
|eurgbp
|0.89615
|0.99615
|0.89565
|2008.12.15 00:20
|0.89605
|cancelled
|29627642
|2008.12.15 00:25
|sell
|2.40
|eurgbp
|0.89665
|0.99665
|0.89635
|2008.12.15 00:28
|0.89635
|0.00
|0.00
|0.00
|107.96
|29627685
|2008.12.15 00:25
|sell
|2.53
|eurgbp
|0.89765
|0.99765
|0.89715
|2008.12.15 00:25
|0.89715
|0.00
|0.00
|0.00
|189.70
|29634906
|2008.12.15 01:31
|sell limit
|2.75
|eurgbp
|0.89615
|0.99615
|0.89565
|2008.12.15 01:32
|0.89605
|cancelled
|29645571
|2008.12.15 03:56
|buy
|2.50
|eurgbp
|0.89525
|0.79525
|0.89555
|2008.12.15 03:56
|0.89555
|0.00
|0.00
|0.00
|112.71
|29645583
|2008.12.15 03:56
|buy limit
|2.75
|eurgbp
|0.89425
|0.79425
|0.89475
|2008.12.15 03:56
|0.89575
|cancelled
|29645608
|2008.12.15 03:56
|buy
|2.60
|eurgbp
|0.89525
|0.79525
|0.89555
|2008.12.15 04:00
|0.89555
|0.00
|0.00
|0.00
|117.18
|29645617
|2008.12.15 03:57
|buy limit
|2.86
|eurgbp
|0.89425
|0.79425
|0.89475
|2008.12.15 04:00
|0.89595
|cancelled
|29646435
|2008.12.15 04:11
|buy
|2.60
|eurgbp
|0.89525
|0.79525
|0.89555
|2008.12.15 04:13
|0.89555
|0.00
|0.00
|0.00
|117.17
|29646438
|2008.12.15 04:11
|buy limit
|2.86
|eurgbp
|0.89425
|0.79425
|0.89475
|2008.12.15 04:13
|0.89585
|cancelled
|29782771
|2008.12.15 21:20
|sell
|2.60
|eurgbp
|0.89565
|0.99565
|0.89535
|2008.12.15 21:37
|0.89535
|0.00
|0.00
|0.00
|119.31
|29782780
|2008.12.15 21:20
|sell limit
|2.86
|eurgbp
|0.89665
|0.99665
|0.89615
|2008.12.15 21:20
|0.89555
|cancelled
|29783263
|2008.12.15 21:28
|sell
|2.60
|eurgbp
|0.89615
|0.99615
|0.89585
|2008.12.15 21:35
|0.89585
|0.00
|0.00
|0.00
|119.18
|29783267
|2008.12.15 21:28
|sell limit
|2.86
|eurgbp
|0.89715
|0.99715
|0.89665
|2008.12.15 21:35
|0.89575
|cancelled
|29783274
|2008.12.15 21:28
|sell limit
|2.86
|eurgbp
|0.89665
|0.99665
|0.89615
|2008.12.15 21:28
|0.89585
|cancelled
|29786122
|2008.12.15 21:43
|sell
|2.70
|eurgbp
|0.89615
|0.99615
|0.89585
|2008.12.15 21:43
|0.89585
|0.00
|0.00
|0.00
|123.87
|29786149
|2008.12.15 21:43
|sell limit
|2.97
|eurgbp
|0.89715
|0.99715
|0.89665
|2008.12.15 21:43
|0.89565
|cancelled
|29786417
|2008.12.15 21:44
|sell
|2.70
|eurgbp
|0.89615
|0.99615
|0.89585
|2008.12.15 21:46
|0.89585
|0.00
|0.00
|0.00
|123.84
|29786425
|2008.12.15 21:44
|sell limit
|2.97
|eurgbp
|0.89715
|0.99715
|0.89665
|2008.12.15 21:44
|0.89605
|cancelled
|29787054
|2008.12.15 21:52
|sell
|2.70
|eurgbp
|0.89615
|0.99615
|0.89585
|2008.12.15 21:55
|0.89585
|0.00
|0.00
|0.00
|123.93
|29787059
|2008.12.15 21:52
|sell limit
|2.97
|eurgbp
|0.89715
|0.99715
|0.89665
|2008.12.15 21:52
|0.89615
|cancelled
|29787597
|2008.12.15 21:57
|sell
|2.80
|eurgbp
|0.89615
|0.99615
|0.89585
|2008.12.15 21:59
|0.89585
|0.00
|0.00
|0.00
|128.55
|29787624
|2008.12.15 21:57
|sell limit
|2.97
|eurgbp
|0.89715
|0.99715
|0.89665
|2008.12.15 21:57
|0.89615
|cancelled
|29794952
|2008.12.15 23:01
|buy
|2.80
|eurgbp
|0.89465
|0.79465
|0.89495
|2008.12.15 23:03
|0.89495
|0.00
|0.00
|0.00
|128.58
|29795017
|2008.12.15 23:02
|buy limit
|3.08
|eurgbp
|0.89365
|0.79365
|0.89415
|2008.12.15 23:05
|0.89525
|cancelled
|29796555
|2008.12.15 23:18
|sell
|1.40
|eurgbp
|0.89625
|0.99625
|0.89595
|2008.12.15 23:20
|0.89595
|0.00
|0.00
|0.00
|64.34
|29796613
|2008.12.15 23:18
|sell limit
|1.54
|eurgbp
|0.89725
|0.99725
|0.89675
|2008.12.15 23:20
|0.89585
|cancelled
|29796621
|2008.12.15 23:18
|buy stop
|1.68
|eurgbp
|0.89825
|0.79825
|0.89975
|2008.12.15 23:20
|0.89595
|cancelled
|29802881
|2008.12.16 00:39
|sell
|1.40
|eurgbp
|0.89585
|0.99585
|0.89555
|2008.12.16 00:41
|0.89555
|0.00
|0.00
|0.00
|64.26
|29802883
|2008.12.16 00:39
|sell
|2.80
|eurgbp
|0.89595
|0.99595
|0.89565
|2008.12.16 00:41
|0.89565
|0.00
|0.00
|0.00
|128.48
|29802896
|2008.12.16 00:39
|sell limit
|1.54
|eurgbp
|0.89685
|0.99685
|0.89635
|2008.12.16 00:41
|0.89535
|cancelled
|29802902
|2008.12.16 00:39
|buy stop
|1.68
|eurgbp
|0.89785
|0.79785
|0.89935
|2008.12.16 00:41
|0.89545
|cancelled
|29802906
|2008.12.16 00:39
|buy stop
|3.36
|eurgbp
|0.89785
|0.79785
|0.89935
|2008.12.16 00:41
|0.89555
|cancelled
|29806258
|2008.12.16 01:15
|sell
|2.90
|eurgbp
|0.89555
|0.99555
|0.89525
|2008.12.16 01:30
|0.89525
|0.00
|0.00
|0.00
|133.13
|29806268
|2008.12.16 01:15
|sell limit
|3.19
|eurgbp
|0.89655
|0.99655
|0.89605
|2008.12.16 01:30
|0.89485
|cancelled
|29806269
|2008.12.16 01:15
|sell limit
|1.54
|eurgbp
|0.89655
|0.99655
|0.89605
|2008.12.16 01:31
|0.89485
|cancelled
|29806270
|2008.12.16 01:15
|buy stop
|3.48
|eurgbp
|0.89755
|0.79755
|0.89905
|2008.12.16 01:31
|0.89495
|cancelled
|29806272
|2008.12.16 01:15
|buy stop
|1.68
|eurgbp
|0.89755
|0.79755
|0.89905
|2008.12.16 01:31
|0.89505
|cancelled
|29807532
|2008.12.16 01:31
|buy
|2.90
|eurgbp
|0.89495
|0.79495
|0.89525
|2008.12.16 01:31
|0.89525
|0.00
|0.00
|0.00
|133.09
|29807546
|2008.12.16 01:31
|buy limit
|1.54
|eurgbp
|0.89395
|0.79395
|0.89445
|2008.12.16 01:31
|0.89545
|cancelled
|29807551
|2008.12.16 01:31
|sell stop
|1.68
|eurgbp
|0.89295
|0.99295
|0.89145
|2008.12.16 01:31
|0.89525
|cancelled
|29808713
|2008.12.16 01:51
|sell
|2.90
|eurgbp
|0.89565
|0.99565
|0.89535
|2008.12.16 01:54
|0.89535
|0.00
|0.00
|0.00
|133.08
|29808730
|2008.12.16 01:51
|sell limit
|1.65
|eurgbp
|0.89665
|0.99665
|0.89615
|2008.12.16 01:54
|0.89525
|cancelled
|29808733
|2008.12.16 01:51
|buy stop
|1.80
|eurgbp
|0.89765
|0.79765
|0.89915
|2008.12.16 01:54
|0.89545
|cancelled
|29808734
|2008.12.16 01:51
|buy stop
|3.48
|eurgbp
|0.89765
|0.79765
|0.89915
|2008.12.16 01:54
|0.89545
|cancelled
|29809759
|2008.12.16 02:03
|sell
|1.50
|eurgbp
|0.89575
|0.99575
|0.89545
|2008.12.16 02:17
|0.89545
|0.00
|0.00
|0.00
|68.91
|29809791
|2008.12.16 02:03
|sell limit
|3.19
|eurgbp
|0.89675
|0.99675
|0.89625
|2008.12.16 02:17
|0.89565
|cancelled
|29809792
|2008.12.16 02:03
|sell limit
|1.65
|eurgbp
|0.89675
|0.99675
|0.89625
|2008.12.16 02:17
|0.89545
|cancelled
|29809798
|2008.12.16 02:03
|buy stop
|1.80
|eurgbp
|0.89775
|0.79775
|0.89925
|2008.12.16 02:17
|0.89585
|cancelled
|29809801
|2008.12.16 02:04
|buy stop
|3.48
|eurgbp
|0.89775
|0.79775
|0.89925
|2008.12.16 02:17
|0.89595
|cancelled
|29810031
|2008.12.16 02:06
|sell
|1.50
|eurgbp
|0.89605
|0.99605
|0.89575
|2008.12.16 02:11
|0.89575
|0.00
|0.00
|0.00
|68.90
|29810042
|2008.12.16 02:06
|sell limit
|1.65
|eurgbp
|0.89705
|0.99705
|0.89655
|2008.12.16 02:11
|0.89545
|cancelled
|29810043
|2008.12.16 02:06
|buy stop
|1.80
|eurgbp
|0.89805
|0.79805
|0.89955
|2008.12.16 02:11
|0.89565
|cancelled
|29812033
|2008.12.16 02:43
|buy
|3.00
|eurgbp
|0.89555
|0.79555
|0.89585
|2008.12.16 02:49
|0.89585
|0.00
|0.00
|0.00
|137.75
|29812056
|2008.12.16 02:43
|buy limit
|1.65
|eurgbp
|0.89455
|0.79455
|0.89505
|2008.12.16 02:49
|0.89595
|cancelled
|29812058
|2008.12.16 02:43
|buy limit
|3.19
|eurgbp
|0.89455
|0.79455
|0.89505
|2008.12.16 02:49
|0.89605
|cancelled
|29812059
|2008.12.16 02:43
|sell stop
|1.80
|eurgbp
|0.89355
|0.99355
|0.89205
|2008.12.16 02:49
|0.89585
|cancelled
|29812060
|2008.12.16 02:43
|sell stop
|3.48
|eurgbp
|0.89355
|0.99355
|0.89205
|2008.12.16 02:49
|0.89575
|cancelled
|29812536
|2008.12.16 02:53
|sell
|1.50
|eurgbp
|0.89585
|0.99585
|0.89555
|2008.12.16 02:55
|0.89555
|0.00
|0.00
|0.00
|68.95
|29812588
|2008.12.16 02:54
|sell limit
|1.65
|eurgbp
|0.89685
|0.99685
|0.89635
|2008.12.16 02:55
|0.89545
|cancelled
|29812590
|2008.12.16 02:54
|buy stop
|1.80
|eurgbp
|0.89785
|0.79785
|0.89935
|2008.12.16 02:55
|0.89565
|cancelled
|29813155
|2008.12.16 03:02
|buy
|3.00
|eurgbp
|0.89545
|0.79545
|0.89575
|2008.12.16 03:37
|0.89575
|0.00
|0.00
|0.00
|137.67
|29813173
|2008.12.16 03:02
|buy limit
|1.65
|eurgbp
|0.89445
|0.79445
|0.89495
|2008.12.16 03:38
|0.89595
|cancelled
|29813176
|2008.12.16 03:02
|sell stop
|1.80
|eurgbp
|0.89345
|0.99345
|0.89195
|2008.12.16 03:38
|0.89565
|cancelled
|29815171
|2008.12.16 03:38
|sell
|1.50
|eurgbp
|0.89585
|0.99585
|0.89555
|2008.12.16 03:47
|0.89555
|0.00
|0.00
|0.00
|68.91
|29815185
|2008.12.16 03:38
|sell limit
|1.65
|eurgbp
|0.89685
|0.99685
|0.89635
|2008.12.16 03:47
|0.89565
|cancelled
|29815188
|2008.12.16 03:38
|buy stop
|1.80
|eurgbp
|0.89785
|0.79785
|0.89935
|2008.12.16 03:47
|0.89585
|cancelled
|29815339
|2008.12.16 03:40
|sell
|1.50
|eurgbp
|0.89615
|0.99615
|0.89585
|2008.12.16 03:45
|0.89585
|0.00
|0.00
|0.00
|68.84
|29815409
|2008.12.16 03:40
|sell limit
|1.65
|eurgbp
|0.89715
|0.99715
|0.89665
|2008.12.16 03:46
|0.89545
|cancelled
|29815413
|2008.12.16 03:40
|buy stop
|1.80
|eurgbp
|0.89815
|0.79815
|0.89965
|2008.12.16 03:46
|0.89585
|cancelled
|29816007
|2008.12.16 03:47
|sell
|1.50
|eurgbp
|0.89595
|0.99595
|0.89565
|2008.12.16 03:53
|0.89565
|0.00
|0.00
|0.00
|68.85
|29816041
|2008.12.16 03:48
|sell limit
|1.65
|eurgbp
|0.89695
|0.99695
|0.89645
|2008.12.16 03:53
|0.89565
|cancelled
|29816050
|2008.12.16 03:48
|buy stop
|1.80
|eurgbp
|0.89795
|0.79795
|0.89945
|2008.12.16 03:53
|0.89585
|cancelled
|29817449
|2008.12.16 04:21
|buy
|1.50
|eurgbp
|0.89545
|0.79545
|0.89575
|2008.12.16 04:23
|0.89575
|0.00
|0.00
|0.00
|68.88
|29817461
|2008.12.16 04:21
|buy limit
|1.65
|eurgbp
|0.89445
|0.79445
|0.89495
|2008.12.16 04:23
|0.89585
|cancelled
|29817467
|2008.12.16 04:21
|sell stop
|1.80
|eurgbp
|0.89345
|0.99345
|0.89195
|2008.12.16 04:24
|0.89575
|cancelled
|29913024
|2008.12.16 17:06
|buy
|3.10
|eurgbp
|0.89935
|0.79935
|0.89965
|2008.12.16 17:14
|0.89965
|0.00
|0.00
|0.00
|142.16
|29933842
|2008.12.16 20:00
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.89515
|0.79515
|0.89565
|2008.12.16 20:00
|0.90155
|cancelled
|29933855
|2008.12.16 20:00
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.89415
|0.99415
|0.89265
|2008.12.16 20:00
|0.90125
|cancelled
|29935647
|2008.12.16 20:10
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.90105
|0.80105
|0.90155
|2008.12.16 20:10
|0.90195
|cancelled
|29935670
|2008.12.16 20:10
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.90005
|1.00005
|0.89855
|2008.12.16 20:10
|0.90195
|cancelled
|29935706
|2008.12.16 20:10
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.90105
|0.80105
|0.90155
|2008.12.16 20:10
|0.90195
|cancelled
|29935720
|2008.12.16 20:10
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.90005
|1.00005
|0.89855
|2008.12.16 20:11
|0.90175
|cancelled
|29935752
|2008.12.16 20:11
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.89515
|0.79515
|0.89565
|2008.12.16 20:11
|0.90205
|cancelled
|29935774
|2008.12.16 20:11
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.89415
|0.99415
|0.89265
|2008.12.16 20:12
|0.90175
|cancelled
|29938528
|2008.12.16 20:22
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.90155
|0.80155
|0.90205
|2008.12.16 20:22
|0.90355
|cancelled
|29938885
|2008.12.16 20:22
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.90055
|1.00055
|0.89905
|2008.12.16 20:23
|0.90385
|cancelled
|29939244
|2008.12.16 20:23
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.90245
|0.80245
|0.90295
|2008.12.16 20:23
|0.90425
|cancelled
|29939450
|2008.12.16 20:23
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.90145
|1.00145
|0.89995
|2008.12.16 20:23
|0.90475
|cancelled
|29939861
|2008.12.16 20:23
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.90335
|0.80335
|0.90385
|2008.12.16 20:23
|0.90495
|cancelled
|29940050
|2008.12.16 20:23
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.90235
|1.00235
|0.90085
|2008.12.16 20:23
|0.90345
|cancelled
|29943794
|2008.12.16 20:30
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.90155
|0.80155
|0.90205
|2008.12.16 20:30
|0.90305
|cancelled
|29943808
|2008.12.16 20:30
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.90055
|1.00055
|0.89905
|2008.12.16 20:30
|0.90295
|cancelled
|29943820
|2008.12.16 20:30
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.90245
|0.80245
|0.90295
|2008.12.16 20:30
|0.90295
|cancelled
|29943896
|2008.12.16 20:30
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.90145
|1.00145
|0.89995
|2008.12.16 20:30
|0.90275
|cancelled
|29944013
|2008.12.16 20:30
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.90265
|0.80265
|0.90315
|2008.12.16 20:30
|0.90445
|cancelled
|29944060
|2008.12.16 20:30
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.90165
|1.00165
|0.90015
|2008.12.16 20:31
|0.90445
|cancelled
|29944197
|2008.12.16 20:31
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.90325
|0.80325
|0.90375
|2008.12.16 20:31
|0.90445
|cancelled
|29944226
|2008.12.16 20:31
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.90225
|1.00225
|0.90075
|2008.12.16 20:31
|0.90435
|cancelled
|29947638
|2008.12.16 20:34
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.90165
|0.80165
|0.90215
|2008.12.16 20:34
|0.90215
|cancelled
|29947689
|2008.12.16 20:34
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.90065
|1.00065
|0.89915
|2008.12.16 20:35
|0.90155
|cancelled
|29948801
|2008.12.16 20:36
|buy
|1.76
|eurgbp
|0.90215
|0.80215
|0.90265
|2008.12.16 20:36
|0.90265
|0.00
|0.00
|0.00
|136.36
|29948840
|2008.12.16 20:36
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.90115
|1.00115
|0.89965
|2008.12.16 20:37
|0.90335
|cancelled
|29948960
|2008.12.16 20:37
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.90205
|0.80205
|0.90255
|2008.12.16 20:37
|0.90385
|cancelled
|29949057
|2008.12.16 20:37
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.90105
|1.00105
|0.89955
|2008.12.16 20:37
|0.90335
|cancelled
|29949181
|2008.12.16 21:22
|buy
|1.76
|eurgbp
|0.90215
|0.80215
|0.90265
|2008.12.16 21:23
|0.90265
|0.00
|0.00
|0.00
|136.78
|0.00
|0.00
|-3.38
|10 921.77
|Closed P/L:
|10 918.39
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29986862
|2008.12.16 23:29
|sell
|3.20
|eurgbp
|0.90185
|1.00185
|0.90155
|0.90205
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.77
|Floating P/L:
|-99.77
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|29986927
|2008.12.16 23:30
|sell limit
|3.52
|eurgbp
|0.90285
|1.00285
|0.90235
|0.90185
|EURGBP King Additional Trade
|29986943
|2008.12.16 23:30
|buy stop
|3.84
|eurgbp
|0.90385
|0.80385
|0.90535
|0.90205
|EURGBP King Hedge Trade
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|10 918.39
|Floating P/L:
|-99.77
|Margin:
|900.16
|Balance:
|15 918.39
|Equity:
|15 818.62
|Free Margin:
|14 918.46