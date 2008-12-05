Alpari (UK) Ltd.

Account: 477575 Name: EHIS Currency: USD 2008 December 16, 23:34
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
287215512008.12.05 21:41balanceDeposit5 000.00
287225422008.12.05 21:55buy1.00eurgbp0.862850.762850.863152008.12.05 22:100.863150.000.000.0044.24
287238182008.12.05 22:18buy1.00eurgbp0.862550.762550.862852008.12.05 22:180.862850.000.000.0044.29
287238612008.12.05 22:18buy1.00eurgbp0.862650.762650.862952008.12.05 22:220.862950.000.000.0044.27
287241582008.12.05 22:28buy1.00eurgbp0.862650.762650.862952008.12.05 22:340.862950.000.000.0044.23
287249752008.12.05 22:44sell1.00eurgbp0.864350.964350.864052008.12.08 07:120.864050.000.00-3.0944.45
287249922008.12.05 22:45sell2.00eurgbp0.865350.965350.864852008.12.05 22:520.864850.000.000.00147.26
287250012008.12.05 22:56buy3.00eurgbp0.866350.766350.867852008.12.08 15:190.867850.000.000.88668.07
288352372008.12.08 15:46sell1.20eurgbp0.867950.967950.867652008.12.08 20:570.867650.000.000.0053.72
288676892008.12.08 20:02buy3.30eurgbp0.869950.769950.871452008.12.09 10:110.871450.000.000.98731.16
288699652008.12.08 20:24sell2.00eurgbp0.868950.968950.868452008.12.08 20:260.868450.000.000.00148.97
290333742008.12.09 20:28buy1.40eurgbp0.873950.773950.874252008.12.09 20:310.874250.000.000.0061.95
290357612008.12.09 20:48sell1.40eurgbp0.875550.975550.875252008.12.09 20:490.875250.000.000.0061.98
290361992008.12.09 20:51sell1.40eurgbp0.875550.975550.875252008.12.09 20:530.875250.000.000.0061.95
290366102008.12.09 20:54sell1.40eurgbp0.875550.975550.875252008.12.09 21:080.875250.000.000.0061.96
290394332008.12.09 21:11sell1.40eurgbp0.875750.975750.875452008.12.10 02:080.875450.000.00-4.3562.00
290394772008.12.09 22:49sell1.54eurgbp0.876750.976750.876252008.12.09 22:510.876250.000.000.00113.61
290665582008.12.10 02:08buy1.50eurgbp0.875450.775450.875752008.12.10 02:100.875750.000.000.0066.41
290670292008.12.10 02:13buy1.50eurgbp0.875650.775650.875952008.12.10 02:170.875950.000.000.0066.33
290718482008.12.10 03:12buy1.50eurgbp0.875650.775650.875952008.12.10 03:220.875950.000.000.0066.46
290745462008.12.10 04:02buy1.50eurgbp0.875750.775750.876052008.12.10 04:310.876050.000.000.0066.46
290765042008.12.10 04:36buy1.50eurgbp0.875650.775650.875952008.12.10 04:390.875950.000.000.0066.46
290769712008.12.10 04:41sell1.50eurgbp0.876250.976250.875952008.12.10 05:370.875950.000.000.0066.56
291913252008.12.10 19:15sell1.60eurgbp0.877850.977850.877552008.12.11 03:570.877550.000.00-15.6371.37
292185282008.12.10 21:22buy1.80eurgbp0.879850.779850.881352008.12.11 12:100.881350.000.0012.79403.30
292496892008.12.11 01:40sell1.54eurgbp0.878850.978850.878352008.12.11 03:180.878350.000.000.00114.37
293630482008.12.11 15:44sell1.70eurgbp0.889050.989050.888752008.12.11 15:470.888750.000.000.0076.08
293630532008.12.11 15:45sell1.70eurgbp0.889050.989050.888752008.12.11 15:470.888750.000.000.0076.08
293640202008.12.11 15:48sell1.70eurgbp0.889050.989050.888752008.12.11 15:480.888750.000.000.0076.21
293640222008.12.11 15:48sell1.70eurgbp0.889050.989050.888752008.12.11 15:480.888750.000.000.0076.21
293659062008.12.11 15:57sell1.70eurgbp0.889450.989450.889152008.12.11 15:570.889150.000.000.0076.06
293710122008.12.11 16:24buy1.80eurgbp0.886650.786650.886952008.12.11 16:330.886950.000.000.0080.71
293755972008.12.11 16:51buy1.80eurgbp0.886550.786550.886852008.12.11 17:320.886850.000.000.0080.70
293755982008.12.11 16:51buy1.80eurgbp0.886550.786550.886852008.12.11 17:320.886850.000.000.0080.70
293839252008.12.11 17:35sell1.80eurgbp0.887950.987950.887652008.12.11 17:440.887650.000.000.0080.81
293904322008.12.11 17:56sell1.80eurgbp0.888550.988550.888252008.12.11 18:550.888250.000.000.0081.43
294073462008.12.11 19:16buy1.80eurgbp0.887550.787550.887852008.12.11 19:160.887850.000.000.0081.21
294109742008.12.11 19:38buy1.80eurgbp0.887450.787450.887752008.12.11 19:450.887750.000.000.0081.24
294131572008.12.11 19:57buy1.90eurgbp0.887350.787350.887652008.12.11 19:580.887650.000.000.0085.62
294144072008.12.11 20:05buy1.90eurgbp0.887350.787350.887652008.12.11 20:080.887650.000.000.0085.67
294147932008.12.11 20:09buy1.90eurgbp0.887450.787450.887752008.12.11 20:360.887750.000.000.0085.62
294206402008.12.11 20:58sell1.90eurgbp0.889350.989350.889052008.12.11 20:590.889050.000.000.0085.40
294211442008.12.11 21:00sell1.90eurgbp0.889250.989250.888952008.12.11 21:030.888950.000.000.0085.42
294286122008.12.11 22:20sell1.90eurgbp0.889550.989550.889252008.12.11 22:220.889250.000.000.0085.59
294292252008.12.11 22:30sell2.00eurgbp0.889650.989650.889352008.12.11 22:330.889350.000.000.0090.16
294332492008.12.11 23:11buy2.00eurgbp0.887750.787750.888052008.12.11 23:110.888050.000.000.0090.18
294332792008.12.11 23:11buy2.00eurgbp0.887750.787750.888052008.12.11 23:270.888050.000.000.0090.18
294332902008.12.11 23:23buy2.20eurgbp0.886750.786750.887252008.12.11 23:240.887250.000.000.00165.27
294351102008.12.11 23:27buy2.10eurgbp0.887450.787450.887752008.12.11 23:280.887750.000.000.0094.64
294353412008.12.11 23:28buy2.10eurgbp0.887450.787450.887752008.12.11 23:280.887750.000.000.0094.64
294353682008.12.11 23:28buy2.10eurgbp0.887250.787250.887552008.12.11 23:280.887550.000.000.0094.65
294353872008.12.11 23:28buy2.10eurgbp0.887550.787550.887852008.12.11 23:350.887850.000.000.0094.65
294361152008.12.11 23:37buy2.10eurgbp0.887450.787450.887752008.12.11 23:380.887750.000.000.0094.68
294370492008.12.11 23:52buy2.10eurgbp0.887450.787450.887752008.12.12 00:150.887750.000.005.0494.62
294394662008.12.12 00:28buy2.20eurgbp0.887150.787150.887452008.12.12 00:460.887450.000.000.0099.24
294407692008.12.12 00:47buy2.20eurgbp0.887150.787150.887452008.12.12 01:000.887450.000.000.0099.12
294444322008.12.12 01:36buy2.20eurgbp0.886950.786950.887252008.12.12 01:440.887250.000.000.0099.07
294486332008.12.12 02:25sell2.20eurgbp0.888150.988150.887852008.12.12 02:290.887850.000.000.0099.07
296076672008.12.12 19:07buy2.20eurgbp0.893950.793950.894252008.12.12 19:100.894250.000.000.0098.51
296101622008.12.12 19:50sell2.30eurgbp0.895950.995950.895652008.12.12 19:520.895650.000.000.00102.90
296111662008.12.12 20:05sell2.30eurgbp0.895950.995950.895652008.12.12 20:130.895650.000.000.00103.01
296128002008.12.12 20:33buy2.30eurgbp0.894250.794250.894552008.12.12 20:340.894550.000.000.00103.13
296129042008.12.12 20:35buy2.30eurgbp0.894150.794150.894452008.12.12 20:350.894450.000.000.00103.14
296129672008.12.12 20:36buy2.40eurgbp0.894250.794250.894552008.12.12 21:580.894550.000.000.00107.68
296129822008.12.12 20:40buy2.53eurgbp0.893250.793250.893752008.12.12 20:420.893750.000.000.00189.33
296178562008.12.12 21:58sell2.40eurgbp0.894750.994750.894452008.12.12 22:170.894450.000.000.00107.71
296178782008.12.12 22:03sell2.64eurgbp0.895750.995750.895252008.12.12 22:060.895250.000.000.00197.26
296214012008.12.12 22:58sell2.50eurgbp0.895050.995050.894752008.12.12 22:580.894750.000.000.00112.17
296264072008.12.15 00:20sell2.50eurgbp0.895150.995150.894852008.12.15 08:370.894850.000.000.00112.85
296265662008.12.15 00:20sell limit2.64eurgbp0.896150.996150.895652008.12.15 00:200.89605cancelled
296276422008.12.15 00:25sell2.40eurgbp0.896650.996650.896352008.12.15 00:280.896350.000.000.00107.96
296276852008.12.15 00:25sell2.53eurgbp0.897650.997650.897152008.12.15 00:250.897150.000.000.00189.70
296349062008.12.15 01:31sell limit2.75eurgbp0.896150.996150.895652008.12.15 01:320.89605cancelled
296455712008.12.15 03:56buy2.50eurgbp0.895250.795250.895552008.12.15 03:560.895550.000.000.00112.71
296455832008.12.15 03:56buy limit2.75eurgbp0.894250.794250.894752008.12.15 03:560.89575cancelled
296456082008.12.15 03:56buy2.60eurgbp0.895250.795250.895552008.12.15 04:000.895550.000.000.00117.18
296456172008.12.15 03:57buy limit2.86eurgbp0.894250.794250.894752008.12.15 04:000.89595cancelled
296464352008.12.15 04:11buy2.60eurgbp0.895250.795250.895552008.12.15 04:130.895550.000.000.00117.17
296464382008.12.15 04:11buy limit2.86eurgbp0.894250.794250.894752008.12.15 04:130.89585cancelled
297827712008.12.15 21:20sell2.60eurgbp0.895650.995650.895352008.12.15 21:370.895350.000.000.00119.31
297827802008.12.15 21:20sell limit2.86eurgbp0.896650.996650.896152008.12.15 21:200.89555cancelled
297832632008.12.15 21:28sell2.60eurgbp0.896150.996150.895852008.12.15 21:350.895850.000.000.00119.18
297832672008.12.15 21:28sell limit2.86eurgbp0.897150.997150.896652008.12.15 21:350.89575cancelled
297832742008.12.15 21:28sell limit2.86eurgbp0.896650.996650.896152008.12.15 21:280.89585cancelled
297861222008.12.15 21:43sell2.70eurgbp0.896150.996150.895852008.12.15 21:430.895850.000.000.00123.87
297861492008.12.15 21:43sell limit2.97eurgbp0.897150.997150.896652008.12.15 21:430.89565cancelled
297864172008.12.15 21:44sell2.70eurgbp0.896150.996150.895852008.12.15 21:460.895850.000.000.00123.84
297864252008.12.15 21:44sell limit2.97eurgbp0.897150.997150.896652008.12.15 21:440.89605cancelled
297870542008.12.15 21:52sell2.70eurgbp0.896150.996150.895852008.12.15 21:550.895850.000.000.00123.93
297870592008.12.15 21:52sell limit2.97eurgbp0.897150.997150.896652008.12.15 21:520.89615cancelled
297875972008.12.15 21:57sell2.80eurgbp0.896150.996150.895852008.12.15 21:590.895850.000.000.00128.55
297876242008.12.15 21:57sell limit2.97eurgbp0.897150.997150.896652008.12.15 21:570.89615cancelled
297949522008.12.15 23:01buy2.80eurgbp0.894650.794650.894952008.12.15 23:030.894950.000.000.00128.58
297950172008.12.15 23:02buy limit3.08eurgbp0.893650.793650.894152008.12.15 23:050.89525cancelled
297965552008.12.15 23:18sell1.40eurgbp0.896250.996250.895952008.12.15 23:200.895950.000.000.0064.34
297966132008.12.15 23:18sell limit1.54eurgbp0.897250.997250.896752008.12.15 23:200.89585cancelled
297966212008.12.15 23:18buy stop1.68eurgbp0.898250.798250.899752008.12.15 23:200.89595cancelled
298028812008.12.16 00:39sell1.40eurgbp0.895850.995850.895552008.12.16 00:410.895550.000.000.0064.26
298028832008.12.16 00:39sell2.80eurgbp0.895950.995950.895652008.12.16 00:410.895650.000.000.00128.48
298028962008.12.16 00:39sell limit1.54eurgbp0.896850.996850.896352008.12.16 00:410.89535cancelled
298029022008.12.16 00:39buy stop1.68eurgbp0.897850.797850.899352008.12.16 00:410.89545cancelled
298029062008.12.16 00:39buy stop3.36eurgbp0.897850.797850.899352008.12.16 00:410.89555cancelled
298062582008.12.16 01:15sell2.90eurgbp0.895550.995550.895252008.12.16 01:300.895250.000.000.00133.13
298062682008.12.16 01:15sell limit3.19eurgbp0.896550.996550.896052008.12.16 01:300.89485cancelled
298062692008.12.16 01:15sell limit1.54eurgbp0.896550.996550.896052008.12.16 01:310.89485cancelled
298062702008.12.16 01:15buy stop3.48eurgbp0.897550.797550.899052008.12.16 01:310.89495cancelled
298062722008.12.16 01:15buy stop1.68eurgbp0.897550.797550.899052008.12.16 01:310.89505cancelled
298075322008.12.16 01:31buy2.90eurgbp0.894950.794950.895252008.12.16 01:310.895250.000.000.00133.09
298075462008.12.16 01:31buy limit1.54eurgbp0.893950.793950.894452008.12.16 01:310.89545cancelled
298075512008.12.16 01:31sell stop1.68eurgbp0.892950.992950.891452008.12.16 01:310.89525cancelled
298087132008.12.16 01:51sell2.90eurgbp0.895650.995650.895352008.12.16 01:540.895350.000.000.00133.08
298087302008.12.16 01:51sell limit1.65eurgbp0.896650.996650.896152008.12.16 01:540.89525cancelled
298087332008.12.16 01:51buy stop1.80eurgbp0.897650.797650.899152008.12.16 01:540.89545cancelled
298087342008.12.16 01:51buy stop3.48eurgbp0.897650.797650.899152008.12.16 01:540.89545cancelled
298097592008.12.16 02:03sell1.50eurgbp0.895750.995750.895452008.12.16 02:170.895450.000.000.0068.91
298097912008.12.16 02:03sell limit3.19eurgbp0.896750.996750.896252008.12.16 02:170.89565cancelled
298097922008.12.16 02:03sell limit1.65eurgbp0.896750.996750.896252008.12.16 02:170.89545cancelled
298097982008.12.16 02:03buy stop1.80eurgbp0.897750.797750.899252008.12.16 02:170.89585cancelled
298098012008.12.16 02:04buy stop3.48eurgbp0.897750.797750.899252008.12.16 02:170.89595cancelled
298100312008.12.16 02:06sell1.50eurgbp0.896050.996050.895752008.12.16 02:110.895750.000.000.0068.90
298100422008.12.16 02:06sell limit1.65eurgbp0.897050.997050.896552008.12.16 02:110.89545cancelled
298100432008.12.16 02:06buy stop1.80eurgbp0.898050.798050.899552008.12.16 02:110.89565cancelled
298120332008.12.16 02:43buy3.00eurgbp0.895550.795550.895852008.12.16 02:490.895850.000.000.00137.75
298120562008.12.16 02:43buy limit1.65eurgbp0.894550.794550.895052008.12.16 02:490.89595cancelled
298120582008.12.16 02:43buy limit3.19eurgbp0.894550.794550.895052008.12.16 02:490.89605cancelled
298120592008.12.16 02:43sell stop1.80eurgbp0.893550.993550.892052008.12.16 02:490.89585cancelled
298120602008.12.16 02:43sell stop3.48eurgbp0.893550.993550.892052008.12.16 02:490.89575cancelled
298125362008.12.16 02:53sell1.50eurgbp0.895850.995850.895552008.12.16 02:550.895550.000.000.0068.95
298125882008.12.16 02:54sell limit1.65eurgbp0.896850.996850.896352008.12.16 02:550.89545cancelled
298125902008.12.16 02:54buy stop1.80eurgbp0.897850.797850.899352008.12.16 02:550.89565cancelled
298131552008.12.16 03:02buy3.00eurgbp0.895450.795450.895752008.12.16 03:370.895750.000.000.00137.67
298131732008.12.16 03:02buy limit1.65eurgbp0.894450.794450.894952008.12.16 03:380.89595cancelled
298131762008.12.16 03:02sell stop1.80eurgbp0.893450.993450.891952008.12.16 03:380.89565cancelled
298151712008.12.16 03:38sell1.50eurgbp0.895850.995850.895552008.12.16 03:470.895550.000.000.0068.91
298151852008.12.16 03:38sell limit1.65eurgbp0.896850.996850.896352008.12.16 03:470.89565cancelled
298151882008.12.16 03:38buy stop1.80eurgbp0.897850.797850.899352008.12.16 03:470.89585cancelled
298153392008.12.16 03:40sell1.50eurgbp0.896150.996150.895852008.12.16 03:450.895850.000.000.0068.84
298154092008.12.16 03:40sell limit1.65eurgbp0.897150.997150.896652008.12.16 03:460.89545cancelled
298154132008.12.16 03:40buy stop1.80eurgbp0.898150.798150.899652008.12.16 03:460.89585cancelled
298160072008.12.16 03:47sell1.50eurgbp0.895950.995950.895652008.12.16 03:530.895650.000.000.0068.85
298160412008.12.16 03:48sell limit1.65eurgbp0.896950.996950.896452008.12.16 03:530.89565cancelled
298160502008.12.16 03:48buy stop1.80eurgbp0.897950.797950.899452008.12.16 03:530.89585cancelled
298174492008.12.16 04:21buy1.50eurgbp0.895450.795450.895752008.12.16 04:230.895750.000.000.0068.88
298174612008.12.16 04:21buy limit1.65eurgbp0.894450.794450.894952008.12.16 04:230.89585cancelled
298174672008.12.16 04:21sell stop1.80eurgbp0.893450.993450.891952008.12.16 04:240.89575cancelled
299130242008.12.16 17:06buy3.10eurgbp0.899350.799350.899652008.12.16 17:140.899650.000.000.00142.16
299338422008.12.16 20:00buy limit1.76eurgbp0.895150.795150.895652008.12.16 20:000.90155cancelled
299338552008.12.16 20:00sell stop1.92eurgbp0.894150.994150.892652008.12.16 20:000.90125cancelled
299356472008.12.16 20:10buy limit1.76eurgbp0.901050.801050.901552008.12.16 20:100.90195cancelled
299356702008.12.16 20:10sell stop1.92eurgbp0.900051.000050.898552008.12.16 20:100.90195cancelled
299357062008.12.16 20:10buy limit1.76eurgbp0.901050.801050.901552008.12.16 20:100.90195cancelled
299357202008.12.16 20:10sell stop1.92eurgbp0.900051.000050.898552008.12.16 20:110.90175cancelled
299357522008.12.16 20:11buy limit1.76eurgbp0.895150.795150.895652008.12.16 20:110.90205cancelled
299357742008.12.16 20:11sell stop1.92eurgbp0.894150.994150.892652008.12.16 20:120.90175cancelled
299385282008.12.16 20:22buy limit1.76eurgbp0.901550.801550.902052008.12.16 20:220.90355cancelled
299388852008.12.16 20:22sell stop1.92eurgbp0.900551.000550.899052008.12.16 20:230.90385cancelled
299392442008.12.16 20:23buy limit1.76eurgbp0.902450.802450.902952008.12.16 20:230.90425cancelled
299394502008.12.16 20:23sell stop1.92eurgbp0.901451.001450.899952008.12.16 20:230.90475cancelled
299398612008.12.16 20:23buy limit1.76eurgbp0.903350.803350.903852008.12.16 20:230.90495cancelled
299400502008.12.16 20:23sell stop1.92eurgbp0.902351.002350.900852008.12.16 20:230.90345cancelled
299437942008.12.16 20:30buy limit1.76eurgbp0.901550.801550.902052008.12.16 20:300.90305cancelled
299438082008.12.16 20:30sell stop1.92eurgbp0.900551.000550.899052008.12.16 20:300.90295cancelled
299438202008.12.16 20:30buy limit1.76eurgbp0.902450.802450.902952008.12.16 20:300.90295cancelled
299438962008.12.16 20:30sell stop1.92eurgbp0.901451.001450.899952008.12.16 20:300.90275cancelled
299440132008.12.16 20:30buy limit1.76eurgbp0.902650.802650.903152008.12.16 20:300.90445cancelled
299440602008.12.16 20:30sell stop1.92eurgbp0.901651.001650.900152008.12.16 20:310.90445cancelled
299441972008.12.16 20:31buy limit1.76eurgbp0.903250.803250.903752008.12.16 20:310.90445cancelled
299442262008.12.16 20:31sell stop1.92eurgbp0.902251.002250.900752008.12.16 20:310.90435cancelled
299476382008.12.16 20:34buy limit1.76eurgbp0.901650.801650.902152008.12.16 20:340.90215cancelled
299476892008.12.16 20:34sell stop1.92eurgbp0.900651.000650.899152008.12.16 20:350.90155cancelled
299488012008.12.16 20:36buy1.76eurgbp0.902150.802150.902652008.12.16 20:360.902650.000.000.00136.36
299488402008.12.16 20:36sell stop1.92eurgbp0.901151.001150.899652008.12.16 20:370.90335cancelled
299489602008.12.16 20:37buy limit1.76eurgbp0.902050.802050.902552008.12.16 20:370.90385cancelled
299490572008.12.16 20:37sell stop1.92eurgbp0.901051.001050.899552008.12.16 20:370.90335cancelled
299491812008.12.16 21:22buy1.76eurgbp0.902150.802150.902652008.12.16 21:230.902650.000.000.00136.78
  0.00 0.00 -3.38 10 921.77
Closed P/L: 10 918.39
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
299868622008.12.16 23:29sell3.20eurgbp0.901851.001850.90155 0.902050.000.000.00-99.77
  0.00 0.00 0.00 -99.77
 Floating P/L: -99.77
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
299869272008.12.16 23:30sell limit3.52eurgbp0.902851.002850.90235 0.90185EURGBP King Additional Trade
299869432008.12.16 23:30buy stop3.84eurgbp0.903850.803850.90535 0.90205EURGBP King Hedge Trade
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 10 918.39 Floating P/L: -99.77 Margin: 900.16
Balance: 15 918.39 Equity: 15 818.62 Free Margin: 14 918.46