Alpari (UK) Ltd.
|Account: 477575
|Name: EHIS
|Currency: USD
|2008 December 18, 14:54
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|28721551
|2008.12.05 21:41
|balance
|Deposit
|5 000.00
|28722542
|2008.12.05 21:55
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.86285
|0.76285
|0.86315
|2008.12.05 22:10
|0.86315
|0.00
|0.00
|0.00
|44.24
|28723818
|2008.12.05 22:18
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.86255
|0.76255
|0.86285
|2008.12.05 22:18
|0.86285
|0.00
|0.00
|0.00
|44.29
|28723861
|2008.12.05 22:18
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.86265
|0.76265
|0.86295
|2008.12.05 22:22
|0.86295
|0.00
|0.00
|0.00
|44.27
|28724158
|2008.12.05 22:28
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.86265
|0.76265
|0.86295
|2008.12.05 22:34
|0.86295
|0.00
|0.00
|0.00
|44.23
|28724975
|2008.12.05 22:44
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.86435
|0.96435
|0.86405
|2008.12.08 07:12
|0.86405
|0.00
|0.00
|-3.09
|44.45
|28724992
|2008.12.05 22:45
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.86535
|0.96535
|0.86485
|2008.12.05 22:52
|0.86485
|0.00
|0.00
|0.00
|147.26
|28725001
|2008.12.05 22:56
|buy
|3.00
|eurgbp
|0.86635
|0.76635
|0.86785
|2008.12.08 15:19
|0.86785
|0.00
|0.00
|0.88
|668.07
|28835237
|2008.12.08 15:46
|sell
|1.20
|eurgbp
|0.86795
|0.96795
|0.86765
|2008.12.08 20:57
|0.86765
|0.00
|0.00
|0.00
|53.72
|28867689
|2008.12.08 20:02
|buy
|3.30
|eurgbp
|0.86995
|0.76995
|0.87145
|2008.12.09 10:11
|0.87145
|0.00
|0.00
|0.98
|731.16
|28869965
|2008.12.08 20:24
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.86895
|0.96895
|0.86845
|2008.12.08 20:26
|0.86845
|0.00
|0.00
|0.00
|148.97
|29033374
|2008.12.09 20:28
|buy
|1.40
|eurgbp
|0.87395
|0.77395
|0.87425
|2008.12.09 20:31
|0.87425
|0.00
|0.00
|0.00
|61.95
|29035761
|2008.12.09 20:48
|sell
|1.40
|eurgbp
|0.87555
|0.97555
|0.87525
|2008.12.09 20:49
|0.87525
|0.00
|0.00
|0.00
|61.98
|29036199
|2008.12.09 20:51
|sell
|1.40
|eurgbp
|0.87555
|0.97555
|0.87525
|2008.12.09 20:53
|0.87525
|0.00
|0.00
|0.00
|61.95
|29036610
|2008.12.09 20:54
|sell
|1.40
|eurgbp
|0.87555
|0.97555
|0.87525
|2008.12.09 21:08
|0.87525
|0.00
|0.00
|0.00
|61.96
|29039433
|2008.12.09 21:11
|sell
|1.40
|eurgbp
|0.87575
|0.97575
|0.87545
|2008.12.10 02:08
|0.87545
|0.00
|0.00
|-4.35
|62.00
|29039477
|2008.12.09 22:49
|sell
|1.54
|eurgbp
|0.87675
|0.97675
|0.87625
|2008.12.09 22:51
|0.87625
|0.00
|0.00
|0.00
|113.61
|29066558
|2008.12.10 02:08
|buy
|1.50
|eurgbp
|0.87545
|0.77545
|0.87575
|2008.12.10 02:10
|0.87575
|0.00
|0.00
|0.00
|66.41
|29067029
|2008.12.10 02:13
|buy
|1.50
|eurgbp
|0.87565
|0.77565
|0.87595
|2008.12.10 02:17
|0.87595
|0.00
|0.00
|0.00
|66.33
|29071848
|2008.12.10 03:12
|buy
|1.50
|eurgbp
|0.87565
|0.77565
|0.87595
|2008.12.10 03:22
|0.87595
|0.00
|0.00
|0.00
|66.46
|29074546
|2008.12.10 04:02
|buy
|1.50
|eurgbp
|0.87575
|0.77575
|0.87605
|2008.12.10 04:31
|0.87605
|0.00
|0.00
|0.00
|66.46
|29076504
|2008.12.10 04:36
|buy
|1.50
|eurgbp
|0.87565
|0.77565
|0.87595
|2008.12.10 04:39
|0.87595
|0.00
|0.00
|0.00
|66.46
|29076971
|2008.12.10 04:41
|sell
|1.50
|eurgbp
|0.87625
|0.97625
|0.87595
|2008.12.10 05:37
|0.87595
|0.00
|0.00
|0.00
|66.56
|29191325
|2008.12.10 19:15
|sell
|1.60
|eurgbp
|0.87785
|0.97785
|0.87755
|2008.12.11 03:57
|0.87755
|0.00
|0.00
|-15.63
|71.37
|29218528
|2008.12.10 21:22
|buy
|1.80
|eurgbp
|0.87985
|0.77985
|0.88135
|2008.12.11 12:10
|0.88135
|0.00
|0.00
|12.79
|403.30
|29249689
|2008.12.11 01:40
|sell
|1.54
|eurgbp
|0.87885
|0.97885
|0.87835
|2008.12.11 03:18
|0.87835
|0.00
|0.00
|0.00
|114.37
|29363048
|2008.12.11 15:44
|sell
|1.70
|eurgbp
|0.88905
|0.98905
|0.88875
|2008.12.11 15:47
|0.88875
|0.00
|0.00
|0.00
|76.08
|29363053
|2008.12.11 15:45
|sell
|1.70
|eurgbp
|0.88905
|0.98905
|0.88875
|2008.12.11 15:47
|0.88875
|0.00
|0.00
|0.00
|76.08
|29364020
|2008.12.11 15:48
|sell
|1.70
|eurgbp
|0.88905
|0.98905
|0.88875
|2008.12.11 15:48
|0.88875
|0.00
|0.00
|0.00
|76.21
|29364022
|2008.12.11 15:48
|sell
|1.70
|eurgbp
|0.88905
|0.98905
|0.88875
|2008.12.11 15:48
|0.88875
|0.00
|0.00
|0.00
|76.21
|29365906
|2008.12.11 15:57
|sell
|1.70
|eurgbp
|0.88945
|0.98945
|0.88915
|2008.12.11 15:57
|0.88915
|0.00
|0.00
|0.00
|76.06
|29371012
|2008.12.11 16:24
|buy
|1.80
|eurgbp
|0.88665
|0.78665
|0.88695
|2008.12.11 16:33
|0.88695
|0.00
|0.00
|0.00
|80.71
|29375597
|2008.12.11 16:51
|buy
|1.80
|eurgbp
|0.88655
|0.78655
|0.88685
|2008.12.11 17:32
|0.88685
|0.00
|0.00
|0.00
|80.70
|29375598
|2008.12.11 16:51
|buy
|1.80
|eurgbp
|0.88655
|0.78655
|0.88685
|2008.12.11 17:32
|0.88685
|0.00
|0.00
|0.00
|80.70
|29383925
|2008.12.11 17:35
|sell
|1.80
|eurgbp
|0.88795
|0.98795
|0.88765
|2008.12.11 17:44
|0.88765
|0.00
|0.00
|0.00
|80.81
|29390432
|2008.12.11 17:56
|sell
|1.80
|eurgbp
|0.88855
|0.98855
|0.88825
|2008.12.11 18:55
|0.88825
|0.00
|0.00
|0.00
|81.43
|29407346
|2008.12.11 19:16
|buy
|1.80
|eurgbp
|0.88755
|0.78755
|0.88785
|2008.12.11 19:16
|0.88785
|0.00
|0.00
|0.00
|81.21
|29410974
|2008.12.11 19:38
|buy
|1.80
|eurgbp
|0.88745
|0.78745
|0.88775
|2008.12.11 19:45
|0.88775
|0.00
|0.00
|0.00
|81.24
|29413157
|2008.12.11 19:57
|buy
|1.90
|eurgbp
|0.88735
|0.78735
|0.88765
|2008.12.11 19:58
|0.88765
|0.00
|0.00
|0.00
|85.62
|29414407
|2008.12.11 20:05
|buy
|1.90
|eurgbp
|0.88735
|0.78735
|0.88765
|2008.12.11 20:08
|0.88765
|0.00
|0.00
|0.00
|85.67
|29414793
|2008.12.11 20:09
|buy
|1.90
|eurgbp
|0.88745
|0.78745
|0.88775
|2008.12.11 20:36
|0.88775
|0.00
|0.00
|0.00
|85.62
|29420640
|2008.12.11 20:58
|sell
|1.90
|eurgbp
|0.88935
|0.98935
|0.88905
|2008.12.11 20:59
|0.88905
|0.00
|0.00
|0.00
|85.40
|29421144
|2008.12.11 21:00
|sell
|1.90
|eurgbp
|0.88925
|0.98925
|0.88895
|2008.12.11 21:03
|0.88895
|0.00
|0.00
|0.00
|85.42
|29428612
|2008.12.11 22:20
|sell
|1.90
|eurgbp
|0.88955
|0.98955
|0.88925
|2008.12.11 22:22
|0.88925
|0.00
|0.00
|0.00
|85.59
|29429225
|2008.12.11 22:30
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.88965
|0.98965
|0.88935
|2008.12.11 22:33
|0.88935
|0.00
|0.00
|0.00
|90.16
|29433249
|2008.12.11 23:11
|buy
|2.00
|eurgbp
|0.88775
|0.78775
|0.88805
|2008.12.11 23:11
|0.88805
|0.00
|0.00
|0.00
|90.18
|29433279
|2008.12.11 23:11
|buy
|2.00
|eurgbp
|0.88775
|0.78775
|0.88805
|2008.12.11 23:27
|0.88805
|0.00
|0.00
|0.00
|90.18
|29433290
|2008.12.11 23:23
|buy
|2.20
|eurgbp
|0.88675
|0.78675
|0.88725
|2008.12.11 23:24
|0.88725
|0.00
|0.00
|0.00
|165.27
|29435110
|2008.12.11 23:27
|buy
|2.10
|eurgbp
|0.88745
|0.78745
|0.88775
|2008.12.11 23:28
|0.88775
|0.00
|0.00
|0.00
|94.64
|29435341
|2008.12.11 23:28
|buy
|2.10
|eurgbp
|0.88745
|0.78745
|0.88775
|2008.12.11 23:28
|0.88775
|0.00
|0.00
|0.00
|94.64
|29435368
|2008.12.11 23:28
|buy
|2.10
|eurgbp
|0.88725
|0.78725
|0.88755
|2008.12.11 23:28
|0.88755
|0.00
|0.00
|0.00
|94.65
|29435387
|2008.12.11 23:28
|buy
|2.10
|eurgbp
|0.88755
|0.78755
|0.88785
|2008.12.11 23:35
|0.88785
|0.00
|0.00
|0.00
|94.65
|29436115
|2008.12.11 23:37
|buy
|2.10
|eurgbp
|0.88745
|0.78745
|0.88775
|2008.12.11 23:38
|0.88775
|0.00
|0.00
|0.00
|94.68
|29437049
|2008.12.11 23:52
|buy
|2.10
|eurgbp
|0.88745
|0.78745
|0.88775
|2008.12.12 00:15
|0.88775
|0.00
|0.00
|5.04
|94.62
|29439466
|2008.12.12 00:28
|buy
|2.20
|eurgbp
|0.88715
|0.78715
|0.88745
|2008.12.12 00:46
|0.88745
|0.00
|0.00
|0.00
|99.24
|29440769
|2008.12.12 00:47
|buy
|2.20
|eurgbp
|0.88715
|0.78715
|0.88745
|2008.12.12 01:00
|0.88745
|0.00
|0.00
|0.00
|99.12
|29444432
|2008.12.12 01:36
|buy
|2.20
|eurgbp
|0.88695
|0.78695
|0.88725
|2008.12.12 01:44
|0.88725
|0.00
|0.00
|0.00
|99.07
|29448633
|2008.12.12 02:25
|sell
|2.20
|eurgbp
|0.88815
|0.98815
|0.88785
|2008.12.12 02:29
|0.88785
|0.00
|0.00
|0.00
|99.07
|29607667
|2008.12.12 19:07
|buy
|2.20
|eurgbp
|0.89395
|0.79395
|0.89425
|2008.12.12 19:10
|0.89425
|0.00
|0.00
|0.00
|98.51
|29610162
|2008.12.12 19:50
|sell
|2.30
|eurgbp
|0.89595
|0.99595
|0.89565
|2008.12.12 19:52
|0.89565
|0.00
|0.00
|0.00
|102.90
|29611166
|2008.12.12 20:05
|sell
|2.30
|eurgbp
|0.89595
|0.99595
|0.89565
|2008.12.12 20:13
|0.89565
|0.00
|0.00
|0.00
|103.01
|29612800
|2008.12.12 20:33
|buy
|2.30
|eurgbp
|0.89425
|0.79425
|0.89455
|2008.12.12 20:34
|0.89455
|0.00
|0.00
|0.00
|103.13
|29612904
|2008.12.12 20:35
|buy
|2.30
|eurgbp
|0.89415
|0.79415
|0.89445
|2008.12.12 20:35
|0.89445
|0.00
|0.00
|0.00
|103.14
|29612967
|2008.12.12 20:36
|buy
|2.40
|eurgbp
|0.89425
|0.79425
|0.89455
|2008.12.12 21:58
|0.89455
|0.00
|0.00
|0.00
|107.68
|29612982
|2008.12.12 20:40
|buy
|2.53
|eurgbp
|0.89325
|0.79325
|0.89375
|2008.12.12 20:42
|0.89375
|0.00
|0.00
|0.00
|189.33
|29617856
|2008.12.12 21:58
|sell
|2.40
|eurgbp
|0.89475
|0.99475
|0.89445
|2008.12.12 22:17
|0.89445
|0.00
|0.00
|0.00
|107.71
|29617878
|2008.12.12 22:03
|sell
|2.64
|eurgbp
|0.89575
|0.99575
|0.89525
|2008.12.12 22:06
|0.89525
|0.00
|0.00
|0.00
|197.26
|29621401
|2008.12.12 22:58
|sell
|2.50
|eurgbp
|0.89505
|0.99505
|0.89475
|2008.12.12 22:58
|0.89475
|0.00
|0.00
|0.00
|112.17
|29626407
|2008.12.15 00:20
|sell
|2.50
|eurgbp
|0.89515
|0.99515
|0.89485
|2008.12.15 08:37
|0.89485
|0.00
|0.00
|0.00
|112.85
|29626566
|2008.12.15 00:20
|sell limit
|2.64
|eurgbp
|0.89615
|0.99615
|0.89565
|2008.12.15 00:20
|0.89605
|cancelled
|29627642
|2008.12.15 00:25
|sell
|2.40
|eurgbp
|0.89665
|0.99665
|0.89635
|2008.12.15 00:28
|0.89635
|0.00
|0.00
|0.00
|107.96
|29627685
|2008.12.15 00:25
|sell
|2.53
|eurgbp
|0.89765
|0.99765
|0.89715
|2008.12.15 00:25
|0.89715
|0.00
|0.00
|0.00
|189.70
|29634906
|2008.12.15 01:31
|sell limit
|2.75
|eurgbp
|0.89615
|0.99615
|0.89565
|2008.12.15 01:32
|0.89605
|cancelled
|29645571
|2008.12.15 03:56
|buy
|2.50
|eurgbp
|0.89525
|0.79525
|0.89555
|2008.12.15 03:56
|0.89555
|0.00
|0.00
|0.00
|112.71
|29645583
|2008.12.15 03:56
|buy limit
|2.75
|eurgbp
|0.89425
|0.79425
|0.89475
|2008.12.15 03:56
|0.89575
|cancelled
|29645608
|2008.12.15 03:56
|buy
|2.60
|eurgbp
|0.89525
|0.79525
|0.89555
|2008.12.15 04:00
|0.89555
|0.00
|0.00
|0.00
|117.18
|29645617
|2008.12.15 03:57
|buy limit
|2.86
|eurgbp
|0.89425
|0.79425
|0.89475
|2008.12.15 04:00
|0.89595
|cancelled
|29646435
|2008.12.15 04:11
|buy
|2.60
|eurgbp
|0.89525
|0.79525
|0.89555
|2008.12.15 04:13
|0.89555
|0.00
|0.00
|0.00
|117.17
|29646438
|2008.12.15 04:11
|buy limit
|2.86
|eurgbp
|0.89425
|0.79425
|0.89475
|2008.12.15 04:13
|0.89585
|cancelled
|29782771
|2008.12.15 21:20
|sell
|2.60
|eurgbp
|0.89565
|0.99565
|0.89535
|2008.12.15 21:37
|0.89535
|0.00
|0.00
|0.00
|119.31
|29782780
|2008.12.15 21:20
|sell limit
|2.86
|eurgbp
|0.89665
|0.99665
|0.89615
|2008.12.15 21:20
|0.89555
|cancelled
|29783263
|2008.12.15 21:28
|sell
|2.60
|eurgbp
|0.89615
|0.99615
|0.89585
|2008.12.15 21:35
|0.89585
|0.00
|0.00
|0.00
|119.18
|29783267
|2008.12.15 21:28
|sell limit
|2.86
|eurgbp
|0.89715
|0.99715
|0.89665
|2008.12.15 21:35
|0.89575
|cancelled
|29783274
|2008.12.15 21:28
|sell limit
|2.86
|eurgbp
|0.89665
|0.99665
|0.89615
|2008.12.15 21:28
|0.89585
|cancelled
|29786122
|2008.12.15 21:43
|sell
|2.70
|eurgbp
|0.89615
|0.99615
|0.89585
|2008.12.15 21:43
|0.89585
|0.00
|0.00
|0.00
|123.87
|29786149
|2008.12.15 21:43
|sell limit
|2.97
|eurgbp
|0.89715
|0.99715
|0.89665
|2008.12.15 21:43
|0.89565
|cancelled
|29786417
|2008.12.15 21:44
|sell
|2.70
|eurgbp
|0.89615
|0.99615
|0.89585
|2008.12.15 21:46
|0.89585
|0.00
|0.00
|0.00
|123.84
|29786425
|2008.12.15 21:44
|sell limit
|2.97
|eurgbp
|0.89715
|0.99715
|0.89665
|2008.12.15 21:44
|0.89605
|cancelled
|29787054
|2008.12.15 21:52
|sell
|2.70
|eurgbp
|0.89615
|0.99615
|0.89585
|2008.12.15 21:55
|0.89585
|0.00
|0.00
|0.00
|123.93
|29787059
|2008.12.15 21:52
|sell limit
|2.97
|eurgbp
|0.89715
|0.99715
|0.89665
|2008.12.15 21:52
|0.89615
|cancelled
|29787597
|2008.12.15 21:57
|sell
|2.80
|eurgbp
|0.89615
|0.99615
|0.89585
|2008.12.15 21:59
|0.89585
|0.00
|0.00
|0.00
|128.55
|29787624
|2008.12.15 21:57
|sell limit
|2.97
|eurgbp
|0.89715
|0.99715
|0.89665
|2008.12.15 21:57
|0.89615
|cancelled
|29794952
|2008.12.15 23:01
|buy
|2.80
|eurgbp
|0.89465
|0.79465
|0.89495
|2008.12.15 23:03
|0.89495
|0.00
|0.00
|0.00
|128.58
|29795017
|2008.12.15 23:02
|buy limit
|3.08
|eurgbp
|0.89365
|0.79365
|0.89415
|2008.12.15 23:05
|0.89525
|cancelled
|29796555
|2008.12.15 23:18
|sell
|1.40
|eurgbp
|0.89625
|0.99625
|0.89595
|2008.12.15 23:20
|0.89595
|0.00
|0.00
|0.00
|64.34
|29796613
|2008.12.15 23:18
|sell limit
|1.54
|eurgbp
|0.89725
|0.99725
|0.89675
|2008.12.15 23:20
|0.89585
|cancelled
|29796621
|2008.12.15 23:18
|buy stop
|1.68
|eurgbp
|0.89825
|0.79825
|0.89975
|2008.12.15 23:20
|0.89595
|cancelled
|29802881
|2008.12.16 00:39
|sell
|1.40
|eurgbp
|0.89585
|0.99585
|0.89555
|2008.12.16 00:41
|0.89555
|0.00
|0.00
|0.00
|64.26
|29802883
|2008.12.16 00:39
|sell
|2.80
|eurgbp
|0.89595
|0.99595
|0.89565
|2008.12.16 00:41
|0.89565
|0.00
|0.00
|0.00
|128.48
|29802896
|2008.12.16 00:39
|sell limit
|1.54
|eurgbp
|0.89685
|0.99685
|0.89635
|2008.12.16 00:41
|0.89535
|cancelled
|29802902
|2008.12.16 00:39
|buy stop
|1.68
|eurgbp
|0.89785
|0.79785
|0.89935
|2008.12.16 00:41
|0.89545
|cancelled
|29802906
|2008.12.16 00:39
|buy stop
|3.36
|eurgbp
|0.89785
|0.79785
|0.89935
|2008.12.16 00:41
|0.89555
|cancelled
|29806258
|2008.12.16 01:15
|sell
|2.90
|eurgbp
|0.89555
|0.99555
|0.89525
|2008.12.16 01:30
|0.89525
|0.00
|0.00
|0.00
|133.13
|29806268
|2008.12.16 01:15
|sell limit
|3.19
|eurgbp
|0.89655
|0.99655
|0.89605
|2008.12.16 01:30
|0.89485
|cancelled
|29806269
|2008.12.16 01:15
|sell limit
|1.54
|eurgbp
|0.89655
|0.99655
|0.89605
|2008.12.16 01:31
|0.89485
|cancelled
|29806270
|2008.12.16 01:15
|buy stop
|3.48
|eurgbp
|0.89755
|0.79755
|0.89905
|2008.12.16 01:31
|0.89495
|cancelled
|29806272
|2008.12.16 01:15
|buy stop
|1.68
|eurgbp
|0.89755
|0.79755
|0.89905
|2008.12.16 01:31
|0.89505
|cancelled
|29807532
|2008.12.16 01:31
|buy
|2.90
|eurgbp
|0.89495
|0.79495
|0.89525
|2008.12.16 01:31
|0.89525
|0.00
|0.00
|0.00
|133.09
|29807546
|2008.12.16 01:31
|buy limit
|1.54
|eurgbp
|0.89395
|0.79395
|0.89445
|2008.12.16 01:31
|0.89545
|cancelled
|29807551
|2008.12.16 01:31
|sell stop
|1.68
|eurgbp
|0.89295
|0.99295
|0.89145
|2008.12.16 01:31
|0.89525
|cancelled
|29808713
|2008.12.16 01:51
|sell
|2.90
|eurgbp
|0.89565
|0.99565
|0.89535
|2008.12.16 01:54
|0.89535
|0.00
|0.00
|0.00
|133.08
|29808730
|2008.12.16 01:51
|sell limit
|1.65
|eurgbp
|0.89665
|0.99665
|0.89615
|2008.12.16 01:54
|0.89525
|cancelled
|29808733
|2008.12.16 01:51
|buy stop
|1.80
|eurgbp
|0.89765
|0.79765
|0.89915
|2008.12.16 01:54
|0.89545
|cancelled
|29808734
|2008.12.16 01:51
|buy stop
|3.48
|eurgbp
|0.89765
|0.79765
|0.89915
|2008.12.16 01:54
|0.89545
|cancelled
|29809759
|2008.12.16 02:03
|sell
|1.50
|eurgbp
|0.89575
|0.99575
|0.89545
|2008.12.16 02:17
|0.89545
|0.00
|0.00
|0.00
|68.91
|29809791
|2008.12.16 02:03
|sell limit
|3.19
|eurgbp
|0.89675
|0.99675
|0.89625
|2008.12.16 02:17
|0.89565
|cancelled
|29809792
|2008.12.16 02:03
|sell limit
|1.65
|eurgbp
|0.89675
|0.99675
|0.89625
|2008.12.16 02:17
|0.89545
|cancelled
|29809798
|2008.12.16 02:03
|buy stop
|1.80
|eurgbp
|0.89775
|0.79775
|0.89925
|2008.12.16 02:17
|0.89585
|cancelled
|29809801
|2008.12.16 02:04
|buy stop
|3.48
|eurgbp
|0.89775
|0.79775
|0.89925
|2008.12.16 02:17
|0.89595
|cancelled
|29810031
|2008.12.16 02:06
|sell
|1.50
|eurgbp
|0.89605
|0.99605
|0.89575
|2008.12.16 02:11
|0.89575
|0.00
|0.00
|0.00
|68.90
|29810042
|2008.12.16 02:06
|sell limit
|1.65
|eurgbp
|0.89705
|0.99705
|0.89655
|2008.12.16 02:11
|0.89545
|cancelled
|29810043
|2008.12.16 02:06
|buy stop
|1.80
|eurgbp
|0.89805
|0.79805
|0.89955
|2008.12.16 02:11
|0.89565
|cancelled
|29812033
|2008.12.16 02:43
|buy
|3.00
|eurgbp
|0.89555
|0.79555
|0.89585
|2008.12.16 02:49
|0.89585
|0.00
|0.00
|0.00
|137.75
|29812056
|2008.12.16 02:43
|buy limit
|1.65
|eurgbp
|0.89455
|0.79455
|0.89505
|2008.12.16 02:49
|0.89595
|cancelled
|29812058
|2008.12.16 02:43
|buy limit
|3.19
|eurgbp
|0.89455
|0.79455
|0.89505
|2008.12.16 02:49
|0.89605
|cancelled
|29812059
|2008.12.16 02:43
|sell stop
|1.80
|eurgbp
|0.89355
|0.99355
|0.89205
|2008.12.16 02:49
|0.89585
|cancelled
|29812060
|2008.12.16 02:43
|sell stop
|3.48
|eurgbp
|0.89355
|0.99355
|0.89205
|2008.12.16 02:49
|0.89575
|cancelled
|29812536
|2008.12.16 02:53
|sell
|1.50
|eurgbp
|0.89585
|0.99585
|0.89555
|2008.12.16 02:55
|0.89555
|0.00
|0.00
|0.00
|68.95
|29812588
|2008.12.16 02:54
|sell limit
|1.65
|eurgbp
|0.89685
|0.99685
|0.89635
|2008.12.16 02:55
|0.89545
|cancelled
|29812590
|2008.12.16 02:54
|buy stop
|1.80
|eurgbp
|0.89785
|0.79785
|0.89935
|2008.12.16 02:55
|0.89565
|cancelled
|29813155
|2008.12.16 03:02
|buy
|3.00
|eurgbp
|0.89545
|0.79545
|0.89575
|2008.12.16 03:37
|0.89575
|0.00
|0.00
|0.00
|137.67
|29813173
|2008.12.16 03:02
|buy limit
|1.65
|eurgbp
|0.89445
|0.79445
|0.89495
|2008.12.16 03:38
|0.89595
|cancelled
|29813176
|2008.12.16 03:02
|sell stop
|1.80
|eurgbp
|0.89345
|0.99345
|0.89195
|2008.12.16 03:38
|0.89565
|cancelled
|29815171
|2008.12.16 03:38
|sell
|1.50
|eurgbp
|0.89585
|0.99585
|0.89555
|2008.12.16 03:47
|0.89555
|0.00
|0.00
|0.00
|68.91
|29815185
|2008.12.16 03:38
|sell limit
|1.65
|eurgbp
|0.89685
|0.99685
|0.89635
|2008.12.16 03:47
|0.89565
|cancelled
|29815188
|2008.12.16 03:38
|buy stop
|1.80
|eurgbp
|0.89785
|0.79785
|0.89935
|2008.12.16 03:47
|0.89585
|cancelled
|29815339
|2008.12.16 03:40
|sell
|1.50
|eurgbp
|0.89615
|0.99615
|0.89585
|2008.12.16 03:45
|0.89585
|0.00
|0.00
|0.00
|68.84
|29815409
|2008.12.16 03:40
|sell limit
|1.65
|eurgbp
|0.89715
|0.99715
|0.89665
|2008.12.16 03:46
|0.89545
|cancelled
|29815413
|2008.12.16 03:40
|buy stop
|1.80
|eurgbp
|0.89815
|0.79815
|0.89965
|2008.12.16 03:46
|0.89585
|cancelled
|29816007
|2008.12.16 03:47
|sell
|1.50
|eurgbp
|0.89595
|0.99595
|0.89565
|2008.12.16 03:53
|0.89565
|0.00
|0.00
|0.00
|68.85
|29816041
|2008.12.16 03:48
|sell limit
|1.65
|eurgbp
|0.89695
|0.99695
|0.89645
|2008.12.16 03:53
|0.89565
|cancelled
|29816050
|2008.12.16 03:48
|buy stop
|1.80
|eurgbp
|0.89795
|0.79795
|0.89945
|2008.12.16 03:53
|0.89585
|cancelled
|29817449
|2008.12.16 04:21
|buy
|1.50
|eurgbp
|0.89545
|0.79545
|0.89575
|2008.12.16 04:23
|0.89575
|0.00
|0.00
|0.00
|68.88
|29817461
|2008.12.16 04:21
|buy limit
|1.65
|eurgbp
|0.89445
|0.79445
|0.89495
|2008.12.16 04:23
|0.89585
|cancelled
|29817467
|2008.12.16 04:21
|sell stop
|1.80
|eurgbp
|0.89345
|0.99345
|0.89195
|2008.12.16 04:24
|0.89575
|cancelled
|29913024
|2008.12.16 17:06
|buy
|3.10
|eurgbp
|0.89935
|0.79935
|0.89965
|2008.12.16 17:14
|0.89965
|0.00
|0.00
|0.00
|142.16
|29933842
|2008.12.16 20:00
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.89515
|0.79515
|0.89565
|2008.12.16 20:00
|0.90155
|cancelled
|29933855
|2008.12.16 20:00
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.89415
|0.99415
|0.89265
|2008.12.16 20:00
|0.90125
|cancelled
|29935647
|2008.12.16 20:10
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.90105
|0.80105
|0.90155
|2008.12.16 20:10
|0.90195
|cancelled
|29935670
|2008.12.16 20:10
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.90005
|1.00005
|0.89855
|2008.12.16 20:10
|0.90195
|cancelled
|29935706
|2008.12.16 20:10
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.90105
|0.80105
|0.90155
|2008.12.16 20:10
|0.90195
|cancelled
|29935720
|2008.12.16 20:10
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.90005
|1.00005
|0.89855
|2008.12.16 20:11
|0.90175
|cancelled
|29935752
|2008.12.16 20:11
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.89515
|0.79515
|0.89565
|2008.12.16 20:11
|0.90205
|cancelled
|29935774
|2008.12.16 20:11
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.89415
|0.99415
|0.89265
|2008.12.16 20:12
|0.90175
|cancelled
|29938528
|2008.12.16 20:22
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.90155
|0.80155
|0.90205
|2008.12.16 20:22
|0.90355
|cancelled
|29938885
|2008.12.16 20:22
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.90055
|1.00055
|0.89905
|2008.12.16 20:23
|0.90385
|cancelled
|29939244
|2008.12.16 20:23
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.90245
|0.80245
|0.90295
|2008.12.16 20:23
|0.90425
|cancelled
|29939450
|2008.12.16 20:23
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.90145
|1.00145
|0.89995
|2008.12.16 20:23
|0.90475
|cancelled
|29939861
|2008.12.16 20:23
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.90335
|0.80335
|0.90385
|2008.12.16 20:23
|0.90495
|cancelled
|29940050
|2008.12.16 20:23
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.90235
|1.00235
|0.90085
|2008.12.16 20:23
|0.90345
|cancelled
|29943794
|2008.12.16 20:30
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.90155
|0.80155
|0.90205
|2008.12.16 20:30
|0.90305
|cancelled
|29943808
|2008.12.16 20:30
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.90055
|1.00055
|0.89905
|2008.12.16 20:30
|0.90295
|cancelled
|29943820
|2008.12.16 20:30
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.90245
|0.80245
|0.90295
|2008.12.16 20:30
|0.90295
|cancelled
|29943896
|2008.12.16 20:30
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.90145
|1.00145
|0.89995
|2008.12.16 20:30
|0.90275
|cancelled
|29944013
|2008.12.16 20:30
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.90265
|0.80265
|0.90315
|2008.12.16 20:30
|0.90445
|cancelled
|29944060
|2008.12.16 20:30
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.90165
|1.00165
|0.90015
|2008.12.16 20:31
|0.90445
|cancelled
|29944197
|2008.12.16 20:31
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.90325
|0.80325
|0.90375
|2008.12.16 20:31
|0.90445
|cancelled
|29944226
|2008.12.16 20:31
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.90225
|1.00225
|0.90075
|2008.12.16 20:31
|0.90435
|cancelled
|29947638
|2008.12.16 20:34
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.90165
|0.80165
|0.90215
|2008.12.16 20:34
|0.90215
|cancelled
|29947689
|2008.12.16 20:34
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.90065
|1.00065
|0.89915
|2008.12.16 20:35
|0.90155
|cancelled
|29948801
|2008.12.16 20:36
|buy
|1.76
|eurgbp
|0.90215
|0.80215
|0.90265
|2008.12.16 20:36
|0.90265
|0.00
|0.00
|0.00
|136.36
|29948840
|2008.12.16 20:36
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.90115
|1.00115
|0.89965
|2008.12.16 20:37
|0.90335
|cancelled
|29948960
|2008.12.16 20:37
|buy limit
|1.76
|eurgbp
|0.90205
|0.80205
|0.90255
|2008.12.16 20:37
|0.90385
|cancelled
|29949057
|2008.12.16 20:37
|sell stop
|1.92
|eurgbp
|0.90105
|1.00105
|0.89955
|2008.12.16 20:37
|0.90335
|cancelled
|29949181
|2008.12.16 21:22
|buy
|1.76
|eurgbp
|0.90215
|0.80215
|0.90265
|2008.12.16 21:23
|0.90265
|0.00
|0.00
|0.00
|136.78
|29986862
|2008.12.16 23:29
|sell
|3.20
|eurgbp
|0.90185
|1.00185
|0.90155
|2008.12.16 23:35
|0.90155
|0.00
|0.00
|0.00
|149.73
|29986927
|2008.12.16 23:30
|sell limit
|3.52
|eurgbp
|0.90285
|1.00285
|0.90235
|2008.12.16 23:35
|0.90115
|cancelled
|29986943
|2008.12.16 23:30
|buy stop
|3.84
|eurgbp
|0.90385
|0.80385
|0.90535
|2008.12.16 23:36
|0.90135
|cancelled
|29988425
|2008.12.16 23:44
|sell
|3.20
|eurgbp
|0.90235
|1.00235
|0.90205
|2008.12.16 23:46
|0.90205
|0.00
|0.00
|0.00
|149.68
|29988433
|2008.12.16 23:44
|sell limit
|3.52
|eurgbp
|0.90335
|1.00335
|0.90285
|2008.12.16 23:46
|0.90235
|cancelled
|29988435
|2008.12.16 23:44
|buy stop
|3.84
|eurgbp
|0.90435
|0.80435
|0.90585
|2008.12.16 23:46
|0.90245
|cancelled
|29989700
|2008.12.17 00:01
|sell
|3.20
|eurgbp
|0.90235
|1.00235
|0.90205
|2008.12.17 00:02
|0.90205
|0.00
|0.00
|0.00
|149.58
|29989724
|2008.12.17 00:01
|sell limit
|3.52
|eurgbp
|0.90335
|1.00335
|0.90285
|2008.12.17 00:02
|0.90245
|cancelled
|29989733
|2008.12.17 00:01
|buy stop
|3.84
|eurgbp
|0.90435
|0.80435
|0.90585
|2008.12.17 00:02
|0.90215
|cancelled
|29990261
|2008.12.17 00:06
|buy
|3.30
|eurgbp
|0.90105
|0.80105
|0.90135
|2008.12.17 00:07
|0.90135
|0.00
|0.00
|0.00
|154.42
|29990272
|2008.12.17 00:06
|buy limit
|3.63
|eurgbp
|0.90005
|0.80005
|0.90055
|2008.12.17 00:07
|0.90185
|cancelled
|29990275
|2008.12.17 00:06
|sell stop
|3.96
|eurgbp
|0.89905
|0.99905
|0.89755
|2008.12.17 00:07
|0.90175
|cancelled
|29990684
|2008.12.17 00:11
|buy
|3.30
|eurgbp
|0.90095
|0.80095
|0.90125
|2008.12.17 00:33
|0.90125
|0.00
|0.00
|0.00
|154.26
|29990687
|2008.12.17 00:12
|buy limit
|3.63
|eurgbp
|0.89995
|0.79995
|0.90045
|2008.12.17 00:33
|0.90135
|cancelled
|29990690
|2008.12.17 00:12
|sell stop
|3.96
|eurgbp
|0.89895
|0.99895
|0.89745
|2008.12.17 00:33
|0.90115
|cancelled
|29992184
|2008.12.17 00:38
|sell
|3.30
|eurgbp
|0.90175
|1.00175
|0.90145
|2008.12.17 01:57
|0.90145
|0.00
|0.00
|0.00
|154.39
|29992220
|2008.12.17 01:34
|sell
|3.63
|eurgbp
|0.90275
|1.00275
|0.90225
|2008.12.17 01:51
|0.90225
|0.00
|0.00
|0.00
|282.90
|29992224
|2008.12.17 00:38
|buy stop
|3.96
|eurgbp
|0.90375
|0.80375
|0.90525
|2008.12.17 01:57
|0.90175
|cancelled
|29997561
|2008.12.17 01:58
|buy
|3.40
|eurgbp
|0.90145
|0.80145
|0.90175
|2008.12.17 01:58
|0.90175
|0.00
|0.00
|0.00
|158.99
|29997628
|2008.12.17 01:58
|buy
|3.50
|eurgbp
|0.90175
|0.80175
|0.90205
|2008.12.17 01:58
|0.90205
|0.00
|0.00
|0.00
|163.68
|29997654
|2008.12.17 01:58
|buy limit
|3.85
|eurgbp
|0.90075
|0.80075
|0.90125
|2008.12.17 01:58
|0.90255
|cancelled
|29997657
|2008.12.17 01:58
|sell stop
|4.20
|eurgbp
|0.89975
|0.99975
|0.89875
|2008.12.17 01:58
|0.90205
|cancelled
|29998637
|2008.12.17 02:05
|sell
|3.50
|eurgbp
|0.90295
|1.00295
|0.90265
|2008.12.17 02:06
|0.90265
|0.00
|0.00
|0.00
|163.61
|29998675
|2008.12.17 02:05
|sell limit
|3.85
|eurgbp
|0.90395
|1.00395
|0.90345
|2008.12.17 02:06
|0.90235
|cancelled
|29998677
|2008.12.17 02:05
|buy stop
|4.20
|eurgbp
|0.90495
|0.80495
|0.90595
|2008.12.17 02:06
|0.90255
|cancelled
|29999182
|2008.12.17 02:12
|buy
|3.50
|eurgbp
|0.90165
|0.80165
|0.90195
|2008.12.17 02:13
|0.90195
|0.00
|0.00
|0.00
|163.65
|29999196
|2008.12.17 02:12
|buy limit
|3.85
|eurgbp
|0.90065
|0.80065
|0.90115
|2008.12.17 02:13
|0.90215
|cancelled
|29999200
|2008.12.17 02:12
|sell stop
|4.20
|eurgbp
|0.89965
|0.99965
|0.89865
|2008.12.17 02:14
|0.90195
|cancelled
|29999443
|2008.12.17 02:15
|buy
|3.60
|eurgbp
|0.90175
|0.80175
|0.90205
|2008.12.17 02:23
|0.90205
|0.00
|0.00
|0.00
|168.35
|29999451
|2008.12.17 02:15
|buy limit
|3.85
|eurgbp
|0.90075
|0.80075
|0.90125
|2008.12.17 02:23
|0.90195
|cancelled
|29999452
|2008.12.17 02:15
|sell stop
|4.20
|eurgbp
|0.89975
|0.99975
|0.89875
|2008.12.17 02:23
|0.90135
|cancelled
|30000156
|2008.12.17 02:24
|buy
|3.60
|eurgbp
|0.90155
|0.80155
|0.90185
|2008.12.17 02:24
|0.90185
|0.00
|0.00
|0.00
|168.33
|30000168
|2008.12.17 02:24
|buy limit
|3.96
|eurgbp
|0.90055
|0.80055
|0.90105
|2008.12.17 02:24
|0.90205
|cancelled
|30000172
|2008.12.17 02:24
|sell stop
|4.32
|eurgbp
|0.89955
|0.99955
|0.89855
|2008.12.17 02:24
|0.90165
|cancelled
|30000959
|2008.12.17 02:34
|buy
|3.60
|eurgbp
|0.90155
|0.80155
|0.90185
|2008.12.17 02:55
|0.90185
|0.00
|0.00
|0.00
|168.53
|30000966
|2008.12.17 02:34
|buy limit
|3.96
|eurgbp
|0.90055
|0.80055
|0.90105
|2008.12.17 02:55
|0.90205
|cancelled
|30000968
|2008.12.17 02:34
|sell stop
|4.32
|eurgbp
|0.89955
|0.99955
|0.89855
|2008.12.17 02:55
|0.90185
|cancelled
|30003792
|2008.12.17 03:04
|sell
|3.70
|eurgbp
|0.90205
|1.00205
|0.90175
|2008.12.17 03:14
|0.90175
|0.00
|0.00
|0.00
|173.23
|30003816
|2008.12.17 03:04
|sell limit
|3.96
|eurgbp
|0.90305
|1.00305
|0.90255
|2008.12.17 03:14
|0.90165
|cancelled
|30003821
|2008.12.17 03:04
|buy stop
|4.32
|eurgbp
|0.90405
|0.80405
|0.90505
|2008.12.17 03:14
|0.90195
|cancelled
|30004646
|2008.12.17 03:16
|buy
|3.70
|eurgbp
|0.90165
|0.80165
|0.90195
|2008.12.17 03:39
|0.90195
|0.00
|0.00
|0.00
|173.27
|30004649
|2008.12.17 03:16
|buy limit
|4.07
|eurgbp
|0.90065
|0.80065
|0.90115
|2008.12.17 03:39
|0.90205
|cancelled
|30004651
|2008.12.17 03:16
|sell stop
|4.44
|eurgbp
|0.89965
|0.99965
|0.89865
|2008.12.17 03:41
|0.90205
|cancelled
|30006263
|2008.12.17 03:42
|sell
|3.70
|eurgbp
|0.90205
|1.00205
|0.90175
|2008.12.17 03:42
|0.90175
|0.00
|0.00
|0.00
|173.46
|30006310
|2008.12.17 03:42
|sell limit
|4.07
|eurgbp
|0.90305
|1.00305
|0.90255
|2008.12.17 03:42
|0.90155
|cancelled
|30006312
|2008.12.17 03:42
|buy stop
|4.44
|eurgbp
|0.90405
|0.80405
|0.90505
|2008.12.17 03:43
|0.90185
|cancelled
|30006774
|2008.12.17 03:49
|sell
|3.80
|eurgbp
|0.90205
|1.00205
|0.90175
|2008.12.17 04:00
|0.90175
|0.00
|0.00
|0.00
|178.04
|30006775
|2008.12.17 03:49
|sell limit
|4.18
|eurgbp
|0.90305
|1.00305
|0.90255
|2008.12.17 04:00
|0.90175
|cancelled
|30006778
|2008.12.17 03:49
|buy stop
|4.56
|eurgbp
|0.90405
|0.80405
|0.90505
|2008.12.17 04:01
|0.90195
|cancelled
|30007689
|2008.12.17 04:04
|buy
|3.80
|eurgbp
|0.90165
|0.80165
|0.90195
|2008.12.17 04:07
|0.90195
|0.00
|0.00
|0.00
|178.00
|30007694
|2008.12.17 04:04
|buy limit
|4.18
|eurgbp
|0.90065
|0.80065
|0.90115
|2008.12.17 04:08
|0.90215
|cancelled
|30007695
|2008.12.17 04:04
|sell stop
|4.56
|eurgbp
|0.89965
|0.99965
|0.89865
|2008.12.17 04:08
|0.90195
|cancelled
|30007915
|2008.12.17 04:09
|sell
|3.80
|eurgbp
|0.90205
|1.00205
|0.90175
|2008.12.17 04:15
|0.90175
|0.00
|0.00
|0.00
|178.10
|30007948
|2008.12.17 04:10
|sell limit
|4.18
|eurgbp
|0.90305
|1.00305
|0.90255
|2008.12.17 04:15
|0.90165
|cancelled
|30007950
|2008.12.17 04:10
|buy stop
|4.56
|eurgbp
|0.90405
|0.80405
|0.90505
|2008.12.17 04:15
|0.90195
|cancelled
|30009240
|2008.12.17 04:43
|sell
|3.90
|eurgbp
|0.90195
|1.00195
|0.90165
|2008.12.17 05:44
|0.90165
|0.00
|0.00
|0.00
|183.43
|30009320
|2008.12.17 04:44
|sell limit
|4.18
|eurgbp
|0.90295
|1.00295
|0.90245
|2008.12.17 05:00
|0.90205
|cancelled
|30009323
|2008.12.17 04:44
|buy stop
|4.56
|eurgbp
|0.90395
|0.80395
|0.90495
|2008.12.17 05:44
|0.90175
|cancelled
|30184857
|2008.12.17 20:01
|buy limit
|2.20
|eurgbp
|0.90215
|0.80215
|0.90265
|2008.12.17 20:02
|0.92685
|cancelled
|30184897
|2008.12.17 20:02
|sell stop
|2.40
|eurgbp
|0.90115
|1.00115
|0.89965
|2008.12.17 20:02
|0.92665
|cancelled
|30185647
|2008.12.17 20:09
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.92725
|1.02725
|0.92695
|2008.12.17 20:11
|0.92695
|0.00
|0.00
|0.00
|92.90
|30185667
|2008.12.17 20:09
|sell limit
|2.09
|eurgbp
|0.92825
|1.02825
|0.92775
|2008.12.17 20:11
|0.92665
|cancelled
|30185672
|2008.12.17 20:09
|buy stop
|2.09
|eurgbp
|0.92875
|0.82875
|0.92975
|2008.12.17 20:12
|0.92705
|cancelled
|30186284
|2008.12.17 20:13
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.92735
|1.02735
|0.92705
|2008.12.17 20:13
|0.92705
|0.00
|0.00
|0.00
|92.85
|30186293
|2008.12.17 20:13
|sell limit
|4.29
|eurgbp
|0.92835
|1.02835
|0.92785
|2008.12.17 20:13
|0.92685
|cancelled
|30186299
|2008.12.17 20:13
|buy stop
|4.68
|eurgbp
|0.92935
|0.82935
|0.93035
|2008.12.17 20:13
|0.92715
|cancelled
|30186303
|2008.12.17 20:13
|buy stop
|2.20
|eurgbp
|0.92885
|0.82885
|0.92985
|2008.12.17 20:13
|0.92715
|cancelled
|30186832
|2008.12.17 20:16
|buy
|2.00
|eurgbp
|0.92635
|0.82635
|0.92665
|2008.12.17 20:17
|0.92665
|0.00
|0.00
|0.00
|93.04
|30186839
|2008.12.17 20:16
|buy limit
|2.20
|eurgbp
|0.92535
|0.82535
|0.92585
|2008.12.17 20:17
|0.92665
|cancelled
|30186841
|2008.12.17 20:16
|sell stop
|2.20
|eurgbp
|0.92485
|1.02485
|0.92385
|2008.12.17 20:17
|0.92665
|cancelled
|30188712
|2008.12.17 20:28
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.92755
|1.02755
|0.92725
|2008.12.17 20:29
|0.92725
|0.00
|0.00
|0.00
|92.75
|30188727
|2008.12.17 20:28
|sell
|4.00
|eurgbp
|0.92765
|1.02765
|0.92735
|2008.12.17 20:28
|0.92735
|0.00
|0.00
|0.00
|185.50
|30188733
|2008.12.17 20:28
|sell limit
|2.20
|eurgbp
|0.92855
|1.02855
|0.92805
|2008.12.17 20:29
|0.92705
|cancelled
|30188744
|2008.12.17 20:28
|buy stop
|2.20
|eurgbp
|0.92905
|0.82905
|0.93005
|2008.12.17 20:29
|0.92715
|cancelled
|30189394
|2008.12.17 20:31
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.92735
|1.02735
|0.92705
|2008.12.17 20:31
|0.92705
|0.00
|0.00
|0.00
|92.82
|30189397
|2008.12.17 20:31
|sell limit
|2.20
|eurgbp
|0.92835
|1.02835
|0.92785
|2008.12.17 20:31
|0.92685
|cancelled
|30189398
|2008.12.17 20:31
|buy stop
|2.20
|eurgbp
|0.92885
|0.82885
|0.92985
|2008.12.17 20:32
|0.92695
|cancelled
|30189399
|2008.12.17 20:31
|sell limit
|4.40
|eurgbp
|0.92835
|1.02835
|0.92785
|2008.12.17 20:31
|0.92685
|cancelled
|30189402
|2008.12.17 20:31
|buy stop
|4.80
|eurgbp
|0.92935
|0.82935
|0.93035
|2008.12.17 20:32
|0.92695
|cancelled
|30190004
|2008.12.17 20:35
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.92735
|1.02735
|0.92705
|2008.12.17 21:02
|0.92705
|0.00
|0.00
|0.00
|92.84
|30190014
|2008.12.17 20:44
|sell
|2.20
|eurgbp
|0.92835
|1.02835
|0.92785
|2008.12.17 20:44
|0.92785
|0.00
|0.00
|0.00
|169.99
|30190015
|2008.12.17 20:35
|buy stop
|2.20
|eurgbp
|0.92885
|0.82885
|0.92985
|2008.12.17 21:02
|0.92715
|cancelled
|30190616
|2008.12.17 20:39
|buy limit
|2.20
|eurgbp
|0.92725
|0.82725
|0.92775
|2008.12.17 20:39
|0.92845
|cancelled
|30190659
|2008.12.17 20:39
|sell stop
|2.20
|eurgbp
|0.92675
|1.02675
|0.92575
|2008.12.17 20:39
|0.92825
|cancelled
|30194268
|2008.12.17 21:02
|buy
|2.00
|eurgbp
|0.92715
|0.82715
|0.92745
|2008.12.17 21:03
|0.92745
|0.00
|0.00
|0.00
|92.82
|30194271
|2008.12.17 21:02
|buy limit
|4.51
|eurgbp
|0.92615
|0.82615
|0.92665
|2008.12.17 21:03
|0.92765
|cancelled
|30194274
|2008.12.17 21:02
|sell stop
|2.20
|eurgbp
|0.92565
|1.02565
|0.92465
|2008.12.17 21:03
|0.92735
|cancelled
|30194281
|2008.12.17 21:02
|sell stop
|4.92
|eurgbp
|0.92515
|1.02515
|0.92415
|2008.12.17 21:03
|0.92755
|cancelled
|30194778
|2008.12.17 21:08
|buy
|2.10
|eurgbp
|0.92715
|0.82715
|0.92745
|2008.12.17 21:13
|0.92745
|0.00
|0.00
|0.00
|97.49
|30194787
|2008.12.17 21:08
|buy limit
|2.20
|eurgbp
|0.92615
|0.82615
|0.92665
|2008.12.17 21:13
|0.92765
|cancelled
|30194789
|2008.12.17 21:08
|sell stop
|2.20
|eurgbp
|0.92565
|1.02565
|0.92465
|2008.12.17 21:13
|0.92715
|cancelled
|30194812
|2008.12.17 21:08
|buy limit
|4.51
|eurgbp
|0.92615
|0.82615
|0.92665
|2008.12.17 21:13
|0.92745
|cancelled
|30194823
|2008.12.17 21:08
|sell stop
|4.92
|eurgbp
|0.92515
|1.02515
|0.92415
|2008.12.17 21:13
|0.92735
|cancelled
|30195462
|2008.12.17 21:15
|sell
|2.10
|eurgbp
|0.92795
|1.02795
|0.92765
|2008.12.17 21:17
|0.92765
|0.00
|0.00
|0.00
|97.51
|30195502
|2008.12.17 21:15
|sell limit
|2.31
|eurgbp
|0.92895
|1.02895
|0.92845
|2008.12.17 21:17
|0.92745
|cancelled
|30195505
|2008.12.17 21:15
|buy stop
|2.31
|eurgbp
|0.92945
|0.82945
|0.93045
|2008.12.17 21:17
|0.92775
|cancelled
|30197075
|2008.12.17 21:24
|sell
|2.10
|eurgbp
|0.92805
|1.02805
|0.92775
|2008.12.17 21:28
|0.92775
|0.00
|0.00
|0.00
|97.57
|30197080
|2008.12.17 21:24
|sell
|4.10
|eurgbp
|0.92815
|1.02815
|0.92785
|2008.12.17 21:25
|0.92785
|0.00
|0.00
|0.00
|190.49
|30197083
|2008.12.17 21:24
|sell limit
|2.31
|eurgbp
|0.92905
|1.02905
|0.92855
|2008.12.17 21:28
|0.92755
|cancelled
|30197084
|2008.12.17 21:24
|buy stop
|2.31
|eurgbp
|0.92955
|0.82955
|0.93055
|2008.12.17 21:28
|0.92785
|cancelled
|30198109
|2008.12.17 21:36
|buy
|2.10
|eurgbp
|0.92725
|0.82725
|0.92755
|2008.12.17 21:39
|0.92755
|0.00
|0.00
|0.00
|97.58
|30198114
|2008.12.17 21:36
|buy limit
|2.31
|eurgbp
|0.92625
|0.82625
|0.92675
|2008.12.17 21:39
|0.92765
|cancelled
|30198116
|2008.12.17 21:36
|sell stop
|2.31
|eurgbp
|0.92575
|1.02575
|0.92475
|2008.12.17 21:39
|0.92755
|cancelled
|30198122
|2008.12.17 21:36
|buy limit
|4.62
|eurgbp
|0.92625
|0.82625
|0.92675
|2008.12.17 21:39
|0.92765
|cancelled
|30198127
|2008.12.17 21:36
|sell stop
|5.04
|eurgbp
|0.92525
|1.02525
|0.92425
|2008.12.17 21:39
|0.92755
|cancelled
|30198839
|2008.12.17 21:41
|sell
|2.10
|eurgbp
|0.92805
|1.02805
|0.92775
|2008.12.17 21:48
|0.92775
|0.00
|0.00
|0.00
|97.88
|30198845
|2008.12.17 21:41
|sell limit
|2.31
|eurgbp
|0.92905
|1.02905
|0.92855
|2008.12.17 21:48
|0.92755
|cancelled
|30198848
|2008.12.17 21:41
|buy stop
|2.31
|eurgbp
|0.92955
|0.82955
|0.93055
|2008.12.17 21:48
|0.92775
|cancelled
|30198852
|2008.12.17 21:41
|buy stop
|5.04
|eurgbp
|0.93005
|0.83005
|0.93105
|2008.12.17 21:48
|0.92775
|cancelled
|30200052
|2008.12.17 21:47
|sell
|2.10
|eurgbp
|0.92885
|1.02885
|0.92855
|2008.12.17 21:47
|0.92855
|0.00
|0.00
|0.00
|97.88
|30200062
|2008.12.17 21:47
|sell limit
|2.31
|eurgbp
|0.92985
|1.02985
|0.92935
|2008.12.17 21:47
|0.92805
|cancelled
|30200069
|2008.12.17 21:47
|buy stop
|2.31
|eurgbp
|0.93035
|0.83035
|0.93135
|2008.12.17 21:47
|0.92825
|cancelled
|30201863
|2008.12.17 22:00
|sell
|2.10
|eurgbp
|0.92845
|1.02845
|0.92815
|2008.12.17 22:03
|0.92815
|0.00
|0.00
|0.00
|97.77
|30201901
|2008.12.17 22:00
|sell limit
|2.31
|eurgbp
|0.92945
|1.02945
|0.92895
|2008.12.17 22:03
|0.92785
|cancelled
|30201903
|2008.12.17 22:00
|sell
|4.30
|eurgbp
|0.92845
|1.02845
|0.92815
|2008.12.17 22:03
|0.92815
|0.00
|0.00
|0.00
|200.21
|30201906
|2008.12.17 22:00
|buy stop
|2.31
|eurgbp
|0.92995
|0.82995
|0.93095
|2008.12.17 22:03
|0.92815
|cancelled
|30203491
|2008.12.17 22:04
|sell
|2.20
|eurgbp
|0.92865
|1.02865
|0.92835
|2008.12.17 22:07
|0.92835
|0.00
|0.00
|0.00
|102.44
|30203504
|2008.12.17 22:05
|sell limit
|2.42
|eurgbp
|0.92965
|1.02965
|0.92915
|2008.12.17 22:07
|0.92795
|cancelled
|30203508
|2008.12.17 22:05
|buy stop
|2.42
|eurgbp
|0.93015
|0.83015
|0.93115
|2008.12.17 22:07
|0.92815
|cancelled
|30203522
|2008.12.17 22:05
|sell limit
|4.73
|eurgbp
|0.92965
|1.02965
|0.92915
|2008.12.17 22:07
|0.92795
|cancelled
|30203528
|2008.12.17 22:05
|buy stop
|5.16
|eurgbp
|0.93065
|0.83065
|0.93165
|2008.12.17 22:08
|0.92825
|cancelled
|30205505
|2008.12.17 22:18
|sell
|2.20
|eurgbp
|0.92875
|1.02875
|0.92845
|2008.12.17 22:20
|0.92845
|0.00
|0.00
|0.00
|102.38
|30205522
|2008.12.17 22:18
|sell limit
|2.42
|eurgbp
|0.92975
|1.02975
|0.92925
|2008.12.17 22:20
|0.92815
|cancelled
|30205526
|2008.12.17 22:18
|buy stop
|2.42
|eurgbp
|0.93025
|0.83025
|0.93125
|2008.12.17 22:20
|0.92835
|cancelled
|30206412
|2008.12.17 22:23
|sell
|2.20
|eurgbp
|0.92905
|1.02905
|0.92875
|2008.12.17 22:27
|0.92875
|0.00
|0.00
|0.00
|102.39
|30206415
|2008.12.17 22:23
|sell limit
|2.42
|eurgbp
|0.93005
|1.03005
|0.92955
|2008.12.17 22:27
|0.92865
|cancelled
|30206416
|2008.12.17 22:23
|buy stop
|2.42
|eurgbp
|0.93055
|0.83055
|0.93155
|2008.12.17 22:27
|0.92885
|cancelled
|30208232
|2008.12.17 22:33
|buy
|2.20
|eurgbp
|0.92745
|0.82745
|0.92775
|2008.12.17 22:40
|0.92775
|0.00
|0.00
|0.00
|102.46
|30208256
|2008.12.17 22:34
|buy limit
|2.42
|eurgbp
|0.92645
|0.82645
|0.92695
|2008.12.17 22:40
|0.92795
|cancelled
|30208259
|2008.12.17 22:34
|sell stop
|2.42
|eurgbp
|0.92595
|1.02595
|0.92495
|2008.12.17 22:40
|0.92785
|cancelled
|30210096
|2008.12.17 22:47
|sell
|2.20
|eurgbp
|0.92845
|1.02845
|0.92815
|2008.12.17 22:54
|0.92815
|0.00
|0.00
|0.00
|102.51
|30210098
|2008.12.17 22:47
|sell limit
|2.42
|eurgbp
|0.92945
|1.02945
|0.92895
|2008.12.17 22:54
|0.92795
|cancelled
|30210102
|2008.12.17 22:47
|buy stop
|2.42
|eurgbp
|0.92995
|0.82995
|0.93095
|2008.12.17 22:54
|0.92795
|cancelled
|30211866
|2008.12.17 23:01
|sell
|2.20
|eurgbp
|0.92865
|1.02865
|0.92835
|2008.12.17 23:11
|0.92835
|0.00
|0.00
|0.00
|102.55
|30211892
|2008.12.17 23:01
|sell limit
|2.42
|eurgbp
|0.92965
|1.02965
|0.92915
|2008.12.17 23:11
|0.92815
|cancelled
|30211897
|2008.12.17 23:01
|buy stop
|2.42
|eurgbp
|0.93015
|0.83015
|0.93115
|2008.12.17 23:11
|0.92835
|cancelled
|30214257
|2008.12.17 23:29
|sell
|2.20
|eurgbp
|0.92885
|1.02885
|0.92855
|2008.12.17 23:41
|0.92855
|0.00
|0.00
|0.00
|102.44
|30214264
|2008.12.17 23:29
|sell limit
|2.42
|eurgbp
|0.92985
|1.02985
|0.92935
|2008.12.17 23:41
|0.92835
|cancelled
|30214266
|2008.12.17 23:29
|buy stop
|2.42
|eurgbp
|0.93035
|0.83035
|0.93135
|2008.12.17 23:41
|0.92845
|cancelled
|30216374
|2008.12.17 23:44
|sell
|2.20
|eurgbp
|0.92915
|1.02915
|0.92885
|2008.12.17 23:45
|0.92885
|0.00
|0.00
|0.00
|102.36
|30216396
|2008.12.17 23:44
|sell limit
|2.42
|eurgbp
|0.93015
|1.03015
|0.92965
|2008.12.17 23:45
|0.92855
|cancelled
|30216423
|2008.12.17 23:44
|buy stop
|2.42
|eurgbp
|0.93065
|0.83065
|0.93165
|2008.12.17 23:45
|0.92885
|cancelled
|30216921
|2008.12.17 23:48
|buy
|2.20
|eurgbp
|0.92845
|0.82845
|0.92875
|2008.12.17 23:52
|0.92875
|0.00
|0.00
|0.00
|102.40
|30216925
|2008.12.17 23:48
|buy limit
|2.42
|eurgbp
|0.92745
|0.82745
|0.92795
|2008.12.17 23:52
|0.92895
|cancelled
|30216926
|2008.12.17 23:48
|sell stop
|2.42
|eurgbp
|0.92695
|1.02695
|0.92595
|2008.12.17 23:52
|0.92865
|cancelled
|30217543
|2008.12.18 00:00
|buy
|2.30
|eurgbp
|0.92835
|0.82835
|0.92865
|2008.12.18 00:08
|0.92865
|0.00
|0.00
|0.00
|107.05
|30217707
|2008.12.18 00:00
|buy limit
|2.42
|eurgbp
|0.92735
|0.82735
|0.92785
|2008.12.18 00:08
|0.92885
|cancelled
|30217751
|2008.12.18 00:00
|sell stop
|2.42
|eurgbp
|0.92685
|1.02685
|0.92585
|2008.12.18 00:09
|0.92875
|cancelled
|30219335
|2008.12.18 00:11
|sell
|2.30
|eurgbp
|0.92895
|1.02895
|0.92865
|2008.12.18 00:11
|0.92865
|0.00
|0.00
|0.00
|107.16
|30219348
|2008.12.18 00:11
|sell limit
|2.53
|eurgbp
|0.92995
|1.02995
|0.92945
|2008.12.18 00:11
|0.92845
|cancelled
|30219354
|2008.12.18 00:11
|buy stop
|2.53
|eurgbp
|0.93045
|0.83045
|0.93145
|2008.12.18 00:11
|0.92835
|cancelled
|30220281
|2008.12.18 00:19
|sell
|2.30
|eurgbp
|0.92895
|1.02895
|0.92865
|2008.12.18 00:22
|0.92865
|0.00
|0.00
|0.00
|107.09
|30220398
|2008.12.18 00:20
|sell limit
|2.53
|eurgbp
|0.92995
|1.02995
|0.92945
|2008.12.18 00:22
|0.92855
|cancelled
|30220412
|2008.12.18 00:20
|buy stop
|2.53
|eurgbp
|0.93045
|0.83045
|0.93145
|2008.12.18 00:22
|0.92895
|cancelled
|30220824
|2008.12.18 00:25
|sell
|2.30
|eurgbp
|0.92925
|1.02925
|0.92895
|2008.12.18 00:25
|0.92895
|0.00
|0.00
|0.00
|107.03
|30220841
|2008.12.18 00:25
|sell limit
|2.53
|eurgbp
|0.93025
|1.03025
|0.92975
|2008.12.18 00:27
|0.92865
|cancelled
|30220844
|2008.12.18 00:25
|buy stop
|2.53
|eurgbp
|0.93075
|0.83075
|0.93175
|2008.12.18 00:29
|0.92865
|cancelled
|30221911
|2008.12.18 00:37
|sell
|2.30
|eurgbp
|0.92905
|1.02905
|0.92875
|2008.12.18 00:37
|0.92875
|0.00
|0.00
|0.00
|107.08
|30221919
|2008.12.18 00:37
|sell limit
|2.53
|eurgbp
|0.93005
|1.03005
|0.92955
|2008.12.18 00:37
|0.92855
|cancelled
|30221921
|2008.12.18 00:37
|buy stop
|2.53
|eurgbp
|0.93055
|0.83055
|0.93155
|2008.12.18 00:37
|0.92925
|cancelled
|30221949
|2008.12.18 00:37
|sell
|2.30
|eurgbp
|0.92915
|1.02915
|0.92885
|2008.12.18 00:37
|0.92885
|0.00
|0.00
|0.00
|107.11
|30221973
|2008.12.18 00:37
|sell limit
|2.53
|eurgbp
|0.93015
|1.03015
|0.92965
|2008.12.18 00:37
|0.92845
|cancelled
|30221978
|2008.12.18 00:37
|buy stop
|2.53
|eurgbp
|0.93065
|0.83065
|0.93165
|2008.12.18 00:37
|0.92865
|cancelled
|30222119
|2008.12.18 00:37
|sell
|2.30
|eurgbp
|0.92905
|1.02905
|0.92875
|2008.12.18 00:43
|0.92875
|0.00
|0.00
|0.00
|107.03
|30222154
|2008.12.18 00:37
|sell limit
|2.53
|eurgbp
|0.93005
|1.03005
|0.92955
|2008.12.18 00:43
|0.92875
|cancelled
|30222163
|2008.12.18 00:37
|buy stop
|2.53
|eurgbp
|0.93055
|0.83055
|0.93155
|2008.12.18 00:43
|0.92925
|cancelled
|30222981
|2008.12.18 00:44
|sell
|2.30
|eurgbp
|0.92935
|1.02935
|0.92905
|2008.12.18 00:44
|0.92905
|0.00
|0.00
|0.00
|107.02
|30223001
|2008.12.18 00:44
|sell
|4.70
|eurgbp
|0.92945
|1.02945
|0.92915
|2008.12.18 00:44
|0.92915
|0.00
|0.00
|0.00
|218.64
|30223009
|2008.12.18 00:44
|sell limit
|2.53
|eurgbp
|0.93035
|1.03035
|0.92985
|2008.12.18 00:44
|0.92905
|cancelled
|30223036
|2008.12.18 00:44
|buy stop
|2.53
|eurgbp
|0.93085
|0.83085
|0.93185
|2008.12.18 00:44
|0.92965
|cancelled
|30223128
|2008.12.18 00:44
|sell
|2.40
|eurgbp
|0.92945
|1.02945
|0.92915
|2008.12.18 00:45
|0.92915
|0.00
|0.00
|0.00
|111.64
|30223129
|2008.12.18 00:44
|sell
|4.70
|eurgbp
|0.92935
|1.02935
|0.92905
|2008.12.18 00:46
|0.92905
|0.00
|0.00
|0.00
|218.65
|30223135
|2008.12.18 00:44
|sell limit
|2.53
|eurgbp
|0.93045
|1.03045
|0.92995
|2008.12.18 00:46
|0.92885
|cancelled
|30223136
|2008.12.18 00:44
|buy stop
|2.53
|eurgbp
|0.93095
|0.83095
|0.93195
|2008.12.18 00:46
|0.92915
|cancelled
|30223137
|2008.12.18 00:44
|buy stop
|5.64
|eurgbp
|0.93145
|0.83145
|0.93245
|2008.12.18 00:46
|0.92915
|cancelled
|30224756
|2008.12.18 01:05
|sell
|2.40
|eurgbp
|0.92945
|1.02945
|0.92915
|2008.12.18 01:05
|0.92915
|0.00
|0.00
|0.00
|111.63
|30224763
|2008.12.18 01:05
|sell limit
|2.64
|eurgbp
|0.93045
|1.03045
|0.92995
|2008.12.18 01:05
|0.92895
|cancelled
|30224766
|2008.12.18 01:05
|buy stop
|2.64
|eurgbp
|0.93095
|0.83095
|0.93195
|2008.12.18 01:05
|0.92915
|cancelled
|30225015
|2008.12.18 01:08
|sell
|2.40
|eurgbp
|0.92925
|1.02925
|0.92895
|2008.12.18 01:17
|0.92895
|0.00
|0.00
|0.00
|111.64
|30225047
|2008.12.18 01:09
|sell limit
|2.64
|eurgbp
|0.93025
|1.03025
|0.92975
|2008.12.18 01:17
|0.92885
|cancelled
|30225058
|2008.12.18 01:09
|buy stop
|2.64
|eurgbp
|0.93075
|0.83075
|0.93175
|2008.12.18 01:17
|0.92895
|cancelled
|30227076
|2008.12.18 01:29
|sell
|2.40
|eurgbp
|0.92935
|1.02935
|0.92905
|2008.12.18 01:46
|0.92905
|0.00
|0.00
|0.00
|111.98
|30227101
|2008.12.18 01:29
|sell limit
|2.64
|eurgbp
|0.93035
|1.03035
|0.92985
|2008.12.18 01:47
|0.92905
|cancelled
|30227111
|2008.12.18 01:29
|buy stop
|2.64
|eurgbp
|0.93085
|0.83085
|0.93185
|2008.12.18 01:47
|0.92915
|cancelled
|30230869
|2008.12.18 01:47
|buy
|2.40
|eurgbp
|0.92915
|0.82915
|0.92945
|2008.12.18 01:48
|0.92945
|0.00
|0.00
|0.00
|111.85
|30230883
|2008.12.18 01:47
|buy limit
|2.64
|eurgbp
|0.92815
|0.82815
|0.92865
|2008.12.18 01:48
|0.92945
|cancelled
|30230888
|2008.12.18 01:47
|sell stop
|2.64
|eurgbp
|0.92765
|1.02765
|0.92665
|2008.12.18 01:48
|0.92915
|cancelled
|30231142
|2008.12.18 01:48
|buy
|2.40
|eurgbp
|0.92915
|0.82915
|0.92945
|2008.12.18 01:57
|0.92945
|0.00
|0.00
|0.00
|111.64
|30231143
|2008.12.18 01:48
|buy limit
|2.64
|eurgbp
|0.92815
|0.82815
|0.92865
|2008.12.18 01:57
|0.92975
|cancelled
|30231144
|2008.12.18 01:48
|sell stop
|2.64
|eurgbp
|0.92765
|1.02765
|0.92665
|2008.12.18 01:57
|0.92955
|cancelled
|30231851
|2008.12.18 01:54
|buy
|2.40
|eurgbp
|0.92885
|0.82885
|0.92915
|2008.12.18 01:56
|0.92915
|0.00
|0.00
|0.00
|111.69
|30231866
|2008.12.18 01:54
|buy limit
|2.64
|eurgbp
|0.92785
|0.82785
|0.92835
|2008.12.18 01:57
|0.92945
|cancelled
|30231867
|2008.12.18 01:54
|sell stop
|2.64
|eurgbp
|0.92735
|1.02735
|0.92635
|2008.12.18 01:57
|0.92925
|cancelled
|30232374
|2008.12.18 01:57
|sell
|2.50
|eurgbp
|0.92965
|1.02965
|0.92935
|2008.12.18 01:58
|0.92935
|0.00
|0.00
|0.00
|116.41
|30232376
|2008.12.18 01:57
|sell limit
|2.75
|eurgbp
|0.93065
|1.03065
|0.93015
|2008.12.18 01:58
|0.92905
|cancelled
|30232379
|2008.12.18 01:57
|buy stop
|2.75
|eurgbp
|0.93115
|0.83115
|0.93215
|2008.12.18 01:58
|0.92935
|cancelled
|30232696
|2008.12.18 01:59
|sell
|2.50
|eurgbp
|0.92945
|1.02945
|0.92915
|2008.12.18 02:00
|0.92915
|0.00
|0.00
|0.00
|116.45
|30232704
|2008.12.18 01:59
|sell limit
|2.75
|eurgbp
|0.93045
|1.03045
|0.92995
|2008.12.18 02:01
|0.92895
|cancelled
|30232707
|2008.12.18 01:59
|buy stop
|2.75
|eurgbp
|0.93095
|0.83095
|0.93195
|2008.12.18 02:01
|0.92925
|cancelled
|30234551
|2008.12.18 02:11
|sell
|2.50
|eurgbp
|0.92955
|1.02955
|0.92925
|2008.12.18 02:44
|0.92925
|0.00
|0.00
|0.00
|116.38
|30234561
|2008.12.18 02:23
|sell
|2.75
|eurgbp
|0.93055
|1.03055
|0.93005
|2008.12.18 02:23
|0.93005
|0.00
|0.00
|0.00
|213.30
|30234562
|2008.12.18 02:11
|buy stop
|2.75
|eurgbp
|0.93105
|0.83105
|0.93205
|2008.12.18 02:44
|0.92945
|cancelled
|30234907
|2008.12.18 02:13
|sell
|2.50
|eurgbp
|0.93005
|1.03005
|0.92975
|2008.12.18 02:14
|0.92975
|0.00
|0.00
|0.00
|116.33
|30234915
|2008.12.18 02:13
|sell limit
|2.75
|eurgbp
|0.93105
|1.03105
|0.93055
|2008.12.18 02:14
|0.92975
|cancelled
|30234919
|2008.12.18 02:13
|buy stop
|2.75
|eurgbp
|0.93155
|0.83155
|0.93255
|2008.12.18 02:14
|0.92995
|cancelled
|30235419
|2008.12.18 02:17
|sell
|2.50
|eurgbp
|0.93005
|1.03005
|0.92975
|2008.12.18 02:17
|0.92975
|0.00
|0.00
|0.00
|116.30
|30235884
|2008.12.18 02:23
|sell
|2.50
|eurgbp
|0.93035
|1.03035
|0.93005
|2008.12.18 02:23
|0.93005
|0.00
|0.00
|0.00
|116.35
|30235911
|2008.12.18 02:23
|sell limit
|2.75
|eurgbp
|0.93135
|1.03135
|0.93085
|2008.12.18 02:23
|0.92985
|cancelled
|30235920
|2008.12.18 02:23
|buy stop
|3.00
|eurgbp
|0.93185
|0.83185
|0.93285
|2008.12.18 02:23
|0.93005
|cancelled
|30236069
|2008.12.18 02:24
|sell
|2.50
|eurgbp
|0.93065
|1.03065
|0.93035
|2008.12.18 02:25
|0.93035
|0.00
|0.00
|0.00
|116.35
|30236079
|2008.12.18 02:24
|sell limit
|2.75
|eurgbp
|0.93165
|1.03165
|0.93115
|2008.12.18 02:25
|0.93015
|cancelled
|30236083
|2008.12.18 02:24
|buy stop
|2.75
|eurgbp
|0.93215
|0.83215
|0.93315
|2008.12.18 02:25
|0.93045
|cancelled
|30237910
|2008.12.18 02:44
|buy
|2.60
|eurgbp
|0.92945
|0.82945
|0.92975
|2008.12.18 02:45
|0.92975
|0.00
|0.00
|0.00
|120.96
|30237959
|2008.12.18 02:44
|buy limit
|2.86
|eurgbp
|0.92845
|0.82845
|0.92895
|2008.12.18 02:45
|0.92995
|cancelled
|30237967
|2008.12.18 02:44
|sell stop
|2.86
|eurgbp
|0.92795
|1.02795
|0.92695
|2008.12.18 02:45
|0.92965
|cancelled
|30238297
|2008.12.18 02:47
|buy
|2.60
|eurgbp
|0.92945
|0.82945
|0.92975
|2008.12.18 02:49
|0.92975
|0.00
|0.00
|0.00
|120.98
|30238354
|2008.12.18 02:47
|buy limit
|2.86
|eurgbp
|0.92845
|0.82845
|0.92895
|2008.12.18 02:49
|0.93005
|cancelled
|30238356
|2008.12.18 02:47
|sell stop
|2.86
|eurgbp
|0.92795
|1.02795
|0.92695
|2008.12.18 02:49
|0.93005
|cancelled
|30238563
|2008.12.18 02:49
|sell
|2.60
|eurgbp
|0.92995
|1.02995
|0.92965
|2008.12.18 02:57
|0.92965
|0.00
|0.00
|0.00
|120.99
|30238577
|2008.12.18 02:49
|sell limit
|2.86
|eurgbp
|0.93095
|1.03095
|0.93045
|2008.12.18 02:58
|0.92955
|cancelled
|30238585
|2008.12.18 02:49
|buy stop
|2.86
|eurgbp
|0.93145
|0.83145
|0.93245
|2008.12.18 02:58
|0.92985
|cancelled
|30239293
|2008.12.18 02:58
|buy
|2.60
|eurgbp
|0.92955
|0.82955
|0.92985
|2008.12.18 03:02
|0.92985
|0.00
|0.00
|0.00
|120.95
|30239313
|2008.12.18 02:58
|buy limit
|2.86
|eurgbp
|0.92855
|0.82855
|0.92905
|2008.12.18 03:02
|0.93005
|cancelled
|30239315
|2008.12.18 02:58
|sell stop
|2.86
|eurgbp
|0.92805
|1.02805
|0.92705
|2008.12.18 03:02
|0.92965
|cancelled
|30239755
|2008.12.18 03:02
|sell
|2.60
|eurgbp
|0.92995
|1.02995
|0.92965
|2008.12.18 03:03
|0.92965
|0.00
|0.00
|0.00
|120.98
|30239759
|2008.12.18 03:02
|sell limit
|2.86
|eurgbp
|0.93095
|1.03095
|0.93045
|2008.12.18 03:03
|0.92945
|cancelled
|30239761
|2008.12.18 03:02
|buy stop
|2.86
|eurgbp
|0.93145
|0.83145
|0.93245
|2008.12.18 03:03
|0.92955
|cancelled
|30240158
|2008.12.18 03:04
|buy
|2.60
|eurgbp
|0.92935
|0.82935
|0.92965
|2008.12.18 03:09
|0.92965
|0.00
|0.00
|0.00
|120.88
|30240208
|2008.12.18 03:04
|buy limit
|2.86
|eurgbp
|0.92835
|0.82835
|0.92885
|2008.12.18 03:09
|0.92975
|cancelled
|30240222
|2008.12.18 03:04
|sell stop
|2.86
|eurgbp
|0.92785
|1.02785
|0.92685
|2008.12.18 03:09
|0.92945
|cancelled
|30241159
|2008.12.18 03:12
|sell
|2.60
|eurgbp
|0.92995
|1.02995
|0.92965
|2008.12.18 03:12
|0.92965
|0.00
|0.00
|0.00
|120.92
|30241169
|2008.12.18 03:12
|sell limit
|2.86
|eurgbp
|0.93095
|1.03095
|0.93045
|2008.12.18 03:12
|0.92965
|cancelled
|30241176
|2008.12.18 03:12
|buy stop
|2.86
|eurgbp
|0.93145
|0.83145
|0.93245
|2008.12.18 03:12
|0.92975
|cancelled
|30241480
|2008.12.18 03:15
|sell
|2.60
|eurgbp
|0.93005
|1.03005
|0.92975
|2008.12.18 03:18
|0.92975
|0.00
|0.00
|0.00
|120.92
|30241495
|2008.12.18 03:15
|sell limit
|2.86
|eurgbp
|0.93105
|1.03105
|0.93055
|2008.12.18 03:18
|0.92945
|cancelled
|30241499
|2008.12.18 03:16
|buy stop
|2.86
|eurgbp
|0.93155
|0.83155
|0.93255
|2008.12.18 03:18
|0.93005
|cancelled
|30242295
|2008.12.18 03:27
|sell
|2.70
|eurgbp
|0.93015
|1.03015
|0.92985
|2008.12.18 03:27
|0.92985
|0.00
|0.00
|0.00
|125.62
|30242307
|2008.12.18 03:27
|sell limit
|2.97
|eurgbp
|0.93115
|1.03115
|0.93065
|2008.12.18 03:27
|0.92965
|cancelled
|30242308
|2008.12.18 03:27
|buy stop
|2.97
|eurgbp
|0.93165
|0.83165
|0.93265
|2008.12.18 03:27
|0.93005
|cancelled
|30242502
|2008.12.18 03:29
|buy
|2.70
|eurgbp
|0.92935
|0.82935
|0.92965
|2008.12.18 03:30
|0.92965
|0.00
|0.00
|0.00
|125.58
|30242515
|2008.12.18 03:29
|buy limit
|2.97
|eurgbp
|0.92835
|0.82835
|0.92885
|2008.12.18 03:30
|0.93005
|cancelled
|30242520
|2008.12.18 03:29
|sell stop
|2.97
|eurgbp
|0.92785
|1.02785
|0.92685
|2008.12.18 03:30
|0.92995
|cancelled
|30243071
|2008.12.18 03:36
|sell
|2.70
|eurgbp
|0.93025
|1.03025
|0.92995
|2008.12.18 03:55
|0.92995
|0.00
|0.00
|0.00
|125.60
|30243082
|2008.12.18 03:36
|sell limit
|2.97
|eurgbp
|0.93125
|1.03125
|0.93075
|2008.12.18 03:55
|0.92985
|cancelled
|30243085
|2008.12.18 03:36
|buy stop
|2.97
|eurgbp
|0.93175
|0.83175
|0.93275
|2008.12.18 03:57
|0.92995
|cancelled
|30244094
|2008.12.18 04:02
|sell
|2.70
|eurgbp
|0.93025
|1.03025
|0.92995
|2008.12.18 04:36
|0.92995
|0.00
|0.00
|0.00
|125.66
|30244100
|2008.12.18 04:02
|sell limit
|2.97
|eurgbp
|0.93125
|1.03125
|0.93075
|2008.12.18 04:36
|0.92985
|cancelled
|30244102
|2008.12.18 04:02
|buy stop
|2.97
|eurgbp
|0.93175
|0.83175
|0.93275
|2008.12.18 04:37
|0.92995
|cancelled
|30246090
|2008.12.18 04:27
|sell
|2.70
|eurgbp
|0.93075
|1.03075
|0.93045
|2008.12.18 04:28
|0.93045
|0.00
|0.00
|0.00
|125.77
|30246109
|2008.12.18 04:27
|sell limit
|2.97
|eurgbp
|0.93175
|1.03175
|0.93125
|2008.12.18 04:28
|0.93055
|cancelled
|30246113
|2008.12.18 04:27
|buy stop
|3.24
|eurgbp
|0.93225
|0.83225
|0.93325
|2008.12.18 04:28
|0.93065
|cancelled
|30246216
|2008.12.18 04:28
|sell
|2.70
|eurgbp
|0.93075
|1.03075
|0.93045
|2008.12.18 04:30
|0.93045
|0.00
|0.00
|0.00
|125.72
|30246226
|2008.12.18 04:28
|sell limit
|2.97
|eurgbp
|0.93175
|1.03175
|0.93125
|2008.12.18 04:30
|0.93035
|cancelled
|30246228
|2008.12.18 04:28
|buy stop
|3.24
|eurgbp
|0.93225
|0.83225
|0.93325
|2008.12.18 04:30
|0.93055
|cancelled
|30246775
|2008.12.18 04:34
|sell
|2.70
|eurgbp
|0.93075
|1.03075
|0.93045
|2008.12.18 04:35
|0.93045
|0.00
|0.00
|0.00
|125.67
|30246784
|2008.12.18 04:34
|sell limit
|2.97
|eurgbp
|0.93175
|1.03175
|0.93125
|2008.12.18 04:35
|0.93025
|cancelled
|30246786
|2008.12.18 04:34
|buy stop
|3.24
|eurgbp
|0.93225
|0.83225
|0.93325
|2008.12.18 04:35
|0.93035
|cancelled
|30247132
|2008.12.18 04:37
|buy
|2.70
|eurgbp
|0.92985
|0.82985
|0.93015
|2008.12.18 04:37
|0.93015
|0.00
|0.00
|0.00
|125.62
|30247152
|2008.12.18 04:37
|buy limit
|2.97
|eurgbp
|0.92885
|0.82885
|0.92935
|2008.12.18 04:37
|0.93035
|cancelled
|30247166
|2008.12.18 04:37
|sell stop
|2.97
|eurgbp
|0.92835
|1.02835
|0.92735
|2008.12.18 04:38
|0.93005
|cancelled
|30247608
|2008.12.18 04:40
|sell
|2.80
|eurgbp
|0.93065
|1.03065
|0.93035
|2008.12.18 04:41
|0.93035
|0.00
|0.00
|0.00
|130.29
|30247690
|2008.12.18 04:40
|sell limit
|3.08
|eurgbp
|0.93165
|1.03165
|0.93115
|2008.12.18 04:41
|0.93015
|cancelled
|30247693
|2008.12.18 04:40
|buy stop
|3.08
|eurgbp
|0.93215
|0.83215
|0.93315
|2008.12.18 04:41
|0.93055
|cancelled
|30247917
|2008.12.18 04:43
|sell
|2.80
|eurgbp
|0.93075
|1.03075
|0.93045
|2008.12.18 04:45
|0.93045
|0.00
|0.00
|0.00
|130.31
|30247935
|2008.12.18 04:43
|sell limit
|3.08
|eurgbp
|0.93175
|1.03175
|0.93125
|2008.12.18 04:45
|0.93015
|cancelled
|30247936
|2008.12.18 04:43
|buy stop
|3.08
|eurgbp
|0.93225
|0.83225
|0.93325
|2008.12.18 04:45
|0.93045
|cancelled
|30248340
|2008.12.18 04:48
|buy
|2.80
|eurgbp
|0.93015
|0.83015
|0.93045
|2008.12.18 07:18
|0.93045
|0.00
|0.00
|0.00
|130.13
|30248344
|2008.12.18 05:03
|buy
|3.08
|eurgbp
|0.92915
|0.82915
|0.92965
|2008.12.18 05:05
|0.92965
|0.00
|0.00
|0.00
|239.14
|30248347
|2008.12.18 05:19
|sell
|3.08
|eurgbp
|0.92865
|1.02865
|0.92765
|2008.12.18 06:15
|0.92765
|0.00
|0.00
|0.00
|479.68
|30249646
|2008.12.18 05:03
|buy
|2.70
|eurgbp
|0.92905
|0.82905
|0.92935
|2008.12.18 05:05
|0.92935
|0.00
|0.00
|0.00
|125.79
|30249664
|2008.12.18 05:03
|buy limit
|2.97
|eurgbp
|0.92805
|0.82805
|0.92855
|2008.12.18 05:05
|0.92985
|cancelled
|30250075
|2008.12.18 05:08
|buy
|2.80
|eurgbp
|0.92915
|0.82915
|0.92945
|2008.12.18 06:49
|0.92945
|0.00
|0.00
|0.00
|130.87
|30250087
|2008.12.18 05:32
|buy
|3.08
|eurgbp
|0.92815
|0.82815
|0.92865
|2008.12.18 05:56
|0.92865
|0.00
|0.00
|0.00
|239.33
|30251004
|2008.12.18 05:19
|buy
|2.70
|eurgbp
|0.92865
|0.82865
|0.92895
|2008.12.18 05:19
|0.92895
|0.00
|0.00
|0.00
|125.90
|30251013
|2008.12.18 05:19
|sell stop
|2.97
|eurgbp
|0.92715
|1.02715
|0.92615
|2008.12.18 05:19
|0.92895
|cancelled
|30251089
|2008.12.18 05:20
|buy
|2.70
|eurgbp
|0.92875
|0.82875
|0.92905
|2008.12.18 05:31
|0.92905
|0.00
|0.00
|0.00
|125.84
|30251091
|2008.12.18 05:20
|sell stop
|2.97
|eurgbp
|0.92725
|1.02725
|0.92625
|2008.12.18 05:31
|0.92845
|cancelled
|30251178
|2008.12.18 05:20
|buy
|2.70
|eurgbp
|0.92845
|0.82845
|0.92875
|2008.12.18 05:24
|0.92875
|0.00
|0.00
|0.00
|125.92
|30251234
|2008.12.18 05:21
|buy limit
|2.97
|eurgbp
|0.92745
|0.82745
|0.92795
|2008.12.18 05:24
|0.92895
|cancelled
|30251237
|2008.12.18 05:21
|sell stop
|3.24
|eurgbp
|0.92695
|1.02695
|0.92595
|2008.12.18 05:24
|0.92875
|cancelled
|30341193
|2008.12.18 11:58
|sell
|1.50
|eurgbp
|0.94585
|1.04585
|0.94555
|2008.12.18 11:59
|0.94555
|0.00
|0.00
|0.00
|69.58
|30341217
|2008.12.18 11:58
|sell limit
|0.90
|eurgbp
|0.94685
|1.04685
|0.94635
|2008.12.18 11:59
|0.94555
|cancelled
|30341230
|2008.12.18 11:58
|buy stop
|0.60
|eurgbp
|0.94735
|0.84735
|0.94835
|2008.12.18 11:59
|0.94575
|cancelled
|30343861
|2008.12.18 12:07
|buy
|1.50
|eurgbp
|0.94225
|0.84225
|0.94255
|2008.12.18 12:08
|0.94255
|0.00
|0.00
|0.00
|69.74
|30343884
|2008.12.18 12:08
|buy
|0.90
|eurgbp
|0.94125
|0.84125
|0.94175
|2008.12.18 12:08
|0.94175
|0.00
|0.00
|0.00
|69.82
|30343888
|2008.12.18 12:07
|sell stop
|0.60
|eurgbp
|0.94075
|1.04075
|0.93975
|2008.12.18 12:08
|0.94275
|cancelled
|30344312
|2008.12.18 12:09
|buy
|1.50
|eurgbp
|0.94195
|0.84195
|0.94225
|2008.12.18 12:09
|0.94225
|0.00
|0.00
|0.00
|69.79
|30344329
|2008.12.18 12:09
|buy limit
|0.90
|eurgbp
|0.94095
|0.84095
|0.94145
|2008.12.18 12:09
|0.94235
|cancelled
|30344332
|2008.12.18 12:09
|sell stop
|0.60
|eurgbp
|0.94045
|1.04045
|0.93945
|2008.12.18 12:09
|0.94215
|cancelled
|30345638
|2008.12.18 12:16
|buy
|1.50
|eurgbp
|0.94155
|0.84155
|0.94185
|2008.12.18 12:38
|0.94185
|0.00
|0.00
|0.00
|69.68
|30345646
|2008.12.18 12:17
|buy
|0.90
|eurgbp
|0.94055
|0.84055
|0.94105
|2008.12.18 12:28
|0.94105
|0.00
|0.00
|0.00
|69.67
|
|0.00
|0.00
|-3.38
|24 989.32
|Closed P/L:
|24 985.94
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30345650
|2008.12.18 12:17
|sell
|0.60
|eurgbp
|0.94005
|1.04005
|0.93905
|
|0.95125
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 032.26
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 032.26
|
|Floating P/L:
|-1 032.26
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|24 985.94
|Floating P/L:
|-1 032.26
|Margin:
|174.98
|Balance:
|29 985.94
|Equity:
|28 953.68
|Free Margin:
|28 778.70