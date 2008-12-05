Alpari (UK) Ltd.

Account: 477575 Name: EHIS Currency: USD 2008 December 18, 14:54
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
287215512008.12.05 21:41balanceDeposit5 000.00
287225422008.12.05 21:55buy1.00eurgbp0.862850.762850.863152008.12.05 22:100.863150.000.000.0044.24
287238182008.12.05 22:18buy1.00eurgbp0.862550.762550.862852008.12.05 22:180.862850.000.000.0044.29
287238612008.12.05 22:18buy1.00eurgbp0.862650.762650.862952008.12.05 22:220.862950.000.000.0044.27
287241582008.12.05 22:28buy1.00eurgbp0.862650.762650.862952008.12.05 22:340.862950.000.000.0044.23
287249752008.12.05 22:44sell1.00eurgbp0.864350.964350.864052008.12.08 07:120.864050.000.00-3.0944.45
287249922008.12.05 22:45sell2.00eurgbp0.865350.965350.864852008.12.05 22:520.864850.000.000.00147.26
287250012008.12.05 22:56buy3.00eurgbp0.866350.766350.867852008.12.08 15:190.867850.000.000.88668.07
288352372008.12.08 15:46sell1.20eurgbp0.867950.967950.867652008.12.08 20:570.867650.000.000.0053.72
288676892008.12.08 20:02buy3.30eurgbp0.869950.769950.871452008.12.09 10:110.871450.000.000.98731.16
288699652008.12.08 20:24sell2.00eurgbp0.868950.968950.868452008.12.08 20:260.868450.000.000.00148.97
290333742008.12.09 20:28buy1.40eurgbp0.873950.773950.874252008.12.09 20:310.874250.000.000.0061.95
290357612008.12.09 20:48sell1.40eurgbp0.875550.975550.875252008.12.09 20:490.875250.000.000.0061.98
290361992008.12.09 20:51sell1.40eurgbp0.875550.975550.875252008.12.09 20:530.875250.000.000.0061.95
290366102008.12.09 20:54sell1.40eurgbp0.875550.975550.875252008.12.09 21:080.875250.000.000.0061.96
290394332008.12.09 21:11sell1.40eurgbp0.875750.975750.875452008.12.10 02:080.875450.000.00-4.3562.00
290394772008.12.09 22:49sell1.54eurgbp0.876750.976750.876252008.12.09 22:510.876250.000.000.00113.61
290665582008.12.10 02:08buy1.50eurgbp0.875450.775450.875752008.12.10 02:100.875750.000.000.0066.41
290670292008.12.10 02:13buy1.50eurgbp0.875650.775650.875952008.12.10 02:170.875950.000.000.0066.33
290718482008.12.10 03:12buy1.50eurgbp0.875650.775650.875952008.12.10 03:220.875950.000.000.0066.46
290745462008.12.10 04:02buy1.50eurgbp0.875750.775750.876052008.12.10 04:310.876050.000.000.0066.46
290765042008.12.10 04:36buy1.50eurgbp0.875650.775650.875952008.12.10 04:390.875950.000.000.0066.46
290769712008.12.10 04:41sell1.50eurgbp0.876250.976250.875952008.12.10 05:370.875950.000.000.0066.56
291913252008.12.10 19:15sell1.60eurgbp0.877850.977850.877552008.12.11 03:570.877550.000.00-15.6371.37
292185282008.12.10 21:22buy1.80eurgbp0.879850.779850.881352008.12.11 12:100.881350.000.0012.79403.30
292496892008.12.11 01:40sell1.54eurgbp0.878850.978850.878352008.12.11 03:180.878350.000.000.00114.37
293630482008.12.11 15:44sell1.70eurgbp0.889050.989050.888752008.12.11 15:470.888750.000.000.0076.08
293630532008.12.11 15:45sell1.70eurgbp0.889050.989050.888752008.12.11 15:470.888750.000.000.0076.08
293640202008.12.11 15:48sell1.70eurgbp0.889050.989050.888752008.12.11 15:480.888750.000.000.0076.21
293640222008.12.11 15:48sell1.70eurgbp0.889050.989050.888752008.12.11 15:480.888750.000.000.0076.21
293659062008.12.11 15:57sell1.70eurgbp0.889450.989450.889152008.12.11 15:570.889150.000.000.0076.06
293710122008.12.11 16:24buy1.80eurgbp0.886650.786650.886952008.12.11 16:330.886950.000.000.0080.71
293755972008.12.11 16:51buy1.80eurgbp0.886550.786550.886852008.12.11 17:320.886850.000.000.0080.70
293755982008.12.11 16:51buy1.80eurgbp0.886550.786550.886852008.12.11 17:320.886850.000.000.0080.70
293839252008.12.11 17:35sell1.80eurgbp0.887950.987950.887652008.12.11 17:440.887650.000.000.0080.81
293904322008.12.11 17:56sell1.80eurgbp0.888550.988550.888252008.12.11 18:550.888250.000.000.0081.43
294073462008.12.11 19:16buy1.80eurgbp0.887550.787550.887852008.12.11 19:160.887850.000.000.0081.21
294109742008.12.11 19:38buy1.80eurgbp0.887450.787450.887752008.12.11 19:450.887750.000.000.0081.24
294131572008.12.11 19:57buy1.90eurgbp0.887350.787350.887652008.12.11 19:580.887650.000.000.0085.62
294144072008.12.11 20:05buy1.90eurgbp0.887350.787350.887652008.12.11 20:080.887650.000.000.0085.67
294147932008.12.11 20:09buy1.90eurgbp0.887450.787450.887752008.12.11 20:360.887750.000.000.0085.62
294206402008.12.11 20:58sell1.90eurgbp0.889350.989350.889052008.12.11 20:590.889050.000.000.0085.40
294211442008.12.11 21:00sell1.90eurgbp0.889250.989250.888952008.12.11 21:030.888950.000.000.0085.42
294286122008.12.11 22:20sell1.90eurgbp0.889550.989550.889252008.12.11 22:220.889250.000.000.0085.59
294292252008.12.11 22:30sell2.00eurgbp0.889650.989650.889352008.12.11 22:330.889350.000.000.0090.16
294332492008.12.11 23:11buy2.00eurgbp0.887750.787750.888052008.12.11 23:110.888050.000.000.0090.18
294332792008.12.11 23:11buy2.00eurgbp0.887750.787750.888052008.12.11 23:270.888050.000.000.0090.18
294332902008.12.11 23:23buy2.20eurgbp0.886750.786750.887252008.12.11 23:240.887250.000.000.00165.27
294351102008.12.11 23:27buy2.10eurgbp0.887450.787450.887752008.12.11 23:280.887750.000.000.0094.64
294353412008.12.11 23:28buy2.10eurgbp0.887450.787450.887752008.12.11 23:280.887750.000.000.0094.64
294353682008.12.11 23:28buy2.10eurgbp0.887250.787250.887552008.12.11 23:280.887550.000.000.0094.65
294353872008.12.11 23:28buy2.10eurgbp0.887550.787550.887852008.12.11 23:350.887850.000.000.0094.65
294361152008.12.11 23:37buy2.10eurgbp0.887450.787450.887752008.12.11 23:380.887750.000.000.0094.68
294370492008.12.11 23:52buy2.10eurgbp0.887450.787450.887752008.12.12 00:150.887750.000.005.0494.62
294394662008.12.12 00:28buy2.20eurgbp0.887150.787150.887452008.12.12 00:460.887450.000.000.0099.24
294407692008.12.12 00:47buy2.20eurgbp0.887150.787150.887452008.12.12 01:000.887450.000.000.0099.12
294444322008.12.12 01:36buy2.20eurgbp0.886950.786950.887252008.12.12 01:440.887250.000.000.0099.07
294486332008.12.12 02:25sell2.20eurgbp0.888150.988150.887852008.12.12 02:290.887850.000.000.0099.07
296076672008.12.12 19:07buy2.20eurgbp0.893950.793950.894252008.12.12 19:100.894250.000.000.0098.51
296101622008.12.12 19:50sell2.30eurgbp0.895950.995950.895652008.12.12 19:520.895650.000.000.00102.90
296111662008.12.12 20:05sell2.30eurgbp0.895950.995950.895652008.12.12 20:130.895650.000.000.00103.01
296128002008.12.12 20:33buy2.30eurgbp0.894250.794250.894552008.12.12 20:340.894550.000.000.00103.13
296129042008.12.12 20:35buy2.30eurgbp0.894150.794150.894452008.12.12 20:350.894450.000.000.00103.14
296129672008.12.12 20:36buy2.40eurgbp0.894250.794250.894552008.12.12 21:580.894550.000.000.00107.68
296129822008.12.12 20:40buy2.53eurgbp0.893250.793250.893752008.12.12 20:420.893750.000.000.00189.33
296178562008.12.12 21:58sell2.40eurgbp0.894750.994750.894452008.12.12 22:170.894450.000.000.00107.71
296178782008.12.12 22:03sell2.64eurgbp0.895750.995750.895252008.12.12 22:060.895250.000.000.00197.26
296214012008.12.12 22:58sell2.50eurgbp0.895050.995050.894752008.12.12 22:580.894750.000.000.00112.17
296264072008.12.15 00:20sell2.50eurgbp0.895150.995150.894852008.12.15 08:370.894850.000.000.00112.85
296265662008.12.15 00:20sell limit2.64eurgbp0.896150.996150.895652008.12.15 00:200.89605cancelled
296276422008.12.15 00:25sell2.40eurgbp0.896650.996650.896352008.12.15 00:280.896350.000.000.00107.96
296276852008.12.15 00:25sell2.53eurgbp0.897650.997650.897152008.12.15 00:250.897150.000.000.00189.70
296349062008.12.15 01:31sell limit2.75eurgbp0.896150.996150.895652008.12.15 01:320.89605cancelled
296455712008.12.15 03:56buy2.50eurgbp0.895250.795250.895552008.12.15 03:560.895550.000.000.00112.71
296455832008.12.15 03:56buy limit2.75eurgbp0.894250.794250.894752008.12.15 03:560.89575cancelled
296456082008.12.15 03:56buy2.60eurgbp0.895250.795250.895552008.12.15 04:000.895550.000.000.00117.18
296456172008.12.15 03:57buy limit2.86eurgbp0.894250.794250.894752008.12.15 04:000.89595cancelled
296464352008.12.15 04:11buy2.60eurgbp0.895250.795250.895552008.12.15 04:130.895550.000.000.00117.17
296464382008.12.15 04:11buy limit2.86eurgbp0.894250.794250.894752008.12.15 04:130.89585cancelled
297827712008.12.15 21:20sell2.60eurgbp0.895650.995650.895352008.12.15 21:370.895350.000.000.00119.31
297827802008.12.15 21:20sell limit2.86eurgbp0.896650.996650.896152008.12.15 21:200.89555cancelled
297832632008.12.15 21:28sell2.60eurgbp0.896150.996150.895852008.12.15 21:350.895850.000.000.00119.18
297832672008.12.15 21:28sell limit2.86eurgbp0.897150.997150.896652008.12.15 21:350.89575cancelled
297832742008.12.15 21:28sell limit2.86eurgbp0.896650.996650.896152008.12.15 21:280.89585cancelled
297861222008.12.15 21:43sell2.70eurgbp0.896150.996150.895852008.12.15 21:430.895850.000.000.00123.87
297861492008.12.15 21:43sell limit2.97eurgbp0.897150.997150.896652008.12.15 21:430.89565cancelled
297864172008.12.15 21:44sell2.70eurgbp0.896150.996150.895852008.12.15 21:460.895850.000.000.00123.84
297864252008.12.15 21:44sell limit2.97eurgbp0.897150.997150.896652008.12.15 21:440.89605cancelled
297870542008.12.15 21:52sell2.70eurgbp0.896150.996150.895852008.12.15 21:550.895850.000.000.00123.93
297870592008.12.15 21:52sell limit2.97eurgbp0.897150.997150.896652008.12.15 21:520.89615cancelled
297875972008.12.15 21:57sell2.80eurgbp0.896150.996150.895852008.12.15 21:590.895850.000.000.00128.55
297876242008.12.15 21:57sell limit2.97eurgbp0.897150.997150.896652008.12.15 21:570.89615cancelled
297949522008.12.15 23:01buy2.80eurgbp0.894650.794650.894952008.12.15 23:030.894950.000.000.00128.58
297950172008.12.15 23:02buy limit3.08eurgbp0.893650.793650.894152008.12.15 23:050.89525cancelled
297965552008.12.15 23:18sell1.40eurgbp0.896250.996250.895952008.12.15 23:200.895950.000.000.0064.34
297966132008.12.15 23:18sell limit1.54eurgbp0.897250.997250.896752008.12.15 23:200.89585cancelled
297966212008.12.15 23:18buy stop1.68eurgbp0.898250.798250.899752008.12.15 23:200.89595cancelled
298028812008.12.16 00:39sell1.40eurgbp0.895850.995850.895552008.12.16 00:410.895550.000.000.0064.26
298028832008.12.16 00:39sell2.80eurgbp0.895950.995950.895652008.12.16 00:410.895650.000.000.00128.48
298028962008.12.16 00:39sell limit1.54eurgbp0.896850.996850.896352008.12.16 00:410.89535cancelled
298029022008.12.16 00:39buy stop1.68eurgbp0.897850.797850.899352008.12.16 00:410.89545cancelled
298029062008.12.16 00:39buy stop3.36eurgbp0.897850.797850.899352008.12.16 00:410.89555cancelled
298062582008.12.16 01:15sell2.90eurgbp0.895550.995550.895252008.12.16 01:300.895250.000.000.00133.13
298062682008.12.16 01:15sell limit3.19eurgbp0.896550.996550.896052008.12.16 01:300.89485cancelled
298062692008.12.16 01:15sell limit1.54eurgbp0.896550.996550.896052008.12.16 01:310.89485cancelled
298062702008.12.16 01:15buy stop3.48eurgbp0.897550.797550.899052008.12.16 01:310.89495cancelled
298062722008.12.16 01:15buy stop1.68eurgbp0.897550.797550.899052008.12.16 01:310.89505cancelled
298075322008.12.16 01:31buy2.90eurgbp0.894950.794950.895252008.12.16 01:310.895250.000.000.00133.09
298075462008.12.16 01:31buy limit1.54eurgbp0.893950.793950.894452008.12.16 01:310.89545cancelled
298075512008.12.16 01:31sell stop1.68eurgbp0.892950.992950.891452008.12.16 01:310.89525cancelled
298087132008.12.16 01:51sell2.90eurgbp0.895650.995650.895352008.12.16 01:540.895350.000.000.00133.08
298087302008.12.16 01:51sell limit1.65eurgbp0.896650.996650.896152008.12.16 01:540.89525cancelled
298087332008.12.16 01:51buy stop1.80eurgbp0.897650.797650.899152008.12.16 01:540.89545cancelled
298087342008.12.16 01:51buy stop3.48eurgbp0.897650.797650.899152008.12.16 01:540.89545cancelled
298097592008.12.16 02:03sell1.50eurgbp0.895750.995750.895452008.12.16 02:170.895450.000.000.0068.91
298097912008.12.16 02:03sell limit3.19eurgbp0.896750.996750.896252008.12.16 02:170.89565cancelled
298097922008.12.16 02:03sell limit1.65eurgbp0.896750.996750.896252008.12.16 02:170.89545cancelled
298097982008.12.16 02:03buy stop1.80eurgbp0.897750.797750.899252008.12.16 02:170.89585cancelled
298098012008.12.16 02:04buy stop3.48eurgbp0.897750.797750.899252008.12.16 02:170.89595cancelled
298100312008.12.16 02:06sell1.50eurgbp0.896050.996050.895752008.12.16 02:110.895750.000.000.0068.90
298100422008.12.16 02:06sell limit1.65eurgbp0.897050.997050.896552008.12.16 02:110.89545cancelled
298100432008.12.16 02:06buy stop1.80eurgbp0.898050.798050.899552008.12.16 02:110.89565cancelled
298120332008.12.16 02:43buy3.00eurgbp0.895550.795550.895852008.12.16 02:490.895850.000.000.00137.75
298120562008.12.16 02:43buy limit1.65eurgbp0.894550.794550.895052008.12.16 02:490.89595cancelled
298120582008.12.16 02:43buy limit3.19eurgbp0.894550.794550.895052008.12.16 02:490.89605cancelled
298120592008.12.16 02:43sell stop1.80eurgbp0.893550.993550.892052008.12.16 02:490.89585cancelled
298120602008.12.16 02:43sell stop3.48eurgbp0.893550.993550.892052008.12.16 02:490.89575cancelled
298125362008.12.16 02:53sell1.50eurgbp0.895850.995850.895552008.12.16 02:550.895550.000.000.0068.95
298125882008.12.16 02:54sell limit1.65eurgbp0.896850.996850.896352008.12.16 02:550.89545cancelled
298125902008.12.16 02:54buy stop1.80eurgbp0.897850.797850.899352008.12.16 02:550.89565cancelled
298131552008.12.16 03:02buy3.00eurgbp0.895450.795450.895752008.12.16 03:370.895750.000.000.00137.67
298131732008.12.16 03:02buy limit1.65eurgbp0.894450.794450.894952008.12.16 03:380.89595cancelled
298131762008.12.16 03:02sell stop1.80eurgbp0.893450.993450.891952008.12.16 03:380.89565cancelled
298151712008.12.16 03:38sell1.50eurgbp0.895850.995850.895552008.12.16 03:470.895550.000.000.0068.91
298151852008.12.16 03:38sell limit1.65eurgbp0.896850.996850.896352008.12.16 03:470.89565cancelled
298151882008.12.16 03:38buy stop1.80eurgbp0.897850.797850.899352008.12.16 03:470.89585cancelled
298153392008.12.16 03:40sell1.50eurgbp0.896150.996150.895852008.12.16 03:450.895850.000.000.0068.84
298154092008.12.16 03:40sell limit1.65eurgbp0.897150.997150.896652008.12.16 03:460.89545cancelled
298154132008.12.16 03:40buy stop1.80eurgbp0.898150.798150.899652008.12.16 03:460.89585cancelled
298160072008.12.16 03:47sell1.50eurgbp0.895950.995950.895652008.12.16 03:530.895650.000.000.0068.85
298160412008.12.16 03:48sell limit1.65eurgbp0.896950.996950.896452008.12.16 03:530.89565cancelled
298160502008.12.16 03:48buy stop1.80eurgbp0.897950.797950.899452008.12.16 03:530.89585cancelled
298174492008.12.16 04:21buy1.50eurgbp0.895450.795450.895752008.12.16 04:230.895750.000.000.0068.88
298174612008.12.16 04:21buy limit1.65eurgbp0.894450.794450.894952008.12.16 04:230.89585cancelled
298174672008.12.16 04:21sell stop1.80eurgbp0.893450.993450.891952008.12.16 04:240.89575cancelled
299130242008.12.16 17:06buy3.10eurgbp0.899350.799350.899652008.12.16 17:140.899650.000.000.00142.16
299338422008.12.16 20:00buy limit1.76eurgbp0.895150.795150.895652008.12.16 20:000.90155cancelled
299338552008.12.16 20:00sell stop1.92eurgbp0.894150.994150.892652008.12.16 20:000.90125cancelled
299356472008.12.16 20:10buy limit1.76eurgbp0.901050.801050.901552008.12.16 20:100.90195cancelled
299356702008.12.16 20:10sell stop1.92eurgbp0.900051.000050.898552008.12.16 20:100.90195cancelled
299357062008.12.16 20:10buy limit1.76eurgbp0.901050.801050.901552008.12.16 20:100.90195cancelled
299357202008.12.16 20:10sell stop1.92eurgbp0.900051.000050.898552008.12.16 20:110.90175cancelled
299357522008.12.16 20:11buy limit1.76eurgbp0.895150.795150.895652008.12.16 20:110.90205cancelled
299357742008.12.16 20:11sell stop1.92eurgbp0.894150.994150.892652008.12.16 20:120.90175cancelled
299385282008.12.16 20:22buy limit1.76eurgbp0.901550.801550.902052008.12.16 20:220.90355cancelled
299388852008.12.16 20:22sell stop1.92eurgbp0.900551.000550.899052008.12.16 20:230.90385cancelled
299392442008.12.16 20:23buy limit1.76eurgbp0.902450.802450.902952008.12.16 20:230.90425cancelled
299394502008.12.16 20:23sell stop1.92eurgbp0.901451.001450.899952008.12.16 20:230.90475cancelled
299398612008.12.16 20:23buy limit1.76eurgbp0.903350.803350.903852008.12.16 20:230.90495cancelled
299400502008.12.16 20:23sell stop1.92eurgbp0.902351.002350.900852008.12.16 20:230.90345cancelled
299437942008.12.16 20:30buy limit1.76eurgbp0.901550.801550.902052008.12.16 20:300.90305cancelled
299438082008.12.16 20:30sell stop1.92eurgbp0.900551.000550.899052008.12.16 20:300.90295cancelled
299438202008.12.16 20:30buy limit1.76eurgbp0.902450.802450.902952008.12.16 20:300.90295cancelled
299438962008.12.16 20:30sell stop1.92eurgbp0.901451.001450.899952008.12.16 20:300.90275cancelled
299440132008.12.16 20:30buy limit1.76eurgbp0.902650.802650.903152008.12.16 20:300.90445cancelled
299440602008.12.16 20:30sell stop1.92eurgbp0.901651.001650.900152008.12.16 20:310.90445cancelled
299441972008.12.16 20:31buy limit1.76eurgbp0.903250.803250.903752008.12.16 20:310.90445cancelled
299442262008.12.16 20:31sell stop1.92eurgbp0.902251.002250.900752008.12.16 20:310.90435cancelled
299476382008.12.16 20:34buy limit1.76eurgbp0.901650.801650.902152008.12.16 20:340.90215cancelled
299476892008.12.16 20:34sell stop1.92eurgbp0.900651.000650.899152008.12.16 20:350.90155cancelled
299488012008.12.16 20:36buy1.76eurgbp0.902150.802150.902652008.12.16 20:360.902650.000.000.00136.36
299488402008.12.16 20:36sell stop1.92eurgbp0.901151.001150.899652008.12.16 20:370.90335cancelled
299489602008.12.16 20:37buy limit1.76eurgbp0.902050.802050.902552008.12.16 20:370.90385cancelled
299490572008.12.16 20:37sell stop1.92eurgbp0.901051.001050.899552008.12.16 20:370.90335cancelled
299491812008.12.16 21:22buy1.76eurgbp0.902150.802150.902652008.12.16 21:230.902650.000.000.00136.78
299868622008.12.16 23:29sell3.20eurgbp0.901851.001850.901552008.12.16 23:350.901550.000.000.00149.73
299869272008.12.16 23:30sell limit3.52eurgbp0.902851.002850.902352008.12.16 23:350.90115cancelled
299869432008.12.16 23:30buy stop3.84eurgbp0.903850.803850.905352008.12.16 23:360.90135cancelled
299884252008.12.16 23:44sell3.20eurgbp0.902351.002350.902052008.12.16 23:460.902050.000.000.00149.68
299884332008.12.16 23:44sell limit3.52eurgbp0.903351.003350.902852008.12.16 23:460.90235cancelled
299884352008.12.16 23:44buy stop3.84eurgbp0.904350.804350.905852008.12.16 23:460.90245cancelled
299897002008.12.17 00:01sell3.20eurgbp0.902351.002350.902052008.12.17 00:020.902050.000.000.00149.58
299897242008.12.17 00:01sell limit3.52eurgbp0.903351.003350.902852008.12.17 00:020.90245cancelled
299897332008.12.17 00:01buy stop3.84eurgbp0.904350.804350.905852008.12.17 00:020.90215cancelled
299902612008.12.17 00:06buy3.30eurgbp0.901050.801050.901352008.12.17 00:070.901350.000.000.00154.42
299902722008.12.17 00:06buy limit3.63eurgbp0.900050.800050.900552008.12.17 00:070.90185cancelled
299902752008.12.17 00:06sell stop3.96eurgbp0.899050.999050.897552008.12.17 00:070.90175cancelled
299906842008.12.17 00:11buy3.30eurgbp0.900950.800950.901252008.12.17 00:330.901250.000.000.00154.26
299906872008.12.17 00:12buy limit3.63eurgbp0.899950.799950.900452008.12.17 00:330.90135cancelled
299906902008.12.17 00:12sell stop3.96eurgbp0.898950.998950.897452008.12.17 00:330.90115cancelled
299921842008.12.17 00:38sell3.30eurgbp0.901751.001750.901452008.12.17 01:570.901450.000.000.00154.39
299922202008.12.17 01:34sell3.63eurgbp0.902751.002750.902252008.12.17 01:510.902250.000.000.00282.90
299922242008.12.17 00:38buy stop3.96eurgbp0.903750.803750.905252008.12.17 01:570.90175cancelled
299975612008.12.17 01:58buy3.40eurgbp0.901450.801450.901752008.12.17 01:580.901750.000.000.00158.99
299976282008.12.17 01:58buy3.50eurgbp0.901750.801750.902052008.12.17 01:580.902050.000.000.00163.68
299976542008.12.17 01:58buy limit3.85eurgbp0.900750.800750.901252008.12.17 01:580.90255cancelled
299976572008.12.17 01:58sell stop4.20eurgbp0.899750.999750.898752008.12.17 01:580.90205cancelled
299986372008.12.17 02:05sell3.50eurgbp0.902951.002950.902652008.12.17 02:060.902650.000.000.00163.61
299986752008.12.17 02:05sell limit3.85eurgbp0.903951.003950.903452008.12.17 02:060.90235cancelled
299986772008.12.17 02:05buy stop4.20eurgbp0.904950.804950.905952008.12.17 02:060.90255cancelled
299991822008.12.17 02:12buy3.50eurgbp0.901650.801650.901952008.12.17 02:130.901950.000.000.00163.65
299991962008.12.17 02:12buy limit3.85eurgbp0.900650.800650.901152008.12.17 02:130.90215cancelled
299992002008.12.17 02:12sell stop4.20eurgbp0.899650.999650.898652008.12.17 02:140.90195cancelled
299994432008.12.17 02:15buy3.60eurgbp0.901750.801750.902052008.12.17 02:230.902050.000.000.00168.35
299994512008.12.17 02:15buy limit3.85eurgbp0.900750.800750.901252008.12.17 02:230.90195cancelled
299994522008.12.17 02:15sell stop4.20eurgbp0.899750.999750.898752008.12.17 02:230.90135cancelled
300001562008.12.17 02:24buy3.60eurgbp0.901550.801550.901852008.12.17 02:240.901850.000.000.00168.33
300001682008.12.17 02:24buy limit3.96eurgbp0.900550.800550.901052008.12.17 02:240.90205cancelled
300001722008.12.17 02:24sell stop4.32eurgbp0.899550.999550.898552008.12.17 02:240.90165cancelled
300009592008.12.17 02:34buy3.60eurgbp0.901550.801550.901852008.12.17 02:550.901850.000.000.00168.53
300009662008.12.17 02:34buy limit3.96eurgbp0.900550.800550.901052008.12.17 02:550.90205cancelled
300009682008.12.17 02:34sell stop4.32eurgbp0.899550.999550.898552008.12.17 02:550.90185cancelled
300037922008.12.17 03:04sell3.70eurgbp0.902051.002050.901752008.12.17 03:140.901750.000.000.00173.23
300038162008.12.17 03:04sell limit3.96eurgbp0.903051.003050.902552008.12.17 03:140.90165cancelled
300038212008.12.17 03:04buy stop4.32eurgbp0.904050.804050.905052008.12.17 03:140.90195cancelled
300046462008.12.17 03:16buy3.70eurgbp0.901650.801650.901952008.12.17 03:390.901950.000.000.00173.27
300046492008.12.17 03:16buy limit4.07eurgbp0.900650.800650.901152008.12.17 03:390.90205cancelled
300046512008.12.17 03:16sell stop4.44eurgbp0.899650.999650.898652008.12.17 03:410.90205cancelled
300062632008.12.17 03:42sell3.70eurgbp0.902051.002050.901752008.12.17 03:420.901750.000.000.00173.46
300063102008.12.17 03:42sell limit4.07eurgbp0.903051.003050.902552008.12.17 03:420.90155cancelled
300063122008.12.17 03:42buy stop4.44eurgbp0.904050.804050.905052008.12.17 03:430.90185cancelled
300067742008.12.17 03:49sell3.80eurgbp0.902051.002050.901752008.12.17 04:000.901750.000.000.00178.04
300067752008.12.17 03:49sell limit4.18eurgbp0.903051.003050.902552008.12.17 04:000.90175cancelled
300067782008.12.17 03:49buy stop4.56eurgbp0.904050.804050.905052008.12.17 04:010.90195cancelled
300076892008.12.17 04:04buy3.80eurgbp0.901650.801650.901952008.12.17 04:070.901950.000.000.00178.00
300076942008.12.17 04:04buy limit4.18eurgbp0.900650.800650.901152008.12.17 04:080.90215cancelled
300076952008.12.17 04:04sell stop4.56eurgbp0.899650.999650.898652008.12.17 04:080.90195cancelled
300079152008.12.17 04:09sell3.80eurgbp0.902051.002050.901752008.12.17 04:150.901750.000.000.00178.10
300079482008.12.17 04:10sell limit4.18eurgbp0.903051.003050.902552008.12.17 04:150.90165cancelled
300079502008.12.17 04:10buy stop4.56eurgbp0.904050.804050.905052008.12.17 04:150.90195cancelled
300092402008.12.17 04:43sell3.90eurgbp0.901951.001950.901652008.12.17 05:440.901650.000.000.00183.43
300093202008.12.17 04:44sell limit4.18eurgbp0.902951.002950.902452008.12.17 05:000.90205cancelled
300093232008.12.17 04:44buy stop4.56eurgbp0.903950.803950.904952008.12.17 05:440.90175cancelled
301848572008.12.17 20:01buy limit2.20eurgbp0.902150.802150.902652008.12.17 20:020.92685cancelled
301848972008.12.17 20:02sell stop2.40eurgbp0.901151.001150.899652008.12.17 20:020.92665cancelled
301856472008.12.17 20:09sell2.00eurgbp0.927251.027250.926952008.12.17 20:110.926950.000.000.0092.90
301856672008.12.17 20:09sell limit2.09eurgbp0.928251.028250.927752008.12.17 20:110.92665cancelled
301856722008.12.17 20:09buy stop2.09eurgbp0.928750.828750.929752008.12.17 20:120.92705cancelled
301862842008.12.17 20:13sell2.00eurgbp0.927351.027350.927052008.12.17 20:130.927050.000.000.0092.85
301862932008.12.17 20:13sell limit4.29eurgbp0.928351.028350.927852008.12.17 20:130.92685cancelled
301862992008.12.17 20:13buy stop4.68eurgbp0.929350.829350.930352008.12.17 20:130.92715cancelled
301863032008.12.17 20:13buy stop2.20eurgbp0.928850.828850.929852008.12.17 20:130.92715cancelled
301868322008.12.17 20:16buy2.00eurgbp0.926350.826350.926652008.12.17 20:170.926650.000.000.0093.04
301868392008.12.17 20:16buy limit2.20eurgbp0.925350.825350.925852008.12.17 20:170.92665cancelled
301868412008.12.17 20:16sell stop2.20eurgbp0.924851.024850.923852008.12.17 20:170.92665cancelled
301887122008.12.17 20:28sell2.00eurgbp0.927551.027550.927252008.12.17 20:290.927250.000.000.0092.75
301887272008.12.17 20:28sell4.00eurgbp0.927651.027650.927352008.12.17 20:280.927350.000.000.00185.50
301887332008.12.17 20:28sell limit2.20eurgbp0.928551.028550.928052008.12.17 20:290.92705cancelled
301887442008.12.17 20:28buy stop2.20eurgbp0.929050.829050.930052008.12.17 20:290.92715cancelled
301893942008.12.17 20:31sell2.00eurgbp0.927351.027350.927052008.12.17 20:310.927050.000.000.0092.82
301893972008.12.17 20:31sell limit2.20eurgbp0.928351.028350.927852008.12.17 20:310.92685cancelled
301893982008.12.17 20:31buy stop2.20eurgbp0.928850.828850.929852008.12.17 20:320.92695cancelled
301893992008.12.17 20:31sell limit4.40eurgbp0.928351.028350.927852008.12.17 20:310.92685cancelled
301894022008.12.17 20:31buy stop4.80eurgbp0.929350.829350.930352008.12.17 20:320.92695cancelled
301900042008.12.17 20:35sell2.00eurgbp0.927351.027350.927052008.12.17 21:020.927050.000.000.0092.84
301900142008.12.17 20:44sell2.20eurgbp0.928351.028350.927852008.12.17 20:440.927850.000.000.00169.99
301900152008.12.17 20:35buy stop2.20eurgbp0.928850.828850.929852008.12.17 21:020.92715cancelled
301906162008.12.17 20:39buy limit2.20eurgbp0.927250.827250.927752008.12.17 20:390.92845cancelled
301906592008.12.17 20:39sell stop2.20eurgbp0.926751.026750.925752008.12.17 20:390.92825cancelled
301942682008.12.17 21:02buy2.00eurgbp0.927150.827150.927452008.12.17 21:030.927450.000.000.0092.82
301942712008.12.17 21:02buy limit4.51eurgbp0.926150.826150.926652008.12.17 21:030.92765cancelled
301942742008.12.17 21:02sell stop2.20eurgbp0.925651.025650.924652008.12.17 21:030.92735cancelled
301942812008.12.17 21:02sell stop4.92eurgbp0.925151.025150.924152008.12.17 21:030.92755cancelled
301947782008.12.17 21:08buy2.10eurgbp0.927150.827150.927452008.12.17 21:130.927450.000.000.0097.49
301947872008.12.17 21:08buy limit2.20eurgbp0.926150.826150.926652008.12.17 21:130.92765cancelled
301947892008.12.17 21:08sell stop2.20eurgbp0.925651.025650.924652008.12.17 21:130.92715cancelled
301948122008.12.17 21:08buy limit4.51eurgbp0.926150.826150.926652008.12.17 21:130.92745cancelled
301948232008.12.17 21:08sell stop4.92eurgbp0.925151.025150.924152008.12.17 21:130.92735cancelled
301954622008.12.17 21:15sell2.10eurgbp0.927951.027950.927652008.12.17 21:170.927650.000.000.0097.51
301955022008.12.17 21:15sell limit2.31eurgbp0.928951.028950.928452008.12.17 21:170.92745cancelled
301955052008.12.17 21:15buy stop2.31eurgbp0.929450.829450.930452008.12.17 21:170.92775cancelled
301970752008.12.17 21:24sell2.10eurgbp0.928051.028050.927752008.12.17 21:280.927750.000.000.0097.57
301970802008.12.17 21:24sell4.10eurgbp0.928151.028150.927852008.12.17 21:250.927850.000.000.00190.49
301970832008.12.17 21:24sell limit2.31eurgbp0.929051.029050.928552008.12.17 21:280.92755cancelled
301970842008.12.17 21:24buy stop2.31eurgbp0.929550.829550.930552008.12.17 21:280.92785cancelled
301981092008.12.17 21:36buy2.10eurgbp0.927250.827250.927552008.12.17 21:390.927550.000.000.0097.58
301981142008.12.17 21:36buy limit2.31eurgbp0.926250.826250.926752008.12.17 21:390.92765cancelled
301981162008.12.17 21:36sell stop2.31eurgbp0.925751.025750.924752008.12.17 21:390.92755cancelled
301981222008.12.17 21:36buy limit4.62eurgbp0.926250.826250.926752008.12.17 21:390.92765cancelled
301981272008.12.17 21:36sell stop5.04eurgbp0.925251.025250.924252008.12.17 21:390.92755cancelled
301988392008.12.17 21:41sell2.10eurgbp0.928051.028050.927752008.12.17 21:480.927750.000.000.0097.88
301988452008.12.17 21:41sell limit2.31eurgbp0.929051.029050.928552008.12.17 21:480.92755cancelled
301988482008.12.17 21:41buy stop2.31eurgbp0.929550.829550.930552008.12.17 21:480.92775cancelled
301988522008.12.17 21:41buy stop5.04eurgbp0.930050.830050.931052008.12.17 21:480.92775cancelled
302000522008.12.17 21:47sell2.10eurgbp0.928851.028850.928552008.12.17 21:470.928550.000.000.0097.88
302000622008.12.17 21:47sell limit2.31eurgbp0.929851.029850.929352008.12.17 21:470.92805cancelled
302000692008.12.17 21:47buy stop2.31eurgbp0.930350.830350.931352008.12.17 21:470.92825cancelled
302018632008.12.17 22:00sell2.10eurgbp0.928451.028450.928152008.12.17 22:030.928150.000.000.0097.77
302019012008.12.17 22:00sell limit2.31eurgbp0.929451.029450.928952008.12.17 22:030.92785cancelled
302019032008.12.17 22:00sell4.30eurgbp0.928451.028450.928152008.12.17 22:030.928150.000.000.00200.21
302019062008.12.17 22:00buy stop2.31eurgbp0.929950.829950.930952008.12.17 22:030.92815cancelled
302034912008.12.17 22:04sell2.20eurgbp0.928651.028650.928352008.12.17 22:070.928350.000.000.00102.44
302035042008.12.17 22:05sell limit2.42eurgbp0.929651.029650.929152008.12.17 22:070.92795cancelled
302035082008.12.17 22:05buy stop2.42eurgbp0.930150.830150.931152008.12.17 22:070.92815cancelled
302035222008.12.17 22:05sell limit4.73eurgbp0.929651.029650.929152008.12.17 22:070.92795cancelled
302035282008.12.17 22:05buy stop5.16eurgbp0.930650.830650.931652008.12.17 22:080.92825cancelled
302055052008.12.17 22:18sell2.20eurgbp0.928751.028750.928452008.12.17 22:200.928450.000.000.00102.38
302055222008.12.17 22:18sell limit2.42eurgbp0.929751.029750.929252008.12.17 22:200.92815cancelled
302055262008.12.17 22:18buy stop2.42eurgbp0.930250.830250.931252008.12.17 22:200.92835cancelled
302064122008.12.17 22:23sell2.20eurgbp0.929051.029050.928752008.12.17 22:270.928750.000.000.00102.39
302064152008.12.17 22:23sell limit2.42eurgbp0.930051.030050.929552008.12.17 22:270.92865cancelled
302064162008.12.17 22:23buy stop2.42eurgbp0.930550.830550.931552008.12.17 22:270.92885cancelled
302082322008.12.17 22:33buy2.20eurgbp0.927450.827450.927752008.12.17 22:400.927750.000.000.00102.46
302082562008.12.17 22:34buy limit2.42eurgbp0.926450.826450.926952008.12.17 22:400.92795cancelled
302082592008.12.17 22:34sell stop2.42eurgbp0.925951.025950.924952008.12.17 22:400.92785cancelled
302100962008.12.17 22:47sell2.20eurgbp0.928451.028450.928152008.12.17 22:540.928150.000.000.00102.51
302100982008.12.17 22:47sell limit2.42eurgbp0.929451.029450.928952008.12.17 22:540.92795cancelled
302101022008.12.17 22:47buy stop2.42eurgbp0.929950.829950.930952008.12.17 22:540.92795cancelled
302118662008.12.17 23:01sell2.20eurgbp0.928651.028650.928352008.12.17 23:110.928350.000.000.00102.55
302118922008.12.17 23:01sell limit2.42eurgbp0.929651.029650.929152008.12.17 23:110.92815cancelled
302118972008.12.17 23:01buy stop2.42eurgbp0.930150.830150.931152008.12.17 23:110.92835cancelled
302142572008.12.17 23:29sell2.20eurgbp0.928851.028850.928552008.12.17 23:410.928550.000.000.00102.44
302142642008.12.17 23:29sell limit2.42eurgbp0.929851.029850.929352008.12.17 23:410.92835cancelled
302142662008.12.17 23:29buy stop2.42eurgbp0.930350.830350.931352008.12.17 23:410.92845cancelled
302163742008.12.17 23:44sell2.20eurgbp0.929151.029150.928852008.12.17 23:450.928850.000.000.00102.36
302163962008.12.17 23:44sell limit2.42eurgbp0.930151.030150.929652008.12.17 23:450.92855cancelled
302164232008.12.17 23:44buy stop2.42eurgbp0.930650.830650.931652008.12.17 23:450.92885cancelled
302169212008.12.17 23:48buy2.20eurgbp0.928450.828450.928752008.12.17 23:520.928750.000.000.00102.40
302169252008.12.17 23:48buy limit2.42eurgbp0.927450.827450.927952008.12.17 23:520.92895cancelled
302169262008.12.17 23:48sell stop2.42eurgbp0.926951.026950.925952008.12.17 23:520.92865cancelled
302175432008.12.18 00:00buy2.30eurgbp0.928350.828350.928652008.12.18 00:080.928650.000.000.00107.05
302177072008.12.18 00:00buy limit2.42eurgbp0.927350.827350.927852008.12.18 00:080.92885cancelled
302177512008.12.18 00:00sell stop2.42eurgbp0.926851.026850.925852008.12.18 00:090.92875cancelled
302193352008.12.18 00:11sell2.30eurgbp0.928951.028950.928652008.12.18 00:110.928650.000.000.00107.16
302193482008.12.18 00:11sell limit2.53eurgbp0.929951.029950.929452008.12.18 00:110.92845cancelled
302193542008.12.18 00:11buy stop2.53eurgbp0.930450.830450.931452008.12.18 00:110.92835cancelled
302202812008.12.18 00:19sell2.30eurgbp0.928951.028950.928652008.12.18 00:220.928650.000.000.00107.09
302203982008.12.18 00:20sell limit2.53eurgbp0.929951.029950.929452008.12.18 00:220.92855cancelled
302204122008.12.18 00:20buy stop2.53eurgbp0.930450.830450.931452008.12.18 00:220.92895cancelled
302208242008.12.18 00:25sell2.30eurgbp0.929251.029250.928952008.12.18 00:250.928950.000.000.00107.03
302208412008.12.18 00:25sell limit2.53eurgbp0.930251.030250.929752008.12.18 00:270.92865cancelled
302208442008.12.18 00:25buy stop2.53eurgbp0.930750.830750.931752008.12.18 00:290.92865cancelled
302219112008.12.18 00:37sell2.30eurgbp0.929051.029050.928752008.12.18 00:370.928750.000.000.00107.08
302219192008.12.18 00:37sell limit2.53eurgbp0.930051.030050.929552008.12.18 00:370.92855cancelled
302219212008.12.18 00:37buy stop2.53eurgbp0.930550.830550.931552008.12.18 00:370.92925cancelled
302219492008.12.18 00:37sell2.30eurgbp0.929151.029150.928852008.12.18 00:370.928850.000.000.00107.11
302219732008.12.18 00:37sell limit2.53eurgbp0.930151.030150.929652008.12.18 00:370.92845cancelled
302219782008.12.18 00:37buy stop2.53eurgbp0.930650.830650.931652008.12.18 00:370.92865cancelled
302221192008.12.18 00:37sell2.30eurgbp0.929051.029050.928752008.12.18 00:430.928750.000.000.00107.03
302221542008.12.18 00:37sell limit2.53eurgbp0.930051.030050.929552008.12.18 00:430.92875cancelled
302221632008.12.18 00:37buy stop2.53eurgbp0.930550.830550.931552008.12.18 00:430.92925cancelled
302229812008.12.18 00:44sell2.30eurgbp0.929351.029350.929052008.12.18 00:440.929050.000.000.00107.02
302230012008.12.18 00:44sell4.70eurgbp0.929451.029450.929152008.12.18 00:440.929150.000.000.00218.64
302230092008.12.18 00:44sell limit2.53eurgbp0.930351.030350.929852008.12.18 00:440.92905cancelled
302230362008.12.18 00:44buy stop2.53eurgbp0.930850.830850.931852008.12.18 00:440.92965cancelled
302231282008.12.18 00:44sell2.40eurgbp0.929451.029450.929152008.12.18 00:450.929150.000.000.00111.64
302231292008.12.18 00:44sell4.70eurgbp0.929351.029350.929052008.12.18 00:460.929050.000.000.00218.65
302231352008.12.18 00:44sell limit2.53eurgbp0.930451.030450.929952008.12.18 00:460.92885cancelled
302231362008.12.18 00:44buy stop2.53eurgbp0.930950.830950.931952008.12.18 00:460.92915cancelled
302231372008.12.18 00:44buy stop5.64eurgbp0.931450.831450.932452008.12.18 00:460.92915cancelled
302247562008.12.18 01:05sell2.40eurgbp0.929451.029450.929152008.12.18 01:050.929150.000.000.00111.63
302247632008.12.18 01:05sell limit2.64eurgbp0.930451.030450.929952008.12.18 01:050.92895cancelled
302247662008.12.18 01:05buy stop2.64eurgbp0.930950.830950.931952008.12.18 01:050.92915cancelled
302250152008.12.18 01:08sell2.40eurgbp0.929251.029250.928952008.12.18 01:170.928950.000.000.00111.64
302250472008.12.18 01:09sell limit2.64eurgbp0.930251.030250.929752008.12.18 01:170.92885cancelled
302250582008.12.18 01:09buy stop2.64eurgbp0.930750.830750.931752008.12.18 01:170.92895cancelled
302270762008.12.18 01:29sell2.40eurgbp0.929351.029350.929052008.12.18 01:460.929050.000.000.00111.98
302271012008.12.18 01:29sell limit2.64eurgbp0.930351.030350.929852008.12.18 01:470.92905cancelled
302271112008.12.18 01:29buy stop2.64eurgbp0.930850.830850.931852008.12.18 01:470.92915cancelled
302308692008.12.18 01:47buy2.40eurgbp0.929150.829150.929452008.12.18 01:480.929450.000.000.00111.85
302308832008.12.18 01:47buy limit2.64eurgbp0.928150.828150.928652008.12.18 01:480.92945cancelled
302308882008.12.18 01:47sell stop2.64eurgbp0.927651.027650.926652008.12.18 01:480.92915cancelled
302311422008.12.18 01:48buy2.40eurgbp0.929150.829150.929452008.12.18 01:570.929450.000.000.00111.64
302311432008.12.18 01:48buy limit2.64eurgbp0.928150.828150.928652008.12.18 01:570.92975cancelled
302311442008.12.18 01:48sell stop2.64eurgbp0.927651.027650.926652008.12.18 01:570.92955cancelled
302318512008.12.18 01:54buy2.40eurgbp0.928850.828850.929152008.12.18 01:560.929150.000.000.00111.69
302318662008.12.18 01:54buy limit2.64eurgbp0.927850.827850.928352008.12.18 01:570.92945cancelled
302318672008.12.18 01:54sell stop2.64eurgbp0.927351.027350.926352008.12.18 01:570.92925cancelled
302323742008.12.18 01:57sell2.50eurgbp0.929651.029650.929352008.12.18 01:580.929350.000.000.00116.41
302323762008.12.18 01:57sell limit2.75eurgbp0.930651.030650.930152008.12.18 01:580.92905cancelled
302323792008.12.18 01:57buy stop2.75eurgbp0.931150.831150.932152008.12.18 01:580.92935cancelled
302326962008.12.18 01:59sell2.50eurgbp0.929451.029450.929152008.12.18 02:000.929150.000.000.00116.45
302327042008.12.18 01:59sell limit2.75eurgbp0.930451.030450.929952008.12.18 02:010.92895cancelled
302327072008.12.18 01:59buy stop2.75eurgbp0.930950.830950.931952008.12.18 02:010.92925cancelled
302345512008.12.18 02:11sell2.50eurgbp0.929551.029550.929252008.12.18 02:440.929250.000.000.00116.38
302345612008.12.18 02:23sell2.75eurgbp0.930551.030550.930052008.12.18 02:230.930050.000.000.00213.30
302345622008.12.18 02:11buy stop2.75eurgbp0.931050.831050.932052008.12.18 02:440.92945cancelled
302349072008.12.18 02:13sell2.50eurgbp0.930051.030050.929752008.12.18 02:140.929750.000.000.00116.33
302349152008.12.18 02:13sell limit2.75eurgbp0.931051.031050.930552008.12.18 02:140.92975cancelled
302349192008.12.18 02:13buy stop2.75eurgbp0.931550.831550.932552008.12.18 02:140.92995cancelled
302354192008.12.18 02:17sell2.50eurgbp0.930051.030050.929752008.12.18 02:170.929750.000.000.00116.30
302358842008.12.18 02:23sell2.50eurgbp0.930351.030350.930052008.12.18 02:230.930050.000.000.00116.35
302359112008.12.18 02:23sell limit2.75eurgbp0.931351.031350.930852008.12.18 02:230.92985cancelled
302359202008.12.18 02:23buy stop3.00eurgbp0.931850.831850.932852008.12.18 02:230.93005cancelled
302360692008.12.18 02:24sell2.50eurgbp0.930651.030650.930352008.12.18 02:250.930350.000.000.00116.35
302360792008.12.18 02:24sell limit2.75eurgbp0.931651.031650.931152008.12.18 02:250.93015cancelled
302360832008.12.18 02:24buy stop2.75eurgbp0.932150.832150.933152008.12.18 02:250.93045cancelled
302379102008.12.18 02:44buy2.60eurgbp0.929450.829450.929752008.12.18 02:450.929750.000.000.00120.96
302379592008.12.18 02:44buy limit2.86eurgbp0.928450.828450.928952008.12.18 02:450.92995cancelled
302379672008.12.18 02:44sell stop2.86eurgbp0.927951.027950.926952008.12.18 02:450.92965cancelled
302382972008.12.18 02:47buy2.60eurgbp0.929450.829450.929752008.12.18 02:490.929750.000.000.00120.98
302383542008.12.18 02:47buy limit2.86eurgbp0.928450.828450.928952008.12.18 02:490.93005cancelled
302383562008.12.18 02:47sell stop2.86eurgbp0.927951.027950.926952008.12.18 02:490.93005cancelled
302385632008.12.18 02:49sell2.60eurgbp0.929951.029950.929652008.12.18 02:570.929650.000.000.00120.99
302385772008.12.18 02:49sell limit2.86eurgbp0.930951.030950.930452008.12.18 02:580.92955cancelled
302385852008.12.18 02:49buy stop2.86eurgbp0.931450.831450.932452008.12.18 02:580.92985cancelled
302392932008.12.18 02:58buy2.60eurgbp0.929550.829550.929852008.12.18 03:020.929850.000.000.00120.95
302393132008.12.18 02:58buy limit2.86eurgbp0.928550.828550.929052008.12.18 03:020.93005cancelled
302393152008.12.18 02:58sell stop2.86eurgbp0.928051.028050.927052008.12.18 03:020.92965cancelled
302397552008.12.18 03:02sell2.60eurgbp0.929951.029950.929652008.12.18 03:030.929650.000.000.00120.98
302397592008.12.18 03:02sell limit2.86eurgbp0.930951.030950.930452008.12.18 03:030.92945cancelled
302397612008.12.18 03:02buy stop2.86eurgbp0.931450.831450.932452008.12.18 03:030.92955cancelled
302401582008.12.18 03:04buy2.60eurgbp0.929350.829350.929652008.12.18 03:090.929650.000.000.00120.88
302402082008.12.18 03:04buy limit2.86eurgbp0.928350.828350.928852008.12.18 03:090.92975cancelled
302402222008.12.18 03:04sell stop2.86eurgbp0.927851.027850.926852008.12.18 03:090.92945cancelled
302411592008.12.18 03:12sell2.60eurgbp0.929951.029950.929652008.12.18 03:120.929650.000.000.00120.92
302411692008.12.18 03:12sell limit2.86eurgbp0.930951.030950.930452008.12.18 03:120.92965cancelled
302411762008.12.18 03:12buy stop2.86eurgbp0.931450.831450.932452008.12.18 03:120.92975cancelled
302414802008.12.18 03:15sell2.60eurgbp0.930051.030050.929752008.12.18 03:180.929750.000.000.00120.92
302414952008.12.18 03:15sell limit2.86eurgbp0.931051.031050.930552008.12.18 03:180.92945cancelled
302414992008.12.18 03:16buy stop2.86eurgbp0.931550.831550.932552008.12.18 03:180.93005cancelled
302422952008.12.18 03:27sell2.70eurgbp0.930151.030150.929852008.12.18 03:270.929850.000.000.00125.62
302423072008.12.18 03:27sell limit2.97eurgbp0.931151.031150.930652008.12.18 03:270.92965cancelled
302423082008.12.18 03:27buy stop2.97eurgbp0.931650.831650.932652008.12.18 03:270.93005cancelled
302425022008.12.18 03:29buy2.70eurgbp0.929350.829350.929652008.12.18 03:300.929650.000.000.00125.58
302425152008.12.18 03:29buy limit2.97eurgbp0.928350.828350.928852008.12.18 03:300.93005cancelled
302425202008.12.18 03:29sell stop2.97eurgbp0.927851.027850.926852008.12.18 03:300.92995cancelled
302430712008.12.18 03:36sell2.70eurgbp0.930251.030250.929952008.12.18 03:550.929950.000.000.00125.60
302430822008.12.18 03:36sell limit2.97eurgbp0.931251.031250.930752008.12.18 03:550.92985cancelled
302430852008.12.18 03:36buy stop2.97eurgbp0.931750.831750.932752008.12.18 03:570.92995cancelled
302440942008.12.18 04:02sell2.70eurgbp0.930251.030250.929952008.12.18 04:360.929950.000.000.00125.66
302441002008.12.18 04:02sell limit2.97eurgbp0.931251.031250.930752008.12.18 04:360.92985cancelled
302441022008.12.18 04:02buy stop2.97eurgbp0.931750.831750.932752008.12.18 04:370.92995cancelled
302460902008.12.18 04:27sell2.70eurgbp0.930751.030750.930452008.12.18 04:280.930450.000.000.00125.77
302461092008.12.18 04:27sell limit2.97eurgbp0.931751.031750.931252008.12.18 04:280.93055cancelled
302461132008.12.18 04:27buy stop3.24eurgbp0.932250.832250.933252008.12.18 04:280.93065cancelled
302462162008.12.18 04:28sell2.70eurgbp0.930751.030750.930452008.12.18 04:300.930450.000.000.00125.72
302462262008.12.18 04:28sell limit2.97eurgbp0.931751.031750.931252008.12.18 04:300.93035cancelled
302462282008.12.18 04:28buy stop3.24eurgbp0.932250.832250.933252008.12.18 04:300.93055cancelled
302467752008.12.18 04:34sell2.70eurgbp0.930751.030750.930452008.12.18 04:350.930450.000.000.00125.67
302467842008.12.18 04:34sell limit2.97eurgbp0.931751.031750.931252008.12.18 04:350.93025cancelled
302467862008.12.18 04:34buy stop3.24eurgbp0.932250.832250.933252008.12.18 04:350.93035cancelled
302471322008.12.18 04:37buy2.70eurgbp0.929850.829850.930152008.12.18 04:370.930150.000.000.00125.62
302471522008.12.18 04:37buy limit2.97eurgbp0.928850.828850.929352008.12.18 04:370.93035cancelled
302471662008.12.18 04:37sell stop2.97eurgbp0.928351.028350.927352008.12.18 04:380.93005cancelled
302476082008.12.18 04:40sell2.80eurgbp0.930651.030650.930352008.12.18 04:410.930350.000.000.00130.29
302476902008.12.18 04:40sell limit3.08eurgbp0.931651.031650.931152008.12.18 04:410.93015cancelled
302476932008.12.18 04:40buy stop3.08eurgbp0.932150.832150.933152008.12.18 04:410.93055cancelled
302479172008.12.18 04:43sell2.80eurgbp0.930751.030750.930452008.12.18 04:450.930450.000.000.00130.31
302479352008.12.18 04:43sell limit3.08eurgbp0.931751.031750.931252008.12.18 04:450.93015cancelled
302479362008.12.18 04:43buy stop3.08eurgbp0.932250.832250.933252008.12.18 04:450.93045cancelled
302483402008.12.18 04:48buy2.80eurgbp0.930150.830150.930452008.12.18 07:180.930450.000.000.00130.13
302483442008.12.18 05:03buy3.08eurgbp0.929150.829150.929652008.12.18 05:050.929650.000.000.00239.14
302483472008.12.18 05:19sell3.08eurgbp0.928651.028650.927652008.12.18 06:150.927650.000.000.00479.68
302496462008.12.18 05:03buy2.70eurgbp0.929050.829050.929352008.12.18 05:050.929350.000.000.00125.79
302496642008.12.18 05:03buy limit2.97eurgbp0.928050.828050.928552008.12.18 05:050.92985cancelled
302500752008.12.18 05:08buy2.80eurgbp0.929150.829150.929452008.12.18 06:490.929450.000.000.00130.87
302500872008.12.18 05:32buy3.08eurgbp0.928150.828150.928652008.12.18 05:560.928650.000.000.00239.33
302510042008.12.18 05:19buy2.70eurgbp0.928650.828650.928952008.12.18 05:190.928950.000.000.00125.90
302510132008.12.18 05:19sell stop2.97eurgbp0.927151.027150.926152008.12.18 05:190.92895cancelled
302510892008.12.18 05:20buy2.70eurgbp0.928750.828750.929052008.12.18 05:310.929050.000.000.00125.84
302510912008.12.18 05:20sell stop2.97eurgbp0.927251.027250.926252008.12.18 05:310.92845cancelled
302511782008.12.18 05:20buy2.70eurgbp0.928450.828450.928752008.12.18 05:240.928750.000.000.00125.92
302512342008.12.18 05:21buy limit2.97eurgbp0.927450.827450.927952008.12.18 05:240.92895cancelled
302512372008.12.18 05:21sell stop3.24eurgbp0.926951.026950.925952008.12.18 05:240.92875cancelled
303411932008.12.18 11:58sell1.50eurgbp0.945851.045850.945552008.12.18 11:590.945550.000.000.0069.58
303412172008.12.18 11:58sell limit0.90eurgbp0.946851.046850.946352008.12.18 11:590.94555cancelled
303412302008.12.18 11:58buy stop0.60eurgbp0.947350.847350.948352008.12.18 11:590.94575cancelled
303438612008.12.18 12:07buy1.50eurgbp0.942250.842250.942552008.12.18 12:080.942550.000.000.0069.74
303438842008.12.18 12:08buy0.90eurgbp0.941250.841250.941752008.12.18 12:080.941750.000.000.0069.82
303438882008.12.18 12:07sell stop0.60eurgbp0.940751.040750.939752008.12.18 12:080.94275cancelled
303443122008.12.18 12:09buy1.50eurgbp0.941950.841950.942252008.12.18 12:090.942250.000.000.0069.79
303443292008.12.18 12:09buy limit0.90eurgbp0.940950.840950.941452008.12.18 12:090.94235cancelled
303443322008.12.18 12:09sell stop0.60eurgbp0.940451.040450.939452008.12.18 12:090.94215cancelled
303456382008.12.18 12:16buy1.50eurgbp0.941550.841550.941852008.12.18 12:380.941850.000.000.0069.68
303456462008.12.18 12:17buy0.90eurgbp0.940550.840550.941052008.12.18 12:280.941050.000.000.0069.67
  0.00 0.00 -3.38 24 989.32
Closed P/L: 24 985.94
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
303456502008.12.18 12:17sell0.60eurgbp0.940051.040050.93905 0.951250.000.000.00-1 032.26
  0.00 0.00 0.00 -1 032.26
 Floating P/L: -1 032.26
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 24 985.94 Floating P/L: -1 032.26 Margin: 174.98
Balance: 29 985.94 Equity: 28 953.68 Free Margin: 28 778.70