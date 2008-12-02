Strategy Tester Report
EURGBP King v1.2
AlpariUK-Demo (Build 220)

SymbolEURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Period5 Minutes (M5) 2008.12.02 16:00 - 2008.12.19 22:55 (2008.12.01 - 2008.12.21)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersOriginal_trade_settings="----------------------------------------------------------------------"; OriginalTrade=true; MagicNumber1=111101; Comment1="EURGBP King Original Trade"; StopLoss1=25; TakeProfit1=3; BreakEven1=0; TrailingStop1=0; TrailingStep1=0; Slippage1=2; LotMultiplier1=1; StartHour1="2100"; EndHour1="0500"; ClosedBarSignal=true; CloseAllOrders=false; CloseAllHour="0900"; RSI_Period=14; RSI_TF=1; RSI_Buy=35; RSI_Sell=65; RSI_Buy_Reset=40; RSI_Sell_Reset=60; Additional_trade_settings="----------------------------------------------------------------------"; AdditionalTrade=true; MagicNumber2=222202; Comment2="EURGBP King Additional Trade"; UsePendingOrder2=true; Distance2=20; StopLoss2=25; TakeProfit2=14; BreakEven2=0; TrailingStop2=0; TrailingStep2=0; Slippage2=2; LotMultiplier2=0.2; DeleteAfterEndHour2=false; DeleteIfOriginalClosed=true; StartHour2="2100"; EndHour2="0500"; Hedge_trade_settings="----------------------------------------------------------------------"; HedgeTrade=true; MagicNumber3=333303; Comment3="EURGBP King Hedge Trade"; UsePendingOrder3=true; Distance3=14; StopLoss3=25; TakeProfit3=10; BreakEven3=0; TrailingStop3=0; TrailingStep3=0; Slippage3=2; LotMultiplier3=0.2; StartHour3="2100"; EndHour3="0500"; Money_management_settings="----------------------------------------------------------------------"; Lots=0.1; MaxLots=200; MoneyManagement=true; AllowMicro=false; LeveragePercent=5;
Bars in test4805Ticks modelled262291Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors756
Initial deposit3000.00
Total net profit617.53Gross profit960.98Gross loss-343.45
Profit factor2.80Expected payoff5.32
Absolute drawdown8.96Maximal drawdown116.45 (3.18%)Relative drawdown3.18% (116.45)
Total trades116Short positions (won %)60 (96.67%)Long positions (won %)56 (91.07%)
Profit trades (% of total)109 (93.97%)Loss trades (% of total)7 (6.03%)
Largestprofit trade9.41loss trade-74.68
Averageprofit trade8.82loss trade-49.06
Maximumconsecutive wins (profit in money)64 (567.32)consecutive losses (loss in money)1 (-74.68)
Maximalconsecutive profit (count of wins)567.32 (64)consecutive loss (count of losses)-74.68 (1)
Averageconsecutive wins14consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.12.02 22:12buy10.200.852750.850250.85305
22008.12.02 22:12buy limit20.020.850750.848250.85215
32008.12.02 22:12sell stop30.020.851350.853850.85035
42008.12.02 22:16t/p10.200.853050.850250.853058.963008.96
52008.12.02 22:16delete20.020.850750.848250.85215
62008.12.02 22:16delete30.020.851350.853850.85035
72008.12.02 22:57sell40.200.853750.856250.85345
82008.12.02 22:57sell limit50.040.855750.858250.85435
92008.12.02 22:57buy stop60.040.855150.852650.85615
102008.12.02 22:57t/p40.200.853450.856250.853458.963017.92
112008.12.02 22:57delete50.040.855750.858250.85435
122008.12.02 22:58delete60.040.855150.852650.85615
132008.12.03 00:38sell70.200.853050.855550.85275
142008.12.03 00:38sell limit80.040.855050.857550.85365
152008.12.03 00:38buy stop90.040.854450.851950.85545
162008.12.03 00:49t/p70.200.852750.855550.852758.963026.88
172008.12.03 00:49delete80.040.855050.857550.85365
182008.12.03 00:49delete90.040.854450.851950.85545
192008.12.03 01:37buy100.200.852650.850150.85295
202008.12.03 01:37buy limit110.040.850650.848150.85205
212008.12.03 01:37sell stop120.040.851250.853750.85025
222008.12.03 01:37t/p100.200.852950.850150.852958.963035.84
232008.12.03 01:37delete110.040.850650.848150.85205
242008.12.03 01:37delete120.040.851250.853750.85025
252008.12.03 02:35sell130.200.853450.855950.85315
262008.12.03 02:36sell limit140.040.855450.857950.85405
272008.12.03 02:36buy stop150.040.854850.852350.85585
282008.12.03 02:46t/p130.200.853150.855950.853158.963044.80
292008.12.03 02:46delete140.040.855450.857950.85405
302008.12.03 02:46delete150.040.854850.852350.85585
312008.12.03 02:51buy160.200.852950.850450.85325
322008.12.03 02:51buy limit170.040.850950.848450.85235
332008.12.03 02:51sell stop180.040.851550.854050.85055
342008.12.03 03:11t/p160.200.853250.850450.853258.963053.76
352008.12.03 03:11delete170.040.850950.848450.85235
362008.12.03 03:11delete180.040.851550.854050.85055
372008.12.03 03:56buy190.200.852550.850050.85285
382008.12.03 03:56buy limit200.040.850550.848050.85195
392008.12.03 03:56sell stop210.040.851150.853650.85015
402008.12.03 04:31t/p190.200.852850.850050.852858.963062.72
412008.12.03 04:31delete200.040.850550.848050.85195
422008.12.03 04:31delete210.040.851150.853650.85015
432008.12.03 04:34sell220.200.853050.855550.85275
442008.12.03 04:34sell limit230.040.855050.857550.85365
452008.12.03 04:34buy stop240.040.854450.851950.85545
462008.12.03 08:35t/p220.200.852750.855550.852758.963071.68
472008.12.03 08:35delete230.040.855050.857550.85365
482008.12.03 08:35delete240.040.854450.851950.85545
492008.12.03 21:59sell250.200.860350.862850.86005
502008.12.03 21:59sell limit260.040.862350.864850.86095
512008.12.03 21:59buy stop270.040.861750.859250.86275
522008.12.03 22:02t/p250.200.860050.862850.860058.973080.65
532008.12.03 22:02delete260.040.862350.864850.86095
542008.12.03 22:02delete270.040.861750.859250.86275
552008.12.03 22:31buy280.200.859850.857350.86015
562008.12.03 22:31buy limit290.040.857850.855350.85925
572008.12.03 22:31sell stop300.040.858450.860950.85745
582008.12.03 22:35t/p280.200.860150.857350.860158.963089.61
592008.12.03 22:35delete290.040.857850.855350.85925
602008.12.03 22:35delete300.040.858450.860950.85745
612008.12.03 23:05buy310.200.859950.857450.86025
622008.12.03 23:05buy limit320.040.857950.855450.85935
632008.12.03 23:05sell stop330.040.858550.861050.85755
642008.12.03 23:42t/p310.200.860250.857450.860258.963098.57
652008.12.03 23:42delete320.040.857950.855450.85935
662008.12.03 23:43delete330.040.858550.861050.85755
672008.12.04 00:20buy340.200.859950.857450.86025
682008.12.04 00:20buy limit350.040.857950.855450.85935
692008.12.04 00:20sell stop360.040.858550.861050.85755
702008.12.04 01:12t/p340.200.860250.857450.860258.963107.53
712008.12.04 01:12delete350.040.857950.855450.85935
722008.12.04 01:13delete360.040.858550.861050.85755
732008.12.04 03:46sell370.200.860550.863050.86025
742008.12.04 03:46sell limit380.040.862550.865050.86115
752008.12.04 03:46buy stop390.040.861950.859450.86295
762008.12.04 03:50t/p370.200.860250.863050.860258.963116.49
772008.12.04 03:50delete380.040.862550.865050.86115
782008.12.04 03:50delete390.040.861950.859450.86295
792008.12.04 21:09sell400.200.868250.870750.86795
802008.12.04 21:09sell limit410.040.870250.872750.86885
812008.12.04 21:09buy stop420.040.869650.867150.87065
822008.12.04 21:11t/p400.200.867950.870750.867958.963125.45
832008.12.04 21:11delete410.040.870250.872750.86885
842008.12.04 21:11delete420.040.869650.867150.87065
852008.12.04 21:32sell430.200.868850.871350.86855
862008.12.04 21:32sell limit440.040.870850.873350.86945
872008.12.04 21:32buy stop450.040.870250.867750.87125
882008.12.04 21:34t/p430.200.868550.871350.868558.963134.41
892008.12.04 21:34delete440.040.870850.873350.86945
902008.12.04 21:34delete450.040.870250.867750.87125
912008.12.04 21:46sell460.200.869950.872450.86965
922008.12.04 21:46sell limit470.040.871950.874450.87055
932008.12.04 21:46buy stop480.040.871350.868850.87235
942008.12.04 21:54buy480.040.871350.868850.87235
952008.12.04 21:55sell470.040.871950.874450.87055
962008.12.04 21:55s/l460.200.872450.872450.86965-74.683059.73
972008.12.04 21:55t/p480.040.872350.868850.872355.973065.70
982008.12.04 22:09t/p470.040.870550.874450.870558.373074.07
992008.12.04 22:46buy490.200.870050.867550.87035
1002008.12.04 22:46buy limit500.040.868050.865550.86945
1012008.12.04 22:46sell stop510.040.868650.871150.86765
1022008.12.04 22:46t/p490.200.870350.867550.870358.963083.03
1032008.12.04 22:46delete500.040.868050.865550.86945
1042008.12.04 22:46delete510.040.868650.871150.86765
1052008.12.04 22:52sell520.200.871350.873850.87105
1062008.12.04 22:52sell limit530.040.873350.875850.87195
1072008.12.04 22:52buy stop540.040.872750.870250.87375
1082008.12.04 22:57t/p520.200.871050.873850.871058.963091.99
1092008.12.04 22:57delete530.040.873350.875850.87195
1102008.12.04 22:57delete540.040.872750.870250.87375
1112008.12.04 23:04buy550.200.869750.867250.87005
1122008.12.04 23:04buy limit560.040.867750.865250.86915
1132008.12.04 23:04sell stop570.040.868350.870850.86735
1142008.12.04 23:22t/p550.200.870050.867250.870058.963100.95
1152008.12.04 23:22delete560.040.867750.865250.86915
1162008.12.04 23:22delete570.040.868350.870850.86735
1172008.12.05 01:58buy580.200.869550.867050.86985
1182008.12.05 01:58buy limit590.040.867550.865050.86895
1192008.12.05 01:58sell stop600.040.868150.870650.86715
1202008.12.05 02:00t/p580.200.869850.867050.869858.963109.91
1212008.12.05 02:00delete590.040.867550.865050.86895
1222008.12.05 02:00delete600.040.868150.870650.86715
1232008.12.05 02:12sell610.200.870550.873050.87025
1242008.12.05 02:12sell limit620.040.872550.875050.87115
1252008.12.05 02:12buy stop630.040.871950.869450.87295
1262008.12.05 02:16t/p610.200.870250.873050.870258.963118.87
1272008.12.05 02:16delete620.040.872550.875050.87115
1282008.12.05 02:16delete630.040.871950.869450.87295
1292008.12.05 02:59sell640.200.870550.873050.87025
1302008.12.05 02:59sell limit650.040.872550.875050.87115
1312008.12.05 02:59buy stop660.040.871950.869450.87295
1322008.12.05 03:02t/p640.200.870250.873050.870258.963127.83
1332008.12.05 03:02delete650.040.872550.875050.87115
1342008.12.05 03:02delete660.040.871950.869450.87295
1352008.12.05 03:33buy670.200.869650.867150.86995
1362008.12.05 03:33buy limit680.040.867650.865150.86905
1372008.12.05 03:33sell stop690.040.868250.870750.86725
1382008.12.05 04:00t/p670.200.869950.867150.869958.963136.79
1392008.12.05 04:00delete680.040.867650.865150.86905
1402008.12.05 04:00delete690.040.868250.870750.86725
1412008.12.05 04:09sell700.200.869950.872450.86965
1422008.12.05 04:09sell limit710.040.871950.874450.87055
1432008.12.05 04:09buy stop720.040.871350.868850.87235
1442008.12.05 04:12t/p700.200.869650.872450.869658.973145.76
1452008.12.05 04:12delete710.040.871950.874450.87055
1462008.12.05 04:12delete720.040.871350.868850.87235
1472008.12.05 04:41sell730.200.870250.872750.86995
1482008.12.05 04:41sell limit740.040.872250.874750.87085
1492008.12.05 04:41buy stop750.040.871650.869150.87265
1502008.12.05 04:44t/p730.200.869950.872750.869958.963154.72
1512008.12.05 04:44delete740.040.872250.874750.87085
1522008.12.05 04:44delete750.040.871650.869150.87265
1532008.12.05 04:48buy760.200.869550.867050.86985
1542008.12.05 04:48buy limit770.040.867550.865050.86895
1552008.12.05 04:48sell stop780.040.868150.870650.86715
1562008.12.05 04:53t/p760.200.869850.867050.869858.963163.68
1572008.12.05 04:53delete770.040.867550.865050.86895
1582008.12.05 04:53delete780.040.868150.870650.86715
1592008.12.05 22:30buy790.200.862550.860050.86285
1602008.12.05 22:30buy limit800.040.860550.858050.86195
1612008.12.05 22:30sell stop810.040.861150.863650.86015
1622008.12.05 22:32t/p790.200.862850.860050.862858.963172.64
1632008.12.05 22:32delete800.040.860550.858050.86195
1642008.12.05 22:33delete810.040.861150.863650.86015
1652008.12.05 22:43sell820.200.863950.866450.86365
1662008.12.05 22:43sell limit830.040.865950.868450.86455
1672008.12.05 22:43buy stop840.040.865350.862850.86635
1682008.12.05 22:43buy840.040.865350.862850.86635
1692008.12.05 22:53sell830.040.865950.868450.86455
1702008.12.05 22:56s/l820.200.866450.866450.86365-74.683097.96
1712008.12.05 22:56t/p840.040.866350.862850.866355.973103.93
1722008.12.08 00:00t/p830.040.864550.868450.864558.283112.21
1732008.12.08 01:44sell850.200.866150.868650.86585
1742008.12.08 01:44sell limit860.040.868150.870650.86675
1752008.12.08 01:44buy stop870.040.867550.865050.86855
1762008.12.08 02:52t/p850.200.865850.868650.865858.963121.17
1772008.12.08 02:52delete860.040.868150.870650.86675
1782008.12.08 02:52delete870.040.867550.865050.86855
1792008.12.08 03:17buy880.200.865250.862750.86555
1802008.12.08 03:17buy limit890.040.863250.860750.86465
1812008.12.08 03:17sell stop900.040.863850.866350.86285
1822008.12.08 03:33t/p880.200.865550.862750.865558.963130.13
1832008.12.08 03:33delete890.040.863250.860750.86465
1842008.12.08 03:33delete900.040.863850.866350.86285
1852008.12.08 03:38sell910.200.865750.868250.86545
1862008.12.08 03:38sell limit920.040.867750.870250.86635
1872008.12.08 03:38buy stop930.040.867150.864650.86815
1882008.12.08 04:04t/p910.200.865450.868250.865458.963139.09
1892008.12.08 04:04delete920.040.867750.870250.86635
1902008.12.08 04:05delete930.040.867150.864650.86815
1912008.12.08 04:38sell940.200.866250.868750.86595
1922008.12.08 04:38sell limit950.040.868250.870750.86685
1932008.12.08 04:38buy stop960.040.867650.865150.86865
1942008.12.08 04:38t/p940.200.865950.868750.865958.963148.05
1952008.12.08 04:38delete950.040.868250.870750.86685
1962008.12.08 04:39delete960.040.867650.865150.86865
1972008.12.08 21:06buy970.200.866750.864250.86705
1982008.12.08 21:06buy limit980.040.864750.862250.86615
1992008.12.08 21:06sell stop990.040.865350.867850.86435
2002008.12.08 21:09t/p970.200.867050.864250.867058.963157.01
2012008.12.08 21:09delete980.040.864750.862250.86615
2022008.12.08 21:09delete990.040.865350.867850.86435
2032008.12.08 21:31sell1000.200.867950.870450.86765
2042008.12.08 21:31sell limit1010.040.869950.872450.86855
2052008.12.08 21:31buy stop1020.040.869350.866850.87035
2062008.12.08 21:38t/p1000.200.867650.870450.867658.963165.97
2072008.12.08 21:38delete1010.040.869950.872450.86855
2082008.12.08 21:38delete1020.040.869350.866850.87035
2092008.12.08 22:23sell1030.200.868550.871050.86825
2102008.12.08 22:23sell limit1040.040.870550.873050.86915
2112008.12.08 22:23buy stop1050.040.869950.867450.87095
2122008.12.08 22:23t/p1030.200.868250.871050.868258.973174.94
2132008.12.08 22:23delete1040.040.870550.873050.86915
2142008.12.08 22:23delete1050.040.869950.867450.87095
2152008.12.08 22:35sell1060.200.868750.871250.86845
2162008.12.08 22:35sell limit1070.040.870750.873250.86935
2172008.12.08 22:35buy stop1080.040.870150.867650.87115
2182008.12.08 23:34t/p1060.200.868450.871250.868458.963183.90
2192008.12.08 23:34delete1070.040.870750.873250.86935
2202008.12.08 23:34delete1080.040.870150.867650.87115
2212008.12.09 00:12buy1090.200.868050.865550.86835
2222008.12.09 00:12buy limit1100.040.866050.863550.86745
2232008.12.09 00:12sell stop1110.040.866650.869150.86565
2242008.12.09 00:13t/p1090.200.868350.865550.868358.963192.86
2252008.12.09 00:13delete1100.040.866050.863550.86745
2262008.12.09 00:13delete1110.040.866650.869150.86565
2272008.12.09 01:57buy1120.200.867850.865350.86815
2282008.12.09 01:57buy limit1130.040.865850.863350.86725
2292008.12.09 01:57sell stop1140.040.866450.868950.86545
2302008.12.09 02:53t/p1120.200.868150.865350.868158.963201.82
2312008.12.09 02:53delete1130.040.865850.863350.86725
2322008.12.09 02:53delete1140.040.866450.868950.86545
2332008.12.09 21:48sell1150.200.876350.878850.87605
2342008.12.09 21:48sell limit1160.040.878350.880850.87695
2352008.12.09 21:48buy stop1170.040.877750.875250.87875
2362008.12.09 22:12t/p1150.200.876050.878850.876058.963210.78
2372008.12.09 22:12delete1160.040.878350.880850.87695
2382008.12.09 22:12delete1170.040.877750.875250.87875
2392008.12.09 22:50sell1180.200.876650.879150.87635
2402008.12.09 22:50sell limit1190.040.878650.881150.87725
2412008.12.09 22:50buy stop1200.040.878050.875550.87905
2422008.12.09 22:51t/p1180.200.876350.879150.876358.963219.74
2432008.12.09 22:51delete1190.040.878650.881150.87725
2442008.12.09 22:51delete1200.040.878050.875550.87905
2452008.12.09 23:40buy1210.200.875750.873250.87605
2462008.12.09 23:40buy limit1220.040.873750.871250.87515
2472008.12.09 23:40sell stop1230.040.874350.876850.87335
2482008.12.09 23:41t/p1210.200.876050.873250.876058.963228.70
2492008.12.09 23:41delete1220.040.873750.871250.87515
2502008.12.09 23:41delete1230.040.874350.876850.87335
2512008.12.10 01:05sell1240.200.876450.878950.87615
2522008.12.10 01:05sell limit1250.040.878450.880950.87705
2532008.12.10 01:05buy stop1260.040.877850.875350.87885
2542008.12.10 01:05t/p1240.200.876150.878950.876158.963237.66
2552008.12.10 01:05delete1250.040.878450.880950.87705
2562008.12.10 01:05delete1260.040.877850.875350.87885
2572008.12.10 02:08buy1270.200.875650.873150.87595
2582008.12.10 02:08buy limit1280.040.873650.871150.87505
2592008.12.10 02:08sell stop1290.040.874250.876750.87325
2602008.12.10 02:17t/p1270.200.875950.873150.875958.963246.62
2612008.12.10 02:17delete1280.040.873650.871150.87505
2622008.12.10 02:17delete1290.040.874250.876750.87325
2632008.12.10 04:43sell1300.200.876550.879050.87625
2642008.12.10 04:43sell limit1310.040.878550.881050.87715
2652008.12.10 04:43buy stop1320.040.877950.875450.87895
2662008.12.10 05:34t/p1300.200.876250.879050.876258.963255.58
2672008.12.10 05:34delete1310.040.878550.881050.87715
2682008.12.10 05:35delete1320.040.877950.875450.87895
2692008.12.10 21:27buy1330.200.879150.876650.87945
2702008.12.10 21:27buy limit1340.040.877150.874650.87855
2712008.12.10 21:27sell stop1350.040.877750.880250.87675
2722008.12.10 21:27t/p1330.200.879450.876650.879458.963264.54
2732008.12.10 21:27delete1340.040.877150.874650.87855
2742008.12.10 21:27delete1350.040.877750.880250.87675
2752008.12.10 21:35buy1360.200.879150.876650.87945
2762008.12.10 21:36buy limit1370.040.877150.874650.87855
2772008.12.10 21:36sell stop1380.040.877750.880250.87675
2782008.12.10 21:41t/p1360.200.879450.876650.879458.963273.50
2792008.12.10 21:41delete1370.040.877150.874650.87855
2802008.12.10 21:41delete1380.040.877750.880250.87675
2812008.12.10 22:05sell1390.200.880350.882850.88005
2822008.12.10 22:05sell limit1400.040.882350.884850.88095
2832008.12.10 22:05buy stop1410.040.881750.879250.88275
2842008.12.10 22:09t/p1390.200.880050.882850.880058.973282.47
2852008.12.10 22:09delete1400.040.882350.884850.88095
2862008.12.10 22:09delete1410.040.881750.879250.88275
2872008.12.10 22:42sell1420.200.880750.883250.88045
2882008.12.10 22:42sell limit1430.040.882750.885250.88135
2892008.12.10 22:42buy stop1440.040.882150.879650.88315
2902008.12.10 22:45t/p1420.200.880450.883250.880458.963291.43
2912008.12.10 22:45delete1430.040.882750.885250.88135
2922008.12.10 22:45delete1440.040.882150.879650.88315
2932008.12.10 23:21buy1450.200.879650.877150.87995
2942008.12.10 23:21buy limit1460.040.877650.875150.87905
2952008.12.10 23:21sell stop1470.040.878250.880750.87725
2962008.12.11 00:14t/p1450.200.879950.877150.879959.413300.84
2972008.12.11 00:14delete1460.040.877650.875150.87905
2982008.12.11 00:14delete1470.040.878250.880750.87725
2992008.12.11 00:15sell1480.200.880150.882650.87985
3002008.12.11 00:15sell limit1490.040.882150.884650.88075
3012008.12.11 00:15buy stop1500.040.881550.879050.88255
3022008.12.11 00:22t/p1480.200.879850.882650.879858.963309.80
3032008.12.11 00:22delete1490.040.882150.884650.88075
3042008.12.11 00:22delete1500.040.881550.879050.88255
3052008.12.11 03:18buy1510.200.878350.875850.87865
3062008.12.11 03:18buy limit1520.040.876350.873850.87775
3072008.12.11 03:18sell stop1530.040.876950.879450.87595
3082008.12.11 03:19t/p1510.200.878650.875850.878658.963318.76
3092008.12.11 03:19delete1520.040.876350.873850.87775
3102008.12.11 03:19delete1530.040.876950.879450.87595
3112008.12.11 03:59buy1540.200.877750.875250.87805
3122008.12.11 03:59buy limit1550.040.875750.873250.87715
3132008.12.11 03:59sell stop1560.040.876350.878850.87535
3142008.12.11 04:38t/p1540.200.878050.875250.878058.963327.72
3152008.12.11 04:38delete1550.040.875750.873250.87715
3162008.12.11 04:38delete1560.040.876350.878850.87535
3172008.12.11 04:42sell1570.200.878050.880550.87775
3182008.12.11 04:42sell limit1580.040.880050.882550.87865
3192008.12.11 04:42buy stop1590.040.879450.876950.88045
3202008.12.11 04:58t/p1570.200.877750.880550.877758.963336.68
3212008.12.11 04:58delete1580.040.880050.882550.87865
3222008.12.11 04:58delete1590.040.879450.876950.88045
3232008.12.11 04:59buy1600.200.877550.875050.87785
3242008.12.11 04:59buy limit1610.040.875550.873050.87695
3252008.12.11 04:59sell stop1620.040.876150.878650.87515
3262008.12.11 05:35t/p1600.200.877850.875050.877858.963345.64
3272008.12.11 05:35delete1610.040.875550.873050.87695
3282008.12.11 05:35delete1620.040.876150.878650.87515
3292008.12.11 23:00buy1630.200.888250.885750.88855
3302008.12.11 23:00buy limit1640.040.886250.883750.88765
3312008.12.11 23:00sell stop1650.040.886850.889350.88585
3322008.12.11 23:01t/p1630.200.888550.885750.888558.963354.60
3332008.12.11 23:01delete1640.040.886250.883750.88765
3342008.12.11 23:01delete1650.040.886850.889350.88585
3352008.12.11 23:17buy1660.200.887250.884750.88755
3362008.12.11 23:17buy limit1670.040.885250.882750.88665
3372008.12.11 23:17sell stop1680.040.885850.888350.88485
3382008.12.11 23:27t/p1660.200.887550.884750.887558.963363.56
3392008.12.11 23:27delete1670.040.885250.882750.88665
3402008.12.11 23:27delete1680.040.885850.888350.88485
3412008.12.12 00:19sell1690.200.888050.890550.88775
3422008.12.12 00:20sell limit1700.040.890050.892550.88865
3432008.12.12 00:20buy stop1710.040.889450.886950.89045
3442008.12.12 00:27t/p1690.200.887750.890550.887758.963372.52
3452008.12.12 00:27delete1700.040.890050.892550.88865
3462008.12.12 00:27delete1710.040.889450.886950.89045
3472008.12.12 03:34buy1720.200.886450.883950.88675
3482008.12.12 03:34buy limit1730.040.884450.881950.88585
3492008.12.12 03:34sell stop1740.040.885050.887550.88405
3502008.12.12 03:36t/p1720.200.886750.883950.886758.963381.48
3512008.12.12 03:36delete1730.040.884450.881950.88585
3522008.12.12 03:36delete1740.040.885050.887550.88405
3532008.12.12 04:25sell1750.200.887750.890250.88745
3542008.12.12 04:25sell limit1760.040.889750.892250.88835
3552008.12.12 04:25buy stop1770.040.889150.886650.89015
3562008.12.12 04:25t/p1750.200.887450.890250.887458.963390.44
3572008.12.12 04:25delete1760.040.889750.892250.88835
3582008.12.12 04:25delete1770.040.889150.886650.89015
3592008.12.12 04:31sell1780.200.888250.890750.88795
3602008.12.12 04:31sell limit1790.040.890250.892750.88885
3612008.12.12 04:31buy stop1800.040.889650.887150.89065
3622008.12.12 04:32t/p1780.200.887950.890750.887958.963399.40
3632008.12.12 04:32delete1790.040.890250.892750.88885
3642008.12.12 04:32delete1800.040.889650.887150.89065
3652008.12.12 21:02buy1810.200.892950.890450.89325
3662008.12.12 21:02buy limit1820.040.890950.888450.89235
3672008.12.12 21:02sell stop1830.040.891550.894050.89055
3682008.12.12 21:08t/p1810.200.893250.890450.893258.963408.36
3692008.12.12 21:08delete1820.040.890950.888450.89235
3702008.12.12 21:09delete1830.040.891550.894050.89055
3712008.12.12 21:49sell1840.200.893950.896450.89365
3722008.12.12 21:49sell limit1850.040.895950.898450.89455
3732008.12.12 21:49buy stop1860.040.895350.892850.89635
3742008.12.12 22:01buy1860.040.895350.892850.89635
3752008.12.12 22:18t/p1840.200.893650.896450.893658.963417.32
3762008.12.12 22:18delete1850.040.895950.898450.89455
3772008.12.15 00:21t/p1860.040.896350.892850.896356.013423.33
3782008.12.15 00:21sell1870.200.896380.898880.89608
3792008.12.15 00:21sell limit1880.040.898380.900880.89698
3802008.12.15 00:21buy stop1890.040.897780.895280.89878
3812008.12.15 00:21t/p1870.200.896080.898880.896088.963432.29
3822008.12.15 00:21delete1880.040.898380.900880.89698
3832008.12.15 00:21delete1890.040.897780.895280.89878
3842008.12.15 00:45sell1900.200.896950.899450.89665
3852008.12.15 00:45sell limit1910.040.898950.901450.89755
3862008.12.15 00:45buy stop1920.040.898350.895850.89935
3872008.12.15 00:47t/p1900.200.896650.899450.896658.963441.25
3882008.12.15 00:47delete1910.040.898950.901450.89755
3892008.12.15 00:47delete1920.040.898350.895850.89935
3902008.12.15 00:51sell1930.200.896950.899450.89665
3912008.12.15 00:51sell limit1940.040.898950.901450.89755
3922008.12.15 00:51buy stop1950.040.898350.895850.89935
3932008.12.15 00:51t/p1930.200.896650.899450.896658.963450.21
3942008.12.15 00:51delete1940.040.898950.901450.89755
3952008.12.15 00:51delete1950.040.898350.895850.89935
3962008.12.15 01:33buy1960.200.895950.893450.89625
3972008.12.15 01:33buy limit1970.040.893950.891450.89535
3982008.12.15 01:33sell stop1980.040.894550.897050.89355
3992008.12.15 01:54t/p1960.200.896250.893450.896258.963459.17
4002008.12.15 01:54delete1970.040.893950.891450.89535
4012008.12.15 01:54delete1980.040.894550.897050.89355
4022008.12.15 01:55sell1990.200.897050.899550.89675
4032008.12.15 01:55sell limit2000.040.899050.901550.89765
4042008.12.15 01:55buy stop2010.040.898450.895950.89945
4052008.12.15 01:55t/p1990.200.896750.899550.896758.963468.13
4062008.12.15 01:55delete2000.040.899050.901550.89765
4072008.12.15 01:55delete2010.040.898450.895950.89945
4082008.12.15 02:21buy2020.200.895250.892750.89555
4092008.12.15 02:21buy limit2030.040.893250.890750.89465
4102008.12.15 02:21sell stop2040.040.893850.896350.89285
4112008.12.15 02:22t/p2020.200.895550.892750.895558.963477.09
4122008.12.15 02:22delete2030.040.893250.890750.89465
4132008.12.15 02:22delete2040.040.893850.896350.89285
4142008.12.15 02:51buy2050.200.895450.892950.89575
4152008.12.15 02:51buy limit2060.040.893450.890950.89485
4162008.12.15 02:51sell stop2070.040.894050.896550.89305
4172008.12.15 02:59t/p2050.200.895750.892950.895758.963486.05
4182008.12.15 02:59delete2060.040.893450.890950.89485
4192008.12.15 02:59delete2070.040.894050.896550.89305
4202008.12.15 04:55sell2080.200.896550.899050.89625
4212008.12.15 04:55sell limit2090.040.898550.901050.89715
4222008.12.15 04:55buy stop2100.040.897950.895450.89895
4232008.12.15 05:09t/p2080.200.896250.899050.896258.963495.01
4242008.12.15 05:09delete2090.040.898550.901050.89715
4252008.12.15 05:10delete2100.040.897950.895450.89895
4262008.12.15 21:32sell2110.200.896150.898650.89585
4272008.12.15 21:32sell limit2120.040.898150.900650.89675
4282008.12.15 21:32buy stop2130.040.897550.895050.89855
4292008.12.15 21:35t/p2110.200.895850.898650.895858.963503.97
4302008.12.15 21:35delete2120.040.898150.900650.89675
4312008.12.15 21:35delete2130.040.897550.895050.89855
4322008.12.15 23:14sell2140.200.895550.898050.89525
4332008.12.15 23:14sell limit2150.040.897550.900050.89615
4342008.12.15 23:14buy stop2160.040.896950.894450.89795
4352008.12.15 23:49t/p2140.200.895250.898050.895258.963512.93
4362008.12.15 23:49delete2150.040.897550.900050.89615
4372008.12.15 23:51delete2160.040.896950.894450.89795
4382008.12.16 00:11buy2170.200.894950.892450.89525
4392008.12.16 00:11buy limit2180.040.892950.890450.89435
4402008.12.16 00:11sell stop2190.040.893550.896050.89255
4412008.12.16 00:22t/p2170.200.895250.892450.895258.963521.89
4422008.12.16 00:22delete2180.040.892950.890450.89435
4432008.12.16 00:22delete2190.040.893550.896050.89255
4442008.12.16 00:40sell2200.200.895850.898350.89555
4452008.12.16 00:40sell limit2210.040.897850.900350.89645
4462008.12.16 00:40buy stop2220.040.897250.894750.89825
4472008.12.16 00:41t/p2200.200.895550.898350.895558.963530.85
4482008.12.16 00:41delete2210.040.897850.900350.89645
4492008.12.16 00:41delete2220.040.897250.894750.89825
4502008.12.16 02:09sell2230.200.896150.898650.89585
4512008.12.16 02:09sell limit2240.040.898150.900650.89675
4522008.12.16 02:09buy stop2250.040.897550.895050.89855
4532008.12.16 02:11t/p2230.200.895850.898650.895858.963539.81
4542008.12.16 02:11delete2240.040.898150.900650.89675
4552008.12.16 02:11delete2250.040.897550.895050.89855
4562008.12.16 03:41sell2260.200.896050.898550.89575
4572008.12.16 03:41sell limit2270.040.898050.900550.89665
4582008.12.16 03:41buy stop2280.040.897450.894950.89845
4592008.12.16 03:45t/p2260.200.895750.898550.895758.973548.78
4602008.12.16 03:45delete2270.040.898050.900550.89665
4612008.12.16 03:45delete2280.040.897450.894950.89845
4622008.12.16 21:57sell2290.200.904650.907150.90435
4632008.12.16 21:57sell limit2300.040.906650.909150.90525
4642008.12.16 21:57buy stop2310.040.906050.903550.90705
4652008.12.16 21:57t/p2290.200.904350.907150.904358.963557.74
4662008.12.16 21:57delete2300.040.906650.909150.90525
4672008.12.16 21:57delete2310.040.906050.903550.90705
4682008.12.16 22:28buy2320.200.901750.899250.90205
4692008.12.16 22:28buy limit2330.040.899750.897250.90115
4702008.12.16 22:28sell stop2340.040.900350.902850.89935
4712008.12.16 22:30t/p2320.200.902050.899250.902058.963566.70
4722008.12.16 22:30delete2330.040.899750.897250.90115
4732008.12.16 22:30delete2340.040.900350.902850.89935
4742008.12.16 22:42buy2350.200.901450.898950.90175
4752008.12.16 22:42buy limit2360.040.899450.896950.90085
4762008.12.16 22:42sell stop2370.040.900050.902550.89905
4772008.12.16 22:43t/p2350.200.901750.898950.901758.963575.66
4782008.12.16 22:43delete2360.040.899450.896950.90085
4792008.12.16 22:43delete2370.040.900050.902550.89905
4802008.12.16 22:56buy2380.200.900650.898150.90095
4812008.12.16 22:56buy limit2390.040.898650.896150.90005
4822008.12.16 22:56sell stop2400.040.899250.901750.89825
4832008.12.16 22:57t/p2380.200.900950.898150.900958.963584.62
4842008.12.16 22:57delete2390.040.898650.896150.90005
4852008.12.16 22:57delete2400.040.899250.901750.89825
4862008.12.16 23:09buy2410.200.899250.896750.89955
4872008.12.16 23:09buy limit2420.040.897250.894750.89865
4882008.12.16 23:09sell stop2430.040.897850.900350.89685
4892008.12.16 23:10t/p2410.200.899550.896750.899558.963593.58
4902008.12.16 23:10delete2420.040.897250.894750.89865
4912008.12.16 23:10delete2430.040.897850.900350.89685
4922008.12.17 00:46sell2440.200.902350.904850.90205
4932008.12.17 00:46sell limit2450.040.904350.906850.90295
4942008.12.17 00:46buy stop2460.040.903750.901250.90475
4952008.12.17 00:52t/p2440.200.902050.904850.902058.963602.54
4962008.12.17 00:52delete2450.040.904350.906850.90295
4972008.12.17 00:52delete2460.040.903750.901250.90475
4982008.12.17 01:36sell2470.200.902750.905250.90245
4992008.12.17 01:36sell limit2480.040.904750.907250.90335
5002008.12.17 01:36buy stop2490.040.904150.901650.90515
5012008.12.17 01:46t/p2470.200.902450.905250.902458.963611.50
5022008.12.17 01:46delete2480.040.904750.907250.90335
5032008.12.17 01:46delete2490.040.904150.901650.90515
5042008.12.17 01:58buy2500.200.902450.899950.90275
5052008.12.17 01:58buy limit2510.040.900450.897950.90185
5062008.12.17 01:58sell stop2520.040.901050.903550.90005
5072008.12.17 02:05t/p2500.200.902750.899950.902758.963620.46
5082008.12.17 02:05delete2510.040.900450.897950.90185
5092008.12.17 02:05delete2520.040.901050.903550.90005
5102008.12.17 02:23buy2530.200.901250.898750.90155
5112008.12.17 02:23buy limit2540.040.899250.896750.90065
5122008.12.17 02:23sell stop2550.040.899850.902350.89885
5132008.12.17 02:23t/p2530.200.901550.898750.901558.963629.42
5142008.12.17 02:23delete2540.040.899250.896750.90065
5152008.12.17 02:23delete2550.040.899850.902350.89885
5162008.12.17 04:44sell2560.200.901850.904350.90155
5172008.12.17 04:44sell limit2570.040.903850.906350.90245
5182008.12.17 04:44buy stop2580.040.903250.900750.90425
5192008.12.17 05:44t/p2560.200.901550.904350.901558.963638.38
5202008.12.17 05:44delete2570.040.903850.906350.90245
5212008.12.17 05:44delete2580.040.903250.900750.90425
5222008.12.17 23:33sell2590.200.929250.931750.92895
5232008.12.17 23:33sell limit2600.040.931250.933750.92985
5242008.12.17 23:33buy stop2610.040.930650.928150.93165
5252008.12.17 23:33t/p2590.200.928950.931750.928958.973647.35
5262008.12.17 23:33delete2600.040.931250.933750.92985
5272008.12.17 23:33delete2610.040.930650.928150.93165
5282008.12.18 01:55buy2620.200.928950.926450.92925
5292008.12.18 01:55buy limit2630.040.926950.924450.92835
5302008.12.18 01:55sell stop2640.040.927550.930050.92655
5312008.12.18 01:56t/p2620.200.929250.926450.929258.963656.31
5322008.12.18 01:56delete2630.040.926950.924450.92835
5332008.12.18 01:57delete2640.040.927550.930050.92655
5342008.12.18 02:13sell2650.200.929950.932450.92965
5352008.12.18 02:13sell limit2660.040.931950.934450.93055
5362008.12.18 02:13buy stop2670.040.931350.928850.93235
5372008.12.18 02:15t/p2650.200.929650.932450.929658.973665.28
5382008.12.18 02:15delete2660.040.931950.934450.93055
5392008.12.18 02:15delete2670.040.931350.928850.93235
5402008.12.18 04:53buy2680.200.929850.927350.93015
5412008.12.18 04:53buy limit2690.040.927850.925350.92925
5422008.12.18 04:53sell stop2700.040.928450.930950.92745
5432008.12.18 05:19sell2700.040.928450.930950.92745
5442008.12.18 06:13buy2690.040.927850.925350.92925
5452008.12.18 06:15s/l2680.200.927350.927350.93015-74.663590.62
5462008.12.18 06:15t/p2700.040.927450.930950.927455.973596.59
5472008.12.18 06:20s/l2690.040.925350.925350.92925-14.933581.66
5482008.12.18 21:05sell2710.200.950850.953350.95055
5492008.12.18 21:05sell limit2720.040.952850.955350.95145
5502008.12.18 21:05buy stop2730.040.952250.949750.95325
5512008.12.18 21:06t/p2710.200.950550.953350.950558.963590.62
5522008.12.18 21:06delete2720.040.952850.955350.95145
5532008.12.18 21:06delete2730.040.952250.949750.95325
5542008.12.18 21:09sell2740.200.951150.953650.95085
5552008.12.18 21:09sell limit2750.040.953150.955650.95175
5562008.12.18 21:09buy stop2760.040.952550.950050.95355
5572008.12.18 21:09t/p2740.200.950850.953650.950858.963599.58
5582008.12.18 21:09delete2750.040.953150.955650.95175
5592008.12.18 21:09delete2760.040.952550.950050.95355
5602008.12.18 21:43buy2770.200.948050.945550.94835
5612008.12.18 21:43buy limit2780.040.946050.943550.94745
5622008.12.18 21:43sell stop2790.040.946650.949150.94565
5632008.12.18 21:43t/p2770.200.948350.945550.948358.963608.54
5642008.12.18 21:43delete2780.040.946050.943550.94745
5652008.12.18 21:43delete2790.040.946650.949150.94565
5662008.12.18 22:24buy2800.200.947650.945150.94795
5672008.12.18 22:24buy limit2810.040.945650.943150.94705
5682008.12.18 22:24sell stop2820.040.946250.948750.94525
5692008.12.18 22:24t/p2800.200.947950.945150.947958.963617.50
5702008.12.18 22:24delete2810.040.945650.943150.94705
5712008.12.18 22:25delete2820.040.946250.948750.94525
5722008.12.18 22:56sell2830.200.949050.951550.94875
5732008.12.18 22:56sell limit2840.040.951050.953550.94965
5742008.12.18 22:56buy stop2850.040.950450.947950.95145
5752008.12.18 22:59t/p2830.200.948750.951550.948758.963626.46
5762008.12.18 22:59delete2840.040.951050.953550.94965
5772008.12.18 22:59delete2850.040.950450.947950.95145
5782008.12.18 23:02sell2860.200.949450.951950.94915
5792008.12.18 23:02sell limit2870.040.951450.953950.95005
5802008.12.18 23:02buy stop2880.040.950850.948350.95185
5812008.12.18 23:02buy2880.040.950850.948350.95185
5822008.12.18 23:26t/p2860.200.949150.951950.949158.963635.42
5832008.12.18 23:26delete2870.040.951450.953950.95005
5842008.12.19 00:39s/l2880.040.948350.948350.95185-14.913620.51
5852008.12.19 00:40buy2890.200.948550.946050.94885
5862008.12.19 00:40buy limit2900.040.946550.944050.94795
5872008.12.19 00:40sell stop2910.040.947150.949650.94615
5882008.12.19 00:54t/p2890.200.948850.946050.948858.963629.47
5892008.12.19 00:54delete2900.040.946550.944050.94795
5902008.12.19 00:54delete2910.040.947150.949650.94615
5912008.12.19 00:59sell2920.200.949450.951950.94915
5922008.12.19 00:59sell limit2930.040.951450.953950.95005
5932008.12.19 00:59buy stop2940.040.950850.948350.95185
5942008.12.19 01:00t/p2920.200.949150.951950.949158.963638.43
5952008.12.19 01:00delete2930.040.951450.953950.95005
5962008.12.19 01:00delete2940.040.950850.948350.95185
5972008.12.19 01:21buy2950.200.948550.946050.94885
5982008.12.19 01:23buy limit2960.040.946550.944050.94795
5992008.12.19 01:23sell stop2970.040.947150.949650.94615
6002008.12.19 01:37sell2970.040.947150.949650.94615
6012008.12.19 01:52buy2960.040.946550.944050.94795
6022008.12.19 01:54s/l2950.200.946050.946050.94885-74.663563.77
6032008.12.19 01:54t/p2970.040.946150.949650.946155.973569.74
6042008.12.19 02:05s/l2960.040.944050.944050.94795-14.933554.81
6052008.12.19 02:05buy2980.200.944250.941750.94455
6062008.12.19 02:05buy limit2990.040.942250.939750.94365
6072008.12.19 02:05sell stop3000.040.942850.945350.94185
6082008.12.19 02:06t/p2980.200.944550.941750.944558.963563.77
6092008.12.19 02:06delete2990.040.942250.939750.94365
6102008.12.19 02:06delete3000.040.942850.945350.94185
6112008.12.19 03:04buy3010.200.942350.939850.94265
6122008.12.19 03:04buy limit3020.040.940350.937850.94175
6132008.12.19 03:04sell stop3030.040.940950.943450.93995
6142008.12.19 03:04t/p3010.200.942650.939850.942658.953572.72
6152008.12.19 03:04delete3020.040.940350.937850.94175
6162008.12.19 03:04delete3030.040.940950.943450.93995
6172008.12.19 04:48sell3040.200.943250.945750.94295
6182008.12.19 04:48sell limit3050.040.945250.947750.94385
6192008.12.19 04:48buy stop3060.040.944650.942150.94565
6202008.12.19 04:50t/p3040.200.942950.945750.942958.963581.68
6212008.12.19 04:50delete3050.040.945250.947750.94385
6222008.12.19 04:50delete3060.040.944650.942150.94565
6232008.12.19 21:05sell3070.200.935350.937850.93505
6242008.12.19 21:05sell limit3080.040.937350.939850.93595
6252008.12.19 21:05buy stop3090.040.936750.934250.93775
6262008.12.19 21:16t/p3070.200.935050.937850.935058.973590.65
6272008.12.19 21:16delete3080.040.937350.939850.93595
6282008.12.19 21:16delete3090.040.936750.934250.93775
6292008.12.19 21:42buy3100.200.933950.931450.93425
6302008.12.19 21:42buy limit3110.040.931950.929450.93335
6312008.12.19 21:42sell stop3120.040.932550.935050.93155
6322008.12.19 21:42t/p3100.200.934250.931450.934258.963599.61
6332008.12.19 21:42delete3110.040.931950.929450.93335
6342008.12.19 21:43delete3120.040.932550.935050.93155
6352008.12.19 21:49buy3130.200.932650.930150.93295
6362008.12.19 21:49buy limit3140.040.930650.928150.93205
6372008.12.19 21:49sell stop3150.040.931250.933750.93025
6382008.12.19 21:50t/p3130.200.932950.930150.932958.963608.57
6392008.12.19 21:50delete3140.040.930650.928150.93205
6402008.12.19 21:50delete3150.040.931250.933750.93025
6412008.12.19 22:48buy3160.200.931750.929250.93205
6422008.12.19 22:48buy limit3170.040.929750.927250.93115
6432008.12.19 22:48sell stop3180.040.930350.932850.92935
6442008.12.19 22:52t/p3160.200.932050.929250.932058.963617.53
6452008.12.19 22:52delete3170.040.929750.927250.93115
6462008.12.19 22:52delete3180.040.930350.932850.92935