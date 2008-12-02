Strategy Tester Report
EURGBP King v1.2
AlpariUK-Demo (Build 220)
|Symbol
|EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
|Period
|5 Minutes (M5) 2008.12.02 16:00 - 2008.12.19 22:55 (2008.12.01 - 2008.12.21)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Original_trade_settings="----------------------------------------------------------------------"; OriginalTrade=true;
MagicNumber1=111101; Comment1="EURGBP King Original Trade"; StopLoss1=25; TakeProfit1=3; BreakEven1=0; TrailingStop1=0; TrailingStep1=0; Slippage1=2; LotMultiplier1=1; StartHour1="2100"; EndHour1="0500"; ClosedBarSignal=true;
CloseAllOrders=false;
CloseAllHour="0900"; RSI_Period=14; RSI_TF=1; RSI_Buy=35; RSI_Sell=65; RSI_Buy_Reset=40; RSI_Sell_Reset=60; Additional_trade_settings="----------------------------------------------------------------------"; AdditionalTrade=true;
MagicNumber2=222202; Comment2="EURGBP King Additional Trade"; UsePendingOrder2=true;
Distance2=20; StopLoss2=25; TakeProfit2=14; BreakEven2=0; TrailingStop2=0; TrailingStep2=0; Slippage2=2; LotMultiplier2=0.2; DeleteAfterEndHour2=false;
DeleteIfOriginalClosed=true;
StartHour2="2100"; EndHour2="0500"; Hedge_trade_settings="----------------------------------------------------------------------"; HedgeTrade=true;
MagicNumber3=333303; Comment3="EURGBP King Hedge Trade"; UsePendingOrder3=true;
Distance3=14; StopLoss3=25; TakeProfit3=10; BreakEven3=0; TrailingStop3=0; TrailingStep3=0; Slippage3=2; LotMultiplier3=0.2; StartHour3="2100"; EndHour3="0500"; Money_management_settings="----------------------------------------------------------------------"; Lots=0.1; MaxLots=200; MoneyManagement=true;
AllowMicro=false;
LeveragePercent=5;
|Bars in test
|4805
|Ticks modelled
|262291
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|756
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|617.53
|Gross profit
|960.98
|Gross loss
|-343.45
|Profit factor
|2.80
|Expected payoff
|5.32
|Absolute drawdown
|8.96
|Maximal drawdown
|116.45 (3.18%)
|Relative drawdown
|3.18% (116.45)
|Total trades
|116
|Short positions (won %)
|60 (96.67%)
|Long positions (won %)
|56 (91.07%)
|Profit trades (% of total)
|109 (93.97%)
|Loss trades (% of total)
|7 (6.03%)
|Largest
|profit trade
|9.41
|loss trade
|-74.68
|Average
|profit trade
|8.82
|loss trade
|-49.06
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|64 (567.32)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-74.68)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|567.32 (64)
|consecutive loss (count of losses)
|-74.68 (1)
|Average
|consecutive wins
|14
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.12.02 22:12
|buy
|1
|0.20
|0.85275
|0.85025
|0.85305
|2
|2008.12.02 22:12
|buy limit
|2
|0.02
|0.85075
|0.84825
|0.85215
|3
|2008.12.02 22:12
|sell stop
|3
|0.02
|0.85135
|0.85385
|0.85035
|4
|2008.12.02 22:16
|t/p
|1
|0.20
|0.85305
|0.85025
|0.85305
|8.96
|3008.96
|5
|2008.12.02 22:16
|delete
|2
|0.02
|0.85075
|0.84825
|0.85215
|6
|2008.12.02 22:16
|delete
|3
|0.02
|0.85135
|0.85385
|0.85035
|7
|2008.12.02 22:57
|sell
|4
|0.20
|0.85375
|0.85625
|0.85345
|8
|2008.12.02 22:57
|sell limit
|5
|0.04
|0.85575
|0.85825
|0.85435
|9
|2008.12.02 22:57
|buy stop
|6
|0.04
|0.85515
|0.85265
|0.85615
|10
|2008.12.02 22:57
|t/p
|4
|0.20
|0.85345
|0.85625
|0.85345
|8.96
|3017.92
|11
|2008.12.02 22:57
|delete
|5
|0.04
|0.85575
|0.85825
|0.85435
|12
|2008.12.02 22:58
|delete
|6
|0.04
|0.85515
|0.85265
|0.85615
|13
|2008.12.03 00:38
|sell
|7
|0.20
|0.85305
|0.85555
|0.85275
|14
|2008.12.03 00:38
|sell limit
|8
|0.04
|0.85505
|0.85755
|0.85365
|15
|2008.12.03 00:38
|buy stop
|9
|0.04
|0.85445
|0.85195
|0.85545
|16
|2008.12.03 00:49
|t/p
|7
|0.20
|0.85275
|0.85555
|0.85275
|8.96
|3026.88
|17
|2008.12.03 00:49
|delete
|8
|0.04
|0.85505
|0.85755
|0.85365
|18
|2008.12.03 00:49
|delete
|9
|0.04
|0.85445
|0.85195
|0.85545
|19
|2008.12.03 01:37
|buy
|10
|0.20
|0.85265
|0.85015
|0.85295
|20
|2008.12.03 01:37
|buy limit
|11
|0.04
|0.85065
|0.84815
|0.85205
|21
|2008.12.03 01:37
|sell stop
|12
|0.04
|0.85125
|0.85375
|0.85025
|22
|2008.12.03 01:37
|t/p
|10
|0.20
|0.85295
|0.85015
|0.85295
|8.96
|3035.84
|23
|2008.12.03 01:37
|delete
|11
|0.04
|0.85065
|0.84815
|0.85205
|24
|2008.12.03 01:37
|delete
|12
|0.04
|0.85125
|0.85375
|0.85025
|25
|2008.12.03 02:35
|sell
|13
|0.20
|0.85345
|0.85595
|0.85315
|26
|2008.12.03 02:36
|sell limit
|14
|0.04
|0.85545
|0.85795
|0.85405
|27
|2008.12.03 02:36
|buy stop
|15
|0.04
|0.85485
|0.85235
|0.85585
|28
|2008.12.03 02:46
|t/p
|13
|0.20
|0.85315
|0.85595
|0.85315
|8.96
|3044.80
|29
|2008.12.03 02:46
|delete
|14
|0.04
|0.85545
|0.85795
|0.85405
|30
|2008.12.03 02:46
|delete
|15
|0.04
|0.85485
|0.85235
|0.85585
|31
|2008.12.03 02:51
|buy
|16
|0.20
|0.85295
|0.85045
|0.85325
|32
|2008.12.03 02:51
|buy limit
|17
|0.04
|0.85095
|0.84845
|0.85235
|33
|2008.12.03 02:51
|sell stop
|18
|0.04
|0.85155
|0.85405
|0.85055
|34
|2008.12.03 03:11
|t/p
|16
|0.20
|0.85325
|0.85045
|0.85325
|8.96
|3053.76
|35
|2008.12.03 03:11
|delete
|17
|0.04
|0.85095
|0.84845
|0.85235
|36
|2008.12.03 03:11
|delete
|18
|0.04
|0.85155
|0.85405
|0.85055
|37
|2008.12.03 03:56
|buy
|19
|0.20
|0.85255
|0.85005
|0.85285
|38
|2008.12.03 03:56
|buy limit
|20
|0.04
|0.85055
|0.84805
|0.85195
|39
|2008.12.03 03:56
|sell stop
|21
|0.04
|0.85115
|0.85365
|0.85015
|40
|2008.12.03 04:31
|t/p
|19
|0.20
|0.85285
|0.85005
|0.85285
|8.96
|3062.72
|41
|2008.12.03 04:31
|delete
|20
|0.04
|0.85055
|0.84805
|0.85195
|42
|2008.12.03 04:31
|delete
|21
|0.04
|0.85115
|0.85365
|0.85015
|43
|2008.12.03 04:34
|sell
|22
|0.20
|0.85305
|0.85555
|0.85275
|44
|2008.12.03 04:34
|sell limit
|23
|0.04
|0.85505
|0.85755
|0.85365
|45
|2008.12.03 04:34
|buy stop
|24
|0.04
|0.85445
|0.85195
|0.85545
|46
|2008.12.03 08:35
|t/p
|22
|0.20
|0.85275
|0.85555
|0.85275
|8.96
|3071.68
|47
|2008.12.03 08:35
|delete
|23
|0.04
|0.85505
|0.85755
|0.85365
|48
|2008.12.03 08:35
|delete
|24
|0.04
|0.85445
|0.85195
|0.85545
|49
|2008.12.03 21:59
|sell
|25
|0.20
|0.86035
|0.86285
|0.86005
|50
|2008.12.03 21:59
|sell limit
|26
|0.04
|0.86235
|0.86485
|0.86095
|51
|2008.12.03 21:59
|buy stop
|27
|0.04
|0.86175
|0.85925
|0.86275
|52
|2008.12.03 22:02
|t/p
|25
|0.20
|0.86005
|0.86285
|0.86005
|8.97
|3080.65
|53
|2008.12.03 22:02
|delete
|26
|0.04
|0.86235
|0.86485
|0.86095
|54
|2008.12.03 22:02
|delete
|27
|0.04
|0.86175
|0.85925
|0.86275
|55
|2008.12.03 22:31
|buy
|28
|0.20
|0.85985
|0.85735
|0.86015
|56
|2008.12.03 22:31
|buy limit
|29
|0.04
|0.85785
|0.85535
|0.85925
|57
|2008.12.03 22:31
|sell stop
|30
|0.04
|0.85845
|0.86095
|0.85745
|58
|2008.12.03 22:35
|t/p
|28
|0.20
|0.86015
|0.85735
|0.86015
|8.96
|3089.61
|59
|2008.12.03 22:35
|delete
|29
|0.04
|0.85785
|0.85535
|0.85925
|60
|2008.12.03 22:35
|delete
|30
|0.04
|0.85845
|0.86095
|0.85745
|61
|2008.12.03 23:05
|buy
|31
|0.20
|0.85995
|0.85745
|0.86025
|62
|2008.12.03 23:05
|buy limit
|32
|0.04
|0.85795
|0.85545
|0.85935
|63
|2008.12.03 23:05
|sell stop
|33
|0.04
|0.85855
|0.86105
|0.85755
|64
|2008.12.03 23:42
|t/p
|31
|0.20
|0.86025
|0.85745
|0.86025
|8.96
|3098.57
|65
|2008.12.03 23:42
|delete
|32
|0.04
|0.85795
|0.85545
|0.85935
|66
|2008.12.03 23:43
|delete
|33
|0.04
|0.85855
|0.86105
|0.85755
|67
|2008.12.04 00:20
|buy
|34
|0.20
|0.85995
|0.85745
|0.86025
|68
|2008.12.04 00:20
|buy limit
|35
|0.04
|0.85795
|0.85545
|0.85935
|69
|2008.12.04 00:20
|sell stop
|36
|0.04
|0.85855
|0.86105
|0.85755
|70
|2008.12.04 01:12
|t/p
|34
|0.20
|0.86025
|0.85745
|0.86025
|8.96
|3107.53
|71
|2008.12.04 01:12
|delete
|35
|0.04
|0.85795
|0.85545
|0.85935
|72
|2008.12.04 01:13
|delete
|36
|0.04
|0.85855
|0.86105
|0.85755
|73
|2008.12.04 03:46
|sell
|37
|0.20
|0.86055
|0.86305
|0.86025
|74
|2008.12.04 03:46
|sell limit
|38
|0.04
|0.86255
|0.86505
|0.86115
|75
|2008.12.04 03:46
|buy stop
|39
|0.04
|0.86195
|0.85945
|0.86295
|76
|2008.12.04 03:50
|t/p
|37
|0.20
|0.86025
|0.86305
|0.86025
|8.96
|3116.49
|77
|2008.12.04 03:50
|delete
|38
|0.04
|0.86255
|0.86505
|0.86115
|78
|2008.12.04 03:50
|delete
|39
|0.04
|0.86195
|0.85945
|0.86295
|79
|2008.12.04 21:09
|sell
|40
|0.20
|0.86825
|0.87075
|0.86795
|80
|2008.12.04 21:09
|sell limit
|41
|0.04
|0.87025
|0.87275
|0.86885
|81
|2008.12.04 21:09
|buy stop
|42
|0.04
|0.86965
|0.86715
|0.87065
|82
|2008.12.04 21:11
|t/p
|40
|0.20
|0.86795
|0.87075
|0.86795
|8.96
|3125.45
|83
|2008.12.04 21:11
|delete
|41
|0.04
|0.87025
|0.87275
|0.86885
|84
|2008.12.04 21:11
|delete
|42
|0.04
|0.86965
|0.86715
|0.87065
|85
|2008.12.04 21:32
|sell
|43
|0.20
|0.86885
|0.87135
|0.86855
|86
|2008.12.04 21:32
|sell limit
|44
|0.04
|0.87085
|0.87335
|0.86945
|87
|2008.12.04 21:32
|buy stop
|45
|0.04
|0.87025
|0.86775
|0.87125
|88
|2008.12.04 21:34
|t/p
|43
|0.20
|0.86855
|0.87135
|0.86855
|8.96
|3134.41
|89
|2008.12.04 21:34
|delete
|44
|0.04
|0.87085
|0.87335
|0.86945
|90
|2008.12.04 21:34
|delete
|45
|0.04
|0.87025
|0.86775
|0.87125
|91
|2008.12.04 21:46
|sell
|46
|0.20
|0.86995
|0.87245
|0.86965
|92
|2008.12.04 21:46
|sell limit
|47
|0.04
|0.87195
|0.87445
|0.87055
|93
|2008.12.04 21:46
|buy stop
|48
|0.04
|0.87135
|0.86885
|0.87235
|94
|2008.12.04 21:54
|buy
|48
|0.04
|0.87135
|0.86885
|0.87235
|95
|2008.12.04 21:55
|sell
|47
|0.04
|0.87195
|0.87445
|0.87055
|96
|2008.12.04 21:55
|s/l
|46
|0.20
|0.87245
|0.87245
|0.86965
|-74.68
|3059.73
|97
|2008.12.04 21:55
|t/p
|48
|0.04
|0.87235
|0.86885
|0.87235
|5.97
|3065.70
|98
|2008.12.04 22:09
|t/p
|47
|0.04
|0.87055
|0.87445
|0.87055
|8.37
|3074.07
|99
|2008.12.04 22:46
|buy
|49
|0.20
|0.87005
|0.86755
|0.87035
|100
|2008.12.04 22:46
|buy limit
|50
|0.04
|0.86805
|0.86555
|0.86945
|101
|2008.12.04 22:46
|sell stop
|51
|0.04
|0.86865
|0.87115
|0.86765
|102
|2008.12.04 22:46
|t/p
|49
|0.20
|0.87035
|0.86755
|0.87035
|8.96
|3083.03
|103
|2008.12.04 22:46
|delete
|50
|0.04
|0.86805
|0.86555
|0.86945
|104
|2008.12.04 22:46
|delete
|51
|0.04
|0.86865
|0.87115
|0.86765
|105
|2008.12.04 22:52
|sell
|52
|0.20
|0.87135
|0.87385
|0.87105
|106
|2008.12.04 22:52
|sell limit
|53
|0.04
|0.87335
|0.87585
|0.87195
|107
|2008.12.04 22:52
|buy stop
|54
|0.04
|0.87275
|0.87025
|0.87375
|108
|2008.12.04 22:57
|t/p
|52
|0.20
|0.87105
|0.87385
|0.87105
|8.96
|3091.99
|109
|2008.12.04 22:57
|delete
|53
|0.04
|0.87335
|0.87585
|0.87195
|110
|2008.12.04 22:57
|delete
|54
|0.04
|0.87275
|0.87025
|0.87375
|111
|2008.12.04 23:04
|buy
|55
|0.20
|0.86975
|0.86725
|0.87005
|112
|2008.12.04 23:04
|buy limit
|56
|0.04
|0.86775
|0.86525
|0.86915
|113
|2008.12.04 23:04
|sell stop
|57
|0.04
|0.86835
|0.87085
|0.86735
|114
|2008.12.04 23:22
|t/p
|55
|0.20
|0.87005
|0.86725
|0.87005
|8.96
|3100.95
|115
|2008.12.04 23:22
|delete
|56
|0.04
|0.86775
|0.86525
|0.86915
|116
|2008.12.04 23:22
|delete
|57
|0.04
|0.86835
|0.87085
|0.86735
|117
|2008.12.05 01:58
|buy
|58
|0.20
|0.86955
|0.86705
|0.86985
|118
|2008.12.05 01:58
|buy limit
|59
|0.04
|0.86755
|0.86505
|0.86895
|119
|2008.12.05 01:58
|sell stop
|60
|0.04
|0.86815
|0.87065
|0.86715
|120
|2008.12.05 02:00
|t/p
|58
|0.20
|0.86985
|0.86705
|0.86985
|8.96
|3109.91
|121
|2008.12.05 02:00
|delete
|59
|0.04
|0.86755
|0.86505
|0.86895
|122
|2008.12.05 02:00
|delete
|60
|0.04
|0.86815
|0.87065
|0.86715
|123
|2008.12.05 02:12
|sell
|61
|0.20
|0.87055
|0.87305
|0.87025
|124
|2008.12.05 02:12
|sell limit
|62
|0.04
|0.87255
|0.87505
|0.87115
|125
|2008.12.05 02:12
|buy stop
|63
|0.04
|0.87195
|0.86945
|0.87295
|126
|2008.12.05 02:16
|t/p
|61
|0.20
|0.87025
|0.87305
|0.87025
|8.96
|3118.87
|127
|2008.12.05 02:16
|delete
|62
|0.04
|0.87255
|0.87505
|0.87115
|128
|2008.12.05 02:16
|delete
|63
|0.04
|0.87195
|0.86945
|0.87295
|129
|2008.12.05 02:59
|sell
|64
|0.20
|0.87055
|0.87305
|0.87025
|130
|2008.12.05 02:59
|sell limit
|65
|0.04
|0.87255
|0.87505
|0.87115
|131
|2008.12.05 02:59
|buy stop
|66
|0.04
|0.87195
|0.86945
|0.87295
|132
|2008.12.05 03:02
|t/p
|64
|0.20
|0.87025
|0.87305
|0.87025
|8.96
|3127.83
|133
|2008.12.05 03:02
|delete
|65
|0.04
|0.87255
|0.87505
|0.87115
|134
|2008.12.05 03:02
|delete
|66
|0.04
|0.87195
|0.86945
|0.87295
|135
|2008.12.05 03:33
|buy
|67
|0.20
|0.86965
|0.86715
|0.86995
|136
|2008.12.05 03:33
|buy limit
|68
|0.04
|0.86765
|0.86515
|0.86905
|137
|2008.12.05 03:33
|sell stop
|69
|0.04
|0.86825
|0.87075
|0.86725
|138
|2008.12.05 04:00
|t/p
|67
|0.20
|0.86995
|0.86715
|0.86995
|8.96
|3136.79
|139
|2008.12.05 04:00
|delete
|68
|0.04
|0.86765
|0.86515
|0.86905
|140
|2008.12.05 04:00
|delete
|69
|0.04
|0.86825
|0.87075
|0.86725
|141
|2008.12.05 04:09
|sell
|70
|0.20
|0.86995
|0.87245
|0.86965
|142
|2008.12.05 04:09
|sell limit
|71
|0.04
|0.87195
|0.87445
|0.87055
|143
|2008.12.05 04:09
|buy stop
|72
|0.04
|0.87135
|0.86885
|0.87235
|144
|2008.12.05 04:12
|t/p
|70
|0.20
|0.86965
|0.87245
|0.86965
|8.97
|3145.76
|145
|2008.12.05 04:12
|delete
|71
|0.04
|0.87195
|0.87445
|0.87055
|146
|2008.12.05 04:12
|delete
|72
|0.04
|0.87135
|0.86885
|0.87235
|147
|2008.12.05 04:41
|sell
|73
|0.20
|0.87025
|0.87275
|0.86995
|148
|2008.12.05 04:41
|sell limit
|74
|0.04
|0.87225
|0.87475
|0.87085
|149
|2008.12.05 04:41
|buy stop
|75
|0.04
|0.87165
|0.86915
|0.87265
|150
|2008.12.05 04:44
|t/p
|73
|0.20
|0.86995
|0.87275
|0.86995
|8.96
|3154.72
|151
|2008.12.05 04:44
|delete
|74
|0.04
|0.87225
|0.87475
|0.87085
|152
|2008.12.05 04:44
|delete
|75
|0.04
|0.87165
|0.86915
|0.87265
|153
|2008.12.05 04:48
|buy
|76
|0.20
|0.86955
|0.86705
|0.86985
|154
|2008.12.05 04:48
|buy limit
|77
|0.04
|0.86755
|0.86505
|0.86895
|155
|2008.12.05 04:48
|sell stop
|78
|0.04
|0.86815
|0.87065
|0.86715
|156
|2008.12.05 04:53
|t/p
|76
|0.20
|0.86985
|0.86705
|0.86985
|8.96
|3163.68
|157
|2008.12.05 04:53
|delete
|77
|0.04
|0.86755
|0.86505
|0.86895
|158
|2008.12.05 04:53
|delete
|78
|0.04
|0.86815
|0.87065
|0.86715
|159
|2008.12.05 22:30
|buy
|79
|0.20
|0.86255
|0.86005
|0.86285
|160
|2008.12.05 22:30
|buy limit
|80
|0.04
|0.86055
|0.85805
|0.86195
|161
|2008.12.05 22:30
|sell stop
|81
|0.04
|0.86115
|0.86365
|0.86015
|162
|2008.12.05 22:32
|t/p
|79
|0.20
|0.86285
|0.86005
|0.86285
|8.96
|3172.64
|163
|2008.12.05 22:32
|delete
|80
|0.04
|0.86055
|0.85805
|0.86195
|164
|2008.12.05 22:33
|delete
|81
|0.04
|0.86115
|0.86365
|0.86015
|165
|2008.12.05 22:43
|sell
|82
|0.20
|0.86395
|0.86645
|0.86365
|166
|2008.12.05 22:43
|sell limit
|83
|0.04
|0.86595
|0.86845
|0.86455
|167
|2008.12.05 22:43
|buy stop
|84
|0.04
|0.86535
|0.86285
|0.86635
|168
|2008.12.05 22:43
|buy
|84
|0.04
|0.86535
|0.86285
|0.86635
|169
|2008.12.05 22:53
|sell
|83
|0.04
|0.86595
|0.86845
|0.86455
|170
|2008.12.05 22:56
|s/l
|82
|0.20
|0.86645
|0.86645
|0.86365
|-74.68
|3097.96
|171
|2008.12.05 22:56
|t/p
|84
|0.04
|0.86635
|0.86285
|0.86635
|5.97
|3103.93
|172
|2008.12.08 00:00
|t/p
|83
|0.04
|0.86455
|0.86845
|0.86455
|8.28
|3112.21
|173
|2008.12.08 01:44
|sell
|85
|0.20
|0.86615
|0.86865
|0.86585
|174
|2008.12.08 01:44
|sell limit
|86
|0.04
|0.86815
|0.87065
|0.86675
|175
|2008.12.08 01:44
|buy stop
|87
|0.04
|0.86755
|0.86505
|0.86855
|176
|2008.12.08 02:52
|t/p
|85
|0.20
|0.86585
|0.86865
|0.86585
|8.96
|3121.17
|177
|2008.12.08 02:52
|delete
|86
|0.04
|0.86815
|0.87065
|0.86675
|178
|2008.12.08 02:52
|delete
|87
|0.04
|0.86755
|0.86505
|0.86855
|179
|2008.12.08 03:17
|buy
|88
|0.20
|0.86525
|0.86275
|0.86555
|180
|2008.12.08 03:17
|buy limit
|89
|0.04
|0.86325
|0.86075
|0.86465
|181
|2008.12.08 03:17
|sell stop
|90
|0.04
|0.86385
|0.86635
|0.86285
|182
|2008.12.08 03:33
|t/p
|88
|0.20
|0.86555
|0.86275
|0.86555
|8.96
|3130.13
|183
|2008.12.08 03:33
|delete
|89
|0.04
|0.86325
|0.86075
|0.86465
|184
|2008.12.08 03:33
|delete
|90
|0.04
|0.86385
|0.86635
|0.86285
|185
|2008.12.08 03:38
|sell
|91
|0.20
|0.86575
|0.86825
|0.86545
|186
|2008.12.08 03:38
|sell limit
|92
|0.04
|0.86775
|0.87025
|0.86635
|187
|2008.12.08 03:38
|buy stop
|93
|0.04
|0.86715
|0.86465
|0.86815
|188
|2008.12.08 04:04
|t/p
|91
|0.20
|0.86545
|0.86825
|0.86545
|8.96
|3139.09
|189
|2008.12.08 04:04
|delete
|92
|0.04
|0.86775
|0.87025
|0.86635
|190
|2008.12.08 04:05
|delete
|93
|0.04
|0.86715
|0.86465
|0.86815
|191
|2008.12.08 04:38
|sell
|94
|0.20
|0.86625
|0.86875
|0.86595
|192
|2008.12.08 04:38
|sell limit
|95
|0.04
|0.86825
|0.87075
|0.86685
|193
|2008.12.08 04:38
|buy stop
|96
|0.04
|0.86765
|0.86515
|0.86865
|194
|2008.12.08 04:38
|t/p
|94
|0.20
|0.86595
|0.86875
|0.86595
|8.96
|3148.05
|195
|2008.12.08 04:38
|delete
|95
|0.04
|0.86825
|0.87075
|0.86685
|196
|2008.12.08 04:39
|delete
|96
|0.04
|0.86765
|0.86515
|0.86865
|197
|2008.12.08 21:06
|buy
|97
|0.20
|0.86675
|0.86425
|0.86705
|198
|2008.12.08 21:06
|buy limit
|98
|0.04
|0.86475
|0.86225
|0.86615
|199
|2008.12.08 21:06
|sell stop
|99
|0.04
|0.86535
|0.86785
|0.86435
|200
|2008.12.08 21:09
|t/p
|97
|0.20
|0.86705
|0.86425
|0.86705
|8.96
|3157.01
|201
|2008.12.08 21:09
|delete
|98
|0.04
|0.86475
|0.86225
|0.86615
|202
|2008.12.08 21:09
|delete
|99
|0.04
|0.86535
|0.86785
|0.86435
|203
|2008.12.08 21:31
|sell
|100
|0.20
|0.86795
|0.87045
|0.86765
|204
|2008.12.08 21:31
|sell limit
|101
|0.04
|0.86995
|0.87245
|0.86855
|205
|2008.12.08 21:31
|buy stop
|102
|0.04
|0.86935
|0.86685
|0.87035
|206
|2008.12.08 21:38
|t/p
|100
|0.20
|0.86765
|0.87045
|0.86765
|8.96
|3165.97
|207
|2008.12.08 21:38
|delete
|101
|0.04
|0.86995
|0.87245
|0.86855
|208
|2008.12.08 21:38
|delete
|102
|0.04
|0.86935
|0.86685
|0.87035
|209
|2008.12.08 22:23
|sell
|103
|0.20
|0.86855
|0.87105
|0.86825
|210
|2008.12.08 22:23
|sell limit
|104
|0.04
|0.87055
|0.87305
|0.86915
|211
|2008.12.08 22:23
|buy stop
|105
|0.04
|0.86995
|0.86745
|0.87095
|212
|2008.12.08 22:23
|t/p
|103
|0.20
|0.86825
|0.87105
|0.86825
|8.97
|3174.94
|213
|2008.12.08 22:23
|delete
|104
|0.04
|0.87055
|0.87305
|0.86915
|214
|2008.12.08 22:23
|delete
|105
|0.04
|0.86995
|0.86745
|0.87095
|215
|2008.12.08 22:35
|sell
|106
|0.20
|0.86875
|0.87125
|0.86845
|216
|2008.12.08 22:35
|sell limit
|107
|0.04
|0.87075
|0.87325
|0.86935
|217
|2008.12.08 22:35
|buy stop
|108
|0.04
|0.87015
|0.86765
|0.87115
|218
|2008.12.08 23:34
|t/p
|106
|0.20
|0.86845
|0.87125
|0.86845
|8.96
|3183.90
|219
|2008.12.08 23:34
|delete
|107
|0.04
|0.87075
|0.87325
|0.86935
|220
|2008.12.08 23:34
|delete
|108
|0.04
|0.87015
|0.86765
|0.87115
|221
|2008.12.09 00:12
|buy
|109
|0.20
|0.86805
|0.86555
|0.86835
|222
|2008.12.09 00:12
|buy limit
|110
|0.04
|0.86605
|0.86355
|0.86745
|223
|2008.12.09 00:12
|sell stop
|111
|0.04
|0.86665
|0.86915
|0.86565
|224
|2008.12.09 00:13
|t/p
|109
|0.20
|0.86835
|0.86555
|0.86835
|8.96
|3192.86
|225
|2008.12.09 00:13
|delete
|110
|0.04
|0.86605
|0.86355
|0.86745
|226
|2008.12.09 00:13
|delete
|111
|0.04
|0.86665
|0.86915
|0.86565
|227
|2008.12.09 01:57
|buy
|112
|0.20
|0.86785
|0.86535
|0.86815
|228
|2008.12.09 01:57
|buy limit
|113
|0.04
|0.86585
|0.86335
|0.86725
|229
|2008.12.09 01:57
|sell stop
|114
|0.04
|0.86645
|0.86895
|0.86545
|230
|2008.12.09 02:53
|t/p
|112
|0.20
|0.86815
|0.86535
|0.86815
|8.96
|3201.82
|231
|2008.12.09 02:53
|delete
|113
|0.04
|0.86585
|0.86335
|0.86725
|232
|2008.12.09 02:53
|delete
|114
|0.04
|0.86645
|0.86895
|0.86545
|233
|2008.12.09 21:48
|sell
|115
|0.20
|0.87635
|0.87885
|0.87605
|234
|2008.12.09 21:48
|sell limit
|116
|0.04
|0.87835
|0.88085
|0.87695
|235
|2008.12.09 21:48
|buy stop
|117
|0.04
|0.87775
|0.87525
|0.87875
|236
|2008.12.09 22:12
|t/p
|115
|0.20
|0.87605
|0.87885
|0.87605
|8.96
|3210.78
|237
|2008.12.09 22:12
|delete
|116
|0.04
|0.87835
|0.88085
|0.87695
|238
|2008.12.09 22:12
|delete
|117
|0.04
|0.87775
|0.87525
|0.87875
|239
|2008.12.09 22:50
|sell
|118
|0.20
|0.87665
|0.87915
|0.87635
|240
|2008.12.09 22:50
|sell limit
|119
|0.04
|0.87865
|0.88115
|0.87725
|241
|2008.12.09 22:50
|buy stop
|120
|0.04
|0.87805
|0.87555
|0.87905
|242
|2008.12.09 22:51
|t/p
|118
|0.20
|0.87635
|0.87915
|0.87635
|8.96
|3219.74
|243
|2008.12.09 22:51
|delete
|119
|0.04
|0.87865
|0.88115
|0.87725
|244
|2008.12.09 22:51
|delete
|120
|0.04
|0.87805
|0.87555
|0.87905
|245
|2008.12.09 23:40
|buy
|121
|0.20
|0.87575
|0.87325
|0.87605
|246
|2008.12.09 23:40
|buy limit
|122
|0.04
|0.87375
|0.87125
|0.87515
|247
|2008.12.09 23:40
|sell stop
|123
|0.04
|0.87435
|0.87685
|0.87335
|248
|2008.12.09 23:41
|t/p
|121
|0.20
|0.87605
|0.87325
|0.87605
|8.96
|3228.70
|249
|2008.12.09 23:41
|delete
|122
|0.04
|0.87375
|0.87125
|0.87515
|250
|2008.12.09 23:41
|delete
|123
|0.04
|0.87435
|0.87685
|0.87335
|251
|2008.12.10 01:05
|sell
|124
|0.20
|0.87645
|0.87895
|0.87615
|252
|2008.12.10 01:05
|sell limit
|125
|0.04
|0.87845
|0.88095
|0.87705
|253
|2008.12.10 01:05
|buy stop
|126
|0.04
|0.87785
|0.87535
|0.87885
|254
|2008.12.10 01:05
|t/p
|124
|0.20
|0.87615
|0.87895
|0.87615
|8.96
|3237.66
|255
|2008.12.10 01:05
|delete
|125
|0.04
|0.87845
|0.88095
|0.87705
|256
|2008.12.10 01:05
|delete
|126
|0.04
|0.87785
|0.87535
|0.87885
|257
|2008.12.10 02:08
|buy
|127
|0.20
|0.87565
|0.87315
|0.87595
|258
|2008.12.10 02:08
|buy limit
|128
|0.04
|0.87365
|0.87115
|0.87505
|259
|2008.12.10 02:08
|sell stop
|129
|0.04
|0.87425
|0.87675
|0.87325
|260
|2008.12.10 02:17
|t/p
|127
|0.20
|0.87595
|0.87315
|0.87595
|8.96
|3246.62
|261
|2008.12.10 02:17
|delete
|128
|0.04
|0.87365
|0.87115
|0.87505
|262
|2008.12.10 02:17
|delete
|129
|0.04
|0.87425
|0.87675
|0.87325
|263
|2008.12.10 04:43
|sell
|130
|0.20
|0.87655
|0.87905
|0.87625
|264
|2008.12.10 04:43
|sell limit
|131
|0.04
|0.87855
|0.88105
|0.87715
|265
|2008.12.10 04:43
|buy stop
|132
|0.04
|0.87795
|0.87545
|0.87895
|266
|2008.12.10 05:34
|t/p
|130
|0.20
|0.87625
|0.87905
|0.87625
|8.96
|3255.58
|267
|2008.12.10 05:34
|delete
|131
|0.04
|0.87855
|0.88105
|0.87715
|268
|2008.12.10 05:35
|delete
|132
|0.04
|0.87795
|0.87545
|0.87895
|269
|2008.12.10 21:27
|buy
|133
|0.20
|0.87915
|0.87665
|0.87945
|270
|2008.12.10 21:27
|buy limit
|134
|0.04
|0.87715
|0.87465
|0.87855
|271
|2008.12.10 21:27
|sell stop
|135
|0.04
|0.87775
|0.88025
|0.87675
|272
|2008.12.10 21:27
|t/p
|133
|0.20
|0.87945
|0.87665
|0.87945
|8.96
|3264.54
|273
|2008.12.10 21:27
|delete
|134
|0.04
|0.87715
|0.87465
|0.87855
|274
|2008.12.10 21:27
|delete
|135
|0.04
|0.87775
|0.88025
|0.87675
|275
|2008.12.10 21:35
|buy
|136
|0.20
|0.87915
|0.87665
|0.87945
|276
|2008.12.10 21:36
|buy limit
|137
|0.04
|0.87715
|0.87465
|0.87855
|277
|2008.12.10 21:36
|sell stop
|138
|0.04
|0.87775
|0.88025
|0.87675
|278
|2008.12.10 21:41
|t/p
|136
|0.20
|0.87945
|0.87665
|0.87945
|8.96
|3273.50
|279
|2008.12.10 21:41
|delete
|137
|0.04
|0.87715
|0.87465
|0.87855
|280
|2008.12.10 21:41
|delete
|138
|0.04
|0.87775
|0.88025
|0.87675
|281
|2008.12.10 22:05
|sell
|139
|0.20
|0.88035
|0.88285
|0.88005
|282
|2008.12.10 22:05
|sell limit
|140
|0.04
|0.88235
|0.88485
|0.88095
|283
|2008.12.10 22:05
|buy stop
|141
|0.04
|0.88175
|0.87925
|0.88275
|284
|2008.12.10 22:09
|t/p
|139
|0.20
|0.88005
|0.88285
|0.88005
|8.97
|3282.47
|285
|2008.12.10 22:09
|delete
|140
|0.04
|0.88235
|0.88485
|0.88095
|286
|2008.12.10 22:09
|delete
|141
|0.04
|0.88175
|0.87925
|0.88275
|287
|2008.12.10 22:42
|sell
|142
|0.20
|0.88075
|0.88325
|0.88045
|288
|2008.12.10 22:42
|sell limit
|143
|0.04
|0.88275
|0.88525
|0.88135
|289
|2008.12.10 22:42
|buy stop
|144
|0.04
|0.88215
|0.87965
|0.88315
|290
|2008.12.10 22:45
|t/p
|142
|0.20
|0.88045
|0.88325
|0.88045
|8.96
|3291.43
|291
|2008.12.10 22:45
|delete
|143
|0.04
|0.88275
|0.88525
|0.88135
|292
|2008.12.10 22:45
|delete
|144
|0.04
|0.88215
|0.87965
|0.88315
|293
|2008.12.10 23:21
|buy
|145
|0.20
|0.87965
|0.87715
|0.87995
|294
|2008.12.10 23:21
|buy limit
|146
|0.04
|0.87765
|0.87515
|0.87905
|295
|2008.12.10 23:21
|sell stop
|147
|0.04
|0.87825
|0.88075
|0.87725
|296
|2008.12.11 00:14
|t/p
|145
|0.20
|0.87995
|0.87715
|0.87995
|9.41
|3300.84
|297
|2008.12.11 00:14
|delete
|146
|0.04
|0.87765
|0.87515
|0.87905
|298
|2008.12.11 00:14
|delete
|147
|0.04
|0.87825
|0.88075
|0.87725
|299
|2008.12.11 00:15
|sell
|148
|0.20
|0.88015
|0.88265
|0.87985
|300
|2008.12.11 00:15
|sell limit
|149
|0.04
|0.88215
|0.88465
|0.88075
|301
|2008.12.11 00:15
|buy stop
|150
|0.04
|0.88155
|0.87905
|0.88255
|302
|2008.12.11 00:22
|t/p
|148
|0.20
|0.87985
|0.88265
|0.87985
|8.96
|3309.80
|303
|2008.12.11 00:22
|delete
|149
|0.04
|0.88215
|0.88465
|0.88075
|304
|2008.12.11 00:22
|delete
|150
|0.04
|0.88155
|0.87905
|0.88255
|305
|2008.12.11 03:18
|buy
|151
|0.20
|0.87835
|0.87585
|0.87865
|306
|2008.12.11 03:18
|buy limit
|152
|0.04
|0.87635
|0.87385
|0.87775
|307
|2008.12.11 03:18
|sell stop
|153
|0.04
|0.87695
|0.87945
|0.87595
|308
|2008.12.11 03:19
|t/p
|151
|0.20
|0.87865
|0.87585
|0.87865
|8.96
|3318.76
|309
|2008.12.11 03:19
|delete
|152
|0.04
|0.87635
|0.87385
|0.87775
|310
|2008.12.11 03:19
|delete
|153
|0.04
|0.87695
|0.87945
|0.87595
|311
|2008.12.11 03:59
|buy
|154
|0.20
|0.87775
|0.87525
|0.87805
|312
|2008.12.11 03:59
|buy limit
|155
|0.04
|0.87575
|0.87325
|0.87715
|313
|2008.12.11 03:59
|sell stop
|156
|0.04
|0.87635
|0.87885
|0.87535
|314
|2008.12.11 04:38
|t/p
|154
|0.20
|0.87805
|0.87525
|0.87805
|8.96
|3327.72
|315
|2008.12.11 04:38
|delete
|155
|0.04
|0.87575
|0.87325
|0.87715
|316
|2008.12.11 04:38
|delete
|156
|0.04
|0.87635
|0.87885
|0.87535
|317
|2008.12.11 04:42
|sell
|157
|0.20
|0.87805
|0.88055
|0.87775
|318
|2008.12.11 04:42
|sell limit
|158
|0.04
|0.88005
|0.88255
|0.87865
|319
|2008.12.11 04:42
|buy stop
|159
|0.04
|0.87945
|0.87695
|0.88045
|320
|2008.12.11 04:58
|t/p
|157
|0.20
|0.87775
|0.88055
|0.87775
|8.96
|3336.68
|321
|2008.12.11 04:58
|delete
|158
|0.04
|0.88005
|0.88255
|0.87865
|322
|2008.12.11 04:58
|delete
|159
|0.04
|0.87945
|0.87695
|0.88045
|323
|2008.12.11 04:59
|buy
|160
|0.20
|0.87755
|0.87505
|0.87785
|324
|2008.12.11 04:59
|buy limit
|161
|0.04
|0.87555
|0.87305
|0.87695
|325
|2008.12.11 04:59
|sell stop
|162
|0.04
|0.87615
|0.87865
|0.87515
|326
|2008.12.11 05:35
|t/p
|160
|0.20
|0.87785
|0.87505
|0.87785
|8.96
|3345.64
|327
|2008.12.11 05:35
|delete
|161
|0.04
|0.87555
|0.87305
|0.87695
|328
|2008.12.11 05:35
|delete
|162
|0.04
|0.87615
|0.87865
|0.87515
|329
|2008.12.11 23:00
|buy
|163
|0.20
|0.88825
|0.88575
|0.88855
|330
|2008.12.11 23:00
|buy limit
|164
|0.04
|0.88625
|0.88375
|0.88765
|331
|2008.12.11 23:00
|sell stop
|165
|0.04
|0.88685
|0.88935
|0.88585
|332
|2008.12.11 23:01
|t/p
|163
|0.20
|0.88855
|0.88575
|0.88855
|8.96
|3354.60
|333
|2008.12.11 23:01
|delete
|164
|0.04
|0.88625
|0.88375
|0.88765
|334
|2008.12.11 23:01
|delete
|165
|0.04
|0.88685
|0.88935
|0.88585
|335
|2008.12.11 23:17
|buy
|166
|0.20
|0.88725
|0.88475
|0.88755
|336
|2008.12.11 23:17
|buy limit
|167
|0.04
|0.88525
|0.88275
|0.88665
|337
|2008.12.11 23:17
|sell stop
|168
|0.04
|0.88585
|0.88835
|0.88485
|338
|2008.12.11 23:27
|t/p
|166
|0.20
|0.88755
|0.88475
|0.88755
|8.96
|3363.56
|339
|2008.12.11 23:27
|delete
|167
|0.04
|0.88525
|0.88275
|0.88665
|340
|2008.12.11 23:27
|delete
|168
|0.04
|0.88585
|0.88835
|0.88485
|341
|2008.12.12 00:19
|sell
|169
|0.20
|0.88805
|0.89055
|0.88775
|342
|2008.12.12 00:20
|sell limit
|170
|0.04
|0.89005
|0.89255
|0.88865
|343
|2008.12.12 00:20
|buy stop
|171
|0.04
|0.88945
|0.88695
|0.89045
|344
|2008.12.12 00:27
|t/p
|169
|0.20
|0.88775
|0.89055
|0.88775
|8.96
|3372.52
|345
|2008.12.12 00:27
|delete
|170
|0.04
|0.89005
|0.89255
|0.88865
|346
|2008.12.12 00:27
|delete
|171
|0.04
|0.88945
|0.88695
|0.89045
|347
|2008.12.12 03:34
|buy
|172
|0.20
|0.88645
|0.88395
|0.88675
|348
|2008.12.12 03:34
|buy limit
|173
|0.04
|0.88445
|0.88195
|0.88585
|349
|2008.12.12 03:34
|sell stop
|174
|0.04
|0.88505
|0.88755
|0.88405
|350
|2008.12.12 03:36
|t/p
|172
|0.20
|0.88675
|0.88395
|0.88675
|8.96
|3381.48
|351
|2008.12.12 03:36
|delete
|173
|0.04
|0.88445
|0.88195
|0.88585
|352
|2008.12.12 03:36
|delete
|174
|0.04
|0.88505
|0.88755
|0.88405
|353
|2008.12.12 04:25
|sell
|175
|0.20
|0.88775
|0.89025
|0.88745
|354
|2008.12.12 04:25
|sell limit
|176
|0.04
|0.88975
|0.89225
|0.88835
|355
|2008.12.12 04:25
|buy stop
|177
|0.04
|0.88915
|0.88665
|0.89015
|356
|2008.12.12 04:25
|t/p
|175
|0.20
|0.88745
|0.89025
|0.88745
|8.96
|3390.44
|357
|2008.12.12 04:25
|delete
|176
|0.04
|0.88975
|0.89225
|0.88835
|358
|2008.12.12 04:25
|delete
|177
|0.04
|0.88915
|0.88665
|0.89015
|359
|2008.12.12 04:31
|sell
|178
|0.20
|0.88825
|0.89075
|0.88795
|360
|2008.12.12 04:31
|sell limit
|179
|0.04
|0.89025
|0.89275
|0.88885
|361
|2008.12.12 04:31
|buy stop
|180
|0.04
|0.88965
|0.88715
|0.89065
|362
|2008.12.12 04:32
|t/p
|178
|0.20
|0.88795
|0.89075
|0.88795
|8.96
|3399.40
|363
|2008.12.12 04:32
|delete
|179
|0.04
|0.89025
|0.89275
|0.88885
|364
|2008.12.12 04:32
|delete
|180
|0.04
|0.88965
|0.88715
|0.89065
|365
|2008.12.12 21:02
|buy
|181
|0.20
|0.89295
|0.89045
|0.89325
|366
|2008.12.12 21:02
|buy limit
|182
|0.04
|0.89095
|0.88845
|0.89235
|367
|2008.12.12 21:02
|sell stop
|183
|0.04
|0.89155
|0.89405
|0.89055
|368
|2008.12.12 21:08
|t/p
|181
|0.20
|0.89325
|0.89045
|0.89325
|8.96
|3408.36
|369
|2008.12.12 21:08
|delete
|182
|0.04
|0.89095
|0.88845
|0.89235
|370
|2008.12.12 21:09
|delete
|183
|0.04
|0.89155
|0.89405
|0.89055
|371
|2008.12.12 21:49
|sell
|184
|0.20
|0.89395
|0.89645
|0.89365
|372
|2008.12.12 21:49
|sell limit
|185
|0.04
|0.89595
|0.89845
|0.89455
|373
|2008.12.12 21:49
|buy stop
|186
|0.04
|0.89535
|0.89285
|0.89635
|374
|2008.12.12 22:01
|buy
|186
|0.04
|0.89535
|0.89285
|0.89635
|375
|2008.12.12 22:18
|t/p
|184
|0.20
|0.89365
|0.89645
|0.89365
|8.96
|3417.32
|376
|2008.12.12 22:18
|delete
|185
|0.04
|0.89595
|0.89845
|0.89455
|377
|2008.12.15 00:21
|t/p
|186
|0.04
|0.89635
|0.89285
|0.89635
|6.01
|3423.33
|378
|2008.12.15 00:21
|sell
|187
|0.20
|0.89638
|0.89888
|0.89608
|379
|2008.12.15 00:21
|sell limit
|188
|0.04
|0.89838
|0.90088
|0.89698
|380
|2008.12.15 00:21
|buy stop
|189
|0.04
|0.89778
|0.89528
|0.89878
|381
|2008.12.15 00:21
|t/p
|187
|0.20
|0.89608
|0.89888
|0.89608
|8.96
|3432.29
|382
|2008.12.15 00:21
|delete
|188
|0.04
|0.89838
|0.90088
|0.89698
|383
|2008.12.15 00:21
|delete
|189
|0.04
|0.89778
|0.89528
|0.89878
|384
|2008.12.15 00:45
|sell
|190
|0.20
|0.89695
|0.89945
|0.89665
|385
|2008.12.15 00:45
|sell limit
|191
|0.04
|0.89895
|0.90145
|0.89755
|386
|2008.12.15 00:45
|buy stop
|192
|0.04
|0.89835
|0.89585
|0.89935
|387
|2008.12.15 00:47
|t/p
|190
|0.20
|0.89665
|0.89945
|0.89665
|8.96
|3441.25
|388
|2008.12.15 00:47
|delete
|191
|0.04
|0.89895
|0.90145
|0.89755
|389
|2008.12.15 00:47
|delete
|192
|0.04
|0.89835
|0.89585
|0.89935
|390
|2008.12.15 00:51
|sell
|193
|0.20
|0.89695
|0.89945
|0.89665
|391
|2008.12.15 00:51
|sell limit
|194
|0.04
|0.89895
|0.90145
|0.89755
|392
|2008.12.15 00:51
|buy stop
|195
|0.04
|0.89835
|0.89585
|0.89935
|393
|2008.12.15 00:51
|t/p
|193
|0.20
|0.89665
|0.89945
|0.89665
|8.96
|3450.21
|394
|2008.12.15 00:51
|delete
|194
|0.04
|0.89895
|0.90145
|0.89755
|395
|2008.12.15 00:51
|delete
|195
|0.04
|0.89835
|0.89585
|0.89935
|396
|2008.12.15 01:33
|buy
|196
|0.20
|0.89595
|0.89345
|0.89625
|397
|2008.12.15 01:33
|buy limit
|197
|0.04
|0.89395
|0.89145
|0.89535
|398
|2008.12.15 01:33
|sell stop
|198
|0.04
|0.89455
|0.89705
|0.89355
|399
|2008.12.15 01:54
|t/p
|196
|0.20
|0.89625
|0.89345
|0.89625
|8.96
|3459.17
|400
|2008.12.15 01:54
|delete
|197
|0.04
|0.89395
|0.89145
|0.89535
|401
|2008.12.15 01:54
|delete
|198
|0.04
|0.89455
|0.89705
|0.89355
|402
|2008.12.15 01:55
|sell
|199
|0.20
|0.89705
|0.89955
|0.89675
|403
|2008.12.15 01:55
|sell limit
|200
|0.04
|0.89905
|0.90155
|0.89765
|404
|2008.12.15 01:55
|buy stop
|201
|0.04
|0.89845
|0.89595
|0.89945
|405
|2008.12.15 01:55
|t/p
|199
|0.20
|0.89675
|0.89955
|0.89675
|8.96
|3468.13
|406
|2008.12.15 01:55
|delete
|200
|0.04
|0.89905
|0.90155
|0.89765
|407
|2008.12.15 01:55
|delete
|201
|0.04
|0.89845
|0.89595
|0.89945
|408
|2008.12.15 02:21
|buy
|202
|0.20
|0.89525
|0.89275
|0.89555
|409
|2008.12.15 02:21
|buy limit
|203
|0.04
|0.89325
|0.89075
|0.89465
|410
|2008.12.15 02:21
|sell stop
|204
|0.04
|0.89385
|0.89635
|0.89285
|411
|2008.12.15 02:22
|t/p
|202
|0.20
|0.89555
|0.89275
|0.89555
|8.96
|3477.09
|412
|2008.12.15 02:22
|delete
|203
|0.04
|0.89325
|0.89075
|0.89465
|413
|2008.12.15 02:22
|delete
|204
|0.04
|0.89385
|0.89635
|0.89285
|414
|2008.12.15 02:51
|buy
|205
|0.20
|0.89545
|0.89295
|0.89575
|415
|2008.12.15 02:51
|buy limit
|206
|0.04
|0.89345
|0.89095
|0.89485
|416
|2008.12.15 02:51
|sell stop
|207
|0.04
|0.89405
|0.89655
|0.89305
|417
|2008.12.15 02:59
|t/p
|205
|0.20
|0.89575
|0.89295
|0.89575
|8.96
|3486.05
|418
|2008.12.15 02:59
|delete
|206
|0.04
|0.89345
|0.89095
|0.89485
|419
|2008.12.15 02:59
|delete
|207
|0.04
|0.89405
|0.89655
|0.89305
|420
|2008.12.15 04:55
|sell
|208
|0.20
|0.89655
|0.89905
|0.89625
|421
|2008.12.15 04:55
|sell limit
|209
|0.04
|0.89855
|0.90105
|0.89715
|422
|2008.12.15 04:55
|buy stop
|210
|0.04
|0.89795
|0.89545
|0.89895
|423
|2008.12.15 05:09
|t/p
|208
|0.20
|0.89625
|0.89905
|0.89625
|8.96
|3495.01
|424
|2008.12.15 05:09
|delete
|209
|0.04
|0.89855
|0.90105
|0.89715
|425
|2008.12.15 05:10
|delete
|210
|0.04
|0.89795
|0.89545
|0.89895
|426
|2008.12.15 21:32
|sell
|211
|0.20
|0.89615
|0.89865
|0.89585
|427
|2008.12.15 21:32
|sell limit
|212
|0.04
|0.89815
|0.90065
|0.89675
|428
|2008.12.15 21:32
|buy stop
|213
|0.04
|0.89755
|0.89505
|0.89855
|429
|2008.12.15 21:35
|t/p
|211
|0.20
|0.89585
|0.89865
|0.89585
|8.96
|3503.97
|430
|2008.12.15 21:35
|delete
|212
|0.04
|0.89815
|0.90065
|0.89675
|431
|2008.12.15 21:35
|delete
|213
|0.04
|0.89755
|0.89505
|0.89855
|432
|2008.12.15 23:14
|sell
|214
|0.20
|0.89555
|0.89805
|0.89525
|433
|2008.12.15 23:14
|sell limit
|215
|0.04
|0.89755
|0.90005
|0.89615
|434
|2008.12.15 23:14
|buy stop
|216
|0.04
|0.89695
|0.89445
|0.89795
|435
|2008.12.15 23:49
|t/p
|214
|0.20
|0.89525
|0.89805
|0.89525
|8.96
|3512.93
|436
|2008.12.15 23:49
|delete
|215
|0.04
|0.89755
|0.90005
|0.89615
|437
|2008.12.15 23:51
|delete
|216
|0.04
|0.89695
|0.89445
|0.89795
|438
|2008.12.16 00:11
|buy
|217
|0.20
|0.89495
|0.89245
|0.89525
|439
|2008.12.16 00:11
|buy limit
|218
|0.04
|0.89295
|0.89045
|0.89435
|440
|2008.12.16 00:11
|sell stop
|219
|0.04
|0.89355
|0.89605
|0.89255
|441
|2008.12.16 00:22
|t/p
|217
|0.20
|0.89525
|0.89245
|0.89525
|8.96
|3521.89
|442
|2008.12.16 00:22
|delete
|218
|0.04
|0.89295
|0.89045
|0.89435
|443
|2008.12.16 00:22
|delete
|219
|0.04
|0.89355
|0.89605
|0.89255
|444
|2008.12.16 00:40
|sell
|220
|0.20
|0.89585
|0.89835
|0.89555
|445
|2008.12.16 00:40
|sell limit
|221
|0.04
|0.89785
|0.90035
|0.89645
|446
|2008.12.16 00:40
|buy stop
|222
|0.04
|0.89725
|0.89475
|0.89825
|447
|2008.12.16 00:41
|t/p
|220
|0.20
|0.89555
|0.89835
|0.89555
|8.96
|3530.85
|448
|2008.12.16 00:41
|delete
|221
|0.04
|0.89785
|0.90035
|0.89645
|449
|2008.12.16 00:41
|delete
|222
|0.04
|0.89725
|0.89475
|0.89825
|450
|2008.12.16 02:09
|sell
|223
|0.20
|0.89615
|0.89865
|0.89585
|451
|2008.12.16 02:09
|sell limit
|224
|0.04
|0.89815
|0.90065
|0.89675
|452
|2008.12.16 02:09
|buy stop
|225
|0.04
|0.89755
|0.89505
|0.89855
|453
|2008.12.16 02:11
|t/p
|223
|0.20
|0.89585
|0.89865
|0.89585
|8.96
|3539.81
|454
|2008.12.16 02:11
|delete
|224
|0.04
|0.89815
|0.90065
|0.89675
|455
|2008.12.16 02:11
|delete
|225
|0.04
|0.89755
|0.89505
|0.89855
|456
|2008.12.16 03:41
|sell
|226
|0.20
|0.89605
|0.89855
|0.89575
|457
|2008.12.16 03:41
|sell limit
|227
|0.04
|0.89805
|0.90055
|0.89665
|458
|2008.12.16 03:41
|buy stop
|228
|0.04
|0.89745
|0.89495
|0.89845
|459
|2008.12.16 03:45
|t/p
|226
|0.20
|0.89575
|0.89855
|0.89575
|8.97
|3548.78
|460
|2008.12.16 03:45
|delete
|227
|0.04
|0.89805
|0.90055
|0.89665
|461
|2008.12.16 03:45
|delete
|228
|0.04
|0.89745
|0.89495
|0.89845
|462
|2008.12.16 21:57
|sell
|229
|0.20
|0.90465
|0.90715
|0.90435
|463
|2008.12.16 21:57
|sell limit
|230
|0.04
|0.90665
|0.90915
|0.90525
|464
|2008.12.16 21:57
|buy stop
|231
|0.04
|0.90605
|0.90355
|0.90705
|465
|2008.12.16 21:57
|t/p
|229
|0.20
|0.90435
|0.90715
|0.90435
|8.96
|3557.74
|466
|2008.12.16 21:57
|delete
|230
|0.04
|0.90665
|0.90915
|0.90525
|467
|2008.12.16 21:57
|delete
|231
|0.04
|0.90605
|0.90355
|0.90705
|468
|2008.12.16 22:28
|buy
|232
|0.20
|0.90175
|0.89925
|0.90205
|469
|2008.12.16 22:28
|buy limit
|233
|0.04
|0.89975
|0.89725
|0.90115
|470
|2008.12.16 22:28
|sell stop
|234
|0.04
|0.90035
|0.90285
|0.89935
|471
|2008.12.16 22:30
|t/p
|232
|0.20
|0.90205
|0.89925
|0.90205
|8.96
|3566.70
|472
|2008.12.16 22:30
|delete
|233
|0.04
|0.89975
|0.89725
|0.90115
|473
|2008.12.16 22:30
|delete
|234
|0.04
|0.90035
|0.90285
|0.89935
|474
|2008.12.16 22:42
|buy
|235
|0.20
|0.90145
|0.89895
|0.90175
|475
|2008.12.16 22:42
|buy limit
|236
|0.04
|0.89945
|0.89695
|0.90085
|476
|2008.12.16 22:42
|sell stop
|237
|0.04
|0.90005
|0.90255
|0.89905
|477
|2008.12.16 22:43
|t/p
|235
|0.20
|0.90175
|0.89895
|0.90175
|8.96
|3575.66
|478
|2008.12.16 22:43
|delete
|236
|0.04
|0.89945
|0.89695
|0.90085
|479
|2008.12.16 22:43
|delete
|237
|0.04
|0.90005
|0.90255
|0.89905
|480
|2008.12.16 22:56
|buy
|238
|0.20
|0.90065
|0.89815
|0.90095
|481
|2008.12.16 22:56
|buy limit
|239
|0.04
|0.89865
|0.89615
|0.90005
|482
|2008.12.16 22:56
|sell stop
|240
|0.04
|0.89925
|0.90175
|0.89825
|483
|2008.12.16 22:57
|t/p
|238
|0.20
|0.90095
|0.89815
|0.90095
|8.96
|3584.62
|484
|2008.12.16 22:57
|delete
|239
|0.04
|0.89865
|0.89615
|0.90005
|485
|2008.12.16 22:57
|delete
|240
|0.04
|0.89925
|0.90175
|0.89825
|486
|2008.12.16 23:09
|buy
|241
|0.20
|0.89925
|0.89675
|0.89955
|487
|2008.12.16 23:09
|buy limit
|242
|0.04
|0.89725
|0.89475
|0.89865
|488
|2008.12.16 23:09
|sell stop
|243
|0.04
|0.89785
|0.90035
|0.89685
|489
|2008.12.16 23:10
|t/p
|241
|0.20
|0.89955
|0.89675
|0.89955
|8.96
|3593.58
|490
|2008.12.16 23:10
|delete
|242
|0.04
|0.89725
|0.89475
|0.89865
|491
|2008.12.16 23:10
|delete
|243
|0.04
|0.89785
|0.90035
|0.89685
|492
|2008.12.17 00:46
|sell
|244
|0.20
|0.90235
|0.90485
|0.90205
|493
|2008.12.17 00:46
|sell limit
|245
|0.04
|0.90435
|0.90685
|0.90295
|494
|2008.12.17 00:46
|buy stop
|246
|0.04
|0.90375
|0.90125
|0.90475
|495
|2008.12.17 00:52
|t/p
|244
|0.20
|0.90205
|0.90485
|0.90205
|8.96
|3602.54
|496
|2008.12.17 00:52
|delete
|245
|0.04
|0.90435
|0.90685
|0.90295
|497
|2008.12.17 00:52
|delete
|246
|0.04
|0.90375
|0.90125
|0.90475
|498
|2008.12.17 01:36
|sell
|247
|0.20
|0.90275
|0.90525
|0.90245
|499
|2008.12.17 01:36
|sell limit
|248
|0.04
|0.90475
|0.90725
|0.90335
|500
|2008.12.17 01:36
|buy stop
|249
|0.04
|0.90415
|0.90165
|0.90515
|501
|2008.12.17 01:46
|t/p
|247
|0.20
|0.90245
|0.90525
|0.90245
|8.96
|3611.50
|502
|2008.12.17 01:46
|delete
|248
|0.04
|0.90475
|0.90725
|0.90335
|503
|2008.12.17 01:46
|delete
|249
|0.04
|0.90415
|0.90165
|0.90515
|504
|2008.12.17 01:58
|buy
|250
|0.20
|0.90245
|0.89995
|0.90275
|505
|2008.12.17 01:58
|buy limit
|251
|0.04
|0.90045
|0.89795
|0.90185
|506
|2008.12.17 01:58
|sell stop
|252
|0.04
|0.90105
|0.90355
|0.90005
|507
|2008.12.17 02:05
|t/p
|250
|0.20
|0.90275
|0.89995
|0.90275
|8.96
|3620.46
|508
|2008.12.17 02:05
|delete
|251
|0.04
|0.90045
|0.89795
|0.90185
|509
|2008.12.17 02:05
|delete
|252
|0.04
|0.90105
|0.90355
|0.90005
|510
|2008.12.17 02:23
|buy
|253
|0.20
|0.90125
|0.89875
|0.90155
|511
|2008.12.17 02:23
|buy limit
|254
|0.04
|0.89925
|0.89675
|0.90065
|512
|2008.12.17 02:23
|sell stop
|255
|0.04
|0.89985
|0.90235
|0.89885
|513
|2008.12.17 02:23
|t/p
|253
|0.20
|0.90155
|0.89875
|0.90155
|8.96
|3629.42
|514
|2008.12.17 02:23
|delete
|254
|0.04
|0.89925
|0.89675
|0.90065
|515
|2008.12.17 02:23
|delete
|255
|0.04
|0.89985
|0.90235
|0.89885
|516
|2008.12.17 04:44
|sell
|256
|0.20
|0.90185
|0.90435
|0.90155
|517
|2008.12.17 04:44
|sell limit
|257
|0.04
|0.90385
|0.90635
|0.90245
|518
|2008.12.17 04:44
|buy stop
|258
|0.04
|0.90325
|0.90075
|0.90425
|519
|2008.12.17 05:44
|t/p
|256
|0.20
|0.90155
|0.90435
|0.90155
|8.96
|3638.38
|520
|2008.12.17 05:44
|delete
|257
|0.04
|0.90385
|0.90635
|0.90245
|521
|2008.12.17 05:44
|delete
|258
|0.04
|0.90325
|0.90075
|0.90425
|522
|2008.12.17 23:33
|sell
|259
|0.20
|0.92925
|0.93175
|0.92895
|523
|2008.12.17 23:33
|sell limit
|260
|0.04
|0.93125
|0.93375
|0.92985
|524
|2008.12.17 23:33
|buy stop
|261
|0.04
|0.93065
|0.92815
|0.93165
|525
|2008.12.17 23:33
|t/p
|259
|0.20
|0.92895
|0.93175
|0.92895
|8.97
|3647.35
|526
|2008.12.17 23:33
|delete
|260
|0.04
|0.93125
|0.93375
|0.92985
|527
|2008.12.17 23:33
|delete
|261
|0.04
|0.93065
|0.92815
|0.93165
|528
|2008.12.18 01:55
|buy
|262
|0.20
|0.92895
|0.92645
|0.92925
|529
|2008.12.18 01:55
|buy limit
|263
|0.04
|0.92695
|0.92445
|0.92835
|530
|2008.12.18 01:55
|sell stop
|264
|0.04
|0.92755
|0.93005
|0.92655
|531
|2008.12.18 01:56
|t/p
|262
|0.20
|0.92925
|0.92645
|0.92925
|8.96
|3656.31
|532
|2008.12.18 01:56
|delete
|263
|0.04
|0.92695
|0.92445
|0.92835
|533
|2008.12.18 01:57
|delete
|264
|0.04
|0.92755
|0.93005
|0.92655
|534
|2008.12.18 02:13
|sell
|265
|0.20
|0.92995
|0.93245
|0.92965
|535
|2008.12.18 02:13
|sell limit
|266
|0.04
|0.93195
|0.93445
|0.93055
|536
|2008.12.18 02:13
|buy stop
|267
|0.04
|0.93135
|0.92885
|0.93235
|537
|2008.12.18 02:15
|t/p
|265
|0.20
|0.92965
|0.93245
|0.92965
|8.97
|3665.28
|538
|2008.12.18 02:15
|delete
|266
|0.04
|0.93195
|0.93445
|0.93055
|539
|2008.12.18 02:15
|delete
|267
|0.04
|0.93135
|0.92885
|0.93235
|540
|2008.12.18 04:53
|buy
|268
|0.20
|0.92985
|0.92735
|0.93015
|541
|2008.12.18 04:53
|buy limit
|269
|0.04
|0.92785
|0.92535
|0.92925
|542
|2008.12.18 04:53
|sell stop
|270
|0.04
|0.92845
|0.93095
|0.92745
|543
|2008.12.18 05:19
|sell
|270
|0.04
|0.92845
|0.93095
|0.92745
|544
|2008.12.18 06:13
|buy
|269
|0.04
|0.92785
|0.92535
|0.92925
|545
|2008.12.18 06:15
|s/l
|268
|0.20
|0.92735
|0.92735
|0.93015
|-74.66
|3590.62
|546
|2008.12.18 06:15
|t/p
|270
|0.04
|0.92745
|0.93095
|0.92745
|5.97
|3596.59
|547
|2008.12.18 06:20
|s/l
|269
|0.04
|0.92535
|0.92535
|0.92925
|-14.93
|3581.66
|548
|2008.12.18 21:05
|sell
|271
|0.20
|0.95085
|0.95335
|0.95055
|549
|2008.12.18 21:05
|sell limit
|272
|0.04
|0.95285
|0.95535
|0.95145
|550
|2008.12.18 21:05
|buy stop
|273
|0.04
|0.95225
|0.94975
|0.95325
|551
|2008.12.18 21:06
|t/p
|271
|0.20
|0.95055
|0.95335
|0.95055
|8.96
|3590.62
|552
|2008.12.18 21:06
|delete
|272
|0.04
|0.95285
|0.95535
|0.95145
|553
|2008.12.18 21:06
|delete
|273
|0.04
|0.95225
|0.94975
|0.95325
|554
|2008.12.18 21:09
|sell
|274
|0.20
|0.95115
|0.95365
|0.95085
|555
|2008.12.18 21:09
|sell limit
|275
|0.04
|0.95315
|0.95565
|0.95175
|556
|2008.12.18 21:09
|buy stop
|276
|0.04
|0.95255
|0.95005
|0.95355
|557
|2008.12.18 21:09
|t/p
|274
|0.20
|0.95085
|0.95365
|0.95085
|8.96
|3599.58
|558
|2008.12.18 21:09
|delete
|275
|0.04
|0.95315
|0.95565
|0.95175
|559
|2008.12.18 21:09
|delete
|276
|0.04
|0.95255
|0.95005
|0.95355
|560
|2008.12.18 21:43
|buy
|277
|0.20
|0.94805
|0.94555
|0.94835
|561
|2008.12.18 21:43
|buy limit
|278
|0.04
|0.94605
|0.94355
|0.94745
|562
|2008.12.18 21:43
|sell stop
|279
|0.04
|0.94665
|0.94915
|0.94565
|563
|2008.12.18 21:43
|t/p
|277
|0.20
|0.94835
|0.94555
|0.94835
|8.96
|3608.54
|564
|2008.12.18 21:43
|delete
|278
|0.04
|0.94605
|0.94355
|0.94745
|565
|2008.12.18 21:43
|delete
|279
|0.04
|0.94665
|0.94915
|0.94565
|566
|2008.12.18 22:24
|buy
|280
|0.20
|0.94765
|0.94515
|0.94795
|567
|2008.12.18 22:24
|buy limit
|281
|0.04
|0.94565
|0.94315
|0.94705
|568
|2008.12.18 22:24
|sell stop
|282
|0.04
|0.94625
|0.94875
|0.94525
|569
|2008.12.18 22:24
|t/p
|280
|0.20
|0.94795
|0.94515
|0.94795
|8.96
|3617.50
|570
|2008.12.18 22:24
|delete
|281
|0.04
|0.94565
|0.94315
|0.94705
|571
|2008.12.18 22:25
|delete
|282
|0.04
|0.94625
|0.94875
|0.94525
|572
|2008.12.18 22:56
|sell
|283
|0.20
|0.94905
|0.95155
|0.94875
|573
|2008.12.18 22:56
|sell limit
|284
|0.04
|0.95105
|0.95355
|0.94965
|574
|2008.12.18 22:56
|buy stop
|285
|0.04
|0.95045
|0.94795
|0.95145
|575
|2008.12.18 22:59
|t/p
|283
|0.20
|0.94875
|0.95155
|0.94875
|8.96
|3626.46
|576
|2008.12.18 22:59
|delete
|284
|0.04
|0.95105
|0.95355
|0.94965
|577
|2008.12.18 22:59
|delete
|285
|0.04
|0.95045
|0.94795
|0.95145
|578
|2008.12.18 23:02
|sell
|286
|0.20
|0.94945
|0.95195
|0.94915
|579
|2008.12.18 23:02
|sell limit
|287
|0.04
|0.95145
|0.95395
|0.95005
|580
|2008.12.18 23:02
|buy stop
|288
|0.04
|0.95085
|0.94835
|0.95185
|581
|2008.12.18 23:02
|buy
|288
|0.04
|0.95085
|0.94835
|0.95185
|582
|2008.12.18 23:26
|t/p
|286
|0.20
|0.94915
|0.95195
|0.94915
|8.96
|3635.42
|583
|2008.12.18 23:26
|delete
|287
|0.04
|0.95145
|0.95395
|0.95005
|584
|2008.12.19 00:39
|s/l
|288
|0.04
|0.94835
|0.94835
|0.95185
|-14.91
|3620.51
|585
|2008.12.19 00:40
|buy
|289
|0.20
|0.94855
|0.94605
|0.94885
|586
|2008.12.19 00:40
|buy limit
|290
|0.04
|0.94655
|0.94405
|0.94795
|587
|2008.12.19 00:40
|sell stop
|291
|0.04
|0.94715
|0.94965
|0.94615
|588
|2008.12.19 00:54
|t/p
|289
|0.20
|0.94885
|0.94605
|0.94885
|8.96
|3629.47
|589
|2008.12.19 00:54
|delete
|290
|0.04
|0.94655
|0.94405
|0.94795
|590
|2008.12.19 00:54
|delete
|291
|0.04
|0.94715
|0.94965
|0.94615
|591
|2008.12.19 00:59
|sell
|292
|0.20
|0.94945
|0.95195
|0.94915
|592
|2008.12.19 00:59
|sell limit
|293
|0.04
|0.95145
|0.95395
|0.95005
|593
|2008.12.19 00:59
|buy stop
|294
|0.04
|0.95085
|0.94835
|0.95185
|594
|2008.12.19 01:00
|t/p
|292
|0.20
|0.94915
|0.95195
|0.94915
|8.96
|3638.43
|595
|2008.12.19 01:00
|delete
|293
|0.04
|0.95145
|0.95395
|0.95005
|596
|2008.12.19 01:00
|delete
|294
|0.04
|0.95085
|0.94835
|0.95185
|597
|2008.12.19 01:21
|buy
|295
|0.20
|0.94855
|0.94605
|0.94885
|598
|2008.12.19 01:23
|buy limit
|296
|0.04
|0.94655
|0.94405
|0.94795
|599
|2008.12.19 01:23
|sell stop
|297
|0.04
|0.94715
|0.94965
|0.94615
|600
|2008.12.19 01:37
|sell
|297
|0.04
|0.94715
|0.94965
|0.94615
|601
|2008.12.19 01:52
|buy
|296
|0.04
|0.94655
|0.94405
|0.94795
|602
|2008.12.19 01:54
|s/l
|295
|0.20
|0.94605
|0.94605
|0.94885
|-74.66
|3563.77
|603
|2008.12.19 01:54
|t/p
|297
|0.04
|0.94615
|0.94965
|0.94615
|5.97
|3569.74
|604
|2008.12.19 02:05
|s/l
|296
|0.04
|0.94405
|0.94405
|0.94795
|-14.93
|3554.81
|605
|2008.12.19 02:05
|buy
|298
|0.20
|0.94425
|0.94175
|0.94455
|606
|2008.12.19 02:05
|buy limit
|299
|0.04
|0.94225
|0.93975
|0.94365
|607
|2008.12.19 02:05
|sell stop
|300
|0.04
|0.94285
|0.94535
|0.94185
|608
|2008.12.19 02:06
|t/p
|298
|0.20
|0.94455
|0.94175
|0.94455
|8.96
|3563.77
|609
|2008.12.19 02:06
|delete
|299
|0.04
|0.94225
|0.93975
|0.94365
|610
|2008.12.19 02:06
|delete
|300
|0.04
|0.94285
|0.94535
|0.94185
|611
|2008.12.19 03:04
|buy
|301
|0.20
|0.94235
|0.93985
|0.94265
|612
|2008.12.19 03:04
|buy limit
|302
|0.04
|0.94035
|0.93785
|0.94175
|613
|2008.12.19 03:04
|sell stop
|303
|0.04
|0.94095
|0.94345
|0.93995
|614
|2008.12.19 03:04
|t/p
|301
|0.20
|0.94265
|0.93985
|0.94265
|8.95
|3572.72
|615
|2008.12.19 03:04
|delete
|302
|0.04
|0.94035
|0.93785
|0.94175
|616
|2008.12.19 03:04
|delete
|303
|0.04
|0.94095
|0.94345
|0.93995
|617
|2008.12.19 04:48
|sell
|304
|0.20
|0.94325
|0.94575
|0.94295
|618
|2008.12.19 04:48
|sell limit
|305
|0.04
|0.94525
|0.94775
|0.94385
|619
|2008.12.19 04:48
|buy stop
|306
|0.04
|0.94465
|0.94215
|0.94565
|620
|2008.12.19 04:50
|t/p
|304
|0.20
|0.94295
|0.94575
|0.94295
|8.96
|3581.68
|621
|2008.12.19 04:50
|delete
|305
|0.04
|0.94525
|0.94775
|0.94385
|622
|2008.12.19 04:50
|delete
|306
|0.04
|0.94465
|0.94215
|0.94565
|623
|2008.12.19 21:05
|sell
|307
|0.20
|0.93535
|0.93785
|0.93505
|624
|2008.12.19 21:05
|sell limit
|308
|0.04
|0.93735
|0.93985
|0.93595
|625
|2008.12.19 21:05
|buy stop
|309
|0.04
|0.93675
|0.93425
|0.93775
|626
|2008.12.19 21:16
|t/p
|307
|0.20
|0.93505
|0.93785
|0.93505
|8.97
|3590.65
|627
|2008.12.19 21:16
|delete
|308
|0.04
|0.93735
|0.93985
|0.93595
|628
|2008.12.19 21:16
|delete
|309
|0.04
|0.93675
|0.93425
|0.93775
|629
|2008.12.19 21:42
|buy
|310
|0.20
|0.93395
|0.93145
|0.93425
|630
|2008.12.19 21:42
|buy limit
|311
|0.04
|0.93195
|0.92945
|0.93335
|631
|2008.12.19 21:42
|sell stop
|312
|0.04
|0.93255
|0.93505
|0.93155
|632
|2008.12.19 21:42
|t/p
|310
|0.20
|0.93425
|0.93145
|0.93425
|8.96
|3599.61
|633
|2008.12.19 21:42
|delete
|311
|0.04
|0.93195
|0.92945
|0.93335
|634
|2008.12.19 21:43
|delete
|312
|0.04
|0.93255
|0.93505
|0.93155
|635
|2008.12.19 21:49
|buy
|313
|0.20
|0.93265
|0.93015
|0.93295
|636
|2008.12.19 21:49
|buy limit
|314
|0.04
|0.93065
|0.92815
|0.93205
|637
|2008.12.19 21:49
|sell stop
|315
|0.04
|0.93125
|0.93375
|0.93025
|638
|2008.12.19 21:50
|t/p
|313
|0.20
|0.93295
|0.93015
|0.93295
|8.96
|3608.57
|639
|2008.12.19 21:50
|delete
|314
|0.04
|0.93065
|0.92815
|0.93205
|640
|2008.12.19 21:50
|delete
|315
|0.04
|0.93125
|0.93375
|0.93025
|641
|2008.12.19 22:48
|buy
|316
|0.20
|0.93175
|0.92925
|0.93205
|642
|2008.12.19 22:48
|buy limit
|317
|0.04
|0.92975
|0.92725
|0.93115
|643
|2008.12.19 22:48
|sell stop
|318
|0.04
|0.93035
|0.93285
|0.92935
|644
|2008.12.19 22:52
|t/p
|316
|0.20
|0.93205
|0.92925
|0.93205
|8.96
|3617.53
|645
|2008.12.19 22:52
|delete
|317
|0.04
|0.92975
|0.92725
|0.93115
|646
|2008.12.19 22:52
|delete
|318
|0.04
|0.93035
|0.93285
|0.92935