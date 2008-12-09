EuroOrient Securities&Financial Services Ltd
|
Account:
XXXXXX
|
Name: XXXX
XXXXX
|
Currency:
USD
|
2008 December 12, 08:44
|
Closed
Transactions:
|
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
2305158
|
2008.12.09 14:18
|
balance
|
TRMM-DEPOSIT(100248)-D
|
2 000.00
|
2321695
|
2008.12.09 23:24
|
buy
|
0.40
|
eurgbp
|
0.87600
|
0.87250
|
0.87630
|
2008.12.09 23:45
|
0.87630
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.69
|
2328199
|
2008.12.10 08:14
|
buy
|
0.40
|
eurgbp
|
0.87578
|
0.87228
|
0.87608
|
2008.12.10 09:03
|
0.87608
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.75
|
2328563
|
2008.12.10 08:44
|
buy
|
0.40
|
eurgbp
|
0.87544
|
0.87194
|
0.87574
|
2008.12.10 09:03
|
0.87574
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.76
|
2346743
|
2008.12.10 19:02
|
sell
|
2.00
|
eurgbp
|
0.87994
|
0.88344
|
0.00000
|
2008.12.10 19:05
|
0.87910
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
249.18
|
2349574
|
2008.12.10 20:44
|
sell
|
2.00
|
eurgbp
|
0.87929
|
0.88279
|
0.87899
|
2008.12.10 20:52
|
0.87899
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
88.88
|
2354969
|
2008.12.11 00:05
|
sell
|
2.00
|
eurgbp
|
0.88068
|
0.88418
|
0.00000
|
2008.12.11 00:07
|
0.88031
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
109.48
|
2354993
|
2008.12.11 00:05
|
buy
|
2.10
|
eurgbp
|
0.88005
|
0.87655
|
0.88035
|
2008.12.11 01:19
|
0.88035
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
93.10
|
2355460
|
2008.12.11 00:38
|
buy
|
2.10
|
eurgbp
|
0.87948
|
0.87598
|
0.87978
|
2008.12.11 01:04
|
0.87978
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
93.20
|
2362995
|
2008.12.11 08:40
|
sell
|
2.00
|
eurgbp
|
0.87806
|
0.88156
|
0.87776
|
2008.12.11 08:47
|
0.87776
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
89.88
|
2386078
|
2008.12.11 20:14
|
buy
|
2.00
|
eurgbp
|
0.88771
|
0.88421
|
0.00000
|
2008.12.11 20:16
|
0.88814
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
129.25
|
2388155
|
2008.12.11 21:49
|
sell
|
2.00
|
eurgbp
|
0.88855
|
0.89205
|
0.00000
|
2008.12.11 21:52
|
0.88813
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
126.02
|
2389777
|
2008.12.11 23:16
|
sell
|
2.00
|
eurgbp
|
0.88879
|
0.89229
|
0.88849
|
2008.12.11 23:59
|
0.88849
|
0.00
|
0.00
|
-2.11
|
90.22
|
2391078
|
2008.12.12 00:27
|
buy
|
2.00
|
eurgbp
|
0.88785
|
0.88435
|
0.88815
|
2008.12.12 00:47
|
0.88815
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
90.20
|
2391115
|
2008.12.12 00:28
|
buy
|
2.10
|
eurgbp
|
0.88756
|
0.88406
|
0.88786
|
2008.12.12 00:45
|
0.88786
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
94.73
|
2391208
|
2008.12.12 00:37
|
buy
|
2.20
|
eurgbp
|
0.88738
|
0.88388
|
0.88768
|
2008.12.12 00:43
|
0.88768
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
99.21
|
2391308
|
2008.12.12 00:47
|
sell
|
2.00
|
eurgbp
|
0.88775
|
0.89125
|
0.88745
|
2008.12.12 00:53
|
0.88745
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
90.25
|
2391737
|
2008.12.12 01:26
|
sell
|
2.00
|
eurgbp
|
0.88802
|
0.89152
|
0.00000
|
2008.12.12 01:28
|
0.88741
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
183.59
|
2395719
|
2008.12.12 05:26
|
sell
|
2.00
|
eurgbp
|
0.88711
|
0.89061
|
0.88681
|
2008.12.12 05:33
|
0.88681
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
90.65
|
2397373
|
2008.12.12 06:03
|
sell
|
2.00
|
eurgbp
|
0.88821
|
0.89171
|
0.00000
|
2008.12.12 06:05
|
0.88754
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
202.20
|
2397662
|
2008.12.12 06:11
|
sell
|
2.00
|
eurgbp
|
0.88766
|
0.89116
|
0.88736
|
2008.12.12 06:18
|
0.88736
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
90.01
|
2397751
|
2008.12.12 06:12
|
sell
|
2.10
|
eurgbp
|
0.88824
|
0.89174
|
0.00000
|
2008.12.12 06:15
|
0.88773
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
161.05
|
2398628
|
2008.12.12 06:30
|
sell
|
2.00
|
eurgbp
|
0.88727
|
0.89077
|
0.88697
|
2008.12.12 06:33
|
0.88697
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
90.12
|
2398701
|
2008.12.12 06:30
|
sell
|
2.10
|
eurgbp
|
0.88807
|
0.89157
|
0.00000
|
2008.12.12 06:33
|
0.88711
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
302.92
|
2398719
|
2008.12.12 06:31
|
sell
|
2.20
|
eurgbp
|
0.88861
|
0.89211
|
0.00000
|
2008.12.12 06:33
|
0.88691
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
561.71
|
2400071
|
2008.12.12 07:00
|
sell
|
2.00
|
eurgbp
|
0.88812
|
0.89162
|
0.88782
|
2008.12.12 07:08
|
0.88782
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
90.39
|
2400269
|
2008.12.12 07:09
|
sell
|
2.00
|
eurgbp
|
0.88815
|
0.89165
|
0.88785
|
2008.12.12 07:13
|
0.88785
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
90.26
|
2400275
|
2008.12.12 07:09
|
sell
|
2.10
|
eurgbp
|
0.88860
|
0.89210
|
0.88830
|
2008.12.12 07:13
|
0.88830
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
94.72
|
2400410
|
2008.12.12 07:13
|
buy
|
2.00
|
eurgbp
|
0.88752
|
0.88402
|
0.88782
|
2008.12.12 07:20
|
0.88782
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
90.19
|
2400433
|
2008.12.12 07:14
|
sell
|
2.10
|
eurgbp
|
0.88792
|
0.89142
|
0.00000
|
2008.12.12 07:16
|
0.88746
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
145.26
|
2400512
|
2008.12.12 07:16
|
buy
|
2.20
|
eurgbp
|
0.88735
|
0.88385
|
0.00000
|
2008.12.12 07:18
|
0.88765
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
99.24
|
2400574
|
2008.12.12 07:20
|
sell
|
2.10
|
eurgbp
|
0.88808
|
0.89158
|
0.00000
|
2008.12.12 07:22
|
0.88766
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
132.67
|
2400929
|
2008.12.12 07:37
|
sell
|
2.00
|
eurgbp
|
0.88769
|
0.89119
|
0.00000
|
2008.12.12 07:39
|
0.88729
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
120.36
|
2402196
|
2008.12.12 08:37
|
buy
|
4.00
|
eurgbp
|
0.88684
|
0.88334
|
0.88714
|
2008.12.12 08:40
|
0.88714
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
179.59
|
|
0.00
|
0.00
|
-2.11
|
4 221.73
|
Closed P/L:
|
4 219.62
|
Open
Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
No transactions
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Working
Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
2 000.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
Closed Trade P/L:
|
4 219.62
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Margin:
|
0.00
|
Balance:
|
6 219.62
|
Equity:
|
6 219.62
|
Free Margin:
|
6 219.62
|
|
Details:
|
|
Gross Profit:
|
4 219.62
|
Gross Loss:
|
0.00
|
Total Net Profit:
|
4 219.62
|
Profit Factor:
|
|
Expected Payoff:
|
127.87
|
|
Absolute Drawdown:
|
0.00
|
Maximal Drawdown:
|
0.00 (0.00%)
|
Relative Drawdown:
|
0.00% (0.00)
|
|
Total Trades:
|
33
|
Short Positions (won %):
|
21 (100.00%)
|
Long Positions (won %):
|
12 (100.00%)
|
Profit Trades (% of total):
|
33 (100.00%)
|
Loss trades (% of total):
|
0 (0.00%)
|
Largest
|
profit trade:
|
561.71
|
loss trade:
|
0.00
|
Average
|
profit trade:
|
127.87
|
loss trade:
|
0.00
|
Maximum
|
consecutive wins ($):
|
33 (4 219.62)
|
consecutive losses ($):
|
0 (0.00)
|
Maximal
|
consecutive profit (count):
|
4 219.62 (33)
|
consecutive loss (count):
|
0.00 (0)
|
Average
|
consecutive wins:
|
33
|
consecutive losses:
|
0