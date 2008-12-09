EuroOrient Securities&Financial Services Ltd

 

Account: XXXXXX

Name: XXXX  XXXXX

Currency: USD

2008 December 12, 08:44

Closed Transactions:

 

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

2305158

2008.12.09 14:18

balance

TRMM-DEPOSIT(100248)-D

2 000.00

2321695

2008.12.09 23:24

buy

0.40

eurgbp

0.87600

0.87250

0.87630

2008.12.09 23:45

0.87630

0.00

0.00

0.00

17.69

2328199

2008.12.10 08:14

buy

0.40

eurgbp

0.87578

0.87228

0.87608

2008.12.10 09:03

0.87608

0.00

0.00

0.00

17.75

2328563

2008.12.10 08:44

buy

0.40

eurgbp

0.87544

0.87194

0.87574

2008.12.10 09:03

0.87574

0.00

0.00

0.00

17.76

2346743

2008.12.10 19:02

sell

2.00

eurgbp

0.87994

0.88344

0.00000

2008.12.10 19:05

0.87910

0.00

0.00

0.00

249.18

2349574

2008.12.10 20:44

sell

2.00

eurgbp

0.87929

0.88279

0.87899

2008.12.10 20:52

0.87899

0.00

0.00

0.00

88.88

2354969

2008.12.11 00:05

sell

2.00

eurgbp

0.88068

0.88418

0.00000

2008.12.11 00:07

0.88031

0.00

0.00

0.00

109.48

2354993

2008.12.11 00:05

buy

2.10

eurgbp

0.88005

0.87655

0.88035

2008.12.11 01:19

0.88035

0.00

0.00

0.00

93.10

2355460

2008.12.11 00:38

buy

2.10

eurgbp

0.87948

0.87598

0.87978

2008.12.11 01:04

0.87978

0.00

0.00

0.00

93.20

2362995

2008.12.11 08:40

sell

2.00

eurgbp

0.87806

0.88156

0.87776

2008.12.11 08:47

0.87776

0.00

0.00

0.00

89.88

2386078

2008.12.11 20:14

buy

2.00

eurgbp

0.88771

0.88421

0.00000

2008.12.11 20:16

0.88814

0.00

0.00

0.00

129.25

2388155

2008.12.11 21:49

sell

2.00

eurgbp

0.88855

0.89205

0.00000

2008.12.11 21:52

0.88813

0.00

0.00

0.00

126.02

2389777

2008.12.11 23:16

sell

2.00

eurgbp

0.88879

0.89229

0.88849

2008.12.11 23:59

0.88849

0.00

0.00

-2.11

90.22

2391078

2008.12.12 00:27

buy

2.00

eurgbp

0.88785

0.88435

0.88815

2008.12.12 00:47

0.88815

0.00

0.00

0.00

90.20

2391115

2008.12.12 00:28

buy

2.10

eurgbp

0.88756

0.88406

0.88786

2008.12.12 00:45

0.88786

0.00

0.00

0.00

94.73

2391208

2008.12.12 00:37

buy

2.20

eurgbp

0.88738

0.88388

0.88768

2008.12.12 00:43

0.88768

0.00

0.00

0.00

99.21

2391308

2008.12.12 00:47

sell

2.00

eurgbp

0.88775

0.89125

0.88745

2008.12.12 00:53

0.88745

0.00

0.00

0.00

90.25

2391737

2008.12.12 01:26

sell

2.00

eurgbp

0.88802

0.89152

0.00000

2008.12.12 01:28

0.88741

0.00

0.00

0.00

183.59

2395719

2008.12.12 05:26

sell

2.00

eurgbp

0.88711

0.89061

0.88681

2008.12.12 05:33

0.88681

0.00

0.00

0.00

90.65

2397373

2008.12.12 06:03

sell

2.00

eurgbp

0.88821

0.89171

0.00000

2008.12.12 06:05

0.88754

0.00

0.00

0.00

202.20

2397662

2008.12.12 06:11

sell

2.00

eurgbp

0.88766

0.89116

0.88736

2008.12.12 06:18

0.88736

0.00

0.00

0.00

90.01

2397751

2008.12.12 06:12

sell

2.10

eurgbp

0.88824

0.89174

0.00000

2008.12.12 06:15

0.88773

0.00

0.00

0.00

161.05

2398628

2008.12.12 06:30

sell

2.00

eurgbp

0.88727

0.89077

0.88697

2008.12.12 06:33

0.88697

0.00

0.00

0.00

90.12

2398701

2008.12.12 06:30

sell

2.10

eurgbp

0.88807

0.89157

0.00000

2008.12.12 06:33

0.88711

0.00

0.00

0.00

302.92

2398719

2008.12.12 06:31

sell

2.20

eurgbp

0.88861

0.89211

0.00000

2008.12.12 06:33

0.88691

0.00

0.00

0.00

561.71

2400071

2008.12.12 07:00

sell

2.00

eurgbp

0.88812

0.89162

0.88782

2008.12.12 07:08

0.88782

0.00

0.00

0.00

90.39

2400269

2008.12.12 07:09

sell

2.00

eurgbp

0.88815

0.89165

0.88785

2008.12.12 07:13

0.88785

0.00

0.00

0.00

90.26

2400275

2008.12.12 07:09

sell

2.10

eurgbp

0.88860

0.89210

0.88830

2008.12.12 07:13

0.88830

0.00

0.00

0.00

94.72

2400410

2008.12.12 07:13

buy

2.00

eurgbp

0.88752

0.88402

0.88782

2008.12.12 07:20

0.88782

0.00

0.00

0.00

90.19

2400433

2008.12.12 07:14

sell

2.10

eurgbp

0.88792

0.89142

0.00000

2008.12.12 07:16

0.88746

0.00

0.00

0.00

145.26

2400512

2008.12.12 07:16

buy

2.20

eurgbp

0.88735

0.88385

0.00000

2008.12.12 07:18

0.88765

0.00

0.00

0.00

99.24

2400574

2008.12.12 07:20

sell

2.10

eurgbp

0.88808

0.89158

0.00000

2008.12.12 07:22

0.88766

0.00

0.00

0.00

132.67

2400929

2008.12.12 07:37

sell

2.00

eurgbp

0.88769

0.89119

0.00000

2008.12.12 07:39

0.88729

0.00

0.00

0.00

120.36

2402196

2008.12.12 08:37

buy

4.00

eurgbp

0.88684

0.88334

0.88714

2008.12.12 08:40

0.88714

0.00

0.00

0.00

179.59

 

0.00

0.00

-2.11

4 221.73

Closed P/L:

4 219.62

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

No transactions

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Floating P/L:

0.00

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

2 000.00

Credit Facility:

0.00

 

Closed Trade P/L:

4 219.62

Floating P/L:

0.00

Margin:

0.00

Balance:

6 219.62

Equity:

6 219.62

Free Margin:

6 219.62

 

Details:

Graph

Gross Profit:

4 219.62

Gross Loss:

0.00

Total Net Profit:

4 219.62

Profit Factor:

 

Expected Payoff:

127.87

 

Absolute Drawdown:

0.00

Maximal Drawdown:

0.00 (0.00%)

Relative Drawdown:

0.00% (0.00)

 

Total Trades:

33

Short Positions (won %):

21 (100.00%)

Long Positions (won %):

12 (100.00%)

Profit Trades (% of total):

33 (100.00%)

Loss trades (% of total):

0 (0.00%)

Largest

profit trade:

561.71

loss trade:

0.00

Average

profit trade:

127.87

loss trade:

0.00

Maximum

consecutive wins ($):

33 (4 219.62)

consecutive losses ($):

0 (0.00)

Maximal

consecutive profit (count):

4 219.62 (33)

consecutive loss (count):

0.00 (0)

Average

consecutive wins:

33

consecutive losses:

0

 