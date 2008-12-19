Alpari (UK) Ltd.
|Account: 507087
|Name: dan
|Currency: USD
|2008 December 19, 21:16
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30638419
|2008.12.19 18:42
|balance
|Deposit
|3 900.00
|30639359
|2008.12.19 18:51
|buy
|0.39
|eurgbp
|0.93195
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 18:51
|0.93175
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.59
|30639381
|2008.12.19 18:51
|buy
|0.39
|eurgbp
|0.93205
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 18:51
|0.93175
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.39
|30639397
|2008.12.19 18:51
|buy
|0.39
|eurgbp
|0.93185
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 18:51
|0.93195
|0.00
|0.00
|0.00
|5.79
|30640249
|2008.12.19 18:55
|buy
|0.39
|eurgbp
|0.93145
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 18:55
|0.93125
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.59
|30640279
|2008.12.19 18:55
|buy
|0.39
|eurgbp
|0.93145
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 18:55
|0.93115
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.39
|30640310
|2008.12.19 18:55
|buy
|0.38
|eurgbp
|0.93145
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 18:55
|0.93145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30641096
|2008.12.19 19:00
|sell
|0.38
|eurgbp
|0.93375
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 19:00
|0.93375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30641114
|2008.12.19 19:00
|sell
|0.38
|eurgbp
|0.93365
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 19:00
|0.93385
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.30
|30641149
|2008.12.19 19:00
|sell
|0.38
|eurgbp
|0.93355
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 19:00
|0.93365
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.64
|30641901
|2008.12.19 19:06
|buy
|0.38
|eurgbp
|0.93205
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 19:06
|0.93205
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30642735
|2008.12.19 19:15
|buy
|0.38
|eurgbp
|0.93215
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 19:15
|0.93185
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.93
|30642782
|2008.12.19 19:15
|buy
|0.38
|eurgbp
|0.93215
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 19:16
|0.93205
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.65
|30642987
|2008.12.19 19:17
|buy
|0.38
|eurgbp
|0.93215
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 19:17
|0.93205
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.65
|30643312
|2008.12.19 19:20
|buy
|0.95
|eurgbp
|0.93175
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 19:20
|0.93145
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.37
|30643340
|2008.12.19 19:21
|buy
|0.94
|eurgbp
|0.93175
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 19:21
|0.93145
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.93
|30643625
|2008.12.19 19:25
|buy
|0.93
|eurgbp
|0.93195
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 19:25
|0.93185
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.81
|30643720
|2008.12.19 19:27
|buy
|0.93
|eurgbp
|0.93195
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 19:27
|0.93155
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.26
|30643891
|2008.12.19 19:30
|buy
|0.91
|eurgbp
|0.93195
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 19:30
|0.93185
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.51
|30645995
|2008.12.19 19:50
|sell
|0.91
|eurgbp
|0.93345
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 19:50
|0.93385
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.02
|30646031
|2008.12.19 19:50
|sell
|0.90
|eurgbp
|0.93375
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 19:50
|0.93385
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.36
|30646773
|2008.12.19 19:55
|sell
|0.89
|eurgbp
|0.93405
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 19:55
|0.93435
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.67
|30646793
|2008.12.19 19:55
|sell
|0.88
|eurgbp
|0.93415
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 19:55
|0.93445
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.22
|30647526
|2008.12.19 20:00
|sell
|0.87
|eurgbp
|0.93585
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 20:00
|0.93595
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.90
|30647569
|2008.12.19 20:00
|sell
|0.87
|eurgbp
|0.93585
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 20:00
|0.93615
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.71
|30648299
|2008.12.19 20:05
|sell
|0.86
|eurgbp
|0.93665
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 20:05
|0.93665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30648307
|2008.12.19 20:05
|sell
|0.86
|eurgbp
|0.93655
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 20:05
|0.93645
|0.00
|0.00
|0.00
|12.74
|30652150
|2008.12.19 20:48
|sell
|0.86
|eurgbp
|0.93455
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 20:48
|0.93485
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.30
|30652173
|2008.12.19 20:48
|sell
|0.85
|eurgbp
|0.93475
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 20:48
|0.93505
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.85
|30652608
|2008.12.19 20:51
|sell
|0.84
|eurgbp
|0.93455
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 20:51
|0.93455
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30653033
|2008.12.19 20:56
|sell
|0.84
|eurgbp
|0.93455
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 20:56
|0.93485
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.43
|30653042
|2008.12.19 20:56
|sell
|0.83
|eurgbp
|0.93455
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 20:56
|0.93485
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.99
|30653513
|2008.12.19 21:00
|sell
|0.83
|eurgbp
|0.93455
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 21:00
|0.93485
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.99
|30653560
|2008.12.19 21:00
|sell
|0.82
|eurgbp
|0.93455
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 21:01
|0.93465
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.18
|30653816
|2008.12.19 21:05
|sell
|0.81
|eurgbp
|0.93525
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 21:05
|0.93555
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.09
|30653822
|2008.12.19 21:05
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.93525
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 21:05
|0.93565
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.54
|30654146
|2008.12.19 21:10
|sell
|0.79
|eurgbp
|0.93505
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 21:10
|0.93545
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.93
|30654164
|2008.12.19 21:10
|sell
|0.78
|eurgbp
|0.93535
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 21:10
|0.93545
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.58
|30654387
|2008.12.19 21:15
|sell
|0.78
|eurgbp
|0.93545
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 21:15
|0.93575
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.74
|30654394
|2008.12.19 21:15
|sell
|0.77
|eurgbp
|0.93575
|0.00000
|0.00000
|2008.12.19 21:15
|0.93605
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.29
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-860.27
|Closed P/L:
|-860.27
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 900.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-860.27
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|3 039.73
|Equity:
|3 039.73
|Free Margin:
|3 039.73