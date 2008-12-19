Alpari (UK) Ltd.

Account: 507087 Name: dan Currency: USD 2008 December 19, 21:16
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
306384192008.12.19 18:42balanceDeposit3 900.00
306393592008.12.19 18:51buy0.39eurgbp0.931950.000000.000002008.12.19 18:510.931750.000.000.00-11.59
306393812008.12.19 18:51buy0.39eurgbp0.932050.000000.000002008.12.19 18:510.931750.000.000.00-17.39
306393972008.12.19 18:51buy0.39eurgbp0.931850.000000.000002008.12.19 18:510.931950.000.000.005.79
306402492008.12.19 18:55buy0.39eurgbp0.931450.000000.000002008.12.19 18:550.931250.000.000.00-11.59
306402792008.12.19 18:55buy0.39eurgbp0.931450.000000.000002008.12.19 18:550.931150.000.000.00-17.39
306403102008.12.19 18:55buy0.38eurgbp0.931450.000000.000002008.12.19 18:550.931450.000.000.000.00
306410962008.12.19 19:00sell0.38eurgbp0.933750.000000.000002008.12.19 19:000.933750.000.000.000.00
306411142008.12.19 19:00sell0.38eurgbp0.933650.000000.000002008.12.19 19:000.933850.000.000.00-11.30
306411492008.12.19 19:00sell0.38eurgbp0.933550.000000.000002008.12.19 19:000.933650.000.000.00-5.64
306419012008.12.19 19:06buy0.38eurgbp0.932050.000000.000002008.12.19 19:060.932050.000.000.000.00
306427352008.12.19 19:15buy0.38eurgbp0.932150.000000.000002008.12.19 19:150.931850.000.000.00-16.93
306427822008.12.19 19:15buy0.38eurgbp0.932150.000000.000002008.12.19 19:160.932050.000.000.00-5.65
306429872008.12.19 19:17buy0.38eurgbp0.932150.000000.000002008.12.19 19:170.932050.000.000.00-5.65
306433122008.12.19 19:20buy0.95eurgbp0.931750.000000.000002008.12.19 19:200.931450.000.000.00-42.37
306433402008.12.19 19:21buy0.94eurgbp0.931750.000000.000002008.12.19 19:210.931450.000.000.00-41.93
306436252008.12.19 19:25buy0.93eurgbp0.931950.000000.000002008.12.19 19:250.931850.000.000.00-13.81
306437202008.12.19 19:27buy0.93eurgbp0.931950.000000.000002008.12.19 19:270.931550.000.000.00-55.26
306438912008.12.19 19:30buy0.91eurgbp0.931950.000000.000002008.12.19 19:300.931850.000.000.00-13.51
306459952008.12.19 19:50sell0.91eurgbp0.933450.000000.000002008.12.19 19:500.933850.000.000.00-54.02
306460312008.12.19 19:50sell0.90eurgbp0.933750.000000.000002008.12.19 19:500.933850.000.000.00-13.36
306467732008.12.19 19:55sell0.89eurgbp0.934050.000000.000002008.12.19 19:550.934350.000.000.00-39.67
306467932008.12.19 19:55sell0.88eurgbp0.934150.000000.000002008.12.19 19:550.934450.000.000.00-39.22
306475262008.12.19 20:00sell0.87eurgbp0.935850.000000.000002008.12.19 20:000.935950.000.000.00-12.90
306475692008.12.19 20:00sell0.87eurgbp0.935850.000000.000002008.12.19 20:000.936150.000.000.00-38.71
306482992008.12.19 20:05sell0.86eurgbp0.936650.000000.000002008.12.19 20:050.936650.000.000.000.00
306483072008.12.19 20:05sell0.86eurgbp0.936550.000000.000002008.12.19 20:050.936450.000.000.0012.74
306521502008.12.19 20:48sell0.86eurgbp0.934550.000000.000002008.12.19 20:480.934850.000.000.00-38.30
306521732008.12.19 20:48sell0.85eurgbp0.934750.000000.000002008.12.19 20:480.935050.000.000.00-37.85
306526082008.12.19 20:51sell0.84eurgbp0.934550.000000.000002008.12.19 20:510.934550.000.000.000.00
306530332008.12.19 20:56sell0.84eurgbp0.934550.000000.000002008.12.19 20:560.934850.000.000.00-37.43
306530422008.12.19 20:56sell0.83eurgbp0.934550.000000.000002008.12.19 20:560.934850.000.000.00-36.99
306535132008.12.19 21:00sell0.83eurgbp0.934550.000000.000002008.12.19 21:000.934850.000.000.00-36.99
306535602008.12.19 21:00sell0.82eurgbp0.934550.000000.000002008.12.19 21:010.934650.000.000.00-12.18
306538162008.12.19 21:05sell0.81eurgbp0.935250.000000.000002008.12.19 21:050.935550.000.000.00-36.09
306538222008.12.19 21:05sell0.80eurgbp0.935250.000000.000002008.12.19 21:050.935650.000.000.00-47.54
306541462008.12.19 21:10sell0.79eurgbp0.935050.000000.000002008.12.19 21:100.935450.000.000.00-46.93
306541642008.12.19 21:10sell0.78eurgbp0.935350.000000.000002008.12.19 21:100.935450.000.000.00-11.58
306543872008.12.19 21:15sell0.78eurgbp0.935450.000000.000002008.12.19 21:150.935750.000.000.00-34.74
306543942008.12.19 21:15sell0.77eurgbp0.935750.000000.000002008.12.19 21:150.936050.000.000.00-34.29
  0.00 0.00 0.00 -860.27
Closed P/L: -860.27
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 900.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -860.27 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 039.73 Equity: 3 039.73 Free Margin: 3 039.73