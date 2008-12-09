Alpari (UK) Ltd.

Account: 484212 Name: Lucky v1b Currency: USD 2008 December 12, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
290337152008.12.09 20:31balanceDeposit3 000.00
290461972008.12.09 22:04buy0.01eurchf1.557001.553801.557702008.12.09 22:341.557700.000.000.000.58
290342162008.12.09 20:35buy0.02eurchf1.558201.555001.558902008.12.09 22:461.558500.000.000.000.50
290534142008.12.09 23:10sell0.01eurchf1.558201.561401.557502008.12.10 00:001.557500.000.00-0.150.58
290515182008.12.09 22:55sell0.01eurchf1.558101.561301.557402008.12.10 00:001.557400.000.00-0.150.58
290487362008.12.09 22:30sell0.02eurchf1.557501.560701.556802008.12.10 00:021.557200.000.00-0.300.50
290575982008.12.10 00:01buy0.02eurchf1.557401.554201.558102008.12.10 00:141.558100.000.000.001.16
290588762008.12.10 00:23buy0.02eurgbp0.875850.872650.876552008.12.10 01:040.876550.000.000.002.07
290386422008.12.09 21:06sell0.01eurgbp0.875550.878750.874852008.12.10 01:470.875850.000.00-0.03-0.44
290597542008.12.10 00:44sell0.01eurchf1.558401.561601.557702008.12.10 02:071.557700.000.000.000.58
290650572008.12.10 01:56sell0.01eurgbp0.876450.879650.875752008.12.10 02:070.875750.000.000.001.04
290385402008.12.09 21:06sell0.01eurgbp0.875350.878550.874652008.12.10 02:070.875550.000.00-0.03-0.30
290360212008.12.09 20:50sell0.02eurgbp0.875150.878350.874452008.12.10 02:080.875450.000.00-0.06-0.88
290584172008.12.10 00:15sell0.01eurchf1.558301.561501.557602008.12.10 02:081.558000.000.000.000.25
290583752008.12.10 00:14sell0.02eurchf1.558201.561401.557502008.12.10 02:171.557800.000.000.000.67
290664222008.12.10 02:07buy0.02eurgbp0.875550.872350.876252008.12.10 02:170.876250.000.000.002.06
290680302008.12.10 02:20buy0.02eurchf1.557801.554601.558502008.12.10 02:551.558500.000.000.001.16
290677362008.12.10 02:17sell0.02eurgbp0.876350.879550.875652008.12.10 03:120.875650.000.000.002.07
290742212008.12.10 03:56buy0.01eurchf1.557901.554701.558602008.12.10 04:181.558600.000.000.000.58
290729322008.12.10 03:28buy0.02eurchf1.558301.555101.559002008.12.10 04:361.558600.000.000.000.50
290752592008.12.10 04:11buy0.02eurgbp0.875650.872450.876352008.12.10 04:410.876350.000.000.002.07
290769882008.12.10 04:41sell0.02eurgbp0.876350.879550.875652008.12.10 05:450.876050.000.000.000.88
290791882008.12.10 05:00sell0.01eurgbp0.876550.879750.875852008.12.10 05:470.875850.000.000.001.04
290808132008.12.10 05:20sell0.01eurchf1.559501.562701.558802008.12.10 06:371.559200.000.000.000.25
290829562008.12.10 05:52sell0.01eurchf1.559601.562801.558902008.12.10 06:521.559300.000.000.000.25
290877912008.12.10 06:59sell0.01eurchf1.560001.563201.559302008.12.10 07:281.559300.000.000.000.58
290874042008.12.10 06:53sell0.01eurchf1.559901.563101.559202008.12.10 07:311.559200.000.000.000.58
290755142008.12.10 04:18sell0.02eurchf1.558601.561801.557902008.12.10 07:331.558500.000.000.000.17
290946612008.12.10 08:02buy0.01eurchf1.558801.555601.559502008.12.10 08:021.559500.000.000.000.58
290942562008.12.10 08:00buy0.01eurgbp0.875350.872150.876052008.12.10 08:030.876050.000.000.001.04
290898322008.12.10 07:21buy0.01eurgbp0.875550.872350.876252008.12.10 08:030.876250.000.000.001.03
290889652008.12.10 07:09buy0.02eurgbp0.875750.872550.876452008.12.10 08:030.876450.000.000.002.08
290905392008.12.10 07:31buy0.02eurchf1.559101.555901.559802008.12.10 08:031.559800.000.000.001.16
290949752008.12.10 08:03sell0.02eurchf1.559601.562801.558902008.12.10 08:201.558900.000.000.001.17
291002312008.12.10 08:21buy0.01eurchf1.558601.555401.559302008.12.10 08:231.559300.000.000.000.59
291000962008.12.10 08:20buy0.02eurchf1.558701.555501.559402008.12.10 08:231.559400.000.000.001.16
291017952008.12.10 08:25sell0.02eurchf1.560001.563201.559302008.12.10 08:511.562600.000.000.00-4.32
291087112008.12.10 08:58sell0.02eurgbp0.876350.879550.875652008.12.10 09:030.875650.000.000.002.08
291111482008.12.10 09:12sell0.02eurgbp0.875950.879150.875252008.12.10 09:210.875250.000.000.002.07
291130912008.12.10 09:25sell0.02eurgbp0.875650.878850.874952008.12.10 09:290.874950.000.000.002.08
291120652008.12.10 09:18sell0.02eurchf1.560001.563201.559302008.12.10 09:351.562600.000.000.00-4.32
291191012008.12.10 10:02sell0.02eurgbp0.875550.878750.874852008.12.10 10:140.878050.000.000.00-7.38
291200032008.12.10 10:05buy0.02eurchf1.560301.557101.561002008.12.10 10:241.561000.000.000.001.16
291191372008.12.10 10:02sell0.01eurgbp0.875750.878950.875052008.12.10 10:430.875050.000.000.001.04
291288742008.12.10 11:04sell0.01eurgbp0.875950.878350.874352008.12.10 11:330.874350.000.000.002.36
291288532008.12.10 11:04buy0.01eurchf1.560101.556901.560802008.12.10 12:151.560400.000.000.000.25
291266882008.12.10 10:50buy0.01eurchf1.560201.557001.560902008.12.10 12:191.560500.000.000.000.24
291244552008.12.10 10:35buy0.02eurchf1.560301.557101.561002008.12.10 12:191.560600.000.000.000.50
291320522008.12.10 11:32buy0.02eurgbp0.874750.871550.875452008.12.10 13:510.875050.000.000.000.88
291402602008.12.10 12:35sell0.01eurchf1.560601.563301.558802008.12.10 13:531.560200.000.000.000.33
291377632008.12.10 12:14sell0.01eurchf1.560201.563301.558802008.12.10 13:551.559900.000.000.000.24
291356582008.12.10 11:57sell0.01eurchf1.560101.563301.558802008.12.10 13:561.559800.000.000.000.25
291542222008.12.10 14:25buy0.01eurchf1.558901.555701.559602008.12.10 14:301.559600.000.000.000.58
291540302008.12.10 14:24buy0.02eurchf1.559001.555801.559702008.12.10 14:381.559700.000.000.001.16
291571822008.12.10 14:50sell0.02eurgbp0.875250.878450.874552008.12.10 15:080.877750.000.000.00-7.39
291566392008.12.10 14:46sell0.01eurchf1.560201.562601.558702008.12.10 15:161.558700.000.000.001.24
291616982008.12.10 15:32sell0.01eurgbp0.877150.880350.876452008.12.10 16:370.876850.000.000.000.45
291612492008.12.10 15:26sell0.01eurgbp0.876950.880150.876252008.12.10 16:370.876650.000.000.000.45
291611632008.12.10 15:25sell0.02eurgbp0.876750.879950.876052008.12.10 16:390.876450.000.000.000.90
291792322008.12.10 17:27buy0.02eurgbp0.875650.872450.876352008.12.10 17:290.876350.000.000.002.08
291813972008.12.10 17:48sell0.01eurgbp0.877250.879250.875152008.12.10 18:020.879250.000.000.00-2.96
291795242008.12.10 17:30sell0.02eurgbp0.876850.879250.875152008.12.10 18:020.879250.000.000.00-7.12
291815032008.12.10 17:48sell0.01eurgbp0.877450.880650.876752008.12.10 18:020.880250.000.000.00-4.15
291853102008.12.10 18:13sell0.01eurchf1.557001.560201.556302008.12.10 18:171.556300.000.000.000.59
291832702008.12.10 18:02sell0.02eurchf1.556901.558801.555502008.12.10 18:191.555500.000.000.002.35
291849522008.12.10 18:09sell0.01eurgbp0.877650.880850.876952008.12.10 18:230.876950.000.000.001.04
291848772008.12.10 18:09sell0.02eurgbp0.877450.880650.876752008.12.10 18:230.876750.000.000.002.08
291954502008.12.10 19:47sell0.02eurchf1.558301.561501.557602008.12.10 19:501.557600.000.000.001.17
291993092008.12.10 20:01buy0.01eurchf1.556201.553001.556902008.12.10 20:051.556900.000.000.000.58
292003792008.12.10 20:04sell0.02eurchf1.556501.559701.555802008.12.10 20:301.555800.000.000.001.17
292136582008.12.10 21:00sell0.02eurchf1.558401.561601.557702008.12.10 22:021.561300.000.000.00-4.84
292257032008.12.10 22:03sell0.01eurgbp0.880050.883250.879352008.12.10 22:130.879350.000.000.001.03
292273642008.12.10 22:13buy0.01eurgbp0.879450.876250.880152008.12.10 22:180.880150.000.000.001.03
292272822008.12.10 22:13buy0.01eurgbp0.879650.876450.880352008.12.10 22:190.880350.000.000.001.03
292280252008.12.10 22:17sell0.01eurchf1.559701.562901.559002008.12.10 22:191.559000.000.000.000.58
292246042008.12.10 22:00buy0.02eurgbp0.879850.876650.880552008.12.10 22:190.880550.000.000.002.07
292284332008.12.10 22:19sell0.01eurgbp0.880450.882650.879252008.12.10 22:290.879250.000.000.001.78
292282182008.12.10 22:18sell0.01eurgbp0.880250.882650.879252008.12.10 22:290.879250.000.000.001.48
292298792008.12.10 22:30buy0.01eurgbp0.879550.876350.880252008.12.10 22:360.880250.000.000.001.04
292295852008.12.10 22:28buy0.01eurgbp0.879750.876550.880452008.12.10 22:370.880450.000.000.001.04
292294852008.12.10 22:27buy0.02eurgbp0.879950.876750.880652008.12.10 22:410.880650.000.000.002.07
292180942008.12.10 21:19sell0.01eurchf1.558901.562101.558202008.12.10 22:511.562000.000.000.00-2.59
292314792008.12.10 22:41sell0.02eurgbp0.880850.884050.880152008.12.10 23:050.880150.000.000.002.07
292337962008.12.10 22:57sell0.01eurchf1.561001.564201.560302008.12.10 23:061.560300.000.000.000.58
292270932008.12.10 22:11sell0.01eurchf1.559601.562801.558902008.12.10 23:071.558900.000.000.000.58
294272502008.12.11 22:06sell0.01eurgbp0.888850.892050.888152008.12.11 22:590.888150.000.000.001.05
294270982008.12.11 22:03sell0.01eurgbp0.888650.891850.887952008.12.11 23:000.887950.000.000.001.06
294315562008.12.11 22:59buy0.02eurgbp0.888350.885150.889052008.12.11 23:010.889050.000.000.002.10
294269922008.12.11 22:02sell0.01eurgbp0.888450.891650.887752008.12.11 23:030.888150.000.000.000.45
294366672008.12.11 23:47sell0.02eurgbp0.888350.890250.887052008.12.11 23:530.887050.000.000.003.91
294275252008.12.11 22:10sell0.02eurchf1.580601.583801.579902008.12.12 01:011.580600.000.00-0.150.00
294353162008.12.11 23:28buy0.01eurgbp0.888050.884850.888752008.12.12 02:250.888150.000.000.020.15
294484612008.12.12 02:24sell0.01eurgbp0.887850.891050.887152008.12.12 02:330.887150.000.000.001.05
294467932008.12.12 02:03sell0.02eurgbp0.887650.890850.886952008.12.12 02:330.886950.000.000.002.11
294544812008.12.12 03:35sell0.01eurchf1.579801.583001.579102008.12.12 03:431.579100.000.000.000.59
294436512008.12.12 01:22buy0.01eurchf1.580001.576801.580702008.12.12 04:011.580200.000.000.000.17
294495212008.12.12 02:37buy0.01eurgbp0.886750.883550.887452008.12.12 04:040.887050.000.000.000.45
294420592008.12.12 01:05buy0.02eurchf1.580301.577101.581002008.12.12 04:051.580300.000.000.000.00
294435172008.12.12 01:20buy0.01eurchf1.580101.576901.580802008.12.12 04:051.580300.000.000.000.17
294571242008.12.12 04:05sell0.02eurgbp0.887350.890550.886652008.12.12 04:060.886650.000.000.002.11
294565022008.12.12 04:01sell0.01eurchf1.580101.583301.579402008.12.12 04:171.579400.000.000.000.59
294527472008.12.12 03:16sell0.02eurchf1.579701.582901.579002008.12.12 04:171.579400.000.000.000.50
294551992008.12.12 03:43sell0.01eurchf1.579901.583101.579202008.12.12 04:171.579200.000.000.000.59
294329722008.12.11 23:07buy0.01eurgbp0.888250.885050.888952008.12.12 04:190.887850.000.000.02-0.60
294584262008.12.12 04:17buy0.01eurchf1.579201.576001.579902008.12.12 04:221.579900.000.000.000.59
294606502008.12.12 04:22sell0.02eurchf1.579901.583101.579202008.12.12 04:281.579200.000.000.001.18
294329152008.12.11 23:06buy0.02eurgbp0.888450.885250.889152008.12.12 04:300.888050.000.000.05-1.20
294624492008.12.12 04:28buy0.01eurchf1.579001.575801.579702008.12.12 04:321.579700.000.000.000.60
294624282008.12.12 04:28buy0.01eurchf1.579101.575901.579802008.12.12 04:321.579800.000.000.000.59
294641362008.12.12 04:32sell0.02eurchf1.579901.583101.579202008.12.12 04:331.579200.000.000.001.19
294588182008.12.12 04:19sell0.02eurgbp0.887350.890550.886652008.12.12 04:330.886650.000.000.002.11
294642912008.12.12 04:33buy0.02eurchf1.579101.575901.579802008.12.12 04:331.579800.000.000.001.18
294661892008.12.12 04:38sell0.02eurgbp0.887450.890650.886752008.12.12 04:390.886750.000.000.002.12
294666972008.12.12 04:40sell0.01eurchf1.580101.583301.579402008.12.12 04:421.579400.000.000.000.59
294657982008.12.12 04:37sell0.02eurchf1.579901.583101.579202008.12.12 04:441.579200.000.000.001.19
294686752008.12.12 04:48sell0.01eurgbp0.888050.891250.887352008.12.12 04:490.887350.000.000.001.06
294672352008.12.12 04:44buy0.01eurchf1.579001.575801.579702008.12.12 04:571.576400.000.000.00-2.21
294673752008.12.12 04:45buy0.01eurchf1.578901.575701.579602008.12.12 04:581.576200.000.000.00-2.29
294715812008.12.12 05:01buy0.01eurchf1.578201.575001.578902008.12.12 05:021.578900.000.000.000.59
294715742008.12.12 05:01buy0.02eurchf1.578401.575201.579102008.12.12 05:021.579100.000.000.001.19
294718362008.12.12 05:02sell0.01eurgbp0.887850.891050.887152008.12.12 05:080.887150.000.000.001.06
294754672008.12.12 05:11sell0.01eurgbp0.887950.891150.887252008.12.12 05:130.887250.000.000.001.05
294730182008.12.12 05:08buy0.01eurchf1.578101.574901.578802008.12.12 05:181.575300.000.000.00-2.37
294724762008.12.12 05:05buy0.02eurchf1.578201.575001.578902008.12.12 05:181.575300.000.000.00-4.90
294763162008.12.12 05:13sell0.01eurgbp0.887850.891050.887152008.12.12 05:180.887150.000.000.001.05
294715102008.12.12 05:00sell0.01eurgbp0.887650.890850.886952008.12.12 05:180.886950.000.000.001.05
294684112008.12.12 04:48sell0.02eurgbp0.887350.890550.886652008.12.12 05:190.886650.000.000.002.10
294741502008.12.12 05:10buy0.01eurchf1.577501.574301.578202008.12.12 05:221.574900.000.000.00-2.20
294841552008.12.12 05:29sell0.02eurgbp0.887450.889450.886052008.12.12 05:310.889450.000.000.00-6.00
294866412008.12.12 05:30sell0.01eurgbp0.887950.891150.887252008.12.12 05:330.887250.000.000.001.05
294861852008.12.12 05:30sell0.01eurgbp0.887750.890950.887052008.12.12 05:330.887050.000.000.001.05
294913962008.12.12 05:41sell0.01eurgbp0.888450.891650.887752008.12.12 05:410.887750.000.000.001.05
294909632008.12.12 05:40sell0.01eurgbp0.888250.891450.887552008.12.12 05:410.887550.000.000.001.05
294938742008.12.12 05:45buy0.02eurchf1.576501.573301.577202008.12.12 05:451.577200.000.000.001.19
294907792008.12.12 05:39sell0.02eurgbp0.887450.889450.886052008.12.12 05:490.889450.000.000.00-6.01
294964602008.12.12 06:00buy0.02eurchf1.575601.572401.576302008.12.12 06:001.576300.000.000.001.19
294965942008.12.12 06:00sell0.01eurgbp0.888450.891650.887752008.12.12 06:080.887750.000.000.001.06
294977672008.12.12 06:09sell0.01eurgbp0.888550.891750.887852008.12.12 06:130.887850.000.000.001.06
294962602008.12.12 05:58sell0.01eurgbp0.888250.891450.887552008.12.12 06:130.887550.000.000.001.05
294947072008.12.12 05:48sell0.01eurgbp0.888050.891250.887352008.12.12 06:140.887350.000.000.001.06
294968452008.12.12 06:03buy0.02eurchf1.576201.573001.576902008.12.12 06:141.573000.000.000.00-5.43
294987502008.12.12 06:15buy0.02eurgbp0.886750.883550.887452008.12.12 06:150.887450.000.000.002.10
294992672008.12.12 06:20sell0.02eurgbp0.887950.890250.886252008.12.12 07:200.887650.000.000.000.90
294996612008.12.12 06:23sell0.01eurgbp0.888150.890250.886252008.12.12 07:230.887450.000.000.001.05
295006712008.12.12 06:33sell0.01eurgbp0.888350.890250.886252008.12.12 07:300.886250.000.000.003.14
295068452008.12.12 07:30buy0.02eurgbp0.886650.883450.887352008.12.12 07:320.887350.000.000.002.09
295076862008.12.12 07:32sell0.02eurgbp0.887550.890750.886852008.12.12 07:350.886850.000.000.002.09
295088812008.12.12 07:42buy0.01eurchf1.573401.570201.574102008.12.12 07:441.574100.000.000.000.59
295094232008.12.12 07:47buy0.01eurgbp0.886350.883150.887052008.12.12 07:530.887050.000.000.001.04
295093962008.12.12 07:47buy0.01eurgbp0.886550.883350.887252008.12.12 07:550.887250.000.000.001.05
295108722008.12.12 08:01buy0.01eurgbp0.886350.883150.887052008.12.12 08:120.887050.000.000.001.04
295108182008.12.12 08:01buy0.01eurgbp0.886550.883350.887252008.12.12 08:120.887250.000.000.001.05
295081542008.12.12 07:35buy0.02eurgbp0.886750.883550.887452008.12.12 08:120.887450.000.000.002.09
295086872008.12.12 07:40buy0.02eurchf1.573501.570301.574202008.12.12 08:331.570900.000.000.00-4.39
295092632008.12.12 07:45buy0.01eurchf1.573401.570201.574102008.12.12 08:331.570800.000.000.00-2.20
295097752008.12.12 07:51buy0.01eurchf1.573301.570101.574002008.12.12 08:331.570700.000.000.00-2.20
295143822008.12.12 08:30sell0.01eurgbp0.888150.891350.887452008.12.12 08:370.887450.000.000.001.04
295142962008.12.12 08:29sell0.01eurgbp0.887950.891150.887252008.12.12 08:370.887250.000.000.001.05
295122612008.12.12 08:12sell0.02eurgbp0.887650.890850.886952008.12.12 08:370.886950.000.000.002.09
295147602008.12.12 08:33buy0.01eurchf1.571201.568001.571902008.12.12 08:381.571900.000.000.000.59
295147282008.12.12 08:33buy0.01eurchf1.571401.568201.572102008.12.12 08:391.572100.000.000.000.59
295151552008.12.12 08:37buy0.02eurgbp0.886950.883750.887652008.12.12 08:410.887650.000.000.002.09
295155342008.12.12 08:41sell0.02eurgbp0.887750.890950.887052008.12.12 08:570.890350.000.000.00-7.76
295157482008.12.12 08:43sell0.01eurgbp0.888050.891250.887352008.12.12 08:590.890550.000.000.00-3.73
295153532008.12.12 08:40buy0.01eurchf1.571901.568701.572602008.12.12 09:031.569200.000.000.00-2.29
295152892008.12.12 08:39buy0.01eurchf1.572001.568801.572702008.12.12 09:031.569200.000.000.00-2.38
295152872008.12.12 08:39buy0.02eurchf1.572101.568901.572802008.12.12 09:031.569200.000.000.00-4.91
295198772008.12.12 09:03buy0.02eurchf1.569101.565901.569802008.12.12 09:051.569800.000.000.001.19
295159072008.12.12 08:45sell0.01eurgbp0.888250.891450.887552008.12.12 09:070.890750.000.000.00-3.73
295210652008.12.12 09:10buy0.01eurchf1.570601.567401.571302008.12.12 09:131.571300.000.000.000.59
295208652008.12.12 09:09buy0.01eurchf1.570701.567501.571402008.12.12 09:131.571400.000.000.000.59
295208392008.12.12 09:09buy0.02eurchf1.570801.567601.571502008.12.12 09:131.571500.000.000.001.19
295217722008.12.12 09:13buy0.02eurchf1.571901.568701.572602008.12.12 09:141.572600.000.000.001.18
295231492008.12.12 09:25buy0.01eurchf1.571201.568001.571902008.12.12 09:251.571900.000.000.000.59
295231362008.12.12 09:25buy0.02eurchf1.571401.568201.572102008.12.12 09:251.572100.000.000.001.18
295253242008.12.12 09:45sell0.02eurchf1.572001.575201.571302008.12.12 10:221.574600.000.000.00-4.40
295279982008.12.12 10:07sell0.01eurchf1.572301.575501.571602008.12.12 10:231.574900.000.000.00-2.19
295285322008.12.12 10:10sell0.01eurchf1.572401.575601.571702008.12.12 10:231.575000.000.000.00-2.20
295304002008.12.12 10:22sell0.01eurchf1.574301.577501.573602008.12.12 10:271.573600.000.000.000.59
295332612008.12.12 10:36sell0.01eurchf1.574101.577301.573402008.12.12 10:391.573400.000.000.000.60
295331622008.12.12 10:36sell0.02eurchf1.574001.577201.573302008.12.12 10:391.573300.000.000.001.19
295343652008.12.12 10:41sell0.02eurchf1.573601.576801.572902008.12.12 10:431.572900.000.000.001.19
295351122008.12.12 10:46sell0.01eurchf1.573701.576901.573002008.12.12 10:481.573000.000.000.000.59
295347892008.12.12 10:45sell0.02eurchf1.573201.575201.569302008.12.12 11:451.572700.000.000.000.84
295463742008.12.12 12:14buy0.01eurchf1.569901.566701.570602008.12.12 12:141.570600.000.000.000.59
295463682008.12.12 12:14buy0.02eurchf1.570001.566801.570702008.12.12 12:171.570700.000.000.001.18
295474992008.12.12 12:25sell0.02eurchf1.571601.575201.568902008.12.12 13:121.574200.000.000.00-4.40
295503432008.12.12 12:47sell0.01eurchf1.572001.575201.568902008.12.12 13:161.574600.000.000.00-2.20
295503622008.12.12 12:47sell0.01eurchf1.572101.575201.568902008.12.12 13:161.574700.000.000.00-2.20
295524772008.12.12 13:02sell0.01eurgbp0.892750.895950.892052008.12.12 14:140.892450.000.000.000.45
295545672008.12.12 13:15sell0.01eurgbp0.892950.896150.892252008.12.12 14:140.892250.000.000.001.05
295522102008.12.12 13:00sell0.02eurgbp0.892550.895750.891852008.12.12 14:140.892250.000.000.000.90
295537142008.12.12 13:12sell0.01eurchf1.573901.577101.573202008.12.12 14:411.576500.000.000.00-2.21
295567422008.12.12 13:36sell0.01eurchf1.574101.577301.573402008.12.12 14:421.576700.000.000.00-2.21
295567462008.12.12 13:36sell0.01eurchf1.574201.577401.573502008.12.12 14:421.576800.000.000.00-2.21
295715702008.12.12 15:02sell0.01eurgbp0.894150.897350.893452008.12.12 15:060.893450.000.000.001.05
295725592008.12.12 15:06sell0.01eurgbp0.893650.896850.892952008.12.12 15:070.892950.000.000.001.05
295710372008.12.12 15:00sell0.01eurgbp0.893250.896450.892552008.12.12 15:070.892550.000.000.001.06
295730272008.12.12 15:07buy0.02eurgbp0.892350.889150.893052008.12.12 15:080.893050.000.000.002.10
295766442008.12.12 15:21buy0.01eurgbp0.892150.888950.892852008.12.12 15:280.892850.000.000.001.05
295739302008.12.12 15:10buy0.02eurgbp0.892450.889250.893152008.12.12 15:280.893150.000.000.002.09
295787712008.12.12 15:30buy0.02eurchf1.573501.570301.574202008.12.12 15:331.574200.000.000.001.19
295782262008.12.12 15:29sell0.02eurgbp0.893350.896550.892652008.12.12 15:440.892650.000.000.002.10
295809422008.12.12 15:45buy0.02eurgbp0.892550.889350.893252008.12.12 15:490.893250.000.000.002.10
295824072008.12.12 15:57sell0.02eurgbp0.893350.896550.892652008.12.12 15:590.892650.000.000.002.10
295827132008.12.12 15:59buy0.02eurgbp0.892550.889350.893252008.12.12 16:030.893250.000.000.002.10
295834462008.12.12 16:03sell0.02eurgbp0.893250.896450.892552008.12.12 16:110.895750.000.000.00-7.46
295837912008.12.12 16:06sell0.01eurgbp0.893450.896650.892752008.12.12 16:110.895950.000.000.00-3.73
295828192008.12.12 16:00sell0.01eurchf1.575801.579001.575102008.12.12 16:341.575100.000.000.000.60
295846812008.12.12 16:11sell0.01eurchf1.575901.579101.575202008.12.12 16:341.575200.000.000.000.59
295900852008.12.12 16:44sell0.01eurchf1.576201.579801.573302008.12.12 17:041.573300.000.000.002.46
295846922008.12.12 16:11sell0.01eurchf1.576101.579801.573302008.12.12 17:041.573300.000.000.002.37
295977262008.12.12 17:26buy0.02eurchf1.573901.570701.574602008.12.12 17:551.574600.000.000.001.19
296018702008.12.12 18:00sell0.02eurchf1.575001.578401.572202008.12.12 19:081.574700.000.000.000.51
296068662008.12.12 18:55buy0.01eurgbp0.893350.890150.894052008.12.12 19:090.894050.000.000.001.05
296067282008.12.12 18:53buy0.01eurgbp0.893550.890350.894252008.12.12 19:100.894250.000.000.001.05
296067122008.12.12 18:53buy0.02eurgbp0.893750.890550.894452008.12.12 19:150.894450.000.000.002.09
296080702008.12.12 19:15sell0.01eurgbp0.894650.897850.893952008.12.12 19:160.893950.000.000.001.05
296051202008.12.12 18:36sell0.01eurchf1.575101.578401.572202008.12.12 19:361.572800.000.000.001.95
296061502008.12.12 18:44sell0.01eurchf1.575301.578401.572202008.12.12 19:361.572200.000.000.002.63
296082322008.12.12 19:19buy0.02eurgbp0.894050.890850.894752008.12.12 19:400.894750.000.000.002.08
296111252008.12.12 20:05sell0.01eurgbp0.895950.899150.895252008.12.12 20:160.895250.000.000.001.04
296110442008.12.12 20:02sell0.01eurgbp0.895750.898950.895052008.12.12 20:160.895050.000.000.001.04
296098362008.12.12 19:45sell0.01eurgbp0.895550.898750.894852008.12.12 20:160.894850.000.000.001.04
296093822008.12.12 19:40buy0.01eurchf1.573201.570001.573902008.12.12 20:171.573900.000.000.000.59
296093292008.12.12 19:40buy0.01eurchf1.573301.570101.574002008.12.12 20:171.574000.000.000.000.60
296081192008.12.12 19:16buy0.02eurchf1.573901.570701.574602008.12.12 20:291.574200.000.000.000.51
296123912008.12.12 20:29sell0.01eurgbp0.895250.898450.894552008.12.12 20:310.894550.000.000.001.05
296116702008.12.12 20:16sell0.02eurgbp0.894950.898150.894252008.12.12 20:330.894250.000.000.002.10
296127092008.12.12 20:32buy0.02eurchf1.573201.570001.573902008.12.12 20:331.573900.000.000.001.19
296117622008.12.12 20:17sell0.02eurchf1.574101.576501.572302008.12.12 21:001.573400.000.000.001.19
296129272008.12.12 20:35sell0.01eurchf1.574401.576501.572302008.12.12 21:001.573400.000.000.000.85
296123522008.12.12 20:29sell0.01eurchf1.574301.576501.572302008.12.12 21:001.573400.000.000.000.76
296140132008.12.12 20:50buy0.01eurgbp0.893750.890550.894452008.12.12 21:520.894050.000.000.000.45
296139742008.12.12 20:49buy0.01eurgbp0.893950.890750.894652008.12.12 21:560.894250.000.000.000.45
296173322008.12.12 21:55buy0.01eurgbp0.893750.890550.894452008.12.12 21:560.894450.000.000.001.05
296127402008.12.12 20:32buy0.02eurgbp0.894350.891150.895052008.12.12 21:580.894650.000.000.000.90
296194712008.12.12 22:18buy0.02eurgbp0.893550.890350.894252008.12.12 22:340.894250.000.000.002.09
296213852008.12.12 22:58sell0.01eurgbp0.895050.898250.894352008.12.12 22:580.894350.000.000.001.05
  0.00 0.00 -0.78 71.58
Closed P/L: 70.80
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
296180652008.12.12 22:00sell0.02eurgbp0.894650.896750.89305 0.894350.000.000.000.89
296191992008.12.12 22:11sell0.01eurgbp0.894850.896750.89305 0.894350.000.000.000.75
  0.00 0.00 0.00 1.64
 Floating P/L: 1.64
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 70.80 Floating P/L: 1.64 Margin: 8.02
Balance: 3 070.80 Equity: 3 072.44 Free Margin: 3 064.42
 
Details:
Graph
Gross Profit: 219.90 Gross Loss: 149.10 Total Net Profit: 70.80
Profit Factor: 1.47 Expected Payoff: 0.30  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 34.68 (1.13%) Relative Drawdown: 1.13% (34.68)
 
Total Trades: 238 Short Positions (won %): 139 (79.14%) Long Positions (won %): 99 (85.86%)
Profit Trades (% of total): 195 (81.93%) Loss trades (% of total): 43 (18.07%)
Largest profit trade: 3.91 loss trade: -7.76
Average profit trade: 1.13 loss trade: -3.47
Maximum consecutive wins ($): 31 (37.57) consecutive losses ($): 5 (-21.07)
Maximal consecutive profit (count): 37.57 (31) consecutive loss (count): -21.07 (5)
Average consecutive wins: 8 consecutive losses: 2