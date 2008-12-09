|Account: 484212
|Name: Lucky v1b
|Currency: USD
|2008 December 12, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29033715
|2008.12.09 20:31
|balance
|Deposit
|3 000.00
|29046197
|2008.12.09 22:04
|buy
|0.01
|eurchf
|1.55700
|1.55380
|1.55770
|2008.12.09 22:34
|1.55770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|29034216
|2008.12.09 20:35
|buy
|0.02
|eurchf
|1.55820
|1.55500
|1.55890
|2008.12.09 22:46
|1.55850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|29053414
|2008.12.09 23:10
|sell
|0.01
|eurchf
|1.55820
|1.56140
|1.55750
|2008.12.10 00:00
|1.55750
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.58
|29051518
|2008.12.09 22:55
|sell
|0.01
|eurchf
|1.55810
|1.56130
|1.55740
|2008.12.10 00:00
|1.55740
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.58
|29048736
|2008.12.09 22:30
|sell
|0.02
|eurchf
|1.55750
|1.56070
|1.55680
|2008.12.10 00:02
|1.55720
|0.00
|0.00
|-0.30
|0.50
|29057598
|2008.12.10 00:01
|buy
|0.02
|eurchf
|1.55740
|1.55420
|1.55810
|2008.12.10 00:14
|1.55810
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|29058876
|2008.12.10 00:23
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87585
|0.87265
|0.87655
|2008.12.10 01:04
|0.87655
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|29038642
|2008.12.09 21:06
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87555
|0.87875
|0.87485
|2008.12.10 01:47
|0.87585
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.44
|29059754
|2008.12.10 00:44
|sell
|0.01
|eurchf
|1.55840
|1.56160
|1.55770
|2008.12.10 02:07
|1.55770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|29065057
|2008.12.10 01:56
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87645
|0.87965
|0.87575
|2008.12.10 02:07
|0.87575
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|29038540
|2008.12.09 21:06
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87535
|0.87855
|0.87465
|2008.12.10 02:07
|0.87555
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.30
|29036021
|2008.12.09 20:50
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87515
|0.87835
|0.87445
|2008.12.10 02:08
|0.87545
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.88
|29058417
|2008.12.10 00:15
|sell
|0.01
|eurchf
|1.55830
|1.56150
|1.55760
|2008.12.10 02:08
|1.55800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|29058375
|2008.12.10 00:14
|sell
|0.02
|eurchf
|1.55820
|1.56140
|1.55750
|2008.12.10 02:17
|1.55780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|29066422
|2008.12.10 02:07
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87555
|0.87235
|0.87625
|2008.12.10 02:17
|0.87625
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|29068030
|2008.12.10 02:20
|buy
|0.02
|eurchf
|1.55780
|1.55460
|1.55850
|2008.12.10 02:55
|1.55850
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|29067736
|2008.12.10 02:17
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87635
|0.87955
|0.87565
|2008.12.10 03:12
|0.87565
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|29074221
|2008.12.10 03:56
|buy
|0.01
|eurchf
|1.55790
|1.55470
|1.55860
|2008.12.10 04:18
|1.55860
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|29072932
|2008.12.10 03:28
|buy
|0.02
|eurchf
|1.55830
|1.55510
|1.55900
|2008.12.10 04:36
|1.55860
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|29075259
|2008.12.10 04:11
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87565
|0.87245
|0.87635
|2008.12.10 04:41
|0.87635
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|29076988
|2008.12.10 04:41
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87635
|0.87955
|0.87565
|2008.12.10 05:45
|0.87605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|29079188
|2008.12.10 05:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87655
|0.87975
|0.87585
|2008.12.10 05:47
|0.87585
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|29080813
|2008.12.10 05:20
|sell
|0.01
|eurchf
|1.55950
|1.56270
|1.55880
|2008.12.10 06:37
|1.55920
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|29082956
|2008.12.10 05:52
|sell
|0.01
|eurchf
|1.55960
|1.56280
|1.55890
|2008.12.10 06:52
|1.55930
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|29087791
|2008.12.10 06:59
|sell
|0.01
|eurchf
|1.56000
|1.56320
|1.55930
|2008.12.10 07:28
|1.55930
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|29087404
|2008.12.10 06:53
|sell
|0.01
|eurchf
|1.55990
|1.56310
|1.55920
|2008.12.10 07:31
|1.55920
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|29075514
|2008.12.10 04:18
|sell
|0.02
|eurchf
|1.55860
|1.56180
|1.55790
|2008.12.10 07:33
|1.55850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|29094661
|2008.12.10 08:02
|buy
|0.01
|eurchf
|1.55880
|1.55560
|1.55950
|2008.12.10 08:02
|1.55950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|29094256
|2008.12.10 08:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87535
|0.87215
|0.87605
|2008.12.10 08:03
|0.87605
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|29089832
|2008.12.10 07:21
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87555
|0.87235
|0.87625
|2008.12.10 08:03
|0.87625
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|29088965
|2008.12.10 07:09
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87575
|0.87255
|0.87645
|2008.12.10 08:03
|0.87645
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|29090539
|2008.12.10 07:31
|buy
|0.02
|eurchf
|1.55910
|1.55590
|1.55980
|2008.12.10 08:03
|1.55980
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|29094975
|2008.12.10 08:03
|sell
|0.02
|eurchf
|1.55960
|1.56280
|1.55890
|2008.12.10 08:20
|1.55890
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|29100231
|2008.12.10 08:21
|buy
|0.01
|eurchf
|1.55860
|1.55540
|1.55930
|2008.12.10 08:23
|1.55930
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|29100096
|2008.12.10 08:20
|buy
|0.02
|eurchf
|1.55870
|1.55550
|1.55940
|2008.12.10 08:23
|1.55940
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|29101795
|2008.12.10 08:25
|sell
|0.02
|eurchf
|1.56000
|1.56320
|1.55930
|2008.12.10 08:51
|1.56260
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.32
|29108711
|2008.12.10 08:58
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87635
|0.87955
|0.87565
|2008.12.10 09:03
|0.87565
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|29111148
|2008.12.10 09:12
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87595
|0.87915
|0.87525
|2008.12.10 09:21
|0.87525
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|29113091
|2008.12.10 09:25
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87565
|0.87885
|0.87495
|2008.12.10 09:29
|0.87495
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|29112065
|2008.12.10 09:18
|sell
|0.02
|eurchf
|1.56000
|1.56320
|1.55930
|2008.12.10 09:35
|1.56260
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.32
|29119101
|2008.12.10 10:02
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87555
|0.87875
|0.87485
|2008.12.10 10:14
|0.87805
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.38
|29120003
|2008.12.10 10:05
|buy
|0.02
|eurchf
|1.56030
|1.55710
|1.56100
|2008.12.10 10:24
|1.56100
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|29119137
|2008.12.10 10:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87575
|0.87895
|0.87505
|2008.12.10 10:43
|0.87505
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|29128874
|2008.12.10 11:04
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87595
|0.87835
|0.87435
|2008.12.10 11:33
|0.87435
|0.00
|0.00
|0.00
|2.36
|29128853
|2008.12.10 11:04
|buy
|0.01
|eurchf
|1.56010
|1.55690
|1.56080
|2008.12.10 12:15
|1.56040
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|29126688
|2008.12.10 10:50
|buy
|0.01
|eurchf
|1.56020
|1.55700
|1.56090
|2008.12.10 12:19
|1.56050
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|29124455
|2008.12.10 10:35
|buy
|0.02
|eurchf
|1.56030
|1.55710
|1.56100
|2008.12.10 12:19
|1.56060
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|29132052
|2008.12.10 11:32
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87475
|0.87155
|0.87545
|2008.12.10 13:51
|0.87505
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|29140260
|2008.12.10 12:35
|sell
|0.01
|eurchf
|1.56060
|1.56330
|1.55880
|2008.12.10 13:53
|1.56020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|29137763
|2008.12.10 12:14
|sell
|0.01
|eurchf
|1.56020
|1.56330
|1.55880
|2008.12.10 13:55
|1.55990
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|29135658
|2008.12.10 11:57
|sell
|0.01
|eurchf
|1.56010
|1.56330
|1.55880
|2008.12.10 13:56
|1.55980
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|29154222
|2008.12.10 14:25
|buy
|0.01
|eurchf
|1.55890
|1.55570
|1.55960
|2008.12.10 14:30
|1.55960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|29154030
|2008.12.10 14:24
|buy
|0.02
|eurchf
|1.55900
|1.55580
|1.55970
|2008.12.10 14:38
|1.55970
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|29157182
|2008.12.10 14:50
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87525
|0.87845
|0.87455
|2008.12.10 15:08
|0.87775
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.39
|29156639
|2008.12.10 14:46
|sell
|0.01
|eurchf
|1.56020
|1.56260
|1.55870
|2008.12.10 15:16
|1.55870
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|29161698
|2008.12.10 15:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87715
|0.88035
|0.87645
|2008.12.10 16:37
|0.87685
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|29161249
|2008.12.10 15:26
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87695
|0.88015
|0.87625
|2008.12.10 16:37
|0.87665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|29161163
|2008.12.10 15:25
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87675
|0.87995
|0.87605
|2008.12.10 16:39
|0.87645
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|29179232
|2008.12.10 17:27
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87565
|0.87245
|0.87635
|2008.12.10 17:29
|0.87635
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|29181397
|2008.12.10 17:48
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87725
|0.87925
|0.87515
|2008.12.10 18:02
|0.87925
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.96
|29179524
|2008.12.10 17:30
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87685
|0.87925
|0.87515
|2008.12.10 18:02
|0.87925
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.12
|29181503
|2008.12.10 17:48
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87745
|0.88065
|0.87675
|2008.12.10 18:02
|0.88025
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.15
|29185310
|2008.12.10 18:13
|sell
|0.01
|eurchf
|1.55700
|1.56020
|1.55630
|2008.12.10 18:17
|1.55630
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|29183270
|2008.12.10 18:02
|sell
|0.02
|eurchf
|1.55690
|1.55880
|1.55550
|2008.12.10 18:19
|1.55550
|0.00
|0.00
|0.00
|2.35
|29184952
|2008.12.10 18:09
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87765
|0.88085
|0.87695
|2008.12.10 18:23
|0.87695
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|29184877
|2008.12.10 18:09
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87745
|0.88065
|0.87675
|2008.12.10 18:23
|0.87675
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|29195450
|2008.12.10 19:47
|sell
|0.02
|eurchf
|1.55830
|1.56150
|1.55760
|2008.12.10 19:50
|1.55760
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|29199309
|2008.12.10 20:01
|buy
|0.01
|eurchf
|1.55620
|1.55300
|1.55690
|2008.12.10 20:05
|1.55690
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|29200379
|2008.12.10 20:04
|sell
|0.02
|eurchf
|1.55650
|1.55970
|1.55580
|2008.12.10 20:30
|1.55580
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|29213658
|2008.12.10 21:00
|sell
|0.02
|eurchf
|1.55840
|1.56160
|1.55770
|2008.12.10 22:02
|1.56130
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.84
|29225703
|2008.12.10 22:03
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88005
|0.88325
|0.87935
|2008.12.10 22:13
|0.87935
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|29227364
|2008.12.10 22:13
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87945
|0.87625
|0.88015
|2008.12.10 22:18
|0.88015
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|29227282
|2008.12.10 22:13
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87965
|0.87645
|0.88035
|2008.12.10 22:19
|0.88035
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|29228025
|2008.12.10 22:17
|sell
|0.01
|eurchf
|1.55970
|1.56290
|1.55900
|2008.12.10 22:19
|1.55900
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|29224604
|2008.12.10 22:00
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87985
|0.87665
|0.88055
|2008.12.10 22:19
|0.88055
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|29228433
|2008.12.10 22:19
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88045
|0.88265
|0.87925
|2008.12.10 22:29
|0.87925
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|29228218
|2008.12.10 22:18
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88025
|0.88265
|0.87925
|2008.12.10 22:29
|0.87925
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|29229879
|2008.12.10 22:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87955
|0.87635
|0.88025
|2008.12.10 22:36
|0.88025
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|29229585
|2008.12.10 22:28
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87975
|0.87655
|0.88045
|2008.12.10 22:37
|0.88045
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|29229485
|2008.12.10 22:27
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87995
|0.87675
|0.88065
|2008.12.10 22:41
|0.88065
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|29218094
|2008.12.10 21:19
|sell
|0.01
|eurchf
|1.55890
|1.56210
|1.55820
|2008.12.10 22:51
|1.56200
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.59
|29231479
|2008.12.10 22:41
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.88085
|0.88405
|0.88015
|2008.12.10 23:05
|0.88015
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|29233796
|2008.12.10 22:57
|sell
|0.01
|eurchf
|1.56100
|1.56420
|1.56030
|2008.12.10 23:06
|1.56030
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|29227093
|2008.12.10 22:11
|sell
|0.01
|eurchf
|1.55960
|1.56280
|1.55890
|2008.12.10 23:07
|1.55890
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|29427250
|2008.12.11 22:06
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88885
|0.89205
|0.88815
|2008.12.11 22:59
|0.88815
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|29427098
|2008.12.11 22:03
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88865
|0.89185
|0.88795
|2008.12.11 23:00
|0.88795
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|29431556
|2008.12.11 22:59
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.88835
|0.88515
|0.88905
|2008.12.11 23:01
|0.88905
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|29426992
|2008.12.11 22:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88845
|0.89165
|0.88775
|2008.12.11 23:03
|0.88815
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|29436667
|2008.12.11 23:47
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.88835
|0.89025
|0.88705
|2008.12.11 23:53
|0.88705
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|29427525
|2008.12.11 22:10
|sell
|0.02
|eurchf
|1.58060
|1.58380
|1.57990
|2008.12.12 01:01
|1.58060
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.00
|29435316
|2008.12.11 23:28
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88805
|0.88485
|0.88875
|2008.12.12 02:25
|0.88815
|0.00
|0.00
|0.02
|0.15
|29448461
|2008.12.12 02:24
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88785
|0.89105
|0.88715
|2008.12.12 02:33
|0.88715
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|29446793
|2008.12.12 02:03
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.88765
|0.89085
|0.88695
|2008.12.12 02:33
|0.88695
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|29454481
|2008.12.12 03:35
|sell
|0.01
|eurchf
|1.57980
|1.58300
|1.57910
|2008.12.12 03:43
|1.57910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|29443651
|2008.12.12 01:22
|buy
|0.01
|eurchf
|1.58000
|1.57680
|1.58070
|2008.12.12 04:01
|1.58020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|29449521
|2008.12.12 02:37
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88675
|0.88355
|0.88745
|2008.12.12 04:04
|0.88705
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|29442059
|2008.12.12 01:05
|buy
|0.02
|eurchf
|1.58030
|1.57710
|1.58100
|2008.12.12 04:05
|1.58030
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29443517
|2008.12.12 01:20
|buy
|0.01
|eurchf
|1.58010
|1.57690
|1.58080
|2008.12.12 04:05
|1.58030
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|29457124
|2008.12.12 04:05
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.88735
|0.89055
|0.88665
|2008.12.12 04:06
|0.88665
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|29456502
|2008.12.12 04:01
|sell
|0.01
|eurchf
|1.58010
|1.58330
|1.57940
|2008.12.12 04:17
|1.57940
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|29452747
|2008.12.12 03:16
|sell
|0.02
|eurchf
|1.57970
|1.58290
|1.57900
|2008.12.12 04:17
|1.57940
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|29455199
|2008.12.12 03:43
|sell
|0.01
|eurchf
|1.57990
|1.58310
|1.57920
|2008.12.12 04:17
|1.57920
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|29432972
|2008.12.11 23:07
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88825
|0.88505
|0.88895
|2008.12.12 04:19
|0.88785
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.60
|29458426
|2008.12.12 04:17
|buy
|0.01
|eurchf
|1.57920
|1.57600
|1.57990
|2008.12.12 04:22
|1.57990
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|29460650
|2008.12.12 04:22
|sell
|0.02
|eurchf
|1.57990
|1.58310
|1.57920
|2008.12.12 04:28
|1.57920
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|29432915
|2008.12.11 23:06
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.88845
|0.88525
|0.88915
|2008.12.12 04:30
|0.88805
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.20
|29462449
|2008.12.12 04:28
|buy
|0.01
|eurchf
|1.57900
|1.57580
|1.57970
|2008.12.12 04:32
|1.57970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|29462428
|2008.12.12 04:28
|buy
|0.01
|eurchf
|1.57910
|1.57590
|1.57980
|2008.12.12 04:32
|1.57980
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|29464136
|2008.12.12 04:32
|sell
|0.02
|eurchf
|1.57990
|1.58310
|1.57920
|2008.12.12 04:33
|1.57920
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|29458818
|2008.12.12 04:19
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.88735
|0.89055
|0.88665
|2008.12.12 04:33
|0.88665
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|29464291
|2008.12.12 04:33
|buy
|0.02
|eurchf
|1.57910
|1.57590
|1.57980
|2008.12.12 04:33
|1.57980
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|29466189
|2008.12.12 04:38
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.88745
|0.89065
|0.88675
|2008.12.12 04:39
|0.88675
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|29466697
|2008.12.12 04:40
|sell
|0.01
|eurchf
|1.58010
|1.58330
|1.57940
|2008.12.12 04:42
|1.57940
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|29465798
|2008.12.12 04:37
|sell
|0.02
|eurchf
|1.57990
|1.58310
|1.57920
|2008.12.12 04:44
|1.57920
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|29468675
|2008.12.12 04:48
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88805
|0.89125
|0.88735
|2008.12.12 04:49
|0.88735
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|29467235
|2008.12.12 04:44
|buy
|0.01
|eurchf
|1.57900
|1.57580
|1.57970
|2008.12.12 04:57
|1.57640
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.21
|29467375
|2008.12.12 04:45
|buy
|0.01
|eurchf
|1.57890
|1.57570
|1.57960
|2008.12.12 04:58
|1.57620
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.29
|29471581
|2008.12.12 05:01
|buy
|0.01
|eurchf
|1.57820
|1.57500
|1.57890
|2008.12.12 05:02
|1.57890
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|29471574
|2008.12.12 05:01
|buy
|0.02
|eurchf
|1.57840
|1.57520
|1.57910
|2008.12.12 05:02
|1.57910
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|29471836
|2008.12.12 05:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88785
|0.89105
|0.88715
|2008.12.12 05:08
|0.88715
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|29475467
|2008.12.12 05:11
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88795
|0.89115
|0.88725
|2008.12.12 05:13
|0.88725
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|29473018
|2008.12.12 05:08
|buy
|0.01
|eurchf
|1.57810
|1.57490
|1.57880
|2008.12.12 05:18
|1.57530
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.37
|29472476
|2008.12.12 05:05
|buy
|0.02
|eurchf
|1.57820
|1.57500
|1.57890
|2008.12.12 05:18
|1.57530
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.90
|29476316
|2008.12.12 05:13
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88785
|0.89105
|0.88715
|2008.12.12 05:18
|0.88715
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|29471510
|2008.12.12 05:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88765
|0.89085
|0.88695
|2008.12.12 05:18
|0.88695
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|29468411
|2008.12.12 04:48
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.88735
|0.89055
|0.88665
|2008.12.12 05:19
|0.88665
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|29474150
|2008.12.12 05:10
|buy
|0.01
|eurchf
|1.57750
|1.57430
|1.57820
|2008.12.12 05:22
|1.57490
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|29484155
|2008.12.12 05:29
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.88745
|0.88945
|0.88605
|2008.12.12 05:31
|0.88945
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|29486641
|2008.12.12 05:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88795
|0.89115
|0.88725
|2008.12.12 05:33
|0.88725
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|29486185
|2008.12.12 05:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88775
|0.89095
|0.88705
|2008.12.12 05:33
|0.88705
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|29491396
|2008.12.12 05:41
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88845
|0.89165
|0.88775
|2008.12.12 05:41
|0.88775
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|29490963
|2008.12.12 05:40
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88825
|0.89145
|0.88755
|2008.12.12 05:41
|0.88755
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|29493874
|2008.12.12 05:45
|buy
|0.02
|eurchf
|1.57650
|1.57330
|1.57720
|2008.12.12 05:45
|1.57720
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|29490779
|2008.12.12 05:39
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.88745
|0.88945
|0.88605
|2008.12.12 05:49
|0.88945
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.01
|29496460
|2008.12.12 06:00
|buy
|0.02
|eurchf
|1.57560
|1.57240
|1.57630
|2008.12.12 06:00
|1.57630
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|29496594
|2008.12.12 06:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88845
|0.89165
|0.88775
|2008.12.12 06:08
|0.88775
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|29497767
|2008.12.12 06:09
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88855
|0.89175
|0.88785
|2008.12.12 06:13
|0.88785
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|29496260
|2008.12.12 05:58
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88825
|0.89145
|0.88755
|2008.12.12 06:13
|0.88755
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|29494707
|2008.12.12 05:48
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88805
|0.89125
|0.88735
|2008.12.12 06:14
|0.88735
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|29496845
|2008.12.12 06:03
|buy
|0.02
|eurchf
|1.57620
|1.57300
|1.57690
|2008.12.12 06:14
|1.57300
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.43
|29498750
|2008.12.12 06:15
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.88675
|0.88355
|0.88745
|2008.12.12 06:15
|0.88745
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|29499267
|2008.12.12 06:20
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.88795
|0.89025
|0.88625
|2008.12.12 07:20
|0.88765
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|29499661
|2008.12.12 06:23
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88815
|0.89025
|0.88625
|2008.12.12 07:23
|0.88745
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|29500671
|2008.12.12 06:33
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88835
|0.89025
|0.88625
|2008.12.12 07:30
|0.88625
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|29506845
|2008.12.12 07:30
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.88665
|0.88345
|0.88735
|2008.12.12 07:32
|0.88735
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|29507686
|2008.12.12 07:32
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.88755
|0.89075
|0.88685
|2008.12.12 07:35
|0.88685
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|29508881
|2008.12.12 07:42
|buy
|0.01
|eurchf
|1.57340
|1.57020
|1.57410
|2008.12.12 07:44
|1.57410
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|29509423
|2008.12.12 07:47
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88635
|0.88315
|0.88705
|2008.12.12 07:53
|0.88705
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|29509396
|2008.12.12 07:47
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88655
|0.88335
|0.88725
|2008.12.12 07:55
|0.88725
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|29510872
|2008.12.12 08:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88635
|0.88315
|0.88705
|2008.12.12 08:12
|0.88705
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|29510818
|2008.12.12 08:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88655
|0.88335
|0.88725
|2008.12.12 08:12
|0.88725
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|29508154
|2008.12.12 07:35
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.88675
|0.88355
|0.88745
|2008.12.12 08:12
|0.88745
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|29508687
|2008.12.12 07:40
|buy
|0.02
|eurchf
|1.57350
|1.57030
|1.57420
|2008.12.12 08:33
|1.57090
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.39
|29509263
|2008.12.12 07:45
|buy
|0.01
|eurchf
|1.57340
|1.57020
|1.57410
|2008.12.12 08:33
|1.57080
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|29509775
|2008.12.12 07:51
|buy
|0.01
|eurchf
|1.57330
|1.57010
|1.57400
|2008.12.12 08:33
|1.57070
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|29514382
|2008.12.12 08:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88815
|0.89135
|0.88745
|2008.12.12 08:37
|0.88745
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|29514296
|2008.12.12 08:29
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88795
|0.89115
|0.88725
|2008.12.12 08:37
|0.88725
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|29512261
|2008.12.12 08:12
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.88765
|0.89085
|0.88695
|2008.12.12 08:37
|0.88695
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|29514760
|2008.12.12 08:33
|buy
|0.01
|eurchf
|1.57120
|1.56800
|1.57190
|2008.12.12 08:38
|1.57190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|29514728
|2008.12.12 08:33
|buy
|0.01
|eurchf
|1.57140
|1.56820
|1.57210
|2008.12.12 08:39
|1.57210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|29515155
|2008.12.12 08:37
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.88695
|0.88375
|0.88765
|2008.12.12 08:41
|0.88765
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|29515534
|2008.12.12 08:41
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.88775
|0.89095
|0.88705
|2008.12.12 08:57
|0.89035
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.76
|29515748
|2008.12.12 08:43
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88805
|0.89125
|0.88735
|2008.12.12 08:59
|0.89055
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.73
|29515353
|2008.12.12 08:40
|buy
|0.01
|eurchf
|1.57190
|1.56870
|1.57260
|2008.12.12 09:03
|1.56920
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.29
|29515289
|2008.12.12 08:39
|buy
|0.01
|eurchf
|1.57200
|1.56880
|1.57270
|2008.12.12 09:03
|1.56920
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|29515287
|2008.12.12 08:39
|buy
|0.02
|eurchf
|1.57210
|1.56890
|1.57280
|2008.12.12 09:03
|1.56920
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.91
|29519877
|2008.12.12 09:03
|buy
|0.02
|eurchf
|1.56910
|1.56590
|1.56980
|2008.12.12 09:05
|1.56980
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|29515907
|2008.12.12 08:45
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88825
|0.89145
|0.88755
|2008.12.12 09:07
|0.89075
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.73
|29521065
|2008.12.12 09:10
|buy
|0.01
|eurchf
|1.57060
|1.56740
|1.57130
|2008.12.12 09:13
|1.57130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|29520865
|2008.12.12 09:09
|buy
|0.01
|eurchf
|1.57070
|1.56750
|1.57140
|2008.12.12 09:13
|1.57140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|29520839
|2008.12.12 09:09
|buy
|0.02
|eurchf
|1.57080
|1.56760
|1.57150
|2008.12.12 09:13
|1.57150
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|29521772
|2008.12.12 09:13
|buy
|0.02
|eurchf
|1.57190
|1.56870
|1.57260
|2008.12.12 09:14
|1.57260
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|29523149
|2008.12.12 09:25
|buy
|0.01
|eurchf
|1.57120
|1.56800
|1.57190
|2008.12.12 09:25
|1.57190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|29523136
|2008.12.12 09:25
|buy
|0.02
|eurchf
|1.57140
|1.56820
|1.57210
|2008.12.12 09:25
|1.57210
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|29525324
|2008.12.12 09:45
|sell
|0.02
|eurchf
|1.57200
|1.57520
|1.57130
|2008.12.12 10:22
|1.57460
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|29527998
|2008.12.12 10:07
|sell
|0.01
|eurchf
|1.57230
|1.57550
|1.57160
|2008.12.12 10:23
|1.57490
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.19
|29528532
|2008.12.12 10:10
|sell
|0.01
|eurchf
|1.57240
|1.57560
|1.57170
|2008.12.12 10:23
|1.57500
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|29530400
|2008.12.12 10:22
|sell
|0.01
|eurchf
|1.57430
|1.57750
|1.57360
|2008.12.12 10:27
|1.57360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|29533261
|2008.12.12 10:36
|sell
|0.01
|eurchf
|1.57410
|1.57730
|1.57340
|2008.12.12 10:39
|1.57340
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|29533162
|2008.12.12 10:36
|sell
|0.02
|eurchf
|1.57400
|1.57720
|1.57330
|2008.12.12 10:39
|1.57330
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|29534365
|2008.12.12 10:41
|sell
|0.02
|eurchf
|1.57360
|1.57680
|1.57290
|2008.12.12 10:43
|1.57290
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|29535112
|2008.12.12 10:46
|sell
|0.01
|eurchf
|1.57370
|1.57690
|1.57300
|2008.12.12 10:48
|1.57300
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|29534789
|2008.12.12 10:45
|sell
|0.02
|eurchf
|1.57320
|1.57520
|1.56930
|2008.12.12 11:45
|1.57270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|29546374
|2008.12.12 12:14
|buy
|0.01
|eurchf
|1.56990
|1.56670
|1.57060
|2008.12.12 12:14
|1.57060
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|29546368
|2008.12.12 12:14
|buy
|0.02
|eurchf
|1.57000
|1.56680
|1.57070
|2008.12.12 12:17
|1.57070
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|29547499
|2008.12.12 12:25
|sell
|0.02
|eurchf
|1.57160
|1.57520
|1.56890
|2008.12.12 13:12
|1.57420
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|29550343
|2008.12.12 12:47
|sell
|0.01
|eurchf
|1.57200
|1.57520
|1.56890
|2008.12.12 13:16
|1.57460
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|29550362
|2008.12.12 12:47
|sell
|0.01
|eurchf
|1.57210
|1.57520
|1.56890
|2008.12.12 13:16
|1.57470
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|29552477
|2008.12.12 13:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.89275
|0.89595
|0.89205
|2008.12.12 14:14
|0.89245
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|29554567
|2008.12.12 13:15
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.89295
|0.89615
|0.89225
|2008.12.12 14:14
|0.89225
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|29552210
|2008.12.12 13:00
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.89255
|0.89575
|0.89185
|2008.12.12 14:14
|0.89225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|29553714
|2008.12.12 13:12
|sell
|0.01
|eurchf
|1.57390
|1.57710
|1.57320
|2008.12.12 14:41
|1.57650
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.21
|29556742
|2008.12.12 13:36
|sell
|0.01
|eurchf
|1.57410
|1.57730
|1.57340
|2008.12.12 14:42
|1.57670
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.21
|29556746
|2008.12.12 13:36
|sell
|0.01
|eurchf
|1.57420
|1.57740
|1.57350
|2008.12.12 14:42
|1.57680
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.21
|29571570
|2008.12.12 15:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.89415
|0.89735
|0.89345
|2008.12.12 15:06
|0.89345
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|29572559
|2008.12.12 15:06
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.89365
|0.89685
|0.89295
|2008.12.12 15:07
|0.89295
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|29571037
|2008.12.12 15:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.89325
|0.89645
|0.89255
|2008.12.12 15:07
|0.89255
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|29573027
|2008.12.12 15:07
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.89235
|0.88915
|0.89305
|2008.12.12 15:08
|0.89305
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|29576644
|2008.12.12 15:21
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.89215
|0.88895
|0.89285
|2008.12.12 15:28
|0.89285
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|29573930
|2008.12.12 15:10
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.89245
|0.88925
|0.89315
|2008.12.12 15:28
|0.89315
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|29578771
|2008.12.12 15:30
|buy
|0.02
|eurchf
|1.57350
|1.57030
|1.57420
|2008.12.12 15:33
|1.57420
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|29578226
|2008.12.12 15:29
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.89335
|0.89655
|0.89265
|2008.12.12 15:44
|0.89265
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|29580942
|2008.12.12 15:45
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.89255
|0.88935
|0.89325
|2008.12.12 15:49
|0.89325
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|29582407
|2008.12.12 15:57
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.89335
|0.89655
|0.89265
|2008.12.12 15:59
|0.89265
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|29582713
|2008.12.12 15:59
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.89255
|0.88935
|0.89325
|2008.12.12 16:03
|0.89325
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|29583446
|2008.12.12 16:03
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.89325
|0.89645
|0.89255
|2008.12.12 16:11
|0.89575
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.46
|29583791
|2008.12.12 16:06
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.89345
|0.89665
|0.89275
|2008.12.12 16:11
|0.89595
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.73
|29582819
|2008.12.12 16:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.57580
|1.57900
|1.57510
|2008.12.12 16:34
|1.57510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|29584681
|2008.12.12 16:11
|sell
|0.01
|eurchf
|1.57590
|1.57910
|1.57520
|2008.12.12 16:34
|1.57520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|29590085
|2008.12.12 16:44
|sell
|0.01
|eurchf
|1.57620
|1.57980
|1.57330
|2008.12.12 17:04
|1.57330
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|29584692
|2008.12.12 16:11
|sell
|0.01
|eurchf
|1.57610
|1.57980
|1.57330
|2008.12.12 17:04
|1.57330
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|29597726
|2008.12.12 17:26
|buy
|0.02
|eurchf
|1.57390
|1.57070
|1.57460
|2008.12.12 17:55
|1.57460
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|29601870
|2008.12.12 18:00
|sell
|0.02
|eurchf
|1.57500
|1.57840
|1.57220
|2008.12.12 19:08
|1.57470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|29606866
|2008.12.12 18:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.89335
|0.89015
|0.89405
|2008.12.12 19:09
|0.89405
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|29606728
|2008.12.12 18:53
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.89355
|0.89035
|0.89425
|2008.12.12 19:10
|0.89425
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|29606712
|2008.12.12 18:53
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.89375
|0.89055
|0.89445
|2008.12.12 19:15
|0.89445
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|29608070
|2008.12.12 19:15
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.89465
|0.89785
|0.89395
|2008.12.12 19:16
|0.89395
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|29605120
|2008.12.12 18:36
|sell
|0.01
|eurchf
|1.57510
|1.57840
|1.57220
|2008.12.12 19:36
|1.57280
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|29606150
|2008.12.12 18:44
|sell
|0.01
|eurchf
|1.57530
|1.57840
|1.57220
|2008.12.12 19:36
|1.57220
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|29608232
|2008.12.12 19:19
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.89405
|0.89085
|0.89475
|2008.12.12 19:40
|0.89475
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|29611125
|2008.12.12 20:05
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.89595
|0.89915
|0.89525
|2008.12.12 20:16
|0.89525
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|29611044
|2008.12.12 20:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.89575
|0.89895
|0.89505
|2008.12.12 20:16
|0.89505
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|29609836
|2008.12.12 19:45
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.89555
|0.89875
|0.89485
|2008.12.12 20:16
|0.89485
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|29609382
|2008.12.12 19:40
|buy
|0.01
|eurchf
|1.57320
|1.57000
|1.57390
|2008.12.12 20:17
|1.57390
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|29609329
|2008.12.12 19:40
|buy
|0.01
|eurchf
|1.57330
|1.57010
|1.57400
|2008.12.12 20:17
|1.57400
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|29608119
|2008.12.12 19:16
|buy
|0.02
|eurchf
|1.57390
|1.57070
|1.57460
|2008.12.12 20:29
|1.57420
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|29612391
|2008.12.12 20:29
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.89525
|0.89845
|0.89455
|2008.12.12 20:31
|0.89455
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|29611670
|2008.12.12 20:16
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.89495
|0.89815
|0.89425
|2008.12.12 20:33
|0.89425
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|29612709
|2008.12.12 20:32
|buy
|0.02
|eurchf
|1.57320
|1.57000
|1.57390
|2008.12.12 20:33
|1.57390
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|29611762
|2008.12.12 20:17
|sell
|0.02
|eurchf
|1.57410
|1.57650
|1.57230
|2008.12.12 21:00
|1.57340
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|29612927
|2008.12.12 20:35
|sell
|0.01
|eurchf
|1.57440
|1.57650
|1.57230
|2008.12.12 21:00
|1.57340
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|29612352
|2008.12.12 20:29
|sell
|0.01
|eurchf
|1.57430
|1.57650
|1.57230
|2008.12.12 21:00
|1.57340
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|29614013
|2008.12.12 20:50
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.89375
|0.89055
|0.89445
|2008.12.12 21:52
|0.89405
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|29613974
|2008.12.12 20:49
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.89395
|0.89075
|0.89465
|2008.12.12 21:56
|0.89425
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|29617332
|2008.12.12 21:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.89375
|0.89055
|0.89445
|2008.12.12 21:56
|0.89445
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|29612740
|2008.12.12 20:32
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.89435
|0.89115
|0.89505
|2008.12.12 21:58
|0.89465
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|29619471
|2008.12.12 22:18
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.89355
|0.89035
|0.89425
|2008.12.12 22:34
|0.89425
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|29621385
|2008.12.12 22:58
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.89505
|0.89825
|0.89435
|2008.12.12 22:58
|0.89435
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|0.00
|0.00
|-0.78
|71.58
|Closed P/L:
|70.80
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29618065
|2008.12.12 22:00
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.89465
|0.89675
|0.89305
|0.89435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|29619199
|2008.12.12 22:11
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.89485
|0.89675
|0.89305
|0.89435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|Floating P/L:
|1.64
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|70.80
|Floating P/L:
|1.64
|Margin:
|8.02
|Balance:
|3 070.80
|Equity:
|3 072.44
|Free Margin:
|3 064.42
|Details:
|Gross Profit:
|219.90
|Gross Loss:
|149.10
|Total Net Profit:
|70.80
|Profit Factor:
|1.47
|Expected Payoff:
|0.30
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|34.68 (1.13%)
|Relative Drawdown:
|1.13% (34.68)
|Total Trades:
|238
|Short Positions (won %):
|139 (79.14%)
|Long Positions (won %):
|99 (85.86%)
|Profit Trades (% of total):
|195 (81.93%)
|Loss trades (% of total):
|43 (18.07%)
|Largest
|profit trade:
|3.91
|loss trade:
|-7.76
|Average
|profit trade:
|1.13
|loss trade:
|-3.47
|Maximum
|consecutive wins ($):
|31 (37.57)
|consecutive losses ($):
|5 (-21.07)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|37.57 (31)
|consecutive loss (count):
|-21.07 (5)
|Average
|consecutive wins:
|8
|consecutive losses:
|2