MIG Investments SA

Account: 856246 Name: EURGBP YourLucky Currency: USD 2008 December 5, 13:24
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
193391652008.12.03 20:23balanceDeposit3 000.00
193462092008.12.03 23:00sell0.10eurgbp0.86010.86320.00002008.12.03 23:050.85940.000.000.0010.36
193462282008.12.03 23:00sell0.10eurchf1.53781.54090.00002008.12.03 23:121.53710.000.000.005.80
193467812008.12.03 23:13buy0.10eurchf1.53661.53350.00002008.12.03 23:371.53730.000.000.005.79
193477392008.12.03 23:49buy0.10eurchf1.53671.53360.00002008.12.04 00:151.53750.000.000.006.62
193484102008.12.04 00:32sell0.10eurchf1.53781.54090.00002008.12.04 00:431.53700.000.000.006.61
193469272008.12.03 23:16sell0.10eurgbp0.85980.86290.00002008.12.04 00:500.85950.000.000.004.43
193486192008.12.04 00:43buy0.10eurchf1.53661.53350.00002008.12.04 00:571.53730.000.000.005.79
193489712008.12.04 01:00sell0.10eurchf1.53751.54060.00002008.12.04 01:021.53670.000.000.006.61
193495372008.12.04 01:13sell0.10audusd0.64830.65140.00002008.12.04 01:300.64700.000.000.0013.00
193498292008.12.04 01:30sell0.10audusd0.64790.65100.00002008.12.04 01:310.64700.000.000.009.00
193498072008.12.04 01:30buy0.10audusd0.64770.64460.00002008.12.04 02:380.64810.000.000.004.00
193500572008.12.04 01:47sell0.10eurgbp0.86020.86330.00002008.12.04 04:110.86000.000.000.002.96
193492002008.12.04 01:02buy0.10eurchf1.53591.53280.00002008.12.04 04:391.53590.000.000.000.00
193511742008.12.04 02:03sell0.10audusd0.64720.65030.00002008.12.04 04:540.64720.000.000.000.00
193546562008.12.04 04:38sell0.10eurchf1.53521.53830.00002008.12.04 05:411.53490.000.000.002.48
193546932008.12.04 04:40sell0.10eurgbp0.86040.86350.00002008.12.04 05:420.86010.000.000.004.43
193535062008.12.04 03:03buy0.10audusd0.64790.64480.00002008.12.04 05:450.64480.000.000.00-31.00
193558812008.12.04 05:46buy0.10eurgbp0.85950.85640.00002008.12.04 05:470.86020.000.000.0010.32
193560442008.12.04 05:48sell0.10eurgbp0.86070.86380.00002008.12.04 06:180.86000.000.000.0010.32
193572312008.12.04 06:19sell0.10eurgbp0.86050.86360.00002008.12.04 06:310.85980.000.000.0010.32
193557102008.12.04 05:43buy0.10eurchf1.53461.53150.00002008.12.04 06:331.53150.000.000.00-25.64
193575042008.12.04 06:33buy0.10eurchf1.53181.52870.00002008.12.04 06:581.53260.000.000.006.62
193575252008.12.04 06:33buy0.10eurgbp0.85970.85660.00002008.12.04 07:160.86050.000.000.0011.79
194131422008.12.04 23:00sell0.10eurgbp0.87060.87370.00002008.12.04 23:030.86980.000.000.0011.75
194130722008.12.04 23:00sell0.10eurchf1.52771.53080.00002008.12.04 23:031.52670.000.000.008.36
194131802008.12.04 23:00sell0.10audusd0.64440.64750.00002008.12.04 23:050.64330.000.000.0011.00
194140352008.12.04 23:17buy0.10audusd0.64270.63960.00002008.12.04 23:270.64360.000.000.009.00
194146302008.12.04 23:30buy0.10eurgbp0.86990.86680.00002008.12.04 23:320.87070.000.000.0011.75
194146812008.12.04 23:32sell0.10audusd0.64380.64690.00002008.12.04 23:320.64300.000.000.008.00
194147802008.12.04 23:33buy0.10audusd0.64250.63940.00002008.12.04 23:330.64340.000.000.009.00
194147962008.12.04 23:33buy0.10audusd0.64240.63930.00002008.12.04 23:330.64340.000.000.0010.00
194150912008.12.04 23:46buy0.10eurchf1.52661.52350.00002008.12.05 00:021.52750.000.000.007.52
194148682008.12.04 23:35buy0.10audusd0.64240.63930.00002008.12.05 00:040.64330.000.000.009.00
194145422008.12.04 23:27sell0.10eurgbp0.87000.87310.00002008.12.05 00:040.86930.000.000.0010.28
194149162008.12.04 23:37buy0.10eurgbp0.86990.86680.00002008.12.05 00:570.87020.000.000.004.41
194160422008.12.05 00:32buy0.10audusd0.64290.63980.00002008.12.05 01:050.64370.000.000.008.00
194159632008.12.05 00:26buy0.10eurchf1.52681.52370.00002008.12.05 01:051.52760.000.000.006.70
194149862008.12.04 23:40sell0.10eurchf1.52661.52970.00002008.12.05 01:281.52970.000.000.00-25.89
194168682008.12.05 01:28sell0.10eurchf1.52951.53260.00002008.12.05 01:331.52870.000.000.006.68
194164492008.12.05 01:03buy0.10eurgbp0.86990.86680.00002008.12.05 01:340.87060.000.000.0010.27
194169142008.12.05 01:30sell0.10eurgbp0.87050.87360.00002008.12.05 01:420.86980.000.000.0010.27
194161622008.12.05 00:45sell0.10audusd0.64330.64640.00002008.12.05 02:060.64290.000.000.004.00
194171072008.12.05 01:34sell0.10eurchf1.52851.53160.00002008.12.05 02:121.52760.000.000.007.50
194168202008.12.05 01:26buy0.10audusd0.64360.64050.00002008.12.05 02:310.64390.000.000.003.00
194171652008.12.05 01:37buy0.10eurgbp0.87010.86700.00002008.12.05 02:480.87040.000.000.004.39
194203182008.12.05 02:13buy0.10eurchf1.52741.52430.00002008.12.05 02:551.52820.000.000.006.68
194182302008.12.05 02:01sell0.10eurgbp0.87030.87340.00002008.12.05 03:300.87000.000.000.004.40
194222212008.12.05 04:36sell0.10eurgbp0.87010.87320.00002008.12.05 04:470.86940.000.000.0010.28
194208172008.12.05 02:56sell0.10eurchf1.52851.53160.00002008.12.05 04:491.53160.000.000.00-25.83
194208222008.12.05 02:56sell0.10audusd0.64400.64710.00002008.12.05 05:160.64370.000.000.003.00
194228862008.12.05 05:31buy0.10eurchf1.53001.52690.00002008.12.05 05:431.53110.000.000.009.17
194231522008.12.05 05:54buy0.10eurchf1.52991.52680.00002008.12.05 05:591.53070.000.000.006.66
194207972008.12.05 02:55buy0.10eurgbp0.87030.86720.00002008.12.05 06:030.87030.000.000.000.00
194225762008.12.05 05:06buy0.10audusd0.64450.64140.00002008.12.05 06:170.64480.000.000.003.00
  0.00 0.00 0.00 242.96
Closed P/L: 242.96
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 242.96 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 242.96 Equity: 3 242.96 Free Margin: 3 242.96
 
Details:
Graph
Gross Profit: 351.32 Gross Loss: 108.36 Total Net Profit: 242.96
Profit Factor: 3.24 Expected Payoff: 4.50  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 31.00 (1.00%) Relative Drawdown: 1.00% (31.00)
 
Total Trades: 54 Short Positions (won %): 27 (92.59%) Long Positions (won %): 27 (92.59%)
Profit Trades (% of total): 50 (92.59%) Loss trades (% of total): 4 (7.41%)
Largest profit trade: 13.00 loss trade: -31.00
Average profit trade: 7.03 loss trade: -27.09
Maximum consecutive wins ($): 16 (143.18) consecutive losses ($): 1 (-31.00)
Maximal consecutive profit (count): 143.18 (16) consecutive loss (count): -31.00 (1)
Average consecutive wins: 10 consecutive losses: 1