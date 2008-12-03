|Account: 856246
|Name: EURGBP YourLucky
|Currency: USD
|2008 December 5, 13:24
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19339165
|2008.12.03 20:23
|balance
|Deposit
|3 000.00
|19346209
|2008.12.03 23:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8601
|0.8632
|0.0000
|2008.12.03 23:05
|0.8594
|0.00
|0.00
|0.00
|10.36
|19346228
|2008.12.03 23:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5378
|1.5409
|0.0000
|2008.12.03 23:12
|1.5371
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|19346781
|2008.12.03 23:13
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5366
|1.5335
|0.0000
|2008.12.03 23:37
|1.5373
|0.00
|0.00
|0.00
|5.79
|19347739
|2008.12.03 23:49
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5367
|1.5336
|0.0000
|2008.12.04 00:15
|1.5375
|0.00
|0.00
|0.00
|6.62
|19348410
|2008.12.04 00:32
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5378
|1.5409
|0.0000
|2008.12.04 00:43
|1.5370
|0.00
|0.00
|0.00
|6.61
|19346927
|2008.12.03 23:16
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8598
|0.8629
|0.0000
|2008.12.04 00:50
|0.8595
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|19348619
|2008.12.04 00:43
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5366
|1.5335
|0.0000
|2008.12.04 00:57
|1.5373
|0.00
|0.00
|0.00
|5.79
|19348971
|2008.12.04 01:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5375
|1.5406
|0.0000
|2008.12.04 01:02
|1.5367
|0.00
|0.00
|0.00
|6.61
|19349537
|2008.12.04 01:13
|sell
|0.10
|audusd
|0.6483
|0.6514
|0.0000
|2008.12.04 01:30
|0.6470
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|19349829
|2008.12.04 01:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.6479
|0.6510
|0.0000
|2008.12.04 01:31
|0.6470
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|19349807
|2008.12.04 01:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.6477
|0.6446
|0.0000
|2008.12.04 02:38
|0.6481
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|19350057
|2008.12.04 01:47
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8602
|0.8633
|0.0000
|2008.12.04 04:11
|0.8600
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|19349200
|2008.12.04 01:02
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5359
|1.5328
|0.0000
|2008.12.04 04:39
|1.5359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19351174
|2008.12.04 02:03
|sell
|0.10
|audusd
|0.6472
|0.6503
|0.0000
|2008.12.04 04:54
|0.6472
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19354656
|2008.12.04 04:38
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5352
|1.5383
|0.0000
|2008.12.04 05:41
|1.5349
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|19354693
|2008.12.04 04:40
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8604
|0.8635
|0.0000
|2008.12.04 05:42
|0.8601
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|19353506
|2008.12.04 03:03
|buy
|0.10
|audusd
|0.6479
|0.6448
|0.0000
|2008.12.04 05:45
|0.6448
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|19355881
|2008.12.04 05:46
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8595
|0.8564
|0.0000
|2008.12.04 05:47
|0.8602
|0.00
|0.00
|0.00
|10.32
|19356044
|2008.12.04 05:48
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8607
|0.8638
|0.0000
|2008.12.04 06:18
|0.8600
|0.00
|0.00
|0.00
|10.32
|19357231
|2008.12.04 06:19
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8605
|0.8636
|0.0000
|2008.12.04 06:31
|0.8598
|0.00
|0.00
|0.00
|10.32
|19355710
|2008.12.04 05:43
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5346
|1.5315
|0.0000
|2008.12.04 06:33
|1.5315
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.64
|19357504
|2008.12.04 06:33
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5318
|1.5287
|0.0000
|2008.12.04 06:58
|1.5326
|0.00
|0.00
|0.00
|6.62
|19357525
|2008.12.04 06:33
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8597
|0.8566
|0.0000
|2008.12.04 07:16
|0.8605
|0.00
|0.00
|0.00
|11.79
|19413142
|2008.12.04 23:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8706
|0.8737
|0.0000
|2008.12.04 23:03
|0.8698
|0.00
|0.00
|0.00
|11.75
|19413072
|2008.12.04 23:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5277
|1.5308
|0.0000
|2008.12.04 23:03
|1.5267
|0.00
|0.00
|0.00
|8.36
|19413180
|2008.12.04 23:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.6444
|0.6475
|0.0000
|2008.12.04 23:05
|0.6433
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|19414035
|2008.12.04 23:17
|buy
|0.10
|audusd
|0.6427
|0.6396
|0.0000
|2008.12.04 23:27
|0.6436
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|19414630
|2008.12.04 23:30
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8699
|0.8668
|0.0000
|2008.12.04 23:32
|0.8707
|0.00
|0.00
|0.00
|11.75
|19414681
|2008.12.04 23:32
|sell
|0.10
|audusd
|0.6438
|0.6469
|0.0000
|2008.12.04 23:32
|0.6430
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|19414780
|2008.12.04 23:33
|buy
|0.10
|audusd
|0.6425
|0.6394
|0.0000
|2008.12.04 23:33
|0.6434
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|19414796
|2008.12.04 23:33
|buy
|0.10
|audusd
|0.6424
|0.6393
|0.0000
|2008.12.04 23:33
|0.6434
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|19415091
|2008.12.04 23:46
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5266
|1.5235
|0.0000
|2008.12.05 00:02
|1.5275
|0.00
|0.00
|0.00
|7.52
|19414868
|2008.12.04 23:35
|buy
|0.10
|audusd
|0.6424
|0.6393
|0.0000
|2008.12.05 00:04
|0.6433
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|19414542
|2008.12.04 23:27
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8700
|0.8731
|0.0000
|2008.12.05 00:04
|0.8693
|0.00
|0.00
|0.00
|10.28
|19414916
|2008.12.04 23:37
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8699
|0.8668
|0.0000
|2008.12.05 00:57
|0.8702
|0.00
|0.00
|0.00
|4.41
|19416042
|2008.12.05 00:32
|buy
|0.10
|audusd
|0.6429
|0.6398
|0.0000
|2008.12.05 01:05
|0.6437
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|19415963
|2008.12.05 00:26
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5268
|1.5237
|0.0000
|2008.12.05 01:05
|1.5276
|0.00
|0.00
|0.00
|6.70
|19414986
|2008.12.04 23:40
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5266
|1.5297
|0.0000
|2008.12.05 01:28
|1.5297
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.89
|19416868
|2008.12.05 01:28
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5295
|1.5326
|0.0000
|2008.12.05 01:33
|1.5287
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|19416449
|2008.12.05 01:03
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8699
|0.8668
|0.0000
|2008.12.05 01:34
|0.8706
|0.00
|0.00
|0.00
|10.27
|19416914
|2008.12.05 01:30
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8705
|0.8736
|0.0000
|2008.12.05 01:42
|0.8698
|0.00
|0.00
|0.00
|10.27
|19416162
|2008.12.05 00:45
|sell
|0.10
|audusd
|0.6433
|0.6464
|0.0000
|2008.12.05 02:06
|0.6429
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|19417107
|2008.12.05 01:34
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5285
|1.5316
|0.0000
|2008.12.05 02:12
|1.5276
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|19416820
|2008.12.05 01:26
|buy
|0.10
|audusd
|0.6436
|0.6405
|0.0000
|2008.12.05 02:31
|0.6439
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|19417165
|2008.12.05 01:37
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8701
|0.8670
|0.0000
|2008.12.05 02:48
|0.8704
|0.00
|0.00
|0.00
|4.39
|19420318
|2008.12.05 02:13
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5274
|1.5243
|0.0000
|2008.12.05 02:55
|1.5282
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|19418230
|2008.12.05 02:01
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8703
|0.8734
|0.0000
|2008.12.05 03:30
|0.8700
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|19422221
|2008.12.05 04:36
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8701
|0.8732
|0.0000
|2008.12.05 04:47
|0.8694
|0.00
|0.00
|0.00
|10.28
|19420817
|2008.12.05 02:56
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5285
|1.5316
|0.0000
|2008.12.05 04:49
|1.5316
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.83
|19420822
|2008.12.05 02:56
|sell
|0.10
|audusd
|0.6440
|0.6471
|0.0000
|2008.12.05 05:16
|0.6437
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|19422886
|2008.12.05 05:31
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5300
|1.5269
|0.0000
|2008.12.05 05:43
|1.5311
|0.00
|0.00
|0.00
|9.17
|19423152
|2008.12.05 05:54
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5299
|1.5268
|0.0000
|2008.12.05 05:59
|1.5307
|0.00
|0.00
|0.00
|6.66
|19420797
|2008.12.05 02:55
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8703
|0.8672
|0.0000
|2008.12.05 06:03
|0.8703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19422576
|2008.12.05 05:06
|buy
|0.10
|audusd
|0.6445
|0.6414
|0.0000
|2008.12.05 06:17
|0.6448
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|0.00
|0.00
|0.00
|242.96
|Closed P/L:
|242.96
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|242.96
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|3 242.96
|Equity:
|3 242.96
|Free Margin:
|3 242.96
|Details:
|Gross Profit:
|351.32
|Gross Loss:
|108.36
|Total Net Profit:
|242.96
|Profit Factor:
|3.24
|Expected Payoff:
|4.50
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|31.00 (1.00%)
|Relative Drawdown:
|1.00% (31.00)
|Total Trades:
|54
|Short Positions (won %):
|27 (92.59%)
|Long Positions (won %):
|27 (92.59%)
|Profit Trades (% of total):
|50 (92.59%)
|Loss trades (% of total):
|4 (7.41%)
|Largest
|profit trade:
|13.00
|loss trade:
|-31.00
|Average
|profit trade:
|7.03
|loss trade:
|-27.09
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (143.18)
|consecutive losses ($):
|1 (-31.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|143.18 (16)
|consecutive loss (count):
|-31.00 (1)
|Average
|consecutive wins:
|10
|consecutive losses:
|1