Strategy Tester Report
Tester_v04_5_All
FXDD-MT4 Demo Server (Build 220)

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Minute (M1) 2008.09.01 00:01 - 2008.10.30 23:59 (2008.09.01 - 2008.10.31)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersBeginDate=2008.09.01 00:00; Lots=0.1; PrefSettings=true; StopLoss=70; TakeProfit=70;
Bars in test62238Ticks modelled931059Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit614.62Gross profit9997.95Gross loss-9383.33
Profit factor1.07Expected payoff2.21
Absolute drawdown436.37Maximal drawdown858.30 (8.24%)Relative drawdown8.24% (858.30)
Total trades278Short positions (won %)165 (55.15%)Long positions (won %)113 (46.90%)
Profit trades (% of total)144 (51.80%)Loss trades (% of total)134 (48.20%)
Largestprofit trade71.58loss trade-72.63
Averageprofit trade69.43loss trade-70.02
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (487.37)consecutive losses (loss in money)7 (-490.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)487.37 (7)consecutive loss (count of losses)-490.00 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 00:01buy10.101.47091.46391.4779
22008.09.01 02:59s/l10.101.46391.46391.4779-70.009930.00
32008.09.01 02:59buy20.101.46381.45681.4708
42008.09.02 00:28s/l20.101.45681.45681.4708-69.479860.53
52008.09.02 00:28sell30.101.45661.46361.4496
62008.09.02 09:58t/p30.101.44961.46361.449670.009930.53
72008.09.02 09:58sell40.101.44931.45631.4423
82008.09.03 06:34t/p40.101.44231.45631.442369.129999.65
92008.09.03 06:34sell50.101.44201.44901.4350
102008.09.03 15:43s/l50.101.44901.44901.4350-70.009929.65
112008.09.03 20:15sell60.101.44781.45481.4408
122008.09.04 16:29t/p60.101.44081.45481.440867.379997.02
132008.09.04 16:29sell70.101.44061.44761.4336
142008.09.04 17:18t/p70.101.43361.44761.433670.0010067.02
152008.09.04 17:18sell80.101.43341.44041.4264
162008.09.04 23:13t/p80.101.42641.44041.426470.0010137.02
172008.09.04 23:13sell90.101.42601.43301.4190
182008.09.05 14:48s/l90.101.43301.43301.4190-70.8810066.15
192008.09.05 14:48sell100.101.43281.43981.4258
202008.09.05 16:22t/p100.101.42581.43981.425870.0010136.15
212008.09.05 16:22sell110.101.42551.43251.4185
222008.09.08 00:00s/l110.101.43251.43251.4185-70.8810065.27
232008.09.08 00:00sell120.101.43781.44481.4308
242008.09.08 09:51t/p120.101.43081.44481.430870.0010135.27
252008.09.08 09:51sell130.101.43061.43761.4236
262008.09.08 10:57t/p130.101.42361.43761.423670.0010205.27
272008.09.08 10:57sell140.101.42331.43031.4163
282008.09.08 17:48t/p140.101.41631.43031.416370.0010275.27
292008.09.08 17:48sell150.101.41611.42311.4091
302008.09.08 19:23t/p150.101.40911.42311.409170.0010345.27
312008.09.08 19:23sell160.101.40881.41581.4018
322008.09.08 22:13s/l160.101.41581.41581.4018-70.0010275.27
332008.09.08 22:13buy170.101.41581.40881.4228
342008.09.09 03:07s/l170.101.40881.40881.4228-69.4710205.80
352008.09.09 03:07buy180.101.40891.40191.4159
362008.09.09 11:07t/p180.101.41591.40191.415970.0010275.80
372008.09.09 11:07sell190.101.41591.42291.4089
382008.09.09 15:15t/p190.101.40891.42291.408970.0010345.80
392008.09.09 15:15sell200.101.40851.41551.4015
402008.09.09 17:12s/l200.101.41551.41551.4015-70.0010275.80
412008.09.09 17:12sell210.101.41531.42231.4083
422008.09.09 18:38s/l210.101.42231.42231.4083-70.0010205.80
432008.09.09 18:38sell220.101.42211.42911.4151
442008.09.09 21:08t/p220.101.41511.42911.415170.0010275.80
452008.09.09 21:08sell230.101.41481.42181.4078
462008.09.10 14:16t/p230.101.40781.42181.407869.1210344.92
472008.09.10 14:16buy240.101.40781.40081.4148
482008.09.10 15:11t/p240.101.41481.40081.414870.0010414.92
492008.09.10 15:11buy250.101.41501.40801.4220
502008.09.10 16:48s/l250.101.40801.40801.4220-70.0010344.92
512008.09.10 16:48buy260.101.40811.40111.4151
522008.09.10 22:01s/l260.101.40111.40111.4151-70.0010274.92
532008.09.10 22:01buy270.101.40131.39431.4083
542008.09.11 01:52s/l270.101.39431.39431.4083-68.4210206.50
552008.09.11 01:52buy280.101.39441.38741.4014
562008.09.11 23:01t/p280.101.40141.38741.401470.0010276.50
572008.09.11 23:01sell290.101.40141.40841.3944
582008.09.12 09:10s/l290.101.40841.40841.3944-70.8810205.62
592008.09.12 09:10sell300.101.40821.41521.4012
602008.09.12 16:29s/l300.101.41521.41521.4012-70.0010135.62
612008.09.12 16:29sell310.101.41501.42201.4080
622008.09.12 21:06s/l310.101.42201.42201.4080-70.0010065.62
632008.09.12 21:06buy320.101.42211.41511.4291
642008.09.15 00:00t/p320.101.42911.41511.429170.5310136.15
652008.09.15 00:00buy330.101.42931.42231.4363
662008.09.15 04:13t/p330.101.43631.42231.436370.0010206.15
672008.09.15 04:13buy340.101.43651.42951.4435
682008.09.15 05:13t/p340.101.44351.42951.443570.0010276.15
692008.09.15 05:13buy350.101.44381.43681.4508
702008.09.15 06:43s/l350.101.43681.43681.4508-70.0010206.15
712008.09.15 06:43sell360.101.43661.44361.4296
722008.09.15 07:44s/l360.101.44361.44361.4296-70.0010136.15
732008.09.15 07:44buy370.101.44361.43661.4506
742008.09.15 08:11s/l370.101.43661.43661.4506-70.0010066.15
752008.09.15 08:11buy380.101.43671.42971.4437
762008.09.15 09:02s/l380.101.42971.42971.4437-70.009996.15
772008.09.15 09:02buy390.101.42991.42291.4369
782008.09.15 12:15s/l390.101.42291.42291.4369-70.009926.15
792008.09.15 12:15buy400.101.42301.41601.4300
802008.09.15 13:18s/l400.101.41601.41601.4300-70.009856.15
812008.09.15 13:18buy410.101.41621.40921.4232
822008.09.15 13:38s/l410.101.40921.40921.4232-70.009786.15
832008.09.15 13:38buy420.101.40941.40241.4164
842008.09.15 14:16t/p420.101.41641.40241.416470.009856.15
852008.09.15 14:16buy430.101.41661.40961.4236
862008.09.15 21:24t/p430.101.42361.40961.423670.009926.15
872008.09.15 21:24buy440.101.42381.41681.4308
882008.09.15 21:57t/p440.101.43081.41681.430870.009996.15
892008.09.15 21:57buy450.101.43101.42401.4380
902008.09.15 22:43s/l450.101.42401.42401.4380-70.009926.15
912008.09.15 22:43buy460.101.42421.41721.4312
922008.09.16 11:52s/l460.101.41721.41721.4312-69.479856.67
932008.09.16 11:52buy470.101.41731.41031.4243
942008.09.16 14:06t/p470.101.42431.41031.424370.009926.67
952008.09.16 14:06buy480.101.42451.41751.4315
962008.09.16 16:29s/l480.101.41751.41751.4315-70.009856.67
972008.09.16 16:29buy490.101.41771.41071.4247
982008.09.16 20:14s/l490.101.41071.41071.4247-70.009786.67
992008.09.16 20:14buy500.101.41041.40341.4174
1002008.09.17 02:01t/p500.101.41741.40341.417470.539857.20
1012008.09.17 02:01buy510.101.41761.41061.4246
1022008.09.17 09:11t/p510.101.42461.41061.424670.009927.20
1032008.09.17 09:11buy520.101.42491.41791.4319
1042008.09.17 14:38s/l520.101.41791.41791.4319-70.009857.20
1052008.09.17 14:38buy530.101.41801.41101.4250
1062008.09.17 18:02s/l530.101.41101.41101.4250-70.009787.20
1072008.09.17 18:02buy540.101.41111.40411.4181
1082008.09.17 18:55t/p540.101.41811.40411.418170.009857.20
1092008.09.17 18:55buy550.101.41831.41131.4253
1102008.09.17 19:27t/p550.101.42531.41131.425370.009927.20
1112008.09.17 19:27buy560.101.42551.41851.4325
1122008.09.17 20:02t/p560.101.43251.41851.432570.009997.20
1132008.09.17 20:02buy570.101.43271.42571.4397
1142008.09.18 10:22t/p570.101.43971.42571.439771.5810068.77
1152008.09.18 10:22buy580.101.43991.43291.4469
1162008.09.18 11:55t/p580.101.44691.43291.446970.0010138.77
1172008.09.18 11:55buy590.101.44711.44011.4541
1182008.09.18 12:09t/p590.101.45411.44011.454170.0010208.77
1192008.09.18 12:09buy600.101.45441.44741.4614
1202008.09.18 13:13s/l600.101.44741.44741.4614-70.0010138.77
1212008.09.18 13:13buy610.101.44761.44061.4546
1222008.09.18 15:31s/l610.101.44061.44061.4546-70.0010068.77
1232008.09.18 15:31buy620.101.44081.43381.4478
1242008.09.18 21:08s/l620.101.43381.43381.4478-70.009998.77
1252008.09.18 21:08buy630.101.43391.42691.4409
1262008.09.19 02:22s/l630.101.42691.42691.4409-69.479929.30
1272008.09.19 02:22buy640.101.42711.42011.4341
1282008.09.19 04:28s/l640.101.42011.42011.4341-70.009859.30
1292008.09.19 04:28buy650.101.42031.41331.4273
1302008.09.19 14:35t/p650.101.42731.41331.427370.009929.30
1312008.09.19 14:35buy660.101.42751.42051.4345
1322008.09.19 15:00t/p660.101.43451.42051.434570.009999.30
1332008.09.19 15:00buy670.101.43471.42771.4417
1342008.09.19 15:32t/p670.101.44171.42771.441770.0010069.30
1352008.09.19 15:32buy680.101.44191.43491.4489
1362008.09.19 21:31t/p680.101.44891.43491.448970.0010139.30
1372008.09.19 21:31sell690.101.44891.45591.4419
1382008.09.22 05:13s/l690.101.45591.45591.4419-70.8810068.42
1392008.09.22 05:13sell700.101.45591.46291.4489
1402008.09.22 06:56t/p700.101.44891.46291.448970.0010138.42
1412008.09.22 06:56sell710.101.44871.45571.4417
1422008.09.22 09:36s/l710.101.45571.45571.4417-70.0010068.42
1432008.09.22 09:36sell720.101.45551.46251.4485
1442008.09.22 12:26s/l720.101.46251.46251.4485-70.009998.42
1452008.09.22 12:26sell730.101.46231.46931.4553
1462008.09.22 14:36t/p730.101.45531.46931.455370.0010068.42
1472008.09.22 14:36sell740.101.45511.46211.4481
1482008.09.22 15:22s/l740.101.46211.46211.4481-70.009998.42
1492008.09.22 15:22sell750.101.46191.46891.4549
1502008.09.22 17:36s/l750.101.46891.46891.4549-70.009928.42
1512008.09.22 17:36buy760.101.46891.46191.4759
1522008.09.22 19:13t/p760.101.47591.46191.475970.009998.42
1532008.09.22 19:13buy770.101.47611.46911.4831
1542008.09.22 21:26t/p770.101.48311.46911.483170.0010068.42
1552008.09.22 21:26buy780.101.48331.47631.4903
1562008.09.23 05:29s/l780.101.47631.47631.4903-69.479998.95
1572008.09.23 05:29buy790.101.47651.46951.4835
1582008.09.23 10:20s/l790.101.46951.46951.4835-70.009928.95
1592008.09.23 10:20buy800.101.46961.46261.4766
1602008.09.23 11:54t/p800.101.47661.46261.476670.009998.95
1612008.09.23 11:54buy810.101.47681.46981.4838
1622008.09.23 16:21s/l810.101.46981.46981.4838-70.009928.95
1632008.09.23 16:21buy820.101.47001.46301.4770
1642008.09.23 19:10s/l820.101.46301.46301.4770-70.009858.95
1652008.09.23 19:10buy830.101.46321.45621.4702
1662008.09.23 20:11t/p830.101.47021.45621.470270.009928.95
1672008.09.23 20:11buy840.101.47051.46351.4775
1682008.09.23 23:39s/l840.101.46351.46351.4775-70.009858.95
1692008.09.23 23:39buy850.101.46371.45671.4707
1702008.09.24 02:13t/p850.101.47071.45671.470770.539929.47
1712008.09.24 02:13buy860.101.47101.46401.4780
1722008.09.24 09:52s/l860.101.46401.46401.4780-70.009859.47
1732008.09.24 09:52buy870.101.46421.45721.4712
1742008.09.24 14:20t/p870.101.47121.45721.471270.009929.47
1752008.09.24 14:20buy880.101.47141.46441.4784
1762008.09.24 18:04s/l880.101.46441.46441.4784-70.009859.47
1772008.09.24 18:04buy890.101.46461.45761.4716
1782008.09.25 03:53t/p890.101.47161.45761.471671.589931.05
1792008.09.25 03:53buy900.101.47181.46481.4788
1802008.09.25 13:14s/l900.101.46481.46481.4788-70.009861.05
1812008.09.25 13:14buy910.101.46501.45801.4720
1822008.09.25 14:22t/p910.101.47201.45801.472070.009931.05
1832008.09.25 14:22buy920.101.47221.46521.4792
1842008.09.25 16:24s/l920.101.46521.46521.4792-70.009861.05
1852008.09.25 16:24buy930.101.46541.45841.4724
1862008.09.25 18:59s/l930.101.45841.45841.4724-70.009791.05
1872008.09.25 18:59buy940.101.45861.45161.4656
1882008.09.26 01:53t/p940.101.46561.45161.465670.539861.58
1892008.09.26 01:53sell950.101.46581.47281.4588
1902008.09.26 09:29t/p950.101.45881.47281.458870.009931.58
1912008.09.26 09:29buy960.101.45871.45171.4657
1922008.09.26 16:01t/p960.101.46571.45171.465770.0010001.58
1932008.09.26 16:01buy970.101.46591.45891.4729
1942008.09.26 17:06s/l970.101.45891.45891.4729-70.009931.58
1952008.09.26 17:06buy980.101.45911.45211.4661
1962008.09.29 00:01s/l980.101.45211.45211.4661-69.479862.10
1972008.09.29 00:01buy990.101.45201.44501.4590
1982008.09.29 07:34s/l990.101.44501.44501.4590-70.009792.10
1992008.09.29 07:34buy1000.101.44521.43821.4522
2002008.09.29 09:12s/l1000.101.43821.43821.4522-70.009722.10
2012008.09.29 09:12buy1010.101.43841.43141.4454
2022008.09.29 09:26s/l1010.101.43141.43141.4454-70.009652.10
2032008.09.29 09:26buy1020.101.43161.42461.4386
2042008.09.29 15:10t/p1020.101.43861.42461.438670.009722.10
2052008.09.29 15:10sell1030.101.43861.44561.4316
2062008.09.29 16:19s/l1030.101.44561.44561.4316-70.009652.10
2072008.09.29 16:19sell1040.101.44541.45241.4384
2082008.09.29 17:48t/p1040.101.43841.45241.438470.009722.10
2092008.09.29 17:48buy1050.101.43831.43131.4453
2102008.09.29 19:45t/p1050.101.44531.43131.445370.009792.10
2112008.09.29 19:45buy1060.101.44561.43861.4526
2122008.09.29 19:46t/p1060.101.45261.43861.452670.009862.10
2132008.09.29 19:46buy1070.101.45301.44601.4600
2142008.09.29 19:50s/l1070.101.44601.44601.4600-70.009792.10
2152008.09.29 19:50buy1080.101.44621.43921.4532
2162008.09.30 00:06s/l1080.101.43921.43921.4532-69.479722.63
2172008.09.30 00:06buy1090.101.43941.43241.4464
2182008.09.30 12:30s/l1090.101.43241.43241.4464-70.009652.63
2192008.09.30 12:30buy1100.101.43251.42551.4395
2202008.09.30 14:40s/l1100.101.42551.42551.4395-70.009582.63
2212008.09.30 14:40sell1110.101.42551.43251.4185
2222008.09.30 15:39t/p1110.101.41851.43251.418570.009652.63
2232008.09.30 15:39sell1120.101.41831.42531.4113
2242008.09.30 16:43t/p1120.101.41131.42531.411370.009722.63
2252008.09.30 16:43buy1130.101.41131.40431.4183
2262008.09.30 17:00s/l1130.101.40431.40431.4183-70.009652.63
2272008.09.30 17:00buy1140.101.40451.39751.4115
2282008.09.30 23:20t/p1140.101.41151.39751.411570.009722.63
2292008.09.30 23:20sell1150.101.41151.41851.4045
2302008.10.01 14:23t/p1150.101.40451.41851.404569.129791.75
2312008.10.01 14:23sell1160.101.40431.41131.3973
2322008.10.02 02:01t/p1160.101.39731.41131.397367.379859.12
2332008.10.02 02:01sell1170.101.39701.40401.3900
2342008.10.02 09:20t/p1170.101.39001.40401.390070.009929.12
2352008.10.02 09:20sell1180.101.38981.39681.3828
2362008.10.02 14:35t/p1180.101.38281.39681.382870.009999.12
2372008.10.02 14:35sell1190.101.38221.38921.3752
2382008.10.02 14:56t/p1190.101.37521.38921.375270.0010069.12
2392008.10.02 14:56sell1200.101.37501.38201.3680
2402008.10.02 15:47s/l1200.101.38201.38201.3680-70.009999.12
2412008.10.02 15:47sell1210.101.38181.38881.3748
2422008.10.03 07:27s/l1210.101.38881.38881.3748-70.889928.25
2432008.10.03 07:27sell1220.101.38861.39561.3816
2442008.10.03 09:09t/p1220.101.38161.39561.381670.009998.25
2452008.10.03 09:09sell1230.101.38131.38831.3743
2462008.10.03 11:18s/l1230.101.38831.38831.3743-70.009928.25
2472008.10.03 11:18sell1240.101.38811.39511.3811
2482008.10.03 14:32t/p1240.101.38111.39511.381170.009998.25
2492008.10.03 14:32sell1250.101.38091.38791.3739
2502008.10.03 15:04t/p1250.101.37391.38791.373970.0010068.25
2512008.10.03 15:04sell1260.101.37371.38071.3667
2522008.10.03 16:47s/l1260.101.38071.38071.3667-70.009998.25
2532008.10.03 16:47sell1270.101.38061.38761.3736
2542008.10.03 20:08s/l1270.101.38761.38761.3736-70.009928.25
2552008.10.03 20:08sell1280.101.38741.39441.3804
2562008.10.03 21:44t/p1280.101.38041.39441.380470.009998.25
2572008.10.03 21:44sell1290.101.38011.38711.3731
2582008.10.06 00:00t/p1290.101.37311.38711.373169.1210067.37
2592008.10.06 00:00sell1300.101.36371.37071.3567
2602008.10.06 08:09t/p1300.101.35671.37071.356770.0010137.37
2612008.10.06 08:09sell1310.101.35651.36351.3495
2622008.10.06 14:01s/l1310.101.36351.36351.3495-70.0010067.37
2632008.10.06 14:01sell1320.101.36331.37031.3563
2642008.10.06 15:21t/p1320.101.35631.37031.356370.0010137.37
2652008.10.06 15:21sell1330.101.35611.36311.3491
2662008.10.06 16:46t/p1330.101.34911.36311.349170.0010207.37
2672008.10.06 16:46sell1340.101.34891.35591.3419
2682008.10.07 05:48s/l1340.101.35591.35591.3419-70.8810136.50
2692008.10.07 05:48sell1350.101.35591.36291.3489
2702008.10.07 14:04s/l1350.101.36291.36291.3489-70.0010066.50
2712008.10.07 14:04sell1360.101.36271.36971.3557
2722008.10.07 15:15s/l1360.101.36971.36971.3557-70.009996.50
2732008.10.07 15:15sell1370.101.36951.37651.3625
2742008.10.07 17:08t/p1370.101.36251.37651.362570.0010066.50
2752008.10.07 17:08sell1380.101.36231.36931.3553
2762008.10.08 01:28t/p1380.101.35531.36931.355369.1210135.62
2772008.10.08 01:28sell1390.101.35501.36201.3480
2782008.10.08 06:03s/l1390.101.36201.36201.3480-70.0010065.62
2792008.10.08 06:03sell1400.101.36181.36881.3548
2802008.10.08 07:37t/p1400.101.35481.36881.354870.0010135.62
2812008.10.08 07:37sell1410.101.35461.36161.3476
2822008.10.08 09:06s/l1410.101.36161.36161.3476-70.0010065.62
2832008.10.08 09:06sell1420.101.36141.36841.3544
2842008.10.08 09:13s/l1420.101.36841.36841.3544-70.009995.62
2852008.10.08 09:13sell1430.101.36821.37521.3612
2862008.10.08 10:33t/p1430.101.36121.37521.361270.0010065.62
2872008.10.08 10:33sell1440.101.36101.36801.3540
2882008.10.08 13:06s/l1440.101.36801.36801.3540-70.009995.62
2892008.10.08 13:06sell1450.101.36781.37481.3608
2902008.10.08 15:05t/p1450.101.36081.37481.360870.0010065.62
2912008.10.08 15:05sell1460.101.36061.36761.3536
2922008.10.08 15:45s/l1460.101.36761.36761.3536-70.009995.62
2932008.10.08 15:45sell1470.101.36761.37461.3606
2942008.10.08 20:05s/l1470.101.37461.37461.3606-70.009925.62
2952008.10.08 20:05sell1480.101.37441.38141.3674
2962008.10.08 20:55t/p1480.101.36741.38141.367470.009995.62
2972008.10.08 20:55sell1490.101.36721.37421.3602
2982008.10.09 02:54t/p1490.101.36021.37421.360267.3710063.00
2992008.10.09 02:54buy1500.101.36021.35321.3672
3002008.10.09 04:38t/p1500.101.36721.35321.367270.0010133.00
3012008.10.09 04:38buy1510.101.36751.36051.3745
3022008.10.09 10:03t/p1510.101.37451.36051.374570.0010203.00
3032008.10.09 10:03buy1520.101.37471.36771.3817
3042008.10.09 13:05s/l1520.101.36771.36771.3817-70.0010133.00
3052008.10.09 13:05sell1530.101.36771.37471.3607
3062008.10.09 21:49t/p1530.101.36071.37471.360770.0010203.00
3072008.10.09 21:49buy1540.101.36071.35371.3677
3082008.10.10 06:15s/l1540.101.35371.35371.3677-69.4710133.52
3092008.10.10 06:15buy1550.101.35391.34691.3609
3102008.10.10 09:31t/p1550.101.36091.34691.360970.0010203.52
3112008.10.10 09:31sell1560.101.36091.36791.3539
3122008.10.10 12:30t/p1560.101.35391.36791.353970.0010273.52
3132008.10.10 12:30buy1570.101.35391.34691.3609
3142008.10.10 16:13t/p1570.101.36091.34691.360970.0010343.52
3152008.10.10 16:13buy1580.101.36111.35411.3681
3162008.10.10 16:41s/l1580.101.35411.35411.3681-70.0010273.52
3172008.10.10 16:41buy1590.101.35421.34721.3612
3182008.10.10 17:13s/l1590.101.34721.34721.3612-70.0010203.52
3192008.10.10 17:13sell1600.101.34701.35401.3400
3202008.10.10 19:37t/p1600.101.34001.35401.340070.0010273.52
3212008.10.10 19:37buy1610.101.34001.33301.3470
3222008.10.10 20:27s/l1610.101.33301.33301.3470-70.0010203.52
3232008.10.10 20:27buy1620.101.33311.32611.3401
3242008.10.10 20:45s/l1620.101.32611.32611.3401-70.0010133.52
3252008.10.10 20:45buy1630.101.32621.31921.3332
3262008.10.10 21:04t/p1630.101.33321.31921.333270.0010203.52
3272008.10.10 21:04buy1640.101.33341.32641.3404
3282008.10.10 21:28t/p1640.101.34041.32641.340470.0010273.52
3292008.10.10 21:28buy1650.101.34061.33361.3476
3302008.10.13 00:00t/p1650.101.34761.33361.347670.5310344.05
3312008.10.13 00:00buy1660.101.35731.35031.3643
3322008.10.13 04:47s/l1660.101.35031.35031.3643-70.0010274.05
3332008.10.13 04:47sell1670.101.35031.35731.3433
3342008.10.13 08:01s/l1670.101.35731.35731.3433-70.0010204.05
3352008.10.13 08:01sell1680.101.35711.36411.3501
3362008.10.13 08:26s/l1680.101.36411.36411.3501-70.0010134.05
3372008.10.13 08:26sell1690.101.36391.37091.3569
3382008.10.13 12:33t/p1690.101.35691.37091.356970.0010204.05
3392008.10.13 12:33sell1700.101.35671.36371.3497
3402008.10.13 13:53s/l1700.101.36371.36371.3497-70.0010134.05
3412008.10.13 13:53sell1710.101.36351.37051.3565
3422008.10.13 17:30t/p1710.101.35651.37051.356570.0010204.05
3432008.10.13 17:30sell1720.101.35621.36321.3492
3442008.10.13 18:19t/p1720.101.34921.36321.349270.0010274.05
3452008.10.13 18:19sell1730.101.34901.35601.3420
3462008.10.13 21:30s/l1730.101.35601.35601.3420-70.0010204.05
3472008.10.13 21:30sell1740.101.35581.36281.3488
3482008.10.14 01:33s/l1740.101.36281.36281.3488-70.8810133.17
3492008.10.14 01:33sell1750.101.36261.36961.3556
3502008.10.14 07:50s/l1750.101.36961.36961.3556-70.0010063.17
3512008.10.14 07:50sell1760.101.36941.37641.3624
3522008.10.14 09:10t/p1760.101.36241.37641.362470.0010133.17
3532008.10.14 09:10sell1770.101.36221.36921.3552
3542008.10.14 12:00s/l1770.101.36921.36921.3552-70.0010063.17
3552008.10.14 12:00sell1780.101.36911.37611.3621
3562008.10.14 13:41s/l1780.101.37611.37611.3621-70.009993.17
3572008.10.14 13:41sell1790.101.37591.38291.3689
3582008.10.14 15:58t/p1790.101.36891.38291.368970.0010063.17
3592008.10.14 15:58sell1800.101.36871.37571.3617
3602008.10.14 16:47t/p1800.101.36171.37571.361770.0010133.17
3612008.10.14 16:47sell1810.101.36131.36831.3543
3622008.10.14 17:28s/l1810.101.36831.36831.3543-70.0010063.17
3632008.10.14 17:28sell1820.101.36811.37511.3611
3642008.10.15 01:14t/p1820.101.36111.37511.361169.1210132.30
3652008.10.15 01:14sell1830.101.35991.36691.3529
3662008.10.15 12:38s/l1830.101.36691.36691.3529-70.0010062.30
3672008.10.15 12:38sell1840.101.36671.37371.3597
3682008.10.15 14:46t/p1840.101.35971.37371.359770.0010132.30
3692008.10.15 14:46sell1850.101.35951.36651.3525
3702008.10.15 18:18t/p1850.101.35251.36651.352570.0010202.30
3712008.10.15 18:18sell1860.101.35231.35931.3453
3722008.10.15 23:29t/p1860.101.34531.35931.345370.0010272.30
3732008.10.15 23:29sell1870.101.34491.35191.3379
3742008.10.16 06:39t/p1870.101.33791.35191.337967.3710339.67
3752008.10.16 06:39buy1880.101.33781.33081.3448
3762008.10.16 10:07t/p1880.101.34481.33081.344870.0010409.67
3772008.10.16 10:07buy1890.101.34501.33801.3520
3782008.10.16 13:28t/p1890.101.35201.33801.352070.0010479.67
3792008.10.16 13:28sell1900.101.35201.35901.3450
3802008.10.16 15:34t/p1900.101.34501.35901.345070.0010549.67
3812008.10.16 15:34sell1910.101.34481.35181.3378
3822008.10.17 02:16s/l1910.101.35181.35181.3378-70.8810478.80
3832008.10.17 02:16buy1920.101.35191.34491.3589
3842008.10.17 03:26s/l1920.101.34491.34491.3589-70.0010408.80
3852008.10.17 03:26buy1930.101.34511.33811.3521
3862008.10.20 08:56t/p1930.101.35211.33811.352170.5310479.32
3872008.10.20 08:56buy1940.101.35231.34531.3593
3882008.10.20 12:33s/l1940.101.34531.34531.3593-70.0010409.32
3892008.10.20 12:33buy1950.101.34551.33851.3525
3902008.10.20 15:24s/l1950.101.33851.33851.3525-70.0010339.32
3912008.10.20 15:24buy1960.101.33871.33171.3457
3922008.10.20 16:30s/l1960.101.33171.33171.3457-70.0010269.32
3932008.10.20 16:30buy1970.101.33191.32491.3389
3942008.10.21 08:49s/l1970.101.32491.32491.3389-69.4710199.85
3952008.10.21 08:49sell1980.101.32491.33191.3179
3962008.10.21 14:10t/p1980.101.31791.33191.317970.0010269.85
3972008.10.21 14:10sell1990.101.31771.32471.3107
3982008.10.21 17:57t/p1990.101.31071.32471.310770.0010339.85
3992008.10.21 17:57sell2000.101.31051.31751.3035
4002008.10.22 01:31t/p2000.101.30351.31751.303569.1210408.97
4012008.10.22 01:31sell2010.101.30321.31021.2962
4022008.10.22 04:29t/p2010.101.29621.31021.296270.0010478.97
4032008.10.22 04:29sell2020.101.29601.30301.2890
4042008.10.22 06:16t/p2020.101.28901.30301.289070.0010548.97
4052008.10.22 06:16sell2030.101.28881.29581.2818
4062008.10.22 06:28t/p2030.101.28181.29581.281870.0010618.97
4072008.10.22 06:28sell2040.101.28161.28861.2746
4082008.10.22 09:02s/l2040.101.28861.28861.2746-70.0010548.97
4092008.10.22 09:02sell2050.101.28841.29541.2814
4102008.10.22 16:03t/p2050.101.28141.29541.281470.0010618.97
4112008.10.22 16:03sell2060.101.28121.28821.2742
4122008.10.22 16:41s/l2060.101.28821.28821.2742-70.0010548.97
4132008.10.22 16:41sell2070.101.28801.29501.2810
4142008.10.23 01:03t/p2070.101.28101.29501.281067.3710616.35
4152008.10.23 01:03sell2080.101.28041.28741.2734
4162008.10.23 01:28t/p2080.101.27341.28741.273470.0010686.35
4172008.10.23 01:28sell2090.101.27321.28021.2662
4182008.10.23 02:08s/l2090.101.28021.28021.2662-70.0010616.35
4192008.10.23 02:08sell2100.101.28011.28711.2731
4202008.10.23 16:54s/l2100.101.28711.28711.2731-70.0010546.35
4212008.10.23 16:54sell2110.101.28701.29401.2800
4222008.10.23 23:01s/l2110.101.29401.29401.2800-70.0010476.35
4232008.10.23 23:01sell2120.101.29391.30091.2869
4242008.10.24 02:08t/p2120.101.28691.30091.286969.1210545.47
4252008.10.24 02:08sell2130.101.28671.29371.2797
4262008.10.24 04:34t/p2130.101.27971.29371.279770.0010615.47
4272008.10.24 04:34sell2140.101.27951.28651.2725
4282008.10.24 08:54t/p2140.101.27251.28651.272570.0010685.47
4292008.10.24 08:54sell2150.101.27231.27931.2653
4302008.10.24 09:34t/p2150.101.26531.27931.265370.0010755.47
4312008.10.24 09:34sell2160.101.26511.27211.2581
4322008.10.24 10:28t/p2160.101.25811.27211.258170.0010825.47
4332008.10.24 10:28sell2170.101.25771.26471.2507
4342008.10.24 11:34t/p2170.101.25071.26471.250770.0010895.47
4352008.10.24 11:34sell2180.101.25051.25751.2435
4362008.10.24 11:57s/l2180.101.25751.25751.2435-70.0010825.47
4372008.10.24 11:57sell2190.101.25731.26431.2503
4382008.10.24 14:40s/l2190.101.26431.26431.2503-70.0010755.47
4392008.10.24 14:40sell2200.101.26411.27111.2571
4402008.10.24 15:58s/l2200.101.27111.27111.2571-70.0010685.47
4412008.10.24 15:58sell2210.101.27111.27811.2641
4422008.10.24 19:37t/p2210.101.26411.27811.264170.0010755.47
4432008.10.24 19:37sell2220.101.26381.27081.2568
4442008.10.24 22:02t/p2220.101.25681.27081.256870.0010825.47
4452008.10.24 22:02sell2230.101.25661.26361.2496
4462008.10.24 22:39s/l2230.101.26361.26361.2496-70.0010755.47
4472008.10.24 22:39sell2240.101.26341.27041.2564
4482008.10.27 01:03t/p2240.101.25641.27041.256469.1210824.60
4492008.10.27 01:03sell2250.101.25601.26301.2490
4502008.10.27 02:00s/l2250.101.26301.26301.2490-70.0010754.60
4512008.10.27 02:00sell2260.101.26291.26991.2559
4522008.10.27 03:35t/p2260.101.25591.26991.255970.0010824.60
4532008.10.27 03:35sell2270.101.25571.26271.2487
4542008.10.27 06:48s/l2270.101.26271.26271.2487-70.0010754.60
4552008.10.27 06:48sell2280.101.26251.26951.2555
4562008.10.27 07:13t/p2280.101.25551.26951.255570.0010824.60
4572008.10.27 07:13sell2290.101.25531.26231.2483
4582008.10.27 09:12t/p2290.101.24831.26231.248370.0010894.60
4592008.10.27 09:12sell2300.101.24811.25511.2411
4602008.10.27 10:18t/p2300.101.24111.25511.241170.0010964.60
4612008.10.27 10:18sell2310.101.24061.24761.2336
4622008.10.27 11:11t/p2310.101.23361.24761.233670.0011034.60
4632008.10.27 11:11sell2320.101.23341.24041.2264
4642008.10.27 11:33s/l2320.101.24041.24041.2264-70.0010964.60
4652008.10.27 11:33sell2330.101.24021.24721.2332
4662008.10.27 12:46s/l2330.101.24721.24721.2332-70.0010894.60
4672008.10.27 12:46sell2340.101.24701.25401.2400
4682008.10.27 17:05t/p2340.101.24001.25401.240070.0010964.60
4692008.10.27 17:05sell2350.101.23981.24681.2328
4702008.10.27 18:04s/l2350.101.24681.24681.2328-70.0010894.60
4712008.10.27 18:04sell2360.101.24661.25361.2396
4722008.10.27 18:55s/l2360.101.25361.25361.2396-70.0010824.60
4732008.10.27 18:55sell2370.101.25351.26051.2465
4742008.10.27 23:12t/p2370.101.24651.26051.246570.0010894.60
4752008.10.27 23:12sell2380.101.24611.25311.2391
4762008.10.28 03:03t/p2380.101.23911.25311.239169.1210963.72
4772008.10.28 03:03sell2390.101.23881.24581.2318
4782008.10.28 05:44s/l2390.101.24581.24581.2318-70.0010893.72
4792008.10.28 05:44sell2400.101.24561.25261.2386
4802008.10.28 07:45s/l2400.101.25261.25261.2386-70.0010823.72
4812008.10.28 07:45sell2410.101.25241.25941.2454
4822008.10.28 16:53t/p2410.101.24541.25941.245470.0010893.72
4832008.10.28 16:53buy2420.101.24541.23841.2524
4842008.10.28 20:17t/p2420.101.25241.23841.252470.0010963.72
4852008.10.28 20:17sell2430.101.25241.25941.2454
4862008.10.28 20:52s/l2430.101.25941.25941.2454-70.0010893.72
4872008.10.28 20:52buy2440.101.25941.25241.2664
4882008.10.28 21:21t/p2440.101.26641.25241.266470.0010963.72
4892008.10.28 21:21buy2450.101.26661.25961.2736
4902008.10.28 22:43t/p2450.101.27361.25961.273670.0011033.72
4912008.10.28 22:43buy2460.101.27381.26681.2808
4922008.10.29 00:56t/p2460.101.28081.26681.280870.5311104.25
4932008.10.29 00:56buy2470.101.28101.27401.2880
4942008.10.29 02:58s/l2470.101.27401.27401.2880-70.0011034.25
4952008.10.29 02:58buy2480.101.27421.26721.2812
4962008.10.29 06:14s/l2480.101.26721.26721.2812-70.0010964.25
4972008.10.29 06:14buy2490.101.26741.26041.2744
4982008.10.29 08:41t/p2490.101.27441.26041.274470.0011034.25
4992008.10.29 08:41sell2500.101.27461.28161.2676
5002008.10.29 12:41s/l2500.101.28161.28161.2676-70.0010964.25
5012008.10.29 12:41sell2510.101.28141.28841.2744
5022008.10.29 14:35t/p2510.101.27441.28841.274470.0011034.25
5032008.10.29 14:35sell2520.101.27421.28121.2672
5042008.10.29 15:44s/l2520.101.28121.28121.2672-70.0010964.25
5052008.10.29 15:44sell2530.101.28101.28801.2740
5062008.10.29 16:05s/l2530.101.28801.28801.2740-70.0010894.25
5072008.10.29 16:05sell2540.101.28791.29491.2809
5082008.10.29 16:24s/l2540.101.29491.29491.2809-70.0010824.25
5092008.10.29 16:24sell2550.101.29471.30171.2877
5102008.10.29 17:54t/p2550.101.28771.30171.287770.0010894.25
5112008.10.29 17:54sell2560.101.28751.29451.2805
5122008.10.29 18:37s/l2560.101.29451.29451.2805-70.0010824.25
5132008.10.29 18:37sell2570.101.29431.30131.2873
5142008.10.29 19:05t/p2570.101.28731.30131.287370.0010894.25
5152008.10.29 19:05sell2580.101.28711.29411.2801
5162008.10.29 20:09s/l2580.101.29411.29411.2801-70.0010824.25
5172008.10.29 20:09sell2590.101.29391.30091.2869
5182008.10.29 20:22t/p2590.101.28691.30091.286970.0010894.25
5192008.10.29 20:22sell2600.101.28671.29371.2797
5202008.10.29 21:21s/l2600.101.29371.29371.2797-70.0010824.25
5212008.10.29 21:21sell2610.101.29351.30051.2865
5222008.10.30 02:21s/l2610.101.30051.30051.2865-72.6310751.62
5232008.10.30 02:21sell2620.101.30061.30761.2936
5242008.10.30 02:51s/l2620.101.30761.30761.2936-70.0010681.62
5252008.10.30 02:51sell2630.101.30751.31451.3005
5262008.10.30 03:17s/l2630.101.31451.31451.3005-70.0010611.62
5272008.10.30 03:17sell2640.101.31451.32151.3075
5282008.10.30 04:37s/l2640.101.32151.32151.3075-70.0010541.62
5292008.10.30 04:37sell2650.101.32131.32831.3143
5302008.10.30 04:41s/l2650.101.32831.32831.3143-70.0010471.62
5312008.10.30 04:41sell2660.101.32881.33581.3218
5322008.10.30 05:00t/p2660.101.32181.33581.321870.0010541.62
5332008.10.30 05:00sell2670.101.32161.32861.3146
5342008.10.30 08:14t/p2670.101.31461.32861.314670.0010611.62
5352008.10.30 08:14sell2680.101.31431.32131.3073
5362008.10.30 09:19s/l2680.101.32131.32131.3073-70.0010541.62
5372008.10.30 09:19sell2690.101.32121.32821.3142
5382008.10.30 11:01t/p2690.101.31421.32821.314270.0010611.62
5392008.10.30 11:01sell2700.101.31401.32101.3070
5402008.10.30 11:34t/p2700.101.30701.32101.307070.0010681.62
5412008.10.30 11:34sell2710.101.30681.31381.2998
5422008.10.30 12:40s/l2710.101.31381.31381.2998-70.0010611.62
5432008.10.30 12:40sell2720.101.31361.32061.3066
5442008.10.30 13:55t/p2720.101.30661.32061.306670.0010681.62
5452008.10.30 13:55sell2730.101.30631.31331.2993
5462008.10.30 15:46t/p2730.101.29931.31331.299370.0010751.62
5472008.10.30 15:46buy2740.101.29931.29231.3063
5482008.10.30 16:46s/l2740.101.29231.29231.3063-70.0010681.62
5492008.10.30 16:46buy2750.101.29251.28551.2995
5502008.10.30 17:38s/l2750.101.28551.28551.2995-70.0010611.62
5512008.10.30 17:38buy2760.101.28561.27861.2926
5522008.10.30 19:10t/p2760.101.29261.27861.292670.0010681.62
5532008.10.30 19:10buy2770.101.29281.28581.2998
5542008.10.30 23:48s/l2770.101.28581.28581.2998-70.0010611.62
5552008.10.30 23:48buy2780.101.28601.27901.2930
5562008.10.30 23:59close at stop2780.101.28631.27901.29303.0010614.62