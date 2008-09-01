Strategy Tester Report
Tester_v04_5_All
FXDD-MT4 Demo Server (Build 220)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2008.09.01 00:01 - 2008.10.30 23:59 (2008.09.01 - 2008.10.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|BeginDate=2008.09.01 00:00; Lots=0.1; PrefSettings=true;
StopLoss=70; TakeProfit=70;
|Bars in test
|62238
|Ticks modelled
|931059
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|614.62
|Gross profit
|9997.95
|Gross loss
|-9383.33
|Profit factor
|1.07
|Expected payoff
|2.21
|Absolute drawdown
|436.37
|Maximal drawdown
|858.30 (8.24%)
|Relative drawdown
|8.24% (858.30)
|Total trades
|278
|Short positions (won %)
|165 (55.15%)
|Long positions (won %)
|113 (46.90%)
|Profit trades (% of total)
|144 (51.80%)
|Loss trades (% of total)
|134 (48.20%)
|Largest
|profit trade
|71.58
|loss trade
|-72.63
|Average
|profit trade
|69.43
|loss trade
|-70.02
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (487.37)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-490.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|487.37 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-490.00 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 00:01
|buy
|1
|0.10
|1.4709
|1.4639
|1.4779
|2
|2008.09.01 02:59
|s/l
|1
|0.10
|1.4639
|1.4639
|1.4779
|-70.00
|9930.00
|3
|2008.09.01 02:59
|buy
|2
|0.10
|1.4638
|1.4568
|1.4708
|4
|2008.09.02 00:28
|s/l
|2
|0.10
|1.4568
|1.4568
|1.4708
|-69.47
|9860.53
|5
|2008.09.02 00:28
|sell
|3
|0.10
|1.4566
|1.4636
|1.4496
|6
|2008.09.02 09:58
|t/p
|3
|0.10
|1.4496
|1.4636
|1.4496
|70.00
|9930.53
|7
|2008.09.02 09:58
|sell
|4
|0.10
|1.4493
|1.4563
|1.4423
|8
|2008.09.03 06:34
|t/p
|4
|0.10
|1.4423
|1.4563
|1.4423
|69.12
|9999.65
|9
|2008.09.03 06:34
|sell
|5
|0.10
|1.4420
|1.4490
|1.4350
|10
|2008.09.03 15:43
|s/l
|5
|0.10
|1.4490
|1.4490
|1.4350
|-70.00
|9929.65
|11
|2008.09.03 20:15
|sell
|6
|0.10
|1.4478
|1.4548
|1.4408
|12
|2008.09.04 16:29
|t/p
|6
|0.10
|1.4408
|1.4548
|1.4408
|67.37
|9997.02
|13
|2008.09.04 16:29
|sell
|7
|0.10
|1.4406
|1.4476
|1.4336
|14
|2008.09.04 17:18
|t/p
|7
|0.10
|1.4336
|1.4476
|1.4336
|70.00
|10067.02
|15
|2008.09.04 17:18
|sell
|8
|0.10
|1.4334
|1.4404
|1.4264
|16
|2008.09.04 23:13
|t/p
|8
|0.10
|1.4264
|1.4404
|1.4264
|70.00
|10137.02
|17
|2008.09.04 23:13
|sell
|9
|0.10
|1.4260
|1.4330
|1.4190
|18
|2008.09.05 14:48
|s/l
|9
|0.10
|1.4330
|1.4330
|1.4190
|-70.88
|10066.15
|19
|2008.09.05 14:48
|sell
|10
|0.10
|1.4328
|1.4398
|1.4258
|20
|2008.09.05 16:22
|t/p
|10
|0.10
|1.4258
|1.4398
|1.4258
|70.00
|10136.15
|21
|2008.09.05 16:22
|sell
|11
|0.10
|1.4255
|1.4325
|1.4185
|22
|2008.09.08 00:00
|s/l
|11
|0.10
|1.4325
|1.4325
|1.4185
|-70.88
|10065.27
|23
|2008.09.08 00:00
|sell
|12
|0.10
|1.4378
|1.4448
|1.4308
|24
|2008.09.08 09:51
|t/p
|12
|0.10
|1.4308
|1.4448
|1.4308
|70.00
|10135.27
|25
|2008.09.08 09:51
|sell
|13
|0.10
|1.4306
|1.4376
|1.4236
|26
|2008.09.08 10:57
|t/p
|13
|0.10
|1.4236
|1.4376
|1.4236
|70.00
|10205.27
|27
|2008.09.08 10:57
|sell
|14
|0.10
|1.4233
|1.4303
|1.4163
|28
|2008.09.08 17:48
|t/p
|14
|0.10
|1.4163
|1.4303
|1.4163
|70.00
|10275.27
|29
|2008.09.08 17:48
|sell
|15
|0.10
|1.4161
|1.4231
|1.4091
|30
|2008.09.08 19:23
|t/p
|15
|0.10
|1.4091
|1.4231
|1.4091
|70.00
|10345.27
|31
|2008.09.08 19:23
|sell
|16
|0.10
|1.4088
|1.4158
|1.4018
|32
|2008.09.08 22:13
|s/l
|16
|0.10
|1.4158
|1.4158
|1.4018
|-70.00
|10275.27
|33
|2008.09.08 22:13
|buy
|17
|0.10
|1.4158
|1.4088
|1.4228
|34
|2008.09.09 03:07
|s/l
|17
|0.10
|1.4088
|1.4088
|1.4228
|-69.47
|10205.80
|35
|2008.09.09 03:07
|buy
|18
|0.10
|1.4089
|1.4019
|1.4159
|36
|2008.09.09 11:07
|t/p
|18
|0.10
|1.4159
|1.4019
|1.4159
|70.00
|10275.80
|37
|2008.09.09 11:07
|sell
|19
|0.10
|1.4159
|1.4229
|1.4089
|38
|2008.09.09 15:15
|t/p
|19
|0.10
|1.4089
|1.4229
|1.4089
|70.00
|10345.80
|39
|2008.09.09 15:15
|sell
|20
|0.10
|1.4085
|1.4155
|1.4015
|40
|2008.09.09 17:12
|s/l
|20
|0.10
|1.4155
|1.4155
|1.4015
|-70.00
|10275.80
|41
|2008.09.09 17:12
|sell
|21
|0.10
|1.4153
|1.4223
|1.4083
|42
|2008.09.09 18:38
|s/l
|21
|0.10
|1.4223
|1.4223
|1.4083
|-70.00
|10205.80
|43
|2008.09.09 18:38
|sell
|22
|0.10
|1.4221
|1.4291
|1.4151
|44
|2008.09.09 21:08
|t/p
|22
|0.10
|1.4151
|1.4291
|1.4151
|70.00
|10275.80
|45
|2008.09.09 21:08
|sell
|23
|0.10
|1.4148
|1.4218
|1.4078
|46
|2008.09.10 14:16
|t/p
|23
|0.10
|1.4078
|1.4218
|1.4078
|69.12
|10344.92
|47
|2008.09.10 14:16
|buy
|24
|0.10
|1.4078
|1.4008
|1.4148
|48
|2008.09.10 15:11
|t/p
|24
|0.10
|1.4148
|1.4008
|1.4148
|70.00
|10414.92
|49
|2008.09.10 15:11
|buy
|25
|0.10
|1.4150
|1.4080
|1.4220
|50
|2008.09.10 16:48
|s/l
|25
|0.10
|1.4080
|1.4080
|1.4220
|-70.00
|10344.92
|51
|2008.09.10 16:48
|buy
|26
|0.10
|1.4081
|1.4011
|1.4151
|52
|2008.09.10 22:01
|s/l
|26
|0.10
|1.4011
|1.4011
|1.4151
|-70.00
|10274.92
|53
|2008.09.10 22:01
|buy
|27
|0.10
|1.4013
|1.3943
|1.4083
|54
|2008.09.11 01:52
|s/l
|27
|0.10
|1.3943
|1.3943
|1.4083
|-68.42
|10206.50
|55
|2008.09.11 01:52
|buy
|28
|0.10
|1.3944
|1.3874
|1.4014
|56
|2008.09.11 23:01
|t/p
|28
|0.10
|1.4014
|1.3874
|1.4014
|70.00
|10276.50
|57
|2008.09.11 23:01
|sell
|29
|0.10
|1.4014
|1.4084
|1.3944
|58
|2008.09.12 09:10
|s/l
|29
|0.10
|1.4084
|1.4084
|1.3944
|-70.88
|10205.62
|59
|2008.09.12 09:10
|sell
|30
|0.10
|1.4082
|1.4152
|1.4012
|60
|2008.09.12 16:29
|s/l
|30
|0.10
|1.4152
|1.4152
|1.4012
|-70.00
|10135.62
|61
|2008.09.12 16:29
|sell
|31
|0.10
|1.4150
|1.4220
|1.4080
|62
|2008.09.12 21:06
|s/l
|31
|0.10
|1.4220
|1.4220
|1.4080
|-70.00
|10065.62
|63
|2008.09.12 21:06
|buy
|32
|0.10
|1.4221
|1.4151
|1.4291
|64
|2008.09.15 00:00
|t/p
|32
|0.10
|1.4291
|1.4151
|1.4291
|70.53
|10136.15
|65
|2008.09.15 00:00
|buy
|33
|0.10
|1.4293
|1.4223
|1.4363
|66
|2008.09.15 04:13
|t/p
|33
|0.10
|1.4363
|1.4223
|1.4363
|70.00
|10206.15
|67
|2008.09.15 04:13
|buy
|34
|0.10
|1.4365
|1.4295
|1.4435
|68
|2008.09.15 05:13
|t/p
|34
|0.10
|1.4435
|1.4295
|1.4435
|70.00
|10276.15
|69
|2008.09.15 05:13
|buy
|35
|0.10
|1.4438
|1.4368
|1.4508
|70
|2008.09.15 06:43
|s/l
|35
|0.10
|1.4368
|1.4368
|1.4508
|-70.00
|10206.15
|71
|2008.09.15 06:43
|sell
|36
|0.10
|1.4366
|1.4436
|1.4296
|72
|2008.09.15 07:44
|s/l
|36
|0.10
|1.4436
|1.4436
|1.4296
|-70.00
|10136.15
|73
|2008.09.15 07:44
|buy
|37
|0.10
|1.4436
|1.4366
|1.4506
|74
|2008.09.15 08:11
|s/l
|37
|0.10
|1.4366
|1.4366
|1.4506
|-70.00
|10066.15
|75
|2008.09.15 08:11
|buy
|38
|0.10
|1.4367
|1.4297
|1.4437
|76
|2008.09.15 09:02
|s/l
|38
|0.10
|1.4297
|1.4297
|1.4437
|-70.00
|9996.15
|77
|2008.09.15 09:02
|buy
|39
|0.10
|1.4299
|1.4229
|1.4369
|78
|2008.09.15 12:15
|s/l
|39
|0.10
|1.4229
|1.4229
|1.4369
|-70.00
|9926.15
|79
|2008.09.15 12:15
|buy
|40
|0.10
|1.4230
|1.4160
|1.4300
|80
|2008.09.15 13:18
|s/l
|40
|0.10
|1.4160
|1.4160
|1.4300
|-70.00
|9856.15
|81
|2008.09.15 13:18
|buy
|41
|0.10
|1.4162
|1.4092
|1.4232
|82
|2008.09.15 13:38
|s/l
|41
|0.10
|1.4092
|1.4092
|1.4232
|-70.00
|9786.15
|83
|2008.09.15 13:38
|buy
|42
|0.10
|1.4094
|1.4024
|1.4164
|84
|2008.09.15 14:16
|t/p
|42
|0.10
|1.4164
|1.4024
|1.4164
|70.00
|9856.15
|85
|2008.09.15 14:16
|buy
|43
|0.10
|1.4166
|1.4096
|1.4236
|86
|2008.09.15 21:24
|t/p
|43
|0.10
|1.4236
|1.4096
|1.4236
|70.00
|9926.15
|87
|2008.09.15 21:24
|buy
|44
|0.10
|1.4238
|1.4168
|1.4308
|88
|2008.09.15 21:57
|t/p
|44
|0.10
|1.4308
|1.4168
|1.4308
|70.00
|9996.15
|89
|2008.09.15 21:57
|buy
|45
|0.10
|1.4310
|1.4240
|1.4380
|90
|2008.09.15 22:43
|s/l
|45
|0.10
|1.4240
|1.4240
|1.4380
|-70.00
|9926.15
|91
|2008.09.15 22:43
|buy
|46
|0.10
|1.4242
|1.4172
|1.4312
|92
|2008.09.16 11:52
|s/l
|46
|0.10
|1.4172
|1.4172
|1.4312
|-69.47
|9856.67
|93
|2008.09.16 11:52
|buy
|47
|0.10
|1.4173
|1.4103
|1.4243
|94
|2008.09.16 14:06
|t/p
|47
|0.10
|1.4243
|1.4103
|1.4243
|70.00
|9926.67
|95
|2008.09.16 14:06
|buy
|48
|0.10
|1.4245
|1.4175
|1.4315
|96
|2008.09.16 16:29
|s/l
|48
|0.10
|1.4175
|1.4175
|1.4315
|-70.00
|9856.67
|97
|2008.09.16 16:29
|buy
|49
|0.10
|1.4177
|1.4107
|1.4247
|98
|2008.09.16 20:14
|s/l
|49
|0.10
|1.4107
|1.4107
|1.4247
|-70.00
|9786.67
|99
|2008.09.16 20:14
|buy
|50
|0.10
|1.4104
|1.4034
|1.4174
|100
|2008.09.17 02:01
|t/p
|50
|0.10
|1.4174
|1.4034
|1.4174
|70.53
|9857.20
|101
|2008.09.17 02:01
|buy
|51
|0.10
|1.4176
|1.4106
|1.4246
|102
|2008.09.17 09:11
|t/p
|51
|0.10
|1.4246
|1.4106
|1.4246
|70.00
|9927.20
|103
|2008.09.17 09:11
|buy
|52
|0.10
|1.4249
|1.4179
|1.4319
|104
|2008.09.17 14:38
|s/l
|52
|0.10
|1.4179
|1.4179
|1.4319
|-70.00
|9857.20
|105
|2008.09.17 14:38
|buy
|53
|0.10
|1.4180
|1.4110
|1.4250
|106
|2008.09.17 18:02
|s/l
|53
|0.10
|1.4110
|1.4110
|1.4250
|-70.00
|9787.20
|107
|2008.09.17 18:02
|buy
|54
|0.10
|1.4111
|1.4041
|1.4181
|108
|2008.09.17 18:55
|t/p
|54
|0.10
|1.4181
|1.4041
|1.4181
|70.00
|9857.20
|109
|2008.09.17 18:55
|buy
|55
|0.10
|1.4183
|1.4113
|1.4253
|110
|2008.09.17 19:27
|t/p
|55
|0.10
|1.4253
|1.4113
|1.4253
|70.00
|9927.20
|111
|2008.09.17 19:27
|buy
|56
|0.10
|1.4255
|1.4185
|1.4325
|112
|2008.09.17 20:02
|t/p
|56
|0.10
|1.4325
|1.4185
|1.4325
|70.00
|9997.20
|113
|2008.09.17 20:02
|buy
|57
|0.10
|1.4327
|1.4257
|1.4397
|114
|2008.09.18 10:22
|t/p
|57
|0.10
|1.4397
|1.4257
|1.4397
|71.58
|10068.77
|115
|2008.09.18 10:22
|buy
|58
|0.10
|1.4399
|1.4329
|1.4469
|116
|2008.09.18 11:55
|t/p
|58
|0.10
|1.4469
|1.4329
|1.4469
|70.00
|10138.77
|117
|2008.09.18 11:55
|buy
|59
|0.10
|1.4471
|1.4401
|1.4541
|118
|2008.09.18 12:09
|t/p
|59
|0.10
|1.4541
|1.4401
|1.4541
|70.00
|10208.77
|119
|2008.09.18 12:09
|buy
|60
|0.10
|1.4544
|1.4474
|1.4614
|120
|2008.09.18 13:13
|s/l
|60
|0.10
|1.4474
|1.4474
|1.4614
|-70.00
|10138.77
|121
|2008.09.18 13:13
|buy
|61
|0.10
|1.4476
|1.4406
|1.4546
|122
|2008.09.18 15:31
|s/l
|61
|0.10
|1.4406
|1.4406
|1.4546
|-70.00
|10068.77
|123
|2008.09.18 15:31
|buy
|62
|0.10
|1.4408
|1.4338
|1.4478
|124
|2008.09.18 21:08
|s/l
|62
|0.10
|1.4338
|1.4338
|1.4478
|-70.00
|9998.77
|125
|2008.09.18 21:08
|buy
|63
|0.10
|1.4339
|1.4269
|1.4409
|126
|2008.09.19 02:22
|s/l
|63
|0.10
|1.4269
|1.4269
|1.4409
|-69.47
|9929.30
|127
|2008.09.19 02:22
|buy
|64
|0.10
|1.4271
|1.4201
|1.4341
|128
|2008.09.19 04:28
|s/l
|64
|0.10
|1.4201
|1.4201
|1.4341
|-70.00
|9859.30
|129
|2008.09.19 04:28
|buy
|65
|0.10
|1.4203
|1.4133
|1.4273
|130
|2008.09.19 14:35
|t/p
|65
|0.10
|1.4273
|1.4133
|1.4273
|70.00
|9929.30
|131
|2008.09.19 14:35
|buy
|66
|0.10
|1.4275
|1.4205
|1.4345
|132
|2008.09.19 15:00
|t/p
|66
|0.10
|1.4345
|1.4205
|1.4345
|70.00
|9999.30
|133
|2008.09.19 15:00
|buy
|67
|0.10
|1.4347
|1.4277
|1.4417
|134
|2008.09.19 15:32
|t/p
|67
|0.10
|1.4417
|1.4277
|1.4417
|70.00
|10069.30
|135
|2008.09.19 15:32
|buy
|68
|0.10
|1.4419
|1.4349
|1.4489
|136
|2008.09.19 21:31
|t/p
|68
|0.10
|1.4489
|1.4349
|1.4489
|70.00
|10139.30
|137
|2008.09.19 21:31
|sell
|69
|0.10
|1.4489
|1.4559
|1.4419
|138
|2008.09.22 05:13
|s/l
|69
|0.10
|1.4559
|1.4559
|1.4419
|-70.88
|10068.42
|139
|2008.09.22 05:13
|sell
|70
|0.10
|1.4559
|1.4629
|1.4489
|140
|2008.09.22 06:56
|t/p
|70
|0.10
|1.4489
|1.4629
|1.4489
|70.00
|10138.42
|141
|2008.09.22 06:56
|sell
|71
|0.10
|1.4487
|1.4557
|1.4417
|142
|2008.09.22 09:36
|s/l
|71
|0.10
|1.4557
|1.4557
|1.4417
|-70.00
|10068.42
|143
|2008.09.22 09:36
|sell
|72
|0.10
|1.4555
|1.4625
|1.4485
|144
|2008.09.22 12:26
|s/l
|72
|0.10
|1.4625
|1.4625
|1.4485
|-70.00
|9998.42
|145
|2008.09.22 12:26
|sell
|73
|0.10
|1.4623
|1.4693
|1.4553
|146
|2008.09.22 14:36
|t/p
|73
|0.10
|1.4553
|1.4693
|1.4553
|70.00
|10068.42
|147
|2008.09.22 14:36
|sell
|74
|0.10
|1.4551
|1.4621
|1.4481
|148
|2008.09.22 15:22
|s/l
|74
|0.10
|1.4621
|1.4621
|1.4481
|-70.00
|9998.42
|149
|2008.09.22 15:22
|sell
|75
|0.10
|1.4619
|1.4689
|1.4549
|150
|2008.09.22 17:36
|s/l
|75
|0.10
|1.4689
|1.4689
|1.4549
|-70.00
|9928.42
|151
|2008.09.22 17:36
|buy
|76
|0.10
|1.4689
|1.4619
|1.4759
|152
|2008.09.22 19:13
|t/p
|76
|0.10
|1.4759
|1.4619
|1.4759
|70.00
|9998.42
|153
|2008.09.22 19:13
|buy
|77
|0.10
|1.4761
|1.4691
|1.4831
|154
|2008.09.22 21:26
|t/p
|77
|0.10
|1.4831
|1.4691
|1.4831
|70.00
|10068.42
|155
|2008.09.22 21:26
|buy
|78
|0.10
|1.4833
|1.4763
|1.4903
|156
|2008.09.23 05:29
|s/l
|78
|0.10
|1.4763
|1.4763
|1.4903
|-69.47
|9998.95
|157
|2008.09.23 05:29
|buy
|79
|0.10
|1.4765
|1.4695
|1.4835
|158
|2008.09.23 10:20
|s/l
|79
|0.10
|1.4695
|1.4695
|1.4835
|-70.00
|9928.95
|159
|2008.09.23 10:20
|buy
|80
|0.10
|1.4696
|1.4626
|1.4766
|160
|2008.09.23 11:54
|t/p
|80
|0.10
|1.4766
|1.4626
|1.4766
|70.00
|9998.95
|161
|2008.09.23 11:54
|buy
|81
|0.10
|1.4768
|1.4698
|1.4838
|162
|2008.09.23 16:21
|s/l
|81
|0.10
|1.4698
|1.4698
|1.4838
|-70.00
|9928.95
|163
|2008.09.23 16:21
|buy
|82
|0.10
|1.4700
|1.4630
|1.4770
|164
|2008.09.23 19:10
|s/l
|82
|0.10
|1.4630
|1.4630
|1.4770
|-70.00
|9858.95
|165
|2008.09.23 19:10
|buy
|83
|0.10
|1.4632
|1.4562
|1.4702
|166
|2008.09.23 20:11
|t/p
|83
|0.10
|1.4702
|1.4562
|1.4702
|70.00
|9928.95
|167
|2008.09.23 20:11
|buy
|84
|0.10
|1.4705
|1.4635
|1.4775
|168
|2008.09.23 23:39
|s/l
|84
|0.10
|1.4635
|1.4635
|1.4775
|-70.00
|9858.95
|169
|2008.09.23 23:39
|buy
|85
|0.10
|1.4637
|1.4567
|1.4707
|170
|2008.09.24 02:13
|t/p
|85
|0.10
|1.4707
|1.4567
|1.4707
|70.53
|9929.47
|171
|2008.09.24 02:13
|buy
|86
|0.10
|1.4710
|1.4640
|1.4780
|172
|2008.09.24 09:52
|s/l
|86
|0.10
|1.4640
|1.4640
|1.4780
|-70.00
|9859.47
|173
|2008.09.24 09:52
|buy
|87
|0.10
|1.4642
|1.4572
|1.4712
|174
|2008.09.24 14:20
|t/p
|87
|0.10
|1.4712
|1.4572
|1.4712
|70.00
|9929.47
|175
|2008.09.24 14:20
|buy
|88
|0.10
|1.4714
|1.4644
|1.4784
|176
|2008.09.24 18:04
|s/l
|88
|0.10
|1.4644
|1.4644
|1.4784
|-70.00
|9859.47
|177
|2008.09.24 18:04
|buy
|89
|0.10
|1.4646
|1.4576
|1.4716
|178
|2008.09.25 03:53
|t/p
|89
|0.10
|1.4716
|1.4576
|1.4716
|71.58
|9931.05
|179
|2008.09.25 03:53
|buy
|90
|0.10
|1.4718
|1.4648
|1.4788
|180
|2008.09.25 13:14
|s/l
|90
|0.10
|1.4648
|1.4648
|1.4788
|-70.00
|9861.05
|181
|2008.09.25 13:14
|buy
|91
|0.10
|1.4650
|1.4580
|1.4720
|182
|2008.09.25 14:22
|t/p
|91
|0.10
|1.4720
|1.4580
|1.4720
|70.00
|9931.05
|183
|2008.09.25 14:22
|buy
|92
|0.10
|1.4722
|1.4652
|1.4792
|184
|2008.09.25 16:24
|s/l
|92
|0.10
|1.4652
|1.4652
|1.4792
|-70.00
|9861.05
|185
|2008.09.25 16:24
|buy
|93
|0.10
|1.4654
|1.4584
|1.4724
|186
|2008.09.25 18:59
|s/l
|93
|0.10
|1.4584
|1.4584
|1.4724
|-70.00
|9791.05
|187
|2008.09.25 18:59
|buy
|94
|0.10
|1.4586
|1.4516
|1.4656
|188
|2008.09.26 01:53
|t/p
|94
|0.10
|1.4656
|1.4516
|1.4656
|70.53
|9861.58
|189
|2008.09.26 01:53
|sell
|95
|0.10
|1.4658
|1.4728
|1.4588
|190
|2008.09.26 09:29
|t/p
|95
|0.10
|1.4588
|1.4728
|1.4588
|70.00
|9931.58
|191
|2008.09.26 09:29
|buy
|96
|0.10
|1.4587
|1.4517
|1.4657
|192
|2008.09.26 16:01
|t/p
|96
|0.10
|1.4657
|1.4517
|1.4657
|70.00
|10001.58
|193
|2008.09.26 16:01
|buy
|97
|0.10
|1.4659
|1.4589
|1.4729
|194
|2008.09.26 17:06
|s/l
|97
|0.10
|1.4589
|1.4589
|1.4729
|-70.00
|9931.58
|195
|2008.09.26 17:06
|buy
|98
|0.10
|1.4591
|1.4521
|1.4661
|196
|2008.09.29 00:01
|s/l
|98
|0.10
|1.4521
|1.4521
|1.4661
|-69.47
|9862.10
|197
|2008.09.29 00:01
|buy
|99
|0.10
|1.4520
|1.4450
|1.4590
|198
|2008.09.29 07:34
|s/l
|99
|0.10
|1.4450
|1.4450
|1.4590
|-70.00
|9792.10
|199
|2008.09.29 07:34
|buy
|100
|0.10
|1.4452
|1.4382
|1.4522
|200
|2008.09.29 09:12
|s/l
|100
|0.10
|1.4382
|1.4382
|1.4522
|-70.00
|9722.10
|201
|2008.09.29 09:12
|buy
|101
|0.10
|1.4384
|1.4314
|1.4454
|202
|2008.09.29 09:26
|s/l
|101
|0.10
|1.4314
|1.4314
|1.4454
|-70.00
|9652.10
|203
|2008.09.29 09:26
|buy
|102
|0.10
|1.4316
|1.4246
|1.4386
|204
|2008.09.29 15:10
|t/p
|102
|0.10
|1.4386
|1.4246
|1.4386
|70.00
|9722.10
|205
|2008.09.29 15:10
|sell
|103
|0.10
|1.4386
|1.4456
|1.4316
|206
|2008.09.29 16:19
|s/l
|103
|0.10
|1.4456
|1.4456
|1.4316
|-70.00
|9652.10
|207
|2008.09.29 16:19
|sell
|104
|0.10
|1.4454
|1.4524
|1.4384
|208
|2008.09.29 17:48
|t/p
|104
|0.10
|1.4384
|1.4524
|1.4384
|70.00
|9722.10
|209
|2008.09.29 17:48
|buy
|105
|0.10
|1.4383
|1.4313
|1.4453
|210
|2008.09.29 19:45
|t/p
|105
|0.10
|1.4453
|1.4313
|1.4453
|70.00
|9792.10
|211
|2008.09.29 19:45
|buy
|106
|0.10
|1.4456
|1.4386
|1.4526
|212
|2008.09.29 19:46
|t/p
|106
|0.10
|1.4526
|1.4386
|1.4526
|70.00
|9862.10
|213
|2008.09.29 19:46
|buy
|107
|0.10
|1.4530
|1.4460
|1.4600
|214
|2008.09.29 19:50
|s/l
|107
|0.10
|1.4460
|1.4460
|1.4600
|-70.00
|9792.10
|215
|2008.09.29 19:50
|buy
|108
|0.10
|1.4462
|1.4392
|1.4532
|216
|2008.09.30 00:06
|s/l
|108
|0.10
|1.4392
|1.4392
|1.4532
|-69.47
|9722.63
|217
|2008.09.30 00:06
|buy
|109
|0.10
|1.4394
|1.4324
|1.4464
|218
|2008.09.30 12:30
|s/l
|109
|0.10
|1.4324
|1.4324
|1.4464
|-70.00
|9652.63
|219
|2008.09.30 12:30
|buy
|110
|0.10
|1.4325
|1.4255
|1.4395
|220
|2008.09.30 14:40
|s/l
|110
|0.10
|1.4255
|1.4255
|1.4395
|-70.00
|9582.63
|221
|2008.09.30 14:40
|sell
|111
|0.10
|1.4255
|1.4325
|1.4185
|222
|2008.09.30 15:39
|t/p
|111
|0.10
|1.4185
|1.4325
|1.4185
|70.00
|9652.63
|223
|2008.09.30 15:39
|sell
|112
|0.10
|1.4183
|1.4253
|1.4113
|224
|2008.09.30 16:43
|t/p
|112
|0.10
|1.4113
|1.4253
|1.4113
|70.00
|9722.63
|225
|2008.09.30 16:43
|buy
|113
|0.10
|1.4113
|1.4043
|1.4183
|226
|2008.09.30 17:00
|s/l
|113
|0.10
|1.4043
|1.4043
|1.4183
|-70.00
|9652.63
|227
|2008.09.30 17:00
|buy
|114
|0.10
|1.4045
|1.3975
|1.4115
|228
|2008.09.30 23:20
|t/p
|114
|0.10
|1.4115
|1.3975
|1.4115
|70.00
|9722.63
|229
|2008.09.30 23:20
|sell
|115
|0.10
|1.4115
|1.4185
|1.4045
|230
|2008.10.01 14:23
|t/p
|115
|0.10
|1.4045
|1.4185
|1.4045
|69.12
|9791.75
|231
|2008.10.01 14:23
|sell
|116
|0.10
|1.4043
|1.4113
|1.3973
|232
|2008.10.02 02:01
|t/p
|116
|0.10
|1.3973
|1.4113
|1.3973
|67.37
|9859.12
|233
|2008.10.02 02:01
|sell
|117
|0.10
|1.3970
|1.4040
|1.3900
|234
|2008.10.02 09:20
|t/p
|117
|0.10
|1.3900
|1.4040
|1.3900
|70.00
|9929.12
|235
|2008.10.02 09:20
|sell
|118
|0.10
|1.3898
|1.3968
|1.3828
|236
|2008.10.02 14:35
|t/p
|118
|0.10
|1.3828
|1.3968
|1.3828
|70.00
|9999.12
|237
|2008.10.02 14:35
|sell
|119
|0.10
|1.3822
|1.3892
|1.3752
|238
|2008.10.02 14:56
|t/p
|119
|0.10
|1.3752
|1.3892
|1.3752
|70.00
|10069.12
|239
|2008.10.02 14:56
|sell
|120
|0.10
|1.3750
|1.3820
|1.3680
|240
|2008.10.02 15:47
|s/l
|120
|0.10
|1.3820
|1.3820
|1.3680
|-70.00
|9999.12
|241
|2008.10.02 15:47
|sell
|121
|0.10
|1.3818
|1.3888
|1.3748
|242
|2008.10.03 07:27
|s/l
|121
|0.10
|1.3888
|1.3888
|1.3748
|-70.88
|9928.25
|243
|2008.10.03 07:27
|sell
|122
|0.10
|1.3886
|1.3956
|1.3816
|244
|2008.10.03 09:09
|t/p
|122
|0.10
|1.3816
|1.3956
|1.3816
|70.00
|9998.25
|245
|2008.10.03 09:09
|sell
|123
|0.10
|1.3813
|1.3883
|1.3743
|246
|2008.10.03 11:18
|s/l
|123
|0.10
|1.3883
|1.3883
|1.3743
|-70.00
|9928.25
|247
|2008.10.03 11:18
|sell
|124
|0.10
|1.3881
|1.3951
|1.3811
|248
|2008.10.03 14:32
|t/p
|124
|0.10
|1.3811
|1.3951
|1.3811
|70.00
|9998.25
|249
|2008.10.03 14:32
|sell
|125
|0.10
|1.3809
|1.3879
|1.3739
|250
|2008.10.03 15:04
|t/p
|125
|0.10
|1.3739
|1.3879
|1.3739
|70.00
|10068.25
|251
|2008.10.03 15:04
|sell
|126
|0.10
|1.3737
|1.3807
|1.3667
|252
|2008.10.03 16:47
|s/l
|126
|0.10
|1.3807
|1.3807
|1.3667
|-70.00
|9998.25
|253
|2008.10.03 16:47
|sell
|127
|0.10
|1.3806
|1.3876
|1.3736
|254
|2008.10.03 20:08
|s/l
|127
|0.10
|1.3876
|1.3876
|1.3736
|-70.00
|9928.25
|255
|2008.10.03 20:08
|sell
|128
|0.10
|1.3874
|1.3944
|1.3804
|256
|2008.10.03 21:44
|t/p
|128
|0.10
|1.3804
|1.3944
|1.3804
|70.00
|9998.25
|257
|2008.10.03 21:44
|sell
|129
|0.10
|1.3801
|1.3871
|1.3731
|258
|2008.10.06 00:00
|t/p
|129
|0.10
|1.3731
|1.3871
|1.3731
|69.12
|10067.37
|259
|2008.10.06 00:00
|sell
|130
|0.10
|1.3637
|1.3707
|1.3567
|260
|2008.10.06 08:09
|t/p
|130
|0.10
|1.3567
|1.3707
|1.3567
|70.00
|10137.37
|261
|2008.10.06 08:09
|sell
|131
|0.10
|1.3565
|1.3635
|1.3495
|262
|2008.10.06 14:01
|s/l
|131
|0.10
|1.3635
|1.3635
|1.3495
|-70.00
|10067.37
|263
|2008.10.06 14:01
|sell
|132
|0.10
|1.3633
|1.3703
|1.3563
|264
|2008.10.06 15:21
|t/p
|132
|0.10
|1.3563
|1.3703
|1.3563
|70.00
|10137.37
|265
|2008.10.06 15:21
|sell
|133
|0.10
|1.3561
|1.3631
|1.3491
|266
|2008.10.06 16:46
|t/p
|133
|0.10
|1.3491
|1.3631
|1.3491
|70.00
|10207.37
|267
|2008.10.06 16:46
|sell
|134
|0.10
|1.3489
|1.3559
|1.3419
|268
|2008.10.07 05:48
|s/l
|134
|0.10
|1.3559
|1.3559
|1.3419
|-70.88
|10136.50
|269
|2008.10.07 05:48
|sell
|135
|0.10
|1.3559
|1.3629
|1.3489
|270
|2008.10.07 14:04
|s/l
|135
|0.10
|1.3629
|1.3629
|1.3489
|-70.00
|10066.50
|271
|2008.10.07 14:04
|sell
|136
|0.10
|1.3627
|1.3697
|1.3557
|272
|2008.10.07 15:15
|s/l
|136
|0.10
|1.3697
|1.3697
|1.3557
|-70.00
|9996.50
|273
|2008.10.07 15:15
|sell
|137
|0.10
|1.3695
|1.3765
|1.3625
|274
|2008.10.07 17:08
|t/p
|137
|0.10
|1.3625
|1.3765
|1.3625
|70.00
|10066.50
|275
|2008.10.07 17:08
|sell
|138
|0.10
|1.3623
|1.3693
|1.3553
|276
|2008.10.08 01:28
|t/p
|138
|0.10
|1.3553
|1.3693
|1.3553
|69.12
|10135.62
|277
|2008.10.08 01:28
|sell
|139
|0.10
|1.3550
|1.3620
|1.3480
|278
|2008.10.08 06:03
|s/l
|139
|0.10
|1.3620
|1.3620
|1.3480
|-70.00
|10065.62
|279
|2008.10.08 06:03
|sell
|140
|0.10
|1.3618
|1.3688
|1.3548
|280
|2008.10.08 07:37
|t/p
|140
|0.10
|1.3548
|1.3688
|1.3548
|70.00
|10135.62
|281
|2008.10.08 07:37
|sell
|141
|0.10
|1.3546
|1.3616
|1.3476
|282
|2008.10.08 09:06
|s/l
|141
|0.10
|1.3616
|1.3616
|1.3476
|-70.00
|10065.62
|283
|2008.10.08 09:06
|sell
|142
|0.10
|1.3614
|1.3684
|1.3544
|284
|2008.10.08 09:13
|s/l
|142
|0.10
|1.3684
|1.3684
|1.3544
|-70.00
|9995.62
|285
|2008.10.08 09:13
|sell
|143
|0.10
|1.3682
|1.3752
|1.3612
|286
|2008.10.08 10:33
|t/p
|143
|0.10
|1.3612
|1.3752
|1.3612
|70.00
|10065.62
|287
|2008.10.08 10:33
|sell
|144
|0.10
|1.3610
|1.3680
|1.3540
|288
|2008.10.08 13:06
|s/l
|144
|0.10
|1.3680
|1.3680
|1.3540
|-70.00
|9995.62
|289
|2008.10.08 13:06
|sell
|145
|0.10
|1.3678
|1.3748
|1.3608
|290
|2008.10.08 15:05
|t/p
|145
|0.10
|1.3608
|1.3748
|1.3608
|70.00
|10065.62
|291
|2008.10.08 15:05
|sell
|146
|0.10
|1.3606
|1.3676
|1.3536
|292
|2008.10.08 15:45
|s/l
|146
|0.10
|1.3676
|1.3676
|1.3536
|-70.00
|9995.62
|293
|2008.10.08 15:45
|sell
|147
|0.10
|1.3676
|1.3746
|1.3606
|294
|2008.10.08 20:05
|s/l
|147
|0.10
|1.3746
|1.3746
|1.3606
|-70.00
|9925.62
|295
|2008.10.08 20:05
|sell
|148
|0.10
|1.3744
|1.3814
|1.3674
|296
|2008.10.08 20:55
|t/p
|148
|0.10
|1.3674
|1.3814
|1.3674
|70.00
|9995.62
|297
|2008.10.08 20:55
|sell
|149
|0.10
|1.3672
|1.3742
|1.3602
|298
|2008.10.09 02:54
|t/p
|149
|0.10
|1.3602
|1.3742
|1.3602
|67.37
|10063.00
|299
|2008.10.09 02:54
|buy
|150
|0.10
|1.3602
|1.3532
|1.3672
|300
|2008.10.09 04:38
|t/p
|150
|0.10
|1.3672
|1.3532
|1.3672
|70.00
|10133.00
|301
|2008.10.09 04:38
|buy
|151
|0.10
|1.3675
|1.3605
|1.3745
|302
|2008.10.09 10:03
|t/p
|151
|0.10
|1.3745
|1.3605
|1.3745
|70.00
|10203.00
|303
|2008.10.09 10:03
|buy
|152
|0.10
|1.3747
|1.3677
|1.3817
|304
|2008.10.09 13:05
|s/l
|152
|0.10
|1.3677
|1.3677
|1.3817
|-70.00
|10133.00
|305
|2008.10.09 13:05
|sell
|153
|0.10
|1.3677
|1.3747
|1.3607
|306
|2008.10.09 21:49
|t/p
|153
|0.10
|1.3607
|1.3747
|1.3607
|70.00
|10203.00
|307
|2008.10.09 21:49
|buy
|154
|0.10
|1.3607
|1.3537
|1.3677
|308
|2008.10.10 06:15
|s/l
|154
|0.10
|1.3537
|1.3537
|1.3677
|-69.47
|10133.52
|309
|2008.10.10 06:15
|buy
|155
|0.10
|1.3539
|1.3469
|1.3609
|310
|2008.10.10 09:31
|t/p
|155
|0.10
|1.3609
|1.3469
|1.3609
|70.00
|10203.52
|311
|2008.10.10 09:31
|sell
|156
|0.10
|1.3609
|1.3679
|1.3539
|312
|2008.10.10 12:30
|t/p
|156
|0.10
|1.3539
|1.3679
|1.3539
|70.00
|10273.52
|313
|2008.10.10 12:30
|buy
|157
|0.10
|1.3539
|1.3469
|1.3609
|314
|2008.10.10 16:13
|t/p
|157
|0.10
|1.3609
|1.3469
|1.3609
|70.00
|10343.52
|315
|2008.10.10 16:13
|buy
|158
|0.10
|1.3611
|1.3541
|1.3681
|316
|2008.10.10 16:41
|s/l
|158
|0.10
|1.3541
|1.3541
|1.3681
|-70.00
|10273.52
|317
|2008.10.10 16:41
|buy
|159
|0.10
|1.3542
|1.3472
|1.3612
|318
|2008.10.10 17:13
|s/l
|159
|0.10
|1.3472
|1.3472
|1.3612
|-70.00
|10203.52
|319
|2008.10.10 17:13
|sell
|160
|0.10
|1.3470
|1.3540
|1.3400
|320
|2008.10.10 19:37
|t/p
|160
|0.10
|1.3400
|1.3540
|1.3400
|70.00
|10273.52
|321
|2008.10.10 19:37
|buy
|161
|0.10
|1.3400
|1.3330
|1.3470
|322
|2008.10.10 20:27
|s/l
|161
|0.10
|1.3330
|1.3330
|1.3470
|-70.00
|10203.52
|323
|2008.10.10 20:27
|buy
|162
|0.10
|1.3331
|1.3261
|1.3401
|324
|2008.10.10 20:45
|s/l
|162
|0.10
|1.3261
|1.3261
|1.3401
|-70.00
|10133.52
|325
|2008.10.10 20:45
|buy
|163
|0.10
|1.3262
|1.3192
|1.3332
|326
|2008.10.10 21:04
|t/p
|163
|0.10
|1.3332
|1.3192
|1.3332
|70.00
|10203.52
|327
|2008.10.10 21:04
|buy
|164
|0.10
|1.3334
|1.3264
|1.3404
|328
|2008.10.10 21:28
|t/p
|164
|0.10
|1.3404
|1.3264
|1.3404
|70.00
|10273.52
|329
|2008.10.10 21:28
|buy
|165
|0.10
|1.3406
|1.3336
|1.3476
|330
|2008.10.13 00:00
|t/p
|165
|0.10
|1.3476
|1.3336
|1.3476
|70.53
|10344.05
|331
|2008.10.13 00:00
|buy
|166
|0.10
|1.3573
|1.3503
|1.3643
|332
|2008.10.13 04:47
|s/l
|166
|0.10
|1.3503
|1.3503
|1.3643
|-70.00
|10274.05
|333
|2008.10.13 04:47
|sell
|167
|0.10
|1.3503
|1.3573
|1.3433
|334
|2008.10.13 08:01
|s/l
|167
|0.10
|1.3573
|1.3573
|1.3433
|-70.00
|10204.05
|335
|2008.10.13 08:01
|sell
|168
|0.10
|1.3571
|1.3641
|1.3501
|336
|2008.10.13 08:26
|s/l
|168
|0.10
|1.3641
|1.3641
|1.3501
|-70.00
|10134.05
|337
|2008.10.13 08:26
|sell
|169
|0.10
|1.3639
|1.3709
|1.3569
|338
|2008.10.13 12:33
|t/p
|169
|0.10
|1.3569
|1.3709
|1.3569
|70.00
|10204.05
|339
|2008.10.13 12:33
|sell
|170
|0.10
|1.3567
|1.3637
|1.3497
|340
|2008.10.13 13:53
|s/l
|170
|0.10
|1.3637
|1.3637
|1.3497
|-70.00
|10134.05
|341
|2008.10.13 13:53
|sell
|171
|0.10
|1.3635
|1.3705
|1.3565
|342
|2008.10.13 17:30
|t/p
|171
|0.10
|1.3565
|1.3705
|1.3565
|70.00
|10204.05
|343
|2008.10.13 17:30
|sell
|172
|0.10
|1.3562
|1.3632
|1.3492
|344
|2008.10.13 18:19
|t/p
|172
|0.10
|1.3492
|1.3632
|1.3492
|70.00
|10274.05
|345
|2008.10.13 18:19
|sell
|173
|0.10
|1.3490
|1.3560
|1.3420
|346
|2008.10.13 21:30
|s/l
|173
|0.10
|1.3560
|1.3560
|1.3420
|-70.00
|10204.05
|347
|2008.10.13 21:30
|sell
|174
|0.10
|1.3558
|1.3628
|1.3488
|348
|2008.10.14 01:33
|s/l
|174
|0.10
|1.3628
|1.3628
|1.3488
|-70.88
|10133.17
|349
|2008.10.14 01:33
|sell
|175
|0.10
|1.3626
|1.3696
|1.3556
|350
|2008.10.14 07:50
|s/l
|175
|0.10
|1.3696
|1.3696
|1.3556
|-70.00
|10063.17
|351
|2008.10.14 07:50
|sell
|176
|0.10
|1.3694
|1.3764
|1.3624
|352
|2008.10.14 09:10
|t/p
|176
|0.10
|1.3624
|1.3764
|1.3624
|70.00
|10133.17
|353
|2008.10.14 09:10
|sell
|177
|0.10
|1.3622
|1.3692
|1.3552
|354
|2008.10.14 12:00
|s/l
|177
|0.10
|1.3692
|1.3692
|1.3552
|-70.00
|10063.17
|355
|2008.10.14 12:00
|sell
|178
|0.10
|1.3691
|1.3761
|1.3621
|356
|2008.10.14 13:41
|s/l
|178
|0.10
|1.3761
|1.3761
|1.3621
|-70.00
|9993.17
|357
|2008.10.14 13:41
|sell
|179
|0.10
|1.3759
|1.3829
|1.3689
|358
|2008.10.14 15:58
|t/p
|179
|0.10
|1.3689
|1.3829
|1.3689
|70.00
|10063.17
|359
|2008.10.14 15:58
|sell
|180
|0.10
|1.3687
|1.3757
|1.3617
|360
|2008.10.14 16:47
|t/p
|180
|0.10
|1.3617
|1.3757
|1.3617
|70.00
|10133.17
|361
|2008.10.14 16:47
|sell
|181
|0.10
|1.3613
|1.3683
|1.3543
|362
|2008.10.14 17:28
|s/l
|181
|0.10
|1.3683
|1.3683
|1.3543
|-70.00
|10063.17
|363
|2008.10.14 17:28
|sell
|182
|0.10
|1.3681
|1.3751
|1.3611
|364
|2008.10.15 01:14
|t/p
|182
|0.10
|1.3611
|1.3751
|1.3611
|69.12
|10132.30
|365
|2008.10.15 01:14
|sell
|183
|0.10
|1.3599
|1.3669
|1.3529
|366
|2008.10.15 12:38
|s/l
|183
|0.10
|1.3669
|1.3669
|1.3529
|-70.00
|10062.30
|367
|2008.10.15 12:38
|sell
|184
|0.10
|1.3667
|1.3737
|1.3597
|368
|2008.10.15 14:46
|t/p
|184
|0.10
|1.3597
|1.3737
|1.3597
|70.00
|10132.30
|369
|2008.10.15 14:46
|sell
|185
|0.10
|1.3595
|1.3665
|1.3525
|370
|2008.10.15 18:18
|t/p
|185
|0.10
|1.3525
|1.3665
|1.3525
|70.00
|10202.30
|371
|2008.10.15 18:18
|sell
|186
|0.10
|1.3523
|1.3593
|1.3453
|372
|2008.10.15 23:29
|t/p
|186
|0.10
|1.3453
|1.3593
|1.3453
|70.00
|10272.30
|373
|2008.10.15 23:29
|sell
|187
|0.10
|1.3449
|1.3519
|1.3379
|374
|2008.10.16 06:39
|t/p
|187
|0.10
|1.3379
|1.3519
|1.3379
|67.37
|10339.67
|375
|2008.10.16 06:39
|buy
|188
|0.10
|1.3378
|1.3308
|1.3448
|376
|2008.10.16 10:07
|t/p
|188
|0.10
|1.3448
|1.3308
|1.3448
|70.00
|10409.67
|377
|2008.10.16 10:07
|buy
|189
|0.10
|1.3450
|1.3380
|1.3520
|378
|2008.10.16 13:28
|t/p
|189
|0.10
|1.3520
|1.3380
|1.3520
|70.00
|10479.67
|379
|2008.10.16 13:28
|sell
|190
|0.10
|1.3520
|1.3590
|1.3450
|380
|2008.10.16 15:34
|t/p
|190
|0.10
|1.3450
|1.3590
|1.3450
|70.00
|10549.67
|381
|2008.10.16 15:34
|sell
|191
|0.10
|1.3448
|1.3518
|1.3378
|382
|2008.10.17 02:16
|s/l
|191
|0.10
|1.3518
|1.3518
|1.3378
|-70.88
|10478.80
|383
|2008.10.17 02:16
|buy
|192
|0.10
|1.3519
|1.3449
|1.3589
|384
|2008.10.17 03:26
|s/l
|192
|0.10
|1.3449
|1.3449
|1.3589
|-70.00
|10408.80
|385
|2008.10.17 03:26
|buy
|193
|0.10
|1.3451
|1.3381
|1.3521
|386
|2008.10.20 08:56
|t/p
|193
|0.10
|1.3521
|1.3381
|1.3521
|70.53
|10479.32
|387
|2008.10.20 08:56
|buy
|194
|0.10
|1.3523
|1.3453
|1.3593
|388
|2008.10.20 12:33
|s/l
|194
|0.10
|1.3453
|1.3453
|1.3593
|-70.00
|10409.32
|389
|2008.10.20 12:33
|buy
|195
|0.10
|1.3455
|1.3385
|1.3525
|390
|2008.10.20 15:24
|s/l
|195
|0.10
|1.3385
|1.3385
|1.3525
|-70.00
|10339.32
|391
|2008.10.20 15:24
|buy
|196
|0.10
|1.3387
|1.3317
|1.3457
|392
|2008.10.20 16:30
|s/l
|196
|0.10
|1.3317
|1.3317
|1.3457
|-70.00
|10269.32
|393
|2008.10.20 16:30
|buy
|197
|0.10
|1.3319
|1.3249
|1.3389
|394
|2008.10.21 08:49
|s/l
|197
|0.10
|1.3249
|1.3249
|1.3389
|-69.47
|10199.85
|395
|2008.10.21 08:49
|sell
|198
|0.10
|1.3249
|1.3319
|1.3179
|396
|2008.10.21 14:10
|t/p
|198
|0.10
|1.3179
|1.3319
|1.3179
|70.00
|10269.85
|397
|2008.10.21 14:10
|sell
|199
|0.10
|1.3177
|1.3247
|1.3107
|398
|2008.10.21 17:57
|t/p
|199
|0.10
|1.3107
|1.3247
|1.3107
|70.00
|10339.85
|399
|2008.10.21 17:57
|sell
|200
|0.10
|1.3105
|1.3175
|1.3035
|400
|2008.10.22 01:31
|t/p
|200
|0.10
|1.3035
|1.3175
|1.3035
|69.12
|10408.97
|401
|2008.10.22 01:31
|sell
|201
|0.10
|1.3032
|1.3102
|1.2962
|402
|2008.10.22 04:29
|t/p
|201
|0.10
|1.2962
|1.3102
|1.2962
|70.00
|10478.97
|403
|2008.10.22 04:29
|sell
|202
|0.10
|1.2960
|1.3030
|1.2890
|404
|2008.10.22 06:16
|t/p
|202
|0.10
|1.2890
|1.3030
|1.2890
|70.00
|10548.97
|405
|2008.10.22 06:16
|sell
|203
|0.10
|1.2888
|1.2958
|1.2818
|406
|2008.10.22 06:28
|t/p
|203
|0.10
|1.2818
|1.2958
|1.2818
|70.00
|10618.97
|407
|2008.10.22 06:28
|sell
|204
|0.10
|1.2816
|1.2886
|1.2746
|408
|2008.10.22 09:02
|s/l
|204
|0.10
|1.2886
|1.2886
|1.2746
|-70.00
|10548.97
|409
|2008.10.22 09:02
|sell
|205
|0.10
|1.2884
|1.2954
|1.2814
|410
|2008.10.22 16:03
|t/p
|205
|0.10
|1.2814
|1.2954
|1.2814
|70.00
|10618.97
|411
|2008.10.22 16:03
|sell
|206
|0.10
|1.2812
|1.2882
|1.2742
|412
|2008.10.22 16:41
|s/l
|206
|0.10
|1.2882
|1.2882
|1.2742
|-70.00
|10548.97
|413
|2008.10.22 16:41
|sell
|207
|0.10
|1.2880
|1.2950
|1.2810
|414
|2008.10.23 01:03
|t/p
|207
|0.10
|1.2810
|1.2950
|1.2810
|67.37
|10616.35
|415
|2008.10.23 01:03
|sell
|208
|0.10
|1.2804
|1.2874
|1.2734
|416
|2008.10.23 01:28
|t/p
|208
|0.10
|1.2734
|1.2874
|1.2734
|70.00
|10686.35
|417
|2008.10.23 01:28
|sell
|209
|0.10
|1.2732
|1.2802
|1.2662
|418
|2008.10.23 02:08
|s/l
|209
|0.10
|1.2802
|1.2802
|1.2662
|-70.00
|10616.35
|419
|2008.10.23 02:08
|sell
|210
|0.10
|1.2801
|1.2871
|1.2731
|420
|2008.10.23 16:54
|s/l
|210
|0.10
|1.2871
|1.2871
|1.2731
|-70.00
|10546.35
|421
|2008.10.23 16:54
|sell
|211
|0.10
|1.2870
|1.2940
|1.2800
|422
|2008.10.23 23:01
|s/l
|211
|0.10
|1.2940
|1.2940
|1.2800
|-70.00
|10476.35
|423
|2008.10.23 23:01
|sell
|212
|0.10
|1.2939
|1.3009
|1.2869
|424
|2008.10.24 02:08
|t/p
|212
|0.10
|1.2869
|1.3009
|1.2869
|69.12
|10545.47
|425
|2008.10.24 02:08
|sell
|213
|0.10
|1.2867
|1.2937
|1.2797
|426
|2008.10.24 04:34
|t/p
|213
|0.10
|1.2797
|1.2937
|1.2797
|70.00
|10615.47
|427
|2008.10.24 04:34
|sell
|214
|0.10
|1.2795
|1.2865
|1.2725
|428
|2008.10.24 08:54
|t/p
|214
|0.10
|1.2725
|1.2865
|1.2725
|70.00
|10685.47
|429
|2008.10.24 08:54
|sell
|215
|0.10
|1.2723
|1.2793
|1.2653
|430
|2008.10.24 09:34
|t/p
|215
|0.10
|1.2653
|1.2793
|1.2653
|70.00
|10755.47
|431
|2008.10.24 09:34
|sell
|216
|0.10
|1.2651
|1.2721
|1.2581
|432
|2008.10.24 10:28
|t/p
|216
|0.10
|1.2581
|1.2721
|1.2581
|70.00
|10825.47
|433
|2008.10.24 10:28
|sell
|217
|0.10
|1.2577
|1.2647
|1.2507
|434
|2008.10.24 11:34
|t/p
|217
|0.10
|1.2507
|1.2647
|1.2507
|70.00
|10895.47
|435
|2008.10.24 11:34
|sell
|218
|0.10
|1.2505
|1.2575
|1.2435
|436
|2008.10.24 11:57
|s/l
|218
|0.10
|1.2575
|1.2575
|1.2435
|-70.00
|10825.47
|437
|2008.10.24 11:57
|sell
|219
|0.10
|1.2573
|1.2643
|1.2503
|438
|2008.10.24 14:40
|s/l
|219
|0.10
|1.2643
|1.2643
|1.2503
|-70.00
|10755.47
|439
|2008.10.24 14:40
|sell
|220
|0.10
|1.2641
|1.2711
|1.2571
|440
|2008.10.24 15:58
|s/l
|220
|0.10
|1.2711
|1.2711
|1.2571
|-70.00
|10685.47
|441
|2008.10.24 15:58
|sell
|221
|0.10
|1.2711
|1.2781
|1.2641
|442
|2008.10.24 19:37
|t/p
|221
|0.10
|1.2641
|1.2781
|1.2641
|70.00
|10755.47
|443
|2008.10.24 19:37
|sell
|222
|0.10
|1.2638
|1.2708
|1.2568
|444
|2008.10.24 22:02
|t/p
|222
|0.10
|1.2568
|1.2708
|1.2568
|70.00
|10825.47
|445
|2008.10.24 22:02
|sell
|223
|0.10
|1.2566
|1.2636
|1.2496
|446
|2008.10.24 22:39
|s/l
|223
|0.10
|1.2636
|1.2636
|1.2496
|-70.00
|10755.47
|447
|2008.10.24 22:39
|sell
|224
|0.10
|1.2634
|1.2704
|1.2564
|448
|2008.10.27 01:03
|t/p
|224
|0.10
|1.2564
|1.2704
|1.2564
|69.12
|10824.60
|449
|2008.10.27 01:03
|sell
|225
|0.10
|1.2560
|1.2630
|1.2490
|450
|2008.10.27 02:00
|s/l
|225
|0.10
|1.2630
|1.2630
|1.2490
|-70.00
|10754.60
|451
|2008.10.27 02:00
|sell
|226
|0.10
|1.2629
|1.2699
|1.2559
|452
|2008.10.27 03:35
|t/p
|226
|0.10
|1.2559
|1.2699
|1.2559
|70.00
|10824.60
|453
|2008.10.27 03:35
|sell
|227
|0.10
|1.2557
|1.2627
|1.2487
|454
|2008.10.27 06:48
|s/l
|227
|0.10
|1.2627
|1.2627
|1.2487
|-70.00
|10754.60
|455
|2008.10.27 06:48
|sell
|228
|0.10
|1.2625
|1.2695
|1.2555
|456
|2008.10.27 07:13
|t/p
|228
|0.10
|1.2555
|1.2695
|1.2555
|70.00
|10824.60
|457
|2008.10.27 07:13
|sell
|229
|0.10
|1.2553
|1.2623
|1.2483
|458
|2008.10.27 09:12
|t/p
|229
|0.10
|1.2483
|1.2623
|1.2483
|70.00
|10894.60
|459
|2008.10.27 09:12
|sell
|230
|0.10
|1.2481
|1.2551
|1.2411
|460
|2008.10.27 10:18
|t/p
|230
|0.10
|1.2411
|1.2551
|1.2411
|70.00
|10964.60
|461
|2008.10.27 10:18
|sell
|231
|0.10
|1.2406
|1.2476
|1.2336
|462
|2008.10.27 11:11
|t/p
|231
|0.10
|1.2336
|1.2476
|1.2336
|70.00
|11034.60
|463
|2008.10.27 11:11
|sell
|232
|0.10
|1.2334
|1.2404
|1.2264
|464
|2008.10.27 11:33
|s/l
|232
|0.10
|1.2404
|1.2404
|1.2264
|-70.00
|10964.60
|465
|2008.10.27 11:33
|sell
|233
|0.10
|1.2402
|1.2472
|1.2332
|466
|2008.10.27 12:46
|s/l
|233
|0.10
|1.2472
|1.2472
|1.2332
|-70.00
|10894.60
|467
|2008.10.27 12:46
|sell
|234
|0.10
|1.2470
|1.2540
|1.2400
|468
|2008.10.27 17:05
|t/p
|234
|0.10
|1.2400
|1.2540
|1.2400
|70.00
|10964.60
|469
|2008.10.27 17:05
|sell
|235
|0.10
|1.2398
|1.2468
|1.2328
|470
|2008.10.27 18:04
|s/l
|235
|0.10
|1.2468
|1.2468
|1.2328
|-70.00
|10894.60
|471
|2008.10.27 18:04
|sell
|236
|0.10
|1.2466
|1.2536
|1.2396
|472
|2008.10.27 18:55
|s/l
|236
|0.10
|1.2536
|1.2536
|1.2396
|-70.00
|10824.60
|473
|2008.10.27 18:55
|sell
|237
|0.10
|1.2535
|1.2605
|1.2465
|474
|2008.10.27 23:12
|t/p
|237
|0.10
|1.2465
|1.2605
|1.2465
|70.00
|10894.60
|475
|2008.10.27 23:12
|sell
|238
|0.10
|1.2461
|1.2531
|1.2391
|476
|2008.10.28 03:03
|t/p
|238
|0.10
|1.2391
|1.2531
|1.2391
|69.12
|10963.72
|477
|2008.10.28 03:03
|sell
|239
|0.10
|1.2388
|1.2458
|1.2318
|478
|2008.10.28 05:44
|s/l
|239
|0.10
|1.2458
|1.2458
|1.2318
|-70.00
|10893.72
|479
|2008.10.28 05:44
|sell
|240
|0.10
|1.2456
|1.2526
|1.2386
|480
|2008.10.28 07:45
|s/l
|240
|0.10
|1.2526
|1.2526
|1.2386
|-70.00
|10823.72
|481
|2008.10.28 07:45
|sell
|241
|0.10
|1.2524
|1.2594
|1.2454
|482
|2008.10.28 16:53
|t/p
|241
|0.10
|1.2454
|1.2594
|1.2454
|70.00
|10893.72
|483
|2008.10.28 16:53
|buy
|242
|0.10
|1.2454
|1.2384
|1.2524
|484
|2008.10.28 20:17
|t/p
|242
|0.10
|1.2524
|1.2384
|1.2524
|70.00
|10963.72
|485
|2008.10.28 20:17
|sell
|243
|0.10
|1.2524
|1.2594
|1.2454
|486
|2008.10.28 20:52
|s/l
|243
|0.10
|1.2594
|1.2594
|1.2454
|-70.00
|10893.72
|487
|2008.10.28 20:52
|buy
|244
|0.10
|1.2594
|1.2524
|1.2664
|488
|2008.10.28 21:21
|t/p
|244
|0.10
|1.2664
|1.2524
|1.2664
|70.00
|10963.72
|489
|2008.10.28 21:21
|buy
|245
|0.10
|1.2666
|1.2596
|1.2736
|490
|2008.10.28 22:43
|t/p
|245
|0.10
|1.2736
|1.2596
|1.2736
|70.00
|11033.72
|491
|2008.10.28 22:43
|buy
|246
|0.10
|1.2738
|1.2668
|1.2808
|492
|2008.10.29 00:56
|t/p
|246
|0.10
|1.2808
|1.2668
|1.2808
|70.53
|11104.25
|493
|2008.10.29 00:56
|buy
|247
|0.10
|1.2810
|1.2740
|1.2880
|494
|2008.10.29 02:58
|s/l
|247
|0.10
|1.2740
|1.2740
|1.2880
|-70.00
|11034.25
|495
|2008.10.29 02:58
|buy
|248
|0.10
|1.2742
|1.2672
|1.2812
|496
|2008.10.29 06:14
|s/l
|248
|0.10
|1.2672
|1.2672
|1.2812
|-70.00
|10964.25
|497
|2008.10.29 06:14
|buy
|249
|0.10
|1.2674
|1.2604
|1.2744
|498
|2008.10.29 08:41
|t/p
|249
|0.10
|1.2744
|1.2604
|1.2744
|70.00
|11034.25
|499
|2008.10.29 08:41
|sell
|250
|0.10
|1.2746
|1.2816
|1.2676
|500
|2008.10.29 12:41
|s/l
|250
|0.10
|1.2816
|1.2816
|1.2676
|-70.00
|10964.25
|501
|2008.10.29 12:41
|sell
|251
|0.10
|1.2814
|1.2884
|1.2744
|502
|2008.10.29 14:35
|t/p
|251
|0.10
|1.2744
|1.2884
|1.2744
|70.00
|11034.25
|503
|2008.10.29 14:35
|sell
|252
|0.10
|1.2742
|1.2812
|1.2672
|504
|2008.10.29 15:44
|s/l
|252
|0.10
|1.2812
|1.2812
|1.2672
|-70.00
|10964.25
|505
|2008.10.29 15:44
|sell
|253
|0.10
|1.2810
|1.2880
|1.2740
|506
|2008.10.29 16:05
|s/l
|253
|0.10
|1.2880
|1.2880
|1.2740
|-70.00
|10894.25
|507
|2008.10.29 16:05
|sell
|254
|0.10
|1.2879
|1.2949
|1.2809
|508
|2008.10.29 16:24
|s/l
|254
|0.10
|1.2949
|1.2949
|1.2809
|-70.00
|10824.25
|509
|2008.10.29 16:24
|sell
|255
|0.10
|1.2947
|1.3017
|1.2877
|510
|2008.10.29 17:54
|t/p
|255
|0.10
|1.2877
|1.3017
|1.2877
|70.00
|10894.25
|511
|2008.10.29 17:54
|sell
|256
|0.10
|1.2875
|1.2945
|1.2805
|512
|2008.10.29 18:37
|s/l
|256
|0.10
|1.2945
|1.2945
|1.2805
|-70.00
|10824.25
|513
|2008.10.29 18:37
|sell
|257
|0.10
|1.2943
|1.3013
|1.2873
|514
|2008.10.29 19:05
|t/p
|257
|0.10
|1.2873
|1.3013
|1.2873
|70.00
|10894.25
|515
|2008.10.29 19:05
|sell
|258
|0.10
|1.2871
|1.2941
|1.2801
|516
|2008.10.29 20:09
|s/l
|258
|0.10
|1.2941
|1.2941
|1.2801
|-70.00
|10824.25
|517
|2008.10.29 20:09
|sell
|259
|0.10
|1.2939
|1.3009
|1.2869
|518
|2008.10.29 20:22
|t/p
|259
|0.10
|1.2869
|1.3009
|1.2869
|70.00
|10894.25
|519
|2008.10.29 20:22
|sell
|260
|0.10
|1.2867
|1.2937
|1.2797
|520
|2008.10.29 21:21
|s/l
|260
|0.10
|1.2937
|1.2937
|1.2797
|-70.00
|10824.25
|521
|2008.10.29 21:21
|sell
|261
|0.10
|1.2935
|1.3005
|1.2865
|522
|2008.10.30 02:21
|s/l
|261
|0.10
|1.3005
|1.3005
|1.2865
|-72.63
|10751.62
|523
|2008.10.30 02:21
|sell
|262
|0.10
|1.3006
|1.3076
|1.2936
|524
|2008.10.30 02:51
|s/l
|262
|0.10
|1.3076
|1.3076
|1.2936
|-70.00
|10681.62
|525
|2008.10.30 02:51
|sell
|263
|0.10
|1.3075
|1.3145
|1.3005
|526
|2008.10.30 03:17
|s/l
|263
|0.10
|1.3145
|1.3145
|1.3005
|-70.00
|10611.62
|527
|2008.10.30 03:17
|sell
|264
|0.10
|1.3145
|1.3215
|1.3075
|528
|2008.10.30 04:37
|s/l
|264
|0.10
|1.3215
|1.3215
|1.3075
|-70.00
|10541.62
|529
|2008.10.30 04:37
|sell
|265
|0.10
|1.3213
|1.3283
|1.3143
|530
|2008.10.30 04:41
|s/l
|265
|0.10
|1.3283
|1.3283
|1.3143
|-70.00
|10471.62
|531
|2008.10.30 04:41
|sell
|266
|0.10
|1.3288
|1.3358
|1.3218
|532
|2008.10.30 05:00
|t/p
|266
|0.10
|1.3218
|1.3358
|1.3218
|70.00
|10541.62
|533
|2008.10.30 05:00
|sell
|267
|0.10
|1.3216
|1.3286
|1.3146
|534
|2008.10.30 08:14
|t/p
|267
|0.10
|1.3146
|1.3286
|1.3146
|70.00
|10611.62
|535
|2008.10.30 08:14
|sell
|268
|0.10
|1.3143
|1.3213
|1.3073
|536
|2008.10.30 09:19
|s/l
|268
|0.10
|1.3213
|1.3213
|1.3073
|-70.00
|10541.62
|537
|2008.10.30 09:19
|sell
|269
|0.10
|1.3212
|1.3282
|1.3142
|538
|2008.10.30 11:01
|t/p
|269
|0.10
|1.3142
|1.3282
|1.3142
|70.00
|10611.62
|539
|2008.10.30 11:01
|sell
|270
|0.10
|1.3140
|1.3210
|1.3070
|540
|2008.10.30 11:34
|t/p
|270
|0.10
|1.3070
|1.3210
|1.3070
|70.00
|10681.62
|541
|2008.10.30 11:34
|sell
|271
|0.10
|1.3068
|1.3138
|1.2998
|542
|2008.10.30 12:40
|s/l
|271
|0.10
|1.3138
|1.3138
|1.2998
|-70.00
|10611.62
|543
|2008.10.30 12:40
|sell
|272
|0.10
|1.3136
|1.3206
|1.3066
|544
|2008.10.30 13:55
|t/p
|272
|0.10
|1.3066
|1.3206
|1.3066
|70.00
|10681.62
|545
|2008.10.30 13:55
|sell
|273
|0.10
|1.3063
|1.3133
|1.2993
|546
|2008.10.30 15:46
|t/p
|273
|0.10
|1.2993
|1.3133
|1.2993
|70.00
|10751.62
|547
|2008.10.30 15:46
|buy
|274
|0.10
|1.2993
|1.2923
|1.3063
|548
|2008.10.30 16:46
|s/l
|274
|0.10
|1.2923
|1.2923
|1.3063
|-70.00
|10681.62
|549
|2008.10.30 16:46
|buy
|275
|0.10
|1.2925
|1.2855
|1.2995
|550
|2008.10.30 17:38
|s/l
|275
|0.10
|1.2855
|1.2855
|1.2995
|-70.00
|10611.62
|551
|2008.10.30 17:38
|buy
|276
|0.10
|1.2856
|1.2786
|1.2926
|552
|2008.10.30 19:10
|t/p
|276
|0.10
|1.2926
|1.2786
|1.2926
|70.00
|10681.62
|553
|2008.10.30 19:10
|buy
|277
|0.10
|1.2928
|1.2858
|1.2998
|554
|2008.10.30 23:48
|s/l
|277
|0.10
|1.2858
|1.2858
|1.2998
|-70.00
|10611.62
|555
|2008.10.30 23:48
|buy
|278
|0.10
|1.2860
|1.2790
|1.2930
|556
|2008.10.30 23:59
|close at stop
|278
|0.10
|1.2863
|1.2790
|1.2930
|3.00
|10614.62