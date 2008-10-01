Strategy Tester Report
Tester_v04_5_All
FXDD-MT4 Demo Server (Build 220)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2008.10.01 00:00 - 2008.11.27 23:59 (2008.10.01 - 2008.11.28)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|BeginDate=2008.09.01 00:00; Lots=0.1; PrefSettings=true;
StopLoss=70; TakeProfit=70;
|Bars in test
|55329
|Ticks modelled
|961254
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|545.61
|Gross profit
|9513.67
|Gross loss
|-8968.06
|Profit factor
|1.06
|Expected payoff
|2.06
|Absolute drawdown
|322.52
|Maximal drawdown
|972.33 (9.08%)
|Relative drawdown
|9.08% (972.33)
|Total trades
|265
|Short positions (won %)
|180 (53.89%)
|Long positions (won %)
|85 (47.06%)
|Profit trades (% of total)
|137 (51.70%)
|Loss trades (% of total)
|128 (48.30%)
|Largest
|profit trade
|71.51
|loss trade
|-75.04
|Average
|profit trade
|69.44
|loss trade
|-70.06
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (627.98)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-419.50)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|627.98 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-419.50 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.10.01 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.4114
|1.4184
|1.4044
|2
|2008.10.01 14:24
|t/p
|1
|0.10
|1.4044
|1.4184
|1.4044
|70.00
|10070.00
|3
|2008.10.01 14:24
|sell
|2
|0.10
|1.4042
|1.4112
|1.3972
|4
|2008.10.02 02:01
|t/p
|2
|0.10
|1.3972
|1.4112
|1.3972
|67.48
|10137.48
|5
|2008.10.02 02:01
|sell
|3
|0.10
|1.3970
|1.4040
|1.3900
|6
|2008.10.02 09:20
|t/p
|3
|0.10
|1.3900
|1.4040
|1.3900
|70.00
|10207.48
|7
|2008.10.02 09:20
|sell
|4
|0.10
|1.3898
|1.3968
|1.3828
|8
|2008.10.02 14:35
|t/p
|4
|0.10
|1.3828
|1.3968
|1.3828
|70.00
|10277.48
|9
|2008.10.02 14:35
|sell
|5
|0.10
|1.3822
|1.3892
|1.3752
|10
|2008.10.02 14:56
|t/p
|5
|0.10
|1.3752
|1.3892
|1.3752
|70.00
|10347.48
|11
|2008.10.02 14:56
|sell
|6
|0.10
|1.3750
|1.3820
|1.3680
|12
|2008.10.02 15:47
|s/l
|6
|0.10
|1.3820
|1.3820
|1.3680
|-70.00
|10277.48
|13
|2008.10.02 15:47
|sell
|7
|0.10
|1.3818
|1.3888
|1.3748
|14
|2008.10.03 07:27
|s/l
|7
|0.10
|1.3888
|1.3888
|1.3748
|-70.84
|10206.64
|15
|2008.10.03 07:27
|sell
|8
|0.10
|1.3886
|1.3956
|1.3816
|16
|2008.10.03 09:09
|t/p
|8
|0.10
|1.3816
|1.3956
|1.3816
|70.00
|10276.64
|17
|2008.10.03 09:09
|sell
|9
|0.10
|1.3813
|1.3883
|1.3743
|18
|2008.10.03 11:18
|s/l
|9
|0.10
|1.3883
|1.3883
|1.3743
|-70.00
|10206.64
|19
|2008.10.03 11:18
|sell
|10
|0.10
|1.3881
|1.3951
|1.3811
|20
|2008.10.03 14:32
|t/p
|10
|0.10
|1.3811
|1.3951
|1.3811
|70.00
|10276.64
|21
|2008.10.03 14:32
|sell
|11
|0.10
|1.3809
|1.3879
|1.3739
|22
|2008.10.03 15:04
|t/p
|11
|0.10
|1.3739
|1.3879
|1.3739
|70.00
|10346.64
|23
|2008.10.03 15:04
|sell
|12
|0.10
|1.3737
|1.3807
|1.3667
|24
|2008.10.03 16:47
|s/l
|12
|0.10
|1.3807
|1.3807
|1.3667
|-70.00
|10276.64
|25
|2008.10.03 16:47
|sell
|13
|0.10
|1.3806
|1.3876
|1.3736
|26
|2008.10.03 20:08
|s/l
|13
|0.10
|1.3876
|1.3876
|1.3736
|-70.00
|10206.64
|27
|2008.10.03 20:08
|sell
|14
|0.10
|1.3874
|1.3944
|1.3804
|28
|2008.10.03 21:44
|t/p
|14
|0.10
|1.3804
|1.3944
|1.3804
|70.00
|10276.64
|29
|2008.10.03 21:44
|buy
|15
|0.10
|1.3803
|1.3733
|1.3873
|30
|2008.10.06 00:00
|s/l
|15
|0.10
|1.3733
|1.3733
|1.3873
|-69.50
|10207.14
|31
|2008.10.06 00:00
|sell
|16
|0.10
|1.3637
|1.3707
|1.3567
|32
|2008.10.06 08:09
|t/p
|16
|0.10
|1.3567
|1.3707
|1.3567
|70.00
|10277.14
|33
|2008.10.06 08:09
|sell
|17
|0.10
|1.3565
|1.3635
|1.3495
|34
|2008.10.06 14:01
|s/l
|17
|0.10
|1.3635
|1.3635
|1.3495
|-70.00
|10207.14
|35
|2008.10.06 14:01
|sell
|18
|0.10
|1.3633
|1.3703
|1.3563
|36
|2008.10.06 15:21
|t/p
|18
|0.10
|1.3563
|1.3703
|1.3563
|70.00
|10277.14
|37
|2008.10.06 15:21
|sell
|19
|0.10
|1.3561
|1.3631
|1.3491
|38
|2008.10.06 16:46
|t/p
|19
|0.10
|1.3491
|1.3631
|1.3491
|70.00
|10347.14
|39
|2008.10.06 16:46
|sell
|20
|0.10
|1.3489
|1.3559
|1.3419
|40
|2008.10.07 05:48
|s/l
|20
|0.10
|1.3559
|1.3559
|1.3419
|-70.84
|10276.30
|41
|2008.10.07 05:48
|sell
|21
|0.10
|1.3559
|1.3629
|1.3489
|42
|2008.10.07 14:04
|s/l
|21
|0.10
|1.3629
|1.3629
|1.3489
|-70.00
|10206.30
|43
|2008.10.07 14:04
|sell
|22
|0.10
|1.3627
|1.3697
|1.3557
|44
|2008.10.07 15:15
|s/l
|22
|0.10
|1.3697
|1.3697
|1.3557
|-70.00
|10136.30
|45
|2008.10.07 15:15
|sell
|23
|0.10
|1.3695
|1.3765
|1.3625
|46
|2008.10.07 17:08
|t/p
|23
|0.10
|1.3625
|1.3765
|1.3625
|70.00
|10206.30
|47
|2008.10.07 17:08
|sell
|24
|0.10
|1.3623
|1.3693
|1.3553
|48
|2008.10.08 01:28
|t/p
|24
|0.10
|1.3553
|1.3693
|1.3553
|69.16
|10275.46
|49
|2008.10.08 01:28
|sell
|25
|0.10
|1.3550
|1.3620
|1.3480
|50
|2008.10.08 06:03
|s/l
|25
|0.10
|1.3620
|1.3620
|1.3480
|-70.00
|10205.46
|51
|2008.10.08 06:03
|buy
|26
|0.10
|1.3620
|1.3550
|1.3690
|52
|2008.10.08 07:37
|s/l
|26
|0.10
|1.3550
|1.3550
|1.3690
|-70.00
|10135.46
|53
|2008.10.08 07:37
|buy
|27
|0.10
|1.3552
|1.3482
|1.3622
|54
|2008.10.08 09:08
|t/p
|27
|0.10
|1.3622
|1.3482
|1.3622
|70.00
|10205.46
|55
|2008.10.08 09:08
|sell
|28
|0.10
|1.3622
|1.3692
|1.3552
|56
|2008.10.08 13:07
|s/l
|28
|0.10
|1.3692
|1.3692
|1.3552
|-70.00
|10135.46
|57
|2008.10.08 13:07
|sell
|29
|0.10
|1.3690
|1.3760
|1.3620
|58
|2008.10.08 15:01
|t/p
|29
|0.10
|1.3620
|1.3760
|1.3620
|70.00
|10205.46
|59
|2008.10.08 15:01
|sell
|30
|0.10
|1.3616
|1.3686
|1.3546
|60
|2008.10.08 15:51
|s/l
|30
|0.10
|1.3686
|1.3686
|1.3546
|-70.00
|10135.46
|61
|2008.10.08 15:51
|buy
|31
|0.10
|1.3692
|1.3622
|1.3762
|62
|2008.10.09 00:30
|s/l
|31
|0.10
|1.3622
|1.3622
|1.3762
|-68.49
|10066.98
|63
|2008.10.09 00:30
|buy
|32
|0.10
|1.3624
|1.3554
|1.3694
|64
|2008.10.09 04:43
|t/p
|32
|0.10
|1.3694
|1.3554
|1.3694
|70.00
|10136.98
|65
|2008.10.09 04:43
|buy
|33
|0.10
|1.3696
|1.3626
|1.3766
|66
|2008.10.09 10:13
|t/p
|33
|0.10
|1.3766
|1.3626
|1.3766
|70.00
|10206.98
|67
|2008.10.09 10:13
|buy
|34
|0.10
|1.3768
|1.3698
|1.3838
|68
|2008.10.09 12:48
|s/l
|34
|0.10
|1.3698
|1.3698
|1.3838
|-70.00
|10136.98
|69
|2008.10.09 12:48
|buy
|35
|0.10
|1.3700
|1.3630
|1.3770
|70
|2008.10.09 16:45
|s/l
|35
|0.10
|1.3630
|1.3630
|1.3770
|-70.00
|10066.98
|71
|2008.10.09 16:45
|buy
|36
|0.10
|1.3632
|1.3562
|1.3702
|72
|2008.10.10 01:30
|s/l
|36
|0.10
|1.3562
|1.3562
|1.3702
|-69.50
|9997.48
|73
|2008.10.10 01:30
|buy
|37
|0.10
|1.3563
|1.3493
|1.3633
|74
|2008.10.10 09:32
|t/p
|37
|0.10
|1.3633
|1.3493
|1.3633
|70.00
|10067.48
|75
|2008.10.10 09:32
|buy
|38
|0.10
|1.3635
|1.3565
|1.3705
|76
|2008.10.10 11:43
|s/l
|38
|0.10
|1.3565
|1.3565
|1.3705
|-70.00
|9997.48
|77
|2008.10.10 11:43
|buy
|39
|0.10
|1.3567
|1.3497
|1.3637
|78
|2008.10.10 15:01
|s/l
|39
|0.10
|1.3497
|1.3497
|1.3637
|-70.00
|9927.48
|79
|2008.10.10 15:01
|buy
|40
|0.10
|1.3499
|1.3429
|1.3569
|80
|2008.10.10 16:06
|t/p
|40
|0.10
|1.3569
|1.3429
|1.3569
|70.00
|9997.48
|81
|2008.10.10 16:06
|buy
|41
|0.10
|1.3571
|1.3501
|1.3641
|82
|2008.10.10 17:10
|s/l
|41
|0.10
|1.3501
|1.3501
|1.3641
|-70.00
|9927.48
|83
|2008.10.10 17:10
|buy
|42
|0.10
|1.3502
|1.3432
|1.3572
|84
|2008.10.10 19:25
|s/l
|42
|0.10
|1.3432
|1.3432
|1.3572
|-70.00
|9857.48
|85
|2008.10.10 19:25
|buy
|43
|0.10
|1.3434
|1.3364
|1.3504
|86
|2008.10.10 19:44
|s/l
|43
|0.10
|1.3364
|1.3364
|1.3504
|-70.00
|9787.48
|87
|2008.10.10 19:44
|buy
|44
|0.10
|1.3366
|1.3296
|1.3436
|88
|2008.10.10 20:28
|s/l
|44
|0.10
|1.3296
|1.3296
|1.3436
|-70.00
|9717.48
|89
|2008.10.10 20:28
|buy
|45
|0.10
|1.3298
|1.3228
|1.3368
|90
|2008.10.10 21:13
|t/p
|45
|0.10
|1.3368
|1.3228
|1.3368
|70.00
|9787.48
|91
|2008.10.10 21:13
|buy
|46
|0.10
|1.3371
|1.3301
|1.3441
|92
|2008.10.10 21:36
|t/p
|46
|0.10
|1.3441
|1.3301
|1.3441
|70.00
|9857.48
|93
|2008.10.10 21:36
|buy
|47
|0.10
|1.3443
|1.3373
|1.3513
|94
|2008.10.13 00:00
|t/p
|47
|0.10
|1.3513
|1.3373
|1.3513
|70.50
|9927.98
|95
|2008.10.13 00:00
|buy
|48
|0.10
|1.3573
|1.3503
|1.3643
|96
|2008.10.13 04:47
|s/l
|48
|0.10
|1.3503
|1.3503
|1.3643
|-70.00
|9857.98
|97
|2008.10.13 04:47
|buy
|49
|0.10
|1.3505
|1.3435
|1.3575
|98
|2008.10.13 08:01
|t/p
|49
|0.10
|1.3575
|1.3435
|1.3575
|70.00
|9927.98
|99
|2008.10.13 08:01
|buy
|50
|0.10
|1.3577
|1.3507
|1.3647
|100
|2008.10.13 08:27
|t/p
|50
|0.10
|1.3647
|1.3507
|1.3647
|70.00
|9997.98
|101
|2008.10.13 08:27
|buy
|51
|0.10
|1.3649
|1.3579
|1.3719
|102
|2008.10.13 12:09
|s/l
|51
|0.10
|1.3579
|1.3579
|1.3719
|-70.00
|9927.98
|103
|2008.10.13 12:09
|buy
|52
|0.10
|1.3580
|1.3510
|1.3650
|104
|2008.10.13 14:31
|t/p
|52
|0.10
|1.3650
|1.3510
|1.3650
|70.00
|9997.98
|105
|2008.10.13 14:31
|sell
|53
|0.10
|1.3650
|1.3720
|1.3580
|106
|2008.10.13 16:57
|t/p
|53
|0.10
|1.3580
|1.3720
|1.3580
|70.00
|10067.98
|107
|2008.10.13 16:57
|sell
|54
|0.10
|1.3578
|1.3648
|1.3508
|108
|2008.10.13 18:16
|t/p
|54
|0.10
|1.3508
|1.3648
|1.3508
|70.00
|10137.98
|109
|2008.10.13 18:16
|sell
|55
|0.10
|1.3506
|1.3576
|1.3436
|110
|2008.10.13 21:36
|s/l
|55
|0.10
|1.3576
|1.3576
|1.3436
|-70.00
|10067.98
|111
|2008.10.13 21:36
|sell
|56
|0.10
|1.3574
|1.3644
|1.3504
|112
|2008.10.14 01:52
|s/l
|56
|0.10
|1.3644
|1.3644
|1.3504
|-70.84
|9997.14
|113
|2008.10.14 01:52
|sell
|57
|0.10
|1.3642
|1.3712
|1.3572
|114
|2008.10.14 12:05
|s/l
|57
|0.10
|1.3712
|1.3712
|1.3572
|-70.00
|9927.14
|115
|2008.10.14 12:05
|sell
|58
|0.10
|1.3714
|1.3784
|1.3644
|116
|2008.10.14 16:24
|t/p
|58
|0.10
|1.3644
|1.3784
|1.3644
|70.00
|9997.14
|117
|2008.10.14 16:24
|sell
|59
|0.10
|1.3641
|1.3711
|1.3571
|118
|2008.10.15 01:38
|t/p
|59
|0.10
|1.3571
|1.3711
|1.3571
|69.16
|10066.30
|119
|2008.10.15 01:38
|sell
|60
|0.10
|1.3569
|1.3639
|1.3499
|120
|2008.10.15 12:18
|s/l
|60
|0.10
|1.3639
|1.3639
|1.3499
|-70.00
|9996.30
|121
|2008.10.15 12:18
|sell
|61
|0.10
|1.3637
|1.3707
|1.3567
|122
|2008.10.15 15:29
|t/p
|61
|0.10
|1.3567
|1.3707
|1.3567
|70.00
|10066.30
|123
|2008.10.15 15:29
|sell
|62
|0.10
|1.3564
|1.3634
|1.3494
|124
|2008.10.15 16:40
|s/l
|62
|0.10
|1.3634
|1.3634
|1.3494
|-70.00
|9996.30
|125
|2008.10.15 16:40
|sell
|63
|0.10
|1.3632
|1.3702
|1.3562
|126
|2008.10.15 17:50
|t/p
|63
|0.10
|1.3562
|1.3702
|1.3562
|70.00
|10066.30
|127
|2008.10.15 17:50
|sell
|64
|0.10
|1.3560
|1.3630
|1.3490
|128
|2008.10.15 22:03
|t/p
|64
|0.10
|1.3490
|1.3630
|1.3490
|70.00
|10136.30
|129
|2008.10.15 22:03
|sell
|65
|0.10
|1.3488
|1.3558
|1.3418
|130
|2008.10.16 06:25
|t/p
|65
|0.10
|1.3418
|1.3558
|1.3418
|67.48
|10203.79
|131
|2008.10.16 06:25
|sell
|66
|0.10
|1.3415
|1.3485
|1.3345
|132
|2008.10.16 11:24
|s/l
|66
|0.10
|1.3485
|1.3485
|1.3345
|-70.00
|10133.79
|133
|2008.10.16 11:24
|sell
|67
|0.10
|1.3483
|1.3553
|1.3413
|134
|2008.10.16 16:11
|t/p
|67
|0.10
|1.3413
|1.3553
|1.3413
|70.00
|10203.79
|135
|2008.10.16 16:11
|sell
|68
|0.10
|1.3411
|1.3481
|1.3341
|136
|2008.10.16 23:19
|s/l
|68
|0.10
|1.3481
|1.3481
|1.3341
|-70.00
|10133.79
|137
|2008.10.16 23:19
|buy
|69
|0.10
|1.3481
|1.3411
|1.3551
|138
|2008.10.17 12:08
|s/l
|69
|0.10
|1.3411
|1.3411
|1.3551
|-69.50
|10064.29
|139
|2008.10.17 12:08
|buy
|70
|0.10
|1.3410
|1.3340
|1.3480
|140
|2008.10.17 16:02
|t/p
|70
|0.10
|1.3480
|1.3340
|1.3480
|70.00
|10134.29
|141
|2008.10.17 16:02
|buy
|71
|0.10
|1.3482
|1.3412
|1.3552
|142
|2008.10.17 20:41
|s/l
|71
|0.10
|1.3412
|1.3412
|1.3552
|-70.00
|10064.29
|143
|2008.10.17 20:41
|sell
|72
|0.10
|1.3412
|1.3482
|1.3342
|144
|2008.10.20 06:20
|s/l
|72
|0.10
|1.3482
|1.3482
|1.3342
|-70.84
|9993.45
|145
|2008.10.20 06:20
|buy
|73
|0.10
|1.3482
|1.3412
|1.3552
|146
|2008.10.20 13:16
|s/l
|73
|0.10
|1.3412
|1.3412
|1.3552
|-70.00
|9923.45
|147
|2008.10.20 13:16
|buy
|74
|0.10
|1.3413
|1.3343
|1.3483
|148
|2008.10.20 15:33
|s/l
|74
|0.10
|1.3343
|1.3343
|1.3483
|-70.00
|9853.45
|149
|2008.10.20 15:33
|buy
|75
|0.10
|1.3345
|1.3275
|1.3415
|150
|2008.10.21 08:43
|s/l
|75
|0.10
|1.3275
|1.3275
|1.3415
|-69.50
|9783.95
|151
|2008.10.21 08:43
|sell
|76
|0.10
|1.3274
|1.3344
|1.3204
|152
|2008.10.21 13:37
|t/p
|76
|0.10
|1.3204
|1.3344
|1.3204
|70.00
|9853.95
|153
|2008.10.21 13:37
|sell
|77
|0.10
|1.3202
|1.3272
|1.3132
|154
|2008.10.21 17:46
|t/p
|77
|0.10
|1.3132
|1.3272
|1.3132
|70.00
|9923.95
|155
|2008.10.21 17:46
|sell
|78
|0.10
|1.3129
|1.3199
|1.3059
|156
|2008.10.21 21:50
|t/p
|78
|0.10
|1.3059
|1.3199
|1.3059
|70.00
|9993.95
|157
|2008.10.21 21:50
|sell
|79
|0.10
|1.3057
|1.3127
|1.2987
|158
|2008.10.22 04:16
|t/p
|79
|0.10
|1.2987
|1.3127
|1.2987
|69.16
|10063.11
|159
|2008.10.22 04:16
|sell
|80
|0.10
|1.2984
|1.3054
|1.2914
|160
|2008.10.22 05:43
|t/p
|80
|0.10
|1.2914
|1.3054
|1.2914
|70.00
|10133.11
|161
|2008.10.22 05:43
|sell
|81
|0.10
|1.2912
|1.2982
|1.2842
|162
|2008.10.22 06:18
|t/p
|81
|0.10
|1.2842
|1.2982
|1.2842
|70.00
|10203.11
|163
|2008.10.22 06:18
|sell
|82
|0.10
|1.2840
|1.2910
|1.2770
|164
|2008.10.22 06:30
|t/p
|82
|0.10
|1.2770
|1.2910
|1.2770
|70.00
|10273.11
|165
|2008.10.22 06:30
|sell
|83
|0.10
|1.2767
|1.2837
|1.2697
|166
|2008.10.22 07:03
|s/l
|83
|0.10
|1.2837
|1.2837
|1.2697
|-70.00
|10203.11
|167
|2008.10.22 07:03
|sell
|84
|0.10
|1.2836
|1.2906
|1.2766
|168
|2008.10.22 09:10
|s/l
|84
|0.10
|1.2906
|1.2906
|1.2766
|-70.00
|10133.11
|169
|2008.10.22 09:10
|sell
|85
|0.10
|1.2904
|1.2974
|1.2834
|170
|2008.10.22 09:34
|t/p
|85
|0.10
|1.2834
|1.2974
|1.2834
|70.00
|10203.11
|171
|2008.10.22 09:34
|sell
|86
|0.10
|1.2831
|1.2901
|1.2761
|172
|2008.10.22 10:35
|s/l
|86
|0.10
|1.2901
|1.2901
|1.2761
|-70.00
|10133.11
|173
|2008.10.22 10:35
|sell
|87
|0.10
|1.2899
|1.2969
|1.2829
|174
|2008.10.22 14:11
|t/p
|87
|0.10
|1.2829
|1.2969
|1.2829
|70.00
|10203.11
|175
|2008.10.22 14:11
|sell
|88
|0.10
|1.2827
|1.2897
|1.2757
|176
|2008.10.22 14:25
|s/l
|88
|0.10
|1.2897
|1.2897
|1.2757
|-70.00
|10133.11
|177
|2008.10.22 14:25
|sell
|89
|0.10
|1.2895
|1.2965
|1.2825
|178
|2008.10.22 16:02
|t/p
|89
|0.10
|1.2825
|1.2965
|1.2825
|70.00
|10203.11
|179
|2008.10.22 16:02
|sell
|90
|0.10
|1.2823
|1.2893
|1.2753
|180
|2008.10.22 16:48
|s/l
|90
|0.10
|1.2893
|1.2893
|1.2753
|-70.00
|10133.11
|181
|2008.10.22 16:48
|sell
|91
|0.10
|1.2891
|1.2961
|1.2821
|182
|2008.10.22 21:38
|t/p
|91
|0.10
|1.2821
|1.2961
|1.2821
|70.00
|10203.11
|183
|2008.10.22 21:38
|sell
|92
|0.10
|1.2819
|1.2889
|1.2749
|184
|2008.10.23 01:28
|t/p
|92
|0.10
|1.2749
|1.2889
|1.2749
|67.48
|10270.59
|185
|2008.10.23 01:28
|sell
|93
|0.10
|1.2745
|1.2815
|1.2675
|186
|2008.10.23 02:09
|s/l
|93
|0.10
|1.2815
|1.2815
|1.2675
|-70.00
|10200.59
|187
|2008.10.23 02:09
|sell
|94
|0.10
|1.2813
|1.2883
|1.2743
|188
|2008.10.23 05:47
|t/p
|94
|0.10
|1.2743
|1.2883
|1.2743
|70.00
|10270.59
|189
|2008.10.23 05:47
|sell
|95
|0.10
|1.2741
|1.2811
|1.2671
|190
|2008.10.23 06:58
|s/l
|95
|0.10
|1.2811
|1.2811
|1.2671
|-70.00
|10200.59
|191
|2008.10.23 06:58
|sell
|96
|0.10
|1.2809
|1.2879
|1.2739
|192
|2008.10.23 14:36
|t/p
|96
|0.10
|1.2739
|1.2879
|1.2739
|70.00
|10270.59
|193
|2008.10.23 14:36
|sell
|97
|0.10
|1.2736
|1.2806
|1.2666
|194
|2008.10.23 14:51
|s/l
|97
|0.10
|1.2806
|1.2806
|1.2666
|-70.00
|10200.59
|195
|2008.10.23 14:51
|sell
|98
|0.10
|1.2804
|1.2874
|1.2734
|196
|2008.10.23 16:54
|s/l
|98
|0.10
|1.2874
|1.2874
|1.2734
|-70.00
|10130.59
|197
|2008.10.23 16:54
|sell
|99
|0.10
|1.2872
|1.2942
|1.2802
|198
|2008.10.23 23:02
|s/l
|99
|0.10
|1.2942
|1.2942
|1.2802
|-70.00
|10060.59
|199
|2008.10.23 23:02
|sell
|100
|0.10
|1.2940
|1.3010
|1.2870
|200
|2008.10.24 02:08
|t/p
|100
|0.10
|1.2870
|1.3010
|1.2870
|69.16
|10129.75
|201
|2008.10.24 02:08
|sell
|101
|0.10
|1.2867
|1.2937
|1.2797
|202
|2008.10.24 04:34
|t/p
|101
|0.10
|1.2797
|1.2937
|1.2797
|70.00
|10199.75
|203
|2008.10.24 04:34
|sell
|102
|0.10
|1.2795
|1.2865
|1.2725
|204
|2008.10.24 08:54
|t/p
|102
|0.10
|1.2725
|1.2865
|1.2725
|70.00
|10269.75
|205
|2008.10.24 08:54
|sell
|103
|0.10
|1.2723
|1.2793
|1.2653
|206
|2008.10.24 09:34
|t/p
|103
|0.10
|1.2653
|1.2793
|1.2653
|70.00
|10339.75
|207
|2008.10.24 09:34
|sell
|104
|0.10
|1.2651
|1.2721
|1.2581
|208
|2008.10.24 10:28
|t/p
|104
|0.10
|1.2581
|1.2721
|1.2581
|70.00
|10409.75
|209
|2008.10.24 10:28
|sell
|105
|0.10
|1.2577
|1.2647
|1.2507
|210
|2008.10.24 11:34
|t/p
|105
|0.10
|1.2507
|1.2647
|1.2507
|70.00
|10479.75
|211
|2008.10.24 11:34
|sell
|106
|0.10
|1.2505
|1.2575
|1.2435
|212
|2008.10.24 11:57
|s/l
|106
|0.10
|1.2575
|1.2575
|1.2435
|-70.00
|10409.75
|213
|2008.10.24 11:57
|sell
|107
|0.10
|1.2573
|1.2643
|1.2503
|214
|2008.10.24 14:40
|s/l
|107
|0.10
|1.2643
|1.2643
|1.2503
|-70.00
|10339.75
|215
|2008.10.24 14:40
|sell
|108
|0.10
|1.2641
|1.2711
|1.2571
|216
|2008.10.24 15:58
|s/l
|108
|0.10
|1.2711
|1.2711
|1.2571
|-70.00
|10269.75
|217
|2008.10.24 15:58
|sell
|109
|0.10
|1.2711
|1.2781
|1.2641
|218
|2008.10.24 19:37
|t/p
|109
|0.10
|1.2641
|1.2781
|1.2641
|70.00
|10339.75
|219
|2008.10.24 19:37
|sell
|110
|0.10
|1.2638
|1.2708
|1.2568
|220
|2008.10.24 22:02
|t/p
|110
|0.10
|1.2568
|1.2708
|1.2568
|70.00
|10409.75
|221
|2008.10.24 22:02
|sell
|111
|0.10
|1.2566
|1.2636
|1.2496
|222
|2008.10.24 22:39
|s/l
|111
|0.10
|1.2636
|1.2636
|1.2496
|-70.00
|10339.75
|223
|2008.10.24 22:39
|sell
|112
|0.10
|1.2634
|1.2704
|1.2564
|224
|2008.10.27 01:03
|t/p
|112
|0.10
|1.2564
|1.2704
|1.2564
|69.16
|10408.91
|225
|2008.10.27 01:03
|sell
|113
|0.10
|1.2560
|1.2630
|1.2490
|226
|2008.10.27 02:00
|s/l
|113
|0.10
|1.2630
|1.2630
|1.2490
|-70.00
|10338.91
|227
|2008.10.27 02:00
|sell
|114
|0.10
|1.2629
|1.2699
|1.2559
|228
|2008.10.27 03:35
|t/p
|114
|0.10
|1.2559
|1.2699
|1.2559
|70.00
|10408.91
|229
|2008.10.27 03:35
|sell
|115
|0.10
|1.2557
|1.2627
|1.2487
|230
|2008.10.27 06:48
|s/l
|115
|0.10
|1.2627
|1.2627
|1.2487
|-70.00
|10338.91
|231
|2008.10.27 06:48
|sell
|116
|0.10
|1.2625
|1.2695
|1.2555
|232
|2008.10.27 07:13
|t/p
|116
|0.10
|1.2555
|1.2695
|1.2555
|70.00
|10408.91
|233
|2008.10.27 07:13
|sell
|117
|0.10
|1.2553
|1.2623
|1.2483
|234
|2008.10.27 09:12
|t/p
|117
|0.10
|1.2483
|1.2623
|1.2483
|70.00
|10478.91
|235
|2008.10.27 09:12
|sell
|118
|0.10
|1.2481
|1.2551
|1.2411
|236
|2008.10.27 10:18
|t/p
|118
|0.10
|1.2411
|1.2551
|1.2411
|70.00
|10548.91
|237
|2008.10.27 10:18
|sell
|119
|0.10
|1.2406
|1.2476
|1.2336
|238
|2008.10.27 11:11
|t/p
|119
|0.10
|1.2336
|1.2476
|1.2336
|70.00
|10618.91
|239
|2008.10.27 11:11
|sell
|120
|0.10
|1.2334
|1.2404
|1.2264
|240
|2008.10.27 11:33
|s/l
|120
|0.10
|1.2404
|1.2404
|1.2264
|-70.00
|10548.91
|241
|2008.10.27 11:33
|sell
|121
|0.10
|1.2402
|1.2472
|1.2332
|242
|2008.10.27 12:46
|s/l
|121
|0.10
|1.2472
|1.2472
|1.2332
|-70.00
|10478.91
|243
|2008.10.27 12:46
|sell
|122
|0.10
|1.2470
|1.2540
|1.2400
|244
|2008.10.27 17:05
|t/p
|122
|0.10
|1.2400
|1.2540
|1.2400
|70.00
|10548.91
|245
|2008.10.27 17:05
|sell
|123
|0.10
|1.2398
|1.2468
|1.2328
|246
|2008.10.27 18:04
|s/l
|123
|0.10
|1.2468
|1.2468
|1.2328
|-70.00
|10478.91
|247
|2008.10.27 18:04
|sell
|124
|0.10
|1.2466
|1.2536
|1.2396
|248
|2008.10.27 18:55
|s/l
|124
|0.10
|1.2536
|1.2536
|1.2396
|-70.00
|10408.91
|249
|2008.10.27 18:55
|sell
|125
|0.10
|1.2535
|1.2605
|1.2465
|250
|2008.10.27 23:12
|t/p
|125
|0.10
|1.2465
|1.2605
|1.2465
|70.00
|10478.91
|251
|2008.10.27 23:12
|sell
|126
|0.10
|1.2461
|1.2531
|1.2391
|252
|2008.10.28 03:03
|t/p
|126
|0.10
|1.2391
|1.2531
|1.2391
|69.16
|10548.07
|253
|2008.10.28 03:03
|sell
|127
|0.10
|1.2388
|1.2458
|1.2318
|254
|2008.10.28 05:44
|s/l
|127
|0.10
|1.2458
|1.2458
|1.2318
|-70.00
|10478.07
|255
|2008.10.28 05:44
|sell
|128
|0.10
|1.2456
|1.2526
|1.2386
|256
|2008.10.28 07:45
|s/l
|128
|0.10
|1.2526
|1.2526
|1.2386
|-70.00
|10408.07
|257
|2008.10.28 07:45
|sell
|129
|0.10
|1.2524
|1.2594
|1.2454
|258
|2008.10.28 16:53
|t/p
|129
|0.10
|1.2454
|1.2594
|1.2454
|70.00
|10478.07
|259
|2008.10.28 16:53
|sell
|130
|0.10
|1.2452
|1.2522
|1.2382
|260
|2008.10.28 20:17
|s/l
|130
|0.10
|1.2522
|1.2522
|1.2382
|-70.00
|10408.07
|261
|2008.10.28 20:17
|sell
|131
|0.10
|1.2520
|1.2590
|1.2450
|262
|2008.10.28 20:52
|s/l
|131
|0.10
|1.2590
|1.2590
|1.2450
|-70.00
|10338.07
|263
|2008.10.28 20:52
|sell
|132
|0.10
|1.2588
|1.2658
|1.2518
|264
|2008.10.28 21:21
|s/l
|132
|0.10
|1.2658
|1.2658
|1.2518
|-70.00
|10268.07
|265
|2008.10.28 21:21
|buy
|133
|0.10
|1.2659
|1.2589
|1.2729
|266
|2008.10.28 22:23
|t/p
|133
|0.10
|1.2729
|1.2589
|1.2729
|70.00
|10338.07
|267
|2008.10.28 22:23
|sell
|134
|0.10
|1.2730
|1.2800
|1.2660
|268
|2008.10.29 00:55
|s/l
|134
|0.10
|1.2800
|1.2800
|1.2660
|-70.84
|10267.23
|269
|2008.10.29 00:55
|buy
|135
|0.10
|1.2800
|1.2730
|1.2870
|270
|2008.10.29 03:06
|s/l
|135
|0.10
|1.2730
|1.2730
|1.2870
|-70.00
|10197.23
|271
|2008.10.29 03:06
|buy
|136
|0.10
|1.2731
|1.2661
|1.2801
|272
|2008.10.29 07:03
|s/l
|136
|0.10
|1.2661
|1.2661
|1.2801
|-70.00
|10127.23
|273
|2008.10.29 07:03
|buy
|137
|0.10
|1.2663
|1.2593
|1.2733
|274
|2008.10.29 08:07
|t/p
|137
|0.10
|1.2733
|1.2593
|1.2733
|70.00
|10197.23
|275
|2008.10.29 08:07
|buy
|138
|0.10
|1.2735
|1.2665
|1.2805
|276
|2008.10.29 12:40
|t/p
|138
|0.10
|1.2805
|1.2665
|1.2805
|70.00
|10267.23
|277
|2008.10.29 12:40
|buy
|139
|0.10
|1.2807
|1.2737
|1.2877
|278
|2008.10.29 14:43
|s/l
|139
|0.10
|1.2737
|1.2737
|1.2877
|-70.00
|10197.23
|279
|2008.10.29 14:43
|buy
|140
|0.10
|1.2739
|1.2669
|1.2809
|280
|2008.10.29 15:44
|t/p
|140
|0.10
|1.2809
|1.2669
|1.2809
|70.00
|10267.23
|281
|2008.10.29 15:44
|buy
|141
|0.10
|1.2811
|1.2741
|1.2881
|282
|2008.10.29 16:05
|t/p
|141
|0.10
|1.2881
|1.2741
|1.2881
|70.00
|10337.23
|283
|2008.10.29 16:05
|buy
|142
|0.10
|1.2883
|1.2813
|1.2953
|284
|2008.10.29 16:24
|t/p
|142
|0.10
|1.2953
|1.2813
|1.2953
|70.00
|10407.23
|285
|2008.10.29 16:24
|buy
|143
|0.10
|1.2955
|1.2885
|1.3025
|286
|2008.10.29 17:54
|s/l
|143
|0.10
|1.2885
|1.2885
|1.3025
|-70.00
|10337.23
|287
|2008.10.29 17:54
|buy
|144
|0.10
|1.2887
|1.2817
|1.2957
|288
|2008.10.29 21:04
|s/l
|144
|0.10
|1.2817
|1.2817
|1.2957
|-70.00
|10267.23
|289
|2008.10.29 21:04
|buy
|145
|0.10
|1.2818
|1.2748
|1.2888
|290
|2008.10.29 21:15
|t/p
|145
|0.10
|1.2888
|1.2748
|1.2888
|70.00
|10337.23
|291
|2008.10.29 21:15
|buy
|146
|0.10
|1.2890
|1.2820
|1.2960
|292
|2008.10.29 21:38
|t/p
|146
|0.10
|1.2960
|1.2820
|1.2960
|70.00
|10407.23
|293
|2008.10.29 21:38
|buy
|147
|0.10
|1.2962
|1.2892
|1.3032
|294
|2008.10.30 02:23
|t/p
|147
|0.10
|1.3032
|1.2892
|1.3032
|71.51
|10478.75
|295
|2008.10.30 02:23
|buy
|148
|0.10
|1.3037
|1.2967
|1.3107
|296
|2008.10.30 03:13
|t/p
|148
|0.10
|1.3107
|1.2967
|1.3107
|70.00
|10548.75
|297
|2008.10.30 03:13
|buy
|149
|0.10
|1.3110
|1.3040
|1.3180
|298
|2008.10.30 03:18
|t/p
|149
|0.10
|1.3180
|1.3040
|1.3180
|70.00
|10618.75
|299
|2008.10.30 03:18
|buy
|150
|0.10
|1.3182
|1.3112
|1.3252
|300
|2008.10.30 04:41
|t/p
|150
|0.10
|1.3252
|1.3112
|1.3252
|70.00
|10688.75
|301
|2008.10.30 04:41
|buy
|151
|0.10
|1.3263
|1.3193
|1.3333
|302
|2008.10.30 05:25
|s/l
|151
|0.10
|1.3193
|1.3193
|1.3333
|-70.00
|10618.75
|303
|2008.10.30 05:25
|buy
|152
|0.10
|1.3195
|1.3125
|1.3265
|304
|2008.10.30 11:07
|s/l
|152
|0.10
|1.3125
|1.3125
|1.3265
|-70.00
|10548.75
|305
|2008.10.30 11:07
|buy
|153
|0.10
|1.3123
|1.3053
|1.3193
|306
|2008.10.30 11:56
|s/l
|153
|0.10
|1.3053
|1.3053
|1.3193
|-70.00
|10478.75
|307
|2008.10.30 11:56
|buy
|154
|0.10
|1.3055
|1.2985
|1.3125
|308
|2008.10.30 12:38
|t/p
|154
|0.10
|1.3125
|1.2985
|1.3125
|70.00
|10548.75
|309
|2008.10.30 12:38
|buy
|155
|0.10
|1.3127
|1.3057
|1.3197
|310
|2008.10.30 13:55
|s/l
|155
|0.10
|1.3057
|1.3057
|1.3197
|-70.00
|10478.75
|311
|2008.10.30 13:55
|buy
|156
|0.10
|1.3058
|1.2988
|1.3128
|312
|2008.10.30 15:46
|s/l
|156
|0.10
|1.2988
|1.2988
|1.3128
|-70.00
|10408.75
|313
|2008.10.30 15:46
|buy
|157
|0.10
|1.2990
|1.2920
|1.3060
|314
|2008.10.30 17:17
|s/l
|157
|0.10
|1.2920
|1.2920
|1.3060
|-70.00
|10338.75
|315
|2008.10.30 17:17
|buy
|158
|0.10
|1.2922
|1.2852
|1.2992
|316
|2008.10.30 17:41
|s/l
|158
|0.10
|1.2852
|1.2852
|1.2992
|-70.00
|10268.75
|317
|2008.10.30 17:41
|buy
|159
|0.10
|1.2853
|1.2783
|1.2923
|318
|2008.10.30 19:10
|t/p
|159
|0.10
|1.2923
|1.2783
|1.2923
|70.00
|10338.75
|319
|2008.10.30 19:10
|buy
|160
|0.10
|1.2925
|1.2855
|1.2995
|320
|2008.10.30 23:48
|s/l
|160
|0.10
|1.2855
|1.2855
|1.2995
|-70.00
|10268.75
|321
|2008.10.30 23:48
|buy
|161
|0.10
|1.2855
|1.2785
|1.2925
|322
|2008.10.31 02:24
|s/l
|161
|0.10
|1.2785
|1.2785
|1.2925
|-69.50
|10199.25
|323
|2008.10.31 02:24
|buy
|162
|0.10
|1.2787
|1.2717
|1.2857
|324
|2008.10.31 04:49
|t/p
|162
|0.10
|1.2857
|1.2717
|1.2857
|70.00
|10269.25
|325
|2008.10.31 04:49
|buy
|163
|0.10
|1.2859
|1.2789
|1.2929
|326
|2008.10.31 08:19
|s/l
|163
|0.10
|1.2789
|1.2789
|1.2929
|-70.00
|10199.25
|327
|2008.10.31 08:19
|buy
|164
|0.10
|1.2791
|1.2721
|1.2861
|328
|2008.10.31 08:46
|s/l
|164
|0.10
|1.2721
|1.2721
|1.2861
|-70.00
|10129.25
|329
|2008.10.31 08:46
|buy
|165
|0.10
|1.2722
|1.2652
|1.2792
|330
|2008.10.31 13:11
|t/p
|165
|0.10
|1.2792
|1.2652
|1.2792
|70.00
|10199.25
|331
|2008.10.31 13:11
|buy
|166
|0.10
|1.2794
|1.2724
|1.2864
|332
|2008.10.31 13:52
|s/l
|166
|0.10
|1.2724
|1.2724
|1.2864
|-70.00
|10129.25
|333
|2008.10.31 13:52
|buy
|167
|0.10
|1.2725
|1.2655
|1.2795
|334
|2008.11.03 03:00
|t/p
|167
|0.10
|1.2795
|1.2655
|1.2795
|70.50
|10199.75
|335
|2008.11.03 03:00
|buy
|168
|0.10
|1.2797
|1.2727
|1.2867
|336
|2008.11.03 06:21
|t/p
|168
|0.10
|1.2867
|1.2727
|1.2867
|70.00
|10269.75
|337
|2008.11.03 06:21
|buy
|169
|0.10
|1.2869
|1.2799
|1.2939
|338
|2008.11.03 10:10
|s/l
|169
|0.10
|1.2799
|1.2799
|1.2939
|-70.00
|10199.75
|339
|2008.11.03 10:10
|buy
|170
|0.10
|1.2801
|1.2731
|1.2871
|340
|2008.11.03 13:10
|t/p
|170
|0.10
|1.2871
|1.2731
|1.2871
|70.00
|10269.75
|341
|2008.11.03 13:10
|buy
|171
|0.10
|1.2873
|1.2803
|1.2943
|342
|2008.11.03 15:31
|s/l
|171
|0.10
|1.2803
|1.2803
|1.2943
|-70.00
|10199.75
|343
|2008.11.03 15:31
|buy
|172
|0.10
|1.2805
|1.2735
|1.2875
|344
|2008.11.03 16:10
|s/l
|172
|0.10
|1.2735
|1.2735
|1.2875
|-70.00
|10129.75
|345
|2008.11.03 16:10
|buy
|173
|0.10
|1.2736
|1.2666
|1.2806
|346
|2008.11.03 19:20
|s/l
|173
|0.10
|1.2666
|1.2666
|1.2806
|-70.00
|10059.75
|347
|2008.11.03 19:20
|buy
|174
|0.10
|1.2667
|1.2597
|1.2737
|348
|2008.11.03 21:32
|s/l
|174
|0.10
|1.2597
|1.2597
|1.2737
|-70.00
|9989.75
|349
|2008.11.03 21:32
|buy
|175
|0.10
|1.2599
|1.2529
|1.2669
|350
|2008.11.04 06:23
|s/l
|175
|0.10
|1.2529
|1.2529
|1.2669
|-69.50
|9920.26
|351
|2008.11.04 06:23
|sell
|176
|0.10
|1.2529
|1.2599
|1.2459
|352
|2008.11.04 07:19
|s/l
|176
|0.10
|1.2599
|1.2599
|1.2459
|-70.00
|9850.26
|353
|2008.11.04 07:19
|buy
|177
|0.10
|1.2600
|1.2530
|1.2670
|354
|2008.11.04 10:23
|t/p
|177
|0.10
|1.2670
|1.2530
|1.2670
|70.00
|9920.26
|355
|2008.11.04 10:23
|buy
|178
|0.10
|1.2676
|1.2606
|1.2746
|356
|2008.11.04 12:24
|t/p
|178
|0.10
|1.2746
|1.2606
|1.2746
|70.00
|9990.26
|357
|2008.11.04 12:24
|buy
|179
|0.10
|1.2748
|1.2678
|1.2818
|358
|2008.11.04 14:40
|t/p
|179
|0.10
|1.2818
|1.2678
|1.2818
|70.00
|10060.26
|359
|2008.11.04 14:40
|sell
|180
|0.10
|1.2818
|1.2888
|1.2748
|360
|2008.11.04 16:45
|s/l
|180
|0.10
|1.2888
|1.2888
|1.2748
|-70.00
|9990.26
|361
|2008.11.04 16:45
|sell
|181
|0.10
|1.2886
|1.2956
|1.2816
|362
|2008.11.04 17:46
|s/l
|181
|0.10
|1.2956
|1.2956
|1.2816
|-70.00
|9920.26
|363
|2008.11.04 17:46
|sell
|182
|0.10
|1.2954
|1.3024
|1.2884
|364
|2008.11.04 18:57
|s/l
|182
|0.10
|1.3024
|1.3024
|1.2884
|-70.00
|9850.26
|365
|2008.11.04 18:57
|sell
|183
|0.10
|1.3022
|1.3092
|1.2952
|366
|2008.11.04 21:54
|t/p
|183
|0.10
|1.2952
|1.3092
|1.2952
|70.00
|9920.26
|367
|2008.11.04 21:54
|sell
|184
|0.10
|1.2950
|1.3020
|1.2880
|368
|2008.11.04 23:13
|s/l
|184
|0.10
|1.3020
|1.3020
|1.2880
|-70.00
|9850.26
|369
|2008.11.04 23:13
|sell
|185
|0.10
|1.3018
|1.3088
|1.2948
|370
|2008.11.05 02:10
|t/p
|185
|0.10
|1.2948
|1.3088
|1.2948
|69.16
|9919.42
|371
|2008.11.05 02:10
|sell
|186
|0.10
|1.2946
|1.3016
|1.2876
|372
|2008.11.05 06:17
|t/p
|186
|0.10
|1.2876
|1.3016
|1.2876
|70.00
|9989.42
|373
|2008.11.05 06:17
|sell
|187
|0.10
|1.2874
|1.2944
|1.2804
|374
|2008.11.05 07:15
|t/p
|187
|0.10
|1.2804
|1.2944
|1.2804
|70.00
|10059.42
|375
|2008.11.05 07:15
|sell
|188
|0.10
|1.2800
|1.2870
|1.2730
|376
|2008.11.05 07:37
|s/l
|188
|0.10
|1.2870
|1.2870
|1.2730
|-70.00
|9989.42
|377
|2008.11.05 07:37
|sell
|189
|0.10
|1.2870
|1.2940
|1.2800
|378
|2008.11.05 13:50
|s/l
|189
|0.10
|1.2940
|1.2940
|1.2800
|-70.00
|9919.42
|379
|2008.11.05 13:50
|buy
|190
|0.10
|1.2940
|1.2870
|1.3010
|380
|2008.11.05 15:07
|s/l
|190
|0.10
|1.2870
|1.2870
|1.3010
|-70.00
|9849.42
|381
|2008.11.05 15:07
|buy
|191
|0.10
|1.2872
|1.2802
|1.2942
|382
|2008.11.05 17:00
|t/p
|191
|0.10
|1.2942
|1.2802
|1.2942
|70.00
|9919.42
|383
|2008.11.05 17:00
|sell
|192
|0.10
|1.2942
|1.3012
|1.2872
|384
|2008.11.05 17:09
|s/l
|192
|0.10
|1.3012
|1.3012
|1.2872
|-70.00
|9849.42
|385
|2008.11.05 17:09
|sell
|193
|0.10
|1.3010
|1.3080
|1.2940
|386
|2008.11.05 17:16
|s/l
|193
|0.10
|1.3080
|1.3080
|1.2940
|-70.00
|9779.42
|387
|2008.11.05 17:16
|sell
|194
|0.10
|1.3078
|1.3148
|1.3008
|388
|2008.11.05 18:33
|t/p
|194
|0.10
|1.3008
|1.3148
|1.3008
|70.00
|9849.42
|389
|2008.11.05 18:33
|sell
|195
|0.10
|1.3006
|1.3076
|1.2936
|390
|2008.11.05 22:35
|t/p
|195
|0.10
|1.2936
|1.3076
|1.2936
|70.00
|9919.42
|391
|2008.11.05 22:35
|sell
|196
|0.10
|1.2934
|1.3004
|1.2864
|392
|2008.11.06 03:58
|t/p
|196
|0.10
|1.2864
|1.3004
|1.2864
|67.48
|9986.90
|393
|2008.11.06 03:58
|sell
|197
|0.10
|1.2862
|1.2932
|1.2792
|394
|2008.11.06 11:05
|s/l
|197
|0.10
|1.2932
|1.2932
|1.2792
|-70.00
|9916.90
|395
|2008.11.06 11:05
|sell
|198
|0.10
|1.2930
|1.3000
|1.2860
|396
|2008.11.06 14:02
|t/p
|198
|0.10
|1.2860
|1.3000
|1.2860
|70.00
|9986.90
|397
|2008.11.06 14:02
|sell
|199
|0.10
|1.2857
|1.2927
|1.2787
|398
|2008.11.06 14:47
|t/p
|199
|0.10
|1.2787
|1.2927
|1.2787
|70.00
|10056.90
|399
|2008.11.06 14:47
|sell
|200
|0.10
|1.2785
|1.2855
|1.2715
|400
|2008.11.06 16:35
|s/l
|200
|0.10
|1.2855
|1.2855
|1.2715
|-70.00
|9986.90
|401
|2008.11.06 16:35
|sell
|201
|0.10
|1.2853
|1.2923
|1.2783
|402
|2008.11.06 17:57
|t/p
|201
|0.10
|1.2783
|1.2923
|1.2783
|70.00
|10056.90
|403
|2008.11.06 17:57
|sell
|202
|0.10
|1.2781
|1.2851
|1.2711
|404
|2008.11.06 22:41
|t/p
|202
|0.10
|1.2711
|1.2851
|1.2711
|70.00
|10126.90
|405
|2008.11.06 22:41
|sell
|203
|0.10
|1.2709
|1.2779
|1.2639
|406
|2008.11.07 06:44
|s/l
|203
|0.10
|1.2779
|1.2779
|1.2639
|-70.84
|10056.06
|407
|2008.11.07 06:44
|sell
|204
|0.10
|1.2777
|1.2847
|1.2707
|408
|2008.11.07 11:04
|s/l
|204
|0.10
|1.2847
|1.2847
|1.2707
|-70.00
|9986.06
|409
|2008.11.07 11:04
|sell
|205
|0.10
|1.2845
|1.2915
|1.2775
|410
|2008.11.07 13:13
|t/p
|205
|0.10
|1.2775
|1.2915
|1.2775
|70.00
|10056.06
|411
|2008.11.07 13:13
|sell
|206
|0.10
|1.2773
|1.2843
|1.2703
|412
|2008.11.10 02:08
|s/l
|206
|0.10
|1.2843
|1.2843
|1.2703
|-70.84
|9985.22
|413
|2008.11.10 02:08
|buy
|207
|0.10
|1.2843
|1.2773
|1.2913
|414
|2008.11.10 13:37
|t/p
|207
|0.10
|1.2913
|1.2773
|1.2913
|70.00
|10055.22
|415
|2008.11.10 13:37
|sell
|208
|0.10
|1.2913
|1.2983
|1.2843
|416
|2008.11.10 16:45
|t/p
|208
|0.10
|1.2843
|1.2983
|1.2843
|70.00
|10125.22
|417
|2008.11.10 16:45
|buy
|209
|0.10
|1.2843
|1.2773
|1.2913
|418
|2008.11.10 18:18
|s/l
|209
|0.10
|1.2773
|1.2773
|1.2913
|-70.00
|10055.22
|419
|2008.11.10 18:18
|sell
|210
|0.10
|1.2773
|1.2843
|1.2703
|420
|2008.11.11 02:40
|t/p
|210
|0.10
|1.2703
|1.2843
|1.2703
|69.16
|10124.38
|421
|2008.11.11 02:40
|sell
|211
|0.10
|1.2701
|1.2771
|1.2631
|422
|2008.11.11 06:07
|s/l
|211
|0.10
|1.2771
|1.2771
|1.2631
|-70.00
|10054.38
|423
|2008.11.11 06:07
|sell
|212
|0.10
|1.2769
|1.2839
|1.2699
|424
|2008.11.11 14:34
|t/p
|212
|0.10
|1.2699
|1.2839
|1.2699
|70.00
|10124.38
|425
|2008.11.11 14:34
|sell
|213
|0.10
|1.2697
|1.2767
|1.2627
|426
|2008.11.11 17:06
|t/p
|213
|0.10
|1.2627
|1.2767
|1.2627
|70.00
|10194.38
|427
|2008.11.11 17:06
|sell
|214
|0.10
|1.2625
|1.2695
|1.2555
|428
|2008.11.11 17:57
|t/p
|214
|0.10
|1.2555
|1.2695
|1.2555
|70.00
|10264.38
|429
|2008.11.11 17:57
|sell
|215
|0.10
|1.2553
|1.2623
|1.2483
|430
|2008.11.12 01:47
|t/p
|215
|0.10
|1.2483
|1.2623
|1.2483
|69.16
|10333.54
|431
|2008.11.12 01:47
|sell
|216
|0.10
|1.2481
|1.2551
|1.2411
|432
|2008.11.12 02:24
|s/l
|216
|0.10
|1.2551
|1.2551
|1.2411
|-70.00
|10263.54
|433
|2008.11.12 02:24
|sell
|217
|0.10
|1.2549
|1.2619
|1.2479
|434
|2008.11.12 09:21
|s/l
|217
|0.10
|1.2619
|1.2619
|1.2479
|-70.00
|10193.54
|435
|2008.11.12 09:21
|sell
|218
|0.10
|1.2617
|1.2687
|1.2547
|436
|2008.11.12 10:49
|t/p
|218
|0.10
|1.2547
|1.2687
|1.2547
|70.00
|10263.54
|437
|2008.11.12 10:49
|sell
|219
|0.10
|1.2545
|1.2615
|1.2475
|438
|2008.11.12 14:23
|s/l
|219
|0.10
|1.2615
|1.2615
|1.2475
|-70.00
|10193.54
|439
|2008.11.12 14:23
|sell
|220
|0.10
|1.2613
|1.2683
|1.2543
|440
|2008.11.12 14:46
|t/p
|220
|0.10
|1.2543
|1.2683
|1.2543
|70.00
|10263.54
|441
|2008.11.12 14:46
|sell
|221
|0.10
|1.2541
|1.2611
|1.2471
|442
|2008.11.12 18:09
|t/p
|221
|0.10
|1.2471
|1.2611
|1.2471
|70.00
|10333.54
|443
|2008.11.12 18:09
|buy
|222
|0.10
|1.2471
|1.2401
|1.2541
|444
|2008.11.12 18:17
|t/p
|222
|0.10
|1.2541
|1.2401
|1.2541
|70.00
|10403.54
|445
|2008.11.12 18:17
|buy
|223
|0.10
|1.2544
|1.2474
|1.2614
|446
|2008.11.12 22:37
|s/l
|223
|0.10
|1.2474
|1.2474
|1.2614
|-70.00
|10333.54
|447
|2008.11.12 22:37
|sell
|224
|0.10
|1.2474
|1.2544
|1.2404
|448
|2008.11.13 09:39
|t/p
|224
|0.10
|1.2404
|1.2544
|1.2404
|67.48
|10401.02
|449
|2008.11.13 09:39
|sell
|225
|0.10
|1.2402
|1.2472
|1.2332
|450
|2008.11.13 10:32
|s/l
|225
|0.10
|1.2472
|1.2472
|1.2332
|-70.00
|10331.02
|451
|2008.11.13 10:32
|sell
|226
|0.10
|1.2470
|1.2540
|1.2400
|452
|2008.11.13 11:17
|s/l
|226
|0.10
|1.2540
|1.2540
|1.2400
|-70.00
|10261.02
|453
|2008.11.13 11:17
|sell
|227
|0.10
|1.2538
|1.2608
|1.2468
|454
|2008.11.13 12:18
|t/p
|227
|0.10
|1.2468
|1.2608
|1.2468
|70.00
|10331.02
|455
|2008.11.13 12:18
|sell
|228
|0.10
|1.2466
|1.2536
|1.2396
|456
|2008.11.13 14:01
|s/l
|228
|0.10
|1.2536
|1.2536
|1.2396
|-70.00
|10261.02
|457
|2008.11.13 14:01
|sell
|229
|0.10
|1.2534
|1.2604
|1.2464
|458
|2008.11.13 19:57
|t/p
|229
|0.10
|1.2464
|1.2604
|1.2464
|70.00
|10331.02
|459
|2008.11.13 19:57
|sell
|230
|0.10
|1.2460
|1.2530
|1.2390
|460
|2008.11.13 20:40
|s/l
|230
|0.10
|1.2530
|1.2530
|1.2390
|-70.00
|10261.02
|461
|2008.11.13 20:40
|sell
|231
|0.10
|1.2529
|1.2599
|1.2459
|462
|2008.11.13 21:36
|s/l
|231
|0.10
|1.2599
|1.2599
|1.2459
|-70.00
|10191.02
|463
|2008.11.13 21:36
|sell
|232
|0.10
|1.2598
|1.2668
|1.2528
|464
|2008.11.13 21:39
|s/l
|232
|0.10
|1.2668
|1.2668
|1.2528
|-70.00
|10121.02
|465
|2008.11.13 21:39
|sell
|233
|0.10
|1.2667
|1.2737
|1.2597
|466
|2008.11.13 22:23
|s/l
|233
|0.10
|1.2737
|1.2737
|1.2597
|-70.00
|10051.02
|467
|2008.11.13 22:23
|sell
|234
|0.10
|1.2737
|1.2807
|1.2667
|468
|2008.11.13 22:56
|s/l
|234
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.2667
|-70.00
|9981.02
|469
|2008.11.13 22:56
|sell
|235
|0.10
|1.2808
|1.2878
|1.2738
|470
|2008.11.14 00:25
|t/p
|235
|0.10
|1.2738
|1.2878
|1.2738
|69.16
|10050.18
|471
|2008.11.14 00:25
|sell
|236
|0.10
|1.2735
|1.2805
|1.2665
|472
|2008.11.14 01:33
|s/l
|236
|0.10
|1.2805
|1.2805
|1.2665
|-70.00
|9980.18
|473
|2008.11.14 01:33
|sell
|237
|0.10
|1.2804
|1.2874
|1.2734
|474
|2008.11.14 03:01
|t/p
|237
|0.10
|1.2734
|1.2874
|1.2734
|70.00
|10050.18
|475
|2008.11.14 03:01
|sell
|238
|0.10
|1.2732
|1.2802
|1.2662
|476
|2008.11.14 15:19
|t/p
|238
|0.10
|1.2662
|1.2802
|1.2662
|70.00
|10120.18
|477
|2008.11.14 15:19
|sell
|239
|0.10
|1.2657
|1.2727
|1.2587
|478
|2008.11.14 16:57
|s/l
|239
|0.10
|1.2727
|1.2727
|1.2587
|-70.00
|10050.18
|479
|2008.11.14 16:57
|sell
|240
|0.10
|1.2725
|1.2795
|1.2655
|480
|2008.11.14 17:39
|t/p
|240
|0.10
|1.2655
|1.2795
|1.2655
|70.00
|10120.18
|481
|2008.11.14 17:39
|sell
|241
|0.10
|1.2653
|1.2723
|1.2583
|482
|2008.11.14 18:47
|s/l
|241
|0.10
|1.2723
|1.2723
|1.2583
|-70.00
|10050.18
|483
|2008.11.14 18:47
|sell
|242
|0.10
|1.2721
|1.2791
|1.2651
|484
|2008.11.14 21:59
|s/l
|242
|0.10
|1.2791
|1.2791
|1.2651
|-70.00
|9980.18
|485
|2008.11.14 21:59
|sell
|243
|0.10
|1.2789
|1.2859
|1.2719
|486
|2008.11.14 22:32
|t/p
|243
|0.10
|1.2719
|1.2859
|1.2719
|70.00
|10050.18
|487
|2008.11.14 22:32
|sell
|244
|0.10
|1.2717
|1.2787
|1.2647
|488
|2008.11.14 23:19
|t/p
|244
|0.10
|1.2647
|1.2787
|1.2647
|70.00
|10120.18
|489
|2008.11.14 23:19
|sell
|245
|0.10
|1.2645
|1.2715
|1.2575
|490
|2008.11.14 23:21
|t/p
|245
|0.10
|1.2575
|1.2715
|1.2575
|70.00
|10190.18
|491
|2008.11.14 23:21
|sell
|246
|0.10
|1.2573
|1.2643
|1.2503
|492
|2008.11.17 10:30
|s/l
|246
|0.10
|1.2643
|1.2643
|1.2503
|-70.84
|10119.34
|493
|2008.11.17 10:30
|sell
|247
|0.10
|1.2641
|1.2711
|1.2571
|494
|2008.11.17 18:49
|s/l
|247
|0.10
|1.2711
|1.2711
|1.2571
|-70.00
|10049.34
|495
|2008.11.17 18:49
|sell
|248
|0.10
|1.2709
|1.2779
|1.2639
|496
|2008.11.18 00:21
|t/p
|248
|0.10
|1.2639
|1.2779
|1.2639
|69.16
|10118.50
|497
|2008.11.18 00:21
|sell
|249
|0.10
|1.2634
|1.2704
|1.2564
|498
|2008.11.19 16:11
|s/l
|249
|0.10
|1.2704
|1.2704
|1.2564
|-70.84
|10047.66
|499
|2008.11.19 16:11
|sell
|250
|0.10
|1.2702
|1.2772
|1.2632
|500
|2008.11.19 16:35
|s/l
|250
|0.10
|1.2772
|1.2772
|1.2632
|-70.00
|9977.66
|501
|2008.11.19 16:35
|sell
|251
|0.10
|1.2770
|1.2840
|1.2700
|502
|2008.11.19 17:36
|t/p
|251
|0.10
|1.2700
|1.2840
|1.2700
|70.00
|10047.66
|503
|2008.11.19 17:36
|sell
|252
|0.10
|1.2697
|1.2767
|1.2627
|504
|2008.11.19 18:21
|t/p
|252
|0.10
|1.2627
|1.2767
|1.2627
|70.00
|10117.66
|505
|2008.11.19 18:21
|sell
|253
|0.10
|1.2624
|1.2694
|1.2554
|506
|2008.11.19 21:36
|t/p
|253
|0.10
|1.2554
|1.2694
|1.2554
|70.00
|10187.66
|507
|2008.11.19 21:36
|sell
|254
|0.10
|1.2552
|1.2622
|1.2482
|508
|2008.11.20 00:03
|t/p
|254
|0.10
|1.2482
|1.2622
|1.2482
|67.48
|10255.14
|509
|2008.11.20 00:03
|buy
|255
|0.10
|1.2482
|1.2412
|1.2552
|510
|2008.11.20 14:02
|t/p
|255
|0.10
|1.2552
|1.2412
|1.2552
|70.00
|10325.14
|511
|2008.11.20 14:02
|sell
|256
|0.10
|1.2552
|1.2622
|1.2482
|512
|2008.11.20 17:10
|t/p
|256
|0.10
|1.2482
|1.2622
|1.2482
|70.00
|10395.14
|513
|2008.11.20 17:10
|buy
|257
|0.10
|1.2482
|1.2412
|1.2552
|514
|2008.11.20 18:06
|t/p
|257
|0.10
|1.2552
|1.2412
|1.2552
|70.00
|10465.14
|515
|2008.11.20 18:06
|sell
|258
|0.10
|1.2552
|1.2622
|1.2482
|516
|2008.11.20 22:51
|t/p
|258
|0.10
|1.2482
|1.2622
|1.2482
|70.00
|10535.14
|517
|2008.11.20 22:51
|buy
|259
|0.10
|1.2482
|1.2412
|1.2552
|518
|2008.11.21 11:31
|t/p
|259
|0.10
|1.2552
|1.2412
|1.2552
|70.50
|10605.64
|519
|2008.11.21 11:31
|sell
|260
|0.10
|1.2552
|1.2622
|1.2482
|520
|2008.11.21 12:04
|s/l
|260
|0.10
|1.2622
|1.2622
|1.2482
|-70.00
|10535.64
|521
|2008.11.21 12:04
|sell
|261
|0.10
|1.2620
|1.2690
|1.2550
|522
|2008.11.21 16:02
|t/p
|261
|0.10
|1.2550
|1.2690
|1.2550
|70.00
|10605.64
|523
|2008.11.21 16:02
|sell
|262
|0.10
|1.2547
|1.2617
|1.2477
|524
|2008.11.21 18:04
|t/p
|262
|0.10
|1.2477
|1.2617
|1.2477
|70.00
|10675.64
|525
|2008.11.21 18:04
|sell
|263
|0.10
|1.2475
|1.2545
|1.2405
|526
|2008.11.21 18:24
|s/l
|263
|0.10
|1.2545
|1.2545
|1.2405
|-70.00
|10605.64
|527
|2008.11.21 18:24
|sell
|264
|0.10
|1.2543
|1.2613
|1.2473
|528
|2008.11.27 07:30
|s/l
|264
|0.10
|1.2613
|1.2613
|1.2473
|-75.04
|10530.61
|529
|2008.11.27 07:30
|sell
|265
|0.10
|1.2920
|1.2990
|1.2850
|530
|2008.11.27 23:59
|close at stop
|265
|0.10
|1.2905
|1.2990
|1.2850
|15.00
|10545.61