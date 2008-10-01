Strategy Tester Report
Tester_v04_5_All
FXDD-MT4 Demo Server (Build 220)

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Minute (M1) 2008.10.01 00:00 - 2008.11.27 23:59 (2008.10.01 - 2008.11.28)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersBeginDate=2008.09.01 00:00; Lots=0.1; PrefSettings=true; StopLoss=70; TakeProfit=70;
Bars in test55329Ticks modelled961254Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit545.61Gross profit9513.67Gross loss-8968.06
Profit factor1.06Expected payoff2.06
Absolute drawdown322.52Maximal drawdown972.33 (9.08%)Relative drawdown9.08% (972.33)
Total trades265Short positions (won %)180 (53.89%)Long positions (won %)85 (47.06%)
Profit trades (% of total)137 (51.70%)Loss trades (% of total)128 (48.30%)
Largestprofit trade71.51loss trade-75.04
Averageprofit trade69.44loss trade-70.06
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (627.98)consecutive losses (loss in money)6 (-419.50)
Maximalconsecutive profit (count of wins)627.98 (9)consecutive loss (count of losses)-419.50 (6)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.10.01 00:00sell10.101.41141.41841.4044
22008.10.01 14:24t/p10.101.40441.41841.404470.0010070.00
32008.10.01 14:24sell20.101.40421.41121.3972
42008.10.02 02:01t/p20.101.39721.41121.397267.4810137.48
52008.10.02 02:01sell30.101.39701.40401.3900
62008.10.02 09:20t/p30.101.39001.40401.390070.0010207.48
72008.10.02 09:20sell40.101.38981.39681.3828
82008.10.02 14:35t/p40.101.38281.39681.382870.0010277.48
92008.10.02 14:35sell50.101.38221.38921.3752
102008.10.02 14:56t/p50.101.37521.38921.375270.0010347.48
112008.10.02 14:56sell60.101.37501.38201.3680
122008.10.02 15:47s/l60.101.38201.38201.3680-70.0010277.48
132008.10.02 15:47sell70.101.38181.38881.3748
142008.10.03 07:27s/l70.101.38881.38881.3748-70.8410206.64
152008.10.03 07:27sell80.101.38861.39561.3816
162008.10.03 09:09t/p80.101.38161.39561.381670.0010276.64
172008.10.03 09:09sell90.101.38131.38831.3743
182008.10.03 11:18s/l90.101.38831.38831.3743-70.0010206.64
192008.10.03 11:18sell100.101.38811.39511.3811
202008.10.03 14:32t/p100.101.38111.39511.381170.0010276.64
212008.10.03 14:32sell110.101.38091.38791.3739
222008.10.03 15:04t/p110.101.37391.38791.373970.0010346.64
232008.10.03 15:04sell120.101.37371.38071.3667
242008.10.03 16:47s/l120.101.38071.38071.3667-70.0010276.64
252008.10.03 16:47sell130.101.38061.38761.3736
262008.10.03 20:08s/l130.101.38761.38761.3736-70.0010206.64
272008.10.03 20:08sell140.101.38741.39441.3804
282008.10.03 21:44t/p140.101.38041.39441.380470.0010276.64
292008.10.03 21:44buy150.101.38031.37331.3873
302008.10.06 00:00s/l150.101.37331.37331.3873-69.5010207.14
312008.10.06 00:00sell160.101.36371.37071.3567
322008.10.06 08:09t/p160.101.35671.37071.356770.0010277.14
332008.10.06 08:09sell170.101.35651.36351.3495
342008.10.06 14:01s/l170.101.36351.36351.3495-70.0010207.14
352008.10.06 14:01sell180.101.36331.37031.3563
362008.10.06 15:21t/p180.101.35631.37031.356370.0010277.14
372008.10.06 15:21sell190.101.35611.36311.3491
382008.10.06 16:46t/p190.101.34911.36311.349170.0010347.14
392008.10.06 16:46sell200.101.34891.35591.3419
402008.10.07 05:48s/l200.101.35591.35591.3419-70.8410276.30
412008.10.07 05:48sell210.101.35591.36291.3489
422008.10.07 14:04s/l210.101.36291.36291.3489-70.0010206.30
432008.10.07 14:04sell220.101.36271.36971.3557
442008.10.07 15:15s/l220.101.36971.36971.3557-70.0010136.30
452008.10.07 15:15sell230.101.36951.37651.3625
462008.10.07 17:08t/p230.101.36251.37651.362570.0010206.30
472008.10.07 17:08sell240.101.36231.36931.3553
482008.10.08 01:28t/p240.101.35531.36931.355369.1610275.46
492008.10.08 01:28sell250.101.35501.36201.3480
502008.10.08 06:03s/l250.101.36201.36201.3480-70.0010205.46
512008.10.08 06:03buy260.101.36201.35501.3690
522008.10.08 07:37s/l260.101.35501.35501.3690-70.0010135.46
532008.10.08 07:37buy270.101.35521.34821.3622
542008.10.08 09:08t/p270.101.36221.34821.362270.0010205.46
552008.10.08 09:08sell280.101.36221.36921.3552
562008.10.08 13:07s/l280.101.36921.36921.3552-70.0010135.46
572008.10.08 13:07sell290.101.36901.37601.3620
582008.10.08 15:01t/p290.101.36201.37601.362070.0010205.46
592008.10.08 15:01sell300.101.36161.36861.3546
602008.10.08 15:51s/l300.101.36861.36861.3546-70.0010135.46
612008.10.08 15:51buy310.101.36921.36221.3762
622008.10.09 00:30s/l310.101.36221.36221.3762-68.4910066.98
632008.10.09 00:30buy320.101.36241.35541.3694
642008.10.09 04:43t/p320.101.36941.35541.369470.0010136.98
652008.10.09 04:43buy330.101.36961.36261.3766
662008.10.09 10:13t/p330.101.37661.36261.376670.0010206.98
672008.10.09 10:13buy340.101.37681.36981.3838
682008.10.09 12:48s/l340.101.36981.36981.3838-70.0010136.98
692008.10.09 12:48buy350.101.37001.36301.3770
702008.10.09 16:45s/l350.101.36301.36301.3770-70.0010066.98
712008.10.09 16:45buy360.101.36321.35621.3702
722008.10.10 01:30s/l360.101.35621.35621.3702-69.509997.48
732008.10.10 01:30buy370.101.35631.34931.3633
742008.10.10 09:32t/p370.101.36331.34931.363370.0010067.48
752008.10.10 09:32buy380.101.36351.35651.3705
762008.10.10 11:43s/l380.101.35651.35651.3705-70.009997.48
772008.10.10 11:43buy390.101.35671.34971.3637
782008.10.10 15:01s/l390.101.34971.34971.3637-70.009927.48
792008.10.10 15:01buy400.101.34991.34291.3569
802008.10.10 16:06t/p400.101.35691.34291.356970.009997.48
812008.10.10 16:06buy410.101.35711.35011.3641
822008.10.10 17:10s/l410.101.35011.35011.3641-70.009927.48
832008.10.10 17:10buy420.101.35021.34321.3572
842008.10.10 19:25s/l420.101.34321.34321.3572-70.009857.48
852008.10.10 19:25buy430.101.34341.33641.3504
862008.10.10 19:44s/l430.101.33641.33641.3504-70.009787.48
872008.10.10 19:44buy440.101.33661.32961.3436
882008.10.10 20:28s/l440.101.32961.32961.3436-70.009717.48
892008.10.10 20:28buy450.101.32981.32281.3368
902008.10.10 21:13t/p450.101.33681.32281.336870.009787.48
912008.10.10 21:13buy460.101.33711.33011.3441
922008.10.10 21:36t/p460.101.34411.33011.344170.009857.48
932008.10.10 21:36buy470.101.34431.33731.3513
942008.10.13 00:00t/p470.101.35131.33731.351370.509927.98
952008.10.13 00:00buy480.101.35731.35031.3643
962008.10.13 04:47s/l480.101.35031.35031.3643-70.009857.98
972008.10.13 04:47buy490.101.35051.34351.3575
982008.10.13 08:01t/p490.101.35751.34351.357570.009927.98
992008.10.13 08:01buy500.101.35771.35071.3647
1002008.10.13 08:27t/p500.101.36471.35071.364770.009997.98
1012008.10.13 08:27buy510.101.36491.35791.3719
1022008.10.13 12:09s/l510.101.35791.35791.3719-70.009927.98
1032008.10.13 12:09buy520.101.35801.35101.3650
1042008.10.13 14:31t/p520.101.36501.35101.365070.009997.98
1052008.10.13 14:31sell530.101.36501.37201.3580
1062008.10.13 16:57t/p530.101.35801.37201.358070.0010067.98
1072008.10.13 16:57sell540.101.35781.36481.3508
1082008.10.13 18:16t/p540.101.35081.36481.350870.0010137.98
1092008.10.13 18:16sell550.101.35061.35761.3436
1102008.10.13 21:36s/l550.101.35761.35761.3436-70.0010067.98
1112008.10.13 21:36sell560.101.35741.36441.3504
1122008.10.14 01:52s/l560.101.36441.36441.3504-70.849997.14
1132008.10.14 01:52sell570.101.36421.37121.3572
1142008.10.14 12:05s/l570.101.37121.37121.3572-70.009927.14
1152008.10.14 12:05sell580.101.37141.37841.3644
1162008.10.14 16:24t/p580.101.36441.37841.364470.009997.14
1172008.10.14 16:24sell590.101.36411.37111.3571
1182008.10.15 01:38t/p590.101.35711.37111.357169.1610066.30
1192008.10.15 01:38sell600.101.35691.36391.3499
1202008.10.15 12:18s/l600.101.36391.36391.3499-70.009996.30
1212008.10.15 12:18sell610.101.36371.37071.3567
1222008.10.15 15:29t/p610.101.35671.37071.356770.0010066.30
1232008.10.15 15:29sell620.101.35641.36341.3494
1242008.10.15 16:40s/l620.101.36341.36341.3494-70.009996.30
1252008.10.15 16:40sell630.101.36321.37021.3562
1262008.10.15 17:50t/p630.101.35621.37021.356270.0010066.30
1272008.10.15 17:50sell640.101.35601.36301.3490
1282008.10.15 22:03t/p640.101.34901.36301.349070.0010136.30
1292008.10.15 22:03sell650.101.34881.35581.3418
1302008.10.16 06:25t/p650.101.34181.35581.341867.4810203.79
1312008.10.16 06:25sell660.101.34151.34851.3345
1322008.10.16 11:24s/l660.101.34851.34851.3345-70.0010133.79
1332008.10.16 11:24sell670.101.34831.35531.3413
1342008.10.16 16:11t/p670.101.34131.35531.341370.0010203.79
1352008.10.16 16:11sell680.101.34111.34811.3341
1362008.10.16 23:19s/l680.101.34811.34811.3341-70.0010133.79
1372008.10.16 23:19buy690.101.34811.34111.3551
1382008.10.17 12:08s/l690.101.34111.34111.3551-69.5010064.29
1392008.10.17 12:08buy700.101.34101.33401.3480
1402008.10.17 16:02t/p700.101.34801.33401.348070.0010134.29
1412008.10.17 16:02buy710.101.34821.34121.3552
1422008.10.17 20:41s/l710.101.34121.34121.3552-70.0010064.29
1432008.10.17 20:41sell720.101.34121.34821.3342
1442008.10.20 06:20s/l720.101.34821.34821.3342-70.849993.45
1452008.10.20 06:20buy730.101.34821.34121.3552
1462008.10.20 13:16s/l730.101.34121.34121.3552-70.009923.45
1472008.10.20 13:16buy740.101.34131.33431.3483
1482008.10.20 15:33s/l740.101.33431.33431.3483-70.009853.45
1492008.10.20 15:33buy750.101.33451.32751.3415
1502008.10.21 08:43s/l750.101.32751.32751.3415-69.509783.95
1512008.10.21 08:43sell760.101.32741.33441.3204
1522008.10.21 13:37t/p760.101.32041.33441.320470.009853.95
1532008.10.21 13:37sell770.101.32021.32721.3132
1542008.10.21 17:46t/p770.101.31321.32721.313270.009923.95
1552008.10.21 17:46sell780.101.31291.31991.3059
1562008.10.21 21:50t/p780.101.30591.31991.305970.009993.95
1572008.10.21 21:50sell790.101.30571.31271.2987
1582008.10.22 04:16t/p790.101.29871.31271.298769.1610063.11
1592008.10.22 04:16sell800.101.29841.30541.2914
1602008.10.22 05:43t/p800.101.29141.30541.291470.0010133.11
1612008.10.22 05:43sell810.101.29121.29821.2842
1622008.10.22 06:18t/p810.101.28421.29821.284270.0010203.11
1632008.10.22 06:18sell820.101.28401.29101.2770
1642008.10.22 06:30t/p820.101.27701.29101.277070.0010273.11
1652008.10.22 06:30sell830.101.27671.28371.2697
1662008.10.22 07:03s/l830.101.28371.28371.2697-70.0010203.11
1672008.10.22 07:03sell840.101.28361.29061.2766
1682008.10.22 09:10s/l840.101.29061.29061.2766-70.0010133.11
1692008.10.22 09:10sell850.101.29041.29741.2834
1702008.10.22 09:34t/p850.101.28341.29741.283470.0010203.11
1712008.10.22 09:34sell860.101.28311.29011.2761
1722008.10.22 10:35s/l860.101.29011.29011.2761-70.0010133.11
1732008.10.22 10:35sell870.101.28991.29691.2829
1742008.10.22 14:11t/p870.101.28291.29691.282970.0010203.11
1752008.10.22 14:11sell880.101.28271.28971.2757
1762008.10.22 14:25s/l880.101.28971.28971.2757-70.0010133.11
1772008.10.22 14:25sell890.101.28951.29651.2825
1782008.10.22 16:02t/p890.101.28251.29651.282570.0010203.11
1792008.10.22 16:02sell900.101.28231.28931.2753
1802008.10.22 16:48s/l900.101.28931.28931.2753-70.0010133.11
1812008.10.22 16:48sell910.101.28911.29611.2821
1822008.10.22 21:38t/p910.101.28211.29611.282170.0010203.11
1832008.10.22 21:38sell920.101.28191.28891.2749
1842008.10.23 01:28t/p920.101.27491.28891.274967.4810270.59
1852008.10.23 01:28sell930.101.27451.28151.2675
1862008.10.23 02:09s/l930.101.28151.28151.2675-70.0010200.59
1872008.10.23 02:09sell940.101.28131.28831.2743
1882008.10.23 05:47t/p940.101.27431.28831.274370.0010270.59
1892008.10.23 05:47sell950.101.27411.28111.2671
1902008.10.23 06:58s/l950.101.28111.28111.2671-70.0010200.59
1912008.10.23 06:58sell960.101.28091.28791.2739
1922008.10.23 14:36t/p960.101.27391.28791.273970.0010270.59
1932008.10.23 14:36sell970.101.27361.28061.2666
1942008.10.23 14:51s/l970.101.28061.28061.2666-70.0010200.59
1952008.10.23 14:51sell980.101.28041.28741.2734
1962008.10.23 16:54s/l980.101.28741.28741.2734-70.0010130.59
1972008.10.23 16:54sell990.101.28721.29421.2802
1982008.10.23 23:02s/l990.101.29421.29421.2802-70.0010060.59
1992008.10.23 23:02sell1000.101.29401.30101.2870
2002008.10.24 02:08t/p1000.101.28701.30101.287069.1610129.75
2012008.10.24 02:08sell1010.101.28671.29371.2797
2022008.10.24 04:34t/p1010.101.27971.29371.279770.0010199.75
2032008.10.24 04:34sell1020.101.27951.28651.2725
2042008.10.24 08:54t/p1020.101.27251.28651.272570.0010269.75
2052008.10.24 08:54sell1030.101.27231.27931.2653
2062008.10.24 09:34t/p1030.101.26531.27931.265370.0010339.75
2072008.10.24 09:34sell1040.101.26511.27211.2581
2082008.10.24 10:28t/p1040.101.25811.27211.258170.0010409.75
2092008.10.24 10:28sell1050.101.25771.26471.2507
2102008.10.24 11:34t/p1050.101.25071.26471.250770.0010479.75
2112008.10.24 11:34sell1060.101.25051.25751.2435
2122008.10.24 11:57s/l1060.101.25751.25751.2435-70.0010409.75
2132008.10.24 11:57sell1070.101.25731.26431.2503
2142008.10.24 14:40s/l1070.101.26431.26431.2503-70.0010339.75
2152008.10.24 14:40sell1080.101.26411.27111.2571
2162008.10.24 15:58s/l1080.101.27111.27111.2571-70.0010269.75
2172008.10.24 15:58sell1090.101.27111.27811.2641
2182008.10.24 19:37t/p1090.101.26411.27811.264170.0010339.75
2192008.10.24 19:37sell1100.101.26381.27081.2568
2202008.10.24 22:02t/p1100.101.25681.27081.256870.0010409.75
2212008.10.24 22:02sell1110.101.25661.26361.2496
2222008.10.24 22:39s/l1110.101.26361.26361.2496-70.0010339.75
2232008.10.24 22:39sell1120.101.26341.27041.2564
2242008.10.27 01:03t/p1120.101.25641.27041.256469.1610408.91
2252008.10.27 01:03sell1130.101.25601.26301.2490
2262008.10.27 02:00s/l1130.101.26301.26301.2490-70.0010338.91
2272008.10.27 02:00sell1140.101.26291.26991.2559
2282008.10.27 03:35t/p1140.101.25591.26991.255970.0010408.91
2292008.10.27 03:35sell1150.101.25571.26271.2487
2302008.10.27 06:48s/l1150.101.26271.26271.2487-70.0010338.91
2312008.10.27 06:48sell1160.101.26251.26951.2555
2322008.10.27 07:13t/p1160.101.25551.26951.255570.0010408.91
2332008.10.27 07:13sell1170.101.25531.26231.2483
2342008.10.27 09:12t/p1170.101.24831.26231.248370.0010478.91
2352008.10.27 09:12sell1180.101.24811.25511.2411
2362008.10.27 10:18t/p1180.101.24111.25511.241170.0010548.91
2372008.10.27 10:18sell1190.101.24061.24761.2336
2382008.10.27 11:11t/p1190.101.23361.24761.233670.0010618.91
2392008.10.27 11:11sell1200.101.23341.24041.2264
2402008.10.27 11:33s/l1200.101.24041.24041.2264-70.0010548.91
2412008.10.27 11:33sell1210.101.24021.24721.2332
2422008.10.27 12:46s/l1210.101.24721.24721.2332-70.0010478.91
2432008.10.27 12:46sell1220.101.24701.25401.2400
2442008.10.27 17:05t/p1220.101.24001.25401.240070.0010548.91
2452008.10.27 17:05sell1230.101.23981.24681.2328
2462008.10.27 18:04s/l1230.101.24681.24681.2328-70.0010478.91
2472008.10.27 18:04sell1240.101.24661.25361.2396
2482008.10.27 18:55s/l1240.101.25361.25361.2396-70.0010408.91
2492008.10.27 18:55sell1250.101.25351.26051.2465
2502008.10.27 23:12t/p1250.101.24651.26051.246570.0010478.91
2512008.10.27 23:12sell1260.101.24611.25311.2391
2522008.10.28 03:03t/p1260.101.23911.25311.239169.1610548.07
2532008.10.28 03:03sell1270.101.23881.24581.2318
2542008.10.28 05:44s/l1270.101.24581.24581.2318-70.0010478.07
2552008.10.28 05:44sell1280.101.24561.25261.2386
2562008.10.28 07:45s/l1280.101.25261.25261.2386-70.0010408.07
2572008.10.28 07:45sell1290.101.25241.25941.2454
2582008.10.28 16:53t/p1290.101.24541.25941.245470.0010478.07
2592008.10.28 16:53sell1300.101.24521.25221.2382
2602008.10.28 20:17s/l1300.101.25221.25221.2382-70.0010408.07
2612008.10.28 20:17sell1310.101.25201.25901.2450
2622008.10.28 20:52s/l1310.101.25901.25901.2450-70.0010338.07
2632008.10.28 20:52sell1320.101.25881.26581.2518
2642008.10.28 21:21s/l1320.101.26581.26581.2518-70.0010268.07
2652008.10.28 21:21buy1330.101.26591.25891.2729
2662008.10.28 22:23t/p1330.101.27291.25891.272970.0010338.07
2672008.10.28 22:23sell1340.101.27301.28001.2660
2682008.10.29 00:55s/l1340.101.28001.28001.2660-70.8410267.23
2692008.10.29 00:55buy1350.101.28001.27301.2870
2702008.10.29 03:06s/l1350.101.27301.27301.2870-70.0010197.23
2712008.10.29 03:06buy1360.101.27311.26611.2801
2722008.10.29 07:03s/l1360.101.26611.26611.2801-70.0010127.23
2732008.10.29 07:03buy1370.101.26631.25931.2733
2742008.10.29 08:07t/p1370.101.27331.25931.273370.0010197.23
2752008.10.29 08:07buy1380.101.27351.26651.2805
2762008.10.29 12:40t/p1380.101.28051.26651.280570.0010267.23
2772008.10.29 12:40buy1390.101.28071.27371.2877
2782008.10.29 14:43s/l1390.101.27371.27371.2877-70.0010197.23
2792008.10.29 14:43buy1400.101.27391.26691.2809
2802008.10.29 15:44t/p1400.101.28091.26691.280970.0010267.23
2812008.10.29 15:44buy1410.101.28111.27411.2881
2822008.10.29 16:05t/p1410.101.28811.27411.288170.0010337.23
2832008.10.29 16:05buy1420.101.28831.28131.2953
2842008.10.29 16:24t/p1420.101.29531.28131.295370.0010407.23
2852008.10.29 16:24buy1430.101.29551.28851.3025
2862008.10.29 17:54s/l1430.101.28851.28851.3025-70.0010337.23
2872008.10.29 17:54buy1440.101.28871.28171.2957
2882008.10.29 21:04s/l1440.101.28171.28171.2957-70.0010267.23
2892008.10.29 21:04buy1450.101.28181.27481.2888
2902008.10.29 21:15t/p1450.101.28881.27481.288870.0010337.23
2912008.10.29 21:15buy1460.101.28901.28201.2960
2922008.10.29 21:38t/p1460.101.29601.28201.296070.0010407.23
2932008.10.29 21:38buy1470.101.29621.28921.3032
2942008.10.30 02:23t/p1470.101.30321.28921.303271.5110478.75
2952008.10.30 02:23buy1480.101.30371.29671.3107
2962008.10.30 03:13t/p1480.101.31071.29671.310770.0010548.75
2972008.10.30 03:13buy1490.101.31101.30401.3180
2982008.10.30 03:18t/p1490.101.31801.30401.318070.0010618.75
2992008.10.30 03:18buy1500.101.31821.31121.3252
3002008.10.30 04:41t/p1500.101.32521.31121.325270.0010688.75
3012008.10.30 04:41buy1510.101.32631.31931.3333
3022008.10.30 05:25s/l1510.101.31931.31931.3333-70.0010618.75
3032008.10.30 05:25buy1520.101.31951.31251.3265
3042008.10.30 11:07s/l1520.101.31251.31251.3265-70.0010548.75
3052008.10.30 11:07buy1530.101.31231.30531.3193
3062008.10.30 11:56s/l1530.101.30531.30531.3193-70.0010478.75
3072008.10.30 11:56buy1540.101.30551.29851.3125
3082008.10.30 12:38t/p1540.101.31251.29851.312570.0010548.75
3092008.10.30 12:38buy1550.101.31271.30571.3197
3102008.10.30 13:55s/l1550.101.30571.30571.3197-70.0010478.75
3112008.10.30 13:55buy1560.101.30581.29881.3128
3122008.10.30 15:46s/l1560.101.29881.29881.3128-70.0010408.75
3132008.10.30 15:46buy1570.101.29901.29201.3060
3142008.10.30 17:17s/l1570.101.29201.29201.3060-70.0010338.75
3152008.10.30 17:17buy1580.101.29221.28521.2992
3162008.10.30 17:41s/l1580.101.28521.28521.2992-70.0010268.75
3172008.10.30 17:41buy1590.101.28531.27831.2923
3182008.10.30 19:10t/p1590.101.29231.27831.292370.0010338.75
3192008.10.30 19:10buy1600.101.29251.28551.2995
3202008.10.30 23:48s/l1600.101.28551.28551.2995-70.0010268.75
3212008.10.30 23:48buy1610.101.28551.27851.2925
3222008.10.31 02:24s/l1610.101.27851.27851.2925-69.5010199.25
3232008.10.31 02:24buy1620.101.27871.27171.2857
3242008.10.31 04:49t/p1620.101.28571.27171.285770.0010269.25
3252008.10.31 04:49buy1630.101.28591.27891.2929
3262008.10.31 08:19s/l1630.101.27891.27891.2929-70.0010199.25
3272008.10.31 08:19buy1640.101.27911.27211.2861
3282008.10.31 08:46s/l1640.101.27211.27211.2861-70.0010129.25
3292008.10.31 08:46buy1650.101.27221.26521.2792
3302008.10.31 13:11t/p1650.101.27921.26521.279270.0010199.25
3312008.10.31 13:11buy1660.101.27941.27241.2864
3322008.10.31 13:52s/l1660.101.27241.27241.2864-70.0010129.25
3332008.10.31 13:52buy1670.101.27251.26551.2795
3342008.11.03 03:00t/p1670.101.27951.26551.279570.5010199.75
3352008.11.03 03:00buy1680.101.27971.27271.2867
3362008.11.03 06:21t/p1680.101.28671.27271.286770.0010269.75
3372008.11.03 06:21buy1690.101.28691.27991.2939
3382008.11.03 10:10s/l1690.101.27991.27991.2939-70.0010199.75
3392008.11.03 10:10buy1700.101.28011.27311.2871
3402008.11.03 13:10t/p1700.101.28711.27311.287170.0010269.75
3412008.11.03 13:10buy1710.101.28731.28031.2943
3422008.11.03 15:31s/l1710.101.28031.28031.2943-70.0010199.75
3432008.11.03 15:31buy1720.101.28051.27351.2875
3442008.11.03 16:10s/l1720.101.27351.27351.2875-70.0010129.75
3452008.11.03 16:10buy1730.101.27361.26661.2806
3462008.11.03 19:20s/l1730.101.26661.26661.2806-70.0010059.75
3472008.11.03 19:20buy1740.101.26671.25971.2737
3482008.11.03 21:32s/l1740.101.25971.25971.2737-70.009989.75
3492008.11.03 21:32buy1750.101.25991.25291.2669
3502008.11.04 06:23s/l1750.101.25291.25291.2669-69.509920.26
3512008.11.04 06:23sell1760.101.25291.25991.2459
3522008.11.04 07:19s/l1760.101.25991.25991.2459-70.009850.26
3532008.11.04 07:19buy1770.101.26001.25301.2670
3542008.11.04 10:23t/p1770.101.26701.25301.267070.009920.26
3552008.11.04 10:23buy1780.101.26761.26061.2746
3562008.11.04 12:24t/p1780.101.27461.26061.274670.009990.26
3572008.11.04 12:24buy1790.101.27481.26781.2818
3582008.11.04 14:40t/p1790.101.28181.26781.281870.0010060.26
3592008.11.04 14:40sell1800.101.28181.28881.2748
3602008.11.04 16:45s/l1800.101.28881.28881.2748-70.009990.26
3612008.11.04 16:45sell1810.101.28861.29561.2816
3622008.11.04 17:46s/l1810.101.29561.29561.2816-70.009920.26
3632008.11.04 17:46sell1820.101.29541.30241.2884
3642008.11.04 18:57s/l1820.101.30241.30241.2884-70.009850.26
3652008.11.04 18:57sell1830.101.30221.30921.2952
3662008.11.04 21:54t/p1830.101.29521.30921.295270.009920.26
3672008.11.04 21:54sell1840.101.29501.30201.2880
3682008.11.04 23:13s/l1840.101.30201.30201.2880-70.009850.26
3692008.11.04 23:13sell1850.101.30181.30881.2948
3702008.11.05 02:10t/p1850.101.29481.30881.294869.169919.42
3712008.11.05 02:10sell1860.101.29461.30161.2876
3722008.11.05 06:17t/p1860.101.28761.30161.287670.009989.42
3732008.11.05 06:17sell1870.101.28741.29441.2804
3742008.11.05 07:15t/p1870.101.28041.29441.280470.0010059.42
3752008.11.05 07:15sell1880.101.28001.28701.2730
3762008.11.05 07:37s/l1880.101.28701.28701.2730-70.009989.42
3772008.11.05 07:37sell1890.101.28701.29401.2800
3782008.11.05 13:50s/l1890.101.29401.29401.2800-70.009919.42
3792008.11.05 13:50buy1900.101.29401.28701.3010
3802008.11.05 15:07s/l1900.101.28701.28701.3010-70.009849.42
3812008.11.05 15:07buy1910.101.28721.28021.2942
3822008.11.05 17:00t/p1910.101.29421.28021.294270.009919.42
3832008.11.05 17:00sell1920.101.29421.30121.2872
3842008.11.05 17:09s/l1920.101.30121.30121.2872-70.009849.42
3852008.11.05 17:09sell1930.101.30101.30801.2940
3862008.11.05 17:16s/l1930.101.30801.30801.2940-70.009779.42
3872008.11.05 17:16sell1940.101.30781.31481.3008
3882008.11.05 18:33t/p1940.101.30081.31481.300870.009849.42
3892008.11.05 18:33sell1950.101.30061.30761.2936
3902008.11.05 22:35t/p1950.101.29361.30761.293670.009919.42
3912008.11.05 22:35sell1960.101.29341.30041.2864
3922008.11.06 03:58t/p1960.101.28641.30041.286467.489986.90
3932008.11.06 03:58sell1970.101.28621.29321.2792
3942008.11.06 11:05s/l1970.101.29321.29321.2792-70.009916.90
3952008.11.06 11:05sell1980.101.29301.30001.2860
3962008.11.06 14:02t/p1980.101.28601.30001.286070.009986.90
3972008.11.06 14:02sell1990.101.28571.29271.2787
3982008.11.06 14:47t/p1990.101.27871.29271.278770.0010056.90
3992008.11.06 14:47sell2000.101.27851.28551.2715
4002008.11.06 16:35s/l2000.101.28551.28551.2715-70.009986.90
4012008.11.06 16:35sell2010.101.28531.29231.2783
4022008.11.06 17:57t/p2010.101.27831.29231.278370.0010056.90
4032008.11.06 17:57sell2020.101.27811.28511.2711
4042008.11.06 22:41t/p2020.101.27111.28511.271170.0010126.90
4052008.11.06 22:41sell2030.101.27091.27791.2639
4062008.11.07 06:44s/l2030.101.27791.27791.2639-70.8410056.06
4072008.11.07 06:44sell2040.101.27771.28471.2707
4082008.11.07 11:04s/l2040.101.28471.28471.2707-70.009986.06
4092008.11.07 11:04sell2050.101.28451.29151.2775
4102008.11.07 13:13t/p2050.101.27751.29151.277570.0010056.06
4112008.11.07 13:13sell2060.101.27731.28431.2703
4122008.11.10 02:08s/l2060.101.28431.28431.2703-70.849985.22
4132008.11.10 02:08buy2070.101.28431.27731.2913
4142008.11.10 13:37t/p2070.101.29131.27731.291370.0010055.22
4152008.11.10 13:37sell2080.101.29131.29831.2843
4162008.11.10 16:45t/p2080.101.28431.29831.284370.0010125.22
4172008.11.10 16:45buy2090.101.28431.27731.2913
4182008.11.10 18:18s/l2090.101.27731.27731.2913-70.0010055.22
4192008.11.10 18:18sell2100.101.27731.28431.2703
4202008.11.11 02:40t/p2100.101.27031.28431.270369.1610124.38
4212008.11.11 02:40sell2110.101.27011.27711.2631
4222008.11.11 06:07s/l2110.101.27711.27711.2631-70.0010054.38
4232008.11.11 06:07sell2120.101.27691.28391.2699
4242008.11.11 14:34t/p2120.101.26991.28391.269970.0010124.38
4252008.11.11 14:34sell2130.101.26971.27671.2627
4262008.11.11 17:06t/p2130.101.26271.27671.262770.0010194.38
4272008.11.11 17:06sell2140.101.26251.26951.2555
4282008.11.11 17:57t/p2140.101.25551.26951.255570.0010264.38
4292008.11.11 17:57sell2150.101.25531.26231.2483
4302008.11.12 01:47t/p2150.101.24831.26231.248369.1610333.54
4312008.11.12 01:47sell2160.101.24811.25511.2411
4322008.11.12 02:24s/l2160.101.25511.25511.2411-70.0010263.54
4332008.11.12 02:24sell2170.101.25491.26191.2479
4342008.11.12 09:21s/l2170.101.26191.26191.2479-70.0010193.54
4352008.11.12 09:21sell2180.101.26171.26871.2547
4362008.11.12 10:49t/p2180.101.25471.26871.254770.0010263.54
4372008.11.12 10:49sell2190.101.25451.26151.2475
4382008.11.12 14:23s/l2190.101.26151.26151.2475-70.0010193.54
4392008.11.12 14:23sell2200.101.26131.26831.2543
4402008.11.12 14:46t/p2200.101.25431.26831.254370.0010263.54
4412008.11.12 14:46sell2210.101.25411.26111.2471
4422008.11.12 18:09t/p2210.101.24711.26111.247170.0010333.54
4432008.11.12 18:09buy2220.101.24711.24011.2541
4442008.11.12 18:17t/p2220.101.25411.24011.254170.0010403.54
4452008.11.12 18:17buy2230.101.25441.24741.2614
4462008.11.12 22:37s/l2230.101.24741.24741.2614-70.0010333.54
4472008.11.12 22:37sell2240.101.24741.25441.2404
4482008.11.13 09:39t/p2240.101.24041.25441.240467.4810401.02
4492008.11.13 09:39sell2250.101.24021.24721.2332
4502008.11.13 10:32s/l2250.101.24721.24721.2332-70.0010331.02
4512008.11.13 10:32sell2260.101.24701.25401.2400
4522008.11.13 11:17s/l2260.101.25401.25401.2400-70.0010261.02
4532008.11.13 11:17sell2270.101.25381.26081.2468
4542008.11.13 12:18t/p2270.101.24681.26081.246870.0010331.02
4552008.11.13 12:18sell2280.101.24661.25361.2396
4562008.11.13 14:01s/l2280.101.25361.25361.2396-70.0010261.02
4572008.11.13 14:01sell2290.101.25341.26041.2464
4582008.11.13 19:57t/p2290.101.24641.26041.246470.0010331.02
4592008.11.13 19:57sell2300.101.24601.25301.2390
4602008.11.13 20:40s/l2300.101.25301.25301.2390-70.0010261.02
4612008.11.13 20:40sell2310.101.25291.25991.2459
4622008.11.13 21:36s/l2310.101.25991.25991.2459-70.0010191.02
4632008.11.13 21:36sell2320.101.25981.26681.2528
4642008.11.13 21:39s/l2320.101.26681.26681.2528-70.0010121.02
4652008.11.13 21:39sell2330.101.26671.27371.2597
4662008.11.13 22:23s/l2330.101.27371.27371.2597-70.0010051.02
4672008.11.13 22:23sell2340.101.27371.28071.2667
4682008.11.13 22:56s/l2340.101.28071.28071.2667-70.009981.02
4692008.11.13 22:56sell2350.101.28081.28781.2738
4702008.11.14 00:25t/p2350.101.27381.28781.273869.1610050.18
4712008.11.14 00:25sell2360.101.27351.28051.2665
4722008.11.14 01:33s/l2360.101.28051.28051.2665-70.009980.18
4732008.11.14 01:33sell2370.101.28041.28741.2734
4742008.11.14 03:01t/p2370.101.27341.28741.273470.0010050.18
4752008.11.14 03:01sell2380.101.27321.28021.2662
4762008.11.14 15:19t/p2380.101.26621.28021.266270.0010120.18
4772008.11.14 15:19sell2390.101.26571.27271.2587
4782008.11.14 16:57s/l2390.101.27271.27271.2587-70.0010050.18
4792008.11.14 16:57sell2400.101.27251.27951.2655
4802008.11.14 17:39t/p2400.101.26551.27951.265570.0010120.18
4812008.11.14 17:39sell2410.101.26531.27231.2583
4822008.11.14 18:47s/l2410.101.27231.27231.2583-70.0010050.18
4832008.11.14 18:47sell2420.101.27211.27911.2651
4842008.11.14 21:59s/l2420.101.27911.27911.2651-70.009980.18
4852008.11.14 21:59sell2430.101.27891.28591.2719
4862008.11.14 22:32t/p2430.101.27191.28591.271970.0010050.18
4872008.11.14 22:32sell2440.101.27171.27871.2647
4882008.11.14 23:19t/p2440.101.26471.27871.264770.0010120.18
4892008.11.14 23:19sell2450.101.26451.27151.2575
4902008.11.14 23:21t/p2450.101.25751.27151.257570.0010190.18
4912008.11.14 23:21sell2460.101.25731.26431.2503
4922008.11.17 10:30s/l2460.101.26431.26431.2503-70.8410119.34
4932008.11.17 10:30sell2470.101.26411.27111.2571
4942008.11.17 18:49s/l2470.101.27111.27111.2571-70.0010049.34
4952008.11.17 18:49sell2480.101.27091.27791.2639
4962008.11.18 00:21t/p2480.101.26391.27791.263969.1610118.50
4972008.11.18 00:21sell2490.101.26341.27041.2564
4982008.11.19 16:11s/l2490.101.27041.27041.2564-70.8410047.66
4992008.11.19 16:11sell2500.101.27021.27721.2632
5002008.11.19 16:35s/l2500.101.27721.27721.2632-70.009977.66
5012008.11.19 16:35sell2510.101.27701.28401.2700
5022008.11.19 17:36t/p2510.101.27001.28401.270070.0010047.66
5032008.11.19 17:36sell2520.101.26971.27671.2627
5042008.11.19 18:21t/p2520.101.26271.27671.262770.0010117.66
5052008.11.19 18:21sell2530.101.26241.26941.2554
5062008.11.19 21:36t/p2530.101.25541.26941.255470.0010187.66
5072008.11.19 21:36sell2540.101.25521.26221.2482
5082008.11.20 00:03t/p2540.101.24821.26221.248267.4810255.14
5092008.11.20 00:03buy2550.101.24821.24121.2552
5102008.11.20 14:02t/p2550.101.25521.24121.255270.0010325.14
5112008.11.20 14:02sell2560.101.25521.26221.2482
5122008.11.20 17:10t/p2560.101.24821.26221.248270.0010395.14
5132008.11.20 17:10buy2570.101.24821.24121.2552
5142008.11.20 18:06t/p2570.101.25521.24121.255270.0010465.14
5152008.11.20 18:06sell2580.101.25521.26221.2482
5162008.11.20 22:51t/p2580.101.24821.26221.248270.0010535.14
5172008.11.20 22:51buy2590.101.24821.24121.2552
5182008.11.21 11:31t/p2590.101.25521.24121.255270.5010605.64
5192008.11.21 11:31sell2600.101.25521.26221.2482
5202008.11.21 12:04s/l2600.101.26221.26221.2482-70.0010535.64
5212008.11.21 12:04sell2610.101.26201.26901.2550
5222008.11.21 16:02t/p2610.101.25501.26901.255070.0010605.64
5232008.11.21 16:02sell2620.101.25471.26171.2477
5242008.11.21 18:04t/p2620.101.24771.26171.247770.0010675.64
5252008.11.21 18:04sell2630.101.24751.25451.2405
5262008.11.21 18:24s/l2630.101.25451.25451.2405-70.0010605.64
5272008.11.21 18:24sell2640.101.25431.26131.2473
5282008.11.27 07:30s/l2640.101.26131.26131.2473-75.0410530.61
5292008.11.27 07:30sell2650.101.29201.29901.2850
5302008.11.27 23:59close at stop2650.101.29051.29901.285015.0010545.61