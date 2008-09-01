Strategy Tester Report
Tester_v04_5b_EURUSD
(Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersBeginDate=2008.09.01 00:00; Lots=0.1;
Bars in test1389218Ticks modelled7812804Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit1287.84Gross profit10038.36Gross loss-8750.52
Profit factor1.15Expected payoff4.79
Absolute drawdown19.00Maximal drawdown1035.40 (8.76%)Relative drawdown8.76% (1035.40)
Total trades269Short positions (won %)219 (54.79%)Long positions (won %)50 (48.00%)
Profit trades (% of total)144 (53.53%)Loss trades (% of total)125 (46.47%)
Largestprofit trade71.56loss trade-72.34
Averageprofit trade69.71loss trade-70.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (420.52)consecutive losses (loss in money)7 (-488.96)
Maximalconsecutive profit (count of wins)420.52 (6)consecutive loss (count of losses)-488.96 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 00:00sell10.101.47071.47771.4637
22008.09.01 03:00t/p10.101.46371.47771.463770.0010070.00
32008.09.01 03:00sell20.101.46341.47041.4564
42008.09.02 00:28t/p20.101.45641.47041.456470.5210140.52
52008.09.02 00:28sell30.101.45601.46301.4490
62008.09.02 10:19t/p30.101.44901.46301.449070.0010210.52
72008.09.02 10:19sell40.101.44871.45571.4417
82008.09.03 06:34t/p40.101.44171.45571.441770.5210281.04
92008.09.03 06:34sell50.101.44141.44841.4344
102008.09.03 15:40s/l50.101.44841.44841.4344-70.0010211.04
112008.09.03 15:40sell60.101.44811.45511.4411
122008.09.04 16:29t/p60.101.44111.45511.441171.5610282.60
132008.09.04 16:29sell70.101.44081.44781.4338
142008.09.04 17:18t/p70.101.43381.44781.433870.0010352.60
152008.09.04 17:18sell80.101.43341.44041.4264
162008.09.04 23:13t/p80.101.42641.44041.426470.0010422.60
172008.09.04 23:13sell90.101.42611.43311.4191
182008.09.05 14:48s/l90.101.43311.43311.4191-69.4810353.12
192008.09.05 14:48sell100.101.43281.43981.4258
202008.09.05 16:22t/p100.101.42581.43981.425870.0010423.12
212008.09.05 16:22sell110.101.42551.43251.4185
222008.09.08 00:00s/l110.101.43251.43251.4185-69.4810353.64
232008.09.08 00:00sell120.101.43751.44451.4305
242008.09.08 09:53t/p120.101.43051.44451.430570.0010423.64
252008.09.08 09:53sell130.101.43011.43711.4231
262008.09.08 11:04t/p130.101.42311.43711.423170.0010493.64
272008.09.08 11:04sell140.101.42281.42981.4158
282008.09.08 17:55t/p140.101.41581.42981.415870.0010563.64
292008.09.08 17:55sell150.101.41551.42251.4085
302008.09.08 19:25t/p150.101.40851.42251.408570.0010633.64
312008.09.08 19:25sell160.101.40821.41521.4012
322008.09.08 22:12s/l160.101.41521.41521.4012-70.0010563.64
332008.09.08 22:12sell170.101.41491.42191.4079
342008.09.09 03:25t/p170.101.40791.42191.407970.5210634.16
352008.09.09 03:25sell180.101.40761.41461.4006
362008.09.09 10:52s/l180.101.41461.41461.4006-70.0010564.16
372008.09.09 10:52sell190.101.41431.42131.4073
382008.09.09 15:37t/p190.101.40731.42131.407370.0010634.16
392008.09.09 15:37sell200.101.40701.41401.4000
402008.09.09 16:08s/l200.101.41401.41401.4000-70.0010564.16
412008.09.09 16:08sell210.101.41371.42071.4067
422008.09.09 18:29s/l210.101.42071.42071.4067-70.0010494.16
432008.09.09 18:29sell220.101.42041.42741.4134
442008.09.09 21:12t/p220.101.41341.42741.413470.0010564.16
452008.09.09 21:12sell230.101.41311.42011.4061
462008.09.10 16:53t/p230.101.40611.42011.406170.5210634.68
472008.09.10 16:53sell240.101.40581.41281.3988
482008.09.10 23:04t/p240.101.39881.41281.398870.0010704.68
492008.09.10 23:04sell250.101.39851.40551.3915
502008.09.11 10:41t/p250.101.39151.40551.391571.5610776.24
512008.09.11 10:41sell260.101.39121.39821.3842
522008.09.11 14:32s/l260.101.39821.39821.3842-70.0010706.24
532008.09.11 14:32sell270.101.39791.40491.3909
542008.09.11 15:15t/p270.101.39091.40491.390970.0010776.24
552008.09.11 15:15sell280.101.39061.39761.3836
562008.09.11 22:28s/l280.101.39761.39761.3836-70.0010706.24
572008.09.11 22:28sell290.101.39731.40431.3903
582008.09.11 23:35s/l290.101.40431.40431.3903-70.0010636.24
592008.09.11 23:35sell300.101.40401.41101.3970
602008.09.12 10:24s/l300.101.41101.41101.3970-69.4810566.76
612008.09.12 10:24sell310.101.41071.41771.4037
622008.09.12 16:50s/l310.101.41771.41771.4037-70.0010496.76
632008.09.12 16:50sell320.101.41741.42441.4104
642008.09.15 00:00s/l320.101.42441.42441.4104-69.4810427.28
652008.09.15 00:00sell330.101.42931.43631.4223
662008.09.15 04:13s/l330.101.43631.43631.4223-70.0010357.28
672008.09.15 04:13sell340.101.43601.44301.4290
682008.09.15 05:08s/l340.101.44301.44301.4290-70.0010287.28
692008.09.15 05:08sell350.101.44281.44981.4358
702008.09.15 06:44t/p350.101.43581.44981.435870.0010357.28
712008.09.15 06:44sell360.101.43551.44251.4285
722008.09.15 07:43s/l360.101.44251.44251.4285-70.0010287.28
732008.09.15 07:43sell370.101.44221.44921.4352
742008.09.15 08:30t/p370.101.43521.44921.435270.0010357.28
752008.09.15 08:30sell380.101.43491.44191.4279
762008.09.15 10:10t/p380.101.42791.44191.427970.0010427.28
772008.09.15 10:10sell390.101.42761.43461.4206
782008.09.15 12:31t/p390.101.42061.43461.420670.0010497.28
792008.09.15 12:31sell400.101.42031.42731.4133
802008.09.15 13:26t/p400.101.41331.42731.413370.0010567.28
812008.09.15 13:26sell410.101.41301.42001.4060
822008.09.15 15:29s/l410.101.42001.42001.4060-70.0010497.28
832008.09.15 15:29sell420.101.41971.42671.4127
842008.09.15 21:34s/l420.101.42671.42671.4127-70.0010427.28
852008.09.15 21:34buy430.101.42671.41971.4337
862008.09.16 05:27s/l430.101.41971.41971.4337-70.7810356.50
872008.09.16 05:27sell440.101.41961.42661.4126
882008.09.16 08:00s/l440.101.42661.42661.4126-70.0010286.50
892008.09.16 08:00buy450.101.42661.41961.4336
902008.09.16 11:42s/l450.101.41961.41961.4336-70.0010216.50
912008.09.16 11:42buy460.101.41981.41281.4268
922008.09.16 14:18t/p460.101.42681.41281.426870.0010286.50
932008.09.16 14:18buy470.101.42711.42011.4341
942008.09.16 15:21s/l470.101.42011.42011.4341-70.0010216.50
952008.09.16 15:21buy480.101.42041.41341.4274
962008.09.16 16:58s/l480.101.41341.41341.4274-70.0010146.50
972008.09.16 16:58buy490.101.41361.40661.4206
982008.09.17 02:10t/p490.101.42061.40661.420669.2210215.72
992008.09.17 02:10sell500.101.42061.42761.4136
1002008.09.17 17:22t/p500.101.41361.42761.413670.0010285.72
1012008.09.17 17:22buy510.101.41361.40661.4206
1022008.09.17 19:18t/p510.101.42061.40661.420670.0010355.72
1032008.09.17 19:18buy520.101.42091.41391.4279
1042008.09.17 19:41t/p520.101.42791.41391.427970.0010425.72
1052008.09.17 19:41buy530.101.42831.42131.4353
1062008.09.17 20:04t/p530.101.43531.42131.435370.0010495.72
1072008.09.17 20:04buy540.101.43561.42861.4426
1082008.09.18 09:02s/l540.101.42861.42861.4426-72.3410423.38
1092008.09.18 09:02sell550.101.42841.43541.4214
1102008.09.18 10:14s/l550.101.43541.43541.4214-70.0010353.38
1112008.09.18 10:14sell560.101.43511.44211.4281
1122008.09.18 10:33s/l560.101.44211.44211.4281-70.0010283.38
1132008.09.18 10:33sell570.101.44181.44881.4348
1142008.09.18 12:04s/l570.101.44881.44881.4348-70.0010213.38
1152008.09.18 12:04sell580.101.44851.45551.4415
1162008.09.18 15:30t/p580.101.44151.45551.441570.0010283.38
1172008.09.18 15:30buy590.101.44151.43451.4485
1182008.09.18 21:07s/l590.101.43451.43451.4485-70.0010213.38
1192008.09.18 21:07buy600.101.43471.42771.4417
1202008.09.19 02:22s/l600.101.42771.42771.4417-70.7810142.60
1212008.09.19 02:22buy610.101.42801.42101.4350
1222008.09.19 03:07s/l610.101.42101.42101.4350-70.0010072.60
1232008.09.19 03:07buy620.101.42131.41431.4283
1242008.09.19 14:35t/p620.101.42831.41431.428370.0010142.60
1252008.09.19 14:35buy630.101.42871.42171.4357
1262008.09.19 15:24t/p630.101.43571.42171.435770.0010212.60
1272008.09.19 15:24buy640.101.43601.42901.4430
1282008.09.19 16:55t/p640.101.44301.42901.443070.0010282.60
1292008.09.19 16:55buy650.101.44331.43631.4503
1302008.09.19 18:11s/l650.101.43631.43631.4503-70.0010212.60
1312008.09.19 18:11buy660.101.43661.42961.4436
1322008.09.19 18:36t/p660.101.44361.42961.443670.0010282.60
1332008.09.19 18:36buy670.101.44391.43691.4509
1342008.09.22 04:06t/p670.101.45091.43691.450969.2210351.82
1352008.09.22 04:06buy680.101.45141.44441.4584
1362008.09.22 10:09t/p680.101.45841.44441.458470.0010421.82
1372008.09.22 10:09buy690.101.45881.45181.4658
1382008.09.22 16:44t/p690.101.46581.45181.465870.0010491.82
1392008.09.22 16:44buy700.101.46611.45911.4731
1402008.09.22 18:49t/p700.101.47311.45911.473170.0010561.82
1412008.09.22 18:49buy710.101.47341.46641.4804
1422008.09.22 20:46t/p710.101.48041.46641.480470.0010631.82
1432008.09.22 20:46buy720.101.48071.47371.4877
1442008.09.23 08:45s/l720.101.47371.47371.4877-70.7810561.04
1452008.09.23 08:45buy730.101.47391.46691.4809
1462008.09.23 19:03s/l730.101.46691.46691.4809-70.0010491.04
1472008.09.23 19:03buy740.101.46711.46011.4741
1482008.09.24 14:41t/p740.101.47411.46011.474169.2210560.26
1492008.09.24 14:41buy750.101.47441.46741.4814
1502008.09.24 16:28s/l750.101.46741.46741.4814-70.0010490.26
1512008.09.24 16:28buy760.101.46771.46071.4747
1522008.09.24 23:51s/l760.101.46071.46071.4747-70.0010420.26
1532008.09.24 23:51buy770.101.46091.45391.4679
1542008.09.25 03:18t/p770.101.46791.45391.467967.6610487.92
1552008.09.25 03:18buy780.101.46831.46131.4753
1562008.09.25 08:36t/p780.101.47531.46131.475370.0010557.92
1572008.09.25 08:36buy790.101.47581.46881.4828
1582008.09.25 12:34s/l790.101.46881.46881.4828-70.0010487.92
1592008.09.25 12:34buy800.101.46911.46211.4761
1602008.09.25 17:42s/l800.101.46211.46211.4761-70.0010417.92
1612008.09.25 17:42buy810.101.46241.45541.4694
1622008.09.26 12:25s/l810.101.45541.45541.4694-70.7810347.14
1632008.09.26 12:25buy820.101.45571.44871.4627
1642008.09.26 13:44t/p820.101.46271.44871.462770.0010417.14
1652008.09.26 13:44buy830.101.46301.45601.4700
1662008.09.29 00:00s/l830.101.45601.45601.4700-70.7810346.36
1672008.09.29 00:00buy840.101.45201.44501.4590
1682008.09.29 07:34s/l840.101.44501.44501.4590-70.0010276.36
1692008.09.29 07:34sell850.101.44501.45201.4380
1702008.09.29 09:12t/p850.101.43801.45201.438070.0010346.36
1712008.09.29 09:12sell860.101.43771.44471.4307
1722008.09.29 11:35t/p860.101.43071.44471.430770.0010416.36
1732008.09.29 11:35sell870.101.43021.43721.4232
1742008.09.29 13:50s/l870.101.43721.43721.4232-70.0010346.36
1752008.09.29 13:50sell880.101.43691.44391.4299
1762008.09.29 16:05s/l880.101.44391.44391.4299-70.0010276.36
1772008.09.29 16:05sell890.101.44361.45061.4366
1782008.09.29 19:46s/l890.101.45061.45061.4366-70.0010206.36
1792008.09.29 19:46sell900.101.45031.45731.4433
1802008.09.29 19:46s/l900.101.45731.45731.4433-70.0010136.36
1812008.09.29 19:47sell910.101.45591.46291.4489
1822008.09.29 19:48t/p910.101.44891.46291.448970.0010206.36
1832008.09.29 19:48sell920.101.44861.45561.4416
1842008.09.29 23:54t/p920.101.44161.45561.441670.0010276.36
1852008.09.29 23:54sell930.101.44131.44831.4343
1862008.09.30 04:51t/p930.101.43431.44831.434370.5210346.88
1872008.09.30 04:51sell940.101.43401.44101.4270
1882008.09.30 09:02s/l940.101.44101.44101.4270-70.0010276.88
1892008.09.30 09:02sell950.101.44071.44771.4337
1902008.09.30 12:29t/p950.101.43371.44771.433770.0010346.88
1912008.09.30 12:29sell960.101.43341.44041.4264
1922008.09.30 14:37t/p960.101.42641.44041.426470.0010416.88
1932008.09.30 14:37sell970.101.42601.43301.4190
1942008.09.30 15:39t/p970.101.41901.43301.419070.0010486.88
1952008.09.30 15:39sell980.101.41871.42571.4117
1962008.09.30 16:43t/p980.101.41171.42571.411770.0010556.88
1972008.09.30 16:43sell990.101.41141.41841.4044
1982008.09.30 17:00t/p990.101.40441.41841.404470.0010626.88
1992008.09.30 17:00sell1000.101.40411.41111.3971
2002008.09.30 23:19s/l1000.101.41111.41111.3971-70.0010556.88
2012008.09.30 23:19sell1010.101.41091.41791.4039
2022008.10.01 14:24t/p1010.101.40391.41791.403970.5210627.40
2032008.10.01 14:24sell1020.101.40361.41061.3966
2042008.10.02 02:02t/p1020.101.39661.41061.396671.5610698.96
2052008.10.02 02:02sell1030.101.39621.40321.3892
2062008.10.02 09:23t/p1030.101.38921.40321.389270.0010768.96
2072008.10.02 09:23sell1040.101.38891.39591.3819
2082008.10.02 14:35t/p1040.101.38191.39591.381970.0010838.96
2092008.10.02 14:35sell1050.101.38141.38841.3744
2102008.10.03 07:26s/l1050.101.38841.38841.3744-69.4810769.48
2112008.10.03 07:26sell1060.101.38811.39511.3811
2122008.10.03 09:16t/p1060.101.38111.39511.381170.0010839.48
2132008.10.03 09:16sell1070.101.38081.38781.3738
2142008.10.03 10:28s/l1070.101.38781.38781.3738-70.0010769.48
2152008.10.03 10:28sell1080.101.38751.39451.3805
2162008.10.03 14:32t/p1080.101.38051.39451.380570.0010839.48
2172008.10.03 14:32sell1090.101.38021.38721.3732
2182008.10.03 15:17t/p1090.101.37321.38721.373270.0010909.48
2192008.10.03 15:17sell1100.101.37291.37991.3659
2202008.10.03 16:45s/l1100.101.37991.37991.3659-70.0010839.48
2212008.10.03 16:45sell1110.101.37961.38661.3726
2222008.10.03 18:11s/l1110.101.38661.38661.3726-70.0010769.48
2232008.10.03 18:11sell1120.101.38631.39331.3793
2242008.10.03 18:44t/p1120.101.37931.39331.379370.0010839.48
2252008.10.03 18:44sell1130.101.37901.38601.3720
2262008.10.03 19:27s/l1130.101.38601.38601.3720-70.0010769.48
2272008.10.03 19:27sell1140.101.38581.39281.3788
2282008.10.03 22:32t/p1140.101.37881.39281.378870.0010839.48
2292008.10.03 22:32sell1150.101.37851.38551.3715
2302008.10.06 00:00t/p1150.101.37151.38551.371570.5210910.00
2312008.10.06 00:00sell1160.101.36371.37071.3567
2322008.10.06 08:08t/p1160.101.35671.37071.356770.0010980.00
2332008.10.06 08:08sell1170.101.35631.36331.3493
2342008.10.06 14:01s/l1170.101.36331.36331.3493-70.0010910.00
2352008.10.06 14:01sell1180.101.36301.37001.3560
2362008.10.06 15:57t/p1180.101.35601.37001.356070.0010980.00
2372008.10.06 15:57sell1190.101.35571.36271.3487
2382008.10.06 16:48t/p1190.101.34871.36271.348770.0011050.00
2392008.10.06 16:48sell1200.101.34841.35541.3414
2402008.10.07 05:48s/l1200.101.35541.35541.3414-69.4810980.52
2412008.10.07 05:48sell1210.101.35511.36211.3481
2422008.10.07 06:31s/l1210.101.36211.36211.3481-70.0010910.52
2432008.10.07 06:31sell1220.101.36181.36881.3548
2442008.10.07 07:55t/p1220.101.35481.36881.354870.0010980.52
2452008.10.07 07:55sell1230.101.35441.36141.3474
2462008.10.07 08:18s/l1230.101.36141.36141.3474-70.0010910.52
2472008.10.07 08:18sell1240.101.36111.36811.3541
2482008.10.07 10:15t/p1240.101.35411.36811.354170.0010980.52
2492008.10.07 10:15sell1250.101.35381.36081.3468
2502008.10.07 13:47s/l1250.101.36081.36081.3468-70.0010910.52
2512008.10.07 13:47sell1260.101.36051.36751.3535
2522008.10.07 15:13s/l1260.101.36751.36751.3535-70.0010840.52
2532008.10.07 15:13sell1270.101.36721.37421.3602
2542008.10.07 15:34s/l1270.101.37421.37421.3602-70.0010770.52
2552008.10.07 15:34sell1280.101.37401.38101.3670
2562008.10.07 15:55t/p1280.101.36701.38101.367070.0010840.52
2572008.10.07 15:55sell1290.101.36671.37371.3597
2582008.10.07 17:11t/p1290.101.35971.37371.359770.0010910.52
2592008.10.07 17:11sell1300.101.35941.36641.3524
2602008.10.07 20:49s/l1300.101.36641.36641.3524-70.0010840.52
2612008.10.07 20:49sell1310.101.36621.37321.3592
2622008.10.07 22:55t/p1310.101.35921.37321.359270.0010910.52
2632008.10.07 22:55sell1320.101.35891.36591.3519
2642008.10.08 09:11s/l1320.101.36591.36591.3519-69.4810841.04
2652008.10.08 09:11sell1330.101.36571.37271.3587
2662008.10.08 13:25s/l1330.101.37271.37271.3587-70.0010771.04
2672008.10.08 13:25sell1340.101.37241.37941.3654
2682008.10.08 14:30t/p1340.101.36541.37941.365470.0010841.04
2692008.10.08 14:30sell1350.101.36511.37211.3581
2702008.10.08 19:13s/l1350.101.37211.37211.3581-70.0010771.04
2712008.10.08 19:13sell1360.101.37181.37881.3648
2722008.10.08 23:07t/p1360.101.36481.37881.364870.0010841.04
2732008.10.08 23:07sell1370.101.36451.37151.3575
2742008.10.09 09:30s/l1370.101.37151.37151.3575-68.4410772.60
2752008.10.09 09:30sell1380.101.37131.37831.3643
2762008.10.09 10:22s/l1380.101.37831.37831.3643-70.0010702.60
2772008.10.09 10:22sell1390.101.37801.38501.3710
2782008.10.09 12:36t/p1390.101.37101.38501.371070.0010772.60
2792008.10.09 12:36sell1400.101.37071.37771.3637
2802008.10.09 16:27t/p1400.101.36371.37771.363770.0010842.60
2812008.10.09 16:27sell1410.101.36341.37041.3564
2822008.10.10 01:30t/p1410.101.35641.37041.356470.5210913.12
2832008.10.10 01:30sell1420.101.35611.36311.3491
2842008.10.10 09:32s/l1420.101.36311.36311.3491-70.0010843.12
2852008.10.10 09:32sell1430.101.36281.36981.3558
2862008.10.10 11:49t/p1430.101.35581.36981.355870.0010913.12
2872008.10.10 11:49sell1440.101.35541.36241.3484
2882008.10.10 17:11t/p1440.101.34841.36241.348470.0010983.12
2892008.10.10 17:11sell1450.101.34811.35511.3411
2902008.10.10 19:34t/p1450.101.34111.35511.341170.0011053.12
2912008.10.10 19:34sell1460.101.34081.34781.3338
2922008.10.10 20:26t/p1460.101.33381.34781.333870.0011123.12
2932008.10.10 20:26sell1470.101.33351.34051.3265
2942008.10.10 20:45t/p1470.101.32651.34051.326570.0011193.12
2952008.10.10 20:45sell1480.101.32621.33321.3192
2962008.10.10 21:04s/l1480.101.33321.33321.3192-70.0011123.12
2972008.10.10 21:04sell1490.101.33291.33991.3259
2982008.10.10 21:28s/l1490.101.33991.33991.3259-70.0011053.12
2992008.10.10 21:28sell1500.101.33961.34661.3326
3002008.10.13 00:02s/l1500.101.34661.34661.3326-69.4810983.64
3012008.10.13 00:02sell1510.101.35811.36511.3511
3022008.10.13 04:47t/p1510.101.35111.36511.351170.0011053.64
3032008.10.13 04:47sell1520.101.35071.35771.3437
3042008.10.13 08:01s/l1520.101.35771.35771.3437-70.0010983.64
3052008.10.13 08:01buy1530.101.35771.35071.3647
3062008.10.13 08:27t/p1530.101.36471.35071.364770.0011053.64
3072008.10.13 08:27buy1540.101.36501.35801.3720
3082008.10.13 12:08s/l1540.101.35801.35801.3720-70.0010983.64
3092008.10.13 12:08buy1550.101.35831.35131.3653
3102008.10.13 14:35t/p1550.101.36531.35131.365370.0011053.64
3112008.10.13 14:35buy1560.101.36561.35861.3726
3122008.10.13 16:54s/l1560.101.35861.35861.3726-70.0010983.64
3132008.10.13 16:54buy1570.101.35891.35191.3659
3142008.10.13 18:08s/l1570.101.35191.35191.3659-70.0010913.64
3152008.10.13 18:08buy1580.101.35221.34521.3592
3162008.10.13 21:42t/p1580.101.35921.34521.359270.0010983.64
3172008.10.13 21:42sell1590.101.35921.36621.3522
3182008.10.14 02:16s/l1590.101.36621.36621.3522-69.4810914.16
3192008.10.14 02:16sell1600.101.36601.37301.3590
3202008.10.14 12:30s/l1600.101.37301.37301.3590-70.0010844.16
3212008.10.14 12:30sell1610.101.37271.37971.3657
3222008.10.14 16:09t/p1610.101.36571.37971.365770.0010914.16
3232008.10.14 16:09buy1620.101.36571.35871.3727
3242008.10.15 01:08s/l1620.101.35871.35871.3727-70.7810843.38
3252008.10.15 01:08buy1630.101.35901.35201.3660
3262008.10.15 12:32t/p1630.101.36601.35201.366070.0010913.38
3272008.10.15 12:32buy1640.101.36631.35931.3733
3282008.10.15 14:46s/l1640.101.35931.35931.3733-70.0010843.38
3292008.10.15 14:46buy1650.101.35951.35251.3665
3302008.10.15 18:17s/l1650.101.35251.35251.3665-70.0010773.38
3312008.10.15 18:17buy1660.101.35281.34581.3598
3322008.10.15 23:18s/l1660.101.34581.34581.3598-70.0010703.38
3332008.10.15 23:18buy1670.101.34601.33901.3530
3342008.10.16 06:26s/l1670.101.33901.33901.3530-72.3410631.04
3352008.10.16 06:26buy1680.101.33911.33211.3461
3362008.10.16 10:08t/p1680.101.34611.33211.346170.0010701.04
3372008.10.16 10:08buy1690.101.34641.33941.3534
3382008.10.16 14:40t/p1690.101.35341.33941.353470.0010771.04
3392008.10.16 14:40sell1700.101.35341.36041.3464
3402008.10.16 15:33t/p1700.101.34641.36041.346470.0010841.04
3412008.10.16 15:33sell1710.101.34601.35301.3390
3422008.10.16 16:20t/p1710.101.33901.35301.339070.0010911.04
3432008.10.16 16:20sell1720.101.33871.34571.3317
3442008.10.16 21:08s/l1720.101.34571.34571.3317-70.0010841.04
3452008.10.16 21:08sell1730.101.34541.35241.3384
3462008.10.20 08:56s/l1730.101.35241.35241.3384-68.9610772.08
3472008.10.20 08:56sell1740.101.35231.35931.3453
3482008.10.20 12:51t/p1740.101.34531.35931.345370.0010842.08
3492008.10.20 12:51sell1750.101.34501.35201.3380
3502008.10.20 15:25t/p1750.101.33801.35201.338070.0010912.08
3512008.10.20 15:25sell1760.101.33771.34471.3307
3522008.10.20 16:52t/p1760.101.33071.34471.330770.0010982.08
3532008.10.20 16:52sell1770.101.33031.33731.3233
3542008.10.21 10:29t/p1770.101.32331.33731.323370.5211052.60
3552008.10.21 10:29sell1780.101.32301.33001.3160
3562008.10.21 14:58t/p1780.101.31601.33001.316070.0011122.60
3572008.10.21 14:58sell1790.101.31571.32271.3087
3582008.10.21 16:16s/l1790.101.32271.32271.3087-70.0011052.60
3592008.10.21 16:16sell1800.101.32241.32941.3154
3602008.10.21 17:35t/p1800.101.31541.32941.315470.0011122.60
3612008.10.21 17:35sell1810.101.31511.32211.3081
3622008.10.21 19:12t/p1810.101.30811.32211.308170.0011192.60
3632008.10.21 19:12sell1820.101.30781.31481.3008
3642008.10.22 01:42t/p1820.101.30081.31481.300870.5211263.12
3652008.10.22 01:42sell1830.101.30041.30741.2934
3662008.10.22 05:29t/p1830.101.29341.30741.293470.0011333.12
3672008.10.22 05:29sell1840.101.29311.30011.2861
3682008.10.22 06:17t/p1840.101.28611.30011.286170.0011403.12
3692008.10.22 06:17sell1850.101.28571.29271.2787
3702008.10.22 06:29t/p1850.101.27871.29271.278770.0011473.12
3712008.10.22 06:29sell1860.101.27831.28531.2713
3722008.10.22 07:08s/l1860.101.28531.28531.2713-70.0011403.12
3732008.10.22 07:08sell1870.101.28501.29201.2780
3742008.10.22 10:44s/l1870.101.29201.29201.2780-70.0011333.12
3752008.10.22 10:44sell1880.101.29171.29871.2847
3762008.10.22 12:49t/p1880.101.28471.29871.284770.0011403.12
3772008.10.22 12:49sell1890.101.28441.29141.2774
3782008.10.22 17:00s/l1890.101.29141.29141.2774-70.0011333.12
3792008.10.22 17:00sell1900.101.29111.29811.2841
3802008.10.22 17:37t/p1900.101.28411.29811.284170.0011403.12
3812008.10.22 17:37sell1910.101.28381.29081.2768
3822008.10.23 01:09t/p1910.101.27681.29081.276871.5611474.68
3832008.10.23 01:09sell1920.101.27591.28291.2689
3842008.10.23 02:09s/l1920.101.28291.28291.2689-70.0011404.68
3852008.10.23 02:09sell1930.101.28281.28981.2758
3862008.10.23 05:46t/p1930.101.27581.28981.275870.0011474.68
3872008.10.23 05:46sell1940.101.27551.28251.2685
3882008.10.23 07:56s/l1940.101.28251.28251.2685-70.0011404.68
3892008.10.23 07:56sell1950.101.28231.28931.2753
3902008.10.23 14:35t/p1950.101.27531.28931.275370.0011474.68
3912008.10.23 14:35sell1960.101.27501.28201.2680
3922008.10.23 14:53s/l1960.101.28201.28201.2680-70.0011404.68
3932008.10.23 14:53sell1970.101.28181.28881.2748
3942008.10.23 16:59s/l1970.101.28881.28881.2748-70.0011334.68
3952008.10.23 16:59sell1980.101.28851.29551.2815
3962008.10.23 18:10t/p1980.101.28151.29551.281570.0011404.68
3972008.10.23 18:10sell1990.101.28121.28821.2742
3982008.10.23 20:40s/l1990.101.28821.28821.2742-70.0011334.68
3992008.10.23 20:40sell2000.101.28791.29491.2809
4002008.10.23 23:03s/l2000.101.29491.29491.2809-70.0011264.68
4012008.10.23 23:03sell2010.101.29481.30181.2878
4022008.10.24 02:08t/p2010.101.28781.30181.287870.5211335.20
4032008.10.24 02:08sell2020.101.28751.29451.2805
4042008.10.24 04:19t/p2020.101.28051.29451.280570.0011405.20
4052008.10.24 04:19sell2030.101.28011.28711.2731
4062008.10.24 08:54t/p2030.101.27311.28711.273170.0011475.20
4072008.10.24 08:54sell2040.101.27281.27981.2658
4082008.10.24 09:33t/p2040.101.26581.27981.265870.0011545.20
4092008.10.24 09:33sell2050.101.26551.27251.2585
4102008.10.24 10:22t/p2050.101.25851.27251.258570.0011615.20
4112008.10.24 10:22sell2060.101.25821.26521.2512
4122008.10.24 11:33t/p2060.101.25121.26521.251270.0011685.20
4132008.10.24 11:33sell2070.101.25091.25791.2439
4142008.10.24 11:57s/l2070.101.25791.25791.2439-70.0011615.20
4152008.10.24 11:57sell2080.101.25761.26461.2506
4162008.10.24 14:39s/l2080.101.26461.26461.2506-70.0011545.20
4172008.10.24 14:39sell2090.101.26431.27131.2573
4182008.10.24 15:57s/l2090.101.27131.27131.2573-70.0011475.20
4192008.10.24 15:57sell2100.101.27101.27801.2640
4202008.10.24 19:37t/p2100.101.26401.27801.264070.0011545.20
4212008.10.24 19:37sell2110.101.26361.27061.2566
4222008.10.24 22:03t/p2110.101.25661.27061.256670.0011615.20
4232008.10.24 22:03sell2120.101.25631.26331.2493
4242008.10.24 22:38s/l2120.101.26331.26331.2493-70.0011545.20
4252008.10.24 22:38sell2130.101.26301.27001.2560
4262008.10.27 00:04t/p2130.101.25601.27001.256070.5211615.72
4272008.10.27 00:04sell2140.101.25571.26271.2487
4282008.10.27 01:00s/l2140.101.26271.26271.2487-70.0011545.72
4292008.10.27 01:00sell2150.101.26241.26941.2554
4302008.10.27 02:35t/p2150.101.25541.26941.255470.0011615.72
4312008.10.27 02:35sell2160.101.25501.26201.2480
4322008.10.27 05:41s/l2160.101.26201.26201.2480-70.0011545.72
4332008.10.27 05:41sell2170.101.26181.26881.2548
4342008.10.27 06:13t/p2170.101.25481.26881.254870.0011615.72
4352008.10.27 06:13sell2180.101.25451.26151.2475
4362008.10.27 08:12t/p2180.101.24751.26151.247570.0011685.72
4372008.10.27 08:12sell2190.101.24721.25421.2402
4382008.10.27 09:18t/p2190.101.24021.25421.240270.0011755.72
4392008.10.27 09:18sell2200.101.23961.24661.2326
4402008.10.27 11:39s/l2200.101.24661.24661.2326-70.0011685.72
4412008.10.27 11:39sell2210.101.24641.25341.2394
4422008.10.27 17:55s/l2210.101.25341.25341.2394-70.0011615.72
4432008.10.27 17:55sell2220.101.25311.26011.2461
4442008.10.27 22:12t/p2220.101.24611.26011.246170.0011685.72
4452008.10.27 22:12sell2230.101.24561.25261.2386
4462008.10.28 02:04t/p2230.101.23861.25261.238670.5211756.24
4472008.10.28 02:04sell2240.101.23821.24521.2312
4482008.10.28 04:42s/l2240.101.24521.24521.2312-70.0011686.24
4492008.10.28 04:42sell2250.101.24511.25211.2381
4502008.10.28 06:40s/l2250.101.25211.25211.2381-70.0011616.24
4512008.10.28 06:40sell2260.101.25181.25881.2448
4522008.10.28 07:43s/l2260.101.25881.25881.2448-70.0011546.24
4532008.10.28 07:43sell2270.101.25851.26551.2515
4542008.10.28 08:21t/p2270.101.25151.26551.251570.0011616.24
4552008.10.28 08:21sell2280.101.25121.25821.2442
4562008.10.28 19:50s/l2280.101.25821.25821.2442-70.0011546.24
4572008.10.28 19:50sell2290.101.25791.26491.2509
4582008.10.28 20:21s/l2290.101.26491.26491.2509-70.0011476.24
4592008.10.28 20:21sell2300.101.26471.27171.2577
4602008.10.28 21:00s/l2300.101.27171.27171.2577-70.0011406.24
4612008.10.28 21:00sell2310.101.27141.27841.2644
4622008.10.28 22:58s/l2310.101.27841.27841.2644-70.0011336.24
4632008.10.28 22:58sell2320.101.27811.28511.2711
4642008.10.29 02:44t/p2320.101.27111.28511.271170.5211406.76
4652008.10.29 02:44sell2330.101.27081.27781.2638
4662008.10.29 06:18t/p2330.101.26381.27781.263870.0011476.76
4672008.10.29 06:18sell2340.101.26351.27051.2565
4682008.10.29 06:47s/l2340.101.27051.27051.2565-70.0011406.76
4692008.10.29 06:47sell2350.101.27031.27731.2633
4702008.10.29 07:46s/l2350.101.27731.27731.2633-70.0011336.76
4712008.10.29 07:46sell2360.101.27701.28401.2700
4722008.10.29 08:29t/p2360.101.27001.28401.270070.0011406.76
4732008.10.29 08:29sell2370.101.26971.27671.2627
4742008.10.29 09:52s/l2370.101.27671.27671.2627-70.0011336.76
4752008.10.29 09:52sell2380.101.27641.28341.2694
4762008.10.29 11:50s/l2380.101.28341.28341.2694-70.0011266.76
4772008.10.29 11:50sell2390.101.28311.29011.2761
4782008.10.29 13:31t/p2390.101.27611.29011.276170.0011336.76
4792008.10.29 13:31sell2400.101.27581.28281.2688
4802008.10.29 14:45s/l2400.101.28281.28281.2688-70.0011266.76
4812008.10.29 14:45sell2410.101.28251.28951.2755
4822008.10.29 15:05s/l2410.101.28951.28951.2755-70.0011196.76
4832008.10.29 15:05sell2420.101.28931.29631.2823
4842008.10.29 15:26s/l2420.101.29631.29631.2823-70.0011126.76
4852008.10.29 15:26sell2430.101.29601.30301.2890
4862008.10.29 16:54t/p2430.101.28901.30301.289070.0011196.76
4872008.10.29 16:54sell2440.101.28871.29571.2817
4882008.10.29 19:12s/l2440.101.29571.29571.2817-70.0011126.76
4892008.10.29 19:12sell2450.101.29541.30241.2884
4902008.10.29 19:22t/p2450.101.28841.30241.288470.0011196.76
4912008.10.29 19:22sell2460.101.28811.29511.2811
4922008.10.29 20:37s/l2460.101.29511.29511.2811-70.0011126.76
4932008.10.29 20:37sell2470.101.29491.30191.2879
4942008.10.30 01:21s/l2470.101.30191.30191.2879-68.4411058.32
4952008.10.30 01:21sell2480.101.30181.30881.2948
4962008.10.30 01:51s/l2480.101.30881.30881.2948-70.0010988.32
4972008.10.30 01:51sell2490.101.30871.31571.3017
4982008.10.30 02:17s/l2490.101.31571.31571.3017-70.0010918.32
4992008.10.30 02:17sell2500.101.31561.32261.3086
5002008.10.30 03:37s/l2500.101.32261.32261.3086-70.0010848.32
5012008.10.30 03:37sell2510.101.32241.32941.3154
5022008.10.30 07:14t/p2510.101.31541.32941.315470.0010918.32
5032008.10.30 07:14sell2520.101.31511.32211.3081
5042008.10.30 08:19s/l2520.101.32211.32211.3081-70.0010848.32
5052008.10.30 08:19sell2530.101.32191.32891.3149
5062008.10.30 10:00t/p2530.101.31491.32891.314970.0010918.32
5072008.10.30 10:00sell2540.101.31461.32161.3076
5082008.10.30 10:34t/p2540.101.30761.32161.307670.0010988.32
5092008.10.30 10:34sell2550.101.30731.31431.3003
5102008.10.30 11:45s/l2550.101.31431.31431.3003-70.0010918.32
5112008.10.30 11:45sell2560.101.31411.32111.3071
5122008.10.30 12:55t/p2560.101.30711.32111.307170.0010988.32
5132008.10.30 12:55sell2570.101.30681.31381.2998
5142008.10.30 14:46t/p2570.101.29981.31381.299870.0011058.32
5152008.10.30 14:46sell2580.101.29941.30641.2924
5162008.10.30 16:17t/p2580.101.29241.30641.292470.0011128.32
5172008.10.30 16:17sell2590.101.29201.29901.2850
5182008.10.30 16:46t/p2590.101.28501.29901.285070.0011198.32
5192008.10.30 16:46sell2600.101.28461.29161.2776
5202008.10.30 18:07s/l2600.101.29161.29161.2776-70.0011128.32
5212008.10.30 18:07sell2610.101.29131.29831.2843
5222008.10.30 19:26s/l2610.101.29831.29831.2843-70.0011058.32
5232008.10.30 19:26sell2620.101.29801.30501.2910
5242008.10.30 20:37t/p2620.101.29101.30501.291070.0011128.32
5252008.10.30 20:37sell2630.101.29071.29771.2837
5262008.10.31 00:27t/p2630.101.28371.29771.283770.5211198.84
5272008.10.31 00:27sell2640.101.28331.29031.2763
5282008.10.31 01:37t/p2640.101.27631.29031.276370.0011268.84
5292008.10.31 01:37sell2650.101.27591.28291.2689
5302008.10.31 02:16s/l2650.101.28291.28291.2689-70.0011198.84
5312008.10.31 02:16sell2660.101.28261.28961.2756
5322008.10.31 07:27t/p2660.101.27561.28961.275670.0011268.84
5332008.10.31 07:27sell2670.101.27531.28231.2683
5342008.10.31 08:25t/p2670.101.26831.28231.268370.0011338.84
5352008.10.31 08:25sell2680.101.26801.27501.2610
5362008.10.31 10:34s/l2680.101.27501.27501.2610-70.0011268.84
5372008.10.31 10:34sell2690.101.27471.28171.2677
5382006.07.20 17:34close at stop2690.101.27281.28171.267719.0011287.84