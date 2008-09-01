|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|BeginDate=2008.09.01 00:00; Lots=0.1;
|Bars in test
|1389218
|Ticks modelled
|7812804
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1287.84
|Gross profit
|10038.36
|Gross loss
|-8750.52
|Profit factor
|1.15
|Expected payoff
|4.79
|Absolute drawdown
|19.00
|Maximal drawdown
|1035.40 (8.76%)
|Relative drawdown
|8.76% (1035.40)
|Total trades
|269
|Short positions (won %)
|219 (54.79%)
|Long positions (won %)
|50 (48.00%)
|Profit trades (% of total)
|144 (53.53%)
|Loss trades (% of total)
|125 (46.47%)
|Largest
|profit trade
|71.56
|loss trade
|-72.34
|Average
|profit trade
|69.71
|loss trade
|-70.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (420.52)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-488.96)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|420.52 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-488.96 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.4707
|1.4777
|1.4637
|2
|2008.09.01 03:00
|t/p
|1
|0.10
|1.4637
|1.4777
|1.4637
|70.00
|10070.00
|3
|2008.09.01 03:00
|sell
|2
|0.10
|1.4634
|1.4704
|1.4564
|4
|2008.09.02 00:28
|t/p
|2
|0.10
|1.4564
|1.4704
|1.4564
|70.52
|10140.52
|5
|2008.09.02 00:28
|sell
|3
|0.10
|1.4560
|1.4630
|1.4490
|6
|2008.09.02 10:19
|t/p
|3
|0.10
|1.4490
|1.4630
|1.4490
|70.00
|10210.52
|7
|2008.09.02 10:19
|sell
|4
|0.10
|1.4487
|1.4557
|1.4417
|8
|2008.09.03 06:34
|t/p
|4
|0.10
|1.4417
|1.4557
|1.4417
|70.52
|10281.04
|9
|2008.09.03 06:34
|sell
|5
|0.10
|1.4414
|1.4484
|1.4344
|10
|2008.09.03 15:40
|s/l
|5
|0.10
|1.4484
|1.4484
|1.4344
|-70.00
|10211.04
|11
|2008.09.03 15:40
|sell
|6
|0.10
|1.4481
|1.4551
|1.4411
|12
|2008.09.04 16:29
|t/p
|6
|0.10
|1.4411
|1.4551
|1.4411
|71.56
|10282.60
|13
|2008.09.04 16:29
|sell
|7
|0.10
|1.4408
|1.4478
|1.4338
|14
|2008.09.04 17:18
|t/p
|7
|0.10
|1.4338
|1.4478
|1.4338
|70.00
|10352.60
|15
|2008.09.04 17:18
|sell
|8
|0.10
|1.4334
|1.4404
|1.4264
|16
|2008.09.04 23:13
|t/p
|8
|0.10
|1.4264
|1.4404
|1.4264
|70.00
|10422.60
|17
|2008.09.04 23:13
|sell
|9
|0.10
|1.4261
|1.4331
|1.4191
|18
|2008.09.05 14:48
|s/l
|9
|0.10
|1.4331
|1.4331
|1.4191
|-69.48
|10353.12
|19
|2008.09.05 14:48
|sell
|10
|0.10
|1.4328
|1.4398
|1.4258
|20
|2008.09.05 16:22
|t/p
|10
|0.10
|1.4258
|1.4398
|1.4258
|70.00
|10423.12
|21
|2008.09.05 16:22
|sell
|11
|0.10
|1.4255
|1.4325
|1.4185
|22
|2008.09.08 00:00
|s/l
|11
|0.10
|1.4325
|1.4325
|1.4185
|-69.48
|10353.64
|23
|2008.09.08 00:00
|sell
|12
|0.10
|1.4375
|1.4445
|1.4305
|24
|2008.09.08 09:53
|t/p
|12
|0.10
|1.4305
|1.4445
|1.4305
|70.00
|10423.64
|25
|2008.09.08 09:53
|sell
|13
|0.10
|1.4301
|1.4371
|1.4231
|26
|2008.09.08 11:04
|t/p
|13
|0.10
|1.4231
|1.4371
|1.4231
|70.00
|10493.64
|27
|2008.09.08 11:04
|sell
|14
|0.10
|1.4228
|1.4298
|1.4158
|28
|2008.09.08 17:55
|t/p
|14
|0.10
|1.4158
|1.4298
|1.4158
|70.00
|10563.64
|29
|2008.09.08 17:55
|sell
|15
|0.10
|1.4155
|1.4225
|1.4085
|30
|2008.09.08 19:25
|t/p
|15
|0.10
|1.4085
|1.4225
|1.4085
|70.00
|10633.64
|31
|2008.09.08 19:25
|sell
|16
|0.10
|1.4082
|1.4152
|1.4012
|32
|2008.09.08 22:12
|s/l
|16
|0.10
|1.4152
|1.4152
|1.4012
|-70.00
|10563.64
|33
|2008.09.08 22:12
|sell
|17
|0.10
|1.4149
|1.4219
|1.4079
|34
|2008.09.09 03:25
|t/p
|17
|0.10
|1.4079
|1.4219
|1.4079
|70.52
|10634.16
|35
|2008.09.09 03:25
|sell
|18
|0.10
|1.4076
|1.4146
|1.4006
|36
|2008.09.09 10:52
|s/l
|18
|0.10
|1.4146
|1.4146
|1.4006
|-70.00
|10564.16
|37
|2008.09.09 10:52
|sell
|19
|0.10
|1.4143
|1.4213
|1.4073
|38
|2008.09.09 15:37
|t/p
|19
|0.10
|1.4073
|1.4213
|1.4073
|70.00
|10634.16
|39
|2008.09.09 15:37
|sell
|20
|0.10
|1.4070
|1.4140
|1.4000
|40
|2008.09.09 16:08
|s/l
|20
|0.10
|1.4140
|1.4140
|1.4000
|-70.00
|10564.16
|41
|2008.09.09 16:08
|sell
|21
|0.10
|1.4137
|1.4207
|1.4067
|42
|2008.09.09 18:29
|s/l
|21
|0.10
|1.4207
|1.4207
|1.4067
|-70.00
|10494.16
|43
|2008.09.09 18:29
|sell
|22
|0.10
|1.4204
|1.4274
|1.4134
|44
|2008.09.09 21:12
|t/p
|22
|0.10
|1.4134
|1.4274
|1.4134
|70.00
|10564.16
|45
|2008.09.09 21:12
|sell
|23
|0.10
|1.4131
|1.4201
|1.4061
|46
|2008.09.10 16:53
|t/p
|23
|0.10
|1.4061
|1.4201
|1.4061
|70.52
|10634.68
|47
|2008.09.10 16:53
|sell
|24
|0.10
|1.4058
|1.4128
|1.3988
|48
|2008.09.10 23:04
|t/p
|24
|0.10
|1.3988
|1.4128
|1.3988
|70.00
|10704.68
|49
|2008.09.10 23:04
|sell
|25
|0.10
|1.3985
|1.4055
|1.3915
|50
|2008.09.11 10:41
|t/p
|25
|0.10
|1.3915
|1.4055
|1.3915
|71.56
|10776.24
|51
|2008.09.11 10:41
|sell
|26
|0.10
|1.3912
|1.3982
|1.3842
|52
|2008.09.11 14:32
|s/l
|26
|0.10
|1.3982
|1.3982
|1.3842
|-70.00
|10706.24
|53
|2008.09.11 14:32
|sell
|27
|0.10
|1.3979
|1.4049
|1.3909
|54
|2008.09.11 15:15
|t/p
|27
|0.10
|1.3909
|1.4049
|1.3909
|70.00
|10776.24
|55
|2008.09.11 15:15
|sell
|28
|0.10
|1.3906
|1.3976
|1.3836
|56
|2008.09.11 22:28
|s/l
|28
|0.10
|1.3976
|1.3976
|1.3836
|-70.00
|10706.24
|57
|2008.09.11 22:28
|sell
|29
|0.10
|1.3973
|1.4043
|1.3903
|58
|2008.09.11 23:35
|s/l
|29
|0.10
|1.4043
|1.4043
|1.3903
|-70.00
|10636.24
|59
|2008.09.11 23:35
|sell
|30
|0.10
|1.4040
|1.4110
|1.3970
|60
|2008.09.12 10:24
|s/l
|30
|0.10
|1.4110
|1.4110
|1.3970
|-69.48
|10566.76
|61
|2008.09.12 10:24
|sell
|31
|0.10
|1.4107
|1.4177
|1.4037
|62
|2008.09.12 16:50
|s/l
|31
|0.10
|1.4177
|1.4177
|1.4037
|-70.00
|10496.76
|63
|2008.09.12 16:50
|sell
|32
|0.10
|1.4174
|1.4244
|1.4104
|64
|2008.09.15 00:00
|s/l
|32
|0.10
|1.4244
|1.4244
|1.4104
|-69.48
|10427.28
|65
|2008.09.15 00:00
|sell
|33
|0.10
|1.4293
|1.4363
|1.4223
|66
|2008.09.15 04:13
|s/l
|33
|0.10
|1.4363
|1.4363
|1.4223
|-70.00
|10357.28
|67
|2008.09.15 04:13
|sell
|34
|0.10
|1.4360
|1.4430
|1.4290
|68
|2008.09.15 05:08
|s/l
|34
|0.10
|1.4430
|1.4430
|1.4290
|-70.00
|10287.28
|69
|2008.09.15 05:08
|sell
|35
|0.10
|1.4428
|1.4498
|1.4358
|70
|2008.09.15 06:44
|t/p
|35
|0.10
|1.4358
|1.4498
|1.4358
|70.00
|10357.28
|71
|2008.09.15 06:44
|sell
|36
|0.10
|1.4355
|1.4425
|1.4285
|72
|2008.09.15 07:43
|s/l
|36
|0.10
|1.4425
|1.4425
|1.4285
|-70.00
|10287.28
|73
|2008.09.15 07:43
|sell
|37
|0.10
|1.4422
|1.4492
|1.4352
|74
|2008.09.15 08:30
|t/p
|37
|0.10
|1.4352
|1.4492
|1.4352
|70.00
|10357.28
|75
|2008.09.15 08:30
|sell
|38
|0.10
|1.4349
|1.4419
|1.4279
|76
|2008.09.15 10:10
|t/p
|38
|0.10
|1.4279
|1.4419
|1.4279
|70.00
|10427.28
|77
|2008.09.15 10:10
|sell
|39
|0.10
|1.4276
|1.4346
|1.4206
|78
|2008.09.15 12:31
|t/p
|39
|0.10
|1.4206
|1.4346
|1.4206
|70.00
|10497.28
|79
|2008.09.15 12:31
|sell
|40
|0.10
|1.4203
|1.4273
|1.4133
|80
|2008.09.15 13:26
|t/p
|40
|0.10
|1.4133
|1.4273
|1.4133
|70.00
|10567.28
|81
|2008.09.15 13:26
|sell
|41
|0.10
|1.4130
|1.4200
|1.4060
|82
|2008.09.15 15:29
|s/l
|41
|0.10
|1.4200
|1.4200
|1.4060
|-70.00
|10497.28
|83
|2008.09.15 15:29
|sell
|42
|0.10
|1.4197
|1.4267
|1.4127
|84
|2008.09.15 21:34
|s/l
|42
|0.10
|1.4267
|1.4267
|1.4127
|-70.00
|10427.28
|85
|2008.09.15 21:34
|buy
|43
|0.10
|1.4267
|1.4197
|1.4337
|86
|2008.09.16 05:27
|s/l
|43
|0.10
|1.4197
|1.4197
|1.4337
|-70.78
|10356.50
|87
|2008.09.16 05:27
|sell
|44
|0.10
|1.4196
|1.4266
|1.4126
|88
|2008.09.16 08:00
|s/l
|44
|0.10
|1.4266
|1.4266
|1.4126
|-70.00
|10286.50
|89
|2008.09.16 08:00
|buy
|45
|0.10
|1.4266
|1.4196
|1.4336
|90
|2008.09.16 11:42
|s/l
|45
|0.10
|1.4196
|1.4196
|1.4336
|-70.00
|10216.50
|91
|2008.09.16 11:42
|buy
|46
|0.10
|1.4198
|1.4128
|1.4268
|92
|2008.09.16 14:18
|t/p
|46
|0.10
|1.4268
|1.4128
|1.4268
|70.00
|10286.50
|93
|2008.09.16 14:18
|buy
|47
|0.10
|1.4271
|1.4201
|1.4341
|94
|2008.09.16 15:21
|s/l
|47
|0.10
|1.4201
|1.4201
|1.4341
|-70.00
|10216.50
|95
|2008.09.16 15:21
|buy
|48
|0.10
|1.4204
|1.4134
|1.4274
|96
|2008.09.16 16:58
|s/l
|48
|0.10
|1.4134
|1.4134
|1.4274
|-70.00
|10146.50
|97
|2008.09.16 16:58
|buy
|49
|0.10
|1.4136
|1.4066
|1.4206
|98
|2008.09.17 02:10
|t/p
|49
|0.10
|1.4206
|1.4066
|1.4206
|69.22
|10215.72
|99
|2008.09.17 02:10
|sell
|50
|0.10
|1.4206
|1.4276
|1.4136
|100
|2008.09.17 17:22
|t/p
|50
|0.10
|1.4136
|1.4276
|1.4136
|70.00
|10285.72
|101
|2008.09.17 17:22
|buy
|51
|0.10
|1.4136
|1.4066
|1.4206
|102
|2008.09.17 19:18
|t/p
|51
|0.10
|1.4206
|1.4066
|1.4206
|70.00
|10355.72
|103
|2008.09.17 19:18
|buy
|52
|0.10
|1.4209
|1.4139
|1.4279
|104
|2008.09.17 19:41
|t/p
|52
|0.10
|1.4279
|1.4139
|1.4279
|70.00
|10425.72
|105
|2008.09.17 19:41
|buy
|53
|0.10
|1.4283
|1.4213
|1.4353
|106
|2008.09.17 20:04
|t/p
|53
|0.10
|1.4353
|1.4213
|1.4353
|70.00
|10495.72
|107
|2008.09.17 20:04
|buy
|54
|0.10
|1.4356
|1.4286
|1.4426
|108
|2008.09.18 09:02
|s/l
|54
|0.10
|1.4286
|1.4286
|1.4426
|-72.34
|10423.38
|109
|2008.09.18 09:02
|sell
|55
|0.10
|1.4284
|1.4354
|1.4214
|110
|2008.09.18 10:14
|s/l
|55
|0.10
|1.4354
|1.4354
|1.4214
|-70.00
|10353.38
|111
|2008.09.18 10:14
|sell
|56
|0.10
|1.4351
|1.4421
|1.4281
|112
|2008.09.18 10:33
|s/l
|56
|0.10
|1.4421
|1.4421
|1.4281
|-70.00
|10283.38
|113
|2008.09.18 10:33
|sell
|57
|0.10
|1.4418
|1.4488
|1.4348
|114
|2008.09.18 12:04
|s/l
|57
|0.10
|1.4488
|1.4488
|1.4348
|-70.00
|10213.38
|115
|2008.09.18 12:04
|sell
|58
|0.10
|1.4485
|1.4555
|1.4415
|116
|2008.09.18 15:30
|t/p
|58
|0.10
|1.4415
|1.4555
|1.4415
|70.00
|10283.38
|117
|2008.09.18 15:30
|buy
|59
|0.10
|1.4415
|1.4345
|1.4485
|118
|2008.09.18 21:07
|s/l
|59
|0.10
|1.4345
|1.4345
|1.4485
|-70.00
|10213.38
|119
|2008.09.18 21:07
|buy
|60
|0.10
|1.4347
|1.4277
|1.4417
|120
|2008.09.19 02:22
|s/l
|60
|0.10
|1.4277
|1.4277
|1.4417
|-70.78
|10142.60
|121
|2008.09.19 02:22
|buy
|61
|0.10
|1.4280
|1.4210
|1.4350
|122
|2008.09.19 03:07
|s/l
|61
|0.10
|1.4210
|1.4210
|1.4350
|-70.00
|10072.60
|123
|2008.09.19 03:07
|buy
|62
|0.10
|1.4213
|1.4143
|1.4283
|124
|2008.09.19 14:35
|t/p
|62
|0.10
|1.4283
|1.4143
|1.4283
|70.00
|10142.60
|125
|2008.09.19 14:35
|buy
|63
|0.10
|1.4287
|1.4217
|1.4357
|126
|2008.09.19 15:24
|t/p
|63
|0.10
|1.4357
|1.4217
|1.4357
|70.00
|10212.60
|127
|2008.09.19 15:24
|buy
|64
|0.10
|1.4360
|1.4290
|1.4430
|128
|2008.09.19 16:55
|t/p
|64
|0.10
|1.4430
|1.4290
|1.4430
|70.00
|10282.60
|129
|2008.09.19 16:55
|buy
|65
|0.10
|1.4433
|1.4363
|1.4503
|130
|2008.09.19 18:11
|s/l
|65
|0.10
|1.4363
|1.4363
|1.4503
|-70.00
|10212.60
|131
|2008.09.19 18:11
|buy
|66
|0.10
|1.4366
|1.4296
|1.4436
|132
|2008.09.19 18:36
|t/p
|66
|0.10
|1.4436
|1.4296
|1.4436
|70.00
|10282.60
|133
|2008.09.19 18:36
|buy
|67
|0.10
|1.4439
|1.4369
|1.4509
|134
|2008.09.22 04:06
|t/p
|67
|0.10
|1.4509
|1.4369
|1.4509
|69.22
|10351.82
|135
|2008.09.22 04:06
|buy
|68
|0.10
|1.4514
|1.4444
|1.4584
|136
|2008.09.22 10:09
|t/p
|68
|0.10
|1.4584
|1.4444
|1.4584
|70.00
|10421.82
|137
|2008.09.22 10:09
|buy
|69
|0.10
|1.4588
|1.4518
|1.4658
|138
|2008.09.22 16:44
|t/p
|69
|0.10
|1.4658
|1.4518
|1.4658
|70.00
|10491.82
|139
|2008.09.22 16:44
|buy
|70
|0.10
|1.4661
|1.4591
|1.4731
|140
|2008.09.22 18:49
|t/p
|70
|0.10
|1.4731
|1.4591
|1.4731
|70.00
|10561.82
|141
|2008.09.22 18:49
|buy
|71
|0.10
|1.4734
|1.4664
|1.4804
|142
|2008.09.22 20:46
|t/p
|71
|0.10
|1.4804
|1.4664
|1.4804
|70.00
|10631.82
|143
|2008.09.22 20:46
|buy
|72
|0.10
|1.4807
|1.4737
|1.4877
|144
|2008.09.23 08:45
|s/l
|72
|0.10
|1.4737
|1.4737
|1.4877
|-70.78
|10561.04
|145
|2008.09.23 08:45
|buy
|73
|0.10
|1.4739
|1.4669
|1.4809
|146
|2008.09.23 19:03
|s/l
|73
|0.10
|1.4669
|1.4669
|1.4809
|-70.00
|10491.04
|147
|2008.09.23 19:03
|buy
|74
|0.10
|1.4671
|1.4601
|1.4741
|148
|2008.09.24 14:41
|t/p
|74
|0.10
|1.4741
|1.4601
|1.4741
|69.22
|10560.26
|149
|2008.09.24 14:41
|buy
|75
|0.10
|1.4744
|1.4674
|1.4814
|150
|2008.09.24 16:28
|s/l
|75
|0.10
|1.4674
|1.4674
|1.4814
|-70.00
|10490.26
|151
|2008.09.24 16:28
|buy
|76
|0.10
|1.4677
|1.4607
|1.4747
|152
|2008.09.24 23:51
|s/l
|76
|0.10
|1.4607
|1.4607
|1.4747
|-70.00
|10420.26
|153
|2008.09.24 23:51
|buy
|77
|0.10
|1.4609
|1.4539
|1.4679
|154
|2008.09.25 03:18
|t/p
|77
|0.10
|1.4679
|1.4539
|1.4679
|67.66
|10487.92
|155
|2008.09.25 03:18
|buy
|78
|0.10
|1.4683
|1.4613
|1.4753
|156
|2008.09.25 08:36
|t/p
|78
|0.10
|1.4753
|1.4613
|1.4753
|70.00
|10557.92
|157
|2008.09.25 08:36
|buy
|79
|0.10
|1.4758
|1.4688
|1.4828
|158
|2008.09.25 12:34
|s/l
|79
|0.10
|1.4688
|1.4688
|1.4828
|-70.00
|10487.92
|159
|2008.09.25 12:34
|buy
|80
|0.10
|1.4691
|1.4621
|1.4761
|160
|2008.09.25 17:42
|s/l
|80
|0.10
|1.4621
|1.4621
|1.4761
|-70.00
|10417.92
|161
|2008.09.25 17:42
|buy
|81
|0.10
|1.4624
|1.4554
|1.4694
|162
|2008.09.26 12:25
|s/l
|81
|0.10
|1.4554
|1.4554
|1.4694
|-70.78
|10347.14
|163
|2008.09.26 12:25
|buy
|82
|0.10
|1.4557
|1.4487
|1.4627
|164
|2008.09.26 13:44
|t/p
|82
|0.10
|1.4627
|1.4487
|1.4627
|70.00
|10417.14
|165
|2008.09.26 13:44
|buy
|83
|0.10
|1.4630
|1.4560
|1.4700
|166
|2008.09.29 00:00
|s/l
|83
|0.10
|1.4560
|1.4560
|1.4700
|-70.78
|10346.36
|167
|2008.09.29 00:00
|buy
|84
|0.10
|1.4520
|1.4450
|1.4590
|168
|2008.09.29 07:34
|s/l
|84
|0.10
|1.4450
|1.4450
|1.4590
|-70.00
|10276.36
|169
|2008.09.29 07:34
|sell
|85
|0.10
|1.4450
|1.4520
|1.4380
|170
|2008.09.29 09:12
|t/p
|85
|0.10
|1.4380
|1.4520
|1.4380
|70.00
|10346.36
|171
|2008.09.29 09:12
|sell
|86
|0.10
|1.4377
|1.4447
|1.4307
|172
|2008.09.29 11:35
|t/p
|86
|0.10
|1.4307
|1.4447
|1.4307
|70.00
|10416.36
|173
|2008.09.29 11:35
|sell
|87
|0.10
|1.4302
|1.4372
|1.4232
|174
|2008.09.29 13:50
|s/l
|87
|0.10
|1.4372
|1.4372
|1.4232
|-70.00
|10346.36
|175
|2008.09.29 13:50
|sell
|88
|0.10
|1.4369
|1.4439
|1.4299
|176
|2008.09.29 16:05
|s/l
|88
|0.10
|1.4439
|1.4439
|1.4299
|-70.00
|10276.36
|177
|2008.09.29 16:05
|sell
|89
|0.10
|1.4436
|1.4506
|1.4366
|178
|2008.09.29 19:46
|s/l
|89
|0.10
|1.4506
|1.4506
|1.4366
|-70.00
|10206.36
|179
|2008.09.29 19:46
|sell
|90
|0.10
|1.4503
|1.4573
|1.4433
|180
|2008.09.29 19:46
|s/l
|90
|0.10
|1.4573
|1.4573
|1.4433
|-70.00
|10136.36
|181
|2008.09.29 19:47
|sell
|91
|0.10
|1.4559
|1.4629
|1.4489
|182
|2008.09.29 19:48
|t/p
|91
|0.10
|1.4489
|1.4629
|1.4489
|70.00
|10206.36
|183
|2008.09.29 19:48
|sell
|92
|0.10
|1.4486
|1.4556
|1.4416
|184
|2008.09.29 23:54
|t/p
|92
|0.10
|1.4416
|1.4556
|1.4416
|70.00
|10276.36
|185
|2008.09.29 23:54
|sell
|93
|0.10
|1.4413
|1.4483
|1.4343
|186
|2008.09.30 04:51
|t/p
|93
|0.10
|1.4343
|1.4483
|1.4343
|70.52
|10346.88
|187
|2008.09.30 04:51
|sell
|94
|0.10
|1.4340
|1.4410
|1.4270
|188
|2008.09.30 09:02
|s/l
|94
|0.10
|1.4410
|1.4410
|1.4270
|-70.00
|10276.88
|189
|2008.09.30 09:02
|sell
|95
|0.10
|1.4407
|1.4477
|1.4337
|190
|2008.09.30 12:29
|t/p
|95
|0.10
|1.4337
|1.4477
|1.4337
|70.00
|10346.88
|191
|2008.09.30 12:29
|sell
|96
|0.10
|1.4334
|1.4404
|1.4264
|192
|2008.09.30 14:37
|t/p
|96
|0.10
|1.4264
|1.4404
|1.4264
|70.00
|10416.88
|193
|2008.09.30 14:37
|sell
|97
|0.10
|1.4260
|1.4330
|1.4190
|194
|2008.09.30 15:39
|t/p
|97
|0.10
|1.4190
|1.4330
|1.4190
|70.00
|10486.88
|195
|2008.09.30 15:39
|sell
|98
|0.10
|1.4187
|1.4257
|1.4117
|196
|2008.09.30 16:43
|t/p
|98
|0.10
|1.4117
|1.4257
|1.4117
|70.00
|10556.88
|197
|2008.09.30 16:43
|sell
|99
|0.10
|1.4114
|1.4184
|1.4044
|198
|2008.09.30 17:00
|t/p
|99
|0.10
|1.4044
|1.4184
|1.4044
|70.00
|10626.88
|199
|2008.09.30 17:00
|sell
|100
|0.10
|1.4041
|1.4111
|1.3971
|200
|2008.09.30 23:19
|s/l
|100
|0.10
|1.4111
|1.4111
|1.3971
|-70.00
|10556.88
|201
|2008.09.30 23:19
|sell
|101
|0.10
|1.4109
|1.4179
|1.4039
|202
|2008.10.01 14:24
|t/p
|101
|0.10
|1.4039
|1.4179
|1.4039
|70.52
|10627.40
|203
|2008.10.01 14:24
|sell
|102
|0.10
|1.4036
|1.4106
|1.3966
|204
|2008.10.02 02:02
|t/p
|102
|0.10
|1.3966
|1.4106
|1.3966
|71.56
|10698.96
|205
|2008.10.02 02:02
|sell
|103
|0.10
|1.3962
|1.4032
|1.3892
|206
|2008.10.02 09:23
|t/p
|103
|0.10
|1.3892
|1.4032
|1.3892
|70.00
|10768.96
|207
|2008.10.02 09:23
|sell
|104
|0.10
|1.3889
|1.3959
|1.3819
|208
|2008.10.02 14:35
|t/p
|104
|0.10
|1.3819
|1.3959
|1.3819
|70.00
|10838.96
|209
|2008.10.02 14:35
|sell
|105
|0.10
|1.3814
|1.3884
|1.3744
|210
|2008.10.03 07:26
|s/l
|105
|0.10
|1.3884
|1.3884
|1.3744
|-69.48
|10769.48
|211
|2008.10.03 07:26
|sell
|106
|0.10
|1.3881
|1.3951
|1.3811
|212
|2008.10.03 09:16
|t/p
|106
|0.10
|1.3811
|1.3951
|1.3811
|70.00
|10839.48
|213
|2008.10.03 09:16
|sell
|107
|0.10
|1.3808
|1.3878
|1.3738
|214
|2008.10.03 10:28
|s/l
|107
|0.10
|1.3878
|1.3878
|1.3738
|-70.00
|10769.48
|215
|2008.10.03 10:28
|sell
|108
|0.10
|1.3875
|1.3945
|1.3805
|216
|2008.10.03 14:32
|t/p
|108
|0.10
|1.3805
|1.3945
|1.3805
|70.00
|10839.48
|217
|2008.10.03 14:32
|sell
|109
|0.10
|1.3802
|1.3872
|1.3732
|218
|2008.10.03 15:17
|t/p
|109
|0.10
|1.3732
|1.3872
|1.3732
|70.00
|10909.48
|219
|2008.10.03 15:17
|sell
|110
|0.10
|1.3729
|1.3799
|1.3659
|220
|2008.10.03 16:45
|s/l
|110
|0.10
|1.3799
|1.3799
|1.3659
|-70.00
|10839.48
|221
|2008.10.03 16:45
|sell
|111
|0.10
|1.3796
|1.3866
|1.3726
|222
|2008.10.03 18:11
|s/l
|111
|0.10
|1.3866
|1.3866
|1.3726
|-70.00
|10769.48
|223
|2008.10.03 18:11
|sell
|112
|0.10
|1.3863
|1.3933
|1.3793
|224
|2008.10.03 18:44
|t/p
|112
|0.10
|1.3793
|1.3933
|1.3793
|70.00
|10839.48
|225
|2008.10.03 18:44
|sell
|113
|0.10
|1.3790
|1.3860
|1.3720
|226
|2008.10.03 19:27
|s/l
|113
|0.10
|1.3860
|1.3860
|1.3720
|-70.00
|10769.48
|227
|2008.10.03 19:27
|sell
|114
|0.10
|1.3858
|1.3928
|1.3788
|228
|2008.10.03 22:32
|t/p
|114
|0.10
|1.3788
|1.3928
|1.3788
|70.00
|10839.48
|229
|2008.10.03 22:32
|sell
|115
|0.10
|1.3785
|1.3855
|1.3715
|230
|2008.10.06 00:00
|t/p
|115
|0.10
|1.3715
|1.3855
|1.3715
|70.52
|10910.00
|231
|2008.10.06 00:00
|sell
|116
|0.10
|1.3637
|1.3707
|1.3567
|232
|2008.10.06 08:08
|t/p
|116
|0.10
|1.3567
|1.3707
|1.3567
|70.00
|10980.00
|233
|2008.10.06 08:08
|sell
|117
|0.10
|1.3563
|1.3633
|1.3493
|234
|2008.10.06 14:01
|s/l
|117
|0.10
|1.3633
|1.3633
|1.3493
|-70.00
|10910.00
|235
|2008.10.06 14:01
|sell
|118
|0.10
|1.3630
|1.3700
|1.3560
|236
|2008.10.06 15:57
|t/p
|118
|0.10
|1.3560
|1.3700
|1.3560
|70.00
|10980.00
|237
|2008.10.06 15:57
|sell
|119
|0.10
|1.3557
|1.3627
|1.3487
|238
|2008.10.06 16:48
|t/p
|119
|0.10
|1.3487
|1.3627
|1.3487
|70.00
|11050.00
|239
|2008.10.06 16:48
|sell
|120
|0.10
|1.3484
|1.3554
|1.3414
|240
|2008.10.07 05:48
|s/l
|120
|0.10
|1.3554
|1.3554
|1.3414
|-69.48
|10980.52
|241
|2008.10.07 05:48
|sell
|121
|0.10
|1.3551
|1.3621
|1.3481
|242
|2008.10.07 06:31
|s/l
|121
|0.10
|1.3621
|1.3621
|1.3481
|-70.00
|10910.52
|243
|2008.10.07 06:31
|sell
|122
|0.10
|1.3618
|1.3688
|1.3548
|244
|2008.10.07 07:55
|t/p
|122
|0.10
|1.3548
|1.3688
|1.3548
|70.00
|10980.52
|245
|2008.10.07 07:55
|sell
|123
|0.10
|1.3544
|1.3614
|1.3474
|246
|2008.10.07 08:18
|s/l
|123
|0.10
|1.3614
|1.3614
|1.3474
|-70.00
|10910.52
|247
|2008.10.07 08:18
|sell
|124
|0.10
|1.3611
|1.3681
|1.3541
|248
|2008.10.07 10:15
|t/p
|124
|0.10
|1.3541
|1.3681
|1.3541
|70.00
|10980.52
|249
|2008.10.07 10:15
|sell
|125
|0.10
|1.3538
|1.3608
|1.3468
|250
|2008.10.07 13:47
|s/l
|125
|0.10
|1.3608
|1.3608
|1.3468
|-70.00
|10910.52
|251
|2008.10.07 13:47
|sell
|126
|0.10
|1.3605
|1.3675
|1.3535
|252
|2008.10.07 15:13
|s/l
|126
|0.10
|1.3675
|1.3675
|1.3535
|-70.00
|10840.52
|253
|2008.10.07 15:13
|sell
|127
|0.10
|1.3672
|1.3742
|1.3602
|254
|2008.10.07 15:34
|s/l
|127
|0.10
|1.3742
|1.3742
|1.3602
|-70.00
|10770.52
|255
|2008.10.07 15:34
|sell
|128
|0.10
|1.3740
|1.3810
|1.3670
|256
|2008.10.07 15:55
|t/p
|128
|0.10
|1.3670
|1.3810
|1.3670
|70.00
|10840.52
|257
|2008.10.07 15:55
|sell
|129
|0.10
|1.3667
|1.3737
|1.3597
|258
|2008.10.07 17:11
|t/p
|129
|0.10
|1.3597
|1.3737
|1.3597
|70.00
|10910.52
|259
|2008.10.07 17:11
|sell
|130
|0.10
|1.3594
|1.3664
|1.3524
|260
|2008.10.07 20:49
|s/l
|130
|0.10
|1.3664
|1.3664
|1.3524
|-70.00
|10840.52
|261
|2008.10.07 20:49
|sell
|131
|0.10
|1.3662
|1.3732
|1.3592
|262
|2008.10.07 22:55
|t/p
|131
|0.10
|1.3592
|1.3732
|1.3592
|70.00
|10910.52
|263
|2008.10.07 22:55
|sell
|132
|0.10
|1.3589
|1.3659
|1.3519
|264
|2008.10.08 09:11
|s/l
|132
|0.10
|1.3659
|1.3659
|1.3519
|-69.48
|10841.04
|265
|2008.10.08 09:11
|sell
|133
|0.10
|1.3657
|1.3727
|1.3587
|266
|2008.10.08 13:25
|s/l
|133
|0.10
|1.3727
|1.3727
|1.3587
|-70.00
|10771.04
|267
|2008.10.08 13:25
|sell
|134
|0.10
|1.3724
|1.3794
|1.3654
|268
|2008.10.08 14:30
|t/p
|134
|0.10
|1.3654
|1.3794
|1.3654
|70.00
|10841.04
|269
|2008.10.08 14:30
|sell
|135
|0.10
|1.3651
|1.3721
|1.3581
|270
|2008.10.08 19:13
|s/l
|135
|0.10
|1.3721
|1.3721
|1.3581
|-70.00
|10771.04
|271
|2008.10.08 19:13
|sell
|136
|0.10
|1.3718
|1.3788
|1.3648
|272
|2008.10.08 23:07
|t/p
|136
|0.10
|1.3648
|1.3788
|1.3648
|70.00
|10841.04
|273
|2008.10.08 23:07
|sell
|137
|0.10
|1.3645
|1.3715
|1.3575
|274
|2008.10.09 09:30
|s/l
|137
|0.10
|1.3715
|1.3715
|1.3575
|-68.44
|10772.60
|275
|2008.10.09 09:30
|sell
|138
|0.10
|1.3713
|1.3783
|1.3643
|276
|2008.10.09 10:22
|s/l
|138
|0.10
|1.3783
|1.3783
|1.3643
|-70.00
|10702.60
|277
|2008.10.09 10:22
|sell
|139
|0.10
|1.3780
|1.3850
|1.3710
|278
|2008.10.09 12:36
|t/p
|139
|0.10
|1.3710
|1.3850
|1.3710
|70.00
|10772.60
|279
|2008.10.09 12:36
|sell
|140
|0.10
|1.3707
|1.3777
|1.3637
|280
|2008.10.09 16:27
|t/p
|140
|0.10
|1.3637
|1.3777
|1.3637
|70.00
|10842.60
|281
|2008.10.09 16:27
|sell
|141
|0.10
|1.3634
|1.3704
|1.3564
|282
|2008.10.10 01:30
|t/p
|141
|0.10
|1.3564
|1.3704
|1.3564
|70.52
|10913.12
|283
|2008.10.10 01:30
|sell
|142
|0.10
|1.3561
|1.3631
|1.3491
|284
|2008.10.10 09:32
|s/l
|142
|0.10
|1.3631
|1.3631
|1.3491
|-70.00
|10843.12
|285
|2008.10.10 09:32
|sell
|143
|0.10
|1.3628
|1.3698
|1.3558
|286
|2008.10.10 11:49
|t/p
|143
|0.10
|1.3558
|1.3698
|1.3558
|70.00
|10913.12
|287
|2008.10.10 11:49
|sell
|144
|0.10
|1.3554
|1.3624
|1.3484
|288
|2008.10.10 17:11
|t/p
|144
|0.10
|1.3484
|1.3624
|1.3484
|70.00
|10983.12
|289
|2008.10.10 17:11
|sell
|145
|0.10
|1.3481
|1.3551
|1.3411
|290
|2008.10.10 19:34
|t/p
|145
|0.10
|1.3411
|1.3551
|1.3411
|70.00
|11053.12
|291
|2008.10.10 19:34
|sell
|146
|0.10
|1.3408
|1.3478
|1.3338
|292
|2008.10.10 20:26
|t/p
|146
|0.10
|1.3338
|1.3478
|1.3338
|70.00
|11123.12
|293
|2008.10.10 20:26
|sell
|147
|0.10
|1.3335
|1.3405
|1.3265
|294
|2008.10.10 20:45
|t/p
|147
|0.10
|1.3265
|1.3405
|1.3265
|70.00
|11193.12
|295
|2008.10.10 20:45
|sell
|148
|0.10
|1.3262
|1.3332
|1.3192
|296
|2008.10.10 21:04
|s/l
|148
|0.10
|1.3332
|1.3332
|1.3192
|-70.00
|11123.12
|297
|2008.10.10 21:04
|sell
|149
|0.10
|1.3329
|1.3399
|1.3259
|298
|2008.10.10 21:28
|s/l
|149
|0.10
|1.3399
|1.3399
|1.3259
|-70.00
|11053.12
|299
|2008.10.10 21:28
|sell
|150
|0.10
|1.3396
|1.3466
|1.3326
|300
|2008.10.13 00:02
|s/l
|150
|0.10
|1.3466
|1.3466
|1.3326
|-69.48
|10983.64
|301
|2008.10.13 00:02
|sell
|151
|0.10
|1.3581
|1.3651
|1.3511
|302
|2008.10.13 04:47
|t/p
|151
|0.10
|1.3511
|1.3651
|1.3511
|70.00
|11053.64
|303
|2008.10.13 04:47
|sell
|152
|0.10
|1.3507
|1.3577
|1.3437
|304
|2008.10.13 08:01
|s/l
|152
|0.10
|1.3577
|1.3577
|1.3437
|-70.00
|10983.64
|305
|2008.10.13 08:01
|buy
|153
|0.10
|1.3577
|1.3507
|1.3647
|306
|2008.10.13 08:27
|t/p
|153
|0.10
|1.3647
|1.3507
|1.3647
|70.00
|11053.64
|307
|2008.10.13 08:27
|buy
|154
|0.10
|1.3650
|1.3580
|1.3720
|308
|2008.10.13 12:08
|s/l
|154
|0.10
|1.3580
|1.3580
|1.3720
|-70.00
|10983.64
|309
|2008.10.13 12:08
|buy
|155
|0.10
|1.3583
|1.3513
|1.3653
|310
|2008.10.13 14:35
|t/p
|155
|0.10
|1.3653
|1.3513
|1.3653
|70.00
|11053.64
|311
|2008.10.13 14:35
|buy
|156
|0.10
|1.3656
|1.3586
|1.3726
|312
|2008.10.13 16:54
|s/l
|156
|0.10
|1.3586
|1.3586
|1.3726
|-70.00
|10983.64
|313
|2008.10.13 16:54
|buy
|157
|0.10
|1.3589
|1.3519
|1.3659
|314
|2008.10.13 18:08
|s/l
|157
|0.10
|1.3519
|1.3519
|1.3659
|-70.00
|10913.64
|315
|2008.10.13 18:08
|buy
|158
|0.10
|1.3522
|1.3452
|1.3592
|316
|2008.10.13 21:42
|t/p
|158
|0.10
|1.3592
|1.3452
|1.3592
|70.00
|10983.64
|317
|2008.10.13 21:42
|sell
|159
|0.10
|1.3592
|1.3662
|1.3522
|318
|2008.10.14 02:16
|s/l
|159
|0.10
|1.3662
|1.3662
|1.3522
|-69.48
|10914.16
|319
|2008.10.14 02:16
|sell
|160
|0.10
|1.3660
|1.3730
|1.3590
|320
|2008.10.14 12:30
|s/l
|160
|0.10
|1.3730
|1.3730
|1.3590
|-70.00
|10844.16
|321
|2008.10.14 12:30
|sell
|161
|0.10
|1.3727
|1.3797
|1.3657
|322
|2008.10.14 16:09
|t/p
|161
|0.10
|1.3657
|1.3797
|1.3657
|70.00
|10914.16
|323
|2008.10.14 16:09
|buy
|162
|0.10
|1.3657
|1.3587
|1.3727
|324
|2008.10.15 01:08
|s/l
|162
|0.10
|1.3587
|1.3587
|1.3727
|-70.78
|10843.38
|325
|2008.10.15 01:08
|buy
|163
|0.10
|1.3590
|1.3520
|1.3660
|326
|2008.10.15 12:32
|t/p
|163
|0.10
|1.3660
|1.3520
|1.3660
|70.00
|10913.38
|327
|2008.10.15 12:32
|buy
|164
|0.10
|1.3663
|1.3593
|1.3733
|328
|2008.10.15 14:46
|s/l
|164
|0.10
|1.3593
|1.3593
|1.3733
|-70.00
|10843.38
|329
|2008.10.15 14:46
|buy
|165
|0.10
|1.3595
|1.3525
|1.3665
|330
|2008.10.15 18:17
|s/l
|165
|0.10
|1.3525
|1.3525
|1.3665
|-70.00
|10773.38
|331
|2008.10.15 18:17
|buy
|166
|0.10
|1.3528
|1.3458
|1.3598
|332
|2008.10.15 23:18
|s/l
|166
|0.10
|1.3458
|1.3458
|1.3598
|-70.00
|10703.38
|333
|2008.10.15 23:18
|buy
|167
|0.10
|1.3460
|1.3390
|1.3530
|334
|2008.10.16 06:26
|s/l
|167
|0.10
|1.3390
|1.3390
|1.3530
|-72.34
|10631.04
|335
|2008.10.16 06:26
|buy
|168
|0.10
|1.3391
|1.3321
|1.3461
|336
|2008.10.16 10:08
|t/p
|168
|0.10
|1.3461
|1.3321
|1.3461
|70.00
|10701.04
|337
|2008.10.16 10:08
|buy
|169
|0.10
|1.3464
|1.3394
|1.3534
|338
|2008.10.16 14:40
|t/p
|169
|0.10
|1.3534
|1.3394
|1.3534
|70.00
|10771.04
|339
|2008.10.16 14:40
|sell
|170
|0.10
|1.3534
|1.3604
|1.3464
|340
|2008.10.16 15:33
|t/p
|170
|0.10
|1.3464
|1.3604
|1.3464
|70.00
|10841.04
|341
|2008.10.16 15:33
|sell
|171
|0.10
|1.3460
|1.3530
|1.3390
|342
|2008.10.16 16:20
|t/p
|171
|0.10
|1.3390
|1.3530
|1.3390
|70.00
|10911.04
|343
|2008.10.16 16:20
|sell
|172
|0.10
|1.3387
|1.3457
|1.3317
|344
|2008.10.16 21:08
|s/l
|172
|0.10
|1.3457
|1.3457
|1.3317
|-70.00
|10841.04
|345
|2008.10.16 21:08
|sell
|173
|0.10
|1.3454
|1.3524
|1.3384
|346
|2008.10.20 08:56
|s/l
|173
|0.10
|1.3524
|1.3524
|1.3384
|-68.96
|10772.08
|347
|2008.10.20 08:56
|sell
|174
|0.10
|1.3523
|1.3593
|1.3453
|348
|2008.10.20 12:51
|t/p
|174
|0.10
|1.3453
|1.3593
|1.3453
|70.00
|10842.08
|349
|2008.10.20 12:51
|sell
|175
|0.10
|1.3450
|1.3520
|1.3380
|350
|2008.10.20 15:25
|t/p
|175
|0.10
|1.3380
|1.3520
|1.3380
|70.00
|10912.08
|351
|2008.10.20 15:25
|sell
|176
|0.10
|1.3377
|1.3447
|1.3307
|352
|2008.10.20 16:52
|t/p
|176
|0.10
|1.3307
|1.3447
|1.3307
|70.00
|10982.08
|353
|2008.10.20 16:52
|sell
|177
|0.10
|1.3303
|1.3373
|1.3233
|354
|2008.10.21 10:29
|t/p
|177
|0.10
|1.3233
|1.3373
|1.3233
|70.52
|11052.60
|355
|2008.10.21 10:29
|sell
|178
|0.10
|1.3230
|1.3300
|1.3160
|356
|2008.10.21 14:58
|t/p
|178
|0.10
|1.3160
|1.3300
|1.3160
|70.00
|11122.60
|357
|2008.10.21 14:58
|sell
|179
|0.10
|1.3157
|1.3227
|1.3087
|358
|2008.10.21 16:16
|s/l
|179
|0.10
|1.3227
|1.3227
|1.3087
|-70.00
|11052.60
|359
|2008.10.21 16:16
|sell
|180
|0.10
|1.3224
|1.3294
|1.3154
|360
|2008.10.21 17:35
|t/p
|180
|0.10
|1.3154
|1.3294
|1.3154
|70.00
|11122.60
|361
|2008.10.21 17:35
|sell
|181
|0.10
|1.3151
|1.3221
|1.3081
|362
|2008.10.21 19:12
|t/p
|181
|0.10
|1.3081
|1.3221
|1.3081
|70.00
|11192.60
|363
|2008.10.21 19:12
|sell
|182
|0.10
|1.3078
|1.3148
|1.3008
|364
|2008.10.22 01:42
|t/p
|182
|0.10
|1.3008
|1.3148
|1.3008
|70.52
|11263.12
|365
|2008.10.22 01:42
|sell
|183
|0.10
|1.3004
|1.3074
|1.2934
|366
|2008.10.22 05:29
|t/p
|183
|0.10
|1.2934
|1.3074
|1.2934
|70.00
|11333.12
|367
|2008.10.22 05:29
|sell
|184
|0.10
|1.2931
|1.3001
|1.2861
|368
|2008.10.22 06:17
|t/p
|184
|0.10
|1.2861
|1.3001
|1.2861
|70.00
|11403.12
|369
|2008.10.22 06:17
|sell
|185
|0.10
|1.2857
|1.2927
|1.2787
|370
|2008.10.22 06:29
|t/p
|185
|0.10
|1.2787
|1.2927
|1.2787
|70.00
|11473.12
|371
|2008.10.22 06:29
|sell
|186
|0.10
|1.2783
|1.2853
|1.2713
|372
|2008.10.22 07:08
|s/l
|186
|0.10
|1.2853
|1.2853
|1.2713
|-70.00
|11403.12
|373
|2008.10.22 07:08
|sell
|187
|0.10
|1.2850
|1.2920
|1.2780
|374
|2008.10.22 10:44
|s/l
|187
|0.10
|1.2920
|1.2920
|1.2780
|-70.00
|11333.12
|375
|2008.10.22 10:44
|sell
|188
|0.10
|1.2917
|1.2987
|1.2847
|376
|2008.10.22 12:49
|t/p
|188
|0.10
|1.2847
|1.2987
|1.2847
|70.00
|11403.12
|377
|2008.10.22 12:49
|sell
|189
|0.10
|1.2844
|1.2914
|1.2774
|378
|2008.10.22 17:00
|s/l
|189
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.2774
|-70.00
|11333.12
|379
|2008.10.22 17:00
|sell
|190
|0.10
|1.2911
|1.2981
|1.2841
|380
|2008.10.22 17:37
|t/p
|190
|0.10
|1.2841
|1.2981
|1.2841
|70.00
|11403.12
|381
|2008.10.22 17:37
|sell
|191
|0.10
|1.2838
|1.2908
|1.2768
|382
|2008.10.23 01:09
|t/p
|191
|0.10
|1.2768
|1.2908
|1.2768
|71.56
|11474.68
|383
|2008.10.23 01:09
|sell
|192
|0.10
|1.2759
|1.2829
|1.2689
|384
|2008.10.23 02:09
|s/l
|192
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.2689
|-70.00
|11404.68
|385
|2008.10.23 02:09
|sell
|193
|0.10
|1.2828
|1.2898
|1.2758
|386
|2008.10.23 05:46
|t/p
|193
|0.10
|1.2758
|1.2898
|1.2758
|70.00
|11474.68
|387
|2008.10.23 05:46
|sell
|194
|0.10
|1.2755
|1.2825
|1.2685
|388
|2008.10.23 07:56
|s/l
|194
|0.10
|1.2825
|1.2825
|1.2685
|-70.00
|11404.68
|389
|2008.10.23 07:56
|sell
|195
|0.10
|1.2823
|1.2893
|1.2753
|390
|2008.10.23 14:35
|t/p
|195
|0.10
|1.2753
|1.2893
|1.2753
|70.00
|11474.68
|391
|2008.10.23 14:35
|sell
|196
|0.10
|1.2750
|1.2820
|1.2680
|392
|2008.10.23 14:53
|s/l
|196
|0.10
|1.2820
|1.2820
|1.2680
|-70.00
|11404.68
|393
|2008.10.23 14:53
|sell
|197
|0.10
|1.2818
|1.2888
|1.2748
|394
|2008.10.23 16:59
|s/l
|197
|0.10
|1.2888
|1.2888
|1.2748
|-70.00
|11334.68
|395
|2008.10.23 16:59
|sell
|198
|0.10
|1.2885
|1.2955
|1.2815
|396
|2008.10.23 18:10
|t/p
|198
|0.10
|1.2815
|1.2955
|1.2815
|70.00
|11404.68
|397
|2008.10.23 18:10
|sell
|199
|0.10
|1.2812
|1.2882
|1.2742
|398
|2008.10.23 20:40
|s/l
|199
|0.10
|1.2882
|1.2882
|1.2742
|-70.00
|11334.68
|399
|2008.10.23 20:40
|sell
|200
|0.10
|1.2879
|1.2949
|1.2809
|400
|2008.10.23 23:03
|s/l
|200
|0.10
|1.2949
|1.2949
|1.2809
|-70.00
|11264.68
|401
|2008.10.23 23:03
|sell
|201
|0.10
|1.2948
|1.3018
|1.2878
|402
|2008.10.24 02:08
|t/p
|201
|0.10
|1.2878
|1.3018
|1.2878
|70.52
|11335.20
|403
|2008.10.24 02:08
|sell
|202
|0.10
|1.2875
|1.2945
|1.2805
|404
|2008.10.24 04:19
|t/p
|202
|0.10
|1.2805
|1.2945
|1.2805
|70.00
|11405.20
|405
|2008.10.24 04:19
|sell
|203
|0.10
|1.2801
|1.2871
|1.2731
|406
|2008.10.24 08:54
|t/p
|203
|0.10
|1.2731
|1.2871
|1.2731
|70.00
|11475.20
|407
|2008.10.24 08:54
|sell
|204
|0.10
|1.2728
|1.2798
|1.2658
|408
|2008.10.24 09:33
|t/p
|204
|0.10
|1.2658
|1.2798
|1.2658
|70.00
|11545.20
|409
|2008.10.24 09:33
|sell
|205
|0.10
|1.2655
|1.2725
|1.2585
|410
|2008.10.24 10:22
|t/p
|205
|0.10
|1.2585
|1.2725
|1.2585
|70.00
|11615.20
|411
|2008.10.24 10:22
|sell
|206
|0.10
|1.2582
|1.2652
|1.2512
|412
|2008.10.24 11:33
|t/p
|206
|0.10
|1.2512
|1.2652
|1.2512
|70.00
|11685.20
|413
|2008.10.24 11:33
|sell
|207
|0.10
|1.2509
|1.2579
|1.2439
|414
|2008.10.24 11:57
|s/l
|207
|0.10
|1.2579
|1.2579
|1.2439
|-70.00
|11615.20
|415
|2008.10.24 11:57
|sell
|208
|0.10
|1.2576
|1.2646
|1.2506
|416
|2008.10.24 14:39
|s/l
|208
|0.10
|1.2646
|1.2646
|1.2506
|-70.00
|11545.20
|417
|2008.10.24 14:39
|sell
|209
|0.10
|1.2643
|1.2713
|1.2573
|418
|2008.10.24 15:57
|s/l
|209
|0.10
|1.2713
|1.2713
|1.2573
|-70.00
|11475.20
|419
|2008.10.24 15:57
|sell
|210
|0.10
|1.2710
|1.2780
|1.2640
|420
|2008.10.24 19:37
|t/p
|210
|0.10
|1.2640
|1.2780
|1.2640
|70.00
|11545.20
|421
|2008.10.24 19:37
|sell
|211
|0.10
|1.2636
|1.2706
|1.2566
|422
|2008.10.24 22:03
|t/p
|211
|0.10
|1.2566
|1.2706
|1.2566
|70.00
|11615.20
|423
|2008.10.24 22:03
|sell
|212
|0.10
|1.2563
|1.2633
|1.2493
|424
|2008.10.24 22:38
|s/l
|212
|0.10
|1.2633
|1.2633
|1.2493
|-70.00
|11545.20
|425
|2008.10.24 22:38
|sell
|213
|0.10
|1.2630
|1.2700
|1.2560
|426
|2008.10.27 00:04
|t/p
|213
|0.10
|1.2560
|1.2700
|1.2560
|70.52
|11615.72
|427
|2008.10.27 00:04
|sell
|214
|0.10
|1.2557
|1.2627
|1.2487
|428
|2008.10.27 01:00
|s/l
|214
|0.10
|1.2627
|1.2627
|1.2487
|-70.00
|11545.72
|429
|2008.10.27 01:00
|sell
|215
|0.10
|1.2624
|1.2694
|1.2554
|430
|2008.10.27 02:35
|t/p
|215
|0.10
|1.2554
|1.2694
|1.2554
|70.00
|11615.72
|431
|2008.10.27 02:35
|sell
|216
|0.10
|1.2550
|1.2620
|1.2480
|432
|2008.10.27 05:41
|s/l
|216
|0.10
|1.2620
|1.2620
|1.2480
|-70.00
|11545.72
|433
|2008.10.27 05:41
|sell
|217
|0.10
|1.2618
|1.2688
|1.2548
|434
|2008.10.27 06:13
|t/p
|217
|0.10
|1.2548
|1.2688
|1.2548
|70.00
|11615.72
|435
|2008.10.27 06:13
|sell
|218
|0.10
|1.2545
|1.2615
|1.2475
|436
|2008.10.27 08:12
|t/p
|218
|0.10
|1.2475
|1.2615
|1.2475
|70.00
|11685.72
|437
|2008.10.27 08:12
|sell
|219
|0.10
|1.2472
|1.2542
|1.2402
|438
|2008.10.27 09:18
|t/p
|219
|0.10
|1.2402
|1.2542
|1.2402
|70.00
|11755.72
|439
|2008.10.27 09:18
|sell
|220
|0.10
|1.2396
|1.2466
|1.2326
|440
|2008.10.27 11:39
|s/l
|220
|0.10
|1.2466
|1.2466
|1.2326
|-70.00
|11685.72
|441
|2008.10.27 11:39
|sell
|221
|0.10
|1.2464
|1.2534
|1.2394
|442
|2008.10.27 17:55
|s/l
|221
|0.10
|1.2534
|1.2534
|1.2394
|-70.00
|11615.72
|443
|2008.10.27 17:55
|sell
|222
|0.10
|1.2531
|1.2601
|1.2461
|444
|2008.10.27 22:12
|t/p
|222
|0.10
|1.2461
|1.2601
|1.2461
|70.00
|11685.72
|445
|2008.10.27 22:12
|sell
|223
|0.10
|1.2456
|1.2526
|1.2386
|446
|2008.10.28 02:04
|t/p
|223
|0.10
|1.2386
|1.2526
|1.2386
|70.52
|11756.24
|447
|2008.10.28 02:04
|sell
|224
|0.10
|1.2382
|1.2452
|1.2312
|448
|2008.10.28 04:42
|s/l
|224
|0.10
|1.2452
|1.2452
|1.2312
|-70.00
|11686.24
|449
|2008.10.28 04:42
|sell
|225
|0.10
|1.2451
|1.2521
|1.2381
|450
|2008.10.28 06:40
|s/l
|225
|0.10
|1.2521
|1.2521
|1.2381
|-70.00
|11616.24
|451
|2008.10.28 06:40
|sell
|226
|0.10
|1.2518
|1.2588
|1.2448
|452
|2008.10.28 07:43
|s/l
|226
|0.10
|1.2588
|1.2588
|1.2448
|-70.00
|11546.24
|453
|2008.10.28 07:43
|sell
|227
|0.10
|1.2585
|1.2655
|1.2515
|454
|2008.10.28 08:21
|t/p
|227
|0.10
|1.2515
|1.2655
|1.2515
|70.00
|11616.24
|455
|2008.10.28 08:21
|sell
|228
|0.10
|1.2512
|1.2582
|1.2442
|456
|2008.10.28 19:50
|s/l
|228
|0.10
|1.2582
|1.2582
|1.2442
|-70.00
|11546.24
|457
|2008.10.28 19:50
|sell
|229
|0.10
|1.2579
|1.2649
|1.2509
|458
|2008.10.28 20:21
|s/l
|229
|0.10
|1.2649
|1.2649
|1.2509
|-70.00
|11476.24
|459
|2008.10.28 20:21
|sell
|230
|0.10
|1.2647
|1.2717
|1.2577
|460
|2008.10.28 21:00
|s/l
|230
|0.10
|1.2717
|1.2717
|1.2577
|-70.00
|11406.24
|461
|2008.10.28 21:00
|sell
|231
|0.10
|1.2714
|1.2784
|1.2644
|462
|2008.10.28 22:58
|s/l
|231
|0.10
|1.2784
|1.2784
|1.2644
|-70.00
|11336.24
|463
|2008.10.28 22:58
|sell
|232
|0.10
|1.2781
|1.2851
|1.2711
|464
|2008.10.29 02:44
|t/p
|232
|0.10
|1.2711
|1.2851
|1.2711
|70.52
|11406.76
|465
|2008.10.29 02:44
|sell
|233
|0.10
|1.2708
|1.2778
|1.2638
|466
|2008.10.29 06:18
|t/p
|233
|0.10
|1.2638
|1.2778
|1.2638
|70.00
|11476.76
|467
|2008.10.29 06:18
|sell
|234
|0.10
|1.2635
|1.2705
|1.2565
|468
|2008.10.29 06:47
|s/l
|234
|0.10
|1.2705
|1.2705
|1.2565
|-70.00
|11406.76
|469
|2008.10.29 06:47
|sell
|235
|0.10
|1.2703
|1.2773
|1.2633
|470
|2008.10.29 07:46
|s/l
|235
|0.10
|1.2773
|1.2773
|1.2633
|-70.00
|11336.76
|471
|2008.10.29 07:46
|sell
|236
|0.10
|1.2770
|1.2840
|1.2700
|472
|2008.10.29 08:29
|t/p
|236
|0.10
|1.2700
|1.2840
|1.2700
|70.00
|11406.76
|473
|2008.10.29 08:29
|sell
|237
|0.10
|1.2697
|1.2767
|1.2627
|474
|2008.10.29 09:52
|s/l
|237
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.2627
|-70.00
|11336.76
|475
|2008.10.29 09:52
|sell
|238
|0.10
|1.2764
|1.2834
|1.2694
|476
|2008.10.29 11:50
|s/l
|238
|0.10
|1.2834
|1.2834
|1.2694
|-70.00
|11266.76
|477
|2008.10.29 11:50
|sell
|239
|0.10
|1.2831
|1.2901
|1.2761
|478
|2008.10.29 13:31
|t/p
|239
|0.10
|1.2761
|1.2901
|1.2761
|70.00
|11336.76
|479
|2008.10.29 13:31
|sell
|240
|0.10
|1.2758
|1.2828
|1.2688
|480
|2008.10.29 14:45
|s/l
|240
|0.10
|1.2828
|1.2828
|1.2688
|-70.00
|11266.76
|481
|2008.10.29 14:45
|sell
|241
|0.10
|1.2825
|1.2895
|1.2755
|482
|2008.10.29 15:05
|s/l
|241
|0.10
|1.2895
|1.2895
|1.2755
|-70.00
|11196.76
|483
|2008.10.29 15:05
|sell
|242
|0.10
|1.2893
|1.2963
|1.2823
|484
|2008.10.29 15:26
|s/l
|242
|0.10
|1.2963
|1.2963
|1.2823
|-70.00
|11126.76
|485
|2008.10.29 15:26
|sell
|243
|0.10
|1.2960
|1.3030
|1.2890
|486
|2008.10.29 16:54
|t/p
|243
|0.10
|1.2890
|1.3030
|1.2890
|70.00
|11196.76
|487
|2008.10.29 16:54
|sell
|244
|0.10
|1.2887
|1.2957
|1.2817
|488
|2008.10.29 19:12
|s/l
|244
|0.10
|1.2957
|1.2957
|1.2817
|-70.00
|11126.76
|489
|2008.10.29 19:12
|sell
|245
|0.10
|1.2954
|1.3024
|1.2884
|490
|2008.10.29 19:22
|t/p
|245
|0.10
|1.2884
|1.3024
|1.2884
|70.00
|11196.76
|491
|2008.10.29 19:22
|sell
|246
|0.10
|1.2881
|1.2951
|1.2811
|492
|2008.10.29 20:37
|s/l
|246
|0.10
|1.2951
|1.2951
|1.2811
|-70.00
|11126.76
|493
|2008.10.29 20:37
|sell
|247
|0.10
|1.2949
|1.3019
|1.2879
|494
|2008.10.30 01:21
|s/l
|247
|0.10
|1.3019
|1.3019
|1.2879
|-68.44
|11058.32
|495
|2008.10.30 01:21
|sell
|248
|0.10
|1.3018
|1.3088
|1.2948
|496
|2008.10.30 01:51
|s/l
|248
|0.10
|1.3088
|1.3088
|1.2948
|-70.00
|10988.32
|497
|2008.10.30 01:51
|sell
|249
|0.10
|1.3087
|1.3157
|1.3017
|498
|2008.10.30 02:17
|s/l
|249
|0.10
|1.3157
|1.3157
|1.3017
|-70.00
|10918.32
|499
|2008.10.30 02:17
|sell
|250
|0.10
|1.3156
|1.3226
|1.3086
|500
|2008.10.30 03:37
|s/l
|250
|0.10
|1.3226
|1.3226
|1.3086
|-70.00
|10848.32
|501
|2008.10.30 03:37
|sell
|251
|0.10
|1.3224
|1.3294
|1.3154
|502
|2008.10.30 07:14
|t/p
|251
|0.10
|1.3154
|1.3294
|1.3154
|70.00
|10918.32
|503
|2008.10.30 07:14
|sell
|252
|0.10
|1.3151
|1.3221
|1.3081
|504
|2008.10.30 08:19
|s/l
|252
|0.10
|1.3221
|1.3221
|1.3081
|-70.00
|10848.32
|505
|2008.10.30 08:19
|sell
|253
|0.10
|1.3219
|1.3289
|1.3149
|506
|2008.10.30 10:00
|t/p
|253
|0.10
|1.3149
|1.3289
|1.3149
|70.00
|10918.32
|507
|2008.10.30 10:00
|sell
|254
|0.10
|1.3146
|1.3216
|1.3076
|508
|2008.10.30 10:34
|t/p
|254
|0.10
|1.3076
|1.3216
|1.3076
|70.00
|10988.32
|509
|2008.10.30 10:34
|sell
|255
|0.10
|1.3073
|1.3143
|1.3003
|510
|2008.10.30 11:45
|s/l
|255
|0.10
|1.3143
|1.3143
|1.3003
|-70.00
|10918.32
|511
|2008.10.30 11:45
|sell
|256
|0.10
|1.3141
|1.3211
|1.3071
|512
|2008.10.30 12:55
|t/p
|256
|0.10
|1.3071
|1.3211
|1.3071
|70.00
|10988.32
|513
|2008.10.30 12:55
|sell
|257
|0.10
|1.3068
|1.3138
|1.2998
|514
|2008.10.30 14:46
|t/p
|257
|0.10
|1.2998
|1.3138
|1.2998
|70.00
|11058.32
|515
|2008.10.30 14:46
|sell
|258
|0.10
|1.2994
|1.3064
|1.2924
|516
|2008.10.30 16:17
|t/p
|258
|0.10
|1.2924
|1.3064
|1.2924
|70.00
|11128.32
|517
|2008.10.30 16:17
|sell
|259
|0.10
|1.2920
|1.2990
|1.2850
|518
|2008.10.30 16:46
|t/p
|259
|0.10
|1.2850
|1.2990
|1.2850
|70.00
|11198.32
|519
|2008.10.30 16:46
|sell
|260
|0.10
|1.2846
|1.2916
|1.2776
|520
|2008.10.30 18:07
|s/l
|260
|0.10
|1.2916
|1.2916
|1.2776
|-70.00
|11128.32
|521
|2008.10.30 18:07
|sell
|261
|0.10
|1.2913
|1.2983
|1.2843
|522
|2008.10.30 19:26
|s/l
|261
|0.10
|1.2983
|1.2983
|1.2843
|-70.00
|11058.32
|523
|2008.10.30 19:26
|sell
|262
|0.10
|1.2980
|1.3050
|1.2910
|524
|2008.10.30 20:37
|t/p
|262
|0.10
|1.2910
|1.3050
|1.2910
|70.00
|11128.32
|525
|2008.10.30 20:37
|sell
|263
|0.10
|1.2907
|1.2977
|1.2837
|526
|2008.10.31 00:27
|t/p
|263
|0.10
|1.2837
|1.2977
|1.2837
|70.52
|11198.84
|527
|2008.10.31 00:27
|sell
|264
|0.10
|1.2833
|1.2903
|1.2763
|528
|2008.10.31 01:37
|t/p
|264
|0.10
|1.2763
|1.2903
|1.2763
|70.00
|11268.84
|529
|2008.10.31 01:37
|sell
|265
|0.10
|1.2759
|1.2829
|1.2689
|530
|2008.10.31 02:16
|s/l
|265
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.2689
|-70.00
|11198.84
|531
|2008.10.31 02:16
|sell
|266
|0.10
|1.2826
|1.2896
|1.2756
|532
|2008.10.31 07:27
|t/p
|266
|0.10
|1.2756
|1.2896
|1.2756
|70.00
|11268.84
|533
|2008.10.31 07:27
|sell
|267
|0.10
|1.2753
|1.2823
|1.2683
|534
|2008.10.31 08:25
|t/p
|267
|0.10
|1.2683
|1.2823
|1.2683
|70.00
|11338.84
|535
|2008.10.31 08:25
|sell
|268
|0.10
|1.2680
|1.2750
|1.2610
|536
|2008.10.31 10:34
|s/l
|268
|0.10
|1.2750
|1.2750
|1.2610
|-70.00
|11268.84
|537
|2008.10.31 10:34
|sell
|269
|0.10
|1.2747
|1.2817
|1.2677
|538
|2006.07.20 17:34
|close at stop
|269
|0.10
|1.2728
|1.2817
|1.2677
|19.00
|11287.84