Strategy Tester Report
Tester_v04_5a_EURUSD
(Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersBeginDate=2008.09.01 00:00; Lots=0.1;
Bars in test1389218Ticks modelled7812804Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit978.04Gross profit10644.94Gross loss-9666.90
Profit factor1.10Expected payoff3.36
Absolute drawdown256.40Maximal drawdown1042.12 (9.04%)Relative drawdown9.04% (1042.12)
Total trades291Short positions (won %)179 (55.31%)Long positions (won %)112 (47.32%)
Profit trades (% of total)152 (52.23%)Loss trades (% of total)139 (47.77%)
Largestprofit trade71.56loss trade-72.34
Averageprofit trade70.03loss trade-69.55
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (420.52)consecutive losses (loss in money)8 (-560.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)420.52 (6)consecutive loss (count of losses)-560.00 (8)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 00:00sell10.101.47071.47771.4637
22008.09.01 03:00t/p10.101.46371.47771.463770.0010070.00
32008.09.01 03:00buy20.101.46371.45671.4707
42008.09.02 00:28s/l20.101.45671.45671.4707-70.789999.22
52008.09.02 00:28sell30.101.45671.46371.4497
62008.09.02 09:58t/p30.101.44971.46371.449770.0010069.22
72008.09.02 09:58buy40.101.44961.44261.4566
82008.09.03 06:21s/l40.101.44261.44261.4566-70.789998.44
92008.09.03 06:21sell50.101.44261.44961.4356
102008.09.03 17:56s/l50.101.44961.44961.4356-70.009928.44
112008.09.03 17:56sell60.101.44941.45641.4424
122008.09.04 16:08t/p60.101.44241.45641.442471.5610000.00
132008.09.04 16:08sell70.101.44211.44911.4351
142008.09.04 17:17t/p70.101.43511.44911.435170.0010070.00
152008.09.04 17:17sell80.101.43481.44181.4278
162008.09.04 23:12t/p80.101.42781.44181.427870.0010140.00
172008.09.04 23:12sell90.101.42731.43431.4203
182008.09.05 12:57t/p90.101.42031.43431.420370.5210210.52
192008.09.05 12:57sell100.101.42001.42701.4130
202008.09.05 14:26s/l100.101.42701.42701.4130-70.0010140.52
212008.09.05 14:26sell110.101.42671.43371.4197
222008.09.05 14:48s/l110.101.43371.43371.4197-70.0010070.52
232008.09.05 14:48sell120.101.43341.44041.4264
242008.09.05 16:21t/p120.101.42641.44041.426470.0010140.52
252008.09.05 16:21sell130.101.42611.43311.4191
262008.09.08 00:00s/l130.101.43311.43311.4191-69.4810071.04
272008.09.08 00:00sell140.101.43751.44451.4305
282008.09.08 09:53t/p140.101.43051.44451.430570.0010141.04
292008.09.08 09:53sell150.101.43011.43711.4231
302008.09.08 11:04t/p150.101.42311.43711.423170.0010211.04
312008.09.08 11:04sell160.101.42281.42981.4158
322008.09.08 17:55t/p160.101.41581.42981.415870.0010281.04
332008.09.08 17:55sell170.101.41551.42251.4085
342008.09.08 19:25t/p170.101.40851.42251.408570.0010351.04
352008.09.08 19:25sell180.101.40821.41521.4012
362008.09.08 22:12s/l180.101.41521.41521.4012-70.0010281.04
372008.09.08 22:12sell190.101.41491.42191.4079
382008.09.09 03:25t/p190.101.40791.42191.407970.5210351.56
392008.09.09 03:25sell200.101.40761.41461.4006
402008.09.09 10:52s/l200.101.41461.41461.4006-70.0010281.56
412008.09.09 10:52sell210.101.41431.42131.4073
422008.09.09 15:37t/p210.101.40731.42131.407370.0010351.56
432008.09.09 15:37buy220.101.40731.40031.4143
442008.09.09 16:53t/p220.101.41431.40031.414370.0010421.56
452008.09.09 16:53sell230.101.41431.42131.4073
462008.09.09 18:31s/l230.101.42131.42131.4073-70.0010351.56
472008.09.09 18:31sell240.101.42101.42801.4140
482008.09.09 21:11t/p240.101.41401.42801.414070.0010421.56
492008.09.09 21:11buy250.101.41401.40701.4210
502008.09.10 16:49s/l250.101.40701.40701.4210-70.7810350.78
512008.09.10 16:49sell260.101.40701.41401.4000
522008.09.10 22:34t/p260.101.40001.41401.400070.0010420.78
532008.09.10 22:34sell270.101.39961.40661.3926
542008.09.11 10:36t/p270.101.39261.40661.392671.5610492.34
552008.09.11 10:36sell280.101.39231.39931.3853
562008.09.11 22:53s/l280.101.39931.39931.3853-70.0010422.34
572008.09.11 22:53sell290.101.39901.40601.3920
582008.09.12 09:05s/l290.101.40601.40601.3920-69.4810352.86
592008.09.12 09:05sell300.101.40571.41271.3987
602008.09.12 10:48s/l300.101.41271.41271.3987-70.0010282.86
612008.09.12 10:48sell310.101.41241.41941.4054
622008.09.12 13:40t/p310.101.40541.41941.405470.0010352.86
632008.09.12 13:40sell320.101.40511.41211.3981
642008.09.12 14:59s/l320.101.41211.41211.3981-70.0010282.86
652008.09.12 14:59sell330.101.41181.41881.4048
662008.09.12 16:55s/l330.101.41881.41881.4048-70.0010212.86
672008.09.12 16:55sell340.101.41851.42551.4115
682008.09.15 00:00s/l340.101.42551.42551.4115-69.4810143.38
692008.09.15 00:00sell350.101.42931.43631.4223
702008.09.15 04:13s/l350.101.43631.43631.4223-70.0010073.38
712008.09.15 04:13sell360.101.43601.44301.4290
722008.09.15 05:08s/l360.101.44301.44301.4290-70.0010003.38
732008.09.15 05:08sell370.101.44281.44981.4358
742008.09.15 06:44t/p370.101.43581.44981.435870.0010073.38
752008.09.15 06:44buy380.101.43581.42881.4428
762008.09.15 07:43t/p380.101.44281.42881.442870.0010143.38
772008.09.15 07:43buy390.101.44311.43611.4501
782008.09.15 08:23s/l390.101.43611.43611.4501-70.0010073.38
792008.09.15 08:23buy400.101.43641.42941.4434
802008.09.15 09:02s/l400.101.42941.42941.4434-70.0010003.38
812008.09.15 09:02buy410.101.42971.42271.4367
822008.09.15 12:15s/l410.101.42271.42271.4367-70.009933.38
832008.09.15 12:15buy420.101.42301.41601.4300
842008.09.15 13:18s/l420.101.41601.41601.4300-70.009863.38
852008.09.15 13:18buy430.101.41631.40931.4233
862008.09.15 13:38s/l430.101.40931.40931.4233-70.009793.38
872008.09.15 13:38buy440.101.40961.40261.4166
882008.09.15 14:16t/p440.101.41661.40261.416670.009863.38
892008.09.15 14:16buy450.101.41701.41001.4240
902008.09.15 21:24t/p450.101.42401.41001.424070.009933.38
912008.09.15 21:24buy460.101.42431.41731.4313
922008.09.15 21:58t/p460.101.43131.41731.431370.0010003.38
932008.09.15 21:58buy470.101.43161.42461.4386
942008.09.15 22:40s/l470.101.42461.42461.4386-70.009933.38
952008.09.15 22:40buy480.101.42481.41781.4318
962008.09.16 11:51s/l480.101.41781.41781.4318-70.789862.60
972008.09.16 11:51buy490.101.41811.41111.4251
982008.09.16 14:13t/p490.101.42511.41111.425170.009932.60
992008.09.16 14:13buy500.101.42541.41841.4324
1002008.09.16 15:29s/l500.101.41841.41841.4324-70.009862.60
1012008.09.16 15:29buy510.101.41871.41171.4257
1022008.09.16 16:59s/l510.101.41171.41171.4257-70.009792.60
1032008.09.16 16:59buy520.101.41201.40501.4190
1042008.09.17 02:01t/p520.101.41901.40501.419069.229861.82
1052008.09.17 02:01buy530.101.41941.41241.4264
1062008.09.17 09:22t/p530.101.42641.41241.426470.009931.82
1072008.09.17 09:22buy540.101.42671.41971.4337
1082008.09.17 12:19s/l540.101.41971.41971.4337-70.009861.82
1092008.09.17 12:19sell550.101.41971.42671.4127
1102008.09.17 17:28t/p550.101.41271.42671.412770.009931.82
1112008.09.17 17:28buy560.101.41271.40571.4197
1122008.09.17 19:17t/p560.101.41971.40571.419770.0010001.82
1132008.09.17 19:17buy570.101.42001.41301.4270
1142008.09.17 19:32t/p570.101.42701.41301.427070.0010071.82
1152008.09.17 19:32buy580.101.42731.42031.4343
1162008.09.17 20:04t/p580.101.43431.42031.434370.0010141.82
1172008.09.17 20:04buy590.101.43471.42771.4417
1182008.09.18 10:33t/p590.101.44171.42771.441767.6610209.48
1192008.09.18 10:33sell600.101.44181.44881.4348
1202008.09.18 12:04s/l600.101.44881.44881.4348-70.0010139.48
1212008.09.18 12:04sell610.101.44851.45551.4415
1222008.09.18 15:30t/p610.101.44151.45551.441570.0010209.48
1232008.09.18 15:30sell620.101.44121.44821.4342
1242008.09.18 21:07t/p620.101.43421.44821.434270.0010279.48
1252008.09.18 21:07sell630.101.43371.44071.4267
1262008.09.19 02:23t/p630.101.42671.44071.426770.5210350.00
1272008.09.19 02:23sell640.101.42641.43341.4194
1282008.09.19 05:24t/p640.101.41941.43341.419470.0010420.00
1292008.09.19 05:24sell650.101.41911.42611.4121
1302008.09.19 08:18s/l650.101.42611.42611.4121-70.0010350.00
1312008.09.19 08:18buy660.101.42611.41911.4331
1322008.09.19 09:19s/l660.101.41911.41911.4331-70.0010280.00
1332008.09.19 09:19buy670.101.41941.41241.4264
1342008.09.19 14:34t/p670.101.42641.41241.426470.0010350.00
1352008.09.19 14:34buy680.101.42671.41971.4337
1362008.09.19 14:55t/p680.101.43371.41971.433770.0010420.00
1372008.09.19 14:55buy690.101.43401.42701.4410
1382008.09.19 15:30t/p690.101.44101.42701.441070.0010490.00
1392008.09.19 15:30sell700.101.44111.44811.4341
1402008.09.19 20:42s/l700.101.44811.44811.4341-70.0010420.00
1412008.09.19 20:42sell710.101.44781.45481.4408
1422008.09.22 05:13s/l710.101.45481.45481.4408-69.4810350.52
1432008.09.22 05:13sell720.101.45471.46171.4477
1442008.09.22 08:08t/p720.101.44771.46171.447770.0010420.52
1452008.09.22 08:08buy730.101.44771.44071.4547
1462008.09.22 09:34t/p730.101.45471.44071.454770.0010490.52
1472008.09.22 09:34buy740.101.45511.44811.4621
1482008.09.22 12:26t/p740.101.46211.44811.462170.0010560.52
1492008.09.22 12:26sell750.101.46211.46911.4551
1502008.09.22 14:37t/p750.101.45511.46911.455170.0010630.52
1512008.09.22 14:37buy760.101.45511.44811.4621
1522008.09.22 15:23t/p760.101.46211.44811.462170.0010700.52
1532008.09.22 15:23sell770.101.46211.46911.4551
1542008.09.22 17:37s/l770.101.46911.46911.4551-70.0010630.52
1552008.09.22 17:37buy780.101.46921.46221.4762
1562008.09.22 19:15t/p780.101.47621.46221.476270.0010700.52
1572008.09.22 19:15buy790.101.47651.46951.4835
1582008.09.22 21:28t/p790.101.48351.46951.483570.0010770.52
1592008.09.22 21:28buy800.101.48381.47681.4908
1602008.09.22 23:02s/l800.101.47681.47681.4908-70.0010700.52
1612008.09.22 23:02buy810.101.47711.47011.4841
1622008.09.23 10:20s/l810.101.47011.47011.4841-70.7810629.74
1632008.09.23 10:20buy820.101.47041.46341.4774
1642008.09.23 11:55t/p820.101.47741.46341.477470.0010699.74
1652008.09.23 11:55buy830.101.47771.47071.4847
1662008.09.23 16:18s/l830.101.47071.47071.4847-70.0010629.74
1672008.09.23 16:18buy840.101.47091.46391.4779
1682008.09.23 19:05s/l840.101.46391.46391.4779-70.0010559.74
1692008.09.23 19:05buy850.101.46381.45681.4708
1702008.09.23 20:39t/p850.101.47081.45681.470870.0010629.74
1712008.09.23 20:39sell860.101.47081.47781.4638
1722008.09.23 23:41t/p860.101.46381.47781.463870.0010699.74
1732008.09.23 23:41sell870.101.46351.47051.4565
1742008.09.24 02:13s/l870.101.47051.47051.4565-69.4810630.26
1752008.09.24 02:13buy880.101.47071.46371.4777
1762008.09.24 18:05s/l880.101.46371.46371.4777-70.0010560.26
1772008.09.24 18:05buy890.101.46401.45701.4710
1782008.09.25 03:24t/p890.101.47101.45701.471067.6610627.92
1792008.09.25 03:24sell900.101.47121.47821.4642
1802008.09.25 13:14t/p900.101.46421.47821.464270.0010697.92
1812008.09.25 13:14sell910.101.46381.47081.4568
1822008.09.25 14:20s/l910.101.47081.47081.4568-70.0010627.92
1832008.09.25 14:20sell920.101.47051.47751.4635
1842008.09.25 16:28t/p920.101.46351.47751.463570.0010697.92
1852008.09.25 16:28sell930.101.46321.47021.4562
1862008.09.26 12:25t/p930.101.45621.47021.456270.5210768.44
1872008.09.26 12:25buy940.101.45621.44921.4632
1882008.09.26 13:50t/p940.101.46321.44921.463270.0010838.44
1892008.09.26 13:50buy950.101.46351.45651.4705
1902008.09.29 00:00s/l950.101.45651.45651.4705-70.7810767.66
1912008.09.29 00:00sell960.101.45171.45871.4447
1922008.09.29 07:39t/p960.101.44471.45871.444770.0010837.66
1932008.09.29 07:39sell970.101.44441.45141.4374
1942008.09.29 09:14t/p970.101.43741.45141.437470.0010907.66
1952008.09.29 09:14buy980.101.43741.43041.4444
1962008.09.29 11:35s/l980.101.43041.43041.4444-70.0010837.66
1972008.09.29 11:35sell990.101.43021.43721.4232
1982008.09.29 13:50s/l990.101.43721.43721.4232-70.0010767.66
1992008.09.29 13:50sell1000.101.43691.44391.4299
2002008.09.29 16:05s/l1000.101.44391.44391.4299-70.0010697.66
2012008.09.29 16:05sell1010.101.44361.45061.4366
2022008.09.29 19:46s/l1010.101.45061.45061.4366-70.0010627.66
2032008.09.29 19:46sell1020.101.45031.45731.4433
2042008.09.29 19:46s/l1020.101.45731.45731.4433-70.0010557.66
2052008.09.29 19:47sell1030.101.45591.46291.4489
2062008.09.29 19:48t/p1030.101.44891.46291.448970.0010627.66
2072008.09.29 19:48sell1040.101.44861.45561.4416
2082008.09.29 23:54t/p1040.101.44161.45561.441670.0010697.66
2092008.09.29 23:54sell1050.101.44131.44831.4343
2102008.09.30 04:51t/p1050.101.43431.44831.434370.5210768.18
2112008.09.30 04:51sell1060.101.43401.44101.4270
2122008.09.30 09:02s/l1060.101.44101.44101.4270-70.0010698.18
2132008.09.30 09:02sell1070.101.44071.44771.4337
2142008.09.30 12:29t/p1070.101.43371.44771.433770.0010768.18
2152008.09.30 12:29sell1080.101.43341.44041.4264
2162008.09.30 14:37t/p1080.101.42641.44041.426470.0010838.18
2172008.09.30 14:37sell1090.101.42601.43301.4190
2182008.09.30 15:39t/p1090.101.41901.43301.419070.0010908.18
2192008.09.30 15:39sell1100.101.41871.42571.4117
2202008.09.30 16:43t/p1100.101.41171.42571.411770.0010978.18
2212008.09.30 16:43sell1110.101.41141.41841.4044
2222008.09.30 17:00t/p1110.101.40441.41841.404470.0011048.18
2232008.09.30 17:00sell1120.101.40411.41111.3971
2242008.09.30 23:19s/l1120.101.41111.41111.3971-70.0010978.18
2252008.09.30 23:19sell1130.101.41091.41791.4039
2262008.10.01 14:24t/p1130.101.40391.41791.403970.5211048.70
2272008.10.01 14:24sell1140.101.40361.41061.3966
2282008.10.02 02:02t/p1140.101.39661.41061.396671.5611120.26
2292008.10.02 02:02sell1150.101.39621.40321.3892
2302008.10.02 09:23t/p1150.101.38921.40321.389270.0011190.26
2312008.10.02 09:23sell1160.101.38891.39591.3819
2322008.10.02 14:35t/p1160.101.38191.39591.381970.0011260.26
2332008.10.02 14:35sell1170.101.38141.38841.3744
2342008.10.03 07:26s/l1170.101.38841.38841.3744-69.4811190.78
2352008.10.03 07:26sell1180.101.38811.39511.3811
2362008.10.03 09:16t/p1180.101.38111.39511.381170.0011260.78
2372008.10.03 09:16sell1190.101.38081.38781.3738
2382008.10.03 10:28s/l1190.101.38781.38781.3738-70.0011190.78
2392008.10.03 10:28sell1200.101.38751.39451.3805
2402008.10.03 14:32t/p1200.101.38051.39451.380570.0011260.78
2412008.10.03 14:32sell1210.101.38021.38721.3732
2422008.10.03 15:17t/p1210.101.37321.38721.373270.0011330.78
2432008.10.03 15:17sell1220.101.37291.37991.3659
2442008.10.03 16:45s/l1220.101.37991.37991.3659-70.0011260.78
2452008.10.03 16:45sell1230.101.37961.38661.3726
2462008.10.03 18:11s/l1230.101.38661.38661.3726-70.0011190.78
2472008.10.03 18:11sell1240.101.38631.39331.3793
2482008.10.03 18:44t/p1240.101.37931.39331.379370.0011260.78
2492008.10.03 18:44sell1250.101.37901.38601.3720
2502008.10.03 19:27s/l1250.101.38601.38601.3720-70.0011190.78
2512008.10.03 19:27sell1260.101.38581.39281.3788
2522008.10.03 22:32t/p1260.101.37881.39281.378870.0011260.78
2532008.10.03 22:32sell1270.101.37851.38551.3715
2542008.10.06 00:00t/p1270.101.37151.38551.371570.5211331.30
2552008.10.06 00:00sell1280.101.36371.37071.3567
2562008.10.06 08:08t/p1280.101.35671.37071.356770.0011401.30
2572008.10.06 08:08sell1290.101.35631.36331.3493
2582008.10.06 14:01s/l1290.101.36331.36331.3493-70.0011331.30
2592008.10.06 14:01sell1300.101.36301.37001.3560
2602008.10.06 15:57t/p1300.101.35601.37001.356070.0011401.30
2612008.10.06 15:57sell1310.101.35571.36271.3487
2622008.10.06 16:48t/p1310.101.34871.36271.348770.0011471.30
2632008.10.06 16:48sell1320.101.34841.35541.3414
2642008.10.07 05:48s/l1320.101.35541.35541.3414-69.4811401.82
2652008.10.07 05:48sell1330.101.35511.36211.3481
2662008.10.07 06:31s/l1330.101.36211.36211.3481-70.0011331.82
2672008.10.07 06:31sell1340.101.36181.36881.3548
2682008.10.07 07:55t/p1340.101.35481.36881.354870.0011401.82
2692008.10.07 07:55sell1350.101.35441.36141.3474
2702008.10.07 08:18s/l1350.101.36141.36141.3474-70.0011331.82
2712008.10.07 08:18sell1360.101.36111.36811.3541
2722008.10.07 10:15t/p1360.101.35411.36811.354170.0011401.82
2732008.10.07 10:15sell1370.101.35381.36081.3468
2742008.10.07 13:47s/l1370.101.36081.36081.3468-70.0011331.82
2752008.10.07 13:47buy1380.101.36081.35381.3678
2762008.10.07 15:13t/p1380.101.36781.35381.367870.0011401.82
2772008.10.07 15:13sell1390.101.36781.37481.3608
2782008.10.07 17:10t/p1390.101.36081.37481.360870.0011471.82
2792008.10.07 17:10sell1400.101.36051.36751.3535
2802008.10.08 09:12s/l1400.101.36751.36751.3535-69.4811402.34
2812008.10.08 09:12sell1410.101.36721.37421.3602
2822008.10.08 10:33t/p1410.101.36021.37421.360270.0011472.34
2832008.10.08 10:33sell1420.101.35991.36691.3529
2842008.10.08 11:25s/l1420.101.36691.36691.3529-70.0011402.34
2852008.10.08 11:25buy1430.101.36711.36011.3741
2862008.10.08 12:06s/l1430.101.36011.36011.3741-70.0011332.34
2872008.10.08 12:06sell1440.101.36011.36711.3531
2882008.10.08 13:00s/l1440.101.36711.36711.3531-70.0011262.34
2892008.10.08 13:00sell1450.101.36691.37391.3599
2902008.10.08 14:12s/l1450.101.37391.37391.3599-70.0011192.34
2912008.10.08 14:12buy1460.101.37391.36691.3809
2922008.10.08 14:29s/l1460.101.36691.36691.3809-70.0011122.34
2932008.10.08 14:29buy1470.101.36721.36021.3742
2942008.10.08 15:06s/l1470.101.36021.36021.3742-70.0011052.34
2952008.10.08 15:06sell1480.101.36021.36721.3532
2962008.10.08 15:45s/l1480.101.36721.36721.3532-70.0010982.34
2972008.10.08 15:45buy1490.101.36851.36151.3755
2982008.10.08 20:06t/p1490.101.37551.36151.375570.0011052.34
2992008.10.08 20:06sell1500.101.37551.38251.3685
3002008.10.08 20:50t/p1500.101.36851.38251.368570.0011122.34
3012008.10.08 20:50buy1510.101.36851.36151.3755
3022008.10.09 00:40s/l1510.101.36151.36151.3755-72.3411050.00
3032008.10.09 00:40sell1520.101.36151.36851.3545
3042008.10.09 04:40s/l1520.101.36851.36851.3545-70.0010980.00
3052008.10.09 04:40sell1530.101.36821.37521.3612
3062008.10.09 10:10s/l1530.101.37521.37521.3612-70.0010910.00
3072008.10.09 10:15sell1540.101.37581.38281.3688
3082008.10.09 12:51t/p1540.101.36881.38281.368870.0010980.00
3092008.10.09 12:51buy1550.101.36881.36181.3758
3102008.10.09 16:52s/l1550.101.36181.36181.3758-70.0010910.00
3112008.10.09 16:52buy1560.101.36211.35511.3691
3122008.10.09 19:55t/p1560.101.36911.35511.369170.0010980.00
3132008.10.09 19:55buy1570.101.36941.36241.3764
3142008.10.09 21:30s/l1570.101.36241.36241.3764-70.0010910.00
3152008.10.09 21:30buy1580.101.36271.35571.3697
3162008.10.10 01:50s/l1580.101.35571.35571.3697-70.7810839.22
3172008.10.10 01:50buy1590.101.35601.34901.3630
3182008.10.10 09:32t/p1590.101.36301.34901.363070.0010909.22
3192008.10.10 09:32buy1600.101.36331.35631.3703
3202008.10.10 11:45s/l1600.101.35631.35631.3703-70.0010839.22
3212008.10.10 11:45buy1610.101.35661.34961.3636
3222008.10.10 15:01s/l1610.101.34961.34961.3636-70.0010769.22
3232008.10.10 15:01sell1620.101.34951.35651.3425
3242008.10.10 15:57s/l1620.101.35651.35651.3425-70.0010699.22
3252008.10.10 15:57sell1630.101.35621.36321.3492
3262008.10.10 17:11t/p1630.101.34921.36321.349270.0010769.22
3272008.10.10 17:11buy1640.101.34921.34221.3562
3282008.10.10 19:25s/l1640.101.34221.34221.3562-70.0010699.22
3292008.10.10 19:25buy1650.101.34251.33551.3495
3302008.10.10 19:45s/l1650.101.33551.33551.3495-70.0010629.22
3312008.10.10 19:45buy1660.101.33571.32871.3427
3322008.10.10 20:28s/l1660.101.32871.32871.3427-70.0010559.22
3332008.10.10 20:28sell1670.101.32851.33551.3215
3342008.10.10 21:12s/l1670.101.33551.33551.3215-70.0010489.22
3352008.10.10 21:12buy1680.101.33551.32851.3425
3362008.10.10 21:31t/p1680.101.34251.32851.342570.0010559.22
3372008.10.10 21:31buy1690.101.34291.33591.3499
3382008.10.13 00:02t/p1690.101.34991.33591.349969.2210628.44
3392008.10.13 00:02sell1700.101.35811.36511.3511
3402008.10.13 04:47t/p1700.101.35111.36511.351170.0010698.44
3412008.10.13 04:47buy1710.101.35101.34401.3580
3422008.10.13 08:02t/p1710.101.35801.34401.358070.0010768.44
3432008.10.13 08:02buy1720.101.35831.35131.3653
3442008.10.13 08:37t/p1720.101.36531.35131.365370.0010838.44
3452008.10.13 08:37buy1730.101.36561.35861.3726
3462008.10.13 12:07s/l1730.101.35861.35861.3726-70.0010768.44
3472008.10.13 12:07sell1740.101.35861.36561.3516
3482008.10.13 14:35s/l1740.101.36561.36561.3516-70.0010698.44
3492008.10.13 14:35sell1750.101.36531.37231.3583
3502008.10.13 16:57t/p1750.101.35831.37231.358370.0010768.44
3512008.10.13 16:57sell1760.101.35801.36501.3510
3522008.10.13 18:15t/p1760.101.35101.36501.351070.0010838.44
3532008.10.13 18:15sell1770.101.35071.35771.3437
3542008.10.13 21:36s/l1770.101.35771.35771.3437-70.0010768.44
3552008.10.13 21:36buy1780.101.35771.35071.3647
3562008.10.14 01:57t/p1780.101.36471.35071.364769.2210837.66
3572008.10.14 01:57buy1790.101.36501.35801.3720
3582008.10.14 12:29t/p1790.101.37201.35801.372070.0010907.66
3592008.10.14 12:29buy1800.101.37231.36531.3793
3602008.10.14 16:11s/l1800.101.36531.36531.3793-70.0010837.66
3612008.10.14 16:11sell1810.101.36531.37231.3583
3622008.10.15 01:25t/p1810.101.35831.37231.358370.5210908.18
3632008.10.15 01:25buy1820.101.35821.35121.3652
3642008.10.15 12:31t/p1820.101.36521.35121.365270.0010978.18
3652008.10.15 12:31buy1830.101.36551.35851.3725
3662008.10.15 14:56s/l1830.101.35851.35851.3725-70.0010908.18
3672008.10.15 14:56sell1840.101.35851.36551.3515
3682008.10.15 18:21t/p1840.101.35151.36551.351570.0010978.18
3692008.10.15 18:21sell1850.101.35121.35821.3442
3702008.10.16 00:15t/p1850.101.34421.35821.344271.5611049.74
3712008.10.16 00:15buy1860.101.34421.33721.3512
3722008.10.16 04:03t/p1860.101.35121.33721.351270.0011119.74
3732008.10.16 04:03sell1870.101.35121.35821.3442
3742008.10.16 06:13t/p1870.101.34421.35821.344270.0011189.74
3752008.10.16 06:13sell1880.101.34391.35091.3369
3762008.10.16 06:39t/p1880.101.33691.35091.336970.0011259.74
3772008.10.16 06:39sell1890.101.33651.34351.3295
3782008.10.16 07:11s/l1890.101.34351.34351.3295-70.0011189.74
3792008.10.16 07:11buy1900.101.34361.33661.3506
3802008.10.16 07:39s/l1900.101.33661.33661.3506-70.0011119.74
3812008.10.16 07:39buy1910.101.33691.32991.3439
3822008.10.16 10:01t/p1910.101.34391.32991.343970.0011189.74
3832008.10.16 10:01sell1920.101.34391.35091.3369
3842008.10.16 13:14s/l1920.101.35091.35091.3369-70.0011119.74
3852008.10.16 13:14sell1930.101.35061.35761.3436
3862008.10.16 16:04t/p1930.101.34361.35761.343670.0011189.74
3872008.10.16 16:04sell1940.101.34331.35031.3363
3882008.10.17 01:06s/l1940.101.35031.35031.3363-69.4811120.26
3892008.10.17 01:06buy1950.101.35041.34341.3574
3902008.10.17 03:43s/l1950.101.34341.34341.3574-70.0011050.26
3912008.10.17 03:43sell1960.101.34341.35041.3364
3922008.10.17 07:02s/l1960.101.35041.35041.3364-70.0010980.26
3932008.10.17 07:02sell1970.101.35011.35711.3431
3942008.10.17 10:02t/p1970.101.34311.35711.343170.0011050.26
3952008.10.17 10:02buy1980.101.34311.33611.3501
3962008.10.20 08:20t/p1980.101.35011.33611.350169.2211119.48
3972008.10.20 08:20buy1990.101.35041.34341.3574
3982008.10.20 13:03s/l1990.101.34341.34341.3574-70.0011049.48
3992008.10.20 13:03sell2000.101.34341.35041.3364
4002008.10.20 15:26t/p2000.101.33641.35041.336470.0011119.48
4012008.10.20 15:26sell2010.101.33611.34311.3291
4022008.10.20 16:54t/p2010.101.32911.34311.329170.0011189.48
4032008.10.20 16:54sell2020.101.32881.33581.3218
4042008.10.20 23:15s/l2020.101.33581.33581.3218-70.0011119.48
4052008.10.20 23:15sell2030.101.33551.34251.3285
4062008.10.21 08:42t/p2030.101.32851.34251.328570.5211190.00
4072008.10.21 08:42buy2040.101.32841.32141.3354
4082008.10.21 10:31s/l2040.101.32141.32141.3354-70.0011120.00
4092008.10.21 10:31buy2050.101.32171.31471.3287
4102008.10.21 17:35s/l2050.101.31471.31471.3287-70.0011050.00
4112008.10.21 17:35sell2060.101.31461.32161.3076
4122008.10.21 21:23t/p2060.101.30761.32161.307670.0011120.00
4132008.10.21 21:23sell2070.101.30731.31431.3003
4142008.10.22 04:15t/p2070.101.30031.31431.300370.5211190.52
4152008.10.22 04:15sell2080.101.29941.30641.2924
4162008.10.22 05:32t/p2080.101.29241.30641.292470.0011260.52
4172008.10.22 05:32sell2090.101.29211.29911.2851
4182008.10.22 06:17t/p2090.101.28511.29911.285170.0011330.52
4192008.10.22 06:17sell2100.101.28461.29161.2776
4202008.10.22 06:29t/p2100.101.27761.29161.277670.0011400.52
4212008.10.22 06:29sell2110.101.27711.28411.2701
4222008.10.22 07:03s/l2110.101.28411.28411.2701-70.0011330.52
4232008.10.22 07:03sell2120.101.28391.29091.2769
4242008.10.22 09:10s/l2120.101.29091.29091.2769-70.0011260.52
4252008.10.22 09:10sell2130.101.29061.29761.2836
4262008.10.22 09:34t/p2130.101.28361.29761.283670.0011330.52
4272008.10.22 09:34sell2140.101.28331.29031.2763
4282008.10.22 10:35s/l2140.101.29031.29031.2763-70.0011260.52
4292008.10.22 10:35sell2150.101.29001.29701.2830
4302008.10.22 14:10t/p2150.101.28301.29701.283070.0011330.52
4312008.10.22 14:10sell2160.101.28271.28971.2757
4322008.10.22 14:25s/l2160.101.28971.28971.2757-70.0011260.52
4332008.10.22 14:25sell2170.101.28951.29651.2825
4342008.10.22 16:02t/p2170.101.28251.29651.282570.0011330.52
4352008.10.22 16:02sell2180.101.28221.28921.2752
4362008.10.22 16:48s/l2180.101.28921.28921.2752-70.0011260.52
4372008.10.22 16:48sell2190.101.28891.29591.2819
4382008.10.22 21:40t/p2190.101.28191.29591.281970.0011330.52
4392008.10.22 21:40sell2200.101.28161.28861.2746
4402008.10.23 01:28t/p2200.101.27461.28861.274671.5611402.08
4412008.10.23 01:28sell2210.101.27421.28121.2672
4422008.10.23 02:09s/l2210.101.28121.28121.2672-70.0011332.08
4432008.10.23 02:09sell2220.101.28111.28811.2741
4442008.10.23 05:47t/p2220.101.27411.28811.274170.0011402.08
4452008.10.23 05:47sell2230.101.27381.28081.2668
4462008.10.23 06:58s/l2230.101.28081.28081.2668-70.0011332.08
4472008.10.23 06:58sell2240.101.28051.28751.2735
4482008.10.23 16:54s/l2240.101.28751.28751.2735-70.0011262.08
4492008.10.23 16:54sell2250.101.28721.29421.2802
4502008.10.23 23:01s/l2250.101.29421.29421.2802-70.0011192.08
4512008.10.23 23:01sell2260.101.29391.30091.2869
4522008.10.24 02:15t/p2260.101.28691.30091.286970.5211262.60
4532008.10.24 02:15sell2270.101.28661.29361.2796
4542008.10.24 04:34t/p2270.101.27961.29361.279670.0011332.60
4552008.10.24 04:34sell2280.101.27921.28621.2722
4562008.10.24 08:54t/p2280.101.27221.28621.272270.0011402.60
4572008.10.24 08:54sell2290.101.27191.27891.2649
4582008.10.24 09:34t/p2290.101.26491.27891.264970.0011472.60
4592008.10.24 09:34sell2300.101.26461.27161.2576
4602008.10.24 10:38t/p2300.101.25761.27161.257670.0011542.60
4612008.10.24 10:38sell2310.101.25731.26431.2503
4622008.10.24 11:35t/p2310.101.25031.26431.250370.0011612.60
4632008.10.24 11:35sell2320.101.25001.25701.2430
4642008.10.24 11:57s/l2320.101.25701.25701.2430-70.0011542.60
4652008.10.24 11:57sell2330.101.25681.26381.2498
4662008.10.24 14:39s/l2330.101.26381.26381.2498-70.0011472.60
4672008.10.24 14:39sell2340.101.26351.27051.2565
4682008.10.24 15:54s/l2340.101.27051.27051.2565-70.0011402.60
4692008.10.24 15:54sell2350.101.27021.27721.2632
4702008.10.24 19:45t/p2350.101.26321.27721.263270.0011472.60
4712008.10.24 19:45sell2360.101.26291.26991.2559
4722008.10.27 00:05t/p2360.101.25591.26991.255970.5211543.12
4732008.10.27 00:05sell2370.101.25541.26241.2484
4742008.10.27 00:54s/l2370.101.26241.26241.2484-70.0011473.12
4752008.10.27 00:54sell2380.101.26221.26921.2552
4762008.10.27 02:35t/p2380.101.25521.26921.255270.0011543.12
4772008.10.27 02:35sell2390.101.25481.26181.2478
4782008.10.27 04:38s/l2390.101.26181.26181.2478-70.0011473.12
4792008.10.27 04:38sell2400.101.26151.26851.2545
4802008.10.27 06:13t/p2400.101.25451.26851.254570.0011543.12
4812008.10.27 06:13sell2410.101.25411.26111.2471
4822008.10.27 08:12t/p2410.101.24711.26111.247170.0011613.12
4832008.10.27 08:12sell2420.101.24681.25381.2398
4842008.10.27 09:29t/p2420.101.23981.25381.239870.0011683.12
4852008.10.27 09:29sell2430.101.23951.24651.2325
4862008.10.27 11:39s/l2430.101.24651.24651.2325-70.0011613.12
4872008.10.27 11:39sell2440.101.24621.25321.2392
4882008.10.27 17:55s/l2440.101.25321.25321.2392-70.0011543.12
4892008.10.27 17:55sell2450.101.25291.25991.2459
4902008.10.27 22:12t/p2450.101.24591.25991.245970.0011613.12
4912008.10.27 22:12sell2460.101.24561.25261.2386
4922008.10.28 02:04t/p2460.101.23861.25261.238670.5211683.64
4932008.10.28 02:04sell2470.101.23821.24521.2312
4942008.10.28 04:42s/l2470.101.24521.24521.2312-70.0011613.64
4952008.10.28 04:42sell2480.101.24511.25211.2381
4962008.10.28 06:40s/l2480.101.25211.25211.2381-70.0011543.64
4972008.10.28 06:40buy2490.101.25211.24511.2591
4982008.10.28 15:53s/l2490.101.24511.24511.2591-70.0011473.64
4992008.10.28 15:53sell2500.101.24511.25211.2381
5002008.10.28 19:17s/l2500.101.25211.25211.2381-70.0011403.64
5012008.10.28 19:17sell2510.101.25191.25891.2449
5022008.10.28 19:52s/l2510.101.25891.25891.2449-70.0011333.64
5032008.10.28 19:52sell2520.101.25861.26561.2516
5042008.10.28 20:21s/l2520.101.26561.26561.2516-70.0011263.64
5052008.10.28 20:21sell2530.101.26531.27231.2583
5062008.10.28 21:00s/l2530.101.27231.27231.2583-70.0011193.64
5072008.10.28 21:00sell2540.101.27211.27911.2651
5082008.10.28 22:59s/l2540.101.27911.27911.2651-70.0011123.64
5092008.10.28 22:59sell2550.101.27881.28581.2718
5102008.10.29 02:30t/p2550.101.27181.28581.271870.5211194.16
5112008.10.29 02:30buy2560.101.27181.26481.2788
5122008.10.29 06:04s/l2560.101.26481.26481.2788-70.0011124.16
5132008.10.29 06:04buy2570.101.26501.25801.2720
5142008.10.29 06:48t/p2570.101.27201.25801.272070.0011194.16
5152008.10.29 06:48buy2580.101.27231.26531.2793
5162008.10.29 11:36t/p2580.101.27931.26531.279370.0011264.16
5172008.10.29 11:36sell2590.101.27931.28631.2723
5182008.10.29 15:03s/l2590.101.28631.28631.2723-70.0011194.16
5192008.10.29 15:03buy2600.101.28631.27931.2933
5202008.10.29 15:23t/p2600.101.29331.27931.293370.0011264.16
5212008.10.29 15:23buy2610.101.29371.28671.3007
5222008.10.29 16:57s/l2610.101.28671.28671.3007-70.0011194.16
5232008.10.29 16:57buy2620.101.28701.28001.2940
5242008.10.29 17:37t/p2620.101.29401.28001.294070.0011264.16
5252008.10.29 17:37buy2630.101.29441.28741.3014
5262008.10.29 18:05s/l2630.101.28741.28741.3014-70.0011194.16
5272008.10.29 18:05buy2640.101.28771.28071.2947
5282008.10.29 19:12t/p2640.101.29471.28071.294770.0011264.16
5292008.10.29 19:12buy2650.101.29501.28801.3020
5302008.10.29 19:22s/l2650.101.28801.28801.3020-70.0011194.16
5312008.10.29 19:22buy2660.101.28811.28111.2951
5322008.10.29 20:37t/p2660.101.29511.28111.295170.0011264.16
5332008.10.29 20:37buy2670.101.29541.28841.3024
5342008.10.30 01:21t/p2670.101.30241.28841.302467.6611331.82
5352008.10.30 01:21buy2680.101.30271.29571.3097
5362008.10.30 02:06t/p2680.101.30971.29571.309770.0011401.82
5372008.10.30 02:06buy2690.101.31011.30311.3171
5382008.10.30 02:18t/p2690.101.31711.30311.317170.0011471.82
5392008.10.30 02:18buy2700.101.31741.31041.3244
5402008.10.30 03:40t/p2700.101.32441.31041.324470.0011541.82
5412008.10.30 03:40buy2710.101.32471.31771.3317
5422008.10.30 04:33s/l2710.101.31771.31771.3317-70.0011471.82
5432008.10.30 04:33sell2720.101.31771.32471.3107
5442008.10.30 06:48s/l2720.101.32471.32471.3107-70.0011401.82
5452008.10.30 06:48buy2730.101.32471.31771.3317
5462008.10.30 07:12s/l2730.101.31771.31771.3317-70.0011331.82
5472008.10.30 07:12buy2740.101.31791.31091.3249
5482008.10.30 10:07s/l2740.101.31091.31091.3249-70.0011261.82
5492008.10.30 10:07buy2750.101.31121.30421.3182
5502008.10.30 10:57s/l2750.101.30421.30421.3182-70.0011191.82
5512008.10.30 10:57buy2760.101.30451.29751.3115
5522008.10.30 11:34t/p2760.101.31151.29751.311570.0011261.82
5532008.10.30 11:34buy2770.101.31181.30481.3188
5542008.10.30 13:45s/l2770.101.30481.30481.3188-70.0011191.82
5552008.10.30 13:45buy2780.101.30511.29811.3121
5562008.10.30 14:47s/l2780.101.29811.29811.3121-70.0011121.82
5572008.10.30 14:47buy2790.101.29841.29141.3054
5582008.10.30 16:20s/l2790.101.29141.29141.3054-70.0011051.82
5592008.10.30 16:20buy2800.101.29171.28471.2987
5602008.10.30 16:46s/l2800.101.28471.28471.2987-70.0010981.82
5612008.10.30 16:46buy2810.101.28491.27791.2919
5622008.10.30 18:09t/p2810.101.29191.27791.291970.0011051.82
5632008.10.30 18:09buy2820.101.29221.28521.2992
5642008.10.30 19:36t/p2820.101.29921.28521.299270.0011121.82
5652008.10.30 19:36buy2830.101.29951.29251.3065
5662008.10.30 20:23s/l2830.101.29251.29251.3065-70.0011051.82
5672008.10.30 20:23buy2840.101.29281.28581.2998
5682008.10.30 22:53s/l2840.101.28581.28581.2998-70.0010981.82
5692008.10.30 22:53buy2850.101.28601.27901.2930
5702008.10.31 01:24s/l2850.101.27901.27901.2930-70.7810911.04
5712008.10.31 01:24buy2860.101.27931.27231.2863
5722008.10.31 03:49t/p2860.101.28631.27231.286370.0010981.04
5732008.10.31 03:49buy2870.101.28661.27961.2936
5742008.10.31 06:00s/l2870.101.27961.27961.2936-70.0010911.04
5752008.10.31 06:00buy2880.101.27981.27281.2868
5762008.10.31 07:36s/l2880.101.27281.27281.2868-70.0010841.04
5772008.10.31 07:36buy2890.101.27281.26581.2798
5782008.10.31 12:11t/p2890.101.27981.26581.279870.0010911.04
5792008.10.31 12:11sell2900.101.27981.28681.2728
5802008.10.31 12:52t/p2900.101.27281.28681.272870.0010981.04
5812008.10.31 12:52sell2910.101.27251.27951.2655
5822006.07.20 17:34close at stop2910.101.27281.27951.2655-3.0010978.04