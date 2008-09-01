|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|BeginDate=2008.09.01 00:00; Lots=0.1;
|Bars in test
|1389218
|Ticks modelled
|7812804
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|978.04
|Gross profit
|10644.94
|Gross loss
|-9666.90
|Profit factor
|1.10
|Expected payoff
|3.36
|Absolute drawdown
|256.40
|Maximal drawdown
|1042.12 (9.04%)
|Relative drawdown
|9.04% (1042.12)
|Total trades
|291
|Short positions (won %)
|179 (55.31%)
|Long positions (won %)
|112 (47.32%)
|Profit trades (% of total)
|152 (52.23%)
|Loss trades (% of total)
|139 (47.77%)
|Largest
|profit trade
|71.56
|loss trade
|-72.34
|Average
|profit trade
|70.03
|loss trade
|-69.55
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (420.52)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-560.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|420.52 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-560.00 (8)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.4707
|1.4777
|1.4637
|2
|2008.09.01 03:00
|t/p
|1
|0.10
|1.4637
|1.4777
|1.4637
|70.00
|10070.00
|3
|2008.09.01 03:00
|buy
|2
|0.10
|1.4637
|1.4567
|1.4707
|4
|2008.09.02 00:28
|s/l
|2
|0.10
|1.4567
|1.4567
|1.4707
|-70.78
|9999.22
|5
|2008.09.02 00:28
|sell
|3
|0.10
|1.4567
|1.4637
|1.4497
|6
|2008.09.02 09:58
|t/p
|3
|0.10
|1.4497
|1.4637
|1.4497
|70.00
|10069.22
|7
|2008.09.02 09:58
|buy
|4
|0.10
|1.4496
|1.4426
|1.4566
|8
|2008.09.03 06:21
|s/l
|4
|0.10
|1.4426
|1.4426
|1.4566
|-70.78
|9998.44
|9
|2008.09.03 06:21
|sell
|5
|0.10
|1.4426
|1.4496
|1.4356
|10
|2008.09.03 17:56
|s/l
|5
|0.10
|1.4496
|1.4496
|1.4356
|-70.00
|9928.44
|11
|2008.09.03 17:56
|sell
|6
|0.10
|1.4494
|1.4564
|1.4424
|12
|2008.09.04 16:08
|t/p
|6
|0.10
|1.4424
|1.4564
|1.4424
|71.56
|10000.00
|13
|2008.09.04 16:08
|sell
|7
|0.10
|1.4421
|1.4491
|1.4351
|14
|2008.09.04 17:17
|t/p
|7
|0.10
|1.4351
|1.4491
|1.4351
|70.00
|10070.00
|15
|2008.09.04 17:17
|sell
|8
|0.10
|1.4348
|1.4418
|1.4278
|16
|2008.09.04 23:12
|t/p
|8
|0.10
|1.4278
|1.4418
|1.4278
|70.00
|10140.00
|17
|2008.09.04 23:12
|sell
|9
|0.10
|1.4273
|1.4343
|1.4203
|18
|2008.09.05 12:57
|t/p
|9
|0.10
|1.4203
|1.4343
|1.4203
|70.52
|10210.52
|19
|2008.09.05 12:57
|sell
|10
|0.10
|1.4200
|1.4270
|1.4130
|20
|2008.09.05 14:26
|s/l
|10
|0.10
|1.4270
|1.4270
|1.4130
|-70.00
|10140.52
|21
|2008.09.05 14:26
|sell
|11
|0.10
|1.4267
|1.4337
|1.4197
|22
|2008.09.05 14:48
|s/l
|11
|0.10
|1.4337
|1.4337
|1.4197
|-70.00
|10070.52
|23
|2008.09.05 14:48
|sell
|12
|0.10
|1.4334
|1.4404
|1.4264
|24
|2008.09.05 16:21
|t/p
|12
|0.10
|1.4264
|1.4404
|1.4264
|70.00
|10140.52
|25
|2008.09.05 16:21
|sell
|13
|0.10
|1.4261
|1.4331
|1.4191
|26
|2008.09.08 00:00
|s/l
|13
|0.10
|1.4331
|1.4331
|1.4191
|-69.48
|10071.04
|27
|2008.09.08 00:00
|sell
|14
|0.10
|1.4375
|1.4445
|1.4305
|28
|2008.09.08 09:53
|t/p
|14
|0.10
|1.4305
|1.4445
|1.4305
|70.00
|10141.04
|29
|2008.09.08 09:53
|sell
|15
|0.10
|1.4301
|1.4371
|1.4231
|30
|2008.09.08 11:04
|t/p
|15
|0.10
|1.4231
|1.4371
|1.4231
|70.00
|10211.04
|31
|2008.09.08 11:04
|sell
|16
|0.10
|1.4228
|1.4298
|1.4158
|32
|2008.09.08 17:55
|t/p
|16
|0.10
|1.4158
|1.4298
|1.4158
|70.00
|10281.04
|33
|2008.09.08 17:55
|sell
|17
|0.10
|1.4155
|1.4225
|1.4085
|34
|2008.09.08 19:25
|t/p
|17
|0.10
|1.4085
|1.4225
|1.4085
|70.00
|10351.04
|35
|2008.09.08 19:25
|sell
|18
|0.10
|1.4082
|1.4152
|1.4012
|36
|2008.09.08 22:12
|s/l
|18
|0.10
|1.4152
|1.4152
|1.4012
|-70.00
|10281.04
|37
|2008.09.08 22:12
|sell
|19
|0.10
|1.4149
|1.4219
|1.4079
|38
|2008.09.09 03:25
|t/p
|19
|0.10
|1.4079
|1.4219
|1.4079
|70.52
|10351.56
|39
|2008.09.09 03:25
|sell
|20
|0.10
|1.4076
|1.4146
|1.4006
|40
|2008.09.09 10:52
|s/l
|20
|0.10
|1.4146
|1.4146
|1.4006
|-70.00
|10281.56
|41
|2008.09.09 10:52
|sell
|21
|0.10
|1.4143
|1.4213
|1.4073
|42
|2008.09.09 15:37
|t/p
|21
|0.10
|1.4073
|1.4213
|1.4073
|70.00
|10351.56
|43
|2008.09.09 15:37
|buy
|22
|0.10
|1.4073
|1.4003
|1.4143
|44
|2008.09.09 16:53
|t/p
|22
|0.10
|1.4143
|1.4003
|1.4143
|70.00
|10421.56
|45
|2008.09.09 16:53
|sell
|23
|0.10
|1.4143
|1.4213
|1.4073
|46
|2008.09.09 18:31
|s/l
|23
|0.10
|1.4213
|1.4213
|1.4073
|-70.00
|10351.56
|47
|2008.09.09 18:31
|sell
|24
|0.10
|1.4210
|1.4280
|1.4140
|48
|2008.09.09 21:11
|t/p
|24
|0.10
|1.4140
|1.4280
|1.4140
|70.00
|10421.56
|49
|2008.09.09 21:11
|buy
|25
|0.10
|1.4140
|1.4070
|1.4210
|50
|2008.09.10 16:49
|s/l
|25
|0.10
|1.4070
|1.4070
|1.4210
|-70.78
|10350.78
|51
|2008.09.10 16:49
|sell
|26
|0.10
|1.4070
|1.4140
|1.4000
|52
|2008.09.10 22:34
|t/p
|26
|0.10
|1.4000
|1.4140
|1.4000
|70.00
|10420.78
|53
|2008.09.10 22:34
|sell
|27
|0.10
|1.3996
|1.4066
|1.3926
|54
|2008.09.11 10:36
|t/p
|27
|0.10
|1.3926
|1.4066
|1.3926
|71.56
|10492.34
|55
|2008.09.11 10:36
|sell
|28
|0.10
|1.3923
|1.3993
|1.3853
|56
|2008.09.11 22:53
|s/l
|28
|0.10
|1.3993
|1.3993
|1.3853
|-70.00
|10422.34
|57
|2008.09.11 22:53
|sell
|29
|0.10
|1.3990
|1.4060
|1.3920
|58
|2008.09.12 09:05
|s/l
|29
|0.10
|1.4060
|1.4060
|1.3920
|-69.48
|10352.86
|59
|2008.09.12 09:05
|sell
|30
|0.10
|1.4057
|1.4127
|1.3987
|60
|2008.09.12 10:48
|s/l
|30
|0.10
|1.4127
|1.4127
|1.3987
|-70.00
|10282.86
|61
|2008.09.12 10:48
|sell
|31
|0.10
|1.4124
|1.4194
|1.4054
|62
|2008.09.12 13:40
|t/p
|31
|0.10
|1.4054
|1.4194
|1.4054
|70.00
|10352.86
|63
|2008.09.12 13:40
|sell
|32
|0.10
|1.4051
|1.4121
|1.3981
|64
|2008.09.12 14:59
|s/l
|32
|0.10
|1.4121
|1.4121
|1.3981
|-70.00
|10282.86
|65
|2008.09.12 14:59
|sell
|33
|0.10
|1.4118
|1.4188
|1.4048
|66
|2008.09.12 16:55
|s/l
|33
|0.10
|1.4188
|1.4188
|1.4048
|-70.00
|10212.86
|67
|2008.09.12 16:55
|sell
|34
|0.10
|1.4185
|1.4255
|1.4115
|68
|2008.09.15 00:00
|s/l
|34
|0.10
|1.4255
|1.4255
|1.4115
|-69.48
|10143.38
|69
|2008.09.15 00:00
|sell
|35
|0.10
|1.4293
|1.4363
|1.4223
|70
|2008.09.15 04:13
|s/l
|35
|0.10
|1.4363
|1.4363
|1.4223
|-70.00
|10073.38
|71
|2008.09.15 04:13
|sell
|36
|0.10
|1.4360
|1.4430
|1.4290
|72
|2008.09.15 05:08
|s/l
|36
|0.10
|1.4430
|1.4430
|1.4290
|-70.00
|10003.38
|73
|2008.09.15 05:08
|sell
|37
|0.10
|1.4428
|1.4498
|1.4358
|74
|2008.09.15 06:44
|t/p
|37
|0.10
|1.4358
|1.4498
|1.4358
|70.00
|10073.38
|75
|2008.09.15 06:44
|buy
|38
|0.10
|1.4358
|1.4288
|1.4428
|76
|2008.09.15 07:43
|t/p
|38
|0.10
|1.4428
|1.4288
|1.4428
|70.00
|10143.38
|77
|2008.09.15 07:43
|buy
|39
|0.10
|1.4431
|1.4361
|1.4501
|78
|2008.09.15 08:23
|s/l
|39
|0.10
|1.4361
|1.4361
|1.4501
|-70.00
|10073.38
|79
|2008.09.15 08:23
|buy
|40
|0.10
|1.4364
|1.4294
|1.4434
|80
|2008.09.15 09:02
|s/l
|40
|0.10
|1.4294
|1.4294
|1.4434
|-70.00
|10003.38
|81
|2008.09.15 09:02
|buy
|41
|0.10
|1.4297
|1.4227
|1.4367
|82
|2008.09.15 12:15
|s/l
|41
|0.10
|1.4227
|1.4227
|1.4367
|-70.00
|9933.38
|83
|2008.09.15 12:15
|buy
|42
|0.10
|1.4230
|1.4160
|1.4300
|84
|2008.09.15 13:18
|s/l
|42
|0.10
|1.4160
|1.4160
|1.4300
|-70.00
|9863.38
|85
|2008.09.15 13:18
|buy
|43
|0.10
|1.4163
|1.4093
|1.4233
|86
|2008.09.15 13:38
|s/l
|43
|0.10
|1.4093
|1.4093
|1.4233
|-70.00
|9793.38
|87
|2008.09.15 13:38
|buy
|44
|0.10
|1.4096
|1.4026
|1.4166
|88
|2008.09.15 14:16
|t/p
|44
|0.10
|1.4166
|1.4026
|1.4166
|70.00
|9863.38
|89
|2008.09.15 14:16
|buy
|45
|0.10
|1.4170
|1.4100
|1.4240
|90
|2008.09.15 21:24
|t/p
|45
|0.10
|1.4240
|1.4100
|1.4240
|70.00
|9933.38
|91
|2008.09.15 21:24
|buy
|46
|0.10
|1.4243
|1.4173
|1.4313
|92
|2008.09.15 21:58
|t/p
|46
|0.10
|1.4313
|1.4173
|1.4313
|70.00
|10003.38
|93
|2008.09.15 21:58
|buy
|47
|0.10
|1.4316
|1.4246
|1.4386
|94
|2008.09.15 22:40
|s/l
|47
|0.10
|1.4246
|1.4246
|1.4386
|-70.00
|9933.38
|95
|2008.09.15 22:40
|buy
|48
|0.10
|1.4248
|1.4178
|1.4318
|96
|2008.09.16 11:51
|s/l
|48
|0.10
|1.4178
|1.4178
|1.4318
|-70.78
|9862.60
|97
|2008.09.16 11:51
|buy
|49
|0.10
|1.4181
|1.4111
|1.4251
|98
|2008.09.16 14:13
|t/p
|49
|0.10
|1.4251
|1.4111
|1.4251
|70.00
|9932.60
|99
|2008.09.16 14:13
|buy
|50
|0.10
|1.4254
|1.4184
|1.4324
|100
|2008.09.16 15:29
|s/l
|50
|0.10
|1.4184
|1.4184
|1.4324
|-70.00
|9862.60
|101
|2008.09.16 15:29
|buy
|51
|0.10
|1.4187
|1.4117
|1.4257
|102
|2008.09.16 16:59
|s/l
|51
|0.10
|1.4117
|1.4117
|1.4257
|-70.00
|9792.60
|103
|2008.09.16 16:59
|buy
|52
|0.10
|1.4120
|1.4050
|1.4190
|104
|2008.09.17 02:01
|t/p
|52
|0.10
|1.4190
|1.4050
|1.4190
|69.22
|9861.82
|105
|2008.09.17 02:01
|buy
|53
|0.10
|1.4194
|1.4124
|1.4264
|106
|2008.09.17 09:22
|t/p
|53
|0.10
|1.4264
|1.4124
|1.4264
|70.00
|9931.82
|107
|2008.09.17 09:22
|buy
|54
|0.10
|1.4267
|1.4197
|1.4337
|108
|2008.09.17 12:19
|s/l
|54
|0.10
|1.4197
|1.4197
|1.4337
|-70.00
|9861.82
|109
|2008.09.17 12:19
|sell
|55
|0.10
|1.4197
|1.4267
|1.4127
|110
|2008.09.17 17:28
|t/p
|55
|0.10
|1.4127
|1.4267
|1.4127
|70.00
|9931.82
|111
|2008.09.17 17:28
|buy
|56
|0.10
|1.4127
|1.4057
|1.4197
|112
|2008.09.17 19:17
|t/p
|56
|0.10
|1.4197
|1.4057
|1.4197
|70.00
|10001.82
|113
|2008.09.17 19:17
|buy
|57
|0.10
|1.4200
|1.4130
|1.4270
|114
|2008.09.17 19:32
|t/p
|57
|0.10
|1.4270
|1.4130
|1.4270
|70.00
|10071.82
|115
|2008.09.17 19:32
|buy
|58
|0.10
|1.4273
|1.4203
|1.4343
|116
|2008.09.17 20:04
|t/p
|58
|0.10
|1.4343
|1.4203
|1.4343
|70.00
|10141.82
|117
|2008.09.17 20:04
|buy
|59
|0.10
|1.4347
|1.4277
|1.4417
|118
|2008.09.18 10:33
|t/p
|59
|0.10
|1.4417
|1.4277
|1.4417
|67.66
|10209.48
|119
|2008.09.18 10:33
|sell
|60
|0.10
|1.4418
|1.4488
|1.4348
|120
|2008.09.18 12:04
|s/l
|60
|0.10
|1.4488
|1.4488
|1.4348
|-70.00
|10139.48
|121
|2008.09.18 12:04
|sell
|61
|0.10
|1.4485
|1.4555
|1.4415
|122
|2008.09.18 15:30
|t/p
|61
|0.10
|1.4415
|1.4555
|1.4415
|70.00
|10209.48
|123
|2008.09.18 15:30
|sell
|62
|0.10
|1.4412
|1.4482
|1.4342
|124
|2008.09.18 21:07
|t/p
|62
|0.10
|1.4342
|1.4482
|1.4342
|70.00
|10279.48
|125
|2008.09.18 21:07
|sell
|63
|0.10
|1.4337
|1.4407
|1.4267
|126
|2008.09.19 02:23
|t/p
|63
|0.10
|1.4267
|1.4407
|1.4267
|70.52
|10350.00
|127
|2008.09.19 02:23
|sell
|64
|0.10
|1.4264
|1.4334
|1.4194
|128
|2008.09.19 05:24
|t/p
|64
|0.10
|1.4194
|1.4334
|1.4194
|70.00
|10420.00
|129
|2008.09.19 05:24
|sell
|65
|0.10
|1.4191
|1.4261
|1.4121
|130
|2008.09.19 08:18
|s/l
|65
|0.10
|1.4261
|1.4261
|1.4121
|-70.00
|10350.00
|131
|2008.09.19 08:18
|buy
|66
|0.10
|1.4261
|1.4191
|1.4331
|132
|2008.09.19 09:19
|s/l
|66
|0.10
|1.4191
|1.4191
|1.4331
|-70.00
|10280.00
|133
|2008.09.19 09:19
|buy
|67
|0.10
|1.4194
|1.4124
|1.4264
|134
|2008.09.19 14:34
|t/p
|67
|0.10
|1.4264
|1.4124
|1.4264
|70.00
|10350.00
|135
|2008.09.19 14:34
|buy
|68
|0.10
|1.4267
|1.4197
|1.4337
|136
|2008.09.19 14:55
|t/p
|68
|0.10
|1.4337
|1.4197
|1.4337
|70.00
|10420.00
|137
|2008.09.19 14:55
|buy
|69
|0.10
|1.4340
|1.4270
|1.4410
|138
|2008.09.19 15:30
|t/p
|69
|0.10
|1.4410
|1.4270
|1.4410
|70.00
|10490.00
|139
|2008.09.19 15:30
|sell
|70
|0.10
|1.4411
|1.4481
|1.4341
|140
|2008.09.19 20:42
|s/l
|70
|0.10
|1.4481
|1.4481
|1.4341
|-70.00
|10420.00
|141
|2008.09.19 20:42
|sell
|71
|0.10
|1.4478
|1.4548
|1.4408
|142
|2008.09.22 05:13
|s/l
|71
|0.10
|1.4548
|1.4548
|1.4408
|-69.48
|10350.52
|143
|2008.09.22 05:13
|sell
|72
|0.10
|1.4547
|1.4617
|1.4477
|144
|2008.09.22 08:08
|t/p
|72
|0.10
|1.4477
|1.4617
|1.4477
|70.00
|10420.52
|145
|2008.09.22 08:08
|buy
|73
|0.10
|1.4477
|1.4407
|1.4547
|146
|2008.09.22 09:34
|t/p
|73
|0.10
|1.4547
|1.4407
|1.4547
|70.00
|10490.52
|147
|2008.09.22 09:34
|buy
|74
|0.10
|1.4551
|1.4481
|1.4621
|148
|2008.09.22 12:26
|t/p
|74
|0.10
|1.4621
|1.4481
|1.4621
|70.00
|10560.52
|149
|2008.09.22 12:26
|sell
|75
|0.10
|1.4621
|1.4691
|1.4551
|150
|2008.09.22 14:37
|t/p
|75
|0.10
|1.4551
|1.4691
|1.4551
|70.00
|10630.52
|151
|2008.09.22 14:37
|buy
|76
|0.10
|1.4551
|1.4481
|1.4621
|152
|2008.09.22 15:23
|t/p
|76
|0.10
|1.4621
|1.4481
|1.4621
|70.00
|10700.52
|153
|2008.09.22 15:23
|sell
|77
|0.10
|1.4621
|1.4691
|1.4551
|154
|2008.09.22 17:37
|s/l
|77
|0.10
|1.4691
|1.4691
|1.4551
|-70.00
|10630.52
|155
|2008.09.22 17:37
|buy
|78
|0.10
|1.4692
|1.4622
|1.4762
|156
|2008.09.22 19:15
|t/p
|78
|0.10
|1.4762
|1.4622
|1.4762
|70.00
|10700.52
|157
|2008.09.22 19:15
|buy
|79
|0.10
|1.4765
|1.4695
|1.4835
|158
|2008.09.22 21:28
|t/p
|79
|0.10
|1.4835
|1.4695
|1.4835
|70.00
|10770.52
|159
|2008.09.22 21:28
|buy
|80
|0.10
|1.4838
|1.4768
|1.4908
|160
|2008.09.22 23:02
|s/l
|80
|0.10
|1.4768
|1.4768
|1.4908
|-70.00
|10700.52
|161
|2008.09.22 23:02
|buy
|81
|0.10
|1.4771
|1.4701
|1.4841
|162
|2008.09.23 10:20
|s/l
|81
|0.10
|1.4701
|1.4701
|1.4841
|-70.78
|10629.74
|163
|2008.09.23 10:20
|buy
|82
|0.10
|1.4704
|1.4634
|1.4774
|164
|2008.09.23 11:55
|t/p
|82
|0.10
|1.4774
|1.4634
|1.4774
|70.00
|10699.74
|165
|2008.09.23 11:55
|buy
|83
|0.10
|1.4777
|1.4707
|1.4847
|166
|2008.09.23 16:18
|s/l
|83
|0.10
|1.4707
|1.4707
|1.4847
|-70.00
|10629.74
|167
|2008.09.23 16:18
|buy
|84
|0.10
|1.4709
|1.4639
|1.4779
|168
|2008.09.23 19:05
|s/l
|84
|0.10
|1.4639
|1.4639
|1.4779
|-70.00
|10559.74
|169
|2008.09.23 19:05
|buy
|85
|0.10
|1.4638
|1.4568
|1.4708
|170
|2008.09.23 20:39
|t/p
|85
|0.10
|1.4708
|1.4568
|1.4708
|70.00
|10629.74
|171
|2008.09.23 20:39
|sell
|86
|0.10
|1.4708
|1.4778
|1.4638
|172
|2008.09.23 23:41
|t/p
|86
|0.10
|1.4638
|1.4778
|1.4638
|70.00
|10699.74
|173
|2008.09.23 23:41
|sell
|87
|0.10
|1.4635
|1.4705
|1.4565
|174
|2008.09.24 02:13
|s/l
|87
|0.10
|1.4705
|1.4705
|1.4565
|-69.48
|10630.26
|175
|2008.09.24 02:13
|buy
|88
|0.10
|1.4707
|1.4637
|1.4777
|176
|2008.09.24 18:05
|s/l
|88
|0.10
|1.4637
|1.4637
|1.4777
|-70.00
|10560.26
|177
|2008.09.24 18:05
|buy
|89
|0.10
|1.4640
|1.4570
|1.4710
|178
|2008.09.25 03:24
|t/p
|89
|0.10
|1.4710
|1.4570
|1.4710
|67.66
|10627.92
|179
|2008.09.25 03:24
|sell
|90
|0.10
|1.4712
|1.4782
|1.4642
|180
|2008.09.25 13:14
|t/p
|90
|0.10
|1.4642
|1.4782
|1.4642
|70.00
|10697.92
|181
|2008.09.25 13:14
|sell
|91
|0.10
|1.4638
|1.4708
|1.4568
|182
|2008.09.25 14:20
|s/l
|91
|0.10
|1.4708
|1.4708
|1.4568
|-70.00
|10627.92
|183
|2008.09.25 14:20
|sell
|92
|0.10
|1.4705
|1.4775
|1.4635
|184
|2008.09.25 16:28
|t/p
|92
|0.10
|1.4635
|1.4775
|1.4635
|70.00
|10697.92
|185
|2008.09.25 16:28
|sell
|93
|0.10
|1.4632
|1.4702
|1.4562
|186
|2008.09.26 12:25
|t/p
|93
|0.10
|1.4562
|1.4702
|1.4562
|70.52
|10768.44
|187
|2008.09.26 12:25
|buy
|94
|0.10
|1.4562
|1.4492
|1.4632
|188
|2008.09.26 13:50
|t/p
|94
|0.10
|1.4632
|1.4492
|1.4632
|70.00
|10838.44
|189
|2008.09.26 13:50
|buy
|95
|0.10
|1.4635
|1.4565
|1.4705
|190
|2008.09.29 00:00
|s/l
|95
|0.10
|1.4565
|1.4565
|1.4705
|-70.78
|10767.66
|191
|2008.09.29 00:00
|sell
|96
|0.10
|1.4517
|1.4587
|1.4447
|192
|2008.09.29 07:39
|t/p
|96
|0.10
|1.4447
|1.4587
|1.4447
|70.00
|10837.66
|193
|2008.09.29 07:39
|sell
|97
|0.10
|1.4444
|1.4514
|1.4374
|194
|2008.09.29 09:14
|t/p
|97
|0.10
|1.4374
|1.4514
|1.4374
|70.00
|10907.66
|195
|2008.09.29 09:14
|buy
|98
|0.10
|1.4374
|1.4304
|1.4444
|196
|2008.09.29 11:35
|s/l
|98
|0.10
|1.4304
|1.4304
|1.4444
|-70.00
|10837.66
|197
|2008.09.29 11:35
|sell
|99
|0.10
|1.4302
|1.4372
|1.4232
|198
|2008.09.29 13:50
|s/l
|99
|0.10
|1.4372
|1.4372
|1.4232
|-70.00
|10767.66
|199
|2008.09.29 13:50
|sell
|100
|0.10
|1.4369
|1.4439
|1.4299
|200
|2008.09.29 16:05
|s/l
|100
|0.10
|1.4439
|1.4439
|1.4299
|-70.00
|10697.66
|201
|2008.09.29 16:05
|sell
|101
|0.10
|1.4436
|1.4506
|1.4366
|202
|2008.09.29 19:46
|s/l
|101
|0.10
|1.4506
|1.4506
|1.4366
|-70.00
|10627.66
|203
|2008.09.29 19:46
|sell
|102
|0.10
|1.4503
|1.4573
|1.4433
|204
|2008.09.29 19:46
|s/l
|102
|0.10
|1.4573
|1.4573
|1.4433
|-70.00
|10557.66
|205
|2008.09.29 19:47
|sell
|103
|0.10
|1.4559
|1.4629
|1.4489
|206
|2008.09.29 19:48
|t/p
|103
|0.10
|1.4489
|1.4629
|1.4489
|70.00
|10627.66
|207
|2008.09.29 19:48
|sell
|104
|0.10
|1.4486
|1.4556
|1.4416
|208
|2008.09.29 23:54
|t/p
|104
|0.10
|1.4416
|1.4556
|1.4416
|70.00
|10697.66
|209
|2008.09.29 23:54
|sell
|105
|0.10
|1.4413
|1.4483
|1.4343
|210
|2008.09.30 04:51
|t/p
|105
|0.10
|1.4343
|1.4483
|1.4343
|70.52
|10768.18
|211
|2008.09.30 04:51
|sell
|106
|0.10
|1.4340
|1.4410
|1.4270
|212
|2008.09.30 09:02
|s/l
|106
|0.10
|1.4410
|1.4410
|1.4270
|-70.00
|10698.18
|213
|2008.09.30 09:02
|sell
|107
|0.10
|1.4407
|1.4477
|1.4337
|214
|2008.09.30 12:29
|t/p
|107
|0.10
|1.4337
|1.4477
|1.4337
|70.00
|10768.18
|215
|2008.09.30 12:29
|sell
|108
|0.10
|1.4334
|1.4404
|1.4264
|216
|2008.09.30 14:37
|t/p
|108
|0.10
|1.4264
|1.4404
|1.4264
|70.00
|10838.18
|217
|2008.09.30 14:37
|sell
|109
|0.10
|1.4260
|1.4330
|1.4190
|218
|2008.09.30 15:39
|t/p
|109
|0.10
|1.4190
|1.4330
|1.4190
|70.00
|10908.18
|219
|2008.09.30 15:39
|sell
|110
|0.10
|1.4187
|1.4257
|1.4117
|220
|2008.09.30 16:43
|t/p
|110
|0.10
|1.4117
|1.4257
|1.4117
|70.00
|10978.18
|221
|2008.09.30 16:43
|sell
|111
|0.10
|1.4114
|1.4184
|1.4044
|222
|2008.09.30 17:00
|t/p
|111
|0.10
|1.4044
|1.4184
|1.4044
|70.00
|11048.18
|223
|2008.09.30 17:00
|sell
|112
|0.10
|1.4041
|1.4111
|1.3971
|224
|2008.09.30 23:19
|s/l
|112
|0.10
|1.4111
|1.4111
|1.3971
|-70.00
|10978.18
|225
|2008.09.30 23:19
|sell
|113
|0.10
|1.4109
|1.4179
|1.4039
|226
|2008.10.01 14:24
|t/p
|113
|0.10
|1.4039
|1.4179
|1.4039
|70.52
|11048.70
|227
|2008.10.01 14:24
|sell
|114
|0.10
|1.4036
|1.4106
|1.3966
|228
|2008.10.02 02:02
|t/p
|114
|0.10
|1.3966
|1.4106
|1.3966
|71.56
|11120.26
|229
|2008.10.02 02:02
|sell
|115
|0.10
|1.3962
|1.4032
|1.3892
|230
|2008.10.02 09:23
|t/p
|115
|0.10
|1.3892
|1.4032
|1.3892
|70.00
|11190.26
|231
|2008.10.02 09:23
|sell
|116
|0.10
|1.3889
|1.3959
|1.3819
|232
|2008.10.02 14:35
|t/p
|116
|0.10
|1.3819
|1.3959
|1.3819
|70.00
|11260.26
|233
|2008.10.02 14:35
|sell
|117
|0.10
|1.3814
|1.3884
|1.3744
|234
|2008.10.03 07:26
|s/l
|117
|0.10
|1.3884
|1.3884
|1.3744
|-69.48
|11190.78
|235
|2008.10.03 07:26
|sell
|118
|0.10
|1.3881
|1.3951
|1.3811
|236
|2008.10.03 09:16
|t/p
|118
|0.10
|1.3811
|1.3951
|1.3811
|70.00
|11260.78
|237
|2008.10.03 09:16
|sell
|119
|0.10
|1.3808
|1.3878
|1.3738
|238
|2008.10.03 10:28
|s/l
|119
|0.10
|1.3878
|1.3878
|1.3738
|-70.00
|11190.78
|239
|2008.10.03 10:28
|sell
|120
|0.10
|1.3875
|1.3945
|1.3805
|240
|2008.10.03 14:32
|t/p
|120
|0.10
|1.3805
|1.3945
|1.3805
|70.00
|11260.78
|241
|2008.10.03 14:32
|sell
|121
|0.10
|1.3802
|1.3872
|1.3732
|242
|2008.10.03 15:17
|t/p
|121
|0.10
|1.3732
|1.3872
|1.3732
|70.00
|11330.78
|243
|2008.10.03 15:17
|sell
|122
|0.10
|1.3729
|1.3799
|1.3659
|244
|2008.10.03 16:45
|s/l
|122
|0.10
|1.3799
|1.3799
|1.3659
|-70.00
|11260.78
|245
|2008.10.03 16:45
|sell
|123
|0.10
|1.3796
|1.3866
|1.3726
|246
|2008.10.03 18:11
|s/l
|123
|0.10
|1.3866
|1.3866
|1.3726
|-70.00
|11190.78
|247
|2008.10.03 18:11
|sell
|124
|0.10
|1.3863
|1.3933
|1.3793
|248
|2008.10.03 18:44
|t/p
|124
|0.10
|1.3793
|1.3933
|1.3793
|70.00
|11260.78
|249
|2008.10.03 18:44
|sell
|125
|0.10
|1.3790
|1.3860
|1.3720
|250
|2008.10.03 19:27
|s/l
|125
|0.10
|1.3860
|1.3860
|1.3720
|-70.00
|11190.78
|251
|2008.10.03 19:27
|sell
|126
|0.10
|1.3858
|1.3928
|1.3788
|252
|2008.10.03 22:32
|t/p
|126
|0.10
|1.3788
|1.3928
|1.3788
|70.00
|11260.78
|253
|2008.10.03 22:32
|sell
|127
|0.10
|1.3785
|1.3855
|1.3715
|254
|2008.10.06 00:00
|t/p
|127
|0.10
|1.3715
|1.3855
|1.3715
|70.52
|11331.30
|255
|2008.10.06 00:00
|sell
|128
|0.10
|1.3637
|1.3707
|1.3567
|256
|2008.10.06 08:08
|t/p
|128
|0.10
|1.3567
|1.3707
|1.3567
|70.00
|11401.30
|257
|2008.10.06 08:08
|sell
|129
|0.10
|1.3563
|1.3633
|1.3493
|258
|2008.10.06 14:01
|s/l
|129
|0.10
|1.3633
|1.3633
|1.3493
|-70.00
|11331.30
|259
|2008.10.06 14:01
|sell
|130
|0.10
|1.3630
|1.3700
|1.3560
|260
|2008.10.06 15:57
|t/p
|130
|0.10
|1.3560
|1.3700
|1.3560
|70.00
|11401.30
|261
|2008.10.06 15:57
|sell
|131
|0.10
|1.3557
|1.3627
|1.3487
|262
|2008.10.06 16:48
|t/p
|131
|0.10
|1.3487
|1.3627
|1.3487
|70.00
|11471.30
|263
|2008.10.06 16:48
|sell
|132
|0.10
|1.3484
|1.3554
|1.3414
|264
|2008.10.07 05:48
|s/l
|132
|0.10
|1.3554
|1.3554
|1.3414
|-69.48
|11401.82
|265
|2008.10.07 05:48
|sell
|133
|0.10
|1.3551
|1.3621
|1.3481
|266
|2008.10.07 06:31
|s/l
|133
|0.10
|1.3621
|1.3621
|1.3481
|-70.00
|11331.82
|267
|2008.10.07 06:31
|sell
|134
|0.10
|1.3618
|1.3688
|1.3548
|268
|2008.10.07 07:55
|t/p
|134
|0.10
|1.3548
|1.3688
|1.3548
|70.00
|11401.82
|269
|2008.10.07 07:55
|sell
|135
|0.10
|1.3544
|1.3614
|1.3474
|270
|2008.10.07 08:18
|s/l
|135
|0.10
|1.3614
|1.3614
|1.3474
|-70.00
|11331.82
|271
|2008.10.07 08:18
|sell
|136
|0.10
|1.3611
|1.3681
|1.3541
|272
|2008.10.07 10:15
|t/p
|136
|0.10
|1.3541
|1.3681
|1.3541
|70.00
|11401.82
|273
|2008.10.07 10:15
|sell
|137
|0.10
|1.3538
|1.3608
|1.3468
|274
|2008.10.07 13:47
|s/l
|137
|0.10
|1.3608
|1.3608
|1.3468
|-70.00
|11331.82
|275
|2008.10.07 13:47
|buy
|138
|0.10
|1.3608
|1.3538
|1.3678
|276
|2008.10.07 15:13
|t/p
|138
|0.10
|1.3678
|1.3538
|1.3678
|70.00
|11401.82
|277
|2008.10.07 15:13
|sell
|139
|0.10
|1.3678
|1.3748
|1.3608
|278
|2008.10.07 17:10
|t/p
|139
|0.10
|1.3608
|1.3748
|1.3608
|70.00
|11471.82
|279
|2008.10.07 17:10
|sell
|140
|0.10
|1.3605
|1.3675
|1.3535
|280
|2008.10.08 09:12
|s/l
|140
|0.10
|1.3675
|1.3675
|1.3535
|-69.48
|11402.34
|281
|2008.10.08 09:12
|sell
|141
|0.10
|1.3672
|1.3742
|1.3602
|282
|2008.10.08 10:33
|t/p
|141
|0.10
|1.3602
|1.3742
|1.3602
|70.00
|11472.34
|283
|2008.10.08 10:33
|sell
|142
|0.10
|1.3599
|1.3669
|1.3529
|284
|2008.10.08 11:25
|s/l
|142
|0.10
|1.3669
|1.3669
|1.3529
|-70.00
|11402.34
|285
|2008.10.08 11:25
|buy
|143
|0.10
|1.3671
|1.3601
|1.3741
|286
|2008.10.08 12:06
|s/l
|143
|0.10
|1.3601
|1.3601
|1.3741
|-70.00
|11332.34
|287
|2008.10.08 12:06
|sell
|144
|0.10
|1.3601
|1.3671
|1.3531
|288
|2008.10.08 13:00
|s/l
|144
|0.10
|1.3671
|1.3671
|1.3531
|-70.00
|11262.34
|289
|2008.10.08 13:00
|sell
|145
|0.10
|1.3669
|1.3739
|1.3599
|290
|2008.10.08 14:12
|s/l
|145
|0.10
|1.3739
|1.3739
|1.3599
|-70.00
|11192.34
|291
|2008.10.08 14:12
|buy
|146
|0.10
|1.3739
|1.3669
|1.3809
|292
|2008.10.08 14:29
|s/l
|146
|0.10
|1.3669
|1.3669
|1.3809
|-70.00
|11122.34
|293
|2008.10.08 14:29
|buy
|147
|0.10
|1.3672
|1.3602
|1.3742
|294
|2008.10.08 15:06
|s/l
|147
|0.10
|1.3602
|1.3602
|1.3742
|-70.00
|11052.34
|295
|2008.10.08 15:06
|sell
|148
|0.10
|1.3602
|1.3672
|1.3532
|296
|2008.10.08 15:45
|s/l
|148
|0.10
|1.3672
|1.3672
|1.3532
|-70.00
|10982.34
|297
|2008.10.08 15:45
|buy
|149
|0.10
|1.3685
|1.3615
|1.3755
|298
|2008.10.08 20:06
|t/p
|149
|0.10
|1.3755
|1.3615
|1.3755
|70.00
|11052.34
|299
|2008.10.08 20:06
|sell
|150
|0.10
|1.3755
|1.3825
|1.3685
|300
|2008.10.08 20:50
|t/p
|150
|0.10
|1.3685
|1.3825
|1.3685
|70.00
|11122.34
|301
|2008.10.08 20:50
|buy
|151
|0.10
|1.3685
|1.3615
|1.3755
|302
|2008.10.09 00:40
|s/l
|151
|0.10
|1.3615
|1.3615
|1.3755
|-72.34
|11050.00
|303
|2008.10.09 00:40
|sell
|152
|0.10
|1.3615
|1.3685
|1.3545
|304
|2008.10.09 04:40
|s/l
|152
|0.10
|1.3685
|1.3685
|1.3545
|-70.00
|10980.00
|305
|2008.10.09 04:40
|sell
|153
|0.10
|1.3682
|1.3752
|1.3612
|306
|2008.10.09 10:10
|s/l
|153
|0.10
|1.3752
|1.3752
|1.3612
|-70.00
|10910.00
|307
|2008.10.09 10:15
|sell
|154
|0.10
|1.3758
|1.3828
|1.3688
|308
|2008.10.09 12:51
|t/p
|154
|0.10
|1.3688
|1.3828
|1.3688
|70.00
|10980.00
|309
|2008.10.09 12:51
|buy
|155
|0.10
|1.3688
|1.3618
|1.3758
|310
|2008.10.09 16:52
|s/l
|155
|0.10
|1.3618
|1.3618
|1.3758
|-70.00
|10910.00
|311
|2008.10.09 16:52
|buy
|156
|0.10
|1.3621
|1.3551
|1.3691
|312
|2008.10.09 19:55
|t/p
|156
|0.10
|1.3691
|1.3551
|1.3691
|70.00
|10980.00
|313
|2008.10.09 19:55
|buy
|157
|0.10
|1.3694
|1.3624
|1.3764
|314
|2008.10.09 21:30
|s/l
|157
|0.10
|1.3624
|1.3624
|1.3764
|-70.00
|10910.00
|315
|2008.10.09 21:30
|buy
|158
|0.10
|1.3627
|1.3557
|1.3697
|316
|2008.10.10 01:50
|s/l
|158
|0.10
|1.3557
|1.3557
|1.3697
|-70.78
|10839.22
|317
|2008.10.10 01:50
|buy
|159
|0.10
|1.3560
|1.3490
|1.3630
|318
|2008.10.10 09:32
|t/p
|159
|0.10
|1.3630
|1.3490
|1.3630
|70.00
|10909.22
|319
|2008.10.10 09:32
|buy
|160
|0.10
|1.3633
|1.3563
|1.3703
|320
|2008.10.10 11:45
|s/l
|160
|0.10
|1.3563
|1.3563
|1.3703
|-70.00
|10839.22
|321
|2008.10.10 11:45
|buy
|161
|0.10
|1.3566
|1.3496
|1.3636
|322
|2008.10.10 15:01
|s/l
|161
|0.10
|1.3496
|1.3496
|1.3636
|-70.00
|10769.22
|323
|2008.10.10 15:01
|sell
|162
|0.10
|1.3495
|1.3565
|1.3425
|324
|2008.10.10 15:57
|s/l
|162
|0.10
|1.3565
|1.3565
|1.3425
|-70.00
|10699.22
|325
|2008.10.10 15:57
|sell
|163
|0.10
|1.3562
|1.3632
|1.3492
|326
|2008.10.10 17:11
|t/p
|163
|0.10
|1.3492
|1.3632
|1.3492
|70.00
|10769.22
|327
|2008.10.10 17:11
|buy
|164
|0.10
|1.3492
|1.3422
|1.3562
|328
|2008.10.10 19:25
|s/l
|164
|0.10
|1.3422
|1.3422
|1.3562
|-70.00
|10699.22
|329
|2008.10.10 19:25
|buy
|165
|0.10
|1.3425
|1.3355
|1.3495
|330
|2008.10.10 19:45
|s/l
|165
|0.10
|1.3355
|1.3355
|1.3495
|-70.00
|10629.22
|331
|2008.10.10 19:45
|buy
|166
|0.10
|1.3357
|1.3287
|1.3427
|332
|2008.10.10 20:28
|s/l
|166
|0.10
|1.3287
|1.3287
|1.3427
|-70.00
|10559.22
|333
|2008.10.10 20:28
|sell
|167
|0.10
|1.3285
|1.3355
|1.3215
|334
|2008.10.10 21:12
|s/l
|167
|0.10
|1.3355
|1.3355
|1.3215
|-70.00
|10489.22
|335
|2008.10.10 21:12
|buy
|168
|0.10
|1.3355
|1.3285
|1.3425
|336
|2008.10.10 21:31
|t/p
|168
|0.10
|1.3425
|1.3285
|1.3425
|70.00
|10559.22
|337
|2008.10.10 21:31
|buy
|169
|0.10
|1.3429
|1.3359
|1.3499
|338
|2008.10.13 00:02
|t/p
|169
|0.10
|1.3499
|1.3359
|1.3499
|69.22
|10628.44
|339
|2008.10.13 00:02
|sell
|170
|0.10
|1.3581
|1.3651
|1.3511
|340
|2008.10.13 04:47
|t/p
|170
|0.10
|1.3511
|1.3651
|1.3511
|70.00
|10698.44
|341
|2008.10.13 04:47
|buy
|171
|0.10
|1.3510
|1.3440
|1.3580
|342
|2008.10.13 08:02
|t/p
|171
|0.10
|1.3580
|1.3440
|1.3580
|70.00
|10768.44
|343
|2008.10.13 08:02
|buy
|172
|0.10
|1.3583
|1.3513
|1.3653
|344
|2008.10.13 08:37
|t/p
|172
|0.10
|1.3653
|1.3513
|1.3653
|70.00
|10838.44
|345
|2008.10.13 08:37
|buy
|173
|0.10
|1.3656
|1.3586
|1.3726
|346
|2008.10.13 12:07
|s/l
|173
|0.10
|1.3586
|1.3586
|1.3726
|-70.00
|10768.44
|347
|2008.10.13 12:07
|sell
|174
|0.10
|1.3586
|1.3656
|1.3516
|348
|2008.10.13 14:35
|s/l
|174
|0.10
|1.3656
|1.3656
|1.3516
|-70.00
|10698.44
|349
|2008.10.13 14:35
|sell
|175
|0.10
|1.3653
|1.3723
|1.3583
|350
|2008.10.13 16:57
|t/p
|175
|0.10
|1.3583
|1.3723
|1.3583
|70.00
|10768.44
|351
|2008.10.13 16:57
|sell
|176
|0.10
|1.3580
|1.3650
|1.3510
|352
|2008.10.13 18:15
|t/p
|176
|0.10
|1.3510
|1.3650
|1.3510
|70.00
|10838.44
|353
|2008.10.13 18:15
|sell
|177
|0.10
|1.3507
|1.3577
|1.3437
|354
|2008.10.13 21:36
|s/l
|177
|0.10
|1.3577
|1.3577
|1.3437
|-70.00
|10768.44
|355
|2008.10.13 21:36
|buy
|178
|0.10
|1.3577
|1.3507
|1.3647
|356
|2008.10.14 01:57
|t/p
|178
|0.10
|1.3647
|1.3507
|1.3647
|69.22
|10837.66
|357
|2008.10.14 01:57
|buy
|179
|0.10
|1.3650
|1.3580
|1.3720
|358
|2008.10.14 12:29
|t/p
|179
|0.10
|1.3720
|1.3580
|1.3720
|70.00
|10907.66
|359
|2008.10.14 12:29
|buy
|180
|0.10
|1.3723
|1.3653
|1.3793
|360
|2008.10.14 16:11
|s/l
|180
|0.10
|1.3653
|1.3653
|1.3793
|-70.00
|10837.66
|361
|2008.10.14 16:11
|sell
|181
|0.10
|1.3653
|1.3723
|1.3583
|362
|2008.10.15 01:25
|t/p
|181
|0.10
|1.3583
|1.3723
|1.3583
|70.52
|10908.18
|363
|2008.10.15 01:25
|buy
|182
|0.10
|1.3582
|1.3512
|1.3652
|364
|2008.10.15 12:31
|t/p
|182
|0.10
|1.3652
|1.3512
|1.3652
|70.00
|10978.18
|365
|2008.10.15 12:31
|buy
|183
|0.10
|1.3655
|1.3585
|1.3725
|366
|2008.10.15 14:56
|s/l
|183
|0.10
|1.3585
|1.3585
|1.3725
|-70.00
|10908.18
|367
|2008.10.15 14:56
|sell
|184
|0.10
|1.3585
|1.3655
|1.3515
|368
|2008.10.15 18:21
|t/p
|184
|0.10
|1.3515
|1.3655
|1.3515
|70.00
|10978.18
|369
|2008.10.15 18:21
|sell
|185
|0.10
|1.3512
|1.3582
|1.3442
|370
|2008.10.16 00:15
|t/p
|185
|0.10
|1.3442
|1.3582
|1.3442
|71.56
|11049.74
|371
|2008.10.16 00:15
|buy
|186
|0.10
|1.3442
|1.3372
|1.3512
|372
|2008.10.16 04:03
|t/p
|186
|0.10
|1.3512
|1.3372
|1.3512
|70.00
|11119.74
|373
|2008.10.16 04:03
|sell
|187
|0.10
|1.3512
|1.3582
|1.3442
|374
|2008.10.16 06:13
|t/p
|187
|0.10
|1.3442
|1.3582
|1.3442
|70.00
|11189.74
|375
|2008.10.16 06:13
|sell
|188
|0.10
|1.3439
|1.3509
|1.3369
|376
|2008.10.16 06:39
|t/p
|188
|0.10
|1.3369
|1.3509
|1.3369
|70.00
|11259.74
|377
|2008.10.16 06:39
|sell
|189
|0.10
|1.3365
|1.3435
|1.3295
|378
|2008.10.16 07:11
|s/l
|189
|0.10
|1.3435
|1.3435
|1.3295
|-70.00
|11189.74
|379
|2008.10.16 07:11
|buy
|190
|0.10
|1.3436
|1.3366
|1.3506
|380
|2008.10.16 07:39
|s/l
|190
|0.10
|1.3366
|1.3366
|1.3506
|-70.00
|11119.74
|381
|2008.10.16 07:39
|buy
|191
|0.10
|1.3369
|1.3299
|1.3439
|382
|2008.10.16 10:01
|t/p
|191
|0.10
|1.3439
|1.3299
|1.3439
|70.00
|11189.74
|383
|2008.10.16 10:01
|sell
|192
|0.10
|1.3439
|1.3509
|1.3369
|384
|2008.10.16 13:14
|s/l
|192
|0.10
|1.3509
|1.3509
|1.3369
|-70.00
|11119.74
|385
|2008.10.16 13:14
|sell
|193
|0.10
|1.3506
|1.3576
|1.3436
|386
|2008.10.16 16:04
|t/p
|193
|0.10
|1.3436
|1.3576
|1.3436
|70.00
|11189.74
|387
|2008.10.16 16:04
|sell
|194
|0.10
|1.3433
|1.3503
|1.3363
|388
|2008.10.17 01:06
|s/l
|194
|0.10
|1.3503
|1.3503
|1.3363
|-69.48
|11120.26
|389
|2008.10.17 01:06
|buy
|195
|0.10
|1.3504
|1.3434
|1.3574
|390
|2008.10.17 03:43
|s/l
|195
|0.10
|1.3434
|1.3434
|1.3574
|-70.00
|11050.26
|391
|2008.10.17 03:43
|sell
|196
|0.10
|1.3434
|1.3504
|1.3364
|392
|2008.10.17 07:02
|s/l
|196
|0.10
|1.3504
|1.3504
|1.3364
|-70.00
|10980.26
|393
|2008.10.17 07:02
|sell
|197
|0.10
|1.3501
|1.3571
|1.3431
|394
|2008.10.17 10:02
|t/p
|197
|0.10
|1.3431
|1.3571
|1.3431
|70.00
|11050.26
|395
|2008.10.17 10:02
|buy
|198
|0.10
|1.3431
|1.3361
|1.3501
|396
|2008.10.20 08:20
|t/p
|198
|0.10
|1.3501
|1.3361
|1.3501
|69.22
|11119.48
|397
|2008.10.20 08:20
|buy
|199
|0.10
|1.3504
|1.3434
|1.3574
|398
|2008.10.20 13:03
|s/l
|199
|0.10
|1.3434
|1.3434
|1.3574
|-70.00
|11049.48
|399
|2008.10.20 13:03
|sell
|200
|0.10
|1.3434
|1.3504
|1.3364
|400
|2008.10.20 15:26
|t/p
|200
|0.10
|1.3364
|1.3504
|1.3364
|70.00
|11119.48
|401
|2008.10.20 15:26
|sell
|201
|0.10
|1.3361
|1.3431
|1.3291
|402
|2008.10.20 16:54
|t/p
|201
|0.10
|1.3291
|1.3431
|1.3291
|70.00
|11189.48
|403
|2008.10.20 16:54
|sell
|202
|0.10
|1.3288
|1.3358
|1.3218
|404
|2008.10.20 23:15
|s/l
|202
|0.10
|1.3358
|1.3358
|1.3218
|-70.00
|11119.48
|405
|2008.10.20 23:15
|sell
|203
|0.10
|1.3355
|1.3425
|1.3285
|406
|2008.10.21 08:42
|t/p
|203
|0.10
|1.3285
|1.3425
|1.3285
|70.52
|11190.00
|407
|2008.10.21 08:42
|buy
|204
|0.10
|1.3284
|1.3214
|1.3354
|408
|2008.10.21 10:31
|s/l
|204
|0.10
|1.3214
|1.3214
|1.3354
|-70.00
|11120.00
|409
|2008.10.21 10:31
|buy
|205
|0.10
|1.3217
|1.3147
|1.3287
|410
|2008.10.21 17:35
|s/l
|205
|0.10
|1.3147
|1.3147
|1.3287
|-70.00
|11050.00
|411
|2008.10.21 17:35
|sell
|206
|0.10
|1.3146
|1.3216
|1.3076
|412
|2008.10.21 21:23
|t/p
|206
|0.10
|1.3076
|1.3216
|1.3076
|70.00
|11120.00
|413
|2008.10.21 21:23
|sell
|207
|0.10
|1.3073
|1.3143
|1.3003
|414
|2008.10.22 04:15
|t/p
|207
|0.10
|1.3003
|1.3143
|1.3003
|70.52
|11190.52
|415
|2008.10.22 04:15
|sell
|208
|0.10
|1.2994
|1.3064
|1.2924
|416
|2008.10.22 05:32
|t/p
|208
|0.10
|1.2924
|1.3064
|1.2924
|70.00
|11260.52
|417
|2008.10.22 05:32
|sell
|209
|0.10
|1.2921
|1.2991
|1.2851
|418
|2008.10.22 06:17
|t/p
|209
|0.10
|1.2851
|1.2991
|1.2851
|70.00
|11330.52
|419
|2008.10.22 06:17
|sell
|210
|0.10
|1.2846
|1.2916
|1.2776
|420
|2008.10.22 06:29
|t/p
|210
|0.10
|1.2776
|1.2916
|1.2776
|70.00
|11400.52
|421
|2008.10.22 06:29
|sell
|211
|0.10
|1.2771
|1.2841
|1.2701
|422
|2008.10.22 07:03
|s/l
|211
|0.10
|1.2841
|1.2841
|1.2701
|-70.00
|11330.52
|423
|2008.10.22 07:03
|sell
|212
|0.10
|1.2839
|1.2909
|1.2769
|424
|2008.10.22 09:10
|s/l
|212
|0.10
|1.2909
|1.2909
|1.2769
|-70.00
|11260.52
|425
|2008.10.22 09:10
|sell
|213
|0.10
|1.2906
|1.2976
|1.2836
|426
|2008.10.22 09:34
|t/p
|213
|0.10
|1.2836
|1.2976
|1.2836
|70.00
|11330.52
|427
|2008.10.22 09:34
|sell
|214
|0.10
|1.2833
|1.2903
|1.2763
|428
|2008.10.22 10:35
|s/l
|214
|0.10
|1.2903
|1.2903
|1.2763
|-70.00
|11260.52
|429
|2008.10.22 10:35
|sell
|215
|0.10
|1.2900
|1.2970
|1.2830
|430
|2008.10.22 14:10
|t/p
|215
|0.10
|1.2830
|1.2970
|1.2830
|70.00
|11330.52
|431
|2008.10.22 14:10
|sell
|216
|0.10
|1.2827
|1.2897
|1.2757
|432
|2008.10.22 14:25
|s/l
|216
|0.10
|1.2897
|1.2897
|1.2757
|-70.00
|11260.52
|433
|2008.10.22 14:25
|sell
|217
|0.10
|1.2895
|1.2965
|1.2825
|434
|2008.10.22 16:02
|t/p
|217
|0.10
|1.2825
|1.2965
|1.2825
|70.00
|11330.52
|435
|2008.10.22 16:02
|sell
|218
|0.10
|1.2822
|1.2892
|1.2752
|436
|2008.10.22 16:48
|s/l
|218
|0.10
|1.2892
|1.2892
|1.2752
|-70.00
|11260.52
|437
|2008.10.22 16:48
|sell
|219
|0.10
|1.2889
|1.2959
|1.2819
|438
|2008.10.22 21:40
|t/p
|219
|0.10
|1.2819
|1.2959
|1.2819
|70.00
|11330.52
|439
|2008.10.22 21:40
|sell
|220
|0.10
|1.2816
|1.2886
|1.2746
|440
|2008.10.23 01:28
|t/p
|220
|0.10
|1.2746
|1.2886
|1.2746
|71.56
|11402.08
|441
|2008.10.23 01:28
|sell
|221
|0.10
|1.2742
|1.2812
|1.2672
|442
|2008.10.23 02:09
|s/l
|221
|0.10
|1.2812
|1.2812
|1.2672
|-70.00
|11332.08
|443
|2008.10.23 02:09
|sell
|222
|0.10
|1.2811
|1.2881
|1.2741
|444
|2008.10.23 05:47
|t/p
|222
|0.10
|1.2741
|1.2881
|1.2741
|70.00
|11402.08
|445
|2008.10.23 05:47
|sell
|223
|0.10
|1.2738
|1.2808
|1.2668
|446
|2008.10.23 06:58
|s/l
|223
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.2668
|-70.00
|11332.08
|447
|2008.10.23 06:58
|sell
|224
|0.10
|1.2805
|1.2875
|1.2735
|448
|2008.10.23 16:54
|s/l
|224
|0.10
|1.2875
|1.2875
|1.2735
|-70.00
|11262.08
|449
|2008.10.23 16:54
|sell
|225
|0.10
|1.2872
|1.2942
|1.2802
|450
|2008.10.23 23:01
|s/l
|225
|0.10
|1.2942
|1.2942
|1.2802
|-70.00
|11192.08
|451
|2008.10.23 23:01
|sell
|226
|0.10
|1.2939
|1.3009
|1.2869
|452
|2008.10.24 02:15
|t/p
|226
|0.10
|1.2869
|1.3009
|1.2869
|70.52
|11262.60
|453
|2008.10.24 02:15
|sell
|227
|0.10
|1.2866
|1.2936
|1.2796
|454
|2008.10.24 04:34
|t/p
|227
|0.10
|1.2796
|1.2936
|1.2796
|70.00
|11332.60
|455
|2008.10.24 04:34
|sell
|228
|0.10
|1.2792
|1.2862
|1.2722
|456
|2008.10.24 08:54
|t/p
|228
|0.10
|1.2722
|1.2862
|1.2722
|70.00
|11402.60
|457
|2008.10.24 08:54
|sell
|229
|0.10
|1.2719
|1.2789
|1.2649
|458
|2008.10.24 09:34
|t/p
|229
|0.10
|1.2649
|1.2789
|1.2649
|70.00
|11472.60
|459
|2008.10.24 09:34
|sell
|230
|0.10
|1.2646
|1.2716
|1.2576
|460
|2008.10.24 10:38
|t/p
|230
|0.10
|1.2576
|1.2716
|1.2576
|70.00
|11542.60
|461
|2008.10.24 10:38
|sell
|231
|0.10
|1.2573
|1.2643
|1.2503
|462
|2008.10.24 11:35
|t/p
|231
|0.10
|1.2503
|1.2643
|1.2503
|70.00
|11612.60
|463
|2008.10.24 11:35
|sell
|232
|0.10
|1.2500
|1.2570
|1.2430
|464
|2008.10.24 11:57
|s/l
|232
|0.10
|1.2570
|1.2570
|1.2430
|-70.00
|11542.60
|465
|2008.10.24 11:57
|sell
|233
|0.10
|1.2568
|1.2638
|1.2498
|466
|2008.10.24 14:39
|s/l
|233
|0.10
|1.2638
|1.2638
|1.2498
|-70.00
|11472.60
|467
|2008.10.24 14:39
|sell
|234
|0.10
|1.2635
|1.2705
|1.2565
|468
|2008.10.24 15:54
|s/l
|234
|0.10
|1.2705
|1.2705
|1.2565
|-70.00
|11402.60
|469
|2008.10.24 15:54
|sell
|235
|0.10
|1.2702
|1.2772
|1.2632
|470
|2008.10.24 19:45
|t/p
|235
|0.10
|1.2632
|1.2772
|1.2632
|70.00
|11472.60
|471
|2008.10.24 19:45
|sell
|236
|0.10
|1.2629
|1.2699
|1.2559
|472
|2008.10.27 00:05
|t/p
|236
|0.10
|1.2559
|1.2699
|1.2559
|70.52
|11543.12
|473
|2008.10.27 00:05
|sell
|237
|0.10
|1.2554
|1.2624
|1.2484
|474
|2008.10.27 00:54
|s/l
|237
|0.10
|1.2624
|1.2624
|1.2484
|-70.00
|11473.12
|475
|2008.10.27 00:54
|sell
|238
|0.10
|1.2622
|1.2692
|1.2552
|476
|2008.10.27 02:35
|t/p
|238
|0.10
|1.2552
|1.2692
|1.2552
|70.00
|11543.12
|477
|2008.10.27 02:35
|sell
|239
|0.10
|1.2548
|1.2618
|1.2478
|478
|2008.10.27 04:38
|s/l
|239
|0.10
|1.2618
|1.2618
|1.2478
|-70.00
|11473.12
|479
|2008.10.27 04:38
|sell
|240
|0.10
|1.2615
|1.2685
|1.2545
|480
|2008.10.27 06:13
|t/p
|240
|0.10
|1.2545
|1.2685
|1.2545
|70.00
|11543.12
|481
|2008.10.27 06:13
|sell
|241
|0.10
|1.2541
|1.2611
|1.2471
|482
|2008.10.27 08:12
|t/p
|241
|0.10
|1.2471
|1.2611
|1.2471
|70.00
|11613.12
|483
|2008.10.27 08:12
|sell
|242
|0.10
|1.2468
|1.2538
|1.2398
|484
|2008.10.27 09:29
|t/p
|242
|0.10
|1.2398
|1.2538
|1.2398
|70.00
|11683.12
|485
|2008.10.27 09:29
|sell
|243
|0.10
|1.2395
|1.2465
|1.2325
|486
|2008.10.27 11:39
|s/l
|243
|0.10
|1.2465
|1.2465
|1.2325
|-70.00
|11613.12
|487
|2008.10.27 11:39
|sell
|244
|0.10
|1.2462
|1.2532
|1.2392
|488
|2008.10.27 17:55
|s/l
|244
|0.10
|1.2532
|1.2532
|1.2392
|-70.00
|11543.12
|489
|2008.10.27 17:55
|sell
|245
|0.10
|1.2529
|1.2599
|1.2459
|490
|2008.10.27 22:12
|t/p
|245
|0.10
|1.2459
|1.2599
|1.2459
|70.00
|11613.12
|491
|2008.10.27 22:12
|sell
|246
|0.10
|1.2456
|1.2526
|1.2386
|492
|2008.10.28 02:04
|t/p
|246
|0.10
|1.2386
|1.2526
|1.2386
|70.52
|11683.64
|493
|2008.10.28 02:04
|sell
|247
|0.10
|1.2382
|1.2452
|1.2312
|494
|2008.10.28 04:42
|s/l
|247
|0.10
|1.2452
|1.2452
|1.2312
|-70.00
|11613.64
|495
|2008.10.28 04:42
|sell
|248
|0.10
|1.2451
|1.2521
|1.2381
|496
|2008.10.28 06:40
|s/l
|248
|0.10
|1.2521
|1.2521
|1.2381
|-70.00
|11543.64
|497
|2008.10.28 06:40
|buy
|249
|0.10
|1.2521
|1.2451
|1.2591
|498
|2008.10.28 15:53
|s/l
|249
|0.10
|1.2451
|1.2451
|1.2591
|-70.00
|11473.64
|499
|2008.10.28 15:53
|sell
|250
|0.10
|1.2451
|1.2521
|1.2381
|500
|2008.10.28 19:17
|s/l
|250
|0.10
|1.2521
|1.2521
|1.2381
|-70.00
|11403.64
|501
|2008.10.28 19:17
|sell
|251
|0.10
|1.2519
|1.2589
|1.2449
|502
|2008.10.28 19:52
|s/l
|251
|0.10
|1.2589
|1.2589
|1.2449
|-70.00
|11333.64
|503
|2008.10.28 19:52
|sell
|252
|0.10
|1.2586
|1.2656
|1.2516
|504
|2008.10.28 20:21
|s/l
|252
|0.10
|1.2656
|1.2656
|1.2516
|-70.00
|11263.64
|505
|2008.10.28 20:21
|sell
|253
|0.10
|1.2653
|1.2723
|1.2583
|506
|2008.10.28 21:00
|s/l
|253
|0.10
|1.2723
|1.2723
|1.2583
|-70.00
|11193.64
|507
|2008.10.28 21:00
|sell
|254
|0.10
|1.2721
|1.2791
|1.2651
|508
|2008.10.28 22:59
|s/l
|254
|0.10
|1.2791
|1.2791
|1.2651
|-70.00
|11123.64
|509
|2008.10.28 22:59
|sell
|255
|0.10
|1.2788
|1.2858
|1.2718
|510
|2008.10.29 02:30
|t/p
|255
|0.10
|1.2718
|1.2858
|1.2718
|70.52
|11194.16
|511
|2008.10.29 02:30
|buy
|256
|0.10
|1.2718
|1.2648
|1.2788
|512
|2008.10.29 06:04
|s/l
|256
|0.10
|1.2648
|1.2648
|1.2788
|-70.00
|11124.16
|513
|2008.10.29 06:04
|buy
|257
|0.10
|1.2650
|1.2580
|1.2720
|514
|2008.10.29 06:48
|t/p
|257
|0.10
|1.2720
|1.2580
|1.2720
|70.00
|11194.16
|515
|2008.10.29 06:48
|buy
|258
|0.10
|1.2723
|1.2653
|1.2793
|516
|2008.10.29 11:36
|t/p
|258
|0.10
|1.2793
|1.2653
|1.2793
|70.00
|11264.16
|517
|2008.10.29 11:36
|sell
|259
|0.10
|1.2793
|1.2863
|1.2723
|518
|2008.10.29 15:03
|s/l
|259
|0.10
|1.2863
|1.2863
|1.2723
|-70.00
|11194.16
|519
|2008.10.29 15:03
|buy
|260
|0.10
|1.2863
|1.2793
|1.2933
|520
|2008.10.29 15:23
|t/p
|260
|0.10
|1.2933
|1.2793
|1.2933
|70.00
|11264.16
|521
|2008.10.29 15:23
|buy
|261
|0.10
|1.2937
|1.2867
|1.3007
|522
|2008.10.29 16:57
|s/l
|261
|0.10
|1.2867
|1.2867
|1.3007
|-70.00
|11194.16
|523
|2008.10.29 16:57
|buy
|262
|0.10
|1.2870
|1.2800
|1.2940
|524
|2008.10.29 17:37
|t/p
|262
|0.10
|1.2940
|1.2800
|1.2940
|70.00
|11264.16
|525
|2008.10.29 17:37
|buy
|263
|0.10
|1.2944
|1.2874
|1.3014
|526
|2008.10.29 18:05
|s/l
|263
|0.10
|1.2874
|1.2874
|1.3014
|-70.00
|11194.16
|527
|2008.10.29 18:05
|buy
|264
|0.10
|1.2877
|1.2807
|1.2947
|528
|2008.10.29 19:12
|t/p
|264
|0.10
|1.2947
|1.2807
|1.2947
|70.00
|11264.16
|529
|2008.10.29 19:12
|buy
|265
|0.10
|1.2950
|1.2880
|1.3020
|530
|2008.10.29 19:22
|s/l
|265
|0.10
|1.2880
|1.2880
|1.3020
|-70.00
|11194.16
|531
|2008.10.29 19:22
|buy
|266
|0.10
|1.2881
|1.2811
|1.2951
|532
|2008.10.29 20:37
|t/p
|266
|0.10
|1.2951
|1.2811
|1.2951
|70.00
|11264.16
|533
|2008.10.29 20:37
|buy
|267
|0.10
|1.2954
|1.2884
|1.3024
|534
|2008.10.30 01:21
|t/p
|267
|0.10
|1.3024
|1.2884
|1.3024
|67.66
|11331.82
|535
|2008.10.30 01:21
|buy
|268
|0.10
|1.3027
|1.2957
|1.3097
|536
|2008.10.30 02:06
|t/p
|268
|0.10
|1.3097
|1.2957
|1.3097
|70.00
|11401.82
|537
|2008.10.30 02:06
|buy
|269
|0.10
|1.3101
|1.3031
|1.3171
|538
|2008.10.30 02:18
|t/p
|269
|0.10
|1.3171
|1.3031
|1.3171
|70.00
|11471.82
|539
|2008.10.30 02:18
|buy
|270
|0.10
|1.3174
|1.3104
|1.3244
|540
|2008.10.30 03:40
|t/p
|270
|0.10
|1.3244
|1.3104
|1.3244
|70.00
|11541.82
|541
|2008.10.30 03:40
|buy
|271
|0.10
|1.3247
|1.3177
|1.3317
|542
|2008.10.30 04:33
|s/l
|271
|0.10
|1.3177
|1.3177
|1.3317
|-70.00
|11471.82
|543
|2008.10.30 04:33
|sell
|272
|0.10
|1.3177
|1.3247
|1.3107
|544
|2008.10.30 06:48
|s/l
|272
|0.10
|1.3247
|1.3247
|1.3107
|-70.00
|11401.82
|545
|2008.10.30 06:48
|buy
|273
|0.10
|1.3247
|1.3177
|1.3317
|546
|2008.10.30 07:12
|s/l
|273
|0.10
|1.3177
|1.3177
|1.3317
|-70.00
|11331.82
|547
|2008.10.30 07:12
|buy
|274
|0.10
|1.3179
|1.3109
|1.3249
|548
|2008.10.30 10:07
|s/l
|274
|0.10
|1.3109
|1.3109
|1.3249
|-70.00
|11261.82
|549
|2008.10.30 10:07
|buy
|275
|0.10
|1.3112
|1.3042
|1.3182
|550
|2008.10.30 10:57
|s/l
|275
|0.10
|1.3042
|1.3042
|1.3182
|-70.00
|11191.82
|551
|2008.10.30 10:57
|buy
|276
|0.10
|1.3045
|1.2975
|1.3115
|552
|2008.10.30 11:34
|t/p
|276
|0.10
|1.3115
|1.2975
|1.3115
|70.00
|11261.82
|553
|2008.10.30 11:34
|buy
|277
|0.10
|1.3118
|1.3048
|1.3188
|554
|2008.10.30 13:45
|s/l
|277
|0.10
|1.3048
|1.3048
|1.3188
|-70.00
|11191.82
|555
|2008.10.30 13:45
|buy
|278
|0.10
|1.3051
|1.2981
|1.3121
|556
|2008.10.30 14:47
|s/l
|278
|0.10
|1.2981
|1.2981
|1.3121
|-70.00
|11121.82
|557
|2008.10.30 14:47
|buy
|279
|0.10
|1.2984
|1.2914
|1.3054
|558
|2008.10.30 16:20
|s/l
|279
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.3054
|-70.00
|11051.82
|559
|2008.10.30 16:20
|buy
|280
|0.10
|1.2917
|1.2847
|1.2987
|560
|2008.10.30 16:46
|s/l
|280
|0.10
|1.2847
|1.2847
|1.2987
|-70.00
|10981.82
|561
|2008.10.30 16:46
|buy
|281
|0.10
|1.2849
|1.2779
|1.2919
|562
|2008.10.30 18:09
|t/p
|281
|0.10
|1.2919
|1.2779
|1.2919
|70.00
|11051.82
|563
|2008.10.30 18:09
|buy
|282
|0.10
|1.2922
|1.2852
|1.2992
|564
|2008.10.30 19:36
|t/p
|282
|0.10
|1.2992
|1.2852
|1.2992
|70.00
|11121.82
|565
|2008.10.30 19:36
|buy
|283
|0.10
|1.2995
|1.2925
|1.3065
|566
|2008.10.30 20:23
|s/l
|283
|0.10
|1.2925
|1.2925
|1.3065
|-70.00
|11051.82
|567
|2008.10.30 20:23
|buy
|284
|0.10
|1.2928
|1.2858
|1.2998
|568
|2008.10.30 22:53
|s/l
|284
|0.10
|1.2858
|1.2858
|1.2998
|-70.00
|10981.82
|569
|2008.10.30 22:53
|buy
|285
|0.10
|1.2860
|1.2790
|1.2930
|570
|2008.10.31 01:24
|s/l
|285
|0.10
|1.2790
|1.2790
|1.2930
|-70.78
|10911.04
|571
|2008.10.31 01:24
|buy
|286
|0.10
|1.2793
|1.2723
|1.2863
|572
|2008.10.31 03:49
|t/p
|286
|0.10
|1.2863
|1.2723
|1.2863
|70.00
|10981.04
|573
|2008.10.31 03:49
|buy
|287
|0.10
|1.2866
|1.2796
|1.2936
|574
|2008.10.31 06:00
|s/l
|287
|0.10
|1.2796
|1.2796
|1.2936
|-70.00
|10911.04
|575
|2008.10.31 06:00
|buy
|288
|0.10
|1.2798
|1.2728
|1.2868
|576
|2008.10.31 07:36
|s/l
|288
|0.10
|1.2728
|1.2728
|1.2868
|-70.00
|10841.04
|577
|2008.10.31 07:36
|buy
|289
|0.10
|1.2728
|1.2658
|1.2798
|578
|2008.10.31 12:11
|t/p
|289
|0.10
|1.2798
|1.2658
|1.2798
|70.00
|10911.04
|579
|2008.10.31 12:11
|sell
|290
|0.10
|1.2798
|1.2868
|1.2728
|580
|2008.10.31 12:52
|t/p
|290
|0.10
|1.2728
|1.2868
|1.2728
|70.00
|10981.04
|581
|2008.10.31 12:52
|sell
|291
|0.10
|1.2725
|1.2795
|1.2655
|582
|2006.07.20 17:34
|close at stop
|291
|0.10
|1.2728
|1.2795
|1.2655
|-3.00
|10978.04