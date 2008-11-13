Strategy Tester Report
bless_FiFtHeLeMeNt_noTG_gregart
BroCo-Demo (Build 220)
|Symbol
|EURUSD (EURO vs US DOLLAR)
|Period
|5 Minutes (M5) 2008.11.12 19:15 - 2008.12.05 23:00 (2008.11.02 - 2008.12.06)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MinGS=40; TP=50; lot=0.01; lot_Exp=1.5; MaxTrades=7;
|Bars in test
|5892
|Ticks modelled
|299202
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|8
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|539.98
|Gross profit
|1486.51
|Gross loss
|-946.53
|Profit factor
|1.57
|Expected payoff
|1.65
|Absolute drawdown
|547.28
|Maximal drawdown
|801.26 (7.78%)
|Relative drawdown
|7.78% (801.26)
|Total trades
|327
|Short positions (won %)
|149 (69.13%)
|Long positions (won %)
|178 (70.79%)
|Profit trades (% of total)
|229 (70.03%)
|Loss trades (% of total)
|98 (29.97%)
|Largest
|profit trade
|55.38
|loss trade
|-23.75
|Average
|profit trade
|6.49
|loss trade
|-9.66
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (83.11)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-101.69)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|83.11 (14)
|consecutive loss (count of losses)
|-101.69 (5)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.11.12 19:15
|buy
|1
|0.01
|1.2551
|0.0000
|1.2601
|2
|2008.11.12 19:15
|sell
|2
|0.01
|1.2549
|0.0000
|1.2499
|3
|2008.11.12 20:11
|buy
|3
|0.01
|1.2511
|0.0000
|1.2561
|4
|2008.11.12 20:11
|modify
|1
|0.01
|1.2551
|0.0000
|1.2561
|5
|2008.11.12 21:27
|t/p
|2
|0.01
|1.2499
|0.0000
|1.2499
|5.00
|10005.00
|6
|2008.11.12 21:27
|sell
|4
|0.01
|1.2497
|0.0000
|1.2447
|7
|2008.11.12 21:43
|buy
|5
|0.02
|1.2471
|0.0000
|1.2521
|8
|2008.11.12 21:43
|modify
|1
|0.01
|1.2551
|0.0000
|1.2521
|9
|2008.11.12 21:43
|modify
|3
|0.01
|1.2511
|0.0000
|1.2521
|10
|2008.11.12 23:50
|t/p
|4
|0.01
|1.2447
|0.0000
|1.2447
|5.00
|10010.00
|11
|2008.11.12 23:50
|sell
|6
|0.01
|1.2445
|0.0000
|1.2395
|12
|2008.11.13 00:44
|sell
|7
|0.01
|1.2485
|0.0000
|1.2435
|13
|2008.11.13 00:44
|modify
|6
|0.01
|1.2445
|0.0000
|1.2435
|14
|2008.11.13 08:20
|t/p
|6
|0.01
|1.2435
|0.0000
|1.2435
|0.71
|10010.71
|15
|2008.11.13 08:20
|t/p
|7
|0.01
|1.2435
|0.0000
|1.2435
|5.00
|10015.71
|16
|2008.11.13 08:20
|sell
|8
|0.01
|1.2433
|0.0000
|1.2383
|17
|2008.11.13 08:28
|buy
|9
|0.03
|1.2430
|0.0000
|1.2480
|18
|2008.11.13 08:28
|modify
|1
|0.01
|1.2551
|0.0000
|1.2480
|19
|2008.11.13 08:28
|modify
|3
|0.01
|1.2511
|0.0000
|1.2480
|20
|2008.11.13 08:28
|modify
|5
|0.02
|1.2471
|0.0000
|1.2480
|21
|2008.11.13 08:44
|buy
|10
|0.05
|1.2390
|0.0000
|1.2440
|22
|2008.11.13 08:44
|modify
|1
|0.01
|1.2551
|0.0000
|1.2440
|23
|2008.11.13 08:44
|modify
|3
|0.01
|1.2511
|0.0000
|1.2440
|24
|2008.11.13 08:44
|modify
|5
|0.02
|1.2471
|0.0000
|1.2440
|25
|2008.11.13 08:44
|modify
|9
|0.03
|1.2430
|0.0000
|1.2440
|26
|2008.11.13 09:26
|t/p
|1
|0.01
|1.2440
|0.0000
|1.2440
|-11.07
|10004.64
|27
|2008.11.13 09:26
|t/p
|3
|0.01
|1.2440
|0.0000
|1.2440
|-7.07
|9997.56
|28
|2008.11.13 09:26
|t/p
|5
|0.02
|1.2440
|0.0000
|1.2440
|-6.15
|9991.42
|29
|2008.11.13 09:26
|t/p
|9
|0.03
|1.2440
|0.0000
|1.2440
|3.00
|9994.42
|30
|2008.11.13 09:26
|t/p
|10
|0.05
|1.2440
|0.0000
|1.2440
|25.00
|10019.42
|31
|2008.11.13 09:26
|buy
|11
|0.01
|1.2443
|0.0000
|1.2493
|32
|2008.11.13 09:36
|sell
|12
|0.01
|1.2474
|0.0000
|1.2424
|33
|2008.11.13 09:36
|modify
|8
|0.01
|1.2433
|0.0000
|1.2424
|34
|2008.11.13 10:04
|t/p
|11
|0.01
|1.2493
|0.0000
|1.2493
|5.00
|10024.42
|35
|2008.11.13 10:04
|buy
|13
|0.01
|1.2495
|0.0000
|1.2545
|36
|2008.11.13 10:08
|sell
|14
|0.02
|1.2515
|0.0000
|1.2465
|37
|2008.11.13 10:08
|modify
|8
|0.01
|1.2433
|0.0000
|1.2465
|38
|2008.11.13 10:08
|modify
|12
|0.01
|1.2474
|0.0000
|1.2465
|39
|2008.11.13 11:21
|t/p
|8
|0.01
|1.2465
|0.0000
|1.2465
|-3.20
|10021.22
|40
|2008.11.13 11:21
|t/p
|12
|0.01
|1.2465
|0.0000
|1.2465
|0.90
|10022.12
|41
|2008.11.13 11:21
|t/p
|14
|0.02
|1.2465
|0.0000
|1.2465
|10.00
|10032.12
|42
|2008.11.13 11:21
|sell
|15
|0.01
|1.2463
|0.0000
|1.2413
|43
|2008.11.13 11:34
|sell
|16
|0.01
|1.2503
|0.0000
|1.2453
|44
|2008.11.13 11:34
|modify
|15
|0.01
|1.2463
|0.0000
|1.2453
|45
|2008.11.13 13:05
|sell
|17
|0.02
|1.2543
|0.0000
|1.2493
|46
|2008.11.13 13:05
|modify
|15
|0.01
|1.2463
|0.0000
|1.2493
|47
|2008.11.13 13:05
|modify
|16
|0.01
|1.2503
|0.0000
|1.2493
|48
|2008.11.13 13:05
|t/p
|13
|0.01
|1.2545
|0.0000
|1.2545
|5.00
|10037.12
|49
|2008.11.13 13:05
|buy
|18
|0.01
|1.2548
|0.0000
|1.2598
|50
|2008.11.13 13:28
|sell
|19
|0.03
|1.2584
|0.0000
|1.2534
|51
|2008.11.13 13:28
|modify
|15
|0.01
|1.2463
|0.0000
|1.2534
|52
|2008.11.13 13:28
|modify
|16
|0.01
|1.2503
|0.0000
|1.2534
|53
|2008.11.13 13:28
|modify
|17
|0.02
|1.2543
|0.0000
|1.2534
|54
|2008.11.13 13:40
|t/p
|15
|0.01
|1.2534
|0.0000
|1.2534
|-7.10
|10030.02
|55
|2008.11.13 13:40
|t/p
|16
|0.01
|1.2534
|0.0000
|1.2534
|-3.10
|10026.92
|56
|2008.11.13 13:40
|t/p
|17
|0.02
|1.2534
|0.0000
|1.2534
|1.80
|10028.72
|57
|2008.11.13 13:40
|t/p
|19
|0.03
|1.2534
|0.0000
|1.2534
|15.00
|10043.72
|58
|2008.11.13 13:40
|sell
|20
|0.01
|1.2530
|0.0000
|1.2480
|59
|2008.11.13 14:07
|buy
|21
|0.01
|1.2507
|0.0000
|1.2557
|60
|2008.11.13 14:07
|modify
|18
|0.01
|1.2548
|0.0000
|1.2557
|61
|2008.11.13 16:18
|t/p
|18
|0.01
|1.2557
|0.0000
|1.2557
|0.90
|10044.62
|62
|2008.11.13 16:18
|t/p
|21
|0.01
|1.2557
|0.0000
|1.2557
|5.00
|10049.62
|63
|2008.11.13 16:18
|buy
|22
|0.01
|1.2560
|0.0000
|1.2610
|64
|2008.11.13 16:21
|sell
|23
|0.01
|1.2570
|0.0000
|1.2520
|65
|2008.11.13 16:21
|modify
|20
|0.01
|1.2530
|0.0000
|1.2520
|66
|2008.11.13 17:09
|t/p
|20
|0.01
|1.2520
|0.0000
|1.2520
|1.00
|10050.62
|67
|2008.11.13 17:09
|t/p
|23
|0.01
|1.2520
|0.0000
|1.2520
|5.00
|10055.62
|68
|2008.11.13 17:09
|buy
|24
|0.01
|1.2519
|0.0000
|1.2569
|69
|2008.11.13 17:09
|sell
|25
|0.01
|1.2517
|0.0000
|1.2467
|70
|2008.11.13 17:09
|modify
|22
|0.01
|1.2560
|0.0000
|1.2569
|71
|2008.11.13 17:29
|sell
|26
|0.01
|1.2557
|0.0000
|1.2507
|72
|2008.11.13 17:29
|modify
|25
|0.01
|1.2517
|0.0000
|1.2507
|73
|2008.11.13 18:12
|t/p
|25
|0.01
|1.2507
|0.0000
|1.2507
|1.00
|10056.62
|74
|2008.11.13 18:12
|t/p
|26
|0.01
|1.2507
|0.0000
|1.2507
|5.00
|10061.62
|75
|2008.11.13 18:12
|sell
|27
|0.01
|1.2505
|0.0000
|1.2455
|76
|2008.11.13 18:48
|buy
|28
|0.02
|1.2479
|0.0000
|1.2529
|77
|2008.11.13 18:48
|modify
|22
|0.01
|1.2560
|0.0000
|1.2529
|78
|2008.11.13 18:48
|modify
|24
|0.01
|1.2519
|0.0000
|1.2529
|79
|2008.11.13 18:58
|t/p
|27
|0.01
|1.2455
|0.0000
|1.2455
|5.00
|10066.62
|80
|2008.11.13 18:58
|sell
|29
|0.01
|1.2453
|0.0000
|1.2403
|81
|2008.11.13 19:18
|sell
|30
|0.01
|1.2494
|0.0000
|1.2444
|82
|2008.11.13 19:18
|modify
|29
|0.01
|1.2453
|0.0000
|1.2444
|83
|2008.11.13 19:40
|t/p
|22
|0.01
|1.2529
|0.0000
|1.2529
|-3.10
|10063.52
|84
|2008.11.13 19:40
|t/p
|24
|0.01
|1.2529
|0.0000
|1.2529
|1.00
|10064.52
|85
|2008.11.13 19:40
|t/p
|28
|0.02
|1.2529
|0.0000
|1.2529
|10.00
|10074.52
|86
|2008.11.13 19:40
|buy
|31
|0.01
|1.2531
|0.0000
|1.2581
|87
|2008.11.13 19:40
|sell
|32
|0.02
|1.2534
|0.0000
|1.2484
|88
|2008.11.13 19:40
|modify
|29
|0.01
|1.2453
|0.0000
|1.2484
|89
|2008.11.13 19:40
|modify
|30
|0.01
|1.2494
|0.0000
|1.2484
|90
|2008.11.13 20:30
|sell
|33
|0.03
|1.2574
|0.0000
|1.2524
|91
|2008.11.13 20:30
|modify
|29
|0.01
|1.2453
|0.0000
|1.2524
|92
|2008.11.13 20:30
|modify
|30
|0.01
|1.2494
|0.0000
|1.2524
|93
|2008.11.13 20:30
|modify
|32
|0.02
|1.2534
|0.0000
|1.2524
|94
|2008.11.13 20:34
|t/p
|31
|0.01
|1.2581
|0.0000
|1.2581
|5.00
|10079.52
|95
|2008.11.13 20:34
|buy
|34
|0.01
|1.2584
|0.0000
|1.2634
|96
|2008.11.13 20:37
|sell
|35
|0.05
|1.2614
|0.0000
|1.2564
|97
|2008.11.13 20:37
|modify
|29
|0.01
|1.2453
|0.0000
|1.2564
|98
|2008.11.13 20:37
|modify
|30
|0.01
|1.2494
|0.0000
|1.2564
|99
|2008.11.13 20:37
|modify
|32
|0.02
|1.2534
|0.0000
|1.2564
|100
|2008.11.13 20:37
|modify
|33
|0.03
|1.2574
|0.0000
|1.2564
|101
|2008.11.13 20:39
|t/p
|34
|0.01
|1.2634
|0.0000
|1.2634
|5.00
|10084.52
|102
|2008.11.13 20:39
|buy
|36
|0.01
|1.2636
|0.0000
|1.2686
|103
|2008.11.13 20:39
|sell
|37
|0.07
|1.2657
|0.0000
|1.2607
|104
|2008.11.13 20:39
|modify
|29
|0.01
|1.2453
|0.0000
|1.2607
|105
|2008.11.13 20:39
|modify
|30
|0.01
|1.2494
|0.0000
|1.2607
|106
|2008.11.13 20:39
|modify
|32
|0.02
|1.2534
|0.0000
|1.2607
|107
|2008.11.13 20:39
|modify
|33
|0.03
|1.2574
|0.0000
|1.2607
|108
|2008.11.13 20:39
|modify
|35
|0.05
|1.2614
|0.0000
|1.2607
|109
|2008.11.13 20:43
|t/p
|36
|0.01
|1.2686
|0.0000
|1.2686
|5.00
|10089.52
|110
|2008.11.13 20:43
|buy
|38
|0.01
|1.2688
|0.0000
|1.2738
|111
|2008.11.13 20:44
|sell
|39
|0.11
|1.2699
|0.0000
|1.2649
|112
|2008.11.13 20:44
|modify
|29
|0.01
|1.2453
|0.0000
|1.2649
|113
|2008.11.13 20:44
|modify
|30
|0.01
|1.2494
|0.0000
|1.2649
|114
|2008.11.13 20:44
|modify
|32
|0.02
|1.2534
|0.0000
|1.2649
|115
|2008.11.13 20:44
|modify
|33
|0.03
|1.2574
|0.0000
|1.2649
|116
|2008.11.13 20:44
|modify
|35
|0.05
|1.2614
|0.0000
|1.2649
|117
|2008.11.13 20:44
|modify
|37
|0.07
|1.2657
|0.0000
|1.2649
|118
|2008.11.13 21:23
|t/p
|38
|0.01
|1.2738
|0.0000
|1.2738
|5.00
|10094.52
|119
|2008.11.13 21:23
|buy
|40
|0.01
|1.2741
|0.0000
|1.2791
|120
|2008.11.13 21:54
|t/p
|40
|0.01
|1.2791
|0.0000
|1.2791
|5.00
|10099.52
|121
|2008.11.13 21:54
|buy
|41
|0.01
|1.2793
|0.0000
|1.2843
|122
|2008.11.13 21:58
|t/p
|41
|0.01
|1.2843
|0.0000
|1.2843
|5.00
|10104.52
|123
|2008.11.13 21:58
|buy
|42
|0.01
|1.2845
|0.0000
|1.2895
|124
|2008.11.13 22:18
|buy
|43
|0.01
|1.2804
|0.0000
|1.2854
|125
|2008.11.13 22:18
|modify
|42
|0.01
|1.2845
|0.0000
|1.2854
|126
|2008.11.13 22:30
|buy
|44
|0.02
|1.2762
|0.0000
|1.2812
|127
|2008.11.13 22:30
|modify
|42
|0.01
|1.2845
|0.0000
|1.2812
|128
|2008.11.13 22:30
|modify
|43
|0.01
|1.2804
|0.0000
|1.2812
|129
|2008.11.14 00:36
|t/p
|42
|0.01
|1.2812
|0.0000
|1.2812
|-3.29
|10101.23
|130
|2008.11.14 00:36
|t/p
|43
|0.01
|1.2812
|0.0000
|1.2812
|0.81
|10102.03
|131
|2008.11.14 00:36
|t/p
|44
|0.02
|1.2812
|0.0000
|1.2812
|10.02
|10112.05
|132
|2008.11.14 00:36
|buy
|45
|0.01
|1.2814
|0.0000
|1.2864
|133
|2008.11.14 01:03
|buy
|46
|0.01
|1.2774
|0.0000
|1.2824
|134
|2008.11.14 01:03
|modify
|45
|0.01
|1.2814
|0.0000
|1.2824
|135
|2008.11.14 02:02
|buy
|47
|0.02
|1.2733
|0.0000
|1.2783
|136
|2008.11.14 02:02
|modify
|45
|0.01
|1.2814
|0.0000
|1.2783
|137
|2008.11.14 02:02
|modify
|46
|0.01
|1.2774
|0.0000
|1.2783
|138
|2008.11.14 04:56
|t/p
|45
|0.01
|1.2783
|0.0000
|1.2783
|-3.10
|10108.95
|139
|2008.11.14 04:56
|t/p
|46
|0.01
|1.2783
|0.0000
|1.2783
|0.90
|10109.85
|140
|2008.11.14 04:56
|t/p
|47
|0.02
|1.2783
|0.0000
|1.2783
|10.00
|10119.85
|141
|2008.11.14 04:56
|buy
|48
|0.01
|1.2785
|0.0000
|1.2835
|142
|2008.11.14 05:20
|buy
|49
|0.01
|1.2745
|0.0000
|1.2795
|143
|2008.11.14 05:20
|modify
|48
|0.01
|1.2785
|0.0000
|1.2795
|144
|2008.11.14 09:01
|buy
|50
|0.02
|1.2705
|0.0000
|1.2755
|145
|2008.11.14 09:01
|modify
|48
|0.01
|1.2785
|0.0000
|1.2755
|146
|2008.11.14 09:01
|modify
|49
|0.01
|1.2745
|0.0000
|1.2755
|147
|2008.11.14 10:27
|buy
|51
|0.03
|1.2664
|0.0000
|1.2714
|148
|2008.11.14 10:27
|modify
|48
|0.01
|1.2785
|0.0000
|1.2714
|149
|2008.11.14 10:27
|modify
|49
|0.01
|1.2745
|0.0000
|1.2714
|150
|2008.11.14 10:27
|modify
|50
|0.02
|1.2705
|0.0000
|1.2714
|151
|2008.11.14 11:34
|t/p
|48
|0.01
|1.2714
|0.0000
|1.2714
|-7.10
|10112.75
|152
|2008.11.14 11:34
|t/p
|49
|0.01
|1.2714
|0.0000
|1.2714
|-3.10
|10109.65
|153
|2008.11.14 11:34
|t/p
|50
|0.02
|1.2714
|0.0000
|1.2714
|1.80
|10111.45
|154
|2008.11.14 11:34
|t/p
|51
|0.03
|1.2714
|0.0000
|1.2714
|15.00
|10126.45
|155
|2008.11.14 11:34
|buy
|52
|0.01
|1.2716
|0.0000
|1.2766
|156
|2008.11.14 13:22
|buy
|53
|0.01
|1.2676
|0.0000
|1.2726
|157
|2008.11.14 13:22
|modify
|52
|0.01
|1.2716
|0.0000
|1.2726
|158
|2008.11.14 14:20
|t/p
|29
|0.01
|1.2649
|0.0000
|1.2649
|-19.70
|10106.76
|159
|2008.11.14 14:20
|t/p
|30
|0.01
|1.2649
|0.0000
|1.2649
|-15.60
|10091.16
|160
|2008.11.14 14:20
|t/p
|32
|0.02
|1.2649
|0.0000
|1.2649
|-23.19
|10067.97
|161
|2008.11.14 14:20
|t/p
|33
|0.03
|1.2649
|0.0000
|1.2649
|-22.79
|10045.18
|162
|2008.11.14 14:20
|t/p
|35
|0.05
|1.2649
|0.0000
|1.2649
|-17.98
|10027.20
|163
|2008.11.14 14:20
|t/p
|37
|0.07
|1.2649
|0.0000
|1.2649
|4.93
|10032.13
|164
|2008.11.14 14:20
|t/p
|39
|0.11
|1.2649
|0.0000
|1.2649
|53.95
|10086.08
|165
|2008.11.14 14:20
|sell
|54
|0.01
|1.2647
|0.0000
|1.2597
|166
|2008.11.14 14:29
|buy
|55
|0.02
|1.2636
|0.0000
|1.2686
|167
|2008.11.14 14:29
|modify
|52
|0.01
|1.2716
|0.0000
|1.2686
|168
|2008.11.14 14:29
|modify
|53
|0.01
|1.2676
|0.0000
|1.2686
|169
|2008.11.14 15:44
|t/p
|52
|0.01
|1.2686
|0.0000
|1.2686
|-3.00
|10083.08
|170
|2008.11.14 15:44
|t/p
|53
|0.01
|1.2686
|0.0000
|1.2686
|1.00
|10084.08
|171
|2008.11.14 15:44
|t/p
|55
|0.02
|1.2686
|0.0000
|1.2686
|10.00
|10094.08
|172
|2008.11.14 15:44
|buy
|56
|0.01
|1.2688
|0.0000
|1.2738
|173
|2008.11.14 15:45
|sell
|57
|0.01
|1.2687
|0.0000
|1.2637
|174
|2008.11.14 15:45
|modify
|54
|0.01
|1.2647
|0.0000
|1.2637
|175
|2008.11.14 15:57
|sell
|58
|0.02
|1.2727
|0.0000
|1.2677
|176
|2008.11.14 15:57
|modify
|54
|0.01
|1.2647
|0.0000
|1.2677
|177
|2008.11.14 15:57
|modify
|57
|0.01
|1.2687
|0.0000
|1.2677
|178
|2008.11.14 16:10
|t/p
|54
|0.01
|1.2677
|0.0000
|1.2677
|-3.00
|10091.08
|179
|2008.11.14 16:10
|t/p
|57
|0.01
|1.2677
|0.0000
|1.2677
|1.00
|10092.08
|180
|2008.11.14 16:10
|t/p
|58
|0.02
|1.2677
|0.0000
|1.2677
|10.00
|10102.08
|181
|2008.11.14 16:10
|sell
|59
|0.01
|1.2675
|0.0000
|1.2625
|182
|2008.11.14 16:45
|buy
|60
|0.01
|1.2648
|0.0000
|1.2698
|183
|2008.11.14 16:45
|modify
|56
|0.01
|1.2688
|0.0000
|1.2698
|184
|2008.11.14 17:21
|t/p
|56
|0.01
|1.2698
|0.0000
|1.2698
|1.00
|10103.08
|185
|2008.11.14 17:21
|t/p
|60
|0.01
|1.2698
|0.0000
|1.2698
|5.00
|10108.08
|186
|2008.11.14 17:21
|buy
|61
|0.01
|1.2700
|0.0000
|1.2750
|187
|2008.11.14 17:47
|sell
|62
|0.01
|1.2715
|0.0000
|1.2665
|188
|2008.11.14 17:47
|modify
|59
|0.01
|1.2675
|0.0000
|1.2665
|189
|2008.11.14 18:09
|t/p
|59
|0.01
|1.2665
|0.0000
|1.2665
|1.00
|10109.08
|190
|2008.11.14 18:09
|t/p
|62
|0.01
|1.2665
|0.0000
|1.2665
|5.00
|10114.08
|191
|2008.11.14 18:09
|sell
|63
|0.01
|1.2663
|0.0000
|1.2613
|192
|2008.11.14 18:09
|buy
|64
|0.01
|1.2660
|0.0000
|1.2710
|193
|2008.11.14 18:09
|modify
|61
|0.01
|1.2700
|0.0000
|1.2710
|194
|2008.11.14 18:24
|sell
|65
|0.01
|1.2703
|0.0000
|1.2653
|195
|2008.11.14 18:24
|modify
|63
|0.01
|1.2663
|0.0000
|1.2653
|196
|2008.11.14 18:26
|t/p
|61
|0.01
|1.2710
|0.0000
|1.2710
|1.00
|10115.08
|197
|2008.11.14 18:26
|t/p
|64
|0.01
|1.2710
|0.0000
|1.2710
|5.00
|10120.08
|198
|2008.11.14 18:26
|buy
|66
|0.01
|1.2712
|0.0000
|1.2762
|199
|2008.11.14 19:32
|sell
|67
|0.02
|1.2743
|0.0000
|1.2693
|200
|2008.11.14 19:32
|modify
|63
|0.01
|1.2663
|0.0000
|1.2693
|201
|2008.11.14 19:32
|modify
|65
|0.01
|1.2703
|0.0000
|1.2693
|202
|2008.11.14 20:20
|t/p
|66
|0.01
|1.2762
|0.0000
|1.2762
|5.00
|10125.08
|203
|2008.11.14 20:20
|buy
|68
|0.01
|1.2765
|0.0000
|1.2815
|204
|2008.11.14 20:58
|sell
|69
|0.03
|1.2783
|0.0000
|1.2733
|205
|2008.11.14 20:58
|modify
|63
|0.01
|1.2663
|0.0000
|1.2733
|206
|2008.11.14 20:58
|modify
|65
|0.01
|1.2703
|0.0000
|1.2733
|207
|2008.11.14 20:58
|modify
|67
|0.02
|1.2743
|0.0000
|1.2733
|208
|2008.11.14 21:32
|t/p
|63
|0.01
|1.2733
|0.0000
|1.2733
|-7.00
|10118.08
|209
|2008.11.14 21:32
|t/p
|65
|0.01
|1.2733
|0.0000
|1.2733
|-3.00
|10115.08
|210
|2008.11.14 21:32
|t/p
|67
|0.02
|1.2733
|0.0000
|1.2733
|2.00
|10117.08
|211
|2008.11.14 21:32
|t/p
|69
|0.03
|1.2733
|0.0000
|1.2733
|15.00
|10132.08
|212
|2008.11.14 21:32
|sell
|70
|0.01
|1.2731
|0.0000
|1.2681
|213
|2008.11.14 21:33
|buy
|71
|0.01
|1.2724
|0.0000
|1.2774
|214
|2008.11.14 21:33
|modify
|68
|0.01
|1.2765
|0.0000
|1.2774
|215
|2008.11.14 22:00
|buy
|72
|0.02
|1.2684
|0.0000
|1.2734
|216
|2008.11.14 22:01
|modify
|68
|0.01
|1.2765
|0.0000
|1.2734
|217
|2008.11.14 22:01
|modify
|71
|0.01
|1.2724
|0.0000
|1.2734
|218
|2008.11.14 22:01
|t/p
|70
|0.01
|1.2681
|0.0000
|1.2681
|5.00
|10137.08
|219
|2008.11.14 22:01
|sell
|73
|0.01
|1.2677
|0.0000
|1.2627
|220
|2008.11.14 22:19
|buy
|74
|0.03
|1.2644
|0.0000
|1.2694
|221
|2008.11.14 22:20
|modify
|68
|0.01
|1.2765
|0.0000
|1.2694
|222
|2008.11.14 22:20
|modify
|71
|0.01
|1.2724
|0.0000
|1.2694
|223
|2008.11.14 22:20
|modify
|72
|0.02
|1.2684
|0.0000
|1.2694
|224
|2008.11.14 22:20
|t/p
|73
|0.01
|1.2627
|0.0000
|1.2627
|5.00
|10142.08
|225
|2008.11.14 22:20
|sell
|75
|0.01
|1.2624
|0.0000
|1.2574
|226
|2008.11.14 22:21
|buy
|76
|0.05
|1.2600
|0.0000
|1.2650
|227
|2008.11.14 22:21
|modify
|68
|0.01
|1.2765
|0.0000
|1.2650
|228
|2008.11.14 22:21
|modify
|71
|0.01
|1.2724
|0.0000
|1.2650
|229
|2008.11.14 22:21
|modify
|72
|0.02
|1.2684
|0.0000
|1.2650
|230
|2008.11.14 22:21
|modify
|74
|0.03
|1.2644
|0.0000
|1.2650
|231
|2008.11.17 00:00
|t/p
|75
|0.01
|1.2574
|0.0000
|1.2574
|4.90
|10146.98
|232
|2008.11.17 00:00
|buy
|77
|0.07
|1.2536
|0.0000
|1.2586
|233
|2008.11.17 00:00
|sell
|78
|0.01
|1.2534
|0.0000
|1.2484
|234
|2008.11.17 00:00
|modify
|68
|0.01
|1.2765
|0.0000
|1.2586
|235
|2008.11.17 00:00
|modify
|71
|0.01
|1.2724
|0.0000
|1.2586
|236
|2008.11.17 00:00
|modify
|72
|0.02
|1.2684
|0.0000
|1.2586
|237
|2008.11.17 00:00
|modify
|74
|0.03
|1.2644
|0.0000
|1.2586
|238
|2008.11.17 00:00
|modify
|76
|0.05
|1.2600
|0.0000
|1.2586
|239
|2008.11.17 03:06
|sell
|79
|0.01
|1.2575
|0.0000
|1.2525
|240
|2008.11.17 03:06
|modify
|78
|0.01
|1.2534
|0.0000
|1.2525
|241
|2008.11.17 04:45
|t/p
|68
|0.01
|1.2586
|0.0000
|1.2586
|-17.89
|10129.09
|242
|2008.11.17 04:45
|t/p
|71
|0.01
|1.2586
|0.0000
|1.2586
|-13.79
|10115.30
|243
|2008.11.17 04:45
|t/p
|72
|0.02
|1.2586
|0.0000
|1.2586
|-19.58
|10095.72
|244
|2008.11.17 04:45
|t/p
|74
|0.03
|1.2586
|0.0000
|1.2586
|-17.37
|10078.34
|245
|2008.11.17 04:45
|t/p
|76
|0.05
|1.2586
|0.0000
|1.2586
|-6.96
|10071.39
|246
|2008.11.17 04:45
|t/p
|77
|0.07
|1.2586
|0.0000
|1.2586
|35.00
|10106.39
|247
|2008.11.17 04:45
|buy
|80
|0.01
|1.2588
|0.0000
|1.2638
|248
|2008.11.17 07:36
|buy
|81
|0.01
|1.2548
|0.0000
|1.2598
|249
|2008.11.17 07:36
|modify
|80
|0.01
|1.2588
|0.0000
|1.2598
|250
|2008.11.17 08:12
|t/p
|80
|0.01
|1.2598
|0.0000
|1.2598
|1.00
|10107.39
|251
|2008.11.17 08:12
|t/p
|81
|0.01
|1.2598
|0.0000
|1.2598
|5.00
|10112.39
|252
|2008.11.17 08:12
|buy
|82
|0.01
|1.2601
|0.0000
|1.2651
|253
|2008.11.17 09:11
|sell
|83
|0.02
|1.2616
|0.0000
|1.2566
|254
|2008.11.17 09:11
|modify
|78
|0.01
|1.2534
|0.0000
|1.2566
|255
|2008.11.17 09:11
|modify
|79
|0.01
|1.2575
|0.0000
|1.2566
|256
|2008.11.17 09:55
|t/p
|82
|0.01
|1.2651
|0.0000
|1.2651
|5.00
|10117.39
|257
|2008.11.17 09:55
|buy
|84
|0.01
|1.2653
|0.0000
|1.2703
|258
|2008.11.17 09:55
|sell
|85
|0.03
|1.2656
|0.0000
|1.2606
|259
|2008.11.17 09:55
|modify
|78
|0.01
|1.2534
|0.0000
|1.2606
|260
|2008.11.17 09:55
|modify
|79
|0.01
|1.2575
|0.0000
|1.2606
|261
|2008.11.17 09:55
|modify
|83
|0.02
|1.2616
|0.0000
|1.2606
|262
|2008.11.17 10:31
|sell
|86
|0.05
|1.2696
|0.0000
|1.2646
|263
|2008.11.17 10:31
|modify
|78
|0.01
|1.2534
|0.0000
|1.2646
|264
|2008.11.17 10:31
|modify
|79
|0.01
|1.2575
|0.0000
|1.2646
|265
|2008.11.17 10:31
|modify
|83
|0.02
|1.2616
|0.0000
|1.2646
|266
|2008.11.17 10:31
|modify
|85
|0.03
|1.2656
|0.0000
|1.2646
|267
|2008.11.17 12:27
|t/p
|78
|0.01
|1.2646
|0.0000
|1.2646
|-11.20
|10106.19
|268
|2008.11.17 12:27
|t/p
|79
|0.01
|1.2646
|0.0000
|1.2646
|-7.10
|10099.09
|269
|2008.11.17 12:27
|t/p
|83
|0.02
|1.2646
|0.0000
|1.2646
|-6.00
|10093.09
|270
|2008.11.17 12:27
|t/p
|85
|0.03
|1.2646
|0.0000
|1.2646
|3.00
|10096.09
|271
|2008.11.17 12:27
|t/p
|86
|0.05
|1.2646
|0.0000
|1.2646
|25.00
|10121.09
|272
|2008.11.17 12:27
|sell
|87
|0.01
|1.2644
|0.0000
|1.2594
|273
|2008.11.17 17:11
|sell
|88
|0.01
|1.2684
|0.0000
|1.2634
|274
|2008.11.17 17:11
|modify
|87
|0.01
|1.2644
|0.0000
|1.2634
|275
|2008.11.17 17:12
|t/p
|84
|0.01
|1.2703
|0.0000
|1.2703
|5.00
|10126.09
|276
|2008.11.17 17:12
|buy
|89
|0.01
|1.2705
|0.0000
|1.2755
|277
|2008.11.17 17:28
|buy
|90
|0.01
|1.2665
|0.0000
|1.2715
|278
|2008.11.17 17:28
|modify
|89
|0.01
|1.2705
|0.0000
|1.2715
|279
|2008.11.17 17:51
|t/p
|89
|0.01
|1.2715
|0.0000
|1.2715
|1.00
|10127.09
|280
|2008.11.17 17:51
|t/p
|90
|0.01
|1.2715
|0.0000
|1.2715
|5.00
|10132.09
|281
|2008.11.17 17:51
|buy
|91
|0.01
|1.2718
|0.0000
|1.2768
|282
|2008.11.17 17:52
|sell
|92
|0.02
|1.2724
|0.0000
|1.2674
|283
|2008.11.17 17:52
|modify
|87
|0.01
|1.2644
|0.0000
|1.2674
|284
|2008.11.17 17:52
|modify
|88
|0.01
|1.2684
|0.0000
|1.2674
|285
|2008.11.17 21:00
|buy
|93
|0.01
|1.2678
|0.0000
|1.2728
|286
|2008.11.17 21:00
|modify
|91
|0.01
|1.2718
|0.0000
|1.2728
|287
|2008.11.17 21:00
|t/p
|87
|0.01
|1.2674
|0.0000
|1.2674
|-3.00
|10129.09
|288
|2008.11.17 21:00
|t/p
|88
|0.01
|1.2674
|0.0000
|1.2674
|1.00
|10130.09
|289
|2008.11.17 21:00
|t/p
|92
|0.02
|1.2674
|0.0000
|1.2674
|10.00
|10140.09
|290
|2008.11.17 21:00
|sell
|94
|0.01
|1.2671
|0.0000
|1.2621
|291
|2008.11.17 23:21
|buy
|95
|0.02
|1.2637
|0.0000
|1.2687
|292
|2008.11.17 23:21
|modify
|91
|0.01
|1.2718
|0.0000
|1.2687
|293
|2008.11.17 23:21
|modify
|93
|0.01
|1.2678
|0.0000
|1.2687
|294
|2008.11.18 01:37
|t/p
|94
|0.01
|1.2621
|0.0000
|1.2621
|4.90
|10144.99
|295
|2008.11.18 01:37
|sell
|96
|0.01
|1.2618
|0.0000
|1.2568
|296
|2008.11.18 07:10
|buy
|97
|0.03
|1.2597
|0.0000
|1.2647
|297
|2008.11.18 07:10
|modify
|91
|0.01
|1.2718
|0.0000
|1.2647
|298
|2008.11.18 07:10
|modify
|93
|0.01
|1.2678
|0.0000
|1.2647
|299
|2008.11.18 07:10
|modify
|95
|0.02
|1.2637
|0.0000
|1.2647
|300
|2008.11.18 08:56
|t/p
|91
|0.01
|1.2647
|0.0000
|1.2647
|-7.09
|10137.90
|301
|2008.11.18 08:56
|t/p
|93
|0.01
|1.2647
|0.0000
|1.2647
|-3.09
|10134.81
|302
|2008.11.18 08:56
|t/p
|95
|0.02
|1.2647
|0.0000
|1.2647
|2.02
|10136.83
|303
|2008.11.18 08:56
|t/p
|97
|0.03
|1.2647
|0.0000
|1.2647
|15.00
|10151.83
|304
|2008.11.18 08:56
|buy
|98
|0.01
|1.2650
|0.0000
|1.2700
|305
|2008.11.18 09:05
|sell
|99
|0.01
|1.2658
|0.0000
|1.2608
|306
|2008.11.18 09:05
|modify
|96
|0.01
|1.2618
|0.0000
|1.2608
|307
|2008.11.18 09:16
|buy
|100
|0.01
|1.2610
|0.0000
|1.2660
|308
|2008.11.18 09:16
|t/p
|96
|0.01
|1.2608
|0.0000
|1.2608
|1.00
|10152.83
|309
|2008.11.18 09:16
|t/p
|99
|0.01
|1.2608
|0.0000
|1.2608
|5.00
|10157.83
|310
|2008.11.18 09:16
|modify
|98
|0.01
|1.2650
|0.0000
|1.2660
|311
|2008.11.18 09:16
|sell
|101
|0.01
|1.2606
|0.0000
|1.2556
|312
|2008.11.18 14:07
|sell
|102
|0.01
|1.2647
|0.0000
|1.2597
|313
|2008.11.18 14:07
|modify
|101
|0.01
|1.2606
|0.0000
|1.2597
|314
|2008.11.18 14:38
|t/p
|98
|0.01
|1.2660
|0.0000
|1.2660
|1.00
|10158.83
|315
|2008.11.18 14:38
|t/p
|100
|0.01
|1.2660
|0.0000
|1.2660
|5.00
|10163.83
|316
|2008.11.18 14:38
|buy
|103
|0.01
|1.2662
|0.0000
|1.2712
|317
|2008.11.18 15:03
|buy
|104
|0.01
|1.2622
|0.0000
|1.2672
|318
|2008.11.18 15:03
|modify
|103
|0.01
|1.2662
|0.0000
|1.2672
|319
|2008.11.18 17:45
|t/p
|103
|0.01
|1.2672
|0.0000
|1.2672
|1.00
|10164.83
|320
|2008.11.18 17:45
|t/p
|104
|0.01
|1.2672
|0.0000
|1.2672
|5.00
|10169.83
|321
|2008.11.18 17:45
|buy
|105
|0.01
|1.2674
|0.0000
|1.2724
|322
|2008.11.18 17:55
|sell
|106
|0.02
|1.2687
|0.0000
|1.2637
|323
|2008.11.18 17:55
|modify
|101
|0.01
|1.2606
|0.0000
|1.2637
|324
|2008.11.18 17:55
|modify
|102
|0.01
|1.2647
|0.0000
|1.2637
|325
|2008.11.18 19:08
|t/p
|101
|0.01
|1.2637
|0.0000
|1.2637
|-3.10
|10166.73
|326
|2008.11.18 19:08
|t/p
|102
|0.01
|1.2637
|0.0000
|1.2637
|1.00
|10167.73
|327
|2008.11.18 19:08
|t/p
|106
|0.02
|1.2637
|0.0000
|1.2637
|10.00
|10177.73
|328
|2008.11.18 19:08
|sell
|107
|0.01
|1.2635
|0.0000
|1.2585
|329
|2008.11.18 19:08
|buy
|108
|0.01
|1.2633
|0.0000
|1.2683
|330
|2008.11.18 19:08
|modify
|105
|0.01
|1.2674
|0.0000
|1.2683
|331
|2008.11.18 19:30
|buy
|109
|0.02
|1.2592
|0.0000
|1.2642
|332
|2008.11.18 19:30
|modify
|105
|0.01
|1.2674
|0.0000
|1.2642
|333
|2008.11.18 19:30
|modify
|108
|0.01
|1.2633
|0.0000
|1.2642
|334
|2008.11.18 19:38
|t/p
|107
|0.01
|1.2585
|0.0000
|1.2585
|5.00
|10182.73
|335
|2008.11.18 19:38
|sell
|110
|0.01
|1.2583
|0.0000
|1.2533
|336
|2008.11.18 22:03
|sell
|111
|0.01
|1.2623
|0.0000
|1.2573
|337
|2008.11.18 22:03
|modify
|110
|0.01
|1.2583
|0.0000
|1.2573
|338
|2008.11.19 08:44
|t/p
|105
|0.01
|1.2642
|0.0000
|1.2642
|-3.19
|10179.53
|339
|2008.11.19 08:44
|t/p
|108
|0.01
|1.2642
|0.0000
|1.2642
|0.91
|10180.44
|340
|2008.11.19 08:44
|t/p
|109
|0.02
|1.2642
|0.0000
|1.2642
|10.02
|10190.46
|341
|2008.11.19 08:44
|buy
|112
|0.01
|1.2644
|0.0000
|1.2694
|342
|2008.11.19 10:02
|buy
|113
|0.01
|1.2604
|0.0000
|1.2654
|343
|2008.11.19 10:02
|modify
|112
|0.01
|1.2644
|0.0000
|1.2654
|344
|2008.11.19 13:23
|t/p
|112
|0.01
|1.2654
|0.0000
|1.2654
|1.00
|10191.46
|345
|2008.11.19 13:23
|t/p
|113
|0.01
|1.2654
|0.0000
|1.2654
|5.00
|10196.46
|346
|2008.11.19 13:23
|buy
|114
|0.01
|1.2656
|0.0000
|1.2706
|347
|2008.11.19 15:09
|sell
|115
|0.02
|1.2663
|0.0000
|1.2613
|348
|2008.11.19 15:09
|modify
|110
|0.01
|1.2583
|0.0000
|1.2613
|349
|2008.11.19 15:09
|modify
|111
|0.01
|1.2623
|0.0000
|1.2613
|350
|2008.11.19 15:11
|sell
|116
|0.03
|1.2705
|0.0000
|1.2655
|351
|2008.11.19 15:11
|modify
|110
|0.01
|1.2583
|0.0000
|1.2655
|352
|2008.11.19 15:11
|modify
|111
|0.01
|1.2623
|0.0000
|1.2655
|353
|2008.11.19 15:11
|modify
|115
|0.02
|1.2663
|0.0000
|1.2655
|354
|2008.11.19 15:11
|t/p
|114
|0.01
|1.2706
|0.0000
|1.2706
|5.00
|10201.46
|355
|2008.11.19 15:11
|buy
|117
|0.01
|1.2709
|0.0000
|1.2759
|356
|2008.11.19 15:16
|sell
|118
|0.05
|1.2746
|0.0000
|1.2696
|357
|2008.11.19 15:16
|modify
|110
|0.01
|1.2583
|0.0000
|1.2696
|358
|2008.11.19 15:16
|modify
|111
|0.01
|1.2623
|0.0000
|1.2696
|359
|2008.11.19 15:16
|modify
|115
|0.02
|1.2663
|0.0000
|1.2696
|360
|2008.11.19 15:16
|modify
|116
|0.03
|1.2705
|0.0000
|1.2696
|361
|2008.11.19 15:19
|t/p
|117
|0.01
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|5.00
|10206.46
|362
|2008.11.19 15:19
|buy
|119
|0.01
|1.2761
|0.0000
|1.2811
|363
|2008.11.19 15:38
|sell
|120
|0.07
|1.2787
|0.0000
|1.2737
|364
|2008.11.19 15:38
|modify
|110
|0.01
|1.2583
|0.0000
|1.2737
|365
|2008.11.19 15:38
|modify
|111
|0.01
|1.2623
|0.0000
|1.2737
|366
|2008.11.19 15:38
|modify
|115
|0.02
|1.2663
|0.0000
|1.2737
|367
|2008.11.19 15:38
|modify
|116
|0.03
|1.2705
|0.0000
|1.2737
|368
|2008.11.19 15:38
|modify
|118
|0.05
|1.2746
|0.0000
|1.2737
|369
|2008.11.19 16:15
|t/p
|119
|0.01
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|5.00
|10211.46
|370
|2008.11.19 16:15
|buy
|121
|0.01
|1.2813
|0.0000
|1.2863
|371
|2008.11.19 16:19
|buy
|122
|0.01
|1.2771
|0.0000
|1.2821
|372
|2008.11.19 16:19
|modify
|121
|0.01
|1.2813
|0.0000
|1.2821
|373
|2008.11.19 16:21
|t/p
|110
|0.01
|1.2737
|0.0000
|1.2737
|-15.50
|10195.96
|374
|2008.11.19 16:21
|t/p
|111
|0.01
|1.2737
|0.0000
|1.2737
|-11.50
|10184.47
|375
|2008.11.19 16:21
|t/p
|115
|0.02
|1.2737
|0.0000
|1.2737
|-14.80
|10169.67
|376
|2008.11.19 16:21
|t/p
|116
|0.03
|1.2737
|0.0000
|1.2737
|-9.60
|10160.07
|377
|2008.11.19 16:21
|t/p
|118
|0.05
|1.2737
|0.0000
|1.2737
|4.50
|10164.57
|378
|2008.11.19 16:21
|t/p
|120
|0.07
|1.2737
|0.0000
|1.2737
|35.00
|10199.57
|379
|2008.11.19 16:21
|sell
|123
|0.01
|1.2730
|0.0000
|1.2680
|380
|2008.11.19 16:21
|buy
|124
|0.02
|1.2731
|0.0000
|1.2781
|381
|2008.11.19 16:21
|modify
|121
|0.01
|1.2813
|0.0000
|1.2781
|382
|2008.11.19 16:21
|modify
|122
|0.01
|1.2771
|0.0000
|1.2781
|383
|2008.11.19 16:36
|buy
|125
|0.03
|1.2688
|0.0000
|1.2738
|384
|2008.11.19 16:36
|modify
|121
|0.01
|1.2813
|0.0000
|1.2738
|385
|2008.11.19 16:36
|modify
|122
|0.01
|1.2771
|0.0000
|1.2738
|386
|2008.11.19 16:36
|modify
|124
|0.02
|1.2731
|0.0000
|1.2738
|387
|2008.11.19 16:37
|t/p
|123
|0.01
|1.2680
|0.0000
|1.2680
|5.00
|10204.57
|388
|2008.11.19 16:37
|sell
|126
|0.01
|1.2677
|0.0000
|1.2627
|389
|2008.11.19 17:00
|buy
|127
|0.05
|1.2647
|0.0000
|1.2697
|390
|2008.11.19 17:00
|modify
|121
|0.01
|1.2813
|0.0000
|1.2697
|391
|2008.11.19 17:00
|modify
|122
|0.01
|1.2771
|0.0000
|1.2697
|392
|2008.11.19 17:00
|modify
|124
|0.02
|1.2731
|0.0000
|1.2697
|393
|2008.11.19 17:00
|modify
|125
|0.03
|1.2688
|0.0000
|1.2697
|394
|2008.11.19 17:22
|t/p
|126
|0.01
|1.2627
|0.0000
|1.2627
|5.00
|10209.57
|395
|2008.11.19 17:22
|sell
|128
|0.01
|1.2625
|0.0000
|1.2575
|396
|2008.11.19 17:24
|buy
|129
|0.07
|1.2606
|0.0000
|1.2656
|397
|2008.11.19 17:24
|modify
|121
|0.01
|1.2813
|0.0000
|1.2656
|398
|2008.11.19 17:24
|modify
|122
|0.01
|1.2771
|0.0000
|1.2656
|399
|2008.11.19 17:24
|modify
|124
|0.02
|1.2731
|0.0000
|1.2656
|400
|2008.11.19 17:24
|modify
|125
|0.03
|1.2688
|0.0000
|1.2656
|401
|2008.11.19 17:24
|modify
|127
|0.05
|1.2647
|0.0000
|1.2656
|402
|2008.11.19 17:25
|t/p
|128
|0.01
|1.2575
|0.0000
|1.2575
|5.00
|10214.57
|403
|2008.11.19 17:25
|sell
|130
|0.01
|1.2573
|0.0000
|1.2523
|404
|2008.11.19 17:29
|buy
|131
|0.11
|1.2566
|0.0000
|1.2616
|405
|2008.11.19 17:29
|modify
|121
|0.01
|1.2813
|0.0000
|1.2616
|406
|2008.11.19 17:29
|modify
|122
|0.01
|1.2771
|0.0000
|1.2616
|407
|2008.11.19 17:29
|modify
|124
|0.02
|1.2731
|0.0000
|1.2616
|408
|2008.11.19 17:29
|modify
|125
|0.03
|1.2688
|0.0000
|1.2616
|409
|2008.11.19 17:29
|modify
|127
|0.05
|1.2647
|0.0000
|1.2616
|410
|2008.11.19 17:29
|modify
|129
|0.07
|1.2606
|0.0000
|1.2616
|411
|2008.11.19 17:53
|sell
|132
|0.01
|1.2613
|0.0000
|1.2563
|412
|2008.11.19 17:53
|modify
|130
|0.01
|1.2573
|0.0000
|1.2563
|413
|2008.11.19 18:29
|t/p
|130
|0.01
|1.2563
|0.0000
|1.2563
|1.00
|10215.57
|414
|2008.11.19 18:29
|t/p
|132
|0.01
|1.2563
|0.0000
|1.2563
|5.00
|10220.57
|415
|2008.11.19 18:29
|sell
|133
|0.01
|1.2560
|0.0000
|1.2510
|416
|2008.11.19 19:01
|sell
|134
|0.01
|1.2600
|0.0000
|1.2550
|417
|2008.11.19 19:01
|modify
|133
|0.01
|1.2560
|0.0000
|1.2550
|418
|2008.11.19 20:36
|t/p
|133
|0.01
|1.2550
|0.0000
|1.2550
|1.00
|10221.57
|419
|2008.11.19 20:36
|t/p
|134
|0.01
|1.2550
|0.0000
|1.2550
|5.00
|10226.57
|420
|2008.11.19 20:36
|sell
|135
|0.01
|1.2548
|0.0000
|1.2498
|421
|2008.11.19 20:48
|sell
|136
|0.01
|1.2588
|0.0000
|1.2538
|422
|2008.11.19 20:48
|modify
|135
|0.01
|1.2548
|0.0000
|1.2538
|423
|2008.11.19 21:22
|t/p
|135
|0.01
|1.2538
|0.0000
|1.2538
|1.00
|10227.57
|424
|2008.11.19 21:22
|t/p
|136
|0.01
|1.2538
|0.0000
|1.2538
|5.00
|10232.57
|425
|2008.11.19 21:22
|sell
|137
|0.01
|1.2535
|0.0000
|1.2485
|426
|2008.11.19 22:53
|t/p
|137
|0.01
|1.2485
|0.0000
|1.2485
|5.00
|10237.57
|427
|2008.11.19 22:53
|sell
|138
|0.01
|1.2483
|0.0000
|1.2433
|428
|2008.11.20 01:43
|sell
|139
|0.01
|1.2524
|0.0000
|1.2474
|429
|2008.11.20 01:43
|modify
|138
|0.01
|1.2483
|0.0000
|1.2474
|430
|2008.11.20 05:27
|t/p
|138
|0.01
|1.2474
|0.0000
|1.2474
|0.61
|10238.18
|431
|2008.11.20 05:27
|t/p
|139
|0.01
|1.2474
|0.0000
|1.2474
|5.00
|10243.18
|432
|2008.11.20 05:27
|sell
|140
|0.01
|1.2472
|0.0000
|1.2422
|433
|2008.11.20 08:13
|sell
|141
|0.01
|1.2512
|0.0000
|1.2462
|434
|2008.11.20 08:13
|modify
|140
|0.01
|1.2472
|0.0000
|1.2462
|435
|2008.11.20 13:12
|sell
|142
|0.02
|1.2553
|0.0000
|1.2503
|436
|2008.11.20 13:12
|modify
|140
|0.01
|1.2472
|0.0000
|1.2503
|437
|2008.11.20 13:12
|modify
|141
|0.01
|1.2512
|0.0000
|1.2503
|438
|2008.11.20 14:32
|t/p
|140
|0.01
|1.2503
|0.0000
|1.2503
|-3.10
|10240.08
|439
|2008.11.20 14:32
|t/p
|141
|0.01
|1.2503
|0.0000
|1.2503
|0.90
|10240.98
|440
|2008.11.20 14:32
|t/p
|142
|0.02
|1.2503
|0.0000
|1.2503
|10.00
|10250.98
|441
|2008.11.20 14:32
|sell
|143
|0.01
|1.2501
|0.0000
|1.2451
|442
|2008.11.20 15:08
|sell
|144
|0.01
|1.2543
|0.0000
|1.2493
|443
|2008.11.20 15:08
|modify
|143
|0.01
|1.2501
|0.0000
|1.2493
|444
|2008.11.20 15:32
|sell
|145
|0.02
|1.2583
|0.0000
|1.2533
|445
|2008.11.20 15:32
|modify
|143
|0.01
|1.2501
|0.0000
|1.2533
|446
|2008.11.20 15:32
|modify
|144
|0.01
|1.2543
|0.0000
|1.2533
|447
|2008.11.20 15:38
|t/p
|143
|0.01
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|-3.20
|10247.78
|448
|2008.11.20 15:38
|t/p
|144
|0.01
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|1.00
|10248.78
|449
|2008.11.20 15:38
|t/p
|145
|0.02
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|10.00
|10258.78
|450
|2008.11.20 15:38
|sell
|146
|0.01
|1.2531
|0.0000
|1.2481
|451
|2008.11.20 18:48
|sell
|147
|0.01
|1.2571
|0.0000
|1.2521
|452
|2008.11.20 18:48
|modify
|146
|0.01
|1.2531
|0.0000
|1.2521
|453
|2008.11.20 19:37
|t/p
|146
|0.01
|1.2521
|0.0000
|1.2521
|1.00
|10259.78
|454
|2008.11.20 19:37
|t/p
|147
|0.01
|1.2521
|0.0000
|1.2521
|5.00
|10264.78
|455
|2008.11.20 19:37
|sell
|148
|0.01
|1.2518
|0.0000
|1.2468
|456
|2008.11.20 21:54
|t/p
|148
|0.01
|1.2468
|0.0000
|1.2468
|5.00
|10269.78
|457
|2008.11.20 21:54
|sell
|149
|0.01
|1.2465
|0.0000
|1.2415
|458
|2008.11.21 05:24
|sell
|150
|0.01
|1.2505
|0.0000
|1.2455
|459
|2008.11.21 05:25
|modify
|149
|0.01
|1.2465
|0.0000
|1.2455
|460
|2008.11.21 10:15
|sell
|151
|0.02
|1.2545
|0.0000
|1.2495
|461
|2008.11.21 10:15
|modify
|149
|0.01
|1.2465
|0.0000
|1.2495
|462
|2008.11.21 10:15
|modify
|150
|0.01
|1.2505
|0.0000
|1.2495
|463
|2008.11.21 10:50
|sell
|152
|0.03
|1.2585
|0.0000
|1.2535
|464
|2008.11.21 10:50
|modify
|149
|0.01
|1.2465
|0.0000
|1.2535
|465
|2008.11.21 10:50
|modify
|150
|0.01
|1.2505
|0.0000
|1.2535
|466
|2008.11.21 10:50
|modify
|151
|0.02
|1.2545
|0.0000
|1.2535
|467
|2008.11.21 11:01
|t/p
|121
|0.01
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|-19.67
|10250.12
|468
|2008.11.21 11:01
|t/p
|122
|0.01
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|-15.47
|10234.65
|469
|2008.11.21 11:01
|t/p
|124
|0.02
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|-22.93
|10211.72
|470
|2008.11.21 11:01
|t/p
|125
|0.03
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|-21.50
|10190.22
|471
|2008.11.21 11:01
|t/p
|127
|0.05
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|-15.33
|10174.90
|472
|2008.11.21 11:01
|t/p
|129
|0.07
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|7.24
|10182.14
|473
|2008.11.21 11:01
|t/p
|131
|0.11
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|55.38
|10237.52
|474
|2008.11.21 11:01
|buy
|153
|0.01
|1.2618
|0.0000
|1.2668
|475
|2008.11.21 12:49
|buy
|154
|0.01
|1.2578
|0.0000
|1.2628
|476
|2008.11.21 12:49
|modify
|153
|0.01
|1.2618
|0.0000
|1.2628
|477
|2008.11.21 14:25
|sell
|155
|0.05
|1.2625
|0.0000
|1.2575
|478
|2008.11.21 14:25
|modify
|149
|0.01
|1.2465
|0.0000
|1.2575
|479
|2008.11.21 14:25
|modify
|150
|0.01
|1.2505
|0.0000
|1.2575
|480
|2008.11.21 14:25
|modify
|151
|0.02
|1.2545
|0.0000
|1.2575
|481
|2008.11.21 14:25
|modify
|152
|0.03
|1.2585
|0.0000
|1.2575
|482
|2008.11.21 14:25
|t/p
|153
|0.01
|1.2628
|0.0000
|1.2628
|1.00
|10238.52
|483
|2008.11.21 14:25
|t/p
|154
|0.01
|1.2628
|0.0000
|1.2628
|5.00
|10243.52
|484
|2008.11.21 14:25
|buy
|156
|0.01
|1.2631
|0.0000
|1.2681
|485
|2008.11.21 14:48
|buy
|157
|0.01
|1.2591
|0.0000
|1.2641
|486
|2008.11.21 14:48
|modify
|156
|0.01
|1.2631
|0.0000
|1.2641
|487
|2008.11.21 14:54
|t/p
|149
|0.01
|1.2575
|0.0000
|1.2575
|-11.10
|10232.42
|488
|2008.11.21 14:54
|t/p
|150
|0.01
|1.2575
|0.0000
|1.2575
|-7.00
|10225.42
|489
|2008.11.21 14:54
|t/p
|151
|0.02
|1.2575
|0.0000
|1.2575
|-6.00
|10219.42
|490
|2008.11.21 14:54
|t/p
|152
|0.03
|1.2575
|0.0000
|1.2575
|3.00
|10222.42
|491
|2008.11.21 14:54
|t/p
|155
|0.05
|1.2575
|0.0000
|1.2575
|25.00
|10247.42
|492
|2008.11.21 14:54
|sell
|158
|0.01
|1.2572
|0.0000
|1.2522
|493
|2008.11.21 15:02
|buy
|159
|0.02
|1.2551
|0.0000
|1.2601
|494
|2008.11.21 15:02
|modify
|156
|0.01
|1.2631
|0.0000
|1.2601
|495
|2008.11.21 15:02
|modify
|157
|0.01
|1.2591
|0.0000
|1.2601
|496
|2008.11.21 16:58
|t/p
|158
|0.01
|1.2522
|0.0000
|1.2522
|5.00
|10252.42
|497
|2008.11.21 16:58
|sell
|160
|0.01
|1.2520
|0.0000
|1.2470
|498
|2008.11.21 17:00
|buy
|161
|0.03
|1.2511
|0.0000
|1.2561
|499
|2008.11.21 17:00
|modify
|156
|0.01
|1.2631
|0.0000
|1.2561
|500
|2008.11.21 17:00
|modify
|157
|0.01
|1.2591
|0.0000
|1.2561
|501
|2008.11.21 17:00
|modify
|159
|0.02
|1.2551
|0.0000
|1.2561
|502
|2008.11.21 17:05
|buy
|162
|0.05
|1.2471
|0.0000
|1.2521
|503
|2008.11.21 17:05
|t/p
|160
|0.01
|1.2470
|0.0000
|1.2470
|5.00
|10257.42
|504
|2008.11.21 17:05
|modify
|156
|0.01
|1.2631
|0.0000
|1.2521
|505
|2008.11.21 17:05
|modify
|157
|0.01
|1.2591
|0.0000
|1.2521
|506
|2008.11.21 17:05
|modify
|159
|0.02
|1.2551
|0.0000
|1.2521
|507
|2008.11.21 17:05
|modify
|161
|0.03
|1.2511
|0.0000
|1.2521
|508
|2008.11.21 17:05
|sell
|163
|0.01
|1.2467
|0.0000
|1.2417
|509
|2008.11.21 17:21
|sell
|164
|0.01
|1.2508
|0.0000
|1.2458
|510
|2008.11.21 17:21
|modify
|163
|0.01
|1.2467
|0.0000
|1.2458
|511
|2008.11.21 17:22
|t/p
|156
|0.01
|1.2521
|0.0000
|1.2521
|-11.00
|10246.42
|512
|2008.11.21 17:22
|t/p
|157
|0.01
|1.2521
|0.0000
|1.2521
|-7.00
|10239.42
|513
|2008.11.21 17:22
|t/p
|159
|0.02
|1.2521
|0.0000
|1.2521
|-6.00
|10233.42
|514
|2008.11.21 17:22
|t/p
|161
|0.03
|1.2521
|0.0000
|1.2521
|3.00
|10236.42
|515
|2008.11.21 17:22
|t/p
|162
|0.05
|1.2521
|0.0000
|1.2521
|25.00
|10261.42
|516
|2008.11.21 17:22
|buy
|165
|0.01
|1.2524
|0.0000
|1.2574
|517
|2008.11.21 18:04
|sell
|166
|0.02
|1.2548
|0.0000
|1.2498
|518
|2008.11.21 18:05
|modify
|163
|0.01
|1.2467
|0.0000
|1.2498
|519
|2008.11.21 18:05
|modify
|164
|0.01
|1.2508
|0.0000
|1.2498
|520
|2008.11.21 18:32
|t/p
|165
|0.01
|1.2574
|0.0000
|1.2574
|5.00
|10266.42
|521
|2008.11.21 18:32
|buy
|167
|0.01
|1.2576
|0.0000
|1.2626
|522
|2008.11.21 19:01
|buy
|168
|0.01
|1.2536
|0.0000
|1.2586
|523
|2008.11.21 19:01
|modify
|167
|0.01
|1.2576
|0.0000
|1.2586
|524
|2008.11.21 20:42
|t/p
|163
|0.01
|1.2498
|0.0000
|1.2498
|-3.10
|10263.32
|525
|2008.11.21 20:42
|t/p
|164
|0.01
|1.2498
|0.0000
|1.2498
|1.00
|10264.32
|526
|2008.11.21 20:42
|t/p
|166
|0.02
|1.2498
|0.0000
|1.2498
|10.00
|10274.32
|527
|2008.11.21 20:42
|sell
|169
|0.01
|1.2496
|0.0000
|1.2446
|528
|2008.11.21 20:42
|buy
|170
|0.02
|1.2496
|0.0000
|1.2546
|529
|2008.11.21 20:42
|modify
|167
|0.01
|1.2576
|0.0000
|1.2546
|530
|2008.11.21 20:42
|modify
|168
|0.01
|1.2536
|0.0000
|1.2546
|531
|2008.11.21 21:12
|sell
|171
|0.01
|1.2536
|0.0000
|1.2486
|532
|2008.11.21 21:12
|modify
|169
|0.01
|1.2496
|0.0000
|1.2486
|533
|2008.11.21 21:15
|t/p
|167
|0.01
|1.2546
|0.0000
|1.2546
|-3.00
|10271.32
|534
|2008.11.21 21:15
|t/p
|168
|0.01
|1.2546
|0.0000
|1.2546
|1.00
|10272.32
|535
|2008.11.21 21:15
|t/p
|170
|0.02
|1.2546
|0.0000
|1.2546
|10.00
|10282.32
|536
|2008.11.21 21:15
|buy
|172
|0.01
|1.2548
|0.0000
|1.2598
|537
|2008.11.21 21:39
|sell
|173
|0.02
|1.2576
|0.0000
|1.2526
|538
|2008.11.21 21:39
|modify
|169
|0.01
|1.2496
|0.0000
|1.2526
|539
|2008.11.21 21:39
|modify
|171
|0.01
|1.2536
|0.0000
|1.2526
|540
|2008.11.24 00:02
|t/p
|172
|0.01
|1.2598
|0.0000
|1.2598
|5.01
|10287.33
|541
|2008.11.24 00:02
|buy
|174
|0.01
|1.2611
|0.0000
|1.2661
|542
|2008.11.24 00:05
|sell
|175
|0.03
|1.2616
|0.0000
|1.2566
|543
|2008.11.24 00:05
|modify
|169
|0.01
|1.2496
|0.0000
|1.2566
|544
|2008.11.24 00:05
|modify
|171
|0.01
|1.2536
|0.0000
|1.2566
|545
|2008.11.24 00:05
|modify
|173
|0.02
|1.2576
|0.0000
|1.2566
|546
|2008.11.24 07:18
|sell
|176
|0.05
|1.2657
|0.0000
|1.2607
|547
|2008.11.24 07:18
|modify
|169
|0.01
|1.2496
|0.0000
|1.2607
|548
|2008.11.24 07:18
|modify
|171
|0.01
|1.2536
|0.0000
|1.2607
|549
|2008.11.24 07:18
|modify
|173
|0.02
|1.2576
|0.0000
|1.2607
|550
|2008.11.24 07:18
|modify
|175
|0.03
|1.2616
|0.0000
|1.2607
|551
|2008.11.24 07:20
|t/p
|174
|0.01
|1.2661
|0.0000
|1.2661
|5.00
|10292.33
|552
|2008.11.24 07:20
|buy
|177
|0.01
|1.2663
|0.0000
|1.2713
|553
|2008.11.24 08:24
|buy
|178
|0.01
|1.2623
|0.0000
|1.2673
|554
|2008.11.24 08:24
|modify
|177
|0.01
|1.2663
|0.0000
|1.2673
|555
|2008.11.24 08:55
|t/p
|169
|0.01
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|-11.20
|10281.14
|556
|2008.11.24 08:55
|t/p
|171
|0.01
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|-7.20
|10273.94
|557
|2008.11.24 08:55
|t/p
|173
|0.02
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|-6.39
|10267.55
|558
|2008.11.24 08:55
|t/p
|175
|0.03
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|2.70
|10270.25
|559
|2008.11.24 08:55
|t/p
|176
|0.05
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|25.00
|10295.25
|560
|2008.11.24 08:55
|sell
|179
|0.01
|1.2603
|0.0000
|1.2553
|561
|2008.11.24 09:43
|buy
|180
|0.02
|1.2583
|0.0000
|1.2633
|562
|2008.11.24 09:43
|modify
|177
|0.01
|1.2663
|0.0000
|1.2633
|563
|2008.11.24 09:43
|modify
|178
|0.01
|1.2623
|0.0000
|1.2633
|564
|2008.11.24 10:58
|t/p
|177
|0.01
|1.2633
|0.0000
|1.2633
|-3.00
|10292.25
|565
|2008.11.24 10:58
|t/p
|178
|0.01
|1.2633
|0.0000
|1.2633
|1.00
|10293.25
|566
|2008.11.24 10:58
|t/p
|180
|0.02
|1.2633
|0.0000
|1.2633
|10.00
|10303.25
|567
|2008.11.24 10:58
|buy
|181
|0.01
|1.2635
|0.0000
|1.2685
|568
|2008.11.24 11:08
|sell
|182
|0.01
|1.2643
|0.0000
|1.2593
|569
|2008.11.24 11:08
|modify
|179
|0.01
|1.2603
|0.0000
|1.2593
|570
|2008.11.24 12:08
|sell
|183
|0.02
|1.2683
|0.0000
|1.2633
|571
|2008.11.24 12:08
|modify
|179
|0.01
|1.2603
|0.0000
|1.2633
|572
|2008.11.24 12:08
|modify
|182
|0.01
|1.2643
|0.0000
|1.2633
|573
|2008.11.24 12:08
|t/p
|181
|0.01
|1.2685
|0.0000
|1.2685
|5.00
|10308.25
|574
|2008.11.24 12:08
|buy
|184
|0.01
|1.2687
|0.0000
|1.2737
|575
|2008.11.24 13:35
|sell
|185
|0.03
|1.2724
|0.0000
|1.2674
|576
|2008.11.24 13:35
|modify
|179
|0.01
|1.2603
|0.0000
|1.2674
|577
|2008.11.24 13:35
|modify
|182
|0.01
|1.2643
|0.0000
|1.2674
|578
|2008.11.24 13:35
|modify
|183
|0.02
|1.2683
|0.0000
|1.2674
|579
|2008.11.24 13:36
|t/p
|184
|0.01
|1.2737
|0.0000
|1.2737
|5.00
|10313.25
|580
|2008.11.24 13:36
|buy
|186
|0.01
|1.2739
|0.0000
|1.2789
|581
|2008.11.24 13:57
|sell
|187
|0.05
|1.2764
|0.0000
|1.2714
|582
|2008.11.24 13:57
|modify
|179
|0.01
|1.2603
|0.0000
|1.2714
|583
|2008.11.24 13:57
|modify
|182
|0.01
|1.2643
|0.0000
|1.2714
|584
|2008.11.24 13:57
|modify
|183
|0.02
|1.2683
|0.0000
|1.2714
|585
|2008.11.24 13:57
|modify
|185
|0.03
|1.2724
|0.0000
|1.2714
|586
|2008.11.24 14:07
|t/p
|186
|0.01
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|5.00
|10318.25
|587
|2008.11.24 14:07
|buy
|188
|0.01
|1.2791
|0.0000
|1.2841
|588
|2008.11.24 15:01
|buy
|189
|0.01
|1.2751
|0.0000
|1.2801
|589
|2008.11.24 15:01
|modify
|188
|0.01
|1.2791
|0.0000
|1.2801
|590
|2008.11.24 15:12
|t/p
|188
|0.01
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|1.00
|10319.25
|591
|2008.11.24 15:12
|t/p
|189
|0.01
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|5.00
|10324.25
|592
|2008.11.24 15:12
|buy
|190
|0.01
|1.2803
|0.0000
|1.2853
|593
|2008.11.24 15:13
|sell
|191
|0.07
|1.2806
|0.0000
|1.2756
|594
|2008.11.24 15:13
|modify
|179
|0.01
|1.2603
|0.0000
|1.2756
|595
|2008.11.24 15:13
|modify
|182
|0.01
|1.2643
|0.0000
|1.2756
|596
|2008.11.24 15:13
|modify
|183
|0.02
|1.2683
|0.0000
|1.2756
|597
|2008.11.24 15:13
|modify
|185
|0.03
|1.2724
|0.0000
|1.2756
|598
|2008.11.24 15:13
|modify
|187
|0.05
|1.2764
|0.0000
|1.2756
|599
|2008.11.24 16:24
|sell
|192
|0.11
|1.2846
|0.0000
|1.2796
|600
|2008.11.24 16:24
|modify
|179
|0.01
|1.2603
|0.0000
|1.2796
|601
|2008.11.24 16:24
|modify
|182
|0.01
|1.2643
|0.0000
|1.2796
|602
|2008.11.24 16:24
|modify
|183
|0.02
|1.2683
|0.0000
|1.2796
|603
|2008.11.24 16:24
|modify
|185
|0.03
|1.2724
|0.0000
|1.2796
|604
|2008.11.24 16:24
|modify
|187
|0.05
|1.2764
|0.0000
|1.2796
|605
|2008.11.24 16:24
|modify
|191
|0.07
|1.2806
|0.0000
|1.2796
|606
|2008.11.24 16:26
|t/p
|190
|0.01
|1.2853
|0.0000
|1.2853
|5.00
|10329.25
|607
|2008.11.24 16:26
|buy
|193
|0.01
|1.2855
|0.0000
|1.2905
|608
|2008.11.24 16:47
|buy
|194
|0.01
|1.2815
|0.0000
|1.2865
|609
|2008.11.24 16:47
|modify
|193
|0.01
|1.2855
|0.0000
|1.2865
|610
|2008.11.24 17:39
|t/p
|193
|0.01
|1.2865
|0.0000
|1.2865
|1.00
|10330.25
|611
|2008.11.24 17:39
|t/p
|194
|0.01
|1.2865
|0.0000
|1.2865
|5.00
|10335.25
|612
|2008.11.24 17:39
|buy
|195
|0.01
|1.2867
|0.0000
|1.2917
|613
|2008.11.24 18:22
|buy
|196
|0.01
|1.2826
|0.0000
|1.2876
|614
|2008.11.24 18:22
|modify
|195
|0.01
|1.2867
|0.0000
|1.2876
|615
|2008.11.24 18:51
|t/p
|195
|0.01
|1.2876
|0.0000
|1.2876
|0.90
|10336.15
|616
|2008.11.24 18:51
|t/p
|196
|0.01
|1.2876
|0.0000
|1.2876
|5.00
|10341.15
|617
|2008.11.24 18:51
|buy
|197
|0.01
|1.2878
|0.0000
|1.2928
|618
|2008.11.24 22:50
|t/p
|197
|0.01
|1.2928
|0.0000
|1.2928
|5.00
|10346.15
|619
|2008.11.24 22:50
|buy
|198
|0.01
|1.2930
|0.0000
|1.2980
|620
|2008.11.25 01:11
|buy
|199
|0.01
|1.2888
|0.0000
|1.2938
|621
|2008.11.25 01:11
|modify
|198
|0.01
|1.2930
|0.0000
|1.2938
|622
|2008.11.25 04:30
|buy
|200
|0.02
|1.2848
|0.0000
|1.2898
|623
|2008.11.25 04:30
|modify
|198
|0.01
|1.2930
|0.0000
|1.2898
|624
|2008.11.25 04:30
|modify
|199
|0.01
|1.2888
|0.0000
|1.2898
|625
|2008.11.25 09:23
|t/p
|198
|0.01
|1.2898
|0.0000
|1.2898
|-3.19
|10342.96
|626
|2008.11.25 09:23
|t/p
|199
|0.01
|1.2898
|0.0000
|1.2898
|1.00
|10343.96
|627
|2008.11.25 09:23
|t/p
|200
|0.02
|1.2898
|0.0000
|1.2898
|10.00
|10353.96
|628
|2008.11.25 09:23
|buy
|201
|0.01
|1.2901
|0.0000
|1.2951
|629
|2008.11.25 09:57
|buy
|202
|0.01
|1.2861
|0.0000
|1.2911
|630
|2008.11.25 09:57
|modify
|201
|0.01
|1.2901
|0.0000
|1.2911
|631
|2008.11.25 11:29
|buy
|203
|0.02
|1.2821
|0.0000
|1.2871
|632
|2008.11.25 11:29
|modify
|201
|0.01
|1.2901
|0.0000
|1.2871
|633
|2008.11.25 11:29
|modify
|202
|0.01
|1.2861
|0.0000
|1.2871
|634
|2008.11.25 12:48
|t/p
|201
|0.01
|1.2871
|0.0000
|1.2871
|-3.00
|10350.96
|635
|2008.11.25 12:48
|t/p
|202
|0.01
|1.2871
|0.0000
|1.2871
|1.00
|10351.96
|636
|2008.11.25 12:48
|t/p
|203
|0.02
|1.2871
|0.0000
|1.2871
|10.00
|10361.96
|637
|2008.11.25 12:48
|buy
|204
|0.01
|1.2873
|0.0000
|1.2923
|638
|2008.11.25 13:45
|buy
|205
|0.01
|1.2833
|0.0000
|1.2883
|639
|2008.11.25 13:45
|modify
|204
|0.01
|1.2873
|0.0000
|1.2883
|640
|2008.11.25 14:32
|t/p
|204
|0.01
|1.2883
|0.0000
|1.2883
|1.00
|10362.96
|641
|2008.11.25 14:32
|t/p
|205
|0.01
|1.2883
|0.0000
|1.2883
|5.00
|10367.96
|642
|2008.11.25 14:32
|buy
|206
|0.01
|1.2885
|0.0000
|1.2935
|643
|2008.11.25 14:37
|t/p
|206
|0.01
|1.2935
|0.0000
|1.2935
|5.00
|10372.96
|644
|2008.11.25 14:37
|buy
|207
|0.01
|1.2937
|0.0000
|1.2987
|645
|2008.11.25 14:45
|t/p
|207
|0.01
|1.2987
|0.0000
|1.2987
|5.00
|10377.96
|646
|2008.11.25 14:45
|buy
|208
|0.01
|1.2990
|0.0000
|1.3040
|647
|2008.11.25 15:10
|t/p
|208
|0.01
|1.3040
|0.0000
|1.3040
|5.00
|10382.96
|648
|2008.11.25 15:10
|buy
|209
|0.01
|1.3042
|0.0000
|1.3092
|649
|2008.11.25 16:41
|buy
|210
|0.01
|1.3002
|0.0000
|1.3052
|650
|2008.11.25 16:41
|modify
|209
|0.01
|1.3042
|0.0000
|1.3052
|651
|2008.11.25 17:06
|buy
|211
|0.02
|1.2961
|0.0000
|1.3011
|652
|2008.11.25 17:06
|modify
|209
|0.01
|1.3042
|0.0000
|1.3011
|653
|2008.11.25 17:06
|modify
|210
|0.01
|1.3002
|0.0000
|1.3011
|654
|2008.11.25 17:42
|t/p
|209
|0.01
|1.3011
|0.0000
|1.3011
|-3.10
|10379.86
|655
|2008.11.25 17:42
|t/p
|210
|0.01
|1.3011
|0.0000
|1.3011
|0.90
|10380.76
|656
|2008.11.25 17:42
|t/p
|211
|0.02
|1.3011
|0.0000
|1.3011
|10.00
|10390.76
|657
|2008.11.25 17:42
|buy
|212
|0.01
|1.3013
|0.0000
|1.3063
|658
|2008.11.25 18:48
|buy
|213
|0.01
|1.2972
|0.0000
|1.3022
|659
|2008.11.25 18:48
|modify
|212
|0.01
|1.3013
|0.0000
|1.3022
|660
|2008.11.25 19:20
|t/p
|212
|0.01
|1.3022
|0.0000
|1.3022
|0.90
|10391.66
|661
|2008.11.25 19:20
|t/p
|213
|0.01
|1.3022
|0.0000
|1.3022
|5.00
|10396.66
|662
|2008.11.25 19:20
|buy
|214
|0.01
|1.3024
|0.0000
|1.3074
|663
|2008.11.25 20:15
|buy
|215
|0.01
|1.2984
|0.0000
|1.3034
|664
|2008.11.25 20:15
|modify
|214
|0.01
|1.3024
|0.0000
|1.3034
|665
|2008.11.25 21:02
|t/p
|214
|0.01
|1.3034
|0.0000
|1.3034
|1.00
|10397.66
|666
|2008.11.25 21:02
|t/p
|215
|0.01
|1.3034
|0.0000
|1.3034
|5.00
|10402.66
|667
|2008.11.25 21:02
|buy
|216
|0.01
|1.3036
|0.0000
|1.3086
|668
|2008.11.26 03:53
|buy
|217
|0.01
|1.2995
|0.0000
|1.3045
|669
|2008.11.26 03:53
|modify
|216
|0.01
|1.3036
|0.0000
|1.3045
|670
|2008.11.26 06:16
|buy
|218
|0.02
|1.2955
|0.0000
|1.3005
|671
|2008.11.26 06:16
|modify
|216
|0.01
|1.3036
|0.0000
|1.3005
|672
|2008.11.26 06:16
|modify
|217
|0.01
|1.2995
|0.0000
|1.3005
|673
|2008.11.26 10:02
|t/p
|216
|0.01
|1.3005
|0.0000
|1.3005
|-3.09
|10399.57
|674
|2008.11.26 10:02
|t/p
|217
|0.01
|1.3005
|0.0000
|1.3005
|1.00
|10400.57
|675
|2008.11.26 10:02
|t/p
|218
|0.02
|1.3005
|0.0000
|1.3005
|10.00
|10410.57
|676
|2008.11.26 10:02
|buy
|219
|0.01
|1.3007
|0.0000
|1.3057
|677
|2008.11.26 11:07
|buy
|220
|0.01
|1.2966
|0.0000
|1.3016
|678
|2008.11.26 11:07
|modify
|219
|0.01
|1.3007
|0.0000
|1.3016
|679
|2008.11.26 13:38
|buy
|221
|0.02
|1.2926
|0.0000
|1.2976
|680
|2008.11.26 13:38
|modify
|219
|0.01
|1.3007
|0.0000
|1.2976
|681
|2008.11.26 13:38
|modify
|220
|0.01
|1.2966
|0.0000
|1.2976
|682
|2008.11.26 14:50
|t/p
|219
|0.01
|1.2976
|0.0000
|1.2976
|-3.10
|10407.47
|683
|2008.11.26 14:50
|t/p
|220
|0.01
|1.2976
|0.0000
|1.2976
|1.00
|10408.47
|684
|2008.11.26 14:50
|t/p
|221
|0.02
|1.2976
|0.0000
|1.2976
|10.00
|10418.47
|685
|2008.11.26 14:50
|buy
|222
|0.01
|1.2978
|0.0000
|1.3028
|686
|2008.11.26 15:23
|buy
|223
|0.01
|1.2938
|0.0000
|1.2988
|687
|2008.11.26 15:23
|modify
|222
|0.01
|1.2978
|0.0000
|1.2988
|688
|2008.11.26 16:37
|buy
|224
|0.02
|1.2896
|0.0000
|1.2946
|689
|2008.11.26 16:38
|modify
|222
|0.01
|1.2978
|0.0000
|1.2946
|690
|2008.11.26 16:38
|modify
|223
|0.01
|1.2938
|0.0000
|1.2946
|691
|2008.11.26 17:09
|buy
|225
|0.03
|1.2855
|0.0000
|1.2905
|692
|2008.11.26 17:09
|modify
|222
|0.01
|1.2978
|0.0000
|1.2905
|693
|2008.11.26 17:09
|modify
|223
|0.01
|1.2938
|0.0000
|1.2905
|694
|2008.11.26 17:09
|modify
|224
|0.02
|1.2896
|0.0000
|1.2905
|695
|2008.11.26 21:12
|t/p
|222
|0.01
|1.2905
|0.0000
|1.2905
|-7.30
|10411.17
|696
|2008.11.26 21:12
|t/p
|223
|0.01
|1.2905
|0.0000
|1.2905
|-3.30
|10407.87
|697
|2008.11.26 21:12
|t/p
|224
|0.02
|1.2905
|0.0000
|1.2905
|1.80
|10409.67
|698
|2008.11.26 21:12
|t/p
|225
|0.03
|1.2905
|0.0000
|1.2905
|15.00
|10424.67
|699
|2008.11.26 21:12
|buy
|226
|0.01
|1.2908
|0.0000
|1.2958
|700
|2008.11.27 11:15
|t/p
|226
|0.01
|1.2958
|0.0000
|1.2958
|5.03
|10429.69
|701
|2008.11.27 11:15
|buy
|227
|0.01
|1.2960
|0.0000
|1.3010
|702
|2008.11.27 12:19
|buy
|228
|0.01
|1.2920
|0.0000
|1.2970
|703
|2008.11.27 12:19
|modify
|227
|0.01
|1.2960
|0.0000
|1.2970
|704
|2008.11.27 13:03
|buy
|229
|0.02
|1.2880
|0.0000
|1.2930
|705
|2008.11.27 13:03
|modify
|227
|0.01
|1.2960
|0.0000
|1.2930
|706
|2008.11.27 13:03
|modify
|228
|0.01
|1.2920
|0.0000
|1.2930
|707
|2008.11.27 14:37
|t/p
|227
|0.01
|1.2930
|0.0000
|1.2930
|-3.00
|10426.69
|708
|2008.11.27 14:37
|t/p
|228
|0.01
|1.2930
|0.0000
|1.2930
|1.00
|10427.69
|709
|2008.11.27 14:37
|t/p
|229
|0.02
|1.2930
|0.0000
|1.2930
|10.00
|10437.69
|710
|2008.11.27 14:37
|buy
|230
|0.01
|1.2932
|0.0000
|1.2982
|711
|2008.11.27 15:50
|buy
|231
|0.01
|1.2892
|0.0000
|1.2942
|712
|2008.11.27 15:50
|modify
|230
|0.01
|1.2932
|0.0000
|1.2942
|713
|2008.11.28 08:12
|t/p
|230
|0.01
|1.2942
|0.0000
|1.2942
|1.01
|10438.70
|714
|2008.11.28 08:12
|t/p
|231
|0.01
|1.2942
|0.0000
|1.2942
|5.01
|10443.71
|715
|2008.11.28 08:12
|buy
|232
|0.01
|1.2944
|0.0000
|1.2994
|716
|2008.11.28 10:05
|buy
|233
|0.01
|1.2904
|0.0000
|1.2954
|717
|2008.11.28 10:05
|modify
|232
|0.01
|1.2944
|0.0000
|1.2954
|718
|2008.11.28 10:31
|buy
|234
|0.02
|1.2864
|0.0000
|1.2914
|719
|2008.11.28 10:31
|modify
|232
|0.01
|1.2944
|0.0000
|1.2914
|720
|2008.11.28 10:31
|modify
|233
|0.01
|1.2904
|0.0000
|1.2914
|721
|2008.11.28 12:40
|buy
|235
|0.03
|1.2824
|0.0000
|1.2874
|722
|2008.11.28 12:40
|modify
|232
|0.01
|1.2944
|0.0000
|1.2874
|723
|2008.11.28 12:40
|modify
|233
|0.01
|1.2904
|0.0000
|1.2874
|724
|2008.11.28 12:40
|modify
|234
|0.02
|1.2864
|0.0000
|1.2874
|725
|2008.11.28 12:57
|t/p
|179
|0.01
|1.2796
|0.0000
|1.2796
|-19.87
|10423.84
|726
|2008.11.28 12:57
|t/p
|182
|0.01
|1.2796
|0.0000
|1.2796
|-15.87
|10407.96
|727
|2008.11.28 12:57
|t/p
|183
|0.02
|1.2796
|0.0000
|1.2796
|-23.75
|10384.21
|728
|2008.11.28 12:57
|t/p
|185
|0.03
|1.2796
|0.0000
|1.2796
|-23.32
|10360.89
|729
|2008.11.28 12:57
|t/p
|187
|0.05
|1.2796
|0.0000
|1.2796
|-18.87
|10342.02
|730
|2008.11.28 12:57
|t/p
|191
|0.07
|1.2796
|0.0000
|1.2796
|2.98
|10345.00
|731
|2008.11.28 12:57
|t/p
|192
|0.11
|1.2796
|0.0000
|1.2796
|48.68
|10393.68
|732
|2008.11.28 12:57
|sell
|236
|0.01
|1.2794
|0.0000
|1.2744
|733
|2008.11.28 12:57
|buy
|237
|0.05
|1.2784
|0.0000
|1.2834
|734
|2008.11.28 12:57
|modify
|232
|0.01
|1.2944
|0.0000
|1.2834
|735
|2008.11.28 12:57
|modify
|233
|0.01
|1.2904
|0.0000
|1.2834
|736
|2008.11.28 12:57
|modify
|234
|0.02
|1.2864
|0.0000
|1.2834
|737
|2008.11.28 12:57
|modify
|235
|0.03
|1.2824
|0.0000
|1.2834
|738
|2008.11.28 13:18
|t/p
|236
|0.01
|1.2744
|0.0000
|1.2744
|5.00
|10398.68
|739
|2008.11.28 13:18
|buy
|238
|0.07
|1.2744
|0.0000
|1.2794
|740
|2008.11.28 13:18
|sell
|239
|0.01
|1.2742
|0.0000
|1.2692
|741
|2008.11.28 13:18
|modify
|232
|0.01
|1.2944
|0.0000
|1.2794
|742
|2008.11.28 13:18
|modify
|233
|0.01
|1.2904
|0.0000
|1.2794
|743
|2008.11.28 13:18
|modify
|234
|0.02
|1.2864
|0.0000
|1.2794
|744
|2008.11.28 13:18
|modify
|235
|0.03
|1.2824
|0.0000
|1.2794
|745
|2008.11.28 13:18
|modify
|237
|0.05
|1.2784
|0.0000
|1.2794
|746
|2008.11.28 13:57
|buy
|240
|0.11
|1.2704
|0.0000
|1.2754
|747
|2008.11.28 13:57
|modify
|232
|0.01
|1.2944
|0.0000
|1.2754
|748
|2008.11.28 13:57
|modify
|233
|0.01
|1.2904
|0.0000
|1.2754
|749
|2008.11.28 13:57
|modify
|234
|0.02
|1.2864
|0.0000
|1.2754
|750
|2008.11.28 13:57
|modify
|235
|0.03
|1.2824
|0.0000
|1.2754
|751
|2008.11.28 13:57
|modify
|237
|0.05
|1.2784
|0.0000
|1.2754
|752
|2008.11.28 13:57
|modify
|238
|0.07
|1.2744
|0.0000
|1.2754
|753
|2008.11.28 14:39
|t/p
|232
|0.01
|1.2754
|0.0000
|1.2754
|-19.00
|10379.68
|754
|2008.11.28 14:39
|t/p
|233
|0.01
|1.2754
|0.0000
|1.2754
|-15.00
|10364.68
|755
|2008.11.28 14:39
|t/p
|234
|0.02
|1.2754
|0.0000
|1.2754
|-22.00
|10342.68
|756
|2008.11.28 14:39
|t/p
|235
|0.03
|1.2754
|0.0000
|1.2754
|-21.00
|10321.68
|757
|2008.11.28 14:39
|t/p
|237
|0.05
|1.2754
|0.0000
|1.2754
|-15.00
|10306.68
|758
|2008.11.28 14:39
|t/p
|238
|0.07
|1.2754
|0.0000
|1.2754
|7.00
|10313.68
|759
|2008.11.28 14:39
|t/p
|240
|0.11
|1.2754
|0.0000
|1.2754
|55.00
|10368.68
|760
|2008.11.28 14:39
|buy
|241
|0.01
|1.2756
|0.0000
|1.2806
|761
|2008.11.28 15:20
|buy
|242
|0.01
|1.2716
|0.0000
|1.2766
|762
|2008.11.28 15:20
|modify
|241
|0.01
|1.2756
|0.0000
|1.2766
|763
|2008.11.28 16:13
|t/p
|239
|0.01
|1.2692
|0.0000
|1.2692
|5.00
|10373.68
|764
|2008.11.28 16:13
|sell
|243
|0.01
|1.2690
|0.0000
|1.2640
|765
|2008.11.28 17:05
|buy
|244
|0.02
|1.2674
|0.0000
|1.2724
|766
|2008.11.28 17:05
|modify
|241
|0.01
|1.2756
|0.0000
|1.2724
|767
|2008.11.28 17:05
|modify
|242
|0.01
|1.2716
|0.0000
|1.2724
|768
|2008.12.01 02:16
|t/p
|243
|0.01
|1.2640
|0.0000
|1.2640
|4.90
|10378.58
|769
|2008.12.01 02:16
|sell
|245
|0.01
|1.2637
|0.0000
|1.2587
|770
|2008.12.01 02:17
|buy
|246
|0.03
|1.2634
|0.0000
|1.2684
|771
|2008.12.01 02:17
|modify
|241
|0.01
|1.2756
|0.0000
|1.2684
|772
|2008.12.01 02:17
|modify
|242
|0.01
|1.2716
|0.0000
|1.2684
|773
|2008.12.01 02:17
|modify
|244
|0.02
|1.2674
|0.0000
|1.2684
|774
|2008.12.01 05:39
|sell
|247
|0.01
|1.2677
|0.0000
|1.2627
|775
|2008.12.01 05:40
|modify
|245
|0.01
|1.2637
|0.0000
|1.2627
|776
|2008.12.01 05:41
|t/p
|241
|0.01
|1.2684
|0.0000
|1.2684
|-7.19
|10371.39
|777
|2008.12.01 05:41
|t/p
|242
|0.01
|1.2684
|0.0000
|1.2684
|-3.19
|10368.20
|778
|2008.12.01 05:41
|t/p
|244
|0.02
|1.2684
|0.0000
|1.2684
|2.02
|10370.22
|779
|2008.12.01 05:41
|t/p
|246
|0.03
|1.2684
|0.0000
|1.2684
|15.00
|10385.22
|780
|2008.12.01 05:41
|buy
|248
|0.01
|1.2686
|0.0000
|1.2736
|781
|2008.12.01 09:22
|buy
|249
|0.01
|1.2646
|0.0000
|1.2696
|782
|2008.12.01 09:22
|modify
|248
|0.01
|1.2686
|0.0000
|1.2696
|783
|2008.12.01 09:23
|t/p
|245
|0.01
|1.2627
|0.0000
|1.2627
|1.00
|10386.22
|784
|2008.12.01 09:23
|t/p
|247
|0.01
|1.2627
|0.0000
|1.2627
|5.00
|10391.22
|785
|2008.12.01 09:23
|sell
|250
|0.01
|1.2625
|0.0000
|1.2575
|786
|2008.12.01 09:50
|sell
|251
|0.01
|1.2665
|0.0000
|1.2615
|787
|2008.12.01 09:50
|modify
|250
|0.01
|1.2625
|0.0000
|1.2615
|788
|2008.12.01 13:39
|t/p
|250
|0.01
|1.2615
|0.0000
|1.2615
|1.00
|10392.22
|789
|2008.12.01 13:39
|t/p
|251
|0.01
|1.2615
|0.0000
|1.2615
|5.00
|10397.22
|790
|2008.12.01 13:39
|sell
|252
|0.01
|1.2613
|0.0000
|1.2563
|791
|2008.12.01 14:10
|buy
|253
|0.02
|1.2606
|0.0000
|1.2656
|792
|2008.12.01 14:10
|modify
|248
|0.01
|1.2686
|0.0000
|1.2656
|793
|2008.12.01 14:10
|modify
|249
|0.01
|1.2646
|0.0000
|1.2656
|794
|2008.12.01 18:07
|sell
|254
|0.01
|1.2654
|0.0000
|1.2604
|795
|2008.12.01 18:07
|modify
|252
|0.01
|1.2613
|0.0000
|1.2604
|796
|2008.12.01 19:46
|t/p
|248
|0.01
|1.2656
|0.0000
|1.2656
|-3.00
|10394.22
|797
|2008.12.01 19:46
|t/p
|249
|0.01
|1.2656
|0.0000
|1.2656
|1.00
|10395.22
|798
|2008.12.01 19:46
|t/p
|253
|0.02
|1.2656
|0.0000
|1.2656
|10.00
|10405.22
|799
|2008.12.01 19:46
|buy
|255
|0.01
|1.2659
|0.0000
|1.2709
|800
|2008.12.01 21:53
|buy
|256
|0.01
|1.2619
|0.0000
|1.2669
|801
|2008.12.01 21:53
|modify
|255
|0.01
|1.2659
|0.0000
|1.2669
|802
|2008.12.01 21:57
|t/p
|252
|0.01
|1.2604
|0.0000
|1.2604
|0.90
|10406.12
|803
|2008.12.01 21:57
|t/p
|254
|0.01
|1.2604
|0.0000
|1.2604
|5.00
|10411.12
|804
|2008.12.01 21:57
|sell
|257
|0.01
|1.2591
|0.0000
|1.2541
|805
|2008.12.01 22:22
|sell
|258
|0.01
|1.2632
|0.0000
|1.2582
|806
|2008.12.01 22:22
|modify
|257
|0.01
|1.2591
|0.0000
|1.2582
|807
|2008.12.02 00:35
|t/p
|257
|0.01
|1.2582
|0.0000
|1.2582
|0.80
|10411.92
|808
|2008.12.02 00:35
|t/p
|258
|0.01
|1.2582
|0.0000
|1.2582
|4.90
|10416.83
|809
|2008.12.02 00:35
|sell
|259
|0.01
|1.2580
|0.0000
|1.2530
|810
|2008.12.02 01:32
|sell
|260
|0.01
|1.2620
|0.0000
|1.2570
|811
|2008.12.02 01:32
|modify
|259
|0.01
|1.2580
|0.0000
|1.2570
|812
|2008.12.02 09:13
|buy
|261
|0.02
|1.2579
|0.0000
|1.2629
|813
|2008.12.02 09:13
|modify
|255
|0.01
|1.2659
|0.0000
|1.2629
|814
|2008.12.02 09:13
|modify
|256
|0.01
|1.2619
|0.0000
|1.2629
|815
|2008.12.02 09:14
|t/p
|259
|0.01
|1.2570
|0.0000
|1.2570
|1.00
|10417.83
|816
|2008.12.02 09:14
|t/p
|260
|0.01
|1.2570
|0.0000
|1.2570
|5.00
|10422.83
|817
|2008.12.02 09:14
|sell
|262
|0.01
|1.2568
|0.0000
|1.2518
|818
|2008.12.02 10:21
|sell
|263
|0.01
|1.2608
|0.0000
|1.2558
|819
|2008.12.02 10:21
|modify
|262
|0.01
|1.2568
|0.0000
|1.2558
|820
|2008.12.02 11:00
|t/p
|255
|0.01
|1.2629
|0.0000
|1.2629
|-2.99
|10419.83
|821
|2008.12.02 11:00
|t/p
|256
|0.01
|1.2629
|0.0000
|1.2629
|1.01
|10420.84
|822
|2008.12.02 11:00
|t/p
|261
|0.02
|1.2629
|0.0000
|1.2629
|10.00
|10430.84
|823
|2008.12.02 11:00
|buy
|264
|0.01
|1.2632
|0.0000
|1.2682
|824
|2008.12.02 11:20
|sell
|265
|0.02
|1.2656
|0.0000
|1.2606
|825
|2008.12.02 11:20
|modify
|262
|0.01
|1.2568
|0.0000
|1.2606
|826
|2008.12.02 11:20
|modify
|263
|0.01
|1.2608
|0.0000
|1.2606
|827
|2008.12.02 13:52
|t/p
|264
|0.01
|1.2682
|0.0000
|1.2682
|5.00
|10435.84
|828
|2008.12.02 13:52
|buy
|266
|0.01
|1.2684
|0.0000
|1.2734
|829
|2008.12.02 13:53
|sell
|267
|0.03
|1.2696
|0.0000
|1.2646
|830
|2008.12.02 13:53
|modify
|262
|0.01
|1.2568
|0.0000
|1.2646
|831
|2008.12.02 13:53
|modify
|263
|0.01
|1.2608
|0.0000
|1.2646
|832
|2008.12.02 13:53
|modify
|265
|0.02
|1.2656
|0.0000
|1.2646
|833
|2008.12.02 14:37
|t/p
|266
|0.01
|1.2734
|0.0000
|1.2734
|5.00
|10440.84
|834
|2008.12.02 14:37
|buy
|268
|0.01
|1.2736
|0.0000
|1.2786
|835
|2008.12.02 14:37
|sell
|269
|0.05
|1.2736
|0.0000
|1.2686
|836
|2008.12.02 14:37
|modify
|262
|0.01
|1.2568
|0.0000
|1.2686
|837
|2008.12.02 14:37
|modify
|263
|0.01
|1.2608
|0.0000
|1.2686
|838
|2008.12.02 14:37
|modify
|265
|0.02
|1.2656
|0.0000
|1.2686
|839
|2008.12.02 14:37
|modify
|267
|0.03
|1.2696
|0.0000
|1.2686
|840
|2008.12.02 14:58
|buy
|270
|0.01
|1.2696
|0.0000
|1.2746
|841
|2008.12.02 14:58
|modify
|268
|0.01
|1.2736
|0.0000
|1.2746
|842
|2008.12.02 15:08
|t/p
|262
|0.01
|1.2686
|0.0000
|1.2686
|-11.80
|10429.04
|843
|2008.12.02 15:08
|t/p
|263
|0.01
|1.2686
|0.0000
|1.2686
|-7.80
|10421.24
|844
|2008.12.02 15:08
|t/p
|265
|0.02
|1.2686
|0.0000
|1.2686
|-6.00
|10415.24
|845
|2008.12.02 15:08
|t/p
|267
|0.03
|1.2686
|0.0000
|1.2686
|3.00
|10418.24
|846
|2008.12.02 15:08
|t/p
|269
|0.05
|1.2686
|0.0000
|1.2686
|25.00
|10443.24
|847
|2008.12.02 15:08
|sell
|271
|0.01
|1.2684
|0.0000
|1.2634
|848
|2008.12.02 15:37
|sell
|272
|0.01
|1.2724
|0.0000
|1.2674
|849
|2008.12.02 15:37
|modify
|271
|0.01
|1.2684
|0.0000
|1.2674
|850
|2008.12.02 16:04
|t/p
|268
|0.01
|1.2746
|0.0000
|1.2746
|1.00
|10444.24
|851
|2008.12.02 16:04
|t/p
|270
|0.01
|1.2746
|0.0000
|1.2746
|5.00
|10449.24
|852
|2008.12.02 16:04
|buy
|273
|0.01
|1.2748
|0.0000
|1.2798
|853
|2008.12.02 17:14
|buy
|274
|0.01
|1.2708
|0.0000
|1.2758
|854
|2008.12.02 17:14
|modify
|273
|0.01
|1.2748
|0.0000
|1.2758
|855
|2008.12.02 20:21
|t/p
|271
|0.01
|1.2674
|0.0000
|1.2674
|1.00
|10450.24
|856
|2008.12.02 20:21
|t/p
|272
|0.01
|1.2674
|0.0000
|1.2674
|5.00
|10455.24
|857
|2008.12.02 20:21
|sell
|275
|0.01
|1.2672
|0.0000
|1.2622
|858
|2008.12.02 20:22
|buy
|276
|0.02
|1.2668
|0.0000
|1.2718
|859
|2008.12.02 20:22
|modify
|273
|0.01
|1.2748
|0.0000
|1.2718
|860
|2008.12.02 20:22
|modify
|274
|0.01
|1.2708
|0.0000
|1.2718
|861
|2008.12.02 20:53
|sell
|277
|0.01
|1.2712
|0.0000
|1.2662
|862
|2008.12.02 20:53
|modify
|275
|0.01
|1.2672
|0.0000
|1.2662
|863
|2008.12.02 22:55
|t/p
|273
|0.01
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|-3.00
|10452.24
|864
|2008.12.02 22:55
|t/p
|274
|0.01
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|1.00
|10453.24
|865
|2008.12.02 22:55
|t/p
|276
|0.02
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|10.00
|10463.24
|866
|2008.12.02 22:55
|buy
|278
|0.01
|1.2720
|0.0000
|1.2770
|867
|2008.12.03 07:43
|buy
|279
|0.01
|1.2680
|0.0000
|1.2730
|868
|2008.12.03 07:43
|modify
|278
|0.01
|1.2720
|0.0000
|1.2730
|869
|2008.12.03 09:37
|t/p
|275
|0.01
|1.2662
|0.0000
|1.2662
|0.90
|10464.15
|870
|2008.12.03 09:37
|t/p
|277
|0.01
|1.2662
|0.0000
|1.2662
|4.90
|10469.05
|871
|2008.12.03 09:37
|sell
|280
|0.01
|1.2660
|0.0000
|1.2610
|872
|2008.12.03 09:58
|buy
|281
|0.02
|1.2640
|0.0000
|1.2690
|873
|2008.12.03 09:58
|modify
|278
|0.01
|1.2720
|0.0000
|1.2690
|874
|2008.12.03 09:58
|modify
|279
|0.01
|1.2680
|0.0000
|1.2690
|875
|2008.12.03 10:37
|t/p
|280
|0.01
|1.2610
|0.0000
|1.2610
|5.00
|10474.05
|876
|2008.12.03 10:37
|sell
|282
|0.01
|1.2608
|0.0000
|1.2558
|877
|2008.12.03 12:30
|sell
|283
|0.01
|1.2648
|0.0000
|1.2598
|878
|2008.12.03 12:30
|modify
|282
|0.01
|1.2608
|0.0000
|1.2598
|879
|2008.12.03 16:59
|sell
|284
|0.02
|1.2688
|0.0000
|1.2638
|880
|2008.12.03 17:00
|modify
|282
|0.01
|1.2608
|0.0000
|1.2638
|881
|2008.12.03 17:00
|modify
|283
|0.01
|1.2648
|0.0000
|1.2638
|882
|2008.12.03 18:09
|t/p
|282
|0.01
|1.2638
|0.0000
|1.2638
|-3.00
|10471.05
|883
|2008.12.03 18:09
|t/p
|283
|0.01
|1.2638
|0.0000
|1.2638
|1.00
|10472.05
|884
|2008.12.03 18:09
|t/p
|284
|0.02
|1.2638
|0.0000
|1.2638
|10.00
|10482.05
|885
|2008.12.03 18:09
|sell
|285
|0.01
|1.2636
|0.0000
|1.2586
|886
|2008.12.03 18:46
|sell
|286
|0.01
|1.2676
|0.0000
|1.2626
|887
|2008.12.03 18:46
|modify
|285
|0.01
|1.2636
|0.0000
|1.2626
|888
|2008.12.03 21:58
|t/p
|278
|0.01
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|-2.99
|10479.06
|889
|2008.12.03 21:58
|t/p
|279
|0.01
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|1.00
|10480.06
|890
|2008.12.03 21:58
|t/p
|281
|0.02
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|10.00
|10490.06
|891
|2008.12.03 21:58
|buy
|287
|0.01
|1.2693
|0.0000
|1.2743
|892
|2008.12.03 23:06
|sell
|288
|0.02
|1.2716
|0.0000
|1.2666
|893
|2008.12.03 23:06
|modify
|285
|0.01
|1.2636
|0.0000
|1.2666
|894
|2008.12.03 23:06
|modify
|286
|0.01
|1.2676
|0.0000
|1.2666
|895
|2008.12.04 06:01
|t/p
|285
|0.01
|1.2666
|0.0000
|1.2666
|-3.29
|10486.77
|896
|2008.12.04 06:01
|t/p
|286
|0.01
|1.2666
|0.0000
|1.2666
|0.71
|10487.49
|897
|2008.12.04 06:01
|t/p
|288
|0.02
|1.2666
|0.0000
|1.2666
|9.43
|10496.91
|898
|2008.12.04 06:01
|sell
|289
|0.01
|1.2663
|0.0000
|1.2613
|899
|2008.12.04 08:15
|buy
|290
|0.01
|1.2652
|0.0000
|1.2702
|900
|2008.12.04 08:15
|modify
|287
|0.01
|1.2693
|0.0000
|1.2702
|901
|2008.12.04 09:33
|t/p
|289
|0.01
|1.2613
|0.0000
|1.2613
|5.00
|10501.91
|902
|2008.12.04 09:33
|sell
|291
|0.01
|1.2611
|0.0000
|1.2561
|903
|2008.12.04 09:33
|buy
|292
|0.02
|1.2611
|0.0000
|1.2661
|904
|2008.12.04 09:33
|modify
|287
|0.01
|1.2693
|0.0000
|1.2661
|905
|2008.12.04 09:33
|modify
|290
|0.01
|1.2652
|0.0000
|1.2661
|906
|2008.12.04 10:01
|buy
|293
|0.03
|1.2570
|0.0000
|1.2620
|907
|2008.12.04 10:01
|modify
|287
|0.01
|1.2693
|0.0000
|1.2620
|908
|2008.12.04 10:01
|modify
|290
|0.01
|1.2652
|0.0000
|1.2620
|909
|2008.12.04 10:01
|modify
|292
|0.02
|1.2611
|0.0000
|1.2620
|910
|2008.12.04 10:02
|t/p
|291
|0.01
|1.2561
|0.0000
|1.2561
|5.00
|10506.91
|911
|2008.12.04 10:02
|sell
|294
|0.01
|1.2559
|0.0000
|1.2509
|912
|2008.12.04 10:17
|sell
|295
|0.01
|1.2599
|0.0000
|1.2549
|913
|2008.12.04 10:17
|modify
|294
|0.01
|1.2559
|0.0000
|1.2549
|914
|2008.12.04 12:13
|t/p
|287
|0.01
|1.2620
|0.0000
|1.2620
|-7.27
|10499.64
|915
|2008.12.04 12:13
|t/p
|290
|0.01
|1.2620
|0.0000
|1.2620
|-3.20
|10496.44
|916
|2008.12.04 12:13
|t/p
|292
|0.02
|1.2620
|0.0000
|1.2620
|1.80
|10498.24
|917
|2008.12.04 12:13
|t/p
|293
|0.03
|1.2620
|0.0000
|1.2620
|15.00
|10513.24
|918
|2008.12.04 12:13
|buy
|296
|0.01
|1.2623
|0.0000
|1.2673
|919
|2008.12.04 12:34
|sell
|297
|0.02
|1.2640
|0.0000
|1.2590
|920
|2008.12.04 12:34
|modify
|294
|0.01
|1.2559
|0.0000
|1.2590
|921
|2008.12.04 12:34
|modify
|295
|0.01
|1.2599
|0.0000
|1.2590
|922
|2008.12.04 15:21
|t/p
|296
|0.01
|1.2673
|0.0000
|1.2673
|5.00
|10518.24
|923
|2008.12.04 15:21
|buy
|298
|0.01
|1.2675
|0.0000
|1.2725
|924
|2008.12.04 15:33
|sell
|299
|0.03
|1.2680
|0.0000
|1.2630
|925
|2008.12.04 15:33
|modify
|294
|0.01
|1.2559
|0.0000
|1.2630
|926
|2008.12.04 15:33
|modify
|295
|0.01
|1.2599
|0.0000
|1.2630
|927
|2008.12.04 15:33
|modify
|297
|0.02
|1.2640
|0.0000
|1.2630
|928
|2008.12.04 16:50
|sell
|300
|0.05
|1.2721
|0.0000
|1.2671
|929
|2008.12.04 16:50
|modify
|294
|0.01
|1.2559
|0.0000
|1.2671
|930
|2008.12.04 16:50
|modify
|295
|0.01
|1.2599
|0.0000
|1.2671
|931
|2008.12.04 16:50
|modify
|297
|0.02
|1.2640
|0.0000
|1.2671
|932
|2008.12.04 16:50
|modify
|299
|0.03
|1.2680
|0.0000
|1.2671
|933
|2008.12.04 16:51
|t/p
|298
|0.01
|1.2725
|0.0000
|1.2725
|5.00
|10523.24
|934
|2008.12.04 16:51
|buy
|301
|0.01
|1.2727
|0.0000
|1.2777
|935
|2008.12.04 17:16
|sell
|302
|0.07
|1.2763
|0.0000
|1.2713
|936
|2008.12.04 17:16
|modify
|294
|0.01
|1.2559
|0.0000
|1.2713
|937
|2008.12.04 17:16
|modify
|295
|0.01
|1.2599
|0.0000
|1.2713
|938
|2008.12.04 17:16
|modify
|297
|0.02
|1.2640
|0.0000
|1.2713
|939
|2008.12.04 17:16
|modify
|299
|0.03
|1.2680
|0.0000
|1.2713
|940
|2008.12.04 17:16
|modify
|300
|0.05
|1.2721
|0.0000
|1.2713
|941
|2008.12.04 17:20
|t/p
|301
|0.01
|1.2777
|0.0000
|1.2777
|5.00
|10528.24
|942
|2008.12.04 17:20
|buy
|303
|0.01
|1.2780
|0.0000
|1.2830
|943
|2008.12.04 17:23
|sell
|304
|0.11
|1.2803
|0.0000
|1.2753
|944
|2008.12.04 17:23
|modify
|294
|0.01
|1.2559
|0.0000
|1.2753
|945
|2008.12.04 17:23
|modify
|295
|0.01
|1.2599
|0.0000
|1.2753
|946
|2008.12.04 17:23
|modify
|297
|0.02
|1.2640
|0.0000
|1.2753
|947
|2008.12.04 17:23
|modify
|299
|0.03
|1.2680
|0.0000
|1.2753
|948
|2008.12.04 17:23
|modify
|300
|0.05
|1.2721
|0.0000
|1.2753
|949
|2008.12.04 17:23
|modify
|302
|0.07
|1.2763
|0.0000
|1.2753
|950
|2008.12.04 17:38
|t/p
|303
|0.01
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|5.00
|10533.24
|951
|2008.12.04 17:38
|buy
|305
|0.01
|1.2832
|0.0000
|1.2882
|952
|2008.12.04 18:48
|buy
|306
|0.01
|1.2790
|0.0000
|1.2840
|953
|2008.12.04 18:48
|modify
|305
|0.01
|1.2832
|0.0000
|1.2840
|954
|2008.12.04 21:15
|t/p
|294
|0.01
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|-19.40
|10513.84
|955
|2008.12.04 21:15
|t/p
|295
|0.01
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|-15.40
|10498.44
|956
|2008.12.04 21:15
|t/p
|297
|0.02
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|-22.60
|10475.84
|957
|2008.12.04 21:15
|t/p
|299
|0.03
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|-21.90
|10453.94
|958
|2008.12.04 21:15
|t/p
|300
|0.05
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|-16.00
|10437.94
|959
|2008.12.04 21:15
|t/p
|302
|0.07
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|7.00
|10444.94
|960
|2008.12.04 21:15
|t/p
|304
|0.11
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|55.00
|10499.94
|961
|2008.12.04 21:15
|sell
|307
|0.01
|1.2750
|0.0000
|1.2700
|962
|2008.12.04 21:15
|buy
|308
|0.02
|1.2748
|0.0000
|1.2798
|963
|2008.12.04 21:15
|modify
|305
|0.01
|1.2832
|0.0000
|1.2798
|964
|2008.12.04 21:15
|modify
|306
|0.01
|1.2790
|0.0000
|1.2798
|965
|2008.12.04 21:59
|sell
|309
|0.01
|1.2790
|0.0000
|1.2740
|966
|2008.12.04 21:59
|modify
|307
|0.01
|1.2750
|0.0000
|1.2740
|967
|2008.12.05 01:55
|t/p
|307
|0.01
|1.2740
|0.0000
|1.2740
|0.90
|10500.84
|968
|2008.12.05 01:55
|t/p
|309
|0.01
|1.2740
|0.0000
|1.2740
|4.90
|10505.75
|969
|2008.12.05 01:55
|sell
|310
|0.01
|1.2737
|0.0000
|1.2687
|970
|2008.12.05 07:35
|sell
|311
|0.01
|1.2777
|0.0000
|1.2727
|971
|2008.12.05 07:35
|modify
|310
|0.01
|1.2737
|0.0000
|1.2727
|972
|2008.12.05 11:54
|t/p
|310
|0.01
|1.2727
|0.0000
|1.2727
|1.00
|10506.75
|973
|2008.12.05 11:54
|t/p
|311
|0.01
|1.2727
|0.0000
|1.2727
|5.00
|10511.75
|974
|2008.12.05 11:54
|sell
|312
|0.01
|1.2724
|0.0000
|1.2674
|975
|2008.12.05 12:25
|buy
|313
|0.03
|1.2708
|0.0000
|1.2758
|976
|2008.12.05 12:25
|modify
|305
|0.01
|1.2832
|0.0000
|1.2758
|977
|2008.12.05 12:25
|modify
|306
|0.01
|1.2790
|0.0000
|1.2758
|978
|2008.12.05 12:25
|modify
|308
|0.02
|1.2748
|0.0000
|1.2758
|979
|2008.12.05 14:03
|t/p
|312
|0.01
|1.2674
|0.0000
|1.2674
|5.00
|10516.75
|980
|2008.12.05 14:03
|sell
|314
|0.01
|1.2671
|0.0000
|1.2621
|981
|2008.12.05 14:03
|buy
|315
|0.05
|1.2668
|0.0000
|1.2718
|982
|2008.12.05 14:03
|modify
|305
|0.01
|1.2832
|0.0000
|1.2718
|983
|2008.12.05 14:03
|modify
|306
|0.01
|1.2790
|0.0000
|1.2718
|984
|2008.12.05 14:03
|modify
|308
|0.02
|1.2748
|0.0000
|1.2718
|985
|2008.12.05 14:03
|modify
|313
|0.03
|1.2708
|0.0000
|1.2718
|986
|2008.12.05 14:31
|sell
|316
|0.01
|1.2711
|0.0000
|1.2661
|987
|2008.12.05 14:31
|modify
|314
|0.01
|1.2671
|0.0000
|1.2661
|988
|2008.12.05 14:32
|t/p
|305
|0.01
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|-11.39
|10505.35
|989
|2008.12.05 14:32
|t/p
|306
|0.01
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|-7.19
|10498.16
|990
|2008.12.05 14:32
|t/p
|308
|0.02
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|-5.98
|10492.18
|991
|2008.12.05 14:32
|t/p
|313
|0.03
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|3.00
|10495.18
|992
|2008.12.05 14:32
|t/p
|315
|0.05
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|25.00
|10520.18
|993
|2008.12.05 14:32
|buy
|317
|0.01
|1.2720
|0.0000
|1.2770
|994
|2008.12.05 14:42
|buy
|318
|0.01
|1.2679
|0.0000
|1.2729
|995
|2008.12.05 14:42
|modify
|317
|0.01
|1.2720
|0.0000
|1.2729
|996
|2008.12.05 14:43
|t/p
|314
|0.01
|1.2661
|0.0000
|1.2661
|1.00
|10521.18
|997
|2008.12.05 14:43
|t/p
|316
|0.01
|1.2661
|0.0000
|1.2661
|5.00
|10526.18
|998
|2008.12.05 14:43
|sell
|319
|0.01
|1.2658
|0.0000
|1.2608
|999
|2008.12.05 14:49
|buy
|320
|0.02
|1.2639
|0.0000
|1.2689
|1000
|2008.12.05 14:49
|modify
|317
|0.01
|1.2720
|0.0000
|1.2689
|1001
|2008.12.05 14:49
|modify
|318
|0.01
|1.2679
|0.0000
|1.2689
|1002
|2008.12.05 15:04
|t/p
|317
|0.01
|1.2689
|0.0000
|1.2689
|-3.10
|10523.08
|1003
|2008.12.05 15:04
|t/p
|318
|0.01
|1.2689
|0.0000
|1.2689
|1.00
|10524.08
|1004
|2008.12.05 15:04
|t/p
|320
|0.02
|1.2689
|0.0000
|1.2689
|10.00
|10534.08
|1005
|2008.12.05 15:04
|buy
|321
|0.01
|1.2691
|0.0000
|1.2741
|1006
|2008.12.05 15:09
|sell
|322
|0.01
|1.2698
|0.0000
|1.2648
|1007
|2008.12.05 15:09
|modify
|319
|0.01
|1.2658
|0.0000
|1.2648
|1008
|2008.12.05 17:22
|buy
|323
|0.01
|1.2651
|0.0000
|1.2701
|1009
|2008.12.05 17:22
|modify
|321
|0.01
|1.2691
|0.0000
|1.2701
|1010
|2008.12.05 17:22
|t/p
|319
|0.01
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|1.00
|10535.08
|1011
|2008.12.05 17:22
|t/p
|322
|0.01
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|5.00
|10540.08
|1012
|2008.12.05 17:22
|sell
|324
|0.01
|1.2646
|0.0000
|1.2596
|1013
|2008.12.05 20:39
|sell
|325
|0.01
|1.2687
|0.0000
|1.2637
|1014
|2008.12.05 20:40
|modify
|324
|0.01
|1.2646
|0.0000
|1.2637
|1015
|2008.12.05 20:48
|t/p
|321
|0.01
|1.2701
|0.0000
|1.2701
|1.00
|10541.08
|1016
|2008.12.05 20:48
|t/p
|323
|0.01
|1.2701
|0.0000
|1.2701
|5.00
|10546.08
|1017
|2008.12.05 20:48
|buy
|326
|0.01
|1.2704
|0.0000
|1.2754
|1018
|2008.12.05 22:09
|sell
|327
|0.02
|1.2727
|0.0000
|1.2677
|1019
|2008.12.05 22:10
|modify
|324
|0.01
|1.2646
|0.0000
|1.2677
|1020
|2008.12.05 22:10
|modify
|325
|0.01
|1.2687
|0.0000
|1.2677
|1021
|2008.12.05 23:00
|close at stop
|327
|0.02
|1.2714
|0.0000
|1.2677
|2.60
|10548.68
|1022
|2008.12.05 23:00
|close at stop
|326
|0.01
|1.2712
|0.0000
|1.2754
|0.80
|10549.48
|1023
|2008.12.05 23:00
|close at stop
|325
|0.01
|1.2714
|0.0000
|1.2677
|-2.70
|10546.78
|1024
|2008.12.05 23:00
|close at stop
|324
|0.01
|1.2714
|0.0000
|1.2677
|-6.80
|10539.98