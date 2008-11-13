Strategy Tester Report
bless_FiFtHeLeMeNt_noTG_gregart
BroCo-Demo (Build 220)

SymbolEURUSD (EURO vs US DOLLAR)
Period5 Minutes (M5) 2008.11.12 19:15 - 2008.12.05 23:00 (2008.11.02 - 2008.12.06)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMinGS=40; TP=50; lot=0.01; lot_Exp=1.5; MaxTrades=7;
Bars in test5892Ticks modelled299202Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors8
Initial deposit10000.00
Total net profit539.98Gross profit1486.51Gross loss-946.53
Profit factor1.57Expected payoff1.65
Absolute drawdown547.28Maximal drawdown801.26 (7.78%)Relative drawdown7.78% (801.26)
Total trades327Short positions (won %)149 (69.13%)Long positions (won %)178 (70.79%)
Profit trades (% of total)229 (70.03%)Loss trades (% of total)98 (29.97%)
Largestprofit trade55.38loss trade-23.75
Averageprofit trade6.49loss trade-9.66
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (83.11)consecutive losses (loss in money)5 (-101.69)
Maximalconsecutive profit (count of wins)83.11 (14)consecutive loss (count of losses)-101.69 (5)
Averageconsecutive wins5consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.11.12 19:15buy10.011.25510.00001.2601
22008.11.12 19:15sell20.011.25490.00001.2499
32008.11.12 20:11buy30.011.25110.00001.2561
42008.11.12 20:11modify10.011.25510.00001.2561
52008.11.12 21:27t/p20.011.24990.00001.24995.0010005.00
62008.11.12 21:27sell40.011.24970.00001.2447
72008.11.12 21:43buy50.021.24710.00001.2521
82008.11.12 21:43modify10.011.25510.00001.2521
92008.11.12 21:43modify30.011.25110.00001.2521
102008.11.12 23:50t/p40.011.24470.00001.24475.0010010.00
112008.11.12 23:50sell60.011.24450.00001.2395
122008.11.13 00:44sell70.011.24850.00001.2435
132008.11.13 00:44modify60.011.24450.00001.2435
142008.11.13 08:20t/p60.011.24350.00001.24350.7110010.71
152008.11.13 08:20t/p70.011.24350.00001.24355.0010015.71
162008.11.13 08:20sell80.011.24330.00001.2383
172008.11.13 08:28buy90.031.24300.00001.2480
182008.11.13 08:28modify10.011.25510.00001.2480
192008.11.13 08:28modify30.011.25110.00001.2480
202008.11.13 08:28modify50.021.24710.00001.2480
212008.11.13 08:44buy100.051.23900.00001.2440
222008.11.13 08:44modify10.011.25510.00001.2440
232008.11.13 08:44modify30.011.25110.00001.2440
242008.11.13 08:44modify50.021.24710.00001.2440
252008.11.13 08:44modify90.031.24300.00001.2440
262008.11.13 09:26t/p10.011.24400.00001.2440-11.0710004.64
272008.11.13 09:26t/p30.011.24400.00001.2440-7.079997.56
282008.11.13 09:26t/p50.021.24400.00001.2440-6.159991.42
292008.11.13 09:26t/p90.031.24400.00001.24403.009994.42
302008.11.13 09:26t/p100.051.24400.00001.244025.0010019.42
312008.11.13 09:26buy110.011.24430.00001.2493
322008.11.13 09:36sell120.011.24740.00001.2424
332008.11.13 09:36modify80.011.24330.00001.2424
342008.11.13 10:04t/p110.011.24930.00001.24935.0010024.42
352008.11.13 10:04buy130.011.24950.00001.2545
362008.11.13 10:08sell140.021.25150.00001.2465
372008.11.13 10:08modify80.011.24330.00001.2465
382008.11.13 10:08modify120.011.24740.00001.2465
392008.11.13 11:21t/p80.011.24650.00001.2465-3.2010021.22
402008.11.13 11:21t/p120.011.24650.00001.24650.9010022.12
412008.11.13 11:21t/p140.021.24650.00001.246510.0010032.12
422008.11.13 11:21sell150.011.24630.00001.2413
432008.11.13 11:34sell160.011.25030.00001.2453
442008.11.13 11:34modify150.011.24630.00001.2453
452008.11.13 13:05sell170.021.25430.00001.2493
462008.11.13 13:05modify150.011.24630.00001.2493
472008.11.13 13:05modify160.011.25030.00001.2493
482008.11.13 13:05t/p130.011.25450.00001.25455.0010037.12
492008.11.13 13:05buy180.011.25480.00001.2598
502008.11.13 13:28sell190.031.25840.00001.2534
512008.11.13 13:28modify150.011.24630.00001.2534
522008.11.13 13:28modify160.011.25030.00001.2534
532008.11.13 13:28modify170.021.25430.00001.2534
542008.11.13 13:40t/p150.011.25340.00001.2534-7.1010030.02
552008.11.13 13:40t/p160.011.25340.00001.2534-3.1010026.92
562008.11.13 13:40t/p170.021.25340.00001.25341.8010028.72
572008.11.13 13:40t/p190.031.25340.00001.253415.0010043.72
582008.11.13 13:40sell200.011.25300.00001.2480
592008.11.13 14:07buy210.011.25070.00001.2557
602008.11.13 14:07modify180.011.25480.00001.2557
612008.11.13 16:18t/p180.011.25570.00001.25570.9010044.62
622008.11.13 16:18t/p210.011.25570.00001.25575.0010049.62
632008.11.13 16:18buy220.011.25600.00001.2610
642008.11.13 16:21sell230.011.25700.00001.2520
652008.11.13 16:21modify200.011.25300.00001.2520
662008.11.13 17:09t/p200.011.25200.00001.25201.0010050.62
672008.11.13 17:09t/p230.011.25200.00001.25205.0010055.62
682008.11.13 17:09buy240.011.25190.00001.2569
692008.11.13 17:09sell250.011.25170.00001.2467
702008.11.13 17:09modify220.011.25600.00001.2569
712008.11.13 17:29sell260.011.25570.00001.2507
722008.11.13 17:29modify250.011.25170.00001.2507
732008.11.13 18:12t/p250.011.25070.00001.25071.0010056.62
742008.11.13 18:12t/p260.011.25070.00001.25075.0010061.62
752008.11.13 18:12sell270.011.25050.00001.2455
762008.11.13 18:48buy280.021.24790.00001.2529
772008.11.13 18:48modify220.011.25600.00001.2529
782008.11.13 18:48modify240.011.25190.00001.2529
792008.11.13 18:58t/p270.011.24550.00001.24555.0010066.62
802008.11.13 18:58sell290.011.24530.00001.2403
812008.11.13 19:18sell300.011.24940.00001.2444
822008.11.13 19:18modify290.011.24530.00001.2444
832008.11.13 19:40t/p220.011.25290.00001.2529-3.1010063.52
842008.11.13 19:40t/p240.011.25290.00001.25291.0010064.52
852008.11.13 19:40t/p280.021.25290.00001.252910.0010074.52
862008.11.13 19:40buy310.011.25310.00001.2581
872008.11.13 19:40sell320.021.25340.00001.2484
882008.11.13 19:40modify290.011.24530.00001.2484
892008.11.13 19:40modify300.011.24940.00001.2484
902008.11.13 20:30sell330.031.25740.00001.2524
912008.11.13 20:30modify290.011.24530.00001.2524
922008.11.13 20:30modify300.011.24940.00001.2524
932008.11.13 20:30modify320.021.25340.00001.2524
942008.11.13 20:34t/p310.011.25810.00001.25815.0010079.52
952008.11.13 20:34buy340.011.25840.00001.2634
962008.11.13 20:37sell350.051.26140.00001.2564
972008.11.13 20:37modify290.011.24530.00001.2564
982008.11.13 20:37modify300.011.24940.00001.2564
992008.11.13 20:37modify320.021.25340.00001.2564
1002008.11.13 20:37modify330.031.25740.00001.2564
1012008.11.13 20:39t/p340.011.26340.00001.26345.0010084.52
1022008.11.13 20:39buy360.011.26360.00001.2686
1032008.11.13 20:39sell370.071.26570.00001.2607
1042008.11.13 20:39modify290.011.24530.00001.2607
1052008.11.13 20:39modify300.011.24940.00001.2607
1062008.11.13 20:39modify320.021.25340.00001.2607
1072008.11.13 20:39modify330.031.25740.00001.2607
1082008.11.13 20:39modify350.051.26140.00001.2607
1092008.11.13 20:43t/p360.011.26860.00001.26865.0010089.52
1102008.11.13 20:43buy380.011.26880.00001.2738
1112008.11.13 20:44sell390.111.26990.00001.2649
1122008.11.13 20:44modify290.011.24530.00001.2649
1132008.11.13 20:44modify300.011.24940.00001.2649
1142008.11.13 20:44modify320.021.25340.00001.2649
1152008.11.13 20:44modify330.031.25740.00001.2649
1162008.11.13 20:44modify350.051.26140.00001.2649
1172008.11.13 20:44modify370.071.26570.00001.2649
1182008.11.13 21:23t/p380.011.27380.00001.27385.0010094.52
1192008.11.13 21:23buy400.011.27410.00001.2791
1202008.11.13 21:54t/p400.011.27910.00001.27915.0010099.52
1212008.11.13 21:54buy410.011.27930.00001.2843
1222008.11.13 21:58t/p410.011.28430.00001.28435.0010104.52
1232008.11.13 21:58buy420.011.28450.00001.2895
1242008.11.13 22:18buy430.011.28040.00001.2854
1252008.11.13 22:18modify420.011.28450.00001.2854
1262008.11.13 22:30buy440.021.27620.00001.2812
1272008.11.13 22:30modify420.011.28450.00001.2812
1282008.11.13 22:30modify430.011.28040.00001.2812
1292008.11.14 00:36t/p420.011.28120.00001.2812-3.2910101.23
1302008.11.14 00:36t/p430.011.28120.00001.28120.8110102.03
1312008.11.14 00:36t/p440.021.28120.00001.281210.0210112.05
1322008.11.14 00:36buy450.011.28140.00001.2864
1332008.11.14 01:03buy460.011.27740.00001.2824
1342008.11.14 01:03modify450.011.28140.00001.2824
1352008.11.14 02:02buy470.021.27330.00001.2783
1362008.11.14 02:02modify450.011.28140.00001.2783
1372008.11.14 02:02modify460.011.27740.00001.2783
1382008.11.14 04:56t/p450.011.27830.00001.2783-3.1010108.95
1392008.11.14 04:56t/p460.011.27830.00001.27830.9010109.85
1402008.11.14 04:56t/p470.021.27830.00001.278310.0010119.85
1412008.11.14 04:56buy480.011.27850.00001.2835
1422008.11.14 05:20buy490.011.27450.00001.2795
1432008.11.14 05:20modify480.011.27850.00001.2795
1442008.11.14 09:01buy500.021.27050.00001.2755
1452008.11.14 09:01modify480.011.27850.00001.2755
1462008.11.14 09:01modify490.011.27450.00001.2755
1472008.11.14 10:27buy510.031.26640.00001.2714
1482008.11.14 10:27modify480.011.27850.00001.2714
1492008.11.14 10:27modify490.011.27450.00001.2714
1502008.11.14 10:27modify500.021.27050.00001.2714
1512008.11.14 11:34t/p480.011.27140.00001.2714-7.1010112.75
1522008.11.14 11:34t/p490.011.27140.00001.2714-3.1010109.65
1532008.11.14 11:34t/p500.021.27140.00001.27141.8010111.45
1542008.11.14 11:34t/p510.031.27140.00001.271415.0010126.45
1552008.11.14 11:34buy520.011.27160.00001.2766
1562008.11.14 13:22buy530.011.26760.00001.2726
1572008.11.14 13:22modify520.011.27160.00001.2726
1582008.11.14 14:20t/p290.011.26490.00001.2649-19.7010106.76
1592008.11.14 14:20t/p300.011.26490.00001.2649-15.6010091.16
1602008.11.14 14:20t/p320.021.26490.00001.2649-23.1910067.97
1612008.11.14 14:20t/p330.031.26490.00001.2649-22.7910045.18
1622008.11.14 14:20t/p350.051.26490.00001.2649-17.9810027.20
1632008.11.14 14:20t/p370.071.26490.00001.26494.9310032.13
1642008.11.14 14:20t/p390.111.26490.00001.264953.9510086.08
1652008.11.14 14:20sell540.011.26470.00001.2597
1662008.11.14 14:29buy550.021.26360.00001.2686
1672008.11.14 14:29modify520.011.27160.00001.2686
1682008.11.14 14:29modify530.011.26760.00001.2686
1692008.11.14 15:44t/p520.011.26860.00001.2686-3.0010083.08
1702008.11.14 15:44t/p530.011.26860.00001.26861.0010084.08
1712008.11.14 15:44t/p550.021.26860.00001.268610.0010094.08
1722008.11.14 15:44buy560.011.26880.00001.2738
1732008.11.14 15:45sell570.011.26870.00001.2637
1742008.11.14 15:45modify540.011.26470.00001.2637
1752008.11.14 15:57sell580.021.27270.00001.2677
1762008.11.14 15:57modify540.011.26470.00001.2677
1772008.11.14 15:57modify570.011.26870.00001.2677
1782008.11.14 16:10t/p540.011.26770.00001.2677-3.0010091.08
1792008.11.14 16:10t/p570.011.26770.00001.26771.0010092.08
1802008.11.14 16:10t/p580.021.26770.00001.267710.0010102.08
1812008.11.14 16:10sell590.011.26750.00001.2625
1822008.11.14 16:45buy600.011.26480.00001.2698
1832008.11.14 16:45modify560.011.26880.00001.2698
1842008.11.14 17:21t/p560.011.26980.00001.26981.0010103.08
1852008.11.14 17:21t/p600.011.26980.00001.26985.0010108.08
1862008.11.14 17:21buy610.011.27000.00001.2750
1872008.11.14 17:47sell620.011.27150.00001.2665
1882008.11.14 17:47modify590.011.26750.00001.2665
1892008.11.14 18:09t/p590.011.26650.00001.26651.0010109.08
1902008.11.14 18:09t/p620.011.26650.00001.26655.0010114.08
1912008.11.14 18:09sell630.011.26630.00001.2613
1922008.11.14 18:09buy640.011.26600.00001.2710
1932008.11.14 18:09modify610.011.27000.00001.2710
1942008.11.14 18:24sell650.011.27030.00001.2653
1952008.11.14 18:24modify630.011.26630.00001.2653
1962008.11.14 18:26t/p610.011.27100.00001.27101.0010115.08
1972008.11.14 18:26t/p640.011.27100.00001.27105.0010120.08
1982008.11.14 18:26buy660.011.27120.00001.2762
1992008.11.14 19:32sell670.021.27430.00001.2693
2002008.11.14 19:32modify630.011.26630.00001.2693
2012008.11.14 19:32modify650.011.27030.00001.2693
2022008.11.14 20:20t/p660.011.27620.00001.27625.0010125.08
2032008.11.14 20:20buy680.011.27650.00001.2815
2042008.11.14 20:58sell690.031.27830.00001.2733
2052008.11.14 20:58modify630.011.26630.00001.2733
2062008.11.14 20:58modify650.011.27030.00001.2733
2072008.11.14 20:58modify670.021.27430.00001.2733
2082008.11.14 21:32t/p630.011.27330.00001.2733-7.0010118.08
2092008.11.14 21:32t/p650.011.27330.00001.2733-3.0010115.08
2102008.11.14 21:32t/p670.021.27330.00001.27332.0010117.08
2112008.11.14 21:32t/p690.031.27330.00001.273315.0010132.08
2122008.11.14 21:32sell700.011.27310.00001.2681
2132008.11.14 21:33buy710.011.27240.00001.2774
2142008.11.14 21:33modify680.011.27650.00001.2774
2152008.11.14 22:00buy720.021.26840.00001.2734
2162008.11.14 22:01modify680.011.27650.00001.2734
2172008.11.14 22:01modify710.011.27240.00001.2734
2182008.11.14 22:01t/p700.011.26810.00001.26815.0010137.08
2192008.11.14 22:01sell730.011.26770.00001.2627
2202008.11.14 22:19buy740.031.26440.00001.2694
2212008.11.14 22:20modify680.011.27650.00001.2694
2222008.11.14 22:20modify710.011.27240.00001.2694
2232008.11.14 22:20modify720.021.26840.00001.2694
2242008.11.14 22:20t/p730.011.26270.00001.26275.0010142.08
2252008.11.14 22:20sell750.011.26240.00001.2574
2262008.11.14 22:21buy760.051.26000.00001.2650
2272008.11.14 22:21modify680.011.27650.00001.2650
2282008.11.14 22:21modify710.011.27240.00001.2650
2292008.11.14 22:21modify720.021.26840.00001.2650
2302008.11.14 22:21modify740.031.26440.00001.2650
2312008.11.17 00:00t/p750.011.25740.00001.25744.9010146.98
2322008.11.17 00:00buy770.071.25360.00001.2586
2332008.11.17 00:00sell780.011.25340.00001.2484
2342008.11.17 00:00modify680.011.27650.00001.2586
2352008.11.17 00:00modify710.011.27240.00001.2586
2362008.11.17 00:00modify720.021.26840.00001.2586
2372008.11.17 00:00modify740.031.26440.00001.2586
2382008.11.17 00:00modify760.051.26000.00001.2586
2392008.11.17 03:06sell790.011.25750.00001.2525
2402008.11.17 03:06modify780.011.25340.00001.2525
2412008.11.17 04:45t/p680.011.25860.00001.2586-17.8910129.09
2422008.11.17 04:45t/p710.011.25860.00001.2586-13.7910115.30
2432008.11.17 04:45t/p720.021.25860.00001.2586-19.5810095.72
2442008.11.17 04:45t/p740.031.25860.00001.2586-17.3710078.34
2452008.11.17 04:45t/p760.051.25860.00001.2586-6.9610071.39
2462008.11.17 04:45t/p770.071.25860.00001.258635.0010106.39
2472008.11.17 04:45buy800.011.25880.00001.2638
2482008.11.17 07:36buy810.011.25480.00001.2598
2492008.11.17 07:36modify800.011.25880.00001.2598
2502008.11.17 08:12t/p800.011.25980.00001.25981.0010107.39
2512008.11.17 08:12t/p810.011.25980.00001.25985.0010112.39
2522008.11.17 08:12buy820.011.26010.00001.2651
2532008.11.17 09:11sell830.021.26160.00001.2566
2542008.11.17 09:11modify780.011.25340.00001.2566
2552008.11.17 09:11modify790.011.25750.00001.2566
2562008.11.17 09:55t/p820.011.26510.00001.26515.0010117.39
2572008.11.17 09:55buy840.011.26530.00001.2703
2582008.11.17 09:55sell850.031.26560.00001.2606
2592008.11.17 09:55modify780.011.25340.00001.2606
2602008.11.17 09:55modify790.011.25750.00001.2606
2612008.11.17 09:55modify830.021.26160.00001.2606
2622008.11.17 10:31sell860.051.26960.00001.2646
2632008.11.17 10:31modify780.011.25340.00001.2646
2642008.11.17 10:31modify790.011.25750.00001.2646
2652008.11.17 10:31modify830.021.26160.00001.2646
2662008.11.17 10:31modify850.031.26560.00001.2646
2672008.11.17 12:27t/p780.011.26460.00001.2646-11.2010106.19
2682008.11.17 12:27t/p790.011.26460.00001.2646-7.1010099.09
2692008.11.17 12:27t/p830.021.26460.00001.2646-6.0010093.09
2702008.11.17 12:27t/p850.031.26460.00001.26463.0010096.09
2712008.11.17 12:27t/p860.051.26460.00001.264625.0010121.09
2722008.11.17 12:27sell870.011.26440.00001.2594
2732008.11.17 17:11sell880.011.26840.00001.2634
2742008.11.17 17:11modify870.011.26440.00001.2634
2752008.11.17 17:12t/p840.011.27030.00001.27035.0010126.09
2762008.11.17 17:12buy890.011.27050.00001.2755
2772008.11.17 17:28buy900.011.26650.00001.2715
2782008.11.17 17:28modify890.011.27050.00001.2715
2792008.11.17 17:51t/p890.011.27150.00001.27151.0010127.09
2802008.11.17 17:51t/p900.011.27150.00001.27155.0010132.09
2812008.11.17 17:51buy910.011.27180.00001.2768
2822008.11.17 17:52sell920.021.27240.00001.2674
2832008.11.17 17:52modify870.011.26440.00001.2674
2842008.11.17 17:52modify880.011.26840.00001.2674
2852008.11.17 21:00buy930.011.26780.00001.2728
2862008.11.17 21:00modify910.011.27180.00001.2728
2872008.11.17 21:00t/p870.011.26740.00001.2674-3.0010129.09
2882008.11.17 21:00t/p880.011.26740.00001.26741.0010130.09
2892008.11.17 21:00t/p920.021.26740.00001.267410.0010140.09
2902008.11.17 21:00sell940.011.26710.00001.2621
2912008.11.17 23:21buy950.021.26370.00001.2687
2922008.11.17 23:21modify910.011.27180.00001.2687
2932008.11.17 23:21modify930.011.26780.00001.2687
2942008.11.18 01:37t/p940.011.26210.00001.26214.9010144.99
2952008.11.18 01:37sell960.011.26180.00001.2568
2962008.11.18 07:10buy970.031.25970.00001.2647
2972008.11.18 07:10modify910.011.27180.00001.2647
2982008.11.18 07:10modify930.011.26780.00001.2647
2992008.11.18 07:10modify950.021.26370.00001.2647
3002008.11.18 08:56t/p910.011.26470.00001.2647-7.0910137.90
3012008.11.18 08:56t/p930.011.26470.00001.2647-3.0910134.81
3022008.11.18 08:56t/p950.021.26470.00001.26472.0210136.83
3032008.11.18 08:56t/p970.031.26470.00001.264715.0010151.83
3042008.11.18 08:56buy980.011.26500.00001.2700
3052008.11.18 09:05sell990.011.26580.00001.2608
3062008.11.18 09:05modify960.011.26180.00001.2608
3072008.11.18 09:16buy1000.011.26100.00001.2660
3082008.11.18 09:16t/p960.011.26080.00001.26081.0010152.83
3092008.11.18 09:16t/p990.011.26080.00001.26085.0010157.83
3102008.11.18 09:16modify980.011.26500.00001.2660
3112008.11.18 09:16sell1010.011.26060.00001.2556
3122008.11.18 14:07sell1020.011.26470.00001.2597
3132008.11.18 14:07modify1010.011.26060.00001.2597
3142008.11.18 14:38t/p980.011.26600.00001.26601.0010158.83
3152008.11.18 14:38t/p1000.011.26600.00001.26605.0010163.83
3162008.11.18 14:38buy1030.011.26620.00001.2712
3172008.11.18 15:03buy1040.011.26220.00001.2672
3182008.11.18 15:03modify1030.011.26620.00001.2672
3192008.11.18 17:45t/p1030.011.26720.00001.26721.0010164.83
3202008.11.18 17:45t/p1040.011.26720.00001.26725.0010169.83
3212008.11.18 17:45buy1050.011.26740.00001.2724
3222008.11.18 17:55sell1060.021.26870.00001.2637
3232008.11.18 17:55modify1010.011.26060.00001.2637
3242008.11.18 17:55modify1020.011.26470.00001.2637
3252008.11.18 19:08t/p1010.011.26370.00001.2637-3.1010166.73
3262008.11.18 19:08t/p1020.011.26370.00001.26371.0010167.73
3272008.11.18 19:08t/p1060.021.26370.00001.263710.0010177.73
3282008.11.18 19:08sell1070.011.26350.00001.2585
3292008.11.18 19:08buy1080.011.26330.00001.2683
3302008.11.18 19:08modify1050.011.26740.00001.2683
3312008.11.18 19:30buy1090.021.25920.00001.2642
3322008.11.18 19:30modify1050.011.26740.00001.2642
3332008.11.18 19:30modify1080.011.26330.00001.2642
3342008.11.18 19:38t/p1070.011.25850.00001.25855.0010182.73
3352008.11.18 19:38sell1100.011.25830.00001.2533
3362008.11.18 22:03sell1110.011.26230.00001.2573
3372008.11.18 22:03modify1100.011.25830.00001.2573
3382008.11.19 08:44t/p1050.011.26420.00001.2642-3.1910179.53
3392008.11.19 08:44t/p1080.011.26420.00001.26420.9110180.44
3402008.11.19 08:44t/p1090.021.26420.00001.264210.0210190.46
3412008.11.19 08:44buy1120.011.26440.00001.2694
3422008.11.19 10:02buy1130.011.26040.00001.2654
3432008.11.19 10:02modify1120.011.26440.00001.2654
3442008.11.19 13:23t/p1120.011.26540.00001.26541.0010191.46
3452008.11.19 13:23t/p1130.011.26540.00001.26545.0010196.46
3462008.11.19 13:23buy1140.011.26560.00001.2706
3472008.11.19 15:09sell1150.021.26630.00001.2613
3482008.11.19 15:09modify1100.011.25830.00001.2613
3492008.11.19 15:09modify1110.011.26230.00001.2613
3502008.11.19 15:11sell1160.031.27050.00001.2655
3512008.11.19 15:11modify1100.011.25830.00001.2655
3522008.11.19 15:11modify1110.011.26230.00001.2655
3532008.11.19 15:11modify1150.021.26630.00001.2655
3542008.11.19 15:11t/p1140.011.27060.00001.27065.0010201.46
3552008.11.19 15:11buy1170.011.27090.00001.2759
3562008.11.19 15:16sell1180.051.27460.00001.2696
3572008.11.19 15:16modify1100.011.25830.00001.2696
3582008.11.19 15:16modify1110.011.26230.00001.2696
3592008.11.19 15:16modify1150.021.26630.00001.2696
3602008.11.19 15:16modify1160.031.27050.00001.2696
3612008.11.19 15:19t/p1170.011.27590.00001.27595.0010206.46
3622008.11.19 15:19buy1190.011.27610.00001.2811
3632008.11.19 15:38sell1200.071.27870.00001.2737
3642008.11.19 15:38modify1100.011.25830.00001.2737
3652008.11.19 15:38modify1110.011.26230.00001.2737
3662008.11.19 15:38modify1150.021.26630.00001.2737
3672008.11.19 15:38modify1160.031.27050.00001.2737
3682008.11.19 15:38modify1180.051.27460.00001.2737
3692008.11.19 16:15t/p1190.011.28110.00001.28115.0010211.46
3702008.11.19 16:15buy1210.011.28130.00001.2863
3712008.11.19 16:19buy1220.011.27710.00001.2821
3722008.11.19 16:19modify1210.011.28130.00001.2821
3732008.11.19 16:21t/p1100.011.27370.00001.2737-15.5010195.96
3742008.11.19 16:21t/p1110.011.27370.00001.2737-11.5010184.47
3752008.11.19 16:21t/p1150.021.27370.00001.2737-14.8010169.67
3762008.11.19 16:21t/p1160.031.27370.00001.2737-9.6010160.07
3772008.11.19 16:21t/p1180.051.27370.00001.27374.5010164.57
3782008.11.19 16:21t/p1200.071.27370.00001.273735.0010199.57
3792008.11.19 16:21sell1230.011.27300.00001.2680
3802008.11.19 16:21buy1240.021.27310.00001.2781
3812008.11.19 16:21modify1210.011.28130.00001.2781
3822008.11.19 16:21modify1220.011.27710.00001.2781
3832008.11.19 16:36buy1250.031.26880.00001.2738
3842008.11.19 16:36modify1210.011.28130.00001.2738
3852008.11.19 16:36modify1220.011.27710.00001.2738
3862008.11.19 16:36modify1240.021.27310.00001.2738
3872008.11.19 16:37t/p1230.011.26800.00001.26805.0010204.57
3882008.11.19 16:37sell1260.011.26770.00001.2627
3892008.11.19 17:00buy1270.051.26470.00001.2697
3902008.11.19 17:00modify1210.011.28130.00001.2697
3912008.11.19 17:00modify1220.011.27710.00001.2697
3922008.11.19 17:00modify1240.021.27310.00001.2697
3932008.11.19 17:00modify1250.031.26880.00001.2697
3942008.11.19 17:22t/p1260.011.26270.00001.26275.0010209.57
3952008.11.19 17:22sell1280.011.26250.00001.2575
3962008.11.19 17:24buy1290.071.26060.00001.2656
3972008.11.19 17:24modify1210.011.28130.00001.2656
3982008.11.19 17:24modify1220.011.27710.00001.2656
3992008.11.19 17:24modify1240.021.27310.00001.2656
4002008.11.19 17:24modify1250.031.26880.00001.2656
4012008.11.19 17:24modify1270.051.26470.00001.2656
4022008.11.19 17:25t/p1280.011.25750.00001.25755.0010214.57
4032008.11.19 17:25sell1300.011.25730.00001.2523
4042008.11.19 17:29buy1310.111.25660.00001.2616
4052008.11.19 17:29modify1210.011.28130.00001.2616
4062008.11.19 17:29modify1220.011.27710.00001.2616
4072008.11.19 17:29modify1240.021.27310.00001.2616
4082008.11.19 17:29modify1250.031.26880.00001.2616
4092008.11.19 17:29modify1270.051.26470.00001.2616
4102008.11.19 17:29modify1290.071.26060.00001.2616
4112008.11.19 17:53sell1320.011.26130.00001.2563
4122008.11.19 17:53modify1300.011.25730.00001.2563
4132008.11.19 18:29t/p1300.011.25630.00001.25631.0010215.57
4142008.11.19 18:29t/p1320.011.25630.00001.25635.0010220.57
4152008.11.19 18:29sell1330.011.25600.00001.2510
4162008.11.19 19:01sell1340.011.26000.00001.2550
4172008.11.19 19:01modify1330.011.25600.00001.2550
4182008.11.19 20:36t/p1330.011.25500.00001.25501.0010221.57
4192008.11.19 20:36t/p1340.011.25500.00001.25505.0010226.57
4202008.11.19 20:36sell1350.011.25480.00001.2498
4212008.11.19 20:48sell1360.011.25880.00001.2538
4222008.11.19 20:48modify1350.011.25480.00001.2538
4232008.11.19 21:22t/p1350.011.25380.00001.25381.0010227.57
4242008.11.19 21:22t/p1360.011.25380.00001.25385.0010232.57
4252008.11.19 21:22sell1370.011.25350.00001.2485
4262008.11.19 22:53t/p1370.011.24850.00001.24855.0010237.57
4272008.11.19 22:53sell1380.011.24830.00001.2433
4282008.11.20 01:43sell1390.011.25240.00001.2474
4292008.11.20 01:43modify1380.011.24830.00001.2474
4302008.11.20 05:27t/p1380.011.24740.00001.24740.6110238.18
4312008.11.20 05:27t/p1390.011.24740.00001.24745.0010243.18
4322008.11.20 05:27sell1400.011.24720.00001.2422
4332008.11.20 08:13sell1410.011.25120.00001.2462
4342008.11.20 08:13modify1400.011.24720.00001.2462
4352008.11.20 13:12sell1420.021.25530.00001.2503
4362008.11.20 13:12modify1400.011.24720.00001.2503
4372008.11.20 13:12modify1410.011.25120.00001.2503
4382008.11.20 14:32t/p1400.011.25030.00001.2503-3.1010240.08
4392008.11.20 14:32t/p1410.011.25030.00001.25030.9010240.98
4402008.11.20 14:32t/p1420.021.25030.00001.250310.0010250.98
4412008.11.20 14:32sell1430.011.25010.00001.2451
4422008.11.20 15:08sell1440.011.25430.00001.2493
4432008.11.20 15:08modify1430.011.25010.00001.2493
4442008.11.20 15:32sell1450.021.25830.00001.2533
4452008.11.20 15:32modify1430.011.25010.00001.2533
4462008.11.20 15:32modify1440.011.25430.00001.2533
4472008.11.20 15:38t/p1430.011.25330.00001.2533-3.2010247.78
4482008.11.20 15:38t/p1440.011.25330.00001.25331.0010248.78
4492008.11.20 15:38t/p1450.021.25330.00001.253310.0010258.78
4502008.11.20 15:38sell1460.011.25310.00001.2481
4512008.11.20 18:48sell1470.011.25710.00001.2521
4522008.11.20 18:48modify1460.011.25310.00001.2521
4532008.11.20 19:37t/p1460.011.25210.00001.25211.0010259.78
4542008.11.20 19:37t/p1470.011.25210.00001.25215.0010264.78
4552008.11.20 19:37sell1480.011.25180.00001.2468
4562008.11.20 21:54t/p1480.011.24680.00001.24685.0010269.78
4572008.11.20 21:54sell1490.011.24650.00001.2415
4582008.11.21 05:24sell1500.011.25050.00001.2455
4592008.11.21 05:25modify1490.011.24650.00001.2455
4602008.11.21 10:15sell1510.021.25450.00001.2495
4612008.11.21 10:15modify1490.011.24650.00001.2495
4622008.11.21 10:15modify1500.011.25050.00001.2495
4632008.11.21 10:50sell1520.031.25850.00001.2535
4642008.11.21 10:50modify1490.011.24650.00001.2535
4652008.11.21 10:50modify1500.011.25050.00001.2535
4662008.11.21 10:50modify1510.021.25450.00001.2535
4672008.11.21 11:01t/p1210.011.26160.00001.2616-19.6710250.12
4682008.11.21 11:01t/p1220.011.26160.00001.2616-15.4710234.65
4692008.11.21 11:01t/p1240.021.26160.00001.2616-22.9310211.72
4702008.11.21 11:01t/p1250.031.26160.00001.2616-21.5010190.22
4712008.11.21 11:01t/p1270.051.26160.00001.2616-15.3310174.90
4722008.11.21 11:01t/p1290.071.26160.00001.26167.2410182.14
4732008.11.21 11:01t/p1310.111.26160.00001.261655.3810237.52
4742008.11.21 11:01buy1530.011.26180.00001.2668
4752008.11.21 12:49buy1540.011.25780.00001.2628
4762008.11.21 12:49modify1530.011.26180.00001.2628
4772008.11.21 14:25sell1550.051.26250.00001.2575
4782008.11.21 14:25modify1490.011.24650.00001.2575
4792008.11.21 14:25modify1500.011.25050.00001.2575
4802008.11.21 14:25modify1510.021.25450.00001.2575
4812008.11.21 14:25modify1520.031.25850.00001.2575
4822008.11.21 14:25t/p1530.011.26280.00001.26281.0010238.52
4832008.11.21 14:25t/p1540.011.26280.00001.26285.0010243.52
4842008.11.21 14:25buy1560.011.26310.00001.2681
4852008.11.21 14:48buy1570.011.25910.00001.2641
4862008.11.21 14:48modify1560.011.26310.00001.2641
4872008.11.21 14:54t/p1490.011.25750.00001.2575-11.1010232.42
4882008.11.21 14:54t/p1500.011.25750.00001.2575-7.0010225.42
4892008.11.21 14:54t/p1510.021.25750.00001.2575-6.0010219.42
4902008.11.21 14:54t/p1520.031.25750.00001.25753.0010222.42
4912008.11.21 14:54t/p1550.051.25750.00001.257525.0010247.42
4922008.11.21 14:54sell1580.011.25720.00001.2522
4932008.11.21 15:02buy1590.021.25510.00001.2601
4942008.11.21 15:02modify1560.011.26310.00001.2601
4952008.11.21 15:02modify1570.011.25910.00001.2601
4962008.11.21 16:58t/p1580.011.25220.00001.25225.0010252.42
4972008.11.21 16:58sell1600.011.25200.00001.2470
4982008.11.21 17:00buy1610.031.25110.00001.2561
4992008.11.21 17:00modify1560.011.26310.00001.2561
5002008.11.21 17:00modify1570.011.25910.00001.2561
5012008.11.21 17:00modify1590.021.25510.00001.2561
5022008.11.21 17:05buy1620.051.24710.00001.2521
5032008.11.21 17:05t/p1600.011.24700.00001.24705.0010257.42
5042008.11.21 17:05modify1560.011.26310.00001.2521
5052008.11.21 17:05modify1570.011.25910.00001.2521
5062008.11.21 17:05modify1590.021.25510.00001.2521
5072008.11.21 17:05modify1610.031.25110.00001.2521
5082008.11.21 17:05sell1630.011.24670.00001.2417
5092008.11.21 17:21sell1640.011.25080.00001.2458
5102008.11.21 17:21modify1630.011.24670.00001.2458
5112008.11.21 17:22t/p1560.011.25210.00001.2521-11.0010246.42
5122008.11.21 17:22t/p1570.011.25210.00001.2521-7.0010239.42
5132008.11.21 17:22t/p1590.021.25210.00001.2521-6.0010233.42
5142008.11.21 17:22t/p1610.031.25210.00001.25213.0010236.42
5152008.11.21 17:22t/p1620.051.25210.00001.252125.0010261.42
5162008.11.21 17:22buy1650.011.25240.00001.2574
5172008.11.21 18:04sell1660.021.25480.00001.2498
5182008.11.21 18:05modify1630.011.24670.00001.2498
5192008.11.21 18:05modify1640.011.25080.00001.2498
5202008.11.21 18:32t/p1650.011.25740.00001.25745.0010266.42
5212008.11.21 18:32buy1670.011.25760.00001.2626
5222008.11.21 19:01buy1680.011.25360.00001.2586
5232008.11.21 19:01modify1670.011.25760.00001.2586
5242008.11.21 20:42t/p1630.011.24980.00001.2498-3.1010263.32
5252008.11.21 20:42t/p1640.011.24980.00001.24981.0010264.32
5262008.11.21 20:42t/p1660.021.24980.00001.249810.0010274.32
5272008.11.21 20:42sell1690.011.24960.00001.2446
5282008.11.21 20:42buy1700.021.24960.00001.2546
5292008.11.21 20:42modify1670.011.25760.00001.2546
5302008.11.21 20:42modify1680.011.25360.00001.2546
5312008.11.21 21:12sell1710.011.25360.00001.2486
5322008.11.21 21:12modify1690.011.24960.00001.2486
5332008.11.21 21:15t/p1670.011.25460.00001.2546-3.0010271.32
5342008.11.21 21:15t/p1680.011.25460.00001.25461.0010272.32
5352008.11.21 21:15t/p1700.021.25460.00001.254610.0010282.32
5362008.11.21 21:15buy1720.011.25480.00001.2598
5372008.11.21 21:39sell1730.021.25760.00001.2526
5382008.11.21 21:39modify1690.011.24960.00001.2526
5392008.11.21 21:39modify1710.011.25360.00001.2526
5402008.11.24 00:02t/p1720.011.25980.00001.25985.0110287.33
5412008.11.24 00:02buy1740.011.26110.00001.2661
5422008.11.24 00:05sell1750.031.26160.00001.2566
5432008.11.24 00:05modify1690.011.24960.00001.2566
5442008.11.24 00:05modify1710.011.25360.00001.2566
5452008.11.24 00:05modify1730.021.25760.00001.2566
5462008.11.24 07:18sell1760.051.26570.00001.2607
5472008.11.24 07:18modify1690.011.24960.00001.2607
5482008.11.24 07:18modify1710.011.25360.00001.2607
5492008.11.24 07:18modify1730.021.25760.00001.2607
5502008.11.24 07:18modify1750.031.26160.00001.2607
5512008.11.24 07:20t/p1740.011.26610.00001.26615.0010292.33
5522008.11.24 07:20buy1770.011.26630.00001.2713
5532008.11.24 08:24buy1780.011.26230.00001.2673
5542008.11.24 08:24modify1770.011.26630.00001.2673
5552008.11.24 08:55t/p1690.011.26070.00001.2607-11.2010281.14
5562008.11.24 08:55t/p1710.011.26070.00001.2607-7.2010273.94
5572008.11.24 08:55t/p1730.021.26070.00001.2607-6.3910267.55
5582008.11.24 08:55t/p1750.031.26070.00001.26072.7010270.25
5592008.11.24 08:55t/p1760.051.26070.00001.260725.0010295.25
5602008.11.24 08:55sell1790.011.26030.00001.2553
5612008.11.24 09:43buy1800.021.25830.00001.2633
5622008.11.24 09:43modify1770.011.26630.00001.2633
5632008.11.24 09:43modify1780.011.26230.00001.2633
5642008.11.24 10:58t/p1770.011.26330.00001.2633-3.0010292.25
5652008.11.24 10:58t/p1780.011.26330.00001.26331.0010293.25
5662008.11.24 10:58t/p1800.021.26330.00001.263310.0010303.25
5672008.11.24 10:58buy1810.011.26350.00001.2685
5682008.11.24 11:08sell1820.011.26430.00001.2593
5692008.11.24 11:08modify1790.011.26030.00001.2593
5702008.11.24 12:08sell1830.021.26830.00001.2633
5712008.11.24 12:08modify1790.011.26030.00001.2633
5722008.11.24 12:08modify1820.011.26430.00001.2633
5732008.11.24 12:08t/p1810.011.26850.00001.26855.0010308.25
5742008.11.24 12:08buy1840.011.26870.00001.2737
5752008.11.24 13:35sell1850.031.27240.00001.2674
5762008.11.24 13:35modify1790.011.26030.00001.2674
5772008.11.24 13:35modify1820.011.26430.00001.2674
5782008.11.24 13:35modify1830.021.26830.00001.2674
5792008.11.24 13:36t/p1840.011.27370.00001.27375.0010313.25
5802008.11.24 13:36buy1860.011.27390.00001.2789
5812008.11.24 13:57sell1870.051.27640.00001.2714
5822008.11.24 13:57modify1790.011.26030.00001.2714
5832008.11.24 13:57modify1820.011.26430.00001.2714
5842008.11.24 13:57modify1830.021.26830.00001.2714
5852008.11.24 13:57modify1850.031.27240.00001.2714
5862008.11.24 14:07t/p1860.011.27890.00001.27895.0010318.25
5872008.11.24 14:07buy1880.011.27910.00001.2841
5882008.11.24 15:01buy1890.011.27510.00001.2801
5892008.11.24 15:01modify1880.011.27910.00001.2801
5902008.11.24 15:12t/p1880.011.28010.00001.28011.0010319.25
5912008.11.24 15:12t/p1890.011.28010.00001.28015.0010324.25
5922008.11.24 15:12buy1900.011.28030.00001.2853
5932008.11.24 15:13sell1910.071.28060.00001.2756
5942008.11.24 15:13modify1790.011.26030.00001.2756
5952008.11.24 15:13modify1820.011.26430.00001.2756
5962008.11.24 15:13modify1830.021.26830.00001.2756
5972008.11.24 15:13modify1850.031.27240.00001.2756
5982008.11.24 15:13modify1870.051.27640.00001.2756
5992008.11.24 16:24sell1920.111.28460.00001.2796
6002008.11.24 16:24modify1790.011.26030.00001.2796
6012008.11.24 16:24modify1820.011.26430.00001.2796
6022008.11.24 16:24modify1830.021.26830.00001.2796
6032008.11.24 16:24modify1850.031.27240.00001.2796
6042008.11.24 16:24modify1870.051.27640.00001.2796
6052008.11.24 16:24modify1910.071.28060.00001.2796
6062008.11.24 16:26t/p1900.011.28530.00001.28535.0010329.25
6072008.11.24 16:26buy1930.011.28550.00001.2905
6082008.11.24 16:47buy1940.011.28150.00001.2865
6092008.11.24 16:47modify1930.011.28550.00001.2865
6102008.11.24 17:39t/p1930.011.28650.00001.28651.0010330.25
6112008.11.24 17:39t/p1940.011.28650.00001.28655.0010335.25
6122008.11.24 17:39buy1950.011.28670.00001.2917
6132008.11.24 18:22buy1960.011.28260.00001.2876
6142008.11.24 18:22modify1950.011.28670.00001.2876
6152008.11.24 18:51t/p1950.011.28760.00001.28760.9010336.15
6162008.11.24 18:51t/p1960.011.28760.00001.28765.0010341.15
6172008.11.24 18:51buy1970.011.28780.00001.2928
6182008.11.24 22:50t/p1970.011.29280.00001.29285.0010346.15
6192008.11.24 22:50buy1980.011.29300.00001.2980
6202008.11.25 01:11buy1990.011.28880.00001.2938
6212008.11.25 01:11modify1980.011.29300.00001.2938
6222008.11.25 04:30buy2000.021.28480.00001.2898
6232008.11.25 04:30modify1980.011.29300.00001.2898
6242008.11.25 04:30modify1990.011.28880.00001.2898
6252008.11.25 09:23t/p1980.011.28980.00001.2898-3.1910342.96
6262008.11.25 09:23t/p1990.011.28980.00001.28981.0010343.96
6272008.11.25 09:23t/p2000.021.28980.00001.289810.0010353.96
6282008.11.25 09:23buy2010.011.29010.00001.2951
6292008.11.25 09:57buy2020.011.28610.00001.2911
6302008.11.25 09:57modify2010.011.29010.00001.2911
6312008.11.25 11:29buy2030.021.28210.00001.2871
6322008.11.25 11:29modify2010.011.29010.00001.2871
6332008.11.25 11:29modify2020.011.28610.00001.2871
6342008.11.25 12:48t/p2010.011.28710.00001.2871-3.0010350.96
6352008.11.25 12:48t/p2020.011.28710.00001.28711.0010351.96
6362008.11.25 12:48t/p2030.021.28710.00001.287110.0010361.96
6372008.11.25 12:48buy2040.011.28730.00001.2923
6382008.11.25 13:45buy2050.011.28330.00001.2883
6392008.11.25 13:45modify2040.011.28730.00001.2883
6402008.11.25 14:32t/p2040.011.28830.00001.28831.0010362.96
6412008.11.25 14:32t/p2050.011.28830.00001.28835.0010367.96
6422008.11.25 14:32buy2060.011.28850.00001.2935
6432008.11.25 14:37t/p2060.011.29350.00001.29355.0010372.96
6442008.11.25 14:37buy2070.011.29370.00001.2987
6452008.11.25 14:45t/p2070.011.29870.00001.29875.0010377.96
6462008.11.25 14:45buy2080.011.29900.00001.3040
6472008.11.25 15:10t/p2080.011.30400.00001.30405.0010382.96
6482008.11.25 15:10buy2090.011.30420.00001.3092
6492008.11.25 16:41buy2100.011.30020.00001.3052
6502008.11.25 16:41modify2090.011.30420.00001.3052
6512008.11.25 17:06buy2110.021.29610.00001.3011
6522008.11.25 17:06modify2090.011.30420.00001.3011
6532008.11.25 17:06modify2100.011.30020.00001.3011
6542008.11.25 17:42t/p2090.011.30110.00001.3011-3.1010379.86
6552008.11.25 17:42t/p2100.011.30110.00001.30110.9010380.76
6562008.11.25 17:42t/p2110.021.30110.00001.301110.0010390.76
6572008.11.25 17:42buy2120.011.30130.00001.3063
6582008.11.25 18:48buy2130.011.29720.00001.3022
6592008.11.25 18:48modify2120.011.30130.00001.3022
6602008.11.25 19:20t/p2120.011.30220.00001.30220.9010391.66
6612008.11.25 19:20t/p2130.011.30220.00001.30225.0010396.66
6622008.11.25 19:20buy2140.011.30240.00001.3074
6632008.11.25 20:15buy2150.011.29840.00001.3034
6642008.11.25 20:15modify2140.011.30240.00001.3034
6652008.11.25 21:02t/p2140.011.30340.00001.30341.0010397.66
6662008.11.25 21:02t/p2150.011.30340.00001.30345.0010402.66
6672008.11.25 21:02buy2160.011.30360.00001.3086
6682008.11.26 03:53buy2170.011.29950.00001.3045
6692008.11.26 03:53modify2160.011.30360.00001.3045
6702008.11.26 06:16buy2180.021.29550.00001.3005
6712008.11.26 06:16modify2160.011.30360.00001.3005
6722008.11.26 06:16modify2170.011.29950.00001.3005
6732008.11.26 10:02t/p2160.011.30050.00001.3005-3.0910399.57
6742008.11.26 10:02t/p2170.011.30050.00001.30051.0010400.57
6752008.11.26 10:02t/p2180.021.30050.00001.300510.0010410.57
6762008.11.26 10:02buy2190.011.30070.00001.3057
6772008.11.26 11:07buy2200.011.29660.00001.3016
6782008.11.26 11:07modify2190.011.30070.00001.3016
6792008.11.26 13:38buy2210.021.29260.00001.2976
6802008.11.26 13:38modify2190.011.30070.00001.2976
6812008.11.26 13:38modify2200.011.29660.00001.2976
6822008.11.26 14:50t/p2190.011.29760.00001.2976-3.1010407.47
6832008.11.26 14:50t/p2200.011.29760.00001.29761.0010408.47
6842008.11.26 14:50t/p2210.021.29760.00001.297610.0010418.47
6852008.11.26 14:50buy2220.011.29780.00001.3028
6862008.11.26 15:23buy2230.011.29380.00001.2988
6872008.11.26 15:23modify2220.011.29780.00001.2988
6882008.11.26 16:37buy2240.021.28960.00001.2946
6892008.11.26 16:38modify2220.011.29780.00001.2946
6902008.11.26 16:38modify2230.011.29380.00001.2946
6912008.11.26 17:09buy2250.031.28550.00001.2905
6922008.11.26 17:09modify2220.011.29780.00001.2905
6932008.11.26 17:09modify2230.011.29380.00001.2905
6942008.11.26 17:09modify2240.021.28960.00001.2905
6952008.11.26 21:12t/p2220.011.29050.00001.2905-7.3010411.17
6962008.11.26 21:12t/p2230.011.29050.00001.2905-3.3010407.87
6972008.11.26 21:12t/p2240.021.29050.00001.29051.8010409.67
6982008.11.26 21:12t/p2250.031.29050.00001.290515.0010424.67
6992008.11.26 21:12buy2260.011.29080.00001.2958
7002008.11.27 11:15t/p2260.011.29580.00001.29585.0310429.69
7012008.11.27 11:15buy2270.011.29600.00001.3010
7022008.11.27 12:19buy2280.011.29200.00001.2970
7032008.11.27 12:19modify2270.011.29600.00001.2970
7042008.11.27 13:03buy2290.021.28800.00001.2930
7052008.11.27 13:03modify2270.011.29600.00001.2930
7062008.11.27 13:03modify2280.011.29200.00001.2930
7072008.11.27 14:37t/p2270.011.29300.00001.2930-3.0010426.69
7082008.11.27 14:37t/p2280.011.29300.00001.29301.0010427.69
7092008.11.27 14:37t/p2290.021.29300.00001.293010.0010437.69
7102008.11.27 14:37buy2300.011.29320.00001.2982
7112008.11.27 15:50buy2310.011.28920.00001.2942
7122008.11.27 15:50modify2300.011.29320.00001.2942
7132008.11.28 08:12t/p2300.011.29420.00001.29421.0110438.70
7142008.11.28 08:12t/p2310.011.29420.00001.29425.0110443.71
7152008.11.28 08:12buy2320.011.29440.00001.2994
7162008.11.28 10:05buy2330.011.29040.00001.2954
7172008.11.28 10:05modify2320.011.29440.00001.2954
7182008.11.28 10:31buy2340.021.28640.00001.2914
7192008.11.28 10:31modify2320.011.29440.00001.2914
7202008.11.28 10:31modify2330.011.29040.00001.2914
7212008.11.28 12:40buy2350.031.28240.00001.2874
7222008.11.28 12:40modify2320.011.29440.00001.2874
7232008.11.28 12:40modify2330.011.29040.00001.2874
7242008.11.28 12:40modify2340.021.28640.00001.2874
7252008.11.28 12:57t/p1790.011.27960.00001.2796-19.8710423.84
7262008.11.28 12:57t/p1820.011.27960.00001.2796-15.8710407.96
7272008.11.28 12:57t/p1830.021.27960.00001.2796-23.7510384.21
7282008.11.28 12:57t/p1850.031.27960.00001.2796-23.3210360.89
7292008.11.28 12:57t/p1870.051.27960.00001.2796-18.8710342.02
7302008.11.28 12:57t/p1910.071.27960.00001.27962.9810345.00
7312008.11.28 12:57t/p1920.111.27960.00001.279648.6810393.68
7322008.11.28 12:57sell2360.011.27940.00001.2744
7332008.11.28 12:57buy2370.051.27840.00001.2834
7342008.11.28 12:57modify2320.011.29440.00001.2834
7352008.11.28 12:57modify2330.011.29040.00001.2834
7362008.11.28 12:57modify2340.021.28640.00001.2834
7372008.11.28 12:57modify2350.031.28240.00001.2834
7382008.11.28 13:18t/p2360.011.27440.00001.27445.0010398.68
7392008.11.28 13:18buy2380.071.27440.00001.2794
7402008.11.28 13:18sell2390.011.27420.00001.2692
7412008.11.28 13:18modify2320.011.29440.00001.2794
7422008.11.28 13:18modify2330.011.29040.00001.2794
7432008.11.28 13:18modify2340.021.28640.00001.2794
7442008.11.28 13:18modify2350.031.28240.00001.2794
7452008.11.28 13:18modify2370.051.27840.00001.2794
7462008.11.28 13:57buy2400.111.27040.00001.2754
7472008.11.28 13:57modify2320.011.29440.00001.2754
7482008.11.28 13:57modify2330.011.29040.00001.2754
7492008.11.28 13:57modify2340.021.28640.00001.2754
7502008.11.28 13:57modify2350.031.28240.00001.2754
7512008.11.28 13:57modify2370.051.27840.00001.2754
7522008.11.28 13:57modify2380.071.27440.00001.2754
7532008.11.28 14:39t/p2320.011.27540.00001.2754-19.0010379.68
7542008.11.28 14:39t/p2330.011.27540.00001.2754-15.0010364.68
7552008.11.28 14:39t/p2340.021.27540.00001.2754-22.0010342.68
7562008.11.28 14:39t/p2350.031.27540.00001.2754-21.0010321.68
7572008.11.28 14:39t/p2370.051.27540.00001.2754-15.0010306.68
7582008.11.28 14:39t/p2380.071.27540.00001.27547.0010313.68
7592008.11.28 14:39t/p2400.111.27540.00001.275455.0010368.68
7602008.11.28 14:39buy2410.011.27560.00001.2806
7612008.11.28 15:20buy2420.011.27160.00001.2766
7622008.11.28 15:20modify2410.011.27560.00001.2766
7632008.11.28 16:13t/p2390.011.26920.00001.26925.0010373.68
7642008.11.28 16:13sell2430.011.26900.00001.2640
7652008.11.28 17:05buy2440.021.26740.00001.2724
7662008.11.28 17:05modify2410.011.27560.00001.2724
7672008.11.28 17:05modify2420.011.27160.00001.2724
7682008.12.01 02:16t/p2430.011.26400.00001.26404.9010378.58
7692008.12.01 02:16sell2450.011.26370.00001.2587
7702008.12.01 02:17buy2460.031.26340.00001.2684
7712008.12.01 02:17modify2410.011.27560.00001.2684
7722008.12.01 02:17modify2420.011.27160.00001.2684
7732008.12.01 02:17modify2440.021.26740.00001.2684
7742008.12.01 05:39sell2470.011.26770.00001.2627
7752008.12.01 05:40modify2450.011.26370.00001.2627
7762008.12.01 05:41t/p2410.011.26840.00001.2684-7.1910371.39
7772008.12.01 05:41t/p2420.011.26840.00001.2684-3.1910368.20
7782008.12.01 05:41t/p2440.021.26840.00001.26842.0210370.22
7792008.12.01 05:41t/p2460.031.26840.00001.268415.0010385.22
7802008.12.01 05:41buy2480.011.26860.00001.2736
7812008.12.01 09:22buy2490.011.26460.00001.2696
7822008.12.01 09:22modify2480.011.26860.00001.2696
7832008.12.01 09:23t/p2450.011.26270.00001.26271.0010386.22
7842008.12.01 09:23t/p2470.011.26270.00001.26275.0010391.22
7852008.12.01 09:23sell2500.011.26250.00001.2575
7862008.12.01 09:50sell2510.011.26650.00001.2615
7872008.12.01 09:50modify2500.011.26250.00001.2615
7882008.12.01 13:39t/p2500.011.26150.00001.26151.0010392.22
7892008.12.01 13:39t/p2510.011.26150.00001.26155.0010397.22
7902008.12.01 13:39sell2520.011.26130.00001.2563
7912008.12.01 14:10buy2530.021.26060.00001.2656
7922008.12.01 14:10modify2480.011.26860.00001.2656
7932008.12.01 14:10modify2490.011.26460.00001.2656
7942008.12.01 18:07sell2540.011.26540.00001.2604
7952008.12.01 18:07modify2520.011.26130.00001.2604
7962008.12.01 19:46t/p2480.011.26560.00001.2656-3.0010394.22
7972008.12.01 19:46t/p2490.011.26560.00001.26561.0010395.22
7982008.12.01 19:46t/p2530.021.26560.00001.265610.0010405.22
7992008.12.01 19:46buy2550.011.26590.00001.2709
8002008.12.01 21:53buy2560.011.26190.00001.2669
8012008.12.01 21:53modify2550.011.26590.00001.2669
8022008.12.01 21:57t/p2520.011.26040.00001.26040.9010406.12
8032008.12.01 21:57t/p2540.011.26040.00001.26045.0010411.12
8042008.12.01 21:57sell2570.011.25910.00001.2541
8052008.12.01 22:22sell2580.011.26320.00001.2582
8062008.12.01 22:22modify2570.011.25910.00001.2582
8072008.12.02 00:35t/p2570.011.25820.00001.25820.8010411.92
8082008.12.02 00:35t/p2580.011.25820.00001.25824.9010416.83
8092008.12.02 00:35sell2590.011.25800.00001.2530
8102008.12.02 01:32sell2600.011.26200.00001.2570
8112008.12.02 01:32modify2590.011.25800.00001.2570
8122008.12.02 09:13buy2610.021.25790.00001.2629
8132008.12.02 09:13modify2550.011.26590.00001.2629
8142008.12.02 09:13modify2560.011.26190.00001.2629
8152008.12.02 09:14t/p2590.011.25700.00001.25701.0010417.83
8162008.12.02 09:14t/p2600.011.25700.00001.25705.0010422.83
8172008.12.02 09:14sell2620.011.25680.00001.2518
8182008.12.02 10:21sell2630.011.26080.00001.2558
8192008.12.02 10:21modify2620.011.25680.00001.2558
8202008.12.02 11:00t/p2550.011.26290.00001.2629-2.9910419.83
8212008.12.02 11:00t/p2560.011.26290.00001.26291.0110420.84
8222008.12.02 11:00t/p2610.021.26290.00001.262910.0010430.84
8232008.12.02 11:00buy2640.011.26320.00001.2682
8242008.12.02 11:20sell2650.021.26560.00001.2606
8252008.12.02 11:20modify2620.011.25680.00001.2606
8262008.12.02 11:20modify2630.011.26080.00001.2606
8272008.12.02 13:52t/p2640.011.26820.00001.26825.0010435.84
8282008.12.02 13:52buy2660.011.26840.00001.2734
8292008.12.02 13:53sell2670.031.26960.00001.2646
8302008.12.02 13:53modify2620.011.25680.00001.2646
8312008.12.02 13:53modify2630.011.26080.00001.2646
8322008.12.02 13:53modify2650.021.26560.00001.2646
8332008.12.02 14:37t/p2660.011.27340.00001.27345.0010440.84
8342008.12.02 14:37buy2680.011.27360.00001.2786
8352008.12.02 14:37sell2690.051.27360.00001.2686
8362008.12.02 14:37modify2620.011.25680.00001.2686
8372008.12.02 14:37modify2630.011.26080.00001.2686
8382008.12.02 14:37modify2650.021.26560.00001.2686
8392008.12.02 14:37modify2670.031.26960.00001.2686
8402008.12.02 14:58buy2700.011.26960.00001.2746
8412008.12.02 14:58modify2680.011.27360.00001.2746
8422008.12.02 15:08t/p2620.011.26860.00001.2686-11.8010429.04
8432008.12.02 15:08t/p2630.011.26860.00001.2686-7.8010421.24
8442008.12.02 15:08t/p2650.021.26860.00001.2686-6.0010415.24
8452008.12.02 15:08t/p2670.031.26860.00001.26863.0010418.24
8462008.12.02 15:08t/p2690.051.26860.00001.268625.0010443.24
8472008.12.02 15:08sell2710.011.26840.00001.2634
8482008.12.02 15:37sell2720.011.27240.00001.2674
8492008.12.02 15:37modify2710.011.26840.00001.2674
8502008.12.02 16:04t/p2680.011.27460.00001.27461.0010444.24
8512008.12.02 16:04t/p2700.011.27460.00001.27465.0010449.24
8522008.12.02 16:04buy2730.011.27480.00001.2798
8532008.12.02 17:14buy2740.011.27080.00001.2758
8542008.12.02 17:14modify2730.011.27480.00001.2758
8552008.12.02 20:21t/p2710.011.26740.00001.26741.0010450.24
8562008.12.02 20:21t/p2720.011.26740.00001.26745.0010455.24
8572008.12.02 20:21sell2750.011.26720.00001.2622
8582008.12.02 20:22buy2760.021.26680.00001.2718
8592008.12.02 20:22modify2730.011.27480.00001.2718
8602008.12.02 20:22modify2740.011.27080.00001.2718
8612008.12.02 20:53sell2770.011.27120.00001.2662
8622008.12.02 20:53modify2750.011.26720.00001.2662
8632008.12.02 22:55t/p2730.011.27180.00001.2718-3.0010452.24
8642008.12.02 22:55t/p2740.011.27180.00001.27181.0010453.24
8652008.12.02 22:55t/p2760.021.27180.00001.271810.0010463.24
8662008.12.02 22:55buy2780.011.27200.00001.2770
8672008.12.03 07:43buy2790.011.26800.00001.2730
8682008.12.03 07:43modify2780.011.27200.00001.2730
8692008.12.03 09:37t/p2750.011.26620.00001.26620.9010464.15
8702008.12.03 09:37t/p2770.011.26620.00001.26624.9010469.05
8712008.12.03 09:37sell2800.011.26600.00001.2610
8722008.12.03 09:58buy2810.021.26400.00001.2690
8732008.12.03 09:58modify2780.011.27200.00001.2690
8742008.12.03 09:58modify2790.011.26800.00001.2690
8752008.12.03 10:37t/p2800.011.26100.00001.26105.0010474.05
8762008.12.03 10:37sell2820.011.26080.00001.2558
8772008.12.03 12:30sell2830.011.26480.00001.2598
8782008.12.03 12:30modify2820.011.26080.00001.2598
8792008.12.03 16:59sell2840.021.26880.00001.2638
8802008.12.03 17:00modify2820.011.26080.00001.2638
8812008.12.03 17:00modify2830.011.26480.00001.2638
8822008.12.03 18:09t/p2820.011.26380.00001.2638-3.0010471.05
8832008.12.03 18:09t/p2830.011.26380.00001.26381.0010472.05
8842008.12.03 18:09t/p2840.021.26380.00001.263810.0010482.05
8852008.12.03 18:09sell2850.011.26360.00001.2586
8862008.12.03 18:46sell2860.011.26760.00001.2626
8872008.12.03 18:46modify2850.011.26360.00001.2626
8882008.12.03 21:58t/p2780.011.26900.00001.2690-2.9910479.06
8892008.12.03 21:58t/p2790.011.26900.00001.26901.0010480.06
8902008.12.03 21:58t/p2810.021.26900.00001.269010.0010490.06
8912008.12.03 21:58buy2870.011.26930.00001.2743
8922008.12.03 23:06sell2880.021.27160.00001.2666
8932008.12.03 23:06modify2850.011.26360.00001.2666
8942008.12.03 23:06modify2860.011.26760.00001.2666
8952008.12.04 06:01t/p2850.011.26660.00001.2666-3.2910486.77
8962008.12.04 06:01t/p2860.011.26660.00001.26660.7110487.49
8972008.12.04 06:01t/p2880.021.26660.00001.26669.4310496.91
8982008.12.04 06:01sell2890.011.26630.00001.2613
8992008.12.04 08:15buy2900.011.26520.00001.2702
9002008.12.04 08:15modify2870.011.26930.00001.2702
9012008.12.04 09:33t/p2890.011.26130.00001.26135.0010501.91
9022008.12.04 09:33sell2910.011.26110.00001.2561
9032008.12.04 09:33buy2920.021.26110.00001.2661
9042008.12.04 09:33modify2870.011.26930.00001.2661
9052008.12.04 09:33modify2900.011.26520.00001.2661
9062008.12.04 10:01buy2930.031.25700.00001.2620
9072008.12.04 10:01modify2870.011.26930.00001.2620
9082008.12.04 10:01modify2900.011.26520.00001.2620
9092008.12.04 10:01modify2920.021.26110.00001.2620
9102008.12.04 10:02t/p2910.011.25610.00001.25615.0010506.91
9112008.12.04 10:02sell2940.011.25590.00001.2509
9122008.12.04 10:17sell2950.011.25990.00001.2549
9132008.12.04 10:17modify2940.011.25590.00001.2549
9142008.12.04 12:13t/p2870.011.26200.00001.2620-7.2710499.64
9152008.12.04 12:13t/p2900.011.26200.00001.2620-3.2010496.44
9162008.12.04 12:13t/p2920.021.26200.00001.26201.8010498.24
9172008.12.04 12:13t/p2930.031.26200.00001.262015.0010513.24
9182008.12.04 12:13buy2960.011.26230.00001.2673
9192008.12.04 12:34sell2970.021.26400.00001.2590
9202008.12.04 12:34modify2940.011.25590.00001.2590
9212008.12.04 12:34modify2950.011.25990.00001.2590
9222008.12.04 15:21t/p2960.011.26730.00001.26735.0010518.24
9232008.12.04 15:21buy2980.011.26750.00001.2725
9242008.12.04 15:33sell2990.031.26800.00001.2630
9252008.12.04 15:33modify2940.011.25590.00001.2630
9262008.12.04 15:33modify2950.011.25990.00001.2630
9272008.12.04 15:33modify2970.021.26400.00001.2630
9282008.12.04 16:50sell3000.051.27210.00001.2671
9292008.12.04 16:50modify2940.011.25590.00001.2671
9302008.12.04 16:50modify2950.011.25990.00001.2671
9312008.12.04 16:50modify2970.021.26400.00001.2671
9322008.12.04 16:50modify2990.031.26800.00001.2671
9332008.12.04 16:51t/p2980.011.27250.00001.27255.0010523.24
9342008.12.04 16:51buy3010.011.27270.00001.2777
9352008.12.04 17:16sell3020.071.27630.00001.2713
9362008.12.04 17:16modify2940.011.25590.00001.2713
9372008.12.04 17:16modify2950.011.25990.00001.2713
9382008.12.04 17:16modify2970.021.26400.00001.2713
9392008.12.04 17:16modify2990.031.26800.00001.2713
9402008.12.04 17:16modify3000.051.27210.00001.2713
9412008.12.04 17:20t/p3010.011.27770.00001.27775.0010528.24
9422008.12.04 17:20buy3030.011.27800.00001.2830
9432008.12.04 17:23sell3040.111.28030.00001.2753
9442008.12.04 17:23modify2940.011.25590.00001.2753
9452008.12.04 17:23modify2950.011.25990.00001.2753
9462008.12.04 17:23modify2970.021.26400.00001.2753
9472008.12.04 17:23modify2990.031.26800.00001.2753
9482008.12.04 17:23modify3000.051.27210.00001.2753
9492008.12.04 17:23modify3020.071.27630.00001.2753
9502008.12.04 17:38t/p3030.011.28300.00001.28305.0010533.24
9512008.12.04 17:38buy3050.011.28320.00001.2882
9522008.12.04 18:48buy3060.011.27900.00001.2840
9532008.12.04 18:48modify3050.011.28320.00001.2840
9542008.12.04 21:15t/p2940.011.27530.00001.2753-19.4010513.84
9552008.12.04 21:15t/p2950.011.27530.00001.2753-15.4010498.44
9562008.12.04 21:15t/p2970.021.27530.00001.2753-22.6010475.84
9572008.12.04 21:15t/p2990.031.27530.00001.2753-21.9010453.94
9582008.12.04 21:15t/p3000.051.27530.00001.2753-16.0010437.94
9592008.12.04 21:15t/p3020.071.27530.00001.27537.0010444.94
9602008.12.04 21:15t/p3040.111.27530.00001.275355.0010499.94
9612008.12.04 21:15sell3070.011.27500.00001.2700
9622008.12.04 21:15buy3080.021.27480.00001.2798
9632008.12.04 21:15modify3050.011.28320.00001.2798
9642008.12.04 21:15modify3060.011.27900.00001.2798
9652008.12.04 21:59sell3090.011.27900.00001.2740
9662008.12.04 21:59modify3070.011.27500.00001.2740
9672008.12.05 01:55t/p3070.011.27400.00001.27400.9010500.84
9682008.12.05 01:55t/p3090.011.27400.00001.27404.9010505.75
9692008.12.05 01:55sell3100.011.27370.00001.2687
9702008.12.05 07:35sell3110.011.27770.00001.2727
9712008.12.05 07:35modify3100.011.27370.00001.2727
9722008.12.05 11:54t/p3100.011.27270.00001.27271.0010506.75
9732008.12.05 11:54t/p3110.011.27270.00001.27275.0010511.75
9742008.12.05 11:54sell3120.011.27240.00001.2674
9752008.12.05 12:25buy3130.031.27080.00001.2758
9762008.12.05 12:25modify3050.011.28320.00001.2758
9772008.12.05 12:25modify3060.011.27900.00001.2758
9782008.12.05 12:25modify3080.021.27480.00001.2758
9792008.12.05 14:03t/p3120.011.26740.00001.26745.0010516.75
9802008.12.05 14:03sell3140.011.26710.00001.2621
9812008.12.05 14:03buy3150.051.26680.00001.2718
9822008.12.05 14:03modify3050.011.28320.00001.2718
9832008.12.05 14:03modify3060.011.27900.00001.2718
9842008.12.05 14:03modify3080.021.27480.00001.2718
9852008.12.05 14:03modify3130.031.27080.00001.2718
9862008.12.05 14:31sell3160.011.27110.00001.2661
9872008.12.05 14:31modify3140.011.26710.00001.2661
9882008.12.05 14:32t/p3050.011.27180.00001.2718-11.3910505.35
9892008.12.05 14:32t/p3060.011.27180.00001.2718-7.1910498.16
9902008.12.05 14:32t/p3080.021.27180.00001.2718-5.9810492.18
9912008.12.05 14:32t/p3130.031.27180.00001.27183.0010495.18
9922008.12.05 14:32t/p3150.051.27180.00001.271825.0010520.18
9932008.12.05 14:32buy3170.011.27200.00001.2770
9942008.12.05 14:42buy3180.011.26790.00001.2729
9952008.12.05 14:42modify3170.011.27200.00001.2729
9962008.12.05 14:43t/p3140.011.26610.00001.26611.0010521.18
9972008.12.05 14:43t/p3160.011.26610.00001.26615.0010526.18
9982008.12.05 14:43sell3190.011.26580.00001.2608
9992008.12.05 14:49buy3200.021.26390.00001.2689
10002008.12.05 14:49modify3170.011.27200.00001.2689
10012008.12.05 14:49modify3180.011.26790.00001.2689
10022008.12.05 15:04t/p3170.011.26890.00001.2689-3.1010523.08
10032008.12.05 15:04t/p3180.011.26890.00001.26891.0010524.08
10042008.12.05 15:04t/p3200.021.26890.00001.268910.0010534.08
10052008.12.05 15:04buy3210.011.26910.00001.2741
10062008.12.05 15:09sell3220.011.26980.00001.2648
10072008.12.05 15:09modify3190.011.26580.00001.2648
10082008.12.05 17:22buy3230.011.26510.00001.2701
10092008.12.05 17:22modify3210.011.26910.00001.2701
10102008.12.05 17:22t/p3190.011.26480.00001.26481.0010535.08
10112008.12.05 17:22t/p3220.011.26480.00001.26485.0010540.08
10122008.12.05 17:22sell3240.011.26460.00001.2596
10132008.12.05 20:39sell3250.011.26870.00001.2637
10142008.12.05 20:40modify3240.011.26460.00001.2637
10152008.12.05 20:48t/p3210.011.27010.00001.27011.0010541.08
10162008.12.05 20:48t/p3230.011.27010.00001.27015.0010546.08
10172008.12.05 20:48buy3260.011.27040.00001.2754
10182008.12.05 22:09sell3270.021.27270.00001.2677
10192008.12.05 22:10modify3240.011.26460.00001.2677
10202008.12.05 22:10modify3250.011.26870.00001.2677
10212008.12.05 23:00close at stop3270.021.27140.00001.26772.6010548.68
10222008.12.05 23:00close at stop3260.011.27120.00001.27540.8010549.48
10232008.12.05 23:00close at stop3250.011.27140.00001.2677-2.7010546.78
10242008.12.05 23:00close at stop3240.011.27140.00001.2677-6.8010539.98