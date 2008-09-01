|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2005.01.10 04:11 - 2008.11.14 23:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|BeginDate=2008.09.01 00:00; Lots=0.1;
|Bars in test
|1409191
|Ticks modelled
|22702822
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1139.12
|Gross profit
|24960.11
|Gross loss
|-23821.00
|Profit factor
|1.05
|Expected payoff
|1.63
|Absolute drawdown
|249.03
|Maximal drawdown
|1700.13 (14.59%)
|Relative drawdown
|14.59% (1700.13)
|Total trades
|698
|Short positions (won %)
|617 (51.70%)
|Long positions (won %)
|81 (46.91%)
|Profit trades (% of total)
|357 (51.15%)
|Loss trades (% of total)
|341 (48.85%)
|Largest
|profit trade
|70.44
|loss trade
|-72.46
|Average
|profit trade
|69.92
|loss trade
|-69.86
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (559.18)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-561.64)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|559.18 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-561.64 (8)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.8150
|1.8220
|1.8080
|2
|2008.09.01 03:42
|t/p
|1
|0.10
|1.8080
|1.8220
|1.8080
|70.00
|10070.00
|3
|2008.09.01 03:42
|sell
|2
|0.10
|1.8076
|1.8146
|1.8006
|4
|2008.09.01 06:41
|t/p
|2
|0.10
|1.8006
|1.8146
|1.8006
|70.00
|10140.00
|5
|2008.09.01 06:41
|sell
|3
|0.10
|1.8002
|1.8072
|1.7932
|6
|2008.09.01 09:49
|s/l
|3
|0.10
|1.8072
|1.8072
|1.7932
|-70.00
|10070.00
|7
|2008.09.01 09:49
|sell
|4
|0.10
|1.8068
|1.8138
|1.7998
|8
|2008.09.01 16:15
|t/p
|4
|0.10
|1.7998
|1.8138
|1.7998
|70.00
|10140.00
|9
|2008.09.01 16:15
|sell
|5
|0.10
|1.7994
|1.8064
|1.7924
|10
|2008.09.02 01:26
|t/p
|5
|0.10
|1.7924
|1.8064
|1.7924
|69.18
|10209.18
|11
|2008.09.02 01:26
|sell
|6
|0.10
|1.7920
|1.7990
|1.7850
|12
|2008.09.02 01:29
|t/p
|6
|0.10
|1.7850
|1.7990
|1.7850
|70.00
|10279.18
|13
|2008.09.02 01:29
|sell
|7
|0.10
|1.7846
|1.7916
|1.7776
|14
|2008.09.02 01:52
|s/l
|7
|0.10
|1.7916
|1.7916
|1.7776
|-70.00
|10209.18
|15
|2008.09.02 01:52
|sell
|8
|0.10
|1.7912
|1.7982
|1.7842
|16
|2008.09.02 12:18
|t/p
|8
|0.10
|1.7842
|1.7982
|1.7842
|70.00
|10279.18
|17
|2008.09.02 12:18
|sell
|9
|0.10
|1.7838
|1.7908
|1.7768
|18
|2008.09.03 07:12
|t/p
|9
|0.10
|1.7768
|1.7908
|1.7768
|69.18
|10348.36
|19
|2008.09.03 07:12
|sell
|10
|0.10
|1.7764
|1.7834
|1.7694
|20
|2008.09.03 10:59
|t/p
|10
|0.10
|1.7694
|1.7834
|1.7694
|70.00
|10418.36
|21
|2008.09.03 10:59
|sell
|11
|0.10
|1.7690
|1.7760
|1.7620
|22
|2008.09.03 15:15
|s/l
|11
|0.10
|1.7760
|1.7760
|1.7620
|-70.00
|10348.36
|23
|2008.09.03 15:15
|sell
|12
|0.10
|1.7756
|1.7826
|1.7686
|24
|2008.09.04 10:26
|s/l
|12
|0.10
|1.7826
|1.7826
|1.7686
|-72.46
|10275.90
|25
|2008.09.04 10:26
|sell
|13
|0.10
|1.7822
|1.7892
|1.7752
|26
|2008.09.04 17:28
|t/p
|13
|0.10
|1.7752
|1.7892
|1.7752
|70.00
|10345.90
|27
|2008.09.04 17:28
|sell
|14
|0.10
|1.7748
|1.7818
|1.7678
|28
|2008.09.04 18:17
|t/p
|14
|0.10
|1.7678
|1.7818
|1.7678
|70.00
|10415.90
|29
|2008.09.04 18:17
|sell
|15
|0.10
|1.7674
|1.7744
|1.7604
|30
|2008.09.05 00:17
|t/p
|15
|0.10
|1.7604
|1.7744
|1.7604
|69.18
|10485.08
|31
|2008.09.05 00:17
|sell
|16
|0.10
|1.7600
|1.7670
|1.7530
|32
|2008.09.05 15:30
|s/l
|16
|0.10
|1.7670
|1.7670
|1.7530
|-70.00
|10415.08
|33
|2008.09.05 15:30
|sell
|17
|0.10
|1.7666
|1.7736
|1.7596
|34
|2008.09.05 16:15
|s/l
|17
|0.10
|1.7736
|1.7736
|1.7596
|-70.00
|10345.08
|35
|2008.09.05 16:15
|sell
|18
|0.10
|1.7732
|1.7802
|1.7662
|36
|2008.09.05 17:36
|t/p
|18
|0.10
|1.7662
|1.7802
|1.7662
|70.00
|10415.08
|37
|2008.09.05 17:36
|sell
|19
|0.10
|1.7658
|1.7728
|1.7588
|38
|2008.09.08 00:02
|s/l
|19
|0.10
|1.7728
|1.7728
|1.7588
|-70.82
|10344.26
|39
|2008.09.08 00:02
|sell
|20
|0.10
|1.7787
|1.7857
|1.7717
|40
|2008.09.08 00:44
|s/l
|20
|0.10
|1.7857
|1.7857
|1.7717
|-70.00
|10274.26
|41
|2008.09.08 00:44
|sell
|21
|0.10
|1.7868
|1.7938
|1.7798
|42
|2008.09.08 01:05
|s/l
|21
|0.10
|1.7938
|1.7938
|1.7798
|-70.00
|10204.26
|43
|2008.09.08 01:05
|sell
|22
|0.10
|1.7935
|1.8005
|1.7865
|44
|2008.09.08 01:12
|t/p
|22
|0.10
|1.7865
|1.8005
|1.7865
|70.00
|10274.26
|45
|2008.09.08 01:12
|sell
|23
|0.10
|1.7860
|1.7930
|1.7790
|46
|2008.09.08 01:15
|t/p
|23
|0.10
|1.7790
|1.7930
|1.7790
|70.00
|10344.26
|47
|2008.09.08 01:15
|sell
|24
|0.10
|1.7780
|1.7850
|1.7710
|48
|2008.09.08 01:19
|s/l
|24
|0.10
|1.7850
|1.7850
|1.7710
|-70.00
|10274.26
|49
|2008.09.08 01:19
|sell
|25
|0.10
|1.7849
|1.7919
|1.7779
|50
|2008.09.08 05:09
|s/l
|25
|0.10
|1.7919
|1.7919
|1.7779
|-70.00
|10204.26
|51
|2008.09.08 05:09
|sell
|26
|0.10
|1.7915
|1.7985
|1.7845
|52
|2008.09.08 09:28
|t/p
|26
|0.10
|1.7845
|1.7985
|1.7845
|70.00
|10274.26
|53
|2008.09.08 09:28
|sell
|27
|0.10
|1.7841
|1.7911
|1.7771
|54
|2008.09.08 10:07
|t/p
|27
|0.10
|1.7771
|1.7911
|1.7771
|70.00
|10344.26
|55
|2008.09.08 10:07
|sell
|28
|0.10
|1.7767
|1.7837
|1.7697
|56
|2008.09.08 11:23
|t/p
|28
|0.10
|1.7697
|1.7837
|1.7697
|70.00
|10414.26
|57
|2008.09.08 11:23
|sell
|29
|0.10
|1.7693
|1.7763
|1.7623
|58
|2008.09.08 13:10
|t/p
|29
|0.10
|1.7623
|1.7763
|1.7623
|70.00
|10484.26
|59
|2008.09.08 13:10
|sell
|30
|0.10
|1.7619
|1.7689
|1.7549
|60
|2008.09.08 18:56
|t/p
|30
|0.10
|1.7549
|1.7689
|1.7549
|70.00
|10554.26
|61
|2008.09.08 18:56
|sell
|31
|0.10
|1.7545
|1.7615
|1.7475
|62
|2008.09.08 20:37
|t/p
|31
|0.10
|1.7475
|1.7615
|1.7475
|70.00
|10624.26
|63
|2008.09.08 20:37
|sell
|32
|0.10
|1.7471
|1.7541
|1.7401
|64
|2008.09.08 21:54
|s/l
|32
|0.10
|1.7541
|1.7541
|1.7401
|-70.00
|10554.26
|65
|2008.09.08 21:54
|sell
|33
|0.10
|1.7537
|1.7607
|1.7467
|66
|2008.09.08 23:11
|s/l
|33
|0.10
|1.7607
|1.7607
|1.7467
|-70.00
|10484.26
|67
|2008.09.08 23:11
|sell
|34
|0.10
|1.7603
|1.7673
|1.7533
|68
|2008.09.09 04:26
|t/p
|34
|0.10
|1.7533
|1.7673
|1.7533
|69.18
|10553.44
|69
|2008.09.09 04:26
|sell
|35
|0.10
|1.7529
|1.7599
|1.7459
|70
|2008.09.09 09:47
|s/l
|35
|0.10
|1.7599
|1.7599
|1.7459
|-70.00
|10483.44
|71
|2008.09.09 09:47
|sell
|36
|0.10
|1.7595
|1.7665
|1.7525
|72
|2008.09.09 13:32
|s/l
|36
|0.10
|1.7665
|1.7665
|1.7525
|-70.00
|10413.44
|73
|2008.09.09 13:32
|sell
|37
|0.10
|1.7661
|1.7731
|1.7591
|74
|2008.09.09 15:37
|t/p
|37
|0.10
|1.7591
|1.7731
|1.7591
|70.00
|10483.44
|75
|2008.09.09 15:37
|sell
|38
|0.10
|1.7587
|1.7657
|1.7517
|76
|2008.09.09 17:53
|s/l
|38
|0.10
|1.7657
|1.7657
|1.7517
|-70.00
|10413.44
|77
|2008.09.09 17:53
|sell
|39
|0.10
|1.7653
|1.7723
|1.7583
|78
|2008.09.09 22:55
|t/p
|39
|0.10
|1.7583
|1.7723
|1.7583
|70.00
|10483.44
|79
|2008.09.09 22:55
|sell
|40
|0.10
|1.7579
|1.7649
|1.7509
|80
|2008.09.10 07:35
|s/l
|40
|0.10
|1.7649
|1.7649
|1.7509
|-70.82
|10412.62
|81
|2008.09.10 07:35
|sell
|41
|0.10
|1.7645
|1.7715
|1.7575
|82
|2008.09.10 12:35
|t/p
|41
|0.10
|1.7575
|1.7715
|1.7575
|70.00
|10482.62
|83
|2008.09.10 12:35
|sell
|42
|0.10
|1.7571
|1.7641
|1.7501
|84
|2008.09.11 00:25
|t/p
|42
|0.10
|1.7501
|1.7641
|1.7501
|67.54
|10550.16
|85
|2008.09.11 00:25
|sell
|43
|0.10
|1.7496
|1.7566
|1.7426
|86
|2008.09.11 14:45
|s/l
|43
|0.10
|1.7566
|1.7566
|1.7426
|-70.00
|10480.16
|87
|2008.09.11 14:45
|sell
|44
|0.10
|1.7562
|1.7632
|1.7492
|88
|2008.09.11 18:06
|t/p
|44
|0.10
|1.7492
|1.7632
|1.7492
|70.00
|10550.16
|89
|2008.09.11 18:06
|sell
|45
|0.10
|1.7488
|1.7558
|1.7418
|90
|2008.09.11 23:28
|s/l
|45
|0.10
|1.7558
|1.7558
|1.7418
|-70.00
|10480.16
|91
|2008.09.11 23:28
|sell
|46
|0.10
|1.7554
|1.7624
|1.7484
|92
|2008.09.12 09:23
|s/l
|46
|0.10
|1.7624
|1.7624
|1.7484
|-70.82
|10409.34
|93
|2008.09.12 09:23
|sell
|47
|0.10
|1.7620
|1.7690
|1.7550
|94
|2008.09.12 11:11
|s/l
|47
|0.10
|1.7690
|1.7690
|1.7550
|-70.00
|10339.34
|95
|2008.09.12 11:11
|sell
|48
|0.10
|1.7686
|1.7756
|1.7616
|96
|2008.09.12 16:14
|s/l
|48
|0.10
|1.7756
|1.7756
|1.7616
|-70.00
|10269.34
|97
|2008.09.12 16:14
|sell
|49
|0.10
|1.7752
|1.7822
|1.7682
|98
|2008.09.12 17:35
|s/l
|49
|0.10
|1.7822
|1.7822
|1.7682
|-70.00
|10199.34
|99
|2008.09.12 17:35
|sell
|50
|0.10
|1.7818
|1.7888
|1.7748
|100
|2008.09.12 18:05
|s/l
|50
|0.10
|1.7888
|1.7888
|1.7748
|-70.00
|10129.34
|101
|2008.09.12 18:05
|sell
|51
|0.10
|1.7884
|1.7954
|1.7814
|102
|2008.09.12 22:19
|s/l
|51
|0.10
|1.7954
|1.7954
|1.7814
|-70.00
|10059.34
|103
|2008.09.12 22:19
|sell
|52
|0.10
|1.7950
|1.8020
|1.7880
|104
|2008.09.15 00:00
|s/l
|52
|0.10
|1.8020
|1.8020
|1.7880
|-70.82
|9988.52
|105
|2008.09.15 00:00
|sell
|53
|0.10
|1.8053
|1.8123
|1.7983
|106
|2008.09.15 00:22
|t/p
|53
|0.10
|1.7983
|1.8123
|1.7983
|70.00
|10058.52
|107
|2008.09.15 00:22
|sell
|54
|0.10
|1.7979
|1.8049
|1.7909
|108
|2008.09.15 05:29
|s/l
|54
|0.10
|1.8049
|1.8049
|1.7909
|-70.00
|9988.52
|109
|2008.09.15 05:29
|sell
|55
|0.10
|1.8045
|1.8115
|1.7975
|110
|2008.09.15 06:18
|s/l
|55
|0.10
|1.8115
|1.8115
|1.7975
|-70.00
|9918.52
|111
|2008.09.15 06:18
|sell
|56
|0.10
|1.8111
|1.8181
|1.8041
|112
|2008.09.15 07:02
|t/p
|56
|0.10
|1.8041
|1.8181
|1.8041
|70.00
|9988.52
|113
|2008.09.15 07:02
|buy
|57
|0.10
|1.8041
|1.7971
|1.8111
|114
|2008.09.15 08:46
|t/p
|57
|0.10
|1.8111
|1.7971
|1.8111
|70.00
|10058.52
|115
|2008.09.15 08:46
|buy
|58
|0.10
|1.8115
|1.8045
|1.8185
|116
|2008.09.15 09:11
|s/l
|58
|0.10
|1.8045
|1.8045
|1.8185
|-70.00
|9988.52
|117
|2008.09.15 09:11
|sell
|59
|0.10
|1.8045
|1.8115
|1.7975
|118
|2008.09.15 11:24
|t/p
|59
|0.10
|1.7975
|1.8115
|1.7975
|70.00
|10058.52
|119
|2008.09.15 11:24
|buy
|60
|0.10
|1.7975
|1.7905
|1.8045
|120
|2008.09.15 13:15
|s/l
|60
|0.10
|1.7905
|1.7905
|1.8045
|-70.00
|9988.52
|121
|2008.09.15 13:15
|buy
|61
|0.10
|1.7909
|1.7839
|1.7979
|122
|2008.09.15 14:24
|s/l
|61
|0.10
|1.7839
|1.7839
|1.7979
|-70.00
|9918.52
|123
|2008.09.15 14:24
|buy
|62
|0.10
|1.7843
|1.7773
|1.7913
|124
|2008.09.15 14:38
|s/l
|62
|0.10
|1.7773
|1.7773
|1.7913
|-70.00
|9848.52
|125
|2008.09.15 14:38
|buy
|63
|0.10
|1.7777
|1.7707
|1.7847
|126
|2008.09.15 15:39
|t/p
|63
|0.10
|1.7847
|1.7707
|1.7847
|70.00
|9918.52
|127
|2008.09.15 15:39
|buy
|64
|0.10
|1.7851
|1.7781
|1.7921
|128
|2008.09.15 16:36
|t/p
|64
|0.10
|1.7921
|1.7781
|1.7921
|70.00
|9988.52
|129
|2008.09.15 16:36
|buy
|65
|0.10
|1.7925
|1.7855
|1.7995
|130
|2008.09.15 17:31
|s/l
|65
|0.10
|1.7855
|1.7855
|1.7995
|-70.00
|9918.52
|131
|2008.09.15 17:31
|buy
|66
|0.10
|1.7859
|1.7789
|1.7929
|132
|2008.09.15 17:59
|t/p
|66
|0.10
|1.7929
|1.7789
|1.7929
|70.00
|9988.52
|133
|2008.09.15 17:59
|buy
|67
|0.10
|1.7933
|1.7863
|1.8003
|134
|2008.09.15 18:53
|s/l
|67
|0.10
|1.7863
|1.7863
|1.8003
|-70.00
|9918.52
|135
|2008.09.15 18:53
|buy
|68
|0.10
|1.7867
|1.7797
|1.7937
|136
|2008.09.15 22:24
|t/p
|68
|0.10
|1.7937
|1.7797
|1.7937
|70.00
|9988.52
|137
|2008.09.15 22:24
|buy
|69
|0.10
|1.7941
|1.7871
|1.8011
|138
|2008.09.15 22:57
|t/p
|69
|0.10
|1.8011
|1.7871
|1.8011
|70.00
|10058.52
|139
|2008.09.15 22:57
|buy
|70
|0.10
|1.8015
|1.7945
|1.8085
|140
|2008.09.16 02:00
|s/l
|70
|0.10
|1.7945
|1.7945
|1.8085
|-69.56
|9988.97
|141
|2008.09.16 02:00
|buy
|71
|0.10
|1.7948
|1.7878
|1.8018
|142
|2008.09.16 12:42
|s/l
|71
|0.10
|1.7878
|1.7878
|1.8018
|-70.00
|9918.97
|143
|2008.09.16 12:42
|buy
|72
|0.10
|1.7882
|1.7812
|1.7952
|144
|2008.09.16 13:28
|s/l
|72
|0.10
|1.7812
|1.7812
|1.7952
|-70.00
|9848.97
|145
|2008.09.16 13:28
|buy
|73
|0.10
|1.7816
|1.7746
|1.7886
|146
|2008.09.16 15:14
|t/p
|73
|0.10
|1.7886
|1.7746
|1.7886
|70.00
|9918.97
|147
|2008.09.16 15:14
|buy
|74
|0.10
|1.7890
|1.7820
|1.7960
|148
|2008.09.16 16:21
|s/l
|74
|0.10
|1.7820
|1.7820
|1.7960
|-70.00
|9848.97
|149
|2008.09.16 16:21
|buy
|75
|0.10
|1.7824
|1.7754
|1.7894
|150
|2008.09.16 17:52
|s/l
|75
|0.10
|1.7754
|1.7754
|1.7894
|-70.00
|9778.97
|151
|2008.09.16 17:52
|buy
|76
|0.10
|1.7758
|1.7688
|1.7828
|152
|2008.09.16 19:29
|t/p
|76
|0.10
|1.7828
|1.7688
|1.7828
|70.00
|9848.97
|153
|2008.09.16 19:29
|buy
|77
|0.10
|1.7832
|1.7762
|1.7902
|154
|2008.09.16 21:14
|s/l
|77
|0.10
|1.7762
|1.7762
|1.7902
|-70.00
|9778.97
|155
|2008.09.16 21:14
|buy
|78
|0.10
|1.7763
|1.7693
|1.7833
|156
|2008.09.16 21:18
|t/p
|78
|0.10
|1.7833
|1.7693
|1.7833
|70.00
|9848.97
|157
|2008.09.16 21:18
|buy
|79
|0.10
|1.7838
|1.7768
|1.7908
|158
|2008.09.17 09:56
|t/p
|79
|0.10
|1.7908
|1.7768
|1.7908
|70.44
|9919.41
|159
|2008.09.17 09:56
|buy
|80
|0.10
|1.7912
|1.7842
|1.7982
|160
|2008.09.17 10:56
|s/l
|80
|0.10
|1.7842
|1.7842
|1.7982
|-70.00
|9849.41
|161
|2008.09.17 10:56
|buy
|81
|0.10
|1.7846
|1.7776
|1.7916
|162
|2008.09.17 17:05
|t/p
|81
|0.10
|1.7916
|1.7776
|1.7916
|70.00
|9919.41
|163
|2008.09.17 17:05
|buy
|82
|0.10
|1.7920
|1.7850
|1.7990
|164
|2008.09.17 20:02
|t/p
|82
|0.10
|1.7990
|1.7850
|1.7990
|70.00
|9989.41
|165
|2008.09.17 20:02
|buy
|83
|0.10
|1.7994
|1.7924
|1.8064
|166
|2008.09.17 20:25
|t/p
|83
|0.10
|1.8064
|1.7924
|1.8064
|70.00
|10059.41
|167
|2008.09.17 20:25
|buy
|84
|0.10
|1.8068
|1.7998
|1.8138
|168
|2008.09.17 21:04
|t/p
|84
|0.10
|1.8138
|1.7998
|1.8138
|70.00
|10129.41
|169
|2008.09.17 21:04
|buy
|85
|0.10
|1.8142
|1.8072
|1.8212
|170
|2008.09.17 21:46
|t/p
|85
|0.10
|1.8212
|1.8072
|1.8212
|70.00
|10199.41
|171
|2008.09.17 21:46
|buy
|86
|0.10
|1.8216
|1.8146
|1.8286
|172
|2008.09.18 00:09
|s/l
|86
|0.10
|1.8146
|1.8146
|1.8286
|-68.67
|10130.73
|173
|2008.09.18 00:09
|buy
|87
|0.10
|1.8150
|1.8080
|1.8220
|174
|2008.09.18 08:18
|t/p
|87
|0.10
|1.8220
|1.8080
|1.8220
|70.00
|10200.73
|175
|2008.09.18 08:18
|buy
|88
|0.10
|1.8224
|1.8154
|1.8294
|176
|2008.09.18 10:02
|s/l
|88
|0.10
|1.8154
|1.8154
|1.8294
|-70.00
|10130.73
|177
|2008.09.18 10:02
|buy
|89
|0.10
|1.8158
|1.8088
|1.8228
|178
|2008.09.18 11:03
|s/l
|89
|0.10
|1.8088
|1.8088
|1.8228
|-70.00
|10060.73
|179
|2008.09.18 11:03
|buy
|90
|0.10
|1.8092
|1.8022
|1.8162
|180
|2008.09.18 11:19
|t/p
|90
|0.10
|1.8162
|1.8022
|1.8162
|70.00
|10130.73
|181
|2008.09.18 11:19
|buy
|91
|0.10
|1.8166
|1.8096
|1.8236
|182
|2008.09.18 11:30
|t/p
|91
|0.10
|1.8236
|1.8096
|1.8236
|70.00
|10200.73
|183
|2008.09.18 11:30
|buy
|92
|0.10
|1.8240
|1.8170
|1.8310
|184
|2008.09.18 12:04
|s/l
|92
|0.10
|1.8170
|1.8170
|1.8310
|-70.00
|10130.73
|185
|2008.09.18 12:04
|buy
|93
|0.10
|1.8174
|1.8104
|1.8244
|186
|2008.09.18 13:07
|t/p
|93
|0.10
|1.8244
|1.8104
|1.8244
|70.00
|10200.73
|187
|2008.09.18 13:07
|buy
|94
|0.10
|1.8248
|1.8178
|1.8318
|188
|2008.09.18 16:31
|s/l
|94
|0.10
|1.8178
|1.8178
|1.8318
|-70.00
|10130.73
|189
|2008.09.18 16:31
|buy
|95
|0.10
|1.8182
|1.8112
|1.8252
|190
|2008.09.18 19:52
|t/p
|95
|0.10
|1.8252
|1.8112
|1.8252
|70.00
|10200.73
|191
|2008.09.18 19:52
|buy
|96
|0.10
|1.8256
|1.8186
|1.8326
|192
|2008.09.18 21:03
|s/l
|96
|0.10
|1.8186
|1.8186
|1.8326
|-70.00
|10130.73
|193
|2008.09.18 21:03
|buy
|97
|0.10
|1.8190
|1.8120
|1.8260
|194
|2008.09.18 22:37
|s/l
|97
|0.10
|1.8120
|1.8120
|1.8260
|-70.00
|10060.73
|195
|2008.09.18 22:37
|buy
|98
|0.10
|1.8124
|1.8054
|1.8194
|196
|2008.09.18 23:21
|t/p
|98
|0.10
|1.8194
|1.8054
|1.8194
|70.00
|10130.73
|197
|2008.09.18 23:21
|buy
|99
|0.10
|1.8198
|1.8128
|1.8268
|198
|2008.09.19 01:41
|s/l
|99
|0.10
|1.8128
|1.8128
|1.8268
|-69.56
|10061.17
|199
|2008.09.19 01:41
|buy
|100
|0.10
|1.8132
|1.8062
|1.8202
|200
|2008.09.19 03:28
|s/l
|100
|0.10
|1.8062
|1.8062
|1.8202
|-70.00
|9991.17
|201
|2008.09.19 03:28
|buy
|101
|0.10
|1.8066
|1.7996
|1.8136
|202
|2008.09.19 10:16
|s/l
|101
|0.10
|1.7996
|1.7996
|1.8136
|-70.00
|9921.17
|203
|2008.09.19 10:16
|buy
|102
|0.10
|1.8000
|1.7930
|1.8070
|204
|2008.09.19 11:21
|s/l
|102
|0.10
|1.7930
|1.7930
|1.8070
|-70.00
|9851.17
|205
|2008.09.19 11:21
|buy
|103
|0.10
|1.7934
|1.7864
|1.8004
|206
|2008.09.19 14:01
|t/p
|103
|0.10
|1.8004
|1.7864
|1.8004
|70.00
|9921.17
|207
|2008.09.19 14:01
|buy
|104
|0.10
|1.8008
|1.7938
|1.8078
|208
|2008.09.19 15:06
|t/p
|104
|0.10
|1.8078
|1.7938
|1.8078
|70.00
|9991.17
|209
|2008.09.19 15:06
|buy
|105
|0.10
|1.8082
|1.8012
|1.8152
|210
|2008.09.19 16:00
|t/p
|105
|0.10
|1.8152
|1.8012
|1.8152
|70.00
|10061.17
|211
|2008.09.19 16:00
|buy
|106
|0.10
|1.8156
|1.8086
|1.8226
|212
|2008.09.19 16:26
|t/p
|106
|0.10
|1.8226
|1.8086
|1.8226
|70.00
|10131.17
|213
|2008.09.19 16:26
|buy
|107
|0.10
|1.8230
|1.8160
|1.8300
|214
|2008.09.19 17:55
|t/p
|107
|0.10
|1.8300
|1.8160
|1.8300
|70.00
|10201.17
|215
|2008.09.19 17:55
|buy
|108
|0.10
|1.8304
|1.8234
|1.8374
|216
|2008.09.19 20:28
|t/p
|108
|0.10
|1.8374
|1.8234
|1.8374
|70.00
|10271.17
|217
|2008.09.19 20:28
|buy
|109
|0.10
|1.8378
|1.8308
|1.8448
|218
|2008.09.22 01:50
|s/l
|109
|0.10
|1.8308
|1.8308
|1.8448
|-69.56
|10201.62
|219
|2008.09.22 01:50
|buy
|110
|0.10
|1.8312
|1.8242
|1.8382
|220
|2008.09.22 10:29
|t/p
|110
|0.10
|1.8382
|1.8242
|1.8382
|70.00
|10271.62
|221
|2008.09.22 10:29
|buy
|111
|0.10
|1.8386
|1.8316
|1.8456
|222
|2008.09.22 11:07
|t/p
|111
|0.10
|1.8456
|1.8316
|1.8456
|70.00
|10341.62
|223
|2008.09.22 11:07
|buy
|112
|0.10
|1.8460
|1.8390
|1.8530
|224
|2008.09.22 14:28
|s/l
|112
|0.10
|1.8390
|1.8390
|1.8530
|-70.00
|10271.62
|225
|2008.09.22 14:28
|buy
|113
|0.10
|1.8394
|1.8324
|1.8464
|226
|2008.09.22 16:23
|t/p
|113
|0.10
|1.8464
|1.8324
|1.8464
|70.00
|10341.62
|227
|2008.09.22 16:23
|buy
|114
|0.10
|1.8468
|1.8398
|1.8538
|228
|2008.09.22 17:24
|s/l
|114
|0.10
|1.8398
|1.8398
|1.8538
|-70.00
|10271.62
|229
|2008.09.22 17:24
|buy
|115
|0.10
|1.8402
|1.8332
|1.8472
|230
|2008.09.22 18:07
|t/p
|115
|0.10
|1.8472
|1.8332
|1.8472
|70.00
|10341.62
|231
|2008.09.22 18:07
|buy
|116
|0.10
|1.8476
|1.8406
|1.8546
|232
|2008.09.22 20:15
|t/p
|116
|0.10
|1.8546
|1.8406
|1.8546
|70.00
|10411.62
|233
|2008.09.22 20:15
|buy
|117
|0.10
|1.8550
|1.8480
|1.8620
|234
|2008.09.22 22:34
|t/p
|117
|0.10
|1.8620
|1.8480
|1.8620
|70.00
|10481.62
|235
|2008.09.22 22:34
|buy
|118
|0.10
|1.8624
|1.8554
|1.8694
|236
|2008.09.22 23:49
|s/l
|118
|0.10
|1.8554
|1.8554
|1.8694
|-70.00
|10411.62
|237
|2008.09.22 23:49
|buy
|119
|0.10
|1.8558
|1.8488
|1.8628
|238
|2008.09.23 11:40
|s/l
|119
|0.10
|1.8488
|1.8488
|1.8628
|-69.56
|10342.06
|239
|2008.09.23 11:40
|buy
|120
|0.10
|1.8492
|1.8422
|1.8562
|240
|2008.09.23 12:41
|t/p
|120
|0.10
|1.8562
|1.8422
|1.8562
|70.00
|10412.06
|241
|2008.09.23 12:41
|buy
|121
|0.10
|1.8566
|1.8496
|1.8636
|242
|2008.09.23 17:15
|s/l
|121
|0.10
|1.8496
|1.8496
|1.8636
|-70.00
|10342.06
|243
|2008.09.23 17:15
|buy
|122
|0.10
|1.8500
|1.8430
|1.8570
|244
|2008.09.23 18:14
|t/p
|122
|0.10
|1.8570
|1.8430
|1.8570
|70.00
|10412.06
|245
|2008.09.23 18:14
|buy
|123
|0.10
|1.8574
|1.8504
|1.8644
|246
|2008.09.23 20:04
|s/l
|123
|0.10
|1.8504
|1.8504
|1.8644
|-70.00
|10342.06
|247
|2008.09.23 20:04
|buy
|124
|0.10
|1.8508
|1.8438
|1.8578
|248
|2008.09.23 21:11
|t/p
|124
|0.10
|1.8578
|1.8438
|1.8578
|70.00
|10412.06
|249
|2008.09.23 21:11
|buy
|125
|0.10
|1.8582
|1.8512
|1.8652
|250
|2008.09.24 00:00
|s/l
|125
|0.10
|1.8512
|1.8512
|1.8652
|-69.56
|10342.50
|251
|2008.09.24 00:00
|buy
|126
|0.10
|1.8516
|1.8446
|1.8586
|252
|2008.09.24 11:04
|t/p
|126
|0.10
|1.8586
|1.8446
|1.8586
|70.00
|10412.50
|253
|2008.09.24 11:04
|sell
|127
|0.10
|1.8586
|1.8656
|1.8516
|254
|2008.09.24 17:40
|t/p
|127
|0.10
|1.8516
|1.8656
|1.8516
|70.00
|10482.50
|255
|2008.09.24 17:40
|sell
|128
|0.10
|1.8512
|1.8582
|1.8442
|256
|2008.09.25 05:59
|s/l
|128
|0.10
|1.8582
|1.8582
|1.8442
|-72.46
|10410.04
|257
|2008.09.25 05:59
|sell
|129
|0.10
|1.8578
|1.8648
|1.8508
|258
|2008.09.25 10:01
|s/l
|129
|0.10
|1.8648
|1.8648
|1.8508
|-70.00
|10340.04
|259
|2008.09.25 10:01
|sell
|130
|0.10
|1.8644
|1.8714
|1.8574
|260
|2008.09.25 12:31
|t/p
|130
|0.10
|1.8574
|1.8714
|1.8574
|70.00
|10410.04
|261
|2008.09.25 12:31
|buy
|131
|0.10
|1.8574
|1.8504
|1.8644
|262
|2008.09.25 17:15
|s/l
|131
|0.10
|1.8504
|1.8504
|1.8644
|-70.00
|10340.04
|263
|2008.09.25 17:15
|sell
|132
|0.10
|1.8504
|1.8574
|1.8434
|264
|2008.09.25 18:20
|t/p
|132
|0.10
|1.8434
|1.8574
|1.8434
|70.00
|10410.04
|265
|2008.09.25 18:20
|sell
|133
|0.10
|1.8430
|1.8500
|1.8360
|266
|2008.09.25 19:45
|t/p
|133
|0.10
|1.8360
|1.8500
|1.8360
|70.00
|10480.04
|267
|2008.09.25 19:45
|sell
|134
|0.10
|1.8356
|1.8426
|1.8286
|268
|2008.09.26 02:55
|s/l
|134
|0.10
|1.8426
|1.8426
|1.8286
|-70.82
|10409.22
|269
|2008.09.26 02:55
|buy
|135
|0.10
|1.8426
|1.8356
|1.8496
|270
|2008.09.26 10:23
|s/l
|135
|0.10
|1.8356
|1.8356
|1.8496
|-70.00
|10339.22
|271
|2008.09.26 10:23
|buy
|136
|0.10
|1.8360
|1.8290
|1.8430
|272
|2008.09.26 14:50
|t/p
|136
|0.10
|1.8430
|1.8290
|1.8430
|70.00
|10409.22
|273
|2008.09.26 14:50
|sell
|137
|0.10
|1.8430
|1.8500
|1.8360
|274
|2008.09.29 00:00
|t/p
|137
|0.10
|1.8360
|1.8500
|1.8360
|69.18
|10478.40
|275
|2008.09.29 00:00
|sell
|138
|0.10
|1.8354
|1.8424
|1.8284
|276
|2008.09.29 00:51
|t/p
|138
|0.10
|1.8284
|1.8424
|1.8284
|70.00
|10548.40
|277
|2008.09.29 00:51
|sell
|139
|0.10
|1.8280
|1.8350
|1.8210
|278
|2008.09.29 09:34
|t/p
|139
|0.10
|1.8210
|1.8350
|1.8210
|70.00
|10618.40
|279
|2008.09.29 09:34
|sell
|140
|0.10
|1.8206
|1.8276
|1.8136
|280
|2008.09.29 10:14
|t/p
|140
|0.10
|1.8136
|1.8276
|1.8136
|70.00
|10688.40
|281
|2008.09.29 10:14
|sell
|141
|0.10
|1.8132
|1.8202
|1.8062
|282
|2008.09.29 10:27
|t/p
|141
|0.10
|1.8062
|1.8202
|1.8062
|70.00
|10758.40
|283
|2008.09.29 10:27
|sell
|142
|0.10
|1.8058
|1.8128
|1.7988
|284
|2008.09.29 12:32
|t/p
|142
|0.10
|1.7988
|1.8128
|1.7988
|70.00
|10828.40
|285
|2008.09.29 12:32
|sell
|143
|0.10
|1.7984
|1.8054
|1.7914
|286
|2008.09.29 15:21
|s/l
|143
|0.10
|1.8054
|1.8054
|1.7914
|-70.00
|10758.40
|287
|2008.09.29 15:21
|sell
|144
|0.10
|1.8050
|1.8120
|1.7980
|288
|2008.09.29 17:19
|s/l
|144
|0.10
|1.8120
|1.8120
|1.7980
|-70.00
|10688.40
|289
|2008.09.29 17:19
|sell
|145
|0.10
|1.8116
|1.8186
|1.8046
|290
|2008.09.29 18:48
|t/p
|145
|0.10
|1.8046
|1.8186
|1.8046
|70.00
|10758.40
|291
|2008.09.29 18:48
|sell
|146
|0.10
|1.8042
|1.8112
|1.7972
|292
|2008.09.29 20:45
|s/l
|146
|0.10
|1.8112
|1.8112
|1.7972
|-70.00
|10688.40
|293
|2008.09.29 20:45
|sell
|147
|0.10
|1.8108
|1.8178
|1.8038
|294
|2008.09.29 21:18
|s/l
|147
|0.10
|1.8178
|1.8178
|1.8038
|-70.00
|10618.40
|295
|2008.09.29 21:18
|sell
|148
|0.10
|1.8174
|1.8244
|1.8104
|296
|2008.09.29 22:46
|t/p
|148
|0.10
|1.8104
|1.8244
|1.8104
|70.00
|10688.40
|297
|2008.09.29 22:46
|sell
|149
|0.10
|1.8100
|1.8170
|1.8030
|298
|2008.09.30 01:02
|t/p
|149
|0.10
|1.8030
|1.8170
|1.8030
|69.18
|10757.58
|299
|2008.09.30 01:02
|sell
|150
|0.10
|1.8026
|1.8096
|1.7956
|300
|2008.09.30 10:16
|s/l
|150
|0.10
|1.8096
|1.8096
|1.7956
|-70.00
|10687.58
|301
|2008.09.30 10:16
|sell
|151
|0.10
|1.8092
|1.8162
|1.8022
|302
|2008.09.30 13:25
|t/p
|151
|0.10
|1.8022
|1.8162
|1.8022
|70.00
|10757.58
|303
|2008.09.30 13:25
|sell
|152
|0.10
|1.8018
|1.8088
|1.7948
|304
|2008.09.30 14:50
|s/l
|152
|0.10
|1.8088
|1.8088
|1.7948
|-70.00
|10687.58
|305
|2008.09.30 14:50
|sell
|153
|0.10
|1.8084
|1.8154
|1.8014
|306
|2008.09.30 16:30
|t/p
|153
|0.10
|1.8014
|1.8154
|1.8014
|70.00
|10757.58
|307
|2008.09.30 16:30
|sell
|154
|0.10
|1.8010
|1.8080
|1.7940
|308
|2008.09.30 17:44
|t/p
|154
|0.10
|1.7940
|1.8080
|1.7940
|70.00
|10827.58
|309
|2008.09.30 17:44
|sell
|155
|0.10
|1.7936
|1.8006
|1.7866
|310
|2008.09.30 17:58
|t/p
|155
|0.10
|1.7866
|1.8006
|1.7866
|70.00
|10897.58
|311
|2008.09.30 17:58
|sell
|156
|0.10
|1.7862
|1.7932
|1.7792
|312
|2008.09.30 18:05
|t/p
|156
|0.10
|1.7792
|1.7932
|1.7792
|70.00
|10967.58
|313
|2008.09.30 18:05
|sell
|157
|0.10
|1.7788
|1.7858
|1.7718
|314
|2008.09.30 19:21
|s/l
|157
|0.10
|1.7858
|1.7858
|1.7718
|-70.00
|10897.58
|315
|2008.09.30 19:21
|sell
|158
|0.10
|1.7854
|1.7924
|1.7784
|316
|2008.09.30 20:09
|t/p
|158
|0.10
|1.7784
|1.7924
|1.7784
|70.00
|10967.58
|317
|2008.09.30 20:09
|sell
|159
|0.10
|1.7780
|1.7850
|1.7710
|318
|2008.10.01 02:46
|s/l
|159
|0.10
|1.7850
|1.7850
|1.7710
|-70.82
|10896.76
|319
|2008.10.01 02:46
|sell
|160
|0.10
|1.7846
|1.7916
|1.7776
|320
|2008.10.01 11:16
|t/p
|160
|0.10
|1.7776
|1.7916
|1.7776
|70.00
|10966.76
|321
|2008.10.01 11:16
|sell
|161
|0.10
|1.7772
|1.7842
|1.7702
|322
|2008.10.01 12:33
|s/l
|161
|0.10
|1.7842
|1.7842
|1.7702
|-70.00
|10896.76
|323
|2008.10.01 12:33
|sell
|162
|0.10
|1.7838
|1.7908
|1.7768
|324
|2008.10.01 15:03
|t/p
|162
|0.10
|1.7768
|1.7908
|1.7768
|70.00
|10966.76
|325
|2008.10.01 15:03
|sell
|163
|0.10
|1.7764
|1.7834
|1.7694
|326
|2008.10.01 16:12
|t/p
|163
|0.10
|1.7694
|1.7834
|1.7694
|70.00
|11036.76
|327
|2008.10.01 16:12
|sell
|164
|0.10
|1.7690
|1.7760
|1.7620
|328
|2008.10.01 18:19
|s/l
|164
|0.10
|1.7760
|1.7760
|1.7620
|-70.00
|10966.76
|329
|2008.10.01 18:19
|sell
|165
|0.10
|1.7756
|1.7826
|1.7686
|330
|2008.10.02 02:16
|t/p
|165
|0.10
|1.7686
|1.7826
|1.7686
|67.54
|11034.30
|331
|2008.10.02 02:16
|sell
|166
|0.10
|1.7682
|1.7752
|1.7612
|332
|2008.10.02 10:44
|t/p
|166
|0.10
|1.7612
|1.7752
|1.7612
|70.00
|11104.30
|333
|2008.10.02 10:44
|sell
|167
|0.10
|1.7608
|1.7678
|1.7538
|334
|2008.10.02 11:12
|s/l
|167
|0.10
|1.7678
|1.7678
|1.7538
|-70.00
|11034.30
|335
|2008.10.02 11:12
|sell
|168
|0.10
|1.7674
|1.7744
|1.7604
|336
|2008.10.02 15:46
|t/p
|168
|0.10
|1.7604
|1.7744
|1.7604
|70.00
|11104.30
|337
|2008.10.02 15:46
|sell
|169
|0.10
|1.7600
|1.7670
|1.7530
|338
|2008.10.02 19:01
|s/l
|169
|0.10
|1.7670
|1.7670
|1.7530
|-70.00
|11034.30
|339
|2008.10.02 19:01
|sell
|170
|0.10
|1.7666
|1.7736
|1.7596
|340
|2008.10.03 08:27
|s/l
|170
|0.10
|1.7736
|1.7736
|1.7596
|-70.82
|10963.48
|341
|2008.10.03 08:27
|sell
|171
|0.10
|1.7732
|1.7802
|1.7662
|342
|2008.10.03 09:52
|t/p
|171
|0.10
|1.7662
|1.7802
|1.7662
|70.00
|11033.48
|343
|2008.10.03 09:52
|sell
|172
|0.10
|1.7658
|1.7728
|1.7588
|344
|2008.10.03 11:24
|s/l
|172
|0.10
|1.7728
|1.7728
|1.7588
|-70.00
|10963.48
|345
|2008.10.03 11:24
|sell
|173
|0.10
|1.7724
|1.7794
|1.7654
|346
|2008.10.03 15:32
|t/p
|173
|0.10
|1.7654
|1.7794
|1.7654
|70.00
|11033.48
|347
|2008.10.03 15:32
|sell
|174
|0.10
|1.7650
|1.7720
|1.7580
|348
|2008.10.03 15:51
|t/p
|174
|0.10
|1.7580
|1.7720
|1.7580
|70.00
|11103.48
|349
|2008.10.03 15:51
|sell
|175
|0.10
|1.7576
|1.7646
|1.7506
|350
|2008.10.03 16:37
|s/l
|175
|0.10
|1.7646
|1.7646
|1.7506
|-70.00
|11033.48
|351
|2008.10.03 16:37
|sell
|176
|0.10
|1.7642
|1.7712
|1.7572
|352
|2008.10.03 17:31
|s/l
|176
|0.10
|1.7712
|1.7712
|1.7572
|-70.00
|10963.48
|353
|2008.10.03 17:31
|sell
|177
|0.10
|1.7708
|1.7778
|1.7638
|354
|2008.10.03 17:55
|s/l
|177
|0.10
|1.7778
|1.7778
|1.7638
|-70.00
|10893.48
|355
|2008.10.03 17:55
|sell
|178
|0.10
|1.7774
|1.7844
|1.7704
|356
|2008.10.05 23:59
|t/p
|178
|0.10
|1.7704
|1.7844
|1.7704
|70.00
|10963.48
|357
|2008.10.05 23:59
|sell
|179
|0.10
|1.7695
|1.7765
|1.7625
|358
|2008.10.06 00:55
|t/p
|179
|0.10
|1.7625
|1.7765
|1.7625
|69.18
|11032.66
|359
|2008.10.06 00:55
|sell
|180
|0.10
|1.7621
|1.7691
|1.7551
|360
|2008.10.06 02:11
|s/l
|180
|0.10
|1.7691
|1.7691
|1.7551
|-70.00
|10962.66
|361
|2008.10.06 02:11
|sell
|181
|0.10
|1.7687
|1.7757
|1.7617
|362
|2008.10.06 06:10
|t/p
|181
|0.10
|1.7617
|1.7757
|1.7617
|70.00
|11032.66
|363
|2008.10.06 06:10
|sell
|182
|0.10
|1.7613
|1.7683
|1.7543
|364
|2008.10.06 11:17
|t/p
|182
|0.10
|1.7543
|1.7683
|1.7543
|70.00
|11102.66
|365
|2008.10.06 11:17
|sell
|183
|0.10
|1.7539
|1.7609
|1.7469
|366
|2008.10.06 14:54
|s/l
|183
|0.10
|1.7609
|1.7609
|1.7469
|-70.00
|11032.66
|367
|2008.10.06 14:54
|sell
|184
|0.10
|1.7605
|1.7675
|1.7535
|368
|2008.10.06 16:20
|t/p
|184
|0.10
|1.7535
|1.7675
|1.7535
|70.00
|11102.66
|369
|2008.10.06 16:20
|sell
|185
|0.10
|1.7531
|1.7601
|1.7461
|370
|2008.10.06 17:13
|t/p
|185
|0.10
|1.7461
|1.7601
|1.7461
|70.00
|11172.66
|371
|2008.10.06 17:13
|sell
|186
|0.10
|1.7457
|1.7527
|1.7387
|372
|2008.10.06 17:19
|t/p
|186
|0.10
|1.7387
|1.7527
|1.7387
|70.00
|11242.66
|373
|2008.10.06 17:19
|sell
|187
|0.10
|1.7383
|1.7453
|1.7313
|374
|2008.10.06 22:30
|s/l
|187
|0.10
|1.7453
|1.7453
|1.7313
|-70.00
|11172.66
|375
|2008.10.06 22:30
|sell
|188
|0.10
|1.7449
|1.7519
|1.7379
|376
|2008.10.07 06:46
|s/l
|188
|0.10
|1.7519
|1.7519
|1.7379
|-70.82
|11101.84
|377
|2008.10.07 06:46
|sell
|189
|0.10
|1.7515
|1.7585
|1.7445
|378
|2008.10.07 06:49
|s/l
|189
|0.10
|1.7585
|1.7585
|1.7445
|-70.00
|11031.84
|379
|2008.10.07 06:49
|sell
|190
|0.10
|1.7584
|1.7654
|1.7514
|380
|2008.10.07 06:52
|t/p
|190
|0.10
|1.7514
|1.7654
|1.7514
|70.00
|11101.84
|381
|2008.10.07 06:52
|sell
|191
|0.10
|1.7509
|1.7579
|1.7439
|382
|2008.10.07 07:09
|s/l
|191
|0.10
|1.7579
|1.7579
|1.7439
|-70.00
|11031.84
|383
|2008.10.07 07:09
|sell
|192
|0.10
|1.7575
|1.7645
|1.7505
|384
|2008.10.07 08:55
|t/p
|192
|0.10
|1.7505
|1.7645
|1.7505
|70.00
|11101.84
|385
|2008.10.07 08:55
|sell
|193
|0.10
|1.7501
|1.7571
|1.7431
|386
|2008.10.07 09:18
|s/l
|193
|0.10
|1.7571
|1.7571
|1.7431
|-70.00
|11031.84
|387
|2008.10.07 09:18
|sell
|194
|0.10
|1.7567
|1.7637
|1.7497
|388
|2008.10.07 10:54
|t/p
|194
|0.10
|1.7497
|1.7637
|1.7497
|70.00
|11101.84
|389
|2008.10.07 10:54
|sell
|195
|0.10
|1.7493
|1.7563
|1.7423
|390
|2008.10.07 11:04
|t/p
|195
|0.10
|1.7423
|1.7563
|1.7423
|70.00
|11171.84
|391
|2008.10.07 11:04
|sell
|196
|0.10
|1.7419
|1.7489
|1.7349
|392
|2008.10.07 11:14
|t/p
|196
|0.10
|1.7349
|1.7489
|1.7349
|70.00
|11241.84
|393
|2008.10.07 11:14
|sell
|197
|0.10
|1.7345
|1.7415
|1.7275
|394
|2008.10.07 12:38
|s/l
|197
|0.10
|1.7415
|1.7415
|1.7275
|-70.00
|11171.84
|395
|2008.10.07 12:38
|sell
|198
|0.10
|1.7411
|1.7481
|1.7341
|396
|2008.10.07 14:49
|s/l
|198
|0.10
|1.7481
|1.7481
|1.7341
|-70.00
|11101.84
|397
|2008.10.07 14:49
|sell
|199
|0.10
|1.7477
|1.7547
|1.7407
|398
|2008.10.07 16:00
|s/l
|199
|0.10
|1.7547
|1.7547
|1.7407
|-70.00
|11031.84
|399
|2008.10.07 16:00
|sell
|200
|0.10
|1.7543
|1.7613
|1.7473
|400
|2008.10.07 16:29
|s/l
|200
|0.10
|1.7613
|1.7613
|1.7473
|-70.00
|10961.84
|401
|2008.10.07 16:29
|sell
|201
|0.10
|1.7609
|1.7679
|1.7539
|402
|2008.10.07 18:13
|t/p
|201
|0.10
|1.7539
|1.7679
|1.7539
|70.00
|11031.84
|403
|2008.10.07 18:13
|sell
|202
|0.10
|1.7535
|1.7605
|1.7465
|404
|2008.10.07 20:28
|t/p
|202
|0.10
|1.7465
|1.7605
|1.7465
|70.00
|11101.84
|405
|2008.10.07 20:28
|sell
|203
|0.10
|1.7461
|1.7531
|1.7391
|406
|2008.10.07 21:48
|s/l
|203
|0.10
|1.7531
|1.7531
|1.7391
|-70.00
|11031.84
|407
|2008.10.07 21:48
|sell
|204
|0.10
|1.7527
|1.7597
|1.7457
|408
|2008.10.07 23:54
|t/p
|204
|0.10
|1.7457
|1.7597
|1.7457
|70.00
|11101.84
|409
|2008.10.07 23:54
|sell
|205
|0.10
|1.7453
|1.7523
|1.7383
|410
|2008.10.08 00:47
|s/l
|205
|0.10
|1.7523
|1.7523
|1.7383
|-70.82
|11031.02
|411
|2008.10.08 00:47
|sell
|206
|0.10
|1.7519
|1.7589
|1.7449
|412
|2008.10.08 02:10
|t/p
|206
|0.10
|1.7449
|1.7589
|1.7449
|70.00
|11101.02
|413
|2008.10.08 02:10
|sell
|207
|0.10
|1.7445
|1.7515
|1.7375
|414
|2008.10.08 04:22
|s/l
|207
|0.10
|1.7515
|1.7515
|1.7375
|-70.00
|11031.02
|415
|2008.10.08 04:22
|sell
|208
|0.10
|1.7511
|1.7581
|1.7441
|416
|2008.10.08 07:36
|s/l
|208
|0.10
|1.7581
|1.7581
|1.7441
|-70.00
|10961.02
|417
|2008.10.08 07:36
|sell
|209
|0.10
|1.7577
|1.7647
|1.7507
|418
|2008.10.08 07:49
|t/p
|209
|0.10
|1.7507
|1.7647
|1.7507
|70.00
|11031.02
|419
|2008.10.08 07:49
|sell
|210
|0.10
|1.7503
|1.7573
|1.7433
|420
|2008.10.08 08:37
|t/p
|210
|0.10
|1.7433
|1.7573
|1.7433
|70.00
|11101.02
|421
|2008.10.08 08:37
|sell
|211
|0.10
|1.7429
|1.7499
|1.7359
|422
|2008.10.08 09:31
|s/l
|211
|0.10
|1.7499
|1.7499
|1.7359
|-70.00
|11031.02
|423
|2008.10.08 09:31
|sell
|212
|0.10
|1.7495
|1.7565
|1.7425
|424
|2008.10.08 09:44
|s/l
|212
|0.10
|1.7565
|1.7565
|1.7425
|-70.00
|10961.02
|425
|2008.10.08 09:44
|sell
|213
|0.10
|1.7561
|1.7631
|1.7491
|426
|2008.10.08 10:11
|s/l
|213
|0.10
|1.7631
|1.7631
|1.7491
|-70.00
|10891.02
|427
|2008.10.08 10:11
|sell
|214
|0.10
|1.7627
|1.7697
|1.7557
|428
|2008.10.08 10:29
|t/p
|214
|0.10
|1.7557
|1.7697
|1.7557
|70.00
|10961.02
|429
|2008.10.08 10:29
|sell
|215
|0.10
|1.7553
|1.7623
|1.7483
|430
|2008.10.08 12:28
|t/p
|215
|0.10
|1.7483
|1.7623
|1.7483
|70.00
|11031.02
|431
|2008.10.08 12:28
|sell
|216
|0.10
|1.7479
|1.7549
|1.7409
|432
|2008.10.08 14:08
|s/l
|216
|0.10
|1.7549
|1.7549
|1.7409
|-70.00
|10961.02
|433
|2008.10.08 14:08
|sell
|217
|0.10
|1.7545
|1.7615
|1.7475
|434
|2008.10.08 15:49
|t/p
|217
|0.10
|1.7475
|1.7615
|1.7475
|70.00
|11031.02
|435
|2008.10.08 15:49
|sell
|218
|0.10
|1.7471
|1.7541
|1.7401
|436
|2008.10.08 16:33
|t/p
|218
|0.10
|1.7401
|1.7541
|1.7401
|70.00
|11101.02
|437
|2008.10.08 16:33
|sell
|219
|0.10
|1.7397
|1.7467
|1.7327
|438
|2008.10.08 17:49
|t/p
|219
|0.10
|1.7327
|1.7467
|1.7327
|70.00
|11171.02
|439
|2008.10.08 17:49
|sell
|220
|0.10
|1.7323
|1.7393
|1.7253
|440
|2008.10.09 02:19
|t/p
|220
|0.10
|1.7253
|1.7393
|1.7253
|67.54
|11238.56
|441
|2008.10.09 02:19
|sell
|221
|0.10
|1.7249
|1.7319
|1.7179
|442
|2008.10.09 04:01
|t/p
|221
|0.10
|1.7179
|1.7319
|1.7179
|70.00
|11308.56
|443
|2008.10.09 04:01
|sell
|222
|0.10
|1.7175
|1.7245
|1.7105
|444
|2008.10.09 04:51
|s/l
|222
|0.10
|1.7245
|1.7245
|1.7105
|-70.00
|11238.56
|445
|2008.10.09 04:51
|sell
|223
|0.10
|1.7241
|1.7311
|1.7171
|446
|2008.10.09 05:42
|s/l
|223
|0.10
|1.7311
|1.7311
|1.7171
|-70.00
|11168.56
|447
|2008.10.09 05:42
|sell
|224
|0.10
|1.7307
|1.7377
|1.7237
|448
|2008.10.09 08:06
|t/p
|224
|0.10
|1.7237
|1.7377
|1.7237
|70.00
|11238.56
|449
|2008.10.09 08:06
|sell
|225
|0.10
|1.7233
|1.7303
|1.7163
|450
|2008.10.09 11:00
|s/l
|225
|0.10
|1.7303
|1.7303
|1.7163
|-70.00
|11168.56
|451
|2008.10.09 11:00
|sell
|226
|0.10
|1.7299
|1.7369
|1.7229
|452
|2008.10.09 12:58
|s/l
|226
|0.10
|1.7369
|1.7369
|1.7229
|-70.00
|11098.56
|453
|2008.10.09 12:58
|sell
|227
|0.10
|1.7365
|1.7435
|1.7295
|454
|2008.10.09 13:26
|t/p
|227
|0.10
|1.7295
|1.7435
|1.7295
|70.00
|11168.56
|455
|2008.10.09 13:26
|sell
|228
|0.10
|1.7291
|1.7361
|1.7221
|456
|2008.10.09 14:49
|s/l
|228
|0.10
|1.7361
|1.7361
|1.7221
|-70.00
|11098.56
|457
|2008.10.09 14:49
|sell
|229
|0.10
|1.7357
|1.7427
|1.7287
|458
|2008.10.09 17:23
|t/p
|229
|0.10
|1.7287
|1.7427
|1.7287
|70.00
|11168.56
|459
|2008.10.09 17:23
|sell
|230
|0.10
|1.7283
|1.7353
|1.7213
|460
|2008.10.09 17:53
|t/p
|230
|0.10
|1.7213
|1.7353
|1.7213
|70.00
|11238.56
|461
|2008.10.09 17:53
|sell
|231
|0.10
|1.7209
|1.7279
|1.7139
|462
|2008.10.09 22:46
|t/p
|231
|0.10
|1.7139
|1.7279
|1.7139
|70.00
|11308.56
|463
|2008.10.09 22:46
|sell
|232
|0.10
|1.7135
|1.7205
|1.7065
|464
|2008.10.09 22:50
|t/p
|232
|0.10
|1.7065
|1.7205
|1.7065
|70.00
|11378.56
|465
|2008.10.09 22:50
|sell
|233
|0.10
|1.7061
|1.7131
|1.6991
|466
|2008.10.10 06:13
|t/p
|233
|0.10
|1.6991
|1.7131
|1.6991
|69.18
|11447.74
|467
|2008.10.10 06:13
|sell
|234
|0.10
|1.6987
|1.7057
|1.6917
|468
|2008.10.10 07:20
|t/p
|234
|0.10
|1.6917
|1.7057
|1.6917
|70.00
|11517.74
|469
|2008.10.10 07:20
|sell
|235
|0.10
|1.6913
|1.6983
|1.6843
|470
|2008.10.10 07:52
|t/p
|235
|0.10
|1.6843
|1.6983
|1.6843
|70.00
|11587.74
|471
|2008.10.10 07:52
|sell
|236
|0.10
|1.6838
|1.6908
|1.6768
|472
|2008.10.10 09:33
|s/l
|236
|0.10
|1.6908
|1.6908
|1.6768
|-70.00
|11517.74
|473
|2008.10.10 09:33
|sell
|237
|0.10
|1.6904
|1.6974
|1.6834
|474
|2008.10.10 13:28
|s/l
|237
|0.10
|1.6974
|1.6974
|1.6834
|-70.00
|11447.74
|475
|2008.10.10 13:28
|sell
|238
|0.10
|1.6970
|1.7040
|1.6900
|476
|2008.10.10 15:10
|s/l
|238
|0.10
|1.7040
|1.7040
|1.6900
|-70.00
|11377.74
|477
|2008.10.10 15:10
|sell
|239
|0.10
|1.7036
|1.7106
|1.6966
|478
|2008.10.10 17:08
|s/l
|239
|0.10
|1.7106
|1.7106
|1.6966
|-70.00
|11307.74
|479
|2008.10.10 17:08
|sell
|240
|0.10
|1.7102
|1.7172
|1.7032
|480
|2008.10.10 17:13
|s/l
|240
|0.10
|1.7172
|1.7172
|1.7032
|-70.00
|11237.74
|481
|2008.10.10 17:13
|sell
|241
|0.10
|1.7168
|1.7238
|1.7098
|482
|2008.10.10 17:28
|t/p
|241
|0.10
|1.7098
|1.7238
|1.7098
|70.00
|11307.74
|483
|2008.10.10 17:28
|sell
|242
|0.10
|1.7094
|1.7164
|1.7024
|484
|2008.10.10 17:59
|t/p
|242
|0.10
|1.7024
|1.7164
|1.7024
|70.00
|11377.74
|485
|2008.10.10 17:59
|sell
|243
|0.10
|1.7020
|1.7090
|1.6950
|486
|2008.10.10 20:39
|t/p
|243
|0.10
|1.6950
|1.7090
|1.6950
|70.00
|11447.74
|487
|2008.10.10 20:39
|sell
|244
|0.10
|1.6946
|1.7016
|1.6876
|488
|2008.10.10 21:28
|t/p
|244
|0.10
|1.6876
|1.7016
|1.6876
|70.00
|11517.74
|489
|2008.10.10 21:28
|sell
|245
|0.10
|1.6872
|1.6942
|1.6802
|490
|2008.10.10 22:11
|s/l
|245
|0.10
|1.6942
|1.6942
|1.6802
|-70.00
|11447.74
|491
|2008.10.10 22:11
|sell
|246
|0.10
|1.6939
|1.7009
|1.6869
|492
|2008.10.10 22:16
|s/l
|246
|0.10
|1.7009
|1.7009
|1.6869
|-70.00
|11377.74
|493
|2008.10.10 22:16
|sell
|247
|0.10
|1.7005
|1.7075
|1.6935
|494
|2008.10.10 22:36
|s/l
|247
|0.10
|1.7075
|1.7075
|1.6935
|-70.00
|11307.74
|495
|2008.10.10 22:36
|sell
|248
|0.10
|1.7071
|1.7141
|1.7001
|496
|2008.10.10 22:40
|t/p
|248
|0.10
|1.7001
|1.7141
|1.7001
|70.00
|11377.74
|497
|2008.10.10 22:40
|sell
|249
|0.10
|1.6994
|1.7064
|1.6924
|498
|2008.10.10 22:40
|t/p
|249
|0.10
|1.6924
|1.7064
|1.6924
|70.00
|11447.74
|499
|2008.10.10 22:41
|sell
|250
|0.10
|1.6986
|1.7056
|1.6916
|500
|2008.10.10 22:42
|s/l
|250
|0.10
|1.7056
|1.7056
|1.6916
|-70.00
|11377.74
|501
|2008.10.10 22:42
|sell
|251
|0.10
|1.7052
|1.7122
|1.6982
|502
|2008.10.13 00:00
|s/l
|251
|0.10
|1.7122
|1.7122
|1.6982
|-70.82
|11306.92
|503
|2008.10.13 00:00
|sell
|252
|0.10
|1.7150
|1.7220
|1.7080
|504
|2008.10.13 04:14
|t/p
|252
|0.10
|1.7080
|1.7220
|1.7080
|70.00
|11376.92
|505
|2008.10.13 04:14
|sell
|253
|0.10
|1.7076
|1.7146
|1.7006
|506
|2008.10.13 05:47
|t/p
|253
|0.10
|1.7006
|1.7146
|1.7006
|70.00
|11446.92
|507
|2008.10.13 05:47
|sell
|254
|0.10
|1.7002
|1.7072
|1.6932
|508
|2008.10.13 05:49
|t/p
|254
|0.10
|1.6932
|1.7072
|1.6932
|70.00
|11516.92
|509
|2008.10.13 05:49
|sell
|255
|0.10
|1.6927
|1.6997
|1.6857
|510
|2008.10.13 05:49
|t/p
|255
|0.10
|1.6857
|1.6997
|1.6857
|70.00
|11586.92
|511
|2008.10.13 05:50
|sell
|256
|0.10
|1.6950
|1.7020
|1.6880
|512
|2008.10.13 06:10
|s/l
|256
|0.10
|1.7020
|1.7020
|1.6880
|-70.00
|11516.92
|513
|2008.10.13 06:10
|sell
|257
|0.10
|1.7016
|1.7086
|1.6946
|514
|2008.10.13 08:40
|s/l
|257
|0.10
|1.7086
|1.7086
|1.6946
|-70.00
|11446.92
|515
|2008.10.13 08:40
|sell
|258
|0.10
|1.7082
|1.7152
|1.7012
|516
|2008.10.13 09:14
|s/l
|258
|0.10
|1.7152
|1.7152
|1.7012
|-70.00
|11376.92
|517
|2008.10.13 09:14
|sell
|259
|0.10
|1.7148
|1.7218
|1.7078
|518
|2008.10.13 09:38
|s/l
|259
|0.10
|1.7218
|1.7218
|1.7078
|-70.00
|11306.92
|519
|2008.10.13 09:38
|sell
|260
|0.10
|1.7214
|1.7284
|1.7144
|520
|2008.10.13 10:08
|t/p
|260
|0.10
|1.7144
|1.7284
|1.7144
|70.00
|11376.92
|521
|2008.10.13 10:08
|sell
|261
|0.10
|1.7140
|1.7210
|1.7070
|522
|2008.10.13 12:25
|s/l
|261
|0.10
|1.7210
|1.7210
|1.7070
|-70.00
|11306.92
|523
|2008.10.13 12:25
|sell
|262
|0.10
|1.7206
|1.7276
|1.7136
|524
|2008.10.13 13:53
|s/l
|262
|0.10
|1.7276
|1.7276
|1.7136
|-70.00
|11236.92
|525
|2008.10.13 13:53
|sell
|263
|0.10
|1.7272
|1.7342
|1.7202
|526
|2008.10.13 15:05
|s/l
|263
|0.10
|1.7342
|1.7342
|1.7202
|-70.00
|11166.92
|527
|2008.10.13 15:05
|sell
|264
|0.10
|1.7338
|1.7408
|1.7268
|528
|2008.10.13 16:35
|s/l
|264
|0.10
|1.7408
|1.7408
|1.7268
|-70.00
|11096.92
|529
|2008.10.13 16:35
|sell
|265
|0.10
|1.7404
|1.7474
|1.7334
|530
|2008.10.13 19:15
|t/p
|265
|0.10
|1.7334
|1.7474
|1.7334
|70.00
|11166.92
|531
|2008.10.13 19:15
|sell
|266
|0.10
|1.7330
|1.7400
|1.7260
|532
|2008.10.14 00:29
|s/l
|266
|0.10
|1.7400
|1.7400
|1.7260
|-70.82
|11096.10
|533
|2008.10.14 00:29
|sell
|267
|0.10
|1.7396
|1.7466
|1.7326
|534
|2008.10.14 03:16
|s/l
|267
|0.10
|1.7466
|1.7466
|1.7326
|-70.00
|11026.10
|535
|2008.10.14 03:16
|sell
|268
|0.10
|1.7462
|1.7532
|1.7392
|536
|2008.10.14 06:58
|s/l
|268
|0.10
|1.7532
|1.7532
|1.7392
|-70.00
|10956.10
|537
|2008.10.14 06:58
|sell
|269
|0.10
|1.7528
|1.7598
|1.7458
|538
|2008.10.14 09:39
|t/p
|269
|0.10
|1.7458
|1.7598
|1.7458
|70.00
|11026.10
|539
|2008.10.14 09:39
|sell
|270
|0.10
|1.7454
|1.7524
|1.7384
|540
|2008.10.14 11:04
|s/l
|270
|0.10
|1.7524
|1.7524
|1.7384
|-70.00
|10956.10
|541
|2008.10.14 11:04
|sell
|271
|0.10
|1.7520
|1.7590
|1.7450
|542
|2008.10.14 13:26
|s/l
|271
|0.10
|1.7590
|1.7590
|1.7450
|-70.00
|10886.10
|543
|2008.10.14 13:26
|sell
|272
|0.10
|1.7586
|1.7656
|1.7516
|544
|2008.10.14 16:12
|t/p
|272
|0.10
|1.7516
|1.7656
|1.7516
|70.00
|10956.10
|545
|2008.10.14 16:12
|sell
|273
|0.10
|1.7512
|1.7582
|1.7442
|546
|2008.10.14 20:07
|t/p
|273
|0.10
|1.7442
|1.7582
|1.7442
|70.00
|11026.10
|547
|2008.10.14 20:07
|sell
|274
|0.10
|1.7438
|1.7508
|1.7368
|548
|2008.10.15 12:38
|s/l
|274
|0.10
|1.7508
|1.7508
|1.7368
|-70.82
|10955.28
|549
|2008.10.15 12:38
|sell
|275
|0.10
|1.7504
|1.7574
|1.7434
|550
|2008.10.15 13:35
|s/l
|275
|0.10
|1.7574
|1.7574
|1.7434
|-70.00
|10885.28
|551
|2008.10.15 13:35
|sell
|276
|0.10
|1.7570
|1.7640
|1.7500
|552
|2008.10.15 17:52
|t/p
|276
|0.10
|1.7500
|1.7640
|1.7500
|70.00
|10955.28
|553
|2008.10.15 17:52
|sell
|277
|0.10
|1.7496
|1.7566
|1.7426
|554
|2008.10.15 19:06
|t/p
|277
|0.10
|1.7426
|1.7566
|1.7426
|70.00
|11025.28
|555
|2008.10.15 19:06
|sell
|278
|0.10
|1.7422
|1.7492
|1.7352
|556
|2008.10.15 20:27
|t/p
|278
|0.10
|1.7352
|1.7492
|1.7352
|70.00
|11095.28
|557
|2008.10.15 20:27
|sell
|279
|0.10
|1.7348
|1.7418
|1.7278
|558
|2008.10.15 23:05
|t/p
|279
|0.10
|1.7278
|1.7418
|1.7278
|70.00
|11165.28
|559
|2008.10.15 23:05
|sell
|280
|0.10
|1.7274
|1.7344
|1.7204
|560
|2008.10.16 00:11
|t/p
|280
|0.10
|1.7204
|1.7344
|1.7204
|67.54
|11232.82
|561
|2008.10.16 00:11
|sell
|281
|0.10
|1.7199
|1.7269
|1.7129
|562
|2008.10.16 03:44
|s/l
|281
|0.10
|1.7269
|1.7269
|1.7129
|-70.00
|11162.82
|563
|2008.10.16 03:44
|sell
|282
|0.10
|1.7266
|1.7336
|1.7196
|564
|2008.10.16 05:02
|s/l
|282
|0.10
|1.7336
|1.7336
|1.7196
|-70.00
|11092.82
|565
|2008.10.16 05:02
|sell
|283
|0.10
|1.7332
|1.7402
|1.7262
|566
|2008.10.16 07:15
|t/p
|283
|0.10
|1.7262
|1.7402
|1.7262
|70.00
|11162.82
|567
|2008.10.16 07:15
|sell
|284
|0.10
|1.7258
|1.7328
|1.7188
|568
|2008.10.16 08:10
|s/l
|284
|0.10
|1.7328
|1.7328
|1.7188
|-70.00
|11092.82
|569
|2008.10.16 08:10
|sell
|285
|0.10
|1.7324
|1.7394
|1.7254
|570
|2008.10.16 08:39
|t/p
|285
|0.10
|1.7254
|1.7394
|1.7254
|70.00
|11162.82
|571
|2008.10.16 08:39
|sell
|286
|0.10
|1.7250
|1.7320
|1.7180
|572
|2008.10.16 16:17
|t/p
|286
|0.10
|1.7180
|1.7320
|1.7180
|70.00
|11232.82
|573
|2008.10.16 16:17
|sell
|287
|0.10
|1.7176
|1.7246
|1.7106
|574
|2008.10.16 17:44
|s/l
|287
|0.10
|1.7246
|1.7246
|1.7106
|-70.00
|11162.82
|575
|2008.10.16 17:44
|sell
|288
|0.10
|1.7242
|1.7312
|1.7172
|576
|2008.10.16 21:49
|s/l
|288
|0.10
|1.7312
|1.7312
|1.7172
|-70.00
|11092.82
|577
|2008.10.16 21:49
|sell
|289
|0.10
|1.7308
|1.7378
|1.7238
|578
|2008.10.17 10:08
|s/l
|289
|0.10
|1.7378
|1.7378
|1.7238
|-70.82
|11022.00
|579
|2008.10.17 10:08
|sell
|290
|0.10
|1.7374
|1.7444
|1.7304
|580
|2008.10.17 10:51
|t/p
|290
|0.10
|1.7304
|1.7444
|1.7304
|70.00
|11092.00
|581
|2008.10.17 10:51
|sell
|291
|0.10
|1.7300
|1.7370
|1.7230
|582
|2008.10.17 17:26
|t/p
|291
|0.10
|1.7230
|1.7370
|1.7230
|70.00
|11162.00
|583
|2008.10.17 17:26
|sell
|292
|0.10
|1.7226
|1.7296
|1.7156
|584
|2008.10.17 18:12
|s/l
|292
|0.10
|1.7296
|1.7296
|1.7156
|-70.00
|11092.00
|585
|2008.10.17 18:12
|sell
|293
|0.10
|1.7292
|1.7362
|1.7222
|586
|2008.10.20 07:17
|s/l
|293
|0.10
|1.7362
|1.7362
|1.7222
|-70.82
|11021.18
|587
|2008.10.20 07:17
|sell
|294
|0.10
|1.7358
|1.7428
|1.7288
|588
|2008.10.20 09:10
|s/l
|294
|0.10
|1.7428
|1.7428
|1.7288
|-70.00
|10951.18
|589
|2008.10.20 09:10
|sell
|295
|0.10
|1.7424
|1.7494
|1.7354
|590
|2008.10.20 09:55
|s/l
|295
|0.10
|1.7494
|1.7494
|1.7354
|-70.00
|10881.18
|591
|2008.10.20 09:55
|sell
|296
|0.10
|1.7490
|1.7560
|1.7420
|592
|2008.10.20 13:51
|t/p
|296
|0.10
|1.7420
|1.7560
|1.7420
|70.00
|10951.18
|593
|2008.10.20 13:51
|sell
|297
|0.10
|1.7416
|1.7486
|1.7346
|594
|2008.10.20 16:12
|t/p
|297
|0.10
|1.7346
|1.7486
|1.7346
|70.00
|11021.18
|595
|2008.10.20 16:12
|sell
|298
|0.10
|1.7342
|1.7412
|1.7272
|596
|2008.10.20 16:31
|t/p
|298
|0.10
|1.7272
|1.7412
|1.7272
|70.00
|11091.18
|597
|2008.10.20 16:31
|sell
|299
|0.10
|1.7268
|1.7338
|1.7198
|598
|2008.10.20 17:16
|t/p
|299
|0.10
|1.7198
|1.7338
|1.7198
|70.00
|11161.18
|599
|2008.10.20 17:16
|sell
|300
|0.10
|1.7194
|1.7264
|1.7124
|600
|2008.10.20 17:53
|t/p
|300
|0.10
|1.7124
|1.7264
|1.7124
|70.00
|11231.18
|601
|2008.10.20 17:53
|sell
|301
|0.10
|1.7120
|1.7190
|1.7050
|602
|2008.10.21 00:21
|s/l
|301
|0.10
|1.7190
|1.7190
|1.7050
|-70.82
|11160.37
|603
|2008.10.21 00:21
|sell
|302
|0.10
|1.7186
|1.7256
|1.7116
|604
|2008.10.21 09:46
|t/p
|302
|0.10
|1.7116
|1.7256
|1.7116
|70.00
|11230.37
|605
|2008.10.21 09:46
|buy
|303
|0.10
|1.7116
|1.7046
|1.7186
|606
|2008.10.21 11:27
|s/l
|303
|0.10
|1.7046
|1.7046
|1.7186
|-70.00
|11160.37
|607
|2008.10.21 11:27
|buy
|304
|0.10
|1.7050
|1.6980
|1.7120
|608
|2008.10.21 14:31
|s/l
|304
|0.10
|1.6980
|1.6980
|1.7120
|-70.00
|11090.37
|609
|2008.10.21 14:31
|buy
|305
|0.10
|1.6984
|1.6914
|1.7054
|610
|2008.10.21 18:48
|s/l
|305
|0.10
|1.6914
|1.6914
|1.7054
|-70.00
|11020.37
|611
|2008.10.21 18:48
|sell
|306
|0.10
|1.6914
|1.6984
|1.6844
|612
|2008.10.21 18:59
|t/p
|306
|0.10
|1.6844
|1.6984
|1.6844
|70.00
|11090.37
|613
|2008.10.21 18:59
|sell
|307
|0.10
|1.6840
|1.6910
|1.6770
|614
|2008.10.21 19:13
|s/l
|307
|0.10
|1.6910
|1.6910
|1.6770
|-70.00
|11020.37
|615
|2008.10.21 19:13
|sell
|308
|0.10
|1.6906
|1.6976
|1.6836
|616
|2008.10.21 22:18
|t/p
|308
|0.10
|1.6836
|1.6976
|1.6836
|70.00
|11090.37
|617
|2008.10.21 22:18
|buy
|309
|0.10
|1.6836
|1.6766
|1.6906
|618
|2008.10.21 22:32
|s/l
|309
|0.10
|1.6766
|1.6766
|1.6906
|-70.00
|11020.37
|619
|2008.10.21 22:32
|buy
|310
|0.10
|1.6770
|1.6700
|1.6840
|620
|2008.10.21 22:47
|s/l
|310
|0.10
|1.6700
|1.6700
|1.6840
|-70.00
|10950.37
|621
|2008.10.21 22:47
|buy
|311
|0.10
|1.6704
|1.6634
|1.6774
|622
|2008.10.22 02:19
|s/l
|311
|0.10
|1.6634
|1.6634
|1.6774
|-69.56
|10880.81
|623
|2008.10.22 02:19
|buy
|312
|0.10
|1.6638
|1.6568
|1.6708
|624
|2008.10.22 02:45
|s/l
|312
|0.10
|1.6568
|1.6568
|1.6708
|-70.00
|10810.81
|625
|2008.10.22 02:45
|buy
|313
|0.10
|1.6572
|1.6502
|1.6642
|626
|2008.10.22 05:24
|s/l
|313
|0.10
|1.6502
|1.6502
|1.6642
|-70.00
|10740.81
|627
|2008.10.22 05:24
|buy
|314
|0.10
|1.6506
|1.6436
|1.6576
|628
|2008.10.22 06:32
|s/l
|314
|0.10
|1.6436
|1.6436
|1.6576
|-70.00
|10670.81
|629
|2008.10.22 06:32
|sell
|315
|0.10
|1.6436
|1.6506
|1.6366
|630
|2008.10.22 07:16
|t/p
|315
|0.10
|1.6366
|1.6506
|1.6366
|70.00
|10740.81
|631
|2008.10.22 07:16
|sell
|316
|0.10
|1.6362
|1.6432
|1.6292
|632
|2008.10.22 07:18
|t/p
|316
|0.10
|1.6292
|1.6432
|1.6292
|70.00
|10810.81
|633
|2008.10.22 07:18
|sell
|317
|0.10
|1.6288
|1.6358
|1.6218
|634
|2008.10.22 08:38
|t/p
|317
|0.10
|1.6218
|1.6358
|1.6218
|70.00
|10880.81
|635
|2008.10.22 08:38
|sell
|318
|0.10
|1.6214
|1.6284
|1.6144
|636
|2008.10.22 09:02
|s/l
|318
|0.10
|1.6284
|1.6284
|1.6144
|-70.00
|10810.81
|637
|2008.10.22 09:02
|sell
|319
|0.10
|1.6280
|1.6350
|1.6210
|638
|2008.10.22 09:56
|s/l
|319
|0.10
|1.6350
|1.6350
|1.6210
|-70.00
|10740.81
|639
|2008.10.22 09:56
|sell
|320
|0.10
|1.6346
|1.6416
|1.6276
|640
|2008.10.22 10:08
|s/l
|320
|0.10
|1.6416
|1.6416
|1.6276
|-70.00
|10670.81
|641
|2008.10.22 10:08
|sell
|321
|0.10
|1.6412
|1.6482
|1.6342
|642
|2008.10.22 10:26
|t/p
|321
|0.10
|1.6342
|1.6482
|1.6342
|70.00
|10740.81
|643
|2008.10.22 10:26
|sell
|322
|0.10
|1.6338
|1.6408
|1.6268
|644
|2008.10.22 10:37
|t/p
|322
|0.10
|1.6268
|1.6408
|1.6268
|70.00
|10810.81
|645
|2008.10.22 10:37
|sell
|323
|0.10
|1.6264
|1.6334
|1.6194
|646
|2008.10.22 11:34
|s/l
|323
|0.10
|1.6334
|1.6334
|1.6194
|-70.00
|10740.81
|647
|2008.10.22 11:34
|sell
|324
|0.10
|1.6330
|1.6400
|1.6260
|648
|2008.10.22 11:49
|s/l
|324
|0.10
|1.6400
|1.6400
|1.6260
|-70.00
|10670.81
|649
|2008.10.22 11:49
|sell
|325
|0.10
|1.6396
|1.6466
|1.6326
|650
|2008.10.22 14:10
|t/p
|325
|0.10
|1.6326
|1.6466
|1.6326
|70.00
|10740.81
|651
|2008.10.22 14:10
|sell
|326
|0.10
|1.6322
|1.6392
|1.6252
|652
|2008.10.22 14:26
|s/l
|326
|0.10
|1.6392
|1.6392
|1.6252
|-70.00
|10670.81
|653
|2008.10.22 14:26
|sell
|327
|0.10
|1.6388
|1.6458
|1.6318
|654
|2008.10.22 15:06
|t/p
|327
|0.10
|1.6318
|1.6458
|1.6318
|70.00
|10740.81
|655
|2008.10.22 15:06
|sell
|328
|0.10
|1.6314
|1.6384
|1.6244
|656
|2008.10.22 15:24
|s/l
|328
|0.10
|1.6384
|1.6384
|1.6244
|-70.00
|10670.81
|657
|2008.10.22 15:24
|sell
|329
|0.10
|1.6380
|1.6450
|1.6310
|658
|2008.10.22 16:41
|s/l
|329
|0.10
|1.6450
|1.6450
|1.6310
|-70.00
|10600.81
|659
|2008.10.22 16:41
|sell
|330
|0.10
|1.6446
|1.6516
|1.6376
|660
|2008.10.22 16:53
|t/p
|330
|0.10
|1.6376
|1.6516
|1.6376
|70.00
|10670.81
|661
|2008.10.22 16:53
|sell
|331
|0.10
|1.6372
|1.6442
|1.6302
|662
|2008.10.22 18:25
|t/p
|331
|0.10
|1.6302
|1.6442
|1.6302
|70.00
|10740.81
|663
|2008.10.22 18:25
|sell
|332
|0.10
|1.6298
|1.6368
|1.6228
|664
|2008.10.22 18:35
|t/p
|332
|0.10
|1.6228
|1.6368
|1.6228
|70.00
|10810.81
|665
|2008.10.22 18:35
|sell
|333
|0.10
|1.6224
|1.6294
|1.6154
|666
|2008.10.22 18:37
|t/p
|333
|0.10
|1.6154
|1.6294
|1.6154
|70.00
|10880.81
|667
|2008.10.22 18:37
|sell
|334
|0.10
|1.6150
|1.6220
|1.6080
|668
|2008.10.22 19:18
|s/l
|334
|0.10
|1.6220
|1.6220
|1.6080
|-70.00
|10810.81
|669
|2008.10.22 19:18
|sell
|335
|0.10
|1.6216
|1.6286
|1.6146
|670
|2008.10.22 19:58
|s/l
|335
|0.10
|1.6286
|1.6286
|1.6146
|-70.00
|10740.81
|671
|2008.10.22 19:58
|sell
|336
|0.10
|1.6282
|1.6352
|1.6212
|672
|2008.10.23 00:59
|t/p
|336
|0.10
|1.6212
|1.6352
|1.6212
|67.54
|10808.35
|673
|2008.10.23 00:59
|sell
|337
|0.10
|1.6207
|1.6277
|1.6137
|674
|2008.10.23 03:09
|s/l
|337
|0.10
|1.6277
|1.6277
|1.6137
|-70.00
|10738.35
|675
|2008.10.23 03:09
|sell
|338
|0.10
|1.6274
|1.6344
|1.6204
|676
|2008.10.23 03:41
|t/p
|338
|0.10
|1.6204
|1.6344
|1.6204
|70.00
|10808.35
|677
|2008.10.23 03:41
|sell
|339
|0.10
|1.6199
|1.6269
|1.6129
|678
|2008.10.23 04:16
|s/l
|339
|0.10
|1.6269
|1.6269
|1.6129
|-70.00
|10738.35
|679
|2008.10.23 04:16
|sell
|340
|0.10
|1.6265
|1.6335
|1.6195
|680
|2008.10.23 06:20
|t/p
|340
|0.10
|1.6195
|1.6335
|1.6195
|70.00
|10808.35
|681
|2008.10.23 06:20
|sell
|341
|0.10
|1.6191
|1.6261
|1.6121
|682
|2008.10.23 07:43
|s/l
|341
|0.10
|1.6261
|1.6261
|1.6121
|-70.00
|10738.35
|683
|2008.10.23 07:43
|sell
|342
|0.10
|1.6257
|1.6327
|1.6187
|684
|2008.10.23 09:31
|s/l
|342
|0.10
|1.6327
|1.6327
|1.6187
|-70.00
|10668.35
|685
|2008.10.23 09:31
|sell
|343
|0.10
|1.6323
|1.6393
|1.6253
|686
|2008.10.23 12:07
|t/p
|343
|0.10
|1.6253
|1.6393
|1.6253
|70.00
|10738.35
|687
|2008.10.23 12:07
|sell
|344
|0.10
|1.6249
|1.6319
|1.6179
|688
|2008.10.23 14:53
|t/p
|344
|0.10
|1.6179
|1.6319
|1.6179
|70.00
|10808.35
|689
|2008.10.23 14:53
|sell
|345
|0.10
|1.6175
|1.6245
|1.6105
|690
|2008.10.23 15:26
|t/p
|345
|0.10
|1.6105
|1.6245
|1.6105
|70.00
|10878.35
|691
|2008.10.23 15:26
|sell
|346
|0.10
|1.6101
|1.6171
|1.6031
|692
|2008.10.23 17:44
|s/l
|346
|0.10
|1.6171
|1.6171
|1.6031
|-70.00
|10808.35
|693
|2008.10.23 17:44
|sell
|347
|0.10
|1.6167
|1.6237
|1.6097
|694
|2008.10.23 19:10
|t/p
|347
|0.10
|1.6097
|1.6237
|1.6097
|70.00
|10878.35
|695
|2008.10.23 19:10
|sell
|348
|0.10
|1.6093
|1.6163
|1.6023
|696
|2008.10.23 20:55
|s/l
|348
|0.10
|1.6163
|1.6163
|1.6023
|-70.00
|10808.35
|697
|2008.10.23 20:55
|sell
|349
|0.10
|1.6159
|1.6229
|1.6089
|698
|2008.10.23 23:21
|s/l
|349
|0.10
|1.6229
|1.6229
|1.6089
|-70.00
|10738.35
|699
|2008.10.23 23:21
|sell
|350
|0.10
|1.6225
|1.6295
|1.6155
|700
|2008.10.24 00:08
|s/l
|350
|0.10
|1.6295
|1.6295
|1.6155
|-70.82
|10667.53
|701
|2008.10.24 00:08
|sell
|351
|0.10
|1.6291
|1.6361
|1.6221
|702
|2008.10.24 01:32
|t/p
|351
|0.10
|1.6221
|1.6361
|1.6221
|70.00
|10737.53
|703
|2008.10.24 01:32
|sell
|352
|0.10
|1.6217
|1.6287
|1.6147
|704
|2008.10.24 03:19
|t/p
|352
|0.10
|1.6147
|1.6287
|1.6147
|70.00
|10807.53
|705
|2008.10.24 03:19
|sell
|353
|0.10
|1.6143
|1.6213
|1.6073
|706
|2008.10.24 05:02
|t/p
|353
|0.10
|1.6073
|1.6213
|1.6073
|70.00
|10877.53
|707
|2008.10.24 05:02
|sell
|354
|0.10
|1.6069
|1.6139
|1.5999
|708
|2008.10.24 08:56
|t/p
|354
|0.10
|1.5999
|1.6139
|1.5999
|70.00
|10947.53
|709
|2008.10.24 08:56
|sell
|355
|0.10
|1.5995
|1.6065
|1.5925
|710
|2008.10.24 09:42
|t/p
|355
|0.10
|1.5925
|1.6065
|1.5925
|70.00
|11017.53
|711
|2008.10.24 09:42
|sell
|356
|0.10
|1.5921
|1.5991
|1.5851
|712
|2008.10.24 09:54
|t/p
|356
|0.10
|1.5851
|1.5991
|1.5851
|70.00
|11087.53
|713
|2008.10.24 09:54
|sell
|357
|0.10
|1.5847
|1.5917
|1.5777
|714
|2008.10.24 10:10
|s/l
|357
|0.10
|1.5917
|1.5917
|1.5777
|-70.00
|11017.53
|715
|2008.10.24 10:10
|sell
|358
|0.10
|1.5913
|1.5983
|1.5843
|716
|2008.10.24 10:45
|t/p
|358
|0.10
|1.5843
|1.5983
|1.5843
|70.00
|11087.53
|717
|2008.10.24 10:45
|sell
|359
|0.10
|1.5839
|1.5909
|1.5769
|718
|2008.10.24 11:14
|t/p
|359
|0.10
|1.5769
|1.5909
|1.5769
|70.00
|11157.53
|719
|2008.10.24 11:14
|sell
|360
|0.10
|1.5765
|1.5835
|1.5695
|720
|2008.10.24 11:26
|t/p
|360
|0.10
|1.5695
|1.5835
|1.5695
|70.00
|11227.53
|721
|2008.10.24 11:26
|sell
|361
|0.10
|1.5691
|1.5761
|1.5621
|722
|2008.10.24 11:30
|t/p
|361
|0.10
|1.5621
|1.5761
|1.5621
|70.00
|11297.53
|723
|2008.10.24 11:30
|sell
|362
|0.10
|1.5617
|1.5687
|1.5547
|724
|2008.10.24 11:48
|t/p
|362
|0.10
|1.5547
|1.5687
|1.5547
|70.00
|11367.53
|725
|2008.10.24 11:48
|sell
|363
|0.10
|1.5543
|1.5613
|1.5473
|726
|2008.10.24 12:02
|t/p
|363
|0.10
|1.5473
|1.5613
|1.5473
|70.00
|11437.53
|727
|2008.10.24 12:02
|sell
|364
|0.10
|1.5469
|1.5539
|1.5399
|728
|2008.10.24 12:11
|s/l
|364
|0.10
|1.5539
|1.5539
|1.5399
|-70.00
|11367.53
|729
|2008.10.24 12:11
|sell
|365
|0.10
|1.5535
|1.5605
|1.5465
|730
|2008.10.24 12:29
|t/p
|365
|0.10
|1.5465
|1.5605
|1.5465
|70.00
|11437.53
|731
|2008.10.24 12:29
|sell
|366
|0.10
|1.5461
|1.5531
|1.5391
|732
|2008.10.24 12:32
|t/p
|366
|0.10
|1.5391
|1.5531
|1.5391
|70.00
|11507.53
|733
|2008.10.24 12:32
|sell
|367
|0.10
|1.5387
|1.5457
|1.5317
|734
|2008.10.24 12:33
|t/p
|367
|0.10
|1.5317
|1.5457
|1.5317
|70.00
|11577.53
|735
|2008.10.24 12:33
|sell
|368
|0.10
|1.5313
|1.5383
|1.5243
|736
|2008.10.24 12:49
|s/l
|368
|0.10
|1.5383
|1.5383
|1.5243
|-70.00
|11507.53
|737
|2008.10.24 12:49
|sell
|369
|0.10
|1.5379
|1.5449
|1.5309
|738
|2008.10.24 12:54
|s/l
|369
|0.10
|1.5449
|1.5449
|1.5309
|-70.00
|11437.53
|739
|2008.10.24 12:54
|sell
|370
|0.10
|1.5445
|1.5515
|1.5375
|740
|2008.10.24 13:15
|s/l
|370
|0.10
|1.5515
|1.5515
|1.5375
|-70.00
|11367.53
|741
|2008.10.24 13:15
|sell
|371
|0.10
|1.5511
|1.5581
|1.5441
|742
|2008.10.24 13:25
|s/l
|371
|0.10
|1.5581
|1.5581
|1.5441
|-70.00
|11297.53
|743
|2008.10.24 13:25
|sell
|372
|0.10
|1.5577
|1.5647
|1.5507
|744
|2008.10.24 13:38
|t/p
|372
|0.10
|1.5507
|1.5647
|1.5507
|70.00
|11367.53
|745
|2008.10.24 13:38
|sell
|373
|0.10
|1.5502
|1.5572
|1.5432
|746
|2008.10.24 13:52
|s/l
|373
|0.10
|1.5572
|1.5572
|1.5432
|-70.00
|11297.53
|747
|2008.10.24 13:52
|sell
|374
|0.10
|1.5569
|1.5639
|1.5499
|748
|2008.10.24 14:05
|t/p
|374
|0.10
|1.5499
|1.5639
|1.5499
|70.00
|11367.53
|749
|2008.10.24 14:05
|sell
|375
|0.10
|1.5494
|1.5564
|1.5424
|750
|2008.10.24 14:14
|t/p
|375
|0.10
|1.5424
|1.5564
|1.5424
|70.00
|11437.53
|751
|2008.10.24 14:14
|sell
|376
|0.10
|1.5420
|1.5490
|1.5350
|752
|2008.10.24 14:21
|s/l
|376
|0.10
|1.5490
|1.5490
|1.5350
|-70.00
|11367.53
|753
|2008.10.24 14:21
|sell
|377
|0.10
|1.5486
|1.5556
|1.5416
|754
|2008.10.24 14:43
|s/l
|377
|0.10
|1.5556
|1.5556
|1.5416
|-70.00
|11297.53
|755
|2008.10.24 14:43
|sell
|378
|0.10
|1.5552
|1.5622
|1.5482
|756
|2008.10.24 15:00
|s/l
|378
|0.10
|1.5622
|1.5622
|1.5482
|-70.00
|11227.53
|757
|2008.10.24 15:00
|sell
|379
|0.10
|1.5618
|1.5688
|1.5548
|758
|2008.10.24 15:48
|t/p
|379
|0.10
|1.5548
|1.5688
|1.5548
|70.00
|11297.53
|759
|2008.10.24 15:48
|sell
|380
|0.10
|1.5544
|1.5614
|1.5474
|760
|2008.10.24 15:55
|s/l
|380
|0.10
|1.5614
|1.5614
|1.5474
|-70.00
|11227.53
|761
|2008.10.24 15:55
|sell
|381
|0.10
|1.5610
|1.5680
|1.5540
|762
|2008.10.24 16:45
|s/l
|381
|0.10
|1.5680
|1.5680
|1.5540
|-70.00
|11157.53
|763
|2008.10.24 16:45
|sell
|382
|0.10
|1.5676
|1.5746
|1.5606
|764
|2008.10.24 16:48
|s/l
|382
|0.10
|1.5746
|1.5746
|1.5606
|-70.00
|11087.53
|765
|2008.10.24 16:48
|sell
|383
|0.10
|1.5742
|1.5812
|1.5672
|766
|2008.10.24 17:00
|s/l
|383
|0.10
|1.5812
|1.5812
|1.5672
|-70.00
|11017.53
|767
|2008.10.24 17:00
|sell
|384
|0.10
|1.5808
|1.5878
|1.5738
|768
|2008.10.24 17:03
|s/l
|384
|0.10
|1.5878
|1.5878
|1.5738
|-70.00
|10947.53
|769
|2008.10.24 17:03
|sell
|385
|0.10
|1.5874
|1.5944
|1.5804
|770
|2008.10.24 17:08
|t/p
|385
|0.10
|1.5804
|1.5944
|1.5804
|70.00
|11017.53
|771
|2008.10.24 17:08
|sell
|386
|0.10
|1.5800
|1.5870
|1.5730
|772
|2008.10.24 17:26
|t/p
|386
|0.10
|1.5730
|1.5870
|1.5730
|70.00
|11087.53
|773
|2008.10.24 17:26
|sell
|387
|0.10
|1.5726
|1.5796
|1.5656
|774
|2008.10.24 17:34
|t/p
|387
|0.10
|1.5656
|1.5796
|1.5656
|70.00
|11157.53
|775
|2008.10.24 17:34
|sell
|388
|0.10
|1.5652
|1.5722
|1.5582
|776
|2008.10.24 17:45
|s/l
|388
|0.10
|1.5722
|1.5722
|1.5582
|-70.00
|11087.53
|777
|2008.10.24 17:45
|sell
|389
|0.10
|1.5718
|1.5788
|1.5648
|778
|2008.10.24 17:51
|s/l
|389
|0.10
|1.5788
|1.5788
|1.5648
|-70.00
|11017.53
|779
|2008.10.24 17:51
|sell
|390
|0.10
|1.5785
|1.5855
|1.5715
|780
|2008.10.24 18:40
|s/l
|390
|0.10
|1.5855
|1.5855
|1.5715
|-70.00
|10947.53
|781
|2008.10.24 18:40
|sell
|391
|0.10
|1.5851
|1.5921
|1.5781
|782
|2008.10.24 21:05
|t/p
|391
|0.10
|1.5781
|1.5921
|1.5781
|70.00
|11017.53
|783
|2008.10.24 21:05
|sell
|392
|0.10
|1.5777
|1.5847
|1.5707
|784
|2008.10.24 21:34
|s/l
|392
|0.10
|1.5847
|1.5847
|1.5707
|-70.00
|10947.53
|785
|2008.10.24 21:34
|sell
|393
|0.10
|1.5843
|1.5913
|1.5773
|786
|2008.10.24 22:11
|s/l
|393
|0.10
|1.5913
|1.5913
|1.5773
|-70.00
|10877.53
|787
|2008.10.24 22:11
|sell
|394
|0.10
|1.5910
|1.5980
|1.5840
|788
|2008.10.27 00:00
|t/p
|394
|0.10
|1.5840
|1.5980
|1.5840
|69.18
|10946.71
|789
|2008.10.27 00:00
|sell
|395
|0.10
|1.5813
|1.5883
|1.5743
|790
|2008.10.27 00:44
|t/p
|395
|0.10
|1.5743
|1.5883
|1.5743
|70.00
|11016.71
|791
|2008.10.27 00:44
|sell
|396
|0.10
|1.5739
|1.5809
|1.5669
|792
|2008.10.27 01:44
|s/l
|396
|0.10
|1.5809
|1.5809
|1.5669
|-70.00
|10946.71
|793
|2008.10.27 01:44
|sell
|397
|0.10
|1.5805
|1.5875
|1.5735
|794
|2008.10.27 01:56
|t/p
|397
|0.10
|1.5735
|1.5875
|1.5735
|70.00
|11016.71
|795
|2008.10.27 01:56
|sell
|398
|0.10
|1.5731
|1.5801
|1.5661
|796
|2008.10.27 02:04
|t/p
|398
|0.10
|1.5661
|1.5801
|1.5661
|70.00
|11086.71
|797
|2008.10.27 02:04
|sell
|399
|0.10
|1.5657
|1.5727
|1.5587
|798
|2008.10.27 02:29
|s/l
|399
|0.10
|1.5727
|1.5727
|1.5587
|-70.00
|11016.71
|799
|2008.10.27 02:29
|sell
|400
|0.10
|1.5723
|1.5793
|1.5653
|800
|2008.10.27 02:46
|s/l
|400
|0.10
|1.5793
|1.5793
|1.5653
|-70.00
|10946.71
|801
|2008.10.27 02:46
|sell
|401
|0.10
|1.5790
|1.5860
|1.5720
|802
|2008.10.27 02:55
|s/l
|401
|0.10
|1.5860
|1.5860
|1.5720
|-70.00
|10876.71
|803
|2008.10.27 02:55
|sell
|402
|0.10
|1.5856
|1.5926
|1.5786
|804
|2008.10.27 03:03
|t/p
|402
|0.10
|1.5786
|1.5926
|1.5786
|70.00
|10946.71
|805
|2008.10.27 03:03
|sell
|403
|0.10
|1.5781
|1.5851
|1.5711
|806
|2008.10.27 03:03
|t/p
|403
|0.10
|1.5711
|1.5851
|1.5711
|70.00
|11016.71
|807
|2008.10.27 03:04
|sell
|404
|0.10
|1.5829
|1.5899
|1.5759
|808
|2008.10.27 04:32
|t/p
|404
|0.10
|1.5759
|1.5899
|1.5759
|70.00
|11086.71
|809
|2008.10.27 04:32
|sell
|405
|0.10
|1.5755
|1.5825
|1.5685
|810
|2008.10.27 04:36
|t/p
|405
|0.10
|1.5685
|1.5825
|1.5685
|70.00
|11156.71
|811
|2008.10.27 04:36
|sell
|406
|0.10
|1.5681
|1.5751
|1.5611
|812
|2008.10.27 04:39
|s/l
|406
|0.10
|1.5751
|1.5751
|1.5611
|-70.00
|11086.71
|813
|2008.10.27 04:39
|sell
|407
|0.10
|1.5747
|1.5817
|1.5677
|814
|2008.10.27 06:37
|s/l
|407
|0.10
|1.5817
|1.5817
|1.5677
|-70.00
|11016.71
|815
|2008.10.27 06:37
|sell
|408
|0.10
|1.5814
|1.5884
|1.5744
|816
|2008.10.27 06:43
|t/p
|408
|0.10
|1.5744
|1.5884
|1.5744
|70.00
|11086.71
|817
|2008.10.27 06:43
|sell
|409
|0.10
|1.5740
|1.5810
|1.5670
|818
|2008.10.27 08:13
|t/p
|409
|0.10
|1.5670
|1.5810
|1.5670
|70.00
|11156.71
|819
|2008.10.27 08:13
|sell
|410
|0.10
|1.5665
|1.5735
|1.5595
|820
|2008.10.27 10:10
|t/p
|410
|0.10
|1.5595
|1.5735
|1.5595
|70.00
|11226.71
|821
|2008.10.27 10:10
|sell
|411
|0.10
|1.5591
|1.5661
|1.5521
|822
|2008.10.27 10:13
|t/p
|411
|0.10
|1.5521
|1.5661
|1.5521
|70.00
|11296.71
|823
|2008.10.27 10:13
|sell
|412
|0.10
|1.5517
|1.5587
|1.5447
|824
|2008.10.27 10:42
|t/p
|412
|0.10
|1.5447
|1.5587
|1.5447
|70.00
|11366.71
|825
|2008.10.27 10:42
|sell
|413
|0.10
|1.5443
|1.5513
|1.5373
|826
|2008.10.27 10:54
|t/p
|413
|0.10
|1.5373
|1.5513
|1.5373
|70.00
|11436.71
|827
|2008.10.27 10:54
|sell
|414
|0.10
|1.5369
|1.5439
|1.5299
|828
|2008.10.27 11:03
|s/l
|414
|0.10
|1.5439
|1.5439
|1.5299
|-70.00
|11366.71
|829
|2008.10.27 11:03
|sell
|415
|0.10
|1.5435
|1.5505
|1.5365
|830
|2008.10.27 11:35
|t/p
|415
|0.10
|1.5365
|1.5505
|1.5365
|70.00
|11436.71
|831
|2008.10.27 11:35
|sell
|416
|0.10
|1.5361
|1.5431
|1.5291
|832
|2008.10.27 12:10
|t/p
|416
|0.10
|1.5291
|1.5431
|1.5291
|70.00
|11506.71
|833
|2008.10.27 12:10
|sell
|417
|0.10
|1.5287
|1.5357
|1.5217
|834
|2008.10.27 12:31
|s/l
|417
|0.10
|1.5357
|1.5357
|1.5217
|-70.00
|11436.71
|835
|2008.10.27 12:31
|sell
|418
|0.10
|1.5353
|1.5423
|1.5283
|836
|2008.10.27 13:40
|s/l
|418
|0.10
|1.5423
|1.5423
|1.5283
|-70.00
|11366.71
|837
|2008.10.27 13:40
|sell
|419
|0.10
|1.5419
|1.5489
|1.5349
|838
|2008.10.27 14:46
|t/p
|419
|0.10
|1.5349
|1.5489
|1.5349
|70.00
|11436.71
|839
|2008.10.27 14:46
|sell
|420
|0.10
|1.5345
|1.5415
|1.5275
|840
|2008.10.27 15:34
|s/l
|420
|0.10
|1.5415
|1.5415
|1.5275
|-70.00
|11366.71
|841
|2008.10.27 15:34
|sell
|421
|0.10
|1.5411
|1.5481
|1.5341
|842
|2008.10.27 16:17
|s/l
|421
|0.10
|1.5481
|1.5481
|1.5341
|-70.00
|11296.71
|843
|2008.10.27 16:17
|sell
|422
|0.10
|1.5477
|1.5547
|1.5407
|844
|2008.10.27 16:36
|t/p
|422
|0.10
|1.5407
|1.5547
|1.5407
|70.00
|11366.71
|845
|2008.10.27 16:36
|sell
|423
|0.10
|1.5403
|1.5473
|1.5333
|846
|2008.10.27 17:07
|s/l
|423
|0.10
|1.5473
|1.5473
|1.5333
|-70.00
|11296.71
|847
|2008.10.27 17:07
|sell
|424
|0.10
|1.5469
|1.5539
|1.5399
|848
|2008.10.27 17:20
|t/p
|424
|0.10
|1.5399
|1.5539
|1.5399
|70.00
|11366.71
|849
|2008.10.27 17:20
|sell
|425
|0.10
|1.5395
|1.5465
|1.5325
|850
|2008.10.27 17:33
|s/l
|425
|0.10
|1.5465
|1.5465
|1.5325
|-70.00
|11296.71
|851
|2008.10.27 17:33
|sell
|426
|0.10
|1.5461
|1.5531
|1.5391
|852
|2008.10.27 18:02
|t/p
|426
|0.10
|1.5391
|1.5531
|1.5391
|70.00
|11366.71
|853
|2008.10.27 18:02
|sell
|427
|0.10
|1.5387
|1.5457
|1.5317
|854
|2008.10.27 18:15
|s/l
|427
|0.10
|1.5457
|1.5457
|1.5317
|-70.00
|11296.71
|855
|2008.10.27 18:15
|sell
|428
|0.10
|1.5453
|1.5523
|1.5383
|856
|2008.10.27 19:09
|s/l
|428
|0.10
|1.5523
|1.5523
|1.5383
|-70.00
|11226.71
|857
|2008.10.27 19:09
|sell
|429
|0.10
|1.5519
|1.5589
|1.5449
|858
|2008.10.27 19:58
|s/l
|429
|0.10
|1.5589
|1.5589
|1.5449
|-70.00
|11156.71
|859
|2008.10.27 19:58
|sell
|430
|0.10
|1.5585
|1.5655
|1.5515
|860
|2008.10.27 20:43
|s/l
|430
|0.10
|1.5655
|1.5655
|1.5515
|-70.00
|11086.71
|861
|2008.10.27 20:43
|sell
|431
|0.10
|1.5651
|1.5721
|1.5581
|862
|2008.10.27 23:09
|t/p
|431
|0.10
|1.5581
|1.5721
|1.5581
|70.00
|11156.71
|863
|2008.10.27 23:09
|sell
|432
|0.10
|1.5577
|1.5647
|1.5507
|864
|2008.10.28 00:38
|t/p
|432
|0.10
|1.5507
|1.5647
|1.5507
|69.18
|11225.89
|865
|2008.10.28 00:38
|sell
|433
|0.10
|1.5498
|1.5568
|1.5428
|866
|2008.10.28 00:39
|s/l
|433
|0.10
|1.5568
|1.5568
|1.5428
|-70.00
|11155.89
|867
|2008.10.28 00:39
|sell
|434
|0.10
|1.5566
|1.5636
|1.5496
|868
|2008.10.28 03:33
|t/p
|434
|0.10
|1.5496
|1.5636
|1.5496
|70.00
|11225.89
|869
|2008.10.28 03:33
|sell
|435
|0.10
|1.5492
|1.5562
|1.5422
|870
|2008.10.28 04:06
|t/p
|435
|0.10
|1.5422
|1.5562
|1.5422
|70.00
|11295.89
|871
|2008.10.28 04:06
|sell
|436
|0.10
|1.5418
|1.5488
|1.5348
|872
|2008.10.28 05:33
|s/l
|436
|0.10
|1.5488
|1.5488
|1.5348
|-70.00
|11225.89
|873
|2008.10.28 05:33
|sell
|437
|0.10
|1.5484
|1.5554
|1.5414
|874
|2008.10.28 06:42
|s/l
|437
|0.10
|1.5554
|1.5554
|1.5414
|-70.00
|11155.89
|875
|2008.10.28 06:42
|sell
|438
|0.10
|1.5550
|1.5620
|1.5480
|876
|2008.10.28 07:41
|s/l
|438
|0.10
|1.5620
|1.5620
|1.5480
|-70.00
|11085.89
|877
|2008.10.28 07:41
|sell
|439
|0.10
|1.5616
|1.5686
|1.5546
|878
|2008.10.28 08:39
|s/l
|439
|0.10
|1.5686
|1.5686
|1.5546
|-70.00
|11015.89
|879
|2008.10.28 08:39
|sell
|440
|0.10
|1.5682
|1.5752
|1.5612
|880
|2008.10.28 09:35
|s/l
|440
|0.10
|1.5752
|1.5752
|1.5612
|-70.00
|10945.89
|881
|2008.10.28 09:35
|sell
|441
|0.10
|1.5748
|1.5818
|1.5678
|882
|2008.10.28 10:13
|t/p
|441
|0.10
|1.5678
|1.5818
|1.5678
|70.00
|11015.89
|883
|2008.10.28 10:13
|sell
|442
|0.10
|1.5674
|1.5744
|1.5604
|884
|2008.10.28 10:34
|t/p
|442
|0.10
|1.5604
|1.5744
|1.5604
|70.00
|11085.89
|885
|2008.10.28 10:34
|sell
|443
|0.10
|1.5600
|1.5670
|1.5530
|886
|2008.10.28 10:53
|t/p
|443
|0.10
|1.5530
|1.5670
|1.5530
|70.00
|11155.89
|887
|2008.10.28 10:53
|sell
|444
|0.10
|1.5526
|1.5596
|1.5456
|888
|2008.10.28 11:20
|s/l
|444
|0.10
|1.5596
|1.5596
|1.5456
|-70.00
|11085.89
|889
|2008.10.28 11:20
|sell
|445
|0.10
|1.5592
|1.5662
|1.5522
|890
|2008.10.28 13:26
|s/l
|445
|0.10
|1.5662
|1.5662
|1.5522
|-70.00
|11015.89
|891
|2008.10.28 13:26
|sell
|446
|0.10
|1.5658
|1.5728
|1.5588
|892
|2008.10.28 14:25
|s/l
|446
|0.10
|1.5728
|1.5728
|1.5588
|-70.00
|10945.89
|893
|2008.10.28 14:25
|sell
|447
|0.10
|1.5724
|1.5794
|1.5654
|894
|2008.10.28 17:16
|t/p
|447
|0.10
|1.5654
|1.5794
|1.5654
|70.00
|11015.89
|895
|2008.10.28 17:16
|sell
|448
|0.10
|1.5650
|1.5720
|1.5580
|896
|2008.10.28 17:56
|t/p
|448
|0.10
|1.5580
|1.5720
|1.5580
|70.00
|11085.89
|897
|2008.10.28 17:56
|sell
|449
|0.10
|1.5576
|1.5646
|1.5506
|898
|2008.10.28 21:17
|s/l
|449
|0.10
|1.5646
|1.5646
|1.5506
|-70.00
|11015.89
|899
|2008.10.28 21:17
|sell
|450
|0.10
|1.5642
|1.5712
|1.5572
|900
|2008.10.28 21:27
|s/l
|450
|0.10
|1.5712
|1.5712
|1.5572
|-70.00
|10945.89
|901
|2008.10.28 21:27
|sell
|451
|0.10
|1.5708
|1.5778
|1.5638
|902
|2008.10.28 21:53
|s/l
|451
|0.10
|1.5778
|1.5778
|1.5638
|-70.00
|10875.89
|903
|2008.10.28 21:53
|sell
|452
|0.10
|1.5774
|1.5844
|1.5704
|904
|2008.10.28 22:19
|s/l
|452
|0.10
|1.5844
|1.5844
|1.5704
|-70.00
|10805.89
|905
|2008.10.28 22:19
|sell
|453
|0.10
|1.5840
|1.5910
|1.5770
|906
|2008.10.28 22:53
|t/p
|453
|0.10
|1.5770
|1.5910
|1.5770
|70.00
|10875.89
|907
|2008.10.28 22:53
|sell
|454
|0.10
|1.5766
|1.5836
|1.5696
|908
|2008.10.28 22:53
|s/l
|454
|0.10
|1.5836
|1.5836
|1.5696
|-70.00
|10805.89
|909
|2008.10.28 22:54
|sell
|455
|0.10
|1.5839
|1.5909
|1.5769
|910
|2008.10.28 23:00
|s/l
|455
|0.10
|1.5909
|1.5909
|1.5769
|-70.00
|10735.89
|911
|2008.10.28 23:00
|sell
|456
|0.10
|1.5905
|1.5975
|1.5835
|912
|2008.10.28 23:31
|t/p
|456
|0.10
|1.5835
|1.5975
|1.5835
|70.00
|10805.89
|913
|2008.10.28 23:31
|sell
|457
|0.10
|1.5830
|1.5900
|1.5760
|914
|2008.10.28 23:31
|t/p
|457
|0.10
|1.5760
|1.5900
|1.5760
|70.00
|10875.89
|915
|2008.10.28 23:32
|sell
|458
|0.10
|1.5889
|1.5959
|1.5819
|916
|2008.10.29 00:40
|s/l
|458
|0.10
|1.5959
|1.5959
|1.5819
|-70.82
|10805.07
|917
|2008.10.29 00:40
|sell
|459
|0.10
|1.5955
|1.6025
|1.5885
|918
|2008.10.29 01:31
|s/l
|459
|0.10
|1.6025
|1.6025
|1.5885
|-70.00
|10735.07
|919
|2008.10.29 01:31
|sell
|460
|0.10
|1.6021
|1.6091
|1.5951
|920
|2008.10.29 02:52
|s/l
|460
|0.10
|1.6091
|1.6091
|1.5951
|-70.00
|10665.07
|921
|2008.10.29 02:52
|sell
|461
|0.10
|1.6087
|1.6157
|1.6017
|922
|2008.10.29 03:58
|t/p
|461
|0.10
|1.6017
|1.6157
|1.6017
|70.00
|10735.07
|923
|2008.10.29 03:58
|sell
|462
|0.10
|1.6013
|1.6083
|1.5943
|924
|2008.10.29 08:34
|t/p
|462
|0.10
|1.5943
|1.6083
|1.5943
|70.00
|10805.07
|925
|2008.10.29 08:34
|sell
|463
|0.10
|1.5939
|1.6009
|1.5869
|926
|2008.10.29 08:46
|s/l
|463
|0.10
|1.6009
|1.6009
|1.5869
|-70.00
|10735.07
|927
|2008.10.29 08:46
|sell
|464
|0.10
|1.6005
|1.6075
|1.5935
|928
|2008.10.29 08:48
|s/l
|464
|0.10
|1.6075
|1.6075
|1.5935
|-70.00
|10665.07
|929
|2008.10.29 08:48
|sell
|465
|0.10
|1.6071
|1.6141
|1.6001
|930
|2008.10.29 09:02
|t/p
|465
|0.10
|1.6001
|1.6141
|1.6001
|70.00
|10735.07
|931
|2008.10.29 09:02
|sell
|466
|0.10
|1.5997
|1.6067
|1.5927
|932
|2008.10.29 09:42
|s/l
|466
|0.10
|1.6067
|1.6067
|1.5927
|-70.00
|10665.07
|933
|2008.10.29 09:42
|sell
|467
|0.10
|1.6063
|1.6133
|1.5993
|934
|2008.10.29 09:48
|s/l
|467
|0.10
|1.6133
|1.6133
|1.5993
|-70.00
|10595.07
|935
|2008.10.29 09:48
|sell
|468
|0.10
|1.6130
|1.6200
|1.6060
|936
|2008.10.29 09:51
|s/l
|468
|0.10
|1.6200
|1.6200
|1.6060
|-70.00
|10525.07
|937
|2008.10.29 09:51
|sell
|469
|0.10
|1.6196
|1.6266
|1.6126
|938
|2008.10.29 10:09
|t/p
|469
|0.10
|1.6126
|1.6266
|1.6126
|70.00
|10595.07
|939
|2008.10.29 10:09
|sell
|470
|0.10
|1.6122
|1.6192
|1.6052
|940
|2008.10.29 10:34
|t/p
|470
|0.10
|1.6052
|1.6192
|1.6052
|70.00
|10665.07
|941
|2008.10.29 10:34
|sell
|471
|0.10
|1.6048
|1.6118
|1.5978
|942
|2008.10.29 11:03
|t/p
|471
|0.10
|1.5978
|1.6118
|1.5978
|70.00
|10735.07
|943
|2008.10.29 11:03
|sell
|472
|0.10
|1.5974
|1.6044
|1.5904
|944
|2008.10.29 11:48
|s/l
|472
|0.10
|1.6044
|1.6044
|1.5904
|-70.00
|10665.07
|945
|2008.10.29 11:48
|sell
|473
|0.10
|1.6040
|1.6110
|1.5970
|946
|2008.10.29 16:47
|s/l
|473
|0.10
|1.6110
|1.6110
|1.5970
|-70.00
|10595.07
|947
|2008.10.29 16:47
|sell
|474
|0.10
|1.6106
|1.6176
|1.6036
|948
|2008.10.29 17:05
|s/l
|474
|0.10
|1.6176
|1.6176
|1.6036
|-70.00
|10525.07
|949
|2008.10.29 17:05
|sell
|475
|0.10
|1.6172
|1.6242
|1.6102
|950
|2008.10.29 17:19
|s/l
|475
|0.10
|1.6242
|1.6242
|1.6102
|-70.00
|10455.07
|951
|2008.10.29 17:19
|sell
|476
|0.10
|1.6238
|1.6308
|1.6168
|952
|2008.10.29 17:26
|s/l
|476
|0.10
|1.6308
|1.6308
|1.6168
|-70.00
|10385.07
|953
|2008.10.29 17:26
|sell
|477
|0.10
|1.6304
|1.6374
|1.6234
|954
|2008.10.29 19:21
|s/l
|477
|0.10
|1.6374
|1.6374
|1.6234
|-70.00
|10315.07
|955
|2008.10.29 19:21
|sell
|478
|0.10
|1.6370
|1.6440
|1.6300
|956
|2008.10.29 19:33
|s/l
|478
|0.10
|1.6440
|1.6440
|1.6300
|-70.00
|10245.07
|957
|2008.10.29 19:33
|sell
|479
|0.10
|1.6436
|1.6506
|1.6366
|958
|2008.10.29 21:25
|t/p
|479
|0.10
|1.6366
|1.6506
|1.6366
|70.00
|10315.07
|959
|2008.10.29 21:25
|sell
|480
|0.10
|1.6362
|1.6432
|1.6292
|960
|2008.10.29 22:01
|t/p
|480
|0.10
|1.6292
|1.6432
|1.6292
|70.00
|10385.07
|961
|2008.10.29 22:01
|sell
|481
|0.10
|1.6288
|1.6358
|1.6218
|962
|2008.10.29 22:16
|s/l
|481
|0.10
|1.6358
|1.6358
|1.6218
|-70.00
|10315.07
|963
|2008.10.29 22:16
|sell
|482
|0.10
|1.6354
|1.6424
|1.6284
|964
|2008.10.30 00:21
|s/l
|482
|0.10
|1.6424
|1.6424
|1.6284
|-72.46
|10242.61
|965
|2008.10.30 00:21
|sell
|483
|0.10
|1.6420
|1.6490
|1.6350
|966
|2008.10.30 02:03
|t/p
|483
|0.10
|1.6350
|1.6490
|1.6350
|70.00
|10312.61
|967
|2008.10.30 02:03
|sell
|484
|0.10
|1.6345
|1.6415
|1.6275
|968
|2008.10.30 03:21
|s/l
|484
|0.10
|1.6415
|1.6415
|1.6275
|-70.00
|10242.61
|969
|2008.10.30 03:21
|sell
|485
|0.10
|1.6411
|1.6481
|1.6341
|970
|2008.10.30 03:54
|s/l
|485
|0.10
|1.6481
|1.6481
|1.6341
|-70.00
|10172.61
|971
|2008.10.30 03:54
|sell
|486
|0.10
|1.6477
|1.6547
|1.6407
|972
|2008.10.30 04:19
|s/l
|486
|0.10
|1.6547
|1.6547
|1.6407
|-70.00
|10102.61
|973
|2008.10.30 04:19
|sell
|487
|0.10
|1.6543
|1.6613
|1.6473
|974
|2008.10.30 08:43
|s/l
|487
|0.10
|1.6613
|1.6613
|1.6473
|-70.00
|10032.61
|975
|2008.10.30 08:43
|sell
|488
|0.10
|1.6609
|1.6679
|1.6539
|976
|2008.10.30 08:52
|t/p
|488
|0.10
|1.6539
|1.6679
|1.6539
|70.00
|10102.61
|977
|2008.10.30 08:52
|sell
|489
|0.10
|1.6535
|1.6605
|1.6465
|978
|2008.10.30 08:52
|s/l
|489
|0.10
|1.6605
|1.6605
|1.6465
|-70.00
|10032.61
|979
|2008.10.30 08:53
|sell
|490
|0.10
|1.6612
|1.6682
|1.6542
|980
|2008.10.30 09:05
|t/p
|490
|0.10
|1.6542
|1.6682
|1.6542
|70.00
|10102.61
|981
|2008.10.30 09:05
|sell
|491
|0.10
|1.6538
|1.6608
|1.6468
|982
|2008.10.30 10:13
|s/l
|491
|0.10
|1.6608
|1.6608
|1.6468
|-70.00
|10032.61
|983
|2008.10.30 10:13
|sell
|492
|0.10
|1.6604
|1.6674
|1.6534
|984
|2008.10.30 10:21
|s/l
|492
|0.10
|1.6674
|1.6674
|1.6534
|-70.00
|9962.61
|985
|2008.10.30 10:21
|sell
|493
|0.10
|1.6670
|1.6740
|1.6600
|986
|2008.10.30 11:05
|t/p
|493
|0.10
|1.6600
|1.6740
|1.6600
|70.00
|10032.61
|987
|2008.10.30 11:05
|sell
|494
|0.10
|1.6596
|1.6666
|1.6526
|988
|2008.10.30 12:29
|t/p
|494
|0.10
|1.6526
|1.6666
|1.6526
|70.00
|10102.61
|989
|2008.10.30 12:29
|sell
|495
|0.10
|1.6522
|1.6592
|1.6452
|990
|2008.10.30 12:55
|t/p
|495
|0.10
|1.6452
|1.6592
|1.6452
|70.00
|10172.61
|991
|2008.10.30 12:55
|sell
|496
|0.10
|1.6448
|1.6518
|1.6378
|992
|2008.10.30 13:11
|s/l
|496
|0.10
|1.6518
|1.6518
|1.6378
|-70.00
|10102.61
|993
|2008.10.30 13:11
|sell
|497
|0.10
|1.6514
|1.6584
|1.6444
|994
|2008.10.30 13:16
|s/l
|497
|0.10
|1.6584
|1.6584
|1.6444
|-70.00
|10032.61
|995
|2008.10.30 13:16
|sell
|498
|0.10
|1.6580
|1.6650
|1.6510
|996
|2008.10.30 13:50
|s/l
|498
|0.10
|1.6650
|1.6650
|1.6510
|-70.00
|9962.61
|997
|2008.10.30 13:50
|sell
|499
|0.10
|1.6646
|1.6716
|1.6576
|998
|2008.10.30 14:16
|t/p
|499
|0.10
|1.6576
|1.6716
|1.6576
|70.00
|10032.61
|999
|2008.10.30 14:16
|sell
|500
|0.10
|1.6572
|1.6642
|1.6502
|1000
|2008.10.30 14:50
|t/p
|500
|0.10
|1.6502
|1.6642
|1.6502
|70.00
|10102.61
|1001
|2008.10.30 14:50
|sell
|501
|0.10
|1.6498
|1.6568
|1.6428
|1002
|2008.10.30 16:29
|t/p
|501
|0.10
|1.6428
|1.6568
|1.6428
|70.00
|10172.61
|1003
|2008.10.30 16:29
|sell
|502
|0.10
|1.6424
|1.6494
|1.6354
|1004
|2008.10.30 17:39
|t/p
|502
|0.10
|1.6354
|1.6494
|1.6354
|70.00
|10242.61
|1005
|2008.10.30 17:39
|sell
|503
|0.10
|1.6350
|1.6420
|1.6280
|1006
|2008.10.30 18:53
|t/p
|503
|0.10
|1.6280
|1.6420
|1.6280
|70.00
|10312.61
|1007
|2008.10.30 18:53
|sell
|504
|0.10
|1.6276
|1.6346
|1.6206
|1008
|2008.10.30 19:49
|s/l
|504
|0.10
|1.6346
|1.6346
|1.6206
|-70.00
|10242.61
|1009
|2008.10.30 19:49
|sell
|505
|0.10
|1.6342
|1.6412
|1.6272
|1010
|2008.10.30 20:10
|s/l
|505
|0.10
|1.6412
|1.6412
|1.6272
|-70.00
|10172.61
|1011
|2008.10.30 20:10
|sell
|506
|0.10
|1.6408
|1.6478
|1.6338
|1012
|2008.10.30 20:34
|t/p
|506
|0.10
|1.6338
|1.6478
|1.6338
|70.00
|10242.61
|1013
|2008.10.30 20:34
|sell
|507
|0.10
|1.6334
|1.6404
|1.6264
|1014
|2008.10.30 21:23
|s/l
|507
|0.10
|1.6404
|1.6404
|1.6264
|-70.00
|10172.61
|1015
|2008.10.30 21:23
|sell
|508
|0.10
|1.6400
|1.6470
|1.6330
|1016
|2008.10.30 22:08
|s/l
|508
|0.10
|1.6470
|1.6470
|1.6330
|-70.00
|10102.61
|1017
|2008.10.30 22:08
|sell
|509
|0.10
|1.6466
|1.6536
|1.6396
|1018
|2008.10.31 00:36
|t/p
|509
|0.10
|1.6396
|1.6536
|1.6396
|69.18
|10171.79
|1019
|2008.10.31 00:36
|sell
|510
|0.10
|1.6392
|1.6462
|1.6322
|1020
|2008.10.31 03:24
|t/p
|510
|0.10
|1.6322
|1.6462
|1.6322
|70.00
|10241.79
|1021
|2008.10.31 03:24
|sell
|511
|0.10
|1.6318
|1.6388
|1.6248
|1022
|2008.10.31 03:34
|t/p
|511
|0.10
|1.6248
|1.6388
|1.6248
|70.00
|10311.79
|1023
|2008.10.31 03:34
|sell
|512
|0.10
|1.6244
|1.6314
|1.6174
|1024
|2008.10.31 04:08
|s/l
|512
|0.10
|1.6314
|1.6314
|1.6174
|-70.00
|10241.79
|1025
|2008.10.31 04:08
|sell
|513
|0.10
|1.6310
|1.6380
|1.6240
|1026
|2008.10.31 05:48
|s/l
|513
|0.10
|1.6380
|1.6380
|1.6240
|-70.00
|10171.79
|1027
|2008.10.31 05:48
|sell
|514
|0.10
|1.6376
|1.6446
|1.6306
|1028
|2008.10.31 05:49
|s/l
|514
|0.10
|1.6446
|1.6446
|1.6306
|-70.00
|10101.79
|1029
|2008.10.31 05:49
|sell
|515
|0.10
|1.6442
|1.6512
|1.6372
|1030
|2008.10.31 05:50
|t/p
|515
|0.10
|1.6372
|1.6512
|1.6372
|70.00
|10171.79
|1031
|2008.10.31 05:50
|sell
|516
|0.10
|1.6368
|1.6438
|1.6298
|1032
|2008.10.31 07:59
|t/p
|516
|0.10
|1.6298
|1.6438
|1.6298
|70.00
|10241.79
|1033
|2008.10.31 07:59
|sell
|517
|0.10
|1.6292
|1.6362
|1.6222
|1034
|2008.10.31 08:03
|s/l
|517
|0.10
|1.6362
|1.6362
|1.6222
|-70.00
|10171.79
|1035
|2008.10.31 08:03
|sell
|518
|0.10
|1.6359
|1.6429
|1.6289
|1036
|2008.10.31 09:37
|t/p
|518
|0.10
|1.6289
|1.6429
|1.6289
|70.00
|10241.79
|1037
|2008.10.31 09:37
|sell
|519
|0.10
|1.6285
|1.6355
|1.6215
|1038
|2008.10.31 10:03
|t/p
|519
|0.10
|1.6215
|1.6355
|1.6215
|70.00
|10311.79
|1039
|2008.10.31 10:03
|sell
|520
|0.10
|1.6211
|1.6281
|1.6141
|1040
|2008.10.31 10:44
|t/p
|520
|0.10
|1.6141
|1.6281
|1.6141
|70.00
|10381.79
|1041
|2008.10.31 10:44
|sell
|521
|0.10
|1.6137
|1.6207
|1.6067
|1042
|2008.10.31 11:10
|s/l
|521
|0.10
|1.6207
|1.6207
|1.6067
|-70.00
|10311.79
|1043
|2008.10.31 11:10
|sell
|522
|0.10
|1.6203
|1.6273
|1.6133
|1044
|2008.10.31 13:08
|t/p
|522
|0.10
|1.6133
|1.6273
|1.6133
|70.00
|10381.79
|1045
|2008.10.31 13:08
|sell
|523
|0.10
|1.6129
|1.6199
|1.6059
|1046
|2008.10.31 13:39
|s/l
|523
|0.10
|1.6199
|1.6199
|1.6059
|-70.00
|10311.79
|1047
|2008.10.31 13:39
|sell
|524
|0.10
|1.6195
|1.6265
|1.6125
|1048
|2008.10.31 14:06
|s/l
|524
|0.10
|1.6265
|1.6265
|1.6125
|-70.00
|10241.79
|1049
|2008.10.31 14:06
|sell
|525
|0.10
|1.6261
|1.6331
|1.6191
|1050
|2008.10.31 14:50
|t/p
|525
|0.10
|1.6191
|1.6331
|1.6191
|70.00
|10311.79
|1051
|2008.10.31 14:50
|sell
|526
|0.10
|1.6187
|1.6257
|1.6117
|1052
|2008.10.31 17:22
|t/p
|526
|0.10
|1.6117
|1.6257
|1.6117
|70.00
|10381.79
|1053
|2008.10.31 17:22
|sell
|527
|0.10
|1.6112
|1.6182
|1.6042
|1054
|2008.10.31 17:26
|t/p
|527
|0.10
|1.6042
|1.6182
|1.6042
|70.00
|10451.79
|1055
|2008.10.31 17:26
|sell
|528
|0.10
|1.6038
|1.6108
|1.5968
|1056
|2008.10.31 17:44
|s/l
|528
|0.10
|1.6108
|1.6108
|1.5968
|-70.00
|10381.79
|1057
|2008.10.31 17:44
|sell
|529
|0.10
|1.6104
|1.6174
|1.6034
|1058
|2008.10.31 18:15
|s/l
|529
|0.10
|1.6174
|1.6174
|1.6034
|-70.00
|10311.79
|1059
|2008.10.31 18:15
|sell
|530
|0.10
|1.6171
|1.6241
|1.6101
|1060
|2008.10.31 19:16
|t/p
|530
|0.10
|1.6101
|1.6241
|1.6101
|70.00
|10381.79
|1061
|2008.10.31 19:16
|sell
|531
|0.10
|1.6096
|1.6166
|1.6026
|1062
|2008.10.31 19:21
|s/l
|531
|0.10
|1.6166
|1.6166
|1.6026
|-70.00
|10311.79
|1063
|2008.10.31 19:21
|sell
|532
|0.10
|1.6162
|1.6232
|1.6092
|1064
|2008.10.31 20:23
|s/l
|532
|0.10
|1.6232
|1.6232
|1.6092
|-70.00
|10241.79
|1065
|2008.10.31 20:23
|sell
|533
|0.10
|1.6228
|1.6298
|1.6158
|1066
|2008.10.31 20:57
|t/p
|533
|0.10
|1.6158
|1.6298
|1.6158
|70.00
|10311.79
|1067
|2008.10.31 20:57
|sell
|534
|0.10
|1.6154
|1.6224
|1.6084
|1068
|2008.10.31 22:18
|t/p
|534
|0.10
|1.6084
|1.6224
|1.6084
|70.00
|10381.79
|1069
|2008.10.31 22:18
|sell
|535
|0.10
|1.6080
|1.6150
|1.6010
|1070
|2008.11.03 03:26
|s/l
|535
|0.10
|1.6150
|1.6150
|1.6010
|-70.82
|10310.97
|1071
|2008.11.03 03:26
|sell
|536
|0.10
|1.6146
|1.6216
|1.6076
|1072
|2008.11.03 03:51
|s/l
|536
|0.10
|1.6216
|1.6216
|1.6076
|-70.00
|10240.97
|1073
|2008.11.03 03:51
|sell
|537
|0.10
|1.6212
|1.6282
|1.6142
|1074
|2008.11.03 04:47
|s/l
|537
|0.10
|1.6282
|1.6282
|1.6142
|-70.00
|10170.97
|1075
|2008.11.03 04:47
|sell
|538
|0.10
|1.6279
|1.6349
|1.6209
|1076
|2008.11.03 08:13
|s/l
|538
|0.10
|1.6349
|1.6349
|1.6209
|-70.00
|10100.97
|1077
|2008.11.03 08:13
|sell
|539
|0.10
|1.6345
|1.6415
|1.6275
|1078
|2008.11.03 09:59
|t/p
|539
|0.10
|1.6275
|1.6415
|1.6275
|70.00
|10170.97
|1079
|2008.11.03 09:59
|sell
|540
|0.10
|1.6271
|1.6341
|1.6201
|1080
|2008.11.03 10:49
|t/p
|540
|0.10
|1.6201
|1.6341
|1.6201
|70.00
|10240.97
|1081
|2008.11.03 10:49
|sell
|541
|0.10
|1.6197
|1.6267
|1.6127
|1082
|2008.11.03 15:04
|t/p
|541
|0.10
|1.6127
|1.6267
|1.6127
|70.00
|10310.97
|1083
|2008.11.03 15:04
|sell
|542
|0.10
|1.6123
|1.6193
|1.6053
|1084
|2008.11.03 15:31
|t/p
|542
|0.10
|1.6053
|1.6193
|1.6053
|70.00
|10380.97
|1085
|2008.11.03 15:31
|sell
|543
|0.10
|1.6049
|1.6119
|1.5979
|1086
|2008.11.03 16:04
|t/p
|543
|0.10
|1.5979
|1.6119
|1.5979
|70.00
|10450.97
|1087
|2008.11.03 16:04
|sell
|544
|0.10
|1.5975
|1.6045
|1.5905
|1088
|2008.11.03 17:02
|t/p
|544
|0.10
|1.5905
|1.6045
|1.5905
|70.00
|10520.97
|1089
|2008.11.03 17:02
|sell
|545
|0.10
|1.5901
|1.5971
|1.5831
|1090
|2008.11.03 18:04
|t/p
|545
|0.10
|1.5831
|1.5971
|1.5831
|70.00
|10590.97
|1091
|2008.11.03 18:04
|sell
|546
|0.10
|1.5827
|1.5897
|1.5757
|1092
|2008.11.04 00:54
|t/p
|546
|0.10
|1.5757
|1.5897
|1.5757
|69.18
|10660.15
|1093
|2008.11.04 00:54
|sell
|547
|0.10
|1.5753
|1.5823
|1.5683
|1094
|2008.11.04 04:16
|s/l
|547
|0.10
|1.5823
|1.5823
|1.5683
|-70.00
|10590.15
|1095
|2008.11.04 04:16
|sell
|548
|0.10
|1.5819
|1.5889
|1.5749
|1096
|2008.11.04 04:57
|t/p
|548
|0.10
|1.5749
|1.5889
|1.5749
|70.00
|10660.15
|1097
|2008.11.04 04:57
|sell
|549
|0.10
|1.5745
|1.5815
|1.5675
|1098
|2008.11.04 05:37
|t/p
|549
|0.10
|1.5675
|1.5815
|1.5675
|70.00
|10730.15
|1099
|2008.11.04 05:37
|sell
|550
|0.10
|1.5671
|1.5741
|1.5601
|1100
|2008.11.04 06:23
|t/p
|550
|0.10
|1.5601
|1.5741
|1.5601
|70.00
|10800.15
|1101
|2008.11.04 06:23
|sell
|551
|0.10
|1.5597
|1.5667
|1.5527
|1102
|2008.11.04 07:21
|s/l
|551
|0.10
|1.5667
|1.5667
|1.5527
|-70.00
|10730.15
|1103
|2008.11.04 07:21
|sell
|552
|0.10
|1.5663
|1.5733
|1.5593
|1104
|2008.11.04 10:21
|s/l
|552
|0.10
|1.5733
|1.5733
|1.5593
|-70.00
|10660.15
|1105
|2008.11.04 10:21
|sell
|553
|0.10
|1.5729
|1.5799
|1.5659
|1106
|2008.11.04 10:51
|s/l
|553
|0.10
|1.5799
|1.5799
|1.5659
|-70.00
|10590.15
|1107
|2008.11.04 10:51
|sell
|554
|0.10
|1.5795
|1.5865
|1.5725
|1108
|2008.11.04 12:26
|s/l
|554
|0.10
|1.5865
|1.5865
|1.5725
|-70.00
|10520.15
|1109
|2008.11.04 12:26
|sell
|555
|0.10
|1.5861
|1.5931
|1.5791
|1110
|2008.11.04 14:43
|s/l
|555
|0.10
|1.5931
|1.5931
|1.5791
|-70.00
|10450.15
|1111
|2008.11.04 14:43
|sell
|556
|0.10
|1.5927
|1.5997
|1.5857
|1112
|2008.11.04 17:34
|s/l
|556
|0.10
|1.5997
|1.5997
|1.5857
|-70.00
|10380.15
|1113
|2008.11.04 17:34
|sell
|557
|0.10
|1.5993
|1.6063
|1.5923
|1114
|2008.11.04 17:46
|s/l
|557
|0.10
|1.6063
|1.6063
|1.5923
|-70.00
|10310.15
|1115
|2008.11.04 17:46
|sell
|558
|0.10
|1.6059
|1.6129
|1.5989
|1116
|2008.11.04 20:38
|t/p
|558
|0.10
|1.5989
|1.6129
|1.5989
|70.00
|10380.15
|1117
|2008.11.04 20:38
|sell
|559
|0.10
|1.5985
|1.6055
|1.5915
|1118
|2008.11.04 22:04
|t/p
|559
|0.10
|1.5915
|1.6055
|1.5915
|70.00
|10450.15
|1119
|2008.11.04 22:04
|sell
|560
|0.10
|1.5911
|1.5981
|1.5841
|1120
|2008.11.04 23:05
|s/l
|560
|0.10
|1.5981
|1.5981
|1.5841
|-70.00
|10380.15
|1121
|2008.11.04 23:05
|sell
|561
|0.10
|1.5977
|1.6047
|1.5907
|1122
|2008.11.05 02:10
|t/p
|561
|0.10
|1.5907
|1.6047
|1.5907
|69.18
|10449.33
|1123
|2008.11.05 02:10
|sell
|562
|0.10
|1.5903
|1.5973
|1.5833
|1124
|2008.11.05 04:42
|s/l
|562
|0.10
|1.5973
|1.5973
|1.5833
|-70.00
|10379.33
|1125
|2008.11.05 04:42
|sell
|563
|0.10
|1.5969
|1.6039
|1.5899
|1126
|2008.11.05 06:10
|t/p
|563
|0.10
|1.5899
|1.6039
|1.5899
|70.00
|10449.33
|1127
|2008.11.05 06:10
|sell
|564
|0.10
|1.5894
|1.5964
|1.5824
|1128
|2008.11.05 06:18
|t/p
|564
|0.10
|1.5824
|1.5964
|1.5824
|70.00
|10519.33
|1129
|2008.11.05 06:18
|sell
|565
|0.10
|1.5819
|1.5889
|1.5749
|1130
|2008.11.05 08:03
|s/l
|565
|0.10
|1.5889
|1.5889
|1.5749
|-70.00
|10449.33
|1131
|2008.11.05 08:03
|sell
|566
|0.10
|1.5885
|1.5955
|1.5815
|1132
|2008.11.05 09:03
|t/p
|566
|0.10
|1.5815
|1.5955
|1.5815
|70.00
|10519.33
|1133
|2008.11.05 09:03
|sell
|567
|0.10
|1.5810
|1.5880
|1.5740
|1134
|2008.11.05 10:45
|s/l
|567
|0.10
|1.5880
|1.5880
|1.5740
|-70.00
|10449.33
|1135
|2008.11.05 10:45
|sell
|568
|0.10
|1.5876
|1.5946
|1.5806
|1136
|2008.11.05 11:41
|t/p
|568
|0.10
|1.5806
|1.5946
|1.5806
|70.00
|10519.33
|1137
|2008.11.05 11:41
|sell
|569
|0.10
|1.5802
|1.5872
|1.5732
|1138
|2008.11.05 12:35
|s/l
|569
|0.10
|1.5872
|1.5872
|1.5732
|-70.00
|10449.33
|1139
|2008.11.05 12:35
|sell
|570
|0.10
|1.5868
|1.5938
|1.5798
|1140
|2008.11.05 13:47
|s/l
|570
|0.10
|1.5938
|1.5938
|1.5798
|-70.00
|10379.33
|1141
|2008.11.05 13:47
|sell
|571
|0.10
|1.5934
|1.6004
|1.5864
|1142
|2008.11.05 13:53
|s/l
|571
|0.10
|1.6004
|1.6004
|1.5864
|-70.00
|10309.33
|1143
|2008.11.05 13:53
|sell
|572
|0.10
|1.6000
|1.6070
|1.5930
|1144
|2008.11.05 15:16
|t/p
|572
|0.10
|1.5930
|1.6070
|1.5930
|70.00
|10379.33
|1145
|2008.11.05 15:16
|sell
|573
|0.10
|1.5926
|1.5996
|1.5856
|1146
|2008.11.05 15:38
|s/l
|573
|0.10
|1.5996
|1.5996
|1.5856
|-70.00
|10309.33
|1147
|2008.11.05 15:38
|sell
|574
|0.10
|1.5992
|1.6062
|1.5922
|1148
|2008.11.05 17:04
|s/l
|574
|0.10
|1.6062
|1.6062
|1.5922
|-70.00
|10239.33
|1149
|2008.11.05 17:04
|sell
|575
|0.10
|1.6058
|1.6128
|1.5988
|1150
|2008.11.05 17:12
|s/l
|575
|0.10
|1.6128
|1.6128
|1.5988
|-70.00
|10169.33
|1151
|2008.11.05 17:12
|sell
|576
|0.10
|1.6124
|1.6194
|1.6054
|1152
|2008.11.05 17:16
|s/l
|576
|0.10
|1.6194
|1.6194
|1.6054
|-70.00
|10099.33
|1153
|2008.11.05 17:16
|sell
|577
|0.10
|1.6190
|1.6260
|1.6120
|1154
|2008.11.05 19:14
|t/p
|577
|0.10
|1.6120
|1.6260
|1.6120
|70.00
|10169.33
|1155
|2008.11.05 19:14
|sell
|578
|0.10
|1.6116
|1.6186
|1.6046
|1156
|2008.11.05 19:26
|t/p
|578
|0.10
|1.6046
|1.6186
|1.6046
|70.00
|10239.33
|1157
|2008.11.05 19:26
|sell
|579
|0.10
|1.6042
|1.6112
|1.5972
|1158
|2008.11.05 20:34
|t/p
|579
|0.10
|1.5972
|1.6112
|1.5972
|70.00
|10309.33
|1159
|2008.11.05 20:34
|sell
|580
|0.10
|1.5968
|1.6038
|1.5898
|1160
|2008.11.05 22:38
|t/p
|580
|0.10
|1.5898
|1.6038
|1.5898
|70.00
|10379.33
|1161
|2008.11.05 22:38
|sell
|581
|0.10
|1.5894
|1.5964
|1.5824
|1162
|2008.11.05 23:32
|s/l
|581
|0.10
|1.5964
|1.5964
|1.5824
|-70.00
|10309.33
|1163
|2008.11.05 23:32
|sell
|582
|0.10
|1.5960
|1.6030
|1.5890
|1164
|2008.11.06 00:03
|t/p
|582
|0.10
|1.5890
|1.6030
|1.5890
|67.54
|10376.87
|1165
|2008.11.06 00:03
|sell
|583
|0.10
|1.5886
|1.5956
|1.5816
|1166
|2008.11.06 03:57
|t/p
|583
|0.10
|1.5816
|1.5956
|1.5816
|70.00
|10446.87
|1167
|2008.11.06 03:57
|sell
|584
|0.10
|1.5812
|1.5882
|1.5742
|1168
|2008.11.06 09:15
|s/l
|584
|0.10
|1.5882
|1.5882
|1.5742
|-70.00
|10376.87
|1169
|2008.11.06 09:15
|sell
|585
|0.10
|1.5878
|1.5948
|1.5808
|1170
|2008.11.06 10:23
|s/l
|585
|0.10
|1.5948
|1.5948
|1.5808
|-70.00
|10306.87
|1171
|2008.11.06 10:23
|sell
|586
|0.10
|1.5944
|1.6014
|1.5874
|1172
|2008.11.06 13:57
|t/p
|586
|0.10
|1.5874
|1.6014
|1.5874
|70.00
|10376.87
|1173
|2008.11.06 13:57
|sell
|587
|0.10
|1.5870
|1.5940
|1.5800
|1174
|2008.11.06 14:00
|t/p
|587
|0.10
|1.5800
|1.5940
|1.5800
|70.00
|10446.87
|1175
|2008.11.06 14:00
|sell
|588
|0.10
|1.5796
|1.5866
|1.5726
|1176
|2008.11.06 14:00
|t/p
|588
|0.10
|1.5726
|1.5866
|1.5726
|70.00
|10516.87
|1177
|2008.11.06 14:01
|sell
|589
|0.10
|1.5821
|1.5891
|1.5751
|1178
|2008.11.06 14:03
|t/p
|589
|0.10
|1.5751
|1.5891
|1.5751
|70.00
|10586.87
|1179
|2008.11.06 14:03
|sell
|590
|0.10
|1.5747
|1.5817
|1.5677
|1180
|2008.11.06 14:06
|s/l
|590
|0.10
|1.5817
|1.5817
|1.5677
|-70.00
|10516.87
|1181
|2008.11.06 14:06
|sell
|591
|0.10
|1.5813
|1.5883
|1.5743
|1182
|2008.11.06 14:13
|s/l
|591
|0.10
|1.5883
|1.5883
|1.5743
|-70.00
|10446.87
|1183
|2008.11.06 14:13
|sell
|592
|0.10
|1.5879
|1.5949
|1.5809
|1184
|2008.11.06 14:24
|s/l
|592
|0.10
|1.5949
|1.5949
|1.5809
|-70.00
|10376.87
|1185
|2008.11.06 14:24
|sell
|593
|0.10
|1.5945
|1.6015
|1.5875
|1186
|2008.11.06 14:26
|s/l
|593
|0.10
|1.6015
|1.6015
|1.5875
|-70.00
|10306.87
|1187
|2008.11.06 14:26
|sell
|594
|0.10
|1.6011
|1.6081
|1.5941
|1188
|2008.11.06 14:44
|t/p
|594
|0.10
|1.5941
|1.6081
|1.5941
|70.00
|10376.87
|1189
|2008.11.06 14:44
|sell
|595
|0.10
|1.5937
|1.6007
|1.5867
|1190
|2008.11.06 15:03
|t/p
|595
|0.10
|1.5867
|1.6007
|1.5867
|70.00
|10446.87
|1191
|2008.11.06 15:03
|sell
|596
|0.10
|1.5863
|1.5933
|1.5793
|1192
|2008.11.06 15:38
|s/l
|596
|0.10
|1.5933
|1.5933
|1.5793
|-70.00
|10376.87
|1193
|2008.11.06 15:38
|sell
|597
|0.10
|1.5930
|1.6000
|1.5860
|1194
|2008.11.06 16:15
|t/p
|597
|0.10
|1.5860
|1.6000
|1.5860
|70.00
|10446.87
|1195
|2008.11.06 16:15
|sell
|598
|0.10
|1.5856
|1.5926
|1.5786
|1196
|2008.11.06 16:36
|s/l
|598
|0.10
|1.5926
|1.5926
|1.5786
|-70.00
|10376.87
|1197
|2008.11.06 16:36
|sell
|599
|0.10
|1.5922
|1.5992
|1.5852
|1198
|2008.11.06 17:53
|t/p
|599
|0.10
|1.5852
|1.5992
|1.5852
|70.00
|10446.87
|1199
|2008.11.06 17:53
|sell
|600
|0.10
|1.5848
|1.5918
|1.5778
|1200
|2008.11.06 18:23
|t/p
|600
|0.10
|1.5778
|1.5918
|1.5778
|70.00
|10516.87
|1201
|2008.11.06 18:23
|sell
|601
|0.10
|1.5774
|1.5844
|1.5704
|1202
|2008.11.06 22:30
|t/p
|601
|0.10
|1.5704
|1.5844
|1.5704
|70.00
|10586.87
|1203
|2008.11.06 22:30
|sell
|602
|0.10
|1.5700
|1.5770
|1.5630
|1204
|2008.11.06 23:00
|t/p
|602
|0.10
|1.5630
|1.5770
|1.5630
|70.00
|10656.87
|1205
|2008.11.06 23:00
|sell
|603
|0.10
|1.5626
|1.5696
|1.5556
|1206
|2008.11.07 00:56
|t/p
|603
|0.10
|1.5556
|1.5696
|1.5556
|69.18
|10726.05
|1207
|2008.11.07 00:56
|sell
|604
|0.10
|1.5552
|1.5622
|1.5482
|1208
|2008.11.07 04:28
|s/l
|604
|0.10
|1.5622
|1.5622
|1.5482
|-70.00
|10656.05
|1209
|2008.11.07 04:28
|sell
|605
|0.10
|1.5618
|1.5688
|1.5548
|1210
|2008.11.07 06:33
|s/l
|605
|0.10
|1.5688
|1.5688
|1.5548
|-70.00
|10586.05
|1211
|2008.11.07 06:33
|sell
|606
|0.10
|1.5684
|1.5754
|1.5614
|1212
|2008.11.07 07:45
|t/p
|606
|0.10
|1.5614
|1.5754
|1.5614
|70.00
|10656.05
|1213
|2008.11.07 07:45
|sell
|607
|0.10
|1.5608
|1.5678
|1.5538
|1214
|2008.11.07 08:09
|s/l
|607
|0.10
|1.5678
|1.5678
|1.5538
|-70.00
|10586.05
|1215
|2008.11.07 08:09
|sell
|608
|0.10
|1.5674
|1.5744
|1.5604
|1216
|2008.11.07 10:01
|t/p
|608
|0.10
|1.5604
|1.5744
|1.5604
|70.00
|10656.05
|1217
|2008.11.07 10:01
|sell
|609
|0.10
|1.5600
|1.5670
|1.5530
|1218
|2008.11.07 10:11
|s/l
|609
|0.10
|1.5670
|1.5670
|1.5530
|-70.00
|10586.05
|1219
|2008.11.07 10:11
|sell
|610
|0.10
|1.5666
|1.5736
|1.5596
|1220
|2008.11.07 10:42
|s/l
|610
|0.10
|1.5736
|1.5736
|1.5596
|-70.00
|10516.05
|1221
|2008.11.07 10:42
|sell
|611
|0.10
|1.5732
|1.5802
|1.5662
|1222
|2008.11.07 11:41
|s/l
|611
|0.10
|1.5802
|1.5802
|1.5662
|-70.00
|10446.05
|1223
|2008.11.07 11:41
|sell
|612
|0.10
|1.5798
|1.5868
|1.5728
|1224
|2008.11.07 13:54
|t/p
|612
|0.10
|1.5728
|1.5868
|1.5728
|70.00
|10516.05
|1225
|2008.11.07 13:54
|sell
|613
|0.10
|1.5724
|1.5794
|1.5654
|1226
|2008.11.07 14:27
|s/l
|613
|0.10
|1.5794
|1.5794
|1.5654
|-70.00
|10446.05
|1227
|2008.11.07 14:27
|sell
|614
|0.10
|1.5790
|1.5860
|1.5720
|1228
|2008.11.07 15:43
|s/l
|614
|0.10
|1.5860
|1.5860
|1.5720
|-70.00
|10376.05
|1229
|2008.11.07 15:43
|sell
|615
|0.10
|1.5856
|1.5926
|1.5786
|1230
|2008.11.07 16:00
|t/p
|615
|0.10
|1.5786
|1.5926
|1.5786
|70.00
|10446.05
|1231
|2008.11.07 16:00
|sell
|616
|0.10
|1.5782
|1.5852
|1.5712
|1232
|2008.11.07 17:23
|s/l
|616
|0.10
|1.5852
|1.5852
|1.5712
|-70.00
|10376.05
|1233
|2008.11.07 17:23
|sell
|617
|0.10
|1.5848
|1.5918
|1.5778
|1234
|2008.11.07 17:59
|t/p
|617
|0.10
|1.5778
|1.5918
|1.5778
|70.00
|10446.05
|1235
|2008.11.07 17:59
|sell
|618
|0.10
|1.5774
|1.5844
|1.5704
|1236
|2008.11.07 18:07
|t/p
|618
|0.10
|1.5704
|1.5844
|1.5704
|70.00
|10516.05
|1237
|2008.11.07 18:07
|sell
|619
|0.10
|1.5700
|1.5770
|1.5630
|1238
|2008.11.07 18:37
|s/l
|619
|0.10
|1.5770
|1.5770
|1.5630
|-70.00
|10446.05
|1239
|2008.11.07 18:37
|sell
|620
|0.10
|1.5766
|1.5836
|1.5696
|1240
|2008.11.07 20:12
|t/p
|620
|0.10
|1.5696
|1.5836
|1.5696
|70.00
|10516.05
|1241
|2008.11.07 20:12
|sell
|621
|0.10
|1.5692
|1.5762
|1.5622
|1242
|2008.11.10 00:00
|s/l
|621
|0.10
|1.5762
|1.5762
|1.5622
|-70.82
|10445.23
|1243
|2008.11.10 00:00
|sell
|622
|0.10
|1.5815
|1.5885
|1.5745
|1244
|2008.11.10 00:18
|t/p
|622
|0.10
|1.5745
|1.5885
|1.5745
|70.00
|10515.23
|1245
|2008.11.10 00:18
|sell
|623
|0.10
|1.5740
|1.5810
|1.5670
|1246
|2008.11.10 02:09
|s/l
|623
|0.10
|1.5810
|1.5810
|1.5670
|-70.00
|10445.23
|1247
|2008.11.10 02:09
|sell
|624
|0.10
|1.5806
|1.5876
|1.5736
|1248
|2008.11.10 03:37
|s/l
|624
|0.10
|1.5876
|1.5876
|1.5736
|-70.00
|10375.23
|1249
|2008.11.10 03:37
|sell
|625
|0.10
|1.5872
|1.5942
|1.5802
|1250
|2008.11.10 07:52
|t/p
|625
|0.10
|1.5802
|1.5942
|1.5802
|70.00
|10445.23
|1251
|2008.11.10 07:52
|sell
|626
|0.10
|1.5798
|1.5868
|1.5728
|1252
|2008.11.10 08:29
|t/p
|626
|0.10
|1.5728
|1.5868
|1.5728
|70.00
|10515.23
|1253
|2008.11.10 08:29
|sell
|627
|0.10
|1.5724
|1.5794
|1.5654
|1254
|2008.11.10 11:19
|s/l
|627
|0.10
|1.5794
|1.5794
|1.5654
|-70.00
|10445.23
|1255
|2008.11.10 11:19
|sell
|628
|0.10
|1.5790
|1.5860
|1.5720
|1256
|2008.11.10 12:01
|t/p
|628
|0.10
|1.5720
|1.5860
|1.5720
|70.00
|10515.23
|1257
|2008.11.10 12:01
|sell
|629
|0.10
|1.5716
|1.5786
|1.5646
|1258
|2008.11.10 12:46
|s/l
|629
|0.10
|1.5786
|1.5786
|1.5646
|-70.00
|10445.23
|1259
|2008.11.10 12:46
|sell
|630
|0.10
|1.5782
|1.5852
|1.5712
|1260
|2008.11.10 16:10
|t/p
|630
|0.10
|1.5712
|1.5852
|1.5712
|70.00
|10515.23
|1261
|2008.11.10 16:10
|sell
|631
|0.10
|1.5708
|1.5778
|1.5638
|1262
|2008.11.10 16:58
|t/p
|631
|0.10
|1.5638
|1.5778
|1.5638
|70.00
|10585.23
|1263
|2008.11.10 16:58
|sell
|632
|0.10
|1.5634
|1.5704
|1.5564
|1264
|2008.11.10 17:46
|s/l
|632
|0.10
|1.5704
|1.5704
|1.5564
|-70.00
|10515.23
|1265
|2008.11.10 17:46
|sell
|633
|0.10
|1.5700
|1.5770
|1.5630
|1266
|2008.11.10 18:45
|t/p
|633
|0.10
|1.5630
|1.5770
|1.5630
|70.00
|10585.23
|1267
|2008.11.10 18:45
|sell
|634
|0.10
|1.5626
|1.5696
|1.5556
|1268
|2008.11.11 04:36
|s/l
|634
|0.10
|1.5696
|1.5696
|1.5556
|-70.82
|10514.41
|1269
|2008.11.11 04:36
|sell
|635
|0.10
|1.5692
|1.5762
|1.5622
|1270
|2008.11.11 09:03
|t/p
|635
|0.10
|1.5622
|1.5762
|1.5622
|70.00
|10584.41
|1271
|2008.11.11 09:03
|sell
|636
|0.10
|1.5618
|1.5688
|1.5548
|1272
|2008.11.11 12:49
|t/p
|636
|0.10
|1.5548
|1.5688
|1.5548
|70.00
|10654.41
|1273
|2008.11.11 12:49
|sell
|637
|0.10
|1.5544
|1.5614
|1.5474
|1274
|2008.11.11 14:53
|s/l
|637
|0.10
|1.5614
|1.5614
|1.5474
|-70.00
|10584.41
|1275
|2008.11.11 14:53
|sell
|638
|0.10
|1.5610
|1.5680
|1.5540
|1276
|2008.11.11 15:29
|t/p
|638
|0.10
|1.5540
|1.5680
|1.5540
|70.00
|10654.41
|1277
|2008.11.11 15:29
|sell
|639
|0.10
|1.5536
|1.5606
|1.5466
|1278
|2008.11.11 17:24
|t/p
|639
|0.10
|1.5466
|1.5606
|1.5466
|70.00
|10724.41
|1279
|2008.11.11 17:24
|sell
|640
|0.10
|1.5462
|1.5532
|1.5392
|1280
|2008.11.11 18:04
|t/p
|640
|0.10
|1.5392
|1.5532
|1.5392
|70.00
|10794.41
|1281
|2008.11.11 18:04
|sell
|641
|0.10
|1.5388
|1.5458
|1.5318
|1282
|2008.11.11 18:45
|s/l
|641
|0.10
|1.5458
|1.5458
|1.5318
|-70.00
|10724.41
|1283
|2008.11.11 18:45
|sell
|642
|0.10
|1.5454
|1.5524
|1.5384
|1284
|2008.11.11 20:25
|t/p
|642
|0.10
|1.5384
|1.5524
|1.5384
|70.00
|10794.41
|1285
|2008.11.11 20:25
|sell
|643
|0.10
|1.5380
|1.5450
|1.5310
|1286
|2008.11.11 21:20
|s/l
|643
|0.10
|1.5450
|1.5450
|1.5310
|-70.00
|10724.41
|1287
|2008.11.11 21:20
|sell
|644
|0.10
|1.5446
|1.5516
|1.5376
|1288
|2008.11.12 00:01
|t/p
|644
|0.10
|1.5376
|1.5516
|1.5376
|69.18
|10793.59
|1289
|2008.11.12 00:01
|sell
|645
|0.10
|1.5371
|1.5441
|1.5301
|1290
|2008.11.12 03:19
|s/l
|645
|0.10
|1.5441
|1.5441
|1.5301
|-70.00
|10723.59
|1291
|2008.11.12 03:19
|sell
|646
|0.10
|1.5437
|1.5507
|1.5367
|1292
|2008.11.12 11:01
|t/p
|646
|0.10
|1.5367
|1.5507
|1.5367
|70.00
|10793.59
|1293
|2008.11.12 11:01
|sell
|647
|0.10
|1.5363
|1.5433
|1.5293
|1294
|2008.11.12 12:34
|t/p
|647
|0.10
|1.5293
|1.5433
|1.5293
|70.00
|10863.59
|1295
|2008.11.12 12:34
|sell
|648
|0.10
|1.5289
|1.5359
|1.5219
|1296
|2008.11.12 13:08
|t/p
|648
|0.10
|1.5219
|1.5359
|1.5219
|70.00
|10933.59
|1297
|2008.11.12 13:08
|sell
|649
|0.10
|1.5215
|1.5285
|1.5145
|1298
|2008.11.12 13:45
|s/l
|649
|0.10
|1.5285
|1.5285
|1.5145
|-70.00
|10863.59
|1299
|2008.11.12 13:45
|sell
|650
|0.10
|1.5281
|1.5351
|1.5211
|1300
|2008.11.12 15:59
|t/p
|650
|0.10
|1.5211
|1.5351
|1.5211
|70.00
|10933.59
|1301
|2008.11.12 15:59
|sell
|651
|0.10
|1.5207
|1.5277
|1.5137
|1302
|2008.11.12 17:33
|t/p
|651
|0.10
|1.5137
|1.5277
|1.5137
|70.00
|11003.59
|1303
|2008.11.12 17:33
|sell
|652
|0.10
|1.5133
|1.5203
|1.5063
|1304
|2008.11.12 17:49
|t/p
|652
|0.10
|1.5063
|1.5203
|1.5063
|70.00
|11073.59
|1305
|2008.11.12 17:49
|sell
|653
|0.10
|1.5059
|1.5129
|1.4989
|1306
|2008.11.12 18:04
|t/p
|653
|0.10
|1.4989
|1.5129
|1.4989
|70.00
|11143.59
|1307
|2008.11.12 18:04
|sell
|654
|0.10
|1.4985
|1.5055
|1.4915
|1308
|2008.11.12 18:09
|t/p
|654
|0.10
|1.4915
|1.5055
|1.4915
|70.00
|11213.59
|1309
|2008.11.12 18:09
|sell
|655
|0.10
|1.4911
|1.4981
|1.4841
|1310
|2008.11.12 18:17
|s/l
|655
|0.10
|1.4981
|1.4981
|1.4841
|-70.00
|11143.59
|1311
|2008.11.12 18:17
|sell
|656
|0.10
|1.4977
|1.5047
|1.4907
|1312
|2008.11.12 18:20
|t/p
|656
|0.10
|1.4907
|1.5047
|1.4907
|70.00
|11213.59
|1313
|2008.11.12 18:20
|sell
|657
|0.10
|1.4903
|1.4973
|1.4833
|1314
|2008.11.12 18:26
|s/l
|657
|0.10
|1.4973
|1.4973
|1.4833
|-70.00
|11143.59
|1315
|2008.11.12 18:26
|sell
|658
|0.10
|1.4969
|1.5039
|1.4899
|1316
|2008.11.12 19:29
|s/l
|658
|0.10
|1.5039
|1.5039
|1.4899
|-70.00
|11073.59
|1317
|2008.11.12 19:29
|sell
|659
|0.10
|1.5035
|1.5105
|1.4965
|1318
|2008.11.12 20:21
|t/p
|659
|0.10
|1.4965
|1.5105
|1.4965
|70.00
|11143.59
|1319
|2008.11.12 20:21
|sell
|660
|0.10
|1.4960
|1.5030
|1.4890
|1320
|2008.11.13 00:49
|t/p
|660
|0.10
|1.4890
|1.5030
|1.4890
|67.54
|11211.13
|1321
|2008.11.13 00:49
|sell
|661
|0.10
|1.4886
|1.4956
|1.4816
|1322
|2008.11.13 05:22
|s/l
|661
|0.10
|1.4956
|1.4956
|1.4816
|-70.00
|11141.13
|1323
|2008.11.13 05:22
|sell
|662
|0.10
|1.4952
|1.5022
|1.4882
|1324
|2008.11.13 07:06
|t/p
|662
|0.10
|1.4882
|1.5022
|1.4882
|70.00
|11211.13
|1325
|2008.11.13 07:06
|sell
|663
|0.10
|1.4877
|1.4947
|1.4807
|1326
|2008.11.13 07:41
|s/l
|663
|0.10
|1.4947
|1.4947
|1.4807
|-70.00
|11141.13
|1327
|2008.11.13 07:41
|sell
|664
|0.10
|1.4943
|1.5013
|1.4873
|1328
|2008.11.13 09:28
|t/p
|664
|0.10
|1.4873
|1.5013
|1.4873
|70.00
|11211.13
|1329
|2008.11.13 09:28
|sell
|665
|0.10
|1.4869
|1.4939
|1.4799
|1330
|2008.11.13 11:07
|s/l
|665
|0.10
|1.4939
|1.4939
|1.4799
|-70.00
|11141.13
|1331
|2008.11.13 11:07
|sell
|666
|0.10
|1.4935
|1.5005
|1.4865
|1332
|2008.11.13 14:12
|t/p
|666
|0.10
|1.4865
|1.5005
|1.4865
|70.00
|11211.13
|1333
|2008.11.13 14:12
|sell
|667
|0.10
|1.4861
|1.4931
|1.4791
|1334
|2008.11.13 16:01
|t/p
|667
|0.10
|1.4791
|1.4931
|1.4791
|70.00
|11281.13
|1335
|2008.11.13 16:01
|sell
|668
|0.10
|1.4787
|1.4857
|1.4717
|1336
|2008.11.13 16:32
|s/l
|668
|0.10
|1.4857
|1.4857
|1.4717
|-70.00
|11211.13
|1337
|2008.11.13 16:32
|sell
|669
|0.10
|1.4853
|1.4923
|1.4783
|1338
|2008.11.13 17:44
|t/p
|669
|0.10
|1.4783
|1.4923
|1.4783
|70.00
|11281.13
|1339
|2008.11.13 17:44
|sell
|670
|0.10
|1.4779
|1.4849
|1.4709
|1340
|2008.11.13 19:48
|t/p
|670
|0.10
|1.4709
|1.4849
|1.4709
|70.00
|11351.13
|1341
|2008.11.13 19:48
|sell
|671
|0.10
|1.4705
|1.4775
|1.4635
|1342
|2008.11.13 20:12
|t/p
|671
|0.10
|1.4635
|1.4775
|1.4635
|70.00
|11421.13
|1343
|2008.11.13 20:12
|sell
|672
|0.10
|1.4631
|1.4701
|1.4561
|1344
|2008.11.13 21:19
|t/p
|672
|0.10
|1.4561
|1.4701
|1.4561
|70.00
|11491.13
|1345
|2008.11.13 21:19
|sell
|673
|0.10
|1.4557
|1.4627
|1.4487
|1346
|2008.11.13 21:24
|s/l
|673
|0.10
|1.4627
|1.4627
|1.4487
|-70.00
|11421.13
|1347
|2008.11.13 21:24
|sell
|674
|0.10
|1.4623
|1.4693
|1.4553
|1348
|2008.11.13 21:33
|s/l
|674
|0.10
|1.4693
|1.4693
|1.4553
|-70.00
|11351.13
|1349
|2008.11.13 21:33
|sell
|675
|0.10
|1.4689
|1.4759
|1.4619
|1350
|2008.11.13 21:43
|s/l
|675
|0.10
|1.4759
|1.4759
|1.4619
|-70.00
|11281.13
|1351
|2008.11.13 21:43
|sell
|676
|0.10
|1.4755
|1.4825
|1.4685
|1352
|2008.11.13 21:59
|t/p
|676
|0.10
|1.4685
|1.4825
|1.4685
|70.00
|11351.13
|1353
|2008.11.13 21:59
|sell
|677
|0.10
|1.4681
|1.4751
|1.4611
|1354
|2008.11.13 22:45
|s/l
|677
|0.10
|1.4751
|1.4751
|1.4611
|-70.00
|11281.13
|1355
|2008.11.13 22:45
|sell
|678
|0.10
|1.4747
|1.4817
|1.4677
|1356
|2008.11.13 22:52
|s/l
|678
|0.10
|1.4817
|1.4817
|1.4677
|-70.00
|11211.13
|1357
|2008.11.13 22:52
|sell
|679
|0.10
|1.4813
|1.4883
|1.4743
|1358
|2008.11.13 22:59
|s/l
|679
|0.10
|1.4883
|1.4883
|1.4743
|-70.00
|11141.13
|1359
|2008.11.13 22:59
|sell
|680
|0.10
|1.4879
|1.4949
|1.4809
|1360
|2008.11.14 00:25
|t/p
|680
|0.10
|1.4809
|1.4949
|1.4809
|69.18
|11210.31
|1361
|2008.11.14 00:25
|sell
|681
|0.10
|1.4805
|1.4875
|1.4735
|1362
|2008.11.14 01:17
|s/l
|681
|0.10
|1.4875
|1.4875
|1.4735
|-70.00
|11140.31
|1363
|2008.11.14 01:17
|sell
|682
|0.10
|1.4871
|1.4941
|1.4801
|1364
|2008.11.14 03:01
|t/p
|682
|0.10
|1.4801
|1.4941
|1.4801
|70.00
|11210.31
|1365
|2008.11.14 03:01
|sell
|683
|0.10
|1.4797
|1.4867
|1.4727
|1366
|2008.11.14 05:32
|s/l
|683
|0.10
|1.4867
|1.4867
|1.4727
|-70.00
|11140.31
|1367
|2008.11.14 05:32
|sell
|684
|0.10
|1.4863
|1.4933
|1.4793
|1368
|2008.11.14 06:26
|t/p
|684
|0.10
|1.4793
|1.4933
|1.4793
|70.00
|11210.31
|1369
|2008.11.14 06:26
|sell
|685
|0.10
|1.4789
|1.4859
|1.4719
|1370
|2008.11.14 09:15
|s/l
|685
|0.10
|1.4859
|1.4859
|1.4719
|-70.00
|11140.31
|1371
|2008.11.14 09:15
|sell
|686
|0.10
|1.4855
|1.4925
|1.4785
|1372
|2008.11.14 14:18
|t/p
|686
|0.10
|1.4785
|1.4925
|1.4785
|70.00
|11210.31
|1373
|2008.11.14 14:18
|sell
|687
|0.10
|1.4781
|1.4851
|1.4711
|1374
|2008.11.14 14:21
|t/p
|687
|0.10
|1.4711
|1.4851
|1.4711
|70.00
|11280.31
|1375
|2008.11.14 14:21
|sell
|688
|0.10
|1.4706
|1.4776
|1.4636
|1376
|2008.11.14 14:32
|s/l
|688
|0.10
|1.4776
|1.4776
|1.4636
|-70.00
|11210.31
|1377
|2008.11.14 14:32
|sell
|689
|0.10
|1.4772
|1.4842
|1.4702
|1378
|2008.11.14 15:20
|t/p
|689
|0.10
|1.4702
|1.4842
|1.4702
|70.00
|11280.31
|1379
|2008.11.14 15:20
|sell
|690
|0.10
|1.4698
|1.4768
|1.4628
|1380
|2008.11.14 16:32
|s/l
|690
|0.10
|1.4768
|1.4768
|1.4628
|-70.00
|11210.31
|1381
|2008.11.14 16:32
|sell
|691
|0.10
|1.4764
|1.4834
|1.4694
|1382
|2008.11.14 18:08
|s/l
|691
|0.10
|1.4834
|1.4834
|1.4694
|-70.00
|11140.31
|1383
|2008.11.14 18:08
|sell
|692
|0.10
|1.4830
|1.4900
|1.4760
|1384
|2008.11.14 18:40
|s/l
|692
|0.10
|1.4900
|1.4900
|1.4760
|-70.00
|11070.31
|1385
|2008.11.14 18:40
|sell
|693
|0.10
|1.4896
|1.4966
|1.4826
|1386
|2008.11.14 19:06
|t/p
|693
|0.10
|1.4826
|1.4966
|1.4826
|70.00
|11140.31
|1387
|2008.11.14 19:06
|sell
|694
|0.10
|1.4822
|1.4892
|1.4752
|1388
|2008.11.14 21:22
|s/l
|694
|0.10
|1.4892
|1.4892
|1.4752
|-70.00
|11070.31
|1389
|2008.11.14 21:22
|sell
|695
|0.10
|1.4888
|1.4958
|1.4818
|1390
|2008.11.14 22:14
|s/l
|695
|0.10
|1.4958
|1.4958
|1.4818
|-70.00
|11000.31
|1391
|2008.11.14 22:14
|sell
|696
|0.10
|1.4954
|1.5024
|1.4884
|1392
|2008.11.14 22:33
|t/p
|696
|0.10
|1.4884
|1.5024
|1.4884
|70.00
|11070.31
|1393
|2008.11.14 22:33
|sell
|697
|0.10
|1.4880
|1.4950
|1.4810
|1394
|2008.11.14 22:58
|t/p
|697
|0.10
|1.4810
|1.4950
|1.4810
|70.00
|11140.31
|1395
|2008.11.14 22:58
|sell
|698
|0.10
|1.4806
|1.4876
|1.4736
|1396
|2008.11.26 07:58
|close at stop
|698
|0.10
|1.4799
|1.4876
|1.4736
|-1.20
|11139.12