Strategy Tester Report
Tester_v04_5_GBPUSD
(Build 220)

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period1 Minute (M1) 2005.01.10 04:11 - 2008.11.14 23:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersBeginDate=2008.09.01 00:00; Lots=0.1;
Bars in test1409191Ticks modelled22702822Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit1139.12Gross profit24960.11Gross loss-23821.00
Profit factor1.05Expected payoff1.63
Absolute drawdown249.03Maximal drawdown1700.13 (14.59%)Relative drawdown14.59% (1700.13)
Total trades698Short positions (won %)617 (51.70%)Long positions (won %)81 (46.91%)
Profit trades (% of total)357 (51.15%)Loss trades (% of total)341 (48.85%)
Largestprofit trade70.44loss trade-72.46
Averageprofit trade69.92loss trade-69.86
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (559.18)consecutive losses (loss in money)8 (-561.64)
Maximalconsecutive profit (count of wins)559.18 (8)consecutive loss (count of losses)-561.64 (8)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 00:00sell10.101.81501.82201.8080
22008.09.01 03:42t/p10.101.80801.82201.808070.0010070.00
32008.09.01 03:42sell20.101.80761.81461.8006
42008.09.01 06:41t/p20.101.80061.81461.800670.0010140.00
52008.09.01 06:41sell30.101.80021.80721.7932
62008.09.01 09:49s/l30.101.80721.80721.7932-70.0010070.00
72008.09.01 09:49sell40.101.80681.81381.7998
82008.09.01 16:15t/p40.101.79981.81381.799870.0010140.00
92008.09.01 16:15sell50.101.79941.80641.7924
102008.09.02 01:26t/p50.101.79241.80641.792469.1810209.18
112008.09.02 01:26sell60.101.79201.79901.7850
122008.09.02 01:29t/p60.101.78501.79901.785070.0010279.18
132008.09.02 01:29sell70.101.78461.79161.7776
142008.09.02 01:52s/l70.101.79161.79161.7776-70.0010209.18
152008.09.02 01:52sell80.101.79121.79821.7842
162008.09.02 12:18t/p80.101.78421.79821.784270.0010279.18
172008.09.02 12:18sell90.101.78381.79081.7768
182008.09.03 07:12t/p90.101.77681.79081.776869.1810348.36
192008.09.03 07:12sell100.101.77641.78341.7694
202008.09.03 10:59t/p100.101.76941.78341.769470.0010418.36
212008.09.03 10:59sell110.101.76901.77601.7620
222008.09.03 15:15s/l110.101.77601.77601.7620-70.0010348.36
232008.09.03 15:15sell120.101.77561.78261.7686
242008.09.04 10:26s/l120.101.78261.78261.7686-72.4610275.90
252008.09.04 10:26sell130.101.78221.78921.7752
262008.09.04 17:28t/p130.101.77521.78921.775270.0010345.90
272008.09.04 17:28sell140.101.77481.78181.7678
282008.09.04 18:17t/p140.101.76781.78181.767870.0010415.90
292008.09.04 18:17sell150.101.76741.77441.7604
302008.09.05 00:17t/p150.101.76041.77441.760469.1810485.08
312008.09.05 00:17sell160.101.76001.76701.7530
322008.09.05 15:30s/l160.101.76701.76701.7530-70.0010415.08
332008.09.05 15:30sell170.101.76661.77361.7596
342008.09.05 16:15s/l170.101.77361.77361.7596-70.0010345.08
352008.09.05 16:15sell180.101.77321.78021.7662
362008.09.05 17:36t/p180.101.76621.78021.766270.0010415.08
372008.09.05 17:36sell190.101.76581.77281.7588
382008.09.08 00:02s/l190.101.77281.77281.7588-70.8210344.26
392008.09.08 00:02sell200.101.77871.78571.7717
402008.09.08 00:44s/l200.101.78571.78571.7717-70.0010274.26
412008.09.08 00:44sell210.101.78681.79381.7798
422008.09.08 01:05s/l210.101.79381.79381.7798-70.0010204.26
432008.09.08 01:05sell220.101.79351.80051.7865
442008.09.08 01:12t/p220.101.78651.80051.786570.0010274.26
452008.09.08 01:12sell230.101.78601.79301.7790
462008.09.08 01:15t/p230.101.77901.79301.779070.0010344.26
472008.09.08 01:15sell240.101.77801.78501.7710
482008.09.08 01:19s/l240.101.78501.78501.7710-70.0010274.26
492008.09.08 01:19sell250.101.78491.79191.7779
502008.09.08 05:09s/l250.101.79191.79191.7779-70.0010204.26
512008.09.08 05:09sell260.101.79151.79851.7845
522008.09.08 09:28t/p260.101.78451.79851.784570.0010274.26
532008.09.08 09:28sell270.101.78411.79111.7771
542008.09.08 10:07t/p270.101.77711.79111.777170.0010344.26
552008.09.08 10:07sell280.101.77671.78371.7697
562008.09.08 11:23t/p280.101.76971.78371.769770.0010414.26
572008.09.08 11:23sell290.101.76931.77631.7623
582008.09.08 13:10t/p290.101.76231.77631.762370.0010484.26
592008.09.08 13:10sell300.101.76191.76891.7549
602008.09.08 18:56t/p300.101.75491.76891.754970.0010554.26
612008.09.08 18:56sell310.101.75451.76151.7475
622008.09.08 20:37t/p310.101.74751.76151.747570.0010624.26
632008.09.08 20:37sell320.101.74711.75411.7401
642008.09.08 21:54s/l320.101.75411.75411.7401-70.0010554.26
652008.09.08 21:54sell330.101.75371.76071.7467
662008.09.08 23:11s/l330.101.76071.76071.7467-70.0010484.26
672008.09.08 23:11sell340.101.76031.76731.7533
682008.09.09 04:26t/p340.101.75331.76731.753369.1810553.44
692008.09.09 04:26sell350.101.75291.75991.7459
702008.09.09 09:47s/l350.101.75991.75991.7459-70.0010483.44
712008.09.09 09:47sell360.101.75951.76651.7525
722008.09.09 13:32s/l360.101.76651.76651.7525-70.0010413.44
732008.09.09 13:32sell370.101.76611.77311.7591
742008.09.09 15:37t/p370.101.75911.77311.759170.0010483.44
752008.09.09 15:37sell380.101.75871.76571.7517
762008.09.09 17:53s/l380.101.76571.76571.7517-70.0010413.44
772008.09.09 17:53sell390.101.76531.77231.7583
782008.09.09 22:55t/p390.101.75831.77231.758370.0010483.44
792008.09.09 22:55sell400.101.75791.76491.7509
802008.09.10 07:35s/l400.101.76491.76491.7509-70.8210412.62
812008.09.10 07:35sell410.101.76451.77151.7575
822008.09.10 12:35t/p410.101.75751.77151.757570.0010482.62
832008.09.10 12:35sell420.101.75711.76411.7501
842008.09.11 00:25t/p420.101.75011.76411.750167.5410550.16
852008.09.11 00:25sell430.101.74961.75661.7426
862008.09.11 14:45s/l430.101.75661.75661.7426-70.0010480.16
872008.09.11 14:45sell440.101.75621.76321.7492
882008.09.11 18:06t/p440.101.74921.76321.749270.0010550.16
892008.09.11 18:06sell450.101.74881.75581.7418
902008.09.11 23:28s/l450.101.75581.75581.7418-70.0010480.16
912008.09.11 23:28sell460.101.75541.76241.7484
922008.09.12 09:23s/l460.101.76241.76241.7484-70.8210409.34
932008.09.12 09:23sell470.101.76201.76901.7550
942008.09.12 11:11s/l470.101.76901.76901.7550-70.0010339.34
952008.09.12 11:11sell480.101.76861.77561.7616
962008.09.12 16:14s/l480.101.77561.77561.7616-70.0010269.34
972008.09.12 16:14sell490.101.77521.78221.7682
982008.09.12 17:35s/l490.101.78221.78221.7682-70.0010199.34
992008.09.12 17:35sell500.101.78181.78881.7748
1002008.09.12 18:05s/l500.101.78881.78881.7748-70.0010129.34
1012008.09.12 18:05sell510.101.78841.79541.7814
1022008.09.12 22:19s/l510.101.79541.79541.7814-70.0010059.34
1032008.09.12 22:19sell520.101.79501.80201.7880
1042008.09.15 00:00s/l520.101.80201.80201.7880-70.829988.52
1052008.09.15 00:00sell530.101.80531.81231.7983
1062008.09.15 00:22t/p530.101.79831.81231.798370.0010058.52
1072008.09.15 00:22sell540.101.79791.80491.7909
1082008.09.15 05:29s/l540.101.80491.80491.7909-70.009988.52
1092008.09.15 05:29sell550.101.80451.81151.7975
1102008.09.15 06:18s/l550.101.81151.81151.7975-70.009918.52
1112008.09.15 06:18sell560.101.81111.81811.8041
1122008.09.15 07:02t/p560.101.80411.81811.804170.009988.52
1132008.09.15 07:02buy570.101.80411.79711.8111
1142008.09.15 08:46t/p570.101.81111.79711.811170.0010058.52
1152008.09.15 08:46buy580.101.81151.80451.8185
1162008.09.15 09:11s/l580.101.80451.80451.8185-70.009988.52
1172008.09.15 09:11sell590.101.80451.81151.7975
1182008.09.15 11:24t/p590.101.79751.81151.797570.0010058.52
1192008.09.15 11:24buy600.101.79751.79051.8045
1202008.09.15 13:15s/l600.101.79051.79051.8045-70.009988.52
1212008.09.15 13:15buy610.101.79091.78391.7979
1222008.09.15 14:24s/l610.101.78391.78391.7979-70.009918.52
1232008.09.15 14:24buy620.101.78431.77731.7913
1242008.09.15 14:38s/l620.101.77731.77731.7913-70.009848.52
1252008.09.15 14:38buy630.101.77771.77071.7847
1262008.09.15 15:39t/p630.101.78471.77071.784770.009918.52
1272008.09.15 15:39buy640.101.78511.77811.7921
1282008.09.15 16:36t/p640.101.79211.77811.792170.009988.52
1292008.09.15 16:36buy650.101.79251.78551.7995
1302008.09.15 17:31s/l650.101.78551.78551.7995-70.009918.52
1312008.09.15 17:31buy660.101.78591.77891.7929
1322008.09.15 17:59t/p660.101.79291.77891.792970.009988.52
1332008.09.15 17:59buy670.101.79331.78631.8003
1342008.09.15 18:53s/l670.101.78631.78631.8003-70.009918.52
1352008.09.15 18:53buy680.101.78671.77971.7937
1362008.09.15 22:24t/p680.101.79371.77971.793770.009988.52
1372008.09.15 22:24buy690.101.79411.78711.8011
1382008.09.15 22:57t/p690.101.80111.78711.801170.0010058.52
1392008.09.15 22:57buy700.101.80151.79451.8085
1402008.09.16 02:00s/l700.101.79451.79451.8085-69.569988.97
1412008.09.16 02:00buy710.101.79481.78781.8018
1422008.09.16 12:42s/l710.101.78781.78781.8018-70.009918.97
1432008.09.16 12:42buy720.101.78821.78121.7952
1442008.09.16 13:28s/l720.101.78121.78121.7952-70.009848.97
1452008.09.16 13:28buy730.101.78161.77461.7886
1462008.09.16 15:14t/p730.101.78861.77461.788670.009918.97
1472008.09.16 15:14buy740.101.78901.78201.7960
1482008.09.16 16:21s/l740.101.78201.78201.7960-70.009848.97
1492008.09.16 16:21buy750.101.78241.77541.7894
1502008.09.16 17:52s/l750.101.77541.77541.7894-70.009778.97
1512008.09.16 17:52buy760.101.77581.76881.7828
1522008.09.16 19:29t/p760.101.78281.76881.782870.009848.97
1532008.09.16 19:29buy770.101.78321.77621.7902
1542008.09.16 21:14s/l770.101.77621.77621.7902-70.009778.97
1552008.09.16 21:14buy780.101.77631.76931.7833
1562008.09.16 21:18t/p780.101.78331.76931.783370.009848.97
1572008.09.16 21:18buy790.101.78381.77681.7908
1582008.09.17 09:56t/p790.101.79081.77681.790870.449919.41
1592008.09.17 09:56buy800.101.79121.78421.7982
1602008.09.17 10:56s/l800.101.78421.78421.7982-70.009849.41
1612008.09.17 10:56buy810.101.78461.77761.7916
1622008.09.17 17:05t/p810.101.79161.77761.791670.009919.41
1632008.09.17 17:05buy820.101.79201.78501.7990
1642008.09.17 20:02t/p820.101.79901.78501.799070.009989.41
1652008.09.17 20:02buy830.101.79941.79241.8064
1662008.09.17 20:25t/p830.101.80641.79241.806470.0010059.41
1672008.09.17 20:25buy840.101.80681.79981.8138
1682008.09.17 21:04t/p840.101.81381.79981.813870.0010129.41
1692008.09.17 21:04buy850.101.81421.80721.8212
1702008.09.17 21:46t/p850.101.82121.80721.821270.0010199.41
1712008.09.17 21:46buy860.101.82161.81461.8286
1722008.09.18 00:09s/l860.101.81461.81461.8286-68.6710130.73
1732008.09.18 00:09buy870.101.81501.80801.8220
1742008.09.18 08:18t/p870.101.82201.80801.822070.0010200.73
1752008.09.18 08:18buy880.101.82241.81541.8294
1762008.09.18 10:02s/l880.101.81541.81541.8294-70.0010130.73
1772008.09.18 10:02buy890.101.81581.80881.8228
1782008.09.18 11:03s/l890.101.80881.80881.8228-70.0010060.73
1792008.09.18 11:03buy900.101.80921.80221.8162
1802008.09.18 11:19t/p900.101.81621.80221.816270.0010130.73
1812008.09.18 11:19buy910.101.81661.80961.8236
1822008.09.18 11:30t/p910.101.82361.80961.823670.0010200.73
1832008.09.18 11:30buy920.101.82401.81701.8310
1842008.09.18 12:04s/l920.101.81701.81701.8310-70.0010130.73
1852008.09.18 12:04buy930.101.81741.81041.8244
1862008.09.18 13:07t/p930.101.82441.81041.824470.0010200.73
1872008.09.18 13:07buy940.101.82481.81781.8318
1882008.09.18 16:31s/l940.101.81781.81781.8318-70.0010130.73
1892008.09.18 16:31buy950.101.81821.81121.8252
1902008.09.18 19:52t/p950.101.82521.81121.825270.0010200.73
1912008.09.18 19:52buy960.101.82561.81861.8326
1922008.09.18 21:03s/l960.101.81861.81861.8326-70.0010130.73
1932008.09.18 21:03buy970.101.81901.81201.8260
1942008.09.18 22:37s/l970.101.81201.81201.8260-70.0010060.73
1952008.09.18 22:37buy980.101.81241.80541.8194
1962008.09.18 23:21t/p980.101.81941.80541.819470.0010130.73
1972008.09.18 23:21buy990.101.81981.81281.8268
1982008.09.19 01:41s/l990.101.81281.81281.8268-69.5610061.17
1992008.09.19 01:41buy1000.101.81321.80621.8202
2002008.09.19 03:28s/l1000.101.80621.80621.8202-70.009991.17
2012008.09.19 03:28buy1010.101.80661.79961.8136
2022008.09.19 10:16s/l1010.101.79961.79961.8136-70.009921.17
2032008.09.19 10:16buy1020.101.80001.79301.8070
2042008.09.19 11:21s/l1020.101.79301.79301.8070-70.009851.17
2052008.09.19 11:21buy1030.101.79341.78641.8004
2062008.09.19 14:01t/p1030.101.80041.78641.800470.009921.17
2072008.09.19 14:01buy1040.101.80081.79381.8078
2082008.09.19 15:06t/p1040.101.80781.79381.807870.009991.17
2092008.09.19 15:06buy1050.101.80821.80121.8152
2102008.09.19 16:00t/p1050.101.81521.80121.815270.0010061.17
2112008.09.19 16:00buy1060.101.81561.80861.8226
2122008.09.19 16:26t/p1060.101.82261.80861.822670.0010131.17
2132008.09.19 16:26buy1070.101.82301.81601.8300
2142008.09.19 17:55t/p1070.101.83001.81601.830070.0010201.17
2152008.09.19 17:55buy1080.101.83041.82341.8374
2162008.09.19 20:28t/p1080.101.83741.82341.837470.0010271.17
2172008.09.19 20:28buy1090.101.83781.83081.8448
2182008.09.22 01:50s/l1090.101.83081.83081.8448-69.5610201.62
2192008.09.22 01:50buy1100.101.83121.82421.8382
2202008.09.22 10:29t/p1100.101.83821.82421.838270.0010271.62
2212008.09.22 10:29buy1110.101.83861.83161.8456
2222008.09.22 11:07t/p1110.101.84561.83161.845670.0010341.62
2232008.09.22 11:07buy1120.101.84601.83901.8530
2242008.09.22 14:28s/l1120.101.83901.83901.8530-70.0010271.62
2252008.09.22 14:28buy1130.101.83941.83241.8464
2262008.09.22 16:23t/p1130.101.84641.83241.846470.0010341.62
2272008.09.22 16:23buy1140.101.84681.83981.8538
2282008.09.22 17:24s/l1140.101.83981.83981.8538-70.0010271.62
2292008.09.22 17:24buy1150.101.84021.83321.8472
2302008.09.22 18:07t/p1150.101.84721.83321.847270.0010341.62
2312008.09.22 18:07buy1160.101.84761.84061.8546
2322008.09.22 20:15t/p1160.101.85461.84061.854670.0010411.62
2332008.09.22 20:15buy1170.101.85501.84801.8620
2342008.09.22 22:34t/p1170.101.86201.84801.862070.0010481.62
2352008.09.22 22:34buy1180.101.86241.85541.8694
2362008.09.22 23:49s/l1180.101.85541.85541.8694-70.0010411.62
2372008.09.22 23:49buy1190.101.85581.84881.8628
2382008.09.23 11:40s/l1190.101.84881.84881.8628-69.5610342.06
2392008.09.23 11:40buy1200.101.84921.84221.8562
2402008.09.23 12:41t/p1200.101.85621.84221.856270.0010412.06
2412008.09.23 12:41buy1210.101.85661.84961.8636
2422008.09.23 17:15s/l1210.101.84961.84961.8636-70.0010342.06
2432008.09.23 17:15buy1220.101.85001.84301.8570
2442008.09.23 18:14t/p1220.101.85701.84301.857070.0010412.06
2452008.09.23 18:14buy1230.101.85741.85041.8644
2462008.09.23 20:04s/l1230.101.85041.85041.8644-70.0010342.06
2472008.09.23 20:04buy1240.101.85081.84381.8578
2482008.09.23 21:11t/p1240.101.85781.84381.857870.0010412.06
2492008.09.23 21:11buy1250.101.85821.85121.8652
2502008.09.24 00:00s/l1250.101.85121.85121.8652-69.5610342.50
2512008.09.24 00:00buy1260.101.85161.84461.8586
2522008.09.24 11:04t/p1260.101.85861.84461.858670.0010412.50
2532008.09.24 11:04sell1270.101.85861.86561.8516
2542008.09.24 17:40t/p1270.101.85161.86561.851670.0010482.50
2552008.09.24 17:40sell1280.101.85121.85821.8442
2562008.09.25 05:59s/l1280.101.85821.85821.8442-72.4610410.04
2572008.09.25 05:59sell1290.101.85781.86481.8508
2582008.09.25 10:01s/l1290.101.86481.86481.8508-70.0010340.04
2592008.09.25 10:01sell1300.101.86441.87141.8574
2602008.09.25 12:31t/p1300.101.85741.87141.857470.0010410.04
2612008.09.25 12:31buy1310.101.85741.85041.8644
2622008.09.25 17:15s/l1310.101.85041.85041.8644-70.0010340.04
2632008.09.25 17:15sell1320.101.85041.85741.8434
2642008.09.25 18:20t/p1320.101.84341.85741.843470.0010410.04
2652008.09.25 18:20sell1330.101.84301.85001.8360
2662008.09.25 19:45t/p1330.101.83601.85001.836070.0010480.04
2672008.09.25 19:45sell1340.101.83561.84261.8286
2682008.09.26 02:55s/l1340.101.84261.84261.8286-70.8210409.22
2692008.09.26 02:55buy1350.101.84261.83561.8496
2702008.09.26 10:23s/l1350.101.83561.83561.8496-70.0010339.22
2712008.09.26 10:23buy1360.101.83601.82901.8430
2722008.09.26 14:50t/p1360.101.84301.82901.843070.0010409.22
2732008.09.26 14:50sell1370.101.84301.85001.8360
2742008.09.29 00:00t/p1370.101.83601.85001.836069.1810478.40
2752008.09.29 00:00sell1380.101.83541.84241.8284
2762008.09.29 00:51t/p1380.101.82841.84241.828470.0010548.40
2772008.09.29 00:51sell1390.101.82801.83501.8210
2782008.09.29 09:34t/p1390.101.82101.83501.821070.0010618.40
2792008.09.29 09:34sell1400.101.82061.82761.8136
2802008.09.29 10:14t/p1400.101.81361.82761.813670.0010688.40
2812008.09.29 10:14sell1410.101.81321.82021.8062
2822008.09.29 10:27t/p1410.101.80621.82021.806270.0010758.40
2832008.09.29 10:27sell1420.101.80581.81281.7988
2842008.09.29 12:32t/p1420.101.79881.81281.798870.0010828.40
2852008.09.29 12:32sell1430.101.79841.80541.7914
2862008.09.29 15:21s/l1430.101.80541.80541.7914-70.0010758.40
2872008.09.29 15:21sell1440.101.80501.81201.7980
2882008.09.29 17:19s/l1440.101.81201.81201.7980-70.0010688.40
2892008.09.29 17:19sell1450.101.81161.81861.8046
2902008.09.29 18:48t/p1450.101.80461.81861.804670.0010758.40
2912008.09.29 18:48sell1460.101.80421.81121.7972
2922008.09.29 20:45s/l1460.101.81121.81121.7972-70.0010688.40
2932008.09.29 20:45sell1470.101.81081.81781.8038
2942008.09.29 21:18s/l1470.101.81781.81781.8038-70.0010618.40
2952008.09.29 21:18sell1480.101.81741.82441.8104
2962008.09.29 22:46t/p1480.101.81041.82441.810470.0010688.40
2972008.09.29 22:46sell1490.101.81001.81701.8030
2982008.09.30 01:02t/p1490.101.80301.81701.803069.1810757.58
2992008.09.30 01:02sell1500.101.80261.80961.7956
3002008.09.30 10:16s/l1500.101.80961.80961.7956-70.0010687.58
3012008.09.30 10:16sell1510.101.80921.81621.8022
3022008.09.30 13:25t/p1510.101.80221.81621.802270.0010757.58
3032008.09.30 13:25sell1520.101.80181.80881.7948
3042008.09.30 14:50s/l1520.101.80881.80881.7948-70.0010687.58
3052008.09.30 14:50sell1530.101.80841.81541.8014
3062008.09.30 16:30t/p1530.101.80141.81541.801470.0010757.58
3072008.09.30 16:30sell1540.101.80101.80801.7940
3082008.09.30 17:44t/p1540.101.79401.80801.794070.0010827.58
3092008.09.30 17:44sell1550.101.79361.80061.7866
3102008.09.30 17:58t/p1550.101.78661.80061.786670.0010897.58
3112008.09.30 17:58sell1560.101.78621.79321.7792
3122008.09.30 18:05t/p1560.101.77921.79321.779270.0010967.58
3132008.09.30 18:05sell1570.101.77881.78581.7718
3142008.09.30 19:21s/l1570.101.78581.78581.7718-70.0010897.58
3152008.09.30 19:21sell1580.101.78541.79241.7784
3162008.09.30 20:09t/p1580.101.77841.79241.778470.0010967.58
3172008.09.30 20:09sell1590.101.77801.78501.7710
3182008.10.01 02:46s/l1590.101.78501.78501.7710-70.8210896.76
3192008.10.01 02:46sell1600.101.78461.79161.7776
3202008.10.01 11:16t/p1600.101.77761.79161.777670.0010966.76
3212008.10.01 11:16sell1610.101.77721.78421.7702
3222008.10.01 12:33s/l1610.101.78421.78421.7702-70.0010896.76
3232008.10.01 12:33sell1620.101.78381.79081.7768
3242008.10.01 15:03t/p1620.101.77681.79081.776870.0010966.76
3252008.10.01 15:03sell1630.101.77641.78341.7694
3262008.10.01 16:12t/p1630.101.76941.78341.769470.0011036.76
3272008.10.01 16:12sell1640.101.76901.77601.7620
3282008.10.01 18:19s/l1640.101.77601.77601.7620-70.0010966.76
3292008.10.01 18:19sell1650.101.77561.78261.7686
3302008.10.02 02:16t/p1650.101.76861.78261.768667.5411034.30
3312008.10.02 02:16sell1660.101.76821.77521.7612
3322008.10.02 10:44t/p1660.101.76121.77521.761270.0011104.30
3332008.10.02 10:44sell1670.101.76081.76781.7538
3342008.10.02 11:12s/l1670.101.76781.76781.7538-70.0011034.30
3352008.10.02 11:12sell1680.101.76741.77441.7604
3362008.10.02 15:46t/p1680.101.76041.77441.760470.0011104.30
3372008.10.02 15:46sell1690.101.76001.76701.7530
3382008.10.02 19:01s/l1690.101.76701.76701.7530-70.0011034.30
3392008.10.02 19:01sell1700.101.76661.77361.7596
3402008.10.03 08:27s/l1700.101.77361.77361.7596-70.8210963.48
3412008.10.03 08:27sell1710.101.77321.78021.7662
3422008.10.03 09:52t/p1710.101.76621.78021.766270.0011033.48
3432008.10.03 09:52sell1720.101.76581.77281.7588
3442008.10.03 11:24s/l1720.101.77281.77281.7588-70.0010963.48
3452008.10.03 11:24sell1730.101.77241.77941.7654
3462008.10.03 15:32t/p1730.101.76541.77941.765470.0011033.48
3472008.10.03 15:32sell1740.101.76501.77201.7580
3482008.10.03 15:51t/p1740.101.75801.77201.758070.0011103.48
3492008.10.03 15:51sell1750.101.75761.76461.7506
3502008.10.03 16:37s/l1750.101.76461.76461.7506-70.0011033.48
3512008.10.03 16:37sell1760.101.76421.77121.7572
3522008.10.03 17:31s/l1760.101.77121.77121.7572-70.0010963.48
3532008.10.03 17:31sell1770.101.77081.77781.7638
3542008.10.03 17:55s/l1770.101.77781.77781.7638-70.0010893.48
3552008.10.03 17:55sell1780.101.77741.78441.7704
3562008.10.05 23:59t/p1780.101.77041.78441.770470.0010963.48
3572008.10.05 23:59sell1790.101.76951.77651.7625
3582008.10.06 00:55t/p1790.101.76251.77651.762569.1811032.66
3592008.10.06 00:55sell1800.101.76211.76911.7551
3602008.10.06 02:11s/l1800.101.76911.76911.7551-70.0010962.66
3612008.10.06 02:11sell1810.101.76871.77571.7617
3622008.10.06 06:10t/p1810.101.76171.77571.761770.0011032.66
3632008.10.06 06:10sell1820.101.76131.76831.7543
3642008.10.06 11:17t/p1820.101.75431.76831.754370.0011102.66
3652008.10.06 11:17sell1830.101.75391.76091.7469
3662008.10.06 14:54s/l1830.101.76091.76091.7469-70.0011032.66
3672008.10.06 14:54sell1840.101.76051.76751.7535
3682008.10.06 16:20t/p1840.101.75351.76751.753570.0011102.66
3692008.10.06 16:20sell1850.101.75311.76011.7461
3702008.10.06 17:13t/p1850.101.74611.76011.746170.0011172.66
3712008.10.06 17:13sell1860.101.74571.75271.7387
3722008.10.06 17:19t/p1860.101.73871.75271.738770.0011242.66
3732008.10.06 17:19sell1870.101.73831.74531.7313
3742008.10.06 22:30s/l1870.101.74531.74531.7313-70.0011172.66
3752008.10.06 22:30sell1880.101.74491.75191.7379
3762008.10.07 06:46s/l1880.101.75191.75191.7379-70.8211101.84
3772008.10.07 06:46sell1890.101.75151.75851.7445
3782008.10.07 06:49s/l1890.101.75851.75851.7445-70.0011031.84
3792008.10.07 06:49sell1900.101.75841.76541.7514
3802008.10.07 06:52t/p1900.101.75141.76541.751470.0011101.84
3812008.10.07 06:52sell1910.101.75091.75791.7439
3822008.10.07 07:09s/l1910.101.75791.75791.7439-70.0011031.84
3832008.10.07 07:09sell1920.101.75751.76451.7505
3842008.10.07 08:55t/p1920.101.75051.76451.750570.0011101.84
3852008.10.07 08:55sell1930.101.75011.75711.7431
3862008.10.07 09:18s/l1930.101.75711.75711.7431-70.0011031.84
3872008.10.07 09:18sell1940.101.75671.76371.7497
3882008.10.07 10:54t/p1940.101.74971.76371.749770.0011101.84
3892008.10.07 10:54sell1950.101.74931.75631.7423
3902008.10.07 11:04t/p1950.101.74231.75631.742370.0011171.84
3912008.10.07 11:04sell1960.101.74191.74891.7349
3922008.10.07 11:14t/p1960.101.73491.74891.734970.0011241.84
3932008.10.07 11:14sell1970.101.73451.74151.7275
3942008.10.07 12:38s/l1970.101.74151.74151.7275-70.0011171.84
3952008.10.07 12:38sell1980.101.74111.74811.7341
3962008.10.07 14:49s/l1980.101.74811.74811.7341-70.0011101.84
3972008.10.07 14:49sell1990.101.74771.75471.7407
3982008.10.07 16:00s/l1990.101.75471.75471.7407-70.0011031.84
3992008.10.07 16:00sell2000.101.75431.76131.7473
4002008.10.07 16:29s/l2000.101.76131.76131.7473-70.0010961.84
4012008.10.07 16:29sell2010.101.76091.76791.7539
4022008.10.07 18:13t/p2010.101.75391.76791.753970.0011031.84
4032008.10.07 18:13sell2020.101.75351.76051.7465
4042008.10.07 20:28t/p2020.101.74651.76051.746570.0011101.84
4052008.10.07 20:28sell2030.101.74611.75311.7391
4062008.10.07 21:48s/l2030.101.75311.75311.7391-70.0011031.84
4072008.10.07 21:48sell2040.101.75271.75971.7457
4082008.10.07 23:54t/p2040.101.74571.75971.745770.0011101.84
4092008.10.07 23:54sell2050.101.74531.75231.7383
4102008.10.08 00:47s/l2050.101.75231.75231.7383-70.8211031.02
4112008.10.08 00:47sell2060.101.75191.75891.7449
4122008.10.08 02:10t/p2060.101.74491.75891.744970.0011101.02
4132008.10.08 02:10sell2070.101.74451.75151.7375
4142008.10.08 04:22s/l2070.101.75151.75151.7375-70.0011031.02
4152008.10.08 04:22sell2080.101.75111.75811.7441
4162008.10.08 07:36s/l2080.101.75811.75811.7441-70.0010961.02
4172008.10.08 07:36sell2090.101.75771.76471.7507
4182008.10.08 07:49t/p2090.101.75071.76471.750770.0011031.02
4192008.10.08 07:49sell2100.101.75031.75731.7433
4202008.10.08 08:37t/p2100.101.74331.75731.743370.0011101.02
4212008.10.08 08:37sell2110.101.74291.74991.7359
4222008.10.08 09:31s/l2110.101.74991.74991.7359-70.0011031.02
4232008.10.08 09:31sell2120.101.74951.75651.7425
4242008.10.08 09:44s/l2120.101.75651.75651.7425-70.0010961.02
4252008.10.08 09:44sell2130.101.75611.76311.7491
4262008.10.08 10:11s/l2130.101.76311.76311.7491-70.0010891.02
4272008.10.08 10:11sell2140.101.76271.76971.7557
4282008.10.08 10:29t/p2140.101.75571.76971.755770.0010961.02
4292008.10.08 10:29sell2150.101.75531.76231.7483
4302008.10.08 12:28t/p2150.101.74831.76231.748370.0011031.02
4312008.10.08 12:28sell2160.101.74791.75491.7409
4322008.10.08 14:08s/l2160.101.75491.75491.7409-70.0010961.02
4332008.10.08 14:08sell2170.101.75451.76151.7475
4342008.10.08 15:49t/p2170.101.74751.76151.747570.0011031.02
4352008.10.08 15:49sell2180.101.74711.75411.7401
4362008.10.08 16:33t/p2180.101.74011.75411.740170.0011101.02
4372008.10.08 16:33sell2190.101.73971.74671.7327
4382008.10.08 17:49t/p2190.101.73271.74671.732770.0011171.02
4392008.10.08 17:49sell2200.101.73231.73931.7253
4402008.10.09 02:19t/p2200.101.72531.73931.725367.5411238.56
4412008.10.09 02:19sell2210.101.72491.73191.7179
4422008.10.09 04:01t/p2210.101.71791.73191.717970.0011308.56
4432008.10.09 04:01sell2220.101.71751.72451.7105
4442008.10.09 04:51s/l2220.101.72451.72451.7105-70.0011238.56
4452008.10.09 04:51sell2230.101.72411.73111.7171
4462008.10.09 05:42s/l2230.101.73111.73111.7171-70.0011168.56
4472008.10.09 05:42sell2240.101.73071.73771.7237
4482008.10.09 08:06t/p2240.101.72371.73771.723770.0011238.56
4492008.10.09 08:06sell2250.101.72331.73031.7163
4502008.10.09 11:00s/l2250.101.73031.73031.7163-70.0011168.56
4512008.10.09 11:00sell2260.101.72991.73691.7229
4522008.10.09 12:58s/l2260.101.73691.73691.7229-70.0011098.56
4532008.10.09 12:58sell2270.101.73651.74351.7295
4542008.10.09 13:26t/p2270.101.72951.74351.729570.0011168.56
4552008.10.09 13:26sell2280.101.72911.73611.7221
4562008.10.09 14:49s/l2280.101.73611.73611.7221-70.0011098.56
4572008.10.09 14:49sell2290.101.73571.74271.7287
4582008.10.09 17:23t/p2290.101.72871.74271.728770.0011168.56
4592008.10.09 17:23sell2300.101.72831.73531.7213
4602008.10.09 17:53t/p2300.101.72131.73531.721370.0011238.56
4612008.10.09 17:53sell2310.101.72091.72791.7139
4622008.10.09 22:46t/p2310.101.71391.72791.713970.0011308.56
4632008.10.09 22:46sell2320.101.71351.72051.7065
4642008.10.09 22:50t/p2320.101.70651.72051.706570.0011378.56
4652008.10.09 22:50sell2330.101.70611.71311.6991
4662008.10.10 06:13t/p2330.101.69911.71311.699169.1811447.74
4672008.10.10 06:13sell2340.101.69871.70571.6917
4682008.10.10 07:20t/p2340.101.69171.70571.691770.0011517.74
4692008.10.10 07:20sell2350.101.69131.69831.6843
4702008.10.10 07:52t/p2350.101.68431.69831.684370.0011587.74
4712008.10.10 07:52sell2360.101.68381.69081.6768
4722008.10.10 09:33s/l2360.101.69081.69081.6768-70.0011517.74
4732008.10.10 09:33sell2370.101.69041.69741.6834
4742008.10.10 13:28s/l2370.101.69741.69741.6834-70.0011447.74
4752008.10.10 13:28sell2380.101.69701.70401.6900
4762008.10.10 15:10s/l2380.101.70401.70401.6900-70.0011377.74
4772008.10.10 15:10sell2390.101.70361.71061.6966
4782008.10.10 17:08s/l2390.101.71061.71061.6966-70.0011307.74
4792008.10.10 17:08sell2400.101.71021.71721.7032
4802008.10.10 17:13s/l2400.101.71721.71721.7032-70.0011237.74
4812008.10.10 17:13sell2410.101.71681.72381.7098
4822008.10.10 17:28t/p2410.101.70981.72381.709870.0011307.74
4832008.10.10 17:28sell2420.101.70941.71641.7024
4842008.10.10 17:59t/p2420.101.70241.71641.702470.0011377.74
4852008.10.10 17:59sell2430.101.70201.70901.6950
4862008.10.10 20:39t/p2430.101.69501.70901.695070.0011447.74
4872008.10.10 20:39sell2440.101.69461.70161.6876
4882008.10.10 21:28t/p2440.101.68761.70161.687670.0011517.74
4892008.10.10 21:28sell2450.101.68721.69421.6802
4902008.10.10 22:11s/l2450.101.69421.69421.6802-70.0011447.74
4912008.10.10 22:11sell2460.101.69391.70091.6869
4922008.10.10 22:16s/l2460.101.70091.70091.6869-70.0011377.74
4932008.10.10 22:16sell2470.101.70051.70751.6935
4942008.10.10 22:36s/l2470.101.70751.70751.6935-70.0011307.74
4952008.10.10 22:36sell2480.101.70711.71411.7001
4962008.10.10 22:40t/p2480.101.70011.71411.700170.0011377.74
4972008.10.10 22:40sell2490.101.69941.70641.6924
4982008.10.10 22:40t/p2490.101.69241.70641.692470.0011447.74
4992008.10.10 22:41sell2500.101.69861.70561.6916
5002008.10.10 22:42s/l2500.101.70561.70561.6916-70.0011377.74
5012008.10.10 22:42sell2510.101.70521.71221.6982
5022008.10.13 00:00s/l2510.101.71221.71221.6982-70.8211306.92
5032008.10.13 00:00sell2520.101.71501.72201.7080
5042008.10.13 04:14t/p2520.101.70801.72201.708070.0011376.92
5052008.10.13 04:14sell2530.101.70761.71461.7006
5062008.10.13 05:47t/p2530.101.70061.71461.700670.0011446.92
5072008.10.13 05:47sell2540.101.70021.70721.6932
5082008.10.13 05:49t/p2540.101.69321.70721.693270.0011516.92
5092008.10.13 05:49sell2550.101.69271.69971.6857
5102008.10.13 05:49t/p2550.101.68571.69971.685770.0011586.92
5112008.10.13 05:50sell2560.101.69501.70201.6880
5122008.10.13 06:10s/l2560.101.70201.70201.6880-70.0011516.92
5132008.10.13 06:10sell2570.101.70161.70861.6946
5142008.10.13 08:40s/l2570.101.70861.70861.6946-70.0011446.92
5152008.10.13 08:40sell2580.101.70821.71521.7012
5162008.10.13 09:14s/l2580.101.71521.71521.7012-70.0011376.92
5172008.10.13 09:14sell2590.101.71481.72181.7078
5182008.10.13 09:38s/l2590.101.72181.72181.7078-70.0011306.92
5192008.10.13 09:38sell2600.101.72141.72841.7144
5202008.10.13 10:08t/p2600.101.71441.72841.714470.0011376.92
5212008.10.13 10:08sell2610.101.71401.72101.7070
5222008.10.13 12:25s/l2610.101.72101.72101.7070-70.0011306.92
5232008.10.13 12:25sell2620.101.72061.72761.7136
5242008.10.13 13:53s/l2620.101.72761.72761.7136-70.0011236.92
5252008.10.13 13:53sell2630.101.72721.73421.7202
5262008.10.13 15:05s/l2630.101.73421.73421.7202-70.0011166.92
5272008.10.13 15:05sell2640.101.73381.74081.7268
5282008.10.13 16:35s/l2640.101.74081.74081.7268-70.0011096.92
5292008.10.13 16:35sell2650.101.74041.74741.7334
5302008.10.13 19:15t/p2650.101.73341.74741.733470.0011166.92
5312008.10.13 19:15sell2660.101.73301.74001.7260
5322008.10.14 00:29s/l2660.101.74001.74001.7260-70.8211096.10
5332008.10.14 00:29sell2670.101.73961.74661.7326
5342008.10.14 03:16s/l2670.101.74661.74661.7326-70.0011026.10
5352008.10.14 03:16sell2680.101.74621.75321.7392
5362008.10.14 06:58s/l2680.101.75321.75321.7392-70.0010956.10
5372008.10.14 06:58sell2690.101.75281.75981.7458
5382008.10.14 09:39t/p2690.101.74581.75981.745870.0011026.10
5392008.10.14 09:39sell2700.101.74541.75241.7384
5402008.10.14 11:04s/l2700.101.75241.75241.7384-70.0010956.10
5412008.10.14 11:04sell2710.101.75201.75901.7450
5422008.10.14 13:26s/l2710.101.75901.75901.7450-70.0010886.10
5432008.10.14 13:26sell2720.101.75861.76561.7516
5442008.10.14 16:12t/p2720.101.75161.76561.751670.0010956.10
5452008.10.14 16:12sell2730.101.75121.75821.7442
5462008.10.14 20:07t/p2730.101.74421.75821.744270.0011026.10
5472008.10.14 20:07sell2740.101.74381.75081.7368
5482008.10.15 12:38s/l2740.101.75081.75081.7368-70.8210955.28
5492008.10.15 12:38sell2750.101.75041.75741.7434
5502008.10.15 13:35s/l2750.101.75741.75741.7434-70.0010885.28
5512008.10.15 13:35sell2760.101.75701.76401.7500
5522008.10.15 17:52t/p2760.101.75001.76401.750070.0010955.28
5532008.10.15 17:52sell2770.101.74961.75661.7426
5542008.10.15 19:06t/p2770.101.74261.75661.742670.0011025.28
5552008.10.15 19:06sell2780.101.74221.74921.7352
5562008.10.15 20:27t/p2780.101.73521.74921.735270.0011095.28
5572008.10.15 20:27sell2790.101.73481.74181.7278
5582008.10.15 23:05t/p2790.101.72781.74181.727870.0011165.28
5592008.10.15 23:05sell2800.101.72741.73441.7204
5602008.10.16 00:11t/p2800.101.72041.73441.720467.5411232.82
5612008.10.16 00:11sell2810.101.71991.72691.7129
5622008.10.16 03:44s/l2810.101.72691.72691.7129-70.0011162.82
5632008.10.16 03:44sell2820.101.72661.73361.7196
5642008.10.16 05:02s/l2820.101.73361.73361.7196-70.0011092.82
5652008.10.16 05:02sell2830.101.73321.74021.7262
5662008.10.16 07:15t/p2830.101.72621.74021.726270.0011162.82
5672008.10.16 07:15sell2840.101.72581.73281.7188
5682008.10.16 08:10s/l2840.101.73281.73281.7188-70.0011092.82
5692008.10.16 08:10sell2850.101.73241.73941.7254
5702008.10.16 08:39t/p2850.101.72541.73941.725470.0011162.82
5712008.10.16 08:39sell2860.101.72501.73201.7180
5722008.10.16 16:17t/p2860.101.71801.73201.718070.0011232.82
5732008.10.16 16:17sell2870.101.71761.72461.7106
5742008.10.16 17:44s/l2870.101.72461.72461.7106-70.0011162.82
5752008.10.16 17:44sell2880.101.72421.73121.7172
5762008.10.16 21:49s/l2880.101.73121.73121.7172-70.0011092.82
5772008.10.16 21:49sell2890.101.73081.73781.7238
5782008.10.17 10:08s/l2890.101.73781.73781.7238-70.8211022.00
5792008.10.17 10:08sell2900.101.73741.74441.7304
5802008.10.17 10:51t/p2900.101.73041.74441.730470.0011092.00
5812008.10.17 10:51sell2910.101.73001.73701.7230
5822008.10.17 17:26t/p2910.101.72301.73701.723070.0011162.00
5832008.10.17 17:26sell2920.101.72261.72961.7156
5842008.10.17 18:12s/l2920.101.72961.72961.7156-70.0011092.00
5852008.10.17 18:12sell2930.101.72921.73621.7222
5862008.10.20 07:17s/l2930.101.73621.73621.7222-70.8211021.18
5872008.10.20 07:17sell2940.101.73581.74281.7288
5882008.10.20 09:10s/l2940.101.74281.74281.7288-70.0010951.18
5892008.10.20 09:10sell2950.101.74241.74941.7354
5902008.10.20 09:55s/l2950.101.74941.74941.7354-70.0010881.18
5912008.10.20 09:55sell2960.101.74901.75601.7420
5922008.10.20 13:51t/p2960.101.74201.75601.742070.0010951.18
5932008.10.20 13:51sell2970.101.74161.74861.7346
5942008.10.20 16:12t/p2970.101.73461.74861.734670.0011021.18
5952008.10.20 16:12sell2980.101.73421.74121.7272
5962008.10.20 16:31t/p2980.101.72721.74121.727270.0011091.18
5972008.10.20 16:31sell2990.101.72681.73381.7198
5982008.10.20 17:16t/p2990.101.71981.73381.719870.0011161.18
5992008.10.20 17:16sell3000.101.71941.72641.7124
6002008.10.20 17:53t/p3000.101.71241.72641.712470.0011231.18
6012008.10.20 17:53sell3010.101.71201.71901.7050
6022008.10.21 00:21s/l3010.101.71901.71901.7050-70.8211160.37
6032008.10.21 00:21sell3020.101.71861.72561.7116
6042008.10.21 09:46t/p3020.101.71161.72561.711670.0011230.37
6052008.10.21 09:46buy3030.101.71161.70461.7186
6062008.10.21 11:27s/l3030.101.70461.70461.7186-70.0011160.37
6072008.10.21 11:27buy3040.101.70501.69801.7120
6082008.10.21 14:31s/l3040.101.69801.69801.7120-70.0011090.37
6092008.10.21 14:31buy3050.101.69841.69141.7054
6102008.10.21 18:48s/l3050.101.69141.69141.7054-70.0011020.37
6112008.10.21 18:48sell3060.101.69141.69841.6844
6122008.10.21 18:59t/p3060.101.68441.69841.684470.0011090.37
6132008.10.21 18:59sell3070.101.68401.69101.6770
6142008.10.21 19:13s/l3070.101.69101.69101.6770-70.0011020.37
6152008.10.21 19:13sell3080.101.69061.69761.6836
6162008.10.21 22:18t/p3080.101.68361.69761.683670.0011090.37
6172008.10.21 22:18buy3090.101.68361.67661.6906
6182008.10.21 22:32s/l3090.101.67661.67661.6906-70.0011020.37
6192008.10.21 22:32buy3100.101.67701.67001.6840
6202008.10.21 22:47s/l3100.101.67001.67001.6840-70.0010950.37
6212008.10.21 22:47buy3110.101.67041.66341.6774
6222008.10.22 02:19s/l3110.101.66341.66341.6774-69.5610880.81
6232008.10.22 02:19buy3120.101.66381.65681.6708
6242008.10.22 02:45s/l3120.101.65681.65681.6708-70.0010810.81
6252008.10.22 02:45buy3130.101.65721.65021.6642
6262008.10.22 05:24s/l3130.101.65021.65021.6642-70.0010740.81
6272008.10.22 05:24buy3140.101.65061.64361.6576
6282008.10.22 06:32s/l3140.101.64361.64361.6576-70.0010670.81
6292008.10.22 06:32sell3150.101.64361.65061.6366
6302008.10.22 07:16t/p3150.101.63661.65061.636670.0010740.81
6312008.10.22 07:16sell3160.101.63621.64321.6292
6322008.10.22 07:18t/p3160.101.62921.64321.629270.0010810.81
6332008.10.22 07:18sell3170.101.62881.63581.6218
6342008.10.22 08:38t/p3170.101.62181.63581.621870.0010880.81
6352008.10.22 08:38sell3180.101.62141.62841.6144
6362008.10.22 09:02s/l3180.101.62841.62841.6144-70.0010810.81
6372008.10.22 09:02sell3190.101.62801.63501.6210
6382008.10.22 09:56s/l3190.101.63501.63501.6210-70.0010740.81
6392008.10.22 09:56sell3200.101.63461.64161.6276
6402008.10.22 10:08s/l3200.101.64161.64161.6276-70.0010670.81
6412008.10.22 10:08sell3210.101.64121.64821.6342
6422008.10.22 10:26t/p3210.101.63421.64821.634270.0010740.81
6432008.10.22 10:26sell3220.101.63381.64081.6268
6442008.10.22 10:37t/p3220.101.62681.64081.626870.0010810.81
6452008.10.22 10:37sell3230.101.62641.63341.6194
6462008.10.22 11:34s/l3230.101.63341.63341.6194-70.0010740.81
6472008.10.22 11:34sell3240.101.63301.64001.6260
6482008.10.22 11:49s/l3240.101.64001.64001.6260-70.0010670.81
6492008.10.22 11:49sell3250.101.63961.64661.6326
6502008.10.22 14:10t/p3250.101.63261.64661.632670.0010740.81
6512008.10.22 14:10sell3260.101.63221.63921.6252
6522008.10.22 14:26s/l3260.101.63921.63921.6252-70.0010670.81
6532008.10.22 14:26sell3270.101.63881.64581.6318
6542008.10.22 15:06t/p3270.101.63181.64581.631870.0010740.81
6552008.10.22 15:06sell3280.101.63141.63841.6244
6562008.10.22 15:24s/l3280.101.63841.63841.6244-70.0010670.81
6572008.10.22 15:24sell3290.101.63801.64501.6310
6582008.10.22 16:41s/l3290.101.64501.64501.6310-70.0010600.81
6592008.10.22 16:41sell3300.101.64461.65161.6376
6602008.10.22 16:53t/p3300.101.63761.65161.637670.0010670.81
6612008.10.22 16:53sell3310.101.63721.64421.6302
6622008.10.22 18:25t/p3310.101.63021.64421.630270.0010740.81
6632008.10.22 18:25sell3320.101.62981.63681.6228
6642008.10.22 18:35t/p3320.101.62281.63681.622870.0010810.81
6652008.10.22 18:35sell3330.101.62241.62941.6154
6662008.10.22 18:37t/p3330.101.61541.62941.615470.0010880.81
6672008.10.22 18:37sell3340.101.61501.62201.6080
6682008.10.22 19:18s/l3340.101.62201.62201.6080-70.0010810.81
6692008.10.22 19:18sell3350.101.62161.62861.6146
6702008.10.22 19:58s/l3350.101.62861.62861.6146-70.0010740.81
6712008.10.22 19:58sell3360.101.62821.63521.6212
6722008.10.23 00:59t/p3360.101.62121.63521.621267.5410808.35
6732008.10.23 00:59sell3370.101.62071.62771.6137
6742008.10.23 03:09s/l3370.101.62771.62771.6137-70.0010738.35
6752008.10.23 03:09sell3380.101.62741.63441.6204
6762008.10.23 03:41t/p3380.101.62041.63441.620470.0010808.35
6772008.10.23 03:41sell3390.101.61991.62691.6129
6782008.10.23 04:16s/l3390.101.62691.62691.6129-70.0010738.35
6792008.10.23 04:16sell3400.101.62651.63351.6195
6802008.10.23 06:20t/p3400.101.61951.63351.619570.0010808.35
6812008.10.23 06:20sell3410.101.61911.62611.6121
6822008.10.23 07:43s/l3410.101.62611.62611.6121-70.0010738.35
6832008.10.23 07:43sell3420.101.62571.63271.6187
6842008.10.23 09:31s/l3420.101.63271.63271.6187-70.0010668.35
6852008.10.23 09:31sell3430.101.63231.63931.6253
6862008.10.23 12:07t/p3430.101.62531.63931.625370.0010738.35
6872008.10.23 12:07sell3440.101.62491.63191.6179
6882008.10.23 14:53t/p3440.101.61791.63191.617970.0010808.35
6892008.10.23 14:53sell3450.101.61751.62451.6105
6902008.10.23 15:26t/p3450.101.61051.62451.610570.0010878.35
6912008.10.23 15:26sell3460.101.61011.61711.6031
6922008.10.23 17:44s/l3460.101.61711.61711.6031-70.0010808.35
6932008.10.23 17:44sell3470.101.61671.62371.6097
6942008.10.23 19:10t/p3470.101.60971.62371.609770.0010878.35
6952008.10.23 19:10sell3480.101.60931.61631.6023
6962008.10.23 20:55s/l3480.101.61631.61631.6023-70.0010808.35
6972008.10.23 20:55sell3490.101.61591.62291.6089
6982008.10.23 23:21s/l3490.101.62291.62291.6089-70.0010738.35
6992008.10.23 23:21sell3500.101.62251.62951.6155
7002008.10.24 00:08s/l3500.101.62951.62951.6155-70.8210667.53
7012008.10.24 00:08sell3510.101.62911.63611.6221
7022008.10.24 01:32t/p3510.101.62211.63611.622170.0010737.53
7032008.10.24 01:32sell3520.101.62171.62871.6147
7042008.10.24 03:19t/p3520.101.61471.62871.614770.0010807.53
7052008.10.24 03:19sell3530.101.61431.62131.6073
7062008.10.24 05:02t/p3530.101.60731.62131.607370.0010877.53
7072008.10.24 05:02sell3540.101.60691.61391.5999
7082008.10.24 08:56t/p3540.101.59991.61391.599970.0010947.53
7092008.10.24 08:56sell3550.101.59951.60651.5925
7102008.10.24 09:42t/p3550.101.59251.60651.592570.0011017.53
7112008.10.24 09:42sell3560.101.59211.59911.5851
7122008.10.24 09:54t/p3560.101.58511.59911.585170.0011087.53
7132008.10.24 09:54sell3570.101.58471.59171.5777
7142008.10.24 10:10s/l3570.101.59171.59171.5777-70.0011017.53
7152008.10.24 10:10sell3580.101.59131.59831.5843
7162008.10.24 10:45t/p3580.101.58431.59831.584370.0011087.53
7172008.10.24 10:45sell3590.101.58391.59091.5769
7182008.10.24 11:14t/p3590.101.57691.59091.576970.0011157.53
7192008.10.24 11:14sell3600.101.57651.58351.5695
7202008.10.24 11:26t/p3600.101.56951.58351.569570.0011227.53
7212008.10.24 11:26sell3610.101.56911.57611.5621
7222008.10.24 11:30t/p3610.101.56211.57611.562170.0011297.53
7232008.10.24 11:30sell3620.101.56171.56871.5547
7242008.10.24 11:48t/p3620.101.55471.56871.554770.0011367.53
7252008.10.24 11:48sell3630.101.55431.56131.5473
7262008.10.24 12:02t/p3630.101.54731.56131.547370.0011437.53
7272008.10.24 12:02sell3640.101.54691.55391.5399
7282008.10.24 12:11s/l3640.101.55391.55391.5399-70.0011367.53
7292008.10.24 12:11sell3650.101.55351.56051.5465
7302008.10.24 12:29t/p3650.101.54651.56051.546570.0011437.53
7312008.10.24 12:29sell3660.101.54611.55311.5391
7322008.10.24 12:32t/p3660.101.53911.55311.539170.0011507.53
7332008.10.24 12:32sell3670.101.53871.54571.5317
7342008.10.24 12:33t/p3670.101.53171.54571.531770.0011577.53
7352008.10.24 12:33sell3680.101.53131.53831.5243
7362008.10.24 12:49s/l3680.101.53831.53831.5243-70.0011507.53
7372008.10.24 12:49sell3690.101.53791.54491.5309
7382008.10.24 12:54s/l3690.101.54491.54491.5309-70.0011437.53
7392008.10.24 12:54sell3700.101.54451.55151.5375
7402008.10.24 13:15s/l3700.101.55151.55151.5375-70.0011367.53
7412008.10.24 13:15sell3710.101.55111.55811.5441
7422008.10.24 13:25s/l3710.101.55811.55811.5441-70.0011297.53
7432008.10.24 13:25sell3720.101.55771.56471.5507
7442008.10.24 13:38t/p3720.101.55071.56471.550770.0011367.53
7452008.10.24 13:38sell3730.101.55021.55721.5432
7462008.10.24 13:52s/l3730.101.55721.55721.5432-70.0011297.53
7472008.10.24 13:52sell3740.101.55691.56391.5499
7482008.10.24 14:05t/p3740.101.54991.56391.549970.0011367.53
7492008.10.24 14:05sell3750.101.54941.55641.5424
7502008.10.24 14:14t/p3750.101.54241.55641.542470.0011437.53
7512008.10.24 14:14sell3760.101.54201.54901.5350
7522008.10.24 14:21s/l3760.101.54901.54901.5350-70.0011367.53
7532008.10.24 14:21sell3770.101.54861.55561.5416
7542008.10.24 14:43s/l3770.101.55561.55561.5416-70.0011297.53
7552008.10.24 14:43sell3780.101.55521.56221.5482
7562008.10.24 15:00s/l3780.101.56221.56221.5482-70.0011227.53
7572008.10.24 15:00sell3790.101.56181.56881.5548
7582008.10.24 15:48t/p3790.101.55481.56881.554870.0011297.53
7592008.10.24 15:48sell3800.101.55441.56141.5474
7602008.10.24 15:55s/l3800.101.56141.56141.5474-70.0011227.53
7612008.10.24 15:55sell3810.101.56101.56801.5540
7622008.10.24 16:45s/l3810.101.56801.56801.5540-70.0011157.53
7632008.10.24 16:45sell3820.101.56761.57461.5606
7642008.10.24 16:48s/l3820.101.57461.57461.5606-70.0011087.53
7652008.10.24 16:48sell3830.101.57421.58121.5672
7662008.10.24 17:00s/l3830.101.58121.58121.5672-70.0011017.53
7672008.10.24 17:00sell3840.101.58081.58781.5738
7682008.10.24 17:03s/l3840.101.58781.58781.5738-70.0010947.53
7692008.10.24 17:03sell3850.101.58741.59441.5804
7702008.10.24 17:08t/p3850.101.58041.59441.580470.0011017.53
7712008.10.24 17:08sell3860.101.58001.58701.5730
7722008.10.24 17:26t/p3860.101.57301.58701.573070.0011087.53
7732008.10.24 17:26sell3870.101.57261.57961.5656
7742008.10.24 17:34t/p3870.101.56561.57961.565670.0011157.53
7752008.10.24 17:34sell3880.101.56521.57221.5582
7762008.10.24 17:45s/l3880.101.57221.57221.5582-70.0011087.53
7772008.10.24 17:45sell3890.101.57181.57881.5648
7782008.10.24 17:51s/l3890.101.57881.57881.5648-70.0011017.53
7792008.10.24 17:51sell3900.101.57851.58551.5715
7802008.10.24 18:40s/l3900.101.58551.58551.5715-70.0010947.53
7812008.10.24 18:40sell3910.101.58511.59211.5781
7822008.10.24 21:05t/p3910.101.57811.59211.578170.0011017.53
7832008.10.24 21:05sell3920.101.57771.58471.5707
7842008.10.24 21:34s/l3920.101.58471.58471.5707-70.0010947.53
7852008.10.24 21:34sell3930.101.58431.59131.5773
7862008.10.24 22:11s/l3930.101.59131.59131.5773-70.0010877.53
7872008.10.24 22:11sell3940.101.59101.59801.5840
7882008.10.27 00:00t/p3940.101.58401.59801.584069.1810946.71
7892008.10.27 00:00sell3950.101.58131.58831.5743
7902008.10.27 00:44t/p3950.101.57431.58831.574370.0011016.71
7912008.10.27 00:44sell3960.101.57391.58091.5669
7922008.10.27 01:44s/l3960.101.58091.58091.5669-70.0010946.71
7932008.10.27 01:44sell3970.101.58051.58751.5735
7942008.10.27 01:56t/p3970.101.57351.58751.573570.0011016.71
7952008.10.27 01:56sell3980.101.57311.58011.5661
7962008.10.27 02:04t/p3980.101.56611.58011.566170.0011086.71
7972008.10.27 02:04sell3990.101.56571.57271.5587
7982008.10.27 02:29s/l3990.101.57271.57271.5587-70.0011016.71
7992008.10.27 02:29sell4000.101.57231.57931.5653
8002008.10.27 02:46s/l4000.101.57931.57931.5653-70.0010946.71
8012008.10.27 02:46sell4010.101.57901.58601.5720
8022008.10.27 02:55s/l4010.101.58601.58601.5720-70.0010876.71
8032008.10.27 02:55sell4020.101.58561.59261.5786
8042008.10.27 03:03t/p4020.101.57861.59261.578670.0010946.71
8052008.10.27 03:03sell4030.101.57811.58511.5711
8062008.10.27 03:03t/p4030.101.57111.58511.571170.0011016.71
8072008.10.27 03:04sell4040.101.58291.58991.5759
8082008.10.27 04:32t/p4040.101.57591.58991.575970.0011086.71
8092008.10.27 04:32sell4050.101.57551.58251.5685
8102008.10.27 04:36t/p4050.101.56851.58251.568570.0011156.71
8112008.10.27 04:36sell4060.101.56811.57511.5611
8122008.10.27 04:39s/l4060.101.57511.57511.5611-70.0011086.71
8132008.10.27 04:39sell4070.101.57471.58171.5677
8142008.10.27 06:37s/l4070.101.58171.58171.5677-70.0011016.71
8152008.10.27 06:37sell4080.101.58141.58841.5744
8162008.10.27 06:43t/p4080.101.57441.58841.574470.0011086.71
8172008.10.27 06:43sell4090.101.57401.58101.5670
8182008.10.27 08:13t/p4090.101.56701.58101.567070.0011156.71
8192008.10.27 08:13sell4100.101.56651.57351.5595
8202008.10.27 10:10t/p4100.101.55951.57351.559570.0011226.71
8212008.10.27 10:10sell4110.101.55911.56611.5521
8222008.10.27 10:13t/p4110.101.55211.56611.552170.0011296.71
8232008.10.27 10:13sell4120.101.55171.55871.5447
8242008.10.27 10:42t/p4120.101.54471.55871.544770.0011366.71
8252008.10.27 10:42sell4130.101.54431.55131.5373
8262008.10.27 10:54t/p4130.101.53731.55131.537370.0011436.71
8272008.10.27 10:54sell4140.101.53691.54391.5299
8282008.10.27 11:03s/l4140.101.54391.54391.5299-70.0011366.71
8292008.10.27 11:03sell4150.101.54351.55051.5365
8302008.10.27 11:35t/p4150.101.53651.55051.536570.0011436.71
8312008.10.27 11:35sell4160.101.53611.54311.5291
8322008.10.27 12:10t/p4160.101.52911.54311.529170.0011506.71
8332008.10.27 12:10sell4170.101.52871.53571.5217
8342008.10.27 12:31s/l4170.101.53571.53571.5217-70.0011436.71
8352008.10.27 12:31sell4180.101.53531.54231.5283
8362008.10.27 13:40s/l4180.101.54231.54231.5283-70.0011366.71
8372008.10.27 13:40sell4190.101.54191.54891.5349
8382008.10.27 14:46t/p4190.101.53491.54891.534970.0011436.71
8392008.10.27 14:46sell4200.101.53451.54151.5275
8402008.10.27 15:34s/l4200.101.54151.54151.5275-70.0011366.71
8412008.10.27 15:34sell4210.101.54111.54811.5341
8422008.10.27 16:17s/l4210.101.54811.54811.5341-70.0011296.71
8432008.10.27 16:17sell4220.101.54771.55471.5407
8442008.10.27 16:36t/p4220.101.54071.55471.540770.0011366.71
8452008.10.27 16:36sell4230.101.54031.54731.5333
8462008.10.27 17:07s/l4230.101.54731.54731.5333-70.0011296.71
8472008.10.27 17:07sell4240.101.54691.55391.5399
8482008.10.27 17:20t/p4240.101.53991.55391.539970.0011366.71
8492008.10.27 17:20sell4250.101.53951.54651.5325
8502008.10.27 17:33s/l4250.101.54651.54651.5325-70.0011296.71
8512008.10.27 17:33sell4260.101.54611.55311.5391
8522008.10.27 18:02t/p4260.101.53911.55311.539170.0011366.71
8532008.10.27 18:02sell4270.101.53871.54571.5317
8542008.10.27 18:15s/l4270.101.54571.54571.5317-70.0011296.71
8552008.10.27 18:15sell4280.101.54531.55231.5383
8562008.10.27 19:09s/l4280.101.55231.55231.5383-70.0011226.71
8572008.10.27 19:09sell4290.101.55191.55891.5449
8582008.10.27 19:58s/l4290.101.55891.55891.5449-70.0011156.71
8592008.10.27 19:58sell4300.101.55851.56551.5515
8602008.10.27 20:43s/l4300.101.56551.56551.5515-70.0011086.71
8612008.10.27 20:43sell4310.101.56511.57211.5581
8622008.10.27 23:09t/p4310.101.55811.57211.558170.0011156.71
8632008.10.27 23:09sell4320.101.55771.56471.5507
8642008.10.28 00:38t/p4320.101.55071.56471.550769.1811225.89
8652008.10.28 00:38sell4330.101.54981.55681.5428
8662008.10.28 00:39s/l4330.101.55681.55681.5428-70.0011155.89
8672008.10.28 00:39sell4340.101.55661.56361.5496
8682008.10.28 03:33t/p4340.101.54961.56361.549670.0011225.89
8692008.10.28 03:33sell4350.101.54921.55621.5422
8702008.10.28 04:06t/p4350.101.54221.55621.542270.0011295.89
8712008.10.28 04:06sell4360.101.54181.54881.5348
8722008.10.28 05:33s/l4360.101.54881.54881.5348-70.0011225.89
8732008.10.28 05:33sell4370.101.54841.55541.5414
8742008.10.28 06:42s/l4370.101.55541.55541.5414-70.0011155.89
8752008.10.28 06:42sell4380.101.55501.56201.5480
8762008.10.28 07:41s/l4380.101.56201.56201.5480-70.0011085.89
8772008.10.28 07:41sell4390.101.56161.56861.5546
8782008.10.28 08:39s/l4390.101.56861.56861.5546-70.0011015.89
8792008.10.28 08:39sell4400.101.56821.57521.5612
8802008.10.28 09:35s/l4400.101.57521.57521.5612-70.0010945.89
8812008.10.28 09:35sell4410.101.57481.58181.5678
8822008.10.28 10:13t/p4410.101.56781.58181.567870.0011015.89
8832008.10.28 10:13sell4420.101.56741.57441.5604
8842008.10.28 10:34t/p4420.101.56041.57441.560470.0011085.89
8852008.10.28 10:34sell4430.101.56001.56701.5530
8862008.10.28 10:53t/p4430.101.55301.56701.553070.0011155.89
8872008.10.28 10:53sell4440.101.55261.55961.5456
8882008.10.28 11:20s/l4440.101.55961.55961.5456-70.0011085.89
8892008.10.28 11:20sell4450.101.55921.56621.5522
8902008.10.28 13:26s/l4450.101.56621.56621.5522-70.0011015.89
8912008.10.28 13:26sell4460.101.56581.57281.5588
8922008.10.28 14:25s/l4460.101.57281.57281.5588-70.0010945.89
8932008.10.28 14:25sell4470.101.57241.57941.5654
8942008.10.28 17:16t/p4470.101.56541.57941.565470.0011015.89
8952008.10.28 17:16sell4480.101.56501.57201.5580
8962008.10.28 17:56t/p4480.101.55801.57201.558070.0011085.89
8972008.10.28 17:56sell4490.101.55761.56461.5506
8982008.10.28 21:17s/l4490.101.56461.56461.5506-70.0011015.89
8992008.10.28 21:17sell4500.101.56421.57121.5572
9002008.10.28 21:27s/l4500.101.57121.57121.5572-70.0010945.89
9012008.10.28 21:27sell4510.101.57081.57781.5638
9022008.10.28 21:53s/l4510.101.57781.57781.5638-70.0010875.89
9032008.10.28 21:53sell4520.101.57741.58441.5704
9042008.10.28 22:19s/l4520.101.58441.58441.5704-70.0010805.89
9052008.10.28 22:19sell4530.101.58401.59101.5770
9062008.10.28 22:53t/p4530.101.57701.59101.577070.0010875.89
9072008.10.28 22:53sell4540.101.57661.58361.5696
9082008.10.28 22:53s/l4540.101.58361.58361.5696-70.0010805.89
9092008.10.28 22:54sell4550.101.58391.59091.5769
9102008.10.28 23:00s/l4550.101.59091.59091.5769-70.0010735.89
9112008.10.28 23:00sell4560.101.59051.59751.5835
9122008.10.28 23:31t/p4560.101.58351.59751.583570.0010805.89
9132008.10.28 23:31sell4570.101.58301.59001.5760
9142008.10.28 23:31t/p4570.101.57601.59001.576070.0010875.89
9152008.10.28 23:32sell4580.101.58891.59591.5819
9162008.10.29 00:40s/l4580.101.59591.59591.5819-70.8210805.07
9172008.10.29 00:40sell4590.101.59551.60251.5885
9182008.10.29 01:31s/l4590.101.60251.60251.5885-70.0010735.07
9192008.10.29 01:31sell4600.101.60211.60911.5951
9202008.10.29 02:52s/l4600.101.60911.60911.5951-70.0010665.07
9212008.10.29 02:52sell4610.101.60871.61571.6017
9222008.10.29 03:58t/p4610.101.60171.61571.601770.0010735.07
9232008.10.29 03:58sell4620.101.60131.60831.5943
9242008.10.29 08:34t/p4620.101.59431.60831.594370.0010805.07
9252008.10.29 08:34sell4630.101.59391.60091.5869
9262008.10.29 08:46s/l4630.101.60091.60091.5869-70.0010735.07
9272008.10.29 08:46sell4640.101.60051.60751.5935
9282008.10.29 08:48s/l4640.101.60751.60751.5935-70.0010665.07
9292008.10.29 08:48sell4650.101.60711.61411.6001
9302008.10.29 09:02t/p4650.101.60011.61411.600170.0010735.07
9312008.10.29 09:02sell4660.101.59971.60671.5927
9322008.10.29 09:42s/l4660.101.60671.60671.5927-70.0010665.07
9332008.10.29 09:42sell4670.101.60631.61331.5993
9342008.10.29 09:48s/l4670.101.61331.61331.5993-70.0010595.07
9352008.10.29 09:48sell4680.101.61301.62001.6060
9362008.10.29 09:51s/l4680.101.62001.62001.6060-70.0010525.07
9372008.10.29 09:51sell4690.101.61961.62661.6126
9382008.10.29 10:09t/p4690.101.61261.62661.612670.0010595.07
9392008.10.29 10:09sell4700.101.61221.61921.6052
9402008.10.29 10:34t/p4700.101.60521.61921.605270.0010665.07
9412008.10.29 10:34sell4710.101.60481.61181.5978
9422008.10.29 11:03t/p4710.101.59781.61181.597870.0010735.07
9432008.10.29 11:03sell4720.101.59741.60441.5904
9442008.10.29 11:48s/l4720.101.60441.60441.5904-70.0010665.07
9452008.10.29 11:48sell4730.101.60401.61101.5970
9462008.10.29 16:47s/l4730.101.61101.61101.5970-70.0010595.07
9472008.10.29 16:47sell4740.101.61061.61761.6036
9482008.10.29 17:05s/l4740.101.61761.61761.6036-70.0010525.07
9492008.10.29 17:05sell4750.101.61721.62421.6102
9502008.10.29 17:19s/l4750.101.62421.62421.6102-70.0010455.07
9512008.10.29 17:19sell4760.101.62381.63081.6168
9522008.10.29 17:26s/l4760.101.63081.63081.6168-70.0010385.07
9532008.10.29 17:26sell4770.101.63041.63741.6234
9542008.10.29 19:21s/l4770.101.63741.63741.6234-70.0010315.07
9552008.10.29 19:21sell4780.101.63701.64401.6300
9562008.10.29 19:33s/l4780.101.64401.64401.6300-70.0010245.07
9572008.10.29 19:33sell4790.101.64361.65061.6366
9582008.10.29 21:25t/p4790.101.63661.65061.636670.0010315.07
9592008.10.29 21:25sell4800.101.63621.64321.6292
9602008.10.29 22:01t/p4800.101.62921.64321.629270.0010385.07
9612008.10.29 22:01sell4810.101.62881.63581.6218
9622008.10.29 22:16s/l4810.101.63581.63581.6218-70.0010315.07
9632008.10.29 22:16sell4820.101.63541.64241.6284
9642008.10.30 00:21s/l4820.101.64241.64241.6284-72.4610242.61
9652008.10.30 00:21sell4830.101.64201.64901.6350
9662008.10.30 02:03t/p4830.101.63501.64901.635070.0010312.61
9672008.10.30 02:03sell4840.101.63451.64151.6275
9682008.10.30 03:21s/l4840.101.64151.64151.6275-70.0010242.61
9692008.10.30 03:21sell4850.101.64111.64811.6341
9702008.10.30 03:54s/l4850.101.64811.64811.6341-70.0010172.61
9712008.10.30 03:54sell4860.101.64771.65471.6407
9722008.10.30 04:19s/l4860.101.65471.65471.6407-70.0010102.61
9732008.10.30 04:19sell4870.101.65431.66131.6473
9742008.10.30 08:43s/l4870.101.66131.66131.6473-70.0010032.61
9752008.10.30 08:43sell4880.101.66091.66791.6539
9762008.10.30 08:52t/p4880.101.65391.66791.653970.0010102.61
9772008.10.30 08:52sell4890.101.65351.66051.6465
9782008.10.30 08:52s/l4890.101.66051.66051.6465-70.0010032.61
9792008.10.30 08:53sell4900.101.66121.66821.6542
9802008.10.30 09:05t/p4900.101.65421.66821.654270.0010102.61
9812008.10.30 09:05sell4910.101.65381.66081.6468
9822008.10.30 10:13s/l4910.101.66081.66081.6468-70.0010032.61
9832008.10.30 10:13sell4920.101.66041.66741.6534
9842008.10.30 10:21s/l4920.101.66741.66741.6534-70.009962.61
9852008.10.30 10:21sell4930.101.66701.67401.6600
9862008.10.30 11:05t/p4930.101.66001.67401.660070.0010032.61
9872008.10.30 11:05sell4940.101.65961.66661.6526
9882008.10.30 12:29t/p4940.101.65261.66661.652670.0010102.61
9892008.10.30 12:29sell4950.101.65221.65921.6452
9902008.10.30 12:55t/p4950.101.64521.65921.645270.0010172.61
9912008.10.30 12:55sell4960.101.64481.65181.6378
9922008.10.30 13:11s/l4960.101.65181.65181.6378-70.0010102.61
9932008.10.30 13:11sell4970.101.65141.65841.6444
9942008.10.30 13:16s/l4970.101.65841.65841.6444-70.0010032.61
9952008.10.30 13:16sell4980.101.65801.66501.6510
9962008.10.30 13:50s/l4980.101.66501.66501.6510-70.009962.61
9972008.10.30 13:50sell4990.101.66461.67161.6576
9982008.10.30 14:16t/p4990.101.65761.67161.657670.0010032.61
9992008.10.30 14:16sell5000.101.65721.66421.6502
10002008.10.30 14:50t/p5000.101.65021.66421.650270.0010102.61
10012008.10.30 14:50sell5010.101.64981.65681.6428
10022008.10.30 16:29t/p5010.101.64281.65681.642870.0010172.61
10032008.10.30 16:29sell5020.101.64241.64941.6354
10042008.10.30 17:39t/p5020.101.63541.64941.635470.0010242.61
10052008.10.30 17:39sell5030.101.63501.64201.6280
10062008.10.30 18:53t/p5030.101.62801.64201.628070.0010312.61
10072008.10.30 18:53sell5040.101.62761.63461.6206
10082008.10.30 19:49s/l5040.101.63461.63461.6206-70.0010242.61
10092008.10.30 19:49sell5050.101.63421.64121.6272
10102008.10.30 20:10s/l5050.101.64121.64121.6272-70.0010172.61
10112008.10.30 20:10sell5060.101.64081.64781.6338
10122008.10.30 20:34t/p5060.101.63381.64781.633870.0010242.61
10132008.10.30 20:34sell5070.101.63341.64041.6264
10142008.10.30 21:23s/l5070.101.64041.64041.6264-70.0010172.61
10152008.10.30 21:23sell5080.101.64001.64701.6330
10162008.10.30 22:08s/l5080.101.64701.64701.6330-70.0010102.61
10172008.10.30 22:08sell5090.101.64661.65361.6396
10182008.10.31 00:36t/p5090.101.63961.65361.639669.1810171.79
10192008.10.31 00:36sell5100.101.63921.64621.6322
10202008.10.31 03:24t/p5100.101.63221.64621.632270.0010241.79
10212008.10.31 03:24sell5110.101.63181.63881.6248
10222008.10.31 03:34t/p5110.101.62481.63881.624870.0010311.79
10232008.10.31 03:34sell5120.101.62441.63141.6174
10242008.10.31 04:08s/l5120.101.63141.63141.6174-70.0010241.79
10252008.10.31 04:08sell5130.101.63101.63801.6240
10262008.10.31 05:48s/l5130.101.63801.63801.6240-70.0010171.79
10272008.10.31 05:48sell5140.101.63761.64461.6306
10282008.10.31 05:49s/l5140.101.64461.64461.6306-70.0010101.79
10292008.10.31 05:49sell5150.101.64421.65121.6372
10302008.10.31 05:50t/p5150.101.63721.65121.637270.0010171.79
10312008.10.31 05:50sell5160.101.63681.64381.6298
10322008.10.31 07:59t/p5160.101.62981.64381.629870.0010241.79
10332008.10.31 07:59sell5170.101.62921.63621.6222
10342008.10.31 08:03s/l5170.101.63621.63621.6222-70.0010171.79
10352008.10.31 08:03sell5180.101.63591.64291.6289
10362008.10.31 09:37t/p5180.101.62891.64291.628970.0010241.79
10372008.10.31 09:37sell5190.101.62851.63551.6215
10382008.10.31 10:03t/p5190.101.62151.63551.621570.0010311.79
10392008.10.31 10:03sell5200.101.62111.62811.6141
10402008.10.31 10:44t/p5200.101.61411.62811.614170.0010381.79
10412008.10.31 10:44sell5210.101.61371.62071.6067
10422008.10.31 11:10s/l5210.101.62071.62071.6067-70.0010311.79
10432008.10.31 11:10sell5220.101.62031.62731.6133
10442008.10.31 13:08t/p5220.101.61331.62731.613370.0010381.79
10452008.10.31 13:08sell5230.101.61291.61991.6059
10462008.10.31 13:39s/l5230.101.61991.61991.6059-70.0010311.79
10472008.10.31 13:39sell5240.101.61951.62651.6125
10482008.10.31 14:06s/l5240.101.62651.62651.6125-70.0010241.79
10492008.10.31 14:06sell5250.101.62611.63311.6191
10502008.10.31 14:50t/p5250.101.61911.63311.619170.0010311.79
10512008.10.31 14:50sell5260.101.61871.62571.6117
10522008.10.31 17:22t/p5260.101.61171.62571.611770.0010381.79
10532008.10.31 17:22sell5270.101.61121.61821.6042
10542008.10.31 17:26t/p5270.101.60421.61821.604270.0010451.79
10552008.10.31 17:26sell5280.101.60381.61081.5968
10562008.10.31 17:44s/l5280.101.61081.61081.5968-70.0010381.79
10572008.10.31 17:44sell5290.101.61041.61741.6034
10582008.10.31 18:15s/l5290.101.61741.61741.6034-70.0010311.79
10592008.10.31 18:15sell5300.101.61711.62411.6101
10602008.10.31 19:16t/p5300.101.61011.62411.610170.0010381.79
10612008.10.31 19:16sell5310.101.60961.61661.6026
10622008.10.31 19:21s/l5310.101.61661.61661.6026-70.0010311.79
10632008.10.31 19:21sell5320.101.61621.62321.6092
10642008.10.31 20:23s/l5320.101.62321.62321.6092-70.0010241.79
10652008.10.31 20:23sell5330.101.62281.62981.6158
10662008.10.31 20:57t/p5330.101.61581.62981.615870.0010311.79
10672008.10.31 20:57sell5340.101.61541.62241.6084
10682008.10.31 22:18t/p5340.101.60841.62241.608470.0010381.79
10692008.10.31 22:18sell5350.101.60801.61501.6010
10702008.11.03 03:26s/l5350.101.61501.61501.6010-70.8210310.97
10712008.11.03 03:26sell5360.101.61461.62161.6076
10722008.11.03 03:51s/l5360.101.62161.62161.6076-70.0010240.97
10732008.11.03 03:51sell5370.101.62121.62821.6142
10742008.11.03 04:47s/l5370.101.62821.62821.6142-70.0010170.97
10752008.11.03 04:47sell5380.101.62791.63491.6209
10762008.11.03 08:13s/l5380.101.63491.63491.6209-70.0010100.97
10772008.11.03 08:13sell5390.101.63451.64151.6275
10782008.11.03 09:59t/p5390.101.62751.64151.627570.0010170.97
10792008.11.03 09:59sell5400.101.62711.63411.6201
10802008.11.03 10:49t/p5400.101.62011.63411.620170.0010240.97
10812008.11.03 10:49sell5410.101.61971.62671.6127
10822008.11.03 15:04t/p5410.101.61271.62671.612770.0010310.97
10832008.11.03 15:04sell5420.101.61231.61931.6053
10842008.11.03 15:31t/p5420.101.60531.61931.605370.0010380.97
10852008.11.03 15:31sell5430.101.60491.61191.5979
10862008.11.03 16:04t/p5430.101.59791.61191.597970.0010450.97
10872008.11.03 16:04sell5440.101.59751.60451.5905
10882008.11.03 17:02t/p5440.101.59051.60451.590570.0010520.97
10892008.11.03 17:02sell5450.101.59011.59711.5831
10902008.11.03 18:04t/p5450.101.58311.59711.583170.0010590.97
10912008.11.03 18:04sell5460.101.58271.58971.5757
10922008.11.04 00:54t/p5460.101.57571.58971.575769.1810660.15
10932008.11.04 00:54sell5470.101.57531.58231.5683
10942008.11.04 04:16s/l5470.101.58231.58231.5683-70.0010590.15
10952008.11.04 04:16sell5480.101.58191.58891.5749
10962008.11.04 04:57t/p5480.101.57491.58891.574970.0010660.15
10972008.11.04 04:57sell5490.101.57451.58151.5675
10982008.11.04 05:37t/p5490.101.56751.58151.567570.0010730.15
10992008.11.04 05:37sell5500.101.56711.57411.5601
11002008.11.04 06:23t/p5500.101.56011.57411.560170.0010800.15
11012008.11.04 06:23sell5510.101.55971.56671.5527
11022008.11.04 07:21s/l5510.101.56671.56671.5527-70.0010730.15
11032008.11.04 07:21sell5520.101.56631.57331.5593
11042008.11.04 10:21s/l5520.101.57331.57331.5593-70.0010660.15
11052008.11.04 10:21sell5530.101.57291.57991.5659
11062008.11.04 10:51s/l5530.101.57991.57991.5659-70.0010590.15
11072008.11.04 10:51sell5540.101.57951.58651.5725
11082008.11.04 12:26s/l5540.101.58651.58651.5725-70.0010520.15
11092008.11.04 12:26sell5550.101.58611.59311.5791
11102008.11.04 14:43s/l5550.101.59311.59311.5791-70.0010450.15
11112008.11.04 14:43sell5560.101.59271.59971.5857
11122008.11.04 17:34s/l5560.101.59971.59971.5857-70.0010380.15
11132008.11.04 17:34sell5570.101.59931.60631.5923
11142008.11.04 17:46s/l5570.101.60631.60631.5923-70.0010310.15
11152008.11.04 17:46sell5580.101.60591.61291.5989
11162008.11.04 20:38t/p5580.101.59891.61291.598970.0010380.15
11172008.11.04 20:38sell5590.101.59851.60551.5915
11182008.11.04 22:04t/p5590.101.59151.60551.591570.0010450.15
11192008.11.04 22:04sell5600.101.59111.59811.5841
11202008.11.04 23:05s/l5600.101.59811.59811.5841-70.0010380.15
11212008.11.04 23:05sell5610.101.59771.60471.5907
11222008.11.05 02:10t/p5610.101.59071.60471.590769.1810449.33
11232008.11.05 02:10sell5620.101.59031.59731.5833
11242008.11.05 04:42s/l5620.101.59731.59731.5833-70.0010379.33
11252008.11.05 04:42sell5630.101.59691.60391.5899
11262008.11.05 06:10t/p5630.101.58991.60391.589970.0010449.33
11272008.11.05 06:10sell5640.101.58941.59641.5824
11282008.11.05 06:18t/p5640.101.58241.59641.582470.0010519.33
11292008.11.05 06:18sell5650.101.58191.58891.5749
11302008.11.05 08:03s/l5650.101.58891.58891.5749-70.0010449.33
11312008.11.05 08:03sell5660.101.58851.59551.5815
11322008.11.05 09:03t/p5660.101.58151.59551.581570.0010519.33
11332008.11.05 09:03sell5670.101.58101.58801.5740
11342008.11.05 10:45s/l5670.101.58801.58801.5740-70.0010449.33
11352008.11.05 10:45sell5680.101.58761.59461.5806
11362008.11.05 11:41t/p5680.101.58061.59461.580670.0010519.33
11372008.11.05 11:41sell5690.101.58021.58721.5732
11382008.11.05 12:35s/l5690.101.58721.58721.5732-70.0010449.33
11392008.11.05 12:35sell5700.101.58681.59381.5798
11402008.11.05 13:47s/l5700.101.59381.59381.5798-70.0010379.33
11412008.11.05 13:47sell5710.101.59341.60041.5864
11422008.11.05 13:53s/l5710.101.60041.60041.5864-70.0010309.33
11432008.11.05 13:53sell5720.101.60001.60701.5930
11442008.11.05 15:16t/p5720.101.59301.60701.593070.0010379.33
11452008.11.05 15:16sell5730.101.59261.59961.5856
11462008.11.05 15:38s/l5730.101.59961.59961.5856-70.0010309.33
11472008.11.05 15:38sell5740.101.59921.60621.5922
11482008.11.05 17:04s/l5740.101.60621.60621.5922-70.0010239.33
11492008.11.05 17:04sell5750.101.60581.61281.5988
11502008.11.05 17:12s/l5750.101.61281.61281.5988-70.0010169.33
11512008.11.05 17:12sell5760.101.61241.61941.6054
11522008.11.05 17:16s/l5760.101.61941.61941.6054-70.0010099.33
11532008.11.05 17:16sell5770.101.61901.62601.6120
11542008.11.05 19:14t/p5770.101.61201.62601.612070.0010169.33
11552008.11.05 19:14sell5780.101.61161.61861.6046
11562008.11.05 19:26t/p5780.101.60461.61861.604670.0010239.33
11572008.11.05 19:26sell5790.101.60421.61121.5972
11582008.11.05 20:34t/p5790.101.59721.61121.597270.0010309.33
11592008.11.05 20:34sell5800.101.59681.60381.5898
11602008.11.05 22:38t/p5800.101.58981.60381.589870.0010379.33
11612008.11.05 22:38sell5810.101.58941.59641.5824
11622008.11.05 23:32s/l5810.101.59641.59641.5824-70.0010309.33
11632008.11.05 23:32sell5820.101.59601.60301.5890
11642008.11.06 00:03t/p5820.101.58901.60301.589067.5410376.87
11652008.11.06 00:03sell5830.101.58861.59561.5816
11662008.11.06 03:57t/p5830.101.58161.59561.581670.0010446.87
11672008.11.06 03:57sell5840.101.58121.58821.5742
11682008.11.06 09:15s/l5840.101.58821.58821.5742-70.0010376.87
11692008.11.06 09:15sell5850.101.58781.59481.5808
11702008.11.06 10:23s/l5850.101.59481.59481.5808-70.0010306.87
11712008.11.06 10:23sell5860.101.59441.60141.5874
11722008.11.06 13:57t/p5860.101.58741.60141.587470.0010376.87
11732008.11.06 13:57sell5870.101.58701.59401.5800
11742008.11.06 14:00t/p5870.101.58001.59401.580070.0010446.87
11752008.11.06 14:00sell5880.101.57961.58661.5726
11762008.11.06 14:00t/p5880.101.57261.58661.572670.0010516.87
11772008.11.06 14:01sell5890.101.58211.58911.5751
11782008.11.06 14:03t/p5890.101.57511.58911.575170.0010586.87
11792008.11.06 14:03sell5900.101.57471.58171.5677
11802008.11.06 14:06s/l5900.101.58171.58171.5677-70.0010516.87
11812008.11.06 14:06sell5910.101.58131.58831.5743
11822008.11.06 14:13s/l5910.101.58831.58831.5743-70.0010446.87
11832008.11.06 14:13sell5920.101.58791.59491.5809
11842008.11.06 14:24s/l5920.101.59491.59491.5809-70.0010376.87
11852008.11.06 14:24sell5930.101.59451.60151.5875
11862008.11.06 14:26s/l5930.101.60151.60151.5875-70.0010306.87
11872008.11.06 14:26sell5940.101.60111.60811.5941
11882008.11.06 14:44t/p5940.101.59411.60811.594170.0010376.87
11892008.11.06 14:44sell5950.101.59371.60071.5867
11902008.11.06 15:03t/p5950.101.58671.60071.586770.0010446.87
11912008.11.06 15:03sell5960.101.58631.59331.5793
11922008.11.06 15:38s/l5960.101.59331.59331.5793-70.0010376.87
11932008.11.06 15:38sell5970.101.59301.60001.5860
11942008.11.06 16:15t/p5970.101.58601.60001.586070.0010446.87
11952008.11.06 16:15sell5980.101.58561.59261.5786
11962008.11.06 16:36s/l5980.101.59261.59261.5786-70.0010376.87
11972008.11.06 16:36sell5990.101.59221.59921.5852
11982008.11.06 17:53t/p5990.101.58521.59921.585270.0010446.87
11992008.11.06 17:53sell6000.101.58481.59181.5778
12002008.11.06 18:23t/p6000.101.57781.59181.577870.0010516.87
12012008.11.06 18:23sell6010.101.57741.58441.5704
12022008.11.06 22:30t/p6010.101.57041.58441.570470.0010586.87
12032008.11.06 22:30sell6020.101.57001.57701.5630
12042008.11.06 23:00t/p6020.101.56301.57701.563070.0010656.87
12052008.11.06 23:00sell6030.101.56261.56961.5556
12062008.11.07 00:56t/p6030.101.55561.56961.555669.1810726.05
12072008.11.07 00:56sell6040.101.55521.56221.5482
12082008.11.07 04:28s/l6040.101.56221.56221.5482-70.0010656.05
12092008.11.07 04:28sell6050.101.56181.56881.5548
12102008.11.07 06:33s/l6050.101.56881.56881.5548-70.0010586.05
12112008.11.07 06:33sell6060.101.56841.57541.5614
12122008.11.07 07:45t/p6060.101.56141.57541.561470.0010656.05
12132008.11.07 07:45sell6070.101.56081.56781.5538
12142008.11.07 08:09s/l6070.101.56781.56781.5538-70.0010586.05
12152008.11.07 08:09sell6080.101.56741.57441.5604
12162008.11.07 10:01t/p6080.101.56041.57441.560470.0010656.05
12172008.11.07 10:01sell6090.101.56001.56701.5530
12182008.11.07 10:11s/l6090.101.56701.56701.5530-70.0010586.05
12192008.11.07 10:11sell6100.101.56661.57361.5596
12202008.11.07 10:42s/l6100.101.57361.57361.5596-70.0010516.05
12212008.11.07 10:42sell6110.101.57321.58021.5662
12222008.11.07 11:41s/l6110.101.58021.58021.5662-70.0010446.05
12232008.11.07 11:41sell6120.101.57981.58681.5728
12242008.11.07 13:54t/p6120.101.57281.58681.572870.0010516.05
12252008.11.07 13:54sell6130.101.57241.57941.5654
12262008.11.07 14:27s/l6130.101.57941.57941.5654-70.0010446.05
12272008.11.07 14:27sell6140.101.57901.58601.5720
12282008.11.07 15:43s/l6140.101.58601.58601.5720-70.0010376.05
12292008.11.07 15:43sell6150.101.58561.59261.5786
12302008.11.07 16:00t/p6150.101.57861.59261.578670.0010446.05
12312008.11.07 16:00sell6160.101.57821.58521.5712
12322008.11.07 17:23s/l6160.101.58521.58521.5712-70.0010376.05
12332008.11.07 17:23sell6170.101.58481.59181.5778
12342008.11.07 17:59t/p6170.101.57781.59181.577870.0010446.05
12352008.11.07 17:59sell6180.101.57741.58441.5704
12362008.11.07 18:07t/p6180.101.57041.58441.570470.0010516.05
12372008.11.07 18:07sell6190.101.57001.57701.5630
12382008.11.07 18:37s/l6190.101.57701.57701.5630-70.0010446.05
12392008.11.07 18:37sell6200.101.57661.58361.5696
12402008.11.07 20:12t/p6200.101.56961.58361.569670.0010516.05
12412008.11.07 20:12sell6210.101.56921.57621.5622
12422008.11.10 00:00s/l6210.101.57621.57621.5622-70.8210445.23
12432008.11.10 00:00sell6220.101.58151.58851.5745
12442008.11.10 00:18t/p6220.101.57451.58851.574570.0010515.23
12452008.11.10 00:18sell6230.101.57401.58101.5670
12462008.11.10 02:09s/l6230.101.58101.58101.5670-70.0010445.23
12472008.11.10 02:09sell6240.101.58061.58761.5736
12482008.11.10 03:37s/l6240.101.58761.58761.5736-70.0010375.23
12492008.11.10 03:37sell6250.101.58721.59421.5802
12502008.11.10 07:52t/p6250.101.58021.59421.580270.0010445.23
12512008.11.10 07:52sell6260.101.57981.58681.5728
12522008.11.10 08:29t/p6260.101.57281.58681.572870.0010515.23
12532008.11.10 08:29sell6270.101.57241.57941.5654
12542008.11.10 11:19s/l6270.101.57941.57941.5654-70.0010445.23
12552008.11.10 11:19sell6280.101.57901.58601.5720
12562008.11.10 12:01t/p6280.101.57201.58601.572070.0010515.23
12572008.11.10 12:01sell6290.101.57161.57861.5646
12582008.11.10 12:46s/l6290.101.57861.57861.5646-70.0010445.23
12592008.11.10 12:46sell6300.101.57821.58521.5712
12602008.11.10 16:10t/p6300.101.57121.58521.571270.0010515.23
12612008.11.10 16:10sell6310.101.57081.57781.5638
12622008.11.10 16:58t/p6310.101.56381.57781.563870.0010585.23
12632008.11.10 16:58sell6320.101.56341.57041.5564
12642008.11.10 17:46s/l6320.101.57041.57041.5564-70.0010515.23
12652008.11.10 17:46sell6330.101.57001.57701.5630
12662008.11.10 18:45t/p6330.101.56301.57701.563070.0010585.23
12672008.11.10 18:45sell6340.101.56261.56961.5556
12682008.11.11 04:36s/l6340.101.56961.56961.5556-70.8210514.41
12692008.11.11 04:36sell6350.101.56921.57621.5622
12702008.11.11 09:03t/p6350.101.56221.57621.562270.0010584.41
12712008.11.11 09:03sell6360.101.56181.56881.5548
12722008.11.11 12:49t/p6360.101.55481.56881.554870.0010654.41
12732008.11.11 12:49sell6370.101.55441.56141.5474
12742008.11.11 14:53s/l6370.101.56141.56141.5474-70.0010584.41
12752008.11.11 14:53sell6380.101.56101.56801.5540
12762008.11.11 15:29t/p6380.101.55401.56801.554070.0010654.41
12772008.11.11 15:29sell6390.101.55361.56061.5466
12782008.11.11 17:24t/p6390.101.54661.56061.546670.0010724.41
12792008.11.11 17:24sell6400.101.54621.55321.5392
12802008.11.11 18:04t/p6400.101.53921.55321.539270.0010794.41
12812008.11.11 18:04sell6410.101.53881.54581.5318
12822008.11.11 18:45s/l6410.101.54581.54581.5318-70.0010724.41
12832008.11.11 18:45sell6420.101.54541.55241.5384
12842008.11.11 20:25t/p6420.101.53841.55241.538470.0010794.41
12852008.11.11 20:25sell6430.101.53801.54501.5310
12862008.11.11 21:20s/l6430.101.54501.54501.5310-70.0010724.41
12872008.11.11 21:20sell6440.101.54461.55161.5376
12882008.11.12 00:01t/p6440.101.53761.55161.537669.1810793.59
12892008.11.12 00:01sell6450.101.53711.54411.5301
12902008.11.12 03:19s/l6450.101.54411.54411.5301-70.0010723.59
12912008.11.12 03:19sell6460.101.54371.55071.5367
12922008.11.12 11:01t/p6460.101.53671.55071.536770.0010793.59
12932008.11.12 11:01sell6470.101.53631.54331.5293
12942008.11.12 12:34t/p6470.101.52931.54331.529370.0010863.59
12952008.11.12 12:34sell6480.101.52891.53591.5219
12962008.11.12 13:08t/p6480.101.52191.53591.521970.0010933.59
12972008.11.12 13:08sell6490.101.52151.52851.5145
12982008.11.12 13:45s/l6490.101.52851.52851.5145-70.0010863.59
12992008.11.12 13:45sell6500.101.52811.53511.5211
13002008.11.12 15:59t/p6500.101.52111.53511.521170.0010933.59
13012008.11.12 15:59sell6510.101.52071.52771.5137
13022008.11.12 17:33t/p6510.101.51371.52771.513770.0011003.59
13032008.11.12 17:33sell6520.101.51331.52031.5063
13042008.11.12 17:49t/p6520.101.50631.52031.506370.0011073.59
13052008.11.12 17:49sell6530.101.50591.51291.4989
13062008.11.12 18:04t/p6530.101.49891.51291.498970.0011143.59
13072008.11.12 18:04sell6540.101.49851.50551.4915
13082008.11.12 18:09t/p6540.101.49151.50551.491570.0011213.59
13092008.11.12 18:09sell6550.101.49111.49811.4841
13102008.11.12 18:17s/l6550.101.49811.49811.4841-70.0011143.59
13112008.11.12 18:17sell6560.101.49771.50471.4907
13122008.11.12 18:20t/p6560.101.49071.50471.490770.0011213.59
13132008.11.12 18:20sell6570.101.49031.49731.4833
13142008.11.12 18:26s/l6570.101.49731.49731.4833-70.0011143.59
13152008.11.12 18:26sell6580.101.49691.50391.4899
13162008.11.12 19:29s/l6580.101.50391.50391.4899-70.0011073.59
13172008.11.12 19:29sell6590.101.50351.51051.4965
13182008.11.12 20:21t/p6590.101.49651.51051.496570.0011143.59
13192008.11.12 20:21sell6600.101.49601.50301.4890
13202008.11.13 00:49t/p6600.101.48901.50301.489067.5411211.13
13212008.11.13 00:49sell6610.101.48861.49561.4816
13222008.11.13 05:22s/l6610.101.49561.49561.4816-70.0011141.13
13232008.11.13 05:22sell6620.101.49521.50221.4882
13242008.11.13 07:06t/p6620.101.48821.50221.488270.0011211.13
13252008.11.13 07:06sell6630.101.48771.49471.4807
13262008.11.13 07:41s/l6630.101.49471.49471.4807-70.0011141.13
13272008.11.13 07:41sell6640.101.49431.50131.4873
13282008.11.13 09:28t/p6640.101.48731.50131.487370.0011211.13
13292008.11.13 09:28sell6650.101.48691.49391.4799
13302008.11.13 11:07s/l6650.101.49391.49391.4799-70.0011141.13
13312008.11.13 11:07sell6660.101.49351.50051.4865
13322008.11.13 14:12t/p6660.101.48651.50051.486570.0011211.13
13332008.11.13 14:12sell6670.101.48611.49311.4791
13342008.11.13 16:01t/p6670.101.47911.49311.479170.0011281.13
13352008.11.13 16:01sell6680.101.47871.48571.4717
13362008.11.13 16:32s/l6680.101.48571.48571.4717-70.0011211.13
13372008.11.13 16:32sell6690.101.48531.49231.4783
13382008.11.13 17:44t/p6690.101.47831.49231.478370.0011281.13
13392008.11.13 17:44sell6700.101.47791.48491.4709
13402008.11.13 19:48t/p6700.101.47091.48491.470970.0011351.13
13412008.11.13 19:48sell6710.101.47051.47751.4635
13422008.11.13 20:12t/p6710.101.46351.47751.463570.0011421.13
13432008.11.13 20:12sell6720.101.46311.47011.4561
13442008.11.13 21:19t/p6720.101.45611.47011.456170.0011491.13
13452008.11.13 21:19sell6730.101.45571.46271.4487
13462008.11.13 21:24s/l6730.101.46271.46271.4487-70.0011421.13
13472008.11.13 21:24sell6740.101.46231.46931.4553
13482008.11.13 21:33s/l6740.101.46931.46931.4553-70.0011351.13
13492008.11.13 21:33sell6750.101.46891.47591.4619
13502008.11.13 21:43s/l6750.101.47591.47591.4619-70.0011281.13
13512008.11.13 21:43sell6760.101.47551.48251.4685
13522008.11.13 21:59t/p6760.101.46851.48251.468570.0011351.13
13532008.11.13 21:59sell6770.101.46811.47511.4611
13542008.11.13 22:45s/l6770.101.47511.47511.4611-70.0011281.13
13552008.11.13 22:45sell6780.101.47471.48171.4677
13562008.11.13 22:52s/l6780.101.48171.48171.4677-70.0011211.13
13572008.11.13 22:52sell6790.101.48131.48831.4743
13582008.11.13 22:59s/l6790.101.48831.48831.4743-70.0011141.13
13592008.11.13 22:59sell6800.101.48791.49491.4809
13602008.11.14 00:25t/p6800.101.48091.49491.480969.1811210.31
13612008.11.14 00:25sell6810.101.48051.48751.4735
13622008.11.14 01:17s/l6810.101.48751.48751.4735-70.0011140.31
13632008.11.14 01:17sell6820.101.48711.49411.4801
13642008.11.14 03:01t/p6820.101.48011.49411.480170.0011210.31
13652008.11.14 03:01sell6830.101.47971.48671.4727
13662008.11.14 05:32s/l6830.101.48671.48671.4727-70.0011140.31
13672008.11.14 05:32sell6840.101.48631.49331.4793
13682008.11.14 06:26t/p6840.101.47931.49331.479370.0011210.31
13692008.11.14 06:26sell6850.101.47891.48591.4719
13702008.11.14 09:15s/l6850.101.48591.48591.4719-70.0011140.31
13712008.11.14 09:15sell6860.101.48551.49251.4785
13722008.11.14 14:18t/p6860.101.47851.49251.478570.0011210.31
13732008.11.14 14:18sell6870.101.47811.48511.4711
13742008.11.14 14:21t/p6870.101.47111.48511.471170.0011280.31
13752008.11.14 14:21sell6880.101.47061.47761.4636
13762008.11.14 14:32s/l6880.101.47761.47761.4636-70.0011210.31
13772008.11.14 14:32sell6890.101.47721.48421.4702
13782008.11.14 15:20t/p6890.101.47021.48421.470270.0011280.31
13792008.11.14 15:20sell6900.101.46981.47681.4628
13802008.11.14 16:32s/l6900.101.47681.47681.4628-70.0011210.31
13812008.11.14 16:32sell6910.101.47641.48341.4694
13822008.11.14 18:08s/l6910.101.48341.48341.4694-70.0011140.31
13832008.11.14 18:08sell6920.101.48301.49001.4760
13842008.11.14 18:40s/l6920.101.49001.49001.4760-70.0011070.31
13852008.11.14 18:40sell6930.101.48961.49661.4826
13862008.11.14 19:06t/p6930.101.48261.49661.482670.0011140.31
13872008.11.14 19:06sell6940.101.48221.48921.4752
13882008.11.14 21:22s/l6940.101.48921.48921.4752-70.0011070.31
13892008.11.14 21:22sell6950.101.48881.49581.4818
13902008.11.14 22:14s/l6950.101.49581.49581.4818-70.0011000.31
13912008.11.14 22:14sell6960.101.49541.50241.4884
13922008.11.14 22:33t/p6960.101.48841.50241.488470.0011070.31
13932008.11.14 22:33sell6970.101.48801.49501.4810
13942008.11.14 22:58t/p6970.101.48101.49501.481070.0011140.31
13952008.11.14 22:58sell6980.101.48061.48761.4736
13962008.11.26 07:58close at stop6980.101.47991.48761.4736-1.2011139.12