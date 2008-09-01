Strategy Tester Report
Tester_v04_5_GBPUSD
(Build 220)

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period1 Minute (M1) 2005.01.10 04:11 - 2008.11.14 23:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersBeginDate=2008.09.01 00:00; Lots=0.1;
Bars in test1409191Ticks modelled22702822Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit276.56Gross profit24854.25Gross loss-24577.69
Profit factor1.01Expected payoff0.39
Absolute drawdown817.99Maximal drawdown1404.69 (12.75%)Relative drawdown12.75% (1404.69)
Total trades707Short positions (won %)520 (52.12%)Long positions (won %)187 (45.45%)
Profit trades (% of total)356 (50.35%)Loss trades (% of total)351 (49.65%)
Largestprofit trade71.33loss trade-72.46
Averageprofit trade69.82loss trade-70.02
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (630.00)consecutive losses (loss in money)13 (-909.87)
Maximalconsecutive profit (count of wins)630.00 (9)consecutive loss (count of losses)-909.87 (13)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 00:00buy10.101.81541.80841.8224
22008.09.01 01:15s/l10.101.80841.80841.8224-70.009930.00
32008.09.01 01:15sell20.101.80841.81541.8014
42008.09.01 04:26t/p20.101.80141.81541.801470.0010000.00
52008.09.01 04:26sell30.101.80101.80801.7940
62008.09.01 10:08s/l30.101.80801.80801.7940-70.009930.00
72008.09.01 10:08sell40.101.80761.81461.8006
82008.09.01 11:40t/p40.101.80061.81461.800670.0010000.00
92008.09.01 11:40sell50.101.80021.80721.7932
102008.09.02 01:25t/p50.101.79321.80721.793269.1810069.18
112008.09.02 01:25sell60.101.79281.79981.7858
122008.09.02 01:29t/p60.101.78581.79981.785870.0010139.18
132008.09.02 01:29sell70.101.78541.79241.7784
142008.09.02 02:06s/l70.101.79241.79241.7784-70.0010069.18
152008.09.02 02:06buy80.101.79241.78541.7994
162008.09.02 09:45s/l80.101.78541.78541.7994-70.009999.18
172008.09.02 09:45sell90.101.78541.79241.7784
182008.09.02 12:50t/p90.101.77841.79241.778470.0010069.18
192008.09.02 12:50sell100.101.77801.78501.7710
202008.09.02 14:57s/l100.101.78501.78501.7710-70.009999.18
212008.09.02 14:57sell110.101.78461.79161.7776
222008.09.03 07:12t/p110.101.77761.79161.777669.1810068.36
232008.09.03 07:12sell120.101.77721.78421.7702
242008.09.03 10:59t/p120.101.77021.78421.770270.0010138.36
252008.09.03 10:59sell130.101.76981.77681.7628
262008.09.03 15:16s/l130.101.77681.77681.7628-70.0010068.36
272008.09.03 15:16sell140.101.77641.78341.7694
282008.09.04 10:28s/l140.101.78341.78341.7694-72.469995.90
292008.09.04 10:28sell150.101.78301.79001.7760
302008.09.04 17:25t/p150.101.77601.79001.776070.0010065.90
312008.09.04 17:25sell160.101.77561.78261.7686
322008.09.04 18:15t/p160.101.76861.78261.768670.0010135.90
332008.09.04 18:15sell170.101.76821.77521.7612
342008.09.05 00:17t/p170.101.76121.77521.761269.1810205.08
352008.09.05 00:17sell180.101.76071.76771.7537
362008.09.05 04:50t/p180.101.75371.76771.753770.0010275.08
372008.09.05 04:50sell190.101.75331.76031.7463
382008.09.05 08:13s/l190.101.76031.76031.7463-70.0010205.08
392008.09.05 08:13sell200.101.75991.76691.7529
402008.09.05 15:30s/l200.101.76691.76691.7529-70.0010135.08
412008.09.05 15:30sell210.101.76661.77361.7596
422008.09.05 16:15s/l210.101.77361.77361.7596-70.0010065.08
432008.09.05 16:15sell220.101.77321.78021.7662
442008.09.05 17:36t/p220.101.76621.78021.766270.0010135.08
452008.09.05 17:36sell230.101.76581.77281.7588
462008.09.08 00:02s/l230.101.77281.77281.7588-70.8210064.26
472008.09.08 00:02sell240.101.77871.78571.7717
482008.09.08 00:44s/l240.101.78571.78571.7717-70.009994.26
492008.09.08 00:44sell250.101.78681.79381.7798
502008.09.08 01:05s/l250.101.79381.79381.7798-70.009924.26
512008.09.08 01:05sell260.101.79351.80051.7865
522008.09.08 01:12t/p260.101.78651.80051.786570.009994.26
532008.09.08 01:12sell270.101.78601.79301.7790
542008.09.08 01:15t/p270.101.77901.79301.779070.0010064.26
552008.09.08 01:15sell280.101.77801.78501.7710
562008.09.08 01:19s/l280.101.78501.78501.7710-70.009994.26
572008.09.08 01:19sell290.101.78491.79191.7779
582008.09.08 05:09s/l290.101.79191.79191.7779-70.009924.26
592008.09.08 05:09sell300.101.79151.79851.7845
602008.09.08 09:28t/p300.101.78451.79851.784570.009994.26
612008.09.08 09:28sell310.101.78411.79111.7771
622008.09.08 10:07t/p310.101.77711.79111.777170.0010064.26
632008.09.08 10:07sell320.101.77671.78371.7697
642008.09.08 11:23t/p320.101.76971.78371.769770.0010134.26
652008.09.08 11:23sell330.101.76931.77631.7623
662008.09.08 13:10t/p330.101.76231.77631.762370.0010204.26
672008.09.08 13:10sell340.101.76191.76891.7549
682008.09.08 18:56t/p340.101.75491.76891.754970.0010274.26
692008.09.08 18:56sell350.101.75451.76151.7475
702008.09.08 20:37t/p350.101.74751.76151.747570.0010344.26
712008.09.08 20:37sell360.101.74711.75411.7401
722008.09.08 21:54s/l360.101.75411.75411.7401-70.0010274.26
732008.09.08 21:54sell370.101.75371.76071.7467
742008.09.08 23:11s/l370.101.76071.76071.7467-70.0010204.26
752008.09.08 23:11buy380.101.76071.75371.7677
762008.09.09 00:10s/l380.101.75371.75371.7677-69.5610134.70
772008.09.09 00:10buy390.101.75391.74691.7609
782008.09.09 01:58t/p390.101.76091.74691.760970.0010204.70
792008.09.09 01:58sell400.101.76091.76791.7539
802008.09.09 04:25t/p400.101.75391.76791.753970.0010274.70
812008.09.09 04:25buy410.101.75391.74691.7609
822008.09.09 10:43t/p410.101.76091.74691.760970.0010344.70
832008.09.09 10:43buy420.101.76131.75431.7683
842008.09.09 11:30s/l420.101.75431.75431.7683-70.0010274.70
852008.09.09 11:30buy430.101.75471.74771.7617
862008.09.09 12:10t/p430.101.76171.74771.761770.0010344.70
872008.09.09 12:10buy440.101.76211.75511.7691
882008.09.09 19:38t/p440.101.76911.75511.769170.0010414.70
892008.09.09 19:38buy450.101.76951.76251.7765
902008.09.09 21:44s/l450.101.76251.76251.7765-70.0010344.70
912008.09.09 21:44buy460.101.76291.75591.7699
922008.09.10 13:14s/l460.101.75591.75591.7699-69.5610275.15
932008.09.10 13:14buy470.101.75631.74931.7633
942008.09.11 00:25s/l470.101.74931.74931.7633-68.6710206.47
952008.09.11 00:25sell480.101.74921.75621.7422
962008.09.11 14:45s/l480.101.75621.75621.7422-70.0010136.47
972008.09.11 14:45buy490.101.75621.74921.7632
982008.09.11 18:03s/l490.101.74921.74921.7632-70.0010066.47
992008.09.11 18:03sell500.101.74921.75621.7422
1002008.09.11 23:28s/l500.101.75621.75621.7422-70.009996.47
1012008.09.11 23:28sell510.101.75581.76281.7488
1022008.09.12 09:24s/l510.101.76281.76281.7488-70.829925.65
1032008.09.12 09:24sell520.101.76241.76941.7554
1042008.09.12 11:13s/l520.101.76941.76941.7554-70.009855.65
1052008.09.12 11:13sell530.101.76901.77601.7620
1062008.09.12 16:16s/l530.101.77601.77601.7620-70.009785.65
1072008.09.12 16:16sell540.101.77561.78261.7686
1082008.09.12 17:35s/l540.101.78261.78261.7686-70.009715.65
1092008.09.12 17:35sell550.101.78221.78921.7752
1102008.09.12 18:19s/l550.101.78921.78921.7752-70.009645.65
1112008.09.12 18:19sell560.101.78881.79581.7818
1122008.09.12 22:19s/l560.101.79581.79581.7818-70.009575.65
1132008.09.12 22:19sell570.101.79541.80241.7884
1142008.09.15 00:00s/l570.101.80241.80241.7884-70.829504.83
1152008.09.15 00:00sell580.101.80531.81231.7983
1162008.09.15 00:22t/p580.101.79831.81231.798370.009574.83
1172008.09.15 00:22sell590.101.79791.80491.7909
1182008.09.15 05:29s/l590.101.80491.80491.7909-70.009504.83
1192008.09.15 05:29buy600.101.80491.79791.8119
1202008.09.15 06:21t/p600.101.81191.79791.811970.009574.83
1212008.09.15 06:21sell610.101.81191.81891.8049
1222008.09.15 06:54t/p610.101.80491.81891.804970.009644.83
1232008.09.15 06:54sell620.101.80451.81151.7975
1242008.09.15 08:46s/l620.101.81151.81151.7975-70.009574.83
1252008.09.15 08:46buy630.101.81151.80451.8185
1262008.09.15 09:11s/l630.101.80451.80451.8185-70.009504.83
1272008.09.15 09:11sell640.101.80451.81151.7975
1282008.09.15 11:24t/p640.101.79751.81151.797570.009574.83
1292008.09.15 11:24buy650.101.79751.79051.8045
1302008.09.15 13:15s/l650.101.79051.79051.8045-70.009504.83
1312008.09.15 13:15buy660.101.79091.78391.7979
1322008.09.15 14:24s/l660.101.78391.78391.7979-70.009434.83
1332008.09.15 14:24sell670.101.78391.79091.7769
1342008.09.15 14:41t/p670.101.77691.79091.776970.009504.83
1352008.09.15 14:41sell680.101.77651.78351.7695
1362008.09.15 15:16s/l680.101.78351.78351.7695-70.009434.83
1372008.09.15 15:16sell690.101.78311.79011.7761
1382008.09.15 15:58s/l690.101.79011.79011.7761-70.009364.83
1392008.09.15 15:58sell700.101.78971.79671.7827
1402008.09.15 22:28s/l700.101.79671.79671.7827-70.009294.83
1412008.09.15 22:28sell710.101.79631.80331.7893
1422008.09.15 22:58s/l710.101.80331.80331.7893-70.009224.83
1432008.09.15 22:58sell720.101.80291.80991.7959
1442008.09.16 01:59t/p720.101.79591.80991.795969.189294.01
1452008.09.16 01:59buy730.101.79591.78891.8029
1462008.09.16 03:55s/l730.101.78891.78891.8029-70.009224.01
1472008.09.16 03:55buy740.101.78931.78231.7963
1482008.09.16 04:37t/p740.101.79631.78231.796370.009294.01
1492008.09.16 04:37buy750.101.79671.78971.8037
1502008.09.16 06:59s/l750.101.78971.78971.8037-70.009224.01
1512008.09.16 06:59buy760.101.79011.78311.7971
1522008.09.16 08:45t/p760.101.79711.78311.797170.009294.01
1532008.09.16 08:45sell770.101.79711.80411.7901
1542008.09.16 10:37t/p770.101.79011.80411.790170.009364.01
1552008.09.16 10:40sell780.101.79201.79901.7850
1562008.09.16 12:53t/p780.101.78501.79901.785070.009434.01
1572008.09.16 12:53buy790.101.78501.77801.7920
1582008.09.16 14:26s/l790.101.77801.77801.7920-70.009364.01
1592008.09.16 14:26buy800.101.77841.77141.7854
1602008.09.16 14:39t/p800.101.78541.77141.785470.009434.01
1612008.09.16 14:39buy810.101.78581.77881.7928
1622008.09.16 16:33s/l810.101.77881.77881.7928-70.009364.01
1632008.09.16 16:33sell820.101.77881.78581.7718
1642008.09.16 19:37s/l820.101.78581.78581.7718-70.009294.01
1652008.09.16 19:37buy830.101.78581.77881.7928
1662008.09.16 21:14s/l830.101.77881.77881.7928-70.009224.01
1672008.09.16 21:14buy840.101.77901.77201.7860
1682008.09.16 21:50t/p840.101.78601.77201.786070.009294.01
1692008.09.16 21:50buy850.101.78641.77941.7934
1702008.09.16 23:51s/l850.101.77941.77941.7934-70.009224.01
1712008.09.16 23:51buy860.101.77981.77281.7868
1722008.09.17 03:01t/p860.101.78681.77281.786870.449294.45
1732008.09.17 03:01buy870.101.78731.78031.7943
1742008.09.17 06:08s/l870.101.78031.78031.7943-70.009224.45
1752008.09.17 06:08buy880.101.78071.77371.7877
1762008.09.17 09:13t/p880.101.78771.77371.787770.009294.45
1772008.09.17 09:13buy890.101.78811.78111.7951
1782008.09.17 10:06t/p890.101.79511.78111.795170.009364.45
1792008.09.17 10:06buy900.101.79551.78851.8025
1802008.09.17 10:44s/l900.101.78851.78851.8025-70.009294.45
1812008.09.17 10:44buy910.101.78891.78191.7959
1822008.09.17 11:10s/l910.101.78191.78191.7959-70.009224.45
1832008.09.17 11:10buy920.101.78231.77531.7893
1842008.09.17 14:48t/p920.101.78931.77531.789370.009294.45
1852008.09.17 14:48buy930.101.78971.78271.7967
1862008.09.17 17:49t/p930.101.79671.78271.796770.009364.45
1872008.09.17 17:49sell940.101.79671.80371.7897
1882008.09.17 18:57t/p940.101.78971.80371.789770.009434.45
1892008.09.17 18:57buy950.101.78971.78271.7967
1902008.09.17 19:51t/p950.101.79671.78271.796770.009504.45
1912008.09.17 19:51sell960.101.79671.80371.7897
1922008.09.17 20:22s/l960.101.80371.80371.7897-70.009434.45
1932008.09.17 20:22buy970.101.80371.79671.8107
1942008.09.17 20:42t/p970.101.81071.79671.810770.009504.45
1952008.09.17 20:42buy980.101.81111.80411.8181
1962008.09.17 21:43t/p980.101.81811.80411.818170.009574.45
1972008.09.17 21:43sell990.101.81811.82511.8111
1982008.09.18 09:14s/l990.101.82511.82511.8111-72.469501.99
1992008.09.18 09:14buy1000.101.82511.81811.8321
2002008.09.18 10:01s/l1000.101.81811.81811.8321-70.009431.99
2012008.09.18 10:01sell1010.101.81811.82511.8111
2022008.09.18 10:45t/p1010.101.81111.82511.811170.009501.99
2032008.09.18 10:45sell1020.101.81071.81771.8037
2042008.09.18 11:20s/l1020.101.81771.81771.8037-70.009431.99
2052008.09.18 11:20sell1030.101.81731.82431.8103
2062008.09.18 11:30s/l1030.101.82431.82431.8103-70.009361.99
2072008.09.18 11:30sell1040.101.82391.83091.8169
2082008.09.18 12:04t/p1040.101.81691.83091.816970.009431.99
2092008.09.18 12:04buy1050.101.81691.80991.8239
2102008.09.18 13:06t/p1050.101.82391.80991.823970.009501.99
2112008.09.18 13:06buy1060.101.82431.81731.8313
2122008.09.18 16:31s/l1060.101.81731.81731.8313-70.009431.99
2132008.09.18 16:31buy1070.101.81771.81071.8247
2142008.09.18 19:51t/p1070.101.82471.81071.824770.009501.99
2152008.09.18 19:51sell1080.101.82471.83171.8177
2162008.09.18 21:56t/p1080.101.81771.83171.817770.009571.99
2172008.09.18 21:56buy1090.101.81771.81071.8247
2182008.09.19 03:10s/l1090.101.81071.81071.8247-69.569502.43
2192008.09.19 03:10buy1100.101.81111.80411.8181
2202008.09.19 04:08s/l1100.101.80411.80411.8181-70.009432.43
2212008.09.19 04:08buy1110.101.80451.79751.8115
2222008.09.19 10:19s/l1110.101.79751.79751.8115-70.009362.43
2232008.09.19 10:19buy1120.101.79791.79091.8049
2242008.09.19 15:01t/p1120.101.80491.79091.804970.009432.43
2252008.09.19 15:01buy1130.101.80531.79831.8123
2262008.09.19 15:56t/p1130.101.81231.79831.812370.009502.43
2272008.09.19 15:56buy1140.101.81271.80571.8197
2282008.09.19 16:25t/p1140.101.81971.80571.819770.009572.43
2292008.09.19 16:25buy1150.101.82011.81311.8271
2302008.09.19 16:36t/p1150.101.82711.81311.827170.009642.43
2312008.09.19 16:36buy1160.101.82751.82051.8345
2322008.09.19 19:32t/p1160.101.83451.82051.834570.009712.43
2332008.09.19 19:32buy1170.101.83491.82791.8419
2342008.09.22 04:08s/l1170.101.82791.82791.8419-69.569642.88
2352008.09.22 04:08buy1180.101.82831.82131.8353
2362008.09.22 06:13t/p1180.101.83531.82131.835370.009712.88
2372008.09.22 06:13buy1190.101.83571.82871.8427
2382008.09.22 07:54s/l1190.101.82871.82871.8427-70.009642.88
2392008.09.22 07:54sell1200.101.82871.83571.8217
2402008.09.22 09:48s/l1200.101.83571.83571.8217-70.009572.88
2412008.09.22 09:48buy1210.101.83571.82871.8427
2422008.09.22 10:46t/p1210.101.84271.82871.842770.009642.88
2432008.09.22 10:46buy1220.101.84311.83611.8501
2442008.09.22 15:34s/l1220.101.83611.83611.8501-70.009572.88
2452008.09.22 15:34buy1230.101.83651.82951.8435
2462008.09.22 16:00t/p1230.101.84351.82951.843570.009642.88
2472008.09.22 16:00buy1240.101.84391.83691.8509
2482008.09.22 20:08t/p1240.101.85091.83691.850970.009712.88
2492008.09.22 20:08sell1250.101.85091.85791.8439
2502008.09.22 20:25s/l1250.101.85791.85791.8439-70.009642.88
2512008.09.22 20:25sell1260.101.85751.86451.8505
2522008.09.23 09:55t/p1260.101.85051.86451.850569.189712.06
2532008.09.23 09:55sell1270.101.85011.85711.8431
2542008.09.23 12:42s/l1270.101.85711.85711.8431-70.009642.06
2552008.09.23 12:42buy1280.101.85711.85011.8641
2562008.09.23 16:00s/l1280.101.85011.85011.8641-70.009572.06
2572008.09.23 16:00buy1290.101.85051.84351.8575
2582008.09.23 16:51t/p1290.101.85751.84351.857570.009642.06
2592008.09.23 16:51buy1300.101.85791.85091.8649
2602008.09.23 17:12s/l1300.101.85091.85091.8649-70.009572.06
2612008.09.23 17:12sell1310.101.85091.85791.8439
2622008.09.23 18:14s/l1310.101.85791.85791.8439-70.009502.06
2632008.09.23 18:14buy1320.101.85791.85091.8649
2642008.09.23 20:04s/l1320.101.85091.85091.8649-70.009432.06
2652008.09.23 20:04buy1330.101.85131.84431.8583
2662008.09.23 21:39t/p1330.101.85831.84431.858370.009502.06
2672008.09.23 21:39buy1340.101.85871.85171.8657
2682008.09.23 23:43s/l1340.101.85171.85171.8657-70.009432.06
2692008.09.23 23:43buy1350.101.85211.84511.8591
2702008.09.24 11:04t/p1350.101.85911.84511.859170.449502.50
2712008.09.24 11:04buy1360.101.85951.85251.8665
2722008.09.24 15:04s/l1360.101.85251.85251.8665-70.009432.50
2732008.09.24 15:04buy1370.101.85291.84591.8599
2742008.09.24 22:52s/l1370.101.84591.84591.8599-70.009362.50
2752008.09.24 22:52buy1380.101.84631.83931.8533
2762008.09.25 04:16t/p1380.101.85331.83931.853371.339433.82
2772008.09.25 04:16sell1390.101.85331.86031.8463
2782008.09.25 09:36s/l1390.101.86031.86031.8463-70.009363.82
2792008.09.25 09:36buy1400.101.86031.85331.8673
2802008.09.25 13:49s/l1400.101.85331.85331.8673-70.009293.82
2812008.09.25 13:49buy1410.101.85371.84671.8607
2822008.09.25 17:24s/l1410.101.84671.84671.8607-70.009223.82
2832008.09.25 17:24sell1420.101.84671.85371.8397
2842008.09.25 18:41t/p1420.101.83971.85371.839770.009293.82
2852008.09.25 18:41buy1430.101.83971.83271.8467
2862008.09.25 19:59s/l1430.101.83271.83271.8467-70.009223.82
2872008.09.25 19:59buy1440.101.83311.82611.8401
2882008.09.25 22:32t/p1440.101.84011.82611.840170.009293.82
2892008.09.25 22:32buy1450.101.84051.83351.8475
2902008.09.26 10:30s/l1450.101.83351.83351.8475-69.569224.27
2912008.09.26 10:30buy1460.101.83391.82691.8409
2922008.09.26 14:02t/p1460.101.84091.82691.840970.009294.27
2932008.09.26 14:02sell1470.101.84091.84791.8339
2942008.09.29 00:23t/p1470.101.83391.84791.833969.189363.45
2952008.09.29 00:23sell1480.101.83351.84051.8265
2962008.09.29 00:52t/p1480.101.82651.84051.826570.009433.45
2972008.09.29 00:55buy1490.101.82781.82081.8348
2982008.09.29 09:34s/l1490.101.82081.82081.8348-70.009363.45
2992008.09.29 09:34sell1500.101.82081.82781.8138
3002008.09.29 10:14t/p1500.101.81381.82781.813870.009433.45
3012008.09.29 10:14sell1510.101.81341.82041.8064
3022008.09.29 10:27t/p1510.101.80641.82041.806470.009503.45
3032008.09.29 10:27sell1520.101.80601.81301.7990
3042008.09.29 12:32t/p1520.101.79901.81301.799070.009573.45
3052008.09.29 12:32buy1530.101.79901.79201.8060
3062008.09.29 15:32t/p1530.101.80601.79201.806070.009643.45
3072008.09.29 15:32sell1540.101.80601.81301.7990
3082008.09.29 17:19s/l1540.101.81301.81301.7990-70.009573.45
3092008.09.29 17:19buy1550.101.81301.80601.8200
3102008.09.29 18:26s/l1550.101.80601.80601.8200-70.009503.45
3112008.09.29 18:26buy1560.101.80641.79941.8134
3122008.09.29 20:45t/p1560.101.81341.79941.813470.009573.45
3132008.09.29 20:45sell1570.101.81341.82041.8064
3142008.09.29 20:48t/p1570.101.80641.82041.806470.009643.45
3152008.09.29 20:48sell1580.101.80601.81301.7990
3162008.09.29 21:08s/l1580.101.81301.81301.7990-70.009573.45
3172008.09.29 21:08buy1590.101.81301.80601.8200
3182008.09.30 00:45s/l1590.101.80601.80601.8200-69.569503.89
3192008.09.30 00:45buy1600.101.80641.79941.8134
3202008.09.30 01:37s/l1600.101.79941.79941.8134-70.009433.89
3212008.09.30 01:37sell1610.101.79941.80641.7924
3222008.09.30 03:54s/l1610.101.80641.80641.7924-70.009363.89
3232008.09.30 03:54sell1620.101.80601.81301.7990
3242008.09.30 05:57t/p1620.101.79901.81301.799070.009433.89
3252008.09.30 05:57buy1630.101.79901.79201.8060
3262008.09.30 09:33t/p1630.101.80601.79201.806070.009503.89
3272008.09.30 09:33sell1640.101.80601.81301.7990
3282008.09.30 14:02t/p1640.101.79901.81301.799070.009573.89
3292008.09.30 14:02sell1650.101.79861.80561.7916
3302008.09.30 14:44s/l1650.101.80561.80561.7916-70.009503.89
3312008.09.30 14:44sell1660.101.80521.81221.7982
3322008.09.30 17:35t/p1660.101.79821.81221.798270.009573.89
3332008.09.30 17:35sell1670.101.79781.80481.7908
3342008.09.30 17:50t/p1670.101.79081.80481.790870.009643.89
3352008.09.30 17:50sell1680.101.79041.79741.7834
3362008.09.30 17:59t/p1680.101.78341.79741.783470.009713.89
3372008.09.30 17:59sell1690.101.78301.79001.7760
3382008.09.30 18:05t/p1690.101.77601.79001.776070.009783.89
3392008.09.30 18:05sell1700.101.77561.78261.7686
3402008.09.30 18:10s/l1700.101.78261.78261.7686-70.009713.89
3412008.09.30 18:10sell1710.101.78221.78921.7752
3422008.10.01 15:25t/p1710.101.77521.78921.775269.189783.07
3432008.10.01 15:25buy1720.101.77521.76821.7822
3442008.10.01 16:12s/l1720.101.76821.76821.7822-70.009713.07
3452008.10.01 16:12buy1730.101.76861.76161.7756
3462008.10.01 18:19t/p1730.101.77561.76161.775670.009783.07
3472008.10.01 18:19sell1740.101.77561.78261.7686
3482008.10.02 02:16t/p1740.101.76861.78261.768667.549850.61
3492008.10.02 02:16sell1750.101.76821.77521.7612
3502008.10.02 10:44t/p1750.101.76121.77521.761270.009920.61
3512008.10.02 10:44sell1760.101.76081.76781.7538
3522008.10.02 11:12s/l1760.101.76781.76781.7538-70.009850.61
3532008.10.02 11:12sell1770.101.76741.77441.7604
3542008.10.02 15:46t/p1770.101.76041.77441.760470.009920.61
3552008.10.02 15:46sell1780.101.76001.76701.7530
3562008.10.02 19:01s/l1780.101.76701.76701.7530-70.009850.61
3572008.10.02 19:01sell1790.101.76661.77361.7596
3582008.10.03 08:27s/l1790.101.77361.77361.7596-70.829779.79
3592008.10.03 08:27sell1800.101.77321.78021.7662
3602008.10.03 09:52t/p1800.101.76621.78021.766270.009849.79
3612008.10.03 09:52sell1810.101.76581.77281.7588
3622008.10.03 11:24s/l1810.101.77281.77281.7588-70.009779.79
3632008.10.03 11:24sell1820.101.77241.77941.7654
3642008.10.03 15:32t/p1820.101.76541.77941.765470.009849.79
3652008.10.03 15:32sell1830.101.76501.77201.7580
3662008.10.03 15:51t/p1830.101.75801.77201.758070.009919.79
3672008.10.03 15:51sell1840.101.75761.76461.7506
3682008.10.03 16:37s/l1840.101.76461.76461.7506-70.009849.79
3692008.10.03 16:37sell1850.101.76421.77121.7572
3702008.10.03 17:31s/l1850.101.77121.77121.7572-70.009779.79
3712008.10.03 17:31sell1860.101.77081.77781.7638
3722008.10.03 17:55s/l1860.101.77781.77781.7638-70.009709.79
3732008.10.03 17:55sell1870.101.77741.78441.7704
3742008.10.05 23:59t/p1870.101.77041.78441.770470.009779.79
3752008.10.05 23:59sell1880.101.76951.77651.7625
3762008.10.06 00:55t/p1880.101.76251.77651.762569.189848.97
3772008.10.06 00:55sell1890.101.76211.76911.7551
3782008.10.06 02:11s/l1890.101.76911.76911.7551-70.009778.97
3792008.10.06 02:11sell1900.101.76871.77571.7617
3802008.10.06 06:10t/p1900.101.76171.77571.761770.009848.97
3812008.10.06 06:10sell1910.101.76131.76831.7543
3822008.10.06 11:17t/p1910.101.75431.76831.754370.009918.97
3832008.10.06 11:17buy1920.101.75431.74731.7613
3842008.10.06 15:01t/p1920.101.76131.74731.761370.009988.97
3852008.10.06 15:01sell1930.101.76131.76831.7543
3862008.10.06 16:19t/p1930.101.75431.76831.754370.0010058.97
3872008.10.06 16:19sell1940.101.75391.76091.7469
3882008.10.06 17:12t/p1940.101.74691.76091.746970.0010128.97
3892008.10.06 17:12sell1950.101.74651.75351.7395
3902008.10.06 17:19t/p1950.101.73951.75351.739570.0010198.97
3912008.10.06 17:19sell1960.101.73911.74611.7321
3922008.10.06 22:49s/l1960.101.74611.74611.7321-70.0010128.97
3932008.10.06 22:49sell1970.101.74571.75271.7387
3942008.10.07 06:46s/l1970.101.75271.75271.7387-70.8210058.15
3952008.10.07 06:46buy1980.101.75281.74581.7598
3962008.10.07 06:52s/l1980.101.74581.74581.7598-70.009988.15
3972008.10.07 06:52buy1990.101.74611.73911.7531
3982008.10.07 06:56t/p1990.101.75311.73911.753170.0010058.15
3992008.10.07 06:56buy2000.101.75351.74651.7605
4002008.10.07 07:12t/p2000.101.76051.74651.760570.0010128.15
4012008.10.07 07:12sell2010.101.76051.76751.7535
4022008.10.07 07:53t/p2010.101.75351.76751.753570.0010198.15
4032008.10.07 07:53sell2020.101.75311.76011.7461
4042008.10.07 10:58t/p2020.101.74611.76011.746170.0010268.15
4052008.10.07 10:58sell2030.101.74571.75271.7387
4062008.10.07 11:11t/p2030.101.73871.75271.738770.0010338.15
4072008.10.07 11:11sell2040.101.73831.74531.7313
4082008.10.07 14:15s/l2040.101.74531.74531.7313-70.0010268.15
4092008.10.07 14:15sell2050.101.74491.75191.7379
4102008.10.07 14:57s/l2050.101.75191.75191.7379-70.0010198.15
4112008.10.07 14:57sell2060.101.75151.75851.7445
4122008.10.07 16:14s/l2060.101.75851.75851.7445-70.0010128.15
4132008.10.07 16:14sell2070.101.75811.76511.7511
4142008.10.07 16:33s/l2070.101.76511.76511.7511-70.0010058.15
4152008.10.07 16:33sell2080.101.76471.77171.7577
4162008.10.07 16:50t/p2080.101.75771.77171.757770.0010128.15
4172008.10.07 16:50sell2090.101.75731.76431.7503
4182008.10.07 19:43t/p2090.101.75031.76431.750370.0010198.15
4192008.10.07 19:43sell2100.101.74991.75691.7429
4202008.10.08 02:28t/p2100.101.74291.75691.742969.1810267.33
4212008.10.08 02:28buy2110.101.74291.73591.7499
4222008.10.08 04:12t/p2110.101.74991.73591.749970.0010337.33
4232008.10.08 04:12sell2120.101.74991.75691.7429
4242008.10.08 07:31s/l2120.101.75691.75691.7429-70.0010267.33
4252008.10.08 07:31sell2130.101.75651.76351.7495
4262008.10.08 08:11t/p2130.101.74951.76351.749570.0010337.33
4272008.10.08 08:11sell2140.101.74911.75611.7421
4282008.10.08 09:43s/l2140.101.75611.75611.7421-70.0010267.33
4292008.10.08 09:43buy2150.101.75611.74911.7631
4302008.10.08 10:11t/p2150.101.76311.74911.763170.0010337.33
4312008.10.08 10:11sell2160.101.76311.77011.7561
4322008.10.08 10:29t/p2160.101.75611.77011.756170.0010407.33
4332008.10.08 10:29sell2170.101.75571.76271.7487
4342008.10.08 12:28t/p2170.101.74871.76271.748770.0010477.33
4352008.10.08 12:28sell2180.101.74831.75531.7413
4362008.10.08 12:48t/p2180.101.74131.75531.741370.0010547.33
4372008.10.08 12:48buy2190.101.74131.73431.7483
4382008.10.08 14:05t/p2190.101.74831.73431.748370.0010617.33
4392008.10.08 14:05buy2200.101.74871.74171.7557
4402008.10.08 15:12t/p2200.101.75571.74171.755770.0010687.33
4412008.10.08 15:12sell2210.101.75571.76271.7487
4422008.10.08 15:47t/p2210.101.74871.76271.748770.0010757.33
4432008.10.08 15:47sell2220.101.74831.75531.7413
4442008.10.08 16:05t/p2220.101.74131.75531.741370.0010827.33
4452008.10.08 16:05sell2230.101.74091.74791.7339
4462008.10.08 17:48t/p2230.101.73391.74791.733970.0010897.33
4472008.10.08 17:48buy2240.101.73391.72691.7409
4482008.10.08 19:28s/l2240.101.72691.72691.7409-70.0010827.33
4492008.10.08 19:28sell2250.101.72691.73391.7199
4502008.10.09 04:00t/p2250.101.71991.73391.719967.5410894.87
4512008.10.09 04:00sell2260.101.71951.72651.7125
4522008.10.09 05:21s/l2260.101.72651.72651.7125-70.0010824.87
4532008.10.09 05:21sell2270.101.72611.73311.7191
4542008.10.09 11:20s/l2270.101.73311.73311.7191-70.0010754.87
4552008.10.09 11:20buy2280.101.73311.72611.7401
4562008.10.09 14:05s/l2280.101.72611.72611.7401-70.0010684.87
4572008.10.09 14:05sell2290.101.72611.73311.7191
4582008.10.09 14:32s/l2290.101.73311.73311.7191-70.0010614.87
4592008.10.09 14:32buy2300.101.73311.72611.7401
4602008.10.09 17:27s/l2300.101.72611.72611.7401-70.0010544.87
4612008.10.09 17:27sell2310.101.72611.73311.7191
4622008.10.09 18:30t/p2310.101.71911.73311.719170.0010614.87
4632008.10.09 18:30buy2320.101.71911.71211.7261
4642008.10.09 22:47s/l2320.101.71211.71211.7261-70.0010544.87
4652008.10.09 22:47buy2330.101.71251.70551.7195
4662008.10.10 02:30s/l2330.101.70551.70551.7195-69.5610475.31
4672008.10.10 02:30sell2340.101.70551.71251.6985
4682008.10.10 06:59t/p2340.101.69851.71251.698570.0010545.31
4692008.10.10 06:59sell2350.101.69811.70511.6911
4702008.10.10 07:20t/p2350.101.69111.70511.691170.0010615.31
4712008.10.10 07:20sell2360.101.69071.69771.6837
4722008.10.10 07:52t/p2360.101.68371.69771.683770.0010685.31
4732008.10.10 07:52sell2370.101.68321.69021.6762
4742008.10.10 09:33s/l2370.101.69021.69021.6762-70.0010615.31
4752008.10.10 09:33sell2380.101.68981.69681.6828
4762008.10.10 13:25s/l2380.101.69681.69681.6828-70.0010545.31
4772008.10.10 13:25sell2390.101.69641.70341.6894
4782008.10.10 15:10s/l2390.101.70341.70341.6894-70.0010475.31
4792008.10.10 15:10buy2400.101.70341.69641.7104
4802008.10.10 17:08t/p2400.101.71041.69641.710470.0010545.31
4812008.10.10 17:08buy2410.101.71091.70391.7179
4822008.10.10 17:57s/l2410.101.70391.70391.7179-70.0010475.31
4832008.10.10 17:57sell2420.101.70391.71091.6969
4842008.10.10 18:13t/p2420.101.69691.71091.696970.0010545.31
4852008.10.10 18:13sell2430.101.69651.70351.6895
4862008.10.10 18:23s/l2430.101.70351.70351.6895-70.0010475.31
4872008.10.10 18:23sell2440.101.70311.71011.6961
4882008.10.10 20:37t/p2440.101.69611.71011.696170.0010545.31
4892008.10.10 20:37sell2450.101.69571.70271.6887
4902008.10.10 21:27t/p2450.101.68871.70271.688770.0010615.31
4912008.10.10 21:27sell2460.101.68831.69531.6813
4922008.10.10 22:11s/l2460.101.69531.69531.6813-70.0010545.31
4932008.10.10 22:11sell2470.101.69491.70191.6879
4942008.10.10 22:28s/l2470.101.70191.70191.6879-70.0010475.31
4952008.10.10 22:28sell2480.101.70151.70851.6945
4962008.10.10 22:36s/l2480.101.70851.70851.6945-70.0010405.31
4972008.10.10 22:36sell2490.101.70811.71511.7011
4982008.10.10 22:40t/p2490.101.70111.71511.701170.0010475.31
4992008.10.10 22:40sell2500.101.70051.70751.6935
5002008.10.10 22:40t/p2500.101.69351.70751.693570.0010545.31
5012008.10.10 22:41sell2510.101.69861.70561.6916
5022008.10.10 22:42s/l2510.101.70561.70561.6916-70.0010475.31
5032008.10.10 22:42sell2520.101.70521.71221.6982
5042008.10.13 00:00s/l2520.101.71221.71221.6982-70.8210404.49
5052008.10.13 00:00sell2530.101.71501.72201.7080
5062008.10.13 04:14t/p2530.101.70801.72201.708070.0010474.49
5072008.10.13 04:14sell2540.101.70761.71461.7006
5082008.10.13 05:47t/p2540.101.70061.71461.700670.0010544.49
5092008.10.13 05:47sell2550.101.70021.70721.6932
5102008.10.13 05:49t/p2550.101.69321.70721.693270.0010614.49
5112008.10.13 05:49sell2560.101.69271.69971.6857
5122008.10.13 05:49t/p2560.101.68571.69971.685770.0010684.49
5132008.10.13 05:50sell2570.101.69501.70201.6880
5142008.10.13 06:10s/l2570.101.70201.70201.6880-70.0010614.49
5152008.10.13 06:10sell2580.101.70161.70861.6946
5162008.10.13 08:40s/l2580.101.70861.70861.6946-70.0010544.49
5172008.10.13 08:40sell2590.101.70821.71521.7012
5182008.10.13 09:14s/l2590.101.71521.71521.7012-70.0010474.49
5192008.10.13 09:14sell2600.101.71481.72181.7078
5202008.10.13 09:38s/l2600.101.72181.72181.7078-70.0010404.49
5212008.10.13 09:38sell2610.101.72141.72841.7144
5222008.10.13 10:08t/p2610.101.71441.72841.714470.0010474.49
5232008.10.13 10:08sell2620.101.71401.72101.7070
5242008.10.13 12:25s/l2620.101.72101.72101.7070-70.0010404.49
5252008.10.13 12:25sell2630.101.72061.72761.7136
5262008.10.13 13:53s/l2630.101.72761.72761.7136-70.0010334.49
5272008.10.13 13:53sell2640.101.72721.73421.7202
5282008.10.13 15:05s/l2640.101.73421.73421.7202-70.0010264.49
5292008.10.13 15:05sell2650.101.73381.74081.7268
5302008.10.13 16:35s/l2650.101.74081.74081.7268-70.0010194.49
5312008.10.13 16:35sell2660.101.74041.74741.7334
5322008.10.13 19:15t/p2660.101.73341.74741.733470.0010264.49
5332008.10.13 19:15sell2670.101.73301.74001.7260
5342008.10.14 00:29s/l2670.101.74001.74001.7260-70.8210193.67
5352008.10.14 00:29sell2680.101.73961.74661.7326
5362008.10.14 03:16s/l2680.101.74661.74661.7326-70.0010123.67
5372008.10.14 03:16sell2690.101.74621.75321.7392
5382008.10.14 06:58s/l2690.101.75321.75321.7392-70.0010053.67
5392008.10.14 06:58sell2700.101.75281.75981.7458
5402008.10.14 09:39t/p2700.101.74581.75981.745870.0010123.67
5412008.10.14 09:39sell2710.101.74541.75241.7384
5422008.10.14 11:04s/l2710.101.75241.75241.7384-70.0010053.67
5432008.10.14 11:04sell2720.101.75201.75901.7450
5442008.10.14 13:26s/l2720.101.75901.75901.7450-70.009983.67
5452008.10.14 13:26sell2730.101.75861.76561.7516
5462008.10.14 16:12t/p2730.101.75161.76561.751670.0010053.67
5472008.10.14 16:12sell2740.101.75121.75821.7442
5482008.10.14 20:07t/p2740.101.74421.75821.744270.0010123.67
5492008.10.14 20:07sell2750.101.74381.75081.7368
5502008.10.15 12:38s/l2750.101.75081.75081.7368-70.8210052.85
5512008.10.15 12:38sell2760.101.75041.75741.7434
5522008.10.15 13:35s/l2760.101.75741.75741.7434-70.009982.85
5532008.10.15 13:35sell2770.101.75701.76401.7500
5542008.10.15 17:52t/p2770.101.75001.76401.750070.0010052.85
5552008.10.15 17:52buy2780.101.75001.74301.7570
5562008.10.15 18:59s/l2780.101.74301.74301.7570-70.009982.85
5572008.10.15 18:59sell2790.101.74301.75001.7360
5582008.10.15 20:10t/p2790.101.73601.75001.736070.0010052.85
5592008.10.15 20:10buy2800.101.73601.72901.7430
5602008.10.15 22:03s/l2800.101.72901.72901.7430-70.009982.85
5612008.10.15 22:03sell2810.101.72901.73601.7220
5622008.10.16 00:11t/p2810.101.72201.73601.722067.5410050.39
5632008.10.16 00:11sell2820.101.72161.72861.7146
5642008.10.16 00:42t/p2820.101.71461.72861.714670.0010120.39
5652008.10.16 00:42buy2830.101.71461.70761.7216
5662008.10.16 03:06t/p2830.101.72161.70761.721670.0010190.39
5672008.10.16 03:06buy2840.101.72201.71501.7290
5682008.10.16 03:44t/p2840.101.72901.71501.729070.0010260.39
5692008.10.16 03:44sell2850.101.72901.73601.7220
5702008.10.16 09:58t/p2850.101.72201.73601.722070.0010330.39
5712008.10.16 09:58buy2860.101.72201.71501.7290
5722008.10.16 10:05t/p2860.101.72901.71501.729070.0010400.39
5732008.10.16 10:05buy2870.101.72951.72251.7365
5742008.10.16 10:19s/l2870.101.72251.72251.7365-70.0010330.39
5752008.10.16 10:19buy2880.101.72291.71591.7299
5762008.10.16 17:20s/l2880.101.71591.71591.7299-70.0010260.39
5772008.10.16 17:20buy2890.101.71631.70931.7233
5782008.10.16 17:44t/p2890.101.72331.70931.723370.0010330.39
5792008.10.16 17:44sell2900.101.72331.73031.7163
5802008.10.16 21:49s/l2900.101.73031.73031.7163-70.0010260.39
5812008.10.16 21:49sell2910.101.72991.73691.7229
5822008.10.17 10:06s/l2910.101.73691.73691.7229-70.8210189.57
5832008.10.17 10:06sell2920.101.73651.74351.7295
5842008.10.17 10:56t/p2920.101.72951.74351.729570.0010259.57
5852008.10.17 10:56buy2930.101.72951.72251.7365
5862008.10.17 17:26s/l2930.101.72251.72251.7365-70.0010189.57
5872008.10.17 17:26sell2940.101.72251.72951.7155
5882008.10.17 18:12s/l2940.101.72951.72951.7155-70.0010119.57
5892008.10.17 18:12buy2950.101.72951.72251.7365
5902008.10.20 07:19t/p2950.101.73651.72251.736570.4410190.02
5912008.10.20 07:19buy2960.101.73691.72991.7439
5922008.10.20 09:20t/p2960.101.74391.72991.743970.0010260.02
5932008.10.20 09:20sell2970.101.74391.75091.7369
5942008.10.20 10:50s/l2970.101.75091.75091.7369-70.0010190.02
5952008.10.20 10:50buy2980.101.75091.74391.7579
5962008.10.20 13:31s/l2980.101.74391.74391.7579-70.0010120.02
5972008.10.20 13:31sell2990.101.74391.75091.7369
5982008.10.20 14:22t/p2990.101.73691.75091.736970.0010190.02
5992008.10.20 14:22sell3000.101.73651.74351.7295
6002008.10.20 16:30t/p3000.101.72951.74351.729570.0010260.02
6012008.10.20 16:30sell3010.101.72911.73611.7221
6022008.10.20 16:34t/p3010.101.72211.73611.722170.0010330.02
6032008.10.20 16:34sell3020.101.72171.72871.7147
6042008.10.20 17:41t/p3020.101.71471.72871.714770.0010400.02
6052008.10.20 17:41buy3030.101.71471.70771.7217
6062008.10.21 11:05s/l3030.101.70771.70771.7217-69.5610330.46
6072008.10.21 11:05sell3040.101.70771.71471.7007
6082008.10.21 11:39t/p3040.101.70071.71471.700770.0010400.46
6092008.10.21 11:39sell3050.101.70031.70731.6933
6102008.10.21 12:15s/l3050.101.70731.70731.6933-70.0010330.46
6112008.10.21 12:15sell3060.101.70691.71391.6999
6122008.10.21 14:22t/p3060.101.69991.71391.699970.0010400.46
6132008.10.21 14:22buy3070.101.69991.69291.7069
6142008.10.21 18:46s/l3070.101.69291.69291.7069-70.0010330.46
6152008.10.21 18:46sell3080.101.69291.69991.6859
6162008.10.21 18:57t/p3080.101.68591.69991.685970.0010400.46
6172008.10.21 18:57buy3090.101.68591.67891.6929
6182008.10.21 21:19t/p3090.101.69291.67891.692970.0010470.46
6192008.10.21 21:19buy3100.101.69331.68631.7003
6202008.10.21 22:13s/l3100.101.68631.68631.7003-70.0010400.46
6212008.10.21 22:13sell3110.101.68631.69331.6793
6222008.10.21 22:29t/p3110.101.67931.69331.679370.0010470.46
6232008.10.21 22:29buy3120.101.67931.67231.6863
6242008.10.21 22:41s/l3120.101.67231.67231.6863-70.0010400.46
6252008.10.21 22:41buy3130.101.67271.66571.6797
6262008.10.21 23:04s/l3130.101.66571.66571.6797-70.0010330.46
6272008.10.21 23:04buy3140.101.66611.65911.6731
6282008.10.21 23:29t/p3140.101.67311.65911.673170.0010400.46
6292008.10.21 23:29sell3150.101.67311.68011.6661
6302008.10.22 02:02t/p3150.101.66611.68011.666169.1810469.64
6312008.10.22 02:02buy3160.101.66611.65911.6731
6322008.10.22 02:42s/l3160.101.65911.65911.6731-70.0010399.64
6332008.10.22 02:42buy3170.101.65951.65251.6665
6342008.10.22 02:51s/l3170.101.65251.65251.6665-70.0010329.64
6352008.10.22 02:51buy3180.101.65291.64591.6599
6362008.10.22 06:30s/l3180.101.64591.64591.6599-70.0010259.64
6372008.10.22 06:30buy3190.101.64631.63931.6533
6382008.10.22 06:43s/l3190.101.63931.63931.6533-70.0010189.64
6392008.10.22 06:43buy3200.101.63971.63271.6467
6402008.10.22 07:17s/l3200.101.63271.63271.6467-70.0010119.64
6412008.10.22 07:17buy3210.101.63311.62611.6401
6422008.10.22 07:29s/l3210.101.62611.62611.6401-70.0010049.64
6432008.10.22 07:29sell3220.101.62611.63311.6191
6442008.10.22 09:38s/l3220.101.63311.63311.6191-70.009979.64
6452008.10.22 09:38buy3230.101.63311.62611.6401
6462008.10.22 10:07t/p3230.101.64011.62611.640170.0010049.64
6472008.10.22 10:07buy3240.101.64051.63351.6475
6482008.10.22 10:27s/l3240.101.63351.63351.6475-70.009979.64
6492008.10.22 10:27sell3250.101.63351.64051.6265
6502008.10.22 10:37t/p3250.101.62651.64051.626570.0010049.64
6512008.10.22 10:37sell3260.101.62611.63311.6191
6522008.10.22 11:33s/l3260.101.63311.63311.6191-70.009979.64
6532008.10.22 11:33sell3270.101.63271.63971.6257
6542008.10.22 11:49s/l3270.101.63971.63971.6257-70.009909.64
6552008.10.22 11:49sell3280.101.63931.64631.6323
6562008.10.22 14:10t/p3280.101.63231.64631.632370.009979.64
6572008.10.22 14:10sell3290.101.63191.63891.6249
6582008.10.22 14:26s/l3290.101.63891.63891.6249-70.009909.64
6592008.10.22 14:26sell3300.101.63851.64551.6315
6602008.10.22 15:07t/p3300.101.63151.64551.631570.009979.64
6612008.10.22 15:07sell3310.101.63111.63811.6241
6622008.10.22 15:24s/l3310.101.63811.63811.6241-70.009909.64
6632008.10.22 15:24sell3320.101.63771.64471.6307
6642008.10.22 16:27s/l3320.101.64471.64471.6307-70.009839.64
6652008.10.22 16:27sell3330.101.64431.65131.6373
6662008.10.22 16:53t/p3330.101.63731.65131.637370.009909.64
6672008.10.22 16:53sell3340.101.63691.64391.6299
6682008.10.22 18:25t/p3340.101.62991.64391.629970.009979.64
6692008.10.22 18:25sell3350.101.62951.63651.6225
6702008.10.22 18:35t/p3350.101.62251.63651.622570.0010049.64
6712008.10.22 18:35sell3360.101.62211.62911.6151
6722008.10.22 18:37t/p3360.101.61511.62911.615170.0010119.64
6732008.10.22 18:37sell3370.101.61471.62171.6077
6742008.10.22 19:17s/l3370.101.62171.62171.6077-70.0010049.64
6752008.10.22 19:17sell3380.101.62131.62831.6143
6762008.10.22 19:57s/l3380.101.62831.62831.6143-70.009979.64
6772008.10.22 19:57sell3390.101.62791.63491.6209
6782008.10.23 00:59t/p3390.101.62091.63491.620967.5410047.18
6792008.10.23 00:59sell3400.101.62051.62751.6135
6802008.10.23 03:09s/l3400.101.62751.62751.6135-70.009977.18
6812008.10.23 03:09sell3410.101.62711.63411.6201
6822008.10.23 06:20t/p3410.101.62011.63411.620170.0010047.18
6832008.10.23 06:20sell3420.101.61971.62671.6127
6842008.10.23 07:47s/l3420.101.62671.62671.6127-70.009977.18
6852008.10.23 07:47sell3430.101.62631.63331.6193
6862008.10.23 09:32s/l3430.101.63331.63331.6193-70.009907.18
6872008.10.23 09:32sell3440.101.63291.63991.6259
6882008.10.23 12:07t/p3440.101.62591.63991.625970.009977.18
6892008.10.23 12:07sell3450.101.62551.63251.6185
6902008.10.23 14:52t/p3450.101.61851.63251.618570.0010047.18
6912008.10.23 14:52sell3460.101.61811.62511.6111
6922008.10.23 15:25t/p3460.101.61111.62511.611170.0010117.18
6932008.10.23 15:25sell3470.101.61071.61771.6037
6942008.10.23 17:44s/l3470.101.61771.61771.6037-70.0010047.18
6952008.10.23 17:44sell3480.101.61731.62431.6103
6962008.10.23 19:10t/p3480.101.61031.62431.610370.0010117.18
6972008.10.23 19:10sell3490.101.60991.61691.6029
6982008.10.23 21:27s/l3490.101.61691.61691.6029-70.0010047.18
6992008.10.23 21:27sell3500.101.61651.62351.6095
7002008.10.23 23:21s/l3500.101.62351.62351.6095-70.009977.18
7012008.10.23 23:21buy3510.101.62351.61651.6305
7022008.10.24 00:13t/p3510.101.63051.61651.630570.4410047.62
7032008.10.24 00:13sell3520.101.63051.63751.6235
7042008.10.24 01:32t/p3520.101.62351.63751.623570.0010117.62
7052008.10.24 01:32sell3530.101.62311.63011.6161
7062008.10.24 01:43t/p3530.101.61611.63011.616170.0010187.62
7072008.10.24 01:43sell3540.101.61571.62271.6087
7082008.10.24 01:51s/l3540.101.62271.62271.6087-70.0010117.62
7092008.10.24 01:51sell3550.101.62231.62931.6153
7102008.10.24 03:15t/p3550.101.61531.62931.615370.0010187.62
7112008.10.24 03:15sell3560.101.61491.62191.6079
7122008.10.24 05:01t/p3560.101.60791.62191.607970.0010257.62
7132008.10.24 05:01sell3570.101.60751.61451.6005
7142008.10.24 08:56t/p3570.101.60051.61451.600570.0010327.62
7152008.10.24 08:56sell3580.101.60001.60701.5930
7162008.10.24 09:30t/p3580.101.59301.60701.593070.0010397.62
7172008.10.24 09:30sell3590.101.59261.59961.5856
7182008.10.24 09:54t/p3590.101.58561.59961.585670.0010467.62
7192008.10.24 09:54sell3600.101.58511.59211.5781
7202008.10.24 10:10s/l3600.101.59211.59211.5781-70.0010397.62
7212008.10.24 10:10sell3610.101.59171.59871.5847
7222008.10.24 10:37t/p3610.101.58471.59871.584770.0010467.62
7232008.10.24 10:37sell3620.101.58431.59131.5773
7242008.10.24 11:14t/p3620.101.57731.59131.577370.0010537.62
7252008.10.24 11:14sell3630.101.57681.58381.5698
7262008.10.24 11:26t/p3630.101.56981.58381.569870.0010607.62
7272008.10.24 11:26sell3640.101.56941.57641.5624
7282008.10.24 11:30t/p3640.101.56241.57641.562470.0010677.62
7292008.10.24 11:30sell3650.101.56201.56901.5550
7302008.10.24 11:48t/p3650.101.55501.56901.555070.0010747.62
7312008.10.24 11:48sell3660.101.55461.56161.5476
7322008.10.24 12:02t/p3660.101.54761.56161.547670.0010817.62
7332008.10.24 12:02sell3670.101.54721.55421.5402
7342008.10.24 12:32t/p3670.101.54021.55421.540270.0010887.62
7352008.10.24 12:32sell3680.101.53981.54681.5328
7362008.10.24 12:33t/p3680.101.53281.54681.532870.0010957.62
7372008.10.24 12:33sell3690.101.53241.53941.5254
7382008.10.24 12:49s/l3690.101.53941.53941.5254-70.0010887.62
7392008.10.24 12:49sell3700.101.53901.54601.5320
7402008.10.24 12:54s/l3700.101.54601.54601.5320-70.0010817.62
7412008.10.24 12:54sell3710.101.54561.55261.5386
7422008.10.24 13:17s/l3710.101.55261.55261.5386-70.0010747.62
7432008.10.24 13:17sell3720.101.55221.55921.5452
7442008.10.24 13:26s/l3720.101.55921.55921.5452-70.0010677.62
7452008.10.24 13:26sell3730.101.55881.56581.5518
7462008.10.24 13:38t/p3730.101.55181.56581.551870.0010747.62
7472008.10.24 13:38sell3740.101.55141.55841.5444
7482008.10.24 13:52s/l3740.101.55841.55841.5444-70.0010677.62
7492008.10.24 13:52sell3750.101.55821.56521.5512
7502008.10.24 14:05t/p3750.101.55121.56521.551270.0010747.62
7512008.10.24 14:05sell3760.101.55071.55771.5437
7522008.10.24 14:08t/p3760.101.54371.55771.543770.0010817.62
7532008.10.24 14:08sell3770.101.54321.55021.5362
7542008.10.24 14:28s/l3770.101.55021.55021.5362-70.0010747.62
7552008.10.24 14:28sell3780.101.54981.55681.5428
7562008.10.24 14:44s/l3780.101.55681.55681.5428-70.0010677.62
7572008.10.24 14:44sell3790.101.55641.56341.5494
7582008.10.24 15:02s/l3790.101.56341.56341.5494-70.0010607.62
7592008.10.24 15:02sell3800.101.56301.57001.5560
7602008.10.24 15:48t/p3800.101.55601.57001.556070.0010677.62
7612008.10.24 15:48sell3810.101.55561.56261.5486
7622008.10.24 15:57s/l3810.101.56261.56261.5486-70.0010607.62
7632008.10.24 15:57sell3820.101.56221.56921.5552
7642008.10.24 16:45s/l3820.101.56921.56921.5552-70.0010537.62
7652008.10.24 16:45sell3830.101.56891.57591.5619
7662008.10.24 16:48s/l3830.101.57591.57591.5619-70.0010467.62
7672008.10.24 16:48sell3840.101.57551.58251.5685
7682008.10.24 17:00s/l3840.101.58251.58251.5685-70.0010397.62
7692008.10.24 17:00sell3850.101.58211.58911.5751
7702008.10.24 17:23t/p3850.101.57511.58911.575170.0010467.62
7712008.10.24 17:23sell3860.101.57471.58171.5677
7722008.10.24 17:31t/p3860.101.56771.58171.567770.0010537.62
7732008.10.24 17:31sell3870.101.56731.57431.5603
7742008.10.24 17:50s/l3870.101.57431.57431.5603-70.0010467.62
7752008.10.24 17:50sell3880.101.57401.58101.5670
7762008.10.24 17:57s/l3880.101.58101.58101.5670-70.0010397.62
7772008.10.24 17:57sell3890.101.58061.58761.5736
7782008.10.24 18:29t/p3890.101.57361.58761.573670.0010467.62
7792008.10.24 18:29sell3900.101.57321.58021.5662
7802008.10.24 18:36s/l3900.101.58021.58021.5662-70.0010397.62
7812008.10.24 18:36sell3910.101.57981.58681.5728
7822008.10.24 18:47s/l3910.101.58681.58681.5728-70.0010327.62
7832008.10.24 18:47sell3920.101.58641.59341.5794
7842008.10.24 21:05t/p3920.101.57941.59341.579470.0010397.62
7852008.10.24 21:05sell3930.101.57901.58601.5720
7862008.10.24 21:59s/l3930.101.58601.58601.5720-70.0010327.62
7872008.10.24 21:59sell3940.101.58561.59261.5786
7882008.10.24 22:11s/l3940.101.59261.59261.5786-70.0010257.62
7892008.10.24 22:11sell3950.101.59231.59931.5853
7902008.10.27 00:00t/p3950.101.58531.59931.585369.1810326.80
7912008.10.27 00:00sell3960.101.58131.58831.5743
7922008.10.27 00:44t/p3960.101.57431.58831.574370.0010396.80
7932008.10.27 00:44sell3970.101.57391.58091.5669
7942008.10.27 01:44s/l3970.101.58091.58091.5669-70.0010326.80
7952008.10.27 01:44sell3980.101.58051.58751.5735
7962008.10.27 01:56t/p3980.101.57351.58751.573570.0010396.80
7972008.10.27 01:56sell3990.101.57311.58011.5661
7982008.10.27 02:04t/p3990.101.56611.58011.566170.0010466.80
7992008.10.27 02:04sell4000.101.56571.57271.5587
8002008.10.27 02:29s/l4000.101.57271.57271.5587-70.0010396.80
8012008.10.27 02:29sell4010.101.57231.57931.5653
8022008.10.27 02:46s/l4010.101.57931.57931.5653-70.0010326.80
8032008.10.27 02:46sell4020.101.57901.58601.5720
8042008.10.27 02:55s/l4020.101.58601.58601.5720-70.0010256.80
8052008.10.27 02:55sell4030.101.58561.59261.5786
8062008.10.27 03:03t/p4030.101.57861.59261.578670.0010326.80
8072008.10.27 03:03sell4040.101.57811.58511.5711
8082008.10.27 03:03t/p4040.101.57111.58511.571170.0010396.80
8092008.10.27 03:04sell4050.101.58291.58991.5759
8102008.10.27 04:32t/p4050.101.57591.58991.575970.0010466.80
8112008.10.27 04:32sell4060.101.57551.58251.5685
8122008.10.27 04:36t/p4060.101.56851.58251.568570.0010536.80
8132008.10.27 04:36sell4070.101.56811.57511.5611
8142008.10.27 04:39s/l4070.101.57511.57511.5611-70.0010466.80
8152008.10.27 04:39sell4080.101.57471.58171.5677
8162008.10.27 06:37s/l4080.101.58171.58171.5677-70.0010396.80
8172008.10.27 06:37sell4090.101.58141.58841.5744
8182008.10.27 06:43t/p4090.101.57441.58841.574470.0010466.80
8192008.10.27 06:43sell4100.101.57401.58101.5670
8202008.10.27 08:13t/p4100.101.56701.58101.567070.0010536.80
8212008.10.27 08:13sell4110.101.56651.57351.5595
8222008.10.27 10:10t/p4110.101.55951.57351.559570.0010606.80
8232008.10.27 10:10sell4120.101.55911.56611.5521
8242008.10.27 10:13t/p4120.101.55211.56611.552170.0010676.80
8252008.10.27 10:13sell4130.101.55171.55871.5447
8262008.10.27 10:42t/p4130.101.54471.55871.544770.0010746.80
8272008.10.27 10:42sell4140.101.54431.55131.5373
8282008.10.27 10:54t/p4140.101.53731.55131.537370.0010816.80
8292008.10.27 10:54sell4150.101.53691.54391.5299
8302008.10.27 11:03s/l4150.101.54391.54391.5299-70.0010746.80
8312008.10.27 11:03sell4160.101.54351.55051.5365
8322008.10.27 11:35t/p4160.101.53651.55051.536570.0010816.80
8332008.10.27 11:35sell4170.101.53611.54311.5291
8342008.10.27 12:10t/p4170.101.52911.54311.529170.0010886.80
8352008.10.27 12:10sell4180.101.52871.53571.5217
8362008.10.27 12:31s/l4180.101.53571.53571.5217-70.0010816.80
8372008.10.27 12:31sell4190.101.53531.54231.5283
8382008.10.27 13:40s/l4190.101.54231.54231.5283-70.0010746.80
8392008.10.27 13:40sell4200.101.54191.54891.5349
8402008.10.27 14:46t/p4200.101.53491.54891.534970.0010816.80
8412008.10.27 14:46sell4210.101.53451.54151.5275
8422008.10.27 15:34s/l4210.101.54151.54151.5275-70.0010746.80
8432008.10.27 15:34sell4220.101.54111.54811.5341
8442008.10.27 16:17s/l4220.101.54811.54811.5341-70.0010676.80
8452008.10.27 16:17sell4230.101.54771.55471.5407
8462008.10.27 16:36t/p4230.101.54071.55471.540770.0010746.80
8472008.10.27 16:36sell4240.101.54031.54731.5333
8482008.10.27 17:07s/l4240.101.54731.54731.5333-70.0010676.80
8492008.10.27 17:07sell4250.101.54691.55391.5399
8502008.10.27 17:20t/p4250.101.53991.55391.539970.0010746.80
8512008.10.27 17:20sell4260.101.53951.54651.5325
8522008.10.27 17:33s/l4260.101.54651.54651.5325-70.0010676.80
8532008.10.27 17:33sell4270.101.54611.55311.5391
8542008.10.27 18:02t/p4270.101.53911.55311.539170.0010746.80
8552008.10.27 18:02sell4280.101.53871.54571.5317
8562008.10.27 18:15s/l4280.101.54571.54571.5317-70.0010676.80
8572008.10.27 18:15sell4290.101.54531.55231.5383
8582008.10.27 19:09s/l4290.101.55231.55231.5383-70.0010606.80
8592008.10.27 19:09sell4300.101.55191.55891.5449
8602008.10.27 19:58s/l4300.101.55891.55891.5449-70.0010536.80
8612008.10.27 19:58sell4310.101.55851.56551.5515
8622008.10.27 20:43s/l4310.101.56551.56551.5515-70.0010466.80
8632008.10.27 20:43sell4320.101.56511.57211.5581
8642008.10.27 23:09t/p4320.101.55811.57211.558170.0010536.80
8652008.10.27 23:09sell4330.101.55771.56471.5507
8662008.10.28 00:38t/p4330.101.55071.56471.550769.1810605.98
8672008.10.28 00:38sell4340.101.54981.55681.5428
8682008.10.28 00:39s/l4340.101.55681.55681.5428-70.0010535.98
8692008.10.28 00:39sell4350.101.55661.56361.5496
8702008.10.28 03:33t/p4350.101.54961.56361.549670.0010605.98
8712008.10.28 03:33sell4360.101.54921.55621.5422
8722008.10.28 04:06t/p4360.101.54221.55621.542270.0010675.98
8732008.10.28 04:06sell4370.101.54181.54881.5348
8742008.10.28 05:33s/l4370.101.54881.54881.5348-70.0010605.98
8752008.10.28 05:33sell4380.101.54841.55541.5414
8762008.10.28 06:42s/l4380.101.55541.55541.5414-70.0010535.98
8772008.10.28 06:42sell4390.101.55501.56201.5480
8782008.10.28 07:41s/l4390.101.56201.56201.5480-70.0010465.98
8792008.10.28 07:41buy4400.101.56201.55501.5690
8802008.10.28 08:45t/p4400.101.56901.55501.569070.0010535.98
8812008.10.28 08:45sell4410.101.56901.57601.5620
8822008.10.28 10:32t/p4410.101.56201.57601.562070.0010605.98
8832008.10.28 10:32sell4420.101.56161.56861.5546
8842008.10.28 10:52t/p4420.101.55461.56861.554670.0010675.98
8852008.10.28 10:52sell4430.101.55421.56121.5472
8862008.10.28 11:21s/l4430.101.56121.56121.5472-70.0010605.98
8872008.10.28 11:21sell4440.101.56081.56781.5538
8882008.10.28 12:38t/p4440.101.55381.56781.553870.0010675.98
8892008.10.28 12:38sell4450.101.55341.56041.5464
8902008.10.28 13:01s/l4450.101.56041.56041.5464-70.0010605.98
8912008.10.28 13:01sell4460.101.56001.56701.5530
8922008.10.28 13:26s/l4460.101.56701.56701.5530-70.0010535.98
8932008.10.28 13:26sell4470.101.56661.57361.5596
8942008.10.28 14:36s/l4470.101.57361.57361.5596-70.0010465.98
8952008.10.28 14:36sell4480.101.57321.58021.5662
8962008.10.28 17:16t/p4480.101.56621.58021.566270.0010535.98
8972008.10.28 17:16sell4490.101.56581.57281.5588
8982008.10.28 17:45t/p4490.101.55881.57281.558870.0010605.98
8992008.10.28 17:45sell4500.101.55841.56541.5514
9002008.10.28 21:17s/l4500.101.56541.56541.5514-70.0010535.98
9012008.10.28 21:17sell4510.101.56501.57201.5580
9022008.10.28 21:27s/l4510.101.57201.57201.5580-70.0010465.98
9032008.10.28 21:27sell4520.101.57161.57861.5646
9042008.10.28 21:53s/l4520.101.57861.57861.5646-70.0010395.98
9052008.10.28 21:53sell4530.101.57821.58521.5712
9062008.10.28 22:20s/l4530.101.58521.58521.5712-70.0010325.98
9072008.10.28 22:20sell4540.101.58481.59181.5778
9082008.10.28 22:53t/p4540.101.57781.59181.577870.0010395.98
9092008.10.28 22:53sell4550.101.57711.58411.5701
9102008.10.28 22:53s/l4550.101.58411.58411.5701-70.0010325.98
9112008.10.28 22:54sell4560.101.58391.59091.5769
9122008.10.28 23:00s/l4560.101.59091.59091.5769-70.0010255.98
9132008.10.28 23:00sell4570.101.59051.59751.5835
9142008.10.28 23:31t/p4570.101.58351.59751.583570.0010325.98
9152008.10.28 23:31sell4580.101.58301.59001.5760
9162008.10.28 23:31t/p4580.101.57601.59001.576070.0010395.98
9172008.10.28 23:32sell4590.101.58891.59591.5819
9182008.10.29 00:40s/l4590.101.59591.59591.5819-70.8210325.16
9192008.10.29 00:40sell4600.101.59551.60251.5885
9202008.10.29 01:31s/l4600.101.60251.60251.5885-70.0010255.16
9212008.10.29 01:31sell4610.101.60211.60911.5951
9222008.10.29 02:52s/l4610.101.60911.60911.5951-70.0010185.16
9232008.10.29 02:52sell4620.101.60871.61571.6017
9242008.10.29 03:58t/p4620.101.60171.61571.601770.0010255.16
9252008.10.29 03:58sell4630.101.60131.60831.5943
9262008.10.29 08:34t/p4630.101.59431.60831.594370.0010325.16
9272008.10.29 08:34sell4640.101.59391.60091.5869
9282008.10.29 08:46s/l4640.101.60091.60091.5869-70.0010255.16
9292008.10.29 08:46sell4650.101.60051.60751.5935
9302008.10.29 08:48s/l4650.101.60751.60751.5935-70.0010185.16
9312008.10.29 08:48sell4660.101.60711.61411.6001
9322008.10.29 09:02t/p4660.101.60011.61411.600170.0010255.16
9332008.10.29 09:02sell4670.101.59971.60671.5927
9342008.10.29 09:42s/l4670.101.60671.60671.5927-70.0010185.16
9352008.10.29 09:42sell4680.101.60631.61331.5993
9362008.10.29 09:48s/l4680.101.61331.61331.5993-70.0010115.16
9372008.10.29 09:48sell4690.101.61301.62001.6060
9382008.10.29 09:51s/l4690.101.62001.62001.6060-70.0010045.16
9392008.10.29 09:51sell4700.101.61961.62661.6126
9402008.10.29 10:09t/p4700.101.61261.62661.612670.0010115.16
9412008.10.29 10:09sell4710.101.61221.61921.6052
9422008.10.29 10:34t/p4710.101.60521.61921.605270.0010185.16
9432008.10.29 10:34sell4720.101.60481.61181.5978
9442008.10.29 11:03t/p4720.101.59781.61181.597870.0010255.16
9452008.10.29 11:03sell4730.101.59741.60441.5904
9462008.10.29 11:48s/l4730.101.60441.60441.5904-70.0010185.16
9472008.10.29 11:48sell4740.101.60401.61101.5970
9482008.10.29 16:47s/l4740.101.61101.61101.5970-70.0010115.16
9492008.10.29 16:47sell4750.101.61061.61761.6036
9502008.10.29 17:05s/l4750.101.61761.61761.6036-70.0010045.16
9512008.10.29 17:05sell4760.101.61721.62421.6102
9522008.10.29 17:19s/l4760.101.62421.62421.6102-70.009975.16
9532008.10.29 17:19sell4770.101.62381.63081.6168
9542008.10.29 17:26s/l4770.101.63081.63081.6168-70.009905.16
9552008.10.29 17:26sell4780.101.63041.63741.6234
9562008.10.29 19:21s/l4780.101.63741.63741.6234-70.009835.16
9572008.10.29 19:21sell4790.101.63701.64401.6300
9582008.10.29 19:33s/l4790.101.64401.64401.6300-70.009765.16
9592008.10.29 19:33sell4800.101.64361.65061.6366
9602008.10.29 21:25t/p4800.101.63661.65061.636670.009835.16
9612008.10.29 21:25sell4810.101.63621.64321.6292
9622008.10.29 22:01t/p4810.101.62921.64321.629270.009905.16
9632008.10.29 22:01buy4820.101.62921.62221.6362
9642008.10.29 22:17t/p4820.101.63621.62221.636270.009975.16
9652008.10.29 22:17buy4830.101.63661.62961.6436
9662008.10.30 03:24t/p4830.101.64361.62961.643671.3310046.49
9672008.10.30 03:24buy4840.101.64401.63701.6510
9682008.10.30 04:18t/p4840.101.65101.63701.651070.0010116.49
9692008.10.30 04:18sell4850.101.65101.65801.6440
9702008.10.30 05:10s/l4850.101.65801.65801.6440-70.0010046.49
9712008.10.30 05:10sell4860.101.65761.66461.6506
9722008.10.30 08:47s/l4860.101.66461.66461.6506-70.009976.49
9732008.10.30 08:47sell4870.101.66421.67121.6572
9742008.10.30 08:51t/p4870.101.65721.67121.657270.0010046.49
9752008.10.30 08:51sell4880.101.65661.66361.6496
9762008.10.30 08:58s/l4880.101.66361.66361.6496-70.009976.49
9772008.10.30 08:58sell4890.101.66321.67021.6562
9782008.10.30 09:04t/p4890.101.65621.67021.656270.0010046.49
9792008.10.30 09:04sell4900.101.65571.66271.6487
9802008.10.30 10:16s/l4900.101.66271.66271.6487-70.009976.49
9812008.10.30 10:16sell4910.101.66231.66931.6553
9822008.10.30 11:15t/p4910.101.65531.66931.655370.0010046.49
9832008.10.30 11:15sell4920.101.65491.66191.6479
9842008.10.30 12:38t/p4920.101.64791.66191.647970.0010116.49
9852008.10.30 12:38sell4930.101.64751.65451.6405
9862008.10.30 13:14s/l4930.101.65451.65451.6405-70.0010046.49
9872008.10.30 13:14sell4940.101.65411.66111.6471
9882008.10.30 13:38s/l4940.101.66111.66111.6471-70.009976.49
9892008.10.30 13:38sell4950.101.66071.66771.6537
9902008.10.30 14:18t/p4950.101.65371.66771.653770.0010046.49
9912008.10.30 14:18buy4960.101.65371.64671.6607
9922008.10.30 15:05s/l4960.101.64671.64671.6607-70.009976.49
9932008.10.30 15:05sell4970.101.64671.65371.6397
9942008.10.30 15:26s/l4970.101.65371.65371.6397-70.009906.49
9952008.10.30 15:26sell4980.101.65331.66031.6463
9962008.10.30 15:48t/p4980.101.64631.66031.646370.009976.49
9972008.10.30 15:48sell4990.101.64591.65291.6389
9982008.10.30 16:58t/p4990.101.63891.65291.638970.0010046.49
9992008.10.30 16:58sell5000.101.63851.64551.6315
10002008.10.30 17:41t/p5000.101.63151.64551.631570.0010116.49
10012008.10.30 17:41buy5010.101.63151.62451.6385
10022008.10.30 17:54t/p5010.101.63851.62451.638570.0010186.49
10032008.10.30 17:54sell5020.101.63851.64551.6315
10042008.10.30 18:37t/p5020.101.63151.64551.631570.0010256.49
10052008.10.30 18:37sell5030.101.63111.63811.6241
10062008.10.30 19:00t/p5030.101.62411.63811.624170.0010326.49
10072008.10.30 19:00sell5040.101.62371.63071.6167
10082008.10.30 19:37s/l5040.101.63071.63071.6167-70.0010256.49
10092008.10.30 19:37sell5050.101.63031.63731.6233
10102008.10.30 20:07s/l5050.101.63731.63731.6233-70.0010186.49
10112008.10.30 20:07sell5060.101.63691.64391.6299
10122008.10.30 21:25s/l5060.101.64391.64391.6299-70.0010116.49
10132008.10.30 21:25buy5070.101.64391.63691.6509
10142008.10.31 00:42s/l5070.101.63691.63691.6509-69.5610046.93
10152008.10.31 00:42buy5080.101.63701.63001.6440
10162008.10.31 03:24s/l5080.101.63001.63001.6440-70.009976.93
10172008.10.31 03:24buy5090.101.63041.62341.6374
10182008.10.31 03:35s/l5090.101.62341.62341.6374-70.009906.93
10192008.10.31 03:35buy5100.101.62381.61681.6308
10202008.10.31 04:08t/p5100.101.63081.61681.630870.009976.93
10212008.10.31 04:08buy5110.101.63121.62421.6382
10222008.10.31 05:48t/p5110.101.63821.62421.638270.0010046.93
10232008.10.31 05:48sell5120.101.63841.64541.6314
10242008.10.31 05:49s/l5120.101.64541.64541.6314-70.009976.93
10252008.10.31 05:49sell5130.101.64521.65221.6382
10262008.10.31 05:50t/p5130.101.63821.65221.638270.0010046.93
10272008.10.31 05:50sell5140.101.63781.64481.6308
10282008.10.31 07:59t/p5140.101.63081.64481.630870.0010116.93
10292008.10.31 07:59sell5150.101.63041.63741.6234
10302008.10.31 08:03s/l5150.101.63741.63741.6234-70.0010046.93
10312008.10.31 08:03sell5160.101.63701.64401.6300
10322008.10.31 09:28t/p5160.101.63001.64401.630070.0010116.93
10332008.10.31 09:28buy5170.101.63001.62301.6370
10342008.10.31 10:00s/l5170.101.62301.62301.6370-70.0010046.93
10352008.10.31 10:00buy5180.101.62341.61641.6304
10362008.10.31 10:19s/l5180.101.61641.61641.6304-70.009976.93
10372008.10.31 10:19sell5190.101.61641.62341.6094
10382008.10.31 11:48s/l5190.101.62341.62341.6094-70.009906.93
10392008.10.31 11:48buy5200.101.62341.61641.6304
10402008.10.31 12:47s/l5200.101.61641.61641.6304-70.009836.93
10412008.10.31 12:47sell5210.101.61641.62341.6094
10422008.10.31 14:04s/l5210.101.62341.62341.6094-70.009766.93
10432008.10.31 14:04buy5220.101.62341.61641.6304
10442008.10.31 14:52s/l5220.101.61641.61641.6304-70.009696.93
10452008.10.31 14:52sell5230.101.61641.62341.6094
10462008.10.31 17:22t/p5230.101.60941.62341.609470.009766.93
10472008.10.31 17:22sell5240.101.60901.61601.6020
10482008.10.31 17:36t/p5240.101.60201.61601.602070.009836.93
10492008.10.31 17:36sell5250.101.60161.60861.5946
10502008.10.31 17:44s/l5250.101.60861.60861.5946-70.009766.93
10512008.10.31 17:44sell5260.101.60831.61531.6013
10522008.10.31 18:05s/l5260.101.61531.61531.6013-70.009696.93
10532008.10.31 18:05sell5270.101.61491.62191.6079
10542008.10.31 18:34s/l5270.101.62191.62191.6079-70.009626.93
10552008.10.31 18:34sell5280.101.62151.62851.6145
10562008.10.31 18:45t/p5280.101.61451.62851.614570.009696.93
10572008.10.31 18:45sell5290.101.61411.62111.6071
10582008.10.31 19:17t/p5290.101.60711.62111.607170.009766.93
10592008.10.31 19:17buy5300.101.60711.60011.6141
10602008.10.31 19:19t/p5300.101.61411.60011.614170.009836.93
10612008.10.31 19:19buy5310.101.61451.60751.6215
10622008.10.31 19:35t/p5310.101.62151.60751.621570.009906.93
10632008.10.31 19:35buy5320.101.62191.61491.6289
10642008.10.31 20:00s/l5320.101.61491.61491.6289-70.009836.93
10652008.10.31 20:00buy5330.101.61531.60831.6223
10662008.10.31 20:21t/p5330.101.62231.60831.622370.009906.93
10672008.10.31 20:21sell5340.101.62231.62931.6153
10682008.10.31 20:57t/p5340.101.61531.62931.615370.009976.93
10692008.10.31 20:57buy5350.101.61531.60831.6223
10702008.10.31 21:20s/l5350.101.60831.60831.6223-70.009906.93
10712008.10.31 21:20sell5360.101.60831.61531.6013
10722008.10.31 21:50s/l5360.101.61531.61531.6013-70.009836.93
10732008.10.31 21:50sell5370.101.61491.62191.6079
10742008.11.03 00:00t/p5370.101.60791.62191.607969.189906.11
10752008.11.03 00:00buy5380.101.60791.60091.6149
10762008.11.03 03:27t/p5380.101.61491.60091.614970.009976.11
10772008.11.03 03:27buy5390.101.61531.60831.6223
10782008.11.03 04:25t/p5390.101.62231.60831.622370.0010046.11
10792008.11.03 04:25sell5400.101.62231.62931.6153
10802008.11.03 04:47s/l5400.101.62931.62931.6153-70.009976.11
10812008.11.03 04:47buy5410.101.62931.62231.6363
10822008.11.03 08:14t/p5410.101.63631.62231.636370.0010046.11
10832008.11.03 08:14sell5420.101.63631.64331.6293
10842008.11.03 09:58t/p5420.101.62931.64331.629370.0010116.11
10852008.11.03 09:58sell5430.101.62891.63591.6219
10862008.11.03 10:48t/p5430.101.62191.63591.621970.0010186.11
10872008.11.03 10:48sell5440.101.62151.62851.6145
10882008.11.03 14:42t/p5440.101.61451.62851.614570.0010256.11
10892008.11.03 14:42buy5450.101.61451.60751.6215
10902008.11.03 15:15s/l5450.101.60751.60751.6215-70.0010186.11
10912008.11.03 15:15buy5460.101.60791.60091.6149
10922008.11.03 15:46s/l5460.101.60091.60091.6149-70.0010116.11
10932008.11.03 15:46sell5470.101.60091.60791.5939
10942008.11.03 16:11t/p5470.101.59391.60791.593970.0010186.11
10952008.11.03 16:11sell5480.101.59351.60051.5865
10962008.11.03 16:49s/l5480.101.60051.60051.5865-70.0010116.11
10972008.11.03 16:49sell5490.101.60011.60711.5931
10982008.11.03 17:02t/p5490.101.59311.60711.593170.0010186.11
10992008.11.03 17:02sell5500.101.59271.59971.5857
11002008.11.03 17:23t/p5500.101.58571.59971.585770.0010256.11
11012008.11.03 17:23sell5510.101.58531.59231.5783
11022008.11.03 21:25t/p5510.101.57831.59231.578370.0010326.11
11032008.11.03 21:25sell5520.101.57791.58491.5709
11042008.11.03 22:49s/l5520.101.58491.58491.5709-70.0010256.11
11052008.11.03 22:49buy5530.101.58491.57791.5919
11062008.11.04 00:12s/l5530.101.57791.57791.5919-69.5610186.55
11072008.11.04 00:12sell5540.101.57791.58491.5709
11082008.11.04 03:25t/p5540.101.57091.58491.570970.0010256.55
11092008.11.04 03:25buy5550.101.57091.56391.5779
11102008.11.04 03:56t/p5550.101.57791.56391.577970.0010326.55
11112008.11.04 03:56buy5560.101.57831.57131.5853
11122008.11.04 05:30s/l5560.101.57131.57131.5853-70.0010256.55
11132008.11.04 05:30buy5570.101.57161.56461.5786
11142008.11.04 06:14s/l5570.101.56461.56461.5786-70.0010186.55
11152008.11.04 06:14sell5580.101.56461.57161.5576
11162008.11.04 08:16s/l5580.101.57161.57161.5576-70.0010116.55
11172008.11.04 08:16buy5590.101.57161.56461.5786
11182008.11.04 10:43t/p5590.101.57861.56461.578670.0010186.55
11192008.11.04 10:43sell5600.101.57861.58561.5716
11202008.11.04 12:25s/l5600.101.58561.58561.5716-70.0010116.55
11212008.11.04 12:25sell5610.101.58521.59221.5782
11222008.11.04 14:42s/l5610.101.59221.59221.5782-70.0010046.55
11232008.11.04 14:42sell5620.101.59181.59881.5848
11242008.11.04 16:51s/l5620.101.59881.59881.5848-70.009976.55
11252008.11.04 16:51sell5630.101.59841.60541.5914
11262008.11.04 17:37s/l5630.101.60541.60541.5914-70.009906.55
11272008.11.04 17:37sell5640.101.60501.61201.5980
11282008.11.04 21:25t/p5640.101.59801.61201.598070.009976.55
11292008.11.04 21:25sell5650.101.59761.60461.5906
11302008.11.05 02:10t/p5650.101.59061.60461.590669.1810045.73
11312008.11.05 02:10sell5660.101.59021.59721.5832
11322008.11.05 04:42s/l5660.101.59721.59721.5832-70.009975.73
11332008.11.05 04:42sell5670.101.59681.60381.5898
11342008.11.05 06:10t/p5670.101.58981.60381.589870.0010045.73
11352008.11.05 06:10sell5680.101.58941.59641.5824
11362008.11.05 06:18t/p5680.101.58241.59641.582470.0010115.73
11372008.11.05 06:18sell5690.101.58191.58891.5749
11382008.11.05 08:03s/l5690.101.58891.58891.5749-70.0010045.73
11392008.11.05 08:03sell5700.101.58851.59551.5815
11402008.11.05 09:03t/p5700.101.58151.59551.581570.0010115.73
11412008.11.05 09:03sell5710.101.58101.58801.5740
11422008.11.05 10:45s/l5710.101.58801.58801.5740-70.0010045.73
11432008.11.05 10:50sell5720.101.58971.59671.5827
11442008.11.05 11:30t/p5720.101.58271.59671.582770.0010115.73
11452008.11.05 11:30buy5730.101.58271.57571.5897
11462008.11.05 12:40t/p5730.101.58971.57571.589770.0010185.73
11472008.11.05 12:40sell5740.101.58971.59671.5827
11482008.11.05 13:48s/l5740.101.59671.59671.5827-70.0010115.73
11492008.11.05 13:48sell5750.101.59631.60331.5893
11502008.11.05 13:57s/l5750.101.60331.60331.5893-70.0010045.73
11512008.11.05 13:57sell5760.101.60291.60991.5959
11522008.11.05 14:34t/p5760.101.59591.60991.595970.0010115.73
11532008.11.05 14:34sell5770.101.59551.60251.5885
11542008.11.05 16:05s/l5770.101.60251.60251.5885-70.0010045.73
11552008.11.05 16:05buy5780.101.60251.59551.6095
11562008.11.05 17:09t/p5780.101.60951.59551.609570.0010115.73
11572008.11.05 17:09buy5790.101.60991.60291.6169
11582008.11.05 17:15t/p5790.101.61691.60291.616970.0010185.73
11592008.11.05 17:15buy5800.101.61741.61041.6244
11602008.11.05 19:15s/l5800.101.61041.61041.6244-70.0010115.73
11612008.11.05 19:15buy5810.101.61081.60381.6178
11622008.11.05 19:29s/l5810.101.60381.60381.6178-70.0010045.73
11632008.11.05 19:29buy5820.101.60421.59721.6112
11642008.11.05 20:33s/l5820.101.59721.59721.6112-70.009975.73
11652008.11.05 20:33sell5830.101.59721.60421.5902
11662008.11.05 21:23t/p5830.101.59021.60421.590270.0010045.73
11672008.11.05 21:23sell5840.101.58981.59681.5828
11682008.11.05 21:44s/l5840.101.59681.59681.5828-70.009975.73
11692008.11.05 21:44sell5850.101.59641.60341.5894
11702008.11.05 22:38t/p5850.101.58941.60341.589470.0010045.73
11712008.11.05 22:38buy5860.101.58941.58241.5964
11722008.11.05 23:32t/p5860.101.59641.58241.596470.0010115.73
11732008.11.05 23:32buy5870.101.59691.58991.6039
11742008.11.05 23:53s/l5870.101.58991.58991.6039-70.0010045.73
11752008.11.05 23:53buy5880.101.59021.58321.5972
11762008.11.06 02:19s/l5880.101.58321.58321.5972-68.679977.05
11772008.11.06 02:19sell5890.101.58321.59021.5762
11782008.11.06 10:14s/l5890.101.59021.59021.5762-70.009907.05
11792008.11.06 10:14sell5900.101.58981.59681.5828
11802008.11.06 10:24s/l5900.101.59681.59681.5828-70.009837.05
11812008.11.06 10:24sell5910.101.59641.60341.5894
11822008.11.06 13:25t/p5910.101.58941.60341.589470.009907.05
11832008.11.06 13:25sell5920.101.58901.59601.5820
11842008.11.06 14:00t/p5920.101.58201.59601.582070.009977.05
11852008.11.06 14:00sell5930.101.58131.58831.5743
11862008.11.06 14:00t/p5930.101.57431.58831.574370.0010047.05
11872008.11.06 14:01sell5940.101.58211.58911.5751
11882008.11.06 14:03t/p5940.101.57511.58911.575170.0010117.05
11892008.11.06 14:03sell5950.101.57471.58171.5677
11902008.11.06 14:06s/l5950.101.58171.58171.5677-70.0010047.05
11912008.11.06 14:06buy5960.101.58171.57471.5887
11922008.11.06 14:13t/p5960.101.58871.57471.588770.0010117.05
11932008.11.06 14:13buy5970.101.58911.58211.5961
11942008.11.06 14:24t/p5970.101.59611.58211.596170.0010187.05
11952008.11.06 14:24sell5980.101.59611.60311.5891
11962008.11.06 14:26s/l5980.101.60311.60311.5891-70.0010117.05
11972008.11.06 14:26sell5990.101.60281.60981.5958
11982008.11.06 14:39t/p5990.101.59581.60981.595870.0010187.05
11992008.11.06 14:39sell6000.101.59541.60241.5884
12002008.11.06 14:57t/p6000.101.58841.60241.588470.0010257.05
12012008.11.06 14:57sell6010.101.58801.59501.5810
12022008.11.06 15:43s/l6010.101.59501.59501.5810-70.0010187.05
12032008.11.06 15:43buy6020.101.59501.58801.6020
12042008.11.06 16:13s/l6020.101.58801.58801.6020-70.0010117.05
12052008.11.06 16:13sell6030.101.58801.59501.5810
12062008.11.06 16:40s/l6030.101.59501.59501.5810-70.0010047.05
12072008.11.06 16:40buy6040.101.59501.58801.6020
12082008.11.06 16:50s/l6040.101.58801.58801.6020-70.009977.05
12092008.11.06 16:50sell6050.101.58801.59501.5810
12102008.11.06 17:17s/l6050.101.59501.59501.5810-70.009907.05
12112008.11.06 17:17sell6060.101.59461.60161.5876
12122008.11.06 17:52t/p6060.101.58761.60161.587670.009977.05
12132008.11.06 17:52sell6070.101.58721.59421.5802
12142008.11.06 18:17t/p6070.101.58021.59421.580270.0010047.05
12152008.11.06 18:17buy6080.101.58021.57321.5872
12162008.11.06 20:46s/l6080.101.57321.57321.5872-70.009977.05
12172008.11.06 20:46sell6090.101.57321.58021.5662
12182008.11.06 22:30t/p6090.101.56621.58021.566270.0010047.05
12192008.11.06 22:30buy6100.101.56621.55921.5732
12202008.11.06 23:21s/l6100.101.55921.55921.5732-70.009977.05
12212008.11.06 23:21buy6110.101.55961.55261.5666
12222008.11.07 05:52t/p6110.101.56661.55261.566670.4410047.50
12232008.11.07 05:52buy6120.101.56701.56001.5740
12242008.11.07 07:45s/l6120.101.56001.56001.5740-70.009977.50
12252008.11.07 07:45sell6130.101.56001.56701.5530
12262008.11.07 08:08s/l6130.101.56701.56701.5530-70.009907.50
12272008.11.07 08:08buy6140.101.56701.56001.5740
12282008.11.07 10:01s/l6140.101.56001.56001.5740-70.009837.50
12292008.11.07 10:01buy6150.101.56041.55341.5674
12302008.11.07 10:11t/p6150.101.56741.55341.567470.009907.50
12312008.11.07 10:11buy6160.101.56781.56081.5748
12322008.11.07 11:03t/p6160.101.57481.56081.574870.009977.50
12332008.11.07 11:03sell6170.101.57481.58181.5678
12342008.11.07 12:02s/l6170.101.58181.58181.5678-70.009907.50
12352008.11.07 12:02sell6180.101.58141.58841.5744
12362008.11.07 13:51t/p6180.101.57441.58841.574470.009977.50
12372008.11.07 13:51buy6190.101.57441.56741.5814
12382008.11.07 15:20t/p6190.101.58141.56741.581470.0010047.50
12392008.11.07 15:20sell6200.101.58141.58841.5744
12402008.11.07 16:45t/p6200.101.57441.58841.574470.0010117.50
12412008.11.07 16:45buy6210.101.57441.56741.5814
12422008.11.07 17:12t/p6210.101.58141.56741.581470.0010187.50
12432008.11.07 17:12buy6220.101.58181.57481.5888
12442008.11.07 18:00s/l6220.101.57481.57481.5888-70.0010117.50
12452008.11.07 18:00buy6230.101.57521.56821.5822
12462008.11.07 20:16s/l6230.101.56821.56821.5822-70.0010047.50
12472008.11.07 20:16sell6240.101.56821.57521.5612
12482008.11.10 00:00s/l6240.101.57521.57521.5612-70.829976.68
12492008.11.10 00:00sell6250.101.58151.58851.5745
12502008.11.10 00:18t/p6250.101.57451.58851.574570.0010046.68
12512008.11.10 00:18sell6260.101.57401.58101.5670
12522008.11.10 02:09s/l6260.101.58101.58101.5670-70.009976.68
12532008.11.10 02:09sell6270.101.58061.58761.5736
12542008.11.10 03:37s/l6270.101.58761.58761.5736-70.009906.68
12552008.11.10 03:37sell6280.101.58721.59421.5802
12562008.11.10 07:52t/p6280.101.58021.59421.580270.009976.68
12572008.11.10 07:52buy6290.101.58021.57321.5872
12582008.11.10 08:29s/l6290.101.57321.57321.5872-70.009906.68
12592008.11.10 08:29sell6300.101.57321.58021.5662
12602008.11.10 08:31t/p6300.101.56621.58021.566270.009976.68
12612008.11.10 08:31sell6310.101.56581.57281.5588
12622008.11.10 08:37s/l6310.101.57281.57281.5588-70.009906.68
12632008.11.10 08:37sell6320.101.57241.57941.5654
12642008.11.10 11:19s/l6320.101.57941.57941.5654-70.009836.68
12652008.11.10 11:19sell6330.101.57901.58601.5720
12662008.11.10 12:01t/p6330.101.57201.58601.572070.009906.68
12672008.11.10 12:01buy6340.101.57201.56501.5790
12682008.11.10 12:47t/p6340.101.57901.56501.579070.009976.68
12692008.11.10 12:47buy6350.101.57941.57241.5864
12702008.11.10 16:10s/l6350.101.57241.57241.5864-70.009906.68
12712008.11.10 16:10sell6360.101.57241.57941.5654
12722008.11.10 16:58t/p6360.101.56541.57941.565470.009976.68
12732008.11.10 16:58sell6370.101.56501.57201.5580
12742008.11.10 18:05s/l6370.101.57201.57201.5580-70.009906.68
12752008.11.10 18:05sell6380.101.57161.57861.5646
12762008.11.10 18:42t/p6380.101.56461.57861.564670.009976.68
12772008.11.10 18:42sell6390.101.56421.57121.5572
12782008.11.11 03:41t/p6390.101.55721.57121.557269.1810045.86
12792008.11.11 03:41buy6400.101.55721.55021.5642
12802008.11.11 04:21t/p6400.101.56421.55021.564270.0010115.86
12812008.11.11 04:21sell6410.101.56421.57121.5572
12822008.11.11 09:58t/p6410.101.55721.57121.557270.0010185.86
12832008.11.11 09:58sell6420.101.55681.56381.5498
12842008.11.11 10:27s/l6420.101.56381.56381.5498-70.0010115.86
12852008.11.11 10:27sell6430.101.56341.57041.5564
12862008.11.11 12:35t/p6430.101.55641.57041.556470.0010185.86
12872008.11.11 12:35sell6440.101.55601.56301.5490
12882008.11.11 15:04s/l6440.101.56301.56301.5490-70.0010115.86
12892008.11.11 15:04sell6450.101.56261.56961.5556
12902008.11.11 15:26t/p6450.101.55561.56961.555670.0010185.86
12912008.11.11 15:26sell6460.101.55521.56221.5482
12922008.11.11 17:07t/p6460.101.54821.56221.548270.0010255.86
12932008.11.11 17:07sell6470.101.54781.55481.5408
12942008.11.11 18:03t/p6470.101.54081.55481.540870.0010325.86
12952008.11.11 18:03sell6480.101.54041.54741.5334
12962008.11.11 21:30s/l6480.101.54741.54741.5334-70.0010255.86
12972008.11.11 21:30sell6490.101.54701.55401.5400
12982008.11.11 22:00t/p6490.101.54001.55401.540070.0010325.86
12992008.11.11 22:00sell6500.101.53961.54661.5326
13002008.11.12 08:26s/l6500.101.54661.54661.5326-70.8210255.04
13012008.11.12 08:26sell6510.101.54621.55321.5392
13022008.11.12 10:42t/p6510.101.53921.55321.539270.0010325.04
13032008.11.12 10:42buy6520.101.53921.53221.5462
13042008.11.12 11:03s/l6520.101.53221.53221.5462-70.0010255.04
13052008.11.12 11:03sell6530.101.53221.53921.5252
13062008.11.12 11:48s/l6530.101.53921.53921.5252-70.0010185.04
13072008.11.12 11:48sell6540.101.53881.54581.5318
13082008.11.12 12:32t/p6540.101.53181.54581.531870.0010255.04
13092008.11.12 12:40buy6550.101.52901.52201.5360
13102008.11.12 13:08s/l6550.101.52201.52201.5360-70.0010185.04
13112008.11.12 13:08sell6560.101.52201.52901.5150
13122008.11.12 13:45s/l6560.101.52901.52901.5150-70.0010115.04
13132008.11.12 13:45sell6570.101.52861.53561.5216
13142008.11.12 15:59t/p6570.101.52161.53561.521670.0010185.04
13152008.11.12 15:59sell6580.101.52121.52821.5142
13162008.11.12 17:33t/p6580.101.51421.52821.514270.0010255.04
13172008.11.12 17:33sell6590.101.51381.52081.5068
13182008.11.12 17:49t/p6590.101.50681.52081.506870.0010325.04
13192008.11.12 17:49sell6600.101.50641.51341.4994
13202008.11.12 18:03t/p6600.101.49941.51341.499470.0010395.04
13212008.11.12 18:03sell6610.101.49901.50601.4920
13222008.11.12 18:09t/p6610.101.49201.50601.492070.0010465.04
13232008.11.12 18:09sell6620.101.49161.49861.4846
13242008.11.12 18:17s/l6620.101.49861.49861.4846-70.0010395.04
13252008.11.12 18:17sell6630.101.49821.50521.4912
13262008.11.12 18:20t/p6630.101.49121.50521.491270.0010465.04
13272008.11.12 18:20sell6640.101.49081.49781.4838
13282008.11.12 18:30s/l6640.101.49781.49781.4838-70.0010395.04
13292008.11.12 18:30sell6650.101.49741.50441.4904
13302008.11.12 19:29s/l6650.101.50441.50441.4904-70.0010325.04
13312008.11.12 19:29sell6660.101.50401.51101.4970
13322008.11.12 20:21t/p6660.101.49701.51101.497070.0010395.04
13332008.11.12 20:21sell6670.101.49661.50361.4896
13342008.11.12 21:14t/p6670.101.48961.50361.489670.0010465.04
13352008.11.12 21:14sell6680.101.48921.49621.4822
13362008.11.12 21:45s/l6680.101.49621.49621.4822-70.0010395.04
13372008.11.12 21:45sell6690.101.49581.50281.4888
13382008.11.13 00:49t/p6690.101.48881.50281.488867.5410462.58
13392008.11.13 00:49sell6700.101.48831.49531.4813
13402008.11.13 05:22s/l6700.101.49531.49531.4813-70.0010392.58
13412008.11.13 05:22sell6710.101.49491.50191.4879
13422008.11.13 07:59t/p6710.101.48791.50191.487970.0010462.58
13432008.11.13 07:59sell6720.101.48751.49451.4805
13442008.11.13 08:44s/l6720.101.49451.49451.4805-70.0010392.58
13452008.11.13 08:44sell6730.101.49411.50111.4871
13462008.11.13 09:28t/p6730.101.48711.50111.487170.0010462.58
13472008.11.13 09:28sell6740.101.48671.49371.4797
13482008.11.13 11:07s/l6740.101.49371.49371.4797-70.0010392.58
13492008.11.13 11:07sell6750.101.49331.50031.4863
13502008.11.13 14:12t/p6750.101.48631.50031.486370.0010462.58
13512008.11.13 14:12sell6760.101.48591.49291.4789
13522008.11.13 16:01t/p6760.101.47891.49291.478970.0010532.58
13532008.11.13 16:01buy6770.101.47891.47191.4859
13542008.11.13 16:32t/p6770.101.48591.47191.485970.0010602.58
13552008.11.13 16:32buy6780.101.48631.47931.4933
13562008.11.13 17:43s/l6780.101.47931.47931.4933-70.0010532.58
13572008.11.13 17:43sell6790.101.47931.48631.4723
13582008.11.13 19:16t/p6790.101.47231.48631.472370.0010602.58
13592008.11.13 19:16sell6800.101.47191.47891.4649
13602008.11.13 20:12t/p6800.101.46491.47891.464970.0010672.58
13612008.11.13 20:12sell6810.101.46451.47151.4575
13622008.11.13 21:18t/p6810.101.45751.47151.457570.0010742.58
13632008.11.13 21:18sell6820.101.45711.46411.4501
13642008.11.13 21:28s/l6820.101.46411.46411.4501-70.0010672.58
13652008.11.13 21:28sell6830.101.46371.47071.4567
13662008.11.13 21:36s/l6830.101.47071.47071.4567-70.0010602.58
13672008.11.13 21:36sell6840.101.47031.47731.4633
13682008.11.13 21:44s/l6840.101.47731.47731.4633-70.0010532.58
13692008.11.13 21:44sell6850.101.47691.48391.4699
13702008.11.13 21:57t/p6850.101.46991.48391.469970.0010602.58
13712008.11.13 21:57sell6860.101.46951.47651.4625
13722008.11.13 22:46s/l6860.101.47651.47651.4625-70.0010532.58
13732008.11.13 22:46sell6870.101.47611.48311.4691
13742008.11.13 22:53s/l6870.101.48311.48311.4691-70.0010462.58
13752008.11.13 22:53sell6880.101.48271.48971.4757
13762008.11.13 23:00s/l6880.101.48971.48971.4757-70.0010392.58
13772008.11.13 23:00sell6890.101.48931.49631.4823
13782008.11.14 00:02t/p6890.101.48231.49631.482369.1810461.76
13792008.11.14 00:02sell6900.101.48191.48891.4749
13802008.11.14 01:17s/l6900.101.48891.48891.4749-70.0010391.76
13812008.11.14 01:17buy6910.101.48901.48201.4960
13822008.11.14 02:55s/l6910.101.48201.48201.4960-70.0010321.76
13832008.11.14 02:55sell6920.101.48201.48901.4750
13842008.11.14 05:52s/l6920.101.48901.48901.4750-70.0010251.76
13852008.11.14 05:52sell6930.101.48861.49561.4816
13862008.11.14 06:26t/p6930.101.48161.49561.481670.0010321.76
13872008.11.14 06:26sell6940.101.48111.48811.4741
13882008.11.14 09:18s/l6940.101.48811.48811.4741-70.0010251.76
13892008.11.14 09:18sell6950.101.48771.49471.4807
13902008.11.14 09:32t/p6950.101.48071.49471.480770.0010321.76
13912008.11.14 09:32sell6960.101.48031.48731.4733
13922008.11.14 10:31s/l6960.101.48731.48731.4733-70.0010251.76
13932008.11.14 10:31sell6970.101.48691.49391.4799
13942008.11.14 14:17t/p6970.101.47991.49391.479970.0010321.76
13952008.11.14 14:17sell6980.101.47951.48651.4725
13962008.11.14 14:21t/p6980.101.47251.48651.472570.0010391.76
13972008.11.14 14:21sell6990.101.47211.47911.4651
13982008.11.14 14:40s/l6990.101.47911.47911.4651-70.0010321.76
13992008.11.14 14:40sell7000.101.47881.48581.4718
14002008.11.14 15:20t/p7000.101.47181.48581.471870.0010391.76
14012008.11.14 15:20sell7010.101.47141.47841.4644
14022008.11.14 16:56s/l7010.101.47841.47841.4644-70.0010321.76
14032008.11.14 16:56sell7020.101.47801.48501.4710
14042008.11.14 18:09s/l7020.101.48501.48501.4710-70.0010251.76
14052008.11.14 18:09sell7030.101.48461.49161.4776
14062008.11.14 20:03t/p7030.101.47761.49161.477670.0010321.76
14072008.11.14 20:03sell7040.101.47721.48421.4702
14082008.11.14 20:31s/l7040.101.48421.48421.4702-70.0010251.76
14092008.11.14 20:31sell7050.101.48381.49081.4768
14102008.11.14 21:24s/l7050.101.49081.49081.4768-70.0010181.76
14112008.11.14 21:24sell7060.101.49061.49761.4836
14122008.11.14 22:56t/p7060.101.48361.49761.483670.0010251.76
14132008.11.14 22:56sell7070.101.48321.49021.4762
14142008.11.26 07:58close at stop7070.101.47991.49021.476224.8010276.56