|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2005.01.10 04:11 - 2008.11.14 23:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|BeginDate=2008.09.01 00:00; Lots=0.1;
|Bars in test
|1409191
|Ticks modelled
|22702822
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|276.56
|Gross profit
|24854.25
|Gross loss
|-24577.69
|Profit factor
|1.01
|Expected payoff
|0.39
|Absolute drawdown
|817.99
|Maximal drawdown
|1404.69 (12.75%)
|Relative drawdown
|12.75% (1404.69)
|Total trades
|707
|Short positions (won %)
|520 (52.12%)
|Long positions (won %)
|187 (45.45%)
|Profit trades (% of total)
|356 (50.35%)
|Loss trades (% of total)
|351 (49.65%)
|Largest
|profit trade
|71.33
|loss trade
|-72.46
|Average
|profit trade
|69.82
|loss trade
|-70.02
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (630.00)
|consecutive losses (loss in money)
|13 (-909.87)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|630.00 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-909.87 (13)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.8154
|1.8084
|1.8224
|2
|2008.09.01 01:15
|s/l
|1
|0.10
|1.8084
|1.8084
|1.8224
|-70.00
|9930.00
|3
|2008.09.01 01:15
|sell
|2
|0.10
|1.8084
|1.8154
|1.8014
|4
|2008.09.01 04:26
|t/p
|2
|0.10
|1.8014
|1.8154
|1.8014
|70.00
|10000.00
|5
|2008.09.01 04:26
|sell
|3
|0.10
|1.8010
|1.8080
|1.7940
|6
|2008.09.01 10:08
|s/l
|3
|0.10
|1.8080
|1.8080
|1.7940
|-70.00
|9930.00
|7
|2008.09.01 10:08
|sell
|4
|0.10
|1.8076
|1.8146
|1.8006
|8
|2008.09.01 11:40
|t/p
|4
|0.10
|1.8006
|1.8146
|1.8006
|70.00
|10000.00
|9
|2008.09.01 11:40
|sell
|5
|0.10
|1.8002
|1.8072
|1.7932
|10
|2008.09.02 01:25
|t/p
|5
|0.10
|1.7932
|1.8072
|1.7932
|69.18
|10069.18
|11
|2008.09.02 01:25
|sell
|6
|0.10
|1.7928
|1.7998
|1.7858
|12
|2008.09.02 01:29
|t/p
|6
|0.10
|1.7858
|1.7998
|1.7858
|70.00
|10139.18
|13
|2008.09.02 01:29
|sell
|7
|0.10
|1.7854
|1.7924
|1.7784
|14
|2008.09.02 02:06
|s/l
|7
|0.10
|1.7924
|1.7924
|1.7784
|-70.00
|10069.18
|15
|2008.09.02 02:06
|buy
|8
|0.10
|1.7924
|1.7854
|1.7994
|16
|2008.09.02 09:45
|s/l
|8
|0.10
|1.7854
|1.7854
|1.7994
|-70.00
|9999.18
|17
|2008.09.02 09:45
|sell
|9
|0.10
|1.7854
|1.7924
|1.7784
|18
|2008.09.02 12:50
|t/p
|9
|0.10
|1.7784
|1.7924
|1.7784
|70.00
|10069.18
|19
|2008.09.02 12:50
|sell
|10
|0.10
|1.7780
|1.7850
|1.7710
|20
|2008.09.02 14:57
|s/l
|10
|0.10
|1.7850
|1.7850
|1.7710
|-70.00
|9999.18
|21
|2008.09.02 14:57
|sell
|11
|0.10
|1.7846
|1.7916
|1.7776
|22
|2008.09.03 07:12
|t/p
|11
|0.10
|1.7776
|1.7916
|1.7776
|69.18
|10068.36
|23
|2008.09.03 07:12
|sell
|12
|0.10
|1.7772
|1.7842
|1.7702
|24
|2008.09.03 10:59
|t/p
|12
|0.10
|1.7702
|1.7842
|1.7702
|70.00
|10138.36
|25
|2008.09.03 10:59
|sell
|13
|0.10
|1.7698
|1.7768
|1.7628
|26
|2008.09.03 15:16
|s/l
|13
|0.10
|1.7768
|1.7768
|1.7628
|-70.00
|10068.36
|27
|2008.09.03 15:16
|sell
|14
|0.10
|1.7764
|1.7834
|1.7694
|28
|2008.09.04 10:28
|s/l
|14
|0.10
|1.7834
|1.7834
|1.7694
|-72.46
|9995.90
|29
|2008.09.04 10:28
|sell
|15
|0.10
|1.7830
|1.7900
|1.7760
|30
|2008.09.04 17:25
|t/p
|15
|0.10
|1.7760
|1.7900
|1.7760
|70.00
|10065.90
|31
|2008.09.04 17:25
|sell
|16
|0.10
|1.7756
|1.7826
|1.7686
|32
|2008.09.04 18:15
|t/p
|16
|0.10
|1.7686
|1.7826
|1.7686
|70.00
|10135.90
|33
|2008.09.04 18:15
|sell
|17
|0.10
|1.7682
|1.7752
|1.7612
|34
|2008.09.05 00:17
|t/p
|17
|0.10
|1.7612
|1.7752
|1.7612
|69.18
|10205.08
|35
|2008.09.05 00:17
|sell
|18
|0.10
|1.7607
|1.7677
|1.7537
|36
|2008.09.05 04:50
|t/p
|18
|0.10
|1.7537
|1.7677
|1.7537
|70.00
|10275.08
|37
|2008.09.05 04:50
|sell
|19
|0.10
|1.7533
|1.7603
|1.7463
|38
|2008.09.05 08:13
|s/l
|19
|0.10
|1.7603
|1.7603
|1.7463
|-70.00
|10205.08
|39
|2008.09.05 08:13
|sell
|20
|0.10
|1.7599
|1.7669
|1.7529
|40
|2008.09.05 15:30
|s/l
|20
|0.10
|1.7669
|1.7669
|1.7529
|-70.00
|10135.08
|41
|2008.09.05 15:30
|sell
|21
|0.10
|1.7666
|1.7736
|1.7596
|42
|2008.09.05 16:15
|s/l
|21
|0.10
|1.7736
|1.7736
|1.7596
|-70.00
|10065.08
|43
|2008.09.05 16:15
|sell
|22
|0.10
|1.7732
|1.7802
|1.7662
|44
|2008.09.05 17:36
|t/p
|22
|0.10
|1.7662
|1.7802
|1.7662
|70.00
|10135.08
|45
|2008.09.05 17:36
|sell
|23
|0.10
|1.7658
|1.7728
|1.7588
|46
|2008.09.08 00:02
|s/l
|23
|0.10
|1.7728
|1.7728
|1.7588
|-70.82
|10064.26
|47
|2008.09.08 00:02
|sell
|24
|0.10
|1.7787
|1.7857
|1.7717
|48
|2008.09.08 00:44
|s/l
|24
|0.10
|1.7857
|1.7857
|1.7717
|-70.00
|9994.26
|49
|2008.09.08 00:44
|sell
|25
|0.10
|1.7868
|1.7938
|1.7798
|50
|2008.09.08 01:05
|s/l
|25
|0.10
|1.7938
|1.7938
|1.7798
|-70.00
|9924.26
|51
|2008.09.08 01:05
|sell
|26
|0.10
|1.7935
|1.8005
|1.7865
|52
|2008.09.08 01:12
|t/p
|26
|0.10
|1.7865
|1.8005
|1.7865
|70.00
|9994.26
|53
|2008.09.08 01:12
|sell
|27
|0.10
|1.7860
|1.7930
|1.7790
|54
|2008.09.08 01:15
|t/p
|27
|0.10
|1.7790
|1.7930
|1.7790
|70.00
|10064.26
|55
|2008.09.08 01:15
|sell
|28
|0.10
|1.7780
|1.7850
|1.7710
|56
|2008.09.08 01:19
|s/l
|28
|0.10
|1.7850
|1.7850
|1.7710
|-70.00
|9994.26
|57
|2008.09.08 01:19
|sell
|29
|0.10
|1.7849
|1.7919
|1.7779
|58
|2008.09.08 05:09
|s/l
|29
|0.10
|1.7919
|1.7919
|1.7779
|-70.00
|9924.26
|59
|2008.09.08 05:09
|sell
|30
|0.10
|1.7915
|1.7985
|1.7845
|60
|2008.09.08 09:28
|t/p
|30
|0.10
|1.7845
|1.7985
|1.7845
|70.00
|9994.26
|61
|2008.09.08 09:28
|sell
|31
|0.10
|1.7841
|1.7911
|1.7771
|62
|2008.09.08 10:07
|t/p
|31
|0.10
|1.7771
|1.7911
|1.7771
|70.00
|10064.26
|63
|2008.09.08 10:07
|sell
|32
|0.10
|1.7767
|1.7837
|1.7697
|64
|2008.09.08 11:23
|t/p
|32
|0.10
|1.7697
|1.7837
|1.7697
|70.00
|10134.26
|65
|2008.09.08 11:23
|sell
|33
|0.10
|1.7693
|1.7763
|1.7623
|66
|2008.09.08 13:10
|t/p
|33
|0.10
|1.7623
|1.7763
|1.7623
|70.00
|10204.26
|67
|2008.09.08 13:10
|sell
|34
|0.10
|1.7619
|1.7689
|1.7549
|68
|2008.09.08 18:56
|t/p
|34
|0.10
|1.7549
|1.7689
|1.7549
|70.00
|10274.26
|69
|2008.09.08 18:56
|sell
|35
|0.10
|1.7545
|1.7615
|1.7475
|70
|2008.09.08 20:37
|t/p
|35
|0.10
|1.7475
|1.7615
|1.7475
|70.00
|10344.26
|71
|2008.09.08 20:37
|sell
|36
|0.10
|1.7471
|1.7541
|1.7401
|72
|2008.09.08 21:54
|s/l
|36
|0.10
|1.7541
|1.7541
|1.7401
|-70.00
|10274.26
|73
|2008.09.08 21:54
|sell
|37
|0.10
|1.7537
|1.7607
|1.7467
|74
|2008.09.08 23:11
|s/l
|37
|0.10
|1.7607
|1.7607
|1.7467
|-70.00
|10204.26
|75
|2008.09.08 23:11
|buy
|38
|0.10
|1.7607
|1.7537
|1.7677
|76
|2008.09.09 00:10
|s/l
|38
|0.10
|1.7537
|1.7537
|1.7677
|-69.56
|10134.70
|77
|2008.09.09 00:10
|buy
|39
|0.10
|1.7539
|1.7469
|1.7609
|78
|2008.09.09 01:58
|t/p
|39
|0.10
|1.7609
|1.7469
|1.7609
|70.00
|10204.70
|79
|2008.09.09 01:58
|sell
|40
|0.10
|1.7609
|1.7679
|1.7539
|80
|2008.09.09 04:25
|t/p
|40
|0.10
|1.7539
|1.7679
|1.7539
|70.00
|10274.70
|81
|2008.09.09 04:25
|buy
|41
|0.10
|1.7539
|1.7469
|1.7609
|82
|2008.09.09 10:43
|t/p
|41
|0.10
|1.7609
|1.7469
|1.7609
|70.00
|10344.70
|83
|2008.09.09 10:43
|buy
|42
|0.10
|1.7613
|1.7543
|1.7683
|84
|2008.09.09 11:30
|s/l
|42
|0.10
|1.7543
|1.7543
|1.7683
|-70.00
|10274.70
|85
|2008.09.09 11:30
|buy
|43
|0.10
|1.7547
|1.7477
|1.7617
|86
|2008.09.09 12:10
|t/p
|43
|0.10
|1.7617
|1.7477
|1.7617
|70.00
|10344.70
|87
|2008.09.09 12:10
|buy
|44
|0.10
|1.7621
|1.7551
|1.7691
|88
|2008.09.09 19:38
|t/p
|44
|0.10
|1.7691
|1.7551
|1.7691
|70.00
|10414.70
|89
|2008.09.09 19:38
|buy
|45
|0.10
|1.7695
|1.7625
|1.7765
|90
|2008.09.09 21:44
|s/l
|45
|0.10
|1.7625
|1.7625
|1.7765
|-70.00
|10344.70
|91
|2008.09.09 21:44
|buy
|46
|0.10
|1.7629
|1.7559
|1.7699
|92
|2008.09.10 13:14
|s/l
|46
|0.10
|1.7559
|1.7559
|1.7699
|-69.56
|10275.15
|93
|2008.09.10 13:14
|buy
|47
|0.10
|1.7563
|1.7493
|1.7633
|94
|2008.09.11 00:25
|s/l
|47
|0.10
|1.7493
|1.7493
|1.7633
|-68.67
|10206.47
|95
|2008.09.11 00:25
|sell
|48
|0.10
|1.7492
|1.7562
|1.7422
|96
|2008.09.11 14:45
|s/l
|48
|0.10
|1.7562
|1.7562
|1.7422
|-70.00
|10136.47
|97
|2008.09.11 14:45
|buy
|49
|0.10
|1.7562
|1.7492
|1.7632
|98
|2008.09.11 18:03
|s/l
|49
|0.10
|1.7492
|1.7492
|1.7632
|-70.00
|10066.47
|99
|2008.09.11 18:03
|sell
|50
|0.10
|1.7492
|1.7562
|1.7422
|100
|2008.09.11 23:28
|s/l
|50
|0.10
|1.7562
|1.7562
|1.7422
|-70.00
|9996.47
|101
|2008.09.11 23:28
|sell
|51
|0.10
|1.7558
|1.7628
|1.7488
|102
|2008.09.12 09:24
|s/l
|51
|0.10
|1.7628
|1.7628
|1.7488
|-70.82
|9925.65
|103
|2008.09.12 09:24
|sell
|52
|0.10
|1.7624
|1.7694
|1.7554
|104
|2008.09.12 11:13
|s/l
|52
|0.10
|1.7694
|1.7694
|1.7554
|-70.00
|9855.65
|105
|2008.09.12 11:13
|sell
|53
|0.10
|1.7690
|1.7760
|1.7620
|106
|2008.09.12 16:16
|s/l
|53
|0.10
|1.7760
|1.7760
|1.7620
|-70.00
|9785.65
|107
|2008.09.12 16:16
|sell
|54
|0.10
|1.7756
|1.7826
|1.7686
|108
|2008.09.12 17:35
|s/l
|54
|0.10
|1.7826
|1.7826
|1.7686
|-70.00
|9715.65
|109
|2008.09.12 17:35
|sell
|55
|0.10
|1.7822
|1.7892
|1.7752
|110
|2008.09.12 18:19
|s/l
|55
|0.10
|1.7892
|1.7892
|1.7752
|-70.00
|9645.65
|111
|2008.09.12 18:19
|sell
|56
|0.10
|1.7888
|1.7958
|1.7818
|112
|2008.09.12 22:19
|s/l
|56
|0.10
|1.7958
|1.7958
|1.7818
|-70.00
|9575.65
|113
|2008.09.12 22:19
|sell
|57
|0.10
|1.7954
|1.8024
|1.7884
|114
|2008.09.15 00:00
|s/l
|57
|0.10
|1.8024
|1.8024
|1.7884
|-70.82
|9504.83
|115
|2008.09.15 00:00
|sell
|58
|0.10
|1.8053
|1.8123
|1.7983
|116
|2008.09.15 00:22
|t/p
|58
|0.10
|1.7983
|1.8123
|1.7983
|70.00
|9574.83
|117
|2008.09.15 00:22
|sell
|59
|0.10
|1.7979
|1.8049
|1.7909
|118
|2008.09.15 05:29
|s/l
|59
|0.10
|1.8049
|1.8049
|1.7909
|-70.00
|9504.83
|119
|2008.09.15 05:29
|buy
|60
|0.10
|1.8049
|1.7979
|1.8119
|120
|2008.09.15 06:21
|t/p
|60
|0.10
|1.8119
|1.7979
|1.8119
|70.00
|9574.83
|121
|2008.09.15 06:21
|sell
|61
|0.10
|1.8119
|1.8189
|1.8049
|122
|2008.09.15 06:54
|t/p
|61
|0.10
|1.8049
|1.8189
|1.8049
|70.00
|9644.83
|123
|2008.09.15 06:54
|sell
|62
|0.10
|1.8045
|1.8115
|1.7975
|124
|2008.09.15 08:46
|s/l
|62
|0.10
|1.8115
|1.8115
|1.7975
|-70.00
|9574.83
|125
|2008.09.15 08:46
|buy
|63
|0.10
|1.8115
|1.8045
|1.8185
|126
|2008.09.15 09:11
|s/l
|63
|0.10
|1.8045
|1.8045
|1.8185
|-70.00
|9504.83
|127
|2008.09.15 09:11
|sell
|64
|0.10
|1.8045
|1.8115
|1.7975
|128
|2008.09.15 11:24
|t/p
|64
|0.10
|1.7975
|1.8115
|1.7975
|70.00
|9574.83
|129
|2008.09.15 11:24
|buy
|65
|0.10
|1.7975
|1.7905
|1.8045
|130
|2008.09.15 13:15
|s/l
|65
|0.10
|1.7905
|1.7905
|1.8045
|-70.00
|9504.83
|131
|2008.09.15 13:15
|buy
|66
|0.10
|1.7909
|1.7839
|1.7979
|132
|2008.09.15 14:24
|s/l
|66
|0.10
|1.7839
|1.7839
|1.7979
|-70.00
|9434.83
|133
|2008.09.15 14:24
|sell
|67
|0.10
|1.7839
|1.7909
|1.7769
|134
|2008.09.15 14:41
|t/p
|67
|0.10
|1.7769
|1.7909
|1.7769
|70.00
|9504.83
|135
|2008.09.15 14:41
|sell
|68
|0.10
|1.7765
|1.7835
|1.7695
|136
|2008.09.15 15:16
|s/l
|68
|0.10
|1.7835
|1.7835
|1.7695
|-70.00
|9434.83
|137
|2008.09.15 15:16
|sell
|69
|0.10
|1.7831
|1.7901
|1.7761
|138
|2008.09.15 15:58
|s/l
|69
|0.10
|1.7901
|1.7901
|1.7761
|-70.00
|9364.83
|139
|2008.09.15 15:58
|sell
|70
|0.10
|1.7897
|1.7967
|1.7827
|140
|2008.09.15 22:28
|s/l
|70
|0.10
|1.7967
|1.7967
|1.7827
|-70.00
|9294.83
|141
|2008.09.15 22:28
|sell
|71
|0.10
|1.7963
|1.8033
|1.7893
|142
|2008.09.15 22:58
|s/l
|71
|0.10
|1.8033
|1.8033
|1.7893
|-70.00
|9224.83
|143
|2008.09.15 22:58
|sell
|72
|0.10
|1.8029
|1.8099
|1.7959
|144
|2008.09.16 01:59
|t/p
|72
|0.10
|1.7959
|1.8099
|1.7959
|69.18
|9294.01
|145
|2008.09.16 01:59
|buy
|73
|0.10
|1.7959
|1.7889
|1.8029
|146
|2008.09.16 03:55
|s/l
|73
|0.10
|1.7889
|1.7889
|1.8029
|-70.00
|9224.01
|147
|2008.09.16 03:55
|buy
|74
|0.10
|1.7893
|1.7823
|1.7963
|148
|2008.09.16 04:37
|t/p
|74
|0.10
|1.7963
|1.7823
|1.7963
|70.00
|9294.01
|149
|2008.09.16 04:37
|buy
|75
|0.10
|1.7967
|1.7897
|1.8037
|150
|2008.09.16 06:59
|s/l
|75
|0.10
|1.7897
|1.7897
|1.8037
|-70.00
|9224.01
|151
|2008.09.16 06:59
|buy
|76
|0.10
|1.7901
|1.7831
|1.7971
|152
|2008.09.16 08:45
|t/p
|76
|0.10
|1.7971
|1.7831
|1.7971
|70.00
|9294.01
|153
|2008.09.16 08:45
|sell
|77
|0.10
|1.7971
|1.8041
|1.7901
|154
|2008.09.16 10:37
|t/p
|77
|0.10
|1.7901
|1.8041
|1.7901
|70.00
|9364.01
|155
|2008.09.16 10:40
|sell
|78
|0.10
|1.7920
|1.7990
|1.7850
|156
|2008.09.16 12:53
|t/p
|78
|0.10
|1.7850
|1.7990
|1.7850
|70.00
|9434.01
|157
|2008.09.16 12:53
|buy
|79
|0.10
|1.7850
|1.7780
|1.7920
|158
|2008.09.16 14:26
|s/l
|79
|0.10
|1.7780
|1.7780
|1.7920
|-70.00
|9364.01
|159
|2008.09.16 14:26
|buy
|80
|0.10
|1.7784
|1.7714
|1.7854
|160
|2008.09.16 14:39
|t/p
|80
|0.10
|1.7854
|1.7714
|1.7854
|70.00
|9434.01
|161
|2008.09.16 14:39
|buy
|81
|0.10
|1.7858
|1.7788
|1.7928
|162
|2008.09.16 16:33
|s/l
|81
|0.10
|1.7788
|1.7788
|1.7928
|-70.00
|9364.01
|163
|2008.09.16 16:33
|sell
|82
|0.10
|1.7788
|1.7858
|1.7718
|164
|2008.09.16 19:37
|s/l
|82
|0.10
|1.7858
|1.7858
|1.7718
|-70.00
|9294.01
|165
|2008.09.16 19:37
|buy
|83
|0.10
|1.7858
|1.7788
|1.7928
|166
|2008.09.16 21:14
|s/l
|83
|0.10
|1.7788
|1.7788
|1.7928
|-70.00
|9224.01
|167
|2008.09.16 21:14
|buy
|84
|0.10
|1.7790
|1.7720
|1.7860
|168
|2008.09.16 21:50
|t/p
|84
|0.10
|1.7860
|1.7720
|1.7860
|70.00
|9294.01
|169
|2008.09.16 21:50
|buy
|85
|0.10
|1.7864
|1.7794
|1.7934
|170
|2008.09.16 23:51
|s/l
|85
|0.10
|1.7794
|1.7794
|1.7934
|-70.00
|9224.01
|171
|2008.09.16 23:51
|buy
|86
|0.10
|1.7798
|1.7728
|1.7868
|172
|2008.09.17 03:01
|t/p
|86
|0.10
|1.7868
|1.7728
|1.7868
|70.44
|9294.45
|173
|2008.09.17 03:01
|buy
|87
|0.10
|1.7873
|1.7803
|1.7943
|174
|2008.09.17 06:08
|s/l
|87
|0.10
|1.7803
|1.7803
|1.7943
|-70.00
|9224.45
|175
|2008.09.17 06:08
|buy
|88
|0.10
|1.7807
|1.7737
|1.7877
|176
|2008.09.17 09:13
|t/p
|88
|0.10
|1.7877
|1.7737
|1.7877
|70.00
|9294.45
|177
|2008.09.17 09:13
|buy
|89
|0.10
|1.7881
|1.7811
|1.7951
|178
|2008.09.17 10:06
|t/p
|89
|0.10
|1.7951
|1.7811
|1.7951
|70.00
|9364.45
|179
|2008.09.17 10:06
|buy
|90
|0.10
|1.7955
|1.7885
|1.8025
|180
|2008.09.17 10:44
|s/l
|90
|0.10
|1.7885
|1.7885
|1.8025
|-70.00
|9294.45
|181
|2008.09.17 10:44
|buy
|91
|0.10
|1.7889
|1.7819
|1.7959
|182
|2008.09.17 11:10
|s/l
|91
|0.10
|1.7819
|1.7819
|1.7959
|-70.00
|9224.45
|183
|2008.09.17 11:10
|buy
|92
|0.10
|1.7823
|1.7753
|1.7893
|184
|2008.09.17 14:48
|t/p
|92
|0.10
|1.7893
|1.7753
|1.7893
|70.00
|9294.45
|185
|2008.09.17 14:48
|buy
|93
|0.10
|1.7897
|1.7827
|1.7967
|186
|2008.09.17 17:49
|t/p
|93
|0.10
|1.7967
|1.7827
|1.7967
|70.00
|9364.45
|187
|2008.09.17 17:49
|sell
|94
|0.10
|1.7967
|1.8037
|1.7897
|188
|2008.09.17 18:57
|t/p
|94
|0.10
|1.7897
|1.8037
|1.7897
|70.00
|9434.45
|189
|2008.09.17 18:57
|buy
|95
|0.10
|1.7897
|1.7827
|1.7967
|190
|2008.09.17 19:51
|t/p
|95
|0.10
|1.7967
|1.7827
|1.7967
|70.00
|9504.45
|191
|2008.09.17 19:51
|sell
|96
|0.10
|1.7967
|1.8037
|1.7897
|192
|2008.09.17 20:22
|s/l
|96
|0.10
|1.8037
|1.8037
|1.7897
|-70.00
|9434.45
|193
|2008.09.17 20:22
|buy
|97
|0.10
|1.8037
|1.7967
|1.8107
|194
|2008.09.17 20:42
|t/p
|97
|0.10
|1.8107
|1.7967
|1.8107
|70.00
|9504.45
|195
|2008.09.17 20:42
|buy
|98
|0.10
|1.8111
|1.8041
|1.8181
|196
|2008.09.17 21:43
|t/p
|98
|0.10
|1.8181
|1.8041
|1.8181
|70.00
|9574.45
|197
|2008.09.17 21:43
|sell
|99
|0.10
|1.8181
|1.8251
|1.8111
|198
|2008.09.18 09:14
|s/l
|99
|0.10
|1.8251
|1.8251
|1.8111
|-72.46
|9501.99
|199
|2008.09.18 09:14
|buy
|100
|0.10
|1.8251
|1.8181
|1.8321
|200
|2008.09.18 10:01
|s/l
|100
|0.10
|1.8181
|1.8181
|1.8321
|-70.00
|9431.99
|201
|2008.09.18 10:01
|sell
|101
|0.10
|1.8181
|1.8251
|1.8111
|202
|2008.09.18 10:45
|t/p
|101
|0.10
|1.8111
|1.8251
|1.8111
|70.00
|9501.99
|203
|2008.09.18 10:45
|sell
|102
|0.10
|1.8107
|1.8177
|1.8037
|204
|2008.09.18 11:20
|s/l
|102
|0.10
|1.8177
|1.8177
|1.8037
|-70.00
|9431.99
|205
|2008.09.18 11:20
|sell
|103
|0.10
|1.8173
|1.8243
|1.8103
|206
|2008.09.18 11:30
|s/l
|103
|0.10
|1.8243
|1.8243
|1.8103
|-70.00
|9361.99
|207
|2008.09.18 11:30
|sell
|104
|0.10
|1.8239
|1.8309
|1.8169
|208
|2008.09.18 12:04
|t/p
|104
|0.10
|1.8169
|1.8309
|1.8169
|70.00
|9431.99
|209
|2008.09.18 12:04
|buy
|105
|0.10
|1.8169
|1.8099
|1.8239
|210
|2008.09.18 13:06
|t/p
|105
|0.10
|1.8239
|1.8099
|1.8239
|70.00
|9501.99
|211
|2008.09.18 13:06
|buy
|106
|0.10
|1.8243
|1.8173
|1.8313
|212
|2008.09.18 16:31
|s/l
|106
|0.10
|1.8173
|1.8173
|1.8313
|-70.00
|9431.99
|213
|2008.09.18 16:31
|buy
|107
|0.10
|1.8177
|1.8107
|1.8247
|214
|2008.09.18 19:51
|t/p
|107
|0.10
|1.8247
|1.8107
|1.8247
|70.00
|9501.99
|215
|2008.09.18 19:51
|sell
|108
|0.10
|1.8247
|1.8317
|1.8177
|216
|2008.09.18 21:56
|t/p
|108
|0.10
|1.8177
|1.8317
|1.8177
|70.00
|9571.99
|217
|2008.09.18 21:56
|buy
|109
|0.10
|1.8177
|1.8107
|1.8247
|218
|2008.09.19 03:10
|s/l
|109
|0.10
|1.8107
|1.8107
|1.8247
|-69.56
|9502.43
|219
|2008.09.19 03:10
|buy
|110
|0.10
|1.8111
|1.8041
|1.8181
|220
|2008.09.19 04:08
|s/l
|110
|0.10
|1.8041
|1.8041
|1.8181
|-70.00
|9432.43
|221
|2008.09.19 04:08
|buy
|111
|0.10
|1.8045
|1.7975
|1.8115
|222
|2008.09.19 10:19
|s/l
|111
|0.10
|1.7975
|1.7975
|1.8115
|-70.00
|9362.43
|223
|2008.09.19 10:19
|buy
|112
|0.10
|1.7979
|1.7909
|1.8049
|224
|2008.09.19 15:01
|t/p
|112
|0.10
|1.8049
|1.7909
|1.8049
|70.00
|9432.43
|225
|2008.09.19 15:01
|buy
|113
|0.10
|1.8053
|1.7983
|1.8123
|226
|2008.09.19 15:56
|t/p
|113
|0.10
|1.8123
|1.7983
|1.8123
|70.00
|9502.43
|227
|2008.09.19 15:56
|buy
|114
|0.10
|1.8127
|1.8057
|1.8197
|228
|2008.09.19 16:25
|t/p
|114
|0.10
|1.8197
|1.8057
|1.8197
|70.00
|9572.43
|229
|2008.09.19 16:25
|buy
|115
|0.10
|1.8201
|1.8131
|1.8271
|230
|2008.09.19 16:36
|t/p
|115
|0.10
|1.8271
|1.8131
|1.8271
|70.00
|9642.43
|231
|2008.09.19 16:36
|buy
|116
|0.10
|1.8275
|1.8205
|1.8345
|232
|2008.09.19 19:32
|t/p
|116
|0.10
|1.8345
|1.8205
|1.8345
|70.00
|9712.43
|233
|2008.09.19 19:32
|buy
|117
|0.10
|1.8349
|1.8279
|1.8419
|234
|2008.09.22 04:08
|s/l
|117
|0.10
|1.8279
|1.8279
|1.8419
|-69.56
|9642.88
|235
|2008.09.22 04:08
|buy
|118
|0.10
|1.8283
|1.8213
|1.8353
|236
|2008.09.22 06:13
|t/p
|118
|0.10
|1.8353
|1.8213
|1.8353
|70.00
|9712.88
|237
|2008.09.22 06:13
|buy
|119
|0.10
|1.8357
|1.8287
|1.8427
|238
|2008.09.22 07:54
|s/l
|119
|0.10
|1.8287
|1.8287
|1.8427
|-70.00
|9642.88
|239
|2008.09.22 07:54
|sell
|120
|0.10
|1.8287
|1.8357
|1.8217
|240
|2008.09.22 09:48
|s/l
|120
|0.10
|1.8357
|1.8357
|1.8217
|-70.00
|9572.88
|241
|2008.09.22 09:48
|buy
|121
|0.10
|1.8357
|1.8287
|1.8427
|242
|2008.09.22 10:46
|t/p
|121
|0.10
|1.8427
|1.8287
|1.8427
|70.00
|9642.88
|243
|2008.09.22 10:46
|buy
|122
|0.10
|1.8431
|1.8361
|1.8501
|244
|2008.09.22 15:34
|s/l
|122
|0.10
|1.8361
|1.8361
|1.8501
|-70.00
|9572.88
|245
|2008.09.22 15:34
|buy
|123
|0.10
|1.8365
|1.8295
|1.8435
|246
|2008.09.22 16:00
|t/p
|123
|0.10
|1.8435
|1.8295
|1.8435
|70.00
|9642.88
|247
|2008.09.22 16:00
|buy
|124
|0.10
|1.8439
|1.8369
|1.8509
|248
|2008.09.22 20:08
|t/p
|124
|0.10
|1.8509
|1.8369
|1.8509
|70.00
|9712.88
|249
|2008.09.22 20:08
|sell
|125
|0.10
|1.8509
|1.8579
|1.8439
|250
|2008.09.22 20:25
|s/l
|125
|0.10
|1.8579
|1.8579
|1.8439
|-70.00
|9642.88
|251
|2008.09.22 20:25
|sell
|126
|0.10
|1.8575
|1.8645
|1.8505
|252
|2008.09.23 09:55
|t/p
|126
|0.10
|1.8505
|1.8645
|1.8505
|69.18
|9712.06
|253
|2008.09.23 09:55
|sell
|127
|0.10
|1.8501
|1.8571
|1.8431
|254
|2008.09.23 12:42
|s/l
|127
|0.10
|1.8571
|1.8571
|1.8431
|-70.00
|9642.06
|255
|2008.09.23 12:42
|buy
|128
|0.10
|1.8571
|1.8501
|1.8641
|256
|2008.09.23 16:00
|s/l
|128
|0.10
|1.8501
|1.8501
|1.8641
|-70.00
|9572.06
|257
|2008.09.23 16:00
|buy
|129
|0.10
|1.8505
|1.8435
|1.8575
|258
|2008.09.23 16:51
|t/p
|129
|0.10
|1.8575
|1.8435
|1.8575
|70.00
|9642.06
|259
|2008.09.23 16:51
|buy
|130
|0.10
|1.8579
|1.8509
|1.8649
|260
|2008.09.23 17:12
|s/l
|130
|0.10
|1.8509
|1.8509
|1.8649
|-70.00
|9572.06
|261
|2008.09.23 17:12
|sell
|131
|0.10
|1.8509
|1.8579
|1.8439
|262
|2008.09.23 18:14
|s/l
|131
|0.10
|1.8579
|1.8579
|1.8439
|-70.00
|9502.06
|263
|2008.09.23 18:14
|buy
|132
|0.10
|1.8579
|1.8509
|1.8649
|264
|2008.09.23 20:04
|s/l
|132
|0.10
|1.8509
|1.8509
|1.8649
|-70.00
|9432.06
|265
|2008.09.23 20:04
|buy
|133
|0.10
|1.8513
|1.8443
|1.8583
|266
|2008.09.23 21:39
|t/p
|133
|0.10
|1.8583
|1.8443
|1.8583
|70.00
|9502.06
|267
|2008.09.23 21:39
|buy
|134
|0.10
|1.8587
|1.8517
|1.8657
|268
|2008.09.23 23:43
|s/l
|134
|0.10
|1.8517
|1.8517
|1.8657
|-70.00
|9432.06
|269
|2008.09.23 23:43
|buy
|135
|0.10
|1.8521
|1.8451
|1.8591
|270
|2008.09.24 11:04
|t/p
|135
|0.10
|1.8591
|1.8451
|1.8591
|70.44
|9502.50
|271
|2008.09.24 11:04
|buy
|136
|0.10
|1.8595
|1.8525
|1.8665
|272
|2008.09.24 15:04
|s/l
|136
|0.10
|1.8525
|1.8525
|1.8665
|-70.00
|9432.50
|273
|2008.09.24 15:04
|buy
|137
|0.10
|1.8529
|1.8459
|1.8599
|274
|2008.09.24 22:52
|s/l
|137
|0.10
|1.8459
|1.8459
|1.8599
|-70.00
|9362.50
|275
|2008.09.24 22:52
|buy
|138
|0.10
|1.8463
|1.8393
|1.8533
|276
|2008.09.25 04:16
|t/p
|138
|0.10
|1.8533
|1.8393
|1.8533
|71.33
|9433.82
|277
|2008.09.25 04:16
|sell
|139
|0.10
|1.8533
|1.8603
|1.8463
|278
|2008.09.25 09:36
|s/l
|139
|0.10
|1.8603
|1.8603
|1.8463
|-70.00
|9363.82
|279
|2008.09.25 09:36
|buy
|140
|0.10
|1.8603
|1.8533
|1.8673
|280
|2008.09.25 13:49
|s/l
|140
|0.10
|1.8533
|1.8533
|1.8673
|-70.00
|9293.82
|281
|2008.09.25 13:49
|buy
|141
|0.10
|1.8537
|1.8467
|1.8607
|282
|2008.09.25 17:24
|s/l
|141
|0.10
|1.8467
|1.8467
|1.8607
|-70.00
|9223.82
|283
|2008.09.25 17:24
|sell
|142
|0.10
|1.8467
|1.8537
|1.8397
|284
|2008.09.25 18:41
|t/p
|142
|0.10
|1.8397
|1.8537
|1.8397
|70.00
|9293.82
|285
|2008.09.25 18:41
|buy
|143
|0.10
|1.8397
|1.8327
|1.8467
|286
|2008.09.25 19:59
|s/l
|143
|0.10
|1.8327
|1.8327
|1.8467
|-70.00
|9223.82
|287
|2008.09.25 19:59
|buy
|144
|0.10
|1.8331
|1.8261
|1.8401
|288
|2008.09.25 22:32
|t/p
|144
|0.10
|1.8401
|1.8261
|1.8401
|70.00
|9293.82
|289
|2008.09.25 22:32
|buy
|145
|0.10
|1.8405
|1.8335
|1.8475
|290
|2008.09.26 10:30
|s/l
|145
|0.10
|1.8335
|1.8335
|1.8475
|-69.56
|9224.27
|291
|2008.09.26 10:30
|buy
|146
|0.10
|1.8339
|1.8269
|1.8409
|292
|2008.09.26 14:02
|t/p
|146
|0.10
|1.8409
|1.8269
|1.8409
|70.00
|9294.27
|293
|2008.09.26 14:02
|sell
|147
|0.10
|1.8409
|1.8479
|1.8339
|294
|2008.09.29 00:23
|t/p
|147
|0.10
|1.8339
|1.8479
|1.8339
|69.18
|9363.45
|295
|2008.09.29 00:23
|sell
|148
|0.10
|1.8335
|1.8405
|1.8265
|296
|2008.09.29 00:52
|t/p
|148
|0.10
|1.8265
|1.8405
|1.8265
|70.00
|9433.45
|297
|2008.09.29 00:55
|buy
|149
|0.10
|1.8278
|1.8208
|1.8348
|298
|2008.09.29 09:34
|s/l
|149
|0.10
|1.8208
|1.8208
|1.8348
|-70.00
|9363.45
|299
|2008.09.29 09:34
|sell
|150
|0.10
|1.8208
|1.8278
|1.8138
|300
|2008.09.29 10:14
|t/p
|150
|0.10
|1.8138
|1.8278
|1.8138
|70.00
|9433.45
|301
|2008.09.29 10:14
|sell
|151
|0.10
|1.8134
|1.8204
|1.8064
|302
|2008.09.29 10:27
|t/p
|151
|0.10
|1.8064
|1.8204
|1.8064
|70.00
|9503.45
|303
|2008.09.29 10:27
|sell
|152
|0.10
|1.8060
|1.8130
|1.7990
|304
|2008.09.29 12:32
|t/p
|152
|0.10
|1.7990
|1.8130
|1.7990
|70.00
|9573.45
|305
|2008.09.29 12:32
|buy
|153
|0.10
|1.7990
|1.7920
|1.8060
|306
|2008.09.29 15:32
|t/p
|153
|0.10
|1.8060
|1.7920
|1.8060
|70.00
|9643.45
|307
|2008.09.29 15:32
|sell
|154
|0.10
|1.8060
|1.8130
|1.7990
|308
|2008.09.29 17:19
|s/l
|154
|0.10
|1.8130
|1.8130
|1.7990
|-70.00
|9573.45
|309
|2008.09.29 17:19
|buy
|155
|0.10
|1.8130
|1.8060
|1.8200
|310
|2008.09.29 18:26
|s/l
|155
|0.10
|1.8060
|1.8060
|1.8200
|-70.00
|9503.45
|311
|2008.09.29 18:26
|buy
|156
|0.10
|1.8064
|1.7994
|1.8134
|312
|2008.09.29 20:45
|t/p
|156
|0.10
|1.8134
|1.7994
|1.8134
|70.00
|9573.45
|313
|2008.09.29 20:45
|sell
|157
|0.10
|1.8134
|1.8204
|1.8064
|314
|2008.09.29 20:48
|t/p
|157
|0.10
|1.8064
|1.8204
|1.8064
|70.00
|9643.45
|315
|2008.09.29 20:48
|sell
|158
|0.10
|1.8060
|1.8130
|1.7990
|316
|2008.09.29 21:08
|s/l
|158
|0.10
|1.8130
|1.8130
|1.7990
|-70.00
|9573.45
|317
|2008.09.29 21:08
|buy
|159
|0.10
|1.8130
|1.8060
|1.8200
|318
|2008.09.30 00:45
|s/l
|159
|0.10
|1.8060
|1.8060
|1.8200
|-69.56
|9503.89
|319
|2008.09.30 00:45
|buy
|160
|0.10
|1.8064
|1.7994
|1.8134
|320
|2008.09.30 01:37
|s/l
|160
|0.10
|1.7994
|1.7994
|1.8134
|-70.00
|9433.89
|321
|2008.09.30 01:37
|sell
|161
|0.10
|1.7994
|1.8064
|1.7924
|322
|2008.09.30 03:54
|s/l
|161
|0.10
|1.8064
|1.8064
|1.7924
|-70.00
|9363.89
|323
|2008.09.30 03:54
|sell
|162
|0.10
|1.8060
|1.8130
|1.7990
|324
|2008.09.30 05:57
|t/p
|162
|0.10
|1.7990
|1.8130
|1.7990
|70.00
|9433.89
|325
|2008.09.30 05:57
|buy
|163
|0.10
|1.7990
|1.7920
|1.8060
|326
|2008.09.30 09:33
|t/p
|163
|0.10
|1.8060
|1.7920
|1.8060
|70.00
|9503.89
|327
|2008.09.30 09:33
|sell
|164
|0.10
|1.8060
|1.8130
|1.7990
|328
|2008.09.30 14:02
|t/p
|164
|0.10
|1.7990
|1.8130
|1.7990
|70.00
|9573.89
|329
|2008.09.30 14:02
|sell
|165
|0.10
|1.7986
|1.8056
|1.7916
|330
|2008.09.30 14:44
|s/l
|165
|0.10
|1.8056
|1.8056
|1.7916
|-70.00
|9503.89
|331
|2008.09.30 14:44
|sell
|166
|0.10
|1.8052
|1.8122
|1.7982
|332
|2008.09.30 17:35
|t/p
|166
|0.10
|1.7982
|1.8122
|1.7982
|70.00
|9573.89
|333
|2008.09.30 17:35
|sell
|167
|0.10
|1.7978
|1.8048
|1.7908
|334
|2008.09.30 17:50
|t/p
|167
|0.10
|1.7908
|1.8048
|1.7908
|70.00
|9643.89
|335
|2008.09.30 17:50
|sell
|168
|0.10
|1.7904
|1.7974
|1.7834
|336
|2008.09.30 17:59
|t/p
|168
|0.10
|1.7834
|1.7974
|1.7834
|70.00
|9713.89
|337
|2008.09.30 17:59
|sell
|169
|0.10
|1.7830
|1.7900
|1.7760
|338
|2008.09.30 18:05
|t/p
|169
|0.10
|1.7760
|1.7900
|1.7760
|70.00
|9783.89
|339
|2008.09.30 18:05
|sell
|170
|0.10
|1.7756
|1.7826
|1.7686
|340
|2008.09.30 18:10
|s/l
|170
|0.10
|1.7826
|1.7826
|1.7686
|-70.00
|9713.89
|341
|2008.09.30 18:10
|sell
|171
|0.10
|1.7822
|1.7892
|1.7752
|342
|2008.10.01 15:25
|t/p
|171
|0.10
|1.7752
|1.7892
|1.7752
|69.18
|9783.07
|343
|2008.10.01 15:25
|buy
|172
|0.10
|1.7752
|1.7682
|1.7822
|344
|2008.10.01 16:12
|s/l
|172
|0.10
|1.7682
|1.7682
|1.7822
|-70.00
|9713.07
|345
|2008.10.01 16:12
|buy
|173
|0.10
|1.7686
|1.7616
|1.7756
|346
|2008.10.01 18:19
|t/p
|173
|0.10
|1.7756
|1.7616
|1.7756
|70.00
|9783.07
|347
|2008.10.01 18:19
|sell
|174
|0.10
|1.7756
|1.7826
|1.7686
|348
|2008.10.02 02:16
|t/p
|174
|0.10
|1.7686
|1.7826
|1.7686
|67.54
|9850.61
|349
|2008.10.02 02:16
|sell
|175
|0.10
|1.7682
|1.7752
|1.7612
|350
|2008.10.02 10:44
|t/p
|175
|0.10
|1.7612
|1.7752
|1.7612
|70.00
|9920.61
|351
|2008.10.02 10:44
|sell
|176
|0.10
|1.7608
|1.7678
|1.7538
|352
|2008.10.02 11:12
|s/l
|176
|0.10
|1.7678
|1.7678
|1.7538
|-70.00
|9850.61
|353
|2008.10.02 11:12
|sell
|177
|0.10
|1.7674
|1.7744
|1.7604
|354
|2008.10.02 15:46
|t/p
|177
|0.10
|1.7604
|1.7744
|1.7604
|70.00
|9920.61
|355
|2008.10.02 15:46
|sell
|178
|0.10
|1.7600
|1.7670
|1.7530
|356
|2008.10.02 19:01
|s/l
|178
|0.10
|1.7670
|1.7670
|1.7530
|-70.00
|9850.61
|357
|2008.10.02 19:01
|sell
|179
|0.10
|1.7666
|1.7736
|1.7596
|358
|2008.10.03 08:27
|s/l
|179
|0.10
|1.7736
|1.7736
|1.7596
|-70.82
|9779.79
|359
|2008.10.03 08:27
|sell
|180
|0.10
|1.7732
|1.7802
|1.7662
|360
|2008.10.03 09:52
|t/p
|180
|0.10
|1.7662
|1.7802
|1.7662
|70.00
|9849.79
|361
|2008.10.03 09:52
|sell
|181
|0.10
|1.7658
|1.7728
|1.7588
|362
|2008.10.03 11:24
|s/l
|181
|0.10
|1.7728
|1.7728
|1.7588
|-70.00
|9779.79
|363
|2008.10.03 11:24
|sell
|182
|0.10
|1.7724
|1.7794
|1.7654
|364
|2008.10.03 15:32
|t/p
|182
|0.10
|1.7654
|1.7794
|1.7654
|70.00
|9849.79
|365
|2008.10.03 15:32
|sell
|183
|0.10
|1.7650
|1.7720
|1.7580
|366
|2008.10.03 15:51
|t/p
|183
|0.10
|1.7580
|1.7720
|1.7580
|70.00
|9919.79
|367
|2008.10.03 15:51
|sell
|184
|0.10
|1.7576
|1.7646
|1.7506
|368
|2008.10.03 16:37
|s/l
|184
|0.10
|1.7646
|1.7646
|1.7506
|-70.00
|9849.79
|369
|2008.10.03 16:37
|sell
|185
|0.10
|1.7642
|1.7712
|1.7572
|370
|2008.10.03 17:31
|s/l
|185
|0.10
|1.7712
|1.7712
|1.7572
|-70.00
|9779.79
|371
|2008.10.03 17:31
|sell
|186
|0.10
|1.7708
|1.7778
|1.7638
|372
|2008.10.03 17:55
|s/l
|186
|0.10
|1.7778
|1.7778
|1.7638
|-70.00
|9709.79
|373
|2008.10.03 17:55
|sell
|187
|0.10
|1.7774
|1.7844
|1.7704
|374
|2008.10.05 23:59
|t/p
|187
|0.10
|1.7704
|1.7844
|1.7704
|70.00
|9779.79
|375
|2008.10.05 23:59
|sell
|188
|0.10
|1.7695
|1.7765
|1.7625
|376
|2008.10.06 00:55
|t/p
|188
|0.10
|1.7625
|1.7765
|1.7625
|69.18
|9848.97
|377
|2008.10.06 00:55
|sell
|189
|0.10
|1.7621
|1.7691
|1.7551
|378
|2008.10.06 02:11
|s/l
|189
|0.10
|1.7691
|1.7691
|1.7551
|-70.00
|9778.97
|379
|2008.10.06 02:11
|sell
|190
|0.10
|1.7687
|1.7757
|1.7617
|380
|2008.10.06 06:10
|t/p
|190
|0.10
|1.7617
|1.7757
|1.7617
|70.00
|9848.97
|381
|2008.10.06 06:10
|sell
|191
|0.10
|1.7613
|1.7683
|1.7543
|382
|2008.10.06 11:17
|t/p
|191
|0.10
|1.7543
|1.7683
|1.7543
|70.00
|9918.97
|383
|2008.10.06 11:17
|buy
|192
|0.10
|1.7543
|1.7473
|1.7613
|384
|2008.10.06 15:01
|t/p
|192
|0.10
|1.7613
|1.7473
|1.7613
|70.00
|9988.97
|385
|2008.10.06 15:01
|sell
|193
|0.10
|1.7613
|1.7683
|1.7543
|386
|2008.10.06 16:19
|t/p
|193
|0.10
|1.7543
|1.7683
|1.7543
|70.00
|10058.97
|387
|2008.10.06 16:19
|sell
|194
|0.10
|1.7539
|1.7609
|1.7469
|388
|2008.10.06 17:12
|t/p
|194
|0.10
|1.7469
|1.7609
|1.7469
|70.00
|10128.97
|389
|2008.10.06 17:12
|sell
|195
|0.10
|1.7465
|1.7535
|1.7395
|390
|2008.10.06 17:19
|t/p
|195
|0.10
|1.7395
|1.7535
|1.7395
|70.00
|10198.97
|391
|2008.10.06 17:19
|sell
|196
|0.10
|1.7391
|1.7461
|1.7321
|392
|2008.10.06 22:49
|s/l
|196
|0.10
|1.7461
|1.7461
|1.7321
|-70.00
|10128.97
|393
|2008.10.06 22:49
|sell
|197
|0.10
|1.7457
|1.7527
|1.7387
|394
|2008.10.07 06:46
|s/l
|197
|0.10
|1.7527
|1.7527
|1.7387
|-70.82
|10058.15
|395
|2008.10.07 06:46
|buy
|198
|0.10
|1.7528
|1.7458
|1.7598
|396
|2008.10.07 06:52
|s/l
|198
|0.10
|1.7458
|1.7458
|1.7598
|-70.00
|9988.15
|397
|2008.10.07 06:52
|buy
|199
|0.10
|1.7461
|1.7391
|1.7531
|398
|2008.10.07 06:56
|t/p
|199
|0.10
|1.7531
|1.7391
|1.7531
|70.00
|10058.15
|399
|2008.10.07 06:56
|buy
|200
|0.10
|1.7535
|1.7465
|1.7605
|400
|2008.10.07 07:12
|t/p
|200
|0.10
|1.7605
|1.7465
|1.7605
|70.00
|10128.15
|401
|2008.10.07 07:12
|sell
|201
|0.10
|1.7605
|1.7675
|1.7535
|402
|2008.10.07 07:53
|t/p
|201
|0.10
|1.7535
|1.7675
|1.7535
|70.00
|10198.15
|403
|2008.10.07 07:53
|sell
|202
|0.10
|1.7531
|1.7601
|1.7461
|404
|2008.10.07 10:58
|t/p
|202
|0.10
|1.7461
|1.7601
|1.7461
|70.00
|10268.15
|405
|2008.10.07 10:58
|sell
|203
|0.10
|1.7457
|1.7527
|1.7387
|406
|2008.10.07 11:11
|t/p
|203
|0.10
|1.7387
|1.7527
|1.7387
|70.00
|10338.15
|407
|2008.10.07 11:11
|sell
|204
|0.10
|1.7383
|1.7453
|1.7313
|408
|2008.10.07 14:15
|s/l
|204
|0.10
|1.7453
|1.7453
|1.7313
|-70.00
|10268.15
|409
|2008.10.07 14:15
|sell
|205
|0.10
|1.7449
|1.7519
|1.7379
|410
|2008.10.07 14:57
|s/l
|205
|0.10
|1.7519
|1.7519
|1.7379
|-70.00
|10198.15
|411
|2008.10.07 14:57
|sell
|206
|0.10
|1.7515
|1.7585
|1.7445
|412
|2008.10.07 16:14
|s/l
|206
|0.10
|1.7585
|1.7585
|1.7445
|-70.00
|10128.15
|413
|2008.10.07 16:14
|sell
|207
|0.10
|1.7581
|1.7651
|1.7511
|414
|2008.10.07 16:33
|s/l
|207
|0.10
|1.7651
|1.7651
|1.7511
|-70.00
|10058.15
|415
|2008.10.07 16:33
|sell
|208
|0.10
|1.7647
|1.7717
|1.7577
|416
|2008.10.07 16:50
|t/p
|208
|0.10
|1.7577
|1.7717
|1.7577
|70.00
|10128.15
|417
|2008.10.07 16:50
|sell
|209
|0.10
|1.7573
|1.7643
|1.7503
|418
|2008.10.07 19:43
|t/p
|209
|0.10
|1.7503
|1.7643
|1.7503
|70.00
|10198.15
|419
|2008.10.07 19:43
|sell
|210
|0.10
|1.7499
|1.7569
|1.7429
|420
|2008.10.08 02:28
|t/p
|210
|0.10
|1.7429
|1.7569
|1.7429
|69.18
|10267.33
|421
|2008.10.08 02:28
|buy
|211
|0.10
|1.7429
|1.7359
|1.7499
|422
|2008.10.08 04:12
|t/p
|211
|0.10
|1.7499
|1.7359
|1.7499
|70.00
|10337.33
|423
|2008.10.08 04:12
|sell
|212
|0.10
|1.7499
|1.7569
|1.7429
|424
|2008.10.08 07:31
|s/l
|212
|0.10
|1.7569
|1.7569
|1.7429
|-70.00
|10267.33
|425
|2008.10.08 07:31
|sell
|213
|0.10
|1.7565
|1.7635
|1.7495
|426
|2008.10.08 08:11
|t/p
|213
|0.10
|1.7495
|1.7635
|1.7495
|70.00
|10337.33
|427
|2008.10.08 08:11
|sell
|214
|0.10
|1.7491
|1.7561
|1.7421
|428
|2008.10.08 09:43
|s/l
|214
|0.10
|1.7561
|1.7561
|1.7421
|-70.00
|10267.33
|429
|2008.10.08 09:43
|buy
|215
|0.10
|1.7561
|1.7491
|1.7631
|430
|2008.10.08 10:11
|t/p
|215
|0.10
|1.7631
|1.7491
|1.7631
|70.00
|10337.33
|431
|2008.10.08 10:11
|sell
|216
|0.10
|1.7631
|1.7701
|1.7561
|432
|2008.10.08 10:29
|t/p
|216
|0.10
|1.7561
|1.7701
|1.7561
|70.00
|10407.33
|433
|2008.10.08 10:29
|sell
|217
|0.10
|1.7557
|1.7627
|1.7487
|434
|2008.10.08 12:28
|t/p
|217
|0.10
|1.7487
|1.7627
|1.7487
|70.00
|10477.33
|435
|2008.10.08 12:28
|sell
|218
|0.10
|1.7483
|1.7553
|1.7413
|436
|2008.10.08 12:48
|t/p
|218
|0.10
|1.7413
|1.7553
|1.7413
|70.00
|10547.33
|437
|2008.10.08 12:48
|buy
|219
|0.10
|1.7413
|1.7343
|1.7483
|438
|2008.10.08 14:05
|t/p
|219
|0.10
|1.7483
|1.7343
|1.7483
|70.00
|10617.33
|439
|2008.10.08 14:05
|buy
|220
|0.10
|1.7487
|1.7417
|1.7557
|440
|2008.10.08 15:12
|t/p
|220
|0.10
|1.7557
|1.7417
|1.7557
|70.00
|10687.33
|441
|2008.10.08 15:12
|sell
|221
|0.10
|1.7557
|1.7627
|1.7487
|442
|2008.10.08 15:47
|t/p
|221
|0.10
|1.7487
|1.7627
|1.7487
|70.00
|10757.33
|443
|2008.10.08 15:47
|sell
|222
|0.10
|1.7483
|1.7553
|1.7413
|444
|2008.10.08 16:05
|t/p
|222
|0.10
|1.7413
|1.7553
|1.7413
|70.00
|10827.33
|445
|2008.10.08 16:05
|sell
|223
|0.10
|1.7409
|1.7479
|1.7339
|446
|2008.10.08 17:48
|t/p
|223
|0.10
|1.7339
|1.7479
|1.7339
|70.00
|10897.33
|447
|2008.10.08 17:48
|buy
|224
|0.10
|1.7339
|1.7269
|1.7409
|448
|2008.10.08 19:28
|s/l
|224
|0.10
|1.7269
|1.7269
|1.7409
|-70.00
|10827.33
|449
|2008.10.08 19:28
|sell
|225
|0.10
|1.7269
|1.7339
|1.7199
|450
|2008.10.09 04:00
|t/p
|225
|0.10
|1.7199
|1.7339
|1.7199
|67.54
|10894.87
|451
|2008.10.09 04:00
|sell
|226
|0.10
|1.7195
|1.7265
|1.7125
|452
|2008.10.09 05:21
|s/l
|226
|0.10
|1.7265
|1.7265
|1.7125
|-70.00
|10824.87
|453
|2008.10.09 05:21
|sell
|227
|0.10
|1.7261
|1.7331
|1.7191
|454
|2008.10.09 11:20
|s/l
|227
|0.10
|1.7331
|1.7331
|1.7191
|-70.00
|10754.87
|455
|2008.10.09 11:20
|buy
|228
|0.10
|1.7331
|1.7261
|1.7401
|456
|2008.10.09 14:05
|s/l
|228
|0.10
|1.7261
|1.7261
|1.7401
|-70.00
|10684.87
|457
|2008.10.09 14:05
|sell
|229
|0.10
|1.7261
|1.7331
|1.7191
|458
|2008.10.09 14:32
|s/l
|229
|0.10
|1.7331
|1.7331
|1.7191
|-70.00
|10614.87
|459
|2008.10.09 14:32
|buy
|230
|0.10
|1.7331
|1.7261
|1.7401
|460
|2008.10.09 17:27
|s/l
|230
|0.10
|1.7261
|1.7261
|1.7401
|-70.00
|10544.87
|461
|2008.10.09 17:27
|sell
|231
|0.10
|1.7261
|1.7331
|1.7191
|462
|2008.10.09 18:30
|t/p
|231
|0.10
|1.7191
|1.7331
|1.7191
|70.00
|10614.87
|463
|2008.10.09 18:30
|buy
|232
|0.10
|1.7191
|1.7121
|1.7261
|464
|2008.10.09 22:47
|s/l
|232
|0.10
|1.7121
|1.7121
|1.7261
|-70.00
|10544.87
|465
|2008.10.09 22:47
|buy
|233
|0.10
|1.7125
|1.7055
|1.7195
|466
|2008.10.10 02:30
|s/l
|233
|0.10
|1.7055
|1.7055
|1.7195
|-69.56
|10475.31
|467
|2008.10.10 02:30
|sell
|234
|0.10
|1.7055
|1.7125
|1.6985
|468
|2008.10.10 06:59
|t/p
|234
|0.10
|1.6985
|1.7125
|1.6985
|70.00
|10545.31
|469
|2008.10.10 06:59
|sell
|235
|0.10
|1.6981
|1.7051
|1.6911
|470
|2008.10.10 07:20
|t/p
|235
|0.10
|1.6911
|1.7051
|1.6911
|70.00
|10615.31
|471
|2008.10.10 07:20
|sell
|236
|0.10
|1.6907
|1.6977
|1.6837
|472
|2008.10.10 07:52
|t/p
|236
|0.10
|1.6837
|1.6977
|1.6837
|70.00
|10685.31
|473
|2008.10.10 07:52
|sell
|237
|0.10
|1.6832
|1.6902
|1.6762
|474
|2008.10.10 09:33
|s/l
|237
|0.10
|1.6902
|1.6902
|1.6762
|-70.00
|10615.31
|475
|2008.10.10 09:33
|sell
|238
|0.10
|1.6898
|1.6968
|1.6828
|476
|2008.10.10 13:25
|s/l
|238
|0.10
|1.6968
|1.6968
|1.6828
|-70.00
|10545.31
|477
|2008.10.10 13:25
|sell
|239
|0.10
|1.6964
|1.7034
|1.6894
|478
|2008.10.10 15:10
|s/l
|239
|0.10
|1.7034
|1.7034
|1.6894
|-70.00
|10475.31
|479
|2008.10.10 15:10
|buy
|240
|0.10
|1.7034
|1.6964
|1.7104
|480
|2008.10.10 17:08
|t/p
|240
|0.10
|1.7104
|1.6964
|1.7104
|70.00
|10545.31
|481
|2008.10.10 17:08
|buy
|241
|0.10
|1.7109
|1.7039
|1.7179
|482
|2008.10.10 17:57
|s/l
|241
|0.10
|1.7039
|1.7039
|1.7179
|-70.00
|10475.31
|483
|2008.10.10 17:57
|sell
|242
|0.10
|1.7039
|1.7109
|1.6969
|484
|2008.10.10 18:13
|t/p
|242
|0.10
|1.6969
|1.7109
|1.6969
|70.00
|10545.31
|485
|2008.10.10 18:13
|sell
|243
|0.10
|1.6965
|1.7035
|1.6895
|486
|2008.10.10 18:23
|s/l
|243
|0.10
|1.7035
|1.7035
|1.6895
|-70.00
|10475.31
|487
|2008.10.10 18:23
|sell
|244
|0.10
|1.7031
|1.7101
|1.6961
|488
|2008.10.10 20:37
|t/p
|244
|0.10
|1.6961
|1.7101
|1.6961
|70.00
|10545.31
|489
|2008.10.10 20:37
|sell
|245
|0.10
|1.6957
|1.7027
|1.6887
|490
|2008.10.10 21:27
|t/p
|245
|0.10
|1.6887
|1.7027
|1.6887
|70.00
|10615.31
|491
|2008.10.10 21:27
|sell
|246
|0.10
|1.6883
|1.6953
|1.6813
|492
|2008.10.10 22:11
|s/l
|246
|0.10
|1.6953
|1.6953
|1.6813
|-70.00
|10545.31
|493
|2008.10.10 22:11
|sell
|247
|0.10
|1.6949
|1.7019
|1.6879
|494
|2008.10.10 22:28
|s/l
|247
|0.10
|1.7019
|1.7019
|1.6879
|-70.00
|10475.31
|495
|2008.10.10 22:28
|sell
|248
|0.10
|1.7015
|1.7085
|1.6945
|496
|2008.10.10 22:36
|s/l
|248
|0.10
|1.7085
|1.7085
|1.6945
|-70.00
|10405.31
|497
|2008.10.10 22:36
|sell
|249
|0.10
|1.7081
|1.7151
|1.7011
|498
|2008.10.10 22:40
|t/p
|249
|0.10
|1.7011
|1.7151
|1.7011
|70.00
|10475.31
|499
|2008.10.10 22:40
|sell
|250
|0.10
|1.7005
|1.7075
|1.6935
|500
|2008.10.10 22:40
|t/p
|250
|0.10
|1.6935
|1.7075
|1.6935
|70.00
|10545.31
|501
|2008.10.10 22:41
|sell
|251
|0.10
|1.6986
|1.7056
|1.6916
|502
|2008.10.10 22:42
|s/l
|251
|0.10
|1.7056
|1.7056
|1.6916
|-70.00
|10475.31
|503
|2008.10.10 22:42
|sell
|252
|0.10
|1.7052
|1.7122
|1.6982
|504
|2008.10.13 00:00
|s/l
|252
|0.10
|1.7122
|1.7122
|1.6982
|-70.82
|10404.49
|505
|2008.10.13 00:00
|sell
|253
|0.10
|1.7150
|1.7220
|1.7080
|506
|2008.10.13 04:14
|t/p
|253
|0.10
|1.7080
|1.7220
|1.7080
|70.00
|10474.49
|507
|2008.10.13 04:14
|sell
|254
|0.10
|1.7076
|1.7146
|1.7006
|508
|2008.10.13 05:47
|t/p
|254
|0.10
|1.7006
|1.7146
|1.7006
|70.00
|10544.49
|509
|2008.10.13 05:47
|sell
|255
|0.10
|1.7002
|1.7072
|1.6932
|510
|2008.10.13 05:49
|t/p
|255
|0.10
|1.6932
|1.7072
|1.6932
|70.00
|10614.49
|511
|2008.10.13 05:49
|sell
|256
|0.10
|1.6927
|1.6997
|1.6857
|512
|2008.10.13 05:49
|t/p
|256
|0.10
|1.6857
|1.6997
|1.6857
|70.00
|10684.49
|513
|2008.10.13 05:50
|sell
|257
|0.10
|1.6950
|1.7020
|1.6880
|514
|2008.10.13 06:10
|s/l
|257
|0.10
|1.7020
|1.7020
|1.6880
|-70.00
|10614.49
|515
|2008.10.13 06:10
|sell
|258
|0.10
|1.7016
|1.7086
|1.6946
|516
|2008.10.13 08:40
|s/l
|258
|0.10
|1.7086
|1.7086
|1.6946
|-70.00
|10544.49
|517
|2008.10.13 08:40
|sell
|259
|0.10
|1.7082
|1.7152
|1.7012
|518
|2008.10.13 09:14
|s/l
|259
|0.10
|1.7152
|1.7152
|1.7012
|-70.00
|10474.49
|519
|2008.10.13 09:14
|sell
|260
|0.10
|1.7148
|1.7218
|1.7078
|520
|2008.10.13 09:38
|s/l
|260
|0.10
|1.7218
|1.7218
|1.7078
|-70.00
|10404.49
|521
|2008.10.13 09:38
|sell
|261
|0.10
|1.7214
|1.7284
|1.7144
|522
|2008.10.13 10:08
|t/p
|261
|0.10
|1.7144
|1.7284
|1.7144
|70.00
|10474.49
|523
|2008.10.13 10:08
|sell
|262
|0.10
|1.7140
|1.7210
|1.7070
|524
|2008.10.13 12:25
|s/l
|262
|0.10
|1.7210
|1.7210
|1.7070
|-70.00
|10404.49
|525
|2008.10.13 12:25
|sell
|263
|0.10
|1.7206
|1.7276
|1.7136
|526
|2008.10.13 13:53
|s/l
|263
|0.10
|1.7276
|1.7276
|1.7136
|-70.00
|10334.49
|527
|2008.10.13 13:53
|sell
|264
|0.10
|1.7272
|1.7342
|1.7202
|528
|2008.10.13 15:05
|s/l
|264
|0.10
|1.7342
|1.7342
|1.7202
|-70.00
|10264.49
|529
|2008.10.13 15:05
|sell
|265
|0.10
|1.7338
|1.7408
|1.7268
|530
|2008.10.13 16:35
|s/l
|265
|0.10
|1.7408
|1.7408
|1.7268
|-70.00
|10194.49
|531
|2008.10.13 16:35
|sell
|266
|0.10
|1.7404
|1.7474
|1.7334
|532
|2008.10.13 19:15
|t/p
|266
|0.10
|1.7334
|1.7474
|1.7334
|70.00
|10264.49
|533
|2008.10.13 19:15
|sell
|267
|0.10
|1.7330
|1.7400
|1.7260
|534
|2008.10.14 00:29
|s/l
|267
|0.10
|1.7400
|1.7400
|1.7260
|-70.82
|10193.67
|535
|2008.10.14 00:29
|sell
|268
|0.10
|1.7396
|1.7466
|1.7326
|536
|2008.10.14 03:16
|s/l
|268
|0.10
|1.7466
|1.7466
|1.7326
|-70.00
|10123.67
|537
|2008.10.14 03:16
|sell
|269
|0.10
|1.7462
|1.7532
|1.7392
|538
|2008.10.14 06:58
|s/l
|269
|0.10
|1.7532
|1.7532
|1.7392
|-70.00
|10053.67
|539
|2008.10.14 06:58
|sell
|270
|0.10
|1.7528
|1.7598
|1.7458
|540
|2008.10.14 09:39
|t/p
|270
|0.10
|1.7458
|1.7598
|1.7458
|70.00
|10123.67
|541
|2008.10.14 09:39
|sell
|271
|0.10
|1.7454
|1.7524
|1.7384
|542
|2008.10.14 11:04
|s/l
|271
|0.10
|1.7524
|1.7524
|1.7384
|-70.00
|10053.67
|543
|2008.10.14 11:04
|sell
|272
|0.10
|1.7520
|1.7590
|1.7450
|544
|2008.10.14 13:26
|s/l
|272
|0.10
|1.7590
|1.7590
|1.7450
|-70.00
|9983.67
|545
|2008.10.14 13:26
|sell
|273
|0.10
|1.7586
|1.7656
|1.7516
|546
|2008.10.14 16:12
|t/p
|273
|0.10
|1.7516
|1.7656
|1.7516
|70.00
|10053.67
|547
|2008.10.14 16:12
|sell
|274
|0.10
|1.7512
|1.7582
|1.7442
|548
|2008.10.14 20:07
|t/p
|274
|0.10
|1.7442
|1.7582
|1.7442
|70.00
|10123.67
|549
|2008.10.14 20:07
|sell
|275
|0.10
|1.7438
|1.7508
|1.7368
|550
|2008.10.15 12:38
|s/l
|275
|0.10
|1.7508
|1.7508
|1.7368
|-70.82
|10052.85
|551
|2008.10.15 12:38
|sell
|276
|0.10
|1.7504
|1.7574
|1.7434
|552
|2008.10.15 13:35
|s/l
|276
|0.10
|1.7574
|1.7574
|1.7434
|-70.00
|9982.85
|553
|2008.10.15 13:35
|sell
|277
|0.10
|1.7570
|1.7640
|1.7500
|554
|2008.10.15 17:52
|t/p
|277
|0.10
|1.7500
|1.7640
|1.7500
|70.00
|10052.85
|555
|2008.10.15 17:52
|buy
|278
|0.10
|1.7500
|1.7430
|1.7570
|556
|2008.10.15 18:59
|s/l
|278
|0.10
|1.7430
|1.7430
|1.7570
|-70.00
|9982.85
|557
|2008.10.15 18:59
|sell
|279
|0.10
|1.7430
|1.7500
|1.7360
|558
|2008.10.15 20:10
|t/p
|279
|0.10
|1.7360
|1.7500
|1.7360
|70.00
|10052.85
|559
|2008.10.15 20:10
|buy
|280
|0.10
|1.7360
|1.7290
|1.7430
|560
|2008.10.15 22:03
|s/l
|280
|0.10
|1.7290
|1.7290
|1.7430
|-70.00
|9982.85
|561
|2008.10.15 22:03
|sell
|281
|0.10
|1.7290
|1.7360
|1.7220
|562
|2008.10.16 00:11
|t/p
|281
|0.10
|1.7220
|1.7360
|1.7220
|67.54
|10050.39
|563
|2008.10.16 00:11
|sell
|282
|0.10
|1.7216
|1.7286
|1.7146
|564
|2008.10.16 00:42
|t/p
|282
|0.10
|1.7146
|1.7286
|1.7146
|70.00
|10120.39
|565
|2008.10.16 00:42
|buy
|283
|0.10
|1.7146
|1.7076
|1.7216
|566
|2008.10.16 03:06
|t/p
|283
|0.10
|1.7216
|1.7076
|1.7216
|70.00
|10190.39
|567
|2008.10.16 03:06
|buy
|284
|0.10
|1.7220
|1.7150
|1.7290
|568
|2008.10.16 03:44
|t/p
|284
|0.10
|1.7290
|1.7150
|1.7290
|70.00
|10260.39
|569
|2008.10.16 03:44
|sell
|285
|0.10
|1.7290
|1.7360
|1.7220
|570
|2008.10.16 09:58
|t/p
|285
|0.10
|1.7220
|1.7360
|1.7220
|70.00
|10330.39
|571
|2008.10.16 09:58
|buy
|286
|0.10
|1.7220
|1.7150
|1.7290
|572
|2008.10.16 10:05
|t/p
|286
|0.10
|1.7290
|1.7150
|1.7290
|70.00
|10400.39
|573
|2008.10.16 10:05
|buy
|287
|0.10
|1.7295
|1.7225
|1.7365
|574
|2008.10.16 10:19
|s/l
|287
|0.10
|1.7225
|1.7225
|1.7365
|-70.00
|10330.39
|575
|2008.10.16 10:19
|buy
|288
|0.10
|1.7229
|1.7159
|1.7299
|576
|2008.10.16 17:20
|s/l
|288
|0.10
|1.7159
|1.7159
|1.7299
|-70.00
|10260.39
|577
|2008.10.16 17:20
|buy
|289
|0.10
|1.7163
|1.7093
|1.7233
|578
|2008.10.16 17:44
|t/p
|289
|0.10
|1.7233
|1.7093
|1.7233
|70.00
|10330.39
|579
|2008.10.16 17:44
|sell
|290
|0.10
|1.7233
|1.7303
|1.7163
|580
|2008.10.16 21:49
|s/l
|290
|0.10
|1.7303
|1.7303
|1.7163
|-70.00
|10260.39
|581
|2008.10.16 21:49
|sell
|291
|0.10
|1.7299
|1.7369
|1.7229
|582
|2008.10.17 10:06
|s/l
|291
|0.10
|1.7369
|1.7369
|1.7229
|-70.82
|10189.57
|583
|2008.10.17 10:06
|sell
|292
|0.10
|1.7365
|1.7435
|1.7295
|584
|2008.10.17 10:56
|t/p
|292
|0.10
|1.7295
|1.7435
|1.7295
|70.00
|10259.57
|585
|2008.10.17 10:56
|buy
|293
|0.10
|1.7295
|1.7225
|1.7365
|586
|2008.10.17 17:26
|s/l
|293
|0.10
|1.7225
|1.7225
|1.7365
|-70.00
|10189.57
|587
|2008.10.17 17:26
|sell
|294
|0.10
|1.7225
|1.7295
|1.7155
|588
|2008.10.17 18:12
|s/l
|294
|0.10
|1.7295
|1.7295
|1.7155
|-70.00
|10119.57
|589
|2008.10.17 18:12
|buy
|295
|0.10
|1.7295
|1.7225
|1.7365
|590
|2008.10.20 07:19
|t/p
|295
|0.10
|1.7365
|1.7225
|1.7365
|70.44
|10190.02
|591
|2008.10.20 07:19
|buy
|296
|0.10
|1.7369
|1.7299
|1.7439
|592
|2008.10.20 09:20
|t/p
|296
|0.10
|1.7439
|1.7299
|1.7439
|70.00
|10260.02
|593
|2008.10.20 09:20
|sell
|297
|0.10
|1.7439
|1.7509
|1.7369
|594
|2008.10.20 10:50
|s/l
|297
|0.10
|1.7509
|1.7509
|1.7369
|-70.00
|10190.02
|595
|2008.10.20 10:50
|buy
|298
|0.10
|1.7509
|1.7439
|1.7579
|596
|2008.10.20 13:31
|s/l
|298
|0.10
|1.7439
|1.7439
|1.7579
|-70.00
|10120.02
|597
|2008.10.20 13:31
|sell
|299
|0.10
|1.7439
|1.7509
|1.7369
|598
|2008.10.20 14:22
|t/p
|299
|0.10
|1.7369
|1.7509
|1.7369
|70.00
|10190.02
|599
|2008.10.20 14:22
|sell
|300
|0.10
|1.7365
|1.7435
|1.7295
|600
|2008.10.20 16:30
|t/p
|300
|0.10
|1.7295
|1.7435
|1.7295
|70.00
|10260.02
|601
|2008.10.20 16:30
|sell
|301
|0.10
|1.7291
|1.7361
|1.7221
|602
|2008.10.20 16:34
|t/p
|301
|0.10
|1.7221
|1.7361
|1.7221
|70.00
|10330.02
|603
|2008.10.20 16:34
|sell
|302
|0.10
|1.7217
|1.7287
|1.7147
|604
|2008.10.20 17:41
|t/p
|302
|0.10
|1.7147
|1.7287
|1.7147
|70.00
|10400.02
|605
|2008.10.20 17:41
|buy
|303
|0.10
|1.7147
|1.7077
|1.7217
|606
|2008.10.21 11:05
|s/l
|303
|0.10
|1.7077
|1.7077
|1.7217
|-69.56
|10330.46
|607
|2008.10.21 11:05
|sell
|304
|0.10
|1.7077
|1.7147
|1.7007
|608
|2008.10.21 11:39
|t/p
|304
|0.10
|1.7007
|1.7147
|1.7007
|70.00
|10400.46
|609
|2008.10.21 11:39
|sell
|305
|0.10
|1.7003
|1.7073
|1.6933
|610
|2008.10.21 12:15
|s/l
|305
|0.10
|1.7073
|1.7073
|1.6933
|-70.00
|10330.46
|611
|2008.10.21 12:15
|sell
|306
|0.10
|1.7069
|1.7139
|1.6999
|612
|2008.10.21 14:22
|t/p
|306
|0.10
|1.6999
|1.7139
|1.6999
|70.00
|10400.46
|613
|2008.10.21 14:22
|buy
|307
|0.10
|1.6999
|1.6929
|1.7069
|614
|2008.10.21 18:46
|s/l
|307
|0.10
|1.6929
|1.6929
|1.7069
|-70.00
|10330.46
|615
|2008.10.21 18:46
|sell
|308
|0.10
|1.6929
|1.6999
|1.6859
|616
|2008.10.21 18:57
|t/p
|308
|0.10
|1.6859
|1.6999
|1.6859
|70.00
|10400.46
|617
|2008.10.21 18:57
|buy
|309
|0.10
|1.6859
|1.6789
|1.6929
|618
|2008.10.21 21:19
|t/p
|309
|0.10
|1.6929
|1.6789
|1.6929
|70.00
|10470.46
|619
|2008.10.21 21:19
|buy
|310
|0.10
|1.6933
|1.6863
|1.7003
|620
|2008.10.21 22:13
|s/l
|310
|0.10
|1.6863
|1.6863
|1.7003
|-70.00
|10400.46
|621
|2008.10.21 22:13
|sell
|311
|0.10
|1.6863
|1.6933
|1.6793
|622
|2008.10.21 22:29
|t/p
|311
|0.10
|1.6793
|1.6933
|1.6793
|70.00
|10470.46
|623
|2008.10.21 22:29
|buy
|312
|0.10
|1.6793
|1.6723
|1.6863
|624
|2008.10.21 22:41
|s/l
|312
|0.10
|1.6723
|1.6723
|1.6863
|-70.00
|10400.46
|625
|2008.10.21 22:41
|buy
|313
|0.10
|1.6727
|1.6657
|1.6797
|626
|2008.10.21 23:04
|s/l
|313
|0.10
|1.6657
|1.6657
|1.6797
|-70.00
|10330.46
|627
|2008.10.21 23:04
|buy
|314
|0.10
|1.6661
|1.6591
|1.6731
|628
|2008.10.21 23:29
|t/p
|314
|0.10
|1.6731
|1.6591
|1.6731
|70.00
|10400.46
|629
|2008.10.21 23:29
|sell
|315
|0.10
|1.6731
|1.6801
|1.6661
|630
|2008.10.22 02:02
|t/p
|315
|0.10
|1.6661
|1.6801
|1.6661
|69.18
|10469.64
|631
|2008.10.22 02:02
|buy
|316
|0.10
|1.6661
|1.6591
|1.6731
|632
|2008.10.22 02:42
|s/l
|316
|0.10
|1.6591
|1.6591
|1.6731
|-70.00
|10399.64
|633
|2008.10.22 02:42
|buy
|317
|0.10
|1.6595
|1.6525
|1.6665
|634
|2008.10.22 02:51
|s/l
|317
|0.10
|1.6525
|1.6525
|1.6665
|-70.00
|10329.64
|635
|2008.10.22 02:51
|buy
|318
|0.10
|1.6529
|1.6459
|1.6599
|636
|2008.10.22 06:30
|s/l
|318
|0.10
|1.6459
|1.6459
|1.6599
|-70.00
|10259.64
|637
|2008.10.22 06:30
|buy
|319
|0.10
|1.6463
|1.6393
|1.6533
|638
|2008.10.22 06:43
|s/l
|319
|0.10
|1.6393
|1.6393
|1.6533
|-70.00
|10189.64
|639
|2008.10.22 06:43
|buy
|320
|0.10
|1.6397
|1.6327
|1.6467
|640
|2008.10.22 07:17
|s/l
|320
|0.10
|1.6327
|1.6327
|1.6467
|-70.00
|10119.64
|641
|2008.10.22 07:17
|buy
|321
|0.10
|1.6331
|1.6261
|1.6401
|642
|2008.10.22 07:29
|s/l
|321
|0.10
|1.6261
|1.6261
|1.6401
|-70.00
|10049.64
|643
|2008.10.22 07:29
|sell
|322
|0.10
|1.6261
|1.6331
|1.6191
|644
|2008.10.22 09:38
|s/l
|322
|0.10
|1.6331
|1.6331
|1.6191
|-70.00
|9979.64
|645
|2008.10.22 09:38
|buy
|323
|0.10
|1.6331
|1.6261
|1.6401
|646
|2008.10.22 10:07
|t/p
|323
|0.10
|1.6401
|1.6261
|1.6401
|70.00
|10049.64
|647
|2008.10.22 10:07
|buy
|324
|0.10
|1.6405
|1.6335
|1.6475
|648
|2008.10.22 10:27
|s/l
|324
|0.10
|1.6335
|1.6335
|1.6475
|-70.00
|9979.64
|649
|2008.10.22 10:27
|sell
|325
|0.10
|1.6335
|1.6405
|1.6265
|650
|2008.10.22 10:37
|t/p
|325
|0.10
|1.6265
|1.6405
|1.6265
|70.00
|10049.64
|651
|2008.10.22 10:37
|sell
|326
|0.10
|1.6261
|1.6331
|1.6191
|652
|2008.10.22 11:33
|s/l
|326
|0.10
|1.6331
|1.6331
|1.6191
|-70.00
|9979.64
|653
|2008.10.22 11:33
|sell
|327
|0.10
|1.6327
|1.6397
|1.6257
|654
|2008.10.22 11:49
|s/l
|327
|0.10
|1.6397
|1.6397
|1.6257
|-70.00
|9909.64
|655
|2008.10.22 11:49
|sell
|328
|0.10
|1.6393
|1.6463
|1.6323
|656
|2008.10.22 14:10
|t/p
|328
|0.10
|1.6323
|1.6463
|1.6323
|70.00
|9979.64
|657
|2008.10.22 14:10
|sell
|329
|0.10
|1.6319
|1.6389
|1.6249
|658
|2008.10.22 14:26
|s/l
|329
|0.10
|1.6389
|1.6389
|1.6249
|-70.00
|9909.64
|659
|2008.10.22 14:26
|sell
|330
|0.10
|1.6385
|1.6455
|1.6315
|660
|2008.10.22 15:07
|t/p
|330
|0.10
|1.6315
|1.6455
|1.6315
|70.00
|9979.64
|661
|2008.10.22 15:07
|sell
|331
|0.10
|1.6311
|1.6381
|1.6241
|662
|2008.10.22 15:24
|s/l
|331
|0.10
|1.6381
|1.6381
|1.6241
|-70.00
|9909.64
|663
|2008.10.22 15:24
|sell
|332
|0.10
|1.6377
|1.6447
|1.6307
|664
|2008.10.22 16:27
|s/l
|332
|0.10
|1.6447
|1.6447
|1.6307
|-70.00
|9839.64
|665
|2008.10.22 16:27
|sell
|333
|0.10
|1.6443
|1.6513
|1.6373
|666
|2008.10.22 16:53
|t/p
|333
|0.10
|1.6373
|1.6513
|1.6373
|70.00
|9909.64
|667
|2008.10.22 16:53
|sell
|334
|0.10
|1.6369
|1.6439
|1.6299
|668
|2008.10.22 18:25
|t/p
|334
|0.10
|1.6299
|1.6439
|1.6299
|70.00
|9979.64
|669
|2008.10.22 18:25
|sell
|335
|0.10
|1.6295
|1.6365
|1.6225
|670
|2008.10.22 18:35
|t/p
|335
|0.10
|1.6225
|1.6365
|1.6225
|70.00
|10049.64
|671
|2008.10.22 18:35
|sell
|336
|0.10
|1.6221
|1.6291
|1.6151
|672
|2008.10.22 18:37
|t/p
|336
|0.10
|1.6151
|1.6291
|1.6151
|70.00
|10119.64
|673
|2008.10.22 18:37
|sell
|337
|0.10
|1.6147
|1.6217
|1.6077
|674
|2008.10.22 19:17
|s/l
|337
|0.10
|1.6217
|1.6217
|1.6077
|-70.00
|10049.64
|675
|2008.10.22 19:17
|sell
|338
|0.10
|1.6213
|1.6283
|1.6143
|676
|2008.10.22 19:57
|s/l
|338
|0.10
|1.6283
|1.6283
|1.6143
|-70.00
|9979.64
|677
|2008.10.22 19:57
|sell
|339
|0.10
|1.6279
|1.6349
|1.6209
|678
|2008.10.23 00:59
|t/p
|339
|0.10
|1.6209
|1.6349
|1.6209
|67.54
|10047.18
|679
|2008.10.23 00:59
|sell
|340
|0.10
|1.6205
|1.6275
|1.6135
|680
|2008.10.23 03:09
|s/l
|340
|0.10
|1.6275
|1.6275
|1.6135
|-70.00
|9977.18
|681
|2008.10.23 03:09
|sell
|341
|0.10
|1.6271
|1.6341
|1.6201
|682
|2008.10.23 06:20
|t/p
|341
|0.10
|1.6201
|1.6341
|1.6201
|70.00
|10047.18
|683
|2008.10.23 06:20
|sell
|342
|0.10
|1.6197
|1.6267
|1.6127
|684
|2008.10.23 07:47
|s/l
|342
|0.10
|1.6267
|1.6267
|1.6127
|-70.00
|9977.18
|685
|2008.10.23 07:47
|sell
|343
|0.10
|1.6263
|1.6333
|1.6193
|686
|2008.10.23 09:32
|s/l
|343
|0.10
|1.6333
|1.6333
|1.6193
|-70.00
|9907.18
|687
|2008.10.23 09:32
|sell
|344
|0.10
|1.6329
|1.6399
|1.6259
|688
|2008.10.23 12:07
|t/p
|344
|0.10
|1.6259
|1.6399
|1.6259
|70.00
|9977.18
|689
|2008.10.23 12:07
|sell
|345
|0.10
|1.6255
|1.6325
|1.6185
|690
|2008.10.23 14:52
|t/p
|345
|0.10
|1.6185
|1.6325
|1.6185
|70.00
|10047.18
|691
|2008.10.23 14:52
|sell
|346
|0.10
|1.6181
|1.6251
|1.6111
|692
|2008.10.23 15:25
|t/p
|346
|0.10
|1.6111
|1.6251
|1.6111
|70.00
|10117.18
|693
|2008.10.23 15:25
|sell
|347
|0.10
|1.6107
|1.6177
|1.6037
|694
|2008.10.23 17:44
|s/l
|347
|0.10
|1.6177
|1.6177
|1.6037
|-70.00
|10047.18
|695
|2008.10.23 17:44
|sell
|348
|0.10
|1.6173
|1.6243
|1.6103
|696
|2008.10.23 19:10
|t/p
|348
|0.10
|1.6103
|1.6243
|1.6103
|70.00
|10117.18
|697
|2008.10.23 19:10
|sell
|349
|0.10
|1.6099
|1.6169
|1.6029
|698
|2008.10.23 21:27
|s/l
|349
|0.10
|1.6169
|1.6169
|1.6029
|-70.00
|10047.18
|699
|2008.10.23 21:27
|sell
|350
|0.10
|1.6165
|1.6235
|1.6095
|700
|2008.10.23 23:21
|s/l
|350
|0.10
|1.6235
|1.6235
|1.6095
|-70.00
|9977.18
|701
|2008.10.23 23:21
|buy
|351
|0.10
|1.6235
|1.6165
|1.6305
|702
|2008.10.24 00:13
|t/p
|351
|0.10
|1.6305
|1.6165
|1.6305
|70.44
|10047.62
|703
|2008.10.24 00:13
|sell
|352
|0.10
|1.6305
|1.6375
|1.6235
|704
|2008.10.24 01:32
|t/p
|352
|0.10
|1.6235
|1.6375
|1.6235
|70.00
|10117.62
|705
|2008.10.24 01:32
|sell
|353
|0.10
|1.6231
|1.6301
|1.6161
|706
|2008.10.24 01:43
|t/p
|353
|0.10
|1.6161
|1.6301
|1.6161
|70.00
|10187.62
|707
|2008.10.24 01:43
|sell
|354
|0.10
|1.6157
|1.6227
|1.6087
|708
|2008.10.24 01:51
|s/l
|354
|0.10
|1.6227
|1.6227
|1.6087
|-70.00
|10117.62
|709
|2008.10.24 01:51
|sell
|355
|0.10
|1.6223
|1.6293
|1.6153
|710
|2008.10.24 03:15
|t/p
|355
|0.10
|1.6153
|1.6293
|1.6153
|70.00
|10187.62
|711
|2008.10.24 03:15
|sell
|356
|0.10
|1.6149
|1.6219
|1.6079
|712
|2008.10.24 05:01
|t/p
|356
|0.10
|1.6079
|1.6219
|1.6079
|70.00
|10257.62
|713
|2008.10.24 05:01
|sell
|357
|0.10
|1.6075
|1.6145
|1.6005
|714
|2008.10.24 08:56
|t/p
|357
|0.10
|1.6005
|1.6145
|1.6005
|70.00
|10327.62
|715
|2008.10.24 08:56
|sell
|358
|0.10
|1.6000
|1.6070
|1.5930
|716
|2008.10.24 09:30
|t/p
|358
|0.10
|1.5930
|1.6070
|1.5930
|70.00
|10397.62
|717
|2008.10.24 09:30
|sell
|359
|0.10
|1.5926
|1.5996
|1.5856
|718
|2008.10.24 09:54
|t/p
|359
|0.10
|1.5856
|1.5996
|1.5856
|70.00
|10467.62
|719
|2008.10.24 09:54
|sell
|360
|0.10
|1.5851
|1.5921
|1.5781
|720
|2008.10.24 10:10
|s/l
|360
|0.10
|1.5921
|1.5921
|1.5781
|-70.00
|10397.62
|721
|2008.10.24 10:10
|sell
|361
|0.10
|1.5917
|1.5987
|1.5847
|722
|2008.10.24 10:37
|t/p
|361
|0.10
|1.5847
|1.5987
|1.5847
|70.00
|10467.62
|723
|2008.10.24 10:37
|sell
|362
|0.10
|1.5843
|1.5913
|1.5773
|724
|2008.10.24 11:14
|t/p
|362
|0.10
|1.5773
|1.5913
|1.5773
|70.00
|10537.62
|725
|2008.10.24 11:14
|sell
|363
|0.10
|1.5768
|1.5838
|1.5698
|726
|2008.10.24 11:26
|t/p
|363
|0.10
|1.5698
|1.5838
|1.5698
|70.00
|10607.62
|727
|2008.10.24 11:26
|sell
|364
|0.10
|1.5694
|1.5764
|1.5624
|728
|2008.10.24 11:30
|t/p
|364
|0.10
|1.5624
|1.5764
|1.5624
|70.00
|10677.62
|729
|2008.10.24 11:30
|sell
|365
|0.10
|1.5620
|1.5690
|1.5550
|730
|2008.10.24 11:48
|t/p
|365
|0.10
|1.5550
|1.5690
|1.5550
|70.00
|10747.62
|731
|2008.10.24 11:48
|sell
|366
|0.10
|1.5546
|1.5616
|1.5476
|732
|2008.10.24 12:02
|t/p
|366
|0.10
|1.5476
|1.5616
|1.5476
|70.00
|10817.62
|733
|2008.10.24 12:02
|sell
|367
|0.10
|1.5472
|1.5542
|1.5402
|734
|2008.10.24 12:32
|t/p
|367
|0.10
|1.5402
|1.5542
|1.5402
|70.00
|10887.62
|735
|2008.10.24 12:32
|sell
|368
|0.10
|1.5398
|1.5468
|1.5328
|736
|2008.10.24 12:33
|t/p
|368
|0.10
|1.5328
|1.5468
|1.5328
|70.00
|10957.62
|737
|2008.10.24 12:33
|sell
|369
|0.10
|1.5324
|1.5394
|1.5254
|738
|2008.10.24 12:49
|s/l
|369
|0.10
|1.5394
|1.5394
|1.5254
|-70.00
|10887.62
|739
|2008.10.24 12:49
|sell
|370
|0.10
|1.5390
|1.5460
|1.5320
|740
|2008.10.24 12:54
|s/l
|370
|0.10
|1.5460
|1.5460
|1.5320
|-70.00
|10817.62
|741
|2008.10.24 12:54
|sell
|371
|0.10
|1.5456
|1.5526
|1.5386
|742
|2008.10.24 13:17
|s/l
|371
|0.10
|1.5526
|1.5526
|1.5386
|-70.00
|10747.62
|743
|2008.10.24 13:17
|sell
|372
|0.10
|1.5522
|1.5592
|1.5452
|744
|2008.10.24 13:26
|s/l
|372
|0.10
|1.5592
|1.5592
|1.5452
|-70.00
|10677.62
|745
|2008.10.24 13:26
|sell
|373
|0.10
|1.5588
|1.5658
|1.5518
|746
|2008.10.24 13:38
|t/p
|373
|0.10
|1.5518
|1.5658
|1.5518
|70.00
|10747.62
|747
|2008.10.24 13:38
|sell
|374
|0.10
|1.5514
|1.5584
|1.5444
|748
|2008.10.24 13:52
|s/l
|374
|0.10
|1.5584
|1.5584
|1.5444
|-70.00
|10677.62
|749
|2008.10.24 13:52
|sell
|375
|0.10
|1.5582
|1.5652
|1.5512
|750
|2008.10.24 14:05
|t/p
|375
|0.10
|1.5512
|1.5652
|1.5512
|70.00
|10747.62
|751
|2008.10.24 14:05
|sell
|376
|0.10
|1.5507
|1.5577
|1.5437
|752
|2008.10.24 14:08
|t/p
|376
|0.10
|1.5437
|1.5577
|1.5437
|70.00
|10817.62
|753
|2008.10.24 14:08
|sell
|377
|0.10
|1.5432
|1.5502
|1.5362
|754
|2008.10.24 14:28
|s/l
|377
|0.10
|1.5502
|1.5502
|1.5362
|-70.00
|10747.62
|755
|2008.10.24 14:28
|sell
|378
|0.10
|1.5498
|1.5568
|1.5428
|756
|2008.10.24 14:44
|s/l
|378
|0.10
|1.5568
|1.5568
|1.5428
|-70.00
|10677.62
|757
|2008.10.24 14:44
|sell
|379
|0.10
|1.5564
|1.5634
|1.5494
|758
|2008.10.24 15:02
|s/l
|379
|0.10
|1.5634
|1.5634
|1.5494
|-70.00
|10607.62
|759
|2008.10.24 15:02
|sell
|380
|0.10
|1.5630
|1.5700
|1.5560
|760
|2008.10.24 15:48
|t/p
|380
|0.10
|1.5560
|1.5700
|1.5560
|70.00
|10677.62
|761
|2008.10.24 15:48
|sell
|381
|0.10
|1.5556
|1.5626
|1.5486
|762
|2008.10.24 15:57
|s/l
|381
|0.10
|1.5626
|1.5626
|1.5486
|-70.00
|10607.62
|763
|2008.10.24 15:57
|sell
|382
|0.10
|1.5622
|1.5692
|1.5552
|764
|2008.10.24 16:45
|s/l
|382
|0.10
|1.5692
|1.5692
|1.5552
|-70.00
|10537.62
|765
|2008.10.24 16:45
|sell
|383
|0.10
|1.5689
|1.5759
|1.5619
|766
|2008.10.24 16:48
|s/l
|383
|0.10
|1.5759
|1.5759
|1.5619
|-70.00
|10467.62
|767
|2008.10.24 16:48
|sell
|384
|0.10
|1.5755
|1.5825
|1.5685
|768
|2008.10.24 17:00
|s/l
|384
|0.10
|1.5825
|1.5825
|1.5685
|-70.00
|10397.62
|769
|2008.10.24 17:00
|sell
|385
|0.10
|1.5821
|1.5891
|1.5751
|770
|2008.10.24 17:23
|t/p
|385
|0.10
|1.5751
|1.5891
|1.5751
|70.00
|10467.62
|771
|2008.10.24 17:23
|sell
|386
|0.10
|1.5747
|1.5817
|1.5677
|772
|2008.10.24 17:31
|t/p
|386
|0.10
|1.5677
|1.5817
|1.5677
|70.00
|10537.62
|773
|2008.10.24 17:31
|sell
|387
|0.10
|1.5673
|1.5743
|1.5603
|774
|2008.10.24 17:50
|s/l
|387
|0.10
|1.5743
|1.5743
|1.5603
|-70.00
|10467.62
|775
|2008.10.24 17:50
|sell
|388
|0.10
|1.5740
|1.5810
|1.5670
|776
|2008.10.24 17:57
|s/l
|388
|0.10
|1.5810
|1.5810
|1.5670
|-70.00
|10397.62
|777
|2008.10.24 17:57
|sell
|389
|0.10
|1.5806
|1.5876
|1.5736
|778
|2008.10.24 18:29
|t/p
|389
|0.10
|1.5736
|1.5876
|1.5736
|70.00
|10467.62
|779
|2008.10.24 18:29
|sell
|390
|0.10
|1.5732
|1.5802
|1.5662
|780
|2008.10.24 18:36
|s/l
|390
|0.10
|1.5802
|1.5802
|1.5662
|-70.00
|10397.62
|781
|2008.10.24 18:36
|sell
|391
|0.10
|1.5798
|1.5868
|1.5728
|782
|2008.10.24 18:47
|s/l
|391
|0.10
|1.5868
|1.5868
|1.5728
|-70.00
|10327.62
|783
|2008.10.24 18:47
|sell
|392
|0.10
|1.5864
|1.5934
|1.5794
|784
|2008.10.24 21:05
|t/p
|392
|0.10
|1.5794
|1.5934
|1.5794
|70.00
|10397.62
|785
|2008.10.24 21:05
|sell
|393
|0.10
|1.5790
|1.5860
|1.5720
|786
|2008.10.24 21:59
|s/l
|393
|0.10
|1.5860
|1.5860
|1.5720
|-70.00
|10327.62
|787
|2008.10.24 21:59
|sell
|394
|0.10
|1.5856
|1.5926
|1.5786
|788
|2008.10.24 22:11
|s/l
|394
|0.10
|1.5926
|1.5926
|1.5786
|-70.00
|10257.62
|789
|2008.10.24 22:11
|sell
|395
|0.10
|1.5923
|1.5993
|1.5853
|790
|2008.10.27 00:00
|t/p
|395
|0.10
|1.5853
|1.5993
|1.5853
|69.18
|10326.80
|791
|2008.10.27 00:00
|sell
|396
|0.10
|1.5813
|1.5883
|1.5743
|792
|2008.10.27 00:44
|t/p
|396
|0.10
|1.5743
|1.5883
|1.5743
|70.00
|10396.80
|793
|2008.10.27 00:44
|sell
|397
|0.10
|1.5739
|1.5809
|1.5669
|794
|2008.10.27 01:44
|s/l
|397
|0.10
|1.5809
|1.5809
|1.5669
|-70.00
|10326.80
|795
|2008.10.27 01:44
|sell
|398
|0.10
|1.5805
|1.5875
|1.5735
|796
|2008.10.27 01:56
|t/p
|398
|0.10
|1.5735
|1.5875
|1.5735
|70.00
|10396.80
|797
|2008.10.27 01:56
|sell
|399
|0.10
|1.5731
|1.5801
|1.5661
|798
|2008.10.27 02:04
|t/p
|399
|0.10
|1.5661
|1.5801
|1.5661
|70.00
|10466.80
|799
|2008.10.27 02:04
|sell
|400
|0.10
|1.5657
|1.5727
|1.5587
|800
|2008.10.27 02:29
|s/l
|400
|0.10
|1.5727
|1.5727
|1.5587
|-70.00
|10396.80
|801
|2008.10.27 02:29
|sell
|401
|0.10
|1.5723
|1.5793
|1.5653
|802
|2008.10.27 02:46
|s/l
|401
|0.10
|1.5793
|1.5793
|1.5653
|-70.00
|10326.80
|803
|2008.10.27 02:46
|sell
|402
|0.10
|1.5790
|1.5860
|1.5720
|804
|2008.10.27 02:55
|s/l
|402
|0.10
|1.5860
|1.5860
|1.5720
|-70.00
|10256.80
|805
|2008.10.27 02:55
|sell
|403
|0.10
|1.5856
|1.5926
|1.5786
|806
|2008.10.27 03:03
|t/p
|403
|0.10
|1.5786
|1.5926
|1.5786
|70.00
|10326.80
|807
|2008.10.27 03:03
|sell
|404
|0.10
|1.5781
|1.5851
|1.5711
|808
|2008.10.27 03:03
|t/p
|404
|0.10
|1.5711
|1.5851
|1.5711
|70.00
|10396.80
|809
|2008.10.27 03:04
|sell
|405
|0.10
|1.5829
|1.5899
|1.5759
|810
|2008.10.27 04:32
|t/p
|405
|0.10
|1.5759
|1.5899
|1.5759
|70.00
|10466.80
|811
|2008.10.27 04:32
|sell
|406
|0.10
|1.5755
|1.5825
|1.5685
|812
|2008.10.27 04:36
|t/p
|406
|0.10
|1.5685
|1.5825
|1.5685
|70.00
|10536.80
|813
|2008.10.27 04:36
|sell
|407
|0.10
|1.5681
|1.5751
|1.5611
|814
|2008.10.27 04:39
|s/l
|407
|0.10
|1.5751
|1.5751
|1.5611
|-70.00
|10466.80
|815
|2008.10.27 04:39
|sell
|408
|0.10
|1.5747
|1.5817
|1.5677
|816
|2008.10.27 06:37
|s/l
|408
|0.10
|1.5817
|1.5817
|1.5677
|-70.00
|10396.80
|817
|2008.10.27 06:37
|sell
|409
|0.10
|1.5814
|1.5884
|1.5744
|818
|2008.10.27 06:43
|t/p
|409
|0.10
|1.5744
|1.5884
|1.5744
|70.00
|10466.80
|819
|2008.10.27 06:43
|sell
|410
|0.10
|1.5740
|1.5810
|1.5670
|820
|2008.10.27 08:13
|t/p
|410
|0.10
|1.5670
|1.5810
|1.5670
|70.00
|10536.80
|821
|2008.10.27 08:13
|sell
|411
|0.10
|1.5665
|1.5735
|1.5595
|822
|2008.10.27 10:10
|t/p
|411
|0.10
|1.5595
|1.5735
|1.5595
|70.00
|10606.80
|823
|2008.10.27 10:10
|sell
|412
|0.10
|1.5591
|1.5661
|1.5521
|824
|2008.10.27 10:13
|t/p
|412
|0.10
|1.5521
|1.5661
|1.5521
|70.00
|10676.80
|825
|2008.10.27 10:13
|sell
|413
|0.10
|1.5517
|1.5587
|1.5447
|826
|2008.10.27 10:42
|t/p
|413
|0.10
|1.5447
|1.5587
|1.5447
|70.00
|10746.80
|827
|2008.10.27 10:42
|sell
|414
|0.10
|1.5443
|1.5513
|1.5373
|828
|2008.10.27 10:54
|t/p
|414
|0.10
|1.5373
|1.5513
|1.5373
|70.00
|10816.80
|829
|2008.10.27 10:54
|sell
|415
|0.10
|1.5369
|1.5439
|1.5299
|830
|2008.10.27 11:03
|s/l
|415
|0.10
|1.5439
|1.5439
|1.5299
|-70.00
|10746.80
|831
|2008.10.27 11:03
|sell
|416
|0.10
|1.5435
|1.5505
|1.5365
|832
|2008.10.27 11:35
|t/p
|416
|0.10
|1.5365
|1.5505
|1.5365
|70.00
|10816.80
|833
|2008.10.27 11:35
|sell
|417
|0.10
|1.5361
|1.5431
|1.5291
|834
|2008.10.27 12:10
|t/p
|417
|0.10
|1.5291
|1.5431
|1.5291
|70.00
|10886.80
|835
|2008.10.27 12:10
|sell
|418
|0.10
|1.5287
|1.5357
|1.5217
|836
|2008.10.27 12:31
|s/l
|418
|0.10
|1.5357
|1.5357
|1.5217
|-70.00
|10816.80
|837
|2008.10.27 12:31
|sell
|419
|0.10
|1.5353
|1.5423
|1.5283
|838
|2008.10.27 13:40
|s/l
|419
|0.10
|1.5423
|1.5423
|1.5283
|-70.00
|10746.80
|839
|2008.10.27 13:40
|sell
|420
|0.10
|1.5419
|1.5489
|1.5349
|840
|2008.10.27 14:46
|t/p
|420
|0.10
|1.5349
|1.5489
|1.5349
|70.00
|10816.80
|841
|2008.10.27 14:46
|sell
|421
|0.10
|1.5345
|1.5415
|1.5275
|842
|2008.10.27 15:34
|s/l
|421
|0.10
|1.5415
|1.5415
|1.5275
|-70.00
|10746.80
|843
|2008.10.27 15:34
|sell
|422
|0.10
|1.5411
|1.5481
|1.5341
|844
|2008.10.27 16:17
|s/l
|422
|0.10
|1.5481
|1.5481
|1.5341
|-70.00
|10676.80
|845
|2008.10.27 16:17
|sell
|423
|0.10
|1.5477
|1.5547
|1.5407
|846
|2008.10.27 16:36
|t/p
|423
|0.10
|1.5407
|1.5547
|1.5407
|70.00
|10746.80
|847
|2008.10.27 16:36
|sell
|424
|0.10
|1.5403
|1.5473
|1.5333
|848
|2008.10.27 17:07
|s/l
|424
|0.10
|1.5473
|1.5473
|1.5333
|-70.00
|10676.80
|849
|2008.10.27 17:07
|sell
|425
|0.10
|1.5469
|1.5539
|1.5399
|850
|2008.10.27 17:20
|t/p
|425
|0.10
|1.5399
|1.5539
|1.5399
|70.00
|10746.80
|851
|2008.10.27 17:20
|sell
|426
|0.10
|1.5395
|1.5465
|1.5325
|852
|2008.10.27 17:33
|s/l
|426
|0.10
|1.5465
|1.5465
|1.5325
|-70.00
|10676.80
|853
|2008.10.27 17:33
|sell
|427
|0.10
|1.5461
|1.5531
|1.5391
|854
|2008.10.27 18:02
|t/p
|427
|0.10
|1.5391
|1.5531
|1.5391
|70.00
|10746.80
|855
|2008.10.27 18:02
|sell
|428
|0.10
|1.5387
|1.5457
|1.5317
|856
|2008.10.27 18:15
|s/l
|428
|0.10
|1.5457
|1.5457
|1.5317
|-70.00
|10676.80
|857
|2008.10.27 18:15
|sell
|429
|0.10
|1.5453
|1.5523
|1.5383
|858
|2008.10.27 19:09
|s/l
|429
|0.10
|1.5523
|1.5523
|1.5383
|-70.00
|10606.80
|859
|2008.10.27 19:09
|sell
|430
|0.10
|1.5519
|1.5589
|1.5449
|860
|2008.10.27 19:58
|s/l
|430
|0.10
|1.5589
|1.5589
|1.5449
|-70.00
|10536.80
|861
|2008.10.27 19:58
|sell
|431
|0.10
|1.5585
|1.5655
|1.5515
|862
|2008.10.27 20:43
|s/l
|431
|0.10
|1.5655
|1.5655
|1.5515
|-70.00
|10466.80
|863
|2008.10.27 20:43
|sell
|432
|0.10
|1.5651
|1.5721
|1.5581
|864
|2008.10.27 23:09
|t/p
|432
|0.10
|1.5581
|1.5721
|1.5581
|70.00
|10536.80
|865
|2008.10.27 23:09
|sell
|433
|0.10
|1.5577
|1.5647
|1.5507
|866
|2008.10.28 00:38
|t/p
|433
|0.10
|1.5507
|1.5647
|1.5507
|69.18
|10605.98
|867
|2008.10.28 00:38
|sell
|434
|0.10
|1.5498
|1.5568
|1.5428
|868
|2008.10.28 00:39
|s/l
|434
|0.10
|1.5568
|1.5568
|1.5428
|-70.00
|10535.98
|869
|2008.10.28 00:39
|sell
|435
|0.10
|1.5566
|1.5636
|1.5496
|870
|2008.10.28 03:33
|t/p
|435
|0.10
|1.5496
|1.5636
|1.5496
|70.00
|10605.98
|871
|2008.10.28 03:33
|sell
|436
|0.10
|1.5492
|1.5562
|1.5422
|872
|2008.10.28 04:06
|t/p
|436
|0.10
|1.5422
|1.5562
|1.5422
|70.00
|10675.98
|873
|2008.10.28 04:06
|sell
|437
|0.10
|1.5418
|1.5488
|1.5348
|874
|2008.10.28 05:33
|s/l
|437
|0.10
|1.5488
|1.5488
|1.5348
|-70.00
|10605.98
|875
|2008.10.28 05:33
|sell
|438
|0.10
|1.5484
|1.5554
|1.5414
|876
|2008.10.28 06:42
|s/l
|438
|0.10
|1.5554
|1.5554
|1.5414
|-70.00
|10535.98
|877
|2008.10.28 06:42
|sell
|439
|0.10
|1.5550
|1.5620
|1.5480
|878
|2008.10.28 07:41
|s/l
|439
|0.10
|1.5620
|1.5620
|1.5480
|-70.00
|10465.98
|879
|2008.10.28 07:41
|buy
|440
|0.10
|1.5620
|1.5550
|1.5690
|880
|2008.10.28 08:45
|t/p
|440
|0.10
|1.5690
|1.5550
|1.5690
|70.00
|10535.98
|881
|2008.10.28 08:45
|sell
|441
|0.10
|1.5690
|1.5760
|1.5620
|882
|2008.10.28 10:32
|t/p
|441
|0.10
|1.5620
|1.5760
|1.5620
|70.00
|10605.98
|883
|2008.10.28 10:32
|sell
|442
|0.10
|1.5616
|1.5686
|1.5546
|884
|2008.10.28 10:52
|t/p
|442
|0.10
|1.5546
|1.5686
|1.5546
|70.00
|10675.98
|885
|2008.10.28 10:52
|sell
|443
|0.10
|1.5542
|1.5612
|1.5472
|886
|2008.10.28 11:21
|s/l
|443
|0.10
|1.5612
|1.5612
|1.5472
|-70.00
|10605.98
|887
|2008.10.28 11:21
|sell
|444
|0.10
|1.5608
|1.5678
|1.5538
|888
|2008.10.28 12:38
|t/p
|444
|0.10
|1.5538
|1.5678
|1.5538
|70.00
|10675.98
|889
|2008.10.28 12:38
|sell
|445
|0.10
|1.5534
|1.5604
|1.5464
|890
|2008.10.28 13:01
|s/l
|445
|0.10
|1.5604
|1.5604
|1.5464
|-70.00
|10605.98
|891
|2008.10.28 13:01
|sell
|446
|0.10
|1.5600
|1.5670
|1.5530
|892
|2008.10.28 13:26
|s/l
|446
|0.10
|1.5670
|1.5670
|1.5530
|-70.00
|10535.98
|893
|2008.10.28 13:26
|sell
|447
|0.10
|1.5666
|1.5736
|1.5596
|894
|2008.10.28 14:36
|s/l
|447
|0.10
|1.5736
|1.5736
|1.5596
|-70.00
|10465.98
|895
|2008.10.28 14:36
|sell
|448
|0.10
|1.5732
|1.5802
|1.5662
|896
|2008.10.28 17:16
|t/p
|448
|0.10
|1.5662
|1.5802
|1.5662
|70.00
|10535.98
|897
|2008.10.28 17:16
|sell
|449
|0.10
|1.5658
|1.5728
|1.5588
|898
|2008.10.28 17:45
|t/p
|449
|0.10
|1.5588
|1.5728
|1.5588
|70.00
|10605.98
|899
|2008.10.28 17:45
|sell
|450
|0.10
|1.5584
|1.5654
|1.5514
|900
|2008.10.28 21:17
|s/l
|450
|0.10
|1.5654
|1.5654
|1.5514
|-70.00
|10535.98
|901
|2008.10.28 21:17
|sell
|451
|0.10
|1.5650
|1.5720
|1.5580
|902
|2008.10.28 21:27
|s/l
|451
|0.10
|1.5720
|1.5720
|1.5580
|-70.00
|10465.98
|903
|2008.10.28 21:27
|sell
|452
|0.10
|1.5716
|1.5786
|1.5646
|904
|2008.10.28 21:53
|s/l
|452
|0.10
|1.5786
|1.5786
|1.5646
|-70.00
|10395.98
|905
|2008.10.28 21:53
|sell
|453
|0.10
|1.5782
|1.5852
|1.5712
|906
|2008.10.28 22:20
|s/l
|453
|0.10
|1.5852
|1.5852
|1.5712
|-70.00
|10325.98
|907
|2008.10.28 22:20
|sell
|454
|0.10
|1.5848
|1.5918
|1.5778
|908
|2008.10.28 22:53
|t/p
|454
|0.10
|1.5778
|1.5918
|1.5778
|70.00
|10395.98
|909
|2008.10.28 22:53
|sell
|455
|0.10
|1.5771
|1.5841
|1.5701
|910
|2008.10.28 22:53
|s/l
|455
|0.10
|1.5841
|1.5841
|1.5701
|-70.00
|10325.98
|911
|2008.10.28 22:54
|sell
|456
|0.10
|1.5839
|1.5909
|1.5769
|912
|2008.10.28 23:00
|s/l
|456
|0.10
|1.5909
|1.5909
|1.5769
|-70.00
|10255.98
|913
|2008.10.28 23:00
|sell
|457
|0.10
|1.5905
|1.5975
|1.5835
|914
|2008.10.28 23:31
|t/p
|457
|0.10
|1.5835
|1.5975
|1.5835
|70.00
|10325.98
|915
|2008.10.28 23:31
|sell
|458
|0.10
|1.5830
|1.5900
|1.5760
|916
|2008.10.28 23:31
|t/p
|458
|0.10
|1.5760
|1.5900
|1.5760
|70.00
|10395.98
|917
|2008.10.28 23:32
|sell
|459
|0.10
|1.5889
|1.5959
|1.5819
|918
|2008.10.29 00:40
|s/l
|459
|0.10
|1.5959
|1.5959
|1.5819
|-70.82
|10325.16
|919
|2008.10.29 00:40
|sell
|460
|0.10
|1.5955
|1.6025
|1.5885
|920
|2008.10.29 01:31
|s/l
|460
|0.10
|1.6025
|1.6025
|1.5885
|-70.00
|10255.16
|921
|2008.10.29 01:31
|sell
|461
|0.10
|1.6021
|1.6091
|1.5951
|922
|2008.10.29 02:52
|s/l
|461
|0.10
|1.6091
|1.6091
|1.5951
|-70.00
|10185.16
|923
|2008.10.29 02:52
|sell
|462
|0.10
|1.6087
|1.6157
|1.6017
|924
|2008.10.29 03:58
|t/p
|462
|0.10
|1.6017
|1.6157
|1.6017
|70.00
|10255.16
|925
|2008.10.29 03:58
|sell
|463
|0.10
|1.6013
|1.6083
|1.5943
|926
|2008.10.29 08:34
|t/p
|463
|0.10
|1.5943
|1.6083
|1.5943
|70.00
|10325.16
|927
|2008.10.29 08:34
|sell
|464
|0.10
|1.5939
|1.6009
|1.5869
|928
|2008.10.29 08:46
|s/l
|464
|0.10
|1.6009
|1.6009
|1.5869
|-70.00
|10255.16
|929
|2008.10.29 08:46
|sell
|465
|0.10
|1.6005
|1.6075
|1.5935
|930
|2008.10.29 08:48
|s/l
|465
|0.10
|1.6075
|1.6075
|1.5935
|-70.00
|10185.16
|931
|2008.10.29 08:48
|sell
|466
|0.10
|1.6071
|1.6141
|1.6001
|932
|2008.10.29 09:02
|t/p
|466
|0.10
|1.6001
|1.6141
|1.6001
|70.00
|10255.16
|933
|2008.10.29 09:02
|sell
|467
|0.10
|1.5997
|1.6067
|1.5927
|934
|2008.10.29 09:42
|s/l
|467
|0.10
|1.6067
|1.6067
|1.5927
|-70.00
|10185.16
|935
|2008.10.29 09:42
|sell
|468
|0.10
|1.6063
|1.6133
|1.5993
|936
|2008.10.29 09:48
|s/l
|468
|0.10
|1.6133
|1.6133
|1.5993
|-70.00
|10115.16
|937
|2008.10.29 09:48
|sell
|469
|0.10
|1.6130
|1.6200
|1.6060
|938
|2008.10.29 09:51
|s/l
|469
|0.10
|1.6200
|1.6200
|1.6060
|-70.00
|10045.16
|939
|2008.10.29 09:51
|sell
|470
|0.10
|1.6196
|1.6266
|1.6126
|940
|2008.10.29 10:09
|t/p
|470
|0.10
|1.6126
|1.6266
|1.6126
|70.00
|10115.16
|941
|2008.10.29 10:09
|sell
|471
|0.10
|1.6122
|1.6192
|1.6052
|942
|2008.10.29 10:34
|t/p
|471
|0.10
|1.6052
|1.6192
|1.6052
|70.00
|10185.16
|943
|2008.10.29 10:34
|sell
|472
|0.10
|1.6048
|1.6118
|1.5978
|944
|2008.10.29 11:03
|t/p
|472
|0.10
|1.5978
|1.6118
|1.5978
|70.00
|10255.16
|945
|2008.10.29 11:03
|sell
|473
|0.10
|1.5974
|1.6044
|1.5904
|946
|2008.10.29 11:48
|s/l
|473
|0.10
|1.6044
|1.6044
|1.5904
|-70.00
|10185.16
|947
|2008.10.29 11:48
|sell
|474
|0.10
|1.6040
|1.6110
|1.5970
|948
|2008.10.29 16:47
|s/l
|474
|0.10
|1.6110
|1.6110
|1.5970
|-70.00
|10115.16
|949
|2008.10.29 16:47
|sell
|475
|0.10
|1.6106
|1.6176
|1.6036
|950
|2008.10.29 17:05
|s/l
|475
|0.10
|1.6176
|1.6176
|1.6036
|-70.00
|10045.16
|951
|2008.10.29 17:05
|sell
|476
|0.10
|1.6172
|1.6242
|1.6102
|952
|2008.10.29 17:19
|s/l
|476
|0.10
|1.6242
|1.6242
|1.6102
|-70.00
|9975.16
|953
|2008.10.29 17:19
|sell
|477
|0.10
|1.6238
|1.6308
|1.6168
|954
|2008.10.29 17:26
|s/l
|477
|0.10
|1.6308
|1.6308
|1.6168
|-70.00
|9905.16
|955
|2008.10.29 17:26
|sell
|478
|0.10
|1.6304
|1.6374
|1.6234
|956
|2008.10.29 19:21
|s/l
|478
|0.10
|1.6374
|1.6374
|1.6234
|-70.00
|9835.16
|957
|2008.10.29 19:21
|sell
|479
|0.10
|1.6370
|1.6440
|1.6300
|958
|2008.10.29 19:33
|s/l
|479
|0.10
|1.6440
|1.6440
|1.6300
|-70.00
|9765.16
|959
|2008.10.29 19:33
|sell
|480
|0.10
|1.6436
|1.6506
|1.6366
|960
|2008.10.29 21:25
|t/p
|480
|0.10
|1.6366
|1.6506
|1.6366
|70.00
|9835.16
|961
|2008.10.29 21:25
|sell
|481
|0.10
|1.6362
|1.6432
|1.6292
|962
|2008.10.29 22:01
|t/p
|481
|0.10
|1.6292
|1.6432
|1.6292
|70.00
|9905.16
|963
|2008.10.29 22:01
|buy
|482
|0.10
|1.6292
|1.6222
|1.6362
|964
|2008.10.29 22:17
|t/p
|482
|0.10
|1.6362
|1.6222
|1.6362
|70.00
|9975.16
|965
|2008.10.29 22:17
|buy
|483
|0.10
|1.6366
|1.6296
|1.6436
|966
|2008.10.30 03:24
|t/p
|483
|0.10
|1.6436
|1.6296
|1.6436
|71.33
|10046.49
|967
|2008.10.30 03:24
|buy
|484
|0.10
|1.6440
|1.6370
|1.6510
|968
|2008.10.30 04:18
|t/p
|484
|0.10
|1.6510
|1.6370
|1.6510
|70.00
|10116.49
|969
|2008.10.30 04:18
|sell
|485
|0.10
|1.6510
|1.6580
|1.6440
|970
|2008.10.30 05:10
|s/l
|485
|0.10
|1.6580
|1.6580
|1.6440
|-70.00
|10046.49
|971
|2008.10.30 05:10
|sell
|486
|0.10
|1.6576
|1.6646
|1.6506
|972
|2008.10.30 08:47
|s/l
|486
|0.10
|1.6646
|1.6646
|1.6506
|-70.00
|9976.49
|973
|2008.10.30 08:47
|sell
|487
|0.10
|1.6642
|1.6712
|1.6572
|974
|2008.10.30 08:51
|t/p
|487
|0.10
|1.6572
|1.6712
|1.6572
|70.00
|10046.49
|975
|2008.10.30 08:51
|sell
|488
|0.10
|1.6566
|1.6636
|1.6496
|976
|2008.10.30 08:58
|s/l
|488
|0.10
|1.6636
|1.6636
|1.6496
|-70.00
|9976.49
|977
|2008.10.30 08:58
|sell
|489
|0.10
|1.6632
|1.6702
|1.6562
|978
|2008.10.30 09:04
|t/p
|489
|0.10
|1.6562
|1.6702
|1.6562
|70.00
|10046.49
|979
|2008.10.30 09:04
|sell
|490
|0.10
|1.6557
|1.6627
|1.6487
|980
|2008.10.30 10:16
|s/l
|490
|0.10
|1.6627
|1.6627
|1.6487
|-70.00
|9976.49
|981
|2008.10.30 10:16
|sell
|491
|0.10
|1.6623
|1.6693
|1.6553
|982
|2008.10.30 11:15
|t/p
|491
|0.10
|1.6553
|1.6693
|1.6553
|70.00
|10046.49
|983
|2008.10.30 11:15
|sell
|492
|0.10
|1.6549
|1.6619
|1.6479
|984
|2008.10.30 12:38
|t/p
|492
|0.10
|1.6479
|1.6619
|1.6479
|70.00
|10116.49
|985
|2008.10.30 12:38
|sell
|493
|0.10
|1.6475
|1.6545
|1.6405
|986
|2008.10.30 13:14
|s/l
|493
|0.10
|1.6545
|1.6545
|1.6405
|-70.00
|10046.49
|987
|2008.10.30 13:14
|sell
|494
|0.10
|1.6541
|1.6611
|1.6471
|988
|2008.10.30 13:38
|s/l
|494
|0.10
|1.6611
|1.6611
|1.6471
|-70.00
|9976.49
|989
|2008.10.30 13:38
|sell
|495
|0.10
|1.6607
|1.6677
|1.6537
|990
|2008.10.30 14:18
|t/p
|495
|0.10
|1.6537
|1.6677
|1.6537
|70.00
|10046.49
|991
|2008.10.30 14:18
|buy
|496
|0.10
|1.6537
|1.6467
|1.6607
|992
|2008.10.30 15:05
|s/l
|496
|0.10
|1.6467
|1.6467
|1.6607
|-70.00
|9976.49
|993
|2008.10.30 15:05
|sell
|497
|0.10
|1.6467
|1.6537
|1.6397
|994
|2008.10.30 15:26
|s/l
|497
|0.10
|1.6537
|1.6537
|1.6397
|-70.00
|9906.49
|995
|2008.10.30 15:26
|sell
|498
|0.10
|1.6533
|1.6603
|1.6463
|996
|2008.10.30 15:48
|t/p
|498
|0.10
|1.6463
|1.6603
|1.6463
|70.00
|9976.49
|997
|2008.10.30 15:48
|sell
|499
|0.10
|1.6459
|1.6529
|1.6389
|998
|2008.10.30 16:58
|t/p
|499
|0.10
|1.6389
|1.6529
|1.6389
|70.00
|10046.49
|999
|2008.10.30 16:58
|sell
|500
|0.10
|1.6385
|1.6455
|1.6315
|1000
|2008.10.30 17:41
|t/p
|500
|0.10
|1.6315
|1.6455
|1.6315
|70.00
|10116.49
|1001
|2008.10.30 17:41
|buy
|501
|0.10
|1.6315
|1.6245
|1.6385
|1002
|2008.10.30 17:54
|t/p
|501
|0.10
|1.6385
|1.6245
|1.6385
|70.00
|10186.49
|1003
|2008.10.30 17:54
|sell
|502
|0.10
|1.6385
|1.6455
|1.6315
|1004
|2008.10.30 18:37
|t/p
|502
|0.10
|1.6315
|1.6455
|1.6315
|70.00
|10256.49
|1005
|2008.10.30 18:37
|sell
|503
|0.10
|1.6311
|1.6381
|1.6241
|1006
|2008.10.30 19:00
|t/p
|503
|0.10
|1.6241
|1.6381
|1.6241
|70.00
|10326.49
|1007
|2008.10.30 19:00
|sell
|504
|0.10
|1.6237
|1.6307
|1.6167
|1008
|2008.10.30 19:37
|s/l
|504
|0.10
|1.6307
|1.6307
|1.6167
|-70.00
|10256.49
|1009
|2008.10.30 19:37
|sell
|505
|0.10
|1.6303
|1.6373
|1.6233
|1010
|2008.10.30 20:07
|s/l
|505
|0.10
|1.6373
|1.6373
|1.6233
|-70.00
|10186.49
|1011
|2008.10.30 20:07
|sell
|506
|0.10
|1.6369
|1.6439
|1.6299
|1012
|2008.10.30 21:25
|s/l
|506
|0.10
|1.6439
|1.6439
|1.6299
|-70.00
|10116.49
|1013
|2008.10.30 21:25
|buy
|507
|0.10
|1.6439
|1.6369
|1.6509
|1014
|2008.10.31 00:42
|s/l
|507
|0.10
|1.6369
|1.6369
|1.6509
|-69.56
|10046.93
|1015
|2008.10.31 00:42
|buy
|508
|0.10
|1.6370
|1.6300
|1.6440
|1016
|2008.10.31 03:24
|s/l
|508
|0.10
|1.6300
|1.6300
|1.6440
|-70.00
|9976.93
|1017
|2008.10.31 03:24
|buy
|509
|0.10
|1.6304
|1.6234
|1.6374
|1018
|2008.10.31 03:35
|s/l
|509
|0.10
|1.6234
|1.6234
|1.6374
|-70.00
|9906.93
|1019
|2008.10.31 03:35
|buy
|510
|0.10
|1.6238
|1.6168
|1.6308
|1020
|2008.10.31 04:08
|t/p
|510
|0.10
|1.6308
|1.6168
|1.6308
|70.00
|9976.93
|1021
|2008.10.31 04:08
|buy
|511
|0.10
|1.6312
|1.6242
|1.6382
|1022
|2008.10.31 05:48
|t/p
|511
|0.10
|1.6382
|1.6242
|1.6382
|70.00
|10046.93
|1023
|2008.10.31 05:48
|sell
|512
|0.10
|1.6384
|1.6454
|1.6314
|1024
|2008.10.31 05:49
|s/l
|512
|0.10
|1.6454
|1.6454
|1.6314
|-70.00
|9976.93
|1025
|2008.10.31 05:49
|sell
|513
|0.10
|1.6452
|1.6522
|1.6382
|1026
|2008.10.31 05:50
|t/p
|513
|0.10
|1.6382
|1.6522
|1.6382
|70.00
|10046.93
|1027
|2008.10.31 05:50
|sell
|514
|0.10
|1.6378
|1.6448
|1.6308
|1028
|2008.10.31 07:59
|t/p
|514
|0.10
|1.6308
|1.6448
|1.6308
|70.00
|10116.93
|1029
|2008.10.31 07:59
|sell
|515
|0.10
|1.6304
|1.6374
|1.6234
|1030
|2008.10.31 08:03
|s/l
|515
|0.10
|1.6374
|1.6374
|1.6234
|-70.00
|10046.93
|1031
|2008.10.31 08:03
|sell
|516
|0.10
|1.6370
|1.6440
|1.6300
|1032
|2008.10.31 09:28
|t/p
|516
|0.10
|1.6300
|1.6440
|1.6300
|70.00
|10116.93
|1033
|2008.10.31 09:28
|buy
|517
|0.10
|1.6300
|1.6230
|1.6370
|1034
|2008.10.31 10:00
|s/l
|517
|0.10
|1.6230
|1.6230
|1.6370
|-70.00
|10046.93
|1035
|2008.10.31 10:00
|buy
|518
|0.10
|1.6234
|1.6164
|1.6304
|1036
|2008.10.31 10:19
|s/l
|518
|0.10
|1.6164
|1.6164
|1.6304
|-70.00
|9976.93
|1037
|2008.10.31 10:19
|sell
|519
|0.10
|1.6164
|1.6234
|1.6094
|1038
|2008.10.31 11:48
|s/l
|519
|0.10
|1.6234
|1.6234
|1.6094
|-70.00
|9906.93
|1039
|2008.10.31 11:48
|buy
|520
|0.10
|1.6234
|1.6164
|1.6304
|1040
|2008.10.31 12:47
|s/l
|520
|0.10
|1.6164
|1.6164
|1.6304
|-70.00
|9836.93
|1041
|2008.10.31 12:47
|sell
|521
|0.10
|1.6164
|1.6234
|1.6094
|1042
|2008.10.31 14:04
|s/l
|521
|0.10
|1.6234
|1.6234
|1.6094
|-70.00
|9766.93
|1043
|2008.10.31 14:04
|buy
|522
|0.10
|1.6234
|1.6164
|1.6304
|1044
|2008.10.31 14:52
|s/l
|522
|0.10
|1.6164
|1.6164
|1.6304
|-70.00
|9696.93
|1045
|2008.10.31 14:52
|sell
|523
|0.10
|1.6164
|1.6234
|1.6094
|1046
|2008.10.31 17:22
|t/p
|523
|0.10
|1.6094
|1.6234
|1.6094
|70.00
|9766.93
|1047
|2008.10.31 17:22
|sell
|524
|0.10
|1.6090
|1.6160
|1.6020
|1048
|2008.10.31 17:36
|t/p
|524
|0.10
|1.6020
|1.6160
|1.6020
|70.00
|9836.93
|1049
|2008.10.31 17:36
|sell
|525
|0.10
|1.6016
|1.6086
|1.5946
|1050
|2008.10.31 17:44
|s/l
|525
|0.10
|1.6086
|1.6086
|1.5946
|-70.00
|9766.93
|1051
|2008.10.31 17:44
|sell
|526
|0.10
|1.6083
|1.6153
|1.6013
|1052
|2008.10.31 18:05
|s/l
|526
|0.10
|1.6153
|1.6153
|1.6013
|-70.00
|9696.93
|1053
|2008.10.31 18:05
|sell
|527
|0.10
|1.6149
|1.6219
|1.6079
|1054
|2008.10.31 18:34
|s/l
|527
|0.10
|1.6219
|1.6219
|1.6079
|-70.00
|9626.93
|1055
|2008.10.31 18:34
|sell
|528
|0.10
|1.6215
|1.6285
|1.6145
|1056
|2008.10.31 18:45
|t/p
|528
|0.10
|1.6145
|1.6285
|1.6145
|70.00
|9696.93
|1057
|2008.10.31 18:45
|sell
|529
|0.10
|1.6141
|1.6211
|1.6071
|1058
|2008.10.31 19:17
|t/p
|529
|0.10
|1.6071
|1.6211
|1.6071
|70.00
|9766.93
|1059
|2008.10.31 19:17
|buy
|530
|0.10
|1.6071
|1.6001
|1.6141
|1060
|2008.10.31 19:19
|t/p
|530
|0.10
|1.6141
|1.6001
|1.6141
|70.00
|9836.93
|1061
|2008.10.31 19:19
|buy
|531
|0.10
|1.6145
|1.6075
|1.6215
|1062
|2008.10.31 19:35
|t/p
|531
|0.10
|1.6215
|1.6075
|1.6215
|70.00
|9906.93
|1063
|2008.10.31 19:35
|buy
|532
|0.10
|1.6219
|1.6149
|1.6289
|1064
|2008.10.31 20:00
|s/l
|532
|0.10
|1.6149
|1.6149
|1.6289
|-70.00
|9836.93
|1065
|2008.10.31 20:00
|buy
|533
|0.10
|1.6153
|1.6083
|1.6223
|1066
|2008.10.31 20:21
|t/p
|533
|0.10
|1.6223
|1.6083
|1.6223
|70.00
|9906.93
|1067
|2008.10.31 20:21
|sell
|534
|0.10
|1.6223
|1.6293
|1.6153
|1068
|2008.10.31 20:57
|t/p
|534
|0.10
|1.6153
|1.6293
|1.6153
|70.00
|9976.93
|1069
|2008.10.31 20:57
|buy
|535
|0.10
|1.6153
|1.6083
|1.6223
|1070
|2008.10.31 21:20
|s/l
|535
|0.10
|1.6083
|1.6083
|1.6223
|-70.00
|9906.93
|1071
|2008.10.31 21:20
|sell
|536
|0.10
|1.6083
|1.6153
|1.6013
|1072
|2008.10.31 21:50
|s/l
|536
|0.10
|1.6153
|1.6153
|1.6013
|-70.00
|9836.93
|1073
|2008.10.31 21:50
|sell
|537
|0.10
|1.6149
|1.6219
|1.6079
|1074
|2008.11.03 00:00
|t/p
|537
|0.10
|1.6079
|1.6219
|1.6079
|69.18
|9906.11
|1075
|2008.11.03 00:00
|buy
|538
|0.10
|1.6079
|1.6009
|1.6149
|1076
|2008.11.03 03:27
|t/p
|538
|0.10
|1.6149
|1.6009
|1.6149
|70.00
|9976.11
|1077
|2008.11.03 03:27
|buy
|539
|0.10
|1.6153
|1.6083
|1.6223
|1078
|2008.11.03 04:25
|t/p
|539
|0.10
|1.6223
|1.6083
|1.6223
|70.00
|10046.11
|1079
|2008.11.03 04:25
|sell
|540
|0.10
|1.6223
|1.6293
|1.6153
|1080
|2008.11.03 04:47
|s/l
|540
|0.10
|1.6293
|1.6293
|1.6153
|-70.00
|9976.11
|1081
|2008.11.03 04:47
|buy
|541
|0.10
|1.6293
|1.6223
|1.6363
|1082
|2008.11.03 08:14
|t/p
|541
|0.10
|1.6363
|1.6223
|1.6363
|70.00
|10046.11
|1083
|2008.11.03 08:14
|sell
|542
|0.10
|1.6363
|1.6433
|1.6293
|1084
|2008.11.03 09:58
|t/p
|542
|0.10
|1.6293
|1.6433
|1.6293
|70.00
|10116.11
|1085
|2008.11.03 09:58
|sell
|543
|0.10
|1.6289
|1.6359
|1.6219
|1086
|2008.11.03 10:48
|t/p
|543
|0.10
|1.6219
|1.6359
|1.6219
|70.00
|10186.11
|1087
|2008.11.03 10:48
|sell
|544
|0.10
|1.6215
|1.6285
|1.6145
|1088
|2008.11.03 14:42
|t/p
|544
|0.10
|1.6145
|1.6285
|1.6145
|70.00
|10256.11
|1089
|2008.11.03 14:42
|buy
|545
|0.10
|1.6145
|1.6075
|1.6215
|1090
|2008.11.03 15:15
|s/l
|545
|0.10
|1.6075
|1.6075
|1.6215
|-70.00
|10186.11
|1091
|2008.11.03 15:15
|buy
|546
|0.10
|1.6079
|1.6009
|1.6149
|1092
|2008.11.03 15:46
|s/l
|546
|0.10
|1.6009
|1.6009
|1.6149
|-70.00
|10116.11
|1093
|2008.11.03 15:46
|sell
|547
|0.10
|1.6009
|1.6079
|1.5939
|1094
|2008.11.03 16:11
|t/p
|547
|0.10
|1.5939
|1.6079
|1.5939
|70.00
|10186.11
|1095
|2008.11.03 16:11
|sell
|548
|0.10
|1.5935
|1.6005
|1.5865
|1096
|2008.11.03 16:49
|s/l
|548
|0.10
|1.6005
|1.6005
|1.5865
|-70.00
|10116.11
|1097
|2008.11.03 16:49
|sell
|549
|0.10
|1.6001
|1.6071
|1.5931
|1098
|2008.11.03 17:02
|t/p
|549
|0.10
|1.5931
|1.6071
|1.5931
|70.00
|10186.11
|1099
|2008.11.03 17:02
|sell
|550
|0.10
|1.5927
|1.5997
|1.5857
|1100
|2008.11.03 17:23
|t/p
|550
|0.10
|1.5857
|1.5997
|1.5857
|70.00
|10256.11
|1101
|2008.11.03 17:23
|sell
|551
|0.10
|1.5853
|1.5923
|1.5783
|1102
|2008.11.03 21:25
|t/p
|551
|0.10
|1.5783
|1.5923
|1.5783
|70.00
|10326.11
|1103
|2008.11.03 21:25
|sell
|552
|0.10
|1.5779
|1.5849
|1.5709
|1104
|2008.11.03 22:49
|s/l
|552
|0.10
|1.5849
|1.5849
|1.5709
|-70.00
|10256.11
|1105
|2008.11.03 22:49
|buy
|553
|0.10
|1.5849
|1.5779
|1.5919
|1106
|2008.11.04 00:12
|s/l
|553
|0.10
|1.5779
|1.5779
|1.5919
|-69.56
|10186.55
|1107
|2008.11.04 00:12
|sell
|554
|0.10
|1.5779
|1.5849
|1.5709
|1108
|2008.11.04 03:25
|t/p
|554
|0.10
|1.5709
|1.5849
|1.5709
|70.00
|10256.55
|1109
|2008.11.04 03:25
|buy
|555
|0.10
|1.5709
|1.5639
|1.5779
|1110
|2008.11.04 03:56
|t/p
|555
|0.10
|1.5779
|1.5639
|1.5779
|70.00
|10326.55
|1111
|2008.11.04 03:56
|buy
|556
|0.10
|1.5783
|1.5713
|1.5853
|1112
|2008.11.04 05:30
|s/l
|556
|0.10
|1.5713
|1.5713
|1.5853
|-70.00
|10256.55
|1113
|2008.11.04 05:30
|buy
|557
|0.10
|1.5716
|1.5646
|1.5786
|1114
|2008.11.04 06:14
|s/l
|557
|0.10
|1.5646
|1.5646
|1.5786
|-70.00
|10186.55
|1115
|2008.11.04 06:14
|sell
|558
|0.10
|1.5646
|1.5716
|1.5576
|1116
|2008.11.04 08:16
|s/l
|558
|0.10
|1.5716
|1.5716
|1.5576
|-70.00
|10116.55
|1117
|2008.11.04 08:16
|buy
|559
|0.10
|1.5716
|1.5646
|1.5786
|1118
|2008.11.04 10:43
|t/p
|559
|0.10
|1.5786
|1.5646
|1.5786
|70.00
|10186.55
|1119
|2008.11.04 10:43
|sell
|560
|0.10
|1.5786
|1.5856
|1.5716
|1120
|2008.11.04 12:25
|s/l
|560
|0.10
|1.5856
|1.5856
|1.5716
|-70.00
|10116.55
|1121
|2008.11.04 12:25
|sell
|561
|0.10
|1.5852
|1.5922
|1.5782
|1122
|2008.11.04 14:42
|s/l
|561
|0.10
|1.5922
|1.5922
|1.5782
|-70.00
|10046.55
|1123
|2008.11.04 14:42
|sell
|562
|0.10
|1.5918
|1.5988
|1.5848
|1124
|2008.11.04 16:51
|s/l
|562
|0.10
|1.5988
|1.5988
|1.5848
|-70.00
|9976.55
|1125
|2008.11.04 16:51
|sell
|563
|0.10
|1.5984
|1.6054
|1.5914
|1126
|2008.11.04 17:37
|s/l
|563
|0.10
|1.6054
|1.6054
|1.5914
|-70.00
|9906.55
|1127
|2008.11.04 17:37
|sell
|564
|0.10
|1.6050
|1.6120
|1.5980
|1128
|2008.11.04 21:25
|t/p
|564
|0.10
|1.5980
|1.6120
|1.5980
|70.00
|9976.55
|1129
|2008.11.04 21:25
|sell
|565
|0.10
|1.5976
|1.6046
|1.5906
|1130
|2008.11.05 02:10
|t/p
|565
|0.10
|1.5906
|1.6046
|1.5906
|69.18
|10045.73
|1131
|2008.11.05 02:10
|sell
|566
|0.10
|1.5902
|1.5972
|1.5832
|1132
|2008.11.05 04:42
|s/l
|566
|0.10
|1.5972
|1.5972
|1.5832
|-70.00
|9975.73
|1133
|2008.11.05 04:42
|sell
|567
|0.10
|1.5968
|1.6038
|1.5898
|1134
|2008.11.05 06:10
|t/p
|567
|0.10
|1.5898
|1.6038
|1.5898
|70.00
|10045.73
|1135
|2008.11.05 06:10
|sell
|568
|0.10
|1.5894
|1.5964
|1.5824
|1136
|2008.11.05 06:18
|t/p
|568
|0.10
|1.5824
|1.5964
|1.5824
|70.00
|10115.73
|1137
|2008.11.05 06:18
|sell
|569
|0.10
|1.5819
|1.5889
|1.5749
|1138
|2008.11.05 08:03
|s/l
|569
|0.10
|1.5889
|1.5889
|1.5749
|-70.00
|10045.73
|1139
|2008.11.05 08:03
|sell
|570
|0.10
|1.5885
|1.5955
|1.5815
|1140
|2008.11.05 09:03
|t/p
|570
|0.10
|1.5815
|1.5955
|1.5815
|70.00
|10115.73
|1141
|2008.11.05 09:03
|sell
|571
|0.10
|1.5810
|1.5880
|1.5740
|1142
|2008.11.05 10:45
|s/l
|571
|0.10
|1.5880
|1.5880
|1.5740
|-70.00
|10045.73
|1143
|2008.11.05 10:50
|sell
|572
|0.10
|1.5897
|1.5967
|1.5827
|1144
|2008.11.05 11:30
|t/p
|572
|0.10
|1.5827
|1.5967
|1.5827
|70.00
|10115.73
|1145
|2008.11.05 11:30
|buy
|573
|0.10
|1.5827
|1.5757
|1.5897
|1146
|2008.11.05 12:40
|t/p
|573
|0.10
|1.5897
|1.5757
|1.5897
|70.00
|10185.73
|1147
|2008.11.05 12:40
|sell
|574
|0.10
|1.5897
|1.5967
|1.5827
|1148
|2008.11.05 13:48
|s/l
|574
|0.10
|1.5967
|1.5967
|1.5827
|-70.00
|10115.73
|1149
|2008.11.05 13:48
|sell
|575
|0.10
|1.5963
|1.6033
|1.5893
|1150
|2008.11.05 13:57
|s/l
|575
|0.10
|1.6033
|1.6033
|1.5893
|-70.00
|10045.73
|1151
|2008.11.05 13:57
|sell
|576
|0.10
|1.6029
|1.6099
|1.5959
|1152
|2008.11.05 14:34
|t/p
|576
|0.10
|1.5959
|1.6099
|1.5959
|70.00
|10115.73
|1153
|2008.11.05 14:34
|sell
|577
|0.10
|1.5955
|1.6025
|1.5885
|1154
|2008.11.05 16:05
|s/l
|577
|0.10
|1.6025
|1.6025
|1.5885
|-70.00
|10045.73
|1155
|2008.11.05 16:05
|buy
|578
|0.10
|1.6025
|1.5955
|1.6095
|1156
|2008.11.05 17:09
|t/p
|578
|0.10
|1.6095
|1.5955
|1.6095
|70.00
|10115.73
|1157
|2008.11.05 17:09
|buy
|579
|0.10
|1.6099
|1.6029
|1.6169
|1158
|2008.11.05 17:15
|t/p
|579
|0.10
|1.6169
|1.6029
|1.6169
|70.00
|10185.73
|1159
|2008.11.05 17:15
|buy
|580
|0.10
|1.6174
|1.6104
|1.6244
|1160
|2008.11.05 19:15
|s/l
|580
|0.10
|1.6104
|1.6104
|1.6244
|-70.00
|10115.73
|1161
|2008.11.05 19:15
|buy
|581
|0.10
|1.6108
|1.6038
|1.6178
|1162
|2008.11.05 19:29
|s/l
|581
|0.10
|1.6038
|1.6038
|1.6178
|-70.00
|10045.73
|1163
|2008.11.05 19:29
|buy
|582
|0.10
|1.6042
|1.5972
|1.6112
|1164
|2008.11.05 20:33
|s/l
|582
|0.10
|1.5972
|1.5972
|1.6112
|-70.00
|9975.73
|1165
|2008.11.05 20:33
|sell
|583
|0.10
|1.5972
|1.6042
|1.5902
|1166
|2008.11.05 21:23
|t/p
|583
|0.10
|1.5902
|1.6042
|1.5902
|70.00
|10045.73
|1167
|2008.11.05 21:23
|sell
|584
|0.10
|1.5898
|1.5968
|1.5828
|1168
|2008.11.05 21:44
|s/l
|584
|0.10
|1.5968
|1.5968
|1.5828
|-70.00
|9975.73
|1169
|2008.11.05 21:44
|sell
|585
|0.10
|1.5964
|1.6034
|1.5894
|1170
|2008.11.05 22:38
|t/p
|585
|0.10
|1.5894
|1.6034
|1.5894
|70.00
|10045.73
|1171
|2008.11.05 22:38
|buy
|586
|0.10
|1.5894
|1.5824
|1.5964
|1172
|2008.11.05 23:32
|t/p
|586
|0.10
|1.5964
|1.5824
|1.5964
|70.00
|10115.73
|1173
|2008.11.05 23:32
|buy
|587
|0.10
|1.5969
|1.5899
|1.6039
|1174
|2008.11.05 23:53
|s/l
|587
|0.10
|1.5899
|1.5899
|1.6039
|-70.00
|10045.73
|1175
|2008.11.05 23:53
|buy
|588
|0.10
|1.5902
|1.5832
|1.5972
|1176
|2008.11.06 02:19
|s/l
|588
|0.10
|1.5832
|1.5832
|1.5972
|-68.67
|9977.05
|1177
|2008.11.06 02:19
|sell
|589
|0.10
|1.5832
|1.5902
|1.5762
|1178
|2008.11.06 10:14
|s/l
|589
|0.10
|1.5902
|1.5902
|1.5762
|-70.00
|9907.05
|1179
|2008.11.06 10:14
|sell
|590
|0.10
|1.5898
|1.5968
|1.5828
|1180
|2008.11.06 10:24
|s/l
|590
|0.10
|1.5968
|1.5968
|1.5828
|-70.00
|9837.05
|1181
|2008.11.06 10:24
|sell
|591
|0.10
|1.5964
|1.6034
|1.5894
|1182
|2008.11.06 13:25
|t/p
|591
|0.10
|1.5894
|1.6034
|1.5894
|70.00
|9907.05
|1183
|2008.11.06 13:25
|sell
|592
|0.10
|1.5890
|1.5960
|1.5820
|1184
|2008.11.06 14:00
|t/p
|592
|0.10
|1.5820
|1.5960
|1.5820
|70.00
|9977.05
|1185
|2008.11.06 14:00
|sell
|593
|0.10
|1.5813
|1.5883
|1.5743
|1186
|2008.11.06 14:00
|t/p
|593
|0.10
|1.5743
|1.5883
|1.5743
|70.00
|10047.05
|1187
|2008.11.06 14:01
|sell
|594
|0.10
|1.5821
|1.5891
|1.5751
|1188
|2008.11.06 14:03
|t/p
|594
|0.10
|1.5751
|1.5891
|1.5751
|70.00
|10117.05
|1189
|2008.11.06 14:03
|sell
|595
|0.10
|1.5747
|1.5817
|1.5677
|1190
|2008.11.06 14:06
|s/l
|595
|0.10
|1.5817
|1.5817
|1.5677
|-70.00
|10047.05
|1191
|2008.11.06 14:06
|buy
|596
|0.10
|1.5817
|1.5747
|1.5887
|1192
|2008.11.06 14:13
|t/p
|596
|0.10
|1.5887
|1.5747
|1.5887
|70.00
|10117.05
|1193
|2008.11.06 14:13
|buy
|597
|0.10
|1.5891
|1.5821
|1.5961
|1194
|2008.11.06 14:24
|t/p
|597
|0.10
|1.5961
|1.5821
|1.5961
|70.00
|10187.05
|1195
|2008.11.06 14:24
|sell
|598
|0.10
|1.5961
|1.6031
|1.5891
|1196
|2008.11.06 14:26
|s/l
|598
|0.10
|1.6031
|1.6031
|1.5891
|-70.00
|10117.05
|1197
|2008.11.06 14:26
|sell
|599
|0.10
|1.6028
|1.6098
|1.5958
|1198
|2008.11.06 14:39
|t/p
|599
|0.10
|1.5958
|1.6098
|1.5958
|70.00
|10187.05
|1199
|2008.11.06 14:39
|sell
|600
|0.10
|1.5954
|1.6024
|1.5884
|1200
|2008.11.06 14:57
|t/p
|600
|0.10
|1.5884
|1.6024
|1.5884
|70.00
|10257.05
|1201
|2008.11.06 14:57
|sell
|601
|0.10
|1.5880
|1.5950
|1.5810
|1202
|2008.11.06 15:43
|s/l
|601
|0.10
|1.5950
|1.5950
|1.5810
|-70.00
|10187.05
|1203
|2008.11.06 15:43
|buy
|602
|0.10
|1.5950
|1.5880
|1.6020
|1204
|2008.11.06 16:13
|s/l
|602
|0.10
|1.5880
|1.5880
|1.6020
|-70.00
|10117.05
|1205
|2008.11.06 16:13
|sell
|603
|0.10
|1.5880
|1.5950
|1.5810
|1206
|2008.11.06 16:40
|s/l
|603
|0.10
|1.5950
|1.5950
|1.5810
|-70.00
|10047.05
|1207
|2008.11.06 16:40
|buy
|604
|0.10
|1.5950
|1.5880
|1.6020
|1208
|2008.11.06 16:50
|s/l
|604
|0.10
|1.5880
|1.5880
|1.6020
|-70.00
|9977.05
|1209
|2008.11.06 16:50
|sell
|605
|0.10
|1.5880
|1.5950
|1.5810
|1210
|2008.11.06 17:17
|s/l
|605
|0.10
|1.5950
|1.5950
|1.5810
|-70.00
|9907.05
|1211
|2008.11.06 17:17
|sell
|606
|0.10
|1.5946
|1.6016
|1.5876
|1212
|2008.11.06 17:52
|t/p
|606
|0.10
|1.5876
|1.6016
|1.5876
|70.00
|9977.05
|1213
|2008.11.06 17:52
|sell
|607
|0.10
|1.5872
|1.5942
|1.5802
|1214
|2008.11.06 18:17
|t/p
|607
|0.10
|1.5802
|1.5942
|1.5802
|70.00
|10047.05
|1215
|2008.11.06 18:17
|buy
|608
|0.10
|1.5802
|1.5732
|1.5872
|1216
|2008.11.06 20:46
|s/l
|608
|0.10
|1.5732
|1.5732
|1.5872
|-70.00
|9977.05
|1217
|2008.11.06 20:46
|sell
|609
|0.10
|1.5732
|1.5802
|1.5662
|1218
|2008.11.06 22:30
|t/p
|609
|0.10
|1.5662
|1.5802
|1.5662
|70.00
|10047.05
|1219
|2008.11.06 22:30
|buy
|610
|0.10
|1.5662
|1.5592
|1.5732
|1220
|2008.11.06 23:21
|s/l
|610
|0.10
|1.5592
|1.5592
|1.5732
|-70.00
|9977.05
|1221
|2008.11.06 23:21
|buy
|611
|0.10
|1.5596
|1.5526
|1.5666
|1222
|2008.11.07 05:52
|t/p
|611
|0.10
|1.5666
|1.5526
|1.5666
|70.44
|10047.50
|1223
|2008.11.07 05:52
|buy
|612
|0.10
|1.5670
|1.5600
|1.5740
|1224
|2008.11.07 07:45
|s/l
|612
|0.10
|1.5600
|1.5600
|1.5740
|-70.00
|9977.50
|1225
|2008.11.07 07:45
|sell
|613
|0.10
|1.5600
|1.5670
|1.5530
|1226
|2008.11.07 08:08
|s/l
|613
|0.10
|1.5670
|1.5670
|1.5530
|-70.00
|9907.50
|1227
|2008.11.07 08:08
|buy
|614
|0.10
|1.5670
|1.5600
|1.5740
|1228
|2008.11.07 10:01
|s/l
|614
|0.10
|1.5600
|1.5600
|1.5740
|-70.00
|9837.50
|1229
|2008.11.07 10:01
|buy
|615
|0.10
|1.5604
|1.5534
|1.5674
|1230
|2008.11.07 10:11
|t/p
|615
|0.10
|1.5674
|1.5534
|1.5674
|70.00
|9907.50
|1231
|2008.11.07 10:11
|buy
|616
|0.10
|1.5678
|1.5608
|1.5748
|1232
|2008.11.07 11:03
|t/p
|616
|0.10
|1.5748
|1.5608
|1.5748
|70.00
|9977.50
|1233
|2008.11.07 11:03
|sell
|617
|0.10
|1.5748
|1.5818
|1.5678
|1234
|2008.11.07 12:02
|s/l
|617
|0.10
|1.5818
|1.5818
|1.5678
|-70.00
|9907.50
|1235
|2008.11.07 12:02
|sell
|618
|0.10
|1.5814
|1.5884
|1.5744
|1236
|2008.11.07 13:51
|t/p
|618
|0.10
|1.5744
|1.5884
|1.5744
|70.00
|9977.50
|1237
|2008.11.07 13:51
|buy
|619
|0.10
|1.5744
|1.5674
|1.5814
|1238
|2008.11.07 15:20
|t/p
|619
|0.10
|1.5814
|1.5674
|1.5814
|70.00
|10047.50
|1239
|2008.11.07 15:20
|sell
|620
|0.10
|1.5814
|1.5884
|1.5744
|1240
|2008.11.07 16:45
|t/p
|620
|0.10
|1.5744
|1.5884
|1.5744
|70.00
|10117.50
|1241
|2008.11.07 16:45
|buy
|621
|0.10
|1.5744
|1.5674
|1.5814
|1242
|2008.11.07 17:12
|t/p
|621
|0.10
|1.5814
|1.5674
|1.5814
|70.00
|10187.50
|1243
|2008.11.07 17:12
|buy
|622
|0.10
|1.5818
|1.5748
|1.5888
|1244
|2008.11.07 18:00
|s/l
|622
|0.10
|1.5748
|1.5748
|1.5888
|-70.00
|10117.50
|1245
|2008.11.07 18:00
|buy
|623
|0.10
|1.5752
|1.5682
|1.5822
|1246
|2008.11.07 20:16
|s/l
|623
|0.10
|1.5682
|1.5682
|1.5822
|-70.00
|10047.50
|1247
|2008.11.07 20:16
|sell
|624
|0.10
|1.5682
|1.5752
|1.5612
|1248
|2008.11.10 00:00
|s/l
|624
|0.10
|1.5752
|1.5752
|1.5612
|-70.82
|9976.68
|1249
|2008.11.10 00:00
|sell
|625
|0.10
|1.5815
|1.5885
|1.5745
|1250
|2008.11.10 00:18
|t/p
|625
|0.10
|1.5745
|1.5885
|1.5745
|70.00
|10046.68
|1251
|2008.11.10 00:18
|sell
|626
|0.10
|1.5740
|1.5810
|1.5670
|1252
|2008.11.10 02:09
|s/l
|626
|0.10
|1.5810
|1.5810
|1.5670
|-70.00
|9976.68
|1253
|2008.11.10 02:09
|sell
|627
|0.10
|1.5806
|1.5876
|1.5736
|1254
|2008.11.10 03:37
|s/l
|627
|0.10
|1.5876
|1.5876
|1.5736
|-70.00
|9906.68
|1255
|2008.11.10 03:37
|sell
|628
|0.10
|1.5872
|1.5942
|1.5802
|1256
|2008.11.10 07:52
|t/p
|628
|0.10
|1.5802
|1.5942
|1.5802
|70.00
|9976.68
|1257
|2008.11.10 07:52
|buy
|629
|0.10
|1.5802
|1.5732
|1.5872
|1258
|2008.11.10 08:29
|s/l
|629
|0.10
|1.5732
|1.5732
|1.5872
|-70.00
|9906.68
|1259
|2008.11.10 08:29
|sell
|630
|0.10
|1.5732
|1.5802
|1.5662
|1260
|2008.11.10 08:31
|t/p
|630
|0.10
|1.5662
|1.5802
|1.5662
|70.00
|9976.68
|1261
|2008.11.10 08:31
|sell
|631
|0.10
|1.5658
|1.5728
|1.5588
|1262
|2008.11.10 08:37
|s/l
|631
|0.10
|1.5728
|1.5728
|1.5588
|-70.00
|9906.68
|1263
|2008.11.10 08:37
|sell
|632
|0.10
|1.5724
|1.5794
|1.5654
|1264
|2008.11.10 11:19
|s/l
|632
|0.10
|1.5794
|1.5794
|1.5654
|-70.00
|9836.68
|1265
|2008.11.10 11:19
|sell
|633
|0.10
|1.5790
|1.5860
|1.5720
|1266
|2008.11.10 12:01
|t/p
|633
|0.10
|1.5720
|1.5860
|1.5720
|70.00
|9906.68
|1267
|2008.11.10 12:01
|buy
|634
|0.10
|1.5720
|1.5650
|1.5790
|1268
|2008.11.10 12:47
|t/p
|634
|0.10
|1.5790
|1.5650
|1.5790
|70.00
|9976.68
|1269
|2008.11.10 12:47
|buy
|635
|0.10
|1.5794
|1.5724
|1.5864
|1270
|2008.11.10 16:10
|s/l
|635
|0.10
|1.5724
|1.5724
|1.5864
|-70.00
|9906.68
|1271
|2008.11.10 16:10
|sell
|636
|0.10
|1.5724
|1.5794
|1.5654
|1272
|2008.11.10 16:58
|t/p
|636
|0.10
|1.5654
|1.5794
|1.5654
|70.00
|9976.68
|1273
|2008.11.10 16:58
|sell
|637
|0.10
|1.5650
|1.5720
|1.5580
|1274
|2008.11.10 18:05
|s/l
|637
|0.10
|1.5720
|1.5720
|1.5580
|-70.00
|9906.68
|1275
|2008.11.10 18:05
|sell
|638
|0.10
|1.5716
|1.5786
|1.5646
|1276
|2008.11.10 18:42
|t/p
|638
|0.10
|1.5646
|1.5786
|1.5646
|70.00
|9976.68
|1277
|2008.11.10 18:42
|sell
|639
|0.10
|1.5642
|1.5712
|1.5572
|1278
|2008.11.11 03:41
|t/p
|639
|0.10
|1.5572
|1.5712
|1.5572
|69.18
|10045.86
|1279
|2008.11.11 03:41
|buy
|640
|0.10
|1.5572
|1.5502
|1.5642
|1280
|2008.11.11 04:21
|t/p
|640
|0.10
|1.5642
|1.5502
|1.5642
|70.00
|10115.86
|1281
|2008.11.11 04:21
|sell
|641
|0.10
|1.5642
|1.5712
|1.5572
|1282
|2008.11.11 09:58
|t/p
|641
|0.10
|1.5572
|1.5712
|1.5572
|70.00
|10185.86
|1283
|2008.11.11 09:58
|sell
|642
|0.10
|1.5568
|1.5638
|1.5498
|1284
|2008.11.11 10:27
|s/l
|642
|0.10
|1.5638
|1.5638
|1.5498
|-70.00
|10115.86
|1285
|2008.11.11 10:27
|sell
|643
|0.10
|1.5634
|1.5704
|1.5564
|1286
|2008.11.11 12:35
|t/p
|643
|0.10
|1.5564
|1.5704
|1.5564
|70.00
|10185.86
|1287
|2008.11.11 12:35
|sell
|644
|0.10
|1.5560
|1.5630
|1.5490
|1288
|2008.11.11 15:04
|s/l
|644
|0.10
|1.5630
|1.5630
|1.5490
|-70.00
|10115.86
|1289
|2008.11.11 15:04
|sell
|645
|0.10
|1.5626
|1.5696
|1.5556
|1290
|2008.11.11 15:26
|t/p
|645
|0.10
|1.5556
|1.5696
|1.5556
|70.00
|10185.86
|1291
|2008.11.11 15:26
|sell
|646
|0.10
|1.5552
|1.5622
|1.5482
|1292
|2008.11.11 17:07
|t/p
|646
|0.10
|1.5482
|1.5622
|1.5482
|70.00
|10255.86
|1293
|2008.11.11 17:07
|sell
|647
|0.10
|1.5478
|1.5548
|1.5408
|1294
|2008.11.11 18:03
|t/p
|647
|0.10
|1.5408
|1.5548
|1.5408
|70.00
|10325.86
|1295
|2008.11.11 18:03
|sell
|648
|0.10
|1.5404
|1.5474
|1.5334
|1296
|2008.11.11 21:30
|s/l
|648
|0.10
|1.5474
|1.5474
|1.5334
|-70.00
|10255.86
|1297
|2008.11.11 21:30
|sell
|649
|0.10
|1.5470
|1.5540
|1.5400
|1298
|2008.11.11 22:00
|t/p
|649
|0.10
|1.5400
|1.5540
|1.5400
|70.00
|10325.86
|1299
|2008.11.11 22:00
|sell
|650
|0.10
|1.5396
|1.5466
|1.5326
|1300
|2008.11.12 08:26
|s/l
|650
|0.10
|1.5466
|1.5466
|1.5326
|-70.82
|10255.04
|1301
|2008.11.12 08:26
|sell
|651
|0.10
|1.5462
|1.5532
|1.5392
|1302
|2008.11.12 10:42
|t/p
|651
|0.10
|1.5392
|1.5532
|1.5392
|70.00
|10325.04
|1303
|2008.11.12 10:42
|buy
|652
|0.10
|1.5392
|1.5322
|1.5462
|1304
|2008.11.12 11:03
|s/l
|652
|0.10
|1.5322
|1.5322
|1.5462
|-70.00
|10255.04
|1305
|2008.11.12 11:03
|sell
|653
|0.10
|1.5322
|1.5392
|1.5252
|1306
|2008.11.12 11:48
|s/l
|653
|0.10
|1.5392
|1.5392
|1.5252
|-70.00
|10185.04
|1307
|2008.11.12 11:48
|sell
|654
|0.10
|1.5388
|1.5458
|1.5318
|1308
|2008.11.12 12:32
|t/p
|654
|0.10
|1.5318
|1.5458
|1.5318
|70.00
|10255.04
|1309
|2008.11.12 12:40
|buy
|655
|0.10
|1.5290
|1.5220
|1.5360
|1310
|2008.11.12 13:08
|s/l
|655
|0.10
|1.5220
|1.5220
|1.5360
|-70.00
|10185.04
|1311
|2008.11.12 13:08
|sell
|656
|0.10
|1.5220
|1.5290
|1.5150
|1312
|2008.11.12 13:45
|s/l
|656
|0.10
|1.5290
|1.5290
|1.5150
|-70.00
|10115.04
|1313
|2008.11.12 13:45
|sell
|657
|0.10
|1.5286
|1.5356
|1.5216
|1314
|2008.11.12 15:59
|t/p
|657
|0.10
|1.5216
|1.5356
|1.5216
|70.00
|10185.04
|1315
|2008.11.12 15:59
|sell
|658
|0.10
|1.5212
|1.5282
|1.5142
|1316
|2008.11.12 17:33
|t/p
|658
|0.10
|1.5142
|1.5282
|1.5142
|70.00
|10255.04
|1317
|2008.11.12 17:33
|sell
|659
|0.10
|1.5138
|1.5208
|1.5068
|1318
|2008.11.12 17:49
|t/p
|659
|0.10
|1.5068
|1.5208
|1.5068
|70.00
|10325.04
|1319
|2008.11.12 17:49
|sell
|660
|0.10
|1.5064
|1.5134
|1.4994
|1320
|2008.11.12 18:03
|t/p
|660
|0.10
|1.4994
|1.5134
|1.4994
|70.00
|10395.04
|1321
|2008.11.12 18:03
|sell
|661
|0.10
|1.4990
|1.5060
|1.4920
|1322
|2008.11.12 18:09
|t/p
|661
|0.10
|1.4920
|1.5060
|1.4920
|70.00
|10465.04
|1323
|2008.11.12 18:09
|sell
|662
|0.10
|1.4916
|1.4986
|1.4846
|1324
|2008.11.12 18:17
|s/l
|662
|0.10
|1.4986
|1.4986
|1.4846
|-70.00
|10395.04
|1325
|2008.11.12 18:17
|sell
|663
|0.10
|1.4982
|1.5052
|1.4912
|1326
|2008.11.12 18:20
|t/p
|663
|0.10
|1.4912
|1.5052
|1.4912
|70.00
|10465.04
|1327
|2008.11.12 18:20
|sell
|664
|0.10
|1.4908
|1.4978
|1.4838
|1328
|2008.11.12 18:30
|s/l
|664
|0.10
|1.4978
|1.4978
|1.4838
|-70.00
|10395.04
|1329
|2008.11.12 18:30
|sell
|665
|0.10
|1.4974
|1.5044
|1.4904
|1330
|2008.11.12 19:29
|s/l
|665
|0.10
|1.5044
|1.5044
|1.4904
|-70.00
|10325.04
|1331
|2008.11.12 19:29
|sell
|666
|0.10
|1.5040
|1.5110
|1.4970
|1332
|2008.11.12 20:21
|t/p
|666
|0.10
|1.4970
|1.5110
|1.4970
|70.00
|10395.04
|1333
|2008.11.12 20:21
|sell
|667
|0.10
|1.4966
|1.5036
|1.4896
|1334
|2008.11.12 21:14
|t/p
|667
|0.10
|1.4896
|1.5036
|1.4896
|70.00
|10465.04
|1335
|2008.11.12 21:14
|sell
|668
|0.10
|1.4892
|1.4962
|1.4822
|1336
|2008.11.12 21:45
|s/l
|668
|0.10
|1.4962
|1.4962
|1.4822
|-70.00
|10395.04
|1337
|2008.11.12 21:45
|sell
|669
|0.10
|1.4958
|1.5028
|1.4888
|1338
|2008.11.13 00:49
|t/p
|669
|0.10
|1.4888
|1.5028
|1.4888
|67.54
|10462.58
|1339
|2008.11.13 00:49
|sell
|670
|0.10
|1.4883
|1.4953
|1.4813
|1340
|2008.11.13 05:22
|s/l
|670
|0.10
|1.4953
|1.4953
|1.4813
|-70.00
|10392.58
|1341
|2008.11.13 05:22
|sell
|671
|0.10
|1.4949
|1.5019
|1.4879
|1342
|2008.11.13 07:59
|t/p
|671
|0.10
|1.4879
|1.5019
|1.4879
|70.00
|10462.58
|1343
|2008.11.13 07:59
|sell
|672
|0.10
|1.4875
|1.4945
|1.4805
|1344
|2008.11.13 08:44
|s/l
|672
|0.10
|1.4945
|1.4945
|1.4805
|-70.00
|10392.58
|1345
|2008.11.13 08:44
|sell
|673
|0.10
|1.4941
|1.5011
|1.4871
|1346
|2008.11.13 09:28
|t/p
|673
|0.10
|1.4871
|1.5011
|1.4871
|70.00
|10462.58
|1347
|2008.11.13 09:28
|sell
|674
|0.10
|1.4867
|1.4937
|1.4797
|1348
|2008.11.13 11:07
|s/l
|674
|0.10
|1.4937
|1.4937
|1.4797
|-70.00
|10392.58
|1349
|2008.11.13 11:07
|sell
|675
|0.10
|1.4933
|1.5003
|1.4863
|1350
|2008.11.13 14:12
|t/p
|675
|0.10
|1.4863
|1.5003
|1.4863
|70.00
|10462.58
|1351
|2008.11.13 14:12
|sell
|676
|0.10
|1.4859
|1.4929
|1.4789
|1352
|2008.11.13 16:01
|t/p
|676
|0.10
|1.4789
|1.4929
|1.4789
|70.00
|10532.58
|1353
|2008.11.13 16:01
|buy
|677
|0.10
|1.4789
|1.4719
|1.4859
|1354
|2008.11.13 16:32
|t/p
|677
|0.10
|1.4859
|1.4719
|1.4859
|70.00
|10602.58
|1355
|2008.11.13 16:32
|buy
|678
|0.10
|1.4863
|1.4793
|1.4933
|1356
|2008.11.13 17:43
|s/l
|678
|0.10
|1.4793
|1.4793
|1.4933
|-70.00
|10532.58
|1357
|2008.11.13 17:43
|sell
|679
|0.10
|1.4793
|1.4863
|1.4723
|1358
|2008.11.13 19:16
|t/p
|679
|0.10
|1.4723
|1.4863
|1.4723
|70.00
|10602.58
|1359
|2008.11.13 19:16
|sell
|680
|0.10
|1.4719
|1.4789
|1.4649
|1360
|2008.11.13 20:12
|t/p
|680
|0.10
|1.4649
|1.4789
|1.4649
|70.00
|10672.58
|1361
|2008.11.13 20:12
|sell
|681
|0.10
|1.4645
|1.4715
|1.4575
|1362
|2008.11.13 21:18
|t/p
|681
|0.10
|1.4575
|1.4715
|1.4575
|70.00
|10742.58
|1363
|2008.11.13 21:18
|sell
|682
|0.10
|1.4571
|1.4641
|1.4501
|1364
|2008.11.13 21:28
|s/l
|682
|0.10
|1.4641
|1.4641
|1.4501
|-70.00
|10672.58
|1365
|2008.11.13 21:28
|sell
|683
|0.10
|1.4637
|1.4707
|1.4567
|1366
|2008.11.13 21:36
|s/l
|683
|0.10
|1.4707
|1.4707
|1.4567
|-70.00
|10602.58
|1367
|2008.11.13 21:36
|sell
|684
|0.10
|1.4703
|1.4773
|1.4633
|1368
|2008.11.13 21:44
|s/l
|684
|0.10
|1.4773
|1.4773
|1.4633
|-70.00
|10532.58
|1369
|2008.11.13 21:44
|sell
|685
|0.10
|1.4769
|1.4839
|1.4699
|1370
|2008.11.13 21:57
|t/p
|685
|0.10
|1.4699
|1.4839
|1.4699
|70.00
|10602.58
|1371
|2008.11.13 21:57
|sell
|686
|0.10
|1.4695
|1.4765
|1.4625
|1372
|2008.11.13 22:46
|s/l
|686
|0.10
|1.4765
|1.4765
|1.4625
|-70.00
|10532.58
|1373
|2008.11.13 22:46
|sell
|687
|0.10
|1.4761
|1.4831
|1.4691
|1374
|2008.11.13 22:53
|s/l
|687
|0.10
|1.4831
|1.4831
|1.4691
|-70.00
|10462.58
|1375
|2008.11.13 22:53
|sell
|688
|0.10
|1.4827
|1.4897
|1.4757
|1376
|2008.11.13 23:00
|s/l
|688
|0.10
|1.4897
|1.4897
|1.4757
|-70.00
|10392.58
|1377
|2008.11.13 23:00
|sell
|689
|0.10
|1.4893
|1.4963
|1.4823
|1378
|2008.11.14 00:02
|t/p
|689
|0.10
|1.4823
|1.4963
|1.4823
|69.18
|10461.76
|1379
|2008.11.14 00:02
|sell
|690
|0.10
|1.4819
|1.4889
|1.4749
|1380
|2008.11.14 01:17
|s/l
|690
|0.10
|1.4889
|1.4889
|1.4749
|-70.00
|10391.76
|1381
|2008.11.14 01:17
|buy
|691
|0.10
|1.4890
|1.4820
|1.4960
|1382
|2008.11.14 02:55
|s/l
|691
|0.10
|1.4820
|1.4820
|1.4960
|-70.00
|10321.76
|1383
|2008.11.14 02:55
|sell
|692
|0.10
|1.4820
|1.4890
|1.4750
|1384
|2008.11.14 05:52
|s/l
|692
|0.10
|1.4890
|1.4890
|1.4750
|-70.00
|10251.76
|1385
|2008.11.14 05:52
|sell
|693
|0.10
|1.4886
|1.4956
|1.4816
|1386
|2008.11.14 06:26
|t/p
|693
|0.10
|1.4816
|1.4956
|1.4816
|70.00
|10321.76
|1387
|2008.11.14 06:26
|sell
|694
|0.10
|1.4811
|1.4881
|1.4741
|1388
|2008.11.14 09:18
|s/l
|694
|0.10
|1.4881
|1.4881
|1.4741
|-70.00
|10251.76
|1389
|2008.11.14 09:18
|sell
|695
|0.10
|1.4877
|1.4947
|1.4807
|1390
|2008.11.14 09:32
|t/p
|695
|0.10
|1.4807
|1.4947
|1.4807
|70.00
|10321.76
|1391
|2008.11.14 09:32
|sell
|696
|0.10
|1.4803
|1.4873
|1.4733
|1392
|2008.11.14 10:31
|s/l
|696
|0.10
|1.4873
|1.4873
|1.4733
|-70.00
|10251.76
|1393
|2008.11.14 10:31
|sell
|697
|0.10
|1.4869
|1.4939
|1.4799
|1394
|2008.11.14 14:17
|t/p
|697
|0.10
|1.4799
|1.4939
|1.4799
|70.00
|10321.76
|1395
|2008.11.14 14:17
|sell
|698
|0.10
|1.4795
|1.4865
|1.4725
|1396
|2008.11.14 14:21
|t/p
|698
|0.10
|1.4725
|1.4865
|1.4725
|70.00
|10391.76
|1397
|2008.11.14 14:21
|sell
|699
|0.10
|1.4721
|1.4791
|1.4651
|1398
|2008.11.14 14:40
|s/l
|699
|0.10
|1.4791
|1.4791
|1.4651
|-70.00
|10321.76
|1399
|2008.11.14 14:40
|sell
|700
|0.10
|1.4788
|1.4858
|1.4718
|1400
|2008.11.14 15:20
|t/p
|700
|0.10
|1.4718
|1.4858
|1.4718
|70.00
|10391.76
|1401
|2008.11.14 15:20
|sell
|701
|0.10
|1.4714
|1.4784
|1.4644
|1402
|2008.11.14 16:56
|s/l
|701
|0.10
|1.4784
|1.4784
|1.4644
|-70.00
|10321.76
|1403
|2008.11.14 16:56
|sell
|702
|0.10
|1.4780
|1.4850
|1.4710
|1404
|2008.11.14 18:09
|s/l
|702
|0.10
|1.4850
|1.4850
|1.4710
|-70.00
|10251.76
|1405
|2008.11.14 18:09
|sell
|703
|0.10
|1.4846
|1.4916
|1.4776
|1406
|2008.11.14 20:03
|t/p
|703
|0.10
|1.4776
|1.4916
|1.4776
|70.00
|10321.76
|1407
|2008.11.14 20:03
|sell
|704
|0.10
|1.4772
|1.4842
|1.4702
|1408
|2008.11.14 20:31
|s/l
|704
|0.10
|1.4842
|1.4842
|1.4702
|-70.00
|10251.76
|1409
|2008.11.14 20:31
|sell
|705
|0.10
|1.4838
|1.4908
|1.4768
|1410
|2008.11.14 21:24
|s/l
|705
|0.10
|1.4908
|1.4908
|1.4768
|-70.00
|10181.76
|1411
|2008.11.14 21:24
|sell
|706
|0.10
|1.4906
|1.4976
|1.4836
|1412
|2008.11.14 22:56
|t/p
|706
|0.10
|1.4836
|1.4976
|1.4836
|70.00
|10251.76
|1413
|2008.11.14 22:56
|sell
|707
|0.10
|1.4832
|1.4902
|1.4762
|1414
|2008.11.26 07:58
|close at stop
|707
|0.10
|1.4799
|1.4902
|1.4762
|24.80
|10276.56