|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2005.01.10 04:11 - 2008.11.14 23:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|BeginDate=2008.02.28 00:00; EndDate=1970.01.01 00:00; Lots=0.1;
|Bars in test
|1407181
|Ticks modelled
|19538117
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|210.73
|Gross profit
|1327.93
|Gross loss
|-1117.20
|Profit factor
|1.19
|Expected payoff
|5.85
|Absolute drawdown
|49.00
|Maximal drawdown
|530.73 (4.94%)
|Relative drawdown
|4.94% (530.73)
|Total trades
|36
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|36 (61.11%)
|Profit trades (% of total)
|22 (61.11%)
|Loss trades (% of total)
|14 (38.89%)
|Largest
|profit trade
|61.40
|loss trade
|-80.00
|Average
|profit trade
|60.36
|loss trade
|-79.80
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (542.80)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-397.67)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|542.80 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-397.67 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.02.28 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.5122
|1.5042
|1.5182
|2
|2008.02.28 18:01
|t/p
|1
|0.10
|1.5182
|1.5042
|1.5182
|60.00
|10060.00
|3
|2008.02.28 18:01
|buy
|2
|0.10
|1.5184
|1.5104
|1.5244
|4
|2008.03.03 16:25
|t/p
|2
|0.10
|1.5244
|1.5104
|1.5244
|60.93
|10120.93
|5
|2008.03.03 16:25
|buy
|3
|0.10
|1.5246
|1.5166
|1.5306
|6
|2008.03.03 18:32
|s/l
|3
|0.10
|1.5166
|1.5166
|1.5306
|-80.00
|10040.93
|7
|2008.03.03 18:32
|buy
|4
|0.10
|1.5168
|1.5088
|1.5228
|8
|2008.03.04 14:36
|t/p
|4
|0.10
|1.5228
|1.5088
|1.5228
|60.47
|10101.40
|9
|2008.03.04 14:36
|buy
|5
|0.10
|1.5230
|1.5150
|1.5290
|10
|2008.03.05 10:15
|s/l
|5
|0.10
|1.5150
|1.5150
|1.5290
|-79.53
|10021.87
|11
|2008.03.05 10:15
|buy
|6
|0.10
|1.5152
|1.5072
|1.5212
|12
|2008.03.05 15:15
|t/p
|6
|0.10
|1.5212
|1.5072
|1.5212
|60.00
|10081.87
|13
|2008.03.05 15:15
|buy
|7
|0.10
|1.5214
|1.5134
|1.5274
|14
|2008.03.05 18:03
|t/p
|7
|0.10
|1.5274
|1.5134
|1.5274
|60.00
|10141.87
|15
|2008.03.05 18:03
|buy
|8
|0.10
|1.5276
|1.5196
|1.5336
|16
|2008.03.06 10:41
|t/p
|8
|0.10
|1.5336
|1.5196
|1.5336
|61.40
|10203.27
|17
|2008.03.06 10:41
|buy
|9
|0.10
|1.5338
|1.5258
|1.5398
|18
|2008.03.07 07:57
|t/p
|9
|0.10
|1.5398
|1.5258
|1.5398
|60.47
|10263.73
|19
|2008.03.07 07:57
|buy
|10
|0.10
|1.5400
|1.5320
|1.5460
|20
|2008.03.07 15:30
|t/p
|10
|0.10
|1.5460
|1.5320
|1.5460
|60.00
|10323.73
|21
|2008.03.07 15:30
|buy
|11
|0.10
|1.5462
|1.5382
|1.5522
|22
|2008.03.07 16:16
|s/l
|11
|0.10
|1.5382
|1.5382
|1.5522
|-80.00
|10243.73
|23
|2008.03.07 16:16
|buy
|12
|0.10
|1.5384
|1.5304
|1.5444
|24
|2008.03.11 13:07
|t/p
|12
|0.10
|1.5444
|1.5304
|1.5444
|60.93
|10304.67
|25
|2008.03.11 13:07
|buy
|13
|0.10
|1.5446
|1.5366
|1.5506
|26
|2008.03.11 15:47
|s/l
|13
|0.10
|1.5366
|1.5366
|1.5506
|-80.00
|10224.67
|27
|2008.03.11 15:47
|buy
|14
|0.10
|1.5368
|1.5288
|1.5428
|28
|2008.03.11 17:58
|s/l
|14
|0.10
|1.5288
|1.5288
|1.5428
|-80.00
|10144.67
|29
|2008.03.11 17:58
|buy
|15
|0.10
|1.5290
|1.5210
|1.5350
|30
|2008.03.11 19:48
|t/p
|15
|0.10
|1.5350
|1.5210
|1.5350
|60.00
|10204.67
|31
|2008.03.11 19:48
|buy
|16
|0.10
|1.5352
|1.5272
|1.5412
|32
|2008.03.12 13:01
|t/p
|16
|0.10
|1.5412
|1.5272
|1.5412
|60.47
|10265.13
|33
|2008.03.12 13:01
|buy
|17
|0.10
|1.5414
|1.5334
|1.5474
|34
|2008.03.12 13:27
|t/p
|17
|0.10
|1.5474
|1.5334
|1.5474
|60.00
|10325.13
|35
|2008.03.12 13:27
|buy
|18
|0.10
|1.5476
|1.5396
|1.5536
|36
|2008.03.12 22:08
|t/p
|18
|0.10
|1.5536
|1.5396
|1.5536
|60.00
|10385.13
|37
|2008.03.12 22:08
|buy
|19
|0.10
|1.5538
|1.5458
|1.5598
|38
|2008.03.13 12:05
|t/p
|19
|0.10
|1.5598
|1.5458
|1.5598
|61.40
|10446.53
|39
|2008.03.13 12:05
|buy
|20
|0.10
|1.5600
|1.5520
|1.5660
|40
|2008.03.14 17:01
|t/p
|20
|0.10
|1.5660
|1.5520
|1.5660
|60.47
|10507.00
|41
|2008.03.14 17:01
|buy
|21
|0.10
|1.5662
|1.5582
|1.5722
|42
|2008.03.17 00:46
|t/p
|21
|0.10
|1.5722
|1.5582
|1.5722
|60.47
|10567.47
|43
|2008.03.17 00:46
|buy
|22
|0.10
|1.5725
|1.5645
|1.5785
|44
|2008.03.17 03:26
|t/p
|22
|0.10
|1.5785
|1.5645
|1.5785
|60.00
|10627.47
|45
|2008.03.17 03:26
|buy
|23
|0.10
|1.5787
|1.5707
|1.5847
|46
|2008.03.17 05:22
|t/p
|23
|0.10
|1.5847
|1.5707
|1.5847
|60.00
|10687.47
|47
|2008.03.17 05:22
|buy
|24
|0.10
|1.5849
|1.5769
|1.5909
|48
|2008.03.17 10:46
|s/l
|24
|0.10
|1.5769
|1.5769
|1.5909
|-80.00
|10607.47
|49
|2008.03.17 10:46
|buy
|25
|0.10
|1.5771
|1.5691
|1.5831
|50
|2008.03.17 16:36
|s/l
|25
|0.10
|1.5691
|1.5691
|1.5831
|-80.00
|10527.47
|51
|2008.03.17 16:36
|buy
|26
|0.10
|1.5693
|1.5613
|1.5753
|52
|2008.03.17 17:08
|t/p
|26
|0.10
|1.5753
|1.5613
|1.5753
|60.00
|10587.47
|53
|2008.03.17 17:08
|buy
|27
|0.10
|1.5755
|1.5675
|1.5815
|54
|2008.03.18 13:16
|t/p
|27
|0.10
|1.5815
|1.5675
|1.5815
|60.47
|10647.93
|55
|2008.03.18 13:16
|buy
|28
|0.10
|1.5817
|1.5737
|1.5877
|56
|2008.03.18 21:20
|s/l
|28
|0.10
|1.5737
|1.5737
|1.5877
|-80.00
|10567.93
|57
|2008.03.18 21:20
|buy
|29
|0.10
|1.5739
|1.5659
|1.5799
|58
|2008.03.18 22:43
|s/l
|29
|0.10
|1.5659
|1.5659
|1.5799
|-80.00
|10487.93
|59
|2008.03.18 22:43
|buy
|30
|0.10
|1.5661
|1.5581
|1.5721
|60
|2008.03.19 10:10
|t/p
|30
|0.10
|1.5721
|1.5581
|1.5721
|60.47
|10548.40
|61
|2008.03.19 10:10
|buy
|31
|0.10
|1.5723
|1.5643
|1.5783
|62
|2008.03.19 12:11
|t/p
|31
|0.10
|1.5783
|1.5643
|1.5783
|60.00
|10608.40
|63
|2008.03.19 12:11
|buy
|32
|0.10
|1.5785
|1.5705
|1.5845
|64
|2008.03.19 14:43
|s/l
|32
|0.10
|1.5705
|1.5705
|1.5845
|-80.00
|10528.40
|65
|2008.03.19 14:43
|buy
|33
|0.10
|1.5707
|1.5627
|1.5767
|66
|2008.03.19 19:06
|s/l
|33
|0.10
|1.5627
|1.5627
|1.5767
|-80.00
|10448.40
|67
|2008.03.19 19:06
|buy
|34
|0.10
|1.5629
|1.5549
|1.5689
|68
|2008.03.20 11:12
|s/l
|34
|0.10
|1.5549
|1.5549
|1.5689
|-78.60
|10369.80
|69
|2008.03.20 11:12
|buy
|35
|0.10
|1.5551
|1.5471
|1.5611
|70
|2008.03.20 12:50
|s/l
|35
|0.10
|1.5471
|1.5471
|1.5611
|-80.00
|10289.80
|71
|2008.03.20 12:50
|buy
|36
|0.10
|1.5473
|1.5393
|1.5533
|72
|2008.03.24 04:49
|s/l
|36
|0.10
|1.5393
|1.5393
|1.5533
|-79.07
|10210.73