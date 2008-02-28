Strategy Tester Report
Tester_v04_5_EURUSD
(Build 220)

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Minute (M1) 2005.01.10 04:11 - 2008.11.14 23:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersBeginDate=2008.02.28 00:00; EndDate=1970.01.01 00:00; Lots=0.1;
Bars in test1407181Ticks modelled19538117Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit210.73Gross profit1327.93Gross loss-1117.20
Profit factor1.19Expected payoff5.85
Absolute drawdown49.00Maximal drawdown530.73 (4.94%)Relative drawdown4.94% (530.73)
Total trades36Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)36 (61.11%)
Profit trades (% of total)22 (61.11%)Loss trades (% of total)14 (38.89%)
Largestprofit trade61.40loss trade-80.00
Averageprofit trade60.36loss trade-79.80
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (542.80)consecutive losses (loss in money)5 (-397.67)
Maximalconsecutive profit (count of wins)542.80 (9)consecutive loss (count of losses)-397.67 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.02.28 00:00buy10.101.51221.50421.5182
22008.02.28 18:01t/p10.101.51821.50421.518260.0010060.00
32008.02.28 18:01buy20.101.51841.51041.5244
42008.03.03 16:25t/p20.101.52441.51041.524460.9310120.93
52008.03.03 16:25buy30.101.52461.51661.5306
62008.03.03 18:32s/l30.101.51661.51661.5306-80.0010040.93
72008.03.03 18:32buy40.101.51681.50881.5228
82008.03.04 14:36t/p40.101.52281.50881.522860.4710101.40
92008.03.04 14:36buy50.101.52301.51501.5290
102008.03.05 10:15s/l50.101.51501.51501.5290-79.5310021.87
112008.03.05 10:15buy60.101.51521.50721.5212
122008.03.05 15:15t/p60.101.52121.50721.521260.0010081.87
132008.03.05 15:15buy70.101.52141.51341.5274
142008.03.05 18:03t/p70.101.52741.51341.527460.0010141.87
152008.03.05 18:03buy80.101.52761.51961.5336
162008.03.06 10:41t/p80.101.53361.51961.533661.4010203.27
172008.03.06 10:41buy90.101.53381.52581.5398
182008.03.07 07:57t/p90.101.53981.52581.539860.4710263.73
192008.03.07 07:57buy100.101.54001.53201.5460
202008.03.07 15:30t/p100.101.54601.53201.546060.0010323.73
212008.03.07 15:30buy110.101.54621.53821.5522
222008.03.07 16:16s/l110.101.53821.53821.5522-80.0010243.73
232008.03.07 16:16buy120.101.53841.53041.5444
242008.03.11 13:07t/p120.101.54441.53041.544460.9310304.67
252008.03.11 13:07buy130.101.54461.53661.5506
262008.03.11 15:47s/l130.101.53661.53661.5506-80.0010224.67
272008.03.11 15:47buy140.101.53681.52881.5428
282008.03.11 17:58s/l140.101.52881.52881.5428-80.0010144.67
292008.03.11 17:58buy150.101.52901.52101.5350
302008.03.11 19:48t/p150.101.53501.52101.535060.0010204.67
312008.03.11 19:48buy160.101.53521.52721.5412
322008.03.12 13:01t/p160.101.54121.52721.541260.4710265.13
332008.03.12 13:01buy170.101.54141.53341.5474
342008.03.12 13:27t/p170.101.54741.53341.547460.0010325.13
352008.03.12 13:27buy180.101.54761.53961.5536
362008.03.12 22:08t/p180.101.55361.53961.553660.0010385.13
372008.03.12 22:08buy190.101.55381.54581.5598
382008.03.13 12:05t/p190.101.55981.54581.559861.4010446.53
392008.03.13 12:05buy200.101.56001.55201.5660
402008.03.14 17:01t/p200.101.56601.55201.566060.4710507.00
412008.03.14 17:01buy210.101.56621.55821.5722
422008.03.17 00:46t/p210.101.57221.55821.572260.4710567.47
432008.03.17 00:46buy220.101.57251.56451.5785
442008.03.17 03:26t/p220.101.57851.56451.578560.0010627.47
452008.03.17 03:26buy230.101.57871.57071.5847
462008.03.17 05:22t/p230.101.58471.57071.584760.0010687.47
472008.03.17 05:22buy240.101.58491.57691.5909
482008.03.17 10:46s/l240.101.57691.57691.5909-80.0010607.47
492008.03.17 10:46buy250.101.57711.56911.5831
502008.03.17 16:36s/l250.101.56911.56911.5831-80.0010527.47
512008.03.17 16:36buy260.101.56931.56131.5753
522008.03.17 17:08t/p260.101.57531.56131.575360.0010587.47
532008.03.17 17:08buy270.101.57551.56751.5815
542008.03.18 13:16t/p270.101.58151.56751.581560.4710647.93
552008.03.18 13:16buy280.101.58171.57371.5877
562008.03.18 21:20s/l280.101.57371.57371.5877-80.0010567.93
572008.03.18 21:20buy290.101.57391.56591.5799
582008.03.18 22:43s/l290.101.56591.56591.5799-80.0010487.93
592008.03.18 22:43buy300.101.56611.55811.5721
602008.03.19 10:10t/p300.101.57211.55811.572160.4710548.40
612008.03.19 10:10buy310.101.57231.56431.5783
622008.03.19 12:11t/p310.101.57831.56431.578360.0010608.40
632008.03.19 12:11buy320.101.57851.57051.5845
642008.03.19 14:43s/l320.101.57051.57051.5845-80.0010528.40
652008.03.19 14:43buy330.101.57071.56271.5767
662008.03.19 19:06s/l330.101.56271.56271.5767-80.0010448.40
672008.03.19 19:06buy340.101.56291.55491.5689
682008.03.20 11:12s/l340.101.55491.55491.5689-78.6010369.80
692008.03.20 11:12buy350.101.55511.54711.5611
702008.03.20 12:50s/l350.101.54711.54711.5611-80.0010289.80
712008.03.20 12:50buy360.101.54731.53931.5533
722008.03.24 04:49s/l360.101.53931.53931.5533-79.0710210.73