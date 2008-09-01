Strategy Tester Report
Tester_v04_5_AUDUSD
(Build 220)

SymbolAUDUSD (Australian Dollar vs. United States Dollar)
Period1 Minute (M1) 2005.01.10 04:10 - 2008.11.14 23:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersBeginDate=2008.09.01 00:00; Lots=0.1;
Bars in test1401704Ticks modelled13797038Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit538.54Gross profit12869.17Gross loss-12330.63
Profit factor1.04Expected payoff1.76
Absolute drawdown15.00Maximal drawdown1587.09 (13.67%)Relative drawdown13.67% (1587.09)
Total trades306Short positions (won %)257 (43.58%)Long positions (won %)49 (36.73%)
Profit trades (% of total)130 (42.48%)Loss trades (% of total)176 (57.52%)
Largestprofit trade100.60loss trade-73.23
Averageprofit trade98.99loss trade-70.06
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (797.85)consecutive losses (loss in money)8 (-561.08)
Maximalconsecutive profit (count of wins)797.85 (8)consecutive loss (count of losses)-561.08 (8)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 00:00sell10.100.85680.86380.8468
22008.09.02 08:58t/p10.100.84680.86380.846898.9210098.92
32008.09.02 08:58sell20.100.84630.85330.8363
42008.09.02 10:52t/p20.100.83630.85330.8363100.0010198.92
52008.09.02 10:52sell30.100.83580.84280.8258
62008.09.03 07:13t/p30.100.82580.84280.825898.9210297.85
72008.09.03 07:13sell40.100.82530.83230.8153
82008.09.03 15:10s/l40.100.83230.83230.8153-70.0010227.85
92008.09.03 15:10sell50.100.83180.83880.8218
102008.09.03 16:39s/l50.100.83880.83880.8218-70.0010157.85
112008.09.03 16:39sell60.100.83830.84530.8283
122008.09.04 20:57t/p60.100.82830.84530.828396.7710254.62
132008.09.04 20:57sell70.100.82780.83480.8178
142008.09.05 00:16t/p70.100.81780.83480.817898.9210353.55
152008.09.05 00:16sell80.100.81730.82430.8073
162008.09.05 13:57t/p80.100.80730.82430.8073100.0010453.55
172008.09.05 13:57sell90.100.80680.81380.7968
182008.09.05 15:46s/l90.100.81380.81380.7968-70.0010383.55
192008.09.05 15:46sell100.100.81330.82030.8033
202008.09.08 00:00s/l100.100.82030.82030.8033-71.0810312.47
212008.09.08 00:00sell110.100.82730.83430.8173
222008.09.08 00:45s/l110.100.83430.83430.8173-70.0010242.47
232008.09.08 00:45sell120.100.83380.84080.8238
242008.09.08 12:04t/p120.100.82380.84080.8238100.0010342.47
252008.09.08 12:04sell130.100.82330.83030.8133
262008.09.08 19:32t/p130.100.81330.83030.8133100.0010442.47
272008.09.08 19:32sell140.100.81280.81980.8028
282008.09.09 05:49t/p140.100.80280.81980.802898.9210541.40
292008.09.09 05:49sell150.100.80230.80930.7923
302008.09.09 06:26s/l150.100.80930.80930.7923-70.0010471.40
312008.09.09 06:26sell160.100.80880.81580.7988
322008.09.09 12:33s/l160.100.81580.81580.7988-70.0010401.40
332008.09.09 12:33sell170.100.81530.82230.8053
342008.09.09 22:11t/p170.100.80530.82230.8053100.0010501.40
352008.09.09 22:11sell180.100.80480.81180.7948
362008.09.10 16:08s/l180.100.81180.81180.7948-71.0810430.32
372008.09.10 16:08sell190.100.81130.81830.8013
382008.09.10 23:01t/p190.100.80130.81830.8013100.0010530.32
392008.09.10 23:01sell200.100.80080.80780.7908
402008.09.11 11:45t/p200.100.79080.80780.790896.7710627.09
412008.09.11 11:45sell210.100.79030.79730.7803
422008.09.11 15:29s/l210.100.79730.79730.7803-70.0010557.09
432008.09.11 15:29sell220.100.79680.80380.7868
442008.09.11 23:26s/l220.100.80380.80380.7868-70.0010487.09
452008.09.11 23:26sell230.100.80330.81030.7933
462008.09.12 11:22s/l230.100.81030.81030.7933-71.0810416.02
472008.09.12 11:22sell240.100.80980.81680.7998
482008.09.12 17:55s/l240.100.81680.81680.7998-70.0010346.02
492008.09.12 17:55sell250.100.81630.82330.8063
502008.09.12 22:10s/l250.100.82330.82330.8063-70.0010276.02
512008.09.12 22:10sell260.100.82280.82980.8128
522008.09.15 11:24t/p260.100.81280.82980.812898.9210374.94
532008.09.15 11:24sell270.100.81230.81930.8023
542008.09.15 14:35t/p270.100.80230.81930.8023100.0010474.94
552008.09.15 14:35sell280.100.80180.80880.7918
562008.09.15 15:54s/l280.100.80880.80880.7918-70.0010404.94
572008.09.15 15:54sell290.100.80830.81530.7983
582008.09.16 01:46t/p290.100.79830.81530.798398.9210503.87
592008.09.16 01:46sell300.100.79760.80460.7876
602008.09.16 10:15t/p300.100.78760.80460.7876100.0010603.87
612008.09.16 10:15sell310.100.78710.79410.7771
622008.09.16 15:14s/l310.100.79410.79410.7771-70.0010533.87
632008.09.16 15:14sell320.100.79360.80060.7836
642008.09.16 22:18s/l320.100.80060.80060.7836-70.0010463.87
652008.09.16 22:18sell330.100.80010.80710.7901
662008.09.17 03:16s/l330.100.80710.80710.7901-71.0810392.79
672008.09.17 03:16sell340.100.80660.81360.7966
682008.09.17 06:18t/p340.100.79660.81360.7966100.0010492.79
692008.09.17 06:18sell350.100.79610.80310.7861
702008.09.17 10:18s/l350.100.80310.80310.7861-70.0010422.79
712008.09.17 10:18sell360.100.80260.80960.7926
722008.09.17 13:53t/p360.100.79260.80960.7926100.0010522.79
732008.09.17 13:53sell370.100.79210.79910.7821
742008.09.17 19:02t/p370.100.78210.79910.7821100.0010622.79
752008.09.17 19:02sell380.100.78160.78860.7716
762008.09.17 20:29s/l380.100.78860.78860.7716-70.0010552.79
772008.09.17 20:29sell390.100.78810.79510.7781
782008.09.17 21:04s/l390.100.79510.79510.7781-70.0010482.79
792008.09.17 21:04sell400.100.79460.80160.7846
802008.09.17 21:49s/l400.100.80160.80160.7846-70.0010412.79
812008.09.17 21:49sell410.100.80110.80810.7911
822008.09.17 23:47t/p410.100.79110.80810.7911100.0010512.79
832008.09.17 23:47sell420.100.79060.79760.7806
842008.09.18 09:11s/l420.100.79760.79760.7806-73.2310439.56
852008.09.18 09:11sell430.100.79710.80410.7871
862008.09.18 11:15s/l430.100.80410.80410.7871-70.0010369.56
872008.09.18 11:15buy440.100.80410.79710.8141
882008.09.18 18:15s/l440.100.79710.79710.8141-70.0010299.56
892008.09.18 18:15buy450.100.79760.79060.8076
902008.09.19 04:48t/p450.100.80760.79060.8076100.6010400.17
912008.09.19 04:48sell460.100.80760.81460.7976
922008.09.19 15:15s/l460.100.81460.81460.7976-70.0010330.17
932008.09.19 15:15sell470.100.81410.82110.8041
942008.09.19 15:54s/l470.100.82110.82110.8041-70.0010260.17
952008.09.19 15:54buy480.100.82110.81410.8311
962008.09.19 18:43t/p480.100.83110.81410.8311100.0010360.17
972008.09.19 18:43buy490.100.83160.82460.8416
982008.09.22 17:17t/p490.100.84160.82460.8416100.6010460.77
992008.09.22 17:17buy500.100.84210.83510.8521
1002008.09.23 06:21s/l500.100.83510.83510.8521-69.4010391.38
1012008.09.23 06:21buy510.100.83560.82860.8456
1022008.09.23 13:44t/p510.100.84560.82860.8456100.0010491.38
1032008.09.23 13:44buy520.100.84610.83910.8561
1042008.09.23 16:01s/l520.100.83910.83910.8561-70.0010421.38
1052008.09.23 16:01buy530.100.83960.83260.8496
1062008.09.23 19:54s/l530.100.83260.83260.8496-70.0010351.38
1072008.09.23 19:54buy540.100.83310.82610.8431
1082008.09.26 10:35s/l540.100.82610.82610.8431-66.9810284.40
1092008.09.26 10:35buy550.100.82660.81960.8366
1102008.09.29 10:15s/l550.100.81960.81960.8366-69.4010215.01
1112008.09.29 10:15buy560.100.82010.81310.8301
1122008.09.29 15:39s/l560.100.81310.81310.8301-70.0010145.01
1132008.09.29 15:39sell570.100.81310.82010.8031
1142008.09.29 22:23t/p570.100.80310.82010.8031100.0010245.01
1152008.09.29 22:23sell580.100.80260.80960.7926
1162008.09.30 01:33t/p580.100.79260.80960.792698.9210343.93
1172008.09.30 01:33sell590.100.79210.79910.7821
1182008.09.30 02:39s/l590.100.79910.79910.7821-70.0010273.93
1192008.09.30 02:39sell600.100.79860.80560.7886
1202008.09.30 10:02s/l600.100.80560.80560.7886-70.0010203.93
1212008.09.30 10:02sell610.100.80510.81210.7951
1222008.09.30 17:56t/p610.100.79510.81210.7951100.0010303.93
1232008.09.30 17:56sell620.100.79460.80160.7846
1242008.10.01 10:34s/l620.100.80160.80160.7846-71.0810232.85
1252008.10.01 10:34sell630.100.80110.80810.7911
1262008.10.01 16:11t/p630.100.79110.80810.7911100.0010332.85
1272008.10.01 16:11sell640.100.79060.79760.7806
1282008.10.02 10:33t/p640.100.78060.79760.780696.7710429.63
1292008.10.02 10:33sell650.100.78010.78710.7701
1302008.10.02 12:13s/l650.100.78710.78710.7701-70.0010359.63
1312008.10.02 12:13sell660.100.78660.79360.7766
1322008.10.02 15:55t/p660.100.77660.79360.7766100.0010459.63
1332008.10.02 15:55sell670.100.77610.78310.7661
1342008.10.06 02:29t/p670.100.76610.78310.766197.8510557.48
1352008.10.06 02:29sell680.100.76560.77260.7556
1362008.10.06 06:12t/p680.100.75560.77260.7556100.0010657.48
1372008.10.06 06:12sell690.100.75510.76210.7451
1382008.10.06 07:41t/p690.100.74510.76210.7451100.0010757.48
1392008.10.06 07:41sell700.100.74460.75160.7346
1402008.10.06 17:11t/p700.100.73460.75160.7346100.0010857.48
1412008.10.06 17:11sell710.100.73410.74110.7241
1422008.10.06 17:14t/p710.100.72410.74110.7241100.0010957.48
1432008.10.06 17:14sell720.100.72360.73060.7136
1442008.10.06 17:34t/p720.100.71360.73060.7136100.0011057.48
1452008.10.06 17:34sell730.100.71310.72010.7031
1462008.10.06 17:37t/p730.100.70310.72010.7031100.0011157.48
1472008.10.06 17:37sell740.100.70260.70960.6926
1482008.10.06 17:50s/l740.100.70960.70960.6926-70.0011087.48
1492008.10.06 17:50sell750.100.70910.71610.6991
1502008.10.06 17:56s/l750.100.71610.71610.6991-70.0011017.48
1512008.10.06 17:56sell760.100.71560.72260.7056
1522008.10.06 20:45t/p760.100.70560.72260.7056100.0011117.48
1532008.10.06 20:45sell770.100.70500.71200.6950
1542008.10.06 22:28s/l770.100.71200.71200.6950-70.0011047.48
1552008.10.06 22:28sell780.100.71150.71850.7015
1562008.10.06 22:54s/l780.100.71850.71850.7015-70.0010977.48
1572008.10.06 22:54sell790.100.71800.72500.7080
1582008.10.06 23:13s/l790.100.72500.72500.7080-70.0010907.48
1592008.10.06 23:13sell800.100.72450.73150.7145
1602008.10.06 23:31t/p800.100.71450.73150.7145100.0011007.48
1612008.10.06 23:31sell810.100.71370.72070.7037
1622008.10.06 23:35s/l810.100.72070.72070.7037-70.0010937.48
1632008.10.06 23:35sell820.100.72020.72720.7102
1642008.10.07 00:44t/p820.100.71020.72720.710298.9211036.40
1652008.10.07 00:44sell830.100.70970.71670.6997
1662008.10.07 01:31s/l830.100.71670.71670.6997-70.0010966.40
1672008.10.07 01:31sell840.100.71620.72320.7062
1682008.10.07 02:05s/l840.100.72320.72320.7062-70.0010896.40
1692008.10.07 02:05sell850.100.72270.72970.7127
1702008.10.07 06:30t/p850.100.71270.72970.7127100.0010996.40
1712008.10.07 06:30sell860.100.71180.71880.7018
1722008.10.07 06:30t/p860.100.70180.71880.7018100.0011096.40
1732008.10.07 06:31sell870.100.70600.71300.6960
1742008.10.07 06:33s/l870.100.71300.71300.6960-70.0011026.40
1752008.10.07 06:33sell880.100.71260.71960.7026
1762008.10.07 06:47s/l880.100.71960.71960.7026-70.0010956.40
1772008.10.07 06:47sell890.100.71920.72620.7092
1782008.10.07 06:48s/l890.100.72620.72620.7092-70.0010886.40
1792008.10.07 06:48sell900.100.72580.73280.7158
1802008.10.07 10:22s/l900.100.73280.73280.7158-70.0010816.40
1812008.10.07 10:22sell910.100.73230.73930.7223
1822008.10.07 11:04t/p910.100.72230.73930.7223100.0010916.40
1832008.10.07 11:04sell920.100.72180.72880.7118
1842008.10.07 12:25t/p920.100.71180.72880.7118100.0011016.40
1852008.10.07 12:25sell930.100.71130.71830.7013
1862008.10.07 13:12s/l930.100.71830.71830.7013-70.0010946.40
1872008.10.07 13:12sell940.100.71780.72480.7078
1882008.10.07 15:01s/l940.100.72480.72480.7078-70.0010876.40
1892008.10.07 15:01sell950.100.72430.73130.7143
1902008.10.07 16:14s/l950.100.73130.73130.7143-70.0010806.40
1912008.10.07 16:14sell960.100.73080.73780.7208
1922008.10.07 17:40t/p960.100.72080.73780.7208100.0010906.40
1932008.10.07 17:40sell970.100.72030.72730.7103
1942008.10.07 22:38t/p970.100.71030.72730.7103100.0011006.40
1952008.10.07 22:38sell980.100.70980.71680.6998
1962008.10.08 08:07t/p980.100.69980.71680.699898.9211105.33
1972008.10.08 08:07sell990.100.69920.70620.6892
1982008.10.08 08:11t/p990.100.68920.70620.6892100.0011205.33
1992008.10.08 08:11sell1000.100.68850.69550.6785
2002008.10.08 08:13s/l1000.100.69550.69550.6785-70.0011135.33
2012008.10.08 08:13sell1010.100.69500.70200.6850
2022008.10.08 08:24t/p1010.100.68500.70200.6850100.0011235.33
2032008.10.08 08:24sell1020.100.68450.69150.6745
2042008.10.08 08:36t/p1020.100.67450.69150.6745100.0011335.33
2052008.10.08 08:36sell1030.100.67400.68100.6640
2062008.10.08 08:41s/l1030.100.68100.68100.6640-70.0011265.33
2072008.10.08 08:41sell1040.100.68050.68750.6705
2082008.10.08 09:17s/l1040.100.68750.68750.6705-70.0011195.33
2092008.10.08 09:17sell1050.100.68700.69400.6770
2102008.10.08 10:13s/l1050.100.69400.69400.6770-70.0011125.33
2112008.10.08 10:13sell1060.100.69350.70050.6835
2122008.10.08 10:49t/p1060.100.68350.70050.6835100.0011225.33
2132008.10.08 10:49sell1070.100.68300.69000.6730
2142008.10.08 12:06t/p1070.100.67300.69000.6730100.0011325.33
2152008.10.08 12:06sell1080.100.67250.67950.6625
2162008.10.08 12:33t/p1080.100.66250.67950.6625100.0011425.33
2172008.10.08 12:33sell1090.100.66200.66900.6520
2182008.10.08 12:36t/p1090.100.65200.66900.6520100.0011525.33
2192008.10.08 12:36sell1100.100.65150.65850.6415
2202008.10.08 13:17s/l1100.100.65850.65850.6415-70.0011455.33
2212008.10.08 13:17sell1110.100.65800.66500.6480
2222008.10.08 13:31s/l1110.100.66500.66500.6480-70.0011385.33
2232008.10.08 13:31sell1120.100.66450.67150.6545
2242008.10.08 14:00s/l1120.100.67150.67150.6545-70.0011315.33
2252008.10.08 14:00sell1130.100.67110.67810.6611
2262008.10.08 14:07s/l1130.100.67810.67810.6611-70.0011245.33
2272008.10.08 14:07sell1140.100.67770.68470.6677
2282008.10.08 15:00s/l1140.100.68470.68470.6677-70.0011175.33
2292008.10.08 15:00sell1150.100.68420.69120.6742
2302008.10.08 15:28t/p1150.100.67420.69120.6742100.0011275.33
2312008.10.08 15:28sell1160.100.67370.68070.6637
2322008.10.08 15:46t/p1160.100.66370.68070.6637100.0011375.33
2332008.10.08 15:46sell1170.100.66320.67020.6532
2342008.10.08 16:45s/l1170.100.67020.67020.6532-70.0011305.33
2352008.10.08 16:45sell1180.100.66970.67670.6597
2362008.10.08 17:40t/p1180.100.65970.67670.6597100.0011405.33
2372008.10.08 17:40sell1190.100.65920.66620.6492
2382008.10.08 17:58s/l1190.100.66620.66620.6492-70.0011335.33
2392008.10.08 17:58sell1200.100.66570.67270.6557
2402008.10.08 20:12s/l1200.100.67270.67270.6557-70.0011265.33
2412008.10.08 20:12sell1210.100.67220.67920.6622
2422008.10.08 21:30s/l1210.100.67920.67920.6622-70.0011195.33
2432008.10.08 21:30sell1220.100.67880.68580.6688
2442008.10.08 23:05t/p1220.100.66880.68580.6688100.0011295.33
2452008.10.08 23:05sell1230.100.66830.67530.6583
2462008.10.09 04:37s/l1230.100.67530.67530.6583-73.2311222.10
2472008.10.09 04:37sell1240.100.67480.68180.6648
2482008.10.09 04:54s/l1240.100.68180.68180.6648-70.0011152.10
2492008.10.09 04:54sell1250.100.68130.68830.6713
2502008.10.09 06:25s/l1250.100.68830.68830.6713-70.0011082.10
2512008.10.09 06:25sell1260.100.68780.69480.6778
2522008.10.09 09:08s/l1260.100.69480.69480.6778-70.0011012.10
2532008.10.09 09:08sell1270.100.69430.70130.6843
2542008.10.09 10:53s/l1270.100.70130.70130.6843-70.0010942.10
2552008.10.09 10:53sell1280.100.70080.70780.6908
2562008.10.09 11:25s/l1280.100.70780.70780.6908-70.0010872.10
2572008.10.09 11:25sell1290.100.70730.71430.6973
2582008.10.09 12:45t/p1290.100.69730.71430.6973100.0010972.10
2592008.10.09 12:45sell1300.100.69680.70380.6868
2602008.10.09 13:03s/l1300.100.70380.70380.6868-70.0010902.10
2612008.10.09 13:03sell1310.100.70330.71030.6933
2622008.10.09 13:37t/p1310.100.69330.71030.6933100.0011002.10
2632008.10.09 13:37sell1320.100.69280.69980.6828
2642008.10.09 13:55s/l1320.100.69980.69980.6828-70.0010932.10
2652008.10.09 13:55sell1330.100.69930.70630.6893
2662008.10.09 14:42s/l1330.100.70630.70630.6893-70.0010862.10
2672008.10.09 14:42sell1340.100.70580.71280.6958
2682008.10.09 16:23s/l1340.100.71280.71280.6958-70.0010792.10
2692008.10.09 16:23sell1350.100.71230.71930.7023
2702008.10.09 17:25t/p1350.100.70230.71930.7023100.0010892.10
2712008.10.09 17:25sell1360.100.70180.70880.6918
2722008.10.09 22:15t/p1360.100.69180.70880.6918100.0010992.10
2732008.10.09 22:15sell1370.100.69130.69830.6813
2742008.10.09 22:49t/p1370.100.68130.69830.6813100.0011092.10
2752008.10.09 22:49sell1380.100.68080.68780.6708
2762008.10.09 22:56s/l1380.100.68780.68780.6708-70.0011022.10
2772008.10.09 22:56sell1390.100.68730.69430.6773
2782008.10.10 02:28t/p1390.100.67730.69430.677398.9211121.02
2792008.10.10 02:28sell1400.100.67680.68380.6668
2802008.10.10 02:46t/p1400.100.66680.68380.6668100.0011221.02
2812008.10.10 02:46sell1410.100.66630.67330.6563
2822008.10.10 02:59s/l1410.100.67330.67330.6563-70.0011151.02
2832008.10.10 02:59sell1420.100.67280.67980.6628
2842008.10.10 03:35t/p1420.100.66280.67980.6628100.0011251.02
2852008.10.10 03:35sell1430.100.66230.66930.6523
2862008.10.10 03:57s/l1430.100.66930.66930.6523-70.0011181.02
2872008.10.10 03:57sell1440.100.66880.67580.6588
2882008.10.10 07:03t/p1440.100.65880.67580.6588100.0011281.02
2892008.10.10 07:03sell1450.100.65830.66530.6483
2902008.10.10 08:43s/l1450.100.66530.66530.6483-70.0011211.02
2912008.10.10 08:43sell1460.100.66490.67190.6549
2922008.10.10 09:49t/p1460.100.65490.67190.6549100.0011311.02
2932008.10.10 09:49sell1470.100.65440.66140.6444
2942008.10.10 09:53s/l1470.100.66140.66140.6444-70.0011241.02
2952008.10.10 09:53sell1480.100.66090.66790.6509
2962008.10.10 16:45s/l1480.100.66790.66790.6509-70.0011171.02
2972008.10.10 16:45sell1490.100.66750.67450.6575
2982008.10.10 17:08s/l1490.100.67450.67450.6575-70.0011101.02
2992008.10.10 17:08sell1500.100.67400.68100.6640
3002008.10.10 17:18t/p1500.100.66400.68100.6640100.0011201.02
3012008.10.10 17:18sell1510.100.66350.67050.6535
3022008.10.10 17:59t/p1510.100.65350.67050.6535100.0011301.02
3032008.10.10 17:59sell1520.100.65300.66000.6430
3042008.10.10 20:49t/p1520.100.64300.66000.6430100.0011401.02
3052008.10.10 20:49sell1530.100.64250.64950.6325
3062008.10.10 22:33s/l1530.100.64950.64950.6325-70.0011331.02
3072008.10.10 22:33sell1540.100.64900.65600.6390
3082008.10.13 00:00s/l1540.100.65600.65600.6390-71.0811259.95
3092008.10.13 00:00sell1550.100.67180.67880.6618
3102008.10.13 00:59s/l1550.100.67880.67880.6618-70.0011189.95
3112008.10.13 00:59sell1560.100.67830.68530.6683
3122008.10.13 04:16t/p1560.100.66830.68530.6683100.0011289.95
3132008.10.13 04:16sell1570.100.66780.67480.6578
3142008.10.13 05:43t/p1570.100.65780.67480.6578100.0011389.95
3152008.10.13 05:43sell1580.100.65730.66430.6473
3162008.10.13 07:00s/l1580.100.66430.66430.6473-70.0011319.95
3172008.10.13 07:00sell1590.100.66380.67080.6538
3182008.10.13 09:05s/l1590.100.67080.67080.6538-70.0011249.95
3192008.10.13 09:05sell1600.100.67030.67730.6603
3202008.10.13 09:37s/l1600.100.67730.67730.6603-70.0011179.95
3212008.10.13 09:37sell1610.100.67680.68380.6668
3222008.10.13 12:04t/p1610.100.66680.68380.6668100.0011279.95
3232008.10.13 12:04sell1620.100.66630.67330.6563
3242008.10.13 12:14s/l1620.100.67330.67330.6563-70.0011209.95
3252008.10.13 12:14sell1630.100.67280.67980.6628
3262008.10.13 19:55s/l1630.100.67980.67980.6628-70.0011139.95
3272008.10.13 19:55sell1640.100.67930.68630.6693
3282008.10.13 22:26s/l1640.100.68630.68630.6693-70.0011069.95
3292008.10.13 22:26sell1650.100.68580.69280.6758
3302008.10.13 22:39s/l1650.100.69280.69280.6758-70.0010999.95
3312008.10.13 22:39sell1660.100.69240.69940.6824
3322008.10.13 23:15s/l1660.100.69940.69940.6824-70.0010929.95
3332008.10.13 23:15sell1670.100.69890.70590.6889
3342008.10.14 02:51s/l1670.100.70590.70590.6889-71.0810858.87
3352008.10.14 02:51sell1680.100.70540.71240.6954
3362008.10.14 12:10s/l1680.100.71240.71240.6954-70.0010788.87
3372008.10.14 12:10sell1690.100.71190.71890.7019
3382008.10.14 13:08s/l1690.100.71890.71890.7019-70.0010718.87
3392008.10.14 13:08sell1700.100.71840.72540.7084
3402008.10.14 17:05t/p1700.100.70840.72540.7084100.0010818.87
3412008.10.14 17:05sell1710.100.70790.71490.6979
3422008.10.14 17:45t/p1710.100.69790.71490.6979100.0010918.87
3432008.10.14 17:45sell1720.100.69740.70440.6874
3442008.10.14 18:26s/l1720.100.70440.70440.6874-70.0010848.87
3452008.10.14 18:26sell1730.100.70390.71090.6939
3462008.10.15 03:00t/p1730.100.69390.71090.693998.9210947.80
3472008.10.15 03:00sell1740.100.69340.70040.6834
3482008.10.15 08:40s/l1740.100.70040.70040.6834-70.0010877.80
3492008.10.15 08:40sell1750.100.69990.70690.6899
3502008.10.15 13:47s/l1750.100.70690.70690.6899-70.0010807.80
3512008.10.15 13:47sell1760.100.70640.71340.6964
3522008.10.15 14:45t/p1760.100.69640.71340.6964100.0010907.80
3532008.10.15 14:45sell1770.100.69590.70290.6859
3542008.10.15 17:59t/p1770.100.68590.70290.6859100.0011007.80
3552008.10.15 17:59sell1780.100.68540.69240.6754
3562008.10.15 20:56t/p1780.100.67540.69240.6754100.0011107.80
3572008.10.15 20:56sell1790.100.67490.68190.6649
3582008.10.15 23:01t/p1790.100.66490.68190.6649100.0011207.80
3592008.10.15 23:01sell1800.100.66440.67140.6544
3602008.10.16 00:27t/p1800.100.65440.67140.654496.7711304.57
3612008.10.16 00:27sell1810.100.65390.66090.6439
3622008.10.16 03:31s/l1810.100.66090.66090.6439-70.0011234.57
3632008.10.16 03:31sell1820.100.66040.66740.6504
3642008.10.16 03:44s/l1820.100.66740.66740.6504-70.0011164.57
3652008.10.16 03:44sell1830.100.66690.67390.6569
3662008.10.16 04:59s/l1830.100.67390.67390.6569-70.0011094.57
3672008.10.16 04:59sell1840.100.67340.68040.6634
3682008.10.16 09:11t/p1840.100.66340.68040.6634100.0011194.57
3692008.10.16 09:11sell1850.100.66290.66990.6529
3702008.10.16 10:39s/l1850.100.66990.66990.6529-70.0011124.57
3712008.10.16 10:39sell1860.100.66940.67640.6594
3722008.10.16 14:22s/l1860.100.67640.67640.6594-70.0011054.57
3732008.10.16 14:22sell1870.100.67590.68290.6659
3742008.10.16 15:36s/l1870.100.68290.68290.6659-70.0010984.57
3752008.10.16 15:36sell1880.100.68240.68940.6724
3762008.10.16 16:25t/p1880.100.67240.68940.6724100.0011084.57
3772008.10.16 16:25sell1890.100.67190.67890.6619
3782008.10.16 18:01t/p1890.100.66190.67890.6619100.0011184.57
3792008.10.16 18:01sell1900.100.66140.66840.6514
3802008.10.16 18:33s/l1900.100.66840.66840.6514-70.0011114.57
3812008.10.16 18:33sell1910.100.66800.67500.6580
3822008.10.16 19:21s/l1910.100.67500.67500.6580-70.0011044.57
3832008.10.16 19:21sell1920.100.67450.68150.6645
3842008.10.16 21:49s/l1920.100.68150.68150.6645-70.0010974.57
3852008.10.16 21:49sell1930.100.68100.68800.6710
3862008.10.16 22:10s/l1930.100.68800.68800.6710-70.0010904.57
3872008.10.16 22:10sell1940.100.68750.69450.6775
3882008.10.17 00:04s/l1940.100.69450.69450.6775-71.0810833.49
3892008.10.17 00:04sell1950.100.69400.70100.6840
3902008.10.17 01:30t/p1950.100.68400.70100.6840100.0010933.49
3912008.10.17 01:30sell1960.100.68350.69050.6735
3922008.10.17 03:13s/l1960.100.69050.69050.6735-70.0010863.49
3932008.10.17 03:13sell1970.100.69000.69700.6800
3942008.10.17 04:35s/l1970.100.69700.69700.6800-70.0010793.49
3952008.10.17 04:35sell1980.100.69650.70350.6865
3962008.10.17 10:00t/p1980.100.68650.70350.6865100.0010893.49
3972008.10.17 10:00sell1990.100.68600.69300.6760
3982008.10.17 10:51t/p1990.100.67600.69300.6760100.0010993.49
3992008.10.17 10:51sell2000.100.67550.68250.6655
4002008.10.17 14:58s/l2000.100.68250.68250.6655-70.0010923.49
4012008.10.17 14:58sell2010.100.68200.68900.6720
4022008.10.17 16:38s/l2010.100.68900.68900.6720-70.0010853.49
4032008.10.17 16:38sell2020.100.68850.69550.6785
4042008.10.17 19:56s/l2020.100.69550.69550.6785-70.0010783.49
4052008.10.17 19:56sell2030.100.69500.70200.6850
4062008.10.20 09:13s/l2030.100.70200.70200.6850-71.0810712.42
4072008.10.20 09:13sell2040.100.70150.70850.6915
4082008.10.20 14:34t/p2040.100.69150.70850.6915100.0010812.42
4092008.10.20 14:34sell2050.100.69100.69800.6810
4102008.10.20 16:56s/l2050.100.69800.69800.6810-70.0010742.42
4112008.10.20 16:56sell2060.100.69750.70450.6875
4122008.10.20 23:01s/l2060.100.70450.70450.6875-70.0010672.42
4132008.10.20 23:01sell2070.100.70400.71100.6940
4142008.10.21 08:01t/p2070.100.69400.71100.694098.9210771.34
4152008.10.21 08:01buy2080.100.69400.68700.7040
4162008.10.21 09:47s/l2080.100.68700.68700.7040-70.0010701.34
4172008.10.21 09:47buy2090.100.68750.68050.6975
4182008.10.21 19:00s/l2090.100.68050.68050.6975-70.0010631.34
4192008.10.21 19:00buy2100.100.68100.67400.6910
4202008.10.21 23:02s/l2100.100.67400.67400.6910-70.0010561.34
4212008.10.21 23:02buy2110.100.67450.66750.6845
4222008.10.22 07:17s/l2110.100.66750.66750.6845-69.4010491.95
4232008.10.22 07:17buy2120.100.66800.66100.6780
4242008.10.22 13:10t/p2120.100.67800.66100.6780100.0010591.95
4252008.10.22 13:10buy2130.100.67860.67160.6886
4262008.10.22 13:31s/l2130.100.67160.67160.6886-70.0010521.95
4272008.10.22 13:31buy2140.100.67210.66510.6821
4282008.10.23 02:03s/l2140.100.66510.66510.6821-68.1910453.76
4292008.10.23 02:03sell2150.100.66510.67210.6551
4302008.10.23 09:31s/l2150.100.67210.67210.6551-70.0010383.76
4312008.10.23 09:31sell2160.100.67160.67860.6616
4322008.10.23 13:44t/p2160.100.66160.67860.6616100.0010483.76
4332008.10.23 13:44sell2170.100.66110.66810.6511
4342008.10.23 17:07s/l2170.100.66810.66810.6511-70.0010413.76
4352008.10.23 17:07sell2180.100.66760.67460.6576
4362008.10.23 19:24t/p2180.100.65760.67460.6576100.0010513.76
4372008.10.23 19:24sell2190.100.65710.66410.6471
4382008.10.23 22:50s/l2190.100.66410.66410.6471-70.0010443.76
4392008.10.23 22:50sell2200.100.66360.67060.6536
4402008.10.23 23:14s/l2200.100.67060.67060.6536-70.0010373.76
4412008.10.23 23:14sell2210.100.67010.67710.6601
4422008.10.24 04:50t/p2210.100.66010.67710.660198.9210472.69
4432008.10.24 04:50sell2220.100.65960.66660.6496
4442008.10.24 08:17t/p2220.100.64960.66660.6496100.0010572.69
4452008.10.24 08:17sell2230.100.64910.65610.6391
4462008.10.24 08:55t/p2230.100.63910.65610.6391100.0010672.69
4472008.10.24 08:55sell2240.100.63860.64560.6286
4482008.10.24 11:21t/p2240.100.62860.64560.6286100.0010772.69
4492008.10.24 11:21sell2250.100.62810.63510.6181
4502008.10.24 11:25s/l2250.100.63510.63510.6181-70.0010702.69
4512008.10.24 11:25sell2260.100.63460.64160.6246
4522008.10.24 11:51t/p2260.100.62460.64160.6246100.0010802.69
4532008.10.24 11:51sell2270.100.62410.63110.6141
4542008.10.24 12:36t/p2270.100.61410.63110.6141100.0010902.69
4552008.10.24 12:36sell2280.100.61360.62060.6036
4562008.10.24 16:57s/l2280.100.62060.62060.6036-70.0010832.69
4572008.10.24 16:57sell2290.100.62010.62710.6101
4582008.10.27 08:20t/p2290.100.61010.62710.610198.9210931.61
4592008.10.27 08:20sell2300.100.60960.61660.5996
4602008.10.28 08:30s/l2300.100.61660.61660.5996-71.0810860.53
4612008.10.28 08:30sell2310.100.61610.62310.6061
4622008.10.28 11:33s/l2310.100.62310.62310.6061-70.0010790.53
4632008.10.28 11:33sell2320.100.62260.62960.6126
4642008.10.28 16:31s/l2320.100.62960.62960.6126-70.0010720.53
4652008.10.28 16:31sell2330.100.62910.63610.6191
4662008.10.28 21:50s/l2330.100.63610.63610.6191-70.0010650.53
4672008.10.28 21:50sell2340.100.63560.64260.6256
4682008.10.28 22:21s/l2340.100.64260.64260.6256-70.0010580.53
4692008.10.28 22:21sell2350.100.64210.64910.6321
4702008.10.29 00:15s/l2350.100.64910.64910.6321-71.0810509.46
4712008.10.29 00:15sell2360.100.64870.65570.6387
4722008.10.29 04:08t/p2360.100.63870.65570.6387100.0010609.46
4732008.10.29 04:08sell2370.100.63820.64520.6282
4742008.10.29 09:42s/l2370.100.64520.64520.6282-70.0010539.46
4752008.10.29 09:42sell2380.100.64470.65170.6347
4762008.10.29 14:51s/l2380.100.65170.65170.6347-70.0010469.46
4772008.10.29 14:51sell2390.100.65120.65820.6412
4782008.10.29 16:50s/l2390.100.65820.65820.6412-70.0010399.46
4792008.10.29 16:50sell2400.100.65770.66470.6477
4802008.10.29 17:19s/l2400.100.66470.66470.6477-70.0010329.46
4812008.10.29 17:19sell2410.100.66420.67120.6542
4822008.10.29 19:39s/l2410.100.67120.67120.6542-70.0010259.46
4832008.10.29 19:39sell2420.100.67070.67770.6607
4842008.10.29 21:32t/p2420.100.66070.67770.6607100.0010359.46
4852008.10.29 21:32sell2430.100.66020.66720.6502
4862008.10.29 21:43s/l2430.100.66720.66720.6502-70.0010289.46
4872008.10.29 21:43sell2440.100.66670.67370.6567
4882008.10.29 22:25s/l2440.100.67370.67370.6567-70.0010219.46
4892008.10.29 22:25sell2450.100.67320.68020.6632
4902008.10.30 01:21t/p2450.100.66320.68020.663296.7710316.23
4912008.10.30 01:21sell2460.100.66270.66970.6527
4922008.10.30 01:34s/l2460.100.66970.66970.6527-70.0010246.23
4932008.10.30 01:34sell2470.100.66920.67620.6592
4942008.10.30 03:18s/l2470.100.67620.67620.6592-70.0010176.23
4952008.10.30 03:18sell2480.100.67570.68270.6657
4962008.10.30 04:18s/l2480.100.68270.68270.6657-70.0010106.23
4972008.10.30 04:18sell2490.100.68220.68920.6722
4982008.10.30 07:32s/l2490.100.68920.68920.6722-70.0010036.23
4992008.10.30 07:32sell2500.100.68870.69570.6787
5002008.10.30 11:31t/p2500.100.67870.69570.6787100.0010136.23
5012008.10.30 11:31sell2510.100.67820.68520.6682
5022008.10.30 13:49s/l2510.100.68520.68520.6682-70.0010066.23
5032008.10.30 13:49sell2520.100.68470.69170.6747
5042008.10.30 15:47t/p2520.100.67470.69170.6747100.0010166.23
5052008.10.30 15:47sell2530.100.67420.68120.6642
5062008.10.30 16:36s/l2530.100.68120.68120.6642-70.0010096.23
5072008.10.30 16:36sell2540.100.68070.68770.6707
5082008.10.30 17:38t/p2540.100.67070.68770.6707100.0010196.23
5092008.10.30 17:38sell2550.100.67020.67720.6602
5102008.10.30 21:23s/l2550.100.67720.67720.6602-70.0010126.23
5112008.10.30 21:23sell2560.100.67670.68370.6667
5122008.10.30 23:16s/l2560.100.68370.68370.6667-70.0010056.23
5132008.10.30 23:16sell2570.100.68320.69020.6732
5142008.10.31 00:42t/p2570.100.67320.69020.673298.9210155.16
5152008.10.31 00:42sell2580.100.67270.67970.6627
5162008.10.31 03:33t/p2580.100.66270.67970.6627100.0010255.16
5172008.10.31 03:33buy2590.100.66270.65570.6727
5182008.10.31 05:49t/p2590.100.67270.65570.6727100.0010355.16
5192008.10.31 05:49buy2600.100.67330.66630.6833
5202008.10.31 08:00s/l2600.100.66630.66630.6833-70.0010285.16
5212008.10.31 08:00buy2610.100.66680.65980.6768
5222008.10.31 09:36s/l2610.100.65980.65980.6768-70.0010215.16
5232008.10.31 09:36buy2620.100.66030.65330.6703
5242008.11.03 00:59t/p2620.100.67030.65330.6703100.6010315.76
5252008.11.03 00:59buy2630.100.67080.66380.6808
5262008.11.03 04:12t/p2630.100.68080.66380.6808100.0010415.76
5272008.11.03 04:12buy2640.100.68130.67430.6913
5282008.11.03 14:53s/l2640.100.67430.67430.6913-70.0010345.76
5292008.11.03 14:53buy2650.100.67480.66780.6848
5302008.11.03 15:38s/l2650.100.66780.66780.6848-70.0010275.76
5312008.11.03 15:38buy2660.100.66830.66130.6783
5322008.11.03 17:52t/p2660.100.67830.66130.6783100.0010375.76
5332008.11.03 17:52buy2670.100.67880.67180.6888
5342008.11.04 01:36s/l2670.100.67180.67180.6888-69.4010306.37
5352008.11.04 01:36buy2680.100.67230.66530.6823
5362008.11.04 05:32s/l2680.100.66530.66530.6823-70.0010236.37
5372008.11.04 05:32buy2690.100.66580.65880.6758
5382008.11.04 11:00t/p2690.100.67580.65880.6758100.0010336.37
5392008.11.04 11:00buy2700.100.67630.66930.6863
5402008.11.04 14:14t/p2700.100.68630.66930.6863100.0010436.37
5412008.11.04 14:14buy2710.100.68680.67980.6968
5422008.11.04 17:37t/p2710.100.69680.67980.6968100.0010536.37
5432008.11.04 17:37buy2720.100.69730.69030.7073
5442008.11.05 03:22s/l2720.100.69030.69030.7073-69.4010466.97
5452008.11.05 03:22buy2730.100.69080.68380.7008
5462008.11.05 06:38s/l2730.100.68380.68380.7008-70.0010396.97
5472008.11.05 06:38buy2740.100.68430.67730.6943
5482008.11.05 08:28t/p2740.100.69430.67730.6943100.0010496.97
5492008.11.05 08:28buy2750.100.69480.68780.7048
5502008.11.05 09:17s/l2750.100.68780.68780.7048-70.0010426.97
5512008.11.05 09:17buy2760.100.68830.68130.6983
5522008.11.05 13:57t/p2760.100.69830.68130.6983100.0010526.97
5532008.11.05 13:57buy2770.100.69880.69180.7088
5542008.11.05 15:04s/l2770.100.69180.69180.7088-70.0010456.97
5552008.11.05 15:04buy2780.100.69230.68530.7023
5562008.11.05 22:54s/l2780.100.68530.68530.7023-70.0010386.97
5572008.11.05 22:54buy2790.100.68580.67880.6958
5582008.11.06 00:11s/l2790.100.67880.67880.6958-68.1910318.78
5592008.11.06 00:11buy2800.100.67930.67230.6893
5602008.11.06 05:10s/l2800.100.67230.67230.6893-70.0010248.78
5612008.11.06 05:10buy2810.100.67280.66580.6828
5622008.11.06 14:01t/p2810.100.68280.66580.6828100.0010348.78
5632008.11.06 14:01buy2820.100.68330.67630.6933
5642008.11.06 18:11s/l2820.100.67630.67630.6933-70.0010278.78
5652008.11.06 18:11sell2830.100.67630.68330.6663
5662008.11.06 22:29t/p2830.100.66630.68330.6663100.0010378.78
5672008.11.06 22:29buy2840.100.66630.65930.6763
5682008.11.07 03:17s/l2840.100.65930.65930.6763-69.4010309.39
5692008.11.07 03:17buy2850.100.65980.65280.6698
5702008.11.07 06:33t/p2850.100.66980.65280.6698100.0010409.39
5712008.11.07 06:33buy2860.100.67030.66330.6803
5722008.11.10 00:00t/p2860.100.68030.66330.6803100.6010509.99
5732008.11.10 00:00sell2870.100.68560.69260.6756
5742008.11.10 02:38s/l2870.100.69260.69260.6756-70.0010439.99
5752008.11.10 02:38sell2880.100.69210.69910.6821
5762008.11.10 18:44t/p2880.100.68210.69910.6821100.0010539.99
5772008.11.10 18:44sell2890.100.68160.68860.6716
5782008.11.10 19:41t/p2890.100.67160.68860.6716100.0010639.99
5792008.11.10 19:41sell2900.100.67110.67810.6611
5802008.11.11 17:16t/p2900.100.66110.67810.661198.9210738.92
5812008.11.11 17:16buy2910.100.66110.65410.6711
5822008.11.11 17:57s/l2910.100.65410.65410.6711-70.0010668.92
5832008.11.11 17:57buy2920.100.65460.64760.6646
5842008.11.11 18:08s/l2920.100.64760.64760.6646-70.0010598.92
5852008.11.11 18:08buy2930.100.64810.64110.6581
5862008.11.11 21:00t/p2930.100.65810.64110.6581100.0010698.92
5872008.11.11 21:00buy2940.100.65860.65160.6686
5882008.11.12 16:06s/l2940.100.65160.65160.6686-69.4010629.52
5892008.11.12 16:06sell2950.100.65160.65860.6416
5902008.11.12 18:05t/p2950.100.64160.65860.6416100.0010729.52
5912008.11.12 18:05sell2960.100.64110.64810.6311
5922008.11.13 17:18s/l2960.100.64810.64810.6311-73.2310656.30
5932008.11.13 17:18sell2970.100.64760.65460.6376
5942008.11.13 19:52t/p2970.100.63760.65460.6376100.0010756.30
5952008.11.13 19:52sell2980.100.63710.64410.6271
5962008.11.13 20:54s/l2980.100.64410.64410.6271-70.0010686.30
5972008.11.13 20:54sell2990.100.64360.65060.6336
5982008.11.13 21:39s/l2990.100.65060.65060.6336-70.0010616.30
5992008.11.13 21:39sell3000.100.65010.65710.6401
6002008.11.13 22:23s/l3000.100.65710.65710.6401-70.0010546.30
6012008.11.13 22:23sell3010.100.65660.66360.6466
6022008.11.13 22:55s/l3010.100.66360.66360.6466-70.0010476.30
6032008.11.13 22:55sell3020.100.66310.67010.6531
6042008.11.14 08:15t/p3020.100.65310.67010.653198.9210575.22
6052008.11.14 08:15sell3030.100.65260.65960.6426
6062008.11.14 14:40s/l3030.100.65960.65960.6426-70.0010505.22
6072008.11.14 14:40sell3040.100.65910.66610.6491
6082008.11.14 21:59s/l3040.100.66610.66610.6491-70.0010435.22
6092008.11.14 21:59sell3050.100.66560.67260.6556
6102008.11.14 22:54t/p3050.100.65560.67260.6556100.0010535.22
6112008.11.14 22:54sell3060.100.65510.66210.6451
6122008.11.25 18:58close at stop3060.100.65380.66210.64513.3210538.54