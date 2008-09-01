|Symbol
|AUDUSD (Australian Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2005.01.10 04:10 - 2008.11.14 23:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|BeginDate=2008.09.01 00:00; Lots=0.1;
|Bars in test
|1401704
|Ticks modelled
|13797038
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|538.54
|Gross profit
|12869.17
|Gross loss
|-12330.63
|Profit factor
|1.04
|Expected payoff
|1.76
|Absolute drawdown
|15.00
|Maximal drawdown
|1587.09 (13.67%)
|Relative drawdown
|13.67% (1587.09)
|Total trades
|306
|Short positions (won %)
|257 (43.58%)
|Long positions (won %)
|49 (36.73%)
|Profit trades (% of total)
|130 (42.48%)
|Loss trades (% of total)
|176 (57.52%)
|Largest
|profit trade
|100.60
|loss trade
|-73.23
|Average
|profit trade
|98.99
|loss trade
|-70.06
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (797.85)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-561.08)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|797.85 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-561.08 (8)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 00:00
|sell
|1
|0.10
|0.8568
|0.8638
|0.8468
|2
|2008.09.02 08:58
|t/p
|1
|0.10
|0.8468
|0.8638
|0.8468
|98.92
|10098.92
|3
|2008.09.02 08:58
|sell
|2
|0.10
|0.8463
|0.8533
|0.8363
|4
|2008.09.02 10:52
|t/p
|2
|0.10
|0.8363
|0.8533
|0.8363
|100.00
|10198.92
|5
|2008.09.02 10:52
|sell
|3
|0.10
|0.8358
|0.8428
|0.8258
|6
|2008.09.03 07:13
|t/p
|3
|0.10
|0.8258
|0.8428
|0.8258
|98.92
|10297.85
|7
|2008.09.03 07:13
|sell
|4
|0.10
|0.8253
|0.8323
|0.8153
|8
|2008.09.03 15:10
|s/l
|4
|0.10
|0.8323
|0.8323
|0.8153
|-70.00
|10227.85
|9
|2008.09.03 15:10
|sell
|5
|0.10
|0.8318
|0.8388
|0.8218
|10
|2008.09.03 16:39
|s/l
|5
|0.10
|0.8388
|0.8388
|0.8218
|-70.00
|10157.85
|11
|2008.09.03 16:39
|sell
|6
|0.10
|0.8383
|0.8453
|0.8283
|12
|2008.09.04 20:57
|t/p
|6
|0.10
|0.8283
|0.8453
|0.8283
|96.77
|10254.62
|13
|2008.09.04 20:57
|sell
|7
|0.10
|0.8278
|0.8348
|0.8178
|14
|2008.09.05 00:16
|t/p
|7
|0.10
|0.8178
|0.8348
|0.8178
|98.92
|10353.55
|15
|2008.09.05 00:16
|sell
|8
|0.10
|0.8173
|0.8243
|0.8073
|16
|2008.09.05 13:57
|t/p
|8
|0.10
|0.8073
|0.8243
|0.8073
|100.00
|10453.55
|17
|2008.09.05 13:57
|sell
|9
|0.10
|0.8068
|0.8138
|0.7968
|18
|2008.09.05 15:46
|s/l
|9
|0.10
|0.8138
|0.8138
|0.7968
|-70.00
|10383.55
|19
|2008.09.05 15:46
|sell
|10
|0.10
|0.8133
|0.8203
|0.8033
|20
|2008.09.08 00:00
|s/l
|10
|0.10
|0.8203
|0.8203
|0.8033
|-71.08
|10312.47
|21
|2008.09.08 00:00
|sell
|11
|0.10
|0.8273
|0.8343
|0.8173
|22
|2008.09.08 00:45
|s/l
|11
|0.10
|0.8343
|0.8343
|0.8173
|-70.00
|10242.47
|23
|2008.09.08 00:45
|sell
|12
|0.10
|0.8338
|0.8408
|0.8238
|24
|2008.09.08 12:04
|t/p
|12
|0.10
|0.8238
|0.8408
|0.8238
|100.00
|10342.47
|25
|2008.09.08 12:04
|sell
|13
|0.10
|0.8233
|0.8303
|0.8133
|26
|2008.09.08 19:32
|t/p
|13
|0.10
|0.8133
|0.8303
|0.8133
|100.00
|10442.47
|27
|2008.09.08 19:32
|sell
|14
|0.10
|0.8128
|0.8198
|0.8028
|28
|2008.09.09 05:49
|t/p
|14
|0.10
|0.8028
|0.8198
|0.8028
|98.92
|10541.40
|29
|2008.09.09 05:49
|sell
|15
|0.10
|0.8023
|0.8093
|0.7923
|30
|2008.09.09 06:26
|s/l
|15
|0.10
|0.8093
|0.8093
|0.7923
|-70.00
|10471.40
|31
|2008.09.09 06:26
|sell
|16
|0.10
|0.8088
|0.8158
|0.7988
|32
|2008.09.09 12:33
|s/l
|16
|0.10
|0.8158
|0.8158
|0.7988
|-70.00
|10401.40
|33
|2008.09.09 12:33
|sell
|17
|0.10
|0.8153
|0.8223
|0.8053
|34
|2008.09.09 22:11
|t/p
|17
|0.10
|0.8053
|0.8223
|0.8053
|100.00
|10501.40
|35
|2008.09.09 22:11
|sell
|18
|0.10
|0.8048
|0.8118
|0.7948
|36
|2008.09.10 16:08
|s/l
|18
|0.10
|0.8118
|0.8118
|0.7948
|-71.08
|10430.32
|37
|2008.09.10 16:08
|sell
|19
|0.10
|0.8113
|0.8183
|0.8013
|38
|2008.09.10 23:01
|t/p
|19
|0.10
|0.8013
|0.8183
|0.8013
|100.00
|10530.32
|39
|2008.09.10 23:01
|sell
|20
|0.10
|0.8008
|0.8078
|0.7908
|40
|2008.09.11 11:45
|t/p
|20
|0.10
|0.7908
|0.8078
|0.7908
|96.77
|10627.09
|41
|2008.09.11 11:45
|sell
|21
|0.10
|0.7903
|0.7973
|0.7803
|42
|2008.09.11 15:29
|s/l
|21
|0.10
|0.7973
|0.7973
|0.7803
|-70.00
|10557.09
|43
|2008.09.11 15:29
|sell
|22
|0.10
|0.7968
|0.8038
|0.7868
|44
|2008.09.11 23:26
|s/l
|22
|0.10
|0.8038
|0.8038
|0.7868
|-70.00
|10487.09
|45
|2008.09.11 23:26
|sell
|23
|0.10
|0.8033
|0.8103
|0.7933
|46
|2008.09.12 11:22
|s/l
|23
|0.10
|0.8103
|0.8103
|0.7933
|-71.08
|10416.02
|47
|2008.09.12 11:22
|sell
|24
|0.10
|0.8098
|0.8168
|0.7998
|48
|2008.09.12 17:55
|s/l
|24
|0.10
|0.8168
|0.8168
|0.7998
|-70.00
|10346.02
|49
|2008.09.12 17:55
|sell
|25
|0.10
|0.8163
|0.8233
|0.8063
|50
|2008.09.12 22:10
|s/l
|25
|0.10
|0.8233
|0.8233
|0.8063
|-70.00
|10276.02
|51
|2008.09.12 22:10
|sell
|26
|0.10
|0.8228
|0.8298
|0.8128
|52
|2008.09.15 11:24
|t/p
|26
|0.10
|0.8128
|0.8298
|0.8128
|98.92
|10374.94
|53
|2008.09.15 11:24
|sell
|27
|0.10
|0.8123
|0.8193
|0.8023
|54
|2008.09.15 14:35
|t/p
|27
|0.10
|0.8023
|0.8193
|0.8023
|100.00
|10474.94
|55
|2008.09.15 14:35
|sell
|28
|0.10
|0.8018
|0.8088
|0.7918
|56
|2008.09.15 15:54
|s/l
|28
|0.10
|0.8088
|0.8088
|0.7918
|-70.00
|10404.94
|57
|2008.09.15 15:54
|sell
|29
|0.10
|0.8083
|0.8153
|0.7983
|58
|2008.09.16 01:46
|t/p
|29
|0.10
|0.7983
|0.8153
|0.7983
|98.92
|10503.87
|59
|2008.09.16 01:46
|sell
|30
|0.10
|0.7976
|0.8046
|0.7876
|60
|2008.09.16 10:15
|t/p
|30
|0.10
|0.7876
|0.8046
|0.7876
|100.00
|10603.87
|61
|2008.09.16 10:15
|sell
|31
|0.10
|0.7871
|0.7941
|0.7771
|62
|2008.09.16 15:14
|s/l
|31
|0.10
|0.7941
|0.7941
|0.7771
|-70.00
|10533.87
|63
|2008.09.16 15:14
|sell
|32
|0.10
|0.7936
|0.8006
|0.7836
|64
|2008.09.16 22:18
|s/l
|32
|0.10
|0.8006
|0.8006
|0.7836
|-70.00
|10463.87
|65
|2008.09.16 22:18
|sell
|33
|0.10
|0.8001
|0.8071
|0.7901
|66
|2008.09.17 03:16
|s/l
|33
|0.10
|0.8071
|0.8071
|0.7901
|-71.08
|10392.79
|67
|2008.09.17 03:16
|sell
|34
|0.10
|0.8066
|0.8136
|0.7966
|68
|2008.09.17 06:18
|t/p
|34
|0.10
|0.7966
|0.8136
|0.7966
|100.00
|10492.79
|69
|2008.09.17 06:18
|sell
|35
|0.10
|0.7961
|0.8031
|0.7861
|70
|2008.09.17 10:18
|s/l
|35
|0.10
|0.8031
|0.8031
|0.7861
|-70.00
|10422.79
|71
|2008.09.17 10:18
|sell
|36
|0.10
|0.8026
|0.8096
|0.7926
|72
|2008.09.17 13:53
|t/p
|36
|0.10
|0.7926
|0.8096
|0.7926
|100.00
|10522.79
|73
|2008.09.17 13:53
|sell
|37
|0.10
|0.7921
|0.7991
|0.7821
|74
|2008.09.17 19:02
|t/p
|37
|0.10
|0.7821
|0.7991
|0.7821
|100.00
|10622.79
|75
|2008.09.17 19:02
|sell
|38
|0.10
|0.7816
|0.7886
|0.7716
|76
|2008.09.17 20:29
|s/l
|38
|0.10
|0.7886
|0.7886
|0.7716
|-70.00
|10552.79
|77
|2008.09.17 20:29
|sell
|39
|0.10
|0.7881
|0.7951
|0.7781
|78
|2008.09.17 21:04
|s/l
|39
|0.10
|0.7951
|0.7951
|0.7781
|-70.00
|10482.79
|79
|2008.09.17 21:04
|sell
|40
|0.10
|0.7946
|0.8016
|0.7846
|80
|2008.09.17 21:49
|s/l
|40
|0.10
|0.8016
|0.8016
|0.7846
|-70.00
|10412.79
|81
|2008.09.17 21:49
|sell
|41
|0.10
|0.8011
|0.8081
|0.7911
|82
|2008.09.17 23:47
|t/p
|41
|0.10
|0.7911
|0.8081
|0.7911
|100.00
|10512.79
|83
|2008.09.17 23:47
|sell
|42
|0.10
|0.7906
|0.7976
|0.7806
|84
|2008.09.18 09:11
|s/l
|42
|0.10
|0.7976
|0.7976
|0.7806
|-73.23
|10439.56
|85
|2008.09.18 09:11
|sell
|43
|0.10
|0.7971
|0.8041
|0.7871
|86
|2008.09.18 11:15
|s/l
|43
|0.10
|0.8041
|0.8041
|0.7871
|-70.00
|10369.56
|87
|2008.09.18 11:15
|buy
|44
|0.10
|0.8041
|0.7971
|0.8141
|88
|2008.09.18 18:15
|s/l
|44
|0.10
|0.7971
|0.7971
|0.8141
|-70.00
|10299.56
|89
|2008.09.18 18:15
|buy
|45
|0.10
|0.7976
|0.7906
|0.8076
|90
|2008.09.19 04:48
|t/p
|45
|0.10
|0.8076
|0.7906
|0.8076
|100.60
|10400.17
|91
|2008.09.19 04:48
|sell
|46
|0.10
|0.8076
|0.8146
|0.7976
|92
|2008.09.19 15:15
|s/l
|46
|0.10
|0.8146
|0.8146
|0.7976
|-70.00
|10330.17
|93
|2008.09.19 15:15
|sell
|47
|0.10
|0.8141
|0.8211
|0.8041
|94
|2008.09.19 15:54
|s/l
|47
|0.10
|0.8211
|0.8211
|0.8041
|-70.00
|10260.17
|95
|2008.09.19 15:54
|buy
|48
|0.10
|0.8211
|0.8141
|0.8311
|96
|2008.09.19 18:43
|t/p
|48
|0.10
|0.8311
|0.8141
|0.8311
|100.00
|10360.17
|97
|2008.09.19 18:43
|buy
|49
|0.10
|0.8316
|0.8246
|0.8416
|98
|2008.09.22 17:17
|t/p
|49
|0.10
|0.8416
|0.8246
|0.8416
|100.60
|10460.77
|99
|2008.09.22 17:17
|buy
|50
|0.10
|0.8421
|0.8351
|0.8521
|100
|2008.09.23 06:21
|s/l
|50
|0.10
|0.8351
|0.8351
|0.8521
|-69.40
|10391.38
|101
|2008.09.23 06:21
|buy
|51
|0.10
|0.8356
|0.8286
|0.8456
|102
|2008.09.23 13:44
|t/p
|51
|0.10
|0.8456
|0.8286
|0.8456
|100.00
|10491.38
|103
|2008.09.23 13:44
|buy
|52
|0.10
|0.8461
|0.8391
|0.8561
|104
|2008.09.23 16:01
|s/l
|52
|0.10
|0.8391
|0.8391
|0.8561
|-70.00
|10421.38
|105
|2008.09.23 16:01
|buy
|53
|0.10
|0.8396
|0.8326
|0.8496
|106
|2008.09.23 19:54
|s/l
|53
|0.10
|0.8326
|0.8326
|0.8496
|-70.00
|10351.38
|107
|2008.09.23 19:54
|buy
|54
|0.10
|0.8331
|0.8261
|0.8431
|108
|2008.09.26 10:35
|s/l
|54
|0.10
|0.8261
|0.8261
|0.8431
|-66.98
|10284.40
|109
|2008.09.26 10:35
|buy
|55
|0.10
|0.8266
|0.8196
|0.8366
|110
|2008.09.29 10:15
|s/l
|55
|0.10
|0.8196
|0.8196
|0.8366
|-69.40
|10215.01
|111
|2008.09.29 10:15
|buy
|56
|0.10
|0.8201
|0.8131
|0.8301
|112
|2008.09.29 15:39
|s/l
|56
|0.10
|0.8131
|0.8131
|0.8301
|-70.00
|10145.01
|113
|2008.09.29 15:39
|sell
|57
|0.10
|0.8131
|0.8201
|0.8031
|114
|2008.09.29 22:23
|t/p
|57
|0.10
|0.8031
|0.8201
|0.8031
|100.00
|10245.01
|115
|2008.09.29 22:23
|sell
|58
|0.10
|0.8026
|0.8096
|0.7926
|116
|2008.09.30 01:33
|t/p
|58
|0.10
|0.7926
|0.8096
|0.7926
|98.92
|10343.93
|117
|2008.09.30 01:33
|sell
|59
|0.10
|0.7921
|0.7991
|0.7821
|118
|2008.09.30 02:39
|s/l
|59
|0.10
|0.7991
|0.7991
|0.7821
|-70.00
|10273.93
|119
|2008.09.30 02:39
|sell
|60
|0.10
|0.7986
|0.8056
|0.7886
|120
|2008.09.30 10:02
|s/l
|60
|0.10
|0.8056
|0.8056
|0.7886
|-70.00
|10203.93
|121
|2008.09.30 10:02
|sell
|61
|0.10
|0.8051
|0.8121
|0.7951
|122
|2008.09.30 17:56
|t/p
|61
|0.10
|0.7951
|0.8121
|0.7951
|100.00
|10303.93
|123
|2008.09.30 17:56
|sell
|62
|0.10
|0.7946
|0.8016
|0.7846
|124
|2008.10.01 10:34
|s/l
|62
|0.10
|0.8016
|0.8016
|0.7846
|-71.08
|10232.85
|125
|2008.10.01 10:34
|sell
|63
|0.10
|0.8011
|0.8081
|0.7911
|126
|2008.10.01 16:11
|t/p
|63
|0.10
|0.7911
|0.8081
|0.7911
|100.00
|10332.85
|127
|2008.10.01 16:11
|sell
|64
|0.10
|0.7906
|0.7976
|0.7806
|128
|2008.10.02 10:33
|t/p
|64
|0.10
|0.7806
|0.7976
|0.7806
|96.77
|10429.63
|129
|2008.10.02 10:33
|sell
|65
|0.10
|0.7801
|0.7871
|0.7701
|130
|2008.10.02 12:13
|s/l
|65
|0.10
|0.7871
|0.7871
|0.7701
|-70.00
|10359.63
|131
|2008.10.02 12:13
|sell
|66
|0.10
|0.7866
|0.7936
|0.7766
|132
|2008.10.02 15:55
|t/p
|66
|0.10
|0.7766
|0.7936
|0.7766
|100.00
|10459.63
|133
|2008.10.02 15:55
|sell
|67
|0.10
|0.7761
|0.7831
|0.7661
|134
|2008.10.06 02:29
|t/p
|67
|0.10
|0.7661
|0.7831
|0.7661
|97.85
|10557.48
|135
|2008.10.06 02:29
|sell
|68
|0.10
|0.7656
|0.7726
|0.7556
|136
|2008.10.06 06:12
|t/p
|68
|0.10
|0.7556
|0.7726
|0.7556
|100.00
|10657.48
|137
|2008.10.06 06:12
|sell
|69
|0.10
|0.7551
|0.7621
|0.7451
|138
|2008.10.06 07:41
|t/p
|69
|0.10
|0.7451
|0.7621
|0.7451
|100.00
|10757.48
|139
|2008.10.06 07:41
|sell
|70
|0.10
|0.7446
|0.7516
|0.7346
|140
|2008.10.06 17:11
|t/p
|70
|0.10
|0.7346
|0.7516
|0.7346
|100.00
|10857.48
|141
|2008.10.06 17:11
|sell
|71
|0.10
|0.7341
|0.7411
|0.7241
|142
|2008.10.06 17:14
|t/p
|71
|0.10
|0.7241
|0.7411
|0.7241
|100.00
|10957.48
|143
|2008.10.06 17:14
|sell
|72
|0.10
|0.7236
|0.7306
|0.7136
|144
|2008.10.06 17:34
|t/p
|72
|0.10
|0.7136
|0.7306
|0.7136
|100.00
|11057.48
|145
|2008.10.06 17:34
|sell
|73
|0.10
|0.7131
|0.7201
|0.7031
|146
|2008.10.06 17:37
|t/p
|73
|0.10
|0.7031
|0.7201
|0.7031
|100.00
|11157.48
|147
|2008.10.06 17:37
|sell
|74
|0.10
|0.7026
|0.7096
|0.6926
|148
|2008.10.06 17:50
|s/l
|74
|0.10
|0.7096
|0.7096
|0.6926
|-70.00
|11087.48
|149
|2008.10.06 17:50
|sell
|75
|0.10
|0.7091
|0.7161
|0.6991
|150
|2008.10.06 17:56
|s/l
|75
|0.10
|0.7161
|0.7161
|0.6991
|-70.00
|11017.48
|151
|2008.10.06 17:56
|sell
|76
|0.10
|0.7156
|0.7226
|0.7056
|152
|2008.10.06 20:45
|t/p
|76
|0.10
|0.7056
|0.7226
|0.7056
|100.00
|11117.48
|153
|2008.10.06 20:45
|sell
|77
|0.10
|0.7050
|0.7120
|0.6950
|154
|2008.10.06 22:28
|s/l
|77
|0.10
|0.7120
|0.7120
|0.6950
|-70.00
|11047.48
|155
|2008.10.06 22:28
|sell
|78
|0.10
|0.7115
|0.7185
|0.7015
|156
|2008.10.06 22:54
|s/l
|78
|0.10
|0.7185
|0.7185
|0.7015
|-70.00
|10977.48
|157
|2008.10.06 22:54
|sell
|79
|0.10
|0.7180
|0.7250
|0.7080
|158
|2008.10.06 23:13
|s/l
|79
|0.10
|0.7250
|0.7250
|0.7080
|-70.00
|10907.48
|159
|2008.10.06 23:13
|sell
|80
|0.10
|0.7245
|0.7315
|0.7145
|160
|2008.10.06 23:31
|t/p
|80
|0.10
|0.7145
|0.7315
|0.7145
|100.00
|11007.48
|161
|2008.10.06 23:31
|sell
|81
|0.10
|0.7137
|0.7207
|0.7037
|162
|2008.10.06 23:35
|s/l
|81
|0.10
|0.7207
|0.7207
|0.7037
|-70.00
|10937.48
|163
|2008.10.06 23:35
|sell
|82
|0.10
|0.7202
|0.7272
|0.7102
|164
|2008.10.07 00:44
|t/p
|82
|0.10
|0.7102
|0.7272
|0.7102
|98.92
|11036.40
|165
|2008.10.07 00:44
|sell
|83
|0.10
|0.7097
|0.7167
|0.6997
|166
|2008.10.07 01:31
|s/l
|83
|0.10
|0.7167
|0.7167
|0.6997
|-70.00
|10966.40
|167
|2008.10.07 01:31
|sell
|84
|0.10
|0.7162
|0.7232
|0.7062
|168
|2008.10.07 02:05
|s/l
|84
|0.10
|0.7232
|0.7232
|0.7062
|-70.00
|10896.40
|169
|2008.10.07 02:05
|sell
|85
|0.10
|0.7227
|0.7297
|0.7127
|170
|2008.10.07 06:30
|t/p
|85
|0.10
|0.7127
|0.7297
|0.7127
|100.00
|10996.40
|171
|2008.10.07 06:30
|sell
|86
|0.10
|0.7118
|0.7188
|0.7018
|172
|2008.10.07 06:30
|t/p
|86
|0.10
|0.7018
|0.7188
|0.7018
|100.00
|11096.40
|173
|2008.10.07 06:31
|sell
|87
|0.10
|0.7060
|0.7130
|0.6960
|174
|2008.10.07 06:33
|s/l
|87
|0.10
|0.7130
|0.7130
|0.6960
|-70.00
|11026.40
|175
|2008.10.07 06:33
|sell
|88
|0.10
|0.7126
|0.7196
|0.7026
|176
|2008.10.07 06:47
|s/l
|88
|0.10
|0.7196
|0.7196
|0.7026
|-70.00
|10956.40
|177
|2008.10.07 06:47
|sell
|89
|0.10
|0.7192
|0.7262
|0.7092
|178
|2008.10.07 06:48
|s/l
|89
|0.10
|0.7262
|0.7262
|0.7092
|-70.00
|10886.40
|179
|2008.10.07 06:48
|sell
|90
|0.10
|0.7258
|0.7328
|0.7158
|180
|2008.10.07 10:22
|s/l
|90
|0.10
|0.7328
|0.7328
|0.7158
|-70.00
|10816.40
|181
|2008.10.07 10:22
|sell
|91
|0.10
|0.7323
|0.7393
|0.7223
|182
|2008.10.07 11:04
|t/p
|91
|0.10
|0.7223
|0.7393
|0.7223
|100.00
|10916.40
|183
|2008.10.07 11:04
|sell
|92
|0.10
|0.7218
|0.7288
|0.7118
|184
|2008.10.07 12:25
|t/p
|92
|0.10
|0.7118
|0.7288
|0.7118
|100.00
|11016.40
|185
|2008.10.07 12:25
|sell
|93
|0.10
|0.7113
|0.7183
|0.7013
|186
|2008.10.07 13:12
|s/l
|93
|0.10
|0.7183
|0.7183
|0.7013
|-70.00
|10946.40
|187
|2008.10.07 13:12
|sell
|94
|0.10
|0.7178
|0.7248
|0.7078
|188
|2008.10.07 15:01
|s/l
|94
|0.10
|0.7248
|0.7248
|0.7078
|-70.00
|10876.40
|189
|2008.10.07 15:01
|sell
|95
|0.10
|0.7243
|0.7313
|0.7143
|190
|2008.10.07 16:14
|s/l
|95
|0.10
|0.7313
|0.7313
|0.7143
|-70.00
|10806.40
|191
|2008.10.07 16:14
|sell
|96
|0.10
|0.7308
|0.7378
|0.7208
|192
|2008.10.07 17:40
|t/p
|96
|0.10
|0.7208
|0.7378
|0.7208
|100.00
|10906.40
|193
|2008.10.07 17:40
|sell
|97
|0.10
|0.7203
|0.7273
|0.7103
|194
|2008.10.07 22:38
|t/p
|97
|0.10
|0.7103
|0.7273
|0.7103
|100.00
|11006.40
|195
|2008.10.07 22:38
|sell
|98
|0.10
|0.7098
|0.7168
|0.6998
|196
|2008.10.08 08:07
|t/p
|98
|0.10
|0.6998
|0.7168
|0.6998
|98.92
|11105.33
|197
|2008.10.08 08:07
|sell
|99
|0.10
|0.6992
|0.7062
|0.6892
|198
|2008.10.08 08:11
|t/p
|99
|0.10
|0.6892
|0.7062
|0.6892
|100.00
|11205.33
|199
|2008.10.08 08:11
|sell
|100
|0.10
|0.6885
|0.6955
|0.6785
|200
|2008.10.08 08:13
|s/l
|100
|0.10
|0.6955
|0.6955
|0.6785
|-70.00
|11135.33
|201
|2008.10.08 08:13
|sell
|101
|0.10
|0.6950
|0.7020
|0.6850
|202
|2008.10.08 08:24
|t/p
|101
|0.10
|0.6850
|0.7020
|0.6850
|100.00
|11235.33
|203
|2008.10.08 08:24
|sell
|102
|0.10
|0.6845
|0.6915
|0.6745
|204
|2008.10.08 08:36
|t/p
|102
|0.10
|0.6745
|0.6915
|0.6745
|100.00
|11335.33
|205
|2008.10.08 08:36
|sell
|103
|0.10
|0.6740
|0.6810
|0.6640
|206
|2008.10.08 08:41
|s/l
|103
|0.10
|0.6810
|0.6810
|0.6640
|-70.00
|11265.33
|207
|2008.10.08 08:41
|sell
|104
|0.10
|0.6805
|0.6875
|0.6705
|208
|2008.10.08 09:17
|s/l
|104
|0.10
|0.6875
|0.6875
|0.6705
|-70.00
|11195.33
|209
|2008.10.08 09:17
|sell
|105
|0.10
|0.6870
|0.6940
|0.6770
|210
|2008.10.08 10:13
|s/l
|105
|0.10
|0.6940
|0.6940
|0.6770
|-70.00
|11125.33
|211
|2008.10.08 10:13
|sell
|106
|0.10
|0.6935
|0.7005
|0.6835
|212
|2008.10.08 10:49
|t/p
|106
|0.10
|0.6835
|0.7005
|0.6835
|100.00
|11225.33
|213
|2008.10.08 10:49
|sell
|107
|0.10
|0.6830
|0.6900
|0.6730
|214
|2008.10.08 12:06
|t/p
|107
|0.10
|0.6730
|0.6900
|0.6730
|100.00
|11325.33
|215
|2008.10.08 12:06
|sell
|108
|0.10
|0.6725
|0.6795
|0.6625
|216
|2008.10.08 12:33
|t/p
|108
|0.10
|0.6625
|0.6795
|0.6625
|100.00
|11425.33
|217
|2008.10.08 12:33
|sell
|109
|0.10
|0.6620
|0.6690
|0.6520
|218
|2008.10.08 12:36
|t/p
|109
|0.10
|0.6520
|0.6690
|0.6520
|100.00
|11525.33
|219
|2008.10.08 12:36
|sell
|110
|0.10
|0.6515
|0.6585
|0.6415
|220
|2008.10.08 13:17
|s/l
|110
|0.10
|0.6585
|0.6585
|0.6415
|-70.00
|11455.33
|221
|2008.10.08 13:17
|sell
|111
|0.10
|0.6580
|0.6650
|0.6480
|222
|2008.10.08 13:31
|s/l
|111
|0.10
|0.6650
|0.6650
|0.6480
|-70.00
|11385.33
|223
|2008.10.08 13:31
|sell
|112
|0.10
|0.6645
|0.6715
|0.6545
|224
|2008.10.08 14:00
|s/l
|112
|0.10
|0.6715
|0.6715
|0.6545
|-70.00
|11315.33
|225
|2008.10.08 14:00
|sell
|113
|0.10
|0.6711
|0.6781
|0.6611
|226
|2008.10.08 14:07
|s/l
|113
|0.10
|0.6781
|0.6781
|0.6611
|-70.00
|11245.33
|227
|2008.10.08 14:07
|sell
|114
|0.10
|0.6777
|0.6847
|0.6677
|228
|2008.10.08 15:00
|s/l
|114
|0.10
|0.6847
|0.6847
|0.6677
|-70.00
|11175.33
|229
|2008.10.08 15:00
|sell
|115
|0.10
|0.6842
|0.6912
|0.6742
|230
|2008.10.08 15:28
|t/p
|115
|0.10
|0.6742
|0.6912
|0.6742
|100.00
|11275.33
|231
|2008.10.08 15:28
|sell
|116
|0.10
|0.6737
|0.6807
|0.6637
|232
|2008.10.08 15:46
|t/p
|116
|0.10
|0.6637
|0.6807
|0.6637
|100.00
|11375.33
|233
|2008.10.08 15:46
|sell
|117
|0.10
|0.6632
|0.6702
|0.6532
|234
|2008.10.08 16:45
|s/l
|117
|0.10
|0.6702
|0.6702
|0.6532
|-70.00
|11305.33
|235
|2008.10.08 16:45
|sell
|118
|0.10
|0.6697
|0.6767
|0.6597
|236
|2008.10.08 17:40
|t/p
|118
|0.10
|0.6597
|0.6767
|0.6597
|100.00
|11405.33
|237
|2008.10.08 17:40
|sell
|119
|0.10
|0.6592
|0.6662
|0.6492
|238
|2008.10.08 17:58
|s/l
|119
|0.10
|0.6662
|0.6662
|0.6492
|-70.00
|11335.33
|239
|2008.10.08 17:58
|sell
|120
|0.10
|0.6657
|0.6727
|0.6557
|240
|2008.10.08 20:12
|s/l
|120
|0.10
|0.6727
|0.6727
|0.6557
|-70.00
|11265.33
|241
|2008.10.08 20:12
|sell
|121
|0.10
|0.6722
|0.6792
|0.6622
|242
|2008.10.08 21:30
|s/l
|121
|0.10
|0.6792
|0.6792
|0.6622
|-70.00
|11195.33
|243
|2008.10.08 21:30
|sell
|122
|0.10
|0.6788
|0.6858
|0.6688
|244
|2008.10.08 23:05
|t/p
|122
|0.10
|0.6688
|0.6858
|0.6688
|100.00
|11295.33
|245
|2008.10.08 23:05
|sell
|123
|0.10
|0.6683
|0.6753
|0.6583
|246
|2008.10.09 04:37
|s/l
|123
|0.10
|0.6753
|0.6753
|0.6583
|-73.23
|11222.10
|247
|2008.10.09 04:37
|sell
|124
|0.10
|0.6748
|0.6818
|0.6648
|248
|2008.10.09 04:54
|s/l
|124
|0.10
|0.6818
|0.6818
|0.6648
|-70.00
|11152.10
|249
|2008.10.09 04:54
|sell
|125
|0.10
|0.6813
|0.6883
|0.6713
|250
|2008.10.09 06:25
|s/l
|125
|0.10
|0.6883
|0.6883
|0.6713
|-70.00
|11082.10
|251
|2008.10.09 06:25
|sell
|126
|0.10
|0.6878
|0.6948
|0.6778
|252
|2008.10.09 09:08
|s/l
|126
|0.10
|0.6948
|0.6948
|0.6778
|-70.00
|11012.10
|253
|2008.10.09 09:08
|sell
|127
|0.10
|0.6943
|0.7013
|0.6843
|254
|2008.10.09 10:53
|s/l
|127
|0.10
|0.7013
|0.7013
|0.6843
|-70.00
|10942.10
|255
|2008.10.09 10:53
|sell
|128
|0.10
|0.7008
|0.7078
|0.6908
|256
|2008.10.09 11:25
|s/l
|128
|0.10
|0.7078
|0.7078
|0.6908
|-70.00
|10872.10
|257
|2008.10.09 11:25
|sell
|129
|0.10
|0.7073
|0.7143
|0.6973
|258
|2008.10.09 12:45
|t/p
|129
|0.10
|0.6973
|0.7143
|0.6973
|100.00
|10972.10
|259
|2008.10.09 12:45
|sell
|130
|0.10
|0.6968
|0.7038
|0.6868
|260
|2008.10.09 13:03
|s/l
|130
|0.10
|0.7038
|0.7038
|0.6868
|-70.00
|10902.10
|261
|2008.10.09 13:03
|sell
|131
|0.10
|0.7033
|0.7103
|0.6933
|262
|2008.10.09 13:37
|t/p
|131
|0.10
|0.6933
|0.7103
|0.6933
|100.00
|11002.10
|263
|2008.10.09 13:37
|sell
|132
|0.10
|0.6928
|0.6998
|0.6828
|264
|2008.10.09 13:55
|s/l
|132
|0.10
|0.6998
|0.6998
|0.6828
|-70.00
|10932.10
|265
|2008.10.09 13:55
|sell
|133
|0.10
|0.6993
|0.7063
|0.6893
|266
|2008.10.09 14:42
|s/l
|133
|0.10
|0.7063
|0.7063
|0.6893
|-70.00
|10862.10
|267
|2008.10.09 14:42
|sell
|134
|0.10
|0.7058
|0.7128
|0.6958
|268
|2008.10.09 16:23
|s/l
|134
|0.10
|0.7128
|0.7128
|0.6958
|-70.00
|10792.10
|269
|2008.10.09 16:23
|sell
|135
|0.10
|0.7123
|0.7193
|0.7023
|270
|2008.10.09 17:25
|t/p
|135
|0.10
|0.7023
|0.7193
|0.7023
|100.00
|10892.10
|271
|2008.10.09 17:25
|sell
|136
|0.10
|0.7018
|0.7088
|0.6918
|272
|2008.10.09 22:15
|t/p
|136
|0.10
|0.6918
|0.7088
|0.6918
|100.00
|10992.10
|273
|2008.10.09 22:15
|sell
|137
|0.10
|0.6913
|0.6983
|0.6813
|274
|2008.10.09 22:49
|t/p
|137
|0.10
|0.6813
|0.6983
|0.6813
|100.00
|11092.10
|275
|2008.10.09 22:49
|sell
|138
|0.10
|0.6808
|0.6878
|0.6708
|276
|2008.10.09 22:56
|s/l
|138
|0.10
|0.6878
|0.6878
|0.6708
|-70.00
|11022.10
|277
|2008.10.09 22:56
|sell
|139
|0.10
|0.6873
|0.6943
|0.6773
|278
|2008.10.10 02:28
|t/p
|139
|0.10
|0.6773
|0.6943
|0.6773
|98.92
|11121.02
|279
|2008.10.10 02:28
|sell
|140
|0.10
|0.6768
|0.6838
|0.6668
|280
|2008.10.10 02:46
|t/p
|140
|0.10
|0.6668
|0.6838
|0.6668
|100.00
|11221.02
|281
|2008.10.10 02:46
|sell
|141
|0.10
|0.6663
|0.6733
|0.6563
|282
|2008.10.10 02:59
|s/l
|141
|0.10
|0.6733
|0.6733
|0.6563
|-70.00
|11151.02
|283
|2008.10.10 02:59
|sell
|142
|0.10
|0.6728
|0.6798
|0.6628
|284
|2008.10.10 03:35
|t/p
|142
|0.10
|0.6628
|0.6798
|0.6628
|100.00
|11251.02
|285
|2008.10.10 03:35
|sell
|143
|0.10
|0.6623
|0.6693
|0.6523
|286
|2008.10.10 03:57
|s/l
|143
|0.10
|0.6693
|0.6693
|0.6523
|-70.00
|11181.02
|287
|2008.10.10 03:57
|sell
|144
|0.10
|0.6688
|0.6758
|0.6588
|288
|2008.10.10 07:03
|t/p
|144
|0.10
|0.6588
|0.6758
|0.6588
|100.00
|11281.02
|289
|2008.10.10 07:03
|sell
|145
|0.10
|0.6583
|0.6653
|0.6483
|290
|2008.10.10 08:43
|s/l
|145
|0.10
|0.6653
|0.6653
|0.6483
|-70.00
|11211.02
|291
|2008.10.10 08:43
|sell
|146
|0.10
|0.6649
|0.6719
|0.6549
|292
|2008.10.10 09:49
|t/p
|146
|0.10
|0.6549
|0.6719
|0.6549
|100.00
|11311.02
|293
|2008.10.10 09:49
|sell
|147
|0.10
|0.6544
|0.6614
|0.6444
|294
|2008.10.10 09:53
|s/l
|147
|0.10
|0.6614
|0.6614
|0.6444
|-70.00
|11241.02
|295
|2008.10.10 09:53
|sell
|148
|0.10
|0.6609
|0.6679
|0.6509
|296
|2008.10.10 16:45
|s/l
|148
|0.10
|0.6679
|0.6679
|0.6509
|-70.00
|11171.02
|297
|2008.10.10 16:45
|sell
|149
|0.10
|0.6675
|0.6745
|0.6575
|298
|2008.10.10 17:08
|s/l
|149
|0.10
|0.6745
|0.6745
|0.6575
|-70.00
|11101.02
|299
|2008.10.10 17:08
|sell
|150
|0.10
|0.6740
|0.6810
|0.6640
|300
|2008.10.10 17:18
|t/p
|150
|0.10
|0.6640
|0.6810
|0.6640
|100.00
|11201.02
|301
|2008.10.10 17:18
|sell
|151
|0.10
|0.6635
|0.6705
|0.6535
|302
|2008.10.10 17:59
|t/p
|151
|0.10
|0.6535
|0.6705
|0.6535
|100.00
|11301.02
|303
|2008.10.10 17:59
|sell
|152
|0.10
|0.6530
|0.6600
|0.6430
|304
|2008.10.10 20:49
|t/p
|152
|0.10
|0.6430
|0.6600
|0.6430
|100.00
|11401.02
|305
|2008.10.10 20:49
|sell
|153
|0.10
|0.6425
|0.6495
|0.6325
|306
|2008.10.10 22:33
|s/l
|153
|0.10
|0.6495
|0.6495
|0.6325
|-70.00
|11331.02
|307
|2008.10.10 22:33
|sell
|154
|0.10
|0.6490
|0.6560
|0.6390
|308
|2008.10.13 00:00
|s/l
|154
|0.10
|0.6560
|0.6560
|0.6390
|-71.08
|11259.95
|309
|2008.10.13 00:00
|sell
|155
|0.10
|0.6718
|0.6788
|0.6618
|310
|2008.10.13 00:59
|s/l
|155
|0.10
|0.6788
|0.6788
|0.6618
|-70.00
|11189.95
|311
|2008.10.13 00:59
|sell
|156
|0.10
|0.6783
|0.6853
|0.6683
|312
|2008.10.13 04:16
|t/p
|156
|0.10
|0.6683
|0.6853
|0.6683
|100.00
|11289.95
|313
|2008.10.13 04:16
|sell
|157
|0.10
|0.6678
|0.6748
|0.6578
|314
|2008.10.13 05:43
|t/p
|157
|0.10
|0.6578
|0.6748
|0.6578
|100.00
|11389.95
|315
|2008.10.13 05:43
|sell
|158
|0.10
|0.6573
|0.6643
|0.6473
|316
|2008.10.13 07:00
|s/l
|158
|0.10
|0.6643
|0.6643
|0.6473
|-70.00
|11319.95
|317
|2008.10.13 07:00
|sell
|159
|0.10
|0.6638
|0.6708
|0.6538
|318
|2008.10.13 09:05
|s/l
|159
|0.10
|0.6708
|0.6708
|0.6538
|-70.00
|11249.95
|319
|2008.10.13 09:05
|sell
|160
|0.10
|0.6703
|0.6773
|0.6603
|320
|2008.10.13 09:37
|s/l
|160
|0.10
|0.6773
|0.6773
|0.6603
|-70.00
|11179.95
|321
|2008.10.13 09:37
|sell
|161
|0.10
|0.6768
|0.6838
|0.6668
|322
|2008.10.13 12:04
|t/p
|161
|0.10
|0.6668
|0.6838
|0.6668
|100.00
|11279.95
|323
|2008.10.13 12:04
|sell
|162
|0.10
|0.6663
|0.6733
|0.6563
|324
|2008.10.13 12:14
|s/l
|162
|0.10
|0.6733
|0.6733
|0.6563
|-70.00
|11209.95
|325
|2008.10.13 12:14
|sell
|163
|0.10
|0.6728
|0.6798
|0.6628
|326
|2008.10.13 19:55
|s/l
|163
|0.10
|0.6798
|0.6798
|0.6628
|-70.00
|11139.95
|327
|2008.10.13 19:55
|sell
|164
|0.10
|0.6793
|0.6863
|0.6693
|328
|2008.10.13 22:26
|s/l
|164
|0.10
|0.6863
|0.6863
|0.6693
|-70.00
|11069.95
|329
|2008.10.13 22:26
|sell
|165
|0.10
|0.6858
|0.6928
|0.6758
|330
|2008.10.13 22:39
|s/l
|165
|0.10
|0.6928
|0.6928
|0.6758
|-70.00
|10999.95
|331
|2008.10.13 22:39
|sell
|166
|0.10
|0.6924
|0.6994
|0.6824
|332
|2008.10.13 23:15
|s/l
|166
|0.10
|0.6994
|0.6994
|0.6824
|-70.00
|10929.95
|333
|2008.10.13 23:15
|sell
|167
|0.10
|0.6989
|0.7059
|0.6889
|334
|2008.10.14 02:51
|s/l
|167
|0.10
|0.7059
|0.7059
|0.6889
|-71.08
|10858.87
|335
|2008.10.14 02:51
|sell
|168
|0.10
|0.7054
|0.7124
|0.6954
|336
|2008.10.14 12:10
|s/l
|168
|0.10
|0.7124
|0.7124
|0.6954
|-70.00
|10788.87
|337
|2008.10.14 12:10
|sell
|169
|0.10
|0.7119
|0.7189
|0.7019
|338
|2008.10.14 13:08
|s/l
|169
|0.10
|0.7189
|0.7189
|0.7019
|-70.00
|10718.87
|339
|2008.10.14 13:08
|sell
|170
|0.10
|0.7184
|0.7254
|0.7084
|340
|2008.10.14 17:05
|t/p
|170
|0.10
|0.7084
|0.7254
|0.7084
|100.00
|10818.87
|341
|2008.10.14 17:05
|sell
|171
|0.10
|0.7079
|0.7149
|0.6979
|342
|2008.10.14 17:45
|t/p
|171
|0.10
|0.6979
|0.7149
|0.6979
|100.00
|10918.87
|343
|2008.10.14 17:45
|sell
|172
|0.10
|0.6974
|0.7044
|0.6874
|344
|2008.10.14 18:26
|s/l
|172
|0.10
|0.7044
|0.7044
|0.6874
|-70.00
|10848.87
|345
|2008.10.14 18:26
|sell
|173
|0.10
|0.7039
|0.7109
|0.6939
|346
|2008.10.15 03:00
|t/p
|173
|0.10
|0.6939
|0.7109
|0.6939
|98.92
|10947.80
|347
|2008.10.15 03:00
|sell
|174
|0.10
|0.6934
|0.7004
|0.6834
|348
|2008.10.15 08:40
|s/l
|174
|0.10
|0.7004
|0.7004
|0.6834
|-70.00
|10877.80
|349
|2008.10.15 08:40
|sell
|175
|0.10
|0.6999
|0.7069
|0.6899
|350
|2008.10.15 13:47
|s/l
|175
|0.10
|0.7069
|0.7069
|0.6899
|-70.00
|10807.80
|351
|2008.10.15 13:47
|sell
|176
|0.10
|0.7064
|0.7134
|0.6964
|352
|2008.10.15 14:45
|t/p
|176
|0.10
|0.6964
|0.7134
|0.6964
|100.00
|10907.80
|353
|2008.10.15 14:45
|sell
|177
|0.10
|0.6959
|0.7029
|0.6859
|354
|2008.10.15 17:59
|t/p
|177
|0.10
|0.6859
|0.7029
|0.6859
|100.00
|11007.80
|355
|2008.10.15 17:59
|sell
|178
|0.10
|0.6854
|0.6924
|0.6754
|356
|2008.10.15 20:56
|t/p
|178
|0.10
|0.6754
|0.6924
|0.6754
|100.00
|11107.80
|357
|2008.10.15 20:56
|sell
|179
|0.10
|0.6749
|0.6819
|0.6649
|358
|2008.10.15 23:01
|t/p
|179
|0.10
|0.6649
|0.6819
|0.6649
|100.00
|11207.80
|359
|2008.10.15 23:01
|sell
|180
|0.10
|0.6644
|0.6714
|0.6544
|360
|2008.10.16 00:27
|t/p
|180
|0.10
|0.6544
|0.6714
|0.6544
|96.77
|11304.57
|361
|2008.10.16 00:27
|sell
|181
|0.10
|0.6539
|0.6609
|0.6439
|362
|2008.10.16 03:31
|s/l
|181
|0.10
|0.6609
|0.6609
|0.6439
|-70.00
|11234.57
|363
|2008.10.16 03:31
|sell
|182
|0.10
|0.6604
|0.6674
|0.6504
|364
|2008.10.16 03:44
|s/l
|182
|0.10
|0.6674
|0.6674
|0.6504
|-70.00
|11164.57
|365
|2008.10.16 03:44
|sell
|183
|0.10
|0.6669
|0.6739
|0.6569
|366
|2008.10.16 04:59
|s/l
|183
|0.10
|0.6739
|0.6739
|0.6569
|-70.00
|11094.57
|367
|2008.10.16 04:59
|sell
|184
|0.10
|0.6734
|0.6804
|0.6634
|368
|2008.10.16 09:11
|t/p
|184
|0.10
|0.6634
|0.6804
|0.6634
|100.00
|11194.57
|369
|2008.10.16 09:11
|sell
|185
|0.10
|0.6629
|0.6699
|0.6529
|370
|2008.10.16 10:39
|s/l
|185
|0.10
|0.6699
|0.6699
|0.6529
|-70.00
|11124.57
|371
|2008.10.16 10:39
|sell
|186
|0.10
|0.6694
|0.6764
|0.6594
|372
|2008.10.16 14:22
|s/l
|186
|0.10
|0.6764
|0.6764
|0.6594
|-70.00
|11054.57
|373
|2008.10.16 14:22
|sell
|187
|0.10
|0.6759
|0.6829
|0.6659
|374
|2008.10.16 15:36
|s/l
|187
|0.10
|0.6829
|0.6829
|0.6659
|-70.00
|10984.57
|375
|2008.10.16 15:36
|sell
|188
|0.10
|0.6824
|0.6894
|0.6724
|376
|2008.10.16 16:25
|t/p
|188
|0.10
|0.6724
|0.6894
|0.6724
|100.00
|11084.57
|377
|2008.10.16 16:25
|sell
|189
|0.10
|0.6719
|0.6789
|0.6619
|378
|2008.10.16 18:01
|t/p
|189
|0.10
|0.6619
|0.6789
|0.6619
|100.00
|11184.57
|379
|2008.10.16 18:01
|sell
|190
|0.10
|0.6614
|0.6684
|0.6514
|380
|2008.10.16 18:33
|s/l
|190
|0.10
|0.6684
|0.6684
|0.6514
|-70.00
|11114.57
|381
|2008.10.16 18:33
|sell
|191
|0.10
|0.6680
|0.6750
|0.6580
|382
|2008.10.16 19:21
|s/l
|191
|0.10
|0.6750
|0.6750
|0.6580
|-70.00
|11044.57
|383
|2008.10.16 19:21
|sell
|192
|0.10
|0.6745
|0.6815
|0.6645
|384
|2008.10.16 21:49
|s/l
|192
|0.10
|0.6815
|0.6815
|0.6645
|-70.00
|10974.57
|385
|2008.10.16 21:49
|sell
|193
|0.10
|0.6810
|0.6880
|0.6710
|386
|2008.10.16 22:10
|s/l
|193
|0.10
|0.6880
|0.6880
|0.6710
|-70.00
|10904.57
|387
|2008.10.16 22:10
|sell
|194
|0.10
|0.6875
|0.6945
|0.6775
|388
|2008.10.17 00:04
|s/l
|194
|0.10
|0.6945
|0.6945
|0.6775
|-71.08
|10833.49
|389
|2008.10.17 00:04
|sell
|195
|0.10
|0.6940
|0.7010
|0.6840
|390
|2008.10.17 01:30
|t/p
|195
|0.10
|0.6840
|0.7010
|0.6840
|100.00
|10933.49
|391
|2008.10.17 01:30
|sell
|196
|0.10
|0.6835
|0.6905
|0.6735
|392
|2008.10.17 03:13
|s/l
|196
|0.10
|0.6905
|0.6905
|0.6735
|-70.00
|10863.49
|393
|2008.10.17 03:13
|sell
|197
|0.10
|0.6900
|0.6970
|0.6800
|394
|2008.10.17 04:35
|s/l
|197
|0.10
|0.6970
|0.6970
|0.6800
|-70.00
|10793.49
|395
|2008.10.17 04:35
|sell
|198
|0.10
|0.6965
|0.7035
|0.6865
|396
|2008.10.17 10:00
|t/p
|198
|0.10
|0.6865
|0.7035
|0.6865
|100.00
|10893.49
|397
|2008.10.17 10:00
|sell
|199
|0.10
|0.6860
|0.6930
|0.6760
|398
|2008.10.17 10:51
|t/p
|199
|0.10
|0.6760
|0.6930
|0.6760
|100.00
|10993.49
|399
|2008.10.17 10:51
|sell
|200
|0.10
|0.6755
|0.6825
|0.6655
|400
|2008.10.17 14:58
|s/l
|200
|0.10
|0.6825
|0.6825
|0.6655
|-70.00
|10923.49
|401
|2008.10.17 14:58
|sell
|201
|0.10
|0.6820
|0.6890
|0.6720
|402
|2008.10.17 16:38
|s/l
|201
|0.10
|0.6890
|0.6890
|0.6720
|-70.00
|10853.49
|403
|2008.10.17 16:38
|sell
|202
|0.10
|0.6885
|0.6955
|0.6785
|404
|2008.10.17 19:56
|s/l
|202
|0.10
|0.6955
|0.6955
|0.6785
|-70.00
|10783.49
|405
|2008.10.17 19:56
|sell
|203
|0.10
|0.6950
|0.7020
|0.6850
|406
|2008.10.20 09:13
|s/l
|203
|0.10
|0.7020
|0.7020
|0.6850
|-71.08
|10712.42
|407
|2008.10.20 09:13
|sell
|204
|0.10
|0.7015
|0.7085
|0.6915
|408
|2008.10.20 14:34
|t/p
|204
|0.10
|0.6915
|0.7085
|0.6915
|100.00
|10812.42
|409
|2008.10.20 14:34
|sell
|205
|0.10
|0.6910
|0.6980
|0.6810
|410
|2008.10.20 16:56
|s/l
|205
|0.10
|0.6980
|0.6980
|0.6810
|-70.00
|10742.42
|411
|2008.10.20 16:56
|sell
|206
|0.10
|0.6975
|0.7045
|0.6875
|412
|2008.10.20 23:01
|s/l
|206
|0.10
|0.7045
|0.7045
|0.6875
|-70.00
|10672.42
|413
|2008.10.20 23:01
|sell
|207
|0.10
|0.7040
|0.7110
|0.6940
|414
|2008.10.21 08:01
|t/p
|207
|0.10
|0.6940
|0.7110
|0.6940
|98.92
|10771.34
|415
|2008.10.21 08:01
|buy
|208
|0.10
|0.6940
|0.6870
|0.7040
|416
|2008.10.21 09:47
|s/l
|208
|0.10
|0.6870
|0.6870
|0.7040
|-70.00
|10701.34
|417
|2008.10.21 09:47
|buy
|209
|0.10
|0.6875
|0.6805
|0.6975
|418
|2008.10.21 19:00
|s/l
|209
|0.10
|0.6805
|0.6805
|0.6975
|-70.00
|10631.34
|419
|2008.10.21 19:00
|buy
|210
|0.10
|0.6810
|0.6740
|0.6910
|420
|2008.10.21 23:02
|s/l
|210
|0.10
|0.6740
|0.6740
|0.6910
|-70.00
|10561.34
|421
|2008.10.21 23:02
|buy
|211
|0.10
|0.6745
|0.6675
|0.6845
|422
|2008.10.22 07:17
|s/l
|211
|0.10
|0.6675
|0.6675
|0.6845
|-69.40
|10491.95
|423
|2008.10.22 07:17
|buy
|212
|0.10
|0.6680
|0.6610
|0.6780
|424
|2008.10.22 13:10
|t/p
|212
|0.10
|0.6780
|0.6610
|0.6780
|100.00
|10591.95
|425
|2008.10.22 13:10
|buy
|213
|0.10
|0.6786
|0.6716
|0.6886
|426
|2008.10.22 13:31
|s/l
|213
|0.10
|0.6716
|0.6716
|0.6886
|-70.00
|10521.95
|427
|2008.10.22 13:31
|buy
|214
|0.10
|0.6721
|0.6651
|0.6821
|428
|2008.10.23 02:03
|s/l
|214
|0.10
|0.6651
|0.6651
|0.6821
|-68.19
|10453.76
|429
|2008.10.23 02:03
|sell
|215
|0.10
|0.6651
|0.6721
|0.6551
|430
|2008.10.23 09:31
|s/l
|215
|0.10
|0.6721
|0.6721
|0.6551
|-70.00
|10383.76
|431
|2008.10.23 09:31
|sell
|216
|0.10
|0.6716
|0.6786
|0.6616
|432
|2008.10.23 13:44
|t/p
|216
|0.10
|0.6616
|0.6786
|0.6616
|100.00
|10483.76
|433
|2008.10.23 13:44
|sell
|217
|0.10
|0.6611
|0.6681
|0.6511
|434
|2008.10.23 17:07
|s/l
|217
|0.10
|0.6681
|0.6681
|0.6511
|-70.00
|10413.76
|435
|2008.10.23 17:07
|sell
|218
|0.10
|0.6676
|0.6746
|0.6576
|436
|2008.10.23 19:24
|t/p
|218
|0.10
|0.6576
|0.6746
|0.6576
|100.00
|10513.76
|437
|2008.10.23 19:24
|sell
|219
|0.10
|0.6571
|0.6641
|0.6471
|438
|2008.10.23 22:50
|s/l
|219
|0.10
|0.6641
|0.6641
|0.6471
|-70.00
|10443.76
|439
|2008.10.23 22:50
|sell
|220
|0.10
|0.6636
|0.6706
|0.6536
|440
|2008.10.23 23:14
|s/l
|220
|0.10
|0.6706
|0.6706
|0.6536
|-70.00
|10373.76
|441
|2008.10.23 23:14
|sell
|221
|0.10
|0.6701
|0.6771
|0.6601
|442
|2008.10.24 04:50
|t/p
|221
|0.10
|0.6601
|0.6771
|0.6601
|98.92
|10472.69
|443
|2008.10.24 04:50
|sell
|222
|0.10
|0.6596
|0.6666
|0.6496
|444
|2008.10.24 08:17
|t/p
|222
|0.10
|0.6496
|0.6666
|0.6496
|100.00
|10572.69
|445
|2008.10.24 08:17
|sell
|223
|0.10
|0.6491
|0.6561
|0.6391
|446
|2008.10.24 08:55
|t/p
|223
|0.10
|0.6391
|0.6561
|0.6391
|100.00
|10672.69
|447
|2008.10.24 08:55
|sell
|224
|0.10
|0.6386
|0.6456
|0.6286
|448
|2008.10.24 11:21
|t/p
|224
|0.10
|0.6286
|0.6456
|0.6286
|100.00
|10772.69
|449
|2008.10.24 11:21
|sell
|225
|0.10
|0.6281
|0.6351
|0.6181
|450
|2008.10.24 11:25
|s/l
|225
|0.10
|0.6351
|0.6351
|0.6181
|-70.00
|10702.69
|451
|2008.10.24 11:25
|sell
|226
|0.10
|0.6346
|0.6416
|0.6246
|452
|2008.10.24 11:51
|t/p
|226
|0.10
|0.6246
|0.6416
|0.6246
|100.00
|10802.69
|453
|2008.10.24 11:51
|sell
|227
|0.10
|0.6241
|0.6311
|0.6141
|454
|2008.10.24 12:36
|t/p
|227
|0.10
|0.6141
|0.6311
|0.6141
|100.00
|10902.69
|455
|2008.10.24 12:36
|sell
|228
|0.10
|0.6136
|0.6206
|0.6036
|456
|2008.10.24 16:57
|s/l
|228
|0.10
|0.6206
|0.6206
|0.6036
|-70.00
|10832.69
|457
|2008.10.24 16:57
|sell
|229
|0.10
|0.6201
|0.6271
|0.6101
|458
|2008.10.27 08:20
|t/p
|229
|0.10
|0.6101
|0.6271
|0.6101
|98.92
|10931.61
|459
|2008.10.27 08:20
|sell
|230
|0.10
|0.6096
|0.6166
|0.5996
|460
|2008.10.28 08:30
|s/l
|230
|0.10
|0.6166
|0.6166
|0.5996
|-71.08
|10860.53
|461
|2008.10.28 08:30
|sell
|231
|0.10
|0.6161
|0.6231
|0.6061
|462
|2008.10.28 11:33
|s/l
|231
|0.10
|0.6231
|0.6231
|0.6061
|-70.00
|10790.53
|463
|2008.10.28 11:33
|sell
|232
|0.10
|0.6226
|0.6296
|0.6126
|464
|2008.10.28 16:31
|s/l
|232
|0.10
|0.6296
|0.6296
|0.6126
|-70.00
|10720.53
|465
|2008.10.28 16:31
|sell
|233
|0.10
|0.6291
|0.6361
|0.6191
|466
|2008.10.28 21:50
|s/l
|233
|0.10
|0.6361
|0.6361
|0.6191
|-70.00
|10650.53
|467
|2008.10.28 21:50
|sell
|234
|0.10
|0.6356
|0.6426
|0.6256
|468
|2008.10.28 22:21
|s/l
|234
|0.10
|0.6426
|0.6426
|0.6256
|-70.00
|10580.53
|469
|2008.10.28 22:21
|sell
|235
|0.10
|0.6421
|0.6491
|0.6321
|470
|2008.10.29 00:15
|s/l
|235
|0.10
|0.6491
|0.6491
|0.6321
|-71.08
|10509.46
|471
|2008.10.29 00:15
|sell
|236
|0.10
|0.6487
|0.6557
|0.6387
|472
|2008.10.29 04:08
|t/p
|236
|0.10
|0.6387
|0.6557
|0.6387
|100.00
|10609.46
|473
|2008.10.29 04:08
|sell
|237
|0.10
|0.6382
|0.6452
|0.6282
|474
|2008.10.29 09:42
|s/l
|237
|0.10
|0.6452
|0.6452
|0.6282
|-70.00
|10539.46
|475
|2008.10.29 09:42
|sell
|238
|0.10
|0.6447
|0.6517
|0.6347
|476
|2008.10.29 14:51
|s/l
|238
|0.10
|0.6517
|0.6517
|0.6347
|-70.00
|10469.46
|477
|2008.10.29 14:51
|sell
|239
|0.10
|0.6512
|0.6582
|0.6412
|478
|2008.10.29 16:50
|s/l
|239
|0.10
|0.6582
|0.6582
|0.6412
|-70.00
|10399.46
|479
|2008.10.29 16:50
|sell
|240
|0.10
|0.6577
|0.6647
|0.6477
|480
|2008.10.29 17:19
|s/l
|240
|0.10
|0.6647
|0.6647
|0.6477
|-70.00
|10329.46
|481
|2008.10.29 17:19
|sell
|241
|0.10
|0.6642
|0.6712
|0.6542
|482
|2008.10.29 19:39
|s/l
|241
|0.10
|0.6712
|0.6712
|0.6542
|-70.00
|10259.46
|483
|2008.10.29 19:39
|sell
|242
|0.10
|0.6707
|0.6777
|0.6607
|484
|2008.10.29 21:32
|t/p
|242
|0.10
|0.6607
|0.6777
|0.6607
|100.00
|10359.46
|485
|2008.10.29 21:32
|sell
|243
|0.10
|0.6602
|0.6672
|0.6502
|486
|2008.10.29 21:43
|s/l
|243
|0.10
|0.6672
|0.6672
|0.6502
|-70.00
|10289.46
|487
|2008.10.29 21:43
|sell
|244
|0.10
|0.6667
|0.6737
|0.6567
|488
|2008.10.29 22:25
|s/l
|244
|0.10
|0.6737
|0.6737
|0.6567
|-70.00
|10219.46
|489
|2008.10.29 22:25
|sell
|245
|0.10
|0.6732
|0.6802
|0.6632
|490
|2008.10.30 01:21
|t/p
|245
|0.10
|0.6632
|0.6802
|0.6632
|96.77
|10316.23
|491
|2008.10.30 01:21
|sell
|246
|0.10
|0.6627
|0.6697
|0.6527
|492
|2008.10.30 01:34
|s/l
|246
|0.10
|0.6697
|0.6697
|0.6527
|-70.00
|10246.23
|493
|2008.10.30 01:34
|sell
|247
|0.10
|0.6692
|0.6762
|0.6592
|494
|2008.10.30 03:18
|s/l
|247
|0.10
|0.6762
|0.6762
|0.6592
|-70.00
|10176.23
|495
|2008.10.30 03:18
|sell
|248
|0.10
|0.6757
|0.6827
|0.6657
|496
|2008.10.30 04:18
|s/l
|248
|0.10
|0.6827
|0.6827
|0.6657
|-70.00
|10106.23
|497
|2008.10.30 04:18
|sell
|249
|0.10
|0.6822
|0.6892
|0.6722
|498
|2008.10.30 07:32
|s/l
|249
|0.10
|0.6892
|0.6892
|0.6722
|-70.00
|10036.23
|499
|2008.10.30 07:32
|sell
|250
|0.10
|0.6887
|0.6957
|0.6787
|500
|2008.10.30 11:31
|t/p
|250
|0.10
|0.6787
|0.6957
|0.6787
|100.00
|10136.23
|501
|2008.10.30 11:31
|sell
|251
|0.10
|0.6782
|0.6852
|0.6682
|502
|2008.10.30 13:49
|s/l
|251
|0.10
|0.6852
|0.6852
|0.6682
|-70.00
|10066.23
|503
|2008.10.30 13:49
|sell
|252
|0.10
|0.6847
|0.6917
|0.6747
|504
|2008.10.30 15:47
|t/p
|252
|0.10
|0.6747
|0.6917
|0.6747
|100.00
|10166.23
|505
|2008.10.30 15:47
|sell
|253
|0.10
|0.6742
|0.6812
|0.6642
|506
|2008.10.30 16:36
|s/l
|253
|0.10
|0.6812
|0.6812
|0.6642
|-70.00
|10096.23
|507
|2008.10.30 16:36
|sell
|254
|0.10
|0.6807
|0.6877
|0.6707
|508
|2008.10.30 17:38
|t/p
|254
|0.10
|0.6707
|0.6877
|0.6707
|100.00
|10196.23
|509
|2008.10.30 17:38
|sell
|255
|0.10
|0.6702
|0.6772
|0.6602
|510
|2008.10.30 21:23
|s/l
|255
|0.10
|0.6772
|0.6772
|0.6602
|-70.00
|10126.23
|511
|2008.10.30 21:23
|sell
|256
|0.10
|0.6767
|0.6837
|0.6667
|512
|2008.10.30 23:16
|s/l
|256
|0.10
|0.6837
|0.6837
|0.6667
|-70.00
|10056.23
|513
|2008.10.30 23:16
|sell
|257
|0.10
|0.6832
|0.6902
|0.6732
|514
|2008.10.31 00:42
|t/p
|257
|0.10
|0.6732
|0.6902
|0.6732
|98.92
|10155.16
|515
|2008.10.31 00:42
|sell
|258
|0.10
|0.6727
|0.6797
|0.6627
|516
|2008.10.31 03:33
|t/p
|258
|0.10
|0.6627
|0.6797
|0.6627
|100.00
|10255.16
|517
|2008.10.31 03:33
|buy
|259
|0.10
|0.6627
|0.6557
|0.6727
|518
|2008.10.31 05:49
|t/p
|259
|0.10
|0.6727
|0.6557
|0.6727
|100.00
|10355.16
|519
|2008.10.31 05:49
|buy
|260
|0.10
|0.6733
|0.6663
|0.6833
|520
|2008.10.31 08:00
|s/l
|260
|0.10
|0.6663
|0.6663
|0.6833
|-70.00
|10285.16
|521
|2008.10.31 08:00
|buy
|261
|0.10
|0.6668
|0.6598
|0.6768
|522
|2008.10.31 09:36
|s/l
|261
|0.10
|0.6598
|0.6598
|0.6768
|-70.00
|10215.16
|523
|2008.10.31 09:36
|buy
|262
|0.10
|0.6603
|0.6533
|0.6703
|524
|2008.11.03 00:59
|t/p
|262
|0.10
|0.6703
|0.6533
|0.6703
|100.60
|10315.76
|525
|2008.11.03 00:59
|buy
|263
|0.10
|0.6708
|0.6638
|0.6808
|526
|2008.11.03 04:12
|t/p
|263
|0.10
|0.6808
|0.6638
|0.6808
|100.00
|10415.76
|527
|2008.11.03 04:12
|buy
|264
|0.10
|0.6813
|0.6743
|0.6913
|528
|2008.11.03 14:53
|s/l
|264
|0.10
|0.6743
|0.6743
|0.6913
|-70.00
|10345.76
|529
|2008.11.03 14:53
|buy
|265
|0.10
|0.6748
|0.6678
|0.6848
|530
|2008.11.03 15:38
|s/l
|265
|0.10
|0.6678
|0.6678
|0.6848
|-70.00
|10275.76
|531
|2008.11.03 15:38
|buy
|266
|0.10
|0.6683
|0.6613
|0.6783
|532
|2008.11.03 17:52
|t/p
|266
|0.10
|0.6783
|0.6613
|0.6783
|100.00
|10375.76
|533
|2008.11.03 17:52
|buy
|267
|0.10
|0.6788
|0.6718
|0.6888
|534
|2008.11.04 01:36
|s/l
|267
|0.10
|0.6718
|0.6718
|0.6888
|-69.40
|10306.37
|535
|2008.11.04 01:36
|buy
|268
|0.10
|0.6723
|0.6653
|0.6823
|536
|2008.11.04 05:32
|s/l
|268
|0.10
|0.6653
|0.6653
|0.6823
|-70.00
|10236.37
|537
|2008.11.04 05:32
|buy
|269
|0.10
|0.6658
|0.6588
|0.6758
|538
|2008.11.04 11:00
|t/p
|269
|0.10
|0.6758
|0.6588
|0.6758
|100.00
|10336.37
|539
|2008.11.04 11:00
|buy
|270
|0.10
|0.6763
|0.6693
|0.6863
|540
|2008.11.04 14:14
|t/p
|270
|0.10
|0.6863
|0.6693
|0.6863
|100.00
|10436.37
|541
|2008.11.04 14:14
|buy
|271
|0.10
|0.6868
|0.6798
|0.6968
|542
|2008.11.04 17:37
|t/p
|271
|0.10
|0.6968
|0.6798
|0.6968
|100.00
|10536.37
|543
|2008.11.04 17:37
|buy
|272
|0.10
|0.6973
|0.6903
|0.7073
|544
|2008.11.05 03:22
|s/l
|272
|0.10
|0.6903
|0.6903
|0.7073
|-69.40
|10466.97
|545
|2008.11.05 03:22
|buy
|273
|0.10
|0.6908
|0.6838
|0.7008
|546
|2008.11.05 06:38
|s/l
|273
|0.10
|0.6838
|0.6838
|0.7008
|-70.00
|10396.97
|547
|2008.11.05 06:38
|buy
|274
|0.10
|0.6843
|0.6773
|0.6943
|548
|2008.11.05 08:28
|t/p
|274
|0.10
|0.6943
|0.6773
|0.6943
|100.00
|10496.97
|549
|2008.11.05 08:28
|buy
|275
|0.10
|0.6948
|0.6878
|0.7048
|550
|2008.11.05 09:17
|s/l
|275
|0.10
|0.6878
|0.6878
|0.7048
|-70.00
|10426.97
|551
|2008.11.05 09:17
|buy
|276
|0.10
|0.6883
|0.6813
|0.6983
|552
|2008.11.05 13:57
|t/p
|276
|0.10
|0.6983
|0.6813
|0.6983
|100.00
|10526.97
|553
|2008.11.05 13:57
|buy
|277
|0.10
|0.6988
|0.6918
|0.7088
|554
|2008.11.05 15:04
|s/l
|277
|0.10
|0.6918
|0.6918
|0.7088
|-70.00
|10456.97
|555
|2008.11.05 15:04
|buy
|278
|0.10
|0.6923
|0.6853
|0.7023
|556
|2008.11.05 22:54
|s/l
|278
|0.10
|0.6853
|0.6853
|0.7023
|-70.00
|10386.97
|557
|2008.11.05 22:54
|buy
|279
|0.10
|0.6858
|0.6788
|0.6958
|558
|2008.11.06 00:11
|s/l
|279
|0.10
|0.6788
|0.6788
|0.6958
|-68.19
|10318.78
|559
|2008.11.06 00:11
|buy
|280
|0.10
|0.6793
|0.6723
|0.6893
|560
|2008.11.06 05:10
|s/l
|280
|0.10
|0.6723
|0.6723
|0.6893
|-70.00
|10248.78
|561
|2008.11.06 05:10
|buy
|281
|0.10
|0.6728
|0.6658
|0.6828
|562
|2008.11.06 14:01
|t/p
|281
|0.10
|0.6828
|0.6658
|0.6828
|100.00
|10348.78
|563
|2008.11.06 14:01
|buy
|282
|0.10
|0.6833
|0.6763
|0.6933
|564
|2008.11.06 18:11
|s/l
|282
|0.10
|0.6763
|0.6763
|0.6933
|-70.00
|10278.78
|565
|2008.11.06 18:11
|sell
|283
|0.10
|0.6763
|0.6833
|0.6663
|566
|2008.11.06 22:29
|t/p
|283
|0.10
|0.6663
|0.6833
|0.6663
|100.00
|10378.78
|567
|2008.11.06 22:29
|buy
|284
|0.10
|0.6663
|0.6593
|0.6763
|568
|2008.11.07 03:17
|s/l
|284
|0.10
|0.6593
|0.6593
|0.6763
|-69.40
|10309.39
|569
|2008.11.07 03:17
|buy
|285
|0.10
|0.6598
|0.6528
|0.6698
|570
|2008.11.07 06:33
|t/p
|285
|0.10
|0.6698
|0.6528
|0.6698
|100.00
|10409.39
|571
|2008.11.07 06:33
|buy
|286
|0.10
|0.6703
|0.6633
|0.6803
|572
|2008.11.10 00:00
|t/p
|286
|0.10
|0.6803
|0.6633
|0.6803
|100.60
|10509.99
|573
|2008.11.10 00:00
|sell
|287
|0.10
|0.6856
|0.6926
|0.6756
|574
|2008.11.10 02:38
|s/l
|287
|0.10
|0.6926
|0.6926
|0.6756
|-70.00
|10439.99
|575
|2008.11.10 02:38
|sell
|288
|0.10
|0.6921
|0.6991
|0.6821
|576
|2008.11.10 18:44
|t/p
|288
|0.10
|0.6821
|0.6991
|0.6821
|100.00
|10539.99
|577
|2008.11.10 18:44
|sell
|289
|0.10
|0.6816
|0.6886
|0.6716
|578
|2008.11.10 19:41
|t/p
|289
|0.10
|0.6716
|0.6886
|0.6716
|100.00
|10639.99
|579
|2008.11.10 19:41
|sell
|290
|0.10
|0.6711
|0.6781
|0.6611
|580
|2008.11.11 17:16
|t/p
|290
|0.10
|0.6611
|0.6781
|0.6611
|98.92
|10738.92
|581
|2008.11.11 17:16
|buy
|291
|0.10
|0.6611
|0.6541
|0.6711
|582
|2008.11.11 17:57
|s/l
|291
|0.10
|0.6541
|0.6541
|0.6711
|-70.00
|10668.92
|583
|2008.11.11 17:57
|buy
|292
|0.10
|0.6546
|0.6476
|0.6646
|584
|2008.11.11 18:08
|s/l
|292
|0.10
|0.6476
|0.6476
|0.6646
|-70.00
|10598.92
|585
|2008.11.11 18:08
|buy
|293
|0.10
|0.6481
|0.6411
|0.6581
|586
|2008.11.11 21:00
|t/p
|293
|0.10
|0.6581
|0.6411
|0.6581
|100.00
|10698.92
|587
|2008.11.11 21:00
|buy
|294
|0.10
|0.6586
|0.6516
|0.6686
|588
|2008.11.12 16:06
|s/l
|294
|0.10
|0.6516
|0.6516
|0.6686
|-69.40
|10629.52
|589
|2008.11.12 16:06
|sell
|295
|0.10
|0.6516
|0.6586
|0.6416
|590
|2008.11.12 18:05
|t/p
|295
|0.10
|0.6416
|0.6586
|0.6416
|100.00
|10729.52
|591
|2008.11.12 18:05
|sell
|296
|0.10
|0.6411
|0.6481
|0.6311
|592
|2008.11.13 17:18
|s/l
|296
|0.10
|0.6481
|0.6481
|0.6311
|-73.23
|10656.30
|593
|2008.11.13 17:18
|sell
|297
|0.10
|0.6476
|0.6546
|0.6376
|594
|2008.11.13 19:52
|t/p
|297
|0.10
|0.6376
|0.6546
|0.6376
|100.00
|10756.30
|595
|2008.11.13 19:52
|sell
|298
|0.10
|0.6371
|0.6441
|0.6271
|596
|2008.11.13 20:54
|s/l
|298
|0.10
|0.6441
|0.6441
|0.6271
|-70.00
|10686.30
|597
|2008.11.13 20:54
|sell
|299
|0.10
|0.6436
|0.6506
|0.6336
|598
|2008.11.13 21:39
|s/l
|299
|0.10
|0.6506
|0.6506
|0.6336
|-70.00
|10616.30
|599
|2008.11.13 21:39
|sell
|300
|0.10
|0.6501
|0.6571
|0.6401
|600
|2008.11.13 22:23
|s/l
|300
|0.10
|0.6571
|0.6571
|0.6401
|-70.00
|10546.30
|601
|2008.11.13 22:23
|sell
|301
|0.10
|0.6566
|0.6636
|0.6466
|602
|2008.11.13 22:55
|s/l
|301
|0.10
|0.6636
|0.6636
|0.6466
|-70.00
|10476.30
|603
|2008.11.13 22:55
|sell
|302
|0.10
|0.6631
|0.6701
|0.6531
|604
|2008.11.14 08:15
|t/p
|302
|0.10
|0.6531
|0.6701
|0.6531
|98.92
|10575.22
|605
|2008.11.14 08:15
|sell
|303
|0.10
|0.6526
|0.6596
|0.6426
|606
|2008.11.14 14:40
|s/l
|303
|0.10
|0.6596
|0.6596
|0.6426
|-70.00
|10505.22
|607
|2008.11.14 14:40
|sell
|304
|0.10
|0.6591
|0.6661
|0.6491
|608
|2008.11.14 21:59
|s/l
|304
|0.10
|0.6661
|0.6661
|0.6491
|-70.00
|10435.22
|609
|2008.11.14 21:59
|sell
|305
|0.10
|0.6656
|0.6726
|0.6556
|610
|2008.11.14 22:54
|t/p
|305
|0.10
|0.6556
|0.6726
|0.6556
|100.00
|10535.22
|611
|2008.11.14 22:54
|sell
|306
|0.10
|0.6551
|0.6621
|0.6451
|612
|2008.11.25 18:58
|close at stop
|306
|0.10
|0.6538
|0.6621
|0.6451
|3.32
|10538.54