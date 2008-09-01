Strategy Tester Report
Tester_v04_5_AUDUSD
(Build 220)

SymbolAUDUSD (Australian Dollar vs. United States Dollar)
Period1 Minute (M1) 2005.01.10 04:10 - 2008.11.14 23:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersBeginDate=2008.09.01 00:00; Lots=0.1;
Bars in test1401704Ticks modelled13797038Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-453.14Gross profit13558.70Gross loss-14011.84
Profit factor0.97Expected payoff-1.29
Absolute drawdown569.46Maximal drawdown2088.79 (18.13%)Relative drawdown18.13% (2088.79)
Total trades352Short positions (won %)291 (44.67%)Long positions (won %)61 (36.07%)
Profit trades (% of total)152 (43.18%)Loss trades (% of total)200 (56.82%)
Largestprofit trade90.60loss trade-73.23
Averageprofit trade89.20loss trade-70.06
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (718.92)consecutive losses (loss in money)7 (-492.15)
Maximalconsecutive profit (count of wins)718.92 (8)consecutive loss (count of losses)-492.15 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 00:00sell10.100.85680.86380.8478
22008.09.02 01:26t/p10.100.84780.86380.847888.9210088.92
32008.09.02 01:26sell20.100.84730.85430.8383
42008.09.02 10:48t/p20.100.83830.85430.838390.0010178.92
52008.09.02 10:48sell30.100.83780.84480.8288
62008.09.02 12:35t/p30.100.82880.84480.828890.0010268.92
72008.09.02 12:35sell40.100.82830.83530.8193
82008.09.02 14:53s/l40.100.83530.83530.8193-70.0010198.92
92008.09.02 14:53sell50.100.83480.84180.8258
102008.09.03 07:13t/p50.100.82580.84180.825888.9210287.85
112008.09.03 07:13sell60.100.82530.83230.8163
122008.09.03 15:10s/l60.100.83230.83230.8163-70.0010217.85
132008.09.03 15:10sell70.100.83180.83880.8228
142008.09.03 16:39s/l70.100.83880.83880.8228-70.0010147.85
152008.09.03 16:39sell80.100.83830.84530.8293
162008.09.04 18:33t/p80.100.82930.84530.829386.7710234.62
172008.09.04 18:33sell90.100.82880.83580.8198
182008.09.05 00:12t/p90.100.81980.83580.819888.9210323.55
192008.09.05 00:12sell100.100.81930.82630.8103
202008.09.05 01:12t/p100.100.81030.82630.810390.0010413.55
212008.09.05 01:12sell110.100.80980.81680.8008
222008.09.05 01:52s/l110.100.81680.81680.8008-70.0010343.55
232008.09.05 01:52sell120.100.81630.82330.8073
242008.09.05 13:57t/p120.100.80730.82330.807390.0010433.55
252008.09.05 13:57sell130.100.80680.81380.7978
262008.09.05 15:46s/l130.100.81380.81380.7978-70.0010363.55
272008.09.05 15:46sell140.100.81330.82030.8043
282008.09.08 00:00s/l140.100.82030.82030.8043-71.0810292.47
292008.09.08 00:00sell150.100.82730.83430.8183
302008.09.08 00:45s/l150.100.83430.83430.8183-70.0010222.47
312008.09.08 00:45sell160.100.83380.84080.8248
322008.09.08 11:57t/p160.100.82480.84080.824890.0010312.47
332008.09.08 11:57sell170.100.82430.83130.8153
342008.09.08 13:37t/p170.100.81530.83130.815390.0010402.47
352008.09.08 13:37sell180.100.81480.82180.8058
362008.09.08 15:48s/l180.100.82180.82180.8058-70.0010332.47
372008.09.08 15:48sell190.100.82130.82830.8123
382008.09.08 20:23t/p190.100.81230.82830.812390.0010422.47
392008.09.08 20:23sell200.100.81180.81880.8028
402008.09.08 23:10s/l200.100.81880.81880.8028-70.0010352.47
412008.09.08 23:10sell210.100.81830.82530.8093
422008.09.09 04:25t/p210.100.80930.82530.809388.9210441.40
432008.09.09 04:25sell220.100.80880.81580.7998
442008.09.09 12:33s/l220.100.81580.81580.7998-70.0010371.40
452008.09.09 12:33sell230.100.81530.82230.8063
462008.09.09 16:38t/p230.100.80630.82230.806390.0010461.40
472008.09.09 16:38sell240.100.80580.81280.7968
482008.09.09 19:37s/l240.100.81280.81280.7968-70.0010391.40
492008.09.09 19:37sell250.100.81230.81930.8033
502008.09.09 22:44t/p250.100.80330.81930.803390.0010481.40
512008.09.09 22:44sell260.100.80280.80980.7938
522008.09.10 08:28s/l260.100.80980.80980.7938-71.0810410.32
532008.09.10 08:28sell270.100.80930.81630.8003
542008.09.11 00:00t/p270.100.80030.81630.800386.7710497.09
552008.09.11 00:00sell280.100.79980.80680.7908
562008.09.11 11:45t/p280.100.79080.80680.790890.0010587.09
572008.09.11 11:45sell290.100.79030.79730.7813
582008.09.11 15:29s/l290.100.79730.79730.7813-70.0010517.09
592008.09.11 15:29sell300.100.79680.80380.7878
602008.09.11 23:26s/l300.100.80380.80380.7878-70.0010447.09
612008.09.11 23:26sell310.100.80330.81030.7943
622008.09.12 11:22s/l310.100.81030.81030.7943-71.0810376.02
632008.09.12 11:22sell320.100.80980.81680.8008
642008.09.12 17:55s/l320.100.81680.81680.8008-70.0010306.02
652008.09.12 17:55sell330.100.81630.82330.8073
662008.09.12 22:10s/l330.100.82330.82330.8073-70.0010236.02
672008.09.12 22:10sell340.100.82280.82980.8138
682008.09.15 11:14t/p340.100.81380.82980.813888.9210324.94
692008.09.15 11:14sell350.100.81330.82030.8043
702008.09.15 14:13t/p350.100.80430.82030.804390.0010414.94
712008.09.15 14:13sell360.100.80380.81080.7948
722008.09.15 16:29s/l360.100.81080.81080.7948-70.0010344.94
732008.09.15 16:29sell370.100.81030.81730.8013
742008.09.16 01:41t/p370.100.80130.81730.801388.9210433.87
752008.09.16 01:41sell380.100.80080.80780.7918
762008.09.16 01:46t/p380.100.79180.80780.791890.0010523.87
772008.09.16 01:46sell390.100.79090.79790.7819
782008.09.16 01:46s/l390.100.79790.79790.7819-70.0010453.87
792008.09.16 01:47sell400.100.79800.80500.7890
802008.09.16 05:10t/p400.100.78900.80500.789090.0010543.87
812008.09.16 05:10sell410.100.78830.79530.7793
822008.09.16 15:46s/l410.100.79530.79530.7793-70.0010473.87
832008.09.16 15:46sell420.100.79480.80180.7858
842008.09.16 23:09s/l420.100.80180.80180.7858-70.0010403.87
852008.09.16 23:09sell430.100.80130.80830.7923
862008.09.17 00:33t/p430.100.79230.80830.792388.9210492.79
872008.09.17 00:33sell440.100.79160.79860.7826
882008.09.17 02:30s/l440.100.79860.79860.7826-70.0010422.79
892008.09.17 02:30sell450.100.79810.80510.7891
902008.09.17 03:09s/l450.100.80510.80510.7891-70.0010352.79
912008.09.17 03:09sell460.100.80460.81160.7956
922008.09.17 06:18t/p460.100.79560.81160.795690.0010442.79
932008.09.17 06:18sell470.100.79510.80210.7861
942008.09.17 09:28s/l470.100.80210.80210.7861-70.0010372.79
952008.09.17 09:28sell480.100.80160.80860.7926
962008.09.17 13:53t/p480.100.79260.80860.792690.0010462.79
972008.09.17 13:53sell490.100.79210.79910.7831
982008.09.17 18:28t/p490.100.78310.79910.783190.0010552.79
992008.09.17 18:28sell500.100.78260.78960.7736
1002008.09.17 20:31s/l500.100.78960.78960.7736-70.0010482.79
1012008.09.17 20:31sell510.100.78910.79610.7801
1022008.09.17 21:10s/l510.100.79610.79610.7801-70.0010412.79
1032008.09.17 21:10sell520.100.79560.80260.7866
1042008.09.17 21:57s/l520.100.80260.80260.7866-70.0010342.79
1052008.09.17 21:57sell530.100.80210.80910.7931
1062008.09.17 23:40t/p530.100.79310.80910.793190.0010432.79
1072008.09.17 23:40sell540.100.79260.79960.7836
1082008.09.18 00:34t/p540.100.78360.79960.783686.7710519.56
1092008.09.18 00:34sell550.100.78310.79010.7741
1102008.09.18 01:16s/l550.100.79010.79010.7741-70.0010449.56
1112008.09.18 01:16sell560.100.78960.79660.7806
1122008.09.18 03:35s/l560.100.79660.79660.7806-70.0010379.56
1132008.09.18 03:35buy570.100.79660.78960.8056
1142008.09.18 05:21s/l570.100.78960.78960.8056-70.0010309.56
1152008.09.18 05:21buy580.100.79010.78310.7991
1162008.09.18 09:13t/p580.100.79910.78310.799190.0010399.56
1172008.09.18 09:13buy590.100.79960.79260.8086
1182008.09.18 13:58t/p590.100.80860.79260.808690.0010489.56
1192008.09.18 13:58buy600.100.80910.80210.8181
1202008.09.18 17:16s/l600.100.80210.80210.8181-70.0010419.56
1212008.09.18 17:16buy610.100.80260.79560.8116
1222008.09.18 18:19s/l610.100.79560.79560.8116-70.0010349.56
1232008.09.18 18:19buy620.100.79610.78910.8051
1242008.09.19 04:37t/p620.100.80510.78910.805190.6010440.17
1252008.09.19 04:37sell630.100.80510.81210.7961
1262008.09.19 06:50s/l630.100.81210.81210.7961-70.0010370.17
1272008.09.19 06:50sell640.100.81160.81860.8026
1282008.09.19 15:36s/l640.100.81860.81860.8026-70.0010300.17
1292008.09.19 15:36sell650.100.81810.82510.8091
1302008.09.19 16:26s/l650.100.82510.82510.8091-70.0010230.17
1312008.09.19 16:26buy660.100.82510.81810.8341
1322008.09.19 22:47t/p660.100.83410.81810.834190.0010320.17
1332008.09.19 22:47buy670.100.83460.82760.8436
1342008.09.22 17:43t/p670.100.84360.82760.843690.6010410.77
1352008.09.22 17:43buy680.100.84410.83710.8531
1362008.09.23 06:19s/l680.100.83710.83710.8531-69.4010341.38
1372008.09.23 06:19buy690.100.83760.83060.8466
1382008.09.23 20:10s/l690.100.83060.83060.8466-70.0010271.38
1392008.09.23 20:10buy700.100.83110.82410.8401
1402008.09.24 15:33t/p700.100.84010.82410.840190.6010361.98
1412008.09.24 15:33buy710.100.84060.83360.8496
1422008.09.24 19:15s/l710.100.83360.83360.8496-70.0010291.98
1432008.09.24 19:15buy720.100.83410.82710.8431
1442008.09.26 10:34s/l720.100.82710.82710.8431-67.5810224.40
1452008.09.26 10:34buy730.100.82760.82060.8366
1462008.09.29 10:12s/l730.100.82060.82060.8366-69.4010155.01
1472008.09.29 10:12buy740.100.82110.81410.8301
1482008.09.29 12:35s/l740.100.81410.81410.8301-70.0010085.01
1492008.09.29 12:35sell750.100.81410.82110.8051
1502008.09.29 21:47t/p750.100.80510.82110.805190.0010175.01
1512008.09.29 21:47sell760.100.80460.81160.7956
1522008.09.30 01:31t/p760.100.79560.81160.795688.9210263.93
1532008.09.30 01:31sell770.100.79510.80210.7861
1542008.09.30 08:06s/l770.100.80210.80210.7861-70.0010193.93
1552008.09.30 08:06sell780.100.80160.80860.7926
1562008.09.30 10:23s/l780.100.80860.80860.7926-70.0010123.93
1572008.09.30 10:23sell790.100.80810.81510.7991
1582008.09.30 17:34t/p790.100.79910.81510.799190.0010213.93
1592008.09.30 17:34sell800.100.79860.80560.7896
1602008.09.30 17:59t/p800.100.78960.80560.789690.0010303.93
1612008.09.30 17:59sell810.100.78910.79610.7801
1622008.10.01 03:54s/l810.100.79610.79610.7801-71.0810232.85
1632008.10.01 03:54sell820.100.79560.80260.7866
1642008.10.02 00:09t/p820.100.78660.80260.786686.7710319.63
1652008.10.02 00:09sell830.100.78610.79310.7771
1662008.10.02 02:13s/l830.100.79310.79310.7771-70.0010249.63
1672008.10.02 02:13sell840.100.79260.79960.7836
1682008.10.02 10:17t/p840.100.78360.79960.783690.0010339.63
1692008.10.02 10:17sell850.100.78310.79010.7741
1702008.10.02 17:59t/p850.100.77410.79010.774190.0010429.63
1712008.10.02 17:59sell860.100.77360.78060.7646
1722008.10.03 07:12s/l860.100.78060.78060.7646-71.0810358.55
1732008.10.03 07:12sell870.100.78010.78710.7711
1742008.10.06 01:09t/p870.100.77110.78710.771188.9210447.48
1752008.10.06 01:09sell880.100.77060.77760.7616
1762008.10.06 02:50t/p880.100.76160.77760.761690.0010537.48
1772008.10.06 02:50sell890.100.76110.76810.7521
1782008.10.06 06:51t/p890.100.75210.76810.752190.0010627.48
1792008.10.06 06:51sell900.100.75160.75860.7426
1802008.10.06 13:03t/p900.100.74260.75860.742690.0010717.48
1812008.10.06 13:03sell910.100.74210.74910.7331
1822008.10.06 17:11t/p910.100.73310.74910.733190.0010807.48
1832008.10.06 17:11sell920.100.73260.73960.7236
1842008.10.06 17:14t/p920.100.72360.73960.723690.0010897.48
1852008.10.06 17:14sell930.100.72310.73010.7141
1862008.10.06 17:33t/p930.100.71410.73010.714190.0010987.48
1872008.10.06 17:33sell940.100.71360.72060.7046
1882008.10.06 17:36t/p940.100.70460.72060.704690.0011077.48
1892008.10.06 17:36sell950.100.70380.71080.6948
1902008.10.06 17:51s/l950.100.71080.71080.6948-70.0011007.48
1912008.10.06 17:51sell960.100.71040.71740.7014
1922008.10.06 17:58s/l960.100.71740.71740.7014-70.0010937.48
1932008.10.06 17:58sell970.100.71690.72390.7079
1942008.10.06 19:17t/p970.100.70790.72390.707990.0011027.48
1952008.10.06 19:17sell980.100.70740.71440.6984
1962008.10.06 22:34s/l980.100.71440.71440.6984-70.0010957.48
1972008.10.06 22:34sell990.100.71390.72090.7049
1982008.10.06 22:57s/l990.100.72090.72090.7049-70.0010887.48
1992008.10.06 22:57sell1000.100.72040.72740.7114
2002008.10.07 00:44t/p1000.100.71140.72740.711488.9210976.40
2012008.10.07 00:44sell1010.100.71090.71790.7019
2022008.10.07 01:33s/l1010.100.71790.71790.7019-70.0010906.40
2032008.10.07 01:33sell1020.100.71740.72440.7084
2042008.10.07 02:07s/l1020.100.72440.72440.7084-70.0010836.40
2052008.10.07 02:07sell1030.100.72390.73090.7149
2062008.10.07 06:30t/p1030.100.71490.73090.714990.0010926.40
2072008.10.07 06:30sell1040.100.71440.72140.7054
2082008.10.07 06:30t/p1040.100.70540.72140.705490.0011016.40
2092008.10.07 06:31sell1050.100.70600.71300.6970
2102008.10.07 06:33s/l1050.100.71300.71300.6970-70.0010946.40
2112008.10.07 06:33sell1060.100.71260.71960.7036
2122008.10.07 06:47s/l1060.100.71960.71960.7036-70.0010876.40
2132008.10.07 06:47sell1070.100.71920.72620.7102
2142008.10.07 06:48s/l1070.100.72620.72620.7102-70.0010806.40
2152008.10.07 06:48sell1080.100.72580.73280.7168
2162008.10.07 06:54t/p1080.100.71680.73280.716890.0010896.40
2172008.10.07 06:54sell1090.100.71630.72330.7073
2182008.10.07 07:00s/l1090.100.72330.72330.7073-70.0010826.40
2192008.10.07 07:00sell1100.100.72280.72980.7138
2202008.10.07 07:11s/l1100.100.72980.72980.7138-70.0010756.40
2212008.10.07 07:11sell1110.100.72930.73630.7203
2222008.10.07 11:04t/p1110.100.72030.73630.720390.0010846.40
2232008.10.07 11:04sell1120.100.71980.72680.7108
2242008.10.07 16:06s/l1120.100.72680.72680.7108-70.0010776.40
2252008.10.07 16:06sell1130.100.72630.73330.7173
2262008.10.07 16:32s/l1130.100.73330.73330.7173-70.0010706.40
2272008.10.07 16:32sell1140.100.73280.73980.7238
2282008.10.07 16:53t/p1140.100.72380.73980.723890.0010796.40
2292008.10.07 16:53sell1150.100.72330.73030.7143
2302008.10.07 19:38t/p1150.100.71430.73030.714390.0010886.40
2312008.10.07 19:38sell1160.100.71380.72080.7048
2322008.10.07 20:12s/l1160.100.72080.72080.7048-70.0010816.40
2332008.10.07 20:12sell1170.100.72030.72730.7113
2342008.10.07 22:35t/p1170.100.71130.72730.711390.0010906.40
2352008.10.07 22:35sell1180.100.71080.71780.7018
2362008.10.08 08:07t/p1180.100.70180.71780.701888.9210995.33
2372008.10.08 08:07sell1190.100.70130.70830.6923
2382008.10.08 08:08t/p1190.100.69230.70830.692390.0011085.33
2392008.10.08 08:08sell1200.100.69180.69880.6828
2402008.10.08 08:34t/p1200.100.68280.69880.682890.0011175.33
2412008.10.08 08:34sell1210.100.68230.68930.6733
2422008.10.08 09:19s/l1210.100.68930.68930.6733-70.0011105.33
2432008.10.08 09:19sell1220.100.68880.69580.6798
2442008.10.08 09:31t/p1220.100.67980.69580.679890.0011195.33
2452008.10.08 09:31sell1230.100.67930.68630.6703
2462008.10.08 09:36s/l1230.100.68630.68630.6703-70.0011125.33
2472008.10.08 09:36sell1240.100.68580.69280.6768
2482008.10.08 10:10s/l1240.100.69280.69280.6768-70.0011055.33
2492008.10.08 10:10sell1250.100.69230.69930.6833
2502008.10.08 10:51t/p1250.100.68330.69930.683390.0011145.33
2512008.10.08 10:51sell1260.100.68280.68980.6738
2522008.10.08 11:58t/p1260.100.67380.68980.673890.0011235.33
2532008.10.08 11:58sell1270.100.67330.68030.6643
2542008.10.08 12:33t/p1270.100.66430.68030.664390.0011325.33
2552008.10.08 12:33sell1280.100.66380.67080.6548
2562008.10.08 12:36t/p1280.100.65480.67080.654890.0011415.33
2572008.10.08 12:36sell1290.100.65430.66130.6453
2582008.10.08 12:37t/p1290.100.64530.66130.645390.0011505.33
2592008.10.08 12:37sell1300.100.64470.65170.6357
2602008.10.08 12:42s/l1300.100.65170.65170.6357-70.0011435.33
2612008.10.08 12:42sell1310.100.65120.65820.6422
2622008.10.08 13:17s/l1310.100.65820.65820.6422-70.0011365.33
2632008.10.08 13:17sell1320.100.65770.66470.6487
2642008.10.08 13:29s/l1320.100.66470.66470.6487-70.0011295.33
2652008.10.08 13:29sell1330.100.66420.67120.6552
2662008.10.08 14:00s/l1330.100.67120.67120.6552-70.0011225.33
2672008.10.08 14:00sell1340.100.67110.67810.6621
2682008.10.08 14:07s/l1340.100.67810.67810.6621-70.0011155.33
2692008.10.08 14:07sell1350.100.67770.68470.6687
2702008.10.08 14:25t/p1350.100.66870.68470.668790.0011245.33
2712008.10.08 14:25sell1360.100.66820.67520.6592
2722008.10.08 14:26s/l1360.100.67520.67520.6592-70.0011175.33
2732008.10.08 14:26sell1370.100.67490.68190.6659
2742008.10.08 14:59s/l1370.100.68190.68190.6659-70.0011105.33
2752008.10.08 14:59sell1380.100.68140.68840.6724
2762008.10.08 15:28t/p1380.100.67240.68840.672490.0011195.33
2772008.10.08 15:28sell1390.100.67190.67890.6629
2782008.10.08 15:46t/p1390.100.66290.67890.662990.0011285.33
2792008.10.08 15:46sell1400.100.66240.66940.6534
2802008.10.08 16:43s/l1400.100.66940.66940.6534-70.0011215.33
2812008.10.08 16:43sell1410.100.66890.67590.6599
2822008.10.08 16:51s/l1410.100.67590.67590.6599-70.0011145.33
2832008.10.08 16:51sell1420.100.67540.68240.6664
2842008.10.08 17:17t/p1420.100.66640.68240.666490.0011235.33
2852008.10.08 17:17sell1430.100.66590.67290.6569
2862008.10.08 20:13s/l1430.100.67290.67290.6569-70.0011165.33
2872008.10.08 20:13sell1440.100.67240.67940.6634
2882008.10.08 21:30s/l1440.100.67940.67940.6634-70.0011095.33
2892008.10.08 21:30sell1450.100.67890.68590.6699
2902008.10.08 23:02t/p1450.100.66990.68590.669990.0011185.33
2912008.10.08 23:02sell1460.100.66940.67640.6604
2922008.10.09 04:38s/l1460.100.67640.67640.6604-73.2311112.10
2932008.10.09 04:38sell1470.100.67590.68290.6669
2942008.10.09 04:57s/l1470.100.68290.68290.6669-70.0011042.10
2952008.10.09 04:57sell1480.100.68240.68940.6734
2962008.10.09 06:26s/l1480.100.68940.68940.6734-70.0010972.10
2972008.10.09 06:26sell1490.100.68890.69590.6799
2982008.10.09 09:08s/l1490.100.69590.69590.6799-70.0010902.10
2992008.10.09 09:08sell1500.100.69540.70240.6864
3002008.10.09 10:54s/l1500.100.70240.70240.6864-70.0010832.10
3012008.10.09 10:54sell1510.100.70190.70890.6929
3022008.10.09 11:31s/l1510.100.70890.70890.6929-70.0010762.10
3032008.10.09 11:31sell1520.100.70840.71540.6994
3042008.10.09 12:40t/p1520.100.69940.71540.699490.0010852.10
3052008.10.09 12:40sell1530.100.69890.70590.6899
3062008.10.09 14:42s/l1530.100.70590.70590.6899-70.0010782.10
3072008.10.09 14:42sell1540.100.70540.71240.6964
3082008.10.09 15:52s/l1540.100.71240.71240.6964-70.0010712.10
3092008.10.09 15:52sell1550.100.71190.71890.7029
3102008.10.09 17:25t/p1550.100.70290.71890.702990.0010802.10
3112008.10.09 17:25sell1560.100.70240.70940.6934
3122008.10.09 22:14t/p1560.100.69340.70940.693490.0010892.10
3132008.10.09 22:14sell1570.100.69290.69990.6839
3142008.10.09 22:46t/p1570.100.68390.69990.683990.0010982.10
3152008.10.09 22:46sell1580.100.68340.69040.6744
3162008.10.10 02:29t/p1580.100.67440.69040.674488.9211071.02
3172008.10.10 02:29sell1590.100.67390.68090.6649
3182008.10.10 02:46t/p1590.100.66490.68090.664990.0011161.02
3192008.10.10 02:46sell1600.100.66430.67130.6553
3202008.10.10 02:47s/l1600.100.67130.67130.6553-70.0011091.02
3212008.10.10 02:47sell1610.100.67080.67780.6618
3222008.10.10 03:35t/p1610.100.66180.67780.661890.0011181.02
3232008.10.10 03:35sell1620.100.66130.66830.6523
3242008.10.10 03:56s/l1620.100.66830.66830.6523-70.0011111.02
3252008.10.10 03:56sell1630.100.66780.67480.6588
3262008.10.10 07:03t/p1630.100.65880.67480.658890.0011201.02
3272008.10.10 07:03sell1640.100.65830.66530.6493
3282008.10.10 08:43s/l1640.100.66530.66530.6493-70.0011131.02
3292008.10.10 08:43sell1650.100.66490.67190.6559
3302008.10.10 09:49t/p1650.100.65590.67190.655990.0011221.02
3312008.10.10 09:49sell1660.100.65530.66230.6463
3322008.10.10 09:54s/l1660.100.66230.66230.6463-70.0011151.02
3332008.10.10 09:54sell1670.100.66180.66880.6528
3342008.10.10 16:00t/p1670.100.65280.66880.652890.0011241.02
3352008.10.10 16:00sell1680.100.65230.65930.6433
3362008.10.10 16:22s/l1680.100.65930.65930.6433-70.0011171.02
3372008.10.10 16:22sell1690.100.65880.66580.6498
3382008.10.10 16:44s/l1690.100.66580.66580.6498-70.0011101.02
3392008.10.10 16:44sell1700.100.66530.67230.6563
3402008.10.10 17:08s/l1700.100.67230.67230.6563-70.0011031.02
3412008.10.10 17:08sell1710.100.67180.67880.6628
3422008.10.10 17:35t/p1710.100.66280.67880.662890.0011121.02
3432008.10.10 17:35sell1720.100.66230.66930.6533
3442008.10.10 17:59t/p1720.100.65330.66930.653390.0011211.02
3452008.10.10 17:59sell1730.100.65280.65980.6438
3462008.10.10 20:49t/p1730.100.64380.65980.643890.0011301.02
3472008.10.10 20:49sell1740.100.64330.65030.6343
3482008.10.10 21:38t/p1740.100.63430.65030.634390.0011391.02
3492008.10.10 21:38sell1750.100.63380.64080.6248
3502008.10.10 22:17s/l1750.100.64080.64080.6248-70.0011321.02
3512008.10.10 22:17sell1760.100.64030.64730.6313
3522008.10.10 22:31s/l1760.100.64730.64730.6313-70.0011251.02
3532008.10.10 22:31sell1770.100.64680.65380.6378
3542008.10.10 22:36s/l1770.100.65380.65380.6378-70.0011181.02
3552008.10.10 22:36sell1780.100.65340.66040.6444
3562008.10.13 00:00s/l1780.100.66040.66040.6444-71.0811109.95
3572008.10.13 00:00sell1790.100.67180.67880.6628
3582008.10.13 00:59s/l1790.100.67880.67880.6628-70.0011039.95
3592008.10.13 00:59sell1800.100.67830.68530.6693
3602008.10.13 04:12t/p1800.100.66930.68530.669390.0011129.95
3612008.10.13 04:12sell1810.100.66880.67580.6598
3622008.10.13 05:38t/p1810.100.65980.67580.659890.0011219.95
3632008.10.13 05:38sell1820.100.65930.66630.6503
3642008.10.13 08:59s/l1820.100.66630.66630.6503-70.0011149.95
3652008.10.13 08:59sell1830.100.66580.67280.6568
3662008.10.13 09:13s/l1830.100.67280.67280.6568-70.0011079.95
3672008.10.13 09:13sell1840.100.67230.67930.6633
3682008.10.13 10:33s/l1840.100.67930.67930.6633-70.0011009.95
3692008.10.13 10:33sell1850.100.67880.68580.6698
3702008.10.13 12:04t/p1850.100.66980.68580.669890.0011099.95
3712008.10.13 12:04sell1860.100.66920.67620.6602
3722008.10.13 16:09s/l1860.100.67620.67620.6602-70.0011029.95
3732008.10.13 16:09sell1870.100.67570.68270.6667
3742008.10.13 20:05s/l1870.100.68270.68270.6667-70.0010959.95
3752008.10.13 20:05sell1880.100.68220.68920.6732
3762008.10.13 22:31s/l1880.100.68920.68920.6732-70.0010889.95
3772008.10.13 22:31sell1890.100.68870.69570.6797
3782008.10.13 22:55s/l1890.100.69570.69570.6797-70.0010819.95
3792008.10.13 22:55sell1900.100.69520.70220.6862
3802008.10.14 01:37s/l1900.100.70220.70220.6862-71.0810748.87
3812008.10.14 01:37sell1910.100.70170.70870.6927
3822008.10.14 03:14s/l1910.100.70870.70870.6927-70.0010678.87
3832008.10.14 03:14sell1920.100.70820.71520.6992
3842008.10.14 10:08t/p1920.100.69920.71520.699290.0010768.87
3852008.10.14 10:08sell1930.100.69870.70570.6897
3862008.10.14 10:42s/l1930.100.70570.70570.6897-70.0010698.87
3872008.10.14 10:42sell1940.100.70520.71220.6962
3882008.10.14 12:10s/l1940.100.71220.71220.6962-70.0010628.87
3892008.10.14 12:10sell1950.100.71170.71870.7027
3902008.10.14 13:08s/l1950.100.71870.71870.7027-70.0010558.87
3912008.10.14 13:08sell1960.100.71820.72520.7092
3922008.10.14 17:00t/p1960.100.70920.72520.709290.0010648.87
3932008.10.14 17:00sell1970.100.70870.71570.6997
3942008.10.14 17:24t/p1970.100.69970.71570.699790.0010738.87
3952008.10.14 17:24sell1980.100.69920.70620.6902
3962008.10.14 18:28s/l1980.100.70620.70620.6902-70.0010668.87
3972008.10.14 18:28sell1990.100.70570.71270.6967
3982008.10.14 21:46t/p1990.100.69670.71270.696790.0010758.87
3992008.10.14 21:46sell2000.100.69620.70320.6872
4002008.10.14 22:31s/l2000.100.70320.70320.6872-70.0010688.87
4012008.10.14 22:31sell2010.100.70270.70970.6937
4022008.10.15 03:00t/p2010.100.69370.70970.693788.9210777.80
4032008.10.15 03:00sell2020.100.69320.70020.6842
4042008.10.15 08:35s/l2020.100.70020.70020.6842-70.0010707.80
4052008.10.15 08:35sell2030.100.69970.70670.6907
4062008.10.15 13:47s/l2030.100.70670.70670.6907-70.0010637.80
4072008.10.15 13:47sell2040.100.70620.71320.6972
4082008.10.15 14:40t/p2040.100.69720.71320.697290.0010727.80
4092008.10.15 14:40sell2050.100.69670.70370.6877
4102008.10.15 17:59t/p2050.100.68770.70370.687790.0010817.80
4112008.10.15 17:59sell2060.100.68720.69420.6782
4122008.10.15 20:41t/p2060.100.67820.69420.678290.0010907.80
4132008.10.15 20:41sell2070.100.67770.68470.6687
4142008.10.15 22:47t/p2070.100.66870.68470.668790.0010997.80
4152008.10.15 22:47sell2080.100.66820.67520.6592
4162008.10.15 23:09t/p2080.100.65920.67520.659290.0011087.80
4172008.10.15 23:09sell2090.100.65870.66570.6497
4182008.10.16 00:30t/p2090.100.64970.66570.649786.7711174.57
4192008.10.16 00:30sell2100.100.64920.65620.6402
4202008.10.16 01:17s/l2100.100.65620.65620.6402-70.0011104.57
4212008.10.16 01:17sell2110.100.65570.66270.6467
4222008.10.16 03:40s/l2110.100.66270.66270.6467-70.0011034.57
4232008.10.16 03:40sell2120.100.66230.66930.6533
4242008.10.16 04:53s/l2120.100.66930.66930.6533-70.0010964.57
4252008.10.16 04:53sell2130.100.66890.67590.6599
4262008.10.16 05:07s/l2130.100.67590.67590.6599-70.0010894.57
4272008.10.16 05:07sell2140.100.67540.68240.6664
4282008.10.16 07:26t/p2140.100.66640.68240.666490.0010984.57
4292008.10.16 07:26sell2150.100.66590.67290.6569
4302008.10.16 11:00s/l2150.100.67290.67290.6569-70.0010914.57
4312008.10.16 11:00sell2160.100.67240.67940.6634
4322008.10.16 15:32s/l2160.100.67940.67940.6634-70.0010844.57
4332008.10.16 15:32sell2170.100.67890.68590.6699
4342008.10.16 17:00t/p2170.100.66990.68590.669990.0010934.57
4352008.10.16 17:00sell2180.100.66930.67630.6603
4362008.10.16 19:22s/l2180.100.67630.67630.6603-70.0010864.57
4372008.10.16 19:22sell2190.100.67580.68280.6668
4382008.10.16 21:49s/l2190.100.68280.68280.6668-70.0010794.57
4392008.10.16 21:49sell2200.100.68230.68930.6733
4402008.10.16 22:48s/l2200.100.68930.68930.6733-70.0010724.57
4412008.10.16 22:48sell2210.100.68880.69580.6798
4422008.10.17 04:32s/l2210.100.69580.69580.6798-71.0810653.49
4432008.10.17 04:32sell2220.100.69530.70230.6863
4442008.10.17 10:01t/p2220.100.68630.70230.686390.0010743.49
4452008.10.17 10:01sell2230.100.68580.69280.6768
4462008.10.17 10:51t/p2230.100.67680.69280.676890.0010833.49
4472008.10.17 10:51sell2240.100.67630.68330.6673
4482008.10.17 14:59s/l2240.100.68330.68330.6673-70.0010763.49
4492008.10.17 14:59sell2250.100.68280.68980.6738
4502008.10.17 16:41s/l2250.100.68980.68980.6738-70.0010693.49
4512008.10.17 16:41sell2260.100.68930.69630.6803
4522008.10.17 19:57s/l2260.100.69630.69630.6803-70.0010623.49
4532008.10.17 19:57sell2270.100.69580.70280.6868
4542008.10.20 09:54s/l2270.100.70280.70280.6868-71.0810552.42
4552008.10.20 09:54sell2280.100.70230.70930.6933
4562008.10.20 14:23t/p2280.100.69330.70930.693390.0010642.42
4572008.10.20 14:23sell2290.100.69280.69980.6838
4582008.10.20 16:57s/l2290.100.69980.69980.6838-70.0010572.42
4592008.10.20 16:57sell2300.100.69930.70630.6903
4602008.10.21 00:22s/l2300.100.70630.70630.6903-71.0810501.34
4612008.10.21 00:22sell2310.100.70580.71280.6968
4622008.10.21 03:37t/p2310.100.69680.71280.696890.0010591.34
4632008.10.21 03:37buy2320.100.69680.68980.7058
4642008.10.21 08:57s/l2320.100.68980.68980.7058-70.0010521.34
4652008.10.21 08:57buy2330.100.69030.68330.6993
4662008.10.21 15:09s/l2330.100.68330.68330.6993-70.0010451.34
4672008.10.21 15:09buy2340.100.68380.67680.6928
4682008.10.21 22:48s/l2340.100.67680.67680.6928-70.0010381.34
4692008.10.21 22:48buy2350.100.67730.67030.6863
4702008.10.21 23:57s/l2350.100.67030.67030.6863-70.0010311.34
4712008.10.21 23:57buy2360.100.67080.66380.6798
4722008.10.22 01:34t/p2360.100.67980.66380.679890.6010401.95
4732008.10.22 01:34buy2370.100.68030.67330.6893
4742008.10.22 06:32s/l2370.100.67330.67330.6893-70.0010331.95
4752008.10.22 06:32buy2380.100.67380.66680.6828
4762008.10.22 07:17s/l2380.100.66680.66680.6828-70.0010261.95
4772008.10.22 07:17buy2390.100.66730.66030.6763
4782008.10.22 13:10t/p2390.100.67630.66030.676390.0010351.95
4792008.10.22 13:10buy2400.100.67690.66990.6859
4802008.10.22 13:34s/l2400.100.66990.66990.6859-70.0010281.95
4812008.10.22 13:34buy2410.100.67040.66340.6794
4822008.10.23 02:08s/l2410.100.66340.66340.6794-68.1910213.76
4832008.10.23 02:08sell2420.100.66340.67040.6544
4842008.10.23 09:30s/l2420.100.67040.67040.6544-70.0010143.76
4852008.10.23 09:30sell2430.100.66990.67690.6609
4862008.10.23 14:39t/p2430.100.66090.67690.660990.0010233.76
4872008.10.23 14:39sell2440.100.66040.66740.6514
4882008.10.23 17:07s/l2440.100.66740.66740.6514-70.0010163.76
4892008.10.23 17:07sell2450.100.66690.67390.6579
4902008.10.23 19:24t/p2450.100.65790.67390.657990.0010253.76
4912008.10.23 19:24sell2460.100.65740.66440.6484
4922008.10.23 22:51s/l2460.100.66440.66440.6484-70.0010183.76
4932008.10.23 22:51sell2470.100.66390.67090.6549
4942008.10.23 23:14s/l2470.100.67090.67090.6549-70.0010113.76
4952008.10.23 23:14sell2480.100.67040.67740.6614
4962008.10.24 04:49t/p2480.100.66140.67740.661488.9210202.69
4972008.10.24 04:49sell2490.100.66090.66790.6519
4982008.10.24 06:36t/p2490.100.65190.66790.651990.0010292.69
4992008.10.24 06:36sell2500.100.65140.65840.6424
5002008.10.24 08:55t/p2500.100.64240.65840.642490.0010382.69
5012008.10.24 08:55sell2510.100.64190.64890.6329
5022008.10.24 11:21t/p2510.100.63290.64890.632990.0010472.69
5032008.10.24 11:21sell2520.100.63240.63940.6234
5042008.10.24 11:55t/p2520.100.62340.63940.623490.0010562.69
5052008.10.24 11:55sell2530.100.62290.62990.6139
5062008.10.24 12:36t/p2530.100.61390.62990.613990.0010652.69
5072008.10.24 12:36sell2540.100.61340.62040.6044
5082008.10.24 13:52s/l2540.100.62040.62040.6044-70.0010582.69
5092008.10.24 13:52sell2550.100.61990.62690.6109
5102008.10.24 16:27t/p2550.100.61090.62690.610990.0010672.69
5112008.10.24 16:27sell2560.100.61040.61740.6014
5122008.10.24 16:38s/l2560.100.61740.61740.6014-70.0010602.69
5132008.10.24 16:38sell2570.100.61690.62390.6079
5142008.10.24 17:00s/l2570.100.62390.62390.6079-70.0010532.69
5152008.10.24 17:00sell2580.100.62340.63040.6144
5162008.10.24 18:00t/p2580.100.61440.63040.614490.0010622.69
5172008.10.24 18:00sell2590.100.61390.62090.6049
5182008.10.24 18:21s/l2590.100.62090.62090.6049-70.0010552.69
5192008.10.24 18:21sell2600.100.62040.62740.6114
5202008.10.27 08:16t/p2600.100.61140.62740.611488.9210641.61
5212008.10.27 08:16sell2610.100.61090.61790.6019
5222008.10.27 23:27t/p2610.100.60190.61790.601990.0010731.61
5232008.10.27 23:27sell2620.100.60140.60840.5924
5242008.10.28 03:17s/l2620.100.60840.60840.5924-71.0810660.53
5252008.10.28 03:17sell2630.100.60790.61490.5989
5262008.10.28 08:07s/l2630.100.61490.61490.5989-70.0010590.53
5272008.10.28 08:07sell2640.100.61440.62140.6054
5282008.10.28 09:43s/l2640.100.62140.62140.6054-70.0010520.53
5292008.10.28 09:43sell2650.100.62090.62790.6119
5302008.10.28 14:47s/l2650.100.62790.62790.6119-70.0010450.53
5312008.10.28 14:47sell2660.100.62740.63440.6184
5322008.10.28 21:44s/l2660.100.63440.63440.6184-70.0010380.53
5332008.10.28 21:44sell2670.100.63390.64090.6249
5342008.10.28 22:20s/l2670.100.64090.64090.6249-70.0010310.53
5352008.10.28 22:20sell2680.100.64040.64740.6314
5362008.10.29 00:15s/l2680.100.64740.64740.6314-71.0810239.46
5372008.10.29 00:15sell2690.100.64700.65400.6380
5382008.10.29 04:44t/p2690.100.63800.65400.638090.0010329.46
5392008.10.29 04:44sell2700.100.63750.64450.6285
5402008.10.29 09:41s/l2700.100.64450.64450.6285-70.0010259.46
5412008.10.29 09:41sell2710.100.64400.65100.6350
5422008.10.29 14:50s/l2710.100.65100.65100.6350-70.0010189.46
5432008.10.29 14:50sell2720.100.65050.65750.6415
5442008.10.29 16:49s/l2720.100.65750.65750.6415-70.0010119.46
5452008.10.29 16:49sell2730.100.65700.66400.6480
5462008.10.29 17:19s/l2730.100.66400.66400.6480-70.0010049.46
5472008.10.29 17:19sell2740.100.66350.67050.6545
5482008.10.29 19:37s/l2740.100.67050.67050.6545-70.009979.46
5492008.10.29 19:37sell2750.100.67000.67700.6610
5502008.10.29 21:32t/p2750.100.66100.67700.661090.0010069.46
5512008.10.29 21:32sell2760.100.66050.66750.6515
5522008.10.29 21:44s/l2760.100.66750.66750.6515-70.009999.46
5532008.10.29 21:44sell2770.100.66700.67400.6580
5542008.10.29 22:25s/l2770.100.67400.67400.6580-70.009929.46
5552008.10.29 22:25sell2780.100.67350.68050.6645
5562008.10.30 00:06t/p2780.100.66450.68050.664586.7710016.23
5572008.10.30 00:06sell2790.100.66390.67090.6549
5582008.10.30 01:35s/l2790.100.67090.67090.6549-70.009946.23
5592008.10.30 01:35sell2800.100.67040.67740.6614
5602008.10.30 03:21s/l2800.100.67740.67740.6614-70.009876.23
5612008.10.30 03:21sell2810.100.67690.68390.6679
5622008.10.30 04:18s/l2810.100.68390.68390.6679-70.009806.23
5632008.10.30 04:18sell2820.100.68340.69040.6744
5642008.10.30 11:59t/p2820.100.67440.69040.674490.009896.23
5652008.10.30 11:59sell2830.100.67390.68090.6649
5662008.10.30 13:17s/l2830.100.68090.68090.6649-70.009826.23
5672008.10.30 13:17sell2840.100.68040.68740.6714
5682008.10.30 14:07s/l2840.100.68740.68740.6714-70.009756.23
5692008.10.30 14:07sell2850.100.68690.69390.6779
5702008.10.30 15:42t/p2850.100.67790.69390.677990.009846.23
5712008.10.30 15:42sell2860.100.67740.68440.6684
5722008.10.30 17:40t/p2860.100.66840.68440.668490.009936.23
5732008.10.30 17:40sell2870.100.66790.67490.6589
5742008.10.30 18:02s/l2870.100.67490.67490.6589-70.009866.23
5752008.10.30 18:02sell2880.100.67440.68140.6654
5762008.10.30 18:36t/p2880.100.66540.68140.665490.009956.23
5772008.10.30 18:36sell2890.100.66490.67190.6559
5782008.10.30 19:01s/l2890.100.67190.67190.6559-70.009886.23
5792008.10.30 19:01sell2900.100.67140.67840.6624
5802008.10.30 21:25s/l2900.100.67840.67840.6624-70.009816.23
5812008.10.30 21:25sell2910.100.67790.68490.6689
5822008.10.31 02:19t/p2910.100.66890.68490.668988.929905.16
5832008.10.31 02:19buy2920.100.66890.66190.6779
5842008.10.31 03:37s/l2920.100.66190.66190.6779-70.009835.16
5852008.10.31 03:37buy2930.100.66240.65540.6714
5862008.10.31 05:47t/p2930.100.67140.65540.671490.009925.16
5872008.10.31 05:47buy2940.100.67190.66490.6809
5882008.10.31 09:23s/l2940.100.66490.66490.6809-70.009855.16
5892008.10.31 09:23buy2950.100.66540.65840.6744
5902008.10.31 09:38s/l2950.100.65840.65840.6744-70.009785.16
5912008.10.31 09:38buy2960.100.65890.65190.6679
5922008.10.31 14:06t/p2960.100.66790.65190.667990.009875.16
5932008.10.31 14:06buy2970.100.66840.66140.6774
5942008.10.31 14:40s/l2970.100.66140.66140.6774-70.009805.16
5952008.10.31 14:40buy2980.100.66190.65490.6709
5962008.11.03 01:00t/p2980.100.67090.65490.670990.609895.76
5972008.11.03 01:00buy2990.100.67140.66440.6804
5982008.11.03 04:12t/p2990.100.68040.66440.680490.009985.76
5992008.11.03 04:12buy3000.100.68090.67390.6899
6002008.11.03 15:07s/l3000.100.67390.67390.6899-70.009915.76
6012008.11.03 15:07buy3010.100.67440.66740.6834
6022008.11.03 15:42s/l3010.100.66740.66740.6834-70.009845.76
6032008.11.03 15:42buy3020.100.66790.66090.6769
6042008.11.03 17:48t/p3020.100.67690.66090.676990.009935.76
6052008.11.03 17:48buy3030.100.67740.67040.6864
6062008.11.04 03:15s/l3030.100.67040.67040.6864-69.409866.37
6072008.11.04 03:15buy3040.100.67090.66390.6799
6082008.11.04 05:38s/l3040.100.66390.66390.6799-70.009796.37
6092008.11.04 05:38buy3050.100.66440.65740.6734
6102008.11.04 10:45t/p3050.100.67340.65740.673490.009886.37
6112008.11.04 10:45buy3060.100.67390.66690.6829
6122008.11.04 13:46t/p3060.100.68290.66690.682990.009976.37
6132008.11.04 13:46buy3070.100.68340.67640.6924
6142008.11.04 14:42t/p3070.100.69240.67640.692490.0010066.37
6152008.11.04 14:42buy3080.100.69290.68590.7019
6162008.11.05 06:18s/l3080.100.68590.68590.7019-69.409996.97
6172008.11.05 06:18buy3090.100.68640.67940.6954
6182008.11.05 13:47t/p3090.100.69540.67940.695490.0010086.97
6192008.11.05 13:47buy3100.100.69590.68890.7049
6202008.11.05 15:27s/l3100.100.68890.68890.7049-70.0010016.97
6212008.11.05 15:27buy3110.100.68940.68240.6984
6222008.11.05 17:19t/p3110.100.69840.68240.698490.0010106.97
6232008.11.05 17:19buy3120.100.69890.69190.7079
6242008.11.05 19:36s/l3120.100.69190.69190.7079-70.0010036.97
6252008.11.05 19:36buy3130.100.69240.68540.7014
6262008.11.05 22:40s/l3130.100.68540.68540.7014-70.009966.97
6272008.11.05 22:40buy3140.100.68590.67890.6949
6282008.11.06 00:10s/l3140.100.67890.67890.6949-68.199898.78
6292008.11.06 00:10buy3150.100.67940.67240.6884
6302008.11.06 04:43s/l3150.100.67240.67240.6884-70.009828.78
6312008.11.06 04:43buy3160.100.67290.66590.6819
6322008.11.06 14:01t/p3160.100.68190.66590.681990.009918.78
6332008.11.06 14:01buy3170.100.68250.67550.6915
6342008.11.06 18:11s/l3170.100.67550.67550.6915-70.009848.78
6352008.11.06 18:11sell3180.100.67550.68250.6665
6362008.11.06 22:29t/p3180.100.66650.68250.666590.009938.78
6372008.11.06 22:29buy3190.100.66650.65950.6755
6382008.11.07 03:17s/l3190.100.65950.65950.6755-69.409869.39
6392008.11.07 03:17buy3200.100.66000.65300.6690
6402008.11.07 06:32t/p3200.100.66900.65300.669090.009959.39
6412008.11.07 06:32buy3210.100.66950.66250.6785
6422008.11.07 21:42t/p3210.100.67850.66250.678590.0010049.39
6432008.11.07 21:42sell3220.100.67850.68550.6695
6442008.11.10 00:00s/l3220.100.68550.68550.6695-71.089978.31
6452008.11.10 00:00sell3230.100.68560.69260.6766
6462008.11.10 02:38s/l3230.100.69260.69260.6766-70.009908.31
6472008.11.10 02:38sell3240.100.69210.69910.6831
6482008.11.10 08:04t/p3240.100.68310.69910.683190.009998.31
6492008.11.10 08:04sell3250.100.68260.68960.6736
6502008.11.10 11:06s/l3250.100.68960.68960.6736-70.009928.31
6512008.11.10 11:06sell3260.100.68910.69610.6801
6522008.11.10 12:49s/l3260.100.69610.69610.6801-70.009858.31
6532008.11.10 12:49sell3270.100.69560.70260.6866
6542008.11.10 16:56t/p3270.100.68660.70260.686690.009948.31
6552008.11.10 16:56sell3280.100.68610.69310.6771
6562008.11.10 18:52t/p3280.100.67710.69310.677190.0010038.31
6572008.11.10 18:52sell3290.100.67660.68360.6676
6582008.11.10 19:43t/p3290.100.66760.68360.667690.0010128.31
6592008.11.10 19:43sell3300.100.66710.67410.6581
6602008.11.11 06:05s/l3300.100.67410.67410.6581-71.0810057.24
6612008.11.11 06:05buy3310.100.67420.66720.6832
6622008.11.11 09:11s/l3310.100.66720.66720.6832-70.009987.24
6632008.11.11 09:11buy3320.100.66770.66070.6767
6642008.11.11 17:16s/l3320.100.66070.66070.6767-70.009917.24
6652008.11.11 17:16buy3330.100.66120.65420.6702
6662008.11.11 17:57s/l3330.100.65420.65420.6702-70.009847.24
6672008.11.11 17:57buy3340.100.65470.64770.6637
6682008.11.11 18:05s/l3340.100.64770.64770.6637-70.009777.24
6692008.11.11 18:05buy3350.100.64820.64120.6572
6702008.11.11 20:18t/p3350.100.65720.64120.657290.009867.24
6712008.11.11 20:18buy3360.100.65770.65070.6667
6722008.11.12 16:08s/l3360.100.65070.65070.6667-69.409797.84
6732008.11.12 16:08buy3370.100.65120.64420.6602
6742008.11.12 17:37s/l3370.100.64420.64420.6602-70.009727.84
6752008.11.12 17:37sell3380.100.64420.65120.6352
6762008.11.12 18:09t/p3380.100.63520.65120.635290.009817.84
6772008.11.12 18:09sell3390.100.63470.64170.6257
6782008.11.12 18:17s/l3390.100.64170.64170.6257-70.009747.84
6792008.11.12 18:17sell3400.100.64120.64820.6322
6802008.11.13 17:18s/l3400.100.64820.64820.6322-73.239674.62
6812008.11.13 17:18sell3410.100.64770.65470.6387
6822008.11.13 18:09t/p3410.100.63870.65470.638790.009764.62
6832008.11.13 18:09sell3420.100.63820.64520.6292
6842008.11.13 21:26s/l3420.100.64520.64520.6292-70.009694.62
6852008.11.13 21:26sell3430.100.64470.65170.6357
6862008.11.13 21:39s/l3430.100.65170.65170.6357-70.009624.62
6872008.11.13 21:39sell3440.100.65120.65820.6422
6882008.11.13 22:26s/l3440.100.65820.65820.6422-70.009554.62
6892008.11.13 22:26sell3450.100.65770.66470.6487
6902008.11.13 22:55s/l3450.100.66470.66470.6487-70.009484.62
6912008.11.13 22:55sell3460.100.66420.67120.6552
6922008.11.14 07:42t/p3460.100.65520.67120.655288.929573.54
6932008.11.14 07:42sell3470.100.65470.66170.6457
6942008.11.14 16:45s/l3470.100.66170.66170.6457-70.009503.54
6952008.11.14 16:45sell3480.100.66120.66820.6522
6962008.11.14 20:14t/p3480.100.65220.66820.652290.009593.54
6972008.11.14 20:14sell3490.100.65160.65860.6426
6982008.11.14 20:54s/l3490.100.65860.65860.6426-70.009523.54
6992008.11.14 20:54sell3500.100.65810.66510.6491
7002008.11.14 21:57s/l3500.100.66510.66510.6491-70.009453.54
7012008.11.14 21:57sell3510.100.66460.67160.6556
7022008.11.14 22:54t/p3510.100.65560.67160.655690.009543.54
7032008.11.14 22:54sell3520.100.65510.66210.6461
7042008.11.25 18:58close at stop3520.100.65380.66210.64613.329546.86