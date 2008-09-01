|Symbol
|AUDUSD (Australian Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2005.01.10 04:10 - 2008.11.14 23:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|BeginDate=2008.09.01 00:00; Lots=0.1;
|Bars in test
|1401704
|Ticks modelled
|13797038
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-453.14
|Gross profit
|13558.70
|Gross loss
|-14011.84
|Profit factor
|0.97
|Expected payoff
|-1.29
|Absolute drawdown
|569.46
|Maximal drawdown
|2088.79 (18.13%)
|Relative drawdown
|18.13% (2088.79)
|Total trades
|352
|Short positions (won %)
|291 (44.67%)
|Long positions (won %)
|61 (36.07%)
|Profit trades (% of total)
|152 (43.18%)
|Loss trades (% of total)
|200 (56.82%)
|Largest
|profit trade
|90.60
|loss trade
|-73.23
|Average
|profit trade
|89.20
|loss trade
|-70.06
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (718.92)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-492.15)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|718.92 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-492.15 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 00:00
|sell
|1
|0.10
|0.8568
|0.8638
|0.8478
|2
|2008.09.02 01:26
|t/p
|1
|0.10
|0.8478
|0.8638
|0.8478
|88.92
|10088.92
|3
|2008.09.02 01:26
|sell
|2
|0.10
|0.8473
|0.8543
|0.8383
|4
|2008.09.02 10:48
|t/p
|2
|0.10
|0.8383
|0.8543
|0.8383
|90.00
|10178.92
|5
|2008.09.02 10:48
|sell
|3
|0.10
|0.8378
|0.8448
|0.8288
|6
|2008.09.02 12:35
|t/p
|3
|0.10
|0.8288
|0.8448
|0.8288
|90.00
|10268.92
|7
|2008.09.02 12:35
|sell
|4
|0.10
|0.8283
|0.8353
|0.8193
|8
|2008.09.02 14:53
|s/l
|4
|0.10
|0.8353
|0.8353
|0.8193
|-70.00
|10198.92
|9
|2008.09.02 14:53
|sell
|5
|0.10
|0.8348
|0.8418
|0.8258
|10
|2008.09.03 07:13
|t/p
|5
|0.10
|0.8258
|0.8418
|0.8258
|88.92
|10287.85
|11
|2008.09.03 07:13
|sell
|6
|0.10
|0.8253
|0.8323
|0.8163
|12
|2008.09.03 15:10
|s/l
|6
|0.10
|0.8323
|0.8323
|0.8163
|-70.00
|10217.85
|13
|2008.09.03 15:10
|sell
|7
|0.10
|0.8318
|0.8388
|0.8228
|14
|2008.09.03 16:39
|s/l
|7
|0.10
|0.8388
|0.8388
|0.8228
|-70.00
|10147.85
|15
|2008.09.03 16:39
|sell
|8
|0.10
|0.8383
|0.8453
|0.8293
|16
|2008.09.04 18:33
|t/p
|8
|0.10
|0.8293
|0.8453
|0.8293
|86.77
|10234.62
|17
|2008.09.04 18:33
|sell
|9
|0.10
|0.8288
|0.8358
|0.8198
|18
|2008.09.05 00:12
|t/p
|9
|0.10
|0.8198
|0.8358
|0.8198
|88.92
|10323.55
|19
|2008.09.05 00:12
|sell
|10
|0.10
|0.8193
|0.8263
|0.8103
|20
|2008.09.05 01:12
|t/p
|10
|0.10
|0.8103
|0.8263
|0.8103
|90.00
|10413.55
|21
|2008.09.05 01:12
|sell
|11
|0.10
|0.8098
|0.8168
|0.8008
|22
|2008.09.05 01:52
|s/l
|11
|0.10
|0.8168
|0.8168
|0.8008
|-70.00
|10343.55
|23
|2008.09.05 01:52
|sell
|12
|0.10
|0.8163
|0.8233
|0.8073
|24
|2008.09.05 13:57
|t/p
|12
|0.10
|0.8073
|0.8233
|0.8073
|90.00
|10433.55
|25
|2008.09.05 13:57
|sell
|13
|0.10
|0.8068
|0.8138
|0.7978
|26
|2008.09.05 15:46
|s/l
|13
|0.10
|0.8138
|0.8138
|0.7978
|-70.00
|10363.55
|27
|2008.09.05 15:46
|sell
|14
|0.10
|0.8133
|0.8203
|0.8043
|28
|2008.09.08 00:00
|s/l
|14
|0.10
|0.8203
|0.8203
|0.8043
|-71.08
|10292.47
|29
|2008.09.08 00:00
|sell
|15
|0.10
|0.8273
|0.8343
|0.8183
|30
|2008.09.08 00:45
|s/l
|15
|0.10
|0.8343
|0.8343
|0.8183
|-70.00
|10222.47
|31
|2008.09.08 00:45
|sell
|16
|0.10
|0.8338
|0.8408
|0.8248
|32
|2008.09.08 11:57
|t/p
|16
|0.10
|0.8248
|0.8408
|0.8248
|90.00
|10312.47
|33
|2008.09.08 11:57
|sell
|17
|0.10
|0.8243
|0.8313
|0.8153
|34
|2008.09.08 13:37
|t/p
|17
|0.10
|0.8153
|0.8313
|0.8153
|90.00
|10402.47
|35
|2008.09.08 13:37
|sell
|18
|0.10
|0.8148
|0.8218
|0.8058
|36
|2008.09.08 15:48
|s/l
|18
|0.10
|0.8218
|0.8218
|0.8058
|-70.00
|10332.47
|37
|2008.09.08 15:48
|sell
|19
|0.10
|0.8213
|0.8283
|0.8123
|38
|2008.09.08 20:23
|t/p
|19
|0.10
|0.8123
|0.8283
|0.8123
|90.00
|10422.47
|39
|2008.09.08 20:23
|sell
|20
|0.10
|0.8118
|0.8188
|0.8028
|40
|2008.09.08 23:10
|s/l
|20
|0.10
|0.8188
|0.8188
|0.8028
|-70.00
|10352.47
|41
|2008.09.08 23:10
|sell
|21
|0.10
|0.8183
|0.8253
|0.8093
|42
|2008.09.09 04:25
|t/p
|21
|0.10
|0.8093
|0.8253
|0.8093
|88.92
|10441.40
|43
|2008.09.09 04:25
|sell
|22
|0.10
|0.8088
|0.8158
|0.7998
|44
|2008.09.09 12:33
|s/l
|22
|0.10
|0.8158
|0.8158
|0.7998
|-70.00
|10371.40
|45
|2008.09.09 12:33
|sell
|23
|0.10
|0.8153
|0.8223
|0.8063
|46
|2008.09.09 16:38
|t/p
|23
|0.10
|0.8063
|0.8223
|0.8063
|90.00
|10461.40
|47
|2008.09.09 16:38
|sell
|24
|0.10
|0.8058
|0.8128
|0.7968
|48
|2008.09.09 19:37
|s/l
|24
|0.10
|0.8128
|0.8128
|0.7968
|-70.00
|10391.40
|49
|2008.09.09 19:37
|sell
|25
|0.10
|0.8123
|0.8193
|0.8033
|50
|2008.09.09 22:44
|t/p
|25
|0.10
|0.8033
|0.8193
|0.8033
|90.00
|10481.40
|51
|2008.09.09 22:44
|sell
|26
|0.10
|0.8028
|0.8098
|0.7938
|52
|2008.09.10 08:28
|s/l
|26
|0.10
|0.8098
|0.8098
|0.7938
|-71.08
|10410.32
|53
|2008.09.10 08:28
|sell
|27
|0.10
|0.8093
|0.8163
|0.8003
|54
|2008.09.11 00:00
|t/p
|27
|0.10
|0.8003
|0.8163
|0.8003
|86.77
|10497.09
|55
|2008.09.11 00:00
|sell
|28
|0.10
|0.7998
|0.8068
|0.7908
|56
|2008.09.11 11:45
|t/p
|28
|0.10
|0.7908
|0.8068
|0.7908
|90.00
|10587.09
|57
|2008.09.11 11:45
|sell
|29
|0.10
|0.7903
|0.7973
|0.7813
|58
|2008.09.11 15:29
|s/l
|29
|0.10
|0.7973
|0.7973
|0.7813
|-70.00
|10517.09
|59
|2008.09.11 15:29
|sell
|30
|0.10
|0.7968
|0.8038
|0.7878
|60
|2008.09.11 23:26
|s/l
|30
|0.10
|0.8038
|0.8038
|0.7878
|-70.00
|10447.09
|61
|2008.09.11 23:26
|sell
|31
|0.10
|0.8033
|0.8103
|0.7943
|62
|2008.09.12 11:22
|s/l
|31
|0.10
|0.8103
|0.8103
|0.7943
|-71.08
|10376.02
|63
|2008.09.12 11:22
|sell
|32
|0.10
|0.8098
|0.8168
|0.8008
|64
|2008.09.12 17:55
|s/l
|32
|0.10
|0.8168
|0.8168
|0.8008
|-70.00
|10306.02
|65
|2008.09.12 17:55
|sell
|33
|0.10
|0.8163
|0.8233
|0.8073
|66
|2008.09.12 22:10
|s/l
|33
|0.10
|0.8233
|0.8233
|0.8073
|-70.00
|10236.02
|67
|2008.09.12 22:10
|sell
|34
|0.10
|0.8228
|0.8298
|0.8138
|68
|2008.09.15 11:14
|t/p
|34
|0.10
|0.8138
|0.8298
|0.8138
|88.92
|10324.94
|69
|2008.09.15 11:14
|sell
|35
|0.10
|0.8133
|0.8203
|0.8043
|70
|2008.09.15 14:13
|t/p
|35
|0.10
|0.8043
|0.8203
|0.8043
|90.00
|10414.94
|71
|2008.09.15 14:13
|sell
|36
|0.10
|0.8038
|0.8108
|0.7948
|72
|2008.09.15 16:29
|s/l
|36
|0.10
|0.8108
|0.8108
|0.7948
|-70.00
|10344.94
|73
|2008.09.15 16:29
|sell
|37
|0.10
|0.8103
|0.8173
|0.8013
|74
|2008.09.16 01:41
|t/p
|37
|0.10
|0.8013
|0.8173
|0.8013
|88.92
|10433.87
|75
|2008.09.16 01:41
|sell
|38
|0.10
|0.8008
|0.8078
|0.7918
|76
|2008.09.16 01:46
|t/p
|38
|0.10
|0.7918
|0.8078
|0.7918
|90.00
|10523.87
|77
|2008.09.16 01:46
|sell
|39
|0.10
|0.7909
|0.7979
|0.7819
|78
|2008.09.16 01:46
|s/l
|39
|0.10
|0.7979
|0.7979
|0.7819
|-70.00
|10453.87
|79
|2008.09.16 01:47
|sell
|40
|0.10
|0.7980
|0.8050
|0.7890
|80
|2008.09.16 05:10
|t/p
|40
|0.10
|0.7890
|0.8050
|0.7890
|90.00
|10543.87
|81
|2008.09.16 05:10
|sell
|41
|0.10
|0.7883
|0.7953
|0.7793
|82
|2008.09.16 15:46
|s/l
|41
|0.10
|0.7953
|0.7953
|0.7793
|-70.00
|10473.87
|83
|2008.09.16 15:46
|sell
|42
|0.10
|0.7948
|0.8018
|0.7858
|84
|2008.09.16 23:09
|s/l
|42
|0.10
|0.8018
|0.8018
|0.7858
|-70.00
|10403.87
|85
|2008.09.16 23:09
|sell
|43
|0.10
|0.8013
|0.8083
|0.7923
|86
|2008.09.17 00:33
|t/p
|43
|0.10
|0.7923
|0.8083
|0.7923
|88.92
|10492.79
|87
|2008.09.17 00:33
|sell
|44
|0.10
|0.7916
|0.7986
|0.7826
|88
|2008.09.17 02:30
|s/l
|44
|0.10
|0.7986
|0.7986
|0.7826
|-70.00
|10422.79
|89
|2008.09.17 02:30
|sell
|45
|0.10
|0.7981
|0.8051
|0.7891
|90
|2008.09.17 03:09
|s/l
|45
|0.10
|0.8051
|0.8051
|0.7891
|-70.00
|10352.79
|91
|2008.09.17 03:09
|sell
|46
|0.10
|0.8046
|0.8116
|0.7956
|92
|2008.09.17 06:18
|t/p
|46
|0.10
|0.7956
|0.8116
|0.7956
|90.00
|10442.79
|93
|2008.09.17 06:18
|sell
|47
|0.10
|0.7951
|0.8021
|0.7861
|94
|2008.09.17 09:28
|s/l
|47
|0.10
|0.8021
|0.8021
|0.7861
|-70.00
|10372.79
|95
|2008.09.17 09:28
|sell
|48
|0.10
|0.8016
|0.8086
|0.7926
|96
|2008.09.17 13:53
|t/p
|48
|0.10
|0.7926
|0.8086
|0.7926
|90.00
|10462.79
|97
|2008.09.17 13:53
|sell
|49
|0.10
|0.7921
|0.7991
|0.7831
|98
|2008.09.17 18:28
|t/p
|49
|0.10
|0.7831
|0.7991
|0.7831
|90.00
|10552.79
|99
|2008.09.17 18:28
|sell
|50
|0.10
|0.7826
|0.7896
|0.7736
|100
|2008.09.17 20:31
|s/l
|50
|0.10
|0.7896
|0.7896
|0.7736
|-70.00
|10482.79
|101
|2008.09.17 20:31
|sell
|51
|0.10
|0.7891
|0.7961
|0.7801
|102
|2008.09.17 21:10
|s/l
|51
|0.10
|0.7961
|0.7961
|0.7801
|-70.00
|10412.79
|103
|2008.09.17 21:10
|sell
|52
|0.10
|0.7956
|0.8026
|0.7866
|104
|2008.09.17 21:57
|s/l
|52
|0.10
|0.8026
|0.8026
|0.7866
|-70.00
|10342.79
|105
|2008.09.17 21:57
|sell
|53
|0.10
|0.8021
|0.8091
|0.7931
|106
|2008.09.17 23:40
|t/p
|53
|0.10
|0.7931
|0.8091
|0.7931
|90.00
|10432.79
|107
|2008.09.17 23:40
|sell
|54
|0.10
|0.7926
|0.7996
|0.7836
|108
|2008.09.18 00:34
|t/p
|54
|0.10
|0.7836
|0.7996
|0.7836
|86.77
|10519.56
|109
|2008.09.18 00:34
|sell
|55
|0.10
|0.7831
|0.7901
|0.7741
|110
|2008.09.18 01:16
|s/l
|55
|0.10
|0.7901
|0.7901
|0.7741
|-70.00
|10449.56
|111
|2008.09.18 01:16
|sell
|56
|0.10
|0.7896
|0.7966
|0.7806
|112
|2008.09.18 03:35
|s/l
|56
|0.10
|0.7966
|0.7966
|0.7806
|-70.00
|10379.56
|113
|2008.09.18 03:35
|buy
|57
|0.10
|0.7966
|0.7896
|0.8056
|114
|2008.09.18 05:21
|s/l
|57
|0.10
|0.7896
|0.7896
|0.8056
|-70.00
|10309.56
|115
|2008.09.18 05:21
|buy
|58
|0.10
|0.7901
|0.7831
|0.7991
|116
|2008.09.18 09:13
|t/p
|58
|0.10
|0.7991
|0.7831
|0.7991
|90.00
|10399.56
|117
|2008.09.18 09:13
|buy
|59
|0.10
|0.7996
|0.7926
|0.8086
|118
|2008.09.18 13:58
|t/p
|59
|0.10
|0.8086
|0.7926
|0.8086
|90.00
|10489.56
|119
|2008.09.18 13:58
|buy
|60
|0.10
|0.8091
|0.8021
|0.8181
|120
|2008.09.18 17:16
|s/l
|60
|0.10
|0.8021
|0.8021
|0.8181
|-70.00
|10419.56
|121
|2008.09.18 17:16
|buy
|61
|0.10
|0.8026
|0.7956
|0.8116
|122
|2008.09.18 18:19
|s/l
|61
|0.10
|0.7956
|0.7956
|0.8116
|-70.00
|10349.56
|123
|2008.09.18 18:19
|buy
|62
|0.10
|0.7961
|0.7891
|0.8051
|124
|2008.09.19 04:37
|t/p
|62
|0.10
|0.8051
|0.7891
|0.8051
|90.60
|10440.17
|125
|2008.09.19 04:37
|sell
|63
|0.10
|0.8051
|0.8121
|0.7961
|126
|2008.09.19 06:50
|s/l
|63
|0.10
|0.8121
|0.8121
|0.7961
|-70.00
|10370.17
|127
|2008.09.19 06:50
|sell
|64
|0.10
|0.8116
|0.8186
|0.8026
|128
|2008.09.19 15:36
|s/l
|64
|0.10
|0.8186
|0.8186
|0.8026
|-70.00
|10300.17
|129
|2008.09.19 15:36
|sell
|65
|0.10
|0.8181
|0.8251
|0.8091
|130
|2008.09.19 16:26
|s/l
|65
|0.10
|0.8251
|0.8251
|0.8091
|-70.00
|10230.17
|131
|2008.09.19 16:26
|buy
|66
|0.10
|0.8251
|0.8181
|0.8341
|132
|2008.09.19 22:47
|t/p
|66
|0.10
|0.8341
|0.8181
|0.8341
|90.00
|10320.17
|133
|2008.09.19 22:47
|buy
|67
|0.10
|0.8346
|0.8276
|0.8436
|134
|2008.09.22 17:43
|t/p
|67
|0.10
|0.8436
|0.8276
|0.8436
|90.60
|10410.77
|135
|2008.09.22 17:43
|buy
|68
|0.10
|0.8441
|0.8371
|0.8531
|136
|2008.09.23 06:19
|s/l
|68
|0.10
|0.8371
|0.8371
|0.8531
|-69.40
|10341.38
|137
|2008.09.23 06:19
|buy
|69
|0.10
|0.8376
|0.8306
|0.8466
|138
|2008.09.23 20:10
|s/l
|69
|0.10
|0.8306
|0.8306
|0.8466
|-70.00
|10271.38
|139
|2008.09.23 20:10
|buy
|70
|0.10
|0.8311
|0.8241
|0.8401
|140
|2008.09.24 15:33
|t/p
|70
|0.10
|0.8401
|0.8241
|0.8401
|90.60
|10361.98
|141
|2008.09.24 15:33
|buy
|71
|0.10
|0.8406
|0.8336
|0.8496
|142
|2008.09.24 19:15
|s/l
|71
|0.10
|0.8336
|0.8336
|0.8496
|-70.00
|10291.98
|143
|2008.09.24 19:15
|buy
|72
|0.10
|0.8341
|0.8271
|0.8431
|144
|2008.09.26 10:34
|s/l
|72
|0.10
|0.8271
|0.8271
|0.8431
|-67.58
|10224.40
|145
|2008.09.26 10:34
|buy
|73
|0.10
|0.8276
|0.8206
|0.8366
|146
|2008.09.29 10:12
|s/l
|73
|0.10
|0.8206
|0.8206
|0.8366
|-69.40
|10155.01
|147
|2008.09.29 10:12
|buy
|74
|0.10
|0.8211
|0.8141
|0.8301
|148
|2008.09.29 12:35
|s/l
|74
|0.10
|0.8141
|0.8141
|0.8301
|-70.00
|10085.01
|149
|2008.09.29 12:35
|sell
|75
|0.10
|0.8141
|0.8211
|0.8051
|150
|2008.09.29 21:47
|t/p
|75
|0.10
|0.8051
|0.8211
|0.8051
|90.00
|10175.01
|151
|2008.09.29 21:47
|sell
|76
|0.10
|0.8046
|0.8116
|0.7956
|152
|2008.09.30 01:31
|t/p
|76
|0.10
|0.7956
|0.8116
|0.7956
|88.92
|10263.93
|153
|2008.09.30 01:31
|sell
|77
|0.10
|0.7951
|0.8021
|0.7861
|154
|2008.09.30 08:06
|s/l
|77
|0.10
|0.8021
|0.8021
|0.7861
|-70.00
|10193.93
|155
|2008.09.30 08:06
|sell
|78
|0.10
|0.8016
|0.8086
|0.7926
|156
|2008.09.30 10:23
|s/l
|78
|0.10
|0.8086
|0.8086
|0.7926
|-70.00
|10123.93
|157
|2008.09.30 10:23
|sell
|79
|0.10
|0.8081
|0.8151
|0.7991
|158
|2008.09.30 17:34
|t/p
|79
|0.10
|0.7991
|0.8151
|0.7991
|90.00
|10213.93
|159
|2008.09.30 17:34
|sell
|80
|0.10
|0.7986
|0.8056
|0.7896
|160
|2008.09.30 17:59
|t/p
|80
|0.10
|0.7896
|0.8056
|0.7896
|90.00
|10303.93
|161
|2008.09.30 17:59
|sell
|81
|0.10
|0.7891
|0.7961
|0.7801
|162
|2008.10.01 03:54
|s/l
|81
|0.10
|0.7961
|0.7961
|0.7801
|-71.08
|10232.85
|163
|2008.10.01 03:54
|sell
|82
|0.10
|0.7956
|0.8026
|0.7866
|164
|2008.10.02 00:09
|t/p
|82
|0.10
|0.7866
|0.8026
|0.7866
|86.77
|10319.63
|165
|2008.10.02 00:09
|sell
|83
|0.10
|0.7861
|0.7931
|0.7771
|166
|2008.10.02 02:13
|s/l
|83
|0.10
|0.7931
|0.7931
|0.7771
|-70.00
|10249.63
|167
|2008.10.02 02:13
|sell
|84
|0.10
|0.7926
|0.7996
|0.7836
|168
|2008.10.02 10:17
|t/p
|84
|0.10
|0.7836
|0.7996
|0.7836
|90.00
|10339.63
|169
|2008.10.02 10:17
|sell
|85
|0.10
|0.7831
|0.7901
|0.7741
|170
|2008.10.02 17:59
|t/p
|85
|0.10
|0.7741
|0.7901
|0.7741
|90.00
|10429.63
|171
|2008.10.02 17:59
|sell
|86
|0.10
|0.7736
|0.7806
|0.7646
|172
|2008.10.03 07:12
|s/l
|86
|0.10
|0.7806
|0.7806
|0.7646
|-71.08
|10358.55
|173
|2008.10.03 07:12
|sell
|87
|0.10
|0.7801
|0.7871
|0.7711
|174
|2008.10.06 01:09
|t/p
|87
|0.10
|0.7711
|0.7871
|0.7711
|88.92
|10447.48
|175
|2008.10.06 01:09
|sell
|88
|0.10
|0.7706
|0.7776
|0.7616
|176
|2008.10.06 02:50
|t/p
|88
|0.10
|0.7616
|0.7776
|0.7616
|90.00
|10537.48
|177
|2008.10.06 02:50
|sell
|89
|0.10
|0.7611
|0.7681
|0.7521
|178
|2008.10.06 06:51
|t/p
|89
|0.10
|0.7521
|0.7681
|0.7521
|90.00
|10627.48
|179
|2008.10.06 06:51
|sell
|90
|0.10
|0.7516
|0.7586
|0.7426
|180
|2008.10.06 13:03
|t/p
|90
|0.10
|0.7426
|0.7586
|0.7426
|90.00
|10717.48
|181
|2008.10.06 13:03
|sell
|91
|0.10
|0.7421
|0.7491
|0.7331
|182
|2008.10.06 17:11
|t/p
|91
|0.10
|0.7331
|0.7491
|0.7331
|90.00
|10807.48
|183
|2008.10.06 17:11
|sell
|92
|0.10
|0.7326
|0.7396
|0.7236
|184
|2008.10.06 17:14
|t/p
|92
|0.10
|0.7236
|0.7396
|0.7236
|90.00
|10897.48
|185
|2008.10.06 17:14
|sell
|93
|0.10
|0.7231
|0.7301
|0.7141
|186
|2008.10.06 17:33
|t/p
|93
|0.10
|0.7141
|0.7301
|0.7141
|90.00
|10987.48
|187
|2008.10.06 17:33
|sell
|94
|0.10
|0.7136
|0.7206
|0.7046
|188
|2008.10.06 17:36
|t/p
|94
|0.10
|0.7046
|0.7206
|0.7046
|90.00
|11077.48
|189
|2008.10.06 17:36
|sell
|95
|0.10
|0.7038
|0.7108
|0.6948
|190
|2008.10.06 17:51
|s/l
|95
|0.10
|0.7108
|0.7108
|0.6948
|-70.00
|11007.48
|191
|2008.10.06 17:51
|sell
|96
|0.10
|0.7104
|0.7174
|0.7014
|192
|2008.10.06 17:58
|s/l
|96
|0.10
|0.7174
|0.7174
|0.7014
|-70.00
|10937.48
|193
|2008.10.06 17:58
|sell
|97
|0.10
|0.7169
|0.7239
|0.7079
|194
|2008.10.06 19:17
|t/p
|97
|0.10
|0.7079
|0.7239
|0.7079
|90.00
|11027.48
|195
|2008.10.06 19:17
|sell
|98
|0.10
|0.7074
|0.7144
|0.6984
|196
|2008.10.06 22:34
|s/l
|98
|0.10
|0.7144
|0.7144
|0.6984
|-70.00
|10957.48
|197
|2008.10.06 22:34
|sell
|99
|0.10
|0.7139
|0.7209
|0.7049
|198
|2008.10.06 22:57
|s/l
|99
|0.10
|0.7209
|0.7209
|0.7049
|-70.00
|10887.48
|199
|2008.10.06 22:57
|sell
|100
|0.10
|0.7204
|0.7274
|0.7114
|200
|2008.10.07 00:44
|t/p
|100
|0.10
|0.7114
|0.7274
|0.7114
|88.92
|10976.40
|201
|2008.10.07 00:44
|sell
|101
|0.10
|0.7109
|0.7179
|0.7019
|202
|2008.10.07 01:33
|s/l
|101
|0.10
|0.7179
|0.7179
|0.7019
|-70.00
|10906.40
|203
|2008.10.07 01:33
|sell
|102
|0.10
|0.7174
|0.7244
|0.7084
|204
|2008.10.07 02:07
|s/l
|102
|0.10
|0.7244
|0.7244
|0.7084
|-70.00
|10836.40
|205
|2008.10.07 02:07
|sell
|103
|0.10
|0.7239
|0.7309
|0.7149
|206
|2008.10.07 06:30
|t/p
|103
|0.10
|0.7149
|0.7309
|0.7149
|90.00
|10926.40
|207
|2008.10.07 06:30
|sell
|104
|0.10
|0.7144
|0.7214
|0.7054
|208
|2008.10.07 06:30
|t/p
|104
|0.10
|0.7054
|0.7214
|0.7054
|90.00
|11016.40
|209
|2008.10.07 06:31
|sell
|105
|0.10
|0.7060
|0.7130
|0.6970
|210
|2008.10.07 06:33
|s/l
|105
|0.10
|0.7130
|0.7130
|0.6970
|-70.00
|10946.40
|211
|2008.10.07 06:33
|sell
|106
|0.10
|0.7126
|0.7196
|0.7036
|212
|2008.10.07 06:47
|s/l
|106
|0.10
|0.7196
|0.7196
|0.7036
|-70.00
|10876.40
|213
|2008.10.07 06:47
|sell
|107
|0.10
|0.7192
|0.7262
|0.7102
|214
|2008.10.07 06:48
|s/l
|107
|0.10
|0.7262
|0.7262
|0.7102
|-70.00
|10806.40
|215
|2008.10.07 06:48
|sell
|108
|0.10
|0.7258
|0.7328
|0.7168
|216
|2008.10.07 06:54
|t/p
|108
|0.10
|0.7168
|0.7328
|0.7168
|90.00
|10896.40
|217
|2008.10.07 06:54
|sell
|109
|0.10
|0.7163
|0.7233
|0.7073
|218
|2008.10.07 07:00
|s/l
|109
|0.10
|0.7233
|0.7233
|0.7073
|-70.00
|10826.40
|219
|2008.10.07 07:00
|sell
|110
|0.10
|0.7228
|0.7298
|0.7138
|220
|2008.10.07 07:11
|s/l
|110
|0.10
|0.7298
|0.7298
|0.7138
|-70.00
|10756.40
|221
|2008.10.07 07:11
|sell
|111
|0.10
|0.7293
|0.7363
|0.7203
|222
|2008.10.07 11:04
|t/p
|111
|0.10
|0.7203
|0.7363
|0.7203
|90.00
|10846.40
|223
|2008.10.07 11:04
|sell
|112
|0.10
|0.7198
|0.7268
|0.7108
|224
|2008.10.07 16:06
|s/l
|112
|0.10
|0.7268
|0.7268
|0.7108
|-70.00
|10776.40
|225
|2008.10.07 16:06
|sell
|113
|0.10
|0.7263
|0.7333
|0.7173
|226
|2008.10.07 16:32
|s/l
|113
|0.10
|0.7333
|0.7333
|0.7173
|-70.00
|10706.40
|227
|2008.10.07 16:32
|sell
|114
|0.10
|0.7328
|0.7398
|0.7238
|228
|2008.10.07 16:53
|t/p
|114
|0.10
|0.7238
|0.7398
|0.7238
|90.00
|10796.40
|229
|2008.10.07 16:53
|sell
|115
|0.10
|0.7233
|0.7303
|0.7143
|230
|2008.10.07 19:38
|t/p
|115
|0.10
|0.7143
|0.7303
|0.7143
|90.00
|10886.40
|231
|2008.10.07 19:38
|sell
|116
|0.10
|0.7138
|0.7208
|0.7048
|232
|2008.10.07 20:12
|s/l
|116
|0.10
|0.7208
|0.7208
|0.7048
|-70.00
|10816.40
|233
|2008.10.07 20:12
|sell
|117
|0.10
|0.7203
|0.7273
|0.7113
|234
|2008.10.07 22:35
|t/p
|117
|0.10
|0.7113
|0.7273
|0.7113
|90.00
|10906.40
|235
|2008.10.07 22:35
|sell
|118
|0.10
|0.7108
|0.7178
|0.7018
|236
|2008.10.08 08:07
|t/p
|118
|0.10
|0.7018
|0.7178
|0.7018
|88.92
|10995.33
|237
|2008.10.08 08:07
|sell
|119
|0.10
|0.7013
|0.7083
|0.6923
|238
|2008.10.08 08:08
|t/p
|119
|0.10
|0.6923
|0.7083
|0.6923
|90.00
|11085.33
|239
|2008.10.08 08:08
|sell
|120
|0.10
|0.6918
|0.6988
|0.6828
|240
|2008.10.08 08:34
|t/p
|120
|0.10
|0.6828
|0.6988
|0.6828
|90.00
|11175.33
|241
|2008.10.08 08:34
|sell
|121
|0.10
|0.6823
|0.6893
|0.6733
|242
|2008.10.08 09:19
|s/l
|121
|0.10
|0.6893
|0.6893
|0.6733
|-70.00
|11105.33
|243
|2008.10.08 09:19
|sell
|122
|0.10
|0.6888
|0.6958
|0.6798
|244
|2008.10.08 09:31
|t/p
|122
|0.10
|0.6798
|0.6958
|0.6798
|90.00
|11195.33
|245
|2008.10.08 09:31
|sell
|123
|0.10
|0.6793
|0.6863
|0.6703
|246
|2008.10.08 09:36
|s/l
|123
|0.10
|0.6863
|0.6863
|0.6703
|-70.00
|11125.33
|247
|2008.10.08 09:36
|sell
|124
|0.10
|0.6858
|0.6928
|0.6768
|248
|2008.10.08 10:10
|s/l
|124
|0.10
|0.6928
|0.6928
|0.6768
|-70.00
|11055.33
|249
|2008.10.08 10:10
|sell
|125
|0.10
|0.6923
|0.6993
|0.6833
|250
|2008.10.08 10:51
|t/p
|125
|0.10
|0.6833
|0.6993
|0.6833
|90.00
|11145.33
|251
|2008.10.08 10:51
|sell
|126
|0.10
|0.6828
|0.6898
|0.6738
|252
|2008.10.08 11:58
|t/p
|126
|0.10
|0.6738
|0.6898
|0.6738
|90.00
|11235.33
|253
|2008.10.08 11:58
|sell
|127
|0.10
|0.6733
|0.6803
|0.6643
|254
|2008.10.08 12:33
|t/p
|127
|0.10
|0.6643
|0.6803
|0.6643
|90.00
|11325.33
|255
|2008.10.08 12:33
|sell
|128
|0.10
|0.6638
|0.6708
|0.6548
|256
|2008.10.08 12:36
|t/p
|128
|0.10
|0.6548
|0.6708
|0.6548
|90.00
|11415.33
|257
|2008.10.08 12:36
|sell
|129
|0.10
|0.6543
|0.6613
|0.6453
|258
|2008.10.08 12:37
|t/p
|129
|0.10
|0.6453
|0.6613
|0.6453
|90.00
|11505.33
|259
|2008.10.08 12:37
|sell
|130
|0.10
|0.6447
|0.6517
|0.6357
|260
|2008.10.08 12:42
|s/l
|130
|0.10
|0.6517
|0.6517
|0.6357
|-70.00
|11435.33
|261
|2008.10.08 12:42
|sell
|131
|0.10
|0.6512
|0.6582
|0.6422
|262
|2008.10.08 13:17
|s/l
|131
|0.10
|0.6582
|0.6582
|0.6422
|-70.00
|11365.33
|263
|2008.10.08 13:17
|sell
|132
|0.10
|0.6577
|0.6647
|0.6487
|264
|2008.10.08 13:29
|s/l
|132
|0.10
|0.6647
|0.6647
|0.6487
|-70.00
|11295.33
|265
|2008.10.08 13:29
|sell
|133
|0.10
|0.6642
|0.6712
|0.6552
|266
|2008.10.08 14:00
|s/l
|133
|0.10
|0.6712
|0.6712
|0.6552
|-70.00
|11225.33
|267
|2008.10.08 14:00
|sell
|134
|0.10
|0.6711
|0.6781
|0.6621
|268
|2008.10.08 14:07
|s/l
|134
|0.10
|0.6781
|0.6781
|0.6621
|-70.00
|11155.33
|269
|2008.10.08 14:07
|sell
|135
|0.10
|0.6777
|0.6847
|0.6687
|270
|2008.10.08 14:25
|t/p
|135
|0.10
|0.6687
|0.6847
|0.6687
|90.00
|11245.33
|271
|2008.10.08 14:25
|sell
|136
|0.10
|0.6682
|0.6752
|0.6592
|272
|2008.10.08 14:26
|s/l
|136
|0.10
|0.6752
|0.6752
|0.6592
|-70.00
|11175.33
|273
|2008.10.08 14:26
|sell
|137
|0.10
|0.6749
|0.6819
|0.6659
|274
|2008.10.08 14:59
|s/l
|137
|0.10
|0.6819
|0.6819
|0.6659
|-70.00
|11105.33
|275
|2008.10.08 14:59
|sell
|138
|0.10
|0.6814
|0.6884
|0.6724
|276
|2008.10.08 15:28
|t/p
|138
|0.10
|0.6724
|0.6884
|0.6724
|90.00
|11195.33
|277
|2008.10.08 15:28
|sell
|139
|0.10
|0.6719
|0.6789
|0.6629
|278
|2008.10.08 15:46
|t/p
|139
|0.10
|0.6629
|0.6789
|0.6629
|90.00
|11285.33
|279
|2008.10.08 15:46
|sell
|140
|0.10
|0.6624
|0.6694
|0.6534
|280
|2008.10.08 16:43
|s/l
|140
|0.10
|0.6694
|0.6694
|0.6534
|-70.00
|11215.33
|281
|2008.10.08 16:43
|sell
|141
|0.10
|0.6689
|0.6759
|0.6599
|282
|2008.10.08 16:51
|s/l
|141
|0.10
|0.6759
|0.6759
|0.6599
|-70.00
|11145.33
|283
|2008.10.08 16:51
|sell
|142
|0.10
|0.6754
|0.6824
|0.6664
|284
|2008.10.08 17:17
|t/p
|142
|0.10
|0.6664
|0.6824
|0.6664
|90.00
|11235.33
|285
|2008.10.08 17:17
|sell
|143
|0.10
|0.6659
|0.6729
|0.6569
|286
|2008.10.08 20:13
|s/l
|143
|0.10
|0.6729
|0.6729
|0.6569
|-70.00
|11165.33
|287
|2008.10.08 20:13
|sell
|144
|0.10
|0.6724
|0.6794
|0.6634
|288
|2008.10.08 21:30
|s/l
|144
|0.10
|0.6794
|0.6794
|0.6634
|-70.00
|11095.33
|289
|2008.10.08 21:30
|sell
|145
|0.10
|0.6789
|0.6859
|0.6699
|290
|2008.10.08 23:02
|t/p
|145
|0.10
|0.6699
|0.6859
|0.6699
|90.00
|11185.33
|291
|2008.10.08 23:02
|sell
|146
|0.10
|0.6694
|0.6764
|0.6604
|292
|2008.10.09 04:38
|s/l
|146
|0.10
|0.6764
|0.6764
|0.6604
|-73.23
|11112.10
|293
|2008.10.09 04:38
|sell
|147
|0.10
|0.6759
|0.6829
|0.6669
|294
|2008.10.09 04:57
|s/l
|147
|0.10
|0.6829
|0.6829
|0.6669
|-70.00
|11042.10
|295
|2008.10.09 04:57
|sell
|148
|0.10
|0.6824
|0.6894
|0.6734
|296
|2008.10.09 06:26
|s/l
|148
|0.10
|0.6894
|0.6894
|0.6734
|-70.00
|10972.10
|297
|2008.10.09 06:26
|sell
|149
|0.10
|0.6889
|0.6959
|0.6799
|298
|2008.10.09 09:08
|s/l
|149
|0.10
|0.6959
|0.6959
|0.6799
|-70.00
|10902.10
|299
|2008.10.09 09:08
|sell
|150
|0.10
|0.6954
|0.7024
|0.6864
|300
|2008.10.09 10:54
|s/l
|150
|0.10
|0.7024
|0.7024
|0.6864
|-70.00
|10832.10
|301
|2008.10.09 10:54
|sell
|151
|0.10
|0.7019
|0.7089
|0.6929
|302
|2008.10.09 11:31
|s/l
|151
|0.10
|0.7089
|0.7089
|0.6929
|-70.00
|10762.10
|303
|2008.10.09 11:31
|sell
|152
|0.10
|0.7084
|0.7154
|0.6994
|304
|2008.10.09 12:40
|t/p
|152
|0.10
|0.6994
|0.7154
|0.6994
|90.00
|10852.10
|305
|2008.10.09 12:40
|sell
|153
|0.10
|0.6989
|0.7059
|0.6899
|306
|2008.10.09 14:42
|s/l
|153
|0.10
|0.7059
|0.7059
|0.6899
|-70.00
|10782.10
|307
|2008.10.09 14:42
|sell
|154
|0.10
|0.7054
|0.7124
|0.6964
|308
|2008.10.09 15:52
|s/l
|154
|0.10
|0.7124
|0.7124
|0.6964
|-70.00
|10712.10
|309
|2008.10.09 15:52
|sell
|155
|0.10
|0.7119
|0.7189
|0.7029
|310
|2008.10.09 17:25
|t/p
|155
|0.10
|0.7029
|0.7189
|0.7029
|90.00
|10802.10
|311
|2008.10.09 17:25
|sell
|156
|0.10
|0.7024
|0.7094
|0.6934
|312
|2008.10.09 22:14
|t/p
|156
|0.10
|0.6934
|0.7094
|0.6934
|90.00
|10892.10
|313
|2008.10.09 22:14
|sell
|157
|0.10
|0.6929
|0.6999
|0.6839
|314
|2008.10.09 22:46
|t/p
|157
|0.10
|0.6839
|0.6999
|0.6839
|90.00
|10982.10
|315
|2008.10.09 22:46
|sell
|158
|0.10
|0.6834
|0.6904
|0.6744
|316
|2008.10.10 02:29
|t/p
|158
|0.10
|0.6744
|0.6904
|0.6744
|88.92
|11071.02
|317
|2008.10.10 02:29
|sell
|159
|0.10
|0.6739
|0.6809
|0.6649
|318
|2008.10.10 02:46
|t/p
|159
|0.10
|0.6649
|0.6809
|0.6649
|90.00
|11161.02
|319
|2008.10.10 02:46
|sell
|160
|0.10
|0.6643
|0.6713
|0.6553
|320
|2008.10.10 02:47
|s/l
|160
|0.10
|0.6713
|0.6713
|0.6553
|-70.00
|11091.02
|321
|2008.10.10 02:47
|sell
|161
|0.10
|0.6708
|0.6778
|0.6618
|322
|2008.10.10 03:35
|t/p
|161
|0.10
|0.6618
|0.6778
|0.6618
|90.00
|11181.02
|323
|2008.10.10 03:35
|sell
|162
|0.10
|0.6613
|0.6683
|0.6523
|324
|2008.10.10 03:56
|s/l
|162
|0.10
|0.6683
|0.6683
|0.6523
|-70.00
|11111.02
|325
|2008.10.10 03:56
|sell
|163
|0.10
|0.6678
|0.6748
|0.6588
|326
|2008.10.10 07:03
|t/p
|163
|0.10
|0.6588
|0.6748
|0.6588
|90.00
|11201.02
|327
|2008.10.10 07:03
|sell
|164
|0.10
|0.6583
|0.6653
|0.6493
|328
|2008.10.10 08:43
|s/l
|164
|0.10
|0.6653
|0.6653
|0.6493
|-70.00
|11131.02
|329
|2008.10.10 08:43
|sell
|165
|0.10
|0.6649
|0.6719
|0.6559
|330
|2008.10.10 09:49
|t/p
|165
|0.10
|0.6559
|0.6719
|0.6559
|90.00
|11221.02
|331
|2008.10.10 09:49
|sell
|166
|0.10
|0.6553
|0.6623
|0.6463
|332
|2008.10.10 09:54
|s/l
|166
|0.10
|0.6623
|0.6623
|0.6463
|-70.00
|11151.02
|333
|2008.10.10 09:54
|sell
|167
|0.10
|0.6618
|0.6688
|0.6528
|334
|2008.10.10 16:00
|t/p
|167
|0.10
|0.6528
|0.6688
|0.6528
|90.00
|11241.02
|335
|2008.10.10 16:00
|sell
|168
|0.10
|0.6523
|0.6593
|0.6433
|336
|2008.10.10 16:22
|s/l
|168
|0.10
|0.6593
|0.6593
|0.6433
|-70.00
|11171.02
|337
|2008.10.10 16:22
|sell
|169
|0.10
|0.6588
|0.6658
|0.6498
|338
|2008.10.10 16:44
|s/l
|169
|0.10
|0.6658
|0.6658
|0.6498
|-70.00
|11101.02
|339
|2008.10.10 16:44
|sell
|170
|0.10
|0.6653
|0.6723
|0.6563
|340
|2008.10.10 17:08
|s/l
|170
|0.10
|0.6723
|0.6723
|0.6563
|-70.00
|11031.02
|341
|2008.10.10 17:08
|sell
|171
|0.10
|0.6718
|0.6788
|0.6628
|342
|2008.10.10 17:35
|t/p
|171
|0.10
|0.6628
|0.6788
|0.6628
|90.00
|11121.02
|343
|2008.10.10 17:35
|sell
|172
|0.10
|0.6623
|0.6693
|0.6533
|344
|2008.10.10 17:59
|t/p
|172
|0.10
|0.6533
|0.6693
|0.6533
|90.00
|11211.02
|345
|2008.10.10 17:59
|sell
|173
|0.10
|0.6528
|0.6598
|0.6438
|346
|2008.10.10 20:49
|t/p
|173
|0.10
|0.6438
|0.6598
|0.6438
|90.00
|11301.02
|347
|2008.10.10 20:49
|sell
|174
|0.10
|0.6433
|0.6503
|0.6343
|348
|2008.10.10 21:38
|t/p
|174
|0.10
|0.6343
|0.6503
|0.6343
|90.00
|11391.02
|349
|2008.10.10 21:38
|sell
|175
|0.10
|0.6338
|0.6408
|0.6248
|350
|2008.10.10 22:17
|s/l
|175
|0.10
|0.6408
|0.6408
|0.6248
|-70.00
|11321.02
|351
|2008.10.10 22:17
|sell
|176
|0.10
|0.6403
|0.6473
|0.6313
|352
|2008.10.10 22:31
|s/l
|176
|0.10
|0.6473
|0.6473
|0.6313
|-70.00
|11251.02
|353
|2008.10.10 22:31
|sell
|177
|0.10
|0.6468
|0.6538
|0.6378
|354
|2008.10.10 22:36
|s/l
|177
|0.10
|0.6538
|0.6538
|0.6378
|-70.00
|11181.02
|355
|2008.10.10 22:36
|sell
|178
|0.10
|0.6534
|0.6604
|0.6444
|356
|2008.10.13 00:00
|s/l
|178
|0.10
|0.6604
|0.6604
|0.6444
|-71.08
|11109.95
|357
|2008.10.13 00:00
|sell
|179
|0.10
|0.6718
|0.6788
|0.6628
|358
|2008.10.13 00:59
|s/l
|179
|0.10
|0.6788
|0.6788
|0.6628
|-70.00
|11039.95
|359
|2008.10.13 00:59
|sell
|180
|0.10
|0.6783
|0.6853
|0.6693
|360
|2008.10.13 04:12
|t/p
|180
|0.10
|0.6693
|0.6853
|0.6693
|90.00
|11129.95
|361
|2008.10.13 04:12
|sell
|181
|0.10
|0.6688
|0.6758
|0.6598
|362
|2008.10.13 05:38
|t/p
|181
|0.10
|0.6598
|0.6758
|0.6598
|90.00
|11219.95
|363
|2008.10.13 05:38
|sell
|182
|0.10
|0.6593
|0.6663
|0.6503
|364
|2008.10.13 08:59
|s/l
|182
|0.10
|0.6663
|0.6663
|0.6503
|-70.00
|11149.95
|365
|2008.10.13 08:59
|sell
|183
|0.10
|0.6658
|0.6728
|0.6568
|366
|2008.10.13 09:13
|s/l
|183
|0.10
|0.6728
|0.6728
|0.6568
|-70.00
|11079.95
|367
|2008.10.13 09:13
|sell
|184
|0.10
|0.6723
|0.6793
|0.6633
|368
|2008.10.13 10:33
|s/l
|184
|0.10
|0.6793
|0.6793
|0.6633
|-70.00
|11009.95
|369
|2008.10.13 10:33
|sell
|185
|0.10
|0.6788
|0.6858
|0.6698
|370
|2008.10.13 12:04
|t/p
|185
|0.10
|0.6698
|0.6858
|0.6698
|90.00
|11099.95
|371
|2008.10.13 12:04
|sell
|186
|0.10
|0.6692
|0.6762
|0.6602
|372
|2008.10.13 16:09
|s/l
|186
|0.10
|0.6762
|0.6762
|0.6602
|-70.00
|11029.95
|373
|2008.10.13 16:09
|sell
|187
|0.10
|0.6757
|0.6827
|0.6667
|374
|2008.10.13 20:05
|s/l
|187
|0.10
|0.6827
|0.6827
|0.6667
|-70.00
|10959.95
|375
|2008.10.13 20:05
|sell
|188
|0.10
|0.6822
|0.6892
|0.6732
|376
|2008.10.13 22:31
|s/l
|188
|0.10
|0.6892
|0.6892
|0.6732
|-70.00
|10889.95
|377
|2008.10.13 22:31
|sell
|189
|0.10
|0.6887
|0.6957
|0.6797
|378
|2008.10.13 22:55
|s/l
|189
|0.10
|0.6957
|0.6957
|0.6797
|-70.00
|10819.95
|379
|2008.10.13 22:55
|sell
|190
|0.10
|0.6952
|0.7022
|0.6862
|380
|2008.10.14 01:37
|s/l
|190
|0.10
|0.7022
|0.7022
|0.6862
|-71.08
|10748.87
|381
|2008.10.14 01:37
|sell
|191
|0.10
|0.7017
|0.7087
|0.6927
|382
|2008.10.14 03:14
|s/l
|191
|0.10
|0.7087
|0.7087
|0.6927
|-70.00
|10678.87
|383
|2008.10.14 03:14
|sell
|192
|0.10
|0.7082
|0.7152
|0.6992
|384
|2008.10.14 10:08
|t/p
|192
|0.10
|0.6992
|0.7152
|0.6992
|90.00
|10768.87
|385
|2008.10.14 10:08
|sell
|193
|0.10
|0.6987
|0.7057
|0.6897
|386
|2008.10.14 10:42
|s/l
|193
|0.10
|0.7057
|0.7057
|0.6897
|-70.00
|10698.87
|387
|2008.10.14 10:42
|sell
|194
|0.10
|0.7052
|0.7122
|0.6962
|388
|2008.10.14 12:10
|s/l
|194
|0.10
|0.7122
|0.7122
|0.6962
|-70.00
|10628.87
|389
|2008.10.14 12:10
|sell
|195
|0.10
|0.7117
|0.7187
|0.7027
|390
|2008.10.14 13:08
|s/l
|195
|0.10
|0.7187
|0.7187
|0.7027
|-70.00
|10558.87
|391
|2008.10.14 13:08
|sell
|196
|0.10
|0.7182
|0.7252
|0.7092
|392
|2008.10.14 17:00
|t/p
|196
|0.10
|0.7092
|0.7252
|0.7092
|90.00
|10648.87
|393
|2008.10.14 17:00
|sell
|197
|0.10
|0.7087
|0.7157
|0.6997
|394
|2008.10.14 17:24
|t/p
|197
|0.10
|0.6997
|0.7157
|0.6997
|90.00
|10738.87
|395
|2008.10.14 17:24
|sell
|198
|0.10
|0.6992
|0.7062
|0.6902
|396
|2008.10.14 18:28
|s/l
|198
|0.10
|0.7062
|0.7062
|0.6902
|-70.00
|10668.87
|397
|2008.10.14 18:28
|sell
|199
|0.10
|0.7057
|0.7127
|0.6967
|398
|2008.10.14 21:46
|t/p
|199
|0.10
|0.6967
|0.7127
|0.6967
|90.00
|10758.87
|399
|2008.10.14 21:46
|sell
|200
|0.10
|0.6962
|0.7032
|0.6872
|400
|2008.10.14 22:31
|s/l
|200
|0.10
|0.7032
|0.7032
|0.6872
|-70.00
|10688.87
|401
|2008.10.14 22:31
|sell
|201
|0.10
|0.7027
|0.7097
|0.6937
|402
|2008.10.15 03:00
|t/p
|201
|0.10
|0.6937
|0.7097
|0.6937
|88.92
|10777.80
|403
|2008.10.15 03:00
|sell
|202
|0.10
|0.6932
|0.7002
|0.6842
|404
|2008.10.15 08:35
|s/l
|202
|0.10
|0.7002
|0.7002
|0.6842
|-70.00
|10707.80
|405
|2008.10.15 08:35
|sell
|203
|0.10
|0.6997
|0.7067
|0.6907
|406
|2008.10.15 13:47
|s/l
|203
|0.10
|0.7067
|0.7067
|0.6907
|-70.00
|10637.80
|407
|2008.10.15 13:47
|sell
|204
|0.10
|0.7062
|0.7132
|0.6972
|408
|2008.10.15 14:40
|t/p
|204
|0.10
|0.6972
|0.7132
|0.6972
|90.00
|10727.80
|409
|2008.10.15 14:40
|sell
|205
|0.10
|0.6967
|0.7037
|0.6877
|410
|2008.10.15 17:59
|t/p
|205
|0.10
|0.6877
|0.7037
|0.6877
|90.00
|10817.80
|411
|2008.10.15 17:59
|sell
|206
|0.10
|0.6872
|0.6942
|0.6782
|412
|2008.10.15 20:41
|t/p
|206
|0.10
|0.6782
|0.6942
|0.6782
|90.00
|10907.80
|413
|2008.10.15 20:41
|sell
|207
|0.10
|0.6777
|0.6847
|0.6687
|414
|2008.10.15 22:47
|t/p
|207
|0.10
|0.6687
|0.6847
|0.6687
|90.00
|10997.80
|415
|2008.10.15 22:47
|sell
|208
|0.10
|0.6682
|0.6752
|0.6592
|416
|2008.10.15 23:09
|t/p
|208
|0.10
|0.6592
|0.6752
|0.6592
|90.00
|11087.80
|417
|2008.10.15 23:09
|sell
|209
|0.10
|0.6587
|0.6657
|0.6497
|418
|2008.10.16 00:30
|t/p
|209
|0.10
|0.6497
|0.6657
|0.6497
|86.77
|11174.57
|419
|2008.10.16 00:30
|sell
|210
|0.10
|0.6492
|0.6562
|0.6402
|420
|2008.10.16 01:17
|s/l
|210
|0.10
|0.6562
|0.6562
|0.6402
|-70.00
|11104.57
|421
|2008.10.16 01:17
|sell
|211
|0.10
|0.6557
|0.6627
|0.6467
|422
|2008.10.16 03:40
|s/l
|211
|0.10
|0.6627
|0.6627
|0.6467
|-70.00
|11034.57
|423
|2008.10.16 03:40
|sell
|212
|0.10
|0.6623
|0.6693
|0.6533
|424
|2008.10.16 04:53
|s/l
|212
|0.10
|0.6693
|0.6693
|0.6533
|-70.00
|10964.57
|425
|2008.10.16 04:53
|sell
|213
|0.10
|0.6689
|0.6759
|0.6599
|426
|2008.10.16 05:07
|s/l
|213
|0.10
|0.6759
|0.6759
|0.6599
|-70.00
|10894.57
|427
|2008.10.16 05:07
|sell
|214
|0.10
|0.6754
|0.6824
|0.6664
|428
|2008.10.16 07:26
|t/p
|214
|0.10
|0.6664
|0.6824
|0.6664
|90.00
|10984.57
|429
|2008.10.16 07:26
|sell
|215
|0.10
|0.6659
|0.6729
|0.6569
|430
|2008.10.16 11:00
|s/l
|215
|0.10
|0.6729
|0.6729
|0.6569
|-70.00
|10914.57
|431
|2008.10.16 11:00
|sell
|216
|0.10
|0.6724
|0.6794
|0.6634
|432
|2008.10.16 15:32
|s/l
|216
|0.10
|0.6794
|0.6794
|0.6634
|-70.00
|10844.57
|433
|2008.10.16 15:32
|sell
|217
|0.10
|0.6789
|0.6859
|0.6699
|434
|2008.10.16 17:00
|t/p
|217
|0.10
|0.6699
|0.6859
|0.6699
|90.00
|10934.57
|435
|2008.10.16 17:00
|sell
|218
|0.10
|0.6693
|0.6763
|0.6603
|436
|2008.10.16 19:22
|s/l
|218
|0.10
|0.6763
|0.6763
|0.6603
|-70.00
|10864.57
|437
|2008.10.16 19:22
|sell
|219
|0.10
|0.6758
|0.6828
|0.6668
|438
|2008.10.16 21:49
|s/l
|219
|0.10
|0.6828
|0.6828
|0.6668
|-70.00
|10794.57
|439
|2008.10.16 21:49
|sell
|220
|0.10
|0.6823
|0.6893
|0.6733
|440
|2008.10.16 22:48
|s/l
|220
|0.10
|0.6893
|0.6893
|0.6733
|-70.00
|10724.57
|441
|2008.10.16 22:48
|sell
|221
|0.10
|0.6888
|0.6958
|0.6798
|442
|2008.10.17 04:32
|s/l
|221
|0.10
|0.6958
|0.6958
|0.6798
|-71.08
|10653.49
|443
|2008.10.17 04:32
|sell
|222
|0.10
|0.6953
|0.7023
|0.6863
|444
|2008.10.17 10:01
|t/p
|222
|0.10
|0.6863
|0.7023
|0.6863
|90.00
|10743.49
|445
|2008.10.17 10:01
|sell
|223
|0.10
|0.6858
|0.6928
|0.6768
|446
|2008.10.17 10:51
|t/p
|223
|0.10
|0.6768
|0.6928
|0.6768
|90.00
|10833.49
|447
|2008.10.17 10:51
|sell
|224
|0.10
|0.6763
|0.6833
|0.6673
|448
|2008.10.17 14:59
|s/l
|224
|0.10
|0.6833
|0.6833
|0.6673
|-70.00
|10763.49
|449
|2008.10.17 14:59
|sell
|225
|0.10
|0.6828
|0.6898
|0.6738
|450
|2008.10.17 16:41
|s/l
|225
|0.10
|0.6898
|0.6898
|0.6738
|-70.00
|10693.49
|451
|2008.10.17 16:41
|sell
|226
|0.10
|0.6893
|0.6963
|0.6803
|452
|2008.10.17 19:57
|s/l
|226
|0.10
|0.6963
|0.6963
|0.6803
|-70.00
|10623.49
|453
|2008.10.17 19:57
|sell
|227
|0.10
|0.6958
|0.7028
|0.6868
|454
|2008.10.20 09:54
|s/l
|227
|0.10
|0.7028
|0.7028
|0.6868
|-71.08
|10552.42
|455
|2008.10.20 09:54
|sell
|228
|0.10
|0.7023
|0.7093
|0.6933
|456
|2008.10.20 14:23
|t/p
|228
|0.10
|0.6933
|0.7093
|0.6933
|90.00
|10642.42
|457
|2008.10.20 14:23
|sell
|229
|0.10
|0.6928
|0.6998
|0.6838
|458
|2008.10.20 16:57
|s/l
|229
|0.10
|0.6998
|0.6998
|0.6838
|-70.00
|10572.42
|459
|2008.10.20 16:57
|sell
|230
|0.10
|0.6993
|0.7063
|0.6903
|460
|2008.10.21 00:22
|s/l
|230
|0.10
|0.7063
|0.7063
|0.6903
|-71.08
|10501.34
|461
|2008.10.21 00:22
|sell
|231
|0.10
|0.7058
|0.7128
|0.6968
|462
|2008.10.21 03:37
|t/p
|231
|0.10
|0.6968
|0.7128
|0.6968
|90.00
|10591.34
|463
|2008.10.21 03:37
|buy
|232
|0.10
|0.6968
|0.6898
|0.7058
|464
|2008.10.21 08:57
|s/l
|232
|0.10
|0.6898
|0.6898
|0.7058
|-70.00
|10521.34
|465
|2008.10.21 08:57
|buy
|233
|0.10
|0.6903
|0.6833
|0.6993
|466
|2008.10.21 15:09
|s/l
|233
|0.10
|0.6833
|0.6833
|0.6993
|-70.00
|10451.34
|467
|2008.10.21 15:09
|buy
|234
|0.10
|0.6838
|0.6768
|0.6928
|468
|2008.10.21 22:48
|s/l
|234
|0.10
|0.6768
|0.6768
|0.6928
|-70.00
|10381.34
|469
|2008.10.21 22:48
|buy
|235
|0.10
|0.6773
|0.6703
|0.6863
|470
|2008.10.21 23:57
|s/l
|235
|0.10
|0.6703
|0.6703
|0.6863
|-70.00
|10311.34
|471
|2008.10.21 23:57
|buy
|236
|0.10
|0.6708
|0.6638
|0.6798
|472
|2008.10.22 01:34
|t/p
|236
|0.10
|0.6798
|0.6638
|0.6798
|90.60
|10401.95
|473
|2008.10.22 01:34
|buy
|237
|0.10
|0.6803
|0.6733
|0.6893
|474
|2008.10.22 06:32
|s/l
|237
|0.10
|0.6733
|0.6733
|0.6893
|-70.00
|10331.95
|475
|2008.10.22 06:32
|buy
|238
|0.10
|0.6738
|0.6668
|0.6828
|476
|2008.10.22 07:17
|s/l
|238
|0.10
|0.6668
|0.6668
|0.6828
|-70.00
|10261.95
|477
|2008.10.22 07:17
|buy
|239
|0.10
|0.6673
|0.6603
|0.6763
|478
|2008.10.22 13:10
|t/p
|239
|0.10
|0.6763
|0.6603
|0.6763
|90.00
|10351.95
|479
|2008.10.22 13:10
|buy
|240
|0.10
|0.6769
|0.6699
|0.6859
|480
|2008.10.22 13:34
|s/l
|240
|0.10
|0.6699
|0.6699
|0.6859
|-70.00
|10281.95
|481
|2008.10.22 13:34
|buy
|241
|0.10
|0.6704
|0.6634
|0.6794
|482
|2008.10.23 02:08
|s/l
|241
|0.10
|0.6634
|0.6634
|0.6794
|-68.19
|10213.76
|483
|2008.10.23 02:08
|sell
|242
|0.10
|0.6634
|0.6704
|0.6544
|484
|2008.10.23 09:30
|s/l
|242
|0.10
|0.6704
|0.6704
|0.6544
|-70.00
|10143.76
|485
|2008.10.23 09:30
|sell
|243
|0.10
|0.6699
|0.6769
|0.6609
|486
|2008.10.23 14:39
|t/p
|243
|0.10
|0.6609
|0.6769
|0.6609
|90.00
|10233.76
|487
|2008.10.23 14:39
|sell
|244
|0.10
|0.6604
|0.6674
|0.6514
|488
|2008.10.23 17:07
|s/l
|244
|0.10
|0.6674
|0.6674
|0.6514
|-70.00
|10163.76
|489
|2008.10.23 17:07
|sell
|245
|0.10
|0.6669
|0.6739
|0.6579
|490
|2008.10.23 19:24
|t/p
|245
|0.10
|0.6579
|0.6739
|0.6579
|90.00
|10253.76
|491
|2008.10.23 19:24
|sell
|246
|0.10
|0.6574
|0.6644
|0.6484
|492
|2008.10.23 22:51
|s/l
|246
|0.10
|0.6644
|0.6644
|0.6484
|-70.00
|10183.76
|493
|2008.10.23 22:51
|sell
|247
|0.10
|0.6639
|0.6709
|0.6549
|494
|2008.10.23 23:14
|s/l
|247
|0.10
|0.6709
|0.6709
|0.6549
|-70.00
|10113.76
|495
|2008.10.23 23:14
|sell
|248
|0.10
|0.6704
|0.6774
|0.6614
|496
|2008.10.24 04:49
|t/p
|248
|0.10
|0.6614
|0.6774
|0.6614
|88.92
|10202.69
|497
|2008.10.24 04:49
|sell
|249
|0.10
|0.6609
|0.6679
|0.6519
|498
|2008.10.24 06:36
|t/p
|249
|0.10
|0.6519
|0.6679
|0.6519
|90.00
|10292.69
|499
|2008.10.24 06:36
|sell
|250
|0.10
|0.6514
|0.6584
|0.6424
|500
|2008.10.24 08:55
|t/p
|250
|0.10
|0.6424
|0.6584
|0.6424
|90.00
|10382.69
|501
|2008.10.24 08:55
|sell
|251
|0.10
|0.6419
|0.6489
|0.6329
|502
|2008.10.24 11:21
|t/p
|251
|0.10
|0.6329
|0.6489
|0.6329
|90.00
|10472.69
|503
|2008.10.24 11:21
|sell
|252
|0.10
|0.6324
|0.6394
|0.6234
|504
|2008.10.24 11:55
|t/p
|252
|0.10
|0.6234
|0.6394
|0.6234
|90.00
|10562.69
|505
|2008.10.24 11:55
|sell
|253
|0.10
|0.6229
|0.6299
|0.6139
|506
|2008.10.24 12:36
|t/p
|253
|0.10
|0.6139
|0.6299
|0.6139
|90.00
|10652.69
|507
|2008.10.24 12:36
|sell
|254
|0.10
|0.6134
|0.6204
|0.6044
|508
|2008.10.24 13:52
|s/l
|254
|0.10
|0.6204
|0.6204
|0.6044
|-70.00
|10582.69
|509
|2008.10.24 13:52
|sell
|255
|0.10
|0.6199
|0.6269
|0.6109
|510
|2008.10.24 16:27
|t/p
|255
|0.10
|0.6109
|0.6269
|0.6109
|90.00
|10672.69
|511
|2008.10.24 16:27
|sell
|256
|0.10
|0.6104
|0.6174
|0.6014
|512
|2008.10.24 16:38
|s/l
|256
|0.10
|0.6174
|0.6174
|0.6014
|-70.00
|10602.69
|513
|2008.10.24 16:38
|sell
|257
|0.10
|0.6169
|0.6239
|0.6079
|514
|2008.10.24 17:00
|s/l
|257
|0.10
|0.6239
|0.6239
|0.6079
|-70.00
|10532.69
|515
|2008.10.24 17:00
|sell
|258
|0.10
|0.6234
|0.6304
|0.6144
|516
|2008.10.24 18:00
|t/p
|258
|0.10
|0.6144
|0.6304
|0.6144
|90.00
|10622.69
|517
|2008.10.24 18:00
|sell
|259
|0.10
|0.6139
|0.6209
|0.6049
|518
|2008.10.24 18:21
|s/l
|259
|0.10
|0.6209
|0.6209
|0.6049
|-70.00
|10552.69
|519
|2008.10.24 18:21
|sell
|260
|0.10
|0.6204
|0.6274
|0.6114
|520
|2008.10.27 08:16
|t/p
|260
|0.10
|0.6114
|0.6274
|0.6114
|88.92
|10641.61
|521
|2008.10.27 08:16
|sell
|261
|0.10
|0.6109
|0.6179
|0.6019
|522
|2008.10.27 23:27
|t/p
|261
|0.10
|0.6019
|0.6179
|0.6019
|90.00
|10731.61
|523
|2008.10.27 23:27
|sell
|262
|0.10
|0.6014
|0.6084
|0.5924
|524
|2008.10.28 03:17
|s/l
|262
|0.10
|0.6084
|0.6084
|0.5924
|-71.08
|10660.53
|525
|2008.10.28 03:17
|sell
|263
|0.10
|0.6079
|0.6149
|0.5989
|526
|2008.10.28 08:07
|s/l
|263
|0.10
|0.6149
|0.6149
|0.5989
|-70.00
|10590.53
|527
|2008.10.28 08:07
|sell
|264
|0.10
|0.6144
|0.6214
|0.6054
|528
|2008.10.28 09:43
|s/l
|264
|0.10
|0.6214
|0.6214
|0.6054
|-70.00
|10520.53
|529
|2008.10.28 09:43
|sell
|265
|0.10
|0.6209
|0.6279
|0.6119
|530
|2008.10.28 14:47
|s/l
|265
|0.10
|0.6279
|0.6279
|0.6119
|-70.00
|10450.53
|531
|2008.10.28 14:47
|sell
|266
|0.10
|0.6274
|0.6344
|0.6184
|532
|2008.10.28 21:44
|s/l
|266
|0.10
|0.6344
|0.6344
|0.6184
|-70.00
|10380.53
|533
|2008.10.28 21:44
|sell
|267
|0.10
|0.6339
|0.6409
|0.6249
|534
|2008.10.28 22:20
|s/l
|267
|0.10
|0.6409
|0.6409
|0.6249
|-70.00
|10310.53
|535
|2008.10.28 22:20
|sell
|268
|0.10
|0.6404
|0.6474
|0.6314
|536
|2008.10.29 00:15
|s/l
|268
|0.10
|0.6474
|0.6474
|0.6314
|-71.08
|10239.46
|537
|2008.10.29 00:15
|sell
|269
|0.10
|0.6470
|0.6540
|0.6380
|538
|2008.10.29 04:44
|t/p
|269
|0.10
|0.6380
|0.6540
|0.6380
|90.00
|10329.46
|539
|2008.10.29 04:44
|sell
|270
|0.10
|0.6375
|0.6445
|0.6285
|540
|2008.10.29 09:41
|s/l
|270
|0.10
|0.6445
|0.6445
|0.6285
|-70.00
|10259.46
|541
|2008.10.29 09:41
|sell
|271
|0.10
|0.6440
|0.6510
|0.6350
|542
|2008.10.29 14:50
|s/l
|271
|0.10
|0.6510
|0.6510
|0.6350
|-70.00
|10189.46
|543
|2008.10.29 14:50
|sell
|272
|0.10
|0.6505
|0.6575
|0.6415
|544
|2008.10.29 16:49
|s/l
|272
|0.10
|0.6575
|0.6575
|0.6415
|-70.00
|10119.46
|545
|2008.10.29 16:49
|sell
|273
|0.10
|0.6570
|0.6640
|0.6480
|546
|2008.10.29 17:19
|s/l
|273
|0.10
|0.6640
|0.6640
|0.6480
|-70.00
|10049.46
|547
|2008.10.29 17:19
|sell
|274
|0.10
|0.6635
|0.6705
|0.6545
|548
|2008.10.29 19:37
|s/l
|274
|0.10
|0.6705
|0.6705
|0.6545
|-70.00
|9979.46
|549
|2008.10.29 19:37
|sell
|275
|0.10
|0.6700
|0.6770
|0.6610
|550
|2008.10.29 21:32
|t/p
|275
|0.10
|0.6610
|0.6770
|0.6610
|90.00
|10069.46
|551
|2008.10.29 21:32
|sell
|276
|0.10
|0.6605
|0.6675
|0.6515
|552
|2008.10.29 21:44
|s/l
|276
|0.10
|0.6675
|0.6675
|0.6515
|-70.00
|9999.46
|553
|2008.10.29 21:44
|sell
|277
|0.10
|0.6670
|0.6740
|0.6580
|554
|2008.10.29 22:25
|s/l
|277
|0.10
|0.6740
|0.6740
|0.6580
|-70.00
|9929.46
|555
|2008.10.29 22:25
|sell
|278
|0.10
|0.6735
|0.6805
|0.6645
|556
|2008.10.30 00:06
|t/p
|278
|0.10
|0.6645
|0.6805
|0.6645
|86.77
|10016.23
|557
|2008.10.30 00:06
|sell
|279
|0.10
|0.6639
|0.6709
|0.6549
|558
|2008.10.30 01:35
|s/l
|279
|0.10
|0.6709
|0.6709
|0.6549
|-70.00
|9946.23
|559
|2008.10.30 01:35
|sell
|280
|0.10
|0.6704
|0.6774
|0.6614
|560
|2008.10.30 03:21
|s/l
|280
|0.10
|0.6774
|0.6774
|0.6614
|-70.00
|9876.23
|561
|2008.10.30 03:21
|sell
|281
|0.10
|0.6769
|0.6839
|0.6679
|562
|2008.10.30 04:18
|s/l
|281
|0.10
|0.6839
|0.6839
|0.6679
|-70.00
|9806.23
|563
|2008.10.30 04:18
|sell
|282
|0.10
|0.6834
|0.6904
|0.6744
|564
|2008.10.30 11:59
|t/p
|282
|0.10
|0.6744
|0.6904
|0.6744
|90.00
|9896.23
|565
|2008.10.30 11:59
|sell
|283
|0.10
|0.6739
|0.6809
|0.6649
|566
|2008.10.30 13:17
|s/l
|283
|0.10
|0.6809
|0.6809
|0.6649
|-70.00
|9826.23
|567
|2008.10.30 13:17
|sell
|284
|0.10
|0.6804
|0.6874
|0.6714
|568
|2008.10.30 14:07
|s/l
|284
|0.10
|0.6874
|0.6874
|0.6714
|-70.00
|9756.23
|569
|2008.10.30 14:07
|sell
|285
|0.10
|0.6869
|0.6939
|0.6779
|570
|2008.10.30 15:42
|t/p
|285
|0.10
|0.6779
|0.6939
|0.6779
|90.00
|9846.23
|571
|2008.10.30 15:42
|sell
|286
|0.10
|0.6774
|0.6844
|0.6684
|572
|2008.10.30 17:40
|t/p
|286
|0.10
|0.6684
|0.6844
|0.6684
|90.00
|9936.23
|573
|2008.10.30 17:40
|sell
|287
|0.10
|0.6679
|0.6749
|0.6589
|574
|2008.10.30 18:02
|s/l
|287
|0.10
|0.6749
|0.6749
|0.6589
|-70.00
|9866.23
|575
|2008.10.30 18:02
|sell
|288
|0.10
|0.6744
|0.6814
|0.6654
|576
|2008.10.30 18:36
|t/p
|288
|0.10
|0.6654
|0.6814
|0.6654
|90.00
|9956.23
|577
|2008.10.30 18:36
|sell
|289
|0.10
|0.6649
|0.6719
|0.6559
|578
|2008.10.30 19:01
|s/l
|289
|0.10
|0.6719
|0.6719
|0.6559
|-70.00
|9886.23
|579
|2008.10.30 19:01
|sell
|290
|0.10
|0.6714
|0.6784
|0.6624
|580
|2008.10.30 21:25
|s/l
|290
|0.10
|0.6784
|0.6784
|0.6624
|-70.00
|9816.23
|581
|2008.10.30 21:25
|sell
|291
|0.10
|0.6779
|0.6849
|0.6689
|582
|2008.10.31 02:19
|t/p
|291
|0.10
|0.6689
|0.6849
|0.6689
|88.92
|9905.16
|583
|2008.10.31 02:19
|buy
|292
|0.10
|0.6689
|0.6619
|0.6779
|584
|2008.10.31 03:37
|s/l
|292
|0.10
|0.6619
|0.6619
|0.6779
|-70.00
|9835.16
|585
|2008.10.31 03:37
|buy
|293
|0.10
|0.6624
|0.6554
|0.6714
|586
|2008.10.31 05:47
|t/p
|293
|0.10
|0.6714
|0.6554
|0.6714
|90.00
|9925.16
|587
|2008.10.31 05:47
|buy
|294
|0.10
|0.6719
|0.6649
|0.6809
|588
|2008.10.31 09:23
|s/l
|294
|0.10
|0.6649
|0.6649
|0.6809
|-70.00
|9855.16
|589
|2008.10.31 09:23
|buy
|295
|0.10
|0.6654
|0.6584
|0.6744
|590
|2008.10.31 09:38
|s/l
|295
|0.10
|0.6584
|0.6584
|0.6744
|-70.00
|9785.16
|591
|2008.10.31 09:38
|buy
|296
|0.10
|0.6589
|0.6519
|0.6679
|592
|2008.10.31 14:06
|t/p
|296
|0.10
|0.6679
|0.6519
|0.6679
|90.00
|9875.16
|593
|2008.10.31 14:06
|buy
|297
|0.10
|0.6684
|0.6614
|0.6774
|594
|2008.10.31 14:40
|s/l
|297
|0.10
|0.6614
|0.6614
|0.6774
|-70.00
|9805.16
|595
|2008.10.31 14:40
|buy
|298
|0.10
|0.6619
|0.6549
|0.6709
|596
|2008.11.03 01:00
|t/p
|298
|0.10
|0.6709
|0.6549
|0.6709
|90.60
|9895.76
|597
|2008.11.03 01:00
|buy
|299
|0.10
|0.6714
|0.6644
|0.6804
|598
|2008.11.03 04:12
|t/p
|299
|0.10
|0.6804
|0.6644
|0.6804
|90.00
|9985.76
|599
|2008.11.03 04:12
|buy
|300
|0.10
|0.6809
|0.6739
|0.6899
|600
|2008.11.03 15:07
|s/l
|300
|0.10
|0.6739
|0.6739
|0.6899
|-70.00
|9915.76
|601
|2008.11.03 15:07
|buy
|301
|0.10
|0.6744
|0.6674
|0.6834
|602
|2008.11.03 15:42
|s/l
|301
|0.10
|0.6674
|0.6674
|0.6834
|-70.00
|9845.76
|603
|2008.11.03 15:42
|buy
|302
|0.10
|0.6679
|0.6609
|0.6769
|604
|2008.11.03 17:48
|t/p
|302
|0.10
|0.6769
|0.6609
|0.6769
|90.00
|9935.76
|605
|2008.11.03 17:48
|buy
|303
|0.10
|0.6774
|0.6704
|0.6864
|606
|2008.11.04 03:15
|s/l
|303
|0.10
|0.6704
|0.6704
|0.6864
|-69.40
|9866.37
|607
|2008.11.04 03:15
|buy
|304
|0.10
|0.6709
|0.6639
|0.6799
|608
|2008.11.04 05:38
|s/l
|304
|0.10
|0.6639
|0.6639
|0.6799
|-70.00
|9796.37
|609
|2008.11.04 05:38
|buy
|305
|0.10
|0.6644
|0.6574
|0.6734
|610
|2008.11.04 10:45
|t/p
|305
|0.10
|0.6734
|0.6574
|0.6734
|90.00
|9886.37
|611
|2008.11.04 10:45
|buy
|306
|0.10
|0.6739
|0.6669
|0.6829
|612
|2008.11.04 13:46
|t/p
|306
|0.10
|0.6829
|0.6669
|0.6829
|90.00
|9976.37
|613
|2008.11.04 13:46
|buy
|307
|0.10
|0.6834
|0.6764
|0.6924
|614
|2008.11.04 14:42
|t/p
|307
|0.10
|0.6924
|0.6764
|0.6924
|90.00
|10066.37
|615
|2008.11.04 14:42
|buy
|308
|0.10
|0.6929
|0.6859
|0.7019
|616
|2008.11.05 06:18
|s/l
|308
|0.10
|0.6859
|0.6859
|0.7019
|-69.40
|9996.97
|617
|2008.11.05 06:18
|buy
|309
|0.10
|0.6864
|0.6794
|0.6954
|618
|2008.11.05 13:47
|t/p
|309
|0.10
|0.6954
|0.6794
|0.6954
|90.00
|10086.97
|619
|2008.11.05 13:47
|buy
|310
|0.10
|0.6959
|0.6889
|0.7049
|620
|2008.11.05 15:27
|s/l
|310
|0.10
|0.6889
|0.6889
|0.7049
|-70.00
|10016.97
|621
|2008.11.05 15:27
|buy
|311
|0.10
|0.6894
|0.6824
|0.6984
|622
|2008.11.05 17:19
|t/p
|311
|0.10
|0.6984
|0.6824
|0.6984
|90.00
|10106.97
|623
|2008.11.05 17:19
|buy
|312
|0.10
|0.6989
|0.6919
|0.7079
|624
|2008.11.05 19:36
|s/l
|312
|0.10
|0.6919
|0.6919
|0.7079
|-70.00
|10036.97
|625
|2008.11.05 19:36
|buy
|313
|0.10
|0.6924
|0.6854
|0.7014
|626
|2008.11.05 22:40
|s/l
|313
|0.10
|0.6854
|0.6854
|0.7014
|-70.00
|9966.97
|627
|2008.11.05 22:40
|buy
|314
|0.10
|0.6859
|0.6789
|0.6949
|628
|2008.11.06 00:10
|s/l
|314
|0.10
|0.6789
|0.6789
|0.6949
|-68.19
|9898.78
|629
|2008.11.06 00:10
|buy
|315
|0.10
|0.6794
|0.6724
|0.6884
|630
|2008.11.06 04:43
|s/l
|315
|0.10
|0.6724
|0.6724
|0.6884
|-70.00
|9828.78
|631
|2008.11.06 04:43
|buy
|316
|0.10
|0.6729
|0.6659
|0.6819
|632
|2008.11.06 14:01
|t/p
|316
|0.10
|0.6819
|0.6659
|0.6819
|90.00
|9918.78
|633
|2008.11.06 14:01
|buy
|317
|0.10
|0.6825
|0.6755
|0.6915
|634
|2008.11.06 18:11
|s/l
|317
|0.10
|0.6755
|0.6755
|0.6915
|-70.00
|9848.78
|635
|2008.11.06 18:11
|sell
|318
|0.10
|0.6755
|0.6825
|0.6665
|636
|2008.11.06 22:29
|t/p
|318
|0.10
|0.6665
|0.6825
|0.6665
|90.00
|9938.78
|637
|2008.11.06 22:29
|buy
|319
|0.10
|0.6665
|0.6595
|0.6755
|638
|2008.11.07 03:17
|s/l
|319
|0.10
|0.6595
|0.6595
|0.6755
|-69.40
|9869.39
|639
|2008.11.07 03:17
|buy
|320
|0.10
|0.6600
|0.6530
|0.6690
|640
|2008.11.07 06:32
|t/p
|320
|0.10
|0.6690
|0.6530
|0.6690
|90.00
|9959.39
|641
|2008.11.07 06:32
|buy
|321
|0.10
|0.6695
|0.6625
|0.6785
|642
|2008.11.07 21:42
|t/p
|321
|0.10
|0.6785
|0.6625
|0.6785
|90.00
|10049.39
|643
|2008.11.07 21:42
|sell
|322
|0.10
|0.6785
|0.6855
|0.6695
|644
|2008.11.10 00:00
|s/l
|322
|0.10
|0.6855
|0.6855
|0.6695
|-71.08
|9978.31
|645
|2008.11.10 00:00
|sell
|323
|0.10
|0.6856
|0.6926
|0.6766
|646
|2008.11.10 02:38
|s/l
|323
|0.10
|0.6926
|0.6926
|0.6766
|-70.00
|9908.31
|647
|2008.11.10 02:38
|sell
|324
|0.10
|0.6921
|0.6991
|0.6831
|648
|2008.11.10 08:04
|t/p
|324
|0.10
|0.6831
|0.6991
|0.6831
|90.00
|9998.31
|649
|2008.11.10 08:04
|sell
|325
|0.10
|0.6826
|0.6896
|0.6736
|650
|2008.11.10 11:06
|s/l
|325
|0.10
|0.6896
|0.6896
|0.6736
|-70.00
|9928.31
|651
|2008.11.10 11:06
|sell
|326
|0.10
|0.6891
|0.6961
|0.6801
|652
|2008.11.10 12:49
|s/l
|326
|0.10
|0.6961
|0.6961
|0.6801
|-70.00
|9858.31
|653
|2008.11.10 12:49
|sell
|327
|0.10
|0.6956
|0.7026
|0.6866
|654
|2008.11.10 16:56
|t/p
|327
|0.10
|0.6866
|0.7026
|0.6866
|90.00
|9948.31
|655
|2008.11.10 16:56
|sell
|328
|0.10
|0.6861
|0.6931
|0.6771
|656
|2008.11.10 18:52
|t/p
|328
|0.10
|0.6771
|0.6931
|0.6771
|90.00
|10038.31
|657
|2008.11.10 18:52
|sell
|329
|0.10
|0.6766
|0.6836
|0.6676
|658
|2008.11.10 19:43
|t/p
|329
|0.10
|0.6676
|0.6836
|0.6676
|90.00
|10128.31
|659
|2008.11.10 19:43
|sell
|330
|0.10
|0.6671
|0.6741
|0.6581
|660
|2008.11.11 06:05
|s/l
|330
|0.10
|0.6741
|0.6741
|0.6581
|-71.08
|10057.24
|661
|2008.11.11 06:05
|buy
|331
|0.10
|0.6742
|0.6672
|0.6832
|662
|2008.11.11 09:11
|s/l
|331
|0.10
|0.6672
|0.6672
|0.6832
|-70.00
|9987.24
|663
|2008.11.11 09:11
|buy
|332
|0.10
|0.6677
|0.6607
|0.6767
|664
|2008.11.11 17:16
|s/l
|332
|0.10
|0.6607
|0.6607
|0.6767
|-70.00
|9917.24
|665
|2008.11.11 17:16
|buy
|333
|0.10
|0.6612
|0.6542
|0.6702
|666
|2008.11.11 17:57
|s/l
|333
|0.10
|0.6542
|0.6542
|0.6702
|-70.00
|9847.24
|667
|2008.11.11 17:57
|buy
|334
|0.10
|0.6547
|0.6477
|0.6637
|668
|2008.11.11 18:05
|s/l
|334
|0.10
|0.6477
|0.6477
|0.6637
|-70.00
|9777.24
|669
|2008.11.11 18:05
|buy
|335
|0.10
|0.6482
|0.6412
|0.6572
|670
|2008.11.11 20:18
|t/p
|335
|0.10
|0.6572
|0.6412
|0.6572
|90.00
|9867.24
|671
|2008.11.11 20:18
|buy
|336
|0.10
|0.6577
|0.6507
|0.6667
|672
|2008.11.12 16:08
|s/l
|336
|0.10
|0.6507
|0.6507
|0.6667
|-69.40
|9797.84
|673
|2008.11.12 16:08
|buy
|337
|0.10
|0.6512
|0.6442
|0.6602
|674
|2008.11.12 17:37
|s/l
|337
|0.10
|0.6442
|0.6442
|0.6602
|-70.00
|9727.84
|675
|2008.11.12 17:37
|sell
|338
|0.10
|0.6442
|0.6512
|0.6352
|676
|2008.11.12 18:09
|t/p
|338
|0.10
|0.6352
|0.6512
|0.6352
|90.00
|9817.84
|677
|2008.11.12 18:09
|sell
|339
|0.10
|0.6347
|0.6417
|0.6257
|678
|2008.11.12 18:17
|s/l
|339
|0.10
|0.6417
|0.6417
|0.6257
|-70.00
|9747.84
|679
|2008.11.12 18:17
|sell
|340
|0.10
|0.6412
|0.6482
|0.6322
|680
|2008.11.13 17:18
|s/l
|340
|0.10
|0.6482
|0.6482
|0.6322
|-73.23
|9674.62
|681
|2008.11.13 17:18
|sell
|341
|0.10
|0.6477
|0.6547
|0.6387
|682
|2008.11.13 18:09
|t/p
|341
|0.10
|0.6387
|0.6547
|0.6387
|90.00
|9764.62
|683
|2008.11.13 18:09
|sell
|342
|0.10
|0.6382
|0.6452
|0.6292
|684
|2008.11.13 21:26
|s/l
|342
|0.10
|0.6452
|0.6452
|0.6292
|-70.00
|9694.62
|685
|2008.11.13 21:26
|sell
|343
|0.10
|0.6447
|0.6517
|0.6357
|686
|2008.11.13 21:39
|s/l
|343
|0.10
|0.6517
|0.6517
|0.6357
|-70.00
|9624.62
|687
|2008.11.13 21:39
|sell
|344
|0.10
|0.6512
|0.6582
|0.6422
|688
|2008.11.13 22:26
|s/l
|344
|0.10
|0.6582
|0.6582
|0.6422
|-70.00
|9554.62
|689
|2008.11.13 22:26
|sell
|345
|0.10
|0.6577
|0.6647
|0.6487
|690
|2008.11.13 22:55
|s/l
|345
|0.10
|0.6647
|0.6647
|0.6487
|-70.00
|9484.62
|691
|2008.11.13 22:55
|sell
|346
|0.10
|0.6642
|0.6712
|0.6552
|692
|2008.11.14 07:42
|t/p
|346
|0.10
|0.6552
|0.6712
|0.6552
|88.92
|9573.54
|693
|2008.11.14 07:42
|sell
|347
|0.10
|0.6547
|0.6617
|0.6457
|694
|2008.11.14 16:45
|s/l
|347
|0.10
|0.6617
|0.6617
|0.6457
|-70.00
|9503.54
|695
|2008.11.14 16:45
|sell
|348
|0.10
|0.6612
|0.6682
|0.6522
|696
|2008.11.14 20:14
|t/p
|348
|0.10
|0.6522
|0.6682
|0.6522
|90.00
|9593.54
|697
|2008.11.14 20:14
|sell
|349
|0.10
|0.6516
|0.6586
|0.6426
|698
|2008.11.14 20:54
|s/l
|349
|0.10
|0.6586
|0.6586
|0.6426
|-70.00
|9523.54
|699
|2008.11.14 20:54
|sell
|350
|0.10
|0.6581
|0.6651
|0.6491
|700
|2008.11.14 21:57
|s/l
|350
|0.10
|0.6651
|0.6651
|0.6491
|-70.00
|9453.54
|701
|2008.11.14 21:57
|sell
|351
|0.10
|0.6646
|0.6716
|0.6556
|702
|2008.11.14 22:54
|t/p
|351
|0.10
|0.6556
|0.6716
|0.6556
|90.00
|9543.54
|703
|2008.11.14 22:54
|sell
|352
|0.10
|0.6551
|0.6621
|0.6461
|704
|2008.11.25 18:58
|close at stop
|352
|0.10
|0.6538
|0.6621
|0.6461
|3.32
|9546.86