|Symbol
|EURGBP (Euro vs Great Britan)
|Period
|15 Minutes (M15) 2008.06.12 07:45 - 2008.10.24 10:15 (1970.01.01 - 2008.11.27)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|tp=50; sl=50; lots=0.01; losseslimit=200; fastoptimize=true; mn=888;
|Bars in test
|9163
|Ticks modelled
|1232434
|Modelling quality
|55.69%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|332.77
|Gross profit
|1028.78
|Gross loss
|-696.02
|Profit factor
|1.48
|Expected payoff
|3.40
|Absolute drawdown
|73.33
|Maximal drawdown
|135.86 (0.27%)
|Relative drawdown
|0.27% (135.86)
|Total trades
|98
|Short positions (won %)
|44 (50.00%)
|Long positions (won %)
|54 (48.15%)
|Profit trades (% of total)
|48 (48.98%)
|Loss trades (% of total)
|50 (51.02%)
|Largest
|profit trade
|72.79
|loss trade
|-41.08
|Average
|profit trade
|21.43
|loss trade
|-13.92
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (93.52)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-65.63)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|93.52 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-65.63 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.06.12 07:45
|sell
|1
|0.01
|0.7904
|0.7957
|0.7857
|2
|2008.06.17 14:39
|s/l
|1
|0.01
|0.7957
|0.7957
|0.7857
|-8.05
|49991.95
|3
|2008.06.17 14:45
|buy
|2
|0.02
|0.7953
|0.7900
|0.8000
|4
|2008.06.19 11:30
|s/l
|2
|0.02
|0.7900
|0.7900
|0.8000
|-16.75
|49975.19
|5
|2008.06.19 11:30
|buy
|3
|0.05
|0.7901
|0.7848
|0.7948
|6
|2008.06.19 21:38
|s/l
|3
|0.05
|0.7848
|0.7848
|0.7948
|-40.82
|49934.37
|7
|2008.06.19 21:45
|buy
|4
|0.10
|0.7855
|0.7802
|0.7902
|8
|2008.06.20 12:54
|t/p
|4
|0.10
|0.7902
|0.7802
|0.7902
|71.84
|50006.22
|9
|2008.06.20 13:00
|buy
|5
|0.01
|0.7903
|0.7850
|0.7950
|10
|2008.06.26 05:52
|t/p
|5
|0.01
|0.7950
|0.7850
|0.7950
|6.92
|50013.13
|11
|2008.06.26 06:00
|buy
|6
|0.01
|0.7953
|0.7900
|0.8000
|12
|2008.06.27 18:07
|s/l
|6
|0.01
|0.7900
|0.7900
|0.8000
|-8.21
|50004.92
|13
|2008.06.27 18:15
|sell
|7
|0.02
|0.7902
|0.7955
|0.7855
|14
|2008.07.02 10:08
|s/l
|7
|0.02
|0.7955
|0.7955
|0.7855
|-16.10
|49988.82
|15
|2008.07.02 10:15
|buy
|8
|0.05
|0.7953
|0.7900
|0.8000
|16
|2008.07.03 12:37
|t/p
|8
|0.05
|0.8000
|0.7900
|0.8000
|35.38
|50024.20
|17
|2008.07.03 12:45
|buy
|9
|0.01
|0.8001
|0.7948
|0.8048
|18
|2008.07.03 15:54
|s/l
|9
|0.01
|0.7948
|0.7948
|0.8048
|-8.16
|50016.04
|19
|2008.07.03 16:00
|buy
|10
|0.02
|0.7950
|0.7897
|0.7997
|20
|2008.07.11 13:07
|t/p
|10
|0.02
|0.7997
|0.7897
|0.7997
|13.62
|50029.66
|21
|2008.07.11 13:15
|buy
|11
|0.01
|0.8000
|0.7947
|0.8047
|22
|2008.07.15 11:30
|s/l
|11
|0.01
|0.7947
|0.7947
|0.8047
|-8.27
|50021.39
|23
|2008.07.15 11:45
|sell
|12
|0.02
|0.7960
|0.8013
|0.7913
|24
|2008.07.16 21:30
|t/p
|12
|0.02
|0.7913
|0.8013
|0.7913
|14.56
|50035.95
|25
|2008.07.16 21:45
|sell
|13
|0.01
|0.7913
|0.7966
|0.7866
|26
|2008.07.21 08:54
|s/l
|13
|0.01
|0.7966
|0.7966
|0.7866
|-7.97
|50027.98
|27
|2008.07.21 09:00
|sell
|14
|0.02
|0.7964
|0.8017
|0.7917
|28
|2008.07.23 09:37
|t/p
|14
|0.02
|0.7917
|0.8017
|0.7917
|14.63
|50042.61
|29
|2008.07.23 09:45
|sell
|15
|0.01
|0.7918
|0.7971
|0.7871
|30
|2008.07.23 14:53
|t/p
|15
|0.01
|0.7871
|0.7971
|0.7871
|7.24
|50049.85
|31
|2008.07.23 15:00
|sell
|16
|0.01
|0.7873
|0.7926
|0.7826
|32
|2008.07.28 12:20
|s/l
|16
|0.01
|0.7926
|0.7926
|0.7826
|-7.97
|50041.89
|33
|2008.07.28 12:30
|buy
|17
|0.02
|0.7923
|0.7870
|0.7970
|34
|2008.07.29 18:42
|s/l
|17
|0.02
|0.7870
|0.7870
|0.7970
|-16.43
|50025.46
|35
|2008.07.29 18:45
|buy
|18
|0.05
|0.7873
|0.7820
|0.7920
|36
|2008.08.04 13:53
|t/p
|18
|0.05
|0.7920
|0.7820
|0.7920
|34.58
|50060.04
|37
|2008.08.04 14:00
|buy
|19
|0.01
|0.7924
|0.7871
|0.7971
|38
|2008.08.08 03:08
|s/l
|19
|0.01
|0.7871
|0.7871
|0.7971
|-8.49
|50051.55
|39
|2008.08.08 03:15
|buy
|20
|0.02
|0.7868
|0.7815
|0.7915
|40
|2008.08.08 22:08
|s/l
|20
|0.02
|0.7815
|0.7815
|0.7915
|-16.32
|50035.23
|41
|2008.08.08 22:15
|buy
|21
|0.05
|0.7820
|0.7767
|0.7867
|42
|2008.08.12 22:32
|t/p
|21
|0.05
|0.7867
|0.7767
|0.7867
|35.65
|50070.88
|43
|2008.08.12 22:45
|sell
|22
|0.01
|0.7868
|0.7921
|0.7821
|44
|2008.08.13 12:48
|s/l
|22
|0.01
|0.7921
|0.7921
|0.7821
|-8.12
|50062.76
|45
|2008.08.13 13:00
|buy
|23
|0.02
|0.7922
|0.7869
|0.7969
|46
|2008.08.13 17:42
|t/p
|23
|0.02
|0.7969
|0.7869
|0.7969
|14.48
|50077.24
|47
|2008.08.13 17:45
|buy
|24
|0.01
|0.7971
|0.7918
|0.8018
|48
|2008.08.14 19:33
|s/l
|24
|0.01
|0.7918
|0.7918
|0.8018
|-8.32
|50068.92
|49
|2008.08.14 19:45
|sell
|25
|0.02
|0.7920
|0.7973
|0.7873
|50
|2008.08.22 11:32
|s/l
|25
|0.02
|0.7973
|0.7973
|0.7873
|-15.71
|50053.20
|51
|2008.08.22 11:45
|sell
|26
|0.05
|0.7976
|0.8029
|0.7929
|52
|2008.08.27 18:43
|s/l
|26
|0.05
|0.8029
|0.8029
|0.7929
|-40.25
|50012.95
|53
|2008.08.27 18:45
|buy
|27
|0.10
|0.8030
|0.7977
|0.8077
|54
|2008.09.01 01:00
|t/p
|27
|0.10
|0.8077
|0.7977
|0.8077
|69.69
|50082.64
|55
|2008.09.01 01:00
|buy
|28
|0.01
|0.8118
|0.8065
|0.8165
|56
|2008.09.03 20:03
|t/p
|28
|0.01
|0.8165
|0.8065
|0.8165
|7.13
|50089.78
|57
|2008.09.03 20:15
|buy
|29
|0.01
|0.8168
|0.8115
|0.8215
|58
|2008.09.04 15:37
|s/l
|29
|0.01
|0.8115
|0.8115
|0.8215
|-8.32
|50081.45
|59
|2008.09.04 15:45
|buy
|30
|0.02
|0.8116
|0.8063
|0.8163
|60
|2008.09.05 13:00
|s/l
|30
|0.02
|0.8063
|0.8063
|0.8163
|-16.43
|50065.03
|61
|2008.09.05 13:15
|sell
|31
|0.05
|0.8070
|0.8123
|0.8023
|62
|2008.09.08 06:20
|t/p
|31
|0.05
|0.8023
|0.8123
|0.8023
|36.39
|50101.42
|63
|2008.09.08 06:30
|sell
|32
|0.01
|0.8024
|0.8077
|0.7977
|64
|2008.09.08 11:31
|s/l
|32
|0.01
|0.8077
|0.8077
|0.7977
|-8.16
|50093.26
|65
|2008.09.08 11:45
|sell
|33
|0.02
|0.8050
|0.8103
|0.8003
|66
|2008.09.10 18:15
|t/p
|33
|0.02
|0.8003
|0.8103
|0.8003
|14.64
|50107.90
|67
|2008.09.10 18:30
|sell
|34
|0.01
|0.7984
|0.8037
|0.7937
|68
|2008.09.11 14:49
|t/p
|34
|0.01
|0.7937
|0.8037
|0.7937
|7.37
|50115.27
|69
|2008.09.11 15:00
|sell
|35
|0.01
|0.7938
|0.7991
|0.7891
|70
|2008.09.15 06:21
|s/l
|35
|0.01
|0.7991
|0.7991
|0.7891
|-8.08
|50107.19
|71
|2008.09.15 06:30
|buy
|36
|0.02
|0.7990
|0.7937
|0.8037
|72
|2008.09.15 09:35
|s/l
|36
|0.02
|0.7937
|0.7937
|0.8037
|-16.33
|50090.86
|73
|2008.09.15 09:53
|buy
|37
|0.05
|0.7932
|0.7879
|0.7979
|74
|2008.09.16 14:24
|t/p
|37
|0.05
|0.7979
|0.7879
|0.7979
|35.92
|50126.78
|75
|2008.09.16 14:30
|buy
|38
|0.01
|0.7977
|0.7924
|0.8024
|76
|2008.09.16 19:37
|s/l
|38
|0.01
|0.7924
|0.7924
|0.8024
|-8.16
|50118.62
|77
|2008.09.16 19:45
|buy
|39
|0.02
|0.7926
|0.7873
|0.7973
|78
|2008.09.17 11:01
|t/p
|39
|0.02
|0.7973
|0.7873
|0.7973
|14.36
|50132.98
|79
|2008.09.17 11:15
|sell
|40
|0.01
|0.7967
|0.8020
|0.7920
|80
|2008.09.17 16:22
|t/p
|40
|0.01
|0.7920
|0.8020
|0.7920
|7.24
|50140.22
|81
|2008.09.17 16:30
|sell
|41
|0.01
|0.7916
|0.7969
|0.7869
|82
|2008.09.17 20:07
|t/p
|41
|0.01
|0.7869
|0.7969
|0.7869
|7.24
|50147.46
|83
|2008.09.17 20:15
|sell
|42
|0.01
|0.7880
|0.7933
|0.7833
|84
|2008.09.18 12:16
|s/l
|42
|0.01
|0.7933
|0.7933
|0.7833
|-8.05
|50139.40
|85
|2008.09.18 12:30
|sell
|43
|0.02
|0.7936
|0.7989
|0.7889
|86
|2008.09.18 22:15
|t/p
|43
|0.02
|0.7889
|0.7989
|0.7889
|14.48
|50153.88
|87
|2008.09.18 22:30
|sell
|44
|0.01
|0.7888
|0.7941
|0.7841
|88
|2008.09.22 17:20
|s/l
|44
|0.01
|0.7941
|0.7941
|0.7841
|-8.08
|50145.80
|89
|2008.09.22 17:30
|sell
|45
|0.02
|0.7951
|0.8004
|0.7904
|90
|2008.09.24 10:51
|t/p
|45
|0.02
|0.7904
|0.8004
|0.7904
|14.63
|50160.44
|91
|2008.09.24 11:00
|sell
|46
|0.01
|0.7893
|0.7946
|0.7846
|92
|2008.09.25 17:47
|s/l
|46
|0.01
|0.7946
|0.7946
|0.7846
|-8.04
|50152.39
|93
|2008.09.25 18:00
|buy
|47
|0.02
|0.7943
|0.7890
|0.7990
|94
|2008.09.29 19:43
|t/p
|47
|0.02
|0.7990
|0.7890
|0.7990
|14.26
|50166.66
|95
|2008.09.29 19:45
|buy
|48
|0.01
|0.7993
|0.7940
|0.8040
|96
|2008.09.30 14:44
|s/l
|48
|0.01
|0.7940
|0.7940
|0.8040
|-8.21
|50158.44
|97
|2008.09.30 14:45
|sell
|49
|0.02
|0.7938
|0.7991
|0.7891
|98
|2008.09.30 15:42
|t/p
|49
|0.02
|0.7891
|0.7991
|0.7891
|14.48
|50172.92
|99
|2008.09.30 15:45
|buy
|50
|0.01
|0.7889
|0.7836
|0.7936
|100
|2008.10.01 03:55
|t/p
|50
|0.01
|0.7936
|0.7836
|0.7936
|7.19
|50180.11
|101
|2008.10.01 04:00
|sell
|51
|0.01
|0.7930
|0.7983
|0.7883
|102
|2008.10.02 07:43
|t/p
|51
|0.01
|0.7883
|0.7983
|0.7883
|7.36
|50187.46
|103
|2008.10.02 07:45
|buy
|52
|0.01
|0.7886
|0.7833
|0.7933
|104
|2008.10.02 15:39
|s/l
|52
|0.01
|0.7833
|0.7833
|0.7933
|-8.16
|50179.30
|105
|2008.10.02 15:45
|sell
|53
|0.02
|0.7841
|0.7894
|0.7794
|106
|2008.10.03 16:19
|t/p
|53
|0.02
|0.7794
|0.7894
|0.7794
|14.56
|50193.86
|107
|2008.10.03 16:30
|sell
|54
|0.01
|0.7797
|0.7850
|0.7750
|108
|2008.10.06 01:00
|t/p
|54
|0.01
|0.7750
|0.7850
|0.7750
|7.28
|50201.14
|109
|2008.10.06 01:00
|buy
|55
|0.01
|0.7738
|0.7685
|0.7785
|110
|2008.10.06 17:21
|t/p
|55
|0.01
|0.7785
|0.7685
|0.7785
|7.24
|50208.38
|111
|2008.10.06 17:30
|buy
|56
|0.01
|0.7796
|0.7743
|0.7843
|112
|2008.10.06 21:57
|s/l
|56
|0.01
|0.7743
|0.7743
|0.7843
|-8.16
|50200.22
|113
|2008.10.06 22:00
|sell
|57
|0.02
|0.7741
|0.7794
|0.7694
|114
|2008.10.07 11:04
|s/l
|57
|0.02
|0.7794
|0.7794
|0.7694
|-16.25
|50183.97
|115
|2008.10.07 11:15
|sell
|58
|0.05
|0.7806
|0.7859
|0.7759
|116
|2008.10.07 17:54
|t/p
|58
|0.05
|0.7759
|0.7859
|0.7759
|36.20
|50220.17
|117
|2008.10.07 18:00
|sell
|59
|0.01
|0.7749
|0.7802
|0.7702
|118
|2008.10.07 20:24
|s/l
|59
|0.01
|0.7802
|0.7802
|0.7702
|-8.17
|50212.00
|119
|2008.10.07 20:30
|buy
|60
|0.02
|0.7800
|0.7747
|0.7847
|120
|2008.10.08 07:44
|s/l
|60
|0.02
|0.7747
|0.7747
|0.7847
|-16.44
|50195.56
|121
|2008.10.08 07:45
|buy
|61
|0.05
|0.7751
|0.7698
|0.7798
|122
|2008.10.08 12:24
|t/p
|61
|0.05
|0.7798
|0.7698
|0.7798
|36.19
|50231.75
|123
|2008.10.08 12:30
|sell
|62
|0.01
|0.7826
|0.7879
|0.7779
|124
|2008.10.08 17:11
|s/l
|62
|0.01
|0.7879
|0.7879
|0.7779
|-8.16
|50223.59
|125
|2008.10.08 17:15
|sell
|63
|0.02
|0.7880
|0.7933
|0.7833
|126
|2008.10.08 20:42
|s/l
|63
|0.02
|0.7933
|0.7933
|0.7833
|-16.33
|50207.26
|127
|2008.10.08 20:45
|sell
|64
|0.05
|0.7930
|0.7983
|0.7883
|128
|2008.10.09 16:12
|t/p
|64
|0.05
|0.7883
|0.7983
|0.7883
|36.78
|50244.04
|129
|2008.10.09 16:15
|sell
|65
|0.01
|0.7884
|0.7937
|0.7837
|130
|2008.10.09 19:01
|s/l
|65
|0.01
|0.7937
|0.7937
|0.7837
|-8.16
|50235.88
|131
|2008.10.09 19:15
|buy
|66
|0.02
|0.7944
|0.7891
|0.7991
|132
|2008.10.10 05:26
|t/p
|66
|0.02
|0.7991
|0.7891
|0.7991
|14.37
|50250.25
|133
|2008.10.10 05:30
|buy
|67
|0.01
|0.7984
|0.7931
|0.8031
|134
|2008.10.10 07:52
|t/p
|67
|0.01
|0.8031
|0.7931
|0.8031
|7.23
|50257.48
|135
|2008.10.10 08:00
|sell
|68
|0.01
|0.8032
|0.8085
|0.7985
|136
|2008.10.10 13:27
|t/p
|68
|0.01
|0.7985
|0.8085
|0.7985
|7.24
|50264.72
|137
|2008.10.10 13:30
|buy
|69
|0.01
|0.7984
|0.7931
|0.8031
|138
|2008.10.10 15:53
|s/l
|69
|0.01
|0.7931
|0.7931
|0.8031
|-8.17
|50256.55
|139
|2008.10.10 16:00
|sell
|70
|0.02
|0.7917
|0.7970
|0.7870
|140
|2008.10.10 21:38
|t/p
|70
|0.02
|0.7870
|0.7970
|0.7870
|14.48
|50271.03
|141
|2008.10.10 21:45
|buy
|71
|0.01
|0.7863
|0.7810
|0.7910
|142
|2008.10.13 01:02
|t/p
|71
|0.01
|0.7910
|0.7810
|0.7910
|7.19
|50278.21
|143
|2008.10.13 01:02
|buy
|72
|0.01
|0.7926
|0.7873
|0.7973
|144
|2008.10.13 13:32
|s/l
|72
|0.01
|0.7873
|0.7873
|0.7973
|-8.16
|50270.05
|145
|2008.10.13 13:45
|buy
|73
|0.02
|0.7881
|0.7828
|0.7928
|146
|2008.10.13 17:09
|s/l
|73
|0.02
|0.7828
|0.7828
|0.7928
|-16.33
|50253.72
|147
|2008.10.13 17:15
|buy
|74
|0.05
|0.7831
|0.7778
|0.7878
|148
|2008.10.14 11:24
|s/l
|74
|0.05
|0.7778
|0.7778
|0.7878
|-41.08
|50212.64
|149
|2008.10.14 11:30
|buy
|75
|0.10
|0.7793
|0.7740
|0.7840
|150
|2008.10.14 21:17
|t/p
|75
|0.10
|0.7840
|0.7740
|0.7840
|72.38
|50285.02
|151
|2008.10.14 21:30
|buy
|76
|0.01
|0.7837
|0.7784
|0.7884
|152
|2008.10.15 04:47
|s/l
|76
|0.01
|0.7784
|0.7784
|0.7884
|-8.22
|50276.80
|153
|2008.10.15 05:00
|sell
|77
|0.02
|0.7794
|0.7847
|0.7747
|154
|2008.10.15 15:55
|t/p
|77
|0.02
|0.7747
|0.7847
|0.7747
|14.48
|50291.28
|155
|2008.10.15 16:00
|buy
|78
|0.01
|0.7749
|0.7696
|0.7796
|156
|2008.10.15 20:49
|t/p
|78
|0.01
|0.7796
|0.7696
|0.7796
|7.24
|50298.52
|157
|2008.10.15 21:00
|buy
|79
|0.01
|0.7795
|0.7742
|0.7842
|158
|2008.10.16 00:30
|t/p
|79
|0.01
|0.7842
|0.7742
|0.7842
|7.08
|50305.60
|159
|2008.10.16 00:45
|buy
|80
|0.01
|0.7854
|0.7801
|0.7901
|160
|2008.10.16 03:45
|s/l
|80
|0.01
|0.7801
|0.7801
|0.7901
|-8.16
|50297.44
|161
|2008.10.16 04:00
|buy
|81
|0.02
|0.7802
|0.7749
|0.7849
|162
|2008.10.16 07:41
|s/l
|81
|0.02
|0.7749
|0.7749
|0.7849
|-16.32
|50281.12
|163
|2008.10.16 07:45
|sell
|82
|0.05
|0.7750
|0.7803
|0.7703
|164
|2008.10.16 11:07
|s/l
|82
|0.05
|0.7803
|0.7803
|0.7703
|-40.82
|50240.30
|165
|2008.10.16 11:15
|sell
|83
|0.10
|0.7800
|0.7853
|0.7753
|166
|2008.10.17 10:08
|t/p
|83
|0.10
|0.7753
|0.7853
|0.7753
|72.79
|50313.08
|167
|2008.10.17 10:15
|buy
|84
|0.01
|0.7758
|0.7705
|0.7805
|168
|2008.10.17 17:47
|t/p
|84
|0.01
|0.7805
|0.7705
|0.7805
|7.24
|50320.32
|169
|2008.10.17 18:00
|buy
|85
|0.01
|0.7801
|0.7748
|0.7848
|170
|2008.10.17 21:41
|s/l
|85
|0.01
|0.7748
|0.7748
|0.7848
|-8.16
|50312.16
|171
|2008.10.17 21:45
|buy
|86
|0.02
|0.7752
|0.7699
|0.7799
|172
|2008.10.20 12:28
|s/l
|86
|0.02
|0.7699
|0.7699
|0.7799
|-16.43
|50295.74
|173
|2008.10.20 12:30
|sell
|87
|0.05
|0.7694
|0.7747
|0.7647
|174
|2008.10.20 16:35
|s/l
|87
|0.05
|0.7747
|0.7747
|0.7647
|-40.83
|50254.91
|175
|2008.10.20 16:45
|buy
|88
|0.10
|0.7746
|0.7693
|0.7793
|176
|2008.10.21 22:31
|t/p
|88
|0.10
|0.7793
|0.7693
|0.7793
|71.85
|50326.76
|177
|2008.10.21 22:45
|buy
|89
|0.01
|0.7813
|0.7760
|0.7860
|178
|2008.10.22 02:50
|t/p
|89
|0.01
|0.7860
|0.7760
|0.7860
|7.19
|50333.94
|179
|2008.10.22 03:00
|sell
|90
|0.01
|0.7869
|0.7922
|0.7822
|180
|2008.10.22 17:04
|t/p
|90
|0.01
|0.7822
|0.7922
|0.7822
|7.24
|50341.18
|181
|2008.10.22 17:15
|buy
|91
|0.01
|0.7833
|0.7780
|0.7880
|182
|2008.10.22 17:47
|t/p
|91
|0.01
|0.7880
|0.7780
|0.7880
|7.24
|50348.42
|183
|2008.10.22 18:00
|sell
|92
|0.01
|0.7898
|0.7951
|0.7851
|184
|2008.10.22 18:37
|s/l
|92
|0.01
|0.7951
|0.7951
|0.7851
|-8.16
|50340.26
|185
|2008.10.22 18:45
|buy
|93
|0.02
|0.7953
|0.7900
|0.8000
|186
|2008.10.22 19:57
|s/l
|93
|0.02
|0.7900
|0.7900
|0.8000
|-16.32
|50323.94
|187
|2008.10.22 20:00
|sell
|94
|0.05
|0.7897
|0.7950
|0.7850
|188
|2008.10.23 07:45
|t/p
|94
|0.05
|0.7850
|0.7950
|0.7850
|36.78
|50360.72
|189
|2008.10.23 08:00
|buy
|95
|0.01
|0.7862
|0.7809
|0.7909
|190
|2008.10.23 12:42
|t/p
|95
|0.01
|0.7909
|0.7809
|0.7909
|7.24
|50367.96
|191
|2008.10.23 12:45
|sell
|96
|0.01
|0.7911
|0.7964
|0.7864
|192
|2008.10.23 16:08
|s/l
|96
|0.01
|0.7964
|0.7964
|0.7864
|-8.16
|50359.80
|193
|2008.10.23 16:15
|sell
|97
|0.02
|0.7944
|0.7997
|0.7897
|194
|2008.10.24 09:08
|s/l
|97
|0.02
|0.7997
|0.7997
|0.7897
|-16.25
|50343.55
|195
|2008.10.24 09:15
|buy
|98
|0.05
|0.7998
|0.7945
|0.8045
|196
|2008.10.24 10:26
|close at stop
|98
|0.05
|0.7984
|0.7945
|0.8045
|-10.78
|50332.77