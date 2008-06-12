Strategy Tester Report
Random EA
SIG-Demo.com (Build 217)

SymbolEURGBP (Euro vs Great Britan)
Period15 Minutes (M15) 2008.06.12 07:45 - 2008.10.24 10:15 (1970.01.01 - 2008.11.27)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameterstp=50; sl=50; lots=0.01; losseslimit=200; fastoptimize=true; mn=888;
Bars in test9163Ticks modelled1232434Modelling quality55.69%
Mismatched charts errors0
Initial deposit50000.00
Total net profit332.77Gross profit1028.78Gross loss-696.02
Profit factor1.48Expected payoff3.40
Absolute drawdown73.33Maximal drawdown135.86 (0.27%)Relative drawdown0.27% (135.86)
Total trades98Short positions (won %)44 (50.00%)Long positions (won %)54 (48.15%)
Profit trades (% of total)48 (48.98%)Loss trades (% of total)50 (51.02%)
Largestprofit trade72.79loss trade-41.08
Averageprofit trade21.43loss trade-13.92
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (93.52)consecutive losses (loss in money)3 (-65.63)
Maximalconsecutive profit (count of wins)93.52 (4)consecutive loss (count of losses)-65.63 (3)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.06.12 07:45sell10.010.79040.79570.7857
22008.06.17 14:39s/l10.010.79570.79570.7857-8.0549991.95
32008.06.17 14:45buy20.020.79530.79000.8000
42008.06.19 11:30s/l20.020.79000.79000.8000-16.7549975.19
52008.06.19 11:30buy30.050.79010.78480.7948
62008.06.19 21:38s/l30.050.78480.78480.7948-40.8249934.37
72008.06.19 21:45buy40.100.78550.78020.7902
82008.06.20 12:54t/p40.100.79020.78020.790271.8450006.22
92008.06.20 13:00buy50.010.79030.78500.7950
102008.06.26 05:52t/p50.010.79500.78500.79506.9250013.13
112008.06.26 06:00buy60.010.79530.79000.8000
122008.06.27 18:07s/l60.010.79000.79000.8000-8.2150004.92
132008.06.27 18:15sell70.020.79020.79550.7855
142008.07.02 10:08s/l70.020.79550.79550.7855-16.1049988.82
152008.07.02 10:15buy80.050.79530.79000.8000
162008.07.03 12:37t/p80.050.80000.79000.800035.3850024.20
172008.07.03 12:45buy90.010.80010.79480.8048
182008.07.03 15:54s/l90.010.79480.79480.8048-8.1650016.04
192008.07.03 16:00buy100.020.79500.78970.7997
202008.07.11 13:07t/p100.020.79970.78970.799713.6250029.66
212008.07.11 13:15buy110.010.80000.79470.8047
222008.07.15 11:30s/l110.010.79470.79470.8047-8.2750021.39
232008.07.15 11:45sell120.020.79600.80130.7913
242008.07.16 21:30t/p120.020.79130.80130.791314.5650035.95
252008.07.16 21:45sell130.010.79130.79660.7866
262008.07.21 08:54s/l130.010.79660.79660.7866-7.9750027.98
272008.07.21 09:00sell140.020.79640.80170.7917
282008.07.23 09:37t/p140.020.79170.80170.791714.6350042.61
292008.07.23 09:45sell150.010.79180.79710.7871
302008.07.23 14:53t/p150.010.78710.79710.78717.2450049.85
312008.07.23 15:00sell160.010.78730.79260.7826
322008.07.28 12:20s/l160.010.79260.79260.7826-7.9750041.89
332008.07.28 12:30buy170.020.79230.78700.7970
342008.07.29 18:42s/l170.020.78700.78700.7970-16.4350025.46
352008.07.29 18:45buy180.050.78730.78200.7920
362008.08.04 13:53t/p180.050.79200.78200.792034.5850060.04
372008.08.04 14:00buy190.010.79240.78710.7971
382008.08.08 03:08s/l190.010.78710.78710.7971-8.4950051.55
392008.08.08 03:15buy200.020.78680.78150.7915
402008.08.08 22:08s/l200.020.78150.78150.7915-16.3250035.23
412008.08.08 22:15buy210.050.78200.77670.7867
422008.08.12 22:32t/p210.050.78670.77670.786735.6550070.88
432008.08.12 22:45sell220.010.78680.79210.7821
442008.08.13 12:48s/l220.010.79210.79210.7821-8.1250062.76
452008.08.13 13:00buy230.020.79220.78690.7969
462008.08.13 17:42t/p230.020.79690.78690.796914.4850077.24
472008.08.13 17:45buy240.010.79710.79180.8018
482008.08.14 19:33s/l240.010.79180.79180.8018-8.3250068.92
492008.08.14 19:45sell250.020.79200.79730.7873
502008.08.22 11:32s/l250.020.79730.79730.7873-15.7150053.20
512008.08.22 11:45sell260.050.79760.80290.7929
522008.08.27 18:43s/l260.050.80290.80290.7929-40.2550012.95
532008.08.27 18:45buy270.100.80300.79770.8077
542008.09.01 01:00t/p270.100.80770.79770.807769.6950082.64
552008.09.01 01:00buy280.010.81180.80650.8165
562008.09.03 20:03t/p280.010.81650.80650.81657.1350089.78
572008.09.03 20:15buy290.010.81680.81150.8215
582008.09.04 15:37s/l290.010.81150.81150.8215-8.3250081.45
592008.09.04 15:45buy300.020.81160.80630.8163
602008.09.05 13:00s/l300.020.80630.80630.8163-16.4350065.03
612008.09.05 13:15sell310.050.80700.81230.8023
622008.09.08 06:20t/p310.050.80230.81230.802336.3950101.42
632008.09.08 06:30sell320.010.80240.80770.7977
642008.09.08 11:31s/l320.010.80770.80770.7977-8.1650093.26
652008.09.08 11:45sell330.020.80500.81030.8003
662008.09.10 18:15t/p330.020.80030.81030.800314.6450107.90
672008.09.10 18:30sell340.010.79840.80370.7937
682008.09.11 14:49t/p340.010.79370.80370.79377.3750115.27
692008.09.11 15:00sell350.010.79380.79910.7891
702008.09.15 06:21s/l350.010.79910.79910.7891-8.0850107.19
712008.09.15 06:30buy360.020.79900.79370.8037
722008.09.15 09:35s/l360.020.79370.79370.8037-16.3350090.86
732008.09.15 09:53buy370.050.79320.78790.7979
742008.09.16 14:24t/p370.050.79790.78790.797935.9250126.78
752008.09.16 14:30buy380.010.79770.79240.8024
762008.09.16 19:37s/l380.010.79240.79240.8024-8.1650118.62
772008.09.16 19:45buy390.020.79260.78730.7973
782008.09.17 11:01t/p390.020.79730.78730.797314.3650132.98
792008.09.17 11:15sell400.010.79670.80200.7920
802008.09.17 16:22t/p400.010.79200.80200.79207.2450140.22
812008.09.17 16:30sell410.010.79160.79690.7869
822008.09.17 20:07t/p410.010.78690.79690.78697.2450147.46
832008.09.17 20:15sell420.010.78800.79330.7833
842008.09.18 12:16s/l420.010.79330.79330.7833-8.0550139.40
852008.09.18 12:30sell430.020.79360.79890.7889
862008.09.18 22:15t/p430.020.78890.79890.788914.4850153.88
872008.09.18 22:30sell440.010.78880.79410.7841
882008.09.22 17:20s/l440.010.79410.79410.7841-8.0850145.80
892008.09.22 17:30sell450.020.79510.80040.7904
902008.09.24 10:51t/p450.020.79040.80040.790414.6350160.44
912008.09.24 11:00sell460.010.78930.79460.7846
922008.09.25 17:47s/l460.010.79460.79460.7846-8.0450152.39
932008.09.25 18:00buy470.020.79430.78900.7990
942008.09.29 19:43t/p470.020.79900.78900.799014.2650166.66
952008.09.29 19:45buy480.010.79930.79400.8040
962008.09.30 14:44s/l480.010.79400.79400.8040-8.2150158.44
972008.09.30 14:45sell490.020.79380.79910.7891
982008.09.30 15:42t/p490.020.78910.79910.789114.4850172.92
992008.09.30 15:45buy500.010.78890.78360.7936
1002008.10.01 03:55t/p500.010.79360.78360.79367.1950180.11
1012008.10.01 04:00sell510.010.79300.79830.7883
1022008.10.02 07:43t/p510.010.78830.79830.78837.3650187.46
1032008.10.02 07:45buy520.010.78860.78330.7933
1042008.10.02 15:39s/l520.010.78330.78330.7933-8.1650179.30
1052008.10.02 15:45sell530.020.78410.78940.7794
1062008.10.03 16:19t/p530.020.77940.78940.779414.5650193.86
1072008.10.03 16:30sell540.010.77970.78500.7750
1082008.10.06 01:00t/p540.010.77500.78500.77507.2850201.14
1092008.10.06 01:00buy550.010.77380.76850.7785
1102008.10.06 17:21t/p550.010.77850.76850.77857.2450208.38
1112008.10.06 17:30buy560.010.77960.77430.7843
1122008.10.06 21:57s/l560.010.77430.77430.7843-8.1650200.22
1132008.10.06 22:00sell570.020.77410.77940.7694
1142008.10.07 11:04s/l570.020.77940.77940.7694-16.2550183.97
1152008.10.07 11:15sell580.050.78060.78590.7759
1162008.10.07 17:54t/p580.050.77590.78590.775936.2050220.17
1172008.10.07 18:00sell590.010.77490.78020.7702
1182008.10.07 20:24s/l590.010.78020.78020.7702-8.1750212.00
1192008.10.07 20:30buy600.020.78000.77470.7847
1202008.10.08 07:44s/l600.020.77470.77470.7847-16.4450195.56
1212008.10.08 07:45buy610.050.77510.76980.7798
1222008.10.08 12:24t/p610.050.77980.76980.779836.1950231.75
1232008.10.08 12:30sell620.010.78260.78790.7779
1242008.10.08 17:11s/l620.010.78790.78790.7779-8.1650223.59
1252008.10.08 17:15sell630.020.78800.79330.7833
1262008.10.08 20:42s/l630.020.79330.79330.7833-16.3350207.26
1272008.10.08 20:45sell640.050.79300.79830.7883
1282008.10.09 16:12t/p640.050.78830.79830.788336.7850244.04
1292008.10.09 16:15sell650.010.78840.79370.7837
1302008.10.09 19:01s/l650.010.79370.79370.7837-8.1650235.88
1312008.10.09 19:15buy660.020.79440.78910.7991
1322008.10.10 05:26t/p660.020.79910.78910.799114.3750250.25
1332008.10.10 05:30buy670.010.79840.79310.8031
1342008.10.10 07:52t/p670.010.80310.79310.80317.2350257.48
1352008.10.10 08:00sell680.010.80320.80850.7985
1362008.10.10 13:27t/p680.010.79850.80850.79857.2450264.72
1372008.10.10 13:30buy690.010.79840.79310.8031
1382008.10.10 15:53s/l690.010.79310.79310.8031-8.1750256.55
1392008.10.10 16:00sell700.020.79170.79700.7870
1402008.10.10 21:38t/p700.020.78700.79700.787014.4850271.03
1412008.10.10 21:45buy710.010.78630.78100.7910
1422008.10.13 01:02t/p710.010.79100.78100.79107.1950278.21
1432008.10.13 01:02buy720.010.79260.78730.7973
1442008.10.13 13:32s/l720.010.78730.78730.7973-8.1650270.05
1452008.10.13 13:45buy730.020.78810.78280.7928
1462008.10.13 17:09s/l730.020.78280.78280.7928-16.3350253.72
1472008.10.13 17:15buy740.050.78310.77780.7878
1482008.10.14 11:24s/l740.050.77780.77780.7878-41.0850212.64
1492008.10.14 11:30buy750.100.77930.77400.7840
1502008.10.14 21:17t/p750.100.78400.77400.784072.3850285.02
1512008.10.14 21:30buy760.010.78370.77840.7884
1522008.10.15 04:47s/l760.010.77840.77840.7884-8.2250276.80
1532008.10.15 05:00sell770.020.77940.78470.7747
1542008.10.15 15:55t/p770.020.77470.78470.774714.4850291.28
1552008.10.15 16:00buy780.010.77490.76960.7796
1562008.10.15 20:49t/p780.010.77960.76960.77967.2450298.52
1572008.10.15 21:00buy790.010.77950.77420.7842
1582008.10.16 00:30t/p790.010.78420.77420.78427.0850305.60
1592008.10.16 00:45buy800.010.78540.78010.7901
1602008.10.16 03:45s/l800.010.78010.78010.7901-8.1650297.44
1612008.10.16 04:00buy810.020.78020.77490.7849
1622008.10.16 07:41s/l810.020.77490.77490.7849-16.3250281.12
1632008.10.16 07:45sell820.050.77500.78030.7703
1642008.10.16 11:07s/l820.050.78030.78030.7703-40.8250240.30
1652008.10.16 11:15sell830.100.78000.78530.7753
1662008.10.17 10:08t/p830.100.77530.78530.775372.7950313.08
1672008.10.17 10:15buy840.010.77580.77050.7805
1682008.10.17 17:47t/p840.010.78050.77050.78057.2450320.32
1692008.10.17 18:00buy850.010.78010.77480.7848
1702008.10.17 21:41s/l850.010.77480.77480.7848-8.1650312.16
1712008.10.17 21:45buy860.020.77520.76990.7799
1722008.10.20 12:28s/l860.020.76990.76990.7799-16.4350295.74
1732008.10.20 12:30sell870.050.76940.77470.7647
1742008.10.20 16:35s/l870.050.77470.77470.7647-40.8350254.91
1752008.10.20 16:45buy880.100.77460.76930.7793
1762008.10.21 22:31t/p880.100.77930.76930.779371.8550326.76
1772008.10.21 22:45buy890.010.78130.77600.7860
1782008.10.22 02:50t/p890.010.78600.77600.78607.1950333.94
1792008.10.22 03:00sell900.010.78690.79220.7822
1802008.10.22 17:04t/p900.010.78220.79220.78227.2450341.18
1812008.10.22 17:15buy910.010.78330.77800.7880
1822008.10.22 17:47t/p910.010.78800.77800.78807.2450348.42
1832008.10.22 18:00sell920.010.78980.79510.7851
1842008.10.22 18:37s/l920.010.79510.79510.7851-8.1650340.26
1852008.10.22 18:45buy930.020.79530.79000.8000
1862008.10.22 19:57s/l930.020.79000.79000.8000-16.3250323.94
1872008.10.22 20:00sell940.050.78970.79500.7850
1882008.10.23 07:45t/p940.050.78500.79500.785036.7850360.72
1892008.10.23 08:00buy950.010.78620.78090.7909
1902008.10.23 12:42t/p950.010.79090.78090.79097.2450367.96
1912008.10.23 12:45sell960.010.79110.79640.7864
1922008.10.23 16:08s/l960.010.79640.79640.7864-8.1650359.80
1932008.10.23 16:15sell970.020.79440.79970.7897
1942008.10.24 09:08s/l970.020.79970.79970.7897-16.2550343.55
1952008.10.24 09:15buy980.050.79980.79450.8045
1962008.10.24 10:26close at stop980.050.79840.79450.8045-10.7850332.77