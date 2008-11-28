MIG Investments SA

Account: 852802 Name: Antony Mosley Currency: USD 2008 November 28, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
191553662008.11.28 22:09sell0.10eurgbp0.82510.84180.82002008.11.28 22:090.82440.000.000.0010.79
 231313FapTurboScalper
190679262008.11.26 18:07sell0.10eurusd1.28371.33381.26972008.11.28 16:071.26970.000.00-5.00140.00
 231313FapTurboEA[tp]
190657012008.11.26 17:43sell0.10eurusd1.28431.33441.27032008.11.28 13:571.27030.000.00-5.00140.00
 231313FapTurboEA[tp]
190685922008.11.26 18:27sell0.10eurusd1.28481.33491.27082008.11.28 13:551.27080.000.00-5.00140.00
 231313FapTurboEA[tp]
191190312008.11.27 23:30buy0.10gbpchf1.84791.83201.85372008.11.27 23:431.84900.000.000.009.16
 231313FapTurboScalper
191179472008.11.27 22:19sell0.10gbpchf1.84951.86461.84502008.11.27 23:301.84820.000.00-1.7610.84
 231313FapTurboScalper
191177922008.11.27 22:12sell0.10usdcad1.23261.24841.22832008.11.27 22:261.23140.000.000.009.75
 231313FapTurboScalper
191177282008.11.27 22:10sell0.10usdcad1.23271.24901.22772008.11.27 22:111.23160.000.000.008.93
 231313FapTurboScalper
190819422008.11.27 01:39buy0.10eurchf1.54981.53301.55472008.11.27 03:081.55010.000.000.002.50
 231313FapTurboScalper
190810162008.11.27 00:58buy0.10gbpchf1.84371.82721.84862008.11.27 02:051.84500.000.000.0010.82
 231313FapTurboScalper
190803772008.11.27 00:24sell0.10eurgbp0.84050.85630.83472008.11.27 01:420.84020.000.000.004.60
 231313FapTurboScalper
190802732008.11.27 00:22sell0.10eurchf1.55071.56581.54562008.11.27 01:371.55010.000.000.004.99
 231313FapTurboScalper
190801362008.11.27 00:15sell0.10usdcad1.23271.24791.22872008.11.27 00:271.23150.000.000.009.74
 231313FapTurboScalper
190786922008.11.26 23:04buy0.10eurchf1.54991.53431.55552008.11.27 00:221.55070.000.000.006.65
 231313FapTurboScalper
190790172008.11.26 23:13buy0.10eurgbp0.83870.82350.84422008.11.26 23:180.83930.000.000.009.20
 231313FapTurboScalper
190774612008.11.26 22:51buy0.10gbpchf1.84451.82841.84962008.11.26 22:561.84590.000.000.0011.63
 231313FapTurboScalper
190760042008.11.26 22:13buy0.10eurgbp0.83990.82370.84562008.11.26 22:290.84050.000.000.009.19
 231313FapTurboScalper
190761962008.11.26 22:17buy0.10eurchf1.55161.53631.55712008.11.26 22:191.55220.000.000.004.99
 231313FapTurboScalper
190753372008.11.26 22:00sell0.10eurchf1.55261.56911.54792008.11.26 22:171.55190.000.000.005.81
 231313FapTurboScalper
190346932008.11.26 06:26sell0.10eurusd1.29621.34631.28222008.11.26 17:371.28220.000.000.00140.00
 231313FapTurboEA[tp]
190329612008.11.26 05:11sell0.10eurusd1.29721.34731.28322008.11.26 17:341.28320.000.000.00140.00
 231313FapTurboEA[tp]
190326392008.11.26 04:55sell0.10eurusd1.29761.34771.28362008.11.26 17:341.28360.000.000.00140.00
 231313FapTurboEA[tp]
190322242008.11.26 04:31balanceDeposit500.00
  0.00 0.00 -16.76 969.59
Closed P/L: 952.83
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
191555252008.11.28 22:25sell0.10eurgbp0.82520.84170.8211 0.82540.000.00-0.65-3.07
 231313FapTurboScalper
190337602008.11.26 05:49buy0.10eurusd1.29821.24811.3122 1.26890.000.004.45-293.00
 231313FapTurboEA
190352972008.11.26 06:53buy0.10eurusd1.29731.24721.3113 1.26890.000.004.45-284.00
 231313FapTurboEA
191555182008.11.28 22:24buy0.10gbpchf1.86781.85251.8728 1.86620.000.000.75-13.17
 231313FapTurboScalper
  0.00 0.00 9.00 -593.24
 Floating P/L: -584.24
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 952.83 Floating P/L: -584.24 Margin: 540.35
Balance: 1 452.83 Equity: 868.59 Free Margin: 328.25