MIG Investments SA
|Account: 852802
|Name: Antony Mosley
|Currency: USD
|2008 November 28, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19155366
|2008.11.28 22:09
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8251
|0.8418
|0.8200
|2008.11.28 22:09
|0.8244
|0.00
|0.00
|0.00
|10.79
|
|231313
|FapTurboScalper
|19067926
|2008.11.26 18:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2837
|1.3338
|1.2697
|2008.11.28 16:07
|1.2697
|0.00
|0.00
|-5.00
|140.00
|
|231313
|FapTurboEA[tp]
|19065701
|2008.11.26 17:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2843
|1.3344
|1.2703
|2008.11.28 13:57
|1.2703
|0.00
|0.00
|-5.00
|140.00
|
|231313
|FapTurboEA[tp]
|19068592
|2008.11.26 18:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2848
|1.3349
|1.2708
|2008.11.28 13:55
|1.2708
|0.00
|0.00
|-5.00
|140.00
|
|231313
|FapTurboEA[tp]
|19119031
|2008.11.27 23:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.8479
|1.8320
|1.8537
|2008.11.27 23:43
|1.8490
|0.00
|0.00
|0.00
|9.16
|
|231313
|FapTurboScalper
|19117947
|2008.11.27 22:19
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.8495
|1.8646
|1.8450
|2008.11.27 23:30
|1.8482
|0.00
|0.00
|-1.76
|10.84
|
|231313
|FapTurboScalper
|19117792
|2008.11.27 22:12
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2326
|1.2484
|1.2283
|2008.11.27 22:26
|1.2314
|0.00
|0.00
|0.00
|9.75
|
|231313
|FapTurboScalper
|19117728
|2008.11.27 22:10
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2327
|1.2490
|1.2277
|2008.11.27 22:11
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|8.93
|
|231313
|FapTurboScalper
|19081942
|2008.11.27 01:39
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5498
|1.5330
|1.5547
|2008.11.27 03:08
|1.5501
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|
|231313
|FapTurboScalper
|19081016
|2008.11.27 00:58
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.8437
|1.8272
|1.8486
|2008.11.27 02:05
|1.8450
|0.00
|0.00
|0.00
|10.82
|
|231313
|FapTurboScalper
|19080377
|2008.11.27 00:24
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8405
|0.8563
|0.8347
|2008.11.27 01:42
|0.8402
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|
|231313
|FapTurboScalper
|19080273
|2008.11.27 00:22
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5507
|1.5658
|1.5456
|2008.11.27 01:37
|1.5501
|0.00
|0.00
|0.00
|4.99
|
|231313
|FapTurboScalper
|19080136
|2008.11.27 00:15
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2327
|1.2479
|1.2287
|2008.11.27 00:27
|1.2315
|0.00
|0.00
|0.00
|9.74
|
|231313
|FapTurboScalper
|19078692
|2008.11.26 23:04
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5499
|1.5343
|1.5555
|2008.11.27 00:22
|1.5507
|0.00
|0.00
|0.00
|6.65
|
|231313
|FapTurboScalper
|19079017
|2008.11.26 23:13
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8387
|0.8235
|0.8442
|2008.11.26 23:18
|0.8393
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|
|231313
|FapTurboScalper
|19077461
|2008.11.26 22:51
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.8445
|1.8284
|1.8496
|2008.11.26 22:56
|1.8459
|0.00
|0.00
|0.00
|11.63
|
|231313
|FapTurboScalper
|19076004
|2008.11.26 22:13
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8399
|0.8237
|0.8456
|2008.11.26 22:29
|0.8405
|0.00
|0.00
|0.00
|9.19
|
|231313
|FapTurboScalper
|19076196
|2008.11.26 22:17
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5516
|1.5363
|1.5571
|2008.11.26 22:19
|1.5522
|0.00
|0.00
|0.00
|4.99
|
|231313
|FapTurboScalper
|19075337
|2008.11.26 22:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5526
|1.5691
|1.5479
|2008.11.26 22:17
|1.5519
|0.00
|0.00
|0.00
|5.81
|
|231313
|FapTurboScalper
|19034693
|2008.11.26 06:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2962
|1.3463
|1.2822
|2008.11.26 17:37
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|
|231313
|FapTurboEA[tp]
|19032961
|2008.11.26 05:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2972
|1.3473
|1.2832
|2008.11.26 17:34
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|
|231313
|FapTurboEA[tp]
|19032639
|2008.11.26 04:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2976
|1.3477
|1.2836
|2008.11.26 17:34
|1.2836
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|
|231313
|FapTurboEA[tp]
|19032224
|2008.11.26 04:31
|balance
|Deposit
|500.00
|
|0.00
|0.00
|-16.76
|969.59
|Closed P/L:
|952.83
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19155525
|2008.11.28 22:25
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8252
|0.8417
|0.8211
|
|0.8254
|0.00
|0.00
|-0.65
|-3.07
|
|231313
|FapTurboScalper
|19033760
|2008.11.26 05:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2982
|1.2481
|1.3122
|
|1.2689
|0.00
|0.00
|4.45
|-293.00
|
|231313
|FapTurboEA
|19035297
|2008.11.26 06:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2973
|1.2472
|1.3113
|
|1.2689
|0.00
|0.00
|4.45
|-284.00
|
|231313
|FapTurboEA
|19155518
|2008.11.28 22:24
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.8678
|1.8525
|1.8728
|
|1.8662
|0.00
|0.00
|0.75
|-13.17
|
|231313
|FapTurboScalper
|
|0.00
|0.00
|9.00
|-593.24
|
|Floating P/L:
|-584.24
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|952.83
|Floating P/L:
|-584.24
|Margin:
|540.35
|Balance:
|1 452.83
|Equity:
|868.59
|Free Margin:
|328.25