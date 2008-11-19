Interbank FX, LLC

Account: 2197370 Name: TEST-FBirdV10c Currency: USD 2008 November 24, 22:48
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1292897992008.11.19 22:53balanceDeposit25 000.00
1292909862008.11.19 23:05sell0.10usdcad1.25411.31611.24792008.11.24 15:231.24790.000.000.2449.68
1292910142008.11.19 23:05buy0.10usdjpy95.8591.6896.262008.11.24 15:2696.260.000.00-0.4642.59
1292911802008.11.19 23:07buy0.10eurjpy119.72110.02120.692008.11.20 17:47120.690.000.000.00101.05
1292911932008.11.19 23:07buy0.10eurusd1.24911.19271.25472008.11.20 12:021.25470.000.000.0056.00
1292986672008.11.20 00:04sell0.10usdjpy96.04100.0095.652008.11.20 02:1595.650.000.000.0040.77
1293004432008.11.20 00:19buy0.10usdjpy95.8491.8796.232008.11.20 17:5196.230.000.000.0040.53
1293034452008.11.20 00:39buy0.10usdchf1.21071.17801.21392008.11.20 08:151.21390.000.000.0026.36
1293127492008.11.20 01:59sell0.10eurusd1.25191.30531.24662008.11.20 20:541.24660.000.000.0053.00
1293272052008.11.20 04:06buy0.10usdjpy95.6191.6196.012008.11.20 17:4796.010.000.000.0041.66
1293302572008.11.20 04:19buy0.10eurusd1.24911.19561.25442008.11.20 12:011.25440.000.000.0053.00
1293320432008.11.20 04:22buy0.10usdjpy95.3791.3595.772008.11.20 12:0295.770.000.000.0041.77
1293320922008.11.20 04:22buy0.10eurjpy119.12109.87120.042008.11.20 12:01120.040.000.000.0096.16
1293334732008.11.20 04:27sell0.10usdchf1.21301.24581.20982008.11.24 12:591.20980.000.00-0.6026.45
1293410602008.11.20 05:15buy0.10usdjpy95.1791.1295.572008.11.20 11:5795.570.000.000.0041.85
1293626682008.11.20 07:27sell0.10eurusd1.25171.30531.24642008.11.20 20:541.24640.000.000.0053.00
1293767542008.11.20 08:10sell0.10usdcad1.25711.31691.25122008.11.24 15:161.25120.000.000.2447.15
1293894322008.11.20 09:00sell0.10usdjpy95.3799.4294.972008.11.20 14:0994.970.000.000.0042.12
1293944762008.11.20 09:26sell0.10eurjpy119.58128.88118.652008.11.20 14:11118.650.000.000.0098.16
1293957022008.11.20 09:31sell0.10eurusd1.25431.30811.24902008.11.20 13:331.24900.000.000.0053.00
1293964092008.11.20 09:33buy0.10usdcad1.25411.19431.26002008.11.20 13:041.26000.000.000.0046.83
1294147012008.11.20 11:20sell0.10usdcad1.25851.31841.25262008.11.24 15:131.25260.000.000.2447.10
1294207622008.11.20 11:57sell0.10usdjpy95.5899.6395.182008.11.20 13:5395.180.000.000.0042.03
1294224932008.11.20 12:01sell0.10eurjpy120.04129.34119.112008.11.20 13:34119.110.000.000.0097.51
1294286502008.11.20 12:11sell0.10usdchf1.21841.25171.21512008.11.20 14:311.21510.000.000.0027.16
1294297742008.11.20 12:13sell0.10usdjpy95.8099.8595.402008.11.20 13:3095.400.000.000.0041.94
1294442142008.11.20 13:15sell0.10usdcad1.26151.32161.25552008.11.24 14:281.25550.000.000.2447.79
1294453672008.11.20 13:21sell0.10usdchf1.22001.25351.21672008.11.20 14:221.21670.000.000.0027.12
1294487062008.11.20 13:31buy0.10eurusd1.25141.19741.25682008.11.20 14:231.25680.000.000.0054.00
1294487322008.11.20 13:31sell0.10usdchf1.22161.25521.21832008.11.20 14:061.21830.000.000.0027.09
1294500912008.11.20 13:33buy0.10usdjpy95.3891.3395.782008.11.20 17:2895.780.000.000.0041.76
1294568072008.11.20 13:54buy0.10usdjpy95.1391.0895.532008.11.20 17:2695.530.000.000.0041.87
1294657282008.11.20 14:17sell0.10eurusd1.25411.30811.24872008.11.20 15:051.24870.000.000.0054.00
1294699432008.11.20 14:25sell0.10eurusd1.25701.31111.25162008.11.20 15:041.25160.000.000.0054.00
1294807412008.11.20 14:46sell0.10usdchf1.21801.25171.21472008.11.24 11:251.21470.000.00-0.6027.17
1294831642008.11.20 14:54sell0.10usdchf1.21981.25351.21652008.11.24 06:181.21650.000.00-0.6027.13
1294853172008.11.20 15:03buy0.10eurusd1.25201.19781.25742008.11.20 17:471.25740.000.000.0054.00
1294859882008.11.20 15:05buy0.10usdjpy94.7790.6195.132008.11.20 16:0495.130.000.000.0037.84
1294881062008.11.20 15:08sell0.10usdchf1.22141.25511.21812008.11.20 15:431.21810.000.000.0027.09
1294881872008.11.20 15:08buy0.10eurusd1.24931.19511.25472008.11.20 16:051.25470.000.000.0054.00
1294919042008.11.20 15:16buy0.10usdjpy94.5590.4494.962008.11.20 15:5994.960.000.000.0043.18
1294934342008.11.20 15:20buy0.10usdjpy94.3590.2394.762008.11.20 15:4594.760.000.000.0043.27
1295043512008.11.20 15:49buy0.10eurjpy118.57109.17119.512008.11.20 17:24119.510.000.000.0098.51
1295116632008.11.20 16:05sell0.10eurusd1.25461.30881.24922008.11.20 20:391.24920.000.000.0054.00
1295183142008.11.20 16:28sell0.10usdcad1.28571.34891.27942008.11.20 17:271.27940.000.000.0049.24
1295214062008.11.20 16:41buy0.10eurusd1.25181.19761.25722008.11.20 17:471.25720.000.000.0054.00
1295264092008.11.20 17:05buy0.10usdjpy94.8890.7695.292008.11.20 17:2495.290.000.000.0043.03
1295304752008.11.20 17:23sell0.10usdjpy95.1799.2994.762008.11.20 19:5794.760.000.000.0043.27
1295304972008.11.20 17:23sell0.10eurjpy119.25128.65118.312008.11.20 20:05118.310.000.000.0099.32
1295333482008.11.20 17:27sell0.10usdcad1.27761.34081.27132008.11.23 23:011.27130.000.000.2449.56
1295346072008.11.20 17:30sell0.10usdjpy95.7599.8795.342008.11.20 18:2195.340.000.000.0043.00
1295346462008.11.20 17:30sell0.10eurjpy120.10129.50119.162008.11.20 19:20119.160.000.000.0098.68
1295351452008.11.20 17:31sell0.10eurusd1.25521.30941.24982008.11.20 20:091.24980.000.000.0054.00
1295559892008.11.20 18:17sell0.10usdcad1.28081.34401.27452008.11.23 23:011.27450.000.000.2449.43
1295605302008.11.20 18:23sell0.10usdcad1.28431.34751.27802008.11.21 07:551.27800.000.000.1249.30
1295619282008.11.20 18:26sell0.10usdjpy95.7499.8795.332008.11.20 19:2095.330.000.000.0043.01
1295732362008.11.20 18:54sell0.10usdchf1.22141.25511.21812008.11.21 13:261.21810.000.00-0.3027.09
1295786852008.11.20 19:15buy0.10eurusd1.25141.19711.25682008.11.21 09:371.25680.000.000.2654.00
1295816142008.11.20 19:27sell0.10usdchf1.22301.25671.21972008.11.20 22:331.21970.000.00-0.3027.06
1295970302008.11.20 20:16sell0.10usdcad1.28791.35111.28162008.11.21 04:501.28160.000.000.1249.16
1296175532008.11.20 20:59buy0.10eurusd1.24641.19201.25182008.11.21 05:461.25180.000.000.2654.00
1296246922008.11.20 21:28buy0.10usdjpy93.9389.7594.342008.11.20 23:1294.340.000.00-0.2343.46
1296274162008.11.20 21:33sell0.10usdchf1.22471.25861.22142008.11.20 22:191.22140.000.00-0.3027.02
1296300482008.11.20 21:39sell0.10usdchf1.22641.26041.22302008.11.20 22:041.22300.000.00-0.3027.80
1296337982008.11.20 21:59sell0.10usdcad1.29581.35941.28952008.11.21 04:041.28950.000.000.1248.86
1296372072008.11.20 22:16buy0.10eurjpy117.24107.64118.202008.11.21 04:16118.200.000.000.00101.40
1296433872008.11.20 22:50sell0.10usdchf1.22381.25801.22042008.11.21 09:571.22040.000.000.0027.86
1296491772008.11.20 23:24buy0.10usdjpy94.2590.0594.672008.11.21 04:1694.670.000.000.0044.36
1296521842008.11.20 23:37buy0.10usdjpy93.9389.7394.352008.11.21 02:1694.350.000.000.0044.52
1296527592008.11.20 23:40buy0.10eurjpy116.75107.15117.712008.11.21 04:03117.710.000.000.00101.70
1296546112008.11.20 23:46buy0.10usdjpy93.7289.5294.142008.11.21 00:0694.140.000.000.0044.61
1296559662008.11.20 23:49buy0.10eurusd1.24321.18851.24862008.11.21 04:151.24860.000.000.0054.00
1296571692008.11.20 23:54sell0.10usdchf1.22561.25981.22222008.11.21 09:441.22220.000.000.0027.82
1296727802008.11.21 01:32sell0.10eurjpy117.22125.64116.382008.11.24 21:53125.640.000.00-1.79-866.88
1296788492008.11.21 02:22sell0.10eurjpy117.59126.10116.802008.11.24 21:59126.100.000.00-1.79-874.16
1296791632008.11.21 02:24buy0.10usdcad1.29251.23141.29862008.11.24 15:591.23140.000.00-0.78-496.18
1296956552008.11.21 04:07buy0.10usdcad1.28741.22581.29352008.11.21 18:231.29350.000.000.0047.16
1297006462008.11.21 04:19sell0.10eurusd1.24901.29941.24402008.11.21 16:071.24400.000.000.0050.00
1297017932008.11.21 04:21sell0.10usdjpy94.7698.3994.402008.11.21 05:0594.400.000.000.0038.14
1297068642008.11.21 04:31sell0.10usdchf1.22751.26071.22422008.11.21 06:171.22420.000.000.0026.96
1297223112008.11.21 05:45buy0.10usdcad1.28191.21991.28812008.11.21 16:371.28810.000.000.0048.13
1297230632008.11.21 05:46sell0.10eurusd1.25151.30221.24652008.11.21 16:051.24650.000.000.0050.00
1297243142008.11.21 05:50sell0.10eurjpy118.89127.47118.042008.11.21 16:07118.040.000.000.0089.61
1297245482008.11.21 05:52sell0.10usdjpy94.9898.6294.622008.11.21 12:3094.620.000.000.0038.05
1297286402008.11.21 06:16buy0.10usdchf1.22461.19141.22792008.11.21 06:441.22790.000.000.0026.88
1297324242008.11.21 06:27sell0.10eurusd1.25431.30521.24932008.11.21 16:021.24930.000.000.0050.00
1297356822008.11.21 06:41sell0.10usdchf1.22731.26061.22402008.11.21 07:521.22400.000.000.0026.96
1297408502008.11.21 07:02buy0.10usdchf1.22461.19131.22792008.11.21 07:591.22790.000.000.0026.88
1297508162008.11.21 08:00buy0.10usdcad1.27731.21341.28232008.11.21 14:181.28230.000.000.0038.99
1297525192008.11.21 08:06sell0.10usdchf1.22901.26241.22572008.11.21 09:141.22570.000.000.0026.92
1297570112008.11.21 08:36sell0.10usdjpy95.1798.8394.812008.11.21 12:0894.810.000.000.0037.97
1297587112008.11.21 08:41sell0.10eurjpy119.36127.99118.502008.11.21 16:04118.500.000.000.0090.58
1297647132008.11.21 09:18sell0.10usdjpy95.3699.0495.002008.11.21 11:1595.000.000.000.0037.89
1297688872008.11.21 09:38buy0.10usdchf1.22371.19031.22702008.11.21 16:051.22700.000.000.0026.89
1297693902008.11.21 09:41sell0.10eurusd1.25711.30831.25202008.11.21 15:591.25200.000.000.0051.00
1297836082008.11.21 10:30sell0.10eurjpy119.84128.57118.972008.11.21 12:30118.970.000.000.0091.98
1297838292008.11.21 10:31buy0.10usdchf1.22091.18711.22422008.11.21 14:021.22420.000.000.0026.96
1297864352008.11.21 10:56sell0.10eurusd1.25961.31131.25452008.11.21 15:251.25450.000.000.0051.00
1297949192008.11.21 11:42buy0.10usdjpy94.9791.2895.332008.11.21 16:2895.330.000.000.0037.76
1297967472008.11.21 11:49buy0.10eurjpy119.32110.59120.192008.11.21 20:14120.190.000.000.0090.83
1298047632008.11.21 12:30buy0.10usdjpy94.6290.9394.982008.11.21 13:3394.980.000.000.0037.90
1298063972008.11.21 12:33buy0.10usdjpy94.4490.7594.802008.11.21 12:5294.800.000.000.0037.97
1298157382008.11.21 13:14buy0.10usdchf1.21931.18551.22262008.11.21 13:511.22260.000.000.0026.99
1298195332008.11.21 13:28sell0.10eurjpy119.83128.56118.962008.11.21 15:25118.960.000.000.0091.71
1298195402008.11.21 13:28sell0.10eurusd1.26281.31461.25772008.11.21 13:541.25770.000.000.0051.00
1298223432008.11.21 13:36buy0.10usdchf1.21771.18381.22102008.11.21 13:471.22100.000.000.0027.03
1298273712008.11.21 13:54sell0.10usdchf1.22301.25691.21972008.11.23 23:321.21970.000.00-0.3027.06
1298281762008.11.21 13:54buy0.10eurusd1.25711.20531.26222008.11.23 23:101.26220.000.000.2651.00
1298314252008.11.21 14:03buy0.10eurjpy119.38110.65120.252008.11.21 20:33120.250.000.000.0090.84
1298389422008.11.21 14:35sell0.10usdjpy95.1598.8494.792008.11.21 15:0294.790.000.000.0037.98
1298389612008.11.21 14:35sell0.10eurjpy119.81128.54118.942008.11.21 15:26118.940.000.000.0091.70
1298532172008.11.21 15:25sell0.10usdchf1.22471.25861.22142008.11.21 17:041.22140.000.000.0027.02
1298548872008.11.21 15:28buy0.10eurusd1.25451.20271.25962008.11.23 23:011.25960.000.000.2651.00
1298553482008.11.21 15:29buy0.10eurjpy118.94110.21119.812008.11.21 17:07119.810.000.000.0091.10
1298642872008.11.21 15:55sell0.10usdcad1.28531.34801.27912008.11.21 20:331.27910.000.000.0048.47
1298711432008.11.21 16:03buy0.10eurusd1.24951.19771.25462008.11.21 16:361.25460.000.000.0051.00
1298723142008.11.21 16:05sell0.10usdchf1.22641.26031.22312008.11.21 16:541.22310.000.000.0026.98
1298870992008.11.21 16:28sell0.10usdjpy95.2898.9794.922008.11.21 18:0894.920.000.000.0037.93
1298937792008.11.21 16:49buy0.10eurusd1.25201.20021.25712008.11.21 17:311.25710.000.000.0051.00
1299013162008.11.21 17:10sell0.10usdjpy95.4899.1795.122008.11.21 18:0495.120.000.000.0037.85
1299173862008.11.21 18:07buy0.10eurjpy118.94110.21119.812008.11.21 20:06119.810.000.000.0091.01
1299195742008.11.21 18:18buy0.10usdcad1.28121.21851.28742008.11.21 18:211.28740.000.000.0048.16
1299221802008.11.21 18:25sell0.10usdcad1.29111.35381.28492008.11.21 20:041.28490.000.000.0048.25
1299230392008.11.21 18:28buy0.10eurusd1.25201.20021.25712008.11.21 18:431.25710.000.000.0051.00
1299310732008.11.21 19:02buy0.10eurusd1.25201.20021.25712008.11.21 20:331.25710.000.000.0051.00
1299369342008.11.21 19:37sell0.10usdchf1.22511.25901.22182008.11.23 23:011.22180.000.00-0.3027.01
1299408552008.11.21 19:51sell0.10usdjpy95.4099.1095.032008.11.24 01:1495.030.000.00-0.5338.94
1299677592008.11.23 23:04sell0.10usdjpy95.9799.5095.622008.11.24 00:0595.620.000.000.0036.60
1299822072008.11.24 00:06sell0.10usdjpy95.5899.0095.242008.11.24 00:5295.240.000.000.0035.70
1299830942008.11.24 00:09sell0.10eurjpy120.53128.30119.762008.11.24 01:08119.760.000.000.0080.93
1299869642008.11.24 00:28buy0.10usdcad1.27171.21791.27702008.11.24 01:121.27700.000.000.0041.50
1300086742008.11.24 02:14buy0.10usdjpy95.0591.5795.392008.11.24 02:3495.390.000.000.0035.64
1300199042008.11.24 03:19buy0.10eurjpy119.83111.96120.612008.11.24 04:37120.610.000.000.0081.79
1300200052008.11.24 03:19buy0.10usdjpy95.0591.5795.392008.11.24 04:4095.390.000.000.0035.64
1300245632008.11.24 03:52buy0.10usdchf1.21811.18931.22092008.11.24 08:411.22090.000.000.0022.93
1300296142008.11.24 04:35sell0.10eurusd1.26361.30861.25912008.11.24 08:081.25910.000.000.0045.00
1300487432008.11.24 06:20buy0.10usdchf1.21671.18771.21962008.11.24 07:561.21960.000.000.0023.78
1300498452008.11.24 06:24sell0.10eurusd1.26731.31261.26282008.11.24 07:231.26280.000.000.0045.00
1300498502008.11.24 06:24sell0.10eurjpy120.84128.71120.062008.11.24 07:54120.060.000.000.0081.94
1300576942008.11.24 07:14sell0.10usdcad1.27271.32711.26732008.11.24 09:511.26730.000.000.0042.61
1300678152008.11.24 07:58buy0.10usdjpy95.1691.6895.502008.11.24 12:0695.500.000.000.0035.60
1300682812008.11.24 07:59buy0.10eurusd1.25991.21461.26442008.11.24 10:021.26440.000.000.0045.00
1300682922008.11.24 07:59sell0.10usdchf1.21961.24861.21672008.11.24 10:561.21670.000.000.0023.83
1300747972008.11.24 08:35buy0.10eurjpy119.98112.11120.762008.11.24 10:12120.760.000.000.0081.79
1300752612008.11.24 08:42sell0.10usdchf1.22111.25011.21822008.11.24 10:091.21820.000.000.0023.81
1300783482008.11.24 08:54buy0.10eurusd1.25771.21231.26222008.11.24 09:351.26220.000.000.0045.00
1300804472008.11.24 09:03sell0.10usdcad1.27341.32781.26802008.11.24 09:511.26800.000.000.0042.59
1300980082008.11.24 10:38buy0.10usdjpy95.1991.7195.532008.11.24 12:0695.530.000.000.0035.59
1301091022008.11.24 11:31buy0.10usdchf1.21351.18411.21642008.11.24 12:001.21640.000.000.0023.84
1302208042008.11.24 17:14buy0.10usdcad1.23181.17331.23762008.11.24 17:221.23760.000.000.0046.86
1302341322008.11.24 17:53buy0.10usdcad1.23081.17231.23662008.11.24 19:081.23660.000.000.0046.90
  0.00 0.00 -6.34 4 900.34
Closed P/L: 4 894.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1297163072008.11.21 05:11sell0.10eurjpy118.02126.57117.17 125.790.000.00-3.58-799.88
1297205962008.11.21 05:40sell0.10eurjpy118.45127.00117.60 125.790.000.00-3.58-755.61
1299409152008.11.21 19:51sell0.10eurjpy119.37128.10118.50 125.790.000.00-3.58-660.90
1296796322008.11.21 02:28sell0.10eurusd1.24641.29661.2414 1.29500.000.00-2.24-486.00
1299483822008.11.21 20:12sell0.10eurusd1.25451.30631.2494 1.29500.000.00-2.24-405.00
1299568992008.11.21 20:36sell0.10eurusd1.25711.30891.2520 1.29500.000.00-2.24-379.00
1296685132008.11.21 00:54sell0.10usdjpy94.2397.8093.88 97.140.000.00-1.06-299.57
1296787242008.11.21 02:22sell0.10usdjpy94.4198.0094.06 97.140.000.00-1.06-281.04
1297181042008.11.21 05:28sell0.10usdjpy94.5998.2294.23 97.140.000.00-1.06-262.51
1297212832008.11.21 05:41sell0.10usdjpy94.7898.4194.42 97.140.000.00-1.06-242.95
1299386002008.11.21 19:44sell0.10usdjpy95.2298.9294.85 97.140.000.00-1.06-197.65
1299665932008.11.23 23:02buy0.10usdchf1.22151.19061.2245 1.19280.000.00-0.34-240.61
1299728782008.11.23 23:31buy0.10usdchf1.21991.18901.2229 1.19280.000.00-0.34-227.20
1299845172008.11.24 00:11sell0.10eurusd1.26141.30611.2570 1.29500.000.00-1.12-336.00
1300153072008.11.24 02:51sell0.10eurjpy120.37128.24119.59 125.790.000.00-1.79-557.96
1300289292008.11.24 04:33buy0.10usdcad1.27231.21791.2777 1.23180.000.00-0.78-328.79
1300305892008.11.24 04:37buy0.10usdcad1.26961.21521.2750 1.23180.000.00-0.78-306.87
1300315912008.11.24 04:40sell0.10usdjpy95.3698.8495.02 97.140.000.00-0.53-183.24
1300640392008.11.24 07:49buy0.10usdcad1.26981.21541.2752 1.23180.000.00-0.78-308.49
1300865532008.11.24 09:37sell0.10usdjpy95.4298.9095.08 97.140.000.00-0.53-177.06
1300947142008.11.24 10:18buy0.10usdchf1.21711.18811.2200 1.19280.000.00-0.34-203.72
1300988552008.11.24 10:50sell0.10eurusd1.26651.31191.2620 1.29500.000.00-1.12-285.00
1301018452008.11.24 11:05buy0.10usdchf1.21551.18631.2184 1.19280.000.00-0.34-190.31
1301029602008.11.24 11:10sell0.10eurjpy120.76128.63119.98 125.790.000.00-1.79-517.81
1301050812008.11.24 11:23buy0.10usdcad1.26711.21261.2725 1.23180.000.00-0.78-286.57
1301071942008.11.24 11:28sell0.10eurusd1.27051.31621.2660 1.29500.000.00-1.12-245.00
1301085912008.11.24 11:29buy0.10usdcad1.26421.20941.2696 1.23180.000.00-0.78-263.03
1301155412008.11.24 12:05sell0.10eurjpy121.15129.02120.37 125.790.000.00-1.79-477.66
1301219402008.11.24 12:33buy0.10usdchf1.21411.18471.2170 1.19280.000.00-0.34-178.57
1301225102008.11.24 12:35sell0.10usdjpy95.6399.1195.29 97.140.000.00-0.53-155.45
1301256492008.11.24 12:40sell0.10eurusd1.27341.31951.2688 1.29500.000.00-1.12-216.00
1301256982008.11.24 12:40buy0.10usdchf1.21271.18331.2156 1.19280.000.00-0.34-166.83
1301293372008.11.24 12:48sell0.10usdjpy95.8399.3195.49 97.140.000.00-0.53-134.86
1301306552008.11.24 12:51buy0.10usdchf1.21121.18171.2141 1.19280.000.00-0.34-154.26
1301466342008.11.24 13:45sell0.10eurusd1.27631.32281.2717 1.29500.000.00-1.12-187.00
1301471412008.11.24 13:48sell0.10eurjpy122.09130.09121.29 125.790.000.00-1.79-380.89
1301489042008.11.24 13:59buy0.10usdchf1.20981.17991.2127 1.19280.000.00-0.34-142.52
1301570892008.11.24 14:15sell0.10eurusd1.28141.32831.2768 1.29500.000.00-1.12-136.00
1301571242008.11.24 14:15buy0.10usdchf1.20601.17591.2090 1.19280.000.00-0.34-110.66
1301576962008.11.24 14:16sell0.10eurjpy122.82130.84122.02 125.790.000.00-1.79-305.74
1301615182008.11.24 14:29buy0.10usdcad1.25631.20071.2618 1.23180.000.00-0.78-198.90
1301798142008.11.24 15:26buy0.10usdchf1.20171.17131.2047 1.19280.000.00-0.34-74.61
1301823382008.11.24 15:29sell0.10usdjpy96.2499.7595.89 97.140.000.00-0.53-92.65
1302054122008.11.24 16:31sell0.10eurusd1.28441.33181.2797 1.29500.000.00-1.12-106.00
1302263142008.11.24 17:24buy0.10usdcad1.23861.18011.2444 1.23180.000.00-0.78-55.20
1302693652008.11.24 20:34buy0.10usdcad1.23051.17201.2363 1.23180.000.00-0.7810.55
1302763262008.11.24 21:07sell0.10usdcad1.23361.29211.2278 1.23230.000.000.1210.55
1302774462008.11.24 21:20buy0.10usdcad1.23001.17151.2358 1.23180.000.00-0.7814.61
1302848932008.11.24 21:58sell0.10eurjpy125.83134.14125.00 125.790.000.00-1.794.12
  0.00 0.00 -54.29 -12 661.74
 Floating P/L: -12 716.03
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 894.00 Floating P/L: -12 716.03 Margin: 1 200.00
Balance: 29 894.00 Equity: 17 177.97 Free Margin: 15 977.97