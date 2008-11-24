|Account: 453514
|Name: Max Girardi
|Currency: EUR
|2008 November 26, 20:04
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|27716362
|2008.11.26 18:24
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.26 20:03
|0.64850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27716355
|2008.11.26 18:24
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.26 20:03
|0.64850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27716323
|2008.11.26 18:24
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.26 20:03
|0.64850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27716187
|2008.11.26 18:23
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.26 20:03
|0.64850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27716341
|2008.11.26 18:24
|sell
|0.03
|audusd
|0.65160
|0.65460
|0.64860
|2008.11.26 20:03
|0.64860
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27716318
|2008.11.26 18:24
|sell
|0.03
|audusd
|0.65160
|0.65460
|0.64860
|2008.11.26 20:03
|0.64860
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27716305
|2008.11.26 18:24
|sell
|0.03
|audusd
|0.65170
|0.65470
|0.64870
|2008.11.26 20:03
|0.64870
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27716216
|2008.11.26 18:23
|sell
|0.03
|audusd
|0.65180
|0.65480
|0.64880
|2008.11.26 20:03
|0.64880
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27716211
|2008.11.26 18:23
|sell
|0.03
|audusd
|0.65180
|0.65480
|0.64880
|2008.11.26 20:03
|0.64880
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27716196
|2008.11.26 18:23
|sell
|0.03
|audusd
|0.65170
|0.65470
|0.64870
|2008.11.26 20:03
|0.64870
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27716178
|2008.11.26 18:23
|sell
|0.03
|audusd
|0.65170
|0.65470
|0.64870
|2008.11.26 20:03
|0.64870
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719616
|2008.11.26 18:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65200
|0.65500
|0.64900
|2008.11.26 20:02
|0.64900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719449
|2008.11.26 18:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65200
|0.65500
|0.64900
|2008.11.26 20:02
|0.64900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719443
|2008.11.26 18:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65200
|0.65500
|0.64900
|2008.11.26 20:02
|0.64900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719427
|2008.11.26 18:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65200
|0.65500
|0.64900
|2008.11.26 20:02
|0.64900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719395
|2008.11.26 18:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65200
|0.65500
|0.64900
|2008.11.26 20:02
|0.64900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719393
|2008.11.26 18:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65200
|0.65500
|0.64900
|2008.11.26 20:02
|0.64900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719377
|2008.11.26 18:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65200
|0.65500
|0.64900
|2008.11.26 20:02
|0.64900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717743
|2008.11.26 18:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65200
|0.65500
|0.64900
|2008.11.26 20:02
|0.64900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27716869
|2008.11.26 18:27
|sell
|0.03
|audusd
|0.65200
|0.65500
|0.64900
|2008.11.26 20:02
|0.64900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27716206
|2008.11.26 18:23
|sell
|0.03
|audusd
|0.65200
|0.65500
|0.64900
|2008.11.26 20:02
|0.64900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719489
|2008.11.26 18:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65210
|0.65510
|0.64910
|2008.11.26 20:02
|0.64910
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27719457
|2008.11.26 18:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65210
|0.65510
|0.64910
|2008.11.26 20:02
|0.64910
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27719451
|2008.11.26 18:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65210
|0.65510
|0.64910
|2008.11.26 20:02
|0.64910
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27719434
|2008.11.26 18:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65210
|0.65510
|0.64910
|2008.11.26 20:02
|0.64910
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27719423
|2008.11.26 18:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65210
|0.65510
|0.64910
|2008.11.26 20:02
|0.64910
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27719389
|2008.11.26 18:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65210
|0.65510
|0.64910
|2008.11.26 20:02
|0.64910
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27719380
|2008.11.26 18:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65210
|0.65510
|0.64910
|2008.11.26 20:02
|0.64910
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27719373
|2008.11.26 18:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65210
|0.65510
|0.64910
|2008.11.26 20:02
|0.64910
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27719347
|2008.11.26 18:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65210
|0.65510
|0.64910
|2008.11.26 20:02
|0.64910
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27719342
|2008.11.26 18:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65210
|0.65510
|0.64910
|2008.11.26 20:02
|0.64910
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27717747
|2008.11.26 18:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65210
|0.65510
|0.64910
|2008.11.26 20:02
|0.64910
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27716880
|2008.11.26 18:27
|sell
|0.03
|audusd
|0.65210
|0.65510
|0.64910
|2008.11.26 20:02
|0.64910
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27719605
|2008.11.26 18:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.26 20:02
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719508
|2008.11.26 18:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.26 20:02
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719478
|2008.11.26 18:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.26 20:02
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27719458
|2008.11.26 18:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.26 20:02
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719454
|2008.11.26 18:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.26 20:02
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719406
|2008.11.26 18:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.26 20:02
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719386
|2008.11.26 18:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.26 20:02
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719383
|2008.11.26 18:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.26 20:02
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719378
|2008.11.26 18:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.26 20:02
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719370
|2008.11.26 18:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.26 20:02
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719357
|2008.11.26 18:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.26 20:02
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719356
|2008.11.26 18:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.26 20:02
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27719352
|2008.11.26 18:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.26 20:02
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719351
|2008.11.26 18:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.26 20:02
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719257
|2008.11.26 18:43
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.26 20:02
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27719129
|2008.11.26 18:43
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.26 20:02
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719120
|2008.11.26 18:43
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.26 20:02
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27719051
|2008.11.26 18:42
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.26 20:02
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27719022
|2008.11.26 18:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.26 20:02
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27719014
|2008.11.26 18:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.26 20:02
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27719002
|2008.11.26 18:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.26 20:02
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27719000
|2008.11.26 18:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.26 20:02
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27718944
|2008.11.26 18:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.26 20:02
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27718905
|2008.11.26 18:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.26 20:02
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27718801
|2008.11.26 18:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.26 20:02
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718800
|2008.11.26 18:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.26 20:02
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27718777
|2008.11.26 18:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.26 20:02
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27718444
|2008.11.26 18:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.26 20:02
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27718422
|2008.11.26 18:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.26 20:02
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27718399
|2008.11.26 18:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.26 20:02
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718393
|2008.11.26 18:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.26 20:02
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718045
|2008.11.26 18:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.26 20:02
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27718040
|2008.11.26 18:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.26 20:02
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27718039
|2008.11.26 18:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.26 20:02
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718035
|2008.11.26 18:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.26 20:02
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717745
|2008.11.26 18:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.26 20:02
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717744
|2008.11.26 18:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.26 20:02
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27717730
|2008.11.26 18:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.26 20:02
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27717020
|2008.11.26 18:27
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.26 20:02
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27716936
|2008.11.26 18:27
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.26 20:02
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27719527
|2008.11.26 18:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719344
|2008.11.26 18:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719331
|2008.11.26 18:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719284
|2008.11.26 18:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719107
|2008.11.26 18:43
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719104
|2008.11.26 18:43
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719048
|2008.11.26 18:42
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719019
|2008.11.26 18:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719015
|2008.11.26 18:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719011
|2008.11.26 18:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719004
|2008.11.26 18:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719003
|2008.11.26 18:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719001
|2008.11.26 18:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718993
|2008.11.26 18:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718949
|2008.11.26 18:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718935
|2008.11.26 18:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718926
|2008.11.26 18:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718901
|2008.11.26 18:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718866
|2008.11.26 18:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718832
|2008.11.26 18:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718827
|2008.11.26 18:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718804
|2008.11.26 18:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718783
|2008.11.26 18:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718771
|2008.11.26 18:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718757
|2008.11.26 18:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718464
|2008.11.26 18:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718407
|2008.11.26 18:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718373
|2008.11.26 18:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718365
|2008.11.26 18:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718355
|2008.11.26 18:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718222
|2008.11.26 18:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718105
|2008.11.26 18:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718047
|2008.11.26 18:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717797
|2008.11.26 18:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717760
|2008.11.26 18:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717750
|2008.11.26 18:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717642
|2008.11.26 18:29
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717060
|2008.11.26 18:27
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.26 20:01
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719463
|2008.11.26 18:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719314
|2008.11.26 18:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719089
|2008.11.26 18:43
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719020
|2008.11.26 18:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719018
|2008.11.26 18:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718967
|2008.11.26 18:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718928
|2008.11.26 18:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718924
|2008.11.26 18:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718922
|2008.11.26 18:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718864
|2008.11.26 18:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718829
|2008.11.26 18:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718826
|2008.11.26 18:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718806
|2008.11.26 18:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718793
|2008.11.26 18:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718787
|2008.11.26 18:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718785
|2008.11.26 18:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718784
|2008.11.26 18:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718759
|2008.11.26 18:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718749
|2008.11.26 18:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718730
|2008.11.26 18:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718719
|2008.11.26 18:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718495
|2008.11.26 18:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718481
|2008.11.26 18:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718380
|2008.11.26 18:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718349
|2008.11.26 18:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718330
|2008.11.26 18:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718132
|2008.11.26 18:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718109
|2008.11.26 18:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718103
|2008.11.26 18:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718060
|2008.11.26 18:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718048
|2008.11.26 18:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718025
|2008.11.26 18:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717801
|2008.11.26 18:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717763
|2008.11.26 18:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717740
|2008.11.26 18:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717699
|2008.11.26 18:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717675
|2008.11.26 18:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717639
|2008.11.26 18:29
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717325
|2008.11.26 18:28
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.26 20:01
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719105
|2008.11.26 18:43
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27719080
|2008.11.26 18:43
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.26 20:01
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27719052
|2008.11.26 18:42
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27719017
|2008.11.26 18:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27718923
|2008.11.26 18:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27718898
|2008.11.26 18:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27718798
|2008.11.26 18:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27718790
|2008.11.26 18:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27718786
|2008.11.26 18:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27718732
|2008.11.26 18:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.26 20:01
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718729
|2008.11.26 18:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27718728
|2008.11.26 18:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.26 20:01
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718718
|2008.11.26 18:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.26 20:01
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718656
|2008.11.26 18:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.26 20:01
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718652
|2008.11.26 18:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.26 20:01
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718642
|2008.11.26 18:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.26 20:01
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718629
|2008.11.26 18:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.26 20:01
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718624
|2008.11.26 18:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27718508
|2008.11.26 18:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27718501
|2008.11.26 18:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27718487
|2008.11.26 18:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27718402
|2008.11.26 18:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27718379
|2008.11.26 18:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27718115
|2008.11.26 18:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.26 20:01
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718113
|2008.11.26 18:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27718090
|2008.11.26 18:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27718086
|2008.11.26 18:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.26 20:01
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718017
|2008.11.26 18:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27717984
|2008.11.26 18:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.26 20:01
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717980
|2008.11.26 18:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27717979
|2008.11.26 18:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27717978
|2008.11.26 18:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.26 20:01
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717972
|2008.11.26 18:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27717827
|2008.11.26 18:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.26 20:01
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717823
|2008.11.26 18:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27717813
|2008.11.26 18:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.26 20:01
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717812
|2008.11.26 18:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27717776
|2008.11.26 18:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27717738
|2008.11.26 18:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27717736
|2008.11.26 18:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.26 20:01
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717732
|2008.11.26 18:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27717661
|2008.11.26 18:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27717621
|2008.11.26 18:29
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27717620
|2008.11.26 18:29
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.26 20:01
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717404
|2008.11.26 18:28
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.26 20:01
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717351
|2008.11.26 18:28
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.26 20:01
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717338
|2008.11.26 18:28
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27717332
|2008.11.26 18:28
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27717254
|2008.11.26 18:28
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.26 20:01
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27717251
|2008.11.26 18:28
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.26 20:01
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717221
|2008.11.26 18:28
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.26 20:01
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717074
|2008.11.26 18:27
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.26 20:01
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718711
|2008.11.26 18:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.26 20:01
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718654
|2008.11.26 18:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.26 20:01
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718646
|2008.11.26 18:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.26 20:01
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718636
|2008.11.26 18:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.26 20:01
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718631
|2008.11.26 18:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.26 20:01
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718621
|2008.11.26 18:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.26 20:01
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718116
|2008.11.26 18:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.26 20:01
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717737
|2008.11.26 18:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.26 20:01
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717733
|2008.11.26 18:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.26 20:01
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717549
|2008.11.26 18:29
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.26 20:01
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717508
|2008.11.26 18:29
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.26 20:01
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717495
|2008.11.26 18:29
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.26 20:01
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717400
|2008.11.26 18:28
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.26 20:01
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717214
|2008.11.26 18:28
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.26 20:01
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717187
|2008.11.26 18:28
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.26 20:01
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717146
|2008.11.26 18:28
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.26 20:01
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717108
|2008.11.26 18:27
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.26 20:01
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718672
|2008.11.26 18:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.26 20:01
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718635
|2008.11.26 18:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.26 20:01
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718617
|2008.11.26 18:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.26 20:01
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718616
|2008.11.26 18:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.26 20:01
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718523
|2008.11.26 18:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.26 20:01
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717516
|2008.11.26 18:29
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.26 20:01
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717500
|2008.11.26 18:29
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.26 20:01
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717463
|2008.11.26 18:29
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.26 20:01
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717425
|2008.11.26 18:28
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.26 20:01
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717422
|2008.11.26 18:28
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.26 20:01
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717194
|2008.11.26 18:28
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.26 20:01
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717170
|2008.11.26 18:28
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.26 20:01
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717163
|2008.11.26 18:28
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.26 20:01
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717128
|2008.11.26 18:27
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.26 20:01
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718709
|2008.11.26 18:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65300
|0.65600
|0.65000
|2008.11.26 20:01
|0.65000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718558
|2008.11.26 18:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65300
|0.65600
|0.65000
|2008.11.26 20:01
|0.65000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718537
|2008.11.26 18:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65300
|0.65600
|0.65000
|2008.11.26 20:01
|0.65000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717451
|2008.11.26 18:29
|sell
|0.03
|audusd
|0.65300
|0.65600
|0.65000
|2008.11.26 20:01
|0.65000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717428
|2008.11.26 18:28
|sell
|0.03
|audusd
|0.65300
|0.65600
|0.65000
|2008.11.26 20:01
|0.65000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717423
|2008.11.26 18:28
|sell
|0.03
|audusd
|0.65300
|0.65600
|0.65000
|2008.11.26 20:01
|0.65000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717155
|2008.11.26 18:28
|sell
|0.03
|audusd
|0.65300
|0.65600
|0.65000
|2008.11.26 20:01
|0.65000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718705
|2008.11.26 18:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65310
|0.65610
|0.65010
|2008.11.26 20:01
|0.65010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718579
|2008.11.26 18:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65310
|0.65610
|0.65010
|2008.11.26 20:01
|0.65010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718549
|2008.11.26 18:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65310
|0.65610
|0.65010
|2008.11.26 20:01
|0.65010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27718536
|2008.11.26 18:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65310
|0.65610
|0.65010
|2008.11.26 20:01
|0.65010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27717435
|2008.11.26 18:28
|sell
|0.03
|audusd
|0.65310
|0.65610
|0.65010
|2008.11.26 20:01
|0.65010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27716405
|2008.11.26 18:24
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28520
|1.28220
|1.28820
|2008.11.26 18:35
|1.28820
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27716381
|2008.11.26 18:24
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28520
|1.28220
|1.28820
|2008.11.26 18:35
|1.28820
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27716428
|2008.11.26 18:25
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28520
|1.28220
|1.28820
|2008.11.26 18:35
|1.28820
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27716450
|2008.11.26 18:25
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28490
|1.28190
|1.28790
|2008.11.26 18:34
|1.28790
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27716434
|2008.11.26 18:25
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28500
|1.28200
|1.28800
|2008.11.26 18:34
|1.28800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27716458
|2008.11.26 18:25
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28490
|1.28190
|1.28790
|2008.11.26 18:34
|1.28790
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27716461
|2008.11.26 18:25
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28480
|1.28180
|1.28780
|2008.11.26 18:34
|1.28780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27716453
|2008.11.26 18:25
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28480
|1.28180
|1.28780
|2008.11.26 18:34
|1.28780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27716443
|2008.11.26 18:25
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28480
|1.28180
|1.28780
|2008.11.26 18:34
|1.28780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711305
|2008.11.26 17:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28480
|1.28180
|1.28780
|2008.11.26 18:34
|1.28780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711058
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28480
|1.28180
|1.28780
|2008.11.26 18:34
|1.28780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711049
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28480
|1.28180
|1.28780
|2008.11.26 18:34
|1.28780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711043
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28480
|1.28180
|1.28780
|2008.11.26 18:34
|1.28780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711027
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28480
|1.28180
|1.28780
|2008.11.26 18:34
|1.28780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711016
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28480
|1.28180
|1.28780
|2008.11.26 18:34
|1.28780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27710997
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28480
|1.28180
|1.28780
|2008.11.26 18:34
|1.28780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27710989
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28480
|1.28180
|1.28780
|2008.11.26 18:34
|1.28780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27710968
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28480
|1.28180
|1.28780
|2008.11.26 18:34
|1.28780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27710797
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28480
|1.28180
|1.28780
|2008.11.26 18:34
|1.28780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27710773
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28480
|1.28180
|1.28780
|2008.11.26 18:34
|1.28780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711300
|2008.11.26 17:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28470
|1.28170
|1.28770
|2008.11.26 18:34
|1.28770
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711066
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28470
|1.28170
|1.28770
|2008.11.26 18:34
|1.28770
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711056
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28470
|1.28170
|1.28770
|2008.11.26 18:34
|1.28770
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711031
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28470
|1.28170
|1.28770
|2008.11.26 18:34
|1.28770
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27710780
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28470
|1.28170
|1.28770
|2008.11.26 18:34
|1.28770
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27710749
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28470
|1.28170
|1.28770
|2008.11.26 18:34
|1.28770
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711307
|2008.11.26 17:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28470
|1.28170
|1.28770
|2008.11.26 18:34
|1.28770
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711311
|2008.11.26 17:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28460
|1.28160
|1.28760
|2008.11.26 18:34
|1.28760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711308
|2008.11.26 17:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28460
|1.28160
|1.28760
|2008.11.26 18:34
|1.28760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711297
|2008.11.26 17:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28460
|1.28160
|1.28760
|2008.11.26 18:34
|1.28760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711063
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28460
|1.28160
|1.28760
|2008.11.26 18:34
|1.28760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711025
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28460
|1.28160
|1.28760
|2008.11.26 18:34
|1.28760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27710710
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28460
|1.28160
|1.28760
|2008.11.26 18:34
|1.28760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711333
|2008.11.26 17:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28450
|1.28150
|1.28750
|2008.11.26 18:34
|1.28750
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711332
|2008.11.26 17:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28450
|1.28150
|1.28750
|2008.11.26 18:34
|1.28750
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711317
|2008.11.26 17:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28450
|1.28150
|1.28750
|2008.11.26 18:34
|1.28750
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27710672
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28450
|1.28150
|1.28750
|2008.11.26 18:34
|1.28750
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711271
|2008.11.26 17:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28440
|1.28140
|1.28740
|2008.11.26 18:33
|1.28740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711267
|2008.11.26 17:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28440
|1.28140
|1.28740
|2008.11.26 18:33
|1.28740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711075
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28440
|1.28140
|1.28740
|2008.11.26 18:33
|1.28740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27710666
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28440
|1.28140
|1.28740
|2008.11.26 18:33
|1.28740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27710642
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28440
|1.28140
|1.28740
|2008.11.26 18:33
|1.28740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711329
|2008.11.26 17:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28440
|1.28140
|1.28740
|2008.11.26 18:33
|1.28740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711093
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28430
|1.28130
|1.28730
|2008.11.26 18:33
|1.28730
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711323
|2008.11.26 17:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28430
|1.28130
|1.28730
|2008.11.26 18:33
|1.28730
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711287
|2008.11.26 17:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28430
|1.28130
|1.28730
|2008.11.26 18:33
|1.28730
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711259
|2008.11.26 17:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28430
|1.28130
|1.28730
|2008.11.26 18:33
|1.28730
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711283
|2008.11.26 17:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28420
|1.28120
|1.28720
|2008.11.26 18:31
|1.28720
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711107
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28420
|1.28120
|1.28720
|2008.11.26 18:31
|1.28720
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711251
|2008.11.26 17:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28410
|1.28110
|1.28710
|2008.11.26 18:29
|1.28710
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711243
|2008.11.26 17:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28400
|1.28100
|1.28700
|2008.11.26 18:29
|1.28700
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27711130
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28390
|1.28090
|1.28690
|2008.11.26 18:29
|1.28690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711126
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28390
|1.28090
|1.28690
|2008.11.26 18:29
|1.28690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711121
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28400
|1.28100
|1.28700
|2008.11.26 18:29
|1.28700
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27711109
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28410
|1.28110
|1.28710
|2008.11.26 18:29
|1.28710
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27710574
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28410
|1.28110
|1.28710
|2008.11.26 18:29
|1.28710
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27710560
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28390
|1.28090
|1.28690
|2008.11.26 18:29
|1.28690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709607
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28390
|1.28090
|1.28690
|2008.11.26 18:29
|1.28690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709602
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28400
|1.28100
|1.28700
|2008.11.26 18:29
|1.28700
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709593
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28410
|1.28110
|1.28710
|2008.11.26 18:29
|1.28710
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709589
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28390
|1.28090
|1.28690
|2008.11.26 18:29
|1.28690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709583
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28400
|1.28100
|1.28700
|2008.11.26 18:29
|1.28700
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709580
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28390
|1.28090
|1.28690
|2008.11.26 18:29
|1.28690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709571
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28390
|1.28090
|1.28690
|2008.11.26 18:29
|1.28690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709563
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28410
|1.28110
|1.28710
|2008.11.26 18:29
|1.28710
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709553
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28400
|1.28100
|1.28700
|2008.11.26 18:29
|1.28700
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709552
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28400
|1.28100
|1.28700
|2008.11.26 18:29
|1.28700
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709542
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28390
|1.28090
|1.28690
|2008.11.26 18:29
|1.28690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709534
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28400
|1.28100
|1.28700
|2008.11.26 18:29
|1.28700
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709527
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28390
|1.28090
|1.28690
|2008.11.26 18:29
|1.28690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709507
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28400
|1.28100
|1.28700
|2008.11.26 18:29
|1.28700
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709502
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28410
|1.28110
|1.28710
|2008.11.26 18:29
|1.28710
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709491
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28390
|1.28090
|1.28690
|2008.11.26 18:29
|1.28690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709475
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28410
|1.28110
|1.28710
|2008.11.26 18:29
|1.28710
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709458
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28400
|1.28100
|1.28700
|2008.11.26 18:29
|1.28700
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709447
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28390
|1.28090
|1.28690
|2008.11.26 18:29
|1.28690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709439
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28410
|1.28110
|1.28710
|2008.11.26 18:29
|1.28710
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709436
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28400
|1.28100
|1.28700
|2008.11.26 18:29
|1.28700
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709433
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28410
|1.28110
|1.28710
|2008.11.26 18:29
|1.28710
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709427
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28400
|1.28100
|1.28700
|2008.11.26 18:29
|1.28700
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709420
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28410
|1.28110
|1.28710
|2008.11.26 18:29
|1.28710
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709401
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28400
|1.28100
|1.28700
|2008.11.26 18:29
|1.28700
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709087
|2008.11.26 17:34
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28390
|1.28090
|1.28690
|2008.11.26 18:29
|1.28690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709083
|2008.11.26 17:34
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28390
|1.28090
|1.28690
|2008.11.26 18:29
|1.28690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709052
|2008.11.26 17:34
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28400
|1.28100
|1.28700
|2008.11.26 18:29
|1.28700
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709042
|2008.11.26 17:34
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28390
|1.28090
|1.28690
|2008.11.26 18:29
|1.28690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709029
|2008.11.26 17:34
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28400
|1.28100
|1.28700
|2008.11.26 18:29
|1.28700
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709022
|2008.11.26 17:34
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28390
|1.28090
|1.28690
|2008.11.26 18:29
|1.28690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709013
|2008.11.26 17:34
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28400
|1.28100
|1.28700
|2008.11.26 18:29
|1.28700
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27708946
|2008.11.26 17:34
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28400
|1.28100
|1.28700
|2008.11.26 18:29
|1.28700
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27708931
|2008.11.26 17:34
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28410
|1.28110
|1.28710
|2008.11.26 18:29
|1.28710
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27708911
|2008.11.26 17:34
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28400
|1.28100
|1.28700
|2008.11.26 18:29
|1.28700
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27711228
|2008.11.26 17:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28380
|1.28080
|1.28680
|2008.11.26 18:29
|1.28680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711209
|2008.11.26 17:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28380
|1.28080
|1.28680
|2008.11.26 18:29
|1.28680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711136
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28380
|1.28080
|1.28680
|2008.11.26 18:29
|1.28680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27710555
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28380
|1.28080
|1.28680
|2008.11.26 18:29
|1.28680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27710534
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28380
|1.28080
|1.28680
|2008.11.26 18:29
|1.28680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709809
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28380
|1.28080
|1.28680
|2008.11.26 18:29
|1.28680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709611
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28380
|1.28080
|1.28680
|2008.11.26 18:29
|1.28680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709606
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28380
|1.28080
|1.28680
|2008.11.26 18:29
|1.28680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709574
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28380
|1.28080
|1.28680
|2008.11.26 18:29
|1.28680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709355
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28380
|1.28080
|1.28680
|2008.11.26 18:29
|1.28680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709352
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28380
|1.28080
|1.28680
|2008.11.26 18:29
|1.28680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709101
|2008.11.26 17:34
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28380
|1.28080
|1.28680
|2008.11.26 18:29
|1.28680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709090
|2008.11.26 17:34
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28380
|1.28080
|1.28680
|2008.11.26 18:29
|1.28680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27708959
|2008.11.26 17:34
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28380
|1.28080
|1.28680
|2008.11.26 18:29
|1.28680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27708870
|2008.11.26 17:34
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28380
|1.28080
|1.28680
|2008.11.26 18:29
|1.28680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711223
|2008.11.26 17:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28370
|1.28070
|1.28670
|2008.11.26 18:29
|1.28670
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711184
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28370
|1.28070
|1.28670
|2008.11.26 18:29
|1.28670
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27710547
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28370
|1.28070
|1.28670
|2008.11.26 18:29
|1.28670
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27710502
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28370
|1.28070
|1.28670
|2008.11.26 18:29
|1.28670
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27710483
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28370
|1.28070
|1.28670
|2008.11.26 18:29
|1.28670
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27710474
|2008.11.26 17:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28370
|1.28070
|1.28670
|2008.11.26 18:29
|1.28670
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709838
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28370
|1.28070
|1.28670
|2008.11.26 18:29
|1.28670
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709802
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28370
|1.28070
|1.28670
|2008.11.26 18:29
|1.28670
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709738
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28370
|1.28070
|1.28670
|2008.11.26 18:29
|1.28670
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709662
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28370
|1.28070
|1.28670
|2008.11.26 18:29
|1.28670
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709614
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28370
|1.28070
|1.28670
|2008.11.26 18:29
|1.28670
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709363
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28370
|1.28070
|1.28670
|2008.11.26 18:29
|1.28670
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709346
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28370
|1.28070
|1.28670
|2008.11.26 18:29
|1.28670
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709168
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28370
|1.28070
|1.28670
|2008.11.26 18:29
|1.28670
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27709109
|2008.11.26 17:34
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28370
|1.28070
|1.28670
|2008.11.26 18:29
|1.28670
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|27711195
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28360
|1.28060
|1.28660
|2008.11.26 18:28
|1.28660
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27711179
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28360
|1.28060
|1.28660
|2008.11.26 18:28
|1.28660
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27711167
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28360
|1.28060
|1.28660
|2008.11.26 18:28
|1.28660
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27711152
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28360
|1.28060
|1.28660
|2008.11.26 18:28
|1.28660
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710487
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28360
|1.28060
|1.28660
|2008.11.26 18:28
|1.28660
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710476
|2008.11.26 17:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28360
|1.28060
|1.28660
|2008.11.26 18:28
|1.28660
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710466
|2008.11.26 17:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28360
|1.28060
|1.28660
|2008.11.26 18:28
|1.28660
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710459
|2008.11.26 17:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28360
|1.28060
|1.28660
|2008.11.26 18:28
|1.28660
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709826
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28360
|1.28060
|1.28660
|2008.11.26 18:28
|1.28660
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709817
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28360
|1.28060
|1.28660
|2008.11.26 18:28
|1.28660
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709769
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28360
|1.28060
|1.28660
|2008.11.26 18:28
|1.28660
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709730
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28360
|1.28060
|1.28660
|2008.11.26 18:28
|1.28660
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709658
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28360
|1.28060
|1.28660
|2008.11.26 18:28
|1.28660
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709190
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28360
|1.28060
|1.28660
|2008.11.26 18:28
|1.28660
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709181
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28360
|1.28060
|1.28660
|2008.11.26 18:28
|1.28660
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27708997
|2008.11.26 17:34
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28360
|1.28060
|1.28660
|2008.11.26 18:28
|1.28660
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27708749
|2008.11.26 17:34
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28360
|1.28060
|1.28660
|2008.11.26 18:28
|1.28660
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710449
|2008.11.26 17:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28350
|1.28050
|1.28650
|2008.11.26 18:28
|1.28650
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709876
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28350
|1.28050
|1.28650
|2008.11.26 18:28
|1.28650
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709854
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28350
|1.28050
|1.28650
|2008.11.26 18:28
|1.28650
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709845
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28350
|1.28050
|1.28650
|2008.11.26 18:28
|1.28650
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709830
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28350
|1.28050
|1.28650
|2008.11.26 18:28
|1.28650
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709651
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28350
|1.28050
|1.28650
|2008.11.26 18:28
|1.28650
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709633
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28350
|1.28050
|1.28650
|2008.11.26 18:28
|1.28650
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709621
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28350
|1.28050
|1.28650
|2008.11.26 18:28
|1.28650
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709334
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28350
|1.28050
|1.28650
|2008.11.26 18:28
|1.28650
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709138
|2008.11.26 17:34
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28350
|1.28050
|1.28650
|2008.11.26 18:28
|1.28650
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27711158
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28340
|1.28040
|1.28640
|2008.11.26 18:27
|1.28640
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710440
|2008.11.26 17:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28340
|1.28040
|1.28640
|2008.11.26 18:27
|1.28640
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709644
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28340
|1.28040
|1.28640
|2008.11.26 18:27
|1.28640
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709626
|2008.11.26 17:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28340
|1.28040
|1.28640
|2008.11.26 18:27
|1.28640
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709319
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28340
|1.28040
|1.28640
|2008.11.26 18:27
|1.28640
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709296
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28340
|1.28040
|1.28640
|2008.11.26 18:27
|1.28640
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710430
|2008.11.26 17:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28330
|1.28030
|1.28630
|2008.11.26 18:27
|1.28630
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710348
|2008.11.26 17:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28330
|1.28030
|1.28630
|2008.11.26 18:27
|1.28630
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710325
|2008.11.26 17:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28330
|1.28030
|1.28630
|2008.11.26 18:27
|1.28630
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709885
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28330
|1.28030
|1.28630
|2008.11.26 18:27
|1.28630
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709873
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28330
|1.28030
|1.28630
|2008.11.26 18:27
|1.28630
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709868
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28330
|1.28030
|1.28630
|2008.11.26 18:27
|1.28630
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709314
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28330
|1.28030
|1.28630
|2008.11.26 18:27
|1.28630
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709304
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28330
|1.28030
|1.28630
|2008.11.26 18:27
|1.28630
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709291
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28330
|1.28030
|1.28630
|2008.11.26 18:27
|1.28630
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709217
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28330
|1.28030
|1.28630
|2008.11.26 18:27
|1.28630
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710436
|2008.11.26 17:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28320
|1.28020
|1.28620
|2008.11.26 18:27
|1.28620
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710331
|2008.11.26 17:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28320
|1.28020
|1.28620
|2008.11.26 18:27
|1.28620
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710322
|2008.11.26 17:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28320
|1.28020
|1.28620
|2008.11.26 18:27
|1.28620
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710319
|2008.11.26 17:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28320
|1.28020
|1.28620
|2008.11.26 18:27
|1.28620
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710314
|2008.11.26 17:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28320
|1.28020
|1.28620
|2008.11.26 18:27
|1.28620
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710241
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28320
|1.28020
|1.28620
|2008.11.26 18:27
|1.28620
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709909
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28320
|1.28020
|1.28620
|2008.11.26 18:27
|1.28620
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709886
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28320
|1.28020
|1.28620
|2008.11.26 18:27
|1.28620
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709286
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28320
|1.28020
|1.28620
|2008.11.26 18:27
|1.28620
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709261
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28320
|1.28020
|1.28620
|2008.11.26 18:27
|1.28620
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710418
|2008.11.26 17:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28310
|1.28010
|1.28610
|2008.11.26 18:27
|1.28610
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710399
|2008.11.26 17:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28310
|1.28010
|1.28610
|2008.11.26 18:27
|1.28610
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710343
|2008.11.26 17:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28310
|1.28010
|1.28610
|2008.11.26 18:27
|1.28610
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710308
|2008.11.26 17:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28310
|1.28010
|1.28610
|2008.11.26 18:27
|1.28610
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710295
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28310
|1.28010
|1.28610
|2008.11.26 18:27
|1.28610
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710231
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28310
|1.28010
|1.28610
|2008.11.26 18:27
|1.28610
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709911
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28310
|1.28010
|1.28610
|2008.11.26 18:27
|1.28610
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709270
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28310
|1.28010
|1.28610
|2008.11.26 18:27
|1.28610
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27712817
|2008.11.26 17:53
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28280
|1.27980
|1.28580
|2008.11.26 18:27
|1.28580
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710410
|2008.11.26 17:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28300
|1.28000
|1.28600
|2008.11.26 18:27
|1.28600
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710404
|2008.11.26 17:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28300
|1.28000
|1.28600
|2008.11.26 18:27
|1.28600
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710395
|2008.11.26 17:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28300
|1.28000
|1.28600
|2008.11.26 18:27
|1.28600
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710392
|2008.11.26 17:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28290
|1.27990
|1.28590
|2008.11.26 18:27
|1.28590
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710381
|2008.11.26 17:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28300
|1.28000
|1.28600
|2008.11.26 18:27
|1.28600
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710369
|2008.11.26 17:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28300
|1.28000
|1.28600
|2008.11.26 18:27
|1.28600
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710302
|2008.11.26 17:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28290
|1.27990
|1.28590
|2008.11.26 18:27
|1.28590
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710297
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28300
|1.28000
|1.28600
|2008.11.26 18:27
|1.28600
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710283
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28300
|1.28000
|1.28600
|2008.11.26 18:27
|1.28600
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710275
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28290
|1.27990
|1.28590
|2008.11.26 18:27
|1.28590
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710256
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28280
|1.27980
|1.28580
|2008.11.26 18:27
|1.28580
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710246
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28280
|1.27980
|1.28580
|2008.11.26 18:27
|1.28580
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710243
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28290
|1.27990
|1.28590
|2008.11.26 18:27
|1.28590
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710236
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28300
|1.28000
|1.28600
|2008.11.26 18:27
|1.28600
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710226
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28290
|1.27990
|1.28590
|2008.11.26 18:27
|1.28590
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710221
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28300
|1.28000
|1.28600
|2008.11.26 18:27
|1.28600
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710214
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28300
|1.28000
|1.28600
|2008.11.26 18:27
|1.28600
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710211
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28290
|1.27990
|1.28590
|2008.11.26 18:27
|1.28590
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710209
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28280
|1.27980
|1.28580
|2008.11.26 18:27
|1.28580
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710207
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28290
|1.27990
|1.28590
|2008.11.26 18:27
|1.28590
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710206
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28280
|1.27980
|1.28580
|2008.11.26 18:27
|1.28580
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710200
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28280
|1.27980
|1.28580
|2008.11.26 18:27
|1.28580
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710197
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28280
|1.27980
|1.28580
|2008.11.26 18:27
|1.28580
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710180
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28300
|1.28000
|1.28600
|2008.11.26 18:27
|1.28600
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710179
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28290
|1.27990
|1.28590
|2008.11.26 18:27
|1.28590
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710174
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28300
|1.28000
|1.28600
|2008.11.26 18:27
|1.28600
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710173
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28290
|1.27990
|1.28590
|2008.11.26 18:27
|1.28590
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710169
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28300
|1.28000
|1.28600
|2008.11.26 18:27
|1.28600
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710162
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28290
|1.27990
|1.28590
|2008.11.26 18:27
|1.28590
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710157
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28280
|1.27980
|1.28580
|2008.11.26 18:27
|1.28580
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710136
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28280
|1.27980
|1.28580
|2008.11.26 18:27
|1.28580
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710130
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28290
|1.27990
|1.28590
|2008.11.26 18:27
|1.28590
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710126
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28290
|1.27990
|1.28590
|2008.11.26 18:27
|1.28590
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710122
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28290
|1.27990
|1.28590
|2008.11.26 18:27
|1.28590
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710116
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28290
|1.27990
|1.28590
|2008.11.26 18:27
|1.28590
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710114
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28300
|1.28000
|1.28600
|2008.11.26 18:27
|1.28600
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710108
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28290
|1.27990
|1.28590
|2008.11.26 18:27
|1.28590
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709928
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28280
|1.27980
|1.28580
|2008.11.26 18:27
|1.28580
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709923
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28290
|1.27990
|1.28590
|2008.11.26 18:27
|1.28590
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709919
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28300
|1.28000
|1.28600
|2008.11.26 18:27
|1.28600
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709900
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28290
|1.27990
|1.28590
|2008.11.26 18:27
|1.28590
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709894
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28300
|1.28000
|1.28600
|2008.11.26 18:27
|1.28600
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709278
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28300
|1.28000
|1.28600
|2008.11.26 18:27
|1.28600
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709274
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28300
|1.28000
|1.28600
|2008.11.26 18:27
|1.28600
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709232
|2008.11.26 17:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28300
|1.28000
|1.28600
|2008.11.26 18:27
|1.28600
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710252
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28270
|1.27970
|1.28570
|2008.11.26 18:27
|1.28570
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710151
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28270
|1.27970
|1.28570
|2008.11.26 18:27
|1.28570
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710149
|2008.11.26 17:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28270
|1.27970
|1.28570
|2008.11.26 18:27
|1.28570
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709938
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28270
|1.27970
|1.28570
|2008.11.26 18:27
|1.28570
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27712849
|2008.11.26 17:53
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28260
|1.27960
|1.28560
|2008.11.26 18:24
|1.28560
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710100
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28260
|1.27960
|1.28560
|2008.11.26 18:24
|1.28560
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27709986
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28260
|1.27960
|1.28560
|2008.11.26 18:24
|1.28560
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27712854
|2008.11.26 17:53
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28250
|1.27950
|1.28550
|2008.11.26 18:24
|1.28550
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27712840
|2008.11.26 17:53
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28250
|1.27950
|1.28550
|2008.11.26 18:24
|1.28550
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710093
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28250
|1.27950
|1.28550
|2008.11.26 18:24
|1.28550
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710084
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28250
|1.27950
|1.28550
|2008.11.26 18:24
|1.28550
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710079
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28250
|1.27950
|1.28550
|2008.11.26 18:24
|1.28550
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710058
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28250
|1.27950
|1.28550
|2008.11.26 18:24
|1.28550
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27714404
|2008.11.26 18:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28240
|1.27940
|1.28540
|2008.11.26 18:23
|1.28540
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27712845
|2008.11.26 17:53
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28240
|1.27940
|1.28540
|2008.11.26 18:23
|1.28540
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27712823
|2008.11.26 17:53
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28240
|1.27940
|1.28540
|2008.11.26 18:23
|1.28540
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27710071
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28240
|1.27940
|1.28540
|2008.11.26 18:23
|1.28540
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27714406
|2008.11.26 18:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28240
|1.27940
|1.28540
|2008.11.26 18:23
|1.28540
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27713536
|2008.11.26 17:59
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28230
|1.27930
|1.28530
|2008.11.26 18:23
|1.28530
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27714399
|2008.11.26 18:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28230
|1.27930
|1.28530
|2008.11.26 18:23
|1.28530
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27713580
|2008.11.26 17:59
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28230
|1.27930
|1.28530
|2008.11.26 18:23
|1.28530
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27713570
|2008.11.26 17:59
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28230
|1.27930
|1.28530
|2008.11.26 18:23
|1.28530
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27713540
|2008.11.26 17:59
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28230
|1.27930
|1.28530
|2008.11.26 18:23
|1.28530
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27714393
|2008.11.26 18:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28220
|1.27920
|1.28520
|2008.11.26 18:23
|1.28520
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27714325
|2008.11.26 18:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28220
|1.27920
|1.28520
|2008.11.26 18:23
|1.28520
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27713581
|2008.11.26 17:59
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28220
|1.27920
|1.28520
|2008.11.26 18:23
|1.28520
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27713572
|2008.11.26 17:59
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28220
|1.27920
|1.28520
|2008.11.26 18:23
|1.28520
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27713546
|2008.11.26 17:59
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28220
|1.27920
|1.28520
|2008.11.26 18:23
|1.28520
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27713525
|2008.11.26 17:59
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28220
|1.27920
|1.28520
|2008.11.26 18:23
|1.28520
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27714372
|2008.11.26 18:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28210
|1.27910
|1.28510
|2008.11.26 18:23
|1.28510
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27711009
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28490
|1.28190
|1.28790
|2008.11.26 18:02
|1.28190
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27711004
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28490
|1.28190
|1.28790
|2008.11.26 18:02
|1.28190
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27710993
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28490
|1.28190
|1.28790
|2008.11.26 18:02
|1.28190
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27710986
|2008.11.26 17:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28490
|1.28190
|1.28790
|2008.11.26 18:02
|1.28190
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27710852
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28490
|1.28190
|1.28790
|2008.11.26 18:02
|1.28190
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27710819
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28490
|1.28190
|1.28790
|2008.11.26 18:02
|1.28190
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27710957
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28500
|1.28200
|1.28800
|2008.11.26 17:59
|1.28200
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27710861
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28500
|1.28200
|1.28800
|2008.11.26 17:59
|1.28200
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27710839
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28500
|1.28200
|1.28800
|2008.11.26 17:59
|1.28200
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27710830
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28500
|1.28200
|1.28800
|2008.11.26 17:59
|1.28200
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27710826
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28500
|1.28200
|1.28800
|2008.11.26 17:59
|1.28200
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27710810
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28500
|1.28200
|1.28800
|2008.11.26 17:59
|1.28200
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27710950
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28510
|1.28210
|1.28810
|2008.11.26 17:59
|1.28210
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27710867
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28510
|1.28210
|1.28810
|2008.11.26 17:59
|1.28210
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27710880
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28520
|1.28220
|1.28820
|2008.11.26 17:53
|1.28220
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27710947
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28530
|1.28230
|1.28830
|2008.11.26 17:53
|1.28230
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27710928
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28540
|1.28240
|1.28840
|2008.11.26 17:53
|1.28240
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27710893
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28540
|1.28240
|1.28840
|2008.11.26 17:53
|1.28240
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27710888
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28530
|1.28230
|1.28830
|2008.11.26 17:53
|1.28230
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27710915
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28550
|1.28250
|1.28850
|2008.11.26 17:53
|1.28250
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27710069
|2008.11.26 17:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28230
|1.27930
|1.28530
|2008.11.26 17:40
|1.28530
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27702112
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28530
|1.28230
|1.28830
|2008.11.26 17:37
|1.28230
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702124
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28540
|1.28240
|1.28840
|2008.11.26 17:37
|1.28240
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702089
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28540
|1.28240
|1.28840
|2008.11.26 17:37
|1.28240
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702174
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28550
|1.28250
|1.28850
|2008.11.26 17:37
|1.28250
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702074
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28560
|1.28260
|1.28860
|2008.11.26 17:37
|1.28260
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27701818
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28560
|1.28260
|1.28860
|2008.11.26 17:37
|1.28260
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702456
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28570
|1.28270
|1.28870
|2008.11.26 17:35
|1.28270
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702319
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28570
|1.28270
|1.28870
|2008.11.26 17:35
|1.28270
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702292
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28570
|1.28270
|1.28870
|2008.11.26 17:35
|1.28270
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702202
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28570
|1.28270
|1.28870
|2008.11.26 17:35
|1.28270
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702049
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28570
|1.28270
|1.28870
|2008.11.26 17:35
|1.28270
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27701836
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28570
|1.28270
|1.28870
|2008.11.26 17:35
|1.28270
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27701778
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28570
|1.28270
|1.28870
|2008.11.26 17:35
|1.28270
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702524
|2008.11.26 17:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28580
|1.28280
|1.28880
|2008.11.26 17:35
|1.28280
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702438
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28580
|1.28280
|1.28880
|2008.11.26 17:35
|1.28280
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702425
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28580
|1.28280
|1.28880
|2008.11.26 17:35
|1.28280
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702405
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28580
|1.28280
|1.28880
|2008.11.26 17:35
|1.28280
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702341
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28580
|1.28280
|1.28880
|2008.11.26 17:35
|1.28280
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702307
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28580
|1.28280
|1.28880
|2008.11.26 17:35
|1.28280
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702280
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28580
|1.28280
|1.28880
|2008.11.26 17:35
|1.28280
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702007
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28580
|1.28280
|1.28880
|2008.11.26 17:35
|1.28280
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27701958
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28580
|1.28280
|1.28880
|2008.11.26 17:35
|1.28280
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27701858
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28580
|1.28280
|1.28880
|2008.11.26 17:35
|1.28280
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702546
|2008.11.26 17:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28600
|1.28300
|1.28900
|2008.11.26 17:35
|1.28300
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702535
|2008.11.26 17:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28600
|1.28300
|1.28900
|2008.11.26 17:35
|1.28300
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702502
|2008.11.26 17:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28590
|1.28290
|1.28890
|2008.11.26 17:35
|1.28290
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702431
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28590
|1.28290
|1.28890
|2008.11.26 17:35
|1.28290
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702413
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28590
|1.28290
|1.28890
|2008.11.26 17:35
|1.28290
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702396
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28590
|1.28290
|1.28890
|2008.11.26 17:35
|1.28290
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702367
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28600
|1.28300
|1.28900
|2008.11.26 17:35
|1.28300
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702351
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28600
|1.28300
|1.28900
|2008.11.26 17:35
|1.28300
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27701989
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28600
|1.28300
|1.28900
|2008.11.26 17:35
|1.28300
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27701972
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28590
|1.28290
|1.28890
|2008.11.26 17:35
|1.28290
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27701937
|2008.11.26 17:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28590
|1.28290
|1.28890
|2008.11.26 17:35
|1.28290
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27701750
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28590
|1.28290
|1.28890
|2008.11.26 17:35
|1.28290
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702874
|2008.11.26 17:11
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28620
|1.28320
|1.28920
|2008.11.26 17:35
|1.28320
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702865
|2008.11.26 17:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28610
|1.28310
|1.28910
|2008.11.26 17:35
|1.28310
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27702852
|2008.11.26 17:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28610
|1.28310
|1.28910
|2008.11.26 17:35
|1.28310
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27702628
|2008.11.26 17:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28620
|1.28320
|1.28920
|2008.11.26 17:35
|1.28320
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702580
|2008.11.26 17:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28610
|1.28310
|1.28910
|2008.11.26 17:35
|1.28310
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27702577
|2008.11.26 17:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28620
|1.28320
|1.28920
|2008.11.26 17:35
|1.28320
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702555
|2008.11.26 17:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28610
|1.28310
|1.28910
|2008.11.26 17:35
|1.28310
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701693
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28620
|1.28320
|1.28920
|2008.11.26 17:35
|1.28320
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702881
|2008.11.26 17:11
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28630
|1.28330
|1.28930
|2008.11.26 17:34
|1.28330
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27702836
|2008.11.26 17:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28630
|1.28330
|1.28930
|2008.11.26 17:34
|1.28330
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27702830
|2008.11.26 17:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28630
|1.28330
|1.28930
|2008.11.26 17:34
|1.28330
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27702592
|2008.11.26 17:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28630
|1.28330
|1.28930
|2008.11.26 17:34
|1.28330
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699344
|2008.11.26 17:01
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28630
|1.28330
|1.28930
|2008.11.26 17:34
|1.28330
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27702916
|2008.11.26 17:11
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28660
|1.28360
|1.28960
|2008.11.26 17:34
|1.28360
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27702901
|2008.11.26 17:11
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28660
|1.28360
|1.28960
|2008.11.26 17:34
|1.28360
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27702889
|2008.11.26 17:11
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28650
|1.28350
|1.28950
|2008.11.26 17:34
|1.28350
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702884
|2008.11.26 17:11
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28640
|1.28340
|1.28940
|2008.11.26 17:34
|1.28340
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27702823
|2008.11.26 17:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28640
|1.28340
|1.28940
|2008.11.26 17:34
|1.28340
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27702820
|2008.11.26 17:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28650
|1.28350
|1.28950
|2008.11.26 17:34
|1.28350
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702813
|2008.11.26 17:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28650
|1.28350
|1.28950
|2008.11.26 17:34
|1.28350
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702806
|2008.11.26 17:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28640
|1.28340
|1.28940
|2008.11.26 17:34
|1.28340
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27702767
|2008.11.26 17:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28650
|1.28350
|1.28950
|2008.11.26 17:34
|1.28350
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702746
|2008.11.26 17:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28660
|1.28360
|1.28960
|2008.11.26 17:34
|1.28360
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27702724
|2008.11.26 17:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28660
|1.28360
|1.28960
|2008.11.26 17:34
|1.28360
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27702699
|2008.11.26 17:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28650
|1.28350
|1.28950
|2008.11.26 17:34
|1.28350
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702668
|2008.11.26 17:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28640
|1.28340
|1.28940
|2008.11.26 17:34
|1.28340
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701677
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28640
|1.28340
|1.28940
|2008.11.26 17:34
|1.28340
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701646
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28650
|1.28350
|1.28950
|2008.11.26 17:34
|1.28350
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27701623
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28650
|1.28350
|1.28950
|2008.11.26 17:34
|1.28350
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27701554
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28660
|1.28360
|1.28960
|2008.11.26 17:34
|1.28360
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701452
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28660
|1.28360
|1.28960
|2008.11.26 17:34
|1.28360
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699370
|2008.11.26 17:01
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28650
|1.28350
|1.28950
|2008.11.26 17:34
|1.28350
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27699290
|2008.11.26 17:01
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28650
|1.28350
|1.28950
|2008.11.26 17:34
|1.28350
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|27702972
|2008.11.26 17:11
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28680
|1.28380
|1.28980
|2008.11.26 17:34
|1.28380
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27702964
|2008.11.26 17:11
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28670
|1.28370
|1.28970
|2008.11.26 17:34
|1.28370
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27702952
|2008.11.26 17:11
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28670
|1.28370
|1.28970
|2008.11.26 17:34
|1.28370
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27702937
|2008.11.26 17:11
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28670
|1.28370
|1.28970
|2008.11.26 17:34
|1.28370
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27702913
|2008.11.26 17:11
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28670
|1.28370
|1.28970
|2008.11.26 17:34
|1.28370
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27702742
|2008.11.26 17:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28670
|1.28370
|1.28970
|2008.11.26 17:34
|1.28370
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701578
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28670
|1.28370
|1.28970
|2008.11.26 17:34
|1.28370
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701513
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28670
|1.28370
|1.28970
|2008.11.26 17:34
|1.28370
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701504
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28680
|1.28380
|1.28980
|2008.11.26 17:34
|1.28380
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701468
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28680
|1.28380
|1.28980
|2008.11.26 17:34
|1.28380
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701461
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28680
|1.28380
|1.28980
|2008.11.26 17:34
|1.28380
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701457
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28680
|1.28380
|1.28980
|2008.11.26 17:34
|1.28380
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701446
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28680
|1.28380
|1.28980
|2008.11.26 17:34
|1.28380
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699830
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28680
|1.28380
|1.28980
|2008.11.26 17:34
|1.28380
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699826
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28670
|1.28370
|1.28970
|2008.11.26 17:34
|1.28370
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699431
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28670
|1.28370
|1.28970
|2008.11.26 17:34
|1.28370
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699240
|2008.11.26 17:01
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28670
|1.28370
|1.28970
|2008.11.26 17:34
|1.28370
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703680
|2008.11.26 17:13
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28750
|1.28450
|1.29050
|2008.11.26 17:34
|1.28450
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703677
|2008.11.26 17:13
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703659
|2008.11.26 17:13
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28740
|1.28440
|1.29040
|2008.11.26 17:34
|1.28440
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703639
|2008.11.26 17:13
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28730
|1.28430
|1.29030
|2008.11.26 17:34
|1.28430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703552
|2008.11.26 17:13
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28750
|1.28450
|1.29050
|2008.11.26 17:34
|1.28450
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703533
|2008.11.26 17:13
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703485
|2008.11.26 17:13
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28750
|1.28450
|1.29050
|2008.11.26 17:34
|1.28450
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703473
|2008.11.26 17:13
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28750
|1.28450
|1.29050
|2008.11.26 17:34
|1.28450
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703462
|2008.11.26 17:13
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703451
|2008.11.26 17:13
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703304
|2008.11.26 17:12
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703286
|2008.11.26 17:12
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28750
|1.28450
|1.29050
|2008.11.26 17:34
|1.28450
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703283
|2008.11.26 17:12
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28750
|1.28450
|1.29050
|2008.11.26 17:34
|1.28450
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703262
|2008.11.26 17:12
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28740
|1.28440
|1.29040
|2008.11.26 17:34
|1.28440
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703259
|2008.11.26 17:12
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28730
|1.28430
|1.29030
|2008.11.26 17:34
|1.28430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703257
|2008.11.26 17:12
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28720
|1.28420
|1.29020
|2008.11.26 17:34
|1.28420
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703254
|2008.11.26 17:12
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28730
|1.28430
|1.29030
|2008.11.26 17:34
|1.28430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703252
|2008.11.26 17:12
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28740
|1.28440
|1.29040
|2008.11.26 17:34
|1.28440
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703245
|2008.11.26 17:12
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28730
|1.28430
|1.29030
|2008.11.26 17:34
|1.28430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703221
|2008.11.26 17:12
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28740
|1.28440
|1.29040
|2008.11.26 17:34
|1.28440
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703188
|2008.11.26 17:11
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28750
|1.28450
|1.29050
|2008.11.26 17:34
|1.28450
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703171
|2008.11.26 17:11
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28740
|1.28440
|1.29040
|2008.11.26 17:34
|1.28440
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703160
|2008.11.26 17:11
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28730
|1.28430
|1.29030
|2008.11.26 17:34
|1.28430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703120
|2008.11.26 17:11
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28710
|1.28410
|1.29010
|2008.11.26 17:34
|1.28410
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703085
|2008.11.26 17:11
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28700
|1.28400
|1.29000
|2008.11.26 17:34
|1.28400
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703037
|2008.11.26 17:11
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28690
|1.28390
|1.28990
|2008.11.26 17:34
|1.28390
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703034
|2008.11.26 17:11
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28700
|1.28400
|1.29000
|2008.11.26 17:34
|1.28400
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703030
|2008.11.26 17:11
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28690
|1.28390
|1.28990
|2008.11.26 17:34
|1.28390
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703027
|2008.11.26 17:11
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28700
|1.28400
|1.29000
|2008.11.26 17:34
|1.28400
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27703014
|2008.11.26 17:11
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28690
|1.28390
|1.28990
|2008.11.26 17:34
|1.28390
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27702994
|2008.11.26 17:11
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28700
|1.28400
|1.29000
|2008.11.26 17:34
|1.28400
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27702981
|2008.11.26 17:11
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28690
|1.28390
|1.28990
|2008.11.26 17:34
|1.28390
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701497
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28690
|1.28390
|1.28990
|2008.11.26 17:34
|1.28390
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701491
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28710
|1.28410
|1.29010
|2008.11.26 17:34
|1.28410
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701481
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28700
|1.28400
|1.29000
|2008.11.26 17:34
|1.28400
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701478
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28700
|1.28400
|1.29000
|2008.11.26 17:34
|1.28400
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701475
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28690
|1.28390
|1.28990
|2008.11.26 17:34
|1.28390
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701471
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28690
|1.28390
|1.28990
|2008.11.26 17:34
|1.28390
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701442
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28690
|1.28390
|1.28990
|2008.11.26 17:34
|1.28390
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701432
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28710
|1.28410
|1.29010
|2008.11.26 17:34
|1.28410
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701426
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28710
|1.28410
|1.29010
|2008.11.26 17:34
|1.28410
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701422
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28720
|1.28420
|1.29020
|2008.11.26 17:34
|1.28420
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701418
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28740
|1.28440
|1.29040
|2008.11.26 17:34
|1.28440
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701403
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28750
|1.28450
|1.29050
|2008.11.26 17:34
|1.28450
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701387
|2008.11.26 17:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701367
|2008.11.26 17:07
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701343
|2008.11.26 17:07
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28750
|1.28450
|1.29050
|2008.11.26 17:34
|1.28450
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701338
|2008.11.26 17:07
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701326
|2008.11.26 17:07
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28770
|1.28470
|1.29070
|2008.11.26 17:34
|1.28470
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701302
|2008.11.26 17:07
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28770
|1.28470
|1.29070
|2008.11.26 17:34
|1.28470
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701180
|2008.11.26 17:07
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28770
|1.28470
|1.29070
|2008.11.26 17:34
|1.28470
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27701130
|2008.11.26 17:07
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28770
|1.28470
|1.29070
|2008.11.26 17:34
|1.28470
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700996
|2008.11.26 17:06
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28770
|1.28470
|1.29070
|2008.11.26 17:34
|1.28470
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700673
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28770
|1.28470
|1.29070
|2008.11.26 17:34
|1.28470
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700666
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28750
|1.28450
|1.29050
|2008.11.26 17:34
|1.28450
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700659
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28730
|1.28430
|1.29030
|2008.11.26 17:34
|1.28430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700649
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28730
|1.28430
|1.29030
|2008.11.26 17:34
|1.28430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700643
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28720
|1.28420
|1.29020
|2008.11.26 17:34
|1.28420
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700641
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28710
|1.28410
|1.29010
|2008.11.26 17:34
|1.28410
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700630
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28720
|1.28420
|1.29020
|2008.11.26 17:34
|1.28420
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700629
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28730
|1.28430
|1.29030
|2008.11.26 17:34
|1.28430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700626
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28730
|1.28430
|1.29030
|2008.11.26 17:34
|1.28430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700622
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28710
|1.28410
|1.29010
|2008.11.26 17:34
|1.28410
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700619
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28720
|1.28420
|1.29020
|2008.11.26 17:34
|1.28420
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700617
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28710
|1.28410
|1.29010
|2008.11.26 17:34
|1.28410
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700612
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28710
|1.28410
|1.29010
|2008.11.26 17:34
|1.28410
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700609
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28720
|1.28420
|1.29020
|2008.11.26 17:34
|1.28420
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700603
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28700
|1.28400
|1.29000
|2008.11.26 17:34
|1.28400
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700600
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28720
|1.28420
|1.29020
|2008.11.26 17:34
|1.28420
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700596
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28710
|1.28410
|1.29010
|2008.11.26 17:34
|1.28410
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700592
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28720
|1.28420
|1.29020
|2008.11.26 17:34
|1.28420
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700583
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28730
|1.28430
|1.29030
|2008.11.26 17:34
|1.28430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700580
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28720
|1.28420
|1.29020
|2008.11.26 17:34
|1.28420
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700562
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28730
|1.28430
|1.29030
|2008.11.26 17:34
|1.28430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700555
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28740
|1.28440
|1.29040
|2008.11.26 17:34
|1.28440
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700536
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28700
|1.28400
|1.29000
|2008.11.26 17:34
|1.28400
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700532
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28710
|1.28410
|1.29010
|2008.11.26 17:34
|1.28410
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700525
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28720
|1.28420
|1.29020
|2008.11.26 17:34
|1.28420
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700518
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28690
|1.28390
|1.28990
|2008.11.26 17:34
|1.28390
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700513
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28700
|1.28400
|1.29000
|2008.11.26 17:34
|1.28400
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700491
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28690
|1.28390
|1.28990
|2008.11.26 17:34
|1.28390
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700481
|2008.11.26 17:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28730
|1.28430
|1.29030
|2008.11.26 17:34
|1.28430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700459
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28720
|1.28420
|1.29020
|2008.11.26 17:34
|1.28420
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700431
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28750
|1.28450
|1.29050
|2008.11.26 17:34
|1.28450
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700418
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28730
|1.28430
|1.29030
|2008.11.26 17:34
|1.28430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700402
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28710
|1.28410
|1.29010
|2008.11.26 17:34
|1.28410
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700401
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28730
|1.28430
|1.29030
|2008.11.26 17:34
|1.28430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700397
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28740
|1.28440
|1.29040
|2008.11.26 17:34
|1.28440
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700391
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28740
|1.28440
|1.29040
|2008.11.26 17:34
|1.28440
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700351
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28770
|1.28470
|1.29070
|2008.11.26 17:34
|1.28470
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700350
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700344
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28770
|1.28470
|1.29070
|2008.11.26 17:34
|1.28470
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700337
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28770
|1.28470
|1.29070
|2008.11.26 17:34
|1.28470
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700329
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28770
|1.28470
|1.29070
|2008.11.26 17:34
|1.28470
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700321
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28770
|1.28470
|1.29070
|2008.11.26 17:34
|1.28470
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700309
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28770
|1.28470
|1.29070
|2008.11.26 17:34
|1.28470
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700283
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700281
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28770
|1.28470
|1.29070
|2008.11.26 17:34
|1.28470
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700276
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700269
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28770
|1.28470
|1.29070
|2008.11.26 17:34
|1.28470
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700263
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700242
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28750
|1.28450
|1.29050
|2008.11.26 17:34
|1.28450
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700235
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700232
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28750
|1.28450
|1.29050
|2008.11.26 17:34
|1.28450
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700224
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700215
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700209
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28750
|1.28450
|1.29050
|2008.11.26 17:34
|1.28450
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700194
|2008.11.26 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700151
|2008.11.26 17:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700144
|2008.11.26 17:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28770
|1.28470
|1.29070
|2008.11.26 17:34
|1.28470
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700052
|2008.11.26 17:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700012
|2008.11.26 17:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28770
|1.28470
|1.29070
|2008.11.26 17:34
|1.28470
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700009
|2008.11.26 17:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700006
|2008.11.26 17:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28750
|1.28450
|1.29050
|2008.11.26 17:34
|1.28450
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700003
|2008.11.26 17:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27700000
|2008.11.26 17:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28750
|1.28450
|1.29050
|2008.11.26 17:34
|1.28450
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699998
|2008.11.26 17:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28740
|1.28440
|1.29040
|2008.11.26 17:34
|1.28440
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699992
|2008.11.26 17:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28750
|1.28450
|1.29050
|2008.11.26 17:34
|1.28450
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699986
|2008.11.26 17:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699982
|2008.11.26 17:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28750
|1.28450
|1.29050
|2008.11.26 17:34
|1.28450
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699979
|2008.11.26 17:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28720
|1.28420
|1.29020
|2008.11.26 17:34
|1.28420
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699978
|2008.11.26 17:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28730
|1.28430
|1.29030
|2008.11.26 17:34
|1.28430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699968
|2008.11.26 17:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28750
|1.28450
|1.29050
|2008.11.26 17:34
|1.28450
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699944
|2008.11.26 17:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28730
|1.28430
|1.29030
|2008.11.26 17:34
|1.28430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699941
|2008.11.26 17:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28740
|1.28440
|1.29040
|2008.11.26 17:34
|1.28440
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699936
|2008.11.26 17:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28730
|1.28430
|1.29030
|2008.11.26 17:34
|1.28430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699914
|2008.11.26 17:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28720
|1.28420
|1.29020
|2008.11.26 17:34
|1.28420
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699907
|2008.11.26 17:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28690
|1.28390
|1.28990
|2008.11.26 17:34
|1.28390
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699896
|2008.11.26 17:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28710
|1.28410
|1.29010
|2008.11.26 17:34
|1.28410
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699887
|2008.11.26 17:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28720
|1.28420
|1.29020
|2008.11.26 17:34
|1.28420
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699878
|2008.11.26 17:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28730
|1.28430
|1.29030
|2008.11.26 17:34
|1.28430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699873
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28720
|1.28420
|1.29020
|2008.11.26 17:34
|1.28420
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699863
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28730
|1.28430
|1.29030
|2008.11.26 17:34
|1.28430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699855
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28740
|1.28440
|1.29040
|2008.11.26 17:34
|1.28440
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699842
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28720
|1.28420
|1.29020
|2008.11.26 17:34
|1.28420
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699823
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28710
|1.28410
|1.29010
|2008.11.26 17:34
|1.28410
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699814
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28710
|1.28410
|1.29010
|2008.11.26 17:34
|1.28410
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699811
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28710
|1.28410
|1.29010
|2008.11.26 17:34
|1.28410
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699802
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28690
|1.28390
|1.28990
|2008.11.26 17:34
|1.28390
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699792
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28690
|1.28390
|1.28990
|2008.11.26 17:34
|1.28390
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699791
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28710
|1.28410
|1.29010
|2008.11.26 17:34
|1.28410
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699786
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28720
|1.28420
|1.29020
|2008.11.26 17:34
|1.28420
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699782
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28710
|1.28410
|1.29010
|2008.11.26 17:34
|1.28410
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699776
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28720
|1.28420
|1.29020
|2008.11.26 17:34
|1.28420
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699772
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28730
|1.28430
|1.29030
|2008.11.26 17:34
|1.28430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699770
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28750
|1.28450
|1.29050
|2008.11.26 17:34
|1.28450
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699766
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699756
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28750
|1.28450
|1.29050
|2008.11.26 17:34
|1.28450
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699746
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28770
|1.28470
|1.29070
|2008.11.26 17:34
|1.28470
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699731
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699723
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28750
|1.28450
|1.29050
|2008.11.26 17:34
|1.28450
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699710
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699692
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28750
|1.28450
|1.29050
|2008.11.26 17:34
|1.28450
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699686
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699649
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28750
|1.28450
|1.29050
|2008.11.26 17:34
|1.28450
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699615
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28740
|1.28440
|1.29040
|2008.11.26 17:34
|1.28440
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699598
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28730
|1.28430
|1.29030
|2008.11.26 17:34
|1.28430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699561
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28710
|1.28410
|1.29010
|2008.11.26 17:34
|1.28410
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699531
|2008.11.26 17:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28690
|1.28390
|1.28990
|2008.11.26 17:34
|1.28390
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699257
|2008.11.26 17:01
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28690
|1.28390
|1.28990
|2008.11.26 17:34
|1.28390
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699178
|2008.11.26 17:01
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28730
|1.28430
|1.29030
|2008.11.26 17:34
|1.28430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699131
|2008.11.26 17:01
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28720
|1.28420
|1.29020
|2008.11.26 17:34
|1.28420
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27699051
|2008.11.26 17:01
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28730
|1.28430
|1.29030
|2008.11.26 17:34
|1.28430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27698995
|2008.11.26 17:01
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28760
|1.28460
|1.29060
|2008.11.26 17:34
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27698935
|2008.11.26 17:01
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28790
|1.28490
|1.29090
|2008.11.26 17:34
|1.28490
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|27695133
|2008.11.26 16:43
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28870
|1.28570
|1.29170
|2008.11.26 16:53
|1.29170
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27695103
|2008.11.26 16:43
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28870
|1.28570
|1.29170
|2008.11.26 16:53
|1.29170
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27695139
|2008.11.26 16:43
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28860
|1.28560
|1.29160
|2008.11.26 16:53
|1.29160
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27695125
|2008.11.26 16:43
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28860
|1.28560
|1.29160
|2008.11.26 16:53
|1.29160
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27671107
|2008.11.26 14:21
|buy
|0.03
|audusd
|0.64470
|0.64170
|0.64770
|2008.11.26 14:47
|0.64770
|0.00
|0.00
|0.00
|6.95
|27668102
|2008.11.26 14:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29090
|1.28790
|1.29390
|2008.11.26 14:32
|1.29390
|0.00
|0.00
|0.00
|6.96
|27668058
|2008.11.26 14:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29090
|1.28790
|1.29390
|2008.11.26 14:32
|1.29390
|0.00
|0.00
|0.00
|6.96
|27668041
|2008.11.26 14:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29090
|1.28790
|1.29390
|2008.11.26 14:32
|1.29390
|0.00
|0.00
|0.00
|6.96
|27667996
|2008.11.26 14:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29090
|1.28790
|1.29390
|2008.11.26 14:32
|1.29390
|0.00
|0.00
|0.00
|6.96
|27638177
|2008.11.26 09:56
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638166
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638144
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638121
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638092
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638089
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638082
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638050
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637997
|2008.11.26 09:54
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637776
|2008.11.26 09:54
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637771
|2008.11.26 09:54
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637754
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637704
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637679
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637655
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637646
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637459
|2008.11.26 09:52
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637401
|2008.11.26 09:52
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637298
|2008.11.26 09:51
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637295
|2008.11.26 09:51
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637252
|2008.11.26 09:50
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637029
|2008.11.26 09:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637022
|2008.11.26 09:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636995
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636987
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636969
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636967
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64890
|0.65190
|0.64590
|2008.11.26 14:04
|0.64590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638502
|2008.11.26 09:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638179
|2008.11.26 09:56
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638173
|2008.11.26 09:56
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638171
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638159
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638151
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638145
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638130
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638125
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638098
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638071
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638034
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637795
|2008.11.26 09:54
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637744
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637731
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637692
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637688
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637677
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637673
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637510
|2008.11.26 09:52
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637456
|2008.11.26 09:52
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637429
|2008.11.26 09:52
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637322
|2008.11.26 09:51
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637255
|2008.11.26 09:50
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637249
|2008.11.26 09:50
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636952
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636707
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636672
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636364
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64900
|0.65200
|0.64600
|2008.11.26 14:04
|0.64600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638718
|2008.11.26 09:58
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638647
|2008.11.26 09:58
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638544
|2008.11.26 09:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638163
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638150
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638139
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638135
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638132
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638127
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638095
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637780
|2008.11.26 09:54
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637733
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637724
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637691
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637687
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637668
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637662
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637645
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637628
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637531
|2008.11.26 09:52
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637439
|2008.11.26 09:52
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637419
|2008.11.26 09:52
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637303
|2008.11.26 09:51
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636930
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636914
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636906
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636884
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636700
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636666
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636642
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636580
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636551
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636369
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64910
|0.65210
|0.64610
|2008.11.26 14:01
|0.64610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638768
|2008.11.26 09:58
|sell
|0.03
|audusd
|0.64920
|0.65220
|0.64620
|2008.11.26 14:00
|0.64620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638633
|2008.11.26 09:58
|sell
|0.03
|audusd
|0.64920
|0.65220
|0.64620
|2008.11.26 14:00
|0.64620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638134
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64920
|0.65220
|0.64620
|2008.11.26 14:00
|0.64620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637805
|2008.11.26 09:54
|sell
|0.03
|audusd
|0.64920
|0.65220
|0.64620
|2008.11.26 14:00
|0.64620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637800
|2008.11.26 09:54
|sell
|0.03
|audusd
|0.64920
|0.65220
|0.64620
|2008.11.26 14:00
|0.64620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637663
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64920
|0.65220
|0.64620
|2008.11.26 14:00
|0.64620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637641
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64920
|0.65220
|0.64620
|2008.11.26 14:00
|0.64620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637631
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64920
|0.65220
|0.64620
|2008.11.26 14:00
|0.64620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637629
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64920
|0.65220
|0.64620
|2008.11.26 14:00
|0.64620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637620
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64920
|0.65220
|0.64620
|2008.11.26 14:00
|0.64620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637602
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64920
|0.65220
|0.64620
|2008.11.26 14:00
|0.64620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637593
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64920
|0.65220
|0.64620
|2008.11.26 14:00
|0.64620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637583
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64920
|0.65220
|0.64620
|2008.11.26 14:00
|0.64620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636924
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64920
|0.65220
|0.64620
|2008.11.26 14:00
|0.64620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636910
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64920
|0.65220
|0.64620
|2008.11.26 14:00
|0.64620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636893
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64920
|0.65220
|0.64620
|2008.11.26 14:00
|0.64620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636654
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64920
|0.65220
|0.64620
|2008.11.26 14:00
|0.64620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636631
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64920
|0.65220
|0.64620
|2008.11.26 14:00
|0.64620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636621
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64920
|0.65220
|0.64620
|2008.11.26 14:00
|0.64620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636544
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64920
|0.65220
|0.64620
|2008.11.26 14:00
|0.64620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638981
|2008.11.26 09:58
|sell
|0.03
|audusd
|0.64930
|0.65230
|0.64630
|2008.11.26 14:00
|0.64630
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638830
|2008.11.26 09:58
|sell
|0.03
|audusd
|0.64930
|0.65230
|0.64630
|2008.11.26 14:00
|0.64630
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638703
|2008.11.26 09:58
|sell
|0.03
|audusd
|0.64930
|0.65230
|0.64630
|2008.11.26 14:00
|0.64630
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638676
|2008.11.26 09:58
|sell
|0.03
|audusd
|0.64930
|0.65230
|0.64630
|2008.11.26 14:00
|0.64630
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638610
|2008.11.26 09:58
|sell
|0.03
|audusd
|0.64930
|0.65230
|0.64630
|2008.11.26 14:00
|0.64630
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637991
|2008.11.26 09:54
|sell
|0.03
|audusd
|0.64930
|0.65230
|0.64630
|2008.11.26 14:00
|0.64630
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637873
|2008.11.26 09:54
|sell
|0.03
|audusd
|0.64930
|0.65230
|0.64630
|2008.11.26 14:00
|0.64630
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637803
|2008.11.26 09:54
|sell
|0.03
|audusd
|0.64930
|0.65230
|0.64630
|2008.11.26 14:00
|0.64630
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637667
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64930
|0.65230
|0.64630
|2008.11.26 14:00
|0.64630
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637634
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64930
|0.65230
|0.64630
|2008.11.26 14:00
|0.64630
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637630
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64930
|0.65230
|0.64630
|2008.11.26 14:00
|0.64630
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637613
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64930
|0.65230
|0.64630
|2008.11.26 14:00
|0.64630
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637606
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64930
|0.65230
|0.64630
|2008.11.26 14:00
|0.64630
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637588
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64930
|0.65230
|0.64630
|2008.11.26 14:00
|0.64630
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636908
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64930
|0.65230
|0.64630
|2008.11.26 14:00
|0.64630
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636898
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64930
|0.65230
|0.64630
|2008.11.26 14:00
|0.64630
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636873
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64930
|0.65230
|0.64630
|2008.11.26 14:00
|0.64630
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636767
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64930
|0.65230
|0.64630
|2008.11.26 14:00
|0.64630
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636401
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64930
|0.65230
|0.64630
|2008.11.26 14:00
|0.64630
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636375
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64930
|0.65230
|0.64630
|2008.11.26 14:00
|0.64630
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638852
|2008.11.26 09:58
|sell
|0.03
|audusd
|0.64940
|0.65240
|0.64640
|2008.11.26 14:00
|0.64640
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638753
|2008.11.26 09:58
|sell
|0.03
|audusd
|0.64940
|0.65240
|0.64640
|2008.11.26 14:00
|0.64640
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637958
|2008.11.26 09:54
|sell
|0.03
|audusd
|0.64940
|0.65240
|0.64640
|2008.11.26 14:00
|0.64640
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637898
|2008.11.26 09:54
|sell
|0.03
|audusd
|0.64940
|0.65240
|0.64640
|2008.11.26 14:00
|0.64640
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637867
|2008.11.26 09:54
|sell
|0.03
|audusd
|0.64940
|0.65240
|0.64640
|2008.11.26 14:00
|0.64640
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637859
|2008.11.26 09:54
|sell
|0.03
|audusd
|0.64940
|0.65240
|0.64640
|2008.11.26 14:00
|0.64640
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637851
|2008.11.26 09:54
|sell
|0.03
|audusd
|0.64940
|0.65240
|0.64640
|2008.11.26 14:00
|0.64640
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637619
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64940
|0.65240
|0.64640
|2008.11.26 14:00
|0.64640
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27637612
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64940
|0.65240
|0.64640
|2008.11.26 14:00
|0.64640
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636889
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64940
|0.65240
|0.64640
|2008.11.26 14:00
|0.64640
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636850
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64940
|0.65240
|0.64640
|2008.11.26 14:00
|0.64640
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636722
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64940
|0.65240
|0.64640
|2008.11.26 14:00
|0.64640
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27636394
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64940
|0.65240
|0.64640
|2008.11.26 14:00
|0.64640
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|27638979
|2008.11.26 09:58
|sell
|0.03
|audusd
|0.64950
|0.65250
|0.64650
|2008.11.26 11:10
|0.64650
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27638897
|2008.11.26 09:58
|sell
|0.03
|audusd
|0.64950
|0.65250
|0.64650
|2008.11.26 11:10
|0.64650
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27637951
|2008.11.26 09:54
|sell
|0.03
|audusd
|0.64950
|0.65250
|0.64650
|2008.11.26 11:10
|0.64650
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27637945
|2008.11.26 09:54
|sell
|0.03
|audusd
|0.64950
|0.65250
|0.64650
|2008.11.26 11:10
|0.64650
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27637866
|2008.11.26 09:54
|sell
|0.03
|audusd
|0.64950
|0.65250
|0.64650
|2008.11.26 11:10
|0.64650
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27636867
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64950
|0.65250
|0.64650
|2008.11.26 11:10
|0.64650
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27636800
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64950
|0.65250
|0.64650
|2008.11.26 11:10
|0.64650
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27636533
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64950
|0.65250
|0.64650
|2008.11.26 11:10
|0.64650
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27636410
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64950
|0.65250
|0.64650
|2008.11.26 11:10
|0.64650
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27638977
|2008.11.26 09:58
|sell
|0.03
|audusd
|0.64960
|0.65260
|0.64660
|2008.11.26 11:10
|0.64660
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27637948
|2008.11.26 09:54
|sell
|0.03
|audusd
|0.64960
|0.65260
|0.64660
|2008.11.26 11:10
|0.64660
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27637933
|2008.11.26 09:54
|sell
|0.03
|audusd
|0.64960
|0.65260
|0.64660
|2008.11.26 11:10
|0.64660
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27637855
|2008.11.26 09:54
|sell
|0.03
|audusd
|0.64960
|0.65260
|0.64660
|2008.11.26 11:10
|0.64660
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27636787
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64960
|0.65260
|0.64660
|2008.11.26 11:10
|0.64660
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27636519
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64960
|0.65260
|0.64660
|2008.11.26 11:10
|0.64660
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27636423
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64960
|0.65260
|0.64660
|2008.11.26 11:10
|0.64660
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27636475
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64970
|0.65270
|0.64670
|2008.11.26 11:10
|0.64670
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27636570
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64980
|0.65280
|0.64680
|2008.11.26 11:10
|0.64680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27636499
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64980
|0.65280
|0.64680
|2008.11.26 11:10
|0.64680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27636576
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64990
|0.65290
|0.64690
|2008.11.26 11:09
|0.64690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27636485
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64990
|0.65290
|0.64690
|2008.11.26 11:09
|0.64690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27636557
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.65000
|0.65300
|0.64700
|2008.11.26 11:09
|0.64700
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640454
|2008.11.26 10:03
|sell
|0.03
|audusd
|0.65020
|0.65320
|0.64720
|2008.11.26 11:09
|0.64720
|0.00
|0.00
|0.00
|6.95
|27636563
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.65020
|0.65320
|0.64720
|2008.11.26 11:09
|0.64720
|0.00
|0.00
|0.00
|6.95
|27640459
|2008.11.26 10:03
|sell
|0.03
|audusd
|0.65030
|0.65330
|0.64730
|2008.11.26 11:08
|0.64730
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640479
|2008.11.26 10:03
|sell
|0.03
|audusd
|0.65040
|0.65340
|0.64740
|2008.11.26 11:08
|0.64740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640470
|2008.11.26 10:03
|sell
|0.03
|audusd
|0.65040
|0.65340
|0.64740
|2008.11.26 11:08
|0.64740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640381
|2008.11.26 10:03
|sell
|0.03
|audusd
|0.65040
|0.65340
|0.64740
|2008.11.26 11:08
|0.64740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640368
|2008.11.26 10:03
|sell
|0.03
|audusd
|0.65040
|0.65340
|0.64740
|2008.11.26 11:08
|0.64740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640216
|2008.11.26 10:02
|sell
|0.03
|audusd
|0.65040
|0.65340
|0.64740
|2008.11.26 11:08
|0.64740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640513
|2008.11.26 10:03
|sell
|0.03
|audusd
|0.65050
|0.65350
|0.64750
|2008.11.26 11:03
|0.64750
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640498
|2008.11.26 10:03
|sell
|0.03
|audusd
|0.65060
|0.65360
|0.64760
|2008.11.26 11:03
|0.64760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640484
|2008.11.26 10:03
|sell
|0.03
|audusd
|0.65050
|0.65350
|0.64750
|2008.11.26 11:03
|0.64750
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640456
|2008.11.26 10:03
|sell
|0.03
|audusd
|0.65050
|0.65350
|0.64750
|2008.11.26 11:03
|0.64750
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640446
|2008.11.26 10:03
|sell
|0.03
|audusd
|0.65050
|0.65350
|0.64750
|2008.11.26 11:03
|0.64750
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640440
|2008.11.26 10:03
|sell
|0.03
|audusd
|0.65050
|0.65350
|0.64750
|2008.11.26 11:03
|0.64750
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640407
|2008.11.26 10:03
|sell
|0.03
|audusd
|0.65060
|0.65360
|0.64760
|2008.11.26 11:03
|0.64760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640392
|2008.11.26 10:03
|sell
|0.03
|audusd
|0.65050
|0.65350
|0.64750
|2008.11.26 11:03
|0.64750
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640376
|2008.11.26 10:03
|sell
|0.03
|audusd
|0.65050
|0.65350
|0.64750
|2008.11.26 11:03
|0.64750
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640335
|2008.11.26 10:03
|sell
|0.03
|audusd
|0.65050
|0.65350
|0.64750
|2008.11.26 11:03
|0.64750
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640272
|2008.11.26 10:02
|sell
|0.03
|audusd
|0.65060
|0.65360
|0.64760
|2008.11.26 11:03
|0.64760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640257
|2008.11.26 10:02
|sell
|0.03
|audusd
|0.65060
|0.65360
|0.64760
|2008.11.26 11:03
|0.64760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640229
|2008.11.26 10:02
|sell
|0.03
|audusd
|0.65060
|0.65360
|0.64760
|2008.11.26 11:03
|0.64760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640208
|2008.11.26 10:02
|sell
|0.03
|audusd
|0.65060
|0.65360
|0.64760
|2008.11.26 11:03
|0.64760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640183
|2008.11.26 10:02
|sell
|0.03
|audusd
|0.65060
|0.65360
|0.64760
|2008.11.26 11:03
|0.64760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640575
|2008.11.26 10:03
|sell
|0.03
|audusd
|0.65070
|0.65370
|0.64770
|2008.11.26 11:03
|0.64770
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640268
|2008.11.26 10:02
|sell
|0.03
|audusd
|0.65070
|0.65370
|0.64770
|2008.11.26 11:03
|0.64770
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640236
|2008.11.26 10:02
|sell
|0.03
|audusd
|0.65070
|0.65370
|0.64770
|2008.11.26 11:03
|0.64770
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640192
|2008.11.26 10:02
|sell
|0.03
|audusd
|0.65070
|0.65370
|0.64770
|2008.11.26 11:03
|0.64770
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640618
|2008.11.26 10:04
|sell
|0.03
|audusd
|0.65080
|0.65380
|0.64780
|2008.11.26 11:03
|0.64780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640419
|2008.11.26 10:03
|sell
|0.03
|audusd
|0.65080
|0.65380
|0.64780
|2008.11.26 11:03
|0.64780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640325
|2008.11.26 10:03
|sell
|0.03
|audusd
|0.65080
|0.65380
|0.64780
|2008.11.26 11:03
|0.64780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640319
|2008.11.26 10:03
|sell
|0.03
|audusd
|0.65080
|0.65380
|0.64780
|2008.11.26 11:03
|0.64780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640318
|2008.11.26 10:02
|sell
|0.03
|audusd
|0.65080
|0.65380
|0.64780
|2008.11.26 11:03
|0.64780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640220
|2008.11.26 10:02
|sell
|0.03
|audusd
|0.65080
|0.65380
|0.64780
|2008.11.26 11:03
|0.64780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640200
|2008.11.26 10:02
|sell
|0.03
|audusd
|0.65080
|0.65380
|0.64780
|2008.11.26 11:03
|0.64780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644802
|2008.11.26 10:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65100
|0.65400
|0.64800
|2008.11.26 11:03
|0.64800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644765
|2008.11.26 10:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65100
|0.65400
|0.64800
|2008.11.26 11:03
|0.64800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640658
|2008.11.26 10:04
|sell
|0.03
|audusd
|0.65090
|0.65390
|0.64790
|2008.11.26 11:03
|0.64790
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640627
|2008.11.26 10:04
|sell
|0.03
|audusd
|0.65100
|0.65400
|0.64800
|2008.11.26 11:03
|0.64800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640296
|2008.11.26 10:02
|sell
|0.03
|audusd
|0.65100
|0.65400
|0.64800
|2008.11.26 11:03
|0.64800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640290
|2008.11.26 10:02
|sell
|0.03
|audusd
|0.65100
|0.65400
|0.64800
|2008.11.26 11:03
|0.64800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640287
|2008.11.26 10:02
|sell
|0.03
|audusd
|0.65090
|0.65390
|0.64790
|2008.11.26 11:03
|0.64790
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640158
|2008.11.26 10:02
|sell
|0.03
|audusd
|0.65090
|0.65390
|0.64790
|2008.11.26 11:03
|0.64790
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644808
|2008.11.26 10:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65110
|0.65410
|0.64810
|2008.11.26 10:58
|0.64810
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27644803
|2008.11.26 10:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65110
|0.65410
|0.64810
|2008.11.26 10:58
|0.64810
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27644795
|2008.11.26 10:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65110
|0.65410
|0.64810
|2008.11.26 10:58
|0.64810
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27644766
|2008.11.26 10:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65110
|0.65410
|0.64810
|2008.11.26 10:58
|0.64810
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27644764
|2008.11.26 10:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65110
|0.65410
|0.64810
|2008.11.26 10:58
|0.64810
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27640643
|2008.11.26 10:04
|sell
|0.03
|audusd
|0.65110
|0.65410
|0.64810
|2008.11.26 10:58
|0.64810
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27640292
|2008.11.26 10:02
|sell
|0.03
|audusd
|0.65110
|0.65410
|0.64810
|2008.11.26 10:58
|0.64810
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27640073
|2008.11.26 10:02
|sell
|0.03
|audusd
|0.65110
|0.65410
|0.64810
|2008.11.26 10:58
|0.64810
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27644812
|2008.11.26 10:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.26 10:58
|0.64820
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27644794
|2008.11.26 10:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.26 10:58
|0.64820
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27644769
|2008.11.26 10:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.26 10:58
|0.64820
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27644763
|2008.11.26 10:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.26 10:58
|0.64820
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27644737
|2008.11.26 10:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.26 10:58
|0.64820
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27640090
|2008.11.26 10:02
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.26 10:58
|0.64820
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27644840
|2008.11.26 10:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.26 10:55
|0.64830
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644815
|2008.11.26 10:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.26 10:55
|0.64830
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644809
|2008.11.26 10:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.26 10:55
|0.64830
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644789
|2008.11.26 10:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.26 10:55
|0.64830
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644771
|2008.11.26 10:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.26 10:55
|0.64830
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644741
|2008.11.26 10:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.26 10:55
|0.64830
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644721
|2008.11.26 10:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.26 10:55
|0.64830
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27640105
|2008.11.26 10:02
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.26 10:55
|0.64830
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644903
|2008.11.26 10:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.26 10:55
|0.64850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644900
|2008.11.26 10:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.26 10:55
|0.64840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644897
|2008.11.26 10:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.26 10:55
|0.64850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644893
|2008.11.26 10:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.26 10:55
|0.64850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644891
|2008.11.26 10:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.26 10:55
|0.64840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644890
|2008.11.26 10:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.26 10:55
|0.64840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644889
|2008.11.26 10:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.26 10:55
|0.64850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644887
|2008.11.26 10:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.26 10:55
|0.64840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644885
|2008.11.26 10:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.26 10:55
|0.64850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644880
|2008.11.26 10:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.26 10:55
|0.64850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644877
|2008.11.26 10:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.26 10:55
|0.64840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644875
|2008.11.26 10:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.26 10:55
|0.64850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644870
|2008.11.26 10:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.26 10:55
|0.64840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644843
|2008.11.26 10:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.26 10:55
|0.64850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644842
|2008.11.26 10:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.26 10:55
|0.64840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644836
|2008.11.26 10:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.26 10:55
|0.64840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644835
|2008.11.26 10:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.26 10:55
|0.64850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644816
|2008.11.26 10:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.26 10:55
|0.64840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644774
|2008.11.26 10:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.26 10:55
|0.64840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644773
|2008.11.26 10:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.26 10:55
|0.64850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644716
|2008.11.26 10:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.26 10:55
|0.64840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27644703
|2008.11.26 10:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.26 10:55
|0.64850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27638488
|2008.11.26 09:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.64880
|0.65180
|0.64580
|2008.11.26 10:35
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27638486
|2008.11.26 09:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.64870
|0.65170
|0.64570
|2008.11.26 10:35
|0.65170
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27638464
|2008.11.26 09:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.64880
|0.65180
|0.64580
|2008.11.26 10:35
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27638429
|2008.11.26 09:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.64870
|0.65170
|0.64570
|2008.11.26 10:35
|0.65170
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27638186
|2008.11.26 09:56
|sell
|0.03
|audusd
|0.64870
|0.65170
|0.64570
|2008.11.26 10:35
|0.65170
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27638182
|2008.11.26 09:56
|sell
|0.03
|audusd
|0.64880
|0.65180
|0.64580
|2008.11.26 10:35
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27638097
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64880
|0.65180
|0.64580
|2008.11.26 10:35
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27638084
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64880
|0.65180
|0.64580
|2008.11.26 10:35
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27638069
|2008.11.26 09:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.64880
|0.65180
|0.64580
|2008.11.26 10:35
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27638005
|2008.11.26 09:54
|sell
|0.03
|audusd
|0.64880
|0.65180
|0.64580
|2008.11.26 10:35
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637682
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64880
|0.65180
|0.64580
|2008.11.26 10:35
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637651
|2008.11.26 09:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.64870
|0.65170
|0.64570
|2008.11.26 10:35
|0.65170
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637397
|2008.11.26 09:52
|sell
|0.03
|audusd
|0.64880
|0.65180
|0.64580
|2008.11.26 10:35
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637383
|2008.11.26 09:52
|sell
|0.03
|audusd
|0.64870
|0.65170
|0.64570
|2008.11.26 10:35
|0.65170
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637378
|2008.11.26 09:51
|sell
|0.03
|audusd
|0.64870
|0.65170
|0.64570
|2008.11.26 10:35
|0.65170
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637340
|2008.11.26 09:51
|sell
|0.03
|audusd
|0.64870
|0.65170
|0.64570
|2008.11.26 10:35
|0.65170
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637339
|2008.11.26 09:51
|sell
|0.03
|audusd
|0.64880
|0.65180
|0.64580
|2008.11.26 10:35
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637297
|2008.11.26 09:51
|sell
|0.03
|audusd
|0.64880
|0.65180
|0.64580
|2008.11.26 10:35
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637285
|2008.11.26 09:51
|sell
|0.03
|audusd
|0.64880
|0.65180
|0.64580
|2008.11.26 10:35
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637284
|2008.11.26 09:51
|sell
|0.03
|audusd
|0.64870
|0.65170
|0.64570
|2008.11.26 10:35
|0.65170
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637277
|2008.11.26 09:51
|sell
|0.03
|audusd
|0.64880
|0.65180
|0.64580
|2008.11.26 10:35
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637275
|2008.11.26 09:51
|sell
|0.03
|audusd
|0.64870
|0.65170
|0.64570
|2008.11.26 10:35
|0.65170
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637269
|2008.11.26 09:51
|sell
|0.03
|audusd
|0.64880
|0.65180
|0.64580
|2008.11.26 10:35
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637265
|2008.11.26 09:50
|sell
|0.03
|audusd
|0.64880
|0.65180
|0.64580
|2008.11.26 10:35
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637254
|2008.11.26 09:50
|sell
|0.03
|audusd
|0.64880
|0.65180
|0.64580
|2008.11.26 10:35
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637246
|2008.11.26 09:50
|sell
|0.03
|audusd
|0.64880
|0.65180
|0.64580
|2008.11.26 10:35
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637241
|2008.11.26 09:50
|sell
|0.03
|audusd
|0.64870
|0.65170
|0.64570
|2008.11.26 10:35
|0.65170
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637238
|2008.11.26 09:50
|sell
|0.03
|audusd
|0.64880
|0.65180
|0.64580
|2008.11.26 10:35
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637236
|2008.11.26 09:50
|sell
|0.03
|audusd
|0.64870
|0.65170
|0.64570
|2008.11.26 10:35
|0.65170
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637150
|2008.11.26 09:50
|sell
|0.03
|audusd
|0.64870
|0.65170
|0.64570
|2008.11.26 10:35
|0.65170
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637045
|2008.11.26 09:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.64870
|0.65170
|0.64570
|2008.11.26 10:35
|0.65170
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637043
|2008.11.26 09:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.64880
|0.65180
|0.64580
|2008.11.26 10:35
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637042
|2008.11.26 09:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.64870
|0.65170
|0.64570
|2008.11.26 10:35
|0.65170
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637039
|2008.11.26 09:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.64880
|0.65180
|0.64580
|2008.11.26 10:35
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637037
|2008.11.26 09:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.64870
|0.65170
|0.64570
|2008.11.26 10:35
|0.65170
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637007
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64880
|0.65180
|0.64580
|2008.11.26 10:35
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27636990
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64880
|0.65180
|0.64580
|2008.11.26 10:35
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27636982
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64880
|0.65180
|0.64580
|2008.11.26 10:35
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27636976
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64870
|0.65170
|0.64570
|2008.11.26 10:35
|0.65170
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27636975
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64870
|0.65170
|0.64570
|2008.11.26 10:35
|0.65170
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27636973
|2008.11.26 09:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.64880
|0.65180
|0.64580
|2008.11.26 10:35
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27638343
|2008.11.26 09:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.64860
|0.65160
|0.64560
|2008.11.26 10:02
|0.65160
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27638330
|2008.11.26 09:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.64860
|0.65160
|0.64560
|2008.11.26 10:02
|0.65160
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27638324
|2008.11.26 09:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.64860
|0.65160
|0.64560
|2008.11.26 10:02
|0.65160
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27638320
|2008.11.26 09:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.64860
|0.65160
|0.64560
|2008.11.26 10:02
|0.65160
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27638312
|2008.11.26 09:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.64860
|0.65160
|0.64560
|2008.11.26 10:02
|0.65160
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27638297
|2008.11.26 09:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.64860
|0.65160
|0.64560
|2008.11.26 10:02
|0.65160
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27638294
|2008.11.26 09:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.64860
|0.65160
|0.64560
|2008.11.26 10:02
|0.65160
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27638292
|2008.11.26 09:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.64860
|0.65160
|0.64560
|2008.11.26 10:02
|0.65160
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27638190
|2008.11.26 09:56
|sell
|0.03
|audusd
|0.64860
|0.65160
|0.64560
|2008.11.26 10:02
|0.65160
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637381
|2008.11.26 09:51
|sell
|0.03
|audusd
|0.64860
|0.65160
|0.64560
|2008.11.26 10:02
|0.65160
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637372
|2008.11.26 09:51
|sell
|0.03
|audusd
|0.64860
|0.65160
|0.64560
|2008.11.26 10:02
|0.65160
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637348
|2008.11.26 09:51
|sell
|0.03
|audusd
|0.64860
|0.65160
|0.64560
|2008.11.26 10:02
|0.65160
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637190
|2008.11.26 09:50
|sell
|0.03
|audusd
|0.64860
|0.65160
|0.64560
|2008.11.26 10:02
|0.65160
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637154
|2008.11.26 09:50
|sell
|0.03
|audusd
|0.64860
|0.65160
|0.64560
|2008.11.26 10:02
|0.65160
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637149
|2008.11.26 09:50
|sell
|0.03
|audusd
|0.64860
|0.65160
|0.64560
|2008.11.26 10:02
|0.65160
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637111
|2008.11.26 09:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.64860
|0.65160
|0.64560
|2008.11.26 10:02
|0.65160
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637103
|2008.11.26 09:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.64860
|0.65160
|0.64560
|2008.11.26 10:02
|0.65160
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637054
|2008.11.26 09:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.64860
|0.65160
|0.64560
|2008.11.26 10:02
|0.65160
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637048
|2008.11.26 09:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.64860
|0.65160
|0.64560
|2008.11.26 10:02
|0.65160
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27636330
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64860
|0.65160
|0.64560
|2008.11.26 10:02
|0.65160
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27636310
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64860
|0.65160
|0.64560
|2008.11.26 10:02
|0.65160
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27636301
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64860
|0.65160
|0.64560
|2008.11.26 10:02
|0.65160
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27636248
|2008.11.26 09:46
|sell
|0.03
|audusd
|0.64860
|0.65160
|0.64560
|2008.11.26 10:02
|0.65160
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27638339
|2008.11.26 09:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.64850
|0.65150
|0.64550
|2008.11.26 10:02
|0.65150
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27638326
|2008.11.26 09:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.64850
|0.65150
|0.64550
|2008.11.26 10:02
|0.65150
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27638319
|2008.11.26 09:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.64850
|0.65150
|0.64550
|2008.11.26 10:02
|0.65150
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27638296
|2008.11.26 09:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.64850
|0.65150
|0.64550
|2008.11.26 10:02
|0.65150
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27638293
|2008.11.26 09:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.64850
|0.65150
|0.64550
|2008.11.26 10:02
|0.65150
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27638202
|2008.11.26 09:56
|sell
|0.03
|audusd
|0.64850
|0.65150
|0.64550
|2008.11.26 10:02
|0.65150
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637357
|2008.11.26 09:51
|sell
|0.03
|audusd
|0.64850
|0.65150
|0.64550
|2008.11.26 10:02
|0.65150
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637183
|2008.11.26 09:50
|sell
|0.03
|audusd
|0.64850
|0.65150
|0.64550
|2008.11.26 10:02
|0.65150
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637176
|2008.11.26 09:50
|sell
|0.03
|audusd
|0.64850
|0.65150
|0.64550
|2008.11.26 10:02
|0.65150
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637146
|2008.11.26 09:50
|sell
|0.03
|audusd
|0.64850
|0.65150
|0.64550
|2008.11.26 10:02
|0.65150
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637110
|2008.11.26 09:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.64850
|0.65150
|0.64550
|2008.11.26 10:02
|0.65150
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637100
|2008.11.26 09:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.64850
|0.65150
|0.64550
|2008.11.26 10:02
|0.65150
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637056
|2008.11.26 09:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.64850
|0.65150
|0.64550
|2008.11.26 10:02
|0.65150
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27637052
|2008.11.26 09:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.64850
|0.65150
|0.64550
|2008.11.26 10:02
|0.65150
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27636346
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64850
|0.65150
|0.64550
|2008.11.26 10:02
|0.65150
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27636313
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64850
|0.65150
|0.64550
|2008.11.26 10:02
|0.65150
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27636304
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64850
|0.65150
|0.64550
|2008.11.26 10:02
|0.65150
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27636297
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64850
|0.65150
|0.64550
|2008.11.26 10:02
|0.65150
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27636291
|2008.11.26 09:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.64840
|0.65140
|0.64540
|2008.11.26 10:02
|0.65140
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27636252
|2008.11.26 09:46
|sell
|0.03
|audusd
|0.64840
|0.65140
|0.64540
|2008.11.26 10:02
|0.65140
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27636239
|2008.11.26 09:46
|sell
|0.03
|audusd
|0.64840
|0.65140
|0.64540
|2008.11.26 10:02
|0.65140
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27608002
|2008.11.26 04:19
|buy
|0.03
|audusd
|0.64460
|0.64160
|0.64760
|2008.11.26 09:44
|0.64760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27608269
|2008.11.26 04:20
|buy
|0.03
|audusd
|0.64450
|0.64150
|0.64750
|2008.11.26 09:39
|0.64750
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27608167
|2008.11.26 04:19
|buy
|0.03
|audusd
|0.64450
|0.64150
|0.64750
|2008.11.26 09:39
|0.64750
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27608165
|2008.11.26 04:19
|buy
|0.03
|audusd
|0.64450
|0.64150
|0.64750
|2008.11.26 09:39
|0.64750
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27608159
|2008.11.26 04:19
|buy
|0.03
|audusd
|0.64450
|0.64150
|0.64750
|2008.11.26 09:39
|0.64750
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27608110
|2008.11.26 04:19
|buy
|0.03
|audusd
|0.64450
|0.64150
|0.64750
|2008.11.26 09:39
|0.64750
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27608015
|2008.11.26 04:19
|buy
|0.03
|audusd
|0.64450
|0.64150
|0.64750
|2008.11.26 09:39
|0.64750
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27608253
|2008.11.26 04:20
|buy
|0.03
|audusd
|0.64440
|0.64140
|0.64740
|2008.11.26 09:38
|0.64740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27608142
|2008.11.26 04:19
|buy
|0.03
|audusd
|0.64440
|0.64140
|0.64740
|2008.11.26 09:38
|0.64740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27608130
|2008.11.26 04:19
|buy
|0.03
|audusd
|0.64440
|0.64140
|0.64740
|2008.11.26 09:38
|0.64740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27608122
|2008.11.26 04:19
|buy
|0.03
|audusd
|0.64440
|0.64140
|0.64740
|2008.11.26 09:38
|0.64740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27608105
|2008.11.26 04:19
|buy
|0.03
|audusd
|0.64440
|0.64140
|0.64740
|2008.11.26 09:38
|0.64740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27608093
|2008.11.26 04:19
|buy
|0.03
|audusd
|0.64440
|0.64140
|0.64740
|2008.11.26 09:38
|0.64740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27608080
|2008.11.26 04:19
|buy
|0.03
|audusd
|0.64440
|0.64140
|0.64740
|2008.11.26 09:38
|0.64740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27608066
|2008.11.26 04:19
|buy
|0.03
|audusd
|0.64440
|0.64140
|0.64740
|2008.11.26 09:38
|0.64740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27608251
|2008.11.26 04:20
|buy
|0.03
|audusd
|0.64430
|0.64130
|0.64730
|2008.11.26 09:38
|0.64730
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27608249
|2008.11.26 04:20
|buy
|0.03
|audusd
|0.64430
|0.64130
|0.64730
|2008.11.26 09:38
|0.64730
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27608138
|2008.11.26 04:19
|buy
|0.03
|audusd
|0.64430
|0.64130
|0.64730
|2008.11.26 09:38
|0.64730
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27608126
|2008.11.26 04:19
|buy
|0.03
|audusd
|0.64430
|0.64130
|0.64730
|2008.11.26 09:38
|0.64730
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27608109
|2008.11.26 04:19
|buy
|0.03
|audusd
|0.64430
|0.64130
|0.64730
|2008.11.26 09:38
|0.64730
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27608886
|2008.11.26 04:29
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29700
|1.29400
|1.30000
|2008.11.26 09:10
|1.29400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608860
|2008.11.26 04:29
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29700
|1.29400
|1.30000
|2008.11.26 09:10
|1.29400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608850
|2008.11.26 04:28
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29700
|1.29400
|1.30000
|2008.11.26 09:10
|1.29400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608834
|2008.11.26 04:28
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29700
|1.29400
|1.30000
|2008.11.26 09:10
|1.29400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608824
|2008.11.26 04:28
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29700
|1.29400
|1.30000
|2008.11.26 09:10
|1.29400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608812
|2008.11.26 04:28
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29680
|1.29380
|1.29980
|2008.11.26 09:10
|1.29380
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608807
|2008.11.26 04:28
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29660
|1.29360
|1.29960
|2008.11.26 09:10
|1.29360
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608793
|2008.11.26 04:28
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29680
|1.29380
|1.29980
|2008.11.26 09:10
|1.29380
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608772
|2008.11.26 04:28
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29660
|1.29360
|1.29960
|2008.11.26 09:10
|1.29360
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608763
|2008.11.26 04:27
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29660
|1.29360
|1.29960
|2008.11.26 09:10
|1.29360
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608748
|2008.11.26 04:27
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29680
|1.29380
|1.29980
|2008.11.26 09:10
|1.29380
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608747
|2008.11.26 04:27
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29700
|1.29400
|1.30000
|2008.11.26 09:10
|1.29400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608744
|2008.11.26 04:27
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29680
|1.29380
|1.29980
|2008.11.26 09:10
|1.29380
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608739
|2008.11.26 04:27
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29700
|1.29400
|1.30000
|2008.11.26 09:10
|1.29400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608708
|2008.11.26 04:27
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29680
|1.29380
|1.29980
|2008.11.26 09:10
|1.29380
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608696
|2008.11.26 04:26
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29700
|1.29400
|1.30000
|2008.11.26 09:10
|1.29400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608687
|2008.11.26 04:26
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29680
|1.29380
|1.29980
|2008.11.26 09:10
|1.29380
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608654
|2008.11.26 04:26
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29660
|1.29360
|1.29960
|2008.11.26 09:10
|1.29360
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608645
|2008.11.26 04:26
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29700
|1.29400
|1.30000
|2008.11.26 09:10
|1.29400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608447
|2008.11.26 04:23
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29700
|1.29400
|1.30000
|2008.11.26 09:10
|1.29400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608442
|2008.11.26 04:23
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29700
|1.29400
|1.30000
|2008.11.26 09:10
|1.29400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608420
|2008.11.26 04:22
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29700
|1.29400
|1.30000
|2008.11.26 09:10
|1.29400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608418
|2008.11.26 04:22
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29700
|1.29400
|1.30000
|2008.11.26 09:10
|1.29400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608372
|2008.11.26 04:21
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29700
|1.29400
|1.30000
|2008.11.26 09:10
|1.29400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608371
|2008.11.26 04:21
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29680
|1.29380
|1.29980
|2008.11.26 09:10
|1.29380
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608370
|2008.11.26 04:21
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29680
|1.29380
|1.29980
|2008.11.26 09:10
|1.29380
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608330
|2008.11.26 04:20
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29700
|1.29400
|1.30000
|2008.11.26 09:10
|1.29400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608292
|2008.11.26 04:20
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29700
|1.29400
|1.30000
|2008.11.26 09:10
|1.29400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608263
|2008.11.26 04:20
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29700
|1.29400
|1.30000
|2008.11.26 09:10
|1.29400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608246
|2008.11.26 04:20
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29700
|1.29400
|1.30000
|2008.11.26 09:10
|1.29400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608225
|2008.11.26 04:20
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29680
|1.29380
|1.29980
|2008.11.26 09:10
|1.29380
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608221
|2008.11.26 04:20
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29700
|1.29400
|1.30000
|2008.11.26 09:10
|1.29400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608210
|2008.11.26 04:20
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29680
|1.29380
|1.29980
|2008.11.26 09:10
|1.29380
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608175
|2008.11.26 04:19
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29680
|1.29380
|1.29980
|2008.11.26 09:10
|1.29380
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608146
|2008.11.26 04:19
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29700
|1.29400
|1.30000
|2008.11.26 09:10
|1.29400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608131
|2008.11.26 04:19
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29680
|1.29380
|1.29980
|2008.11.26 09:10
|1.29380
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608056
|2008.11.26 04:19
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29680
|1.29380
|1.29980
|2008.11.26 09:10
|1.29380
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27608043
|2008.11.26 04:19
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29660
|1.29360
|1.29960
|2008.11.26 09:10
|1.29360
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27607929
|2008.11.26 04:19
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29660
|1.29360
|1.29960
|2008.11.26 09:10
|1.29360
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27607881
|2008.11.26 04:19
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29700
|1.29400
|1.30000
|2008.11.26 09:10
|1.29400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|27580051
|2008.11.25 21:59
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.25 22:32
|0.64820
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27580039
|2008.11.25 21:59
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.25 22:32
|0.64820
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27580017
|2008.11.25 21:58
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.25 22:32
|0.64820
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579919
|2008.11.25 21:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.25 22:32
|0.64820
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579910
|2008.11.25 21:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.25 22:32
|0.64820
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579907
|2008.11.25 21:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.25 22:32
|0.64820
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579902
|2008.11.25 21:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.25 22:32
|0.64820
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27580065
|2008.11.25 21:59
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.25 22:32
|0.64830
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27580062
|2008.11.25 21:59
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.25 22:32
|0.64840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27580052
|2008.11.25 21:59
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.25 22:32
|0.64830
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27580041
|2008.11.25 21:59
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.25 22:32
|0.64830
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27580033
|2008.11.25 21:59
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.25 22:32
|0.64830
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579994
|2008.11.25 21:58
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.25 22:32
|0.64830
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579956
|2008.11.25 21:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.25 22:32
|0.64840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579948
|2008.11.25 21:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.25 22:32
|0.64830
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579920
|2008.11.25 21:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.25 22:32
|0.64840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579918
|2008.11.25 21:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.25 22:32
|0.64840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579917
|2008.11.25 21:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.25 22:32
|0.64830
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579905
|2008.11.25 21:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.25 22:32
|0.64830
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579885
|2008.11.25 21:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.25 22:32
|0.64830
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579882
|2008.11.25 21:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.25 22:32
|0.64840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579879
|2008.11.25 21:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.25 22:32
|0.64840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579816
|2008.11.25 21:56
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.25 22:32
|0.64840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27580071
|2008.11.25 21:59
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.25 22:32
|0.64850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27580061
|2008.11.25 21:59
|sell
|0.03
|audusd
|0.65160
|0.65460
|0.64860
|2008.11.25 22:32
|0.64860
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27580057
|2008.11.25 21:59
|sell
|0.03
|audusd
|0.65160
|0.65460
|0.64860
|2008.11.25 22:32
|0.64860
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27580056
|2008.11.25 21:59
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.25 22:32
|0.64850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579874
|2008.11.25 21:57
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.25 22:32
|0.64850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579838
|2008.11.25 21:56
|sell
|0.03
|audusd
|0.65160
|0.65460
|0.64860
|2008.11.25 22:32
|0.64860
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579831
|2008.11.25 21:56
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.25 22:32
|0.64850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579837
|2008.11.25 21:56
|sell
|0.03
|audusd
|0.65170
|0.65470
|0.64870
|2008.11.25 22:32
|0.64870
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579836
|2008.11.25 21:56
|sell
|0.03
|audusd
|0.65170
|0.65470
|0.64870
|2008.11.25 22:32
|0.64870
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579827
|2008.11.25 21:56
|sell
|0.03
|audusd
|0.65170
|0.65470
|0.64870
|2008.11.25 22:32
|0.64870
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579812
|2008.11.25 21:56
|sell
|0.03
|audusd
|0.65180
|0.65480
|0.64880
|2008.11.25 22:28
|0.64880
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579791
|2008.11.25 21:56
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.25 22:27
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579786
|2008.11.25 21:56
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.25 22:27
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579780
|2008.11.25 21:56
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.25 22:27
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577701
|2008.11.25 21:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.25 22:27
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577615
|2008.11.25 21:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.25 22:27
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579101
|2008.11.25 21:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.25 22:27
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579087
|2008.11.25 21:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.25 22:27
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577738
|2008.11.25 21:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.25 22:27
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577613
|2008.11.25 21:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.25 22:27
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577611
|2008.11.25 21:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.25 22:27
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27576917
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.25 22:27
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579787
|2008.11.25 21:56
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.25 22:22
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579776
|2008.11.25 21:56
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.25 22:22
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579772
|2008.11.25 21:56
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.25 22:22
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579768
|2008.11.25 21:56
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.25 22:22
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579767
|2008.11.25 21:56
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.25 22:22
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579760
|2008.11.25 21:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.25 22:22
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579743
|2008.11.25 21:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.25 22:22
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579631
|2008.11.25 21:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.25 22:22
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579592
|2008.11.25 21:54
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.25 22:22
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579568
|2008.11.25 21:54
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.25 22:22
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579518
|2008.11.25 21:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.25 22:22
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579516
|2008.11.25 21:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.25 22:22
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579515
|2008.11.25 21:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.25 22:22
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579509
|2008.11.25 21:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.25 22:22
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579507
|2008.11.25 21:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.25 22:22
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579506
|2008.11.25 21:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.25 22:22
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579504
|2008.11.25 21:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.25 22:22
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579502
|2008.11.25 21:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.25 22:22
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579192
|2008.11.25 21:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.25 22:22
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579188
|2008.11.25 21:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.25 22:22
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579177
|2008.11.25 21:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.25 22:22
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579162
|2008.11.25 21:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.25 22:22
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579161
|2008.11.25 21:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.25 22:22
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579136
|2008.11.25 21:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.25 22:22
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579135
|2008.11.25 21:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.25 22:22
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579133
|2008.11.25 21:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.25 22:22
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579128
|2008.11.25 21:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.25 22:22
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579125
|2008.11.25 21:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.25 22:22
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579115
|2008.11.25 21:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.25 22:22
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579105
|2008.11.25 21:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.25 22:22
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579098
|2008.11.25 21:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.25 22:22
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579037
|2008.11.25 21:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.25 22:22
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579034
|2008.11.25 21:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.25 22:22
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578014
|2008.11.25 21:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.25 22:22
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578012
|2008.11.25 21:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.25 22:22
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577904
|2008.11.25 21:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.25 22:22
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577891
|2008.11.25 21:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.25 22:22
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577840
|2008.11.25 21:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.25 22:22
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577821
|2008.11.25 21:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.25 22:22
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577765
|2008.11.25 21:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.25 22:22
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577754
|2008.11.25 21:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.25 22:22
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577752
|2008.11.25 21:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.25 22:22
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577743
|2008.11.25 21:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.25 22:22
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577695
|2008.11.25 21:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.25 22:22
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577691
|2008.11.25 21:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.25 22:22
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577685
|2008.11.25 21:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.25 22:22
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577672
|2008.11.25 21:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.25 22:22
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577669
|2008.11.25 21:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.25 22:22
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577618
|2008.11.25 21:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.25 22:22
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577610
|2008.11.25 21:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.25 22:22
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577574
|2008.11.25 21:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.25 22:22
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577463
|2008.11.25 21:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.25 22:22
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577451
|2008.11.25 21:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.25 22:22
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577441
|2008.11.25 21:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.25 22:22
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577365
|2008.11.25 21:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.25 22:22
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577362
|2008.11.25 21:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.25 22:22
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577163
|2008.11.25 21:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.25 22:22
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577158
|2008.11.25 21:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.25 22:22
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577138
|2008.11.25 21:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.25 22:22
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577136
|2008.11.25 21:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.25 22:22
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577102
|2008.11.25 21:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.25 22:22
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577079
|2008.11.25 21:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.25 22:22
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577069
|2008.11.25 21:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.25 22:22
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577063
|2008.11.25 21:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.25 22:22
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577061
|2008.11.25 21:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.25 22:22
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577058
|2008.11.25 21:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.25 22:22
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577038
|2008.11.25 21:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.25 22:22
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27576980
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65290
|0.65590
|0.64990
|2008.11.25 22:22
|0.64990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27576972
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.25 22:22
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27576967
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.25 22:22
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27576964
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.25 22:22
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27576939
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65280
|0.65580
|0.64980
|2008.11.25 22:22
|0.64980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27576934
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.25 22:22
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27576920
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.25 22:22
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579632
|2008.11.25 21:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.65300
|0.65600
|0.65000
|2008.11.25 22:22
|0.65000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579617
|2008.11.25 21:54
|sell
|0.03
|audusd
|0.65300
|0.65600
|0.65000
|2008.11.25 22:22
|0.65000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579487
|2008.11.25 21:53
|sell
|0.03
|audusd
|0.65300
|0.65600
|0.65000
|2008.11.25 22:22
|0.65000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579475
|2008.11.25 21:52
|sell
|0.03
|audusd
|0.65300
|0.65600
|0.65000
|2008.11.25 22:22
|0.65000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579196
|2008.11.25 21:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.65300
|0.65600
|0.65000
|2008.11.25 22:22
|0.65000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577907
|2008.11.25 21:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65300
|0.65600
|0.65000
|2008.11.25 22:22
|0.65000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577842
|2008.11.25 21:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65300
|0.65600
|0.65000
|2008.11.25 22:22
|0.65000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577825
|2008.11.25 21:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65300
|0.65600
|0.65000
|2008.11.25 22:22
|0.65000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577120
|2008.11.25 21:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65300
|0.65600
|0.65000
|2008.11.25 22:22
|0.65000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577106
|2008.11.25 21:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65300
|0.65600
|0.65000
|2008.11.25 22:22
|0.65000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577071
|2008.11.25 21:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65300
|0.65600
|0.65000
|2008.11.25 22:22
|0.65000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577001
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65300
|0.65600
|0.65000
|2008.11.25 22:22
|0.65000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579481
|2008.11.25 21:52
|sell
|0.03
|audusd
|0.65310
|0.65610
|0.65010
|2008.11.25 22:20
|0.65010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579343
|2008.11.25 21:50
|sell
|0.03
|audusd
|0.65310
|0.65610
|0.65010
|2008.11.25 22:20
|0.65010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579304
|2008.11.25 21:50
|sell
|0.03
|audusd
|0.65310
|0.65610
|0.65010
|2008.11.25 22:20
|0.65010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579226
|2008.11.25 21:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.65310
|0.65610
|0.65010
|2008.11.25 22:20
|0.65010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579220
|2008.11.25 21:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.65310
|0.65610
|0.65010
|2008.11.25 22:20
|0.65010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579209
|2008.11.25 21:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.65310
|0.65610
|0.65010
|2008.11.25 22:20
|0.65010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579055
|2008.11.25 21:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.65310
|0.65610
|0.65010
|2008.11.25 22:20
|0.65010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579032
|2008.11.25 21:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.65310
|0.65610
|0.65010
|2008.11.25 22:20
|0.65010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578041
|2008.11.25 21:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65310
|0.65610
|0.65010
|2008.11.25 22:20
|0.65010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578022
|2008.11.25 21:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65310
|0.65610
|0.65010
|2008.11.25 22:20
|0.65010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578010
|2008.11.25 21:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65310
|0.65610
|0.65010
|2008.11.25 22:20
|0.65010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577917
|2008.11.25 21:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65310
|0.65610
|0.65010
|2008.11.25 22:20
|0.65010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577886
|2008.11.25 21:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65310
|0.65610
|0.65010
|2008.11.25 22:20
|0.65010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27576986
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65310
|0.65610
|0.65010
|2008.11.25 22:20
|0.65010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579310
|2008.11.25 21:50
|sell
|0.03
|audusd
|0.65320
|0.65620
|0.65020
|2008.11.25 22:20
|0.65020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27579287
|2008.11.25 21:50
|sell
|0.03
|audusd
|0.65330
|0.65630
|0.65030
|2008.11.25 22:20
|0.65030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579270
|2008.11.25 21:50
|sell
|0.03
|audusd
|0.65320
|0.65620
|0.65020
|2008.11.25 22:20
|0.65020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27579224
|2008.11.25 21:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.65330
|0.65630
|0.65030
|2008.11.25 22:20
|0.65030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579219
|2008.11.25 21:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.65320
|0.65620
|0.65020
|2008.11.25 22:20
|0.65020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27579061
|2008.11.25 21:49
|sell
|0.03
|audusd
|0.65320
|0.65620
|0.65020
|2008.11.25 22:20
|0.65020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27578975
|2008.11.25 21:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.65330
|0.65630
|0.65030
|2008.11.25 22:20
|0.65030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578965
|2008.11.25 21:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.65320
|0.65620
|0.65020
|2008.11.25 22:20
|0.65020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27578962
|2008.11.25 21:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.65330
|0.65630
|0.65030
|2008.11.25 22:20
|0.65030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578953
|2008.11.25 21:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.65320
|0.65620
|0.65020
|2008.11.25 22:20
|0.65020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27578925
|2008.11.25 21:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.65330
|0.65630
|0.65030
|2008.11.25 22:20
|0.65030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578143
|2008.11.25 21:42
|sell
|0.03
|audusd
|0.65330
|0.65630
|0.65030
|2008.11.25 22:20
|0.65030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578026
|2008.11.25 21:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65320
|0.65620
|0.65020
|2008.11.25 22:20
|0.65020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27578007
|2008.11.25 21:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65330
|0.65630
|0.65030
|2008.11.25 22:20
|0.65030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577877
|2008.11.25 21:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65320
|0.65620
|0.65020
|2008.11.25 22:20
|0.65020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27577858
|2008.11.25 21:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65330
|0.65630
|0.65030
|2008.11.25 22:20
|0.65030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577845
|2008.11.25 21:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65320
|0.65620
|0.65020
|2008.11.25 22:20
|0.65020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27577093
|2008.11.25 21:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65320
|0.65620
|0.65020
|2008.11.25 22:20
|0.65020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27579031
|2008.11.25 21:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.65340
|0.65640
|0.65040
|2008.11.25 22:14
|0.65040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579030
|2008.11.25 21:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.65350
|0.65650
|0.65050
|2008.11.25 22:14
|0.65050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578915
|2008.11.25 21:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.65350
|0.65650
|0.65050
|2008.11.25 22:14
|0.65050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578141
|2008.11.25 21:42
|sell
|0.03
|audusd
|0.65350
|0.65650
|0.65050
|2008.11.25 22:14
|0.65050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578089
|2008.11.25 21:42
|sell
|0.03
|audusd
|0.65350
|0.65650
|0.65050
|2008.11.25 22:14
|0.65050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578027
|2008.11.25 21:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65340
|0.65640
|0.65040
|2008.11.25 22:14
|0.65040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578005
|2008.11.25 21:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65350
|0.65650
|0.65050
|2008.11.25 22:14
|0.65050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577933
|2008.11.25 21:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65350
|0.65650
|0.65050
|2008.11.25 22:14
|0.65050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577927
|2008.11.25 21:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65340
|0.65640
|0.65040
|2008.11.25 22:14
|0.65040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27579027
|2008.11.25 21:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.65360
|0.65660
|0.65060
|2008.11.25 22:13
|0.65060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578921
|2008.11.25 21:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.65360
|0.65660
|0.65060
|2008.11.25 22:13
|0.65060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578185
|2008.11.25 21:42
|sell
|0.03
|audusd
|0.65360
|0.65660
|0.65060
|2008.11.25 22:13
|0.65060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578004
|2008.11.25 21:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65360
|0.65660
|0.65060
|2008.11.25 22:13
|0.65060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577977
|2008.11.25 21:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65360
|0.65660
|0.65060
|2008.11.25 22:13
|0.65060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577941
|2008.11.25 21:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65360
|0.65660
|0.65060
|2008.11.25 22:13
|0.65060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578912
|2008.11.25 21:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.65370
|0.65670
|0.65070
|2008.11.25 22:10
|0.65070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578822
|2008.11.25 21:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.65370
|0.65670
|0.65070
|2008.11.25 22:10
|0.65070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578363
|2008.11.25 21:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65370
|0.65670
|0.65070
|2008.11.25 22:10
|0.65070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578342
|2008.11.25 21:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65370
|0.65670
|0.65070
|2008.11.25 22:10
|0.65070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578198
|2008.11.25 21:42
|sell
|0.03
|audusd
|0.65370
|0.65670
|0.65070
|2008.11.25 22:10
|0.65070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578191
|2008.11.25 21:42
|sell
|0.03
|audusd
|0.65370
|0.65670
|0.65070
|2008.11.25 22:10
|0.65070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578118
|2008.11.25 21:42
|sell
|0.03
|audusd
|0.65370
|0.65670
|0.65070
|2008.11.25 22:10
|0.65070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578101
|2008.11.25 21:42
|sell
|0.03
|audusd
|0.65370
|0.65670
|0.65070
|2008.11.25 22:10
|0.65070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578092
|2008.11.25 21:42
|sell
|0.03
|audusd
|0.65370
|0.65670
|0.65070
|2008.11.25 22:10
|0.65070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578003
|2008.11.25 21:41
|sell
|0.03
|audusd
|0.65370
|0.65670
|0.65070
|2008.11.25 22:10
|0.65070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27577959
|2008.11.25 21:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65370
|0.65670
|0.65070
|2008.11.25 22:10
|0.65070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578879
|2008.11.25 21:48
|sell
|0.03
|audusd
|0.65380
|0.65680
|0.65080
|2008.11.25 22:03
|0.65080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27578795
|2008.11.25 21:46
|sell
|0.03
|audusd
|0.65380
|0.65680
|0.65080
|2008.11.25 22:03
|0.65080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27578634
|2008.11.25 21:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65380
|0.65680
|0.65080
|2008.11.25 22:03
|0.65080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27578619
|2008.11.25 21:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65380
|0.65680
|0.65080
|2008.11.25 22:03
|0.65080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27578377
|2008.11.25 21:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65380
|0.65680
|0.65080
|2008.11.25 22:03
|0.65080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27578366
|2008.11.25 21:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65380
|0.65680
|0.65080
|2008.11.25 22:03
|0.65080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27578359
|2008.11.25 21:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65380
|0.65680
|0.65080
|2008.11.25 22:03
|0.65080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27578331
|2008.11.25 21:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65380
|0.65680
|0.65080
|2008.11.25 22:03
|0.65080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27578318
|2008.11.25 21:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65380
|0.65680
|0.65080
|2008.11.25 22:03
|0.65080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27578257
|2008.11.25 21:43
|sell
|0.03
|audusd
|0.65380
|0.65680
|0.65080
|2008.11.25 22:03
|0.65080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27578094
|2008.11.25 21:42
|sell
|0.03
|audusd
|0.65380
|0.65680
|0.65080
|2008.11.25 22:03
|0.65080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27578846
|2008.11.25 21:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.65390
|0.65690
|0.65090
|2008.11.25 22:03
|0.65090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27578839
|2008.11.25 21:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.65390
|0.65690
|0.65090
|2008.11.25 22:03
|0.65090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27578659
|2008.11.25 21:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65390
|0.65690
|0.65090
|2008.11.25 22:03
|0.65090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27578625
|2008.11.25 21:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65390
|0.65690
|0.65090
|2008.11.25 22:03
|0.65090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27578397
|2008.11.25 21:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65390
|0.65690
|0.65090
|2008.11.25 22:03
|0.65090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27578322
|2008.11.25 21:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65390
|0.65690
|0.65090
|2008.11.25 22:03
|0.65090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27578255
|2008.11.25 21:43
|sell
|0.03
|audusd
|0.65390
|0.65690
|0.65090
|2008.11.25 22:03
|0.65090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27578196
|2008.11.25 21:42
|sell
|0.03
|audusd
|0.65390
|0.65690
|0.65090
|2008.11.25 22:03
|0.65090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27578109
|2008.11.25 21:42
|sell
|0.03
|audusd
|0.65390
|0.65690
|0.65090
|2008.11.25 22:03
|0.65090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27578645
|2008.11.25 21:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65400
|0.65700
|0.65100
|2008.11.25 22:02
|0.65100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578548
|2008.11.25 21:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65400
|0.65700
|0.65100
|2008.11.25 22:02
|0.65100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578400
|2008.11.25 21:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65400
|0.65700
|0.65100
|2008.11.25 22:02
|0.65100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578388
|2008.11.25 21:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65400
|0.65700
|0.65100
|2008.11.25 22:02
|0.65100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578340
|2008.11.25 21:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65400
|0.65700
|0.65100
|2008.11.25 22:02
|0.65100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578334
|2008.11.25 21:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65400
|0.65700
|0.65100
|2008.11.25 22:02
|0.65100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578247
|2008.11.25 21:43
|sell
|0.03
|audusd
|0.65400
|0.65700
|0.65100
|2008.11.25 22:02
|0.65100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578241
|2008.11.25 21:43
|sell
|0.03
|audusd
|0.65400
|0.65700
|0.65100
|2008.11.25 22:02
|0.65100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578209
|2008.11.25 21:43
|sell
|0.03
|audusd
|0.65400
|0.65700
|0.65100
|2008.11.25 22:02
|0.65100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578547
|2008.11.25 21:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65410
|0.65710
|0.65110
|2008.11.25 22:02
|0.65110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578425
|2008.11.25 21:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65410
|0.65710
|0.65110
|2008.11.25 22:02
|0.65110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578402
|2008.11.25 21:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65410
|0.65710
|0.65110
|2008.11.25 22:02
|0.65110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578248
|2008.11.25 21:43
|sell
|0.03
|audusd
|0.65410
|0.65710
|0.65110
|2008.11.25 22:02
|0.65110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578242
|2008.11.25 21:43
|sell
|0.03
|audusd
|0.65410
|0.65710
|0.65110
|2008.11.25 22:02
|0.65110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578202
|2008.11.25 21:43
|sell
|0.03
|audusd
|0.65410
|0.65710
|0.65110
|2008.11.25 22:02
|0.65110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578213
|2008.11.25 21:43
|sell
|0.03
|audusd
|0.65420
|0.65720
|0.65120
|2008.11.25 22:02
|0.65120
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578223
|2008.11.25 21:43
|sell
|0.03
|audusd
|0.65420
|0.65720
|0.65120
|2008.11.25 22:02
|0.65120
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578545
|2008.11.25 21:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65430
|0.65730
|0.65130
|2008.11.25 21:57
|0.65130
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578468
|2008.11.25 21:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65430
|0.65730
|0.65130
|2008.11.25 21:57
|0.65130
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578432
|2008.11.25 21:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65430
|0.65730
|0.65130
|2008.11.25 21:57
|0.65130
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578414
|2008.11.25 21:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65430
|0.65730
|0.65130
|2008.11.25 21:57
|0.65130
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578220
|2008.11.25 21:43
|sell
|0.03
|audusd
|0.65430
|0.65730
|0.65130
|2008.11.25 21:57
|0.65130
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578536
|2008.11.25 21:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65440
|0.65740
|0.65140
|2008.11.25 21:57
|0.65140
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578501
|2008.11.25 21:45
|sell
|0.03
|audusd
|0.65450
|0.65750
|0.65150
|2008.11.25 21:57
|0.65150
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578469
|2008.11.25 21:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65440
|0.65740
|0.65140
|2008.11.25 21:57
|0.65140
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578437
|2008.11.25 21:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65440
|0.65740
|0.65140
|2008.11.25 21:57
|0.65140
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27578429
|2008.11.25 21:44
|sell
|0.03
|audusd
|0.65440
|0.65740
|0.65140
|2008.11.25 21:57
|0.65140
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|27576909
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65180
|0.65480
|0.64880
|2008.11.25 21:45
|0.65480
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576871
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65170
|0.65470
|0.64870
|2008.11.25 21:44
|0.65470
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|27576263
|2008.11.25 21:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65170
|0.65470
|0.64870
|2008.11.25 21:44
|0.65470
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|27576191
|2008.11.25 21:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65170
|0.65470
|0.64870
|2008.11.25 21:44
|0.65470
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|27576891
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65160
|0.65460
|0.64860
|2008.11.25 21:43
|0.65460
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576839
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65160
|0.65460
|0.64860
|2008.11.25 21:43
|0.65460
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576790
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65160
|0.65460
|0.64860
|2008.11.25 21:43
|0.65460
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576694
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65160
|0.65460
|0.64860
|2008.11.25 21:43
|0.65460
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576666
|2008.11.25 21:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65160
|0.65460
|0.64860
|2008.11.25 21:43
|0.65460
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576486
|2008.11.25 21:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65160
|0.65460
|0.64860
|2008.11.25 21:43
|0.65460
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576291
|2008.11.25 21:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65160
|0.65460
|0.64860
|2008.11.25 21:43
|0.65460
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576213
|2008.11.25 21:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65160
|0.65460
|0.64860
|2008.11.25 21:43
|0.65460
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576710
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.25 21:43
|0.65450
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576630
|2008.11.25 21:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.25 21:43
|0.65450
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576618
|2008.11.25 21:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.25 21:43
|0.65450
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576515
|2008.11.25 21:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.25 21:43
|0.65450
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576488
|2008.11.25 21:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.25 21:43
|0.65450
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576477
|2008.11.25 21:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.25 21:43
|0.65450
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576459
|2008.11.25 21:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.25 21:43
|0.65450
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576457
|2008.11.25 21:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.25 21:43
|0.65450
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576329
|2008.11.25 21:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.25 21:43
|0.65450
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576299
|2008.11.25 21:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.25 21:43
|0.65450
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576217
|2008.11.25 21:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.25 21:43
|0.65450
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576797
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.25 21:43
|0.65440
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576749
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.25 21:43
|0.65440
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576677
|2008.11.25 21:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.25 21:43
|0.65430
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576670
|2008.11.25 21:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.25 21:43
|0.65440
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576646
|2008.11.25 21:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.25 21:43
|0.65440
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576616
|2008.11.25 21:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.25 21:43
|0.65430
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576541
|2008.11.25 21:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.25 21:43
|0.65430
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576507
|2008.11.25 21:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.25 21:43
|0.65430
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576476
|2008.11.25 21:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.25 21:43
|0.65430
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576474
|2008.11.25 21:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.25 21:43
|0.65430
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576465
|2008.11.25 21:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.25 21:43
|0.65440
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576458
|2008.11.25 21:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.25 21:43
|0.65440
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576447
|2008.11.25 21:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.25 21:43
|0.65430
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576437
|2008.11.25 21:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.25 21:43
|0.65430
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576427
|2008.11.25 21:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.25 21:43
|0.65430
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576422
|2008.11.25 21:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.25 21:43
|0.65440
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576420
|2008.11.25 21:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.25 21:43
|0.65430
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576416
|2008.11.25 21:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.25 21:43
|0.65430
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576381
|2008.11.25 21:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.25 21:43
|0.65430
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576330
|2008.11.25 21:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.25 21:43
|0.65440
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576309
|2008.11.25 21:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.25 21:43
|0.65430
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576308
|2008.11.25 21:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.25 21:43
|0.65440
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576222
|2008.11.25 21:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.25 21:43
|0.65430
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576219
|2008.11.25 21:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.25 21:43
|0.65440
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576185
|2008.11.25 21:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.25 21:43
|0.65440
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576017
|2008.11.25 21:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.25 21:43
|0.65430
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576813
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.25 21:42
|0.65420
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|27576745
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.25 21:42
|0.65420
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|27576742
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.25 21:42
|0.65420
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|27576732
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.25 21:42
|0.65420
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|27576722
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.25 21:42
|0.65420
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|27576650
|2008.11.25 21:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.25 21:42
|0.65420
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|27576648
|2008.11.25 21:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.25 21:42
|0.65420
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|27576549
|2008.11.25 21:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.25 21:42
|0.65420
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|27576540
|2008.11.25 21:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.25 21:42
|0.65420
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|27576534
|2008.11.25 21:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.25 21:42
|0.65420
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|27576510
|2008.11.25 21:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.25 21:42
|0.65420
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|27576443
|2008.11.25 21:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.25 21:42
|0.65420
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|27576432
|2008.11.25 21:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.25 21:42
|0.65420
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|27576379
|2008.11.25 21:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.25 21:42
|0.65420
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|27576325
|2008.11.25 21:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.25 21:42
|0.65420
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|27576311
|2008.11.25 21:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.25 21:42
|0.65420
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|27576015
|2008.11.25 21:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.25 21:42
|0.65420
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|27576819
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65110
|0.65410
|0.64810
|2008.11.25 21:40
|0.65410
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576808
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65110
|0.65410
|0.64810
|2008.11.25 21:40
|0.65410
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576736
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65110
|0.65410
|0.64810
|2008.11.25 21:40
|0.65410
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576734
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65100
|0.65400
|0.64800
|2008.11.25 21:40
|0.65400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576731
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65110
|0.65410
|0.64810
|2008.11.25 21:40
|0.65410
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576724
|2008.11.25 21:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65100
|0.65400
|0.64800
|2008.11.25 21:40
|0.65400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576612
|2008.11.25 21:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65110
|0.65410
|0.64810
|2008.11.25 21:40
|0.65410
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576610
|2008.11.25 21:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65100
|0.65400
|0.64800
|2008.11.25 21:40
|0.65400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576594
|2008.11.25 21:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65100
|0.65400
|0.64800
|2008.11.25 21:40
|0.65400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576585
|2008.11.25 21:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65100
|0.65400
|0.64800
|2008.11.25 21:40
|0.65400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576571
|2008.11.25 21:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65100
|0.65400
|0.64800
|2008.11.25 21:40
|0.65400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576535
|2008.11.25 21:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65110
|0.65410
|0.64810
|2008.11.25 21:40
|0.65410
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576532
|2008.11.25 21:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65110
|0.65410
|0.64810
|2008.11.25 21:40
|0.65410
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576531
|2008.11.25 21:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65100
|0.65400
|0.64800
|2008.11.25 21:40
|0.65400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576508
|2008.11.25 21:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65110
|0.65410
|0.64810
|2008.11.25 21:40
|0.65410
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576436
|2008.11.25 21:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65110
|0.65410
|0.64810
|2008.11.25 21:40
|0.65410
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576429
|2008.11.25 21:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65110
|0.65410
|0.64810
|2008.11.25 21:40
|0.65410
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576417
|2008.11.25 21:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65110
|0.65410
|0.64810
|2008.11.25 21:40
|0.65410
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576415
|2008.11.25 21:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65110
|0.65410
|0.64810
|2008.11.25 21:40
|0.65410
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576394
|2008.11.25 21:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65100
|0.65400
|0.64800
|2008.11.25 21:40
|0.65400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576382
|2008.11.25 21:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65100
|0.65400
|0.64800
|2008.11.25 21:40
|0.65400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576345
|2008.11.25 21:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65100
|0.65400
|0.64800
|2008.11.25 21:40
|0.65400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576339
|2008.11.25 21:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65110
|0.65410
|0.64810
|2008.11.25 21:40
|0.65410
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576333
|2008.11.25 21:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65100
|0.65400
|0.64800
|2008.11.25 21:40
|0.65400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576316
|2008.11.25 21:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65100
|0.65400
|0.64800
|2008.11.25 21:40
|0.65400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576224
|2008.11.25 21:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65110
|0.65410
|0.64810
|2008.11.25 21:40
|0.65410
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576143
|2008.11.25 21:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65100
|0.65400
|0.64800
|2008.11.25 21:40
|0.65400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576045
|2008.11.25 21:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65100
|0.65400
|0.64800
|2008.11.25 21:40
|0.65400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576028
|2008.11.25 21:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65100
|0.65400
|0.64800
|2008.11.25 21:40
|0.65400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576019
|2008.11.25 21:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65110
|0.65410
|0.64810
|2008.11.25 21:40
|0.65410
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576008
|2008.11.25 21:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65100
|0.65400
|0.64800
|2008.11.25 21:40
|0.65400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27576088
|2008.11.25 21:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65090
|0.65390
|0.64790
|2008.11.25 21:40
|0.65390
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|27564827
|2008.11.25 20:15
|buy
|0.03
|audusd
|0.64220
|0.63920
|0.64520
|2008.11.25 20:56
|0.64520
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27566142
|2008.11.25 20:22
|buy
|0.03
|audusd
|0.64200
|0.63900
|0.64500
|2008.11.25 20:55
|0.64500
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27566073
|2008.11.25 20:22
|buy
|0.03
|audusd
|0.64200
|0.63900
|0.64500
|2008.11.25 20:55
|0.64500
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27566035
|2008.11.25 20:21
|buy
|0.03
|audusd
|0.64200
|0.63900
|0.64500
|2008.11.25 20:55
|0.64500
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27566034
|2008.11.25 20:21
|buy
|0.03
|audusd
|0.64200
|0.63900
|0.64500
|2008.11.25 20:55
|0.64500
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27566028
|2008.11.25 20:21
|buy
|0.03
|audusd
|0.64200
|0.63900
|0.64500
|2008.11.25 20:55
|0.64500
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565992
|2008.11.25 20:21
|buy
|0.03
|audusd
|0.64200
|0.63900
|0.64500
|2008.11.25 20:55
|0.64500
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565976
|2008.11.25 20:21
|buy
|0.03
|audusd
|0.64200
|0.63900
|0.64500
|2008.11.25 20:55
|0.64500
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565966
|2008.11.25 20:21
|buy
|0.03
|audusd
|0.64200
|0.63900
|0.64500
|2008.11.25 20:55
|0.64500
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565962
|2008.11.25 20:21
|buy
|0.03
|audusd
|0.64190
|0.63890
|0.64490
|2008.11.25 20:55
|0.64490
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565958
|2008.11.25 20:21
|buy
|0.03
|audusd
|0.64200
|0.63900
|0.64500
|2008.11.25 20:55
|0.64500
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565957
|2008.11.25 20:21
|buy
|0.03
|audusd
|0.64190
|0.63890
|0.64490
|2008.11.25 20:55
|0.64490
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565567
|2008.11.25 20:18
|buy
|0.03
|audusd
|0.64200
|0.63900
|0.64500
|2008.11.25 20:55
|0.64500
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565566
|2008.11.25 20:18
|buy
|0.03
|audusd
|0.64190
|0.63890
|0.64490
|2008.11.25 20:55
|0.64490
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565509
|2008.11.25 20:18
|buy
|0.03
|audusd
|0.64190
|0.63890
|0.64490
|2008.11.25 20:55
|0.64490
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565504
|2008.11.25 20:18
|buy
|0.03
|audusd
|0.64180
|0.63880
|0.64480
|2008.11.25 20:55
|0.64480
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565495
|2008.11.25 20:18
|buy
|0.03
|audusd
|0.64160
|0.63860
|0.64460
|2008.11.25 20:55
|0.64460
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565492
|2008.11.25 20:18
|buy
|0.03
|audusd
|0.64180
|0.63880
|0.64480
|2008.11.25 20:55
|0.64480
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565478
|2008.11.25 20:18
|buy
|0.03
|audusd
|0.64170
|0.63870
|0.64470
|2008.11.25 20:55
|0.64470
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565472
|2008.11.25 20:18
|buy
|0.03
|audusd
|0.64170
|0.63870
|0.64470
|2008.11.25 20:55
|0.64470
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565471
|2008.11.25 20:18
|buy
|0.03
|audusd
|0.64160
|0.63860
|0.64460
|2008.11.25 20:55
|0.64460
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565071
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64170
|0.63870
|0.64470
|2008.11.25 20:55
|0.64470
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27566263
|2008.11.25 20:23
|buy
|0.03
|audusd
|0.64200
|0.63900
|0.64500
|2008.11.25 20:55
|0.64500
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27564836
|2008.11.25 20:15
|buy
|0.03
|audusd
|0.64200
|0.63900
|0.64500
|2008.11.25 20:55
|0.64500
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565458
|2008.11.25 20:18
|buy
|0.03
|audusd
|0.64150
|0.63850
|0.64450
|2008.11.25 20:55
|0.64450
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27564852
|2008.11.25 20:15
|buy
|0.03
|audusd
|0.64160
|0.63860
|0.64460
|2008.11.25 20:55
|0.64460
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565446
|2008.11.25 20:18
|buy
|0.03
|audusd
|0.64150
|0.63850
|0.64450
|2008.11.25 20:55
|0.64450
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565420
|2008.11.25 20:18
|buy
|0.03
|audusd
|0.64150
|0.63850
|0.64450
|2008.11.25 20:55
|0.64450
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27564929
|2008.11.25 20:15
|buy
|0.03
|audusd
|0.64180
|0.63880
|0.64480
|2008.11.25 20:55
|0.64480
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565388
|2008.11.25 20:18
|buy
|0.03
|audusd
|0.64170
|0.63870
|0.64470
|2008.11.25 20:55
|0.64470
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565385
|2008.11.25 20:17
|buy
|0.03
|audusd
|0.64190
|0.63890
|0.64490
|2008.11.25 20:55
|0.64490
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565383
|2008.11.25 20:17
|buy
|0.03
|audusd
|0.64150
|0.63850
|0.64450
|2008.11.25 20:55
|0.64450
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27564941
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64180
|0.63880
|0.64480
|2008.11.25 20:55
|0.64480
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27564960
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64160
|0.63860
|0.64460
|2008.11.25 20:55
|0.64460
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27564971
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64150
|0.63850
|0.64450
|2008.11.25 20:55
|0.64450
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27564973
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64160
|0.63860
|0.64460
|2008.11.25 20:55
|0.64460
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565358
|2008.11.25 20:17
|buy
|0.03
|audusd
|0.64150
|0.63850
|0.64450
|2008.11.25 20:55
|0.64450
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565011
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64150
|0.63850
|0.64450
|2008.11.25 20:55
|0.64450
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565338
|2008.11.25 20:17
|buy
|0.03
|audusd
|0.64150
|0.63850
|0.64450
|2008.11.25 20:55
|0.64450
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565327
|2008.11.25 20:17
|buy
|0.03
|audusd
|0.64160
|0.63860
|0.64460
|2008.11.25 20:55
|0.64460
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565304
|2008.11.25 20:17
|buy
|0.03
|audusd
|0.64150
|0.63850
|0.64450
|2008.11.25 20:55
|0.64450
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565299
|2008.11.25 20:17
|buy
|0.03
|audusd
|0.64160
|0.63860
|0.64460
|2008.11.25 20:55
|0.64460
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565296
|2008.11.25 20:17
|buy
|0.03
|audusd
|0.64150
|0.63850
|0.64450
|2008.11.25 20:55
|0.64450
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565283
|2008.11.25 20:17
|buy
|0.03
|audusd
|0.64180
|0.63880
|0.64480
|2008.11.25 20:55
|0.64480
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565277
|2008.11.25 20:17
|buy
|0.03
|audusd
|0.64170
|0.63870
|0.64470
|2008.11.25 20:55
|0.64470
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565036
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64170
|0.63870
|0.64470
|2008.11.25 20:55
|0.64470
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565038
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64150
|0.63850
|0.64450
|2008.11.25 20:55
|0.64450
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565044
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64160
|0.63860
|0.64460
|2008.11.25 20:55
|0.64460
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565046
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64180
|0.63880
|0.64480
|2008.11.25 20:55
|0.64480
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565060
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64190
|0.63890
|0.64490
|2008.11.25 20:55
|0.64490
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565073
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64190
|0.63890
|0.64490
|2008.11.25 20:55
|0.64490
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565076
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64170
|0.63870
|0.64470
|2008.11.25 20:55
|0.64470
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565109
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64170
|0.63870
|0.64470
|2008.11.25 20:55
|0.64470
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565107
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64180
|0.63880
|0.64480
|2008.11.25 20:55
|0.64480
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565103
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64170
|0.63870
|0.64470
|2008.11.25 20:55
|0.64470
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565100
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64180
|0.63880
|0.64480
|2008.11.25 20:55
|0.64480
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565090
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64170
|0.63870
|0.64470
|2008.11.25 20:55
|0.64470
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565077
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64190
|0.63890
|0.64490
|2008.11.25 20:55
|0.64490
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27564918
|2008.11.25 20:15
|buy
|0.03
|audusd
|0.64140
|0.63840
|0.64440
|2008.11.25 20:39
|0.64440
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27565389
|2008.11.25 20:18
|buy
|0.03
|audusd
|0.64140
|0.63840
|0.64440
|2008.11.25 20:39
|0.64440
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27565470
|2008.11.25 20:18
|buy
|0.03
|audusd
|0.64140
|0.63840
|0.64440
|2008.11.25 20:39
|0.64440
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27565459
|2008.11.25 20:18
|buy
|0.03
|audusd
|0.64140
|0.63840
|0.64440
|2008.11.25 20:39
|0.64440
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27565451
|2008.11.25 20:18
|buy
|0.03
|audusd
|0.64140
|0.63840
|0.64440
|2008.11.25 20:39
|0.64440
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27564866
|2008.11.25 20:15
|buy
|0.03
|audusd
|0.64140
|0.63840
|0.64440
|2008.11.25 20:39
|0.64440
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27564976
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64140
|0.63840
|0.64440
|2008.11.25 20:39
|0.64440
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27565377
|2008.11.25 20:17
|buy
|0.03
|audusd
|0.64140
|0.63840
|0.64440
|2008.11.25 20:39
|0.64440
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27565013
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64140
|0.63840
|0.64440
|2008.11.25 20:39
|0.64440
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27565344
|2008.11.25 20:17
|buy
|0.03
|audusd
|0.64140
|0.63840
|0.64440
|2008.11.25 20:39
|0.64440
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27565469
|2008.11.25 20:18
|buy
|0.03
|audusd
|0.64130
|0.63830
|0.64430
|2008.11.25 20:39
|0.64430
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27565000
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64120
|0.63820
|0.64420
|2008.11.25 20:39
|0.64420
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565010
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64130
|0.63830
|0.64430
|2008.11.25 20:39
|0.64430
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27565269
|2008.11.25 20:17
|buy
|0.03
|audusd
|0.64110
|0.63810
|0.64410
|2008.11.25 20:38
|0.64410
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27565376
|2008.11.25 20:17
|buy
|0.03
|audusd
|0.64110
|0.63810
|0.64410
|2008.11.25 20:38
|0.64410
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27564872
|2008.11.25 20:15
|buy
|0.03
|audusd
|0.64110
|0.63810
|0.64410
|2008.11.25 20:38
|0.64410
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27565006
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64110
|0.63810
|0.64410
|2008.11.25 20:38
|0.64410
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27565371
|2008.11.25 20:17
|buy
|0.03
|audusd
|0.64110
|0.63810
|0.64410
|2008.11.25 20:38
|0.64410
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27565115
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64110
|0.63810
|0.64410
|2008.11.25 20:38
|0.64410
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27565003
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64100
|0.63800
|0.64400
|2008.11.25 20:38
|0.64400
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565273
|2008.11.25 20:17
|buy
|0.03
|audusd
|0.64100
|0.63800
|0.64400
|2008.11.25 20:38
|0.64400
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565374
|2008.11.25 20:17
|buy
|0.03
|audusd
|0.64090
|0.63790
|0.64390
|2008.11.25 20:38
|0.64390
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27564914
|2008.11.25 20:15
|buy
|0.03
|audusd
|0.64100
|0.63800
|0.64400
|2008.11.25 20:38
|0.64400
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565148
|2008.11.25 20:17
|buy
|0.03
|audusd
|0.64100
|0.63800
|0.64400
|2008.11.25 20:38
|0.64400
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27564887
|2008.11.25 20:15
|buy
|0.03
|audusd
|0.64090
|0.63790
|0.64390
|2008.11.25 20:38
|0.64390
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27565005
|2008.11.25 20:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.64100
|0.63800
|0.64400
|2008.11.25 20:38
|0.64400
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565266
|2008.11.25 20:17
|buy
|0.03
|audusd
|0.64100
|0.63800
|0.64400
|2008.11.25 20:38
|0.64400
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27564906
|2008.11.25 20:15
|buy
|0.03
|audusd
|0.64080
|0.63780
|0.64380
|2008.11.25 20:37
|0.64380
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565139
|2008.11.25 20:17
|buy
|0.03
|audusd
|0.64080
|0.63780
|0.64380
|2008.11.25 20:37
|0.64380
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27565254
|2008.11.25 20:17
|buy
|0.03
|audusd
|0.64080
|0.63780
|0.64380
|2008.11.25 20:37
|0.64380
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27552466
|2008.11.25 19:06
|buy
|0.03
|audusd
|0.64240
|0.63940
|0.64540
|2008.11.25 19:13
|0.64540
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27552230
|2008.11.25 19:04
|buy
|0.03
|audusd
|0.64240
|0.63940
|0.64540
|2008.11.25 19:13
|0.64540
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27552511
|2008.11.25 19:06
|buy
|0.03
|audusd
|0.64220
|0.63920
|0.64520
|2008.11.25 19:13
|0.64520
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27552484
|2008.11.25 19:06
|buy
|0.03
|audusd
|0.64230
|0.63930
|0.64530
|2008.11.25 19:13
|0.64530
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27552479
|2008.11.25 19:06
|buy
|0.03
|audusd
|0.64220
|0.63920
|0.64520
|2008.11.25 19:13
|0.64520
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27552468
|2008.11.25 19:06
|buy
|0.03
|audusd
|0.64220
|0.63920
|0.64520
|2008.11.25 19:13
|0.64520
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27552512
|2008.11.25 19:06
|buy
|0.03
|audusd
|0.64210
|0.63910
|0.64510
|2008.11.25 19:12
|0.64510
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538628
|2008.11.25 17:46
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30270
|1.30570
|1.29970
|2008.11.25 18:13
|1.29970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538645
|2008.11.25 17:46
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30270
|1.30570
|1.29970
|2008.11.25 18:13
|1.29970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538663
|2008.11.25 17:46
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30270
|1.30570
|1.29970
|2008.11.25 18:13
|1.29970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538674
|2008.11.25 17:46
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30270
|1.30570
|1.29970
|2008.11.25 18:13
|1.29970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538679
|2008.11.25 17:46
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30270
|1.30570
|1.29970
|2008.11.25 18:13
|1.29970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538703
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30270
|1.30570
|1.29970
|2008.11.25 18:13
|1.29970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539053
|2008.11.25 17:48
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539056
|2008.11.25 17:48
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539073
|2008.11.25 17:48
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539088
|2008.11.25 17:48
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539090
|2008.11.25 17:48
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539093
|2008.11.25 17:48
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539095
|2008.11.25 17:48
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539097
|2008.11.25 17:48
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539100
|2008.11.25 17:48
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539103
|2008.11.25 17:48
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539238
|2008.11.25 17:49
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539243
|2008.11.25 17:49
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539249
|2008.11.25 17:49
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539374
|2008.11.25 17:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539383
|2008.11.25 17:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539386
|2008.11.25 17:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539398
|2008.11.25 17:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539404
|2008.11.25 17:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539698
|2008.11.25 17:52
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539711
|2008.11.25 17:52
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539719
|2008.11.25 17:52
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539720
|2008.11.25 17:52
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539722
|2008.11.25 17:52
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539723
|2008.11.25 17:52
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538660
|2008.11.25 17:46
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539725
|2008.11.25 17:52
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539727
|2008.11.25 17:52
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539729
|2008.11.25 17:52
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539730
|2008.11.25 17:52
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538716
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538725
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539731
|2008.11.25 17:52
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539732
|2008.11.25 17:52
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539734
|2008.11.25 17:52
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539740
|2008.11.25 17:52
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539048
|2008.11.25 17:48
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539848
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539860
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539869
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539876
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539919
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539920
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539924
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539926
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539999
|2008.11.25 17:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540003
|2008.11.25 17:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540005
|2008.11.25 17:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540009
|2008.11.25 17:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540011
|2008.11.25 17:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540034
|2008.11.25 17:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539047
|2008.11.25 17:48
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539020
|2008.11.25 17:48
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539014
|2008.11.25 17:48
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539005
|2008.11.25 17:48
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538988
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538986
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538980
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 18:12
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538967
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538975
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 18:12
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538973
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 18:12
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538953
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 18:12
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538946
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30310
|1.30610
|1.30010
|2008.11.25 18:12
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538941
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 18:12
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538940
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30310
|1.30610
|1.30010
|2008.11.25 18:12
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540048
|2008.11.25 17:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 18:12
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538937
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 18:12
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539911
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30320
|1.30620
|1.30020
|2008.11.25 18:12
|1.30020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538932
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30310
|1.30610
|1.30010
|2008.11.25 18:12
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539254
|2008.11.25 17:49
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 18:12
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539928
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 18:12
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539255
|2008.11.25 17:49
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 18:12
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539257
|2008.11.25 17:49
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30310
|1.30610
|1.30010
|2008.11.25 18:12
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538924
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 18:12
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539258
|2008.11.25 17:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30320
|1.30620
|1.30020
|2008.11.25 18:12
|1.30020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538738
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30310
|1.30610
|1.30010
|2008.11.25 18:12
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539295
|2008.11.25 17:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 18:12
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539978
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30310
|1.30610
|1.30010
|2008.11.25 18:12
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539310
|2008.11.25 17:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 18:12
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538764
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30320
|1.30620
|1.30020
|2008.11.25 18:12
|1.30020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539317
|2008.11.25 17:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30310
|1.30610
|1.30010
|2008.11.25 18:12
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539326
|2008.11.25 17:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 18:12
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539331
|2008.11.25 17:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30310
|1.30610
|1.30010
|2008.11.25 18:12
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538775
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 18:12
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539335
|2008.11.25 17:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 18:12
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539744
|2008.11.25 17:52
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 18:12
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539338
|2008.11.25 17:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30320
|1.30620
|1.30020
|2008.11.25 18:12
|1.30020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539748
|2008.11.25 17:52
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30310
|1.30610
|1.30010
|2008.11.25 18:12
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539342
|2008.11.25 17:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 18:12
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539764
|2008.11.25 17:52
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30320
|1.30620
|1.30020
|2008.11.25 18:12
|1.30020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539779
|2008.11.25 17:52
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 18:12
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539344
|2008.11.25 17:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30320
|1.30620
|1.30020
|2008.11.25 18:12
|1.30020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539347
|2008.11.25 17:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 18:12
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539350
|2008.11.25 17:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30310
|1.30610
|1.30010
|2008.11.25 18:12
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539367
|2008.11.25 17:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 18:12
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538816
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30310
|1.30610
|1.30010
|2008.11.25 18:12
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539831
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30310
|1.30610
|1.30010
|2008.11.25 18:12
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539840
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 18:12
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538824
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 18:12
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539857
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 18:12
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539825
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30320
|1.30620
|1.30020
|2008.11.25 18:12
|1.30020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540043
|2008.11.25 17:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30320
|1.30620
|1.30020
|2008.11.25 18:12
|1.30020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540038
|2008.11.25 17:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 18:12
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538917
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30310
|1.30610
|1.30010
|2008.11.25 18:12
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538910
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 18:12
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538833
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30320
|1.30620
|1.30020
|2008.11.25 18:12
|1.30020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538896
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30320
|1.30620
|1.30020
|2008.11.25 18:12
|1.30020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538893
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30310
|1.30610
|1.30010
|2008.11.25 18:12
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538889
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 18:12
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539996
|2008.11.25 17:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 18:12
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539993
|2008.11.25 17:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30310
|1.30610
|1.30010
|2008.11.25 18:12
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539992
|2008.11.25 17:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30320
|1.30620
|1.30020
|2008.11.25 18:12
|1.30020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539986
|2008.11.25 17:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30310
|1.30610
|1.30010
|2008.11.25 18:12
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539982
|2008.11.25 17:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 18:12
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538861
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30310
|1.30610
|1.30010
|2008.11.25 18:12
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539976
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 18:12
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539970
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30320
|1.30620
|1.30020
|2008.11.25 18:12
|1.30020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539962
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 18:12
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538865
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 18:12
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539958
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 18:12
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539954
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 18:12
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539882
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 18:12
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539887
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30310
|1.30610
|1.30010
|2008.11.25 18:12
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539941
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 18:12
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539938
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30310
|1.30610
|1.30010
|2008.11.25 18:12
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539934
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30310
|1.30610
|1.30010
|2008.11.25 18:12
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539930
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 18:12
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539246
|2008.11.25 17:49
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 18:12
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538885
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30320
|1.30620
|1.30020
|2008.11.25 18:12
|1.30020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538877
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30310
|1.30610
|1.30010
|2008.11.25 18:12
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538873
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 18:12
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538871
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30310
|1.30610
|1.30010
|2008.11.25 18:12
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539916
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 18:12
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27538731
|2008.11.25 17:47
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 18:12
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539944
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30340
|1.30640
|1.30040
|2008.11.25 18:12
|1.30040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539947
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30340
|1.30640
|1.30040
|2008.11.25 18:12
|1.30040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539959
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30340
|1.30640
|1.30040
|2008.11.25 18:12
|1.30040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539301
|2008.11.25 17:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30350
|1.30650
|1.30050
|2008.11.25 18:12
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540661
|2008.11.25 17:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30350
|1.30650
|1.30050
|2008.11.25 18:12
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540057
|2008.11.25 17:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30340
|1.30640
|1.30040
|2008.11.25 18:12
|1.30040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540060
|2008.11.25 17:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30350
|1.30650
|1.30050
|2008.11.25 18:12
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540670
|2008.11.25 17:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30340
|1.30640
|1.30040
|2008.11.25 18:12
|1.30040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540675
|2008.11.25 17:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30340
|1.30640
|1.30040
|2008.11.25 18:12
|1.30040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540678
|2008.11.25 17:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30350
|1.30650
|1.30050
|2008.11.25 18:12
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539796
|2008.11.25 17:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30340
|1.30640
|1.30040
|2008.11.25 18:12
|1.30040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540177
|2008.11.25 17:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30350
|1.30650
|1.30050
|2008.11.25 18:12
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540187
|2008.11.25 17:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30350
|1.30650
|1.30050
|2008.11.25 18:12
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540198
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30350
|1.30650
|1.30050
|2008.11.25 18:12
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540214
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30350
|1.30650
|1.30050
|2008.11.25 18:12
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540217
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30350
|1.30650
|1.30050
|2008.11.25 18:12
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540226
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30350
|1.30650
|1.30050
|2008.11.25 18:12
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27539265
|2008.11.25 17:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30340
|1.30640
|1.30040
|2008.11.25 18:12
|1.30040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540706
|2008.11.25 17:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 18:10
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540700
|2008.11.25 17:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30360
|1.30660
|1.30060
|2008.11.25 18:10
|1.30060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540760
|2008.11.25 17:58
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 18:10
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540288
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 18:10
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540784
|2008.11.25 17:58
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 18:10
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540787
|2008.11.25 17:58
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30360
|1.30660
|1.30060
|2008.11.25 18:10
|1.30060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540699
|2008.11.25 17:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 18:10
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540639
|2008.11.25 17:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 18:10
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540646
|2008.11.25 17:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30360
|1.30660
|1.30060
|2008.11.25 18:10
|1.30060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540714
|2008.11.25 17:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30360
|1.30660
|1.30060
|2008.11.25 18:10
|1.30060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540087
|2008.11.25 17:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 18:10
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540135
|2008.11.25 17:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 18:10
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540141
|2008.11.25 17:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 18:10
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540682
|2008.11.25 17:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 18:10
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540693
|2008.11.25 17:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30360
|1.30660
|1.30060
|2008.11.25 18:10
|1.30060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540694
|2008.11.25 17:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 18:10
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540149
|2008.11.25 17:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30360
|1.30660
|1.30060
|2008.11.25 18:10
|1.30060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540154
|2008.11.25 17:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 18:10
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540718
|2008.11.25 17:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 18:10
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540173
|2008.11.25 17:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30360
|1.30660
|1.30060
|2008.11.25 18:10
|1.30060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540195
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30360
|1.30660
|1.30060
|2008.11.25 18:10
|1.30060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540207
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30360
|1.30660
|1.30060
|2008.11.25 18:10
|1.30060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540216
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30360
|1.30660
|1.30060
|2008.11.25 18:10
|1.30060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540222
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 18:10
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540223
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 18:10
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540224
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30360
|1.30660
|1.30060
|2008.11.25 18:10
|1.30060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540228
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30360
|1.30660
|1.30060
|2008.11.25 18:10
|1.30060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540244
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 18:10
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540733
|2008.11.25 17:58
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 18:10
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540257
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 18:10
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540746
|2008.11.25 17:58
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 18:10
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540274
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 18:10
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540281
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30360
|1.30660
|1.30060
|2008.11.25 18:10
|1.30060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540791
|2008.11.25 17:58
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 18:10
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540635
|2008.11.25 17:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 18:10
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540781
|2008.11.25 17:58
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 18:10
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540758
|2008.11.25 17:58
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 18:10
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540295
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 18:10
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540473
|2008.11.25 17:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 18:10
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540164
|2008.11.25 17:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 18:10
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540724
|2008.11.25 17:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 18:10
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540247
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 18:10
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540740
|2008.11.25 17:58
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 18:10
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540745
|2008.11.25 17:58
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 18:10
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540260
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 18:10
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540292
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 18:10
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540752
|2008.11.25 17:58
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 18:10
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540300
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 18:10
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540756
|2008.11.25 17:58
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30390
|1.30690
|1.30090
|2008.11.25 18:10
|1.30090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540265
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30390
|1.30690
|1.30090
|2008.11.25 18:10
|1.30090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540293
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30390
|1.30690
|1.30090
|2008.11.25 18:10
|1.30090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540298
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30390
|1.30690
|1.30090
|2008.11.25 18:10
|1.30090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540311
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30390
|1.30690
|1.30090
|2008.11.25 18:10
|1.30090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540456
|2008.11.25 17:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30390
|1.30690
|1.30090
|2008.11.25 18:10
|1.30090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540749
|2008.11.25 17:58
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30390
|1.30690
|1.30090
|2008.11.25 18:10
|1.30090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540329
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30390
|1.30690
|1.30090
|2008.11.25 18:10
|1.30090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540488
|2008.11.25 17:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30390
|1.30690
|1.30090
|2008.11.25 18:10
|1.30090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540463
|2008.11.25 17:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30390
|1.30690
|1.30090
|2008.11.25 18:10
|1.30090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540438
|2008.11.25 17:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30400
|1.30700
|1.30100
|2008.11.25 18:10
|1.30100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540319
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30400
|1.30700
|1.30100
|2008.11.25 18:10
|1.30100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540489
|2008.11.25 17:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30400
|1.30700
|1.30100
|2008.11.25 18:10
|1.30100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540483
|2008.11.25 17:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30400
|1.30700
|1.30100
|2008.11.25 18:10
|1.30100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540427
|2008.11.25 17:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30400
|1.30700
|1.30100
|2008.11.25 18:10
|1.30100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540470
|2008.11.25 17:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30400
|1.30700
|1.30100
|2008.11.25 18:10
|1.30100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540339
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30400
|1.30700
|1.30100
|2008.11.25 18:10
|1.30100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540356
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30420
|1.30720
|1.30120
|2008.11.25 18:10
|1.30120
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540344
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30410
|1.30710
|1.30110
|2008.11.25 18:10
|1.30110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540434
|2008.11.25 17:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30410
|1.30710
|1.30110
|2008.11.25 18:10
|1.30110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540396
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30410
|1.30710
|1.30110
|2008.11.25 18:10
|1.30110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540333
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30410
|1.30710
|1.30110
|2008.11.25 18:10
|1.30110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540388
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30420
|1.30720
|1.30120
|2008.11.25 18:10
|1.30120
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540502
|2008.11.25 17:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30410
|1.30710
|1.30110
|2008.11.25 18:10
|1.30110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540368
|2008.11.25 17:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30430
|1.30730
|1.30130
|2008.11.25 18:10
|1.30130
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540509
|2008.11.25 17:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30410
|1.30710
|1.30110
|2008.11.25 18:10
|1.30110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540510
|2008.11.25 17:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30420
|1.30720
|1.30120
|2008.11.25 18:10
|1.30120
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540515
|2008.11.25 17:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30420
|1.30720
|1.30120
|2008.11.25 18:10
|1.30120
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540521
|2008.11.25 17:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30420
|1.30720
|1.30120
|2008.11.25 18:10
|1.30120
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540524
|2008.11.25 17:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30430
|1.30730
|1.30130
|2008.11.25 18:10
|1.30130
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540526
|2008.11.25 17:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30420
|1.30720
|1.30120
|2008.11.25 18:10
|1.30120
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540528
|2008.11.25 17:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30420
|1.30720
|1.30120
|2008.11.25 18:10
|1.30120
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540538
|2008.11.25 17:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30430
|1.30730
|1.30130
|2008.11.25 18:10
|1.30130
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540554
|2008.11.25 17:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30420
|1.30720
|1.30120
|2008.11.25 18:10
|1.30120
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540557
|2008.11.25 17:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30410
|1.30710
|1.30110
|2008.11.25 18:10
|1.30110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540567
|2008.11.25 17:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30420
|1.30720
|1.30120
|2008.11.25 18:10
|1.30120
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540574
|2008.11.25 17:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30430
|1.30730
|1.30130
|2008.11.25 18:10
|1.30130
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540578
|2008.11.25 17:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30420
|1.30720
|1.30120
|2008.11.25 18:10
|1.30120
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540593
|2008.11.25 17:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30430
|1.30730
|1.30130
|2008.11.25 18:10
|1.30130
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540611
|2008.11.25 17:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30420
|1.30720
|1.30120
|2008.11.25 18:10
|1.30120
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540619
|2008.11.25 17:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30410
|1.30710
|1.30110
|2008.11.25 18:10
|1.30110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540621
|2008.11.25 17:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30410
|1.30710
|1.30110
|2008.11.25 18:10
|1.30110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540625
|2008.11.25 17:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30410
|1.30710
|1.30110
|2008.11.25 18:10
|1.30110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540626
|2008.11.25 17:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30410
|1.30710
|1.30110
|2008.11.25 18:10
|1.30110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27540505
|2008.11.25 17:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30420
|1.30720
|1.30120
|2008.11.25 18:10
|1.30120
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27524293
|2008.11.25 16:42
|sell
|0.03
|eurusd
|1.29990
|1.30290
|1.29690
|2008.11.25 17:06
|1.29690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27524285
|2008.11.25 16:42
|sell
|0.03
|eurusd
|1.29980
|1.30280
|1.29680
|2008.11.25 17:06
|1.29680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27524281
|2008.11.25 16:42
|sell
|0.03
|eurusd
|1.29980
|1.30280
|1.29680
|2008.11.25 17:06
|1.29680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27524085
|2008.11.25 16:41
|sell
|0.03
|eurusd
|1.29980
|1.30280
|1.29680
|2008.11.25 17:06
|1.29680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27524063
|2008.11.25 16:41
|sell
|0.03
|eurusd
|1.29980
|1.30280
|1.29680
|2008.11.25 17:06
|1.29680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27524045
|2008.11.25 16:41
|sell
|0.03
|eurusd
|1.29980
|1.30280
|1.29680
|2008.11.25 17:06
|1.29680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27524034
|2008.11.25 16:41
|sell
|0.03
|eurusd
|1.29980
|1.30280
|1.29680
|2008.11.25 17:06
|1.29680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27524025
|2008.11.25 16:41
|sell
|0.03
|eurusd
|1.29980
|1.30280
|1.29680
|2008.11.25 17:06
|1.29680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27524020
|2008.11.25 16:41
|sell
|0.03
|eurusd
|1.29990
|1.30290
|1.29690
|2008.11.25 17:06
|1.29690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27524012
|2008.11.25 16:41
|sell
|0.03
|eurusd
|1.29990
|1.30290
|1.29690
|2008.11.25 17:06
|1.29690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523954
|2008.11.25 16:41
|sell
|0.03
|eurusd
|1.29990
|1.30290
|1.29690
|2008.11.25 17:06
|1.29690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523966
|2008.11.25 16:41
|sell
|0.03
|eurusd
|1.29980
|1.30280
|1.29680
|2008.11.25 17:06
|1.29680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523816
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.29990
|1.30290
|1.29690
|2008.11.25 17:06
|1.29690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523885
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.29980
|1.30280
|1.29680
|2008.11.25 17:06
|1.29680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523976
|2008.11.25 16:41
|sell
|0.03
|eurusd
|1.29990
|1.30290
|1.29690
|2008.11.25 17:06
|1.29690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523919
|2008.11.25 16:41
|sell
|0.03
|eurusd
|1.29990
|1.30290
|1.29690
|2008.11.25 17:06
|1.29690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27524008
|2008.11.25 16:41
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30000
|1.30300
|1.29700
|2008.11.25 17:06
|1.29700
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523944
|2008.11.25 16:41
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30000
|1.30300
|1.29700
|2008.11.25 17:06
|1.29700
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523936
|2008.11.25 16:41
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30000
|1.30300
|1.29700
|2008.11.25 17:06
|1.29700
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523972
|2008.11.25 16:41
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30000
|1.30300
|1.29700
|2008.11.25 17:06
|1.29700
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523986
|2008.11.25 16:41
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30000
|1.30300
|1.29700
|2008.11.25 17:06
|1.29700
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523990
|2008.11.25 16:41
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30010
|1.30310
|1.29710
|2008.11.25 17:06
|1.29710
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523811
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30010
|1.30310
|1.29710
|2008.11.25 17:06
|1.29710
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523805
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30000
|1.30300
|1.29700
|2008.11.25 17:06
|1.29700
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523780
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30000
|1.30300
|1.29700
|2008.11.25 17:06
|1.29700
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523768
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30010
|1.30310
|1.29710
|2008.11.25 17:06
|1.29710
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523767
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30000
|1.30300
|1.29700
|2008.11.25 17:06
|1.29700
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523754
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30010
|1.30310
|1.29710
|2008.11.25 17:06
|1.29710
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523712
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30020
|1.30320
|1.29720
|2008.11.25 17:06
|1.29720
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523698
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30000
|1.30300
|1.29700
|2008.11.25 17:06
|1.29700
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523679
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30010
|1.30310
|1.29710
|2008.11.25 17:06
|1.29710
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523666
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30000
|1.30300
|1.29700
|2008.11.25 17:06
|1.29700
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523643
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30010
|1.30310
|1.29710
|2008.11.25 17:06
|1.29710
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523631
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30040
|1.30340
|1.29740
|2008.11.25 16:50
|1.29740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523587
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30060
|1.30360
|1.29760
|2008.11.25 16:49
|1.29760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523577
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30060
|1.30360
|1.29760
|2008.11.25 16:49
|1.29760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523118
|2008.11.25 16:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30060
|1.30360
|1.29760
|2008.11.25 16:49
|1.29760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523315
|2008.11.25 16:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30060
|1.30360
|1.29760
|2008.11.25 16:49
|1.29760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523330
|2008.11.25 16:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30060
|1.30360
|1.29760
|2008.11.25 16:49
|1.29760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523483
|2008.11.25 16:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30060
|1.30360
|1.29760
|2008.11.25 16:49
|1.29760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523484
|2008.11.25 16:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30060
|1.30360
|1.29760
|2008.11.25 16:49
|1.29760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523525
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30060
|1.30360
|1.29760
|2008.11.25 16:49
|1.29760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27523544
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30080
|1.30380
|1.29780
|2008.11.25 16:49
|1.29780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523193
|2008.11.25 16:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30080
|1.30380
|1.29780
|2008.11.25 16:49
|1.29780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523535
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30080
|1.30380
|1.29780
|2008.11.25 16:49
|1.29780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523548
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30080
|1.30380
|1.29780
|2008.11.25 16:49
|1.29780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523503
|2008.11.25 16:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30080
|1.30380
|1.29780
|2008.11.25 16:49
|1.29780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523219
|2008.11.25 16:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30080
|1.30380
|1.29780
|2008.11.25 16:49
|1.29780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523491
|2008.11.25 16:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30080
|1.30380
|1.29780
|2008.11.25 16:49
|1.29780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523488
|2008.11.25 16:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30080
|1.30380
|1.29780
|2008.11.25 16:49
|1.29780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523155
|2008.11.25 16:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30080
|1.30380
|1.29780
|2008.11.25 16:49
|1.29780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523554
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30080
|1.30380
|1.29780
|2008.11.25 16:49
|1.29780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523458
|2008.11.25 16:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30080
|1.30380
|1.29780
|2008.11.25 16:49
|1.29780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523571
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30080
|1.30380
|1.29780
|2008.11.25 16:49
|1.29780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523085
|2008.11.25 16:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30080
|1.30380
|1.29780
|2008.11.25 16:49
|1.29780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523306
|2008.11.25 16:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30080
|1.30380
|1.29780
|2008.11.25 16:49
|1.29780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523435
|2008.11.25 16:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30080
|1.30380
|1.29780
|2008.11.25 16:49
|1.29780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523405
|2008.11.25 16:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30080
|1.30380
|1.29780
|2008.11.25 16:49
|1.29780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523328
|2008.11.25 16:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30080
|1.30380
|1.29780
|2008.11.25 16:49
|1.29780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523394
|2008.11.25 16:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30080
|1.30380
|1.29780
|2008.11.25 16:49
|1.29780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523557
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30080
|1.30380
|1.29780
|2008.11.25 16:49
|1.29780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523015
|2008.11.25 16:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30080
|1.30380
|1.29780
|2008.11.25 16:49
|1.29780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523343
|2008.11.25 16:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30080
|1.30380
|1.29780
|2008.11.25 16:49
|1.29780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523033
|2008.11.25 16:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30100
|1.30400
|1.29800
|2008.11.25 16:48
|1.29800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523355
|2008.11.25 16:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30100
|1.30400
|1.29800
|2008.11.25 16:48
|1.29800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523543
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30100
|1.30400
|1.29800
|2008.11.25 16:48
|1.29800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523382
|2008.11.25 16:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30100
|1.30400
|1.29800
|2008.11.25 16:48
|1.29800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523402
|2008.11.25 16:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30100
|1.30400
|1.29800
|2008.11.25 16:48
|1.29800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523567
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30100
|1.30400
|1.29800
|2008.11.25 16:48
|1.29800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523442
|2008.11.25 16:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30100
|1.30400
|1.29800
|2008.11.25 16:48
|1.29800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523300
|2008.11.25 16:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30100
|1.30400
|1.29800
|2008.11.25 16:48
|1.29800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523069
|2008.11.25 16:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30100
|1.30400
|1.29800
|2008.11.25 16:48
|1.29800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523289
|2008.11.25 16:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30100
|1.30400
|1.29800
|2008.11.25 16:48
|1.29800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523446
|2008.11.25 16:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30100
|1.30400
|1.29800
|2008.11.25 16:48
|1.29800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523456
|2008.11.25 16:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30100
|1.30400
|1.29800
|2008.11.25 16:48
|1.29800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523551
|2008.11.25 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30100
|1.30400
|1.29800
|2008.11.25 16:48
|1.29800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523255
|2008.11.25 16:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30100
|1.30400
|1.29800
|2008.11.25 16:48
|1.29800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523174
|2008.11.25 16:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30100
|1.30400
|1.29800
|2008.11.25 16:48
|1.29800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523227
|2008.11.25 16:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30100
|1.30400
|1.29800
|2008.11.25 16:48
|1.29800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523497
|2008.11.25 16:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30100
|1.30400
|1.29800
|2008.11.25 16:48
|1.29800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523211
|2008.11.25 16:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30100
|1.30400
|1.29800
|2008.11.25 16:48
|1.29800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523363
|2008.11.25 16:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30100
|1.30400
|1.29800
|2008.11.25 16:48
|1.29800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520264
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65020
|0.65320
|0.64720
|2008.11.25 16:45
|0.64720
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520167
|2008.11.25 16:24
|sell
|0.03
|audusd
|0.65020
|0.65320
|0.64720
|2008.11.25 16:45
|0.64720
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520173
|2008.11.25 16:24
|sell
|0.03
|audusd
|0.65030
|0.65330
|0.64730
|2008.11.25 16:45
|0.64730
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27520256
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65030
|0.65330
|0.64730
|2008.11.25 16:45
|0.64730
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27520263
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65010
|0.65310
|0.64710
|2008.11.25 16:45
|0.64710
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520163
|2008.11.25 16:24
|sell
|0.03
|audusd
|0.65030
|0.65330
|0.64730
|2008.11.25 16:45
|0.64730
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27520266
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65010
|0.65310
|0.64710
|2008.11.25 16:45
|0.64710
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520176
|2008.11.25 16:24
|sell
|0.03
|audusd
|0.65020
|0.65320
|0.64720
|2008.11.25 16:45
|0.64720
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520268
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65020
|0.65320
|0.64720
|2008.11.25 16:45
|0.64720
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520239
|2008.11.25 16:24
|sell
|0.03
|audusd
|0.65020
|0.65320
|0.64720
|2008.11.25 16:45
|0.64720
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523281
|2008.11.25 16:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65050
|0.65350
|0.64750
|2008.11.25 16:45
|0.64750
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520160
|2008.11.25 16:24
|sell
|0.03
|audusd
|0.65040
|0.65340
|0.64740
|2008.11.25 16:45
|0.64740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520154
|2008.11.25 16:24
|sell
|0.03
|audusd
|0.65050
|0.65350
|0.64750
|2008.11.25 16:45
|0.64750
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523267
|2008.11.25 16:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65060
|0.65360
|0.64760
|2008.11.25 16:45
|0.64760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523273
|2008.11.25 16:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65060
|0.65360
|0.64760
|2008.11.25 16:45
|0.64760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520201
|2008.11.25 16:24
|sell
|0.03
|audusd
|0.65070
|0.65370
|0.64770
|2008.11.25 16:45
|0.64770
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520197
|2008.11.25 16:24
|sell
|0.03
|audusd
|0.65070
|0.65370
|0.64770
|2008.11.25 16:45
|0.64770
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523055
|2008.11.25 16:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30120
|1.30420
|1.29820
|2008.11.25 16:45
|1.29820
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523244
|2008.11.25 16:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30120
|1.30420
|1.29820
|2008.11.25 16:45
|1.29820
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523371
|2008.11.25 16:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30120
|1.30420
|1.29820
|2008.11.25 16:45
|1.29820
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523294
|2008.11.25 16:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30120
|1.30420
|1.29820
|2008.11.25 16:45
|1.29820
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27523359
|2008.11.25 16:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30120
|1.30420
|1.29820
|2008.11.25 16:45
|1.29820
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520178
|2008.11.25 16:24
|sell
|0.03
|audusd
|0.65120
|0.65420
|0.64820
|2008.11.25 16:45
|0.64820
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|27520317
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65130
|0.65430
|0.64830
|2008.11.25 16:45
|0.64830
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520324
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.25 16:43
|0.64850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520819
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|audusd
|0.65180
|0.65480
|0.64880
|2008.11.25 16:43
|0.64880
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520800
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|audusd
|0.65190
|0.65490
|0.64890
|2008.11.25 16:43
|0.64890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520786
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|audusd
|0.65180
|0.65480
|0.64880
|2008.11.25 16:43
|0.64880
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520767
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|audusd
|0.65190
|0.65490
|0.64890
|2008.11.25 16:43
|0.64890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520473
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65210
|0.65510
|0.64910
|2008.11.25 16:43
|0.64910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520828
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|audusd
|0.65200
|0.65500
|0.64900
|2008.11.25 16:43
|0.64900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520722
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|audusd
|0.65190
|0.65490
|0.64890
|2008.11.25 16:43
|0.64890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520711
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|audusd
|0.65200
|0.65500
|0.64900
|2008.11.25 16:43
|0.64900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520697
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|audusd
|0.65190
|0.65490
|0.64890
|2008.11.25 16:43
|0.64890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520695
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|audusd
|0.65210
|0.65510
|0.64910
|2008.11.25 16:43
|0.64910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520850
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|audusd
|0.65200
|0.65500
|0.64900
|2008.11.25 16:43
|0.64900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520857
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|audusd
|0.65210
|0.65510
|0.64910
|2008.11.25 16:43
|0.64910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520447
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65200
|0.65500
|0.64900
|2008.11.25 16:43
|0.64900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520442
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65190
|0.65490
|0.64890
|2008.11.25 16:43
|0.64890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520340
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65210
|0.65510
|0.64910
|2008.11.25 16:43
|0.64910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520331
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65190
|0.65490
|0.64890
|2008.11.25 16:43
|0.64890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520502
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65210
|0.65510
|0.64910
|2008.11.25 16:43
|0.64910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520504
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65190
|0.65490
|0.64890
|2008.11.25 16:43
|0.64890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520508
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65200
|0.65500
|0.64900
|2008.11.25 16:43
|0.64900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520565
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|audusd
|0.65210
|0.65510
|0.64910
|2008.11.25 16:43
|0.64910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520539
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65210
|0.65510
|0.64910
|2008.11.25 16:43
|0.64910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520517
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65190
|0.65490
|0.64890
|2008.11.25 16:43
|0.64890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520522
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65200
|0.65500
|0.64900
|2008.11.25 16:43
|0.64900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520533
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65180
|0.65480
|0.64880
|2008.11.25 16:43
|0.64880
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520548
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65200
|0.65500
|0.64900
|2008.11.25 16:43
|0.64900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27522891
|2008.11.25 16:37
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30160
|1.30460
|1.29860
|2008.11.25 16:43
|1.29860
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27522948
|2008.11.25 16:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30150
|1.30450
|1.29850
|2008.11.25 16:43
|1.29850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27522944
|2008.11.25 16:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30160
|1.30460
|1.29860
|2008.11.25 16:43
|1.29860
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27522940
|2008.11.25 16:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30170
|1.30470
|1.29870
|2008.11.25 16:43
|1.29870
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27522938
|2008.11.25 16:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30180
|1.30480
|1.29880
|2008.11.25 16:43
|1.29880
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520172
|2008.11.25 16:24
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30180
|1.30480
|1.29880
|2008.11.25 16:43
|1.29880
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27522897
|2008.11.25 16:37
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30170
|1.30470
|1.29870
|2008.11.25 16:43
|1.29870
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520242
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30180
|1.30480
|1.29880
|2008.11.25 16:43
|1.29880
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27522883
|2008.11.25 16:37
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30170
|1.30470
|1.29870
|2008.11.25 16:43
|1.29870
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520225
|2008.11.25 16:24
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30180
|1.30480
|1.29880
|2008.11.25 16:43
|1.29880
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520219
|2008.11.25 16:24
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30180
|1.30480
|1.29880
|2008.11.25 16:43
|1.29880
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520208
|2008.11.25 16:24
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30180
|1.30480
|1.29880
|2008.11.25 16:43
|1.29880
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520126
|2008.11.25 16:24
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30180
|1.30480
|1.29880
|2008.11.25 16:43
|1.29880
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520146
|2008.11.25 16:24
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30170
|1.30470
|1.29870
|2008.11.25 16:43
|1.29870
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520111
|2008.11.25 16:24
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30180
|1.30480
|1.29880
|2008.11.25 16:43
|1.29880
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520216
|2008.11.25 16:24
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30190
|1.30490
|1.29890
|2008.11.25 16:43
|1.29890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520220
|2008.11.25 16:24
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30190
|1.30490
|1.29890
|2008.11.25 16:43
|1.29890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520246
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30190
|1.30490
|1.29890
|2008.11.25 16:43
|1.29890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520226
|2008.11.25 16:24
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30190
|1.30490
|1.29890
|2008.11.25 16:43
|1.29890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520232
|2008.11.25 16:24
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30190
|1.30490
|1.29890
|2008.11.25 16:43
|1.29890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27522924
|2008.11.25 16:37
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30190
|1.30490
|1.29890
|2008.11.25 16:43
|1.29890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520640
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30200
|1.30500
|1.29900
|2008.11.25 16:43
|1.29900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520195
|2008.11.25 16:24
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30190
|1.30490
|1.29890
|2008.11.25 16:43
|1.29890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520270
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30200
|1.30500
|1.29900
|2008.11.25 16:43
|1.29900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520743
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30200
|1.30500
|1.29900
|2008.11.25 16:43
|1.29900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520240
|2008.11.25 16:24
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30190
|1.30490
|1.29890
|2008.11.25 16:43
|1.29890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520690
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30210
|1.30510
|1.29910
|2008.11.25 16:42
|1.29910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520843
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30210
|1.30510
|1.29910
|2008.11.25 16:42
|1.29910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520754
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30210
|1.30510
|1.29910
|2008.11.25 16:42
|1.29910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520624
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30210
|1.30510
|1.29910
|2008.11.25 16:42
|1.29910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520651
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30230
|1.30530
|1.29930
|2008.11.25 16:42
|1.29930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520580
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30230
|1.30530
|1.29930
|2008.11.25 16:42
|1.29930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520596
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30230
|1.30530
|1.29930
|2008.11.25 16:42
|1.29930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520271
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30230
|1.30530
|1.29930
|2008.11.25 16:42
|1.29930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520433
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30230
|1.30530
|1.29930
|2008.11.25 16:42
|1.29930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520482
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30230
|1.30530
|1.29930
|2008.11.25 16:42
|1.29930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520286
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30230
|1.30530
|1.29930
|2008.11.25 16:42
|1.29930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520452
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30230
|1.30530
|1.29930
|2008.11.25 16:42
|1.29930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520497
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30230
|1.30530
|1.29930
|2008.11.25 16:42
|1.29930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520341
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30230
|1.30530
|1.29930
|2008.11.25 16:42
|1.29930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520494
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30230
|1.30530
|1.29930
|2008.11.25 16:42
|1.29930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520354
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30250
|1.30550
|1.29950
|2008.11.25 16:41
|1.29950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520435
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30250
|1.30550
|1.29950
|2008.11.25 16:41
|1.29950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520475
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30250
|1.30550
|1.29950
|2008.11.25 16:41
|1.29950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520479
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30250
|1.30550
|1.29950
|2008.11.25 16:41
|1.29950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520283
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30250
|1.30550
|1.29950
|2008.11.25 16:41
|1.29950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520402
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30250
|1.30550
|1.29950
|2008.11.25 16:41
|1.29950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520471
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30250
|1.30550
|1.29950
|2008.11.25 16:41
|1.29950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520876
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30250
|1.30550
|1.29950
|2008.11.25 16:41
|1.29950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520492
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30250
|1.30550
|1.29950
|2008.11.25 16:41
|1.29950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27520584
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30250
|1.30550
|1.29950
|2008.11.25 16:41
|1.29950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|27516917
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30270
|1.30570
|1.29970
|2008.11.25 16:41
|1.29970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516716
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30270
|1.30570
|1.29970
|2008.11.25 16:41
|1.29970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516815
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30270
|1.30570
|1.29970
|2008.11.25 16:41
|1.29970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516749
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30270
|1.30570
|1.29970
|2008.11.25 16:41
|1.29970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516999
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30270
|1.30570
|1.29970
|2008.11.25 16:41
|1.29970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516988
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30270
|1.30570
|1.29970
|2008.11.25 16:41
|1.29970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518509
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30270
|1.30570
|1.29970
|2008.11.25 16:41
|1.29970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27520410
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30270
|1.30570
|1.29970
|2008.11.25 16:41
|1.29970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516930
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30270
|1.30570
|1.29970
|2008.11.25 16:41
|1.29970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516883
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30270
|1.30570
|1.29970
|2008.11.25 16:41
|1.29970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518538
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 16:41
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516762
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 16:41
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516981
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 16:41
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516968
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 16:41
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516789
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 16:41
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516826
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 16:41
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516927
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 16:41
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516663
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 16:41
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518607
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30280
|1.30580
|1.29980
|2008.11.25 16:41
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516768
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 16:41
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518615
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 16:41
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518548
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 16:41
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517132
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 16:41
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516958
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 16:41
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518497
|2008.11.25 15:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 16:41
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517088
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30290
|1.30590
|1.29990
|2008.11.25 16:41
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517076
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 16:40
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517940
|2008.11.25 15:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 16:40
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517097
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30300
|1.30600
|1.30000
|2008.11.25 16:40
|1.30000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518624
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30310
|1.30610
|1.30010
|2008.11.25 16:40
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517027
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30310
|1.30610
|1.30010
|2008.11.25 16:40
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517873
|2008.11.25 15:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30310
|1.30610
|1.30010
|2008.11.25 16:40
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517983
|2008.11.25 15:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30320
|1.30620
|1.30020
|2008.11.25 16:40
|1.30020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518313
|2008.11.25 15:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30320
|1.30620
|1.30020
|2008.11.25 16:40
|1.30020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518337
|2008.11.25 15:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30320
|1.30620
|1.30020
|2008.11.25 16:40
|1.30020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518384
|2008.11.25 15:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30320
|1.30620
|1.30020
|2008.11.25 16:40
|1.30020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518462
|2008.11.25 15:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30320
|1.30620
|1.30020
|2008.11.25 16:40
|1.30020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517151
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30320
|1.30620
|1.30020
|2008.11.25 16:40
|1.30020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517098
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30320
|1.30620
|1.30020
|2008.11.25 16:40
|1.30020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518633
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30320
|1.30620
|1.30020
|2008.11.25 16:40
|1.30020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518676
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30320
|1.30620
|1.30020
|2008.11.25 16:40
|1.30020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518659
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30320
|1.30620
|1.30020
|2008.11.25 16:40
|1.30020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517273
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30350
|1.30650
|1.30050
|2008.11.25 16:40
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517284
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 16:40
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518647
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30340
|1.30640
|1.30040
|2008.11.25 16:40
|1.30040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517112
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30340
|1.30640
|1.30040
|2008.11.25 16:40
|1.30040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517271
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30340
|1.30640
|1.30040
|2008.11.25 16:40
|1.30040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517301
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30340
|1.30640
|1.30040
|2008.11.25 16:40
|1.30040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517409
|2008.11.25 15:37
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30340
|1.30640
|1.30040
|2008.11.25 16:40
|1.30040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516616
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30350
|1.30650
|1.30050
|2008.11.25 16:40
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517311
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30350
|1.30650
|1.30050
|2008.11.25 16:40
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516226
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30340
|1.30640
|1.30040
|2008.11.25 16:40
|1.30040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517109
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30350
|1.30650
|1.30050
|2008.11.25 16:40
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516270
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 16:40
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518695
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30350
|1.30650
|1.30050
|2008.11.25 16:40
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517327
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30350
|1.30650
|1.30050
|2008.11.25 16:40
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517265
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30350
|1.30650
|1.30050
|2008.11.25 16:40
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517333
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30350
|1.30650
|1.30050
|2008.11.25 16:40
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518003
|2008.11.25 15:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30350
|1.30650
|1.30050
|2008.11.25 16:40
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516602
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30340
|1.30640
|1.30040
|2008.11.25 16:40
|1.30040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517387
|2008.11.25 15:37
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30350
|1.30650
|1.30050
|2008.11.25 16:40
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517058
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 16:40
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518466
|2008.11.25 15:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 16:40
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518065
|2008.11.25 15:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 16:40
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517259
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30350
|1.30650
|1.30050
|2008.11.25 16:40
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517044
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30350
|1.30650
|1.30050
|2008.11.25 16:40
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518432
|2008.11.25 15:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 16:40
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517813
|2008.11.25 15:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30340
|1.30640
|1.30040
|2008.11.25 16:40
|1.30040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516583
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30340
|1.30640
|1.30040
|2008.11.25 16:40
|1.30040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518091
|2008.11.25 15:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 16:40
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518405
|2008.11.25 15:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30340
|1.30640
|1.30040
|2008.11.25 16:40
|1.30040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516566
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30340
|1.30640
|1.30040
|2008.11.25 16:40
|1.30040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518136
|2008.11.25 15:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30340
|1.30640
|1.30040
|2008.11.25 16:40
|1.30040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517426
|2008.11.25 15:37
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 16:40
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518370
|2008.11.25 15:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30350
|1.30650
|1.30050
|2008.11.25 16:40
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516557
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30340
|1.30640
|1.30040
|2008.11.25 16:40
|1.30040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517195
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30350
|1.30650
|1.30050
|2008.11.25 16:40
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518160
|2008.11.25 15:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 16:40
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517172
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30340
|1.30640
|1.30040
|2008.11.25 16:40
|1.30040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516538
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 16:40
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518280
|2008.11.25 15:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30330
|1.30630
|1.30030
|2008.11.25 16:40
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516532
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30340
|1.30640
|1.30040
|2008.11.25 16:40
|1.30040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518226
|2008.11.25 15:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30350
|1.30650
|1.30050
|2008.11.25 16:40
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516524
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30360
|1.30660
|1.30060
|2008.11.25 16:40
|1.30060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516517
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 16:40
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517781
|2008.11.25 15:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30360
|1.30660
|1.30060
|2008.11.25 16:40
|1.30060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517254
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30360
|1.30660
|1.30060
|2008.11.25 16:40
|1.30060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515880
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 16:40
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516480
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 16:40
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518416
|2008.11.25 15:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30360
|1.30660
|1.30060
|2008.11.25 16:40
|1.30060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516465
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30360
|1.30660
|1.30060
|2008.11.25 16:40
|1.30060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517355
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30360
|1.30660
|1.30060
|2008.11.25 16:40
|1.30060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517343
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 16:40
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517309
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30360
|1.30660
|1.30060
|2008.11.25 16:40
|1.30060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516486
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30370
|1.30670
|1.30070
|2008.11.25 16:40
|1.30070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516493
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 16:38
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515892
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 16:38
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518725
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30390
|1.30690
|1.30090
|2008.11.25 16:38
|1.30090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515910
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30390
|1.30690
|1.30090
|2008.11.25 16:38
|1.30090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518714
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30390
|1.30690
|1.30090
|2008.11.25 16:38
|1.30090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518731
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30390
|1.30690
|1.30090
|2008.11.25 16:38
|1.30090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515685
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30390
|1.30690
|1.30090
|2008.11.25 16:38
|1.30090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516507
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 16:38
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516108
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 16:38
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517770
|2008.11.25 15:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 16:38
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515875
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 16:38
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517715
|2008.11.25 15:37
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30390
|1.30690
|1.30090
|2008.11.25 16:38
|1.30090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518866
|2008.11.25 15:41
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 16:38
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516333
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 16:38
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516343
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30390
|1.30690
|1.30090
|2008.11.25 16:38
|1.30090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515863
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 16:38
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516368
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 16:38
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516380
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30390
|1.30690
|1.30090
|2008.11.25 16:38
|1.30090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516387
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 16:38
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515846
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30380
|1.30680
|1.30080
|2008.11.25 16:38
|1.30080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515822
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30390
|1.30690
|1.30090
|2008.11.25 16:38
|1.30090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515829
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30390
|1.30690
|1.30090
|2008.11.25 16:38
|1.30090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515835
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30400
|1.30700
|1.30100
|2008.11.25 16:38
|1.30100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517685
|2008.11.25 15:37
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30400
|1.30700
|1.30100
|2008.11.25 16:38
|1.30100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515630
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30410
|1.30710
|1.30110
|2008.11.25 16:38
|1.30110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515812
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30410
|1.30710
|1.30110
|2008.11.25 16:38
|1.30110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515800
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30400
|1.30700
|1.30100
|2008.11.25 16:38
|1.30100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515595
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30400
|1.30700
|1.30100
|2008.11.25 16:38
|1.30100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516429
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30400
|1.30700
|1.30100
|2008.11.25 16:38
|1.30100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515654
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30410
|1.30710
|1.30110
|2008.11.25 16:38
|1.30110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517600
|2008.11.25 15:37
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30410
|1.30710
|1.30110
|2008.11.25 16:38
|1.30110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515672
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30410
|1.30710
|1.30110
|2008.11.25 16:38
|1.30110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515918
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30410
|1.30710
|1.30110
|2008.11.25 16:38
|1.30110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515932
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30400
|1.30700
|1.30100
|2008.11.25 16:38
|1.30100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515937
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30410
|1.30710
|1.30110
|2008.11.25 16:38
|1.30110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517664
|2008.11.25 15:37
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30410
|1.30710
|1.30110
|2008.11.25 16:38
|1.30110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515788
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30410
|1.30710
|1.30110
|2008.11.25 16:38
|1.30110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516019
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30410
|1.30710
|1.30110
|2008.11.25 16:38
|1.30110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516028
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30410
|1.30710
|1.30110
|2008.11.25 16:38
|1.30110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515718
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30400
|1.30700
|1.30100
|2008.11.25 16:38
|1.30100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515714
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30410
|1.30710
|1.30110
|2008.11.25 16:38
|1.30110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518742
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30400
|1.30700
|1.30100
|2008.11.25 16:38
|1.30100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515699
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30400
|1.30700
|1.30100
|2008.11.25 16:38
|1.30100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516083
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30400
|1.30700
|1.30100
|2008.11.25 16:38
|1.30100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27520380
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.25 16:38
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27520571
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.25 16:38
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27520457
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.25 16:38
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27520552
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.25 16:38
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27520449
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.25 16:38
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27520865
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.25 16:38
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27520542
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.25 16:38
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27520467
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.25 16:38
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27520830
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.25 16:38
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27520425
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.25 16:38
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27520476
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.25 16:38
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27520464
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.25 16:38
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27520603
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.25 16:38
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27520694
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.25 16:38
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27520836
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.25 16:38
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27520862
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.25 16:38
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27520426
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.25 16:38
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27520418
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.25 16:38
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27520400
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.25 16:37
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27520586
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.25 16:37
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27520610
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.25 16:37
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27520372
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.25 16:37
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27520389
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.25 16:37
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27520428
|2008.11.25 16:25
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.25 16:37
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27520642
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.25 16:37
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27520630
|2008.11.25 16:26
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.25 16:37
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518140
|2008.11.25 15:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.25 15:59
|0.64840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27518123
|2008.11.25 15:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|2008.11.25 15:59
|0.64840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27518591
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65170
|0.65470
|0.64870
|2008.11.25 15:59
|0.64870
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27518528
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65150
|0.65450
|0.64850
|2008.11.25 15:59
|0.64850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27518542
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65160
|0.65460
|0.64860
|2008.11.25 15:59
|0.64860
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27517993
|2008.11.25 15:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65180
|0.65480
|0.64880
|2008.11.25 15:59
|0.64880
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27518610
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65180
|0.65480
|0.64880
|2008.11.25 15:59
|0.64880
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27518185
|2008.11.25 15:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65190
|0.65490
|0.64890
|2008.11.25 15:59
|0.64890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27518620
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65190
|0.65490
|0.64890
|2008.11.25 15:59
|0.64890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27518668
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65210
|0.65510
|0.64910
|2008.11.25 15:59
|0.64910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27518331
|2008.11.25 15:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65200
|0.65500
|0.64900
|2008.11.25 15:59
|0.64900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27518409
|2008.11.25 15:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65200
|0.65500
|0.64900
|2008.11.25 15:59
|0.64900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27518453
|2008.11.25 15:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65200
|0.65500
|0.64900
|2008.11.25 15:59
|0.64900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27518463
|2008.11.25 15:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65200
|0.65500
|0.64900
|2008.11.25 15:59
|0.64900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27518504
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65210
|0.65510
|0.64910
|2008.11.25 15:59
|0.64910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27517908
|2008.11.25 15:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65200
|0.65500
|0.64900
|2008.11.25 15:59
|0.64900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27518643
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65210
|0.65510
|0.64910
|2008.11.25 15:59
|0.64910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27518692
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65200
|0.65500
|0.64900
|2008.11.25 15:59
|0.64900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27518706
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65210
|0.65510
|0.64910
|2008.11.25 15:59
|0.64910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27518375
|2008.11.25 15:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.25 15:59
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27518625
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.25 15:59
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27517947
|2008.11.25 15:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.25 15:59
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27518482
|2008.11.25 15:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.25 15:59
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27518653
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.25 15:59
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27518419
|2008.11.25 15:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65230
|0.65530
|0.64930
|2008.11.25 15:59
|0.64930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27518392
|2008.11.25 15:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65220
|0.65520
|0.64920
|2008.11.25 15:59
|0.64920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27518304
|2008.11.25 15:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65240
|0.65540
|0.64940
|2008.11.25 15:59
|0.64940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27518721
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.25 15:58
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518726
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.25 15:58
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518734
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65250
|0.65550
|0.64950
|2008.11.25 15:58
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518242
|2008.11.25 15:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65260
|0.65560
|0.64960
|2008.11.25 15:58
|0.64960
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518359
|2008.11.25 15:39
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.25 15:58
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27518745
|2008.11.25 15:40
|sell
|0.03
|audusd
|0.65270
|0.65570
|0.64970
|2008.11.25 15:58
|0.64970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517580
|2008.11.25 15:37
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30420
|1.30720
|1.30120
|2008.11.25 15:56
|1.30120
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516061
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30420
|1.30720
|1.30120
|2008.11.25 15:56
|1.30120
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517574
|2008.11.25 15:37
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30420
|1.30720
|1.30120
|2008.11.25 15:56
|1.30120
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517488
|2008.11.25 15:37
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30420
|1.30720
|1.30120
|2008.11.25 15:56
|1.30120
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515753
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30430
|1.30730
|1.30130
|2008.11.25 15:56
|1.30130
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516009
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30420
|1.30720
|1.30120
|2008.11.25 15:56
|1.30120
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515559
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30430
|1.30730
|1.30130
|2008.11.25 15:56
|1.30130
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515458
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30430
|1.30730
|1.30130
|2008.11.25 15:56
|1.30130
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515750
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30440
|1.30740
|1.30140
|2008.11.25 15:56
|1.30140
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515738
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30440
|1.30740
|1.30140
|2008.11.25 15:56
|1.30140
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515448
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30440
|1.30740
|1.30140
|2008.11.25 15:56
|1.30140
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515757
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30440
|1.30740
|1.30140
|2008.11.25 15:56
|1.30140
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517548
|2008.11.25 15:37
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30440
|1.30740
|1.30140
|2008.11.25 15:56
|1.30140
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515434
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30450
|1.30750
|1.30150
|2008.11.25 15:56
|1.30150
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515465
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30440
|1.30740
|1.30140
|2008.11.25 15:56
|1.30140
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515475
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30450
|1.30750
|1.30150
|2008.11.25 15:56
|1.30150
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515534
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30450
|1.30750
|1.30150
|2008.11.25 15:56
|1.30150
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515422
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30450
|1.30750
|1.30150
|2008.11.25 15:56
|1.30150
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515536
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30460
|1.30760
|1.30160
|2008.11.25 15:45
|1.30160
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515425
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30460
|1.30760
|1.30160
|2008.11.25 15:45
|1.30160
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515420
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30460
|1.30760
|1.30160
|2008.11.25 15:45
|1.30160
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27517832
|2008.11.25 15:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65300
|0.65600
|0.65000
|2008.11.25 15:45
|0.65000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515498
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30470
|1.30770
|1.30170
|2008.11.25 15:45
|1.30170
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515501
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30480
|1.30780
|1.30180
|2008.11.25 15:45
|1.30180
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515492
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30470
|1.30770
|1.30170
|2008.11.25 15:45
|1.30170
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27517034
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65360
|0.65660
|0.65060
|2008.11.25 15:45
|0.65060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27517682
|2008.11.25 15:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65340
|0.65640
|0.65040
|2008.11.25 15:45
|0.65040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27517021
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65340
|0.65640
|0.65040
|2008.11.25 15:45
|0.65040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27517052
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65370
|0.65670
|0.65070
|2008.11.25 15:45
|0.65070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27517014
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65330
|0.65630
|0.65030
|2008.11.25 15:45
|0.65030
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27517391
|2008.11.25 15:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65370
|0.65670
|0.65070
|2008.11.25 15:45
|0.65070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27517009
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65340
|0.65640
|0.65040
|2008.11.25 15:45
|0.65040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27516963
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65350
|0.65650
|0.65050
|2008.11.25 15:45
|0.65050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27516961
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65360
|0.65660
|0.65060
|2008.11.25 15:45
|0.65060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27516951
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65350
|0.65650
|0.65050
|2008.11.25 15:45
|0.65050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27516936
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65360
|0.65660
|0.65060
|2008.11.25 15:45
|0.65060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27517595
|2008.11.25 15:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65370
|0.65670
|0.65070
|2008.11.25 15:45
|0.65070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27519037
|2008.11.25 15:42
|sell
|0.03
|audusd
|0.65360
|0.65660
|0.65060
|2008.11.25 15:45
|0.65060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27517620
|2008.11.25 15:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65340
|0.65640
|0.65040
|2008.11.25 15:45
|0.65040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27516856
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65370
|0.65670
|0.65070
|2008.11.25 15:45
|0.65070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27516647
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65350
|0.65650
|0.65050
|2008.11.25 15:45
|0.65050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27516682
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65360
|0.65660
|0.65060
|2008.11.25 15:45
|0.65060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27516690
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65370
|0.65670
|0.65070
|2008.11.25 15:45
|0.65070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27516701
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65360
|0.65660
|0.65060
|2008.11.25 15:45
|0.65060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27516831
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65370
|0.65670
|0.65070
|2008.11.25 15:45
|0.65070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27517158
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65370
|0.65670
|0.65070
|2008.11.25 15:45
|0.65070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27516734
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65360
|0.65660
|0.65060
|2008.11.25 15:45
|0.65060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27516261
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65340
|0.65640
|0.65040
|2008.11.25 15:45
|0.65040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27516743
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65370
|0.65670
|0.65070
|2008.11.25 15:45
|0.65070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27517693
|2008.11.25 15:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65340
|0.65640
|0.65040
|2008.11.25 15:45
|0.65040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27516796
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65360
|0.65660
|0.65060
|2008.11.25 15:45
|0.65060
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27517739
|2008.11.25 15:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65350
|0.65650
|0.65050
|2008.11.25 15:45
|0.65050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27517775
|2008.11.25 15:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65350
|0.65650
|0.65050
|2008.11.25 15:45
|0.65050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27517802
|2008.11.25 15:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65320
|0.65620
|0.65020
|2008.11.25 15:45
|0.65020
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27517141
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65370
|0.65670
|0.65070
|2008.11.25 15:45
|0.65070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515508
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30490
|1.30790
|1.30190
|2008.11.25 15:45
|1.30190
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27517139
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65390
|0.65690
|0.65090
|2008.11.25 15:45
|0.65090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517239
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65380
|0.65680
|0.65080
|2008.11.25 15:45
|0.65080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517424
|2008.11.25 15:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65380
|0.65680
|0.65080
|2008.11.25 15:45
|0.65080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516579
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65390
|0.65690
|0.65090
|2008.11.25 15:45
|0.65090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517576
|2008.11.25 15:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65390
|0.65690
|0.65090
|2008.11.25 15:45
|0.65090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517064
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65380
|0.65680
|0.65080
|2008.11.25 15:45
|0.65080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517070
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65390
|0.65690
|0.65090
|2008.11.25 15:45
|0.65090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517382
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65380
|0.65680
|0.65080
|2008.11.25 15:45
|0.65080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516548
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65390
|0.65690
|0.65090
|2008.11.25 15:45
|0.65090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517291
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65380
|0.65680
|0.65080
|2008.11.25 15:45
|0.65080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515522
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30490
|1.30790
|1.30190
|2008.11.25 15:45
|1.30190
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27517105
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65390
|0.65690
|0.65090
|2008.11.25 15:45
|0.65090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517317
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65390
|0.65690
|0.65090
|2008.11.25 15:45
|0.65090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516285
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65390
|0.65690
|0.65090
|2008.11.25 15:45
|0.65090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516310
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65380
|0.65680
|0.65080
|2008.11.25 15:45
|0.65080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516845
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65380
|0.65680
|0.65080
|2008.11.25 15:45
|0.65080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516630
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65380
|0.65680
|0.65080
|2008.11.25 15:45
|0.65080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516911
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65380
|0.65680
|0.65080
|2008.11.25 15:45
|0.65080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516624
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65390
|0.65690
|0.65090
|2008.11.25 15:45
|0.65090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27517339
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65390
|0.65690
|0.65090
|2008.11.25 15:45
|0.65090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516894
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65380
|0.65680
|0.65080
|2008.11.25 15:45
|0.65080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27516901
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65390
|0.65690
|0.65090
|2008.11.25 15:45
|0.65090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|27515514
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30500
|1.30800
|1.30200
|2008.11.25 15:45
|1.30200
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27518080
|2008.11.25 15:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65100
|0.65400
|0.64800
|2008.11.25 15:42
|0.65400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27518053
|2008.11.25 15:38
|sell
|0.03
|audusd
|0.65070
|0.65370
|0.64770
|2008.11.25 15:41
|0.65370
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|27517563
|2008.11.25 15:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65400
|0.65700
|0.65100
|2008.11.25 15:38
|0.65100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27516569
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65410
|0.65710
|0.65110
|2008.11.25 15:38
|0.65110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27517477
|2008.11.25 15:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65410
|0.65710
|0.65110
|2008.11.25 15:38
|0.65110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27516505
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65430
|0.65730
|0.65130
|2008.11.25 15:38
|0.65130
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27516404
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65410
|0.65710
|0.65110
|2008.11.25 15:38
|0.65110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27516396
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65410
|0.65710
|0.65110
|2008.11.25 15:38
|0.65110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27517312
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65400
|0.65700
|0.65100
|2008.11.25 15:38
|0.65100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27517092
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65400
|0.65700
|0.65100
|2008.11.25 15:38
|0.65100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27517349
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65400
|0.65700
|0.65100
|2008.11.25 15:38
|0.65100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27516496
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65420
|0.65720
|0.65120
|2008.11.25 15:38
|0.65120
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27517125
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65400
|0.65700
|0.65100
|2008.11.25 15:38
|0.65100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27517543
|2008.11.25 15:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.65400
|0.65700
|0.65100
|2008.11.25 15:38
|0.65100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27516591
|2008.11.25 15:35
|sell
|0.03
|audusd
|0.65400
|0.65700
|0.65100
|2008.11.25 15:38
|0.65100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27517123
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65410
|0.65710
|0.65110
|2008.11.25 15:38
|0.65110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27517117
|2008.11.25 15:36
|sell
|0.03
|audusd
|0.65400
|0.65700
|0.65100
|2008.11.25 15:38
|0.65100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27516453
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65450
|0.65750
|0.65150
|2008.11.25 15:38
|0.65150
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27516421
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65440
|0.65740
|0.65140
|2008.11.25 15:38
|0.65140
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27516442
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.03
|audusd
|0.65450
|0.65750
|0.65150
|2008.11.25 15:38
|0.65150
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27516145
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65480
|0.65780
|0.65180
|2008.11.25 15:38
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27516157
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65480
|0.65780
|0.65180
|2008.11.25 15:38
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27516121
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65480
|0.65780
|0.65180
|2008.11.25 15:38
|0.65180
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27516153
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65490
|0.65790
|0.65190
|2008.11.25 15:38
|0.65190
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515702
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65560
|0.65860
|0.65260
|2008.11.25 15:38
|0.65260
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27515710
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65570
|0.65870
|0.65270
|2008.11.25 15:38
|0.65270
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27515693
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65570
|0.65870
|0.65270
|2008.11.25 15:38
|0.65270
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27515723
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65570
|0.65870
|0.65270
|2008.11.25 15:38
|0.65270
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27515677
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65570
|0.65870
|0.65270
|2008.11.25 15:38
|0.65270
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27515986
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65560
|0.65860
|0.65260
|2008.11.25 15:38
|0.65260
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27515662
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65560
|0.65860
|0.65260
|2008.11.25 15:38
|0.65260
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27515740
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65570
|0.65870
|0.65270
|2008.11.25 15:38
|0.65270
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27515649
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65550
|0.65850
|0.65250
|2008.11.25 15:38
|0.65250
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27516094
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65550
|0.65850
|0.65250
|2008.11.25 15:38
|0.65250
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27515618
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65540
|0.65840
|0.65240
|2008.11.25 15:38
|0.65240
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27516077
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65520
|0.65820
|0.65220
|2008.11.25 15:38
|0.65220
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27516065
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65520
|0.65820
|0.65220
|2008.11.25 15:38
|0.65220
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27516056
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65570
|0.65870
|0.65270
|2008.11.25 15:38
|0.65270
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27516053
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65550
|0.65850
|0.65250
|2008.11.25 15:38
|0.65250
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27516044
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65540
|0.65840
|0.65240
|2008.11.25 15:38
|0.65240
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27515771
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65570
|0.65870
|0.65270
|2008.11.25 15:38
|0.65270
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27515993
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65570
|0.65870
|0.65270
|2008.11.25 15:38
|0.65270
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27515978
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65540
|0.65840
|0.65240
|2008.11.25 15:38
|0.65240
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27515945
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65560
|0.65860
|0.65260
|2008.11.25 15:38
|0.65260
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27515799
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65560
|0.65860
|0.65260
|2008.11.25 15:38
|0.65260
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27515850
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65570
|0.65870
|0.65270
|2008.11.25 15:38
|0.65270
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27515887
|2008.11.25 15:33
|sell
|0.03
|audusd
|0.65540
|0.65840
|0.65240
|2008.11.25 15:38
|0.65240
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27515763
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65590
|0.65890
|0.65290
|2008.11.25 15:38
|0.65290
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515542
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65600
|0.65900
|0.65300
|2008.11.25 15:38
|0.65300
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515741
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65600
|0.65900
|0.65300
|2008.11.25 15:38
|0.65300
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515725
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65580
|0.65880
|0.65280
|2008.11.25 15:38
|0.65280
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515776
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65600
|0.65900
|0.65300
|2008.11.25 15:38
|0.65300
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515744
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65600
|0.65900
|0.65300
|2008.11.25 15:38
|0.65300
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515783
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65590
|0.65890
|0.65290
|2008.11.25 15:38
|0.65290
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515531
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65620
|0.65920
|0.65320
|2008.11.25 15:38
|0.65320
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515546
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65610
|0.65910
|0.65310
|2008.11.25 15:38
|0.65310
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515541
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.65610
|0.65910
|0.65310
|2008.11.25 15:38
|0.65310
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515488
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65620
|0.65920
|0.65320
|2008.11.25 15:38
|0.65320
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515415
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65610
|0.65910
|0.65310
|2008.11.25 15:38
|0.65310
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515393
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65610
|0.65910
|0.65310
|2008.11.25 15:38
|0.65310
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515387
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65630
|0.65930
|0.65330
|2008.11.25 15:38
|0.65330
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515357
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65640
|0.65940
|0.65340
|2008.11.25 15:38
|0.65340
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515354
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65650
|0.65950
|0.65350
|2008.11.25 15:38
|0.65350
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27515340
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65680
|0.65980
|0.65380
|2008.11.25 15:33
|0.65380
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515331
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65700
|0.66000
|0.65400
|2008.11.25 15:33
|0.65400
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515314
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65700
|0.66000
|0.65400
|2008.11.25 15:33
|0.65400
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515310
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65720
|0.66020
|0.65420
|2008.11.25 15:33
|0.65420
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515278
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65700
|0.66000
|0.65400
|2008.11.25 15:33
|0.65400
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515294
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65720
|0.66020
|0.65420
|2008.11.25 15:33
|0.65420
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515335
|2008.11.25 15:31
|sell
|0.03
|audusd
|0.65690
|0.65990
|0.65390
|2008.11.25 15:33
|0.65390
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|27515300
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65750
|0.66050
|0.65450
|2008.11.25 15:33
|0.65450
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27515298
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65750
|0.66050
|0.65450
|2008.11.25 15:33
|0.65450
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27515307
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65760
|0.66060
|0.65460
|2008.11.25 15:33
|0.65460
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27515271
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65770
|0.66070
|0.65470
|2008.11.25 15:33
|0.65470
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27515262
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65780
|0.66080
|0.65480
|2008.11.25 15:33
|0.65480
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|27515237
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30490
|1.30690
|1.30390
|2008.11.25 15:33
|1.30390
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515241
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30500
|1.30700
|1.30400
|2008.11.25 15:32
|1.30400
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515188
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30510
|1.30710
|1.30410
|2008.11.25 15:32
|1.30410
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515166
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30510
|1.30710
|1.30410
|2008.11.25 15:32
|1.30410
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515041
|2008.11.25 15:29
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30510
|1.30710
|1.30410
|2008.11.25 15:32
|1.30410
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515176
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30510
|1.30710
|1.30410
|2008.11.25 15:32
|1.30410
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27514995
|2008.11.25 15:29
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30520
|1.30720
|1.30420
|2008.11.25 15:32
|1.30420
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515137
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30520
|1.30720
|1.30420
|2008.11.25 15:32
|1.30420
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515199
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30520
|1.30720
|1.30420
|2008.11.25 15:32
|1.30420
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515252
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30520
|1.30720
|1.30420
|2008.11.25 15:32
|1.30420
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515228
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30520
|1.30720
|1.30420
|2008.11.25 15:32
|1.30420
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515171
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30520
|1.30720
|1.30420
|2008.11.25 15:32
|1.30420
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27514999
|2008.11.25 15:29
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30520
|1.30720
|1.30420
|2008.11.25 15:32
|1.30420
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515019
|2008.11.25 15:29
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30520
|1.30720
|1.30420
|2008.11.25 15:32
|1.30420
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515120
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30530
|1.30730
|1.30430
|2008.11.25 15:32
|1.30430
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515024
|2008.11.25 15:29
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30530
|1.30730
|1.30430
|2008.11.25 15:32
|1.30430
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515205
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30530
|1.30730
|1.30430
|2008.11.25 15:32
|1.30430
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515223
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30530
|1.30730
|1.30430
|2008.11.25 15:32
|1.30430
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515038
|2008.11.25 15:29
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30530
|1.30730
|1.30430
|2008.11.25 15:32
|1.30430
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27514997
|2008.11.25 15:29
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30530
|1.30730
|1.30430
|2008.11.25 15:32
|1.30430
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515031
|2008.11.25 15:29
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30530
|1.30730
|1.30430
|2008.11.25 15:32
|1.30430
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515216
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30540
|1.30740
|1.30440
|2008.11.25 15:31
|1.30440
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515245
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30540
|1.30740
|1.30440
|2008.11.25 15:31
|1.30440
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515033
|2008.11.25 15:29
|sell
|0.03
|eurusd
|1.30540
|1.30740
|1.30440
|2008.11.25 15:31
|1.30440
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27514989
|2008.11.25 15:29
|sell
|0.03
|audusd
|0.65730
|0.65930
|0.65630
|2008.11.25 15:31
|0.65630
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515005
|2008.11.25 15:29
|sell
|0.03
|audusd
|0.65740
|0.65940
|0.65640
|2008.11.25 15:31
|0.65640
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515002
|2008.11.25 15:29
|sell
|0.03
|audusd
|0.65750
|0.65950
|0.65650
|2008.11.25 15:31
|0.65650
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515023
|2008.11.25 15:29
|sell
|0.03
|audusd
|0.65740
|0.65940
|0.65640
|2008.11.25 15:31
|0.65640
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515029
|2008.11.25 15:29
|sell
|0.03
|audusd
|0.65740
|0.65940
|0.65640
|2008.11.25 15:31
|0.65640
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515045
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65750
|0.65950
|0.65650
|2008.11.25 15:31
|0.65650
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27514993
|2008.11.25 15:29
|sell
|0.03
|audusd
|0.65740
|0.65940
|0.65640
|2008.11.25 15:31
|0.65640
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27515053
|2008.11.25 15:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.65740
|0.65940
|0.65640
|2008.11.25 15:31
|0.65640
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27366770
|2008.11.24 21:56
|balance
|Deposit
|10 000.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9 800.02
|Closed P/L:
|9 800.02
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|27716170
|2008.11.26 18:23
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|27716328
|2008.11.26 18:24
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|27716340
|2008.11.26 18:24
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|27716360
|2008.11.26 18:24
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|27716363
|2008.11.26 18:24
|sell
|0.03
|audusd
|0.65140
|0.65440
|0.64840
|0.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|0.00
|0.00
|0.00
|22.15
|Floating P/L:
|22.15
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|9 800.02
|Floating P/L:
|22.15
|Margin:
|15.21
|Balance:
|19 800.02
|Equity:
|19 822.17
|Free Margin:
|19 806.96
|Details:
|Gross Profit:
|13 247.99
|Gross Loss:
|3 447.97
|Total Net Profit:
|9 800.02
|Profit Factor:
|3.84
|Expected Payoff:
|4.04
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 886.38 (10.39%)
|Relative Drawdown:
|10.39% (1 886.38)
|Total Trades:
|2425
|Short Positions (won %):
|1731 (89.31%)
|Long Positions (won %):
|694 (55.33%)
|Profit Trades (% of total):
|1930 (79.59%)
|Loss trades (% of total):
|495 (20.41%)
|Largest
|profit trade:
|7.00
|loss trade:
|-7.02
|Average
|profit trade:
|6.86
|loss trade:
|-6.97
|Maximum
|consecutive wins ($):
|805 (5 571.95)
|consecutive losses ($):
|250 (-1 752.98)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|5 571.95 (805)
|consecutive loss (count):
|-1 752.98 (250)
|Average
|consecutive wins:
|276
|consecutive losses:
|83