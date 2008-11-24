Alpari (UK) Ltd.

Account: 453514 Name: Max Girardi Currency: EUR 2008 November 26, 20:04
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
277163622008.11.26 18:24sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.26 20:030.648500.000.000.006.99
277163552008.11.26 18:24sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.26 20:030.648500.000.000.006.99
277163232008.11.26 18:24sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.26 20:030.648500.000.000.006.99
277161872008.11.26 18:23sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.26 20:030.648500.000.000.006.99
277163412008.11.26 18:24sell0.03audusd0.651600.654600.648602008.11.26 20:030.648600.000.000.006.99
277163182008.11.26 18:24sell0.03audusd0.651600.654600.648602008.11.26 20:030.648600.000.000.006.99
277163052008.11.26 18:24sell0.03audusd0.651700.654700.648702008.11.26 20:030.648700.000.000.006.99
277162162008.11.26 18:23sell0.03audusd0.651800.654800.648802008.11.26 20:030.648800.000.000.007.00
277162112008.11.26 18:23sell0.03audusd0.651800.654800.648802008.11.26 20:030.648800.000.000.007.00
277161962008.11.26 18:23sell0.03audusd0.651700.654700.648702008.11.26 20:030.648700.000.000.006.99
277161782008.11.26 18:23sell0.03audusd0.651700.654700.648702008.11.26 20:030.648700.000.000.006.99
277196162008.11.26 18:45sell0.03audusd0.652000.655000.649002008.11.26 20:020.649000.000.000.006.99
277194492008.11.26 18:45sell0.03audusd0.652000.655000.649002008.11.26 20:020.649000.000.000.006.99
277194432008.11.26 18:45sell0.03audusd0.652000.655000.649002008.11.26 20:020.649000.000.000.006.99
277194272008.11.26 18:45sell0.03audusd0.652000.655000.649002008.11.26 20:020.649000.000.000.006.99
277193952008.11.26 18:45sell0.03audusd0.652000.655000.649002008.11.26 20:020.649000.000.000.006.99
277193932008.11.26 18:44sell0.03audusd0.652000.655000.649002008.11.26 20:020.649000.000.000.006.99
277193772008.11.26 18:44sell0.03audusd0.652000.655000.649002008.11.26 20:020.649000.000.000.006.99
277177432008.11.26 18:30sell0.03audusd0.652000.655000.649002008.11.26 20:020.649000.000.000.006.99
277168692008.11.26 18:27sell0.03audusd0.652000.655000.649002008.11.26 20:020.649000.000.000.006.99
277162062008.11.26 18:23sell0.03audusd0.652000.655000.649002008.11.26 20:020.649000.000.000.006.99
277194892008.11.26 18:45sell0.03audusd0.652100.655100.649102008.11.26 20:020.649100.000.000.007.00
277194572008.11.26 18:45sell0.03audusd0.652100.655100.649102008.11.26 20:020.649100.000.000.007.00
277194512008.11.26 18:45sell0.03audusd0.652100.655100.649102008.11.26 20:020.649100.000.000.007.00
277194342008.11.26 18:45sell0.03audusd0.652100.655100.649102008.11.26 20:020.649100.000.000.007.00
277194232008.11.26 18:45sell0.03audusd0.652100.655100.649102008.11.26 20:020.649100.000.000.007.00
277193892008.11.26 18:44sell0.03audusd0.652100.655100.649102008.11.26 20:020.649100.000.000.007.00
277193802008.11.26 18:44sell0.03audusd0.652100.655100.649102008.11.26 20:020.649100.000.000.007.00
277193732008.11.26 18:44sell0.03audusd0.652100.655100.649102008.11.26 20:020.649100.000.000.007.00
277193472008.11.26 18:44sell0.03audusd0.652100.655100.649102008.11.26 20:020.649100.000.000.007.00
277193422008.11.26 18:44sell0.03audusd0.652100.655100.649102008.11.26 20:020.649100.000.000.007.00
277177472008.11.26 18:30sell0.03audusd0.652100.655100.649102008.11.26 20:020.649100.000.000.007.00
277168802008.11.26 18:27sell0.03audusd0.652100.655100.649102008.11.26 20:020.649100.000.000.007.00
277196052008.11.26 18:45sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.26 20:020.649200.000.000.006.99
277195082008.11.26 18:45sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.26 20:020.649200.000.000.006.99
277194782008.11.26 18:45sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.26 20:020.649300.000.000.007.00
277194582008.11.26 18:45sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.26 20:020.649200.000.000.006.99
277194542008.11.26 18:45sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.26 20:020.649200.000.000.006.99
277194062008.11.26 18:45sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.26 20:020.649200.000.000.006.99
277193862008.11.26 18:44sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.26 20:020.649200.000.000.006.99
277193832008.11.26 18:44sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.26 20:020.649200.000.000.006.99
277193782008.11.26 18:44sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.26 20:020.649200.000.000.006.99
277193702008.11.26 18:44sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.26 20:020.649200.000.000.006.99
277193572008.11.26 18:44sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.26 20:020.649200.000.000.006.99
277193562008.11.26 18:44sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.26 20:020.649300.000.000.007.00
277193522008.11.26 18:44sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.26 20:020.649200.000.000.006.99
277193512008.11.26 18:44sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.26 20:020.649200.000.000.006.99
277192572008.11.26 18:43sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.26 20:020.649300.000.000.007.00
277191292008.11.26 18:43sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.26 20:020.649200.000.000.006.99
277191202008.11.26 18:43sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.26 20:020.649300.000.000.007.00
277190512008.11.26 18:42sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.26 20:020.649300.000.000.007.00
277190222008.11.26 18:41sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.26 20:020.649300.000.000.007.00
277190142008.11.26 18:41sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.26 20:020.649300.000.000.007.00
277190022008.11.26 18:41sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.26 20:020.649300.000.000.007.00
277190002008.11.26 18:41sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.26 20:020.649300.000.000.007.00
277189442008.11.26 18:41sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.26 20:020.649300.000.000.007.00
277189052008.11.26 18:40sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.26 20:020.649300.000.000.007.00
277188012008.11.26 18:39sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.26 20:020.649200.000.000.006.99
277188002008.11.26 18:39sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.26 20:020.649300.000.000.007.00
277187772008.11.26 18:39sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.26 20:020.649300.000.000.007.00
277184442008.11.26 18:35sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.26 20:020.649300.000.000.007.00
277184222008.11.26 18:35sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.26 20:020.649300.000.000.007.00
277183992008.11.26 18:35sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.26 20:020.649200.000.000.006.99
277183932008.11.26 18:35sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.26 20:020.649200.000.000.006.99
277180452008.11.26 18:31sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.26 20:020.649300.000.000.007.00
277180402008.11.26 18:31sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.26 20:020.649300.000.000.007.00
277180392008.11.26 18:31sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.26 20:020.649200.000.000.006.99
277180352008.11.26 18:31sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.26 20:020.649200.000.000.006.99
277177452008.11.26 18:30sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.26 20:020.649200.000.000.006.99
277177442008.11.26 18:30sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.26 20:020.649300.000.000.007.00
277177302008.11.26 18:30sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.26 20:020.649300.000.000.007.00
277170202008.11.26 18:27sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.26 20:020.649200.000.000.006.99
277169362008.11.26 18:27sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.26 20:020.649300.000.000.007.00
277195272008.11.26 18:45sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277193442008.11.26 18:44sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277193312008.11.26 18:44sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277192842008.11.26 18:44sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277191072008.11.26 18:43sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277191042008.11.26 18:43sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277190482008.11.26 18:42sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277190192008.11.26 18:41sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277190152008.11.26 18:41sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277190112008.11.26 18:41sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277190042008.11.26 18:41sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277190032008.11.26 18:41sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277190012008.11.26 18:41sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277189932008.11.26 18:41sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277189492008.11.26 18:41sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277189352008.11.26 18:41sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277189262008.11.26 18:41sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277189012008.11.26 18:40sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277188662008.11.26 18:40sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277188322008.11.26 18:40sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277188272008.11.26 18:40sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277188042008.11.26 18:39sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277187832008.11.26 18:39sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277187712008.11.26 18:39sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277187572008.11.26 18:38sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277184642008.11.26 18:35sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277184072008.11.26 18:35sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277183732008.11.26 18:35sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277183652008.11.26 18:35sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277183552008.11.26 18:35sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277182222008.11.26 18:34sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277181052008.11.26 18:32sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277180472008.11.26 18:31sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277177972008.11.26 18:30sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277177602008.11.26 18:30sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277177502008.11.26 18:30sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277176422008.11.26 18:29sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277170602008.11.26 18:27sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.26 20:010.649400.000.000.006.99
277194632008.11.26 18:45sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277193142008.11.26 18:44sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277190892008.11.26 18:43sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277190202008.11.26 18:41sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277190182008.11.26 18:41sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277189672008.11.26 18:41sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277189282008.11.26 18:41sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277189242008.11.26 18:41sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277189222008.11.26 18:40sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277188642008.11.26 18:40sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277188292008.11.26 18:40sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277188262008.11.26 18:40sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277188062008.11.26 18:39sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277187932008.11.26 18:39sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277187872008.11.26 18:39sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277187852008.11.26 18:39sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277187842008.11.26 18:39sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277187592008.11.26 18:38sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277187492008.11.26 18:38sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277187302008.11.26 18:38sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277187192008.11.26 18:38sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277184952008.11.26 18:35sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277184812008.11.26 18:35sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277183802008.11.26 18:35sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277183492008.11.26 18:34sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277183302008.11.26 18:34sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277181322008.11.26 18:33sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277181092008.11.26 18:32sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277181032008.11.26 18:32sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277180602008.11.26 18:32sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277180482008.11.26 18:31sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277180252008.11.26 18:31sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277178012008.11.26 18:30sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277177632008.11.26 18:30sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277177402008.11.26 18:30sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277176992008.11.26 18:30sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277176752008.11.26 18:30sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277176392008.11.26 18:29sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277173252008.11.26 18:28sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.26 20:010.649500.000.000.006.99
277191052008.11.26 18:43sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277190802008.11.26 18:43sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.26 20:010.649700.000.000.006.99
277190522008.11.26 18:42sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277190172008.11.26 18:41sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277189232008.11.26 18:41sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277188982008.11.26 18:40sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277187982008.11.26 18:39sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277187902008.11.26 18:39sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277187862008.11.26 18:39sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277187322008.11.26 18:38sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.26 20:010.649700.000.000.006.99
277187292008.11.26 18:38sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277187282008.11.26 18:38sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.26 20:010.649700.000.000.006.99
277187182008.11.26 18:38sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.26 20:010.649700.000.000.006.99
277186562008.11.26 18:37sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.26 20:010.649700.000.000.006.99
277186522008.11.26 18:37sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.26 20:010.649700.000.000.006.99
277186422008.11.26 18:37sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.26 20:010.649700.000.000.006.99
277186292008.11.26 18:37sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.26 20:010.649700.000.000.006.99
277186242008.11.26 18:37sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277185082008.11.26 18:35sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277185012008.11.26 18:35sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277184872008.11.26 18:35sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277184022008.11.26 18:35sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277183792008.11.26 18:35sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277181152008.11.26 18:32sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.26 20:010.649700.000.000.006.99
277181132008.11.26 18:32sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277180902008.11.26 18:32sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277180862008.11.26 18:32sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.26 20:010.649700.000.000.006.99
277180172008.11.26 18:31sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277179842008.11.26 18:31sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.26 20:010.649700.000.000.006.99
277179802008.11.26 18:31sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277179792008.11.26 18:31sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277179782008.11.26 18:31sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.26 20:010.649700.000.000.006.99
277179722008.11.26 18:31sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277178272008.11.26 18:30sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.26 20:010.649700.000.000.006.99
277178232008.11.26 18:30sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277178132008.11.26 18:30sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.26 20:010.649700.000.000.006.99
277178122008.11.26 18:30sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277177762008.11.26 18:30sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277177382008.11.26 18:30sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277177362008.11.26 18:30sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.26 20:010.649700.000.000.006.99
277177322008.11.26 18:30sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277176612008.11.26 18:30sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277176212008.11.26 18:29sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277176202008.11.26 18:29sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.26 20:010.649700.000.000.006.99
277174042008.11.26 18:28sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.26 20:010.649700.000.000.006.99
277173512008.11.26 18:28sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.26 20:010.649700.000.000.006.99
277173382008.11.26 18:28sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277173322008.11.26 18:28sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277172542008.11.26 18:28sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.26 20:010.649600.000.000.007.00
277172512008.11.26 18:28sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.26 20:010.649700.000.000.006.99
277172212008.11.26 18:28sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.26 20:010.649700.000.000.006.99
277170742008.11.26 18:27sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.26 20:010.649700.000.000.006.99
277187112008.11.26 18:38sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.26 20:010.649800.000.000.006.99
277186542008.11.26 18:37sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.26 20:010.649800.000.000.006.99
277186462008.11.26 18:37sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.26 20:010.649800.000.000.006.99
277186362008.11.26 18:37sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.26 20:010.649800.000.000.006.99
277186312008.11.26 18:37sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.26 20:010.649800.000.000.006.99
277186212008.11.26 18:37sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.26 20:010.649800.000.000.006.99
277181162008.11.26 18:33sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.26 20:010.649800.000.000.006.99
277177372008.11.26 18:30sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.26 20:010.649800.000.000.006.99
277177332008.11.26 18:30sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.26 20:010.649800.000.000.006.99
277175492008.11.26 18:29sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.26 20:010.649800.000.000.006.99
277175082008.11.26 18:29sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.26 20:010.649800.000.000.006.99
277174952008.11.26 18:29sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.26 20:010.649800.000.000.006.99
277174002008.11.26 18:28sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.26 20:010.649800.000.000.006.99
277172142008.11.26 18:28sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.26 20:010.649800.000.000.006.99
277171872008.11.26 18:28sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.26 20:010.649800.000.000.006.99
277171462008.11.26 18:28sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.26 20:010.649800.000.000.006.99
277171082008.11.26 18:27sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.26 20:010.649800.000.000.006.99
277186722008.11.26 18:38sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.26 20:010.649900.000.000.006.99
277186352008.11.26 18:37sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.26 20:010.649900.000.000.006.99
277186172008.11.26 18:37sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.26 20:010.649900.000.000.006.99
277186162008.11.26 18:37sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.26 20:010.649900.000.000.006.99
277185232008.11.26 18:36sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.26 20:010.649900.000.000.006.99
277175162008.11.26 18:29sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.26 20:010.649900.000.000.006.99
277175002008.11.26 18:29sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.26 20:010.649900.000.000.006.99
277174632008.11.26 18:29sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.26 20:010.649900.000.000.006.99
277174252008.11.26 18:28sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.26 20:010.649900.000.000.006.99
277174222008.11.26 18:28sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.26 20:010.649900.000.000.006.99
277171942008.11.26 18:28sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.26 20:010.649900.000.000.006.99
277171702008.11.26 18:28sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.26 20:010.649900.000.000.006.99
277171632008.11.26 18:28sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.26 20:010.649900.000.000.006.99
277171282008.11.26 18:27sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.26 20:010.649900.000.000.006.99
277187092008.11.26 18:38sell0.03audusd0.653000.656000.650002008.11.26 20:010.650000.000.000.006.99
277185582008.11.26 18:36sell0.03audusd0.653000.656000.650002008.11.26 20:010.650000.000.000.006.99
277185372008.11.26 18:36sell0.03audusd0.653000.656000.650002008.11.26 20:010.650000.000.000.006.99
277174512008.11.26 18:29sell0.03audusd0.653000.656000.650002008.11.26 20:010.650000.000.000.006.99
277174282008.11.26 18:28sell0.03audusd0.653000.656000.650002008.11.26 20:010.650000.000.000.006.99
277174232008.11.26 18:28sell0.03audusd0.653000.656000.650002008.11.26 20:010.650000.000.000.006.99
277171552008.11.26 18:28sell0.03audusd0.653000.656000.650002008.11.26 20:010.650000.000.000.006.99
277187052008.11.26 18:38sell0.03audusd0.653100.656100.650102008.11.26 20:010.650100.000.000.006.99
277185792008.11.26 18:37sell0.03audusd0.653100.656100.650102008.11.26 20:010.650100.000.000.006.99
277185492008.11.26 18:36sell0.03audusd0.653100.656100.650102008.11.26 20:010.650100.000.000.006.99
277185362008.11.26 18:36sell0.03audusd0.653100.656100.650102008.11.26 20:010.650100.000.000.006.99
277174352008.11.26 18:28sell0.03audusd0.653100.656100.650102008.11.26 20:010.650100.000.000.006.99
277164052008.11.26 18:24buy0.03eurusd1.285201.282201.288202008.11.26 18:351.288200.000.000.006.99
277163812008.11.26 18:24buy0.03eurusd1.285201.282201.288202008.11.26 18:351.288200.000.000.006.99
277164282008.11.26 18:25buy0.03eurusd1.285201.282201.288202008.11.26 18:351.288200.000.000.006.99
277164502008.11.26 18:25buy0.03eurusd1.284901.281901.287902008.11.26 18:341.287900.000.000.006.99
277164342008.11.26 18:25buy0.03eurusd1.285001.282001.288002008.11.26 18:341.288000.000.000.006.99
277164582008.11.26 18:25buy0.03eurusd1.284901.281901.287902008.11.26 18:341.287900.000.000.006.99
277164612008.11.26 18:25buy0.03eurusd1.284801.281801.287802008.11.26 18:341.287800.000.000.006.99
277164532008.11.26 18:25buy0.03eurusd1.284801.281801.287802008.11.26 18:341.287800.000.000.006.99
277164432008.11.26 18:25buy0.03eurusd1.284801.281801.287802008.11.26 18:341.287800.000.000.006.99
277113052008.11.26 17:42buy0.03eurusd1.284801.281801.287802008.11.26 18:341.287800.000.000.006.99
277110582008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.284801.281801.287802008.11.26 18:341.287800.000.000.006.99
277110492008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.284801.281801.287802008.11.26 18:341.287800.000.000.006.99
277110432008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.284801.281801.287802008.11.26 18:341.287800.000.000.006.99
277110272008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.284801.281801.287802008.11.26 18:341.287800.000.000.006.99
277110162008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.284801.281801.287802008.11.26 18:341.287800.000.000.006.99
277109972008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.284801.281801.287802008.11.26 18:341.287800.000.000.006.99
277109892008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.284801.281801.287802008.11.26 18:341.287800.000.000.006.99
277109682008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.284801.281801.287802008.11.26 18:341.287800.000.000.006.99
277107972008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.284801.281801.287802008.11.26 18:341.287800.000.000.006.99
277107732008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.284801.281801.287802008.11.26 18:341.287800.000.000.006.99
277113002008.11.26 17:42buy0.03eurusd1.284701.281701.287702008.11.26 18:341.287700.000.000.006.99
277110662008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.284701.281701.287702008.11.26 18:341.287700.000.000.006.99
277110562008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.284701.281701.287702008.11.26 18:341.287700.000.000.006.99
277110312008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.284701.281701.287702008.11.26 18:341.287700.000.000.006.99
277107802008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.284701.281701.287702008.11.26 18:341.287700.000.000.006.99
277107492008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.284701.281701.287702008.11.26 18:341.287700.000.000.006.99
277113072008.11.26 17:42buy0.03eurusd1.284701.281701.287702008.11.26 18:341.287700.000.000.006.99
277113112008.11.26 17:42buy0.03eurusd1.284601.281601.287602008.11.26 18:341.287600.000.000.006.99
277113082008.11.26 17:42buy0.03eurusd1.284601.281601.287602008.11.26 18:341.287600.000.000.006.99
277112972008.11.26 17:42buy0.03eurusd1.284601.281601.287602008.11.26 18:341.287600.000.000.006.99
277110632008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.284601.281601.287602008.11.26 18:341.287600.000.000.006.99
277110252008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.284601.281601.287602008.11.26 18:341.287600.000.000.006.99
277107102008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.284601.281601.287602008.11.26 18:341.287600.000.000.006.99
277113332008.11.26 17:42buy0.03eurusd1.284501.281501.287502008.11.26 18:341.287500.000.000.006.99
277113322008.11.26 17:42buy0.03eurusd1.284501.281501.287502008.11.26 18:341.287500.000.000.006.99
277113172008.11.26 17:42buy0.03eurusd1.284501.281501.287502008.11.26 18:341.287500.000.000.006.99
277106722008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.284501.281501.287502008.11.26 18:341.287500.000.000.006.99
277112712008.11.26 17:42buy0.03eurusd1.284401.281401.287402008.11.26 18:331.287400.000.000.006.99
277112672008.11.26 17:42buy0.03eurusd1.284401.281401.287402008.11.26 18:331.287400.000.000.006.99
277110752008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.284401.281401.287402008.11.26 18:331.287400.000.000.006.99
277106662008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.284401.281401.287402008.11.26 18:331.287400.000.000.006.99
277106422008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.284401.281401.287402008.11.26 18:331.287400.000.000.006.99
277113292008.11.26 17:42buy0.03eurusd1.284401.281401.287402008.11.26 18:331.287400.000.000.006.99
277110932008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.284301.281301.287302008.11.26 18:331.287300.000.000.006.99
277113232008.11.26 17:42buy0.03eurusd1.284301.281301.287302008.11.26 18:331.287300.000.000.006.99
277112872008.11.26 17:42buy0.03eurusd1.284301.281301.287302008.11.26 18:331.287300.000.000.006.99
277112592008.11.26 17:42buy0.03eurusd1.284301.281301.287302008.11.26 18:331.287300.000.000.006.99
277112832008.11.26 17:42buy0.03eurusd1.284201.281201.287202008.11.26 18:311.287200.000.000.006.99
277111072008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.284201.281201.287202008.11.26 18:311.287200.000.000.006.99
277112512008.11.26 17:42buy0.03eurusd1.284101.281101.287102008.11.26 18:291.287100.000.000.006.99
277112432008.11.26 17:42buy0.03eurusd1.284001.281001.287002008.11.26 18:291.287000.000.000.007.00
277111302008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.283901.280901.286902008.11.26 18:291.286900.000.000.006.99
277111262008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.283901.280901.286902008.11.26 18:291.286900.000.000.006.99
277111212008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.284001.281001.287002008.11.26 18:291.287000.000.000.007.00
277111092008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.284101.281101.287102008.11.26 18:291.287100.000.000.006.99
277105742008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.284101.281101.287102008.11.26 18:291.287100.000.000.006.99
277105602008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.283901.280901.286902008.11.26 18:291.286900.000.000.006.99
277096072008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.283901.280901.286902008.11.26 18:291.286900.000.000.006.99
277096022008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.284001.281001.287002008.11.26 18:291.287000.000.000.007.00
277095932008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.284101.281101.287102008.11.26 18:291.287100.000.000.006.99
277095892008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.283901.280901.286902008.11.26 18:291.286900.000.000.006.99
277095832008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.284001.281001.287002008.11.26 18:291.287000.000.000.007.00
277095802008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.283901.280901.286902008.11.26 18:291.286900.000.000.006.99
277095712008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.283901.280901.286902008.11.26 18:291.286900.000.000.006.99
277095632008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.284101.281101.287102008.11.26 18:291.287100.000.000.006.99
277095532008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.284001.281001.287002008.11.26 18:291.287000.000.000.007.00
277095522008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.284001.281001.287002008.11.26 18:291.287000.000.000.007.00
277095422008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.283901.280901.286902008.11.26 18:291.286900.000.000.006.99
277095342008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.284001.281001.287002008.11.26 18:291.287000.000.000.007.00
277095272008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.283901.280901.286902008.11.26 18:291.286900.000.000.006.99
277095072008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.284001.281001.287002008.11.26 18:291.287000.000.000.007.00
277095022008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.284101.281101.287102008.11.26 18:291.287100.000.000.006.99
277094912008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.283901.280901.286902008.11.26 18:291.286900.000.000.006.99
277094752008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.284101.281101.287102008.11.26 18:291.287100.000.000.006.99
277094582008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.284001.281001.287002008.11.26 18:291.287000.000.000.007.00
277094472008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.283901.280901.286902008.11.26 18:291.286900.000.000.006.99
277094392008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.284101.281101.287102008.11.26 18:291.287100.000.000.006.99
277094362008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.284001.281001.287002008.11.26 18:291.287000.000.000.007.00
277094332008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.284101.281101.287102008.11.26 18:291.287100.000.000.006.99
277094272008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.284001.281001.287002008.11.26 18:291.287000.000.000.007.00
277094202008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.284101.281101.287102008.11.26 18:291.287100.000.000.006.99
277094012008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.284001.281001.287002008.11.26 18:291.287000.000.000.007.00
277090872008.11.26 17:34buy0.03eurusd1.283901.280901.286902008.11.26 18:291.286900.000.000.006.99
277090832008.11.26 17:34buy0.03eurusd1.283901.280901.286902008.11.26 18:291.286900.000.000.006.99
277090522008.11.26 17:34buy0.03eurusd1.284001.281001.287002008.11.26 18:291.287000.000.000.007.00
277090422008.11.26 17:34buy0.03eurusd1.283901.280901.286902008.11.26 18:291.286900.000.000.006.99
277090292008.11.26 17:34buy0.03eurusd1.284001.281001.287002008.11.26 18:291.287000.000.000.007.00
277090222008.11.26 17:34buy0.03eurusd1.283901.280901.286902008.11.26 18:291.286900.000.000.006.99
277090132008.11.26 17:34buy0.03eurusd1.284001.281001.287002008.11.26 18:291.287000.000.000.007.00
277089462008.11.26 17:34buy0.03eurusd1.284001.281001.287002008.11.26 18:291.287000.000.000.007.00
277089312008.11.26 17:34buy0.03eurusd1.284101.281101.287102008.11.26 18:291.287100.000.000.006.99
277089112008.11.26 17:34buy0.03eurusd1.284001.281001.287002008.11.26 18:291.287000.000.000.007.00
277112282008.11.26 17:42buy0.03eurusd1.283801.280801.286802008.11.26 18:291.286800.000.000.006.99
277112092008.11.26 17:42buy0.03eurusd1.283801.280801.286802008.11.26 18:291.286800.000.000.006.99
277111362008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.283801.280801.286802008.11.26 18:291.286800.000.000.006.99
277105552008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.283801.280801.286802008.11.26 18:291.286800.000.000.006.99
277105342008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.283801.280801.286802008.11.26 18:291.286800.000.000.006.99
277098092008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.283801.280801.286802008.11.26 18:291.286800.000.000.006.99
277096112008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.283801.280801.286802008.11.26 18:291.286800.000.000.006.99
277096062008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.283801.280801.286802008.11.26 18:291.286800.000.000.006.99
277095742008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.283801.280801.286802008.11.26 18:291.286800.000.000.006.99
277093552008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.283801.280801.286802008.11.26 18:291.286800.000.000.006.99
277093522008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.283801.280801.286802008.11.26 18:291.286800.000.000.006.99
277091012008.11.26 17:34buy0.03eurusd1.283801.280801.286802008.11.26 18:291.286800.000.000.006.99
277090902008.11.26 17:34buy0.03eurusd1.283801.280801.286802008.11.26 18:291.286800.000.000.006.99
277089592008.11.26 17:34buy0.03eurusd1.283801.280801.286802008.11.26 18:291.286800.000.000.006.99
277088702008.11.26 17:34buy0.03eurusd1.283801.280801.286802008.11.26 18:291.286800.000.000.006.99
277112232008.11.26 17:42buy0.03eurusd1.283701.280701.286702008.11.26 18:291.286700.000.000.006.99
277111842008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.283701.280701.286702008.11.26 18:291.286700.000.000.006.99
277105472008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.283701.280701.286702008.11.26 18:291.286700.000.000.006.99
277105022008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.283701.280701.286702008.11.26 18:291.286700.000.000.006.99
277104832008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.283701.280701.286702008.11.26 18:291.286700.000.000.006.99
277104742008.11.26 17:39buy0.03eurusd1.283701.280701.286702008.11.26 18:291.286700.000.000.006.99
277098382008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.283701.280701.286702008.11.26 18:291.286700.000.000.006.99
277098022008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.283701.280701.286702008.11.26 18:291.286700.000.000.006.99
277097382008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.283701.280701.286702008.11.26 18:291.286700.000.000.006.99
277096622008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.283701.280701.286702008.11.26 18:291.286700.000.000.006.99
277096142008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.283701.280701.286702008.11.26 18:291.286700.000.000.006.99
277093632008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.283701.280701.286702008.11.26 18:291.286700.000.000.006.99
277093462008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.283701.280701.286702008.11.26 18:291.286700.000.000.006.99
277091682008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.283701.280701.286702008.11.26 18:291.286700.000.000.006.99
277091092008.11.26 17:34buy0.03eurusd1.283701.280701.286702008.11.26 18:291.286700.000.000.006.99
277111952008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.283601.280601.286602008.11.26 18:281.286600.000.000.007.00
277111792008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.283601.280601.286602008.11.26 18:281.286600.000.000.007.00
277111672008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.283601.280601.286602008.11.26 18:281.286600.000.000.007.00
277111522008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.283601.280601.286602008.11.26 18:281.286600.000.000.007.00
277104872008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.283601.280601.286602008.11.26 18:281.286600.000.000.007.00
277104762008.11.26 17:39buy0.03eurusd1.283601.280601.286602008.11.26 18:281.286600.000.000.007.00
277104662008.11.26 17:39buy0.03eurusd1.283601.280601.286602008.11.26 18:281.286600.000.000.007.00
277104592008.11.26 17:39buy0.03eurusd1.283601.280601.286602008.11.26 18:281.286600.000.000.007.00
277098262008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.283601.280601.286602008.11.26 18:281.286600.000.000.007.00
277098172008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.283601.280601.286602008.11.26 18:281.286600.000.000.007.00
277097692008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.283601.280601.286602008.11.26 18:281.286600.000.000.007.00
277097302008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.283601.280601.286602008.11.26 18:281.286600.000.000.007.00
277096582008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.283601.280601.286602008.11.26 18:281.286600.000.000.007.00
277091902008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.283601.280601.286602008.11.26 18:281.286600.000.000.007.00
277091812008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.283601.280601.286602008.11.26 18:281.286600.000.000.007.00
277089972008.11.26 17:34buy0.03eurusd1.283601.280601.286602008.11.26 18:281.286600.000.000.007.00
277087492008.11.26 17:34buy0.03eurusd1.283601.280601.286602008.11.26 18:281.286600.000.000.007.00
277104492008.11.26 17:39buy0.03eurusd1.283501.280501.286502008.11.26 18:281.286500.000.000.007.00
277098762008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.283501.280501.286502008.11.26 18:281.286500.000.000.007.00
277098542008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.283501.280501.286502008.11.26 18:281.286500.000.000.007.00
277098452008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.283501.280501.286502008.11.26 18:281.286500.000.000.007.00
277098302008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.283501.280501.286502008.11.26 18:281.286500.000.000.007.00
277096512008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.283501.280501.286502008.11.26 18:281.286500.000.000.007.00
277096332008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.283501.280501.286502008.11.26 18:281.286500.000.000.007.00
277096212008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.283501.280501.286502008.11.26 18:281.286500.000.000.007.00
277093342008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.283501.280501.286502008.11.26 18:281.286500.000.000.007.00
277091382008.11.26 17:34buy0.03eurusd1.283501.280501.286502008.11.26 18:281.286500.000.000.007.00
277111582008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.283401.280401.286402008.11.26 18:271.286400.000.000.007.00
277104402008.11.26 17:39buy0.03eurusd1.283401.280401.286402008.11.26 18:271.286400.000.000.007.00
277096442008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.283401.280401.286402008.11.26 18:271.286400.000.000.007.00
277096262008.11.26 17:36buy0.03eurusd1.283401.280401.286402008.11.26 18:271.286400.000.000.007.00
277093192008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.283401.280401.286402008.11.26 18:271.286400.000.000.007.00
277092962008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.283401.280401.286402008.11.26 18:271.286400.000.000.007.00
277104302008.11.26 17:39buy0.03eurusd1.283301.280301.286302008.11.26 18:271.286300.000.000.007.00
277103482008.11.26 17:39buy0.03eurusd1.283301.280301.286302008.11.26 18:271.286300.000.000.007.00
277103252008.11.26 17:39buy0.03eurusd1.283301.280301.286302008.11.26 18:271.286300.000.000.007.00
277098852008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.283301.280301.286302008.11.26 18:271.286300.000.000.007.00
277098732008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.283301.280301.286302008.11.26 18:271.286300.000.000.007.00
277098682008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.283301.280301.286302008.11.26 18:271.286300.000.000.007.00
277093142008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.283301.280301.286302008.11.26 18:271.286300.000.000.007.00
277093042008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.283301.280301.286302008.11.26 18:271.286300.000.000.007.00
277092912008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.283301.280301.286302008.11.26 18:271.286300.000.000.007.00
277092172008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.283301.280301.286302008.11.26 18:271.286300.000.000.007.00
277104362008.11.26 17:39buy0.03eurusd1.283201.280201.286202008.11.26 18:271.286200.000.000.007.00
277103312008.11.26 17:39buy0.03eurusd1.283201.280201.286202008.11.26 18:271.286200.000.000.007.00
277103222008.11.26 17:39buy0.03eurusd1.283201.280201.286202008.11.26 18:271.286200.000.000.007.00
277103192008.11.26 17:39buy0.03eurusd1.283201.280201.286202008.11.26 18:271.286200.000.000.007.00
277103142008.11.26 17:39buy0.03eurusd1.283201.280201.286202008.11.26 18:271.286200.000.000.007.00
277102412008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.283201.280201.286202008.11.26 18:271.286200.000.000.007.00
277099092008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.283201.280201.286202008.11.26 18:271.286200.000.000.007.00
277098862008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.283201.280201.286202008.11.26 18:271.286200.000.000.007.00
277092862008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.283201.280201.286202008.11.26 18:271.286200.000.000.007.00
277092612008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.283201.280201.286202008.11.26 18:271.286200.000.000.007.00
277104182008.11.26 17:39buy0.03eurusd1.283101.280101.286102008.11.26 18:271.286100.000.000.007.00
277103992008.11.26 17:39buy0.03eurusd1.283101.280101.286102008.11.26 18:271.286100.000.000.007.00
277103432008.11.26 17:39buy0.03eurusd1.283101.280101.286102008.11.26 18:271.286100.000.000.007.00
277103082008.11.26 17:39buy0.03eurusd1.283101.280101.286102008.11.26 18:271.286100.000.000.007.00
277102952008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.283101.280101.286102008.11.26 18:271.286100.000.000.007.00
277102312008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.283101.280101.286102008.11.26 18:271.286100.000.000.007.00
277099112008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.283101.280101.286102008.11.26 18:271.286100.000.000.007.00
277092702008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.283101.280101.286102008.11.26 18:271.286100.000.000.007.00
277128172008.11.26 17:53buy0.03eurusd1.282801.279801.285802008.11.26 18:271.285800.000.000.007.00
277104102008.11.26 17:39buy0.03eurusd1.283001.280001.286002008.11.26 18:271.286000.000.000.007.00
277104042008.11.26 17:39buy0.03eurusd1.283001.280001.286002008.11.26 18:271.286000.000.000.007.00
277103952008.11.26 17:39buy0.03eurusd1.283001.280001.286002008.11.26 18:271.286000.000.000.007.00
277103922008.11.26 17:39buy0.03eurusd1.282901.279901.285902008.11.26 18:271.285900.000.000.007.00
277103812008.11.26 17:39buy0.03eurusd1.283001.280001.286002008.11.26 18:271.286000.000.000.007.00
277103692008.11.26 17:39buy0.03eurusd1.283001.280001.286002008.11.26 18:271.286000.000.000.007.00
277103022008.11.26 17:39buy0.03eurusd1.282901.279901.285902008.11.26 18:271.285900.000.000.007.00
277102972008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.283001.280001.286002008.11.26 18:271.286000.000.000.007.00
277102832008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.283001.280001.286002008.11.26 18:271.286000.000.000.007.00
277102752008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.282901.279901.285902008.11.26 18:271.285900.000.000.007.00
277102562008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.282801.279801.285802008.11.26 18:271.285800.000.000.007.00
277102462008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.282801.279801.285802008.11.26 18:271.285800.000.000.007.00
277102432008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.282901.279901.285902008.11.26 18:271.285900.000.000.007.00
277102362008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.283001.280001.286002008.11.26 18:271.286000.000.000.007.00
277102262008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.282901.279901.285902008.11.26 18:271.285900.000.000.007.00
277102212008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.283001.280001.286002008.11.26 18:271.286000.000.000.007.00
277102142008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.283001.280001.286002008.11.26 18:271.286000.000.000.007.00
277102112008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.282901.279901.285902008.11.26 18:271.285900.000.000.007.00
277102092008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.282801.279801.285802008.11.26 18:271.285800.000.000.007.00
277102072008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.282901.279901.285902008.11.26 18:271.285900.000.000.007.00
277102062008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.282801.279801.285802008.11.26 18:271.285800.000.000.007.00
277102002008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.282801.279801.285802008.11.26 18:271.285800.000.000.007.00
277101972008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.282801.279801.285802008.11.26 18:271.285800.000.000.007.00
277101802008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.283001.280001.286002008.11.26 18:271.286000.000.000.007.00
277101792008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.282901.279901.285902008.11.26 18:271.285900.000.000.007.00
277101742008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.283001.280001.286002008.11.26 18:271.286000.000.000.007.00
277101732008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.282901.279901.285902008.11.26 18:271.285900.000.000.007.00
277101692008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.283001.280001.286002008.11.26 18:271.286000.000.000.007.00
277101622008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.282901.279901.285902008.11.26 18:271.285900.000.000.007.00
277101572008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.282801.279801.285802008.11.26 18:271.285800.000.000.007.00
277101362008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.282801.279801.285802008.11.26 18:271.285800.000.000.007.00
277101302008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.282901.279901.285902008.11.26 18:271.285900.000.000.007.00
277101262008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.282901.279901.285902008.11.26 18:271.285900.000.000.007.00
277101222008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.282901.279901.285902008.11.26 18:271.285900.000.000.007.00
277101162008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.282901.279901.285902008.11.26 18:271.285900.000.000.007.00
277101142008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.283001.280001.286002008.11.26 18:271.286000.000.000.007.00
277101082008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.282901.279901.285902008.11.26 18:271.285900.000.000.007.00
277099282008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.282801.279801.285802008.11.26 18:271.285800.000.000.007.00
277099232008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.282901.279901.285902008.11.26 18:271.285900.000.000.007.00
277099192008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.283001.280001.286002008.11.26 18:271.286000.000.000.007.00
277099002008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.282901.279901.285902008.11.26 18:271.285900.000.000.007.00
277098942008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.283001.280001.286002008.11.26 18:271.286000.000.000.007.00
277092782008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.283001.280001.286002008.11.26 18:271.286000.000.000.007.00
277092742008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.283001.280001.286002008.11.26 18:271.286000.000.000.007.00
277092322008.11.26 17:35buy0.03eurusd1.283001.280001.286002008.11.26 18:271.286000.000.000.007.00
277102522008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.282701.279701.285702008.11.26 18:271.285700.000.000.007.00
277101512008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.282701.279701.285702008.11.26 18:271.285700.000.000.007.00
277101492008.11.26 17:38buy0.03eurusd1.282701.279701.285702008.11.26 18:271.285700.000.000.007.00
277099382008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.282701.279701.285702008.11.26 18:271.285700.000.000.007.00
277128492008.11.26 17:53buy0.03eurusd1.282601.279601.285602008.11.26 18:241.285600.000.000.007.00
277101002008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.282601.279601.285602008.11.26 18:241.285600.000.000.007.00
277099862008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.282601.279601.285602008.11.26 18:241.285600.000.000.007.00
277128542008.11.26 17:53buy0.03eurusd1.282501.279501.285502008.11.26 18:241.285500.000.000.007.00
277128402008.11.26 17:53buy0.03eurusd1.282501.279501.285502008.11.26 18:241.285500.000.000.007.00
277100932008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.282501.279501.285502008.11.26 18:241.285500.000.000.007.00
277100842008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.282501.279501.285502008.11.26 18:241.285500.000.000.007.00
277100792008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.282501.279501.285502008.11.26 18:241.285500.000.000.007.00
277100582008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.282501.279501.285502008.11.26 18:241.285500.000.000.007.00
277144042008.11.26 18:03buy0.03eurusd1.282401.279401.285402008.11.26 18:231.285400.000.000.007.00
277128452008.11.26 17:53buy0.03eurusd1.282401.279401.285402008.11.26 18:231.285400.000.000.007.00
277128232008.11.26 17:53buy0.03eurusd1.282401.279401.285402008.11.26 18:231.285400.000.000.007.00
277100712008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.282401.279401.285402008.11.26 18:231.285400.000.000.007.00
277144062008.11.26 18:03buy0.03eurusd1.282401.279401.285402008.11.26 18:231.285400.000.000.007.00
277135362008.11.26 17:59buy0.03eurusd1.282301.279301.285302008.11.26 18:231.285300.000.000.007.00
277143992008.11.26 18:03buy0.03eurusd1.282301.279301.285302008.11.26 18:231.285300.000.000.007.00
277135802008.11.26 17:59buy0.03eurusd1.282301.279301.285302008.11.26 18:231.285300.000.000.007.00
277135702008.11.26 17:59buy0.03eurusd1.282301.279301.285302008.11.26 18:231.285300.000.000.007.00
277135402008.11.26 17:59buy0.03eurusd1.282301.279301.285302008.11.26 18:231.285300.000.000.007.00
277143932008.11.26 18:03buy0.03eurusd1.282201.279201.285202008.11.26 18:231.285200.000.000.007.00
277143252008.11.26 18:02buy0.03eurusd1.282201.279201.285202008.11.26 18:231.285200.000.000.007.00
277135812008.11.26 17:59buy0.03eurusd1.282201.279201.285202008.11.26 18:231.285200.000.000.007.00
277135722008.11.26 17:59buy0.03eurusd1.282201.279201.285202008.11.26 18:231.285200.000.000.007.00
277135462008.11.26 17:59buy0.03eurusd1.282201.279201.285202008.11.26 18:231.285200.000.000.007.00
277135252008.11.26 17:59buy0.03eurusd1.282201.279201.285202008.11.26 18:231.285200.000.000.007.00
277143722008.11.26 18:02buy0.03eurusd1.282101.279101.285102008.11.26 18:231.285100.000.000.007.00
277110092008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.284901.281901.287902008.11.26 18:021.281900.000.000.00-7.02
277110042008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.284901.281901.287902008.11.26 18:021.281900.000.000.00-7.02
277109932008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.284901.281901.287902008.11.26 18:021.281900.000.000.00-7.02
277109862008.11.26 17:41buy0.03eurusd1.284901.281901.287902008.11.26 18:021.281900.000.000.00-7.02
277108522008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.284901.281901.287902008.11.26 18:021.281900.000.000.00-7.02
277108192008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.284901.281901.287902008.11.26 18:021.281900.000.000.00-7.02
277109572008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.285001.282001.288002008.11.26 17:591.282000.000.000.00-7.02
277108612008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.285001.282001.288002008.11.26 17:591.282000.000.000.00-7.02
277108392008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.285001.282001.288002008.11.26 17:591.282000.000.000.00-7.02
277108302008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.285001.282001.288002008.11.26 17:591.282000.000.000.00-7.02
277108262008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.285001.282001.288002008.11.26 17:591.282000.000.000.00-7.02
277108102008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.285001.282001.288002008.11.26 17:591.282000.000.000.00-7.02
277109502008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.285101.282101.288102008.11.26 17:591.282100.000.000.00-7.02
277108672008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.285101.282101.288102008.11.26 17:591.282100.000.000.00-7.02
277108802008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.285201.282201.288202008.11.26 17:531.282200.000.000.00-7.02
277109472008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.285301.282301.288302008.11.26 17:531.282300.000.000.00-7.02
277109282008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.285401.282401.288402008.11.26 17:531.282400.000.000.00-7.02
277108932008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.285401.282401.288402008.11.26 17:531.282400.000.000.00-7.02
277108882008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.285301.282301.288302008.11.26 17:531.282300.000.000.00-7.02
277109152008.11.26 17:40buy0.03eurusd1.285501.282501.288502008.11.26 17:531.282500.000.000.00-7.02
277100692008.11.26 17:37buy0.03eurusd1.282301.279301.285302008.11.26 17:401.285300.000.000.007.00
277021122008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285301.282301.288302008.11.26 17:371.282300.000.000.00-7.02
277021242008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285401.282401.288402008.11.26 17:371.282400.000.000.00-7.02
277020892008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285401.282401.288402008.11.26 17:371.282400.000.000.00-7.02
277021742008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285501.282501.288502008.11.26 17:371.282500.000.000.00-7.02
277020742008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285601.282601.288602008.11.26 17:371.282600.000.000.00-7.02
277018182008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285601.282601.288602008.11.26 17:371.282600.000.000.00-7.02
277024562008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285701.282701.288702008.11.26 17:351.282700.000.000.00-7.02
277023192008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285701.282701.288702008.11.26 17:351.282700.000.000.00-7.02
277022922008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285701.282701.288702008.11.26 17:351.282700.000.000.00-7.02
277022022008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285701.282701.288702008.11.26 17:351.282700.000.000.00-7.02
277020492008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285701.282701.288702008.11.26 17:351.282700.000.000.00-7.02
277018362008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285701.282701.288702008.11.26 17:351.282700.000.000.00-7.02
277017782008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.285701.282701.288702008.11.26 17:351.282700.000.000.00-7.02
277025242008.11.26 17:10buy0.03eurusd1.285801.282801.288802008.11.26 17:351.282800.000.000.00-7.02
277024382008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285801.282801.288802008.11.26 17:351.282800.000.000.00-7.02
277024252008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285801.282801.288802008.11.26 17:351.282800.000.000.00-7.02
277024052008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285801.282801.288802008.11.26 17:351.282800.000.000.00-7.02
277023412008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285801.282801.288802008.11.26 17:351.282800.000.000.00-7.02
277023072008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285801.282801.288802008.11.26 17:351.282800.000.000.00-7.02
277022802008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285801.282801.288802008.11.26 17:351.282800.000.000.00-7.02
277020072008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285801.282801.288802008.11.26 17:351.282800.000.000.00-7.02
277019582008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285801.282801.288802008.11.26 17:351.282800.000.000.00-7.02
277018582008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285801.282801.288802008.11.26 17:351.282800.000.000.00-7.02
277025462008.11.26 17:10buy0.03eurusd1.286001.283001.289002008.11.26 17:351.283000.000.000.00-7.02
277025352008.11.26 17:10buy0.03eurusd1.286001.283001.289002008.11.26 17:351.283000.000.000.00-7.02
277025022008.11.26 17:10buy0.03eurusd1.285901.282901.288902008.11.26 17:351.282900.000.000.00-7.02
277024312008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285901.282901.288902008.11.26 17:351.282900.000.000.00-7.02
277024132008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285901.282901.288902008.11.26 17:351.282900.000.000.00-7.02
277023962008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285901.282901.288902008.11.26 17:351.282900.000.000.00-7.02
277023672008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.286001.283001.289002008.11.26 17:351.283000.000.000.00-7.02
277023512008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.286001.283001.289002008.11.26 17:351.283000.000.000.00-7.02
277019892008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.286001.283001.289002008.11.26 17:351.283000.000.000.00-7.02
277019722008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285901.282901.288902008.11.26 17:351.282900.000.000.00-7.02
277019372008.11.26 17:09buy0.03eurusd1.285901.282901.288902008.11.26 17:351.282900.000.000.00-7.02
277017502008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.285901.282901.288902008.11.26 17:351.282900.000.000.00-7.02
277028742008.11.26 17:11buy0.03eurusd1.286201.283201.289202008.11.26 17:351.283200.000.000.00-7.02
277028652008.11.26 17:10buy0.03eurusd1.286101.283101.289102008.11.26 17:351.283100.000.000.00-7.01
277028522008.11.26 17:10buy0.03eurusd1.286101.283101.289102008.11.26 17:351.283100.000.000.00-7.01
277026282008.11.26 17:10buy0.03eurusd1.286201.283201.289202008.11.26 17:351.283200.000.000.00-7.02
277025802008.11.26 17:10buy0.03eurusd1.286101.283101.289102008.11.26 17:351.283100.000.000.00-7.01
277025772008.11.26 17:10buy0.03eurusd1.286201.283201.289202008.11.26 17:351.283200.000.000.00-7.02
277025552008.11.26 17:10buy0.03eurusd1.286101.283101.289102008.11.26 17:351.283100.000.000.00-7.01
277016932008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.286201.283201.289202008.11.26 17:351.283200.000.000.00-7.02
277028812008.11.26 17:11buy0.03eurusd1.286301.283301.289302008.11.26 17:341.283300.000.000.00-7.01
277028362008.11.26 17:10buy0.03eurusd1.286301.283301.289302008.11.26 17:341.283300.000.000.00-7.01
277028302008.11.26 17:10buy0.03eurusd1.286301.283301.289302008.11.26 17:341.283300.000.000.00-7.01
277025922008.11.26 17:10buy0.03eurusd1.286301.283301.289302008.11.26 17:341.283300.000.000.00-7.01
276993442008.11.26 17:01buy0.03eurusd1.286301.283301.289302008.11.26 17:341.283300.000.000.00-7.01
277029162008.11.26 17:11buy0.03eurusd1.286601.283601.289602008.11.26 17:341.283600.000.000.00-7.01
277029012008.11.26 17:11buy0.03eurusd1.286601.283601.289602008.11.26 17:341.283600.000.000.00-7.01
277028892008.11.26 17:11buy0.03eurusd1.286501.283501.289502008.11.26 17:341.283500.000.000.00-7.02
277028842008.11.26 17:11buy0.03eurusd1.286401.283401.289402008.11.26 17:341.283400.000.000.00-7.01
277028232008.11.26 17:10buy0.03eurusd1.286401.283401.289402008.11.26 17:341.283400.000.000.00-7.01
277028202008.11.26 17:10buy0.03eurusd1.286501.283501.289502008.11.26 17:341.283500.000.000.00-7.02
277028132008.11.26 17:10buy0.03eurusd1.286501.283501.289502008.11.26 17:341.283500.000.000.00-7.02
277028062008.11.26 17:10buy0.03eurusd1.286401.283401.289402008.11.26 17:341.283400.000.000.00-7.01
277027672008.11.26 17:10buy0.03eurusd1.286501.283501.289502008.11.26 17:341.283500.000.000.00-7.02
277027462008.11.26 17:10buy0.03eurusd1.286601.283601.289602008.11.26 17:341.283600.000.000.00-7.01
277027242008.11.26 17:10buy0.03eurusd1.286601.283601.289602008.11.26 17:341.283600.000.000.00-7.01
277026992008.11.26 17:10buy0.03eurusd1.286501.283501.289502008.11.26 17:341.283500.000.000.00-7.02
277026682008.11.26 17:10buy0.03eurusd1.286401.283401.289402008.11.26 17:341.283400.000.000.00-7.01
277016772008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.286401.283401.289402008.11.26 17:341.283400.000.000.00-7.01
277016462008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.286501.283501.289502008.11.26 17:341.283500.000.000.00-7.02
277016232008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.286501.283501.289502008.11.26 17:341.283500.000.000.00-7.02
277015542008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.286601.283601.289602008.11.26 17:341.283600.000.000.00-7.01
277014522008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.286601.283601.289602008.11.26 17:341.283600.000.000.00-7.01
276993702008.11.26 17:01buy0.03eurusd1.286501.283501.289502008.11.26 17:341.283500.000.000.00-7.02
276992902008.11.26 17:01buy0.03eurusd1.286501.283501.289502008.11.26 17:341.283500.000.000.00-7.02
277029722008.11.26 17:11buy0.03eurusd1.286801.283801.289802008.11.26 17:341.283800.000.000.00-7.01
277029642008.11.26 17:11buy0.03eurusd1.286701.283701.289702008.11.26 17:341.283700.000.000.00-7.01
277029522008.11.26 17:11buy0.03eurusd1.286701.283701.289702008.11.26 17:341.283700.000.000.00-7.01
277029372008.11.26 17:11buy0.03eurusd1.286701.283701.289702008.11.26 17:341.283700.000.000.00-7.01
277029132008.11.26 17:11buy0.03eurusd1.286701.283701.289702008.11.26 17:341.283700.000.000.00-7.01
277027422008.11.26 17:10buy0.03eurusd1.286701.283701.289702008.11.26 17:341.283700.000.000.00-7.01
277015782008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.286701.283701.289702008.11.26 17:341.283700.000.000.00-7.01
277015132008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.286701.283701.289702008.11.26 17:341.283700.000.000.00-7.01
277015042008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.286801.283801.289802008.11.26 17:341.283800.000.000.00-7.01
277014682008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.286801.283801.289802008.11.26 17:341.283800.000.000.00-7.01
277014612008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.286801.283801.289802008.11.26 17:341.283800.000.000.00-7.01
277014572008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.286801.283801.289802008.11.26 17:341.283800.000.000.00-7.01
277014462008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.286801.283801.289802008.11.26 17:341.283800.000.000.00-7.01
276998302008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.286801.283801.289802008.11.26 17:341.283800.000.000.00-7.01
276998262008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.286701.283701.289702008.11.26 17:341.283700.000.000.00-7.01
276994312008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.286701.283701.289702008.11.26 17:341.283700.000.000.00-7.01
276992402008.11.26 17:01buy0.03eurusd1.286701.283701.289702008.11.26 17:341.283700.000.000.00-7.01
277036802008.11.26 17:13buy0.03eurusd1.287501.284501.290502008.11.26 17:341.284500.000.000.00-7.01
277036772008.11.26 17:13buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
277036592008.11.26 17:13buy0.03eurusd1.287401.284401.290402008.11.26 17:341.284400.000.000.00-7.01
277036392008.11.26 17:13buy0.03eurusd1.287301.284301.290302008.11.26 17:341.284300.000.000.00-7.01
277035522008.11.26 17:13buy0.03eurusd1.287501.284501.290502008.11.26 17:341.284500.000.000.00-7.01
277035332008.11.26 17:13buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
277034852008.11.26 17:13buy0.03eurusd1.287501.284501.290502008.11.26 17:341.284500.000.000.00-7.01
277034732008.11.26 17:13buy0.03eurusd1.287501.284501.290502008.11.26 17:341.284500.000.000.00-7.01
277034622008.11.26 17:13buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
277034512008.11.26 17:13buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
277033042008.11.26 17:12buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
277032862008.11.26 17:12buy0.03eurusd1.287501.284501.290502008.11.26 17:341.284500.000.000.00-7.01
277032832008.11.26 17:12buy0.03eurusd1.287501.284501.290502008.11.26 17:341.284500.000.000.00-7.01
277032622008.11.26 17:12buy0.03eurusd1.287401.284401.290402008.11.26 17:341.284400.000.000.00-7.01
277032592008.11.26 17:12buy0.03eurusd1.287301.284301.290302008.11.26 17:341.284300.000.000.00-7.01
277032572008.11.26 17:12buy0.03eurusd1.287201.284201.290202008.11.26 17:341.284200.000.000.00-7.01
277032542008.11.26 17:12buy0.03eurusd1.287301.284301.290302008.11.26 17:341.284300.000.000.00-7.01
277032522008.11.26 17:12buy0.03eurusd1.287401.284401.290402008.11.26 17:341.284400.000.000.00-7.01
277032452008.11.26 17:12buy0.03eurusd1.287301.284301.290302008.11.26 17:341.284300.000.000.00-7.01
277032212008.11.26 17:12buy0.03eurusd1.287401.284401.290402008.11.26 17:341.284400.000.000.00-7.01
277031882008.11.26 17:11buy0.03eurusd1.287501.284501.290502008.11.26 17:341.284500.000.000.00-7.01
277031712008.11.26 17:11buy0.03eurusd1.287401.284401.290402008.11.26 17:341.284400.000.000.00-7.01
277031602008.11.26 17:11buy0.03eurusd1.287301.284301.290302008.11.26 17:341.284300.000.000.00-7.01
277031202008.11.26 17:11buy0.03eurusd1.287101.284101.290102008.11.26 17:341.284100.000.000.00-7.01
277030852008.11.26 17:11buy0.03eurusd1.287001.284001.290002008.11.26 17:341.284000.000.000.00-7.01
277030372008.11.26 17:11buy0.03eurusd1.286901.283901.289902008.11.26 17:341.283900.000.000.00-7.01
277030342008.11.26 17:11buy0.03eurusd1.287001.284001.290002008.11.26 17:341.284000.000.000.00-7.01
277030302008.11.26 17:11buy0.03eurusd1.286901.283901.289902008.11.26 17:341.283900.000.000.00-7.01
277030272008.11.26 17:11buy0.03eurusd1.287001.284001.290002008.11.26 17:341.284000.000.000.00-7.01
277030142008.11.26 17:11buy0.03eurusd1.286901.283901.289902008.11.26 17:341.283900.000.000.00-7.01
277029942008.11.26 17:11buy0.03eurusd1.287001.284001.290002008.11.26 17:341.284000.000.000.00-7.01
277029812008.11.26 17:11buy0.03eurusd1.286901.283901.289902008.11.26 17:341.283900.000.000.00-7.01
277014972008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.286901.283901.289902008.11.26 17:341.283900.000.000.00-7.01
277014912008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.287101.284101.290102008.11.26 17:341.284100.000.000.00-7.01
277014812008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.287001.284001.290002008.11.26 17:341.284000.000.000.00-7.01
277014782008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.287001.284001.290002008.11.26 17:341.284000.000.000.00-7.01
277014752008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.286901.283901.289902008.11.26 17:341.283900.000.000.00-7.01
277014712008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.286901.283901.289902008.11.26 17:341.283900.000.000.00-7.01
277014422008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.286901.283901.289902008.11.26 17:341.283900.000.000.00-7.01
277014322008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.287101.284101.290102008.11.26 17:341.284100.000.000.00-7.01
277014262008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.287101.284101.290102008.11.26 17:341.284100.000.000.00-7.01
277014222008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.287201.284201.290202008.11.26 17:341.284200.000.000.00-7.01
277014182008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.287401.284401.290402008.11.26 17:341.284400.000.000.00-7.01
277014032008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.287501.284501.290502008.11.26 17:341.284500.000.000.00-7.01
277013872008.11.26 17:08buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
277013672008.11.26 17:07buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
277013432008.11.26 17:07buy0.03eurusd1.287501.284501.290502008.11.26 17:341.284500.000.000.00-7.01
277013382008.11.26 17:07buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
277013262008.11.26 17:07buy0.03eurusd1.287701.284701.290702008.11.26 17:341.284700.000.000.00-7.01
277013022008.11.26 17:07buy0.03eurusd1.287701.284701.290702008.11.26 17:341.284700.000.000.00-7.01
277011802008.11.26 17:07buy0.03eurusd1.287701.284701.290702008.11.26 17:341.284700.000.000.00-7.01
277011302008.11.26 17:07buy0.03eurusd1.287701.284701.290702008.11.26 17:341.284700.000.000.00-7.01
277009962008.11.26 17:06buy0.03eurusd1.287701.284701.290702008.11.26 17:341.284700.000.000.00-7.01
277006732008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287701.284701.290702008.11.26 17:341.284700.000.000.00-7.01
277006662008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287501.284501.290502008.11.26 17:341.284500.000.000.00-7.01
277006592008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287301.284301.290302008.11.26 17:341.284300.000.000.00-7.01
277006492008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287301.284301.290302008.11.26 17:341.284300.000.000.00-7.01
277006432008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287201.284201.290202008.11.26 17:341.284200.000.000.00-7.01
277006412008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287101.284101.290102008.11.26 17:341.284100.000.000.00-7.01
277006302008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287201.284201.290202008.11.26 17:341.284200.000.000.00-7.01
277006292008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287301.284301.290302008.11.26 17:341.284300.000.000.00-7.01
277006262008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287301.284301.290302008.11.26 17:341.284300.000.000.00-7.01
277006222008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287101.284101.290102008.11.26 17:341.284100.000.000.00-7.01
277006192008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287201.284201.290202008.11.26 17:341.284200.000.000.00-7.01
277006172008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287101.284101.290102008.11.26 17:341.284100.000.000.00-7.01
277006122008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287101.284101.290102008.11.26 17:341.284100.000.000.00-7.01
277006092008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287201.284201.290202008.11.26 17:341.284200.000.000.00-7.01
277006032008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287001.284001.290002008.11.26 17:341.284000.000.000.00-7.01
277006002008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287201.284201.290202008.11.26 17:341.284200.000.000.00-7.01
277005962008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287101.284101.290102008.11.26 17:341.284100.000.000.00-7.01
277005922008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287201.284201.290202008.11.26 17:341.284200.000.000.00-7.01
277005832008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287301.284301.290302008.11.26 17:341.284300.000.000.00-7.01
277005802008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287201.284201.290202008.11.26 17:341.284200.000.000.00-7.01
277005622008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287301.284301.290302008.11.26 17:341.284300.000.000.00-7.01
277005552008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287401.284401.290402008.11.26 17:341.284400.000.000.00-7.01
277005362008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287001.284001.290002008.11.26 17:341.284000.000.000.00-7.01
277005322008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287101.284101.290102008.11.26 17:341.284100.000.000.00-7.01
277005252008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287201.284201.290202008.11.26 17:341.284200.000.000.00-7.01
277005182008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.286901.283901.289902008.11.26 17:341.283900.000.000.00-7.01
277005132008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287001.284001.290002008.11.26 17:341.284000.000.000.00-7.01
277004912008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.286901.283901.289902008.11.26 17:341.283900.000.000.00-7.01
277004812008.11.26 17:05buy0.03eurusd1.287301.284301.290302008.11.26 17:341.284300.000.000.00-7.01
277004592008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287201.284201.290202008.11.26 17:341.284200.000.000.00-7.01
277004312008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287501.284501.290502008.11.26 17:341.284500.000.000.00-7.01
277004182008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287301.284301.290302008.11.26 17:341.284300.000.000.00-7.01
277004022008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287101.284101.290102008.11.26 17:341.284100.000.000.00-7.01
277004012008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287301.284301.290302008.11.26 17:341.284300.000.000.00-7.01
277003972008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287401.284401.290402008.11.26 17:341.284400.000.000.00-7.01
277003912008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287401.284401.290402008.11.26 17:341.284400.000.000.00-7.01
277003512008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287701.284701.290702008.11.26 17:341.284700.000.000.00-7.01
277003502008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
277003442008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287701.284701.290702008.11.26 17:341.284700.000.000.00-7.01
277003372008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287701.284701.290702008.11.26 17:341.284700.000.000.00-7.01
277003292008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287701.284701.290702008.11.26 17:341.284700.000.000.00-7.01
277003212008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287701.284701.290702008.11.26 17:341.284700.000.000.00-7.01
277003092008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287701.284701.290702008.11.26 17:341.284700.000.000.00-7.01
277002832008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
277002812008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287701.284701.290702008.11.26 17:341.284700.000.000.00-7.01
277002762008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
277002692008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287701.284701.290702008.11.26 17:341.284700.000.000.00-7.01
277002632008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
277002422008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287501.284501.290502008.11.26 17:341.284500.000.000.00-7.01
277002352008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
277002322008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287501.284501.290502008.11.26 17:341.284500.000.000.00-7.01
277002242008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
277002152008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
277002092008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287501.284501.290502008.11.26 17:341.284500.000.000.00-7.01
277001942008.11.26 17:04buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
277001512008.11.26 17:03buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
277001442008.11.26 17:03buy0.03eurusd1.287701.284701.290702008.11.26 17:341.284700.000.000.00-7.01
277000522008.11.26 17:03buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
277000122008.11.26 17:03buy0.03eurusd1.287701.284701.290702008.11.26 17:341.284700.000.000.00-7.01
277000092008.11.26 17:03buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
277000062008.11.26 17:03buy0.03eurusd1.287501.284501.290502008.11.26 17:341.284500.000.000.00-7.01
277000032008.11.26 17:03buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
277000002008.11.26 17:03buy0.03eurusd1.287501.284501.290502008.11.26 17:341.284500.000.000.00-7.01
276999982008.11.26 17:03buy0.03eurusd1.287401.284401.290402008.11.26 17:341.284400.000.000.00-7.01
276999922008.11.26 17:03buy0.03eurusd1.287501.284501.290502008.11.26 17:341.284500.000.000.00-7.01
276999862008.11.26 17:03buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
276999822008.11.26 17:03buy0.03eurusd1.287501.284501.290502008.11.26 17:341.284500.000.000.00-7.01
276999792008.11.26 17:03buy0.03eurusd1.287201.284201.290202008.11.26 17:341.284200.000.000.00-7.01
276999782008.11.26 17:03buy0.03eurusd1.287301.284301.290302008.11.26 17:341.284300.000.000.00-7.01
276999682008.11.26 17:03buy0.03eurusd1.287501.284501.290502008.11.26 17:341.284500.000.000.00-7.01
276999442008.11.26 17:03buy0.03eurusd1.287301.284301.290302008.11.26 17:341.284300.000.000.00-7.01
276999412008.11.26 17:03buy0.03eurusd1.287401.284401.290402008.11.26 17:341.284400.000.000.00-7.01
276999362008.11.26 17:03buy0.03eurusd1.287301.284301.290302008.11.26 17:341.284300.000.000.00-7.01
276999142008.11.26 17:03buy0.03eurusd1.287201.284201.290202008.11.26 17:341.284200.000.000.00-7.01
276999072008.11.26 17:03buy0.03eurusd1.286901.283901.289902008.11.26 17:341.283900.000.000.00-7.01
276998962008.11.26 17:03buy0.03eurusd1.287101.284101.290102008.11.26 17:341.284100.000.000.00-7.01
276998872008.11.26 17:03buy0.03eurusd1.287201.284201.290202008.11.26 17:341.284200.000.000.00-7.01
276998782008.11.26 17:03buy0.03eurusd1.287301.284301.290302008.11.26 17:341.284300.000.000.00-7.01
276998732008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.287201.284201.290202008.11.26 17:341.284200.000.000.00-7.01
276998632008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.287301.284301.290302008.11.26 17:341.284300.000.000.00-7.01
276998552008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.287401.284401.290402008.11.26 17:341.284400.000.000.00-7.01
276998422008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.287201.284201.290202008.11.26 17:341.284200.000.000.00-7.01
276998232008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.287101.284101.290102008.11.26 17:341.284100.000.000.00-7.01
276998142008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.287101.284101.290102008.11.26 17:341.284100.000.000.00-7.01
276998112008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.287101.284101.290102008.11.26 17:341.284100.000.000.00-7.01
276998022008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.286901.283901.289902008.11.26 17:341.283900.000.000.00-7.01
276997922008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.286901.283901.289902008.11.26 17:341.283900.000.000.00-7.01
276997912008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.287101.284101.290102008.11.26 17:341.284100.000.000.00-7.01
276997862008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.287201.284201.290202008.11.26 17:341.284200.000.000.00-7.01
276997822008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.287101.284101.290102008.11.26 17:341.284100.000.000.00-7.01
276997762008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.287201.284201.290202008.11.26 17:341.284200.000.000.00-7.01
276997722008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.287301.284301.290302008.11.26 17:341.284300.000.000.00-7.01
276997702008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.287501.284501.290502008.11.26 17:341.284500.000.000.00-7.01
276997662008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
276997562008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.287501.284501.290502008.11.26 17:341.284500.000.000.00-7.01
276997462008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.287701.284701.290702008.11.26 17:341.284700.000.000.00-7.01
276997312008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
276997232008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.287501.284501.290502008.11.26 17:341.284500.000.000.00-7.01
276997102008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
276996922008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.287501.284501.290502008.11.26 17:341.284500.000.000.00-7.01
276996862008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
276996492008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.287501.284501.290502008.11.26 17:341.284500.000.000.00-7.01
276996152008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.287401.284401.290402008.11.26 17:341.284400.000.000.00-7.01
276995982008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.287301.284301.290302008.11.26 17:341.284300.000.000.00-7.01
276995612008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.287101.284101.290102008.11.26 17:341.284100.000.000.00-7.01
276995312008.11.26 17:02buy0.03eurusd1.286901.283901.289902008.11.26 17:341.283900.000.000.00-7.01
276992572008.11.26 17:01buy0.03eurusd1.286901.283901.289902008.11.26 17:341.283900.000.000.00-7.01
276991782008.11.26 17:01buy0.03eurusd1.287301.284301.290302008.11.26 17:341.284300.000.000.00-7.01
276991312008.11.26 17:01buy0.03eurusd1.287201.284201.290202008.11.26 17:341.284200.000.000.00-7.01
276990512008.11.26 17:01buy0.03eurusd1.287301.284301.290302008.11.26 17:341.284300.000.000.00-7.01
276989952008.11.26 17:01buy0.03eurusd1.287601.284601.290602008.11.26 17:341.284600.000.000.00-7.01
276989352008.11.26 17:01buy0.03eurusd1.287901.284901.290902008.11.26 17:341.284900.000.000.00-7.01
276951332008.11.26 16:43buy0.03eurusd1.288701.285701.291702008.11.26 16:531.291700.000.000.006.97
276951032008.11.26 16:43buy0.03eurusd1.288701.285701.291702008.11.26 16:531.291700.000.000.006.97
276951392008.11.26 16:43buy0.03eurusd1.288601.285601.291602008.11.26 16:531.291600.000.000.006.97
276951252008.11.26 16:43buy0.03eurusd1.288601.285601.291602008.11.26 16:531.291600.000.000.006.97
276711072008.11.26 14:21buy0.03audusd0.644700.641700.647702008.11.26 14:470.647700.000.000.006.95
276681022008.11.26 14:00buy0.03eurusd1.290901.287901.293902008.11.26 14:321.293900.000.000.006.96
276680582008.11.26 14:00buy0.03eurusd1.290901.287901.293902008.11.26 14:321.293900.000.000.006.96
276680412008.11.26 14:00buy0.03eurusd1.290901.287901.293902008.11.26 14:321.293900.000.000.006.96
276679962008.11.26 14:00buy0.03eurusd1.290901.287901.293902008.11.26 14:321.293900.000.000.006.96
276381772008.11.26 09:56sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276381662008.11.26 09:55sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276381442008.11.26 09:55sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276381212008.11.26 09:55sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276380922008.11.26 09:55sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276380892008.11.26 09:55sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276380822008.11.26 09:55sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276380502008.11.26 09:55sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276379972008.11.26 09:54sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276377762008.11.26 09:54sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276377712008.11.26 09:54sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276377542008.11.26 09:53sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276377042008.11.26 09:53sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276376792008.11.26 09:53sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276376552008.11.26 09:53sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276376462008.11.26 09:53sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276374592008.11.26 09:52sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276374012008.11.26 09:52sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276372982008.11.26 09:51sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276372952008.11.26 09:51sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276372522008.11.26 09:50sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276370292008.11.26 09:49sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276370222008.11.26 09:49sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276369952008.11.26 09:48sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276369872008.11.26 09:48sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276369692008.11.26 09:48sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276369672008.11.26 09:48sell0.03audusd0.648900.651900.645902008.11.26 14:040.645900.000.000.006.97
276385022008.11.26 09:57sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276381792008.11.26 09:56sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276381732008.11.26 09:56sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276381712008.11.26 09:55sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276381592008.11.26 09:55sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276381512008.11.26 09:55sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276381452008.11.26 09:55sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276381302008.11.26 09:55sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276381252008.11.26 09:55sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276380982008.11.26 09:55sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276380712008.11.26 09:55sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276380342008.11.26 09:55sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276377952008.11.26 09:54sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276377442008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276377312008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276376922008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276376882008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276376772008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276376732008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276375102008.11.26 09:52sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276374562008.11.26 09:52sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276374292008.11.26 09:52sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276373222008.11.26 09:51sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276372552008.11.26 09:50sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276372492008.11.26 09:50sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276369522008.11.26 09:48sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276367072008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276366722008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276363642008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649000.652000.646002008.11.26 14:040.646000.000.000.006.97
276387182008.11.26 09:58sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276386472008.11.26 09:58sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276385442008.11.26 09:57sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276381632008.11.26 09:55sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276381502008.11.26 09:55sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276381392008.11.26 09:55sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276381352008.11.26 09:55sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276381322008.11.26 09:55sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276381272008.11.26 09:55sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276380952008.11.26 09:55sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276377802008.11.26 09:54sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276377332008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276377242008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276376912008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276376872008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276376682008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276376622008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276376452008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276376282008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276375312008.11.26 09:52sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276374392008.11.26 09:52sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276374192008.11.26 09:52sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276373032008.11.26 09:51sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276369302008.11.26 09:48sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276369142008.11.26 09:48sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276369062008.11.26 09:48sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276368842008.11.26 09:48sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276367002008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276366662008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276366422008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276365802008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276365512008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276363692008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649100.652100.646102008.11.26 14:010.646100.000.000.006.97
276387682008.11.26 09:58sell0.03audusd0.649200.652200.646202008.11.26 14:000.646200.000.000.006.97
276386332008.11.26 09:58sell0.03audusd0.649200.652200.646202008.11.26 14:000.646200.000.000.006.97
276381342008.11.26 09:55sell0.03audusd0.649200.652200.646202008.11.26 14:000.646200.000.000.006.97
276378052008.11.26 09:54sell0.03audusd0.649200.652200.646202008.11.26 14:000.646200.000.000.006.97
276378002008.11.26 09:54sell0.03audusd0.649200.652200.646202008.11.26 14:000.646200.000.000.006.97
276376632008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649200.652200.646202008.11.26 14:000.646200.000.000.006.97
276376412008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649200.652200.646202008.11.26 14:000.646200.000.000.006.97
276376312008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649200.652200.646202008.11.26 14:000.646200.000.000.006.97
276376292008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649200.652200.646202008.11.26 14:000.646200.000.000.006.97
276376202008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649200.652200.646202008.11.26 14:000.646200.000.000.006.97
276376022008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649200.652200.646202008.11.26 14:000.646200.000.000.006.97
276375932008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649200.652200.646202008.11.26 14:000.646200.000.000.006.97
276375832008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649200.652200.646202008.11.26 14:000.646200.000.000.006.97
276369242008.11.26 09:48sell0.03audusd0.649200.652200.646202008.11.26 14:000.646200.000.000.006.97
276369102008.11.26 09:48sell0.03audusd0.649200.652200.646202008.11.26 14:000.646200.000.000.006.97
276368932008.11.26 09:48sell0.03audusd0.649200.652200.646202008.11.26 14:000.646200.000.000.006.97
276366542008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649200.652200.646202008.11.26 14:000.646200.000.000.006.97
276366312008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649200.652200.646202008.11.26 14:000.646200.000.000.006.97
276366212008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649200.652200.646202008.11.26 14:000.646200.000.000.006.97
276365442008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649200.652200.646202008.11.26 14:000.646200.000.000.006.97
276389812008.11.26 09:58sell0.03audusd0.649300.652300.646302008.11.26 14:000.646300.000.000.006.97
276388302008.11.26 09:58sell0.03audusd0.649300.652300.646302008.11.26 14:000.646300.000.000.006.97
276387032008.11.26 09:58sell0.03audusd0.649300.652300.646302008.11.26 14:000.646300.000.000.006.97
276386762008.11.26 09:58sell0.03audusd0.649300.652300.646302008.11.26 14:000.646300.000.000.006.97
276386102008.11.26 09:58sell0.03audusd0.649300.652300.646302008.11.26 14:000.646300.000.000.006.97
276379912008.11.26 09:54sell0.03audusd0.649300.652300.646302008.11.26 14:000.646300.000.000.006.97
276378732008.11.26 09:54sell0.03audusd0.649300.652300.646302008.11.26 14:000.646300.000.000.006.97
276378032008.11.26 09:54sell0.03audusd0.649300.652300.646302008.11.26 14:000.646300.000.000.006.97
276376672008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649300.652300.646302008.11.26 14:000.646300.000.000.006.97
276376342008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649300.652300.646302008.11.26 14:000.646300.000.000.006.97
276376302008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649300.652300.646302008.11.26 14:000.646300.000.000.006.97
276376132008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649300.652300.646302008.11.26 14:000.646300.000.000.006.97
276376062008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649300.652300.646302008.11.26 14:000.646300.000.000.006.97
276375882008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649300.652300.646302008.11.26 14:000.646300.000.000.006.97
276369082008.11.26 09:48sell0.03audusd0.649300.652300.646302008.11.26 14:000.646300.000.000.006.97
276368982008.11.26 09:48sell0.03audusd0.649300.652300.646302008.11.26 14:000.646300.000.000.006.97
276368732008.11.26 09:48sell0.03audusd0.649300.652300.646302008.11.26 14:000.646300.000.000.006.97
276367672008.11.26 09:48sell0.03audusd0.649300.652300.646302008.11.26 14:000.646300.000.000.006.97
276364012008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649300.652300.646302008.11.26 14:000.646300.000.000.006.97
276363752008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649300.652300.646302008.11.26 14:000.646300.000.000.006.97
276388522008.11.26 09:58sell0.03audusd0.649400.652400.646402008.11.26 14:000.646400.000.000.006.97
276387532008.11.26 09:58sell0.03audusd0.649400.652400.646402008.11.26 14:000.646400.000.000.006.97
276379582008.11.26 09:54sell0.03audusd0.649400.652400.646402008.11.26 14:000.646400.000.000.006.97
276378982008.11.26 09:54sell0.03audusd0.649400.652400.646402008.11.26 14:000.646400.000.000.006.97
276378672008.11.26 09:54sell0.03audusd0.649400.652400.646402008.11.26 14:000.646400.000.000.006.97
276378592008.11.26 09:54sell0.03audusd0.649400.652400.646402008.11.26 14:000.646400.000.000.006.97
276378512008.11.26 09:54sell0.03audusd0.649400.652400.646402008.11.26 14:000.646400.000.000.006.97
276376192008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649400.652400.646402008.11.26 14:000.646400.000.000.006.97
276376122008.11.26 09:53sell0.03audusd0.649400.652400.646402008.11.26 14:000.646400.000.000.006.97
276368892008.11.26 09:48sell0.03audusd0.649400.652400.646402008.11.26 14:000.646400.000.000.006.97
276368502008.11.26 09:48sell0.03audusd0.649400.652400.646402008.11.26 14:000.646400.000.000.006.97
276367222008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649400.652400.646402008.11.26 14:000.646400.000.000.006.97
276363942008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649400.652400.646402008.11.26 14:000.646400.000.000.006.97
276389792008.11.26 09:58sell0.03audusd0.649500.652500.646502008.11.26 11:100.646500.000.000.006.94
276388972008.11.26 09:58sell0.03audusd0.649500.652500.646502008.11.26 11:100.646500.000.000.006.94
276379512008.11.26 09:54sell0.03audusd0.649500.652500.646502008.11.26 11:100.646500.000.000.006.94
276379452008.11.26 09:54sell0.03audusd0.649500.652500.646502008.11.26 11:100.646500.000.000.006.94
276378662008.11.26 09:54sell0.03audusd0.649500.652500.646502008.11.26 11:100.646500.000.000.006.94
276368672008.11.26 09:48sell0.03audusd0.649500.652500.646502008.11.26 11:100.646500.000.000.006.94
276368002008.11.26 09:48sell0.03audusd0.649500.652500.646502008.11.26 11:100.646500.000.000.006.94
276365332008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649500.652500.646502008.11.26 11:100.646500.000.000.006.94
276364102008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649500.652500.646502008.11.26 11:100.646500.000.000.006.94
276389772008.11.26 09:58sell0.03audusd0.649600.652600.646602008.11.26 11:100.646600.000.000.006.94
276379482008.11.26 09:54sell0.03audusd0.649600.652600.646602008.11.26 11:100.646600.000.000.006.94
276379332008.11.26 09:54sell0.03audusd0.649600.652600.646602008.11.26 11:100.646600.000.000.006.94
276378552008.11.26 09:54sell0.03audusd0.649600.652600.646602008.11.26 11:100.646600.000.000.006.94
276367872008.11.26 09:48sell0.03audusd0.649600.652600.646602008.11.26 11:100.646600.000.000.006.94
276365192008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649600.652600.646602008.11.26 11:100.646600.000.000.006.94
276364232008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649600.652600.646602008.11.26 11:100.646600.000.000.006.94
276364752008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649700.652700.646702008.11.26 11:100.646700.000.000.006.94
276365702008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649800.652800.646802008.11.26 11:100.646800.000.000.006.94
276364992008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649800.652800.646802008.11.26 11:100.646800.000.000.006.94
276365762008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649900.652900.646902008.11.26 11:090.646900.000.000.006.94
276364852008.11.26 09:47sell0.03audusd0.649900.652900.646902008.11.26 11:090.646900.000.000.006.94
276365572008.11.26 09:47sell0.03audusd0.650000.653000.647002008.11.26 11:090.647000.000.000.006.94
276404542008.11.26 10:03sell0.03audusd0.650200.653200.647202008.11.26 11:090.647200.000.000.006.95
276365632008.11.26 09:47sell0.03audusd0.650200.653200.647202008.11.26 11:090.647200.000.000.006.95
276404592008.11.26 10:03sell0.03audusd0.650300.653300.647302008.11.26 11:080.647300.000.000.006.94
276404792008.11.26 10:03sell0.03audusd0.650400.653400.647402008.11.26 11:080.647400.000.000.006.94
276404702008.11.26 10:03sell0.03audusd0.650400.653400.647402008.11.26 11:080.647400.000.000.006.94
276403812008.11.26 10:03sell0.03audusd0.650400.653400.647402008.11.26 11:080.647400.000.000.006.94
276403682008.11.26 10:03sell0.03audusd0.650400.653400.647402008.11.26 11:080.647400.000.000.006.94
276402162008.11.26 10:02sell0.03audusd0.650400.653400.647402008.11.26 11:080.647400.000.000.006.94
276405132008.11.26 10:03sell0.03audusd0.650500.653500.647502008.11.26 11:030.647500.000.000.006.94
276404982008.11.26 10:03sell0.03audusd0.650600.653600.647602008.11.26 11:030.647600.000.000.006.94
276404842008.11.26 10:03sell0.03audusd0.650500.653500.647502008.11.26 11:030.647500.000.000.006.94
276404562008.11.26 10:03sell0.03audusd0.650500.653500.647502008.11.26 11:030.647500.000.000.006.94
276404462008.11.26 10:03sell0.03audusd0.650500.653500.647502008.11.26 11:030.647500.000.000.006.94
276404402008.11.26 10:03sell0.03audusd0.650500.653500.647502008.11.26 11:030.647500.000.000.006.94
276404072008.11.26 10:03sell0.03audusd0.650600.653600.647602008.11.26 11:030.647600.000.000.006.94
276403922008.11.26 10:03sell0.03audusd0.650500.653500.647502008.11.26 11:030.647500.000.000.006.94
276403762008.11.26 10:03sell0.03audusd0.650500.653500.647502008.11.26 11:030.647500.000.000.006.94
276403352008.11.26 10:03sell0.03audusd0.650500.653500.647502008.11.26 11:030.647500.000.000.006.94
276402722008.11.26 10:02sell0.03audusd0.650600.653600.647602008.11.26 11:030.647600.000.000.006.94
276402572008.11.26 10:02sell0.03audusd0.650600.653600.647602008.11.26 11:030.647600.000.000.006.94
276402292008.11.26 10:02sell0.03audusd0.650600.653600.647602008.11.26 11:030.647600.000.000.006.94
276402082008.11.26 10:02sell0.03audusd0.650600.653600.647602008.11.26 11:030.647600.000.000.006.94
276401832008.11.26 10:02sell0.03audusd0.650600.653600.647602008.11.26 11:030.647600.000.000.006.94
276405752008.11.26 10:03sell0.03audusd0.650700.653700.647702008.11.26 11:030.647700.000.000.006.94
276402682008.11.26 10:02sell0.03audusd0.650700.653700.647702008.11.26 11:030.647700.000.000.006.94
276402362008.11.26 10:02sell0.03audusd0.650700.653700.647702008.11.26 11:030.647700.000.000.006.94
276401922008.11.26 10:02sell0.03audusd0.650700.653700.647702008.11.26 11:030.647700.000.000.006.94
276406182008.11.26 10:04sell0.03audusd0.650800.653800.647802008.11.26 11:030.647800.000.000.006.94
276404192008.11.26 10:03sell0.03audusd0.650800.653800.647802008.11.26 11:030.647800.000.000.006.94
276403252008.11.26 10:03sell0.03audusd0.650800.653800.647802008.11.26 11:030.647800.000.000.006.94
276403192008.11.26 10:03sell0.03audusd0.650800.653800.647802008.11.26 11:030.647800.000.000.006.94
276403182008.11.26 10:02sell0.03audusd0.650800.653800.647802008.11.26 11:030.647800.000.000.006.94
276402202008.11.26 10:02sell0.03audusd0.650800.653800.647802008.11.26 11:030.647800.000.000.006.94
276402002008.11.26 10:02sell0.03audusd0.650800.653800.647802008.11.26 11:030.647800.000.000.006.94
276448022008.11.26 10:36sell0.03audusd0.651000.654000.648002008.11.26 11:030.648000.000.000.006.94
276447652008.11.26 10:35sell0.03audusd0.651000.654000.648002008.11.26 11:030.648000.000.000.006.94
276406582008.11.26 10:04sell0.03audusd0.650900.653900.647902008.11.26 11:030.647900.000.000.006.94
276406272008.11.26 10:04sell0.03audusd0.651000.654000.648002008.11.26 11:030.648000.000.000.006.94
276402962008.11.26 10:02sell0.03audusd0.651000.654000.648002008.11.26 11:030.648000.000.000.006.94
276402902008.11.26 10:02sell0.03audusd0.651000.654000.648002008.11.26 11:030.648000.000.000.006.94
276402872008.11.26 10:02sell0.03audusd0.650900.653900.647902008.11.26 11:030.647900.000.000.006.94
276401582008.11.26 10:02sell0.03audusd0.650900.653900.647902008.11.26 11:030.647900.000.000.006.94
276448082008.11.26 10:36sell0.03audusd0.651100.654100.648102008.11.26 10:580.648100.000.000.006.93
276448032008.11.26 10:36sell0.03audusd0.651100.654100.648102008.11.26 10:580.648100.000.000.006.93
276447952008.11.26 10:36sell0.03audusd0.651100.654100.648102008.11.26 10:580.648100.000.000.006.93
276447662008.11.26 10:35sell0.03audusd0.651100.654100.648102008.11.26 10:580.648100.000.000.006.93
276447642008.11.26 10:35sell0.03audusd0.651100.654100.648102008.11.26 10:580.648100.000.000.006.93
276406432008.11.26 10:04sell0.03audusd0.651100.654100.648102008.11.26 10:580.648100.000.000.006.93
276402922008.11.26 10:02sell0.03audusd0.651100.654100.648102008.11.26 10:580.648100.000.000.006.93
276400732008.11.26 10:02sell0.03audusd0.651100.654100.648102008.11.26 10:580.648100.000.000.006.93
276448122008.11.26 10:36sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.26 10:580.648200.000.000.006.93
276447942008.11.26 10:36sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.26 10:580.648200.000.000.006.93
276447692008.11.26 10:35sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.26 10:580.648200.000.000.006.93
276447632008.11.26 10:35sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.26 10:580.648200.000.000.006.93
276447372008.11.26 10:35sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.26 10:580.648200.000.000.006.93
276400902008.11.26 10:02sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.26 10:580.648200.000.000.006.93
276448402008.11.26 10:36sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.26 10:550.648300.000.000.006.94
276448152008.11.26 10:36sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.26 10:550.648300.000.000.006.94
276448092008.11.26 10:36sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.26 10:550.648300.000.000.006.94
276447892008.11.26 10:36sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.26 10:550.648300.000.000.006.94
276447712008.11.26 10:35sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.26 10:550.648300.000.000.006.94
276447412008.11.26 10:35sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.26 10:550.648300.000.000.006.94
276447212008.11.26 10:35sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.26 10:550.648300.000.000.006.94
276401052008.11.26 10:02sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.26 10:550.648300.000.000.006.94
276449032008.11.26 10:37sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.26 10:550.648500.000.000.006.94
276449002008.11.26 10:37sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.26 10:550.648400.000.000.006.94
276448972008.11.26 10:37sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.26 10:550.648500.000.000.006.94
276448932008.11.26 10:37sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.26 10:550.648500.000.000.006.94
276448912008.11.26 10:37sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.26 10:550.648400.000.000.006.94
276448902008.11.26 10:37sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.26 10:550.648400.000.000.006.94
276448892008.11.26 10:37sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.26 10:550.648500.000.000.006.94
276448872008.11.26 10:37sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.26 10:550.648400.000.000.006.94
276448852008.11.26 10:37sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.26 10:550.648500.000.000.006.94
276448802008.11.26 10:37sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.26 10:550.648500.000.000.006.94
276448772008.11.26 10:37sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.26 10:550.648400.000.000.006.94
276448752008.11.26 10:37sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.26 10:550.648500.000.000.006.94
276448702008.11.26 10:37sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.26 10:550.648400.000.000.006.94
276448432008.11.26 10:36sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.26 10:550.648500.000.000.006.94
276448422008.11.26 10:36sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.26 10:550.648400.000.000.006.94
276448362008.11.26 10:36sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.26 10:550.648400.000.000.006.94
276448352008.11.26 10:36sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.26 10:550.648500.000.000.006.94
276448162008.11.26 10:36sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.26 10:550.648400.000.000.006.94
276447742008.11.26 10:36sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.26 10:550.648400.000.000.006.94
276447732008.11.26 10:36sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.26 10:550.648500.000.000.006.94
276447162008.11.26 10:35sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.26 10:550.648400.000.000.006.94
276447032008.11.26 10:35sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.26 10:550.648500.000.000.006.94
276384882008.11.26 09:57sell0.03audusd0.648800.651800.645802008.11.26 10:350.651800.000.000.00-6.91
276384862008.11.26 09:57sell0.03audusd0.648700.651700.645702008.11.26 10:350.651700.000.000.00-6.91
276384642008.11.26 09:57sell0.03audusd0.648800.651800.645802008.11.26 10:350.651800.000.000.00-6.91
276384292008.11.26 09:57sell0.03audusd0.648700.651700.645702008.11.26 10:350.651700.000.000.00-6.91
276381862008.11.26 09:56sell0.03audusd0.648700.651700.645702008.11.26 10:350.651700.000.000.00-6.91
276381822008.11.26 09:56sell0.03audusd0.648800.651800.645802008.11.26 10:350.651800.000.000.00-6.91
276380972008.11.26 09:55sell0.03audusd0.648800.651800.645802008.11.26 10:350.651800.000.000.00-6.91
276380842008.11.26 09:55sell0.03audusd0.648800.651800.645802008.11.26 10:350.651800.000.000.00-6.91
276380692008.11.26 09:55sell0.03audusd0.648800.651800.645802008.11.26 10:350.651800.000.000.00-6.91
276380052008.11.26 09:54sell0.03audusd0.648800.651800.645802008.11.26 10:350.651800.000.000.00-6.91
276376822008.11.26 09:53sell0.03audusd0.648800.651800.645802008.11.26 10:350.651800.000.000.00-6.91
276376512008.11.26 09:53sell0.03audusd0.648700.651700.645702008.11.26 10:350.651700.000.000.00-6.91
276373972008.11.26 09:52sell0.03audusd0.648800.651800.645802008.11.26 10:350.651800.000.000.00-6.91
276373832008.11.26 09:52sell0.03audusd0.648700.651700.645702008.11.26 10:350.651700.000.000.00-6.91
276373782008.11.26 09:51sell0.03audusd0.648700.651700.645702008.11.26 10:350.651700.000.000.00-6.91
276373402008.11.26 09:51sell0.03audusd0.648700.651700.645702008.11.26 10:350.651700.000.000.00-6.91
276373392008.11.26 09:51sell0.03audusd0.648800.651800.645802008.11.26 10:350.651800.000.000.00-6.91
276372972008.11.26 09:51sell0.03audusd0.648800.651800.645802008.11.26 10:350.651800.000.000.00-6.91
276372852008.11.26 09:51sell0.03audusd0.648800.651800.645802008.11.26 10:350.651800.000.000.00-6.91
276372842008.11.26 09:51sell0.03audusd0.648700.651700.645702008.11.26 10:350.651700.000.000.00-6.91
276372772008.11.26 09:51sell0.03audusd0.648800.651800.645802008.11.26 10:350.651800.000.000.00-6.91
276372752008.11.26 09:51sell0.03audusd0.648700.651700.645702008.11.26 10:350.651700.000.000.00-6.91
276372692008.11.26 09:51sell0.03audusd0.648800.651800.645802008.11.26 10:350.651800.000.000.00-6.91
276372652008.11.26 09:50sell0.03audusd0.648800.651800.645802008.11.26 10:350.651800.000.000.00-6.91
276372542008.11.26 09:50sell0.03audusd0.648800.651800.645802008.11.26 10:350.651800.000.000.00-6.91
276372462008.11.26 09:50sell0.03audusd0.648800.651800.645802008.11.26 10:350.651800.000.000.00-6.91
276372412008.11.26 09:50sell0.03audusd0.648700.651700.645702008.11.26 10:350.651700.000.000.00-6.91
276372382008.11.26 09:50sell0.03audusd0.648800.651800.645802008.11.26 10:350.651800.000.000.00-6.91
276372362008.11.26 09:50sell0.03audusd0.648700.651700.645702008.11.26 10:350.651700.000.000.00-6.91
276371502008.11.26 09:50sell0.03audusd0.648700.651700.645702008.11.26 10:350.651700.000.000.00-6.91
276370452008.11.26 09:49sell0.03audusd0.648700.651700.645702008.11.26 10:350.651700.000.000.00-6.91
276370432008.11.26 09:49sell0.03audusd0.648800.651800.645802008.11.26 10:350.651800.000.000.00-6.91
276370422008.11.26 09:49sell0.03audusd0.648700.651700.645702008.11.26 10:350.651700.000.000.00-6.91
276370392008.11.26 09:49sell0.03audusd0.648800.651800.645802008.11.26 10:350.651800.000.000.00-6.91
276370372008.11.26 09:49sell0.03audusd0.648700.651700.645702008.11.26 10:350.651700.000.000.00-6.91
276370072008.11.26 09:48sell0.03audusd0.648800.651800.645802008.11.26 10:350.651800.000.000.00-6.91
276369902008.11.26 09:48sell0.03audusd0.648800.651800.645802008.11.26 10:350.651800.000.000.00-6.91
276369822008.11.26 09:48sell0.03audusd0.648800.651800.645802008.11.26 10:350.651800.000.000.00-6.91
276369762008.11.26 09:48sell0.03audusd0.648700.651700.645702008.11.26 10:350.651700.000.000.00-6.91
276369752008.11.26 09:48sell0.03audusd0.648700.651700.645702008.11.26 10:350.651700.000.000.00-6.91
276369732008.11.26 09:48sell0.03audusd0.648800.651800.645802008.11.26 10:350.651800.000.000.00-6.91
276383432008.11.26 09:57sell0.03audusd0.648600.651600.645602008.11.26 10:020.651600.000.000.00-6.91
276383302008.11.26 09:57sell0.03audusd0.648600.651600.645602008.11.26 10:020.651600.000.000.00-6.91
276383242008.11.26 09:57sell0.03audusd0.648600.651600.645602008.11.26 10:020.651600.000.000.00-6.91
276383202008.11.26 09:57sell0.03audusd0.648600.651600.645602008.11.26 10:020.651600.000.000.00-6.91
276383122008.11.26 09:57sell0.03audusd0.648600.651600.645602008.11.26 10:020.651600.000.000.00-6.91
276382972008.11.26 09:57sell0.03audusd0.648600.651600.645602008.11.26 10:020.651600.000.000.00-6.91
276382942008.11.26 09:57sell0.03audusd0.648600.651600.645602008.11.26 10:020.651600.000.000.00-6.91
276382922008.11.26 09:57sell0.03audusd0.648600.651600.645602008.11.26 10:020.651600.000.000.00-6.91
276381902008.11.26 09:56sell0.03audusd0.648600.651600.645602008.11.26 10:020.651600.000.000.00-6.91
276373812008.11.26 09:51sell0.03audusd0.648600.651600.645602008.11.26 10:020.651600.000.000.00-6.91
276373722008.11.26 09:51sell0.03audusd0.648600.651600.645602008.11.26 10:020.651600.000.000.00-6.91
276373482008.11.26 09:51sell0.03audusd0.648600.651600.645602008.11.26 10:020.651600.000.000.00-6.91
276371902008.11.26 09:50sell0.03audusd0.648600.651600.645602008.11.26 10:020.651600.000.000.00-6.91
276371542008.11.26 09:50sell0.03audusd0.648600.651600.645602008.11.26 10:020.651600.000.000.00-6.91
276371492008.11.26 09:50sell0.03audusd0.648600.651600.645602008.11.26 10:020.651600.000.000.00-6.91
276371112008.11.26 09:49sell0.03audusd0.648600.651600.645602008.11.26 10:020.651600.000.000.00-6.91
276371032008.11.26 09:49sell0.03audusd0.648600.651600.645602008.11.26 10:020.651600.000.000.00-6.91
276370542008.11.26 09:49sell0.03audusd0.648600.651600.645602008.11.26 10:020.651600.000.000.00-6.91
276370482008.11.26 09:49sell0.03audusd0.648600.651600.645602008.11.26 10:020.651600.000.000.00-6.91
276363302008.11.26 09:47sell0.03audusd0.648600.651600.645602008.11.26 10:020.651600.000.000.00-6.91
276363102008.11.26 09:47sell0.03audusd0.648600.651600.645602008.11.26 10:020.651600.000.000.00-6.91
276363012008.11.26 09:47sell0.03audusd0.648600.651600.645602008.11.26 10:020.651600.000.000.00-6.91
276362482008.11.26 09:46sell0.03audusd0.648600.651600.645602008.11.26 10:020.651600.000.000.00-6.91
276383392008.11.26 09:57sell0.03audusd0.648500.651500.645502008.11.26 10:020.651500.000.000.00-6.91
276383262008.11.26 09:57sell0.03audusd0.648500.651500.645502008.11.26 10:020.651500.000.000.00-6.91
276383192008.11.26 09:57sell0.03audusd0.648500.651500.645502008.11.26 10:020.651500.000.000.00-6.91
276382962008.11.26 09:57sell0.03audusd0.648500.651500.645502008.11.26 10:020.651500.000.000.00-6.91
276382932008.11.26 09:57sell0.03audusd0.648500.651500.645502008.11.26 10:020.651500.000.000.00-6.91
276382022008.11.26 09:56sell0.03audusd0.648500.651500.645502008.11.26 10:020.651500.000.000.00-6.91
276373572008.11.26 09:51sell0.03audusd0.648500.651500.645502008.11.26 10:020.651500.000.000.00-6.91
276371832008.11.26 09:50sell0.03audusd0.648500.651500.645502008.11.26 10:020.651500.000.000.00-6.91
276371762008.11.26 09:50sell0.03audusd0.648500.651500.645502008.11.26 10:020.651500.000.000.00-6.91
276371462008.11.26 09:50sell0.03audusd0.648500.651500.645502008.11.26 10:020.651500.000.000.00-6.91
276371102008.11.26 09:49sell0.03audusd0.648500.651500.645502008.11.26 10:020.651500.000.000.00-6.91
276371002008.11.26 09:49sell0.03audusd0.648500.651500.645502008.11.26 10:020.651500.000.000.00-6.91
276370562008.11.26 09:49sell0.03audusd0.648500.651500.645502008.11.26 10:020.651500.000.000.00-6.91
276370522008.11.26 09:49sell0.03audusd0.648500.651500.645502008.11.26 10:020.651500.000.000.00-6.91
276363462008.11.26 09:47sell0.03audusd0.648500.651500.645502008.11.26 10:020.651500.000.000.00-6.91
276363132008.11.26 09:47sell0.03audusd0.648500.651500.645502008.11.26 10:020.651500.000.000.00-6.91
276363042008.11.26 09:47sell0.03audusd0.648500.651500.645502008.11.26 10:020.651500.000.000.00-6.91
276362972008.11.26 09:47sell0.03audusd0.648500.651500.645502008.11.26 10:020.651500.000.000.00-6.91
276362912008.11.26 09:47sell0.03audusd0.648400.651400.645402008.11.26 10:020.651400.000.000.00-6.91
276362522008.11.26 09:46sell0.03audusd0.648400.651400.645402008.11.26 10:020.651400.000.000.00-6.91
276362392008.11.26 09:46sell0.03audusd0.648400.651400.645402008.11.26 10:020.651400.000.000.00-6.91
276080022008.11.26 04:19buy0.03audusd0.644600.641600.647602008.11.26 09:440.647600.000.000.006.94
276082692008.11.26 04:20buy0.03audusd0.644500.641500.647502008.11.26 09:390.647500.000.000.006.94
276081672008.11.26 04:19buy0.03audusd0.644500.641500.647502008.11.26 09:390.647500.000.000.006.94
276081652008.11.26 04:19buy0.03audusd0.644500.641500.647502008.11.26 09:390.647500.000.000.006.94
276081592008.11.26 04:19buy0.03audusd0.644500.641500.647502008.11.26 09:390.647500.000.000.006.94
276081102008.11.26 04:19buy0.03audusd0.644500.641500.647502008.11.26 09:390.647500.000.000.006.94
276080152008.11.26 04:19buy0.03audusd0.644500.641500.647502008.11.26 09:390.647500.000.000.006.94
276082532008.11.26 04:20buy0.03audusd0.644400.641400.647402008.11.26 09:380.647400.000.000.006.94
276081422008.11.26 04:19buy0.03audusd0.644400.641400.647402008.11.26 09:380.647400.000.000.006.94
276081302008.11.26 04:19buy0.03audusd0.644400.641400.647402008.11.26 09:380.647400.000.000.006.94
276081222008.11.26 04:19buy0.03audusd0.644400.641400.647402008.11.26 09:380.647400.000.000.006.94
276081052008.11.26 04:19buy0.03audusd0.644400.641400.647402008.11.26 09:380.647400.000.000.006.94
276080932008.11.26 04:19buy0.03audusd0.644400.641400.647402008.11.26 09:380.647400.000.000.006.94
276080802008.11.26 04:19buy0.03audusd0.644400.641400.647402008.11.26 09:380.647400.000.000.006.94
276080662008.11.26 04:19buy0.03audusd0.644400.641400.647402008.11.26 09:380.647400.000.000.006.94
276082512008.11.26 04:20buy0.03audusd0.644300.641300.647302008.11.26 09:380.647300.000.000.006.94
276082492008.11.26 04:20buy0.03audusd0.644300.641300.647302008.11.26 09:380.647300.000.000.006.94
276081382008.11.26 04:19buy0.03audusd0.644300.641300.647302008.11.26 09:380.647300.000.000.006.94
276081262008.11.26 04:19buy0.03audusd0.644300.641300.647302008.11.26 09:380.647300.000.000.006.94
276081092008.11.26 04:19buy0.03audusd0.644300.641300.647302008.11.26 09:380.647300.000.000.006.94
276088862008.11.26 04:29buy0.03eurusd1.297001.294001.300002008.11.26 09:101.294000.000.000.00-6.96
276088602008.11.26 04:29buy0.03eurusd1.297001.294001.300002008.11.26 09:101.294000.000.000.00-6.96
276088502008.11.26 04:28buy0.03eurusd1.297001.294001.300002008.11.26 09:101.294000.000.000.00-6.96
276088342008.11.26 04:28buy0.03eurusd1.297001.294001.300002008.11.26 09:101.294000.000.000.00-6.96
276088242008.11.26 04:28buy0.03eurusd1.297001.294001.300002008.11.26 09:101.294000.000.000.00-6.96
276088122008.11.26 04:28buy0.03eurusd1.296801.293801.299802008.11.26 09:101.293800.000.000.00-6.96
276088072008.11.26 04:28buy0.03eurusd1.296601.293601.299602008.11.26 09:101.293600.000.000.00-6.96
276087932008.11.26 04:28buy0.03eurusd1.296801.293801.299802008.11.26 09:101.293800.000.000.00-6.96
276087722008.11.26 04:28buy0.03eurusd1.296601.293601.299602008.11.26 09:101.293600.000.000.00-6.96
276087632008.11.26 04:27buy0.03eurusd1.296601.293601.299602008.11.26 09:101.293600.000.000.00-6.96
276087482008.11.26 04:27buy0.03eurusd1.296801.293801.299802008.11.26 09:101.293800.000.000.00-6.96
276087472008.11.26 04:27buy0.03eurusd1.297001.294001.300002008.11.26 09:101.294000.000.000.00-6.96
276087442008.11.26 04:27buy0.03eurusd1.296801.293801.299802008.11.26 09:101.293800.000.000.00-6.96
276087392008.11.26 04:27buy0.03eurusd1.297001.294001.300002008.11.26 09:101.294000.000.000.00-6.96
276087082008.11.26 04:27buy0.03eurusd1.296801.293801.299802008.11.26 09:101.293800.000.000.00-6.96
276086962008.11.26 04:26buy0.03eurusd1.297001.294001.300002008.11.26 09:101.294000.000.000.00-6.96
276086872008.11.26 04:26buy0.03eurusd1.296801.293801.299802008.11.26 09:101.293800.000.000.00-6.96
276086542008.11.26 04:26buy0.03eurusd1.296601.293601.299602008.11.26 09:101.293600.000.000.00-6.96
276086452008.11.26 04:26buy0.03eurusd1.297001.294001.300002008.11.26 09:101.294000.000.000.00-6.96
276084472008.11.26 04:23buy0.03eurusd1.297001.294001.300002008.11.26 09:101.294000.000.000.00-6.96
276084422008.11.26 04:23buy0.03eurusd1.297001.294001.300002008.11.26 09:101.294000.000.000.00-6.96
276084202008.11.26 04:22buy0.03eurusd1.297001.294001.300002008.11.26 09:101.294000.000.000.00-6.96
276084182008.11.26 04:22buy0.03eurusd1.297001.294001.300002008.11.26 09:101.294000.000.000.00-6.96
276083722008.11.26 04:21buy0.03eurusd1.297001.294001.300002008.11.26 09:101.294000.000.000.00-6.96
276083712008.11.26 04:21buy0.03eurusd1.296801.293801.299802008.11.26 09:101.293800.000.000.00-6.96
276083702008.11.26 04:21buy0.03eurusd1.296801.293801.299802008.11.26 09:101.293800.000.000.00-6.96
276083302008.11.26 04:20buy0.03eurusd1.297001.294001.300002008.11.26 09:101.294000.000.000.00-6.96
276082922008.11.26 04:20buy0.03eurusd1.297001.294001.300002008.11.26 09:101.294000.000.000.00-6.96
276082632008.11.26 04:20buy0.03eurusd1.297001.294001.300002008.11.26 09:101.294000.000.000.00-6.96
276082462008.11.26 04:20buy0.03eurusd1.297001.294001.300002008.11.26 09:101.294000.000.000.00-6.96
276082252008.11.26 04:20buy0.03eurusd1.296801.293801.299802008.11.26 09:101.293800.000.000.00-6.96
276082212008.11.26 04:20buy0.03eurusd1.297001.294001.300002008.11.26 09:101.294000.000.000.00-6.96
276082102008.11.26 04:20buy0.03eurusd1.296801.293801.299802008.11.26 09:101.293800.000.000.00-6.96
276081752008.11.26 04:19buy0.03eurusd1.296801.293801.299802008.11.26 09:101.293800.000.000.00-6.96
276081462008.11.26 04:19buy0.03eurusd1.297001.294001.300002008.11.26 09:101.294000.000.000.00-6.96
276081312008.11.26 04:19buy0.03eurusd1.296801.293801.299802008.11.26 09:101.293800.000.000.00-6.96
276080562008.11.26 04:19buy0.03eurusd1.296801.293801.299802008.11.26 09:101.293800.000.000.00-6.96
276080432008.11.26 04:19buy0.03eurusd1.296601.293601.299602008.11.26 09:101.293600.000.000.00-6.96
276079292008.11.26 04:19buy0.03eurusd1.296601.293601.299602008.11.26 09:101.293600.000.000.00-6.96
276078812008.11.26 04:19buy0.03eurusd1.297001.294001.300002008.11.26 09:101.294000.000.000.00-6.96
275800512008.11.25 21:59sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.25 22:320.648200.000.000.006.89
275800392008.11.25 21:59sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.25 22:320.648200.000.000.006.89
275800172008.11.25 21:58sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.25 22:320.648200.000.000.006.89
275799192008.11.25 21:57sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.25 22:320.648200.000.000.006.89
275799102008.11.25 21:57sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.25 22:320.648200.000.000.006.89
275799072008.11.25 21:57sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.25 22:320.648200.000.000.006.89
275799022008.11.25 21:57sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.25 22:320.648200.000.000.006.89
275800652008.11.25 21:59sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.25 22:320.648300.000.000.006.89
275800622008.11.25 21:59sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.25 22:320.648400.000.000.006.89
275800522008.11.25 21:59sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.25 22:320.648300.000.000.006.89
275800412008.11.25 21:59sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.25 22:320.648300.000.000.006.89
275800332008.11.25 21:59sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.25 22:320.648300.000.000.006.89
275799942008.11.25 21:58sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.25 22:320.648300.000.000.006.89
275799562008.11.25 21:57sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.25 22:320.648400.000.000.006.89
275799482008.11.25 21:57sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.25 22:320.648300.000.000.006.89
275799202008.11.25 21:57sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.25 22:320.648400.000.000.006.89
275799182008.11.25 21:57sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.25 22:320.648400.000.000.006.89
275799172008.11.25 21:57sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.25 22:320.648300.000.000.006.89
275799052008.11.25 21:57sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.25 22:320.648300.000.000.006.89
275798852008.11.25 21:57sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.25 22:320.648300.000.000.006.89
275798822008.11.25 21:57sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.25 22:320.648400.000.000.006.89
275798792008.11.25 21:57sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.25 22:320.648400.000.000.006.89
275798162008.11.25 21:56sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.25 22:320.648400.000.000.006.89
275800712008.11.25 21:59sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.25 22:320.648500.000.000.006.89
275800612008.11.25 21:59sell0.03audusd0.651600.654600.648602008.11.25 22:320.648600.000.000.006.89
275800572008.11.25 21:59sell0.03audusd0.651600.654600.648602008.11.25 22:320.648600.000.000.006.89
275800562008.11.25 21:59sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.25 22:320.648500.000.000.006.89
275798742008.11.25 21:57sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.25 22:320.648500.000.000.006.89
275798382008.11.25 21:56sell0.03audusd0.651600.654600.648602008.11.25 22:320.648600.000.000.006.89
275798312008.11.25 21:56sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.25 22:320.648500.000.000.006.89
275798372008.11.25 21:56sell0.03audusd0.651700.654700.648702008.11.25 22:320.648700.000.000.006.89
275798362008.11.25 21:56sell0.03audusd0.651700.654700.648702008.11.25 22:320.648700.000.000.006.89
275798272008.11.25 21:56sell0.03audusd0.651700.654700.648702008.11.25 22:320.648700.000.000.006.89
275798122008.11.25 21:56sell0.03audusd0.651800.654800.648802008.11.25 22:280.648800.000.000.006.89
275797912008.11.25 21:56sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.25 22:270.649200.000.000.006.89
275797862008.11.25 21:56sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.25 22:270.649200.000.000.006.89
275797802008.11.25 21:56sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.25 22:270.649200.000.000.006.89
275777012008.11.25 21:40sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.25 22:270.649200.000.000.006.89
275776152008.11.25 21:39sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.25 22:270.649200.000.000.006.89
275791012008.11.25 21:49sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.25 22:270.649300.000.000.006.89
275790872008.11.25 21:49sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.25 22:270.649300.000.000.006.89
275777382008.11.25 21:40sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.25 22:270.649300.000.000.006.89
275776132008.11.25 21:39sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.25 22:270.649300.000.000.006.89
275776112008.11.25 21:39sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.25 22:270.649300.000.000.006.89
275769172008.11.25 21:36sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.25 22:270.649300.000.000.006.89
275797872008.11.25 21:56sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.25 22:220.649600.000.000.006.89
275797762008.11.25 21:56sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.25 22:220.649500.000.000.006.89
275797722008.11.25 21:56sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.25 22:220.649400.000.000.006.89
275797682008.11.25 21:56sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.25 22:220.649600.000.000.006.89
275797672008.11.25 21:56sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.25 22:220.649700.000.000.006.89
275797602008.11.25 21:55sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.25 22:220.649900.000.000.006.89
275797432008.11.25 21:55sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.25 22:220.649900.000.000.006.89
275796312008.11.25 21:55sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.25 22:220.649900.000.000.006.89
275795922008.11.25 21:54sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.25 22:220.649900.000.000.006.89
275795682008.11.25 21:54sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.25 22:220.649800.000.000.006.89
275795182008.11.25 21:53sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.25 22:220.649700.000.000.006.89
275795162008.11.25 21:53sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.25 22:220.649600.000.000.006.89
275795152008.11.25 21:53sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.25 22:220.649700.000.000.006.89
275795092008.11.25 21:53sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.25 22:220.649700.000.000.006.89
275795072008.11.25 21:53sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.25 22:220.649600.000.000.006.89
275795062008.11.25 21:53sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.25 22:220.649600.000.000.006.89
275795042008.11.25 21:53sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.25 22:220.649600.000.000.006.89
275795022008.11.25 21:53sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.25 22:220.649900.000.000.006.89
275791922008.11.25 21:49sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.25 22:220.649600.000.000.006.89
275791882008.11.25 21:49sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.25 22:220.649500.000.000.006.89
275791772008.11.25 21:49sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.25 22:220.649600.000.000.006.89
275791622008.11.25 21:49sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.25 22:220.649600.000.000.006.89
275791612008.11.25 21:49sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.25 22:220.649500.000.000.006.89
275791362008.11.25 21:49sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.25 22:220.649600.000.000.006.89
275791352008.11.25 21:49sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.25 22:220.649600.000.000.006.89
275791332008.11.25 21:49sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.25 22:220.649900.000.000.006.89
275791282008.11.25 21:49sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.25 22:220.649900.000.000.006.89
275791252008.11.25 21:49sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.25 22:220.649700.000.000.006.89
275791152008.11.25 21:49sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.25 22:220.649500.000.000.006.89
275791052008.11.25 21:49sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.25 22:220.649400.000.000.006.89
275790982008.11.25 21:49sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.25 22:220.649600.000.000.006.89
275790372008.11.25 21:49sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.25 22:220.649600.000.000.006.89
275790342008.11.25 21:49sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.25 22:220.649800.000.000.006.89
275780142008.11.25 21:41sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.25 22:220.649600.000.000.006.89
275780122008.11.25 21:41sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.25 22:220.649900.000.000.006.89
275779042008.11.25 21:40sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.25 22:220.649500.000.000.006.89
275778912008.11.25 21:40sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.25 22:220.649700.000.000.006.89
275778402008.11.25 21:40sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.25 22:220.649900.000.000.006.89
275778212008.11.25 21:40sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.25 22:220.649900.000.000.006.89
275777652008.11.25 21:40sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.25 22:220.649600.000.000.006.89
275777542008.11.25 21:40sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.25 22:220.649400.000.000.006.89
275777522008.11.25 21:40sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.25 22:220.649500.000.000.006.89
275777432008.11.25 21:40sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.25 22:220.649600.000.000.006.89
275776952008.11.25 21:39sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.25 22:220.649400.000.000.006.89
275776912008.11.25 21:39sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.25 22:220.649600.000.000.006.89
275776852008.11.25 21:39sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.25 22:220.649700.000.000.006.89
275776722008.11.25 21:39sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.25 22:220.649800.000.000.006.89
275776692008.11.25 21:39sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.25 22:220.649700.000.000.006.89
275776182008.11.25 21:39sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.25 22:220.649600.000.000.006.89
275776102008.11.25 21:39sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.25 22:220.649400.000.000.006.89
275775742008.11.25 21:39sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.25 22:220.649600.000.000.006.89
275774632008.11.25 21:38sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.25 22:220.649700.000.000.006.89
275774512008.11.25 21:38sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.25 22:220.649600.000.000.006.89
275774412008.11.25 21:38sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.25 22:220.649700.000.000.006.89
275773652008.11.25 21:38sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.25 22:220.649800.000.000.006.89
275773622008.11.25 21:38sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.25 22:220.649900.000.000.006.89
275771632008.11.25 21:37sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.25 22:220.649800.000.000.006.89
275771582008.11.25 21:37sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.25 22:220.649900.000.000.006.89
275771382008.11.25 21:37sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.25 22:220.649700.000.000.006.89
275771362008.11.25 21:37sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.25 22:220.649800.000.000.006.89
275771022008.11.25 21:37sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.25 22:220.649900.000.000.006.89
275770792008.11.25 21:37sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.25 22:220.649900.000.000.006.89
275770692008.11.25 21:37sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.25 22:220.649900.000.000.006.89
275770632008.11.25 21:37sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.25 22:220.649800.000.000.006.89
275770612008.11.25 21:37sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.25 22:220.649800.000.000.006.89
275770582008.11.25 21:37sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.25 22:220.649900.000.000.006.89
275770382008.11.25 21:37sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.25 22:220.649800.000.000.006.89
275769802008.11.25 21:36sell0.03audusd0.652900.655900.649902008.11.25 22:220.649900.000.000.006.89
275769722008.11.25 21:36sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.25 22:220.649800.000.000.006.89
275769672008.11.25 21:36sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.25 22:220.649700.000.000.006.89
275769642008.11.25 21:36sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.25 22:220.649800.000.000.006.89
275769392008.11.25 21:36sell0.03audusd0.652800.655800.649802008.11.25 22:220.649800.000.000.006.89
275769342008.11.25 21:36sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.25 22:220.649600.000.000.006.89
275769202008.11.25 21:36sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.25 22:220.649500.000.000.006.89
275796322008.11.25 21:55sell0.03audusd0.653000.656000.650002008.11.25 22:220.650000.000.000.006.89
275796172008.11.25 21:54sell0.03audusd0.653000.656000.650002008.11.25 22:220.650000.000.000.006.89
275794872008.11.25 21:53sell0.03audusd0.653000.656000.650002008.11.25 22:220.650000.000.000.006.89
275794752008.11.25 21:52sell0.03audusd0.653000.656000.650002008.11.25 22:220.650000.000.000.006.89
275791962008.11.25 21:49sell0.03audusd0.653000.656000.650002008.11.25 22:220.650000.000.000.006.89
275779072008.11.25 21:40sell0.03audusd0.653000.656000.650002008.11.25 22:220.650000.000.000.006.89
275778422008.11.25 21:40sell0.03audusd0.653000.656000.650002008.11.25 22:220.650000.000.000.006.89
275778252008.11.25 21:40sell0.03audusd0.653000.656000.650002008.11.25 22:220.650000.000.000.006.89
275771202008.11.25 21:37sell0.03audusd0.653000.656000.650002008.11.25 22:220.650000.000.000.006.89
275771062008.11.25 21:37sell0.03audusd0.653000.656000.650002008.11.25 22:220.650000.000.000.006.89
275770712008.11.25 21:37sell0.03audusd0.653000.656000.650002008.11.25 22:220.650000.000.000.006.89
275770012008.11.25 21:36sell0.03audusd0.653000.656000.650002008.11.25 22:220.650000.000.000.006.89
275794812008.11.25 21:52sell0.03audusd0.653100.656100.650102008.11.25 22:200.650100.000.000.006.89
275793432008.11.25 21:50sell0.03audusd0.653100.656100.650102008.11.25 22:200.650100.000.000.006.89
275793042008.11.25 21:50sell0.03audusd0.653100.656100.650102008.11.25 22:200.650100.000.000.006.89
275792262008.11.25 21:49sell0.03audusd0.653100.656100.650102008.11.25 22:200.650100.000.000.006.89
275792202008.11.25 21:49sell0.03audusd0.653100.656100.650102008.11.25 22:200.650100.000.000.006.89
275792092008.11.25 21:49sell0.03audusd0.653100.656100.650102008.11.25 22:200.650100.000.000.006.89
275790552008.11.25 21:49sell0.03audusd0.653100.656100.650102008.11.25 22:200.650100.000.000.006.89
275790322008.11.25 21:48sell0.03audusd0.653100.656100.650102008.11.25 22:200.650100.000.000.006.89
275780412008.11.25 21:41sell0.03audusd0.653100.656100.650102008.11.25 22:200.650100.000.000.006.89
275780222008.11.25 21:41sell0.03audusd0.653100.656100.650102008.11.25 22:200.650100.000.000.006.89
275780102008.11.25 21:41sell0.03audusd0.653100.656100.650102008.11.25 22:200.650100.000.000.006.89
275779172008.11.25 21:40sell0.03audusd0.653100.656100.650102008.11.25 22:200.650100.000.000.006.89
275778862008.11.25 21:40sell0.03audusd0.653100.656100.650102008.11.25 22:200.650100.000.000.006.89
275769862008.11.25 21:36sell0.03audusd0.653100.656100.650102008.11.25 22:200.650100.000.000.006.89
275793102008.11.25 21:50sell0.03audusd0.653200.656200.650202008.11.25 22:200.650200.000.000.006.88
275792872008.11.25 21:50sell0.03audusd0.653300.656300.650302008.11.25 22:200.650300.000.000.006.89
275792702008.11.25 21:50sell0.03audusd0.653200.656200.650202008.11.25 22:200.650200.000.000.006.88
275792242008.11.25 21:49sell0.03audusd0.653300.656300.650302008.11.25 22:200.650300.000.000.006.89
275792192008.11.25 21:49sell0.03audusd0.653200.656200.650202008.11.25 22:200.650200.000.000.006.88
275790612008.11.25 21:49sell0.03audusd0.653200.656200.650202008.11.25 22:200.650200.000.000.006.88
275789752008.11.25 21:48sell0.03audusd0.653300.656300.650302008.11.25 22:200.650300.000.000.006.89
275789652008.11.25 21:48sell0.03audusd0.653200.656200.650202008.11.25 22:200.650200.000.000.006.88
275789622008.11.25 21:48sell0.03audusd0.653300.656300.650302008.11.25 22:200.650300.000.000.006.89
275789532008.11.25 21:48sell0.03audusd0.653200.656200.650202008.11.25 22:200.650200.000.000.006.88
275789252008.11.25 21:48sell0.03audusd0.653300.656300.650302008.11.25 22:200.650300.000.000.006.89
275781432008.11.25 21:42sell0.03audusd0.653300.656300.650302008.11.25 22:200.650300.000.000.006.89
275780262008.11.25 21:41sell0.03audusd0.653200.656200.650202008.11.25 22:200.650200.000.000.006.88
275780072008.11.25 21:41sell0.03audusd0.653300.656300.650302008.11.25 22:200.650300.000.000.006.89
275778772008.11.25 21:40sell0.03audusd0.653200.656200.650202008.11.25 22:200.650200.000.000.006.88
275778582008.11.25 21:40sell0.03audusd0.653300.656300.650302008.11.25 22:200.650300.000.000.006.89
275778452008.11.25 21:40sell0.03audusd0.653200.656200.650202008.11.25 22:200.650200.000.000.006.88
275770932008.11.25 21:37sell0.03audusd0.653200.656200.650202008.11.25 22:200.650200.000.000.006.88
275790312008.11.25 21:48sell0.03audusd0.653400.656400.650402008.11.25 22:140.650400.000.000.006.89
275790302008.11.25 21:48sell0.03audusd0.653500.656500.650502008.11.25 22:140.650500.000.000.006.89
275789152008.11.25 21:48sell0.03audusd0.653500.656500.650502008.11.25 22:140.650500.000.000.006.89
275781412008.11.25 21:42sell0.03audusd0.653500.656500.650502008.11.25 22:140.650500.000.000.006.89
275780892008.11.25 21:42sell0.03audusd0.653500.656500.650502008.11.25 22:140.650500.000.000.006.89
275780272008.11.25 21:41sell0.03audusd0.653400.656400.650402008.11.25 22:140.650400.000.000.006.89
275780052008.11.25 21:41sell0.03audusd0.653500.656500.650502008.11.25 22:140.650500.000.000.006.89
275779332008.11.25 21:40sell0.03audusd0.653500.656500.650502008.11.25 22:140.650500.000.000.006.89
275779272008.11.25 21:40sell0.03audusd0.653400.656400.650402008.11.25 22:140.650400.000.000.006.89
275790272008.11.25 21:48sell0.03audusd0.653600.656600.650602008.11.25 22:130.650600.000.000.006.89
275789212008.11.25 21:48sell0.03audusd0.653600.656600.650602008.11.25 22:130.650600.000.000.006.89
275781852008.11.25 21:42sell0.03audusd0.653600.656600.650602008.11.25 22:130.650600.000.000.006.89
275780042008.11.25 21:41sell0.03audusd0.653600.656600.650602008.11.25 22:130.650600.000.000.006.89
275779772008.11.25 21:40sell0.03audusd0.653600.656600.650602008.11.25 22:130.650600.000.000.006.89
275779412008.11.25 21:40sell0.03audusd0.653600.656600.650602008.11.25 22:130.650600.000.000.006.89
275789122008.11.25 21:48sell0.03audusd0.653700.656700.650702008.11.25 22:100.650700.000.000.006.89
275788222008.11.25 21:47sell0.03audusd0.653700.656700.650702008.11.25 22:100.650700.000.000.006.89
275783632008.11.25 21:44sell0.03audusd0.653700.656700.650702008.11.25 22:100.650700.000.000.006.89
275783422008.11.25 21:44sell0.03audusd0.653700.656700.650702008.11.25 22:100.650700.000.000.006.89
275781982008.11.25 21:42sell0.03audusd0.653700.656700.650702008.11.25 22:100.650700.000.000.006.89
275781912008.11.25 21:42sell0.03audusd0.653700.656700.650702008.11.25 22:100.650700.000.000.006.89
275781182008.11.25 21:42sell0.03audusd0.653700.656700.650702008.11.25 22:100.650700.000.000.006.89
275781012008.11.25 21:42sell0.03audusd0.653700.656700.650702008.11.25 22:100.650700.000.000.006.89
275780922008.11.25 21:42sell0.03audusd0.653700.656700.650702008.11.25 22:100.650700.000.000.006.89
275780032008.11.25 21:41sell0.03audusd0.653700.656700.650702008.11.25 22:100.650700.000.000.006.89
275779592008.11.25 21:40sell0.03audusd0.653700.656700.650702008.11.25 22:100.650700.000.000.006.89
275788792008.11.25 21:48sell0.03audusd0.653800.656800.650802008.11.25 22:030.650800.000.000.006.88
275787952008.11.25 21:46sell0.03audusd0.653800.656800.650802008.11.25 22:030.650800.000.000.006.88
275786342008.11.25 21:45sell0.03audusd0.653800.656800.650802008.11.25 22:030.650800.000.000.006.88
275786192008.11.25 21:45sell0.03audusd0.653800.656800.650802008.11.25 22:030.650800.000.000.006.88
275783772008.11.25 21:44sell0.03audusd0.653800.656800.650802008.11.25 22:030.650800.000.000.006.88
275783662008.11.25 21:44sell0.03audusd0.653800.656800.650802008.11.25 22:030.650800.000.000.006.88
275783592008.11.25 21:44sell0.03audusd0.653800.656800.650802008.11.25 22:030.650800.000.000.006.88
275783312008.11.25 21:44sell0.03audusd0.653800.656800.650802008.11.25 22:030.650800.000.000.006.88
275783182008.11.25 21:44sell0.03audusd0.653800.656800.650802008.11.25 22:030.650800.000.000.006.88
275782572008.11.25 21:43sell0.03audusd0.653800.656800.650802008.11.25 22:030.650800.000.000.006.88
275780942008.11.25 21:42sell0.03audusd0.653800.656800.650802008.11.25 22:030.650800.000.000.006.88
275788462008.11.25 21:47sell0.03audusd0.653900.656900.650902008.11.25 22:030.650900.000.000.006.88
275788392008.11.25 21:47sell0.03audusd0.653900.656900.650902008.11.25 22:030.650900.000.000.006.88
275786592008.11.25 21:45sell0.03audusd0.653900.656900.650902008.11.25 22:030.650900.000.000.006.88
275786252008.11.25 21:45sell0.03audusd0.653900.656900.650902008.11.25 22:030.650900.000.000.006.88
275783972008.11.25 21:44sell0.03audusd0.653900.656900.650902008.11.25 22:030.650900.000.000.006.88
275783222008.11.25 21:44sell0.03audusd0.653900.656900.650902008.11.25 22:030.650900.000.000.006.88
275782552008.11.25 21:43sell0.03audusd0.653900.656900.650902008.11.25 22:030.650900.000.000.006.88
275781962008.11.25 21:42sell0.03audusd0.653900.656900.650902008.11.25 22:030.650900.000.000.006.88
275781092008.11.25 21:42sell0.03audusd0.653900.656900.650902008.11.25 22:030.650900.000.000.006.88
275786452008.11.25 21:45sell0.03audusd0.654000.657000.651002008.11.25 22:020.651000.000.000.006.89
275785482008.11.25 21:45sell0.03audusd0.654000.657000.651002008.11.25 22:020.651000.000.000.006.89
275784002008.11.25 21:44sell0.03audusd0.654000.657000.651002008.11.25 22:020.651000.000.000.006.89
275783882008.11.25 21:44sell0.03audusd0.654000.657000.651002008.11.25 22:020.651000.000.000.006.89
275783402008.11.25 21:44sell0.03audusd0.654000.657000.651002008.11.25 22:020.651000.000.000.006.89
275783342008.11.25 21:44sell0.03audusd0.654000.657000.651002008.11.25 22:020.651000.000.000.006.89
275782472008.11.25 21:43sell0.03audusd0.654000.657000.651002008.11.25 22:020.651000.000.000.006.89
275782412008.11.25 21:43sell0.03audusd0.654000.657000.651002008.11.25 22:020.651000.000.000.006.89
275782092008.11.25 21:43sell0.03audusd0.654000.657000.651002008.11.25 22:020.651000.000.000.006.89
275785472008.11.25 21:45sell0.03audusd0.654100.657100.651102008.11.25 22:020.651100.000.000.006.89
275784252008.11.25 21:44sell0.03audusd0.654100.657100.651102008.11.25 22:020.651100.000.000.006.89
275784022008.11.25 21:44sell0.03audusd0.654100.657100.651102008.11.25 22:020.651100.000.000.006.89
275782482008.11.25 21:43sell0.03audusd0.654100.657100.651102008.11.25 22:020.651100.000.000.006.89
275782422008.11.25 21:43sell0.03audusd0.654100.657100.651102008.11.25 22:020.651100.000.000.006.89
275782022008.11.25 21:43sell0.03audusd0.654100.657100.651102008.11.25 22:020.651100.000.000.006.89
275782132008.11.25 21:43sell0.03audusd0.654200.657200.651202008.11.25 22:020.651200.000.000.006.89
275782232008.11.25 21:43sell0.03audusd0.654200.657200.651202008.11.25 22:020.651200.000.000.006.89
275785452008.11.25 21:45sell0.03audusd0.654300.657300.651302008.11.25 21:570.651300.000.000.006.89
275784682008.11.25 21:44sell0.03audusd0.654300.657300.651302008.11.25 21:570.651300.000.000.006.89
275784322008.11.25 21:44sell0.03audusd0.654300.657300.651302008.11.25 21:570.651300.000.000.006.89
275784142008.11.25 21:44sell0.03audusd0.654300.657300.651302008.11.25 21:570.651300.000.000.006.89
275782202008.11.25 21:43sell0.03audusd0.654300.657300.651302008.11.25 21:570.651300.000.000.006.89
275785362008.11.25 21:45sell0.03audusd0.654400.657400.651402008.11.25 21:570.651400.000.000.006.89
275785012008.11.25 21:45sell0.03audusd0.654500.657500.651502008.11.25 21:570.651500.000.000.006.89
275784692008.11.25 21:44sell0.03audusd0.654400.657400.651402008.11.25 21:570.651400.000.000.006.89
275784372008.11.25 21:44sell0.03audusd0.654400.657400.651402008.11.25 21:570.651400.000.000.006.89
275784292008.11.25 21:44sell0.03audusd0.654400.657400.651402008.11.25 21:570.651400.000.000.006.89
275769092008.11.25 21:36sell0.03audusd0.651800.654800.648802008.11.25 21:450.654800.000.000.00-6.89
275768712008.11.25 21:36sell0.03audusd0.651700.654700.648702008.11.25 21:440.654700.000.000.00-6.88
275762632008.11.25 21:32sell0.03audusd0.651700.654700.648702008.11.25 21:440.654700.000.000.00-6.88
275761912008.11.25 21:31sell0.03audusd0.651700.654700.648702008.11.25 21:440.654700.000.000.00-6.88
275768912008.11.25 21:36sell0.03audusd0.651600.654600.648602008.11.25 21:430.654600.000.000.00-6.89
275768392008.11.25 21:36sell0.03audusd0.651600.654600.648602008.11.25 21:430.654600.000.000.00-6.89
275767902008.11.25 21:36sell0.03audusd0.651600.654600.648602008.11.25 21:430.654600.000.000.00-6.89
275766942008.11.25 21:36sell0.03audusd0.651600.654600.648602008.11.25 21:430.654600.000.000.00-6.89
275766662008.11.25 21:35sell0.03audusd0.651600.654600.648602008.11.25 21:430.654600.000.000.00-6.89
275764862008.11.25 21:33sell0.03audusd0.651600.654600.648602008.11.25 21:430.654600.000.000.00-6.89
275762912008.11.25 21:32sell0.03audusd0.651600.654600.648602008.11.25 21:430.654600.000.000.00-6.89
275762132008.11.25 21:31sell0.03audusd0.651600.654600.648602008.11.25 21:430.654600.000.000.00-6.89
275767102008.11.25 21:36sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.25 21:430.654500.000.000.00-6.89
275766302008.11.25 21:35sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.25 21:430.654500.000.000.00-6.89
275766182008.11.25 21:35sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.25 21:430.654500.000.000.00-6.89
275765152008.11.25 21:34sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.25 21:430.654500.000.000.00-6.89
275764882008.11.25 21:33sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.25 21:430.654500.000.000.00-6.89
275764772008.11.25 21:33sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.25 21:430.654500.000.000.00-6.89
275764592008.11.25 21:33sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.25 21:430.654500.000.000.00-6.89
275764572008.11.25 21:33sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.25 21:430.654500.000.000.00-6.89
275763292008.11.25 21:32sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.25 21:430.654500.000.000.00-6.89
275762992008.11.25 21:32sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.25 21:430.654500.000.000.00-6.89
275762172008.11.25 21:31sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.25 21:430.654500.000.000.00-6.89
275767972008.11.25 21:36sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.25 21:430.654400.000.000.00-6.89
275767492008.11.25 21:36sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.25 21:430.654400.000.000.00-6.89
275766772008.11.25 21:35sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.25 21:430.654300.000.000.00-6.89
275766702008.11.25 21:35sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.25 21:430.654400.000.000.00-6.89
275766462008.11.25 21:35sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.25 21:430.654400.000.000.00-6.89
275766162008.11.25 21:35sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.25 21:430.654300.000.000.00-6.89
275765412008.11.25 21:34sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.25 21:430.654300.000.000.00-6.89
275765072008.11.25 21:34sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.25 21:430.654300.000.000.00-6.89
275764762008.11.25 21:33sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.25 21:430.654300.000.000.00-6.89
275764742008.11.25 21:33sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.25 21:430.654300.000.000.00-6.89
275764652008.11.25 21:33sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.25 21:430.654400.000.000.00-6.89
275764582008.11.25 21:33sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.25 21:430.654400.000.000.00-6.89
275764472008.11.25 21:33sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.25 21:430.654300.000.000.00-6.89
275764372008.11.25 21:33sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.25 21:430.654300.000.000.00-6.89
275764272008.11.25 21:33sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.25 21:430.654300.000.000.00-6.89
275764222008.11.25 21:33sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.25 21:430.654400.000.000.00-6.89
275764202008.11.25 21:33sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.25 21:430.654300.000.000.00-6.89
275764162008.11.25 21:33sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.25 21:430.654300.000.000.00-6.89
275763812008.11.25 21:32sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.25 21:430.654300.000.000.00-6.89
275763302008.11.25 21:32sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.25 21:430.654400.000.000.00-6.89
275763092008.11.25 21:32sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.25 21:430.654300.000.000.00-6.89
275763082008.11.25 21:32sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.25 21:430.654400.000.000.00-6.89
275762222008.11.25 21:31sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.25 21:430.654300.000.000.00-6.89
275762192008.11.25 21:31sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.25 21:430.654400.000.000.00-6.89
275761852008.11.25 21:31sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.25 21:430.654400.000.000.00-6.89
275760172008.11.25 21:31sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.25 21:430.654300.000.000.00-6.89
275768132008.11.25 21:36sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.25 21:420.654200.000.000.00-6.88
275767452008.11.25 21:36sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.25 21:420.654200.000.000.00-6.88
275767422008.11.25 21:36sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.25 21:420.654200.000.000.00-6.88
275767322008.11.25 21:36sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.25 21:420.654200.000.000.00-6.88
275767222008.11.25 21:36sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.25 21:420.654200.000.000.00-6.88
275766502008.11.25 21:35sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.25 21:420.654200.000.000.00-6.88
275766482008.11.25 21:35sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.25 21:420.654200.000.000.00-6.88
275765492008.11.25 21:34sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.25 21:420.654200.000.000.00-6.88
275765402008.11.25 21:34sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.25 21:420.654200.000.000.00-6.88
275765342008.11.25 21:34sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.25 21:420.654200.000.000.00-6.88
275765102008.11.25 21:34sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.25 21:420.654200.000.000.00-6.88
275764432008.11.25 21:33sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.25 21:420.654200.000.000.00-6.88
275764322008.11.25 21:33sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.25 21:420.654200.000.000.00-6.88
275763792008.11.25 21:32sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.25 21:420.654200.000.000.00-6.88
275763252008.11.25 21:32sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.25 21:420.654200.000.000.00-6.88
275763112008.11.25 21:32sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.25 21:420.654200.000.000.00-6.88
275760152008.11.25 21:31sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.25 21:420.654200.000.000.00-6.88
275768192008.11.25 21:36sell0.03audusd0.651100.654100.648102008.11.25 21:400.654100.000.000.00-6.89
275768082008.11.25 21:36sell0.03audusd0.651100.654100.648102008.11.25 21:400.654100.000.000.00-6.89
275767362008.11.25 21:36sell0.03audusd0.651100.654100.648102008.11.25 21:400.654100.000.000.00-6.89
275767342008.11.25 21:36sell0.03audusd0.651000.654000.648002008.11.25 21:400.654000.000.000.00-6.89
275767312008.11.25 21:36sell0.03audusd0.651100.654100.648102008.11.25 21:400.654100.000.000.00-6.89
275767242008.11.25 21:36sell0.03audusd0.651000.654000.648002008.11.25 21:400.654000.000.000.00-6.89
275766122008.11.25 21:35sell0.03audusd0.651100.654100.648102008.11.25 21:400.654100.000.000.00-6.89
275766102008.11.25 21:35sell0.03audusd0.651000.654000.648002008.11.25 21:400.654000.000.000.00-6.89
275765942008.11.25 21:35sell0.03audusd0.651000.654000.648002008.11.25 21:400.654000.000.000.00-6.89
275765852008.11.25 21:35sell0.03audusd0.651000.654000.648002008.11.25 21:400.654000.000.000.00-6.89
275765712008.11.25 21:35sell0.03audusd0.651000.654000.648002008.11.25 21:400.654000.000.000.00-6.89
275765352008.11.25 21:34sell0.03audusd0.651100.654100.648102008.11.25 21:400.654100.000.000.00-6.89
275765322008.11.25 21:34sell0.03audusd0.651100.654100.648102008.11.25 21:400.654100.000.000.00-6.89
275765312008.11.25 21:34sell0.03audusd0.651000.654000.648002008.11.25 21:400.654000.000.000.00-6.89
275765082008.11.25 21:34sell0.03audusd0.651100.654100.648102008.11.25 21:400.654100.000.000.00-6.89
275764362008.11.25 21:33sell0.03audusd0.651100.654100.648102008.11.25 21:400.654100.000.000.00-6.89
275764292008.11.25 21:33sell0.03audusd0.651100.654100.648102008.11.25 21:400.654100.000.000.00-6.89
275764172008.11.25 21:33sell0.03audusd0.651100.654100.648102008.11.25 21:400.654100.000.000.00-6.89
275764152008.11.25 21:33sell0.03audusd0.651100.654100.648102008.11.25 21:400.654100.000.000.00-6.89
275763942008.11.25 21:33sell0.03audusd0.651000.654000.648002008.11.25 21:400.654000.000.000.00-6.89
275763822008.11.25 21:32sell0.03audusd0.651000.654000.648002008.11.25 21:400.654000.000.000.00-6.89
275763452008.11.25 21:32sell0.03audusd0.651000.654000.648002008.11.25 21:400.654000.000.000.00-6.89
275763392008.11.25 21:32sell0.03audusd0.651100.654100.648102008.11.25 21:400.654100.000.000.00-6.89
275763332008.11.25 21:32sell0.03audusd0.651000.654000.648002008.11.25 21:400.654000.000.000.00-6.89
275763162008.11.25 21:32sell0.03audusd0.651000.654000.648002008.11.25 21:400.654000.000.000.00-6.89
275762242008.11.25 21:31sell0.03audusd0.651100.654100.648102008.11.25 21:400.654100.000.000.00-6.89
275761432008.11.25 21:31sell0.03audusd0.651000.654000.648002008.11.25 21:400.654000.000.000.00-6.89
275760452008.11.25 21:31sell0.03audusd0.651000.654000.648002008.11.25 21:400.654000.000.000.00-6.89
275760282008.11.25 21:31sell0.03audusd0.651000.654000.648002008.11.25 21:400.654000.000.000.00-6.89
275760192008.11.25 21:31sell0.03audusd0.651100.654100.648102008.11.25 21:400.654100.000.000.00-6.89
275760082008.11.25 21:31sell0.03audusd0.651000.654000.648002008.11.25 21:400.654000.000.000.00-6.89
275760882008.11.25 21:31sell0.03audusd0.650900.653900.647902008.11.25 21:400.653900.000.000.00-6.89
275648272008.11.25 20:15buy0.03audusd0.642200.639200.645202008.11.25 20:560.645200.000.000.006.92
275661422008.11.25 20:22buy0.03audusd0.642000.639000.645002008.11.25 20:550.645000.000.000.006.92
275660732008.11.25 20:22buy0.03audusd0.642000.639000.645002008.11.25 20:550.645000.000.000.006.92
275660352008.11.25 20:21buy0.03audusd0.642000.639000.645002008.11.25 20:550.645000.000.000.006.92
275660342008.11.25 20:21buy0.03audusd0.642000.639000.645002008.11.25 20:550.645000.000.000.006.92
275660282008.11.25 20:21buy0.03audusd0.642000.639000.645002008.11.25 20:550.645000.000.000.006.92
275659922008.11.25 20:21buy0.03audusd0.642000.639000.645002008.11.25 20:550.645000.000.000.006.92
275659762008.11.25 20:21buy0.03audusd0.642000.639000.645002008.11.25 20:550.645000.000.000.006.92
275659662008.11.25 20:21buy0.03audusd0.642000.639000.645002008.11.25 20:550.645000.000.000.006.92
275659622008.11.25 20:21buy0.03audusd0.641900.638900.644902008.11.25 20:550.644900.000.000.006.92
275659582008.11.25 20:21buy0.03audusd0.642000.639000.645002008.11.25 20:550.645000.000.000.006.92
275659572008.11.25 20:21buy0.03audusd0.641900.638900.644902008.11.25 20:550.644900.000.000.006.92
275655672008.11.25 20:18buy0.03audusd0.642000.639000.645002008.11.25 20:550.645000.000.000.006.92
275655662008.11.25 20:18buy0.03audusd0.641900.638900.644902008.11.25 20:550.644900.000.000.006.92
275655092008.11.25 20:18buy0.03audusd0.641900.638900.644902008.11.25 20:550.644900.000.000.006.92
275655042008.11.25 20:18buy0.03audusd0.641800.638800.644802008.11.25 20:550.644800.000.000.006.92
275654952008.11.25 20:18buy0.03audusd0.641600.638600.644602008.11.25 20:550.644600.000.000.006.92
275654922008.11.25 20:18buy0.03audusd0.641800.638800.644802008.11.25 20:550.644800.000.000.006.92
275654782008.11.25 20:18buy0.03audusd0.641700.638700.644702008.11.25 20:550.644700.000.000.006.92
275654722008.11.25 20:18buy0.03audusd0.641700.638700.644702008.11.25 20:550.644700.000.000.006.92
275654712008.11.25 20:18buy0.03audusd0.641600.638600.644602008.11.25 20:550.644600.000.000.006.92
275650712008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641700.638700.644702008.11.25 20:550.644700.000.000.006.92
275662632008.11.25 20:23buy0.03audusd0.642000.639000.645002008.11.25 20:550.645000.000.000.006.92
275648362008.11.25 20:15buy0.03audusd0.642000.639000.645002008.11.25 20:550.645000.000.000.006.92
275654582008.11.25 20:18buy0.03audusd0.641500.638500.644502008.11.25 20:550.644500.000.000.006.92
275648522008.11.25 20:15buy0.03audusd0.641600.638600.644602008.11.25 20:550.644600.000.000.006.92
275654462008.11.25 20:18buy0.03audusd0.641500.638500.644502008.11.25 20:550.644500.000.000.006.92
275654202008.11.25 20:18buy0.03audusd0.641500.638500.644502008.11.25 20:550.644500.000.000.006.92
275649292008.11.25 20:15buy0.03audusd0.641800.638800.644802008.11.25 20:550.644800.000.000.006.92
275653882008.11.25 20:18buy0.03audusd0.641700.638700.644702008.11.25 20:550.644700.000.000.006.92
275653852008.11.25 20:17buy0.03audusd0.641900.638900.644902008.11.25 20:550.644900.000.000.006.92
275653832008.11.25 20:17buy0.03audusd0.641500.638500.644502008.11.25 20:550.644500.000.000.006.92
275649412008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641800.638800.644802008.11.25 20:550.644800.000.000.006.92
275649602008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641600.638600.644602008.11.25 20:550.644600.000.000.006.92
275649712008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641500.638500.644502008.11.25 20:550.644500.000.000.006.92
275649732008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641600.638600.644602008.11.25 20:550.644600.000.000.006.92
275653582008.11.25 20:17buy0.03audusd0.641500.638500.644502008.11.25 20:550.644500.000.000.006.92
275650112008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641500.638500.644502008.11.25 20:550.644500.000.000.006.92
275653382008.11.25 20:17buy0.03audusd0.641500.638500.644502008.11.25 20:550.644500.000.000.006.92
275653272008.11.25 20:17buy0.03audusd0.641600.638600.644602008.11.25 20:550.644600.000.000.006.92
275653042008.11.25 20:17buy0.03audusd0.641500.638500.644502008.11.25 20:550.644500.000.000.006.92
275652992008.11.25 20:17buy0.03audusd0.641600.638600.644602008.11.25 20:550.644600.000.000.006.92
275652962008.11.25 20:17buy0.03audusd0.641500.638500.644502008.11.25 20:550.644500.000.000.006.92
275652832008.11.25 20:17buy0.03audusd0.641800.638800.644802008.11.25 20:550.644800.000.000.006.92
275652772008.11.25 20:17buy0.03audusd0.641700.638700.644702008.11.25 20:550.644700.000.000.006.92
275650362008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641700.638700.644702008.11.25 20:550.644700.000.000.006.92
275650382008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641500.638500.644502008.11.25 20:550.644500.000.000.006.92
275650442008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641600.638600.644602008.11.25 20:550.644600.000.000.006.92
275650462008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641800.638800.644802008.11.25 20:550.644800.000.000.006.92
275650602008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641900.638900.644902008.11.25 20:550.644900.000.000.006.92
275650732008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641900.638900.644902008.11.25 20:550.644900.000.000.006.92
275650762008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641700.638700.644702008.11.25 20:550.644700.000.000.006.92
275651092008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641700.638700.644702008.11.25 20:550.644700.000.000.006.92
275651072008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641800.638800.644802008.11.25 20:550.644800.000.000.006.92
275651032008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641700.638700.644702008.11.25 20:550.644700.000.000.006.92
275651002008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641800.638800.644802008.11.25 20:550.644800.000.000.006.92
275650902008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641700.638700.644702008.11.25 20:550.644700.000.000.006.92
275650772008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641900.638900.644902008.11.25 20:550.644900.000.000.006.92
275649182008.11.25 20:15buy0.03audusd0.641400.638400.644402008.11.25 20:390.644400.000.000.006.91
275653892008.11.25 20:18buy0.03audusd0.641400.638400.644402008.11.25 20:390.644400.000.000.006.91
275654702008.11.25 20:18buy0.03audusd0.641400.638400.644402008.11.25 20:390.644400.000.000.006.91
275654592008.11.25 20:18buy0.03audusd0.641400.638400.644402008.11.25 20:390.644400.000.000.006.91
275654512008.11.25 20:18buy0.03audusd0.641400.638400.644402008.11.25 20:390.644400.000.000.006.91
275648662008.11.25 20:15buy0.03audusd0.641400.638400.644402008.11.25 20:390.644400.000.000.006.91
275649762008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641400.638400.644402008.11.25 20:390.644400.000.000.006.91
275653772008.11.25 20:17buy0.03audusd0.641400.638400.644402008.11.25 20:390.644400.000.000.006.91
275650132008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641400.638400.644402008.11.25 20:390.644400.000.000.006.91
275653442008.11.25 20:17buy0.03audusd0.641400.638400.644402008.11.25 20:390.644400.000.000.006.91
275654692008.11.25 20:18buy0.03audusd0.641300.638300.644302008.11.25 20:390.644300.000.000.006.91
275650002008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641200.638200.644202008.11.25 20:390.644200.000.000.006.92
275650102008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641300.638300.644302008.11.25 20:390.644300.000.000.006.91
275652692008.11.25 20:17buy0.03audusd0.641100.638100.644102008.11.25 20:380.644100.000.000.006.91
275653762008.11.25 20:17buy0.03audusd0.641100.638100.644102008.11.25 20:380.644100.000.000.006.91
275648722008.11.25 20:15buy0.03audusd0.641100.638100.644102008.11.25 20:380.644100.000.000.006.91
275650062008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641100.638100.644102008.11.25 20:380.644100.000.000.006.91
275653712008.11.25 20:17buy0.03audusd0.641100.638100.644102008.11.25 20:380.644100.000.000.006.91
275651152008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641100.638100.644102008.11.25 20:380.644100.000.000.006.91
275650032008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641000.638000.644002008.11.25 20:380.644000.000.000.006.92
275652732008.11.25 20:17buy0.03audusd0.641000.638000.644002008.11.25 20:380.644000.000.000.006.92
275653742008.11.25 20:17buy0.03audusd0.640900.637900.643902008.11.25 20:380.643900.000.000.006.91
275649142008.11.25 20:15buy0.03audusd0.641000.638000.644002008.11.25 20:380.644000.000.000.006.92
275651482008.11.25 20:17buy0.03audusd0.641000.638000.644002008.11.25 20:380.644000.000.000.006.92
275648872008.11.25 20:15buy0.03audusd0.640900.637900.643902008.11.25 20:380.643900.000.000.006.91
275650052008.11.25 20:16buy0.03audusd0.641000.638000.644002008.11.25 20:380.644000.000.000.006.92
275652662008.11.25 20:17buy0.03audusd0.641000.638000.644002008.11.25 20:380.644000.000.000.006.92
275649062008.11.25 20:15buy0.03audusd0.640800.637800.643802008.11.25 20:370.643800.000.000.006.92
275651392008.11.25 20:17buy0.03audusd0.640800.637800.643802008.11.25 20:370.643800.000.000.006.92
275652542008.11.25 20:17buy0.03audusd0.640800.637800.643802008.11.25 20:370.643800.000.000.006.92
275524662008.11.25 19:06buy0.03audusd0.642400.639400.645402008.11.25 19:130.645400.000.000.006.92
275522302008.11.25 19:04buy0.03audusd0.642400.639400.645402008.11.25 19:130.645400.000.000.006.92
275525112008.11.25 19:06buy0.03audusd0.642200.639200.645202008.11.25 19:130.645200.000.000.006.92
275524842008.11.25 19:06buy0.03audusd0.642300.639300.645302008.11.25 19:130.645300.000.000.006.92
275524792008.11.25 19:06buy0.03audusd0.642200.639200.645202008.11.25 19:130.645200.000.000.006.92
275524682008.11.25 19:06buy0.03audusd0.642200.639200.645202008.11.25 19:130.645200.000.000.006.92
275525122008.11.25 19:06buy0.03audusd0.642100.639100.645102008.11.25 19:120.645100.000.000.006.92
275386282008.11.25 17:46sell0.03eurusd1.302701.305701.299702008.11.25 18:131.299700.000.000.006.92
275386452008.11.25 17:46sell0.03eurusd1.302701.305701.299702008.11.25 18:131.299700.000.000.006.92
275386632008.11.25 17:46sell0.03eurusd1.302701.305701.299702008.11.25 18:131.299700.000.000.006.92
275386742008.11.25 17:46sell0.03eurusd1.302701.305701.299702008.11.25 18:131.299700.000.000.006.92
275386792008.11.25 17:46sell0.03eurusd1.302701.305701.299702008.11.25 18:131.299700.000.000.006.92
275387032008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.302701.305701.299702008.11.25 18:131.299700.000.000.006.92
275390532008.11.25 17:48sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275390562008.11.25 17:48sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275390732008.11.25 17:48sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275390882008.11.25 17:48sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275390902008.11.25 17:48sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275390932008.11.25 17:48sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275390952008.11.25 17:48sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275390972008.11.25 17:48sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275391002008.11.25 17:48sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275391032008.11.25 17:48sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275392382008.11.25 17:49sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275392432008.11.25 17:49sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275392492008.11.25 17:49sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275393742008.11.25 17:50sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275393832008.11.25 17:50sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275393862008.11.25 17:50sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275393982008.11.25 17:50sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275394042008.11.25 17:50sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275396982008.11.25 17:52sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275397112008.11.25 17:52sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275397192008.11.25 17:52sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275397202008.11.25 17:52sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275397222008.11.25 17:52sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275397232008.11.25 17:52sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275386602008.11.25 17:46sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275397252008.11.25 17:52sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275397272008.11.25 17:52sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275397292008.11.25 17:52sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275397302008.11.25 17:52sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275387162008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275387252008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275397312008.11.25 17:52sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275397322008.11.25 17:52sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275397342008.11.25 17:52sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275397402008.11.25 17:52sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275390482008.11.25 17:48sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275398482008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275398602008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275398692008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275398762008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275399192008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275399202008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275399242008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275399262008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275399992008.11.25 17:54sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275400032008.11.25 17:54sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275400052008.11.25 17:54sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275400092008.11.25 17:54sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275400112008.11.25 17:54sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275400342008.11.25 17:54sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275390472008.11.25 17:48sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275390202008.11.25 17:48sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275390142008.11.25 17:48sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275390052008.11.25 17:48sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275389882008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275389862008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275389802008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 18:121.299800.000.000.006.92
275389672008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275389752008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 18:121.299900.000.000.006.92
275389732008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 18:121.300000.000.000.006.92
275389532008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 18:121.300000.000.000.006.92
275389462008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303101.306101.300102008.11.25 18:121.300100.000.000.006.92
275389412008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 18:121.300000.000.000.006.92
275389402008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303101.306101.300102008.11.25 18:121.300100.000.000.006.92
275400482008.11.25 17:54sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 18:121.300300.000.000.006.92
275389372008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 18:121.300000.000.000.006.92
275399112008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.303201.306201.300202008.11.25 18:121.300200.000.000.006.92
275389322008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303101.306101.300102008.11.25 18:121.300100.000.000.006.92
275392542008.11.25 17:49sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 18:121.300000.000.000.006.92
275399282008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 18:121.300000.000.000.006.92
275392552008.11.25 17:49sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 18:121.300000.000.000.006.92
275392572008.11.25 17:49sell0.03eurusd1.303101.306101.300102008.11.25 18:121.300100.000.000.006.92
275389242008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 18:121.300300.000.000.006.92
275392582008.11.25 17:50sell0.03eurusd1.303201.306201.300202008.11.25 18:121.300200.000.000.006.92
275387382008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303101.306101.300102008.11.25 18:121.300100.000.000.006.92
275392952008.11.25 17:50sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 18:121.300300.000.000.006.92
275399782008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.303101.306101.300102008.11.25 18:121.300100.000.000.006.92
275393102008.11.25 17:50sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 18:121.300300.000.000.006.92
275387642008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303201.306201.300202008.11.25 18:121.300200.000.000.006.92
275393172008.11.25 17:50sell0.03eurusd1.303101.306101.300102008.11.25 18:121.300100.000.000.006.92
275393262008.11.25 17:50sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 18:121.300000.000.000.006.92
275393312008.11.25 17:50sell0.03eurusd1.303101.306101.300102008.11.25 18:121.300100.000.000.006.92
275387752008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 18:121.300000.000.000.006.92
275393352008.11.25 17:50sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 18:121.300300.000.000.006.92
275397442008.11.25 17:52sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 18:121.300000.000.000.006.92
275393382008.11.25 17:50sell0.03eurusd1.303201.306201.300202008.11.25 18:121.300200.000.000.006.92
275397482008.11.25 17:52sell0.03eurusd1.303101.306101.300102008.11.25 18:121.300100.000.000.006.92
275393422008.11.25 17:50sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 18:121.300300.000.000.006.92
275397642008.11.25 17:52sell0.03eurusd1.303201.306201.300202008.11.25 18:121.300200.000.000.006.92
275397792008.11.25 17:52sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 18:121.300300.000.000.006.92
275393442008.11.25 17:50sell0.03eurusd1.303201.306201.300202008.11.25 18:121.300200.000.000.006.92
275393472008.11.25 17:50sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 18:121.300300.000.000.006.92
275393502008.11.25 17:50sell0.03eurusd1.303101.306101.300102008.11.25 18:121.300100.000.000.006.92
275393672008.11.25 17:50sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 18:121.300000.000.000.006.92
275388162008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303101.306101.300102008.11.25 18:121.300100.000.000.006.92
275398312008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.303101.306101.300102008.11.25 18:121.300100.000.000.006.92
275398402008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 18:121.300000.000.000.006.92
275388242008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 18:121.300300.000.000.006.92
275398572008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 18:121.300000.000.000.006.92
275398252008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.303201.306201.300202008.11.25 18:121.300200.000.000.006.92
275400432008.11.25 17:54sell0.03eurusd1.303201.306201.300202008.11.25 18:121.300200.000.000.006.92
275400382008.11.25 17:54sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 18:121.300000.000.000.006.92
275389172008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303101.306101.300102008.11.25 18:121.300100.000.000.006.92
275389102008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 18:121.300300.000.000.006.92
275388332008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303201.306201.300202008.11.25 18:121.300200.000.000.006.92
275388962008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303201.306201.300202008.11.25 18:121.300200.000.000.006.92
275388932008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303101.306101.300102008.11.25 18:121.300100.000.000.006.92
275388892008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 18:121.300300.000.000.006.92
275399962008.11.25 17:54sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 18:121.300000.000.000.006.92
275399932008.11.25 17:54sell0.03eurusd1.303101.306101.300102008.11.25 18:121.300100.000.000.006.92
275399922008.11.25 17:54sell0.03eurusd1.303201.306201.300202008.11.25 18:121.300200.000.000.006.92
275399862008.11.25 17:54sell0.03eurusd1.303101.306101.300102008.11.25 18:121.300100.000.000.006.92
275399822008.11.25 17:54sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 18:121.300000.000.000.006.92
275388612008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303101.306101.300102008.11.25 18:121.300100.000.000.006.92
275399762008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 18:121.300000.000.000.006.92
275399702008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.303201.306201.300202008.11.25 18:121.300200.000.000.006.92
275399622008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 18:121.300300.000.000.006.92
275388652008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 18:121.300000.000.000.006.92
275399582008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 18:121.300300.000.000.006.92
275399542008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 18:121.300300.000.000.006.92
275398822008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 18:121.300000.000.000.006.92
275398872008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.303101.306101.300102008.11.25 18:121.300100.000.000.006.92
275399412008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 18:121.300300.000.000.006.92
275399382008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.303101.306101.300102008.11.25 18:121.300100.000.000.006.92
275399342008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.303101.306101.300102008.11.25 18:121.300100.000.000.006.92
275399302008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 18:121.300000.000.000.006.92
275392462008.11.25 17:49sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 18:121.300000.000.000.006.92
275388852008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303201.306201.300202008.11.25 18:121.300200.000.000.006.92
275388772008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303101.306101.300102008.11.25 18:121.300100.000.000.006.92
275388732008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 18:121.300000.000.000.006.92
275388712008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303101.306101.300102008.11.25 18:121.300100.000.000.006.92
275399162008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 18:121.300000.000.000.006.92
275387312008.11.25 17:47sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 18:121.300000.000.000.006.92
275399442008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.303401.306401.300402008.11.25 18:121.300400.000.000.006.92
275399472008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.303401.306401.300402008.11.25 18:121.300400.000.000.006.92
275399592008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.303401.306401.300402008.11.25 18:121.300400.000.000.006.92
275393012008.11.25 17:50sell0.03eurusd1.303501.306501.300502008.11.25 18:121.300500.000.000.006.92
275406612008.11.25 17:57sell0.03eurusd1.303501.306501.300502008.11.25 18:121.300500.000.000.006.92
275400572008.11.25 17:54sell0.03eurusd1.303401.306401.300402008.11.25 18:121.300400.000.000.006.92
275400602008.11.25 17:54sell0.03eurusd1.303501.306501.300502008.11.25 18:121.300500.000.000.006.92
275406702008.11.25 17:57sell0.03eurusd1.303401.306401.300402008.11.25 18:121.300400.000.000.006.92
275406752008.11.25 17:57sell0.03eurusd1.303401.306401.300402008.11.25 18:121.300400.000.000.006.92
275406782008.11.25 17:57sell0.03eurusd1.303501.306501.300502008.11.25 18:121.300500.000.000.006.92
275397962008.11.25 17:53sell0.03eurusd1.303401.306401.300402008.11.25 18:121.300400.000.000.006.92
275401772008.11.25 17:54sell0.03eurusd1.303501.306501.300502008.11.25 18:121.300500.000.000.006.92
275401872008.11.25 17:54sell0.03eurusd1.303501.306501.300502008.11.25 18:121.300500.000.000.006.92
275401982008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303501.306501.300502008.11.25 18:121.300500.000.000.006.92
275402142008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303501.306501.300502008.11.25 18:121.300500.000.000.006.92
275402172008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303501.306501.300502008.11.25 18:121.300500.000.000.006.92
275402262008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303501.306501.300502008.11.25 18:121.300500.000.000.006.92
275392652008.11.25 17:50sell0.03eurusd1.303401.306401.300402008.11.25 18:121.300400.000.000.006.92
275407062008.11.25 17:57sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 18:101.300700.000.000.006.92
275407002008.11.25 17:57sell0.03eurusd1.303601.306601.300602008.11.25 18:101.300600.000.000.006.92
275407602008.11.25 17:58sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 18:101.300700.000.000.006.92
275402882008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 18:101.300700.000.000.006.92
275407842008.11.25 17:58sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 18:101.300700.000.000.006.92
275407872008.11.25 17:58sell0.03eurusd1.303601.306601.300602008.11.25 18:101.300600.000.000.006.92
275406992008.11.25 17:57sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 18:101.300700.000.000.006.92
275406392008.11.25 17:57sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 18:101.300700.000.000.006.92
275406462008.11.25 17:57sell0.03eurusd1.303601.306601.300602008.11.25 18:101.300600.000.000.006.92
275407142008.11.25 17:57sell0.03eurusd1.303601.306601.300602008.11.25 18:101.300600.000.000.006.92
275400872008.11.25 17:54sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 18:101.300700.000.000.006.92
275401352008.11.25 17:54sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 18:101.300700.000.000.006.92
275401412008.11.25 17:54sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 18:101.300700.000.000.006.92
275406822008.11.25 17:57sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 18:101.300700.000.000.006.92
275406932008.11.25 17:57sell0.03eurusd1.303601.306601.300602008.11.25 18:101.300600.000.000.006.92
275406942008.11.25 17:57sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 18:101.300700.000.000.006.92
275401492008.11.25 17:54sell0.03eurusd1.303601.306601.300602008.11.25 18:101.300600.000.000.006.92
275401542008.11.25 17:54sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 18:101.300700.000.000.006.92
275407182008.11.25 17:57sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 18:101.300700.000.000.006.92
275401732008.11.25 17:54sell0.03eurusd1.303601.306601.300602008.11.25 18:101.300600.000.000.006.92
275401952008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303601.306601.300602008.11.25 18:101.300600.000.000.006.92
275402072008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303601.306601.300602008.11.25 18:101.300600.000.000.006.92
275402162008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303601.306601.300602008.11.25 18:101.300600.000.000.006.92
275402222008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 18:101.300700.000.000.006.92
275402232008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 18:101.300700.000.000.006.92
275402242008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303601.306601.300602008.11.25 18:101.300600.000.000.006.92
275402282008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303601.306601.300602008.11.25 18:101.300600.000.000.006.92
275402442008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 18:101.300700.000.000.006.92
275407332008.11.25 17:58sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 18:101.300700.000.000.006.92
275402572008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 18:101.300700.000.000.006.92
275407462008.11.25 17:58sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 18:101.300700.000.000.006.92
275402742008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 18:101.300700.000.000.006.92
275402812008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303601.306601.300602008.11.25 18:101.300600.000.000.006.92
275407912008.11.25 17:58sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 18:101.300700.000.000.006.92
275406352008.11.25 17:57sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 18:101.300800.000.000.006.92
275407812008.11.25 17:58sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 18:101.300800.000.000.006.92
275407582008.11.25 17:58sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 18:101.300800.000.000.006.92
275402952008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 18:101.300800.000.000.006.92
275404732008.11.25 17:56sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 18:101.300800.000.000.006.92
275401642008.11.25 17:54sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 18:101.300800.000.000.006.92
275407242008.11.25 17:57sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 18:101.300800.000.000.006.92
275402472008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 18:101.300800.000.000.006.92
275407402008.11.25 17:58sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 18:101.300800.000.000.006.92
275407452008.11.25 17:58sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 18:101.300800.000.000.006.92
275402602008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 18:101.300800.000.000.006.92
275402922008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 18:101.300800.000.000.006.92
275407522008.11.25 17:58sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 18:101.300800.000.000.006.92
275403002008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 18:101.300800.000.000.006.92
275407562008.11.25 17:58sell0.03eurusd1.303901.306901.300902008.11.25 18:101.300900.000.000.006.92
275402652008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303901.306901.300902008.11.25 18:101.300900.000.000.006.92
275402932008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303901.306901.300902008.11.25 18:101.300900.000.000.006.92
275402982008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303901.306901.300902008.11.25 18:101.300900.000.000.006.92
275403112008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303901.306901.300902008.11.25 18:101.300900.000.000.006.92
275404562008.11.25 17:56sell0.03eurusd1.303901.306901.300902008.11.25 18:101.300900.000.000.006.92
275407492008.11.25 17:58sell0.03eurusd1.303901.306901.300902008.11.25 18:101.300900.000.000.006.92
275403292008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.303901.306901.300902008.11.25 18:101.300900.000.000.006.92
275404882008.11.25 17:56sell0.03eurusd1.303901.306901.300902008.11.25 18:101.300900.000.000.006.92
275404632008.11.25 17:56sell0.03eurusd1.303901.306901.300902008.11.25 18:101.300900.000.000.006.92
275404382008.11.25 17:56sell0.03eurusd1.304001.307001.301002008.11.25 18:101.301000.000.000.006.92
275403192008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.304001.307001.301002008.11.25 18:101.301000.000.000.006.92
275404892008.11.25 17:56sell0.03eurusd1.304001.307001.301002008.11.25 18:101.301000.000.000.006.92
275404832008.11.25 17:56sell0.03eurusd1.304001.307001.301002008.11.25 18:101.301000.000.000.006.92
275404272008.11.25 17:56sell0.03eurusd1.304001.307001.301002008.11.25 18:101.301000.000.000.006.92
275404702008.11.25 17:56sell0.03eurusd1.304001.307001.301002008.11.25 18:101.301000.000.000.006.92
275403392008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.304001.307001.301002008.11.25 18:101.301000.000.000.006.92
275403562008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.304201.307201.301202008.11.25 18:101.301200.000.000.006.92
275403442008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.304101.307101.301102008.11.25 18:101.301100.000.000.006.92
275404342008.11.25 17:56sell0.03eurusd1.304101.307101.301102008.11.25 18:101.301100.000.000.006.92
275403962008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.304101.307101.301102008.11.25 18:101.301100.000.000.006.92
275403332008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.304101.307101.301102008.11.25 18:101.301100.000.000.006.92
275403882008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.304201.307201.301202008.11.25 18:101.301200.000.000.006.92
275405022008.11.25 17:56sell0.03eurusd1.304101.307101.301102008.11.25 18:101.301100.000.000.006.92
275403682008.11.25 17:55sell0.03eurusd1.304301.307301.301302008.11.25 18:101.301300.000.000.006.92
275405092008.11.25 17:56sell0.03eurusd1.304101.307101.301102008.11.25 18:101.301100.000.000.006.92
275405102008.11.25 17:56sell0.03eurusd1.304201.307201.301202008.11.25 18:101.301200.000.000.006.92
275405152008.11.25 17:56sell0.03eurusd1.304201.307201.301202008.11.25 18:101.301200.000.000.006.92
275405212008.11.25 17:56sell0.03eurusd1.304201.307201.301202008.11.25 18:101.301200.000.000.006.92
275405242008.11.25 17:56sell0.03eurusd1.304301.307301.301302008.11.25 18:101.301300.000.000.006.92
275405262008.11.25 17:56sell0.03eurusd1.304201.307201.301202008.11.25 18:101.301200.000.000.006.92
275405282008.11.25 17:56sell0.03eurusd1.304201.307201.301202008.11.25 18:101.301200.000.000.006.92
275405382008.11.25 17:56sell0.03eurusd1.304301.307301.301302008.11.25 18:101.301300.000.000.006.92
275405542008.11.25 17:56sell0.03eurusd1.304201.307201.301202008.11.25 18:101.301200.000.000.006.92
275405572008.11.25 17:56sell0.03eurusd1.304101.307101.301102008.11.25 18:101.301100.000.000.006.92
275405672008.11.25 17:56sell0.03eurusd1.304201.307201.301202008.11.25 18:101.301200.000.000.006.92
275405742008.11.25 17:57sell0.03eurusd1.304301.307301.301302008.11.25 18:101.301300.000.000.006.92
275405782008.11.25 17:57sell0.03eurusd1.304201.307201.301202008.11.25 18:101.301200.000.000.006.92
275405932008.11.25 17:57sell0.03eurusd1.304301.307301.301302008.11.25 18:101.301300.000.000.006.92
275406112008.11.25 17:57sell0.03eurusd1.304201.307201.301202008.11.25 18:101.301200.000.000.006.92
275406192008.11.25 17:57sell0.03eurusd1.304101.307101.301102008.11.25 18:101.301100.000.000.006.92
275406212008.11.25 17:57sell0.03eurusd1.304101.307101.301102008.11.25 18:101.301100.000.000.006.92
275406252008.11.25 17:57sell0.03eurusd1.304101.307101.301102008.11.25 18:101.301100.000.000.006.92
275406262008.11.25 17:57sell0.03eurusd1.304101.307101.301102008.11.25 18:101.301100.000.000.006.92
275405052008.11.25 17:56sell0.03eurusd1.304201.307201.301202008.11.25 18:101.301200.000.000.006.92
275242932008.11.25 16:42sell0.03eurusd1.299901.302901.296902008.11.25 17:061.296900.000.000.006.94
275242852008.11.25 16:42sell0.03eurusd1.299801.302801.296802008.11.25 17:061.296800.000.000.006.94
275242812008.11.25 16:42sell0.03eurusd1.299801.302801.296802008.11.25 17:061.296800.000.000.006.94
275240852008.11.25 16:41sell0.03eurusd1.299801.302801.296802008.11.25 17:061.296800.000.000.006.94
275240632008.11.25 16:41sell0.03eurusd1.299801.302801.296802008.11.25 17:061.296800.000.000.006.94
275240452008.11.25 16:41sell0.03eurusd1.299801.302801.296802008.11.25 17:061.296800.000.000.006.94
275240342008.11.25 16:41sell0.03eurusd1.299801.302801.296802008.11.25 17:061.296800.000.000.006.94
275240252008.11.25 16:41sell0.03eurusd1.299801.302801.296802008.11.25 17:061.296800.000.000.006.94
275240202008.11.25 16:41sell0.03eurusd1.299901.302901.296902008.11.25 17:061.296900.000.000.006.94
275240122008.11.25 16:41sell0.03eurusd1.299901.302901.296902008.11.25 17:061.296900.000.000.006.94
275239542008.11.25 16:41sell0.03eurusd1.299901.302901.296902008.11.25 17:061.296900.000.000.006.94
275239662008.11.25 16:41sell0.03eurusd1.299801.302801.296802008.11.25 17:061.296800.000.000.006.94
275238162008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.299901.302901.296902008.11.25 17:061.296900.000.000.006.94
275238852008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.299801.302801.296802008.11.25 17:061.296800.000.000.006.94
275239762008.11.25 16:41sell0.03eurusd1.299901.302901.296902008.11.25 17:061.296900.000.000.006.94
275239192008.11.25 16:41sell0.03eurusd1.299901.302901.296902008.11.25 17:061.296900.000.000.006.94
275240082008.11.25 16:41sell0.03eurusd1.300001.303001.297002008.11.25 17:061.297000.000.000.006.94
275239442008.11.25 16:41sell0.03eurusd1.300001.303001.297002008.11.25 17:061.297000.000.000.006.94
275239362008.11.25 16:41sell0.03eurusd1.300001.303001.297002008.11.25 17:061.297000.000.000.006.94
275239722008.11.25 16:41sell0.03eurusd1.300001.303001.297002008.11.25 17:061.297000.000.000.006.94
275239862008.11.25 16:41sell0.03eurusd1.300001.303001.297002008.11.25 17:061.297000.000.000.006.94
275239902008.11.25 16:41sell0.03eurusd1.300101.303101.297102008.11.25 17:061.297100.000.000.006.94
275238112008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.300101.303101.297102008.11.25 17:061.297100.000.000.006.94
275238052008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.300001.303001.297002008.11.25 17:061.297000.000.000.006.94
275237802008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.300001.303001.297002008.11.25 17:061.297000.000.000.006.94
275237682008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.300101.303101.297102008.11.25 17:061.297100.000.000.006.94
275237672008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.300001.303001.297002008.11.25 17:061.297000.000.000.006.94
275237542008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.300101.303101.297102008.11.25 17:061.297100.000.000.006.94
275237122008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.300201.303201.297202008.11.25 17:061.297200.000.000.006.94
275236982008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.300001.303001.297002008.11.25 17:061.297000.000.000.006.94
275236792008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.300101.303101.297102008.11.25 17:061.297100.000.000.006.94
275236662008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.300001.303001.297002008.11.25 17:061.297000.000.000.006.94
275236432008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.300101.303101.297102008.11.25 17:061.297100.000.000.006.94
275236312008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.300401.303401.297402008.11.25 16:501.297400.000.000.006.94
275235872008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.300601.303601.297602008.11.25 16:491.297600.000.000.006.94
275235772008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.300601.303601.297602008.11.25 16:491.297600.000.000.006.94
275231182008.11.25 16:38sell0.03eurusd1.300601.303601.297602008.11.25 16:491.297600.000.000.006.94
275233152008.11.25 16:39sell0.03eurusd1.300601.303601.297602008.11.25 16:491.297600.000.000.006.94
275233302008.11.25 16:39sell0.03eurusd1.300601.303601.297602008.11.25 16:491.297600.000.000.006.94
275234832008.11.25 16:39sell0.03eurusd1.300601.303601.297602008.11.25 16:491.297600.000.000.006.94
275234842008.11.25 16:39sell0.03eurusd1.300601.303601.297602008.11.25 16:491.297600.000.000.006.94
275235252008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.300601.303601.297602008.11.25 16:491.297600.000.000.006.94
275235442008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.300801.303801.297802008.11.25 16:491.297800.000.000.006.93
275231932008.11.25 16:38sell0.03eurusd1.300801.303801.297802008.11.25 16:491.297800.000.000.006.93
275235352008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.300801.303801.297802008.11.25 16:491.297800.000.000.006.93
275235482008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.300801.303801.297802008.11.25 16:491.297800.000.000.006.93
275235032008.11.25 16:39sell0.03eurusd1.300801.303801.297802008.11.25 16:491.297800.000.000.006.93
275232192008.11.25 16:38sell0.03eurusd1.300801.303801.297802008.11.25 16:491.297800.000.000.006.93
275234912008.11.25 16:39sell0.03eurusd1.300801.303801.297802008.11.25 16:491.297800.000.000.006.93
275234882008.11.25 16:39sell0.03eurusd1.300801.303801.297802008.11.25 16:491.297800.000.000.006.93
275231552008.11.25 16:38sell0.03eurusd1.300801.303801.297802008.11.25 16:491.297800.000.000.006.93
275235542008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.300801.303801.297802008.11.25 16:491.297800.000.000.006.93
275234582008.11.25 16:39sell0.03eurusd1.300801.303801.297802008.11.25 16:491.297800.000.000.006.93
275235712008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.300801.303801.297802008.11.25 16:491.297800.000.000.006.93
275230852008.11.25 16:38sell0.03eurusd1.300801.303801.297802008.11.25 16:491.297800.000.000.006.93
275233062008.11.25 16:38sell0.03eurusd1.300801.303801.297802008.11.25 16:491.297800.000.000.006.93
275234352008.11.25 16:39sell0.03eurusd1.300801.303801.297802008.11.25 16:491.297800.000.000.006.93
275234052008.11.25 16:39sell0.03eurusd1.300801.303801.297802008.11.25 16:491.297800.000.000.006.93
275233282008.11.25 16:39sell0.03eurusd1.300801.303801.297802008.11.25 16:491.297800.000.000.006.93
275233942008.11.25 16:39sell0.03eurusd1.300801.303801.297802008.11.25 16:491.297800.000.000.006.93
275235572008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.300801.303801.297802008.11.25 16:491.297800.000.000.006.93
275230152008.11.25 16:38sell0.03eurusd1.300801.303801.297802008.11.25 16:491.297800.000.000.006.93
275233432008.11.25 16:39sell0.03eurusd1.300801.303801.297802008.11.25 16:491.297800.000.000.006.93
275230332008.11.25 16:38sell0.03eurusd1.301001.304001.298002008.11.25 16:481.298000.000.000.006.93
275233552008.11.25 16:39sell0.03eurusd1.301001.304001.298002008.11.25 16:481.298000.000.000.006.93
275235432008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.301001.304001.298002008.11.25 16:481.298000.000.000.006.93
275233822008.11.25 16:39sell0.03eurusd1.301001.304001.298002008.11.25 16:481.298000.000.000.006.93
275234022008.11.25 16:39sell0.03eurusd1.301001.304001.298002008.11.25 16:481.298000.000.000.006.93
275235672008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.301001.304001.298002008.11.25 16:481.298000.000.000.006.93
275234422008.11.25 16:39sell0.03eurusd1.301001.304001.298002008.11.25 16:481.298000.000.000.006.93
275233002008.11.25 16:38sell0.03eurusd1.301001.304001.298002008.11.25 16:481.298000.000.000.006.93
275230692008.11.25 16:38sell0.03eurusd1.301001.304001.298002008.11.25 16:481.298000.000.000.006.93
275232892008.11.25 16:38sell0.03eurusd1.301001.304001.298002008.11.25 16:481.298000.000.000.006.93
275234462008.11.25 16:39sell0.03eurusd1.301001.304001.298002008.11.25 16:481.298000.000.000.006.93
275234562008.11.25 16:39sell0.03eurusd1.301001.304001.298002008.11.25 16:481.298000.000.000.006.93
275235512008.11.25 16:40sell0.03eurusd1.301001.304001.298002008.11.25 16:481.298000.000.000.006.93
275232552008.11.25 16:38sell0.03eurusd1.301001.304001.298002008.11.25 16:481.298000.000.000.006.93
275231742008.11.25 16:38sell0.03eurusd1.301001.304001.298002008.11.25 16:481.298000.000.000.006.93
275232272008.11.25 16:38sell0.03eurusd1.301001.304001.298002008.11.25 16:481.298000.000.000.006.93
275234972008.11.25 16:39sell0.03eurusd1.301001.304001.298002008.11.25 16:481.298000.000.000.006.93
275232112008.11.25 16:38sell0.03eurusd1.301001.304001.298002008.11.25 16:481.298000.000.000.006.93
275233632008.11.25 16:39sell0.03eurusd1.301001.304001.298002008.11.25 16:481.298000.000.000.006.93
275202642008.11.25 16:25sell0.03audusd0.650200.653200.647202008.11.25 16:450.647200.000.000.006.93
275201672008.11.25 16:24sell0.03audusd0.650200.653200.647202008.11.25 16:450.647200.000.000.006.93
275201732008.11.25 16:24sell0.03audusd0.650300.653300.647302008.11.25 16:450.647300.000.000.006.94
275202562008.11.25 16:25sell0.03audusd0.650300.653300.647302008.11.25 16:450.647300.000.000.006.94
275202632008.11.25 16:25sell0.03audusd0.650100.653100.647102008.11.25 16:450.647100.000.000.006.93
275201632008.11.25 16:24sell0.03audusd0.650300.653300.647302008.11.25 16:450.647300.000.000.006.94
275202662008.11.25 16:25sell0.03audusd0.650100.653100.647102008.11.25 16:450.647100.000.000.006.93
275201762008.11.25 16:24sell0.03audusd0.650200.653200.647202008.11.25 16:450.647200.000.000.006.93
275202682008.11.25 16:25sell0.03audusd0.650200.653200.647202008.11.25 16:450.647200.000.000.006.93
275202392008.11.25 16:24sell0.03audusd0.650200.653200.647202008.11.25 16:450.647200.000.000.006.93
275232812008.11.25 16:38sell0.03audusd0.650500.653500.647502008.11.25 16:450.647500.000.000.006.93
275201602008.11.25 16:24sell0.03audusd0.650400.653400.647402008.11.25 16:450.647400.000.000.006.93
275201542008.11.25 16:24sell0.03audusd0.650500.653500.647502008.11.25 16:450.647500.000.000.006.93
275232672008.11.25 16:38sell0.03audusd0.650600.653600.647602008.11.25 16:450.647600.000.000.006.93
275232732008.11.25 16:38sell0.03audusd0.650600.653600.647602008.11.25 16:450.647600.000.000.006.93
275202012008.11.25 16:24sell0.03audusd0.650700.653700.647702008.11.25 16:450.647700.000.000.006.93
275201972008.11.25 16:24sell0.03audusd0.650700.653700.647702008.11.25 16:450.647700.000.000.006.93
275230552008.11.25 16:38sell0.03eurusd1.301201.304201.298202008.11.25 16:451.298200.000.000.006.93
275232442008.11.25 16:38sell0.03eurusd1.301201.304201.298202008.11.25 16:451.298200.000.000.006.93
275233712008.11.25 16:39sell0.03eurusd1.301201.304201.298202008.11.25 16:451.298200.000.000.006.93
275232942008.11.25 16:38sell0.03eurusd1.301201.304201.298202008.11.25 16:451.298200.000.000.006.93
275233592008.11.25 16:39sell0.03eurusd1.301201.304201.298202008.11.25 16:451.298200.000.000.006.93
275201782008.11.25 16:24sell0.03audusd0.651200.654200.648202008.11.25 16:450.648200.000.000.006.94
275203172008.11.25 16:25sell0.03audusd0.651300.654300.648302008.11.25 16:450.648300.000.000.006.93
275203242008.11.25 16:25sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.25 16:430.648500.000.000.006.93
275208192008.11.25 16:26sell0.03audusd0.651800.654800.648802008.11.25 16:430.648800.000.000.006.93
275208002008.11.25 16:26sell0.03audusd0.651900.654900.648902008.11.25 16:430.648900.000.000.006.93
275207862008.11.25 16:26sell0.03audusd0.651800.654800.648802008.11.25 16:430.648800.000.000.006.93
275207672008.11.25 16:26sell0.03audusd0.651900.654900.648902008.11.25 16:430.648900.000.000.006.93
275204732008.11.25 16:25sell0.03audusd0.652100.655100.649102008.11.25 16:430.649100.000.000.006.93
275208282008.11.25 16:26sell0.03audusd0.652000.655000.649002008.11.25 16:430.649000.000.000.006.93
275207222008.11.25 16:26sell0.03audusd0.651900.654900.648902008.11.25 16:430.648900.000.000.006.93
275207112008.11.25 16:26sell0.03audusd0.652000.655000.649002008.11.25 16:430.649000.000.000.006.93
275206972008.11.25 16:26sell0.03audusd0.651900.654900.648902008.11.25 16:430.648900.000.000.006.93
275206952008.11.25 16:26sell0.03audusd0.652100.655100.649102008.11.25 16:430.649100.000.000.006.93
275208502008.11.25 16:26sell0.03audusd0.652000.655000.649002008.11.25 16:430.649000.000.000.006.93
275208572008.11.25 16:26sell0.03audusd0.652100.655100.649102008.11.25 16:430.649100.000.000.006.93
275204472008.11.25 16:25sell0.03audusd0.652000.655000.649002008.11.25 16:430.649000.000.000.006.93
275204422008.11.25 16:25sell0.03audusd0.651900.654900.648902008.11.25 16:430.648900.000.000.006.93
275203402008.11.25 16:25sell0.03audusd0.652100.655100.649102008.11.25 16:430.649100.000.000.006.93
275203312008.11.25 16:25sell0.03audusd0.651900.654900.648902008.11.25 16:430.648900.000.000.006.93
275205022008.11.25 16:25sell0.03audusd0.652100.655100.649102008.11.25 16:430.649100.000.000.006.93
275205042008.11.25 16:25sell0.03audusd0.651900.654900.648902008.11.25 16:430.648900.000.000.006.93
275205082008.11.25 16:25sell0.03audusd0.652000.655000.649002008.11.25 16:430.649000.000.000.006.93
275205652008.11.25 16:26sell0.03audusd0.652100.655100.649102008.11.25 16:430.649100.000.000.006.93
275205392008.11.25 16:25sell0.03audusd0.652100.655100.649102008.11.25 16:430.649100.000.000.006.93
275205172008.11.25 16:25sell0.03audusd0.651900.654900.648902008.11.25 16:430.648900.000.000.006.93
275205222008.11.25 16:25sell0.03audusd0.652000.655000.649002008.11.25 16:430.649000.000.000.006.93
275205332008.11.25 16:25sell0.03audusd0.651800.654800.648802008.11.25 16:430.648800.000.000.006.93
275205482008.11.25 16:25sell0.03audusd0.652000.655000.649002008.11.25 16:430.649000.000.000.006.93
275228912008.11.25 16:37sell0.03eurusd1.301601.304601.298602008.11.25 16:431.298600.000.000.006.93
275229482008.11.25 16:38sell0.03eurusd1.301501.304501.298502008.11.25 16:431.298500.000.000.006.93
275229442008.11.25 16:38sell0.03eurusd1.301601.304601.298602008.11.25 16:431.298600.000.000.006.93
275229402008.11.25 16:38sell0.03eurusd1.301701.304701.298702008.11.25 16:431.298700.000.000.006.93
275229382008.11.25 16:38sell0.03eurusd1.301801.304801.298802008.11.25 16:431.298800.000.000.006.93
275201722008.11.25 16:24sell0.03eurusd1.301801.304801.298802008.11.25 16:431.298800.000.000.006.93
275228972008.11.25 16:37sell0.03eurusd1.301701.304701.298702008.11.25 16:431.298700.000.000.006.93
275202422008.11.25 16:25sell0.03eurusd1.301801.304801.298802008.11.25 16:431.298800.000.000.006.93
275228832008.11.25 16:37sell0.03eurusd1.301701.304701.298702008.11.25 16:431.298700.000.000.006.93
275202252008.11.25 16:24sell0.03eurusd1.301801.304801.298802008.11.25 16:431.298800.000.000.006.93
275202192008.11.25 16:24sell0.03eurusd1.301801.304801.298802008.11.25 16:431.298800.000.000.006.93
275202082008.11.25 16:24sell0.03eurusd1.301801.304801.298802008.11.25 16:431.298800.000.000.006.93
275201262008.11.25 16:24sell0.03eurusd1.301801.304801.298802008.11.25 16:431.298800.000.000.006.93
275201462008.11.25 16:24sell0.03eurusd1.301701.304701.298702008.11.25 16:431.298700.000.000.006.93
275201112008.11.25 16:24sell0.03eurusd1.301801.304801.298802008.11.25 16:431.298800.000.000.006.93
275202162008.11.25 16:24sell0.03eurusd1.301901.304901.298902008.11.25 16:431.298900.000.000.006.93
275202202008.11.25 16:24sell0.03eurusd1.301901.304901.298902008.11.25 16:431.298900.000.000.006.93
275202462008.11.25 16:25sell0.03eurusd1.301901.304901.298902008.11.25 16:431.298900.000.000.006.93
275202262008.11.25 16:24sell0.03eurusd1.301901.304901.298902008.11.25 16:431.298900.000.000.006.93
275202322008.11.25 16:24sell0.03eurusd1.301901.304901.298902008.11.25 16:431.298900.000.000.006.93
275229242008.11.25 16:37sell0.03eurusd1.301901.304901.298902008.11.25 16:431.298900.000.000.006.93
275206402008.11.25 16:26sell0.03eurusd1.302001.305001.299002008.11.25 16:431.299000.000.000.006.93
275201952008.11.25 16:24sell0.03eurusd1.301901.304901.298902008.11.25 16:431.298900.000.000.006.93
275202702008.11.25 16:25sell0.03eurusd1.302001.305001.299002008.11.25 16:431.299000.000.000.006.93
275207432008.11.25 16:26sell0.03eurusd1.302001.305001.299002008.11.25 16:431.299000.000.000.006.93
275202402008.11.25 16:24sell0.03eurusd1.301901.304901.298902008.11.25 16:431.298900.000.000.006.93
275206902008.11.25 16:26sell0.03eurusd1.302101.305101.299102008.11.25 16:421.299100.000.000.006.93
275208432008.11.25 16:26sell0.03eurusd1.302101.305101.299102008.11.25 16:421.299100.000.000.006.93
275207542008.11.25 16:26sell0.03eurusd1.302101.305101.299102008.11.25 16:421.299100.000.000.006.93
275206242008.11.25 16:26sell0.03eurusd1.302101.305101.299102008.11.25 16:421.299100.000.000.006.93
275206512008.11.25 16:26sell0.03eurusd1.302301.305301.299302008.11.25 16:421.299300.000.000.006.93
275205802008.11.25 16:26sell0.03eurusd1.302301.305301.299302008.11.25 16:421.299300.000.000.006.93
275205962008.11.25 16:26sell0.03eurusd1.302301.305301.299302008.11.25 16:421.299300.000.000.006.93
275202712008.11.25 16:25sell0.03eurusd1.302301.305301.299302008.11.25 16:421.299300.000.000.006.93
275204332008.11.25 16:25sell0.03eurusd1.302301.305301.299302008.11.25 16:421.299300.000.000.006.93
275204822008.11.25 16:25sell0.03eurusd1.302301.305301.299302008.11.25 16:421.299300.000.000.006.93
275202862008.11.25 16:25sell0.03eurusd1.302301.305301.299302008.11.25 16:421.299300.000.000.006.93
275204522008.11.25 16:25sell0.03eurusd1.302301.305301.299302008.11.25 16:421.299300.000.000.006.93
275204972008.11.25 16:25sell0.03eurusd1.302301.305301.299302008.11.25 16:421.299300.000.000.006.93
275203412008.11.25 16:25sell0.03eurusd1.302301.305301.299302008.11.25 16:421.299300.000.000.006.93
275204942008.11.25 16:25sell0.03eurusd1.302301.305301.299302008.11.25 16:421.299300.000.000.006.93
275203542008.11.25 16:25sell0.03eurusd1.302501.305501.299502008.11.25 16:411.299500.000.000.006.93
275204352008.11.25 16:25sell0.03eurusd1.302501.305501.299502008.11.25 16:411.299500.000.000.006.93
275204752008.11.25 16:25sell0.03eurusd1.302501.305501.299502008.11.25 16:411.299500.000.000.006.93
275204792008.11.25 16:25sell0.03eurusd1.302501.305501.299502008.11.25 16:411.299500.000.000.006.93
275202832008.11.25 16:25sell0.03eurusd1.302501.305501.299502008.11.25 16:411.299500.000.000.006.93
275204022008.11.25 16:25sell0.03eurusd1.302501.305501.299502008.11.25 16:411.299500.000.000.006.93
275204712008.11.25 16:25sell0.03eurusd1.302501.305501.299502008.11.25 16:411.299500.000.000.006.93
275208762008.11.25 16:26sell0.03eurusd1.302501.305501.299502008.11.25 16:411.299500.000.000.006.93
275204922008.11.25 16:25sell0.03eurusd1.302501.305501.299502008.11.25 16:411.299500.000.000.006.93
275205842008.11.25 16:26sell0.03eurusd1.302501.305501.299502008.11.25 16:411.299500.000.000.006.93
275169172008.11.25 15:35sell0.03eurusd1.302701.305701.299702008.11.25 16:411.299700.000.000.006.92
275167162008.11.25 15:35sell0.03eurusd1.302701.305701.299702008.11.25 16:411.299700.000.000.006.92
275168152008.11.25 15:35sell0.03eurusd1.302701.305701.299702008.11.25 16:411.299700.000.000.006.92
275167492008.11.25 15:35sell0.03eurusd1.302701.305701.299702008.11.25 16:411.299700.000.000.006.92
275169992008.11.25 15:35sell0.03eurusd1.302701.305701.299702008.11.25 16:411.299700.000.000.006.92
275169882008.11.25 15:35sell0.03eurusd1.302701.305701.299702008.11.25 16:411.299700.000.000.006.92
275185092008.11.25 15:40sell0.03eurusd1.302701.305701.299702008.11.25 16:411.299700.000.000.006.92
275204102008.11.25 16:25sell0.03eurusd1.302701.305701.299702008.11.25 16:411.299700.000.000.006.92
275169302008.11.25 15:35sell0.03eurusd1.302701.305701.299702008.11.25 16:411.299700.000.000.006.92
275168832008.11.25 15:35sell0.03eurusd1.302701.305701.299702008.11.25 16:411.299700.000.000.006.92
275185382008.11.25 15:40sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 16:411.299800.000.000.006.92
275167622008.11.25 15:35sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 16:411.299800.000.000.006.92
275169812008.11.25 15:35sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 16:411.299800.000.000.006.92
275169682008.11.25 15:35sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 16:411.299800.000.000.006.92
275167892008.11.25 15:35sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 16:411.299800.000.000.006.92
275168262008.11.25 15:35sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 16:411.299800.000.000.006.92
275169272008.11.25 15:35sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 16:411.299800.000.000.006.92
275166632008.11.25 15:35sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 16:411.299800.000.000.006.92
275186072008.11.25 15:40sell0.03eurusd1.302801.305801.299802008.11.25 16:411.299800.000.000.006.92
275167682008.11.25 15:35sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 16:411.299900.000.000.006.92
275186152008.11.25 15:40sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 16:411.299900.000.000.006.92
275185482008.11.25 15:40sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 16:411.299900.000.000.006.92
275171322008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 16:411.299900.000.000.006.92
275169582008.11.25 15:35sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 16:411.299900.000.000.006.92
275184972008.11.25 15:39sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 16:411.299900.000.000.006.92
275170882008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.302901.305901.299902008.11.25 16:411.299900.000.000.006.92
275170762008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 16:401.300000.000.000.006.92
275179402008.11.25 15:38sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 16:401.300000.000.000.006.92
275170972008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.303001.306001.300002008.11.25 16:401.300000.000.000.006.92
275186242008.11.25 15:40sell0.03eurusd1.303101.306101.300102008.11.25 16:401.300100.000.000.006.92
275170272008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.303101.306101.300102008.11.25 16:401.300100.000.000.006.92
275178732008.11.25 15:38sell0.03eurusd1.303101.306101.300102008.11.25 16:401.300100.000.000.006.92
275179832008.11.25 15:38sell0.03eurusd1.303201.306201.300202008.11.25 16:401.300200.000.000.006.92
275183132008.11.25 15:39sell0.03eurusd1.303201.306201.300202008.11.25 16:401.300200.000.000.006.92
275183372008.11.25 15:39sell0.03eurusd1.303201.306201.300202008.11.25 16:401.300200.000.000.006.92
275183842008.11.25 15:39sell0.03eurusd1.303201.306201.300202008.11.25 16:401.300200.000.000.006.92
275184622008.11.25 15:39sell0.03eurusd1.303201.306201.300202008.11.25 16:401.300200.000.000.006.92
275171512008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.303201.306201.300202008.11.25 16:401.300200.000.000.006.92
275170982008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.303201.306201.300202008.11.25 16:401.300200.000.000.006.92
275186332008.11.25 15:40sell0.03eurusd1.303201.306201.300202008.11.25 16:401.300200.000.000.006.92
275186762008.11.25 15:40sell0.03eurusd1.303201.306201.300202008.11.25 16:401.300200.000.000.006.92
275186592008.11.25 15:40sell0.03eurusd1.303201.306201.300202008.11.25 16:401.300200.000.000.006.92
275172732008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.303501.306501.300502008.11.25 16:401.300500.000.000.006.92
275172842008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 16:401.300300.000.000.006.92
275186472008.11.25 15:40sell0.03eurusd1.303401.306401.300402008.11.25 16:401.300400.000.000.006.92
275171122008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.303401.306401.300402008.11.25 16:401.300400.000.000.006.92
275172712008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.303401.306401.300402008.11.25 16:401.300400.000.000.006.92
275173012008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.303401.306401.300402008.11.25 16:401.300400.000.000.006.92
275174092008.11.25 15:37sell0.03eurusd1.303401.306401.300402008.11.25 16:401.300400.000.000.006.92
275166162008.11.25 15:35sell0.03eurusd1.303501.306501.300502008.11.25 16:401.300500.000.000.006.92
275173112008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.303501.306501.300502008.11.25 16:401.300500.000.000.006.92
275162262008.11.25 15:33sell0.03eurusd1.303401.306401.300402008.11.25 16:401.300400.000.000.006.92
275171092008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.303501.306501.300502008.11.25 16:401.300500.000.000.006.92
275162702008.11.25 15:34sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 16:401.300300.000.000.006.92
275186952008.11.25 15:40sell0.03eurusd1.303501.306501.300502008.11.25 16:401.300500.000.000.006.92
275173272008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.303501.306501.300502008.11.25 16:401.300500.000.000.006.92
275172652008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.303501.306501.300502008.11.25 16:401.300500.000.000.006.92
275173332008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.303501.306501.300502008.11.25 16:401.300500.000.000.006.92
275180032008.11.25 15:38sell0.03eurusd1.303501.306501.300502008.11.25 16:401.300500.000.000.006.92
275166022008.11.25 15:35sell0.03eurusd1.303401.306401.300402008.11.25 16:401.300400.000.000.006.92
275173872008.11.25 15:37sell0.03eurusd1.303501.306501.300502008.11.25 16:401.300500.000.000.006.92
275170582008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 16:401.300300.000.000.006.92
275184662008.11.25 15:39sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 16:401.300300.000.000.006.92
275180652008.11.25 15:38sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 16:401.300300.000.000.006.92
275172592008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.303501.306501.300502008.11.25 16:401.300500.000.000.006.92
275170442008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.303501.306501.300502008.11.25 16:401.300500.000.000.006.92
275184322008.11.25 15:39sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 16:401.300300.000.000.006.92
275178132008.11.25 15:38sell0.03eurusd1.303401.306401.300402008.11.25 16:401.300400.000.000.006.92
275165832008.11.25 15:34sell0.03eurusd1.303401.306401.300402008.11.25 16:401.300400.000.000.006.92
275180912008.11.25 15:38sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 16:401.300300.000.000.006.92
275184052008.11.25 15:39sell0.03eurusd1.303401.306401.300402008.11.25 16:401.300400.000.000.006.92
275165662008.11.25 15:34sell0.03eurusd1.303401.306401.300402008.11.25 16:401.300400.000.000.006.92
275181362008.11.25 15:38sell0.03eurusd1.303401.306401.300402008.11.25 16:401.300400.000.000.006.92
275174262008.11.25 15:37sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 16:401.300300.000.000.006.92
275183702008.11.25 15:39sell0.03eurusd1.303501.306501.300502008.11.25 16:401.300500.000.000.006.92
275165572008.11.25 15:34sell0.03eurusd1.303401.306401.300402008.11.25 16:401.300400.000.000.006.92
275171952008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.303501.306501.300502008.11.25 16:401.300500.000.000.006.92
275181602008.11.25 15:38sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 16:401.300300.000.000.006.92
275171722008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.303401.306401.300402008.11.25 16:401.300400.000.000.006.92
275165382008.11.25 15:34sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 16:401.300300.000.000.006.92
275182802008.11.25 15:39sell0.03eurusd1.303301.306301.300302008.11.25 16:401.300300.000.000.006.92
275165322008.11.25 15:34sell0.03eurusd1.303401.306401.300402008.11.25 16:401.300400.000.000.006.92
275182262008.11.25 15:38sell0.03eurusd1.303501.306501.300502008.11.25 16:401.300500.000.000.006.92
275165242008.11.25 15:34sell0.03eurusd1.303601.306601.300602008.11.25 16:401.300600.000.000.006.92
275165172008.11.25 15:34sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 16:401.300700.000.000.006.92
275177812008.11.25 15:38sell0.03eurusd1.303601.306601.300602008.11.25 16:401.300600.000.000.006.92
275172542008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.303601.306601.300602008.11.25 16:401.300600.000.000.006.92
275158802008.11.25 15:33sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 16:401.300700.000.000.006.92
275164802008.11.25 15:34sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 16:401.300700.000.000.006.92
275184162008.11.25 15:39sell0.03eurusd1.303601.306601.300602008.11.25 16:401.300600.000.000.006.92
275164652008.11.25 15:34sell0.03eurusd1.303601.306601.300602008.11.25 16:401.300600.000.000.006.92
275173552008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.303601.306601.300602008.11.25 16:401.300600.000.000.006.92
275173432008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 16:401.300700.000.000.006.92
275173092008.11.25 15:36sell0.03eurusd1.303601.306601.300602008.11.25 16:401.300600.000.000.006.92
275164862008.11.25 15:34sell0.03eurusd1.303701.306701.300702008.11.25 16:401.300700.000.000.006.92
275164932008.11.25 15:34sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 16:381.300800.000.000.006.92
275158922008.11.25 15:33sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 16:381.300800.000.000.006.92
275187252008.11.25 15:40sell0.03eurusd1.303901.306901.300902008.11.25 16:381.300900.000.000.006.92
275159102008.11.25 15:33sell0.03eurusd1.303901.306901.300902008.11.25 16:381.300900.000.000.006.92
275187142008.11.25 15:40sell0.03eurusd1.303901.306901.300902008.11.25 16:381.300900.000.000.006.92
275187312008.11.25 15:40sell0.03eurusd1.303901.306901.300902008.11.25 16:381.300900.000.000.006.92
275156852008.11.25 15:32sell0.03eurusd1.303901.306901.300902008.11.25 16:381.300900.000.000.006.92
275165072008.11.25 15:34sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 16:381.300800.000.000.006.92
275161082008.11.25 15:33sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 16:381.300800.000.000.006.92
275177702008.11.25 15:38sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 16:381.300800.000.000.006.92
275158752008.11.25 15:33sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 16:381.300800.000.000.006.92
275177152008.11.25 15:37sell0.03eurusd1.303901.306901.300902008.11.25 16:381.300900.000.000.006.92
275188662008.11.25 15:41sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 16:381.300800.000.000.006.92
275163332008.11.25 15:34sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 16:381.300800.000.000.006.92
275163432008.11.25 15:34sell0.03eurusd1.303901.306901.300902008.11.25 16:381.300900.000.000.006.92
275158632008.11.25 15:33sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 16:381.300800.000.000.006.92
275163682008.11.25 15:34sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 16:381.300800.000.000.006.92
275163802008.11.25 15:34sell0.03eurusd1.303901.306901.300902008.11.25 16:381.300900.000.000.006.92
275163872008.11.25 15:34sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 16:381.300800.000.000.006.92
275158462008.11.25 15:32sell0.03eurusd1.303801.306801.300802008.11.25 16:381.300800.000.000.006.92
275158222008.11.25 15:32sell0.03eurusd1.303901.306901.300902008.11.25 16:381.300900.000.000.006.92
275158292008.11.25 15:32sell0.03eurusd1.303901.306901.300902008.11.25 16:381.300900.000.000.006.92
275158352008.11.25 15:32sell0.03eurusd1.304001.307001.301002008.11.25 16:381.301000.000.000.006.92
275176852008.11.25 15:37sell0.03eurusd1.304001.307001.301002008.11.25 16:381.301000.000.000.006.92
275156302008.11.25 15:32sell0.03eurusd1.304101.307101.301102008.11.25 16:381.301100.000.000.006.92
275158122008.11.25 15:32sell0.03eurusd1.304101.307101.301102008.11.25 16:381.301100.000.000.006.92
275158002008.11.25 15:32sell0.03eurusd1.304001.307001.301002008.11.25 16:381.301000.000.000.006.92
275155952008.11.25 15:32sell0.03eurusd1.304001.307001.301002008.11.25 16:381.301000.000.000.006.92
275164292008.11.25 15:34sell0.03eurusd1.304001.307001.301002008.11.25 16:381.301000.000.000.006.92
275156542008.11.25 15:32sell0.03eurusd1.304101.307101.301102008.11.25 16:381.301100.000.000.006.92
275176002008.11.25 15:37sell0.03eurusd1.304101.307101.301102008.11.25 16:381.301100.000.000.006.92
275156722008.11.25 15:32sell0.03eurusd1.304101.307101.301102008.11.25 16:381.301100.000.000.006.92
275159182008.11.25 15:33sell0.03eurusd1.304101.307101.301102008.11.25 16:381.301100.000.000.006.92
275159322008.11.25 15:33sell0.03eurusd1.304001.307001.301002008.11.25 16:381.301000.000.000.006.92
275159372008.11.25 15:33sell0.03eurusd1.304101.307101.301102008.11.25 16:381.301100.000.000.006.92
275176642008.11.25 15:37sell0.03eurusd1.304101.307101.301102008.11.25 16:381.301100.000.000.006.92
275157882008.11.25 15:32sell0.03eurusd1.304101.307101.301102008.11.25 16:381.301100.000.000.006.92
275160192008.11.25 15:33sell0.03eurusd1.304101.307101.301102008.11.25 16:381.301100.000.000.006.92
275160282008.11.25 15:33sell0.03eurusd1.304101.307101.301102008.11.25 16:381.301100.000.000.006.92
275157182008.11.25 15:32sell0.03eurusd1.304001.307001.301002008.11.25 16:381.301000.000.000.006.92
275157142008.11.25 15:32sell0.03eurusd1.304101.307101.301102008.11.25 16:381.301100.000.000.006.92
275187422008.11.25 15:40sell0.03eurusd1.304001.307001.301002008.11.25 16:381.301000.000.000.006.92
275156992008.11.25 15:32sell0.03eurusd1.304001.307001.301002008.11.25 16:381.301000.000.000.006.92
275160832008.11.25 15:33sell0.03eurusd1.304001.307001.301002008.11.25 16:381.301000.000.000.006.92
275203802008.11.25 16:25sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.25 16:380.649200.000.000.006.92
275205712008.11.25 16:26sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.25 16:380.649200.000.000.006.92
275204572008.11.25 16:25sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.25 16:380.649200.000.000.006.92
275205522008.11.25 16:25sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.25 16:380.649200.000.000.006.92
275204492008.11.25 16:25sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.25 16:380.649200.000.000.006.92
275208652008.11.25 16:26sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.25 16:380.649200.000.000.006.92
275205422008.11.25 16:25sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.25 16:380.649200.000.000.006.92
275204672008.11.25 16:25sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.25 16:380.649200.000.000.006.92
275208302008.11.25 16:26sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.25 16:380.649200.000.000.006.92
275204252008.11.25 16:25sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.25 16:380.649200.000.000.006.92
275204762008.11.25 16:25sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.25 16:380.649200.000.000.006.92
275204642008.11.25 16:25sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.25 16:380.649300.000.000.006.92
275206032008.11.25 16:26sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.25 16:380.649300.000.000.006.92
275206942008.11.25 16:26sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.25 16:380.649300.000.000.006.92
275208362008.11.25 16:26sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.25 16:380.649300.000.000.006.92
275208622008.11.25 16:26sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.25 16:380.649300.000.000.006.92
275204262008.11.25 16:25sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.25 16:380.649300.000.000.006.92
275204182008.11.25 16:25sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.25 16:380.649300.000.000.006.92
275204002008.11.25 16:25sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.25 16:370.649400.000.000.006.91
275205862008.11.25 16:26sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.25 16:370.649400.000.000.006.91
275206102008.11.25 16:26sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.25 16:370.649400.000.000.006.91
275203722008.11.25 16:25sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.25 16:370.649400.000.000.006.91
275203892008.11.25 16:25sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.25 16:370.649400.000.000.006.91
275204282008.11.25 16:25sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.25 16:370.649400.000.000.006.91
275206422008.11.25 16:26sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.25 16:370.649500.000.000.006.91
275206302008.11.25 16:26sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.25 16:370.649600.000.000.006.92
275181402008.11.25 15:38sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.25 15:590.648400.000.000.006.91
275181232008.11.25 15:38sell0.03audusd0.651400.654400.648402008.11.25 15:590.648400.000.000.006.91
275185912008.11.25 15:40sell0.03audusd0.651700.654700.648702008.11.25 15:590.648700.000.000.006.91
275185282008.11.25 15:40sell0.03audusd0.651500.654500.648502008.11.25 15:590.648500.000.000.006.91
275185422008.11.25 15:40sell0.03audusd0.651600.654600.648602008.11.25 15:590.648600.000.000.006.91
275179932008.11.25 15:38sell0.03audusd0.651800.654800.648802008.11.25 15:590.648800.000.000.006.91
275186102008.11.25 15:40sell0.03audusd0.651800.654800.648802008.11.25 15:590.648800.000.000.006.91
275181852008.11.25 15:38sell0.03audusd0.651900.654900.648902008.11.25 15:590.648900.000.000.006.91
275186202008.11.25 15:40sell0.03audusd0.651900.654900.648902008.11.25 15:590.648900.000.000.006.91
275186682008.11.25 15:40sell0.03audusd0.652100.655100.649102008.11.25 15:590.649100.000.000.006.91
275183312008.11.25 15:39sell0.03audusd0.652000.655000.649002008.11.25 15:590.649000.000.000.006.91
275184092008.11.25 15:39sell0.03audusd0.652000.655000.649002008.11.25 15:590.649000.000.000.006.91
275184532008.11.25 15:39sell0.03audusd0.652000.655000.649002008.11.25 15:590.649000.000.000.006.91
275184632008.11.25 15:39sell0.03audusd0.652000.655000.649002008.11.25 15:590.649000.000.000.006.91
275185042008.11.25 15:40sell0.03audusd0.652100.655100.649102008.11.25 15:590.649100.000.000.006.91
275179082008.11.25 15:38sell0.03audusd0.652000.655000.649002008.11.25 15:590.649000.000.000.006.91
275186432008.11.25 15:40sell0.03audusd0.652100.655100.649102008.11.25 15:590.649100.000.000.006.91
275186922008.11.25 15:40sell0.03audusd0.652000.655000.649002008.11.25 15:590.649000.000.000.006.91
275187062008.11.25 15:40sell0.03audusd0.652100.655100.649102008.11.25 15:590.649100.000.000.006.91
275183752008.11.25 15:39sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.25 15:590.649300.000.000.006.91
275186252008.11.25 15:40sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.25 15:590.649200.000.000.006.91
275179472008.11.25 15:38sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.25 15:590.649400.000.000.006.91
275184822008.11.25 15:39sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.25 15:590.649200.000.000.006.91
275186532008.11.25 15:40sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.25 15:590.649300.000.000.006.91
275184192008.11.25 15:39sell0.03audusd0.652300.655300.649302008.11.25 15:590.649300.000.000.006.91
275183922008.11.25 15:39sell0.03audusd0.652200.655200.649202008.11.25 15:590.649200.000.000.006.91
275183042008.11.25 15:39sell0.03audusd0.652400.655400.649402008.11.25 15:590.649400.000.000.006.91
275187212008.11.25 15:40sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.25 15:580.649600.000.000.006.92
275187262008.11.25 15:40sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.25 15:580.649600.000.000.006.92
275187342008.11.25 15:40sell0.03audusd0.652500.655500.649502008.11.25 15:580.649500.000.000.006.92
275182422008.11.25 15:38sell0.03audusd0.652600.655600.649602008.11.25 15:580.649600.000.000.006.92
275183592008.11.25 15:39sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.25 15:580.649700.000.000.006.92
275187452008.11.25 15:40sell0.03audusd0.652700.655700.649702008.11.25 15:580.649700.000.000.006.92
275175802008.11.25 15:37sell0.03eurusd1.304201.307201.301202008.11.25 15:561.301200.000.000.006.92
275160612008.11.25 15:33sell0.03eurusd1.304201.307201.301202008.11.25 15:561.301200.000.000.006.92
275175742008.11.25 15:37sell0.03eurusd1.304201.307201.301202008.11.25 15:561.301200.000.000.006.92
275174882008.11.25 15:37sell0.03eurusd1.304201.307201.301202008.11.25 15:561.301200.000.000.006.92
275157532008.11.25 15:32sell0.03eurusd1.304301.307301.301302008.11.25 15:561.301300.000.000.006.92
275160092008.11.25 15:33sell0.03eurusd1.304201.307201.301202008.11.25 15:561.301200.000.000.006.92
275155592008.11.25 15:32sell0.03eurusd1.304301.307301.301302008.11.25 15:561.301300.000.000.006.92
275154582008.11.25 15:31sell0.03eurusd1.304301.307301.301302008.11.25 15:561.301300.000.000.006.92
275157502008.11.25 15:32sell0.03eurusd1.304401.307401.301402008.11.25 15:561.301400.000.000.006.92
275157382008.11.25 15:32sell0.03eurusd1.304401.307401.301402008.11.25 15:561.301400.000.000.006.92
275154482008.11.25 15:31sell0.03eurusd1.304401.307401.301402008.11.25 15:561.301400.000.000.006.92
275157572008.11.25 15:32sell0.03eurusd1.304401.307401.301402008.11.25 15:561.301400.000.000.006.92
275175482008.11.25 15:37sell0.03eurusd1.304401.307401.301402008.11.25 15:561.301400.000.000.006.92
275154342008.11.25 15:31sell0.03eurusd1.304501.307501.301502008.11.25 15:561.301500.000.000.006.92
275154652008.11.25 15:31sell0.03eurusd1.304401.307401.301402008.11.25 15:561.301400.000.000.006.92
275154752008.11.25 15:31sell0.03eurusd1.304501.307501.301502008.11.25 15:561.301500.000.000.006.92
275155342008.11.25 15:31sell0.03eurusd1.304501.307501.301502008.11.25 15:561.301500.000.000.006.92
275154222008.11.25 15:31sell0.03eurusd1.304501.307501.301502008.11.25 15:561.301500.000.000.006.92
275155362008.11.25 15:31sell0.03eurusd1.304601.307601.301602008.11.25 15:451.301600.000.000.006.91
275154252008.11.25 15:31sell0.03eurusd1.304601.307601.301602008.11.25 15:451.301600.000.000.006.91
275154202008.11.25 15:31sell0.03eurusd1.304601.307601.301602008.11.25 15:451.301600.000.000.006.91
275178322008.11.25 15:38sell0.03audusd0.653000.656000.650002008.11.25 15:450.650000.000.000.006.91
275154982008.11.25 15:31sell0.03eurusd1.304701.307701.301702008.11.25 15:451.301700.000.000.006.91
275155012008.11.25 15:31sell0.03eurusd1.304801.307801.301802008.11.25 15:451.301800.000.000.006.91
275154922008.11.25 15:31sell0.03eurusd1.304701.307701.301702008.11.25 15:451.301700.000.000.006.91
275170342008.11.25 15:36sell0.03audusd0.653600.656600.650602008.11.25 15:450.650600.000.000.006.91
275176822008.11.25 15:37sell0.03audusd0.653400.656400.650402008.11.25 15:450.650400.000.000.006.91
275170212008.11.25 15:36sell0.03audusd0.653400.656400.650402008.11.25 15:450.650400.000.000.006.91
275170522008.11.25 15:36sell0.03audusd0.653700.656700.650702008.11.25 15:450.650700.000.000.006.91
275170142008.11.25 15:36sell0.03audusd0.653300.656300.650302008.11.25 15:450.650300.000.000.006.91
275173912008.11.25 15:37sell0.03audusd0.653700.656700.650702008.11.25 15:450.650700.000.000.006.91
275170092008.11.25 15:36sell0.03audusd0.653400.656400.650402008.11.25 15:450.650400.000.000.006.91
275169632008.11.25 15:35sell0.03audusd0.653500.656500.650502008.11.25 15:450.650500.000.000.006.91
275169612008.11.25 15:35sell0.03audusd0.653600.656600.650602008.11.25 15:450.650600.000.000.006.91
275169512008.11.25 15:35sell0.03audusd0.653500.656500.650502008.11.25 15:450.650500.000.000.006.91
275169362008.11.25 15:35sell0.03audusd0.653600.656600.650602008.11.25 15:450.650600.000.000.006.91
275175952008.11.25 15:37sell0.03audusd0.653700.656700.650702008.11.25 15:450.650700.000.000.006.91
275190372008.11.25 15:42sell0.03audusd0.653600.656600.650602008.11.25 15:450.650600.000.000.006.91
275176202008.11.25 15:37sell0.03audusd0.653400.656400.650402008.11.25 15:450.650400.000.000.006.91
275168562008.11.25 15:35sell0.03audusd0.653700.656700.650702008.11.25 15:450.650700.000.000.006.91
275166472008.11.25 15:35sell0.03audusd0.653500.656500.650502008.11.25 15:450.650500.000.000.006.91
275166822008.11.25 15:35sell0.03audusd0.653600.656600.650602008.11.25 15:450.650600.000.000.006.91
275166902008.11.25 15:35sell0.03audusd0.653700.656700.650702008.11.25 15:450.650700.000.000.006.91
275167012008.11.25 15:35sell0.03audusd0.653600.656600.650602008.11.25 15:450.650600.000.000.006.91
275168312008.11.25 15:35sell0.03audusd0.653700.656700.650702008.11.25 15:450.650700.000.000.006.91
275171582008.11.25 15:36sell0.03audusd0.653700.656700.650702008.11.25 15:450.650700.000.000.006.91
275167342008.11.25 15:35sell0.03audusd0.653600.656600.650602008.11.25 15:450.650600.000.000.006.91
275162612008.11.25 15:34sell0.03audusd0.653400.656400.650402008.11.25 15:450.650400.000.000.006.91
275167432008.11.25 15:35sell0.03audusd0.653700.656700.650702008.11.25 15:450.650700.000.000.006.91
275176932008.11.25 15:37sell0.03audusd0.653400.656400.650402008.11.25 15:450.650400.000.000.006.91
275167962008.11.25 15:35sell0.03audusd0.653600.656600.650602008.11.25 15:450.650600.000.000.006.91
275177392008.11.25 15:37sell0.03audusd0.653500.656500.650502008.11.25 15:450.650500.000.000.006.91
275177752008.11.25 15:38sell0.03audusd0.653500.656500.650502008.11.25 15:450.650500.000.000.006.91
275178022008.11.25 15:38sell0.03audusd0.653200.656200.650202008.11.25 15:450.650200.000.000.006.91
275171412008.11.25 15:36sell0.03audusd0.653700.656700.650702008.11.25 15:450.650700.000.000.006.91
275155082008.11.25 15:31sell0.03eurusd1.304901.307901.301902008.11.25 15:451.301900.000.000.006.91
275171392008.11.25 15:36sell0.03audusd0.653900.656900.650902008.11.25 15:450.650900.000.000.006.92
275172392008.11.25 15:36sell0.03audusd0.653800.656800.650802008.11.25 15:450.650800.000.000.006.92
275174242008.11.25 15:37sell0.03audusd0.653800.656800.650802008.11.25 15:450.650800.000.000.006.92
275165792008.11.25 15:34sell0.03audusd0.653900.656900.650902008.11.25 15:450.650900.000.000.006.92
275175762008.11.25 15:37sell0.03audusd0.653900.656900.650902008.11.25 15:450.650900.000.000.006.92
275170642008.11.25 15:36sell0.03audusd0.653800.656800.650802008.11.25 15:450.650800.000.000.006.92
275170702008.11.25 15:36sell0.03audusd0.653900.656900.650902008.11.25 15:450.650900.000.000.006.92
275173822008.11.25 15:36sell0.03audusd0.653800.656800.650802008.11.25 15:450.650800.000.000.006.92
275165482008.11.25 15:34sell0.03audusd0.653900.656900.650902008.11.25 15:450.650900.000.000.006.92
275172912008.11.25 15:36sell0.03audusd0.653800.656800.650802008.11.25 15:450.650800.000.000.006.92
275155222008.11.25 15:31sell0.03eurusd1.304901.307901.301902008.11.25 15:451.301900.000.000.006.91
275171052008.11.25 15:36sell0.03audusd0.653900.656900.650902008.11.25 15:450.650900.000.000.006.92
275173172008.11.25 15:36sell0.03audusd0.653900.656900.650902008.11.25 15:450.650900.000.000.006.92
275162852008.11.25 15:34sell0.03audusd0.653900.656900.650902008.11.25 15:450.650900.000.000.006.92
275163102008.11.25 15:34sell0.03audusd0.653800.656800.650802008.11.25 15:450.650800.000.000.006.92
275168452008.11.25 15:35sell0.03audusd0.653800.656800.650802008.11.25 15:450.650800.000.000.006.92
275166302008.11.25 15:35sell0.03audusd0.653800.656800.650802008.11.25 15:450.650800.000.000.006.92
275169112008.11.25 15:35sell0.03audusd0.653800.656800.650802008.11.25 15:450.650800.000.000.006.92
275166242008.11.25 15:35sell0.03audusd0.653900.656900.650902008.11.25 15:450.650900.000.000.006.92
275173392008.11.25 15:36sell0.03audusd0.653900.656900.650902008.11.25 15:450.650900.000.000.006.92
275168942008.11.25 15:35sell0.03audusd0.653800.656800.650802008.11.25 15:450.650800.000.000.006.92
275169012008.11.25 15:35sell0.03audusd0.653900.656900.650902008.11.25 15:450.650900.000.000.006.92
275155142008.11.25 15:31sell0.03eurusd1.305001.308001.302002008.11.25 15:451.302000.000.000.006.91
275180802008.11.25 15:38sell0.03audusd0.651000.654000.648002008.11.25 15:420.654000.000.000.00-6.91
275180532008.11.25 15:38sell0.03audusd0.650700.653700.647702008.11.25 15:410.653700.000.000.00-6.91
275175632008.11.25 15:37sell0.03audusd0.654000.657000.651002008.11.25 15:380.651000.000.000.006.90
275165692008.11.25 15:34sell0.03audusd0.654100.657100.651102008.11.25 15:380.651100.000.000.006.90
275174772008.11.25 15:37sell0.03audusd0.654100.657100.651102008.11.25 15:380.651100.000.000.006.90
275165052008.11.25 15:34sell0.03audusd0.654300.657300.651302008.11.25 15:380.651300.000.000.006.91
275164042008.11.25 15:34sell0.03audusd0.654100.657100.651102008.11.25 15:380.651100.000.000.006.90
275163962008.11.25 15:34sell0.03audusd0.654100.657100.651102008.11.25 15:380.651100.000.000.006.90
275173122008.11.25 15:36sell0.03audusd0.654000.657000.651002008.11.25 15:380.651000.000.000.006.90
275170922008.11.25 15:36sell0.03audusd0.654000.657000.651002008.11.25 15:380.651000.000.000.006.90
275173492008.11.25 15:36sell0.03audusd0.654000.657000.651002008.11.25 15:380.651000.000.000.006.90
275164962008.11.25 15:34sell0.03audusd0.654200.657200.651202008.11.25 15:380.651200.000.000.006.90
275171252008.11.25 15:36sell0.03audusd0.654000.657000.651002008.11.25 15:380.651000.000.000.006.90
275175432008.11.25 15:37sell0.03audusd0.654000.657000.651002008.11.25 15:380.651000.000.000.006.90
275165912008.11.25 15:35sell0.03audusd0.654000.657000.651002008.11.25 15:380.651000.000.000.006.90
275171232008.11.25 15:36sell0.03audusd0.654100.657100.651102008.11.25 15:380.651100.000.000.006.90
275171172008.11.25 15:36sell0.03audusd0.654000.657000.651002008.11.25 15:380.651000.000.000.006.90
275164532008.11.25 15:34sell0.03audusd0.654500.657500.651502008.11.25 15:380.651500.000.000.006.90
275164212008.11.25 15:34sell0.03audusd0.654400.657400.651402008.11.25 15:380.651400.000.000.006.90
275164422008.11.25 15:34sell0.03audusd0.654500.657500.651502008.11.25 15:380.651500.000.000.006.90
275161452008.11.25 15:33sell0.03audusd0.654800.657800.651802008.11.25 15:380.651800.000.000.006.90
275161572008.11.25 15:33sell0.03audusd0.654800.657800.651802008.11.25 15:380.651800.000.000.006.90
275161212008.11.25 15:33sell0.03audusd0.654800.657800.651802008.11.25 15:380.651800.000.000.006.90
275161532008.11.25 15:33sell0.03audusd0.654900.657900.651902008.11.25 15:380.651900.000.000.006.91
275157022008.11.25 15:32sell0.03audusd0.655600.658600.652602008.11.25 15:380.652600.000.000.006.90
275157102008.11.25 15:32sell0.03audusd0.655700.658700.652702008.11.25 15:380.652700.000.000.006.90
275156932008.11.25 15:32sell0.03audusd0.655700.658700.652702008.11.25 15:380.652700.000.000.006.90
275157232008.11.25 15:32sell0.03audusd0.655700.658700.652702008.11.25 15:380.652700.000.000.006.90
275156772008.11.25 15:32sell0.03audusd0.655700.658700.652702008.11.25 15:380.652700.000.000.006.90
275159862008.11.25 15:33sell0.03audusd0.655600.658600.652602008.11.25 15:380.652600.000.000.006.90
275156622008.11.25 15:32sell0.03audusd0.655600.658600.652602008.11.25 15:380.652600.000.000.006.90
275157402008.11.25 15:32sell0.03audusd0.655700.658700.652702008.11.25 15:380.652700.000.000.006.90
275156492008.11.25 15:32sell0.03audusd0.655500.658500.652502008.11.25 15:380.652500.000.000.006.90
275160942008.11.25 15:33sell0.03audusd0.655500.658500.652502008.11.25 15:380.652500.000.000.006.90
275156182008.11.25 15:32sell0.03audusd0.655400.658400.652402008.11.25 15:380.652400.000.000.006.90
275160772008.11.25 15:33sell0.03audusd0.655200.658200.652202008.11.25 15:380.652200.000.000.006.90
275160652008.11.25 15:33sell0.03audusd0.655200.658200.652202008.11.25 15:380.652200.000.000.006.90
275160562008.11.25 15:33sell0.03audusd0.655700.658700.652702008.11.25 15:380.652700.000.000.006.90
275160532008.11.25 15:33sell0.03audusd0.655500.658500.652502008.11.25 15:380.652500.000.000.006.90
275160442008.11.25 15:33sell0.03audusd0.655400.658400.652402008.11.25 15:380.652400.000.000.006.90
275157712008.11.25 15:32sell0.03audusd0.655700.658700.652702008.11.25 15:380.652700.000.000.006.90
275159932008.11.25 15:33sell0.03audusd0.655700.658700.652702008.11.25 15:380.652700.000.000.006.90
275159782008.11.25 15:33sell0.03audusd0.655400.658400.652402008.11.25 15:380.652400.000.000.006.90
275159452008.11.25 15:33sell0.03audusd0.655600.658600.652602008.11.25 15:380.652600.000.000.006.90
275157992008.11.25 15:32sell0.03audusd0.655600.658600.652602008.11.25 15:380.652600.000.000.006.90
275158502008.11.25 15:32sell0.03audusd0.655700.658700.652702008.11.25 15:380.652700.000.000.006.90
275158872008.11.25 15:33sell0.03audusd0.655400.658400.652402008.11.25 15:380.652400.000.000.006.90
275157632008.11.25 15:32sell0.03audusd0.655900.658900.652902008.11.25 15:380.652900.000.000.006.91
275155422008.11.25 15:32sell0.03audusd0.656000.659000.653002008.11.25 15:380.653000.000.000.006.91
275157412008.11.25 15:32sell0.03audusd0.656000.659000.653002008.11.25 15:380.653000.000.000.006.91
275157252008.11.25 15:32sell0.03audusd0.655800.658800.652802008.11.25 15:380.652800.000.000.006.91
275157762008.11.25 15:32sell0.03audusd0.656000.659000.653002008.11.25 15:380.653000.000.000.006.91
275157442008.11.25 15:32sell0.03audusd0.656000.659000.653002008.11.25 15:380.653000.000.000.006.91
275157832008.11.25 15:32sell0.03audusd0.655900.658900.652902008.11.25 15:380.652900.000.000.006.91
275155312008.11.25 15:31sell0.03audusd0.656200.659200.653202008.11.25 15:380.653200.000.000.006.91
275155462008.11.25 15:32sell0.03audusd0.656100.659100.653102008.11.25 15:380.653100.000.000.006.91
275155412008.11.25 15:32sell0.03audusd0.656100.659100.653102008.11.25 15:380.653100.000.000.006.91
275154882008.11.25 15:31sell0.03audusd0.656200.659200.653202008.11.25 15:380.653200.000.000.006.91
275154152008.11.25 15:31sell0.03audusd0.656100.659100.653102008.11.25 15:380.653100.000.000.006.91
275153932008.11.25 15:31sell0.03audusd0.656100.659100.653102008.11.25 15:380.653100.000.000.006.91
275153872008.11.25 15:31sell0.03audusd0.656300.659300.653302008.11.25 15:380.653300.000.000.006.91
275153572008.11.25 15:31sell0.03audusd0.656400.659400.653402008.11.25 15:380.653400.000.000.006.91
275153542008.11.25 15:31sell0.03audusd0.656500.659500.653502008.11.25 15:380.653500.000.000.006.90
275153402008.11.25 15:31sell0.03audusd0.656800.659800.653802008.11.25 15:330.653800.000.000.006.91
275153312008.11.25 15:31sell0.03audusd0.657000.660000.654002008.11.25 15:330.654000.000.000.006.91
275153142008.11.25 15:30sell0.03audusd0.657000.660000.654002008.11.25 15:330.654000.000.000.006.91
275153102008.11.25 15:30sell0.03audusd0.657200.660200.654202008.11.25 15:330.654200.000.000.006.91
275152782008.11.25 15:30sell0.03audusd0.657000.660000.654002008.11.25 15:330.654000.000.000.006.91
275152942008.11.25 15:30sell0.03audusd0.657200.660200.654202008.11.25 15:330.654200.000.000.006.91
275153352008.11.25 15:31sell0.03audusd0.656900.659900.653902008.11.25 15:330.653900.000.000.006.91
275153002008.11.25 15:30sell0.03audusd0.657500.660500.654502008.11.25 15:330.654500.000.000.006.90
275152982008.11.25 15:30sell0.03audusd0.657500.660500.654502008.11.25 15:330.654500.000.000.006.90
275153072008.11.25 15:30sell0.03audusd0.657600.660600.654602008.11.25 15:330.654600.000.000.006.90
275152712008.11.25 15:30sell0.03audusd0.657700.660700.654702008.11.25 15:330.654700.000.000.006.90
275152622008.11.25 15:30sell0.03audusd0.657800.660800.654802008.11.25 15:330.654800.000.000.006.90
275152372008.11.25 15:30sell0.03eurusd1.304901.306901.303902008.11.25 15:331.303900.000.000.002.30
275152412008.11.25 15:30sell0.03eurusd1.305001.307001.304002008.11.25 15:321.304000.000.000.002.30
275151882008.11.25 15:30sell0.03eurusd1.305101.307101.304102008.11.25 15:321.304100.000.000.002.30
275151662008.11.25 15:30sell0.03eurusd1.305101.307101.304102008.11.25 15:321.304100.000.000.002.30
275150412008.11.25 15:29sell0.03eurusd1.305101.307101.304102008.11.25 15:321.304100.000.000.002.30
275151762008.11.25 15:30sell0.03eurusd1.305101.307101.304102008.11.25 15:321.304100.000.000.002.30
275149952008.11.25 15:29sell0.03eurusd1.305201.307201.304202008.11.25 15:321.304200.000.000.002.30
275151372008.11.25 15:30sell0.03eurusd1.305201.307201.304202008.11.25 15:321.304200.000.000.002.30
275151992008.11.25 15:30sell0.03eurusd1.305201.307201.304202008.11.25 15:321.304200.000.000.002.30
275152522008.11.25 15:30sell0.03eurusd1.305201.307201.304202008.11.25 15:321.304200.000.000.002.30
275152282008.11.25 15:30sell0.03eurusd1.305201.307201.304202008.11.25 15:321.304200.000.000.002.30
275151712008.11.25 15:30sell0.03eurusd1.305201.307201.304202008.11.25 15:321.304200.000.000.002.30
275149992008.11.25 15:29sell0.03eurusd1.305201.307201.304202008.11.25 15:321.304200.000.000.002.30
275150192008.11.25 15:29sell0.03eurusd1.305201.307201.304202008.11.25 15:321.304200.000.000.002.30
275151202008.11.25 15:30sell0.03eurusd1.305301.307301.304302008.11.25 15:321.304300.000.000.002.30
275150242008.11.25 15:29sell0.03eurusd1.305301.307301.304302008.11.25 15:321.304300.000.000.002.30
275152052008.11.25 15:30sell0.03eurusd1.305301.307301.304302008.11.25 15:321.304300.000.000.002.30
275152232008.11.25 15:30sell0.03eurusd1.305301.307301.304302008.11.25 15:321.304300.000.000.002.30
275150382008.11.25 15:29sell0.03eurusd1.305301.307301.304302008.11.25 15:321.304300.000.000.002.30
275149972008.11.25 15:29sell0.03eurusd1.305301.307301.304302008.11.25 15:321.304300.000.000.002.30
275150312008.11.25 15:29sell0.03eurusd1.305301.307301.304302008.11.25 15:321.304300.000.000.002.30
275152162008.11.25 15:30sell0.03eurusd1.305401.307401.304402008.11.25 15:311.304400.000.000.002.30
275152452008.11.25 15:30sell0.03eurusd1.305401.307401.304402008.11.25 15:311.304400.000.000.002.30
275150332008.11.25 15:29sell0.03eurusd1.305401.307401.304402008.11.25 15:311.304400.000.000.002.30
275149892008.11.25 15:29sell0.03audusd0.657300.659300.656302008.11.25 15:310.656300.000.000.002.30
275150052008.11.25 15:29sell0.03audusd0.657400.659400.656402008.11.25 15:310.656400.000.000.002.30
275150022008.11.25 15:29sell0.03audusd0.657500.659500.656502008.11.25 15:310.656500.000.000.002.30
275150232008.11.25 15:29sell0.03audusd0.657400.659400.656402008.11.25 15:310.656400.000.000.002.30
275150292008.11.25 15:29sell0.03audusd0.657400.659400.656402008.11.25 15:310.656400.000.000.002.30
275150452008.11.25 15:30sell0.03audusd0.657500.659500.656502008.11.25 15:310.656500.000.000.002.30
275149932008.11.25 15:29sell0.03audusd0.657400.659400.656402008.11.25 15:310.656400.000.000.002.30
275150532008.11.25 15:30sell0.03audusd0.657400.659400.656402008.11.25 15:310.656400.000.000.002.30
273667702008.11.24 21:56balanceDeposit10 000.00
  0.00 0.00 0.00 9 800.02
Closed P/L: 9 800.02
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
277161702008.11.26 18:23sell0.03audusd0.651400.654400.64840 0.649500.000.000.004.43
277163282008.11.26 18:24sell0.03audusd0.651400.654400.64840 0.649500.000.000.004.43
277163402008.11.26 18:24sell0.03audusd0.651400.654400.64840 0.649500.000.000.004.43
277163602008.11.26 18:24sell0.03audusd0.651400.654400.64840 0.649500.000.000.004.43
277163632008.11.26 18:24sell0.03audusd0.651400.654400.64840 0.649500.000.000.004.43
  0.00 0.00 0.00 22.15
 Floating P/L: 22.15
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 9 800.02 Floating P/L: 22.15 Margin: 15.21
Balance: 19 800.02 Equity: 19 822.17 Free Margin: 19 806.96
 
Details:
Graph
Gross Profit: 13 247.99 Gross Loss: 3 447.97 Total Net Profit: 9 800.02
Profit Factor: 3.84 Expected Payoff: 4.04  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 886.38 (10.39%) Relative Drawdown: 10.39% (1 886.38)
 
Total Trades: 2425 Short Positions (won %): 1731 (89.31%) Long Positions (won %): 694 (55.33%)
Profit Trades (% of total): 1930 (79.59%) Loss trades (% of total): 495 (20.41%)
Largest profit trade: 7.00 loss trade: -7.02
Average profit trade: 6.86 loss trade: -6.97
Maximum consecutive wins ($): 805 (5 571.95) consecutive losses ($): 250 (-1 752.98)
Maximal consecutive profit (count): 5 571.95 (805) consecutive loss (count): -1 752.98 (250)
Average consecutive wins: 276 consecutive losses: 83