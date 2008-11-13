ODL Securities

Account: 1041124 Name: Elwin Sellers Currency: USD 2008 November 28, 22:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
5724162008.11.13 17:42balanceDeposit5 000.00
5973112008.11.14 16:25buy1.00eurusd1.27051.26911.27112008.11.14 16:361.27110.000.000.0060.00
  [tp]
5983882008.11.14 17:16sell1.00eurusd1.26751.26901.26602008.11.14 17:211.26900.000.000.00-150.00
  [sl]
5989272008.11.14 17:48sell1.00eurusd1.27211.27301.26982008.11.14 17:531.27300.000.000.00-90.00
  [sl]
6027792008.11.14 20:49sell1.00eurusd1.27271.27381.27082008.11.14 20:541.27080.000.000.00190.00
  [tp]
6029292008.11.14 20:56sell1.00eurusd1.26971.27141.26842008.11.14 21:001.26840.000.000.00130.00
  [tp]
6032942008.11.14 21:15sell1.00eurjpy122.95123.03122.732008.11.14 21:18122.730.000.000.00226.90
  [tp]
6038322008.11.14 21:46sell1.00nzdusd0.55410.55540.55242008.11.17 00:000.55240.000.00-10.50170.00
  [tp]
8226882008.11.26 07:41sell0.10eurusd1.29730.00000.00002008.11.26 08:191.29380.000.000.0035.00
 597821Alpha9 H4
8226892008.11.26 07:41sell0.10eurusd1.29740.00000.00002008.11.26 08:191.29380.000.000.0036.00
 597826Alpha9 SRSI
8227232008.11.26 07:42sell0.10gbpusd1.53750.00000.00002008.11.26 08:191.53510.000.000.0024.00
 597826Alpha9 SRSI
8227672008.11.26 07:44sell0.10gbpusd1.53700.00000.00002008.11.26 08:191.53510.000.000.0019.00
 597821Alpha9 H4
8231962008.11.26 08:05sell1.00nzdusd0.54660.54900.54302008.11.26 08:440.54900.000.000.00-240.00
  [sl]
8238192008.11.26 08:25sell0.10eurusd1.29680.00000.00002008.11.26 13:001.29120.000.000.0056.00
 597821Alpha9 H4
8248802008.11.26 09:00sell0.10usdjpy95.220.000.002008.11.26 09:1395.050.000.000.0017.89
 597824Alpha9 M15
8295302008.11.26 12:00sell0.10usdjpy95.450.000.002008.11.26 12:3695.240.000.000.0022.05
 597823Alpha9 M30
8404622008.11.26 16:15sell0.10usdjpy95.300.000.002008.11.27 02:0595.180.000.00-1.6912.61
 597825Alpha9 M5
8423932008.11.26 16:56sell0.10usdjpy95.520.000.002008.11.26 17:1395.360.000.000.0016.78
 597824Alpha9 M15
8433522008.11.26 17:31sell0.10usdjpy95.570.000.002008.11.27 00:4895.360.000.00-1.6922.02
 597823Alpha9 M30
8438402008.11.26 17:57sell0.10nzdusd0.55250.00000.00002008.11.27 07:470.54860.000.00-3.1539.00
 597822Alpha9 H1
8460212008.11.26 20:08sell0.10gbpusd1.53560.00000.00002008.11.28 12:281.52930.000.00-5.6063.00
 597821Alpha9 H4
8557042008.11.27 10:00sell0.10nzdusd0.55290.00000.00002008.11.27 20:070.55340.000.000.00-5.00
 597822Alpha9 H1
8560072008.11.27 10:14sell0.10usdjpy95.400.000.002008.11.27 21:5995.160.000.00-0.5725.22
 597823Alpha9 M30
8690322008.11.28 05:41sell0.10nzdusd0.55340.00000.00002008.11.28 11:320.54980.000.000.0036.00
 597822Alpha9 H1
8706172008.11.28 08:00sell0.10eurusd1.29360.00000.00002008.11.28 09:171.28800.000.000.0056.00
 597821Alpha9 H4
8765352008.11.28 12:37sell0.10usdjpy95.550.000.002008.11.28 15:5995.330.000.000.0023.08
 597823Alpha9 M30
8851052008.11.28 18:06sell0.10nzdusd0.55030.00000.00002008.11.28 21:050.54870.000.000.0016.00
 597824Alpha9 M15
  0.00 0.00 -23.20 811.55
Closed P/L: 788.35
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
8856762008.11.28 19:25sell0.10usdjpy95.700.000.00 95.540.000.00-0.5716.75
 597822Alpha9 H1
  0.00 0.00 -0.57 16.75
 Floating P/L: 16.18
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 788.35 Floating P/L: 16.18 Margin: 100.00
Balance: 5 788.35 Equity: 5 804.53 Free Margin: 5 704.53
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 273.35 Gross Loss: 485.00 Total Net Profit: 788.35
Profit Factor: 2.63 Expected Payoff: 30.32  
Absolute Drawdown: 180.00 Maximal Drawdown: 240.00 (4.74%) Relative Drawdown: 4.74% (240.00)
 
Total Trades: 26 Short Positions (won %): 25 (84.00%) Long Positions (won %): 1 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 22 (84.62%) Loss trades (% of total): 4 (15.38%)
Largest profit trade: 226.90 loss trade: -240.00
Average profit trade: 57.88 loss trade: -121.25
Maximum consecutive wins ($): 8 (820.40) consecutive losses ($): 2 (-240.00)
Maximal consecutive profit (count): 820.40 (8) consecutive loss (count): -240.00 (2)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 1