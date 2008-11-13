|Account: 1041124
|Name: Elwin Sellers
|Currency: USD
|2008 November 28, 22:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|572416
|2008.11.13 17:42
|balance
|Deposit
|5 000.00
|597311
|2008.11.14 16:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2705
|1.2691
|1.2711
|2008.11.14 16:36
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|[tp]
|598388
|2008.11.14 17:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2675
|1.2690
|1.2660
|2008.11.14 17:21
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|[sl]
|598927
|2008.11.14 17:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2721
|1.2730
|1.2698
|2008.11.14 17:53
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|[sl]
|602779
|2008.11.14 20:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2727
|1.2738
|1.2708
|2008.11.14 20:54
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.00
|190.00
|[tp]
|602929
|2008.11.14 20:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2697
|1.2714
|1.2684
|2008.11.14 21:00
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|[tp]
|603294
|2008.11.14 21:15
|sell
|1.00
|eurjpy
|122.95
|123.03
|122.73
|2008.11.14 21:18
|122.73
|0.00
|0.00
|0.00
|226.90
|[tp]
|603832
|2008.11.14 21:46
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.5541
|0.5554
|0.5524
|2008.11.17 00:00
|0.5524
|0.00
|0.00
|-10.50
|170.00
|[tp]
|822688
|2008.11.26 07:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2973
|0.0000
|0.0000
|2008.11.26 08:19
|1.2938
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|597821
|Alpha9 H4
|822689
|2008.11.26 07:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2974
|0.0000
|0.0000
|2008.11.26 08:19
|1.2938
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|597826
|Alpha9 SRSI
|822723
|2008.11.26 07:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5375
|0.0000
|0.0000
|2008.11.26 08:19
|1.5351
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|597826
|Alpha9 SRSI
|822767
|2008.11.26 07:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5370
|0.0000
|0.0000
|2008.11.26 08:19
|1.5351
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|597821
|Alpha9 H4
|823196
|2008.11.26 08:05
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.5466
|0.5490
|0.5430
|2008.11.26 08:44
|0.5490
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|[sl]
|823819
|2008.11.26 08:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2968
|0.0000
|0.0000
|2008.11.26 13:00
|1.2912
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|597821
|Alpha9 H4
|824880
|2008.11.26 09:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|95.22
|0.00
|0.00
|2008.11.26 09:13
|95.05
|0.00
|0.00
|0.00
|17.89
|597824
|Alpha9 M15
|829530
|2008.11.26 12:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|95.45
|0.00
|0.00
|2008.11.26 12:36
|95.24
|0.00
|0.00
|0.00
|22.05
|597823
|Alpha9 M30
|840462
|2008.11.26 16:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|95.30
|0.00
|0.00
|2008.11.27 02:05
|95.18
|0.00
|0.00
|-1.69
|12.61
|597825
|Alpha9 M5
|842393
|2008.11.26 16:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|95.52
|0.00
|0.00
|2008.11.26 17:13
|95.36
|0.00
|0.00
|0.00
|16.78
|597824
|Alpha9 M15
|843352
|2008.11.26 17:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|95.57
|0.00
|0.00
|2008.11.27 00:48
|95.36
|0.00
|0.00
|-1.69
|22.02
|597823
|Alpha9 M30
|843840
|2008.11.26 17:57
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.5525
|0.0000
|0.0000
|2008.11.27 07:47
|0.5486
|0.00
|0.00
|-3.15
|39.00
|597822
|Alpha9 H1
|846021
|2008.11.26 20:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5356
|0.0000
|0.0000
|2008.11.28 12:28
|1.5293
|0.00
|0.00
|-5.60
|63.00
|597821
|Alpha9 H4
|855704
|2008.11.27 10:00
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.5529
|0.0000
|0.0000
|2008.11.27 20:07
|0.5534
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|597822
|Alpha9 H1
|856007
|2008.11.27 10:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|95.40
|0.00
|0.00
|2008.11.27 21:59
|95.16
|0.00
|0.00
|-0.57
|25.22
|597823
|Alpha9 M30
|869032
|2008.11.28 05:41
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.5534
|0.0000
|0.0000
|2008.11.28 11:32
|0.5498
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|597822
|Alpha9 H1
|870617
|2008.11.28 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|2008.11.28 09:17
|1.2880
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|597821
|Alpha9 H4
|876535
|2008.11.28 12:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|95.55
|0.00
|0.00
|2008.11.28 15:59
|95.33
|0.00
|0.00
|0.00
|23.08
|597823
|Alpha9 M30
|885105
|2008.11.28 18:06
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.5503
|0.0000
|0.0000
|2008.11.28 21:05
|0.5487
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|597824
|Alpha9 M15
|0.00
|0.00
|-23.20
|811.55
|Closed P/L:
|788.35
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|885676
|2008.11.28 19:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|95.70
|0.00
|0.00
|95.54
|0.00
|0.00
|-0.57
|16.75
|597822
|Alpha9 H1
|0.00
|0.00
|-0.57
|16.75
|Floating P/L:
|16.18
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|788.35
|Floating P/L:
|16.18
|Margin:
|100.00
|Balance:
|5 788.35
|Equity:
|5 804.53
|Free Margin:
|5 704.53
|Details:
|Gross Profit:
|1 273.35
|Gross Loss:
|485.00
|Total Net Profit:
|788.35
|Profit Factor:
|2.63
|Expected Payoff:
|30.32
|Absolute Drawdown:
|180.00
|Maximal Drawdown:
|240.00 (4.74%)
|Relative Drawdown:
|4.74% (240.00)
|Total Trades:
|26
|Short Positions (won %):
|25 (84.00%)
|Long Positions (won %):
|1 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|22 (84.62%)
|Loss trades (% of total):
|4 (15.38%)
|Largest
|profit trade:
|226.90
|loss trade:
|-240.00
|Average
|profit trade:
|57.88
|loss trade:
|-121.25
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (820.40)
|consecutive losses ($):
|2 (-240.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|820.40 (8)
|consecutive loss (count):
|-240.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|1