Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1000531777 Name: Richard Currency: USD 2008 December 9, 13:48
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
207704032008.12.08 17:32balanceDeposit100.00
207704112008.12.08 17:32buy0.01eurusd1.29280.00000.00002008.12.08 17:411.29270.000.000.00-0.10
 100TheRandomEA
207707052008.12.08 17:36sell0.01eurusd1.29310.00000.00002008.12.08 17:411.29260.000.000.000.50
 100TheRandomEA
207714352008.12.08 17:53buy0.01eurusd1.29370.00000.00002008.12.08 18:001.29320.000.000.00-0.50
 100TheRandomEA
207716342008.12.08 17:57sell0.01eurusd1.29370.00000.00002008.12.08 18:061.29230.000.000.001.40
 100TheRandomEA
207720092008.12.08 18:06buy0.01eurusd1.29250.00000.00002008.12.08 18:211.29230.000.000.00-0.20
 100TheRandomEA
207725832008.12.08 18:21sell0.01eurusd1.29240.00000.00002008.12.08 18:311.29420.000.000.00-1.80
 100TheRandomEA
207728552008.12.08 18:26buy0.01eurusd1.29420.00000.00002008.12.08 18:401.29400.000.000.00-0.20
 100TheRandomEA
207730052008.12.08 18:31sell0.01eurusd1.29430.00000.00002008.12.08 18:421.29370.000.000.000.60
 100TheRandomEA
207737132008.12.08 18:45sell0.01eurusd1.29420.00000.00002008.12.08 18:561.29410.000.000.000.10
 100TheRandomEA
207738582008.12.08 18:50buy0.01eurusd1.29520.00000.00002008.12.08 18:551.29410.000.000.00-1.10
 100TheRandomEA
207742392008.12.08 19:05buy0.01eurusd1.29390.00000.00002008.12.08 19:091.29230.000.000.00-1.60
 100TheRandomEA
207744072008.12.08 19:09sell0.01eurusd1.29210.00000.00002008.12.08 19:171.29230.000.000.00-0.20
 100TheRandomEA
207745782008.12.08 19:17buy0.01eurusd1.29260.00000.00002008.12.08 19:231.29300.000.000.000.40
 100TheRandomEA
207748402008.12.08 19:27sell0.01eurusd1.29320.00000.00002008.12.08 19:431.29180.000.000.001.40
 100TheRandomEA
207748732008.12.08 19:29buy0.01eurusd1.29230.00000.00002008.12.08 19:391.29080.000.000.00-1.50
 100TheRandomEA
207753302008.12.08 19:43buy0.01eurusd1.29170.00000.00002008.12.08 19:491.29250.000.000.000.80
 100TheRandomEA
207754682008.12.08 19:48sell0.01eurusd1.29270.00000.00002008.12.08 19:491.29280.000.000.00-0.10
 100TheRandomEA
207757012008.12.08 19:56sell0.01eurusd1.29150.00000.00002008.12.08 19:591.29130.000.000.000.20
 100TheRandomEA
207759222008.12.08 20:03buy0.01eurusd1.29180.00000.00002008.12.08 20:031.29150.000.000.00-0.30
 100TheRandomEA
207760542008.12.08 20:09sell0.01eurusd1.29170.00000.00002008.12.08 20:131.29180.000.000.00-0.10
 100TheRandomEA
207760932008.12.08 20:12buy0.01eurusd1.29180.00000.00002008.12.08 20:161.29110.000.000.00-0.70
 100TheRandomEA
207763902008.12.08 20:19sell0.01eurusd1.28990.00000.00002008.12.08 20:241.29040.000.000.00-0.50
 100TheRandomEA
207767612008.12.08 20:30buy0.01eurusd1.29050.00000.00002008.12.08 20:311.28980.000.000.00-0.70
 100TheRandomEA
207767832008.12.08 20:30sell0.01eurusd1.29010.00000.00002008.12.08 20:361.29020.000.000.00-0.10
 100TheRandomEA
207768692008.12.08 20:33buy0.01eurusd1.29010.00000.00002008.12.08 20:501.29180.000.000.001.70
 100TheRandomEA
207770572008.12.08 20:42sell0.01eurusd1.29160.00000.00002008.12.08 20:491.29180.000.000.00-0.20
 100TheRandomEA
207774842008.12.08 20:53sell0.01eurusd1.29220.00000.00002008.12.08 21:011.29160.000.000.000.60
 100TheRandomEA
207777792008.12.08 21:02buy0.01eurusd1.29160.00000.00002008.12.08 21:161.29310.000.000.001.50
 100TheRandomEA
207781272008.12.08 21:08sell0.01eurusd1.29320.00000.00002008.12.08 21:171.29340.000.000.00-0.20
 100TheRandomEA
207784832008.12.08 21:17buy0.01eurusd1.29340.00000.00002008.12.08 21:191.29230.000.000.00-1.10
 100TheRandomEA
207787592008.12.08 21:23buy0.01eurusd1.29270.00000.00002008.12.08 21:321.29330.000.000.000.60
 100TheRandomEA
207791422008.12.08 21:31sell0.01eurusd1.29310.00000.00002008.12.08 21:431.29350.000.000.00-0.40
 100TheRandomEA
207795542008.12.08 21:44sell0.01eurusd1.29310.00000.00002008.12.08 21:571.29450.000.000.00-1.40
 100TheRandomEA
207796082008.12.08 21:46buy0.01eurusd1.29340.00000.00002008.12.08 22:011.29470.000.000.001.30
 100TheRandomEA
207809532008.12.08 22:08buy0.01eurusd1.29540.00000.00002008.12.08 22:101.29490.000.000.00-0.50
 100TheRandomEA
207809742008.12.08 22:09sell0.01eurusd1.29490.00000.00002008.12.08 22:251.29370.000.000.001.20
 100TheRandomEA
207815732008.12.08 22:25buy0.01eurusd1.29360.00000.00002008.12.08 22:321.29380.000.000.000.20
 100TheRandomEA
207816232008.12.08 22:27sell0.01eurusd1.29360.00000.00002008.12.08 22:281.29410.000.000.00-0.50
 100TheRandomEA
207817152008.12.08 22:29sell0.01eurusd1.29380.00000.00002008.12.08 22:321.29410.000.000.00-0.30
 100TheRandomEA
207821772008.12.08 22:44buy0.01eurusd1.29370.00000.00002008.12.08 22:491.29160.000.000.00-2.10
 100TheRandomEA
207822412008.12.08 22:46sell0.01eurusd1.29270.00000.00002008.12.08 22:481.29280.000.000.00-0.10
 100TheRandomEA
207824862008.12.08 22:50sell0.01eurusd1.29230.00000.00002008.12.08 22:531.29370.000.000.00-1.40
 100TheRandomEA
207826542008.12.08 22:55sell0.01eurusd1.29370.00000.00002008.12.08 22:591.29390.000.000.00-0.20
 100TheRandomEA
207829862008.12.08 23:06buy0.01eurusd1.29380.00000.00002008.12.08 23:121.29340.000.000.00-0.40
 100TheRandomEA
207830882008.12.08 23:15sell0.01eurusd1.29340.00000.00002008.12.08 23:201.29420.000.000.00-0.80
 100TheRandomEA
207833652008.12.08 23:26buy0.01eurusd1.29570.00000.00002008.12.08 23:401.29440.000.000.00-1.30
 100TheRandomEA
207834042008.12.08 23:28sell0.01eurusd1.29460.00000.00002008.12.08 23:351.29460.000.000.000.00
 100TheRandomEA
207835482008.12.08 23:37sell0.01eurusd1.29420.00000.00002008.12.08 23:451.29480.000.000.00-0.60
 100TheRandomEA
207836982008.12.08 23:45buy0.01eurusd1.29480.00000.00002008.12.08 23:521.29570.000.000.000.90
 100TheRandomEA
207837812008.12.08 23:50sell0.01eurusd1.29530.00000.00002008.12.09 00:001.29570.000.00-0.06-0.40
 100TheRandomEA
207841982008.12.09 00:03buy0.01eurusd1.29530.00000.00002008.12.09 00:051.29500.000.000.00-0.30
 100TheRandomEA
207845042008.12.09 00:14sell0.01eurusd1.29470.00000.00002008.12.09 00:261.29440.000.000.000.30
 100TheRandomEA
207845492008.12.09 00:16buy0.01eurusd1.29460.00000.00002008.12.09 00:321.29440.000.000.00-0.20
 100TheRandomEA
207849672008.12.09 00:34buy0.01eurusd1.29430.00000.00002008.12.09 00:381.29300.000.000.00-1.30
 100TheRandomEA
207852632008.12.09 00:40sell0.01eurusd1.29270.00000.00002008.12.09 00:541.29350.000.000.00-0.80
 100TheRandomEA
207854652008.12.09 00:50buy0.01eurusd1.29330.00000.00002008.12.09 01:031.29320.000.000.00-0.10
 100TheRandomEA
207856802008.12.09 01:07sell0.01eurusd1.29350.00000.00002008.12.09 01:241.29270.000.000.000.80
 100TheRandomEA
207858642008.12.09 01:14buy0.01eurusd1.29220.00000.00002008.12.09 01:301.29190.000.000.00-0.30
 100TheRandomEA
207862282008.12.09 01:36sell0.01eurusd1.29220.00000.00002008.12.09 01:391.29180.000.000.000.40
 100TheRandomEA
207863992008.12.09 01:43buy0.01eurusd1.29210.00000.00002008.12.09 01:481.29170.000.000.00-0.40
 100TheRandomEA
207864372008.12.09 01:46sell0.01eurusd1.29170.00000.00002008.12.09 01:491.29210.000.000.00-0.40
 100TheRandomEA
207865382008.12.09 01:56sell0.01eurusd1.29140.00000.00002008.12.09 02:011.29130.000.000.000.10
 100TheRandomEA
207865452008.12.09 01:56buy0.01eurusd1.29180.00000.00002008.12.09 02:011.29090.000.000.00-0.90
 100TheRandomEA
207867592008.12.09 02:03sell0.01eurusd1.29120.00000.00002008.12.09 02:081.29170.000.000.00-0.50
 100TheRandomEA
207868282008.12.09 02:06buy0.01eurusd1.29130.00000.00002008.12.09 02:211.29230.000.000.001.00
 100TheRandomEA
207869232008.12.09 02:11sell0.01eurusd1.29180.00000.00002008.12.09 02:181.29260.000.000.00-0.80
 100TheRandomEA
207871852008.12.09 02:25buy0.01eurusd1.29200.00000.00002008.12.09 02:401.29180.000.000.00-0.20
 100TheRandomEA
207873112008.12.09 02:28sell0.01eurusd1.29210.00000.00002008.12.09 02:371.29220.000.000.00-0.10
 100TheRandomEA
207876852008.12.09 02:39sell0.01eurusd1.29190.00000.00002008.12.09 02:481.29200.000.000.00-0.10
 100TheRandomEA
207879452008.12.09 02:47buy0.01eurusd1.29200.00000.00002008.12.09 02:561.29080.000.000.00-1.20
 100TheRandomEA
207886942008.12.09 03:01sell0.01eurusd1.29100.00000.00002008.12.09 03:121.29160.000.000.00-0.60
 100TheRandomEA
207887912008.12.09 03:04buy0.01eurusd1.29140.00000.00002008.12.09 03:061.29130.000.000.00-0.10
 100TheRandomEA
207889922008.12.09 03:09buy0.01eurusd1.29150.00000.00002008.12.09 03:231.28980.000.000.00-1.70
 100TheRandomEA
207895812008.12.09 03:26sell0.01eurusd1.29030.00000.00002008.12.09 03:391.28910.000.000.001.20
 100TheRandomEA
207898942008.12.09 03:36buy0.01eurusd1.28980.00000.00002008.12.09 03:451.28910.000.000.00-0.70
 100TheRandomEA
207900992008.12.09 03:44sell0.01eurusd1.28900.00000.00002008.12.09 03:591.28640.000.000.002.60
 100TheRandomEA
207907862008.12.09 03:56buy0.01eurusd1.28780.00000.00002008.12.09 04:031.28650.000.000.00-1.30
 100TheRandomEA
207910152008.12.09 03:59sell0.01eurusd1.28620.00000.00002008.12.09 04:001.28640.000.000.00-0.20
 100TheRandomEA
207916262008.12.09 04:12sell0.01eurusd1.28700.00000.00002008.12.09 04:141.28720.000.000.00-0.20
 100TheRandomEA
207917192008.12.09 04:15sell0.01eurusd1.28700.00000.00002008.12.09 04:171.28780.000.000.00-0.80
 100TheRandomEA
207917502008.12.09 04:15buy0.01eurusd1.28750.00000.00002008.12.09 04:201.28790.000.000.000.40
 100TheRandomEA
207919642008.12.09 04:21sell0.01eurusd1.28780.00000.00002008.12.09 04:241.28820.000.000.00-0.40
 100TheRandomEA
207920642008.12.09 04:25buy0.01eurusd1.28800.00000.00002008.12.09 04:291.28740.000.000.00-0.60
 100TheRandomEA
207924252008.12.09 04:40sell0.01eurusd1.28730.00000.00002008.12.09 04:451.28760.000.000.00-0.30
 100TheRandomEA
207924852008.12.09 04:43buy0.01eurusd1.28750.00000.00002008.12.09 04:511.28720.000.000.00-0.30
 100TheRandomEA
207925412008.12.09 04:46sell0.01eurusd1.28750.00000.00002008.12.09 04:511.28750.000.000.000.00
 100TheRandomEA
207927492008.12.09 04:53sell0.01eurusd1.28700.00000.00002008.12.09 05:001.28720.000.000.00-0.20
 100TheRandomEA
207928782008.12.09 04:59buy0.01eurusd1.28730.00000.00002008.12.09 05:161.28740.000.000.000.10
 100TheRandomEA
207931352008.12.09 05:13sell0.01eurusd1.28720.00000.00002008.12.09 05:211.28780.000.000.00-0.60
 100TheRandomEA
207931832008.12.09 05:17buy0.01eurusd1.28770.00000.00002008.12.09 05:271.28720.000.000.00-0.50
 100TheRandomEA
207932912008.12.09 05:24sell0.01eurusd1.28820.00000.00002008.12.09 05:331.28710.000.000.001.10
 100TheRandomEA
207934702008.12.09 05:34buy0.01eurusd1.28740.00000.00002008.12.09 05:491.28630.000.000.00-1.10
 100TheRandomEA
207935312008.12.09 05:37sell0.01eurusd1.28690.00000.00002008.12.09 05:471.28620.000.000.000.70
 100TheRandomEA
207941882008.12.09 06:02sell0.01eurusd1.28690.00000.00002008.12.09 06:151.28800.000.000.00-1.10
 100TheRandomEA
207942652008.12.09 06:06buy0.01eurusd1.28730.00000.00002008.12.09 06:181.28710.000.000.00-0.20
 100TheRandomEA
207945142008.12.09 06:16sell0.01eurusd1.28740.00000.00002008.12.09 06:301.28790.000.000.00-0.50
 100TheRandomEA
207947932008.12.09 06:24buy0.01eurusd1.28840.00000.00002008.12.09 06:271.28740.000.000.00-1.00
 100TheRandomEA
207950272008.12.09 06:29buy0.01eurusd1.28750.00000.00002008.12.09 06:411.28730.000.000.00-0.20
 100TheRandomEA
207952922008.12.09 06:35sell0.01eurusd1.28780.00000.00002008.12.09 06:511.28790.000.000.00-0.10
 100TheRandomEA
207958292008.12.09 06:55buy0.01eurusd1.28770.00000.00002008.12.09 07:011.28700.000.000.00-0.70
 100TheRandomEA
207958602008.12.09 06:59sell0.01eurusd1.28720.00000.00002008.12.09 07:001.28710.000.000.000.10
 100TheRandomEA
207960772008.12.09 07:05sell0.01eurusd1.28660.00000.00002008.12.09 07:081.28690.000.000.00-0.30
 100TheRandomEA
207960792008.12.09 07:05buy0.01eurusd1.28690.00000.00002008.12.09 07:111.28660.000.000.00-0.30
 100TheRandomEA
207962072008.12.09 07:14buy0.01eurusd1.28750.00000.00002008.12.09 07:191.28730.000.000.00-0.20
 100TheRandomEA
207963232008.12.09 07:18sell0.01eurusd1.28730.00000.00002008.12.09 07:221.28790.000.000.00-0.60
 100TheRandomEA
207966142008.12.09 07:25sell0.01eurusd1.28670.00000.00002008.12.09 07:301.28680.000.000.00-0.10
 100TheRandomEA
207966632008.12.09 07:26buy0.01eurusd1.28710.00000.00002008.12.09 07:331.28660.000.000.00-0.50
 100TheRandomEA
207968242008.12.09 07:31sell0.01eurusd1.28620.00000.00002008.12.09 07:361.28690.000.000.00-0.70
 100TheRandomEA
207968862008.12.09 07:34buy0.01eurusd1.28730.00000.00002008.12.09 07:361.28670.000.000.00-0.60
 100TheRandomEA
207970582008.12.09 07:43sell0.01eurusd1.28690.00000.00002008.12.09 07:491.28680.000.000.000.10
 100TheRandomEA
207971742008.12.09 07:50sell0.01eurusd1.28660.00000.00002008.12.09 07:571.28780.000.000.00-1.20
 100TheRandomEA
207971792008.12.09 07:50buy0.01eurusd1.28690.00000.00002008.12.09 07:511.28680.000.000.00-0.10
 100TheRandomEA
207975972008.12.09 08:02buy0.01eurusd1.28840.00000.00002008.12.09 08:161.28730.000.000.00-1.10
 100TheRandomEA
207976252008.12.09 08:04sell0.01eurusd1.28790.00000.00002008.12.09 08:121.28740.000.000.000.50
 100TheRandomEA
207978102008.12.09 08:13sell0.01eurusd1.28720.00000.00002008.12.09 08:231.28720.000.000.000.00
 100TheRandomEA
207980802008.12.09 08:27buy0.01eurusd1.28720.00000.00002008.12.09 08:361.28750.000.000.000.30
 100TheRandomEA
207982212008.12.09 08:33sell0.01eurusd1.28750.00000.00002008.12.09 08:451.28750.000.000.000.00
 100TheRandomEA
207984202008.12.09 08:42buy0.01eurusd1.28780.00000.00002008.12.09 08:551.28790.000.000.000.10
 100TheRandomEA
207987482008.12.09 08:56buy0.01eurusd1.28800.00000.00002008.12.09 09:041.28750.000.000.00-0.50
 100TheRandomEA
207988112008.12.09 09:00sell0.01eurusd1.28720.00000.00002008.12.09 09:131.28600.000.000.001.20
 100TheRandomEA
207995632008.12.09 09:20buy0.01eurusd1.28670.00000.00002008.12.09 09:281.28610.000.000.00-0.60
 100TheRandomEA
207996602008.12.09 09:26sell0.01eurusd1.28610.00000.00002008.12.09 09:421.28610.000.000.000.00
 100TheRandomEA
207999152008.12.09 09:34buy0.01eurusd1.28530.00000.00002008.12.09 09:431.28590.000.000.000.60
 100TheRandomEA
208008582008.12.09 09:57sell0.01eurusd1.28650.00000.00002008.12.09 10:001.28690.000.000.00-0.40
 100TheRandomEA
208009602008.12.09 10:00buy0.01eurusd1.28670.00000.00002008.12.09 10:061.28610.000.000.00-0.60
 100TheRandomEA
208012842008.12.09 10:09buy0.01eurusd1.28640.00000.00002008.12.09 10:141.28560.000.000.00-0.80
 100TheRandomEA
208014752008.12.09 10:13sell0.01eurusd1.28580.00000.00002008.12.09 10:181.28460.000.000.001.20
 100TheRandomEA
208022982008.12.09 10:27sell0.01eurusd1.28400.00000.00002008.12.09 10:331.28410.000.000.00-0.10
 100TheRandomEA
208025022008.12.09 10:31buy0.01eurusd1.28400.00000.00002008.12.09 10:451.28440.000.000.000.40
 100TheRandomEA
208028732008.12.09 10:39sell0.01eurusd1.28390.00000.00002008.12.09 10:451.28480.000.000.00-0.90
 100TheRandomEA
208034352008.12.09 10:53sell0.01eurusd1.28530.00000.00002008.12.09 11:021.28600.000.000.00-0.70
 100TheRandomEA
208035712008.12.09 10:59buy0.01eurusd1.28570.00000.00002008.12.09 11:131.28610.000.000.000.40
 100TheRandomEA
208040022008.12.09 11:08sell0.01eurusd1.28730.00000.00002008.12.09 11:181.28600.000.000.001.30
 100TheRandomEA
208044562008.12.09 11:18sell0.01eurusd1.28560.00000.00002008.12.09 11:291.28650.000.000.00-0.90
 100TheRandomEA
208048072008.12.09 11:26buy0.01eurusd1.28700.00000.00002008.12.09 11:341.28660.000.000.00-0.40
 100TheRandomEA
208049712008.12.09 11:29sell0.01eurusd1.28630.00000.00002008.12.09 11:411.28800.000.000.00-1.70
 100TheRandomEA
208055682008.12.09 11:44sell0.01eurusd1.28830.00000.00002008.12.09 11:571.28670.000.000.001.60
 100TheRandomEA
208057202008.12.09 11:48buy0.01eurusd1.28770.00000.00002008.12.09 11:491.28780.000.000.000.10
 100TheRandomEA
208058722008.12.09 11:54buy0.01eurusd1.28730.00000.00002008.12.09 12:051.28730.000.000.000.00
 100TheRandomEA
208063582008.12.09 12:01sell0.01eurusd1.28700.00000.00002008.12.09 12:161.28780.000.000.00-0.80
 100TheRandomEA
208066942008.12.09 12:14buy0.01eurusd1.28750.00000.00002008.12.09 12:271.28820.000.000.000.70
 100TheRandomEA
208067972008.12.09 12:18sell0.01eurusd1.28760.00000.00002008.12.09 12:181.28800.000.000.00-0.40
 100TheRandomEA
208070132008.12.09 12:24sell0.01eurusd1.28860.00000.00002008.12.09 12:251.28900.000.000.00-0.40
 100TheRandomEA
208076462008.12.09 12:37buy0.01eurusd1.28730.00000.00002008.12.09 12:421.28650.000.000.00-0.80
 100TheRandomEA
208077972008.12.09 12:41sell0.01eurusd1.28670.00000.00002008.12.09 12:431.28670.000.000.000.00
 100TheRandomEA
208078782008.12.09 12:44buy0.01eurusd1.28700.00000.00002008.12.09 12:471.28700.000.000.000.00
 100TheRandomEA
208079992008.12.09 12:48buy0.01eurusd1.28700.00000.00002008.12.09 12:551.28700.000.000.000.00
 100TheRandomEA
208082352008.12.09 12:53sell0.01eurusd1.28710.00000.00002008.12.09 12:571.28730.000.000.00-0.20
 100TheRandomEA
208085942008.12.09 13:04sell0.01eurusd1.28630.00000.00002008.12.09 13:081.28420.000.000.002.10
 100TheRandomEA
208086122008.12.09 13:04buy0.01eurusd1.28630.00000.00002008.12.09 13:141.28190.000.000.00-4.40
 100TheRandomEA
208102162008.12.09 13:24sell0.01eurusd1.28290.00000.00002008.12.09 13:311.28260.000.000.000.30
 100TheRandomEA
208102382008.12.09 13:25buy0.01eurusd1.28290.00000.00002008.12.09 13:301.28220.000.000.00-0.70
 100TheRandomEA
208107562008.12.09 13:39sell0.01eurusd1.28250.00000.00002008.12.09 13:471.28340.000.000.00-0.90
 100TheRandomEA
  0.00 0.00 -0.06 -31.40
Closed P/L: -31.46
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
208109652008.12.09 13:46buy0.01eurusd1.28330.00000.0000 1.28330.000.000.000.00
 100TheRandomEA
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -31.46 Floating P/L: 0.00 Margin: 6.42
Balance: 68.54 Equity: 68.54 Free Margin: 62.12
 
Details:
Graph
Gross Profit: 33.10 Gross Loss: 64.56 Total Net Profit: -31.46
Profit Factor: 0.51 Expected Payoff: -0.21  
Absolute Drawdown: 31.46 Maximal Drawdown: 32.76 (32.34%) Relative Drawdown: 32.34% (32.76)
 
Total Trades: 153 Short Positions (won %): 82 (37.80%) Long Positions (won %): 71 (29.58%)
Profit Trades (% of total): 52 (33.99%) Loss trades (% of total): 101 (66.01%)
Largest profit trade: 2.60 loss trade: -4.40
Average profit trade: 0.64 loss trade: -0.64
Maximum consecutive wins ($): 4 (0.40) consecutive losses ($): 9 (-4.00)
Maximal consecutive profit (count): 3.80 (3) consecutive loss (count): -5.10 (2)
Average consecutive wins: 1 consecutive losses: 3