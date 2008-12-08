Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 1000531777
|Name: Richard
|Currency: USD
|2008 December 9, 13:48
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|20770403
|2008.12.08 17:32
|balance
|Deposit
|100.00
|20770411
|2008.12.08 17:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2928
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 17:41
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|100
|TheRandomEA
|20770705
|2008.12.08 17:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2931
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 17:41
|1.2926
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|
|100
|TheRandomEA
|20771435
|2008.12.08 17:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2937
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 18:00
|1.2932
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|
|100
|TheRandomEA
|20771634
|2008.12.08 17:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2937
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 18:06
|1.2923
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|
|100
|TheRandomEA
|20772009
|2008.12.08 18:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2925
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 18:21
|1.2923
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|100
|TheRandomEA
|20772583
|2008.12.08 18:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2924
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 18:31
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|
|100
|TheRandomEA
|20772855
|2008.12.08 18:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2942
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 18:40
|1.2940
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|100
|TheRandomEA
|20773005
|2008.12.08 18:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 18:42
|1.2937
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|
|100
|TheRandomEA
|20773713
|2008.12.08 18:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2942
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 18:56
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|100
|TheRandomEA
|20773858
|2008.12.08 18:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2952
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 18:55
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|
|100
|TheRandomEA
|20774239
|2008.12.08 19:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2939
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 19:09
|1.2923
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|
|100
|TheRandomEA
|20774407
|2008.12.08 19:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2921
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 19:17
|1.2923
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|100
|TheRandomEA
|20774578
|2008.12.08 19:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2926
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 19:23
|1.2930
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|100
|TheRandomEA
|20774840
|2008.12.08 19:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2932
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 19:43
|1.2918
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|
|100
|TheRandomEA
|20774873
|2008.12.08 19:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2923
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 19:39
|1.2908
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|
|100
|TheRandomEA
|20775330
|2008.12.08 19:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2917
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 19:49
|1.2925
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|100
|TheRandomEA
|20775468
|2008.12.08 19:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2927
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 19:49
|1.2928
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|100
|TheRandomEA
|20775701
|2008.12.08 19:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 19:59
|1.2913
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|100
|TheRandomEA
|20775922
|2008.12.08 20:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2918
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 20:03
|1.2915
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|
|100
|TheRandomEA
|20776054
|2008.12.08 20:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2917
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 20:13
|1.2918
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|100
|TheRandomEA
|20776093
|2008.12.08 20:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2918
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 20:16
|1.2911
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|
|100
|TheRandomEA
|20776390
|2008.12.08 20:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2899
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 20:24
|1.2904
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|
|100
|TheRandomEA
|20776761
|2008.12.08 20:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2905
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 20:31
|1.2898
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|
|100
|TheRandomEA
|20776783
|2008.12.08 20:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2901
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 20:36
|1.2902
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|100
|TheRandomEA
|20776869
|2008.12.08 20:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2901
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 20:50
|1.2918
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|
|100
|TheRandomEA
|20777057
|2008.12.08 20:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2916
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 20:49
|1.2918
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|100
|TheRandomEA
|20777484
|2008.12.08 20:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2922
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 21:01
|1.2916
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|
|100
|TheRandomEA
|20777779
|2008.12.08 21:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2916
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 21:16
|1.2931
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|
|100
|TheRandomEA
|20778127
|2008.12.08 21:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2932
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 21:17
|1.2934
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|100
|TheRandomEA
|20778483
|2008.12.08 21:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2934
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 21:19
|1.2923
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|
|100
|TheRandomEA
|20778759
|2008.12.08 21:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2927
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 21:32
|1.2933
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|
|100
|TheRandomEA
|20779142
|2008.12.08 21:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2931
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 21:43
|1.2935
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|
|100
|TheRandomEA
|20779554
|2008.12.08 21:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2931
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 21:57
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|
|100
|TheRandomEA
|20779608
|2008.12.08 21:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2934
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 22:01
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|
|100
|TheRandomEA
|20780953
|2008.12.08 22:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2954
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 22:10
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|
|100
|TheRandomEA
|20780974
|2008.12.08 22:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2949
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 22:25
|1.2937
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|
|100
|TheRandomEA
|20781573
|2008.12.08 22:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 22:32
|1.2938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|100
|TheRandomEA
|20781623
|2008.12.08 22:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 22:28
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|
|100
|TheRandomEA
|20781715
|2008.12.08 22:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2938
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 22:32
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|
|100
|TheRandomEA
|20782177
|2008.12.08 22:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2937
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 22:49
|1.2916
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|
|100
|TheRandomEA
|20782241
|2008.12.08 22:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2927
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 22:48
|1.2928
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|100
|TheRandomEA
|20782486
|2008.12.08 22:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2923
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 22:53
|1.2937
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|
|100
|TheRandomEA
|20782654
|2008.12.08 22:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2937
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 22:59
|1.2939
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|100
|TheRandomEA
|20782986
|2008.12.08 23:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2938
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 23:12
|1.2934
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|
|100
|TheRandomEA
|20783088
|2008.12.08 23:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2934
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 23:20
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|
|100
|TheRandomEA
|20783365
|2008.12.08 23:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2957
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 23:40
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|
|100
|TheRandomEA
|20783404
|2008.12.08 23:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2946
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 23:35
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|100
|TheRandomEA
|20783548
|2008.12.08 23:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2942
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 23:45
|1.2948
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|
|100
|TheRandomEA
|20783698
|2008.12.08 23:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2948
|0.0000
|0.0000
|2008.12.08 23:52
|1.2957
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|100
|TheRandomEA
|20783781
|2008.12.08 23:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2953
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 00:00
|1.2957
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.40
|
|100
|TheRandomEA
|20784198
|2008.12.09 00:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2953
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 00:05
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|
|100
|TheRandomEA
|20784504
|2008.12.09 00:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2947
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 00:26
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|100
|TheRandomEA
|20784549
|2008.12.09 00:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2946
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 00:32
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|100
|TheRandomEA
|20784967
|2008.12.09 00:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 00:38
|1.2930
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|
|100
|TheRandomEA
|20785263
|2008.12.09 00:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2927
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 00:54
|1.2935
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|
|100
|TheRandomEA
|20785465
|2008.12.09 00:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2933
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 01:03
|1.2932
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|100
|TheRandomEA
|20785680
|2008.12.09 01:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2935
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 01:24
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|100
|TheRandomEA
|20785864
|2008.12.09 01:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2922
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 01:30
|1.2919
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|
|100
|TheRandomEA
|20786228
|2008.12.09 01:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2922
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 01:39
|1.2918
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|100
|TheRandomEA
|20786399
|2008.12.09 01:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2921
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 01:48
|1.2917
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|
|100
|TheRandomEA
|20786437
|2008.12.09 01:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2917
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 01:49
|1.2921
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|
|100
|TheRandomEA
|20786538
|2008.12.09 01:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2914
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 02:01
|1.2913
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|100
|TheRandomEA
|20786545
|2008.12.09 01:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2918
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 02:01
|1.2909
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|
|100
|TheRandomEA
|20786759
|2008.12.09 02:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2912
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 02:08
|1.2917
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|
|100
|TheRandomEA
|20786828
|2008.12.09 02:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2913
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 02:21
|1.2923
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|100
|TheRandomEA
|20786923
|2008.12.09 02:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2918
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 02:18
|1.2926
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|
|100
|TheRandomEA
|20787185
|2008.12.09 02:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2920
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 02:40
|1.2918
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|100
|TheRandomEA
|20787311
|2008.12.09 02:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2921
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 02:37
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|100
|TheRandomEA
|20787685
|2008.12.09 02:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2919
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 02:48
|1.2920
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|100
|TheRandomEA
|20787945
|2008.12.09 02:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2920
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 02:56
|1.2908
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|
|100
|TheRandomEA
|20788694
|2008.12.09 03:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2910
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 03:12
|1.2916
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|
|100
|TheRandomEA
|20788791
|2008.12.09 03:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2914
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 03:06
|1.2913
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|100
|TheRandomEA
|20788992
|2008.12.09 03:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 03:23
|1.2898
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|
|100
|TheRandomEA
|20789581
|2008.12.09 03:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2903
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 03:39
|1.2891
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|
|100
|TheRandomEA
|20789894
|2008.12.09 03:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2898
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 03:45
|1.2891
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|
|100
|TheRandomEA
|20790099
|2008.12.09 03:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 03:59
|1.2864
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|
|100
|TheRandomEA
|20790786
|2008.12.09 03:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 04:03
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|
|100
|TheRandomEA
|20791015
|2008.12.09 03:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2862
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 04:00
|1.2864
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|100
|TheRandomEA
|20791626
|2008.12.09 04:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 04:14
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|100
|TheRandomEA
|20791719
|2008.12.09 04:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 04:17
|1.2878
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|
|100
|TheRandomEA
|20791750
|2008.12.09 04:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 04:20
|1.2879
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|100
|TheRandomEA
|20791964
|2008.12.09 04:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 04:24
|1.2882
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|
|100
|TheRandomEA
|20792064
|2008.12.09 04:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2880
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 04:29
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|
|100
|TheRandomEA
|20792425
|2008.12.09 04:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 04:45
|1.2876
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|
|100
|TheRandomEA
|20792485
|2008.12.09 04:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 04:51
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|
|100
|TheRandomEA
|20792541
|2008.12.09 04:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 04:51
|1.2875
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|100
|TheRandomEA
|20792749
|2008.12.09 04:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 05:00
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|100
|TheRandomEA
|20792878
|2008.12.09 04:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 05:16
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|100
|TheRandomEA
|20793135
|2008.12.09 05:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2872
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 05:21
|1.2878
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|
|100
|TheRandomEA
|20793183
|2008.12.09 05:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2877
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 05:27
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|
|100
|TheRandomEA
|20793291
|2008.12.09 05:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2882
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 05:33
|1.2871
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|
|100
|TheRandomEA
|20793470
|2008.12.09 05:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 05:49
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|
|100
|TheRandomEA
|20793531
|2008.12.09 05:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 05:47
|1.2862
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|
|100
|TheRandomEA
|20794188
|2008.12.09 06:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 06:15
|1.2880
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|
|100
|TheRandomEA
|20794265
|2008.12.09 06:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 06:18
|1.2871
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|100
|TheRandomEA
|20794514
|2008.12.09 06:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 06:30
|1.2879
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|
|100
|TheRandomEA
|20794793
|2008.12.09 06:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2884
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 06:27
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|100
|TheRandomEA
|20795027
|2008.12.09 06:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 06:41
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|100
|TheRandomEA
|20795292
|2008.12.09 06:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 06:51
|1.2879
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|100
|TheRandomEA
|20795829
|2008.12.09 06:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2877
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 07:01
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|
|100
|TheRandomEA
|20795860
|2008.12.09 06:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2872
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 07:00
|1.2871
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|100
|TheRandomEA
|20796077
|2008.12.09 07:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2866
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 07:08
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|
|100
|TheRandomEA
|20796079
|2008.12.09 07:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 07:11
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|
|100
|TheRandomEA
|20796207
|2008.12.09 07:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 07:19
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|100
|TheRandomEA
|20796323
|2008.12.09 07:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 07:22
|1.2879
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|
|100
|TheRandomEA
|20796614
|2008.12.09 07:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2867
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 07:30
|1.2868
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|100
|TheRandomEA
|20796663
|2008.12.09 07:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2871
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 07:33
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|
|100
|TheRandomEA
|20796824
|2008.12.09 07:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2862
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 07:36
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|
|100
|TheRandomEA
|20796886
|2008.12.09 07:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 07:36
|1.2867
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|
|100
|TheRandomEA
|20797058
|2008.12.09 07:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 07:49
|1.2868
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|100
|TheRandomEA
|20797174
|2008.12.09 07:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2866
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 07:57
|1.2878
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|
|100
|TheRandomEA
|20797179
|2008.12.09 07:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 07:51
|1.2868
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|100
|TheRandomEA
|20797597
|2008.12.09 08:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2884
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 08:16
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|
|100
|TheRandomEA
|20797625
|2008.12.09 08:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2879
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 08:12
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|
|100
|TheRandomEA
|20797810
|2008.12.09 08:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2872
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 08:23
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|100
|TheRandomEA
|20798080
|2008.12.09 08:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2872
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 08:36
|1.2875
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|100
|TheRandomEA
|20798221
|2008.12.09 08:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 08:45
|1.2875
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|100
|TheRandomEA
|20798420
|2008.12.09 08:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 08:55
|1.2879
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|100
|TheRandomEA
|20798748
|2008.12.09 08:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2880
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 09:04
|1.2875
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|
|100
|TheRandomEA
|20798811
|2008.12.09 09:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2872
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 09:13
|1.2860
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|
|100
|TheRandomEA
|20799563
|2008.12.09 09:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2867
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 09:28
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|
|100
|TheRandomEA
|20799660
|2008.12.09 09:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2861
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 09:42
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|100
|TheRandomEA
|20799915
|2008.12.09 09:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2853
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 09:43
|1.2859
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|
|100
|TheRandomEA
|20800858
|2008.12.09 09:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2865
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 10:00
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|
|100
|TheRandomEA
|20800960
|2008.12.09 10:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2867
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 10:06
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|
|100
|TheRandomEA
|20801284
|2008.12.09 10:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2864
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 10:14
|1.2856
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|
|100
|TheRandomEA
|20801475
|2008.12.09 10:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 10:18
|1.2846
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|
|100
|TheRandomEA
|20802298
|2008.12.09 10:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2840
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 10:33
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|100
|TheRandomEA
|20802502
|2008.12.09 10:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2840
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 10:45
|1.2844
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|100
|TheRandomEA
|20802873
|2008.12.09 10:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2839
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 10:45
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|
|100
|TheRandomEA
|20803435
|2008.12.09 10:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2853
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 11:02
|1.2860
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|
|100
|TheRandomEA
|20803571
|2008.12.09 10:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2857
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 11:13
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|100
|TheRandomEA
|20804002
|2008.12.09 11:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 11:18
|1.2860
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|
|100
|TheRandomEA
|20804456
|2008.12.09 11:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 11:29
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|
|100
|TheRandomEA
|20804807
|2008.12.09 11:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 11:34
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|
|100
|TheRandomEA
|20804971
|2008.12.09 11:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 11:41
|1.2880
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|
|100
|TheRandomEA
|20805568
|2008.12.09 11:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2883
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 11:57
|1.2867
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|
|100
|TheRandomEA
|20805720
|2008.12.09 11:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2877
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 11:49
|1.2878
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|100
|TheRandomEA
|20805872
|2008.12.09 11:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 12:05
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|100
|TheRandomEA
|20806358
|2008.12.09 12:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 12:16
|1.2878
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|
|100
|TheRandomEA
|20806694
|2008.12.09 12:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 12:27
|1.2882
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|
|100
|TheRandomEA
|20806797
|2008.12.09 12:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2876
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 12:18
|1.2880
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|
|100
|TheRandomEA
|20807013
|2008.12.09 12:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2886
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 12:25
|1.2890
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|
|100
|TheRandomEA
|20807646
|2008.12.09 12:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 12:42
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|
|100
|TheRandomEA
|20807797
|2008.12.09 12:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2867
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 12:43
|1.2867
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|100
|TheRandomEA
|20807878
|2008.12.09 12:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 12:47
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|100
|TheRandomEA
|20807999
|2008.12.09 12:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 12:55
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|100
|TheRandomEA
|20808235
|2008.12.09 12:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2871
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 12:57
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|100
|TheRandomEA
|20808594
|2008.12.09 13:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 13:08
|1.2842
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|
|100
|TheRandomEA
|20808612
|2008.12.09 13:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 13:14
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|
|100
|TheRandomEA
|20810216
|2008.12.09 13:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 13:31
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|100
|TheRandomEA
|20810238
|2008.12.09 13:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 13:30
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|
|100
|TheRandomEA
|20810756
|2008.12.09 13:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|2008.12.09 13:47
|1.2834
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|
|100
|TheRandomEA
|
|0.00
|0.00
|-0.06
|-31.40
|Closed P/L:
|-31.46
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|20810965
|2008.12.09 13:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|100
|TheRandomEA
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-31.46
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|6.42
|Balance:
|68.54
|Equity:
|68.54
|Free Margin:
|62.12
|
|Details:
|Gross Profit:
|33.10
|Gross Loss:
|64.56
|Total Net Profit:
|-31.46
|Profit Factor:
|0.51
|Expected Payoff:
|-0.21
|
|Absolute Drawdown:
|31.46
|Maximal Drawdown:
|32.76 (32.34%)
|Relative Drawdown:
|32.34% (32.76)
|
|Total Trades:
|153
|Short Positions (won %):
|82 (37.80%)
|Long Positions (won %):
|71 (29.58%)
|Profit Trades (% of total):
|52 (33.99%)
|Loss trades (% of total):
|101 (66.01%)
|Largest
|profit trade:
|2.60
|loss trade:
|-4.40
|Average
|profit trade:
|0.64
|loss trade:
|-0.64
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (0.40)
|consecutive losses ($):
|9 (-4.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3.80 (3)
|consecutive loss (count):
|-5.10 (2)
|Average
|consecutive wins:
|1
|consecutive losses:
|3