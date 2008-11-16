FXDD

Account: 5959714 Name: todd anderson Currency: USD 2008 December 5, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
501525322008.11.16 22:20balanceDeposit2 000.00
501541632008.11.17 00:00buy0.01eurchf1.50440.00000.00002008.11.17 11:091.51070.000.000.005.29
502097692008.11.17 05:52sell0.01eurchf1.50830.00000.00002008.11.17 11:091.51110.000.000.00-2.35
502547362008.11.17 10:37sell0.02eurchf1.51010.00000.00002008.11.17 11:091.51110.000.000.00-1.68
502553772008.11.17 10:41sell0.03eurchf1.51190.00000.00002008.11.17 11:091.51090.000.000.002.52
502625482008.11.17 11:11sell0.01eurchf1.51180.00000.00002008.11.17 22:561.51650.000.000.00-3.92
503311512008.11.17 17:04sell0.02eurchf1.51630.00000.00002008.11.17 22:561.51650.000.000.00-0.34
503528792008.11.17 18:50sell0.03eurchf1.52000.00000.00002008.11.17 22:561.51660.000.000.008.51
503854432008.11.17 22:56buy0.01eurchf1.51580.00000.00002008.11.18 09:391.51480.000.000.03-0.84
504303862008.11.18 05:49buy0.02eurchf1.51180.00000.00002008.11.18 09:391.51480.000.000.005.00
504521912008.11.18 09:39sell0.01eurchf1.51520.00000.00002008.11.18 10:411.51440.000.000.000.67
504572362008.11.18 10:03sell0.02eurchf1.51660.00000.00002008.11.18 10:411.51440.000.000.003.66
504702912008.11.18 11:05buy0.01eurchf1.51070.00000.00002008.11.18 11:191.51140.000.000.000.58
504713252008.11.18 11:11buy0.02eurchf1.50920.00000.00002008.11.18 11:191.51140.000.000.003.67
504989892008.11.18 15:07sell0.01eurchf1.51630.00000.00002008.11.18 20:091.51560.000.000.000.58
505049402008.11.18 15:37sell0.02eurchf1.51780.00000.00002008.11.18 20:091.51560.000.000.003.67
505576292008.11.18 20:16buy0.01eurchf1.51410.00000.00002008.11.18 23:261.51920.000.000.004.24
505843362008.11.18 23:26sell0.01eurchf1.51930.00000.00002008.11.19 10:501.52240.000.00-0.10-2.57
506283572008.11.19 08:56sell0.02eurchf1.52310.00000.00002008.11.19 10:501.52240.000.000.001.16
506350152008.11.19 09:46sell0.03eurchf1.52480.00000.00002008.11.19 10:501.52240.000.000.005.97
506723212008.11.19 14:23sell0.01eurchf1.52570.00000.00002008.11.19 17:261.52670.000.000.00-0.83
506949752008.11.19 16:46sell0.02eurchf1.52980.00000.00002008.11.19 17:261.52680.000.000.005.01
507241882008.11.19 18:25buy0.01eurchf1.52330.00000.00002008.11.19 21:451.52350.000.000.000.17
507533952008.11.19 21:24buy0.02eurchf1.52090.00000.00002008.11.19 21:451.52350.000.000.004.29
507664132008.11.19 22:37buy0.01eurchf1.52120.00000.00002008.11.20 09:351.51740.000.000.09-3.14
507723122008.11.19 23:03buy0.02eurchf1.51840.00000.00002008.11.20 09:351.51740.000.000.19-1.65
508117932008.11.20 06:19buy0.03eurchf1.51390.00000.00002008.11.20 09:351.51740.000.000.008.66
508385872008.11.20 09:35sell0.01eurchf1.51750.00000.00002008.11.20 22:511.52560.000.000.00-6.62
508502052008.11.20 10:26sell0.02eurchf1.51880.00000.00002008.11.20 17:141.52510.000.000.00-10.32
508701082008.11.20 12:59sell0.03eurchf1.52060.00000.00002008.11.20 17:141.52510.000.000.00-11.06
508789542008.11.20 14:01sell0.04eurchf1.52290.00000.00002008.11.20 17:141.52500.000.000.00-6.87
508800622008.11.20 14:03sell0.05eurchf1.52520.00000.00002008.11.20 22:511.52560.000.000.00-1.63
508821502008.11.20 14:07sell0.06eurchf1.52780.00000.00002008.11.20 17:141.52510.000.000.0013.26
508838452008.11.20 14:12sell0.07eurchf1.53010.00000.00002008.11.20 17:141.52520.000.000.0028.09
509783912008.11.20 19:31sell0.03eurchf1.53060.00000.00002008.11.20 22:511.52560.000.000.0012.27
510201822008.11.20 22:50buy0.01eurchf1.52590.00000.00002008.11.20 22:511.52510.000.000.00-0.65
510206592008.11.20 22:51buy0.01eurchf1.52550.00000.00002008.11.21 14:321.53490.000.000.037.69
510714322008.11.21 05:32sell0.01eurchf1.52830.00000.00002008.11.21 14:321.53530.000.000.00-5.73
510778932008.11.21 06:19sell0.02eurchf1.53080.00000.00002008.11.21 14:321.53550.000.000.00-7.69
510801322008.11.21 06:24sell0.03eurchf1.53330.00000.00002008.11.21 14:321.53550.000.000.00-5.40
511431972008.11.21 13:02sell0.04eurchf1.54010.00000.00002008.11.21 14:321.53550.000.000.0015.06
512049872008.11.21 17:56buy0.01eurchf1.53440.00000.00002008.11.21 18:211.53240.000.000.00-1.64
512052532008.11.21 17:57buy0.02eurchf1.53260.00000.00002008.11.21 18:211.53240.000.000.00-0.32
512105372008.11.21 18:05buy0.03eurchf1.52980.00000.00002008.11.21 18:211.53240.000.000.006.37
512173472008.11.21 18:22buy0.01eurchf1.53170.00000.00002008.11.21 19:371.53680.000.000.004.17
512582882008.11.21 22:39sell0.01eurchf1.53780.00000.00002008.11.24 02:471.53820.000.00-0.10-0.33
512732592008.11.24 01:26sell0.02eurchf1.54110.00000.00002008.11.24 02:471.53820.000.000.004.75
512893952008.11.24 03:11buy0.01eurchf1.53520.00000.00002008.11.24 04:531.54020.000.000.004.10
513206262008.11.24 06:50sell0.01eurchf1.54120.00000.00002008.11.24 09:531.53620.000.000.004.11
513523502008.11.24 10:14buy0.01eurchf1.53600.00000.00002008.11.24 12:021.54100.000.000.004.10
513708242008.11.24 12:21sell0.01eurchf1.54240.00000.00002008.11.24 16:421.54220.000.000.000.17
513965342008.11.24 14:38sell0.02eurchf1.54470.00000.00002008.11.24 16:421.54220.000.000.004.14
515830042008.11.25 09:59sell0.01eurchf1.54690.00000.00002008.11.25 11:201.54600.000.000.000.75
515838902008.11.25 10:03sell0.02eurchf1.54820.00000.00002008.11.25 11:201.54600.000.000.003.65
516479312008.11.25 15:34sell0.01eurchf1.54910.00000.00002008.11.25 15:471.55010.000.000.00-0.84
516557412008.11.25 15:44sell0.02eurchf1.55050.00000.00002008.11.25 15:471.55010.000.000.000.67
516569292008.11.25 15:45sell0.03eurchf1.55190.00000.00002008.11.25 15:471.55010.000.000.004.53
516609612008.11.25 15:56sell0.01eurchf1.55020.00000.00002008.11.25 16:431.54530.000.000.004.13
516979502008.11.25 17:49buy0.01eurchf1.54340.00000.00002008.11.25 18:091.54250.000.000.00-0.75
517023542008.11.25 18:06buy0.02eurchf1.54200.00000.00002008.11.25 18:091.54250.000.000.000.84
517035112008.11.25 18:08buy0.03eurchf1.54080.00000.00002008.11.25 18:091.54250.000.000.004.28
517042102008.11.25 18:09buy0.01eurchf1.54300.00000.00002008.11.25 19:381.54390.000.000.000.75
517142852008.11.25 19:28buy0.02eurchf1.54180.00000.00002008.11.25 19:381.54390.000.000.003.54
517180722008.11.25 19:46buy0.01eurchf1.54200.00000.00002008.11.25 20:001.54290.000.000.000.76
517186552008.11.25 19:49buy0.02eurchf1.54090.00000.00002008.11.25 20:001.54290.000.000.003.36
517210462008.11.25 20:01buy0.01eurchf1.54190.00000.00002008.11.25 21:441.54680.000.000.004.12
517773482008.11.26 03:40buy0.01eurchf1.54210.00000.00002008.11.26 11:151.54810.000.000.005.04
517951662008.11.26 06:38sell0.01eurchf1.54630.00000.00002008.11.26 11:151.54850.000.000.00-1.85
518306632008.11.26 10:47sell0.02eurchf1.54780.00000.00002008.11.26 11:151.54850.000.000.00-1.18
518330982008.11.26 10:58sell0.03eurchf1.54940.00000.00002008.11.26 11:151.54850.000.000.002.27
518716592008.11.26 14:48buy0.01eurchf1.54450.00000.00002008.11.26 16:551.54940.000.000.004.10
519440142008.11.26 19:45sell0.01eurchf1.55120.00000.00002008.11.27 15:191.54710.000.00-0.353.42
520251152008.11.27 09:30buy0.01eurchf1.54690.00000.00002008.11.27 15:191.54670.000.000.00-0.16
520664282008.11.27 13:58buy0.02eurchf1.54590.00000.00002008.11.27 15:191.54670.000.000.001.33
521065902008.11.27 18:32sell0.01eurchf1.54930.00000.00002008.11.28 04:541.54850.000.00-0.120.66
521405642008.11.28 04:25sell0.02eurchf1.55070.00000.00002008.11.28 04:541.54850.000.000.003.66
522071712008.11.28 14:04buy0.01eurchf1.54600.00000.00002008.11.28 18:461.54470.000.000.00-1.06
522214812008.11.28 14:54buy0.02eurchf1.54470.00000.00002008.11.28 18:461.54470.000.000.000.00
522576682008.11.28 17:59buy0.03eurchf1.54260.00000.00002008.11.28 18:461.54470.000.000.005.17
523023672008.12.01 01:58buy0.01eurchf1.53980.00000.00002008.12.03 20:421.53200.000.000.00-6.44
523025632008.12.01 01:59buy0.02eurchf1.53810.00000.00002008.12.03 20:421.53200.000.000.00-10.08
523701282008.12.01 10:22buy0.03eurchf1.53310.00000.00002008.12.03 20:421.53200.000.000.00-2.73
525873922008.12.02 11:21sell0.01eurchf1.52340.00000.00002008.12.03 20:421.53240.000.00-0.12-7.43
525936702008.12.02 12:17sell0.02eurchf1.52470.00000.00002008.12.03 20:421.53240.000.00-0.24-12.72
525943442008.12.02 12:20sell0.03eurchf1.52600.00000.00002008.12.03 20:421.53240.000.00-0.36-15.84
525953702008.12.02 12:27sell0.04eurchf1.52730.00000.00002008.12.03 20:421.53240.000.00-0.48-16.84
525974292008.12.02 12:36sell0.05eurchf1.52860.00000.00002008.12.03 20:421.53240.000.00-0.61-15.68
526193352008.12.02 14:54sell0.06eurchf1.53160.00000.00002008.12.03 20:421.53240.000.00-0.73-3.96
527737772008.12.03 10:38buy0.04eurchf1.53160.00000.00002008.12.03 20:421.53200.000.000.001.33
527744912008.12.03 10:40buy0.05eurchf1.53060.00000.00002008.12.03 20:421.53200.000.000.005.78
527747912008.12.03 10:41buy0.06eurchf1.52960.00000.00002008.12.03 20:421.53210.000.000.0012.38
528227652008.12.03 15:22sell0.07eurchf1.53430.00000.00002008.12.03 20:421.53250.000.000.0010.40
528477332008.12.03 17:34sell0.08eurchf1.53670.00000.00002008.12.03 20:421.53260.000.000.0027.08
528508192008.12.03 17:48sell0.09eurchf1.53910.00000.00002008.12.03 20:421.53260.000.000.0048.29
528740132008.12.03 20:42buy0.01eurchf1.53230.00000.00002008.12.03 21:451.53740.000.000.004.21
528900932008.12.03 23:00sell0.01eurchf1.53940.00000.00002008.12.04 06:501.53390.000.00-0.364.54
529378512008.12.04 07:01buy0.01eurchf1.53290.00000.00002008.12.04 18:001.53710.000.000.003.49
530290922008.12.04 16:35sell0.01eurchf1.53660.00000.00002008.12.04 18:001.53760.000.000.00-0.83
530419012008.12.04 17:41sell0.02eurchf1.53840.00000.00002008.12.04 18:001.53750.000.000.001.49
530499562008.12.04 18:17sell0.01eurchf1.53900.00000.00002008.12.04 19:301.53410.000.000.004.09
530717312008.12.04 19:38buy0.01eurchf1.53280.00000.00002008.12.04 22:561.52600.000.000.00-5.69
530885802008.12.04 21:47buy0.02eurchf1.53000.00000.00002008.12.04 22:561.52600.000.000.00-6.70
530937512008.12.04 22:13buy0.03eurchf1.52750.00000.00002008.12.04 22:561.52600.000.000.00-3.76
530944282008.12.04 22:15buy0.04eurchf1.52490.00000.00002008.12.04 22:561.52610.000.000.004.01
530984772008.12.04 22:36buy0.05eurchf1.52240.00000.00002008.12.04 22:561.52610.000.000.0015.48
531575052008.12.05 09:40sell0.01eurchf1.53330.00000.00002008.12.05 15:481.53540.000.000.00-1.73
531711532008.12.05 11:14sell0.02eurchf1.53530.00000.00002008.12.05 15:481.53540.000.000.00-0.17
531964792008.12.05 13:51sell0.03eurchf1.53820.00000.00002008.12.05 15:481.53540.000.000.006.92
501598952008.11.17 00:27buy0.01eurgbp0.85340.00000.00002008.11.17 18:560.84640.000.000.00-10.51
502665752008.11.17 11:29buy0.02eurgbp0.84990.00000.00002008.11.17 18:560.84640.000.000.00-10.52
502685402008.11.17 11:35buy0.03eurgbp0.84850.00000.00002008.11.17 18:550.84640.000.000.00-9.47
503080842008.11.17 15:35buy0.04eurgbp0.84530.00000.00002008.11.17 18:550.84630.000.000.006.01
503308402008.11.17 17:04buy0.05eurgbp0.84130.00000.00002008.11.17 18:550.84640.000.000.0038.32
504409182008.11.18 08:13buy0.01eurgbp0.83990.00000.00002008.11.18 09:290.84070.000.000.001.20
504439402008.11.18 08:28buy0.02eurgbp0.83920.00000.00002008.11.18 09:290.84070.000.000.004.51
504525552008.11.18 09:41buy0.01eurgbp0.83850.00000.00002008.11.18 11:160.83920.000.000.001.05
504666702008.11.18 10:54buy0.02eurgbp0.83710.00000.00002008.11.18 11:160.83920.000.000.006.30
505072492008.11.18 15:43sell0.01eurgbp0.84450.00000.00002008.11.19 11:200.84130.000.00-0.024.79
506472782008.11.19 11:10buy0.01eurgbp0.84100.00000.00002008.11.19 11:200.84100.000.000.000.00
506483842008.11.19 11:17buy0.02eurgbp0.84050.00000.00002008.11.19 11:200.84100.000.000.001.49
506497552008.11.19 11:30buy0.01eurgbp0.84100.00000.00002008.11.19 13:330.83870.000.000.00-3.46
506582782008.11.19 12:43buy0.02eurgbp0.83970.00000.00002008.11.19 13:330.83870.000.000.00-3.01
506599872008.11.19 12:49buy0.03eurgbp0.83860.00000.00002008.11.19 13:330.83880.000.000.000.90
506636362008.11.19 13:12buy0.04eurgbp0.83690.00000.00002008.11.19 13:330.83880.000.000.0011.44
507291292008.11.19 18:37buy0.01eurgbp0.83550.00000.00002008.11.20 09:530.83970.000.000.006.27
508418052008.11.20 09:57sell0.01eurgbp0.83990.00000.00002008.11.20 15:320.84110.000.000.00-1.79
508505652008.11.20 10:28sell0.02eurgbp0.84110.00000.00002008.11.20 15:320.84100.000.000.000.29
508531652008.11.20 10:41sell0.03eurgbp0.84280.00000.00002008.11.20 15:320.84110.000.000.007.58
509207232008.11.20 16:25sell0.01eurgbp0.84540.00000.00002008.11.20 20:290.84720.000.000.00-2.67
509432132008.11.20 17:14sell0.02eurgbp0.84710.00000.00002008.11.20 20:290.84720.000.000.00-0.30
509798382008.11.20 19:34sell0.03eurgbp0.84930.00000.00002008.11.20 20:290.84720.000.000.009.33
511433952008.11.21 13:04buy0.01eurgbp0.83990.00000.00002008.11.21 14:020.83930.000.000.00-0.89
511442052008.11.21 13:06buy0.02eurgbp0.83880.00000.00002008.11.21 14:020.83930.000.000.001.49
511465602008.11.21 13:19buy0.03eurgbp0.83770.00000.00002008.11.21 14:020.83930.000.000.007.19
512011102008.11.21 17:39sell0.01eurgbp0.84500.00000.00002008.11.21 20:560.84710.000.000.00-3.11
512062342008.11.21 17:59sell0.02eurgbp0.84670.00000.00002008.11.21 20:560.84710.000.000.00-1.19
512290872008.11.21 19:18sell0.03eurgbp0.84960.00000.00002008.11.21 20:560.84710.000.000.0011.11
513966392008.11.24 14:38sell0.01eurgbp0.84990.00000.00002008.11.24 15:390.85070.000.000.00-1.20
513989052008.11.24 14:45sell0.02eurgbp0.85100.00000.00002008.11.24 15:390.85070.000.000.000.90
514003422008.11.24 14:49sell0.03eurgbp0.85210.00000.00002008.11.24 15:390.85070.000.000.006.31
514390202008.11.24 17:27sell0.01eurgbp0.85270.00000.00002008.11.24 18:090.84860.000.000.006.20
514839542008.11.24 21:08sell0.01eurgbp0.85350.00000.00002008.11.25 06:490.84940.000.00-0.026.20
516333422008.11.25 14:48sell0.01eurgbp0.85450.00000.00002008.11.25 15:430.85520.000.000.00-1.06
516472892008.11.25 15:32sell0.02eurgbp0.85550.00000.00002008.11.25 15:430.85520.000.000.000.91
516504692008.11.25 15:37sell0.03eurgbp0.85650.00000.00002008.11.25 15:430.85520.000.000.005.92
516550262008.11.25 15:43sell0.01eurgbp0.85530.00000.00002008.11.25 16:120.85130.000.000.006.13
517021942008.11.25 18:06buy0.01eurgbp0.84840.00000.00002008.11.25 18:240.84910.000.000.001.07
517048462008.11.25 18:14buy0.02eurgbp0.84680.00000.00002008.11.25 18:240.84890.000.000.006.43
517075242008.11.25 18:48buy0.01eurgbp0.84730.00000.00002008.11.25 22:050.84390.000.000.00-5.26
517254822008.11.25 20:24buy0.02eurgbp0.84480.00000.00002008.11.25 22:050.84390.000.000.00-2.78
517361822008.11.25 21:25buy0.03eurgbp0.84110.00000.00002008.11.25 22:050.84400.000.000.0013.45
519069652008.11.26 17:24buy0.01eurgbp0.84100.00000.00002008.11.26 18:080.83930.000.000.00-2.61
519091352008.11.26 17:33buy0.02eurgbp0.83920.00000.00002008.11.26 18:080.83930.000.000.000.30
519130302008.11.26 17:40buy0.03eurgbp0.83740.00000.00002008.11.26 18:080.83930.000.000.008.73
520183992008.11.27 08:56buy0.01eurgbp0.83710.00000.00002008.11.27 12:020.83730.000.000.000.31
520442732008.11.27 11:41buy0.02eurgbp0.83570.00000.00002008.11.27 12:020.83750.000.000.005.56
521807272008.11.28 11:22buy0.01eurgbp0.83530.00000.00002008.11.28 14:300.83440.000.000.00-1.37
521961602008.11.28 13:14buy0.02eurgbp0.83430.00000.00002008.11.28 14:300.83440.000.000.000.31
522075572008.11.28 14:05buy0.03eurgbp0.83280.00000.00002008.11.28 14:300.83440.000.000.007.33
522175132008.11.28 14:38buy0.01eurgbp0.83300.00000.00002008.11.28 18:290.82870.000.000.00-6.57
522216912008.11.28 14:55buy0.02eurgbp0.83130.00000.00002008.11.28 18:290.82870.000.000.00-7.95
522526062008.11.28 17:39buy0.03eurgbp0.82840.00000.00002008.11.28 18:290.82860.000.000.000.92
522637342008.11.28 18:20buy0.04eurgbp0.82520.00000.00002008.11.28 18:290.82870.000.000.0021.41
522681212008.11.28 18:43buy0.01eurgbp0.82680.00000.00002008.12.01 00:000.82720.000.000.000.62
522855722008.11.28 21:36buy0.02eurgbp0.82370.00000.00002008.12.01 00:000.82720.000.000.0010.75
523622892008.12.01 09:56sell0.01eurgbp0.82980.00000.00002008.12.01 10:310.83130.000.000.00-2.28
523630242008.12.01 09:59sell0.02eurgbp0.83050.00000.00002008.12.01 10:310.83130.000.000.00-2.44
523665742008.12.01 10:12sell0.03eurgbp0.83170.00000.00002008.12.01 10:310.83130.000.000.001.82
523708882008.12.01 10:23sell0.04eurgbp0.83300.00000.00002008.12.01 10:310.83130.000.000.0010.34
523743232008.12.01 10:32sell0.01eurgbp0.83150.00000.00002008.12.02 14:180.84710.000.00-0.01-23.30
523770002008.12.01 10:45sell0.02eurgbp0.83320.00000.00002008.12.02 14:180.84710.000.00-0.02-41.52
523869282008.12.01 11:34sell0.03eurgbp0.83610.00000.00002008.12.02 14:180.84710.000.00-0.03-49.28
523947092008.12.01 12:17sell0.04eurgbp0.83970.00000.00002008.12.02 14:180.84710.000.00-0.04-44.21
524324452008.12.01 16:44sell0.05eurgbp0.84480.00000.00002008.12.02 14:180.84710.000.00-0.06-17.18
524433822008.12.01 17:33sell0.06eurgbp0.84930.00000.00002008.12.02 14:180.84710.000.00-0.0719.72
525809042008.12.02 10:29sell0.07eurgbp0.85020.00000.00002008.12.02 14:180.84710.000.000.0032.41
525930962008.12.02 12:14sell0.08eurgbp0.85210.00000.00002008.12.02 14:180.84720.000.000.0058.54
525940282008.12.02 12:19sell0.09eurgbp0.85350.00000.00002008.12.02 14:180.84720.000.000.0084.67
526126512008.12.02 14:23buy0.01eurgbp0.84640.00000.00002008.12.02 17:440.85050.000.000.006.14
527743912008.12.03 10:40sell0.01eurgbp0.85650.00000.00002008.12.03 11:080.85560.000.000.001.33
527751472008.12.03 10:41sell0.02eurgbp0.85720.00000.00002008.12.03 11:080.85560.000.000.004.73
527840722008.12.03 11:15sell0.01eurgbp0.85680.00000.00002008.12.03 12:400.85770.000.000.00-1.32
527850592008.12.03 11:16sell0.02eurgbp0.85760.00000.00002008.12.03 12:400.85770.000.000.00-0.29
527860562008.12.03 11:19sell0.03eurgbp0.85850.00000.00002008.12.03 12:400.85790.000.000.002.65
527926112008.12.03 11:48sell0.04eurgbp0.85980.00000.00002008.12.03 12:400.85790.000.000.0011.20
529584932008.12.04 09:38sell0.01eurgbp0.86280.00000.00002008.12.04 14:040.86450.000.000.00-2.49
529660382008.12.04 10:23sell0.02eurgbp0.86330.00000.00002008.12.04 14:040.86450.000.000.00-3.51
529698052008.12.04 10:36sell0.03eurgbp0.86410.00000.00002008.12.04 14:040.86450.000.000.00-1.76
529779692008.12.04 11:40sell0.04eurgbp0.86680.00000.00002008.12.04 14:040.86440.000.000.0014.04
530459922008.12.04 17:58sell0.01eurgbp0.86870.00000.00002008.12.04 23:040.87100.000.000.00-3.37
531002812008.12.04 22:47sell0.02eurgbp0.87010.00000.00002008.12.04 23:040.87100.000.000.00-2.65
531009402008.12.04 22:54sell0.03eurgbp0.87130.00000.00002008.12.04 23:040.87100.000.000.001.32
531013042008.12.04 22:55sell0.04eurgbp0.87250.00000.00002008.12.04 23:040.87090.000.000.009.40
531036722008.12.04 23:13sell0.01eurgbp0.87140.00000.00002008.12.05 10:180.86710.000.00-0.016.34
531898422008.12.05 13:16buy0.01eurgbp0.86560.00000.00002008.12.05 14:520.86570.000.000.000.14
532009962008.12.05 14:21buy0.02eurgbp0.86360.00000.00002008.12.05 14:520.86570.000.000.006.16
501655422008.11.17 01:00buy0.01gbpusd1.46680.00000.00002008.11.17 01:151.47120.000.000.004.40
501747482008.11.17 02:00buy0.01gbpusd1.46670.00000.00002008.11.17 03:171.47100.000.000.004.30
501850502008.11.17 03:17buy0.01gbpusd1.47120.00000.00002008.11.17 04:051.47550.000.000.004.30
502826272008.11.17 13:00sell0.01gbpusd1.49140.00000.00002008.11.18 00:441.49650.000.00-0.09-5.10
503154122008.11.17 16:11sell0.02gbpusd1.50130.00000.00002008.11.18 00:441.49650.000.00-0.189.60
504561992008.11.18 10:00sell0.01gbpusd1.50840.00000.00002008.11.18 10:211.50310.000.000.005.30
505723872008.11.18 22:00buy0.01gbpusd1.49180.00000.00002008.11.18 23:181.49610.000.000.004.30
506694212008.11.19 14:06sell0.01gbpusd1.50830.00000.00002008.11.19 15:141.50400.000.000.004.30
507014522008.11.19 17:08sell0.01gbpusd1.52280.00000.00002008.11.19 17:321.51850.000.000.004.30
507714902008.11.19 23:00buy0.01gbpusd1.49790.00000.00002008.11.20 07:581.49660.000.000.15-1.30
508110342008.11.20 06:18buy0.02gbpusd1.49510.00000.00002008.11.20 07:581.49660.000.000.003.00
508208992008.11.20 07:28buy0.03gbpusd1.49250.00000.00002008.11.20 07:581.49660.000.000.0012.30
508245862008.11.20 07:59buy0.01gbpusd1.49680.00000.00002008.11.21 06:251.48220.000.000.05-14.60
508434402008.11.20 10:00buy0.02gbpusd1.48920.00000.00002008.11.21 06:251.48230.000.000.10-13.80
509369322008.11.20 17:00buy0.03gbpusd1.47970.00000.00002008.11.21 06:251.48230.000.000.157.80
510234922008.11.20 23:00buy0.04gbpusd1.47560.00000.00002008.11.21 06:251.48230.000.000.2026.80
510963722008.11.21 08:00sell0.01gbpusd1.48450.00000.00002008.11.21 14:321.49760.000.000.00-13.10
511247782008.11.21 11:15sell0.02gbpusd1.48990.00000.00002008.11.21 14:321.49760.000.000.00-15.40
511333762008.11.21 12:00sell0.03gbpusd1.49750.00000.00002008.11.21 14:321.49760.000.000.00-0.30
511476142008.11.21 13:25sell0.04gbpusd1.50590.00000.00002008.11.21 14:321.49760.000.000.0033.20
511610392008.11.21 14:44sell0.01gbpusd1.50060.00000.00002008.11.21 15:091.49630.000.000.004.30
511718512008.11.21 15:36sell0.01gbpusd1.50480.00000.00002008.11.21 15:481.50040.000.000.004.40
511743692008.11.21 15:48sell0.01gbpusd1.49980.00000.00002008.11.21 16:491.49340.000.000.006.40
513382722008.11.24 09:00sell0.01gbpusd1.49540.00000.00002008.11.24 09:211.49110.000.000.004.30
514342052008.11.24 17:15sell0.01gbpusd1.50640.00000.00002008.11.24 19:231.50880.000.000.00-2.40
514504222008.11.24 18:08sell0.02gbpusd1.51220.00000.00002008.11.24 19:231.50880.000.000.006.80
514668142008.11.24 19:23sell0.01gbpusd1.50840.00000.00002008.11.24 21:071.51230.000.000.00-3.90
514728242008.11.24 19:52sell0.02gbpusd1.51690.00000.00002008.11.24 21:071.51230.000.000.009.20
514834472008.11.24 21:07sell0.01gbpusd1.51180.00000.00002008.11.25 01:581.51470.000.00-0.07-2.90
515117712008.11.25 01:00sell0.02gbpusd1.51830.00000.00002008.11.25 01:581.51470.000.000.007.20
515167762008.11.25 01:58sell0.01gbpusd1.51440.00000.00002008.11.25 05:591.51010.000.000.004.30
517098712008.11.25 19:00sell0.01gbpusd1.53490.00000.00002008.11.25 19:141.53060.000.000.004.30
517203792008.11.25 20:00sell0.01gbpusd1.53380.00000.00002008.11.25 21:151.53960.000.000.00-5.80
517261162008.11.25 20:26sell0.02gbpusd1.54550.00000.00002008.11.25 21:151.53980.000.000.0011.40
517338862008.11.25 21:15sell0.01gbpusd1.53920.00000.00002008.11.26 05:581.53480.000.00-0.074.40
517917862008.11.26 06:02buy0.01gbpusd1.53450.00000.00002008.11.26 09:421.53890.000.000.004.40
518738262008.11.26 15:00buy0.01gbpusd1.52690.00000.00002008.11.26 15:451.53130.000.000.004.40
520575692008.11.27 13:00sell0.01gbpusd1.54860.00000.00002008.11.27 13:301.54430.000.000.004.30
521615952008.11.28 09:00sell0.01gbpusd1.54340.00000.00002008.11.28 11:281.53910.000.000.004.30
522866572008.11.28 22:00sell0.01gbpusd1.54090.00000.00002008.12.01 01:471.53660.000.00-0.074.30
523635112008.12.01 10:00buy0.01gbpusd1.52680.00000.00002008.12.02 14:181.49160.000.000.05-35.20
523909312008.12.01 12:00buy0.02gbpusd1.51300.00000.00002008.12.04 18:201.47360.000.000.49-78.80
523947322008.12.01 12:17buy0.03gbpusd1.50610.00000.00002008.12.02 14:181.49170.000.000.15-43.20
524361052008.12.01 17:00buy0.04gbpusd1.49110.00000.00002008.12.02 14:181.49170.000.000.192.40
524901402008.12.01 23:00buy0.05gbpusd1.48280.00000.00002008.12.02 14:181.49180.000.000.2445.00
525482252008.12.02 07:00sell0.01gbpusd1.49280.00000.00002008.12.02 14:181.49220.000.000.000.60
526013522008.12.02 13:08buy0.06gbpusd1.47790.00000.00002008.12.02 14:171.49140.000.000.0081.00
527200282008.12.03 03:00buy0.02gbpusd1.48770.00000.00002008.12.04 18:201.47360.000.000.29-28.20
527945402008.12.03 12:00buy0.03gbpusd1.46710.00000.00002008.12.04 18:201.47360.000.000.4419.50
529899352008.12.04 13:00buy0.04gbpusd1.45090.00000.00002008.12.04 18:201.47360.000.000.0090.80
530651502008.12.04 19:00sell0.01gbpusd1.47930.00000.00002008.12.04 19:501.47500.000.000.004.30
530828992008.12.04 21:00sell0.01gbpusd1.47700.00000.00002008.12.04 22:051.47270.000.000.004.30
531221572008.12.05 03:00buy0.01gbpusd1.46480.00000.00002008.12.05 08:331.46910.000.000.004.30
532056672008.12.05 15:00buy0.01gbpusd1.46440.00000.00002008.12.05 21:331.46870.000.000.004.30
  0.00 0.00 -1.49 620.19
Closed P/L: 618.70
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
532369412008.12.05 16:19sell0.01eurchf1.54070.00000.0000 1.55430.000.00-0.12-11.13
532726752008.12.05 21:26buy0.01eurgbp0.86340.00000.0000 0.86260.000.000.00-1.18
  0.00 0.00 -0.12 -12.31
 Floating P/L: -12.43
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 618.70 Floating P/L: -12.43 Margin: 12.68
Balance: 2 618.70 Equity: 2 606.27 Free Margin: 2 593.59
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 347.51 Gross Loss: 728.81 Total Net Profit: 618.70
Profit Factor: 1.85 Expected Payoff: 2.48  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 156.00 (5.85%) Relative Drawdown: 5.85% (156.00)
 
Total Trades: 249 Short Positions (won %): 137 (59.12%) Long Positions (won %): 112 (69.64%)
Profit Trades (% of total): 159 (63.86%) Loss trades (% of total): 90 (36.14%)
Largest profit trade: 90.80 loss trade: -78.31
Average profit trade: 8.47 loss trade: -8.10
Maximum consecutive wins ($): 13 (41.15) consecutive losses ($): 9 (-94.26)
Maximal consecutive profit (count): 175.62 (3) consecutive loss (count): -110.80 (3)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2