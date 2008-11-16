|Account: 5959714
|Name: todd anderson
|Currency: USD
|2008 December 5, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|50152532
|2008.11.16 22:20
|balance
|Deposit
|2 000.00
|50154163
|2008.11.17 00:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5044
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 11:09
|1.5107
|0.00
|0.00
|0.00
|5.29
|50209769
|2008.11.17 05:52
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5083
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 11:09
|1.5111
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.35
|50254736
|2008.11.17 10:37
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5101
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 11:09
|1.5111
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|50255377
|2008.11.17 10:41
|sell
|0.03
|eurchf
|1.5119
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 11:09
|1.5109
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|50262548
|2008.11.17 11:11
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5118
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 22:56
|1.5165
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.92
|50331151
|2008.11.17 17:04
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5163
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 22:56
|1.5165
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|50352879
|2008.11.17 18:50
|sell
|0.03
|eurchf
|1.5200
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 22:56
|1.5166
|0.00
|0.00
|0.00
|8.51
|50385443
|2008.11.17 22:56
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5158
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 09:39
|1.5148
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.84
|50430386
|2008.11.18 05:49
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5118
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 09:39
|1.5148
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|50452191
|2008.11.18 09:39
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5152
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 10:41
|1.5144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|50457236
|2008.11.18 10:03
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5166
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 10:41
|1.5144
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|50470291
|2008.11.18 11:05
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5107
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 11:19
|1.5114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|50471325
|2008.11.18 11:11
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5092
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 11:19
|1.5114
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|50498989
|2008.11.18 15:07
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5163
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 20:09
|1.5156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|50504940
|2008.11.18 15:37
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5178
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 20:09
|1.5156
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|50557629
|2008.11.18 20:16
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5141
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 23:26
|1.5192
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|50584336
|2008.11.18 23:26
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 10:50
|1.5224
|0.00
|0.00
|-0.10
|-2.57
|50628357
|2008.11.19 08:56
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5231
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 10:50
|1.5224
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|50635015
|2008.11.19 09:46
|sell
|0.03
|eurchf
|1.5248
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 10:50
|1.5224
|0.00
|0.00
|0.00
|5.97
|50672321
|2008.11.19 14:23
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5257
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 17:26
|1.5267
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|50694975
|2008.11.19 16:46
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5298
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 17:26
|1.5268
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|50724188
|2008.11.19 18:25
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5233
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 21:45
|1.5235
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|50753395
|2008.11.19 21:24
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5209
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 21:45
|1.5235
|0.00
|0.00
|0.00
|4.29
|50766413
|2008.11.19 22:37
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5212
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 09:35
|1.5174
|0.00
|0.00
|0.09
|-3.14
|50772312
|2008.11.19 23:03
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5184
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 09:35
|1.5174
|0.00
|0.00
|0.19
|-1.65
|50811793
|2008.11.20 06:19
|buy
|0.03
|eurchf
|1.5139
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 09:35
|1.5174
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|50838587
|2008.11.20 09:35
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5175
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 22:51
|1.5256
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.62
|50850205
|2008.11.20 10:26
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5188
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 17:14
|1.5251
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.32
|50870108
|2008.11.20 12:59
|sell
|0.03
|eurchf
|1.5206
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 17:14
|1.5251
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.06
|50878954
|2008.11.20 14:01
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5229
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 17:14
|1.5250
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.87
|50880062
|2008.11.20 14:03
|sell
|0.05
|eurchf
|1.5252
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 22:51
|1.5256
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.63
|50882150
|2008.11.20 14:07
|sell
|0.06
|eurchf
|1.5278
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 17:14
|1.5251
|0.00
|0.00
|0.00
|13.26
|50883845
|2008.11.20 14:12
|sell
|0.07
|eurchf
|1.5301
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 17:14
|1.5252
|0.00
|0.00
|0.00
|28.09
|50978391
|2008.11.20 19:31
|sell
|0.03
|eurchf
|1.5306
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 22:51
|1.5256
|0.00
|0.00
|0.00
|12.27
|51020182
|2008.11.20 22:50
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5259
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 22:51
|1.5251
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|51020659
|2008.11.20 22:51
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5255
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 14:32
|1.5349
|0.00
|0.00
|0.03
|7.69
|51071432
|2008.11.21 05:32
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5283
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 14:32
|1.5353
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.73
|51077893
|2008.11.21 06:19
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5308
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 14:32
|1.5355
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.69
|51080132
|2008.11.21 06:24
|sell
|0.03
|eurchf
|1.5333
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 14:32
|1.5355
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|51143197
|2008.11.21 13:02
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5401
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 14:32
|1.5355
|0.00
|0.00
|0.00
|15.06
|51204987
|2008.11.21 17:56
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5344
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 18:21
|1.5324
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|51205253
|2008.11.21 17:57
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5326
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 18:21
|1.5324
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|51210537
|2008.11.21 18:05
|buy
|0.03
|eurchf
|1.5298
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 18:21
|1.5324
|0.00
|0.00
|0.00
|6.37
|51217347
|2008.11.21 18:22
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5317
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 19:37
|1.5368
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|51258288
|2008.11.21 22:39
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5378
|0.0000
|0.0000
|2008.11.24 02:47
|1.5382
|0.00
|0.00
|-0.10
|-0.33
|51273259
|2008.11.24 01:26
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5411
|0.0000
|0.0000
|2008.11.24 02:47
|1.5382
|0.00
|0.00
|0.00
|4.75
|51289395
|2008.11.24 03:11
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5352
|0.0000
|0.0000
|2008.11.24 04:53
|1.5402
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|51320626
|2008.11.24 06:50
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5412
|0.0000
|0.0000
|2008.11.24 09:53
|1.5362
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|51352350
|2008.11.24 10:14
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5360
|0.0000
|0.0000
|2008.11.24 12:02
|1.5410
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|51370824
|2008.11.24 12:21
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5424
|0.0000
|0.0000
|2008.11.24 16:42
|1.5422
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|51396534
|2008.11.24 14:38
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5447
|0.0000
|0.0000
|2008.11.24 16:42
|1.5422
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|51583004
|2008.11.25 09:59
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5469
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 11:20
|1.5460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|51583890
|2008.11.25 10:03
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5482
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 11:20
|1.5460
|0.00
|0.00
|0.00
|3.65
|51647931
|2008.11.25 15:34
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5491
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 15:47
|1.5501
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|51655741
|2008.11.25 15:44
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5505
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 15:47
|1.5501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|51656929
|2008.11.25 15:45
|sell
|0.03
|eurchf
|1.5519
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 15:47
|1.5501
|0.00
|0.00
|0.00
|4.53
|51660961
|2008.11.25 15:56
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5502
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 16:43
|1.5453
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|51697950
|2008.11.25 17:49
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5434
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 18:09
|1.5425
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|51702354
|2008.11.25 18:06
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5420
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 18:09
|1.5425
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|51703511
|2008.11.25 18:08
|buy
|0.03
|eurchf
|1.5408
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 18:09
|1.5425
|0.00
|0.00
|0.00
|4.28
|51704210
|2008.11.25 18:09
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5430
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 19:38
|1.5439
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|51714285
|2008.11.25 19:28
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5418
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 19:38
|1.5439
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|51718072
|2008.11.25 19:46
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5420
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 20:00
|1.5429
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|51718655
|2008.11.25 19:49
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5409
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 20:00
|1.5429
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|51721046
|2008.11.25 20:01
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5419
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 21:44
|1.5468
|0.00
|0.00
|0.00
|4.12
|51777348
|2008.11.26 03:40
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5421
|0.0000
|0.0000
|2008.11.26 11:15
|1.5481
|0.00
|0.00
|0.00
|5.04
|51795166
|2008.11.26 06:38
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5463
|0.0000
|0.0000
|2008.11.26 11:15
|1.5485
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|51830663
|2008.11.26 10:47
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5478
|0.0000
|0.0000
|2008.11.26 11:15
|1.5485
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|51833098
|2008.11.26 10:58
|sell
|0.03
|eurchf
|1.5494
|0.0000
|0.0000
|2008.11.26 11:15
|1.5485
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|51871659
|2008.11.26 14:48
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5445
|0.0000
|0.0000
|2008.11.26 16:55
|1.5494
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|51944014
|2008.11.26 19:45
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5512
|0.0000
|0.0000
|2008.11.27 15:19
|1.5471
|0.00
|0.00
|-0.35
|3.42
|52025115
|2008.11.27 09:30
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5469
|0.0000
|0.0000
|2008.11.27 15:19
|1.5467
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|52066428
|2008.11.27 13:58
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5459
|0.0000
|0.0000
|2008.11.27 15:19
|1.5467
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|52106590
|2008.11.27 18:32
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5493
|0.0000
|0.0000
|2008.11.28 04:54
|1.5485
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.66
|52140564
|2008.11.28 04:25
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5507
|0.0000
|0.0000
|2008.11.28 04:54
|1.5485
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|52207171
|2008.11.28 14:04
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5460
|0.0000
|0.0000
|2008.11.28 18:46
|1.5447
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.06
|52221481
|2008.11.28 14:54
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5447
|0.0000
|0.0000
|2008.11.28 18:46
|1.5447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|52257668
|2008.11.28 17:59
|buy
|0.03
|eurchf
|1.5426
|0.0000
|0.0000
|2008.11.28 18:46
|1.5447
|0.00
|0.00
|0.00
|5.17
|52302367
|2008.12.01 01:58
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5398
|0.0000
|0.0000
|2008.12.03 20:42
|1.5320
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.44
|52302563
|2008.12.01 01:59
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5381
|0.0000
|0.0000
|2008.12.03 20:42
|1.5320
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.08
|52370128
|2008.12.01 10:22
|buy
|0.03
|eurchf
|1.5331
|0.0000
|0.0000
|2008.12.03 20:42
|1.5320
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|52587392
|2008.12.02 11:21
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5234
|0.0000
|0.0000
|2008.12.03 20:42
|1.5324
|0.00
|0.00
|-0.12
|-7.43
|52593670
|2008.12.02 12:17
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5247
|0.0000
|0.0000
|2008.12.03 20:42
|1.5324
|0.00
|0.00
|-0.24
|-12.72
|52594344
|2008.12.02 12:20
|sell
|0.03
|eurchf
|1.5260
|0.0000
|0.0000
|2008.12.03 20:42
|1.5324
|0.00
|0.00
|-0.36
|-15.84
|52595370
|2008.12.02 12:27
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5273
|0.0000
|0.0000
|2008.12.03 20:42
|1.5324
|0.00
|0.00
|-0.48
|-16.84
|52597429
|2008.12.02 12:36
|sell
|0.05
|eurchf
|1.5286
|0.0000
|0.0000
|2008.12.03 20:42
|1.5324
|0.00
|0.00
|-0.61
|-15.68
|52619335
|2008.12.02 14:54
|sell
|0.06
|eurchf
|1.5316
|0.0000
|0.0000
|2008.12.03 20:42
|1.5324
|0.00
|0.00
|-0.73
|-3.96
|52773777
|2008.12.03 10:38
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5316
|0.0000
|0.0000
|2008.12.03 20:42
|1.5320
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|52774491
|2008.12.03 10:40
|buy
|0.05
|eurchf
|1.5306
|0.0000
|0.0000
|2008.12.03 20:42
|1.5320
|0.00
|0.00
|0.00
|5.78
|52774791
|2008.12.03 10:41
|buy
|0.06
|eurchf
|1.5296
|0.0000
|0.0000
|2008.12.03 20:42
|1.5321
|0.00
|0.00
|0.00
|12.38
|52822765
|2008.12.03 15:22
|sell
|0.07
|eurchf
|1.5343
|0.0000
|0.0000
|2008.12.03 20:42
|1.5325
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|52847733
|2008.12.03 17:34
|sell
|0.08
|eurchf
|1.5367
|0.0000
|0.0000
|2008.12.03 20:42
|1.5326
|0.00
|0.00
|0.00
|27.08
|52850819
|2008.12.03 17:48
|sell
|0.09
|eurchf
|1.5391
|0.0000
|0.0000
|2008.12.03 20:42
|1.5326
|0.00
|0.00
|0.00
|48.29
|52874013
|2008.12.03 20:42
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5323
|0.0000
|0.0000
|2008.12.03 21:45
|1.5374
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|52890093
|2008.12.03 23:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5394
|0.0000
|0.0000
|2008.12.04 06:50
|1.5339
|0.00
|0.00
|-0.36
|4.54
|52937851
|2008.12.04 07:01
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5329
|0.0000
|0.0000
|2008.12.04 18:00
|1.5371
|0.00
|0.00
|0.00
|3.49
|53029092
|2008.12.04 16:35
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5366
|0.0000
|0.0000
|2008.12.04 18:00
|1.5376
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|53041901
|2008.12.04 17:41
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5384
|0.0000
|0.0000
|2008.12.04 18:00
|1.5375
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|53049956
|2008.12.04 18:17
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5390
|0.0000
|0.0000
|2008.12.04 19:30
|1.5341
|0.00
|0.00
|0.00
|4.09
|53071731
|2008.12.04 19:38
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5328
|0.0000
|0.0000
|2008.12.04 22:56
|1.5260
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.69
|53088580
|2008.12.04 21:47
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5300
|0.0000
|0.0000
|2008.12.04 22:56
|1.5260
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.70
|53093751
|2008.12.04 22:13
|buy
|0.03
|eurchf
|1.5275
|0.0000
|0.0000
|2008.12.04 22:56
|1.5260
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.76
|53094428
|2008.12.04 22:15
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5249
|0.0000
|0.0000
|2008.12.04 22:56
|1.5261
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|53098477
|2008.12.04 22:36
|buy
|0.05
|eurchf
|1.5224
|0.0000
|0.0000
|2008.12.04 22:56
|1.5261
|0.00
|0.00
|0.00
|15.48
|53157505
|2008.12.05 09:40
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5333
|0.0000
|0.0000
|2008.12.05 15:48
|1.5354
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|53171153
|2008.12.05 11:14
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5353
|0.0000
|0.0000
|2008.12.05 15:48
|1.5354
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|53196479
|2008.12.05 13:51
|sell
|0.03
|eurchf
|1.5382
|0.0000
|0.0000
|2008.12.05 15:48
|1.5354
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|50159895
|2008.11.17 00:27
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8534
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 18:56
|0.8464
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.51
|50266575
|2008.11.17 11:29
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8499
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 18:56
|0.8464
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.52
|50268540
|2008.11.17 11:35
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.8485
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 18:55
|0.8464
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.47
|50308084
|2008.11.17 15:35
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.8453
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 18:55
|0.8463
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|50330840
|2008.11.17 17:04
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.8413
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 18:55
|0.8464
|0.00
|0.00
|0.00
|38.32
|50440918
|2008.11.18 08:13
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8399
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 09:29
|0.8407
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|50443940
|2008.11.18 08:28
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8392
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 09:29
|0.8407
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|50452555
|2008.11.18 09:41
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8385
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 11:16
|0.8392
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|50466670
|2008.11.18 10:54
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8371
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 11:16
|0.8392
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|50507249
|2008.11.18 15:43
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8445
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 11:20
|0.8413
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.79
|50647278
|2008.11.19 11:10
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8410
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 11:20
|0.8410
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|50648384
|2008.11.19 11:17
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8405
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 11:20
|0.8410
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|50649755
|2008.11.19 11:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8410
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 13:33
|0.8387
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.46
|50658278
|2008.11.19 12:43
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8397
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 13:33
|0.8387
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.01
|50659987
|2008.11.19 12:49
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.8386
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 13:33
|0.8388
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|50663636
|2008.11.19 13:12
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.8369
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 13:33
|0.8388
|0.00
|0.00
|0.00
|11.44
|50729129
|2008.11.19 18:37
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8355
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 09:53
|0.8397
|0.00
|0.00
|0.00
|6.27
|50841805
|2008.11.20 09:57
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8399
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 15:32
|0.8411
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.79
|50850565
|2008.11.20 10:28
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8411
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 15:32
|0.8410
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|50853165
|2008.11.20 10:41
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8428
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 15:32
|0.8411
|0.00
|0.00
|0.00
|7.58
|50920723
|2008.11.20 16:25
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8454
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 20:29
|0.8472
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.67
|50943213
|2008.11.20 17:14
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8471
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 20:29
|0.8472
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|50979838
|2008.11.20 19:34
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8493
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 20:29
|0.8472
|0.00
|0.00
|0.00
|9.33
|51143395
|2008.11.21 13:04
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8399
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 14:02
|0.8393
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.89
|51144205
|2008.11.21 13:06
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8388
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 14:02
|0.8393
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|51146560
|2008.11.21 13:19
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.8377
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 14:02
|0.8393
|0.00
|0.00
|0.00
|7.19
|51201110
|2008.11.21 17:39
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8450
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 20:56
|0.8471
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.11
|51206234
|2008.11.21 17:59
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8467
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 20:56
|0.8471
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|51229087
|2008.11.21 19:18
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8496
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 20:56
|0.8471
|0.00
|0.00
|0.00
|11.11
|51396639
|2008.11.24 14:38
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8499
|0.0000
|0.0000
|2008.11.24 15:39
|0.8507
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|51398905
|2008.11.24 14:45
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8510
|0.0000
|0.0000
|2008.11.24 15:39
|0.8507
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|51400342
|2008.11.24 14:49
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8521
|0.0000
|0.0000
|2008.11.24 15:39
|0.8507
|0.00
|0.00
|0.00
|6.31
|51439020
|2008.11.24 17:27
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8527
|0.0000
|0.0000
|2008.11.24 18:09
|0.8486
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|51483954
|2008.11.24 21:08
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8535
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 06:49
|0.8494
|0.00
|0.00
|-0.02
|6.20
|51633342
|2008.11.25 14:48
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8545
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 15:43
|0.8552
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.06
|51647289
|2008.11.25 15:32
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8555
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 15:43
|0.8552
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|51650469
|2008.11.25 15:37
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8565
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 15:43
|0.8552
|0.00
|0.00
|0.00
|5.92
|51655026
|2008.11.25 15:43
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8553
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 16:12
|0.8513
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|51702194
|2008.11.25 18:06
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8484
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 18:24
|0.8491
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|51704846
|2008.11.25 18:14
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8468
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 18:24
|0.8489
|0.00
|0.00
|0.00
|6.43
|51707524
|2008.11.25 18:48
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8473
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 22:05
|0.8439
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.26
|51725482
|2008.11.25 20:24
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8448
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 22:05
|0.8439
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.78
|51736182
|2008.11.25 21:25
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.8411
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 22:05
|0.8440
|0.00
|0.00
|0.00
|13.45
|51906965
|2008.11.26 17:24
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8410
|0.0000
|0.0000
|2008.11.26 18:08
|0.8393
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.61
|51909135
|2008.11.26 17:33
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8392
|0.0000
|0.0000
|2008.11.26 18:08
|0.8393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|51913030
|2008.11.26 17:40
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.8374
|0.0000
|0.0000
|2008.11.26 18:08
|0.8393
|0.00
|0.00
|0.00
|8.73
|52018399
|2008.11.27 08:56
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8371
|0.0000
|0.0000
|2008.11.27 12:02
|0.8373
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|52044273
|2008.11.27 11:41
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8357
|0.0000
|0.0000
|2008.11.27 12:02
|0.8375
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|52180727
|2008.11.28 11:22
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8353
|0.0000
|0.0000
|2008.11.28 14:30
|0.8344
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.37
|52196160
|2008.11.28 13:14
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8343
|0.0000
|0.0000
|2008.11.28 14:30
|0.8344
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|52207557
|2008.11.28 14:05
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.8328
|0.0000
|0.0000
|2008.11.28 14:30
|0.8344
|0.00
|0.00
|0.00
|7.33
|52217513
|2008.11.28 14:38
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8330
|0.0000
|0.0000
|2008.11.28 18:29
|0.8287
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.57
|52221691
|2008.11.28 14:55
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8313
|0.0000
|0.0000
|2008.11.28 18:29
|0.8287
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.95
|52252606
|2008.11.28 17:39
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.8284
|0.0000
|0.0000
|2008.11.28 18:29
|0.8286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|52263734
|2008.11.28 18:20
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.8252
|0.0000
|0.0000
|2008.11.28 18:29
|0.8287
|0.00
|0.00
|0.00
|21.41
|52268121
|2008.11.28 18:43
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8268
|0.0000
|0.0000
|2008.12.01 00:00
|0.8272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|52285572
|2008.11.28 21:36
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8237
|0.0000
|0.0000
|2008.12.01 00:00
|0.8272
|0.00
|0.00
|0.00
|10.75
|52362289
|2008.12.01 09:56
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8298
|0.0000
|0.0000
|2008.12.01 10:31
|0.8313
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.28
|52363024
|2008.12.01 09:59
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8305
|0.0000
|0.0000
|2008.12.01 10:31
|0.8313
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.44
|52366574
|2008.12.01 10:12
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8317
|0.0000
|0.0000
|2008.12.01 10:31
|0.8313
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|52370888
|2008.12.01 10:23
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8330
|0.0000
|0.0000
|2008.12.01 10:31
|0.8313
|0.00
|0.00
|0.00
|10.34
|52374323
|2008.12.01 10:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8315
|0.0000
|0.0000
|2008.12.02 14:18
|0.8471
|0.00
|0.00
|-0.01
|-23.30
|52377000
|2008.12.01 10:45
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8332
|0.0000
|0.0000
|2008.12.02 14:18
|0.8471
|0.00
|0.00
|-0.02
|-41.52
|52386928
|2008.12.01 11:34
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8361
|0.0000
|0.0000
|2008.12.02 14:18
|0.8471
|0.00
|0.00
|-0.03
|-49.28
|52394709
|2008.12.01 12:17
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8397
|0.0000
|0.0000
|2008.12.02 14:18
|0.8471
|0.00
|0.00
|-0.04
|-44.21
|52432445
|2008.12.01 16:44
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.8448
|0.0000
|0.0000
|2008.12.02 14:18
|0.8471
|0.00
|0.00
|-0.06
|-17.18
|52443382
|2008.12.01 17:33
|sell
|0.06
|eurgbp
|0.8493
|0.0000
|0.0000
|2008.12.02 14:18
|0.8471
|0.00
|0.00
|-0.07
|19.72
|52580904
|2008.12.02 10:29
|sell
|0.07
|eurgbp
|0.8502
|0.0000
|0.0000
|2008.12.02 14:18
|0.8471
|0.00
|0.00
|0.00
|32.41
|52593096
|2008.12.02 12:14
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.8521
|0.0000
|0.0000
|2008.12.02 14:18
|0.8472
|0.00
|0.00
|0.00
|58.54
|52594028
|2008.12.02 12:19
|sell
|0.09
|eurgbp
|0.8535
|0.0000
|0.0000
|2008.12.02 14:18
|0.8472
|0.00
|0.00
|0.00
|84.67
|52612651
|2008.12.02 14:23
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8464
|0.0000
|0.0000
|2008.12.02 17:44
|0.8505
|0.00
|0.00
|0.00
|6.14
|52774391
|2008.12.03 10:40
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8565
|0.0000
|0.0000
|2008.12.03 11:08
|0.8556
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|52775147
|2008.12.03 10:41
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8572
|0.0000
|0.0000
|2008.12.03 11:08
|0.8556
|0.00
|0.00
|0.00
|4.73
|52784072
|2008.12.03 11:15
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8568
|0.0000
|0.0000
|2008.12.03 12:40
|0.8577
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|52785059
|2008.12.03 11:16
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8576
|0.0000
|0.0000
|2008.12.03 12:40
|0.8577
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|52786056
|2008.12.03 11:19
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8585
|0.0000
|0.0000
|2008.12.03 12:40
|0.8579
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|52792611
|2008.12.03 11:48
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8598
|0.0000
|0.0000
|2008.12.03 12:40
|0.8579
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|52958493
|2008.12.04 09:38
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8628
|0.0000
|0.0000
|2008.12.04 14:04
|0.8645
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.49
|52966038
|2008.12.04 10:23
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8633
|0.0000
|0.0000
|2008.12.04 14:04
|0.8645
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.51
|52969805
|2008.12.04 10:36
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8641
|0.0000
|0.0000
|2008.12.04 14:04
|0.8645
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|52977969
|2008.12.04 11:40
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8668
|0.0000
|0.0000
|2008.12.04 14:04
|0.8644
|0.00
|0.00
|0.00
|14.04
|53045992
|2008.12.04 17:58
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8687
|0.0000
|0.0000
|2008.12.04 23:04
|0.8710
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.37
|53100281
|2008.12.04 22:47
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8701
|0.0000
|0.0000
|2008.12.04 23:04
|0.8710
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.65
|53100940
|2008.12.04 22:54
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8713
|0.0000
|0.0000
|2008.12.04 23:04
|0.8710
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|53101304
|2008.12.04 22:55
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8725
|0.0000
|0.0000
|2008.12.04 23:04
|0.8709
|0.00
|0.00
|0.00
|9.40
|53103672
|2008.12.04 23:13
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8714
|0.0000
|0.0000
|2008.12.05 10:18
|0.8671
|0.00
|0.00
|-0.01
|6.34
|53189842
|2008.12.05 13:16
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8656
|0.0000
|0.0000
|2008.12.05 14:52
|0.8657
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|53200996
|2008.12.05 14:21
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8636
|0.0000
|0.0000
|2008.12.05 14:52
|0.8657
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|50165542
|2008.11.17 01:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 01:15
|1.4712
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|50174748
|2008.11.17 02:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 03:17
|1.4710
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|50185050
|2008.11.17 03:17
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 04:05
|1.4755
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|50282627
|2008.11.17 13:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4914
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 00:44
|1.4965
|0.00
|0.00
|-0.09
|-5.10
|50315412
|2008.11.17 16:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5013
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 00:44
|1.4965
|0.00
|0.00
|-0.18
|9.60
|50456199
|2008.11.18 10:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5084
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 10:21
|1.5031
|0.00
|0.00
|0.00
|5.30
|50572387
|2008.11.18 22:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4918
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 23:18
|1.4961
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|50669421
|2008.11.19 14:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5083
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 15:14
|1.5040
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|50701452
|2008.11.19 17:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5228
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 17:32
|1.5185
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|50771490
|2008.11.19 23:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4979
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 07:58
|1.4966
|0.00
|0.00
|0.15
|-1.30
|50811034
|2008.11.20 06:18
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4951
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 07:58
|1.4966
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|50820899
|2008.11.20 07:28
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.4925
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 07:58
|1.4966
|0.00
|0.00
|0.00
|12.30
|50824586
|2008.11.20 07:59
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4968
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 06:25
|1.4822
|0.00
|0.00
|0.05
|-14.60
|50843440
|2008.11.20 10:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4892
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 06:25
|1.4823
|0.00
|0.00
|0.10
|-13.80
|50936932
|2008.11.20 17:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 06:25
|1.4823
|0.00
|0.00
|0.15
|7.80
|51023492
|2008.11.20 23:00
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.4756
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 06:25
|1.4823
|0.00
|0.00
|0.20
|26.80
|51096372
|2008.11.21 08:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 14:32
|1.4976
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.10
|51124778
|2008.11.21 11:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4899
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 14:32
|1.4976
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.40
|51133376
|2008.11.21 12:00
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.4975
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 14:32
|1.4976
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|51147614
|2008.11.21 13:25
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5059
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 14:32
|1.4976
|0.00
|0.00
|0.00
|33.20
|51161039
|2008.11.21 14:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5006
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 15:09
|1.4963
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|51171851
|2008.11.21 15:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5048
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 15:48
|1.5004
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|51174369
|2008.11.21 15:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4998
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 16:49
|1.4934
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|51338272
|2008.11.24 09:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4954
|0.0000
|0.0000
|2008.11.24 09:21
|1.4911
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|51434205
|2008.11.24 17:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5064
|0.0000
|0.0000
|2008.11.24 19:23
|1.5088
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|51450422
|2008.11.24 18:08
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5122
|0.0000
|0.0000
|2008.11.24 19:23
|1.5088
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|51466814
|2008.11.24 19:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5084
|0.0000
|0.0000
|2008.11.24 21:07
|1.5123
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|51472824
|2008.11.24 19:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5169
|0.0000
|0.0000
|2008.11.24 21:07
|1.5123
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|51483447
|2008.11.24 21:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5118
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 01:58
|1.5147
|0.00
|0.00
|-0.07
|-2.90
|51511771
|2008.11.25 01:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5183
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 01:58
|1.5147
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|51516776
|2008.11.25 01:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5144
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 05:59
|1.5101
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|51709871
|2008.11.25 19:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5349
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 19:14
|1.5306
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|51720379
|2008.11.25 20:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5338
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 21:15
|1.5396
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|51726116
|2008.11.25 20:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5455
|0.0000
|0.0000
|2008.11.25 21:15
|1.5398
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|51733886
|2008.11.25 21:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5392
|0.0000
|0.0000
|2008.11.26 05:58
|1.5348
|0.00
|0.00
|-0.07
|4.40
|51791786
|2008.11.26 06:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5345
|0.0000
|0.0000
|2008.11.26 09:42
|1.5389
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|51873826
|2008.11.26 15:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5269
|0.0000
|0.0000
|2008.11.26 15:45
|1.5313
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|52057569
|2008.11.27 13:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5486
|0.0000
|0.0000
|2008.11.27 13:30
|1.5443
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|52161595
|2008.11.28 09:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5434
|0.0000
|0.0000
|2008.11.28 11:28
|1.5391
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|52286657
|2008.11.28 22:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5409
|0.0000
|0.0000
|2008.12.01 01:47
|1.5366
|0.00
|0.00
|-0.07
|4.30
|52363511
|2008.12.01 10:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5268
|0.0000
|0.0000
|2008.12.02 14:18
|1.4916
|0.00
|0.00
|0.05
|-35.20
|52390931
|2008.12.01 12:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.5130
|0.0000
|0.0000
|2008.12.04 18:20
|1.4736
|0.00
|0.00
|0.49
|-78.80
|52394732
|2008.12.01 12:17
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.5061
|0.0000
|0.0000
|2008.12.02 14:18
|1.4917
|0.00
|0.00
|0.15
|-43.20
|52436105
|2008.12.01 17:00
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.4911
|0.0000
|0.0000
|2008.12.02 14:18
|1.4917
|0.00
|0.00
|0.19
|2.40
|52490140
|2008.12.01 23:00
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|2008.12.02 14:18
|1.4918
|0.00
|0.00
|0.24
|45.00
|52548225
|2008.12.02 07:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4928
|0.0000
|0.0000
|2008.12.02 14:18
|1.4922
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|52601352
|2008.12.02 13:08
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|2008.12.02 14:17
|1.4914
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|52720028
|2008.12.03 03:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4877
|0.0000
|0.0000
|2008.12.04 18:20
|1.4736
|0.00
|0.00
|0.29
|-28.20
|52794540
|2008.12.03 12:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|2008.12.04 18:20
|1.4736
|0.00
|0.00
|0.44
|19.50
|52989935
|2008.12.04 13:00
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.4509
|0.0000
|0.0000
|2008.12.04 18:20
|1.4736
|0.00
|0.00
|0.00
|90.80
|53065150
|2008.12.04 19:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|2008.12.04 19:50
|1.4750
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|53082899
|2008.12.04 21:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|2008.12.04 22:05
|1.4727
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|53122157
|2008.12.05 03:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2008.12.05 08:33
|1.4691
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|53205667
|2008.12.05 15:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|2008.12.05 21:33
|1.4687
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|0.00
|0.00
|-1.49
|620.19
|Closed P/L:
|618.70
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|53236941
|2008.12.05 16:19
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5407
|0.0000
|0.0000
|1.5543
|0.00
|0.00
|-0.12
|-11.13
|53272675
|2008.12.05 21:26
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8634
|0.0000
|0.0000
|0.8626
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|0.00
|0.00
|-0.12
|-12.31
|Floating P/L:
|-12.43
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|618.70
|Floating P/L:
|-12.43
|Margin:
|12.68
|Balance:
|2 618.70
|Equity:
|2 606.27
|Free Margin:
|2 593.59
|Details:
|Gross Profit:
|1 347.51
|Gross Loss:
|728.81
|Total Net Profit:
|618.70
|Profit Factor:
|1.85
|Expected Payoff:
|2.48
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|156.00 (5.85%)
|Relative Drawdown:
|5.85% (156.00)
|Total Trades:
|249
|Short Positions (won %):
|137 (59.12%)
|Long Positions (won %):
|112 (69.64%)
|Profit Trades (% of total):
|159 (63.86%)
|Loss trades (% of total):
|90 (36.14%)
|Largest
|profit trade:
|90.80
|loss trade:
|-78.31
|Average
|profit trade:
|8.47
|loss trade:
|-8.10
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (41.15)
|consecutive losses ($):
|9 (-94.26)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|175.62 (3)
|consecutive loss (count):
|-110.80 (3)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2