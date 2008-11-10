FXDD

Account: 5934337 Name: Barna Otvos Currency: USD 2008 December 3, 18:34
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
489126202008.11.10 01:12balanceDeposit3 000.00
489146592008.11.10 01:29sell0.10eurusd1.28151.28881.27482008.11.10 02:381.28880.000.000.00-73.00
489284402008.11.10 02:45sell0.10eurusd1.28841.29541.28142008.11.10 09:361.28140.000.000.0070.00
489902972008.11.10 10:06sell0.10eurusd1.28021.28721.27322008.11.10 10:531.28720.000.000.00-70.00
490013182008.11.10 11:00sell0.10eurusd1.28701.29401.28002008.11.10 17:051.28000.000.000.0070.00
490728102008.11.10 17:24sell0.10eurusd1.28231.28931.27532008.11.10 18:491.27530.000.000.0070.00
490939202008.11.10 18:49sell0.10eurusd1.27501.28231.26832008.11.11 03:401.26830.000.00-1.0967.00
491577402008.11.11 03:42sell0.10eurusd1.26771.27491.26092008.11.11 05:501.27490.000.000.00-72.00
491760262008.11.11 05:50sell0.10eurusd1.27481.28171.26772008.11.11 16:461.26770.000.000.0071.00
492884052008.11.11 16:47sell0.10eurusd1.26701.27461.26062008.11.11 17:371.26060.000.000.0064.00
493055422008.11.11 17:38sell0.10eurusd1.26021.26731.25332008.11.11 18:031.25330.000.000.0069.00
493165602008.11.11 18:03sell0.10eurusd1.25351.26011.24612008.11.12 08:251.26010.000.00-1.07-66.00
494295482008.11.12 08:26sell0.10eurusd1.26001.26711.25312008.11.12 11:031.25310.000.000.0069.00
494562602008.11.12 11:03sell0.10eurusd1.25281.25981.24582008.11.12 14:171.25980.000.000.00-70.00
494937212008.11.12 14:18sell0.10eurusd1.25941.26661.25262008.11.12 14:511.25260.000.000.0068.00
495017772008.11.12 14:51sell0.10eurusd1.25291.25941.24542008.11.13 00:151.24540.000.00-3.2175.00
496275802008.11.13 00:15sell0.10eurusd1.24541.25221.23822008.11.13 11:071.25220.000.000.00-68.00
497230632008.11.13 11:08sell0.10eurusd1.25161.25901.24502008.11.13 14:281.25900.000.000.00-74.00
497613312008.11.13 14:29sell0.10eurusd1.25791.26581.25182008.11.13 14:541.25180.000.000.0061.00
497673922008.11.13 14:54sell0.10eurusd1.25231.25851.24452008.11.13 21:331.25850.000.000.00-62.00
498651512008.11.13 21:34sell0.10eurusd1.25771.26521.25122008.11.13 21:391.26520.000.000.00-75.00
498706922008.11.13 21:40sell0.10eurusd1.26751.27201.25802008.11.13 21:511.27200.000.000.00-45.00
498767982008.11.13 21:52sell0.10eurusd1.27171.27901.26502008.11.13 22:541.27900.000.000.00-73.00
498947102008.11.13 22:54sell0.10eurusd1.27931.28581.27182008.11.13 22:571.28580.000.000.00-65.00
498984942008.11.13 22:58sell0.10eurusd1.28431.29251.27852008.11.13 23:261.27850.000.000.0058.00
499046132008.11.13 23:27sell0.10eurusd1.27831.28551.27152008.11.14 08:151.27150.000.00-1.0968.00
499898542008.11.14 08:16sell0.10eurusd1.27081.27811.26412008.11.14 09:181.27810.000.000.00-73.00
500033112008.11.14 09:19sell0.10eurusd1.27721.28491.27092008.11.14 09:591.27090.000.000.0063.00
500161312008.11.14 10:04sell0.10eurusd1.27011.27641.26242008.11.14 15:321.26240.000.000.0077.00
500678402008.11.14 15:33sell0.10eurusd1.26431.26821.25422008.11.14 15:491.26820.000.000.00-39.00
500731582008.11.14 15:50sell0.10eurusd1.26791.27511.26112008.11.14 21:061.27510.000.000.00-72.00
501316692008.11.14 21:07sell0.10eurusd1.27541.28221.26822008.11.17 00:001.26820.000.00-1.0872.00
502436622008.11.17 09:38sell0.10eurusd1.25871.26571.25172008.11.17 10:551.26570.000.000.00-70.00
502581612008.11.17 10:56sell0.10eurusd1.26651.27261.25862008.11.17 18:521.27260.000.000.00-61.00
504636992008.11.18 10:39sell0.10eurusd1.26051.26791.25392008.11.18 15:441.26790.000.000.00-74.00
505086912008.11.18 15:45sell0.10eurusd1.26781.27471.26072008.11.18 20:161.26070.000.000.0071.00
505578002008.11.18 20:17sell0.10eurusd1.26041.26741.25342008.11.19 16:091.26740.000.00-0.91-70.00
506899482008.11.19 16:10sell0.10eurusd1.26861.27421.26022008.11.19 16:231.27420.000.000.00-56.00
506935952008.11.19 16:33sell0.10eurusd1.27501.28151.26752008.11.19 17:151.28150.000.000.00-65.00
507040562008.11.19 17:15sell0.10eurusd1.28101.28831.27432008.11.19 17:201.27430.000.000.0067.00
507057732008.11.19 17:21sell0.10eurusd1.27391.28121.26722008.11.19 17:571.26720.000.000.0067.00
507161292008.11.19 17:57sell0.10eurusd1.26651.27401.26002008.11.19 18:241.26000.000.000.0065.00
507247952008.11.19 18:25sell0.10eurusd1.25741.26681.25282008.11.19 22:411.25280.000.000.0046.00
507683412008.11.19 22:42sell0.10eurusd1.25281.25961.24562008.11.20 23:301.24560.000.00-2.6972.00
510287742008.11.20 23:31buy0.10eurusd1.24441.23871.25272008.11.21 08:171.25270.000.000.5083.00
510997532008.11.21 08:18buy0.10eurusd1.25381.24591.25992008.11.21 11:531.25990.000.000.0061.00
511323082008.11.21 11:54buy0.10eurusd1.26001.25311.26712008.11.21 17:261.25310.000.000.00-69.00
511976802008.11.21 17:26buy0.10eurusd1.25431.24641.26042008.11.21 18:051.24640.000.000.00-79.00
512111442008.11.21 18:05buy0.10eurusd1.24561.23951.25352008.11.21 18:241.25350.000.000.0079.00
512184522008.11.21 18:25buy0.10eurusd1.25341.24661.26062008.11.24 00:421.26060.000.000.5072.00
512690092008.11.24 00:43buy0.10eurusd1.26081.25381.26782008.11.24 13:031.26780.000.000.0070.00
513774852008.11.24 13:04buy0.10eurusd1.26811.26121.27522008.11.24 14:411.27520.000.000.0071.00
513978882008.11.24 14:42buy0.10eurusd1.27501.26831.28232008.11.24 16:141.28230.000.000.0073.00
514215972008.11.24 16:15buy0.10eurusd1.28111.27561.28962008.11.24 18:571.28960.000.000.0085.00
514607742008.11.24 18:58buy0.10eurusd1.28941.28281.29682008.11.24 19:221.28280.000.000.00-66.00
514665042008.11.24 19:23buy0.10eurusd1.28271.27601.29002008.11.24 22:101.29000.000.000.0073.00
514931172008.11.24 22:10buy0.10eurusd1.28991.28331.29732008.11.25 05:531.28330.000.000.46-66.00
515482682008.11.25 05:54buy0.10eurusd1.28391.27651.29052008.11.25 10:341.29050.000.000.0066.00
515887252008.11.25 10:35buy0.10eurusd1.29051.28371.29772008.11.25 12:071.28370.000.000.00-68.00
516043802008.11.25 12:08buy0.10eurusd1.28371.27691.29092008.11.25 15:341.29090.000.000.0072.00
516495352008.11.25 15:35buy0.10eurusd1.29151.28421.29822008.11.25 15:421.29820.000.000.0067.00
516547612008.11.25 15:42buy0.10eurusd1.29791.29131.30532008.11.25 16:121.30530.000.000.0074.00
516701392008.11.25 16:13buy0.10eurusd1.30621.29821.31222008.11.25 17:441.29820.000.000.00-80.00
516967672008.11.25 17:45buy0.10eurusd1.29851.29141.30542008.11.25 22:051.30540.000.000.0069.00
517426212008.11.25 22:06buy0.10eurusd1.30541.29861.31262008.11.26 05:131.29860.000.000.47-68.00
517858032008.11.26 05:14buy0.10eurusd1.29871.29181.30582008.11.26 14:591.29180.000.000.00-69.00
518740332008.11.26 15:00buy0.10eurusd1.29191.28501.29902008.11.26 18:341.28500.000.000.00-69.00
519316212008.11.26 18:35buy0.10eurusd1.28331.27821.29222008.11.27 03:421.29220.000.001.3889.00
519462372008.11.26 20:04buy0.10eurchf1.54911.54491.55492008.11.27 14:051.54490.000.002.06-35.00
519463412008.11.26 20:05buy0.10eurjpy123.24122.34124.142008.11.28 12:25122.340.000.003.43-94.57
519919392008.11.27 03:43buy0.10eurusd1.29231.28551.29952008.11.28 12:251.28550.000.000.46-68.00
520691232008.11.27 14:06buy0.10eurchf1.54501.54131.55132008.11.28 17:591.54130.000.000.69-30.46
521658882008.11.28 09:29buy0.10gbpusd1.54281.53581.54982008.11.28 12:271.53580.000.000.00-70.00
521659892008.11.28 09:30sell0.10audusd0.65770.66490.64792008.12.01 03:150.64790.000.00-0.9398.00
521891552008.11.28 12:26buy0.10eurjpy122.25121.50123.302008.11.28 14:18121.500.000.000.00-78.66
521891752008.11.28 12:26buy0.10eurusd1.28441.27871.29272008.11.28 13:571.27870.000.000.00-57.00
521894632008.11.28 12:27buy0.10gbpusd1.53631.52931.54332008.11.28 14:281.52930.000.000.00-70.00
522050252008.11.28 13:58buy0.10eurusd1.27921.27141.28542008.11.28 14:541.27140.000.000.00-78.00
522120592008.11.28 14:19sell0.10eurjpy121.61122.40120.602008.11.28 18:15120.600.000.000.00106.03
522143362008.11.28 14:28buy0.10gbpusd1.52961.52271.53672008.11.28 15:391.53670.000.000.0071.00
522221502008.11.28 14:55buy0.10eurusd1.27111.26451.27852008.11.28 18:351.26450.000.000.00-66.00
522311542008.11.28 15:53buy0.10gbpusd1.53681.53011.54412008.11.28 16:201.53010.000.000.00-67.00
522363222008.11.28 16:21buy0.10gbpusd1.53091.52341.53742008.11.28 17:501.53740.000.000.0065.00
522556832008.11.28 17:51buy0.10gbpusd1.53801.53091.54492008.11.28 18:021.53090.000.000.00-71.00
522589912008.11.28 18:00buy0.10eurchf1.54131.53761.54762008.12.01 01:591.53760.000.000.68-30.51
522599612008.11.28 18:03buy0.10gbpusd1.53281.52431.53832008.11.28 20:071.53830.000.000.0055.00
522627892008.11.28 18:16sell0.10eurjpy120.55121.45119.652008.11.28 19:55121.450.000.000.00-94.19
522672172008.11.28 18:36buy0.10eurusd1.26481.25771.27172008.12.02 10:141.25770.000.000.85-71.00
522788912008.11.28 19:56sell0.10eurjpy121.38122.30120.502008.12.01 03:15120.500.000.00-1.3792.32
522800042008.11.28 20:08buy0.10gbpusd1.53861.53171.54572008.12.01 03:151.53170.000.000.36-69.00
523559022008.12.01 09:16sell0.10eurjpy120.65121.53119.732008.12.01 10:22119.730.000.000.0097.10
523559442008.12.01 09:16buy0.10eurchf1.53631.53211.54212008.12.01 10:251.53210.000.000.00-34.64
523559482008.12.01 09:16buy0.10audusd0.64620.63840.65542008.12.01 15:490.63840.000.000.00-78.00
523559722008.12.01 09:17sell0.10gbpusd1.53051.53651.52252008.12.01 10:211.52250.000.000.0080.00
523696712008.12.01 10:22buy0.10gbpusd1.52071.51551.52952008.12.01 10:231.51550.000.000.00-52.00
523720732008.12.01 10:24sell0.10eurjpy119.66120.55118.752008.12.01 12:16118.750.000.000.0096.92
523720912008.12.01 10:24buy0.10gbpusd1.51791.50911.52312008.12.01 12:141.50910.000.000.00-88.00
523739602008.12.01 10:30sell0.10eurchf1.53211.53561.52562008.12.01 11:001.53560.000.000.00-28.91
523796362008.12.01 11:01sell0.10eurchf1.53511.53921.52922008.12.01 12:131.52920.000.000.0048.84
523933002008.12.01 12:14buy0.10eurchf1.52941.52511.53512008.12.01 17:561.52510.000.000.00-35.52
523936042008.12.01 12:15sell0.10gbpusd1.50881.51621.50222008.12.01 12:371.50220.000.000.0066.00
523942972008.12.01 12:16sell0.10eurjpy118.75119.60117.802008.12.01 19:30117.800.000.000.00101.89
523995082008.12.01 12:38sell0.10gbpusd1.50171.50871.49472008.12.01 15:561.49470.000.000.0070.00
524301092008.12.01 16:31buy0.10audusd0.64370.63600.65302008.12.02 01:320.63600.000.000.30-77.00
524301212008.12.01 16:32sell0.10gbpusd1.49571.50261.48862008.12.01 17:231.48860.000.000.0071.00
524410152008.12.01 17:24sell0.10gbpusd1.48941.49511.48112008.12.01 17:581.48110.000.000.0083.00
524489122008.12.01 17:57buy0.10eurchf1.52561.52161.53162008.12.01 19:521.52160.000.000.00-33.19
524491892008.12.01 17:58sell0.10gbpusd1.48121.48771.47372008.12.01 20:111.48770.000.000.00-65.00
524642042008.12.01 19:31sell0.10eurjpy117.74118.63116.832008.12.02 10:17116.830.000.00-0.9697.87
524665202008.12.01 19:52buy0.10eurchf1.52091.51801.52802008.12.01 22:581.51800.000.000.00-24.06
524689792008.12.01 20:12sell0.10gbpusd1.48731.49431.48032008.12.01 21:551.49430.000.000.00-70.00
524806292008.12.01 21:56sell0.10gbpusd1.49281.50101.48702008.12.01 22:461.48700.000.000.0058.00
524879232008.12.01 22:47buy0.10gbpusd1.48601.47991.49392008.12.02 07:011.49390.000.000.4979.00
524901052008.12.01 22:59buy0.10eurchf1.51851.51461.52462008.12.02 12:161.52460.000.000.0050.60
525124302008.12.02 01:33buy0.10audusd0.63620.62930.64632008.12.02 12:280.64630.000.000.00101.00
525486932008.12.02 07:02sell0.10gbpusd1.49361.50091.48692008.12.02 07:581.48690.000.000.0067.00
525561192008.12.02 07:59sell0.10gbpusd1.48651.49351.47952008.12.02 10:381.47950.000.000.0070.00
525761852008.12.02 10:15buy0.10eurusd1.25751.25081.26482008.12.02 12:191.26480.000.000.0073.00
525775912008.12.02 10:18buy0.10eurjpy116.86115.93117.732008.12.02 12:05117.730.000.000.0093.46
525826072008.12.02 10:39sell0.10gbpusd1.47971.48591.47192008.12.02 11:251.48590.000.000.00-62.00
525884552008.12.02 11:26sell0.10gbpusd1.48611.49251.47852008.12.02 13:081.47850.000.000.0076.00
525917362008.12.02 12:05buy0.10eurjpy117.79116.88118.682008.12.02 15:09118.680.000.000.0095.33
525936282008.12.02 12:17buy0.10eurchf1.52501.52101.53102008.12.02 14:531.53100.000.000.0049.75
525944672008.12.02 12:20sell0.10eurusd1.26621.27181.25782008.12.02 15:091.27180.000.000.00-56.00
525961022008.12.02 12:29buy0.10audusd0.64690.63990.65692008.12.02 21:030.63990.000.000.00-70.00
526015732008.12.02 13:09sell0.10gbpusd1.47871.48511.47112008.12.02 14:071.48510.000.000.00-64.00
526090072008.12.02 14:08sell0.10gbpusd1.48551.49171.47772008.12.02 14:171.49170.000.000.00-62.00
526108362008.12.02 14:18sell0.10gbpusd1.49151.49871.48472008.12.02 14:591.49870.000.000.00-72.00
526192942008.12.02 14:54sell0.10eurchf1.53111.53511.52512008.12.02 18:431.53510.000.000.00-33.09
526211832008.12.02 15:00sell0.10gbpusd1.49821.50541.49142008.12.02 15:361.50540.000.000.00-72.00
526241242008.12.02 15:11sell0.10eurusd1.27031.27871.26472008.12.03 10:471.26470.000.00-0.7056.00
526243492008.12.02 15:12buy0.10eurjpy118.69117.83119.632008.12.02 21:25117.830.000.000.00-92.52
526298642008.12.02 15:37sell0.10gbpusd1.50611.51211.49812008.12.02 17:371.49810.000.000.0080.00
526569182008.12.02 17:38sell0.10gbpusd1.49761.50471.49072008.12.02 18:141.49070.000.000.0069.00
526631462008.12.02 18:15sell0.10gbpusd1.49031.49721.48322008.12.02 19:271.49720.000.000.00-69.00
526676372008.12.02 18:43sell0.10eurchf1.53431.53871.52872008.12.03 11:081.52870.000.00-1.2146.29
526731752008.12.02 19:28sell0.10gbpusd1.49701.50391.48992008.12.02 21:051.48990.000.000.0071.00
526812952008.12.02 21:04sell0.10audusd0.63960.64680.62982008.12.03 05:340.64680.000.00-0.79-72.00
526818992008.12.02 21:05sell0.10gbpusd1.48851.49651.48252008.12.03 10:351.48250.000.00-0.7860.00
526850852008.12.02 21:26buy0.10eurjpy117.91116.98118.782008.12.03 04:42118.780.000.000.5393.13
527285142008.12.03 04:43buy0.10eurjpy118.83117.93119.732008.12.03 10:29117.930.000.000.00-96.74
527708362008.12.03 10:30buy0.10eurjpy117.90117.07118.872008.12.03 11:16117.070.000.000.00-89.42
527725542008.12.03 10:37sell0.10gbpusd1.48051.48891.47492008.12.03 11:141.47490.000.000.0056.00
527822472008.12.03 11:09sell0.10eurchf1.52821.53241.52242008.12.03 14:581.53240.000.000.00-34.58
527845132008.12.03 11:16sell0.10gbpusd1.47271.48151.46752008.12.03 11:371.46750.000.000.0052.00
527852742008.12.03 11:17buy0.10eurjpy117.11116.23118.032008.12.03 17:57118.030.000.000.0098.83
527906022008.12.03 11:38sell0.10gbpusd1.46851.47391.45992008.12.03 12:401.47390.000.000.00-54.00
528020182008.12.03 12:41sell0.10gbpusd1.47321.48061.46662008.12.03 17:511.48060.000.000.00-74.00
528184422008.12.03 14:59sell0.10eurchf1.53201.53601.52602008.12.03 15:321.53600.000.000.00-32.88
528260332008.12.03 15:33sell0.10eurchf1.53571.53971.52972008.12.03 17:481.53970.000.000.00-32.92
  0.00 0.00 -4.72 576.50
Closed P/L: 571.78
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
527337352008.12.03 05:34sell0.10audusd0.64620.65350.6365 0.64790.000.000.00-17.00
527770612008.12.03 10:48sell0.10eurusd1.26461.27151.2575 1.26740.000.000.00-28.00
528511222008.12.03 17:49sell0.10eurchf1.53891.54341.5334 1.53840.000.000.004.12
528520192008.12.03 17:51sell0.10gbpusd1.47971.48721.4732 1.47690.000.000.0028.00
528537212008.12.03 17:59buy0.10eurjpy118.26117.24119.04 117.950.000.000.00-33.30
  0.00 0.00 0.00 -46.18
 Floating P/L: -46.18
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 571.78 Floating P/L: -46.18 Margin: 296.30
Balance: 3 571.78 Equity: 3 525.60 Free Margin: 3 229.31
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 367.65 Gross Loss: 4 795.87 Total Net Profit: 571.78
Profit Factor: 1.12 Expected Payoff: 3.84  
Absolute Drawdown: 238.45 Maximal Drawdown: 757.36 (20.61%) Relative Drawdown: 20.61% (757.36)
 
Total Trades: 149 Short Positions (won %): 86 (54.65%) Long Positions (won %): 63 (42.86%)
Profit Trades (% of total): 74 (49.66%) Loss trades (% of total): 75 (50.34%)
Largest profit trade: 106.03 loss trade: -96.74
Average profit trade: 72.54 loss trade: -63.94
Maximum consecutive wins ($): 7 (458.81) consecutive losses ($): 8 (-545.28)
Maximal consecutive profit (count): 458.81 (7) consecutive loss (count): -545.28 (8)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2