|Account: 2132418
|Name: Robert Hoffman
|Currency: USD
|2008 October 21, 21:04
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|119846823
|2008.10.05 18:14
|balance
|Deposit
|3 138.65
|121311332
|2008.10.10 12:22
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1676
|0.0000
|1.1726
|2008.10.10 13:28
|1.1726
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|121323982
|2008.10.10 13:20
|sell
|0.02
|usdjpym
|98.95
|0.00
|99.45
|2008.10.10 15:31
|99.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|121326202
|2008.10.10 13:32
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1725
|0.0000
|1.1775
|2008.10.10 13:38
|1.1775
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|121328654
|2008.10.10 13:38
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1775
|0.0000
|1.1825
|2008.10.10 14:02
|1.1825
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|121336714
|2008.10.10 14:06
|sell
|0.03
|usdjpym
|99.70
|0.00
|99.45
|2008.10.10 15:31
|99.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|121337121
|2008.10.10 14:03
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1825
|0.0000
|1.1875
|2008.10.10 15:08
|1.1875
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|121356514
|2008.10.10 14:48
|sell
|0.05
|usdjpym
|99.95
|0.00
|99.45
|2008.10.10 15:31
|99.45
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|121363377
|2008.10.10 15:09
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1910
|0.0000
|1.1960
|2008.10.10 15:12
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|121366664
|2008.10.10 15:12
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1985
|0.0000
|1.1910
|2008.10.10 17:50
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|121372249
|2008.10.10 15:31
|sell
|0.02
|usdjpym
|99.45
|0.00
|99.20
|2008.10.10 17:54
|99.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|121378292
|2008.10.10 16:02
|buy
|0.03
|usdcadm
|1.1885
|0.0000
|1.1910
|2008.10.10 17:50
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|121383041
|2008.10.10 17:05
|sell
|0.03
|usdjpym
|99.70
|0.00
|99.20
|2008.10.10 17:54
|99.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|121387763
|2008.10.10 16:47
|buy
|0.05
|usdcadm
|1.1860
|0.0000
|1.1910
|2008.10.10 17:50
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|121400669
|2008.10.10 17:53
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1900
|0.0000
|1.1950
|2008.10.10 18:21
|1.1950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|121401887
|2008.10.10 17:54
|sell
|0.02
|usdjpym
|99.20
|0.00
|100.45
|2008.10.12 22:34
|100.45
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.49
|121407171
|2008.10.10 18:22
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1950
|0.0000
|1.2000
|2008.10.10 18:25
|1.2000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|121407688
|2008.10.10 18:26
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.2035
|0.0000
|1.2085
|2008.10.10 18:28
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|121411029
|2008.10.10 18:28
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.2110
|0.0000
|1.1760
|2008.10.13 08:59
|1.1760
|0.00
|0.00
|-0.01
|-5.95
|121414366
|2008.10.10 18:39
|sell
|0.03
|usdjpym
|99.70
|0.00
|100.45
|2008.10.12 22:34
|100.45
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.24
|121423424
|2008.10.10 19:16
|buy
|0.03
|usdcadm
|1.1985
|0.0000
|1.1760
|2008.10.13 08:59
|1.1760
|0.00
|0.00
|-0.01
|-5.74
|121428533
|2008.10.10 19:21
|sell
|0.05
|usdjpym
|100.45
|0.00
|100.45
|2008.10.12 22:34
|100.45
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.00
|121442390
|2008.10.12 22:00
|buy
|0.05
|usdcadm
|1.1810
|0.0000
|1.1760
|2008.10.13 08:59
|1.1760
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.13
|121443713
|2008.10.12 22:09
|sell
|0.08
|usdjpym
|100.95
|0.00
|100.45
|2008.10.12 22:34
|100.45
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|121450148
|2008.10.12 22:34
|sell
|0.02
|usdjpym
|100.45
|0.00
|100.20
|2008.10.13 01:19
|100.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|121451693
|2008.10.13 01:39
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.1760
|0.0000
|1.1760
|2008.10.13 08:59
|1.1760
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|121454446
|2008.10.12 23:37
|sell
|0.03
|usdjpym
|100.70
|0.00
|100.20
|2008.10.13 01:19
|100.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|121466322
|2008.10.13 01:20
|sell
|0.02
|usdjpym
|100.20
|0.00
|99.70
|2008.10.13 02:43
|99.70
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|121471990
|2008.10.13 06:01
|buy
|0.12
|usdcadm
|1.1710
|0.0000
|1.1760
|2008.10.13 08:59
|1.1760
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|121475647
|2008.10.13 02:45
|sell
|0.02
|usdjpym
|99.70
|0.00
|101.95
|2008.10.14 14:46
|101.95
|0.00
|0.00
|-0.03
|-4.41
|121485982
|2008.10.13 04:32
|sell
|0.03
|usdjpym
|99.95
|0.00
|101.95
|2008.10.14 14:46
|101.95
|0.00
|0.00
|-0.04
|-5.89
|121496450
|2008.10.13 05:39
|sell
|0.05
|usdjpym
|100.20
|0.00
|101.95
|2008.10.14 14:46
|101.95
|0.00
|0.00
|-0.07
|-8.58
|121511798
|2008.10.13 06:41
|sell
|0.08
|usdjpym
|100.45
|0.00
|101.95
|2008.10.14 14:46
|101.95
|0.00
|0.00
|-0.11
|-11.77
|121517283
|2008.10.13 07:11
|buy
|0.18
|usdcadm
|1.1660
|0.0000
|1.1760
|2008.10.13 08:59
|1.1760
|0.00
|0.00
|0.00
|15.31
|121523302
|2008.10.13 15:29
|sell
|0.12
|usdjpym
|100.95
|0.00
|101.95
|2008.10.14 14:46
|101.95
|0.00
|0.00
|-0.16
|-11.77
|121535467
|2008.10.13 08:59
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1750
|0.0000
|1.1625
|2008.10.13 16:07
|1.1625
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.15
|121540529
|2008.10.13 10:27
|buy
|0.03
|usdcadm
|1.1700
|0.0000
|1.1625
|2008.10.13 16:07
|1.1625
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.94
|121549006
|2008.10.13 11:40
|buy
|0.05
|usdcadm
|1.1675
|0.0000
|1.1625
|2008.10.13 16:07
|1.1625
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.15
|121556475
|2008.10.13 12:36
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.1625
|0.0000
|1.1625
|2008.10.13 16:07
|1.1625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|121563925
|2008.10.13 14:28
|buy
|0.12
|usdcadm
|1.1575
|0.0000
|1.1625
|2008.10.13 16:07
|1.1625
|0.00
|0.00
|0.00
|5.16
|121577206
|2008.10.13 15:14
|buy
|0.18
|usdcadm
|1.1525
|0.0000
|1.1625
|2008.10.13 16:07
|1.1625
|0.00
|0.00
|0.00
|15.48
|121585854
|2008.10.13 16:07
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1626
|0.0000
|1.1451
|2008.10.14 08:54
|1.1451
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.06
|121586183
|2008.10.13 19:36
|sell
|0.18
|usdjpym
|101.45
|0.00
|101.95
|2008.10.14 14:46
|101.95
|0.00
|0.00
|-0.25
|-8.83
|121592658
|2008.10.13 17:06
|buy
|0.03
|usdcadm
|1.1601
|0.0000
|1.1451
|2008.10.14 08:54
|1.1451
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.93
|121598765
|2008.10.13 17:55
|buy
|0.05
|usdcadm
|1.1576
|0.0000
|1.1451
|2008.10.14 08:54
|1.1451
|0.00
|0.00
|-0.02
|-5.46
|121602259
|2008.10.13 19:28
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.1551
|0.0000
|1.1451
|2008.10.14 08:54
|1.1451
|0.00
|0.00
|-0.03
|-6.99
|121614582
|2008.10.13 22:26
|buy
|0.12
|usdcadm
|1.1451
|0.0000
|1.1451
|2008.10.14 08:54
|1.1451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|121615647
|2008.10.13 23:35
|sell
|0.27
|usdjpym
|102.45
|0.00
|101.95
|2008.10.14 14:46
|101.95
|0.00
|0.00
|0.00
|13.24
|121627919
|2008.10.14 00:18
|buy
|0.18
|usdcadm
|1.1401
|0.0000
|1.1451
|2008.10.14 08:54
|1.1451
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|121635006
|2008.10.14 11:18
|sell
|0.41
|usdjpym
|102.95
|0.00
|101.95
|2008.10.14 14:46
|101.95
|0.00
|0.00
|0.00
|40.22
|121641380
|2008.10.14 05:07
|buy
|0.27
|usdcadm
|1.1351
|0.0000
|1.1451
|2008.10.14 08:54
|1.1451
|0.00
|0.00
|0.00
|23.58
|121681210
|2008.10.14 08:55
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1450
|0.0000
|1.1425
|2008.10.14 12:30
|1.1425
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|121684850
|2008.10.14 10:18
|buy
|0.03
|usdcadm
|1.1425
|0.0000
|1.1425
|2008.10.14 12:30
|1.1425
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|121694648
|2008.10.14 11:05
|buy
|0.05
|usdcadm
|1.1375
|0.0000
|1.1425
|2008.10.14 12:30
|1.1425
|0.00
|0.00
|0.00
|2.19
|121706496
|2008.10.14 12:31
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1425
|0.0000
|1.1475
|2008.10.14 13:47
|1.1475
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|121717827
|2008.10.14 13:49
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1475
|0.0000
|1.1525
|2008.10.14 15:23
|1.1525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|121730937
|2008.10.14 14:48
|buy
|0.02
|usdjpym
|102.08
|0.00
|102.08
|2008.10.14 20:58
|102.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|121740474
|2008.10.14 15:24
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1525
|0.0000
|1.1575
|2008.10.14 15:45
|1.1575
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|121741959
|2008.10.14 17:53
|buy
|0.03
|usdjpym
|101.83
|0.00
|102.08
|2008.10.14 20:58
|102.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|121746007
|2008.10.14 15:47
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1575
|0.0000
|1.1600
|2008.10.14 17:22
|1.1600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|121752234
|2008.10.14 16:39
|buy
|0.03
|usdcadm
|1.1550
|0.0000
|1.1600
|2008.10.14 17:22
|1.1600
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|121757241
|2008.10.14 17:33
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1600
|0.0000
|1.1650
|2008.10.14 20:38
|1.1650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|121764098
|2008.10.14 18:42
|buy
|0.05
|usdjpym
|101.58
|0.00
|102.08
|2008.10.14 20:58
|102.08
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|121767936
|2008.10.14 19:22
|buy limit
|0.08
|usdjpym
|101.33
|0.00
|101.83
|2008.10.14 20:58
|102.11
|cancelled
|121773658
|2008.10.14 20:45
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1625
|0.0000
|1.1675
|2008.10.15 00:08
|1.1675
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.86
|121774696
|2008.10.14 20:58
|buy stop
|0.02
|usdjpym
|102.33
|0.00
|102.83
|2008.10.14 22:57
|101.97
|cancelled
|121774699
|2008.10.14 22:57
|buy
|0.02
|usdjpym
|101.98
|0.00
|101.73
|2008.10.15 05:52
|101.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|121776952
|2008.10.14 21:25
|buy limit
|0.03
|usdcadm
|1.1600
|0.0000
|1.1650
|2008.10.15 00:08
|1.1677
|cancelled
|121786827
|2008.10.14 23:43
|buy
|0.03
|usdjpym
|101.48
|0.00
|101.73
|2008.10.15 05:52
|101.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|121793542
|2008.10.15 00:08
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1710
|0.0000
|1.1760
|2008.10.15 00:08
|1.1675
|cancelled
|121793552
|2008.10.15 00:08
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1675
|0.0000
|1.1650
|2008.10.15 12:22
|1.1650
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|121796544
|2008.10.15 01:00
|buy
|0.05
|usdjpym
|101.23
|0.00
|101.73
|2008.10.15 05:52
|101.73
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|121798561
|2008.10.15 00:54
|buy
|0.03
|usdcadm
|1.1650
|0.0000
|1.1650
|2008.10.15 12:22
|1.1650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|121805111
|2008.10.15 03:08
|buy
|0.05
|usdcadm
|1.1625
|0.0000
|1.1650
|2008.10.15 12:22
|1.1650
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|121805506
|2008.10.15 01:40
|buy limit
|0.08
|usdjpym
|100.98
|0.00
|101.48
|2008.10.15 05:52
|101.76
|cancelled
|121817891
|2008.10.15 05:59
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.1600
|0.0000
|1.1650
|2008.10.15 12:22
|1.1650
|0.00
|0.00
|0.00
|3.43
|121826394
|2008.10.15 05:52
|buy stop
|0.02
|usdjpym
|102.08
|0.00
|102.58
|2008.10.15 05:52
|101.73
|cancelled
|121826421
|2008.10.15 05:52
|buy
|0.02
|usdjpym
|101.73
|0.00
|101.48
|2008.10.15 14:34
|101.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|121835426
|2008.10.15 07:24
|buy
|0.03
|usdjpym
|101.48
|0.00
|101.48
|2008.10.15 14:34
|101.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|121836271
|2008.10.15 10:42
|buy
|0.12
|usdcadm
|1.1550
|0.0000
|1.1650
|2008.10.15 12:22
|1.1650
|0.00
|0.00
|0.00
|10.30
|121848267
|2008.10.15 08:40
|buy
|0.05
|usdjpym
|101.23
|0.00
|101.48
|2008.10.15 14:34
|101.48
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|121857465
|2008.10.15 12:30
|buy
|0.08
|usdjpym
|100.98
|0.00
|101.48
|2008.10.15 14:34
|101.48
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|121874434
|2008.10.15 11:23
|buy limit
|0.18
|usdcadm
|1.1500
|0.0000
|1.1600
|2008.10.15 12:22
|1.1656
|cancelled
|121884401
|2008.10.15 12:22
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1685
|0.0000
|1.1735
|2008.10.15 12:23
|1.1648
|cancelled
|121884444
|2008.10.15 12:23
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1650
|0.0000
|1.1700
|2008.10.15 13:29
|1.1700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|121893048
|2008.10.15 13:04
|buy limit
|0.03
|usdcadm
|1.1625
|0.0000
|1.1675
|2008.10.15 13:29
|1.1706
|cancelled
|121894147
|2008.10.15 13:10
|buy limit
|0.12
|usdjpym
|100.48
|0.00
|101.48
|2008.10.15 14:34
|101.51
|cancelled
|121896564
|2008.10.15 13:29
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1735
|0.0000
|1.1785
|2008.10.15 13:36
|1.1697
|cancelled
|121896569
|2008.10.15 13:36
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1700
|0.0000
|1.1750
|2008.10.15 14:38
|1.1750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|121903158
|2008.10.15 14:16
|buy limit
|0.03
|usdcadm
|1.1675
|0.0000
|1.1725
|2008.10.15 14:38
|1.1754
|cancelled
|121905733
|2008.10.15 14:34
|buy stop
|0.02
|usdjpym
|101.83
|0.00
|102.33
|2008.10.15 14:42
|101.48
|cancelled
|121905755
|2008.10.15 14:42
|buy
|0.02
|usdjpym
|101.48
|0.00
|100.48
|2008.10.16 07:19
|100.48
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.99
|121907103
|2008.10.15 14:50
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1785
|0.0000
|1.1835
|2008.10.15 17:07
|1.1835
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|121907105
|2008.10.15 14:38
|buy limit
|0.02
|usdcadm
|1.1750
|0.0000
|1.1800
|2008.10.15 14:50
|1.1788
|cancelled
|121908247
|2008.10.15 14:42
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|101.20
|0.00
|100.70
|2008.10.15 14:42
|101.45
|cancelled
|121916480
|2008.10.15 17:25
|buy
|0.03
|usdjpym
|101.23
|0.00
|100.48
|2008.10.16 07:19
|100.48
|0.00
|0.00
|0.03
|-2.24
|121918294
|2008.10.15 15:30
|buy limit
|0.03
|usdcadm
|1.1760
|0.0000
|1.1810
|2008.10.15 17:07
|1.1843
|cancelled
|121937759
|2008.10.15 17:07
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1860
|0.0000
|1.1910
|2008.10.15 17:20
|1.1825
|cancelled
|121937770
|2008.10.15 17:20
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1825
|0.0000
|1.1875
|2008.10.15 17:58
|1.1875
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|121947275
|2008.10.15 17:58
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1910
|0.0000
|1.1960
|2008.10.15 18:01
|1.1876
|cancelled
|121947280
|2008.10.15 18:01
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1875
|0.0000
|1.1900
|2008.10.15 20:01
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|121949060
|2008.10.15 19:01
|buy
|0.05
|usdjpym
|100.73
|0.00
|100.48
|2008.10.16 07:19
|100.48
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.24
|121954572
|2008.10.15 19:14
|buy
|0.03
|usdcadm
|1.1850
|0.0000
|1.1900
|2008.10.15 20:01
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|121960680
|2008.10.15 19:52
|buy
|0.08
|usdjpym
|100.48
|0.00
|100.48
|2008.10.16 07:19
|100.48
|0.00
|0.00
|0.07
|0.00
|121962311
|2008.10.15 19:54
|buy limit
|0.05
|usdcadm
|1.1825
|0.0000
|1.1875
|2008.10.15 20:01
|1.1907
|cancelled
|121965709
|2008.10.15 20:01
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1935
|0.0000
|1.1985
|2008.10.15 20:06
|1.1896
|cancelled
|121965736
|2008.10.15 20:06
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1900
|0.0000
|1.1925
|2008.10.16 05:39
|1.1925
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.42
|121971951
|2008.10.15 22:31
|buy
|0.12
|usdjpym
|99.48
|0.00
|100.48
|2008.10.16 07:19
|100.48
|0.00
|0.00
|0.00
|11.94
|121973369
|2008.10.16 02:31
|buy
|0.03
|usdcadm
|1.1875
|0.0000
|1.1925
|2008.10.16 05:39
|1.1925
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|121995662
|2008.10.15 23:11
|buy limit
|0.18
|usdjpym
|98.98
|0.00
|99.98
|2008.10.16 07:19
|100.50
|cancelled
|122036775
|2008.10.16 03:11
|buy limit
|0.05
|usdcadm
|1.1850
|0.0000
|1.1900
|2008.10.16 05:39
|1.1930
|cancelled
|122070327
|2008.10.16 05:41
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1960
|0.0000
|1.1935
|2008.10.16 08:18
|1.1935
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|122070330
|2008.10.16 05:39
|buy limit
|0.02
|usdcadm
|1.1925
|0.0000
|1.1975
|2008.10.16 05:41
|1.1961
|cancelled
|122080749
|2008.10.16 06:25
|buy
|0.03
|usdcadm
|1.1935
|0.0000
|1.1935
|2008.10.16 08:18
|1.1935
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|122087675
|2008.10.16 07:33
|buy
|0.05
|usdcadm
|1.1885
|0.0000
|1.1935
|2008.10.16 08:18
|1.1935
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|122090786
|2008.10.16 07:19
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|100.20
|0.00
|99.70
|2008.10.16 07:20
|100.43
|cancelled
|122091003
|2008.10.16 07:20
|sell
|0.02
|usdjpym
|100.45
|0.00
|100.45
|2008.10.16 14:33
|100.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|122100404
|2008.10.16 11:28
|sell
|0.03
|usdjpym
|100.70
|0.00
|100.45
|2008.10.16 14:33
|100.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|122104485
|2008.10.16 08:13
|buy limit
|0.08
|usdcadm
|1.1860
|0.0000
|1.1910
|2008.10.16 08:18
|1.1941
|cancelled
|122105179
|2008.10.16 08:18
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1960
|0.0000
|1.2010
|2008.10.16 08:24
|1.1925
|cancelled
|122105190
|2008.10.16 08:23
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1925
|0.0000
|1.1975
|2008.10.16 08:33
|1.1975
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|122106647
|2008.10.16 08:33
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.2011
|0.0000
|1.2061
|2008.10.16 08:34
|1.1977
|cancelled
|122106657
|2008.10.16 08:34
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1975
|0.0000
|1.1900
|2008.10.16 12:30
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|122110582
|2008.10.16 09:32
|buy
|0.03
|usdcadm
|1.1925
|0.0000
|1.1900
|2008.10.16 12:30
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|122119996
|2008.10.16 10:50
|buy
|0.05
|usdcadm
|1.1900
|0.0000
|1.1900
|2008.10.16 12:30
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|122131805
|2008.10.16 11:38
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.1850
|0.0000
|1.1900
|2008.10.16 12:30
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|122136571
|2008.10.16 12:34
|sell
|0.05
|usdjpym
|100.95
|0.00
|100.45
|2008.10.16 14:33
|100.45
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|122137345
|2008.10.16 12:18
|buy limit
|0.12
|usdcadm
|1.1800
|0.0000
|1.1900
|2008.10.16 12:30
|1.1908
|cancelled
|122138701
|2008.10.16 12:30
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1942
|0.0000
|1.1992
|2008.10.16 12:31
|1.1903
|cancelled
|122138710
|2008.10.16 12:31
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1903
|0.0000
|1.1953
|2008.10.16 15:06
|1.1953
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|122149022
|2008.10.16 13:11
|buy limit
|0.03
|usdcadm
|1.1878
|0.0000
|1.1928
|2008.10.16 15:06
|1.1962
|cancelled
|122150793
|2008.10.16 13:14
|sell limit
|0.08
|usdjpym
|101.20
|0.00
|100.70
|2008.10.16 14:33
|100.43
|cancelled
|122172727
|2008.10.16 15:12
|sell
|0.02
|usdjpym
|100.20
|0.00
|100.70
|2008.10.17 09:45
|100.70
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.99
|122172905
|2008.10.16 14:33
|sell limit
|0.02
|usdjpym
|100.70
|0.00
|100.20
|2008.10.16 15:12
|100.21
|cancelled
|122181366
|2008.10.16 15:06
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1985
|0.0000
|1.2035
|2008.10.16 15:08
|1.1952
|cancelled
|122181374
|2008.10.16 15:08
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1950
|0.0000
|1.1875
|2008.10.17 09:39
|1.1875
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.26
|122188589
|2008.10.16 16:16
|buy
|0.03
|usdcadm
|1.1925
|0.0000
|1.1875
|2008.10.17 09:39
|1.1875
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.26
|122189138
|2008.10.16 16:15
|sell
|0.03
|usdjpym
|100.70
|0.00
|100.70
|2008.10.17 09:45
|100.70
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.00
|122201919
|2008.10.16 18:52
|sell
|0.05
|usdjpym
|100.95
|0.00
|100.70
|2008.10.17 09:45
|100.70
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.24
|122201972
|2008.10.16 17:31
|buy
|0.05
|usdcadm
|1.1900
|0.0000
|1.1875
|2008.10.17 09:39
|1.1875
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.05
|122210218
|2008.10.16 19:12
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.1875
|0.0000
|1.1875
|2008.10.17 09:39
|1.1875
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.00
|122223453
|2008.10.16 19:41
|sell
|0.08
|usdjpym
|101.20
|0.00
|100.70
|2008.10.17 09:45
|100.70
|0.00
|0.00
|-0.11
|3.97
|122225901
|2008.10.16 21:01
|buy
|0.12
|usdcadm
|1.1775
|0.0000
|1.1875
|2008.10.17 09:39
|1.1875
|0.00
|0.00
|0.00
|10.11
|122228521
|2008.10.17 00:30
|sell
|0.12
|usdjpym
|101.70
|0.00
|100.70
|2008.10.17 09:45
|100.70
|0.00
|0.00
|0.00
|11.92
|122235234
|2008.10.16 21:42
|buy limit
|0.18
|usdcadm
|1.1725
|0.0000
|1.1825
|2008.10.17 09:39
|1.1878
|cancelled
|122253240
|2008.10.17 01:10
|sell limit
|0.18
|usdjpym
|102.20
|0.00
|101.20
|2008.10.17 09:45
|100.69
|cancelled
|122302670
|2008.10.17 10:22
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1910
|0.0000
|1.1860
|2008.10.17 16:10
|1.1860
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|122302677
|2008.10.17 09:39
|buy limit
|0.02
|usdcadm
|1.1875
|0.0000
|1.1925
|2008.10.17 10:22
|1.1910
|cancelled
|122303436
|2008.10.17 09:45
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|100.45
|0.00
|99.95
|2008.10.17 11:30
|100.94
|cancelled
|122303576
|2008.10.17 11:29
|sell
|0.02
|usdjpym
|100.95
|0.00
|101.20
|2008.10.21 06:53
|101.20
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.49
|122311907
|2008.10.17 11:43
|buy
|0.03
|usdcadm
|1.1885
|0.0000
|1.1860
|2008.10.17 16:10
|1.1860
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|122319873
|2008.10.17 14:49
|sell
|0.03
|usdjpym
|101.20
|0.00
|101.20
|2008.10.21 06:53
|101.20
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.00
|122321528
|2008.10.17 14:03
|buy
|0.05
|usdcadm
|1.1860
|0.0000
|1.1860
|2008.10.17 16:10
|1.1860
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|122344311
|2008.10.17 14:44
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.1810
|0.0000
|1.1860
|2008.10.17 16:10
|1.1860
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|122352468
|2008.10.17 15:24
|buy limit
|0.12
|usdcadm
|1.1760
|0.0000
|1.1860
|2008.10.17 16:10
|1.1863
|cancelled
|122353373
|2008.10.17 15:32
|sell
|0.05
|usdjpym
|101.45
|0.00
|101.20
|2008.10.21 06:53
|101.20
|0.00
|0.00
|-0.14
|1.24
|122359477
|2008.10.17 16:10
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1885
|0.0000
|1.1935
|2008.10.17 16:21
|1.1850
|cancelled
|122359481
|2008.10.17 16:21
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1850
|0.0000
|1.1850
|2008.10.17 18:46
|1.1850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|122359599
|2008.10.17 17:24
|sell
|0.08
|usdjpym
|101.70
|0.00
|101.20
|2008.10.21 06:53
|101.20
|0.00
|0.00
|-0.22
|3.95
|122363575
|2008.10.17 17:12
|buy
|0.03
|usdcadm
|1.1800
|0.0000
|1.1850
|2008.10.17 18:46
|1.1850
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|122369125
|2008.10.17 17:52
|buy limit
|0.05
|usdcadm
|1.1775
|0.0000
|1.1825
|2008.10.17 18:47
|1.1856
|cancelled
|122370118
|2008.10.20 06:09
|sell
|0.12
|usdjpym
|102.20
|0.00
|101.20
|2008.10.21 06:53
|101.20
|0.00
|0.00
|-0.16
|11.86
|122375352
|2008.10.17 18:47
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1885
|0.0000
|1.1935
|2008.10.17 18:47
|1.1850
|cancelled
|122375353
|2008.10.17 18:47
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1850
|0.0000
|1.1825
|2008.10.20 08:21
|1.1825
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.42
|122379116
|2008.10.19 22:06
|buy
|0.03
|usdcadm
|1.1825
|0.0000
|1.1825
|2008.10.20 08:21
|1.1825
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|122386278
|2008.10.20 06:07
|buy
|0.05
|usdcadm
|1.1800
|0.0000
|1.1825
|2008.10.20 08:21
|1.1825
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|122430700
|2008.10.20 06:52
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.1775
|0.0000
|1.1825
|2008.10.20 08:21
|1.1825
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|122431009
|2008.10.20 06:49
|sell limit
|0.18
|usdjpym
|102.70
|0.00
|101.70
|2008.10.21 06:53
|101.15
|cancelled
|122438307
|2008.10.20 07:33
|buy limit
|0.12
|usdcadm
|1.1725
|0.0000
|1.1825
|2008.10.20 08:21
|1.1826
|cancelled
|122444728
|2008.10.20 08:21
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1860
|0.0000
|1.1910
|2008.10.20 08:23
|1.1802
|cancelled
|122444741
|2008.10.20 08:23
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1800
|0.0000
|1.1850
|2008.10.20 11:54
|1.1850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|122448655
|2008.10.20 09:04
|buy limit
|0.03
|usdcadm
|1.1775
|0.0000
|1.1825
|2008.10.20 11:55
|1.1856
|cancelled
|122469882
|2008.10.20 11:55
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1885
|0.0000
|1.1935
|2008.10.20 11:57
|1.1850
|cancelled
|122469886
|2008.10.20 11:57
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1850
|0.0000
|1.1900
|2008.10.20 13:31
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|122474672
|2008.10.20 12:37
|buy limit
|0.03
|usdcadm
|1.1825
|0.0000
|1.1875
|2008.10.20 13:31
|1.1909
|cancelled
|122483664
|2008.10.20 13:31
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1935
|0.0000
|1.1985
|2008.10.20 13:35
|1.1900
|cancelled
|122483700
|2008.10.20 13:35
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1900
|0.0000
|1.1950
|2008.10.20 14:54
|1.1950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|122498308
|2008.10.20 14:15
|buy limit
|0.03
|usdcadm
|1.1875
|0.0000
|1.1925
|2008.10.20 14:54
|1.1956
|cancelled
|122509011
|2008.10.20 14:54
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1985
|0.0000
|1.2035
|2008.10.20 14:59
|1.1949
|cancelled
|122509076
|2008.10.20 14:59
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1950
|0.0000
|1.1950
|2008.10.21 06:42
|1.1950
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.00
|122518260
|2008.10.20 16:16
|buy
|0.03
|usdcadm
|1.1925
|0.0000
|1.1950
|2008.10.21 06:42
|1.1950
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.62
|122526389
|2008.10.20 21:22
|buy
|0.05
|usdcadm
|1.1900
|0.0000
|1.1950
|2008.10.21 06:42
|1.1950
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|122547307
|2008.10.20 22:06
|buy limit
|0.08
|usdcadm
|1.1875
|0.0000
|1.1925
|2008.10.21 06:42
|1.1959
|cancelled
|122581861
|2008.10.21 06:42
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1985
|0.0000
|1.2035
|2008.10.21 07:10
|1.1949
|cancelled
|122581933
|2008.10.21 07:10
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1950
|0.0000
|1.2000
|2008.10.21 10:42
|1.2000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|122587910
|2008.10.21 06:53
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|100.95
|0.00
|100.45
|2008.10.21 06:53
|101.22
|cancelled
|122587959
|2008.10.21 06:53
|sell
|0.02
|usdjpym
|101.20
|0.00
|100.70
|2008.10.21 15:36
|100.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|122595744
|2008.10.21 07:33
|sell limit
|0.03
|usdjpym
|101.45
|0.00
|100.95
|2008.10.21 15:36
|100.68
|cancelled
|122597520
|2008.10.21 07:50
|buy limit
|0.03
|usdcadm
|1.1925
|0.0000
|1.1975
|2008.10.21 10:42
|1.2006
|cancelled
|122621538
|2008.10.21 10:42
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.2035
|0.0000
|1.2085
|2008.10.21 10:50
|1.1999
|cancelled
|122621553
|2008.10.21 10:50
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.2000
|0.0000
|1.2050
|2008.10.21 11:33
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|122627544
|2008.10.21 11:30
|buy limit
|0.03
|usdcadm
|1.1975
|0.0000
|1.2025
|2008.10.21 11:33
|1.2055
|cancelled
|122628952
|2008.10.21 11:33
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.2085
|0.0000
|1.2135
|2008.10.21 11:54
|1.2049
|cancelled
|122628954
|2008.10.21 11:54
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.2050
|0.0000
|1.2100
|2008.10.21 13:13
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|122640944
|2008.10.21 12:35
|buy limit
|0.03
|usdcadm
|1.2025
|0.0000
|1.2075
|2008.10.21 13:13
|1.2105
|cancelled
|122647903
|2008.10.21 13:13
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.2135
|0.0000
|1.2185
|2008.10.21 13:21
|1.2098
|cancelled
|122647906
|2008.10.21 13:21
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.2100
|0.0000
|1.2125
|2008.10.21 15:13
|1.2125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|122655442
|2008.10.21 14:17
|buy
|0.03
|usdcadm
|1.2075
|0.0000
|1.2125
|2008.10.21 15:13
|1.2125
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|122663935
|2008.10.21 14:57
|buy limit
|0.05
|usdcadm
|1.2050
|0.0000
|1.2100
|2008.10.21 15:13
|1.2130
|cancelled
|122666499
|2008.10.21 15:13
|buy limit
|0.02
|usdcadm
|1.2125
|0.0000
|1.2175
|2008.10.21 15:20
|1.2161
|cancelled
|122670581
|2008.10.21 15:36
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|100.45
|0.00
|99.95
|2008.10.21 15:37
|100.69
|cancelled
|122670919
|2008.10.21 15:37
|sell
|0.02
|usdjpym
|100.70
|0.00
|100.20
|2008.10.21 17:58
|100.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|122685251
|2008.10.21 16:17
|sell limit
|0.03
|usdjpym
|100.95
|0.00
|100.45
|2008.10.21 17:58
|100.17
|cancelled
|122696505
|2008.10.21 17:58
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|99.95
|0.00
|99.45
|2008.10.21 17:59
|100.19
|cancelled
|122696526
|2008.10.21 17:59
|sell
|0.02
|usdjpym
|100.20
|0.00
|100.20
|2008.10.21 19:48
|100.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|122701148
|2008.10.21 19:00
|sell
|0.03
|usdjpym
|100.70
|0.00
|100.20
|2008.10.21 19:48
|100.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|122719489
|2008.10.21 19:40
|sell limit
|0.05
|usdjpym
|100.95
|0.00
|100.45
|2008.10.21 19:48
|100.17
|cancelled
|122721656
|2008.10.21 19:48
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|99.95
|0.00
|99.45
|2008.10.21 19:50
|100.19
|cancelled
|0.00
|0.00
|-1.77
|163.18
|Closed P/L:
|161.41
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|122666496
|2008.10.21 15:20
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.2160
|0.0000
|1.2160
|1.2137
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.38
|122681778
|2008.10.21 18:45
|buy
|0.03
|usdcadm
|1.2135
|0.0000
|1.2160
|1.2137
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.05
|122713549
|2008.10.21 20:31
|buy
|0.05
|usdcadm
|1.2110
|0.0000
|1.2160
|1.2137
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.11
|122721721
|2008.10.21 19:50
|sell
|0.02
|usdjpym
|100.20
|0.00
|99.70
|100.15
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.10
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.88
|Floating P/L:
|0.81
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|122729887
|2008.10.21 20:30
|sell limit
|0.03
|usdjpym
|100.45
|0.00
|99.95
|100.12
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 138.65
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|161.41
|Floating P/L:
|0.81
|Margin:
|6.00
|Balance:
|3 300.06
|Equity:
|3 300.87
|Free Margin:
|3 294.87
|Details:
|Gross Profit:
|276.83
|Gross Loss:
|115.42
|Total Net Profit:
|161.41
|Profit Factor:
|2.40
|Expected Payoff:
|1.15
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|34.18 (1.06%)
|Relative Drawdown:
|1.06% (34.18)
|Total Trades:
|140
|Short Positions (won %):
|37 (62.16%)
|Long Positions (won %):
|103 (71.84%)
|Profit Trades (% of total):
|97 (69.29%)
|Loss trades (% of total):
|43 (30.71%)
|Largest
|profit trade:
|40.22
|loss trade:
|-11.93
|Average
|profit trade:
|2.85
|loss trade:
|-2.68
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (23.06)
|consecutive losses ($):
|4 (-34.18)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|40.22 (1)
|consecutive loss (count):
|-34.18 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2