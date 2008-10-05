Interbank FX, LLC

Account: 2132418 Name: Robert Hoffman Currency: USD 2008 October 21, 21:04
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1198468232008.10.05 18:14balanceDeposit3 138.65
1213113322008.10.10 12:22buy0.02usdcadm1.16760.00001.17262008.10.10 13:281.17260.000.000.000.85
1213239822008.10.10 13:20sell0.02usdjpym98.950.0099.452008.10.10 15:3199.450.000.000.00-1.01
1213262022008.10.10 13:32buy0.02usdcadm1.17250.00001.17752008.10.10 13:381.17750.000.000.000.85
1213286542008.10.10 13:38buy0.02usdcadm1.17750.00001.18252008.10.10 14:021.18250.000.000.000.85
1213367142008.10.10 14:06sell0.03usdjpym99.700.0099.452008.10.10 15:3199.450.000.000.000.75
1213371212008.10.10 14:03buy0.02usdcadm1.18250.00001.18752008.10.10 15:081.18750.000.000.000.84
1213565142008.10.10 14:48sell0.05usdjpym99.950.0099.452008.10.10 15:3199.450.000.000.002.51
1213633772008.10.10 15:09buy0.02usdcadm1.19100.00001.19602008.10.10 15:121.19600.000.000.000.84
1213666642008.10.10 15:12buy0.02usdcadm1.19850.00001.19102008.10.10 17:501.19100.000.000.00-1.26
1213722492008.10.10 15:31sell0.02usdjpym99.450.0099.202008.10.10 17:5499.200.000.000.000.50
1213782922008.10.10 16:02buy0.03usdcadm1.18850.00001.19102008.10.10 17:501.19100.000.000.000.63
1213830412008.10.10 17:05sell0.03usdjpym99.700.0099.202008.10.10 17:5499.200.000.000.001.51
1213877632008.10.10 16:47buy0.05usdcadm1.18600.00001.19102008.10.10 17:501.19100.000.000.002.10
1214006692008.10.10 17:53buy0.02usdcadm1.19000.00001.19502008.10.10 18:211.19500.000.000.000.83
1214018872008.10.10 17:54sell0.02usdjpym99.200.00100.452008.10.12 22:34100.450.000.00-0.03-2.49
1214071712008.10.10 18:22buy0.02usdcadm1.19500.00001.20002008.10.10 18:251.20000.000.000.000.83
1214076882008.10.10 18:26buy0.02usdcadm1.20350.00001.20852008.10.10 18:281.20850.000.000.000.83
1214110292008.10.10 18:28buy0.02usdcadm1.21100.00001.17602008.10.13 08:591.17600.000.00-0.01-5.95
1214143662008.10.10 18:39sell0.03usdjpym99.700.00100.452008.10.12 22:34100.450.000.00-0.04-2.24
1214234242008.10.10 19:16buy0.03usdcadm1.19850.00001.17602008.10.13 08:591.17600.000.00-0.01-5.74
1214285332008.10.10 19:21sell0.05usdjpym100.450.00100.452008.10.12 22:34100.450.000.00-0.070.00
1214423902008.10.12 22:00buy0.05usdcadm1.18100.00001.17602008.10.13 08:591.17600.000.000.00-2.13
1214437132008.10.12 22:09sell0.08usdjpym100.950.00100.452008.10.12 22:34100.450.000.000.003.98
1214501482008.10.12 22:34sell0.02usdjpym100.450.00100.202008.10.13 01:19100.200.000.000.000.50
1214516932008.10.13 01:39buy0.08usdcadm1.17600.00001.17602008.10.13 08:591.17600.000.000.000.00
1214544462008.10.12 23:37sell0.03usdjpym100.700.00100.202008.10.13 01:19100.200.000.000.001.50
1214663222008.10.13 01:20sell0.02usdjpym100.200.0099.702008.10.13 02:4399.700.000.000.001.00
1214719902008.10.13 06:01buy0.12usdcadm1.17100.00001.17602008.10.13 08:591.17600.000.000.005.10
1214756472008.10.13 02:45sell0.02usdjpym99.700.00101.952008.10.14 14:46101.950.000.00-0.03-4.41
1214859822008.10.13 04:32sell0.03usdjpym99.950.00101.952008.10.14 14:46101.950.000.00-0.04-5.89
1214964502008.10.13 05:39sell0.05usdjpym100.200.00101.952008.10.14 14:46101.950.000.00-0.07-8.58
1215117982008.10.13 06:41sell0.08usdjpym100.450.00101.952008.10.14 14:46101.950.000.00-0.11-11.77
1215172832008.10.13 07:11buy0.18usdcadm1.16600.00001.17602008.10.13 08:591.17600.000.000.0015.31
1215233022008.10.13 15:29sell0.12usdjpym100.950.00101.952008.10.14 14:46101.950.000.00-0.16-11.77
1215354672008.10.13 08:59buy0.02usdcadm1.17500.00001.16252008.10.13 16:071.16250.000.000.00-2.15
1215405292008.10.13 10:27buy0.03usdcadm1.17000.00001.16252008.10.13 16:071.16250.000.000.00-1.94
1215490062008.10.13 11:40buy0.05usdcadm1.16750.00001.16252008.10.13 16:071.16250.000.000.00-2.15
1215564752008.10.13 12:36buy0.08usdcadm1.16250.00001.16252008.10.13 16:071.16250.000.000.000.00
1215639252008.10.13 14:28buy0.12usdcadm1.15750.00001.16252008.10.13 16:071.16250.000.000.005.16
1215772062008.10.13 15:14buy0.18usdcadm1.15250.00001.16252008.10.13 16:071.16250.000.000.0015.48
1215858542008.10.13 16:07buy0.02usdcadm1.16260.00001.14512008.10.14 08:541.14510.000.00-0.01-3.06
1215861832008.10.13 19:36sell0.18usdjpym101.450.00101.952008.10.14 14:46101.950.000.00-0.25-8.83
1215926582008.10.13 17:06buy0.03usdcadm1.16010.00001.14512008.10.14 08:541.14510.000.00-0.01-3.93
1215987652008.10.13 17:55buy0.05usdcadm1.15760.00001.14512008.10.14 08:541.14510.000.00-0.02-5.46
1216022592008.10.13 19:28buy0.08usdcadm1.15510.00001.14512008.10.14 08:541.14510.000.00-0.03-6.99
1216145822008.10.13 22:26buy0.12usdcadm1.14510.00001.14512008.10.14 08:541.14510.000.000.000.00
1216156472008.10.13 23:35sell0.27usdjpym102.450.00101.952008.10.14 14:46101.950.000.000.0013.24
1216279192008.10.14 00:18buy0.18usdcadm1.14010.00001.14512008.10.14 08:541.14510.000.000.007.86
1216350062008.10.14 11:18sell0.41usdjpym102.950.00101.952008.10.14 14:46101.950.000.000.0040.22
1216413802008.10.14 05:07buy0.27usdcadm1.13510.00001.14512008.10.14 08:541.14510.000.000.0023.58
1216812102008.10.14 08:55buy0.02usdcadm1.14500.00001.14252008.10.14 12:301.14250.000.000.00-0.44
1216848502008.10.14 10:18buy0.03usdcadm1.14250.00001.14252008.10.14 12:301.14250.000.000.000.00
1216946482008.10.14 11:05buy0.05usdcadm1.13750.00001.14252008.10.14 12:301.14250.000.000.002.19
1217064962008.10.14 12:31buy0.02usdcadm1.14250.00001.14752008.10.14 13:471.14750.000.000.000.87
1217178272008.10.14 13:49buy0.02usdcadm1.14750.00001.15252008.10.14 15:231.15250.000.000.000.87
1217309372008.10.14 14:48buy0.02usdjpym102.080.00102.082008.10.14 20:58102.080.000.000.000.00
1217404742008.10.14 15:24buy0.02usdcadm1.15250.00001.15752008.10.14 15:451.15750.000.000.000.86
1217419592008.10.14 17:53buy0.03usdjpym101.830.00102.082008.10.14 20:58102.080.000.000.000.73
1217460072008.10.14 15:47buy0.02usdcadm1.15750.00001.16002008.10.14 17:221.16000.000.000.000.43
1217522342008.10.14 16:39buy0.03usdcadm1.15500.00001.16002008.10.14 17:221.16000.000.000.001.29
1217572412008.10.14 17:33buy0.02usdcadm1.16000.00001.16502008.10.14 20:381.16500.000.000.000.86
1217640982008.10.14 18:42buy0.05usdjpym101.580.00102.082008.10.14 20:58102.080.000.000.002.45
1217679362008.10.14 19:22buy limit0.08usdjpym101.330.00101.832008.10.14 20:58102.11cancelled
1217736582008.10.14 20:45buy0.02usdcadm1.16250.00001.16752008.10.15 00:081.16750.000.00-0.010.86
1217746962008.10.14 20:58buy stop0.02usdjpym102.330.00102.832008.10.14 22:57101.97cancelled
1217746992008.10.14 22:57buy0.02usdjpym101.980.00101.732008.10.15 05:52101.730.000.000.00-0.49
1217769522008.10.14 21:25buy limit0.03usdcadm1.16000.00001.16502008.10.15 00:081.1677cancelled
1217868272008.10.14 23:43buy0.03usdjpym101.480.00101.732008.10.15 05:52101.730.000.000.000.74
1217935422008.10.15 00:08buy stop0.02usdcadm1.17100.00001.17602008.10.15 00:081.1675cancelled
1217935522008.10.15 00:08buy0.02usdcadm1.16750.00001.16502008.10.15 12:221.16500.000.000.00-0.43
1217965442008.10.15 01:00buy0.05usdjpym101.230.00101.732008.10.15 05:52101.730.000.000.002.46
1217985612008.10.15 00:54buy0.03usdcadm1.16500.00001.16502008.10.15 12:221.16500.000.000.000.00
1218051112008.10.15 03:08buy0.05usdcadm1.16250.00001.16502008.10.15 12:221.16500.000.000.001.07
1218055062008.10.15 01:40buy limit0.08usdjpym100.980.00101.482008.10.15 05:52101.76cancelled
1218178912008.10.15 05:59buy0.08usdcadm1.16000.00001.16502008.10.15 12:221.16500.000.000.003.43
1218263942008.10.15 05:52buy stop0.02usdjpym102.080.00102.582008.10.15 05:52101.73cancelled
1218264212008.10.15 05:52buy0.02usdjpym101.730.00101.482008.10.15 14:34101.480.000.000.00-0.49
1218354262008.10.15 07:24buy0.03usdjpym101.480.00101.482008.10.15 14:34101.480.000.000.000.00
1218362712008.10.15 10:42buy0.12usdcadm1.15500.00001.16502008.10.15 12:221.16500.000.000.0010.30
1218482672008.10.15 08:40buy0.05usdjpym101.230.00101.482008.10.15 14:34101.480.000.000.001.23
1218574652008.10.15 12:30buy0.08usdjpym100.980.00101.482008.10.15 14:34101.480.000.000.003.94
1218744342008.10.15 11:23buy limit0.18usdcadm1.15000.00001.16002008.10.15 12:221.1656cancelled
1218844012008.10.15 12:22buy stop0.02usdcadm1.16850.00001.17352008.10.15 12:231.1648cancelled
1218844442008.10.15 12:23buy0.02usdcadm1.16500.00001.17002008.10.15 13:291.17000.000.000.000.85
1218930482008.10.15 13:04buy limit0.03usdcadm1.16250.00001.16752008.10.15 13:291.1706cancelled
1218941472008.10.15 13:10buy limit0.12usdjpym100.480.00101.482008.10.15 14:34101.51cancelled
1218965642008.10.15 13:29buy stop0.02usdcadm1.17350.00001.17852008.10.15 13:361.1697cancelled
1218965692008.10.15 13:36buy0.02usdcadm1.17000.00001.17502008.10.15 14:381.17500.000.000.000.85
1219031582008.10.15 14:16buy limit0.03usdcadm1.16750.00001.17252008.10.15 14:381.1754cancelled
1219057332008.10.15 14:34buy stop0.02usdjpym101.830.00102.332008.10.15 14:42101.48cancelled
1219057552008.10.15 14:42buy0.02usdjpym101.480.00100.482008.10.16 07:19100.480.000.000.02-1.99
1219071032008.10.15 14:50buy0.02usdcadm1.17850.00001.18352008.10.15 17:071.18350.000.000.000.84
1219071052008.10.15 14:38buy limit0.02usdcadm1.17500.00001.18002008.10.15 14:501.1788cancelled
1219082472008.10.15 14:42sell stop0.02usdjpym101.200.00100.702008.10.15 14:42101.45cancelled
1219164802008.10.15 17:25buy0.03usdjpym101.230.00100.482008.10.16 07:19100.480.000.000.03-2.24
1219182942008.10.15 15:30buy limit0.03usdcadm1.17600.00001.18102008.10.15 17:071.1843cancelled
1219377592008.10.15 17:07buy stop0.02usdcadm1.18600.00001.19102008.10.15 17:201.1825cancelled
1219377702008.10.15 17:20buy0.02usdcadm1.18250.00001.18752008.10.15 17:581.18750.000.000.000.84
1219472752008.10.15 17:58buy stop0.02usdcadm1.19100.00001.19602008.10.15 18:011.1876cancelled
1219472802008.10.15 18:01buy0.02usdcadm1.18750.00001.19002008.10.15 20:011.19000.000.000.000.42
1219490602008.10.15 19:01buy0.05usdjpym100.730.00100.482008.10.16 07:19100.480.000.000.04-1.24
1219545722008.10.15 19:14buy0.03usdcadm1.18500.00001.19002008.10.15 20:011.19000.000.000.001.26
1219606802008.10.15 19:52buy0.08usdjpym100.480.00100.482008.10.16 07:19100.480.000.000.070.00
1219623112008.10.15 19:54buy limit0.05usdcadm1.18250.00001.18752008.10.15 20:011.1907cancelled
1219657092008.10.15 20:01buy stop0.02usdcadm1.19350.00001.19852008.10.15 20:061.1896cancelled
1219657362008.10.15 20:06buy0.02usdcadm1.19000.00001.19252008.10.16 05:391.19250.000.00-0.020.42
1219719512008.10.15 22:31buy0.12usdjpym99.480.00100.482008.10.16 07:19100.480.000.000.0011.94
1219733692008.10.16 02:31buy0.03usdcadm1.18750.00001.19252008.10.16 05:391.19250.000.000.001.26
1219956622008.10.15 23:11buy limit0.18usdjpym98.980.0099.982008.10.16 07:19100.50cancelled
1220367752008.10.16 03:11buy limit0.05usdcadm1.18500.00001.19002008.10.16 05:391.1930cancelled
1220703272008.10.16 05:41buy0.02usdcadm1.19600.00001.19352008.10.16 08:181.19350.000.000.00-0.42
1220703302008.10.16 05:39buy limit0.02usdcadm1.19250.00001.19752008.10.16 05:411.1961cancelled
1220807492008.10.16 06:25buy0.03usdcadm1.19350.00001.19352008.10.16 08:181.19350.000.000.000.00
1220876752008.10.16 07:33buy0.05usdcadm1.18850.00001.19352008.10.16 08:181.19350.000.000.002.10
1220907862008.10.16 07:19sell stop0.02usdjpym100.200.0099.702008.10.16 07:20100.43cancelled
1220910032008.10.16 07:20sell0.02usdjpym100.450.00100.452008.10.16 14:33100.450.000.000.000.00
1221004042008.10.16 11:28sell0.03usdjpym100.700.00100.452008.10.16 14:33100.450.000.000.000.75
1221044852008.10.16 08:13buy limit0.08usdcadm1.18600.00001.19102008.10.16 08:181.1941cancelled
1221051792008.10.16 08:18buy stop0.02usdcadm1.19600.00001.20102008.10.16 08:241.1925cancelled
1221051902008.10.16 08:23buy0.02usdcadm1.19250.00001.19752008.10.16 08:331.19750.000.000.000.83
1221066472008.10.16 08:33buy stop0.02usdcadm1.20110.00001.20612008.10.16 08:341.1977cancelled
1221066572008.10.16 08:34buy0.02usdcadm1.19750.00001.19002008.10.16 12:301.19000.000.000.00-1.26
1221105822008.10.16 09:32buy0.03usdcadm1.19250.00001.19002008.10.16 12:301.19000.000.000.00-0.63
1221199962008.10.16 10:50buy0.05usdcadm1.19000.00001.19002008.10.16 12:301.19000.000.000.000.00
1221318052008.10.16 11:38buy0.08usdcadm1.18500.00001.19002008.10.16 12:301.19000.000.000.003.36
1221365712008.10.16 12:34sell0.05usdjpym100.950.00100.452008.10.16 14:33100.450.000.000.002.49
1221373452008.10.16 12:18buy limit0.12usdcadm1.18000.00001.19002008.10.16 12:301.1908cancelled
1221387012008.10.16 12:30buy stop0.02usdcadm1.19420.00001.19922008.10.16 12:311.1903cancelled
1221387102008.10.16 12:31buy0.02usdcadm1.19030.00001.19532008.10.16 15:061.19530.000.000.000.83
1221490222008.10.16 13:11buy limit0.03usdcadm1.18780.00001.19282008.10.16 15:061.1962cancelled
1221507932008.10.16 13:14sell limit0.08usdjpym101.200.00100.702008.10.16 14:33100.43cancelled
1221727272008.10.16 15:12sell0.02usdjpym100.200.00100.702008.10.17 09:45100.700.000.00-0.03-0.99
1221729052008.10.16 14:33sell limit0.02usdjpym100.700.00100.202008.10.16 15:12100.21cancelled
1221813662008.10.16 15:06buy stop0.02usdcadm1.19850.00001.20352008.10.16 15:081.1952cancelled
1221813742008.10.16 15:08buy0.02usdcadm1.19500.00001.18752008.10.17 09:391.18750.000.00-0.01-1.26
1221885892008.10.16 16:16buy0.03usdcadm1.19250.00001.18752008.10.17 09:391.18750.000.00-0.01-1.26
1221891382008.10.16 16:15sell0.03usdjpym100.700.00100.702008.10.17 09:45100.700.000.00-0.040.00
1222019192008.10.16 18:52sell0.05usdjpym100.950.00100.702008.10.17 09:45100.700.000.00-0.071.24
1222019722008.10.16 17:31buy0.05usdcadm1.19000.00001.18752008.10.17 09:391.18750.000.00-0.02-1.05
1222102182008.10.16 19:12buy0.08usdcadm1.18750.00001.18752008.10.17 09:391.18750.000.00-0.030.00
1222234532008.10.16 19:41sell0.08usdjpym101.200.00100.702008.10.17 09:45100.700.000.00-0.113.97
1222259012008.10.16 21:01buy0.12usdcadm1.17750.00001.18752008.10.17 09:391.18750.000.000.0010.11
1222285212008.10.17 00:30sell0.12usdjpym101.700.00100.702008.10.17 09:45100.700.000.000.0011.92
1222352342008.10.16 21:42buy limit0.18usdcadm1.17250.00001.18252008.10.17 09:391.1878cancelled
1222532402008.10.17 01:10sell limit0.18usdjpym102.200.00101.202008.10.17 09:45100.69cancelled
1223026702008.10.17 10:22buy0.02usdcadm1.19100.00001.18602008.10.17 16:101.18600.000.000.00-0.84
1223026772008.10.17 09:39buy limit0.02usdcadm1.18750.00001.19252008.10.17 10:221.1910cancelled
1223034362008.10.17 09:45sell stop0.02usdjpym100.450.0099.952008.10.17 11:30100.94cancelled
1223035762008.10.17 11:29sell0.02usdjpym100.950.00101.202008.10.21 06:53101.200.000.00-0.06-0.49
1223119072008.10.17 11:43buy0.03usdcadm1.18850.00001.18602008.10.17 16:101.18600.000.000.00-0.63
1223198732008.10.17 14:49sell0.03usdjpym101.200.00101.202008.10.21 06:53101.200.000.00-0.080.00
1223215282008.10.17 14:03buy0.05usdcadm1.18600.00001.18602008.10.17 16:101.18600.000.000.000.00
1223443112008.10.17 14:44buy0.08usdcadm1.18100.00001.18602008.10.17 16:101.18600.000.000.003.37
1223524682008.10.17 15:24buy limit0.12usdcadm1.17600.00001.18602008.10.17 16:101.1863cancelled
1223533732008.10.17 15:32sell0.05usdjpym101.450.00101.202008.10.21 06:53101.200.000.00-0.141.24
1223594772008.10.17 16:10buy stop0.02usdcadm1.18850.00001.19352008.10.17 16:211.1850cancelled
1223594812008.10.17 16:21buy0.02usdcadm1.18500.00001.18502008.10.17 18:461.18500.000.000.000.00
1223595992008.10.17 17:24sell0.08usdjpym101.700.00101.202008.10.21 06:53101.200.000.00-0.223.95
1223635752008.10.17 17:12buy0.03usdcadm1.18000.00001.18502008.10.17 18:461.18500.000.000.001.27
1223691252008.10.17 17:52buy limit0.05usdcadm1.17750.00001.18252008.10.17 18:471.1856cancelled
1223701182008.10.20 06:09sell0.12usdjpym102.200.00101.202008.10.21 06:53101.200.000.00-0.1611.86
1223753522008.10.17 18:47buy stop0.02usdcadm1.18850.00001.19352008.10.17 18:471.1850cancelled
1223753532008.10.17 18:47buy0.02usdcadm1.18500.00001.18252008.10.20 08:211.18250.000.00-0.01-0.42
1223791162008.10.19 22:06buy0.03usdcadm1.18250.00001.18252008.10.20 08:211.18250.000.000.000.00
1223862782008.10.20 06:07buy0.05usdcadm1.18000.00001.18252008.10.20 08:211.18250.000.000.001.06
1224307002008.10.20 06:52buy0.08usdcadm1.17750.00001.18252008.10.20 08:211.18250.000.000.003.38
1224310092008.10.20 06:49sell limit0.18usdjpym102.700.00101.702008.10.21 06:53101.15cancelled
1224383072008.10.20 07:33buy limit0.12usdcadm1.17250.00001.18252008.10.20 08:211.1826cancelled
1224447282008.10.20 08:21buy stop0.02usdcadm1.18600.00001.19102008.10.20 08:231.1802cancelled
1224447412008.10.20 08:23buy0.02usdcadm1.18000.00001.18502008.10.20 11:541.18500.000.000.000.84
1224486552008.10.20 09:04buy limit0.03usdcadm1.17750.00001.18252008.10.20 11:551.1856cancelled
1224698822008.10.20 11:55buy stop0.02usdcadm1.18850.00001.19352008.10.20 11:571.1850cancelled
1224698862008.10.20 11:57buy0.02usdcadm1.18500.00001.19002008.10.20 13:311.19000.000.000.000.84
1224746722008.10.20 12:37buy limit0.03usdcadm1.18250.00001.18752008.10.20 13:311.1909cancelled
1224836642008.10.20 13:31buy stop0.02usdcadm1.19350.00001.19852008.10.20 13:351.1900cancelled
1224837002008.10.20 13:35buy0.02usdcadm1.19000.00001.19502008.10.20 14:541.19500.000.000.000.84
1224983082008.10.20 14:15buy limit0.03usdcadm1.18750.00001.19252008.10.20 14:541.1956cancelled
1225090112008.10.20 14:54buy stop0.02usdcadm1.19850.00001.20352008.10.20 14:591.1949cancelled
1225090762008.10.20 14:59buy0.02usdcadm1.19500.00001.19502008.10.21 06:421.19500.000.00-0.010.00
1225182602008.10.20 16:16buy0.03usdcadm1.19250.00001.19502008.10.21 06:421.19500.000.00-0.010.62
1225263892008.10.20 21:22buy0.05usdcadm1.19000.00001.19502008.10.21 06:421.19500.000.000.002.09
1225473072008.10.20 22:06buy limit0.08usdcadm1.18750.00001.19252008.10.21 06:421.1959cancelled
1225818612008.10.21 06:42buy stop0.02usdcadm1.19850.00001.20352008.10.21 07:101.1949cancelled
1225819332008.10.21 07:10buy0.02usdcadm1.19500.00001.20002008.10.21 10:421.20000.000.000.000.83
1225879102008.10.21 06:53sell stop0.02usdjpym100.950.00100.452008.10.21 06:53101.22cancelled
1225879592008.10.21 06:53sell0.02usdjpym101.200.00100.702008.10.21 15:36100.700.000.000.000.99
1225957442008.10.21 07:33sell limit0.03usdjpym101.450.00100.952008.10.21 15:36100.68cancelled
1225975202008.10.21 07:50buy limit0.03usdcadm1.19250.00001.19752008.10.21 10:421.2006cancelled
1226215382008.10.21 10:42buy stop0.02usdcadm1.20350.00001.20852008.10.21 10:501.1999cancelled
1226215532008.10.21 10:50buy0.02usdcadm1.20000.00001.20502008.10.21 11:331.20500.000.000.000.83
1226275442008.10.21 11:30buy limit0.03usdcadm1.19750.00001.20252008.10.21 11:331.2055cancelled
1226289522008.10.21 11:33buy stop0.02usdcadm1.20850.00001.21352008.10.21 11:541.2049cancelled
1226289542008.10.21 11:54buy0.02usdcadm1.20500.00001.21002008.10.21 13:131.21000.000.000.000.83
1226409442008.10.21 12:35buy limit0.03usdcadm1.20250.00001.20752008.10.21 13:131.2105cancelled
1226479032008.10.21 13:13buy stop0.02usdcadm1.21350.00001.21852008.10.21 13:211.2098cancelled
1226479062008.10.21 13:21buy0.02usdcadm1.21000.00001.21252008.10.21 15:131.21250.000.000.000.41
1226554422008.10.21 14:17buy0.03usdcadm1.20750.00001.21252008.10.21 15:131.21250.000.000.001.24
1226639352008.10.21 14:57buy limit0.05usdcadm1.20500.00001.21002008.10.21 15:131.2130cancelled
1226664992008.10.21 15:13buy limit0.02usdcadm1.21250.00001.21752008.10.21 15:201.2161cancelled
1226705812008.10.21 15:36sell stop0.02usdjpym100.450.0099.952008.10.21 15:37100.69cancelled
1226709192008.10.21 15:37sell0.02usdjpym100.700.00100.202008.10.21 17:58100.200.000.000.001.00
1226852512008.10.21 16:17sell limit0.03usdjpym100.950.00100.452008.10.21 17:58100.17cancelled
1226965052008.10.21 17:58sell stop0.02usdjpym99.950.0099.452008.10.21 17:59100.19cancelled
1226965262008.10.21 17:59sell0.02usdjpym100.200.00100.202008.10.21 19:48100.200.000.000.000.00
1227011482008.10.21 19:00sell0.03usdjpym100.700.00100.202008.10.21 19:48100.200.000.000.001.50
1227194892008.10.21 19:40sell limit0.05usdjpym100.950.00100.452008.10.21 19:48100.17cancelled
1227216562008.10.21 19:48sell stop0.02usdjpym99.950.0099.452008.10.21 19:50100.19cancelled
  0.00 0.00 -1.77 163.18
Closed P/L: 161.41
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1226664962008.10.21 15:20buy0.02usdcadm1.21600.00001.2160 1.21370.000.00-0.01-0.38
1226817782008.10.21 18:45buy0.03usdcadm1.21350.00001.2160 1.21370.000.00-0.010.05
1227135492008.10.21 20:31buy0.05usdcadm1.21100.00001.2160 1.21370.000.00-0.021.11
1227217212008.10.21 19:50sell0.02usdjpym100.200.0099.70 100.150.000.00-0.030.10
  0.00 0.00 -0.07 0.88
 Floating P/L: 0.81
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
1227298872008.10.21 20:30sell limit0.03usdjpym100.450.0099.95 100.12
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 138.65 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 161.41 Floating P/L: 0.81 Margin: 6.00
Balance: 3 300.06 Equity: 3 300.87 Free Margin: 3 294.87
 
Details:
Graph
Gross Profit: 276.83 Gross Loss: 115.42 Total Net Profit: 161.41
Profit Factor: 2.40 Expected Payoff: 1.15  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 34.18 (1.06%) Relative Drawdown: 1.06% (34.18)
 
Total Trades: 140 Short Positions (won %): 37 (62.16%) Long Positions (won %): 103 (71.84%)
Profit Trades (% of total): 97 (69.29%) Loss trades (% of total): 43 (30.71%)
Largest profit trade: 40.22 loss trade: -11.93
Average profit trade: 2.85 loss trade: -2.68
Maximum consecutive wins ($): 11 (23.06) consecutive losses ($): 4 (-34.18)
Maximal consecutive profit (count): 40.22 (1) consecutive loss (count): -34.18 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2