Interbank FX, LLC

Account: 5342020 Name: Georgio Ledimos Currency: USD 2008 November 24, 06:02
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
336639322008.11.24 05:47sell0.08eurgbp0.84740.00000.00002008.11.24 05:490.84670.000.000.008.34
336639862008.11.24 05:47sell0.08eurgbp0.84750.00000.00002008.11.24 05:490.84680.000.000.008.34
336603382008.11.24 05:28buy0.07eurgbp0.84650.00000.00002008.11.24 05:470.84700.000.000.005.22
336542332008.11.24 04:56sell0.07eurgbp0.84700.00000.00002008.11.24 05:290.84630.000.000.007.32
336547832008.11.24 04:59sell0.07eurgbp0.84710.00000.00002008.11.24 05:280.84640.000.000.007.32
336392632008.11.24 04:00buy0.07eurgbp0.84660.00000.00002008.11.24 04:590.84730.000.000.007.31
336191122008.11.24 02:38sell0.07eurgbp0.84690.00000.00002008.11.24 04:380.84620.000.000.007.32
336196972008.11.24 02:39sell0.07eurgbp0.84710.00000.00002008.11.24 04:010.84640.000.000.007.31
336178962008.11.24 02:35buy0.07eurgbp0.84620.00000.00002008.11.24 02:370.84660.000.000.004.17
336158652008.11.24 02:31sell0.07eurgbp0.84690.00000.00002008.11.24 02:340.84650.000.000.004.17
336020752008.11.24 01:23buy0.07eurgbp0.84620.00000.00002008.11.24 02:310.84690.000.000.007.29
336093652008.11.24 01:57sell0.07eurgbp0.84680.00000.00002008.11.24 02:090.84640.000.000.004.17
335722622008.11.23 23:49sell0.07eurgbp0.84710.00000.00002008.11.24 01:230.84640.000.000.007.30
335821802008.11.24 00:14sell0.06eurgbp0.84810.00000.00002008.11.24 01:110.84740.000.000.006.24
335384692008.11.21 20:16buy0.06eurgbp0.84670.00000.00002008.11.24 00:140.84820.000.00-0.4613.40
335644292008.11.23 23:25sell0.07eurgbp0.84470.00000.00002008.11.24 00:140.84840.000.000.00-38.54
335427072008.11.21 20:25buy0.07eurgbp0.84610.00000.00002008.11.23 23:490.84700.000.00-0.549.41
335415742008.11.21 20:22buy0.07eurgbp0.84610.00000.00002008.11.21 20:230.84660.000.000.005.19
335402292008.11.21 20:18sell0.07eurgbp0.84710.00000.00002008.11.21 20:190.84660.000.000.005.19
335386842008.11.21 20:16buy0.06eurgbp0.84610.00000.00002008.11.21 20:180.84680.000.000.006.21
335363052008.11.21 20:00sell0.06eurgbp0.84640.00000.00002008.11.21 20:160.84570.000.000.006.23
335378722008.11.21 20:16sell0.06eurgbp0.84760.00000.00002008.11.21 20:160.84720.000.000.003.55
335360822008.11.21 20:00buy0.06eurgbp0.84600.00000.00002008.11.21 20:000.84670.000.000.006.20
331301312008.11.20 22:47buy0.07eurgbp0.84560.00000.00002008.11.21 09:150.84190.000.000.00-38.58
332709852008.11.21 07:47sell0.06eurgbp0.84330.00000.00002008.11.21 08:070.84310.000.000.001.79
332466652008.11.21 06:17sell0.07eurgbp0.84400.00000.00002008.11.21 06:190.84350.000.000.005.21
332467672008.11.21 06:17sell0.06eurgbp0.84410.00000.00002008.11.21 06:190.84360.000.000.004.46
332330432008.11.21 05:32buy0.06eurgbp0.84300.00000.00002008.11.21 05:340.84370.000.000.006.22
331742432008.11.21 01:27sell0.06eurgbp0.84360.00000.00002008.11.21 05:320.84300.000.000.005.34
332220812008.11.21 04:50sell0.06eurgbp0.84440.00000.00002008.11.21 04:500.84390.000.000.004.45
331687982008.11.21 00:55sell0.06eurgbp0.84360.00000.00002008.11.21 00:560.84300.000.000.005.31
331544712008.11.21 00:05buy0.06eurgbp0.84360.00000.00002008.11.21 00:050.84410.000.000.004.42
331439932008.11.20 23:36sell0.06eurgbp0.84440.00000.00002008.11.21 00:000.84390.000.000.004.42
331440192008.11.20 23:36sell0.06eurgbp0.84450.00000.00002008.11.20 23:480.84410.000.000.003.54
330874302008.11.20 20:49buy0.05eurgbp0.84680.00000.00002008.11.20 23:180.84260.000.00-0.38-31.04
331226152008.11.20 22:18sell0.07eurgbp0.84610.00000.00002008.11.20 22:490.84550.000.000.006.19
331226232008.11.20 22:18sell0.06eurgbp0.84610.00000.00002008.11.20 22:410.84570.000.000.003.54
331182942008.11.20 22:06sell0.06eurgbp0.84610.00000.00002008.11.20 22:150.84540.000.000.006.19
331043822008.11.20 21:29buy0.06eurgbp0.84560.00000.00002008.11.20 22:070.84630.000.00-0.466.19
330713262008.11.20 20:15sell0.06eurgbp0.84510.00000.00002008.11.20 21:310.84430.000.000.007.07
330714182008.11.20 20:15sell0.05eurgbp0.84540.00000.00002008.11.20 21:310.84450.000.000.006.63
330976802008.11.20 21:05buy0.06eurgbp0.84540.00000.00002008.11.20 21:060.84580.000.000.003.54
330904872008.11.20 20:54buy0.06eurgbp0.84530.00000.00002008.11.20 21:000.84610.000.000.007.08
330900912008.11.20 20:53buy0.06eurgbp0.84550.00000.00002008.11.20 20:530.84590.000.000.003.54
330817302008.11.20 20:37buy0.05eurgbp0.84530.00000.00002008.11.20 20:390.84570.000.000.002.96
330674932008.11.20 20:04buy0.06eurgbp0.84430.00000.00002008.11.20 20:130.84480.000.000.004.44
330670002008.11.20 20:02sell0.05eurgbp0.84510.00000.00002008.11.20 20:030.84470.000.000.002.97
330663972008.11.20 20:00buy0.05eurgbp0.84420.00000.00002008.11.20 20:010.84480.000.000.004.44
330638622008.11.20 19:51sell0.05eurgbp0.84510.00000.00002008.11.20 19:540.84460.000.000.003.70
330565732008.11.20 19:25buy0.05eurgbp0.84490.00000.00002008.11.20 19:260.84530.000.000.002.96
330553692008.11.20 19:21sell0.05eurgbp0.84560.00000.00002008.11.20 19:230.84520.000.000.002.96
330514542008.11.20 19:05sell0.05eurgbp0.84550.00000.00002008.11.20 19:140.84510.000.000.002.96
330506912008.11.20 19:02buy0.05eurgbp0.84480.00000.00002008.11.20 19:050.84520.000.000.002.96
328183352008.11.20 07:20sell0.03eurgbp0.83700.00000.00002008.11.20 08:020.84100.000.000.00-17.86
328108562008.11.20 06:48sell0.05eurgbp0.83560.00000.00002008.11.20 07:520.83930.000.000.00-27.62
328202262008.11.20 07:26buy0.02eurgbp0.83720.00000.00002008.11.20 07:280.83760.000.000.001.20
328150762008.11.20 07:08buy0.04eurgbp0.83630.00000.00002008.11.20 07:200.83710.000.000.004.78
328174972008.11.20 07:16sell0.03eurgbp0.83660.00000.00002008.11.20 07:190.83620.000.000.001.80
328113302008.11.20 06:50sell0.04eurgbp0.83620.00000.00002008.11.20 07:130.83570.000.000.002.99
328007402008.11.20 05:57buy0.06eurgbp0.83620.00000.00002008.11.20 06:550.83690.000.000.006.27
328089992008.11.20 06:39sell0.06eurgbp0.83560.00000.00002008.11.20 06:470.83510.000.000.004.49
328090112008.11.20 06:39sell0.05eurgbp0.83560.00000.00002008.11.20 06:460.83520.000.000.003.00
327955932008.11.20 05:28sell0.05eurgbp0.83690.00000.00002008.11.20 05:400.83650.000.000.002.99
327893752008.11.20 04:54buy0.05eurgbp0.83600.00000.00002008.11.20 04:580.83640.000.000.002.98
327845412008.11.20 04:32sell0.05eurgbp0.83660.00000.00002008.11.20 04:450.83620.000.000.002.99
327826452008.11.20 04:27buy0.05eurgbp0.83600.00000.00002008.11.20 04:320.83650.000.000.003.73
327794322008.11.20 04:18sell0.05eurgbp0.83620.00000.00002008.11.20 04:270.83580.000.000.002.98
327800762008.11.20 04:19sell0.05eurgbp0.83650.00000.00002008.11.20 04:270.83600.000.000.003.73
327782392008.11.20 04:16buy0.05eurgbp0.83560.00000.00002008.11.20 04:180.83620.000.000.004.48
327699442008.11.20 03:19sell0.05eurgbp0.83610.00000.00002008.11.20 04:170.83540.000.000.005.24
327699252008.11.20 03:19sell0.05eurgbp0.83610.00000.00002008.11.20 04:160.83560.000.000.003.74
327584912008.11.20 02:01sell0.05eurgbp0.83590.00000.00002008.11.20 03:020.83570.000.000.001.50
327671402008.11.20 03:00buy0.05eurgbp0.83540.00000.00002008.11.20 03:020.83540.000.000.000.00
327642662008.11.20 02:40buy0.05eurgbp0.83540.00000.00002008.11.20 02:420.83580.000.000.002.99
327576492008.11.20 01:58sell0.04eurgbp0.83600.00000.00002008.11.20 02:390.83560.000.000.002.40
327447872008.11.20 00:43sell0.04eurgbp0.83540.00000.00002008.11.20 00:450.83500.000.000.002.40
326751332008.11.19 20:20buy0.05eurgbp0.83780.00000.00002008.11.20 00:240.83380.000.00-1.15-29.96
327048142008.11.19 21:18sell0.05eurgbp0.83680.00000.00002008.11.19 21:400.83640.000.000.002.99
326809052008.11.19 20:28sell0.05eurgbp0.83750.00000.00002008.11.19 20:290.83710.000.000.003.00
326446542008.11.19 19:30sell0.05eurgbp0.83730.00000.00002008.11.19 20:250.83650.000.000.005.99
326651822008.11.19 20:01buy0.05eurgbp0.83800.00000.00002008.11.19 20:020.83840.000.000.003.00
326621272008.11.19 19:55buy0.05eurgbp0.83830.00000.00002008.11.19 19:580.83870.000.000.003.01
326318612008.11.19 19:07sell0.05eurgbp0.83680.00000.00002008.11.19 19:080.83640.000.000.003.02
323212072008.11.19 01:22buy0.05eurgbp0.84550.00000.00002008.11.19 09:030.84150.000.000.00-29.96
323774062008.11.19 06:57sell0.05eurgbp0.84340.00000.00002008.11.19 08:430.84270.000.000.005.24
323525202008.11.19 04:23sell0.05eurgbp0.84370.00000.00002008.11.19 06:490.84310.000.000.004.49
323150372008.11.19 00:54sell0.05eurgbp0.84480.00000.00002008.11.19 02:310.84410.000.000.005.24
322896802008.11.18 22:18sell0.05eurgbp0.84440.00000.00002008.11.18 22:210.84400.000.000.002.99
322803752008.11.18 21:19buy0.05eurgbp0.84360.00000.00002008.11.18 22:170.84410.000.00-0.383.74
322833192008.11.18 21:33sell0.05eurgbp0.84370.00000.00002008.11.18 21:370.84330.000.000.002.99
322752472008.11.18 20:58buy0.05eurgbp0.84440.00000.00002008.11.18 21:040.84480.000.000.002.99
322737982008.11.18 20:53sell0.05eurgbp0.84540.00000.00002008.11.18 20:570.84500.000.000.002.99
322705532008.11.18 20:44buy0.04eurgbp0.84450.00000.00002008.11.18 20:460.84510.000.000.003.58
322665342008.11.18 20:36sell0.04eurgbp0.84500.00000.00002008.11.18 20:440.84460.000.000.002.39
322569992008.11.18 20:09sell0.04eurgbp0.84420.00000.00002008.11.18 20:120.84370.000.000.002.98
322510012008.11.18 19:47buy0.04eurgbp0.84350.00000.00002008.11.18 20:090.84400.000.000.002.98
322454692008.11.18 19:30buy0.04eurgbp0.84400.00000.00002008.11.18 19:320.84440.000.000.002.39
320294222008.11.18 07:54sell0.10eurgbp0.83910.00000.00002008.11.18 08:000.83850.000.000.009.05
320263942008.11.18 07:41buy0.10eurgbp0.83840.00000.00002008.11.18 07:540.83910.000.000.0010.54
320037072008.11.18 06:09buy0.10eurgbp0.84110.00000.00002008.11.18 07:410.83810.000.000.00-45.19
320121662008.11.18 06:35sell0.10eurgbp0.83980.00000.00002008.11.18 07:350.83940.000.000.006.02
319695172008.11.18 02:11buy0.10eurgbp0.84240.00000.00002008.11.18 02:210.84280.000.000.005.99
319635132008.11.18 01:44buy0.10eurgbp0.84240.00000.00002008.11.18 01:470.84280.000.000.005.99
319616272008.11.18 01:32sell0.10eurgbp0.84300.00000.00002008.11.18 01:440.84250.000.000.007.49
319554562008.11.18 01:01balanceDeposit250.00
  0.00 0.00 -3.37 191.69
Closed P/L: 188.32
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
335949492008.11.24 01:02buy0.06eurgbp0.84800.00000.0000 0.84630.000.000.00-15.22
336670212008.11.24 05:58buy0.08eurgbp0.84640.00000.0000 0.84630.000.000.00-1.19
  0.00 0.00 0.00 -16.41
 Floating P/L: -16.41
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 250.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 188.32 Floating P/L: -16.41 Margin: 35.00
Balance: 438.32 Equity: 421.91 Free Margin: 386.91
 
Details:
Graph
Gross Profit: 448.60 Gross Loss: 260.28 Total Net Profit: 188.32
Profit Factor: 1.72 Expected Payoff: 1.81  
Absolute Drawdown: 19.70 Maximal Drawdown: 45.48 (14.16%) Relative Drawdown: 16.40% (45.19)
 
Total Trades: 104 Short Positions (won %): 61 (95.08%) Long Positions (won %): 43 (88.37%)
Profit Trades (% of total): 96 (92.31%) Loss trades (% of total): 8 (7.69%)
Largest profit trade: 12.94 loss trade: -45.19
Average profit trade: 4.67 loss trade: -32.54
Maximum consecutive wins ($): 21 (66.68) consecutive losses ($): 2 (-45.48)
Maximal consecutive profit (count): 104.76 (15) consecutive loss (count): -45.48 (2)
Average consecutive wins: 12 consecutive losses: 1