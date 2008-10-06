Strategy Tester Report
Absolute Strength Big Cross EA
InterbankFX-MT4 Demo Accounts 2 (Build 220)
|Símbolo
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Período
|Diário (D1) 2008.10.06 00:00 - 2008.12.04 00:00 (2008.10.06 - 2008.12.05)
|Modelo
|Toda cotação (baseado na disponibilidade do período com interpolação fractal)
|Parâmetros
|Length=1; Smooth=1; Signal=0; MA_method=1; MA_Price=6; AbS_Mode=0; UseOBOSLevels=false;
OverBoughtL=80; OverSoldL=20; MaxBarsToCount=1500; Lots=0.1; mm=-1; Risk=10; StopLoss=0; TakeProfit=10; Reverse=true;
TrailingStop=0; TrailingStep=0; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false;
SendEmail=false;
TradeLog="Absolute Strength Big Cross EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting";
|Barras em teste
|1053
|Ticks modelados
|1152670
|Qualidade do modelamento
|70.00%
|Mismatched charts errors
|3
|Deposito Inicial
|300.00
|Lucro líquido total
|38.27
|Lucro Bruto
|282.19
|Perda Bruta
|-243.92
|Fator de lucro
|1.16
|Compensação esperada
|0.13
|diminuição absoluta
|52.41
|Perda máxima
|88.02 (21.02%)
|Relative drawdown
|22.15% (70.46)
|Total de negociações
|305
|Posições de Venda (ganhos %)
|149 (93.29%)
|Posições de Compras (ganhos %)
|156 (92.31%)
|Negociações com Lucro (% do total)
|283 (92.79%)
|Negociações com perdas (% do total)
|22 (7.21%)
|Maior
|Negociações com lucro
|1.06
|Negociações com perda
|-45.03
|Média
|Negociações com lucro
|1.00
|Negociações com perda
|-11.09
|Máximo
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|35 (35.00)
|Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)
|1 (-45.03)
|Máximo
|ganhos consecutivos (contagem de ganhos)
|35.00 (35)
|perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-45.03 (1)
|Média
|ganhos consecutivos
|13
|perdas consecutivas
|1
|#
|Horário
|Tipo
|Ordem
|Volume
|Preço
|S / L
|T / P
|Lucro
|Balanço
|1
|2008.10.06 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.3648
|0.0000
|1.3658
|2
|2008.10.06 04:57
|t/p
|1
|0.10
|1.3658
|0.0000
|1.3658
|1.00
|301.00
|3
|2008.10.06 04:57
|buy
|2
|0.10
|1.3660
|0.0000
|1.3670
|4
|2008.10.06 05:22
|t/p
|2
|0.10
|1.3670
|0.0000
|1.3670
|1.00
|302.00
|5
|2008.10.06 05:22
|buy
|3
|0.10
|1.3672
|0.0000
|1.3682
|6
|2008.10.07 14:42
|t/p
|3
|0.10
|1.3682
|0.0000
|1.3682
|1.01
|303.01
|7
|2008.10.07 14:42
|buy
|4
|0.10
|1.3684
|0.0000
|1.3694
|8
|2008.10.07 14:54
|t/p
|4
|0.10
|1.3694
|0.0000
|1.3694
|1.00
|304.01
|9
|2008.10.07 14:54
|buy
|5
|0.10
|1.3696
|0.0000
|1.3706
|10
|2008.10.07 15:06
|t/p
|5
|0.10
|1.3706
|0.0000
|1.3706
|1.00
|305.01
|11
|2008.10.07 15:06
|buy
|6
|0.10
|1.3708
|0.0000
|1.3718
|12
|2008.10.07 15:19
|t/p
|6
|0.10
|1.3718
|0.0000
|1.3718
|1.00
|306.01
|13
|2008.10.07 15:19
|buy
|7
|0.10
|1.3720
|0.0000
|1.3730
|14
|2008.10.07 15:31
|t/p
|7
|0.10
|1.3730
|0.0000
|1.3730
|1.00
|307.01
|15
|2008.10.07 15:31
|buy
|8
|0.10
|1.3732
|0.0000
|1.3742
|16
|2008.10.08 00:00
|close
|8
|0.10
|1.3571
|0.0000
|1.3742
|-16.09
|290.93
|17
|2008.10.08 00:00
|sell
|9
|0.10
|1.3570
|0.0000
|1.3560
|18
|2008.10.08 05:07
|t/p
|9
|0.10
|1.3560
|0.0000
|1.3560
|1.00
|291.93
|19
|2008.10.08 05:07
|sell
|10
|0.10
|1.3558
|0.0000
|1.3548
|20
|2008.10.08 05:41
|t/p
|10
|0.10
|1.3548
|0.0000
|1.3548
|1.00
|292.93
|21
|2008.10.08 05:41
|sell
|11
|0.10
|1.3546
|0.0000
|1.3536
|22
|2008.10.10 00:00
|close
|11
|0.10
|1.3564
|0.0000
|1.3536
|-2.17
|290.76
|23
|2008.10.10 00:00
|buy
|12
|0.10
|1.3565
|0.0000
|1.3575
|24
|2008.10.10 00:21
|t/p
|12
|0.10
|1.3575
|0.0000
|1.3575
|1.00
|291.76
|25
|2008.10.10 00:21
|buy
|13
|0.10
|1.3577
|0.0000
|1.3587
|26
|2008.10.10 00:43
|t/p
|13
|0.10
|1.3587
|0.0000
|1.3587
|1.00
|292.76
|27
|2008.10.10 00:43
|buy
|14
|0.10
|1.3589
|0.0000
|1.3599
|28
|2008.10.10 01:04
|t/p
|14
|0.10
|1.3599
|0.0000
|1.3599
|1.00
|293.76
|29
|2008.10.10 01:04
|buy
|15
|0.10
|1.3601
|0.0000
|1.3611
|30
|2008.10.10 01:26
|t/p
|15
|0.10
|1.3611
|0.0000
|1.3611
|1.00
|294.76
|31
|2008.10.10 01:26
|buy
|16
|0.10
|1.3613
|0.0000
|1.3623
|32
|2008.10.10 04:57
|t/p
|16
|0.10
|1.3623
|0.0000
|1.3623
|1.00
|295.76
|33
|2008.10.10 04:57
|buy
|17
|0.10
|1.3625
|0.0000
|1.3635
|34
|2008.10.10 05:13
|t/p
|17
|0.10
|1.3635
|0.0000
|1.3635
|1.00
|296.76
|35
|2008.10.10 05:13
|buy
|18
|0.10
|1.3637
|0.0000
|1.3647
|36
|2008.10.10 05:28
|t/p
|18
|0.10
|1.3647
|0.0000
|1.3647
|1.00
|297.76
|37
|2008.10.10 05:28
|buy
|19
|0.10
|1.3649
|0.0000
|1.3659
|38
|2008.10.13 00:00
|close
|19
|0.10
|1.3600
|0.0000
|1.3659
|-4.89
|292.87
|39
|2008.10.13 00:00
|sell
|20
|0.10
|1.3599
|0.0000
|1.3589
|40
|2008.10.13 00:08
|t/p
|20
|0.10
|1.3589
|0.0000
|1.3589
|1.00
|293.87
|41
|2008.10.13 00:08
|sell
|21
|0.10
|1.3587
|0.0000
|1.3577
|42
|2008.10.13 00:16
|t/p
|21
|0.10
|1.3577
|0.0000
|1.3577
|1.00
|294.87
|43
|2008.10.13 00:16
|sell
|22
|0.10
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|44
|2008.10.13 00:24
|t/p
|22
|0.10
|1.3565
|0.0000
|1.3565
|1.00
|295.87
|45
|2008.10.13 00:24
|sell
|23
|0.10
|1.3563
|0.0000
|1.3553
|46
|2008.10.13 00:32
|t/p
|23
|0.10
|1.3553
|0.0000
|1.3553
|1.00
|296.87
|47
|2008.10.13 00:32
|sell
|24
|0.10
|1.3551
|0.0000
|1.3541
|48
|2008.10.13 00:40
|t/p
|24
|0.10
|1.3541
|0.0000
|1.3541
|1.00
|297.87
|49
|2008.10.13 00:40
|sell
|25
|0.10
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|50
|2008.10.13 00:48
|t/p
|25
|0.10
|1.3529
|0.0000
|1.3529
|1.00
|298.87
|51
|2008.10.13 00:48
|sell
|26
|0.10
|1.3527
|0.0000
|1.3517
|52
|2008.10.13 00:56
|t/p
|26
|0.10
|1.3517
|0.0000
|1.3517
|1.00
|299.87
|53
|2008.10.13 00:56
|sell
|27
|0.10
|1.3515
|0.0000
|1.3505
|54
|2008.10.13 01:04
|t/p
|27
|0.10
|1.3505
|0.0000
|1.3505
|1.00
|300.87
|55
|2008.10.13 01:04
|sell
|28
|0.10
|1.3503
|0.0000
|1.3493
|56
|2008.10.13 01:13
|t/p
|28
|0.10
|1.3493
|0.0000
|1.3493
|1.00
|301.87
|57
|2008.10.13 01:13
|sell
|29
|0.10
|1.3491
|0.0000
|1.3481
|58
|2008.10.13 01:21
|t/p
|29
|0.10
|1.3481
|0.0000
|1.3481
|1.00
|302.87
|59
|2008.10.13 01:21
|sell
|30
|0.10
|1.3479
|0.0000
|1.3469
|60
|2008.10.13 04:58
|t/p
|30
|0.10
|1.3469
|0.0000
|1.3469
|1.00
|303.87
|61
|2008.10.13 04:58
|sell
|31
|0.10
|1.3467
|0.0000
|1.3457
|62
|2008.10.15 15:21
|t/p
|31
|0.10
|1.3457
|0.0000
|1.3457
|0.82
|304.69
|63
|2008.10.15 15:21
|sell
|32
|0.10
|1.3455
|0.0000
|1.3445
|64
|2008.10.15 15:32
|t/p
|32
|0.10
|1.3445
|0.0000
|1.3445
|1.00
|305.69
|65
|2008.10.15 15:32
|sell
|33
|0.10
|1.3443
|0.0000
|1.3433
|66
|2008.10.15 15:43
|t/p
|33
|0.10
|1.3433
|0.0000
|1.3433
|1.00
|306.69
|67
|2008.10.15 15:43
|sell
|34
|0.10
|1.3431
|0.0000
|1.3421
|68
|2008.10.16 00:00
|close
|34
|0.10
|1.3439
|0.0000
|1.3421
|-1.08
|305.61
|69
|2008.10.16 00:00
|buy
|35
|0.10
|1.3438
|0.0000
|1.3448
|70
|2008.10.16 10:41
|t/p
|35
|0.10
|1.3448
|0.0000
|1.3448
|1.00
|306.61
|71
|2008.10.16 10:41
|buy
|36
|0.10
|1.3450
|0.0000
|1.3460
|72
|2008.10.16 10:57
|t/p
|36
|0.10
|1.3460
|0.0000
|1.3460
|1.00
|307.61
|73
|2008.10.16 10:57
|buy
|37
|0.10
|1.3462
|0.0000
|1.3472
|74
|2008.10.16 11:12
|t/p
|37
|0.10
|1.3472
|0.0000
|1.3472
|1.00
|308.61
|75
|2008.10.16 11:12
|buy
|38
|0.10
|1.3474
|0.0000
|1.3484
|76
|2008.10.16 11:28
|t/p
|38
|0.10
|1.3484
|0.0000
|1.3484
|1.00
|309.61
|77
|2008.10.16 11:28
|buy
|39
|0.10
|1.3486
|0.0000
|1.3496
|78
|2008.10.16 14:35
|t/p
|39
|0.10
|1.3496
|0.0000
|1.3496
|1.00
|310.61
|79
|2008.10.16 14:35
|buy
|40
|0.10
|1.3498
|0.0000
|1.3508
|80
|2008.10.16 14:50
|t/p
|40
|0.10
|1.3508
|0.0000
|1.3508
|1.00
|311.61
|81
|2008.10.16 14:50
|buy
|41
|0.10
|1.3510
|0.0000
|1.3520
|82
|2008.10.16 15:06
|t/p
|41
|0.10
|1.3520
|0.0000
|1.3520
|1.00
|312.61
|83
|2008.10.16 15:06
|buy
|42
|0.10
|1.3522
|0.0000
|1.3532
|84
|2008.10.16 15:22
|t/p
|42
|0.10
|1.3532
|0.0000
|1.3532
|1.00
|313.61
|85
|2008.10.16 15:22
|buy
|43
|0.10
|1.3534
|0.0000
|1.3544
|86
|2008.10.20 00:00
|close
|43
|0.10
|1.3446
|0.0000
|1.3544
|-8.77
|304.84
|87
|2008.10.20 00:00
|sell
|44
|0.10
|1.3447
|0.0000
|1.3437
|88
|2008.10.20 10:34
|t/p
|44
|0.10
|1.3437
|0.0000
|1.3437
|1.00
|305.84
|89
|2008.10.20 10:34
|sell
|45
|0.10
|1.3435
|0.0000
|1.3425
|90
|2008.10.20 10:49
|t/p
|45
|0.10
|1.3425
|0.0000
|1.3425
|1.00
|306.84
|91
|2008.10.20 10:49
|sell
|46
|0.10
|1.3423
|0.0000
|1.3413
|92
|2008.10.20 11:04
|t/p
|46
|0.10
|1.3413
|0.0000
|1.3413
|1.00
|307.84
|93
|2008.10.20 11:04
|sell
|47
|0.10
|1.3411
|0.0000
|1.3401
|94
|2008.10.20 11:19
|t/p
|47
|0.10
|1.3401
|0.0000
|1.3401
|1.00
|308.84
|95
|2008.10.20 11:19
|sell
|48
|0.10
|1.3399
|0.0000
|1.3389
|96
|2008.10.20 11:35
|t/p
|48
|0.10
|1.3389
|0.0000
|1.3389
|1.00
|309.84
|97
|2008.10.20 11:35
|sell
|49
|0.10
|1.3387
|0.0000
|1.3377
|98
|2008.10.20 11:50
|t/p
|49
|0.10
|1.3377
|0.0000
|1.3377
|1.00
|310.84
|99
|2008.10.20 11:50
|sell
|50
|0.10
|1.3375
|0.0000
|1.3365
|100
|2008.10.20 14:33
|t/p
|50
|0.10
|1.3365
|0.0000
|1.3365
|1.00
|311.84
|101
|2008.10.20 14:33
|sell
|51
|0.10
|1.3363
|0.0000
|1.3353
|102
|2008.10.20 14:45
|t/p
|51
|0.10
|1.3353
|0.0000
|1.3353
|1.00
|312.84
|103
|2008.10.20 14:45
|sell
|52
|0.10
|1.3351
|0.0000
|1.3341
|104
|2008.10.20 14:57
|t/p
|52
|0.10
|1.3341
|0.0000
|1.3341
|1.00
|313.84
|105
|2008.10.20 14:57
|sell
|53
|0.10
|1.3339
|0.0000
|1.3329
|106
|2008.10.20 15:09
|t/p
|53
|0.10
|1.3329
|0.0000
|1.3329
|1.00
|314.84
|107
|2008.10.20 15:09
|sell
|54
|0.10
|1.3327
|0.0000
|1.3317
|108
|2008.10.20 15:22
|t/p
|54
|0.10
|1.3317
|0.0000
|1.3317
|1.00
|315.84
|109
|2008.10.20 15:22
|sell
|55
|0.10
|1.3315
|0.0000
|1.3305
|110
|2008.10.20 15:34
|t/p
|55
|0.10
|1.3305
|0.0000
|1.3305
|1.00
|316.84
|111
|2008.10.20 15:34
|sell
|56
|0.10
|1.3303
|0.0000
|1.3293
|112
|2008.10.20 15:46
|t/p
|56
|0.10
|1.3293
|0.0000
|1.3293
|1.00
|317.84
|113
|2008.10.20 15:46
|sell
|57
|0.10
|1.3291
|0.0000
|1.3281
|114
|2008.10.21 00:00
|close
|57
|0.10
|1.3342
|0.0000
|1.3281
|-5.19
|312.65
|115
|2008.10.21 00:00
|buy
|58
|0.10
|1.3341
|0.0000
|1.3351
|116
|2008.10.21 05:53
|t/p
|58
|0.10
|1.3351
|0.0000
|1.3351
|1.00
|313.65
|117
|2008.10.21 05:53
|buy
|59
|0.10
|1.3353
|0.0000
|1.3363
|118
|2008.10.24 14:32
|close
|59
|0.10
|1.2902
|0.0000
|1.3363
|-45.03
|268.62
|119
|2008.10.24 14:32
|sell
|60
|0.10
|1.2676
|0.0000
|1.2666
|120
|2008.10.24 14:33
|t/p
|60
|0.10
|1.2666
|0.0000
|1.2666
|1.00
|269.62
|121
|2008.10.24 14:33
|sell
|61
|0.10
|1.2663
|0.0000
|1.2653
|122
|2008.10.24 14:42
|t/p
|61
|0.10
|1.2653
|0.0000
|1.2653
|1.00
|270.62
|123
|2008.10.24 14:42
|sell
|62
|0.10
|1.2651
|0.0000
|1.2641
|124
|2008.10.24 17:37
|t/p
|62
|0.10
|1.2641
|0.0000
|1.2641
|1.00
|271.62
|125
|2008.10.24 17:37
|sell
|63
|0.10
|1.2639
|0.0000
|1.2629
|126
|2008.10.24 17:45
|t/p
|63
|0.10
|1.2629
|0.0000
|1.2629
|1.00
|272.62
|127
|2008.10.24 17:45
|sell
|64
|0.10
|1.2627
|0.0000
|1.2617
|128
|2008.10.24 17:49
|t/p
|64
|0.10
|1.2617
|0.0000
|1.2617
|1.00
|273.62
|129
|2008.10.24 17:49
|sell
|65
|0.10
|1.2613
|0.0000
|1.2603
|130
|2008.10.24 18:04
|t/p
|65
|0.10
|1.2603
|0.0000
|1.2603
|1.00
|274.62
|131
|2008.10.24 18:04
|sell
|66
|0.10
|1.2600
|0.0000
|1.2590
|132
|2008.10.24 18:05
|t/p
|66
|0.10
|1.2590
|0.0000
|1.2590
|1.00
|275.62
|133
|2008.10.24 18:05
|sell
|67
|0.10
|1.2588
|0.0000
|1.2578
|134
|2008.10.24 18:05
|t/p
|67
|0.10
|1.2578
|0.0000
|1.2578
|1.00
|276.62
|135
|2008.10.24 18:05
|sell
|68
|0.10
|1.2574
|0.0000
|1.2564
|136
|2008.10.26 22:00
|t/p
|68
|0.10
|1.2564
|0.0000
|1.2564
|1.00
|277.62
|137
|2008.10.26 22:00
|buy
|69
|0.10
|1.2533
|0.0000
|1.2543
|138
|2008.10.26 22:17
|t/p
|69
|0.10
|1.2543
|0.0000
|1.2543
|1.00
|278.62
|139
|2008.10.26 22:17
|buy
|70
|0.10
|1.2545
|0.0000
|1.2555
|140
|2008.10.26 22:33
|t/p
|70
|0.10
|1.2555
|0.0000
|1.2555
|1.00
|279.62
|141
|2008.10.26 22:33
|buy
|71
|0.10
|1.2557
|0.0000
|1.2567
|142
|2008.10.26 22:33
|t/p
|71
|0.10
|1.2567
|0.0000
|1.2567
|1.00
|280.62
|143
|2008.10.26 22:33
|buy
|72
|0.10
|1.2570
|0.0000
|1.2580
|144
|2008.10.26 22:34
|t/p
|72
|0.10
|1.2580
|0.0000
|1.2580
|1.00
|281.62
|145
|2008.10.26 22:34
|buy
|73
|0.10
|1.2582
|0.0000
|1.2592
|146
|2008.10.26 22:46
|t/p
|73
|0.10
|1.2592
|0.0000
|1.2592
|1.00
|282.62
|147
|2008.10.26 22:46
|buy
|74
|0.10
|1.2594
|0.0000
|1.2604
|148
|2008.10.26 22:49
|t/p
|74
|0.10
|1.2604
|0.0000
|1.2604
|1.00
|283.62
|149
|2008.10.26 22:49
|buy
|75
|0.10
|1.2606
|0.0000
|1.2616
|150
|2008.10.26 23:54
|t/p
|75
|0.10
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|1.00
|284.62
|151
|2008.10.26 23:54
|buy
|76
|0.10
|1.2618
|0.0000
|1.2628
|152
|2008.10.27 00:00
|t/p
|76
|0.10
|1.2628
|0.0000
|1.2628
|1.01
|285.63
|153
|2008.10.27 00:00
|buy
|77
|0.10
|1.2631
|0.0000
|1.2641
|154
|2008.10.27 00:01
|t/p
|77
|0.10
|1.2641
|0.0000
|1.2641
|1.00
|286.63
|155
|2008.10.27 00:01
|buy
|78
|0.10
|1.2644
|0.0000
|1.2654
|156
|2008.10.27 00:01
|t/p
|78
|0.10
|1.2654
|0.0000
|1.2654
|1.00
|287.63
|157
|2008.10.27 00:01
|buy
|79
|0.10
|1.2657
|0.0000
|1.2667
|158
|2008.10.27 00:04
|t/p
|79
|0.10
|1.2667
|0.0000
|1.2667
|1.00
|288.63
|159
|2008.10.27 00:04
|buy
|80
|0.10
|1.2669
|0.0000
|1.2679
|160
|2008.10.27 00:06
|t/p
|80
|0.10
|1.2679
|0.0000
|1.2679
|1.00
|289.63
|161
|2008.10.27 00:06
|buy
|81
|0.10
|1.2681
|0.0000
|1.2691
|162
|2008.10.28 19:57
|t/p
|81
|0.10
|1.2691
|0.0000
|1.2691
|1.01
|290.65
|163
|2008.10.28 19:57
|buy
|82
|0.10
|1.2693
|0.0000
|1.2703
|164
|2008.10.28 19:58
|t/p
|82
|0.10
|1.2703
|0.0000
|1.2703
|1.00
|291.65
|165
|2008.10.28 19:58
|buy
|83
|0.10
|1.2705
|0.0000
|1.2715
|166
|2008.10.28 20:00
|t/p
|83
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2715
|1.00
|292.65
|167
|2008.10.28 20:00
|buy
|84
|0.10
|1.2717
|0.0000
|1.2727
|168
|2008.10.28 20:23
|t/p
|84
|0.10
|1.2727
|0.0000
|1.2727
|1.00
|293.65
|169
|2008.10.28 20:23
|buy
|85
|0.10
|1.2729
|0.0000
|1.2739
|170
|2008.10.28 20:43
|t/p
|85
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2739
|1.00
|294.65
|171
|2008.10.28 20:43
|buy
|86
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2751
|172
|2008.10.28 21:42
|t/p
|86
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2751
|1.00
|295.65
|173
|2008.10.28 21:42
|buy
|87
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2763
|174
|2008.10.28 21:46
|t/p
|87
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2763
|1.00
|296.65
|175
|2008.10.28 21:46
|buy
|88
|0.10
|1.2766
|0.0000
|1.2776
|176
|2008.10.28 21:57
|t/p
|88
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2776
|1.00
|297.65
|177
|2008.10.28 21:57
|buy
|89
|0.10
|1.2778
|0.0000
|1.2788
|178
|2008.10.28 21:59
|t/p
|89
|0.10
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|1.00
|298.65
|179
|2008.10.28 21:59
|buy
|90
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2800
|180
|2008.10.28 22:54
|t/p
|90
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.2800
|1.00
|299.65
|181
|2008.10.28 22:54
|buy
|91
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.2812
|182
|2008.10.28 22:56
|t/p
|91
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.2812
|1.00
|300.65
|183
|2008.10.28 22:56
|buy
|92
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2824
|184
|2008.10.28 22:57
|t/p
|92
|0.10
|1.2824
|0.0000
|1.2824
|1.00
|301.65
|185
|2008.10.28 22:57
|buy
|93
|0.10
|1.2826
|0.0000
|1.2836
|186
|2008.10.28 23:05
|t/p
|93
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2836
|1.00
|302.65
|187
|2008.10.28 23:05
|buy
|94
|0.10
|1.2838
|0.0000
|1.2848
|188
|2008.10.29 00:00
|close
|94
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.2848
|-2.99
|299.66
|189
|2008.10.29 00:00
|sell
|95
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2801
|190
|2008.10.29 00:10
|t/p
|95
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|1.00
|300.66
|191
|2008.10.29 00:10
|sell
|96
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2789
|192
|2008.10.29 00:13
|t/p
|96
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|1.00
|301.66
|193
|2008.10.29 00:13
|sell
|97
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.2777
|194
|2008.10.29 00:15
|t/p
|97
|0.10
|1.2777
|0.0000
|1.2777
|1.00
|302.66
|195
|2008.10.29 00:15
|sell
|98
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2765
|196
|2008.10.29 00:18
|t/p
|98
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2765
|1.00
|303.66
|197
|2008.10.29 00:18
|sell
|99
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2753
|198
|2008.10.29 00:54
|t/p
|99
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|1.00
|304.66
|199
|2008.10.29 00:54
|sell
|100
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2741
|200
|2008.10.29 00:57
|t/p
|100
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2741
|1.00
|305.66
|201
|2008.10.29 00:57
|sell
|101
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2729
|202
|2008.10.29 01:06
|t/p
|101
|0.10
|1.2729
|0.0000
|1.2729
|1.00
|306.66
|203
|2008.10.29 01:06
|sell
|102
|0.10
|1.2727
|0.0000
|1.2717
|204
|2008.10.29 01:29
|t/p
|102
|0.10
|1.2717
|0.0000
|1.2717
|1.00
|307.66
|205
|2008.10.29 01:29
|sell
|103
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2705
|206
|2008.10.29 03:07
|t/p
|103
|0.10
|1.2705
|0.0000
|1.2705
|1.00
|308.66
|207
|2008.10.29 03:07
|sell
|104
|0.10
|1.2703
|0.0000
|1.2693
|208
|2008.10.29 03:08
|t/p
|104
|0.10
|1.2693
|0.0000
|1.2693
|1.00
|309.66
|209
|2008.10.29 03:08
|sell
|105
|0.10
|1.2691
|0.0000
|1.2681
|210
|2008.10.29 04:14
|t/p
|105
|0.10
|1.2681
|0.0000
|1.2681
|1.00
|310.66
|211
|2008.10.29 04:14
|sell
|106
|0.10
|1.2679
|0.0000
|1.2669
|212
|2008.10.29 04:41
|t/p
|106
|0.10
|1.2669
|0.0000
|1.2669
|1.00
|311.66
|213
|2008.10.29 04:41
|sell
|107
|0.10
|1.2667
|0.0000
|1.2657
|214
|2008.10.29 05:04
|t/p
|107
|0.10
|1.2657
|0.0000
|1.2657
|1.00
|312.66
|215
|2008.10.29 05:04
|sell
|108
|0.10
|1.2655
|0.0000
|1.2645
|216
|2008.10.29 05:17
|t/p
|108
|0.10
|1.2645
|0.0000
|1.2645
|1.00
|313.66
|217
|2008.10.29 05:17
|sell
|109
|0.10
|1.2643
|0.0000
|1.2633
|218
|2008.10.29 05:28
|t/p
|109
|0.10
|1.2633
|0.0000
|1.2633
|1.00
|314.66
|219
|2008.10.29 05:28
|sell
|110
|0.10
|1.2631
|0.0000
|1.2621
|220
|2008.11.02 22:17
|close
|110
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2621
|-11.77
|302.89
|221
|2008.11.02 22:17
|buy
|111
|0.10
|1.2744
|0.0000
|1.2754
|222
|2008.11.02 23:00
|t/p
|111
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2754
|1.00
|303.89
|223
|2008.11.02 23:00
|buy
|112
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2780
|224
|2008.11.02 23:17
|t/p
|112
|0.10
|1.2780
|0.0000
|1.2780
|1.00
|304.89
|225
|2008.11.02 23:17
|buy
|113
|0.10
|1.2782
|0.0000
|1.2792
|226
|2008.11.03 00:00
|close
|113
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2792
|-0.89
|304.01
|227
|2008.11.03 00:00
|sell
|114
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2762
|228
|2008.11.03 00:06
|t/p
|114
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.2762
|1.00
|305.01
|229
|2008.11.03 00:06
|sell
|115
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2750
|230
|2008.11.03 14:07
|t/p
|115
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.2750
|1.00
|306.01
|231
|2008.11.03 14:07
|sell
|116
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.2738
|232
|2008.11.03 14:10
|t/p
|116
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.2738
|1.00
|307.01
|233
|2008.11.03 14:10
|sell
|117
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.2726
|234
|2008.11.03 14:11
|t/p
|117
|0.10
|1.2726
|0.0000
|1.2726
|1.00
|308.01
|235
|2008.11.03 14:11
|sell
|118
|0.10
|1.2724
|0.0000
|1.2714
|236
|2008.11.03 16:15
|t/p
|118
|0.10
|1.2714
|0.0000
|1.2714
|1.00
|309.01
|237
|2008.11.03 16:15
|sell
|119
|0.10
|1.2712
|0.0000
|1.2702
|238
|2008.11.03 16:16
|t/p
|119
|0.10
|1.2702
|0.0000
|1.2702
|1.00
|310.01
|239
|2008.11.03 16:16
|sell
|120
|0.10
|1.2700
|0.0000
|1.2690
|240
|2008.11.03 17:12
|t/p
|120
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|1.00
|311.01
|241
|2008.11.03 17:12
|sell
|121
|0.10
|1.2688
|0.0000
|1.2678
|242
|2008.11.03 17:15
|t/p
|121
|0.10
|1.2678
|0.0000
|1.2678
|1.00
|312.01
|243
|2008.11.03 17:15
|sell
|122
|0.10
|1.2676
|0.0000
|1.2666
|244
|2008.11.03 17:20
|t/p
|122
|0.10
|1.2666
|0.0000
|1.2666
|1.00
|313.01
|245
|2008.11.03 17:20
|sell
|123
|0.10
|1.2664
|0.0000
|1.2654
|246
|2008.11.03 17:20
|t/p
|123
|0.10
|1.2654
|0.0000
|1.2654
|1.00
|314.01
|247
|2008.11.03 17:20
|sell
|124
|0.10
|1.2652
|0.0000
|1.2642
|248
|2008.11.03 18:46
|t/p
|124
|0.10
|1.2642
|0.0000
|1.2642
|1.00
|315.01
|249
|2008.11.03 18:46
|sell
|125
|0.10
|1.2640
|0.0000
|1.2630
|250
|2008.11.03 18:56
|t/p
|125
|0.10
|1.2630
|0.0000
|1.2630
|1.00
|316.01
|251
|2008.11.03 18:56
|sell
|126
|0.10
|1.2628
|0.0000
|1.2618
|252
|2008.11.03 19:15
|t/p
|126
|0.10
|1.2618
|0.0000
|1.2618
|1.00
|317.01
|253
|2008.11.03 19:15
|sell
|127
|0.10
|1.2616
|0.0000
|1.2606
|254
|2008.11.03 19:26
|t/p
|127
|0.10
|1.2606
|0.0000
|1.2606
|1.00
|318.01
|255
|2008.11.03 19:26
|sell
|128
|0.10
|1.2604
|0.0000
|1.2594
|256
|2008.11.03 22:52
|t/p
|128
|0.10
|1.2594
|0.0000
|1.2594
|1.00
|319.01
|257
|2008.11.03 22:52
|sell
|129
|0.10
|1.2591
|0.0000
|1.2581
|258
|2008.11.03 22:55
|t/p
|129
|0.10
|1.2581
|0.0000
|1.2581
|1.00
|320.01
|259
|2008.11.03 22:55
|sell
|130
|0.10
|1.2578
|0.0000
|1.2568
|260
|2008.11.04 00:00
|close
|130
|0.10
|1.2617
|0.0000
|1.2568
|-3.99
|316.02
|261
|2008.11.04 00:00
|buy
|131
|0.10
|1.2620
|0.0000
|1.2630
|262
|2008.11.04 00:03
|t/p
|131
|0.10
|1.2630
|0.0000
|1.2630
|1.00
|317.02
|263
|2008.11.04 00:03
|buy
|132
|0.10
|1.2633
|0.0000
|1.2643
|264
|2008.11.04 00:12
|t/p
|132
|0.10
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|1.00
|318.02
|265
|2008.11.04 00:12
|buy
|133
|0.10
|1.2645
|0.0000
|1.2655
|266
|2008.11.04 07:33
|t/p
|133
|0.10
|1.2655
|0.0000
|1.2655
|1.00
|319.02
|267
|2008.11.04 07:33
|buy
|134
|0.10
|1.2657
|0.0000
|1.2667
|268
|2008.11.04 08:22
|t/p
|134
|0.10
|1.2667
|0.0000
|1.2667
|1.00
|320.02
|269
|2008.11.04 08:22
|buy
|135
|0.10
|1.2669
|0.0000
|1.2679
|270
|2008.11.04 08:51
|t/p
|135
|0.10
|1.2679
|0.0000
|1.2679
|1.00
|321.02
|271
|2008.11.04 08:51
|buy
|136
|0.10
|1.2681
|0.0000
|1.2691
|272
|2008.11.04 09:18
|t/p
|136
|0.10
|1.2691
|0.0000
|1.2691
|1.00
|322.02
|273
|2008.11.04 09:18
|buy
|137
|0.10
|1.2693
|0.0000
|1.2703
|274
|2008.11.04 09:50
|t/p
|137
|0.10
|1.2703
|0.0000
|1.2703
|1.00
|323.02
|275
|2008.11.04 09:50
|buy
|138
|0.10
|1.2705
|0.0000
|1.2715
|276
|2008.11.04 09:58
|t/p
|138
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2715
|1.00
|324.02
|277
|2008.11.04 09:58
|buy
|139
|0.10
|1.2717
|0.0000
|1.2727
|278
|2008.11.04 10:11
|t/p
|139
|0.10
|1.2727
|0.0000
|1.2727
|1.00
|325.02
|279
|2008.11.04 10:11
|buy
|140
|0.10
|1.2729
|0.0000
|1.2739
|280
|2008.11.04 10:21
|t/p
|140
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2739
|1.00
|326.02
|281
|2008.11.04 10:21
|buy
|141
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2751
|282
|2008.11.04 10:24
|t/p
|141
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2751
|1.00
|327.02
|283
|2008.11.04 10:24
|buy
|142
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2763
|284
|2008.11.04 10:26
|t/p
|142
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2763
|1.00
|328.02
|285
|2008.11.04 10:26
|buy
|143
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2775
|286
|2008.11.04 10:36
|t/p
|143
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2775
|1.00
|329.02
|287
|2008.11.04 10:36
|buy
|144
|0.10
|1.2777
|0.0000
|1.2787
|288
|2008.11.04 11:46
|t/p
|144
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.2787
|1.00
|330.02
|289
|2008.11.04 11:46
|buy
|145
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2800
|290
|2008.11.04 11:52
|t/p
|145
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.2800
|1.00
|331.02
|291
|2008.11.04 11:52
|buy
|146
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.2812
|292
|2008.11.04 12:31
|t/p
|146
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.2812
|1.00
|332.02
|293
|2008.11.04 12:31
|buy
|147
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2825
|294
|2008.11.04 12:40
|t/p
|147
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|1.00
|333.02
|295
|2008.11.04 12:40
|buy
|148
|0.10
|1.2828
|0.0000
|1.2838
|296
|2008.11.04 12:48
|t/p
|148
|0.10
|1.2838
|0.0000
|1.2838
|1.00
|334.02
|297
|2008.11.04 12:48
|buy
|149
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.2850
|298
|2008.11.04 13:32
|t/p
|149
|0.10
|1.2850
|0.0000
|1.2850
|1.00
|335.02
|299
|2008.11.04 13:32
|buy
|150
|0.10
|1.2852
|0.0000
|1.2862
|300
|2008.11.04 14:39
|t/p
|150
|0.10
|1.2862
|0.0000
|1.2862
|1.00
|336.02
|301
|2008.11.04 14:39
|buy
|151
|0.10
|1.2864
|0.0000
|1.2874
|302
|2008.11.04 14:42
|t/p
|151
|0.10
|1.2874
|0.0000
|1.2874
|1.00
|337.02
|303
|2008.11.04 14:42
|buy
|152
|0.10
|1.2877
|0.0000
|1.2887
|304
|2008.11.04 14:45
|t/p
|152
|0.10
|1.2887
|0.0000
|1.2887
|1.00
|338.02
|305
|2008.11.04 14:45
|buy
|153
|0.10
|1.2889
|0.0000
|1.2899
|306
|2008.11.04 15:32
|t/p
|153
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2899
|1.00
|339.02
|307
|2008.11.04 15:32
|buy
|154
|0.10
|1.2902
|0.0000
|1.2912
|308
|2008.11.04 15:34
|t/p
|154
|0.10
|1.2912
|0.0000
|1.2912
|1.00
|340.02
|309
|2008.11.04 15:34
|buy
|155
|0.10
|1.2914
|0.0000
|1.2924
|310
|2008.11.04 15:36
|t/p
|155
|0.10
|1.2924
|0.0000
|1.2924
|1.00
|341.02
|311
|2008.11.04 15:36
|buy
|156
|0.10
|1.2927
|0.0000
|1.2937
|312
|2008.11.04 15:37
|t/p
|156
|0.10
|1.2937
|0.0000
|1.2937
|1.00
|342.02
|313
|2008.11.04 15:37
|buy
|157
|0.10
|1.2940
|0.0000
|1.2950
|314
|2008.11.04 15:46
|t/p
|157
|0.10
|1.2950
|0.0000
|1.2950
|1.00
|343.02
|315
|2008.11.04 15:46
|buy
|158
|0.10
|1.2952
|0.0000
|1.2962
|316
|2008.11.04 15:48
|t/p
|158
|0.10
|1.2962
|0.0000
|1.2962
|1.00
|344.02
|317
|2008.11.04 15:48
|buy
|159
|0.10
|1.2964
|0.0000
|1.2974
|318
|2008.11.04 15:49
|t/p
|159
|0.10
|1.2974
|0.0000
|1.2974
|1.00
|345.02
|319
|2008.11.04 15:49
|buy
|160
|0.10
|1.2976
|0.0000
|1.2986
|320
|2008.11.04 16:01
|t/p
|160
|0.10
|1.2986
|0.0000
|1.2986
|1.00
|346.02
|321
|2008.11.04 16:01
|buy
|161
|0.10
|1.2988
|0.0000
|1.2998
|322
|2008.11.04 16:16
|t/p
|161
|0.10
|1.2998
|0.0000
|1.2998
|1.00
|347.02
|323
|2008.11.04 16:16
|buy
|162
|0.10
|1.3000
|0.0000
|1.3010
|324
|2008.11.04 16:51
|t/p
|162
|0.10
|1.3010
|0.0000
|1.3010
|1.00
|348.02
|325
|2008.11.04 16:51
|buy
|163
|0.10
|1.3012
|0.0000
|1.3022
|326
|2008.11.04 16:57
|t/p
|163
|0.10
|1.3022
|0.0000
|1.3022
|1.00
|349.02
|327
|2008.11.04 16:57
|buy
|164
|0.10
|1.3024
|0.0000
|1.3034
|328
|2008.11.04 21:18
|t/p
|164
|0.10
|1.3034
|0.0000
|1.3034
|1.00
|350.02
|329
|2008.11.04 21:18
|buy
|165
|0.10
|1.3037
|0.0000
|1.3047
|330
|2008.11.04 21:20
|t/p
|165
|0.10
|1.3047
|0.0000
|1.3047
|1.00
|351.02
|331
|2008.11.04 21:20
|buy
|166
|0.10
|1.3049
|0.0000
|1.3059
|332
|2008.11.05 00:00
|close
|166
|0.10
|1.2982
|0.0000
|1.3059
|-6.69
|344.33
|333
|2008.11.05 00:00
|sell
|167
|0.10
|1.2981
|0.0000
|1.2971
|334
|2008.11.05 00:05
|t/p
|167
|0.10
|1.2971
|0.0000
|1.2971
|1.00
|345.33
|335
|2008.11.05 00:05
|sell
|168
|0.10
|1.2969
|0.0000
|1.2959
|336
|2008.11.05 00:09
|t/p
|168
|0.10
|1.2959
|0.0000
|1.2959
|1.00
|346.33
|337
|2008.11.05 00:09
|sell
|169
|0.10
|1.2957
|0.0000
|1.2947
|338
|2008.11.05 00:10
|t/p
|169
|0.10
|1.2947
|0.0000
|1.2947
|1.00
|347.33
|339
|2008.11.05 00:10
|sell
|170
|0.10
|1.2944
|0.0000
|1.2934
|340
|2008.11.05 00:12
|t/p
|170
|0.10
|1.2934
|0.0000
|1.2934
|1.00
|348.33
|341
|2008.11.05 00:12
|sell
|171
|0.10
|1.2932
|0.0000
|1.2922
|342
|2008.11.05 00:27
|t/p
|171
|0.10
|1.2922
|0.0000
|1.2922
|1.00
|349.33
|343
|2008.11.05 00:27
|sell
|172
|0.10
|1.2920
|0.0000
|1.2910
|344
|2008.11.05 04:11
|t/p
|172
|0.10
|1.2910
|0.0000
|1.2910
|1.00
|350.33
|345
|2008.11.05 04:11
|sell
|173
|0.10
|1.2908
|0.0000
|1.2898
|346
|2008.11.05 04:12
|t/p
|173
|0.10
|1.2898
|0.0000
|1.2898
|1.00
|351.33
|347
|2008.11.05 04:12
|sell
|174
|0.10
|1.2896
|0.0000
|1.2886
|348
|2008.11.05 04:12
|t/p
|174
|0.10
|1.2886
|0.0000
|1.2886
|1.00
|352.33
|349
|2008.11.05 04:12
|sell
|175
|0.10
|1.2884
|0.0000
|1.2874
|350
|2008.11.05 04:17
|t/p
|175
|0.10
|1.2874
|0.0000
|1.2874
|1.00
|353.33
|351
|2008.11.05 04:17
|sell
|176
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2861
|352
|2008.11.05 04:17
|t/p
|176
|0.10
|1.2861
|0.0000
|1.2861
|1.00
|354.33
|353
|2008.11.05 04:17
|sell
|177
|0.10
|1.2857
|0.0000
|1.2847
|354
|2008.11.05 04:18
|t/p
|177
|0.10
|1.2847
|0.0000
|1.2847
|1.00
|355.33
|355
|2008.11.05 04:18
|sell
|178
|0.10
|1.2845
|0.0000
|1.2835
|356
|2008.11.05 04:18
|t/p
|178
|0.10
|1.2835
|0.0000
|1.2835
|1.00
|356.33
|357
|2008.11.05 04:18
|sell
|179
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.2823
|358
|2008.11.05 04:37
|t/p
|179
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2823
|1.00
|357.33
|359
|2008.11.05 04:37
|sell
|180
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2811
|360
|2008.11.05 05:15
|t/p
|180
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|1.00
|358.33
|361
|2008.11.05 05:15
|sell
|181
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2799
|362
|2008.11.05 05:16
|t/p
|181
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2799
|1.00
|359.33
|363
|2008.11.05 05:16
|sell
|182
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2787
|364
|2008.11.06 12:46
|t/p
|182
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.2787
|0.72
|360.05
|365
|2008.11.06 12:46
|sell
|183
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.2775
|366
|2008.11.06 12:57
|t/p
|183
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2775
|1.00
|361.05
|367
|2008.11.06 12:57
|sell
|184
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2763
|368
|2008.11.06 12:57
|t/p
|184
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2763
|1.00
|362.05
|369
|2008.11.06 12:57
|sell
|185
|0.10
|1.2761
|0.0000
|1.2751
|370
|2008.11.06 13:03
|t/p
|185
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2751
|1.00
|363.05
|371
|2008.11.06 13:03
|sell
|186
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2739
|372
|2008.11.06 16:17
|t/p
|186
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2739
|1.00
|364.05
|373
|2008.11.06 16:17
|sell
|187
|0.10
|1.2737
|0.0000
|1.2727
|374
|2008.11.06 16:17
|t/p
|187
|0.10
|1.2727
|0.0000
|1.2727
|1.00
|365.05
|375
|2008.11.06 16:17
|sell
|188
|0.10
|1.2725
|0.0000
|1.2715
|376
|2008.11.06 16:26
|t/p
|188
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2715
|1.00
|366.05
|377
|2008.11.06 16:26
|sell
|189
|0.10
|1.2713
|0.0000
|1.2703
|378
|2008.11.06 21:10
|t/p
|189
|0.10
|1.2703
|0.0000
|1.2703
|1.00
|367.05
|379
|2008.11.06 21:10
|sell
|190
|0.10
|1.2701
|0.0000
|1.2691
|380
|2008.11.06 21:21
|t/p
|190
|0.10
|1.2691
|0.0000
|1.2691
|1.00
|368.05
|381
|2008.11.06 21:21
|sell
|191
|0.10
|1.2688
|0.0000
|1.2678
|382
|2008.11.06 22:38
|t/p
|191
|0.10
|1.2678
|0.0000
|1.2678
|1.00
|369.05
|383
|2008.11.06 22:38
|sell
|192
|0.10
|1.2676
|0.0000
|1.2666
|384
|2008.11.07 00:00
|close
|192
|0.10
|1.2693
|0.0000
|1.2666
|-1.79
|367.26
|385
|2008.11.07 00:00
|buy
|193
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.2702
|386
|2008.11.07 00:06
|t/p
|193
|0.10
|1.2702
|0.0000
|1.2702
|1.00
|368.26
|387
|2008.11.07 00:06
|buy
|194
|0.10
|1.2704
|0.0000
|1.2714
|388
|2008.11.07 02:28
|t/p
|194
|0.10
|1.2714
|0.0000
|1.2714
|1.00
|369.26
|389
|2008.11.07 02:28
|buy
|195
|0.10
|1.2716
|0.0000
|1.2726
|390
|2008.11.07 02:47
|t/p
|195
|0.10
|1.2726
|0.0000
|1.2726
|1.00
|370.26
|391
|2008.11.07 02:47
|buy
|196
|0.10
|1.2729
|0.0000
|1.2739
|392
|2008.11.07 03:52
|t/p
|196
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2739
|1.00
|371.26
|393
|2008.11.07 03:52
|buy
|197
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2751
|394
|2008.11.07 04:33
|t/p
|197
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2751
|1.00
|372.26
|395
|2008.11.07 04:33
|buy
|198
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2763
|396
|2008.11.07 04:41
|t/p
|198
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2763
|1.00
|373.26
|397
|2008.11.07 04:41
|buy
|199
|0.10
|1.2766
|0.0000
|1.2776
|398
|2008.11.07 04:43
|t/p
|199
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2776
|1.00
|374.26
|399
|2008.11.07 04:43
|buy
|200
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.2789
|400
|2008.11.07 08:03
|t/p
|200
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|1.00
|375.26
|401
|2008.11.07 08:03
|buy
|201
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2801
|402
|2008.11.07 08:07
|t/p
|201
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|1.00
|376.26
|403
|2008.11.07 08:07
|buy
|202
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2813
|404
|2008.11.07 08:39
|t/p
|202
|0.10
|1.2813
|0.0000
|1.2813
|1.00
|377.26
|405
|2008.11.07 08:39
|buy
|203
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2825
|406
|2008.11.07 08:47
|t/p
|203
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|1.00
|378.26
|407
|2008.11.07 08:47
|buy
|204
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2837
|408
|2008.11.07 09:01
|t/p
|204
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2837
|1.00
|379.26
|409
|2008.11.07 09:01
|buy
|205
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.2850
|410
|2008.11.07 09:09
|t/p
|205
|0.10
|1.2850
|0.0000
|1.2850
|1.00
|380.26
|411
|2008.11.07 09:09
|buy
|206
|0.10
|1.2852
|0.0000
|1.2862
|412
|2008.11.09 23:00
|close
|206
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.2862
|-4.00
|376.26
|413
|2008.11.09 23:00
|sell
|207
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2804
|414
|2008.11.09 23:38
|t/p
|207
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|1.00
|377.26
|415
|2008.11.09 23:38
|sell
|208
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.2792
|416
|2008.11.10 16:17
|t/p
|208
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|0.91
|378.17
|417
|2008.11.10 16:17
|sell
|209
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2780
|418
|2008.11.10 16:17
|t/p
|209
|0.10
|1.2780
|0.0000
|1.2780
|1.00
|379.17
|419
|2008.11.10 16:17
|sell
|210
|0.10
|1.2777
|0.0000
|1.2767
|420
|2008.11.10 16:43
|t/p
|210
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2767
|1.00
|380.17
|421
|2008.11.10 16:43
|sell
|211
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2755
|422
|2008.11.10 16:47
|t/p
|211
|0.10
|1.2755
|0.0000
|1.2755
|1.00
|381.17
|423
|2008.11.10 16:47
|sell
|212
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2743
|424
|2008.11.10 16:54
|t/p
|212
|0.10
|1.2743
|0.0000
|1.2743
|1.00
|382.17
|425
|2008.11.10 16:54
|sell
|213
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2731
|426
|2008.11.10 20:30
|t/p
|213
|0.10
|1.2731
|0.0000
|1.2731
|1.00
|383.17
|427
|2008.11.10 20:30
|sell
|214
|0.10
|1.2729
|0.0000
|1.2719
|428
|2008.11.10 20:41
|t/p
|214
|0.10
|1.2719
|0.0000
|1.2719
|1.00
|384.17
|429
|2008.11.10 20:41
|sell
|215
|0.10
|1.2717
|0.0000
|1.2707
|430
|2008.11.11 00:00
|close
|215
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2707
|-3.09
|381.08
|431
|2008.11.11 00:00
|buy
|216
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.2758
|432
|2008.11.11 04:06
|t/p
|216
|0.10
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|1.00
|382.08
|433
|2008.11.11 04:06
|buy
|217
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2770
|434
|2008.11.11 09:03
|t/p
|217
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|1.00
|383.08
|435
|2008.11.11 09:03
|buy
|218
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2782
|436
|2008.11.11 09:04
|t/p
|218
|0.10
|1.2782
|0.0000
|1.2782
|1.00
|384.08
|437
|2008.11.11 09:04
|buy
|219
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2794
|438
|2008.11.11 09:22
|t/p
|219
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|1.00
|385.08
|439
|2008.11.11 09:22
|buy
|220
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.2806
|440
|2008.11.13 20:56
|t/p
|220
|0.10
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|1.06
|386.13
|441
|2008.11.13 20:56
|buy
|221
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.2818
|442
|2008.11.13 20:56
|t/p
|221
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|1.00
|387.13
|443
|2008.11.13 20:56
|buy
|222
|0.10
|1.2820
|0.0000
|1.2830
|444
|2008.11.13 20:56
|t/p
|222
|0.10
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|1.00
|388.13
|445
|2008.11.13 20:56
|buy
|223
|0.10
|1.2832
|0.0000
|1.2842
|446
|2008.11.13 20:56
|t/p
|223
|0.10
|1.2842
|0.0000
|1.2842
|1.00
|389.13
|447
|2008.11.13 20:56
|buy
|224
|0.10
|1.2845
|0.0000
|1.2855
|448
|2008.11.13 20:57
|t/p
|224
|0.10
|1.2855
|0.0000
|1.2855
|1.00
|390.13
|449
|2008.11.13 20:57
|buy
|225
|0.10
|1.2857
|0.0000
|1.2867
|450
|2008.11.14 00:00
|close
|225
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.2867
|-7.19
|382.95
|451
|2008.11.14 00:00
|sell
|226
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2773
|452
|2008.11.14 00:03
|t/p
|226
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|1.00
|383.95
|453
|2008.11.14 00:03
|sell
|227
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2761
|454
|2008.11.14 00:31
|t/p
|227
|0.10
|1.2761
|0.0000
|1.2761
|1.00
|384.95
|455
|2008.11.14 00:31
|sell
|228
|0.10
|1.2759
|0.0000
|1.2749
|456
|2008.11.14 00:58
|t/p
|228
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2749
|1.00
|385.95
|457
|2008.11.14 00:58
|sell
|229
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2737
|458
|2008.11.14 00:59
|t/p
|229
|0.10
|1.2737
|0.0000
|1.2737
|1.00
|386.95
|459
|2008.11.14 00:59
|sell
|230
|0.10
|1.2735
|0.0000
|1.2725
|460
|2008.11.14 04:22
|t/p
|230
|0.10
|1.2725
|0.0000
|1.2725
|1.00
|387.95
|461
|2008.11.14 04:22
|sell
|231
|0.10
|1.2723
|0.0000
|1.2713
|462
|2008.11.14 06:15
|t/p
|231
|0.10
|1.2713
|0.0000
|1.2713
|1.00
|388.95
|463
|2008.11.14 06:15
|sell
|232
|0.10
|1.2711
|0.0000
|1.2701
|464
|2008.11.14 08:01
|t/p
|232
|0.10
|1.2701
|0.0000
|1.2701
|1.00
|389.95
|465
|2008.11.14 08:01
|sell
|233
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.2689
|466
|2008.11.14 09:00
|t/p
|233
|0.10
|1.2689
|0.0000
|1.2689
|1.00
|390.95
|467
|2008.11.14 09:00
|sell
|234
|0.10
|1.2686
|0.0000
|1.2676
|468
|2008.11.14 09:11
|t/p
|234
|0.10
|1.2676
|0.0000
|1.2676
|1.00
|391.95
|469
|2008.11.14 09:11
|sell
|235
|0.10
|1.2674
|0.0000
|1.2664
|470
|2008.11.14 13:19
|t/p
|235
|0.10
|1.2664
|0.0000
|1.2664
|1.00
|392.95
|471
|2008.11.14 13:19
|sell
|236
|0.10
|1.2662
|0.0000
|1.2652
|472
|2008.11.14 13:20
|t/p
|236
|0.10
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|1.00
|393.95
|473
|2008.11.14 13:20
|sell
|237
|0.10
|1.2650
|0.0000
|1.2640
|474
|2008.11.14 13:20
|t/p
|237
|0.10
|1.2640
|0.0000
|1.2640
|1.00
|394.95
|475
|2008.11.14 13:20
|sell
|238
|0.10
|1.2637
|0.0000
|1.2627
|476
|2008.11.14 13:30
|t/p
|238
|0.10
|1.2627
|0.0000
|1.2627
|1.00
|395.95
|477
|2008.11.14 13:30
|sell
|239
|0.10
|1.2625
|0.0000
|1.2615
|478
|2008.11.14 13:31
|t/p
|239
|0.10
|1.2615
|0.0000
|1.2615
|1.00
|396.95
|479
|2008.11.14 13:31
|sell
|240
|0.10
|1.2613
|0.0000
|1.2603
|480
|2008.11.16 23:00
|t/p
|240
|0.10
|1.2603
|0.0000
|1.2603
|1.00
|397.95
|481
|2008.11.16 23:00
|buy
|241
|0.10
|1.2537
|0.0000
|1.2547
|482
|2008.11.16 23:12
|t/p
|241
|0.10
|1.2547
|0.0000
|1.2547
|1.00
|398.95
|483
|2008.11.16 23:12
|buy
|242
|0.10
|1.2549
|0.0000
|1.2559
|484
|2008.11.17 01:43
|t/p
|242
|0.10
|1.2559
|0.0000
|1.2559
|1.01
|399.96
|485
|2008.11.17 01:43
|buy
|243
|0.10
|1.2561
|0.0000
|1.2571
|486
|2008.11.17 02:00
|t/p
|243
|0.10
|1.2571
|0.0000
|1.2571
|1.00
|400.96
|487
|2008.11.17 02:00
|buy
|244
|0.10
|1.2573
|0.0000
|1.2583
|488
|2008.11.17 02:06
|t/p
|244
|0.10
|1.2583
|0.0000
|1.2583
|1.00
|401.96
|489
|2008.11.17 02:06
|buy
|245
|0.10
|1.2585
|0.0000
|1.2595
|490
|2008.11.17 04:09
|t/p
|245
|0.10
|1.2595
|0.0000
|1.2595
|1.00
|402.96
|491
|2008.11.17 04:09
|buy
|246
|0.10
|1.2597
|0.0000
|1.2607
|492
|2008.11.17 07:31
|t/p
|246
|0.10
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|1.00
|403.96
|493
|2008.11.17 07:31
|buy
|247
|0.10
|1.2609
|0.0000
|1.2619
|494
|2008.11.17 08:13
|t/p
|247
|0.10
|1.2619
|0.0000
|1.2619
|1.00
|404.96
|495
|2008.11.17 08:13
|buy
|248
|0.10
|1.2621
|0.0000
|1.2631
|496
|2008.11.17 08:22
|t/p
|248
|0.10
|1.2631
|0.0000
|1.2631
|1.00
|405.96
|497
|2008.11.17 08:22
|buy
|249
|0.10
|1.2633
|0.0000
|1.2643
|498
|2008.11.17 08:41
|t/p
|249
|0.10
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|1.00
|406.96
|499
|2008.11.17 08:41
|buy
|250
|0.10
|1.2645
|0.0000
|1.2655
|500
|2008.11.17 08:55
|t/p
|250
|0.10
|1.2655
|0.0000
|1.2655
|1.00
|407.96
|501
|2008.11.17 08:55
|buy
|251
|0.10
|1.2657
|0.0000
|1.2667
|502
|2008.11.17 08:56
|t/p
|251
|0.10
|1.2667
|0.0000
|1.2667
|1.00
|408.96
|503
|2008.11.17 08:56
|buy
|252
|0.10
|1.2669
|0.0000
|1.2679
|504
|2008.11.17 09:08
|t/p
|252
|0.10
|1.2679
|0.0000
|1.2679
|1.00
|409.96
|505
|2008.11.17 09:08
|buy
|253
|0.10
|1.2681
|0.0000
|1.2691
|506
|2008.11.17 09:24
|t/p
|253
|0.10
|1.2691
|0.0000
|1.2691
|1.00
|410.96
|507
|2008.11.17 09:24
|buy
|254
|0.10
|1.2693
|0.0000
|1.2703
|508
|2008.11.17 16:12
|t/p
|254
|0.10
|1.2703
|0.0000
|1.2703
|1.00
|411.96
|509
|2008.11.17 16:12
|buy
|255
|0.10
|1.2705
|0.0000
|1.2715
|510
|2008.11.17 16:51
|t/p
|255
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2715
|1.00
|412.96
|511
|2008.11.17 16:51
|buy
|256
|0.10
|1.2717
|0.0000
|1.2727
|512
|2008.11.17 16:52
|t/p
|256
|0.10
|1.2727
|0.0000
|1.2727
|1.00
|413.96
|513
|2008.11.17 16:52
|buy
|257
|0.10
|1.2729
|0.0000
|1.2739
|514
|2008.11.17 17:10
|t/p
|257
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2739
|1.00
|414.96
|515
|2008.11.17 17:10
|buy
|258
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2751
|516
|2008.11.18 00:00
|close
|258
|0.10
|1.2641
|0.0000
|1.2751
|-9.99
|404.98
|517
|2008.11.18 00:00
|sell
|259
|0.10
|1.2640
|0.0000
|1.2630
|518
|2008.11.18 00:31
|t/p
|259
|0.10
|1.2630
|0.0000
|1.2630
|1.00
|405.98
|519
|2008.11.18 00:31
|sell
|260
|0.10
|1.2628
|0.0000
|1.2618
|520
|2008.11.18 00:37
|t/p
|260
|0.10
|1.2618
|0.0000
|1.2618
|1.00
|406.98
|521
|2008.11.18 00:37
|sell
|261
|0.10
|1.2616
|0.0000
|1.2606
|522
|2008.11.18 01:03
|t/p
|261
|0.10
|1.2606
|0.0000
|1.2606
|1.00
|407.98
|523
|2008.11.18 01:03
|sell
|262
|0.10
|1.2604
|0.0000
|1.2594
|524
|2008.11.18 06:13
|t/p
|262
|0.10
|1.2594
|0.0000
|1.2594
|1.00
|408.98
|525
|2008.11.18 06:13
|sell
|263
|0.10
|1.2592
|0.0000
|1.2582
|526
|2008.11.18 06:21
|t/p
|263
|0.10
|1.2582
|0.0000
|1.2582
|1.00
|409.98
|527
|2008.11.18 06:21
|sell
|264
|0.10
|1.2580
|0.0000
|1.2570
|528
|2008.11.18 19:47
|t/p
|264
|0.10
|1.2570
|0.0000
|1.2570
|1.00
|410.98
|529
|2008.11.18 19:47
|sell
|265
|0.10
|1.2568
|0.0000
|1.2558
|530
|2008.11.19 00:00
|close
|265
|0.10
|1.2636
|0.0000
|1.2558
|-6.89
|404.08
|531
|2008.11.19 00:00
|buy
|266
|0.10
|1.2635
|0.0000
|1.2645
|532
|2008.11.19 07:43
|t/p
|266
|0.10
|1.2645
|0.0000
|1.2645
|1.00
|405.08
|533
|2008.11.19 07:43
|buy
|267
|0.10
|1.2647
|0.0000
|1.2657
|534
|2008.11.19 12:23
|t/p
|267
|0.10
|1.2657
|0.0000
|1.2657
|1.00
|406.08
|535
|2008.11.19 12:23
|buy
|268
|0.10
|1.2659
|0.0000
|1.2669
|536
|2008.11.19 14:09
|t/p
|268
|0.10
|1.2669
|0.0000
|1.2669
|1.00
|407.08
|537
|2008.11.19 14:09
|buy
|269
|0.10
|1.2671
|0.0000
|1.2681
|538
|2008.11.19 14:10
|t/p
|269
|0.10
|1.2681
|0.0000
|1.2681
|1.00
|408.08
|539
|2008.11.19 14:10
|buy
|270
|0.10
|1.2684
|0.0000
|1.2694
|540
|2008.11.19 14:11
|t/p
|270
|0.10
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|1.00
|409.08
|541
|2008.11.19 14:11
|buy
|271
|0.10
|1.2696
|0.0000
|1.2706
|542
|2008.11.19 14:11
|t/p
|271
|0.10
|1.2706
|0.0000
|1.2706
|1.00
|410.08
|543
|2008.11.19 14:11
|buy
|272
|0.10
|1.2708
|0.0000
|1.2718
|544
|2008.11.19 14:12
|t/p
|272
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|1.00
|411.08
|545
|2008.11.19 14:12
|buy
|273
|0.10
|1.2720
|0.0000
|1.2730
|546
|2008.11.19 14:13
|t/p
|273
|0.10
|1.2730
|0.0000
|1.2730
|1.00
|412.08
|547
|2008.11.19 14:13
|buy
|274
|0.10
|1.2733
|0.0000
|1.2743
|548
|2008.11.19 14:16
|t/p
|274
|0.10
|1.2743
|0.0000
|1.2743
|1.00
|413.08
|549
|2008.11.19 14:16
|buy
|275
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2755
|550
|2008.11.19 14:18
|t/p
|275
|0.10
|1.2755
|0.0000
|1.2755
|1.00
|414.08
|551
|2008.11.19 14:18
|buy
|276
|0.10
|1.2757
|0.0000
|1.2767
|552
|2008.11.19 14:35
|t/p
|276
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2767
|1.00
|415.08
|553
|2008.11.19 14:35
|buy
|277
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2779
|554
|2008.11.19 14:37
|t/p
|277
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.2779
|1.00
|416.08
|555
|2008.11.19 14:37
|buy
|278
|0.10
|1.2782
|0.0000
|1.2792
|556
|2008.11.19 14:40
|t/p
|278
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|1.00
|417.08
|557
|2008.11.19 14:40
|buy
|279
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2805
|558
|2008.11.19 15:14
|t/p
|279
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.2805
|1.00
|418.08
|559
|2008.11.19 15:14
|buy
|280
|0.10
|1.2807
|0.0000
|1.2817
|560
|2008.11.23 23:00
|close
|280
|0.10
|1.2604
|0.0000
|1.2817
|-20.24
|397.84
|561
|2008.11.23 23:00
|sell
|281
|0.10
|1.2607
|0.0000
|1.2597
|562
|2008.11.24 00:47
|t/p
|281
|0.10
|1.2597
|0.0000
|1.2597
|0.91
|398.75
|563
|2008.11.24 00:47
|sell
|282
|0.10
|1.2595
|0.0000
|1.2585
|564
|2008.11.24 01:08
|t/p
|282
|0.10
|1.2585
|0.0000
|1.2585
|1.00
|399.75
|565
|2008.11.24 01:08
|sell
|283
|0.10
|1.2583
|0.0000
|1.2573
|566
|2008.11.24 08:52
|t/p
|283
|0.10
|1.2573
|0.0000
|1.2573
|1.00
|400.75
|567
|2008.11.24 08:52
|sell
|284
|0.10
|1.2571
|0.0000
|1.2561
|568
|2008.11.27 00:00
|close
|284
|0.10
|1.2897
|0.0000
|1.2561
|-33.06
|367.69
|569
|2008.11.27 00:00
|buy
|285
|0.10
|1.2895
|0.0000
|1.2905
|570
|2008.11.27 00:05
|t/p
|285
|0.10
|1.2905
|0.0000
|1.2905
|1.00
|368.69
|571
|2008.11.27 00:05
|buy
|286
|0.10
|1.2907
|0.0000
|1.2917
|572
|2008.11.27 01:39
|t/p
|286
|0.10
|1.2917
|0.0000
|1.2917
|1.00
|369.69
|573
|2008.11.27 01:39
|buy
|287
|0.10
|1.2919
|0.0000
|1.2929
|574
|2008.11.27 03:23
|t/p
|287
|0.10
|1.2929
|0.0000
|1.2929
|1.00
|370.69
|575
|2008.11.27 03:23
|buy
|288
|0.10
|1.2933
|0.0000
|1.2943
|576
|2008.11.27 09:47
|t/p
|288
|0.10
|1.2943
|0.0000
|1.2943
|1.00
|371.69
|577
|2008.11.27 09:47
|buy
|289
|0.10
|1.2945
|0.0000
|1.2955
|578
|2008.11.27 09:53
|t/p
|289
|0.10
|1.2955
|0.0000
|1.2955
|1.00
|372.69
|579
|2008.11.27 09:53
|buy
|290
|0.10
|1.2957
|0.0000
|1.2967
|580
|2008.11.27 10:16
|t/p
|290
|0.10
|1.2967
|0.0000
|1.2967
|1.00
|373.69
|581
|2008.11.27 10:16
|buy
|291
|0.10
|1.2969
|0.0000
|1.2979
|582
|2008.12.03 00:00
|close
|291
|0.10
|1.2708
|0.0000
|1.2979
|-26.04
|347.64
|583
|2008.12.03 00:00
|sell
|292
|0.10
|1.2709
|0.0000
|1.2699
|584
|2008.12.03 00:07
|t/p
|292
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.2699
|1.00
|348.64
|585
|2008.12.03 00:07
|sell
|293
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.2687
|586
|2008.12.03 00:52
|t/p
|293
|0.10
|1.2687
|0.0000
|1.2687
|1.00
|349.64
|587
|2008.12.03 00:52
|sell
|294
|0.10
|1.2685
|0.0000
|1.2675
|588
|2008.12.03 06:49
|t/p
|294
|0.10
|1.2675
|0.0000
|1.2675
|1.00
|350.64
|589
|2008.12.03 06:49
|sell
|295
|0.10
|1.2673
|0.0000
|1.2663
|590
|2008.12.03 08:37
|t/p
|295
|0.10
|1.2663
|0.0000
|1.2663
|1.00
|351.64
|591
|2008.12.03 08:37
|sell
|296
|0.10
|1.2661
|0.0000
|1.2651
|592
|2008.12.03 08:41
|t/p
|296
|0.10
|1.2651
|0.0000
|1.2651
|1.00
|352.64
|593
|2008.12.03 08:41
|sell
|297
|0.10
|1.2649
|0.0000
|1.2639
|594
|2008.12.03 08:58
|t/p
|297
|0.10
|1.2639
|0.0000
|1.2639
|1.00
|353.64
|595
|2008.12.03 08:58
|sell
|298
|0.10
|1.2637
|0.0000
|1.2627
|596
|2008.12.03 09:14
|t/p
|298
|0.10
|1.2627
|0.0000
|1.2627
|1.00
|354.64
|597
|2008.12.03 09:14
|sell
|299
|0.10
|1.2625
|0.0000
|1.2615
|598
|2008.12.03 09:15
|t/p
|299
|0.10
|1.2615
|0.0000
|1.2615
|1.00
|355.64
|599
|2008.12.03 09:15
|sell
|300
|0.10
|1.2613
|0.0000
|1.2603
|600
|2008.12.03 13:26
|t/p
|300
|0.10
|1.2603
|0.0000
|1.2603
|1.00
|356.64
|601
|2008.12.03 13:26
|sell
|301
|0.10
|1.2601
|0.0000
|1.2591
|602
|2008.12.04 09:00
|t/p
|301
|0.10
|1.2591
|0.0000
|1.2591
|0.72
|357.37
|603
|2008.12.04 09:00
|sell
|302
|0.10
|1.2589
|0.0000
|1.2579
|604
|2008.12.04 09:00
|t/p
|302
|0.10
|1.2579
|0.0000
|1.2579
|1.00
|358.37
|605
|2008.12.04 09:00
|sell
|303
|0.10
|1.2577
|0.0000
|1.2567
|606
|2008.12.04 09:01
|t/p
|303
|0.10
|1.2567
|0.0000
|1.2567
|1.00
|359.37
|607
|2008.12.04 09:01
|sell
|304
|0.10
|1.2565
|0.0000
|1.2555
|608
|2008.12.04 09:02
|t/p
|304
|0.10
|1.2555
|0.0000
|1.2555
|1.00
|360.37
|609
|2008.12.04 09:02
|sell
|305
|0.10
|1.2553
|0.0000
|1.2543
|610
|2008.12.04 23:59
|close at stop
|305
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.2543
|-22.10
|338.27