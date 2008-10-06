Strategy Tester Report
Absolute Strength Big Cross EA
InterbankFX-MT4 Demo Accounts 2 (Build 220)

SímboloEURUSDm (Euro vs US Dollar)
PeríodoDiário (D1) 2008.10.06 00:00 - 2008.12.04 00:00 (2008.10.06 - 2008.12.05)
ModeloToda cotação (baseado na disponibilidade do período com interpolação fractal)
ParâmetrosLength=1; Smooth=1; Signal=0; MA_method=1; MA_Price=6; AbS_Mode=0; UseOBOSLevels=false; OverBoughtL=80; OverSoldL=20; MaxBarsToCount=1500; Lots=0.1; mm=-1; Risk=10; StopLoss=0; TakeProfit=10; Reverse=true; TrailingStop=0; TrailingStep=0; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=false; TradeLog="Absolute Strength Big Cross EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting";
Barras em teste1053Ticks modelados1152670Qualidade do modelamento70.00%
Mismatched charts errors3
Deposito Inicial300.00
Lucro líquido total38.27Lucro Bruto282.19Perda Bruta-243.92
Fator de lucro1.16Compensação esperada0.13
diminuição absoluta52.41Perda máxima88.02 (21.02%)Relative drawdown22.15% (70.46)
Total de negociações305Posições de Venda (ganhos %)149 (93.29%)Posições de Compras (ganhos %)156 (92.31%)
Negociações com Lucro (% do total)283 (92.79%)Negociações com perdas (% do total)22 (7.21%)
MaiorNegociações com lucro1.06Negociações com perda-45.03
MédiaNegociações com lucro1.00Negociações com perda-11.09
MáximoGanhos consecutivos (lucro em dinheiro)35 (35.00)Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)1 (-45.03)
Máximoganhos consecutivos (contagem de ganhos)35.00 (35)perdas consecutivas (contagem de perdas)-45.03 (1)
Médiaganhos consecutivos13perdas consecutivas1
Graph
#HorárioTipoOrdemVolumePreçoS / LT / PLucroBalanço
12008.10.06 00:00buy10.101.36480.00001.3658
22008.10.06 04:57t/p10.101.36580.00001.36581.00301.00
32008.10.06 04:57buy20.101.36600.00001.3670
42008.10.06 05:22t/p20.101.36700.00001.36701.00302.00
52008.10.06 05:22buy30.101.36720.00001.3682
62008.10.07 14:42t/p30.101.36820.00001.36821.01303.01
72008.10.07 14:42buy40.101.36840.00001.3694
82008.10.07 14:54t/p40.101.36940.00001.36941.00304.01
92008.10.07 14:54buy50.101.36960.00001.3706
102008.10.07 15:06t/p50.101.37060.00001.37061.00305.01
112008.10.07 15:06buy60.101.37080.00001.3718
122008.10.07 15:19t/p60.101.37180.00001.37181.00306.01
132008.10.07 15:19buy70.101.37200.00001.3730
142008.10.07 15:31t/p70.101.37300.00001.37301.00307.01
152008.10.07 15:31buy80.101.37320.00001.3742
162008.10.08 00:00close80.101.35710.00001.3742-16.09290.93
172008.10.08 00:00sell90.101.35700.00001.3560
182008.10.08 05:07t/p90.101.35600.00001.35601.00291.93
192008.10.08 05:07sell100.101.35580.00001.3548
202008.10.08 05:41t/p100.101.35480.00001.35481.00292.93
212008.10.08 05:41sell110.101.35460.00001.3536
222008.10.10 00:00close110.101.35640.00001.3536-2.17290.76
232008.10.10 00:00buy120.101.35650.00001.3575
242008.10.10 00:21t/p120.101.35750.00001.35751.00291.76
252008.10.10 00:21buy130.101.35770.00001.3587
262008.10.10 00:43t/p130.101.35870.00001.35871.00292.76
272008.10.10 00:43buy140.101.35890.00001.3599
282008.10.10 01:04t/p140.101.35990.00001.35991.00293.76
292008.10.10 01:04buy150.101.36010.00001.3611
302008.10.10 01:26t/p150.101.36110.00001.36111.00294.76
312008.10.10 01:26buy160.101.36130.00001.3623
322008.10.10 04:57t/p160.101.36230.00001.36231.00295.76
332008.10.10 04:57buy170.101.36250.00001.3635
342008.10.10 05:13t/p170.101.36350.00001.36351.00296.76
352008.10.10 05:13buy180.101.36370.00001.3647
362008.10.10 05:28t/p180.101.36470.00001.36471.00297.76
372008.10.10 05:28buy190.101.36490.00001.3659
382008.10.13 00:00close190.101.36000.00001.3659-4.89292.87
392008.10.13 00:00sell200.101.35990.00001.3589
402008.10.13 00:08t/p200.101.35890.00001.35891.00293.87
412008.10.13 00:08sell210.101.35870.00001.3577
422008.10.13 00:16t/p210.101.35770.00001.35771.00294.87
432008.10.13 00:16sell220.101.35750.00001.3565
442008.10.13 00:24t/p220.101.35650.00001.35651.00295.87
452008.10.13 00:24sell230.101.35630.00001.3553
462008.10.13 00:32t/p230.101.35530.00001.35531.00296.87
472008.10.13 00:32sell240.101.35510.00001.3541
482008.10.13 00:40t/p240.101.35410.00001.35411.00297.87
492008.10.13 00:40sell250.101.35390.00001.3529
502008.10.13 00:48t/p250.101.35290.00001.35291.00298.87
512008.10.13 00:48sell260.101.35270.00001.3517
522008.10.13 00:56t/p260.101.35170.00001.35171.00299.87
532008.10.13 00:56sell270.101.35150.00001.3505
542008.10.13 01:04t/p270.101.35050.00001.35051.00300.87
552008.10.13 01:04sell280.101.35030.00001.3493
562008.10.13 01:13t/p280.101.34930.00001.34931.00301.87
572008.10.13 01:13sell290.101.34910.00001.3481
582008.10.13 01:21t/p290.101.34810.00001.34811.00302.87
592008.10.13 01:21sell300.101.34790.00001.3469
602008.10.13 04:58t/p300.101.34690.00001.34691.00303.87
612008.10.13 04:58sell310.101.34670.00001.3457
622008.10.15 15:21t/p310.101.34570.00001.34570.82304.69
632008.10.15 15:21sell320.101.34550.00001.3445
642008.10.15 15:32t/p320.101.34450.00001.34451.00305.69
652008.10.15 15:32sell330.101.34430.00001.3433
662008.10.15 15:43t/p330.101.34330.00001.34331.00306.69
672008.10.15 15:43sell340.101.34310.00001.3421
682008.10.16 00:00close340.101.34390.00001.3421-1.08305.61
692008.10.16 00:00buy350.101.34380.00001.3448
702008.10.16 10:41t/p350.101.34480.00001.34481.00306.61
712008.10.16 10:41buy360.101.34500.00001.3460
722008.10.16 10:57t/p360.101.34600.00001.34601.00307.61
732008.10.16 10:57buy370.101.34620.00001.3472
742008.10.16 11:12t/p370.101.34720.00001.34721.00308.61
752008.10.16 11:12buy380.101.34740.00001.3484
762008.10.16 11:28t/p380.101.34840.00001.34841.00309.61
772008.10.16 11:28buy390.101.34860.00001.3496
782008.10.16 14:35t/p390.101.34960.00001.34961.00310.61
792008.10.16 14:35buy400.101.34980.00001.3508
802008.10.16 14:50t/p400.101.35080.00001.35081.00311.61
812008.10.16 14:50buy410.101.35100.00001.3520
822008.10.16 15:06t/p410.101.35200.00001.35201.00312.61
832008.10.16 15:06buy420.101.35220.00001.3532
842008.10.16 15:22t/p420.101.35320.00001.35321.00313.61
852008.10.16 15:22buy430.101.35340.00001.3544
862008.10.20 00:00close430.101.34460.00001.3544-8.77304.84
872008.10.20 00:00sell440.101.34470.00001.3437
882008.10.20 10:34t/p440.101.34370.00001.34371.00305.84
892008.10.20 10:34sell450.101.34350.00001.3425
902008.10.20 10:49t/p450.101.34250.00001.34251.00306.84
912008.10.20 10:49sell460.101.34230.00001.3413
922008.10.20 11:04t/p460.101.34130.00001.34131.00307.84
932008.10.20 11:04sell470.101.34110.00001.3401
942008.10.20 11:19t/p470.101.34010.00001.34011.00308.84
952008.10.20 11:19sell480.101.33990.00001.3389
962008.10.20 11:35t/p480.101.33890.00001.33891.00309.84
972008.10.20 11:35sell490.101.33870.00001.3377
982008.10.20 11:50t/p490.101.33770.00001.33771.00310.84
992008.10.20 11:50sell500.101.33750.00001.3365
1002008.10.20 14:33t/p500.101.33650.00001.33651.00311.84
1012008.10.20 14:33sell510.101.33630.00001.3353
1022008.10.20 14:45t/p510.101.33530.00001.33531.00312.84
1032008.10.20 14:45sell520.101.33510.00001.3341
1042008.10.20 14:57t/p520.101.33410.00001.33411.00313.84
1052008.10.20 14:57sell530.101.33390.00001.3329
1062008.10.20 15:09t/p530.101.33290.00001.33291.00314.84
1072008.10.20 15:09sell540.101.33270.00001.3317
1082008.10.20 15:22t/p540.101.33170.00001.33171.00315.84
1092008.10.20 15:22sell550.101.33150.00001.3305
1102008.10.20 15:34t/p550.101.33050.00001.33051.00316.84
1112008.10.20 15:34sell560.101.33030.00001.3293
1122008.10.20 15:46t/p560.101.32930.00001.32931.00317.84
1132008.10.20 15:46sell570.101.32910.00001.3281
1142008.10.21 00:00close570.101.33420.00001.3281-5.19312.65
1152008.10.21 00:00buy580.101.33410.00001.3351
1162008.10.21 05:53t/p580.101.33510.00001.33511.00313.65
1172008.10.21 05:53buy590.101.33530.00001.3363
1182008.10.24 14:32close590.101.29020.00001.3363-45.03268.62
1192008.10.24 14:32sell600.101.26760.00001.2666
1202008.10.24 14:33t/p600.101.26660.00001.26661.00269.62
1212008.10.24 14:33sell610.101.26630.00001.2653
1222008.10.24 14:42t/p610.101.26530.00001.26531.00270.62
1232008.10.24 14:42sell620.101.26510.00001.2641
1242008.10.24 17:37t/p620.101.26410.00001.26411.00271.62
1252008.10.24 17:37sell630.101.26390.00001.2629
1262008.10.24 17:45t/p630.101.26290.00001.26291.00272.62
1272008.10.24 17:45sell640.101.26270.00001.2617
1282008.10.24 17:49t/p640.101.26170.00001.26171.00273.62
1292008.10.24 17:49sell650.101.26130.00001.2603
1302008.10.24 18:04t/p650.101.26030.00001.26031.00274.62
1312008.10.24 18:04sell660.101.26000.00001.2590
1322008.10.24 18:05t/p660.101.25900.00001.25901.00275.62
1332008.10.24 18:05sell670.101.25880.00001.2578
1342008.10.24 18:05t/p670.101.25780.00001.25781.00276.62
1352008.10.24 18:05sell680.101.25740.00001.2564
1362008.10.26 22:00t/p680.101.25640.00001.25641.00277.62
1372008.10.26 22:00buy690.101.25330.00001.2543
1382008.10.26 22:17t/p690.101.25430.00001.25431.00278.62
1392008.10.26 22:17buy700.101.25450.00001.2555
1402008.10.26 22:33t/p700.101.25550.00001.25551.00279.62
1412008.10.26 22:33buy710.101.25570.00001.2567
1422008.10.26 22:33t/p710.101.25670.00001.25671.00280.62
1432008.10.26 22:33buy720.101.25700.00001.2580
1442008.10.26 22:34t/p720.101.25800.00001.25801.00281.62
1452008.10.26 22:34buy730.101.25820.00001.2592
1462008.10.26 22:46t/p730.101.25920.00001.25921.00282.62
1472008.10.26 22:46buy740.101.25940.00001.2604
1482008.10.26 22:49t/p740.101.26040.00001.26041.00283.62
1492008.10.26 22:49buy750.101.26060.00001.2616
1502008.10.26 23:54t/p750.101.26160.00001.26161.00284.62
1512008.10.26 23:54buy760.101.26180.00001.2628
1522008.10.27 00:00t/p760.101.26280.00001.26281.01285.63
1532008.10.27 00:00buy770.101.26310.00001.2641
1542008.10.27 00:01t/p770.101.26410.00001.26411.00286.63
1552008.10.27 00:01buy780.101.26440.00001.2654
1562008.10.27 00:01t/p780.101.26540.00001.26541.00287.63
1572008.10.27 00:01buy790.101.26570.00001.2667
1582008.10.27 00:04t/p790.101.26670.00001.26671.00288.63
1592008.10.27 00:04buy800.101.26690.00001.2679
1602008.10.27 00:06t/p800.101.26790.00001.26791.00289.63
1612008.10.27 00:06buy810.101.26810.00001.2691
1622008.10.28 19:57t/p810.101.26910.00001.26911.01290.65
1632008.10.28 19:57buy820.101.26930.00001.2703
1642008.10.28 19:58t/p820.101.27030.00001.27031.00291.65
1652008.10.28 19:58buy830.101.27050.00001.2715
1662008.10.28 20:00t/p830.101.27150.00001.27151.00292.65
1672008.10.28 20:00buy840.101.27170.00001.2727
1682008.10.28 20:23t/p840.101.27270.00001.27271.00293.65
1692008.10.28 20:23buy850.101.27290.00001.2739
1702008.10.28 20:43t/p850.101.27390.00001.27391.00294.65
1712008.10.28 20:43buy860.101.27410.00001.2751
1722008.10.28 21:42t/p860.101.27510.00001.27511.00295.65
1732008.10.28 21:42buy870.101.27530.00001.2763
1742008.10.28 21:46t/p870.101.27630.00001.27631.00296.65
1752008.10.28 21:46buy880.101.27660.00001.2776
1762008.10.28 21:57t/p880.101.27760.00001.27761.00297.65
1772008.10.28 21:57buy890.101.27780.00001.2788
1782008.10.28 21:59t/p890.101.27880.00001.27881.00298.65
1792008.10.28 21:59buy900.101.27900.00001.2800
1802008.10.28 22:54t/p900.101.28000.00001.28001.00299.65
1812008.10.28 22:54buy910.101.28020.00001.2812
1822008.10.28 22:56t/p910.101.28120.00001.28121.00300.65
1832008.10.28 22:56buy920.101.28140.00001.2824
1842008.10.28 22:57t/p920.101.28240.00001.28241.00301.65
1852008.10.28 22:57buy930.101.28260.00001.2836
1862008.10.28 23:05t/p930.101.28360.00001.28361.00302.65
1872008.10.28 23:05buy940.101.28380.00001.2848
1882008.10.29 00:00close940.101.28080.00001.2848-2.99299.66
1892008.10.29 00:00sell950.101.28110.00001.2801
1902008.10.29 00:10t/p950.101.28010.00001.28011.00300.66
1912008.10.29 00:10sell960.101.27990.00001.2789
1922008.10.29 00:13t/p960.101.27890.00001.27891.00301.66
1932008.10.29 00:13sell970.101.27870.00001.2777
1942008.10.29 00:15t/p970.101.27770.00001.27771.00302.66
1952008.10.29 00:15sell980.101.27750.00001.2765
1962008.10.29 00:18t/p980.101.27650.00001.27651.00303.66
1972008.10.29 00:18sell990.101.27630.00001.2753
1982008.10.29 00:54t/p990.101.27530.00001.27531.00304.66
1992008.10.29 00:54sell1000.101.27510.00001.2741
2002008.10.29 00:57t/p1000.101.27410.00001.27411.00305.66
2012008.10.29 00:57sell1010.101.27390.00001.2729
2022008.10.29 01:06t/p1010.101.27290.00001.27291.00306.66
2032008.10.29 01:06sell1020.101.27270.00001.2717
2042008.10.29 01:29t/p1020.101.27170.00001.27171.00307.66
2052008.10.29 01:29sell1030.101.27150.00001.2705
2062008.10.29 03:07t/p1030.101.27050.00001.27051.00308.66
2072008.10.29 03:07sell1040.101.27030.00001.2693
2082008.10.29 03:08t/p1040.101.26930.00001.26931.00309.66
2092008.10.29 03:08sell1050.101.26910.00001.2681
2102008.10.29 04:14t/p1050.101.26810.00001.26811.00310.66
2112008.10.29 04:14sell1060.101.26790.00001.2669
2122008.10.29 04:41t/p1060.101.26690.00001.26691.00311.66
2132008.10.29 04:41sell1070.101.26670.00001.2657
2142008.10.29 05:04t/p1070.101.26570.00001.26571.00312.66
2152008.10.29 05:04sell1080.101.26550.00001.2645
2162008.10.29 05:17t/p1080.101.26450.00001.26451.00313.66
2172008.10.29 05:17sell1090.101.26430.00001.2633
2182008.10.29 05:28t/p1090.101.26330.00001.26331.00314.66
2192008.10.29 05:28sell1100.101.26310.00001.2621
2202008.11.02 22:17close1100.101.27450.00001.2621-11.77302.89
2212008.11.02 22:17buy1110.101.27440.00001.2754
2222008.11.02 23:00t/p1110.101.27540.00001.27541.00303.89
2232008.11.02 23:00buy1120.101.27700.00001.2780
2242008.11.02 23:17t/p1120.101.27800.00001.27801.00304.89
2252008.11.02 23:17buy1130.101.27820.00001.2792
2262008.11.03 00:00close1130.101.27730.00001.2792-0.89304.01
2272008.11.03 00:00sell1140.101.27720.00001.2762
2282008.11.03 00:06t/p1140.101.27620.00001.27621.00305.01
2292008.11.03 00:06sell1150.101.27600.00001.2750
2302008.11.03 14:07t/p1150.101.27500.00001.27501.00306.01
2312008.11.03 14:07sell1160.101.27480.00001.2738
2322008.11.03 14:10t/p1160.101.27380.00001.27381.00307.01
2332008.11.03 14:10sell1170.101.27360.00001.2726
2342008.11.03 14:11t/p1170.101.27260.00001.27261.00308.01
2352008.11.03 14:11sell1180.101.27240.00001.2714
2362008.11.03 16:15t/p1180.101.27140.00001.27141.00309.01
2372008.11.03 16:15sell1190.101.27120.00001.2702
2382008.11.03 16:16t/p1190.101.27020.00001.27021.00310.01
2392008.11.03 16:16sell1200.101.27000.00001.2690
2402008.11.03 17:12t/p1200.101.26900.00001.26901.00311.01
2412008.11.03 17:12sell1210.101.26880.00001.2678
2422008.11.03 17:15t/p1210.101.26780.00001.26781.00312.01
2432008.11.03 17:15sell1220.101.26760.00001.2666
2442008.11.03 17:20t/p1220.101.26660.00001.26661.00313.01
2452008.11.03 17:20sell1230.101.26640.00001.2654
2462008.11.03 17:20t/p1230.101.26540.00001.26541.00314.01
2472008.11.03 17:20sell1240.101.26520.00001.2642
2482008.11.03 18:46t/p1240.101.26420.00001.26421.00315.01
2492008.11.03 18:46sell1250.101.26400.00001.2630
2502008.11.03 18:56t/p1250.101.26300.00001.26301.00316.01
2512008.11.03 18:56sell1260.101.26280.00001.2618
2522008.11.03 19:15t/p1260.101.26180.00001.26181.00317.01
2532008.11.03 19:15sell1270.101.26160.00001.2606
2542008.11.03 19:26t/p1270.101.26060.00001.26061.00318.01
2552008.11.03 19:26sell1280.101.26040.00001.2594
2562008.11.03 22:52t/p1280.101.25940.00001.25941.00319.01
2572008.11.03 22:52sell1290.101.25910.00001.2581
2582008.11.03 22:55t/p1290.101.25810.00001.25811.00320.01
2592008.11.03 22:55sell1300.101.25780.00001.2568
2602008.11.04 00:00close1300.101.26170.00001.2568-3.99316.02
2612008.11.04 00:00buy1310.101.26200.00001.2630
2622008.11.04 00:03t/p1310.101.26300.00001.26301.00317.02
2632008.11.04 00:03buy1320.101.26330.00001.2643
2642008.11.04 00:12t/p1320.101.26430.00001.26431.00318.02
2652008.11.04 00:12buy1330.101.26450.00001.2655
2662008.11.04 07:33t/p1330.101.26550.00001.26551.00319.02
2672008.11.04 07:33buy1340.101.26570.00001.2667
2682008.11.04 08:22t/p1340.101.26670.00001.26671.00320.02
2692008.11.04 08:22buy1350.101.26690.00001.2679
2702008.11.04 08:51t/p1350.101.26790.00001.26791.00321.02
2712008.11.04 08:51buy1360.101.26810.00001.2691
2722008.11.04 09:18t/p1360.101.26910.00001.26911.00322.02
2732008.11.04 09:18buy1370.101.26930.00001.2703
2742008.11.04 09:50t/p1370.101.27030.00001.27031.00323.02
2752008.11.04 09:50buy1380.101.27050.00001.2715
2762008.11.04 09:58t/p1380.101.27150.00001.27151.00324.02
2772008.11.04 09:58buy1390.101.27170.00001.2727
2782008.11.04 10:11t/p1390.101.27270.00001.27271.00325.02
2792008.11.04 10:11buy1400.101.27290.00001.2739
2802008.11.04 10:21t/p1400.101.27390.00001.27391.00326.02
2812008.11.04 10:21buy1410.101.27410.00001.2751
2822008.11.04 10:24t/p1410.101.27510.00001.27511.00327.02
2832008.11.04 10:24buy1420.101.27530.00001.2763
2842008.11.04 10:26t/p1420.101.27630.00001.27631.00328.02
2852008.11.04 10:26buy1430.101.27650.00001.2775
2862008.11.04 10:36t/p1430.101.27750.00001.27751.00329.02
2872008.11.04 10:36buy1440.101.27770.00001.2787
2882008.11.04 11:46t/p1440.101.27870.00001.27871.00330.02
2892008.11.04 11:46buy1450.101.27900.00001.2800
2902008.11.04 11:52t/p1450.101.28000.00001.28001.00331.02
2912008.11.04 11:52buy1460.101.28020.00001.2812
2922008.11.04 12:31t/p1460.101.28120.00001.28121.00332.02
2932008.11.04 12:31buy1470.101.28150.00001.2825
2942008.11.04 12:40t/p1470.101.28250.00001.28251.00333.02
2952008.11.04 12:40buy1480.101.28280.00001.2838
2962008.11.04 12:48t/p1480.101.28380.00001.28381.00334.02
2972008.11.04 12:48buy1490.101.28400.00001.2850
2982008.11.04 13:32t/p1490.101.28500.00001.28501.00335.02
2992008.11.04 13:32buy1500.101.28520.00001.2862
3002008.11.04 14:39t/p1500.101.28620.00001.28621.00336.02
3012008.11.04 14:39buy1510.101.28640.00001.2874
3022008.11.04 14:42t/p1510.101.28740.00001.28741.00337.02
3032008.11.04 14:42buy1520.101.28770.00001.2887
3042008.11.04 14:45t/p1520.101.28870.00001.28871.00338.02
3052008.11.04 14:45buy1530.101.28890.00001.2899
3062008.11.04 15:32t/p1530.101.28990.00001.28991.00339.02
3072008.11.04 15:32buy1540.101.29020.00001.2912
3082008.11.04 15:34t/p1540.101.29120.00001.29121.00340.02
3092008.11.04 15:34buy1550.101.29140.00001.2924
3102008.11.04 15:36t/p1550.101.29240.00001.29241.00341.02
3112008.11.04 15:36buy1560.101.29270.00001.2937
3122008.11.04 15:37t/p1560.101.29370.00001.29371.00342.02
3132008.11.04 15:37buy1570.101.29400.00001.2950
3142008.11.04 15:46t/p1570.101.29500.00001.29501.00343.02
3152008.11.04 15:46buy1580.101.29520.00001.2962
3162008.11.04 15:48t/p1580.101.29620.00001.29621.00344.02
3172008.11.04 15:48buy1590.101.29640.00001.2974
3182008.11.04 15:49t/p1590.101.29740.00001.29741.00345.02
3192008.11.04 15:49buy1600.101.29760.00001.2986
3202008.11.04 16:01t/p1600.101.29860.00001.29861.00346.02
3212008.11.04 16:01buy1610.101.29880.00001.2998
3222008.11.04 16:16t/p1610.101.29980.00001.29981.00347.02
3232008.11.04 16:16buy1620.101.30000.00001.3010
3242008.11.04 16:51t/p1620.101.30100.00001.30101.00348.02
3252008.11.04 16:51buy1630.101.30120.00001.3022
3262008.11.04 16:57t/p1630.101.30220.00001.30221.00349.02
3272008.11.04 16:57buy1640.101.30240.00001.3034
3282008.11.04 21:18t/p1640.101.30340.00001.30341.00350.02
3292008.11.04 21:18buy1650.101.30370.00001.3047
3302008.11.04 21:20t/p1650.101.30470.00001.30471.00351.02
3312008.11.04 21:20buy1660.101.30490.00001.3059
3322008.11.05 00:00close1660.101.29820.00001.3059-6.69344.33
3332008.11.05 00:00sell1670.101.29810.00001.2971
3342008.11.05 00:05t/p1670.101.29710.00001.29711.00345.33
3352008.11.05 00:05sell1680.101.29690.00001.2959
3362008.11.05 00:09t/p1680.101.29590.00001.29591.00346.33
3372008.11.05 00:09sell1690.101.29570.00001.2947
3382008.11.05 00:10t/p1690.101.29470.00001.29471.00347.33
3392008.11.05 00:10sell1700.101.29440.00001.2934
3402008.11.05 00:12t/p1700.101.29340.00001.29341.00348.33
3412008.11.05 00:12sell1710.101.29320.00001.2922
3422008.11.05 00:27t/p1710.101.29220.00001.29221.00349.33
3432008.11.05 00:27sell1720.101.29200.00001.2910
3442008.11.05 04:11t/p1720.101.29100.00001.29101.00350.33
3452008.11.05 04:11sell1730.101.29080.00001.2898
3462008.11.05 04:12t/p1730.101.28980.00001.28981.00351.33
3472008.11.05 04:12sell1740.101.28960.00001.2886
3482008.11.05 04:12t/p1740.101.28860.00001.28861.00352.33
3492008.11.05 04:12sell1750.101.28840.00001.2874
3502008.11.05 04:17t/p1750.101.28740.00001.28741.00353.33
3512008.11.05 04:17sell1760.101.28710.00001.2861
3522008.11.05 04:17t/p1760.101.28610.00001.28611.00354.33
3532008.11.05 04:17sell1770.101.28570.00001.2847
3542008.11.05 04:18t/p1770.101.28470.00001.28471.00355.33
3552008.11.05 04:18sell1780.101.28450.00001.2835
3562008.11.05 04:18t/p1780.101.28350.00001.28351.00356.33
3572008.11.05 04:18sell1790.101.28330.00001.2823
3582008.11.05 04:37t/p1790.101.28230.00001.28231.00357.33
3592008.11.05 04:37sell1800.101.28210.00001.2811
3602008.11.05 05:15t/p1800.101.28110.00001.28111.00358.33
3612008.11.05 05:15sell1810.101.28090.00001.2799
3622008.11.05 05:16t/p1810.101.27990.00001.27991.00359.33
3632008.11.05 05:16sell1820.101.27970.00001.2787
3642008.11.06 12:46t/p1820.101.27870.00001.27870.72360.05
3652008.11.06 12:46sell1830.101.27850.00001.2775
3662008.11.06 12:57t/p1830.101.27750.00001.27751.00361.05
3672008.11.06 12:57sell1840.101.27730.00001.2763
3682008.11.06 12:57t/p1840.101.27630.00001.27631.00362.05
3692008.11.06 12:57sell1850.101.27610.00001.2751
3702008.11.06 13:03t/p1850.101.27510.00001.27511.00363.05
3712008.11.06 13:03sell1860.101.27490.00001.2739
3722008.11.06 16:17t/p1860.101.27390.00001.27391.00364.05
3732008.11.06 16:17sell1870.101.27370.00001.2727
3742008.11.06 16:17t/p1870.101.27270.00001.27271.00365.05
3752008.11.06 16:17sell1880.101.27250.00001.2715
3762008.11.06 16:26t/p1880.101.27150.00001.27151.00366.05
3772008.11.06 16:26sell1890.101.27130.00001.2703
3782008.11.06 21:10t/p1890.101.27030.00001.27031.00367.05
3792008.11.06 21:10sell1900.101.27010.00001.2691
3802008.11.06 21:21t/p1900.101.26910.00001.26911.00368.05
3812008.11.06 21:21sell1910.101.26880.00001.2678
3822008.11.06 22:38t/p1910.101.26780.00001.26781.00369.05
3832008.11.06 22:38sell1920.101.26760.00001.2666
3842008.11.07 00:00close1920.101.26930.00001.2666-1.79367.26
3852008.11.07 00:00buy1930.101.26920.00001.2702
3862008.11.07 00:06t/p1930.101.27020.00001.27021.00368.26
3872008.11.07 00:06buy1940.101.27040.00001.2714
3882008.11.07 02:28t/p1940.101.27140.00001.27141.00369.26
3892008.11.07 02:28buy1950.101.27160.00001.2726
3902008.11.07 02:47t/p1950.101.27260.00001.27261.00370.26
3912008.11.07 02:47buy1960.101.27290.00001.2739
3922008.11.07 03:52t/p1960.101.27390.00001.27391.00371.26
3932008.11.07 03:52buy1970.101.27410.00001.2751
3942008.11.07 04:33t/p1970.101.27510.00001.27511.00372.26
3952008.11.07 04:33buy1980.101.27530.00001.2763
3962008.11.07 04:41t/p1980.101.27630.00001.27631.00373.26
3972008.11.07 04:41buy1990.101.27660.00001.2776
3982008.11.07 04:43t/p1990.101.27760.00001.27761.00374.26
3992008.11.07 04:43buy2000.101.27790.00001.2789
4002008.11.07 08:03t/p2000.101.27890.00001.27891.00375.26
4012008.11.07 08:03buy2010.101.27910.00001.2801
4022008.11.07 08:07t/p2010.101.28010.00001.28011.00376.26
4032008.11.07 08:07buy2020.101.28030.00001.2813
4042008.11.07 08:39t/p2020.101.28130.00001.28131.00377.26
4052008.11.07 08:39buy2030.101.28150.00001.2825
4062008.11.07 08:47t/p2030.101.28250.00001.28251.00378.26
4072008.11.07 08:47buy2040.101.28270.00001.2837
4082008.11.07 09:01t/p2040.101.28370.00001.28371.00379.26
4092008.11.07 09:01buy2050.101.28400.00001.2850
4102008.11.07 09:09t/p2050.101.28500.00001.28501.00380.26
4112008.11.07 09:09buy2060.101.28520.00001.2862
4122008.11.09 23:00close2060.101.28120.00001.2862-4.00376.26
4132008.11.09 23:00sell2070.101.28140.00001.2804
4142008.11.09 23:38t/p2070.101.28040.00001.28041.00377.26
4152008.11.09 23:38sell2080.101.28020.00001.2792
4162008.11.10 16:17t/p2080.101.27920.00001.27920.91378.17
4172008.11.10 16:17sell2090.101.27900.00001.2780
4182008.11.10 16:17t/p2090.101.27800.00001.27801.00379.17
4192008.11.10 16:17sell2100.101.27770.00001.2767
4202008.11.10 16:43t/p2100.101.27670.00001.27671.00380.17
4212008.11.10 16:43sell2110.101.27650.00001.2755
4222008.11.10 16:47t/p2110.101.27550.00001.27551.00381.17
4232008.11.10 16:47sell2120.101.27530.00001.2743
4242008.11.10 16:54t/p2120.101.27430.00001.27431.00382.17
4252008.11.10 16:54sell2130.101.27410.00001.2731
4262008.11.10 20:30t/p2130.101.27310.00001.27311.00383.17
4272008.11.10 20:30sell2140.101.27290.00001.2719
4282008.11.10 20:41t/p2140.101.27190.00001.27191.00384.17
4292008.11.10 20:41sell2150.101.27170.00001.2707
4302008.11.11 00:00close2150.101.27470.00001.2707-3.09381.08
4312008.11.11 00:00buy2160.101.27480.00001.2758
4322008.11.11 04:06t/p2160.101.27580.00001.27581.00382.08
4332008.11.11 04:06buy2170.101.27600.00001.2770
4342008.11.11 09:03t/p2170.101.27700.00001.27701.00383.08
4352008.11.11 09:03buy2180.101.27720.00001.2782
4362008.11.11 09:04t/p2180.101.27820.00001.27821.00384.08
4372008.11.11 09:04buy2190.101.27840.00001.2794
4382008.11.11 09:22t/p2190.101.27940.00001.27941.00385.08
4392008.11.11 09:22buy2200.101.27960.00001.2806
4402008.11.13 20:56t/p2200.101.28060.00001.28061.06386.13
4412008.11.13 20:56buy2210.101.28080.00001.2818
4422008.11.13 20:56t/p2210.101.28180.00001.28181.00387.13
4432008.11.13 20:56buy2220.101.28200.00001.2830
4442008.11.13 20:56t/p2220.101.28300.00001.28301.00388.13
4452008.11.13 20:56buy2230.101.28320.00001.2842
4462008.11.13 20:56t/p2230.101.28420.00001.28421.00389.13
4472008.11.13 20:56buy2240.101.28450.00001.2855
4482008.11.13 20:57t/p2240.101.28550.00001.28551.00390.13
4492008.11.13 20:57buy2250.101.28570.00001.2867
4502008.11.14 00:00close2250.101.27850.00001.2867-7.19382.95
4512008.11.14 00:00sell2260.101.27830.00001.2773
4522008.11.14 00:03t/p2260.101.27730.00001.27731.00383.95
4532008.11.14 00:03sell2270.101.27710.00001.2761
4542008.11.14 00:31t/p2270.101.27610.00001.27611.00384.95
4552008.11.14 00:31sell2280.101.27590.00001.2749
4562008.11.14 00:58t/p2280.101.27490.00001.27491.00385.95
4572008.11.14 00:58sell2290.101.27470.00001.2737
4582008.11.14 00:59t/p2290.101.27370.00001.27371.00386.95
4592008.11.14 00:59sell2300.101.27350.00001.2725
4602008.11.14 04:22t/p2300.101.27250.00001.27251.00387.95
4612008.11.14 04:22sell2310.101.27230.00001.2713
4622008.11.14 06:15t/p2310.101.27130.00001.27131.00388.95
4632008.11.14 06:15sell2320.101.27110.00001.2701
4642008.11.14 08:01t/p2320.101.27010.00001.27011.00389.95
4652008.11.14 08:01sell2330.101.26990.00001.2689
4662008.11.14 09:00t/p2330.101.26890.00001.26891.00390.95
4672008.11.14 09:00sell2340.101.26860.00001.2676
4682008.11.14 09:11t/p2340.101.26760.00001.26761.00391.95
4692008.11.14 09:11sell2350.101.26740.00001.2664
4702008.11.14 13:19t/p2350.101.26640.00001.26641.00392.95
4712008.11.14 13:19sell2360.101.26620.00001.2652
4722008.11.14 13:20t/p2360.101.26520.00001.26521.00393.95
4732008.11.14 13:20sell2370.101.26500.00001.2640
4742008.11.14 13:20t/p2370.101.26400.00001.26401.00394.95
4752008.11.14 13:20sell2380.101.26370.00001.2627
4762008.11.14 13:30t/p2380.101.26270.00001.26271.00395.95
4772008.11.14 13:30sell2390.101.26250.00001.2615
4782008.11.14 13:31t/p2390.101.26150.00001.26151.00396.95
4792008.11.14 13:31sell2400.101.26130.00001.2603
4802008.11.16 23:00t/p2400.101.26030.00001.26031.00397.95
4812008.11.16 23:00buy2410.101.25370.00001.2547
4822008.11.16 23:12t/p2410.101.25470.00001.25471.00398.95
4832008.11.16 23:12buy2420.101.25490.00001.2559
4842008.11.17 01:43t/p2420.101.25590.00001.25591.01399.96
4852008.11.17 01:43buy2430.101.25610.00001.2571
4862008.11.17 02:00t/p2430.101.25710.00001.25711.00400.96
4872008.11.17 02:00buy2440.101.25730.00001.2583
4882008.11.17 02:06t/p2440.101.25830.00001.25831.00401.96
4892008.11.17 02:06buy2450.101.25850.00001.2595
4902008.11.17 04:09t/p2450.101.25950.00001.25951.00402.96
4912008.11.17 04:09buy2460.101.25970.00001.2607
4922008.11.17 07:31t/p2460.101.26070.00001.26071.00403.96
4932008.11.17 07:31buy2470.101.26090.00001.2619
4942008.11.17 08:13t/p2470.101.26190.00001.26191.00404.96
4952008.11.17 08:13buy2480.101.26210.00001.2631
4962008.11.17 08:22t/p2480.101.26310.00001.26311.00405.96
4972008.11.17 08:22buy2490.101.26330.00001.2643
4982008.11.17 08:41t/p2490.101.26430.00001.26431.00406.96
4992008.11.17 08:41buy2500.101.26450.00001.2655
5002008.11.17 08:55t/p2500.101.26550.00001.26551.00407.96
5012008.11.17 08:55buy2510.101.26570.00001.2667
5022008.11.17 08:56t/p2510.101.26670.00001.26671.00408.96
5032008.11.17 08:56buy2520.101.26690.00001.2679
5042008.11.17 09:08t/p2520.101.26790.00001.26791.00409.96
5052008.11.17 09:08buy2530.101.26810.00001.2691
5062008.11.17 09:24t/p2530.101.26910.00001.26911.00410.96
5072008.11.17 09:24buy2540.101.26930.00001.2703
5082008.11.17 16:12t/p2540.101.27030.00001.27031.00411.96
5092008.11.17 16:12buy2550.101.27050.00001.2715
5102008.11.17 16:51t/p2550.101.27150.00001.27151.00412.96
5112008.11.17 16:51buy2560.101.27170.00001.2727
5122008.11.17 16:52t/p2560.101.27270.00001.27271.00413.96
5132008.11.17 16:52buy2570.101.27290.00001.2739
5142008.11.17 17:10t/p2570.101.27390.00001.27391.00414.96
5152008.11.17 17:10buy2580.101.27410.00001.2751
5162008.11.18 00:00close2580.101.26410.00001.2751-9.99404.98
5172008.11.18 00:00sell2590.101.26400.00001.2630
5182008.11.18 00:31t/p2590.101.26300.00001.26301.00405.98
5192008.11.18 00:31sell2600.101.26280.00001.2618
5202008.11.18 00:37t/p2600.101.26180.00001.26181.00406.98
5212008.11.18 00:37sell2610.101.26160.00001.2606
5222008.11.18 01:03t/p2610.101.26060.00001.26061.00407.98
5232008.11.18 01:03sell2620.101.26040.00001.2594
5242008.11.18 06:13t/p2620.101.25940.00001.25941.00408.98
5252008.11.18 06:13sell2630.101.25920.00001.2582
5262008.11.18 06:21t/p2630.101.25820.00001.25821.00409.98
5272008.11.18 06:21sell2640.101.25800.00001.2570
5282008.11.18 19:47t/p2640.101.25700.00001.25701.00410.98
5292008.11.18 19:47sell2650.101.25680.00001.2558
5302008.11.19 00:00close2650.101.26360.00001.2558-6.89404.08
5312008.11.19 00:00buy2660.101.26350.00001.2645
5322008.11.19 07:43t/p2660.101.26450.00001.26451.00405.08
5332008.11.19 07:43buy2670.101.26470.00001.2657
5342008.11.19 12:23t/p2670.101.26570.00001.26571.00406.08
5352008.11.19 12:23buy2680.101.26590.00001.2669
5362008.11.19 14:09t/p2680.101.26690.00001.26691.00407.08
5372008.11.19 14:09buy2690.101.26710.00001.2681
5382008.11.19 14:10t/p2690.101.26810.00001.26811.00408.08
5392008.11.19 14:10buy2700.101.26840.00001.2694
5402008.11.19 14:11t/p2700.101.26940.00001.26941.00409.08
5412008.11.19 14:11buy2710.101.26960.00001.2706
5422008.11.19 14:11t/p2710.101.27060.00001.27061.00410.08
5432008.11.19 14:11buy2720.101.27080.00001.2718
5442008.11.19 14:12t/p2720.101.27180.00001.27181.00411.08
5452008.11.19 14:12buy2730.101.27200.00001.2730
5462008.11.19 14:13t/p2730.101.27300.00001.27301.00412.08
5472008.11.19 14:13buy2740.101.27330.00001.2743
5482008.11.19 14:16t/p2740.101.27430.00001.27431.00413.08
5492008.11.19 14:16buy2750.101.27450.00001.2755
5502008.11.19 14:18t/p2750.101.27550.00001.27551.00414.08
5512008.11.19 14:18buy2760.101.27570.00001.2767
5522008.11.19 14:35t/p2760.101.27670.00001.27671.00415.08
5532008.11.19 14:35buy2770.101.27690.00001.2779
5542008.11.19 14:37t/p2770.101.27790.00001.27791.00416.08
5552008.11.19 14:37buy2780.101.27820.00001.2792
5562008.11.19 14:40t/p2780.101.27920.00001.27921.00417.08
5572008.11.19 14:40buy2790.101.27950.00001.2805
5582008.11.19 15:14t/p2790.101.28050.00001.28051.00418.08
5592008.11.19 15:14buy2800.101.28070.00001.2817
5602008.11.23 23:00close2800.101.26040.00001.2817-20.24397.84
5612008.11.23 23:00sell2810.101.26070.00001.2597
5622008.11.24 00:47t/p2810.101.25970.00001.25970.91398.75
5632008.11.24 00:47sell2820.101.25950.00001.2585
5642008.11.24 01:08t/p2820.101.25850.00001.25851.00399.75
5652008.11.24 01:08sell2830.101.25830.00001.2573
5662008.11.24 08:52t/p2830.101.25730.00001.25731.00400.75
5672008.11.24 08:52sell2840.101.25710.00001.2561
5682008.11.27 00:00close2840.101.28970.00001.2561-33.06367.69
5692008.11.27 00:00buy2850.101.28950.00001.2905
5702008.11.27 00:05t/p2850.101.29050.00001.29051.00368.69
5712008.11.27 00:05buy2860.101.29070.00001.2917
5722008.11.27 01:39t/p2860.101.29170.00001.29171.00369.69
5732008.11.27 01:39buy2870.101.29190.00001.2929
5742008.11.27 03:23t/p2870.101.29290.00001.29291.00370.69
5752008.11.27 03:23buy2880.101.29330.00001.2943
5762008.11.27 09:47t/p2880.101.29430.00001.29431.00371.69
5772008.11.27 09:47buy2890.101.29450.00001.2955
5782008.11.27 09:53t/p2890.101.29550.00001.29551.00372.69
5792008.11.27 09:53buy2900.101.29570.00001.2967
5802008.11.27 10:16t/p2900.101.29670.00001.29671.00373.69
5812008.11.27 10:16buy2910.101.29690.00001.2979
5822008.12.03 00:00close2910.101.27080.00001.2979-26.04347.64
5832008.12.03 00:00sell2920.101.27090.00001.2699
5842008.12.03 00:07t/p2920.101.26990.00001.26991.00348.64
5852008.12.03 00:07sell2930.101.26970.00001.2687
5862008.12.03 00:52t/p2930.101.26870.00001.26871.00349.64
5872008.12.03 00:52sell2940.101.26850.00001.2675
5882008.12.03 06:49t/p2940.101.26750.00001.26751.00350.64
5892008.12.03 06:49sell2950.101.26730.00001.2663
5902008.12.03 08:37t/p2950.101.26630.00001.26631.00351.64
5912008.12.03 08:37sell2960.101.26610.00001.2651
5922008.12.03 08:41t/p2960.101.26510.00001.26511.00352.64
5932008.12.03 08:41sell2970.101.26490.00001.2639
5942008.12.03 08:58t/p2970.101.26390.00001.26391.00353.64
5952008.12.03 08:58sell2980.101.26370.00001.2627
5962008.12.03 09:14t/p2980.101.26270.00001.26271.00354.64
5972008.12.03 09:14sell2990.101.26250.00001.2615
5982008.12.03 09:15t/p2990.101.26150.00001.26151.00355.64
5992008.12.03 09:15sell3000.101.26130.00001.2603
6002008.12.03 13:26t/p3000.101.26030.00001.26031.00356.64
6012008.12.03 13:26sell3010.101.26010.00001.2591
6022008.12.04 09:00t/p3010.101.25910.00001.25910.72357.37
6032008.12.04 09:00sell3020.101.25890.00001.2579
6042008.12.04 09:00t/p3020.101.25790.00001.25791.00358.37
6052008.12.04 09:00sell3030.101.25770.00001.2567
6062008.12.04 09:01t/p3030.101.25670.00001.25671.00359.37
6072008.12.04 09:01sell3040.101.25650.00001.2555
6082008.12.04 09:02t/p3040.101.25550.00001.25551.00360.37
6092008.12.04 09:02sell3050.101.25530.00001.2543
6102008.12.04 23:59close at stop3050.101.27740.00001.2543-22.10338.27