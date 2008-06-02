Strategy Tester Report
MARibbon
InterbankFX-Demo Accounts (Build 218)

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2008.06.01 22:00 - 2008.11.24 23:59 (2008.06.01 - 2008.11.25)
ModelOpen prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
Parametersbreakeven=20; addbreak=5; MagicNumber=120000; fastperiods=3; slowperiods=100; SignalMail=false; EachTickMode=true; Lots=1; Slippage=3; UseStopLoss=false; StopLoss=30; UseTakeProfit=false; TakeProfit=60; UseTrailingStop=false; TrailingStop=30;
Bars in test3978Ticks modelled6949Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-341.78Gross profit3767.82Gross loss-4109.60
Profit factor0.92Expected payoff-4.62
Absolute drawdown390.78Maximal drawdown2011.24 (17.31%)Relative drawdown17.31% (2011.24)
Total trades74Short positions (won %)33 (27.27%)Long positions (won %)41 (60.98%)
Profit trades (% of total)34 (45.95%)Loss trades (% of total)40 (54.05%)
Largestprofit trade855.88loss trade-309.72
Averageprofit trade110.82loss trade-102.74
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (132.10)consecutive losses (loss in money)7 (-819.52)
Maximalconsecutive profit (count of wins)865.88 (3)consecutive loss (count of losses)-819.52 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.06.02 20:00sell11.001.55380.00000.0000
22008.06.03 08:00close11.001.55870.00000.0000-49.929950.08
32008.06.03 08:00buy21.001.55870.00000.0000
42008.06.03 09:00modify21.001.55871.55920.0000
52008.06.03 10:00s/l21.001.55921.55920.00005.009955.08
62008.06.03 15:00sell31.001.54610.00000.0000
72008.06.05 15:00close31.001.55380.00000.0000-80.689874.40
82008.06.05 15:00buy41.001.55380.00000.0000
92008.06.05 16:00modify41.001.55381.55430.0000
102008.06.10 01:00close41.001.55851.55430.000047.429921.82
112008.06.10 01:00sell51.001.55850.00000.0000
122008.06.16 12:00close51.001.54610.00000.0000118.4810040.30
132008.06.16 12:00buy61.001.54610.00000.0000
142008.06.16 13:00modify61.001.54611.54660.0000
152008.06.16 15:00s/l61.001.54661.54660.00005.0010045.30
162008.06.19 12:00sell71.001.54750.00000.0000
172008.06.20 06:00close71.001.55270.00000.0000-52.929992.38
182008.06.20 06:00buy81.001.55270.00000.0000
192008.06.20 08:00modify81.001.55271.55320.0000
202008.06.23 08:00s/l81.001.55321.55320.00005.149997.52
212008.06.23 11:00sell91.001.55240.00000.0000
222008.06.24 09:00close91.001.55690.00000.0000-45.929951.60
232008.06.24 09:00buy101.001.55690.00000.0000
242008.06.24 15:00modify101.001.55691.55740.0000
252008.06.24 20:00s/l101.001.55741.55740.00005.009956.60
262008.06.25 09:00buy111.001.55940.00000.0000
272008.06.25 19:00modify111.001.55941.55990.0000
282008.07.03 15:00close111.001.57121.55990.0000119.4010076.00
292008.07.03 15:00sell121.001.57120.00000.0000
302008.07.09 07:00close121.001.57130.00000.0000-4.6810071.32
312008.07.09 07:00buy131.001.57130.00000.0000
322008.07.09 14:00modify131.001.57131.57180.0000
332008.07.09 16:00s/l131.001.57181.57180.00005.0010076.32
342008.07.10 13:00buy141.001.57210.00000.0000
352008.07.10 15:00modify141.001.57211.57260.0000
362008.07.16 15:00close141.001.58211.57260.0000100.5610176.88
372008.07.16 15:00sell151.001.58210.00000.0000
382008.07.21 05:00close151.001.58730.00000.0000-56.6010120.28
392008.07.21 05:00buy161.001.58730.00000.0000
402008.07.21 20:00modify161.001.58731.58780.0000
412008.07.22 13:00s/l161.001.58781.58780.00005.1410125.42
422008.07.22 16:00sell171.001.58090.00000.0000
432008.07.28 09:00close171.001.57330.00000.000070.4810195.90
442008.07.28 09:00buy181.001.57330.00000.0000
452008.07.28 11:00modify181.001.57331.57380.0000
462008.07.28 14:00s/l181.001.57381.57380.00005.0010200.90
472008.07.29 14:00sell191.001.56680.00000.0000
482008.08.04 15:00close191.001.56110.00000.000051.4810252.38
492008.08.04 15:00buy201.001.56110.00000.0000
502008.08.04 23:00close201.001.55730.00000.0000-38.0010214.38
512008.08.04 23:00sell211.001.55730.00000.0000
522008.08.19 18:00close211.001.47680.00000.0000791.2011005.58
532008.08.19 18:00buy221.001.47680.00000.0000
542008.08.20 00:00modify221.001.47681.47730.0000
552008.08.20 01:00s/l221.001.47731.47730.00005.1411010.72
562008.08.20 14:00buy231.001.47500.00000.0000
572008.08.20 17:00close231.001.46880.00000.0000-62.0010948.72
582008.08.20 17:00sell241.001.46880.00000.0000
592008.08.20 21:00close241.001.47480.00000.0000-60.0010888.72
602008.08.20 21:00buy251.001.47480.00000.0000
612008.08.21 01:00modify251.001.47481.47530.0000
622008.08.21 10:00s/l251.001.47531.47530.00005.4210894.14
632008.08.22 17:00buy261.001.48100.00000.0000
642008.08.22 19:00close261.001.47720.00000.0000-38.0010856.14
652008.08.22 19:00sell271.001.47720.00000.0000
662008.08.27 12:00close271.001.47580.00000.000011.2410867.38
672008.08.27 12:00buy281.001.47580.00000.0000
682008.08.27 17:00close281.001.46760.00000.0000-82.0010785.38
692008.08.27 17:00sell291.001.46760.00000.0000
702008.08.27 23:00close291.001.47260.00000.0000-50.0010735.38
712008.08.27 23:00buy301.001.47260.00000.0000
722008.08.28 00:00modify301.001.47261.47310.0000
732008.08.28 13:00s/l301.001.47311.47310.00005.4210740.80
742008.08.28 20:00sell311.001.46940.00000.0000
752008.08.29 03:00close311.001.47440.00000.0000-50.9210689.88
762008.08.29 03:00buy321.001.47440.00000.0000
772008.08.29 16:00close321.001.46650.00000.0000-79.0010610.88
782008.08.29 16:00sell331.001.46650.00000.0000
792008.09.08 04:00close331.001.44080.00000.0000249.6410860.52
802008.09.08 04:00buy341.001.44080.00000.0000
812008.09.08 08:00close341.001.43080.00000.0000-100.0010760.52
822008.09.08 08:00sell351.001.43080.00000.0000
832008.09.12 09:00close351.001.41110.00000.0000191.4810952.00
842008.09.12 09:00buy361.001.41110.00000.0000
852008.09.12 15:00modify361.001.41111.41160.0000
862008.09.15 12:00s/l361.001.41161.41160.00005.1410957.14
872008.09.16 18:00sell371.001.41460.00000.0000
882008.09.17 08:00close371.001.42320.00000.0000-86.9210870.22
892008.09.17 08:00buy381.001.42320.00000.0000
902008.09.17 16:00close381.001.41300.00000.0000-102.0010768.22
912008.09.17 16:00sell391.001.41300.00000.0000
922008.09.17 19:00close391.001.43750.00000.0000-245.0010523.22
932008.09.17 19:00buy401.001.43750.00000.0000
942008.09.18 09:00modify401.001.43751.43800.0000
952008.09.18 14:00s/l401.001.43801.43800.00005.4210528.64
962008.09.19 03:00sell411.001.42210.00000.0000
972008.09.19 15:00close411.001.44060.00000.0000-185.0010343.64
982008.09.19 15:00buy421.001.44060.00000.0000
992008.09.19 19:00modify421.001.44061.44110.0000
1002008.09.24 21:00close421.001.46211.44110.0000215.4210559.06
1012008.09.24 21:00sell431.001.46210.00000.0000
1022008.09.25 03:00close431.001.47290.00000.0000-110.7610448.30
1032008.09.25 03:00buy441.001.47290.00000.0000
1042008.09.25 07:00modify441.001.47291.47340.0000
1052008.09.25 08:00s/l441.001.47341.47340.00005.0010453.30
1062008.09.25 14:00buy451.001.47240.00000.0000
1072008.09.25 17:00close451.001.45740.00000.0000-150.0010303.30
1082008.09.25 17:00sell461.001.45740.00000.0000
1092008.10.08 12:00close461.001.37080.00000.0000855.8811159.18
1102008.10.08 12:00buy471.001.37080.00000.0000
1112008.10.08 18:00modify471.001.37081.37130.0000
1122008.10.08 19:00s/l471.001.37131.37130.00005.0011164.18
1132008.10.09 03:00buy481.001.36700.00000.0000
1142008.10.09 08:00modify481.001.36701.36750.0000
1152008.10.09 12:00s/l481.001.36751.36750.00005.0011169.18
1162008.10.09 18:00buy491.001.36820.00000.0000
1172008.10.09 22:00close491.001.35960.00000.0000-86.0011083.18
1182008.10.09 22:00sell501.001.35960.00000.0000
1192008.10.13 13:00close501.001.36600.00000.0000-65.8411017.34
1202008.10.13 13:00buy511.001.36600.00000.0000
1212008.10.13 17:00close511.001.35050.00000.0000-155.0010862.34
1222008.10.13 17:00sell521.001.35050.00000.0000
1232008.10.14 00:00close521.001.36580.00000.0000-153.9210708.42
1242008.10.14 00:00buy531.001.36580.00000.0000
1252008.10.14 02:00modify531.001.36581.36630.0000
1262008.10.14 03:00s/l531.001.36631.36630.00005.0010713.42
1272008.10.15 02:00sell541.001.35580.00000.0000
1282008.10.15 11:00close541.001.36740.00000.0000-116.0010597.42
1292008.10.15 11:00buy551.001.36740.00000.0000
1302008.10.15 17:00close551.001.35320.00000.0000-142.0010455.42
1312008.10.15 17:00sell561.001.35320.00000.0000
1322008.10.28 21:00close561.001.26820.00000.0000838.0411293.46
1332008.10.28 21:00buy571.001.26820.00000.0000
1342008.10.28 22:00modify571.001.26821.26870.0000
1352008.10.29 05:00s/l571.001.26871.26870.00005.1411298.60
1362008.10.31 05:00sell581.001.27840.00000.0000
1372008.11.04 15:00close581.001.28580.00000.0000-75.8411222.76
1382008.11.04 15:00buy591.001.28580.00000.0000
1392008.11.04 16:00modify591.001.28581.28630.0000
1402008.11.05 05:00s/l591.001.28631.28630.00005.1411227.90
1412008.11.06 09:00buy601.001.29180.00000.0000
1422008.11.06 16:00close601.001.27810.00000.0000-137.0011090.90
1432008.11.06 16:00sell611.001.27810.00000.0000
1442008.11.10 02:00close611.001.28840.00000.0000-104.8410986.06
1452008.11.10 02:00buy621.001.28840.00000.0000
1462008.11.10 12:00modify621.001.28841.28890.0000
1472008.11.10 14:00s/l621.001.28891.28890.00005.0010991.06
1482008.11.10 18:00sell631.001.27640.00000.0000
1492008.11.13 21:00close631.001.28530.00000.0000-93.6010897.46
1502008.11.13 21:00buy641.001.28530.00000.0000
1512008.11.17 01:00close641.001.25430.00000.0000-309.7210587.74
1522008.11.17 01:00sell651.001.25430.00000.0000
1532008.11.17 10:00close651.001.26630.00000.0000-120.0010467.74
1542008.11.17 10:00buy661.001.26630.00000.0000
1552008.11.17 17:00modify661.001.26631.26680.0000
1562008.11.17 21:00s/l661.001.26681.26680.00005.0010472.74
1572008.11.18 04:00sell671.001.26050.00000.0000
1582008.11.18 17:00close671.001.26910.00000.0000-86.0010386.74
1592008.11.18 17:00buy681.001.26910.00000.0000
1602008.11.18 20:00close681.001.25780.00000.0000-113.0010273.74
1612008.11.18 20:00sell691.001.25780.00000.0000
1622008.11.19 15:00close691.001.27780.00000.0000-200.9210072.82
1632008.11.19 15:00buy701.001.27780.00000.0000
1642008.11.19 19:00close701.001.25880.00000.0000-190.009882.82
1652008.11.19 19:00sell711.001.25880.00000.0000
1662008.11.21 13:00close711.001.25860.00000.0000-1.689881.14
1672008.11.21 13:00buy721.001.25860.00000.0000
1682008.11.21 20:00close721.001.25010.00000.0000-85.009796.14
1692008.11.21 20:00sell731.001.25010.00000.0000
1702008.11.24 00:00close731.001.26430.00000.0000-142.929653.22
1712008.11.24 00:00buy741.001.26430.00000.0000
1722008.11.24 07:00modify741.001.26431.26480.0000
1732008.11.24 08:00s/l741.001.26481.26480.00005.009658.22