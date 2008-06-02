Strategy Tester Report
MARibbon
InterbankFX-Demo Accounts (Build 218)
|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2008.06.01 22:00 - 2008.11.24 23:59 (2008.06.01 - 2008.11.25)
|Model
|Open prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
|Parameters
|breakeven=20; addbreak=5; MagicNumber=120000; fastperiods=3; slowperiods=100; SignalMail=false;
EachTickMode=true;
Lots=1; Slippage=3; UseStopLoss=false;
StopLoss=30; UseTakeProfit=false;
TakeProfit=60; UseTrailingStop=false;
TrailingStop=30;
|Bars in test
|3978
|Ticks modelled
|6949
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-341.78
|Gross profit
|3767.82
|Gross loss
|-4109.60
|Profit factor
|0.92
|Expected payoff
|-4.62
|Absolute drawdown
|390.78
|Maximal drawdown
|2011.24 (17.31%)
|Relative drawdown
|17.31% (2011.24)
|Total trades
|74
|Short positions (won %)
|33 (27.27%)
|Long positions (won %)
|41 (60.98%)
|Profit trades (% of total)
|34 (45.95%)
|Loss trades (% of total)
|40 (54.05%)
|Largest
|profit trade
|855.88
|loss trade
|-309.72
|Average
|profit trade
|110.82
|loss trade
|-102.74
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (132.10)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-819.52)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|865.88 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-819.52 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.06.02 20:00
|sell
|1
|1.00
|1.5538
|0.0000
|0.0000
|2
|2008.06.03 08:00
|close
|1
|1.00
|1.5587
|0.0000
|0.0000
|-49.92
|9950.08
|3
|2008.06.03 08:00
|buy
|2
|1.00
|1.5587
|0.0000
|0.0000
|4
|2008.06.03 09:00
|modify
|2
|1.00
|1.5587
|1.5592
|0.0000
|5
|2008.06.03 10:00
|s/l
|2
|1.00
|1.5592
|1.5592
|0.0000
|5.00
|9955.08
|6
|2008.06.03 15:00
|sell
|3
|1.00
|1.5461
|0.0000
|0.0000
|7
|2008.06.05 15:00
|close
|3
|1.00
|1.5538
|0.0000
|0.0000
|-80.68
|9874.40
|8
|2008.06.05 15:00
|buy
|4
|1.00
|1.5538
|0.0000
|0.0000
|9
|2008.06.05 16:00
|modify
|4
|1.00
|1.5538
|1.5543
|0.0000
|10
|2008.06.10 01:00
|close
|4
|1.00
|1.5585
|1.5543
|0.0000
|47.42
|9921.82
|11
|2008.06.10 01:00
|sell
|5
|1.00
|1.5585
|0.0000
|0.0000
|12
|2008.06.16 12:00
|close
|5
|1.00
|1.5461
|0.0000
|0.0000
|118.48
|10040.30
|13
|2008.06.16 12:00
|buy
|6
|1.00
|1.5461
|0.0000
|0.0000
|14
|2008.06.16 13:00
|modify
|6
|1.00
|1.5461
|1.5466
|0.0000
|15
|2008.06.16 15:00
|s/l
|6
|1.00
|1.5466
|1.5466
|0.0000
|5.00
|10045.30
|16
|2008.06.19 12:00
|sell
|7
|1.00
|1.5475
|0.0000
|0.0000
|17
|2008.06.20 06:00
|close
|7
|1.00
|1.5527
|0.0000
|0.0000
|-52.92
|9992.38
|18
|2008.06.20 06:00
|buy
|8
|1.00
|1.5527
|0.0000
|0.0000
|19
|2008.06.20 08:00
|modify
|8
|1.00
|1.5527
|1.5532
|0.0000
|20
|2008.06.23 08:00
|s/l
|8
|1.00
|1.5532
|1.5532
|0.0000
|5.14
|9997.52
|21
|2008.06.23 11:00
|sell
|9
|1.00
|1.5524
|0.0000
|0.0000
|22
|2008.06.24 09:00
|close
|9
|1.00
|1.5569
|0.0000
|0.0000
|-45.92
|9951.60
|23
|2008.06.24 09:00
|buy
|10
|1.00
|1.5569
|0.0000
|0.0000
|24
|2008.06.24 15:00
|modify
|10
|1.00
|1.5569
|1.5574
|0.0000
|25
|2008.06.24 20:00
|s/l
|10
|1.00
|1.5574
|1.5574
|0.0000
|5.00
|9956.60
|26
|2008.06.25 09:00
|buy
|11
|1.00
|1.5594
|0.0000
|0.0000
|27
|2008.06.25 19:00
|modify
|11
|1.00
|1.5594
|1.5599
|0.0000
|28
|2008.07.03 15:00
|close
|11
|1.00
|1.5712
|1.5599
|0.0000
|119.40
|10076.00
|29
|2008.07.03 15:00
|sell
|12
|1.00
|1.5712
|0.0000
|0.0000
|30
|2008.07.09 07:00
|close
|12
|1.00
|1.5713
|0.0000
|0.0000
|-4.68
|10071.32
|31
|2008.07.09 07:00
|buy
|13
|1.00
|1.5713
|0.0000
|0.0000
|32
|2008.07.09 14:00
|modify
|13
|1.00
|1.5713
|1.5718
|0.0000
|33
|2008.07.09 16:00
|s/l
|13
|1.00
|1.5718
|1.5718
|0.0000
|5.00
|10076.32
|34
|2008.07.10 13:00
|buy
|14
|1.00
|1.5721
|0.0000
|0.0000
|35
|2008.07.10 15:00
|modify
|14
|1.00
|1.5721
|1.5726
|0.0000
|36
|2008.07.16 15:00
|close
|14
|1.00
|1.5821
|1.5726
|0.0000
|100.56
|10176.88
|37
|2008.07.16 15:00
|sell
|15
|1.00
|1.5821
|0.0000
|0.0000
|38
|2008.07.21 05:00
|close
|15
|1.00
|1.5873
|0.0000
|0.0000
|-56.60
|10120.28
|39
|2008.07.21 05:00
|buy
|16
|1.00
|1.5873
|0.0000
|0.0000
|40
|2008.07.21 20:00
|modify
|16
|1.00
|1.5873
|1.5878
|0.0000
|41
|2008.07.22 13:00
|s/l
|16
|1.00
|1.5878
|1.5878
|0.0000
|5.14
|10125.42
|42
|2008.07.22 16:00
|sell
|17
|1.00
|1.5809
|0.0000
|0.0000
|43
|2008.07.28 09:00
|close
|17
|1.00
|1.5733
|0.0000
|0.0000
|70.48
|10195.90
|44
|2008.07.28 09:00
|buy
|18
|1.00
|1.5733
|0.0000
|0.0000
|45
|2008.07.28 11:00
|modify
|18
|1.00
|1.5733
|1.5738
|0.0000
|46
|2008.07.28 14:00
|s/l
|18
|1.00
|1.5738
|1.5738
|0.0000
|5.00
|10200.90
|47
|2008.07.29 14:00
|sell
|19
|1.00
|1.5668
|0.0000
|0.0000
|48
|2008.08.04 15:00
|close
|19
|1.00
|1.5611
|0.0000
|0.0000
|51.48
|10252.38
|49
|2008.08.04 15:00
|buy
|20
|1.00
|1.5611
|0.0000
|0.0000
|50
|2008.08.04 23:00
|close
|20
|1.00
|1.5573
|0.0000
|0.0000
|-38.00
|10214.38
|51
|2008.08.04 23:00
|sell
|21
|1.00
|1.5573
|0.0000
|0.0000
|52
|2008.08.19 18:00
|close
|21
|1.00
|1.4768
|0.0000
|0.0000
|791.20
|11005.58
|53
|2008.08.19 18:00
|buy
|22
|1.00
|1.4768
|0.0000
|0.0000
|54
|2008.08.20 00:00
|modify
|22
|1.00
|1.4768
|1.4773
|0.0000
|55
|2008.08.20 01:00
|s/l
|22
|1.00
|1.4773
|1.4773
|0.0000
|5.14
|11010.72
|56
|2008.08.20 14:00
|buy
|23
|1.00
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|57
|2008.08.20 17:00
|close
|23
|1.00
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|-62.00
|10948.72
|58
|2008.08.20 17:00
|sell
|24
|1.00
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|59
|2008.08.20 21:00
|close
|24
|1.00
|1.4748
|0.0000
|0.0000
|-60.00
|10888.72
|60
|2008.08.20 21:00
|buy
|25
|1.00
|1.4748
|0.0000
|0.0000
|61
|2008.08.21 01:00
|modify
|25
|1.00
|1.4748
|1.4753
|0.0000
|62
|2008.08.21 10:00
|s/l
|25
|1.00
|1.4753
|1.4753
|0.0000
|5.42
|10894.14
|63
|2008.08.22 17:00
|buy
|26
|1.00
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|64
|2008.08.22 19:00
|close
|26
|1.00
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|-38.00
|10856.14
|65
|2008.08.22 19:00
|sell
|27
|1.00
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|66
|2008.08.27 12:00
|close
|27
|1.00
|1.4758
|0.0000
|0.0000
|11.24
|10867.38
|67
|2008.08.27 12:00
|buy
|28
|1.00
|1.4758
|0.0000
|0.0000
|68
|2008.08.27 17:00
|close
|28
|1.00
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|-82.00
|10785.38
|69
|2008.08.27 17:00
|sell
|29
|1.00
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|70
|2008.08.27 23:00
|close
|29
|1.00
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|10735.38
|71
|2008.08.27 23:00
|buy
|30
|1.00
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|72
|2008.08.28 00:00
|modify
|30
|1.00
|1.4726
|1.4731
|0.0000
|73
|2008.08.28 13:00
|s/l
|30
|1.00
|1.4731
|1.4731
|0.0000
|5.42
|10740.80
|74
|2008.08.28 20:00
|sell
|31
|1.00
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|75
|2008.08.29 03:00
|close
|31
|1.00
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|-50.92
|10689.88
|76
|2008.08.29 03:00
|buy
|32
|1.00
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|77
|2008.08.29 16:00
|close
|32
|1.00
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|-79.00
|10610.88
|78
|2008.08.29 16:00
|sell
|33
|1.00
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|79
|2008.09.08 04:00
|close
|33
|1.00
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|249.64
|10860.52
|80
|2008.09.08 04:00
|buy
|34
|1.00
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|81
|2008.09.08 08:00
|close
|34
|1.00
|1.4308
|0.0000
|0.0000
|-100.00
|10760.52
|82
|2008.09.08 08:00
|sell
|35
|1.00
|1.4308
|0.0000
|0.0000
|83
|2008.09.12 09:00
|close
|35
|1.00
|1.4111
|0.0000
|0.0000
|191.48
|10952.00
|84
|2008.09.12 09:00
|buy
|36
|1.00
|1.4111
|0.0000
|0.0000
|85
|2008.09.12 15:00
|modify
|36
|1.00
|1.4111
|1.4116
|0.0000
|86
|2008.09.15 12:00
|s/l
|36
|1.00
|1.4116
|1.4116
|0.0000
|5.14
|10957.14
|87
|2008.09.16 18:00
|sell
|37
|1.00
|1.4146
|0.0000
|0.0000
|88
|2008.09.17 08:00
|close
|37
|1.00
|1.4232
|0.0000
|0.0000
|-86.92
|10870.22
|89
|2008.09.17 08:00
|buy
|38
|1.00
|1.4232
|0.0000
|0.0000
|90
|2008.09.17 16:00
|close
|38
|1.00
|1.4130
|0.0000
|0.0000
|-102.00
|10768.22
|91
|2008.09.17 16:00
|sell
|39
|1.00
|1.4130
|0.0000
|0.0000
|92
|2008.09.17 19:00
|close
|39
|1.00
|1.4375
|0.0000
|0.0000
|-245.00
|10523.22
|93
|2008.09.17 19:00
|buy
|40
|1.00
|1.4375
|0.0000
|0.0000
|94
|2008.09.18 09:00
|modify
|40
|1.00
|1.4375
|1.4380
|0.0000
|95
|2008.09.18 14:00
|s/l
|40
|1.00
|1.4380
|1.4380
|0.0000
|5.42
|10528.64
|96
|2008.09.19 03:00
|sell
|41
|1.00
|1.4221
|0.0000
|0.0000
|97
|2008.09.19 15:00
|close
|41
|1.00
|1.4406
|0.0000
|0.0000
|-185.00
|10343.64
|98
|2008.09.19 15:00
|buy
|42
|1.00
|1.4406
|0.0000
|0.0000
|99
|2008.09.19 19:00
|modify
|42
|1.00
|1.4406
|1.4411
|0.0000
|100
|2008.09.24 21:00
|close
|42
|1.00
|1.4621
|1.4411
|0.0000
|215.42
|10559.06
|101
|2008.09.24 21:00
|sell
|43
|1.00
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|102
|2008.09.25 03:00
|close
|43
|1.00
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|-110.76
|10448.30
|103
|2008.09.25 03:00
|buy
|44
|1.00
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|104
|2008.09.25 07:00
|modify
|44
|1.00
|1.4729
|1.4734
|0.0000
|105
|2008.09.25 08:00
|s/l
|44
|1.00
|1.4734
|1.4734
|0.0000
|5.00
|10453.30
|106
|2008.09.25 14:00
|buy
|45
|1.00
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|107
|2008.09.25 17:00
|close
|45
|1.00
|1.4574
|0.0000
|0.0000
|-150.00
|10303.30
|108
|2008.09.25 17:00
|sell
|46
|1.00
|1.4574
|0.0000
|0.0000
|109
|2008.10.08 12:00
|close
|46
|1.00
|1.3708
|0.0000
|0.0000
|855.88
|11159.18
|110
|2008.10.08 12:00
|buy
|47
|1.00
|1.3708
|0.0000
|0.0000
|111
|2008.10.08 18:00
|modify
|47
|1.00
|1.3708
|1.3713
|0.0000
|112
|2008.10.08 19:00
|s/l
|47
|1.00
|1.3713
|1.3713
|0.0000
|5.00
|11164.18
|113
|2008.10.09 03:00
|buy
|48
|1.00
|1.3670
|0.0000
|0.0000
|114
|2008.10.09 08:00
|modify
|48
|1.00
|1.3670
|1.3675
|0.0000
|115
|2008.10.09 12:00
|s/l
|48
|1.00
|1.3675
|1.3675
|0.0000
|5.00
|11169.18
|116
|2008.10.09 18:00
|buy
|49
|1.00
|1.3682
|0.0000
|0.0000
|117
|2008.10.09 22:00
|close
|49
|1.00
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|-86.00
|11083.18
|118
|2008.10.09 22:00
|sell
|50
|1.00
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|119
|2008.10.13 13:00
|close
|50
|1.00
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|-65.84
|11017.34
|120
|2008.10.13 13:00
|buy
|51
|1.00
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|121
|2008.10.13 17:00
|close
|51
|1.00
|1.3505
|0.0000
|0.0000
|-155.00
|10862.34
|122
|2008.10.13 17:00
|sell
|52
|1.00
|1.3505
|0.0000
|0.0000
|123
|2008.10.14 00:00
|close
|52
|1.00
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|-153.92
|10708.42
|124
|2008.10.14 00:00
|buy
|53
|1.00
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|125
|2008.10.14 02:00
|modify
|53
|1.00
|1.3658
|1.3663
|0.0000
|126
|2008.10.14 03:00
|s/l
|53
|1.00
|1.3663
|1.3663
|0.0000
|5.00
|10713.42
|127
|2008.10.15 02:00
|sell
|54
|1.00
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|128
|2008.10.15 11:00
|close
|54
|1.00
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|-116.00
|10597.42
|129
|2008.10.15 11:00
|buy
|55
|1.00
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|130
|2008.10.15 17:00
|close
|55
|1.00
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|-142.00
|10455.42
|131
|2008.10.15 17:00
|sell
|56
|1.00
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|132
|2008.10.28 21:00
|close
|56
|1.00
|1.2682
|0.0000
|0.0000
|838.04
|11293.46
|133
|2008.10.28 21:00
|buy
|57
|1.00
|1.2682
|0.0000
|0.0000
|134
|2008.10.28 22:00
|modify
|57
|1.00
|1.2682
|1.2687
|0.0000
|135
|2008.10.29 05:00
|s/l
|57
|1.00
|1.2687
|1.2687
|0.0000
|5.14
|11298.60
|136
|2008.10.31 05:00
|sell
|58
|1.00
|1.2784
|0.0000
|0.0000
|137
|2008.11.04 15:00
|close
|58
|1.00
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|-75.84
|11222.76
|138
|2008.11.04 15:00
|buy
|59
|1.00
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|139
|2008.11.04 16:00
|modify
|59
|1.00
|1.2858
|1.2863
|0.0000
|140
|2008.11.05 05:00
|s/l
|59
|1.00
|1.2863
|1.2863
|0.0000
|5.14
|11227.90
|141
|2008.11.06 09:00
|buy
|60
|1.00
|1.2918
|0.0000
|0.0000
|142
|2008.11.06 16:00
|close
|60
|1.00
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|-137.00
|11090.90
|143
|2008.11.06 16:00
|sell
|61
|1.00
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|144
|2008.11.10 02:00
|close
|61
|1.00
|1.2884
|0.0000
|0.0000
|-104.84
|10986.06
|145
|2008.11.10 02:00
|buy
|62
|1.00
|1.2884
|0.0000
|0.0000
|146
|2008.11.10 12:00
|modify
|62
|1.00
|1.2884
|1.2889
|0.0000
|147
|2008.11.10 14:00
|s/l
|62
|1.00
|1.2889
|1.2889
|0.0000
|5.00
|10991.06
|148
|2008.11.10 18:00
|sell
|63
|1.00
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|149
|2008.11.13 21:00
|close
|63
|1.00
|1.2853
|0.0000
|0.0000
|-93.60
|10897.46
|150
|2008.11.13 21:00
|buy
|64
|1.00
|1.2853
|0.0000
|0.0000
|151
|2008.11.17 01:00
|close
|64
|1.00
|1.2543
|0.0000
|0.0000
|-309.72
|10587.74
|152
|2008.11.17 01:00
|sell
|65
|1.00
|1.2543
|0.0000
|0.0000
|153
|2008.11.17 10:00
|close
|65
|1.00
|1.2663
|0.0000
|0.0000
|-120.00
|10467.74
|154
|2008.11.17 10:00
|buy
|66
|1.00
|1.2663
|0.0000
|0.0000
|155
|2008.11.17 17:00
|modify
|66
|1.00
|1.2663
|1.2668
|0.0000
|156
|2008.11.17 21:00
|s/l
|66
|1.00
|1.2668
|1.2668
|0.0000
|5.00
|10472.74
|157
|2008.11.18 04:00
|sell
|67
|1.00
|1.2605
|0.0000
|0.0000
|158
|2008.11.18 17:00
|close
|67
|1.00
|1.2691
|0.0000
|0.0000
|-86.00
|10386.74
|159
|2008.11.18 17:00
|buy
|68
|1.00
|1.2691
|0.0000
|0.0000
|160
|2008.11.18 20:00
|close
|68
|1.00
|1.2578
|0.0000
|0.0000
|-113.00
|10273.74
|161
|2008.11.18 20:00
|sell
|69
|1.00
|1.2578
|0.0000
|0.0000
|162
|2008.11.19 15:00
|close
|69
|1.00
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|-200.92
|10072.82
|163
|2008.11.19 15:00
|buy
|70
|1.00
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|164
|2008.11.19 19:00
|close
|70
|1.00
|1.2588
|0.0000
|0.0000
|-190.00
|9882.82
|165
|2008.11.19 19:00
|sell
|71
|1.00
|1.2588
|0.0000
|0.0000
|166
|2008.11.21 13:00
|close
|71
|1.00
|1.2586
|0.0000
|0.0000
|-1.68
|9881.14
|167
|2008.11.21 13:00
|buy
|72
|1.00
|1.2586
|0.0000
|0.0000
|168
|2008.11.21 20:00
|close
|72
|1.00
|1.2501
|0.0000
|0.0000
|-85.00
|9796.14
|169
|2008.11.21 20:00
|sell
|73
|1.00
|1.2501
|0.0000
|0.0000
|170
|2008.11.24 00:00
|close
|73
|1.00
|1.2643
|0.0000
|0.0000
|-142.92
|9653.22
|171
|2008.11.24 00:00
|buy
|74
|1.00
|1.2643
|0.0000
|0.0000
|172
|2008.11.24 07:00
|modify
|74
|1.00
|1.2643
|1.2648
|0.0000
|173
|2008.11.24 08:00
|s/l
|74
|1.00
|1.2648
|1.2648
|0.0000
|5.00
|9658.22