|Symbol
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 13:12 - 2008.11.06 04:01
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=80; TakeProfit=80; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00; C=32; gamma=2;
|Bars in test
|1370318
|Ticks modelled
|7638817
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-338.63
|Gross profit
|3843.96
|Gross loss
|-4182.59
|Profit factor
|0.92
|Expected payoff
|-2.97
|Absolute drawdown
|483.63
|Maximal drawdown
|875.36 (8.42%)
|Relative drawdown
|8.42% (875.36)
|Total trades
|114
|Short positions (won %)
|46 (43.48%)
|Long positions (won %)
|68 (50.00%)
|Profit trades (% of total)
|54 (47.37%)
|Loss trades (% of total)
|60 (52.63%)
|Largest
|profit trade
|74.51
|loss trade
|-79.67
|Average
|profit trade
|71.18
|loss trade
|-69.71
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (437.27)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-349.27)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|437.27 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-349.27 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.0989
|1.0909
|1.1069
|2
|2008.09.02 08:38
|t/p
|1
|0.10
|1.1069
|1.0909
|1.1069
|73.22
|10073.22
|3
|2008.09.02 08:38
|buy
|2
|0.10
|1.1074
|1.0994
|1.1154
|4
|2008.09.03 10:09
|t/p
|2
|0.10
|1.1154
|1.0994
|1.1154
|72.67
|10145.89
|5
|2008.09.03 10:09
|buy
|3
|0.10
|1.1159
|1.1079
|1.1239
|6
|2008.09.03 17:42
|s/l
|3
|0.10
|1.1079
|1.1079
|1.1239
|-72.21
|10073.68
|7
|2008.09.03 17:42
|buy
|4
|0.10
|1.1084
|1.1004
|1.1164
|8
|2008.09.04 23:17
|t/p
|4
|0.10
|1.1164
|1.1004
|1.1164
|74.51
|10148.19
|9
|2008.09.04 23:17
|buy
|5
|0.10
|1.1169
|1.1089
|1.1249
|10
|2008.09.05 07:07
|s/l
|5
|0.10
|1.1089
|1.1089
|1.1249
|-71.19
|10077.00
|11
|2008.09.05 07:07
|buy
|6
|0.10
|1.1094
|1.1014
|1.1174
|12
|2008.09.05 13:01
|t/p
|6
|0.10
|1.1174
|1.1014
|1.1174
|71.59
|10148.59
|13
|2008.09.05 13:01
|buy
|7
|0.10
|1.1179
|1.1099
|1.1259
|14
|2008.09.05 14:30
|s/l
|7
|0.10
|1.1099
|1.1099
|1.1259
|-72.08
|10076.51
|15
|2008.09.05 14:30
|buy
|8
|0.10
|1.1104
|1.1024
|1.1184
|16
|2008.09.05 22:31
|t/p
|8
|0.10
|1.1184
|1.1024
|1.1184
|71.53
|10148.04
|17
|2008.09.05 22:31
|buy
|9
|0.10
|1.1189
|1.1109
|1.1269
|18
|2008.09.08 11:05
|t/p
|9
|0.10
|1.1269
|1.1109
|1.1269
|71.93
|10219.97
|19
|2008.09.08 11:05
|buy
|10
|0.10
|1.1275
|1.1195
|1.1355
|20
|2008.09.08 19:38
|t/p
|10
|0.10
|1.1355
|1.1195
|1.1355
|70.45
|10290.42
|21
|2008.09.08 19:38
|buy
|11
|0.10
|1.1360
|1.1280
|1.1440
|22
|2008.09.08 22:11
|s/l
|11
|0.10
|1.1280
|1.1280
|1.1440
|-70.92
|10219.50
|23
|2008.09.08 22:11
|buy
|12
|0.10
|1.1285
|1.1205
|1.1365
|24
|2008.09.10 17:34
|t/p
|12
|0.10
|1.1365
|1.1205
|1.1365
|72.29
|10291.79
|25
|2008.09.10 17:34
|buy
|13
|0.10
|1.1370
|1.1290
|1.1450
|26
|2008.09.12 22:40
|s/l
|13
|0.10
|1.1290
|1.1290
|1.1450
|-67.06
|10224.74
|27
|2008.09.12 22:40
|buy
|14
|0.10
|1.1295
|1.1215
|1.1375
|28
|2008.09.15 00:00
|s/l
|14
|0.10
|1.1215
|1.1215
|1.1375
|-70.49
|10154.25
|29
|2008.09.15 00:00
|buy
|15
|0.10
|1.1203
|1.1123
|1.1283
|30
|2008.09.15 05:04
|s/l
|15
|0.10
|1.1123
|1.1123
|1.1283
|-71.93
|10082.32
|31
|2008.09.15 05:04
|buy
|16
|0.10
|1.1127
|1.1047
|1.1207
|32
|2008.09.15 13:18
|t/p
|16
|0.10
|1.1207
|1.1047
|1.1207
|71.38
|10153.70
|33
|2008.09.15 13:18
|buy
|17
|0.10
|1.1212
|1.1132
|1.1292
|34
|2008.09.15 21:24
|s/l
|17
|0.10
|1.1132
|1.1132
|1.1292
|-71.86
|10081.84
|35
|2008.09.15 21:24
|buy
|18
|0.10
|1.1137
|1.1057
|1.1217
|36
|2008.09.16 09:50
|s/l
|18
|0.10
|1.1057
|1.1057
|1.1217
|-71.40
|10010.44
|37
|2008.09.16 09:50
|sell
|19
|0.10
|1.1057
|1.1137
|1.0977
|38
|2008.09.16 11:41
|s/l
|19
|0.10
|1.1137
|1.1137
|1.0977
|-71.83
|9938.61
|39
|2008.09.16 11:41
|sell
|20
|0.10
|1.1132
|1.1212
|1.1052
|40
|2008.09.16 16:56
|s/l
|20
|0.10
|1.1212
|1.1212
|1.1052
|-71.34
|9867.27
|41
|2008.09.16 16:56
|sell
|21
|0.10
|1.1209
|1.1289
|1.1129
|42
|2008.09.17 19:24
|t/p
|21
|0.10
|1.1129
|1.1289
|1.1129
|70.76
|9938.03
|43
|2008.09.17 19:24
|sell
|22
|0.10
|1.1124
|1.1204
|1.1044
|44
|2008.09.17 20:03
|t/p
|22
|0.10
|1.1044
|1.1204
|1.1044
|72.44
|10010.47
|45
|2008.09.17 20:03
|sell
|23
|0.10
|1.1039
|1.1119
|1.0959
|46
|2008.09.18 11:51
|t/p
|23
|0.10
|1.0959
|1.1119
|1.0959
|69.65
|10080.12
|47
|2008.09.18 11:51
|sell
|24
|0.10
|1.0954
|1.1034
|1.0874
|48
|2008.09.18 15:56
|s/l
|24
|0.10
|1.1034
|1.1034
|1.0874
|-72.50
|10007.62
|49
|2008.09.18 15:56
|sell
|25
|0.10
|1.1029
|1.1109
|1.0949
|50
|2008.09.18 18:42
|t/p
|25
|0.10
|1.0949
|1.1109
|1.0949
|73.07
|10080.69
|51
|2008.09.18 18:42
|sell
|26
|0.10
|1.0944
|1.1024
|1.0864
|52
|2008.09.18 21:07
|s/l
|26
|0.10
|1.1024
|1.1024
|1.0864
|-72.57
|10008.12
|53
|2008.09.18 21:07
|sell
|27
|0.10
|1.1019
|1.1099
|1.0939
|54
|2008.09.19 01:51
|s/l
|27
|0.10
|1.1099
|1.1099
|1.0939
|-73.20
|9934.92
|55
|2008.09.19 01:51
|sell
|28
|0.10
|1.1094
|1.1174
|1.1014
|56
|2008.09.19 04:09
|s/l
|28
|0.10
|1.1174
|1.1174
|1.1014
|-71.59
|9863.33
|57
|2008.09.19 04:09
|sell
|29
|0.10
|1.1170
|1.1250
|1.1090
|58
|2008.09.19 10:19
|s/l
|29
|0.10
|1.1250
|1.1250
|1.1090
|-71.11
|9792.22
|59
|2008.09.19 10:19
|sell
|30
|0.10
|1.1245
|1.1325
|1.1165
|60
|2008.09.19 15:23
|t/p
|30
|0.10
|1.1165
|1.1325
|1.1165
|71.65
|9863.87
|61
|2008.09.19 15:23
|sell
|31
|0.10
|1.1160
|1.1240
|1.1080
|62
|2008.09.19 16:50
|t/p
|31
|0.10
|1.1080
|1.1240
|1.1080
|72.20
|9936.07
|63
|2008.09.19 16:50
|sell
|32
|0.10
|1.1075
|1.1155
|1.0995
|64
|2008.09.22 04:21
|t/p
|32
|0.10
|1.0995
|1.1155
|1.0995
|71.64
|10007.72
|65
|2008.09.22 04:21
|sell
|33
|0.10
|1.0990
|1.1070
|1.0910
|66
|2008.09.22 16:18
|t/p
|33
|0.10
|1.0910
|1.1070
|1.0910
|73.35
|10081.07
|67
|2008.09.22 16:18
|sell
|34
|0.10
|1.0902
|1.0982
|1.0822
|68
|2008.09.22 18:42
|t/p
|34
|0.10
|1.0822
|1.0982
|1.0822
|73.92
|10154.99
|69
|2008.09.22 18:42
|sell
|35
|0.10
|1.0817
|1.0897
|1.0737
|70
|2008.09.22 21:28
|t/p
|35
|0.10
|1.0737
|1.0897
|1.0737
|74.51
|10229.50
|71
|2008.09.22 21:28
|sell
|36
|0.10
|1.0732
|1.0812
|1.0652
|72
|2008.09.23 08:55
|s/l
|36
|0.10
|1.0812
|1.0812
|1.0652
|-75.11
|10154.39
|73
|2008.09.23 08:55
|sell
|37
|0.10
|1.0807
|1.0887
|1.0727
|74
|2008.09.23 19:14
|s/l
|37
|0.10
|1.0887
|1.0887
|1.0727
|-73.47
|10080.92
|75
|2008.09.23 19:14
|sell
|38
|0.10
|1.0883
|1.0963
|1.0803
|76
|2008.09.29 02:28
|s/l
|38
|0.10
|1.0963
|1.0963
|1.0803
|-79.67
|10001.25
|77
|2008.09.29 02:28
|buy
|39
|0.10
|1.0963
|1.0883
|1.1043
|78
|2008.09.29 09:17
|t/p
|39
|0.10
|1.1043
|1.0883
|1.1043
|72.44
|10073.69
|79
|2008.09.29 09:17
|buy
|40
|0.10
|1.1048
|1.0968
|1.1128
|80
|2008.09.29 15:48
|s/l
|40
|0.10
|1.0968
|1.0968
|1.1128
|-72.94
|10000.75
|81
|2008.09.29 15:48
|buy
|41
|0.10
|1.0973
|1.0893
|1.1053
|82
|2008.09.29 19:45
|s/l
|41
|0.10
|1.0893
|1.0893
|1.1053
|-73.45
|9927.30
|83
|2008.09.29 19:45
|buy
|42
|0.10
|1.0896
|1.0816
|1.0976
|84
|2008.09.29 19:46
|s/l
|42
|0.10
|1.0816
|1.0816
|1.0976
|-73.98
|9853.32
|85
|2008.09.29 19:46
|buy
|43
|0.10
|1.0819
|1.0739
|1.0899
|86
|2008.09.29 19:54
|t/p
|43
|0.10
|1.0899
|1.0739
|1.0899
|73.39
|9926.71
|87
|2008.09.29 19:54
|buy
|44
|0.10
|1.0905
|1.0825
|1.0985
|88
|2008.09.30 10:14
|t/p
|44
|0.10
|1.0985
|1.0825
|1.0985
|73.78
|10000.49
|89
|2008.09.30 10:14
|buy
|45
|0.10
|1.0990
|1.0910
|1.1070
|90
|2008.09.30 15:26
|t/p
|45
|0.10
|1.1070
|1.0910
|1.1070
|72.27
|10072.76
|91
|2008.09.30 15:26
|buy
|46
|0.10
|1.1075
|1.0995
|1.1155
|92
|2008.09.30 16:42
|t/p
|46
|0.10
|1.1155
|1.0995
|1.1155
|71.71
|10144.47
|93
|2008.09.30 16:42
|buy
|47
|0.10
|1.1161
|1.1081
|1.1241
|94
|2008.09.30 17:05
|t/p
|47
|0.10
|1.1241
|1.1081
|1.1241
|71.16
|10215.63
|95
|2008.09.30 17:05
|buy
|48
|0.10
|1.1247
|1.1167
|1.1327
|96
|2008.10.01 08:13
|s/l
|48
|0.10
|1.1167
|1.1167
|1.1327
|-70.69
|10144.94
|97
|2008.10.01 08:13
|buy
|49
|0.10
|1.1172
|1.1092
|1.1252
|98
|2008.10.01 14:25
|t/p
|49
|0.10
|1.1252
|1.1092
|1.1252
|71.08
|10216.02
|99
|2008.10.01 14:25
|buy
|50
|0.10
|1.1259
|1.1179
|1.1339
|100
|2008.10.02 09:27
|t/p
|50
|0.10
|1.1339
|1.1179
|1.1339
|73.40
|10289.42
|101
|2008.10.02 09:27
|buy
|51
|0.10
|1.1344
|1.1264
|1.1424
|102
|2008.10.03 14:30
|s/l
|51
|0.10
|1.1264
|1.1264
|1.1424
|-70.07
|10219.35
|103
|2008.10.03 14:30
|buy
|52
|0.10
|1.1269
|1.1189
|1.1349
|104
|2008.10.03 14:57
|t/p
|52
|0.10
|1.1349
|1.1189
|1.1349
|70.49
|10289.84
|105
|2008.10.03 14:57
|buy
|53
|0.10
|1.1355
|1.1275
|1.1435
|106
|2008.10.03 18:07
|s/l
|53
|0.10
|1.1275
|1.1275
|1.1435
|-70.96
|10218.88
|107
|2008.10.03 18:07
|buy
|54
|0.10
|1.1279
|1.1199
|1.1359
|108
|2008.10.06 00:00
|t/p
|54
|0.10
|1.1359
|1.1199
|1.1359
|71.32
|10290.20
|109
|2008.10.06 00:00
|buy
|55
|0.10
|1.1373
|1.1293
|1.1453
|110
|2008.10.06 01:14
|s/l
|55
|0.10
|1.1293
|1.1293
|1.1453
|-70.84
|10219.36
|111
|2008.10.06 01:14
|buy
|56
|0.10
|1.1297
|1.1217
|1.1377
|112
|2008.10.06 08:08
|t/p
|56
|0.10
|1.1377
|1.1217
|1.1377
|70.32
|10289.68
|113
|2008.10.06 08:08
|buy
|57
|0.10
|1.1382
|1.1302
|1.1462
|114
|2008.10.06 16:47
|t/p
|57
|0.10
|1.1462
|1.1302
|1.1462
|69.80
|10359.48
|115
|2008.10.06 16:47
|buy
|58
|0.10
|1.1467
|1.1387
|1.1547
|116
|2008.10.07 14:14
|s/l
|58
|0.10
|1.1387
|1.1387
|1.1547
|-69.31
|10290.17
|117
|2008.10.07 14:14
|buy
|59
|0.10
|1.1392
|1.1312
|1.1472
|118
|2008.10.08 11:22
|s/l
|59
|0.10
|1.1312
|1.1312
|1.1472
|-69.77
|10220.40
|119
|2008.10.08 11:22
|buy
|60
|0.10
|1.1317
|1.1237
|1.1397
|120
|2008.10.08 13:02
|t/p
|60
|0.10
|1.1397
|1.1237
|1.1397
|70.19
|10290.59
|121
|2008.10.08 13:02
|buy
|61
|0.10
|1.1402
|1.1322
|1.1482
|122
|2008.10.08 13:20
|s/l
|61
|0.10
|1.1322
|1.1322
|1.1482
|-70.66
|10219.93
|123
|2008.10.08 13:20
|buy
|62
|0.10
|1.1327
|1.1247
|1.1407
|124
|2008.10.08 18:50
|s/l
|62
|0.10
|1.1247
|1.1247
|1.1407
|-71.13
|10148.80
|125
|2008.10.08 18:50
|buy
|63
|0.10
|1.1252
|1.1172
|1.1332
|126
|2008.10.09 16:12
|t/p
|63
|0.10
|1.1332
|1.1172
|1.1332
|73.45
|10222.25
|127
|2008.10.09 16:12
|sell
|64
|0.10
|1.1332
|1.1412
|1.1252
|128
|2008.10.10 05:23
|t/p
|64
|0.10
|1.1252
|1.1412
|1.1252
|69.98
|10292.24
|129
|2008.10.10 05:23
|sell
|65
|0.10
|1.1247
|1.1327
|1.1167
|130
|2008.10.10 09:32
|t/p
|65
|0.10
|1.1167
|1.1327
|1.1167
|71.64
|10363.88
|131
|2008.10.10 09:32
|sell
|66
|0.10
|1.1162
|1.1242
|1.1082
|132
|2008.10.10 16:52
|s/l
|66
|0.10
|1.1242
|1.1242
|1.1082
|-71.16
|10292.72
|133
|2008.10.10 16:52
|sell
|67
|0.10
|1.1237
|1.1317
|1.1157
|134
|2008.10.10 19:34
|s/l
|67
|0.10
|1.1317
|1.1317
|1.1157
|-70.69
|10222.03
|135
|2008.10.10 19:34
|sell
|68
|0.10
|1.1312
|1.1392
|1.1232
|136
|2008.10.10 20:28
|s/l
|68
|0.10
|1.1392
|1.1392
|1.1232
|-70.22
|10151.81
|137
|2008.10.10 20:28
|sell
|69
|0.10
|1.1387
|1.1467
|1.1307
|138
|2008.10.13 00:19
|t/p
|69
|0.10
|1.1307
|1.1467
|1.1307
|69.63
|10221.44
|139
|2008.10.13 00:19
|sell
|70
|0.10
|1.1302
|1.1382
|1.1222
|140
|2008.10.13 04:50
|s/l
|70
|0.10
|1.1382
|1.1382
|1.1222
|-70.27
|10151.17
|141
|2008.10.13 04:50
|sell
|71
|0.10
|1.1379
|1.1459
|1.1299
|142
|2008.10.13 10:06
|t/p
|71
|0.10
|1.1299
|1.1459
|1.1299
|70.80
|10221.97
|143
|2008.10.13 10:06
|sell
|72
|0.10
|1.1294
|1.1374
|1.1214
|144
|2008.10.13 18:09
|s/l
|72
|0.10
|1.1374
|1.1374
|1.1214
|-70.34
|10151.63
|145
|2008.10.13 18:09
|sell
|73
|0.10
|1.1369
|1.1449
|1.1289
|146
|2008.10.14 13:03
|t/p
|73
|0.10
|1.1289
|1.1449
|1.1289
|69.75
|10221.38
|147
|2008.10.14 13:03
|sell
|74
|0.10
|1.1284
|1.1364
|1.1204
|148
|2008.10.14 16:48
|s/l
|74
|0.10
|1.1364
|1.1364
|1.1204
|-70.38
|10151.00
|149
|2008.10.14 16:48
|sell
|75
|0.10
|1.1361
|1.1441
|1.1281
|150
|2008.10.16 06:36
|s/l
|75
|0.10
|1.1441
|1.1441
|1.1281
|-74.38
|10076.63
|151
|2008.10.16 06:36
|sell
|76
|0.10
|1.1438
|1.1518
|1.1358
|152
|2008.10.16 11:14
|t/p
|76
|0.10
|1.1358
|1.1518
|1.1358
|70.43
|10147.06
|153
|2008.10.16 11:14
|sell
|77
|0.10
|1.1353
|1.1433
|1.1273
|154
|2008.10.20 15:26
|s/l
|77
|0.10
|1.1433
|1.1433
|1.1273
|-72.20
|10074.85
|155
|2008.10.20 15:26
|buy
|78
|0.10
|1.1434
|1.1354
|1.1514
|156
|2008.10.20 16:53
|t/p
|78
|0.10
|1.1514
|1.1354
|1.1514
|69.48
|10144.33
|157
|2008.10.20 16:53
|buy
|79
|0.10
|1.1519
|1.1439
|1.1599
|158
|2008.10.22 05:29
|t/p
|79
|0.10
|1.1599
|1.1439
|1.1599
|70.87
|10215.20
|159
|2008.10.22 05:29
|buy
|80
|0.10
|1.1604
|1.1524
|1.1684
|160
|2008.10.22 08:31
|t/p
|80
|0.10
|1.1684
|1.1524
|1.1684
|68.47
|10283.67
|161
|2008.10.22 08:31
|buy
|81
|0.10
|1.1689
|1.1609
|1.1769
|162
|2008.10.22 11:18
|s/l
|81
|0.10
|1.1609
|1.1609
|1.1769
|-68.92
|10214.75
|163
|2008.10.22 11:18
|buy
|82
|0.10
|1.1613
|1.1533
|1.1693
|164
|2008.10.22 16:03
|t/p
|82
|0.10
|1.1693
|1.1533
|1.1693
|68.42
|10283.17
|165
|2008.10.22 16:03
|buy
|83
|0.10
|1.1698
|1.1618
|1.1778
|166
|2008.10.22 16:48
|s/l
|83
|0.10
|1.1618
|1.1618
|1.1778
|-68.86
|10214.31
|167
|2008.10.22 16:48
|buy
|84
|0.10
|1.1623
|1.1543
|1.1703
|168
|2008.10.24 04:34
|t/p
|84
|0.10
|1.1703
|1.1543
|1.1703
|72.16
|10286.48
|169
|2008.10.24 04:34
|buy
|85
|0.10
|1.1709
|1.1629
|1.1789
|170
|2008.10.24 10:40
|s/l
|85
|0.10
|1.1629
|1.1629
|1.1789
|-68.80
|10217.68
|171
|2008.10.24 10:40
|buy
|86
|0.10
|1.1633
|1.1553
|1.1713
|172
|2008.10.24 11:35
|s/l
|86
|0.10
|1.1553
|1.1553
|1.1713
|-69.25
|10148.43
|173
|2008.10.24 11:35
|buy
|87
|0.10
|1.1558
|1.1478
|1.1638
|174
|2008.10.24 17:56
|t/p
|87
|0.10
|1.1638
|1.1478
|1.1638
|68.74
|10217.17
|175
|2008.10.24 17:56
|buy
|88
|0.10
|1.1643
|1.1563
|1.1723
|176
|2008.10.27 12:34
|s/l
|88
|0.10
|1.1563
|1.1563
|1.1723
|-68.24
|10148.93
|177
|2008.10.27 12:34
|buy
|89
|0.10
|1.1568
|1.1488
|1.1648
|178
|2008.10.28 18:01
|t/p
|89
|0.10
|1.1648
|1.1488
|1.1648
|69.63
|10218.56
|179
|2008.10.28 18:01
|buy
|90
|0.10
|1.1653
|1.1573
|1.1733
|180
|2008.10.28 20:24
|s/l
|90
|0.10
|1.1573
|1.1573
|1.1733
|-69.13
|10149.43
|181
|2008.10.28 20:24
|buy
|91
|0.10
|1.1578
|1.1498
|1.1658
|182
|2008.10.29 07:42
|s/l
|91
|0.10
|1.1498
|1.1498
|1.1658
|-68.63
|10080.80
|183
|2008.10.29 07:42
|buy
|92
|0.10
|1.1503
|1.1423
|1.1583
|184
|2008.10.29 15:05
|s/l
|92
|0.10
|1.1423
|1.1423
|1.1583
|-70.03
|10010.77
|185
|2008.10.29 15:05
|buy
|93
|0.10
|1.1428
|1.1348
|1.1508
|186
|2008.10.29 15:26
|s/l
|93
|0.10
|1.1348
|1.1348
|1.1508
|-70.51
|9940.26
|187
|2008.10.29 15:26
|buy
|94
|0.10
|1.1352
|1.1272
|1.1432
|188
|2008.10.29 19:09
|s/l
|94
|0.10
|1.1272
|1.1272
|1.1432
|-70.97
|9869.29
|189
|2008.10.29 19:09
|buy
|95
|0.10
|1.1277
|1.1197
|1.1357
|190
|2008.10.29 19:53
|t/p
|95
|0.10
|1.1357
|1.1197
|1.1357
|70.44
|9939.73
|191
|2008.10.29 19:53
|buy
|96
|0.10
|1.1362
|1.1282
|1.1442
|192
|2008.10.29 22:02
|s/l
|96
|0.10
|1.1282
|1.1282
|1.1442
|-70.95
|9868.78
|193
|2008.10.29 22:02
|buy
|97
|0.10
|1.1281
|1.1201
|1.1361
|194
|2008.10.30 14:25
|t/p
|97
|0.10
|1.1361
|1.1201
|1.1361
|73.27
|9942.05
|195
|2008.10.30 14:25
|sell
|98
|0.10
|1.1361
|1.1441
|1.1281
|196
|2008.10.30 16:25
|s/l
|98
|0.10
|1.1441
|1.1441
|1.1281
|-69.92
|9872.13
|197
|2008.10.30 16:25
|sell
|99
|0.10
|1.1437
|1.1517
|1.1357
|198
|2008.10.31 08:38
|s/l
|99
|0.10
|1.1517
|1.1517
|1.1357
|-70.58
|9801.55
|199
|2008.10.31 08:38
|sell
|100
|0.10
|1.1512
|1.1592
|1.1432
|200
|2008.10.31 15:28
|s/l
|100
|0.10
|1.1592
|1.1592
|1.1432
|-69.01
|9732.54
|201
|2008.10.31 15:28
|sell
|101
|0.10
|1.1587
|1.1667
|1.1507
|202
|2008.10.31 16:45
|s/l
|101
|0.10
|1.1667
|1.1667
|1.1507
|-68.56
|9663.98
|203
|2008.10.31 16:45
|sell
|102
|0.10
|1.1663
|1.1743
|1.1583
|204
|2008.10.31 18:32
|t/p
|102
|0.10
|1.1583
|1.1743
|1.1583
|69.07
|9733.05
|205
|2008.10.31 18:32
|sell
|103
|0.10
|1.1578
|1.1658
|1.1498
|206
|2008.11.03 04:15
|t/p
|103
|0.10
|1.1498
|1.1658
|1.1498
|68.46
|9801.51
|207
|2008.11.03 04:15
|sell
|104
|0.10
|1.1493
|1.1573
|1.1413
|208
|2008.11.03 08:45
|s/l
|104
|0.10
|1.1573
|1.1573
|1.1413
|-69.13
|9732.38
|209
|2008.11.03 08:45
|sell
|105
|0.10
|1.1568
|1.1648
|1.1488
|210
|2008.11.03 15:10
|s/l
|105
|0.10
|1.1648
|1.1648
|1.1488
|-68.68
|9663.70
|211
|2008.11.03 15:10
|sell
|106
|0.10
|1.1643
|1.1723
|1.1563
|212
|2008.11.03 18:20
|s/l
|106
|0.10
|1.1723
|1.1723
|1.1563
|-68.24
|9595.46
|213
|2008.11.03 18:20
|sell
|107
|0.10
|1.1718
|1.1798
|1.1638
|214
|2008.11.04 02:26
|s/l
|107
|0.10
|1.1798
|1.1798
|1.1638
|-68.93
|9526.54
|215
|2008.11.04 02:26
|sell
|108
|0.10
|1.1793
|1.1873
|1.1713
|216
|2008.11.04 08:59
|t/p
|108
|0.10
|1.1713
|1.1873
|1.1713
|68.31
|9594.85
|217
|2008.11.04 08:59
|sell
|109
|0.10
|1.1707
|1.1787
|1.1627
|218
|2008.11.04 16:35
|t/p
|109
|0.10
|1.1627
|1.1787
|1.1627
|68.81
|9663.66
|219
|2008.11.04 16:35
|buy
|110
|0.10
|1.1627
|1.1547
|1.1707
|220
|2008.11.05 05:17
|t/p
|110
|0.10
|1.1707
|1.1547
|1.1707
|69.29
|9732.95
|221
|2008.11.05 05:17
|buy
|111
|0.10
|1.1712
|1.1632
|1.1792
|222
|2008.11.05 12:51
|s/l
|111
|0.10
|1.1632
|1.1632
|1.1792
|-68.78
|9664.17
|223
|2008.11.05 12:51
|buy
|112
|0.10
|1.1637
|1.1557
|1.1717
|224
|2008.11.05 16:19
|s/l
|112
|0.10
|1.1557
|1.1557
|1.1717
|-69.22
|9594.95
|225
|2008.11.05 16:19
|buy
|113
|0.10
|1.1562
|1.1482
|1.1642
|226
|2008.11.05 18:41
|t/p
|113
|0.10
|1.1642
|1.1482
|1.1642
|68.72
|9663.67
|227
|2008.11.05 18:41
|buy
|114
|0.10
|1.1647
|1.1567
|1.1727
|228
|2006.03.02 19:49
|close at stop
|114
|0.10
|1.1641
|1.1567
|1.1727
|-2.30
|9661.37