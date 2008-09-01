|Symbol
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 13:12 - 2008.11.06 04:01
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=100; TakeProfit=100; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00; C=32; gamma=2;
|Bars in test
|1370318
|Ticks modelled
|7638817
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|402.69
|Gross profit
|3673.08
|Gross loss
|-3270.39
|Profit factor
|1.12
|Expected payoff
|5.10
|Absolute drawdown
|107.21
|Maximal drawdown
|675.80 (6.28%)
|Relative drawdown
|6.28% (675.80)
|Total trades
|79
|Short positions (won %)
|16 (50.00%)
|Long positions (won %)
|63 (53.97%)
|Profit trades (% of total)
|42 (53.16%)
|Loss trades (% of total)
|37 (46.84%)
|Largest
|profit trade
|95.03
|loss trade
|-93.40
|Average
|profit trade
|87.45
|loss trade
|-88.39
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (454.10)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-347.40)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|454.10 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-347.40 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.0989
|1.0889
|1.1089
|2
|2008.09.02 09:55
|t/p
|1
|0.10
|1.1089
|1.0889
|1.1089
|91.13
|10091.13
|3
|2008.09.02 09:55
|buy
|2
|0.10
|1.1094
|1.0994
|1.1194
|4
|2008.09.08 00:14
|t/p
|2
|0.10
|1.1194
|1.0994
|1.1194
|95.03
|10186.16
|5
|2008.09.08 00:14
|buy
|3
|0.10
|1.1200
|1.1100
|1.1300
|6
|2008.09.08 12:13
|t/p
|3
|0.10
|1.1300
|1.1100
|1.1300
|88.50
|10274.66
|7
|2008.09.08 12:13
|buy
|4
|0.10
|1.1305
|1.1205
|1.1405
|8
|2008.09.11 10:57
|t/p
|4
|0.10
|1.1405
|1.1205
|1.1405
|92.43
|10367.09
|9
|2008.09.11 10:57
|buy
|5
|0.10
|1.1410
|1.1310
|1.1510
|10
|2008.09.12 15:19
|s/l
|5
|0.10
|1.1310
|1.1310
|1.1510
|-87.48
|10279.62
|11
|2008.09.12 15:19
|buy
|6
|0.10
|1.1314
|1.1214
|1.1414
|12
|2008.09.15 00:00
|s/l
|6
|0.10
|1.1214
|1.1214
|1.1414
|-88.35
|10191.27
|13
|2008.09.15 00:00
|buy
|7
|0.10
|1.1203
|1.1103
|1.1303
|14
|2008.09.15 05:13
|s/l
|7
|0.10
|1.1103
|1.1103
|1.1303
|-90.08
|10101.19
|15
|2008.09.15 05:13
|buy
|8
|0.10
|1.1106
|1.1006
|1.1206
|16
|2008.09.15 13:18
|t/p
|8
|0.10
|1.1206
|1.1006
|1.1206
|89.24
|10190.43
|17
|2008.09.15 13:18
|buy
|9
|0.10
|1.1211
|1.1111
|1.1311
|18
|2008.09.15 21:44
|s/l
|9
|0.10
|1.1111
|1.1111
|1.1311
|-90.01
|10100.42
|19
|2008.09.15 21:44
|buy
|10
|0.10
|1.1115
|1.1015
|1.1215
|20
|2008.09.16 16:56
|t/p
|10
|0.10
|1.1215
|1.1015
|1.1215
|90.12
|10190.54
|21
|2008.09.16 16:56
|buy
|11
|0.10
|1.1220
|1.1120
|1.1320
|22
|2008.09.17 19:24
|s/l
|11
|0.10
|1.1120
|1.1120
|1.1320
|-88.98
|10101.56
|23
|2008.09.17 19:24
|buy
|12
|0.10
|1.1125
|1.1025
|1.1225
|24
|2008.09.17 20:04
|s/l
|12
|0.10
|1.1025
|1.1025
|1.1225
|-90.74
|10010.82
|25
|2008.09.17 20:04
|buy
|13
|0.10
|1.1026
|1.0926
|1.1126
|26
|2008.09.18 12:07
|s/l
|13
|0.10
|1.0926
|1.0926
|1.1126
|-88.67
|9922.15
|27
|2008.09.18 12:07
|buy
|14
|0.10
|1.0931
|1.0831
|1.1031
|28
|2008.09.18 15:56
|t/p
|14
|0.10
|1.1031
|1.0831
|1.1031
|90.65
|10012.80
|29
|2008.09.18 15:56
|buy
|15
|0.10
|1.1036
|1.0936
|1.1136
|30
|2008.09.18 18:49
|s/l
|15
|0.10
|1.0936
|1.0936
|1.1136
|-91.44
|9921.36
|31
|2008.09.18 18:49
|buy
|16
|0.10
|1.0941
|1.0841
|1.1041
|32
|2008.09.18 21:08
|t/p
|16
|0.10
|1.1041
|1.0841
|1.1041
|90.57
|10011.93
|33
|2008.09.18 21:08
|buy
|17
|0.10
|1.1046
|1.0946
|1.1146
|34
|2008.09.19 02:28
|t/p
|17
|0.10
|1.1146
|1.0946
|1.1146
|90.66
|10102.59
|35
|2008.09.19 02:28
|buy
|18
|0.10
|1.1152
|1.1052
|1.1252
|36
|2008.09.19 10:20
|t/p
|18
|0.10
|1.1252
|1.1052
|1.1252
|88.87
|10191.46
|37
|2008.09.19 10:20
|buy
|19
|0.10
|1.1257
|1.1157
|1.1357
|38
|2008.09.19 15:24
|s/l
|19
|0.10
|1.1157
|1.1157
|1.1357
|-89.63
|10101.83
|39
|2008.09.19 15:24
|sell
|20
|0.10
|1.1156
|1.1256
|1.1056
|40
|2008.09.19 16:57
|t/p
|20
|0.10
|1.1056
|1.1256
|1.1056
|90.45
|10192.28
|41
|2008.09.19 16:57
|sell
|21
|0.10
|1.1051
|1.1151
|1.0951
|42
|2008.09.22 12:08
|t/p
|21
|0.10
|1.0951
|1.1151
|1.0951
|90.20
|10282.48
|43
|2008.09.22 12:08
|sell
|22
|0.10
|1.0946
|1.1046
|1.0846
|44
|2008.09.22 17:22
|t/p
|22
|0.10
|1.0846
|1.1046
|1.0846
|92.20
|10374.68
|45
|2008.09.22 17:22
|sell
|23
|0.10
|1.0841
|1.0941
|1.0741
|46
|2008.09.22 19:34
|t/p
|23
|0.10
|1.0741
|1.0941
|1.0741
|93.10
|10467.78
|47
|2008.09.22 19:34
|sell
|24
|0.10
|1.0736
|1.0836
|1.0636
|48
|2008.09.23 09:08
|s/l
|24
|0.10
|1.0836
|1.0836
|1.0636
|-93.40
|10374.38
|49
|2008.09.23 09:08
|sell
|25
|0.10
|1.0831
|1.0931
|1.0731
|50
|2008.09.24 23:29
|s/l
|25
|0.10
|1.0931
|1.0931
|1.0731
|-92.60
|10281.79
|51
|2008.09.24 23:29
|sell
|26
|0.10
|1.0927
|1.1027
|1.0827
|52
|2008.09.25 03:57
|t/p
|26
|0.10
|1.0827
|1.1027
|1.0827
|89.01
|10370.80
|53
|2008.09.25 03:57
|sell
|27
|0.10
|1.0822
|1.0922
|1.0722
|54
|2008.09.25 18:58
|s/l
|27
|0.10
|1.0922
|1.0922
|1.0722
|-91.56
|10279.24
|55
|2008.09.25 18:58
|sell
|28
|0.10
|1.0917
|1.1017
|1.0817
|56
|2008.09.29 08:39
|s/l
|28
|0.10
|1.1017
|1.1017
|1.0817
|-93.00
|10186.23
|57
|2008.09.29 08:39
|sell
|29
|0.10
|1.1012
|1.1112
|1.0912
|58
|2008.09.29 16:20
|t/p
|29
|0.10
|1.0912
|1.1112
|1.0912
|91.64
|10277.87
|59
|2008.09.29 16:20
|buy
|30
|0.10
|1.0912
|1.0812
|1.1012
|60
|2008.09.29 19:47
|s/l
|30
|0.10
|1.0812
|1.0812
|1.1012
|-92.49
|10185.38
|61
|2008.09.29 19:47
|buy
|31
|0.10
|1.0817
|1.0717
|1.0917
|62
|2008.09.29 19:55
|t/p
|31
|0.10
|1.0917
|1.0717
|1.0917
|91.60
|10276.98
|63
|2008.09.29 19:55
|buy
|32
|0.10
|1.0922
|1.0822
|1.1022
|64
|2008.09.30 12:30
|t/p
|32
|0.10
|1.1022
|1.0822
|1.1022
|91.68
|10368.66
|65
|2008.09.30 12:30
|buy
|33
|0.10
|1.1027
|1.0927
|1.1127
|66
|2008.09.30 16:34
|t/p
|33
|0.10
|1.1127
|1.0927
|1.1127
|89.84
|10458.50
|67
|2008.09.30 16:34
|buy
|34
|0.10
|1.1135
|1.1035
|1.1235
|68
|2008.09.30 17:05
|t/p
|34
|0.10
|1.1235
|1.1035
|1.1235
|89.00
|10547.50
|69
|2008.09.30 17:05
|buy
|35
|0.10
|1.1241
|1.1141
|1.1341
|70
|2008.10.02 09:27
|t/p
|35
|0.10
|1.1341
|1.1141
|1.1341
|91.98
|10639.49
|71
|2008.10.02 09:27
|buy
|36
|0.10
|1.1346
|1.1246
|1.1446
|72
|2008.10.03 19:56
|s/l
|36
|0.10
|1.1246
|1.1246
|1.1446
|-87.97
|10551.52
|73
|2008.10.03 19:56
|buy
|37
|0.10
|1.1251
|1.1151
|1.1351
|74
|2008.10.06 00:00
|t/p
|37
|0.10
|1.1351
|1.1151
|1.1351
|88.92
|10640.44
|75
|2008.10.06 00:00
|buy
|38
|0.10
|1.1373
|1.1273
|1.1473
|76
|2008.10.06 16:51
|t/p
|38
|0.10
|1.1473
|1.1273
|1.1473
|87.16
|10727.60
|77
|2008.10.06 16:51
|buy
|39
|0.10
|1.1478
|1.1378
|1.1578
|78
|2008.10.07 15:01
|s/l
|39
|0.10
|1.1378
|1.1378
|1.1578
|-86.94
|10640.66
|79
|2008.10.07 15:01
|buy
|40
|0.10
|1.1383
|1.1283
|1.1483
|80
|2008.10.08 17:13
|s/l
|40
|0.10
|1.1283
|1.1283
|1.1483
|-87.68
|10552.98
|81
|2008.10.08 17:13
|buy
|41
|0.10
|1.1288
|1.1188
|1.1388
|82
|2008.10.10 08:40
|s/l
|41
|0.10
|1.1188
|1.1188
|1.1388
|-85.59
|10467.39
|83
|2008.10.10 08:40
|buy
|42
|0.10
|1.1192
|1.1092
|1.1292
|84
|2008.10.10 18:51
|t/p
|42
|0.10
|1.1292
|1.1092
|1.1292
|88.55
|10555.94
|85
|2008.10.10 18:51
|buy
|43
|0.10
|1.1298
|1.1198
|1.1398
|86
|2008.10.10 20:28
|t/p
|43
|0.10
|1.1398
|1.1198
|1.1398
|87.72
|10643.66
|87
|2008.10.10 20:28
|buy
|44
|0.10
|1.1404
|1.1304
|1.1504
|88
|2008.10.13 00:19
|s/l
|44
|0.10
|1.1304
|1.1304
|1.1504
|-87.51
|10556.15
|89
|2008.10.13 00:19
|buy
|45
|0.10
|1.1309
|1.1209
|1.1409
|90
|2008.10.13 18:20
|t/p
|45
|0.10
|1.1409
|1.1209
|1.1409
|87.64
|10643.79
|91
|2008.10.13 18:20
|sell
|46
|0.10
|1.1410
|1.1510
|1.1310
|92
|2008.10.14 05:58
|t/p
|46
|0.10
|1.1310
|1.1510
|1.1310
|87.31
|10731.10
|93
|2008.10.14 05:58
|sell
|47
|0.10
|1.1303
|1.1403
|1.1203
|94
|2008.10.15 10:52
|s/l
|47
|0.10
|1.1403
|1.1403
|1.1203
|-88.82
|10642.29
|95
|2008.10.15 10:52
|sell
|48
|0.10
|1.1398
|1.1498
|1.1298
|96
|2008.10.16 13:15
|t/p
|48
|0.10
|1.1298
|1.1498
|1.1298
|85.16
|10727.45
|97
|2008.10.16 13:15
|sell
|49
|0.10
|1.1292
|1.1392
|1.1192
|98
|2008.10.16 22:31
|s/l
|49
|0.10
|1.1392
|1.1392
|1.1192
|-87.78
|10639.67
|99
|2008.10.16 22:31
|sell
|50
|0.10
|1.1387
|1.1487
|1.1287
|100
|2008.10.20 16:24
|s/l
|50
|0.10
|1.1487
|1.1487
|1.1287
|-89.28
|10550.38
|101
|2008.10.20 16:24
|sell
|51
|0.10
|1.1482
|1.1582
|1.1382
|102
|2008.10.21 17:52
|s/l
|51
|0.10
|1.1582
|1.1582
|1.1382
|-87.46
|10462.93
|103
|2008.10.21 17:52
|buy
|52
|0.10
|1.1582
|1.1482
|1.1682
|104
|2008.10.22 08:31
|t/p
|52
|0.10
|1.1682
|1.1482
|1.1682
|86.54
|10549.47
|105
|2008.10.22 08:31
|buy
|53
|0.10
|1.1688
|1.1588
|1.1788
|106
|2008.10.22 12:15
|s/l
|53
|0.10
|1.1588
|1.1588
|1.1788
|-86.30
|10463.17
|107
|2008.10.22 12:15
|buy
|54
|0.10
|1.1593
|1.1493
|1.1693
|108
|2008.10.22 16:03
|t/p
|54
|0.10
|1.1693
|1.1493
|1.1693
|85.52
|10548.69
|109
|2008.10.22 16:03
|buy
|55
|0.10
|1.1698
|1.1598
|1.1798
|110
|2008.10.22 20:33
|s/l
|55
|0.10
|1.1598
|1.1598
|1.1798
|-86.22
|10462.47
|111
|2008.10.22 20:33
|buy
|56
|0.10
|1.1603
|1.1503
|1.1703
|112
|2008.10.24 04:34
|t/p
|56
|0.10
|1.1703
|1.1503
|1.1703
|89.25
|10551.72
|113
|2008.10.24 04:34
|buy
|57
|0.10
|1.1709
|1.1609
|1.1809
|114
|2008.10.24 10:42
|s/l
|57
|0.10
|1.1609
|1.1609
|1.1809
|-86.14
|10465.58
|115
|2008.10.24 10:42
|buy
|58
|0.10
|1.1614
|1.1514
|1.1714
|116
|2008.10.24 11:38
|s/l
|58
|0.10
|1.1514
|1.1514
|1.1714
|-86.86
|10378.72
|117
|2008.10.24 11:38
|buy
|59
|0.10
|1.1518
|1.1418
|1.1618
|118
|2008.10.24 17:39
|t/p
|59
|0.10
|1.1618
|1.1418
|1.1618
|86.07
|10464.79
|119
|2008.10.24 17:39
|buy
|60
|0.10
|1.1623
|1.1523
|1.1723
|120
|2008.10.27 18:52
|s/l
|60
|0.10
|1.1523
|1.1523
|1.1723
|-85.83
|10378.96
|121
|2008.10.27 18:52
|buy
|61
|0.10
|1.1528
|1.1428
|1.1628
|122
|2008.10.28 09:00
|t/p
|61
|0.10
|1.1628
|1.1428
|1.1628
|86.95
|10465.91
|123
|2008.10.28 09:00
|buy
|62
|0.10
|1.1633
|1.1533
|1.1733
|124
|2008.10.28 22:59
|s/l
|62
|0.10
|1.1533
|1.1533
|1.1733
|-86.71
|10379.20
|125
|2008.10.28 22:59
|buy
|63
|0.10
|1.1538
|1.1438
|1.1638
|126
|2008.10.29 07:52
|s/l
|63
|0.10
|1.1438
|1.1438
|1.1638
|-86.48
|10292.72
|127
|2008.10.29 07:52
|buy
|64
|0.10
|1.1443
|1.1343
|1.1543
|128
|2008.10.29 15:42
|s/l
|64
|0.10
|1.1343
|1.1343
|1.1543
|-88.16
|10204.56
|129
|2008.10.29 15:42
|buy
|65
|0.10
|1.1348
|1.1248
|1.1448
|130
|2008.10.30 03:32
|s/l
|65
|0.10
|1.1248
|1.1248
|1.1448
|-86.05
|10118.51
|131
|2008.10.30 03:32
|buy
|66
|0.10
|1.1253
|1.1153
|1.1353
|132
|2008.10.30 10:38
|t/p
|66
|0.10
|1.1353
|1.1153
|1.1353
|88.08
|10206.59
|133
|2008.10.30 10:38
|buy
|67
|0.10
|1.1359
|1.1259
|1.1459
|134
|2008.10.30 10:50
|s/l
|67
|0.10
|1.1259
|1.1259
|1.1459
|-88.82
|10117.77
|135
|2008.10.30 10:50
|buy
|68
|0.10
|1.1264
|1.1164
|1.1364
|136
|2008.10.30 14:26
|t/p
|68
|0.10
|1.1364
|1.1164
|1.1364
|88.00
|10205.77
|137
|2008.10.30 14:26
|buy
|69
|0.10
|1.1369
|1.1269
|1.1469
|138
|2008.10.30 16:38
|t/p
|69
|0.10
|1.1469
|1.1269
|1.1469
|87.19
|10292.96
|139
|2008.10.30 16:38
|buy
|70
|0.10
|1.1474
|1.1374
|1.1574
|140
|2008.10.30 19:25
|s/l
|70
|0.10
|1.1374
|1.1374
|1.1574
|-87.93
|10205.03
|141
|2008.10.30 19:25
|buy
|71
|0.10
|1.1378
|1.1278
|1.1478
|142
|2008.10.31 08:18
|t/p
|71
|0.10
|1.1478
|1.1278
|1.1478
|88.07
|10293.10
|143
|2008.10.31 08:18
|buy
|72
|0.10
|1.1483
|1.1383
|1.1583
|144
|2008.10.31 15:26
|t/p
|72
|0.10
|1.1583
|1.1383
|1.1583
|86.33
|10379.43
|145
|2008.10.31 15:26
|buy
|73
|0.10
|1.1589
|1.1489
|1.1689
|146
|2008.11.03 04:16
|s/l
|73
|0.10
|1.1489
|1.1489
|1.1689
|-86.09
|10293.34
|147
|2008.11.03 04:16
|buy
|74
|0.10
|1.1494
|1.1394
|1.1594
|148
|2008.11.03 14:31
|t/p
|74
|0.10
|1.1594
|1.1394
|1.1594
|86.25
|10379.59
|149
|2008.11.03 14:31
|buy
|75
|0.10
|1.1599
|1.1499
|1.1699
|150
|2008.11.03 18:13
|t/p
|75
|0.10
|1.1699
|1.1499
|1.1699
|85.48
|10465.07
|151
|2008.11.03 18:13
|buy
|76
|0.10
|1.1704
|1.1604
|1.1804
|152
|2008.11.04 16:37
|s/l
|76
|0.10
|1.1604
|1.1604
|1.1804
|-85.24
|10379.83
|153
|2008.11.04 16:37
|buy
|77
|0.10
|1.1608
|1.1508
|1.1708
|154
|2008.11.05 05:17
|t/p
|77
|0.10
|1.1708
|1.1508
|1.1708
|86.36
|10466.19
|155
|2008.11.05 05:17
|buy
|78
|0.10
|1.1713
|1.1613
|1.1813
|156
|2008.11.05 12:56
|s/l
|78
|0.10
|1.1613
|1.1613
|1.1813
|-86.11
|10380.08
|157
|2008.11.05 12:56
|buy
|79
|0.10
|1.1618
|1.1518
|1.1718
|158
|2006.03.02 19:49
|close at stop
|79
|0.10
|1.1641
|1.1518
|1.1718
|22.61
|10402.69