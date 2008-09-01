Strategy Tester Report
SVM_EA_v25c_USDCHF_1
(Build 218)

SymbolUSDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 13:12 - 2008.11.06 04:01
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=100; TakeProfit=100; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00; C=32; gamma=2;
Bars in test1370318Ticks modelled7638817Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit402.69Gross profit3673.08Gross loss-3270.39
Profit factor1.12Expected payoff5.10
Absolute drawdown107.21Maximal drawdown675.80 (6.28%)Relative drawdown6.28% (675.80)
Total trades79Short positions (won %)16 (50.00%)Long positions (won %)63 (53.97%)
Profit trades (% of total)42 (53.16%)Loss trades (% of total)37 (46.84%)
Largestprofit trade95.03loss trade-93.40
Averageprofit trade87.45loss trade-88.39
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (454.10)consecutive losses (loss in money)4 (-347.40)
Maximalconsecutive profit (count of wins)454.10 (5)consecutive loss (count of losses)-347.40 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 00:00buy10.101.09891.08891.1089
22008.09.02 09:55t/p10.101.10891.08891.108991.1310091.13
32008.09.02 09:55buy20.101.10941.09941.1194
42008.09.08 00:14t/p20.101.11941.09941.119495.0310186.16
52008.09.08 00:14buy30.101.12001.11001.1300
62008.09.08 12:13t/p30.101.13001.11001.130088.5010274.66
72008.09.08 12:13buy40.101.13051.12051.1405
82008.09.11 10:57t/p40.101.14051.12051.140592.4310367.09
92008.09.11 10:57buy50.101.14101.13101.1510
102008.09.12 15:19s/l50.101.13101.13101.1510-87.4810279.62
112008.09.12 15:19buy60.101.13141.12141.1414
122008.09.15 00:00s/l60.101.12141.12141.1414-88.3510191.27
132008.09.15 00:00buy70.101.12031.11031.1303
142008.09.15 05:13s/l70.101.11031.11031.1303-90.0810101.19
152008.09.15 05:13buy80.101.11061.10061.1206
162008.09.15 13:18t/p80.101.12061.10061.120689.2410190.43
172008.09.15 13:18buy90.101.12111.11111.1311
182008.09.15 21:44s/l90.101.11111.11111.1311-90.0110100.42
192008.09.15 21:44buy100.101.11151.10151.1215
202008.09.16 16:56t/p100.101.12151.10151.121590.1210190.54
212008.09.16 16:56buy110.101.12201.11201.1320
222008.09.17 19:24s/l110.101.11201.11201.1320-88.9810101.56
232008.09.17 19:24buy120.101.11251.10251.1225
242008.09.17 20:04s/l120.101.10251.10251.1225-90.7410010.82
252008.09.17 20:04buy130.101.10261.09261.1126
262008.09.18 12:07s/l130.101.09261.09261.1126-88.679922.15
272008.09.18 12:07buy140.101.09311.08311.1031
282008.09.18 15:56t/p140.101.10311.08311.103190.6510012.80
292008.09.18 15:56buy150.101.10361.09361.1136
302008.09.18 18:49s/l150.101.09361.09361.1136-91.449921.36
312008.09.18 18:49buy160.101.09411.08411.1041
322008.09.18 21:08t/p160.101.10411.08411.104190.5710011.93
332008.09.18 21:08buy170.101.10461.09461.1146
342008.09.19 02:28t/p170.101.11461.09461.114690.6610102.59
352008.09.19 02:28buy180.101.11521.10521.1252
362008.09.19 10:20t/p180.101.12521.10521.125288.8710191.46
372008.09.19 10:20buy190.101.12571.11571.1357
382008.09.19 15:24s/l190.101.11571.11571.1357-89.6310101.83
392008.09.19 15:24sell200.101.11561.12561.1056
402008.09.19 16:57t/p200.101.10561.12561.105690.4510192.28
412008.09.19 16:57sell210.101.10511.11511.0951
422008.09.22 12:08t/p210.101.09511.11511.095190.2010282.48
432008.09.22 12:08sell220.101.09461.10461.0846
442008.09.22 17:22t/p220.101.08461.10461.084692.2010374.68
452008.09.22 17:22sell230.101.08411.09411.0741
462008.09.22 19:34t/p230.101.07411.09411.074193.1010467.78
472008.09.22 19:34sell240.101.07361.08361.0636
482008.09.23 09:08s/l240.101.08361.08361.0636-93.4010374.38
492008.09.23 09:08sell250.101.08311.09311.0731
502008.09.24 23:29s/l250.101.09311.09311.0731-92.6010281.79
512008.09.24 23:29sell260.101.09271.10271.0827
522008.09.25 03:57t/p260.101.08271.10271.082789.0110370.80
532008.09.25 03:57sell270.101.08221.09221.0722
542008.09.25 18:58s/l270.101.09221.09221.0722-91.5610279.24
552008.09.25 18:58sell280.101.09171.10171.0817
562008.09.29 08:39s/l280.101.10171.10171.0817-93.0010186.23
572008.09.29 08:39sell290.101.10121.11121.0912
582008.09.29 16:20t/p290.101.09121.11121.091291.6410277.87
592008.09.29 16:20buy300.101.09121.08121.1012
602008.09.29 19:47s/l300.101.08121.08121.1012-92.4910185.38
612008.09.29 19:47buy310.101.08171.07171.0917
622008.09.29 19:55t/p310.101.09171.07171.091791.6010276.98
632008.09.29 19:55buy320.101.09221.08221.1022
642008.09.30 12:30t/p320.101.10221.08221.102291.6810368.66
652008.09.30 12:30buy330.101.10271.09271.1127
662008.09.30 16:34t/p330.101.11271.09271.112789.8410458.50
672008.09.30 16:34buy340.101.11351.10351.1235
682008.09.30 17:05t/p340.101.12351.10351.123589.0010547.50
692008.09.30 17:05buy350.101.12411.11411.1341
702008.10.02 09:27t/p350.101.13411.11411.134191.9810639.49
712008.10.02 09:27buy360.101.13461.12461.1446
722008.10.03 19:56s/l360.101.12461.12461.1446-87.9710551.52
732008.10.03 19:56buy370.101.12511.11511.1351
742008.10.06 00:00t/p370.101.13511.11511.135188.9210640.44
752008.10.06 00:00buy380.101.13731.12731.1473
762008.10.06 16:51t/p380.101.14731.12731.147387.1610727.60
772008.10.06 16:51buy390.101.14781.13781.1578
782008.10.07 15:01s/l390.101.13781.13781.1578-86.9410640.66
792008.10.07 15:01buy400.101.13831.12831.1483
802008.10.08 17:13s/l400.101.12831.12831.1483-87.6810552.98
812008.10.08 17:13buy410.101.12881.11881.1388
822008.10.10 08:40s/l410.101.11881.11881.1388-85.5910467.39
832008.10.10 08:40buy420.101.11921.10921.1292
842008.10.10 18:51t/p420.101.12921.10921.129288.5510555.94
852008.10.10 18:51buy430.101.12981.11981.1398
862008.10.10 20:28t/p430.101.13981.11981.139887.7210643.66
872008.10.10 20:28buy440.101.14041.13041.1504
882008.10.13 00:19s/l440.101.13041.13041.1504-87.5110556.15
892008.10.13 00:19buy450.101.13091.12091.1409
902008.10.13 18:20t/p450.101.14091.12091.140987.6410643.79
912008.10.13 18:20sell460.101.14101.15101.1310
922008.10.14 05:58t/p460.101.13101.15101.131087.3110731.10
932008.10.14 05:58sell470.101.13031.14031.1203
942008.10.15 10:52s/l470.101.14031.14031.1203-88.8210642.29
952008.10.15 10:52sell480.101.13981.14981.1298
962008.10.16 13:15t/p480.101.12981.14981.129885.1610727.45
972008.10.16 13:15sell490.101.12921.13921.1192
982008.10.16 22:31s/l490.101.13921.13921.1192-87.7810639.67
992008.10.16 22:31sell500.101.13871.14871.1287
1002008.10.20 16:24s/l500.101.14871.14871.1287-89.2810550.38
1012008.10.20 16:24sell510.101.14821.15821.1382
1022008.10.21 17:52s/l510.101.15821.15821.1382-87.4610462.93
1032008.10.21 17:52buy520.101.15821.14821.1682
1042008.10.22 08:31t/p520.101.16821.14821.168286.5410549.47
1052008.10.22 08:31buy530.101.16881.15881.1788
1062008.10.22 12:15s/l530.101.15881.15881.1788-86.3010463.17
1072008.10.22 12:15buy540.101.15931.14931.1693
1082008.10.22 16:03t/p540.101.16931.14931.169385.5210548.69
1092008.10.22 16:03buy550.101.16981.15981.1798
1102008.10.22 20:33s/l550.101.15981.15981.1798-86.2210462.47
1112008.10.22 20:33buy560.101.16031.15031.1703
1122008.10.24 04:34t/p560.101.17031.15031.170389.2510551.72
1132008.10.24 04:34buy570.101.17091.16091.1809
1142008.10.24 10:42s/l570.101.16091.16091.1809-86.1410465.58
1152008.10.24 10:42buy580.101.16141.15141.1714
1162008.10.24 11:38s/l580.101.15141.15141.1714-86.8610378.72
1172008.10.24 11:38buy590.101.15181.14181.1618
1182008.10.24 17:39t/p590.101.16181.14181.161886.0710464.79
1192008.10.24 17:39buy600.101.16231.15231.1723
1202008.10.27 18:52s/l600.101.15231.15231.1723-85.8310378.96
1212008.10.27 18:52buy610.101.15281.14281.1628
1222008.10.28 09:00t/p610.101.16281.14281.162886.9510465.91
1232008.10.28 09:00buy620.101.16331.15331.1733
1242008.10.28 22:59s/l620.101.15331.15331.1733-86.7110379.20
1252008.10.28 22:59buy630.101.15381.14381.1638
1262008.10.29 07:52s/l630.101.14381.14381.1638-86.4810292.72
1272008.10.29 07:52buy640.101.14431.13431.1543
1282008.10.29 15:42s/l640.101.13431.13431.1543-88.1610204.56
1292008.10.29 15:42buy650.101.13481.12481.1448
1302008.10.30 03:32s/l650.101.12481.12481.1448-86.0510118.51
1312008.10.30 03:32buy660.101.12531.11531.1353
1322008.10.30 10:38t/p660.101.13531.11531.135388.0810206.59
1332008.10.30 10:38buy670.101.13591.12591.1459
1342008.10.30 10:50s/l670.101.12591.12591.1459-88.8210117.77
1352008.10.30 10:50buy680.101.12641.11641.1364
1362008.10.30 14:26t/p680.101.13641.11641.136488.0010205.77
1372008.10.30 14:26buy690.101.13691.12691.1469
1382008.10.30 16:38t/p690.101.14691.12691.146987.1910292.96
1392008.10.30 16:38buy700.101.14741.13741.1574
1402008.10.30 19:25s/l700.101.13741.13741.1574-87.9310205.03
1412008.10.30 19:25buy710.101.13781.12781.1478
1422008.10.31 08:18t/p710.101.14781.12781.147888.0710293.10
1432008.10.31 08:18buy720.101.14831.13831.1583
1442008.10.31 15:26t/p720.101.15831.13831.158386.3310379.43
1452008.10.31 15:26buy730.101.15891.14891.1689
1462008.11.03 04:16s/l730.101.14891.14891.1689-86.0910293.34
1472008.11.03 04:16buy740.101.14941.13941.1594
1482008.11.03 14:31t/p740.101.15941.13941.159486.2510379.59
1492008.11.03 14:31buy750.101.15991.14991.1699
1502008.11.03 18:13t/p750.101.16991.14991.169985.4810465.07
1512008.11.03 18:13buy760.101.17041.16041.1804
1522008.11.04 16:37s/l760.101.16041.16041.1804-85.2410379.83
1532008.11.04 16:37buy770.101.16081.15081.1708
1542008.11.05 05:17t/p770.101.17081.15081.170886.3610466.19
1552008.11.05 05:17buy780.101.17131.16131.1813
1562008.11.05 12:56s/l780.101.16131.16131.1813-86.1110380.08
1572008.11.05 12:56buy790.101.16181.15181.1718
1582006.03.02 19:49close at stop790.101.16411.15181.171822.6110402.69