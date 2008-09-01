|Symbol
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 13:12 - 2008.11.06 04:01
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=70; TakeProfit=70; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00; C=32; gamma=2;
|Bars in test
|1370318
|Ticks modelled
|7638817
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-971.45
|Gross profit
|4960.30
|Gross loss
|-5931.75
|Profit factor
|0.84
|Expected payoff
|-5.52
|Absolute drawdown
|1139.24
|Maximal drawdown
|1676.95 (15.91%)
|Relative drawdown
|15.91% (1676.95)
|Total trades
|176
|Short positions (won %)
|72 (41.67%)
|Long positions (won %)
|104 (48.08%)
|Profit trades (% of total)
|80 (45.45%)
|Loss trades (% of total)
|96 (54.55%)
|Largest
|profit trade
|65.65
|loss trade
|-68.43
|Average
|profit trade
|62.00
|loss trade
|-61.79
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (445.50)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-493.13)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|445.50 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-493.13 (8)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.0989
|1.0919
|1.1059
|2
|2008.09.02 08:38
|t/p
|1
|0.10
|1.1059
|1.0919
|1.1059
|64.25
|10064.25
|3
|2008.09.02 08:38
|buy
|2
|0.10
|1.1064
|1.0994
|1.1134
|4
|2008.09.03 06:34
|t/p
|2
|0.10
|1.1134
|1.0994
|1.1134
|63.81
|10128.06
|5
|2008.09.03 06:34
|buy
|3
|0.10
|1.1140
|1.1070
|1.1210
|6
|2008.09.03 17:45
|s/l
|3
|0.10
|1.1070
|1.1070
|1.1210
|-63.23
|10064.83
|7
|2008.09.03 17:45
|buy
|4
|0.10
|1.1075
|1.1005
|1.1145
|8
|2008.09.04 23:16
|t/p
|4
|0.10
|1.1145
|1.1005
|1.1145
|65.65
|10130.48
|9
|2008.09.04 23:16
|buy
|5
|0.10
|1.1151
|1.1081
|1.1221
|10
|2008.09.05 07:11
|s/l
|5
|0.10
|1.1081
|1.1081
|1.1221
|-62.22
|10068.26
|11
|2008.09.05 07:11
|buy
|6
|0.10
|1.1086
|1.1016
|1.1156
|12
|2008.09.05 10:16
|t/p
|6
|0.10
|1.1156
|1.1016
|1.1156
|62.75
|10131.01
|13
|2008.09.05 10:16
|buy
|7
|0.10
|1.1161
|1.1091
|1.1231
|14
|2008.09.05 14:30
|s/l
|7
|0.10
|1.1091
|1.1091
|1.1231
|-63.12
|10067.89
|15
|2008.09.05 14:30
|buy
|8
|0.10
|1.1095
|1.1025
|1.1165
|16
|2008.09.05 18:30
|t/p
|8
|0.10
|1.1165
|1.1025
|1.1165
|62.70
|10130.59
|17
|2008.09.05 18:30
|buy
|9
|0.10
|1.1170
|1.1100
|1.1240
|18
|2008.09.08 10:30
|t/p
|9
|0.10
|1.1240
|1.1100
|1.1240
|63.23
|10193.82
|19
|2008.09.08 10:30
|buy
|10
|0.10
|1.1245
|1.1175
|1.1315
|20
|2008.09.08 12:15
|t/p
|10
|0.10
|1.1315
|1.1175
|1.1315
|61.86
|10255.68
|21
|2008.09.08 12:15
|buy
|11
|0.10
|1.1320
|1.1250
|1.1390
|22
|2008.09.08 16:57
|s/l
|11
|0.10
|1.1250
|1.1250
|1.1390
|-62.22
|10193.46
|23
|2008.09.08 16:57
|buy
|12
|0.10
|1.1255
|1.1185
|1.1325
|24
|2008.09.08 18:32
|t/p
|12
|0.10
|1.1325
|1.1185
|1.1325
|61.81
|10255.27
|25
|2008.09.08 18:32
|buy
|13
|0.10
|1.1331
|1.1261
|1.1401
|26
|2008.09.09 17:16
|s/l
|13
|0.10
|1.1261
|1.1261
|1.1401
|-61.21
|10194.06
|27
|2008.09.09 17:16
|buy
|14
|0.10
|1.1266
|1.1196
|1.1336
|28
|2008.09.10 16:53
|t/p
|14
|0.10
|1.1336
|1.1196
|1.1336
|62.70
|10256.76
|29
|2008.09.10 16:53
|buy
|15
|0.10
|1.1342
|1.1272
|1.1412
|30
|2008.09.11 11:41
|t/p
|15
|0.10
|1.1412
|1.1272
|1.1412
|64.19
|10320.95
|31
|2008.09.11 11:41
|buy
|16
|0.10
|1.1417
|1.1347
|1.1487
|32
|2008.09.11 14:30
|s/l
|16
|0.10
|1.1347
|1.1347
|1.1487
|-61.70
|10259.25
|33
|2008.09.11 14:30
|buy
|17
|0.10
|1.1350
|1.1280
|1.1420
|34
|2008.09.15 00:00
|s/l
|17
|0.10
|1.1280
|1.1280
|1.1420
|-60.61
|10198.65
|35
|2008.09.15 00:00
|buy
|18
|0.10
|1.1203
|1.1133
|1.1273
|36
|2008.09.15 04:48
|s/l
|18
|0.10
|1.1133
|1.1133
|1.1273
|-62.88
|10135.77
|37
|2008.09.15 04:48
|buy
|19
|0.10
|1.1137
|1.1067
|1.1207
|38
|2008.09.15 05:17
|s/l
|19
|0.10
|1.1067
|1.1067
|1.1207
|-63.26
|10072.51
|39
|2008.09.15 05:17
|buy
|20
|0.10
|1.1071
|1.1001
|1.1141
|40
|2008.09.15 06:37
|t/p
|20
|0.10
|1.1141
|1.1001
|1.1141
|62.83
|10135.34
|41
|2008.09.15 06:37
|buy
|21
|0.10
|1.1146
|1.1076
|1.1216
|42
|2008.09.15 13:19
|t/p
|21
|0.10
|1.1216
|1.1076
|1.1216
|62.41
|10197.75
|43
|2008.09.15 13:19
|buy
|22
|0.10
|1.1221
|1.1151
|1.1291
|44
|2008.09.15 21:23
|s/l
|22
|0.10
|1.1151
|1.1151
|1.1291
|-62.77
|10134.98
|45
|2008.09.15 21:23
|buy
|23
|0.10
|1.1156
|1.1086
|1.1226
|46
|2008.09.15 21:54
|s/l
|23
|0.10
|1.1086
|1.1086
|1.1226
|-63.14
|10071.84
|47
|2008.09.15 21:54
|buy
|24
|0.10
|1.1091
|1.1021
|1.1161
|48
|2008.09.15 22:48
|t/p
|24
|0.10
|1.1161
|1.1021
|1.1161
|62.72
|10134.56
|49
|2008.09.15 22:48
|buy
|25
|0.10
|1.1166
|1.1096
|1.1236
|50
|2008.09.15 23:58
|s/l
|25
|0.10
|1.1096
|1.1096
|1.1236
|-63.11
|10071.45
|51
|2008.09.15 23:58
|buy
|26
|0.10
|1.1098
|1.1028
|1.1168
|52
|2008.09.16 16:28
|t/p
|26
|0.10
|1.1168
|1.1028
|1.1168
|63.63
|10135.08
|53
|2008.09.16 16:28
|sell
|27
|0.10
|1.1168
|1.1238
|1.1098
|54
|2008.09.16 17:02
|s/l
|27
|0.10
|1.1238
|1.1238
|1.1098
|-62.29
|10072.79
|55
|2008.09.16 17:02
|sell
|28
|0.10
|1.1233
|1.1303
|1.1163
|56
|2008.09.16 17:23
|t/p
|28
|0.10
|1.1163
|1.1303
|1.1163
|62.71
|10135.50
|57
|2008.09.16 17:23
|sell
|29
|0.10
|1.1158
|1.1228
|1.1088
|58
|2008.09.16 20:16
|s/l
|29
|0.10
|1.1228
|1.1228
|1.1088
|-62.34
|10073.16
|59
|2008.09.16 20:16
|sell
|30
|0.10
|1.1224
|1.1294
|1.1154
|60
|2008.09.17 17:05
|t/p
|30
|0.10
|1.1154
|1.1294
|1.1154
|61.64
|10134.80
|61
|2008.09.17 17:05
|sell
|31
|0.10
|1.1149
|1.1219
|1.1079
|62
|2008.09.17 18:00
|s/l
|31
|0.10
|1.1219
|1.1219
|1.1079
|-62.39
|10072.41
|63
|2008.09.17 18:00
|sell
|32
|0.10
|1.1214
|1.1284
|1.1144
|64
|2008.09.17 19:19
|t/p
|32
|0.10
|1.1144
|1.1284
|1.1144
|62.81
|10135.22
|65
|2008.09.17 19:19
|sell
|33
|0.10
|1.1139
|1.1209
|1.1069
|66
|2008.09.17 19:42
|t/p
|33
|0.10
|1.1069
|1.1209
|1.1069
|63.24
|10198.46
|67
|2008.09.17 19:42
|sell
|34
|0.10
|1.1064
|1.1134
|1.0994
|68
|2008.09.17 20:57
|t/p
|34
|0.10
|1.0994
|1.1134
|1.0994
|63.67
|10262.13
|69
|2008.09.17 20:57
|sell
|35
|0.10
|1.0989
|1.1059
|1.0919
|70
|2008.09.17 21:15
|s/l
|35
|0.10
|1.1059
|1.1059
|1.0919
|-63.30
|10198.83
|71
|2008.09.17 21:15
|sell
|36
|0.10
|1.1054
|1.1124
|1.0984
|72
|2008.09.18 02:39
|t/p
|36
|0.10
|1.0984
|1.1124
|1.0984
|60.38
|10259.21
|73
|2008.09.18 02:39
|sell
|37
|0.10
|1.0979
|1.1049
|1.0909
|74
|2008.09.18 08:27
|s/l
|37
|0.10
|1.1049
|1.1049
|1.0909
|-63.35
|10195.86
|75
|2008.09.18 08:27
|sell
|38
|0.10
|1.1044
|1.1114
|1.0974
|76
|2008.09.18 09:08
|s/l
|38
|0.10
|1.1114
|1.1114
|1.0974
|-62.98
|10132.88
|77
|2008.09.18 09:08
|sell
|39
|0.10
|1.1109
|1.1179
|1.1039
|78
|2008.09.18 10:19
|t/p
|39
|0.10
|1.1039
|1.1179
|1.1039
|63.41
|10196.29
|79
|2008.09.18 10:19
|sell
|40
|0.10
|1.1034
|1.1104
|1.0964
|80
|2008.09.18 11:25
|t/p
|40
|0.10
|1.0964
|1.1104
|1.0964
|63.85
|10260.14
|81
|2008.09.18 11:25
|sell
|41
|0.10
|1.0958
|1.1028
|1.0888
|82
|2008.09.18 15:52
|s/l
|41
|0.10
|1.1028
|1.1028
|1.0888
|-63.47
|10196.67
|83
|2008.09.18 15:52
|sell
|42
|0.10
|1.1024
|1.1094
|1.0954
|84
|2008.09.18 18:41
|t/p
|42
|0.10
|1.0954
|1.1094
|1.0954
|63.90
|10260.57
|85
|2008.09.18 18:41
|sell
|43
|0.10
|1.0949
|1.1019
|1.0879
|86
|2008.09.18 21:05
|s/l
|43
|0.10
|1.1019
|1.1019
|1.0879
|-63.53
|10197.04
|87
|2008.09.18 21:05
|sell
|44
|0.10
|1.1014
|1.1084
|1.0944
|88
|2008.09.18 21:36
|s/l
|44
|0.10
|1.1084
|1.1084
|1.0944
|-63.15
|10133.89
|89
|2008.09.18 21:36
|sell
|45
|0.10
|1.1079
|1.1149
|1.1009
|90
|2008.09.19 02:28
|s/l
|45
|0.10
|1.1149
|1.1149
|1.1009
|-63.91
|10069.98
|91
|2008.09.19 02:28
|sell
|46
|0.10
|1.1144
|1.1214
|1.1074
|92
|2008.09.19 09:15
|s/l
|46
|0.10
|1.1214
|1.1214
|1.1074
|-62.42
|10007.56
|93
|2008.09.19 09:15
|sell
|47
|0.10
|1.1209
|1.1279
|1.1139
|94
|2008.09.19 10:27
|s/l
|47
|0.10
|1.1279
|1.1279
|1.1139
|-62.06
|9945.50
|95
|2008.09.19 10:27
|sell
|48
|0.10
|1.1274
|1.1344
|1.1204
|96
|2008.09.19 13:07
|t/p
|48
|0.10
|1.1204
|1.1344
|1.1204
|62.49
|10007.99
|97
|2008.09.19 13:07
|sell
|49
|0.10
|1.1198
|1.1268
|1.1128
|98
|2008.09.19 15:26
|t/p
|49
|0.10
|1.1128
|1.1268
|1.1128
|62.92
|10070.91
|99
|2008.09.19 15:26
|sell
|50
|0.10
|1.1120
|1.1190
|1.1050
|100
|2008.09.19 20:19
|t/p
|50
|0.10
|1.1050
|1.1190
|1.1050
|63.36
|10134.27
|101
|2008.09.19 20:19
|sell
|51
|0.10
|1.1043
|1.1113
|1.0973
|102
|2008.09.22 09:46
|t/p
|51
|0.10
|1.0973
|1.1113
|1.0973
|62.68
|10196.96
|103
|2008.09.22 09:46
|sell
|52
|0.10
|1.0967
|1.1037
|1.0897
|104
|2008.09.22 16:18
|t/p
|52
|0.10
|1.0897
|1.1037
|1.0897
|64.24
|10261.20
|105
|2008.09.22 16:18
|sell
|53
|0.10
|1.0892
|1.0962
|1.0822
|106
|2008.09.22 18:42
|t/p
|53
|0.10
|1.0822
|1.0962
|1.0822
|64.68
|10325.88
|107
|2008.09.22 18:42
|sell
|54
|0.10
|1.0817
|1.0887
|1.0747
|108
|2008.09.22 19:30
|t/p
|54
|0.10
|1.0747
|1.0887
|1.0747
|65.13
|10391.01
|109
|2008.09.22 19:30
|sell
|55
|0.10
|1.0742
|1.0812
|1.0672
|110
|2008.09.23 08:55
|s/l
|55
|0.10
|1.0812
|1.0812
|1.0672
|-65.86
|10325.15
|111
|2008.09.23 08:55
|sell
|56
|0.10
|1.0807
|1.0877
|1.0737
|112
|2008.09.23 19:06
|s/l
|56
|0.10
|1.0877
|1.0877
|1.0737
|-64.36
|10260.79
|113
|2008.09.23 19:06
|sell
|57
|0.10
|1.0872
|1.0942
|1.0802
|114
|2008.09.25 19:00
|s/l
|57
|0.10
|1.0942
|1.0942
|1.0802
|-68.43
|10192.36
|115
|2008.09.25 19:00
|sell
|58
|0.10
|1.0939
|1.1009
|1.0869
|116
|2008.09.26 01:52
|t/p
|58
|0.10
|1.0869
|1.1009
|1.0869
|63.29
|10255.66
|117
|2008.09.26 01:52
|sell
|59
|0.10
|1.0863
|1.0933
|1.0793
|118
|2008.09.29 00:01
|s/l
|59
|0.10
|1.0933
|1.0933
|1.0793
|-65.03
|10190.63
|119
|2008.09.29 00:01
|buy
|60
|0.10
|1.0952
|1.0882
|1.1022
|120
|2008.09.29 09:12
|t/p
|60
|0.10
|1.1022
|1.0882
|1.1022
|63.51
|10254.14
|121
|2008.09.29 09:12
|buy
|61
|0.10
|1.1027
|1.0957
|1.1097
|122
|2008.09.29 16:04
|s/l
|61
|0.10
|1.0957
|1.0957
|1.1097
|-63.89
|10190.25
|123
|2008.09.29 16:04
|buy
|62
|0.10
|1.0962
|1.0892
|1.1032
|124
|2008.09.29 19:45
|s/l
|62
|0.10
|1.0892
|1.0892
|1.1032
|-64.27
|10125.98
|125
|2008.09.29 19:45
|buy
|63
|0.10
|1.0896
|1.0826
|1.0966
|126
|2008.09.29 19:46
|s/l
|63
|0.10
|1.0826
|1.0826
|1.0966
|-64.68
|10061.30
|127
|2008.09.29 19:46
|buy
|64
|0.10
|1.0827
|1.0757
|1.0897
|128
|2008.09.29 19:54
|t/p
|64
|0.10
|1.0897
|1.0757
|1.0897
|64.23
|10125.53
|129
|2008.09.29 19:54
|buy
|65
|0.10
|1.0903
|1.0833
|1.0973
|130
|2008.09.29 20:16
|s/l
|65
|0.10
|1.0833
|1.0833
|1.0973
|-64.62
|10060.91
|131
|2008.09.29 20:16
|buy
|66
|0.10
|1.0838
|1.0768
|1.0908
|132
|2008.09.30 00:05
|t/p
|66
|0.10
|1.0908
|1.0768
|1.0908
|65.11
|10126.02
|133
|2008.09.30 00:05
|buy
|67
|0.10
|1.0914
|1.0844
|1.0984
|134
|2008.09.30 10:09
|t/p
|67
|0.10
|1.0984
|1.0844
|1.0984
|63.73
|10189.75
|135
|2008.09.30 10:09
|buy
|68
|0.10
|1.0989
|1.0919
|1.1059
|136
|2008.09.30 14:46
|t/p
|68
|0.10
|1.1059
|1.0919
|1.1059
|63.30
|10253.05
|137
|2008.09.30 14:46
|buy
|69
|0.10
|1.1064
|1.0994
|1.1134
|138
|2008.09.30 16:34
|t/p
|69
|0.10
|1.1134
|1.0994
|1.1134
|62.87
|10315.92
|139
|2008.09.30 16:34
|buy
|70
|0.10
|1.1139
|1.1069
|1.1209
|140
|2008.09.30 17:00
|t/p
|70
|0.10
|1.1209
|1.1069
|1.1209
|62.45
|10378.37
|141
|2008.09.30 17:00
|buy
|71
|0.10
|1.1214
|1.1144
|1.1284
|142
|2008.10.01 11:45
|s/l
|71
|0.10
|1.1144
|1.1144
|1.1284
|-61.86
|10316.51
|143
|2008.10.01 11:45
|buy
|72
|0.10
|1.1149
|1.1079
|1.1219
|144
|2008.10.01 13:59
|t/p
|72
|0.10
|1.1219
|1.1079
|1.1219
|62.39
|10378.90
|145
|2008.10.01 13:59
|buy
|73
|0.10
|1.1225
|1.1155
|1.1295
|146
|2008.10.02 02:09
|t/p
|73
|0.10
|1.1295
|1.1155
|1.1295
|64.82
|10443.72
|147
|2008.10.02 02:09
|buy
|74
|0.10
|1.1300
|1.1230
|1.1370
|148
|2008.10.02 14:38
|t/p
|74
|0.10
|1.1370
|1.1230
|1.1370
|61.57
|10505.29
|149
|2008.10.02 14:38
|buy
|75
|0.10
|1.1375
|1.1305
|1.1445
|150
|2008.10.03 03:34
|s/l
|75
|0.10
|1.1305
|1.1305
|1.1445
|-60.98
|10444.31
|151
|2008.10.03 03:34
|buy
|76
|0.10
|1.1309
|1.1239
|1.1379
|152
|2008.10.03 15:17
|t/p
|76
|0.10
|1.1379
|1.1239
|1.1379
|61.52
|10505.83
|153
|2008.10.03 15:17
|buy
|77
|0.10
|1.1384
|1.1314
|1.1454
|154
|2008.10.03 17:15
|s/l
|77
|0.10
|1.1314
|1.1314
|1.1454
|-61.87
|10443.96
|155
|2008.10.03 17:15
|buy
|78
|0.10
|1.1319
|1.1249
|1.1389
|156
|2008.10.03 19:56
|s/l
|78
|0.10
|1.1249
|1.1249
|1.1389
|-62.23
|10381.73
|157
|2008.10.03 19:56
|buy
|79
|0.10
|1.1253
|1.1183
|1.1323
|158
|2008.10.06 00:00
|t/p
|79
|0.10
|1.1323
|1.1183
|1.1323
|62.52
|10444.25
|159
|2008.10.06 00:00
|buy
|80
|0.10
|1.1373
|1.1303
|1.1443
|160
|2008.10.06 01:11
|s/l
|80
|0.10
|1.1303
|1.1303
|1.1443
|-61.93
|10382.32
|161
|2008.10.06 01:11
|buy
|81
|0.10
|1.1308
|1.1238
|1.1378
|162
|2008.10.06 08:08
|t/p
|81
|0.10
|1.1378
|1.1238
|1.1378
|61.52
|10443.84
|163
|2008.10.06 08:08
|buy
|82
|0.10
|1.1384
|1.1314
|1.1454
|164
|2008.10.06 16:46
|t/p
|82
|0.10
|1.1454
|1.1314
|1.1454
|61.11
|10504.95
|165
|2008.10.06 16:46
|buy
|83
|0.10
|1.1459
|1.1389
|1.1529
|166
|2008.10.07 14:14
|s/l
|83
|0.10
|1.1389
|1.1389
|1.1529
|-60.51
|10444.44
|167
|2008.10.07 14:14
|buy
|84
|0.10
|1.1394
|1.1324
|1.1464
|168
|2008.10.08 11:16
|s/l
|84
|0.10
|1.1324
|1.1324
|1.1464
|-60.87
|10383.57
|169
|2008.10.08 11:16
|buy
|85
|0.10
|1.1327
|1.1257
|1.1397
|170
|2008.10.08 13:02
|t/p
|85
|0.10
|1.1397
|1.1257
|1.1397
|61.42
|10444.99
|171
|2008.10.08 13:02
|buy
|86
|0.10
|1.1402
|1.1332
|1.1472
|172
|2008.10.08 13:07
|s/l
|86
|0.10
|1.1332
|1.1332
|1.1472
|-61.77
|10383.22
|173
|2008.10.08 13:07
|buy
|87
|0.10
|1.1337
|1.1267
|1.1407
|174
|2008.10.08 17:50
|s/l
|87
|0.10
|1.1267
|1.1267
|1.1407
|-62.13
|10321.09
|175
|2008.10.08 17:50
|buy
|88
|0.10
|1.1272
|1.1202
|1.1342
|176
|2008.10.10 08:34
|s/l
|88
|0.10
|1.1202
|1.1202
|1.1342
|-58.69
|10262.40
|177
|2008.10.10 08:34
|buy
|89
|0.10
|1.1207
|1.1137
|1.1277
|178
|2008.10.10 13:31
|s/l
|89
|0.10
|1.1137
|1.1137
|1.1277
|-62.85
|10199.55
|179
|2008.10.10 13:31
|sell
|90
|0.10
|1.1137
|1.1207
|1.1067
|180
|2008.10.10 16:28
|s/l
|90
|0.10
|1.1207
|1.1207
|1.1067
|-62.46
|10137.09
|181
|2008.10.10 16:28
|sell
|91
|0.10
|1.1202
|1.1272
|1.1132
|182
|2008.10.10 18:27
|s/l
|91
|0.10
|1.1272
|1.1272
|1.1132
|-62.10
|10074.99
|183
|2008.10.10 18:27
|sell
|92
|0.10
|1.1267
|1.1337
|1.1197
|184
|2008.10.10 19:41
|s/l
|92
|0.10
|1.1337
|1.1337
|1.1197
|-61.74
|10013.25
|185
|2008.10.10 19:41
|sell
|93
|0.10
|1.1332
|1.1402
|1.1262
|186
|2008.10.10 20:28
|s/l
|93
|0.10
|1.1402
|1.1402
|1.1262
|-61.39
|9951.86
|187
|2008.10.10 20:28
|sell
|94
|0.10
|1.1397
|1.1467
|1.1327
|188
|2008.10.13 00:02
|t/p
|94
|0.10
|1.1327
|1.1467
|1.1327
|60.74
|10012.61
|189
|2008.10.13 00:02
|sell
|95
|0.10
|1.1311
|1.1381
|1.1241
|190
|2008.10.13 04:50
|s/l
|95
|0.10
|1.1381
|1.1381
|1.1241
|-61.51
|9951.10
|191
|2008.10.13 04:50
|sell
|96
|0.10
|1.1376
|1.1446
|1.1306
|192
|2008.10.13 10:06
|t/p
|96
|0.10
|1.1306
|1.1446
|1.1306
|61.92
|10013.02
|193
|2008.10.13 10:06
|sell
|97
|0.10
|1.1300
|1.1370
|1.1230
|194
|2008.10.13 18:02
|s/l
|97
|0.10
|1.1370
|1.1370
|1.1230
|-61.57
|9951.45
|195
|2008.10.13 18:02
|sell
|98
|0.10
|1.1365
|1.1435
|1.1295
|196
|2008.10.13 18:43
|s/l
|98
|0.10
|1.1435
|1.1435
|1.1295
|-61.22
|9890.23
|197
|2008.10.13 18:43
|sell
|99
|0.10
|1.1430
|1.1500
|1.1360
|198
|2008.10.13 23:02
|t/p
|99
|0.10
|1.1360
|1.1500
|1.1360
|61.62
|9951.85
|199
|2008.10.13 23:02
|sell
|100
|0.10
|1.1355
|1.1425
|1.1285
|200
|2008.10.14 13:17
|t/p
|100
|0.10
|1.1285
|1.1425
|1.1285
|60.91
|10012.76
|201
|2008.10.14 13:17
|sell
|101
|0.10
|1.1280
|1.1350
|1.1210
|202
|2008.10.14 16:24
|s/l
|101
|0.10
|1.1350
|1.1350
|1.1210
|-61.67
|9951.09
|203
|2008.10.14 16:24
|sell
|102
|0.10
|1.1346
|1.1416
|1.1276
|204
|2008.10.16 06:26
|s/l
|102
|0.10
|1.1416
|1.1416
|1.1276
|-65.78
|9885.31
|205
|2008.10.16 06:26
|sell
|103
|0.10
|1.1412
|1.1482
|1.1342
|206
|2008.10.16 07:37
|s/l
|103
|0.10
|1.1482
|1.1482
|1.1342
|-60.96
|9824.35
|207
|2008.10.16 07:37
|sell
|104
|0.10
|1.1478
|1.1548
|1.1408
|208
|2008.10.16 09:39
|t/p
|104
|0.10
|1.1408
|1.1548
|1.1408
|61.36
|9885.71
|209
|2008.10.16 09:39
|sell
|105
|0.10
|1.1403
|1.1473
|1.1333
|210
|2008.10.16 12:36
|t/p
|105
|0.10
|1.1333
|1.1473
|1.1333
|61.77
|9947.48
|211
|2008.10.16 12:36
|sell
|106
|0.10
|1.1327
|1.1397
|1.1257
|212
|2008.10.17 03:43
|s/l
|106
|0.10
|1.1397
|1.1397
|1.1257
|-62.53
|9884.96
|213
|2008.10.17 03:43
|sell
|107
|0.10
|1.1393
|1.1463
|1.1323
|214
|2008.10.17 14:56
|t/p
|107
|0.10
|1.1323
|1.1463
|1.1323
|61.82
|9946.78
|215
|2008.10.17 14:56
|sell
|108
|0.10
|1.1318
|1.1388
|1.1248
|216
|2008.10.20 13:03
|s/l
|108
|0.10
|1.1388
|1.1388
|1.1248
|-62.59
|9884.19
|217
|2008.10.20 13:03
|sell
|109
|0.10
|1.1383
|1.1453
|1.1313
|218
|2008.10.20 15:32
|s/l
|109
|0.10
|1.1453
|1.1453
|1.1313
|-61.10
|9823.09
|219
|2008.10.20 15:32
|buy
|110
|0.10
|1.1455
|1.1385
|1.1525
|220
|2008.10.21 07:45
|t/p
|110
|0.10
|1.1525
|1.1385
|1.1525
|61.68
|9884.77
|221
|2008.10.21 07:45
|buy
|111
|0.10
|1.1531
|1.1461
|1.1601
|222
|2008.10.22 05:31
|t/p
|111
|0.10
|1.1601
|1.1461
|1.1601
|61.29
|9946.06
|223
|2008.10.22 05:31
|buy
|112
|0.10
|1.1606
|1.1536
|1.1676
|224
|2008.10.22 08:30
|t/p
|112
|0.10
|1.1676
|1.1536
|1.1676
|59.95
|10006.01
|225
|2008.10.22 08:30
|buy
|113
|0.10
|1.1681
|1.1611
|1.1751
|226
|2008.10.22 11:11
|s/l
|113
|0.10
|1.1611
|1.1611
|1.1751
|-60.29
|9945.72
|227
|2008.10.22 11:11
|buy
|114
|0.10
|1.1615
|1.1545
|1.1685
|228
|2008.10.22 16:02
|t/p
|114
|0.10
|1.1685
|1.1545
|1.1685
|59.91
|10005.63
|229
|2008.10.22 16:02
|buy
|115
|0.10
|1.1690
|1.1620
|1.1760
|230
|2008.10.22 16:48
|s/l
|115
|0.10
|1.1620
|1.1620
|1.1760
|-60.24
|9945.39
|231
|2008.10.22 16:48
|buy
|116
|0.10
|1.1625
|1.1555
|1.1695
|232
|2008.10.23 14:35
|t/p
|116
|0.10
|1.1695
|1.1555
|1.1695
|62.70
|10008.09
|233
|2008.10.23 14:35
|buy
|117
|0.10
|1.1700
|1.1630
|1.1770
|234
|2008.10.23 16:50
|s/l
|117
|0.10
|1.1630
|1.1630
|1.1770
|-60.19
|9947.90
|235
|2008.10.23 16:50
|buy
|118
|0.10
|1.1634
|1.1564
|1.1704
|236
|2008.10.23 23:15
|s/l
|118
|0.10
|1.1564
|1.1564
|1.1704
|-60.54
|9887.36
|237
|2008.10.23 23:15
|buy
|119
|0.10
|1.1567
|1.1497
|1.1637
|238
|2008.10.24 02:08
|t/p
|119
|0.10
|1.1637
|1.1497
|1.1637
|61.10
|9948.46
|239
|2008.10.24 02:08
|buy
|120
|0.10
|1.1642
|1.1572
|1.1712
|240
|2008.10.24 04:35
|t/p
|120
|0.10
|1.1712
|1.1572
|1.1712
|59.77
|10008.23
|241
|2008.10.24 04:35
|buy
|121
|0.10
|1.1718
|1.1648
|1.1788
|242
|2008.10.24 08:03
|s/l
|121
|0.10
|1.1648
|1.1648
|1.1788
|-60.10
|9948.13
|243
|2008.10.24 08:03
|buy
|122
|0.10
|1.1653
|1.1583
|1.1723
|244
|2008.10.24 08:54
|t/p
|122
|0.10
|1.1723
|1.1583
|1.1723
|59.71
|10007.84
|245
|2008.10.24 08:54
|buy
|123
|0.10
|1.1729
|1.1659
|1.1799
|246
|2008.10.24 10:40
|s/l
|123
|0.10
|1.1659
|1.1659
|1.1799
|-60.04
|9947.80
|247
|2008.10.24 10:40
|buy
|124
|0.10
|1.1664
|1.1594
|1.1734
|248
|2008.10.24 11:07
|s/l
|124
|0.10
|1.1594
|1.1594
|1.1734
|-60.38
|9887.42
|249
|2008.10.24 11:07
|buy
|125
|0.10
|1.1599
|1.1529
|1.1669
|250
|2008.10.24 11:36
|s/l
|125
|0.10
|1.1529
|1.1529
|1.1669
|-60.72
|9826.70
|251
|2008.10.24 11:36
|buy
|126
|0.10
|1.1532
|1.1462
|1.1602
|252
|2008.10.24 12:10
|t/p
|126
|0.10
|1.1602
|1.1462
|1.1602
|60.33
|9887.03
|253
|2008.10.24 12:10
|buy
|127
|0.10
|1.1607
|1.1537
|1.1677
|254
|2008.10.24 13:05
|s/l
|127
|0.10
|1.1537
|1.1537
|1.1677
|-60.67
|9826.36
|255
|2008.10.24 13:05
|buy
|128
|0.10
|1.1542
|1.1472
|1.1612
|256
|2008.10.24 17:33
|t/p
|128
|0.10
|1.1612
|1.1472
|1.1612
|60.28
|9886.64
|257
|2008.10.24 17:33
|buy
|129
|0.10
|1.1617
|1.1547
|1.1687
|258
|2008.10.24 20:05
|t/p
|129
|0.10
|1.1687
|1.1547
|1.1687
|59.90
|9946.54
|259
|2008.10.24 20:05
|buy
|130
|0.10
|1.1692
|1.1622
|1.1762
|260
|2008.10.27 00:02
|s/l
|130
|0.10
|1.1622
|1.1622
|1.1762
|-59.28
|9887.26
|261
|2008.10.27 00:02
|buy
|131
|0.10
|1.1627
|1.1557
|1.1697
|262
|2008.10.27 08:56
|t/p
|131
|0.10
|1.1697
|1.1557
|1.1697
|59.84
|9947.10
|263
|2008.10.27 08:56
|buy
|132
|0.10
|1.1702
|1.1632
|1.1772
|264
|2008.10.27 10:07
|s/l
|132
|0.10
|1.1632
|1.1632
|1.1772
|-60.19
|9886.91
|265
|2008.10.27 10:07
|buy
|133
|0.10
|1.1635
|1.1565
|1.1705
|266
|2008.10.27 12:34
|s/l
|133
|0.10
|1.1565
|1.1565
|1.1705
|-60.53
|9826.38
|267
|2008.10.27 12:34
|buy
|134
|0.10
|1.1570
|1.1500
|1.1640
|268
|2008.10.28 09:25
|t/p
|134
|0.10
|1.1640
|1.1500
|1.1640
|61.09
|9887.47
|269
|2008.10.28 09:25
|buy
|135
|0.10
|1.1645
|1.1575
|1.1715
|270
|2008.10.28 12:40
|s/l
|135
|0.10
|1.1575
|1.1575
|1.1715
|-60.48
|9826.99
|271
|2008.10.28 12:40
|buy
|136
|0.10
|1.1579
|1.1509
|1.1649
|272
|2008.10.28 18:01
|t/p
|136
|0.10
|1.1649
|1.1509
|1.1649
|60.09
|9887.08
|273
|2008.10.28 18:01
|buy
|137
|0.10
|1.1654
|1.1584
|1.1724
|274
|2008.10.28 19:23
|s/l
|137
|0.10
|1.1584
|1.1584
|1.1724
|-60.43
|9826.65
|275
|2008.10.28 19:23
|buy
|138
|0.10
|1.1589
|1.1519
|1.1659
|276
|2008.10.28 23:57
|s/l
|138
|0.10
|1.1519
|1.1519
|1.1659
|-60.77
|9765.88
|277
|2008.10.28 23:57
|buy
|139
|0.10
|1.1524
|1.1454
|1.1594
|278
|2008.10.29 07:50
|s/l
|139
|0.10
|1.1454
|1.1454
|1.1594
|-60.16
|9705.72
|279
|2008.10.29 07:50
|buy
|140
|0.10
|1.1459
|1.1389
|1.1529
|280
|2008.10.29 09:03
|t/p
|140
|0.10
|1.1529
|1.1389
|1.1529
|60.72
|9766.44
|281
|2008.10.29 09:03
|buy
|141
|0.10
|1.1534
|1.1464
|1.1604
|282
|2008.10.29 09:56
|s/l
|141
|0.10
|1.1464
|1.1464
|1.1604
|-61.06
|9705.38
|283
|2008.10.29 09:56
|buy
|142
|0.10
|1.1469
|1.1399
|1.1539
|284
|2008.10.29 15:23
|s/l
|142
|0.10
|1.1399
|1.1399
|1.1539
|-61.41
|9643.97
|285
|2008.10.29 15:23
|buy
|143
|0.10
|1.1403
|1.1333
|1.1473
|286
|2008.10.29 15:43
|s/l
|143
|0.10
|1.1333
|1.1333
|1.1473
|-61.77
|9582.20
|287
|2008.10.29 15:43
|buy
|144
|0.10
|1.1338
|1.1268
|1.1408
|288
|2008.10.29 19:13
|s/l
|144
|0.10
|1.1268
|1.1268
|1.1408
|-62.12
|9520.08
|289
|2008.10.29 19:13
|buy
|145
|0.10
|1.1273
|1.1203
|1.1343
|290
|2008.10.29 19:24
|t/p
|145
|0.10
|1.1343
|1.1203
|1.1343
|61.71
|9581.79
|291
|2008.10.29 19:24
|buy
|146
|0.10
|1.1348
|1.1278
|1.1418
|292
|2008.10.29 22:02
|s/l
|146
|0.10
|1.1278
|1.1278
|1.1418
|-62.08
|9519.71
|293
|2008.10.29 22:02
|buy
|147
|0.10
|1.1281
|1.1211
|1.1351
|294
|2008.10.30 03:41
|s/l
|147
|0.10
|1.1211
|1.1211
|1.1351
|-59.60
|9460.11
|295
|2008.10.30 03:41
|buy
|148
|0.10
|1.1213
|1.1143
|1.1283
|296
|2008.10.30 07:17
|t/p
|148
|0.10
|1.1283
|1.1143
|1.1283
|62.04
|9522.15
|297
|2008.10.30 07:17
|sell
|149
|0.10
|1.1283
|1.1353
|1.1213
|298
|2008.10.30 10:38
|s/l
|149
|0.10
|1.1353
|1.1353
|1.1213
|-61.66
|9460.49
|299
|2008.10.30 10:38
|sell
|150
|0.10
|1.1348
|1.1418
|1.1278
|300
|2008.10.30 10:48
|t/p
|150
|0.10
|1.1278
|1.1418
|1.1278
|62.07
|9522.56
|301
|2008.10.30 10:48
|sell
|151
|0.10
|1.1273
|1.1343
|1.1203
|302
|2008.10.30 13:57
|s/l
|151
|0.10
|1.1343
|1.1343
|1.1203
|-61.71
|9460.85
|303
|2008.10.30 13:57
|sell
|152
|0.10
|1.1338
|1.1408
|1.1268
|304
|2008.10.30 16:15
|s/l
|152
|0.10
|1.1408
|1.1408
|1.1268
|-61.35
|9399.50
|305
|2008.10.30 16:15
|sell
|153
|0.10
|1.1404
|1.1474
|1.1334
|306
|2008.10.30 16:38
|s/l
|153
|0.10
|1.1474
|1.1474
|1.1334
|-61.01
|9338.49
|307
|2008.10.30 16:38
|sell
|154
|0.10
|1.1469
|1.1539
|1.1399
|308
|2008.10.30 18:05
|t/p
|154
|0.10
|1.1399
|1.1539
|1.1399
|61.41
|9399.90
|309
|2008.10.30 18:05
|sell
|155
|0.10
|1.1393
|1.1463
|1.1323
|310
|2008.10.31 01:36
|s/l
|155
|0.10
|1.1463
|1.1463
|1.1323
|-62.19
|9337.72
|311
|2008.10.31 01:36
|sell
|156
|0.10
|1.1458
|1.1528
|1.1388
|312
|2008.10.31 02:16
|t/p
|156
|0.10
|1.1388
|1.1528
|1.1388
|61.47
|9399.19
|313
|2008.10.31 02:16
|sell
|157
|0.10
|1.1383
|1.1453
|1.1313
|314
|2008.10.31 07:46
|s/l
|157
|0.10
|1.1453
|1.1453
|1.1313
|-61.12
|9338.07
|315
|2008.10.31 07:46
|sell
|158
|0.10
|1.1449
|1.1519
|1.1379
|316
|2008.10.31 08:38
|s/l
|158
|0.10
|1.1519
|1.1519
|1.1379
|-60.77
|9277.30
|317
|2008.10.31 08:38
|sell
|159
|0.10
|1.1514
|1.1584
|1.1444
|318
|2008.10.31 15:26
|s/l
|159
|0.10
|1.1584
|1.1584
|1.1444
|-60.43
|9216.87
|319
|2008.10.31 15:26
|sell
|160
|0.10
|1.1580
|1.1650
|1.1510
|320
|2008.10.31 16:42
|s/l
|160
|0.10
|1.1650
|1.1650
|1.1510
|-60.08
|9156.79
|321
|2008.10.31 16:42
|sell
|161
|0.10
|1.1646
|1.1716
|1.1576
|322
|2008.10.31 18:43
|t/p
|161
|0.10
|1.1576
|1.1716
|1.1576
|60.47
|9217.26
|323
|2008.10.31 18:43
|sell
|162
|0.10
|1.1571
|1.1641
|1.1501
|324
|2008.11.03 04:14
|t/p
|162
|0.10
|1.1501
|1.1641
|1.1501
|59.75
|9277.01
|325
|2008.11.03 04:14
|sell
|163
|0.10
|1.1495
|1.1565
|1.1425
|326
|2008.11.03 08:45
|s/l
|163
|0.10
|1.1565
|1.1565
|1.1425
|-60.53
|9216.48
|327
|2008.11.03 08:45
|sell
|164
|0.10
|1.1561
|1.1631
|1.1491
|328
|2008.11.03 15:06
|s/l
|164
|0.10
|1.1631
|1.1631
|1.1491
|-60.18
|9156.30
|329
|2008.11.03 15:06
|sell
|165
|0.10
|1.1626
|1.1696
|1.1556
|330
|2008.11.03 18:12
|s/l
|165
|0.10
|1.1696
|1.1696
|1.1556
|-59.85
|9096.45
|331
|2008.11.03 18:12
|sell
|166
|0.10
|1.1692
|1.1762
|1.1622
|332
|2008.11.03 23:03
|s/l
|166
|0.10
|1.1762
|1.1762
|1.1622
|-59.51
|9036.94
|333
|2008.11.03 23:03
|buy
|167
|0.10
|1.1762
|1.1692
|1.1832
|334
|2008.11.04 10:59
|s/l
|167
|0.10
|1.1692
|1.1692
|1.1832
|-58.92
|8978.02
|335
|2008.11.04 10:59
|buy
|168
|0.10
|1.1697
|1.1627
|1.1767
|336
|2008.11.04 16:35
|s/l
|168
|0.10
|1.1627
|1.1627
|1.1767
|-60.20
|8917.82
|337
|2008.11.04 16:35
|buy
|169
|0.10
|1.1632
|1.1562
|1.1702
|338
|2008.11.05 05:12
|t/p
|169
|0.10
|1.1702
|1.1562
|1.1702
|60.77
|8978.59
|339
|2008.11.05 05:12
|sell
|170
|0.10
|1.1702
|1.1772
|1.1632
|340
|2008.11.05 12:52
|t/p
|170
|0.10
|1.1632
|1.1772
|1.1632
|60.18
|9038.77
|341
|2008.11.05 12:52
|buy
|171
|0.10
|1.1631
|1.1561
|1.1701
|342
|2008.11.05 14:28
|t/p
|171
|0.10
|1.1701
|1.1561
|1.1701
|59.82
|9098.59
|343
|2008.11.05 14:28
|buy
|172
|0.10
|1.1706
|1.1636
|1.1776
|344
|2008.11.05 16:09
|s/l
|172
|0.10
|1.1636
|1.1636
|1.1776
|-60.16
|9038.43
|345
|2008.11.05 16:09
|buy
|173
|0.10
|1.1641
|1.1571
|1.1711
|346
|2008.11.05 16:16
|s/l
|173
|0.10
|1.1571
|1.1571
|1.1711
|-60.50
|8977.93
|347
|2008.11.05 16:16
|buy
|174
|0.10
|1.1576
|1.1506
|1.1646
|348
|2008.11.05 18:41
|t/p
|174
|0.10
|1.1646
|1.1506
|1.1646
|60.11
|9038.04
|349
|2008.11.05 18:41
|buy
|175
|0.10
|1.1651
|1.1581
|1.1721
|350
|2008.11.05 19:23
|s/l
|175
|0.10
|1.1581
|1.1581
|1.1721
|-60.45
|8977.59
|351
|2008.11.05 19:23
|buy
|176
|0.10
|1.1585
|1.1515
|1.1655
|352
|2006.03.02 19:49
|close at stop
|176
|0.10
|1.1641
|1.1515
|1.1655
|50.96
|9028.55