Strategy Tester Report
SVM_EA_v25c_
(Build 218)

SymbolUSDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 13:12 - 2008.11.06 04:01
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=70; TakeProfit=70; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00; C=32; gamma=2;
Bars in test1370318Ticks modelled7638817Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-971.45Gross profit4960.30Gross loss-5931.75
Profit factor0.84Expected payoff-5.52
Absolute drawdown1139.24Maximal drawdown1676.95 (15.91%)Relative drawdown15.91% (1676.95)
Total trades176Short positions (won %)72 (41.67%)Long positions (won %)104 (48.08%)
Profit trades (% of total)80 (45.45%)Loss trades (% of total)96 (54.55%)
Largestprofit trade65.65loss trade-68.43
Averageprofit trade62.00loss trade-61.79
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (445.50)consecutive losses (loss in money)8 (-493.13)
Maximalconsecutive profit (count of wins)445.50 (7)consecutive loss (count of losses)-493.13 (8)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 00:00buy10.101.09891.09191.1059
22008.09.02 08:38t/p10.101.10591.09191.105964.2510064.25
32008.09.02 08:38buy20.101.10641.09941.1134
42008.09.03 06:34t/p20.101.11341.09941.113463.8110128.06
52008.09.03 06:34buy30.101.11401.10701.1210
62008.09.03 17:45s/l30.101.10701.10701.1210-63.2310064.83
72008.09.03 17:45buy40.101.10751.10051.1145
82008.09.04 23:16t/p40.101.11451.10051.114565.6510130.48
92008.09.04 23:16buy50.101.11511.10811.1221
102008.09.05 07:11s/l50.101.10811.10811.1221-62.2210068.26
112008.09.05 07:11buy60.101.10861.10161.1156
122008.09.05 10:16t/p60.101.11561.10161.115662.7510131.01
132008.09.05 10:16buy70.101.11611.10911.1231
142008.09.05 14:30s/l70.101.10911.10911.1231-63.1210067.89
152008.09.05 14:30buy80.101.10951.10251.1165
162008.09.05 18:30t/p80.101.11651.10251.116562.7010130.59
172008.09.05 18:30buy90.101.11701.11001.1240
182008.09.08 10:30t/p90.101.12401.11001.124063.2310193.82
192008.09.08 10:30buy100.101.12451.11751.1315
202008.09.08 12:15t/p100.101.13151.11751.131561.8610255.68
212008.09.08 12:15buy110.101.13201.12501.1390
222008.09.08 16:57s/l110.101.12501.12501.1390-62.2210193.46
232008.09.08 16:57buy120.101.12551.11851.1325
242008.09.08 18:32t/p120.101.13251.11851.132561.8110255.27
252008.09.08 18:32buy130.101.13311.12611.1401
262008.09.09 17:16s/l130.101.12611.12611.1401-61.2110194.06
272008.09.09 17:16buy140.101.12661.11961.1336
282008.09.10 16:53t/p140.101.13361.11961.133662.7010256.76
292008.09.10 16:53buy150.101.13421.12721.1412
302008.09.11 11:41t/p150.101.14121.12721.141264.1910320.95
312008.09.11 11:41buy160.101.14171.13471.1487
322008.09.11 14:30s/l160.101.13471.13471.1487-61.7010259.25
332008.09.11 14:30buy170.101.13501.12801.1420
342008.09.15 00:00s/l170.101.12801.12801.1420-60.6110198.65
352008.09.15 00:00buy180.101.12031.11331.1273
362008.09.15 04:48s/l180.101.11331.11331.1273-62.8810135.77
372008.09.15 04:48buy190.101.11371.10671.1207
382008.09.15 05:17s/l190.101.10671.10671.1207-63.2610072.51
392008.09.15 05:17buy200.101.10711.10011.1141
402008.09.15 06:37t/p200.101.11411.10011.114162.8310135.34
412008.09.15 06:37buy210.101.11461.10761.1216
422008.09.15 13:19t/p210.101.12161.10761.121662.4110197.75
432008.09.15 13:19buy220.101.12211.11511.1291
442008.09.15 21:23s/l220.101.11511.11511.1291-62.7710134.98
452008.09.15 21:23buy230.101.11561.10861.1226
462008.09.15 21:54s/l230.101.10861.10861.1226-63.1410071.84
472008.09.15 21:54buy240.101.10911.10211.1161
482008.09.15 22:48t/p240.101.11611.10211.116162.7210134.56
492008.09.15 22:48buy250.101.11661.10961.1236
502008.09.15 23:58s/l250.101.10961.10961.1236-63.1110071.45
512008.09.15 23:58buy260.101.10981.10281.1168
522008.09.16 16:28t/p260.101.11681.10281.116863.6310135.08
532008.09.16 16:28sell270.101.11681.12381.1098
542008.09.16 17:02s/l270.101.12381.12381.1098-62.2910072.79
552008.09.16 17:02sell280.101.12331.13031.1163
562008.09.16 17:23t/p280.101.11631.13031.116362.7110135.50
572008.09.16 17:23sell290.101.11581.12281.1088
582008.09.16 20:16s/l290.101.12281.12281.1088-62.3410073.16
592008.09.16 20:16sell300.101.12241.12941.1154
602008.09.17 17:05t/p300.101.11541.12941.115461.6410134.80
612008.09.17 17:05sell310.101.11491.12191.1079
622008.09.17 18:00s/l310.101.12191.12191.1079-62.3910072.41
632008.09.17 18:00sell320.101.12141.12841.1144
642008.09.17 19:19t/p320.101.11441.12841.114462.8110135.22
652008.09.17 19:19sell330.101.11391.12091.1069
662008.09.17 19:42t/p330.101.10691.12091.106963.2410198.46
672008.09.17 19:42sell340.101.10641.11341.0994
682008.09.17 20:57t/p340.101.09941.11341.099463.6710262.13
692008.09.17 20:57sell350.101.09891.10591.0919
702008.09.17 21:15s/l350.101.10591.10591.0919-63.3010198.83
712008.09.17 21:15sell360.101.10541.11241.0984
722008.09.18 02:39t/p360.101.09841.11241.098460.3810259.21
732008.09.18 02:39sell370.101.09791.10491.0909
742008.09.18 08:27s/l370.101.10491.10491.0909-63.3510195.86
752008.09.18 08:27sell380.101.10441.11141.0974
762008.09.18 09:08s/l380.101.11141.11141.0974-62.9810132.88
772008.09.18 09:08sell390.101.11091.11791.1039
782008.09.18 10:19t/p390.101.10391.11791.103963.4110196.29
792008.09.18 10:19sell400.101.10341.11041.0964
802008.09.18 11:25t/p400.101.09641.11041.096463.8510260.14
812008.09.18 11:25sell410.101.09581.10281.0888
822008.09.18 15:52s/l410.101.10281.10281.0888-63.4710196.67
832008.09.18 15:52sell420.101.10241.10941.0954
842008.09.18 18:41t/p420.101.09541.10941.095463.9010260.57
852008.09.18 18:41sell430.101.09491.10191.0879
862008.09.18 21:05s/l430.101.10191.10191.0879-63.5310197.04
872008.09.18 21:05sell440.101.10141.10841.0944
882008.09.18 21:36s/l440.101.10841.10841.0944-63.1510133.89
892008.09.18 21:36sell450.101.10791.11491.1009
902008.09.19 02:28s/l450.101.11491.11491.1009-63.9110069.98
912008.09.19 02:28sell460.101.11441.12141.1074
922008.09.19 09:15s/l460.101.12141.12141.1074-62.4210007.56
932008.09.19 09:15sell470.101.12091.12791.1139
942008.09.19 10:27s/l470.101.12791.12791.1139-62.069945.50
952008.09.19 10:27sell480.101.12741.13441.1204
962008.09.19 13:07t/p480.101.12041.13441.120462.4910007.99
972008.09.19 13:07sell490.101.11981.12681.1128
982008.09.19 15:26t/p490.101.11281.12681.112862.9210070.91
992008.09.19 15:26sell500.101.11201.11901.1050
1002008.09.19 20:19t/p500.101.10501.11901.105063.3610134.27
1012008.09.19 20:19sell510.101.10431.11131.0973
1022008.09.22 09:46t/p510.101.09731.11131.097362.6810196.96
1032008.09.22 09:46sell520.101.09671.10371.0897
1042008.09.22 16:18t/p520.101.08971.10371.089764.2410261.20
1052008.09.22 16:18sell530.101.08921.09621.0822
1062008.09.22 18:42t/p530.101.08221.09621.082264.6810325.88
1072008.09.22 18:42sell540.101.08171.08871.0747
1082008.09.22 19:30t/p540.101.07471.08871.074765.1310391.01
1092008.09.22 19:30sell550.101.07421.08121.0672
1102008.09.23 08:55s/l550.101.08121.08121.0672-65.8610325.15
1112008.09.23 08:55sell560.101.08071.08771.0737
1122008.09.23 19:06s/l560.101.08771.08771.0737-64.3610260.79
1132008.09.23 19:06sell570.101.08721.09421.0802
1142008.09.25 19:00s/l570.101.09421.09421.0802-68.4310192.36
1152008.09.25 19:00sell580.101.09391.10091.0869
1162008.09.26 01:52t/p580.101.08691.10091.086963.2910255.66
1172008.09.26 01:52sell590.101.08631.09331.0793
1182008.09.29 00:01s/l590.101.09331.09331.0793-65.0310190.63
1192008.09.29 00:01buy600.101.09521.08821.1022
1202008.09.29 09:12t/p600.101.10221.08821.102263.5110254.14
1212008.09.29 09:12buy610.101.10271.09571.1097
1222008.09.29 16:04s/l610.101.09571.09571.1097-63.8910190.25
1232008.09.29 16:04buy620.101.09621.08921.1032
1242008.09.29 19:45s/l620.101.08921.08921.1032-64.2710125.98
1252008.09.29 19:45buy630.101.08961.08261.0966
1262008.09.29 19:46s/l630.101.08261.08261.0966-64.6810061.30
1272008.09.29 19:46buy640.101.08271.07571.0897
1282008.09.29 19:54t/p640.101.08971.07571.089764.2310125.53
1292008.09.29 19:54buy650.101.09031.08331.0973
1302008.09.29 20:16s/l650.101.08331.08331.0973-64.6210060.91
1312008.09.29 20:16buy660.101.08381.07681.0908
1322008.09.30 00:05t/p660.101.09081.07681.090865.1110126.02
1332008.09.30 00:05buy670.101.09141.08441.0984
1342008.09.30 10:09t/p670.101.09841.08441.098463.7310189.75
1352008.09.30 10:09buy680.101.09891.09191.1059
1362008.09.30 14:46t/p680.101.10591.09191.105963.3010253.05
1372008.09.30 14:46buy690.101.10641.09941.1134
1382008.09.30 16:34t/p690.101.11341.09941.113462.8710315.92
1392008.09.30 16:34buy700.101.11391.10691.1209
1402008.09.30 17:00t/p700.101.12091.10691.120962.4510378.37
1412008.09.30 17:00buy710.101.12141.11441.1284
1422008.10.01 11:45s/l710.101.11441.11441.1284-61.8610316.51
1432008.10.01 11:45buy720.101.11491.10791.1219
1442008.10.01 13:59t/p720.101.12191.10791.121962.3910378.90
1452008.10.01 13:59buy730.101.12251.11551.1295
1462008.10.02 02:09t/p730.101.12951.11551.129564.8210443.72
1472008.10.02 02:09buy740.101.13001.12301.1370
1482008.10.02 14:38t/p740.101.13701.12301.137061.5710505.29
1492008.10.02 14:38buy750.101.13751.13051.1445
1502008.10.03 03:34s/l750.101.13051.13051.1445-60.9810444.31
1512008.10.03 03:34buy760.101.13091.12391.1379
1522008.10.03 15:17t/p760.101.13791.12391.137961.5210505.83
1532008.10.03 15:17buy770.101.13841.13141.1454
1542008.10.03 17:15s/l770.101.13141.13141.1454-61.8710443.96
1552008.10.03 17:15buy780.101.13191.12491.1389
1562008.10.03 19:56s/l780.101.12491.12491.1389-62.2310381.73
1572008.10.03 19:56buy790.101.12531.11831.1323
1582008.10.06 00:00t/p790.101.13231.11831.132362.5210444.25
1592008.10.06 00:00buy800.101.13731.13031.1443
1602008.10.06 01:11s/l800.101.13031.13031.1443-61.9310382.32
1612008.10.06 01:11buy810.101.13081.12381.1378
1622008.10.06 08:08t/p810.101.13781.12381.137861.5210443.84
1632008.10.06 08:08buy820.101.13841.13141.1454
1642008.10.06 16:46t/p820.101.14541.13141.145461.1110504.95
1652008.10.06 16:46buy830.101.14591.13891.1529
1662008.10.07 14:14s/l830.101.13891.13891.1529-60.5110444.44
1672008.10.07 14:14buy840.101.13941.13241.1464
1682008.10.08 11:16s/l840.101.13241.13241.1464-60.8710383.57
1692008.10.08 11:16buy850.101.13271.12571.1397
1702008.10.08 13:02t/p850.101.13971.12571.139761.4210444.99
1712008.10.08 13:02buy860.101.14021.13321.1472
1722008.10.08 13:07s/l860.101.13321.13321.1472-61.7710383.22
1732008.10.08 13:07buy870.101.13371.12671.1407
1742008.10.08 17:50s/l870.101.12671.12671.1407-62.1310321.09
1752008.10.08 17:50buy880.101.12721.12021.1342
1762008.10.10 08:34s/l880.101.12021.12021.1342-58.6910262.40
1772008.10.10 08:34buy890.101.12071.11371.1277
1782008.10.10 13:31s/l890.101.11371.11371.1277-62.8510199.55
1792008.10.10 13:31sell900.101.11371.12071.1067
1802008.10.10 16:28s/l900.101.12071.12071.1067-62.4610137.09
1812008.10.10 16:28sell910.101.12021.12721.1132
1822008.10.10 18:27s/l910.101.12721.12721.1132-62.1010074.99
1832008.10.10 18:27sell920.101.12671.13371.1197
1842008.10.10 19:41s/l920.101.13371.13371.1197-61.7410013.25
1852008.10.10 19:41sell930.101.13321.14021.1262
1862008.10.10 20:28s/l930.101.14021.14021.1262-61.399951.86
1872008.10.10 20:28sell940.101.13971.14671.1327
1882008.10.13 00:02t/p940.101.13271.14671.132760.7410012.61
1892008.10.13 00:02sell950.101.13111.13811.1241
1902008.10.13 04:50s/l950.101.13811.13811.1241-61.519951.10
1912008.10.13 04:50sell960.101.13761.14461.1306
1922008.10.13 10:06t/p960.101.13061.14461.130661.9210013.02
1932008.10.13 10:06sell970.101.13001.13701.1230
1942008.10.13 18:02s/l970.101.13701.13701.1230-61.579951.45
1952008.10.13 18:02sell980.101.13651.14351.1295
1962008.10.13 18:43s/l980.101.14351.14351.1295-61.229890.23
1972008.10.13 18:43sell990.101.14301.15001.1360
1982008.10.13 23:02t/p990.101.13601.15001.136061.629951.85
1992008.10.13 23:02sell1000.101.13551.14251.1285
2002008.10.14 13:17t/p1000.101.12851.14251.128560.9110012.76
2012008.10.14 13:17sell1010.101.12801.13501.1210
2022008.10.14 16:24s/l1010.101.13501.13501.1210-61.679951.09
2032008.10.14 16:24sell1020.101.13461.14161.1276
2042008.10.16 06:26s/l1020.101.14161.14161.1276-65.789885.31
2052008.10.16 06:26sell1030.101.14121.14821.1342
2062008.10.16 07:37s/l1030.101.14821.14821.1342-60.969824.35
2072008.10.16 07:37sell1040.101.14781.15481.1408
2082008.10.16 09:39t/p1040.101.14081.15481.140861.369885.71
2092008.10.16 09:39sell1050.101.14031.14731.1333
2102008.10.16 12:36t/p1050.101.13331.14731.133361.779947.48
2112008.10.16 12:36sell1060.101.13271.13971.1257
2122008.10.17 03:43s/l1060.101.13971.13971.1257-62.539884.96
2132008.10.17 03:43sell1070.101.13931.14631.1323
2142008.10.17 14:56t/p1070.101.13231.14631.132361.829946.78
2152008.10.17 14:56sell1080.101.13181.13881.1248
2162008.10.20 13:03s/l1080.101.13881.13881.1248-62.599884.19
2172008.10.20 13:03sell1090.101.13831.14531.1313
2182008.10.20 15:32s/l1090.101.14531.14531.1313-61.109823.09
2192008.10.20 15:32buy1100.101.14551.13851.1525
2202008.10.21 07:45t/p1100.101.15251.13851.152561.689884.77
2212008.10.21 07:45buy1110.101.15311.14611.1601
2222008.10.22 05:31t/p1110.101.16011.14611.160161.299946.06
2232008.10.22 05:31buy1120.101.16061.15361.1676
2242008.10.22 08:30t/p1120.101.16761.15361.167659.9510006.01
2252008.10.22 08:30buy1130.101.16811.16111.1751
2262008.10.22 11:11s/l1130.101.16111.16111.1751-60.299945.72
2272008.10.22 11:11buy1140.101.16151.15451.1685
2282008.10.22 16:02t/p1140.101.16851.15451.168559.9110005.63
2292008.10.22 16:02buy1150.101.16901.16201.1760
2302008.10.22 16:48s/l1150.101.16201.16201.1760-60.249945.39
2312008.10.22 16:48buy1160.101.16251.15551.1695
2322008.10.23 14:35t/p1160.101.16951.15551.169562.7010008.09
2332008.10.23 14:35buy1170.101.17001.16301.1770
2342008.10.23 16:50s/l1170.101.16301.16301.1770-60.199947.90
2352008.10.23 16:50buy1180.101.16341.15641.1704
2362008.10.23 23:15s/l1180.101.15641.15641.1704-60.549887.36
2372008.10.23 23:15buy1190.101.15671.14971.1637
2382008.10.24 02:08t/p1190.101.16371.14971.163761.109948.46
2392008.10.24 02:08buy1200.101.16421.15721.1712
2402008.10.24 04:35t/p1200.101.17121.15721.171259.7710008.23
2412008.10.24 04:35buy1210.101.17181.16481.1788
2422008.10.24 08:03s/l1210.101.16481.16481.1788-60.109948.13
2432008.10.24 08:03buy1220.101.16531.15831.1723
2442008.10.24 08:54t/p1220.101.17231.15831.172359.7110007.84
2452008.10.24 08:54buy1230.101.17291.16591.1799
2462008.10.24 10:40s/l1230.101.16591.16591.1799-60.049947.80
2472008.10.24 10:40buy1240.101.16641.15941.1734
2482008.10.24 11:07s/l1240.101.15941.15941.1734-60.389887.42
2492008.10.24 11:07buy1250.101.15991.15291.1669
2502008.10.24 11:36s/l1250.101.15291.15291.1669-60.729826.70
2512008.10.24 11:36buy1260.101.15321.14621.1602
2522008.10.24 12:10t/p1260.101.16021.14621.160260.339887.03
2532008.10.24 12:10buy1270.101.16071.15371.1677
2542008.10.24 13:05s/l1270.101.15371.15371.1677-60.679826.36
2552008.10.24 13:05buy1280.101.15421.14721.1612
2562008.10.24 17:33t/p1280.101.16121.14721.161260.289886.64
2572008.10.24 17:33buy1290.101.16171.15471.1687
2582008.10.24 20:05t/p1290.101.16871.15471.168759.909946.54
2592008.10.24 20:05buy1300.101.16921.16221.1762
2602008.10.27 00:02s/l1300.101.16221.16221.1762-59.289887.26
2612008.10.27 00:02buy1310.101.16271.15571.1697
2622008.10.27 08:56t/p1310.101.16971.15571.169759.849947.10
2632008.10.27 08:56buy1320.101.17021.16321.1772
2642008.10.27 10:07s/l1320.101.16321.16321.1772-60.199886.91
2652008.10.27 10:07buy1330.101.16351.15651.1705
2662008.10.27 12:34s/l1330.101.15651.15651.1705-60.539826.38
2672008.10.27 12:34buy1340.101.15701.15001.1640
2682008.10.28 09:25t/p1340.101.16401.15001.164061.099887.47
2692008.10.28 09:25buy1350.101.16451.15751.1715
2702008.10.28 12:40s/l1350.101.15751.15751.1715-60.489826.99
2712008.10.28 12:40buy1360.101.15791.15091.1649
2722008.10.28 18:01t/p1360.101.16491.15091.164960.099887.08
2732008.10.28 18:01buy1370.101.16541.15841.1724
2742008.10.28 19:23s/l1370.101.15841.15841.1724-60.439826.65
2752008.10.28 19:23buy1380.101.15891.15191.1659
2762008.10.28 23:57s/l1380.101.15191.15191.1659-60.779765.88
2772008.10.28 23:57buy1390.101.15241.14541.1594
2782008.10.29 07:50s/l1390.101.14541.14541.1594-60.169705.72
2792008.10.29 07:50buy1400.101.14591.13891.1529
2802008.10.29 09:03t/p1400.101.15291.13891.152960.729766.44
2812008.10.29 09:03buy1410.101.15341.14641.1604
2822008.10.29 09:56s/l1410.101.14641.14641.1604-61.069705.38
2832008.10.29 09:56buy1420.101.14691.13991.1539
2842008.10.29 15:23s/l1420.101.13991.13991.1539-61.419643.97
2852008.10.29 15:23buy1430.101.14031.13331.1473
2862008.10.29 15:43s/l1430.101.13331.13331.1473-61.779582.20
2872008.10.29 15:43buy1440.101.13381.12681.1408
2882008.10.29 19:13s/l1440.101.12681.12681.1408-62.129520.08
2892008.10.29 19:13buy1450.101.12731.12031.1343
2902008.10.29 19:24t/p1450.101.13431.12031.134361.719581.79
2912008.10.29 19:24buy1460.101.13481.12781.1418
2922008.10.29 22:02s/l1460.101.12781.12781.1418-62.089519.71
2932008.10.29 22:02buy1470.101.12811.12111.1351
2942008.10.30 03:41s/l1470.101.12111.12111.1351-59.609460.11
2952008.10.30 03:41buy1480.101.12131.11431.1283
2962008.10.30 07:17t/p1480.101.12831.11431.128362.049522.15
2972008.10.30 07:17sell1490.101.12831.13531.1213
2982008.10.30 10:38s/l1490.101.13531.13531.1213-61.669460.49
2992008.10.30 10:38sell1500.101.13481.14181.1278
3002008.10.30 10:48t/p1500.101.12781.14181.127862.079522.56
3012008.10.30 10:48sell1510.101.12731.13431.1203
3022008.10.30 13:57s/l1510.101.13431.13431.1203-61.719460.85
3032008.10.30 13:57sell1520.101.13381.14081.1268
3042008.10.30 16:15s/l1520.101.14081.14081.1268-61.359399.50
3052008.10.30 16:15sell1530.101.14041.14741.1334
3062008.10.30 16:38s/l1530.101.14741.14741.1334-61.019338.49
3072008.10.30 16:38sell1540.101.14691.15391.1399
3082008.10.30 18:05t/p1540.101.13991.15391.139961.419399.90
3092008.10.30 18:05sell1550.101.13931.14631.1323
3102008.10.31 01:36s/l1550.101.14631.14631.1323-62.199337.72
3112008.10.31 01:36sell1560.101.14581.15281.1388
3122008.10.31 02:16t/p1560.101.13881.15281.138861.479399.19
3132008.10.31 02:16sell1570.101.13831.14531.1313
3142008.10.31 07:46s/l1570.101.14531.14531.1313-61.129338.07
3152008.10.31 07:46sell1580.101.14491.15191.1379
3162008.10.31 08:38s/l1580.101.15191.15191.1379-60.779277.30
3172008.10.31 08:38sell1590.101.15141.15841.1444
3182008.10.31 15:26s/l1590.101.15841.15841.1444-60.439216.87
3192008.10.31 15:26sell1600.101.15801.16501.1510
3202008.10.31 16:42s/l1600.101.16501.16501.1510-60.089156.79
3212008.10.31 16:42sell1610.101.16461.17161.1576
3222008.10.31 18:43t/p1610.101.15761.17161.157660.479217.26
3232008.10.31 18:43sell1620.101.15711.16411.1501
3242008.11.03 04:14t/p1620.101.15011.16411.150159.759277.01
3252008.11.03 04:14sell1630.101.14951.15651.1425
3262008.11.03 08:45s/l1630.101.15651.15651.1425-60.539216.48
3272008.11.03 08:45sell1640.101.15611.16311.1491
3282008.11.03 15:06s/l1640.101.16311.16311.1491-60.189156.30
3292008.11.03 15:06sell1650.101.16261.16961.1556
3302008.11.03 18:12s/l1650.101.16961.16961.1556-59.859096.45
3312008.11.03 18:12sell1660.101.16921.17621.1622
3322008.11.03 23:03s/l1660.101.17621.17621.1622-59.519036.94
3332008.11.03 23:03buy1670.101.17621.16921.1832
3342008.11.04 10:59s/l1670.101.16921.16921.1832-58.928978.02
3352008.11.04 10:59buy1680.101.16971.16271.1767
3362008.11.04 16:35s/l1680.101.16271.16271.1767-60.208917.82
3372008.11.04 16:35buy1690.101.16321.15621.1702
3382008.11.05 05:12t/p1690.101.17021.15621.170260.778978.59
3392008.11.05 05:12sell1700.101.17021.17721.1632
3402008.11.05 12:52t/p1700.101.16321.17721.163260.189038.77
3412008.11.05 12:52buy1710.101.16311.15611.1701
3422008.11.05 14:28t/p1710.101.17011.15611.170159.829098.59
3432008.11.05 14:28buy1720.101.17061.16361.1776
3442008.11.05 16:09s/l1720.101.16361.16361.1776-60.169038.43
3452008.11.05 16:09buy1730.101.16411.15711.1711
3462008.11.05 16:16s/l1730.101.15711.15711.1711-60.508977.93
3472008.11.05 16:16buy1740.101.15761.15061.1646
3482008.11.05 18:41t/p1740.101.16461.15061.164660.119038.04
3492008.11.05 18:41buy1750.101.16511.15811.1721
3502008.11.05 19:23s/l1750.101.15811.15811.1721-60.458977.59
3512008.11.05 19:23buy1760.101.15851.15151.1655
3522006.03.02 19:49close at stop1760.101.16411.15151.165550.969028.55