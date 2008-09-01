|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=70; TakeProfit=70; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00; C=32; gamma=2;
|Bars in test
|1389218
|Ticks modelled
|7812804
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1847.84
|Gross profit
|10386.02
|Gross loss
|-8538.18
|Profit factor
|1.22
|Expected payoff
|6.82
|Absolute drawdown
|19.00
|Maximal drawdown
|1035.40 (8.18%)
|Relative drawdown
|8.18% (1035.40)
|Total trades
|271
|Short positions (won %)
|221 (55.66%)
|Long positions (won %)
|50 (52.00%)
|Profit trades (% of total)
|149 (54.98%)
|Loss trades (% of total)
|122 (45.02%)
|Largest
|profit trade
|71.56
|loss trade
|-72.34
|Average
|profit trade
|69.70
|loss trade
|-69.99
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (629.22)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-488.96)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|629.22 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-488.96 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.4707
|1.4777
|1.4637
|2
|2008.09.01 03:00
|t/p
|1
|0.10
|1.4637
|1.4777
|1.4637
|70.00
|10070.00
|3
|2008.09.01 03:00
|sell
|2
|0.10
|1.4634
|1.4704
|1.4564
|4
|2008.09.02 00:28
|t/p
|2
|0.10
|1.4564
|1.4704
|1.4564
|70.52
|10140.52
|5
|2008.09.02 00:28
|sell
|3
|0.10
|1.4560
|1.4630
|1.4490
|6
|2008.09.02 10:19
|t/p
|3
|0.10
|1.4490
|1.4630
|1.4490
|70.00
|10210.52
|7
|2008.09.02 10:19
|sell
|4
|0.10
|1.4487
|1.4557
|1.4417
|8
|2008.09.03 06:34
|t/p
|4
|0.10
|1.4417
|1.4557
|1.4417
|70.52
|10281.04
|9
|2008.09.03 06:34
|sell
|5
|0.10
|1.4414
|1.4484
|1.4344
|10
|2008.09.03 15:40
|s/l
|5
|0.10
|1.4484
|1.4484
|1.4344
|-70.00
|10211.04
|11
|2008.09.03 15:40
|sell
|6
|0.10
|1.4481
|1.4551
|1.4411
|12
|2008.09.04 16:29
|t/p
|6
|0.10
|1.4411
|1.4551
|1.4411
|71.56
|10282.60
|13
|2008.09.04 16:29
|sell
|7
|0.10
|1.4408
|1.4478
|1.4338
|14
|2008.09.04 17:18
|t/p
|7
|0.10
|1.4338
|1.4478
|1.4338
|70.00
|10352.60
|15
|2008.09.04 17:18
|sell
|8
|0.10
|1.4334
|1.4404
|1.4264
|16
|2008.09.04 23:13
|t/p
|8
|0.10
|1.4264
|1.4404
|1.4264
|70.00
|10422.60
|17
|2008.09.04 23:13
|sell
|9
|0.10
|1.4261
|1.4331
|1.4191
|18
|2008.09.05 14:48
|s/l
|9
|0.10
|1.4331
|1.4331
|1.4191
|-69.48
|10353.12
|19
|2008.09.05 14:48
|sell
|10
|0.10
|1.4328
|1.4398
|1.4258
|20
|2008.09.05 16:22
|t/p
|10
|0.10
|1.4258
|1.4398
|1.4258
|70.00
|10423.12
|21
|2008.09.05 16:22
|sell
|11
|0.10
|1.4255
|1.4325
|1.4185
|22
|2008.09.08 00:00
|s/l
|11
|0.10
|1.4325
|1.4325
|1.4185
|-69.48
|10353.64
|23
|2008.09.08 00:00
|sell
|12
|0.10
|1.4375
|1.4445
|1.4305
|24
|2008.09.08 09:53
|t/p
|12
|0.10
|1.4305
|1.4445
|1.4305
|70.00
|10423.64
|25
|2008.09.08 09:53
|sell
|13
|0.10
|1.4301
|1.4371
|1.4231
|26
|2008.09.08 11:04
|t/p
|13
|0.10
|1.4231
|1.4371
|1.4231
|70.00
|10493.64
|27
|2008.09.08 11:04
|sell
|14
|0.10
|1.4228
|1.4298
|1.4158
|28
|2008.09.08 17:55
|t/p
|14
|0.10
|1.4158
|1.4298
|1.4158
|70.00
|10563.64
|29
|2008.09.08 17:55
|sell
|15
|0.10
|1.4155
|1.4225
|1.4085
|30
|2008.09.08 19:25
|t/p
|15
|0.10
|1.4085
|1.4225
|1.4085
|70.00
|10633.64
|31
|2008.09.08 19:25
|sell
|16
|0.10
|1.4082
|1.4152
|1.4012
|32
|2008.09.08 22:12
|s/l
|16
|0.10
|1.4152
|1.4152
|1.4012
|-70.00
|10563.64
|33
|2008.09.08 22:12
|sell
|17
|0.10
|1.4149
|1.4219
|1.4079
|34
|2008.09.09 03:25
|t/p
|17
|0.10
|1.4079
|1.4219
|1.4079
|70.52
|10634.16
|35
|2008.09.09 03:25
|sell
|18
|0.10
|1.4076
|1.4146
|1.4006
|36
|2008.09.09 10:52
|s/l
|18
|0.10
|1.4146
|1.4146
|1.4006
|-70.00
|10564.16
|37
|2008.09.09 10:52
|sell
|19
|0.10
|1.4143
|1.4213
|1.4073
|38
|2008.09.09 15:37
|t/p
|19
|0.10
|1.4073
|1.4213
|1.4073
|70.00
|10634.16
|39
|2008.09.09 15:37
|sell
|20
|0.10
|1.4070
|1.4140
|1.4000
|40
|2008.09.09 16:08
|s/l
|20
|0.10
|1.4140
|1.4140
|1.4000
|-70.00
|10564.16
|41
|2008.09.09 16:08
|sell
|21
|0.10
|1.4137
|1.4207
|1.4067
|42
|2008.09.09 18:29
|s/l
|21
|0.10
|1.4207
|1.4207
|1.4067
|-70.00
|10494.16
|43
|2008.09.09 18:29
|sell
|22
|0.10
|1.4204
|1.4274
|1.4134
|44
|2008.09.09 21:12
|t/p
|22
|0.10
|1.4134
|1.4274
|1.4134
|70.00
|10564.16
|45
|2008.09.09 21:12
|sell
|23
|0.10
|1.4131
|1.4201
|1.4061
|46
|2008.09.10 16:53
|t/p
|23
|0.10
|1.4061
|1.4201
|1.4061
|70.52
|10634.68
|47
|2008.09.10 16:53
|sell
|24
|0.10
|1.4058
|1.4128
|1.3988
|48
|2008.09.10 23:04
|t/p
|24
|0.10
|1.3988
|1.4128
|1.3988
|70.00
|10704.68
|49
|2008.09.10 23:04
|sell
|25
|0.10
|1.3985
|1.4055
|1.3915
|50
|2008.09.11 10:41
|t/p
|25
|0.10
|1.3915
|1.4055
|1.3915
|71.56
|10776.24
|51
|2008.09.11 10:41
|sell
|26
|0.10
|1.3912
|1.3982
|1.3842
|52
|2008.09.11 14:32
|s/l
|26
|0.10
|1.3982
|1.3982
|1.3842
|-70.00
|10706.24
|53
|2008.09.11 14:32
|sell
|27
|0.10
|1.3979
|1.4049
|1.3909
|54
|2008.09.11 15:15
|t/p
|27
|0.10
|1.3909
|1.4049
|1.3909
|70.00
|10776.24
|55
|2008.09.11 15:15
|sell
|28
|0.10
|1.3906
|1.3976
|1.3836
|56
|2008.09.11 22:28
|s/l
|28
|0.10
|1.3976
|1.3976
|1.3836
|-70.00
|10706.24
|57
|2008.09.11 22:28
|sell
|29
|0.10
|1.3973
|1.4043
|1.3903
|58
|2008.09.11 23:35
|s/l
|29
|0.10
|1.4043
|1.4043
|1.3903
|-70.00
|10636.24
|59
|2008.09.11 23:35
|sell
|30
|0.10
|1.4040
|1.4110
|1.3970
|60
|2008.09.12 10:24
|s/l
|30
|0.10
|1.4110
|1.4110
|1.3970
|-69.48
|10566.76
|61
|2008.09.12 10:24
|sell
|31
|0.10
|1.4107
|1.4177
|1.4037
|62
|2008.09.12 16:50
|s/l
|31
|0.10
|1.4177
|1.4177
|1.4037
|-70.00
|10496.76
|63
|2008.09.12 16:50
|sell
|32
|0.10
|1.4174
|1.4244
|1.4104
|64
|2008.09.15 00:00
|s/l
|32
|0.10
|1.4244
|1.4244
|1.4104
|-69.48
|10427.28
|65
|2008.09.15 00:00
|sell
|33
|0.10
|1.4293
|1.4363
|1.4223
|66
|2008.09.15 04:13
|s/l
|33
|0.10
|1.4363
|1.4363
|1.4223
|-70.00
|10357.28
|67
|2008.09.15 04:13
|sell
|34
|0.10
|1.4360
|1.4430
|1.4290
|68
|2008.09.15 05:08
|s/l
|34
|0.10
|1.4430
|1.4430
|1.4290
|-70.00
|10287.28
|69
|2008.09.15 05:08
|sell
|35
|0.10
|1.4428
|1.4498
|1.4358
|70
|2008.09.15 06:44
|t/p
|35
|0.10
|1.4358
|1.4498
|1.4358
|70.00
|10357.28
|71
|2008.09.15 06:44
|sell
|36
|0.10
|1.4355
|1.4425
|1.4285
|72
|2008.09.15 07:43
|s/l
|36
|0.10
|1.4425
|1.4425
|1.4285
|-70.00
|10287.28
|73
|2008.09.15 07:43
|sell
|37
|0.10
|1.4422
|1.4492
|1.4352
|74
|2008.09.15 08:30
|t/p
|37
|0.10
|1.4352
|1.4492
|1.4352
|70.00
|10357.28
|75
|2008.09.15 08:30
|sell
|38
|0.10
|1.4349
|1.4419
|1.4279
|76
|2008.09.15 10:10
|t/p
|38
|0.10
|1.4279
|1.4419
|1.4279
|70.00
|10427.28
|77
|2008.09.15 10:10
|sell
|39
|0.10
|1.4276
|1.4346
|1.4206
|78
|2008.09.15 12:31
|t/p
|39
|0.10
|1.4206
|1.4346
|1.4206
|70.00
|10497.28
|79
|2008.09.15 12:31
|sell
|40
|0.10
|1.4203
|1.4273
|1.4133
|80
|2008.09.15 13:26
|t/p
|40
|0.10
|1.4133
|1.4273
|1.4133
|70.00
|10567.28
|81
|2008.09.15 13:26
|sell
|41
|0.10
|1.4130
|1.4200
|1.4060
|82
|2008.09.15 15:29
|s/l
|41
|0.10
|1.4200
|1.4200
|1.4060
|-70.00
|10497.28
|83
|2008.09.15 15:29
|sell
|42
|0.10
|1.4197
|1.4267
|1.4127
|84
|2008.09.15 21:34
|s/l
|42
|0.10
|1.4267
|1.4267
|1.4127
|-70.00
|10427.28
|85
|2008.09.15 21:34
|buy
|43
|0.10
|1.4267
|1.4197
|1.4337
|86
|2008.09.16 05:27
|s/l
|43
|0.10
|1.4197
|1.4197
|1.4337
|-70.78
|10356.50
|87
|2008.09.16 05:27
|buy
|44
|0.10
|1.4199
|1.4129
|1.4269
|88
|2008.09.16 08:00
|t/p
|44
|0.10
|1.4269
|1.4129
|1.4269
|70.00
|10426.50
|89
|2008.09.16 08:00
|buy
|45
|0.10
|1.4272
|1.4202
|1.4342
|90
|2008.09.16 11:41
|s/l
|45
|0.10
|1.4202
|1.4202
|1.4342
|-70.00
|10356.50
|91
|2008.09.16 11:41
|buy
|46
|0.10
|1.4205
|1.4135
|1.4275
|92
|2008.09.16 16:57
|s/l
|46
|0.10
|1.4135
|1.4135
|1.4275
|-70.00
|10286.50
|93
|2008.09.16 16:57
|buy
|47
|0.10
|1.4138
|1.4068
|1.4208
|94
|2008.09.17 02:10
|t/p
|47
|0.10
|1.4208
|1.4068
|1.4208
|69.22
|10355.72
|95
|2008.09.17 02:10
|sell
|48
|0.10
|1.4208
|1.4278
|1.4138
|96
|2008.09.17 05:20
|t/p
|48
|0.10
|1.4138
|1.4278
|1.4138
|70.00
|10425.72
|97
|2008.09.17 05:20
|sell
|49
|0.10
|1.4135
|1.4205
|1.4065
|98
|2008.09.17 07:54
|s/l
|49
|0.10
|1.4205
|1.4205
|1.4065
|-70.00
|10355.72
|99
|2008.09.17 07:54
|sell
|50
|0.10
|1.4202
|1.4272
|1.4132
|100
|2008.09.17 09:34
|s/l
|50
|0.10
|1.4272
|1.4272
|1.4132
|-70.00
|10285.72
|101
|2008.09.17 09:34
|sell
|51
|0.10
|1.4269
|1.4339
|1.4199
|102
|2008.09.17 12:19
|t/p
|51
|0.10
|1.4199
|1.4339
|1.4199
|70.00
|10355.72
|103
|2008.09.17 12:19
|sell
|52
|0.10
|1.4196
|1.4266
|1.4126
|104
|2008.09.17 17:29
|t/p
|52
|0.10
|1.4126
|1.4266
|1.4126
|70.00
|10425.72
|105
|2008.09.17 17:29
|buy
|53
|0.10
|1.4126
|1.4056
|1.4196
|106
|2008.09.17 19:17
|t/p
|53
|0.10
|1.4196
|1.4056
|1.4196
|70.00
|10495.72
|107
|2008.09.17 19:17
|buy
|54
|0.10
|1.4199
|1.4129
|1.4269
|108
|2008.09.17 19:30
|t/p
|54
|0.10
|1.4269
|1.4129
|1.4269
|70.00
|10565.72
|109
|2008.09.17 19:30
|buy
|55
|0.10
|1.4272
|1.4202
|1.4342
|110
|2008.09.17 20:03
|t/p
|55
|0.10
|1.4342
|1.4202
|1.4342
|70.00
|10635.72
|111
|2008.09.17 20:03
|buy
|56
|0.10
|1.4345
|1.4275
|1.4415
|112
|2008.09.18 10:32
|t/p
|56
|0.10
|1.4415
|1.4275
|1.4415
|67.66
|10703.38
|113
|2008.09.18 10:32
|sell
|57
|0.10
|1.4415
|1.4485
|1.4345
|114
|2008.09.18 12:04
|s/l
|57
|0.10
|1.4485
|1.4485
|1.4345
|-70.00
|10633.38
|115
|2008.09.18 12:04
|sell
|58
|0.10
|1.4482
|1.4552
|1.4412
|116
|2008.09.18 15:31
|t/p
|58
|0.10
|1.4412
|1.4552
|1.4412
|70.00
|10703.38
|117
|2008.09.18 15:31
|buy
|59
|0.10
|1.4412
|1.4342
|1.4482
|118
|2008.09.18 21:07
|s/l
|59
|0.10
|1.4342
|1.4342
|1.4482
|-70.00
|10633.38
|119
|2008.09.18 21:07
|buy
|60
|0.10
|1.4343
|1.4273
|1.4413
|120
|2008.09.19 02:22
|s/l
|60
|0.10
|1.4273
|1.4273
|1.4413
|-70.78
|10562.60
|121
|2008.09.19 02:22
|buy
|61
|0.10
|1.4276
|1.4206
|1.4346
|122
|2008.09.19 03:08
|s/l
|61
|0.10
|1.4206
|1.4206
|1.4346
|-70.00
|10492.60
|123
|2008.09.19 03:08
|buy
|62
|0.10
|1.4209
|1.4139
|1.4279
|124
|2008.09.19 14:35
|t/p
|62
|0.10
|1.4279
|1.4139
|1.4279
|70.00
|10562.60
|125
|2008.09.19 14:35
|buy
|63
|0.10
|1.4282
|1.4212
|1.4352
|126
|2008.09.19 15:01
|t/p
|63
|0.10
|1.4352
|1.4212
|1.4352
|70.00
|10632.60
|127
|2008.09.19 15:01
|buy
|64
|0.10
|1.4355
|1.4285
|1.4425
|128
|2008.09.19 16:55
|t/p
|64
|0.10
|1.4425
|1.4285
|1.4425
|70.00
|10702.60
|129
|2008.09.19 16:55
|buy
|65
|0.10
|1.4428
|1.4358
|1.4498
|130
|2008.09.19 22:24
|t/p
|65
|0.10
|1.4498
|1.4358
|1.4498
|70.00
|10772.60
|131
|2008.09.19 22:24
|buy
|66
|0.10
|1.4501
|1.4431
|1.4571
|132
|2008.09.22 09:46
|t/p
|66
|0.10
|1.4571
|1.4431
|1.4571
|69.22
|10841.82
|133
|2008.09.22 09:46
|buy
|67
|0.10
|1.4575
|1.4505
|1.4645
|134
|2008.09.22 16:30
|t/p
|67
|0.10
|1.4645
|1.4505
|1.4645
|70.00
|10911.82
|135
|2008.09.22 16:30
|buy
|68
|0.10
|1.4648
|1.4578
|1.4718
|136
|2008.09.22 18:43
|t/p
|68
|0.10
|1.4718
|1.4578
|1.4718
|70.00
|10981.82
|137
|2008.09.22 18:43
|buy
|69
|0.10
|1.4721
|1.4651
|1.4791
|138
|2008.09.22 19:29
|t/p
|69
|0.10
|1.4791
|1.4651
|1.4791
|70.00
|11051.82
|139
|2008.09.22 19:29
|buy
|70
|0.10
|1.4794
|1.4724
|1.4864
|140
|2008.09.22 21:34
|t/p
|70
|0.10
|1.4864
|1.4724
|1.4864
|70.00
|11121.82
|141
|2008.09.22 21:34
|buy
|71
|0.10
|1.4867
|1.4797
|1.4937
|142
|2008.09.22 22:27
|s/l
|71
|0.10
|1.4797
|1.4797
|1.4937
|-70.00
|11051.82
|143
|2008.09.22 22:27
|buy
|72
|0.10
|1.4800
|1.4730
|1.4870
|144
|2008.09.23 08:45
|s/l
|72
|0.10
|1.4730
|1.4730
|1.4870
|-70.78
|10981.04
|145
|2008.09.23 08:45
|buy
|73
|0.10
|1.4730
|1.4660
|1.4800
|146
|2008.09.23 12:45
|t/p
|73
|0.10
|1.4800
|1.4660
|1.4800
|70.00
|11051.04
|147
|2008.09.23 12:45
|buy
|74
|0.10
|1.4803
|1.4733
|1.4873
|148
|2008.09.23 14:14
|s/l
|74
|0.10
|1.4733
|1.4733
|1.4873
|-70.00
|10981.04
|149
|2008.09.23 14:14
|buy
|75
|0.10
|1.4736
|1.4666
|1.4806
|150
|2008.09.23 19:03
|s/l
|75
|0.10
|1.4666
|1.4666
|1.4806
|-70.00
|10911.04
|151
|2008.09.23 19:03
|buy
|76
|0.10
|1.4669
|1.4599
|1.4739
|152
|2008.09.24 14:36
|t/p
|76
|0.10
|1.4739
|1.4599
|1.4739
|69.22
|10980.26
|153
|2008.09.24 14:36
|buy
|77
|0.10
|1.4742
|1.4672
|1.4812
|154
|2008.09.24 16:28
|s/l
|77
|0.10
|1.4672
|1.4672
|1.4812
|-70.00
|10910.26
|155
|2008.09.24 16:28
|buy
|78
|0.10
|1.4675
|1.4605
|1.4745
|156
|2008.09.24 23:51
|s/l
|78
|0.10
|1.4605
|1.4605
|1.4745
|-70.00
|10840.26
|157
|2008.09.24 23:51
|buy
|79
|0.10
|1.4607
|1.4537
|1.4677
|158
|2008.09.25 03:18
|t/p
|79
|0.10
|1.4677
|1.4537
|1.4677
|67.66
|10907.92
|159
|2008.09.25 03:18
|buy
|80
|0.10
|1.4680
|1.4610
|1.4750
|160
|2008.09.25 08:35
|t/p
|80
|0.10
|1.4750
|1.4610
|1.4750
|70.00
|10977.92
|161
|2008.09.25 08:35
|buy
|81
|0.10
|1.4753
|1.4683
|1.4823
|162
|2008.09.25 12:34
|s/l
|81
|0.10
|1.4683
|1.4683
|1.4823
|-70.00
|10907.92
|163
|2008.09.25 12:34
|buy
|82
|0.10
|1.4685
|1.4615
|1.4755
|164
|2008.09.25 18:57
|s/l
|82
|0.10
|1.4615
|1.4615
|1.4755
|-70.00
|10837.92
|165
|2008.09.25 18:57
|buy
|83
|0.10
|1.4618
|1.4548
|1.4688
|166
|2008.09.29 00:00
|s/l
|83
|0.10
|1.4548
|1.4548
|1.4688
|-71.56
|10766.36
|167
|2008.09.29 00:00
|sell
|84
|0.10
|1.4517
|1.4587
|1.4447
|168
|2008.09.29 07:39
|t/p
|84
|0.10
|1.4447
|1.4587
|1.4447
|70.00
|10836.36
|169
|2008.09.29 07:39
|sell
|85
|0.10
|1.4444
|1.4514
|1.4374
|170
|2008.09.29 09:14
|t/p
|85
|0.10
|1.4374
|1.4514
|1.4374
|70.00
|10906.36
|171
|2008.09.29 09:14
|sell
|86
|0.10
|1.4371
|1.4441
|1.4301
|172
|2008.09.29 16:05
|s/l
|86
|0.10
|1.4441
|1.4441
|1.4301
|-70.00
|10836.36
|173
|2008.09.29 16:05
|sell
|87
|0.10
|1.4438
|1.4508
|1.4368
|174
|2008.09.29 19:46
|s/l
|87
|0.10
|1.4508
|1.4508
|1.4368
|-70.00
|10766.36
|175
|2008.09.29 19:46
|sell
|88
|0.10
|1.4508
|1.4578
|1.4438
|176
|2008.09.29 19:46
|s/l
|88
|0.10
|1.4578
|1.4578
|1.4438
|-70.00
|10696.36
|177
|2008.09.29 19:47
|sell
|89
|0.10
|1.4559
|1.4629
|1.4489
|178
|2008.09.29 19:48
|t/p
|89
|0.10
|1.4489
|1.4629
|1.4489
|70.00
|10766.36
|179
|2008.09.29 19:48
|sell
|90
|0.10
|1.4486
|1.4556
|1.4416
|180
|2008.09.29 23:54
|t/p
|90
|0.10
|1.4416
|1.4556
|1.4416
|70.00
|10836.36
|181
|2008.09.29 23:54
|sell
|91
|0.10
|1.4413
|1.4483
|1.4343
|182
|2008.09.30 04:51
|t/p
|91
|0.10
|1.4343
|1.4483
|1.4343
|70.52
|10906.88
|183
|2008.09.30 04:51
|sell
|92
|0.10
|1.4340
|1.4410
|1.4270
|184
|2008.09.30 09:02
|s/l
|92
|0.10
|1.4410
|1.4410
|1.4270
|-70.00
|10836.88
|185
|2008.09.30 09:02
|sell
|93
|0.10
|1.4407
|1.4477
|1.4337
|186
|2008.09.30 12:29
|t/p
|93
|0.10
|1.4337
|1.4477
|1.4337
|70.00
|10906.88
|187
|2008.09.30 12:29
|sell
|94
|0.10
|1.4334
|1.4404
|1.4264
|188
|2008.09.30 14:37
|t/p
|94
|0.10
|1.4264
|1.4404
|1.4264
|70.00
|10976.88
|189
|2008.09.30 14:37
|sell
|95
|0.10
|1.4260
|1.4330
|1.4190
|190
|2008.09.30 15:39
|t/p
|95
|0.10
|1.4190
|1.4330
|1.4190
|70.00
|11046.88
|191
|2008.09.30 15:39
|sell
|96
|0.10
|1.4187
|1.4257
|1.4117
|192
|2008.09.30 16:43
|t/p
|96
|0.10
|1.4117
|1.4257
|1.4117
|70.00
|11116.88
|193
|2008.09.30 16:43
|sell
|97
|0.10
|1.4114
|1.4184
|1.4044
|194
|2008.09.30 17:00
|t/p
|97
|0.10
|1.4044
|1.4184
|1.4044
|70.00
|11186.88
|195
|2008.09.30 17:00
|sell
|98
|0.10
|1.4041
|1.4111
|1.3971
|196
|2008.09.30 23:19
|s/l
|98
|0.10
|1.4111
|1.4111
|1.3971
|-70.00
|11116.88
|197
|2008.09.30 23:19
|sell
|99
|0.10
|1.4109
|1.4179
|1.4039
|198
|2008.10.01 14:24
|t/p
|99
|0.10
|1.4039
|1.4179
|1.4039
|70.52
|11187.40
|199
|2008.10.01 14:24
|sell
|100
|0.10
|1.4036
|1.4106
|1.3966
|200
|2008.10.02 02:02
|t/p
|100
|0.10
|1.3966
|1.4106
|1.3966
|71.56
|11258.96
|201
|2008.10.02 02:02
|sell
|101
|0.10
|1.3962
|1.4032
|1.3892
|202
|2008.10.02 09:23
|t/p
|101
|0.10
|1.3892
|1.4032
|1.3892
|70.00
|11328.96
|203
|2008.10.02 09:23
|sell
|102
|0.10
|1.3889
|1.3959
|1.3819
|204
|2008.10.02 14:35
|t/p
|102
|0.10
|1.3819
|1.3959
|1.3819
|70.00
|11398.96
|205
|2008.10.02 14:35
|sell
|103
|0.10
|1.3814
|1.3884
|1.3744
|206
|2008.10.03 07:26
|s/l
|103
|0.10
|1.3884
|1.3884
|1.3744
|-69.48
|11329.48
|207
|2008.10.03 07:26
|sell
|104
|0.10
|1.3881
|1.3951
|1.3811
|208
|2008.10.03 09:16
|t/p
|104
|0.10
|1.3811
|1.3951
|1.3811
|70.00
|11399.48
|209
|2008.10.03 09:16
|sell
|105
|0.10
|1.3808
|1.3878
|1.3738
|210
|2008.10.03 10:28
|s/l
|105
|0.10
|1.3878
|1.3878
|1.3738
|-70.00
|11329.48
|211
|2008.10.03 10:28
|sell
|106
|0.10
|1.3875
|1.3945
|1.3805
|212
|2008.10.03 14:32
|t/p
|106
|0.10
|1.3805
|1.3945
|1.3805
|70.00
|11399.48
|213
|2008.10.03 14:32
|sell
|107
|0.10
|1.3802
|1.3872
|1.3732
|214
|2008.10.03 15:17
|t/p
|107
|0.10
|1.3732
|1.3872
|1.3732
|70.00
|11469.48
|215
|2008.10.03 15:17
|sell
|108
|0.10
|1.3729
|1.3799
|1.3659
|216
|2008.10.03 16:45
|s/l
|108
|0.10
|1.3799
|1.3799
|1.3659
|-70.00
|11399.48
|217
|2008.10.03 16:45
|sell
|109
|0.10
|1.3796
|1.3866
|1.3726
|218
|2008.10.03 18:11
|s/l
|109
|0.10
|1.3866
|1.3866
|1.3726
|-70.00
|11329.48
|219
|2008.10.03 18:11
|sell
|110
|0.10
|1.3863
|1.3933
|1.3793
|220
|2008.10.03 18:44
|t/p
|110
|0.10
|1.3793
|1.3933
|1.3793
|70.00
|11399.48
|221
|2008.10.03 18:44
|sell
|111
|0.10
|1.3790
|1.3860
|1.3720
|222
|2008.10.03 19:27
|s/l
|111
|0.10
|1.3860
|1.3860
|1.3720
|-70.00
|11329.48
|223
|2008.10.03 19:27
|sell
|112
|0.10
|1.3858
|1.3928
|1.3788
|224
|2008.10.03 22:32
|t/p
|112
|0.10
|1.3788
|1.3928
|1.3788
|70.00
|11399.48
|225
|2008.10.03 22:32
|sell
|113
|0.10
|1.3785
|1.3855
|1.3715
|226
|2008.10.06 00:00
|t/p
|113
|0.10
|1.3715
|1.3855
|1.3715
|70.52
|11470.00
|227
|2008.10.06 00:00
|sell
|114
|0.10
|1.3637
|1.3707
|1.3567
|228
|2008.10.06 08:08
|t/p
|114
|0.10
|1.3567
|1.3707
|1.3567
|70.00
|11540.00
|229
|2008.10.06 08:08
|sell
|115
|0.10
|1.3563
|1.3633
|1.3493
|230
|2008.10.06 14:01
|s/l
|115
|0.10
|1.3633
|1.3633
|1.3493
|-70.00
|11470.00
|231
|2008.10.06 14:01
|sell
|116
|0.10
|1.3630
|1.3700
|1.3560
|232
|2008.10.06 15:57
|t/p
|116
|0.10
|1.3560
|1.3700
|1.3560
|70.00
|11540.00
|233
|2008.10.06 15:57
|sell
|117
|0.10
|1.3557
|1.3627
|1.3487
|234
|2008.10.06 16:48
|t/p
|117
|0.10
|1.3487
|1.3627
|1.3487
|70.00
|11610.00
|235
|2008.10.06 16:48
|sell
|118
|0.10
|1.3484
|1.3554
|1.3414
|236
|2008.10.07 05:48
|s/l
|118
|0.10
|1.3554
|1.3554
|1.3414
|-69.48
|11540.52
|237
|2008.10.07 05:48
|sell
|119
|0.10
|1.3551
|1.3621
|1.3481
|238
|2008.10.07 06:31
|s/l
|119
|0.10
|1.3621
|1.3621
|1.3481
|-70.00
|11470.52
|239
|2008.10.07 06:31
|sell
|120
|0.10
|1.3618
|1.3688
|1.3548
|240
|2008.10.07 07:55
|t/p
|120
|0.10
|1.3548
|1.3688
|1.3548
|70.00
|11540.52
|241
|2008.10.07 07:55
|sell
|121
|0.10
|1.3544
|1.3614
|1.3474
|242
|2008.10.07 08:18
|s/l
|121
|0.10
|1.3614
|1.3614
|1.3474
|-70.00
|11470.52
|243
|2008.10.07 08:18
|sell
|122
|0.10
|1.3611
|1.3681
|1.3541
|244
|2008.10.07 10:15
|t/p
|122
|0.10
|1.3541
|1.3681
|1.3541
|70.00
|11540.52
|245
|2008.10.07 10:15
|sell
|123
|0.10
|1.3538
|1.3608
|1.3468
|246
|2008.10.07 13:47
|s/l
|123
|0.10
|1.3608
|1.3608
|1.3468
|-70.00
|11470.52
|247
|2008.10.07 13:47
|sell
|124
|0.10
|1.3605
|1.3675
|1.3535
|248
|2008.10.07 15:13
|s/l
|124
|0.10
|1.3675
|1.3675
|1.3535
|-70.00
|11400.52
|249
|2008.10.07 15:13
|sell
|125
|0.10
|1.3672
|1.3742
|1.3602
|250
|2008.10.07 15:34
|s/l
|125
|0.10
|1.3742
|1.3742
|1.3602
|-70.00
|11330.52
|251
|2008.10.07 15:34
|sell
|126
|0.10
|1.3740
|1.3810
|1.3670
|252
|2008.10.07 15:55
|t/p
|126
|0.10
|1.3670
|1.3810
|1.3670
|70.00
|11400.52
|253
|2008.10.07 15:55
|sell
|127
|0.10
|1.3667
|1.3737
|1.3597
|254
|2008.10.07 17:11
|t/p
|127
|0.10
|1.3597
|1.3737
|1.3597
|70.00
|11470.52
|255
|2008.10.07 17:11
|sell
|128
|0.10
|1.3594
|1.3664
|1.3524
|256
|2008.10.07 20:49
|s/l
|128
|0.10
|1.3664
|1.3664
|1.3524
|-70.00
|11400.52
|257
|2008.10.07 20:49
|sell
|129
|0.10
|1.3662
|1.3732
|1.3592
|258
|2008.10.07 22:55
|t/p
|129
|0.10
|1.3592
|1.3732
|1.3592
|70.00
|11470.52
|259
|2008.10.07 22:55
|sell
|130
|0.10
|1.3589
|1.3659
|1.3519
|260
|2008.10.08 09:11
|s/l
|130
|0.10
|1.3659
|1.3659
|1.3519
|-69.48
|11401.04
|261
|2008.10.08 09:11
|sell
|131
|0.10
|1.3657
|1.3727
|1.3587
|262
|2008.10.08 13:25
|s/l
|131
|0.10
|1.3727
|1.3727
|1.3587
|-70.00
|11331.04
|263
|2008.10.08 13:25
|sell
|132
|0.10
|1.3724
|1.3794
|1.3654
|264
|2008.10.08 14:30
|t/p
|132
|0.10
|1.3654
|1.3794
|1.3654
|70.00
|11401.04
|265
|2008.10.08 14:30
|sell
|133
|0.10
|1.3651
|1.3721
|1.3581
|266
|2008.10.08 19:13
|s/l
|133
|0.10
|1.3721
|1.3721
|1.3581
|-70.00
|11331.04
|267
|2008.10.08 19:13
|sell
|134
|0.10
|1.3718
|1.3788
|1.3648
|268
|2008.10.08 23:07
|t/p
|134
|0.10
|1.3648
|1.3788
|1.3648
|70.00
|11401.04
|269
|2008.10.08 23:07
|sell
|135
|0.10
|1.3645
|1.3715
|1.3575
|270
|2008.10.09 09:30
|s/l
|135
|0.10
|1.3715
|1.3715
|1.3575
|-68.44
|11332.60
|271
|2008.10.09 09:30
|sell
|136
|0.10
|1.3713
|1.3783
|1.3643
|272
|2008.10.09 10:22
|s/l
|136
|0.10
|1.3783
|1.3783
|1.3643
|-70.00
|11262.60
|273
|2008.10.09 10:22
|sell
|137
|0.10
|1.3780
|1.3850
|1.3710
|274
|2008.10.09 12:36
|t/p
|137
|0.10
|1.3710
|1.3850
|1.3710
|70.00
|11332.60
|275
|2008.10.09 12:36
|sell
|138
|0.10
|1.3707
|1.3777
|1.3637
|276
|2008.10.09 16:27
|t/p
|138
|0.10
|1.3637
|1.3777
|1.3637
|70.00
|11402.60
|277
|2008.10.09 16:27
|sell
|139
|0.10
|1.3634
|1.3704
|1.3564
|278
|2008.10.10 01:30
|t/p
|139
|0.10
|1.3564
|1.3704
|1.3564
|70.52
|11473.12
|279
|2008.10.10 01:30
|sell
|140
|0.10
|1.3561
|1.3631
|1.3491
|280
|2008.10.10 09:32
|s/l
|140
|0.10
|1.3631
|1.3631
|1.3491
|-70.00
|11403.12
|281
|2008.10.10 09:32
|sell
|141
|0.10
|1.3628
|1.3698
|1.3558
|282
|2008.10.10 11:49
|t/p
|141
|0.10
|1.3558
|1.3698
|1.3558
|70.00
|11473.12
|283
|2008.10.10 11:49
|sell
|142
|0.10
|1.3554
|1.3624
|1.3484
|284
|2008.10.10 17:11
|t/p
|142
|0.10
|1.3484
|1.3624
|1.3484
|70.00
|11543.12
|285
|2008.10.10 17:11
|sell
|143
|0.10
|1.3481
|1.3551
|1.3411
|286
|2008.10.10 19:34
|t/p
|143
|0.10
|1.3411
|1.3551
|1.3411
|70.00
|11613.12
|287
|2008.10.10 19:34
|sell
|144
|0.10
|1.3408
|1.3478
|1.3338
|288
|2008.10.10 20:26
|t/p
|144
|0.10
|1.3338
|1.3478
|1.3338
|70.00
|11683.12
|289
|2008.10.10 20:26
|sell
|145
|0.10
|1.3335
|1.3405
|1.3265
|290
|2008.10.10 20:45
|t/p
|145
|0.10
|1.3265
|1.3405
|1.3265
|70.00
|11753.12
|291
|2008.10.10 20:45
|sell
|146
|0.10
|1.3262
|1.3332
|1.3192
|292
|2008.10.10 21:04
|s/l
|146
|0.10
|1.3332
|1.3332
|1.3192
|-70.00
|11683.12
|293
|2008.10.10 21:04
|sell
|147
|0.10
|1.3329
|1.3399
|1.3259
|294
|2008.10.10 21:28
|s/l
|147
|0.10
|1.3399
|1.3399
|1.3259
|-70.00
|11613.12
|295
|2008.10.10 21:28
|sell
|148
|0.10
|1.3396
|1.3466
|1.3326
|296
|2008.10.13 00:02
|s/l
|148
|0.10
|1.3466
|1.3466
|1.3326
|-69.48
|11543.64
|297
|2008.10.13 00:02
|sell
|149
|0.10
|1.3581
|1.3651
|1.3511
|298
|2008.10.13 04:47
|t/p
|149
|0.10
|1.3511
|1.3651
|1.3511
|70.00
|11613.64
|299
|2008.10.13 04:47
|buy
|150
|0.10
|1.3510
|1.3440
|1.3580
|300
|2008.10.13 08:02
|t/p
|150
|0.10
|1.3580
|1.3440
|1.3580
|70.00
|11683.64
|301
|2008.10.13 08:02
|buy
|151
|0.10
|1.3583
|1.3513
|1.3653
|302
|2008.10.13 08:37
|t/p
|151
|0.10
|1.3653
|1.3513
|1.3653
|70.00
|11753.64
|303
|2008.10.13 08:37
|buy
|152
|0.10
|1.3656
|1.3586
|1.3726
|304
|2008.10.13 12:07
|s/l
|152
|0.10
|1.3586
|1.3586
|1.3726
|-70.00
|11683.64
|305
|2008.10.13 12:07
|buy
|153
|0.10
|1.3589
|1.3519
|1.3659
|306
|2008.10.13 14:36
|t/p
|153
|0.10
|1.3659
|1.3519
|1.3659
|70.00
|11753.64
|307
|2008.10.13 14:36
|buy
|154
|0.10
|1.3662
|1.3592
|1.3732
|308
|2008.10.13 16:11
|s/l
|154
|0.10
|1.3592
|1.3592
|1.3732
|-70.00
|11683.64
|309
|2008.10.13 16:11
|buy
|155
|0.10
|1.3595
|1.3525
|1.3665
|310
|2008.10.13 18:02
|s/l
|155
|0.10
|1.3525
|1.3525
|1.3665
|-70.00
|11613.64
|311
|2008.10.13 18:02
|buy
|156
|0.10
|1.3528
|1.3458
|1.3598
|312
|2008.10.13 21:42
|t/p
|156
|0.10
|1.3598
|1.3458
|1.3598
|70.00
|11683.64
|313
|2008.10.13 21:42
|sell
|157
|0.10
|1.3599
|1.3669
|1.3529
|314
|2008.10.14 02:16
|s/l
|157
|0.10
|1.3669
|1.3669
|1.3529
|-69.48
|11614.16
|315
|2008.10.14 02:16
|sell
|158
|0.10
|1.3667
|1.3737
|1.3597
|316
|2008.10.14 12:33
|s/l
|158
|0.10
|1.3737
|1.3737
|1.3597
|-70.00
|11544.16
|317
|2008.10.14 12:33
|sell
|159
|0.10
|1.3734
|1.3804
|1.3664
|318
|2008.10.14 16:08
|t/p
|159
|0.10
|1.3664
|1.3804
|1.3664
|70.00
|11614.16
|319
|2008.10.14 16:08
|sell
|160
|0.10
|1.3661
|1.3731
|1.3591
|320
|2008.10.15 01:05
|t/p
|160
|0.10
|1.3591
|1.3731
|1.3591
|70.52
|11684.68
|321
|2008.10.15 01:05
|buy
|161
|0.10
|1.3591
|1.3521
|1.3661
|322
|2008.10.15 12:32
|t/p
|161
|0.10
|1.3661
|1.3521
|1.3661
|70.00
|11754.68
|323
|2008.10.15 12:32
|buy
|162
|0.10
|1.3664
|1.3594
|1.3734
|324
|2008.10.15 14:46
|s/l
|162
|0.10
|1.3594
|1.3594
|1.3734
|-70.00
|11684.68
|325
|2008.10.15 14:46
|buy
|163
|0.10
|1.3597
|1.3527
|1.3667
|326
|2008.10.15 18:17
|s/l
|163
|0.10
|1.3527
|1.3527
|1.3667
|-70.00
|11614.68
|327
|2008.10.15 18:17
|buy
|164
|0.10
|1.3530
|1.3460
|1.3600
|328
|2008.10.15 23:18
|s/l
|164
|0.10
|1.3460
|1.3460
|1.3600
|-70.00
|11544.68
|329
|2008.10.15 23:18
|buy
|165
|0.10
|1.3460
|1.3390
|1.3530
|330
|2008.10.16 06:26
|s/l
|165
|0.10
|1.3390
|1.3390
|1.3530
|-72.34
|11472.34
|331
|2008.10.16 06:26
|buy
|166
|0.10
|1.3391
|1.3321
|1.3461
|332
|2008.10.16 10:08
|t/p
|166
|0.10
|1.3461
|1.3321
|1.3461
|70.00
|11542.34
|333
|2008.10.16 10:08
|buy
|167
|0.10
|1.3464
|1.3394
|1.3534
|334
|2008.10.16 14:40
|t/p
|167
|0.10
|1.3534
|1.3394
|1.3534
|70.00
|11612.34
|335
|2008.10.16 14:40
|sell
|168
|0.10
|1.3534
|1.3604
|1.3464
|336
|2008.10.16 15:33
|t/p
|168
|0.10
|1.3464
|1.3604
|1.3464
|70.00
|11682.34
|337
|2008.10.16 15:33
|sell
|169
|0.10
|1.3460
|1.3530
|1.3390
|338
|2008.10.16 16:20
|t/p
|169
|0.10
|1.3390
|1.3530
|1.3390
|70.00
|11752.34
|339
|2008.10.16 16:20
|sell
|170
|0.10
|1.3387
|1.3457
|1.3317
|340
|2008.10.16 21:08
|s/l
|170
|0.10
|1.3457
|1.3457
|1.3317
|-70.00
|11682.34
|341
|2008.10.16 21:08
|sell
|171
|0.10
|1.3454
|1.3524
|1.3384
|342
|2008.10.20 08:56
|s/l
|171
|0.10
|1.3524
|1.3524
|1.3384
|-68.96
|11613.38
|343
|2008.10.20 08:56
|sell
|172
|0.10
|1.3523
|1.3593
|1.3453
|344
|2008.10.20 12:51
|t/p
|172
|0.10
|1.3453
|1.3593
|1.3453
|70.00
|11683.38
|345
|2008.10.20 12:51
|sell
|173
|0.10
|1.3450
|1.3520
|1.3380
|346
|2008.10.20 15:25
|t/p
|173
|0.10
|1.3380
|1.3520
|1.3380
|70.00
|11753.38
|347
|2008.10.20 15:25
|sell
|174
|0.10
|1.3377
|1.3447
|1.3307
|348
|2008.10.20 16:52
|t/p
|174
|0.10
|1.3307
|1.3447
|1.3307
|70.00
|11823.38
|349
|2008.10.20 16:52
|sell
|175
|0.10
|1.3303
|1.3373
|1.3233
|350
|2008.10.21 10:29
|t/p
|175
|0.10
|1.3233
|1.3373
|1.3233
|70.52
|11893.90
|351
|2008.10.21 10:29
|sell
|176
|0.10
|1.3230
|1.3300
|1.3160
|352
|2008.10.21 14:58
|t/p
|176
|0.10
|1.3160
|1.3300
|1.3160
|70.00
|11963.90
|353
|2008.10.21 14:58
|sell
|177
|0.10
|1.3157
|1.3227
|1.3087
|354
|2008.10.21 16:16
|s/l
|177
|0.10
|1.3227
|1.3227
|1.3087
|-70.00
|11893.90
|355
|2008.10.21 16:16
|sell
|178
|0.10
|1.3224
|1.3294
|1.3154
|356
|2008.10.21 17:35
|t/p
|178
|0.10
|1.3154
|1.3294
|1.3154
|70.00
|11963.90
|357
|2008.10.21 17:35
|sell
|179
|0.10
|1.3151
|1.3221
|1.3081
|358
|2008.10.21 19:12
|t/p
|179
|0.10
|1.3081
|1.3221
|1.3081
|70.00
|12033.90
|359
|2008.10.21 19:12
|sell
|180
|0.10
|1.3078
|1.3148
|1.3008
|360
|2008.10.22 01:42
|t/p
|180
|0.10
|1.3008
|1.3148
|1.3008
|70.52
|12104.42
|361
|2008.10.22 01:42
|sell
|181
|0.10
|1.3004
|1.3074
|1.2934
|362
|2008.10.22 05:29
|t/p
|181
|0.10
|1.2934
|1.3074
|1.2934
|70.00
|12174.42
|363
|2008.10.22 05:29
|sell
|182
|0.10
|1.2931
|1.3001
|1.2861
|364
|2008.10.22 06:17
|t/p
|182
|0.10
|1.2861
|1.3001
|1.2861
|70.00
|12244.42
|365
|2008.10.22 06:17
|sell
|183
|0.10
|1.2857
|1.2927
|1.2787
|366
|2008.10.22 06:29
|t/p
|183
|0.10
|1.2787
|1.2927
|1.2787
|70.00
|12314.42
|367
|2008.10.22 06:29
|sell
|184
|0.10
|1.2783
|1.2853
|1.2713
|368
|2008.10.22 07:08
|s/l
|184
|0.10
|1.2853
|1.2853
|1.2713
|-70.00
|12244.42
|369
|2008.10.22 07:08
|sell
|185
|0.10
|1.2850
|1.2920
|1.2780
|370
|2008.10.22 10:44
|s/l
|185
|0.10
|1.2920
|1.2920
|1.2780
|-70.00
|12174.42
|371
|2008.10.22 10:44
|sell
|186
|0.10
|1.2917
|1.2987
|1.2847
|372
|2008.10.22 12:49
|t/p
|186
|0.10
|1.2847
|1.2987
|1.2847
|70.00
|12244.42
|373
|2008.10.22 12:49
|sell
|187
|0.10
|1.2844
|1.2914
|1.2774
|374
|2008.10.22 17:00
|s/l
|187
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.2774
|-70.00
|12174.42
|375
|2008.10.22 17:00
|sell
|188
|0.10
|1.2911
|1.2981
|1.2841
|376
|2008.10.22 17:37
|t/p
|188
|0.10
|1.2841
|1.2981
|1.2841
|70.00
|12244.42
|377
|2008.10.22 17:37
|sell
|189
|0.10
|1.2838
|1.2908
|1.2768
|378
|2008.10.23 01:09
|t/p
|189
|0.10
|1.2768
|1.2908
|1.2768
|71.56
|12315.98
|379
|2008.10.23 01:09
|sell
|190
|0.10
|1.2759
|1.2829
|1.2689
|380
|2008.10.23 02:09
|s/l
|190
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.2689
|-70.00
|12245.98
|381
|2008.10.23 02:09
|sell
|191
|0.10
|1.2828
|1.2898
|1.2758
|382
|2008.10.23 05:46
|t/p
|191
|0.10
|1.2758
|1.2898
|1.2758
|70.00
|12315.98
|383
|2008.10.23 05:46
|sell
|192
|0.10
|1.2755
|1.2825
|1.2685
|384
|2008.10.23 07:56
|s/l
|192
|0.10
|1.2825
|1.2825
|1.2685
|-70.00
|12245.98
|385
|2008.10.23 07:56
|sell
|193
|0.10
|1.2823
|1.2893
|1.2753
|386
|2008.10.23 14:35
|t/p
|193
|0.10
|1.2753
|1.2893
|1.2753
|70.00
|12315.98
|387
|2008.10.23 14:35
|sell
|194
|0.10
|1.2750
|1.2820
|1.2680
|388
|2008.10.23 14:53
|s/l
|194
|0.10
|1.2820
|1.2820
|1.2680
|-70.00
|12245.98
|389
|2008.10.23 14:53
|sell
|195
|0.10
|1.2818
|1.2888
|1.2748
|390
|2008.10.23 16:59
|s/l
|195
|0.10
|1.2888
|1.2888
|1.2748
|-70.00
|12175.98
|391
|2008.10.23 16:59
|sell
|196
|0.10
|1.2885
|1.2955
|1.2815
|392
|2008.10.23 18:10
|t/p
|196
|0.10
|1.2815
|1.2955
|1.2815
|70.00
|12245.98
|393
|2008.10.23 18:10
|sell
|197
|0.10
|1.2812
|1.2882
|1.2742
|394
|2008.10.23 20:40
|s/l
|197
|0.10
|1.2882
|1.2882
|1.2742
|-70.00
|12175.98
|395
|2008.10.23 20:40
|sell
|198
|0.10
|1.2879
|1.2949
|1.2809
|396
|2008.10.23 23:03
|s/l
|198
|0.10
|1.2949
|1.2949
|1.2809
|-70.00
|12105.98
|397
|2008.10.23 23:03
|sell
|199
|0.10
|1.2948
|1.3018
|1.2878
|398
|2008.10.24 02:08
|t/p
|199
|0.10
|1.2878
|1.3018
|1.2878
|70.52
|12176.50
|399
|2008.10.24 02:08
|sell
|200
|0.10
|1.2875
|1.2945
|1.2805
|400
|2008.10.24 04:19
|t/p
|200
|0.10
|1.2805
|1.2945
|1.2805
|70.00
|12246.50
|401
|2008.10.24 04:19
|sell
|201
|0.10
|1.2801
|1.2871
|1.2731
|402
|2008.10.24 08:54
|t/p
|201
|0.10
|1.2731
|1.2871
|1.2731
|70.00
|12316.50
|403
|2008.10.24 08:54
|sell
|202
|0.10
|1.2728
|1.2798
|1.2658
|404
|2008.10.24 09:33
|t/p
|202
|0.10
|1.2658
|1.2798
|1.2658
|70.00
|12386.50
|405
|2008.10.24 09:33
|sell
|203
|0.10
|1.2655
|1.2725
|1.2585
|406
|2008.10.24 10:22
|t/p
|203
|0.10
|1.2585
|1.2725
|1.2585
|70.00
|12456.50
|407
|2008.10.24 10:22
|sell
|204
|0.10
|1.2582
|1.2652
|1.2512
|408
|2008.10.24 11:33
|t/p
|204
|0.10
|1.2512
|1.2652
|1.2512
|70.00
|12526.50
|409
|2008.10.24 11:33
|sell
|205
|0.10
|1.2509
|1.2579
|1.2439
|410
|2008.10.24 11:57
|s/l
|205
|0.10
|1.2579
|1.2579
|1.2439
|-70.00
|12456.50
|411
|2008.10.24 11:57
|sell
|206
|0.10
|1.2576
|1.2646
|1.2506
|412
|2008.10.24 14:39
|s/l
|206
|0.10
|1.2646
|1.2646
|1.2506
|-70.00
|12386.50
|413
|2008.10.24 14:39
|sell
|207
|0.10
|1.2643
|1.2713
|1.2573
|414
|2008.10.24 15:57
|s/l
|207
|0.10
|1.2713
|1.2713
|1.2573
|-70.00
|12316.50
|415
|2008.10.24 15:57
|sell
|208
|0.10
|1.2710
|1.2780
|1.2640
|416
|2008.10.24 19:37
|t/p
|208
|0.10
|1.2640
|1.2780
|1.2640
|70.00
|12386.50
|417
|2008.10.24 19:37
|sell
|209
|0.10
|1.2636
|1.2706
|1.2566
|418
|2008.10.24 22:03
|t/p
|209
|0.10
|1.2566
|1.2706
|1.2566
|70.00
|12456.50
|419
|2008.10.24 22:03
|sell
|210
|0.10
|1.2563
|1.2633
|1.2493
|420
|2008.10.24 22:38
|s/l
|210
|0.10
|1.2633
|1.2633
|1.2493
|-70.00
|12386.50
|421
|2008.10.24 22:38
|sell
|211
|0.10
|1.2630
|1.2700
|1.2560
|422
|2008.10.27 00:04
|t/p
|211
|0.10
|1.2560
|1.2700
|1.2560
|70.52
|12457.02
|423
|2008.10.27 00:04
|sell
|212
|0.10
|1.2557
|1.2627
|1.2487
|424
|2008.10.27 01:00
|s/l
|212
|0.10
|1.2627
|1.2627
|1.2487
|-70.00
|12387.02
|425
|2008.10.27 01:00
|sell
|213
|0.10
|1.2624
|1.2694
|1.2554
|426
|2008.10.27 02:35
|t/p
|213
|0.10
|1.2554
|1.2694
|1.2554
|70.00
|12457.02
|427
|2008.10.27 02:35
|sell
|214
|0.10
|1.2550
|1.2620
|1.2480
|428
|2008.10.27 05:41
|s/l
|214
|0.10
|1.2620
|1.2620
|1.2480
|-70.00
|12387.02
|429
|2008.10.27 05:41
|sell
|215
|0.10
|1.2618
|1.2688
|1.2548
|430
|2008.10.27 06:13
|t/p
|215
|0.10
|1.2548
|1.2688
|1.2548
|70.00
|12457.02
|431
|2008.10.27 06:13
|sell
|216
|0.10
|1.2545
|1.2615
|1.2475
|432
|2008.10.27 08:12
|t/p
|216
|0.10
|1.2475
|1.2615
|1.2475
|70.00
|12527.02
|433
|2008.10.27 08:12
|sell
|217
|0.10
|1.2472
|1.2542
|1.2402
|434
|2008.10.27 09:18
|t/p
|217
|0.10
|1.2402
|1.2542
|1.2402
|70.00
|12597.02
|435
|2008.10.27 09:18
|sell
|218
|0.10
|1.2396
|1.2466
|1.2326
|436
|2008.10.27 11:39
|s/l
|218
|0.10
|1.2466
|1.2466
|1.2326
|-70.00
|12527.02
|437
|2008.10.27 11:39
|sell
|219
|0.10
|1.2464
|1.2534
|1.2394
|438
|2008.10.27 17:55
|s/l
|219
|0.10
|1.2534
|1.2534
|1.2394
|-70.00
|12457.02
|439
|2008.10.27 17:55
|sell
|220
|0.10
|1.2531
|1.2601
|1.2461
|440
|2008.10.27 22:12
|t/p
|220
|0.10
|1.2461
|1.2601
|1.2461
|70.00
|12527.02
|441
|2008.10.27 22:12
|sell
|221
|0.10
|1.2456
|1.2526
|1.2386
|442
|2008.10.28 02:04
|t/p
|221
|0.10
|1.2386
|1.2526
|1.2386
|70.52
|12597.54
|443
|2008.10.28 02:04
|sell
|222
|0.10
|1.2382
|1.2452
|1.2312
|444
|2008.10.28 04:42
|s/l
|222
|0.10
|1.2452
|1.2452
|1.2312
|-70.00
|12527.54
|445
|2008.10.28 04:42
|sell
|223
|0.10
|1.2451
|1.2521
|1.2381
|446
|2008.10.28 06:40
|s/l
|223
|0.10
|1.2521
|1.2521
|1.2381
|-70.00
|12457.54
|447
|2008.10.28 06:40
|sell
|224
|0.10
|1.2518
|1.2588
|1.2448
|448
|2008.10.28 07:43
|s/l
|224
|0.10
|1.2588
|1.2588
|1.2448
|-70.00
|12387.54
|449
|2008.10.28 07:43
|sell
|225
|0.10
|1.2585
|1.2655
|1.2515
|450
|2008.10.28 08:21
|t/p
|225
|0.10
|1.2515
|1.2655
|1.2515
|70.00
|12457.54
|451
|2008.10.28 08:21
|sell
|226
|0.10
|1.2512
|1.2582
|1.2442
|452
|2008.10.28 19:50
|s/l
|226
|0.10
|1.2582
|1.2582
|1.2442
|-70.00
|12387.54
|453
|2008.10.28 19:50
|sell
|227
|0.10
|1.2579
|1.2649
|1.2509
|454
|2008.10.28 20:21
|s/l
|227
|0.10
|1.2649
|1.2649
|1.2509
|-70.00
|12317.54
|455
|2008.10.28 20:21
|sell
|228
|0.10
|1.2647
|1.2717
|1.2577
|456
|2008.10.28 21:00
|s/l
|228
|0.10
|1.2717
|1.2717
|1.2577
|-70.00
|12247.54
|457
|2008.10.28 21:00
|sell
|229
|0.10
|1.2714
|1.2784
|1.2644
|458
|2008.10.28 22:58
|s/l
|229
|0.10
|1.2784
|1.2784
|1.2644
|-70.00
|12177.54
|459
|2008.10.28 22:58
|sell
|230
|0.10
|1.2781
|1.2851
|1.2711
|460
|2008.10.29 02:44
|t/p
|230
|0.10
|1.2711
|1.2851
|1.2711
|70.52
|12248.06
|461
|2008.10.29 02:44
|sell
|231
|0.10
|1.2708
|1.2778
|1.2638
|462
|2008.10.29 06:18
|t/p
|231
|0.10
|1.2638
|1.2778
|1.2638
|70.00
|12318.06
|463
|2008.10.29 06:18
|sell
|232
|0.10
|1.2635
|1.2705
|1.2565
|464
|2008.10.29 06:47
|s/l
|232
|0.10
|1.2705
|1.2705
|1.2565
|-70.00
|12248.06
|465
|2008.10.29 06:47
|sell
|233
|0.10
|1.2703
|1.2773
|1.2633
|466
|2008.10.29 07:46
|s/l
|233
|0.10
|1.2773
|1.2773
|1.2633
|-70.00
|12178.06
|467
|2008.10.29 07:46
|sell
|234
|0.10
|1.2770
|1.2840
|1.2700
|468
|2008.10.29 08:29
|t/p
|234
|0.10
|1.2700
|1.2840
|1.2700
|70.00
|12248.06
|469
|2008.10.29 08:29
|sell
|235
|0.10
|1.2697
|1.2767
|1.2627
|470
|2008.10.29 09:52
|s/l
|235
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.2627
|-70.00
|12178.06
|471
|2008.10.29 09:52
|sell
|236
|0.10
|1.2764
|1.2834
|1.2694
|472
|2008.10.29 11:50
|s/l
|236
|0.10
|1.2834
|1.2834
|1.2694
|-70.00
|12108.06
|473
|2008.10.29 11:50
|sell
|237
|0.10
|1.2831
|1.2901
|1.2761
|474
|2008.10.29 13:31
|t/p
|237
|0.10
|1.2761
|1.2901
|1.2761
|70.00
|12178.06
|475
|2008.10.29 13:31
|sell
|238
|0.10
|1.2758
|1.2828
|1.2688
|476
|2008.10.29 14:45
|s/l
|238
|0.10
|1.2828
|1.2828
|1.2688
|-70.00
|12108.06
|477
|2008.10.29 14:45
|sell
|239
|0.10
|1.2825
|1.2895
|1.2755
|478
|2008.10.29 15:05
|s/l
|239
|0.10
|1.2895
|1.2895
|1.2755
|-70.00
|12038.06
|479
|2008.10.29 15:05
|sell
|240
|0.10
|1.2893
|1.2963
|1.2823
|480
|2008.10.29 15:26
|s/l
|240
|0.10
|1.2963
|1.2963
|1.2823
|-70.00
|11968.06
|481
|2008.10.29 15:26
|sell
|241
|0.10
|1.2960
|1.3030
|1.2890
|482
|2008.10.29 16:54
|t/p
|241
|0.10
|1.2890
|1.3030
|1.2890
|70.00
|12038.06
|483
|2008.10.29 16:54
|sell
|242
|0.10
|1.2887
|1.2957
|1.2817
|484
|2008.10.29 19:12
|s/l
|242
|0.10
|1.2957
|1.2957
|1.2817
|-70.00
|11968.06
|485
|2008.10.29 19:12
|sell
|243
|0.10
|1.2954
|1.3024
|1.2884
|486
|2008.10.29 19:22
|t/p
|243
|0.10
|1.2884
|1.3024
|1.2884
|70.00
|12038.06
|487
|2008.10.29 19:22
|sell
|244
|0.10
|1.2881
|1.2951
|1.2811
|488
|2008.10.29 20:37
|s/l
|244
|0.10
|1.2951
|1.2951
|1.2811
|-70.00
|11968.06
|489
|2008.10.29 20:37
|sell
|245
|0.10
|1.2949
|1.3019
|1.2879
|490
|2008.10.30 01:21
|s/l
|245
|0.10
|1.3019
|1.3019
|1.2879
|-68.44
|11899.62
|491
|2008.10.30 01:21
|sell
|246
|0.10
|1.3018
|1.3088
|1.2948
|492
|2008.10.30 01:51
|s/l
|246
|0.10
|1.3088
|1.3088
|1.2948
|-70.00
|11829.62
|493
|2008.10.30 01:51
|sell
|247
|0.10
|1.3087
|1.3157
|1.3017
|494
|2008.10.30 02:17
|s/l
|247
|0.10
|1.3157
|1.3157
|1.3017
|-70.00
|11759.62
|495
|2008.10.30 02:17
|sell
|248
|0.10
|1.3156
|1.3226
|1.3086
|496
|2008.10.30 03:37
|s/l
|248
|0.10
|1.3226
|1.3226
|1.3086
|-70.00
|11689.62
|497
|2008.10.30 03:37
|sell
|249
|0.10
|1.3224
|1.3294
|1.3154
|498
|2008.10.30 07:14
|t/p
|249
|0.10
|1.3154
|1.3294
|1.3154
|70.00
|11759.62
|499
|2008.10.30 07:14
|sell
|250
|0.10
|1.3151
|1.3221
|1.3081
|500
|2008.10.30 08:19
|s/l
|250
|0.10
|1.3221
|1.3221
|1.3081
|-70.00
|11689.62
|501
|2008.10.30 08:19
|sell
|251
|0.10
|1.3219
|1.3289
|1.3149
|502
|2008.10.30 10:00
|t/p
|251
|0.10
|1.3149
|1.3289
|1.3149
|70.00
|11759.62
|503
|2008.10.30 10:00
|sell
|252
|0.10
|1.3146
|1.3216
|1.3076
|504
|2008.10.30 10:34
|t/p
|252
|0.10
|1.3076
|1.3216
|1.3076
|70.00
|11829.62
|505
|2008.10.30 10:34
|sell
|253
|0.10
|1.3073
|1.3143
|1.3003
|506
|2008.10.30 11:45
|s/l
|253
|0.10
|1.3143
|1.3143
|1.3003
|-70.00
|11759.62
|507
|2008.10.30 11:45
|sell
|254
|0.10
|1.3141
|1.3211
|1.3071
|508
|2008.10.30 12:55
|t/p
|254
|0.10
|1.3071
|1.3211
|1.3071
|70.00
|11829.62
|509
|2008.10.30 12:55
|sell
|255
|0.10
|1.3068
|1.3138
|1.2998
|510
|2008.10.30 14:46
|t/p
|255
|0.10
|1.2998
|1.3138
|1.2998
|70.00
|11899.62
|511
|2008.10.30 14:46
|sell
|256
|0.10
|1.2994
|1.3064
|1.2924
|512
|2008.10.30 16:17
|t/p
|256
|0.10
|1.2924
|1.3064
|1.2924
|70.00
|11969.62
|513
|2008.10.30 16:17
|sell
|257
|0.10
|1.2920
|1.2990
|1.2850
|514
|2008.10.30 16:46
|t/p
|257
|0.10
|1.2850
|1.2990
|1.2850
|70.00
|12039.62
|515
|2008.10.30 16:46
|sell
|258
|0.10
|1.2846
|1.2916
|1.2776
|516
|2008.10.30 18:07
|s/l
|258
|0.10
|1.2916
|1.2916
|1.2776
|-70.00
|11969.62
|517
|2008.10.30 18:07
|sell
|259
|0.10
|1.2913
|1.2983
|1.2843
|518
|2008.10.30 19:26
|s/l
|259
|0.10
|1.2983
|1.2983
|1.2843
|-70.00
|11899.62
|519
|2008.10.30 19:26
|buy
|260
|0.10
|1.2983
|1.2913
|1.3053
|520
|2008.10.30 20:35
|s/l
|260
|0.10
|1.2913
|1.2913
|1.3053
|-70.00
|11829.62
|521
|2008.10.30 20:35
|buy
|261
|0.10
|1.2916
|1.2846
|1.2986
|522
|2008.10.31 00:22
|s/l
|261
|0.10
|1.2846
|1.2846
|1.2986
|-70.78
|11758.84
|523
|2008.10.31 00:22
|sell
|262
|0.10
|1.2845
|1.2915
|1.2775
|524
|2008.10.31 01:34
|t/p
|262
|0.10
|1.2775
|1.2915
|1.2775
|70.00
|11828.84
|525
|2008.10.31 01:34
|sell
|263
|0.10
|1.2772
|1.2842
|1.2702
|526
|2008.10.31 03:09
|s/l
|263
|0.10
|1.2842
|1.2842
|1.2702
|-70.00
|11758.84
|527
|2008.10.31 03:09
|sell
|264
|0.10
|1.2839
|1.2909
|1.2769
|528
|2008.10.31 07:24
|t/p
|264
|0.10
|1.2769
|1.2909
|1.2769
|70.00
|11828.84
|529
|2008.10.31 07:24
|sell
|265
|0.10
|1.2766
|1.2836
|1.2696
|530
|2008.10.31 07:53
|t/p
|265
|0.10
|1.2696
|1.2836
|1.2696
|70.00
|11898.84
|531
|2008.10.31 07:53
|sell
|266
|0.10
|1.2693
|1.2763
|1.2623
|532
|2008.10.31 10:35
|s/l
|266
|0.10
|1.2763
|1.2763
|1.2623
|-70.00
|11828.84
|533
|2008.10.31 10:35
|sell
|267
|0.10
|1.2760
|1.2830
|1.2690
|534
|2008.10.31 15:34
|t/p
|267
|0.10
|1.2690
|1.2830
|1.2690
|70.00
|11898.84
|535
|2008.10.31 15:34
|sell
|268
|0.10
|1.2686
|1.2756
|1.2616
|536
|2008.10.31 16:17
|s/l
|268
|0.10
|1.2756
|1.2756
|1.2616
|-70.00
|11828.84
|537
|2008.10.31 16:17
|sell
|269
|0.10
|1.2753
|1.2823
|1.2683
|538
|2008.10.31 16:46
|t/p
|269
|0.10
|1.2683
|1.2823
|1.2683
|70.00
|11898.84
|539
|2008.10.31 16:46
|sell
|270
|0.10
|1.2680
|1.2750
|1.2610
|540
|2008.10.31 17:08
|s/l
|270
|0.10
|1.2750
|1.2750
|1.2610
|-70.00
|11828.84
|541
|2008.10.31 17:08
|sell
|271
|0.10
|1.2747
|1.2817
|1.2677
|542
|2006.07.20 17:34
|close at stop
|271
|0.10
|1.2728
|1.2817
|1.2677
|19.00
|11847.84