Strategy Tester Report
SVM_EA_v25c
(Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=70; TakeProfit=70; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00; C=32; gamma=2;
Bars in test1389218Ticks modelled7812804Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit1847.84Gross profit10386.02Gross loss-8538.18
Profit factor1.22Expected payoff6.82
Absolute drawdown19.00Maximal drawdown1035.40 (8.18%)Relative drawdown8.18% (1035.40)
Total trades271Short positions (won %)221 (55.66%)Long positions (won %)50 (52.00%)
Profit trades (% of total)149 (54.98%)Loss trades (% of total)122 (45.02%)
Largestprofit trade71.56loss trade-72.34
Averageprofit trade69.70loss trade-69.99
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (629.22)consecutive losses (loss in money)7 (-488.96)
Maximalconsecutive profit (count of wins)629.22 (9)consecutive loss (count of losses)-488.96 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 00:00sell10.101.47071.47771.4637
22008.09.01 03:00t/p10.101.46371.47771.463770.0010070.00
32008.09.01 03:00sell20.101.46341.47041.4564
42008.09.02 00:28t/p20.101.45641.47041.456470.5210140.52
52008.09.02 00:28sell30.101.45601.46301.4490
62008.09.02 10:19t/p30.101.44901.46301.449070.0010210.52
72008.09.02 10:19sell40.101.44871.45571.4417
82008.09.03 06:34t/p40.101.44171.45571.441770.5210281.04
92008.09.03 06:34sell50.101.44141.44841.4344
102008.09.03 15:40s/l50.101.44841.44841.4344-70.0010211.04
112008.09.03 15:40sell60.101.44811.45511.4411
122008.09.04 16:29t/p60.101.44111.45511.441171.5610282.60
132008.09.04 16:29sell70.101.44081.44781.4338
142008.09.04 17:18t/p70.101.43381.44781.433870.0010352.60
152008.09.04 17:18sell80.101.43341.44041.4264
162008.09.04 23:13t/p80.101.42641.44041.426470.0010422.60
172008.09.04 23:13sell90.101.42611.43311.4191
182008.09.05 14:48s/l90.101.43311.43311.4191-69.4810353.12
192008.09.05 14:48sell100.101.43281.43981.4258
202008.09.05 16:22t/p100.101.42581.43981.425870.0010423.12
212008.09.05 16:22sell110.101.42551.43251.4185
222008.09.08 00:00s/l110.101.43251.43251.4185-69.4810353.64
232008.09.08 00:00sell120.101.43751.44451.4305
242008.09.08 09:53t/p120.101.43051.44451.430570.0010423.64
252008.09.08 09:53sell130.101.43011.43711.4231
262008.09.08 11:04t/p130.101.42311.43711.423170.0010493.64
272008.09.08 11:04sell140.101.42281.42981.4158
282008.09.08 17:55t/p140.101.41581.42981.415870.0010563.64
292008.09.08 17:55sell150.101.41551.42251.4085
302008.09.08 19:25t/p150.101.40851.42251.408570.0010633.64
312008.09.08 19:25sell160.101.40821.41521.4012
322008.09.08 22:12s/l160.101.41521.41521.4012-70.0010563.64
332008.09.08 22:12sell170.101.41491.42191.4079
342008.09.09 03:25t/p170.101.40791.42191.407970.5210634.16
352008.09.09 03:25sell180.101.40761.41461.4006
362008.09.09 10:52s/l180.101.41461.41461.4006-70.0010564.16
372008.09.09 10:52sell190.101.41431.42131.4073
382008.09.09 15:37t/p190.101.40731.42131.407370.0010634.16
392008.09.09 15:37sell200.101.40701.41401.4000
402008.09.09 16:08s/l200.101.41401.41401.4000-70.0010564.16
412008.09.09 16:08sell210.101.41371.42071.4067
422008.09.09 18:29s/l210.101.42071.42071.4067-70.0010494.16
432008.09.09 18:29sell220.101.42041.42741.4134
442008.09.09 21:12t/p220.101.41341.42741.413470.0010564.16
452008.09.09 21:12sell230.101.41311.42011.4061
462008.09.10 16:53t/p230.101.40611.42011.406170.5210634.68
472008.09.10 16:53sell240.101.40581.41281.3988
482008.09.10 23:04t/p240.101.39881.41281.398870.0010704.68
492008.09.10 23:04sell250.101.39851.40551.3915
502008.09.11 10:41t/p250.101.39151.40551.391571.5610776.24
512008.09.11 10:41sell260.101.39121.39821.3842
522008.09.11 14:32s/l260.101.39821.39821.3842-70.0010706.24
532008.09.11 14:32sell270.101.39791.40491.3909
542008.09.11 15:15t/p270.101.39091.40491.390970.0010776.24
552008.09.11 15:15sell280.101.39061.39761.3836
562008.09.11 22:28s/l280.101.39761.39761.3836-70.0010706.24
572008.09.11 22:28sell290.101.39731.40431.3903
582008.09.11 23:35s/l290.101.40431.40431.3903-70.0010636.24
592008.09.11 23:35sell300.101.40401.41101.3970
602008.09.12 10:24s/l300.101.41101.41101.3970-69.4810566.76
612008.09.12 10:24sell310.101.41071.41771.4037
622008.09.12 16:50s/l310.101.41771.41771.4037-70.0010496.76
632008.09.12 16:50sell320.101.41741.42441.4104
642008.09.15 00:00s/l320.101.42441.42441.4104-69.4810427.28
652008.09.15 00:00sell330.101.42931.43631.4223
662008.09.15 04:13s/l330.101.43631.43631.4223-70.0010357.28
672008.09.15 04:13sell340.101.43601.44301.4290
682008.09.15 05:08s/l340.101.44301.44301.4290-70.0010287.28
692008.09.15 05:08sell350.101.44281.44981.4358
702008.09.15 06:44t/p350.101.43581.44981.435870.0010357.28
712008.09.15 06:44sell360.101.43551.44251.4285
722008.09.15 07:43s/l360.101.44251.44251.4285-70.0010287.28
732008.09.15 07:43sell370.101.44221.44921.4352
742008.09.15 08:30t/p370.101.43521.44921.435270.0010357.28
752008.09.15 08:30sell380.101.43491.44191.4279
762008.09.15 10:10t/p380.101.42791.44191.427970.0010427.28
772008.09.15 10:10sell390.101.42761.43461.4206
782008.09.15 12:31t/p390.101.42061.43461.420670.0010497.28
792008.09.15 12:31sell400.101.42031.42731.4133
802008.09.15 13:26t/p400.101.41331.42731.413370.0010567.28
812008.09.15 13:26sell410.101.41301.42001.4060
822008.09.15 15:29s/l410.101.42001.42001.4060-70.0010497.28
832008.09.15 15:29sell420.101.41971.42671.4127
842008.09.15 21:34s/l420.101.42671.42671.4127-70.0010427.28
852008.09.15 21:34buy430.101.42671.41971.4337
862008.09.16 05:27s/l430.101.41971.41971.4337-70.7810356.50
872008.09.16 05:27buy440.101.41991.41291.4269
882008.09.16 08:00t/p440.101.42691.41291.426970.0010426.50
892008.09.16 08:00buy450.101.42721.42021.4342
902008.09.16 11:41s/l450.101.42021.42021.4342-70.0010356.50
912008.09.16 11:41buy460.101.42051.41351.4275
922008.09.16 16:57s/l460.101.41351.41351.4275-70.0010286.50
932008.09.16 16:57buy470.101.41381.40681.4208
942008.09.17 02:10t/p470.101.42081.40681.420869.2210355.72
952008.09.17 02:10sell480.101.42081.42781.4138
962008.09.17 05:20t/p480.101.41381.42781.413870.0010425.72
972008.09.17 05:20sell490.101.41351.42051.4065
982008.09.17 07:54s/l490.101.42051.42051.4065-70.0010355.72
992008.09.17 07:54sell500.101.42021.42721.4132
1002008.09.17 09:34s/l500.101.42721.42721.4132-70.0010285.72
1012008.09.17 09:34sell510.101.42691.43391.4199
1022008.09.17 12:19t/p510.101.41991.43391.419970.0010355.72
1032008.09.17 12:19sell520.101.41961.42661.4126
1042008.09.17 17:29t/p520.101.41261.42661.412670.0010425.72
1052008.09.17 17:29buy530.101.41261.40561.4196
1062008.09.17 19:17t/p530.101.41961.40561.419670.0010495.72
1072008.09.17 19:17buy540.101.41991.41291.4269
1082008.09.17 19:30t/p540.101.42691.41291.426970.0010565.72
1092008.09.17 19:30buy550.101.42721.42021.4342
1102008.09.17 20:03t/p550.101.43421.42021.434270.0010635.72
1112008.09.17 20:03buy560.101.43451.42751.4415
1122008.09.18 10:32t/p560.101.44151.42751.441567.6610703.38
1132008.09.18 10:32sell570.101.44151.44851.4345
1142008.09.18 12:04s/l570.101.44851.44851.4345-70.0010633.38
1152008.09.18 12:04sell580.101.44821.45521.4412
1162008.09.18 15:31t/p580.101.44121.45521.441270.0010703.38
1172008.09.18 15:31buy590.101.44121.43421.4482
1182008.09.18 21:07s/l590.101.43421.43421.4482-70.0010633.38
1192008.09.18 21:07buy600.101.43431.42731.4413
1202008.09.19 02:22s/l600.101.42731.42731.4413-70.7810562.60
1212008.09.19 02:22buy610.101.42761.42061.4346
1222008.09.19 03:08s/l610.101.42061.42061.4346-70.0010492.60
1232008.09.19 03:08buy620.101.42091.41391.4279
1242008.09.19 14:35t/p620.101.42791.41391.427970.0010562.60
1252008.09.19 14:35buy630.101.42821.42121.4352
1262008.09.19 15:01t/p630.101.43521.42121.435270.0010632.60
1272008.09.19 15:01buy640.101.43551.42851.4425
1282008.09.19 16:55t/p640.101.44251.42851.442570.0010702.60
1292008.09.19 16:55buy650.101.44281.43581.4498
1302008.09.19 22:24t/p650.101.44981.43581.449870.0010772.60
1312008.09.19 22:24buy660.101.45011.44311.4571
1322008.09.22 09:46t/p660.101.45711.44311.457169.2210841.82
1332008.09.22 09:46buy670.101.45751.45051.4645
1342008.09.22 16:30t/p670.101.46451.45051.464570.0010911.82
1352008.09.22 16:30buy680.101.46481.45781.4718
1362008.09.22 18:43t/p680.101.47181.45781.471870.0010981.82
1372008.09.22 18:43buy690.101.47211.46511.4791
1382008.09.22 19:29t/p690.101.47911.46511.479170.0011051.82
1392008.09.22 19:29buy700.101.47941.47241.4864
1402008.09.22 21:34t/p700.101.48641.47241.486470.0011121.82
1412008.09.22 21:34buy710.101.48671.47971.4937
1422008.09.22 22:27s/l710.101.47971.47971.4937-70.0011051.82
1432008.09.22 22:27buy720.101.48001.47301.4870
1442008.09.23 08:45s/l720.101.47301.47301.4870-70.7810981.04
1452008.09.23 08:45buy730.101.47301.46601.4800
1462008.09.23 12:45t/p730.101.48001.46601.480070.0011051.04
1472008.09.23 12:45buy740.101.48031.47331.4873
1482008.09.23 14:14s/l740.101.47331.47331.4873-70.0010981.04
1492008.09.23 14:14buy750.101.47361.46661.4806
1502008.09.23 19:03s/l750.101.46661.46661.4806-70.0010911.04
1512008.09.23 19:03buy760.101.46691.45991.4739
1522008.09.24 14:36t/p760.101.47391.45991.473969.2210980.26
1532008.09.24 14:36buy770.101.47421.46721.4812
1542008.09.24 16:28s/l770.101.46721.46721.4812-70.0010910.26
1552008.09.24 16:28buy780.101.46751.46051.4745
1562008.09.24 23:51s/l780.101.46051.46051.4745-70.0010840.26
1572008.09.24 23:51buy790.101.46071.45371.4677
1582008.09.25 03:18t/p790.101.46771.45371.467767.6610907.92
1592008.09.25 03:18buy800.101.46801.46101.4750
1602008.09.25 08:35t/p800.101.47501.46101.475070.0010977.92
1612008.09.25 08:35buy810.101.47531.46831.4823
1622008.09.25 12:34s/l810.101.46831.46831.4823-70.0010907.92
1632008.09.25 12:34buy820.101.46851.46151.4755
1642008.09.25 18:57s/l820.101.46151.46151.4755-70.0010837.92
1652008.09.25 18:57buy830.101.46181.45481.4688
1662008.09.29 00:00s/l830.101.45481.45481.4688-71.5610766.36
1672008.09.29 00:00sell840.101.45171.45871.4447
1682008.09.29 07:39t/p840.101.44471.45871.444770.0010836.36
1692008.09.29 07:39sell850.101.44441.45141.4374
1702008.09.29 09:14t/p850.101.43741.45141.437470.0010906.36
1712008.09.29 09:14sell860.101.43711.44411.4301
1722008.09.29 16:05s/l860.101.44411.44411.4301-70.0010836.36
1732008.09.29 16:05sell870.101.44381.45081.4368
1742008.09.29 19:46s/l870.101.45081.45081.4368-70.0010766.36
1752008.09.29 19:46sell880.101.45081.45781.4438
1762008.09.29 19:46s/l880.101.45781.45781.4438-70.0010696.36
1772008.09.29 19:47sell890.101.45591.46291.4489
1782008.09.29 19:48t/p890.101.44891.46291.448970.0010766.36
1792008.09.29 19:48sell900.101.44861.45561.4416
1802008.09.29 23:54t/p900.101.44161.45561.441670.0010836.36
1812008.09.29 23:54sell910.101.44131.44831.4343
1822008.09.30 04:51t/p910.101.43431.44831.434370.5210906.88
1832008.09.30 04:51sell920.101.43401.44101.4270
1842008.09.30 09:02s/l920.101.44101.44101.4270-70.0010836.88
1852008.09.30 09:02sell930.101.44071.44771.4337
1862008.09.30 12:29t/p930.101.43371.44771.433770.0010906.88
1872008.09.30 12:29sell940.101.43341.44041.4264
1882008.09.30 14:37t/p940.101.42641.44041.426470.0010976.88
1892008.09.30 14:37sell950.101.42601.43301.4190
1902008.09.30 15:39t/p950.101.41901.43301.419070.0011046.88
1912008.09.30 15:39sell960.101.41871.42571.4117
1922008.09.30 16:43t/p960.101.41171.42571.411770.0011116.88
1932008.09.30 16:43sell970.101.41141.41841.4044
1942008.09.30 17:00t/p970.101.40441.41841.404470.0011186.88
1952008.09.30 17:00sell980.101.40411.41111.3971
1962008.09.30 23:19s/l980.101.41111.41111.3971-70.0011116.88
1972008.09.30 23:19sell990.101.41091.41791.4039
1982008.10.01 14:24t/p990.101.40391.41791.403970.5211187.40
1992008.10.01 14:24sell1000.101.40361.41061.3966
2002008.10.02 02:02t/p1000.101.39661.41061.396671.5611258.96
2012008.10.02 02:02sell1010.101.39621.40321.3892
2022008.10.02 09:23t/p1010.101.38921.40321.389270.0011328.96
2032008.10.02 09:23sell1020.101.38891.39591.3819
2042008.10.02 14:35t/p1020.101.38191.39591.381970.0011398.96
2052008.10.02 14:35sell1030.101.38141.38841.3744
2062008.10.03 07:26s/l1030.101.38841.38841.3744-69.4811329.48
2072008.10.03 07:26sell1040.101.38811.39511.3811
2082008.10.03 09:16t/p1040.101.38111.39511.381170.0011399.48
2092008.10.03 09:16sell1050.101.38081.38781.3738
2102008.10.03 10:28s/l1050.101.38781.38781.3738-70.0011329.48
2112008.10.03 10:28sell1060.101.38751.39451.3805
2122008.10.03 14:32t/p1060.101.38051.39451.380570.0011399.48
2132008.10.03 14:32sell1070.101.38021.38721.3732
2142008.10.03 15:17t/p1070.101.37321.38721.373270.0011469.48
2152008.10.03 15:17sell1080.101.37291.37991.3659
2162008.10.03 16:45s/l1080.101.37991.37991.3659-70.0011399.48
2172008.10.03 16:45sell1090.101.37961.38661.3726
2182008.10.03 18:11s/l1090.101.38661.38661.3726-70.0011329.48
2192008.10.03 18:11sell1100.101.38631.39331.3793
2202008.10.03 18:44t/p1100.101.37931.39331.379370.0011399.48
2212008.10.03 18:44sell1110.101.37901.38601.3720
2222008.10.03 19:27s/l1110.101.38601.38601.3720-70.0011329.48
2232008.10.03 19:27sell1120.101.38581.39281.3788
2242008.10.03 22:32t/p1120.101.37881.39281.378870.0011399.48
2252008.10.03 22:32sell1130.101.37851.38551.3715
2262008.10.06 00:00t/p1130.101.37151.38551.371570.5211470.00
2272008.10.06 00:00sell1140.101.36371.37071.3567
2282008.10.06 08:08t/p1140.101.35671.37071.356770.0011540.00
2292008.10.06 08:08sell1150.101.35631.36331.3493
2302008.10.06 14:01s/l1150.101.36331.36331.3493-70.0011470.00
2312008.10.06 14:01sell1160.101.36301.37001.3560
2322008.10.06 15:57t/p1160.101.35601.37001.356070.0011540.00
2332008.10.06 15:57sell1170.101.35571.36271.3487
2342008.10.06 16:48t/p1170.101.34871.36271.348770.0011610.00
2352008.10.06 16:48sell1180.101.34841.35541.3414
2362008.10.07 05:48s/l1180.101.35541.35541.3414-69.4811540.52
2372008.10.07 05:48sell1190.101.35511.36211.3481
2382008.10.07 06:31s/l1190.101.36211.36211.3481-70.0011470.52
2392008.10.07 06:31sell1200.101.36181.36881.3548
2402008.10.07 07:55t/p1200.101.35481.36881.354870.0011540.52
2412008.10.07 07:55sell1210.101.35441.36141.3474
2422008.10.07 08:18s/l1210.101.36141.36141.3474-70.0011470.52
2432008.10.07 08:18sell1220.101.36111.36811.3541
2442008.10.07 10:15t/p1220.101.35411.36811.354170.0011540.52
2452008.10.07 10:15sell1230.101.35381.36081.3468
2462008.10.07 13:47s/l1230.101.36081.36081.3468-70.0011470.52
2472008.10.07 13:47sell1240.101.36051.36751.3535
2482008.10.07 15:13s/l1240.101.36751.36751.3535-70.0011400.52
2492008.10.07 15:13sell1250.101.36721.37421.3602
2502008.10.07 15:34s/l1250.101.37421.37421.3602-70.0011330.52
2512008.10.07 15:34sell1260.101.37401.38101.3670
2522008.10.07 15:55t/p1260.101.36701.38101.367070.0011400.52
2532008.10.07 15:55sell1270.101.36671.37371.3597
2542008.10.07 17:11t/p1270.101.35971.37371.359770.0011470.52
2552008.10.07 17:11sell1280.101.35941.36641.3524
2562008.10.07 20:49s/l1280.101.36641.36641.3524-70.0011400.52
2572008.10.07 20:49sell1290.101.36621.37321.3592
2582008.10.07 22:55t/p1290.101.35921.37321.359270.0011470.52
2592008.10.07 22:55sell1300.101.35891.36591.3519
2602008.10.08 09:11s/l1300.101.36591.36591.3519-69.4811401.04
2612008.10.08 09:11sell1310.101.36571.37271.3587
2622008.10.08 13:25s/l1310.101.37271.37271.3587-70.0011331.04
2632008.10.08 13:25sell1320.101.37241.37941.3654
2642008.10.08 14:30t/p1320.101.36541.37941.365470.0011401.04
2652008.10.08 14:30sell1330.101.36511.37211.3581
2662008.10.08 19:13s/l1330.101.37211.37211.3581-70.0011331.04
2672008.10.08 19:13sell1340.101.37181.37881.3648
2682008.10.08 23:07t/p1340.101.36481.37881.364870.0011401.04
2692008.10.08 23:07sell1350.101.36451.37151.3575
2702008.10.09 09:30s/l1350.101.37151.37151.3575-68.4411332.60
2712008.10.09 09:30sell1360.101.37131.37831.3643
2722008.10.09 10:22s/l1360.101.37831.37831.3643-70.0011262.60
2732008.10.09 10:22sell1370.101.37801.38501.3710
2742008.10.09 12:36t/p1370.101.37101.38501.371070.0011332.60
2752008.10.09 12:36sell1380.101.37071.37771.3637
2762008.10.09 16:27t/p1380.101.36371.37771.363770.0011402.60
2772008.10.09 16:27sell1390.101.36341.37041.3564
2782008.10.10 01:30t/p1390.101.35641.37041.356470.5211473.12
2792008.10.10 01:30sell1400.101.35611.36311.3491
2802008.10.10 09:32s/l1400.101.36311.36311.3491-70.0011403.12
2812008.10.10 09:32sell1410.101.36281.36981.3558
2822008.10.10 11:49t/p1410.101.35581.36981.355870.0011473.12
2832008.10.10 11:49sell1420.101.35541.36241.3484
2842008.10.10 17:11t/p1420.101.34841.36241.348470.0011543.12
2852008.10.10 17:11sell1430.101.34811.35511.3411
2862008.10.10 19:34t/p1430.101.34111.35511.341170.0011613.12
2872008.10.10 19:34sell1440.101.34081.34781.3338
2882008.10.10 20:26t/p1440.101.33381.34781.333870.0011683.12
2892008.10.10 20:26sell1450.101.33351.34051.3265
2902008.10.10 20:45t/p1450.101.32651.34051.326570.0011753.12
2912008.10.10 20:45sell1460.101.32621.33321.3192
2922008.10.10 21:04s/l1460.101.33321.33321.3192-70.0011683.12
2932008.10.10 21:04sell1470.101.33291.33991.3259
2942008.10.10 21:28s/l1470.101.33991.33991.3259-70.0011613.12
2952008.10.10 21:28sell1480.101.33961.34661.3326
2962008.10.13 00:02s/l1480.101.34661.34661.3326-69.4811543.64
2972008.10.13 00:02sell1490.101.35811.36511.3511
2982008.10.13 04:47t/p1490.101.35111.36511.351170.0011613.64
2992008.10.13 04:47buy1500.101.35101.34401.3580
3002008.10.13 08:02t/p1500.101.35801.34401.358070.0011683.64
3012008.10.13 08:02buy1510.101.35831.35131.3653
3022008.10.13 08:37t/p1510.101.36531.35131.365370.0011753.64
3032008.10.13 08:37buy1520.101.36561.35861.3726
3042008.10.13 12:07s/l1520.101.35861.35861.3726-70.0011683.64
3052008.10.13 12:07buy1530.101.35891.35191.3659
3062008.10.13 14:36t/p1530.101.36591.35191.365970.0011753.64
3072008.10.13 14:36buy1540.101.36621.35921.3732
3082008.10.13 16:11s/l1540.101.35921.35921.3732-70.0011683.64
3092008.10.13 16:11buy1550.101.35951.35251.3665
3102008.10.13 18:02s/l1550.101.35251.35251.3665-70.0011613.64
3112008.10.13 18:02buy1560.101.35281.34581.3598
3122008.10.13 21:42t/p1560.101.35981.34581.359870.0011683.64
3132008.10.13 21:42sell1570.101.35991.36691.3529
3142008.10.14 02:16s/l1570.101.36691.36691.3529-69.4811614.16
3152008.10.14 02:16sell1580.101.36671.37371.3597
3162008.10.14 12:33s/l1580.101.37371.37371.3597-70.0011544.16
3172008.10.14 12:33sell1590.101.37341.38041.3664
3182008.10.14 16:08t/p1590.101.36641.38041.366470.0011614.16
3192008.10.14 16:08sell1600.101.36611.37311.3591
3202008.10.15 01:05t/p1600.101.35911.37311.359170.5211684.68
3212008.10.15 01:05buy1610.101.35911.35211.3661
3222008.10.15 12:32t/p1610.101.36611.35211.366170.0011754.68
3232008.10.15 12:32buy1620.101.36641.35941.3734
3242008.10.15 14:46s/l1620.101.35941.35941.3734-70.0011684.68
3252008.10.15 14:46buy1630.101.35971.35271.3667
3262008.10.15 18:17s/l1630.101.35271.35271.3667-70.0011614.68
3272008.10.15 18:17buy1640.101.35301.34601.3600
3282008.10.15 23:18s/l1640.101.34601.34601.3600-70.0011544.68
3292008.10.15 23:18buy1650.101.34601.33901.3530
3302008.10.16 06:26s/l1650.101.33901.33901.3530-72.3411472.34
3312008.10.16 06:26buy1660.101.33911.33211.3461
3322008.10.16 10:08t/p1660.101.34611.33211.346170.0011542.34
3332008.10.16 10:08buy1670.101.34641.33941.3534
3342008.10.16 14:40t/p1670.101.35341.33941.353470.0011612.34
3352008.10.16 14:40sell1680.101.35341.36041.3464
3362008.10.16 15:33t/p1680.101.34641.36041.346470.0011682.34
3372008.10.16 15:33sell1690.101.34601.35301.3390
3382008.10.16 16:20t/p1690.101.33901.35301.339070.0011752.34
3392008.10.16 16:20sell1700.101.33871.34571.3317
3402008.10.16 21:08s/l1700.101.34571.34571.3317-70.0011682.34
3412008.10.16 21:08sell1710.101.34541.35241.3384
3422008.10.20 08:56s/l1710.101.35241.35241.3384-68.9611613.38
3432008.10.20 08:56sell1720.101.35231.35931.3453
3442008.10.20 12:51t/p1720.101.34531.35931.345370.0011683.38
3452008.10.20 12:51sell1730.101.34501.35201.3380
3462008.10.20 15:25t/p1730.101.33801.35201.338070.0011753.38
3472008.10.20 15:25sell1740.101.33771.34471.3307
3482008.10.20 16:52t/p1740.101.33071.34471.330770.0011823.38
3492008.10.20 16:52sell1750.101.33031.33731.3233
3502008.10.21 10:29t/p1750.101.32331.33731.323370.5211893.90
3512008.10.21 10:29sell1760.101.32301.33001.3160
3522008.10.21 14:58t/p1760.101.31601.33001.316070.0011963.90
3532008.10.21 14:58sell1770.101.31571.32271.3087
3542008.10.21 16:16s/l1770.101.32271.32271.3087-70.0011893.90
3552008.10.21 16:16sell1780.101.32241.32941.3154
3562008.10.21 17:35t/p1780.101.31541.32941.315470.0011963.90
3572008.10.21 17:35sell1790.101.31511.32211.3081
3582008.10.21 19:12t/p1790.101.30811.32211.308170.0012033.90
3592008.10.21 19:12sell1800.101.30781.31481.3008
3602008.10.22 01:42t/p1800.101.30081.31481.300870.5212104.42
3612008.10.22 01:42sell1810.101.30041.30741.2934
3622008.10.22 05:29t/p1810.101.29341.30741.293470.0012174.42
3632008.10.22 05:29sell1820.101.29311.30011.2861
3642008.10.22 06:17t/p1820.101.28611.30011.286170.0012244.42
3652008.10.22 06:17sell1830.101.28571.29271.2787
3662008.10.22 06:29t/p1830.101.27871.29271.278770.0012314.42
3672008.10.22 06:29sell1840.101.27831.28531.2713
3682008.10.22 07:08s/l1840.101.28531.28531.2713-70.0012244.42
3692008.10.22 07:08sell1850.101.28501.29201.2780
3702008.10.22 10:44s/l1850.101.29201.29201.2780-70.0012174.42
3712008.10.22 10:44sell1860.101.29171.29871.2847
3722008.10.22 12:49t/p1860.101.28471.29871.284770.0012244.42
3732008.10.22 12:49sell1870.101.28441.29141.2774
3742008.10.22 17:00s/l1870.101.29141.29141.2774-70.0012174.42
3752008.10.22 17:00sell1880.101.29111.29811.2841
3762008.10.22 17:37t/p1880.101.28411.29811.284170.0012244.42
3772008.10.22 17:37sell1890.101.28381.29081.2768
3782008.10.23 01:09t/p1890.101.27681.29081.276871.5612315.98
3792008.10.23 01:09sell1900.101.27591.28291.2689
3802008.10.23 02:09s/l1900.101.28291.28291.2689-70.0012245.98
3812008.10.23 02:09sell1910.101.28281.28981.2758
3822008.10.23 05:46t/p1910.101.27581.28981.275870.0012315.98
3832008.10.23 05:46sell1920.101.27551.28251.2685
3842008.10.23 07:56s/l1920.101.28251.28251.2685-70.0012245.98
3852008.10.23 07:56sell1930.101.28231.28931.2753
3862008.10.23 14:35t/p1930.101.27531.28931.275370.0012315.98
3872008.10.23 14:35sell1940.101.27501.28201.2680
3882008.10.23 14:53s/l1940.101.28201.28201.2680-70.0012245.98
3892008.10.23 14:53sell1950.101.28181.28881.2748
3902008.10.23 16:59s/l1950.101.28881.28881.2748-70.0012175.98
3912008.10.23 16:59sell1960.101.28851.29551.2815
3922008.10.23 18:10t/p1960.101.28151.29551.281570.0012245.98
3932008.10.23 18:10sell1970.101.28121.28821.2742
3942008.10.23 20:40s/l1970.101.28821.28821.2742-70.0012175.98
3952008.10.23 20:40sell1980.101.28791.29491.2809
3962008.10.23 23:03s/l1980.101.29491.29491.2809-70.0012105.98
3972008.10.23 23:03sell1990.101.29481.30181.2878
3982008.10.24 02:08t/p1990.101.28781.30181.287870.5212176.50
3992008.10.24 02:08sell2000.101.28751.29451.2805
4002008.10.24 04:19t/p2000.101.28051.29451.280570.0012246.50
4012008.10.24 04:19sell2010.101.28011.28711.2731
4022008.10.24 08:54t/p2010.101.27311.28711.273170.0012316.50
4032008.10.24 08:54sell2020.101.27281.27981.2658
4042008.10.24 09:33t/p2020.101.26581.27981.265870.0012386.50
4052008.10.24 09:33sell2030.101.26551.27251.2585
4062008.10.24 10:22t/p2030.101.25851.27251.258570.0012456.50
4072008.10.24 10:22sell2040.101.25821.26521.2512
4082008.10.24 11:33t/p2040.101.25121.26521.251270.0012526.50
4092008.10.24 11:33sell2050.101.25091.25791.2439
4102008.10.24 11:57s/l2050.101.25791.25791.2439-70.0012456.50
4112008.10.24 11:57sell2060.101.25761.26461.2506
4122008.10.24 14:39s/l2060.101.26461.26461.2506-70.0012386.50
4132008.10.24 14:39sell2070.101.26431.27131.2573
4142008.10.24 15:57s/l2070.101.27131.27131.2573-70.0012316.50
4152008.10.24 15:57sell2080.101.27101.27801.2640
4162008.10.24 19:37t/p2080.101.26401.27801.264070.0012386.50
4172008.10.24 19:37sell2090.101.26361.27061.2566
4182008.10.24 22:03t/p2090.101.25661.27061.256670.0012456.50
4192008.10.24 22:03sell2100.101.25631.26331.2493
4202008.10.24 22:38s/l2100.101.26331.26331.2493-70.0012386.50
4212008.10.24 22:38sell2110.101.26301.27001.2560
4222008.10.27 00:04t/p2110.101.25601.27001.256070.5212457.02
4232008.10.27 00:04sell2120.101.25571.26271.2487
4242008.10.27 01:00s/l2120.101.26271.26271.2487-70.0012387.02
4252008.10.27 01:00sell2130.101.26241.26941.2554
4262008.10.27 02:35t/p2130.101.25541.26941.255470.0012457.02
4272008.10.27 02:35sell2140.101.25501.26201.2480
4282008.10.27 05:41s/l2140.101.26201.26201.2480-70.0012387.02
4292008.10.27 05:41sell2150.101.26181.26881.2548
4302008.10.27 06:13t/p2150.101.25481.26881.254870.0012457.02
4312008.10.27 06:13sell2160.101.25451.26151.2475
4322008.10.27 08:12t/p2160.101.24751.26151.247570.0012527.02
4332008.10.27 08:12sell2170.101.24721.25421.2402
4342008.10.27 09:18t/p2170.101.24021.25421.240270.0012597.02
4352008.10.27 09:18sell2180.101.23961.24661.2326
4362008.10.27 11:39s/l2180.101.24661.24661.2326-70.0012527.02
4372008.10.27 11:39sell2190.101.24641.25341.2394
4382008.10.27 17:55s/l2190.101.25341.25341.2394-70.0012457.02
4392008.10.27 17:55sell2200.101.25311.26011.2461
4402008.10.27 22:12t/p2200.101.24611.26011.246170.0012527.02
4412008.10.27 22:12sell2210.101.24561.25261.2386
4422008.10.28 02:04t/p2210.101.23861.25261.238670.5212597.54
4432008.10.28 02:04sell2220.101.23821.24521.2312
4442008.10.28 04:42s/l2220.101.24521.24521.2312-70.0012527.54
4452008.10.28 04:42sell2230.101.24511.25211.2381
4462008.10.28 06:40s/l2230.101.25211.25211.2381-70.0012457.54
4472008.10.28 06:40sell2240.101.25181.25881.2448
4482008.10.28 07:43s/l2240.101.25881.25881.2448-70.0012387.54
4492008.10.28 07:43sell2250.101.25851.26551.2515
4502008.10.28 08:21t/p2250.101.25151.26551.251570.0012457.54
4512008.10.28 08:21sell2260.101.25121.25821.2442
4522008.10.28 19:50s/l2260.101.25821.25821.2442-70.0012387.54
4532008.10.28 19:50sell2270.101.25791.26491.2509
4542008.10.28 20:21s/l2270.101.26491.26491.2509-70.0012317.54
4552008.10.28 20:21sell2280.101.26471.27171.2577
4562008.10.28 21:00s/l2280.101.27171.27171.2577-70.0012247.54
4572008.10.28 21:00sell2290.101.27141.27841.2644
4582008.10.28 22:58s/l2290.101.27841.27841.2644-70.0012177.54
4592008.10.28 22:58sell2300.101.27811.28511.2711
4602008.10.29 02:44t/p2300.101.27111.28511.271170.5212248.06
4612008.10.29 02:44sell2310.101.27081.27781.2638
4622008.10.29 06:18t/p2310.101.26381.27781.263870.0012318.06
4632008.10.29 06:18sell2320.101.26351.27051.2565
4642008.10.29 06:47s/l2320.101.27051.27051.2565-70.0012248.06
4652008.10.29 06:47sell2330.101.27031.27731.2633
4662008.10.29 07:46s/l2330.101.27731.27731.2633-70.0012178.06
4672008.10.29 07:46sell2340.101.27701.28401.2700
4682008.10.29 08:29t/p2340.101.27001.28401.270070.0012248.06
4692008.10.29 08:29sell2350.101.26971.27671.2627
4702008.10.29 09:52s/l2350.101.27671.27671.2627-70.0012178.06
4712008.10.29 09:52sell2360.101.27641.28341.2694
4722008.10.29 11:50s/l2360.101.28341.28341.2694-70.0012108.06
4732008.10.29 11:50sell2370.101.28311.29011.2761
4742008.10.29 13:31t/p2370.101.27611.29011.276170.0012178.06
4752008.10.29 13:31sell2380.101.27581.28281.2688
4762008.10.29 14:45s/l2380.101.28281.28281.2688-70.0012108.06
4772008.10.29 14:45sell2390.101.28251.28951.2755
4782008.10.29 15:05s/l2390.101.28951.28951.2755-70.0012038.06
4792008.10.29 15:05sell2400.101.28931.29631.2823
4802008.10.29 15:26s/l2400.101.29631.29631.2823-70.0011968.06
4812008.10.29 15:26sell2410.101.29601.30301.2890
4822008.10.29 16:54t/p2410.101.28901.30301.289070.0012038.06
4832008.10.29 16:54sell2420.101.28871.29571.2817
4842008.10.29 19:12s/l2420.101.29571.29571.2817-70.0011968.06
4852008.10.29 19:12sell2430.101.29541.30241.2884
4862008.10.29 19:22t/p2430.101.28841.30241.288470.0012038.06
4872008.10.29 19:22sell2440.101.28811.29511.2811
4882008.10.29 20:37s/l2440.101.29511.29511.2811-70.0011968.06
4892008.10.29 20:37sell2450.101.29491.30191.2879
4902008.10.30 01:21s/l2450.101.30191.30191.2879-68.4411899.62
4912008.10.30 01:21sell2460.101.30181.30881.2948
4922008.10.30 01:51s/l2460.101.30881.30881.2948-70.0011829.62
4932008.10.30 01:51sell2470.101.30871.31571.3017
4942008.10.30 02:17s/l2470.101.31571.31571.3017-70.0011759.62
4952008.10.30 02:17sell2480.101.31561.32261.3086
4962008.10.30 03:37s/l2480.101.32261.32261.3086-70.0011689.62
4972008.10.30 03:37sell2490.101.32241.32941.3154
4982008.10.30 07:14t/p2490.101.31541.32941.315470.0011759.62
4992008.10.30 07:14sell2500.101.31511.32211.3081
5002008.10.30 08:19s/l2500.101.32211.32211.3081-70.0011689.62
5012008.10.30 08:19sell2510.101.32191.32891.3149
5022008.10.30 10:00t/p2510.101.31491.32891.314970.0011759.62
5032008.10.30 10:00sell2520.101.31461.32161.3076
5042008.10.30 10:34t/p2520.101.30761.32161.307670.0011829.62
5052008.10.30 10:34sell2530.101.30731.31431.3003
5062008.10.30 11:45s/l2530.101.31431.31431.3003-70.0011759.62
5072008.10.30 11:45sell2540.101.31411.32111.3071
5082008.10.30 12:55t/p2540.101.30711.32111.307170.0011829.62
5092008.10.30 12:55sell2550.101.30681.31381.2998
5102008.10.30 14:46t/p2550.101.29981.31381.299870.0011899.62
5112008.10.30 14:46sell2560.101.29941.30641.2924
5122008.10.30 16:17t/p2560.101.29241.30641.292470.0011969.62
5132008.10.30 16:17sell2570.101.29201.29901.2850
5142008.10.30 16:46t/p2570.101.28501.29901.285070.0012039.62
5152008.10.30 16:46sell2580.101.28461.29161.2776
5162008.10.30 18:07s/l2580.101.29161.29161.2776-70.0011969.62
5172008.10.30 18:07sell2590.101.29131.29831.2843
5182008.10.30 19:26s/l2590.101.29831.29831.2843-70.0011899.62
5192008.10.30 19:26buy2600.101.29831.29131.3053
5202008.10.30 20:35s/l2600.101.29131.29131.3053-70.0011829.62
5212008.10.30 20:35buy2610.101.29161.28461.2986
5222008.10.31 00:22s/l2610.101.28461.28461.2986-70.7811758.84
5232008.10.31 00:22sell2620.101.28451.29151.2775
5242008.10.31 01:34t/p2620.101.27751.29151.277570.0011828.84
5252008.10.31 01:34sell2630.101.27721.28421.2702
5262008.10.31 03:09s/l2630.101.28421.28421.2702-70.0011758.84
5272008.10.31 03:09sell2640.101.28391.29091.2769
5282008.10.31 07:24t/p2640.101.27691.29091.276970.0011828.84
5292008.10.31 07:24sell2650.101.27661.28361.2696
5302008.10.31 07:53t/p2650.101.26961.28361.269670.0011898.84
5312008.10.31 07:53sell2660.101.26931.27631.2623
5322008.10.31 10:35s/l2660.101.27631.27631.2623-70.0011828.84
5332008.10.31 10:35sell2670.101.27601.28301.2690
5342008.10.31 15:34t/p2670.101.26901.28301.269070.0011898.84
5352008.10.31 15:34sell2680.101.26861.27561.2616
5362008.10.31 16:17s/l2680.101.27561.27561.2616-70.0011828.84
5372008.10.31 16:17sell2690.101.27531.28231.2683
5382008.10.31 16:46t/p2690.101.26831.28231.268370.0011898.84
5392008.10.31 16:46sell2700.101.26801.27501.2610
5402008.10.31 17:08s/l2700.101.27501.27501.2610-70.0011828.84
5412008.10.31 17:08sell2710.101.27471.28171.2677
5422006.07.20 17:34close at stop2710.101.27281.28171.267719.0011847.84