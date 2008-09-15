|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=50; TakeProfit=50; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00; C=32; gamma=2;
|Bars in test
|1389218
|Ticks modelled
|7812804
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-1685.96
|Gross profit
|13009.62
|Gross loss
|-14695.58
|Profit factor
|0.89
|Expected payoff
|-3.04
|Absolute drawdown
|1729.96
|Maximal drawdown
|2242.20 (21.33%)
|Relative drawdown
|21.33% (2242.20)
|Total trades
|555
|Short positions (won %)
|398 (49.50%)
|Long positions (won %)
|157 (40.76%)
|Profit trades (% of total)
|261 (47.03%)
|Loss trades (% of total)
|294 (52.97%)
|Largest
|profit trade
|51.56
|loss trade
|-50.78
|Average
|profit trade
|49.85
|loss trade
|-49.98
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (500.52)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-399.48)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|500.52 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-399.48 (8)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.4710
|1.4660
|1.4760
|2
|2008.09.01 02:43
|s/l
|1
|0.10
|1.4660
|1.4660
|1.4760
|-50.00
|9950.00
|3
|2008.09.01 02:43
|buy
|2
|0.10
|1.4662
|1.4612
|1.4712
|4
|2008.09.01 13:00
|s/l
|2
|0.10
|1.4612
|1.4612
|1.4712
|-50.00
|9900.00
|5
|2008.09.01 13:00
|sell
|3
|0.10
|1.4612
|1.4662
|1.4562
|6
|2008.09.02 00:48
|t/p
|3
|0.10
|1.4562
|1.4662
|1.4562
|50.52
|9950.52
|7
|2008.09.02 00:48
|sell
|4
|0.10
|1.4559
|1.4609
|1.4509
|8
|2008.09.02 09:49
|t/p
|4
|0.10
|1.4509
|1.4609
|1.4509
|50.00
|10000.52
|9
|2008.09.02 09:49
|sell
|5
|0.10
|1.4506
|1.4556
|1.4456
|10
|2008.09.03 06:14
|t/p
|5
|0.10
|1.4456
|1.4556
|1.4456
|50.52
|10051.04
|11
|2008.09.03 06:14
|sell
|6
|0.10
|1.4452
|1.4502
|1.4402
|12
|2008.09.03 10:20
|t/p
|6
|0.10
|1.4402
|1.4502
|1.4402
|50.00
|10101.04
|13
|2008.09.03 10:20
|sell
|7
|0.10
|1.4399
|1.4449
|1.4349
|14
|2008.09.03 14:23
|s/l
|7
|0.10
|1.4449
|1.4449
|1.4349
|-50.00
|10051.04
|15
|2008.09.03 14:23
|sell
|8
|0.10
|1.4446
|1.4496
|1.4396
|16
|2008.09.03 17:56
|s/l
|8
|0.10
|1.4496
|1.4496
|1.4396
|-50.00
|10001.04
|17
|2008.09.03 17:56
|sell
|9
|0.10
|1.4494
|1.4544
|1.4444
|18
|2008.09.04 09:35
|s/l
|9
|0.10
|1.4544
|1.4544
|1.4444
|-48.44
|9952.60
|19
|2008.09.04 09:35
|sell
|10
|0.10
|1.4541
|1.4591
|1.4491
|20
|2008.09.04 12:07
|t/p
|10
|0.10
|1.4491
|1.4591
|1.4491
|50.00
|10002.60
|21
|2008.09.04 12:07
|sell
|11
|0.10
|1.4488
|1.4538
|1.4438
|22
|2008.09.04 14:37
|t/p
|11
|0.10
|1.4438
|1.4538
|1.4438
|50.00
|10052.60
|23
|2008.09.04 14:37
|sell
|12
|0.10
|1.4434
|1.4484
|1.4384
|24
|2008.09.04 15:01
|s/l
|12
|0.10
|1.4484
|1.4484
|1.4384
|-50.00
|10002.60
|25
|2008.09.04 15:01
|sell
|13
|0.10
|1.4481
|1.4531
|1.4431
|26
|2008.09.04 16:05
|t/p
|13
|0.10
|1.4431
|1.4531
|1.4431
|50.00
|10052.60
|27
|2008.09.04 16:05
|sell
|14
|0.10
|1.4428
|1.4478
|1.4378
|28
|2008.09.04 16:45
|t/p
|14
|0.10
|1.4378
|1.4478
|1.4378
|50.00
|10102.60
|29
|2008.09.04 16:45
|sell
|15
|0.10
|1.4374
|1.4424
|1.4324
|30
|2008.09.04 20:59
|t/p
|15
|0.10
|1.4324
|1.4424
|1.4324
|50.00
|10152.60
|31
|2008.09.04 20:59
|sell
|16
|0.10
|1.4320
|1.4370
|1.4270
|32
|2008.09.04 23:12
|t/p
|16
|0.10
|1.4270
|1.4370
|1.4270
|50.00
|10202.60
|33
|2008.09.04 23:12
|sell
|17
|0.10
|1.4264
|1.4314
|1.4214
|34
|2008.09.04 23:17
|t/p
|17
|0.10
|1.4214
|1.4314
|1.4214
|50.00
|10252.60
|35
|2008.09.04 23:17
|sell
|18
|0.10
|1.4211
|1.4261
|1.4161
|36
|2008.09.04 23:35
|s/l
|18
|0.10
|1.4261
|1.4261
|1.4161
|-50.00
|10202.60
|37
|2008.09.04 23:35
|sell
|19
|0.10
|1.4259
|1.4309
|1.4209
|38
|2008.09.05 07:13
|s/l
|19
|0.10
|1.4309
|1.4309
|1.4209
|-49.48
|10153.12
|39
|2008.09.05 07:13
|sell
|20
|0.10
|1.4306
|1.4356
|1.4256
|40
|2008.09.05 10:23
|t/p
|20
|0.10
|1.4256
|1.4356
|1.4256
|50.00
|10203.12
|41
|2008.09.05 10:23
|sell
|21
|0.10
|1.4253
|1.4303
|1.4203
|42
|2008.09.05 12:57
|t/p
|21
|0.10
|1.4203
|1.4303
|1.4203
|50.00
|10253.12
|43
|2008.09.05 12:57
|sell
|22
|0.10
|1.4200
|1.4250
|1.4150
|44
|2008.09.05 13:40
|s/l
|22
|0.10
|1.4250
|1.4250
|1.4150
|-50.00
|10203.12
|45
|2008.09.05 13:40
|sell
|23
|0.10
|1.4247
|1.4297
|1.4197
|46
|2008.09.05 14:30
|s/l
|23
|0.10
|1.4297
|1.4297
|1.4197
|-50.00
|10153.12
|47
|2008.09.05 14:30
|sell
|24
|0.10
|1.4294
|1.4344
|1.4244
|48
|2008.09.05 14:34
|t/p
|24
|0.10
|1.4244
|1.4344
|1.4244
|50.00
|10203.12
|49
|2008.09.05 14:34
|sell
|25
|0.10
|1.4241
|1.4291
|1.4191
|50
|2008.09.05 14:42
|s/l
|25
|0.10
|1.4291
|1.4291
|1.4191
|-50.00
|10153.12
|51
|2008.09.05 14:42
|sell
|26
|0.10
|1.4288
|1.4338
|1.4238
|52
|2008.09.05 14:48
|s/l
|26
|0.10
|1.4338
|1.4338
|1.4238
|-50.00
|10103.12
|53
|2008.09.05 14:48
|sell
|27
|0.10
|1.4335
|1.4385
|1.4285
|54
|2008.09.05 14:55
|t/p
|27
|0.10
|1.4285
|1.4385
|1.4285
|50.00
|10153.12
|55
|2008.09.05 14:55
|sell
|28
|0.10
|1.4282
|1.4332
|1.4232
|56
|2008.09.05 15:15
|s/l
|28
|0.10
|1.4332
|1.4332
|1.4232
|-50.00
|10103.12
|57
|2008.09.05 15:15
|sell
|29
|0.10
|1.4329
|1.4379
|1.4279
|58
|2008.09.05 16:12
|t/p
|29
|0.10
|1.4279
|1.4379
|1.4279
|50.00
|10153.12
|59
|2008.09.05 16:12
|sell
|30
|0.10
|1.4275
|1.4325
|1.4225
|60
|2008.09.08 00:00
|s/l
|30
|0.10
|1.4325
|1.4325
|1.4225
|-49.48
|10103.64
|61
|2008.09.08 00:00
|sell
|31
|0.10
|1.4375
|1.4425
|1.4325
|62
|2008.09.08 00:25
|t/p
|31
|0.10
|1.4325
|1.4425
|1.4325
|50.00
|10153.64
|63
|2008.09.08 00:25
|sell
|32
|0.10
|1.4322
|1.4372
|1.4272
|64
|2008.09.08 03:26
|s/l
|32
|0.10
|1.4372
|1.4372
|1.4272
|-50.00
|10103.64
|65
|2008.09.08 03:26
|sell
|33
|0.10
|1.4369
|1.4419
|1.4319
|66
|2008.09.08 04:36
|s/l
|33
|0.10
|1.4419
|1.4419
|1.4319
|-50.00
|10053.64
|67
|2008.09.08 04:36
|sell
|34
|0.10
|1.4416
|1.4466
|1.4366
|68
|2008.09.08 08:11
|t/p
|34
|0.10
|1.4366
|1.4466
|1.4366
|50.00
|10103.64
|69
|2008.09.08 08:11
|sell
|35
|0.10
|1.4363
|1.4413
|1.4313
|70
|2008.09.08 09:51
|t/p
|35
|0.10
|1.4313
|1.4413
|1.4313
|50.00
|10153.64
|71
|2008.09.08 09:51
|sell
|36
|0.10
|1.4310
|1.4360
|1.4260
|72
|2008.09.08 10:55
|t/p
|36
|0.10
|1.4260
|1.4360
|1.4260
|50.00
|10203.64
|73
|2008.09.08 10:55
|sell
|37
|0.10
|1.4257
|1.4307
|1.4207
|74
|2008.09.08 11:11
|t/p
|37
|0.10
|1.4207
|1.4307
|1.4207
|50.00
|10253.64
|75
|2008.09.08 11:11
|sell
|38
|0.10
|1.4202
|1.4252
|1.4152
|76
|2008.09.08 17:56
|t/p
|38
|0.10
|1.4152
|1.4252
|1.4152
|50.00
|10303.64
|77
|2008.09.08 17:56
|sell
|39
|0.10
|1.4149
|1.4199
|1.4099
|78
|2008.09.08 18:32
|t/p
|39
|0.10
|1.4099
|1.4199
|1.4099
|50.00
|10353.64
|79
|2008.09.08 18:32
|sell
|40
|0.10
|1.4092
|1.4142
|1.4042
|80
|2008.09.08 21:52
|s/l
|40
|0.10
|1.4142
|1.4142
|1.4042
|-50.00
|10303.64
|81
|2008.09.08 21:52
|sell
|41
|0.10
|1.4139
|1.4189
|1.4089
|82
|2008.09.09 03:07
|t/p
|41
|0.10
|1.4089
|1.4189
|1.4089
|50.52
|10354.16
|83
|2008.09.09 03:07
|sell
|42
|0.10
|1.4086
|1.4136
|1.4036
|84
|2008.09.09 08:48
|s/l
|42
|0.10
|1.4136
|1.4136
|1.4036
|-50.00
|10304.16
|85
|2008.09.09 08:48
|sell
|43
|0.10
|1.4133
|1.4183
|1.4083
|86
|2008.09.09 11:29
|s/l
|43
|0.10
|1.4183
|1.4183
|1.4083
|-50.00
|10254.16
|87
|2008.09.09 11:29
|sell
|44
|0.10
|1.4180
|1.4230
|1.4130
|88
|2008.09.09 14:38
|t/p
|44
|0.10
|1.4130
|1.4230
|1.4130
|50.00
|10304.16
|89
|2008.09.09 14:38
|sell
|45
|0.10
|1.4127
|1.4177
|1.4077
|90
|2008.09.09 15:37
|t/p
|45
|0.10
|1.4077
|1.4177
|1.4077
|50.00
|10354.16
|91
|2008.09.09 15:37
|sell
|46
|0.10
|1.4074
|1.4124
|1.4024
|92
|2008.09.09 16:02
|s/l
|46
|0.10
|1.4124
|1.4124
|1.4024
|-50.00
|10304.16
|93
|2008.09.09 16:02
|sell
|47
|0.10
|1.4123
|1.4173
|1.4073
|94
|2008.09.09 17:18
|s/l
|47
|0.10
|1.4173
|1.4173
|1.4073
|-50.00
|10254.16
|95
|2008.09.09 17:18
|sell
|48
|0.10
|1.4171
|1.4221
|1.4121
|96
|2008.09.09 18:38
|s/l
|48
|0.10
|1.4221
|1.4221
|1.4121
|-50.00
|10204.16
|97
|2008.09.09 18:38
|sell
|49
|0.10
|1.4218
|1.4268
|1.4168
|98
|2008.09.09 19:58
|t/p
|49
|0.10
|1.4168
|1.4268
|1.4168
|50.00
|10254.16
|99
|2008.09.09 19:58
|sell
|50
|0.10
|1.4165
|1.4215
|1.4115
|100
|2008.09.09 21:53
|t/p
|50
|0.10
|1.4115
|1.4215
|1.4115
|50.00
|10304.16
|101
|2008.09.09 21:53
|sell
|51
|0.10
|1.4110
|1.4160
|1.4060
|102
|2008.09.10 06:37
|s/l
|51
|0.10
|1.4160
|1.4160
|1.4060
|-49.48
|10254.68
|103
|2008.09.10 06:37
|sell
|52
|0.10
|1.4162
|1.4212
|1.4112
|104
|2008.09.10 11:35
|t/p
|52
|0.10
|1.4112
|1.4212
|1.4112
|50.00
|10304.68
|105
|2008.09.10 11:35
|sell
|53
|0.10
|1.4108
|1.4158
|1.4058
|106
|2008.09.10 15:11
|s/l
|53
|0.10
|1.4158
|1.4158
|1.4058
|-50.00
|10254.68
|107
|2008.09.10 15:11
|sell
|54
|0.10
|1.4156
|1.4206
|1.4106
|108
|2008.09.10 16:27
|t/p
|54
|0.10
|1.4106
|1.4206
|1.4106
|50.00
|10304.68
|109
|2008.09.10 16:27
|sell
|55
|0.10
|1.4102
|1.4152
|1.4052
|110
|2008.09.10 16:55
|t/p
|55
|0.10
|1.4052
|1.4152
|1.4052
|50.00
|10354.68
|111
|2008.09.10 16:55
|sell
|56
|0.10
|1.4049
|1.4099
|1.3999
|112
|2008.09.10 22:34
|t/p
|56
|0.10
|1.3999
|1.4099
|1.3999
|50.00
|10404.68
|113
|2008.09.10 22:34
|sell
|57
|0.10
|1.3996
|1.4046
|1.3946
|114
|2008.09.11 01:53
|t/p
|57
|0.10
|1.3946
|1.4046
|1.3946
|51.56
|10456.24
|115
|2008.09.11 01:53
|sell
|58
|0.10
|1.3943
|1.3993
|1.3893
|116
|2008.09.11 16:05
|t/p
|58
|0.10
|1.3893
|1.3993
|1.3893
|50.00
|10506.24
|117
|2008.09.11 16:05
|sell
|59
|0.10
|1.3890
|1.3940
|1.3840
|118
|2008.09.11 17:38
|s/l
|59
|0.10
|1.3940
|1.3940
|1.3840
|-50.00
|10456.24
|119
|2008.09.11 17:38
|sell
|60
|0.10
|1.3937
|1.3987
|1.3887
|120
|2008.09.11 22:53
|s/l
|60
|0.10
|1.3987
|1.3987
|1.3887
|-50.00
|10406.24
|121
|2008.09.11 22:53
|sell
|61
|0.10
|1.3985
|1.4035
|1.3935
|122
|2008.09.11 23:13
|s/l
|61
|0.10
|1.4035
|1.4035
|1.3935
|-50.00
|10356.24
|123
|2008.09.11 23:13
|sell
|62
|0.10
|1.4033
|1.4083
|1.3983
|124
|2008.09.12 03:02
|t/p
|62
|0.10
|1.3983
|1.4083
|1.3983
|50.52
|10406.76
|125
|2008.09.12 03:02
|sell
|63
|0.10
|1.3979
|1.4029
|1.3929
|126
|2008.09.12 08:24
|s/l
|63
|0.10
|1.4029
|1.4029
|1.3929
|-50.00
|10356.76
|127
|2008.09.12 08:24
|sell
|64
|0.10
|1.4026
|1.4076
|1.3976
|128
|2008.09.12 09:06
|s/l
|64
|0.10
|1.4076
|1.4076
|1.3976
|-50.00
|10306.76
|129
|2008.09.12 09:06
|sell
|65
|0.10
|1.4073
|1.4123
|1.4023
|130
|2008.09.12 10:45
|s/l
|65
|0.10
|1.4123
|1.4123
|1.4023
|-50.00
|10256.76
|131
|2008.09.12 10:45
|sell
|66
|0.10
|1.4120
|1.4170
|1.4070
|132
|2008.09.12 13:38
|t/p
|66
|0.10
|1.4070
|1.4170
|1.4070
|50.00
|10306.76
|133
|2008.09.12 13:38
|sell
|67
|0.10
|1.4067
|1.4117
|1.4017
|134
|2008.09.12 14:52
|s/l
|67
|0.10
|1.4117
|1.4117
|1.4017
|-50.00
|10256.76
|135
|2008.09.12 14:52
|sell
|68
|0.10
|1.4114
|1.4164
|1.4064
|136
|2008.09.12 16:48
|s/l
|68
|0.10
|1.4164
|1.4164
|1.4064
|-50.00
|10206.76
|137
|2008.09.12 16:48
|sell
|69
|0.10
|1.4161
|1.4211
|1.4111
|138
|2008.09.12 20:40
|s/l
|69
|0.10
|1.4211
|1.4211
|1.4111
|-50.00
|10156.76
|139
|2008.09.12 20:40
|sell
|70
|0.10
|1.4208
|1.4258
|1.4158
|140
|2008.09.15 00:00
|s/l
|70
|0.10
|1.4258
|1.4258
|1.4158
|-49.48
|10107.28
|141
|2008.09.15 00:00
|sell
|71
|0.10
|1.4293
|1.4343
|1.4243
|142
|2008.09.15 02:25
|s/l
|71
|0.10
|1.4343
|1.4343
|1.4243
|-50.00
|10057.28
|143
|2008.09.15 02:25
|sell
|72
|0.10
|1.4340
|1.4390
|1.4290
|144
|2008.09.15 04:29
|s/l
|72
|0.10
|1.4390
|1.4390
|1.4290
|-50.00
|10007.28
|145
|2008.09.15 04:29
|sell
|73
|0.10
|1.4388
|1.4438
|1.4338
|146
|2008.09.15 05:13
|s/l
|73
|0.10
|1.4438
|1.4438
|1.4338
|-50.00
|9957.28
|147
|2008.09.15 05:13
|sell
|74
|0.10
|1.4435
|1.4485
|1.4385
|148
|2008.09.15 06:43
|t/p
|74
|0.10
|1.4385
|1.4485
|1.4385
|50.00
|10007.28
|149
|2008.09.15 06:43
|sell
|75
|0.10
|1.4382
|1.4432
|1.4332
|150
|2008.09.15 07:44
|s/l
|75
|0.10
|1.4432
|1.4432
|1.4332
|-50.00
|9957.28
|151
|2008.09.15 07:44
|sell
|76
|0.10
|1.4430
|1.4480
|1.4380
|152
|2008.09.15 08:11
|t/p
|76
|0.10
|1.4380
|1.4480
|1.4380
|50.00
|10007.28
|153
|2008.09.15 08:11
|sell
|77
|0.10
|1.4376
|1.4426
|1.4326
|154
|2008.09.15 08:37
|t/p
|77
|0.10
|1.4326
|1.4426
|1.4326
|50.00
|10057.28
|155
|2008.09.15 08:37
|sell
|78
|0.10
|1.4323
|1.4373
|1.4273
|156
|2008.09.15 10:11
|t/p
|78
|0.10
|1.4273
|1.4373
|1.4273
|50.00
|10107.28
|157
|2008.09.15 10:11
|sell
|79
|0.10
|1.4270
|1.4320
|1.4220
|158
|2008.09.15 12:25
|t/p
|79
|0.10
|1.4220
|1.4320
|1.4220
|50.00
|10157.28
|159
|2008.09.15 12:25
|sell
|80
|0.10
|1.4216
|1.4266
|1.4166
|160
|2008.09.15 13:17
|t/p
|80
|0.10
|1.4166
|1.4266
|1.4166
|50.00
|10207.28
|161
|2008.09.15 13:17
|buy
|81
|0.10
|1.4165
|1.4115
|1.4215
|162
|2008.09.15 13:35
|s/l
|81
|0.10
|1.4115
|1.4115
|1.4215
|-50.00
|10157.28
|163
|2008.09.15 13:35
|buy
|82
|0.10
|1.4118
|1.4068
|1.4168
|164
|2008.09.15 14:16
|t/p
|82
|0.10
|1.4168
|1.4068
|1.4168
|50.00
|10207.28
|165
|2008.09.15 14:16
|buy
|83
|0.10
|1.4171
|1.4121
|1.4221
|166
|2008.09.15 14:32
|s/l
|83
|0.10
|1.4121
|1.4121
|1.4221
|-50.00
|10157.28
|167
|2008.09.15 14:32
|buy
|84
|0.10
|1.4124
|1.4074
|1.4174
|168
|2008.09.15 14:56
|t/p
|84
|0.10
|1.4174
|1.4074
|1.4174
|50.00
|10207.28
|169
|2008.09.15 14:56
|buy
|85
|0.10
|1.4177
|1.4127
|1.4227
|170
|2008.09.15 15:08
|s/l
|85
|0.10
|1.4127
|1.4127
|1.4227
|-50.00
|10157.28
|171
|2008.09.15 15:08
|buy
|86
|0.10
|1.4129
|1.4079
|1.4179
|172
|2008.09.15 15:19
|t/p
|86
|0.10
|1.4179
|1.4079
|1.4179
|50.00
|10207.28
|173
|2008.09.15 15:19
|buy
|87
|0.10
|1.4182
|1.4132
|1.4232
|174
|2008.09.15 21:23
|t/p
|87
|0.10
|1.4232
|1.4132
|1.4232
|50.00
|10257.28
|175
|2008.09.15 21:23
|buy
|88
|0.10
|1.4236
|1.4186
|1.4286
|176
|2008.09.15 21:44
|t/p
|88
|0.10
|1.4286
|1.4186
|1.4286
|50.00
|10307.28
|177
|2008.09.15 21:44
|buy
|89
|0.10
|1.4290
|1.4240
|1.4340
|178
|2008.09.15 22:43
|s/l
|89
|0.10
|1.4240
|1.4240
|1.4340
|-50.00
|10257.28
|179
|2008.09.15 22:43
|buy
|90
|0.10
|1.4240
|1.4190
|1.4290
|180
|2008.09.15 23:58
|t/p
|90
|0.10
|1.4290
|1.4190
|1.4290
|50.00
|10307.28
|181
|2008.09.15 23:58
|buy
|91
|0.10
|1.4296
|1.4246
|1.4346
|182
|2008.09.16 01:54
|s/l
|91
|0.10
|1.4246
|1.4246
|1.4346
|-50.78
|10256.50
|183
|2008.09.16 01:54
|buy
|92
|0.10
|1.4249
|1.4199
|1.4299
|184
|2008.09.16 05:27
|s/l
|92
|0.10
|1.4199
|1.4199
|1.4299
|-50.00
|10206.50
|185
|2008.09.16 05:27
|buy
|93
|0.10
|1.4201
|1.4151
|1.4251
|186
|2008.09.16 07:35
|t/p
|93
|0.10
|1.4251
|1.4151
|1.4251
|50.00
|10256.50
|187
|2008.09.16 07:35
|buy
|94
|0.10
|1.4254
|1.4204
|1.4304
|188
|2008.09.16 11:41
|s/l
|94
|0.10
|1.4204
|1.4204
|1.4304
|-50.00
|10206.50
|189
|2008.09.16 11:41
|buy
|95
|0.10
|1.4207
|1.4157
|1.4257
|190
|2008.09.16 14:13
|t/p
|95
|0.10
|1.4257
|1.4157
|1.4257
|50.00
|10256.50
|191
|2008.09.16 14:13
|buy
|96
|0.10
|1.4260
|1.4210
|1.4310
|192
|2008.09.16 15:21
|s/l
|96
|0.10
|1.4210
|1.4210
|1.4310
|-50.00
|10206.50
|193
|2008.09.16 15:21
|buy
|97
|0.10
|1.4213
|1.4163
|1.4263
|194
|2008.09.16 16:32
|s/l
|97
|0.10
|1.4163
|1.4163
|1.4263
|-50.00
|10156.50
|195
|2008.09.16 16:32
|buy
|98
|0.10
|1.4166
|1.4116
|1.4216
|196
|2008.09.16 16:59
|s/l
|98
|0.10
|1.4116
|1.4116
|1.4216
|-50.00
|10106.50
|197
|2008.09.16 16:59
|buy
|99
|0.10
|1.4119
|1.4069
|1.4169
|198
|2008.09.16 17:10
|t/p
|99
|0.10
|1.4169
|1.4069
|1.4169
|50.00
|10156.50
|199
|2008.09.16 17:10
|buy
|100
|0.10
|1.4172
|1.4122
|1.4222
|200
|2008.09.16 17:42
|s/l
|100
|0.10
|1.4122
|1.4122
|1.4222
|-50.00
|10106.50
|201
|2008.09.16 17:42
|buy
|101
|0.10
|1.4124
|1.4074
|1.4174
|202
|2008.09.16 20:16
|s/l
|101
|0.10
|1.4074
|1.4074
|1.4174
|-50.00
|10056.50
|203
|2008.09.16 20:16
|buy
|102
|0.10
|1.4076
|1.4026
|1.4126
|204
|2008.09.16 20:18
|t/p
|102
|0.10
|1.4126
|1.4026
|1.4126
|50.00
|10106.50
|205
|2008.09.16 20:18
|buy
|103
|0.10
|1.4130
|1.4080
|1.4180
|206
|2008.09.16 23:45
|s/l
|103
|0.10
|1.4080
|1.4080
|1.4180
|-50.00
|10056.50
|207
|2008.09.16 23:45
|buy
|104
|0.10
|1.4083
|1.4033
|1.4133
|208
|2008.09.17 00:58
|t/p
|104
|0.10
|1.4133
|1.4033
|1.4133
|49.22
|10105.72
|209
|2008.09.17 00:58
|buy
|105
|0.10
|1.4136
|1.4086
|1.4186
|210
|2008.09.17 02:01
|t/p
|105
|0.10
|1.4186
|1.4086
|1.4186
|50.00
|10155.72
|211
|2008.09.17 02:01
|buy
|106
|0.10
|1.4191
|1.4141
|1.4241
|212
|2008.09.17 05:20
|s/l
|106
|0.10
|1.4141
|1.4141
|1.4241
|-50.00
|10105.72
|213
|2008.09.17 05:20
|buy
|107
|0.10
|1.4144
|1.4094
|1.4194
|214
|2008.09.17 07:50
|t/p
|107
|0.10
|1.4194
|1.4094
|1.4194
|50.00
|10155.72
|215
|2008.09.17 07:50
|buy
|108
|0.10
|1.4197
|1.4147
|1.4247
|216
|2008.09.17 09:11
|t/p
|108
|0.10
|1.4247
|1.4147
|1.4247
|50.00
|10205.72
|217
|2008.09.17 09:11
|buy
|109
|0.10
|1.4250
|1.4200
|1.4300
|218
|2008.09.17 12:16
|s/l
|109
|0.10
|1.4200
|1.4200
|1.4300
|-50.00
|10155.72
|219
|2008.09.17 12:16
|buy
|110
|0.10
|1.4203
|1.4153
|1.4253
|220
|2008.09.17 15:23
|s/l
|110
|0.10
|1.4153
|1.4153
|1.4253
|-50.00
|10105.72
|221
|2008.09.17 15:23
|buy
|111
|0.10
|1.4156
|1.4106
|1.4206
|222
|2008.09.17 16:03
|t/p
|111
|0.10
|1.4206
|1.4106
|1.4206
|50.00
|10155.72
|223
|2008.09.17 16:03
|buy
|112
|0.10
|1.4209
|1.4159
|1.4259
|224
|2008.09.17 17:18
|s/l
|112
|0.10
|1.4159
|1.4159
|1.4259
|-50.00
|10105.72
|225
|2008.09.17 17:18
|buy
|113
|0.10
|1.4162
|1.4112
|1.4212
|226
|2008.09.17 18:02
|s/l
|113
|0.10
|1.4112
|1.4112
|1.4212
|-50.00
|10055.72
|227
|2008.09.17 18:02
|buy
|114
|0.10
|1.4115
|1.4065
|1.4165
|228
|2008.09.17 18:47
|t/p
|114
|0.10
|1.4165
|1.4065
|1.4165
|50.00
|10105.72
|229
|2008.09.17 18:47
|buy
|115
|0.10
|1.4169
|1.4119
|1.4219
|230
|2008.09.17 19:19
|t/p
|115
|0.10
|1.4219
|1.4119
|1.4219
|50.00
|10155.72
|231
|2008.09.17 19:19
|buy
|116
|0.10
|1.4222
|1.4172
|1.4272
|232
|2008.09.17 19:33
|t/p
|116
|0.10
|1.4272
|1.4172
|1.4272
|50.00
|10205.72
|233
|2008.09.17 19:33
|buy
|117
|0.10
|1.4277
|1.4227
|1.4327
|234
|2008.09.17 20:02
|t/p
|117
|0.10
|1.4327
|1.4227
|1.4327
|50.00
|10255.72
|235
|2008.09.17 20:02
|buy
|118
|0.10
|1.4330
|1.4280
|1.4380
|236
|2008.09.17 20:57
|t/p
|118
|0.10
|1.4380
|1.4280
|1.4380
|50.00
|10305.72
|237
|2008.09.17 20:57
|sell
|119
|0.10
|1.4380
|1.4430
|1.4330
|238
|2008.09.17 21:16
|t/p
|119
|0.10
|1.4330
|1.4430
|1.4330
|50.00
|10355.72
|239
|2008.09.17 21:16
|sell
|120
|0.10
|1.4327
|1.4377
|1.4277
|240
|2008.09.18 02:35
|s/l
|120
|0.10
|1.4377
|1.4377
|1.4277
|-48.44
|10307.28
|241
|2008.09.18 02:35
|buy
|121
|0.10
|1.4377
|1.4327
|1.4427
|242
|2008.09.18 04:28
|s/l
|121
|0.10
|1.4327
|1.4327
|1.4427
|-50.00
|10257.28
|243
|2008.09.18 04:28
|sell
|122
|0.10
|1.4327
|1.4377
|1.4277
|244
|2008.09.18 07:21
|s/l
|122
|0.10
|1.4377
|1.4377
|1.4277
|-50.00
|10207.28
|245
|2008.09.18 07:21
|sell
|123
|0.10
|1.4375
|1.4425
|1.4325
|246
|2008.09.18 08:36
|t/p
|123
|0.10
|1.4325
|1.4425
|1.4325
|50.00
|10257.28
|247
|2008.09.18 08:36
|sell
|124
|0.10
|1.4322
|1.4372
|1.4272
|248
|2008.09.18 10:19
|s/l
|124
|0.10
|1.4372
|1.4372
|1.4272
|-50.00
|10207.28
|249
|2008.09.18 10:19
|sell
|125
|0.10
|1.4369
|1.4419
|1.4319
|250
|2008.09.18 10:33
|s/l
|125
|0.10
|1.4419
|1.4419
|1.4319
|-50.00
|10157.28
|251
|2008.09.18 10:33
|sell
|126
|0.10
|1.4416
|1.4466
|1.4366
|252
|2008.09.18 11:53
|s/l
|126
|0.10
|1.4466
|1.4466
|1.4366
|-50.00
|10107.28
|253
|2008.09.18 11:53
|sell
|127
|0.10
|1.4463
|1.4513
|1.4413
|254
|2008.09.18 12:08
|s/l
|127
|0.10
|1.4513
|1.4513
|1.4413
|-50.00
|10057.28
|255
|2008.09.18 12:08
|sell
|128
|0.10
|1.4510
|1.4560
|1.4460
|256
|2008.09.18 14:36
|t/p
|128
|0.10
|1.4460
|1.4560
|1.4460
|50.00
|10107.28
|257
|2008.09.18 14:36
|sell
|129
|0.10
|1.4456
|1.4506
|1.4406
|258
|2008.09.18 15:31
|t/p
|129
|0.10
|1.4406
|1.4506
|1.4406
|50.00
|10157.28
|259
|2008.09.18 15:31
|sell
|130
|0.10
|1.4402
|1.4452
|1.4352
|260
|2008.09.18 16:35
|t/p
|130
|0.10
|1.4352
|1.4452
|1.4352
|50.00
|10207.28
|261
|2008.09.18 16:35
|sell
|131
|0.10
|1.4349
|1.4399
|1.4299
|262
|2008.09.18 16:49
|s/l
|131
|0.10
|1.4399
|1.4399
|1.4299
|-50.00
|10157.28
|263
|2008.09.18 16:49
|sell
|132
|0.10
|1.4396
|1.4446
|1.4346
|264
|2008.09.18 18:52
|s/l
|132
|0.10
|1.4446
|1.4446
|1.4346
|-50.00
|10107.28
|265
|2008.09.18 18:52
|sell
|133
|0.10
|1.4443
|1.4493
|1.4393
|266
|2008.09.18 19:43
|t/p
|133
|0.10
|1.4393
|1.4493
|1.4393
|50.00
|10157.28
|267
|2008.09.18 19:43
|sell
|134
|0.10
|1.4390
|1.4440
|1.4340
|268
|2008.09.18 21:07
|t/p
|134
|0.10
|1.4340
|1.4440
|1.4340
|50.00
|10207.28
|269
|2008.09.18 21:07
|sell
|135
|0.10
|1.4337
|1.4387
|1.4287
|270
|2008.09.19 01:51
|t/p
|135
|0.10
|1.4287
|1.4387
|1.4287
|50.52
|10257.80
|271
|2008.09.19 01:51
|sell
|136
|0.10
|1.4284
|1.4334
|1.4234
|272
|2008.09.19 02:30
|t/p
|136
|0.10
|1.4234
|1.4334
|1.4234
|50.00
|10307.80
|273
|2008.09.19 02:30
|sell
|137
|0.10
|1.4231
|1.4281
|1.4181
|274
|2008.09.19 06:38
|t/p
|137
|0.10
|1.4181
|1.4281
|1.4181
|50.00
|10357.80
|275
|2008.09.19 06:38
|sell
|138
|0.10
|1.4177
|1.4227
|1.4127
|276
|2008.09.19 08:08
|s/l
|138
|0.10
|1.4227
|1.4227
|1.4127
|-50.00
|10307.80
|277
|2008.09.19 08:08
|sell
|139
|0.10
|1.4224
|1.4274
|1.4174
|278
|2008.09.19 10:21
|t/p
|139
|0.10
|1.4174
|1.4274
|1.4174
|50.00
|10357.80
|279
|2008.09.19 10:21
|sell
|140
|0.10
|1.4170
|1.4220
|1.4120
|280
|2008.09.19 11:32
|s/l
|140
|0.10
|1.4220
|1.4220
|1.4120
|-50.00
|10307.80
|281
|2008.09.19 11:32
|sell
|141
|0.10
|1.4217
|1.4267
|1.4167
|282
|2008.09.19 14:34
|s/l
|141
|0.10
|1.4267
|1.4267
|1.4167
|-50.00
|10257.80
|283
|2008.09.19 14:34
|sell
|142
|0.10
|1.4264
|1.4314
|1.4214
|284
|2008.09.19 14:50
|s/l
|142
|0.10
|1.4314
|1.4314
|1.4214
|-50.00
|10207.80
|285
|2008.09.19 14:50
|sell
|143
|0.10
|1.4311
|1.4361
|1.4261
|286
|2008.09.19 15:24
|s/l
|143
|0.10
|1.4361
|1.4361
|1.4261
|-50.00
|10157.80
|287
|2008.09.19 15:24
|sell
|144
|0.10
|1.4359
|1.4409
|1.4309
|288
|2008.09.19 15:30
|s/l
|144
|0.10
|1.4409
|1.4409
|1.4309
|-50.00
|10107.80
|289
|2008.09.19 15:30
|sell
|145
|0.10
|1.4407
|1.4457
|1.4357
|290
|2008.09.19 20:19
|s/l
|145
|0.10
|1.4457
|1.4457
|1.4357
|-50.00
|10057.80
|291
|2008.09.19 20:19
|sell
|146
|0.10
|1.4455
|1.4505
|1.4405
|292
|2008.09.22 04:05
|s/l
|146
|0.10
|1.4505
|1.4505
|1.4405
|-49.48
|10008.32
|293
|2008.09.22 04:05
|sell
|147
|0.10
|1.4502
|1.4552
|1.4452
|294
|2008.09.22 05:13
|s/l
|147
|0.10
|1.4552
|1.4552
|1.4452
|-50.00
|9958.32
|295
|2008.09.22 05:13
|sell
|148
|0.10
|1.4550
|1.4600
|1.4500
|296
|2008.09.22 06:55
|t/p
|148
|0.10
|1.4500
|1.4600
|1.4500
|50.00
|10008.32
|297
|2008.09.22 06:55
|sell
|149
|0.10
|1.4496
|1.4546
|1.4446
|298
|2008.09.22 09:33
|s/l
|149
|0.10
|1.4546
|1.4546
|1.4446
|-50.00
|9958.32
|299
|2008.09.22 09:33
|sell
|150
|0.10
|1.4543
|1.4593
|1.4493
|300
|2008.09.22 10:10
|s/l
|150
|0.10
|1.4593
|1.4593
|1.4493
|-50.00
|9908.32
|301
|2008.09.22 10:10
|sell
|151
|0.10
|1.4590
|1.4640
|1.4540
|302
|2008.09.22 15:35
|s/l
|151
|0.10
|1.4640
|1.4640
|1.4540
|-50.00
|9858.32
|303
|2008.09.22 15:35
|buy
|152
|0.10
|1.4640
|1.4590
|1.4690
|304
|2008.09.22 17:39
|t/p
|152
|0.10
|1.4690
|1.4590
|1.4690
|50.00
|9908.32
|305
|2008.09.22 17:39
|buy
|153
|0.10
|1.4693
|1.4643
|1.4743
|306
|2008.09.22 19:03
|t/p
|153
|0.10
|1.4743
|1.4643
|1.4743
|50.00
|9958.32
|307
|2008.09.22 19:03
|buy
|154
|0.10
|1.4746
|1.4696
|1.4796
|308
|2008.09.22 20:45
|t/p
|154
|0.10
|1.4796
|1.4696
|1.4796
|50.00
|10008.32
|309
|2008.09.22 20:45
|buy
|155
|0.10
|1.4799
|1.4749
|1.4849
|310
|2008.09.22 21:31
|t/p
|155
|0.10
|1.4849
|1.4749
|1.4849
|50.00
|10058.32
|311
|2008.09.22 21:31
|buy
|156
|0.10
|1.4852
|1.4802
|1.4902
|312
|2008.09.22 22:21
|s/l
|156
|0.10
|1.4802
|1.4802
|1.4902
|-50.00
|10008.32
|313
|2008.09.22 22:21
|buy
|157
|0.10
|1.4804
|1.4754
|1.4854
|314
|2008.09.23 08:45
|s/l
|157
|0.10
|1.4754
|1.4754
|1.4854
|-50.78
|9957.54
|315
|2008.09.23 08:45
|buy
|158
|0.10
|1.4757
|1.4707
|1.4807
|316
|2008.09.23 10:06
|s/l
|158
|0.10
|1.4707
|1.4707
|1.4807
|-50.00
|9907.54
|317
|2008.09.23 10:06
|buy
|159
|0.10
|1.4710
|1.4660
|1.4760
|318
|2008.09.23 11:54
|t/p
|159
|0.10
|1.4760
|1.4660
|1.4760
|50.00
|9957.54
|319
|2008.09.23 11:54
|buy
|160
|0.10
|1.4764
|1.4714
|1.4814
|320
|2008.09.23 15:00
|s/l
|160
|0.10
|1.4714
|1.4714
|1.4814
|-50.00
|9907.54
|321
|2008.09.23 15:00
|buy
|161
|0.10
|1.4717
|1.4667
|1.4767
|322
|2008.09.23 15:30
|t/p
|161
|0.10
|1.4767
|1.4667
|1.4767
|50.00
|9957.54
|323
|2008.09.23 15:30
|buy
|162
|0.10
|1.4771
|1.4721
|1.4821
|324
|2008.09.23 16:15
|s/l
|162
|0.10
|1.4721
|1.4721
|1.4821
|-50.00
|9907.54
|325
|2008.09.23 16:15
|buy
|163
|0.10
|1.4724
|1.4674
|1.4774
|326
|2008.09.23 18:54
|s/l
|163
|0.10
|1.4674
|1.4674
|1.4774
|-50.00
|9857.54
|327
|2008.09.23 18:54
|buy
|164
|0.10
|1.4676
|1.4626
|1.4726
|328
|2008.09.23 19:13
|s/l
|164
|0.10
|1.4626
|1.4626
|1.4726
|-50.00
|9807.54
|329
|2008.09.23 19:13
|buy
|165
|0.10
|1.4629
|1.4579
|1.4679
|330
|2008.09.23 20:08
|t/p
|165
|0.10
|1.4679
|1.4579
|1.4679
|50.00
|9857.54
|331
|2008.09.23 20:08
|buy
|166
|0.10
|1.4683
|1.4633
|1.4733
|332
|2008.09.24 14:34
|t/p
|166
|0.10
|1.4733
|1.4633
|1.4733
|49.22
|9906.76
|333
|2008.09.24 14:34
|buy
|167
|0.10
|1.4736
|1.4686
|1.4786
|334
|2008.09.24 16:15
|s/l
|167
|0.10
|1.4686
|1.4686
|1.4786
|-50.00
|9856.76
|335
|2008.09.24 16:15
|buy
|168
|0.10
|1.4689
|1.4639
|1.4739
|336
|2008.09.24 18:04
|s/l
|168
|0.10
|1.4639
|1.4639
|1.4739
|-50.00
|9806.76
|337
|2008.09.24 18:04
|buy
|169
|0.10
|1.4642
|1.4592
|1.4692
|338
|2008.09.25 03:18
|t/p
|169
|0.10
|1.4692
|1.4592
|1.4692
|47.66
|9854.42
|339
|2008.09.25 03:18
|buy
|170
|0.10
|1.4695
|1.4645
|1.4745
|340
|2008.09.25 08:35
|t/p
|170
|0.10
|1.4745
|1.4645
|1.4745
|50.00
|9904.42
|341
|2008.09.25 08:35
|buy
|171
|0.10
|1.4748
|1.4698
|1.4798
|342
|2008.09.25 10:02
|s/l
|171
|0.10
|1.4698
|1.4698
|1.4798
|-50.00
|9854.42
|343
|2008.09.25 10:02
|buy
|172
|0.10
|1.4700
|1.4650
|1.4750
|344
|2008.09.25 13:14
|s/l
|172
|0.10
|1.4650
|1.4650
|1.4750
|-50.00
|9804.42
|345
|2008.09.25 13:14
|buy
|173
|0.10
|1.4651
|1.4601
|1.4701
|346
|2008.09.25 14:13
|t/p
|173
|0.10
|1.4701
|1.4601
|1.4701
|50.00
|9854.42
|347
|2008.09.25 14:13
|buy
|174
|0.10
|1.4704
|1.4654
|1.4754
|348
|2008.09.25 16:24
|s/l
|174
|0.10
|1.4654
|1.4654
|1.4754
|-50.00
|9804.42
|349
|2008.09.25 16:24
|buy
|175
|0.10
|1.4657
|1.4607
|1.4707
|350
|2008.09.25 18:58
|s/l
|175
|0.10
|1.4607
|1.4607
|1.4707
|-50.00
|9754.42
|351
|2008.09.25 18:58
|buy
|176
|0.10
|1.4610
|1.4560
|1.4660
|352
|2008.09.26 01:53
|t/p
|176
|0.10
|1.4660
|1.4560
|1.4660
|49.22
|9803.64
|353
|2008.09.26 01:53
|buy
|177
|0.10
|1.4668
|1.4618
|1.4718
|354
|2008.09.26 09:10
|s/l
|177
|0.10
|1.4618
|1.4618
|1.4718
|-50.00
|9753.64
|355
|2008.09.26 09:10
|sell
|178
|0.10
|1.4618
|1.4668
|1.4568
|356
|2008.09.26 12:25
|t/p
|178
|0.10
|1.4568
|1.4668
|1.4568
|50.00
|9803.64
|357
|2008.09.26 12:25
|sell
|179
|0.10
|1.4565
|1.4615
|1.4515
|358
|2008.09.26 13:36
|s/l
|179
|0.10
|1.4615
|1.4615
|1.4515
|-50.00
|9753.64
|359
|2008.09.26 13:36
|buy
|180
|0.10
|1.4616
|1.4566
|1.4666
|360
|2008.09.29 00:00
|s/l
|180
|0.10
|1.4566
|1.4566
|1.4666
|-50.78
|9702.86
|361
|2008.09.29 00:00
|buy
|181
|0.10
|1.4520
|1.4470
|1.4570
|362
|2008.09.29 07:12
|s/l
|181
|0.10
|1.4470
|1.4470
|1.4570
|-50.00
|9652.86
|363
|2008.09.29 07:12
|buy
|182
|0.10
|1.4473
|1.4423
|1.4523
|364
|2008.09.29 08:35
|s/l
|182
|0.10
|1.4423
|1.4423
|1.4523
|-50.00
|9602.86
|365
|2008.09.29 08:35
|buy
|183
|0.10
|1.4426
|1.4376
|1.4476
|366
|2008.09.29 09:12
|s/l
|183
|0.10
|1.4376
|1.4376
|1.4476
|-50.00
|9552.86
|367
|2008.09.29 09:12
|buy
|184
|0.10
|1.4378
|1.4328
|1.4428
|368
|2008.09.29 09:23
|s/l
|184
|0.10
|1.4328
|1.4328
|1.4428
|-50.00
|9502.86
|369
|2008.09.29 09:23
|buy
|185
|0.10
|1.4330
|1.4280
|1.4380
|370
|2008.09.29 13:51
|t/p
|185
|0.10
|1.4380
|1.4280
|1.4380
|50.00
|9552.86
|371
|2008.09.29 13:51
|buy
|186
|0.10
|1.4383
|1.4333
|1.4433
|372
|2008.09.29 16:05
|t/p
|186
|0.10
|1.4433
|1.4333
|1.4433
|50.00
|9602.86
|373
|2008.09.29 16:05
|sell
|187
|0.10
|1.4433
|1.4483
|1.4383
|374
|2008.09.29 17:49
|t/p
|187
|0.10
|1.4383
|1.4483
|1.4383
|50.00
|9652.86
|375
|2008.09.29 17:49
|sell
|188
|0.10
|1.4380
|1.4430
|1.4330
|376
|2008.09.29 19:44
|s/l
|188
|0.10
|1.4430
|1.4430
|1.4330
|-50.00
|9602.86
|377
|2008.09.29 19:44
|sell
|189
|0.10
|1.4428
|1.4478
|1.4378
|378
|2008.09.29 19:45
|s/l
|189
|0.10
|1.4478
|1.4478
|1.4378
|-50.00
|9552.86
|379
|2008.09.29 19:45
|sell
|190
|0.10
|1.4479
|1.4529
|1.4429
|380
|2008.09.29 19:46
|s/l
|190
|0.10
|1.4529
|1.4529
|1.4429
|-50.00
|9502.86
|381
|2008.09.29 19:46
|sell
|191
|0.10
|1.4528
|1.4578
|1.4478
|382
|2008.09.29 19:46
|s/l
|191
|0.10
|1.4578
|1.4578
|1.4478
|-50.00
|9452.86
|383
|2008.09.29 19:47
|sell
|192
|0.10
|1.4559
|1.4609
|1.4509
|384
|2008.09.29 19:47
|t/p
|192
|0.10
|1.4509
|1.4609
|1.4509
|50.00
|9502.86
|385
|2008.09.29 19:48
|sell
|193
|0.10
|1.4509
|1.4559
|1.4459
|386
|2008.09.29 19:50
|t/p
|193
|0.10
|1.4459
|1.4559
|1.4459
|50.00
|9552.86
|387
|2008.09.29 19:50
|sell
|194
|0.10
|1.4455
|1.4505
|1.4405
|388
|2008.09.29 20:15
|s/l
|194
|0.10
|1.4505
|1.4505
|1.4405
|-50.00
|9502.86
|389
|2008.09.29 20:15
|sell
|195
|0.10
|1.4503
|1.4553
|1.4453
|390
|2008.09.29 20:23
|t/p
|195
|0.10
|1.4453
|1.4553
|1.4453
|50.00
|9552.86
|391
|2008.09.29 20:23
|sell
|196
|0.10
|1.4448
|1.4498
|1.4398
|392
|2008.09.29 20:27
|s/l
|196
|0.10
|1.4498
|1.4498
|1.4398
|-50.00
|9502.86
|393
|2008.09.29 20:27
|sell
|197
|0.10
|1.4495
|1.4545
|1.4445
|394
|2008.09.29 21:59
|t/p
|197
|0.10
|1.4445
|1.4545
|1.4445
|50.00
|9552.86
|395
|2008.09.29 21:59
|sell
|198
|0.10
|1.4441
|1.4491
|1.4391
|396
|2008.09.30 00:06
|t/p
|198
|0.10
|1.4391
|1.4491
|1.4391
|50.52
|9603.38
|397
|2008.09.30 00:06
|sell
|199
|0.10
|1.4386
|1.4436
|1.4336
|398
|2008.09.30 12:30
|t/p
|199
|0.10
|1.4336
|1.4436
|1.4336
|50.00
|9653.38
|399
|2008.09.30 12:30
|sell
|200
|0.10
|1.4332
|1.4382
|1.4282
|400
|2008.09.30 14:35
|t/p
|200
|0.10
|1.4282
|1.4382
|1.4282
|50.00
|9703.38
|401
|2008.09.30 14:35
|sell
|201
|0.10
|1.4279
|1.4329
|1.4229
|402
|2008.09.30 15:21
|t/p
|201
|0.10
|1.4229
|1.4329
|1.4229
|50.00
|9753.38
|403
|2008.09.30 15:21
|sell
|202
|0.10
|1.4226
|1.4276
|1.4176
|404
|2008.09.30 15:49
|t/p
|202
|0.10
|1.4176
|1.4276
|1.4176
|50.00
|9803.38
|405
|2008.09.30 15:49
|sell
|203
|0.10
|1.4173
|1.4223
|1.4123
|406
|2008.09.30 16:37
|t/p
|203
|0.10
|1.4123
|1.4223
|1.4123
|50.00
|9853.38
|407
|2008.09.30 16:37
|sell
|204
|0.10
|1.4120
|1.4170
|1.4070
|408
|2008.09.30 16:54
|t/p
|204
|0.10
|1.4070
|1.4170
|1.4070
|50.00
|9903.38
|409
|2008.09.30 16:54
|sell
|205
|0.10
|1.4064
|1.4114
|1.4014
|410
|2008.09.30 17:05
|t/p
|205
|0.10
|1.4014
|1.4114
|1.4014
|50.00
|9953.38
|411
|2008.09.30 17:05
|sell
|206
|0.10
|1.4011
|1.4061
|1.3961
|412
|2008.09.30 17:12
|s/l
|206
|0.10
|1.4061
|1.4061
|1.3961
|-50.00
|9903.38
|413
|2008.09.30 17:12
|sell
|207
|0.10
|1.4058
|1.4108
|1.4008
|414
|2008.09.30 23:19
|s/l
|207
|0.10
|1.4108
|1.4108
|1.4008
|-50.00
|9853.38
|415
|2008.09.30 23:19
|sell
|208
|0.10
|1.4105
|1.4155
|1.4055
|416
|2008.10.01 09:33
|s/l
|208
|0.10
|1.4155
|1.4155
|1.4055
|-49.48
|9803.90
|417
|2008.10.01 09:33
|sell
|209
|0.10
|1.4152
|1.4202
|1.4102
|418
|2008.10.01 13:52
|t/p
|209
|0.10
|1.4102
|1.4202
|1.4102
|50.00
|9853.90
|419
|2008.10.01 13:52
|sell
|210
|0.10
|1.4099
|1.4149
|1.4049
|420
|2008.10.01 14:23
|t/p
|210
|0.10
|1.4049
|1.4149
|1.4049
|50.00
|9903.90
|421
|2008.10.01 14:23
|sell
|211
|0.10
|1.4045
|1.4095
|1.3995
|422
|2008.10.01 15:15
|t/p
|211
|0.10
|1.3995
|1.4095
|1.3995
|50.00
|9953.90
|423
|2008.10.01 15:15
|sell
|212
|0.10
|1.3992
|1.4042
|1.3942
|424
|2008.10.01 16:00
|s/l
|212
|0.10
|1.4042
|1.4042
|1.3942
|-50.00
|9903.90
|425
|2008.10.01 16:00
|sell
|213
|0.10
|1.4039
|1.4089
|1.3989
|426
|2008.10.01 16:49
|t/p
|213
|0.10
|1.3989
|1.4089
|1.3989
|50.00
|9953.90
|427
|2008.10.01 16:49
|sell
|214
|0.10
|1.3985
|1.4035
|1.3935
|428
|2008.10.01 17:18
|s/l
|214
|0.10
|1.4035
|1.4035
|1.3935
|-50.00
|9903.90
|429
|2008.10.01 17:18
|sell
|215
|0.10
|1.4032
|1.4082
|1.3982
|430
|2008.10.01 19:52
|s/l
|215
|0.10
|1.4082
|1.4082
|1.3982
|-50.00
|9853.90
|431
|2008.10.01 19:52
|sell
|216
|0.10
|1.4079
|1.4129
|1.4029
|432
|2008.10.01 21:16
|t/p
|216
|0.10
|1.4029
|1.4129
|1.4029
|50.00
|9903.90
|433
|2008.10.01 21:16
|sell
|217
|0.10
|1.4026
|1.4076
|1.3976
|434
|2008.10.02 02:00
|t/p
|217
|0.10
|1.3976
|1.4076
|1.3976
|51.56
|9955.46
|435
|2008.10.02 02:00
|sell
|218
|0.10
|1.3973
|1.4023
|1.3923
|436
|2008.10.02 08:13
|t/p
|218
|0.10
|1.3923
|1.4023
|1.3923
|50.00
|10005.46
|437
|2008.10.02 08:13
|sell
|219
|0.10
|1.3920
|1.3970
|1.3870
|438
|2008.10.02 09:27
|t/p
|219
|0.10
|1.3870
|1.3970
|1.3870
|50.00
|10055.46
|439
|2008.10.02 09:27
|sell
|220
|0.10
|1.3866
|1.3916
|1.3816
|440
|2008.10.02 10:13
|s/l
|220
|0.10
|1.3916
|1.3916
|1.3816
|-50.00
|10005.46
|441
|2008.10.02 10:13
|buy
|221
|0.10
|1.3916
|1.3866
|1.3966
|442
|2008.10.02 13:23
|s/l
|221
|0.10
|1.3866
|1.3866
|1.3966
|-50.00
|9955.46
|443
|2008.10.02 13:23
|buy
|222
|0.10
|1.3869
|1.3819
|1.3919
|444
|2008.10.02 14:35
|s/l
|222
|0.10
|1.3819
|1.3819
|1.3919
|-50.00
|9905.46
|445
|2008.10.02 14:35
|buy
|223
|0.10
|1.3820
|1.3770
|1.3870
|446
|2008.10.02 14:54
|s/l
|223
|0.10
|1.3770
|1.3770
|1.3870
|-50.00
|9855.46
|447
|2008.10.02 14:54
|buy
|224
|0.10
|1.3773
|1.3723
|1.3823
|448
|2008.10.02 16:11
|t/p
|224
|0.10
|1.3823
|1.3723
|1.3823
|50.00
|9905.46
|449
|2008.10.02 16:11
|buy
|225
|0.10
|1.3826
|1.3776
|1.3876
|450
|2008.10.02 17:08
|s/l
|225
|0.10
|1.3776
|1.3776
|1.3876
|-50.00
|9855.46
|451
|2008.10.02 17:08
|sell
|226
|0.10
|1.3776
|1.3826
|1.3726
|452
|2008.10.02 17:34
|s/l
|226
|0.10
|1.3826
|1.3826
|1.3726
|-50.00
|9805.46
|453
|2008.10.02 17:34
|buy
|227
|0.10
|1.3826
|1.3776
|1.3876
|454
|2008.10.03 01:49
|s/l
|227
|0.10
|1.3776
|1.3776
|1.3876
|-50.78
|9754.68
|455
|2008.10.03 01:49
|sell
|228
|0.10
|1.3774
|1.3824
|1.3724
|456
|2008.10.03 03:20
|s/l
|228
|0.10
|1.3824
|1.3824
|1.3724
|-50.00
|9704.68
|457
|2008.10.03 03:20
|sell
|229
|0.10
|1.3821
|1.3871
|1.3771
|458
|2008.10.03 06:11
|s/l
|229
|0.10
|1.3871
|1.3871
|1.3771
|-50.00
|9654.68
|459
|2008.10.03 06:11
|sell
|230
|0.10
|1.3868
|1.3918
|1.3818
|460
|2008.10.03 09:09
|t/p
|230
|0.10
|1.3818
|1.3918
|1.3818
|50.00
|9704.68
|461
|2008.10.03 09:09
|sell
|231
|0.10
|1.3815
|1.3865
|1.3765
|462
|2008.10.03 10:03
|s/l
|231
|0.10
|1.3865
|1.3865
|1.3765
|-50.00
|9654.68
|463
|2008.10.03 10:03
|sell
|232
|0.10
|1.3862
|1.3912
|1.3812
|464
|2008.10.03 14:32
|t/p
|232
|0.10
|1.3812
|1.3912
|1.3812
|50.00
|9704.68
|465
|2008.10.03 14:32
|sell
|233
|0.10
|1.3809
|1.3859
|1.3759
|466
|2008.10.03 14:58
|t/p
|233
|0.10
|1.3759
|1.3859
|1.3759
|50.00
|9754.68
|467
|2008.10.03 14:58
|sell
|234
|0.10
|1.3756
|1.3806
|1.3706
|468
|2008.10.03 15:24
|t/p
|234
|0.10
|1.3706
|1.3806
|1.3706
|50.00
|9804.68
|469
|2008.10.03 15:24
|sell
|235
|0.10
|1.3702
|1.3752
|1.3652
|470
|2008.10.03 15:38
|s/l
|235
|0.10
|1.3752
|1.3752
|1.3652
|-50.00
|9754.68
|471
|2008.10.03 15:38
|sell
|236
|0.10
|1.3750
|1.3800
|1.3700
|472
|2008.10.03 16:45
|s/l
|236
|0.10
|1.3800
|1.3800
|1.3700
|-50.00
|9704.68
|473
|2008.10.03 16:45
|sell
|237
|0.10
|1.3797
|1.3847
|1.3747
|474
|2008.10.03 18:07
|s/l
|237
|0.10
|1.3847
|1.3847
|1.3747
|-50.00
|9654.68
|475
|2008.10.03 18:07
|sell
|238
|0.10
|1.3845
|1.3895
|1.3795
|476
|2008.10.03 18:44
|t/p
|238
|0.10
|1.3795
|1.3895
|1.3795
|50.00
|9704.68
|477
|2008.10.03 18:44
|sell
|239
|0.10
|1.3791
|1.3841
|1.3741
|478
|2008.10.03 19:26
|s/l
|239
|0.10
|1.3841
|1.3841
|1.3741
|-50.00
|9654.68
|479
|2008.10.03 19:26
|sell
|240
|0.10
|1.3839
|1.3889
|1.3789
|480
|2008.10.03 20:09
|s/l
|240
|0.10
|1.3889
|1.3889
|1.3789
|-50.00
|9604.68
|481
|2008.10.03 20:09
|sell
|241
|0.10
|1.3886
|1.3936
|1.3836
|482
|2008.10.03 20:31
|t/p
|241
|0.10
|1.3836
|1.3936
|1.3836
|50.00
|9654.68
|483
|2008.10.03 20:31
|sell
|242
|0.10
|1.3832
|1.3882
|1.3782
|484
|2008.10.03 22:33
|t/p
|242
|0.10
|1.3782
|1.3882
|1.3782
|50.00
|9704.68
|485
|2008.10.03 22:33
|sell
|243
|0.10
|1.3779
|1.3829
|1.3729
|486
|2008.10.06 00:00
|t/p
|243
|0.10
|1.3729
|1.3829
|1.3729
|50.52
|9755.20
|487
|2008.10.06 00:00
|sell
|244
|0.10
|1.3637
|1.3687
|1.3587
|488
|2008.10.06 08:07
|t/p
|244
|0.10
|1.3587
|1.3687
|1.3587
|50.00
|9805.20
|489
|2008.10.06 08:07
|sell
|245
|0.10
|1.3583
|1.3633
|1.3533
|490
|2008.10.06 14:01
|s/l
|245
|0.10
|1.3633
|1.3633
|1.3533
|-50.00
|9755.20
|491
|2008.10.06 14:01
|sell
|246
|0.10
|1.3630
|1.3680
|1.3580
|492
|2008.10.06 15:07
|t/p
|246
|0.10
|1.3580
|1.3680
|1.3580
|50.00
|9805.20
|493
|2008.10.06 15:07
|sell
|247
|0.10
|1.3577
|1.3627
|1.3527
|494
|2008.10.06 16:20
|t/p
|247
|0.10
|1.3527
|1.3627
|1.3527
|50.00
|9855.20
|495
|2008.10.06 16:20
|sell
|248
|0.10
|1.3524
|1.3574
|1.3474
|496
|2008.10.06 16:54
|t/p
|248
|0.10
|1.3474
|1.3574
|1.3474
|50.00
|9905.20
|497
|2008.10.06 16:54
|sell
|249
|0.10
|1.3471
|1.3521
|1.3421
|498
|2008.10.06 16:57
|s/l
|249
|0.10
|1.3521
|1.3521
|1.3421
|-50.00
|9855.20
|499
|2008.10.06 16:57
|sell
|250
|0.10
|1.3518
|1.3568
|1.3468
|500
|2008.10.06 20:25
|t/p
|250
|0.10
|1.3468
|1.3568
|1.3468
|50.00
|9905.20
|501
|2008.10.06 20:25
|sell
|251
|0.10
|1.3464
|1.3514
|1.3414
|502
|2008.10.06 21:46
|s/l
|251
|0.10
|1.3514
|1.3514
|1.3414
|-50.00
|9855.20
|503
|2008.10.06 21:46
|sell
|252
|0.10
|1.3511
|1.3561
|1.3461
|504
|2008.10.07 05:48
|s/l
|252
|0.10
|1.3561
|1.3561
|1.3461
|-49.48
|9805.72
|505
|2008.10.07 05:48
|sell
|253
|0.10
|1.3558
|1.3608
|1.3508
|506
|2008.10.07 06:13
|s/l
|253
|0.10
|1.3608
|1.3608
|1.3508
|-50.00
|9755.72
|507
|2008.10.07 06:13
|sell
|254
|0.10
|1.3605
|1.3655
|1.3555
|508
|2008.10.07 07:55
|t/p
|254
|0.10
|1.3555
|1.3655
|1.3555
|50.00
|9805.72
|509
|2008.10.07 07:55
|sell
|255
|0.10
|1.3552
|1.3602
|1.3502
|510
|2008.10.07 08:18
|s/l
|255
|0.10
|1.3602
|1.3602
|1.3502
|-50.00
|9755.72
|511
|2008.10.07 08:18
|sell
|256
|0.10
|1.3599
|1.3649
|1.3549
|512
|2008.10.07 10:14
|t/p
|256
|0.10
|1.3549
|1.3649
|1.3549
|50.00
|9805.72
|513
|2008.10.07 10:14
|sell
|257
|0.10
|1.3546
|1.3596
|1.3496
|514
|2008.10.07 13:11
|s/l
|257
|0.10
|1.3596
|1.3596
|1.3496
|-50.00
|9755.72
|515
|2008.10.07 13:11
|sell
|258
|0.10
|1.3593
|1.3643
|1.3543
|516
|2008.10.07 15:00
|s/l
|258
|0.10
|1.3643
|1.3643
|1.3543
|-50.00
|9705.72
|517
|2008.10.07 15:00
|sell
|259
|0.10
|1.3642
|1.3692
|1.3592
|518
|2008.10.07 15:14
|s/l
|259
|0.10
|1.3692
|1.3692
|1.3592
|-50.00
|9655.72
|519
|2008.10.07 15:14
|sell
|260
|0.10
|1.3690
|1.3740
|1.3640
|520
|2008.10.07 15:34
|s/l
|260
|0.10
|1.3740
|1.3740
|1.3640
|-50.00
|9605.72
|521
|2008.10.07 15:34
|sell
|261
|0.10
|1.3737
|1.3787
|1.3687
|522
|2008.10.07 15:48
|t/p
|261
|0.10
|1.3687
|1.3787
|1.3687
|50.00
|9655.72
|523
|2008.10.07 15:48
|sell
|262
|0.10
|1.3684
|1.3734
|1.3634
|524
|2008.10.07 16:59
|t/p
|262
|0.10
|1.3634
|1.3734
|1.3634
|50.00
|9705.72
|525
|2008.10.07 16:59
|sell
|263
|0.10
|1.3631
|1.3681
|1.3581
|526
|2008.10.07 19:45
|t/p
|263
|0.10
|1.3581
|1.3681
|1.3581
|50.00
|9755.72
|527
|2008.10.07 19:45
|sell
|264
|0.10
|1.3578
|1.3628
|1.3528
|528
|2008.10.07 20:15
|s/l
|264
|0.10
|1.3628
|1.3628
|1.3528
|-50.00
|9705.72
|529
|2008.10.07 20:15
|sell
|265
|0.10
|1.3625
|1.3675
|1.3575
|530
|2008.10.08 01:11
|t/p
|265
|0.10
|1.3575
|1.3675
|1.3575
|50.52
|9756.24
|531
|2008.10.08 01:11
|sell
|266
|0.10
|1.3571
|1.3621
|1.3521
|532
|2008.10.08 06:03
|s/l
|266
|0.10
|1.3621
|1.3621
|1.3521
|-50.00
|9706.24
|533
|2008.10.08 06:03
|buy
|267
|0.10
|1.3621
|1.3571
|1.3671
|534
|2008.10.08 07:11
|s/l
|267
|0.10
|1.3571
|1.3571
|1.3671
|-50.00
|9656.24
|535
|2008.10.08 07:11
|buy
|268
|0.10
|1.3574
|1.3524
|1.3624
|536
|2008.10.08 09:07
|t/p
|268
|0.10
|1.3624
|1.3524
|1.3624
|50.00
|9706.24
|537
|2008.10.08 09:07
|buy
|269
|0.10
|1.3627
|1.3577
|1.3677
|538
|2008.10.08 09:12
|t/p
|269
|0.10
|1.3677
|1.3577
|1.3677
|50.00
|9756.24
|539
|2008.10.08 09:12
|buy
|270
|0.10
|1.3680
|1.3630
|1.3730
|540
|2008.10.08 09:57
|s/l
|270
|0.10
|1.3630
|1.3630
|1.3730
|-50.00
|9706.24
|541
|2008.10.08 09:57
|buy
|271
|0.10
|1.3633
|1.3583
|1.3683
|542
|2008.10.08 13:07
|t/p
|271
|0.10
|1.3683
|1.3583
|1.3683
|50.00
|9756.24
|543
|2008.10.08 13:07
|sell
|272
|0.10
|1.3684
|1.3734
|1.3634
|544
|2008.10.08 14:12
|s/l
|272
|0.10
|1.3734
|1.3734
|1.3634
|-50.00
|9706.24
|545
|2008.10.08 14:12
|sell
|273
|0.10
|1.3731
|1.3781
|1.3681
|546
|2008.10.08 14:28
|t/p
|273
|0.10
|1.3681
|1.3781
|1.3681
|50.00
|9756.24
|547
|2008.10.08 14:28
|sell
|274
|0.10
|1.3678
|1.3728
|1.3628
|548
|2008.10.08 15:01
|t/p
|274
|0.10
|1.3628
|1.3728
|1.3628
|50.00
|9806.24
|549
|2008.10.08 15:01
|sell
|275
|0.10
|1.3625
|1.3675
|1.3575
|550
|2008.10.08 15:45
|s/l
|275
|0.10
|1.3675
|1.3675
|1.3575
|-50.00
|9756.24
|551
|2008.10.08 15:45
|sell
|276
|0.10
|1.3682
|1.3732
|1.3632
|552
|2008.10.08 16:43
|t/p
|276
|0.10
|1.3632
|1.3732
|1.3632
|50.00
|9806.24
|553
|2008.10.08 16:43
|sell
|277
|0.10
|1.3629
|1.3679
|1.3579
|554
|2008.10.08 17:22
|s/l
|277
|0.10
|1.3679
|1.3679
|1.3579
|-50.00
|9756.24
|555
|2008.10.08 17:22
|sell
|278
|0.10
|1.3676
|1.3726
|1.3626
|556
|2008.10.08 19:18
|s/l
|278
|0.10
|1.3726
|1.3726
|1.3626
|-50.00
|9706.24
|557
|2008.10.08 19:18
|sell
|279
|0.10
|1.3723
|1.3773
|1.3673
|558
|2008.10.08 20:57
|t/p
|279
|0.10
|1.3673
|1.3773
|1.3673
|50.00
|9756.24
|559
|2008.10.08 20:57
|sell
|280
|0.10
|1.3670
|1.3720
|1.3620
|560
|2008.10.09 00:32
|t/p
|280
|0.10
|1.3620
|1.3720
|1.3620
|51.56
|9807.80
|561
|2008.10.09 00:32
|buy
|281
|0.10
|1.3620
|1.3570
|1.3670
|562
|2008.10.09 04:38
|t/p
|281
|0.10
|1.3670
|1.3570
|1.3670
|50.00
|9857.80
|563
|2008.10.09 04:38
|buy
|282
|0.10
|1.3673
|1.3623
|1.3723
|564
|2008.10.09 09:49
|t/p
|282
|0.10
|1.3723
|1.3623
|1.3723
|50.00
|9907.80
|565
|2008.10.09 09:49
|buy
|283
|0.10
|1.3726
|1.3676
|1.3776
|566
|2008.10.09 10:22
|t/p
|283
|0.10
|1.3776
|1.3676
|1.3776
|50.00
|9957.80
|567
|2008.10.09 10:22
|buy
|284
|0.10
|1.3779
|1.3729
|1.3829
|568
|2008.10.09 12:27
|s/l
|284
|0.10
|1.3729
|1.3729
|1.3829
|-50.00
|9907.80
|569
|2008.10.09 12:27
|buy
|285
|0.10
|1.3732
|1.3682
|1.3782
|570
|2008.10.09 12:51
|s/l
|285
|0.10
|1.3682
|1.3682
|1.3782
|-50.00
|9857.80
|571
|2008.10.09 12:51
|buy
|286
|0.10
|1.3685
|1.3635
|1.3735
|572
|2008.10.09 16:27
|s/l
|286
|0.10
|1.3635
|1.3635
|1.3735
|-50.00
|9807.80
|573
|2008.10.09 16:27
|buy
|287
|0.10
|1.3638
|1.3588
|1.3688
|574
|2008.10.09 19:55
|t/p
|287
|0.10
|1.3688
|1.3588
|1.3688
|50.00
|9857.80
|575
|2008.10.09 19:55
|buy
|288
|0.10
|1.3691
|1.3641
|1.3741
|576
|2008.10.09 21:04
|s/l
|288
|0.10
|1.3641
|1.3641
|1.3741
|-50.00
|9807.80
|577
|2008.10.09 21:04
|buy
|289
|0.10
|1.3644
|1.3594
|1.3694
|578
|2008.10.09 23:02
|s/l
|289
|0.10
|1.3594
|1.3594
|1.3694
|-50.00
|9757.80
|579
|2008.10.09 23:02
|buy
|290
|0.10
|1.3597
|1.3547
|1.3647
|580
|2008.10.10 05:59
|s/l
|290
|0.10
|1.3547
|1.3547
|1.3647
|-50.78
|9707.02
|581
|2008.10.10 05:59
|buy
|291
|0.10
|1.3550
|1.3500
|1.3600
|582
|2008.10.10 09:30
|t/p
|291
|0.10
|1.3600
|1.3500
|1.3600
|50.00
|9757.02
|583
|2008.10.10 09:30
|buy
|292
|0.10
|1.3603
|1.3553
|1.3653
|584
|2008.10.10 11:50
|s/l
|292
|0.10
|1.3553
|1.3553
|1.3653
|-50.00
|9707.02
|585
|2008.10.10 11:50
|buy
|293
|0.10
|1.3556
|1.3506
|1.3606
|586
|2008.10.10 15:00
|s/l
|293
|0.10
|1.3506
|1.3506
|1.3606
|-50.00
|9657.02
|587
|2008.10.10 15:00
|buy
|294
|0.10
|1.3509
|1.3459
|1.3559
|588
|2008.10.10 15:56
|t/p
|294
|0.10
|1.3559
|1.3459
|1.3559
|50.00
|9707.02
|589
|2008.10.10 15:56
|buy
|295
|0.10
|1.3562
|1.3512
|1.3612
|590
|2008.10.10 16:13
|t/p
|295
|0.10
|1.3612
|1.3512
|1.3612
|50.00
|9757.02
|591
|2008.10.10 16:13
|buy
|296
|0.10
|1.3615
|1.3565
|1.3665
|592
|2008.10.10 16:19
|s/l
|296
|0.10
|1.3565
|1.3565
|1.3665
|-50.00
|9707.02
|593
|2008.10.10 16:19
|buy
|297
|0.10
|1.3568
|1.3518
|1.3618
|594
|2008.10.10 16:42
|s/l
|297
|0.10
|1.3518
|1.3518
|1.3618
|-50.00
|9657.02
|595
|2008.10.10 16:42
|buy
|298
|0.10
|1.3521
|1.3471
|1.3571
|596
|2008.10.10 17:13
|s/l
|298
|0.10
|1.3471
|1.3471
|1.3571
|-50.00
|9607.02
|597
|2008.10.10 17:13
|buy
|299
|0.10
|1.3474
|1.3424
|1.3524
|598
|2008.10.10 19:25
|s/l
|299
|0.10
|1.3424
|1.3424
|1.3524
|-50.00
|9557.02
|599
|2008.10.10 19:25
|buy
|300
|0.10
|1.3426
|1.3376
|1.3476
|600
|2008.10.10 19:41
|s/l
|300
|0.10
|1.3376
|1.3376
|1.3476
|-50.00
|9507.02
|601
|2008.10.10 19:41
|buy
|301
|0.10
|1.3379
|1.3329
|1.3429
|602
|2008.10.10 20:27
|s/l
|301
|0.10
|1.3329
|1.3329
|1.3429
|-50.00
|9457.02
|603
|2008.10.10 20:27
|buy
|302
|0.10
|1.3332
|1.3282
|1.3382
|604
|2008.10.10 20:28
|s/l
|302
|0.10
|1.3282
|1.3282
|1.3382
|-50.00
|9407.02
|605
|2008.10.10 20:28
|buy
|303
|0.10
|1.3285
|1.3235
|1.3335
|606
|2008.10.10 21:04
|t/p
|303
|0.10
|1.3335
|1.3235
|1.3335
|50.00
|9457.02
|607
|2008.10.10 21:04
|buy
|304
|0.10
|1.3338
|1.3288
|1.3388
|608
|2008.10.10 21:23
|t/p
|304
|0.10
|1.3388
|1.3288
|1.3388
|50.00
|9507.02
|609
|2008.10.10 21:23
|buy
|305
|0.10
|1.3391
|1.3341
|1.3441
|610
|2008.10.10 21:36
|t/p
|305
|0.10
|1.3441
|1.3341
|1.3441
|50.00
|9557.02
|611
|2008.10.10 21:36
|buy
|306
|0.10
|1.3444
|1.3394
|1.3494
|612
|2008.10.10 21:41
|s/l
|306
|0.10
|1.3394
|1.3394
|1.3494
|-50.00
|9507.02
|613
|2008.10.10 21:41
|buy
|307
|0.10
|1.3396
|1.3346
|1.3446
|614
|2008.10.13 00:02
|t/p
|307
|0.10
|1.3446
|1.3346
|1.3446
|49.22
|9556.24
|615
|2008.10.13 00:02
|sell
|308
|0.10
|1.3581
|1.3631
|1.3531
|616
|2008.10.13 04:38
|t/p
|308
|0.10
|1.3531
|1.3631
|1.3531
|50.00
|9606.24
|617
|2008.10.13 04:38
|buy
|309
|0.10
|1.3531
|1.3481
|1.3581
|618
|2008.10.13 04:53
|s/l
|309
|0.10
|1.3481
|1.3481
|1.3581
|-50.00
|9556.24
|619
|2008.10.13 04:53
|buy
|310
|0.10
|1.3483
|1.3433
|1.3533
|620
|2008.10.13 05:59
|t/p
|310
|0.10
|1.3533
|1.3433
|1.3533
|50.00
|9606.24
|621
|2008.10.13 05:59
|sell
|311
|0.10
|1.3533
|1.3583
|1.3483
|622
|2008.10.13 07:16
|t/p
|311
|0.10
|1.3483
|1.3583
|1.3483
|50.00
|9656.24
|623
|2008.10.13 07:16
|sell
|312
|0.10
|1.3479
|1.3529
|1.3429
|624
|2008.10.13 07:32
|s/l
|312
|0.10
|1.3529
|1.3529
|1.3429
|-50.00
|9606.24
|625
|2008.10.13 07:32
|sell
|313
|0.10
|1.3526
|1.3576
|1.3476
|626
|2008.10.13 08:01
|s/l
|313
|0.10
|1.3576
|1.3576
|1.3476
|-50.00
|9556.24
|627
|2008.10.13 08:01
|sell
|314
|0.10
|1.3573
|1.3623
|1.3523
|628
|2008.10.13 08:13
|s/l
|314
|0.10
|1.3623
|1.3623
|1.3523
|-50.00
|9506.24
|629
|2008.10.13 08:13
|sell
|315
|0.10
|1.3620
|1.3670
|1.3570
|630
|2008.10.13 08:38
|s/l
|315
|0.10
|1.3670
|1.3670
|1.3570
|-50.00
|9456.24
|631
|2008.10.13 08:38
|sell
|316
|0.10
|1.3667
|1.3717
|1.3617
|632
|2008.10.13 09:09
|t/p
|316
|0.10
|1.3617
|1.3717
|1.3617
|50.00
|9506.24
|633
|2008.10.13 09:09
|sell
|317
|0.10
|1.3614
|1.3664
|1.3564
|634
|2008.10.13 09:35
|s/l
|317
|0.10
|1.3664
|1.3664
|1.3564
|-50.00
|9456.24
|635
|2008.10.13 09:35
|sell
|318
|0.10
|1.3661
|1.3711
|1.3611
|636
|2008.10.13 11:50
|t/p
|318
|0.10
|1.3611
|1.3711
|1.3611
|50.00
|9506.24
|637
|2008.10.13 11:50
|sell
|319
|0.10
|1.3608
|1.3658
|1.3558
|638
|2008.10.13 14:35
|s/l
|319
|0.10
|1.3658
|1.3658
|1.3558
|-50.00
|9456.24
|639
|2008.10.13 14:35
|sell
|320
|0.10
|1.3655
|1.3705
|1.3605
|640
|2008.10.13 16:07
|t/p
|320
|0.10
|1.3605
|1.3705
|1.3605
|50.00
|9506.24
|641
|2008.10.13 16:07
|sell
|321
|0.10
|1.3601
|1.3651
|1.3551
|642
|2008.10.13 17:43
|t/p
|321
|0.10
|1.3551
|1.3651
|1.3551
|50.00
|9556.24
|643
|2008.10.13 17:43
|sell
|322
|0.10
|1.3547
|1.3597
|1.3497
|644
|2008.10.13 18:19
|t/p
|322
|0.10
|1.3497
|1.3597
|1.3497
|50.00
|9606.24
|645
|2008.10.13 18:19
|sell
|323
|0.10
|1.3493
|1.3543
|1.3443
|646
|2008.10.13 19:48
|s/l
|323
|0.10
|1.3543
|1.3543
|1.3443
|-50.00
|9556.24
|647
|2008.10.13 19:48
|sell
|324
|0.10
|1.3540
|1.3590
|1.3490
|648
|2008.10.13 21:41
|s/l
|324
|0.10
|1.3590
|1.3590
|1.3490
|-50.00
|9506.24
|649
|2008.10.13 21:41
|sell
|325
|0.10
|1.3587
|1.3637
|1.3537
|650
|2008.10.14 01:40
|s/l
|325
|0.10
|1.3637
|1.3637
|1.3537
|-49.48
|9456.76
|651
|2008.10.14 01:40
|sell
|326
|0.10
|1.3634
|1.3684
|1.3584
|652
|2008.10.14 02:22
|s/l
|326
|0.10
|1.3684
|1.3684
|1.3584
|-50.00
|9406.76
|653
|2008.10.14 02:22
|sell
|327
|0.10
|1.3681
|1.3731
|1.3631
|654
|2008.10.14 03:00
|t/p
|327
|0.10
|1.3631
|1.3731
|1.3631
|50.00
|9456.76
|655
|2008.10.14 03:00
|sell
|328
|0.10
|1.3627
|1.3677
|1.3577
|656
|2008.10.14 03:37
|s/l
|328
|0.10
|1.3677
|1.3677
|1.3577
|-50.00
|9406.76
|657
|2008.10.14 03:37
|sell
|329
|0.10
|1.3674
|1.3724
|1.3624
|658
|2008.10.14 09:10
|t/p
|329
|0.10
|1.3624
|1.3724
|1.3624
|50.00
|9456.76
|659
|2008.10.14 09:10
|sell
|330
|0.10
|1.3621
|1.3671
|1.3571
|660
|2008.10.14 09:36
|s/l
|330
|0.10
|1.3671
|1.3671
|1.3571
|-50.00
|9406.76
|661
|2008.10.14 09:36
|sell
|331
|0.10
|1.3668
|1.3718
|1.3618
|662
|2008.10.14 12:05
|s/l
|331
|0.10
|1.3718
|1.3718
|1.3618
|-50.00
|9356.76
|663
|2008.10.14 12:05
|sell
|332
|0.10
|1.3715
|1.3765
|1.3665
|664
|2008.10.14 14:17
|s/l
|332
|0.10
|1.3765
|1.3765
|1.3665
|-50.00
|9306.76
|665
|2008.10.14 14:17
|sell
|333
|0.10
|1.3762
|1.3812
|1.3712
|666
|2008.10.14 15:10
|t/p
|333
|0.10
|1.3712
|1.3812
|1.3712
|50.00
|9356.76
|667
|2008.10.14 15:10
|sell
|334
|0.10
|1.3709
|1.3759
|1.3659
|668
|2008.10.14 16:09
|t/p
|334
|0.10
|1.3659
|1.3759
|1.3659
|50.00
|9406.76
|669
|2008.10.14 16:09
|sell
|335
|0.10
|1.3656
|1.3706
|1.3606
|670
|2008.10.15 01:04
|t/p
|335
|0.10
|1.3606
|1.3706
|1.3606
|50.52
|9457.28
|671
|2008.10.15 01:04
|sell
|336
|0.10
|1.3602
|1.3652
|1.3552
|672
|2008.10.15 02:02
|t/p
|336
|0.10
|1.3552
|1.3652
|1.3552
|50.00
|9507.28
|673
|2008.10.15 02:02
|sell
|337
|0.10
|1.3548
|1.3598
|1.3498
|674
|2008.10.15 07:41
|s/l
|337
|0.10
|1.3598
|1.3598
|1.3498
|-50.00
|9457.28
|675
|2008.10.15 07:41
|sell
|338
|0.10
|1.3595
|1.3645
|1.3545
|676
|2008.10.15 12:31
|s/l
|338
|0.10
|1.3645
|1.3645
|1.3545
|-50.00
|9407.28
|677
|2008.10.15 12:31
|sell
|339
|0.10
|1.3642
|1.3692
|1.3592
|678
|2008.10.15 14:55
|t/p
|339
|0.10
|1.3592
|1.3692
|1.3592
|50.00
|9457.28
|679
|2008.10.15 14:55
|sell
|340
|0.10
|1.3588
|1.3638
|1.3538
|680
|2008.10.15 16:40
|s/l
|340
|0.10
|1.3638
|1.3638
|1.3538
|-50.00
|9407.28
|681
|2008.10.15 16:40
|sell
|341
|0.10
|1.3635
|1.3685
|1.3585
|682
|2008.10.15 16:53
|t/p
|341
|0.10
|1.3585
|1.3685
|1.3585
|50.00
|9457.28
|683
|2008.10.15 16:53
|sell
|342
|0.10
|1.3581
|1.3631
|1.3531
|684
|2008.10.15 18:17
|t/p
|342
|0.10
|1.3531
|1.3631
|1.3531
|50.00
|9507.28
|685
|2008.10.15 18:17
|sell
|343
|0.10
|1.3528
|1.3578
|1.3478
|686
|2008.10.15 23:06
|t/p
|343
|0.10
|1.3478
|1.3578
|1.3478
|50.00
|9557.28
|687
|2008.10.15 23:06
|sell
|344
|0.10
|1.3473
|1.3523
|1.3423
|688
|2008.10.16 06:25
|t/p
|344
|0.10
|1.3423
|1.3523
|1.3423
|51.56
|9608.84
|689
|2008.10.16 06:25
|sell
|345
|0.10
|1.3420
|1.3470
|1.3370
|690
|2008.10.16 06:39
|t/p
|345
|0.10
|1.3370
|1.3470
|1.3370
|50.00
|9658.84
|691
|2008.10.16 06:39
|sell
|346
|0.10
|1.3367
|1.3417
|1.3317
|692
|2008.10.16 07:06
|s/l
|346
|0.10
|1.3417
|1.3417
|1.3317
|-50.00
|9608.84
|693
|2008.10.16 07:06
|buy
|347
|0.10
|1.3417
|1.3367
|1.3467
|694
|2008.10.16 07:39
|s/l
|347
|0.10
|1.3367
|1.3367
|1.3467
|-50.00
|9558.84
|695
|2008.10.16 07:39
|buy
|348
|0.10
|1.3369
|1.3319
|1.3419
|696
|2008.10.16 09:39
|t/p
|348
|0.10
|1.3419
|1.3319
|1.3419
|50.00
|9608.84
|697
|2008.10.16 09:39
|sell
|349
|0.10
|1.3419
|1.3469
|1.3369
|698
|2008.10.16 10:08
|s/l
|349
|0.10
|1.3469
|1.3469
|1.3369
|-50.00
|9558.84
|699
|2008.10.16 10:08
|sell
|350
|0.10
|1.3466
|1.3516
|1.3416
|700
|2008.10.16 13:27
|s/l
|350
|0.10
|1.3516
|1.3516
|1.3416
|-50.00
|9508.84
|701
|2008.10.16 13:27
|sell
|351
|0.10
|1.3513
|1.3563
|1.3463
|702
|2008.10.16 15:33
|t/p
|351
|0.10
|1.3463
|1.3563
|1.3463
|50.00
|9558.84
|703
|2008.10.16 15:33
|sell
|352
|0.10
|1.3460
|1.3510
|1.3410
|704
|2008.10.16 16:13
|t/p
|352
|0.10
|1.3410
|1.3510
|1.3410
|50.00
|9608.84
|705
|2008.10.16 16:13
|sell
|353
|0.10
|1.3406
|1.3456
|1.3356
|706
|2008.10.16 21:08
|s/l
|353
|0.10
|1.3456
|1.3456
|1.3356
|-50.00
|9558.84
|707
|2008.10.16 21:08
|sell
|354
|0.10
|1.3454
|1.3504
|1.3404
|708
|2008.10.17 01:06
|s/l
|354
|0.10
|1.3504
|1.3504
|1.3404
|-49.48
|9509.36
|709
|2008.10.17 01:06
|sell
|355
|0.10
|1.3501
|1.3551
|1.3451
|710
|2008.10.17 03:26
|t/p
|355
|0.10
|1.3451
|1.3551
|1.3451
|50.00
|9559.36
|711
|2008.10.17 03:26
|sell
|356
|0.10
|1.3448
|1.3498
|1.3398
|712
|2008.10.17 07:01
|s/l
|356
|0.10
|1.3498
|1.3498
|1.3398
|-50.00
|9509.36
|713
|2008.10.17 07:01
|sell
|357
|0.10
|1.3495
|1.3545
|1.3445
|714
|2008.10.17 09:56
|t/p
|357
|0.10
|1.3445
|1.3545
|1.3445
|50.00
|9559.36
|715
|2008.10.17 09:56
|sell
|358
|0.10
|1.3442
|1.3492
|1.3392
|716
|2008.10.17 12:57
|t/p
|358
|0.10
|1.3392
|1.3492
|1.3392
|50.00
|9609.36
|717
|2008.10.17 12:57
|sell
|359
|0.10
|1.3389
|1.3439
|1.3339
|718
|2008.10.17 14:52
|s/l
|359
|0.10
|1.3439
|1.3439
|1.3339
|-50.00
|9559.36
|719
|2008.10.17 14:52
|sell
|360
|0.10
|1.3436
|1.3486
|1.3386
|720
|2008.10.17 16:03
|s/l
|360
|0.10
|1.3486
|1.3486
|1.3386
|-50.00
|9509.36
|721
|2008.10.17 16:03
|sell
|361
|0.10
|1.3483
|1.3533
|1.3433
|722
|2008.10.17 16:27
|t/p
|361
|0.10
|1.3433
|1.3533
|1.3433
|50.00
|9559.36
|723
|2008.10.17 16:27
|sell
|362
|0.10
|1.3430
|1.3480
|1.3380
|724
|2008.10.17 16:48
|s/l
|362
|0.10
|1.3480
|1.3480
|1.3380
|-50.00
|9509.36
|725
|2008.10.17 16:48
|sell
|363
|0.10
|1.3477
|1.3527
|1.3427
|726
|2008.10.17 20:40
|t/p
|363
|0.10
|1.3427
|1.3527
|1.3427
|50.00
|9559.36
|727
|2008.10.17 20:40
|sell
|364
|0.10
|1.3424
|1.3474
|1.3374
|728
|2008.10.20 05:41
|s/l
|364
|0.10
|1.3474
|1.3474
|1.3374
|-49.48
|9509.88
|729
|2008.10.20 05:41
|sell
|365
|0.10
|1.3471
|1.3521
|1.3421
|730
|2008.10.20 08:52
|s/l
|365
|0.10
|1.3521
|1.3521
|1.3421
|-50.00
|9459.88
|731
|2008.10.20 08:52
|sell
|366
|0.10
|1.3518
|1.3568
|1.3468
|732
|2008.10.20 12:07
|t/p
|366
|0.10
|1.3468
|1.3568
|1.3468
|50.00
|9509.88
|733
|2008.10.20 12:07
|buy
|367
|0.10
|1.3467
|1.3417
|1.3517
|734
|2008.10.20 13:13
|s/l
|367
|0.10
|1.3417
|1.3417
|1.3517
|-50.00
|9459.88
|735
|2008.10.20 13:13
|buy
|368
|0.10
|1.3419
|1.3369
|1.3469
|736
|2008.10.20 15:25
|s/l
|368
|0.10
|1.3369
|1.3369
|1.3469
|-50.00
|9409.88
|737
|2008.10.20 15:25
|buy
|369
|0.10
|1.3371
|1.3321
|1.3421
|738
|2008.10.20 16:29
|s/l
|369
|0.10
|1.3321
|1.3321
|1.3421
|-50.00
|9359.88
|739
|2008.10.20 16:29
|buy
|370
|0.10
|1.3324
|1.3274
|1.3374
|740
|2008.10.21 08:43
|s/l
|370
|0.10
|1.3274
|1.3274
|1.3374
|-50.78
|9309.10
|741
|2008.10.21 08:43
|sell
|371
|0.10
|1.3274
|1.3324
|1.3224
|742
|2008.10.21 10:31
|t/p
|371
|0.10
|1.3224
|1.3324
|1.3224
|50.00
|9359.10
|743
|2008.10.21 10:31
|buy
|372
|0.10
|1.3224
|1.3174
|1.3274
|744
|2008.10.21 14:33
|s/l
|372
|0.10
|1.3174
|1.3174
|1.3274
|-50.00
|9309.10
|745
|2008.10.21 14:33
|buy
|373
|0.10
|1.3177
|1.3127
|1.3227
|746
|2008.10.21 16:17
|t/p
|373
|0.10
|1.3227
|1.3127
|1.3227
|50.00
|9359.10
|747
|2008.10.21 16:17
|sell
|374
|0.10
|1.3227
|1.3277
|1.3177
|748
|2008.10.21 16:53
|t/p
|374
|0.10
|1.3177
|1.3277
|1.3177
|50.00
|9409.10
|749
|2008.10.21 16:53
|sell
|375
|0.10
|1.3174
|1.3224
|1.3124
|750
|2008.10.21 17:46
|t/p
|375
|0.10
|1.3124
|1.3224
|1.3124
|50.00
|9459.10
|751
|2008.10.21 17:46
|sell
|376
|0.10
|1.3118
|1.3168
|1.3068
|752
|2008.10.21 21:23
|t/p
|376
|0.10
|1.3068
|1.3168
|1.3068
|50.00
|9509.10
|753
|2008.10.21 21:23
|sell
|377
|0.10
|1.3063
|1.3113
|1.3013
|754
|2008.10.22 01:42
|t/p
|377
|0.10
|1.3013
|1.3113
|1.3013
|50.52
|9559.62
|755
|2008.10.22 01:42
|sell
|378
|0.10
|1.3010
|1.3060
|1.2960
|756
|2008.10.22 04:28
|t/p
|378
|0.10
|1.2960
|1.3060
|1.2960
|50.00
|9609.62
|757
|2008.10.22 04:28
|sell
|379
|0.10
|1.2956
|1.3006
|1.2906
|758
|2008.10.22 06:15
|t/p
|379
|0.10
|1.2906
|1.3006
|1.2906
|50.00
|9659.62
|759
|2008.10.22 06:15
|sell
|380
|0.10
|1.2902
|1.2952
|1.2852
|760
|2008.10.22 06:17
|t/p
|380
|0.10
|1.2852
|1.2952
|1.2852
|50.00
|9709.62
|761
|2008.10.22 06:17
|sell
|381
|0.10
|1.2849
|1.2899
|1.2799
|762
|2008.10.22 06:28
|t/p
|381
|0.10
|1.2799
|1.2899
|1.2799
|50.00
|9759.62
|763
|2008.10.22 06:28
|sell
|382
|0.10
|1.2794
|1.2844
|1.2744
|764
|2008.10.22 06:30
|t/p
|382
|0.10
|1.2744
|1.2844
|1.2744
|50.00
|9809.62
|765
|2008.10.22 06:30
|sell
|383
|0.10
|1.2737
|1.2787
|1.2687
|766
|2008.10.22 06:30
|s/l
|383
|0.10
|1.2787
|1.2787
|1.2687
|-50.00
|9759.62
|767
|2008.10.22 06:31
|sell
|384
|0.10
|1.2782
|1.2832
|1.2732
|768
|2008.10.22 06:38
|s/l
|384
|0.10
|1.2832
|1.2832
|1.2732
|-50.00
|9709.62
|769
|2008.10.22 06:38
|sell
|385
|0.10
|1.2830
|1.2880
|1.2780
|770
|2008.10.22 08:39
|s/l
|385
|0.10
|1.2880
|1.2880
|1.2780
|-50.00
|9659.62
|771
|2008.10.22 08:39
|sell
|386
|0.10
|1.2877
|1.2927
|1.2827
|772
|2008.10.22 09:37
|t/p
|386
|0.10
|1.2827
|1.2927
|1.2827
|50.00
|9709.62
|773
|2008.10.22 09:37
|sell
|387
|0.10
|1.2823
|1.2873
|1.2773
|774
|2008.10.22 09:58
|s/l
|387
|0.10
|1.2873
|1.2873
|1.2773
|-50.00
|9659.62
|775
|2008.10.22 09:58
|sell
|388
|0.10
|1.2870
|1.2920
|1.2820
|776
|2008.10.22 10:44
|s/l
|388
|0.10
|1.2920
|1.2920
|1.2820
|-50.00
|9609.62
|777
|2008.10.22 10:44
|sell
|389
|0.10
|1.2917
|1.2967
|1.2867
|778
|2008.10.22 12:36
|t/p
|389
|0.10
|1.2867
|1.2967
|1.2867
|50.00
|9659.62
|779
|2008.10.22 12:36
|sell
|390
|0.10
|1.2864
|1.2914
|1.2814
|780
|2008.10.22 16:03
|t/p
|390
|0.10
|1.2814
|1.2914
|1.2814
|50.00
|9709.62
|781
|2008.10.22 16:03
|sell
|391
|0.10
|1.2811
|1.2861
|1.2761
|782
|2008.10.22 16:20
|s/l
|391
|0.10
|1.2861
|1.2861
|1.2761
|-50.00
|9659.62
|783
|2008.10.22 16:20
|sell
|392
|0.10
|1.2859
|1.2909
|1.2809
|784
|2008.10.22 16:59
|s/l
|392
|0.10
|1.2909
|1.2909
|1.2809
|-50.00
|9609.62
|785
|2008.10.22 16:59
|sell
|393
|0.10
|1.2906
|1.2956
|1.2856
|786
|2008.10.22 17:34
|t/p
|393
|0.10
|1.2856
|1.2956
|1.2856
|50.00
|9659.62
|787
|2008.10.22 17:34
|sell
|394
|0.10
|1.2853
|1.2903
|1.2803
|788
|2008.10.23 01:03
|t/p
|394
|0.10
|1.2803
|1.2903
|1.2803
|51.56
|9711.18
|789
|2008.10.23 01:03
|sell
|395
|0.10
|1.2800
|1.2850
|1.2750
|790
|2008.10.23 01:28
|t/p
|395
|0.10
|1.2750
|1.2850
|1.2750
|50.00
|9761.18
|791
|2008.10.23 01:28
|sell
|396
|0.10
|1.2744
|1.2794
|1.2694
|792
|2008.10.23 02:08
|s/l
|396
|0.10
|1.2794
|1.2794
|1.2694
|-50.00
|9711.18
|793
|2008.10.23 02:08
|sell
|397
|0.10
|1.2792
|1.2842
|1.2742
|794
|2008.10.23 02:09
|s/l
|397
|0.10
|1.2842
|1.2842
|1.2742
|-50.00
|9661.18
|795
|2008.10.23 02:09
|sell
|398
|0.10
|1.2840
|1.2890
|1.2790
|796
|2008.10.23 02:33
|t/p
|398
|0.10
|1.2790
|1.2890
|1.2790
|50.00
|9711.18
|797
|2008.10.23 02:33
|sell
|399
|0.10
|1.2787
|1.2837
|1.2737
|798
|2008.10.23 03:15
|s/l
|399
|0.10
|1.2837
|1.2837
|1.2737
|-50.00
|9661.18
|799
|2008.10.23 03:15
|sell
|400
|0.10
|1.2834
|1.2884
|1.2784
|800
|2008.10.23 05:00
|t/p
|400
|0.10
|1.2784
|1.2884
|1.2784
|50.00
|9711.18
|801
|2008.10.23 05:00
|sell
|401
|0.10
|1.2781
|1.2831
|1.2731
|802
|2008.10.23 08:25
|s/l
|401
|0.10
|1.2831
|1.2831
|1.2731
|-50.00
|9661.18
|803
|2008.10.23 08:25
|sell
|402
|0.10
|1.2828
|1.2878
|1.2778
|804
|2008.10.23 14:25
|t/p
|402
|0.10
|1.2778
|1.2878
|1.2778
|50.00
|9711.18
|805
|2008.10.23 14:25
|sell
|403
|0.10
|1.2775
|1.2825
|1.2725
|806
|2008.10.23 14:57
|s/l
|403
|0.10
|1.2825
|1.2825
|1.2725
|-50.00
|9661.18
|807
|2008.10.23 14:57
|sell
|404
|0.10
|1.2823
|1.2873
|1.2773
|808
|2008.10.23 16:54
|s/l
|404
|0.10
|1.2873
|1.2873
|1.2773
|-50.00
|9611.18
|809
|2008.10.23 16:54
|sell
|405
|0.10
|1.2870
|1.2920
|1.2820
|810
|2008.10.23 18:10
|t/p
|405
|0.10
|1.2820
|1.2920
|1.2820
|50.00
|9661.18
|811
|2008.10.23 18:10
|sell
|406
|0.10
|1.2816
|1.2866
|1.2766
|812
|2008.10.23 20:28
|s/l
|406
|0.10
|1.2866
|1.2866
|1.2766
|-50.00
|9611.18
|813
|2008.10.23 20:28
|sell
|407
|0.10
|1.2863
|1.2913
|1.2813
|814
|2008.10.23 22:07
|s/l
|407
|0.10
|1.2913
|1.2913
|1.2813
|-50.00
|9561.18
|815
|2008.10.23 22:07
|sell
|408
|0.10
|1.2910
|1.2960
|1.2860
|816
|2008.10.23 23:03
|s/l
|408
|0.10
|1.2960
|1.2960
|1.2860
|-50.00
|9511.18
|817
|2008.10.23 23:03
|sell
|409
|0.10
|1.2957
|1.3007
|1.2907
|818
|2008.10.24 01:37
|t/p
|409
|0.10
|1.2907
|1.3007
|1.2907
|50.52
|9561.70
|819
|2008.10.24 01:37
|sell
|410
|0.10
|1.2904
|1.2954
|1.2854
|820
|2008.10.24 02:57
|t/p
|410
|0.10
|1.2854
|1.2954
|1.2854
|50.00
|9611.70
|821
|2008.10.24 02:57
|sell
|411
|0.10
|1.2851
|1.2901
|1.2801
|822
|2008.10.24 04:19
|t/p
|411
|0.10
|1.2801
|1.2901
|1.2801
|50.00
|9661.70
|823
|2008.10.24 04:19
|sell
|412
|0.10
|1.2797
|1.2847
|1.2747
|824
|2008.10.24 08:15
|t/p
|412
|0.10
|1.2747
|1.2847
|1.2747
|50.00
|9711.70
|825
|2008.10.24 08:15
|sell
|413
|0.10
|1.2744
|1.2794
|1.2694
|826
|2008.10.24 08:55
|t/p
|413
|0.10
|1.2694
|1.2794
|1.2694
|50.00
|9761.70
|827
|2008.10.24 08:55
|sell
|414
|0.10
|1.2691
|1.2741
|1.2641
|828
|2008.10.24 09:37
|t/p
|414
|0.10
|1.2641
|1.2741
|1.2641
|50.00
|9811.70
|829
|2008.10.24 09:37
|sell
|415
|0.10
|1.2638
|1.2688
|1.2588
|830
|2008.10.24 10:18
|t/p
|415
|0.10
|1.2588
|1.2688
|1.2588
|50.00
|9861.70
|831
|2008.10.24 10:18
|sell
|416
|0.10
|1.2585
|1.2635
|1.2535
|832
|2008.10.24 10:41
|t/p
|416
|0.10
|1.2535
|1.2635
|1.2535
|50.00
|9911.70
|833
|2008.10.24 10:41
|sell
|417
|0.10
|1.2532
|1.2582
|1.2482
|834
|2008.10.24 10:45
|s/l
|417
|0.10
|1.2582
|1.2582
|1.2482
|-50.00
|9861.70
|835
|2008.10.24 10:45
|sell
|418
|0.10
|1.2579
|1.2629
|1.2529
|836
|2008.10.24 11:32
|t/p
|418
|0.10
|1.2529
|1.2629
|1.2529
|50.00
|9911.70
|837
|2008.10.24 11:32
|sell
|419
|0.10
|1.2526
|1.2576
|1.2476
|838
|2008.10.24 11:57
|s/l
|419
|0.10
|1.2576
|1.2576
|1.2476
|-50.00
|9861.70
|839
|2008.10.24 11:57
|sell
|420
|0.10
|1.2574
|1.2624
|1.2524
|840
|2008.10.24 14:24
|s/l
|420
|0.10
|1.2624
|1.2624
|1.2524
|-50.00
|9811.70
|841
|2008.10.24 14:24
|sell
|421
|0.10
|1.2622
|1.2672
|1.2572
|842
|2008.10.24 14:40
|s/l
|421
|0.10
|1.2672
|1.2672
|1.2572
|-50.00
|9761.70
|843
|2008.10.24 14:40
|sell
|422
|0.10
|1.2670
|1.2720
|1.2620
|844
|2008.10.24 14:48
|t/p
|422
|0.10
|1.2620
|1.2720
|1.2620
|50.00
|9811.70
|845
|2008.10.24 14:48
|sell
|423
|0.10
|1.2616
|1.2666
|1.2566
|846
|2008.10.24 15:02
|s/l
|423
|0.10
|1.2666
|1.2666
|1.2566
|-50.00
|9761.70
|847
|2008.10.24 15:02
|sell
|424
|0.10
|1.2663
|1.2713
|1.2613
|848
|2008.10.24 15:35
|t/p
|424
|0.10
|1.2613
|1.2713
|1.2613
|50.00
|9811.70
|849
|2008.10.24 15:35
|sell
|425
|0.10
|1.2610
|1.2660
|1.2560
|850
|2008.10.24 15:41
|s/l
|425
|0.10
|1.2660
|1.2660
|1.2560
|-50.00
|9761.70
|851
|2008.10.24 15:41
|sell
|426
|0.10
|1.2657
|1.2707
|1.2607
|852
|2008.10.24 15:57
|s/l
|426
|0.10
|1.2707
|1.2707
|1.2607
|-50.00
|9711.70
|853
|2008.10.24 15:57
|sell
|427
|0.10
|1.2705
|1.2755
|1.2655
|854
|2008.10.24 15:58
|s/l
|427
|0.10
|1.2755
|1.2755
|1.2655
|-50.00
|9661.70
|855
|2008.10.24 15:58
|sell
|428
|0.10
|1.2752
|1.2802
|1.2702
|856
|2008.10.24 16:07
|t/p
|428
|0.10
|1.2702
|1.2802
|1.2702
|50.00
|9711.70
|857
|2008.10.24 16:07
|sell
|429
|0.10
|1.2699
|1.2749
|1.2649
|858
|2008.10.24 16:43
|t/p
|429
|0.10
|1.2649
|1.2749
|1.2649
|50.00
|9761.70
|859
|2008.10.24 16:43
|sell
|430
|0.10
|1.2645
|1.2695
|1.2595
|860
|2008.10.24 16:50
|s/l
|430
|0.10
|1.2695
|1.2695
|1.2595
|-50.00
|9711.70
|861
|2008.10.24 16:50
|sell
|431
|0.10
|1.2692
|1.2742
|1.2642
|862
|2008.10.24 17:21
|s/l
|431
|0.10
|1.2742
|1.2742
|1.2642
|-50.00
|9661.70
|863
|2008.10.24 17:21
|sell
|432
|0.10
|1.2739
|1.2789
|1.2689
|864
|2008.10.24 17:58
|t/p
|432
|0.10
|1.2689
|1.2789
|1.2689
|50.00
|9711.70
|865
|2008.10.24 17:58
|sell
|433
|0.10
|1.2685
|1.2735
|1.2635
|866
|2008.10.24 19:45
|t/p
|433
|0.10
|1.2635
|1.2735
|1.2635
|50.00
|9761.70
|867
|2008.10.24 19:45
|sell
|434
|0.10
|1.2631
|1.2681
|1.2581
|868
|2008.10.24 20:05
|t/p
|434
|0.10
|1.2581
|1.2681
|1.2581
|50.00
|9811.70
|869
|2008.10.24 20:05
|sell
|435
|0.10
|1.2578
|1.2628
|1.2528
|870
|2008.10.24 20:24
|s/l
|435
|0.10
|1.2628
|1.2628
|1.2528
|-50.00
|9761.70
|871
|2008.10.24 20:24
|sell
|436
|0.10
|1.2625
|1.2675
|1.2575
|872
|2008.10.24 22:02
|t/p
|436
|0.10
|1.2575
|1.2675
|1.2575
|50.00
|9811.70
|873
|2008.10.24 22:02
|sell
|437
|0.10
|1.2572
|1.2622
|1.2522
|874
|2008.10.24 22:32
|s/l
|437
|0.10
|1.2622
|1.2622
|1.2522
|-50.00
|9761.70
|875
|2008.10.24 22:32
|sell
|438
|0.10
|1.2619
|1.2669
|1.2569
|876
|2008.10.27 00:03
|t/p
|438
|0.10
|1.2569
|1.2669
|1.2569
|50.52
|9812.22
|877
|2008.10.27 00:03
|sell
|439
|0.10
|1.2563
|1.2613
|1.2513
|878
|2008.10.27 00:47
|s/l
|439
|0.10
|1.2613
|1.2613
|1.2513
|-50.00
|9762.22
|879
|2008.10.27 00:47
|sell
|440
|0.10
|1.2611
|1.2661
|1.2561
|880
|2008.10.27 01:02
|s/l
|440
|0.10
|1.2661
|1.2661
|1.2561
|-50.00
|9712.22
|881
|2008.10.27 01:02
|sell
|441
|0.10
|1.2659
|1.2709
|1.2609
|882
|2008.10.27 01:25
|t/p
|441
|0.10
|1.2609
|1.2709
|1.2609
|50.00
|9762.22
|883
|2008.10.27 01:25
|sell
|442
|0.10
|1.2606
|1.2656
|1.2556
|884
|2008.10.27 02:35
|t/p
|442
|0.10
|1.2556
|1.2656
|1.2556
|50.00
|9812.22
|885
|2008.10.27 02:35
|sell
|443
|0.10
|1.2553
|1.2603
|1.2503
|886
|2008.10.27 04:34
|s/l
|443
|0.10
|1.2603
|1.2603
|1.2503
|-50.00
|9762.22
|887
|2008.10.27 04:34
|sell
|444
|0.10
|1.2601
|1.2651
|1.2551
|888
|2008.10.27 06:13
|t/p
|444
|0.10
|1.2551
|1.2651
|1.2551
|50.00
|9812.22
|889
|2008.10.27 06:13
|sell
|445
|0.10
|1.2548
|1.2598
|1.2498
|890
|2008.10.27 08:11
|t/p
|445
|0.10
|1.2498
|1.2598
|1.2498
|50.00
|9862.22
|891
|2008.10.27 08:11
|sell
|446
|0.10
|1.2495
|1.2545
|1.2445
|892
|2008.10.27 08:50
|t/p
|446
|0.10
|1.2445
|1.2545
|1.2445
|50.00
|9912.22
|893
|2008.10.27 08:50
|sell
|447
|0.10
|1.2442
|1.2492
|1.2392
|894
|2008.10.27 09:37
|t/p
|447
|0.10
|1.2392
|1.2492
|1.2392
|50.00
|9962.22
|895
|2008.10.27 09:37
|sell
|448
|0.10
|1.2389
|1.2439
|1.2339
|896
|2008.10.27 10:11
|t/p
|448
|0.10
|1.2339
|1.2439
|1.2339
|50.00
|10012.22
|897
|2008.10.27 10:11
|sell
|449
|0.10
|1.2336
|1.2386
|1.2286
|898
|2008.10.27 10:25
|s/l
|449
|0.10
|1.2386
|1.2386
|1.2286
|-50.00
|9962.22
|899
|2008.10.27 10:25
|sell
|450
|0.10
|1.2383
|1.2433
|1.2333
|900
|2008.10.27 10:35
|s/l
|450
|0.10
|1.2433
|1.2433
|1.2333
|-50.00
|9912.22
|901
|2008.10.27 10:35
|sell
|451
|0.10
|1.2431
|1.2481
|1.2381
|902
|2008.10.27 17:05
|s/l
|451
|0.10
|1.2481
|1.2481
|1.2381
|-50.00
|9862.22
|903
|2008.10.27 17:05
|sell
|452
|0.10
|1.2479
|1.2529
|1.2429
|904
|2008.10.27 17:55
|s/l
|452
|0.10
|1.2529
|1.2529
|1.2429
|-50.00
|9812.22
|905
|2008.10.27 17:55
|sell
|453
|0.10
|1.2526
|1.2576
|1.2476
|906
|2008.10.27 18:43
|s/l
|453
|0.10
|1.2576
|1.2576
|1.2476
|-50.00
|9762.22
|907
|2008.10.27 18:43
|sell
|454
|0.10
|1.2574
|1.2624
|1.2524
|908
|2008.10.27 19:23
|t/p
|454
|0.10
|1.2524
|1.2624
|1.2524
|50.00
|9812.22
|909
|2008.10.27 19:23
|sell
|455
|0.10
|1.2521
|1.2571
|1.2471
|910
|2008.10.27 20:50
|s/l
|455
|0.10
|1.2571
|1.2571
|1.2471
|-50.00
|9762.22
|911
|2008.10.27 20:50
|sell
|456
|0.10
|1.2568
|1.2618
|1.2518
|912
|2008.10.27 21:08
|t/p
|456
|0.10
|1.2518
|1.2618
|1.2518
|50.00
|9812.22
|913
|2008.10.27 21:08
|sell
|457
|0.10
|1.2515
|1.2565
|1.2465
|914
|2008.10.27 22:12
|t/p
|457
|0.10
|1.2465
|1.2565
|1.2465
|50.00
|9862.22
|915
|2008.10.27 22:12
|sell
|458
|0.10
|1.2456
|1.2506
|1.2406
|916
|2008.10.28 02:02
|t/p
|458
|0.10
|1.2406
|1.2506
|1.2406
|50.52
|9912.74
|917
|2008.10.28 02:02
|sell
|459
|0.10
|1.2403
|1.2453
|1.2353
|918
|2008.10.28 02:15
|t/p
|459
|0.10
|1.2353
|1.2453
|1.2353
|50.00
|9962.74
|919
|2008.10.28 02:15
|sell
|460
|0.10
|1.2347
|1.2397
|1.2297
|920
|2008.10.28 03:33
|s/l
|460
|0.10
|1.2397
|1.2397
|1.2297
|-50.00
|9912.74
|921
|2008.10.28 03:33
|sell
|461
|0.10
|1.2394
|1.2444
|1.2344
|922
|2008.10.28 04:38
|s/l
|461
|0.10
|1.2444
|1.2444
|1.2344
|-50.00
|9862.74
|923
|2008.10.28 04:38
|sell
|462
|0.10
|1.2441
|1.2491
|1.2391
|924
|2008.10.28 06:37
|s/l
|462
|0.10
|1.2491
|1.2491
|1.2391
|-50.00
|9812.74
|925
|2008.10.28 06:37
|sell
|463
|0.10
|1.2488
|1.2538
|1.2438
|926
|2008.10.28 06:45
|s/l
|463
|0.10
|1.2538
|1.2538
|1.2438
|-50.00
|9762.74
|927
|2008.10.28 06:45
|sell
|464
|0.10
|1.2535
|1.2585
|1.2485
|928
|2008.10.28 07:07
|t/p
|464
|0.10
|1.2485
|1.2585
|1.2485
|50.00
|9812.74
|929
|2008.10.28 07:07
|sell
|465
|0.10
|1.2482
|1.2532
|1.2432
|930
|2008.10.28 07:10
|s/l
|465
|0.10
|1.2532
|1.2532
|1.2432
|-50.00
|9762.74
|931
|2008.10.28 07:10
|sell
|466
|0.10
|1.2529
|1.2579
|1.2479
|932
|2008.10.28 07:38
|s/l
|466
|0.10
|1.2579
|1.2579
|1.2479
|-50.00
|9712.74
|933
|2008.10.28 07:38
|sell
|467
|0.10
|1.2578
|1.2628
|1.2528
|934
|2008.10.28 08:20
|t/p
|467
|0.10
|1.2528
|1.2628
|1.2528
|50.00
|9762.74
|935
|2008.10.28 08:20
|sell
|468
|0.10
|1.2525
|1.2575
|1.2475
|936
|2008.10.28 08:56
|t/p
|468
|0.10
|1.2475
|1.2575
|1.2475
|50.00
|9812.74
|937
|2008.10.28 08:56
|sell
|469
|0.10
|1.2472
|1.2522
|1.2422
|938
|2008.10.28 09:15
|s/l
|469
|0.10
|1.2522
|1.2522
|1.2422
|-50.00
|9762.74
|939
|2008.10.28 09:15
|sell
|470
|0.10
|1.2519
|1.2569
|1.2469
|940
|2008.10.28 12:54
|s/l
|470
|0.10
|1.2569
|1.2569
|1.2469
|-50.00
|9712.74
|941
|2008.10.28 12:54
|sell
|471
|0.10
|1.2566
|1.2616
|1.2516
|942
|2008.10.28 13:37
|t/p
|471
|0.10
|1.2516
|1.2616
|1.2516
|50.00
|9762.74
|943
|2008.10.28 13:37
|sell
|472
|0.10
|1.2513
|1.2563
|1.2463
|944
|2008.10.28 14:30
|s/l
|472
|0.10
|1.2563
|1.2563
|1.2463
|-50.00
|9712.74
|945
|2008.10.28 14:30
|sell
|473
|0.10
|1.2561
|1.2611
|1.2511
|946
|2008.10.28 15:17
|t/p
|473
|0.10
|1.2511
|1.2611
|1.2511
|50.00
|9762.74
|947
|2008.10.28 15:17
|sell
|474
|0.10
|1.2508
|1.2558
|1.2458
|948
|2008.10.28 15:46
|t/p
|474
|0.10
|1.2458
|1.2558
|1.2458
|50.00
|9812.74
|949
|2008.10.28 15:46
|sell
|475
|0.10
|1.2454
|1.2504
|1.2404
|950
|2008.10.28 16:35
|s/l
|475
|0.10
|1.2504
|1.2504
|1.2404
|-50.00
|9762.74
|951
|2008.10.28 16:35
|sell
|476
|0.10
|1.2501
|1.2551
|1.2451
|952
|2008.10.28 19:28
|s/l
|476
|0.10
|1.2551
|1.2551
|1.2451
|-50.00
|9712.74
|953
|2008.10.28 19:28
|sell
|477
|0.10
|1.2549
|1.2599
|1.2499
|954
|2008.10.28 19:52
|s/l
|477
|0.10
|1.2599
|1.2599
|1.2499
|-50.00
|9662.74
|955
|2008.10.28 19:52
|sell
|478
|0.10
|1.2596
|1.2646
|1.2546
|956
|2008.10.28 20:20
|s/l
|478
|0.10
|1.2646
|1.2646
|1.2546
|-50.00
|9612.74
|957
|2008.10.28 20:20
|sell
|479
|0.10
|1.2644
|1.2694
|1.2594
|958
|2008.10.28 20:57
|s/l
|479
|0.10
|1.2694
|1.2694
|1.2594
|-50.00
|9562.74
|959
|2008.10.28 20:57
|sell
|480
|0.10
|1.2691
|1.2741
|1.2641
|960
|2008.10.28 21:43
|s/l
|480
|0.10
|1.2741
|1.2741
|1.2641
|-50.00
|9512.74
|961
|2008.10.28 21:43
|sell
|481
|0.10
|1.2738
|1.2788
|1.2688
|962
|2008.10.28 21:58
|t/p
|481
|0.10
|1.2688
|1.2788
|1.2688
|50.00
|9562.74
|963
|2008.10.28 21:58
|sell
|482
|0.10
|1.2685
|1.2735
|1.2635
|964
|2008.10.28 22:13
|s/l
|482
|0.10
|1.2735
|1.2735
|1.2635
|-50.00
|9512.74
|965
|2008.10.28 22:13
|sell
|483
|0.10
|1.2733
|1.2783
|1.2683
|966
|2008.10.28 22:58
|s/l
|483
|0.10
|1.2783
|1.2783
|1.2683
|-50.00
|9462.74
|967
|2008.10.28 22:58
|sell
|484
|0.10
|1.2780
|1.2830
|1.2730
|968
|2008.10.28 23:57
|s/l
|484
|0.10
|1.2830
|1.2830
|1.2730
|-50.00
|9412.74
|969
|2008.10.28 23:57
|sell
|485
|0.10
|1.2827
|1.2877
|1.2777
|970
|2008.10.29 01:18
|t/p
|485
|0.10
|1.2777
|1.2877
|1.2777
|50.52
|9463.26
|971
|2008.10.29 01:18
|sell
|486
|0.10
|1.2773
|1.2823
|1.2723
|972
|2008.10.29 02:08
|t/p
|486
|0.10
|1.2723
|1.2823
|1.2723
|50.00
|9513.26
|973
|2008.10.29 02:08
|sell
|487
|0.10
|1.2720
|1.2770
|1.2670
|974
|2008.10.29 05:41
|t/p
|487
|0.10
|1.2670
|1.2770
|1.2670
|50.00
|9563.26
|975
|2008.10.29 05:41
|sell
|488
|0.10
|1.2667
|1.2717
|1.2617
|976
|2008.10.29 06:48
|s/l
|488
|0.10
|1.2717
|1.2717
|1.2617
|-50.00
|9513.26
|977
|2008.10.29 06:48
|sell
|489
|0.10
|1.2715
|1.2765
|1.2665
|978
|2008.10.29 07:43
|s/l
|489
|0.10
|1.2765
|1.2765
|1.2665
|-50.00
|9463.26
|979
|2008.10.29 07:43
|sell
|490
|0.10
|1.2762
|1.2812
|1.2712
|980
|2008.10.29 08:25
|t/p
|490
|0.10
|1.2712
|1.2812
|1.2712
|50.00
|9513.26
|981
|2008.10.29 08:25
|sell
|491
|0.10
|1.2709
|1.2759
|1.2659
|982
|2008.10.29 09:50
|s/l
|491
|0.10
|1.2759
|1.2759
|1.2659
|-50.00
|9463.26
|983
|2008.10.29 09:50
|sell
|492
|0.10
|1.2757
|1.2807
|1.2707
|984
|2008.10.29 11:40
|s/l
|492
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.2707
|-50.00
|9413.26
|985
|2008.10.29 11:40
|sell
|493
|0.10
|1.2804
|1.2854
|1.2754
|986
|2008.10.29 13:35
|t/p
|493
|0.10
|1.2754
|1.2854
|1.2754
|50.00
|9463.26
|987
|2008.10.29 13:35
|sell
|494
|0.10
|1.2751
|1.2801
|1.2701
|988
|2008.10.29 14:43
|s/l
|494
|0.10
|1.2801
|1.2801
|1.2701
|-50.00
|9413.26
|989
|2008.10.29 14:43
|sell
|495
|0.10
|1.2799
|1.2849
|1.2749
|990
|2008.10.29 15:03
|s/l
|495
|0.10
|1.2849
|1.2849
|1.2749
|-50.00
|9363.26
|991
|2008.10.29 15:03
|sell
|496
|0.10
|1.2847
|1.2897
|1.2797
|992
|2008.10.29 15:05
|s/l
|496
|0.10
|1.2897
|1.2897
|1.2797
|-50.00
|9313.26
|993
|2008.10.29 15:05
|sell
|497
|0.10
|1.2894
|1.2944
|1.2844
|994
|2008.10.29 15:23
|s/l
|497
|0.10
|1.2944
|1.2944
|1.2844
|-50.00
|9263.26
|995
|2008.10.29 15:23
|sell
|498
|0.10
|1.2942
|1.2992
|1.2892
|996
|2008.10.29 15:48
|s/l
|498
|0.10
|1.2992
|1.2992
|1.2892
|-50.00
|9213.26
|997
|2008.10.29 15:48
|sell
|499
|0.10
|1.2989
|1.3039
|1.2939
|998
|2008.10.29 16:09
|t/p
|499
|0.10
|1.2939
|1.3039
|1.2939
|50.00
|9263.26
|999
|2008.10.29 16:09
|sell
|500
|0.10
|1.2936
|1.2986
|1.2886
|1000
|2008.10.29 16:54
|t/p
|500
|0.10
|1.2886
|1.2986
|1.2886
|50.00
|9313.26
|1001
|2008.10.29 16:54
|sell
|501
|0.10
|1.2883
|1.2933
|1.2833
|1002
|2008.10.29 17:05
|t/p
|501
|0.10
|1.2833
|1.2933
|1.2833
|50.00
|9363.26
|1003
|2008.10.29 17:05
|sell
|502
|0.10
|1.2829
|1.2879
|1.2779
|1004
|2008.10.29 17:24
|s/l
|502
|0.10
|1.2879
|1.2879
|1.2779
|-50.00
|9313.26
|1005
|2008.10.29 17:24
|sell
|503
|0.10
|1.2877
|1.2927
|1.2827
|1006
|2008.10.29 17:36
|s/l
|503
|0.10
|1.2927
|1.2927
|1.2827
|-50.00
|9263.26
|1007
|2008.10.29 17:36
|sell
|504
|0.10
|1.2924
|1.2974
|1.2874
|1008
|2008.10.29 18:05
|t/p
|504
|0.10
|1.2874
|1.2974
|1.2874
|50.00
|9313.26
|1009
|2008.10.29 18:05
|sell
|505
|0.10
|1.2871
|1.2921
|1.2821
|1010
|2008.10.29 19:03
|s/l
|505
|0.10
|1.2921
|1.2921
|1.2821
|-50.00
|9263.26
|1011
|2008.10.29 19:03
|sell
|506
|0.10
|1.2918
|1.2968
|1.2868
|1012
|2008.10.29 19:22
|t/p
|506
|0.10
|1.2868
|1.2968
|1.2868
|50.00
|9313.26
|1013
|2008.10.29 19:22
|sell
|507
|0.10
|1.2865
|1.2915
|1.2815
|1014
|2008.10.29 20:16
|s/l
|507
|0.10
|1.2915
|1.2915
|1.2815
|-50.00
|9263.26
|1015
|2008.10.29 20:16
|sell
|508
|0.10
|1.2912
|1.2962
|1.2862
|1016
|2008.10.29 20:38
|s/l
|508
|0.10
|1.2962
|1.2962
|1.2862
|-50.00
|9213.26
|1017
|2008.10.29 20:38
|sell
|509
|0.10
|1.2959
|1.3009
|1.2909
|1018
|2008.10.30 01:21
|s/l
|509
|0.10
|1.3009
|1.3009
|1.2909
|-48.44
|9164.82
|1019
|2008.10.30 01:21
|sell
|510
|0.10
|1.3007
|1.3057
|1.2957
|1020
|2008.10.30 01:23
|s/l
|510
|0.10
|1.3057
|1.3057
|1.2957
|-50.00
|9114.82
|1021
|2008.10.30 01:23
|sell
|511
|0.10
|1.3056
|1.3106
|1.3006
|1022
|2008.10.30 02:06
|s/l
|511
|0.10
|1.3106
|1.3106
|1.3006
|-50.00
|9064.82
|1023
|2008.10.30 02:06
|sell
|512
|0.10
|1.3103
|1.3153
|1.3053
|1024
|2008.10.30 02:17
|s/l
|512
|0.10
|1.3153
|1.3153
|1.3053
|-50.00
|9014.82
|1025
|2008.10.30 02:17
|sell
|513
|0.10
|1.3151
|1.3201
|1.3101
|1026
|2008.10.30 03:32
|s/l
|513
|0.10
|1.3201
|1.3201
|1.3101
|-50.00
|8964.82
|1027
|2008.10.30 03:32
|sell
|514
|0.10
|1.3198
|1.3248
|1.3148
|1028
|2008.10.30 03:41
|s/l
|514
|0.10
|1.3248
|1.3248
|1.3148
|-50.00
|8914.82
|1029
|2008.10.30 03:41
|sell
|515
|0.10
|1.3246
|1.3296
|1.3196
|1030
|2008.10.30 04:25
|t/p
|515
|0.10
|1.3196
|1.3296
|1.3196
|50.00
|8964.82
|1031
|2008.10.30 04:25
|sell
|516
|0.10
|1.3192
|1.3242
|1.3142
|1032
|2008.10.30 06:47
|s/l
|516
|0.10
|1.3242
|1.3242
|1.3142
|-50.00
|8914.82
|1033
|2008.10.30 06:47
|sell
|517
|0.10
|1.3239
|1.3289
|1.3189
|1034
|2008.10.30 07:08
|t/p
|517
|0.10
|1.3189
|1.3289
|1.3189
|50.00
|8964.82
|1035
|2008.10.30 07:08
|sell
|518
|0.10
|1.3186
|1.3236
|1.3136
|1036
|2008.10.30 07:17
|t/p
|518
|0.10
|1.3136
|1.3236
|1.3136
|50.00
|9014.82
|1037
|2008.10.30 07:17
|sell
|519
|0.10
|1.3132
|1.3182
|1.3082
|1038
|2008.10.30 07:23
|s/l
|519
|0.10
|1.3182
|1.3182
|1.3082
|-50.00
|8964.82
|1039
|2008.10.30 07:23
|sell
|520
|0.10
|1.3179
|1.3229
|1.3129
|1040
|2008.10.30 08:20
|s/l
|520
|0.10
|1.3229
|1.3229
|1.3129
|-50.00
|8914.82
|1041
|2008.10.30 08:20
|buy
|521
|0.10
|1.3229
|1.3179
|1.3279
|1042
|2008.10.30 09:10
|s/l
|521
|0.10
|1.3179
|1.3179
|1.3279
|-50.00
|8864.82
|1043
|2008.10.30 09:10
|buy
|522
|0.10
|1.3181
|1.3131
|1.3231
|1044
|2008.10.30 10:03
|s/l
|522
|0.10
|1.3131
|1.3131
|1.3231
|-50.00
|8814.82
|1045
|2008.10.30 10:03
|buy
|523
|0.10
|1.3134
|1.3084
|1.3184
|1046
|2008.10.30 10:31
|s/l
|523
|0.10
|1.3084
|1.3084
|1.3184
|-50.00
|8764.82
|1047
|2008.10.30 10:31
|buy
|524
|0.10
|1.3087
|1.3037
|1.3137
|1048
|2008.10.30 10:58
|s/l
|524
|0.10
|1.3037
|1.3037
|1.3137
|-50.00
|8714.82
|1049
|2008.10.30 10:58
|buy
|525
|0.10
|1.3040
|1.2990
|1.3090
|1050
|2008.10.30 11:25
|t/p
|525
|0.10
|1.3090
|1.2990
|1.3090
|50.00
|8764.82
|1051
|2008.10.30 11:25
|buy
|526
|0.10
|1.3093
|1.3043
|1.3143
|1052
|2008.10.30 11:45
|t/p
|526
|0.10
|1.3143
|1.3043
|1.3143
|50.00
|8814.82
|1053
|2008.10.30 11:45
|buy
|527
|0.10
|1.3146
|1.3096
|1.3196
|1054
|2008.10.30 12:24
|s/l
|527
|0.10
|1.3096
|1.3096
|1.3196
|-50.00
|8764.82
|1055
|2008.10.30 12:24
|buy
|528
|0.10
|1.3099
|1.3049
|1.3149
|1056
|2008.10.30 13:45
|s/l
|528
|0.10
|1.3049
|1.3049
|1.3149
|-50.00
|8714.82
|1057
|2008.10.30 13:45
|buy
|529
|0.10
|1.3052
|1.3002
|1.3102
|1058
|2008.10.30 14:29
|s/l
|529
|0.10
|1.3002
|1.3002
|1.3102
|-50.00
|8664.82
|1059
|2008.10.30 14:29
|buy
|530
|0.10
|1.3005
|1.2955
|1.3055
|1060
|2008.10.30 15:00
|s/l
|530
|0.10
|1.2955
|1.2955
|1.3055
|-50.00
|8614.82
|1061
|2008.10.30 15:00
|buy
|531
|0.10
|1.2958
|1.2908
|1.3008
|1062
|2008.10.30 16:20
|s/l
|531
|0.10
|1.2908
|1.2908
|1.3008
|-50.00
|8564.82
|1063
|2008.10.30 16:20
|buy
|532
|0.10
|1.2911
|1.2861
|1.2961
|1064
|2008.10.30 16:37
|s/l
|532
|0.10
|1.2861
|1.2861
|1.2961
|-50.00
|8514.82
|1065
|2008.10.30 16:37
|buy
|533
|0.10
|1.2863
|1.2813
|1.2913
|1066
|2008.10.30 16:53
|s/l
|533
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.2913
|-50.00
|8464.82
|1067
|2008.10.30 16:53
|buy
|534
|0.10
|1.2814
|1.2764
|1.2864
|1068
|2008.10.30 17:01
|t/p
|534
|0.10
|1.2864
|1.2764
|1.2864
|50.00
|8514.82
|1069
|2008.10.30 17:01
|buy
|535
|0.10
|1.2868
|1.2818
|1.2918
|1070
|2008.10.30 18:09
|t/p
|535
|0.10
|1.2918
|1.2818
|1.2918
|50.00
|8564.82
|1071
|2008.10.30 18:09
|buy
|536
|0.10
|1.2921
|1.2871
|1.2971
|1072
|2008.10.30 19:25
|t/p
|536
|0.10
|1.2971
|1.2871
|1.2971
|50.00
|8614.82
|1073
|2008.10.30 19:25
|buy
|537
|0.10
|1.2974
|1.2924
|1.3024
|1074
|2008.10.30 20:23
|s/l
|537
|0.10
|1.2924
|1.2924
|1.3024
|-50.00
|8564.82
|1075
|2008.10.30 20:23
|buy
|538
|0.10
|1.2926
|1.2876
|1.2976
|1076
|2008.10.30 22:37
|s/l
|538
|0.10
|1.2876
|1.2876
|1.2976
|-50.00
|8514.82
|1077
|2008.10.30 22:37
|buy
|539
|0.10
|1.2877
|1.2827
|1.2927
|1078
|2008.10.31 01:19
|s/l
|539
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.2927
|-50.78
|8464.04
|1079
|2008.10.31 01:19
|buy
|540
|0.10
|1.2830
|1.2780
|1.2880
|1080
|2008.10.31 01:30
|s/l
|540
|0.10
|1.2780
|1.2780
|1.2880
|-50.00
|8414.04
|1081
|2008.10.31 01:30
|buy
|541
|0.10
|1.2783
|1.2733
|1.2833
|1082
|2008.10.31 02:16
|t/p
|541
|0.10
|1.2833
|1.2733
|1.2833
|50.00
|8464.04
|1083
|2008.10.31 02:16
|buy
|542
|0.10
|1.2836
|1.2786
|1.2886
|1084
|2008.10.31 02:46
|s/l
|542
|0.10
|1.2786
|1.2786
|1.2886
|-50.00
|8414.04
|1085
|2008.10.31 02:46
|buy
|543
|0.10
|1.2789
|1.2739
|1.2839
|1086
|2008.10.31 03:09
|t/p
|543
|0.10
|1.2839
|1.2739
|1.2839
|50.00
|8464.04
|1087
|2008.10.31 03:09
|buy
|544
|0.10
|1.2842
|1.2792
|1.2892
|1088
|2008.10.31 06:00
|s/l
|544
|0.10
|1.2792
|1.2792
|1.2892
|-50.00
|8414.04
|1089
|2008.10.31 06:00
|buy
|545
|0.10
|1.2795
|1.2745
|1.2845
|1090
|2008.10.31 06:03
|t/p
|545
|0.10
|1.2845
|1.2745
|1.2845
|50.00
|8464.04
|1091
|2008.10.31 06:03
|buy
|546
|0.10
|1.2848
|1.2798
|1.2898
|1092
|2008.10.31 06:39
|s/l
|546
|0.10
|1.2798
|1.2798
|1.2898
|-50.00
|8414.04
|1093
|2008.10.31 06:39
|buy
|547
|0.10
|1.2801
|1.2751
|1.2851
|1094
|2008.10.31 07:27
|s/l
|547
|0.10
|1.2751
|1.2751
|1.2851
|-50.00
|8364.04
|1095
|2008.10.31 07:27
|buy
|548
|0.10
|1.2754
|1.2704
|1.2804
|1096
|2008.10.31 07:47
|s/l
|548
|0.10
|1.2704
|1.2704
|1.2804
|-50.00
|8314.04
|1097
|2008.10.31 07:47
|buy
|549
|0.10
|1.2707
|1.2657
|1.2757
|1098
|2008.10.31 10:35
|t/p
|549
|0.10
|1.2757
|1.2657
|1.2757
|50.00
|8364.04
|1099
|2008.10.31 10:35
|buy
|550
|0.10
|1.2760
|1.2710
|1.2810
|1100
|2008.10.31 14:53
|s/l
|550
|0.10
|1.2710
|1.2710
|1.2810
|-50.00
|8314.04
|1101
|2008.10.31 14:53
|buy
|551
|0.10
|1.2713
|1.2663
|1.2763
|1102
|2008.10.31 16:17
|t/p
|551
|0.10
|1.2763
|1.2663
|1.2763
|50.00
|8364.04
|1103
|2008.10.31 16:17
|buy
|552
|0.10
|1.2766
|1.2716
|1.2816
|1104
|2008.10.31 16:29
|s/l
|552
|0.10
|1.2716
|1.2716
|1.2816
|-50.00
|8314.04
|1105
|2008.10.31 16:29
|buy
|553
|0.10
|1.2719
|1.2669
|1.2769
|1106
|2008.10.31 18:24
|t/p
|553
|0.10
|1.2769
|1.2669
|1.2769
|50.00
|8364.04
|1107
|2008.10.31 18:24
|buy
|554
|0.10
|1.2772
|1.2722
|1.2822
|1108
|2008.10.31 18:58
|s/l
|554
|0.10
|1.2722
|1.2722
|1.2822
|-50.00
|8314.04
|1109
|2008.10.31 18:58
|buy
|555
|0.10
|1.2725
|1.2675
|1.2775
|1110
|2006.07.20 17:34
|close at stop
|555
|0.10
|1.2725
|1.2675
|1.2775
|0.00
|8314.04