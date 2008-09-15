Strategy Tester Report
SVM_EA_v24a
(Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=50; TakeProfit=50; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00; C=32; gamma=2;
Bars in test1389218Ticks modelled7812804Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-1685.96Gross profit13009.62Gross loss-14695.58
Profit factor0.89Expected payoff-3.04
Absolute drawdown1729.96Maximal drawdown2242.20 (21.33%)Relative drawdown21.33% (2242.20)
Total trades555Short positions (won %)398 (49.50%)Long positions (won %)157 (40.76%)
Profit trades (% of total)261 (47.03%)Loss trades (% of total)294 (52.97%)
Largestprofit trade51.56loss trade-50.78
Averageprofit trade49.85loss trade-49.98
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (500.52)consecutive losses (loss in money)8 (-399.48)
Maximalconsecutive profit (count of wins)500.52 (10)consecutive loss (count of losses)-399.48 (8)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 00:00buy10.101.47101.46601.4760
22008.09.01 02:43s/l10.101.46601.46601.4760-50.009950.00
32008.09.01 02:43buy20.101.46621.46121.4712
42008.09.01 13:00s/l20.101.46121.46121.4712-50.009900.00
52008.09.01 13:00sell30.101.46121.46621.4562
62008.09.02 00:48t/p30.101.45621.46621.456250.529950.52
72008.09.02 00:48sell40.101.45591.46091.4509
82008.09.02 09:49t/p40.101.45091.46091.450950.0010000.52
92008.09.02 09:49sell50.101.45061.45561.4456
102008.09.03 06:14t/p50.101.44561.45561.445650.5210051.04
112008.09.03 06:14sell60.101.44521.45021.4402
122008.09.03 10:20t/p60.101.44021.45021.440250.0010101.04
132008.09.03 10:20sell70.101.43991.44491.4349
142008.09.03 14:23s/l70.101.44491.44491.4349-50.0010051.04
152008.09.03 14:23sell80.101.44461.44961.4396
162008.09.03 17:56s/l80.101.44961.44961.4396-50.0010001.04
172008.09.03 17:56sell90.101.44941.45441.4444
182008.09.04 09:35s/l90.101.45441.45441.4444-48.449952.60
192008.09.04 09:35sell100.101.45411.45911.4491
202008.09.04 12:07t/p100.101.44911.45911.449150.0010002.60
212008.09.04 12:07sell110.101.44881.45381.4438
222008.09.04 14:37t/p110.101.44381.45381.443850.0010052.60
232008.09.04 14:37sell120.101.44341.44841.4384
242008.09.04 15:01s/l120.101.44841.44841.4384-50.0010002.60
252008.09.04 15:01sell130.101.44811.45311.4431
262008.09.04 16:05t/p130.101.44311.45311.443150.0010052.60
272008.09.04 16:05sell140.101.44281.44781.4378
282008.09.04 16:45t/p140.101.43781.44781.437850.0010102.60
292008.09.04 16:45sell150.101.43741.44241.4324
302008.09.04 20:59t/p150.101.43241.44241.432450.0010152.60
312008.09.04 20:59sell160.101.43201.43701.4270
322008.09.04 23:12t/p160.101.42701.43701.427050.0010202.60
332008.09.04 23:12sell170.101.42641.43141.4214
342008.09.04 23:17t/p170.101.42141.43141.421450.0010252.60
352008.09.04 23:17sell180.101.42111.42611.4161
362008.09.04 23:35s/l180.101.42611.42611.4161-50.0010202.60
372008.09.04 23:35sell190.101.42591.43091.4209
382008.09.05 07:13s/l190.101.43091.43091.4209-49.4810153.12
392008.09.05 07:13sell200.101.43061.43561.4256
402008.09.05 10:23t/p200.101.42561.43561.425650.0010203.12
412008.09.05 10:23sell210.101.42531.43031.4203
422008.09.05 12:57t/p210.101.42031.43031.420350.0010253.12
432008.09.05 12:57sell220.101.42001.42501.4150
442008.09.05 13:40s/l220.101.42501.42501.4150-50.0010203.12
452008.09.05 13:40sell230.101.42471.42971.4197
462008.09.05 14:30s/l230.101.42971.42971.4197-50.0010153.12
472008.09.05 14:30sell240.101.42941.43441.4244
482008.09.05 14:34t/p240.101.42441.43441.424450.0010203.12
492008.09.05 14:34sell250.101.42411.42911.4191
502008.09.05 14:42s/l250.101.42911.42911.4191-50.0010153.12
512008.09.05 14:42sell260.101.42881.43381.4238
522008.09.05 14:48s/l260.101.43381.43381.4238-50.0010103.12
532008.09.05 14:48sell270.101.43351.43851.4285
542008.09.05 14:55t/p270.101.42851.43851.428550.0010153.12
552008.09.05 14:55sell280.101.42821.43321.4232
562008.09.05 15:15s/l280.101.43321.43321.4232-50.0010103.12
572008.09.05 15:15sell290.101.43291.43791.4279
582008.09.05 16:12t/p290.101.42791.43791.427950.0010153.12
592008.09.05 16:12sell300.101.42751.43251.4225
602008.09.08 00:00s/l300.101.43251.43251.4225-49.4810103.64
612008.09.08 00:00sell310.101.43751.44251.4325
622008.09.08 00:25t/p310.101.43251.44251.432550.0010153.64
632008.09.08 00:25sell320.101.43221.43721.4272
642008.09.08 03:26s/l320.101.43721.43721.4272-50.0010103.64
652008.09.08 03:26sell330.101.43691.44191.4319
662008.09.08 04:36s/l330.101.44191.44191.4319-50.0010053.64
672008.09.08 04:36sell340.101.44161.44661.4366
682008.09.08 08:11t/p340.101.43661.44661.436650.0010103.64
692008.09.08 08:11sell350.101.43631.44131.4313
702008.09.08 09:51t/p350.101.43131.44131.431350.0010153.64
712008.09.08 09:51sell360.101.43101.43601.4260
722008.09.08 10:55t/p360.101.42601.43601.426050.0010203.64
732008.09.08 10:55sell370.101.42571.43071.4207
742008.09.08 11:11t/p370.101.42071.43071.420750.0010253.64
752008.09.08 11:11sell380.101.42021.42521.4152
762008.09.08 17:56t/p380.101.41521.42521.415250.0010303.64
772008.09.08 17:56sell390.101.41491.41991.4099
782008.09.08 18:32t/p390.101.40991.41991.409950.0010353.64
792008.09.08 18:32sell400.101.40921.41421.4042
802008.09.08 21:52s/l400.101.41421.41421.4042-50.0010303.64
812008.09.08 21:52sell410.101.41391.41891.4089
822008.09.09 03:07t/p410.101.40891.41891.408950.5210354.16
832008.09.09 03:07sell420.101.40861.41361.4036
842008.09.09 08:48s/l420.101.41361.41361.4036-50.0010304.16
852008.09.09 08:48sell430.101.41331.41831.4083
862008.09.09 11:29s/l430.101.41831.41831.4083-50.0010254.16
872008.09.09 11:29sell440.101.41801.42301.4130
882008.09.09 14:38t/p440.101.41301.42301.413050.0010304.16
892008.09.09 14:38sell450.101.41271.41771.4077
902008.09.09 15:37t/p450.101.40771.41771.407750.0010354.16
912008.09.09 15:37sell460.101.40741.41241.4024
922008.09.09 16:02s/l460.101.41241.41241.4024-50.0010304.16
932008.09.09 16:02sell470.101.41231.41731.4073
942008.09.09 17:18s/l470.101.41731.41731.4073-50.0010254.16
952008.09.09 17:18sell480.101.41711.42211.4121
962008.09.09 18:38s/l480.101.42211.42211.4121-50.0010204.16
972008.09.09 18:38sell490.101.42181.42681.4168
982008.09.09 19:58t/p490.101.41681.42681.416850.0010254.16
992008.09.09 19:58sell500.101.41651.42151.4115
1002008.09.09 21:53t/p500.101.41151.42151.411550.0010304.16
1012008.09.09 21:53sell510.101.41101.41601.4060
1022008.09.10 06:37s/l510.101.41601.41601.4060-49.4810254.68
1032008.09.10 06:37sell520.101.41621.42121.4112
1042008.09.10 11:35t/p520.101.41121.42121.411250.0010304.68
1052008.09.10 11:35sell530.101.41081.41581.4058
1062008.09.10 15:11s/l530.101.41581.41581.4058-50.0010254.68
1072008.09.10 15:11sell540.101.41561.42061.4106
1082008.09.10 16:27t/p540.101.41061.42061.410650.0010304.68
1092008.09.10 16:27sell550.101.41021.41521.4052
1102008.09.10 16:55t/p550.101.40521.41521.405250.0010354.68
1112008.09.10 16:55sell560.101.40491.40991.3999
1122008.09.10 22:34t/p560.101.39991.40991.399950.0010404.68
1132008.09.10 22:34sell570.101.39961.40461.3946
1142008.09.11 01:53t/p570.101.39461.40461.394651.5610456.24
1152008.09.11 01:53sell580.101.39431.39931.3893
1162008.09.11 16:05t/p580.101.38931.39931.389350.0010506.24
1172008.09.11 16:05sell590.101.38901.39401.3840
1182008.09.11 17:38s/l590.101.39401.39401.3840-50.0010456.24
1192008.09.11 17:38sell600.101.39371.39871.3887
1202008.09.11 22:53s/l600.101.39871.39871.3887-50.0010406.24
1212008.09.11 22:53sell610.101.39851.40351.3935
1222008.09.11 23:13s/l610.101.40351.40351.3935-50.0010356.24
1232008.09.11 23:13sell620.101.40331.40831.3983
1242008.09.12 03:02t/p620.101.39831.40831.398350.5210406.76
1252008.09.12 03:02sell630.101.39791.40291.3929
1262008.09.12 08:24s/l630.101.40291.40291.3929-50.0010356.76
1272008.09.12 08:24sell640.101.40261.40761.3976
1282008.09.12 09:06s/l640.101.40761.40761.3976-50.0010306.76
1292008.09.12 09:06sell650.101.40731.41231.4023
1302008.09.12 10:45s/l650.101.41231.41231.4023-50.0010256.76
1312008.09.12 10:45sell660.101.41201.41701.4070
1322008.09.12 13:38t/p660.101.40701.41701.407050.0010306.76
1332008.09.12 13:38sell670.101.40671.41171.4017
1342008.09.12 14:52s/l670.101.41171.41171.4017-50.0010256.76
1352008.09.12 14:52sell680.101.41141.41641.4064
1362008.09.12 16:48s/l680.101.41641.41641.4064-50.0010206.76
1372008.09.12 16:48sell690.101.41611.42111.4111
1382008.09.12 20:40s/l690.101.42111.42111.4111-50.0010156.76
1392008.09.12 20:40sell700.101.42081.42581.4158
1402008.09.15 00:00s/l700.101.42581.42581.4158-49.4810107.28
1412008.09.15 00:00sell710.101.42931.43431.4243
1422008.09.15 02:25s/l710.101.43431.43431.4243-50.0010057.28
1432008.09.15 02:25sell720.101.43401.43901.4290
1442008.09.15 04:29s/l720.101.43901.43901.4290-50.0010007.28
1452008.09.15 04:29sell730.101.43881.44381.4338
1462008.09.15 05:13s/l730.101.44381.44381.4338-50.009957.28
1472008.09.15 05:13sell740.101.44351.44851.4385
1482008.09.15 06:43t/p740.101.43851.44851.438550.0010007.28
1492008.09.15 06:43sell750.101.43821.44321.4332
1502008.09.15 07:44s/l750.101.44321.44321.4332-50.009957.28
1512008.09.15 07:44sell760.101.44301.44801.4380
1522008.09.15 08:11t/p760.101.43801.44801.438050.0010007.28
1532008.09.15 08:11sell770.101.43761.44261.4326
1542008.09.15 08:37t/p770.101.43261.44261.432650.0010057.28
1552008.09.15 08:37sell780.101.43231.43731.4273
1562008.09.15 10:11t/p780.101.42731.43731.427350.0010107.28
1572008.09.15 10:11sell790.101.42701.43201.4220
1582008.09.15 12:25t/p790.101.42201.43201.422050.0010157.28
1592008.09.15 12:25sell800.101.42161.42661.4166
1602008.09.15 13:17t/p800.101.41661.42661.416650.0010207.28
1612008.09.15 13:17buy810.101.41651.41151.4215
1622008.09.15 13:35s/l810.101.41151.41151.4215-50.0010157.28
1632008.09.15 13:35buy820.101.41181.40681.4168
1642008.09.15 14:16t/p820.101.41681.40681.416850.0010207.28
1652008.09.15 14:16buy830.101.41711.41211.4221
1662008.09.15 14:32s/l830.101.41211.41211.4221-50.0010157.28
1672008.09.15 14:32buy840.101.41241.40741.4174
1682008.09.15 14:56t/p840.101.41741.40741.417450.0010207.28
1692008.09.15 14:56buy850.101.41771.41271.4227
1702008.09.15 15:08s/l850.101.41271.41271.4227-50.0010157.28
1712008.09.15 15:08buy860.101.41291.40791.4179
1722008.09.15 15:19t/p860.101.41791.40791.417950.0010207.28
1732008.09.15 15:19buy870.101.41821.41321.4232
1742008.09.15 21:23t/p870.101.42321.41321.423250.0010257.28
1752008.09.15 21:23buy880.101.42361.41861.4286
1762008.09.15 21:44t/p880.101.42861.41861.428650.0010307.28
1772008.09.15 21:44buy890.101.42901.42401.4340
1782008.09.15 22:43s/l890.101.42401.42401.4340-50.0010257.28
1792008.09.15 22:43buy900.101.42401.41901.4290
1802008.09.15 23:58t/p900.101.42901.41901.429050.0010307.28
1812008.09.15 23:58buy910.101.42961.42461.4346
1822008.09.16 01:54s/l910.101.42461.42461.4346-50.7810256.50
1832008.09.16 01:54buy920.101.42491.41991.4299
1842008.09.16 05:27s/l920.101.41991.41991.4299-50.0010206.50
1852008.09.16 05:27buy930.101.42011.41511.4251
1862008.09.16 07:35t/p930.101.42511.41511.425150.0010256.50
1872008.09.16 07:35buy940.101.42541.42041.4304
1882008.09.16 11:41s/l940.101.42041.42041.4304-50.0010206.50
1892008.09.16 11:41buy950.101.42071.41571.4257
1902008.09.16 14:13t/p950.101.42571.41571.425750.0010256.50
1912008.09.16 14:13buy960.101.42601.42101.4310
1922008.09.16 15:21s/l960.101.42101.42101.4310-50.0010206.50
1932008.09.16 15:21buy970.101.42131.41631.4263
1942008.09.16 16:32s/l970.101.41631.41631.4263-50.0010156.50
1952008.09.16 16:32buy980.101.41661.41161.4216
1962008.09.16 16:59s/l980.101.41161.41161.4216-50.0010106.50
1972008.09.16 16:59buy990.101.41191.40691.4169
1982008.09.16 17:10t/p990.101.41691.40691.416950.0010156.50
1992008.09.16 17:10buy1000.101.41721.41221.4222
2002008.09.16 17:42s/l1000.101.41221.41221.4222-50.0010106.50
2012008.09.16 17:42buy1010.101.41241.40741.4174
2022008.09.16 20:16s/l1010.101.40741.40741.4174-50.0010056.50
2032008.09.16 20:16buy1020.101.40761.40261.4126
2042008.09.16 20:18t/p1020.101.41261.40261.412650.0010106.50
2052008.09.16 20:18buy1030.101.41301.40801.4180
2062008.09.16 23:45s/l1030.101.40801.40801.4180-50.0010056.50
2072008.09.16 23:45buy1040.101.40831.40331.4133
2082008.09.17 00:58t/p1040.101.41331.40331.413349.2210105.72
2092008.09.17 00:58buy1050.101.41361.40861.4186
2102008.09.17 02:01t/p1050.101.41861.40861.418650.0010155.72
2112008.09.17 02:01buy1060.101.41911.41411.4241
2122008.09.17 05:20s/l1060.101.41411.41411.4241-50.0010105.72
2132008.09.17 05:20buy1070.101.41441.40941.4194
2142008.09.17 07:50t/p1070.101.41941.40941.419450.0010155.72
2152008.09.17 07:50buy1080.101.41971.41471.4247
2162008.09.17 09:11t/p1080.101.42471.41471.424750.0010205.72
2172008.09.17 09:11buy1090.101.42501.42001.4300
2182008.09.17 12:16s/l1090.101.42001.42001.4300-50.0010155.72
2192008.09.17 12:16buy1100.101.42031.41531.4253
2202008.09.17 15:23s/l1100.101.41531.41531.4253-50.0010105.72
2212008.09.17 15:23buy1110.101.41561.41061.4206
2222008.09.17 16:03t/p1110.101.42061.41061.420650.0010155.72
2232008.09.17 16:03buy1120.101.42091.41591.4259
2242008.09.17 17:18s/l1120.101.41591.41591.4259-50.0010105.72
2252008.09.17 17:18buy1130.101.41621.41121.4212
2262008.09.17 18:02s/l1130.101.41121.41121.4212-50.0010055.72
2272008.09.17 18:02buy1140.101.41151.40651.4165
2282008.09.17 18:47t/p1140.101.41651.40651.416550.0010105.72
2292008.09.17 18:47buy1150.101.41691.41191.4219
2302008.09.17 19:19t/p1150.101.42191.41191.421950.0010155.72
2312008.09.17 19:19buy1160.101.42221.41721.4272
2322008.09.17 19:33t/p1160.101.42721.41721.427250.0010205.72
2332008.09.17 19:33buy1170.101.42771.42271.4327
2342008.09.17 20:02t/p1170.101.43271.42271.432750.0010255.72
2352008.09.17 20:02buy1180.101.43301.42801.4380
2362008.09.17 20:57t/p1180.101.43801.42801.438050.0010305.72
2372008.09.17 20:57sell1190.101.43801.44301.4330
2382008.09.17 21:16t/p1190.101.43301.44301.433050.0010355.72
2392008.09.17 21:16sell1200.101.43271.43771.4277
2402008.09.18 02:35s/l1200.101.43771.43771.4277-48.4410307.28
2412008.09.18 02:35buy1210.101.43771.43271.4427
2422008.09.18 04:28s/l1210.101.43271.43271.4427-50.0010257.28
2432008.09.18 04:28sell1220.101.43271.43771.4277
2442008.09.18 07:21s/l1220.101.43771.43771.4277-50.0010207.28
2452008.09.18 07:21sell1230.101.43751.44251.4325
2462008.09.18 08:36t/p1230.101.43251.44251.432550.0010257.28
2472008.09.18 08:36sell1240.101.43221.43721.4272
2482008.09.18 10:19s/l1240.101.43721.43721.4272-50.0010207.28
2492008.09.18 10:19sell1250.101.43691.44191.4319
2502008.09.18 10:33s/l1250.101.44191.44191.4319-50.0010157.28
2512008.09.18 10:33sell1260.101.44161.44661.4366
2522008.09.18 11:53s/l1260.101.44661.44661.4366-50.0010107.28
2532008.09.18 11:53sell1270.101.44631.45131.4413
2542008.09.18 12:08s/l1270.101.45131.45131.4413-50.0010057.28
2552008.09.18 12:08sell1280.101.45101.45601.4460
2562008.09.18 14:36t/p1280.101.44601.45601.446050.0010107.28
2572008.09.18 14:36sell1290.101.44561.45061.4406
2582008.09.18 15:31t/p1290.101.44061.45061.440650.0010157.28
2592008.09.18 15:31sell1300.101.44021.44521.4352
2602008.09.18 16:35t/p1300.101.43521.44521.435250.0010207.28
2612008.09.18 16:35sell1310.101.43491.43991.4299
2622008.09.18 16:49s/l1310.101.43991.43991.4299-50.0010157.28
2632008.09.18 16:49sell1320.101.43961.44461.4346
2642008.09.18 18:52s/l1320.101.44461.44461.4346-50.0010107.28
2652008.09.18 18:52sell1330.101.44431.44931.4393
2662008.09.18 19:43t/p1330.101.43931.44931.439350.0010157.28
2672008.09.18 19:43sell1340.101.43901.44401.4340
2682008.09.18 21:07t/p1340.101.43401.44401.434050.0010207.28
2692008.09.18 21:07sell1350.101.43371.43871.4287
2702008.09.19 01:51t/p1350.101.42871.43871.428750.5210257.80
2712008.09.19 01:51sell1360.101.42841.43341.4234
2722008.09.19 02:30t/p1360.101.42341.43341.423450.0010307.80
2732008.09.19 02:30sell1370.101.42311.42811.4181
2742008.09.19 06:38t/p1370.101.41811.42811.418150.0010357.80
2752008.09.19 06:38sell1380.101.41771.42271.4127
2762008.09.19 08:08s/l1380.101.42271.42271.4127-50.0010307.80
2772008.09.19 08:08sell1390.101.42241.42741.4174
2782008.09.19 10:21t/p1390.101.41741.42741.417450.0010357.80
2792008.09.19 10:21sell1400.101.41701.42201.4120
2802008.09.19 11:32s/l1400.101.42201.42201.4120-50.0010307.80
2812008.09.19 11:32sell1410.101.42171.42671.4167
2822008.09.19 14:34s/l1410.101.42671.42671.4167-50.0010257.80
2832008.09.19 14:34sell1420.101.42641.43141.4214
2842008.09.19 14:50s/l1420.101.43141.43141.4214-50.0010207.80
2852008.09.19 14:50sell1430.101.43111.43611.4261
2862008.09.19 15:24s/l1430.101.43611.43611.4261-50.0010157.80
2872008.09.19 15:24sell1440.101.43591.44091.4309
2882008.09.19 15:30s/l1440.101.44091.44091.4309-50.0010107.80
2892008.09.19 15:30sell1450.101.44071.44571.4357
2902008.09.19 20:19s/l1450.101.44571.44571.4357-50.0010057.80
2912008.09.19 20:19sell1460.101.44551.45051.4405
2922008.09.22 04:05s/l1460.101.45051.45051.4405-49.4810008.32
2932008.09.22 04:05sell1470.101.45021.45521.4452
2942008.09.22 05:13s/l1470.101.45521.45521.4452-50.009958.32
2952008.09.22 05:13sell1480.101.45501.46001.4500
2962008.09.22 06:55t/p1480.101.45001.46001.450050.0010008.32
2972008.09.22 06:55sell1490.101.44961.45461.4446
2982008.09.22 09:33s/l1490.101.45461.45461.4446-50.009958.32
2992008.09.22 09:33sell1500.101.45431.45931.4493
3002008.09.22 10:10s/l1500.101.45931.45931.4493-50.009908.32
3012008.09.22 10:10sell1510.101.45901.46401.4540
3022008.09.22 15:35s/l1510.101.46401.46401.4540-50.009858.32
3032008.09.22 15:35buy1520.101.46401.45901.4690
3042008.09.22 17:39t/p1520.101.46901.45901.469050.009908.32
3052008.09.22 17:39buy1530.101.46931.46431.4743
3062008.09.22 19:03t/p1530.101.47431.46431.474350.009958.32
3072008.09.22 19:03buy1540.101.47461.46961.4796
3082008.09.22 20:45t/p1540.101.47961.46961.479650.0010008.32
3092008.09.22 20:45buy1550.101.47991.47491.4849
3102008.09.22 21:31t/p1550.101.48491.47491.484950.0010058.32
3112008.09.22 21:31buy1560.101.48521.48021.4902
3122008.09.22 22:21s/l1560.101.48021.48021.4902-50.0010008.32
3132008.09.22 22:21buy1570.101.48041.47541.4854
3142008.09.23 08:45s/l1570.101.47541.47541.4854-50.789957.54
3152008.09.23 08:45buy1580.101.47571.47071.4807
3162008.09.23 10:06s/l1580.101.47071.47071.4807-50.009907.54
3172008.09.23 10:06buy1590.101.47101.46601.4760
3182008.09.23 11:54t/p1590.101.47601.46601.476050.009957.54
3192008.09.23 11:54buy1600.101.47641.47141.4814
3202008.09.23 15:00s/l1600.101.47141.47141.4814-50.009907.54
3212008.09.23 15:00buy1610.101.47171.46671.4767
3222008.09.23 15:30t/p1610.101.47671.46671.476750.009957.54
3232008.09.23 15:30buy1620.101.47711.47211.4821
3242008.09.23 16:15s/l1620.101.47211.47211.4821-50.009907.54
3252008.09.23 16:15buy1630.101.47241.46741.4774
3262008.09.23 18:54s/l1630.101.46741.46741.4774-50.009857.54
3272008.09.23 18:54buy1640.101.46761.46261.4726
3282008.09.23 19:13s/l1640.101.46261.46261.4726-50.009807.54
3292008.09.23 19:13buy1650.101.46291.45791.4679
3302008.09.23 20:08t/p1650.101.46791.45791.467950.009857.54
3312008.09.23 20:08buy1660.101.46831.46331.4733
3322008.09.24 14:34t/p1660.101.47331.46331.473349.229906.76
3332008.09.24 14:34buy1670.101.47361.46861.4786
3342008.09.24 16:15s/l1670.101.46861.46861.4786-50.009856.76
3352008.09.24 16:15buy1680.101.46891.46391.4739
3362008.09.24 18:04s/l1680.101.46391.46391.4739-50.009806.76
3372008.09.24 18:04buy1690.101.46421.45921.4692
3382008.09.25 03:18t/p1690.101.46921.45921.469247.669854.42
3392008.09.25 03:18buy1700.101.46951.46451.4745
3402008.09.25 08:35t/p1700.101.47451.46451.474550.009904.42
3412008.09.25 08:35buy1710.101.47481.46981.4798
3422008.09.25 10:02s/l1710.101.46981.46981.4798-50.009854.42
3432008.09.25 10:02buy1720.101.47001.46501.4750
3442008.09.25 13:14s/l1720.101.46501.46501.4750-50.009804.42
3452008.09.25 13:14buy1730.101.46511.46011.4701
3462008.09.25 14:13t/p1730.101.47011.46011.470150.009854.42
3472008.09.25 14:13buy1740.101.47041.46541.4754
3482008.09.25 16:24s/l1740.101.46541.46541.4754-50.009804.42
3492008.09.25 16:24buy1750.101.46571.46071.4707
3502008.09.25 18:58s/l1750.101.46071.46071.4707-50.009754.42
3512008.09.25 18:58buy1760.101.46101.45601.4660
3522008.09.26 01:53t/p1760.101.46601.45601.466049.229803.64
3532008.09.26 01:53buy1770.101.46681.46181.4718
3542008.09.26 09:10s/l1770.101.46181.46181.4718-50.009753.64
3552008.09.26 09:10sell1780.101.46181.46681.4568
3562008.09.26 12:25t/p1780.101.45681.46681.456850.009803.64
3572008.09.26 12:25sell1790.101.45651.46151.4515
3582008.09.26 13:36s/l1790.101.46151.46151.4515-50.009753.64
3592008.09.26 13:36buy1800.101.46161.45661.4666
3602008.09.29 00:00s/l1800.101.45661.45661.4666-50.789702.86
3612008.09.29 00:00buy1810.101.45201.44701.4570
3622008.09.29 07:12s/l1810.101.44701.44701.4570-50.009652.86
3632008.09.29 07:12buy1820.101.44731.44231.4523
3642008.09.29 08:35s/l1820.101.44231.44231.4523-50.009602.86
3652008.09.29 08:35buy1830.101.44261.43761.4476
3662008.09.29 09:12s/l1830.101.43761.43761.4476-50.009552.86
3672008.09.29 09:12buy1840.101.43781.43281.4428
3682008.09.29 09:23s/l1840.101.43281.43281.4428-50.009502.86
3692008.09.29 09:23buy1850.101.43301.42801.4380
3702008.09.29 13:51t/p1850.101.43801.42801.438050.009552.86
3712008.09.29 13:51buy1860.101.43831.43331.4433
3722008.09.29 16:05t/p1860.101.44331.43331.443350.009602.86
3732008.09.29 16:05sell1870.101.44331.44831.4383
3742008.09.29 17:49t/p1870.101.43831.44831.438350.009652.86
3752008.09.29 17:49sell1880.101.43801.44301.4330
3762008.09.29 19:44s/l1880.101.44301.44301.4330-50.009602.86
3772008.09.29 19:44sell1890.101.44281.44781.4378
3782008.09.29 19:45s/l1890.101.44781.44781.4378-50.009552.86
3792008.09.29 19:45sell1900.101.44791.45291.4429
3802008.09.29 19:46s/l1900.101.45291.45291.4429-50.009502.86
3812008.09.29 19:46sell1910.101.45281.45781.4478
3822008.09.29 19:46s/l1910.101.45781.45781.4478-50.009452.86
3832008.09.29 19:47sell1920.101.45591.46091.4509
3842008.09.29 19:47t/p1920.101.45091.46091.450950.009502.86
3852008.09.29 19:48sell1930.101.45091.45591.4459
3862008.09.29 19:50t/p1930.101.44591.45591.445950.009552.86
3872008.09.29 19:50sell1940.101.44551.45051.4405
3882008.09.29 20:15s/l1940.101.45051.45051.4405-50.009502.86
3892008.09.29 20:15sell1950.101.45031.45531.4453
3902008.09.29 20:23t/p1950.101.44531.45531.445350.009552.86
3912008.09.29 20:23sell1960.101.44481.44981.4398
3922008.09.29 20:27s/l1960.101.44981.44981.4398-50.009502.86
3932008.09.29 20:27sell1970.101.44951.45451.4445
3942008.09.29 21:59t/p1970.101.44451.45451.444550.009552.86
3952008.09.29 21:59sell1980.101.44411.44911.4391
3962008.09.30 00:06t/p1980.101.43911.44911.439150.529603.38
3972008.09.30 00:06sell1990.101.43861.44361.4336
3982008.09.30 12:30t/p1990.101.43361.44361.433650.009653.38
3992008.09.30 12:30sell2000.101.43321.43821.4282
4002008.09.30 14:35t/p2000.101.42821.43821.428250.009703.38
4012008.09.30 14:35sell2010.101.42791.43291.4229
4022008.09.30 15:21t/p2010.101.42291.43291.422950.009753.38
4032008.09.30 15:21sell2020.101.42261.42761.4176
4042008.09.30 15:49t/p2020.101.41761.42761.417650.009803.38
4052008.09.30 15:49sell2030.101.41731.42231.4123
4062008.09.30 16:37t/p2030.101.41231.42231.412350.009853.38
4072008.09.30 16:37sell2040.101.41201.41701.4070
4082008.09.30 16:54t/p2040.101.40701.41701.407050.009903.38
4092008.09.30 16:54sell2050.101.40641.41141.4014
4102008.09.30 17:05t/p2050.101.40141.41141.401450.009953.38
4112008.09.30 17:05sell2060.101.40111.40611.3961
4122008.09.30 17:12s/l2060.101.40611.40611.3961-50.009903.38
4132008.09.30 17:12sell2070.101.40581.41081.4008
4142008.09.30 23:19s/l2070.101.41081.41081.4008-50.009853.38
4152008.09.30 23:19sell2080.101.41051.41551.4055
4162008.10.01 09:33s/l2080.101.41551.41551.4055-49.489803.90
4172008.10.01 09:33sell2090.101.41521.42021.4102
4182008.10.01 13:52t/p2090.101.41021.42021.410250.009853.90
4192008.10.01 13:52sell2100.101.40991.41491.4049
4202008.10.01 14:23t/p2100.101.40491.41491.404950.009903.90
4212008.10.01 14:23sell2110.101.40451.40951.3995
4222008.10.01 15:15t/p2110.101.39951.40951.399550.009953.90
4232008.10.01 15:15sell2120.101.39921.40421.3942
4242008.10.01 16:00s/l2120.101.40421.40421.3942-50.009903.90
4252008.10.01 16:00sell2130.101.40391.40891.3989
4262008.10.01 16:49t/p2130.101.39891.40891.398950.009953.90
4272008.10.01 16:49sell2140.101.39851.40351.3935
4282008.10.01 17:18s/l2140.101.40351.40351.3935-50.009903.90
4292008.10.01 17:18sell2150.101.40321.40821.3982
4302008.10.01 19:52s/l2150.101.40821.40821.3982-50.009853.90
4312008.10.01 19:52sell2160.101.40791.41291.4029
4322008.10.01 21:16t/p2160.101.40291.41291.402950.009903.90
4332008.10.01 21:16sell2170.101.40261.40761.3976
4342008.10.02 02:00t/p2170.101.39761.40761.397651.569955.46
4352008.10.02 02:00sell2180.101.39731.40231.3923
4362008.10.02 08:13t/p2180.101.39231.40231.392350.0010005.46
4372008.10.02 08:13sell2190.101.39201.39701.3870
4382008.10.02 09:27t/p2190.101.38701.39701.387050.0010055.46
4392008.10.02 09:27sell2200.101.38661.39161.3816
4402008.10.02 10:13s/l2200.101.39161.39161.3816-50.0010005.46
4412008.10.02 10:13buy2210.101.39161.38661.3966
4422008.10.02 13:23s/l2210.101.38661.38661.3966-50.009955.46
4432008.10.02 13:23buy2220.101.38691.38191.3919
4442008.10.02 14:35s/l2220.101.38191.38191.3919-50.009905.46
4452008.10.02 14:35buy2230.101.38201.37701.3870
4462008.10.02 14:54s/l2230.101.37701.37701.3870-50.009855.46
4472008.10.02 14:54buy2240.101.37731.37231.3823
4482008.10.02 16:11t/p2240.101.38231.37231.382350.009905.46
4492008.10.02 16:11buy2250.101.38261.37761.3876
4502008.10.02 17:08s/l2250.101.37761.37761.3876-50.009855.46
4512008.10.02 17:08sell2260.101.37761.38261.3726
4522008.10.02 17:34s/l2260.101.38261.38261.3726-50.009805.46
4532008.10.02 17:34buy2270.101.38261.37761.3876
4542008.10.03 01:49s/l2270.101.37761.37761.3876-50.789754.68
4552008.10.03 01:49sell2280.101.37741.38241.3724
4562008.10.03 03:20s/l2280.101.38241.38241.3724-50.009704.68
4572008.10.03 03:20sell2290.101.38211.38711.3771
4582008.10.03 06:11s/l2290.101.38711.38711.3771-50.009654.68
4592008.10.03 06:11sell2300.101.38681.39181.3818
4602008.10.03 09:09t/p2300.101.38181.39181.381850.009704.68
4612008.10.03 09:09sell2310.101.38151.38651.3765
4622008.10.03 10:03s/l2310.101.38651.38651.3765-50.009654.68
4632008.10.03 10:03sell2320.101.38621.39121.3812
4642008.10.03 14:32t/p2320.101.38121.39121.381250.009704.68
4652008.10.03 14:32sell2330.101.38091.38591.3759
4662008.10.03 14:58t/p2330.101.37591.38591.375950.009754.68
4672008.10.03 14:58sell2340.101.37561.38061.3706
4682008.10.03 15:24t/p2340.101.37061.38061.370650.009804.68
4692008.10.03 15:24sell2350.101.37021.37521.3652
4702008.10.03 15:38s/l2350.101.37521.37521.3652-50.009754.68
4712008.10.03 15:38sell2360.101.37501.38001.3700
4722008.10.03 16:45s/l2360.101.38001.38001.3700-50.009704.68
4732008.10.03 16:45sell2370.101.37971.38471.3747
4742008.10.03 18:07s/l2370.101.38471.38471.3747-50.009654.68
4752008.10.03 18:07sell2380.101.38451.38951.3795
4762008.10.03 18:44t/p2380.101.37951.38951.379550.009704.68
4772008.10.03 18:44sell2390.101.37911.38411.3741
4782008.10.03 19:26s/l2390.101.38411.38411.3741-50.009654.68
4792008.10.03 19:26sell2400.101.38391.38891.3789
4802008.10.03 20:09s/l2400.101.38891.38891.3789-50.009604.68
4812008.10.03 20:09sell2410.101.38861.39361.3836
4822008.10.03 20:31t/p2410.101.38361.39361.383650.009654.68
4832008.10.03 20:31sell2420.101.38321.38821.3782
4842008.10.03 22:33t/p2420.101.37821.38821.378250.009704.68
4852008.10.03 22:33sell2430.101.37791.38291.3729
4862008.10.06 00:00t/p2430.101.37291.38291.372950.529755.20
4872008.10.06 00:00sell2440.101.36371.36871.3587
4882008.10.06 08:07t/p2440.101.35871.36871.358750.009805.20
4892008.10.06 08:07sell2450.101.35831.36331.3533
4902008.10.06 14:01s/l2450.101.36331.36331.3533-50.009755.20
4912008.10.06 14:01sell2460.101.36301.36801.3580
4922008.10.06 15:07t/p2460.101.35801.36801.358050.009805.20
4932008.10.06 15:07sell2470.101.35771.36271.3527
4942008.10.06 16:20t/p2470.101.35271.36271.352750.009855.20
4952008.10.06 16:20sell2480.101.35241.35741.3474
4962008.10.06 16:54t/p2480.101.34741.35741.347450.009905.20
4972008.10.06 16:54sell2490.101.34711.35211.3421
4982008.10.06 16:57s/l2490.101.35211.35211.3421-50.009855.20
4992008.10.06 16:57sell2500.101.35181.35681.3468
5002008.10.06 20:25t/p2500.101.34681.35681.346850.009905.20
5012008.10.06 20:25sell2510.101.34641.35141.3414
5022008.10.06 21:46s/l2510.101.35141.35141.3414-50.009855.20
5032008.10.06 21:46sell2520.101.35111.35611.3461
5042008.10.07 05:48s/l2520.101.35611.35611.3461-49.489805.72
5052008.10.07 05:48sell2530.101.35581.36081.3508
5062008.10.07 06:13s/l2530.101.36081.36081.3508-50.009755.72
5072008.10.07 06:13sell2540.101.36051.36551.3555
5082008.10.07 07:55t/p2540.101.35551.36551.355550.009805.72
5092008.10.07 07:55sell2550.101.35521.36021.3502
5102008.10.07 08:18s/l2550.101.36021.36021.3502-50.009755.72
5112008.10.07 08:18sell2560.101.35991.36491.3549
5122008.10.07 10:14t/p2560.101.35491.36491.354950.009805.72
5132008.10.07 10:14sell2570.101.35461.35961.3496
5142008.10.07 13:11s/l2570.101.35961.35961.3496-50.009755.72
5152008.10.07 13:11sell2580.101.35931.36431.3543
5162008.10.07 15:00s/l2580.101.36431.36431.3543-50.009705.72
5172008.10.07 15:00sell2590.101.36421.36921.3592
5182008.10.07 15:14s/l2590.101.36921.36921.3592-50.009655.72
5192008.10.07 15:14sell2600.101.36901.37401.3640
5202008.10.07 15:34s/l2600.101.37401.37401.3640-50.009605.72
5212008.10.07 15:34sell2610.101.37371.37871.3687
5222008.10.07 15:48t/p2610.101.36871.37871.368750.009655.72
5232008.10.07 15:48sell2620.101.36841.37341.3634
5242008.10.07 16:59t/p2620.101.36341.37341.363450.009705.72
5252008.10.07 16:59sell2630.101.36311.36811.3581
5262008.10.07 19:45t/p2630.101.35811.36811.358150.009755.72
5272008.10.07 19:45sell2640.101.35781.36281.3528
5282008.10.07 20:15s/l2640.101.36281.36281.3528-50.009705.72
5292008.10.07 20:15sell2650.101.36251.36751.3575
5302008.10.08 01:11t/p2650.101.35751.36751.357550.529756.24
5312008.10.08 01:11sell2660.101.35711.36211.3521
5322008.10.08 06:03s/l2660.101.36211.36211.3521-50.009706.24
5332008.10.08 06:03buy2670.101.36211.35711.3671
5342008.10.08 07:11s/l2670.101.35711.35711.3671-50.009656.24
5352008.10.08 07:11buy2680.101.35741.35241.3624
5362008.10.08 09:07t/p2680.101.36241.35241.362450.009706.24
5372008.10.08 09:07buy2690.101.36271.35771.3677
5382008.10.08 09:12t/p2690.101.36771.35771.367750.009756.24
5392008.10.08 09:12buy2700.101.36801.36301.3730
5402008.10.08 09:57s/l2700.101.36301.36301.3730-50.009706.24
5412008.10.08 09:57buy2710.101.36331.35831.3683
5422008.10.08 13:07t/p2710.101.36831.35831.368350.009756.24
5432008.10.08 13:07sell2720.101.36841.37341.3634
5442008.10.08 14:12s/l2720.101.37341.37341.3634-50.009706.24
5452008.10.08 14:12sell2730.101.37311.37811.3681
5462008.10.08 14:28t/p2730.101.36811.37811.368150.009756.24
5472008.10.08 14:28sell2740.101.36781.37281.3628
5482008.10.08 15:01t/p2740.101.36281.37281.362850.009806.24
5492008.10.08 15:01sell2750.101.36251.36751.3575
5502008.10.08 15:45s/l2750.101.36751.36751.3575-50.009756.24
5512008.10.08 15:45sell2760.101.36821.37321.3632
5522008.10.08 16:43t/p2760.101.36321.37321.363250.009806.24
5532008.10.08 16:43sell2770.101.36291.36791.3579
5542008.10.08 17:22s/l2770.101.36791.36791.3579-50.009756.24
5552008.10.08 17:22sell2780.101.36761.37261.3626
5562008.10.08 19:18s/l2780.101.37261.37261.3626-50.009706.24
5572008.10.08 19:18sell2790.101.37231.37731.3673
5582008.10.08 20:57t/p2790.101.36731.37731.367350.009756.24
5592008.10.08 20:57sell2800.101.36701.37201.3620
5602008.10.09 00:32t/p2800.101.36201.37201.362051.569807.80
5612008.10.09 00:32buy2810.101.36201.35701.3670
5622008.10.09 04:38t/p2810.101.36701.35701.367050.009857.80
5632008.10.09 04:38buy2820.101.36731.36231.3723
5642008.10.09 09:49t/p2820.101.37231.36231.372350.009907.80
5652008.10.09 09:49buy2830.101.37261.36761.3776
5662008.10.09 10:22t/p2830.101.37761.36761.377650.009957.80
5672008.10.09 10:22buy2840.101.37791.37291.3829
5682008.10.09 12:27s/l2840.101.37291.37291.3829-50.009907.80
5692008.10.09 12:27buy2850.101.37321.36821.3782
5702008.10.09 12:51s/l2850.101.36821.36821.3782-50.009857.80
5712008.10.09 12:51buy2860.101.36851.36351.3735
5722008.10.09 16:27s/l2860.101.36351.36351.3735-50.009807.80
5732008.10.09 16:27buy2870.101.36381.35881.3688
5742008.10.09 19:55t/p2870.101.36881.35881.368850.009857.80
5752008.10.09 19:55buy2880.101.36911.36411.3741
5762008.10.09 21:04s/l2880.101.36411.36411.3741-50.009807.80
5772008.10.09 21:04buy2890.101.36441.35941.3694
5782008.10.09 23:02s/l2890.101.35941.35941.3694-50.009757.80
5792008.10.09 23:02buy2900.101.35971.35471.3647
5802008.10.10 05:59s/l2900.101.35471.35471.3647-50.789707.02
5812008.10.10 05:59buy2910.101.35501.35001.3600
5822008.10.10 09:30t/p2910.101.36001.35001.360050.009757.02
5832008.10.10 09:30buy2920.101.36031.35531.3653
5842008.10.10 11:50s/l2920.101.35531.35531.3653-50.009707.02
5852008.10.10 11:50buy2930.101.35561.35061.3606
5862008.10.10 15:00s/l2930.101.35061.35061.3606-50.009657.02
5872008.10.10 15:00buy2940.101.35091.34591.3559
5882008.10.10 15:56t/p2940.101.35591.34591.355950.009707.02
5892008.10.10 15:56buy2950.101.35621.35121.3612
5902008.10.10 16:13t/p2950.101.36121.35121.361250.009757.02
5912008.10.10 16:13buy2960.101.36151.35651.3665
5922008.10.10 16:19s/l2960.101.35651.35651.3665-50.009707.02
5932008.10.10 16:19buy2970.101.35681.35181.3618
5942008.10.10 16:42s/l2970.101.35181.35181.3618-50.009657.02
5952008.10.10 16:42buy2980.101.35211.34711.3571
5962008.10.10 17:13s/l2980.101.34711.34711.3571-50.009607.02
5972008.10.10 17:13buy2990.101.34741.34241.3524
5982008.10.10 19:25s/l2990.101.34241.34241.3524-50.009557.02
5992008.10.10 19:25buy3000.101.34261.33761.3476
6002008.10.10 19:41s/l3000.101.33761.33761.3476-50.009507.02
6012008.10.10 19:41buy3010.101.33791.33291.3429
6022008.10.10 20:27s/l3010.101.33291.33291.3429-50.009457.02
6032008.10.10 20:27buy3020.101.33321.32821.3382
6042008.10.10 20:28s/l3020.101.32821.32821.3382-50.009407.02
6052008.10.10 20:28buy3030.101.32851.32351.3335
6062008.10.10 21:04t/p3030.101.33351.32351.333550.009457.02
6072008.10.10 21:04buy3040.101.33381.32881.3388
6082008.10.10 21:23t/p3040.101.33881.32881.338850.009507.02
6092008.10.10 21:23buy3050.101.33911.33411.3441
6102008.10.10 21:36t/p3050.101.34411.33411.344150.009557.02
6112008.10.10 21:36buy3060.101.34441.33941.3494
6122008.10.10 21:41s/l3060.101.33941.33941.3494-50.009507.02
6132008.10.10 21:41buy3070.101.33961.33461.3446
6142008.10.13 00:02t/p3070.101.34461.33461.344649.229556.24
6152008.10.13 00:02sell3080.101.35811.36311.3531
6162008.10.13 04:38t/p3080.101.35311.36311.353150.009606.24
6172008.10.13 04:38buy3090.101.35311.34811.3581
6182008.10.13 04:53s/l3090.101.34811.34811.3581-50.009556.24
6192008.10.13 04:53buy3100.101.34831.34331.3533
6202008.10.13 05:59t/p3100.101.35331.34331.353350.009606.24
6212008.10.13 05:59sell3110.101.35331.35831.3483
6222008.10.13 07:16t/p3110.101.34831.35831.348350.009656.24
6232008.10.13 07:16sell3120.101.34791.35291.3429
6242008.10.13 07:32s/l3120.101.35291.35291.3429-50.009606.24
6252008.10.13 07:32sell3130.101.35261.35761.3476
6262008.10.13 08:01s/l3130.101.35761.35761.3476-50.009556.24
6272008.10.13 08:01sell3140.101.35731.36231.3523
6282008.10.13 08:13s/l3140.101.36231.36231.3523-50.009506.24
6292008.10.13 08:13sell3150.101.36201.36701.3570
6302008.10.13 08:38s/l3150.101.36701.36701.3570-50.009456.24
6312008.10.13 08:38sell3160.101.36671.37171.3617
6322008.10.13 09:09t/p3160.101.36171.37171.361750.009506.24
6332008.10.13 09:09sell3170.101.36141.36641.3564
6342008.10.13 09:35s/l3170.101.36641.36641.3564-50.009456.24
6352008.10.13 09:35sell3180.101.36611.37111.3611
6362008.10.13 11:50t/p3180.101.36111.37111.361150.009506.24
6372008.10.13 11:50sell3190.101.36081.36581.3558
6382008.10.13 14:35s/l3190.101.36581.36581.3558-50.009456.24
6392008.10.13 14:35sell3200.101.36551.37051.3605
6402008.10.13 16:07t/p3200.101.36051.37051.360550.009506.24
6412008.10.13 16:07sell3210.101.36011.36511.3551
6422008.10.13 17:43t/p3210.101.35511.36511.355150.009556.24
6432008.10.13 17:43sell3220.101.35471.35971.3497
6442008.10.13 18:19t/p3220.101.34971.35971.349750.009606.24
6452008.10.13 18:19sell3230.101.34931.35431.3443
6462008.10.13 19:48s/l3230.101.35431.35431.3443-50.009556.24
6472008.10.13 19:48sell3240.101.35401.35901.3490
6482008.10.13 21:41s/l3240.101.35901.35901.3490-50.009506.24
6492008.10.13 21:41sell3250.101.35871.36371.3537
6502008.10.14 01:40s/l3250.101.36371.36371.3537-49.489456.76
6512008.10.14 01:40sell3260.101.36341.36841.3584
6522008.10.14 02:22s/l3260.101.36841.36841.3584-50.009406.76
6532008.10.14 02:22sell3270.101.36811.37311.3631
6542008.10.14 03:00t/p3270.101.36311.37311.363150.009456.76
6552008.10.14 03:00sell3280.101.36271.36771.3577
6562008.10.14 03:37s/l3280.101.36771.36771.3577-50.009406.76
6572008.10.14 03:37sell3290.101.36741.37241.3624
6582008.10.14 09:10t/p3290.101.36241.37241.362450.009456.76
6592008.10.14 09:10sell3300.101.36211.36711.3571
6602008.10.14 09:36s/l3300.101.36711.36711.3571-50.009406.76
6612008.10.14 09:36sell3310.101.36681.37181.3618
6622008.10.14 12:05s/l3310.101.37181.37181.3618-50.009356.76
6632008.10.14 12:05sell3320.101.37151.37651.3665
6642008.10.14 14:17s/l3320.101.37651.37651.3665-50.009306.76
6652008.10.14 14:17sell3330.101.37621.38121.3712
6662008.10.14 15:10t/p3330.101.37121.38121.371250.009356.76
6672008.10.14 15:10sell3340.101.37091.37591.3659
6682008.10.14 16:09t/p3340.101.36591.37591.365950.009406.76
6692008.10.14 16:09sell3350.101.36561.37061.3606
6702008.10.15 01:04t/p3350.101.36061.37061.360650.529457.28
6712008.10.15 01:04sell3360.101.36021.36521.3552
6722008.10.15 02:02t/p3360.101.35521.36521.355250.009507.28
6732008.10.15 02:02sell3370.101.35481.35981.3498
6742008.10.15 07:41s/l3370.101.35981.35981.3498-50.009457.28
6752008.10.15 07:41sell3380.101.35951.36451.3545
6762008.10.15 12:31s/l3380.101.36451.36451.3545-50.009407.28
6772008.10.15 12:31sell3390.101.36421.36921.3592
6782008.10.15 14:55t/p3390.101.35921.36921.359250.009457.28
6792008.10.15 14:55sell3400.101.35881.36381.3538
6802008.10.15 16:40s/l3400.101.36381.36381.3538-50.009407.28
6812008.10.15 16:40sell3410.101.36351.36851.3585
6822008.10.15 16:53t/p3410.101.35851.36851.358550.009457.28
6832008.10.15 16:53sell3420.101.35811.36311.3531
6842008.10.15 18:17t/p3420.101.35311.36311.353150.009507.28
6852008.10.15 18:17sell3430.101.35281.35781.3478
6862008.10.15 23:06t/p3430.101.34781.35781.347850.009557.28
6872008.10.15 23:06sell3440.101.34731.35231.3423
6882008.10.16 06:25t/p3440.101.34231.35231.342351.569608.84
6892008.10.16 06:25sell3450.101.34201.34701.3370
6902008.10.16 06:39t/p3450.101.33701.34701.337050.009658.84
6912008.10.16 06:39sell3460.101.33671.34171.3317
6922008.10.16 07:06s/l3460.101.34171.34171.3317-50.009608.84
6932008.10.16 07:06buy3470.101.34171.33671.3467
6942008.10.16 07:39s/l3470.101.33671.33671.3467-50.009558.84
6952008.10.16 07:39buy3480.101.33691.33191.3419
6962008.10.16 09:39t/p3480.101.34191.33191.341950.009608.84
6972008.10.16 09:39sell3490.101.34191.34691.3369
6982008.10.16 10:08s/l3490.101.34691.34691.3369-50.009558.84
6992008.10.16 10:08sell3500.101.34661.35161.3416
7002008.10.16 13:27s/l3500.101.35161.35161.3416-50.009508.84
7012008.10.16 13:27sell3510.101.35131.35631.3463
7022008.10.16 15:33t/p3510.101.34631.35631.346350.009558.84
7032008.10.16 15:33sell3520.101.34601.35101.3410
7042008.10.16 16:13t/p3520.101.34101.35101.341050.009608.84
7052008.10.16 16:13sell3530.101.34061.34561.3356
7062008.10.16 21:08s/l3530.101.34561.34561.3356-50.009558.84
7072008.10.16 21:08sell3540.101.34541.35041.3404
7082008.10.17 01:06s/l3540.101.35041.35041.3404-49.489509.36
7092008.10.17 01:06sell3550.101.35011.35511.3451
7102008.10.17 03:26t/p3550.101.34511.35511.345150.009559.36
7112008.10.17 03:26sell3560.101.34481.34981.3398
7122008.10.17 07:01s/l3560.101.34981.34981.3398-50.009509.36
7132008.10.17 07:01sell3570.101.34951.35451.3445
7142008.10.17 09:56t/p3570.101.34451.35451.344550.009559.36
7152008.10.17 09:56sell3580.101.34421.34921.3392
7162008.10.17 12:57t/p3580.101.33921.34921.339250.009609.36
7172008.10.17 12:57sell3590.101.33891.34391.3339
7182008.10.17 14:52s/l3590.101.34391.34391.3339-50.009559.36
7192008.10.17 14:52sell3600.101.34361.34861.3386
7202008.10.17 16:03s/l3600.101.34861.34861.3386-50.009509.36
7212008.10.17 16:03sell3610.101.34831.35331.3433
7222008.10.17 16:27t/p3610.101.34331.35331.343350.009559.36
7232008.10.17 16:27sell3620.101.34301.34801.3380
7242008.10.17 16:48s/l3620.101.34801.34801.3380-50.009509.36
7252008.10.17 16:48sell3630.101.34771.35271.3427
7262008.10.17 20:40t/p3630.101.34271.35271.342750.009559.36
7272008.10.17 20:40sell3640.101.34241.34741.3374
7282008.10.20 05:41s/l3640.101.34741.34741.3374-49.489509.88
7292008.10.20 05:41sell3650.101.34711.35211.3421
7302008.10.20 08:52s/l3650.101.35211.35211.3421-50.009459.88
7312008.10.20 08:52sell3660.101.35181.35681.3468
7322008.10.20 12:07t/p3660.101.34681.35681.346850.009509.88
7332008.10.20 12:07buy3670.101.34671.34171.3517
7342008.10.20 13:13s/l3670.101.34171.34171.3517-50.009459.88
7352008.10.20 13:13buy3680.101.34191.33691.3469
7362008.10.20 15:25s/l3680.101.33691.33691.3469-50.009409.88
7372008.10.20 15:25buy3690.101.33711.33211.3421
7382008.10.20 16:29s/l3690.101.33211.33211.3421-50.009359.88
7392008.10.20 16:29buy3700.101.33241.32741.3374
7402008.10.21 08:43s/l3700.101.32741.32741.3374-50.789309.10
7412008.10.21 08:43sell3710.101.32741.33241.3224
7422008.10.21 10:31t/p3710.101.32241.33241.322450.009359.10
7432008.10.21 10:31buy3720.101.32241.31741.3274
7442008.10.21 14:33s/l3720.101.31741.31741.3274-50.009309.10
7452008.10.21 14:33buy3730.101.31771.31271.3227
7462008.10.21 16:17t/p3730.101.32271.31271.322750.009359.10
7472008.10.21 16:17sell3740.101.32271.32771.3177
7482008.10.21 16:53t/p3740.101.31771.32771.317750.009409.10
7492008.10.21 16:53sell3750.101.31741.32241.3124
7502008.10.21 17:46t/p3750.101.31241.32241.312450.009459.10
7512008.10.21 17:46sell3760.101.31181.31681.3068
7522008.10.21 21:23t/p3760.101.30681.31681.306850.009509.10
7532008.10.21 21:23sell3770.101.30631.31131.3013
7542008.10.22 01:42t/p3770.101.30131.31131.301350.529559.62
7552008.10.22 01:42sell3780.101.30101.30601.2960
7562008.10.22 04:28t/p3780.101.29601.30601.296050.009609.62
7572008.10.22 04:28sell3790.101.29561.30061.2906
7582008.10.22 06:15t/p3790.101.29061.30061.290650.009659.62
7592008.10.22 06:15sell3800.101.29021.29521.2852
7602008.10.22 06:17t/p3800.101.28521.29521.285250.009709.62
7612008.10.22 06:17sell3810.101.28491.28991.2799
7622008.10.22 06:28t/p3810.101.27991.28991.279950.009759.62
7632008.10.22 06:28sell3820.101.27941.28441.2744
7642008.10.22 06:30t/p3820.101.27441.28441.274450.009809.62
7652008.10.22 06:30sell3830.101.27371.27871.2687
7662008.10.22 06:30s/l3830.101.27871.27871.2687-50.009759.62
7672008.10.22 06:31sell3840.101.27821.28321.2732
7682008.10.22 06:38s/l3840.101.28321.28321.2732-50.009709.62
7692008.10.22 06:38sell3850.101.28301.28801.2780
7702008.10.22 08:39s/l3850.101.28801.28801.2780-50.009659.62
7712008.10.22 08:39sell3860.101.28771.29271.2827
7722008.10.22 09:37t/p3860.101.28271.29271.282750.009709.62
7732008.10.22 09:37sell3870.101.28231.28731.2773
7742008.10.22 09:58s/l3870.101.28731.28731.2773-50.009659.62
7752008.10.22 09:58sell3880.101.28701.29201.2820
7762008.10.22 10:44s/l3880.101.29201.29201.2820-50.009609.62
7772008.10.22 10:44sell3890.101.29171.29671.2867
7782008.10.22 12:36t/p3890.101.28671.29671.286750.009659.62
7792008.10.22 12:36sell3900.101.28641.29141.2814
7802008.10.22 16:03t/p3900.101.28141.29141.281450.009709.62
7812008.10.22 16:03sell3910.101.28111.28611.2761
7822008.10.22 16:20s/l3910.101.28611.28611.2761-50.009659.62
7832008.10.22 16:20sell3920.101.28591.29091.2809
7842008.10.22 16:59s/l3920.101.29091.29091.2809-50.009609.62
7852008.10.22 16:59sell3930.101.29061.29561.2856
7862008.10.22 17:34t/p3930.101.28561.29561.285650.009659.62
7872008.10.22 17:34sell3940.101.28531.29031.2803
7882008.10.23 01:03t/p3940.101.28031.29031.280351.569711.18
7892008.10.23 01:03sell3950.101.28001.28501.2750
7902008.10.23 01:28t/p3950.101.27501.28501.275050.009761.18
7912008.10.23 01:28sell3960.101.27441.27941.2694
7922008.10.23 02:08s/l3960.101.27941.27941.2694-50.009711.18
7932008.10.23 02:08sell3970.101.27921.28421.2742
7942008.10.23 02:09s/l3970.101.28421.28421.2742-50.009661.18
7952008.10.23 02:09sell3980.101.28401.28901.2790
7962008.10.23 02:33t/p3980.101.27901.28901.279050.009711.18
7972008.10.23 02:33sell3990.101.27871.28371.2737
7982008.10.23 03:15s/l3990.101.28371.28371.2737-50.009661.18
7992008.10.23 03:15sell4000.101.28341.28841.2784
8002008.10.23 05:00t/p4000.101.27841.28841.278450.009711.18
8012008.10.23 05:00sell4010.101.27811.28311.2731
8022008.10.23 08:25s/l4010.101.28311.28311.2731-50.009661.18
8032008.10.23 08:25sell4020.101.28281.28781.2778
8042008.10.23 14:25t/p4020.101.27781.28781.277850.009711.18
8052008.10.23 14:25sell4030.101.27751.28251.2725
8062008.10.23 14:57s/l4030.101.28251.28251.2725-50.009661.18
8072008.10.23 14:57sell4040.101.28231.28731.2773
8082008.10.23 16:54s/l4040.101.28731.28731.2773-50.009611.18
8092008.10.23 16:54sell4050.101.28701.29201.2820
8102008.10.23 18:10t/p4050.101.28201.29201.282050.009661.18
8112008.10.23 18:10sell4060.101.28161.28661.2766
8122008.10.23 20:28s/l4060.101.28661.28661.2766-50.009611.18
8132008.10.23 20:28sell4070.101.28631.29131.2813
8142008.10.23 22:07s/l4070.101.29131.29131.2813-50.009561.18
8152008.10.23 22:07sell4080.101.29101.29601.2860
8162008.10.23 23:03s/l4080.101.29601.29601.2860-50.009511.18
8172008.10.23 23:03sell4090.101.29571.30071.2907
8182008.10.24 01:37t/p4090.101.29071.30071.290750.529561.70
8192008.10.24 01:37sell4100.101.29041.29541.2854
8202008.10.24 02:57t/p4100.101.28541.29541.285450.009611.70
8212008.10.24 02:57sell4110.101.28511.29011.2801
8222008.10.24 04:19t/p4110.101.28011.29011.280150.009661.70
8232008.10.24 04:19sell4120.101.27971.28471.2747
8242008.10.24 08:15t/p4120.101.27471.28471.274750.009711.70
8252008.10.24 08:15sell4130.101.27441.27941.2694
8262008.10.24 08:55t/p4130.101.26941.27941.269450.009761.70
8272008.10.24 08:55sell4140.101.26911.27411.2641
8282008.10.24 09:37t/p4140.101.26411.27411.264150.009811.70
8292008.10.24 09:37sell4150.101.26381.26881.2588
8302008.10.24 10:18t/p4150.101.25881.26881.258850.009861.70
8312008.10.24 10:18sell4160.101.25851.26351.2535
8322008.10.24 10:41t/p4160.101.25351.26351.253550.009911.70
8332008.10.24 10:41sell4170.101.25321.25821.2482
8342008.10.24 10:45s/l4170.101.25821.25821.2482-50.009861.70
8352008.10.24 10:45sell4180.101.25791.26291.2529
8362008.10.24 11:32t/p4180.101.25291.26291.252950.009911.70
8372008.10.24 11:32sell4190.101.25261.25761.2476
8382008.10.24 11:57s/l4190.101.25761.25761.2476-50.009861.70
8392008.10.24 11:57sell4200.101.25741.26241.2524
8402008.10.24 14:24s/l4200.101.26241.26241.2524-50.009811.70
8412008.10.24 14:24sell4210.101.26221.26721.2572
8422008.10.24 14:40s/l4210.101.26721.26721.2572-50.009761.70
8432008.10.24 14:40sell4220.101.26701.27201.2620
8442008.10.24 14:48t/p4220.101.26201.27201.262050.009811.70
8452008.10.24 14:48sell4230.101.26161.26661.2566
8462008.10.24 15:02s/l4230.101.26661.26661.2566-50.009761.70
8472008.10.24 15:02sell4240.101.26631.27131.2613
8482008.10.24 15:35t/p4240.101.26131.27131.261350.009811.70
8492008.10.24 15:35sell4250.101.26101.26601.2560
8502008.10.24 15:41s/l4250.101.26601.26601.2560-50.009761.70
8512008.10.24 15:41sell4260.101.26571.27071.2607
8522008.10.24 15:57s/l4260.101.27071.27071.2607-50.009711.70
8532008.10.24 15:57sell4270.101.27051.27551.2655
8542008.10.24 15:58s/l4270.101.27551.27551.2655-50.009661.70
8552008.10.24 15:58sell4280.101.27521.28021.2702
8562008.10.24 16:07t/p4280.101.27021.28021.270250.009711.70
8572008.10.24 16:07sell4290.101.26991.27491.2649
8582008.10.24 16:43t/p4290.101.26491.27491.264950.009761.70
8592008.10.24 16:43sell4300.101.26451.26951.2595
8602008.10.24 16:50s/l4300.101.26951.26951.2595-50.009711.70
8612008.10.24 16:50sell4310.101.26921.27421.2642
8622008.10.24 17:21s/l4310.101.27421.27421.2642-50.009661.70
8632008.10.24 17:21sell4320.101.27391.27891.2689
8642008.10.24 17:58t/p4320.101.26891.27891.268950.009711.70
8652008.10.24 17:58sell4330.101.26851.27351.2635
8662008.10.24 19:45t/p4330.101.26351.27351.263550.009761.70
8672008.10.24 19:45sell4340.101.26311.26811.2581
8682008.10.24 20:05t/p4340.101.25811.26811.258150.009811.70
8692008.10.24 20:05sell4350.101.25781.26281.2528
8702008.10.24 20:24s/l4350.101.26281.26281.2528-50.009761.70
8712008.10.24 20:24sell4360.101.26251.26751.2575
8722008.10.24 22:02t/p4360.101.25751.26751.257550.009811.70
8732008.10.24 22:02sell4370.101.25721.26221.2522
8742008.10.24 22:32s/l4370.101.26221.26221.2522-50.009761.70
8752008.10.24 22:32sell4380.101.26191.26691.2569
8762008.10.27 00:03t/p4380.101.25691.26691.256950.529812.22
8772008.10.27 00:03sell4390.101.25631.26131.2513
8782008.10.27 00:47s/l4390.101.26131.26131.2513-50.009762.22
8792008.10.27 00:47sell4400.101.26111.26611.2561
8802008.10.27 01:02s/l4400.101.26611.26611.2561-50.009712.22
8812008.10.27 01:02sell4410.101.26591.27091.2609
8822008.10.27 01:25t/p4410.101.26091.27091.260950.009762.22
8832008.10.27 01:25sell4420.101.26061.26561.2556
8842008.10.27 02:35t/p4420.101.25561.26561.255650.009812.22
8852008.10.27 02:35sell4430.101.25531.26031.2503
8862008.10.27 04:34s/l4430.101.26031.26031.2503-50.009762.22
8872008.10.27 04:34sell4440.101.26011.26511.2551
8882008.10.27 06:13t/p4440.101.25511.26511.255150.009812.22
8892008.10.27 06:13sell4450.101.25481.25981.2498
8902008.10.27 08:11t/p4450.101.24981.25981.249850.009862.22
8912008.10.27 08:11sell4460.101.24951.25451.2445
8922008.10.27 08:50t/p4460.101.24451.25451.244550.009912.22
8932008.10.27 08:50sell4470.101.24421.24921.2392
8942008.10.27 09:37t/p4470.101.23921.24921.239250.009962.22
8952008.10.27 09:37sell4480.101.23891.24391.2339
8962008.10.27 10:11t/p4480.101.23391.24391.233950.0010012.22
8972008.10.27 10:11sell4490.101.23361.23861.2286
8982008.10.27 10:25s/l4490.101.23861.23861.2286-50.009962.22
8992008.10.27 10:25sell4500.101.23831.24331.2333
9002008.10.27 10:35s/l4500.101.24331.24331.2333-50.009912.22
9012008.10.27 10:35sell4510.101.24311.24811.2381
9022008.10.27 17:05s/l4510.101.24811.24811.2381-50.009862.22
9032008.10.27 17:05sell4520.101.24791.25291.2429
9042008.10.27 17:55s/l4520.101.25291.25291.2429-50.009812.22
9052008.10.27 17:55sell4530.101.25261.25761.2476
9062008.10.27 18:43s/l4530.101.25761.25761.2476-50.009762.22
9072008.10.27 18:43sell4540.101.25741.26241.2524
9082008.10.27 19:23t/p4540.101.25241.26241.252450.009812.22
9092008.10.27 19:23sell4550.101.25211.25711.2471
9102008.10.27 20:50s/l4550.101.25711.25711.2471-50.009762.22
9112008.10.27 20:50sell4560.101.25681.26181.2518
9122008.10.27 21:08t/p4560.101.25181.26181.251850.009812.22
9132008.10.27 21:08sell4570.101.25151.25651.2465
9142008.10.27 22:12t/p4570.101.24651.25651.246550.009862.22
9152008.10.27 22:12sell4580.101.24561.25061.2406
9162008.10.28 02:02t/p4580.101.24061.25061.240650.529912.74
9172008.10.28 02:02sell4590.101.24031.24531.2353
9182008.10.28 02:15t/p4590.101.23531.24531.235350.009962.74
9192008.10.28 02:15sell4600.101.23471.23971.2297
9202008.10.28 03:33s/l4600.101.23971.23971.2297-50.009912.74
9212008.10.28 03:33sell4610.101.23941.24441.2344
9222008.10.28 04:38s/l4610.101.24441.24441.2344-50.009862.74
9232008.10.28 04:38sell4620.101.24411.24911.2391
9242008.10.28 06:37s/l4620.101.24911.24911.2391-50.009812.74
9252008.10.28 06:37sell4630.101.24881.25381.2438
9262008.10.28 06:45s/l4630.101.25381.25381.2438-50.009762.74
9272008.10.28 06:45sell4640.101.25351.25851.2485
9282008.10.28 07:07t/p4640.101.24851.25851.248550.009812.74
9292008.10.28 07:07sell4650.101.24821.25321.2432
9302008.10.28 07:10s/l4650.101.25321.25321.2432-50.009762.74
9312008.10.28 07:10sell4660.101.25291.25791.2479
9322008.10.28 07:38s/l4660.101.25791.25791.2479-50.009712.74
9332008.10.28 07:38sell4670.101.25781.26281.2528
9342008.10.28 08:20t/p4670.101.25281.26281.252850.009762.74
9352008.10.28 08:20sell4680.101.25251.25751.2475
9362008.10.28 08:56t/p4680.101.24751.25751.247550.009812.74
9372008.10.28 08:56sell4690.101.24721.25221.2422
9382008.10.28 09:15s/l4690.101.25221.25221.2422-50.009762.74
9392008.10.28 09:15sell4700.101.25191.25691.2469
9402008.10.28 12:54s/l4700.101.25691.25691.2469-50.009712.74
9412008.10.28 12:54sell4710.101.25661.26161.2516
9422008.10.28 13:37t/p4710.101.25161.26161.251650.009762.74
9432008.10.28 13:37sell4720.101.25131.25631.2463
9442008.10.28 14:30s/l4720.101.25631.25631.2463-50.009712.74
9452008.10.28 14:30sell4730.101.25611.26111.2511
9462008.10.28 15:17t/p4730.101.25111.26111.251150.009762.74
9472008.10.28 15:17sell4740.101.25081.25581.2458
9482008.10.28 15:46t/p4740.101.24581.25581.245850.009812.74
9492008.10.28 15:46sell4750.101.24541.25041.2404
9502008.10.28 16:35s/l4750.101.25041.25041.2404-50.009762.74
9512008.10.28 16:35sell4760.101.25011.25511.2451
9522008.10.28 19:28s/l4760.101.25511.25511.2451-50.009712.74
9532008.10.28 19:28sell4770.101.25491.25991.2499
9542008.10.28 19:52s/l4770.101.25991.25991.2499-50.009662.74
9552008.10.28 19:52sell4780.101.25961.26461.2546
9562008.10.28 20:20s/l4780.101.26461.26461.2546-50.009612.74
9572008.10.28 20:20sell4790.101.26441.26941.2594
9582008.10.28 20:57s/l4790.101.26941.26941.2594-50.009562.74
9592008.10.28 20:57sell4800.101.26911.27411.2641
9602008.10.28 21:43s/l4800.101.27411.27411.2641-50.009512.74
9612008.10.28 21:43sell4810.101.27381.27881.2688
9622008.10.28 21:58t/p4810.101.26881.27881.268850.009562.74
9632008.10.28 21:58sell4820.101.26851.27351.2635
9642008.10.28 22:13s/l4820.101.27351.27351.2635-50.009512.74
9652008.10.28 22:13sell4830.101.27331.27831.2683
9662008.10.28 22:58s/l4830.101.27831.27831.2683-50.009462.74
9672008.10.28 22:58sell4840.101.27801.28301.2730
9682008.10.28 23:57s/l4840.101.28301.28301.2730-50.009412.74
9692008.10.28 23:57sell4850.101.28271.28771.2777
9702008.10.29 01:18t/p4850.101.27771.28771.277750.529463.26
9712008.10.29 01:18sell4860.101.27731.28231.2723
9722008.10.29 02:08t/p4860.101.27231.28231.272350.009513.26
9732008.10.29 02:08sell4870.101.27201.27701.2670
9742008.10.29 05:41t/p4870.101.26701.27701.267050.009563.26
9752008.10.29 05:41sell4880.101.26671.27171.2617
9762008.10.29 06:48s/l4880.101.27171.27171.2617-50.009513.26
9772008.10.29 06:48sell4890.101.27151.27651.2665
9782008.10.29 07:43s/l4890.101.27651.27651.2665-50.009463.26
9792008.10.29 07:43sell4900.101.27621.28121.2712
9802008.10.29 08:25t/p4900.101.27121.28121.271250.009513.26
9812008.10.29 08:25sell4910.101.27091.27591.2659
9822008.10.29 09:50s/l4910.101.27591.27591.2659-50.009463.26
9832008.10.29 09:50sell4920.101.27571.28071.2707
9842008.10.29 11:40s/l4920.101.28071.28071.2707-50.009413.26
9852008.10.29 11:40sell4930.101.28041.28541.2754
9862008.10.29 13:35t/p4930.101.27541.28541.275450.009463.26
9872008.10.29 13:35sell4940.101.27511.28011.2701
9882008.10.29 14:43s/l4940.101.28011.28011.2701-50.009413.26
9892008.10.29 14:43sell4950.101.27991.28491.2749
9902008.10.29 15:03s/l4950.101.28491.28491.2749-50.009363.26
9912008.10.29 15:03sell4960.101.28471.28971.2797
9922008.10.29 15:05s/l4960.101.28971.28971.2797-50.009313.26
9932008.10.29 15:05sell4970.101.28941.29441.2844
9942008.10.29 15:23s/l4970.101.29441.29441.2844-50.009263.26
9952008.10.29 15:23sell4980.101.29421.29921.2892
9962008.10.29 15:48s/l4980.101.29921.29921.2892-50.009213.26
9972008.10.29 15:48sell4990.101.29891.30391.2939
9982008.10.29 16:09t/p4990.101.29391.30391.293950.009263.26
9992008.10.29 16:09sell5000.101.29361.29861.2886
10002008.10.29 16:54t/p5000.101.28861.29861.288650.009313.26
10012008.10.29 16:54sell5010.101.28831.29331.2833
10022008.10.29 17:05t/p5010.101.28331.29331.283350.009363.26
10032008.10.29 17:05sell5020.101.28291.28791.2779
10042008.10.29 17:24s/l5020.101.28791.28791.2779-50.009313.26
10052008.10.29 17:24sell5030.101.28771.29271.2827
10062008.10.29 17:36s/l5030.101.29271.29271.2827-50.009263.26
10072008.10.29 17:36sell5040.101.29241.29741.2874
10082008.10.29 18:05t/p5040.101.28741.29741.287450.009313.26
10092008.10.29 18:05sell5050.101.28711.29211.2821
10102008.10.29 19:03s/l5050.101.29211.29211.2821-50.009263.26
10112008.10.29 19:03sell5060.101.29181.29681.2868
10122008.10.29 19:22t/p5060.101.28681.29681.286850.009313.26
10132008.10.29 19:22sell5070.101.28651.29151.2815
10142008.10.29 20:16s/l5070.101.29151.29151.2815-50.009263.26
10152008.10.29 20:16sell5080.101.29121.29621.2862
10162008.10.29 20:38s/l5080.101.29621.29621.2862-50.009213.26
10172008.10.29 20:38sell5090.101.29591.30091.2909
10182008.10.30 01:21s/l5090.101.30091.30091.2909-48.449164.82
10192008.10.30 01:21sell5100.101.30071.30571.2957
10202008.10.30 01:23s/l5100.101.30571.30571.2957-50.009114.82
10212008.10.30 01:23sell5110.101.30561.31061.3006
10222008.10.30 02:06s/l5110.101.31061.31061.3006-50.009064.82
10232008.10.30 02:06sell5120.101.31031.31531.3053
10242008.10.30 02:17s/l5120.101.31531.31531.3053-50.009014.82
10252008.10.30 02:17sell5130.101.31511.32011.3101
10262008.10.30 03:32s/l5130.101.32011.32011.3101-50.008964.82
10272008.10.30 03:32sell5140.101.31981.32481.3148
10282008.10.30 03:41s/l5140.101.32481.32481.3148-50.008914.82
10292008.10.30 03:41sell5150.101.32461.32961.3196
10302008.10.30 04:25t/p5150.101.31961.32961.319650.008964.82
10312008.10.30 04:25sell5160.101.31921.32421.3142
10322008.10.30 06:47s/l5160.101.32421.32421.3142-50.008914.82
10332008.10.30 06:47sell5170.101.32391.32891.3189
10342008.10.30 07:08t/p5170.101.31891.32891.318950.008964.82
10352008.10.30 07:08sell5180.101.31861.32361.3136
10362008.10.30 07:17t/p5180.101.31361.32361.313650.009014.82
10372008.10.30 07:17sell5190.101.31321.31821.3082
10382008.10.30 07:23s/l5190.101.31821.31821.3082-50.008964.82
10392008.10.30 07:23sell5200.101.31791.32291.3129
10402008.10.30 08:20s/l5200.101.32291.32291.3129-50.008914.82
10412008.10.30 08:20buy5210.101.32291.31791.3279
10422008.10.30 09:10s/l5210.101.31791.31791.3279-50.008864.82
10432008.10.30 09:10buy5220.101.31811.31311.3231
10442008.10.30 10:03s/l5220.101.31311.31311.3231-50.008814.82
10452008.10.30 10:03buy5230.101.31341.30841.3184
10462008.10.30 10:31s/l5230.101.30841.30841.3184-50.008764.82
10472008.10.30 10:31buy5240.101.30871.30371.3137
10482008.10.30 10:58s/l5240.101.30371.30371.3137-50.008714.82
10492008.10.30 10:58buy5250.101.30401.29901.3090
10502008.10.30 11:25t/p5250.101.30901.29901.309050.008764.82
10512008.10.30 11:25buy5260.101.30931.30431.3143
10522008.10.30 11:45t/p5260.101.31431.30431.314350.008814.82
10532008.10.30 11:45buy5270.101.31461.30961.3196
10542008.10.30 12:24s/l5270.101.30961.30961.3196-50.008764.82
10552008.10.30 12:24buy5280.101.30991.30491.3149
10562008.10.30 13:45s/l5280.101.30491.30491.3149-50.008714.82
10572008.10.30 13:45buy5290.101.30521.30021.3102
10582008.10.30 14:29s/l5290.101.30021.30021.3102-50.008664.82
10592008.10.30 14:29buy5300.101.30051.29551.3055
10602008.10.30 15:00s/l5300.101.29551.29551.3055-50.008614.82
10612008.10.30 15:00buy5310.101.29581.29081.3008
10622008.10.30 16:20s/l5310.101.29081.29081.3008-50.008564.82
10632008.10.30 16:20buy5320.101.29111.28611.2961
10642008.10.30 16:37s/l5320.101.28611.28611.2961-50.008514.82
10652008.10.30 16:37buy5330.101.28631.28131.2913
10662008.10.30 16:53s/l5330.101.28131.28131.2913-50.008464.82
10672008.10.30 16:53buy5340.101.28141.27641.2864
10682008.10.30 17:01t/p5340.101.28641.27641.286450.008514.82
10692008.10.30 17:01buy5350.101.28681.28181.2918
10702008.10.30 18:09t/p5350.101.29181.28181.291850.008564.82
10712008.10.30 18:09buy5360.101.29211.28711.2971
10722008.10.30 19:25t/p5360.101.29711.28711.297150.008614.82
10732008.10.30 19:25buy5370.101.29741.29241.3024
10742008.10.30 20:23s/l5370.101.29241.29241.3024-50.008564.82
10752008.10.30 20:23buy5380.101.29261.28761.2976
10762008.10.30 22:37s/l5380.101.28761.28761.2976-50.008514.82
10772008.10.30 22:37buy5390.101.28771.28271.2927
10782008.10.31 01:19s/l5390.101.28271.28271.2927-50.788464.04
10792008.10.31 01:19buy5400.101.28301.27801.2880
10802008.10.31 01:30s/l5400.101.27801.27801.2880-50.008414.04
10812008.10.31 01:30buy5410.101.27831.27331.2833
10822008.10.31 02:16t/p5410.101.28331.27331.283350.008464.04
10832008.10.31 02:16buy5420.101.28361.27861.2886
10842008.10.31 02:46s/l5420.101.27861.27861.2886-50.008414.04
10852008.10.31 02:46buy5430.101.27891.27391.2839
10862008.10.31 03:09t/p5430.101.28391.27391.283950.008464.04
10872008.10.31 03:09buy5440.101.28421.27921.2892
10882008.10.31 06:00s/l5440.101.27921.27921.2892-50.008414.04
10892008.10.31 06:00buy5450.101.27951.27451.2845
10902008.10.31 06:03t/p5450.101.28451.27451.284550.008464.04
10912008.10.31 06:03buy5460.101.28481.27981.2898
10922008.10.31 06:39s/l5460.101.27981.27981.2898-50.008414.04
10932008.10.31 06:39buy5470.101.28011.27511.2851
10942008.10.31 07:27s/l5470.101.27511.27511.2851-50.008364.04
10952008.10.31 07:27buy5480.101.27541.27041.2804
10962008.10.31 07:47s/l5480.101.27041.27041.2804-50.008314.04
10972008.10.31 07:47buy5490.101.27071.26571.2757
10982008.10.31 10:35t/p5490.101.27571.26571.275750.008364.04
10992008.10.31 10:35buy5500.101.27601.27101.2810
11002008.10.31 14:53s/l5500.101.27101.27101.2810-50.008314.04
11012008.10.31 14:53buy5510.101.27131.26631.2763
11022008.10.31 16:17t/p5510.101.27631.26631.276350.008364.04
11032008.10.31 16:17buy5520.101.27661.27161.2816
11042008.10.31 16:29s/l5520.101.27161.27161.2816-50.008314.04
11052008.10.31 16:29buy5530.101.27191.26691.2769
11062008.10.31 18:24t/p5530.101.27691.26691.276950.008364.04
11072008.10.31 18:24buy5540.101.27721.27221.2822
11082008.10.31 18:58s/l5540.101.27221.27221.2822-50.008314.04
11092008.10.31 18:58buy5550.101.27251.26751.2775
11102006.07.20 17:34close at stop5550.101.27251.26751.27750.008314.04