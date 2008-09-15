|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=40; TakeProfit=40; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00; C=32; gamma=2;
|Bars in test
|1389218
|Ticks modelled
|7812804
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-2924.36
|Gross profit
|15850.14
|Gross loss
|-18774.50
|Profit factor
|0.84
|Expected payoff
|-3.38
|Absolute drawdown
|2964.36
|Maximal drawdown
|3228.00 (31.45%)
|Relative drawdown
|31.45% (3228.00)
|Total trades
|866
|Short positions (won %)
|649 (47.92%)
|Long positions (won %)
|217 (39.17%)
|Profit trades (% of total)
|396 (45.73%)
|Loss trades (% of total)
|470 (54.27%)
|Largest
|profit trade
|41.56
|loss trade
|-40.78
|Average
|profit trade
|40.03
|loss trade
|-39.95
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (360.00)
|consecutive losses (loss in money)
|11 (-438.44)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|360.00 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-438.44 (11)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.4710
|1.4670
|1.4750
|2
|2008.09.01 02:41
|s/l
|1
|0.10
|1.4670
|1.4670
|1.4750
|-40.00
|9960.00
|3
|2008.09.01 02:41
|buy
|2
|0.10
|1.4667
|1.4627
|1.4707
|4
|2008.09.01 03:22
|s/l
|2
|0.10
|1.4627
|1.4627
|1.4707
|-40.00
|9920.00
|5
|2008.09.01 03:22
|buy
|3
|0.10
|1.4630
|1.4590
|1.4670
|6
|2008.09.01 16:17
|s/l
|3
|0.10
|1.4590
|1.4590
|1.4670
|-40.00
|9880.00
|7
|2008.09.01 16:17
|sell
|4
|0.10
|1.4590
|1.4630
|1.4550
|8
|2008.09.02 08:24
|t/p
|4
|0.10
|1.4550
|1.4630
|1.4550
|40.52
|9920.52
|9
|2008.09.02 08:24
|sell
|5
|0.10
|1.4547
|1.4587
|1.4507
|10
|2008.09.02 09:50
|t/p
|5
|0.10
|1.4507
|1.4587
|1.4507
|40.00
|9960.52
|11
|2008.09.02 09:50
|sell
|6
|0.10
|1.4504
|1.4544
|1.4464
|12
|2008.09.02 16:21
|s/l
|6
|0.10
|1.4544
|1.4544
|1.4464
|-40.00
|9920.52
|13
|2008.09.02 16:21
|sell
|7
|0.10
|1.4541
|1.4581
|1.4501
|14
|2008.09.02 20:39
|t/p
|7
|0.10
|1.4501
|1.4581
|1.4501
|40.00
|9960.52
|15
|2008.09.02 20:39
|sell
|8
|0.10
|1.4498
|1.4538
|1.4458
|16
|2008.09.03 06:14
|t/p
|8
|0.10
|1.4458
|1.4538
|1.4458
|40.52
|10001.04
|17
|2008.09.03 06:14
|sell
|9
|0.10
|1.4455
|1.4495
|1.4415
|18
|2008.09.03 06:34
|t/p
|9
|0.10
|1.4415
|1.4495
|1.4415
|40.00
|10041.04
|19
|2008.09.03 06:34
|sell
|10
|0.10
|1.4412
|1.4452
|1.4372
|20
|2008.09.03 08:13
|s/l
|10
|0.10
|1.4452
|1.4452
|1.4372
|-40.00
|10001.04
|21
|2008.09.03 08:13
|sell
|11
|0.10
|1.4449
|1.4489
|1.4409
|22
|2008.09.03 09:40
|t/p
|11
|0.10
|1.4409
|1.4489
|1.4409
|40.00
|10041.04
|23
|2008.09.03 09:40
|sell
|12
|0.10
|1.4404
|1.4444
|1.4364
|24
|2008.09.03 14:11
|s/l
|12
|0.10
|1.4444
|1.4444
|1.4364
|-40.00
|10001.04
|25
|2008.09.03 14:11
|sell
|13
|0.10
|1.4441
|1.4481
|1.4401
|26
|2008.09.03 15:40
|s/l
|13
|0.10
|1.4481
|1.4481
|1.4401
|-40.00
|9961.04
|27
|2008.09.03 15:40
|sell
|14
|0.10
|1.4479
|1.4519
|1.4439
|28
|2008.09.04 01:36
|s/l
|14
|0.10
|1.4519
|1.4519
|1.4439
|-38.44
|9922.60
|29
|2008.09.04 01:36
|sell
|15
|0.10
|1.4517
|1.4557
|1.4477
|30
|2008.09.04 03:36
|t/p
|15
|0.10
|1.4477
|1.4557
|1.4477
|40.00
|9962.60
|31
|2008.09.04 03:36
|sell
|16
|0.10
|1.4473
|1.4513
|1.4433
|32
|2008.09.04 05:47
|s/l
|16
|0.10
|1.4513
|1.4513
|1.4433
|-40.00
|9922.60
|33
|2008.09.04 05:47
|sell
|17
|0.10
|1.4510
|1.4550
|1.4470
|34
|2008.09.04 12:46
|t/p
|17
|0.10
|1.4470
|1.4550
|1.4470
|40.00
|9962.60
|35
|2008.09.04 12:46
|sell
|18
|0.10
|1.4467
|1.4507
|1.4427
|36
|2008.09.04 16:08
|t/p
|18
|0.10
|1.4427
|1.4507
|1.4427
|40.00
|10002.60
|37
|2008.09.04 16:08
|sell
|19
|0.10
|1.4424
|1.4464
|1.4384
|38
|2008.09.04 16:43
|t/p
|19
|0.10
|1.4384
|1.4464
|1.4384
|40.00
|10042.60
|39
|2008.09.04 16:43
|sell
|20
|0.10
|1.4381
|1.4421
|1.4341
|40
|2008.09.04 17:18
|t/p
|20
|0.10
|1.4341
|1.4421
|1.4341
|40.00
|10082.60
|41
|2008.09.04 17:18
|sell
|21
|0.10
|1.4338
|1.4378
|1.4298
|42
|2008.09.04 23:12
|t/p
|21
|0.10
|1.4298
|1.4378
|1.4298
|40.00
|10122.60
|43
|2008.09.04 23:12
|sell
|22
|0.10
|1.4295
|1.4335
|1.4255
|44
|2008.09.04 23:16
|t/p
|22
|0.10
|1.4255
|1.4335
|1.4255
|40.00
|10162.60
|45
|2008.09.04 23:16
|sell
|23
|0.10
|1.4252
|1.4292
|1.4212
|46
|2008.09.05 03:42
|s/l
|23
|0.10
|1.4292
|1.4292
|1.4212
|-39.48
|10123.12
|47
|2008.09.05 03:42
|sell
|24
|0.10
|1.4289
|1.4329
|1.4249
|48
|2008.09.05 10:31
|t/p
|24
|0.10
|1.4249
|1.4329
|1.4249
|40.00
|10163.12
|49
|2008.09.05 10:31
|sell
|25
|0.10
|1.4246
|1.4286
|1.4206
|50
|2008.09.05 12:56
|t/p
|25
|0.10
|1.4206
|1.4286
|1.4206
|40.00
|10203.12
|51
|2008.09.05 12:56
|sell
|26
|0.10
|1.4202
|1.4242
|1.4162
|52
|2008.09.05 13:35
|s/l
|26
|0.10
|1.4242
|1.4242
|1.4162
|-40.00
|10163.12
|53
|2008.09.05 13:35
|sell
|27
|0.10
|1.4239
|1.4279
|1.4199
|54
|2008.09.05 14:30
|s/l
|27
|0.10
|1.4279
|1.4279
|1.4199
|-40.00
|10123.12
|55
|2008.09.05 14:30
|sell
|28
|0.10
|1.4276
|1.4316
|1.4236
|56
|2008.09.05 14:34
|t/p
|28
|0.10
|1.4236
|1.4316
|1.4236
|40.00
|10163.12
|57
|2008.09.05 14:34
|sell
|29
|0.10
|1.4233
|1.4273
|1.4193
|58
|2008.09.05 14:39
|s/l
|29
|0.10
|1.4273
|1.4273
|1.4193
|-40.00
|10123.12
|59
|2008.09.05 14:39
|sell
|30
|0.10
|1.4270
|1.4310
|1.4230
|60
|2008.09.05 14:44
|s/l
|30
|0.10
|1.4310
|1.4310
|1.4230
|-40.00
|10083.12
|61
|2008.09.05 14:44
|sell
|31
|0.10
|1.4307
|1.4347
|1.4267
|62
|2008.09.05 15:17
|s/l
|31
|0.10
|1.4347
|1.4347
|1.4267
|-40.00
|10043.12
|63
|2008.09.05 15:17
|sell
|32
|0.10
|1.4346
|1.4386
|1.4306
|64
|2008.09.05 15:27
|t/p
|32
|0.10
|1.4306
|1.4386
|1.4306
|40.00
|10083.12
|65
|2008.09.05 15:27
|sell
|33
|0.10
|1.4302
|1.4342
|1.4262
|66
|2008.09.05 16:22
|t/p
|33
|0.10
|1.4262
|1.4342
|1.4262
|40.00
|10123.12
|67
|2008.09.05 16:22
|sell
|34
|0.10
|1.4259
|1.4299
|1.4219
|68
|2008.09.08 00:00
|s/l
|34
|0.10
|1.4299
|1.4299
|1.4219
|-39.48
|10083.64
|69
|2008.09.08 00:00
|sell
|35
|0.10
|1.4375
|1.4415
|1.4335
|70
|2008.09.08 00:16
|t/p
|35
|0.10
|1.4335
|1.4415
|1.4335
|40.00
|10123.64
|71
|2008.09.08 00:16
|sell
|36
|0.10
|1.4331
|1.4371
|1.4291
|72
|2008.09.08 01:53
|s/l
|36
|0.10
|1.4371
|1.4371
|1.4291
|-40.00
|10083.64
|73
|2008.09.08 01:53
|sell
|37
|0.10
|1.4368
|1.4408
|1.4328
|74
|2008.09.08 04:00
|s/l
|37
|0.10
|1.4408
|1.4408
|1.4328
|-40.00
|10043.64
|75
|2008.09.08 04:00
|sell
|38
|0.10
|1.4405
|1.4445
|1.4365
|76
|2008.09.08 08:11
|t/p
|38
|0.10
|1.4365
|1.4445
|1.4365
|40.00
|10083.64
|77
|2008.09.08 08:11
|sell
|39
|0.10
|1.4362
|1.4402
|1.4322
|78
|2008.09.08 08:56
|t/p
|39
|0.10
|1.4322
|1.4402
|1.4322
|40.00
|10123.64
|79
|2008.09.08 08:56
|sell
|40
|0.10
|1.4319
|1.4359
|1.4279
|80
|2008.09.08 10:16
|t/p
|40
|0.10
|1.4279
|1.4359
|1.4279
|40.00
|10163.64
|81
|2008.09.08 10:16
|sell
|41
|0.10
|1.4276
|1.4316
|1.4236
|82
|2008.09.08 10:57
|t/p
|41
|0.10
|1.4236
|1.4316
|1.4236
|40.00
|10203.64
|83
|2008.09.08 10:57
|sell
|42
|0.10
|1.4232
|1.4272
|1.4192
|84
|2008.09.08 12:11
|t/p
|42
|0.10
|1.4192
|1.4272
|1.4192
|40.00
|10243.64
|85
|2008.09.08 12:11
|sell
|43
|0.10
|1.4188
|1.4228
|1.4148
|86
|2008.09.08 13:00
|s/l
|43
|0.10
|1.4228
|1.4228
|1.4148
|-40.00
|10203.64
|87
|2008.09.08 13:00
|sell
|44
|0.10
|1.4225
|1.4265
|1.4185
|88
|2008.09.08 17:41
|t/p
|44
|0.10
|1.4185
|1.4265
|1.4185
|40.00
|10243.64
|89
|2008.09.08 17:41
|buy
|45
|0.10
|1.4185
|1.4145
|1.4225
|90
|2008.09.08 17:56
|s/l
|45
|0.10
|1.4145
|1.4145
|1.4225
|-40.00
|10203.64
|91
|2008.09.08 17:56
|buy
|46
|0.10
|1.4148
|1.4108
|1.4188
|92
|2008.09.08 18:32
|s/l
|46
|0.10
|1.4108
|1.4108
|1.4188
|-40.00
|10163.64
|93
|2008.09.08 18:32
|buy
|47
|0.10
|1.4108
|1.4068
|1.4148
|94
|2008.09.08 19:36
|s/l
|47
|0.10
|1.4068
|1.4068
|1.4148
|-40.00
|10123.64
|95
|2008.09.08 19:36
|buy
|48
|0.10
|1.4071
|1.4031
|1.4111
|96
|2008.09.08 21:01
|t/p
|48
|0.10
|1.4111
|1.4031
|1.4111
|40.00
|10163.64
|97
|2008.09.08 21:01
|buy
|49
|0.10
|1.4114
|1.4074
|1.4154
|98
|2008.09.08 22:13
|t/p
|49
|0.10
|1.4154
|1.4074
|1.4154
|40.00
|10203.64
|99
|2008.09.08 22:13
|buy
|50
|0.10
|1.4157
|1.4117
|1.4197
|100
|2008.09.08 23:11
|s/l
|50
|0.10
|1.4117
|1.4117
|1.4197
|-40.00
|10163.64
|101
|2008.09.08 23:11
|buy
|51
|0.10
|1.4119
|1.4079
|1.4159
|102
|2008.09.09 03:25
|s/l
|51
|0.10
|1.4079
|1.4079
|1.4159
|-40.78
|10122.86
|103
|2008.09.09 03:25
|sell
|52
|0.10
|1.4079
|1.4119
|1.4039
|104
|2008.09.09 08:35
|s/l
|52
|0.10
|1.4119
|1.4119
|1.4039
|-40.00
|10082.86
|105
|2008.09.09 08:35
|sell
|53
|0.10
|1.4116
|1.4156
|1.4076
|106
|2008.09.09 11:00
|s/l
|53
|0.10
|1.4156
|1.4156
|1.4076
|-40.00
|10042.86
|107
|2008.09.09 11:00
|sell
|54
|0.10
|1.4153
|1.4193
|1.4113
|108
|2008.09.09 11:32
|s/l
|54
|0.10
|1.4193
|1.4193
|1.4113
|-40.00
|10002.86
|109
|2008.09.09 11:32
|sell
|55
|0.10
|1.4190
|1.4230
|1.4150
|110
|2008.09.09 13:53
|t/p
|55
|0.10
|1.4150
|1.4230
|1.4150
|40.00
|10042.86
|111
|2008.09.09 13:53
|sell
|56
|0.10
|1.4147
|1.4187
|1.4107
|112
|2008.09.09 14:56
|t/p
|56
|0.10
|1.4107
|1.4187
|1.4107
|40.00
|10082.86
|113
|2008.09.09 14:56
|sell
|57
|0.10
|1.4104
|1.4144
|1.4064
|114
|2008.09.09 15:39
|t/p
|57
|0.10
|1.4064
|1.4144
|1.4064
|40.00
|10122.86
|115
|2008.09.09 15:39
|sell
|58
|0.10
|1.4061
|1.4101
|1.4021
|116
|2008.09.09 15:46
|s/l
|58
|0.10
|1.4101
|1.4101
|1.4021
|-40.00
|10082.86
|117
|2008.09.09 15:46
|sell
|59
|0.10
|1.4098
|1.4138
|1.4058
|118
|2008.09.09 16:08
|s/l
|59
|0.10
|1.4138
|1.4138
|1.4058
|-40.00
|10042.86
|119
|2008.09.09 16:08
|sell
|60
|0.10
|1.4136
|1.4176
|1.4096
|120
|2008.09.09 16:31
|t/p
|60
|0.10
|1.4096
|1.4176
|1.4096
|40.00
|10082.86
|121
|2008.09.09 16:31
|sell
|61
|0.10
|1.4093
|1.4133
|1.4053
|122
|2008.09.09 16:51
|s/l
|61
|0.10
|1.4133
|1.4133
|1.4053
|-40.00
|10042.86
|123
|2008.09.09 16:51
|sell
|62
|0.10
|1.4130
|1.4170
|1.4090
|124
|2008.09.09 17:18
|s/l
|62
|0.10
|1.4170
|1.4170
|1.4090
|-40.00
|10002.86
|125
|2008.09.09 17:18
|sell
|63
|0.10
|1.4168
|1.4208
|1.4128
|126
|2008.09.09 18:29
|s/l
|63
|0.10
|1.4208
|1.4208
|1.4128
|-40.00
|9962.86
|127
|2008.09.09 18:29
|sell
|64
|0.10
|1.4205
|1.4245
|1.4165
|128
|2008.09.09 21:08
|t/p
|64
|0.10
|1.4165
|1.4245
|1.4165
|40.00
|10002.86
|129
|2008.09.09 21:08
|sell
|65
|0.10
|1.4162
|1.4202
|1.4122
|130
|2008.09.09 21:30
|t/p
|65
|0.10
|1.4122
|1.4202
|1.4122
|40.00
|10042.86
|131
|2008.09.09 21:30
|sell
|66
|0.10
|1.4118
|1.4158
|1.4078
|132
|2008.09.10 06:36
|s/l
|66
|0.10
|1.4158
|1.4158
|1.4078
|-39.48
|10003.38
|133
|2008.09.10 06:36
|sell
|67
|0.10
|1.4155
|1.4195
|1.4115
|134
|2008.09.10 11:35
|t/p
|67
|0.10
|1.4115
|1.4195
|1.4115
|40.00
|10043.38
|135
|2008.09.10 11:35
|sell
|68
|0.10
|1.4110
|1.4150
|1.4070
|136
|2008.09.10 15:11
|s/l
|68
|0.10
|1.4150
|1.4150
|1.4070
|-40.00
|10003.38
|137
|2008.09.10 15:11
|sell
|69
|0.10
|1.4147
|1.4187
|1.4107
|138
|2008.09.10 16:27
|t/p
|69
|0.10
|1.4107
|1.4187
|1.4107
|40.00
|10043.38
|139
|2008.09.10 16:27
|sell
|70
|0.10
|1.4103
|1.4143
|1.4063
|140
|2008.09.10 16:53
|t/p
|70
|0.10
|1.4063
|1.4143
|1.4063
|40.00
|10083.38
|141
|2008.09.10 16:53
|sell
|71
|0.10
|1.4058
|1.4098
|1.4018
|142
|2008.09.10 17:29
|t/p
|71
|0.10
|1.4018
|1.4098
|1.4018
|40.00
|10123.38
|143
|2008.09.10 17:29
|sell
|72
|0.10
|1.4015
|1.4055
|1.3975
|144
|2008.09.10 18:53
|s/l
|72
|0.10
|1.4055
|1.4055
|1.3975
|-40.00
|10083.38
|145
|2008.09.10 18:53
|sell
|73
|0.10
|1.4052
|1.4092
|1.4012
|146
|2008.09.10 22:02
|t/p
|73
|0.10
|1.4012
|1.4092
|1.4012
|40.00
|10123.38
|147
|2008.09.10 22:02
|sell
|74
|0.10
|1.4007
|1.4047
|1.3967
|148
|2008.09.10 23:53
|t/p
|74
|0.10
|1.3967
|1.4047
|1.3967
|40.00
|10163.38
|149
|2008.09.10 23:53
|sell
|75
|0.10
|1.3964
|1.4004
|1.3924
|150
|2008.09.11 10:36
|t/p
|75
|0.10
|1.3924
|1.4004
|1.3924
|41.56
|10204.94
|151
|2008.09.11 10:36
|sell
|76
|0.10
|1.3921
|1.3961
|1.3881
|152
|2008.09.11 14:30
|s/l
|76
|0.10
|1.3961
|1.3961
|1.3881
|-40.00
|10164.94
|153
|2008.09.11 14:30
|sell
|77
|0.10
|1.3958
|1.3998
|1.3918
|154
|2008.09.11 15:13
|t/p
|77
|0.10
|1.3918
|1.3998
|1.3918
|40.00
|10204.94
|155
|2008.09.11 15:13
|sell
|78
|0.10
|1.3914
|1.3954
|1.3874
|156
|2008.09.11 18:04
|s/l
|78
|0.10
|1.3954
|1.3954
|1.3874
|-40.00
|10164.94
|157
|2008.09.11 18:04
|sell
|79
|0.10
|1.3951
|1.3991
|1.3911
|158
|2008.09.11 22:53
|s/l
|79
|0.10
|1.3991
|1.3991
|1.3911
|-40.00
|10124.94
|159
|2008.09.11 22:53
|sell
|80
|0.10
|1.3990
|1.4030
|1.3950
|160
|2008.09.11 23:12
|s/l
|80
|0.10
|1.4030
|1.4030
|1.3950
|-40.00
|10084.94
|161
|2008.09.11 23:12
|sell
|81
|0.10
|1.4027
|1.4067
|1.3987
|162
|2008.09.12 01:23
|t/p
|81
|0.10
|1.3987
|1.4067
|1.3987
|40.52
|10125.46
|163
|2008.09.12 01:23
|sell
|82
|0.10
|1.3983
|1.4023
|1.3943
|164
|2008.09.12 01:46
|s/l
|82
|0.10
|1.4023
|1.4023
|1.3943
|-40.00
|10085.46
|165
|2008.09.12 01:46
|sell
|83
|0.10
|1.4021
|1.4061
|1.3981
|166
|2008.09.12 03:02
|t/p
|83
|0.10
|1.3981
|1.4061
|1.3981
|40.00
|10125.46
|167
|2008.09.12 03:02
|sell
|84
|0.10
|1.3978
|1.4018
|1.3938
|168
|2008.09.12 07:49
|s/l
|84
|0.10
|1.4018
|1.4018
|1.3938
|-40.00
|10085.46
|169
|2008.09.12 07:49
|sell
|85
|0.10
|1.4015
|1.4055
|1.3975
|170
|2008.09.12 08:39
|s/l
|85
|0.10
|1.4055
|1.4055
|1.3975
|-40.00
|10045.46
|171
|2008.09.12 08:39
|sell
|86
|0.10
|1.4052
|1.4092
|1.4012
|172
|2008.09.12 09:10
|s/l
|86
|0.10
|1.4092
|1.4092
|1.4012
|-40.00
|10005.46
|173
|2008.09.12 09:10
|sell
|87
|0.10
|1.4089
|1.4129
|1.4049
|174
|2008.09.12 10:49
|s/l
|87
|0.10
|1.4129
|1.4129
|1.4049
|-40.00
|9965.46
|175
|2008.09.12 10:49
|sell
|88
|0.10
|1.4126
|1.4166
|1.4086
|176
|2008.09.12 13:31
|t/p
|88
|0.10
|1.4086
|1.4166
|1.4086
|40.00
|10005.46
|177
|2008.09.12 13:31
|sell
|89
|0.10
|1.4083
|1.4123
|1.4043
|178
|2008.09.12 15:00
|s/l
|89
|0.10
|1.4123
|1.4123
|1.4043
|-40.00
|9965.46
|179
|2008.09.12 15:00
|sell
|90
|0.10
|1.4123
|1.4163
|1.4083
|180
|2008.09.12 16:48
|s/l
|90
|0.10
|1.4163
|1.4163
|1.4083
|-40.00
|9925.46
|181
|2008.09.12 16:48
|sell
|91
|0.10
|1.4160
|1.4200
|1.4120
|182
|2008.09.12 17:23
|s/l
|91
|0.10
|1.4200
|1.4200
|1.4120
|-40.00
|9885.46
|183
|2008.09.12 17:23
|sell
|92
|0.10
|1.4197
|1.4237
|1.4157
|184
|2008.09.12 18:03
|t/p
|92
|0.10
|1.4157
|1.4237
|1.4157
|40.00
|9925.46
|185
|2008.09.12 18:03
|sell
|93
|0.10
|1.4154
|1.4194
|1.4114
|186
|2008.09.12 18:43
|s/l
|93
|0.10
|1.4194
|1.4194
|1.4114
|-40.00
|9885.46
|187
|2008.09.12 18:43
|sell
|94
|0.10
|1.4191
|1.4231
|1.4151
|188
|2008.09.12 22:24
|s/l
|94
|0.10
|1.4231
|1.4231
|1.4151
|-40.00
|9845.46
|189
|2008.09.12 22:24
|sell
|95
|0.10
|1.4230
|1.4270
|1.4190
|190
|2008.09.15 00:00
|s/l
|95
|0.10
|1.4270
|1.4270
|1.4190
|-39.48
|9805.98
|191
|2008.09.15 00:00
|sell
|96
|0.10
|1.4293
|1.4333
|1.4253
|192
|2008.09.15 00:33
|s/l
|96
|0.10
|1.4333
|1.4333
|1.4253
|-40.00
|9765.98
|193
|2008.09.15 00:33
|sell
|97
|0.10
|1.4331
|1.4371
|1.4291
|194
|2008.09.15 04:18
|s/l
|97
|0.10
|1.4371
|1.4371
|1.4291
|-40.00
|9725.98
|195
|2008.09.15 04:18
|buy
|98
|0.10
|1.4372
|1.4332
|1.4412
|196
|2008.09.15 05:04
|t/p
|98
|0.10
|1.4412
|1.4332
|1.4412
|40.00
|9765.98
|197
|2008.09.15 05:04
|buy
|99
|0.10
|1.4415
|1.4375
|1.4455
|198
|2008.09.15 05:20
|t/p
|99
|0.10
|1.4455
|1.4375
|1.4455
|40.00
|9805.98
|199
|2008.09.15 05:20
|sell
|100
|0.10
|1.4455
|1.4495
|1.4415
|200
|2008.09.15 06:10
|t/p
|100
|0.10
|1.4415
|1.4495
|1.4415
|40.00
|9845.98
|201
|2008.09.15 06:10
|sell
|101
|0.10
|1.4412
|1.4452
|1.4372
|202
|2008.09.15 06:43
|t/p
|101
|0.10
|1.4372
|1.4452
|1.4372
|40.00
|9885.98
|203
|2008.09.15 06:43
|sell
|102
|0.10
|1.4367
|1.4407
|1.4327
|204
|2008.09.15 07:42
|s/l
|102
|0.10
|1.4407
|1.4407
|1.4327
|-40.00
|9845.98
|205
|2008.09.15 07:42
|sell
|103
|0.10
|1.4404
|1.4444
|1.4364
|206
|2008.09.15 07:55
|s/l
|103
|0.10
|1.4444
|1.4444
|1.4364
|-40.00
|9805.98
|207
|2008.09.15 07:55
|sell
|104
|0.10
|1.4441
|1.4481
|1.4401
|208
|2008.09.15 08:05
|t/p
|104
|0.10
|1.4401
|1.4481
|1.4401
|40.00
|9845.98
|209
|2008.09.15 08:05
|buy
|105
|0.10
|1.4400
|1.4360
|1.4440
|210
|2008.09.15 08:23
|s/l
|105
|0.10
|1.4360
|1.4360
|1.4440
|-40.00
|9805.98
|211
|2008.09.15 08:23
|buy
|106
|0.10
|1.4363
|1.4323
|1.4403
|212
|2008.09.15 08:37
|s/l
|106
|0.10
|1.4323
|1.4323
|1.4403
|-40.00
|9765.98
|213
|2008.09.15 08:37
|buy
|107
|0.10
|1.4326
|1.4286
|1.4366
|214
|2008.09.15 09:03
|s/l
|107
|0.10
|1.4286
|1.4286
|1.4366
|-40.00
|9725.98
|215
|2008.09.15 09:03
|buy
|108
|0.10
|1.4289
|1.4249
|1.4329
|216
|2008.09.15 09:18
|t/p
|108
|0.10
|1.4329
|1.4249
|1.4329
|40.00
|9765.98
|217
|2008.09.15 09:18
|buy
|109
|0.10
|1.4332
|1.4292
|1.4372
|218
|2008.09.15 09:29
|s/l
|109
|0.10
|1.4292
|1.4292
|1.4372
|-40.00
|9725.98
|219
|2008.09.15 09:29
|buy
|110
|0.10
|1.4295
|1.4255
|1.4335
|220
|2008.09.15 10:24
|s/l
|110
|0.10
|1.4255
|1.4255
|1.4335
|-40.00
|9685.98
|221
|2008.09.15 10:24
|buy
|111
|0.10
|1.4257
|1.4217
|1.4297
|222
|2008.09.15 12:25
|s/l
|111
|0.10
|1.4217
|1.4217
|1.4297
|-40.00
|9645.98
|223
|2008.09.15 12:25
|buy
|112
|0.10
|1.4219
|1.4179
|1.4259
|224
|2008.09.15 12:53
|s/l
|112
|0.10
|1.4179
|1.4179
|1.4259
|-40.00
|9605.98
|225
|2008.09.15 12:53
|buy
|113
|0.10
|1.4182
|1.4142
|1.4222
|226
|2008.09.15 13:26
|s/l
|113
|0.10
|1.4142
|1.4142
|1.4222
|-40.00
|9565.98
|227
|2008.09.15 13:26
|buy
|114
|0.10
|1.4145
|1.4105
|1.4185
|228
|2008.09.15 13:38
|s/l
|114
|0.10
|1.4105
|1.4105
|1.4185
|-40.00
|9525.98
|229
|2008.09.15 13:38
|buy
|115
|0.10
|1.4104
|1.4064
|1.4144
|230
|2008.09.15 14:11
|t/p
|115
|0.10
|1.4144
|1.4064
|1.4144
|40.00
|9565.98
|231
|2008.09.15 14:11
|buy
|116
|0.10
|1.4147
|1.4107
|1.4187
|232
|2008.09.15 15:19
|t/p
|116
|0.10
|1.4187
|1.4107
|1.4187
|40.00
|9605.98
|233
|2008.09.15 15:19
|buy
|117
|0.10
|1.4190
|1.4150
|1.4230
|234
|2008.09.15 16:18
|t/p
|117
|0.10
|1.4230
|1.4150
|1.4230
|40.00
|9645.98
|235
|2008.09.15 16:18
|buy
|118
|0.10
|1.4233
|1.4193
|1.4273
|236
|2008.09.15 16:23
|s/l
|118
|0.10
|1.4193
|1.4193
|1.4273
|-40.00
|9605.98
|237
|2008.09.15 16:23
|buy
|119
|0.10
|1.4195
|1.4155
|1.4235
|238
|2008.09.15 16:31
|s/l
|119
|0.10
|1.4155
|1.4155
|1.4235
|-40.00
|9565.98
|239
|2008.09.15 16:31
|buy
|120
|0.10
|1.4158
|1.4118
|1.4198
|240
|2008.09.15 16:59
|t/p
|120
|0.10
|1.4198
|1.4118
|1.4198
|40.00
|9605.98
|241
|2008.09.15 16:59
|buy
|121
|0.10
|1.4201
|1.4161
|1.4241
|242
|2008.09.15 21:24
|t/p
|121
|0.10
|1.4241
|1.4161
|1.4241
|40.00
|9645.98
|243
|2008.09.15 21:24
|buy
|122
|0.10
|1.4245
|1.4205
|1.4285
|244
|2008.09.15 21:43
|t/p
|122
|0.10
|1.4285
|1.4205
|1.4285
|40.00
|9685.98
|245
|2008.09.15 21:43
|buy
|123
|0.10
|1.4288
|1.4248
|1.4328
|246
|2008.09.15 22:36
|s/l
|123
|0.10
|1.4248
|1.4248
|1.4328
|-40.00
|9645.98
|247
|2008.09.15 22:36
|buy
|124
|0.10
|1.4251
|1.4211
|1.4291
|248
|2008.09.15 23:58
|t/p
|124
|0.10
|1.4291
|1.4211
|1.4291
|40.00
|9685.98
|249
|2008.09.15 23:58
|buy
|125
|0.10
|1.4296
|1.4256
|1.4336
|250
|2008.09.16 00:16
|s/l
|125
|0.10
|1.4256
|1.4256
|1.4336
|-40.78
|9645.20
|251
|2008.09.16 00:16
|buy
|126
|0.10
|1.4258
|1.4218
|1.4298
|252
|2008.09.16 02:01
|s/l
|126
|0.10
|1.4218
|1.4218
|1.4298
|-40.00
|9605.20
|253
|2008.09.16 02:01
|buy
|127
|0.10
|1.4220
|1.4180
|1.4260
|254
|2008.09.16 03:34
|t/p
|127
|0.10
|1.4260
|1.4180
|1.4260
|40.00
|9645.20
|255
|2008.09.16 03:34
|buy
|128
|0.10
|1.4264
|1.4224
|1.4304
|256
|2008.09.16 04:15
|s/l
|128
|0.10
|1.4224
|1.4224
|1.4304
|-40.00
|9605.20
|257
|2008.09.16 04:15
|buy
|129
|0.10
|1.4227
|1.4187
|1.4267
|258
|2008.09.16 05:58
|s/l
|129
|0.10
|1.4187
|1.4187
|1.4267
|-40.00
|9565.20
|259
|2008.09.16 05:58
|buy
|130
|0.10
|1.4190
|1.4150
|1.4230
|260
|2008.09.16 06:33
|t/p
|130
|0.10
|1.4230
|1.4150
|1.4230
|40.00
|9605.20
|261
|2008.09.16 06:33
|buy
|131
|0.10
|1.4233
|1.4193
|1.4273
|262
|2008.09.16 08:02
|t/p
|131
|0.10
|1.4273
|1.4193
|1.4273
|40.00
|9645.20
|263
|2008.09.16 08:02
|buy
|132
|0.10
|1.4276
|1.4236
|1.4316
|264
|2008.09.16 09:00
|s/l
|132
|0.10
|1.4236
|1.4236
|1.4316
|-40.00
|9605.20
|265
|2008.09.16 09:00
|buy
|133
|0.10
|1.4239
|1.4199
|1.4279
|266
|2008.09.16 11:42
|s/l
|133
|0.10
|1.4199
|1.4199
|1.4279
|-40.00
|9565.20
|267
|2008.09.16 11:42
|buy
|134
|0.10
|1.4201
|1.4161
|1.4241
|268
|2008.09.16 14:05
|t/p
|134
|0.10
|1.4241
|1.4161
|1.4241
|40.00
|9605.20
|269
|2008.09.16 14:05
|buy
|135
|0.10
|1.4244
|1.4204
|1.4284
|270
|2008.09.16 15:21
|s/l
|135
|0.10
|1.4204
|1.4204
|1.4284
|-40.00
|9565.20
|271
|2008.09.16 15:21
|buy
|136
|0.10
|1.4207
|1.4167
|1.4247
|272
|2008.09.16 16:32
|s/l
|136
|0.10
|1.4167
|1.4167
|1.4247
|-40.00
|9525.20
|273
|2008.09.16 16:32
|buy
|137
|0.10
|1.4170
|1.4130
|1.4210
|274
|2008.09.16 16:58
|s/l
|137
|0.10
|1.4130
|1.4130
|1.4210
|-40.00
|9485.20
|275
|2008.09.16 16:58
|buy
|138
|0.10
|1.4133
|1.4093
|1.4173
|276
|2008.09.16 17:11
|t/p
|138
|0.10
|1.4173
|1.4093
|1.4173
|40.00
|9525.20
|277
|2008.09.16 17:11
|buy
|139
|0.10
|1.4176
|1.4136
|1.4216
|278
|2008.09.16 17:38
|s/l
|139
|0.10
|1.4136
|1.4136
|1.4216
|-40.00
|9485.20
|279
|2008.09.16 17:38
|buy
|140
|0.10
|1.4139
|1.4099
|1.4179
|280
|2008.09.16 20:14
|s/l
|140
|0.10
|1.4099
|1.4099
|1.4179
|-40.00
|9445.20
|281
|2008.09.16 20:14
|buy
|141
|0.10
|1.4100
|1.4060
|1.4140
|282
|2008.09.16 20:19
|t/p
|141
|0.10
|1.4140
|1.4060
|1.4140
|40.00
|9485.20
|283
|2008.09.16 20:19
|buy
|142
|0.10
|1.4144
|1.4104
|1.4184
|284
|2008.09.16 20:20
|s/l
|142
|0.10
|1.4104
|1.4104
|1.4184
|-40.00
|9445.20
|285
|2008.09.16 20:20
|buy
|143
|0.10
|1.4106
|1.4066
|1.4146
|286
|2008.09.16 20:42
|t/p
|143
|0.10
|1.4146
|1.4066
|1.4146
|40.00
|9485.20
|287
|2008.09.16 20:42
|buy
|144
|0.10
|1.4149
|1.4109
|1.4189
|288
|2008.09.16 23:41
|s/l
|144
|0.10
|1.4109
|1.4109
|1.4189
|-40.00
|9445.20
|289
|2008.09.16 23:41
|buy
|145
|0.10
|1.4112
|1.4072
|1.4152
|290
|2008.09.17 01:33
|t/p
|145
|0.10
|1.4152
|1.4072
|1.4152
|39.22
|9484.42
|291
|2008.09.17 01:33
|buy
|146
|0.10
|1.4155
|1.4115
|1.4195
|292
|2008.09.17 02:02
|t/p
|146
|0.10
|1.4195
|1.4115
|1.4195
|40.00
|9524.42
|293
|2008.09.17 02:02
|buy
|147
|0.10
|1.4198
|1.4158
|1.4238
|294
|2008.09.17 05:07
|s/l
|147
|0.10
|1.4158
|1.4158
|1.4238
|-40.00
|9484.42
|295
|2008.09.17 05:07
|buy
|148
|0.10
|1.4161
|1.4121
|1.4201
|296
|2008.09.17 07:54
|t/p
|148
|0.10
|1.4201
|1.4121
|1.4201
|40.00
|9524.42
|297
|2008.09.17 07:54
|buy
|149
|0.10
|1.4204
|1.4164
|1.4244
|298
|2008.09.17 09:11
|t/p
|149
|0.10
|1.4244
|1.4164
|1.4244
|40.00
|9564.42
|299
|2008.09.17 09:11
|buy
|150
|0.10
|1.4248
|1.4208
|1.4288
|300
|2008.09.17 09:50
|s/l
|150
|0.10
|1.4208
|1.4208
|1.4288
|-40.00
|9524.42
|301
|2008.09.17 09:50
|buy
|151
|0.10
|1.4210
|1.4170
|1.4250
|302
|2008.09.17 10:17
|t/p
|151
|0.10
|1.4250
|1.4170
|1.4250
|40.00
|9564.42
|303
|2008.09.17 10:17
|buy
|152
|0.10
|1.4253
|1.4213
|1.4293
|304
|2008.09.17 10:29
|s/l
|152
|0.10
|1.4213
|1.4213
|1.4293
|-40.00
|9524.42
|305
|2008.09.17 10:29
|buy
|153
|0.10
|1.4216
|1.4176
|1.4256
|306
|2008.09.17 14:39
|s/l
|153
|0.10
|1.4176
|1.4176
|1.4256
|-40.00
|9484.42
|307
|2008.09.17 14:39
|buy
|154
|0.10
|1.4179
|1.4139
|1.4219
|308
|2008.09.17 17:21
|s/l
|154
|0.10
|1.4139
|1.4139
|1.4219
|-40.00
|9444.42
|309
|2008.09.17 17:21
|buy
|155
|0.10
|1.4142
|1.4102
|1.4182
|310
|2008.09.17 18:03
|s/l
|155
|0.10
|1.4102
|1.4102
|1.4182
|-40.00
|9404.42
|311
|2008.09.17 18:03
|buy
|156
|0.10
|1.4105
|1.4065
|1.4145
|312
|2008.09.17 18:21
|t/p
|156
|0.10
|1.4145
|1.4065
|1.4145
|40.00
|9444.42
|313
|2008.09.17 18:21
|buy
|157
|0.10
|1.4149
|1.4109
|1.4189
|314
|2008.09.17 19:15
|t/p
|157
|0.10
|1.4189
|1.4109
|1.4189
|40.00
|9484.42
|315
|2008.09.17 19:15
|buy
|158
|0.10
|1.4192
|1.4152
|1.4232
|316
|2008.09.17 19:24
|t/p
|158
|0.10
|1.4232
|1.4152
|1.4232
|40.00
|9524.42
|317
|2008.09.17 19:24
|buy
|159
|0.10
|1.4235
|1.4195
|1.4275
|318
|2008.09.17 19:34
|t/p
|159
|0.10
|1.4275
|1.4195
|1.4275
|40.00
|9564.42
|319
|2008.09.17 19:34
|buy
|160
|0.10
|1.4278
|1.4238
|1.4318
|320
|2008.09.17 20:00
|t/p
|160
|0.10
|1.4318
|1.4238
|1.4318
|40.00
|9604.42
|321
|2008.09.17 20:00
|buy
|161
|0.10
|1.4321
|1.4281
|1.4361
|322
|2008.09.17 20:45
|t/p
|161
|0.10
|1.4361
|1.4281
|1.4361
|40.00
|9644.42
|323
|2008.09.17 20:45
|buy
|162
|0.10
|1.4364
|1.4324
|1.4404
|324
|2008.09.17 21:19
|s/l
|162
|0.10
|1.4324
|1.4324
|1.4404
|-40.00
|9604.42
|325
|2008.09.17 21:19
|sell
|163
|0.10
|1.4324
|1.4364
|1.4284
|326
|2008.09.18 02:25
|s/l
|163
|0.10
|1.4364
|1.4364
|1.4284
|-38.44
|9565.98
|327
|2008.09.18 02:25
|buy
|164
|0.10
|1.4365
|1.4325
|1.4405
|328
|2008.09.18 04:28
|s/l
|164
|0.10
|1.4325
|1.4325
|1.4405
|-40.00
|9525.98
|329
|2008.09.18 04:28
|buy
|165
|0.10
|1.4328
|1.4288
|1.4368
|330
|2008.09.18 05:42
|t/p
|165
|0.10
|1.4368
|1.4288
|1.4368
|40.00
|9565.98
|331
|2008.09.18 05:42
|sell
|166
|0.10
|1.4368
|1.4408
|1.4328
|332
|2008.09.18 08:36
|t/p
|166
|0.10
|1.4328
|1.4408
|1.4328
|40.00
|9605.98
|333
|2008.09.18 08:36
|sell
|167
|0.10
|1.4324
|1.4364
|1.4284
|334
|2008.09.18 09:08
|t/p
|167
|0.10
|1.4284
|1.4364
|1.4284
|40.00
|9645.98
|335
|2008.09.18 09:08
|sell
|168
|0.10
|1.4281
|1.4321
|1.4241
|336
|2008.09.18 09:27
|s/l
|168
|0.10
|1.4321
|1.4321
|1.4241
|-40.00
|9605.98
|337
|2008.09.18 09:27
|sell
|169
|0.10
|1.4318
|1.4358
|1.4278
|338
|2008.09.18 10:14
|s/l
|169
|0.10
|1.4358
|1.4358
|1.4278
|-40.00
|9565.98
|339
|2008.09.18 10:14
|sell
|170
|0.10
|1.4355
|1.4395
|1.4315
|340
|2008.09.18 10:20
|s/l
|170
|0.10
|1.4395
|1.4395
|1.4315
|-40.00
|9525.98
|341
|2008.09.18 10:20
|sell
|171
|0.10
|1.4392
|1.4432
|1.4352
|342
|2008.09.18 11:18
|s/l
|171
|0.10
|1.4432
|1.4432
|1.4352
|-40.00
|9485.98
|343
|2008.09.18 11:18
|sell
|172
|0.10
|1.4429
|1.4469
|1.4389
|344
|2008.09.18 11:53
|s/l
|172
|0.10
|1.4469
|1.4469
|1.4389
|-40.00
|9445.98
|345
|2008.09.18 11:53
|sell
|173
|0.10
|1.4466
|1.4506
|1.4426
|346
|2008.09.18 12:07
|s/l
|173
|0.10
|1.4506
|1.4506
|1.4426
|-40.00
|9405.98
|347
|2008.09.18 12:07
|sell
|174
|0.10
|1.4503
|1.4543
|1.4463
|348
|2008.09.18 12:09
|s/l
|174
|0.10
|1.4543
|1.4543
|1.4463
|-40.00
|9365.98
|349
|2008.09.18 12:09
|sell
|175
|0.10
|1.4540
|1.4580
|1.4500
|350
|2008.09.18 12:19
|t/p
|175
|0.10
|1.4500
|1.4580
|1.4500
|40.00
|9405.98
|351
|2008.09.18 12:19
|sell
|176
|0.10
|1.4497
|1.4537
|1.4457
|352
|2008.09.18 14:36
|t/p
|176
|0.10
|1.4457
|1.4537
|1.4457
|40.00
|9445.98
|353
|2008.09.18 14:36
|sell
|177
|0.10
|1.4454
|1.4494
|1.4414
|354
|2008.09.18 15:31
|t/p
|177
|0.10
|1.4414
|1.4494
|1.4414
|40.00
|9485.98
|355
|2008.09.18 15:31
|sell
|178
|0.10
|1.4411
|1.4451
|1.4371
|356
|2008.09.18 15:51
|t/p
|178
|0.10
|1.4371
|1.4451
|1.4371
|40.00
|9525.98
|357
|2008.09.18 15:51
|sell
|179
|0.10
|1.4368
|1.4408
|1.4328
|358
|2008.09.18 17:06
|s/l
|179
|0.10
|1.4408
|1.4408
|1.4328
|-40.00
|9485.98
|359
|2008.09.18 17:06
|sell
|180
|0.10
|1.4405
|1.4445
|1.4365
|360
|2008.09.18 18:13
|t/p
|180
|0.10
|1.4365
|1.4445
|1.4365
|40.00
|9525.98
|361
|2008.09.18 18:13
|sell
|181
|0.10
|1.4362
|1.4402
|1.4322
|362
|2008.09.18 18:41
|s/l
|181
|0.10
|1.4402
|1.4402
|1.4322
|-40.00
|9485.98
|363
|2008.09.18 18:41
|sell
|182
|0.10
|1.4399
|1.4439
|1.4359
|364
|2008.09.18 18:51
|s/l
|182
|0.10
|1.4439
|1.4439
|1.4359
|-40.00
|9445.98
|365
|2008.09.18 18:51
|sell
|183
|0.10
|1.4436
|1.4476
|1.4396
|366
|2008.09.18 19:42
|t/p
|183
|0.10
|1.4396
|1.4476
|1.4396
|40.00
|9485.98
|367
|2008.09.18 19:42
|sell
|184
|0.10
|1.4393
|1.4433
|1.4353
|368
|2008.09.18 21:07
|t/p
|184
|0.10
|1.4353
|1.4433
|1.4353
|40.00
|9525.98
|369
|2008.09.18 21:07
|sell
|185
|0.10
|1.4347
|1.4387
|1.4307
|370
|2008.09.18 21:16
|t/p
|185
|0.10
|1.4307
|1.4387
|1.4307
|40.00
|9565.98
|371
|2008.09.18 21:16
|sell
|186
|0.10
|1.4303
|1.4343
|1.4263
|372
|2008.09.18 22:10
|s/l
|186
|0.10
|1.4343
|1.4343
|1.4263
|-40.00
|9525.98
|373
|2008.09.18 22:10
|sell
|187
|0.10
|1.4340
|1.4380
|1.4300
|374
|2008.09.19 00:58
|t/p
|187
|0.10
|1.4300
|1.4380
|1.4300
|40.52
|9566.50
|375
|2008.09.19 00:58
|sell
|188
|0.10
|1.4297
|1.4337
|1.4257
|376
|2008.09.19 02:23
|t/p
|188
|0.10
|1.4257
|1.4337
|1.4257
|40.00
|9606.50
|377
|2008.09.19 02:23
|sell
|189
|0.10
|1.4253
|1.4293
|1.4213
|378
|2008.09.19 03:07
|t/p
|189
|0.10
|1.4213
|1.4293
|1.4213
|40.00
|9646.50
|379
|2008.09.19 03:07
|sell
|190
|0.10
|1.4210
|1.4250
|1.4170
|380
|2008.09.19 03:31
|s/l
|190
|0.10
|1.4250
|1.4250
|1.4170
|-40.00
|9606.50
|381
|2008.09.19 03:31
|sell
|191
|0.10
|1.4247
|1.4287
|1.4207
|382
|2008.09.19 04:28
|t/p
|191
|0.10
|1.4207
|1.4287
|1.4207
|40.00
|9646.50
|383
|2008.09.19 04:28
|sell
|192
|0.10
|1.4204
|1.4244
|1.4164
|384
|2008.09.19 07:07
|t/p
|192
|0.10
|1.4164
|1.4244
|1.4164
|40.00
|9686.50
|385
|2008.09.19 07:07
|sell
|193
|0.10
|1.4161
|1.4201
|1.4121
|386
|2008.09.19 07:55
|s/l
|193
|0.10
|1.4201
|1.4201
|1.4121
|-40.00
|9646.50
|387
|2008.09.19 07:55
|sell
|194
|0.10
|1.4198
|1.4238
|1.4158
|388
|2008.09.19 08:09
|s/l
|194
|0.10
|1.4238
|1.4238
|1.4158
|-40.00
|9606.50
|389
|2008.09.19 08:09
|sell
|195
|0.10
|1.4236
|1.4276
|1.4196
|390
|2008.09.19 09:19
|t/p
|195
|0.10
|1.4196
|1.4276
|1.4196
|40.00
|9646.50
|391
|2008.09.19 09:19
|sell
|196
|0.10
|1.4192
|1.4232
|1.4152
|392
|2008.09.19 09:42
|s/l
|196
|0.10
|1.4232
|1.4232
|1.4152
|-40.00
|9606.50
|393
|2008.09.19 09:42
|sell
|197
|0.10
|1.4229
|1.4269
|1.4189
|394
|2008.09.19 10:19
|t/p
|197
|0.10
|1.4189
|1.4269
|1.4189
|40.00
|9646.50
|395
|2008.09.19 10:19
|sell
|198
|0.10
|1.4186
|1.4226
|1.4146
|396
|2008.09.19 11:33
|s/l
|198
|0.10
|1.4226
|1.4226
|1.4146
|-40.00
|9606.50
|397
|2008.09.19 11:33
|sell
|199
|0.10
|1.4223
|1.4263
|1.4183
|398
|2008.09.19 13:08
|s/l
|199
|0.10
|1.4263
|1.4263
|1.4183
|-40.00
|9566.50
|399
|2008.09.19 13:08
|sell
|200
|0.10
|1.4260
|1.4300
|1.4220
|400
|2008.09.19 13:20
|t/p
|200
|0.10
|1.4220
|1.4300
|1.4220
|40.00
|9606.50
|401
|2008.09.19 13:20
|sell
|201
|0.10
|1.4217
|1.4257
|1.4177
|402
|2008.09.19 14:31
|s/l
|201
|0.10
|1.4257
|1.4257
|1.4177
|-40.00
|9566.50
|403
|2008.09.19 14:31
|sell
|202
|0.10
|1.4254
|1.4294
|1.4214
|404
|2008.09.19 14:35
|s/l
|202
|0.10
|1.4294
|1.4294
|1.4214
|-40.00
|9526.50
|405
|2008.09.19 14:35
|sell
|203
|0.10
|1.4291
|1.4331
|1.4251
|406
|2008.09.19 14:52
|s/l
|203
|0.10
|1.4331
|1.4331
|1.4251
|-40.00
|9486.50
|407
|2008.09.19 14:52
|sell
|204
|0.10
|1.4328
|1.4368
|1.4288
|408
|2008.09.19 15:25
|s/l
|204
|0.10
|1.4368
|1.4368
|1.4288
|-40.00
|9446.50
|409
|2008.09.19 15:25
|sell
|205
|0.10
|1.4369
|1.4409
|1.4329
|410
|2008.09.19 15:30
|s/l
|205
|0.10
|1.4409
|1.4409
|1.4329
|-40.00
|9406.50
|411
|2008.09.19 15:30
|sell
|206
|0.10
|1.4407
|1.4447
|1.4367
|412
|2008.09.19 15:59
|t/p
|206
|0.10
|1.4367
|1.4447
|1.4367
|40.00
|9446.50
|413
|2008.09.19 15:59
|sell
|207
|0.10
|1.4364
|1.4404
|1.4324
|414
|2008.09.19 16:16
|s/l
|207
|0.10
|1.4404
|1.4404
|1.4324
|-40.00
|9406.50
|415
|2008.09.19 16:16
|sell
|208
|0.10
|1.4401
|1.4441
|1.4361
|416
|2008.09.19 17:03
|s/l
|208
|0.10
|1.4441
|1.4441
|1.4361
|-40.00
|9366.50
|417
|2008.09.19 17:03
|sell
|209
|0.10
|1.4439
|1.4479
|1.4399
|418
|2008.09.19 17:32
|t/p
|209
|0.10
|1.4399
|1.4479
|1.4399
|40.00
|9406.50
|419
|2008.09.19 17:32
|sell
|210
|0.10
|1.4396
|1.4436
|1.4356
|420
|2008.09.19 18:36
|s/l
|210
|0.10
|1.4436
|1.4436
|1.4356
|-40.00
|9366.50
|421
|2008.09.19 18:36
|sell
|211
|0.10
|1.4435
|1.4475
|1.4395
|422
|2008.09.19 20:41
|s/l
|211
|0.10
|1.4475
|1.4475
|1.4395
|-40.00
|9326.50
|423
|2008.09.19 20:41
|sell
|212
|0.10
|1.4472
|1.4512
|1.4432
|424
|2008.09.22 04:06
|s/l
|212
|0.10
|1.4512
|1.4512
|1.4432
|-39.48
|9287.02
|425
|2008.09.22 04:06
|sell
|213
|0.10
|1.4511
|1.4551
|1.4471
|426
|2008.09.22 05:13
|s/l
|213
|0.10
|1.4551
|1.4551
|1.4471
|-40.00
|9247.02
|427
|2008.09.22 05:13
|sell
|214
|0.10
|1.4550
|1.4590
|1.4510
|428
|2008.09.22 06:46
|t/p
|214
|0.10
|1.4510
|1.4590
|1.4510
|40.00
|9287.02
|429
|2008.09.22 06:46
|sell
|215
|0.10
|1.4507
|1.4547
|1.4467
|430
|2008.09.22 08:08
|t/p
|215
|0.10
|1.4467
|1.4547
|1.4467
|40.00
|9327.02
|431
|2008.09.22 08:08
|sell
|216
|0.10
|1.4464
|1.4504
|1.4424
|432
|2008.09.22 08:43
|s/l
|216
|0.10
|1.4504
|1.4504
|1.4424
|-40.00
|9287.02
|433
|2008.09.22 08:43
|sell
|217
|0.10
|1.4505
|1.4545
|1.4465
|434
|2008.09.22 09:29
|s/l
|217
|0.10
|1.4545
|1.4545
|1.4465
|-40.00
|9247.02
|435
|2008.09.22 09:29
|sell
|218
|0.10
|1.4542
|1.4582
|1.4502
|436
|2008.09.22 10:08
|s/l
|218
|0.10
|1.4582
|1.4582
|1.4502
|-40.00
|9207.02
|437
|2008.09.22 10:08
|sell
|219
|0.10
|1.4579
|1.4619
|1.4539
|438
|2008.09.22 12:13
|s/l
|219
|0.10
|1.4619
|1.4619
|1.4539
|-40.00
|9167.02
|439
|2008.09.22 12:13
|sell
|220
|0.10
|1.4616
|1.4656
|1.4576
|440
|2008.09.22 12:54
|t/p
|220
|0.10
|1.4576
|1.4656
|1.4576
|40.00
|9207.02
|441
|2008.09.22 12:54
|sell
|221
|0.10
|1.4573
|1.4613
|1.4533
|442
|2008.09.22 15:05
|s/l
|221
|0.10
|1.4613
|1.4613
|1.4533
|-40.00
|9167.02
|443
|2008.09.22 15:05
|sell
|222
|0.10
|1.4610
|1.4650
|1.4570
|444
|2008.09.22 16:35
|s/l
|222
|0.10
|1.4650
|1.4650
|1.4570
|-40.00
|9127.02
|445
|2008.09.22 16:35
|buy
|223
|0.10
|1.4650
|1.4610
|1.4690
|446
|2008.09.22 17:39
|t/p
|223
|0.10
|1.4690
|1.4610
|1.4690
|40.00
|9167.02
|447
|2008.09.22 17:39
|buy
|224
|0.10
|1.4693
|1.4653
|1.4733
|448
|2008.09.22 18:49
|t/p
|224
|0.10
|1.4733
|1.4653
|1.4733
|40.00
|9207.02
|449
|2008.09.22 18:49
|buy
|225
|0.10
|1.4737
|1.4697
|1.4777
|450
|2008.09.22 19:17
|t/p
|225
|0.10
|1.4777
|1.4697
|1.4777
|40.00
|9247.02
|451
|2008.09.22 19:17
|buy
|226
|0.10
|1.4780
|1.4740
|1.4820
|452
|2008.09.22 21:20
|t/p
|226
|0.10
|1.4820
|1.4740
|1.4820
|40.00
|9287.02
|453
|2008.09.22 21:20
|buy
|227
|0.10
|1.4823
|1.4783
|1.4863
|454
|2008.09.22 21:34
|t/p
|227
|0.10
|1.4863
|1.4783
|1.4863
|40.00
|9327.02
|455
|2008.09.22 21:34
|buy
|228
|0.10
|1.4866
|1.4826
|1.4906
|456
|2008.09.22 22:06
|s/l
|228
|0.10
|1.4826
|1.4826
|1.4906
|-40.00
|9287.02
|457
|2008.09.22 22:06
|buy
|229
|0.10
|1.4829
|1.4789
|1.4869
|458
|2008.09.22 22:49
|s/l
|229
|0.10
|1.4789
|1.4789
|1.4869
|-40.00
|9247.02
|459
|2008.09.22 22:49
|buy
|230
|0.10
|1.4790
|1.4750
|1.4830
|460
|2008.09.23 08:45
|s/l
|230
|0.10
|1.4750
|1.4750
|1.4830
|-40.78
|9206.24
|461
|2008.09.23 08:45
|buy
|231
|0.10
|1.4748
|1.4708
|1.4788
|462
|2008.09.23 10:06
|s/l
|231
|0.10
|1.4708
|1.4708
|1.4788
|-40.00
|9166.24
|463
|2008.09.23 10:06
|buy
|232
|0.10
|1.4711
|1.4671
|1.4751
|464
|2008.09.23 11:43
|t/p
|232
|0.10
|1.4751
|1.4671
|1.4751
|40.00
|9206.24
|465
|2008.09.23 11:43
|buy
|233
|0.10
|1.4754
|1.4714
|1.4794
|466
|2008.09.23 12:08
|t/p
|233
|0.10
|1.4794
|1.4714
|1.4794
|40.00
|9246.24
|467
|2008.09.23 12:08
|buy
|234
|0.10
|1.4798
|1.4758
|1.4838
|468
|2008.09.23 13:16
|s/l
|234
|0.10
|1.4758
|1.4758
|1.4838
|-40.00
|9206.24
|469
|2008.09.23 13:16
|buy
|235
|0.10
|1.4761
|1.4721
|1.4801
|470
|2008.09.23 15:00
|s/l
|235
|0.10
|1.4721
|1.4721
|1.4801
|-40.00
|9166.24
|471
|2008.09.23 15:00
|buy
|236
|0.10
|1.4723
|1.4683
|1.4763
|472
|2008.09.23 15:26
|t/p
|236
|0.10
|1.4763
|1.4683
|1.4763
|40.00
|9206.24
|473
|2008.09.23 15:26
|buy
|237
|0.10
|1.4766
|1.4726
|1.4806
|474
|2008.09.23 16:13
|s/l
|237
|0.10
|1.4726
|1.4726
|1.4806
|-40.00
|9166.24
|475
|2008.09.23 16:13
|buy
|238
|0.10
|1.4729
|1.4689
|1.4769
|476
|2008.09.23 18:53
|s/l
|238
|0.10
|1.4689
|1.4689
|1.4769
|-40.00
|9126.24
|477
|2008.09.23 18:53
|buy
|239
|0.10
|1.4692
|1.4652
|1.4732
|478
|2008.09.23 19:04
|s/l
|239
|0.10
|1.4652
|1.4652
|1.4732
|-40.00
|9086.24
|479
|2008.09.23 19:04
|buy
|240
|0.10
|1.4654
|1.4614
|1.4694
|480
|2008.09.23 20:10
|t/p
|240
|0.10
|1.4694
|1.4614
|1.4694
|40.00
|9126.24
|481
|2008.09.23 20:10
|buy
|241
|0.10
|1.4697
|1.4657
|1.4737
|482
|2008.09.23 22:40
|s/l
|241
|0.10
|1.4657
|1.4657
|1.4737
|-40.00
|9086.24
|483
|2008.09.23 22:40
|buy
|242
|0.10
|1.4659
|1.4619
|1.4699
|484
|2008.09.24 02:09
|t/p
|242
|0.10
|1.4699
|1.4619
|1.4699
|39.22
|9125.46
|485
|2008.09.24 02:09
|buy
|243
|0.10
|1.4702
|1.4662
|1.4742
|486
|2008.09.24 03:12
|s/l
|243
|0.10
|1.4662
|1.4662
|1.4742
|-40.00
|9085.46
|487
|2008.09.24 03:12
|buy
|244
|0.10
|1.4665
|1.4625
|1.4705
|488
|2008.09.24 14:20
|t/p
|244
|0.10
|1.4705
|1.4625
|1.4705
|40.00
|9125.46
|489
|2008.09.24 14:20
|buy
|245
|0.10
|1.4709
|1.4669
|1.4749
|490
|2008.09.24 16:29
|s/l
|245
|0.10
|1.4669
|1.4669
|1.4749
|-40.00
|9085.46
|491
|2008.09.24 16:29
|buy
|246
|0.10
|1.4671
|1.4631
|1.4711
|492
|2008.09.24 18:05
|s/l
|246
|0.10
|1.4631
|1.4631
|1.4711
|-40.00
|9045.46
|493
|2008.09.24 18:05
|buy
|247
|0.10
|1.4634
|1.4594
|1.4674
|494
|2008.09.24 19:09
|t/p
|247
|0.10
|1.4674
|1.4594
|1.4674
|40.00
|9085.46
|495
|2008.09.24 19:09
|buy
|248
|0.10
|1.4677
|1.4637
|1.4717
|496
|2008.09.24 21:18
|s/l
|248
|0.10
|1.4637
|1.4637
|1.4717
|-40.00
|9045.46
|497
|2008.09.24 21:18
|buy
|249
|0.10
|1.4640
|1.4600
|1.4680
|498
|2008.09.25 03:18
|t/p
|249
|0.10
|1.4680
|1.4600
|1.4680
|37.66
|9083.12
|499
|2008.09.25 03:18
|buy
|250
|0.10
|1.4683
|1.4643
|1.4723
|500
|2008.09.25 03:53
|t/p
|250
|0.10
|1.4723
|1.4643
|1.4723
|40.00
|9123.12
|501
|2008.09.25 03:53
|buy
|251
|0.10
|1.4726
|1.4686
|1.4766
|502
|2008.09.25 08:43
|t/p
|251
|0.10
|1.4766
|1.4686
|1.4766
|40.00
|9163.12
|503
|2008.09.25 08:43
|buy
|252
|0.10
|1.4769
|1.4729
|1.4809
|504
|2008.09.25 09:32
|s/l
|252
|0.10
|1.4729
|1.4729
|1.4809
|-40.00
|9123.12
|505
|2008.09.25 09:32
|buy
|253
|0.10
|1.4732
|1.4692
|1.4772
|506
|2008.09.25 11:41
|s/l
|253
|0.10
|1.4692
|1.4692
|1.4772
|-40.00
|9083.12
|507
|2008.09.25 11:41
|sell
|254
|0.10
|1.4692
|1.4732
|1.4652
|508
|2008.09.25 13:14
|t/p
|254
|0.10
|1.4652
|1.4732
|1.4652
|40.00
|9123.12
|509
|2008.09.25 13:14
|sell
|255
|0.10
|1.4648
|1.4688
|1.4608
|510
|2008.09.25 14:01
|s/l
|255
|0.10
|1.4688
|1.4688
|1.4608
|-40.00
|9083.12
|511
|2008.09.25 14:01
|sell
|256
|0.10
|1.4685
|1.4725
|1.4645
|512
|2008.09.25 14:36
|s/l
|256
|0.10
|1.4725
|1.4725
|1.4645
|-40.00
|9043.12
|513
|2008.09.25 14:36
|sell
|257
|0.10
|1.4722
|1.4762
|1.4682
|514
|2008.09.25 16:15
|t/p
|257
|0.10
|1.4682
|1.4762
|1.4682
|40.00
|9083.12
|515
|2008.09.25 16:15
|sell
|258
|0.10
|1.4679
|1.4719
|1.4639
|516
|2008.09.25 16:27
|t/p
|258
|0.10
|1.4639
|1.4719
|1.4639
|40.00
|9123.12
|517
|2008.09.25 16:27
|sell
|259
|0.10
|1.4635
|1.4675
|1.4595
|518
|2008.09.25 16:34
|s/l
|259
|0.10
|1.4675
|1.4675
|1.4595
|-40.00
|9083.12
|519
|2008.09.25 16:34
|sell
|260
|0.10
|1.4672
|1.4712
|1.4632
|520
|2008.09.25 17:23
|t/p
|260
|0.10
|1.4632
|1.4712
|1.4632
|40.00
|9123.12
|521
|2008.09.25 17:23
|sell
|261
|0.10
|1.4629
|1.4669
|1.4589
|522
|2008.09.25 18:59
|t/p
|261
|0.10
|1.4589
|1.4669
|1.4589
|40.00
|9163.12
|523
|2008.09.25 18:59
|sell
|262
|0.10
|1.4585
|1.4625
|1.4545
|524
|2008.09.25 20:54
|s/l
|262
|0.10
|1.4625
|1.4625
|1.4545
|-40.00
|9123.12
|525
|2008.09.25 20:54
|sell
|263
|0.10
|1.4622
|1.4662
|1.4582
|526
|2008.09.26 01:53
|s/l
|263
|0.10
|1.4662
|1.4662
|1.4582
|-39.48
|9083.64
|527
|2008.09.26 01:53
|buy
|264
|0.10
|1.4668
|1.4628
|1.4708
|528
|2008.09.26 07:44
|s/l
|264
|0.10
|1.4628
|1.4628
|1.4708
|-40.00
|9043.64
|529
|2008.09.26 07:44
|sell
|265
|0.10
|1.4628
|1.4668
|1.4588
|530
|2008.09.26 09:29
|t/p
|265
|0.10
|1.4588
|1.4668
|1.4588
|40.00
|9083.64
|531
|2008.09.26 09:29
|sell
|266
|0.10
|1.4585
|1.4625
|1.4545
|532
|2008.09.26 13:36
|s/l
|266
|0.10
|1.4625
|1.4625
|1.4545
|-40.00
|9043.64
|533
|2008.09.26 13:36
|sell
|267
|0.10
|1.4622
|1.4662
|1.4582
|534
|2008.09.26 15:20
|t/p
|267
|0.10
|1.4582
|1.4662
|1.4582
|40.00
|9083.64
|535
|2008.09.26 15:20
|sell
|268
|0.10
|1.4579
|1.4619
|1.4539
|536
|2008.09.26 15:45
|s/l
|268
|0.10
|1.4619
|1.4619
|1.4539
|-40.00
|9043.64
|537
|2008.09.26 15:45
|sell
|269
|0.10
|1.4616
|1.4656
|1.4576
|538
|2008.09.26 16:01
|s/l
|269
|0.10
|1.4656
|1.4656
|1.4576
|-40.00
|9003.64
|539
|2008.09.26 16:01
|sell
|270
|0.10
|1.4653
|1.4693
|1.4613
|540
|2008.09.26 16:34
|t/p
|270
|0.10
|1.4613
|1.4693
|1.4613
|40.00
|9043.64
|541
|2008.09.26 16:34
|buy
|271
|0.10
|1.4613
|1.4573
|1.4653
|542
|2008.09.29 00:00
|s/l
|271
|0.10
|1.4573
|1.4573
|1.4653
|-40.78
|9002.86
|543
|2008.09.29 00:00
|sell
|272
|0.10
|1.4517
|1.4557
|1.4477
|544
|2008.09.29 01:27
|s/l
|272
|0.10
|1.4557
|1.4557
|1.4477
|-40.00
|8962.86
|545
|2008.09.29 01:27
|sell
|273
|0.10
|1.4555
|1.4595
|1.4515
|546
|2008.09.29 02:22
|t/p
|273
|0.10
|1.4515
|1.4595
|1.4515
|40.00
|9002.86
|547
|2008.09.29 02:22
|sell
|274
|0.10
|1.4512
|1.4552
|1.4472
|548
|2008.09.29 07:12
|t/p
|274
|0.10
|1.4472
|1.4552
|1.4472
|40.00
|9042.86
|549
|2008.09.29 07:12
|buy
|275
|0.10
|1.4472
|1.4432
|1.4512
|550
|2008.09.29 08:34
|s/l
|275
|0.10
|1.4432
|1.4432
|1.4512
|-40.00
|9002.86
|551
|2008.09.29 08:34
|buy
|276
|0.10
|1.4434
|1.4394
|1.4474
|552
|2008.09.29 08:49
|s/l
|276
|0.10
|1.4394
|1.4394
|1.4474
|-40.00
|8962.86
|553
|2008.09.29 08:49
|sell
|277
|0.10
|1.4394
|1.4434
|1.4354
|554
|2008.09.29 09:17
|t/p
|277
|0.10
|1.4354
|1.4434
|1.4354
|40.00
|9002.86
|555
|2008.09.29 09:17
|buy
|278
|0.10
|1.4354
|1.4314
|1.4394
|556
|2008.09.29 09:26
|s/l
|278
|0.10
|1.4314
|1.4314
|1.4394
|-40.00
|8962.86
|557
|2008.09.29 09:26
|buy
|279
|0.10
|1.4317
|1.4277
|1.4357
|558
|2008.09.29 10:11
|t/p
|279
|0.10
|1.4357
|1.4277
|1.4357
|40.00
|9002.86
|559
|2008.09.29 10:11
|buy
|280
|0.10
|1.4360
|1.4320
|1.4400
|560
|2008.09.29 11:32
|s/l
|280
|0.10
|1.4320
|1.4320
|1.4400
|-40.00
|8962.86
|561
|2008.09.29 11:32
|buy
|281
|0.10
|1.4323
|1.4283
|1.4363
|562
|2008.09.29 12:15
|t/p
|281
|0.10
|1.4363
|1.4283
|1.4363
|40.00
|9002.86
|563
|2008.09.29 12:15
|sell
|282
|0.10
|1.4363
|1.4403
|1.4323
|564
|2008.09.29 13:18
|t/p
|282
|0.10
|1.4323
|1.4403
|1.4323
|40.00
|9042.86
|565
|2008.09.29 13:18
|sell
|283
|0.10
|1.4320
|1.4360
|1.4280
|566
|2008.09.29 13:41
|s/l
|283
|0.10
|1.4360
|1.4360
|1.4280
|-40.00
|9002.86
|567
|2008.09.29 13:41
|sell
|284
|0.10
|1.4357
|1.4397
|1.4317
|568
|2008.09.29 15:44
|s/l
|284
|0.10
|1.4397
|1.4397
|1.4317
|-40.00
|8962.86
|569
|2008.09.29 15:44
|sell
|285
|0.10
|1.4394
|1.4434
|1.4354
|570
|2008.09.29 16:05
|s/l
|285
|0.10
|1.4434
|1.4434
|1.4354
|-40.00
|8922.86
|571
|2008.09.29 16:05
|sell
|286
|0.10
|1.4432
|1.4472
|1.4392
|572
|2008.09.29 16:20
|s/l
|286
|0.10
|1.4472
|1.4472
|1.4392
|-40.00
|8882.86
|573
|2008.09.29 16:20
|sell
|287
|0.10
|1.4470
|1.4510
|1.4430
|574
|2008.09.29 16:48
|t/p
|287
|0.10
|1.4430
|1.4510
|1.4430
|40.00
|8922.86
|575
|2008.09.29 16:48
|sell
|288
|0.10
|1.4427
|1.4467
|1.4387
|576
|2008.09.29 17:48
|t/p
|288
|0.10
|1.4387
|1.4467
|1.4387
|40.00
|8962.86
|577
|2008.09.29 17:48
|sell
|289
|0.10
|1.4384
|1.4424
|1.4344
|578
|2008.09.29 19:43
|s/l
|289
|0.10
|1.4424
|1.4424
|1.4344
|-40.00
|8922.86
|579
|2008.09.29 19:43
|sell
|290
|0.10
|1.4421
|1.4461
|1.4381
|580
|2008.09.29 19:45
|s/l
|290
|0.10
|1.4461
|1.4461
|1.4381
|-40.00
|8882.86
|581
|2008.09.29 19:45
|sell
|291
|0.10
|1.4458
|1.4498
|1.4418
|582
|2008.09.29 19:46
|s/l
|291
|0.10
|1.4498
|1.4498
|1.4418
|-40.00
|8842.86
|583
|2008.09.29 19:46
|sell
|292
|0.10
|1.4495
|1.4535
|1.4455
|584
|2008.09.29 19:46
|s/l
|292
|0.10
|1.4535
|1.4535
|1.4455
|-40.00
|8802.86
|585
|2008.09.29 19:47
|sell
|293
|0.10
|1.4559
|1.4599
|1.4519
|586
|2008.09.29 19:47
|t/p
|293
|0.10
|1.4519
|1.4599
|1.4519
|40.00
|8842.86
|587
|2008.09.29 19:48
|sell
|294
|0.10
|1.4509
|1.4549
|1.4469
|588
|2008.09.29 19:48
|t/p
|294
|0.10
|1.4469
|1.4549
|1.4469
|40.00
|8882.86
|589
|2008.09.29 19:49
|sell
|295
|0.10
|1.4476
|1.4516
|1.4436
|590
|2008.09.29 19:54
|t/p
|295
|0.10
|1.4436
|1.4516
|1.4436
|40.00
|8922.86
|591
|2008.09.29 19:54
|sell
|296
|0.10
|1.4433
|1.4473
|1.4393
|592
|2008.09.29 20:08
|s/l
|296
|0.10
|1.4473
|1.4473
|1.4393
|-40.00
|8882.86
|593
|2008.09.29 20:08
|sell
|297
|0.10
|1.4470
|1.4510
|1.4430
|594
|2008.09.29 20:15
|s/l
|297
|0.10
|1.4510
|1.4510
|1.4430
|-40.00
|8842.86
|595
|2008.09.29 20:15
|sell
|298
|0.10
|1.4508
|1.4548
|1.4468
|596
|2008.09.29 20:23
|t/p
|298
|0.10
|1.4468
|1.4548
|1.4468
|40.00
|8882.86
|597
|2008.09.29 20:23
|sell
|299
|0.10
|1.4465
|1.4505
|1.4425
|598
|2008.09.29 20:29
|s/l
|299
|0.10
|1.4505
|1.4505
|1.4425
|-40.00
|8842.86
|599
|2008.09.29 20:29
|sell
|300
|0.10
|1.4503
|1.4543
|1.4463
|600
|2008.09.29 21:00
|t/p
|300
|0.10
|1.4463
|1.4543
|1.4463
|40.00
|8882.86
|601
|2008.09.29 21:00
|sell
|301
|0.10
|1.4458
|1.4498
|1.4418
|602
|2008.09.29 23:20
|t/p
|301
|0.10
|1.4418
|1.4498
|1.4418
|40.00
|8922.86
|603
|2008.09.29 23:20
|sell
|302
|0.10
|1.4415
|1.4455
|1.4375
|604
|2008.09.30 00:32
|t/p
|302
|0.10
|1.4375
|1.4455
|1.4375
|40.52
|8963.38
|605
|2008.09.30 00:32
|sell
|303
|0.10
|1.4372
|1.4412
|1.4332
|606
|2008.09.30 09:13
|s/l
|303
|0.10
|1.4412
|1.4412
|1.4332
|-40.00
|8923.38
|607
|2008.09.30 09:13
|sell
|304
|0.10
|1.4409
|1.4449
|1.4369
|608
|2008.09.30 09:45
|t/p
|304
|0.10
|1.4369
|1.4449
|1.4369
|40.00
|8963.38
|609
|2008.09.30 09:45
|sell
|305
|0.10
|1.4366
|1.4406
|1.4326
|610
|2008.09.30 12:30
|t/p
|305
|0.10
|1.4326
|1.4406
|1.4326
|40.00
|9003.38
|611
|2008.09.30 12:30
|sell
|306
|0.10
|1.4323
|1.4363
|1.4283
|612
|2008.09.30 14:35
|t/p
|306
|0.10
|1.4283
|1.4363
|1.4283
|40.00
|9043.38
|613
|2008.09.30 14:35
|sell
|307
|0.10
|1.4279
|1.4319
|1.4239
|614
|2008.09.30 15:19
|t/p
|307
|0.10
|1.4239
|1.4319
|1.4239
|40.00
|9083.38
|615
|2008.09.30 15:19
|sell
|308
|0.10
|1.4234
|1.4274
|1.4194
|616
|2008.09.30 15:33
|t/p
|308
|0.10
|1.4194
|1.4274
|1.4194
|40.00
|9123.38
|617
|2008.09.30 15:33
|sell
|309
|0.10
|1.4191
|1.4231
|1.4151
|618
|2008.09.30 16:34
|t/p
|309
|0.10
|1.4151
|1.4231
|1.4151
|40.00
|9163.38
|619
|2008.09.30 16:34
|sell
|310
|0.10
|1.4148
|1.4188
|1.4108
|620
|2008.09.30 16:43
|t/p
|310
|0.10
|1.4108
|1.4188
|1.4108
|40.00
|9203.38
|621
|2008.09.30 16:43
|sell
|311
|0.10
|1.4105
|1.4145
|1.4065
|622
|2008.09.30 16:54
|t/p
|311
|0.10
|1.4065
|1.4145
|1.4065
|40.00
|9243.38
|623
|2008.09.30 16:54
|sell
|312
|0.10
|1.4062
|1.4102
|1.4022
|624
|2008.09.30 17:05
|t/p
|312
|0.10
|1.4022
|1.4102
|1.4022
|40.00
|9283.38
|625
|2008.09.30 17:05
|sell
|313
|0.10
|1.4018
|1.4058
|1.3978
|626
|2008.09.30 17:10
|s/l
|313
|0.10
|1.4058
|1.4058
|1.3978
|-40.00
|9243.38
|627
|2008.09.30 17:10
|sell
|314
|0.10
|1.4055
|1.4095
|1.4015
|628
|2008.09.30 18:21
|s/l
|314
|0.10
|1.4095
|1.4095
|1.4015
|-40.00
|9203.38
|629
|2008.09.30 18:21
|sell
|315
|0.10
|1.4092
|1.4132
|1.4052
|630
|2008.09.30 19:17
|t/p
|315
|0.10
|1.4052
|1.4132
|1.4052
|40.00
|9243.38
|631
|2008.09.30 19:17
|sell
|316
|0.10
|1.4049
|1.4089
|1.4009
|632
|2008.09.30 20:42
|s/l
|316
|0.10
|1.4089
|1.4089
|1.4009
|-40.00
|9203.38
|633
|2008.09.30 20:42
|sell
|317
|0.10
|1.4086
|1.4126
|1.4046
|634
|2008.09.30 23:27
|s/l
|317
|0.10
|1.4126
|1.4126
|1.4046
|-40.00
|9163.38
|635
|2008.09.30 23:27
|sell
|318
|0.10
|1.4123
|1.4163
|1.4083
|636
|2008.10.01 04:18
|t/p
|318
|0.10
|1.4083
|1.4163
|1.4083
|40.52
|9203.90
|637
|2008.10.01 04:18
|sell
|319
|0.10
|1.4080
|1.4120
|1.4040
|638
|2008.10.01 04:58
|s/l
|319
|0.10
|1.4120
|1.4120
|1.4040
|-40.00
|9163.90
|639
|2008.10.01 04:58
|sell
|320
|0.10
|1.4117
|1.4157
|1.4077
|640
|2008.10.01 09:33
|s/l
|320
|0.10
|1.4157
|1.4157
|1.4077
|-40.00
|9123.90
|641
|2008.10.01 09:33
|sell
|321
|0.10
|1.4154
|1.4194
|1.4114
|642
|2008.10.01 13:52
|t/p
|321
|0.10
|1.4114
|1.4194
|1.4114
|40.00
|9163.90
|643
|2008.10.01 13:52
|sell
|322
|0.10
|1.4111
|1.4151
|1.4071
|644
|2008.10.01 14:03
|t/p
|322
|0.10
|1.4071
|1.4151
|1.4071
|40.00
|9203.90
|645
|2008.10.01 14:03
|sell
|323
|0.10
|1.4066
|1.4106
|1.4026
|646
|2008.10.01 14:25
|t/p
|323
|0.10
|1.4026
|1.4106
|1.4026
|40.00
|9243.90
|647
|2008.10.01 14:25
|sell
|324
|0.10
|1.4022
|1.4062
|1.3982
|648
|2008.10.01 14:49
|s/l
|324
|0.10
|1.4062
|1.4062
|1.3982
|-40.00
|9203.90
|649
|2008.10.01 14:49
|sell
|325
|0.10
|1.4059
|1.4099
|1.4019
|650
|2008.10.01 15:02
|t/p
|325
|0.10
|1.4019
|1.4099
|1.4019
|40.00
|9243.90
|651
|2008.10.01 15:02
|sell
|326
|0.10
|1.4016
|1.4056
|1.3976
|652
|2008.10.01 17:40
|s/l
|326
|0.10
|1.4056
|1.4056
|1.3976
|-40.00
|9203.90
|653
|2008.10.01 17:40
|sell
|327
|0.10
|1.4053
|1.4093
|1.4013
|654
|2008.10.01 19:53
|s/l
|327
|0.10
|1.4093
|1.4093
|1.4013
|-40.00
|9163.90
|655
|2008.10.01 19:53
|sell
|328
|0.10
|1.4090
|1.4130
|1.4050
|656
|2008.10.01 20:33
|t/p
|328
|0.10
|1.4050
|1.4130
|1.4050
|40.00
|9203.90
|657
|2008.10.01 20:33
|sell
|329
|0.10
|1.4047
|1.4087
|1.4007
|658
|2008.10.01 22:03
|t/p
|329
|0.10
|1.4007
|1.4087
|1.4007
|40.00
|9243.90
|659
|2008.10.01 22:03
|sell
|330
|0.10
|1.4004
|1.4044
|1.3964
|660
|2008.10.02 02:02
|t/p
|330
|0.10
|1.3964
|1.4044
|1.3964
|41.56
|9285.46
|661
|2008.10.02 02:02
|sell
|331
|0.10
|1.3960
|1.4000
|1.3920
|662
|2008.10.02 03:39
|s/l
|331
|0.10
|1.4000
|1.4000
|1.3920
|-40.00
|9245.46
|663
|2008.10.02 03:39
|sell
|332
|0.10
|1.3997
|1.4037
|1.3957
|664
|2008.10.02 03:54
|t/p
|332
|0.10
|1.3957
|1.4037
|1.3957
|40.00
|9285.46
|665
|2008.10.02 03:54
|sell
|333
|0.10
|1.3953
|1.3993
|1.3913
|666
|2008.10.02 05:07
|s/l
|333
|0.10
|1.3993
|1.3993
|1.3913
|-40.00
|9245.46
|667
|2008.10.02 05:07
|sell
|334
|0.10
|1.3990
|1.4030
|1.3950
|668
|2008.10.02 06:38
|t/p
|334
|0.10
|1.3950
|1.4030
|1.3950
|40.00
|9285.46
|669
|2008.10.02 06:38
|sell
|335
|0.10
|1.3947
|1.3987
|1.3907
|670
|2008.10.02 09:17
|t/p
|335
|0.10
|1.3907
|1.3987
|1.3907
|40.00
|9325.46
|671
|2008.10.02 09:17
|sell
|336
|0.10
|1.3904
|1.3944
|1.3864
|672
|2008.10.02 09:35
|t/p
|336
|0.10
|1.3864
|1.3944
|1.3864
|40.00
|9365.46
|673
|2008.10.02 09:35
|sell
|337
|0.10
|1.3860
|1.3900
|1.3820
|674
|2008.10.02 10:04
|s/l
|337
|0.10
|1.3900
|1.3900
|1.3820
|-40.00
|9325.46
|675
|2008.10.02 10:04
|sell
|338
|0.10
|1.3897
|1.3937
|1.3857
|676
|2008.10.02 13:26
|t/p
|338
|0.10
|1.3857
|1.3937
|1.3857
|40.00
|9365.46
|677
|2008.10.02 13:26
|sell
|339
|0.10
|1.3854
|1.3894
|1.3814
|678
|2008.10.02 13:38
|s/l
|339
|0.10
|1.3894
|1.3894
|1.3814
|-40.00
|9325.46
|679
|2008.10.02 13:38
|sell
|340
|0.10
|1.3891
|1.3931
|1.3851
|680
|2008.10.02 14:35
|t/p
|340
|0.10
|1.3851
|1.3931
|1.3851
|40.00
|9365.46
|681
|2008.10.02 14:35
|sell
|341
|0.10
|1.3848
|1.3888
|1.3808
|682
|2008.10.02 14:38
|t/p
|341
|0.10
|1.3808
|1.3888
|1.3808
|40.00
|9405.46
|683
|2008.10.02 14:38
|sell
|342
|0.10
|1.3804
|1.3844
|1.3764
|684
|2008.10.02 14:55
|t/p
|342
|0.10
|1.3764
|1.3844
|1.3764
|40.00
|9445.46
|685
|2008.10.02 14:55
|sell
|343
|0.10
|1.3760
|1.3800
|1.3720
|686
|2008.10.02 15:08
|s/l
|343
|0.10
|1.3800
|1.3800
|1.3720
|-40.00
|9405.46
|687
|2008.10.02 15:08
|sell
|344
|0.10
|1.3797
|1.3837
|1.3757
|688
|2008.10.02 16:26
|s/l
|344
|0.10
|1.3837
|1.3837
|1.3757
|-40.00
|9365.46
|689
|2008.10.02 16:26
|sell
|345
|0.10
|1.3834
|1.3874
|1.3794
|690
|2008.10.02 17:06
|t/p
|345
|0.10
|1.3794
|1.3874
|1.3794
|40.00
|9405.46
|691
|2008.10.02 17:06
|sell
|346
|0.10
|1.3791
|1.3831
|1.3751
|692
|2008.10.02 17:43
|s/l
|346
|0.10
|1.3831
|1.3831
|1.3751
|-40.00
|9365.46
|693
|2008.10.02 17:43
|sell
|347
|0.10
|1.3828
|1.3868
|1.3788
|694
|2008.10.02 18:01
|s/l
|347
|0.10
|1.3868
|1.3868
|1.3788
|-40.00
|9325.46
|695
|2008.10.02 18:01
|sell
|348
|0.10
|1.3865
|1.3905
|1.3825
|696
|2008.10.02 19:43
|t/p
|348
|0.10
|1.3825
|1.3905
|1.3825
|40.00
|9365.46
|697
|2008.10.02 19:43
|sell
|349
|0.10
|1.3822
|1.3862
|1.3782
|698
|2008.10.03 01:49
|t/p
|349
|0.10
|1.3782
|1.3862
|1.3782
|40.52
|9405.98
|699
|2008.10.03 01:49
|sell
|350
|0.10
|1.3778
|1.3818
|1.3738
|700
|2008.10.03 02:48
|s/l
|350
|0.10
|1.3818
|1.3818
|1.3738
|-40.00
|9365.98
|701
|2008.10.03 02:48
|sell
|351
|0.10
|1.3815
|1.3855
|1.3775
|702
|2008.10.03 03:41
|s/l
|351
|0.10
|1.3855
|1.3855
|1.3775
|-40.00
|9325.98
|703
|2008.10.03 03:41
|sell
|352
|0.10
|1.3852
|1.3892
|1.3812
|704
|2008.10.03 07:58
|s/l
|352
|0.10
|1.3892
|1.3892
|1.3812
|-40.00
|9285.98
|705
|2008.10.03 07:58
|sell
|353
|0.10
|1.3891
|1.3931
|1.3851
|706
|2008.10.03 08:43
|t/p
|353
|0.10
|1.3851
|1.3931
|1.3851
|40.00
|9325.98
|707
|2008.10.03 08:43
|sell
|354
|0.10
|1.3848
|1.3888
|1.3808
|708
|2008.10.03 09:16
|t/p
|354
|0.10
|1.3808
|1.3888
|1.3808
|40.00
|9365.98
|709
|2008.10.03 09:16
|sell
|355
|0.10
|1.3805
|1.3845
|1.3765
|710
|2008.10.03 09:35
|s/l
|355
|0.10
|1.3845
|1.3845
|1.3765
|-40.00
|9325.98
|711
|2008.10.03 09:35
|sell
|356
|0.10
|1.3842
|1.3882
|1.3802
|712
|2008.10.03 11:18
|s/l
|356
|0.10
|1.3882
|1.3882
|1.3802
|-40.00
|9285.98
|713
|2008.10.03 11:18
|sell
|357
|0.10
|1.3879
|1.3919
|1.3839
|714
|2008.10.03 13:27
|t/p
|357
|0.10
|1.3839
|1.3919
|1.3839
|40.00
|9325.98
|715
|2008.10.03 13:27
|sell
|358
|0.10
|1.3836
|1.3876
|1.3796
|716
|2008.10.03 14:49
|t/p
|358
|0.10
|1.3796
|1.3876
|1.3796
|40.00
|9365.98
|717
|2008.10.03 14:49
|sell
|359
|0.10
|1.3792
|1.3832
|1.3752
|718
|2008.10.03 14:59
|t/p
|359
|0.10
|1.3752
|1.3832
|1.3752
|40.00
|9405.98
|719
|2008.10.03 14:59
|sell
|360
|0.10
|1.3749
|1.3789
|1.3709
|720
|2008.10.03 15:19
|t/p
|360
|0.10
|1.3709
|1.3789
|1.3709
|40.00
|9445.98
|721
|2008.10.03 15:19
|sell
|361
|0.10
|1.3706
|1.3746
|1.3666
|722
|2008.10.03 15:34
|s/l
|361
|0.10
|1.3746
|1.3746
|1.3666
|-40.00
|9405.98
|723
|2008.10.03 15:34
|sell
|362
|0.10
|1.3743
|1.3783
|1.3703
|724
|2008.10.03 16:41
|s/l
|362
|0.10
|1.3783
|1.3783
|1.3703
|-40.00
|9365.98
|725
|2008.10.03 16:41
|sell
|363
|0.10
|1.3780
|1.3820
|1.3740
|726
|2008.10.03 16:55
|s/l
|363
|0.10
|1.3820
|1.3820
|1.3740
|-40.00
|9325.98
|727
|2008.10.03 16:55
|sell
|364
|0.10
|1.3817
|1.3857
|1.3777
|728
|2008.10.03 18:09
|s/l
|364
|0.10
|1.3857
|1.3857
|1.3777
|-40.00
|9285.98
|729
|2008.10.03 18:09
|sell
|365
|0.10
|1.3855
|1.3895
|1.3815
|730
|2008.10.03 18:42
|t/p
|365
|0.10
|1.3815
|1.3895
|1.3815
|40.00
|9325.98
|731
|2008.10.03 18:42
|sell
|366
|0.10
|1.3812
|1.3852
|1.3772
|732
|2008.10.03 19:26
|s/l
|366
|0.10
|1.3852
|1.3852
|1.3772
|-40.00
|9285.98
|733
|2008.10.03 19:26
|sell
|367
|0.10
|1.3849
|1.3889
|1.3809
|734
|2008.10.03 20:09
|s/l
|367
|0.10
|1.3889
|1.3889
|1.3809
|-40.00
|9245.98
|735
|2008.10.03 20:09
|sell
|368
|0.10
|1.3886
|1.3926
|1.3846
|736
|2008.10.03 20:31
|t/p
|368
|0.10
|1.3846
|1.3926
|1.3846
|40.00
|9285.98
|737
|2008.10.03 20:31
|sell
|369
|0.10
|1.3843
|1.3883
|1.3803
|738
|2008.10.03 21:44
|t/p
|369
|0.10
|1.3803
|1.3883
|1.3803
|40.00
|9325.98
|739
|2008.10.03 21:44
|sell
|370
|0.10
|1.3800
|1.3840
|1.3760
|740
|2008.10.06 00:00
|t/p
|370
|0.10
|1.3760
|1.3840
|1.3760
|40.52
|9366.50
|741
|2008.10.06 00:00
|sell
|371
|0.10
|1.3637
|1.3677
|1.3597
|742
|2008.10.06 00:35
|s/l
|371
|0.10
|1.3677
|1.3677
|1.3597
|-40.00
|9326.50
|743
|2008.10.06 00:35
|sell
|372
|0.10
|1.3675
|1.3715
|1.3635
|744
|2008.10.06 01:44
|t/p
|372
|0.10
|1.3635
|1.3715
|1.3635
|40.00
|9366.50
|745
|2008.10.06 01:44
|sell
|373
|0.10
|1.3632
|1.3672
|1.3592
|746
|2008.10.06 02:07
|s/l
|373
|0.10
|1.3672
|1.3672
|1.3592
|-40.00
|9326.50
|747
|2008.10.06 02:07
|sell
|374
|0.10
|1.3669
|1.3709
|1.3629
|748
|2008.10.06 02:19
|t/p
|374
|0.10
|1.3629
|1.3709
|1.3629
|40.00
|9366.50
|749
|2008.10.06 02:19
|sell
|375
|0.10
|1.3626
|1.3666
|1.3586
|750
|2008.10.06 08:07
|t/p
|375
|0.10
|1.3586
|1.3666
|1.3586
|40.00
|9406.50
|751
|2008.10.06 08:07
|sell
|376
|0.10
|1.3583
|1.3623
|1.3543
|752
|2008.10.06 13:53
|s/l
|376
|0.10
|1.3623
|1.3623
|1.3543
|-40.00
|9366.50
|753
|2008.10.06 13:53
|sell
|377
|0.10
|1.3620
|1.3660
|1.3580
|754
|2008.10.06 15:07
|t/p
|377
|0.10
|1.3580
|1.3660
|1.3580
|40.00
|9406.50
|755
|2008.10.06 15:07
|sell
|378
|0.10
|1.3577
|1.3617
|1.3537
|756
|2008.10.06 16:04
|t/p
|378
|0.10
|1.3537
|1.3617
|1.3537
|40.00
|9446.50
|757
|2008.10.06 16:04
|sell
|379
|0.10
|1.3534
|1.3574
|1.3494
|758
|2008.10.06 16:08
|s/l
|379
|0.10
|1.3574
|1.3574
|1.3494
|-40.00
|9406.50
|759
|2008.10.06 16:08
|sell
|380
|0.10
|1.3571
|1.3611
|1.3531
|760
|2008.10.06 16:15
|t/p
|380
|0.10
|1.3531
|1.3611
|1.3531
|40.00
|9446.50
|761
|2008.10.06 16:15
|sell
|381
|0.10
|1.3527
|1.3567
|1.3487
|762
|2008.10.06 16:48
|t/p
|381
|0.10
|1.3487
|1.3567
|1.3487
|40.00
|9486.50
|763
|2008.10.06 16:48
|sell
|382
|0.10
|1.3484
|1.3524
|1.3444
|764
|2008.10.06 16:58
|s/l
|382
|0.10
|1.3524
|1.3524
|1.3444
|-40.00
|9446.50
|765
|2008.10.06 16:58
|sell
|383
|0.10
|1.3521
|1.3561
|1.3481
|766
|2008.10.06 17:05
|t/p
|383
|0.10
|1.3481
|1.3561
|1.3481
|40.00
|9486.50
|767
|2008.10.06 17:05
|sell
|384
|0.10
|1.3477
|1.3517
|1.3437
|768
|2008.10.06 17:11
|s/l
|384
|0.10
|1.3517
|1.3517
|1.3437
|-40.00
|9446.50
|769
|2008.10.06 17:11
|sell
|385
|0.10
|1.3514
|1.3554
|1.3474
|770
|2008.10.06 19:39
|t/p
|385
|0.10
|1.3474
|1.3554
|1.3474
|40.00
|9486.50
|771
|2008.10.06 19:39
|sell
|386
|0.10
|1.3471
|1.3511
|1.3431
|772
|2008.10.06 21:46
|s/l
|386
|0.10
|1.3511
|1.3511
|1.3431
|-40.00
|9446.50
|773
|2008.10.06 21:46
|sell
|387
|0.10
|1.3508
|1.3548
|1.3468
|774
|2008.10.07 02:21
|s/l
|387
|0.10
|1.3548
|1.3548
|1.3468
|-39.48
|9407.02
|775
|2008.10.07 02:21
|sell
|388
|0.10
|1.3545
|1.3585
|1.3505
|776
|2008.10.07 02:58
|t/p
|388
|0.10
|1.3505
|1.3585
|1.3505
|40.00
|9447.02
|777
|2008.10.07 02:58
|sell
|389
|0.10
|1.3502
|1.3542
|1.3462
|778
|2008.10.07 05:47
|s/l
|389
|0.10
|1.3542
|1.3542
|1.3462
|-40.00
|9407.02
|779
|2008.10.07 05:47
|sell
|390
|0.10
|1.3539
|1.3579
|1.3499
|780
|2008.10.07 05:48
|s/l
|390
|0.10
|1.3579
|1.3579
|1.3499
|-40.00
|9367.02
|781
|2008.10.07 05:48
|sell
|391
|0.10
|1.3576
|1.3616
|1.3536
|782
|2008.10.07 06:31
|s/l
|391
|0.10
|1.3616
|1.3616
|1.3536
|-40.00
|9327.02
|783
|2008.10.07 06:31
|sell
|392
|0.10
|1.3613
|1.3653
|1.3573
|784
|2008.10.07 06:53
|t/p
|392
|0.10
|1.3573
|1.3653
|1.3573
|40.00
|9367.02
|785
|2008.10.07 06:53
|sell
|393
|0.10
|1.3570
|1.3610
|1.3530
|786
|2008.10.07 08:18
|s/l
|393
|0.10
|1.3610
|1.3610
|1.3530
|-40.00
|9327.02
|787
|2008.10.07 08:18
|sell
|394
|0.10
|1.3607
|1.3647
|1.3567
|788
|2008.10.07 09:01
|t/p
|394
|0.10
|1.3567
|1.3647
|1.3567
|40.00
|9367.02
|789
|2008.10.07 09:01
|sell
|395
|0.10
|1.3564
|1.3604
|1.3524
|790
|2008.10.07 09:24
|s/l
|395
|0.10
|1.3604
|1.3604
|1.3524
|-40.00
|9327.02
|791
|2008.10.07 09:24
|sell
|396
|0.10
|1.3602
|1.3642
|1.3562
|792
|2008.10.07 10:11
|t/p
|396
|0.10
|1.3562
|1.3642
|1.3562
|40.00
|9367.02
|793
|2008.10.07 10:11
|sell
|397
|0.10
|1.3558
|1.3598
|1.3518
|794
|2008.10.07 10:17
|t/p
|397
|0.10
|1.3518
|1.3598
|1.3518
|40.00
|9407.02
|795
|2008.10.07 10:17
|sell
|398
|0.10
|1.3515
|1.3555
|1.3475
|796
|2008.10.07 10:35
|s/l
|398
|0.10
|1.3555
|1.3555
|1.3475
|-40.00
|9367.02
|797
|2008.10.07 10:35
|sell
|399
|0.10
|1.3552
|1.3592
|1.3512
|798
|2008.10.07 13:10
|s/l
|399
|0.10
|1.3592
|1.3592
|1.3512
|-40.00
|9327.02
|799
|2008.10.07 13:10
|sell
|400
|0.10
|1.3589
|1.3629
|1.3549
|800
|2008.10.07 14:04
|s/l
|400
|0.10
|1.3629
|1.3629
|1.3549
|-40.00
|9287.02
|801
|2008.10.07 14:04
|sell
|401
|0.10
|1.3626
|1.3666
|1.3586
|802
|2008.10.07 14:29
|t/p
|401
|0.10
|1.3586
|1.3666
|1.3586
|40.00
|9327.02
|803
|2008.10.07 14:29
|sell
|402
|0.10
|1.3582
|1.3622
|1.3542
|804
|2008.10.07 15:00
|s/l
|402
|0.10
|1.3622
|1.3622
|1.3542
|-40.00
|9287.02
|805
|2008.10.07 15:00
|sell
|403
|0.10
|1.3619
|1.3659
|1.3579
|806
|2008.10.07 15:00
|s/l
|403
|0.10
|1.3659
|1.3659
|1.3579
|-40.00
|9247.02
|807
|2008.10.07 15:01
|sell
|404
|0.10
|1.3666
|1.3706
|1.3626
|808
|2008.10.07 15:03
|t/p
|404
|0.10
|1.3626
|1.3706
|1.3626
|40.00
|9287.02
|809
|2008.10.07 15:03
|sell
|405
|0.10
|1.3623
|1.3663
|1.3583
|810
|2008.10.07 15:11
|s/l
|405
|0.10
|1.3663
|1.3663
|1.3583
|-40.00
|9247.02
|811
|2008.10.07 15:11
|sell
|406
|0.10
|1.3660
|1.3700
|1.3620
|812
|2008.10.07 15:14
|s/l
|406
|0.10
|1.3700
|1.3700
|1.3620
|-40.00
|9207.02
|813
|2008.10.07 15:14
|sell
|407
|0.10
|1.3697
|1.3737
|1.3657
|814
|2008.10.07 15:33
|s/l
|407
|0.10
|1.3737
|1.3737
|1.3657
|-40.00
|9167.02
|815
|2008.10.07 15:33
|sell
|408
|0.10
|1.3734
|1.3774
|1.3694
|816
|2008.10.07 15:47
|t/p
|408
|0.10
|1.3694
|1.3774
|1.3694
|40.00
|9207.02
|817
|2008.10.07 15:47
|sell
|409
|0.10
|1.3691
|1.3731
|1.3651
|818
|2008.10.07 16:48
|t/p
|409
|0.10
|1.3651
|1.3731
|1.3651
|40.00
|9247.02
|819
|2008.10.07 16:48
|sell
|410
|0.10
|1.3648
|1.3688
|1.3608
|820
|2008.10.07 17:10
|t/p
|410
|0.10
|1.3608
|1.3688
|1.3608
|40.00
|9287.02
|821
|2008.10.07 17:10
|sell
|411
|0.10
|1.3605
|1.3645
|1.3565
|822
|2008.10.07 17:51
|s/l
|411
|0.10
|1.3645
|1.3645
|1.3565
|-40.00
|9247.02
|823
|2008.10.07 17:51
|sell
|412
|0.10
|1.3642
|1.3682
|1.3602
|824
|2008.10.07 18:45
|t/p
|412
|0.10
|1.3602
|1.3682
|1.3602
|40.00
|9287.02
|825
|2008.10.07 18:45
|sell
|413
|0.10
|1.3599
|1.3639
|1.3559
|826
|2008.10.07 18:59
|s/l
|413
|0.10
|1.3639
|1.3639
|1.3559
|-40.00
|9247.02
|827
|2008.10.07 18:59
|sell
|414
|0.10
|1.3636
|1.3676
|1.3596
|828
|2008.10.07 19:31
|t/p
|414
|0.10
|1.3596
|1.3676
|1.3596
|40.00
|9287.02
|829
|2008.10.07 19:31
|sell
|415
|0.10
|1.3592
|1.3632
|1.3552
|830
|2008.10.07 20:15
|s/l
|415
|0.10
|1.3632
|1.3632
|1.3552
|-40.00
|9247.02
|831
|2008.10.07 20:15
|sell
|416
|0.10
|1.3629
|1.3669
|1.3589
|832
|2008.10.07 22:55
|t/p
|416
|0.10
|1.3589
|1.3669
|1.3589
|40.00
|9287.02
|833
|2008.10.07 22:55
|sell
|417
|0.10
|1.3586
|1.3626
|1.3546
|834
|2008.10.07 23:40
|s/l
|417
|0.10
|1.3626
|1.3626
|1.3546
|-40.00
|9247.02
|835
|2008.10.07 23:40
|sell
|418
|0.10
|1.3623
|1.3663
|1.3583
|836
|2008.10.08 00:55
|t/p
|418
|0.10
|1.3583
|1.3663
|1.3583
|40.52
|9287.54
|837
|2008.10.08 00:55
|sell
|419
|0.10
|1.3580
|1.3620
|1.3540
|838
|2008.10.08 06:03
|s/l
|419
|0.10
|1.3620
|1.3620
|1.3540
|-40.00
|9247.54
|839
|2008.10.08 06:03
|sell
|420
|0.10
|1.3618
|1.3658
|1.3578
|840
|2008.10.08 07:11
|t/p
|420
|0.10
|1.3578
|1.3658
|1.3578
|40.00
|9287.54
|841
|2008.10.08 07:11
|sell
|421
|0.10
|1.3575
|1.3615
|1.3535
|842
|2008.10.08 09:05
|s/l
|421
|0.10
|1.3615
|1.3615
|1.3535
|-40.00
|9247.54
|843
|2008.10.08 09:05
|buy
|422
|0.10
|1.3615
|1.3575
|1.3655
|844
|2008.10.08 09:11
|t/p
|422
|0.10
|1.3655
|1.3575
|1.3655
|40.00
|9287.54
|845
|2008.10.08 09:11
|buy
|423
|0.10
|1.3658
|1.3618
|1.3698
|846
|2008.10.08 09:59
|s/l
|423
|0.10
|1.3618
|1.3618
|1.3698
|-40.00
|9247.54
|847
|2008.10.08 09:59
|buy
|424
|0.10
|1.3621
|1.3581
|1.3661
|848
|2008.10.08 11:24
|t/p
|424
|0.10
|1.3661
|1.3581
|1.3661
|40.00
|9287.54
|849
|2008.10.08 11:24
|sell
|425
|0.10
|1.3661
|1.3701
|1.3621
|850
|2008.10.08 11:37
|t/p
|425
|0.10
|1.3621
|1.3701
|1.3621
|40.00
|9327.54
|851
|2008.10.08 11:37
|sell
|426
|0.10
|1.3618
|1.3658
|1.3578
|852
|2008.10.08 13:00
|s/l
|426
|0.10
|1.3658
|1.3658
|1.3578
|-40.00
|9287.54
|853
|2008.10.08 13:00
|sell
|427
|0.10
|1.3656
|1.3696
|1.3616
|854
|2008.10.08 13:02
|t/p
|427
|0.10
|1.3616
|1.3696
|1.3616
|40.00
|9327.54
|855
|2008.10.08 13:02
|sell
|428
|0.10
|1.3613
|1.3653
|1.3573
|856
|2008.10.08 13:05
|s/l
|428
|0.10
|1.3653
|1.3653
|1.3573
|-40.00
|9287.54
|857
|2008.10.08 13:05
|sell
|429
|0.10
|1.3651
|1.3691
|1.3611
|858
|2008.10.08 13:07
|s/l
|429
|0.10
|1.3691
|1.3691
|1.3611
|-40.00
|9247.54
|859
|2008.10.08 13:07
|sell
|430
|0.10
|1.3688
|1.3728
|1.3648
|860
|2008.10.08 13:11
|t/p
|430
|0.10
|1.3648
|1.3728
|1.3648
|40.00
|9287.54
|861
|2008.10.08 13:11
|sell
|431
|0.10
|1.3645
|1.3685
|1.3605
|862
|2008.10.08 13:19
|s/l
|431
|0.10
|1.3685
|1.3685
|1.3605
|-40.00
|9247.54
|863
|2008.10.08 13:19
|sell
|432
|0.10
|1.3682
|1.3722
|1.3642
|864
|2008.10.08 13:25
|s/l
|432
|0.10
|1.3722
|1.3722
|1.3642
|-40.00
|9207.54
|865
|2008.10.08 13:25
|sell
|433
|0.10
|1.3719
|1.3759
|1.3679
|866
|2008.10.08 13:44
|t/p
|433
|0.10
|1.3679
|1.3759
|1.3679
|40.00
|9247.54
|867
|2008.10.08 13:44
|sell
|434
|0.10
|1.3676
|1.3716
|1.3636
|868
|2008.10.08 14:10
|s/l
|434
|0.10
|1.3716
|1.3716
|1.3636
|-40.00
|9207.54
|869
|2008.10.08 14:10
|sell
|435
|0.10
|1.3713
|1.3753
|1.3673
|870
|2008.10.08 14:29
|t/p
|435
|0.10
|1.3673
|1.3753
|1.3673
|40.00
|9247.54
|871
|2008.10.08 14:29
|sell
|436
|0.10
|1.3670
|1.3710
|1.3630
|872
|2008.10.08 15:01
|t/p
|436
|0.10
|1.3630
|1.3710
|1.3630
|40.00
|9287.54
|873
|2008.10.08 15:01
|sell
|437
|0.10
|1.3626
|1.3666
|1.3586
|874
|2008.10.08 15:45
|s/l
|437
|0.10
|1.3666
|1.3666
|1.3586
|-40.00
|9247.54
|875
|2008.10.08 15:45
|sell
|438
|0.10
|1.3682
|1.3722
|1.3642
|876
|2008.10.08 16:40
|t/p
|438
|0.10
|1.3642
|1.3722
|1.3642
|40.00
|9287.54
|877
|2008.10.08 16:40
|sell
|439
|0.10
|1.3639
|1.3679
|1.3599
|878
|2008.10.08 17:22
|s/l
|439
|0.10
|1.3679
|1.3679
|1.3599
|-40.00
|9247.54
|879
|2008.10.08 17:22
|sell
|440
|0.10
|1.3676
|1.3716
|1.3636
|880
|2008.10.08 19:08
|s/l
|440
|0.10
|1.3716
|1.3716
|1.3636
|-40.00
|9207.54
|881
|2008.10.08 19:08
|sell
|441
|0.10
|1.3713
|1.3753
|1.3673
|882
|2008.10.08 20:06
|s/l
|441
|0.10
|1.3753
|1.3753
|1.3673
|-40.00
|9167.54
|883
|2008.10.08 20:06
|sell
|442
|0.10
|1.3750
|1.3790
|1.3710
|884
|2008.10.08 20:35
|t/p
|442
|0.10
|1.3710
|1.3790
|1.3710
|40.00
|9207.54
|885
|2008.10.08 20:35
|sell
|443
|0.10
|1.3707
|1.3747
|1.3667
|886
|2008.10.08 21:01
|t/p
|443
|0.10
|1.3667
|1.3747
|1.3667
|40.00
|9247.54
|887
|2008.10.08 21:01
|sell
|444
|0.10
|1.3664
|1.3704
|1.3624
|888
|2008.10.09 00:30
|t/p
|444
|0.10
|1.3624
|1.3704
|1.3624
|41.56
|9289.10
|889
|2008.10.09 00:30
|sell
|445
|0.10
|1.3618
|1.3658
|1.3578
|890
|2008.10.09 03:58
|s/l
|445
|0.10
|1.3658
|1.3658
|1.3578
|-40.00
|9249.10
|891
|2008.10.09 03:58
|buy
|446
|0.10
|1.3658
|1.3618
|1.3698
|892
|2008.10.09 04:02
|s/l
|446
|0.10
|1.3618
|1.3618
|1.3698
|-40.00
|9209.10
|893
|2008.10.09 04:02
|buy
|447
|0.10
|1.3620
|1.3580
|1.3660
|894
|2008.10.09 04:38
|t/p
|447
|0.10
|1.3660
|1.3580
|1.3660
|40.00
|9249.10
|895
|2008.10.09 04:38
|sell
|448
|0.10
|1.3660
|1.3700
|1.3620
|896
|2008.10.09 05:36
|s/l
|448
|0.10
|1.3700
|1.3700
|1.3620
|-40.00
|9209.10
|897
|2008.10.09 05:36
|sell
|449
|0.10
|1.3697
|1.3737
|1.3657
|898
|2008.10.09 07:06
|t/p
|449
|0.10
|1.3657
|1.3737
|1.3657
|40.00
|9249.10
|899
|2008.10.09 07:06
|sell
|450
|0.10
|1.3654
|1.3694
|1.3614
|900
|2008.10.09 08:08
|s/l
|450
|0.10
|1.3694
|1.3694
|1.3614
|-40.00
|9209.10
|901
|2008.10.09 08:08
|sell
|451
|0.10
|1.3691
|1.3731
|1.3651
|902
|2008.10.09 09:53
|s/l
|451
|0.10
|1.3731
|1.3731
|1.3651
|-40.00
|9169.10
|903
|2008.10.09 09:53
|buy
|452
|0.10
|1.3731
|1.3691
|1.3771
|904
|2008.10.09 10:20
|t/p
|452
|0.10
|1.3771
|1.3691
|1.3771
|40.00
|9209.10
|905
|2008.10.09 10:20
|buy
|453
|0.10
|1.3774
|1.3734
|1.3814
|906
|2008.10.09 11:24
|s/l
|453
|0.10
|1.3734
|1.3734
|1.3814
|-40.00
|9169.10
|907
|2008.10.09 11:24
|buy
|454
|0.10
|1.3737
|1.3697
|1.3777
|908
|2008.10.09 12:50
|s/l
|454
|0.10
|1.3697
|1.3697
|1.3777
|-40.00
|9129.10
|909
|2008.10.09 12:50
|buy
|455
|0.10
|1.3700
|1.3660
|1.3740
|910
|2008.10.09 16:00
|s/l
|455
|0.10
|1.3660
|1.3660
|1.3740
|-40.00
|9089.10
|911
|2008.10.09 16:00
|buy
|456
|0.10
|1.3663
|1.3623
|1.3703
|912
|2008.10.09 16:51
|s/l
|456
|0.10
|1.3623
|1.3623
|1.3703
|-40.00
|9049.10
|913
|2008.10.09 16:51
|buy
|457
|0.10
|1.3626
|1.3586
|1.3666
|914
|2008.10.09 19:45
|t/p
|457
|0.10
|1.3666
|1.3586
|1.3666
|40.00
|9089.10
|915
|2008.10.09 19:45
|buy
|458
|0.10
|1.3669
|1.3629
|1.3709
|916
|2008.10.09 21:20
|s/l
|458
|0.10
|1.3629
|1.3629
|1.3709
|-40.00
|9049.10
|917
|2008.10.09 21:20
|buy
|459
|0.10
|1.3632
|1.3592
|1.3672
|918
|2008.10.09 23:02
|s/l
|459
|0.10
|1.3592
|1.3592
|1.3672
|-40.00
|9009.10
|919
|2008.10.09 23:02
|buy
|460
|0.10
|1.3595
|1.3555
|1.3635
|920
|2008.10.10 02:54
|s/l
|460
|0.10
|1.3555
|1.3555
|1.3635
|-40.78
|8968.32
|921
|2008.10.10 02:54
|buy
|461
|0.10
|1.3558
|1.3518
|1.3598
|922
|2008.10.10 03:12
|t/p
|461
|0.10
|1.3598
|1.3518
|1.3598
|40.00
|9008.32
|923
|2008.10.10 03:12
|buy
|462
|0.10
|1.3601
|1.3561
|1.3641
|924
|2008.10.10 03:35
|s/l
|462
|0.10
|1.3561
|1.3561
|1.3641
|-40.00
|8968.32
|925
|2008.10.10 03:35
|buy
|463
|0.10
|1.3564
|1.3524
|1.3604
|926
|2008.10.10 04:23
|t/p
|463
|0.10
|1.3604
|1.3524
|1.3604
|40.00
|9008.32
|927
|2008.10.10 04:23
|buy
|464
|0.10
|1.3607
|1.3567
|1.3647
|928
|2008.10.10 05:13
|s/l
|464
|0.10
|1.3567
|1.3567
|1.3647
|-40.00
|8968.32
|929
|2008.10.10 05:13
|buy
|465
|0.10
|1.3570
|1.3530
|1.3610
|930
|2008.10.10 06:16
|s/l
|465
|0.10
|1.3530
|1.3530
|1.3610
|-40.00
|8928.32
|931
|2008.10.10 06:16
|buy
|466
|0.10
|1.3533
|1.3493
|1.3573
|932
|2008.10.10 08:41
|t/p
|466
|0.10
|1.3573
|1.3493
|1.3573
|40.00
|8968.32
|933
|2008.10.10 08:41
|buy
|467
|0.10
|1.3576
|1.3536
|1.3616
|934
|2008.10.10 09:31
|t/p
|467
|0.10
|1.3616
|1.3536
|1.3616
|40.00
|9008.32
|935
|2008.10.10 09:31
|buy
|468
|0.10
|1.3619
|1.3579
|1.3659
|936
|2008.10.10 10:28
|s/l
|468
|0.10
|1.3579
|1.3579
|1.3659
|-40.00
|8968.32
|937
|2008.10.10 10:28
|buy
|469
|0.10
|1.3582
|1.3542
|1.3622
|938
|2008.10.10 10:43
|t/p
|469
|0.10
|1.3622
|1.3542
|1.3622
|40.00
|9008.32
|939
|2008.10.10 10:43
|buy
|470
|0.10
|1.3625
|1.3585
|1.3665
|940
|2008.10.10 11:15
|s/l
|470
|0.10
|1.3585
|1.3585
|1.3665
|-40.00
|8968.32
|941
|2008.10.10 11:15
|buy
|471
|0.10
|1.3588
|1.3548
|1.3628
|942
|2008.10.10 11:50
|s/l
|471
|0.10
|1.3548
|1.3548
|1.3628
|-40.00
|8928.32
|943
|2008.10.10 11:50
|buy
|472
|0.10
|1.3551
|1.3511
|1.3591
|944
|2008.10.10 14:59
|s/l
|472
|0.10
|1.3511
|1.3511
|1.3591
|-40.00
|8888.32
|945
|2008.10.10 14:59
|buy
|473
|0.10
|1.3514
|1.3474
|1.3554
|946
|2008.10.10 15:39
|t/p
|473
|0.10
|1.3554
|1.3474
|1.3554
|40.00
|8928.32
|947
|2008.10.10 15:39
|buy
|474
|0.10
|1.3557
|1.3517
|1.3597
|948
|2008.10.10 16:12
|t/p
|474
|0.10
|1.3597
|1.3517
|1.3597
|40.00
|8968.32
|949
|2008.10.10 16:12
|buy
|475
|0.10
|1.3601
|1.3561
|1.3641
|950
|2008.10.10 16:27
|s/l
|475
|0.10
|1.3561
|1.3561
|1.3641
|-40.00
|8928.32
|951
|2008.10.10 16:27
|buy
|476
|0.10
|1.3564
|1.3524
|1.3604
|952
|2008.10.10 16:42
|s/l
|476
|0.10
|1.3524
|1.3524
|1.3604
|-40.00
|8888.32
|953
|2008.10.10 16:42
|buy
|477
|0.10
|1.3526
|1.3486
|1.3566
|954
|2008.10.10 17:11
|s/l
|477
|0.10
|1.3486
|1.3486
|1.3566
|-40.00
|8848.32
|955
|2008.10.10 17:11
|sell
|478
|0.10
|1.3486
|1.3526
|1.3446
|956
|2008.10.10 19:20
|t/p
|478
|0.10
|1.3446
|1.3526
|1.3446
|40.00
|8888.32
|957
|2008.10.10 19:20
|buy
|479
|0.10
|1.3446
|1.3406
|1.3486
|958
|2008.10.10 19:34
|s/l
|479
|0.10
|1.3406
|1.3406
|1.3486
|-40.00
|8848.32
|959
|2008.10.10 19:34
|buy
|480
|0.10
|1.3409
|1.3369
|1.3449
|960
|2008.10.10 19:44
|s/l
|480
|0.10
|1.3369
|1.3369
|1.3449
|-40.00
|8808.32
|961
|2008.10.10 19:44
|buy
|481
|0.10
|1.3372
|1.3332
|1.3412
|962
|2008.10.10 20:26
|s/l
|481
|0.10
|1.3332
|1.3332
|1.3412
|-40.00
|8768.32
|963
|2008.10.10 20:26
|sell
|482
|0.10
|1.3332
|1.3372
|1.3292
|964
|2008.10.10 20:28
|t/p
|482
|0.10
|1.3292
|1.3372
|1.3292
|40.00
|8808.32
|965
|2008.10.10 20:28
|sell
|483
|0.10
|1.3288
|1.3328
|1.3248
|966
|2008.10.10 21:04
|s/l
|483
|0.10
|1.3328
|1.3328
|1.3248
|-40.00
|8768.32
|967
|2008.10.10 21:04
|buy
|484
|0.10
|1.3328
|1.3288
|1.3368
|968
|2008.10.10 21:13
|t/p
|484
|0.10
|1.3368
|1.3288
|1.3368
|40.00
|8808.32
|969
|2008.10.10 21:13
|buy
|485
|0.10
|1.3372
|1.3332
|1.3412
|970
|2008.10.10 21:29
|t/p
|485
|0.10
|1.3412
|1.3332
|1.3412
|40.00
|8848.32
|971
|2008.10.10 21:29
|sell
|486
|0.10
|1.3412
|1.3452
|1.3372
|972
|2008.10.10 21:37
|s/l
|486
|0.10
|1.3452
|1.3452
|1.3372
|-40.00
|8808.32
|973
|2008.10.10 21:37
|sell
|487
|0.10
|1.3449
|1.3489
|1.3409
|974
|2008.10.10 21:41
|t/p
|487
|0.10
|1.3409
|1.3489
|1.3409
|40.00
|8848.32
|975
|2008.10.10 21:41
|sell
|488
|0.10
|1.3405
|1.3445
|1.3365
|976
|2008.10.13 00:02
|s/l
|488
|0.10
|1.3445
|1.3445
|1.3365
|-39.48
|8808.84
|977
|2008.10.13 00:02
|sell
|489
|0.10
|1.3581
|1.3621
|1.3541
|978
|2008.10.13 00:53
|s/l
|489
|0.10
|1.3621
|1.3621
|1.3541
|-40.00
|8768.84
|979
|2008.10.13 00:53
|sell
|490
|0.10
|1.3618
|1.3658
|1.3578
|980
|2008.10.13 02:48
|t/p
|490
|0.10
|1.3578
|1.3658
|1.3578
|40.00
|8808.84
|981
|2008.10.13 02:48
|sell
|491
|0.10
|1.3575
|1.3615
|1.3535
|982
|2008.10.13 04:12
|t/p
|491
|0.10
|1.3535
|1.3615
|1.3535
|40.00
|8848.84
|983
|2008.10.13 04:12
|sell
|492
|0.10
|1.3532
|1.3572
|1.3492
|984
|2008.10.13 04:49
|t/p
|492
|0.10
|1.3492
|1.3572
|1.3492
|40.00
|8888.84
|985
|2008.10.13 04:49
|sell
|493
|0.10
|1.3488
|1.3528
|1.3448
|986
|2008.10.13 05:59
|s/l
|493
|0.10
|1.3528
|1.3528
|1.3448
|-40.00
|8848.84
|987
|2008.10.13 05:59
|sell
|494
|0.10
|1.3526
|1.3566
|1.3486
|988
|2008.10.13 07:16
|t/p
|494
|0.10
|1.3486
|1.3566
|1.3486
|40.00
|8888.84
|989
|2008.10.13 07:16
|sell
|495
|0.10
|1.3482
|1.3522
|1.3442
|990
|2008.10.13 07:25
|s/l
|495
|0.10
|1.3522
|1.3522
|1.3442
|-40.00
|8848.84
|991
|2008.10.13 07:25
|sell
|496
|0.10
|1.3519
|1.3559
|1.3479
|992
|2008.10.13 07:42
|s/l
|496
|0.10
|1.3559
|1.3559
|1.3479
|-40.00
|8808.84
|993
|2008.10.13 07:42
|sell
|497
|0.10
|1.3556
|1.3596
|1.3516
|994
|2008.10.13 08:05
|s/l
|497
|0.10
|1.3596
|1.3596
|1.3516
|-40.00
|8768.84
|995
|2008.10.13 08:05
|sell
|498
|0.10
|1.3593
|1.3633
|1.3553
|996
|2008.10.13 08:14
|s/l
|498
|0.10
|1.3633
|1.3633
|1.3553
|-40.00
|8728.84
|997
|2008.10.13 08:14
|sell
|499
|0.10
|1.3630
|1.3670
|1.3590
|998
|2008.10.13 08:38
|s/l
|499
|0.10
|1.3670
|1.3670
|1.3590
|-40.00
|8688.84
|999
|2008.10.13 08:38
|sell
|500
|0.10
|1.3667
|1.3707
|1.3627
|1000
|2008.10.13 09:08
|t/p
|500
|0.10
|1.3627
|1.3707
|1.3627
|40.00
|8728.84
|1001
|2008.10.13 09:08
|sell
|501
|0.10
|1.3624
|1.3664
|1.3584
|1002
|2008.10.13 09:35
|s/l
|501
|0.10
|1.3664
|1.3664
|1.3584
|-40.00
|8688.84
|1003
|2008.10.13 09:35
|sell
|502
|0.10
|1.3661
|1.3701
|1.3621
|1004
|2008.10.13 10:01
|t/p
|502
|0.10
|1.3621
|1.3701
|1.3621
|40.00
|8728.84
|1005
|2008.10.13 10:01
|sell
|503
|0.10
|1.3618
|1.3658
|1.3578
|1006
|2008.10.13 10:34
|s/l
|503
|0.10
|1.3658
|1.3658
|1.3578
|-40.00
|8688.84
|1007
|2008.10.13 10:34
|sell
|504
|0.10
|1.3655
|1.3695
|1.3615
|1008
|2008.10.13 11:40
|t/p
|504
|0.10
|1.3615
|1.3695
|1.3615
|40.00
|8728.84
|1009
|2008.10.13 11:40
|sell
|505
|0.10
|1.3612
|1.3652
|1.3572
|1010
|2008.10.13 12:32
|t/p
|505
|0.10
|1.3572
|1.3652
|1.3572
|40.00
|8768.84
|1011
|2008.10.13 12:32
|sell
|506
|0.10
|1.3568
|1.3608
|1.3528
|1012
|2008.10.13 13:04
|s/l
|506
|0.10
|1.3608
|1.3608
|1.3528
|-40.00
|8728.84
|1013
|2008.10.13 13:04
|sell
|507
|0.10
|1.3605
|1.3645
|1.3565
|1014
|2008.10.13 14:30
|s/l
|507
|0.10
|1.3645
|1.3645
|1.3565
|-40.00
|8688.84
|1015
|2008.10.13 14:30
|sell
|508
|0.10
|1.3642
|1.3682
|1.3602
|1016
|2008.10.13 15:06
|s/l
|508
|0.10
|1.3682
|1.3682
|1.3602
|-40.00
|8648.84
|1017
|2008.10.13 15:06
|sell
|509
|0.10
|1.3679
|1.3719
|1.3639
|1018
|2008.10.13 15:49
|t/p
|509
|0.10
|1.3639
|1.3719
|1.3639
|40.00
|8688.84
|1019
|2008.10.13 15:49
|sell
|510
|0.10
|1.3636
|1.3676
|1.3596
|1020
|2008.10.13 16:11
|t/p
|510
|0.10
|1.3596
|1.3676
|1.3596
|40.00
|8728.84
|1021
|2008.10.13 16:11
|sell
|511
|0.10
|1.3593
|1.3633
|1.3553
|1022
|2008.10.13 17:43
|t/p
|511
|0.10
|1.3553
|1.3633
|1.3553
|40.00
|8768.84
|1023
|2008.10.13 17:43
|sell
|512
|0.10
|1.3549
|1.3589
|1.3509
|1024
|2008.10.13 18:16
|t/p
|512
|0.10
|1.3509
|1.3589
|1.3509
|40.00
|8808.84
|1025
|2008.10.13 18:16
|sell
|513
|0.10
|1.3506
|1.3546
|1.3466
|1026
|2008.10.13 19:52
|s/l
|513
|0.10
|1.3546
|1.3546
|1.3466
|-40.00
|8768.84
|1027
|2008.10.13 19:52
|sell
|514
|0.10
|1.3543
|1.3583
|1.3503
|1028
|2008.10.13 20:54
|t/p
|514
|0.10
|1.3503
|1.3583
|1.3503
|40.00
|8808.84
|1029
|2008.10.13 20:54
|sell
|515
|0.10
|1.3499
|1.3539
|1.3459
|1030
|2008.10.13 21:24
|s/l
|515
|0.10
|1.3539
|1.3539
|1.3459
|-40.00
|8768.84
|1031
|2008.10.13 21:24
|sell
|516
|0.10
|1.3536
|1.3576
|1.3496
|1032
|2008.10.13 21:31
|s/l
|516
|0.10
|1.3576
|1.3576
|1.3496
|-40.00
|8728.84
|1033
|2008.10.13 21:31
|sell
|517
|0.10
|1.3573
|1.3613
|1.3533
|1034
|2008.10.14 00:43
|s/l
|517
|0.10
|1.3613
|1.3613
|1.3533
|-39.48
|8689.36
|1035
|2008.10.14 00:43
|sell
|518
|0.10
|1.3610
|1.3650
|1.3570
|1036
|2008.10.14 01:57
|s/l
|518
|0.10
|1.3650
|1.3650
|1.3570
|-40.00
|8649.36
|1037
|2008.10.14 01:57
|sell
|519
|0.10
|1.3647
|1.3687
|1.3607
|1038
|2008.10.14 02:37
|s/l
|519
|0.10
|1.3687
|1.3687
|1.3607
|-40.00
|8609.36
|1039
|2008.10.14 02:37
|sell
|520
|0.10
|1.3684
|1.3724
|1.3644
|1040
|2008.10.14 02:53
|t/p
|520
|0.10
|1.3644
|1.3724
|1.3644
|40.00
|8649.36
|1041
|2008.10.14 02:53
|sell
|521
|0.10
|1.3639
|1.3679
|1.3599
|1042
|2008.10.14 03:38
|s/l
|521
|0.10
|1.3679
|1.3679
|1.3599
|-40.00
|8609.36
|1043
|2008.10.14 03:38
|sell
|522
|0.10
|1.3677
|1.3717
|1.3637
|1044
|2008.10.14 08:50
|t/p
|522
|0.10
|1.3637
|1.3717
|1.3637
|40.00
|8649.36
|1045
|2008.10.14 08:50
|sell
|523
|0.10
|1.3634
|1.3674
|1.3594
|1046
|2008.10.14 09:36
|s/l
|523
|0.10
|1.3674
|1.3674
|1.3594
|-40.00
|8609.36
|1047
|2008.10.14 09:36
|sell
|524
|0.10
|1.3671
|1.3711
|1.3631
|1048
|2008.10.14 10:54
|t/p
|524
|0.10
|1.3631
|1.3711
|1.3631
|40.00
|8649.36
|1049
|2008.10.14 10:54
|sell
|525
|0.10
|1.3628
|1.3668
|1.3588
|1050
|2008.10.14 11:12
|s/l
|525
|0.10
|1.3668
|1.3668
|1.3588
|-40.00
|8609.36
|1051
|2008.10.14 11:12
|sell
|526
|0.10
|1.3665
|1.3705
|1.3625
|1052
|2008.10.14 12:04
|s/l
|526
|0.10
|1.3705
|1.3705
|1.3625
|-40.00
|8569.36
|1053
|2008.10.14 12:04
|sell
|527
|0.10
|1.3702
|1.3742
|1.3662
|1054
|2008.10.14 12:38
|s/l
|527
|0.10
|1.3742
|1.3742
|1.3662
|-40.00
|8529.36
|1055
|2008.10.14 12:38
|sell
|528
|0.10
|1.3739
|1.3779
|1.3699
|1056
|2008.10.14 15:51
|t/p
|528
|0.10
|1.3699
|1.3779
|1.3699
|40.00
|8569.36
|1057
|2008.10.14 15:51
|sell
|529
|0.10
|1.3696
|1.3736
|1.3656
|1058
|2008.10.14 16:11
|t/p
|529
|0.10
|1.3656
|1.3736
|1.3656
|40.00
|8609.36
|1059
|2008.10.14 16:11
|sell
|530
|0.10
|1.3653
|1.3693
|1.3613
|1060
|2008.10.14 23:09
|t/p
|530
|0.10
|1.3613
|1.3693
|1.3613
|40.00
|8649.36
|1061
|2008.10.14 23:09
|sell
|531
|0.10
|1.3610
|1.3650
|1.3570
|1062
|2008.10.15 01:38
|t/p
|531
|0.10
|1.3570
|1.3650
|1.3570
|40.52
|8689.88
|1063
|2008.10.15 01:38
|sell
|532
|0.10
|1.3567
|1.3607
|1.3527
|1064
|2008.10.15 07:58
|s/l
|532
|0.10
|1.3607
|1.3607
|1.3527
|-40.00
|8649.88
|1065
|2008.10.15 07:58
|sell
|533
|0.10
|1.3604
|1.3644
|1.3564
|1066
|2008.10.15 12:30
|s/l
|533
|0.10
|1.3644
|1.3644
|1.3564
|-40.00
|8609.88
|1067
|2008.10.15 12:30
|sell
|534
|0.10
|1.3641
|1.3681
|1.3601
|1068
|2008.10.15 12:45
|s/l
|534
|0.10
|1.3681
|1.3681
|1.3601
|-40.00
|8569.88
|1069
|2008.10.15 12:45
|sell
|535
|0.10
|1.3678
|1.3718
|1.3638
|1070
|2008.10.15 13:54
|t/p
|535
|0.10
|1.3638
|1.3718
|1.3638
|40.00
|8609.88
|1071
|2008.10.15 13:54
|sell
|536
|0.10
|1.3635
|1.3675
|1.3595
|1072
|2008.10.15 14:46
|t/p
|536
|0.10
|1.3595
|1.3675
|1.3595
|40.00
|8649.88
|1073
|2008.10.15 14:46
|sell
|537
|0.10
|1.3592
|1.3632
|1.3552
|1074
|2008.10.15 16:36
|s/l
|537
|0.10
|1.3632
|1.3632
|1.3552
|-40.00
|8609.88
|1075
|2008.10.15 16:36
|sell
|538
|0.10
|1.3629
|1.3669
|1.3589
|1076
|2008.10.15 16:53
|t/p
|538
|0.10
|1.3589
|1.3669
|1.3589
|40.00
|8649.88
|1077
|2008.10.15 16:53
|sell
|539
|0.10
|1.3586
|1.3626
|1.3546
|1078
|2008.10.15 18:09
|t/p
|539
|0.10
|1.3546
|1.3626
|1.3546
|40.00
|8689.88
|1079
|2008.10.15 18:09
|sell
|540
|0.10
|1.3543
|1.3583
|1.3503
|1080
|2008.10.15 20:08
|t/p
|540
|0.10
|1.3503
|1.3583
|1.3503
|40.00
|8729.88
|1081
|2008.10.15 20:08
|sell
|541
|0.10
|1.3500
|1.3540
|1.3460
|1082
|2008.10.15 20:33
|s/l
|541
|0.10
|1.3540
|1.3540
|1.3460
|-40.00
|8689.88
|1083
|2008.10.15 20:33
|sell
|542
|0.10
|1.3537
|1.3577
|1.3497
|1084
|2008.10.15 21:56
|t/p
|542
|0.10
|1.3497
|1.3577
|1.3497
|40.00
|8729.88
|1085
|2008.10.15 21:56
|sell
|543
|0.10
|1.3493
|1.3533
|1.3453
|1086
|2008.10.15 23:29
|t/p
|543
|0.10
|1.3453
|1.3533
|1.3453
|40.00
|8769.88
|1087
|2008.10.15 23:29
|sell
|544
|0.10
|1.3449
|1.3489
|1.3409
|1088
|2008.10.16 02:42
|s/l
|544
|0.10
|1.3489
|1.3489
|1.3409
|-38.44
|8731.44
|1089
|2008.10.16 02:42
|sell
|545
|0.10
|1.3486
|1.3526
|1.3446
|1090
|2008.10.16 06:13
|t/p
|545
|0.10
|1.3446
|1.3526
|1.3446
|40.00
|8771.44
|1091
|2008.10.16 06:13
|sell
|546
|0.10
|1.3443
|1.3483
|1.3403
|1092
|2008.10.16 06:26
|t/p
|546
|0.10
|1.3403
|1.3483
|1.3403
|40.00
|8811.44
|1093
|2008.10.16 06:26
|sell
|547
|0.10
|1.3398
|1.3438
|1.3358
|1094
|2008.10.16 06:40
|t/p
|547
|0.10
|1.3358
|1.3438
|1.3358
|40.00
|8851.44
|1095
|2008.10.16 06:40
|sell
|548
|0.10
|1.3354
|1.3394
|1.3314
|1096
|2008.10.16 07:02
|s/l
|548
|0.10
|1.3394
|1.3394
|1.3314
|-40.00
|8811.44
|1097
|2008.10.16 07:02
|sell
|549
|0.10
|1.3391
|1.3431
|1.3351
|1098
|2008.10.16 07:10
|s/l
|549
|0.10
|1.3431
|1.3431
|1.3351
|-40.00
|8771.44
|1099
|2008.10.16 07:10
|sell
|550
|0.10
|1.3429
|1.3469
|1.3389
|1100
|2008.10.16 07:20
|t/p
|550
|0.10
|1.3389
|1.3469
|1.3389
|40.00
|8811.44
|1101
|2008.10.16 07:20
|sell
|551
|0.10
|1.3386
|1.3426
|1.3346
|1102
|2008.10.16 09:39
|s/l
|551
|0.10
|1.3426
|1.3426
|1.3346
|-40.00
|8771.44
|1103
|2008.10.16 09:39
|sell
|552
|0.10
|1.3423
|1.3463
|1.3383
|1104
|2008.10.16 10:08
|s/l
|552
|0.10
|1.3463
|1.3463
|1.3383
|-40.00
|8731.44
|1105
|2008.10.16 10:08
|sell
|553
|0.10
|1.3460
|1.3500
|1.3420
|1106
|2008.10.16 13:14
|s/l
|553
|0.10
|1.3500
|1.3500
|1.3420
|-40.00
|8691.44
|1107
|2008.10.16 13:14
|sell
|554
|0.10
|1.3497
|1.3537
|1.3457
|1108
|2008.10.16 14:40
|s/l
|554
|0.10
|1.3537
|1.3537
|1.3457
|-40.00
|8651.44
|1109
|2008.10.16 14:40
|sell
|555
|0.10
|1.3534
|1.3574
|1.3494
|1110
|2008.10.16 15:02
|t/p
|555
|0.10
|1.3494
|1.3574
|1.3494
|40.00
|8691.44
|1111
|2008.10.16 15:02
|sell
|556
|0.10
|1.3491
|1.3531
|1.3451
|1112
|2008.10.16 15:34
|t/p
|556
|0.10
|1.3451
|1.3531
|1.3451
|40.00
|8731.44
|1113
|2008.10.16 15:34
|sell
|557
|0.10
|1.3448
|1.3488
|1.3408
|1114
|2008.10.16 16:13
|t/p
|557
|0.10
|1.3408
|1.3488
|1.3408
|40.00
|8771.44
|1115
|2008.10.16 16:13
|sell
|558
|0.10
|1.3405
|1.3445
|1.3365
|1116
|2008.10.16 18:21
|s/l
|558
|0.10
|1.3445
|1.3445
|1.3365
|-40.00
|8731.44
|1117
|2008.10.16 18:21
|sell
|559
|0.10
|1.3442
|1.3482
|1.3402
|1118
|2008.10.16 18:58
|t/p
|559
|0.10
|1.3402
|1.3482
|1.3402
|40.00
|8771.44
|1119
|2008.10.16 18:58
|sell
|560
|0.10
|1.3399
|1.3439
|1.3359
|1120
|2008.10.16 20:49
|s/l
|560
|0.10
|1.3439
|1.3439
|1.3359
|-40.00
|8731.44
|1121
|2008.10.16 20:49
|sell
|561
|0.10
|1.3436
|1.3476
|1.3396
|1122
|2008.10.16 22:05
|s/l
|561
|0.10
|1.3476
|1.3476
|1.3396
|-40.00
|8691.44
|1123
|2008.10.16 22:05
|sell
|562
|0.10
|1.3473
|1.3513
|1.3433
|1124
|2008.10.17 01:14
|s/l
|562
|0.10
|1.3513
|1.3513
|1.3433
|-39.48
|8651.96
|1125
|2008.10.17 01:14
|sell
|563
|0.10
|1.3512
|1.3552
|1.3472
|1126
|2008.10.17 02:54
|t/p
|563
|0.10
|1.3472
|1.3552
|1.3472
|40.00
|8691.96
|1127
|2008.10.17 02:54
|sell
|564
|0.10
|1.3469
|1.3509
|1.3429
|1128
|2008.10.17 03:43
|t/p
|564
|0.10
|1.3429
|1.3509
|1.3429
|40.00
|8731.96
|1129
|2008.10.17 03:43
|sell
|565
|0.10
|1.3426
|1.3466
|1.3386
|1130
|2008.10.17 04:02
|s/l
|565
|0.10
|1.3466
|1.3466
|1.3386
|-40.00
|8691.96
|1131
|2008.10.17 04:02
|sell
|566
|0.10
|1.3463
|1.3503
|1.3423
|1132
|2008.10.17 07:02
|s/l
|566
|0.10
|1.3503
|1.3503
|1.3423
|-40.00
|8651.96
|1133
|2008.10.17 07:02
|sell
|567
|0.10
|1.3500
|1.3540
|1.3460
|1134
|2008.10.17 09:05
|t/p
|567
|0.10
|1.3460
|1.3540
|1.3460
|40.00
|8691.96
|1135
|2008.10.17 09:05
|sell
|568
|0.10
|1.3457
|1.3497
|1.3417
|1136
|2008.10.17 11:24
|t/p
|568
|0.10
|1.3417
|1.3497
|1.3417
|40.00
|8731.96
|1137
|2008.10.17 11:24
|sell
|569
|0.10
|1.3413
|1.3453
|1.3373
|1138
|2008.10.17 15:41
|s/l
|569
|0.10
|1.3453
|1.3453
|1.3373
|-40.00
|8691.96
|1139
|2008.10.17 15:41
|sell
|570
|0.10
|1.3450
|1.3490
|1.3410
|1140
|2008.10.17 17:11
|s/l
|570
|0.10
|1.3490
|1.3490
|1.3410
|-40.00
|8651.96
|1141
|2008.10.17 17:11
|sell
|571
|0.10
|1.3487
|1.3527
|1.3447
|1142
|2008.10.17 17:53
|t/p
|571
|0.10
|1.3447
|1.3527
|1.3447
|40.00
|8691.96
|1143
|2008.10.17 17:53
|sell
|572
|0.10
|1.3444
|1.3484
|1.3404
|1144
|2008.10.17 19:36
|s/l
|572
|0.10
|1.3484
|1.3484
|1.3404
|-40.00
|8651.96
|1145
|2008.10.17 19:36
|sell
|573
|0.10
|1.3481
|1.3521
|1.3441
|1146
|2008.10.17 20:24
|t/p
|573
|0.10
|1.3441
|1.3521
|1.3441
|40.00
|8691.96
|1147
|2008.10.17 20:24
|sell
|574
|0.10
|1.3438
|1.3478
|1.3398
|1148
|2008.10.20 05:42
|s/l
|574
|0.10
|1.3478
|1.3478
|1.3398
|-39.48
|8652.48
|1149
|2008.10.20 05:42
|sell
|575
|0.10
|1.3476
|1.3516
|1.3436
|1150
|2008.10.20 08:45
|s/l
|575
|0.10
|1.3516
|1.3516
|1.3436
|-40.00
|8612.48
|1151
|2008.10.20 08:45
|sell
|576
|0.10
|1.3513
|1.3553
|1.3473
|1152
|2008.10.20 10:30
|t/p
|576
|0.10
|1.3473
|1.3553
|1.3473
|40.00
|8652.48
|1153
|2008.10.20 10:30
|buy
|577
|0.10
|1.3473
|1.3433
|1.3513
|1154
|2008.10.20 13:03
|s/l
|577
|0.10
|1.3433
|1.3433
|1.3513
|-40.00
|8612.48
|1155
|2008.10.20 13:03
|buy
|578
|0.10
|1.3435
|1.3395
|1.3475
|1156
|2008.10.20 13:23
|s/l
|578
|0.10
|1.3395
|1.3395
|1.3475
|-40.00
|8572.48
|1157
|2008.10.20 13:23
|buy
|579
|0.10
|1.3398
|1.3358
|1.3438
|1158
|2008.10.20 14:08
|t/p
|579
|0.10
|1.3438
|1.3358
|1.3438
|40.00
|8612.48
|1159
|2008.10.20 14:08
|buy
|580
|0.10
|1.3441
|1.3401
|1.3481
|1160
|2008.10.20 15:14
|s/l
|580
|0.10
|1.3401
|1.3401
|1.3481
|-40.00
|8572.48
|1161
|2008.10.20 15:14
|buy
|581
|0.10
|1.3402
|1.3362
|1.3442
|1162
|2008.10.20 15:26
|s/l
|581
|0.10
|1.3362
|1.3362
|1.3442
|-40.00
|8532.48
|1163
|2008.10.20 15:26
|buy
|582
|0.10
|1.3364
|1.3324
|1.3404
|1164
|2008.10.20 16:24
|s/l
|582
|0.10
|1.3324
|1.3324
|1.3404
|-40.00
|8492.48
|1165
|2008.10.20 16:24
|buy
|583
|0.10
|1.3327
|1.3287
|1.3367
|1166
|2008.10.20 17:10
|s/l
|583
|0.10
|1.3287
|1.3287
|1.3367
|-40.00
|8452.48
|1167
|2008.10.20 17:10
|buy
|584
|0.10
|1.3290
|1.3250
|1.3330
|1168
|2008.10.20 17:20
|t/p
|584
|0.10
|1.3330
|1.3250
|1.3330
|40.00
|8492.48
|1169
|2008.10.20 17:20
|buy
|585
|0.10
|1.3333
|1.3293
|1.3373
|1170
|2008.10.20 18:43
|s/l
|585
|0.10
|1.3293
|1.3293
|1.3373
|-40.00
|8452.48
|1171
|2008.10.20 18:43
|buy
|586
|0.10
|1.3296
|1.3256
|1.3336
|1172
|2008.10.20 22:02
|t/p
|586
|0.10
|1.3336
|1.3256
|1.3336
|40.00
|8492.48
|1173
|2008.10.20 22:02
|buy
|587
|0.10
|1.3339
|1.3299
|1.3379
|1174
|2008.10.21 00:53
|s/l
|587
|0.10
|1.3299
|1.3299
|1.3379
|-40.78
|8451.70
|1175
|2008.10.21 00:53
|buy
|588
|0.10
|1.3301
|1.3261
|1.3341
|1176
|2008.10.21 01:44
|t/p
|588
|0.10
|1.3341
|1.3261
|1.3341
|40.00
|8491.70
|1177
|2008.10.21 01:44
|buy
|589
|0.10
|1.3344
|1.3304
|1.3384
|1178
|2008.10.21 07:23
|s/l
|589
|0.10
|1.3304
|1.3304
|1.3384
|-40.00
|8451.70
|1179
|2008.10.21 07:23
|buy
|590
|0.10
|1.3307
|1.3267
|1.3347
|1180
|2008.10.21 08:46
|s/l
|590
|0.10
|1.3267
|1.3267
|1.3347
|-40.00
|8411.70
|1181
|2008.10.21 08:46
|buy
|591
|0.10
|1.3270
|1.3230
|1.3310
|1182
|2008.10.21 10:29
|s/l
|591
|0.10
|1.3230
|1.3230
|1.3310
|-40.00
|8371.70
|1183
|2008.10.21 10:29
|buy
|592
|0.10
|1.3233
|1.3193
|1.3273
|1184
|2008.10.21 14:03
|s/l
|592
|0.10
|1.3193
|1.3193
|1.3273
|-40.00
|8331.70
|1185
|2008.10.21 14:03
|buy
|593
|0.10
|1.3194
|1.3154
|1.3234
|1186
|2008.10.21 14:58
|s/l
|593
|0.10
|1.3154
|1.3154
|1.3234
|-40.00
|8291.70
|1187
|2008.10.21 14:58
|buy
|594
|0.10
|1.3157
|1.3117
|1.3197
|1188
|2008.10.21 15:29
|t/p
|594
|0.10
|1.3197
|1.3117
|1.3197
|40.00
|8331.70
|1189
|2008.10.21 15:29
|buy
|595
|0.10
|1.3200
|1.3160
|1.3240
|1190
|2008.10.21 17:34
|s/l
|595
|0.10
|1.3160
|1.3160
|1.3240
|-40.00
|8291.70
|1191
|2008.10.21 17:34
|buy
|596
|0.10
|1.3163
|1.3123
|1.3203
|1192
|2008.10.21 17:46
|s/l
|596
|0.10
|1.3123
|1.3123
|1.3203
|-40.00
|8251.70
|1193
|2008.10.21 17:46
|buy
|597
|0.10
|1.3125
|1.3085
|1.3165
|1194
|2008.10.21 19:09
|s/l
|597
|0.10
|1.3085
|1.3085
|1.3165
|-40.00
|8211.70
|1195
|2008.10.21 19:09
|buy
|598
|0.10
|1.3088
|1.3048
|1.3128
|1196
|2008.10.21 20:48
|t/p
|598
|0.10
|1.3128
|1.3048
|1.3128
|40.00
|8251.70
|1197
|2008.10.21 20:48
|buy
|599
|0.10
|1.3132
|1.3092
|1.3172
|1198
|2008.10.21 21:20
|s/l
|599
|0.10
|1.3092
|1.3092
|1.3172
|-40.00
|8211.70
|1199
|2008.10.21 21:20
|buy
|600
|0.10
|1.3094
|1.3054
|1.3134
|1200
|2008.10.21 22:04
|s/l
|600
|0.10
|1.3054
|1.3054
|1.3134
|-40.00
|8171.70
|1201
|2008.10.21 22:04
|sell
|601
|0.10
|1.3053
|1.3093
|1.3013
|1202
|2008.10.22 01:42
|t/p
|601
|0.10
|1.3013
|1.3093
|1.3013
|40.52
|8212.22
|1203
|2008.10.22 01:42
|sell
|602
|0.10
|1.3010
|1.3050
|1.2970
|1204
|2008.10.22 04:20
|t/p
|602
|0.10
|1.2970
|1.3050
|1.2970
|40.00
|8252.22
|1205
|2008.10.22 04:20
|sell
|603
|0.10
|1.2966
|1.3006
|1.2926
|1206
|2008.10.22 05:32
|t/p
|603
|0.10
|1.2926
|1.3006
|1.2926
|40.00
|8292.22
|1207
|2008.10.22 05:32
|sell
|604
|0.10
|1.2923
|1.2963
|1.2883
|1208
|2008.10.22 06:16
|t/p
|604
|0.10
|1.2883
|1.2963
|1.2883
|40.00
|8332.22
|1209
|2008.10.22 06:16
|sell
|605
|0.10
|1.2879
|1.2919
|1.2839
|1210
|2008.10.22 06:18
|t/p
|605
|0.10
|1.2839
|1.2919
|1.2839
|40.00
|8372.22
|1211
|2008.10.22 06:18
|sell
|606
|0.10
|1.2835
|1.2875
|1.2795
|1212
|2008.10.22 06:22
|s/l
|606
|0.10
|1.2875
|1.2875
|1.2795
|-40.00
|8332.22
|1213
|2008.10.22 06:22
|sell
|607
|0.10
|1.2872
|1.2912
|1.2832
|1214
|2008.10.22 06:25
|t/p
|607
|0.10
|1.2832
|1.2912
|1.2832
|40.00
|8372.22
|1215
|2008.10.22 06:25
|sell
|608
|0.10
|1.2828
|1.2868
|1.2788
|1216
|2008.10.22 06:29
|t/p
|608
|0.10
|1.2788
|1.2868
|1.2788
|40.00
|8412.22
|1217
|2008.10.22 06:29
|sell
|609
|0.10
|1.2785
|1.2825
|1.2745
|1218
|2008.10.22 06:30
|t/p
|609
|0.10
|1.2745
|1.2825
|1.2745
|40.00
|8452.22
|1219
|2008.10.22 06:30
|sell
|610
|0.10
|1.2737
|1.2777
|1.2697
|1220
|2008.10.22 06:30
|s/l
|610
|0.10
|1.2777
|1.2777
|1.2697
|-40.00
|8412.22
|1221
|2008.10.22 06:31
|sell
|611
|0.10
|1.2782
|1.2822
|1.2742
|1222
|2008.10.22 06:38
|s/l
|611
|0.10
|1.2822
|1.2822
|1.2742
|-40.00
|8372.22
|1223
|2008.10.22 06:38
|sell
|612
|0.10
|1.2819
|1.2859
|1.2779
|1224
|2008.10.22 07:09
|s/l
|612
|0.10
|1.2859
|1.2859
|1.2779
|-40.00
|8332.22
|1225
|2008.10.22 07:09
|sell
|613
|0.10
|1.2856
|1.2896
|1.2816
|1226
|2008.10.22 07:37
|t/p
|613
|0.10
|1.2816
|1.2896
|1.2816
|40.00
|8372.22
|1227
|2008.10.22 07:37
|sell
|614
|0.10
|1.2812
|1.2852
|1.2772
|1228
|2008.10.22 07:57
|s/l
|614
|0.10
|1.2852
|1.2852
|1.2772
|-40.00
|8332.22
|1229
|2008.10.22 07:57
|sell
|615
|0.10
|1.2850
|1.2890
|1.2810
|1230
|2008.10.22 09:02
|s/l
|615
|0.10
|1.2890
|1.2890
|1.2810
|-40.00
|8292.22
|1231
|2008.10.22 09:02
|sell
|616
|0.10
|1.2887
|1.2927
|1.2847
|1232
|2008.10.22 09:33
|t/p
|616
|0.10
|1.2847
|1.2927
|1.2847
|40.00
|8332.22
|1233
|2008.10.22 09:33
|sell
|617
|0.10
|1.2843
|1.2883
|1.2803
|1234
|2008.10.22 10:24
|s/l
|617
|0.10
|1.2883
|1.2883
|1.2803
|-40.00
|8292.22
|1235
|2008.10.22 10:24
|sell
|618
|0.10
|1.2880
|1.2920
|1.2840
|1236
|2008.10.22 10:44
|s/l
|618
|0.10
|1.2920
|1.2920
|1.2840
|-40.00
|8252.22
|1237
|2008.10.22 10:44
|sell
|619
|0.10
|1.2917
|1.2957
|1.2877
|1238
|2008.10.22 12:34
|t/p
|619
|0.10
|1.2877
|1.2957
|1.2877
|40.00
|8292.22
|1239
|2008.10.22 12:34
|sell
|620
|0.10
|1.2874
|1.2914
|1.2834
|1240
|2008.10.22 14:03
|t/p
|620
|0.10
|1.2834
|1.2914
|1.2834
|40.00
|8332.22
|1241
|2008.10.22 14:03
|sell
|621
|0.10
|1.2831
|1.2871
|1.2791
|1242
|2008.10.22 14:24
|s/l
|621
|0.10
|1.2871
|1.2871
|1.2791
|-40.00
|8292.22
|1243
|2008.10.22 14:24
|sell
|622
|0.10
|1.2868
|1.2908
|1.2828
|1244
|2008.10.22 14:28
|s/l
|622
|0.10
|1.2908
|1.2908
|1.2828
|-40.00
|8252.22
|1245
|2008.10.22 14:28
|sell
|623
|0.10
|1.2905
|1.2945
|1.2865
|1246
|2008.10.22 14:40
|t/p
|623
|0.10
|1.2865
|1.2945
|1.2865
|40.00
|8292.22
|1247
|2008.10.22 14:40
|sell
|624
|0.10
|1.2862
|1.2902
|1.2822
|1248
|2008.10.22 16:02
|t/p
|624
|0.10
|1.2822
|1.2902
|1.2822
|40.00
|8332.22
|1249
|2008.10.22 16:02
|sell
|625
|0.10
|1.2819
|1.2859
|1.2779
|1250
|2008.10.22 16:20
|s/l
|625
|0.10
|1.2859
|1.2859
|1.2779
|-40.00
|8292.22
|1251
|2008.10.22 16:20
|sell
|626
|0.10
|1.2857
|1.2897
|1.2817
|1252
|2008.10.22 16:48
|s/l
|626
|0.10
|1.2897
|1.2897
|1.2817
|-40.00
|8252.22
|1253
|2008.10.22 16:48
|sell
|627
|0.10
|1.2894
|1.2934
|1.2854
|1254
|2008.10.22 17:35
|t/p
|627
|0.10
|1.2854
|1.2934
|1.2854
|40.00
|8292.22
|1255
|2008.10.22 17:35
|sell
|628
|0.10
|1.2851
|1.2891
|1.2811
|1256
|2008.10.22 18:21
|s/l
|628
|0.10
|1.2891
|1.2891
|1.2811
|-40.00
|8252.22
|1257
|2008.10.22 18:21
|sell
|629
|0.10
|1.2888
|1.2928
|1.2848
|1258
|2008.10.22 18:42
|t/p
|629
|0.10
|1.2848
|1.2928
|1.2848
|40.00
|8292.22
|1259
|2008.10.22 18:42
|sell
|630
|0.10
|1.2845
|1.2885
|1.2805
|1260
|2008.10.23 01:03
|t/p
|630
|0.10
|1.2805
|1.2885
|1.2805
|41.56
|8333.78
|1261
|2008.10.23 01:03
|sell
|631
|0.10
|1.2802
|1.2842
|1.2762
|1262
|2008.10.23 01:09
|t/p
|631
|0.10
|1.2762
|1.2842
|1.2762
|40.00
|8373.78
|1263
|2008.10.23 01:09
|sell
|632
|0.10
|1.2759
|1.2799
|1.2719
|1264
|2008.10.23 02:08
|s/l
|632
|0.10
|1.2799
|1.2799
|1.2719
|-40.00
|8333.78
|1265
|2008.10.23 02:08
|sell
|633
|0.10
|1.2796
|1.2836
|1.2756
|1266
|2008.10.23 02:09
|s/l
|633
|0.10
|1.2836
|1.2836
|1.2756
|-40.00
|8293.78
|1267
|2008.10.23 02:09
|sell
|634
|0.10
|1.2833
|1.2873
|1.2793
|1268
|2008.10.23 02:33
|t/p
|634
|0.10
|1.2793
|1.2873
|1.2793
|40.00
|8333.78
|1269
|2008.10.23 02:33
|sell
|635
|0.10
|1.2789
|1.2829
|1.2749
|1270
|2008.10.23 03:15
|s/l
|635
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.2749
|-40.00
|8293.78
|1271
|2008.10.23 03:15
|sell
|636
|0.10
|1.2827
|1.2867
|1.2787
|1272
|2008.10.23 04:59
|t/p
|636
|0.10
|1.2787
|1.2867
|1.2787
|40.00
|8333.78
|1273
|2008.10.23 04:59
|sell
|637
|0.10
|1.2784
|1.2824
|1.2744
|1274
|2008.10.23 05:47
|t/p
|637
|0.10
|1.2744
|1.2824
|1.2744
|40.00
|8373.78
|1275
|2008.10.23 05:47
|sell
|638
|0.10
|1.2740
|1.2780
|1.2700
|1276
|2008.10.23 06:40
|s/l
|638
|0.10
|1.2780
|1.2780
|1.2700
|-40.00
|8333.78
|1277
|2008.10.23 06:40
|sell
|639
|0.10
|1.2778
|1.2818
|1.2738
|1278
|2008.10.23 06:58
|s/l
|639
|0.10
|1.2818
|1.2818
|1.2738
|-40.00
|8293.78
|1279
|2008.10.23 06:58
|sell
|640
|0.10
|1.2815
|1.2855
|1.2775
|1280
|2008.10.23 07:35
|t/p
|640
|0.10
|1.2775
|1.2855
|1.2775
|40.00
|8333.78
|1281
|2008.10.23 07:35
|sell
|641
|0.10
|1.2772
|1.2812
|1.2732
|1282
|2008.10.23 07:49
|s/l
|641
|0.10
|1.2812
|1.2812
|1.2732
|-40.00
|8293.78
|1283
|2008.10.23 07:49
|sell
|642
|0.10
|1.2809
|1.2849
|1.2769
|1284
|2008.10.23 08:32
|s/l
|642
|0.10
|1.2849
|1.2849
|1.2769
|-40.00
|8253.78
|1285
|2008.10.23 08:32
|sell
|643
|0.10
|1.2848
|1.2888
|1.2808
|1286
|2008.10.23 08:54
|t/p
|643
|0.10
|1.2808
|1.2888
|1.2808
|40.00
|8293.78
|1287
|2008.10.23 08:54
|sell
|644
|0.10
|1.2805
|1.2845
|1.2765
|1288
|2008.10.23 10:59
|s/l
|644
|0.10
|1.2845
|1.2845
|1.2765
|-40.00
|8253.78
|1289
|2008.10.23 10:59
|sell
|645
|0.10
|1.2842
|1.2882
|1.2802
|1290
|2008.10.23 13:02
|t/p
|645
|0.10
|1.2802
|1.2882
|1.2802
|40.00
|8293.78
|1291
|2008.10.23 13:02
|sell
|646
|0.10
|1.2799
|1.2839
|1.2759
|1292
|2008.10.23 14:27
|t/p
|646
|0.10
|1.2759
|1.2839
|1.2759
|40.00
|8333.78
|1293
|2008.10.23 14:27
|sell
|647
|0.10
|1.2756
|1.2796
|1.2716
|1294
|2008.10.23 14:50
|s/l
|647
|0.10
|1.2796
|1.2796
|1.2716
|-40.00
|8293.78
|1295
|2008.10.23 14:50
|sell
|648
|0.10
|1.2793
|1.2833
|1.2753
|1296
|2008.10.23 14:59
|s/l
|648
|0.10
|1.2833
|1.2833
|1.2753
|-40.00
|8253.78
|1297
|2008.10.23 14:59
|sell
|649
|0.10
|1.2830
|1.2870
|1.2790
|1298
|2008.10.23 16:52
|s/l
|649
|0.10
|1.2870
|1.2870
|1.2790
|-40.00
|8213.78
|1299
|2008.10.23 16:52
|sell
|650
|0.10
|1.2868
|1.2908
|1.2828
|1300
|2008.10.23 18:10
|t/p
|650
|0.10
|1.2828
|1.2908
|1.2828
|40.00
|8253.78
|1301
|2008.10.23 18:10
|sell
|651
|0.10
|1.2823
|1.2863
|1.2783
|1302
|2008.10.23 20:28
|s/l
|651
|0.10
|1.2863
|1.2863
|1.2783
|-40.00
|8213.78
|1303
|2008.10.23 20:28
|sell
|652
|0.10
|1.2860
|1.2900
|1.2820
|1304
|2008.10.23 21:47
|s/l
|652
|0.10
|1.2900
|1.2900
|1.2820
|-40.00
|8173.78
|1305
|2008.10.23 21:47
|sell
|653
|0.10
|1.2898
|1.2938
|1.2858
|1306
|2008.10.23 23:01
|s/l
|653
|0.10
|1.2938
|1.2938
|1.2858
|-40.00
|8133.78
|1307
|2008.10.23 23:01
|sell
|654
|0.10
|1.2936
|1.2976
|1.2896
|1308
|2008.10.23 23:09
|s/l
|654
|0.10
|1.2976
|1.2976
|1.2896
|-40.00
|8093.78
|1309
|2008.10.23 23:09
|sell
|655
|0.10
|1.2973
|1.3013
|1.2933
|1310
|2008.10.24 00:42
|t/p
|655
|0.10
|1.2933
|1.3013
|1.2933
|40.52
|8134.30
|1311
|2008.10.24 00:42
|sell
|656
|0.10
|1.2929
|1.2969
|1.2889
|1312
|2008.10.24 02:05
|t/p
|656
|0.10
|1.2889
|1.2969
|1.2889
|40.00
|8174.30
|1313
|2008.10.24 02:05
|sell
|657
|0.10
|1.2886
|1.2926
|1.2846
|1314
|2008.10.24 02:57
|t/p
|657
|0.10
|1.2846
|1.2926
|1.2846
|40.00
|8214.30
|1315
|2008.10.24 02:57
|sell
|658
|0.10
|1.2841
|1.2881
|1.2801
|1316
|2008.10.24 03:08
|s/l
|658
|0.10
|1.2881
|1.2881
|1.2801
|-40.00
|8174.30
|1317
|2008.10.24 03:08
|sell
|659
|0.10
|1.2878
|1.2918
|1.2838
|1318
|2008.10.24 03:53
|t/p
|659
|0.10
|1.2838
|1.2918
|1.2838
|40.00
|8214.30
|1319
|2008.10.24 03:53
|sell
|660
|0.10
|1.2835
|1.2875
|1.2795
|1320
|2008.10.24 04:34
|t/p
|660
|0.10
|1.2795
|1.2875
|1.2795
|40.00
|8254.30
|1321
|2008.10.24 04:34
|sell
|661
|0.10
|1.2792
|1.2832
|1.2752
|1322
|2008.10.24 08:13
|t/p
|661
|0.10
|1.2752
|1.2832
|1.2752
|40.00
|8294.30
|1323
|2008.10.24 08:13
|sell
|662
|0.10
|1.2749
|1.2789
|1.2709
|1324
|2008.10.24 08:54
|t/p
|662
|0.10
|1.2709
|1.2789
|1.2709
|40.00
|8334.30
|1325
|2008.10.24 08:54
|sell
|663
|0.10
|1.2705
|1.2745
|1.2665
|1326
|2008.10.24 09:33
|t/p
|663
|0.10
|1.2665
|1.2745
|1.2665
|40.00
|8374.30
|1327
|2008.10.24 09:33
|sell
|664
|0.10
|1.2662
|1.2702
|1.2622
|1328
|2008.10.24 10:16
|t/p
|664
|0.10
|1.2622
|1.2702
|1.2622
|40.00
|8414.30
|1329
|2008.10.24 10:16
|sell
|665
|0.10
|1.2618
|1.2658
|1.2578
|1330
|2008.10.24 10:30
|t/p
|665
|0.10
|1.2578
|1.2658
|1.2578
|40.00
|8454.30
|1331
|2008.10.24 10:30
|sell
|666
|0.10
|1.2575
|1.2615
|1.2535
|1332
|2008.10.24 10:41
|t/p
|666
|0.10
|1.2535
|1.2615
|1.2535
|40.00
|8494.30
|1333
|2008.10.24 10:41
|sell
|667
|0.10
|1.2532
|1.2572
|1.2492
|1334
|2008.10.24 10:44
|s/l
|667
|0.10
|1.2572
|1.2572
|1.2492
|-40.00
|8454.30
|1335
|2008.10.24 10:44
|sell
|668
|0.10
|1.2569
|1.2609
|1.2529
|1336
|2008.10.24 11:32
|t/p
|668
|0.10
|1.2529
|1.2609
|1.2529
|40.00
|8494.30
|1337
|2008.10.24 11:32
|sell
|669
|0.10
|1.2526
|1.2566
|1.2486
|1338
|2008.10.24 11:57
|s/l
|669
|0.10
|1.2566
|1.2566
|1.2486
|-40.00
|8454.30
|1339
|2008.10.24 11:57
|sell
|670
|0.10
|1.2563
|1.2603
|1.2523
|1340
|2008.10.24 12:27
|s/l
|670
|0.10
|1.2603
|1.2603
|1.2523
|-40.00
|8414.30
|1341
|2008.10.24 12:27
|sell
|671
|0.10
|1.2600
|1.2640
|1.2560
|1342
|2008.10.24 12:39
|t/p
|671
|0.10
|1.2560
|1.2640
|1.2560
|40.00
|8454.30
|1343
|2008.10.24 12:39
|sell
|672
|0.10
|1.2557
|1.2597
|1.2517
|1344
|2008.10.24 12:57
|s/l
|672
|0.10
|1.2597
|1.2597
|1.2517
|-40.00
|8414.30
|1345
|2008.10.24 12:57
|sell
|673
|0.10
|1.2595
|1.2635
|1.2555
|1346
|2008.10.24 13:11
|t/p
|673
|0.10
|1.2555
|1.2635
|1.2555
|40.00
|8454.30
|1347
|2008.10.24 13:11
|sell
|674
|0.10
|1.2551
|1.2591
|1.2511
|1348
|2008.10.24 13:18
|s/l
|674
|0.10
|1.2591
|1.2591
|1.2511
|-40.00
|8414.30
|1349
|2008.10.24 13:18
|sell
|675
|0.10
|1.2589
|1.2629
|1.2549
|1350
|2008.10.24 14:24
|s/l
|675
|0.10
|1.2629
|1.2629
|1.2549
|-40.00
|8374.30
|1351
|2008.10.24 14:24
|sell
|676
|0.10
|1.2626
|1.2666
|1.2586
|1352
|2008.10.24 14:40
|s/l
|676
|0.10
|1.2666
|1.2666
|1.2586
|-40.00
|8334.30
|1353
|2008.10.24 14:40
|sell
|677
|0.10
|1.2664
|1.2704
|1.2624
|1354
|2008.10.24 14:48
|t/p
|677
|0.10
|1.2624
|1.2704
|1.2624
|40.00
|8374.30
|1355
|2008.10.24 14:48
|sell
|678
|0.10
|1.2621
|1.2661
|1.2581
|1356
|2008.10.24 14:53
|s/l
|678
|0.10
|1.2661
|1.2661
|1.2581
|-40.00
|8334.30
|1357
|2008.10.24 14:53
|sell
|679
|0.10
|1.2658
|1.2698
|1.2618
|1358
|2008.10.24 15:34
|t/p
|679
|0.10
|1.2618
|1.2698
|1.2618
|40.00
|8374.30
|1359
|2008.10.24 15:34
|sell
|680
|0.10
|1.2615
|1.2655
|1.2575
|1360
|2008.10.24 15:41
|s/l
|680
|0.10
|1.2655
|1.2655
|1.2575
|-40.00
|8334.30
|1361
|2008.10.24 15:41
|sell
|681
|0.10
|1.2653
|1.2693
|1.2613
|1362
|2008.10.24 15:49
|s/l
|681
|0.10
|1.2693
|1.2693
|1.2613
|-40.00
|8294.30
|1363
|2008.10.24 15:49
|sell
|682
|0.10
|1.2690
|1.2730
|1.2650
|1364
|2008.10.24 15:58
|s/l
|682
|0.10
|1.2730
|1.2730
|1.2650
|-40.00
|8254.30
|1365
|2008.10.24 15:58
|sell
|683
|0.10
|1.2728
|1.2768
|1.2688
|1366
|2008.10.24 16:08
|t/p
|683
|0.10
|1.2688
|1.2768
|1.2688
|40.00
|8294.30
|1367
|2008.10.24 16:08
|sell
|684
|0.10
|1.2685
|1.2725
|1.2645
|1368
|2008.10.24 16:11
|s/l
|684
|0.10
|1.2725
|1.2725
|1.2645
|-40.00
|8254.30
|1369
|2008.10.24 16:11
|sell
|685
|0.10
|1.2723
|1.2763
|1.2683
|1370
|2008.10.24 16:16
|t/p
|685
|0.10
|1.2683
|1.2763
|1.2683
|40.00
|8294.30
|1371
|2008.10.24 16:16
|sell
|686
|0.10
|1.2680
|1.2720
|1.2640
|1372
|2008.10.24 16:55
|s/l
|686
|0.10
|1.2720
|1.2720
|1.2640
|-40.00
|8254.30
|1373
|2008.10.24 16:55
|sell
|687
|0.10
|1.2717
|1.2757
|1.2677
|1374
|2008.10.24 17:59
|t/p
|687
|0.10
|1.2677
|1.2757
|1.2677
|40.00
|8294.30
|1375
|2008.10.24 17:59
|sell
|688
|0.10
|1.2674
|1.2714
|1.2634
|1376
|2008.10.24 18:12
|s/l
|688
|0.10
|1.2714
|1.2714
|1.2634
|-40.00
|8254.30
|1377
|2008.10.24 18:12
|sell
|689
|0.10
|1.2711
|1.2751
|1.2671
|1378
|2008.10.24 18:33
|t/p
|689
|0.10
|1.2671
|1.2751
|1.2671
|40.00
|8294.30
|1379
|2008.10.24 18:33
|sell
|690
|0.10
|1.2668
|1.2708
|1.2628
|1380
|2008.10.24 19:20
|s/l
|690
|0.10
|1.2708
|1.2708
|1.2628
|-40.00
|8254.30
|1381
|2008.10.24 19:20
|sell
|691
|0.10
|1.2705
|1.2745
|1.2665
|1382
|2008.10.24 19:27
|t/p
|691
|0.10
|1.2665
|1.2745
|1.2665
|40.00
|8294.30
|1383
|2008.10.24 19:27
|sell
|692
|0.10
|1.2662
|1.2702
|1.2622
|1384
|2008.10.24 19:49
|t/p
|692
|0.10
|1.2622
|1.2702
|1.2622
|40.00
|8334.30
|1385
|2008.10.24 19:49
|sell
|693
|0.10
|1.2619
|1.2659
|1.2579
|1386
|2008.10.24 20:05
|t/p
|693
|0.10
|1.2579
|1.2659
|1.2579
|40.00
|8374.30
|1387
|2008.10.24 20:05
|sell
|694
|0.10
|1.2575
|1.2615
|1.2535
|1388
|2008.10.24 20:19
|s/l
|694
|0.10
|1.2615
|1.2615
|1.2535
|-40.00
|8334.30
|1389
|2008.10.24 20:19
|sell
|695
|0.10
|1.2612
|1.2652
|1.2572
|1390
|2008.10.24 22:02
|t/p
|695
|0.10
|1.2572
|1.2652
|1.2572
|40.00
|8374.30
|1391
|2008.10.24 22:02
|sell
|696
|0.10
|1.2569
|1.2609
|1.2529
|1392
|2008.10.24 22:29
|s/l
|696
|0.10
|1.2609
|1.2609
|1.2529
|-40.00
|8334.30
|1393
|2008.10.24 22:29
|sell
|697
|0.10
|1.2606
|1.2646
|1.2566
|1394
|2008.10.27 00:03
|t/p
|697
|0.10
|1.2566
|1.2646
|1.2566
|40.52
|8374.82
|1395
|2008.10.27 00:03
|sell
|698
|0.10
|1.2563
|1.2603
|1.2523
|1396
|2008.10.27 00:46
|s/l
|698
|0.10
|1.2603
|1.2603
|1.2523
|-40.00
|8334.82
|1397
|2008.10.27 00:46
|sell
|699
|0.10
|1.2603
|1.2643
|1.2563
|1398
|2008.10.27 01:01
|s/l
|699
|0.10
|1.2643
|1.2643
|1.2563
|-40.00
|8294.82
|1399
|2008.10.27 01:01
|sell
|700
|0.10
|1.2640
|1.2680
|1.2600
|1400
|2008.10.27 01:06
|s/l
|700
|0.10
|1.2680
|1.2680
|1.2600
|-40.00
|8254.82
|1401
|2008.10.27 01:06
|sell
|701
|0.10
|1.2677
|1.2717
|1.2637
|1402
|2008.10.27 01:22
|t/p
|701
|0.10
|1.2637
|1.2717
|1.2637
|40.00
|8294.82
|1403
|2008.10.27 01:22
|sell
|702
|0.10
|1.2634
|1.2674
|1.2594
|1404
|2008.10.27 01:36
|t/p
|702
|0.10
|1.2594
|1.2674
|1.2594
|40.00
|8334.82
|1405
|2008.10.27 01:36
|sell
|703
|0.10
|1.2590
|1.2630
|1.2550
|1406
|2008.10.27 02:24
|s/l
|703
|0.10
|1.2630
|1.2630
|1.2550
|-40.00
|8294.82
|1407
|2008.10.27 02:24
|sell
|704
|0.10
|1.2628
|1.2668
|1.2588
|1408
|2008.10.27 02:29
|t/p
|704
|0.10
|1.2588
|1.2668
|1.2588
|40.00
|8334.82
|1409
|2008.10.27 02:29
|sell
|705
|0.10
|1.2584
|1.2624
|1.2544
|1410
|2008.10.27 02:36
|t/p
|705
|0.10
|1.2544
|1.2624
|1.2544
|40.00
|8374.82
|1411
|2008.10.27 02:36
|sell
|706
|0.10
|1.2541
|1.2581
|1.2501
|1412
|2008.10.27 03:09
|s/l
|706
|0.10
|1.2581
|1.2581
|1.2501
|-40.00
|8334.82
|1413
|2008.10.27 03:09
|sell
|707
|0.10
|1.2579
|1.2619
|1.2539
|1414
|2008.10.27 04:38
|s/l
|707
|0.10
|1.2619
|1.2619
|1.2539
|-40.00
|8294.82
|1415
|2008.10.27 04:38
|sell
|708
|0.10
|1.2616
|1.2656
|1.2576
|1416
|2008.10.27 06:01
|t/p
|708
|0.10
|1.2576
|1.2656
|1.2576
|40.00
|8334.82
|1417
|2008.10.27 06:01
|sell
|709
|0.10
|1.2573
|1.2613
|1.2533
|1418
|2008.10.27 06:16
|t/p
|709
|0.10
|1.2533
|1.2613
|1.2533
|40.00
|8374.82
|1419
|2008.10.27 06:16
|sell
|710
|0.10
|1.2528
|1.2568
|1.2488
|1420
|2008.10.27 08:12
|t/p
|710
|0.10
|1.2488
|1.2568
|1.2488
|40.00
|8414.82
|1421
|2008.10.27 08:12
|sell
|711
|0.10
|1.2485
|1.2525
|1.2445
|1422
|2008.10.27 08:50
|t/p
|711
|0.10
|1.2445
|1.2525
|1.2445
|40.00
|8454.82
|1423
|2008.10.27 08:50
|sell
|712
|0.10
|1.2442
|1.2482
|1.2402
|1424
|2008.10.27 09:18
|t/p
|712
|0.10
|1.2402
|1.2482
|1.2402
|40.00
|8494.82
|1425
|2008.10.27 09:18
|sell
|713
|0.10
|1.2396
|1.2436
|1.2356
|1426
|2008.10.27 09:21
|s/l
|713
|0.10
|1.2436
|1.2436
|1.2356
|-40.00
|8454.82
|1427
|2008.10.27 09:21
|sell
|714
|0.10
|1.2434
|1.2474
|1.2394
|1428
|2008.10.27 09:36
|t/p
|714
|0.10
|1.2394
|1.2474
|1.2394
|40.00
|8494.82
|1429
|2008.10.27 09:36
|sell
|715
|0.10
|1.2391
|1.2431
|1.2351
|1430
|2008.10.27 10:10
|t/p
|715
|0.10
|1.2351
|1.2431
|1.2351
|40.00
|8534.82
|1431
|2008.10.27 10:10
|sell
|716
|0.10
|1.2348
|1.2388
|1.2308
|1432
|2008.10.27 10:31
|s/l
|716
|0.10
|1.2388
|1.2388
|1.2308
|-40.00
|8494.82
|1433
|2008.10.27 10:31
|sell
|717
|0.10
|1.2385
|1.2425
|1.2345
|1434
|2008.10.27 10:35
|s/l
|717
|0.10
|1.2425
|1.2425
|1.2345
|-40.00
|8454.82
|1435
|2008.10.27 10:35
|sell
|718
|0.10
|1.2422
|1.2462
|1.2382
|1436
|2008.10.27 11:39
|s/l
|718
|0.10
|1.2462
|1.2462
|1.2382
|-40.00
|8414.82
|1437
|2008.10.27 11:39
|sell
|719
|0.10
|1.2459
|1.2499
|1.2419
|1438
|2008.10.27 14:33
|t/p
|719
|0.10
|1.2419
|1.2499
|1.2419
|40.00
|8454.82
|1439
|2008.10.27 14:33
|sell
|720
|0.10
|1.2416
|1.2456
|1.2376
|1440
|2008.10.27 14:45
|s/l
|720
|0.10
|1.2456
|1.2456
|1.2376
|-40.00
|8414.82
|1441
|2008.10.27 14:45
|sell
|721
|0.10
|1.2454
|1.2494
|1.2414
|1442
|2008.10.27 16:02
|t/p
|721
|0.10
|1.2414
|1.2494
|1.2414
|40.00
|8454.82
|1443
|2008.10.27 16:02
|sell
|722
|0.10
|1.2410
|1.2450
|1.2370
|1444
|2008.10.27 16:52
|s/l
|722
|0.10
|1.2450
|1.2450
|1.2370
|-40.00
|8414.82
|1445
|2008.10.27 16:52
|sell
|723
|0.10
|1.2447
|1.2487
|1.2407
|1446
|2008.10.27 17:05
|s/l
|723
|0.10
|1.2487
|1.2487
|1.2407
|-40.00
|8374.82
|1447
|2008.10.27 17:05
|sell
|724
|0.10
|1.2484
|1.2524
|1.2444
|1448
|2008.10.27 17:54
|s/l
|724
|0.10
|1.2524
|1.2524
|1.2444
|-40.00
|8334.82
|1449
|2008.10.27 17:54
|sell
|725
|0.10
|1.2521
|1.2561
|1.2481
|1450
|2008.10.27 18:31
|s/l
|725
|0.10
|1.2561
|1.2561
|1.2481
|-40.00
|8294.82
|1451
|2008.10.27 18:31
|sell
|726
|0.10
|1.2558
|1.2598
|1.2518
|1452
|2008.10.27 19:30
|t/p
|726
|0.10
|1.2518
|1.2598
|1.2518
|40.00
|8334.82
|1453
|2008.10.27 19:30
|sell
|727
|0.10
|1.2514
|1.2554
|1.2474
|1454
|2008.10.27 20:07
|s/l
|727
|0.10
|1.2554
|1.2554
|1.2474
|-40.00
|8294.82
|1455
|2008.10.27 20:07
|sell
|728
|0.10
|1.2551
|1.2591
|1.2511
|1456
|2008.10.27 21:10
|t/p
|728
|0.10
|1.2511
|1.2591
|1.2511
|40.00
|8334.82
|1457
|2008.10.27 21:10
|sell
|729
|0.10
|1.2508
|1.2548
|1.2468
|1458
|2008.10.27 22:12
|t/p
|729
|0.10
|1.2468
|1.2548
|1.2468
|40.00
|8374.82
|1459
|2008.10.27 22:12
|sell
|730
|0.10
|1.2464
|1.2504
|1.2424
|1460
|2008.10.28 01:34
|t/p
|730
|0.10
|1.2424
|1.2504
|1.2424
|40.52
|8415.34
|1461
|2008.10.28 01:34
|sell
|731
|0.10
|1.2420
|1.2460
|1.2380
|1462
|2008.10.28 02:04
|t/p
|731
|0.10
|1.2380
|1.2460
|1.2380
|40.00
|8455.34
|1463
|2008.10.28 02:04
|sell
|732
|0.10
|1.2377
|1.2417
|1.2337
|1464
|2008.10.28 02:16
|t/p
|732
|0.10
|1.2337
|1.2417
|1.2337
|40.00
|8495.34
|1465
|2008.10.28 02:16
|sell
|733
|0.10
|1.2334
|1.2374
|1.2294
|1466
|2008.10.28 02:31
|s/l
|733
|0.10
|1.2374
|1.2374
|1.2294
|-40.00
|8455.34
|1467
|2008.10.28 02:31
|sell
|734
|0.10
|1.2372
|1.2412
|1.2332
|1468
|2008.10.28 03:37
|s/l
|734
|0.10
|1.2412
|1.2412
|1.2332
|-40.00
|8415.34
|1469
|2008.10.28 03:37
|sell
|735
|0.10
|1.2410
|1.2450
|1.2370
|1470
|2008.10.28 04:41
|s/l
|735
|0.10
|1.2450
|1.2450
|1.2370
|-40.00
|8375.34
|1471
|2008.10.28 04:41
|sell
|736
|0.10
|1.2447
|1.2487
|1.2407
|1472
|2008.10.28 06:31
|s/l
|736
|0.10
|1.2487
|1.2487
|1.2407
|-40.00
|8335.34
|1473
|2008.10.28 06:31
|sell
|737
|0.10
|1.2485
|1.2525
|1.2445
|1474
|2008.10.28 06:41
|s/l
|737
|0.10
|1.2525
|1.2525
|1.2445
|-40.00
|8295.34
|1475
|2008.10.28 06:41
|sell
|738
|0.10
|1.2522
|1.2562
|1.2482
|1476
|2008.10.28 07:34
|s/l
|738
|0.10
|1.2562
|1.2562
|1.2482
|-40.00
|8255.34
|1477
|2008.10.28 07:34
|sell
|739
|0.10
|1.2559
|1.2599
|1.2519
|1478
|2008.10.28 08:21
|t/p
|739
|0.10
|1.2519
|1.2599
|1.2519
|40.00
|8295.34
|1479
|2008.10.28 08:21
|sell
|740
|0.10
|1.2516
|1.2556
|1.2476
|1480
|2008.10.28 08:55
|t/p
|740
|0.10
|1.2476
|1.2556
|1.2476
|40.00
|8335.34
|1481
|2008.10.28 08:55
|sell
|741
|0.10
|1.2473
|1.2513
|1.2433
|1482
|2008.10.28 09:13
|s/l
|741
|0.10
|1.2513
|1.2513
|1.2433
|-40.00
|8295.34
|1483
|2008.10.28 09:13
|sell
|742
|0.10
|1.2510
|1.2550
|1.2470
|1484
|2008.10.28 12:42
|s/l
|742
|0.10
|1.2550
|1.2550
|1.2470
|-40.00
|8255.34
|1485
|2008.10.28 12:42
|sell
|743
|0.10
|1.2547
|1.2587
|1.2507
|1486
|2008.10.28 15:17
|t/p
|743
|0.10
|1.2507
|1.2587
|1.2507
|40.00
|8295.34
|1487
|2008.10.28 15:17
|sell
|744
|0.10
|1.2504
|1.2544
|1.2464
|1488
|2008.10.28 15:45
|t/p
|744
|0.10
|1.2464
|1.2544
|1.2464
|40.00
|8335.34
|1489
|2008.10.28 15:45
|sell
|745
|0.10
|1.2461
|1.2501
|1.2421
|1490
|2008.10.28 16:35
|s/l
|745
|0.10
|1.2501
|1.2501
|1.2421
|-40.00
|8295.34
|1491
|2008.10.28 16:35
|sell
|746
|0.10
|1.2498
|1.2538
|1.2458
|1492
|2008.10.28 19:23
|s/l
|746
|0.10
|1.2538
|1.2538
|1.2458
|-40.00
|8255.34
|1493
|2008.10.28 19:23
|sell
|747
|0.10
|1.2535
|1.2575
|1.2495
|1494
|2008.10.28 19:46
|s/l
|747
|0.10
|1.2575
|1.2575
|1.2495
|-40.00
|8215.34
|1495
|2008.10.28 19:46
|sell
|748
|0.10
|1.2572
|1.2612
|1.2532
|1496
|2008.10.28 19:53
|s/l
|748
|0.10
|1.2612
|1.2612
|1.2532
|-40.00
|8175.34
|1497
|2008.10.28 19:53
|sell
|749
|0.10
|1.2609
|1.2649
|1.2569
|1498
|2008.10.28 20:21
|s/l
|749
|0.10
|1.2649
|1.2649
|1.2569
|-40.00
|8135.34
|1499
|2008.10.28 20:21
|sell
|750
|0.10
|1.2647
|1.2687
|1.2607
|1500
|2008.10.28 20:57
|s/l
|750
|0.10
|1.2687
|1.2687
|1.2607
|-40.00
|8095.34
|1501
|2008.10.28 20:57
|sell
|751
|0.10
|1.2685
|1.2725
|1.2645
|1502
|2008.10.28 21:00
|s/l
|751
|0.10
|1.2725
|1.2725
|1.2645
|-40.00
|8055.34
|1503
|2008.10.28 21:00
|sell
|752
|0.10
|1.2723
|1.2763
|1.2683
|1504
|2008.10.28 22:00
|t/p
|752
|0.10
|1.2683
|1.2763
|1.2683
|40.00
|8095.34
|1505
|2008.10.28 22:00
|sell
|753
|0.10
|1.2680
|1.2720
|1.2640
|1506
|2008.10.28 22:11
|s/l
|753
|0.10
|1.2720
|1.2720
|1.2640
|-40.00
|8055.34
|1507
|2008.10.28 22:11
|sell
|754
|0.10
|1.2717
|1.2757
|1.2677
|1508
|2008.10.28 22:42
|s/l
|754
|0.10
|1.2757
|1.2757
|1.2677
|-40.00
|8015.34
|1509
|2008.10.28 22:42
|sell
|755
|0.10
|1.2755
|1.2795
|1.2715
|1510
|2008.10.28 23:54
|s/l
|755
|0.10
|1.2795
|1.2795
|1.2715
|-40.00
|7975.34
|1511
|2008.10.28 23:54
|sell
|756
|0.10
|1.2792
|1.2832
|1.2752
|1512
|2008.10.28 23:57
|s/l
|756
|0.10
|1.2832
|1.2832
|1.2752
|-40.00
|7935.34
|1513
|2008.10.28 23:57
|sell
|757
|0.10
|1.2830
|1.2870
|1.2790
|1514
|2008.10.29 01:14
|t/p
|757
|0.10
|1.2790
|1.2870
|1.2790
|40.52
|7975.86
|1515
|2008.10.29 01:14
|sell
|758
|0.10
|1.2787
|1.2827
|1.2747
|1516
|2008.10.29 01:54
|t/p
|758
|0.10
|1.2747
|1.2827
|1.2747
|40.00
|8015.86
|1517
|2008.10.29 01:54
|sell
|759
|0.10
|1.2744
|1.2784
|1.2704
|1518
|2008.10.29 04:07
|t/p
|759
|0.10
|1.2704
|1.2784
|1.2704
|40.00
|8055.86
|1519
|2008.10.29 04:07
|sell
|760
|0.10
|1.2701
|1.2741
|1.2661
|1520
|2008.10.29 06:03
|t/p
|760
|0.10
|1.2661
|1.2741
|1.2661
|40.00
|8095.86
|1521
|2008.10.29 06:03
|sell
|761
|0.10
|1.2657
|1.2697
|1.2617
|1522
|2008.10.29 06:47
|s/l
|761
|0.10
|1.2697
|1.2697
|1.2617
|-40.00
|8055.86
|1523
|2008.10.29 06:47
|sell
|762
|0.10
|1.2695
|1.2735
|1.2655
|1524
|2008.10.29 06:48
|s/l
|762
|0.10
|1.2735
|1.2735
|1.2655
|-40.00
|8015.86
|1525
|2008.10.29 06:48
|sell
|763
|0.10
|1.2732
|1.2772
|1.2692
|1526
|2008.10.29 07:46
|s/l
|763
|0.10
|1.2772
|1.2772
|1.2692
|-40.00
|7975.86
|1527
|2008.10.29 07:46
|sell
|764
|0.10
|1.2769
|1.2809
|1.2729
|1528
|2008.10.29 08:08
|t/p
|764
|0.10
|1.2729
|1.2809
|1.2729
|40.00
|8015.86
|1529
|2008.10.29 08:08
|sell
|765
|0.10
|1.2726
|1.2766
|1.2686
|1530
|2008.10.29 08:30
|t/p
|765
|0.10
|1.2686
|1.2766
|1.2686
|40.00
|8055.86
|1531
|2008.10.29 08:30
|sell
|766
|0.10
|1.2683
|1.2723
|1.2643
|1532
|2008.10.29 09:35
|s/l
|766
|0.10
|1.2723
|1.2723
|1.2643
|-40.00
|8015.86
|1533
|2008.10.29 09:35
|sell
|767
|0.10
|1.2720
|1.2760
|1.2680
|1534
|2008.10.29 09:50
|s/l
|767
|0.10
|1.2760
|1.2760
|1.2680
|-40.00
|7975.86
|1535
|2008.10.29 09:50
|sell
|768
|0.10
|1.2758
|1.2798
|1.2718
|1536
|2008.10.29 11:39
|s/l
|768
|0.10
|1.2798
|1.2798
|1.2718
|-40.00
|7935.86
|1537
|2008.10.29 11:39
|sell
|769
|0.10
|1.2796
|1.2836
|1.2756
|1538
|2008.10.29 11:50
|s/l
|769
|0.10
|1.2836
|1.2836
|1.2756
|-40.00
|7895.86
|1539
|2008.10.29 11:50
|sell
|770
|0.10
|1.2833
|1.2873
|1.2793
|1540
|2008.10.29 12:19
|t/p
|770
|0.10
|1.2793
|1.2873
|1.2793
|40.00
|7935.86
|1541
|2008.10.29 12:19
|sell
|771
|0.10
|1.2790
|1.2830
|1.2750
|1542
|2008.10.29 13:35
|t/p
|771
|0.10
|1.2750
|1.2830
|1.2750
|40.00
|7975.86
|1543
|2008.10.29 13:35
|sell
|772
|0.10
|1.2747
|1.2787
|1.2707
|1544
|2008.10.29 14:22
|s/l
|772
|0.10
|1.2787
|1.2787
|1.2707
|-40.00
|7935.86
|1545
|2008.10.29 14:22
|sell
|773
|0.10
|1.2784
|1.2824
|1.2744
|1546
|2008.10.29 14:45
|s/l
|773
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2744
|-40.00
|7895.86
|1547
|2008.10.29 14:45
|sell
|774
|0.10
|1.2821
|1.2861
|1.2781
|1548
|2008.10.29 15:03
|s/l
|774
|0.10
|1.2861
|1.2861
|1.2781
|-40.00
|7855.86
|1549
|2008.10.29 15:03
|sell
|775
|0.10
|1.2858
|1.2898
|1.2818
|1550
|2008.10.29 15:05
|s/l
|775
|0.10
|1.2898
|1.2898
|1.2818
|-40.00
|7815.86
|1551
|2008.10.29 15:05
|sell
|776
|0.10
|1.2896
|1.2936
|1.2856
|1552
|2008.10.29 15:23
|s/l
|776
|0.10
|1.2936
|1.2936
|1.2856
|-40.00
|7775.86
|1553
|2008.10.29 15:23
|sell
|777
|0.10
|1.2934
|1.2974
|1.2894
|1554
|2008.10.29 15:26
|s/l
|777
|0.10
|1.2974
|1.2974
|1.2894
|-40.00
|7735.86
|1555
|2008.10.29 15:26
|sell
|778
|0.10
|1.2971
|1.3011
|1.2931
|1556
|2008.10.29 16:10
|t/p
|778
|0.10
|1.2931
|1.3011
|1.2931
|40.00
|7775.86
|1557
|2008.10.29 16:10
|sell
|779
|0.10
|1.2928
|1.2968
|1.2888
|1558
|2008.10.29 16:54
|t/p
|779
|0.10
|1.2888
|1.2968
|1.2888
|40.00
|7815.86
|1559
|2008.10.29 16:54
|sell
|780
|0.10
|1.2884
|1.2924
|1.2844
|1560
|2008.10.29 16:59
|t/p
|780
|0.10
|1.2844
|1.2924
|1.2844
|40.00
|7855.86
|1561
|2008.10.29 16:59
|sell
|781
|0.10
|1.2841
|1.2881
|1.2801
|1562
|2008.10.29 17:25
|s/l
|781
|0.10
|1.2881
|1.2881
|1.2801
|-40.00
|7815.86
|1563
|2008.10.29 17:25
|sell
|782
|0.10
|1.2878
|1.2918
|1.2838
|1564
|2008.10.29 17:31
|s/l
|782
|0.10
|1.2918
|1.2918
|1.2838
|-40.00
|7775.86
|1565
|2008.10.29 17:31
|sell
|783
|0.10
|1.2916
|1.2956
|1.2876
|1566
|2008.10.29 18:05
|t/p
|783
|0.10
|1.2876
|1.2956
|1.2876
|40.00
|7815.86
|1567
|2008.10.29 18:05
|sell
|784
|0.10
|1.2873
|1.2913
|1.2833
|1568
|2008.10.29 19:02
|s/l
|784
|0.10
|1.2913
|1.2913
|1.2833
|-40.00
|7775.86
|1569
|2008.10.29 19:02
|sell
|785
|0.10
|1.2910
|1.2950
|1.2870
|1570
|2008.10.29 19:12
|s/l
|785
|0.10
|1.2950
|1.2950
|1.2870
|-40.00
|7735.86
|1571
|2008.10.29 19:12
|sell
|786
|0.10
|1.2947
|1.2987
|1.2907
|1572
|2008.10.29 19:18
|t/p
|786
|0.10
|1.2907
|1.2987
|1.2907
|40.00
|7775.86
|1573
|2008.10.29 19:18
|sell
|787
|0.10
|1.2904
|1.2944
|1.2864
|1574
|2008.10.29 19:22
|t/p
|787
|0.10
|1.2864
|1.2944
|1.2864
|40.00
|7815.86
|1575
|2008.10.29 19:22
|sell
|788
|0.10
|1.2859
|1.2899
|1.2819
|1576
|2008.10.29 19:42
|s/l
|788
|0.10
|1.2899
|1.2899
|1.2819
|-40.00
|7775.86
|1577
|2008.10.29 19:42
|sell
|789
|0.10
|1.2896
|1.2936
|1.2856
|1578
|2008.10.29 19:54
|t/p
|789
|0.10
|1.2856
|1.2936
|1.2856
|40.00
|7815.86
|1579
|2008.10.29 19:54
|sell
|790
|0.10
|1.2853
|1.2893
|1.2813
|1580
|2008.10.29 20:16
|s/l
|790
|0.10
|1.2893
|1.2893
|1.2813
|-40.00
|7775.86
|1581
|2008.10.29 20:16
|sell
|791
|0.10
|1.2893
|1.2933
|1.2853
|1582
|2008.10.29 20:20
|s/l
|791
|0.10
|1.2933
|1.2933
|1.2853
|-40.00
|7735.86
|1583
|2008.10.29 20:20
|sell
|792
|0.10
|1.2930
|1.2970
|1.2890
|1584
|2008.10.29 20:38
|s/l
|792
|0.10
|1.2970
|1.2970
|1.2890
|-40.00
|7695.86
|1585
|2008.10.29 20:38
|sell
|793
|0.10
|1.2967
|1.3007
|1.2927
|1586
|2008.10.30 01:21
|s/l
|793
|0.10
|1.3007
|1.3007
|1.2927
|-38.44
|7657.42
|1587
|2008.10.30 01:21
|sell
|794
|0.10
|1.3007
|1.3047
|1.2967
|1588
|2008.10.30 01:23
|s/l
|794
|0.10
|1.3047
|1.3047
|1.2967
|-40.00
|7617.42
|1589
|2008.10.30 01:23
|sell
|795
|0.10
|1.3046
|1.3086
|1.3006
|1590
|2008.10.30 01:51
|s/l
|795
|0.10
|1.3086
|1.3086
|1.3006
|-40.00
|7577.42
|1591
|2008.10.30 01:51
|sell
|796
|0.10
|1.3084
|1.3124
|1.3044
|1592
|2008.10.30 02:14
|s/l
|796
|0.10
|1.3124
|1.3124
|1.3044
|-40.00
|7537.42
|1593
|2008.10.30 02:14
|sell
|797
|0.10
|1.3121
|1.3161
|1.3081
|1594
|2008.10.30 02:17
|s/l
|797
|0.10
|1.3161
|1.3161
|1.3081
|-40.00
|7497.42
|1595
|2008.10.30 02:17
|sell
|798
|0.10
|1.3160
|1.3200
|1.3120
|1596
|2008.10.30 03:32
|s/l
|798
|0.10
|1.3200
|1.3200
|1.3120
|-40.00
|7457.42
|1597
|2008.10.30 03:32
|sell
|799
|0.10
|1.3198
|1.3238
|1.3158
|1598
|2008.10.30 03:40
|s/l
|799
|0.10
|1.3238
|1.3238
|1.3158
|-40.00
|7417.42
|1599
|2008.10.30 03:40
|sell
|800
|0.10
|1.3235
|1.3275
|1.3195
|1600
|2008.10.30 03:41
|s/l
|800
|0.10
|1.3275
|1.3275
|1.3195
|-40.00
|7377.42
|1601
|2008.10.30 03:41
|sell
|801
|0.10
|1.3273
|1.3313
|1.3233
|1602
|2008.10.30 03:59
|t/p
|801
|0.10
|1.3233
|1.3313
|1.3233
|40.00
|7417.42
|1603
|2008.10.30 03:59
|sell
|802
|0.10
|1.3229
|1.3269
|1.3189
|1604
|2008.10.30 04:27
|t/p
|802
|0.10
|1.3189
|1.3269
|1.3189
|40.00
|7457.42
|1605
|2008.10.30 04:27
|sell
|803
|0.10
|1.3186
|1.3226
|1.3146
|1606
|2008.10.30 04:59
|s/l
|803
|0.10
|1.3226
|1.3226
|1.3146
|-40.00
|7417.42
|1607
|2008.10.30 04:59
|sell
|804
|0.10
|1.3223
|1.3263
|1.3183
|1608
|2008.10.30 06:13
|t/p
|804
|0.10
|1.3183
|1.3263
|1.3183
|40.00
|7457.42
|1609
|2008.10.30 06:13
|sell
|805
|0.10
|1.3180
|1.3220
|1.3140
|1610
|2008.10.30 06:31
|s/l
|805
|0.10
|1.3220
|1.3220
|1.3140
|-40.00
|7417.42
|1611
|2008.10.30 06:31
|sell
|806
|0.10
|1.3218
|1.3258
|1.3178
|1612
|2008.10.30 07:12
|t/p
|806
|0.10
|1.3178
|1.3258
|1.3178
|40.00
|7457.42
|1613
|2008.10.30 07:12
|sell
|807
|0.10
|1.3175
|1.3215
|1.3135
|1614
|2008.10.30 07:17
|t/p
|807
|0.10
|1.3135
|1.3215
|1.3135
|40.00
|7497.42
|1615
|2008.10.30 07:17
|sell
|808
|0.10
|1.3132
|1.3172
|1.3092
|1616
|2008.10.30 07:20
|s/l
|808
|0.10
|1.3172
|1.3172
|1.3092
|-40.00
|7457.42
|1617
|2008.10.30 07:20
|sell
|809
|0.10
|1.3169
|1.3209
|1.3129
|1618
|2008.10.30 08:18
|s/l
|809
|0.10
|1.3209
|1.3209
|1.3129
|-40.00
|7417.42
|1619
|2008.10.30 08:18
|sell
|810
|0.10
|1.3206
|1.3246
|1.3166
|1620
|2008.10.30 09:25
|t/p
|810
|0.10
|1.3166
|1.3246
|1.3166
|40.00
|7457.42
|1621
|2008.10.30 09:25
|sell
|811
|0.10
|1.3162
|1.3202
|1.3122
|1622
|2008.10.30 09:45
|s/l
|811
|0.10
|1.3202
|1.3202
|1.3122
|-40.00
|7417.42
|1623
|2008.10.30 09:45
|sell
|812
|0.10
|1.3199
|1.3239
|1.3159
|1624
|2008.10.30 09:57
|t/p
|812
|0.10
|1.3159
|1.3239
|1.3159
|40.00
|7457.42
|1625
|2008.10.30 09:57
|sell
|813
|0.10
|1.3156
|1.3196
|1.3116
|1626
|2008.10.30 10:07
|t/p
|813
|0.10
|1.3116
|1.3196
|1.3116
|40.00
|7497.42
|1627
|2008.10.30 10:07
|sell
|814
|0.10
|1.3112
|1.3152
|1.3072
|1628
|2008.10.30 10:34
|t/p
|814
|0.10
|1.3072
|1.3152
|1.3072
|40.00
|7537.42
|1629
|2008.10.30 10:34
|sell
|815
|0.10
|1.3069
|1.3109
|1.3029
|1630
|2008.10.30 11:33
|s/l
|815
|0.10
|1.3109
|1.3109
|1.3029
|-40.00
|7497.42
|1631
|2008.10.30 11:33
|sell
|816
|0.10
|1.3106
|1.3146
|1.3066
|1632
|2008.10.30 11:45
|s/l
|816
|0.10
|1.3146
|1.3146
|1.3066
|-40.00
|7457.42
|1633
|2008.10.30 11:45
|sell
|817
|0.10
|1.3143
|1.3183
|1.3103
|1634
|2008.10.30 12:22
|t/p
|817
|0.10
|1.3103
|1.3183
|1.3103
|40.00
|7497.42
|1635
|2008.10.30 12:22
|sell
|818
|0.10
|1.3100
|1.3140
|1.3060
|1636
|2008.10.30 12:55
|t/p
|818
|0.10
|1.3060
|1.3140
|1.3060
|40.00
|7537.42
|1637
|2008.10.30 12:55
|sell
|819
|0.10
|1.3056
|1.3096
|1.3016
|1638
|2008.10.30 13:19
|s/l
|819
|0.10
|1.3096
|1.3096
|1.3016
|-40.00
|7497.42
|1639
|2008.10.30 13:19
|sell
|820
|0.10
|1.3093
|1.3133
|1.3053
|1640
|2008.10.30 13:45
|t/p
|820
|0.10
|1.3053
|1.3133
|1.3053
|40.00
|7537.42
|1641
|2008.10.30 13:45
|buy
|821
|0.10
|1.3053
|1.3013
|1.3093
|1642
|2008.10.30 14:26
|s/l
|821
|0.10
|1.3013
|1.3013
|1.3093
|-40.00
|7497.42
|1643
|2008.10.30 14:26
|buy
|822
|0.10
|1.3016
|1.2976
|1.3056
|1644
|2008.10.30 14:47
|s/l
|822
|0.10
|1.2976
|1.2976
|1.3056
|-40.00
|7457.42
|1645
|2008.10.30 14:47
|buy
|823
|0.10
|1.2979
|1.2939
|1.3019
|1646
|2008.10.30 15:37
|s/l
|823
|0.10
|1.2939
|1.2939
|1.3019
|-40.00
|7417.42
|1647
|2008.10.30 15:37
|buy
|824
|0.10
|1.2941
|1.2901
|1.2981
|1648
|2008.10.30 16:25
|s/l
|824
|0.10
|1.2901
|1.2901
|1.2981
|-40.00
|7377.42
|1649
|2008.10.30 16:25
|buy
|825
|0.10
|1.2904
|1.2864
|1.2944
|1650
|2008.10.30 16:36
|s/l
|825
|0.10
|1.2864
|1.2864
|1.2944
|-40.00
|7337.42
|1651
|2008.10.30 16:36
|buy
|826
|0.10
|1.2867
|1.2827
|1.2907
|1652
|2008.10.30 16:48
|s/l
|826
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.2907
|-40.00
|7297.42
|1653
|2008.10.30 16:48
|buy
|827
|0.10
|1.2830
|1.2790
|1.2870
|1654
|2008.10.30 17:04
|t/p
|827
|0.10
|1.2870
|1.2790
|1.2870
|40.00
|7337.42
|1655
|2008.10.30 17:04
|buy
|828
|0.10
|1.2873
|1.2833
|1.2913
|1656
|2008.10.30 17:09
|s/l
|828
|0.10
|1.2833
|1.2833
|1.2913
|-40.00
|7297.42
|1657
|2008.10.30 17:09
|buy
|829
|0.10
|1.2835
|1.2795
|1.2875
|1658
|2008.10.30 17:20
|t/p
|829
|0.10
|1.2875
|1.2795
|1.2875
|40.00
|7337.42
|1659
|2008.10.30 17:20
|buy
|830
|0.10
|1.2878
|1.2838
|1.2918
|1660
|2008.10.30 18:09
|t/p
|830
|0.10
|1.2918
|1.2838
|1.2918
|40.00
|7377.42
|1661
|2008.10.30 18:09
|buy
|831
|0.10
|1.2921
|1.2881
|1.2961
|1662
|2008.10.30 19:23
|t/p
|831
|0.10
|1.2961
|1.2881
|1.2961
|40.00
|7417.42
|1663
|2008.10.30 19:23
|buy
|832
|0.10
|1.2964
|1.2924
|1.3004
|1664
|2008.10.30 20:23
|s/l
|832
|0.10
|1.2924
|1.2924
|1.3004
|-40.00
|7377.42
|1665
|2008.10.30 20:23
|buy
|833
|0.10
|1.2926
|1.2886
|1.2966
|1666
|2008.10.30 21:21
|t/p
|833
|0.10
|1.2966
|1.2886
|1.2966
|40.00
|7417.42
|1667
|2008.10.30 21:21
|buy
|834
|0.10
|1.2969
|1.2929
|1.3009
|1668
|2008.10.30 21:47
|s/l
|834
|0.10
|1.2929
|1.2929
|1.3009
|-40.00
|7377.42
|1669
|2008.10.30 21:47
|buy
|835
|0.10
|1.2932
|1.2892
|1.2972
|1670
|2008.10.30 22:36
|s/l
|835
|0.10
|1.2892
|1.2892
|1.2972
|-40.00
|7337.42
|1671
|2008.10.30 22:36
|buy
|836
|0.10
|1.2895
|1.2855
|1.2935
|1672
|2008.10.30 23:17
|s/l
|836
|0.10
|1.2855
|1.2855
|1.2935
|-40.00
|7297.42
|1673
|2008.10.30 23:17
|buy
|837
|0.10
|1.2857
|1.2817
|1.2897
|1674
|2008.10.31 01:23
|s/l
|837
|0.10
|1.2817
|1.2817
|1.2897
|-40.78
|7256.64
|1675
|2008.10.31 01:23
|buy
|838
|0.10
|1.2820
|1.2780
|1.2860
|1676
|2008.10.31 01:30
|s/l
|838
|0.10
|1.2780
|1.2780
|1.2860
|-40.00
|7216.64
|1677
|2008.10.31 01:30
|buy
|839
|0.10
|1.2783
|1.2743
|1.2823
|1678
|2008.10.31 02:16
|t/p
|839
|0.10
|1.2823
|1.2743
|1.2823
|40.00
|7256.64
|1679
|2008.10.31 02:16
|buy
|840
|0.10
|1.2827
|1.2787
|1.2867
|1680
|2008.10.31 02:46
|s/l
|840
|0.10
|1.2787
|1.2787
|1.2867
|-40.00
|7216.64
|1681
|2008.10.31 02:46
|buy
|841
|0.10
|1.2789
|1.2749
|1.2829
|1682
|2008.10.31 03:08
|t/p
|841
|0.10
|1.2829
|1.2749
|1.2829
|40.00
|7256.64
|1683
|2008.10.31 03:08
|buy
|842
|0.10
|1.2833
|1.2793
|1.2873
|1684
|2008.10.31 03:49
|t/p
|842
|0.10
|1.2873
|1.2793
|1.2873
|40.00
|7296.64
|1685
|2008.10.31 03:49
|buy
|843
|0.10
|1.2876
|1.2836
|1.2916
|1686
|2008.10.31 03:53
|s/l
|843
|0.10
|1.2836
|1.2836
|1.2916
|-40.00
|7256.64
|1687
|2008.10.31 03:53
|buy
|844
|0.10
|1.2839
|1.2799
|1.2879
|1688
|2008.10.31 05:59
|s/l
|844
|0.10
|1.2799
|1.2799
|1.2879
|-40.00
|7216.64
|1689
|2008.10.31 05:59
|buy
|845
|0.10
|1.2802
|1.2762
|1.2842
|1690
|2008.10.31 06:03
|t/p
|845
|0.10
|1.2842
|1.2762
|1.2842
|40.00
|7256.64
|1691
|2008.10.31 06:03
|buy
|846
|0.10
|1.2848
|1.2808
|1.2888
|1692
|2008.10.31 06:05
|s/l
|846
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.2888
|-40.00
|7216.64
|1693
|2008.10.31 06:05
|buy
|847
|0.10
|1.2811
|1.2771
|1.2851
|1694
|2008.10.31 06:07
|t/p
|847
|0.10
|1.2851
|1.2771
|1.2851
|40.00
|7256.64
|1695
|2008.10.31 06:07
|buy
|848
|0.10
|1.2854
|1.2814
|1.2894
|1696
|2008.10.31 06:31
|s/l
|848
|0.10
|1.2814
|1.2814
|1.2894
|-40.00
|7216.64
|1697
|2008.10.31 06:31
|buy
|849
|0.10
|1.2817
|1.2777
|1.2857
|1698
|2008.10.31 07:21
|s/l
|849
|0.10
|1.2777
|1.2777
|1.2857
|-40.00
|7176.64
|1699
|2008.10.31 07:21
|buy
|850
|0.10
|1.2780
|1.2740
|1.2820
|1700
|2008.10.31 07:36
|s/l
|850
|0.10
|1.2740
|1.2740
|1.2820
|-40.00
|7136.64
|1701
|2008.10.31 07:36
|buy
|851
|0.10
|1.2742
|1.2702
|1.2782
|1702
|2008.10.31 07:47
|s/l
|851
|0.10
|1.2702
|1.2702
|1.2782
|-40.00
|7096.64
|1703
|2008.10.31 07:47
|buy
|852
|0.10
|1.2705
|1.2665
|1.2745
|1704
|2008.10.31 10:34
|t/p
|852
|0.10
|1.2745
|1.2665
|1.2745
|40.00
|7136.64
|1705
|2008.10.31 10:34
|buy
|853
|0.10
|1.2749
|1.2709
|1.2789
|1706
|2008.10.31 12:11
|t/p
|853
|0.10
|1.2789
|1.2709
|1.2789
|40.00
|7176.64
|1707
|2008.10.31 12:11
|buy
|854
|0.10
|1.2792
|1.2752
|1.2832
|1708
|2008.10.31 12:37
|s/l
|854
|0.10
|1.2752
|1.2752
|1.2832
|-40.00
|7136.64
|1709
|2008.10.31 12:37
|buy
|855
|0.10
|1.2755
|1.2715
|1.2795
|1710
|2008.10.31 12:57
|s/l
|855
|0.10
|1.2715
|1.2715
|1.2795
|-40.00
|7096.64
|1711
|2008.10.31 12:57
|buy
|856
|0.10
|1.2718
|1.2678
|1.2758
|1712
|2008.10.31 13:29
|t/p
|856
|0.10
|1.2758
|1.2678
|1.2758
|40.00
|7136.64
|1713
|2008.10.31 13:29
|buy
|857
|0.10
|1.2761
|1.2721
|1.2801
|1714
|2008.10.31 14:39
|s/l
|857
|0.10
|1.2721
|1.2721
|1.2801
|-40.00
|7096.64
|1715
|2008.10.31 14:39
|buy
|858
|0.10
|1.2723
|1.2683
|1.2763
|1716
|2008.10.31 15:35
|s/l
|858
|0.10
|1.2683
|1.2683
|1.2763
|-40.00
|7056.64
|1717
|2008.10.31 15:35
|buy
|859
|0.10
|1.2686
|1.2646
|1.2726
|1718
|2008.10.31 15:44
|t/p
|859
|0.10
|1.2726
|1.2646
|1.2726
|40.00
|7096.64
|1719
|2008.10.31 15:44
|buy
|860
|0.10
|1.2729
|1.2689
|1.2769
|1720
|2008.10.31 16:17
|t/p
|860
|0.10
|1.2769
|1.2689
|1.2769
|40.00
|7136.64
|1721
|2008.10.31 16:17
|buy
|861
|0.10
|1.2772
|1.2732
|1.2812
|1722
|2008.10.31 16:18
|s/l
|861
|0.10
|1.2732
|1.2732
|1.2812
|-40.00
|7096.64
|1723
|2008.10.31 16:18
|buy
|862
|0.10
|1.2734
|1.2694
|1.2774
|1724
|2008.10.31 16:42
|s/l
|862
|0.10
|1.2694
|1.2694
|1.2774
|-40.00
|7056.64
|1725
|2008.10.31 16:42
|buy
|863
|0.10
|1.2696
|1.2656
|1.2736
|1726
|2008.10.31 17:04
|t/p
|863
|0.10
|1.2736
|1.2656
|1.2736
|40.00
|7096.64
|1727
|2008.10.31 17:04
|buy
|864
|0.10
|1.2740
|1.2700
|1.2780
|1728
|2008.10.31 17:17
|s/l
|864
|0.10
|1.2700
|1.2700
|1.2780
|-40.00
|7056.64
|1729
|2008.10.31 17:17
|buy
|865
|0.10
|1.2703
|1.2663
|1.2743
|1730
|2008.10.31 17:32
|t/p
|865
|0.10
|1.2743
|1.2663
|1.2743
|40.00
|7096.64
|1731
|2008.10.31 17:32
|buy
|866
|0.10
|1.2746
|1.2706
|1.2786
|1732
|2006.07.20 17:34
|close at stop
|866
|0.10
|1.2725
|1.2706
|1.2786
|-21.00
|7075.64