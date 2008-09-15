Strategy Tester Report
SVM_EA_v24
(Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=40; TakeProfit=40; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00; C=32; gamma=2;
Bars in test1389218Ticks modelled7812804Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-2924.36Gross profit15850.14Gross loss-18774.50
Profit factor0.84Expected payoff-3.38
Absolute drawdown2964.36Maximal drawdown3228.00 (31.45%)Relative drawdown31.45% (3228.00)
Total trades866Short positions (won %)649 (47.92%)Long positions (won %)217 (39.17%)
Profit trades (% of total)396 (45.73%)Loss trades (% of total)470 (54.27%)
Largestprofit trade41.56loss trade-40.78
Averageprofit trade40.03loss trade-39.95
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (360.00)consecutive losses (loss in money)11 (-438.44)
Maximalconsecutive profit (count of wins)360.00 (9)consecutive loss (count of losses)-438.44 (11)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 00:00buy10.101.47101.46701.4750
22008.09.01 02:41s/l10.101.46701.46701.4750-40.009960.00
32008.09.01 02:41buy20.101.46671.46271.4707
42008.09.01 03:22s/l20.101.46271.46271.4707-40.009920.00
52008.09.01 03:22buy30.101.46301.45901.4670
62008.09.01 16:17s/l30.101.45901.45901.4670-40.009880.00
72008.09.01 16:17sell40.101.45901.46301.4550
82008.09.02 08:24t/p40.101.45501.46301.455040.529920.52
92008.09.02 08:24sell50.101.45471.45871.4507
102008.09.02 09:50t/p50.101.45071.45871.450740.009960.52
112008.09.02 09:50sell60.101.45041.45441.4464
122008.09.02 16:21s/l60.101.45441.45441.4464-40.009920.52
132008.09.02 16:21sell70.101.45411.45811.4501
142008.09.02 20:39t/p70.101.45011.45811.450140.009960.52
152008.09.02 20:39sell80.101.44981.45381.4458
162008.09.03 06:14t/p80.101.44581.45381.445840.5210001.04
172008.09.03 06:14sell90.101.44551.44951.4415
182008.09.03 06:34t/p90.101.44151.44951.441540.0010041.04
192008.09.03 06:34sell100.101.44121.44521.4372
202008.09.03 08:13s/l100.101.44521.44521.4372-40.0010001.04
212008.09.03 08:13sell110.101.44491.44891.4409
222008.09.03 09:40t/p110.101.44091.44891.440940.0010041.04
232008.09.03 09:40sell120.101.44041.44441.4364
242008.09.03 14:11s/l120.101.44441.44441.4364-40.0010001.04
252008.09.03 14:11sell130.101.44411.44811.4401
262008.09.03 15:40s/l130.101.44811.44811.4401-40.009961.04
272008.09.03 15:40sell140.101.44791.45191.4439
282008.09.04 01:36s/l140.101.45191.45191.4439-38.449922.60
292008.09.04 01:36sell150.101.45171.45571.4477
302008.09.04 03:36t/p150.101.44771.45571.447740.009962.60
312008.09.04 03:36sell160.101.44731.45131.4433
322008.09.04 05:47s/l160.101.45131.45131.4433-40.009922.60
332008.09.04 05:47sell170.101.45101.45501.4470
342008.09.04 12:46t/p170.101.44701.45501.447040.009962.60
352008.09.04 12:46sell180.101.44671.45071.4427
362008.09.04 16:08t/p180.101.44271.45071.442740.0010002.60
372008.09.04 16:08sell190.101.44241.44641.4384
382008.09.04 16:43t/p190.101.43841.44641.438440.0010042.60
392008.09.04 16:43sell200.101.43811.44211.4341
402008.09.04 17:18t/p200.101.43411.44211.434140.0010082.60
412008.09.04 17:18sell210.101.43381.43781.4298
422008.09.04 23:12t/p210.101.42981.43781.429840.0010122.60
432008.09.04 23:12sell220.101.42951.43351.4255
442008.09.04 23:16t/p220.101.42551.43351.425540.0010162.60
452008.09.04 23:16sell230.101.42521.42921.4212
462008.09.05 03:42s/l230.101.42921.42921.4212-39.4810123.12
472008.09.05 03:42sell240.101.42891.43291.4249
482008.09.05 10:31t/p240.101.42491.43291.424940.0010163.12
492008.09.05 10:31sell250.101.42461.42861.4206
502008.09.05 12:56t/p250.101.42061.42861.420640.0010203.12
512008.09.05 12:56sell260.101.42021.42421.4162
522008.09.05 13:35s/l260.101.42421.42421.4162-40.0010163.12
532008.09.05 13:35sell270.101.42391.42791.4199
542008.09.05 14:30s/l270.101.42791.42791.4199-40.0010123.12
552008.09.05 14:30sell280.101.42761.43161.4236
562008.09.05 14:34t/p280.101.42361.43161.423640.0010163.12
572008.09.05 14:34sell290.101.42331.42731.4193
582008.09.05 14:39s/l290.101.42731.42731.4193-40.0010123.12
592008.09.05 14:39sell300.101.42701.43101.4230
602008.09.05 14:44s/l300.101.43101.43101.4230-40.0010083.12
612008.09.05 14:44sell310.101.43071.43471.4267
622008.09.05 15:17s/l310.101.43471.43471.4267-40.0010043.12
632008.09.05 15:17sell320.101.43461.43861.4306
642008.09.05 15:27t/p320.101.43061.43861.430640.0010083.12
652008.09.05 15:27sell330.101.43021.43421.4262
662008.09.05 16:22t/p330.101.42621.43421.426240.0010123.12
672008.09.05 16:22sell340.101.42591.42991.4219
682008.09.08 00:00s/l340.101.42991.42991.4219-39.4810083.64
692008.09.08 00:00sell350.101.43751.44151.4335
702008.09.08 00:16t/p350.101.43351.44151.433540.0010123.64
712008.09.08 00:16sell360.101.43311.43711.4291
722008.09.08 01:53s/l360.101.43711.43711.4291-40.0010083.64
732008.09.08 01:53sell370.101.43681.44081.4328
742008.09.08 04:00s/l370.101.44081.44081.4328-40.0010043.64
752008.09.08 04:00sell380.101.44051.44451.4365
762008.09.08 08:11t/p380.101.43651.44451.436540.0010083.64
772008.09.08 08:11sell390.101.43621.44021.4322
782008.09.08 08:56t/p390.101.43221.44021.432240.0010123.64
792008.09.08 08:56sell400.101.43191.43591.4279
802008.09.08 10:16t/p400.101.42791.43591.427940.0010163.64
812008.09.08 10:16sell410.101.42761.43161.4236
822008.09.08 10:57t/p410.101.42361.43161.423640.0010203.64
832008.09.08 10:57sell420.101.42321.42721.4192
842008.09.08 12:11t/p420.101.41921.42721.419240.0010243.64
852008.09.08 12:11sell430.101.41881.42281.4148
862008.09.08 13:00s/l430.101.42281.42281.4148-40.0010203.64
872008.09.08 13:00sell440.101.42251.42651.4185
882008.09.08 17:41t/p440.101.41851.42651.418540.0010243.64
892008.09.08 17:41buy450.101.41851.41451.4225
902008.09.08 17:56s/l450.101.41451.41451.4225-40.0010203.64
912008.09.08 17:56buy460.101.41481.41081.4188
922008.09.08 18:32s/l460.101.41081.41081.4188-40.0010163.64
932008.09.08 18:32buy470.101.41081.40681.4148
942008.09.08 19:36s/l470.101.40681.40681.4148-40.0010123.64
952008.09.08 19:36buy480.101.40711.40311.4111
962008.09.08 21:01t/p480.101.41111.40311.411140.0010163.64
972008.09.08 21:01buy490.101.41141.40741.4154
982008.09.08 22:13t/p490.101.41541.40741.415440.0010203.64
992008.09.08 22:13buy500.101.41571.41171.4197
1002008.09.08 23:11s/l500.101.41171.41171.4197-40.0010163.64
1012008.09.08 23:11buy510.101.41191.40791.4159
1022008.09.09 03:25s/l510.101.40791.40791.4159-40.7810122.86
1032008.09.09 03:25sell520.101.40791.41191.4039
1042008.09.09 08:35s/l520.101.41191.41191.4039-40.0010082.86
1052008.09.09 08:35sell530.101.41161.41561.4076
1062008.09.09 11:00s/l530.101.41561.41561.4076-40.0010042.86
1072008.09.09 11:00sell540.101.41531.41931.4113
1082008.09.09 11:32s/l540.101.41931.41931.4113-40.0010002.86
1092008.09.09 11:32sell550.101.41901.42301.4150
1102008.09.09 13:53t/p550.101.41501.42301.415040.0010042.86
1112008.09.09 13:53sell560.101.41471.41871.4107
1122008.09.09 14:56t/p560.101.41071.41871.410740.0010082.86
1132008.09.09 14:56sell570.101.41041.41441.4064
1142008.09.09 15:39t/p570.101.40641.41441.406440.0010122.86
1152008.09.09 15:39sell580.101.40611.41011.4021
1162008.09.09 15:46s/l580.101.41011.41011.4021-40.0010082.86
1172008.09.09 15:46sell590.101.40981.41381.4058
1182008.09.09 16:08s/l590.101.41381.41381.4058-40.0010042.86
1192008.09.09 16:08sell600.101.41361.41761.4096
1202008.09.09 16:31t/p600.101.40961.41761.409640.0010082.86
1212008.09.09 16:31sell610.101.40931.41331.4053
1222008.09.09 16:51s/l610.101.41331.41331.4053-40.0010042.86
1232008.09.09 16:51sell620.101.41301.41701.4090
1242008.09.09 17:18s/l620.101.41701.41701.4090-40.0010002.86
1252008.09.09 17:18sell630.101.41681.42081.4128
1262008.09.09 18:29s/l630.101.42081.42081.4128-40.009962.86
1272008.09.09 18:29sell640.101.42051.42451.4165
1282008.09.09 21:08t/p640.101.41651.42451.416540.0010002.86
1292008.09.09 21:08sell650.101.41621.42021.4122
1302008.09.09 21:30t/p650.101.41221.42021.412240.0010042.86
1312008.09.09 21:30sell660.101.41181.41581.4078
1322008.09.10 06:36s/l660.101.41581.41581.4078-39.4810003.38
1332008.09.10 06:36sell670.101.41551.41951.4115
1342008.09.10 11:35t/p670.101.41151.41951.411540.0010043.38
1352008.09.10 11:35sell680.101.41101.41501.4070
1362008.09.10 15:11s/l680.101.41501.41501.4070-40.0010003.38
1372008.09.10 15:11sell690.101.41471.41871.4107
1382008.09.10 16:27t/p690.101.41071.41871.410740.0010043.38
1392008.09.10 16:27sell700.101.41031.41431.4063
1402008.09.10 16:53t/p700.101.40631.41431.406340.0010083.38
1412008.09.10 16:53sell710.101.40581.40981.4018
1422008.09.10 17:29t/p710.101.40181.40981.401840.0010123.38
1432008.09.10 17:29sell720.101.40151.40551.3975
1442008.09.10 18:53s/l720.101.40551.40551.3975-40.0010083.38
1452008.09.10 18:53sell730.101.40521.40921.4012
1462008.09.10 22:02t/p730.101.40121.40921.401240.0010123.38
1472008.09.10 22:02sell740.101.40071.40471.3967
1482008.09.10 23:53t/p740.101.39671.40471.396740.0010163.38
1492008.09.10 23:53sell750.101.39641.40041.3924
1502008.09.11 10:36t/p750.101.39241.40041.392441.5610204.94
1512008.09.11 10:36sell760.101.39211.39611.3881
1522008.09.11 14:30s/l760.101.39611.39611.3881-40.0010164.94
1532008.09.11 14:30sell770.101.39581.39981.3918
1542008.09.11 15:13t/p770.101.39181.39981.391840.0010204.94
1552008.09.11 15:13sell780.101.39141.39541.3874
1562008.09.11 18:04s/l780.101.39541.39541.3874-40.0010164.94
1572008.09.11 18:04sell790.101.39511.39911.3911
1582008.09.11 22:53s/l790.101.39911.39911.3911-40.0010124.94
1592008.09.11 22:53sell800.101.39901.40301.3950
1602008.09.11 23:12s/l800.101.40301.40301.3950-40.0010084.94
1612008.09.11 23:12sell810.101.40271.40671.3987
1622008.09.12 01:23t/p810.101.39871.40671.398740.5210125.46
1632008.09.12 01:23sell820.101.39831.40231.3943
1642008.09.12 01:46s/l820.101.40231.40231.3943-40.0010085.46
1652008.09.12 01:46sell830.101.40211.40611.3981
1662008.09.12 03:02t/p830.101.39811.40611.398140.0010125.46
1672008.09.12 03:02sell840.101.39781.40181.3938
1682008.09.12 07:49s/l840.101.40181.40181.3938-40.0010085.46
1692008.09.12 07:49sell850.101.40151.40551.3975
1702008.09.12 08:39s/l850.101.40551.40551.3975-40.0010045.46
1712008.09.12 08:39sell860.101.40521.40921.4012
1722008.09.12 09:10s/l860.101.40921.40921.4012-40.0010005.46
1732008.09.12 09:10sell870.101.40891.41291.4049
1742008.09.12 10:49s/l870.101.41291.41291.4049-40.009965.46
1752008.09.12 10:49sell880.101.41261.41661.4086
1762008.09.12 13:31t/p880.101.40861.41661.408640.0010005.46
1772008.09.12 13:31sell890.101.40831.41231.4043
1782008.09.12 15:00s/l890.101.41231.41231.4043-40.009965.46
1792008.09.12 15:00sell900.101.41231.41631.4083
1802008.09.12 16:48s/l900.101.41631.41631.4083-40.009925.46
1812008.09.12 16:48sell910.101.41601.42001.4120
1822008.09.12 17:23s/l910.101.42001.42001.4120-40.009885.46
1832008.09.12 17:23sell920.101.41971.42371.4157
1842008.09.12 18:03t/p920.101.41571.42371.415740.009925.46
1852008.09.12 18:03sell930.101.41541.41941.4114
1862008.09.12 18:43s/l930.101.41941.41941.4114-40.009885.46
1872008.09.12 18:43sell940.101.41911.42311.4151
1882008.09.12 22:24s/l940.101.42311.42311.4151-40.009845.46
1892008.09.12 22:24sell950.101.42301.42701.4190
1902008.09.15 00:00s/l950.101.42701.42701.4190-39.489805.98
1912008.09.15 00:00sell960.101.42931.43331.4253
1922008.09.15 00:33s/l960.101.43331.43331.4253-40.009765.98
1932008.09.15 00:33sell970.101.43311.43711.4291
1942008.09.15 04:18s/l970.101.43711.43711.4291-40.009725.98
1952008.09.15 04:18buy980.101.43721.43321.4412
1962008.09.15 05:04t/p980.101.44121.43321.441240.009765.98
1972008.09.15 05:04buy990.101.44151.43751.4455
1982008.09.15 05:20t/p990.101.44551.43751.445540.009805.98
1992008.09.15 05:20sell1000.101.44551.44951.4415
2002008.09.15 06:10t/p1000.101.44151.44951.441540.009845.98
2012008.09.15 06:10sell1010.101.44121.44521.4372
2022008.09.15 06:43t/p1010.101.43721.44521.437240.009885.98
2032008.09.15 06:43sell1020.101.43671.44071.4327
2042008.09.15 07:42s/l1020.101.44071.44071.4327-40.009845.98
2052008.09.15 07:42sell1030.101.44041.44441.4364
2062008.09.15 07:55s/l1030.101.44441.44441.4364-40.009805.98
2072008.09.15 07:55sell1040.101.44411.44811.4401
2082008.09.15 08:05t/p1040.101.44011.44811.440140.009845.98
2092008.09.15 08:05buy1050.101.44001.43601.4440
2102008.09.15 08:23s/l1050.101.43601.43601.4440-40.009805.98
2112008.09.15 08:23buy1060.101.43631.43231.4403
2122008.09.15 08:37s/l1060.101.43231.43231.4403-40.009765.98
2132008.09.15 08:37buy1070.101.43261.42861.4366
2142008.09.15 09:03s/l1070.101.42861.42861.4366-40.009725.98
2152008.09.15 09:03buy1080.101.42891.42491.4329
2162008.09.15 09:18t/p1080.101.43291.42491.432940.009765.98
2172008.09.15 09:18buy1090.101.43321.42921.4372
2182008.09.15 09:29s/l1090.101.42921.42921.4372-40.009725.98
2192008.09.15 09:29buy1100.101.42951.42551.4335
2202008.09.15 10:24s/l1100.101.42551.42551.4335-40.009685.98
2212008.09.15 10:24buy1110.101.42571.42171.4297
2222008.09.15 12:25s/l1110.101.42171.42171.4297-40.009645.98
2232008.09.15 12:25buy1120.101.42191.41791.4259
2242008.09.15 12:53s/l1120.101.41791.41791.4259-40.009605.98
2252008.09.15 12:53buy1130.101.41821.41421.4222
2262008.09.15 13:26s/l1130.101.41421.41421.4222-40.009565.98
2272008.09.15 13:26buy1140.101.41451.41051.4185
2282008.09.15 13:38s/l1140.101.41051.41051.4185-40.009525.98
2292008.09.15 13:38buy1150.101.41041.40641.4144
2302008.09.15 14:11t/p1150.101.41441.40641.414440.009565.98
2312008.09.15 14:11buy1160.101.41471.41071.4187
2322008.09.15 15:19t/p1160.101.41871.41071.418740.009605.98
2332008.09.15 15:19buy1170.101.41901.41501.4230
2342008.09.15 16:18t/p1170.101.42301.41501.423040.009645.98
2352008.09.15 16:18buy1180.101.42331.41931.4273
2362008.09.15 16:23s/l1180.101.41931.41931.4273-40.009605.98
2372008.09.15 16:23buy1190.101.41951.41551.4235
2382008.09.15 16:31s/l1190.101.41551.41551.4235-40.009565.98
2392008.09.15 16:31buy1200.101.41581.41181.4198
2402008.09.15 16:59t/p1200.101.41981.41181.419840.009605.98
2412008.09.15 16:59buy1210.101.42011.41611.4241
2422008.09.15 21:24t/p1210.101.42411.41611.424140.009645.98
2432008.09.15 21:24buy1220.101.42451.42051.4285
2442008.09.15 21:43t/p1220.101.42851.42051.428540.009685.98
2452008.09.15 21:43buy1230.101.42881.42481.4328
2462008.09.15 22:36s/l1230.101.42481.42481.4328-40.009645.98
2472008.09.15 22:36buy1240.101.42511.42111.4291
2482008.09.15 23:58t/p1240.101.42911.42111.429140.009685.98
2492008.09.15 23:58buy1250.101.42961.42561.4336
2502008.09.16 00:16s/l1250.101.42561.42561.4336-40.789645.20
2512008.09.16 00:16buy1260.101.42581.42181.4298
2522008.09.16 02:01s/l1260.101.42181.42181.4298-40.009605.20
2532008.09.16 02:01buy1270.101.42201.41801.4260
2542008.09.16 03:34t/p1270.101.42601.41801.426040.009645.20
2552008.09.16 03:34buy1280.101.42641.42241.4304
2562008.09.16 04:15s/l1280.101.42241.42241.4304-40.009605.20
2572008.09.16 04:15buy1290.101.42271.41871.4267
2582008.09.16 05:58s/l1290.101.41871.41871.4267-40.009565.20
2592008.09.16 05:58buy1300.101.41901.41501.4230
2602008.09.16 06:33t/p1300.101.42301.41501.423040.009605.20
2612008.09.16 06:33buy1310.101.42331.41931.4273
2622008.09.16 08:02t/p1310.101.42731.41931.427340.009645.20
2632008.09.16 08:02buy1320.101.42761.42361.4316
2642008.09.16 09:00s/l1320.101.42361.42361.4316-40.009605.20
2652008.09.16 09:00buy1330.101.42391.41991.4279
2662008.09.16 11:42s/l1330.101.41991.41991.4279-40.009565.20
2672008.09.16 11:42buy1340.101.42011.41611.4241
2682008.09.16 14:05t/p1340.101.42411.41611.424140.009605.20
2692008.09.16 14:05buy1350.101.42441.42041.4284
2702008.09.16 15:21s/l1350.101.42041.42041.4284-40.009565.20
2712008.09.16 15:21buy1360.101.42071.41671.4247
2722008.09.16 16:32s/l1360.101.41671.41671.4247-40.009525.20
2732008.09.16 16:32buy1370.101.41701.41301.4210
2742008.09.16 16:58s/l1370.101.41301.41301.4210-40.009485.20
2752008.09.16 16:58buy1380.101.41331.40931.4173
2762008.09.16 17:11t/p1380.101.41731.40931.417340.009525.20
2772008.09.16 17:11buy1390.101.41761.41361.4216
2782008.09.16 17:38s/l1390.101.41361.41361.4216-40.009485.20
2792008.09.16 17:38buy1400.101.41391.40991.4179
2802008.09.16 20:14s/l1400.101.40991.40991.4179-40.009445.20
2812008.09.16 20:14buy1410.101.41001.40601.4140
2822008.09.16 20:19t/p1410.101.41401.40601.414040.009485.20
2832008.09.16 20:19buy1420.101.41441.41041.4184
2842008.09.16 20:20s/l1420.101.41041.41041.4184-40.009445.20
2852008.09.16 20:20buy1430.101.41061.40661.4146
2862008.09.16 20:42t/p1430.101.41461.40661.414640.009485.20
2872008.09.16 20:42buy1440.101.41491.41091.4189
2882008.09.16 23:41s/l1440.101.41091.41091.4189-40.009445.20
2892008.09.16 23:41buy1450.101.41121.40721.4152
2902008.09.17 01:33t/p1450.101.41521.40721.415239.229484.42
2912008.09.17 01:33buy1460.101.41551.41151.4195
2922008.09.17 02:02t/p1460.101.41951.41151.419540.009524.42
2932008.09.17 02:02buy1470.101.41981.41581.4238
2942008.09.17 05:07s/l1470.101.41581.41581.4238-40.009484.42
2952008.09.17 05:07buy1480.101.41611.41211.4201
2962008.09.17 07:54t/p1480.101.42011.41211.420140.009524.42
2972008.09.17 07:54buy1490.101.42041.41641.4244
2982008.09.17 09:11t/p1490.101.42441.41641.424440.009564.42
2992008.09.17 09:11buy1500.101.42481.42081.4288
3002008.09.17 09:50s/l1500.101.42081.42081.4288-40.009524.42
3012008.09.17 09:50buy1510.101.42101.41701.4250
3022008.09.17 10:17t/p1510.101.42501.41701.425040.009564.42
3032008.09.17 10:17buy1520.101.42531.42131.4293
3042008.09.17 10:29s/l1520.101.42131.42131.4293-40.009524.42
3052008.09.17 10:29buy1530.101.42161.41761.4256
3062008.09.17 14:39s/l1530.101.41761.41761.4256-40.009484.42
3072008.09.17 14:39buy1540.101.41791.41391.4219
3082008.09.17 17:21s/l1540.101.41391.41391.4219-40.009444.42
3092008.09.17 17:21buy1550.101.41421.41021.4182
3102008.09.17 18:03s/l1550.101.41021.41021.4182-40.009404.42
3112008.09.17 18:03buy1560.101.41051.40651.4145
3122008.09.17 18:21t/p1560.101.41451.40651.414540.009444.42
3132008.09.17 18:21buy1570.101.41491.41091.4189
3142008.09.17 19:15t/p1570.101.41891.41091.418940.009484.42
3152008.09.17 19:15buy1580.101.41921.41521.4232
3162008.09.17 19:24t/p1580.101.42321.41521.423240.009524.42
3172008.09.17 19:24buy1590.101.42351.41951.4275
3182008.09.17 19:34t/p1590.101.42751.41951.427540.009564.42
3192008.09.17 19:34buy1600.101.42781.42381.4318
3202008.09.17 20:00t/p1600.101.43181.42381.431840.009604.42
3212008.09.17 20:00buy1610.101.43211.42811.4361
3222008.09.17 20:45t/p1610.101.43611.42811.436140.009644.42
3232008.09.17 20:45buy1620.101.43641.43241.4404
3242008.09.17 21:19s/l1620.101.43241.43241.4404-40.009604.42
3252008.09.17 21:19sell1630.101.43241.43641.4284
3262008.09.18 02:25s/l1630.101.43641.43641.4284-38.449565.98
3272008.09.18 02:25buy1640.101.43651.43251.4405
3282008.09.18 04:28s/l1640.101.43251.43251.4405-40.009525.98
3292008.09.18 04:28buy1650.101.43281.42881.4368
3302008.09.18 05:42t/p1650.101.43681.42881.436840.009565.98
3312008.09.18 05:42sell1660.101.43681.44081.4328
3322008.09.18 08:36t/p1660.101.43281.44081.432840.009605.98
3332008.09.18 08:36sell1670.101.43241.43641.4284
3342008.09.18 09:08t/p1670.101.42841.43641.428440.009645.98
3352008.09.18 09:08sell1680.101.42811.43211.4241
3362008.09.18 09:27s/l1680.101.43211.43211.4241-40.009605.98
3372008.09.18 09:27sell1690.101.43181.43581.4278
3382008.09.18 10:14s/l1690.101.43581.43581.4278-40.009565.98
3392008.09.18 10:14sell1700.101.43551.43951.4315
3402008.09.18 10:20s/l1700.101.43951.43951.4315-40.009525.98
3412008.09.18 10:20sell1710.101.43921.44321.4352
3422008.09.18 11:18s/l1710.101.44321.44321.4352-40.009485.98
3432008.09.18 11:18sell1720.101.44291.44691.4389
3442008.09.18 11:53s/l1720.101.44691.44691.4389-40.009445.98
3452008.09.18 11:53sell1730.101.44661.45061.4426
3462008.09.18 12:07s/l1730.101.45061.45061.4426-40.009405.98
3472008.09.18 12:07sell1740.101.45031.45431.4463
3482008.09.18 12:09s/l1740.101.45431.45431.4463-40.009365.98
3492008.09.18 12:09sell1750.101.45401.45801.4500
3502008.09.18 12:19t/p1750.101.45001.45801.450040.009405.98
3512008.09.18 12:19sell1760.101.44971.45371.4457
3522008.09.18 14:36t/p1760.101.44571.45371.445740.009445.98
3532008.09.18 14:36sell1770.101.44541.44941.4414
3542008.09.18 15:31t/p1770.101.44141.44941.441440.009485.98
3552008.09.18 15:31sell1780.101.44111.44511.4371
3562008.09.18 15:51t/p1780.101.43711.44511.437140.009525.98
3572008.09.18 15:51sell1790.101.43681.44081.4328
3582008.09.18 17:06s/l1790.101.44081.44081.4328-40.009485.98
3592008.09.18 17:06sell1800.101.44051.44451.4365
3602008.09.18 18:13t/p1800.101.43651.44451.436540.009525.98
3612008.09.18 18:13sell1810.101.43621.44021.4322
3622008.09.18 18:41s/l1810.101.44021.44021.4322-40.009485.98
3632008.09.18 18:41sell1820.101.43991.44391.4359
3642008.09.18 18:51s/l1820.101.44391.44391.4359-40.009445.98
3652008.09.18 18:51sell1830.101.44361.44761.4396
3662008.09.18 19:42t/p1830.101.43961.44761.439640.009485.98
3672008.09.18 19:42sell1840.101.43931.44331.4353
3682008.09.18 21:07t/p1840.101.43531.44331.435340.009525.98
3692008.09.18 21:07sell1850.101.43471.43871.4307
3702008.09.18 21:16t/p1850.101.43071.43871.430740.009565.98
3712008.09.18 21:16sell1860.101.43031.43431.4263
3722008.09.18 22:10s/l1860.101.43431.43431.4263-40.009525.98
3732008.09.18 22:10sell1870.101.43401.43801.4300
3742008.09.19 00:58t/p1870.101.43001.43801.430040.529566.50
3752008.09.19 00:58sell1880.101.42971.43371.4257
3762008.09.19 02:23t/p1880.101.42571.43371.425740.009606.50
3772008.09.19 02:23sell1890.101.42531.42931.4213
3782008.09.19 03:07t/p1890.101.42131.42931.421340.009646.50
3792008.09.19 03:07sell1900.101.42101.42501.4170
3802008.09.19 03:31s/l1900.101.42501.42501.4170-40.009606.50
3812008.09.19 03:31sell1910.101.42471.42871.4207
3822008.09.19 04:28t/p1910.101.42071.42871.420740.009646.50
3832008.09.19 04:28sell1920.101.42041.42441.4164
3842008.09.19 07:07t/p1920.101.41641.42441.416440.009686.50
3852008.09.19 07:07sell1930.101.41611.42011.4121
3862008.09.19 07:55s/l1930.101.42011.42011.4121-40.009646.50
3872008.09.19 07:55sell1940.101.41981.42381.4158
3882008.09.19 08:09s/l1940.101.42381.42381.4158-40.009606.50
3892008.09.19 08:09sell1950.101.42361.42761.4196
3902008.09.19 09:19t/p1950.101.41961.42761.419640.009646.50
3912008.09.19 09:19sell1960.101.41921.42321.4152
3922008.09.19 09:42s/l1960.101.42321.42321.4152-40.009606.50
3932008.09.19 09:42sell1970.101.42291.42691.4189
3942008.09.19 10:19t/p1970.101.41891.42691.418940.009646.50
3952008.09.19 10:19sell1980.101.41861.42261.4146
3962008.09.19 11:33s/l1980.101.42261.42261.4146-40.009606.50
3972008.09.19 11:33sell1990.101.42231.42631.4183
3982008.09.19 13:08s/l1990.101.42631.42631.4183-40.009566.50
3992008.09.19 13:08sell2000.101.42601.43001.4220
4002008.09.19 13:20t/p2000.101.42201.43001.422040.009606.50
4012008.09.19 13:20sell2010.101.42171.42571.4177
4022008.09.19 14:31s/l2010.101.42571.42571.4177-40.009566.50
4032008.09.19 14:31sell2020.101.42541.42941.4214
4042008.09.19 14:35s/l2020.101.42941.42941.4214-40.009526.50
4052008.09.19 14:35sell2030.101.42911.43311.4251
4062008.09.19 14:52s/l2030.101.43311.43311.4251-40.009486.50
4072008.09.19 14:52sell2040.101.43281.43681.4288
4082008.09.19 15:25s/l2040.101.43681.43681.4288-40.009446.50
4092008.09.19 15:25sell2050.101.43691.44091.4329
4102008.09.19 15:30s/l2050.101.44091.44091.4329-40.009406.50
4112008.09.19 15:30sell2060.101.44071.44471.4367
4122008.09.19 15:59t/p2060.101.43671.44471.436740.009446.50
4132008.09.19 15:59sell2070.101.43641.44041.4324
4142008.09.19 16:16s/l2070.101.44041.44041.4324-40.009406.50
4152008.09.19 16:16sell2080.101.44011.44411.4361
4162008.09.19 17:03s/l2080.101.44411.44411.4361-40.009366.50
4172008.09.19 17:03sell2090.101.44391.44791.4399
4182008.09.19 17:32t/p2090.101.43991.44791.439940.009406.50
4192008.09.19 17:32sell2100.101.43961.44361.4356
4202008.09.19 18:36s/l2100.101.44361.44361.4356-40.009366.50
4212008.09.19 18:36sell2110.101.44351.44751.4395
4222008.09.19 20:41s/l2110.101.44751.44751.4395-40.009326.50
4232008.09.19 20:41sell2120.101.44721.45121.4432
4242008.09.22 04:06s/l2120.101.45121.45121.4432-39.489287.02
4252008.09.22 04:06sell2130.101.45111.45511.4471
4262008.09.22 05:13s/l2130.101.45511.45511.4471-40.009247.02
4272008.09.22 05:13sell2140.101.45501.45901.4510
4282008.09.22 06:46t/p2140.101.45101.45901.451040.009287.02
4292008.09.22 06:46sell2150.101.45071.45471.4467
4302008.09.22 08:08t/p2150.101.44671.45471.446740.009327.02
4312008.09.22 08:08sell2160.101.44641.45041.4424
4322008.09.22 08:43s/l2160.101.45041.45041.4424-40.009287.02
4332008.09.22 08:43sell2170.101.45051.45451.4465
4342008.09.22 09:29s/l2170.101.45451.45451.4465-40.009247.02
4352008.09.22 09:29sell2180.101.45421.45821.4502
4362008.09.22 10:08s/l2180.101.45821.45821.4502-40.009207.02
4372008.09.22 10:08sell2190.101.45791.46191.4539
4382008.09.22 12:13s/l2190.101.46191.46191.4539-40.009167.02
4392008.09.22 12:13sell2200.101.46161.46561.4576
4402008.09.22 12:54t/p2200.101.45761.46561.457640.009207.02
4412008.09.22 12:54sell2210.101.45731.46131.4533
4422008.09.22 15:05s/l2210.101.46131.46131.4533-40.009167.02
4432008.09.22 15:05sell2220.101.46101.46501.4570
4442008.09.22 16:35s/l2220.101.46501.46501.4570-40.009127.02
4452008.09.22 16:35buy2230.101.46501.46101.4690
4462008.09.22 17:39t/p2230.101.46901.46101.469040.009167.02
4472008.09.22 17:39buy2240.101.46931.46531.4733
4482008.09.22 18:49t/p2240.101.47331.46531.473340.009207.02
4492008.09.22 18:49buy2250.101.47371.46971.4777
4502008.09.22 19:17t/p2250.101.47771.46971.477740.009247.02
4512008.09.22 19:17buy2260.101.47801.47401.4820
4522008.09.22 21:20t/p2260.101.48201.47401.482040.009287.02
4532008.09.22 21:20buy2270.101.48231.47831.4863
4542008.09.22 21:34t/p2270.101.48631.47831.486340.009327.02
4552008.09.22 21:34buy2280.101.48661.48261.4906
4562008.09.22 22:06s/l2280.101.48261.48261.4906-40.009287.02
4572008.09.22 22:06buy2290.101.48291.47891.4869
4582008.09.22 22:49s/l2290.101.47891.47891.4869-40.009247.02
4592008.09.22 22:49buy2300.101.47901.47501.4830
4602008.09.23 08:45s/l2300.101.47501.47501.4830-40.789206.24
4612008.09.23 08:45buy2310.101.47481.47081.4788
4622008.09.23 10:06s/l2310.101.47081.47081.4788-40.009166.24
4632008.09.23 10:06buy2320.101.47111.46711.4751
4642008.09.23 11:43t/p2320.101.47511.46711.475140.009206.24
4652008.09.23 11:43buy2330.101.47541.47141.4794
4662008.09.23 12:08t/p2330.101.47941.47141.479440.009246.24
4672008.09.23 12:08buy2340.101.47981.47581.4838
4682008.09.23 13:16s/l2340.101.47581.47581.4838-40.009206.24
4692008.09.23 13:16buy2350.101.47611.47211.4801
4702008.09.23 15:00s/l2350.101.47211.47211.4801-40.009166.24
4712008.09.23 15:00buy2360.101.47231.46831.4763
4722008.09.23 15:26t/p2360.101.47631.46831.476340.009206.24
4732008.09.23 15:26buy2370.101.47661.47261.4806
4742008.09.23 16:13s/l2370.101.47261.47261.4806-40.009166.24
4752008.09.23 16:13buy2380.101.47291.46891.4769
4762008.09.23 18:53s/l2380.101.46891.46891.4769-40.009126.24
4772008.09.23 18:53buy2390.101.46921.46521.4732
4782008.09.23 19:04s/l2390.101.46521.46521.4732-40.009086.24
4792008.09.23 19:04buy2400.101.46541.46141.4694
4802008.09.23 20:10t/p2400.101.46941.46141.469440.009126.24
4812008.09.23 20:10buy2410.101.46971.46571.4737
4822008.09.23 22:40s/l2410.101.46571.46571.4737-40.009086.24
4832008.09.23 22:40buy2420.101.46591.46191.4699
4842008.09.24 02:09t/p2420.101.46991.46191.469939.229125.46
4852008.09.24 02:09buy2430.101.47021.46621.4742
4862008.09.24 03:12s/l2430.101.46621.46621.4742-40.009085.46
4872008.09.24 03:12buy2440.101.46651.46251.4705
4882008.09.24 14:20t/p2440.101.47051.46251.470540.009125.46
4892008.09.24 14:20buy2450.101.47091.46691.4749
4902008.09.24 16:29s/l2450.101.46691.46691.4749-40.009085.46
4912008.09.24 16:29buy2460.101.46711.46311.4711
4922008.09.24 18:05s/l2460.101.46311.46311.4711-40.009045.46
4932008.09.24 18:05buy2470.101.46341.45941.4674
4942008.09.24 19:09t/p2470.101.46741.45941.467440.009085.46
4952008.09.24 19:09buy2480.101.46771.46371.4717
4962008.09.24 21:18s/l2480.101.46371.46371.4717-40.009045.46
4972008.09.24 21:18buy2490.101.46401.46001.4680
4982008.09.25 03:18t/p2490.101.46801.46001.468037.669083.12
4992008.09.25 03:18buy2500.101.46831.46431.4723
5002008.09.25 03:53t/p2500.101.47231.46431.472340.009123.12
5012008.09.25 03:53buy2510.101.47261.46861.4766
5022008.09.25 08:43t/p2510.101.47661.46861.476640.009163.12
5032008.09.25 08:43buy2520.101.47691.47291.4809
5042008.09.25 09:32s/l2520.101.47291.47291.4809-40.009123.12
5052008.09.25 09:32buy2530.101.47321.46921.4772
5062008.09.25 11:41s/l2530.101.46921.46921.4772-40.009083.12
5072008.09.25 11:41sell2540.101.46921.47321.4652
5082008.09.25 13:14t/p2540.101.46521.47321.465240.009123.12
5092008.09.25 13:14sell2550.101.46481.46881.4608
5102008.09.25 14:01s/l2550.101.46881.46881.4608-40.009083.12
5112008.09.25 14:01sell2560.101.46851.47251.4645
5122008.09.25 14:36s/l2560.101.47251.47251.4645-40.009043.12
5132008.09.25 14:36sell2570.101.47221.47621.4682
5142008.09.25 16:15t/p2570.101.46821.47621.468240.009083.12
5152008.09.25 16:15sell2580.101.46791.47191.4639
5162008.09.25 16:27t/p2580.101.46391.47191.463940.009123.12
5172008.09.25 16:27sell2590.101.46351.46751.4595
5182008.09.25 16:34s/l2590.101.46751.46751.4595-40.009083.12
5192008.09.25 16:34sell2600.101.46721.47121.4632
5202008.09.25 17:23t/p2600.101.46321.47121.463240.009123.12
5212008.09.25 17:23sell2610.101.46291.46691.4589
5222008.09.25 18:59t/p2610.101.45891.46691.458940.009163.12
5232008.09.25 18:59sell2620.101.45851.46251.4545
5242008.09.25 20:54s/l2620.101.46251.46251.4545-40.009123.12
5252008.09.25 20:54sell2630.101.46221.46621.4582
5262008.09.26 01:53s/l2630.101.46621.46621.4582-39.489083.64
5272008.09.26 01:53buy2640.101.46681.46281.4708
5282008.09.26 07:44s/l2640.101.46281.46281.4708-40.009043.64
5292008.09.26 07:44sell2650.101.46281.46681.4588
5302008.09.26 09:29t/p2650.101.45881.46681.458840.009083.64
5312008.09.26 09:29sell2660.101.45851.46251.4545
5322008.09.26 13:36s/l2660.101.46251.46251.4545-40.009043.64
5332008.09.26 13:36sell2670.101.46221.46621.4582
5342008.09.26 15:20t/p2670.101.45821.46621.458240.009083.64
5352008.09.26 15:20sell2680.101.45791.46191.4539
5362008.09.26 15:45s/l2680.101.46191.46191.4539-40.009043.64
5372008.09.26 15:45sell2690.101.46161.46561.4576
5382008.09.26 16:01s/l2690.101.46561.46561.4576-40.009003.64
5392008.09.26 16:01sell2700.101.46531.46931.4613
5402008.09.26 16:34t/p2700.101.46131.46931.461340.009043.64
5412008.09.26 16:34buy2710.101.46131.45731.4653
5422008.09.29 00:00s/l2710.101.45731.45731.4653-40.789002.86
5432008.09.29 00:00sell2720.101.45171.45571.4477
5442008.09.29 01:27s/l2720.101.45571.45571.4477-40.008962.86
5452008.09.29 01:27sell2730.101.45551.45951.4515
5462008.09.29 02:22t/p2730.101.45151.45951.451540.009002.86
5472008.09.29 02:22sell2740.101.45121.45521.4472
5482008.09.29 07:12t/p2740.101.44721.45521.447240.009042.86
5492008.09.29 07:12buy2750.101.44721.44321.4512
5502008.09.29 08:34s/l2750.101.44321.44321.4512-40.009002.86
5512008.09.29 08:34buy2760.101.44341.43941.4474
5522008.09.29 08:49s/l2760.101.43941.43941.4474-40.008962.86
5532008.09.29 08:49sell2770.101.43941.44341.4354
5542008.09.29 09:17t/p2770.101.43541.44341.435440.009002.86
5552008.09.29 09:17buy2780.101.43541.43141.4394
5562008.09.29 09:26s/l2780.101.43141.43141.4394-40.008962.86
5572008.09.29 09:26buy2790.101.43171.42771.4357
5582008.09.29 10:11t/p2790.101.43571.42771.435740.009002.86
5592008.09.29 10:11buy2800.101.43601.43201.4400
5602008.09.29 11:32s/l2800.101.43201.43201.4400-40.008962.86
5612008.09.29 11:32buy2810.101.43231.42831.4363
5622008.09.29 12:15t/p2810.101.43631.42831.436340.009002.86
5632008.09.29 12:15sell2820.101.43631.44031.4323
5642008.09.29 13:18t/p2820.101.43231.44031.432340.009042.86
5652008.09.29 13:18sell2830.101.43201.43601.4280
5662008.09.29 13:41s/l2830.101.43601.43601.4280-40.009002.86
5672008.09.29 13:41sell2840.101.43571.43971.4317
5682008.09.29 15:44s/l2840.101.43971.43971.4317-40.008962.86
5692008.09.29 15:44sell2850.101.43941.44341.4354
5702008.09.29 16:05s/l2850.101.44341.44341.4354-40.008922.86
5712008.09.29 16:05sell2860.101.44321.44721.4392
5722008.09.29 16:20s/l2860.101.44721.44721.4392-40.008882.86
5732008.09.29 16:20sell2870.101.44701.45101.4430
5742008.09.29 16:48t/p2870.101.44301.45101.443040.008922.86
5752008.09.29 16:48sell2880.101.44271.44671.4387
5762008.09.29 17:48t/p2880.101.43871.44671.438740.008962.86
5772008.09.29 17:48sell2890.101.43841.44241.4344
5782008.09.29 19:43s/l2890.101.44241.44241.4344-40.008922.86
5792008.09.29 19:43sell2900.101.44211.44611.4381
5802008.09.29 19:45s/l2900.101.44611.44611.4381-40.008882.86
5812008.09.29 19:45sell2910.101.44581.44981.4418
5822008.09.29 19:46s/l2910.101.44981.44981.4418-40.008842.86
5832008.09.29 19:46sell2920.101.44951.45351.4455
5842008.09.29 19:46s/l2920.101.45351.45351.4455-40.008802.86
5852008.09.29 19:47sell2930.101.45591.45991.4519
5862008.09.29 19:47t/p2930.101.45191.45991.451940.008842.86
5872008.09.29 19:48sell2940.101.45091.45491.4469
5882008.09.29 19:48t/p2940.101.44691.45491.446940.008882.86
5892008.09.29 19:49sell2950.101.44761.45161.4436
5902008.09.29 19:54t/p2950.101.44361.45161.443640.008922.86
5912008.09.29 19:54sell2960.101.44331.44731.4393
5922008.09.29 20:08s/l2960.101.44731.44731.4393-40.008882.86
5932008.09.29 20:08sell2970.101.44701.45101.4430
5942008.09.29 20:15s/l2970.101.45101.45101.4430-40.008842.86
5952008.09.29 20:15sell2980.101.45081.45481.4468
5962008.09.29 20:23t/p2980.101.44681.45481.446840.008882.86
5972008.09.29 20:23sell2990.101.44651.45051.4425
5982008.09.29 20:29s/l2990.101.45051.45051.4425-40.008842.86
5992008.09.29 20:29sell3000.101.45031.45431.4463
6002008.09.29 21:00t/p3000.101.44631.45431.446340.008882.86
6012008.09.29 21:00sell3010.101.44581.44981.4418
6022008.09.29 23:20t/p3010.101.44181.44981.441840.008922.86
6032008.09.29 23:20sell3020.101.44151.44551.4375
6042008.09.30 00:32t/p3020.101.43751.44551.437540.528963.38
6052008.09.30 00:32sell3030.101.43721.44121.4332
6062008.09.30 09:13s/l3030.101.44121.44121.4332-40.008923.38
6072008.09.30 09:13sell3040.101.44091.44491.4369
6082008.09.30 09:45t/p3040.101.43691.44491.436940.008963.38
6092008.09.30 09:45sell3050.101.43661.44061.4326
6102008.09.30 12:30t/p3050.101.43261.44061.432640.009003.38
6112008.09.30 12:30sell3060.101.43231.43631.4283
6122008.09.30 14:35t/p3060.101.42831.43631.428340.009043.38
6132008.09.30 14:35sell3070.101.42791.43191.4239
6142008.09.30 15:19t/p3070.101.42391.43191.423940.009083.38
6152008.09.30 15:19sell3080.101.42341.42741.4194
6162008.09.30 15:33t/p3080.101.41941.42741.419440.009123.38
6172008.09.30 15:33sell3090.101.41911.42311.4151
6182008.09.30 16:34t/p3090.101.41511.42311.415140.009163.38
6192008.09.30 16:34sell3100.101.41481.41881.4108
6202008.09.30 16:43t/p3100.101.41081.41881.410840.009203.38
6212008.09.30 16:43sell3110.101.41051.41451.4065
6222008.09.30 16:54t/p3110.101.40651.41451.406540.009243.38
6232008.09.30 16:54sell3120.101.40621.41021.4022
6242008.09.30 17:05t/p3120.101.40221.41021.402240.009283.38
6252008.09.30 17:05sell3130.101.40181.40581.3978
6262008.09.30 17:10s/l3130.101.40581.40581.3978-40.009243.38
6272008.09.30 17:10sell3140.101.40551.40951.4015
6282008.09.30 18:21s/l3140.101.40951.40951.4015-40.009203.38
6292008.09.30 18:21sell3150.101.40921.41321.4052
6302008.09.30 19:17t/p3150.101.40521.41321.405240.009243.38
6312008.09.30 19:17sell3160.101.40491.40891.4009
6322008.09.30 20:42s/l3160.101.40891.40891.4009-40.009203.38
6332008.09.30 20:42sell3170.101.40861.41261.4046
6342008.09.30 23:27s/l3170.101.41261.41261.4046-40.009163.38
6352008.09.30 23:27sell3180.101.41231.41631.4083
6362008.10.01 04:18t/p3180.101.40831.41631.408340.529203.90
6372008.10.01 04:18sell3190.101.40801.41201.4040
6382008.10.01 04:58s/l3190.101.41201.41201.4040-40.009163.90
6392008.10.01 04:58sell3200.101.41171.41571.4077
6402008.10.01 09:33s/l3200.101.41571.41571.4077-40.009123.90
6412008.10.01 09:33sell3210.101.41541.41941.4114
6422008.10.01 13:52t/p3210.101.41141.41941.411440.009163.90
6432008.10.01 13:52sell3220.101.41111.41511.4071
6442008.10.01 14:03t/p3220.101.40711.41511.407140.009203.90
6452008.10.01 14:03sell3230.101.40661.41061.4026
6462008.10.01 14:25t/p3230.101.40261.41061.402640.009243.90
6472008.10.01 14:25sell3240.101.40221.40621.3982
6482008.10.01 14:49s/l3240.101.40621.40621.3982-40.009203.90
6492008.10.01 14:49sell3250.101.40591.40991.4019
6502008.10.01 15:02t/p3250.101.40191.40991.401940.009243.90
6512008.10.01 15:02sell3260.101.40161.40561.3976
6522008.10.01 17:40s/l3260.101.40561.40561.3976-40.009203.90
6532008.10.01 17:40sell3270.101.40531.40931.4013
6542008.10.01 19:53s/l3270.101.40931.40931.4013-40.009163.90
6552008.10.01 19:53sell3280.101.40901.41301.4050
6562008.10.01 20:33t/p3280.101.40501.41301.405040.009203.90
6572008.10.01 20:33sell3290.101.40471.40871.4007
6582008.10.01 22:03t/p3290.101.40071.40871.400740.009243.90
6592008.10.01 22:03sell3300.101.40041.40441.3964
6602008.10.02 02:02t/p3300.101.39641.40441.396441.569285.46
6612008.10.02 02:02sell3310.101.39601.40001.3920
6622008.10.02 03:39s/l3310.101.40001.40001.3920-40.009245.46
6632008.10.02 03:39sell3320.101.39971.40371.3957
6642008.10.02 03:54t/p3320.101.39571.40371.395740.009285.46
6652008.10.02 03:54sell3330.101.39531.39931.3913
6662008.10.02 05:07s/l3330.101.39931.39931.3913-40.009245.46
6672008.10.02 05:07sell3340.101.39901.40301.3950
6682008.10.02 06:38t/p3340.101.39501.40301.395040.009285.46
6692008.10.02 06:38sell3350.101.39471.39871.3907
6702008.10.02 09:17t/p3350.101.39071.39871.390740.009325.46
6712008.10.02 09:17sell3360.101.39041.39441.3864
6722008.10.02 09:35t/p3360.101.38641.39441.386440.009365.46
6732008.10.02 09:35sell3370.101.38601.39001.3820
6742008.10.02 10:04s/l3370.101.39001.39001.3820-40.009325.46
6752008.10.02 10:04sell3380.101.38971.39371.3857
6762008.10.02 13:26t/p3380.101.38571.39371.385740.009365.46
6772008.10.02 13:26sell3390.101.38541.38941.3814
6782008.10.02 13:38s/l3390.101.38941.38941.3814-40.009325.46
6792008.10.02 13:38sell3400.101.38911.39311.3851
6802008.10.02 14:35t/p3400.101.38511.39311.385140.009365.46
6812008.10.02 14:35sell3410.101.38481.38881.3808
6822008.10.02 14:38t/p3410.101.38081.38881.380840.009405.46
6832008.10.02 14:38sell3420.101.38041.38441.3764
6842008.10.02 14:55t/p3420.101.37641.38441.376440.009445.46
6852008.10.02 14:55sell3430.101.37601.38001.3720
6862008.10.02 15:08s/l3430.101.38001.38001.3720-40.009405.46
6872008.10.02 15:08sell3440.101.37971.38371.3757
6882008.10.02 16:26s/l3440.101.38371.38371.3757-40.009365.46
6892008.10.02 16:26sell3450.101.38341.38741.3794
6902008.10.02 17:06t/p3450.101.37941.38741.379440.009405.46
6912008.10.02 17:06sell3460.101.37911.38311.3751
6922008.10.02 17:43s/l3460.101.38311.38311.3751-40.009365.46
6932008.10.02 17:43sell3470.101.38281.38681.3788
6942008.10.02 18:01s/l3470.101.38681.38681.3788-40.009325.46
6952008.10.02 18:01sell3480.101.38651.39051.3825
6962008.10.02 19:43t/p3480.101.38251.39051.382540.009365.46
6972008.10.02 19:43sell3490.101.38221.38621.3782
6982008.10.03 01:49t/p3490.101.37821.38621.378240.529405.98
6992008.10.03 01:49sell3500.101.37781.38181.3738
7002008.10.03 02:48s/l3500.101.38181.38181.3738-40.009365.98
7012008.10.03 02:48sell3510.101.38151.38551.3775
7022008.10.03 03:41s/l3510.101.38551.38551.3775-40.009325.98
7032008.10.03 03:41sell3520.101.38521.38921.3812
7042008.10.03 07:58s/l3520.101.38921.38921.3812-40.009285.98
7052008.10.03 07:58sell3530.101.38911.39311.3851
7062008.10.03 08:43t/p3530.101.38511.39311.385140.009325.98
7072008.10.03 08:43sell3540.101.38481.38881.3808
7082008.10.03 09:16t/p3540.101.38081.38881.380840.009365.98
7092008.10.03 09:16sell3550.101.38051.38451.3765
7102008.10.03 09:35s/l3550.101.38451.38451.3765-40.009325.98
7112008.10.03 09:35sell3560.101.38421.38821.3802
7122008.10.03 11:18s/l3560.101.38821.38821.3802-40.009285.98
7132008.10.03 11:18sell3570.101.38791.39191.3839
7142008.10.03 13:27t/p3570.101.38391.39191.383940.009325.98
7152008.10.03 13:27sell3580.101.38361.38761.3796
7162008.10.03 14:49t/p3580.101.37961.38761.379640.009365.98
7172008.10.03 14:49sell3590.101.37921.38321.3752
7182008.10.03 14:59t/p3590.101.37521.38321.375240.009405.98
7192008.10.03 14:59sell3600.101.37491.37891.3709
7202008.10.03 15:19t/p3600.101.37091.37891.370940.009445.98
7212008.10.03 15:19sell3610.101.37061.37461.3666
7222008.10.03 15:34s/l3610.101.37461.37461.3666-40.009405.98
7232008.10.03 15:34sell3620.101.37431.37831.3703
7242008.10.03 16:41s/l3620.101.37831.37831.3703-40.009365.98
7252008.10.03 16:41sell3630.101.37801.38201.3740
7262008.10.03 16:55s/l3630.101.38201.38201.3740-40.009325.98
7272008.10.03 16:55sell3640.101.38171.38571.3777
7282008.10.03 18:09s/l3640.101.38571.38571.3777-40.009285.98
7292008.10.03 18:09sell3650.101.38551.38951.3815
7302008.10.03 18:42t/p3650.101.38151.38951.381540.009325.98
7312008.10.03 18:42sell3660.101.38121.38521.3772
7322008.10.03 19:26s/l3660.101.38521.38521.3772-40.009285.98
7332008.10.03 19:26sell3670.101.38491.38891.3809
7342008.10.03 20:09s/l3670.101.38891.38891.3809-40.009245.98
7352008.10.03 20:09sell3680.101.38861.39261.3846
7362008.10.03 20:31t/p3680.101.38461.39261.384640.009285.98
7372008.10.03 20:31sell3690.101.38431.38831.3803
7382008.10.03 21:44t/p3690.101.38031.38831.380340.009325.98
7392008.10.03 21:44sell3700.101.38001.38401.3760
7402008.10.06 00:00t/p3700.101.37601.38401.376040.529366.50
7412008.10.06 00:00sell3710.101.36371.36771.3597
7422008.10.06 00:35s/l3710.101.36771.36771.3597-40.009326.50
7432008.10.06 00:35sell3720.101.36751.37151.3635
7442008.10.06 01:44t/p3720.101.36351.37151.363540.009366.50
7452008.10.06 01:44sell3730.101.36321.36721.3592
7462008.10.06 02:07s/l3730.101.36721.36721.3592-40.009326.50
7472008.10.06 02:07sell3740.101.36691.37091.3629
7482008.10.06 02:19t/p3740.101.36291.37091.362940.009366.50
7492008.10.06 02:19sell3750.101.36261.36661.3586
7502008.10.06 08:07t/p3750.101.35861.36661.358640.009406.50
7512008.10.06 08:07sell3760.101.35831.36231.3543
7522008.10.06 13:53s/l3760.101.36231.36231.3543-40.009366.50
7532008.10.06 13:53sell3770.101.36201.36601.3580
7542008.10.06 15:07t/p3770.101.35801.36601.358040.009406.50
7552008.10.06 15:07sell3780.101.35771.36171.3537
7562008.10.06 16:04t/p3780.101.35371.36171.353740.009446.50
7572008.10.06 16:04sell3790.101.35341.35741.3494
7582008.10.06 16:08s/l3790.101.35741.35741.3494-40.009406.50
7592008.10.06 16:08sell3800.101.35711.36111.3531
7602008.10.06 16:15t/p3800.101.35311.36111.353140.009446.50
7612008.10.06 16:15sell3810.101.35271.35671.3487
7622008.10.06 16:48t/p3810.101.34871.35671.348740.009486.50
7632008.10.06 16:48sell3820.101.34841.35241.3444
7642008.10.06 16:58s/l3820.101.35241.35241.3444-40.009446.50
7652008.10.06 16:58sell3830.101.35211.35611.3481
7662008.10.06 17:05t/p3830.101.34811.35611.348140.009486.50
7672008.10.06 17:05sell3840.101.34771.35171.3437
7682008.10.06 17:11s/l3840.101.35171.35171.3437-40.009446.50
7692008.10.06 17:11sell3850.101.35141.35541.3474
7702008.10.06 19:39t/p3850.101.34741.35541.347440.009486.50
7712008.10.06 19:39sell3860.101.34711.35111.3431
7722008.10.06 21:46s/l3860.101.35111.35111.3431-40.009446.50
7732008.10.06 21:46sell3870.101.35081.35481.3468
7742008.10.07 02:21s/l3870.101.35481.35481.3468-39.489407.02
7752008.10.07 02:21sell3880.101.35451.35851.3505
7762008.10.07 02:58t/p3880.101.35051.35851.350540.009447.02
7772008.10.07 02:58sell3890.101.35021.35421.3462
7782008.10.07 05:47s/l3890.101.35421.35421.3462-40.009407.02
7792008.10.07 05:47sell3900.101.35391.35791.3499
7802008.10.07 05:48s/l3900.101.35791.35791.3499-40.009367.02
7812008.10.07 05:48sell3910.101.35761.36161.3536
7822008.10.07 06:31s/l3910.101.36161.36161.3536-40.009327.02
7832008.10.07 06:31sell3920.101.36131.36531.3573
7842008.10.07 06:53t/p3920.101.35731.36531.357340.009367.02
7852008.10.07 06:53sell3930.101.35701.36101.3530
7862008.10.07 08:18s/l3930.101.36101.36101.3530-40.009327.02
7872008.10.07 08:18sell3940.101.36071.36471.3567
7882008.10.07 09:01t/p3940.101.35671.36471.356740.009367.02
7892008.10.07 09:01sell3950.101.35641.36041.3524
7902008.10.07 09:24s/l3950.101.36041.36041.3524-40.009327.02
7912008.10.07 09:24sell3960.101.36021.36421.3562
7922008.10.07 10:11t/p3960.101.35621.36421.356240.009367.02
7932008.10.07 10:11sell3970.101.35581.35981.3518
7942008.10.07 10:17t/p3970.101.35181.35981.351840.009407.02
7952008.10.07 10:17sell3980.101.35151.35551.3475
7962008.10.07 10:35s/l3980.101.35551.35551.3475-40.009367.02
7972008.10.07 10:35sell3990.101.35521.35921.3512
7982008.10.07 13:10s/l3990.101.35921.35921.3512-40.009327.02
7992008.10.07 13:10sell4000.101.35891.36291.3549
8002008.10.07 14:04s/l4000.101.36291.36291.3549-40.009287.02
8012008.10.07 14:04sell4010.101.36261.36661.3586
8022008.10.07 14:29t/p4010.101.35861.36661.358640.009327.02
8032008.10.07 14:29sell4020.101.35821.36221.3542
8042008.10.07 15:00s/l4020.101.36221.36221.3542-40.009287.02
8052008.10.07 15:00sell4030.101.36191.36591.3579
8062008.10.07 15:00s/l4030.101.36591.36591.3579-40.009247.02
8072008.10.07 15:01sell4040.101.36661.37061.3626
8082008.10.07 15:03t/p4040.101.36261.37061.362640.009287.02
8092008.10.07 15:03sell4050.101.36231.36631.3583
8102008.10.07 15:11s/l4050.101.36631.36631.3583-40.009247.02
8112008.10.07 15:11sell4060.101.36601.37001.3620
8122008.10.07 15:14s/l4060.101.37001.37001.3620-40.009207.02
8132008.10.07 15:14sell4070.101.36971.37371.3657
8142008.10.07 15:33s/l4070.101.37371.37371.3657-40.009167.02
8152008.10.07 15:33sell4080.101.37341.37741.3694
8162008.10.07 15:47t/p4080.101.36941.37741.369440.009207.02
8172008.10.07 15:47sell4090.101.36911.37311.3651
8182008.10.07 16:48t/p4090.101.36511.37311.365140.009247.02
8192008.10.07 16:48sell4100.101.36481.36881.3608
8202008.10.07 17:10t/p4100.101.36081.36881.360840.009287.02
8212008.10.07 17:10sell4110.101.36051.36451.3565
8222008.10.07 17:51s/l4110.101.36451.36451.3565-40.009247.02
8232008.10.07 17:51sell4120.101.36421.36821.3602
8242008.10.07 18:45t/p4120.101.36021.36821.360240.009287.02
8252008.10.07 18:45sell4130.101.35991.36391.3559
8262008.10.07 18:59s/l4130.101.36391.36391.3559-40.009247.02
8272008.10.07 18:59sell4140.101.36361.36761.3596
8282008.10.07 19:31t/p4140.101.35961.36761.359640.009287.02
8292008.10.07 19:31sell4150.101.35921.36321.3552
8302008.10.07 20:15s/l4150.101.36321.36321.3552-40.009247.02
8312008.10.07 20:15sell4160.101.36291.36691.3589
8322008.10.07 22:55t/p4160.101.35891.36691.358940.009287.02
8332008.10.07 22:55sell4170.101.35861.36261.3546
8342008.10.07 23:40s/l4170.101.36261.36261.3546-40.009247.02
8352008.10.07 23:40sell4180.101.36231.36631.3583
8362008.10.08 00:55t/p4180.101.35831.36631.358340.529287.54
8372008.10.08 00:55sell4190.101.35801.36201.3540
8382008.10.08 06:03s/l4190.101.36201.36201.3540-40.009247.54
8392008.10.08 06:03sell4200.101.36181.36581.3578
8402008.10.08 07:11t/p4200.101.35781.36581.357840.009287.54
8412008.10.08 07:11sell4210.101.35751.36151.3535
8422008.10.08 09:05s/l4210.101.36151.36151.3535-40.009247.54
8432008.10.08 09:05buy4220.101.36151.35751.3655
8442008.10.08 09:11t/p4220.101.36551.35751.365540.009287.54
8452008.10.08 09:11buy4230.101.36581.36181.3698
8462008.10.08 09:59s/l4230.101.36181.36181.3698-40.009247.54
8472008.10.08 09:59buy4240.101.36211.35811.3661
8482008.10.08 11:24t/p4240.101.36611.35811.366140.009287.54
8492008.10.08 11:24sell4250.101.36611.37011.3621
8502008.10.08 11:37t/p4250.101.36211.37011.362140.009327.54
8512008.10.08 11:37sell4260.101.36181.36581.3578
8522008.10.08 13:00s/l4260.101.36581.36581.3578-40.009287.54
8532008.10.08 13:00sell4270.101.36561.36961.3616
8542008.10.08 13:02t/p4270.101.36161.36961.361640.009327.54
8552008.10.08 13:02sell4280.101.36131.36531.3573
8562008.10.08 13:05s/l4280.101.36531.36531.3573-40.009287.54
8572008.10.08 13:05sell4290.101.36511.36911.3611
8582008.10.08 13:07s/l4290.101.36911.36911.3611-40.009247.54
8592008.10.08 13:07sell4300.101.36881.37281.3648
8602008.10.08 13:11t/p4300.101.36481.37281.364840.009287.54
8612008.10.08 13:11sell4310.101.36451.36851.3605
8622008.10.08 13:19s/l4310.101.36851.36851.3605-40.009247.54
8632008.10.08 13:19sell4320.101.36821.37221.3642
8642008.10.08 13:25s/l4320.101.37221.37221.3642-40.009207.54
8652008.10.08 13:25sell4330.101.37191.37591.3679
8662008.10.08 13:44t/p4330.101.36791.37591.367940.009247.54
8672008.10.08 13:44sell4340.101.36761.37161.3636
8682008.10.08 14:10s/l4340.101.37161.37161.3636-40.009207.54
8692008.10.08 14:10sell4350.101.37131.37531.3673
8702008.10.08 14:29t/p4350.101.36731.37531.367340.009247.54
8712008.10.08 14:29sell4360.101.36701.37101.3630
8722008.10.08 15:01t/p4360.101.36301.37101.363040.009287.54
8732008.10.08 15:01sell4370.101.36261.36661.3586
8742008.10.08 15:45s/l4370.101.36661.36661.3586-40.009247.54
8752008.10.08 15:45sell4380.101.36821.37221.3642
8762008.10.08 16:40t/p4380.101.36421.37221.364240.009287.54
8772008.10.08 16:40sell4390.101.36391.36791.3599
8782008.10.08 17:22s/l4390.101.36791.36791.3599-40.009247.54
8792008.10.08 17:22sell4400.101.36761.37161.3636
8802008.10.08 19:08s/l4400.101.37161.37161.3636-40.009207.54
8812008.10.08 19:08sell4410.101.37131.37531.3673
8822008.10.08 20:06s/l4410.101.37531.37531.3673-40.009167.54
8832008.10.08 20:06sell4420.101.37501.37901.3710
8842008.10.08 20:35t/p4420.101.37101.37901.371040.009207.54
8852008.10.08 20:35sell4430.101.37071.37471.3667
8862008.10.08 21:01t/p4430.101.36671.37471.366740.009247.54
8872008.10.08 21:01sell4440.101.36641.37041.3624
8882008.10.09 00:30t/p4440.101.36241.37041.362441.569289.10
8892008.10.09 00:30sell4450.101.36181.36581.3578
8902008.10.09 03:58s/l4450.101.36581.36581.3578-40.009249.10
8912008.10.09 03:58buy4460.101.36581.36181.3698
8922008.10.09 04:02s/l4460.101.36181.36181.3698-40.009209.10
8932008.10.09 04:02buy4470.101.36201.35801.3660
8942008.10.09 04:38t/p4470.101.36601.35801.366040.009249.10
8952008.10.09 04:38sell4480.101.36601.37001.3620
8962008.10.09 05:36s/l4480.101.37001.37001.3620-40.009209.10
8972008.10.09 05:36sell4490.101.36971.37371.3657
8982008.10.09 07:06t/p4490.101.36571.37371.365740.009249.10
8992008.10.09 07:06sell4500.101.36541.36941.3614
9002008.10.09 08:08s/l4500.101.36941.36941.3614-40.009209.10
9012008.10.09 08:08sell4510.101.36911.37311.3651
9022008.10.09 09:53s/l4510.101.37311.37311.3651-40.009169.10
9032008.10.09 09:53buy4520.101.37311.36911.3771
9042008.10.09 10:20t/p4520.101.37711.36911.377140.009209.10
9052008.10.09 10:20buy4530.101.37741.37341.3814
9062008.10.09 11:24s/l4530.101.37341.37341.3814-40.009169.10
9072008.10.09 11:24buy4540.101.37371.36971.3777
9082008.10.09 12:50s/l4540.101.36971.36971.3777-40.009129.10
9092008.10.09 12:50buy4550.101.37001.36601.3740
9102008.10.09 16:00s/l4550.101.36601.36601.3740-40.009089.10
9112008.10.09 16:00buy4560.101.36631.36231.3703
9122008.10.09 16:51s/l4560.101.36231.36231.3703-40.009049.10
9132008.10.09 16:51buy4570.101.36261.35861.3666
9142008.10.09 19:45t/p4570.101.36661.35861.366640.009089.10
9152008.10.09 19:45buy4580.101.36691.36291.3709
9162008.10.09 21:20s/l4580.101.36291.36291.3709-40.009049.10
9172008.10.09 21:20buy4590.101.36321.35921.3672
9182008.10.09 23:02s/l4590.101.35921.35921.3672-40.009009.10
9192008.10.09 23:02buy4600.101.35951.35551.3635
9202008.10.10 02:54s/l4600.101.35551.35551.3635-40.788968.32
9212008.10.10 02:54buy4610.101.35581.35181.3598
9222008.10.10 03:12t/p4610.101.35981.35181.359840.009008.32
9232008.10.10 03:12buy4620.101.36011.35611.3641
9242008.10.10 03:35s/l4620.101.35611.35611.3641-40.008968.32
9252008.10.10 03:35buy4630.101.35641.35241.3604
9262008.10.10 04:23t/p4630.101.36041.35241.360440.009008.32
9272008.10.10 04:23buy4640.101.36071.35671.3647
9282008.10.10 05:13s/l4640.101.35671.35671.3647-40.008968.32
9292008.10.10 05:13buy4650.101.35701.35301.3610
9302008.10.10 06:16s/l4650.101.35301.35301.3610-40.008928.32
9312008.10.10 06:16buy4660.101.35331.34931.3573
9322008.10.10 08:41t/p4660.101.35731.34931.357340.008968.32
9332008.10.10 08:41buy4670.101.35761.35361.3616
9342008.10.10 09:31t/p4670.101.36161.35361.361640.009008.32
9352008.10.10 09:31buy4680.101.36191.35791.3659
9362008.10.10 10:28s/l4680.101.35791.35791.3659-40.008968.32
9372008.10.10 10:28buy4690.101.35821.35421.3622
9382008.10.10 10:43t/p4690.101.36221.35421.362240.009008.32
9392008.10.10 10:43buy4700.101.36251.35851.3665
9402008.10.10 11:15s/l4700.101.35851.35851.3665-40.008968.32
9412008.10.10 11:15buy4710.101.35881.35481.3628
9422008.10.10 11:50s/l4710.101.35481.35481.3628-40.008928.32
9432008.10.10 11:50buy4720.101.35511.35111.3591
9442008.10.10 14:59s/l4720.101.35111.35111.3591-40.008888.32
9452008.10.10 14:59buy4730.101.35141.34741.3554
9462008.10.10 15:39t/p4730.101.35541.34741.355440.008928.32
9472008.10.10 15:39buy4740.101.35571.35171.3597
9482008.10.10 16:12t/p4740.101.35971.35171.359740.008968.32
9492008.10.10 16:12buy4750.101.36011.35611.3641
9502008.10.10 16:27s/l4750.101.35611.35611.3641-40.008928.32
9512008.10.10 16:27buy4760.101.35641.35241.3604
9522008.10.10 16:42s/l4760.101.35241.35241.3604-40.008888.32
9532008.10.10 16:42buy4770.101.35261.34861.3566
9542008.10.10 17:11s/l4770.101.34861.34861.3566-40.008848.32
9552008.10.10 17:11sell4780.101.34861.35261.3446
9562008.10.10 19:20t/p4780.101.34461.35261.344640.008888.32
9572008.10.10 19:20buy4790.101.34461.34061.3486
9582008.10.10 19:34s/l4790.101.34061.34061.3486-40.008848.32
9592008.10.10 19:34buy4800.101.34091.33691.3449
9602008.10.10 19:44s/l4800.101.33691.33691.3449-40.008808.32
9612008.10.10 19:44buy4810.101.33721.33321.3412
9622008.10.10 20:26s/l4810.101.33321.33321.3412-40.008768.32
9632008.10.10 20:26sell4820.101.33321.33721.3292
9642008.10.10 20:28t/p4820.101.32921.33721.329240.008808.32
9652008.10.10 20:28sell4830.101.32881.33281.3248
9662008.10.10 21:04s/l4830.101.33281.33281.3248-40.008768.32
9672008.10.10 21:04buy4840.101.33281.32881.3368
9682008.10.10 21:13t/p4840.101.33681.32881.336840.008808.32
9692008.10.10 21:13buy4850.101.33721.33321.3412
9702008.10.10 21:29t/p4850.101.34121.33321.341240.008848.32
9712008.10.10 21:29sell4860.101.34121.34521.3372
9722008.10.10 21:37s/l4860.101.34521.34521.3372-40.008808.32
9732008.10.10 21:37sell4870.101.34491.34891.3409
9742008.10.10 21:41t/p4870.101.34091.34891.340940.008848.32
9752008.10.10 21:41sell4880.101.34051.34451.3365
9762008.10.13 00:02s/l4880.101.34451.34451.3365-39.488808.84
9772008.10.13 00:02sell4890.101.35811.36211.3541
9782008.10.13 00:53s/l4890.101.36211.36211.3541-40.008768.84
9792008.10.13 00:53sell4900.101.36181.36581.3578
9802008.10.13 02:48t/p4900.101.35781.36581.357840.008808.84
9812008.10.13 02:48sell4910.101.35751.36151.3535
9822008.10.13 04:12t/p4910.101.35351.36151.353540.008848.84
9832008.10.13 04:12sell4920.101.35321.35721.3492
9842008.10.13 04:49t/p4920.101.34921.35721.349240.008888.84
9852008.10.13 04:49sell4930.101.34881.35281.3448
9862008.10.13 05:59s/l4930.101.35281.35281.3448-40.008848.84
9872008.10.13 05:59sell4940.101.35261.35661.3486
9882008.10.13 07:16t/p4940.101.34861.35661.348640.008888.84
9892008.10.13 07:16sell4950.101.34821.35221.3442
9902008.10.13 07:25s/l4950.101.35221.35221.3442-40.008848.84
9912008.10.13 07:25sell4960.101.35191.35591.3479
9922008.10.13 07:42s/l4960.101.35591.35591.3479-40.008808.84
9932008.10.13 07:42sell4970.101.35561.35961.3516
9942008.10.13 08:05s/l4970.101.35961.35961.3516-40.008768.84
9952008.10.13 08:05sell4980.101.35931.36331.3553
9962008.10.13 08:14s/l4980.101.36331.36331.3553-40.008728.84
9972008.10.13 08:14sell4990.101.36301.36701.3590
9982008.10.13 08:38s/l4990.101.36701.36701.3590-40.008688.84
9992008.10.13 08:38sell5000.101.36671.37071.3627
10002008.10.13 09:08t/p5000.101.36271.37071.362740.008728.84
10012008.10.13 09:08sell5010.101.36241.36641.3584
10022008.10.13 09:35s/l5010.101.36641.36641.3584-40.008688.84
10032008.10.13 09:35sell5020.101.36611.37011.3621
10042008.10.13 10:01t/p5020.101.36211.37011.362140.008728.84
10052008.10.13 10:01sell5030.101.36181.36581.3578
10062008.10.13 10:34s/l5030.101.36581.36581.3578-40.008688.84
10072008.10.13 10:34sell5040.101.36551.36951.3615
10082008.10.13 11:40t/p5040.101.36151.36951.361540.008728.84
10092008.10.13 11:40sell5050.101.36121.36521.3572
10102008.10.13 12:32t/p5050.101.35721.36521.357240.008768.84
10112008.10.13 12:32sell5060.101.35681.36081.3528
10122008.10.13 13:04s/l5060.101.36081.36081.3528-40.008728.84
10132008.10.13 13:04sell5070.101.36051.36451.3565
10142008.10.13 14:30s/l5070.101.36451.36451.3565-40.008688.84
10152008.10.13 14:30sell5080.101.36421.36821.3602
10162008.10.13 15:06s/l5080.101.36821.36821.3602-40.008648.84
10172008.10.13 15:06sell5090.101.36791.37191.3639
10182008.10.13 15:49t/p5090.101.36391.37191.363940.008688.84
10192008.10.13 15:49sell5100.101.36361.36761.3596
10202008.10.13 16:11t/p5100.101.35961.36761.359640.008728.84
10212008.10.13 16:11sell5110.101.35931.36331.3553
10222008.10.13 17:43t/p5110.101.35531.36331.355340.008768.84
10232008.10.13 17:43sell5120.101.35491.35891.3509
10242008.10.13 18:16t/p5120.101.35091.35891.350940.008808.84
10252008.10.13 18:16sell5130.101.35061.35461.3466
10262008.10.13 19:52s/l5130.101.35461.35461.3466-40.008768.84
10272008.10.13 19:52sell5140.101.35431.35831.3503
10282008.10.13 20:54t/p5140.101.35031.35831.350340.008808.84
10292008.10.13 20:54sell5150.101.34991.35391.3459
10302008.10.13 21:24s/l5150.101.35391.35391.3459-40.008768.84
10312008.10.13 21:24sell5160.101.35361.35761.3496
10322008.10.13 21:31s/l5160.101.35761.35761.3496-40.008728.84
10332008.10.13 21:31sell5170.101.35731.36131.3533
10342008.10.14 00:43s/l5170.101.36131.36131.3533-39.488689.36
10352008.10.14 00:43sell5180.101.36101.36501.3570
10362008.10.14 01:57s/l5180.101.36501.36501.3570-40.008649.36
10372008.10.14 01:57sell5190.101.36471.36871.3607
10382008.10.14 02:37s/l5190.101.36871.36871.3607-40.008609.36
10392008.10.14 02:37sell5200.101.36841.37241.3644
10402008.10.14 02:53t/p5200.101.36441.37241.364440.008649.36
10412008.10.14 02:53sell5210.101.36391.36791.3599
10422008.10.14 03:38s/l5210.101.36791.36791.3599-40.008609.36
10432008.10.14 03:38sell5220.101.36771.37171.3637
10442008.10.14 08:50t/p5220.101.36371.37171.363740.008649.36
10452008.10.14 08:50sell5230.101.36341.36741.3594
10462008.10.14 09:36s/l5230.101.36741.36741.3594-40.008609.36
10472008.10.14 09:36sell5240.101.36711.37111.3631
10482008.10.14 10:54t/p5240.101.36311.37111.363140.008649.36
10492008.10.14 10:54sell5250.101.36281.36681.3588
10502008.10.14 11:12s/l5250.101.36681.36681.3588-40.008609.36
10512008.10.14 11:12sell5260.101.36651.37051.3625
10522008.10.14 12:04s/l5260.101.37051.37051.3625-40.008569.36
10532008.10.14 12:04sell5270.101.37021.37421.3662
10542008.10.14 12:38s/l5270.101.37421.37421.3662-40.008529.36
10552008.10.14 12:38sell5280.101.37391.37791.3699
10562008.10.14 15:51t/p5280.101.36991.37791.369940.008569.36
10572008.10.14 15:51sell5290.101.36961.37361.3656
10582008.10.14 16:11t/p5290.101.36561.37361.365640.008609.36
10592008.10.14 16:11sell5300.101.36531.36931.3613
10602008.10.14 23:09t/p5300.101.36131.36931.361340.008649.36
10612008.10.14 23:09sell5310.101.36101.36501.3570
10622008.10.15 01:38t/p5310.101.35701.36501.357040.528689.88
10632008.10.15 01:38sell5320.101.35671.36071.3527
10642008.10.15 07:58s/l5320.101.36071.36071.3527-40.008649.88
10652008.10.15 07:58sell5330.101.36041.36441.3564
10662008.10.15 12:30s/l5330.101.36441.36441.3564-40.008609.88
10672008.10.15 12:30sell5340.101.36411.36811.3601
10682008.10.15 12:45s/l5340.101.36811.36811.3601-40.008569.88
10692008.10.15 12:45sell5350.101.36781.37181.3638
10702008.10.15 13:54t/p5350.101.36381.37181.363840.008609.88
10712008.10.15 13:54sell5360.101.36351.36751.3595
10722008.10.15 14:46t/p5360.101.35951.36751.359540.008649.88
10732008.10.15 14:46sell5370.101.35921.36321.3552
10742008.10.15 16:36s/l5370.101.36321.36321.3552-40.008609.88
10752008.10.15 16:36sell5380.101.36291.36691.3589
10762008.10.15 16:53t/p5380.101.35891.36691.358940.008649.88
10772008.10.15 16:53sell5390.101.35861.36261.3546
10782008.10.15 18:09t/p5390.101.35461.36261.354640.008689.88
10792008.10.15 18:09sell5400.101.35431.35831.3503
10802008.10.15 20:08t/p5400.101.35031.35831.350340.008729.88
10812008.10.15 20:08sell5410.101.35001.35401.3460
10822008.10.15 20:33s/l5410.101.35401.35401.3460-40.008689.88
10832008.10.15 20:33sell5420.101.35371.35771.3497
10842008.10.15 21:56t/p5420.101.34971.35771.349740.008729.88
10852008.10.15 21:56sell5430.101.34931.35331.3453
10862008.10.15 23:29t/p5430.101.34531.35331.345340.008769.88
10872008.10.15 23:29sell5440.101.34491.34891.3409
10882008.10.16 02:42s/l5440.101.34891.34891.3409-38.448731.44
10892008.10.16 02:42sell5450.101.34861.35261.3446
10902008.10.16 06:13t/p5450.101.34461.35261.344640.008771.44
10912008.10.16 06:13sell5460.101.34431.34831.3403
10922008.10.16 06:26t/p5460.101.34031.34831.340340.008811.44
10932008.10.16 06:26sell5470.101.33981.34381.3358
10942008.10.16 06:40t/p5470.101.33581.34381.335840.008851.44
10952008.10.16 06:40sell5480.101.33541.33941.3314
10962008.10.16 07:02s/l5480.101.33941.33941.3314-40.008811.44
10972008.10.16 07:02sell5490.101.33911.34311.3351
10982008.10.16 07:10s/l5490.101.34311.34311.3351-40.008771.44
10992008.10.16 07:10sell5500.101.34291.34691.3389
11002008.10.16 07:20t/p5500.101.33891.34691.338940.008811.44
11012008.10.16 07:20sell5510.101.33861.34261.3346
11022008.10.16 09:39s/l5510.101.34261.34261.3346-40.008771.44
11032008.10.16 09:39sell5520.101.34231.34631.3383
11042008.10.16 10:08s/l5520.101.34631.34631.3383-40.008731.44
11052008.10.16 10:08sell5530.101.34601.35001.3420
11062008.10.16 13:14s/l5530.101.35001.35001.3420-40.008691.44
11072008.10.16 13:14sell5540.101.34971.35371.3457
11082008.10.16 14:40s/l5540.101.35371.35371.3457-40.008651.44
11092008.10.16 14:40sell5550.101.35341.35741.3494
11102008.10.16 15:02t/p5550.101.34941.35741.349440.008691.44
11112008.10.16 15:02sell5560.101.34911.35311.3451
11122008.10.16 15:34t/p5560.101.34511.35311.345140.008731.44
11132008.10.16 15:34sell5570.101.34481.34881.3408
11142008.10.16 16:13t/p5570.101.34081.34881.340840.008771.44
11152008.10.16 16:13sell5580.101.34051.34451.3365
11162008.10.16 18:21s/l5580.101.34451.34451.3365-40.008731.44
11172008.10.16 18:21sell5590.101.34421.34821.3402
11182008.10.16 18:58t/p5590.101.34021.34821.340240.008771.44
11192008.10.16 18:58sell5600.101.33991.34391.3359
11202008.10.16 20:49s/l5600.101.34391.34391.3359-40.008731.44
11212008.10.16 20:49sell5610.101.34361.34761.3396
11222008.10.16 22:05s/l5610.101.34761.34761.3396-40.008691.44
11232008.10.16 22:05sell5620.101.34731.35131.3433
11242008.10.17 01:14s/l5620.101.35131.35131.3433-39.488651.96
11252008.10.17 01:14sell5630.101.35121.35521.3472
11262008.10.17 02:54t/p5630.101.34721.35521.347240.008691.96
11272008.10.17 02:54sell5640.101.34691.35091.3429
11282008.10.17 03:43t/p5640.101.34291.35091.342940.008731.96
11292008.10.17 03:43sell5650.101.34261.34661.3386
11302008.10.17 04:02s/l5650.101.34661.34661.3386-40.008691.96
11312008.10.17 04:02sell5660.101.34631.35031.3423
11322008.10.17 07:02s/l5660.101.35031.35031.3423-40.008651.96
11332008.10.17 07:02sell5670.101.35001.35401.3460
11342008.10.17 09:05t/p5670.101.34601.35401.346040.008691.96
11352008.10.17 09:05sell5680.101.34571.34971.3417
11362008.10.17 11:24t/p5680.101.34171.34971.341740.008731.96
11372008.10.17 11:24sell5690.101.34131.34531.3373
11382008.10.17 15:41s/l5690.101.34531.34531.3373-40.008691.96
11392008.10.17 15:41sell5700.101.34501.34901.3410
11402008.10.17 17:11s/l5700.101.34901.34901.3410-40.008651.96
11412008.10.17 17:11sell5710.101.34871.35271.3447
11422008.10.17 17:53t/p5710.101.34471.35271.344740.008691.96
11432008.10.17 17:53sell5720.101.34441.34841.3404
11442008.10.17 19:36s/l5720.101.34841.34841.3404-40.008651.96
11452008.10.17 19:36sell5730.101.34811.35211.3441
11462008.10.17 20:24t/p5730.101.34411.35211.344140.008691.96
11472008.10.17 20:24sell5740.101.34381.34781.3398
11482008.10.20 05:42s/l5740.101.34781.34781.3398-39.488652.48
11492008.10.20 05:42sell5750.101.34761.35161.3436
11502008.10.20 08:45s/l5750.101.35161.35161.3436-40.008612.48
11512008.10.20 08:45sell5760.101.35131.35531.3473
11522008.10.20 10:30t/p5760.101.34731.35531.347340.008652.48
11532008.10.20 10:30buy5770.101.34731.34331.3513
11542008.10.20 13:03s/l5770.101.34331.34331.3513-40.008612.48
11552008.10.20 13:03buy5780.101.34351.33951.3475
11562008.10.20 13:23s/l5780.101.33951.33951.3475-40.008572.48
11572008.10.20 13:23buy5790.101.33981.33581.3438
11582008.10.20 14:08t/p5790.101.34381.33581.343840.008612.48
11592008.10.20 14:08buy5800.101.34411.34011.3481
11602008.10.20 15:14s/l5800.101.34011.34011.3481-40.008572.48
11612008.10.20 15:14buy5810.101.34021.33621.3442
11622008.10.20 15:26s/l5810.101.33621.33621.3442-40.008532.48
11632008.10.20 15:26buy5820.101.33641.33241.3404
11642008.10.20 16:24s/l5820.101.33241.33241.3404-40.008492.48
11652008.10.20 16:24buy5830.101.33271.32871.3367
11662008.10.20 17:10s/l5830.101.32871.32871.3367-40.008452.48
11672008.10.20 17:10buy5840.101.32901.32501.3330
11682008.10.20 17:20t/p5840.101.33301.32501.333040.008492.48
11692008.10.20 17:20buy5850.101.33331.32931.3373
11702008.10.20 18:43s/l5850.101.32931.32931.3373-40.008452.48
11712008.10.20 18:43buy5860.101.32961.32561.3336
11722008.10.20 22:02t/p5860.101.33361.32561.333640.008492.48
11732008.10.20 22:02buy5870.101.33391.32991.3379
11742008.10.21 00:53s/l5870.101.32991.32991.3379-40.788451.70
11752008.10.21 00:53buy5880.101.33011.32611.3341
11762008.10.21 01:44t/p5880.101.33411.32611.334140.008491.70
11772008.10.21 01:44buy5890.101.33441.33041.3384
11782008.10.21 07:23s/l5890.101.33041.33041.3384-40.008451.70
11792008.10.21 07:23buy5900.101.33071.32671.3347
11802008.10.21 08:46s/l5900.101.32671.32671.3347-40.008411.70
11812008.10.21 08:46buy5910.101.32701.32301.3310
11822008.10.21 10:29s/l5910.101.32301.32301.3310-40.008371.70
11832008.10.21 10:29buy5920.101.32331.31931.3273
11842008.10.21 14:03s/l5920.101.31931.31931.3273-40.008331.70
11852008.10.21 14:03buy5930.101.31941.31541.3234
11862008.10.21 14:58s/l5930.101.31541.31541.3234-40.008291.70
11872008.10.21 14:58buy5940.101.31571.31171.3197
11882008.10.21 15:29t/p5940.101.31971.31171.319740.008331.70
11892008.10.21 15:29buy5950.101.32001.31601.3240
11902008.10.21 17:34s/l5950.101.31601.31601.3240-40.008291.70
11912008.10.21 17:34buy5960.101.31631.31231.3203
11922008.10.21 17:46s/l5960.101.31231.31231.3203-40.008251.70
11932008.10.21 17:46buy5970.101.31251.30851.3165
11942008.10.21 19:09s/l5970.101.30851.30851.3165-40.008211.70
11952008.10.21 19:09buy5980.101.30881.30481.3128
11962008.10.21 20:48t/p5980.101.31281.30481.312840.008251.70
11972008.10.21 20:48buy5990.101.31321.30921.3172
11982008.10.21 21:20s/l5990.101.30921.30921.3172-40.008211.70
11992008.10.21 21:20buy6000.101.30941.30541.3134
12002008.10.21 22:04s/l6000.101.30541.30541.3134-40.008171.70
12012008.10.21 22:04sell6010.101.30531.30931.3013
12022008.10.22 01:42t/p6010.101.30131.30931.301340.528212.22
12032008.10.22 01:42sell6020.101.30101.30501.2970
12042008.10.22 04:20t/p6020.101.29701.30501.297040.008252.22
12052008.10.22 04:20sell6030.101.29661.30061.2926
12062008.10.22 05:32t/p6030.101.29261.30061.292640.008292.22
12072008.10.22 05:32sell6040.101.29231.29631.2883
12082008.10.22 06:16t/p6040.101.28831.29631.288340.008332.22
12092008.10.22 06:16sell6050.101.28791.29191.2839
12102008.10.22 06:18t/p6050.101.28391.29191.283940.008372.22
12112008.10.22 06:18sell6060.101.28351.28751.2795
12122008.10.22 06:22s/l6060.101.28751.28751.2795-40.008332.22
12132008.10.22 06:22sell6070.101.28721.29121.2832
12142008.10.22 06:25t/p6070.101.28321.29121.283240.008372.22
12152008.10.22 06:25sell6080.101.28281.28681.2788
12162008.10.22 06:29t/p6080.101.27881.28681.278840.008412.22
12172008.10.22 06:29sell6090.101.27851.28251.2745
12182008.10.22 06:30t/p6090.101.27451.28251.274540.008452.22
12192008.10.22 06:30sell6100.101.27371.27771.2697
12202008.10.22 06:30s/l6100.101.27771.27771.2697-40.008412.22
12212008.10.22 06:31sell6110.101.27821.28221.2742
12222008.10.22 06:38s/l6110.101.28221.28221.2742-40.008372.22
12232008.10.22 06:38sell6120.101.28191.28591.2779
12242008.10.22 07:09s/l6120.101.28591.28591.2779-40.008332.22
12252008.10.22 07:09sell6130.101.28561.28961.2816
12262008.10.22 07:37t/p6130.101.28161.28961.281640.008372.22
12272008.10.22 07:37sell6140.101.28121.28521.2772
12282008.10.22 07:57s/l6140.101.28521.28521.2772-40.008332.22
12292008.10.22 07:57sell6150.101.28501.28901.2810
12302008.10.22 09:02s/l6150.101.28901.28901.2810-40.008292.22
12312008.10.22 09:02sell6160.101.28871.29271.2847
12322008.10.22 09:33t/p6160.101.28471.29271.284740.008332.22
12332008.10.22 09:33sell6170.101.28431.28831.2803
12342008.10.22 10:24s/l6170.101.28831.28831.2803-40.008292.22
12352008.10.22 10:24sell6180.101.28801.29201.2840
12362008.10.22 10:44s/l6180.101.29201.29201.2840-40.008252.22
12372008.10.22 10:44sell6190.101.29171.29571.2877
12382008.10.22 12:34t/p6190.101.28771.29571.287740.008292.22
12392008.10.22 12:34sell6200.101.28741.29141.2834
12402008.10.22 14:03t/p6200.101.28341.29141.283440.008332.22
12412008.10.22 14:03sell6210.101.28311.28711.2791
12422008.10.22 14:24s/l6210.101.28711.28711.2791-40.008292.22
12432008.10.22 14:24sell6220.101.28681.29081.2828
12442008.10.22 14:28s/l6220.101.29081.29081.2828-40.008252.22
12452008.10.22 14:28sell6230.101.29051.29451.2865
12462008.10.22 14:40t/p6230.101.28651.29451.286540.008292.22
12472008.10.22 14:40sell6240.101.28621.29021.2822
12482008.10.22 16:02t/p6240.101.28221.29021.282240.008332.22
12492008.10.22 16:02sell6250.101.28191.28591.2779
12502008.10.22 16:20s/l6250.101.28591.28591.2779-40.008292.22
12512008.10.22 16:20sell6260.101.28571.28971.2817
12522008.10.22 16:48s/l6260.101.28971.28971.2817-40.008252.22
12532008.10.22 16:48sell6270.101.28941.29341.2854
12542008.10.22 17:35t/p6270.101.28541.29341.285440.008292.22
12552008.10.22 17:35sell6280.101.28511.28911.2811
12562008.10.22 18:21s/l6280.101.28911.28911.2811-40.008252.22
12572008.10.22 18:21sell6290.101.28881.29281.2848
12582008.10.22 18:42t/p6290.101.28481.29281.284840.008292.22
12592008.10.22 18:42sell6300.101.28451.28851.2805
12602008.10.23 01:03t/p6300.101.28051.28851.280541.568333.78
12612008.10.23 01:03sell6310.101.28021.28421.2762
12622008.10.23 01:09t/p6310.101.27621.28421.276240.008373.78
12632008.10.23 01:09sell6320.101.27591.27991.2719
12642008.10.23 02:08s/l6320.101.27991.27991.2719-40.008333.78
12652008.10.23 02:08sell6330.101.27961.28361.2756
12662008.10.23 02:09s/l6330.101.28361.28361.2756-40.008293.78
12672008.10.23 02:09sell6340.101.28331.28731.2793
12682008.10.23 02:33t/p6340.101.27931.28731.279340.008333.78
12692008.10.23 02:33sell6350.101.27891.28291.2749
12702008.10.23 03:15s/l6350.101.28291.28291.2749-40.008293.78
12712008.10.23 03:15sell6360.101.28271.28671.2787
12722008.10.23 04:59t/p6360.101.27871.28671.278740.008333.78
12732008.10.23 04:59sell6370.101.27841.28241.2744
12742008.10.23 05:47t/p6370.101.27441.28241.274440.008373.78
12752008.10.23 05:47sell6380.101.27401.27801.2700
12762008.10.23 06:40s/l6380.101.27801.27801.2700-40.008333.78
12772008.10.23 06:40sell6390.101.27781.28181.2738
12782008.10.23 06:58s/l6390.101.28181.28181.2738-40.008293.78
12792008.10.23 06:58sell6400.101.28151.28551.2775
12802008.10.23 07:35t/p6400.101.27751.28551.277540.008333.78
12812008.10.23 07:35sell6410.101.27721.28121.2732
12822008.10.23 07:49s/l6410.101.28121.28121.2732-40.008293.78
12832008.10.23 07:49sell6420.101.28091.28491.2769
12842008.10.23 08:32s/l6420.101.28491.28491.2769-40.008253.78
12852008.10.23 08:32sell6430.101.28481.28881.2808
12862008.10.23 08:54t/p6430.101.28081.28881.280840.008293.78
12872008.10.23 08:54sell6440.101.28051.28451.2765
12882008.10.23 10:59s/l6440.101.28451.28451.2765-40.008253.78
12892008.10.23 10:59sell6450.101.28421.28821.2802
12902008.10.23 13:02t/p6450.101.28021.28821.280240.008293.78
12912008.10.23 13:02sell6460.101.27991.28391.2759
12922008.10.23 14:27t/p6460.101.27591.28391.275940.008333.78
12932008.10.23 14:27sell6470.101.27561.27961.2716
12942008.10.23 14:50s/l6470.101.27961.27961.2716-40.008293.78
12952008.10.23 14:50sell6480.101.27931.28331.2753
12962008.10.23 14:59s/l6480.101.28331.28331.2753-40.008253.78
12972008.10.23 14:59sell6490.101.28301.28701.2790
12982008.10.23 16:52s/l6490.101.28701.28701.2790-40.008213.78
12992008.10.23 16:52sell6500.101.28681.29081.2828
13002008.10.23 18:10t/p6500.101.28281.29081.282840.008253.78
13012008.10.23 18:10sell6510.101.28231.28631.2783
13022008.10.23 20:28s/l6510.101.28631.28631.2783-40.008213.78
13032008.10.23 20:28sell6520.101.28601.29001.2820
13042008.10.23 21:47s/l6520.101.29001.29001.2820-40.008173.78
13052008.10.23 21:47sell6530.101.28981.29381.2858
13062008.10.23 23:01s/l6530.101.29381.29381.2858-40.008133.78
13072008.10.23 23:01sell6540.101.29361.29761.2896
13082008.10.23 23:09s/l6540.101.29761.29761.2896-40.008093.78
13092008.10.23 23:09sell6550.101.29731.30131.2933
13102008.10.24 00:42t/p6550.101.29331.30131.293340.528134.30
13112008.10.24 00:42sell6560.101.29291.29691.2889
13122008.10.24 02:05t/p6560.101.28891.29691.288940.008174.30
13132008.10.24 02:05sell6570.101.28861.29261.2846
13142008.10.24 02:57t/p6570.101.28461.29261.284640.008214.30
13152008.10.24 02:57sell6580.101.28411.28811.2801
13162008.10.24 03:08s/l6580.101.28811.28811.2801-40.008174.30
13172008.10.24 03:08sell6590.101.28781.29181.2838
13182008.10.24 03:53t/p6590.101.28381.29181.283840.008214.30
13192008.10.24 03:53sell6600.101.28351.28751.2795
13202008.10.24 04:34t/p6600.101.27951.28751.279540.008254.30
13212008.10.24 04:34sell6610.101.27921.28321.2752
13222008.10.24 08:13t/p6610.101.27521.28321.275240.008294.30
13232008.10.24 08:13sell6620.101.27491.27891.2709
13242008.10.24 08:54t/p6620.101.27091.27891.270940.008334.30
13252008.10.24 08:54sell6630.101.27051.27451.2665
13262008.10.24 09:33t/p6630.101.26651.27451.266540.008374.30
13272008.10.24 09:33sell6640.101.26621.27021.2622
13282008.10.24 10:16t/p6640.101.26221.27021.262240.008414.30
13292008.10.24 10:16sell6650.101.26181.26581.2578
13302008.10.24 10:30t/p6650.101.25781.26581.257840.008454.30
13312008.10.24 10:30sell6660.101.25751.26151.2535
13322008.10.24 10:41t/p6660.101.25351.26151.253540.008494.30
13332008.10.24 10:41sell6670.101.25321.25721.2492
13342008.10.24 10:44s/l6670.101.25721.25721.2492-40.008454.30
13352008.10.24 10:44sell6680.101.25691.26091.2529
13362008.10.24 11:32t/p6680.101.25291.26091.252940.008494.30
13372008.10.24 11:32sell6690.101.25261.25661.2486
13382008.10.24 11:57s/l6690.101.25661.25661.2486-40.008454.30
13392008.10.24 11:57sell6700.101.25631.26031.2523
13402008.10.24 12:27s/l6700.101.26031.26031.2523-40.008414.30
13412008.10.24 12:27sell6710.101.26001.26401.2560
13422008.10.24 12:39t/p6710.101.25601.26401.256040.008454.30
13432008.10.24 12:39sell6720.101.25571.25971.2517
13442008.10.24 12:57s/l6720.101.25971.25971.2517-40.008414.30
13452008.10.24 12:57sell6730.101.25951.26351.2555
13462008.10.24 13:11t/p6730.101.25551.26351.255540.008454.30
13472008.10.24 13:11sell6740.101.25511.25911.2511
13482008.10.24 13:18s/l6740.101.25911.25911.2511-40.008414.30
13492008.10.24 13:18sell6750.101.25891.26291.2549
13502008.10.24 14:24s/l6750.101.26291.26291.2549-40.008374.30
13512008.10.24 14:24sell6760.101.26261.26661.2586
13522008.10.24 14:40s/l6760.101.26661.26661.2586-40.008334.30
13532008.10.24 14:40sell6770.101.26641.27041.2624
13542008.10.24 14:48t/p6770.101.26241.27041.262440.008374.30
13552008.10.24 14:48sell6780.101.26211.26611.2581
13562008.10.24 14:53s/l6780.101.26611.26611.2581-40.008334.30
13572008.10.24 14:53sell6790.101.26581.26981.2618
13582008.10.24 15:34t/p6790.101.26181.26981.261840.008374.30
13592008.10.24 15:34sell6800.101.26151.26551.2575
13602008.10.24 15:41s/l6800.101.26551.26551.2575-40.008334.30
13612008.10.24 15:41sell6810.101.26531.26931.2613
13622008.10.24 15:49s/l6810.101.26931.26931.2613-40.008294.30
13632008.10.24 15:49sell6820.101.26901.27301.2650
13642008.10.24 15:58s/l6820.101.27301.27301.2650-40.008254.30
13652008.10.24 15:58sell6830.101.27281.27681.2688
13662008.10.24 16:08t/p6830.101.26881.27681.268840.008294.30
13672008.10.24 16:08sell6840.101.26851.27251.2645
13682008.10.24 16:11s/l6840.101.27251.27251.2645-40.008254.30
13692008.10.24 16:11sell6850.101.27231.27631.2683
13702008.10.24 16:16t/p6850.101.26831.27631.268340.008294.30
13712008.10.24 16:16sell6860.101.26801.27201.2640
13722008.10.24 16:55s/l6860.101.27201.27201.2640-40.008254.30
13732008.10.24 16:55sell6870.101.27171.27571.2677
13742008.10.24 17:59t/p6870.101.26771.27571.267740.008294.30
13752008.10.24 17:59sell6880.101.26741.27141.2634
13762008.10.24 18:12s/l6880.101.27141.27141.2634-40.008254.30
13772008.10.24 18:12sell6890.101.27111.27511.2671
13782008.10.24 18:33t/p6890.101.26711.27511.267140.008294.30
13792008.10.24 18:33sell6900.101.26681.27081.2628
13802008.10.24 19:20s/l6900.101.27081.27081.2628-40.008254.30
13812008.10.24 19:20sell6910.101.27051.27451.2665
13822008.10.24 19:27t/p6910.101.26651.27451.266540.008294.30
13832008.10.24 19:27sell6920.101.26621.27021.2622
13842008.10.24 19:49t/p6920.101.26221.27021.262240.008334.30
13852008.10.24 19:49sell6930.101.26191.26591.2579
13862008.10.24 20:05t/p6930.101.25791.26591.257940.008374.30
13872008.10.24 20:05sell6940.101.25751.26151.2535
13882008.10.24 20:19s/l6940.101.26151.26151.2535-40.008334.30
13892008.10.24 20:19sell6950.101.26121.26521.2572
13902008.10.24 22:02t/p6950.101.25721.26521.257240.008374.30
13912008.10.24 22:02sell6960.101.25691.26091.2529
13922008.10.24 22:29s/l6960.101.26091.26091.2529-40.008334.30
13932008.10.24 22:29sell6970.101.26061.26461.2566
13942008.10.27 00:03t/p6970.101.25661.26461.256640.528374.82
13952008.10.27 00:03sell6980.101.25631.26031.2523
13962008.10.27 00:46s/l6980.101.26031.26031.2523-40.008334.82
13972008.10.27 00:46sell6990.101.26031.26431.2563
13982008.10.27 01:01s/l6990.101.26431.26431.2563-40.008294.82
13992008.10.27 01:01sell7000.101.26401.26801.2600
14002008.10.27 01:06s/l7000.101.26801.26801.2600-40.008254.82
14012008.10.27 01:06sell7010.101.26771.27171.2637
14022008.10.27 01:22t/p7010.101.26371.27171.263740.008294.82
14032008.10.27 01:22sell7020.101.26341.26741.2594
14042008.10.27 01:36t/p7020.101.25941.26741.259440.008334.82
14052008.10.27 01:36sell7030.101.25901.26301.2550
14062008.10.27 02:24s/l7030.101.26301.26301.2550-40.008294.82
14072008.10.27 02:24sell7040.101.26281.26681.2588
14082008.10.27 02:29t/p7040.101.25881.26681.258840.008334.82
14092008.10.27 02:29sell7050.101.25841.26241.2544
14102008.10.27 02:36t/p7050.101.25441.26241.254440.008374.82
14112008.10.27 02:36sell7060.101.25411.25811.2501
14122008.10.27 03:09s/l7060.101.25811.25811.2501-40.008334.82
14132008.10.27 03:09sell7070.101.25791.26191.2539
14142008.10.27 04:38s/l7070.101.26191.26191.2539-40.008294.82
14152008.10.27 04:38sell7080.101.26161.26561.2576
14162008.10.27 06:01t/p7080.101.25761.26561.257640.008334.82
14172008.10.27 06:01sell7090.101.25731.26131.2533
14182008.10.27 06:16t/p7090.101.25331.26131.253340.008374.82
14192008.10.27 06:16sell7100.101.25281.25681.2488
14202008.10.27 08:12t/p7100.101.24881.25681.248840.008414.82
14212008.10.27 08:12sell7110.101.24851.25251.2445
14222008.10.27 08:50t/p7110.101.24451.25251.244540.008454.82
14232008.10.27 08:50sell7120.101.24421.24821.2402
14242008.10.27 09:18t/p7120.101.24021.24821.240240.008494.82
14252008.10.27 09:18sell7130.101.23961.24361.2356
14262008.10.27 09:21s/l7130.101.24361.24361.2356-40.008454.82
14272008.10.27 09:21sell7140.101.24341.24741.2394
14282008.10.27 09:36t/p7140.101.23941.24741.239440.008494.82
14292008.10.27 09:36sell7150.101.23911.24311.2351
14302008.10.27 10:10t/p7150.101.23511.24311.235140.008534.82
14312008.10.27 10:10sell7160.101.23481.23881.2308
14322008.10.27 10:31s/l7160.101.23881.23881.2308-40.008494.82
14332008.10.27 10:31sell7170.101.23851.24251.2345
14342008.10.27 10:35s/l7170.101.24251.24251.2345-40.008454.82
14352008.10.27 10:35sell7180.101.24221.24621.2382
14362008.10.27 11:39s/l7180.101.24621.24621.2382-40.008414.82
14372008.10.27 11:39sell7190.101.24591.24991.2419
14382008.10.27 14:33t/p7190.101.24191.24991.241940.008454.82
14392008.10.27 14:33sell7200.101.24161.24561.2376
14402008.10.27 14:45s/l7200.101.24561.24561.2376-40.008414.82
14412008.10.27 14:45sell7210.101.24541.24941.2414
14422008.10.27 16:02t/p7210.101.24141.24941.241440.008454.82
14432008.10.27 16:02sell7220.101.24101.24501.2370
14442008.10.27 16:52s/l7220.101.24501.24501.2370-40.008414.82
14452008.10.27 16:52sell7230.101.24471.24871.2407
14462008.10.27 17:05s/l7230.101.24871.24871.2407-40.008374.82
14472008.10.27 17:05sell7240.101.24841.25241.2444
14482008.10.27 17:54s/l7240.101.25241.25241.2444-40.008334.82
14492008.10.27 17:54sell7250.101.25211.25611.2481
14502008.10.27 18:31s/l7250.101.25611.25611.2481-40.008294.82
14512008.10.27 18:31sell7260.101.25581.25981.2518
14522008.10.27 19:30t/p7260.101.25181.25981.251840.008334.82
14532008.10.27 19:30sell7270.101.25141.25541.2474
14542008.10.27 20:07s/l7270.101.25541.25541.2474-40.008294.82
14552008.10.27 20:07sell7280.101.25511.25911.2511
14562008.10.27 21:10t/p7280.101.25111.25911.251140.008334.82
14572008.10.27 21:10sell7290.101.25081.25481.2468
14582008.10.27 22:12t/p7290.101.24681.25481.246840.008374.82
14592008.10.27 22:12sell7300.101.24641.25041.2424
14602008.10.28 01:34t/p7300.101.24241.25041.242440.528415.34
14612008.10.28 01:34sell7310.101.24201.24601.2380
14622008.10.28 02:04t/p7310.101.23801.24601.238040.008455.34
14632008.10.28 02:04sell7320.101.23771.24171.2337
14642008.10.28 02:16t/p7320.101.23371.24171.233740.008495.34
14652008.10.28 02:16sell7330.101.23341.23741.2294
14662008.10.28 02:31s/l7330.101.23741.23741.2294-40.008455.34
14672008.10.28 02:31sell7340.101.23721.24121.2332
14682008.10.28 03:37s/l7340.101.24121.24121.2332-40.008415.34
14692008.10.28 03:37sell7350.101.24101.24501.2370
14702008.10.28 04:41s/l7350.101.24501.24501.2370-40.008375.34
14712008.10.28 04:41sell7360.101.24471.24871.2407
14722008.10.28 06:31s/l7360.101.24871.24871.2407-40.008335.34
14732008.10.28 06:31sell7370.101.24851.25251.2445
14742008.10.28 06:41s/l7370.101.25251.25251.2445-40.008295.34
14752008.10.28 06:41sell7380.101.25221.25621.2482
14762008.10.28 07:34s/l7380.101.25621.25621.2482-40.008255.34
14772008.10.28 07:34sell7390.101.25591.25991.2519
14782008.10.28 08:21t/p7390.101.25191.25991.251940.008295.34
14792008.10.28 08:21sell7400.101.25161.25561.2476
14802008.10.28 08:55t/p7400.101.24761.25561.247640.008335.34
14812008.10.28 08:55sell7410.101.24731.25131.2433
14822008.10.28 09:13s/l7410.101.25131.25131.2433-40.008295.34
14832008.10.28 09:13sell7420.101.25101.25501.2470
14842008.10.28 12:42s/l7420.101.25501.25501.2470-40.008255.34
14852008.10.28 12:42sell7430.101.25471.25871.2507
14862008.10.28 15:17t/p7430.101.25071.25871.250740.008295.34
14872008.10.28 15:17sell7440.101.25041.25441.2464
14882008.10.28 15:45t/p7440.101.24641.25441.246440.008335.34
14892008.10.28 15:45sell7450.101.24611.25011.2421
14902008.10.28 16:35s/l7450.101.25011.25011.2421-40.008295.34
14912008.10.28 16:35sell7460.101.24981.25381.2458
14922008.10.28 19:23s/l7460.101.25381.25381.2458-40.008255.34
14932008.10.28 19:23sell7470.101.25351.25751.2495
14942008.10.28 19:46s/l7470.101.25751.25751.2495-40.008215.34
14952008.10.28 19:46sell7480.101.25721.26121.2532
14962008.10.28 19:53s/l7480.101.26121.26121.2532-40.008175.34
14972008.10.28 19:53sell7490.101.26091.26491.2569
14982008.10.28 20:21s/l7490.101.26491.26491.2569-40.008135.34
14992008.10.28 20:21sell7500.101.26471.26871.2607
15002008.10.28 20:57s/l7500.101.26871.26871.2607-40.008095.34
15012008.10.28 20:57sell7510.101.26851.27251.2645
15022008.10.28 21:00s/l7510.101.27251.27251.2645-40.008055.34
15032008.10.28 21:00sell7520.101.27231.27631.2683
15042008.10.28 22:00t/p7520.101.26831.27631.268340.008095.34
15052008.10.28 22:00sell7530.101.26801.27201.2640
15062008.10.28 22:11s/l7530.101.27201.27201.2640-40.008055.34
15072008.10.28 22:11sell7540.101.27171.27571.2677
15082008.10.28 22:42s/l7540.101.27571.27571.2677-40.008015.34
15092008.10.28 22:42sell7550.101.27551.27951.2715
15102008.10.28 23:54s/l7550.101.27951.27951.2715-40.007975.34
15112008.10.28 23:54sell7560.101.27921.28321.2752
15122008.10.28 23:57s/l7560.101.28321.28321.2752-40.007935.34
15132008.10.28 23:57sell7570.101.28301.28701.2790
15142008.10.29 01:14t/p7570.101.27901.28701.279040.527975.86
15152008.10.29 01:14sell7580.101.27871.28271.2747
15162008.10.29 01:54t/p7580.101.27471.28271.274740.008015.86
15172008.10.29 01:54sell7590.101.27441.27841.2704
15182008.10.29 04:07t/p7590.101.27041.27841.270440.008055.86
15192008.10.29 04:07sell7600.101.27011.27411.2661
15202008.10.29 06:03t/p7600.101.26611.27411.266140.008095.86
15212008.10.29 06:03sell7610.101.26571.26971.2617
15222008.10.29 06:47s/l7610.101.26971.26971.2617-40.008055.86
15232008.10.29 06:47sell7620.101.26951.27351.2655
15242008.10.29 06:48s/l7620.101.27351.27351.2655-40.008015.86
15252008.10.29 06:48sell7630.101.27321.27721.2692
15262008.10.29 07:46s/l7630.101.27721.27721.2692-40.007975.86
15272008.10.29 07:46sell7640.101.27691.28091.2729
15282008.10.29 08:08t/p7640.101.27291.28091.272940.008015.86
15292008.10.29 08:08sell7650.101.27261.27661.2686
15302008.10.29 08:30t/p7650.101.26861.27661.268640.008055.86
15312008.10.29 08:30sell7660.101.26831.27231.2643
15322008.10.29 09:35s/l7660.101.27231.27231.2643-40.008015.86
15332008.10.29 09:35sell7670.101.27201.27601.2680
15342008.10.29 09:50s/l7670.101.27601.27601.2680-40.007975.86
15352008.10.29 09:50sell7680.101.27581.27981.2718
15362008.10.29 11:39s/l7680.101.27981.27981.2718-40.007935.86
15372008.10.29 11:39sell7690.101.27961.28361.2756
15382008.10.29 11:50s/l7690.101.28361.28361.2756-40.007895.86
15392008.10.29 11:50sell7700.101.28331.28731.2793
15402008.10.29 12:19t/p7700.101.27931.28731.279340.007935.86
15412008.10.29 12:19sell7710.101.27901.28301.2750
15422008.10.29 13:35t/p7710.101.27501.28301.275040.007975.86
15432008.10.29 13:35sell7720.101.27471.27871.2707
15442008.10.29 14:22s/l7720.101.27871.27871.2707-40.007935.86
15452008.10.29 14:22sell7730.101.27841.28241.2744
15462008.10.29 14:45s/l7730.101.28241.28241.2744-40.007895.86
15472008.10.29 14:45sell7740.101.28211.28611.2781
15482008.10.29 15:03s/l7740.101.28611.28611.2781-40.007855.86
15492008.10.29 15:03sell7750.101.28581.28981.2818
15502008.10.29 15:05s/l7750.101.28981.28981.2818-40.007815.86
15512008.10.29 15:05sell7760.101.28961.29361.2856
15522008.10.29 15:23s/l7760.101.29361.29361.2856-40.007775.86
15532008.10.29 15:23sell7770.101.29341.29741.2894
15542008.10.29 15:26s/l7770.101.29741.29741.2894-40.007735.86
15552008.10.29 15:26sell7780.101.29711.30111.2931
15562008.10.29 16:10t/p7780.101.29311.30111.293140.007775.86
15572008.10.29 16:10sell7790.101.29281.29681.2888
15582008.10.29 16:54t/p7790.101.28881.29681.288840.007815.86
15592008.10.29 16:54sell7800.101.28841.29241.2844
15602008.10.29 16:59t/p7800.101.28441.29241.284440.007855.86
15612008.10.29 16:59sell7810.101.28411.28811.2801
15622008.10.29 17:25s/l7810.101.28811.28811.2801-40.007815.86
15632008.10.29 17:25sell7820.101.28781.29181.2838
15642008.10.29 17:31s/l7820.101.29181.29181.2838-40.007775.86
15652008.10.29 17:31sell7830.101.29161.29561.2876
15662008.10.29 18:05t/p7830.101.28761.29561.287640.007815.86
15672008.10.29 18:05sell7840.101.28731.29131.2833
15682008.10.29 19:02s/l7840.101.29131.29131.2833-40.007775.86
15692008.10.29 19:02sell7850.101.29101.29501.2870
15702008.10.29 19:12s/l7850.101.29501.29501.2870-40.007735.86
15712008.10.29 19:12sell7860.101.29471.29871.2907
15722008.10.29 19:18t/p7860.101.29071.29871.290740.007775.86
15732008.10.29 19:18sell7870.101.29041.29441.2864
15742008.10.29 19:22t/p7870.101.28641.29441.286440.007815.86
15752008.10.29 19:22sell7880.101.28591.28991.2819
15762008.10.29 19:42s/l7880.101.28991.28991.2819-40.007775.86
15772008.10.29 19:42sell7890.101.28961.29361.2856
15782008.10.29 19:54t/p7890.101.28561.29361.285640.007815.86
15792008.10.29 19:54sell7900.101.28531.28931.2813
15802008.10.29 20:16s/l7900.101.28931.28931.2813-40.007775.86
15812008.10.29 20:16sell7910.101.28931.29331.2853
15822008.10.29 20:20s/l7910.101.29331.29331.2853-40.007735.86
15832008.10.29 20:20sell7920.101.29301.29701.2890
15842008.10.29 20:38s/l7920.101.29701.29701.2890-40.007695.86
15852008.10.29 20:38sell7930.101.29671.30071.2927
15862008.10.30 01:21s/l7930.101.30071.30071.2927-38.447657.42
15872008.10.30 01:21sell7940.101.30071.30471.2967
15882008.10.30 01:23s/l7940.101.30471.30471.2967-40.007617.42
15892008.10.30 01:23sell7950.101.30461.30861.3006
15902008.10.30 01:51s/l7950.101.30861.30861.3006-40.007577.42
15912008.10.30 01:51sell7960.101.30841.31241.3044
15922008.10.30 02:14s/l7960.101.31241.31241.3044-40.007537.42
15932008.10.30 02:14sell7970.101.31211.31611.3081
15942008.10.30 02:17s/l7970.101.31611.31611.3081-40.007497.42
15952008.10.30 02:17sell7980.101.31601.32001.3120
15962008.10.30 03:32s/l7980.101.32001.32001.3120-40.007457.42
15972008.10.30 03:32sell7990.101.31981.32381.3158
15982008.10.30 03:40s/l7990.101.32381.32381.3158-40.007417.42
15992008.10.30 03:40sell8000.101.32351.32751.3195
16002008.10.30 03:41s/l8000.101.32751.32751.3195-40.007377.42
16012008.10.30 03:41sell8010.101.32731.33131.3233
16022008.10.30 03:59t/p8010.101.32331.33131.323340.007417.42
16032008.10.30 03:59sell8020.101.32291.32691.3189
16042008.10.30 04:27t/p8020.101.31891.32691.318940.007457.42
16052008.10.30 04:27sell8030.101.31861.32261.3146
16062008.10.30 04:59s/l8030.101.32261.32261.3146-40.007417.42
16072008.10.30 04:59sell8040.101.32231.32631.3183
16082008.10.30 06:13t/p8040.101.31831.32631.318340.007457.42
16092008.10.30 06:13sell8050.101.31801.32201.3140
16102008.10.30 06:31s/l8050.101.32201.32201.3140-40.007417.42
16112008.10.30 06:31sell8060.101.32181.32581.3178
16122008.10.30 07:12t/p8060.101.31781.32581.317840.007457.42
16132008.10.30 07:12sell8070.101.31751.32151.3135
16142008.10.30 07:17t/p8070.101.31351.32151.313540.007497.42
16152008.10.30 07:17sell8080.101.31321.31721.3092
16162008.10.30 07:20s/l8080.101.31721.31721.3092-40.007457.42
16172008.10.30 07:20sell8090.101.31691.32091.3129
16182008.10.30 08:18s/l8090.101.32091.32091.3129-40.007417.42
16192008.10.30 08:18sell8100.101.32061.32461.3166
16202008.10.30 09:25t/p8100.101.31661.32461.316640.007457.42
16212008.10.30 09:25sell8110.101.31621.32021.3122
16222008.10.30 09:45s/l8110.101.32021.32021.3122-40.007417.42
16232008.10.30 09:45sell8120.101.31991.32391.3159
16242008.10.30 09:57t/p8120.101.31591.32391.315940.007457.42
16252008.10.30 09:57sell8130.101.31561.31961.3116
16262008.10.30 10:07t/p8130.101.31161.31961.311640.007497.42
16272008.10.30 10:07sell8140.101.31121.31521.3072
16282008.10.30 10:34t/p8140.101.30721.31521.307240.007537.42
16292008.10.30 10:34sell8150.101.30691.31091.3029
16302008.10.30 11:33s/l8150.101.31091.31091.3029-40.007497.42
16312008.10.30 11:33sell8160.101.31061.31461.3066
16322008.10.30 11:45s/l8160.101.31461.31461.3066-40.007457.42
16332008.10.30 11:45sell8170.101.31431.31831.3103
16342008.10.30 12:22t/p8170.101.31031.31831.310340.007497.42
16352008.10.30 12:22sell8180.101.31001.31401.3060
16362008.10.30 12:55t/p8180.101.30601.31401.306040.007537.42
16372008.10.30 12:55sell8190.101.30561.30961.3016
16382008.10.30 13:19s/l8190.101.30961.30961.3016-40.007497.42
16392008.10.30 13:19sell8200.101.30931.31331.3053
16402008.10.30 13:45t/p8200.101.30531.31331.305340.007537.42
16412008.10.30 13:45buy8210.101.30531.30131.3093
16422008.10.30 14:26s/l8210.101.30131.30131.3093-40.007497.42
16432008.10.30 14:26buy8220.101.30161.29761.3056
16442008.10.30 14:47s/l8220.101.29761.29761.3056-40.007457.42
16452008.10.30 14:47buy8230.101.29791.29391.3019
16462008.10.30 15:37s/l8230.101.29391.29391.3019-40.007417.42
16472008.10.30 15:37buy8240.101.29411.29011.2981
16482008.10.30 16:25s/l8240.101.29011.29011.2981-40.007377.42
16492008.10.30 16:25buy8250.101.29041.28641.2944
16502008.10.30 16:36s/l8250.101.28641.28641.2944-40.007337.42
16512008.10.30 16:36buy8260.101.28671.28271.2907
16522008.10.30 16:48s/l8260.101.28271.28271.2907-40.007297.42
16532008.10.30 16:48buy8270.101.28301.27901.2870
16542008.10.30 17:04t/p8270.101.28701.27901.287040.007337.42
16552008.10.30 17:04buy8280.101.28731.28331.2913
16562008.10.30 17:09s/l8280.101.28331.28331.2913-40.007297.42
16572008.10.30 17:09buy8290.101.28351.27951.2875
16582008.10.30 17:20t/p8290.101.28751.27951.287540.007337.42
16592008.10.30 17:20buy8300.101.28781.28381.2918
16602008.10.30 18:09t/p8300.101.29181.28381.291840.007377.42
16612008.10.30 18:09buy8310.101.29211.28811.2961
16622008.10.30 19:23t/p8310.101.29611.28811.296140.007417.42
16632008.10.30 19:23buy8320.101.29641.29241.3004
16642008.10.30 20:23s/l8320.101.29241.29241.3004-40.007377.42
16652008.10.30 20:23buy8330.101.29261.28861.2966
16662008.10.30 21:21t/p8330.101.29661.28861.296640.007417.42
16672008.10.30 21:21buy8340.101.29691.29291.3009
16682008.10.30 21:47s/l8340.101.29291.29291.3009-40.007377.42
16692008.10.30 21:47buy8350.101.29321.28921.2972
16702008.10.30 22:36s/l8350.101.28921.28921.2972-40.007337.42
16712008.10.30 22:36buy8360.101.28951.28551.2935
16722008.10.30 23:17s/l8360.101.28551.28551.2935-40.007297.42
16732008.10.30 23:17buy8370.101.28571.28171.2897
16742008.10.31 01:23s/l8370.101.28171.28171.2897-40.787256.64
16752008.10.31 01:23buy8380.101.28201.27801.2860
16762008.10.31 01:30s/l8380.101.27801.27801.2860-40.007216.64
16772008.10.31 01:30buy8390.101.27831.27431.2823
16782008.10.31 02:16t/p8390.101.28231.27431.282340.007256.64
16792008.10.31 02:16buy8400.101.28271.27871.2867
16802008.10.31 02:46s/l8400.101.27871.27871.2867-40.007216.64
16812008.10.31 02:46buy8410.101.27891.27491.2829
16822008.10.31 03:08t/p8410.101.28291.27491.282940.007256.64
16832008.10.31 03:08buy8420.101.28331.27931.2873
16842008.10.31 03:49t/p8420.101.28731.27931.287340.007296.64
16852008.10.31 03:49buy8430.101.28761.28361.2916
16862008.10.31 03:53s/l8430.101.28361.28361.2916-40.007256.64
16872008.10.31 03:53buy8440.101.28391.27991.2879
16882008.10.31 05:59s/l8440.101.27991.27991.2879-40.007216.64
16892008.10.31 05:59buy8450.101.28021.27621.2842
16902008.10.31 06:03t/p8450.101.28421.27621.284240.007256.64
16912008.10.31 06:03buy8460.101.28481.28081.2888
16922008.10.31 06:05s/l8460.101.28081.28081.2888-40.007216.64
16932008.10.31 06:05buy8470.101.28111.27711.2851
16942008.10.31 06:07t/p8470.101.28511.27711.285140.007256.64
16952008.10.31 06:07buy8480.101.28541.28141.2894
16962008.10.31 06:31s/l8480.101.28141.28141.2894-40.007216.64
16972008.10.31 06:31buy8490.101.28171.27771.2857
16982008.10.31 07:21s/l8490.101.27771.27771.2857-40.007176.64
16992008.10.31 07:21buy8500.101.27801.27401.2820
17002008.10.31 07:36s/l8500.101.27401.27401.2820-40.007136.64
17012008.10.31 07:36buy8510.101.27421.27021.2782
17022008.10.31 07:47s/l8510.101.27021.27021.2782-40.007096.64
17032008.10.31 07:47buy8520.101.27051.26651.2745
17042008.10.31 10:34t/p8520.101.27451.26651.274540.007136.64
17052008.10.31 10:34buy8530.101.27491.27091.2789
17062008.10.31 12:11t/p8530.101.27891.27091.278940.007176.64
17072008.10.31 12:11buy8540.101.27921.27521.2832
17082008.10.31 12:37s/l8540.101.27521.27521.2832-40.007136.64
17092008.10.31 12:37buy8550.101.27551.27151.2795
17102008.10.31 12:57s/l8550.101.27151.27151.2795-40.007096.64
17112008.10.31 12:57buy8560.101.27181.26781.2758
17122008.10.31 13:29t/p8560.101.27581.26781.275840.007136.64
17132008.10.31 13:29buy8570.101.27611.27211.2801
17142008.10.31 14:39s/l8570.101.27211.27211.2801-40.007096.64
17152008.10.31 14:39buy8580.101.27231.26831.2763
17162008.10.31 15:35s/l8580.101.26831.26831.2763-40.007056.64
17172008.10.31 15:35buy8590.101.26861.26461.2726
17182008.10.31 15:44t/p8590.101.27261.26461.272640.007096.64
17192008.10.31 15:44buy8600.101.27291.26891.2769
17202008.10.31 16:17t/p8600.101.27691.26891.276940.007136.64
17212008.10.31 16:17buy8610.101.27721.27321.2812
17222008.10.31 16:18s/l8610.101.27321.27321.2812-40.007096.64
17232008.10.31 16:18buy8620.101.27341.26941.2774
17242008.10.31 16:42s/l8620.101.26941.26941.2774-40.007056.64
17252008.10.31 16:42buy8630.101.26961.26561.2736
17262008.10.31 17:04t/p8630.101.27361.26561.273640.007096.64
17272008.10.31 17:04buy8640.101.27401.27001.2780
17282008.10.31 17:17s/l8640.101.27001.27001.2780-40.007056.64
17292008.10.31 17:17buy8650.101.27031.26631.2743
17302008.10.31 17:32t/p8650.101.27431.26631.274340.007096.64
17312008.10.31 17:32buy8660.101.27461.27061.2786
17322006.07.20 17:34close at stop8660.101.27251.27061.2786-21.007075.64