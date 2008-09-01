|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=90; TakeProfit=90; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00; C=32; gamma=2;
|Bars in test
|1389218
|Ticks modelled
|7812804
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1083.14
|Gross profit
|8109.62
|Gross loss
|-7026.48
|Profit factor
|1.15
|Expected payoff
|6.41
|Absolute drawdown
|319.50
|Maximal drawdown
|1192.18 (9.76%)
|Relative drawdown
|9.76% (1192.18)
|Total trades
|169
|Short positions (won %)
|113 (56.64%)
|Long positions (won %)
|56 (46.43%)
|Profit trades (% of total)
|90 (53.25%)
|Loss trades (% of total)
|79 (46.75%)
|Largest
|profit trade
|92.08
|loss trade
|-91.56
|Average
|profit trade
|90.11
|loss trade
|-88.94
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (993.64)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-538.96)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|993.64 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-538.96 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 11:35
|sell
|1
|0.10
|1.4643
|1.4733
|1.4553
|2
|2008.09.02 08:24
|t/p
|1
|0.10
|1.4553
|1.4733
|1.4553
|90.52
|10090.52
|3
|2008.09.02 11:35
|sell
|2
|0.10
|1.4471
|1.4561
|1.4381
|4
|2008.09.04 16:45
|t/p
|2
|0.10
|1.4381
|1.4561
|1.4381
|92.08
|10182.60
|5
|2008.09.04 16:45
|sell
|3
|0.10
|1.4378
|1.4468
|1.4288
|6
|2008.09.04 23:12
|t/p
|3
|0.10
|1.4288
|1.4468
|1.4288
|90.00
|10272.60
|7
|2008.09.04 23:12
|sell
|4
|0.10
|1.4282
|1.4372
|1.4192
|8
|2008.09.08 00:00
|s/l
|4
|0.10
|1.4372
|1.4372
|1.4192
|-88.96
|10183.64
|9
|2008.09.08 00:00
|sell
|5
|0.10
|1.4375
|1.4465
|1.4285
|10
|2008.09.08 10:13
|t/p
|5
|0.10
|1.4285
|1.4465
|1.4285
|90.00
|10273.64
|11
|2008.09.08 10:13
|sell
|6
|0.10
|1.4281
|1.4371
|1.4191
|12
|2008.09.08 12:11
|t/p
|6
|0.10
|1.4191
|1.4371
|1.4191
|90.00
|10363.64
|13
|2008.09.08 12:11
|sell
|7
|0.10
|1.4188
|1.4278
|1.4098
|14
|2008.09.08 18:32
|t/p
|7
|0.10
|1.4098
|1.4278
|1.4098
|90.00
|10453.64
|15
|2008.09.08 18:32
|sell
|8
|0.10
|1.4092
|1.4182
|1.4002
|16
|2008.09.09 11:29
|s/l
|8
|0.10
|1.4182
|1.4182
|1.4002
|-89.48
|10364.16
|17
|2008.09.09 11:29
|sell
|9
|0.10
|1.4179
|1.4269
|1.4089
|18
|2008.09.09 15:15
|t/p
|9
|0.10
|1.4089
|1.4269
|1.4089
|90.00
|10454.16
|19
|2008.09.09 15:15
|sell
|10
|0.10
|1.4085
|1.4175
|1.3995
|20
|2008.09.09 17:18
|s/l
|10
|0.10
|1.4175
|1.4175
|1.3995
|-90.00
|10364.16
|21
|2008.09.09 17:18
|sell
|11
|0.10
|1.4172
|1.4262
|1.4082
|22
|2008.09.10 12:42
|t/p
|11
|0.10
|1.4082
|1.4262
|1.4082
|90.52
|10454.68
|23
|2008.09.10 12:42
|buy
|12
|0.10
|1.4082
|1.3992
|1.4172
|24
|2008.09.10 22:34
|s/l
|12
|0.10
|1.3992
|1.3992
|1.4172
|-90.00
|10364.68
|25
|2008.09.10 22:34
|sell
|13
|0.10
|1.3991
|1.4081
|1.3901
|26
|2008.09.11 10:59
|t/p
|13
|0.10
|1.3901
|1.4081
|1.3901
|91.56
|10456.24
|27
|2008.09.11 10:59
|sell
|14
|0.10
|1.3898
|1.3988
|1.3808
|28
|2008.09.11 22:53
|s/l
|14
|0.10
|1.3988
|1.3988
|1.3808
|-90.00
|10366.24
|29
|2008.09.11 22:53
|sell
|15
|0.10
|1.3985
|1.4075
|1.3895
|30
|2008.09.12 09:06
|s/l
|15
|0.10
|1.4075
|1.4075
|1.3895
|-89.48
|10276.76
|31
|2008.09.12 09:06
|sell
|16
|0.10
|1.4072
|1.4162
|1.3982
|32
|2008.09.12 16:48
|s/l
|16
|0.10
|1.4162
|1.4162
|1.3982
|-90.00
|10186.76
|33
|2008.09.12 16:48
|sell
|17
|0.10
|1.4159
|1.4249
|1.4069
|34
|2008.09.15 00:00
|s/l
|17
|0.10
|1.4249
|1.4249
|1.4069
|-89.48
|10097.28
|35
|2008.09.15 00:00
|sell
|18
|0.10
|1.4293
|1.4383
|1.4203
|36
|2008.09.15 04:20
|s/l
|18
|0.10
|1.4383
|1.4383
|1.4203
|-90.00
|10007.28
|37
|2008.09.15 04:20
|sell
|19
|0.10
|1.4380
|1.4470
|1.4290
|38
|2008.09.15 05:21
|s/l
|19
|0.10
|1.4470
|1.4470
|1.4290
|-90.00
|9917.28
|39
|2008.09.15 05:21
|sell
|20
|0.10
|1.4467
|1.4557
|1.4377
|40
|2008.09.15 06:43
|t/p
|20
|0.10
|1.4377
|1.4557
|1.4377
|90.00
|10007.28
|41
|2008.09.15 06:43
|buy
|21
|0.10
|1.4377
|1.4287
|1.4467
|42
|2008.09.15 09:03
|s/l
|21
|0.10
|1.4287
|1.4287
|1.4467
|-90.00
|9917.28
|43
|2008.09.15 09:03
|buy
|22
|0.10
|1.4290
|1.4200
|1.4380
|44
|2008.09.15 12:31
|s/l
|22
|0.10
|1.4200
|1.4200
|1.4380
|-90.00
|9827.28
|45
|2008.09.15 12:31
|buy
|23
|0.10
|1.4203
|1.4113
|1.4293
|46
|2008.09.15 13:35
|s/l
|23
|0.10
|1.4113
|1.4113
|1.4293
|-90.00
|9737.28
|47
|2008.09.15 13:35
|buy
|24
|0.10
|1.4115
|1.4025
|1.4205
|48
|2008.09.15 15:34
|t/p
|24
|0.10
|1.4205
|1.4025
|1.4205
|90.00
|9827.28
|49
|2008.09.15 15:34
|buy
|25
|0.10
|1.4208
|1.4118
|1.4298
|50
|2008.09.15 21:45
|t/p
|25
|0.10
|1.4298
|1.4118
|1.4298
|90.00
|9917.28
|51
|2008.09.15 21:45
|buy
|26
|0.10
|1.4301
|1.4211
|1.4391
|52
|2008.09.16 02:02
|s/l
|26
|0.10
|1.4211
|1.4211
|1.4391
|-90.78
|9826.50
|53
|2008.09.16 02:02
|buy
|27
|0.10
|1.4214
|1.4124
|1.4304
|54
|2008.09.16 16:59
|s/l
|27
|0.10
|1.4124
|1.4124
|1.4304
|-90.00
|9736.50
|55
|2008.09.16 16:59
|buy
|28
|0.10
|1.4127
|1.4037
|1.4217
|56
|2008.09.17 02:16
|t/p
|28
|0.10
|1.4217
|1.4037
|1.4217
|89.22
|9825.72
|57
|2008.09.17 02:16
|buy
|29
|0.10
|1.4220
|1.4130
|1.4310
|58
|2008.09.17 17:28
|s/l
|29
|0.10
|1.4130
|1.4130
|1.4310
|-90.00
|9735.72
|59
|2008.09.17 17:28
|buy
|30
|0.10
|1.4133
|1.4043
|1.4223
|60
|2008.09.17 19:19
|t/p
|30
|0.10
|1.4223
|1.4043
|1.4223
|90.00
|9825.72
|61
|2008.09.17 19:19
|buy
|31
|0.10
|1.4227
|1.4137
|1.4317
|62
|2008.09.17 20:00
|t/p
|31
|0.10
|1.4317
|1.4137
|1.4317
|90.00
|9915.72
|63
|2008.09.17 20:00
|buy
|32
|0.10
|1.4320
|1.4230
|1.4410
|64
|2008.09.18 10:28
|t/p
|32
|0.10
|1.4410
|1.4230
|1.4410
|87.66
|10003.38
|65
|2008.09.18 10:28
|sell
|33
|0.10
|1.4412
|1.4502
|1.4322
|66
|2008.09.18 12:07
|s/l
|33
|0.10
|1.4502
|1.4502
|1.4322
|-90.00
|9913.38
|67
|2008.09.18 12:07
|sell
|34
|0.10
|1.4499
|1.4589
|1.4409
|68
|2008.09.18 15:31
|t/p
|34
|0.10
|1.4409
|1.4589
|1.4409
|90.00
|10003.38
|69
|2008.09.18 15:31
|sell
|35
|0.10
|1.4406
|1.4496
|1.4316
|70
|2008.09.18 21:08
|t/p
|35
|0.10
|1.4316
|1.4496
|1.4316
|90.00
|10093.38
|71
|2008.09.18 21:08
|buy
|36
|0.10
|1.4316
|1.4226
|1.4406
|72
|2008.09.19 02:30
|s/l
|36
|0.10
|1.4226
|1.4226
|1.4406
|-90.78
|10002.60
|73
|2008.09.19 02:30
|buy
|37
|0.10
|1.4229
|1.4139
|1.4319
|74
|2008.09.19 14:51
|t/p
|37
|0.10
|1.4319
|1.4139
|1.4319
|90.00
|10092.60
|75
|2008.09.19 14:51
|buy
|38
|0.10
|1.4323
|1.4233
|1.4413
|76
|2008.09.19 15:31
|t/p
|38
|0.10
|1.4413
|1.4233
|1.4413
|90.00
|10182.60
|77
|2008.09.19 15:31
|buy
|39
|0.10
|1.4417
|1.4327
|1.4507
|78
|2008.09.22 04:05
|t/p
|39
|0.10
|1.4507
|1.4327
|1.4507
|89.22
|10271.82
|79
|2008.09.22 04:05
|buy
|40
|0.10
|1.4511
|1.4421
|1.4601
|80
|2008.09.22 12:10
|t/p
|40
|0.10
|1.4601
|1.4421
|1.4601
|90.00
|10361.82
|81
|2008.09.22 12:10
|buy
|41
|0.10
|1.4604
|1.4514
|1.4694
|82
|2008.09.22 17:42
|t/p
|41
|0.10
|1.4694
|1.4514
|1.4694
|90.00
|10451.82
|83
|2008.09.22 17:42
|buy
|42
|0.10
|1.4697
|1.4607
|1.4787
|84
|2008.09.22 19:29
|t/p
|42
|0.10
|1.4787
|1.4607
|1.4787
|90.00
|10541.82
|85
|2008.09.22 19:29
|buy
|43
|0.10
|1.4790
|1.4700
|1.4880
|86
|2008.09.23 10:20
|s/l
|43
|0.10
|1.4700
|1.4700
|1.4880
|-90.78
|10451.04
|87
|2008.09.23 10:20
|buy
|44
|0.10
|1.4702
|1.4612
|1.4792
|88
|2008.09.23 12:08
|t/p
|44
|0.10
|1.4792
|1.4612
|1.4792
|90.00
|10541.04
|89
|2008.09.23 12:08
|buy
|45
|0.10
|1.4796
|1.4706
|1.4886
|90
|2008.09.23 16:18
|s/l
|45
|0.10
|1.4706
|1.4706
|1.4886
|-90.00
|10451.04
|91
|2008.09.23 16:18
|buy
|46
|0.10
|1.4709
|1.4619
|1.4799
|92
|2008.09.24 21:49
|s/l
|46
|0.10
|1.4619
|1.4619
|1.4799
|-90.78
|10360.26
|93
|2008.09.24 21:49
|buy
|47
|0.10
|1.4621
|1.4531
|1.4711
|94
|2008.09.25 03:24
|t/p
|47
|0.10
|1.4711
|1.4531
|1.4711
|87.66
|10447.92
|95
|2008.09.25 03:24
|buy
|48
|0.10
|1.4715
|1.4625
|1.4805
|96
|2008.09.25 17:41
|s/l
|48
|0.10
|1.4625
|1.4625
|1.4805
|-90.00
|10357.92
|97
|2008.09.25 17:41
|buy
|49
|0.10
|1.4628
|1.4538
|1.4718
|98
|2008.09.29 00:00
|s/l
|49
|0.10
|1.4538
|1.4538
|1.4718
|-91.56
|10266.36
|99
|2008.09.29 01:40
|sell
|50
|0.10
|1.4552
|1.4642
|1.4462
|100
|2008.09.29 07:18
|t/p
|50
|0.10
|1.4462
|1.4642
|1.4462
|90.00
|10356.36
|101
|2008.09.29 07:18
|sell
|51
|0.10
|1.4459
|1.4549
|1.4369
|102
|2008.09.29 09:15
|t/p
|51
|0.10
|1.4369
|1.4549
|1.4369
|90.00
|10446.36
|103
|2008.09.29 09:15
|sell
|52
|0.10
|1.4365
|1.4455
|1.4275
|104
|2008.09.29 16:19
|s/l
|52
|0.10
|1.4455
|1.4455
|1.4275
|-90.00
|10356.36
|105
|2008.09.29 16:19
|sell
|53
|0.10
|1.4453
|1.4543
|1.4363
|106
|2008.09.29 19:46
|s/l
|53
|0.10
|1.4543
|1.4543
|1.4363
|-90.00
|10266.36
|107
|2008.09.29 19:46
|sell
|54
|0.10
|1.4542
|1.4632
|1.4452
|108
|2008.09.29 19:53
|t/p
|54
|0.10
|1.4452
|1.4632
|1.4452
|90.00
|10356.36
|109
|2008.09.29 19:53
|sell
|55
|0.10
|1.4449
|1.4539
|1.4359
|110
|2008.09.30 04:31
|t/p
|55
|0.10
|1.4359
|1.4539
|1.4359
|90.52
|10446.88
|111
|2008.09.30 04:31
|sell
|56
|0.10
|1.4356
|1.4446
|1.4266
|112
|2008.09.30 14:36
|t/p
|56
|0.10
|1.4266
|1.4446
|1.4266
|90.00
|10536.88
|113
|2008.09.30 14:36
|sell
|57
|0.10
|1.4263
|1.4353
|1.4173
|114
|2008.09.30 15:50
|t/p
|57
|0.10
|1.4173
|1.4353
|1.4173
|90.00
|10626.88
|115
|2008.09.30 15:50
|sell
|58
|0.10
|1.4170
|1.4260
|1.4080
|116
|2008.09.30 16:50
|t/p
|58
|0.10
|1.4080
|1.4260
|1.4080
|90.00
|10716.88
|117
|2008.09.30 16:50
|sell
|59
|0.10
|1.4076
|1.4166
|1.3986
|118
|2008.10.01 09:34
|s/l
|59
|0.10
|1.4166
|1.4166
|1.3986
|-89.48
|10627.40
|119
|2008.10.01 09:34
|sell
|60
|0.10
|1.4163
|1.4253
|1.4073
|120
|2008.10.01 13:59
|t/p
|60
|0.10
|1.4073
|1.4253
|1.4073
|90.00
|10717.40
|121
|2008.10.01 13:59
|sell
|61
|0.10
|1.4070
|1.4160
|1.3980
|122
|2008.10.01 15:21
|t/p
|61
|0.10
|1.3980
|1.4160
|1.3980
|90.00
|10807.40
|123
|2008.10.01 15:21
|sell
|62
|0.10
|1.3977
|1.4067
|1.3887
|124
|2008.10.01 17:53
|s/l
|62
|0.10
|1.4067
|1.4067
|1.3887
|-90.00
|10717.40
|125
|2008.10.01 17:53
|sell
|63
|0.10
|1.4065
|1.4155
|1.3975
|126
|2008.10.02 02:00
|t/p
|63
|0.10
|1.3975
|1.4155
|1.3975
|91.56
|10808.96
|127
|2008.10.02 02:00
|sell
|64
|0.10
|1.3968
|1.4058
|1.3878
|128
|2008.10.02 09:26
|t/p
|64
|0.10
|1.3878
|1.4058
|1.3878
|90.00
|10898.96
|129
|2008.10.02 09:26
|sell
|65
|0.10
|1.3875
|1.3965
|1.3785
|130
|2008.10.02 14:49
|t/p
|65
|0.10
|1.3785
|1.3965
|1.3785
|90.00
|10988.96
|131
|2008.10.02 14:49
|sell
|66
|0.10
|1.3781
|1.3871
|1.3691
|132
|2008.10.02 18:01
|s/l
|66
|0.10
|1.3871
|1.3871
|1.3691
|-90.00
|10898.96
|133
|2008.10.02 18:01
|sell
|67
|0.10
|1.3869
|1.3959
|1.3779
|134
|2008.10.03 01:49
|t/p
|67
|0.10
|1.3779
|1.3959
|1.3779
|90.52
|10989.48
|135
|2008.10.03 01:49
|sell
|68
|0.10
|1.3774
|1.3864
|1.3684
|136
|2008.10.03 06:09
|s/l
|68
|0.10
|1.3864
|1.3864
|1.3684
|-90.00
|10899.48
|137
|2008.10.03 06:09
|sell
|69
|0.10
|1.3861
|1.3951
|1.3771
|138
|2008.10.03 14:57
|t/p
|69
|0.10
|1.3771
|1.3951
|1.3771
|90.00
|10989.48
|139
|2008.10.03 14:57
|sell
|70
|0.10
|1.3767
|1.3857
|1.3677
|140
|2008.10.03 18:09
|s/l
|70
|0.10
|1.3857
|1.3857
|1.3677
|-90.00
|10899.48
|141
|2008.10.03 18:09
|sell
|71
|0.10
|1.3855
|1.3945
|1.3765
|142
|2008.10.06 00:00
|t/p
|71
|0.10
|1.3765
|1.3945
|1.3765
|90.52
|10990.00
|143
|2008.10.06 00:00
|sell
|72
|0.10
|1.3637
|1.3727
|1.3547
|144
|2008.10.06 11:11
|t/p
|72
|0.10
|1.3547
|1.3727
|1.3547
|90.00
|11080.00
|145
|2008.10.06 11:11
|sell
|73
|0.10
|1.3544
|1.3634
|1.3454
|146
|2008.10.06 14:01
|s/l
|73
|0.10
|1.3634
|1.3634
|1.3454
|-90.00
|10990.00
|147
|2008.10.06 14:01
|sell
|74
|0.10
|1.3631
|1.3721
|1.3541
|148
|2008.10.06 16:03
|t/p
|74
|0.10
|1.3541
|1.3721
|1.3541
|90.00
|11080.00
|149
|2008.10.06 16:03
|sell
|75
|0.10
|1.3538
|1.3628
|1.3448
|150
|2008.10.06 21:16
|t/p
|75
|0.10
|1.3448
|1.3628
|1.3448
|90.00
|11170.00
|151
|2008.10.06 21:16
|sell
|76
|0.10
|1.3445
|1.3535
|1.3355
|152
|2008.10.06 22:18
|s/l
|76
|0.10
|1.3535
|1.3535
|1.3355
|-90.00
|11080.00
|153
|2008.10.06 22:18
|sell
|77
|0.10
|1.3532
|1.3622
|1.3442
|154
|2008.10.07 06:31
|s/l
|77
|0.10
|1.3622
|1.3622
|1.3442
|-89.48
|10990.52
|155
|2008.10.07 06:31
|sell
|78
|0.10
|1.3619
|1.3709
|1.3529
|156
|2008.10.07 10:16
|t/p
|78
|0.10
|1.3529
|1.3709
|1.3529
|90.00
|11080.52
|157
|2008.10.07 10:16
|sell
|79
|0.10
|1.3526
|1.3616
|1.3436
|158
|2008.10.07 13:53
|s/l
|79
|0.10
|1.3616
|1.3616
|1.3436
|-90.00
|10990.52
|159
|2008.10.07 13:53
|sell
|80
|0.10
|1.3613
|1.3703
|1.3523
|160
|2008.10.07 15:31
|s/l
|80
|0.10
|1.3703
|1.3703
|1.3523
|-90.00
|10900.52
|161
|2008.10.07 15:31
|sell
|81
|0.10
|1.3701
|1.3791
|1.3611
|162
|2008.10.07 17:10
|t/p
|81
|0.10
|1.3611
|1.3791
|1.3611
|90.00
|10990.52
|163
|2008.10.07 17:10
|sell
|82
|0.10
|1.3608
|1.3698
|1.3518
|164
|2008.10.08 13:07
|s/l
|82
|0.10
|1.3698
|1.3698
|1.3518
|-89.48
|10901.04
|165
|2008.10.08 13:07
|sell
|83
|0.10
|1.3696
|1.3786
|1.3606
|166
|2008.10.08 15:06
|t/p
|83
|0.10
|1.3606
|1.3786
|1.3606
|90.00
|10991.04
|167
|2008.10.08 15:06
|sell
|84
|0.10
|1.3603
|1.3693
|1.3513
|168
|2008.10.08 15:50
|s/l
|84
|0.10
|1.3693
|1.3693
|1.3513
|-90.00
|10901.04
|169
|2008.10.08 15:50
|sell
|85
|0.10
|1.3691
|1.3781
|1.3601
|170
|2008.10.09 02:54
|t/p
|85
|0.10
|1.3601
|1.3781
|1.3601
|91.56
|10992.60
|171
|2008.10.09 02:54
|buy
|86
|0.10
|1.3600
|1.3510
|1.3690
|172
|2008.10.09 04:42
|t/p
|86
|0.10
|1.3690
|1.3510
|1.3690
|90.00
|11082.60
|173
|2008.10.09 04:42
|buy
|87
|0.10
|1.3693
|1.3603
|1.3783
|174
|2008.10.09 10:31
|t/p
|87
|0.10
|1.3783
|1.3603
|1.3783
|90.00
|11172.60
|175
|2008.10.09 10:31
|buy
|88
|0.10
|1.3786
|1.3696
|1.3876
|176
|2008.10.09 12:50
|s/l
|88
|0.10
|1.3696
|1.3696
|1.3876
|-90.00
|11082.60
|177
|2008.10.09 12:50
|buy
|89
|0.10
|1.3698
|1.3608
|1.3788
|178
|2008.10.09 17:29
|s/l
|89
|0.10
|1.3608
|1.3608
|1.3788
|-90.00
|10992.60
|179
|2008.10.09 17:29
|buy
|90
|0.10
|1.3611
|1.3521
|1.3701
|180
|2008.10.10 06:18
|s/l
|90
|0.10
|1.3521
|1.3521
|1.3701
|-90.78
|10901.82
|181
|2008.10.10 06:18
|buy
|91
|0.10
|1.3523
|1.3433
|1.3613
|182
|2008.10.10 09:31
|t/p
|91
|0.10
|1.3613
|1.3433
|1.3613
|90.00
|10991.82
|183
|2008.10.10 09:31
|buy
|92
|0.10
|1.3616
|1.3526
|1.3706
|184
|2008.10.10 12:30
|s/l
|92
|0.10
|1.3526
|1.3526
|1.3706
|-90.00
|10901.82
|185
|2008.10.10 12:30
|buy
|93
|0.10
|1.3529
|1.3439
|1.3619
|186
|2008.10.10 19:24
|s/l
|93
|0.10
|1.3439
|1.3439
|1.3619
|-90.00
|10811.82
|187
|2008.10.10 19:24
|buy
|94
|0.10
|1.3442
|1.3352
|1.3532
|188
|2008.10.10 20:26
|s/l
|94
|0.10
|1.3352
|1.3352
|1.3532
|-90.00
|10721.82
|189
|2008.10.10 20:26
|buy
|95
|0.10
|1.3354
|1.3264
|1.3444
|190
|2008.10.10 20:45
|s/l
|95
|0.10
|1.3264
|1.3264
|1.3444
|-90.00
|10631.82
|191
|2008.10.10 20:45
|buy
|96
|0.10
|1.3267
|1.3177
|1.3357
|192
|2008.10.10 21:12
|t/p
|96
|0.10
|1.3357
|1.3177
|1.3357
|90.00
|10721.82
|193
|2008.10.10 21:12
|buy
|97
|0.10
|1.3361
|1.3271
|1.3451
|194
|2008.10.10 21:38
|t/p
|97
|0.10
|1.3451
|1.3271
|1.3451
|90.00
|10811.82
|195
|2008.10.10 21:38
|buy
|98
|0.10
|1.3454
|1.3364
|1.3544
|196
|2008.10.13 00:02
|t/p
|98
|0.10
|1.3544
|1.3364
|1.3544
|89.22
|10901.04
|197
|2008.10.13 00:02
|buy
|99
|0.10
|1.3584
|1.3494
|1.3674
|198
|2008.10.13 04:49
|s/l
|99
|0.10
|1.3494
|1.3494
|1.3674
|-90.00
|10811.04
|199
|2008.10.13 04:49
|buy
|100
|0.10
|1.3497
|1.3407
|1.3587
|200
|2008.10.13 08:04
|t/p
|100
|0.10
|1.3587
|1.3407
|1.3587
|90.00
|10901.04
|201
|2008.10.13 08:04
|sell
|101
|0.10
|1.3587
|1.3677
|1.3497
|202
|2008.10.13 15:05
|s/l
|101
|0.10
|1.3677
|1.3677
|1.3497
|-90.00
|10811.04
|203
|2008.10.13 15:05
|sell
|102
|0.10
|1.3674
|1.3764
|1.3584
|204
|2008.10.13 16:57
|t/p
|102
|0.10
|1.3584
|1.3764
|1.3584
|90.00
|10901.04
|205
|2008.10.13 16:57
|sell
|103
|0.10
|1.3581
|1.3671
|1.3491
|206
|2008.10.13 18:20
|t/p
|103
|0.10
|1.3491
|1.3671
|1.3491
|90.00
|10991.04
|207
|2008.10.13 18:20
|sell
|104
|0.10
|1.3488
|1.3578
|1.3398
|208
|2008.10.13 21:36
|s/l
|104
|0.10
|1.3578
|1.3578
|1.3398
|-90.00
|10901.04
|209
|2008.10.13 21:36
|sell
|105
|0.10
|1.3576
|1.3666
|1.3486
|210
|2008.10.14 02:16
|s/l
|105
|0.10
|1.3666
|1.3666
|1.3486
|-89.48
|10811.56
|211
|2008.10.14 02:16
|sell
|106
|0.10
|1.3663
|1.3753
|1.3573
|212
|2008.10.14 13:12
|s/l
|106
|0.10
|1.3753
|1.3753
|1.3573
|-90.00
|10721.56
|213
|2008.10.14 13:12
|sell
|107
|0.10
|1.3750
|1.3840
|1.3660
|214
|2008.10.14 16:09
|t/p
|107
|0.10
|1.3660
|1.3840
|1.3660
|90.00
|10811.56
|215
|2008.10.14 16:09
|sell
|108
|0.10
|1.3657
|1.3747
|1.3567
|216
|2008.10.15 01:41
|t/p
|108
|0.10
|1.3567
|1.3747
|1.3567
|90.52
|10902.08
|217
|2008.10.15 01:41
|sell
|109
|0.10
|1.3563
|1.3653
|1.3473
|218
|2008.10.15 12:31
|s/l
|109
|0.10
|1.3653
|1.3653
|1.3473
|-90.00
|10812.08
|219
|2008.10.15 12:31
|sell
|110
|0.10
|1.3650
|1.3740
|1.3560
|220
|2008.10.15 15:32
|t/p
|110
|0.10
|1.3560
|1.3740
|1.3560
|90.00
|10902.08
|221
|2008.10.15 15:32
|sell
|111
|0.10
|1.3557
|1.3647
|1.3467
|222
|2008.10.15 23:11
|t/p
|111
|0.10
|1.3467
|1.3647
|1.3467
|90.00
|10992.08
|223
|2008.10.15 23:11
|sell
|112
|0.10
|1.3463
|1.3553
|1.3373
|224
|2008.10.16 06:39
|t/p
|112
|0.10
|1.3373
|1.3553
|1.3373
|91.56
|11083.64
|225
|2008.10.16 06:39
|buy
|113
|0.10
|1.3372
|1.3282
|1.3462
|226
|2008.10.16 10:08
|t/p
|113
|0.10
|1.3462
|1.3282
|1.3462
|90.00
|11173.64
|227
|2008.10.16 10:08
|sell
|114
|0.10
|1.3462
|1.3552
|1.3372
|228
|2008.10.20 15:25
|t/p
|114
|0.10
|1.3372
|1.3552
|1.3372
|91.04
|11264.68
|229
|2008.10.20 15:25
|sell
|115
|0.10
|1.3368
|1.3458
|1.3278
|230
|2008.10.21 08:43
|t/p
|115
|0.10
|1.3278
|1.3458
|1.3278
|90.52
|11355.20
|231
|2008.10.21 08:43
|sell
|116
|0.10
|1.3275
|1.3365
|1.3185
|232
|2008.10.21 14:05
|t/p
|116
|0.10
|1.3185
|1.3365
|1.3185
|90.00
|11445.20
|233
|2008.10.21 14:05
|sell
|117
|0.10
|1.3182
|1.3272
|1.3092
|234
|2008.10.21 18:32
|t/p
|117
|0.10
|1.3092
|1.3272
|1.3092
|90.00
|11535.20
|235
|2008.10.21 18:32
|sell
|118
|0.10
|1.3089
|1.3179
|1.2999
|236
|2008.10.22 04:15
|t/p
|118
|0.10
|1.2999
|1.3179
|1.2999
|90.52
|11625.72
|237
|2008.10.22 04:15
|sell
|119
|0.10
|1.2994
|1.3084
|1.2904
|238
|2008.10.22 06:15
|t/p
|119
|0.10
|1.2904
|1.3084
|1.2904
|90.00
|11715.72
|239
|2008.10.22 06:15
|sell
|120
|0.10
|1.2901
|1.2991
|1.2811
|240
|2008.10.22 06:28
|t/p
|120
|0.10
|1.2811
|1.2991
|1.2811
|90.00
|11805.72
|241
|2008.10.22 06:28
|sell
|121
|0.10
|1.2806
|1.2896
|1.2716
|242
|2008.10.22 09:04
|s/l
|121
|0.10
|1.2896
|1.2896
|1.2716
|-90.00
|11715.72
|243
|2008.10.22 09:04
|sell
|122
|0.10
|1.2893
|1.2983
|1.2803
|244
|2008.10.22 16:04
|t/p
|122
|0.10
|1.2803
|1.2983
|1.2803
|90.00
|11805.72
|245
|2008.10.22 16:04
|sell
|123
|0.10
|1.2799
|1.2889
|1.2709
|246
|2008.10.22 16:42
|s/l
|123
|0.10
|1.2889
|1.2889
|1.2709
|-90.00
|11715.72
|247
|2008.10.22 16:42
|sell
|124
|0.10
|1.2886
|1.2976
|1.2796
|248
|2008.10.23 01:03
|t/p
|124
|0.10
|1.2796
|1.2976
|1.2796
|91.56
|11807.28
|249
|2008.10.23 01:03
|sell
|125
|0.10
|1.2791
|1.2881
|1.2701
|250
|2008.10.23 16:57
|s/l
|125
|0.10
|1.2881
|1.2881
|1.2701
|-90.00
|11717.28
|251
|2008.10.23 16:57
|sell
|126
|0.10
|1.2878
|1.2968
|1.2788
|252
|2008.10.23 23:03
|s/l
|126
|0.10
|1.2968
|1.2968
|1.2788
|-90.00
|11627.28
|253
|2008.10.23 23:03
|sell
|127
|0.10
|1.2965
|1.3055
|1.2875
|254
|2008.10.24 02:08
|t/p
|127
|0.10
|1.2875
|1.3055
|1.2875
|90.52
|11717.80
|255
|2008.10.24 02:08
|sell
|128
|0.10
|1.2872
|1.2962
|1.2782
|256
|2008.10.24 04:35
|t/p
|128
|0.10
|1.2782
|1.2962
|1.2782
|90.00
|11807.80
|257
|2008.10.24 04:35
|sell
|129
|0.10
|1.2778
|1.2868
|1.2688
|258
|2008.10.24 08:55
|t/p
|129
|0.10
|1.2688
|1.2868
|1.2688
|90.00
|11897.80
|259
|2008.10.24 08:55
|sell
|130
|0.10
|1.2684
|1.2774
|1.2594
|260
|2008.10.24 10:18
|t/p
|130
|0.10
|1.2594
|1.2774
|1.2594
|90.00
|11987.80
|261
|2008.10.24 10:18
|sell
|131
|0.10
|1.2591
|1.2681
|1.2501
|262
|2008.10.24 11:35
|t/p
|131
|0.10
|1.2501
|1.2681
|1.2501
|90.00
|12077.80
|263
|2008.10.24 11:35
|sell
|132
|0.10
|1.2498
|1.2588
|1.2408
|264
|2008.10.24 12:19
|s/l
|132
|0.10
|1.2588
|1.2588
|1.2408
|-90.00
|11987.80
|265
|2008.10.24 12:19
|sell
|133
|0.10
|1.2586
|1.2676
|1.2496
|266
|2008.10.24 14:41
|s/l
|133
|0.10
|1.2676
|1.2676
|1.2496
|-90.00
|11897.80
|267
|2008.10.24 14:41
|sell
|134
|0.10
|1.2673
|1.2763
|1.2583
|268
|2008.10.24 20:05
|t/p
|134
|0.10
|1.2583
|1.2763
|1.2583
|90.00
|11987.80
|269
|2008.10.24 20:05
|sell
|135
|0.10
|1.2580
|1.2670
|1.2490
|270
|2008.10.27 01:04
|s/l
|135
|0.10
|1.2670
|1.2670
|1.2490
|-89.48
|11898.32
|271
|2008.10.27 01:04
|sell
|136
|0.10
|1.2667
|1.2757
|1.2577
|272
|2008.10.27 02:30
|t/p
|136
|0.10
|1.2577
|1.2757
|1.2577
|90.00
|11988.32
|273
|2008.10.27 02:30
|sell
|137
|0.10
|1.2574
|1.2664
|1.2484
|274
|2008.10.27 08:12
|t/p
|137
|0.10
|1.2484
|1.2664
|1.2484
|90.00
|12078.32
|275
|2008.10.27 08:12
|sell
|138
|0.10
|1.2481
|1.2571
|1.2391
|276
|2008.10.27 09:37
|t/p
|138
|0.10
|1.2391
|1.2571
|1.2391
|90.00
|12168.32
|277
|2008.10.27 09:37
|sell
|139
|0.10
|1.2387
|1.2477
|1.2297
|278
|2008.10.27 14:07
|s/l
|139
|0.10
|1.2477
|1.2477
|1.2297
|-90.00
|12078.32
|279
|2008.10.27 14:07
|sell
|140
|0.10
|1.2474
|1.2564
|1.2384
|280
|2008.10.27 18:43
|s/l
|140
|0.10
|1.2564
|1.2564
|1.2384
|-90.00
|11988.32
|281
|2008.10.27 18:43
|sell
|141
|0.10
|1.2561
|1.2651
|1.2471
|282
|2008.10.27 22:10
|t/p
|141
|0.10
|1.2471
|1.2651
|1.2471
|90.00
|12078.32
|283
|2008.10.27 22:10
|sell
|142
|0.10
|1.2465
|1.2555
|1.2375
|284
|2008.10.28 02:04
|t/p
|142
|0.10
|1.2375
|1.2555
|1.2375
|90.52
|12168.84
|285
|2008.10.28 02:04
|sell
|143
|0.10
|1.2370
|1.2460
|1.2280
|286
|2008.10.28 04:44
|s/l
|143
|0.10
|1.2460
|1.2460
|1.2280
|-90.00
|12078.84
|287
|2008.10.28 04:44
|sell
|144
|0.10
|1.2461
|1.2551
|1.2371
|288
|2008.10.28 06:49
|s/l
|144
|0.10
|1.2551
|1.2551
|1.2371
|-90.00
|11988.84
|289
|2008.10.28 06:49
|sell
|145
|0.10
|1.2549
|1.2639
|1.2459
|290
|2008.10.28 15:46
|t/p
|145
|0.10
|1.2459
|1.2639
|1.2459
|90.00
|12078.84
|291
|2008.10.28 15:46
|sell
|146
|0.10
|1.2456
|1.2546
|1.2366
|292
|2008.10.28 19:24
|s/l
|146
|0.10
|1.2546
|1.2546
|1.2366
|-90.00
|11988.84
|293
|2008.10.28 19:24
|sell
|147
|0.10
|1.2543
|1.2633
|1.2453
|294
|2008.10.28 20:19
|s/l
|147
|0.10
|1.2633
|1.2633
|1.2453
|-90.00
|11898.84
|295
|2008.10.28 20:19
|sell
|148
|0.10
|1.2631
|1.2721
|1.2541
|296
|2008.10.28 21:00
|s/l
|148
|0.10
|1.2721
|1.2721
|1.2541
|-90.00
|11808.84
|297
|2008.10.28 21:00
|sell
|149
|0.10
|1.2719
|1.2809
|1.2629
|298
|2008.10.28 23:55
|s/l
|149
|0.10
|1.2809
|1.2809
|1.2629
|-90.00
|11718.84
|299
|2008.10.28 23:55
|sell
|150
|0.10
|1.2806
|1.2896
|1.2716
|300
|2008.10.29 02:30
|t/p
|150
|0.10
|1.2716
|1.2896
|1.2716
|90.52
|11809.36
|301
|2008.10.29 02:30
|sell
|151
|0.10
|1.2713
|1.2803
|1.2623
|302
|2008.10.29 11:40
|s/l
|151
|0.10
|1.2803
|1.2803
|1.2623
|-90.00
|11719.36
|303
|2008.10.29 11:40
|sell
|152
|0.10
|1.2800
|1.2890
|1.2710
|304
|2008.10.29 15:05
|s/l
|152
|0.10
|1.2890
|1.2890
|1.2710
|-90.00
|11629.36
|305
|2008.10.29 15:05
|sell
|153
|0.10
|1.2888
|1.2978
|1.2798
|306
|2008.10.29 15:26
|s/l
|153
|0.10
|1.2978
|1.2978
|1.2798
|-90.00
|11539.36
|307
|2008.10.29 15:26
|sell
|154
|0.10
|1.2975
|1.3065
|1.2885
|308
|2008.10.29 16:54
|t/p
|154
|0.10
|1.2885
|1.3065
|1.2885
|90.00
|11629.36
|309
|2008.10.29 16:54
|sell
|155
|0.10
|1.2882
|1.2972
|1.2792
|310
|2008.10.29 20:38
|s/l
|155
|0.10
|1.2972
|1.2972
|1.2792
|-90.00
|11539.36
|311
|2008.10.29 20:38
|sell
|156
|0.10
|1.2969
|1.3059
|1.2879
|312
|2008.10.30 01:23
|s/l
|156
|0.10
|1.3059
|1.3059
|1.2879
|-88.44
|11450.92
|313
|2008.10.30 01:23
|buy
|157
|0.10
|1.3059
|1.2969
|1.3149
|314
|2008.10.30 02:17
|t/p
|157
|0.10
|1.3149
|1.2969
|1.3149
|90.00
|11540.92
|315
|2008.10.30 02:17
|buy
|158
|0.10
|1.3154
|1.3064
|1.3244
|316
|2008.10.30 03:40
|t/p
|158
|0.10
|1.3244
|1.3064
|1.3244
|90.00
|11630.92
|317
|2008.10.30 03:40
|buy
|159
|0.10
|1.3247
|1.3157
|1.3337
|318
|2008.10.30 07:13
|s/l
|159
|0.10
|1.3157
|1.3157
|1.3337
|-90.00
|11540.92
|319
|2008.10.30 07:13
|buy
|160
|0.10
|1.3160
|1.3070
|1.3250
|320
|2008.10.30 10:34
|s/l
|160
|0.10
|1.3070
|1.3070
|1.3250
|-90.00
|11450.92
|321
|2008.10.30 10:34
|buy
|161
|0.10
|1.3073
|1.2983
|1.3163
|322
|2008.10.30 14:46
|s/l
|161
|0.10
|1.2983
|1.2983
|1.3163
|-90.00
|11360.92
|323
|2008.10.30 14:46
|buy
|162
|0.10
|1.2985
|1.2895
|1.3075
|324
|2008.10.30 16:26
|s/l
|162
|0.10
|1.2895
|1.2895
|1.3075
|-90.00
|11270.92
|325
|2008.10.30 16:26
|buy
|163
|0.10
|1.2898
|1.2808
|1.2988
|326
|2008.10.30 16:53
|s/l
|163
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.2988
|-90.00
|11180.92
|327
|2008.10.30 16:53
|buy
|164
|0.10
|1.2809
|1.2719
|1.2899
|328
|2008.10.30 17:37
|t/p
|164
|0.10
|1.2899
|1.2719
|1.2899
|90.00
|11270.92
|329
|2008.10.30 17:37
|buy
|165
|0.10
|1.2902
|1.2812
|1.2992
|330
|2008.10.30 19:36
|t/p
|165
|0.10
|1.2992
|1.2812
|1.2992
|90.00
|11360.92
|331
|2008.10.30 19:36
|buy
|166
|0.10
|1.2995
|1.2905
|1.3085
|332
|2008.10.30 20:46
|s/l
|166
|0.10
|1.2905
|1.2905
|1.3085
|-90.00
|11270.92
|333
|2008.10.30 20:46
|buy
|167
|0.10
|1.2908
|1.2818
|1.2998
|334
|2008.10.31 01:23
|s/l
|167
|0.10
|1.2818
|1.2818
|1.2998
|-90.78
|11180.14
|335
|2008.10.31 01:23
|buy
|168
|0.10
|1.2820
|1.2730
|1.2910
|336
|2008.10.31 07:36
|s/l
|168
|0.10
|1.2730
|1.2730
|1.2910
|-90.00
|11090.14
|337
|2008.10.31 07:36
|buy
|169
|0.10
|1.2732
|1.2642
|1.2822
|338
|2006.07.20 17:34
|close at stop
|169
|0.10
|1.2725
|1.2642
|1.2822
|-7.00
|11083.14