Strategy Tester Report
SVM_EA_v23e
(Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=90; TakeProfit=90; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00; C=32; gamma=2;
Bars in test1389218Ticks modelled7812804Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit1083.14Gross profit8109.62Gross loss-7026.48
Profit factor1.15Expected payoff6.41
Absolute drawdown319.50Maximal drawdown1192.18 (9.76%)Relative drawdown9.76% (1192.18)
Total trades169Short positions (won %)113 (56.64%)Long positions (won %)56 (46.43%)
Profit trades (% of total)90 (53.25%)Loss trades (% of total)79 (46.75%)
Largestprofit trade92.08loss trade-91.56
Averageprofit trade90.11loss trade-88.94
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (993.64)consecutive losses (loss in money)6 (-538.96)
Maximalconsecutive profit (count of wins)993.64 (11)consecutive loss (count of losses)-538.96 (6)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 11:35sell10.101.46431.47331.4553
22008.09.02 08:24t/p10.101.45531.47331.455390.5210090.52
32008.09.02 11:35sell20.101.44711.45611.4381
42008.09.04 16:45t/p20.101.43811.45611.438192.0810182.60
52008.09.04 16:45sell30.101.43781.44681.4288
62008.09.04 23:12t/p30.101.42881.44681.428890.0010272.60
72008.09.04 23:12sell40.101.42821.43721.4192
82008.09.08 00:00s/l40.101.43721.43721.4192-88.9610183.64
92008.09.08 00:00sell50.101.43751.44651.4285
102008.09.08 10:13t/p50.101.42851.44651.428590.0010273.64
112008.09.08 10:13sell60.101.42811.43711.4191
122008.09.08 12:11t/p60.101.41911.43711.419190.0010363.64
132008.09.08 12:11sell70.101.41881.42781.4098
142008.09.08 18:32t/p70.101.40981.42781.409890.0010453.64
152008.09.08 18:32sell80.101.40921.41821.4002
162008.09.09 11:29s/l80.101.41821.41821.4002-89.4810364.16
172008.09.09 11:29sell90.101.41791.42691.4089
182008.09.09 15:15t/p90.101.40891.42691.408990.0010454.16
192008.09.09 15:15sell100.101.40851.41751.3995
202008.09.09 17:18s/l100.101.41751.41751.3995-90.0010364.16
212008.09.09 17:18sell110.101.41721.42621.4082
222008.09.10 12:42t/p110.101.40821.42621.408290.5210454.68
232008.09.10 12:42buy120.101.40821.39921.4172
242008.09.10 22:34s/l120.101.39921.39921.4172-90.0010364.68
252008.09.10 22:34sell130.101.39911.40811.3901
262008.09.11 10:59t/p130.101.39011.40811.390191.5610456.24
272008.09.11 10:59sell140.101.38981.39881.3808
282008.09.11 22:53s/l140.101.39881.39881.3808-90.0010366.24
292008.09.11 22:53sell150.101.39851.40751.3895
302008.09.12 09:06s/l150.101.40751.40751.3895-89.4810276.76
312008.09.12 09:06sell160.101.40721.41621.3982
322008.09.12 16:48s/l160.101.41621.41621.3982-90.0010186.76
332008.09.12 16:48sell170.101.41591.42491.4069
342008.09.15 00:00s/l170.101.42491.42491.4069-89.4810097.28
352008.09.15 00:00sell180.101.42931.43831.4203
362008.09.15 04:20s/l180.101.43831.43831.4203-90.0010007.28
372008.09.15 04:20sell190.101.43801.44701.4290
382008.09.15 05:21s/l190.101.44701.44701.4290-90.009917.28
392008.09.15 05:21sell200.101.44671.45571.4377
402008.09.15 06:43t/p200.101.43771.45571.437790.0010007.28
412008.09.15 06:43buy210.101.43771.42871.4467
422008.09.15 09:03s/l210.101.42871.42871.4467-90.009917.28
432008.09.15 09:03buy220.101.42901.42001.4380
442008.09.15 12:31s/l220.101.42001.42001.4380-90.009827.28
452008.09.15 12:31buy230.101.42031.41131.4293
462008.09.15 13:35s/l230.101.41131.41131.4293-90.009737.28
472008.09.15 13:35buy240.101.41151.40251.4205
482008.09.15 15:34t/p240.101.42051.40251.420590.009827.28
492008.09.15 15:34buy250.101.42081.41181.4298
502008.09.15 21:45t/p250.101.42981.41181.429890.009917.28
512008.09.15 21:45buy260.101.43011.42111.4391
522008.09.16 02:02s/l260.101.42111.42111.4391-90.789826.50
532008.09.16 02:02buy270.101.42141.41241.4304
542008.09.16 16:59s/l270.101.41241.41241.4304-90.009736.50
552008.09.16 16:59buy280.101.41271.40371.4217
562008.09.17 02:16t/p280.101.42171.40371.421789.229825.72
572008.09.17 02:16buy290.101.42201.41301.4310
582008.09.17 17:28s/l290.101.41301.41301.4310-90.009735.72
592008.09.17 17:28buy300.101.41331.40431.4223
602008.09.17 19:19t/p300.101.42231.40431.422390.009825.72
612008.09.17 19:19buy310.101.42271.41371.4317
622008.09.17 20:00t/p310.101.43171.41371.431790.009915.72
632008.09.17 20:00buy320.101.43201.42301.4410
642008.09.18 10:28t/p320.101.44101.42301.441087.6610003.38
652008.09.18 10:28sell330.101.44121.45021.4322
662008.09.18 12:07s/l330.101.45021.45021.4322-90.009913.38
672008.09.18 12:07sell340.101.44991.45891.4409
682008.09.18 15:31t/p340.101.44091.45891.440990.0010003.38
692008.09.18 15:31sell350.101.44061.44961.4316
702008.09.18 21:08t/p350.101.43161.44961.431690.0010093.38
712008.09.18 21:08buy360.101.43161.42261.4406
722008.09.19 02:30s/l360.101.42261.42261.4406-90.7810002.60
732008.09.19 02:30buy370.101.42291.41391.4319
742008.09.19 14:51t/p370.101.43191.41391.431990.0010092.60
752008.09.19 14:51buy380.101.43231.42331.4413
762008.09.19 15:31t/p380.101.44131.42331.441390.0010182.60
772008.09.19 15:31buy390.101.44171.43271.4507
782008.09.22 04:05t/p390.101.45071.43271.450789.2210271.82
792008.09.22 04:05buy400.101.45111.44211.4601
802008.09.22 12:10t/p400.101.46011.44211.460190.0010361.82
812008.09.22 12:10buy410.101.46041.45141.4694
822008.09.22 17:42t/p410.101.46941.45141.469490.0010451.82
832008.09.22 17:42buy420.101.46971.46071.4787
842008.09.22 19:29t/p420.101.47871.46071.478790.0010541.82
852008.09.22 19:29buy430.101.47901.47001.4880
862008.09.23 10:20s/l430.101.47001.47001.4880-90.7810451.04
872008.09.23 10:20buy440.101.47021.46121.4792
882008.09.23 12:08t/p440.101.47921.46121.479290.0010541.04
892008.09.23 12:08buy450.101.47961.47061.4886
902008.09.23 16:18s/l450.101.47061.47061.4886-90.0010451.04
912008.09.23 16:18buy460.101.47091.46191.4799
922008.09.24 21:49s/l460.101.46191.46191.4799-90.7810360.26
932008.09.24 21:49buy470.101.46211.45311.4711
942008.09.25 03:24t/p470.101.47111.45311.471187.6610447.92
952008.09.25 03:24buy480.101.47151.46251.4805
962008.09.25 17:41s/l480.101.46251.46251.4805-90.0010357.92
972008.09.25 17:41buy490.101.46281.45381.4718
982008.09.29 00:00s/l490.101.45381.45381.4718-91.5610266.36
992008.09.29 01:40sell500.101.45521.46421.4462
1002008.09.29 07:18t/p500.101.44621.46421.446290.0010356.36
1012008.09.29 07:18sell510.101.44591.45491.4369
1022008.09.29 09:15t/p510.101.43691.45491.436990.0010446.36
1032008.09.29 09:15sell520.101.43651.44551.4275
1042008.09.29 16:19s/l520.101.44551.44551.4275-90.0010356.36
1052008.09.29 16:19sell530.101.44531.45431.4363
1062008.09.29 19:46s/l530.101.45431.45431.4363-90.0010266.36
1072008.09.29 19:46sell540.101.45421.46321.4452
1082008.09.29 19:53t/p540.101.44521.46321.445290.0010356.36
1092008.09.29 19:53sell550.101.44491.45391.4359
1102008.09.30 04:31t/p550.101.43591.45391.435990.5210446.88
1112008.09.30 04:31sell560.101.43561.44461.4266
1122008.09.30 14:36t/p560.101.42661.44461.426690.0010536.88
1132008.09.30 14:36sell570.101.42631.43531.4173
1142008.09.30 15:50t/p570.101.41731.43531.417390.0010626.88
1152008.09.30 15:50sell580.101.41701.42601.4080
1162008.09.30 16:50t/p580.101.40801.42601.408090.0010716.88
1172008.09.30 16:50sell590.101.40761.41661.3986
1182008.10.01 09:34s/l590.101.41661.41661.3986-89.4810627.40
1192008.10.01 09:34sell600.101.41631.42531.4073
1202008.10.01 13:59t/p600.101.40731.42531.407390.0010717.40
1212008.10.01 13:59sell610.101.40701.41601.3980
1222008.10.01 15:21t/p610.101.39801.41601.398090.0010807.40
1232008.10.01 15:21sell620.101.39771.40671.3887
1242008.10.01 17:53s/l620.101.40671.40671.3887-90.0010717.40
1252008.10.01 17:53sell630.101.40651.41551.3975
1262008.10.02 02:00t/p630.101.39751.41551.397591.5610808.96
1272008.10.02 02:00sell640.101.39681.40581.3878
1282008.10.02 09:26t/p640.101.38781.40581.387890.0010898.96
1292008.10.02 09:26sell650.101.38751.39651.3785
1302008.10.02 14:49t/p650.101.37851.39651.378590.0010988.96
1312008.10.02 14:49sell660.101.37811.38711.3691
1322008.10.02 18:01s/l660.101.38711.38711.3691-90.0010898.96
1332008.10.02 18:01sell670.101.38691.39591.3779
1342008.10.03 01:49t/p670.101.37791.39591.377990.5210989.48
1352008.10.03 01:49sell680.101.37741.38641.3684
1362008.10.03 06:09s/l680.101.38641.38641.3684-90.0010899.48
1372008.10.03 06:09sell690.101.38611.39511.3771
1382008.10.03 14:57t/p690.101.37711.39511.377190.0010989.48
1392008.10.03 14:57sell700.101.37671.38571.3677
1402008.10.03 18:09s/l700.101.38571.38571.3677-90.0010899.48
1412008.10.03 18:09sell710.101.38551.39451.3765
1422008.10.06 00:00t/p710.101.37651.39451.376590.5210990.00
1432008.10.06 00:00sell720.101.36371.37271.3547
1442008.10.06 11:11t/p720.101.35471.37271.354790.0011080.00
1452008.10.06 11:11sell730.101.35441.36341.3454
1462008.10.06 14:01s/l730.101.36341.36341.3454-90.0010990.00
1472008.10.06 14:01sell740.101.36311.37211.3541
1482008.10.06 16:03t/p740.101.35411.37211.354190.0011080.00
1492008.10.06 16:03sell750.101.35381.36281.3448
1502008.10.06 21:16t/p750.101.34481.36281.344890.0011170.00
1512008.10.06 21:16sell760.101.34451.35351.3355
1522008.10.06 22:18s/l760.101.35351.35351.3355-90.0011080.00
1532008.10.06 22:18sell770.101.35321.36221.3442
1542008.10.07 06:31s/l770.101.36221.36221.3442-89.4810990.52
1552008.10.07 06:31sell780.101.36191.37091.3529
1562008.10.07 10:16t/p780.101.35291.37091.352990.0011080.52
1572008.10.07 10:16sell790.101.35261.36161.3436
1582008.10.07 13:53s/l790.101.36161.36161.3436-90.0010990.52
1592008.10.07 13:53sell800.101.36131.37031.3523
1602008.10.07 15:31s/l800.101.37031.37031.3523-90.0010900.52
1612008.10.07 15:31sell810.101.37011.37911.3611
1622008.10.07 17:10t/p810.101.36111.37911.361190.0010990.52
1632008.10.07 17:10sell820.101.36081.36981.3518
1642008.10.08 13:07s/l820.101.36981.36981.3518-89.4810901.04
1652008.10.08 13:07sell830.101.36961.37861.3606
1662008.10.08 15:06t/p830.101.36061.37861.360690.0010991.04
1672008.10.08 15:06sell840.101.36031.36931.3513
1682008.10.08 15:50s/l840.101.36931.36931.3513-90.0010901.04
1692008.10.08 15:50sell850.101.36911.37811.3601
1702008.10.09 02:54t/p850.101.36011.37811.360191.5610992.60
1712008.10.09 02:54buy860.101.36001.35101.3690
1722008.10.09 04:42t/p860.101.36901.35101.369090.0011082.60
1732008.10.09 04:42buy870.101.36931.36031.3783
1742008.10.09 10:31t/p870.101.37831.36031.378390.0011172.60
1752008.10.09 10:31buy880.101.37861.36961.3876
1762008.10.09 12:50s/l880.101.36961.36961.3876-90.0011082.60
1772008.10.09 12:50buy890.101.36981.36081.3788
1782008.10.09 17:29s/l890.101.36081.36081.3788-90.0010992.60
1792008.10.09 17:29buy900.101.36111.35211.3701
1802008.10.10 06:18s/l900.101.35211.35211.3701-90.7810901.82
1812008.10.10 06:18buy910.101.35231.34331.3613
1822008.10.10 09:31t/p910.101.36131.34331.361390.0010991.82
1832008.10.10 09:31buy920.101.36161.35261.3706
1842008.10.10 12:30s/l920.101.35261.35261.3706-90.0010901.82
1852008.10.10 12:30buy930.101.35291.34391.3619
1862008.10.10 19:24s/l930.101.34391.34391.3619-90.0010811.82
1872008.10.10 19:24buy940.101.34421.33521.3532
1882008.10.10 20:26s/l940.101.33521.33521.3532-90.0010721.82
1892008.10.10 20:26buy950.101.33541.32641.3444
1902008.10.10 20:45s/l950.101.32641.32641.3444-90.0010631.82
1912008.10.10 20:45buy960.101.32671.31771.3357
1922008.10.10 21:12t/p960.101.33571.31771.335790.0010721.82
1932008.10.10 21:12buy970.101.33611.32711.3451
1942008.10.10 21:38t/p970.101.34511.32711.345190.0010811.82
1952008.10.10 21:38buy980.101.34541.33641.3544
1962008.10.13 00:02t/p980.101.35441.33641.354489.2210901.04
1972008.10.13 00:02buy990.101.35841.34941.3674
1982008.10.13 04:49s/l990.101.34941.34941.3674-90.0010811.04
1992008.10.13 04:49buy1000.101.34971.34071.3587
2002008.10.13 08:04t/p1000.101.35871.34071.358790.0010901.04
2012008.10.13 08:04sell1010.101.35871.36771.3497
2022008.10.13 15:05s/l1010.101.36771.36771.3497-90.0010811.04
2032008.10.13 15:05sell1020.101.36741.37641.3584
2042008.10.13 16:57t/p1020.101.35841.37641.358490.0010901.04
2052008.10.13 16:57sell1030.101.35811.36711.3491
2062008.10.13 18:20t/p1030.101.34911.36711.349190.0010991.04
2072008.10.13 18:20sell1040.101.34881.35781.3398
2082008.10.13 21:36s/l1040.101.35781.35781.3398-90.0010901.04
2092008.10.13 21:36sell1050.101.35761.36661.3486
2102008.10.14 02:16s/l1050.101.36661.36661.3486-89.4810811.56
2112008.10.14 02:16sell1060.101.36631.37531.3573
2122008.10.14 13:12s/l1060.101.37531.37531.3573-90.0010721.56
2132008.10.14 13:12sell1070.101.37501.38401.3660
2142008.10.14 16:09t/p1070.101.36601.38401.366090.0010811.56
2152008.10.14 16:09sell1080.101.36571.37471.3567
2162008.10.15 01:41t/p1080.101.35671.37471.356790.5210902.08
2172008.10.15 01:41sell1090.101.35631.36531.3473
2182008.10.15 12:31s/l1090.101.36531.36531.3473-90.0010812.08
2192008.10.15 12:31sell1100.101.36501.37401.3560
2202008.10.15 15:32t/p1100.101.35601.37401.356090.0010902.08
2212008.10.15 15:32sell1110.101.35571.36471.3467
2222008.10.15 23:11t/p1110.101.34671.36471.346790.0010992.08
2232008.10.15 23:11sell1120.101.34631.35531.3373
2242008.10.16 06:39t/p1120.101.33731.35531.337391.5611083.64
2252008.10.16 06:39buy1130.101.33721.32821.3462
2262008.10.16 10:08t/p1130.101.34621.32821.346290.0011173.64
2272008.10.16 10:08sell1140.101.34621.35521.3372
2282008.10.20 15:25t/p1140.101.33721.35521.337291.0411264.68
2292008.10.20 15:25sell1150.101.33681.34581.3278
2302008.10.21 08:43t/p1150.101.32781.34581.327890.5211355.20
2312008.10.21 08:43sell1160.101.32751.33651.3185
2322008.10.21 14:05t/p1160.101.31851.33651.318590.0011445.20
2332008.10.21 14:05sell1170.101.31821.32721.3092
2342008.10.21 18:32t/p1170.101.30921.32721.309290.0011535.20
2352008.10.21 18:32sell1180.101.30891.31791.2999
2362008.10.22 04:15t/p1180.101.29991.31791.299990.5211625.72
2372008.10.22 04:15sell1190.101.29941.30841.2904
2382008.10.22 06:15t/p1190.101.29041.30841.290490.0011715.72
2392008.10.22 06:15sell1200.101.29011.29911.2811
2402008.10.22 06:28t/p1200.101.28111.29911.281190.0011805.72
2412008.10.22 06:28sell1210.101.28061.28961.2716
2422008.10.22 09:04s/l1210.101.28961.28961.2716-90.0011715.72
2432008.10.22 09:04sell1220.101.28931.29831.2803
2442008.10.22 16:04t/p1220.101.28031.29831.280390.0011805.72
2452008.10.22 16:04sell1230.101.27991.28891.2709
2462008.10.22 16:42s/l1230.101.28891.28891.2709-90.0011715.72
2472008.10.22 16:42sell1240.101.28861.29761.2796
2482008.10.23 01:03t/p1240.101.27961.29761.279691.5611807.28
2492008.10.23 01:03sell1250.101.27911.28811.2701
2502008.10.23 16:57s/l1250.101.28811.28811.2701-90.0011717.28
2512008.10.23 16:57sell1260.101.28781.29681.2788
2522008.10.23 23:03s/l1260.101.29681.29681.2788-90.0011627.28
2532008.10.23 23:03sell1270.101.29651.30551.2875
2542008.10.24 02:08t/p1270.101.28751.30551.287590.5211717.80
2552008.10.24 02:08sell1280.101.28721.29621.2782
2562008.10.24 04:35t/p1280.101.27821.29621.278290.0011807.80
2572008.10.24 04:35sell1290.101.27781.28681.2688
2582008.10.24 08:55t/p1290.101.26881.28681.268890.0011897.80
2592008.10.24 08:55sell1300.101.26841.27741.2594
2602008.10.24 10:18t/p1300.101.25941.27741.259490.0011987.80
2612008.10.24 10:18sell1310.101.25911.26811.2501
2622008.10.24 11:35t/p1310.101.25011.26811.250190.0012077.80
2632008.10.24 11:35sell1320.101.24981.25881.2408
2642008.10.24 12:19s/l1320.101.25881.25881.2408-90.0011987.80
2652008.10.24 12:19sell1330.101.25861.26761.2496
2662008.10.24 14:41s/l1330.101.26761.26761.2496-90.0011897.80
2672008.10.24 14:41sell1340.101.26731.27631.2583
2682008.10.24 20:05t/p1340.101.25831.27631.258390.0011987.80
2692008.10.24 20:05sell1350.101.25801.26701.2490
2702008.10.27 01:04s/l1350.101.26701.26701.2490-89.4811898.32
2712008.10.27 01:04sell1360.101.26671.27571.2577
2722008.10.27 02:30t/p1360.101.25771.27571.257790.0011988.32
2732008.10.27 02:30sell1370.101.25741.26641.2484
2742008.10.27 08:12t/p1370.101.24841.26641.248490.0012078.32
2752008.10.27 08:12sell1380.101.24811.25711.2391
2762008.10.27 09:37t/p1380.101.23911.25711.239190.0012168.32
2772008.10.27 09:37sell1390.101.23871.24771.2297
2782008.10.27 14:07s/l1390.101.24771.24771.2297-90.0012078.32
2792008.10.27 14:07sell1400.101.24741.25641.2384
2802008.10.27 18:43s/l1400.101.25641.25641.2384-90.0011988.32
2812008.10.27 18:43sell1410.101.25611.26511.2471
2822008.10.27 22:10t/p1410.101.24711.26511.247190.0012078.32
2832008.10.27 22:10sell1420.101.24651.25551.2375
2842008.10.28 02:04t/p1420.101.23751.25551.237590.5212168.84
2852008.10.28 02:04sell1430.101.23701.24601.2280
2862008.10.28 04:44s/l1430.101.24601.24601.2280-90.0012078.84
2872008.10.28 04:44sell1440.101.24611.25511.2371
2882008.10.28 06:49s/l1440.101.25511.25511.2371-90.0011988.84
2892008.10.28 06:49sell1450.101.25491.26391.2459
2902008.10.28 15:46t/p1450.101.24591.26391.245990.0012078.84
2912008.10.28 15:46sell1460.101.24561.25461.2366
2922008.10.28 19:24s/l1460.101.25461.25461.2366-90.0011988.84
2932008.10.28 19:24sell1470.101.25431.26331.2453
2942008.10.28 20:19s/l1470.101.26331.26331.2453-90.0011898.84
2952008.10.28 20:19sell1480.101.26311.27211.2541
2962008.10.28 21:00s/l1480.101.27211.27211.2541-90.0011808.84
2972008.10.28 21:00sell1490.101.27191.28091.2629
2982008.10.28 23:55s/l1490.101.28091.28091.2629-90.0011718.84
2992008.10.28 23:55sell1500.101.28061.28961.2716
3002008.10.29 02:30t/p1500.101.27161.28961.271690.5211809.36
3012008.10.29 02:30sell1510.101.27131.28031.2623
3022008.10.29 11:40s/l1510.101.28031.28031.2623-90.0011719.36
3032008.10.29 11:40sell1520.101.28001.28901.2710
3042008.10.29 15:05s/l1520.101.28901.28901.2710-90.0011629.36
3052008.10.29 15:05sell1530.101.28881.29781.2798
3062008.10.29 15:26s/l1530.101.29781.29781.2798-90.0011539.36
3072008.10.29 15:26sell1540.101.29751.30651.2885
3082008.10.29 16:54t/p1540.101.28851.30651.288590.0011629.36
3092008.10.29 16:54sell1550.101.28821.29721.2792
3102008.10.29 20:38s/l1550.101.29721.29721.2792-90.0011539.36
3112008.10.29 20:38sell1560.101.29691.30591.2879
3122008.10.30 01:23s/l1560.101.30591.30591.2879-88.4411450.92
3132008.10.30 01:23buy1570.101.30591.29691.3149
3142008.10.30 02:17t/p1570.101.31491.29691.314990.0011540.92
3152008.10.30 02:17buy1580.101.31541.30641.3244
3162008.10.30 03:40t/p1580.101.32441.30641.324490.0011630.92
3172008.10.30 03:40buy1590.101.32471.31571.3337
3182008.10.30 07:13s/l1590.101.31571.31571.3337-90.0011540.92
3192008.10.30 07:13buy1600.101.31601.30701.3250
3202008.10.30 10:34s/l1600.101.30701.30701.3250-90.0011450.92
3212008.10.30 10:34buy1610.101.30731.29831.3163
3222008.10.30 14:46s/l1610.101.29831.29831.3163-90.0011360.92
3232008.10.30 14:46buy1620.101.29851.28951.3075
3242008.10.30 16:26s/l1620.101.28951.28951.3075-90.0011270.92
3252008.10.30 16:26buy1630.101.28981.28081.2988
3262008.10.30 16:53s/l1630.101.28081.28081.2988-90.0011180.92
3272008.10.30 16:53buy1640.101.28091.27191.2899
3282008.10.30 17:37t/p1640.101.28991.27191.289990.0011270.92
3292008.10.30 17:37buy1650.101.29021.28121.2992
3302008.10.30 19:36t/p1650.101.29921.28121.299290.0011360.92
3312008.10.30 19:36buy1660.101.29951.29051.3085
3322008.10.30 20:46s/l1660.101.29051.29051.3085-90.0011270.92
3332008.10.30 20:46buy1670.101.29081.28181.2998
3342008.10.31 01:23s/l1670.101.28181.28181.2998-90.7811180.14
3352008.10.31 01:23buy1680.101.28201.27301.2910
3362008.10.31 07:36s/l1680.101.27301.27301.2910-90.0011090.14
3372008.10.31 07:36buy1690.101.27321.26421.2822
3382006.07.20 17:34close at stop1690.101.27251.26421.2822-7.0011083.14