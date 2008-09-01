|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=80; TakeProfit=80; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00; C=32; gamma=2;
|Bars in test
|1389218
|Ticks modelled
|7812804
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|497.84
|Gross profit
|8895.24
|Gross loss
|-8397.40
|Profit factor
|1.06
|Expected payoff
|2.29
|Absolute drawdown
|469.80
|Maximal drawdown
|942.74 (9.00%)
|Relative drawdown
|9.00% (942.74)
|Total trades
|217
|Short positions (won %)
|144 (54.86%)
|Long positions (won %)
|73 (45.21%)
|Profit trades (% of total)
|112 (51.61%)
|Loss trades (% of total)
|105 (48.39%)
|Largest
|profit trade
|81.56
|loss trade
|-82.34
|Average
|profit trade
|79.42
|loss trade
|-79.98
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (642.08)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-478.96)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|642.08 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-478.96 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.4710
|1.4630
|1.4790
|2
|2008.09.01 03:00
|s/l
|1
|0.10
|1.4630
|1.4630
|1.4790
|-80.00
|9920.00
|3
|2008.09.01 03:00
|buy
|2
|0.10
|1.4633
|1.4553
|1.4713
|4
|2008.09.02 08:19
|s/l
|2
|0.10
|1.4553
|1.4553
|1.4713
|-80.78
|9839.22
|5
|2008.09.02 08:19
|sell
|3
|0.10
|1.4553
|1.4633
|1.4473
|6
|2008.09.02 11:34
|t/p
|3
|0.10
|1.4473
|1.4633
|1.4473
|80.00
|9919.22
|7
|2008.09.02 11:34
|sell
|4
|0.10
|1.4470
|1.4550
|1.4390
|8
|2008.09.03 10:23
|t/p
|4
|0.10
|1.4390
|1.4550
|1.4390
|80.52
|9999.74
|9
|2008.09.03 10:23
|sell
|5
|0.10
|1.4387
|1.4467
|1.4307
|10
|2008.09.03 14:44
|s/l
|5
|0.10
|1.4467
|1.4467
|1.4307
|-80.00
|9919.74
|11
|2008.09.03 14:44
|sell
|6
|0.10
|1.4464
|1.4544
|1.4384
|12
|2008.09.04 09:35
|s/l
|6
|0.10
|1.4544
|1.4544
|1.4384
|-78.44
|9841.30
|13
|2008.09.04 09:35
|sell
|7
|0.10
|1.4541
|1.4621
|1.4461
|14
|2008.09.04 13:11
|t/p
|7
|0.10
|1.4461
|1.4621
|1.4461
|80.00
|9921.30
|15
|2008.09.04 13:11
|sell
|8
|0.10
|1.4458
|1.4538
|1.4378
|16
|2008.09.04 16:45
|t/p
|8
|0.10
|1.4378
|1.4538
|1.4378
|80.00
|10001.30
|17
|2008.09.04 16:45
|sell
|9
|0.10
|1.4374
|1.4454
|1.4294
|18
|2008.09.04 23:12
|t/p
|9
|0.10
|1.4294
|1.4454
|1.4294
|80.00
|10081.30
|19
|2008.09.04 23:12
|sell
|10
|0.10
|1.4289
|1.4369
|1.4209
|20
|2008.09.05 12:56
|t/p
|10
|0.10
|1.4209
|1.4369
|1.4209
|80.52
|10161.82
|21
|2008.09.05 12:56
|sell
|11
|0.10
|1.4206
|1.4286
|1.4126
|22
|2008.09.05 14:30
|s/l
|11
|0.10
|1.4286
|1.4286
|1.4126
|-80.00
|10081.82
|23
|2008.09.05 14:30
|sell
|12
|0.10
|1.4283
|1.4363
|1.4203
|24
|2008.09.08 00:00
|s/l
|12
|0.10
|1.4363
|1.4363
|1.4203
|-79.48
|10002.34
|25
|2008.09.08 00:00
|sell
|13
|0.10
|1.4375
|1.4455
|1.4295
|26
|2008.09.08 10:01
|t/p
|13
|0.10
|1.4295
|1.4455
|1.4295
|80.00
|10082.34
|27
|2008.09.08 10:01
|sell
|14
|0.10
|1.4291
|1.4371
|1.4211
|28
|2008.09.08 11:10
|t/p
|14
|0.10
|1.4211
|1.4371
|1.4211
|80.00
|10162.34
|29
|2008.09.08 11:10
|sell
|15
|0.10
|1.4208
|1.4288
|1.4128
|30
|2008.09.08 17:58
|t/p
|15
|0.10
|1.4128
|1.4288
|1.4128
|80.00
|10242.34
|31
|2008.09.08 17:58
|sell
|16
|0.10
|1.4125
|1.4205
|1.4045
|32
|2008.09.09 18:29
|s/l
|16
|0.10
|1.4205
|1.4205
|1.4045
|-79.48
|10162.86
|33
|2008.09.09 18:29
|sell
|17
|0.10
|1.4202
|1.4282
|1.4122
|34
|2008.09.09 21:30
|t/p
|17
|0.10
|1.4122
|1.4282
|1.4122
|80.00
|10242.86
|35
|2008.09.09 21:30
|sell
|18
|0.10
|1.4118
|1.4198
|1.4038
|36
|2008.09.10 17:20
|t/p
|18
|0.10
|1.4038
|1.4198
|1.4038
|80.52
|10323.38
|37
|2008.09.10 17:20
|sell
|19
|0.10
|1.4035
|1.4115
|1.3955
|38
|2008.09.11 01:52
|t/p
|19
|0.10
|1.3955
|1.4115
|1.3955
|81.56
|10404.94
|39
|2008.09.11 01:52
|sell
|20
|0.10
|1.3952
|1.4032
|1.3872
|40
|2008.09.11 23:13
|s/l
|20
|0.10
|1.4032
|1.4032
|1.3872
|-80.00
|10324.94
|41
|2008.09.11 23:13
|sell
|21
|0.10
|1.4030
|1.4110
|1.3950
|42
|2008.09.12 10:24
|s/l
|21
|0.10
|1.4110
|1.4110
|1.3950
|-79.48
|10245.46
|43
|2008.09.12 10:24
|sell
|22
|0.10
|1.4107
|1.4187
|1.4027
|44
|2008.09.12 16:55
|s/l
|22
|0.10
|1.4187
|1.4187
|1.4027
|-80.00
|10165.46
|45
|2008.09.12 16:55
|sell
|23
|0.10
|1.4184
|1.4264
|1.4104
|46
|2008.09.15 00:00
|s/l
|23
|0.10
|1.4264
|1.4264
|1.4104
|-79.48
|10085.98
|47
|2008.09.15 00:00
|sell
|24
|0.10
|1.4293
|1.4373
|1.4213
|48
|2008.09.15 04:18
|s/l
|24
|0.10
|1.4373
|1.4373
|1.4213
|-80.00
|10005.98
|49
|2008.09.15 04:18
|sell
|25
|0.10
|1.4370
|1.4450
|1.4290
|50
|2008.09.15 05:16
|s/l
|25
|0.10
|1.4450
|1.4450
|1.4290
|-80.00
|9925.98
|51
|2008.09.15 05:16
|sell
|26
|0.10
|1.4447
|1.4527
|1.4367
|52
|2008.09.15 06:43
|t/p
|26
|0.10
|1.4367
|1.4527
|1.4367
|80.00
|10005.98
|53
|2008.09.15 06:43
|sell
|27
|0.10
|1.4363
|1.4443
|1.4283
|54
|2008.09.15 07:55
|s/l
|27
|0.10
|1.4443
|1.4443
|1.4283
|-80.00
|9925.98
|55
|2008.09.15 07:55
|buy
|28
|0.10
|1.4443
|1.4363
|1.4523
|56
|2008.09.15 08:23
|s/l
|28
|0.10
|1.4363
|1.4363
|1.4523
|-80.00
|9845.98
|57
|2008.09.15 08:23
|buy
|29
|0.10
|1.4366
|1.4286
|1.4446
|58
|2008.09.15 09:03
|s/l
|29
|0.10
|1.4286
|1.4286
|1.4446
|-80.00
|9765.98
|59
|2008.09.15 09:03
|buy
|30
|0.10
|1.4289
|1.4209
|1.4369
|60
|2008.09.15 12:30
|s/l
|30
|0.10
|1.4209
|1.4209
|1.4369
|-80.00
|9685.98
|61
|2008.09.15 12:30
|buy
|31
|0.10
|1.4212
|1.4132
|1.4292
|62
|2008.09.15 13:26
|s/l
|31
|0.10
|1.4132
|1.4132
|1.4292
|-80.00
|9605.98
|63
|2008.09.15 13:26
|buy
|32
|0.10
|1.4135
|1.4055
|1.4215
|64
|2008.09.15 15:35
|t/p
|32
|0.10
|1.4215
|1.4055
|1.4215
|80.00
|9685.98
|65
|2008.09.15 15:35
|buy
|33
|0.10
|1.4218
|1.4138
|1.4298
|66
|2008.09.15 21:45
|t/p
|33
|0.10
|1.4298
|1.4138
|1.4298
|80.00
|9765.98
|67
|2008.09.15 21:45
|buy
|34
|0.10
|1.4301
|1.4221
|1.4381
|68
|2008.09.16 02:01
|s/l
|34
|0.10
|1.4221
|1.4221
|1.4381
|-80.78
|9685.20
|69
|2008.09.16 02:01
|buy
|35
|0.10
|1.4223
|1.4143
|1.4303
|70
|2008.09.16 16:35
|s/l
|35
|0.10
|1.4143
|1.4143
|1.4303
|-80.00
|9605.20
|71
|2008.09.16 16:35
|buy
|36
|0.10
|1.4146
|1.4066
|1.4226
|72
|2008.09.17 08:57
|t/p
|36
|0.10
|1.4226
|1.4066
|1.4226
|79.22
|9684.42
|73
|2008.09.17 08:57
|buy
|37
|0.10
|1.4229
|1.4149
|1.4309
|74
|2008.09.17 15:34
|s/l
|37
|0.10
|1.4149
|1.4149
|1.4309
|-80.00
|9604.42
|75
|2008.09.17 15:34
|buy
|38
|0.10
|1.4152
|1.4072
|1.4232
|76
|2008.09.17 19:24
|t/p
|38
|0.10
|1.4232
|1.4072
|1.4232
|80.00
|9684.42
|77
|2008.09.17 19:24
|buy
|39
|0.10
|1.4235
|1.4155
|1.4315
|78
|2008.09.17 20:00
|t/p
|39
|0.10
|1.4315
|1.4155
|1.4315
|80.00
|9764.42
|79
|2008.09.17 20:00
|buy
|40
|0.10
|1.4318
|1.4238
|1.4398
|80
|2008.09.18 10:23
|t/p
|40
|0.10
|1.4398
|1.4238
|1.4398
|77.66
|9842.08
|81
|2008.09.18 10:23
|sell
|41
|0.10
|1.4398
|1.4478
|1.4318
|82
|2008.09.18 11:58
|s/l
|41
|0.10
|1.4478
|1.4478
|1.4318
|-80.00
|9762.08
|83
|2008.09.18 11:58
|sell
|42
|0.10
|1.4475
|1.4555
|1.4395
|84
|2008.09.18 15:34
|t/p
|42
|0.10
|1.4395
|1.4555
|1.4395
|80.00
|9842.08
|85
|2008.09.18 15:34
|sell
|43
|0.10
|1.4392
|1.4472
|1.4312
|86
|2008.09.18 21:16
|t/p
|43
|0.10
|1.4312
|1.4472
|1.4312
|80.00
|9922.08
|87
|2008.09.18 21:16
|sell
|44
|0.10
|1.4308
|1.4388
|1.4228
|88
|2008.09.19 02:31
|t/p
|44
|0.10
|1.4228
|1.4388
|1.4228
|80.52
|10002.60
|89
|2008.09.19 02:31
|buy
|45
|0.10
|1.4228
|1.4148
|1.4308
|90
|2008.09.19 14:50
|t/p
|45
|0.10
|1.4308
|1.4148
|1.4308
|80.00
|10082.60
|91
|2008.09.19 14:50
|sell
|46
|0.10
|1.4308
|1.4388
|1.4228
|92
|2008.09.19 15:26
|s/l
|46
|0.10
|1.4388
|1.4388
|1.4228
|-80.00
|10002.60
|93
|2008.09.19 15:26
|sell
|47
|0.10
|1.4385
|1.4465
|1.4305
|94
|2008.09.19 20:27
|s/l
|47
|0.10
|1.4465
|1.4465
|1.4305
|-80.00
|9922.60
|95
|2008.09.19 20:27
|sell
|48
|0.10
|1.4462
|1.4542
|1.4382
|96
|2008.09.22 05:13
|s/l
|48
|0.10
|1.4542
|1.4542
|1.4382
|-79.48
|9843.12
|97
|2008.09.22 05:13
|buy
|49
|0.10
|1.4542
|1.4462
|1.4622
|98
|2008.09.22 12:26
|t/p
|49
|0.10
|1.4622
|1.4462
|1.4622
|80.00
|9923.12
|99
|2008.09.22 12:26
|buy
|50
|0.10
|1.4625
|1.4545
|1.4705
|100
|2008.09.22 14:37
|s/l
|50
|0.10
|1.4545
|1.4545
|1.4705
|-80.00
|9843.12
|101
|2008.09.22 14:37
|buy
|51
|0.10
|1.4548
|1.4468
|1.4628
|102
|2008.09.22 15:25
|t/p
|51
|0.10
|1.4628
|1.4468
|1.4628
|80.00
|9923.12
|103
|2008.09.22 15:25
|buy
|52
|0.10
|1.4631
|1.4551
|1.4711
|104
|2008.09.22 18:42
|t/p
|52
|0.10
|1.4711
|1.4551
|1.4711
|80.00
|10003.12
|105
|2008.09.22 18:42
|buy
|53
|0.10
|1.4714
|1.4634
|1.4794
|106
|2008.09.22 19:30
|t/p
|53
|0.10
|1.4794
|1.4634
|1.4794
|80.00
|10083.12
|107
|2008.09.22 19:30
|buy
|54
|0.10
|1.4797
|1.4717
|1.4877
|108
|2008.09.23 08:45
|s/l
|54
|0.10
|1.4717
|1.4717
|1.4877
|-80.78
|10002.34
|109
|2008.09.23 08:45
|buy
|55
|0.10
|1.4713
|1.4633
|1.4793
|110
|2008.09.23 12:08
|t/p
|55
|0.10
|1.4793
|1.4633
|1.4793
|80.00
|10082.34
|111
|2008.09.23 12:08
|buy
|56
|0.10
|1.4796
|1.4716
|1.4876
|112
|2008.09.23 15:00
|s/l
|56
|0.10
|1.4716
|1.4716
|1.4876
|-80.00
|10002.34
|113
|2008.09.23 15:00
|buy
|57
|0.10
|1.4719
|1.4639
|1.4799
|114
|2008.09.23 19:05
|s/l
|57
|0.10
|1.4639
|1.4639
|1.4799
|-80.00
|9922.34
|115
|2008.09.23 19:05
|buy
|58
|0.10
|1.4638
|1.4558
|1.4718
|116
|2008.09.23 20:40
|t/p
|58
|0.10
|1.4718
|1.4558
|1.4718
|80.00
|10002.34
|117
|2008.09.23 20:40
|buy
|59
|0.10
|1.4722
|1.4642
|1.4802
|118
|2008.09.23 23:39
|s/l
|59
|0.10
|1.4642
|1.4642
|1.4802
|-80.00
|9922.34
|119
|2008.09.23 23:39
|buy
|60
|0.10
|1.4644
|1.4564
|1.4724
|120
|2008.09.24 14:24
|t/p
|60
|0.10
|1.4724
|1.4564
|1.4724
|79.22
|10001.56
|121
|2008.09.24 14:24
|buy
|61
|0.10
|1.4727
|1.4647
|1.4807
|122
|2008.09.24 16:52
|s/l
|61
|0.10
|1.4647
|1.4647
|1.4807
|-80.00
|9921.56
|123
|2008.09.24 16:52
|buy
|62
|0.10
|1.4649
|1.4569
|1.4729
|124
|2008.09.25 03:57
|t/p
|62
|0.10
|1.4729
|1.4569
|1.4729
|77.66
|9999.22
|125
|2008.09.25 03:57
|buy
|63
|0.10
|1.4732
|1.4652
|1.4812
|126
|2008.09.25 13:14
|s/l
|63
|0.10
|1.4652
|1.4652
|1.4812
|-80.00
|9919.22
|127
|2008.09.25 13:14
|buy
|64
|0.10
|1.4654
|1.4574
|1.4734
|128
|2008.09.25 16:00
|t/p
|64
|0.10
|1.4734
|1.4574
|1.4734
|80.00
|9999.22
|129
|2008.09.25 16:00
|buy
|65
|0.10
|1.4737
|1.4657
|1.4817
|130
|2008.09.25 16:22
|s/l
|65
|0.10
|1.4657
|1.4657
|1.4817
|-80.00
|9919.22
|131
|2008.09.25 16:22
|buy
|66
|0.10
|1.4659
|1.4579
|1.4739
|132
|2008.09.25 18:59
|s/l
|66
|0.10
|1.4579
|1.4579
|1.4739
|-80.00
|9839.22
|133
|2008.09.25 18:59
|buy
|67
|0.10
|1.4581
|1.4501
|1.4661
|134
|2008.09.26 01:53
|t/p
|67
|0.10
|1.4661
|1.4501
|1.4661
|79.22
|9918.44
|135
|2008.09.26 01:53
|sell
|68
|0.10
|1.4665
|1.4745
|1.4585
|136
|2008.09.26 09:35
|t/p
|68
|0.10
|1.4585
|1.4745
|1.4585
|80.00
|9998.44
|137
|2008.09.26 09:35
|sell
|69
|0.10
|1.4582
|1.4662
|1.4502
|138
|2008.09.26 16:01
|s/l
|69
|0.10
|1.4662
|1.4662
|1.4502
|-80.00
|9918.44
|139
|2008.09.26 16:01
|sell
|70
|0.10
|1.4659
|1.4739
|1.4579
|140
|2008.09.29 00:00
|t/p
|70
|0.10
|1.4579
|1.4739
|1.4579
|80.52
|9998.96
|141
|2008.09.29 00:00
|sell
|71
|0.10
|1.4517
|1.4597
|1.4437
|142
|2008.09.29 08:34
|t/p
|71
|0.10
|1.4437
|1.4597
|1.4437
|80.00
|10078.96
|143
|2008.09.29 08:34
|sell
|72
|0.10
|1.4434
|1.4514
|1.4354
|144
|2008.09.29 09:17
|t/p
|72
|0.10
|1.4354
|1.4514
|1.4354
|80.00
|10158.96
|145
|2008.09.29 09:17
|sell
|73
|0.10
|1.4351
|1.4431
|1.4271
|146
|2008.09.29 16:05
|s/l
|73
|0.10
|1.4431
|1.4431
|1.4271
|-80.00
|10078.96
|147
|2008.09.29 16:05
|sell
|74
|0.10
|1.4428
|1.4508
|1.4348
|148
|2008.09.29 19:46
|s/l
|74
|0.10
|1.4508
|1.4508
|1.4348
|-80.00
|9998.96
|149
|2008.09.29 19:46
|sell
|75
|0.10
|1.4508
|1.4588
|1.4428
|150
|2008.09.29 23:10
|t/p
|75
|0.10
|1.4428
|1.4588
|1.4428
|80.00
|10078.96
|151
|2008.09.29 23:10
|sell
|76
|0.10
|1.4425
|1.4505
|1.4345
|152
|2008.09.30 04:51
|t/p
|76
|0.10
|1.4345
|1.4505
|1.4345
|80.52
|10159.48
|153
|2008.09.30 04:51
|sell
|77
|0.10
|1.4342
|1.4422
|1.4262
|154
|2008.09.30 09:16
|s/l
|77
|0.10
|1.4422
|1.4422
|1.4262
|-80.00
|10079.48
|155
|2008.09.30 09:16
|sell
|78
|0.10
|1.4420
|1.4500
|1.4340
|156
|2008.09.30 12:28
|t/p
|78
|0.10
|1.4340
|1.4500
|1.4340
|80.00
|10159.48
|157
|2008.09.30 12:28
|sell
|79
|0.10
|1.4337
|1.4417
|1.4257
|158
|2008.09.30 14:40
|t/p
|79
|0.10
|1.4257
|1.4417
|1.4257
|80.00
|10239.48
|159
|2008.09.30 14:40
|sell
|80
|0.10
|1.4253
|1.4333
|1.4173
|160
|2008.09.30 15:50
|t/p
|80
|0.10
|1.4173
|1.4333
|1.4173
|80.00
|10319.48
|161
|2008.09.30 15:50
|sell
|81
|0.10
|1.4170
|1.4250
|1.4090
|162
|2008.09.30 16:49
|t/p
|81
|0.10
|1.4090
|1.4250
|1.4090
|80.00
|10399.48
|163
|2008.09.30 16:49
|sell
|82
|0.10
|1.4086
|1.4166
|1.4006
|164
|2008.10.01 09:34
|s/l
|82
|0.10
|1.4166
|1.4166
|1.4006
|-79.48
|10320.00
|165
|2008.10.01 09:34
|sell
|83
|0.10
|1.4163
|1.4243
|1.4083
|166
|2008.10.01 13:58
|t/p
|83
|0.10
|1.4083
|1.4243
|1.4083
|80.00
|10400.00
|167
|2008.10.01 13:58
|sell
|84
|0.10
|1.4080
|1.4160
|1.4000
|168
|2008.10.01 14:29
|t/p
|84
|0.10
|1.4000
|1.4160
|1.4000
|80.00
|10480.00
|169
|2008.10.01 14:29
|sell
|85
|0.10
|1.3996
|1.4076
|1.3916
|170
|2008.10.01 18:43
|s/l
|85
|0.10
|1.4076
|1.4076
|1.3916
|-80.00
|10400.00
|171
|2008.10.01 18:43
|sell
|86
|0.10
|1.4073
|1.4153
|1.3993
|172
|2008.10.02 01:55
|t/p
|86
|0.10
|1.3993
|1.4153
|1.3993
|81.56
|10481.56
|173
|2008.10.02 01:55
|sell
|87
|0.10
|1.3990
|1.4070
|1.3910
|174
|2008.10.02 09:17
|t/p
|87
|0.10
|1.3910
|1.4070
|1.3910
|80.00
|10561.56
|175
|2008.10.02 09:17
|sell
|88
|0.10
|1.3907
|1.3987
|1.3827
|176
|2008.10.02 14:35
|t/p
|88
|0.10
|1.3827
|1.3987
|1.3827
|80.00
|10641.56
|177
|2008.10.02 14:35
|sell
|89
|0.10
|1.3823
|1.3903
|1.3743
|178
|2008.10.03 07:58
|s/l
|89
|0.10
|1.3903
|1.3903
|1.3743
|-79.48
|10562.08
|179
|2008.10.03 07:58
|sell
|90
|0.10
|1.3900
|1.3980
|1.3820
|180
|2008.10.03 09:09
|t/p
|90
|0.10
|1.3820
|1.3980
|1.3820
|80.00
|10642.08
|181
|2008.10.03 09:09
|sell
|91
|0.10
|1.3817
|1.3897
|1.3737
|182
|2008.10.03 11:28
|s/l
|91
|0.10
|1.3897
|1.3897
|1.3737
|-80.00
|10562.08
|183
|2008.10.03 11:28
|sell
|92
|0.10
|1.3894
|1.3974
|1.3814
|184
|2008.10.03 14:32
|t/p
|92
|0.10
|1.3814
|1.3974
|1.3814
|80.00
|10642.08
|185
|2008.10.03 14:32
|sell
|93
|0.10
|1.3811
|1.3891
|1.3731
|186
|2008.10.03 15:18
|t/p
|93
|0.10
|1.3731
|1.3891
|1.3731
|80.00
|10722.08
|187
|2008.10.03 15:18
|sell
|94
|0.10
|1.3728
|1.3808
|1.3648
|188
|2008.10.03 16:47
|s/l
|94
|0.10
|1.3808
|1.3808
|1.3648
|-80.00
|10642.08
|189
|2008.10.03 16:47
|sell
|95
|0.10
|1.3805
|1.3885
|1.3725
|190
|2008.10.03 20:08
|s/l
|95
|0.10
|1.3885
|1.3885
|1.3725
|-80.00
|10562.08
|191
|2008.10.03 20:08
|sell
|96
|0.10
|1.3882
|1.3962
|1.3802
|192
|2008.10.03 21:44
|t/p
|96
|0.10
|1.3802
|1.3962
|1.3802
|80.00
|10642.08
|193
|2008.10.03 21:44
|sell
|97
|0.10
|1.3798
|1.3878
|1.3718
|194
|2008.10.06 00:00
|t/p
|97
|0.10
|1.3718
|1.3878
|1.3718
|80.52
|10722.60
|195
|2008.10.06 00:00
|sell
|98
|0.10
|1.3637
|1.3717
|1.3557
|196
|2008.10.06 09:01
|t/p
|98
|0.10
|1.3557
|1.3717
|1.3557
|80.00
|10802.60
|197
|2008.10.06 09:01
|sell
|99
|0.10
|1.3554
|1.3634
|1.3474
|198
|2008.10.06 14:01
|s/l
|99
|0.10
|1.3634
|1.3634
|1.3474
|-80.00
|10722.60
|199
|2008.10.06 14:01
|sell
|100
|0.10
|1.3631
|1.3711
|1.3551
|200
|2008.10.06 16:02
|t/p
|100
|0.10
|1.3551
|1.3711
|1.3551
|80.00
|10802.60
|201
|2008.10.06 16:02
|sell
|101
|0.10
|1.3548
|1.3628
|1.3468
|202
|2008.10.06 20:25
|t/p
|101
|0.10
|1.3468
|1.3628
|1.3468
|80.00
|10882.60
|203
|2008.10.06 20:25
|sell
|102
|0.10
|1.3464
|1.3544
|1.3384
|204
|2008.10.07 02:15
|s/l
|102
|0.10
|1.3544
|1.3544
|1.3384
|-79.48
|10803.12
|205
|2008.10.07 02:15
|sell
|103
|0.10
|1.3541
|1.3621
|1.3461
|206
|2008.10.07 06:31
|s/l
|103
|0.10
|1.3621
|1.3621
|1.3461
|-80.00
|10723.12
|207
|2008.10.07 06:31
|sell
|104
|0.10
|1.3618
|1.3698
|1.3538
|208
|2008.10.07 10:15
|t/p
|104
|0.10
|1.3538
|1.3698
|1.3538
|80.00
|10803.12
|209
|2008.10.07 10:15
|sell
|105
|0.10
|1.3535
|1.3615
|1.3455
|210
|2008.10.07 13:53
|s/l
|105
|0.10
|1.3615
|1.3615
|1.3455
|-80.00
|10723.12
|211
|2008.10.07 13:53
|sell
|106
|0.10
|1.3612
|1.3692
|1.3532
|212
|2008.10.07 15:14
|s/l
|106
|0.10
|1.3692
|1.3692
|1.3532
|-80.00
|10643.12
|213
|2008.10.07 15:14
|sell
|107
|0.10
|1.3690
|1.3770
|1.3610
|214
|2008.10.07 17:10
|t/p
|107
|0.10
|1.3610
|1.3770
|1.3610
|80.00
|10723.12
|215
|2008.10.07 17:10
|sell
|108
|0.10
|1.3607
|1.3687
|1.3527
|216
|2008.10.08 09:13
|s/l
|108
|0.10
|1.3687
|1.3687
|1.3527
|-79.48
|10643.64
|217
|2008.10.08 09:13
|sell
|109
|0.10
|1.3684
|1.3764
|1.3604
|218
|2008.10.08 10:33
|t/p
|109
|0.10
|1.3604
|1.3764
|1.3604
|80.00
|10723.64
|219
|2008.10.08 10:33
|sell
|110
|0.10
|1.3601
|1.3681
|1.3521
|220
|2008.10.08 13:06
|s/l
|110
|0.10
|1.3681
|1.3681
|1.3521
|-80.00
|10643.64
|221
|2008.10.08 13:06
|sell
|111
|0.10
|1.3678
|1.3758
|1.3598
|222
|2008.10.08 20:06
|s/l
|111
|0.10
|1.3758
|1.3758
|1.3598
|-80.00
|10563.64
|223
|2008.10.08 20:06
|buy
|112
|0.10
|1.3758
|1.3678
|1.3838
|224
|2008.10.08 20:54
|s/l
|112
|0.10
|1.3678
|1.3678
|1.3838
|-80.00
|10483.64
|225
|2008.10.08 20:54
|buy
|113
|0.10
|1.3681
|1.3601
|1.3761
|226
|2008.10.09 02:53
|s/l
|113
|0.10
|1.3601
|1.3601
|1.3761
|-82.34
|10401.30
|227
|2008.10.09 02:53
|buy
|114
|0.10
|1.3604
|1.3524
|1.3684
|228
|2008.10.09 04:41
|t/p
|114
|0.10
|1.3684
|1.3524
|1.3684
|80.00
|10481.30
|229
|2008.10.09 04:41
|buy
|115
|0.10
|1.3687
|1.3607
|1.3767
|230
|2008.10.09 10:20
|t/p
|115
|0.10
|1.3767
|1.3607
|1.3767
|80.00
|10561.30
|231
|2008.10.09 10:20
|buy
|116
|0.10
|1.3770
|1.3690
|1.3850
|232
|2008.10.09 12:50
|s/l
|116
|0.10
|1.3690
|1.3690
|1.3850
|-80.00
|10481.30
|233
|2008.10.09 12:50
|buy
|117
|0.10
|1.3692
|1.3612
|1.3772
|234
|2008.10.09 17:29
|s/l
|117
|0.10
|1.3612
|1.3612
|1.3772
|-80.00
|10401.30
|235
|2008.10.09 17:29
|buy
|118
|0.10
|1.3615
|1.3535
|1.3695
|236
|2008.10.10 06:15
|s/l
|118
|0.10
|1.3535
|1.3535
|1.3695
|-80.78
|10320.52
|237
|2008.10.10 06:15
|buy
|119
|0.10
|1.3537
|1.3457
|1.3617
|238
|2008.10.10 09:31
|t/p
|119
|0.10
|1.3617
|1.3457
|1.3617
|80.00
|10400.52
|239
|2008.10.10 09:31
|buy
|120
|0.10
|1.3620
|1.3540
|1.3700
|240
|2008.10.10 12:29
|s/l
|120
|0.10
|1.3540
|1.3540
|1.3700
|-80.00
|10320.52
|241
|2008.10.10 12:29
|buy
|121
|0.10
|1.3543
|1.3463
|1.3623
|242
|2008.10.10 17:51
|s/l
|121
|0.10
|1.3463
|1.3463
|1.3623
|-80.00
|10240.52
|243
|2008.10.10 17:51
|buy
|122
|0.10
|1.3466
|1.3386
|1.3546
|244
|2008.10.10 19:40
|s/l
|122
|0.10
|1.3386
|1.3386
|1.3546
|-80.00
|10160.52
|245
|2008.10.10 19:40
|buy
|123
|0.10
|1.3389
|1.3309
|1.3469
|246
|2008.10.10 20:27
|s/l
|123
|0.10
|1.3309
|1.3309
|1.3469
|-80.00
|10080.52
|247
|2008.10.10 20:27
|buy
|124
|0.10
|1.3311
|1.3231
|1.3391
|248
|2008.10.10 21:23
|t/p
|124
|0.10
|1.3391
|1.3231
|1.3391
|80.00
|10160.52
|249
|2008.10.10 21:23
|buy
|125
|0.10
|1.3394
|1.3314
|1.3474
|250
|2008.10.13 00:02
|t/p
|125
|0.10
|1.3474
|1.3314
|1.3474
|79.22
|10239.74
|251
|2008.10.13 00:02
|buy
|126
|0.10
|1.3584
|1.3504
|1.3664
|252
|2008.10.13 04:47
|s/l
|126
|0.10
|1.3504
|1.3504
|1.3664
|-80.00
|10159.74
|253
|2008.10.13 04:47
|buy
|127
|0.10
|1.3505
|1.3425
|1.3585
|254
|2008.10.13 08:03
|t/p
|127
|0.10
|1.3585
|1.3425
|1.3585
|80.00
|10239.74
|255
|2008.10.13 08:03
|buy
|128
|0.10
|1.3588
|1.3508
|1.3668
|256
|2008.10.13 08:46
|t/p
|128
|0.10
|1.3668
|1.3508
|1.3668
|80.00
|10319.74
|257
|2008.10.13 08:46
|buy
|129
|0.10
|1.3671
|1.3591
|1.3751
|258
|2008.10.13 11:52
|s/l
|129
|0.10
|1.3591
|1.3591
|1.3751
|-80.00
|10239.74
|259
|2008.10.13 11:52
|sell
|130
|0.10
|1.3591
|1.3671
|1.3511
|260
|2008.10.13 15:02
|s/l
|130
|0.10
|1.3671
|1.3671
|1.3511
|-80.00
|10159.74
|261
|2008.10.13 15:02
|sell
|131
|0.10
|1.3668
|1.3748
|1.3588
|262
|2008.10.13 16:54
|t/p
|131
|0.10
|1.3588
|1.3748
|1.3588
|80.00
|10239.74
|263
|2008.10.13 16:54
|sell
|132
|0.10
|1.3584
|1.3664
|1.3504
|264
|2008.10.13 18:19
|t/p
|132
|0.10
|1.3504
|1.3664
|1.3504
|80.00
|10319.74
|265
|2008.10.13 18:19
|sell
|133
|0.10
|1.3501
|1.3581
|1.3421
|266
|2008.10.13 21:37
|s/l
|133
|0.10
|1.3581
|1.3581
|1.3421
|-80.00
|10239.74
|267
|2008.10.13 21:37
|sell
|134
|0.10
|1.3578
|1.3658
|1.3498
|268
|2008.10.14 01:59
|s/l
|134
|0.10
|1.3658
|1.3658
|1.3498
|-79.48
|10160.26
|269
|2008.10.14 01:59
|sell
|135
|0.10
|1.3656
|1.3736
|1.3576
|270
|2008.10.14 12:33
|s/l
|135
|0.10
|1.3736
|1.3736
|1.3576
|-80.00
|10080.26
|271
|2008.10.14 12:33
|sell
|136
|0.10
|1.3733
|1.3813
|1.3653
|272
|2008.10.14 16:24
|t/p
|136
|0.10
|1.3653
|1.3813
|1.3653
|80.00
|10160.26
|273
|2008.10.14 16:24
|sell
|137
|0.10
|1.3650
|1.3730
|1.3570
|274
|2008.10.15 01:38
|t/p
|137
|0.10
|1.3570
|1.3730
|1.3570
|80.52
|10240.78
|275
|2008.10.15 01:38
|sell
|138
|0.10
|1.3567
|1.3647
|1.3487
|276
|2008.10.15 12:31
|s/l
|138
|0.10
|1.3647
|1.3647
|1.3487
|-80.00
|10160.78
|277
|2008.10.15 12:31
|sell
|139
|0.10
|1.3644
|1.3724
|1.3564
|278
|2008.10.15 15:31
|t/p
|139
|0.10
|1.3564
|1.3724
|1.3564
|80.00
|10240.78
|279
|2008.10.15 15:31
|sell
|140
|0.10
|1.3561
|1.3641
|1.3481
|280
|2008.10.15 16:41
|s/l
|140
|0.10
|1.3641
|1.3641
|1.3481
|-80.00
|10160.78
|281
|2008.10.15 16:41
|sell
|141
|0.10
|1.3638
|1.3718
|1.3558
|282
|2008.10.15 18:07
|t/p
|141
|0.10
|1.3558
|1.3718
|1.3558
|80.00
|10240.78
|283
|2008.10.15 18:07
|sell
|142
|0.10
|1.3555
|1.3635
|1.3475
|284
|2008.10.15 23:06
|t/p
|142
|0.10
|1.3475
|1.3635
|1.3475
|80.00
|10320.78
|285
|2008.10.15 23:06
|sell
|143
|0.10
|1.3467
|1.3547
|1.3387
|286
|2008.10.16 06:36
|t/p
|143
|0.10
|1.3387
|1.3547
|1.3387
|81.56
|10402.34
|287
|2008.10.16 06:36
|buy
|144
|0.10
|1.3387
|1.3307
|1.3467
|288
|2008.10.16 10:08
|t/p
|144
|0.10
|1.3467
|1.3307
|1.3467
|80.00
|10482.34
|289
|2008.10.16 10:08
|buy
|145
|0.10
|1.3470
|1.3390
|1.3550
|290
|2008.10.16 16:19
|s/l
|145
|0.10
|1.3390
|1.3390
|1.3550
|-80.00
|10402.34
|291
|2008.10.16 16:19
|sell
|146
|0.10
|1.3390
|1.3470
|1.3310
|292
|2008.10.16 21:13
|s/l
|146
|0.10
|1.3470
|1.3470
|1.3310
|-80.00
|10322.34
|293
|2008.10.16 21:13
|sell
|147
|0.10
|1.3467
|1.3547
|1.3387
|294
|2008.10.20 15:24
|t/p
|147
|0.10
|1.3387
|1.3547
|1.3387
|81.04
|10403.38
|295
|2008.10.20 15:24
|sell
|148
|0.10
|1.3384
|1.3464
|1.3304
|296
|2008.10.20 16:52
|t/p
|148
|0.10
|1.3304
|1.3464
|1.3304
|80.00
|10483.38
|297
|2008.10.20 16:52
|sell
|149
|0.10
|1.3301
|1.3381
|1.3221
|298
|2008.10.21 10:31
|t/p
|149
|0.10
|1.3221
|1.3381
|1.3221
|80.52
|10563.90
|299
|2008.10.21 10:31
|sell
|150
|0.10
|1.3218
|1.3298
|1.3138
|300
|2008.10.21 17:38
|t/p
|150
|0.10
|1.3138
|1.3298
|1.3138
|80.00
|10643.90
|301
|2008.10.21 17:38
|sell
|151
|0.10
|1.3135
|1.3215
|1.3055
|302
|2008.10.21 22:05
|t/p
|151
|0.10
|1.3055
|1.3215
|1.3055
|80.00
|10723.90
|303
|2008.10.21 22:05
|sell
|152
|0.10
|1.3052
|1.3132
|1.2972
|304
|2008.10.22 04:20
|t/p
|152
|0.10
|1.2972
|1.3132
|1.2972
|80.52
|10804.42
|305
|2008.10.22 04:20
|sell
|153
|0.10
|1.2966
|1.3046
|1.2886
|306
|2008.10.22 06:16
|t/p
|153
|0.10
|1.2886
|1.3046
|1.2886
|80.00
|10884.42
|307
|2008.10.22 06:16
|sell
|154
|0.10
|1.2883
|1.2963
|1.2803
|308
|2008.10.22 06:28
|t/p
|154
|0.10
|1.2803
|1.2963
|1.2803
|80.00
|10964.42
|309
|2008.10.22 06:28
|sell
|155
|0.10
|1.2798
|1.2878
|1.2718
|310
|2008.10.22 07:14
|s/l
|155
|0.10
|1.2878
|1.2878
|1.2718
|-80.00
|10884.42
|311
|2008.10.22 07:14
|sell
|156
|0.10
|1.2875
|1.2955
|1.2795
|312
|2008.10.22 07:39
|t/p
|156
|0.10
|1.2795
|1.2955
|1.2795
|80.00
|10964.42
|313
|2008.10.22 07:39
|sell
|157
|0.10
|1.2792
|1.2872
|1.2712
|314
|2008.10.22 08:02
|s/l
|157
|0.10
|1.2872
|1.2872
|1.2712
|-80.00
|10884.42
|315
|2008.10.22 08:02
|sell
|158
|0.10
|1.2869
|1.2949
|1.2789
|316
|2008.10.23 01:04
|t/p
|158
|0.10
|1.2789
|1.2949
|1.2789
|81.56
|10965.98
|317
|2008.10.23 01:04
|sell
|159
|0.10
|1.2786
|1.2866
|1.2706
|318
|2008.10.23 16:50
|s/l
|159
|0.10
|1.2866
|1.2866
|1.2706
|-80.00
|10885.98
|319
|2008.10.23 16:50
|sell
|160
|0.10
|1.2863
|1.2943
|1.2783
|320
|2008.10.23 23:02
|s/l
|160
|0.10
|1.2943
|1.2943
|1.2783
|-80.00
|10805.98
|321
|2008.10.23 23:02
|sell
|161
|0.10
|1.2940
|1.3020
|1.2860
|322
|2008.10.24 02:55
|t/p
|161
|0.10
|1.2860
|1.3020
|1.2860
|80.52
|10886.50
|323
|2008.10.24 02:55
|sell
|162
|0.10
|1.2857
|1.2937
|1.2777
|324
|2008.10.24 04:35
|t/p
|162
|0.10
|1.2777
|1.2937
|1.2777
|80.00
|10966.50
|325
|2008.10.24 04:35
|sell
|163
|0.10
|1.2774
|1.2854
|1.2694
|326
|2008.10.24 08:55
|t/p
|163
|0.10
|1.2694
|1.2854
|1.2694
|80.00
|11046.50
|327
|2008.10.24 08:55
|sell
|164
|0.10
|1.2691
|1.2771
|1.2611
|328
|2008.10.24 10:17
|t/p
|164
|0.10
|1.2611
|1.2771
|1.2611
|80.00
|11126.50
|329
|2008.10.24 10:17
|sell
|165
|0.10
|1.2608
|1.2688
|1.2528
|330
|2008.10.24 11:32
|t/p
|165
|0.10
|1.2528
|1.2688
|1.2528
|80.00
|11206.50
|331
|2008.10.24 11:32
|sell
|166
|0.10
|1.2525
|1.2605
|1.2445
|332
|2008.10.24 12:57
|s/l
|166
|0.10
|1.2605
|1.2605
|1.2445
|-80.00
|11126.50
|333
|2008.10.24 12:57
|sell
|167
|0.10
|1.2602
|1.2682
|1.2522
|334
|2008.10.24 14:41
|s/l
|167
|0.10
|1.2682
|1.2682
|1.2522
|-80.00
|11046.50
|335
|2008.10.24 14:41
|sell
|168
|0.10
|1.2679
|1.2759
|1.2599
|336
|2008.10.24 20:04
|t/p
|168
|0.10
|1.2599
|1.2759
|1.2599
|80.00
|11126.50
|337
|2008.10.24 20:04
|sell
|169
|0.10
|1.2596
|1.2676
|1.2516
|338
|2008.10.27 01:06
|s/l
|169
|0.10
|1.2676
|1.2676
|1.2516
|-79.48
|11047.02
|339
|2008.10.27 01:06
|sell
|170
|0.10
|1.2674
|1.2754
|1.2594
|340
|2008.10.27 01:36
|t/p
|170
|0.10
|1.2594
|1.2754
|1.2594
|80.00
|11127.02
|341
|2008.10.27 01:36
|sell
|171
|0.10
|1.2590
|1.2670
|1.2510
|342
|2008.10.27 07:59
|t/p
|171
|0.10
|1.2510
|1.2670
|1.2510
|80.00
|11207.02
|343
|2008.10.27 07:59
|sell
|172
|0.10
|1.2507
|1.2587
|1.2427
|344
|2008.10.27 08:54
|t/p
|172
|0.10
|1.2427
|1.2587
|1.2427
|80.00
|11287.02
|345
|2008.10.27 08:54
|sell
|173
|0.10
|1.2423
|1.2503
|1.2343
|346
|2008.10.27 10:11
|t/p
|173
|0.10
|1.2343
|1.2503
|1.2343
|80.00
|11367.02
|347
|2008.10.27 10:11
|sell
|174
|0.10
|1.2340
|1.2420
|1.2260
|348
|2008.10.27 10:34
|s/l
|174
|0.10
|1.2420
|1.2420
|1.2260
|-80.00
|11287.02
|349
|2008.10.27 10:34
|sell
|175
|0.10
|1.2418
|1.2498
|1.2338
|350
|2008.10.27 17:09
|s/l
|175
|0.10
|1.2498
|1.2498
|1.2338
|-80.00
|11207.02
|351
|2008.10.27 17:09
|sell
|176
|0.10
|1.2495
|1.2575
|1.2415
|352
|2008.10.27 18:43
|s/l
|176
|0.10
|1.2575
|1.2575
|1.2415
|-80.00
|11127.02
|353
|2008.10.27 18:43
|sell
|177
|0.10
|1.2572
|1.2652
|1.2492
|354
|2008.10.27 22:00
|t/p
|177
|0.10
|1.2492
|1.2652
|1.2492
|80.00
|11207.02
|355
|2008.10.27 22:00
|sell
|178
|0.10
|1.2488
|1.2568
|1.2408
|356
|2008.10.28 01:59
|t/p
|178
|0.10
|1.2408
|1.2568
|1.2408
|80.52
|11287.54
|357
|2008.10.28 01:59
|sell
|179
|0.10
|1.2405
|1.2485
|1.2325
|358
|2008.10.28 06:31
|s/l
|179
|0.10
|1.2485
|1.2485
|1.2325
|-80.00
|11207.54
|359
|2008.10.28 06:31
|sell
|180
|0.10
|1.2482
|1.2562
|1.2402
|360
|2008.10.28 07:34
|s/l
|180
|0.10
|1.2562
|1.2562
|1.2402
|-80.00
|11127.54
|361
|2008.10.28 07:34
|sell
|181
|0.10
|1.2559
|1.2639
|1.2479
|362
|2008.10.28 08:55
|t/p
|181
|0.10
|1.2479
|1.2639
|1.2479
|80.00
|11207.54
|363
|2008.10.28 08:55
|sell
|182
|0.10
|1.2476
|1.2556
|1.2396
|364
|2008.10.28 12:45
|s/l
|182
|0.10
|1.2556
|1.2556
|1.2396
|-80.00
|11127.54
|365
|2008.10.28 12:45
|sell
|183
|0.10
|1.2553
|1.2633
|1.2473
|366
|2008.10.28 15:43
|t/p
|183
|0.10
|1.2473
|1.2633
|1.2473
|80.00
|11207.54
|367
|2008.10.28 15:43
|sell
|184
|0.10
|1.2470
|1.2550
|1.2390
|368
|2008.10.28 19:27
|s/l
|184
|0.10
|1.2550
|1.2550
|1.2390
|-80.00
|11127.54
|369
|2008.10.28 19:27
|sell
|185
|0.10
|1.2547
|1.2627
|1.2467
|370
|2008.10.28 19:54
|s/l
|185
|0.10
|1.2627
|1.2627
|1.2467
|-80.00
|11047.54
|371
|2008.10.28 19:54
|sell
|186
|0.10
|1.2624
|1.2704
|1.2544
|372
|2008.10.28 20:58
|s/l
|186
|0.10
|1.2704
|1.2704
|1.2544
|-80.00
|10967.54
|373
|2008.10.28 20:58
|sell
|187
|0.10
|1.2701
|1.2781
|1.2621
|374
|2008.10.28 22:58
|s/l
|187
|0.10
|1.2781
|1.2781
|1.2621
|-80.00
|10887.54
|375
|2008.10.28 22:58
|sell
|188
|0.10
|1.2778
|1.2858
|1.2698
|376
|2008.10.29 04:08
|t/p
|188
|0.10
|1.2698
|1.2858
|1.2698
|80.52
|10968.06
|377
|2008.10.29 04:08
|sell
|189
|0.10
|1.2695
|1.2775
|1.2615
|378
|2008.10.29 07:48
|s/l
|189
|0.10
|1.2775
|1.2775
|1.2615
|-80.00
|10888.06
|379
|2008.10.29 07:48
|sell
|190
|0.10
|1.2772
|1.2852
|1.2692
|380
|2008.10.29 08:29
|t/p
|190
|0.10
|1.2692
|1.2852
|1.2692
|80.00
|10968.06
|381
|2008.10.29 08:29
|sell
|191
|0.10
|1.2689
|1.2769
|1.2609
|382
|2008.10.29 09:55
|s/l
|191
|0.10
|1.2769
|1.2769
|1.2609
|-80.00
|10888.06
|383
|2008.10.29 09:55
|sell
|192
|0.10
|1.2766
|1.2846
|1.2686
|384
|2008.10.29 11:59
|s/l
|192
|0.10
|1.2846
|1.2846
|1.2686
|-80.00
|10808.06
|385
|2008.10.29 11:59
|sell
|193
|0.10
|1.2844
|1.2924
|1.2764
|386
|2008.10.29 13:31
|t/p
|193
|0.10
|1.2764
|1.2924
|1.2764
|80.00
|10888.06
|387
|2008.10.29 13:31
|sell
|194
|0.10
|1.2760
|1.2840
|1.2680
|388
|2008.10.29 15:01
|s/l
|194
|0.10
|1.2840
|1.2840
|1.2680
|-80.00
|10808.06
|389
|2008.10.29 15:01
|sell
|195
|0.10
|1.2837
|1.2917
|1.2757
|390
|2008.10.29 15:17
|s/l
|195
|0.10
|1.2917
|1.2917
|1.2757
|-80.00
|10728.06
|391
|2008.10.29 15:17
|sell
|196
|0.10
|1.2915
|1.2995
|1.2835
|392
|2008.10.29 17:05
|t/p
|196
|0.10
|1.2835
|1.2995
|1.2835
|80.00
|10808.06
|393
|2008.10.29 17:05
|buy
|197
|0.10
|1.2835
|1.2755
|1.2915
|394
|2008.10.29 17:31
|t/p
|197
|0.10
|1.2915
|1.2755
|1.2915
|80.00
|10888.06
|395
|2008.10.29 17:31
|sell
|198
|0.10
|1.2916
|1.2996
|1.2836
|396
|2008.10.29 19:32
|t/p
|198
|0.10
|1.2836
|1.2996
|1.2836
|80.00
|10968.06
|397
|2008.10.29 19:32
|sell
|199
|0.10
|1.2833
|1.2913
|1.2753
|398
|2008.10.29 20:16
|s/l
|199
|0.10
|1.2913
|1.2913
|1.2753
|-80.00
|10888.06
|399
|2008.10.29 20:16
|sell
|200
|0.10
|1.2910
|1.2990
|1.2830
|400
|2008.10.30 01:17
|s/l
|200
|0.10
|1.2990
|1.2990
|1.2830
|-78.44
|10809.62
|401
|2008.10.30 01:17
|buy
|201
|0.10
|1.2991
|1.2911
|1.3071
|402
|2008.10.30 01:24
|t/p
|201
|0.10
|1.3071
|1.2911
|1.3071
|80.00
|10889.62
|403
|2008.10.30 01:24
|buy
|202
|0.10
|1.3074
|1.2994
|1.3154
|404
|2008.10.30 02:17
|t/p
|202
|0.10
|1.3154
|1.2994
|1.3154
|80.00
|10969.62
|405
|2008.10.30 02:17
|buy
|203
|0.10
|1.3159
|1.3079
|1.3239
|406
|2008.10.30 03:40
|t/p
|203
|0.10
|1.3239
|1.3079
|1.3239
|80.00
|11049.62
|407
|2008.10.30 03:40
|buy
|204
|0.10
|1.3242
|1.3162
|1.3322
|408
|2008.10.30 07:12
|s/l
|204
|0.10
|1.3162
|1.3162
|1.3322
|-80.00
|10969.62
|409
|2008.10.30 07:12
|buy
|205
|0.10
|1.3164
|1.3084
|1.3244
|410
|2008.10.30 10:31
|s/l
|205
|0.10
|1.3084
|1.3084
|1.3244
|-80.00
|10889.62
|411
|2008.10.30 10:31
|buy
|206
|0.10
|1.3087
|1.3007
|1.3167
|412
|2008.10.30 14:29
|s/l
|206
|0.10
|1.3007
|1.3007
|1.3167
|-80.00
|10809.62
|413
|2008.10.30 14:29
|buy
|207
|0.10
|1.3010
|1.2930
|1.3090
|414
|2008.10.30 15:42
|s/l
|207
|0.10
|1.2930
|1.2930
|1.3090
|-80.00
|10729.62
|415
|2008.10.30 15:42
|buy
|208
|0.10
|1.2933
|1.2853
|1.3013
|416
|2008.10.30 16:38
|s/l
|208
|0.10
|1.2853
|1.2853
|1.3013
|-80.00
|10649.62
|417
|2008.10.30 16:38
|buy
|209
|0.10
|1.2856
|1.2776
|1.2936
|418
|2008.10.30 18:11
|t/p
|209
|0.10
|1.2936
|1.2776
|1.2936
|80.00
|10729.62
|419
|2008.10.30 18:11
|buy
|210
|0.10
|1.2939
|1.2859
|1.3019
|420
|2008.10.30 22:53
|s/l
|210
|0.10
|1.2859
|1.2859
|1.3019
|-80.00
|10649.62
|421
|2008.10.30 22:53
|buy
|211
|0.10
|1.2860
|1.2780
|1.2940
|422
|2008.10.31 01:30
|s/l
|211
|0.10
|1.2780
|1.2780
|1.2940
|-80.78
|10568.84
|423
|2008.10.31 01:30
|buy
|212
|0.10
|1.2783
|1.2703
|1.2863
|424
|2008.10.31 03:49
|t/p
|212
|0.10
|1.2863
|1.2703
|1.2863
|80.00
|10648.84
|425
|2008.10.31 03:49
|buy
|213
|0.10
|1.2866
|1.2786
|1.2946
|426
|2008.10.31 07:21
|s/l
|213
|0.10
|1.2786
|1.2786
|1.2946
|-80.00
|10568.84
|427
|2008.10.31 07:21
|buy
|214
|0.10
|1.2788
|1.2708
|1.2868
|428
|2008.10.31 07:47
|s/l
|214
|0.10
|1.2708
|1.2708
|1.2868
|-80.00
|10488.84
|429
|2008.10.31 07:47
|buy
|215
|0.10
|1.2711
|1.2631
|1.2791
|430
|2008.10.31 12:11
|t/p
|215
|0.10
|1.2791
|1.2631
|1.2791
|80.00
|10568.84
|431
|2008.10.31 12:11
|buy
|216
|0.10
|1.2794
|1.2714
|1.2874
|432
|2008.10.31 12:57
|s/l
|216
|0.10
|1.2714
|1.2714
|1.2874
|-80.00
|10488.84
|433
|2008.10.31 12:57
|buy
|217
|0.10
|1.2716
|1.2636
|1.2796
|434
|2006.07.20 17:34
|close at stop
|217
|0.10
|1.2725
|1.2636
|1.2796
|9.00
|10497.84