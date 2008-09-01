Strategy Tester Report
SVM_EA_v23d
(Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=80; TakeProfit=80; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00; C=32; gamma=2;
Bars in test1389218Ticks modelled7812804Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit497.84Gross profit8895.24Gross loss-8397.40
Profit factor1.06Expected payoff2.29
Absolute drawdown469.80Maximal drawdown942.74 (9.00%)Relative drawdown9.00% (942.74)
Total trades217Short positions (won %)144 (54.86%)Long positions (won %)73 (45.21%)
Profit trades (% of total)112 (51.61%)Loss trades (% of total)105 (48.39%)
Largestprofit trade81.56loss trade-82.34
Averageprofit trade79.42loss trade-79.98
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (642.08)consecutive losses (loss in money)6 (-478.96)
Maximalconsecutive profit (count of wins)642.08 (8)consecutive loss (count of losses)-478.96 (6)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 00:00buy10.101.47101.46301.4790
22008.09.01 03:00s/l10.101.46301.46301.4790-80.009920.00
32008.09.01 03:00buy20.101.46331.45531.4713
42008.09.02 08:19s/l20.101.45531.45531.4713-80.789839.22
52008.09.02 08:19sell30.101.45531.46331.4473
62008.09.02 11:34t/p30.101.44731.46331.447380.009919.22
72008.09.02 11:34sell40.101.44701.45501.4390
82008.09.03 10:23t/p40.101.43901.45501.439080.529999.74
92008.09.03 10:23sell50.101.43871.44671.4307
102008.09.03 14:44s/l50.101.44671.44671.4307-80.009919.74
112008.09.03 14:44sell60.101.44641.45441.4384
122008.09.04 09:35s/l60.101.45441.45441.4384-78.449841.30
132008.09.04 09:35sell70.101.45411.46211.4461
142008.09.04 13:11t/p70.101.44611.46211.446180.009921.30
152008.09.04 13:11sell80.101.44581.45381.4378
162008.09.04 16:45t/p80.101.43781.45381.437880.0010001.30
172008.09.04 16:45sell90.101.43741.44541.4294
182008.09.04 23:12t/p90.101.42941.44541.429480.0010081.30
192008.09.04 23:12sell100.101.42891.43691.4209
202008.09.05 12:56t/p100.101.42091.43691.420980.5210161.82
212008.09.05 12:56sell110.101.42061.42861.4126
222008.09.05 14:30s/l110.101.42861.42861.4126-80.0010081.82
232008.09.05 14:30sell120.101.42831.43631.4203
242008.09.08 00:00s/l120.101.43631.43631.4203-79.4810002.34
252008.09.08 00:00sell130.101.43751.44551.4295
262008.09.08 10:01t/p130.101.42951.44551.429580.0010082.34
272008.09.08 10:01sell140.101.42911.43711.4211
282008.09.08 11:10t/p140.101.42111.43711.421180.0010162.34
292008.09.08 11:10sell150.101.42081.42881.4128
302008.09.08 17:58t/p150.101.41281.42881.412880.0010242.34
312008.09.08 17:58sell160.101.41251.42051.4045
322008.09.09 18:29s/l160.101.42051.42051.4045-79.4810162.86
332008.09.09 18:29sell170.101.42021.42821.4122
342008.09.09 21:30t/p170.101.41221.42821.412280.0010242.86
352008.09.09 21:30sell180.101.41181.41981.4038
362008.09.10 17:20t/p180.101.40381.41981.403880.5210323.38
372008.09.10 17:20sell190.101.40351.41151.3955
382008.09.11 01:52t/p190.101.39551.41151.395581.5610404.94
392008.09.11 01:52sell200.101.39521.40321.3872
402008.09.11 23:13s/l200.101.40321.40321.3872-80.0010324.94
412008.09.11 23:13sell210.101.40301.41101.3950
422008.09.12 10:24s/l210.101.41101.41101.3950-79.4810245.46
432008.09.12 10:24sell220.101.41071.41871.4027
442008.09.12 16:55s/l220.101.41871.41871.4027-80.0010165.46
452008.09.12 16:55sell230.101.41841.42641.4104
462008.09.15 00:00s/l230.101.42641.42641.4104-79.4810085.98
472008.09.15 00:00sell240.101.42931.43731.4213
482008.09.15 04:18s/l240.101.43731.43731.4213-80.0010005.98
492008.09.15 04:18sell250.101.43701.44501.4290
502008.09.15 05:16s/l250.101.44501.44501.4290-80.009925.98
512008.09.15 05:16sell260.101.44471.45271.4367
522008.09.15 06:43t/p260.101.43671.45271.436780.0010005.98
532008.09.15 06:43sell270.101.43631.44431.4283
542008.09.15 07:55s/l270.101.44431.44431.4283-80.009925.98
552008.09.15 07:55buy280.101.44431.43631.4523
562008.09.15 08:23s/l280.101.43631.43631.4523-80.009845.98
572008.09.15 08:23buy290.101.43661.42861.4446
582008.09.15 09:03s/l290.101.42861.42861.4446-80.009765.98
592008.09.15 09:03buy300.101.42891.42091.4369
602008.09.15 12:30s/l300.101.42091.42091.4369-80.009685.98
612008.09.15 12:30buy310.101.42121.41321.4292
622008.09.15 13:26s/l310.101.41321.41321.4292-80.009605.98
632008.09.15 13:26buy320.101.41351.40551.4215
642008.09.15 15:35t/p320.101.42151.40551.421580.009685.98
652008.09.15 15:35buy330.101.42181.41381.4298
662008.09.15 21:45t/p330.101.42981.41381.429880.009765.98
672008.09.15 21:45buy340.101.43011.42211.4381
682008.09.16 02:01s/l340.101.42211.42211.4381-80.789685.20
692008.09.16 02:01buy350.101.42231.41431.4303
702008.09.16 16:35s/l350.101.41431.41431.4303-80.009605.20
712008.09.16 16:35buy360.101.41461.40661.4226
722008.09.17 08:57t/p360.101.42261.40661.422679.229684.42
732008.09.17 08:57buy370.101.42291.41491.4309
742008.09.17 15:34s/l370.101.41491.41491.4309-80.009604.42
752008.09.17 15:34buy380.101.41521.40721.4232
762008.09.17 19:24t/p380.101.42321.40721.423280.009684.42
772008.09.17 19:24buy390.101.42351.41551.4315
782008.09.17 20:00t/p390.101.43151.41551.431580.009764.42
792008.09.17 20:00buy400.101.43181.42381.4398
802008.09.18 10:23t/p400.101.43981.42381.439877.669842.08
812008.09.18 10:23sell410.101.43981.44781.4318
822008.09.18 11:58s/l410.101.44781.44781.4318-80.009762.08
832008.09.18 11:58sell420.101.44751.45551.4395
842008.09.18 15:34t/p420.101.43951.45551.439580.009842.08
852008.09.18 15:34sell430.101.43921.44721.4312
862008.09.18 21:16t/p430.101.43121.44721.431280.009922.08
872008.09.18 21:16sell440.101.43081.43881.4228
882008.09.19 02:31t/p440.101.42281.43881.422880.5210002.60
892008.09.19 02:31buy450.101.42281.41481.4308
902008.09.19 14:50t/p450.101.43081.41481.430880.0010082.60
912008.09.19 14:50sell460.101.43081.43881.4228
922008.09.19 15:26s/l460.101.43881.43881.4228-80.0010002.60
932008.09.19 15:26sell470.101.43851.44651.4305
942008.09.19 20:27s/l470.101.44651.44651.4305-80.009922.60
952008.09.19 20:27sell480.101.44621.45421.4382
962008.09.22 05:13s/l480.101.45421.45421.4382-79.489843.12
972008.09.22 05:13buy490.101.45421.44621.4622
982008.09.22 12:26t/p490.101.46221.44621.462280.009923.12
992008.09.22 12:26buy500.101.46251.45451.4705
1002008.09.22 14:37s/l500.101.45451.45451.4705-80.009843.12
1012008.09.22 14:37buy510.101.45481.44681.4628
1022008.09.22 15:25t/p510.101.46281.44681.462880.009923.12
1032008.09.22 15:25buy520.101.46311.45511.4711
1042008.09.22 18:42t/p520.101.47111.45511.471180.0010003.12
1052008.09.22 18:42buy530.101.47141.46341.4794
1062008.09.22 19:30t/p530.101.47941.46341.479480.0010083.12
1072008.09.22 19:30buy540.101.47971.47171.4877
1082008.09.23 08:45s/l540.101.47171.47171.4877-80.7810002.34
1092008.09.23 08:45buy550.101.47131.46331.4793
1102008.09.23 12:08t/p550.101.47931.46331.479380.0010082.34
1112008.09.23 12:08buy560.101.47961.47161.4876
1122008.09.23 15:00s/l560.101.47161.47161.4876-80.0010002.34
1132008.09.23 15:00buy570.101.47191.46391.4799
1142008.09.23 19:05s/l570.101.46391.46391.4799-80.009922.34
1152008.09.23 19:05buy580.101.46381.45581.4718
1162008.09.23 20:40t/p580.101.47181.45581.471880.0010002.34
1172008.09.23 20:40buy590.101.47221.46421.4802
1182008.09.23 23:39s/l590.101.46421.46421.4802-80.009922.34
1192008.09.23 23:39buy600.101.46441.45641.4724
1202008.09.24 14:24t/p600.101.47241.45641.472479.2210001.56
1212008.09.24 14:24buy610.101.47271.46471.4807
1222008.09.24 16:52s/l610.101.46471.46471.4807-80.009921.56
1232008.09.24 16:52buy620.101.46491.45691.4729
1242008.09.25 03:57t/p620.101.47291.45691.472977.669999.22
1252008.09.25 03:57buy630.101.47321.46521.4812
1262008.09.25 13:14s/l630.101.46521.46521.4812-80.009919.22
1272008.09.25 13:14buy640.101.46541.45741.4734
1282008.09.25 16:00t/p640.101.47341.45741.473480.009999.22
1292008.09.25 16:00buy650.101.47371.46571.4817
1302008.09.25 16:22s/l650.101.46571.46571.4817-80.009919.22
1312008.09.25 16:22buy660.101.46591.45791.4739
1322008.09.25 18:59s/l660.101.45791.45791.4739-80.009839.22
1332008.09.25 18:59buy670.101.45811.45011.4661
1342008.09.26 01:53t/p670.101.46611.45011.466179.229918.44
1352008.09.26 01:53sell680.101.46651.47451.4585
1362008.09.26 09:35t/p680.101.45851.47451.458580.009998.44
1372008.09.26 09:35sell690.101.45821.46621.4502
1382008.09.26 16:01s/l690.101.46621.46621.4502-80.009918.44
1392008.09.26 16:01sell700.101.46591.47391.4579
1402008.09.29 00:00t/p700.101.45791.47391.457980.529998.96
1412008.09.29 00:00sell710.101.45171.45971.4437
1422008.09.29 08:34t/p710.101.44371.45971.443780.0010078.96
1432008.09.29 08:34sell720.101.44341.45141.4354
1442008.09.29 09:17t/p720.101.43541.45141.435480.0010158.96
1452008.09.29 09:17sell730.101.43511.44311.4271
1462008.09.29 16:05s/l730.101.44311.44311.4271-80.0010078.96
1472008.09.29 16:05sell740.101.44281.45081.4348
1482008.09.29 19:46s/l740.101.45081.45081.4348-80.009998.96
1492008.09.29 19:46sell750.101.45081.45881.4428
1502008.09.29 23:10t/p750.101.44281.45881.442880.0010078.96
1512008.09.29 23:10sell760.101.44251.45051.4345
1522008.09.30 04:51t/p760.101.43451.45051.434580.5210159.48
1532008.09.30 04:51sell770.101.43421.44221.4262
1542008.09.30 09:16s/l770.101.44221.44221.4262-80.0010079.48
1552008.09.30 09:16sell780.101.44201.45001.4340
1562008.09.30 12:28t/p780.101.43401.45001.434080.0010159.48
1572008.09.30 12:28sell790.101.43371.44171.4257
1582008.09.30 14:40t/p790.101.42571.44171.425780.0010239.48
1592008.09.30 14:40sell800.101.42531.43331.4173
1602008.09.30 15:50t/p800.101.41731.43331.417380.0010319.48
1612008.09.30 15:50sell810.101.41701.42501.4090
1622008.09.30 16:49t/p810.101.40901.42501.409080.0010399.48
1632008.09.30 16:49sell820.101.40861.41661.4006
1642008.10.01 09:34s/l820.101.41661.41661.4006-79.4810320.00
1652008.10.01 09:34sell830.101.41631.42431.4083
1662008.10.01 13:58t/p830.101.40831.42431.408380.0010400.00
1672008.10.01 13:58sell840.101.40801.41601.4000
1682008.10.01 14:29t/p840.101.40001.41601.400080.0010480.00
1692008.10.01 14:29sell850.101.39961.40761.3916
1702008.10.01 18:43s/l850.101.40761.40761.3916-80.0010400.00
1712008.10.01 18:43sell860.101.40731.41531.3993
1722008.10.02 01:55t/p860.101.39931.41531.399381.5610481.56
1732008.10.02 01:55sell870.101.39901.40701.3910
1742008.10.02 09:17t/p870.101.39101.40701.391080.0010561.56
1752008.10.02 09:17sell880.101.39071.39871.3827
1762008.10.02 14:35t/p880.101.38271.39871.382780.0010641.56
1772008.10.02 14:35sell890.101.38231.39031.3743
1782008.10.03 07:58s/l890.101.39031.39031.3743-79.4810562.08
1792008.10.03 07:58sell900.101.39001.39801.3820
1802008.10.03 09:09t/p900.101.38201.39801.382080.0010642.08
1812008.10.03 09:09sell910.101.38171.38971.3737
1822008.10.03 11:28s/l910.101.38971.38971.3737-80.0010562.08
1832008.10.03 11:28sell920.101.38941.39741.3814
1842008.10.03 14:32t/p920.101.38141.39741.381480.0010642.08
1852008.10.03 14:32sell930.101.38111.38911.3731
1862008.10.03 15:18t/p930.101.37311.38911.373180.0010722.08
1872008.10.03 15:18sell940.101.37281.38081.3648
1882008.10.03 16:47s/l940.101.38081.38081.3648-80.0010642.08
1892008.10.03 16:47sell950.101.38051.38851.3725
1902008.10.03 20:08s/l950.101.38851.38851.3725-80.0010562.08
1912008.10.03 20:08sell960.101.38821.39621.3802
1922008.10.03 21:44t/p960.101.38021.39621.380280.0010642.08
1932008.10.03 21:44sell970.101.37981.38781.3718
1942008.10.06 00:00t/p970.101.37181.38781.371880.5210722.60
1952008.10.06 00:00sell980.101.36371.37171.3557
1962008.10.06 09:01t/p980.101.35571.37171.355780.0010802.60
1972008.10.06 09:01sell990.101.35541.36341.3474
1982008.10.06 14:01s/l990.101.36341.36341.3474-80.0010722.60
1992008.10.06 14:01sell1000.101.36311.37111.3551
2002008.10.06 16:02t/p1000.101.35511.37111.355180.0010802.60
2012008.10.06 16:02sell1010.101.35481.36281.3468
2022008.10.06 20:25t/p1010.101.34681.36281.346880.0010882.60
2032008.10.06 20:25sell1020.101.34641.35441.3384
2042008.10.07 02:15s/l1020.101.35441.35441.3384-79.4810803.12
2052008.10.07 02:15sell1030.101.35411.36211.3461
2062008.10.07 06:31s/l1030.101.36211.36211.3461-80.0010723.12
2072008.10.07 06:31sell1040.101.36181.36981.3538
2082008.10.07 10:15t/p1040.101.35381.36981.353880.0010803.12
2092008.10.07 10:15sell1050.101.35351.36151.3455
2102008.10.07 13:53s/l1050.101.36151.36151.3455-80.0010723.12
2112008.10.07 13:53sell1060.101.36121.36921.3532
2122008.10.07 15:14s/l1060.101.36921.36921.3532-80.0010643.12
2132008.10.07 15:14sell1070.101.36901.37701.3610
2142008.10.07 17:10t/p1070.101.36101.37701.361080.0010723.12
2152008.10.07 17:10sell1080.101.36071.36871.3527
2162008.10.08 09:13s/l1080.101.36871.36871.3527-79.4810643.64
2172008.10.08 09:13sell1090.101.36841.37641.3604
2182008.10.08 10:33t/p1090.101.36041.37641.360480.0010723.64
2192008.10.08 10:33sell1100.101.36011.36811.3521
2202008.10.08 13:06s/l1100.101.36811.36811.3521-80.0010643.64
2212008.10.08 13:06sell1110.101.36781.37581.3598
2222008.10.08 20:06s/l1110.101.37581.37581.3598-80.0010563.64
2232008.10.08 20:06buy1120.101.37581.36781.3838
2242008.10.08 20:54s/l1120.101.36781.36781.3838-80.0010483.64
2252008.10.08 20:54buy1130.101.36811.36011.3761
2262008.10.09 02:53s/l1130.101.36011.36011.3761-82.3410401.30
2272008.10.09 02:53buy1140.101.36041.35241.3684
2282008.10.09 04:41t/p1140.101.36841.35241.368480.0010481.30
2292008.10.09 04:41buy1150.101.36871.36071.3767
2302008.10.09 10:20t/p1150.101.37671.36071.376780.0010561.30
2312008.10.09 10:20buy1160.101.37701.36901.3850
2322008.10.09 12:50s/l1160.101.36901.36901.3850-80.0010481.30
2332008.10.09 12:50buy1170.101.36921.36121.3772
2342008.10.09 17:29s/l1170.101.36121.36121.3772-80.0010401.30
2352008.10.09 17:29buy1180.101.36151.35351.3695
2362008.10.10 06:15s/l1180.101.35351.35351.3695-80.7810320.52
2372008.10.10 06:15buy1190.101.35371.34571.3617
2382008.10.10 09:31t/p1190.101.36171.34571.361780.0010400.52
2392008.10.10 09:31buy1200.101.36201.35401.3700
2402008.10.10 12:29s/l1200.101.35401.35401.3700-80.0010320.52
2412008.10.10 12:29buy1210.101.35431.34631.3623
2422008.10.10 17:51s/l1210.101.34631.34631.3623-80.0010240.52
2432008.10.10 17:51buy1220.101.34661.33861.3546
2442008.10.10 19:40s/l1220.101.33861.33861.3546-80.0010160.52
2452008.10.10 19:40buy1230.101.33891.33091.3469
2462008.10.10 20:27s/l1230.101.33091.33091.3469-80.0010080.52
2472008.10.10 20:27buy1240.101.33111.32311.3391
2482008.10.10 21:23t/p1240.101.33911.32311.339180.0010160.52
2492008.10.10 21:23buy1250.101.33941.33141.3474
2502008.10.13 00:02t/p1250.101.34741.33141.347479.2210239.74
2512008.10.13 00:02buy1260.101.35841.35041.3664
2522008.10.13 04:47s/l1260.101.35041.35041.3664-80.0010159.74
2532008.10.13 04:47buy1270.101.35051.34251.3585
2542008.10.13 08:03t/p1270.101.35851.34251.358580.0010239.74
2552008.10.13 08:03buy1280.101.35881.35081.3668
2562008.10.13 08:46t/p1280.101.36681.35081.366880.0010319.74
2572008.10.13 08:46buy1290.101.36711.35911.3751
2582008.10.13 11:52s/l1290.101.35911.35911.3751-80.0010239.74
2592008.10.13 11:52sell1300.101.35911.36711.3511
2602008.10.13 15:02s/l1300.101.36711.36711.3511-80.0010159.74
2612008.10.13 15:02sell1310.101.36681.37481.3588
2622008.10.13 16:54t/p1310.101.35881.37481.358880.0010239.74
2632008.10.13 16:54sell1320.101.35841.36641.3504
2642008.10.13 18:19t/p1320.101.35041.36641.350480.0010319.74
2652008.10.13 18:19sell1330.101.35011.35811.3421
2662008.10.13 21:37s/l1330.101.35811.35811.3421-80.0010239.74
2672008.10.13 21:37sell1340.101.35781.36581.3498
2682008.10.14 01:59s/l1340.101.36581.36581.3498-79.4810160.26
2692008.10.14 01:59sell1350.101.36561.37361.3576
2702008.10.14 12:33s/l1350.101.37361.37361.3576-80.0010080.26
2712008.10.14 12:33sell1360.101.37331.38131.3653
2722008.10.14 16:24t/p1360.101.36531.38131.365380.0010160.26
2732008.10.14 16:24sell1370.101.36501.37301.3570
2742008.10.15 01:38t/p1370.101.35701.37301.357080.5210240.78
2752008.10.15 01:38sell1380.101.35671.36471.3487
2762008.10.15 12:31s/l1380.101.36471.36471.3487-80.0010160.78
2772008.10.15 12:31sell1390.101.36441.37241.3564
2782008.10.15 15:31t/p1390.101.35641.37241.356480.0010240.78
2792008.10.15 15:31sell1400.101.35611.36411.3481
2802008.10.15 16:41s/l1400.101.36411.36411.3481-80.0010160.78
2812008.10.15 16:41sell1410.101.36381.37181.3558
2822008.10.15 18:07t/p1410.101.35581.37181.355880.0010240.78
2832008.10.15 18:07sell1420.101.35551.36351.3475
2842008.10.15 23:06t/p1420.101.34751.36351.347580.0010320.78
2852008.10.15 23:06sell1430.101.34671.35471.3387
2862008.10.16 06:36t/p1430.101.33871.35471.338781.5610402.34
2872008.10.16 06:36buy1440.101.33871.33071.3467
2882008.10.16 10:08t/p1440.101.34671.33071.346780.0010482.34
2892008.10.16 10:08buy1450.101.34701.33901.3550
2902008.10.16 16:19s/l1450.101.33901.33901.3550-80.0010402.34
2912008.10.16 16:19sell1460.101.33901.34701.3310
2922008.10.16 21:13s/l1460.101.34701.34701.3310-80.0010322.34
2932008.10.16 21:13sell1470.101.34671.35471.3387
2942008.10.20 15:24t/p1470.101.33871.35471.338781.0410403.38
2952008.10.20 15:24sell1480.101.33841.34641.3304
2962008.10.20 16:52t/p1480.101.33041.34641.330480.0010483.38
2972008.10.20 16:52sell1490.101.33011.33811.3221
2982008.10.21 10:31t/p1490.101.32211.33811.322180.5210563.90
2992008.10.21 10:31sell1500.101.32181.32981.3138
3002008.10.21 17:38t/p1500.101.31381.32981.313880.0010643.90
3012008.10.21 17:38sell1510.101.31351.32151.3055
3022008.10.21 22:05t/p1510.101.30551.32151.305580.0010723.90
3032008.10.21 22:05sell1520.101.30521.31321.2972
3042008.10.22 04:20t/p1520.101.29721.31321.297280.5210804.42
3052008.10.22 04:20sell1530.101.29661.30461.2886
3062008.10.22 06:16t/p1530.101.28861.30461.288680.0010884.42
3072008.10.22 06:16sell1540.101.28831.29631.2803
3082008.10.22 06:28t/p1540.101.28031.29631.280380.0010964.42
3092008.10.22 06:28sell1550.101.27981.28781.2718
3102008.10.22 07:14s/l1550.101.28781.28781.2718-80.0010884.42
3112008.10.22 07:14sell1560.101.28751.29551.2795
3122008.10.22 07:39t/p1560.101.27951.29551.279580.0010964.42
3132008.10.22 07:39sell1570.101.27921.28721.2712
3142008.10.22 08:02s/l1570.101.28721.28721.2712-80.0010884.42
3152008.10.22 08:02sell1580.101.28691.29491.2789
3162008.10.23 01:04t/p1580.101.27891.29491.278981.5610965.98
3172008.10.23 01:04sell1590.101.27861.28661.2706
3182008.10.23 16:50s/l1590.101.28661.28661.2706-80.0010885.98
3192008.10.23 16:50sell1600.101.28631.29431.2783
3202008.10.23 23:02s/l1600.101.29431.29431.2783-80.0010805.98
3212008.10.23 23:02sell1610.101.29401.30201.2860
3222008.10.24 02:55t/p1610.101.28601.30201.286080.5210886.50
3232008.10.24 02:55sell1620.101.28571.29371.2777
3242008.10.24 04:35t/p1620.101.27771.29371.277780.0010966.50
3252008.10.24 04:35sell1630.101.27741.28541.2694
3262008.10.24 08:55t/p1630.101.26941.28541.269480.0011046.50
3272008.10.24 08:55sell1640.101.26911.27711.2611
3282008.10.24 10:17t/p1640.101.26111.27711.261180.0011126.50
3292008.10.24 10:17sell1650.101.26081.26881.2528
3302008.10.24 11:32t/p1650.101.25281.26881.252880.0011206.50
3312008.10.24 11:32sell1660.101.25251.26051.2445
3322008.10.24 12:57s/l1660.101.26051.26051.2445-80.0011126.50
3332008.10.24 12:57sell1670.101.26021.26821.2522
3342008.10.24 14:41s/l1670.101.26821.26821.2522-80.0011046.50
3352008.10.24 14:41sell1680.101.26791.27591.2599
3362008.10.24 20:04t/p1680.101.25991.27591.259980.0011126.50
3372008.10.24 20:04sell1690.101.25961.26761.2516
3382008.10.27 01:06s/l1690.101.26761.26761.2516-79.4811047.02
3392008.10.27 01:06sell1700.101.26741.27541.2594
3402008.10.27 01:36t/p1700.101.25941.27541.259480.0011127.02
3412008.10.27 01:36sell1710.101.25901.26701.2510
3422008.10.27 07:59t/p1710.101.25101.26701.251080.0011207.02
3432008.10.27 07:59sell1720.101.25071.25871.2427
3442008.10.27 08:54t/p1720.101.24271.25871.242780.0011287.02
3452008.10.27 08:54sell1730.101.24231.25031.2343
3462008.10.27 10:11t/p1730.101.23431.25031.234380.0011367.02
3472008.10.27 10:11sell1740.101.23401.24201.2260
3482008.10.27 10:34s/l1740.101.24201.24201.2260-80.0011287.02
3492008.10.27 10:34sell1750.101.24181.24981.2338
3502008.10.27 17:09s/l1750.101.24981.24981.2338-80.0011207.02
3512008.10.27 17:09sell1760.101.24951.25751.2415
3522008.10.27 18:43s/l1760.101.25751.25751.2415-80.0011127.02
3532008.10.27 18:43sell1770.101.25721.26521.2492
3542008.10.27 22:00t/p1770.101.24921.26521.249280.0011207.02
3552008.10.27 22:00sell1780.101.24881.25681.2408
3562008.10.28 01:59t/p1780.101.24081.25681.240880.5211287.54
3572008.10.28 01:59sell1790.101.24051.24851.2325
3582008.10.28 06:31s/l1790.101.24851.24851.2325-80.0011207.54
3592008.10.28 06:31sell1800.101.24821.25621.2402
3602008.10.28 07:34s/l1800.101.25621.25621.2402-80.0011127.54
3612008.10.28 07:34sell1810.101.25591.26391.2479
3622008.10.28 08:55t/p1810.101.24791.26391.247980.0011207.54
3632008.10.28 08:55sell1820.101.24761.25561.2396
3642008.10.28 12:45s/l1820.101.25561.25561.2396-80.0011127.54
3652008.10.28 12:45sell1830.101.25531.26331.2473
3662008.10.28 15:43t/p1830.101.24731.26331.247380.0011207.54
3672008.10.28 15:43sell1840.101.24701.25501.2390
3682008.10.28 19:27s/l1840.101.25501.25501.2390-80.0011127.54
3692008.10.28 19:27sell1850.101.25471.26271.2467
3702008.10.28 19:54s/l1850.101.26271.26271.2467-80.0011047.54
3712008.10.28 19:54sell1860.101.26241.27041.2544
3722008.10.28 20:58s/l1860.101.27041.27041.2544-80.0010967.54
3732008.10.28 20:58sell1870.101.27011.27811.2621
3742008.10.28 22:58s/l1870.101.27811.27811.2621-80.0010887.54
3752008.10.28 22:58sell1880.101.27781.28581.2698
3762008.10.29 04:08t/p1880.101.26981.28581.269880.5210968.06
3772008.10.29 04:08sell1890.101.26951.27751.2615
3782008.10.29 07:48s/l1890.101.27751.27751.2615-80.0010888.06
3792008.10.29 07:48sell1900.101.27721.28521.2692
3802008.10.29 08:29t/p1900.101.26921.28521.269280.0010968.06
3812008.10.29 08:29sell1910.101.26891.27691.2609
3822008.10.29 09:55s/l1910.101.27691.27691.2609-80.0010888.06
3832008.10.29 09:55sell1920.101.27661.28461.2686
3842008.10.29 11:59s/l1920.101.28461.28461.2686-80.0010808.06
3852008.10.29 11:59sell1930.101.28441.29241.2764
3862008.10.29 13:31t/p1930.101.27641.29241.276480.0010888.06
3872008.10.29 13:31sell1940.101.27601.28401.2680
3882008.10.29 15:01s/l1940.101.28401.28401.2680-80.0010808.06
3892008.10.29 15:01sell1950.101.28371.29171.2757
3902008.10.29 15:17s/l1950.101.29171.29171.2757-80.0010728.06
3912008.10.29 15:17sell1960.101.29151.29951.2835
3922008.10.29 17:05t/p1960.101.28351.29951.283580.0010808.06
3932008.10.29 17:05buy1970.101.28351.27551.2915
3942008.10.29 17:31t/p1970.101.29151.27551.291580.0010888.06
3952008.10.29 17:31sell1980.101.29161.29961.2836
3962008.10.29 19:32t/p1980.101.28361.29961.283680.0010968.06
3972008.10.29 19:32sell1990.101.28331.29131.2753
3982008.10.29 20:16s/l1990.101.29131.29131.2753-80.0010888.06
3992008.10.29 20:16sell2000.101.29101.29901.2830
4002008.10.30 01:17s/l2000.101.29901.29901.2830-78.4410809.62
4012008.10.30 01:17buy2010.101.29911.29111.3071
4022008.10.30 01:24t/p2010.101.30711.29111.307180.0010889.62
4032008.10.30 01:24buy2020.101.30741.29941.3154
4042008.10.30 02:17t/p2020.101.31541.29941.315480.0010969.62
4052008.10.30 02:17buy2030.101.31591.30791.3239
4062008.10.30 03:40t/p2030.101.32391.30791.323980.0011049.62
4072008.10.30 03:40buy2040.101.32421.31621.3322
4082008.10.30 07:12s/l2040.101.31621.31621.3322-80.0010969.62
4092008.10.30 07:12buy2050.101.31641.30841.3244
4102008.10.30 10:31s/l2050.101.30841.30841.3244-80.0010889.62
4112008.10.30 10:31buy2060.101.30871.30071.3167
4122008.10.30 14:29s/l2060.101.30071.30071.3167-80.0010809.62
4132008.10.30 14:29buy2070.101.30101.29301.3090
4142008.10.30 15:42s/l2070.101.29301.29301.3090-80.0010729.62
4152008.10.30 15:42buy2080.101.29331.28531.3013
4162008.10.30 16:38s/l2080.101.28531.28531.3013-80.0010649.62
4172008.10.30 16:38buy2090.101.28561.27761.2936
4182008.10.30 18:11t/p2090.101.29361.27761.293680.0010729.62
4192008.10.30 18:11buy2100.101.29391.28591.3019
4202008.10.30 22:53s/l2100.101.28591.28591.3019-80.0010649.62
4212008.10.30 22:53buy2110.101.28601.27801.2940
4222008.10.31 01:30s/l2110.101.27801.27801.2940-80.7810568.84
4232008.10.31 01:30buy2120.101.27831.27031.2863
4242008.10.31 03:49t/p2120.101.28631.27031.286380.0010648.84
4252008.10.31 03:49buy2130.101.28661.27861.2946
4262008.10.31 07:21s/l2130.101.27861.27861.2946-80.0010568.84
4272008.10.31 07:21buy2140.101.27881.27081.2868
4282008.10.31 07:47s/l2140.101.27081.27081.2868-80.0010488.84
4292008.10.31 07:47buy2150.101.27111.26311.2791
4302008.10.31 12:11t/p2150.101.27911.26311.279180.0010568.84
4312008.10.31 12:11buy2160.101.27941.27141.2874
4322008.10.31 12:57s/l2160.101.27141.27141.2874-80.0010488.84
4332008.10.31 12:57buy2170.101.27161.26361.2796
4342006.07.20 17:34close at stop2170.101.27251.26361.27969.0010497.84