|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=70; TakeProfit=70; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00; C=32; gamma=2;
|Bars in test
|1389218
|Ticks modelled
|7812804
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|301.34
|Gross profit
|10102.12
|Gross loss
|-9800.78
|Profit factor
|1.03
|Expected payoff
|1.06
|Absolute drawdown
|287.34
|Maximal drawdown
|1073.08 (9.48%)
|Relative drawdown
|9.48% (1073.08)
|Total trades
|285
|Short positions (won %)
|185 (54.05%)
|Long positions (won %)
|100 (45.00%)
|Profit trades (% of total)
|145 (50.88%)
|Loss trades (% of total)
|140 (49.12%)
|Largest
|profit trade
|71.56
|loss trade
|-71.56
|Average
|profit trade
|69.67
|loss trade
|-70.01
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (420.52)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-488.96)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|420.52 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-488.96 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.4710
|1.4640
|1.4780
|2
|2008.09.01 02:59
|s/l
|1
|0.10
|1.4640
|1.4640
|1.4780
|-70.00
|9930.00
|3
|2008.09.01 02:59
|buy
|2
|0.10
|1.4643
|1.4573
|1.4713
|4
|2008.09.02 00:27
|s/l
|2
|0.10
|1.4573
|1.4573
|1.4713
|-70.78
|9859.22
|5
|2008.09.02 00:27
|sell
|3
|0.10
|1.4573
|1.4643
|1.4503
|6
|2008.09.02 09:55
|t/p
|3
|0.10
|1.4503
|1.4643
|1.4503
|70.00
|9929.22
|7
|2008.09.02 09:55
|sell
|4
|0.10
|1.4499
|1.4569
|1.4429
|8
|2008.09.03 06:21
|t/p
|4
|0.10
|1.4429
|1.4569
|1.4429
|70.52
|9999.74
|9
|2008.09.03 06:21
|sell
|5
|0.10
|1.4426
|1.4496
|1.4356
|10
|2008.09.03 17:56
|s/l
|5
|0.10
|1.4496
|1.4496
|1.4356
|-70.00
|9929.74
|11
|2008.09.03 17:56
|sell
|6
|0.10
|1.4494
|1.4564
|1.4424
|12
|2008.09.04 16:08
|t/p
|6
|0.10
|1.4424
|1.4564
|1.4424
|71.56
|10001.30
|13
|2008.09.04 16:08
|sell
|7
|0.10
|1.4421
|1.4491
|1.4351
|14
|2008.09.04 17:17
|t/p
|7
|0.10
|1.4351
|1.4491
|1.4351
|70.00
|10071.30
|15
|2008.09.04 17:17
|sell
|8
|0.10
|1.4348
|1.4418
|1.4278
|16
|2008.09.04 23:12
|t/p
|8
|0.10
|1.4278
|1.4418
|1.4278
|70.00
|10141.30
|17
|2008.09.04 23:12
|sell
|9
|0.10
|1.4273
|1.4343
|1.4203
|18
|2008.09.05 12:57
|t/p
|9
|0.10
|1.4203
|1.4343
|1.4203
|70.52
|10211.82
|19
|2008.09.05 12:57
|sell
|10
|0.10
|1.4200
|1.4270
|1.4130
|20
|2008.09.05 14:26
|s/l
|10
|0.10
|1.4270
|1.4270
|1.4130
|-70.00
|10141.82
|21
|2008.09.05 14:26
|sell
|11
|0.10
|1.4267
|1.4337
|1.4197
|22
|2008.09.05 14:48
|s/l
|11
|0.10
|1.4337
|1.4337
|1.4197
|-70.00
|10071.82
|23
|2008.09.05 14:48
|sell
|12
|0.10
|1.4334
|1.4404
|1.4264
|24
|2008.09.05 16:21
|t/p
|12
|0.10
|1.4264
|1.4404
|1.4264
|70.00
|10141.82
|25
|2008.09.05 16:21
|sell
|13
|0.10
|1.4261
|1.4331
|1.4191
|26
|2008.09.08 00:00
|s/l
|13
|0.10
|1.4331
|1.4331
|1.4191
|-69.48
|10072.34
|27
|2008.09.08 00:00
|sell
|14
|0.10
|1.4375
|1.4445
|1.4305
|28
|2008.09.08 09:53
|t/p
|14
|0.10
|1.4305
|1.4445
|1.4305
|70.00
|10142.34
|29
|2008.09.08 09:53
|sell
|15
|0.10
|1.4301
|1.4371
|1.4231
|30
|2008.09.08 11:04
|t/p
|15
|0.10
|1.4231
|1.4371
|1.4231
|70.00
|10212.34
|31
|2008.09.08 11:04
|sell
|16
|0.10
|1.4228
|1.4298
|1.4158
|32
|2008.09.08 17:55
|t/p
|16
|0.10
|1.4158
|1.4298
|1.4158
|70.00
|10282.34
|33
|2008.09.08 17:55
|sell
|17
|0.10
|1.4155
|1.4225
|1.4085
|34
|2008.09.08 19:25
|t/p
|17
|0.10
|1.4085
|1.4225
|1.4085
|70.00
|10352.34
|35
|2008.09.08 19:25
|sell
|18
|0.10
|1.4082
|1.4152
|1.4012
|36
|2008.09.08 22:12
|s/l
|18
|0.10
|1.4152
|1.4152
|1.4012
|-70.00
|10282.34
|37
|2008.09.08 22:12
|sell
|19
|0.10
|1.4149
|1.4219
|1.4079
|38
|2008.09.09 03:25
|t/p
|19
|0.10
|1.4079
|1.4219
|1.4079
|70.52
|10352.86
|39
|2008.09.09 03:25
|sell
|20
|0.10
|1.4076
|1.4146
|1.4006
|40
|2008.09.09 10:52
|s/l
|20
|0.10
|1.4146
|1.4146
|1.4006
|-70.00
|10282.86
|41
|2008.09.09 10:52
|sell
|21
|0.10
|1.4143
|1.4213
|1.4073
|42
|2008.09.09 15:37
|t/p
|21
|0.10
|1.4073
|1.4213
|1.4073
|70.00
|10352.86
|43
|2008.09.09 15:37
|sell
|22
|0.10
|1.4070
|1.4140
|1.4000
|44
|2008.09.09 16:08
|s/l
|22
|0.10
|1.4140
|1.4140
|1.4000
|-70.00
|10282.86
|45
|2008.09.09 16:08
|sell
|23
|0.10
|1.4137
|1.4207
|1.4067
|46
|2008.09.09 18:29
|s/l
|23
|0.10
|1.4207
|1.4207
|1.4067
|-70.00
|10212.86
|47
|2008.09.09 18:29
|sell
|24
|0.10
|1.4204
|1.4274
|1.4134
|48
|2008.09.09 21:12
|t/p
|24
|0.10
|1.4134
|1.4274
|1.4134
|70.00
|10282.86
|49
|2008.09.09 21:12
|sell
|25
|0.10
|1.4131
|1.4201
|1.4061
|50
|2008.09.10 16:53
|t/p
|25
|0.10
|1.4061
|1.4201
|1.4061
|70.52
|10353.38
|51
|2008.09.10 16:53
|sell
|26
|0.10
|1.4058
|1.4128
|1.3988
|52
|2008.09.10 23:04
|t/p
|26
|0.10
|1.3988
|1.4128
|1.3988
|70.00
|10423.38
|53
|2008.09.10 23:04
|sell
|27
|0.10
|1.3985
|1.4055
|1.3915
|54
|2008.09.11 10:41
|t/p
|27
|0.10
|1.3915
|1.4055
|1.3915
|71.56
|10494.94
|55
|2008.09.11 10:41
|sell
|28
|0.10
|1.3912
|1.3982
|1.3842
|56
|2008.09.11 14:32
|s/l
|28
|0.10
|1.3982
|1.3982
|1.3842
|-70.00
|10424.94
|57
|2008.09.11 14:32
|sell
|29
|0.10
|1.3979
|1.4049
|1.3909
|58
|2008.09.11 15:15
|t/p
|29
|0.10
|1.3909
|1.4049
|1.3909
|70.00
|10494.94
|59
|2008.09.11 15:15
|sell
|30
|0.10
|1.3906
|1.3976
|1.3836
|60
|2008.09.11 22:28
|s/l
|30
|0.10
|1.3976
|1.3976
|1.3836
|-70.00
|10424.94
|61
|2008.09.11 22:28
|sell
|31
|0.10
|1.3973
|1.4043
|1.3903
|62
|2008.09.11 23:35
|s/l
|31
|0.10
|1.4043
|1.4043
|1.3903
|-70.00
|10354.94
|63
|2008.09.11 23:35
|sell
|32
|0.10
|1.4040
|1.4110
|1.3970
|64
|2008.09.12 10:24
|s/l
|32
|0.10
|1.4110
|1.4110
|1.3970
|-69.48
|10285.46
|65
|2008.09.12 10:24
|sell
|33
|0.10
|1.4107
|1.4177
|1.4037
|66
|2008.09.12 16:50
|s/l
|33
|0.10
|1.4177
|1.4177
|1.4037
|-70.00
|10215.46
|67
|2008.09.12 16:50
|sell
|34
|0.10
|1.4174
|1.4244
|1.4104
|68
|2008.09.15 00:00
|s/l
|34
|0.10
|1.4244
|1.4244
|1.4104
|-69.48
|10145.98
|69
|2008.09.15 00:00
|sell
|35
|0.10
|1.4293
|1.4363
|1.4223
|70
|2008.09.15 04:13
|s/l
|35
|0.10
|1.4363
|1.4363
|1.4223
|-70.00
|10075.98
|71
|2008.09.15 04:13
|sell
|36
|0.10
|1.4360
|1.4430
|1.4290
|72
|2008.09.15 05:08
|s/l
|36
|0.10
|1.4430
|1.4430
|1.4290
|-70.00
|10005.98
|73
|2008.09.15 05:08
|sell
|37
|0.10
|1.4428
|1.4498
|1.4358
|74
|2008.09.15 06:44
|t/p
|37
|0.10
|1.4358
|1.4498
|1.4358
|70.00
|10075.98
|75
|2008.09.15 06:44
|sell
|38
|0.10
|1.4355
|1.4425
|1.4285
|76
|2008.09.15 07:43
|s/l
|38
|0.10
|1.4425
|1.4425
|1.4285
|-70.00
|10005.98
|77
|2008.09.15 07:43
|sell
|39
|0.10
|1.4422
|1.4492
|1.4352
|78
|2008.09.15 08:30
|t/p
|39
|0.10
|1.4352
|1.4492
|1.4352
|70.00
|10075.98
|79
|2008.09.15 08:30
|buy
|40
|0.10
|1.4352
|1.4282
|1.4422
|80
|2008.09.15 09:03
|s/l
|40
|0.10
|1.4282
|1.4282
|1.4422
|-70.00
|10005.98
|81
|2008.09.15 09:03
|buy
|41
|0.10
|1.4285
|1.4215
|1.4355
|82
|2008.09.15 12:27
|s/l
|41
|0.10
|1.4215
|1.4215
|1.4355
|-70.00
|9935.98
|83
|2008.09.15 12:27
|buy
|42
|0.10
|1.4218
|1.4148
|1.4288
|84
|2008.09.15 13:26
|s/l
|42
|0.10
|1.4148
|1.4148
|1.4288
|-70.00
|9865.98
|85
|2008.09.15 13:26
|buy
|43
|0.10
|1.4150
|1.4080
|1.4220
|86
|2008.09.15 15:36
|t/p
|43
|0.10
|1.4220
|1.4080
|1.4220
|70.00
|9935.98
|87
|2008.09.15 15:36
|buy
|44
|0.10
|1.4223
|1.4153
|1.4293
|88
|2008.09.15 21:45
|t/p
|44
|0.10
|1.4293
|1.4153
|1.4293
|70.00
|10005.98
|89
|2008.09.15 21:45
|buy
|45
|0.10
|1.4296
|1.4226
|1.4366
|90
|2008.09.15 22:48
|s/l
|45
|0.10
|1.4226
|1.4226
|1.4366
|-70.00
|9935.98
|91
|2008.09.15 22:48
|buy
|46
|0.10
|1.4229
|1.4159
|1.4299
|92
|2008.09.15 23:58
|t/p
|46
|0.10
|1.4299
|1.4159
|1.4299
|70.00
|10005.98
|93
|2008.09.15 23:58
|buy
|47
|0.10
|1.4303
|1.4233
|1.4373
|94
|2008.09.16 02:00
|s/l
|47
|0.10
|1.4233
|1.4233
|1.4373
|-70.78
|9935.20
|95
|2008.09.16 02:00
|buy
|48
|0.10
|1.4235
|1.4165
|1.4305
|96
|2008.09.16 11:54
|s/l
|48
|0.10
|1.4165
|1.4165
|1.4305
|-70.00
|9865.20
|97
|2008.09.16 11:54
|buy
|49
|0.10
|1.4167
|1.4097
|1.4237
|98
|2008.09.16 14:05
|t/p
|49
|0.10
|1.4237
|1.4097
|1.4237
|70.00
|9935.20
|99
|2008.09.16 14:05
|buy
|50
|0.10
|1.4242
|1.4172
|1.4312
|100
|2008.09.16 16:32
|s/l
|50
|0.10
|1.4172
|1.4172
|1.4312
|-70.00
|9865.20
|101
|2008.09.16 16:32
|buy
|51
|0.10
|1.4175
|1.4105
|1.4245
|102
|2008.09.16 20:14
|s/l
|51
|0.10
|1.4105
|1.4105
|1.4245
|-70.00
|9795.20
|103
|2008.09.16 20:14
|buy
|52
|0.10
|1.4107
|1.4037
|1.4177
|104
|2008.09.17 02:01
|t/p
|52
|0.10
|1.4177
|1.4037
|1.4177
|69.22
|9864.42
|105
|2008.09.17 02:01
|buy
|53
|0.10
|1.4181
|1.4111
|1.4251
|106
|2008.09.17 09:18
|t/p
|53
|0.10
|1.4251
|1.4111
|1.4251
|70.00
|9934.42
|107
|2008.09.17 09:18
|buy
|54
|0.10
|1.4254
|1.4184
|1.4324
|108
|2008.09.17 12:53
|s/l
|54
|0.10
|1.4184
|1.4184
|1.4324
|-70.00
|9864.42
|109
|2008.09.17 12:53
|buy
|55
|0.10
|1.4187
|1.4117
|1.4257
|110
|2008.09.17 18:01
|s/l
|55
|0.10
|1.4117
|1.4117
|1.4257
|-70.00
|9794.42
|111
|2008.09.17 18:01
|buy
|56
|0.10
|1.4120
|1.4050
|1.4190
|112
|2008.09.17 19:15
|t/p
|56
|0.10
|1.4190
|1.4050
|1.4190
|70.00
|9864.42
|113
|2008.09.17 19:15
|buy
|57
|0.10
|1.4193
|1.4123
|1.4263
|114
|2008.09.17 19:29
|t/p
|57
|0.10
|1.4263
|1.4123
|1.4263
|70.00
|9934.42
|115
|2008.09.17 19:29
|buy
|58
|0.10
|1.4266
|1.4196
|1.4336
|116
|2008.09.17 20:03
|t/p
|58
|0.10
|1.4336
|1.4196
|1.4336
|70.00
|10004.42
|117
|2008.09.17 20:03
|buy
|59
|0.10
|1.4339
|1.4269
|1.4409
|118
|2008.09.18 10:27
|t/p
|59
|0.10
|1.4409
|1.4269
|1.4409
|67.66
|10072.08
|119
|2008.09.18 10:27
|sell
|60
|0.10
|1.4409
|1.4479
|1.4339
|120
|2008.09.18 11:58
|s/l
|60
|0.10
|1.4479
|1.4479
|1.4339
|-70.00
|10002.08
|121
|2008.09.18 11:58
|sell
|61
|0.10
|1.4476
|1.4546
|1.4406
|122
|2008.09.18 15:31
|t/p
|61
|0.10
|1.4406
|1.4546
|1.4406
|70.00
|10072.08
|123
|2008.09.18 15:31
|sell
|62
|0.10
|1.4402
|1.4472
|1.4332
|124
|2008.09.18 21:07
|t/p
|62
|0.10
|1.4332
|1.4472
|1.4332
|70.00
|10142.08
|125
|2008.09.18 21:07
|sell
|63
|0.10
|1.4328
|1.4398
|1.4258
|126
|2008.09.19 02:23
|t/p
|63
|0.10
|1.4258
|1.4398
|1.4258
|70.52
|10212.60
|127
|2008.09.19 02:23
|sell
|64
|0.10
|1.4255
|1.4325
|1.4185
|128
|2008.09.19 06:19
|t/p
|64
|0.10
|1.4185
|1.4325
|1.4185
|70.00
|10282.60
|129
|2008.09.19 06:19
|sell
|65
|0.10
|1.4182
|1.4252
|1.4112
|130
|2008.09.19 08:13
|s/l
|65
|0.10
|1.4252
|1.4252
|1.4112
|-70.00
|10212.60
|131
|2008.09.19 08:13
|sell
|66
|0.10
|1.4249
|1.4319
|1.4179
|132
|2008.09.19 10:20
|t/p
|66
|0.10
|1.4179
|1.4319
|1.4179
|70.00
|10282.60
|133
|2008.09.19 10:20
|sell
|67
|0.10
|1.4175
|1.4245
|1.4105
|134
|2008.09.19 13:01
|s/l
|67
|0.10
|1.4245
|1.4245
|1.4105
|-70.00
|10212.60
|135
|2008.09.19 13:01
|sell
|68
|0.10
|1.4242
|1.4312
|1.4172
|136
|2008.09.19 14:50
|s/l
|68
|0.10
|1.4312
|1.4312
|1.4172
|-70.00
|10142.60
|137
|2008.09.19 14:50
|sell
|69
|0.10
|1.4310
|1.4380
|1.4240
|138
|2008.09.19 15:25
|s/l
|69
|0.10
|1.4380
|1.4380
|1.4240
|-70.00
|10072.60
|139
|2008.09.19 15:25
|sell
|70
|0.10
|1.4379
|1.4449
|1.4309
|140
|2008.09.19 17:09
|s/l
|70
|0.10
|1.4449
|1.4449
|1.4309
|-70.00
|10002.60
|141
|2008.09.19 17:09
|sell
|71
|0.10
|1.4446
|1.4516
|1.4376
|142
|2008.09.19 18:05
|t/p
|71
|0.10
|1.4376
|1.4516
|1.4376
|70.00
|10072.60
|143
|2008.09.19 18:05
|sell
|72
|0.10
|1.4373
|1.4443
|1.4303
|144
|2008.09.19 20:16
|s/l
|72
|0.10
|1.4443
|1.4443
|1.4303
|-70.00
|10002.60
|145
|2008.09.19 20:16
|sell
|73
|0.10
|1.4440
|1.4510
|1.4370
|146
|2008.09.22 04:05
|s/l
|73
|0.10
|1.4510
|1.4510
|1.4370
|-69.48
|9933.12
|147
|2008.09.22 04:05
|sell
|74
|0.10
|1.4508
|1.4578
|1.4438
|148
|2008.09.22 10:08
|s/l
|74
|0.10
|1.4578
|1.4578
|1.4438
|-70.00
|9863.12
|149
|2008.09.22 10:08
|buy
|75
|0.10
|1.4582
|1.4512
|1.4652
|150
|2008.09.22 16:41
|t/p
|75
|0.10
|1.4652
|1.4512
|1.4652
|70.00
|9933.12
|151
|2008.09.22 16:41
|buy
|76
|0.10
|1.4655
|1.4585
|1.4725
|152
|2008.09.22 18:44
|t/p
|76
|0.10
|1.4725
|1.4585
|1.4725
|70.00
|10003.12
|153
|2008.09.22 18:44
|buy
|77
|0.10
|1.4728
|1.4658
|1.4798
|154
|2008.09.22 20:45
|t/p
|77
|0.10
|1.4798
|1.4658
|1.4798
|70.00
|10073.12
|155
|2008.09.22 20:45
|buy
|78
|0.10
|1.4801
|1.4731
|1.4871
|156
|2008.09.23 08:45
|s/l
|78
|0.10
|1.4731
|1.4731
|1.4871
|-70.78
|10002.34
|157
|2008.09.23 08:45
|buy
|79
|0.10
|1.4730
|1.4660
|1.4800
|158
|2008.09.23 12:45
|t/p
|79
|0.10
|1.4800
|1.4660
|1.4800
|70.00
|10072.34
|159
|2008.09.23 12:45
|buy
|80
|0.10
|1.4803
|1.4733
|1.4873
|160
|2008.09.23 14:14
|s/l
|80
|0.10
|1.4733
|1.4733
|1.4873
|-70.00
|10002.34
|161
|2008.09.23 14:14
|buy
|81
|0.10
|1.4736
|1.4666
|1.4806
|162
|2008.09.23 19:03
|s/l
|81
|0.10
|1.4666
|1.4666
|1.4806
|-70.00
|9932.34
|163
|2008.09.23 19:03
|buy
|82
|0.10
|1.4669
|1.4599
|1.4739
|164
|2008.09.24 14:36
|t/p
|82
|0.10
|1.4739
|1.4599
|1.4739
|69.22
|10001.56
|165
|2008.09.24 14:36
|buy
|83
|0.10
|1.4742
|1.4672
|1.4812
|166
|2008.09.24 16:28
|s/l
|83
|0.10
|1.4672
|1.4672
|1.4812
|-70.00
|9931.56
|167
|2008.09.24 16:28
|buy
|84
|0.10
|1.4675
|1.4605
|1.4745
|168
|2008.09.24 23:51
|s/l
|84
|0.10
|1.4605
|1.4605
|1.4745
|-70.00
|9861.56
|169
|2008.09.24 23:51
|buy
|85
|0.10
|1.4607
|1.4537
|1.4677
|170
|2008.09.25 03:18
|t/p
|85
|0.10
|1.4677
|1.4537
|1.4677
|67.66
|9929.22
|171
|2008.09.25 03:18
|buy
|86
|0.10
|1.4680
|1.4610
|1.4750
|172
|2008.09.25 08:35
|t/p
|86
|0.10
|1.4750
|1.4610
|1.4750
|70.00
|9999.22
|173
|2008.09.25 08:35
|buy
|87
|0.10
|1.4753
|1.4683
|1.4823
|174
|2008.09.25 12:34
|s/l
|87
|0.10
|1.4683
|1.4683
|1.4823
|-70.00
|9929.22
|175
|2008.09.25 12:34
|buy
|88
|0.10
|1.4685
|1.4615
|1.4755
|176
|2008.09.25 18:57
|s/l
|88
|0.10
|1.4615
|1.4615
|1.4755
|-70.00
|9859.22
|177
|2008.09.25 18:57
|buy
|89
|0.10
|1.4618
|1.4548
|1.4688
|178
|2008.09.29 00:00
|s/l
|89
|0.10
|1.4548
|1.4548
|1.4688
|-71.56
|9787.66
|179
|2008.09.29 00:00
|sell
|90
|0.10
|1.4517
|1.4587
|1.4447
|180
|2008.09.29 07:39
|t/p
|90
|0.10
|1.4447
|1.4587
|1.4447
|70.00
|9857.66
|181
|2008.09.29 07:39
|sell
|91
|0.10
|1.4444
|1.4514
|1.4374
|182
|2008.09.29 09:14
|t/p
|91
|0.10
|1.4374
|1.4514
|1.4374
|70.00
|9927.66
|183
|2008.09.29 09:14
|sell
|92
|0.10
|1.4371
|1.4441
|1.4301
|184
|2008.09.29 16:05
|s/l
|92
|0.10
|1.4441
|1.4441
|1.4301
|-70.00
|9857.66
|185
|2008.09.29 16:05
|sell
|93
|0.10
|1.4438
|1.4508
|1.4368
|186
|2008.09.29 19:46
|s/l
|93
|0.10
|1.4508
|1.4508
|1.4368
|-70.00
|9787.66
|187
|2008.09.29 19:46
|sell
|94
|0.10
|1.4508
|1.4578
|1.4438
|188
|2008.09.29 19:46
|s/l
|94
|0.10
|1.4578
|1.4578
|1.4438
|-70.00
|9717.66
|189
|2008.09.29 19:47
|sell
|95
|0.10
|1.4559
|1.4629
|1.4489
|190
|2008.09.29 19:48
|t/p
|95
|0.10
|1.4489
|1.4629
|1.4489
|70.00
|9787.66
|191
|2008.09.29 19:48
|sell
|96
|0.10
|1.4486
|1.4556
|1.4416
|192
|2008.09.29 23:54
|t/p
|96
|0.10
|1.4416
|1.4556
|1.4416
|70.00
|9857.66
|193
|2008.09.29 23:54
|sell
|97
|0.10
|1.4413
|1.4483
|1.4343
|194
|2008.09.30 04:51
|t/p
|97
|0.10
|1.4343
|1.4483
|1.4343
|70.52
|9928.18
|195
|2008.09.30 04:51
|sell
|98
|0.10
|1.4340
|1.4410
|1.4270
|196
|2008.09.30 09:02
|s/l
|98
|0.10
|1.4410
|1.4410
|1.4270
|-70.00
|9858.18
|197
|2008.09.30 09:02
|sell
|99
|0.10
|1.4407
|1.4477
|1.4337
|198
|2008.09.30 12:29
|t/p
|99
|0.10
|1.4337
|1.4477
|1.4337
|70.00
|9928.18
|199
|2008.09.30 12:29
|sell
|100
|0.10
|1.4334
|1.4404
|1.4264
|200
|2008.09.30 14:37
|t/p
|100
|0.10
|1.4264
|1.4404
|1.4264
|70.00
|9998.18
|201
|2008.09.30 14:37
|sell
|101
|0.10
|1.4260
|1.4330
|1.4190
|202
|2008.09.30 15:39
|t/p
|101
|0.10
|1.4190
|1.4330
|1.4190
|70.00
|10068.18
|203
|2008.09.30 15:39
|sell
|102
|0.10
|1.4187
|1.4257
|1.4117
|204
|2008.09.30 16:43
|t/p
|102
|0.10
|1.4117
|1.4257
|1.4117
|70.00
|10138.18
|205
|2008.09.30 16:43
|sell
|103
|0.10
|1.4114
|1.4184
|1.4044
|206
|2008.09.30 17:00
|t/p
|103
|0.10
|1.4044
|1.4184
|1.4044
|70.00
|10208.18
|207
|2008.09.30 17:00
|sell
|104
|0.10
|1.4041
|1.4111
|1.3971
|208
|2008.09.30 23:19
|s/l
|104
|0.10
|1.4111
|1.4111
|1.3971
|-70.00
|10138.18
|209
|2008.09.30 23:19
|sell
|105
|0.10
|1.4109
|1.4179
|1.4039
|210
|2008.10.01 14:24
|t/p
|105
|0.10
|1.4039
|1.4179
|1.4039
|70.52
|10208.70
|211
|2008.10.01 14:24
|sell
|106
|0.10
|1.4036
|1.4106
|1.3966
|212
|2008.10.02 02:02
|t/p
|106
|0.10
|1.3966
|1.4106
|1.3966
|71.56
|10280.26
|213
|2008.10.02 02:02
|sell
|107
|0.10
|1.3962
|1.4032
|1.3892
|214
|2008.10.02 09:23
|t/p
|107
|0.10
|1.3892
|1.4032
|1.3892
|70.00
|10350.26
|215
|2008.10.02 09:23
|sell
|108
|0.10
|1.3889
|1.3959
|1.3819
|216
|2008.10.02 14:35
|t/p
|108
|0.10
|1.3819
|1.3959
|1.3819
|70.00
|10420.26
|217
|2008.10.02 14:35
|sell
|109
|0.10
|1.3814
|1.3884
|1.3744
|218
|2008.10.03 07:26
|s/l
|109
|0.10
|1.3884
|1.3884
|1.3744
|-69.48
|10350.78
|219
|2008.10.03 07:26
|sell
|110
|0.10
|1.3881
|1.3951
|1.3811
|220
|2008.10.03 09:16
|t/p
|110
|0.10
|1.3811
|1.3951
|1.3811
|70.00
|10420.78
|221
|2008.10.03 09:16
|sell
|111
|0.10
|1.3808
|1.3878
|1.3738
|222
|2008.10.03 10:28
|s/l
|111
|0.10
|1.3878
|1.3878
|1.3738
|-70.00
|10350.78
|223
|2008.10.03 10:28
|sell
|112
|0.10
|1.3875
|1.3945
|1.3805
|224
|2008.10.03 14:32
|t/p
|112
|0.10
|1.3805
|1.3945
|1.3805
|70.00
|10420.78
|225
|2008.10.03 14:32
|sell
|113
|0.10
|1.3802
|1.3872
|1.3732
|226
|2008.10.03 15:17
|t/p
|113
|0.10
|1.3732
|1.3872
|1.3732
|70.00
|10490.78
|227
|2008.10.03 15:17
|sell
|114
|0.10
|1.3729
|1.3799
|1.3659
|228
|2008.10.03 16:45
|s/l
|114
|0.10
|1.3799
|1.3799
|1.3659
|-70.00
|10420.78
|229
|2008.10.03 16:45
|sell
|115
|0.10
|1.3796
|1.3866
|1.3726
|230
|2008.10.03 18:11
|s/l
|115
|0.10
|1.3866
|1.3866
|1.3726
|-70.00
|10350.78
|231
|2008.10.03 18:11
|sell
|116
|0.10
|1.3863
|1.3933
|1.3793
|232
|2008.10.03 18:44
|t/p
|116
|0.10
|1.3793
|1.3933
|1.3793
|70.00
|10420.78
|233
|2008.10.03 18:44
|sell
|117
|0.10
|1.3790
|1.3860
|1.3720
|234
|2008.10.03 19:27
|s/l
|117
|0.10
|1.3860
|1.3860
|1.3720
|-70.00
|10350.78
|235
|2008.10.03 19:27
|sell
|118
|0.10
|1.3858
|1.3928
|1.3788
|236
|2008.10.03 22:32
|t/p
|118
|0.10
|1.3788
|1.3928
|1.3788
|70.00
|10420.78
|237
|2008.10.03 22:32
|sell
|119
|0.10
|1.3785
|1.3855
|1.3715
|238
|2008.10.06 00:00
|t/p
|119
|0.10
|1.3715
|1.3855
|1.3715
|70.52
|10491.30
|239
|2008.10.06 00:00
|sell
|120
|0.10
|1.3637
|1.3707
|1.3567
|240
|2008.10.06 08:08
|t/p
|120
|0.10
|1.3567
|1.3707
|1.3567
|70.00
|10561.30
|241
|2008.10.06 08:08
|sell
|121
|0.10
|1.3563
|1.3633
|1.3493
|242
|2008.10.06 14:01
|s/l
|121
|0.10
|1.3633
|1.3633
|1.3493
|-70.00
|10491.30
|243
|2008.10.06 14:01
|sell
|122
|0.10
|1.3630
|1.3700
|1.3560
|244
|2008.10.06 15:57
|t/p
|122
|0.10
|1.3560
|1.3700
|1.3560
|70.00
|10561.30
|245
|2008.10.06 15:57
|sell
|123
|0.10
|1.3557
|1.3627
|1.3487
|246
|2008.10.06 16:48
|t/p
|123
|0.10
|1.3487
|1.3627
|1.3487
|70.00
|10631.30
|247
|2008.10.06 16:48
|sell
|124
|0.10
|1.3484
|1.3554
|1.3414
|248
|2008.10.07 05:48
|s/l
|124
|0.10
|1.3554
|1.3554
|1.3414
|-69.48
|10561.82
|249
|2008.10.07 05:48
|sell
|125
|0.10
|1.3551
|1.3621
|1.3481
|250
|2008.10.07 06:31
|s/l
|125
|0.10
|1.3621
|1.3621
|1.3481
|-70.00
|10491.82
|251
|2008.10.07 06:31
|sell
|126
|0.10
|1.3618
|1.3688
|1.3548
|252
|2008.10.07 07:55
|t/p
|126
|0.10
|1.3548
|1.3688
|1.3548
|70.00
|10561.82
|253
|2008.10.07 07:55
|sell
|127
|0.10
|1.3544
|1.3614
|1.3474
|254
|2008.10.07 08:18
|s/l
|127
|0.10
|1.3614
|1.3614
|1.3474
|-70.00
|10491.82
|255
|2008.10.07 08:18
|sell
|128
|0.10
|1.3611
|1.3681
|1.3541
|256
|2008.10.07 10:15
|t/p
|128
|0.10
|1.3541
|1.3681
|1.3541
|70.00
|10561.82
|257
|2008.10.07 10:15
|sell
|129
|0.10
|1.3538
|1.3608
|1.3468
|258
|2008.10.07 13:47
|s/l
|129
|0.10
|1.3608
|1.3608
|1.3468
|-70.00
|10491.82
|259
|2008.10.07 13:47
|sell
|130
|0.10
|1.3605
|1.3675
|1.3535
|260
|2008.10.07 15:13
|s/l
|130
|0.10
|1.3675
|1.3675
|1.3535
|-70.00
|10421.82
|261
|2008.10.07 15:13
|sell
|131
|0.10
|1.3672
|1.3742
|1.3602
|262
|2008.10.07 15:34
|s/l
|131
|0.10
|1.3742
|1.3742
|1.3602
|-70.00
|10351.82
|263
|2008.10.07 15:34
|sell
|132
|0.10
|1.3740
|1.3810
|1.3670
|264
|2008.10.07 15:55
|t/p
|132
|0.10
|1.3670
|1.3810
|1.3670
|70.00
|10421.82
|265
|2008.10.07 15:55
|sell
|133
|0.10
|1.3667
|1.3737
|1.3597
|266
|2008.10.07 17:11
|t/p
|133
|0.10
|1.3597
|1.3737
|1.3597
|70.00
|10491.82
|267
|2008.10.07 17:11
|sell
|134
|0.10
|1.3594
|1.3664
|1.3524
|268
|2008.10.07 20:49
|s/l
|134
|0.10
|1.3664
|1.3664
|1.3524
|-70.00
|10421.82
|269
|2008.10.07 20:49
|sell
|135
|0.10
|1.3662
|1.3732
|1.3592
|270
|2008.10.07 22:55
|t/p
|135
|0.10
|1.3592
|1.3732
|1.3592
|70.00
|10491.82
|271
|2008.10.07 22:55
|sell
|136
|0.10
|1.3589
|1.3659
|1.3519
|272
|2008.10.08 09:11
|s/l
|136
|0.10
|1.3659
|1.3659
|1.3519
|-69.48
|10422.34
|273
|2008.10.08 09:11
|sell
|137
|0.10
|1.3657
|1.3727
|1.3587
|274
|2008.10.08 13:25
|s/l
|137
|0.10
|1.3727
|1.3727
|1.3587
|-70.00
|10352.34
|275
|2008.10.08 13:25
|sell
|138
|0.10
|1.3724
|1.3794
|1.3654
|276
|2008.10.08 14:30
|t/p
|138
|0.10
|1.3654
|1.3794
|1.3654
|70.00
|10422.34
|277
|2008.10.08 14:30
|sell
|139
|0.10
|1.3651
|1.3721
|1.3581
|278
|2008.10.08 19:13
|s/l
|139
|0.10
|1.3721
|1.3721
|1.3581
|-70.00
|10352.34
|279
|2008.10.08 19:13
|sell
|140
|0.10
|1.3718
|1.3788
|1.3648
|280
|2008.10.08 23:07
|t/p
|140
|0.10
|1.3648
|1.3788
|1.3648
|70.00
|10422.34
|281
|2008.10.08 23:07
|buy
|141
|0.10
|1.3648
|1.3578
|1.3718
|282
|2008.10.09 09:36
|t/p
|141
|0.10
|1.3718
|1.3578
|1.3718
|67.66
|10490.00
|283
|2008.10.09 09:36
|buy
|142
|0.10
|1.3721
|1.3651
|1.3791
|284
|2008.10.09 16:10
|s/l
|142
|0.10
|1.3651
|1.3651
|1.3791
|-70.00
|10420.00
|285
|2008.10.09 16:10
|buy
|143
|0.10
|1.3653
|1.3583
|1.3723
|286
|2008.10.09 23:02
|s/l
|143
|0.10
|1.3583
|1.3583
|1.3723
|-70.00
|10350.00
|287
|2008.10.09 23:02
|buy
|144
|0.10
|1.3586
|1.3516
|1.3656
|288
|2008.10.10 06:30
|s/l
|144
|0.10
|1.3516
|1.3516
|1.3656
|-70.78
|10279.22
|289
|2008.10.10 06:30
|buy
|145
|0.10
|1.3519
|1.3449
|1.3589
|290
|2008.10.10 09:29
|t/p
|145
|0.10
|1.3589
|1.3449
|1.3589
|70.00
|10349.22
|291
|2008.10.10 09:29
|buy
|146
|0.10
|1.3593
|1.3523
|1.3663
|292
|2008.10.10 12:31
|s/l
|146
|0.10
|1.3523
|1.3523
|1.3663
|-70.00
|10279.22
|293
|2008.10.10 12:31
|buy
|147
|0.10
|1.3526
|1.3456
|1.3596
|294
|2008.10.10 16:12
|t/p
|147
|0.10
|1.3596
|1.3456
|1.3596
|70.00
|10349.22
|295
|2008.10.10 16:12
|buy
|148
|0.10
|1.3599
|1.3529
|1.3669
|296
|2008.10.10 16:42
|s/l
|148
|0.10
|1.3529
|1.3529
|1.3669
|-70.00
|10279.22
|297
|2008.10.10 16:42
|buy
|149
|0.10
|1.3531
|1.3461
|1.3601
|298
|2008.10.10 17:51
|s/l
|149
|0.10
|1.3461
|1.3461
|1.3601
|-70.00
|10209.22
|299
|2008.10.10 17:51
|buy
|150
|0.10
|1.3464
|1.3394
|1.3534
|300
|2008.10.10 19:38
|s/l
|150
|0.10
|1.3394
|1.3394
|1.3534
|-70.00
|10139.22
|301
|2008.10.10 19:38
|buy
|151
|0.10
|1.3396
|1.3326
|1.3466
|302
|2008.10.10 20:27
|s/l
|151
|0.10
|1.3326
|1.3326
|1.3466
|-70.00
|10069.22
|303
|2008.10.10 20:27
|buy
|152
|0.10
|1.3329
|1.3259
|1.3399
|304
|2008.10.10 20:45
|s/l
|152
|0.10
|1.3259
|1.3259
|1.3399
|-70.00
|9999.22
|305
|2008.10.10 20:45
|buy
|153
|0.10
|1.3262
|1.3192
|1.3332
|306
|2008.10.10 21:04
|t/p
|153
|0.10
|1.3332
|1.3192
|1.3332
|70.00
|10069.22
|307
|2008.10.10 21:04
|buy
|154
|0.10
|1.3335
|1.3265
|1.3405
|308
|2008.10.10 21:28
|t/p
|154
|0.10
|1.3405
|1.3265
|1.3405
|70.00
|10139.22
|309
|2008.10.10 21:28
|buy
|155
|0.10
|1.3408
|1.3338
|1.3478
|310
|2008.10.13 00:02
|t/p
|155
|0.10
|1.3478
|1.3338
|1.3478
|69.22
|10208.44
|311
|2008.10.13 00:02
|buy
|156
|0.10
|1.3584
|1.3514
|1.3654
|312
|2008.10.13 04:46
|s/l
|156
|0.10
|1.3514
|1.3514
|1.3654
|-70.00
|10138.44
|313
|2008.10.13 04:46
|buy
|157
|0.10
|1.3517
|1.3447
|1.3587
|314
|2008.10.13 08:04
|t/p
|157
|0.10
|1.3587
|1.3447
|1.3587
|70.00
|10208.44
|315
|2008.10.13 08:04
|buy
|158
|0.10
|1.3590
|1.3520
|1.3660
|316
|2008.10.13 08:38
|t/p
|158
|0.10
|1.3660
|1.3520
|1.3660
|70.00
|10278.44
|317
|2008.10.13 08:38
|buy
|159
|0.10
|1.3663
|1.3593
|1.3733
|318
|2008.10.13 11:52
|s/l
|159
|0.10
|1.3593
|1.3593
|1.3733
|-70.00
|10208.44
|319
|2008.10.13 11:52
|buy
|160
|0.10
|1.3595
|1.3525
|1.3665
|320
|2008.10.13 15:02
|t/p
|160
|0.10
|1.3665
|1.3525
|1.3665
|70.00
|10278.44
|321
|2008.10.13 15:02
|sell
|161
|0.10
|1.3665
|1.3735
|1.3595
|322
|2008.10.13 16:11
|t/p
|161
|0.10
|1.3595
|1.3735
|1.3595
|70.00
|10348.44
|323
|2008.10.13 16:11
|sell
|162
|0.10
|1.3592
|1.3662
|1.3522
|324
|2008.10.13 18:08
|t/p
|162
|0.10
|1.3522
|1.3662
|1.3522
|70.00
|10418.44
|325
|2008.10.13 18:08
|sell
|163
|0.10
|1.3519
|1.3589
|1.3449
|326
|2008.10.13 21:41
|s/l
|163
|0.10
|1.3589
|1.3589
|1.3449
|-70.00
|10348.44
|327
|2008.10.13 21:41
|sell
|164
|0.10
|1.3586
|1.3656
|1.3516
|328
|2008.10.14 01:59
|s/l
|164
|0.10
|1.3656
|1.3656
|1.3516
|-69.48
|10278.96
|329
|2008.10.14 01:59
|sell
|165
|0.10
|1.3656
|1.3726
|1.3586
|330
|2008.10.14 12:30
|s/l
|165
|0.10
|1.3726
|1.3726
|1.3586
|-70.00
|10208.96
|331
|2008.10.14 12:30
|sell
|166
|0.10
|1.3723
|1.3793
|1.3653
|332
|2008.10.14 16:24
|t/p
|166
|0.10
|1.3653
|1.3793
|1.3653
|70.00
|10278.96
|333
|2008.10.14 16:24
|sell
|167
|0.10
|1.3650
|1.3720
|1.3580
|334
|2008.10.15 01:29
|t/p
|167
|0.10
|1.3580
|1.3720
|1.3580
|70.52
|10349.48
|335
|2008.10.15 01:29
|sell
|168
|0.10
|1.3577
|1.3647
|1.3507
|336
|2008.10.15 12:31
|s/l
|168
|0.10
|1.3647
|1.3647
|1.3507
|-70.00
|10279.48
|337
|2008.10.15 12:31
|buy
|169
|0.10
|1.3647
|1.3577
|1.3717
|338
|2008.10.15 15:01
|s/l
|169
|0.10
|1.3577
|1.3577
|1.3717
|-70.00
|10209.48
|339
|2008.10.15 15:01
|sell
|170
|0.10
|1.3577
|1.3647
|1.3507
|340
|2008.10.15 19:57
|t/p
|170
|0.10
|1.3507
|1.3647
|1.3507
|70.00
|10279.48
|341
|2008.10.15 19:57
|sell
|171
|0.10
|1.3504
|1.3574
|1.3434
|342
|2008.10.16 00:23
|t/p
|171
|0.10
|1.3434
|1.3574
|1.3434
|71.56
|10351.04
|343
|2008.10.16 00:23
|buy
|172
|0.10
|1.3434
|1.3364
|1.3504
|344
|2008.10.16 04:03
|t/p
|172
|0.10
|1.3504
|1.3364
|1.3504
|70.00
|10421.04
|345
|2008.10.16 04:03
|buy
|173
|0.10
|1.3508
|1.3438
|1.3578
|346
|2008.10.16 06:16
|s/l
|173
|0.10
|1.3438
|1.3438
|1.3578
|-70.00
|10351.04
|347
|2008.10.16 06:16
|buy
|174
|0.10
|1.3441
|1.3371
|1.3511
|348
|2008.10.16 06:39
|s/l
|174
|0.10
|1.3371
|1.3371
|1.3511
|-70.00
|10281.04
|349
|2008.10.16 06:39
|buy
|175
|0.10
|1.3374
|1.3304
|1.3444
|350
|2008.10.16 07:11
|t/p
|175
|0.10
|1.3444
|1.3304
|1.3444
|70.00
|10351.04
|351
|2008.10.16 07:11
|buy
|176
|0.10
|1.3447
|1.3377
|1.3517
|352
|2008.10.16 07:39
|s/l
|176
|0.10
|1.3377
|1.3377
|1.3517
|-70.00
|10281.04
|353
|2008.10.16 07:39
|buy
|177
|0.10
|1.3378
|1.3308
|1.3448
|354
|2008.10.16 10:07
|t/p
|177
|0.10
|1.3448
|1.3308
|1.3448
|70.00
|10351.04
|355
|2008.10.16 10:07
|buy
|178
|0.10
|1.3451
|1.3381
|1.3521
|356
|2008.10.16 13:28
|t/p
|178
|0.10
|1.3521
|1.3381
|1.3521
|70.00
|10421.04
|357
|2008.10.16 13:28
|sell
|179
|0.10
|1.3521
|1.3591
|1.3451
|358
|2008.10.16 15:34
|t/p
|179
|0.10
|1.3451
|1.3591
|1.3451
|70.00
|10491.04
|359
|2008.10.16 15:34
|buy
|180
|0.10
|1.3451
|1.3381
|1.3521
|360
|2008.10.16 16:36
|s/l
|180
|0.10
|1.3381
|1.3381
|1.3521
|-70.00
|10421.04
|361
|2008.10.16 16:36
|sell
|181
|0.10
|1.3381
|1.3451
|1.3311
|362
|2008.10.16 18:23
|s/l
|181
|0.10
|1.3451
|1.3451
|1.3311
|-70.00
|10351.04
|363
|2008.10.16 18:23
|sell
|182
|0.10
|1.3448
|1.3518
|1.3378
|364
|2008.10.17 02:15
|s/l
|182
|0.10
|1.3518
|1.3518
|1.3378
|-69.48
|10281.56
|365
|2008.10.17 02:15
|buy
|183
|0.10
|1.3518
|1.3448
|1.3588
|366
|2008.10.17 03:26
|s/l
|183
|0.10
|1.3448
|1.3448
|1.3588
|-70.00
|10211.56
|367
|2008.10.17 03:26
|buy
|184
|0.10
|1.3451
|1.3381
|1.3521
|368
|2008.10.20 08:56
|t/p
|184
|0.10
|1.3521
|1.3381
|1.3521
|69.22
|10280.78
|369
|2008.10.20 08:56
|sell
|185
|0.10
|1.3523
|1.3593
|1.3453
|370
|2008.10.20 12:51
|t/p
|185
|0.10
|1.3453
|1.3593
|1.3453
|70.00
|10350.78
|371
|2008.10.20 12:51
|sell
|186
|0.10
|1.3450
|1.3520
|1.3380
|372
|2008.10.20 15:25
|t/p
|186
|0.10
|1.3380
|1.3520
|1.3380
|70.00
|10420.78
|373
|2008.10.20 15:25
|sell
|187
|0.10
|1.3377
|1.3447
|1.3307
|374
|2008.10.20 16:52
|t/p
|187
|0.10
|1.3307
|1.3447
|1.3307
|70.00
|10490.78
|375
|2008.10.20 16:52
|sell
|188
|0.10
|1.3303
|1.3373
|1.3233
|376
|2008.10.21 10:29
|t/p
|188
|0.10
|1.3233
|1.3373
|1.3233
|70.52
|10561.30
|377
|2008.10.21 10:29
|sell
|189
|0.10
|1.3230
|1.3300
|1.3160
|378
|2008.10.21 14:58
|t/p
|189
|0.10
|1.3160
|1.3300
|1.3160
|70.00
|10631.30
|379
|2008.10.21 14:58
|sell
|190
|0.10
|1.3157
|1.3227
|1.3087
|380
|2008.10.21 16:16
|s/l
|190
|0.10
|1.3227
|1.3227
|1.3087
|-70.00
|10561.30
|381
|2008.10.21 16:16
|sell
|191
|0.10
|1.3224
|1.3294
|1.3154
|382
|2008.10.21 17:35
|t/p
|191
|0.10
|1.3154
|1.3294
|1.3154
|70.00
|10631.30
|383
|2008.10.21 17:35
|sell
|192
|0.10
|1.3151
|1.3221
|1.3081
|384
|2008.10.21 19:12
|t/p
|192
|0.10
|1.3081
|1.3221
|1.3081
|70.00
|10701.30
|385
|2008.10.21 19:12
|sell
|193
|0.10
|1.3078
|1.3148
|1.3008
|386
|2008.10.22 01:42
|t/p
|193
|0.10
|1.3008
|1.3148
|1.3008
|70.52
|10771.82
|387
|2008.10.22 01:42
|sell
|194
|0.10
|1.3004
|1.3074
|1.2934
|388
|2008.10.22 05:29
|t/p
|194
|0.10
|1.2934
|1.3074
|1.2934
|70.00
|10841.82
|389
|2008.10.22 05:29
|sell
|195
|0.10
|1.2931
|1.3001
|1.2861
|390
|2008.10.22 06:17
|t/p
|195
|0.10
|1.2861
|1.3001
|1.2861
|70.00
|10911.82
|391
|2008.10.22 06:17
|sell
|196
|0.10
|1.2857
|1.2927
|1.2787
|392
|2008.10.22 06:29
|t/p
|196
|0.10
|1.2787
|1.2927
|1.2787
|70.00
|10981.82
|393
|2008.10.22 06:29
|sell
|197
|0.10
|1.2783
|1.2853
|1.2713
|394
|2008.10.22 07:08
|s/l
|197
|0.10
|1.2853
|1.2853
|1.2713
|-70.00
|10911.82
|395
|2008.10.22 07:08
|sell
|198
|0.10
|1.2850
|1.2920
|1.2780
|396
|2008.10.22 10:44
|s/l
|198
|0.10
|1.2920
|1.2920
|1.2780
|-70.00
|10841.82
|397
|2008.10.22 10:44
|sell
|199
|0.10
|1.2917
|1.2987
|1.2847
|398
|2008.10.22 12:49
|t/p
|199
|0.10
|1.2847
|1.2987
|1.2847
|70.00
|10911.82
|399
|2008.10.22 12:49
|sell
|200
|0.10
|1.2844
|1.2914
|1.2774
|400
|2008.10.22 17:00
|s/l
|200
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.2774
|-70.00
|10841.82
|401
|2008.10.22 17:00
|sell
|201
|0.10
|1.2911
|1.2981
|1.2841
|402
|2008.10.22 17:37
|t/p
|201
|0.10
|1.2841
|1.2981
|1.2841
|70.00
|10911.82
|403
|2008.10.22 17:37
|sell
|202
|0.10
|1.2838
|1.2908
|1.2768
|404
|2008.10.23 01:09
|t/p
|202
|0.10
|1.2768
|1.2908
|1.2768
|71.56
|10983.38
|405
|2008.10.23 01:09
|sell
|203
|0.10
|1.2759
|1.2829
|1.2689
|406
|2008.10.23 02:09
|s/l
|203
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.2689
|-70.00
|10913.38
|407
|2008.10.23 02:09
|sell
|204
|0.10
|1.2828
|1.2898
|1.2758
|408
|2008.10.23 05:46
|t/p
|204
|0.10
|1.2758
|1.2898
|1.2758
|70.00
|10983.38
|409
|2008.10.23 05:46
|sell
|205
|0.10
|1.2755
|1.2825
|1.2685
|410
|2008.10.23 07:56
|s/l
|205
|0.10
|1.2825
|1.2825
|1.2685
|-70.00
|10913.38
|411
|2008.10.23 07:56
|sell
|206
|0.10
|1.2823
|1.2893
|1.2753
|412
|2008.10.23 14:35
|t/p
|206
|0.10
|1.2753
|1.2893
|1.2753
|70.00
|10983.38
|413
|2008.10.23 14:35
|sell
|207
|0.10
|1.2750
|1.2820
|1.2680
|414
|2008.10.23 14:53
|s/l
|207
|0.10
|1.2820
|1.2820
|1.2680
|-70.00
|10913.38
|415
|2008.10.23 14:53
|sell
|208
|0.10
|1.2818
|1.2888
|1.2748
|416
|2008.10.23 16:59
|s/l
|208
|0.10
|1.2888
|1.2888
|1.2748
|-70.00
|10843.38
|417
|2008.10.23 16:59
|sell
|209
|0.10
|1.2885
|1.2955
|1.2815
|418
|2008.10.23 18:10
|t/p
|209
|0.10
|1.2815
|1.2955
|1.2815
|70.00
|10913.38
|419
|2008.10.23 18:10
|sell
|210
|0.10
|1.2812
|1.2882
|1.2742
|420
|2008.10.23 20:40
|s/l
|210
|0.10
|1.2882
|1.2882
|1.2742
|-70.00
|10843.38
|421
|2008.10.23 20:40
|sell
|211
|0.10
|1.2879
|1.2949
|1.2809
|422
|2008.10.23 23:03
|s/l
|211
|0.10
|1.2949
|1.2949
|1.2809
|-70.00
|10773.38
|423
|2008.10.23 23:03
|sell
|212
|0.10
|1.2948
|1.3018
|1.2878
|424
|2008.10.24 02:08
|t/p
|212
|0.10
|1.2878
|1.3018
|1.2878
|70.52
|10843.90
|425
|2008.10.24 02:08
|sell
|213
|0.10
|1.2875
|1.2945
|1.2805
|426
|2008.10.24 04:19
|t/p
|213
|0.10
|1.2805
|1.2945
|1.2805
|70.00
|10913.90
|427
|2008.10.24 04:19
|sell
|214
|0.10
|1.2801
|1.2871
|1.2731
|428
|2008.10.24 08:54
|t/p
|214
|0.10
|1.2731
|1.2871
|1.2731
|70.00
|10983.90
|429
|2008.10.24 08:54
|sell
|215
|0.10
|1.2728
|1.2798
|1.2658
|430
|2008.10.24 09:33
|t/p
|215
|0.10
|1.2658
|1.2798
|1.2658
|70.00
|11053.90
|431
|2008.10.24 09:33
|sell
|216
|0.10
|1.2655
|1.2725
|1.2585
|432
|2008.10.24 10:22
|t/p
|216
|0.10
|1.2585
|1.2725
|1.2585
|70.00
|11123.90
|433
|2008.10.24 10:22
|sell
|217
|0.10
|1.2582
|1.2652
|1.2512
|434
|2008.10.24 11:33
|t/p
|217
|0.10
|1.2512
|1.2652
|1.2512
|70.00
|11193.90
|435
|2008.10.24 11:33
|sell
|218
|0.10
|1.2509
|1.2579
|1.2439
|436
|2008.10.24 11:57
|s/l
|218
|0.10
|1.2579
|1.2579
|1.2439
|-70.00
|11123.90
|437
|2008.10.24 11:57
|sell
|219
|0.10
|1.2576
|1.2646
|1.2506
|438
|2008.10.24 14:39
|s/l
|219
|0.10
|1.2646
|1.2646
|1.2506
|-70.00
|11053.90
|439
|2008.10.24 14:39
|sell
|220
|0.10
|1.2643
|1.2713
|1.2573
|440
|2008.10.24 15:57
|s/l
|220
|0.10
|1.2713
|1.2713
|1.2573
|-70.00
|10983.90
|441
|2008.10.24 15:57
|sell
|221
|0.10
|1.2710
|1.2780
|1.2640
|442
|2008.10.24 19:37
|t/p
|221
|0.10
|1.2640
|1.2780
|1.2640
|70.00
|11053.90
|443
|2008.10.24 19:37
|sell
|222
|0.10
|1.2636
|1.2706
|1.2566
|444
|2008.10.24 22:03
|t/p
|222
|0.10
|1.2566
|1.2706
|1.2566
|70.00
|11123.90
|445
|2008.10.24 22:03
|sell
|223
|0.10
|1.2563
|1.2633
|1.2493
|446
|2008.10.24 22:38
|s/l
|223
|0.10
|1.2633
|1.2633
|1.2493
|-70.00
|11053.90
|447
|2008.10.24 22:38
|sell
|224
|0.10
|1.2630
|1.2700
|1.2560
|448
|2008.10.27 00:04
|t/p
|224
|0.10
|1.2560
|1.2700
|1.2560
|70.52
|11124.42
|449
|2008.10.27 00:04
|sell
|225
|0.10
|1.2557
|1.2627
|1.2487
|450
|2008.10.27 01:00
|s/l
|225
|0.10
|1.2627
|1.2627
|1.2487
|-70.00
|11054.42
|451
|2008.10.27 01:00
|sell
|226
|0.10
|1.2624
|1.2694
|1.2554
|452
|2008.10.27 02:35
|t/p
|226
|0.10
|1.2554
|1.2694
|1.2554
|70.00
|11124.42
|453
|2008.10.27 02:35
|sell
|227
|0.10
|1.2550
|1.2620
|1.2480
|454
|2008.10.27 05:41
|s/l
|227
|0.10
|1.2620
|1.2620
|1.2480
|-70.00
|11054.42
|455
|2008.10.27 05:41
|sell
|228
|0.10
|1.2618
|1.2688
|1.2548
|456
|2008.10.27 06:13
|t/p
|228
|0.10
|1.2548
|1.2688
|1.2548
|70.00
|11124.42
|457
|2008.10.27 06:13
|sell
|229
|0.10
|1.2545
|1.2615
|1.2475
|458
|2008.10.27 08:12
|t/p
|229
|0.10
|1.2475
|1.2615
|1.2475
|70.00
|11194.42
|459
|2008.10.27 08:12
|sell
|230
|0.10
|1.2472
|1.2542
|1.2402
|460
|2008.10.27 09:18
|t/p
|230
|0.10
|1.2402
|1.2542
|1.2402
|70.00
|11264.42
|461
|2008.10.27 09:18
|sell
|231
|0.10
|1.2396
|1.2466
|1.2326
|462
|2008.10.27 11:39
|s/l
|231
|0.10
|1.2466
|1.2466
|1.2326
|-70.00
|11194.42
|463
|2008.10.27 11:39
|sell
|232
|0.10
|1.2464
|1.2534
|1.2394
|464
|2008.10.27 17:55
|s/l
|232
|0.10
|1.2534
|1.2534
|1.2394
|-70.00
|11124.42
|465
|2008.10.27 17:55
|sell
|233
|0.10
|1.2531
|1.2601
|1.2461
|466
|2008.10.27 22:12
|t/p
|233
|0.10
|1.2461
|1.2601
|1.2461
|70.00
|11194.42
|467
|2008.10.27 22:12
|sell
|234
|0.10
|1.2456
|1.2526
|1.2386
|468
|2008.10.28 02:04
|t/p
|234
|0.10
|1.2386
|1.2526
|1.2386
|70.52
|11264.94
|469
|2008.10.28 02:04
|sell
|235
|0.10
|1.2382
|1.2452
|1.2312
|470
|2008.10.28 04:42
|s/l
|235
|0.10
|1.2452
|1.2452
|1.2312
|-70.00
|11194.94
|471
|2008.10.28 04:42
|sell
|236
|0.10
|1.2451
|1.2521
|1.2381
|472
|2008.10.28 06:40
|s/l
|236
|0.10
|1.2521
|1.2521
|1.2381
|-70.00
|11124.94
|473
|2008.10.28 06:40
|sell
|237
|0.10
|1.2518
|1.2588
|1.2448
|474
|2008.10.28 07:43
|s/l
|237
|0.10
|1.2588
|1.2588
|1.2448
|-70.00
|11054.94
|475
|2008.10.28 07:43
|sell
|238
|0.10
|1.2585
|1.2655
|1.2515
|476
|2008.10.28 08:21
|t/p
|238
|0.10
|1.2515
|1.2655
|1.2515
|70.00
|11124.94
|477
|2008.10.28 08:21
|sell
|239
|0.10
|1.2512
|1.2582
|1.2442
|478
|2008.10.28 19:50
|s/l
|239
|0.10
|1.2582
|1.2582
|1.2442
|-70.00
|11054.94
|479
|2008.10.28 19:50
|sell
|240
|0.10
|1.2579
|1.2649
|1.2509
|480
|2008.10.28 20:21
|s/l
|240
|0.10
|1.2649
|1.2649
|1.2509
|-70.00
|10984.94
|481
|2008.10.28 20:21
|sell
|241
|0.10
|1.2647
|1.2717
|1.2577
|482
|2008.10.28 21:00
|s/l
|241
|0.10
|1.2717
|1.2717
|1.2577
|-70.00
|10914.94
|483
|2008.10.28 21:00
|sell
|242
|0.10
|1.2714
|1.2784
|1.2644
|484
|2008.10.28 22:58
|s/l
|242
|0.10
|1.2784
|1.2784
|1.2644
|-70.00
|10844.94
|485
|2008.10.28 22:58
|sell
|243
|0.10
|1.2781
|1.2851
|1.2711
|486
|2008.10.29 02:44
|t/p
|243
|0.10
|1.2711
|1.2851
|1.2711
|70.52
|10915.46
|487
|2008.10.29 02:44
|sell
|244
|0.10
|1.2708
|1.2778
|1.2638
|488
|2008.10.29 06:18
|t/p
|244
|0.10
|1.2638
|1.2778
|1.2638
|70.00
|10985.46
|489
|2008.10.29 06:18
|sell
|245
|0.10
|1.2635
|1.2705
|1.2565
|490
|2008.10.29 06:47
|s/l
|245
|0.10
|1.2705
|1.2705
|1.2565
|-70.00
|10915.46
|491
|2008.10.29 06:47
|sell
|246
|0.10
|1.2703
|1.2773
|1.2633
|492
|2008.10.29 07:46
|s/l
|246
|0.10
|1.2773
|1.2773
|1.2633
|-70.00
|10845.46
|493
|2008.10.29 07:46
|sell
|247
|0.10
|1.2770
|1.2840
|1.2700
|494
|2008.10.29 08:29
|t/p
|247
|0.10
|1.2700
|1.2840
|1.2700
|70.00
|10915.46
|495
|2008.10.29 08:29
|sell
|248
|0.10
|1.2697
|1.2767
|1.2627
|496
|2008.10.29 09:52
|s/l
|248
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.2627
|-70.00
|10845.46
|497
|2008.10.29 09:52
|sell
|249
|0.10
|1.2764
|1.2834
|1.2694
|498
|2008.10.29 11:50
|s/l
|249
|0.10
|1.2834
|1.2834
|1.2694
|-70.00
|10775.46
|499
|2008.10.29 11:50
|sell
|250
|0.10
|1.2831
|1.2901
|1.2761
|500
|2008.10.29 13:31
|t/p
|250
|0.10
|1.2761
|1.2901
|1.2761
|70.00
|10845.46
|501
|2008.10.29 13:31
|sell
|251
|0.10
|1.2758
|1.2828
|1.2688
|502
|2008.10.29 14:45
|s/l
|251
|0.10
|1.2828
|1.2828
|1.2688
|-70.00
|10775.46
|503
|2008.10.29 14:45
|sell
|252
|0.10
|1.2825
|1.2895
|1.2755
|504
|2008.10.29 15:05
|s/l
|252
|0.10
|1.2895
|1.2895
|1.2755
|-70.00
|10705.46
|505
|2008.10.29 15:05
|sell
|253
|0.10
|1.2893
|1.2963
|1.2823
|506
|2008.10.29 15:26
|s/l
|253
|0.10
|1.2963
|1.2963
|1.2823
|-70.00
|10635.46
|507
|2008.10.29 15:26
|buy
|254
|0.10
|1.2963
|1.2893
|1.3033
|508
|2008.10.29 16:51
|s/l
|254
|0.10
|1.2893
|1.2893
|1.3033
|-70.00
|10565.46
|509
|2008.10.29 16:51
|buy
|255
|0.10
|1.2896
|1.2826
|1.2966
|510
|2008.10.29 17:05
|s/l
|255
|0.10
|1.2826
|1.2826
|1.2966
|-70.00
|10495.46
|511
|2008.10.29 17:05
|buy
|256
|0.10
|1.2829
|1.2759
|1.2899
|512
|2008.10.29 17:31
|t/p
|256
|0.10
|1.2899
|1.2759
|1.2899
|70.00
|10565.46
|513
|2008.10.29 17:31
|buy
|257
|0.10
|1.2903
|1.2833
|1.2973
|514
|2008.10.29 19:32
|s/l
|257
|0.10
|1.2833
|1.2833
|1.2973
|-70.00
|10495.46
|515
|2008.10.29 19:32
|buy
|258
|0.10
|1.2836
|1.2766
|1.2906
|516
|2008.10.29 20:16
|t/p
|258
|0.10
|1.2906
|1.2766
|1.2906
|70.00
|10565.46
|517
|2008.10.29 20:16
|buy
|259
|0.10
|1.2909
|1.2839
|1.2979
|518
|2008.10.30 01:13
|t/p
|259
|0.10
|1.2979
|1.2839
|1.2979
|67.66
|10633.12
|519
|2008.10.30 01:13
|buy
|260
|0.10
|1.2982
|1.2912
|1.3052
|520
|2008.10.30 01:23
|t/p
|260
|0.10
|1.3052
|1.2912
|1.3052
|70.00
|10703.12
|521
|2008.10.30 01:23
|buy
|261
|0.10
|1.3055
|1.2985
|1.3125
|522
|2008.10.30 02:15
|t/p
|261
|0.10
|1.3125
|1.2985
|1.3125
|70.00
|10773.12
|523
|2008.10.30 02:15
|buy
|262
|0.10
|1.3128
|1.3058
|1.3198
|524
|2008.10.30 03:32
|t/p
|262
|0.10
|1.3198
|1.3058
|1.3198
|70.00
|10843.12
|525
|2008.10.30 03:32
|buy
|263
|0.10
|1.3201
|1.3131
|1.3271
|526
|2008.10.30 03:41
|t/p
|263
|0.10
|1.3271
|1.3131
|1.3271
|70.00
|10913.12
|527
|2008.10.30 03:41
|buy
|264
|0.10
|1.3276
|1.3206
|1.3346
|528
|2008.10.30 04:23
|s/l
|264
|0.10
|1.3206
|1.3206
|1.3346
|-70.00
|10843.12
|529
|2008.10.30 04:23
|buy
|265
|0.10
|1.3209
|1.3139
|1.3279
|530
|2008.10.30 07:15
|s/l
|265
|0.10
|1.3139
|1.3139
|1.3279
|-70.00
|10773.12
|531
|2008.10.30 07:15
|buy
|266
|0.10
|1.3142
|1.3072
|1.3212
|532
|2008.10.30 08:19
|t/p
|266
|0.10
|1.3212
|1.3072
|1.3212
|70.00
|10843.12
|533
|2008.10.30 08:19
|buy
|267
|0.10
|1.3215
|1.3145
|1.3285
|534
|2008.10.30 10:00
|s/l
|267
|0.10
|1.3145
|1.3145
|1.3285
|-70.00
|10773.12
|535
|2008.10.30 10:00
|buy
|268
|0.10
|1.3148
|1.3078
|1.3218
|536
|2008.10.30 10:33
|s/l
|268
|0.10
|1.3078
|1.3078
|1.3218
|-70.00
|10703.12
|537
|2008.10.30 10:33
|buy
|269
|0.10
|1.3081
|1.3011
|1.3151
|538
|2008.10.30 11:46
|t/p
|269
|0.10
|1.3151
|1.3011
|1.3151
|70.00
|10773.12
|539
|2008.10.30 11:46
|buy
|270
|0.10
|1.3154
|1.3084
|1.3224
|540
|2008.10.30 12:30
|s/l
|270
|0.10
|1.3084
|1.3084
|1.3224
|-70.00
|10703.12
|541
|2008.10.30 12:30
|buy
|271
|0.10
|1.3087
|1.3017
|1.3157
|542
|2008.10.30 14:25
|s/l
|271
|0.10
|1.3017
|1.3017
|1.3157
|-70.00
|10633.12
|543
|2008.10.30 14:25
|buy
|272
|0.10
|1.3020
|1.2950
|1.3090
|544
|2008.10.30 15:00
|s/l
|272
|0.10
|1.2950
|1.2950
|1.3090
|-70.00
|10563.12
|545
|2008.10.30 15:00
|buy
|273
|0.10
|1.2953
|1.2883
|1.3023
|546
|2008.10.30 16:32
|s/l
|273
|0.10
|1.2883
|1.2883
|1.3023
|-70.00
|10493.12
|547
|2008.10.30 16:32
|buy
|274
|0.10
|1.2886
|1.2816
|1.2956
|548
|2008.10.30 16:53
|s/l
|274
|0.10
|1.2816
|1.2816
|1.2956
|-70.00
|10423.12
|549
|2008.10.30 16:53
|buy
|275
|0.10
|1.2818
|1.2748
|1.2888
|550
|2008.10.30 17:22
|t/p
|275
|0.10
|1.2888
|1.2748
|1.2888
|70.00
|10493.12
|551
|2008.10.30 17:22
|buy
|276
|0.10
|1.2891
|1.2821
|1.2961
|552
|2008.10.30 19:23
|t/p
|276
|0.10
|1.2961
|1.2821
|1.2961
|70.00
|10563.12
|553
|2008.10.30 19:23
|buy
|277
|0.10
|1.2964
|1.2894
|1.3034
|554
|2008.10.30 22:36
|s/l
|277
|0.10
|1.2894
|1.2894
|1.3034
|-70.00
|10493.12
|555
|2008.10.30 22:36
|buy
|278
|0.10
|1.2897
|1.2827
|1.2967
|556
|2008.10.31 01:19
|s/l
|278
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.2967
|-70.78
|10422.34
|557
|2008.10.31 01:19
|buy
|279
|0.10
|1.2830
|1.2760
|1.2900
|558
|2008.10.31 01:37
|s/l
|279
|0.10
|1.2760
|1.2760
|1.2900
|-70.00
|10352.34
|559
|2008.10.31 01:37
|buy
|280
|0.10
|1.2762
|1.2692
|1.2832
|560
|2008.10.31 02:16
|t/p
|280
|0.10
|1.2832
|1.2692
|1.2832
|70.00
|10422.34
|561
|2008.10.31 02:16
|buy
|281
|0.10
|1.2835
|1.2765
|1.2905
|562
|2008.10.31 07:24
|s/l
|281
|0.10
|1.2765
|1.2765
|1.2905
|-70.00
|10352.34
|563
|2008.10.31 07:24
|buy
|282
|0.10
|1.2768
|1.2698
|1.2838
|564
|2008.10.31 07:47
|s/l
|282
|0.10
|1.2698
|1.2698
|1.2838
|-70.00
|10282.34
|565
|2008.10.31 07:47
|buy
|283
|0.10
|1.2700
|1.2630
|1.2770
|566
|2008.10.31 10:37
|t/p
|283
|0.10
|1.2770
|1.2630
|1.2770
|70.00
|10352.34
|567
|2008.10.31 10:37
|buy
|284
|0.10
|1.2774
|1.2704
|1.2844
|568
|2008.10.31 15:26
|s/l
|284
|0.10
|1.2704
|1.2704
|1.2844
|-70.00
|10282.34
|569
|2008.10.31 15:26
|buy
|285
|0.10
|1.2706
|1.2636
|1.2776
|570
|2006.07.20 17:34
|close at stop
|285
|0.10
|1.2725
|1.2636
|1.2776
|19.00
|10301.34