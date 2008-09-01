Strategy Tester Report
SVM_EA_v23c
(Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=70; TakeProfit=70; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00; C=32; gamma=2;
Bars in test1389218Ticks modelled7812804Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit301.34Gross profit10102.12Gross loss-9800.78
Profit factor1.03Expected payoff1.06
Absolute drawdown287.34Maximal drawdown1073.08 (9.48%)Relative drawdown9.48% (1073.08)
Total trades285Short positions (won %)185 (54.05%)Long positions (won %)100 (45.00%)
Profit trades (% of total)145 (50.88%)Loss trades (% of total)140 (49.12%)
Largestprofit trade71.56loss trade-71.56
Averageprofit trade69.67loss trade-70.01
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (420.52)consecutive losses (loss in money)7 (-488.96)
Maximalconsecutive profit (count of wins)420.52 (6)consecutive loss (count of losses)-488.96 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 00:00buy10.101.47101.46401.4780
22008.09.01 02:59s/l10.101.46401.46401.4780-70.009930.00
32008.09.01 02:59buy20.101.46431.45731.4713
42008.09.02 00:27s/l20.101.45731.45731.4713-70.789859.22
52008.09.02 00:27sell30.101.45731.46431.4503
62008.09.02 09:55t/p30.101.45031.46431.450370.009929.22
72008.09.02 09:55sell40.101.44991.45691.4429
82008.09.03 06:21t/p40.101.44291.45691.442970.529999.74
92008.09.03 06:21sell50.101.44261.44961.4356
102008.09.03 17:56s/l50.101.44961.44961.4356-70.009929.74
112008.09.03 17:56sell60.101.44941.45641.4424
122008.09.04 16:08t/p60.101.44241.45641.442471.5610001.30
132008.09.04 16:08sell70.101.44211.44911.4351
142008.09.04 17:17t/p70.101.43511.44911.435170.0010071.30
152008.09.04 17:17sell80.101.43481.44181.4278
162008.09.04 23:12t/p80.101.42781.44181.427870.0010141.30
172008.09.04 23:12sell90.101.42731.43431.4203
182008.09.05 12:57t/p90.101.42031.43431.420370.5210211.82
192008.09.05 12:57sell100.101.42001.42701.4130
202008.09.05 14:26s/l100.101.42701.42701.4130-70.0010141.82
212008.09.05 14:26sell110.101.42671.43371.4197
222008.09.05 14:48s/l110.101.43371.43371.4197-70.0010071.82
232008.09.05 14:48sell120.101.43341.44041.4264
242008.09.05 16:21t/p120.101.42641.44041.426470.0010141.82
252008.09.05 16:21sell130.101.42611.43311.4191
262008.09.08 00:00s/l130.101.43311.43311.4191-69.4810072.34
272008.09.08 00:00sell140.101.43751.44451.4305
282008.09.08 09:53t/p140.101.43051.44451.430570.0010142.34
292008.09.08 09:53sell150.101.43011.43711.4231
302008.09.08 11:04t/p150.101.42311.43711.423170.0010212.34
312008.09.08 11:04sell160.101.42281.42981.4158
322008.09.08 17:55t/p160.101.41581.42981.415870.0010282.34
332008.09.08 17:55sell170.101.41551.42251.4085
342008.09.08 19:25t/p170.101.40851.42251.408570.0010352.34
352008.09.08 19:25sell180.101.40821.41521.4012
362008.09.08 22:12s/l180.101.41521.41521.4012-70.0010282.34
372008.09.08 22:12sell190.101.41491.42191.4079
382008.09.09 03:25t/p190.101.40791.42191.407970.5210352.86
392008.09.09 03:25sell200.101.40761.41461.4006
402008.09.09 10:52s/l200.101.41461.41461.4006-70.0010282.86
412008.09.09 10:52sell210.101.41431.42131.4073
422008.09.09 15:37t/p210.101.40731.42131.407370.0010352.86
432008.09.09 15:37sell220.101.40701.41401.4000
442008.09.09 16:08s/l220.101.41401.41401.4000-70.0010282.86
452008.09.09 16:08sell230.101.41371.42071.4067
462008.09.09 18:29s/l230.101.42071.42071.4067-70.0010212.86
472008.09.09 18:29sell240.101.42041.42741.4134
482008.09.09 21:12t/p240.101.41341.42741.413470.0010282.86
492008.09.09 21:12sell250.101.41311.42011.4061
502008.09.10 16:53t/p250.101.40611.42011.406170.5210353.38
512008.09.10 16:53sell260.101.40581.41281.3988
522008.09.10 23:04t/p260.101.39881.41281.398870.0010423.38
532008.09.10 23:04sell270.101.39851.40551.3915
542008.09.11 10:41t/p270.101.39151.40551.391571.5610494.94
552008.09.11 10:41sell280.101.39121.39821.3842
562008.09.11 14:32s/l280.101.39821.39821.3842-70.0010424.94
572008.09.11 14:32sell290.101.39791.40491.3909
582008.09.11 15:15t/p290.101.39091.40491.390970.0010494.94
592008.09.11 15:15sell300.101.39061.39761.3836
602008.09.11 22:28s/l300.101.39761.39761.3836-70.0010424.94
612008.09.11 22:28sell310.101.39731.40431.3903
622008.09.11 23:35s/l310.101.40431.40431.3903-70.0010354.94
632008.09.11 23:35sell320.101.40401.41101.3970
642008.09.12 10:24s/l320.101.41101.41101.3970-69.4810285.46
652008.09.12 10:24sell330.101.41071.41771.4037
662008.09.12 16:50s/l330.101.41771.41771.4037-70.0010215.46
672008.09.12 16:50sell340.101.41741.42441.4104
682008.09.15 00:00s/l340.101.42441.42441.4104-69.4810145.98
692008.09.15 00:00sell350.101.42931.43631.4223
702008.09.15 04:13s/l350.101.43631.43631.4223-70.0010075.98
712008.09.15 04:13sell360.101.43601.44301.4290
722008.09.15 05:08s/l360.101.44301.44301.4290-70.0010005.98
732008.09.15 05:08sell370.101.44281.44981.4358
742008.09.15 06:44t/p370.101.43581.44981.435870.0010075.98
752008.09.15 06:44sell380.101.43551.44251.4285
762008.09.15 07:43s/l380.101.44251.44251.4285-70.0010005.98
772008.09.15 07:43sell390.101.44221.44921.4352
782008.09.15 08:30t/p390.101.43521.44921.435270.0010075.98
792008.09.15 08:30buy400.101.43521.42821.4422
802008.09.15 09:03s/l400.101.42821.42821.4422-70.0010005.98
812008.09.15 09:03buy410.101.42851.42151.4355
822008.09.15 12:27s/l410.101.42151.42151.4355-70.009935.98
832008.09.15 12:27buy420.101.42181.41481.4288
842008.09.15 13:26s/l420.101.41481.41481.4288-70.009865.98
852008.09.15 13:26buy430.101.41501.40801.4220
862008.09.15 15:36t/p430.101.42201.40801.422070.009935.98
872008.09.15 15:36buy440.101.42231.41531.4293
882008.09.15 21:45t/p440.101.42931.41531.429370.0010005.98
892008.09.15 21:45buy450.101.42961.42261.4366
902008.09.15 22:48s/l450.101.42261.42261.4366-70.009935.98
912008.09.15 22:48buy460.101.42291.41591.4299
922008.09.15 23:58t/p460.101.42991.41591.429970.0010005.98
932008.09.15 23:58buy470.101.43031.42331.4373
942008.09.16 02:00s/l470.101.42331.42331.4373-70.789935.20
952008.09.16 02:00buy480.101.42351.41651.4305
962008.09.16 11:54s/l480.101.41651.41651.4305-70.009865.20
972008.09.16 11:54buy490.101.41671.40971.4237
982008.09.16 14:05t/p490.101.42371.40971.423770.009935.20
992008.09.16 14:05buy500.101.42421.41721.4312
1002008.09.16 16:32s/l500.101.41721.41721.4312-70.009865.20
1012008.09.16 16:32buy510.101.41751.41051.4245
1022008.09.16 20:14s/l510.101.41051.41051.4245-70.009795.20
1032008.09.16 20:14buy520.101.41071.40371.4177
1042008.09.17 02:01t/p520.101.41771.40371.417769.229864.42
1052008.09.17 02:01buy530.101.41811.41111.4251
1062008.09.17 09:18t/p530.101.42511.41111.425170.009934.42
1072008.09.17 09:18buy540.101.42541.41841.4324
1082008.09.17 12:53s/l540.101.41841.41841.4324-70.009864.42
1092008.09.17 12:53buy550.101.41871.41171.4257
1102008.09.17 18:01s/l550.101.41171.41171.4257-70.009794.42
1112008.09.17 18:01buy560.101.41201.40501.4190
1122008.09.17 19:15t/p560.101.41901.40501.419070.009864.42
1132008.09.17 19:15buy570.101.41931.41231.4263
1142008.09.17 19:29t/p570.101.42631.41231.426370.009934.42
1152008.09.17 19:29buy580.101.42661.41961.4336
1162008.09.17 20:03t/p580.101.43361.41961.433670.0010004.42
1172008.09.17 20:03buy590.101.43391.42691.4409
1182008.09.18 10:27t/p590.101.44091.42691.440967.6610072.08
1192008.09.18 10:27sell600.101.44091.44791.4339
1202008.09.18 11:58s/l600.101.44791.44791.4339-70.0010002.08
1212008.09.18 11:58sell610.101.44761.45461.4406
1222008.09.18 15:31t/p610.101.44061.45461.440670.0010072.08
1232008.09.18 15:31sell620.101.44021.44721.4332
1242008.09.18 21:07t/p620.101.43321.44721.433270.0010142.08
1252008.09.18 21:07sell630.101.43281.43981.4258
1262008.09.19 02:23t/p630.101.42581.43981.425870.5210212.60
1272008.09.19 02:23sell640.101.42551.43251.4185
1282008.09.19 06:19t/p640.101.41851.43251.418570.0010282.60
1292008.09.19 06:19sell650.101.41821.42521.4112
1302008.09.19 08:13s/l650.101.42521.42521.4112-70.0010212.60
1312008.09.19 08:13sell660.101.42491.43191.4179
1322008.09.19 10:20t/p660.101.41791.43191.417970.0010282.60
1332008.09.19 10:20sell670.101.41751.42451.4105
1342008.09.19 13:01s/l670.101.42451.42451.4105-70.0010212.60
1352008.09.19 13:01sell680.101.42421.43121.4172
1362008.09.19 14:50s/l680.101.43121.43121.4172-70.0010142.60
1372008.09.19 14:50sell690.101.43101.43801.4240
1382008.09.19 15:25s/l690.101.43801.43801.4240-70.0010072.60
1392008.09.19 15:25sell700.101.43791.44491.4309
1402008.09.19 17:09s/l700.101.44491.44491.4309-70.0010002.60
1412008.09.19 17:09sell710.101.44461.45161.4376
1422008.09.19 18:05t/p710.101.43761.45161.437670.0010072.60
1432008.09.19 18:05sell720.101.43731.44431.4303
1442008.09.19 20:16s/l720.101.44431.44431.4303-70.0010002.60
1452008.09.19 20:16sell730.101.44401.45101.4370
1462008.09.22 04:05s/l730.101.45101.45101.4370-69.489933.12
1472008.09.22 04:05sell740.101.45081.45781.4438
1482008.09.22 10:08s/l740.101.45781.45781.4438-70.009863.12
1492008.09.22 10:08buy750.101.45821.45121.4652
1502008.09.22 16:41t/p750.101.46521.45121.465270.009933.12
1512008.09.22 16:41buy760.101.46551.45851.4725
1522008.09.22 18:44t/p760.101.47251.45851.472570.0010003.12
1532008.09.22 18:44buy770.101.47281.46581.4798
1542008.09.22 20:45t/p770.101.47981.46581.479870.0010073.12
1552008.09.22 20:45buy780.101.48011.47311.4871
1562008.09.23 08:45s/l780.101.47311.47311.4871-70.7810002.34
1572008.09.23 08:45buy790.101.47301.46601.4800
1582008.09.23 12:45t/p790.101.48001.46601.480070.0010072.34
1592008.09.23 12:45buy800.101.48031.47331.4873
1602008.09.23 14:14s/l800.101.47331.47331.4873-70.0010002.34
1612008.09.23 14:14buy810.101.47361.46661.4806
1622008.09.23 19:03s/l810.101.46661.46661.4806-70.009932.34
1632008.09.23 19:03buy820.101.46691.45991.4739
1642008.09.24 14:36t/p820.101.47391.45991.473969.2210001.56
1652008.09.24 14:36buy830.101.47421.46721.4812
1662008.09.24 16:28s/l830.101.46721.46721.4812-70.009931.56
1672008.09.24 16:28buy840.101.46751.46051.4745
1682008.09.24 23:51s/l840.101.46051.46051.4745-70.009861.56
1692008.09.24 23:51buy850.101.46071.45371.4677
1702008.09.25 03:18t/p850.101.46771.45371.467767.669929.22
1712008.09.25 03:18buy860.101.46801.46101.4750
1722008.09.25 08:35t/p860.101.47501.46101.475070.009999.22
1732008.09.25 08:35buy870.101.47531.46831.4823
1742008.09.25 12:34s/l870.101.46831.46831.4823-70.009929.22
1752008.09.25 12:34buy880.101.46851.46151.4755
1762008.09.25 18:57s/l880.101.46151.46151.4755-70.009859.22
1772008.09.25 18:57buy890.101.46181.45481.4688
1782008.09.29 00:00s/l890.101.45481.45481.4688-71.569787.66
1792008.09.29 00:00sell900.101.45171.45871.4447
1802008.09.29 07:39t/p900.101.44471.45871.444770.009857.66
1812008.09.29 07:39sell910.101.44441.45141.4374
1822008.09.29 09:14t/p910.101.43741.45141.437470.009927.66
1832008.09.29 09:14sell920.101.43711.44411.4301
1842008.09.29 16:05s/l920.101.44411.44411.4301-70.009857.66
1852008.09.29 16:05sell930.101.44381.45081.4368
1862008.09.29 19:46s/l930.101.45081.45081.4368-70.009787.66
1872008.09.29 19:46sell940.101.45081.45781.4438
1882008.09.29 19:46s/l940.101.45781.45781.4438-70.009717.66
1892008.09.29 19:47sell950.101.45591.46291.4489
1902008.09.29 19:48t/p950.101.44891.46291.448970.009787.66
1912008.09.29 19:48sell960.101.44861.45561.4416
1922008.09.29 23:54t/p960.101.44161.45561.441670.009857.66
1932008.09.29 23:54sell970.101.44131.44831.4343
1942008.09.30 04:51t/p970.101.43431.44831.434370.529928.18
1952008.09.30 04:51sell980.101.43401.44101.4270
1962008.09.30 09:02s/l980.101.44101.44101.4270-70.009858.18
1972008.09.30 09:02sell990.101.44071.44771.4337
1982008.09.30 12:29t/p990.101.43371.44771.433770.009928.18
1992008.09.30 12:29sell1000.101.43341.44041.4264
2002008.09.30 14:37t/p1000.101.42641.44041.426470.009998.18
2012008.09.30 14:37sell1010.101.42601.43301.4190
2022008.09.30 15:39t/p1010.101.41901.43301.419070.0010068.18
2032008.09.30 15:39sell1020.101.41871.42571.4117
2042008.09.30 16:43t/p1020.101.41171.42571.411770.0010138.18
2052008.09.30 16:43sell1030.101.41141.41841.4044
2062008.09.30 17:00t/p1030.101.40441.41841.404470.0010208.18
2072008.09.30 17:00sell1040.101.40411.41111.3971
2082008.09.30 23:19s/l1040.101.41111.41111.3971-70.0010138.18
2092008.09.30 23:19sell1050.101.41091.41791.4039
2102008.10.01 14:24t/p1050.101.40391.41791.403970.5210208.70
2112008.10.01 14:24sell1060.101.40361.41061.3966
2122008.10.02 02:02t/p1060.101.39661.41061.396671.5610280.26
2132008.10.02 02:02sell1070.101.39621.40321.3892
2142008.10.02 09:23t/p1070.101.38921.40321.389270.0010350.26
2152008.10.02 09:23sell1080.101.38891.39591.3819
2162008.10.02 14:35t/p1080.101.38191.39591.381970.0010420.26
2172008.10.02 14:35sell1090.101.38141.38841.3744
2182008.10.03 07:26s/l1090.101.38841.38841.3744-69.4810350.78
2192008.10.03 07:26sell1100.101.38811.39511.3811
2202008.10.03 09:16t/p1100.101.38111.39511.381170.0010420.78
2212008.10.03 09:16sell1110.101.38081.38781.3738
2222008.10.03 10:28s/l1110.101.38781.38781.3738-70.0010350.78
2232008.10.03 10:28sell1120.101.38751.39451.3805
2242008.10.03 14:32t/p1120.101.38051.39451.380570.0010420.78
2252008.10.03 14:32sell1130.101.38021.38721.3732
2262008.10.03 15:17t/p1130.101.37321.38721.373270.0010490.78
2272008.10.03 15:17sell1140.101.37291.37991.3659
2282008.10.03 16:45s/l1140.101.37991.37991.3659-70.0010420.78
2292008.10.03 16:45sell1150.101.37961.38661.3726
2302008.10.03 18:11s/l1150.101.38661.38661.3726-70.0010350.78
2312008.10.03 18:11sell1160.101.38631.39331.3793
2322008.10.03 18:44t/p1160.101.37931.39331.379370.0010420.78
2332008.10.03 18:44sell1170.101.37901.38601.3720
2342008.10.03 19:27s/l1170.101.38601.38601.3720-70.0010350.78
2352008.10.03 19:27sell1180.101.38581.39281.3788
2362008.10.03 22:32t/p1180.101.37881.39281.378870.0010420.78
2372008.10.03 22:32sell1190.101.37851.38551.3715
2382008.10.06 00:00t/p1190.101.37151.38551.371570.5210491.30
2392008.10.06 00:00sell1200.101.36371.37071.3567
2402008.10.06 08:08t/p1200.101.35671.37071.356770.0010561.30
2412008.10.06 08:08sell1210.101.35631.36331.3493
2422008.10.06 14:01s/l1210.101.36331.36331.3493-70.0010491.30
2432008.10.06 14:01sell1220.101.36301.37001.3560
2442008.10.06 15:57t/p1220.101.35601.37001.356070.0010561.30
2452008.10.06 15:57sell1230.101.35571.36271.3487
2462008.10.06 16:48t/p1230.101.34871.36271.348770.0010631.30
2472008.10.06 16:48sell1240.101.34841.35541.3414
2482008.10.07 05:48s/l1240.101.35541.35541.3414-69.4810561.82
2492008.10.07 05:48sell1250.101.35511.36211.3481
2502008.10.07 06:31s/l1250.101.36211.36211.3481-70.0010491.82
2512008.10.07 06:31sell1260.101.36181.36881.3548
2522008.10.07 07:55t/p1260.101.35481.36881.354870.0010561.82
2532008.10.07 07:55sell1270.101.35441.36141.3474
2542008.10.07 08:18s/l1270.101.36141.36141.3474-70.0010491.82
2552008.10.07 08:18sell1280.101.36111.36811.3541
2562008.10.07 10:15t/p1280.101.35411.36811.354170.0010561.82
2572008.10.07 10:15sell1290.101.35381.36081.3468
2582008.10.07 13:47s/l1290.101.36081.36081.3468-70.0010491.82
2592008.10.07 13:47sell1300.101.36051.36751.3535
2602008.10.07 15:13s/l1300.101.36751.36751.3535-70.0010421.82
2612008.10.07 15:13sell1310.101.36721.37421.3602
2622008.10.07 15:34s/l1310.101.37421.37421.3602-70.0010351.82
2632008.10.07 15:34sell1320.101.37401.38101.3670
2642008.10.07 15:55t/p1320.101.36701.38101.367070.0010421.82
2652008.10.07 15:55sell1330.101.36671.37371.3597
2662008.10.07 17:11t/p1330.101.35971.37371.359770.0010491.82
2672008.10.07 17:11sell1340.101.35941.36641.3524
2682008.10.07 20:49s/l1340.101.36641.36641.3524-70.0010421.82
2692008.10.07 20:49sell1350.101.36621.37321.3592
2702008.10.07 22:55t/p1350.101.35921.37321.359270.0010491.82
2712008.10.07 22:55sell1360.101.35891.36591.3519
2722008.10.08 09:11s/l1360.101.36591.36591.3519-69.4810422.34
2732008.10.08 09:11sell1370.101.36571.37271.3587
2742008.10.08 13:25s/l1370.101.37271.37271.3587-70.0010352.34
2752008.10.08 13:25sell1380.101.37241.37941.3654
2762008.10.08 14:30t/p1380.101.36541.37941.365470.0010422.34
2772008.10.08 14:30sell1390.101.36511.37211.3581
2782008.10.08 19:13s/l1390.101.37211.37211.3581-70.0010352.34
2792008.10.08 19:13sell1400.101.37181.37881.3648
2802008.10.08 23:07t/p1400.101.36481.37881.364870.0010422.34
2812008.10.08 23:07buy1410.101.36481.35781.3718
2822008.10.09 09:36t/p1410.101.37181.35781.371867.6610490.00
2832008.10.09 09:36buy1420.101.37211.36511.3791
2842008.10.09 16:10s/l1420.101.36511.36511.3791-70.0010420.00
2852008.10.09 16:10buy1430.101.36531.35831.3723
2862008.10.09 23:02s/l1430.101.35831.35831.3723-70.0010350.00
2872008.10.09 23:02buy1440.101.35861.35161.3656
2882008.10.10 06:30s/l1440.101.35161.35161.3656-70.7810279.22
2892008.10.10 06:30buy1450.101.35191.34491.3589
2902008.10.10 09:29t/p1450.101.35891.34491.358970.0010349.22
2912008.10.10 09:29buy1460.101.35931.35231.3663
2922008.10.10 12:31s/l1460.101.35231.35231.3663-70.0010279.22
2932008.10.10 12:31buy1470.101.35261.34561.3596
2942008.10.10 16:12t/p1470.101.35961.34561.359670.0010349.22
2952008.10.10 16:12buy1480.101.35991.35291.3669
2962008.10.10 16:42s/l1480.101.35291.35291.3669-70.0010279.22
2972008.10.10 16:42buy1490.101.35311.34611.3601
2982008.10.10 17:51s/l1490.101.34611.34611.3601-70.0010209.22
2992008.10.10 17:51buy1500.101.34641.33941.3534
3002008.10.10 19:38s/l1500.101.33941.33941.3534-70.0010139.22
3012008.10.10 19:38buy1510.101.33961.33261.3466
3022008.10.10 20:27s/l1510.101.33261.33261.3466-70.0010069.22
3032008.10.10 20:27buy1520.101.33291.32591.3399
3042008.10.10 20:45s/l1520.101.32591.32591.3399-70.009999.22
3052008.10.10 20:45buy1530.101.32621.31921.3332
3062008.10.10 21:04t/p1530.101.33321.31921.333270.0010069.22
3072008.10.10 21:04buy1540.101.33351.32651.3405
3082008.10.10 21:28t/p1540.101.34051.32651.340570.0010139.22
3092008.10.10 21:28buy1550.101.34081.33381.3478
3102008.10.13 00:02t/p1550.101.34781.33381.347869.2210208.44
3112008.10.13 00:02buy1560.101.35841.35141.3654
3122008.10.13 04:46s/l1560.101.35141.35141.3654-70.0010138.44
3132008.10.13 04:46buy1570.101.35171.34471.3587
3142008.10.13 08:04t/p1570.101.35871.34471.358770.0010208.44
3152008.10.13 08:04buy1580.101.35901.35201.3660
3162008.10.13 08:38t/p1580.101.36601.35201.366070.0010278.44
3172008.10.13 08:38buy1590.101.36631.35931.3733
3182008.10.13 11:52s/l1590.101.35931.35931.3733-70.0010208.44
3192008.10.13 11:52buy1600.101.35951.35251.3665
3202008.10.13 15:02t/p1600.101.36651.35251.366570.0010278.44
3212008.10.13 15:02sell1610.101.36651.37351.3595
3222008.10.13 16:11t/p1610.101.35951.37351.359570.0010348.44
3232008.10.13 16:11sell1620.101.35921.36621.3522
3242008.10.13 18:08t/p1620.101.35221.36621.352270.0010418.44
3252008.10.13 18:08sell1630.101.35191.35891.3449
3262008.10.13 21:41s/l1630.101.35891.35891.3449-70.0010348.44
3272008.10.13 21:41sell1640.101.35861.36561.3516
3282008.10.14 01:59s/l1640.101.36561.36561.3516-69.4810278.96
3292008.10.14 01:59sell1650.101.36561.37261.3586
3302008.10.14 12:30s/l1650.101.37261.37261.3586-70.0010208.96
3312008.10.14 12:30sell1660.101.37231.37931.3653
3322008.10.14 16:24t/p1660.101.36531.37931.365370.0010278.96
3332008.10.14 16:24sell1670.101.36501.37201.3580
3342008.10.15 01:29t/p1670.101.35801.37201.358070.5210349.48
3352008.10.15 01:29sell1680.101.35771.36471.3507
3362008.10.15 12:31s/l1680.101.36471.36471.3507-70.0010279.48
3372008.10.15 12:31buy1690.101.36471.35771.3717
3382008.10.15 15:01s/l1690.101.35771.35771.3717-70.0010209.48
3392008.10.15 15:01sell1700.101.35771.36471.3507
3402008.10.15 19:57t/p1700.101.35071.36471.350770.0010279.48
3412008.10.15 19:57sell1710.101.35041.35741.3434
3422008.10.16 00:23t/p1710.101.34341.35741.343471.5610351.04
3432008.10.16 00:23buy1720.101.34341.33641.3504
3442008.10.16 04:03t/p1720.101.35041.33641.350470.0010421.04
3452008.10.16 04:03buy1730.101.35081.34381.3578
3462008.10.16 06:16s/l1730.101.34381.34381.3578-70.0010351.04
3472008.10.16 06:16buy1740.101.34411.33711.3511
3482008.10.16 06:39s/l1740.101.33711.33711.3511-70.0010281.04
3492008.10.16 06:39buy1750.101.33741.33041.3444
3502008.10.16 07:11t/p1750.101.34441.33041.344470.0010351.04
3512008.10.16 07:11buy1760.101.34471.33771.3517
3522008.10.16 07:39s/l1760.101.33771.33771.3517-70.0010281.04
3532008.10.16 07:39buy1770.101.33781.33081.3448
3542008.10.16 10:07t/p1770.101.34481.33081.344870.0010351.04
3552008.10.16 10:07buy1780.101.34511.33811.3521
3562008.10.16 13:28t/p1780.101.35211.33811.352170.0010421.04
3572008.10.16 13:28sell1790.101.35211.35911.3451
3582008.10.16 15:34t/p1790.101.34511.35911.345170.0010491.04
3592008.10.16 15:34buy1800.101.34511.33811.3521
3602008.10.16 16:36s/l1800.101.33811.33811.3521-70.0010421.04
3612008.10.16 16:36sell1810.101.33811.34511.3311
3622008.10.16 18:23s/l1810.101.34511.34511.3311-70.0010351.04
3632008.10.16 18:23sell1820.101.34481.35181.3378
3642008.10.17 02:15s/l1820.101.35181.35181.3378-69.4810281.56
3652008.10.17 02:15buy1830.101.35181.34481.3588
3662008.10.17 03:26s/l1830.101.34481.34481.3588-70.0010211.56
3672008.10.17 03:26buy1840.101.34511.33811.3521
3682008.10.20 08:56t/p1840.101.35211.33811.352169.2210280.78
3692008.10.20 08:56sell1850.101.35231.35931.3453
3702008.10.20 12:51t/p1850.101.34531.35931.345370.0010350.78
3712008.10.20 12:51sell1860.101.34501.35201.3380
3722008.10.20 15:25t/p1860.101.33801.35201.338070.0010420.78
3732008.10.20 15:25sell1870.101.33771.34471.3307
3742008.10.20 16:52t/p1870.101.33071.34471.330770.0010490.78
3752008.10.20 16:52sell1880.101.33031.33731.3233
3762008.10.21 10:29t/p1880.101.32331.33731.323370.5210561.30
3772008.10.21 10:29sell1890.101.32301.33001.3160
3782008.10.21 14:58t/p1890.101.31601.33001.316070.0010631.30
3792008.10.21 14:58sell1900.101.31571.32271.3087
3802008.10.21 16:16s/l1900.101.32271.32271.3087-70.0010561.30
3812008.10.21 16:16sell1910.101.32241.32941.3154
3822008.10.21 17:35t/p1910.101.31541.32941.315470.0010631.30
3832008.10.21 17:35sell1920.101.31511.32211.3081
3842008.10.21 19:12t/p1920.101.30811.32211.308170.0010701.30
3852008.10.21 19:12sell1930.101.30781.31481.3008
3862008.10.22 01:42t/p1930.101.30081.31481.300870.5210771.82
3872008.10.22 01:42sell1940.101.30041.30741.2934
3882008.10.22 05:29t/p1940.101.29341.30741.293470.0010841.82
3892008.10.22 05:29sell1950.101.29311.30011.2861
3902008.10.22 06:17t/p1950.101.28611.30011.286170.0010911.82
3912008.10.22 06:17sell1960.101.28571.29271.2787
3922008.10.22 06:29t/p1960.101.27871.29271.278770.0010981.82
3932008.10.22 06:29sell1970.101.27831.28531.2713
3942008.10.22 07:08s/l1970.101.28531.28531.2713-70.0010911.82
3952008.10.22 07:08sell1980.101.28501.29201.2780
3962008.10.22 10:44s/l1980.101.29201.29201.2780-70.0010841.82
3972008.10.22 10:44sell1990.101.29171.29871.2847
3982008.10.22 12:49t/p1990.101.28471.29871.284770.0010911.82
3992008.10.22 12:49sell2000.101.28441.29141.2774
4002008.10.22 17:00s/l2000.101.29141.29141.2774-70.0010841.82
4012008.10.22 17:00sell2010.101.29111.29811.2841
4022008.10.22 17:37t/p2010.101.28411.29811.284170.0010911.82
4032008.10.22 17:37sell2020.101.28381.29081.2768
4042008.10.23 01:09t/p2020.101.27681.29081.276871.5610983.38
4052008.10.23 01:09sell2030.101.27591.28291.2689
4062008.10.23 02:09s/l2030.101.28291.28291.2689-70.0010913.38
4072008.10.23 02:09sell2040.101.28281.28981.2758
4082008.10.23 05:46t/p2040.101.27581.28981.275870.0010983.38
4092008.10.23 05:46sell2050.101.27551.28251.2685
4102008.10.23 07:56s/l2050.101.28251.28251.2685-70.0010913.38
4112008.10.23 07:56sell2060.101.28231.28931.2753
4122008.10.23 14:35t/p2060.101.27531.28931.275370.0010983.38
4132008.10.23 14:35sell2070.101.27501.28201.2680
4142008.10.23 14:53s/l2070.101.28201.28201.2680-70.0010913.38
4152008.10.23 14:53sell2080.101.28181.28881.2748
4162008.10.23 16:59s/l2080.101.28881.28881.2748-70.0010843.38
4172008.10.23 16:59sell2090.101.28851.29551.2815
4182008.10.23 18:10t/p2090.101.28151.29551.281570.0010913.38
4192008.10.23 18:10sell2100.101.28121.28821.2742
4202008.10.23 20:40s/l2100.101.28821.28821.2742-70.0010843.38
4212008.10.23 20:40sell2110.101.28791.29491.2809
4222008.10.23 23:03s/l2110.101.29491.29491.2809-70.0010773.38
4232008.10.23 23:03sell2120.101.29481.30181.2878
4242008.10.24 02:08t/p2120.101.28781.30181.287870.5210843.90
4252008.10.24 02:08sell2130.101.28751.29451.2805
4262008.10.24 04:19t/p2130.101.28051.29451.280570.0010913.90
4272008.10.24 04:19sell2140.101.28011.28711.2731
4282008.10.24 08:54t/p2140.101.27311.28711.273170.0010983.90
4292008.10.24 08:54sell2150.101.27281.27981.2658
4302008.10.24 09:33t/p2150.101.26581.27981.265870.0011053.90
4312008.10.24 09:33sell2160.101.26551.27251.2585
4322008.10.24 10:22t/p2160.101.25851.27251.258570.0011123.90
4332008.10.24 10:22sell2170.101.25821.26521.2512
4342008.10.24 11:33t/p2170.101.25121.26521.251270.0011193.90
4352008.10.24 11:33sell2180.101.25091.25791.2439
4362008.10.24 11:57s/l2180.101.25791.25791.2439-70.0011123.90
4372008.10.24 11:57sell2190.101.25761.26461.2506
4382008.10.24 14:39s/l2190.101.26461.26461.2506-70.0011053.90
4392008.10.24 14:39sell2200.101.26431.27131.2573
4402008.10.24 15:57s/l2200.101.27131.27131.2573-70.0010983.90
4412008.10.24 15:57sell2210.101.27101.27801.2640
4422008.10.24 19:37t/p2210.101.26401.27801.264070.0011053.90
4432008.10.24 19:37sell2220.101.26361.27061.2566
4442008.10.24 22:03t/p2220.101.25661.27061.256670.0011123.90
4452008.10.24 22:03sell2230.101.25631.26331.2493
4462008.10.24 22:38s/l2230.101.26331.26331.2493-70.0011053.90
4472008.10.24 22:38sell2240.101.26301.27001.2560
4482008.10.27 00:04t/p2240.101.25601.27001.256070.5211124.42
4492008.10.27 00:04sell2250.101.25571.26271.2487
4502008.10.27 01:00s/l2250.101.26271.26271.2487-70.0011054.42
4512008.10.27 01:00sell2260.101.26241.26941.2554
4522008.10.27 02:35t/p2260.101.25541.26941.255470.0011124.42
4532008.10.27 02:35sell2270.101.25501.26201.2480
4542008.10.27 05:41s/l2270.101.26201.26201.2480-70.0011054.42
4552008.10.27 05:41sell2280.101.26181.26881.2548
4562008.10.27 06:13t/p2280.101.25481.26881.254870.0011124.42
4572008.10.27 06:13sell2290.101.25451.26151.2475
4582008.10.27 08:12t/p2290.101.24751.26151.247570.0011194.42
4592008.10.27 08:12sell2300.101.24721.25421.2402
4602008.10.27 09:18t/p2300.101.24021.25421.240270.0011264.42
4612008.10.27 09:18sell2310.101.23961.24661.2326
4622008.10.27 11:39s/l2310.101.24661.24661.2326-70.0011194.42
4632008.10.27 11:39sell2320.101.24641.25341.2394
4642008.10.27 17:55s/l2320.101.25341.25341.2394-70.0011124.42
4652008.10.27 17:55sell2330.101.25311.26011.2461
4662008.10.27 22:12t/p2330.101.24611.26011.246170.0011194.42
4672008.10.27 22:12sell2340.101.24561.25261.2386
4682008.10.28 02:04t/p2340.101.23861.25261.238670.5211264.94
4692008.10.28 02:04sell2350.101.23821.24521.2312
4702008.10.28 04:42s/l2350.101.24521.24521.2312-70.0011194.94
4712008.10.28 04:42sell2360.101.24511.25211.2381
4722008.10.28 06:40s/l2360.101.25211.25211.2381-70.0011124.94
4732008.10.28 06:40sell2370.101.25181.25881.2448
4742008.10.28 07:43s/l2370.101.25881.25881.2448-70.0011054.94
4752008.10.28 07:43sell2380.101.25851.26551.2515
4762008.10.28 08:21t/p2380.101.25151.26551.251570.0011124.94
4772008.10.28 08:21sell2390.101.25121.25821.2442
4782008.10.28 19:50s/l2390.101.25821.25821.2442-70.0011054.94
4792008.10.28 19:50sell2400.101.25791.26491.2509
4802008.10.28 20:21s/l2400.101.26491.26491.2509-70.0010984.94
4812008.10.28 20:21sell2410.101.26471.27171.2577
4822008.10.28 21:00s/l2410.101.27171.27171.2577-70.0010914.94
4832008.10.28 21:00sell2420.101.27141.27841.2644
4842008.10.28 22:58s/l2420.101.27841.27841.2644-70.0010844.94
4852008.10.28 22:58sell2430.101.27811.28511.2711
4862008.10.29 02:44t/p2430.101.27111.28511.271170.5210915.46
4872008.10.29 02:44sell2440.101.27081.27781.2638
4882008.10.29 06:18t/p2440.101.26381.27781.263870.0010985.46
4892008.10.29 06:18sell2450.101.26351.27051.2565
4902008.10.29 06:47s/l2450.101.27051.27051.2565-70.0010915.46
4912008.10.29 06:47sell2460.101.27031.27731.2633
4922008.10.29 07:46s/l2460.101.27731.27731.2633-70.0010845.46
4932008.10.29 07:46sell2470.101.27701.28401.2700
4942008.10.29 08:29t/p2470.101.27001.28401.270070.0010915.46
4952008.10.29 08:29sell2480.101.26971.27671.2627
4962008.10.29 09:52s/l2480.101.27671.27671.2627-70.0010845.46
4972008.10.29 09:52sell2490.101.27641.28341.2694
4982008.10.29 11:50s/l2490.101.28341.28341.2694-70.0010775.46
4992008.10.29 11:50sell2500.101.28311.29011.2761
5002008.10.29 13:31t/p2500.101.27611.29011.276170.0010845.46
5012008.10.29 13:31sell2510.101.27581.28281.2688
5022008.10.29 14:45s/l2510.101.28281.28281.2688-70.0010775.46
5032008.10.29 14:45sell2520.101.28251.28951.2755
5042008.10.29 15:05s/l2520.101.28951.28951.2755-70.0010705.46
5052008.10.29 15:05sell2530.101.28931.29631.2823
5062008.10.29 15:26s/l2530.101.29631.29631.2823-70.0010635.46
5072008.10.29 15:26buy2540.101.29631.28931.3033
5082008.10.29 16:51s/l2540.101.28931.28931.3033-70.0010565.46
5092008.10.29 16:51buy2550.101.28961.28261.2966
5102008.10.29 17:05s/l2550.101.28261.28261.2966-70.0010495.46
5112008.10.29 17:05buy2560.101.28291.27591.2899
5122008.10.29 17:31t/p2560.101.28991.27591.289970.0010565.46
5132008.10.29 17:31buy2570.101.29031.28331.2973
5142008.10.29 19:32s/l2570.101.28331.28331.2973-70.0010495.46
5152008.10.29 19:32buy2580.101.28361.27661.2906
5162008.10.29 20:16t/p2580.101.29061.27661.290670.0010565.46
5172008.10.29 20:16buy2590.101.29091.28391.2979
5182008.10.30 01:13t/p2590.101.29791.28391.297967.6610633.12
5192008.10.30 01:13buy2600.101.29821.29121.3052
5202008.10.30 01:23t/p2600.101.30521.29121.305270.0010703.12
5212008.10.30 01:23buy2610.101.30551.29851.3125
5222008.10.30 02:15t/p2610.101.31251.29851.312570.0010773.12
5232008.10.30 02:15buy2620.101.31281.30581.3198
5242008.10.30 03:32t/p2620.101.31981.30581.319870.0010843.12
5252008.10.30 03:32buy2630.101.32011.31311.3271
5262008.10.30 03:41t/p2630.101.32711.31311.327170.0010913.12
5272008.10.30 03:41buy2640.101.32761.32061.3346
5282008.10.30 04:23s/l2640.101.32061.32061.3346-70.0010843.12
5292008.10.30 04:23buy2650.101.32091.31391.3279
5302008.10.30 07:15s/l2650.101.31391.31391.3279-70.0010773.12
5312008.10.30 07:15buy2660.101.31421.30721.3212
5322008.10.30 08:19t/p2660.101.32121.30721.321270.0010843.12
5332008.10.30 08:19buy2670.101.32151.31451.3285
5342008.10.30 10:00s/l2670.101.31451.31451.3285-70.0010773.12
5352008.10.30 10:00buy2680.101.31481.30781.3218
5362008.10.30 10:33s/l2680.101.30781.30781.3218-70.0010703.12
5372008.10.30 10:33buy2690.101.30811.30111.3151
5382008.10.30 11:46t/p2690.101.31511.30111.315170.0010773.12
5392008.10.30 11:46buy2700.101.31541.30841.3224
5402008.10.30 12:30s/l2700.101.30841.30841.3224-70.0010703.12
5412008.10.30 12:30buy2710.101.30871.30171.3157
5422008.10.30 14:25s/l2710.101.30171.30171.3157-70.0010633.12
5432008.10.30 14:25buy2720.101.30201.29501.3090
5442008.10.30 15:00s/l2720.101.29501.29501.3090-70.0010563.12
5452008.10.30 15:00buy2730.101.29531.28831.3023
5462008.10.30 16:32s/l2730.101.28831.28831.3023-70.0010493.12
5472008.10.30 16:32buy2740.101.28861.28161.2956
5482008.10.30 16:53s/l2740.101.28161.28161.2956-70.0010423.12
5492008.10.30 16:53buy2750.101.28181.27481.2888
5502008.10.30 17:22t/p2750.101.28881.27481.288870.0010493.12
5512008.10.30 17:22buy2760.101.28911.28211.2961
5522008.10.30 19:23t/p2760.101.29611.28211.296170.0010563.12
5532008.10.30 19:23buy2770.101.29641.28941.3034
5542008.10.30 22:36s/l2770.101.28941.28941.3034-70.0010493.12
5552008.10.30 22:36buy2780.101.28971.28271.2967
5562008.10.31 01:19s/l2780.101.28271.28271.2967-70.7810422.34
5572008.10.31 01:19buy2790.101.28301.27601.2900
5582008.10.31 01:37s/l2790.101.27601.27601.2900-70.0010352.34
5592008.10.31 01:37buy2800.101.27621.26921.2832
5602008.10.31 02:16t/p2800.101.28321.26921.283270.0010422.34
5612008.10.31 02:16buy2810.101.28351.27651.2905
5622008.10.31 07:24s/l2810.101.27651.27651.2905-70.0010352.34
5632008.10.31 07:24buy2820.101.27681.26981.2838
5642008.10.31 07:47s/l2820.101.26981.26981.2838-70.0010282.34
5652008.10.31 07:47buy2830.101.27001.26301.2770
5662008.10.31 10:37t/p2830.101.27701.26301.277070.0010352.34
5672008.10.31 10:37buy2840.101.27741.27041.2844
5682008.10.31 15:26s/l2840.101.27041.27041.2844-70.0010282.34
5692008.10.31 15:26buy2850.101.27061.26361.2776
5702006.07.20 17:34close at stop2850.101.27251.26361.277619.0010301.34