Strategy Tester Report
SVM_EA_v23b
(Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=60; TakeProfit=60; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00; C=32; gamma=2;
Bars in test1389218Ticks modelled7812804Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit443.04Gross profit11776.54Gross loss-11333.50
Profit factor1.04Expected payoff1.15
Absolute drawdown155.00Maximal drawdown1325.18 (11.31%)Relative drawdown11.31% (1325.18)
Total trades386Short positions (won %)274 (52.92%)Long positions (won %)112 (46.43%)
Profit trades (% of total)197 (51.04%)Loss trades (% of total)189 (48.96%)
Largestprofit trade61.56loss trade-60.78
Averageprofit trade59.78loss trade-59.97
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (420.52)consecutive losses (loss in money)7 (-419.48)
Maximalconsecutive profit (count of wins)420.52 (7)consecutive loss (count of losses)-419.48 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 00:00buy10.101.47101.46501.4770
22008.09.01 02:55s/l10.101.46501.46501.4770-60.009940.00
32008.09.01 02:55buy20.101.46531.45931.4713
42008.09.01 16:17s/l20.101.45931.45931.4713-60.009880.00
52008.09.01 16:17sell30.101.45901.46501.4530
62008.09.02 08:44t/p30.101.45301.46501.453060.529940.52
72008.09.02 08:44sell40.101.45261.45861.4466
82008.09.03 06:13t/p40.101.44661.45861.446660.5210001.04
92008.09.03 06:13sell50.101.44611.45211.4401
102008.09.03 10:20t/p50.101.44011.45211.440160.0010061.04
112008.09.03 10:20sell60.101.43981.44581.4338
122008.09.03 14:40s/l60.101.44581.44581.4338-60.0010001.04
132008.09.03 14:40sell70.101.44551.45151.4395
142008.09.04 01:34s/l70.101.45151.45151.4395-58.449942.60
152008.09.04 01:34sell80.101.45121.45721.4452
162008.09.04 13:32t/p80.101.44521.45721.445260.0010002.60
172008.09.04 13:32sell90.101.44491.45091.4389
182008.09.04 16:36t/p90.101.43891.45091.438960.0010062.60
192008.09.04 16:36sell100.101.43861.44461.4326
202008.09.04 17:19t/p100.101.43261.44461.432660.0010122.60
212008.09.04 17:19sell110.101.43221.43821.4262
222008.09.04 23:14t/p110.101.42621.43821.426260.0010182.60
232008.09.04 23:14sell120.101.42591.43191.4199
242008.09.05 07:18s/l120.101.43191.43191.4199-59.4810123.12
252008.09.05 07:18sell130.101.43161.43761.4256
262008.09.05 10:23t/p130.101.42561.43761.425660.0010183.12
272008.09.05 10:23sell140.101.42531.43131.4193
282008.09.05 14:44s/l140.101.43131.43131.4193-60.0010123.12
292008.09.05 14:44sell150.101.43101.43701.4250
302008.09.05 16:27t/p150.101.42501.43701.425060.0010183.12
312008.09.05 16:27sell160.101.42471.43071.4187
322008.09.08 00:00s/l160.101.43071.43071.4187-59.4810123.64
332008.09.08 00:00sell170.101.43751.44351.4315
342008.09.08 00:25t/p170.101.43151.44351.431560.0010183.64
352008.09.08 00:25sell180.101.43101.43701.4250
362008.09.08 01:53s/l180.101.43701.43701.4250-60.0010123.64
372008.09.08 01:53sell190.101.43671.44271.4307
382008.09.08 04:46s/l190.101.44271.44271.4307-60.0010063.64
392008.09.08 04:46sell200.101.44241.44841.4364
402008.09.08 08:11t/p200.101.43641.44841.436460.0010123.64
412008.09.08 08:11sell210.101.43611.44211.4301
422008.09.08 09:53t/p210.101.43011.44211.430160.0010183.64
432008.09.08 09:53sell220.101.42981.43581.4238
442008.09.08 10:57t/p220.101.42381.43581.423860.0010243.64
452008.09.08 10:57sell230.101.42351.42951.4175
462008.09.08 12:13t/p230.101.41751.42951.417560.0010303.64
472008.09.08 12:13sell240.101.41721.42321.4112
482008.09.08 13:01s/l240.101.42321.42321.4112-60.0010243.64
492008.09.08 13:01sell250.101.42291.42891.4169
502008.09.08 17:46t/p250.101.41691.42891.416960.0010303.64
512008.09.08 17:46sell260.101.41661.42261.4106
522008.09.08 18:32t/p260.101.41061.42261.410660.0010363.64
532008.09.08 18:32sell270.101.41001.41601.4040
542008.09.08 22:13s/l270.101.41601.41601.4040-60.0010303.64
552008.09.08 22:13sell280.101.41571.42171.4097
562008.09.09 02:58t/p280.101.40971.42171.409760.5210364.16
572008.09.09 02:58sell290.101.40941.41541.4034
582008.09.09 11:00s/l290.101.41541.41541.4034-60.0010304.16
592008.09.09 11:00sell300.101.41511.42111.4091
602008.09.09 15:15t/p300.101.40911.42111.409160.0010364.16
612008.09.09 15:15sell310.101.40881.41481.4028
622008.09.09 17:11s/l310.101.41481.41481.4028-60.0010304.16
632008.09.09 17:11sell320.101.41451.42051.4085
642008.09.09 18:29s/l320.101.42051.42051.4085-60.0010244.16
652008.09.09 18:29sell330.101.42021.42621.4142
662008.09.09 21:11t/p330.101.41421.42621.414260.0010304.16
672008.09.09 21:11sell340.101.41391.41991.4079
682008.09.10 14:17t/p340.101.40791.41991.407960.5210364.68
692008.09.10 14:17sell350.101.40741.41341.4014
702008.09.10 15:06s/l350.101.41341.41341.4014-60.0010304.68
712008.09.10 15:06sell360.101.41311.41911.4071
722008.09.10 16:50t/p360.101.40711.41911.407160.0010364.68
732008.09.10 16:50sell370.101.40681.41281.4008
742008.09.10 22:02t/p370.101.40081.41281.400860.0010424.68
752008.09.10 22:02sell380.101.40051.40651.3945
762008.09.11 01:53t/p380.101.39451.40651.394561.5610486.24
772008.09.11 01:53sell390.101.39421.40021.3882
782008.09.11 23:00s/l390.101.40021.40021.3882-60.0010426.24
792008.09.11 23:00sell400.101.40001.40601.3940
802008.09.12 09:05s/l400.101.40601.40601.3940-59.4810366.76
812008.09.12 09:05sell410.101.40571.41171.3997
822008.09.12 10:31s/l410.101.41171.41171.3997-60.0010306.76
832008.09.12 10:31sell420.101.41141.41741.4054
842008.09.12 13:40t/p420.101.40541.41741.405460.0010366.76
852008.09.12 13:40sell430.101.40511.41111.3991
862008.09.12 14:50s/l430.101.41111.41111.3991-60.0010306.76
872008.09.12 14:50sell440.101.41091.41691.4049
882008.09.12 16:49s/l440.101.41691.41691.4049-60.0010246.76
892008.09.12 16:49sell450.101.41661.42261.4106
902008.09.12 22:22s/l450.101.42261.42261.4106-60.0010186.76
912008.09.12 22:22sell460.101.42231.42831.4163
922008.09.15 00:00s/l460.101.42831.42831.4163-59.4810127.28
932008.09.15 00:00sell470.101.42931.43531.4233
942008.09.15 02:31s/l470.101.43531.43531.4233-60.0010067.28
952008.09.15 02:31sell480.101.43501.44101.4290
962008.09.15 04:51s/l480.101.44101.44101.4290-60.0010007.28
972008.09.15 04:51sell490.101.44071.44671.4347
982008.09.15 05:21s/l490.101.44671.44671.4347-60.009947.28
992008.09.15 05:21sell500.101.44671.45271.4407
1002008.09.15 06:23t/p500.101.44071.45271.440760.0010007.28
1012008.09.15 06:23sell510.101.44041.44641.4344
1022008.09.15 06:44t/p510.101.43441.44641.434460.0010067.28
1032008.09.15 06:44sell520.101.43401.44001.4280
1042008.09.15 07:09s/l520.101.44001.44001.4280-60.0010007.28
1052008.09.15 07:09sell530.101.43971.44571.4337
1062008.09.15 08:35t/p530.101.43371.44571.433760.0010067.28
1072008.09.15 08:35sell540.101.43341.43941.4274
1082008.09.15 10:10t/p540.101.42741.43941.427460.0010127.28
1092008.09.15 10:10sell550.101.42711.43311.4211
1102008.09.15 12:30t/p550.101.42111.43311.421160.0010187.28
1112008.09.15 12:30sell560.101.42061.42661.4146
1122008.09.15 13:26t/p560.101.41461.42661.414660.0010247.28
1132008.09.15 13:26buy570.101.41461.40861.4206
1142008.09.15 13:38s/l570.101.40861.40861.4206-60.0010187.28
1152008.09.15 13:38buy580.101.40881.40281.4148
1162008.09.15 14:12t/p580.101.41481.40281.414860.0010247.28
1172008.09.15 14:12buy590.101.41511.40911.4211
1182008.09.15 15:35t/p590.101.42111.40911.421160.0010307.28
1192008.09.15 15:35buy600.101.42141.41541.4274
1202008.09.15 21:34t/p600.101.42741.41541.427460.0010367.28
1212008.09.15 21:34buy610.101.42781.42181.4338
1222008.09.16 02:01s/l610.101.42181.42181.4338-60.7810306.50
1232008.09.16 02:01buy620.101.42201.41601.4280
1242008.09.16 08:03t/p620.101.42801.41601.428060.0010366.50
1252008.09.16 08:03buy630.101.42841.42241.4344
1262008.09.16 09:03s/l630.101.42241.42241.4344-60.0010306.50
1272008.09.16 09:03buy640.101.42271.41671.4287
1282008.09.16 11:53s/l640.101.41671.41671.4287-60.0010246.50
1292008.09.16 11:53buy650.101.41701.41101.4230
1302008.09.16 14:03t/p650.101.42301.41101.423060.0010306.50
1312008.09.16 14:03buy660.101.42331.41731.4293
1322008.09.16 16:32s/l660.101.41731.41731.4293-60.0010246.50
1332008.09.16 16:32buy670.101.41761.41161.4236
1342008.09.16 16:59s/l670.101.41161.41161.4236-60.0010186.50
1352008.09.16 16:59buy680.101.41191.40591.4179
1362008.09.16 17:13t/p680.101.41791.40591.417960.0010246.50
1372008.09.16 17:13buy690.101.41821.41221.4242
1382008.09.16 17:42s/l690.101.41221.41221.4242-60.0010186.50
1392008.09.16 17:42buy700.101.41241.40641.4184
1402008.09.17 02:01t/p700.101.41841.40641.418459.2210245.72
1412008.09.17 02:01buy710.101.41871.41271.4247
1422008.09.17 09:11t/p710.101.42471.41271.424760.0010305.72
1432008.09.17 09:11buy720.101.42501.41901.4310
1442008.09.17 12:19s/l720.101.41901.41901.4310-60.0010245.72
1452008.09.17 12:19buy730.101.41931.41331.4253
1462008.09.17 17:22s/l730.101.41331.41331.4253-60.0010185.72
1472008.09.17 17:22buy740.101.41361.40761.4196
1482008.09.17 19:17t/p740.101.41961.40761.419660.0010245.72
1492008.09.17 19:17buy750.101.41991.41391.4259
1502008.09.17 19:28t/p750.101.42591.41391.425960.0010305.72
1512008.09.17 19:28buy760.101.42621.42021.4322
1522008.09.17 20:02t/p760.101.43221.42021.432260.0010365.72
1532008.09.17 20:02buy770.101.43251.42651.4385
1542008.09.18 02:41t/p770.101.43851.42651.438557.6610423.38
1552008.09.18 02:41buy780.101.43881.43281.4448
1562008.09.18 04:28s/l780.101.43281.43281.4448-60.0010363.38
1572008.09.18 04:28buy790.101.43311.42711.4391
1582008.09.18 10:20t/p790.101.43911.42711.439160.0010423.38
1592008.09.18 10:20sell800.101.43911.44511.4331
1602008.09.18 11:50s/l800.101.44511.44511.4331-60.0010363.38
1612008.09.18 11:50sell810.101.44481.45081.4388
1622008.09.18 12:07s/l810.101.45081.45081.4388-60.0010303.38
1632008.09.18 12:07sell820.101.45051.45651.4445
1642008.09.18 14:59t/p820.101.44451.45651.444560.0010363.38
1652008.09.18 14:59sell830.101.44421.45021.4382
1662008.09.18 15:51t/p830.101.43821.45021.438260.0010423.38
1672008.09.18 15:51sell840.101.43781.44381.4318
1682008.09.18 18:51s/l840.101.44381.44381.4318-60.0010363.38
1692008.09.18 18:51sell850.101.44351.44951.4375
1702008.09.18 20:36t/p850.101.43751.44951.437560.0010423.38
1712008.09.18 20:36sell860.101.43721.44321.4312
1722008.09.18 21:16t/p860.101.43121.44321.431260.0010483.38
1732008.09.18 21:16sell870.101.43081.43681.4248
1742008.09.19 02:28t/p870.101.42481.43681.424860.5210543.90
1752008.09.19 02:28sell880.101.42431.43031.4183
1762008.09.19 06:38t/p880.101.41831.43031.418360.0010603.90
1772008.09.19 06:38sell890.101.41771.42371.4117
1782008.09.19 08:09s/l890.101.42371.42371.4117-60.0010543.90
1792008.09.19 08:09sell900.101.42341.42941.4174
1802008.09.19 10:21t/p900.101.41741.42941.417460.0010603.90
1812008.09.19 10:21sell910.101.41701.42301.4110
1822008.09.19 11:37s/l910.101.42301.42301.4110-60.0010543.90
1832008.09.19 11:37sell920.101.42271.42871.4167
1842008.09.19 14:35s/l920.101.42871.42871.4167-60.0010483.90
1852008.09.19 14:35sell930.101.42841.43441.4224
1862008.09.19 14:55s/l930.101.43441.43441.4224-60.0010423.90
1872008.09.19 14:55sell940.101.43411.44011.4281
1882008.09.19 15:27s/l940.101.44011.44011.4281-60.0010363.90
1892008.09.19 15:27sell950.101.43981.44581.4338
1902008.09.19 20:19s/l950.101.44581.44581.4338-60.0010303.90
1912008.09.19 20:19sell960.101.44551.45151.4395
1922008.09.22 04:06s/l960.101.45151.45151.4395-59.4810244.42
1932008.09.22 04:06sell970.101.45121.45721.4452
1942008.09.22 09:46s/l970.101.45721.45721.4452-60.0010184.42
1952008.09.22 09:46buy980.101.45731.45131.4633
1962008.09.22 15:35t/p980.101.46331.45131.463360.0010244.42
1972008.09.22 15:35buy990.101.46361.45761.4696
1982008.09.22 17:48t/p990.101.46961.45761.469660.0010304.42
1992008.09.22 17:48buy1000.101.46991.46391.4759
2002008.09.22 19:13t/p1000.101.47591.46391.475960.0010364.42
2012008.09.22 19:13buy1010.101.47631.47031.4823
2022008.09.22 21:26t/p1010.101.48231.47031.482360.0010424.42
2032008.09.22 21:26buy1020.101.48261.47661.4886
2042008.09.22 23:02s/l1020.101.47661.47661.4886-60.0010364.42
2052008.09.22 23:02buy1030.101.47691.47091.4829
2062008.09.23 09:20s/l1030.101.47091.47091.4829-60.7810303.64
2072008.09.23 09:20buy1040.101.47121.46521.4772
2082008.09.23 11:55t/p1040.101.47721.46521.477260.0010363.64
2092008.09.23 11:55buy1050.101.47751.47151.4835
2102008.09.23 15:00s/l1050.101.47151.47151.4835-60.0010303.64
2112008.09.23 15:00buy1060.101.47171.46571.4777
2122008.09.23 15:33t/p1060.101.47771.46571.477760.0010363.64
2132008.09.23 15:33buy1070.101.47801.47201.4840
2142008.09.23 16:15s/l1070.101.47201.47201.4840-60.0010303.64
2152008.09.23 16:15buy1080.101.47221.46621.4782
2162008.09.23 19:04s/l1080.101.46621.46621.4782-60.0010243.64
2172008.09.23 19:04buy1090.101.46651.46051.4725
2182008.09.24 14:24t/p1090.101.47251.46051.472559.2210302.86
2192008.09.24 14:24buy1100.101.47281.46681.4788
2202008.09.24 16:29s/l1100.101.46681.46681.4788-60.0010242.86
2212008.09.24 16:29buy1110.101.46711.46111.4731
2222008.09.24 21:51s/l1110.101.46111.46111.4731-60.0010182.86
2232008.09.24 21:51buy1120.101.46141.45541.4674
2242008.09.25 03:17t/p1120.101.46741.45541.467457.6610240.52
2252008.09.25 03:17buy1130.101.46771.46171.4737
2262008.09.25 08:34t/p1130.101.47371.46171.473760.0010300.52
2272008.09.25 08:34buy1140.101.47401.46801.4800
2282008.09.25 12:40s/l1140.101.46801.46801.4800-60.0010240.52
2292008.09.25 12:40buy1150.101.46831.46231.4743
2302008.09.25 17:41s/l1150.101.46231.46231.4743-60.0010180.52
2312008.09.25 17:41buy1160.101.46261.45661.4686
2322008.09.25 19:00s/l1160.101.45661.45661.4686-60.0010120.52
2332008.09.25 19:00buy1170.101.45691.45091.4629
2342008.09.25 20:54t/p1170.101.46291.45091.462960.0010180.52
2352008.09.25 20:54buy1180.101.46331.45731.4693
2362008.09.26 09:46s/l1180.101.45731.45731.4693-60.7810119.74
2372008.09.26 09:46sell1190.101.45731.46331.4513
2382008.09.26 13:50s/l1190.101.46331.46331.4513-60.0010059.74
2392008.09.26 13:50sell1200.101.46301.46901.4570
2402008.09.29 00:00t/p1200.101.45701.46901.457060.5210120.26
2412008.09.29 00:00sell1210.101.45171.45771.4457
2422008.09.29 07:25t/p1210.101.44571.45771.445760.0010180.26
2432008.09.29 07:25sell1220.101.44541.45141.4394
2442008.09.29 08:50t/p1220.101.43941.45141.439460.0010240.26
2452008.09.29 08:50sell1230.101.43911.44511.4331
2462008.09.29 09:23t/p1230.101.43311.44511.433160.0010300.26
2472008.09.29 09:23sell1240.101.43271.43871.4267
2482008.09.29 15:10s/l1240.101.43871.43871.4267-60.0010240.26
2492008.09.29 15:10sell1250.101.43861.44461.4326
2502008.09.29 16:06s/l1250.101.44461.44461.4326-60.0010180.26
2512008.09.29 16:06sell1260.101.44431.45031.4383
2522008.09.29 17:49t/p1260.101.43831.45031.438360.0010240.26
2532008.09.29 17:49sell1270.101.43801.44401.4320
2542008.09.29 19:45s/l1270.101.44401.44401.4320-60.0010180.26
2552008.09.29 19:45sell1280.101.44381.44981.4378
2562008.09.29 19:46s/l1280.101.44981.44981.4378-60.0010120.26
2572008.09.29 19:46sell1290.101.44951.45551.4435
2582008.09.29 19:46s/l1290.101.45551.45551.4435-60.0010060.26
2592008.09.29 19:47sell1300.101.45591.46191.4499
2602008.09.29 19:48t/p1300.101.44991.46191.449960.0010120.26
2612008.09.29 19:48sell1310.101.44961.45561.4436
2622008.09.29 19:54t/p1310.101.44361.45561.443660.0010180.26
2632008.09.29 19:54sell1320.101.44331.44931.4373
2642008.09.29 20:09s/l1320.101.44931.44931.4373-60.0010120.26
2652008.09.29 20:09sell1330.101.44901.45501.4430
2662008.09.29 23:00t/p1330.101.44301.45501.443060.0010180.26
2672008.09.29 23:00sell1340.101.44271.44871.4367
2682008.09.30 00:41t/p1340.101.43671.44871.436760.5210240.78
2692008.09.30 00:41sell1350.101.43641.44241.4304
2702008.09.30 09:16s/l1350.101.44241.44241.4304-60.0010180.78
2712008.09.30 09:16sell1360.101.44221.44821.4362
2722008.09.30 09:53t/p1360.101.43621.44821.436260.0010240.78
2732008.09.30 09:53sell1370.101.43591.44191.4299
2742008.09.30 14:16t/p1370.101.42991.44191.429960.0010300.78
2752008.09.30 14:16sell1380.101.42961.43561.4236
2762008.09.30 15:19t/p1380.101.42361.43561.423660.0010360.78
2772008.09.30 15:19sell1390.101.42271.42871.4167
2782008.09.30 15:50t/p1390.101.41671.42871.416760.0010420.78
2792008.09.30 15:50sell1400.101.41641.42241.4104
2802008.09.30 16:44t/p1400.101.41041.42241.410460.0010480.78
2812008.09.30 16:44sell1410.101.41011.41611.4041
2822008.09.30 17:00t/p1410.101.40411.41611.404160.0010540.78
2832008.09.30 17:00sell1420.101.40381.40981.3978
2842008.09.30 18:21s/l1420.101.40981.40981.3978-60.0010480.78
2852008.09.30 18:21sell1430.101.40951.41551.4035
2862008.10.01 09:33s/l1430.101.41551.41551.4035-59.4810421.30
2872008.10.01 09:33sell1440.101.41521.42121.4092
2882008.10.01 13:55t/p1440.101.40921.42121.409260.0010481.30
2892008.10.01 13:55sell1450.101.40881.41481.4028
2902008.10.01 14:25t/p1450.101.40281.41481.402860.0010541.30
2912008.10.01 14:25sell1460.101.40251.40851.3965
2922008.10.01 19:53s/l1460.101.40851.40851.3965-60.0010481.30
2932008.10.01 19:53sell1470.101.40821.41421.4022
2942008.10.01 21:22t/p1470.101.40221.41421.402260.0010541.30
2952008.10.01 21:22sell1480.101.40181.40781.3958
2962008.10.02 02:02t/p1480.101.39581.40781.395861.5610602.86
2972008.10.02 02:02sell1490.101.39551.40151.3895
2982008.10.02 03:44s/l1490.101.40151.40151.3895-60.0010542.86
2992008.10.02 03:44sell1500.101.40131.40731.3953
3002008.10.02 04:08t/p1500.101.39531.40731.395360.0010602.86
3012008.10.02 04:08sell1510.101.39501.40101.3890
3022008.10.02 09:23t/p1510.101.38901.40101.389060.0010662.86
3032008.10.02 09:23sell1520.101.38861.39461.3826
3042008.10.02 14:35t/p1520.101.38261.39461.382660.0010722.86
3052008.10.02 14:35sell1530.101.38231.38831.3763
3062008.10.02 14:55t/p1530.101.37631.38831.376360.0010782.86
3072008.10.02 14:55sell1540.101.37601.38201.3700
3082008.10.02 15:46s/l1540.101.38201.38201.3700-60.0010722.86
3092008.10.02 15:46sell1550.101.38171.38771.3757
3102008.10.03 07:24s/l1550.101.38771.38771.3757-59.4810663.38
3112008.10.03 07:24sell1560.101.38751.39351.3815
3122008.10.03 09:09t/p1560.101.38151.39351.381560.0010723.38
3132008.10.03 09:09sell1570.101.38121.38721.3752
3142008.10.03 10:24s/l1570.101.38721.38721.3752-60.0010663.38
3152008.10.03 10:24sell1580.101.38691.39291.3809
3162008.10.03 14:32t/p1580.101.38091.39291.380960.0010723.38
3172008.10.03 14:32sell1590.101.38061.38661.3746
3182008.10.03 15:04t/p1590.101.37461.38661.374660.0010783.38
3192008.10.03 15:04sell1600.101.37431.38031.3683
3202008.10.03 16:47s/l1600.101.38031.38031.3683-60.0010723.38
3212008.10.03 16:47sell1610.101.38001.38601.3740
3222008.10.03 18:09s/l1610.101.38601.38601.3740-60.0010663.38
3232008.10.03 18:09sell1620.101.38571.39171.3797
3242008.10.03 18:44t/p1620.101.37971.39171.379760.0010723.38
3252008.10.03 18:44sell1630.101.37941.38541.3734
3262008.10.03 19:26s/l1630.101.38541.38541.3734-60.0010663.38
3272008.10.03 19:26sell1640.101.38511.39111.3791
3282008.10.03 22:32t/p1640.101.37911.39111.379160.0010723.38
3292008.10.03 22:32sell1650.101.37881.38481.3728
3302008.10.06 00:00t/p1650.101.37281.38481.372860.5210783.90
3312008.10.06 00:00sell1660.101.36371.36971.3577
3322008.10.06 08:08t/p1660.101.35771.36971.357760.0010843.90
3332008.10.06 08:08sell1670.101.35731.36331.3513
3342008.10.06 14:01s/l1670.101.36331.36331.3513-60.0010783.90
3352008.10.06 14:01sell1680.101.36301.36901.3570
3362008.10.06 15:11t/p1680.101.35701.36901.357060.0010843.90
3372008.10.06 15:11sell1690.101.35671.36271.3507
3382008.10.06 16:38t/p1690.101.35071.36271.350760.0010903.90
3392008.10.06 16:38sell1700.101.35041.35641.3444
3402008.10.07 05:48s/l1700.101.35641.35641.3444-59.4810844.42
3412008.10.07 05:48sell1710.101.35611.36211.3501
3422008.10.07 06:31s/l1710.101.36211.36211.3501-60.0010784.42
3432008.10.07 06:31sell1720.101.36181.36781.3558
3442008.10.07 07:55t/p1720.101.35581.36781.355860.0010844.42
3452008.10.07 07:55sell1730.101.35551.36151.3495
3462008.10.07 08:18s/l1730.101.36151.36151.3495-60.0010784.42
3472008.10.07 08:18sell1740.101.36121.36721.3552
3482008.10.07 10:14t/p1740.101.35521.36721.355260.0010844.42
3492008.10.07 10:14sell1750.101.35481.36081.3488
3502008.10.07 13:47s/l1750.101.36081.36081.3488-60.0010784.42
3512008.10.07 13:47sell1760.101.36051.36651.3545
3522008.10.07 15:00s/l1760.101.36651.36651.3545-60.0010724.42
3532008.10.07 15:00sell1770.101.36621.37221.3602
3542008.10.07 15:31s/l1770.101.37221.37221.3602-60.0010664.42
3552008.10.07 15:31sell1780.101.37201.37801.3660
3562008.10.07 15:56t/p1780.101.36601.37801.366060.0010724.42
3572008.10.07 15:56sell1790.101.36561.37161.3596
3582008.10.07 17:13t/p1790.101.35961.37161.359660.0010784.42
3592008.10.07 17:13sell1800.101.35921.36521.3532
3602008.10.07 17:59s/l1800.101.36521.36521.3532-60.0010724.42
3612008.10.07 17:59sell1810.101.36491.37091.3589
3622008.10.07 19:43t/p1810.101.35891.37091.358960.0010784.42
3632008.10.07 19:43sell1820.101.35861.36461.3526
3642008.10.07 20:48s/l1820.101.36461.36461.3526-60.0010724.42
3652008.10.07 20:48sell1830.101.36431.37031.3583
3662008.10.07 23:04t/p1830.101.35831.37031.358360.0010784.42
3672008.10.07 23:04sell1840.101.35791.36391.3519
3682008.10.07 23:50s/l1840.101.36391.36391.3519-60.0010724.42
3692008.10.07 23:50sell1850.101.36361.36961.3576
3702008.10.08 01:11t/p1850.101.35761.36961.357660.5210784.94
3712008.10.08 01:11sell1860.101.35731.36331.3513
3722008.10.08 06:21s/l1860.101.36331.36331.3513-60.0010724.94
3732008.10.08 06:21buy1870.101.36331.35731.3693
3742008.10.08 07:11s/l1870.101.35731.35731.3693-60.0010664.94
3752008.10.08 07:11buy1880.101.35761.35161.3636
3762008.10.08 09:09t/p1880.101.36361.35161.363660.0010724.94
3772008.10.08 09:09buy1890.101.36391.35791.3699
3782008.10.08 13:07t/p1890.101.36991.35791.369960.0010784.94
3792008.10.08 13:07sell1900.101.36991.37591.3639
3802008.10.08 14:51t/p1900.101.36391.37591.363960.0010844.94
3812008.10.08 14:51sell1910.101.36361.36961.3576
3822008.10.08 15:51s/l1910.101.36961.36961.3576-60.0010784.94
3832008.10.08 15:51sell1920.101.36931.37531.3633
3842008.10.08 16:43t/p1920.101.36331.37531.363360.0010844.94
3852008.10.08 16:43sell1930.101.36301.36901.3570
3862008.10.08 17:48s/l1930.101.36901.36901.3570-60.0010784.94
3872008.10.08 17:48sell1940.101.36871.37471.3627
3882008.10.08 20:05s/l1940.101.37471.37471.3627-60.0010724.94
3892008.10.08 20:05sell1950.101.37441.38041.3684
3902008.10.08 20:54t/p1950.101.36841.38041.368460.0010784.94
3912008.10.08 20:54sell1960.101.36811.37411.3621
3922008.10.09 00:30t/p1960.101.36211.37411.362161.5610846.50
3932008.10.09 00:30buy1970.101.36211.35611.3681
3942008.10.09 04:40t/p1970.101.36811.35611.368160.0010906.50
3952008.10.09 04:40buy1980.101.36841.36241.3744
3962008.10.09 10:03t/p1980.101.37441.36241.374460.0010966.50
3972008.10.09 10:03buy1990.101.37471.36871.3807
3982008.10.09 12:50s/l1990.101.36871.36871.3807-60.0010906.50
3992008.10.09 12:50buy2000.101.36901.36301.3750
4002008.10.09 16:45s/l2000.101.36301.36301.3750-60.0010846.50
4012008.10.09 16:45buy2010.101.36331.35731.3693
4022008.10.09 20:11t/p2010.101.36931.35731.369360.0010906.50
4032008.10.09 20:11buy2020.101.36961.36361.3756
4042008.10.09 21:19s/l2020.101.36361.36361.3756-60.0010846.50
4052008.10.09 21:19buy2030.101.36391.35791.3699
4062008.10.09 23:03s/l2030.101.35791.35791.3699-60.0010786.50
4072008.10.09 23:03buy2040.101.35821.35221.3642
4082008.10.10 06:18s/l2040.101.35221.35221.3642-60.7810725.72
4092008.10.10 06:18buy2050.101.35251.34651.3585
4102008.10.10 09:07t/p2050.101.35851.34651.358560.0010785.72
4112008.10.10 09:07buy2060.101.35881.35281.3648
4122008.10.10 09:32t/p2060.101.36481.35281.364860.0010845.72
4132008.10.10 09:32buy2070.101.36521.35921.3712
4142008.10.10 10:08s/l2070.101.35921.35921.3712-60.0010785.72
4152008.10.10 10:08buy2080.101.35951.35351.3655
4162008.10.10 12:30s/l2080.101.35351.35351.3655-60.0010725.72
4172008.10.10 12:30buy2090.101.35381.34781.3598
4182008.10.10 16:12t/p2090.101.35981.34781.359860.0010785.72
4192008.10.10 16:12buy2100.101.36011.35411.3661
4202008.10.10 16:41s/l2100.101.35411.35411.3661-60.0010725.72
4212008.10.10 16:41buy2110.101.35441.34841.3604
4222008.10.10 17:11s/l2110.101.34841.34841.3604-60.0010665.72
4232008.10.10 17:11buy2120.101.34871.34271.3547
4242008.10.10 19:25s/l2120.101.34271.34271.3547-60.0010605.72
4252008.10.10 19:25buy2130.101.34301.33701.3490
4262008.10.10 19:44s/l2130.101.33701.33701.3490-60.0010545.72
4272008.10.10 19:44buy2140.101.33731.33131.3433
4282008.10.10 20:27s/l2140.101.33131.33131.3433-60.0010485.72
4292008.10.10 20:27buy2150.101.33161.32561.3376
4302008.10.10 21:13t/p2150.101.33761.32561.337660.0010545.72
4312008.10.10 21:13buy2160.101.33791.33191.3439
4322008.10.10 21:35t/p2160.101.34391.33191.343960.0010605.72
4332008.10.10 21:35buy2170.101.34431.33831.3503
4342008.10.13 00:02t/p2170.101.35031.33831.350359.2210664.94
4352008.10.13 00:02buy2180.101.35841.35241.3644
4362008.10.13 04:45s/l2180.101.35241.35241.3644-60.0010604.94
4372008.10.13 04:45buy2190.101.35271.34671.3587
4382008.10.13 04:54s/l2190.101.34671.34671.3587-60.0010544.94
4392008.10.13 04:54buy2200.101.34691.34091.3529
4402008.10.13 05:59t/p2200.101.35291.34091.352960.0010604.94
4412008.10.13 05:59buy2210.101.35321.34721.3592
4422008.10.13 07:17s/l2210.101.34721.34721.3592-60.0010544.94
4432008.10.13 07:17buy2220.101.34751.34151.3535
4442008.10.13 07:35t/p2220.101.35351.34151.353560.0010604.94
4452008.10.13 07:35buy2230.101.35381.34781.3598
4462008.10.13 08:10t/p2230.101.35981.34781.359860.0010664.94
4472008.10.13 08:10buy2240.101.36021.35421.3662
4482008.10.13 08:38t/p2240.101.36621.35421.366260.0010724.94
4492008.10.13 08:38buy2250.101.36651.36051.3725
4502008.10.13 11:50s/l2250.101.36051.36051.3725-60.0010664.94
4512008.10.13 11:50buy2260.101.36081.35481.3668
4522008.10.13 15:02t/p2260.101.36681.35481.366860.0010724.94
4532008.10.13 15:02sell2270.101.36681.37281.3608
4542008.10.13 16:07t/p2270.101.36081.37281.360860.0010784.94
4552008.10.13 16:07sell2280.101.36041.36641.3544
4562008.10.13 17:44t/p2280.101.35441.36641.354460.0010844.94
4572008.10.13 17:44sell2290.101.35411.36011.3481
4582008.10.13 21:42s/l2290.101.36011.36011.3481-60.0010784.94
4592008.10.13 21:42sell2300.101.35991.36591.3539
4602008.10.14 01:59s/l2300.101.36591.36591.3539-59.4810725.46
4612008.10.14 01:59sell2310.101.36561.37161.3596
4622008.10.14 12:05s/l2310.101.37161.37161.3596-60.0010665.46
4632008.10.14 12:05sell2320.101.37141.37741.3654
4642008.10.14 16:11t/p2320.101.36541.37741.365460.0010725.46
4652008.10.14 16:11sell2330.101.36511.37111.3591
4662008.10.15 01:05t/p2330.101.35911.37111.359160.5210785.98
4672008.10.15 01:05sell2340.101.35881.36481.3528
4682008.10.15 12:31s/l2340.101.36481.36481.3528-60.0010725.98
4692008.10.15 12:31sell2350.101.36451.37051.3585
4702008.10.15 14:56t/p2350.101.35851.37051.358560.0010785.98
4712008.10.15 14:56sell2360.101.35821.36421.3522
4722008.10.15 16:41s/l2360.101.36421.36421.3522-60.0010725.98
4732008.10.15 16:41sell2370.101.36391.36991.3579
4742008.10.15 17:11t/p2370.101.35791.36991.357960.0010785.98
4752008.10.15 17:11sell2380.101.35751.36351.3515
4762008.10.15 18:21t/p2380.101.35151.36351.351560.0010845.98
4772008.10.15 18:21sell2390.101.35121.35721.3452
4782008.10.15 23:29t/p2390.101.34521.35721.345260.0010905.98
4792008.10.15 23:29sell2400.101.34491.35091.3389
4802008.10.16 04:03s/l2400.101.35091.35091.3389-58.4410847.54
4812008.10.16 04:03buy2410.101.35111.34511.3571
4822008.10.16 06:11s/l2410.101.34511.34511.3571-60.0010787.54
4832008.10.16 06:11buy2420.101.34531.33931.3513
4842008.10.16 06:26s/l2420.101.33931.33931.3513-60.0010727.54
4852008.10.16 06:26buy2430.101.33961.33361.3456
4862008.10.16 10:08t/p2430.101.34561.33361.345660.0010787.54
4872008.10.16 10:08buy2440.101.34591.33991.3519
4882008.10.16 13:27t/p2440.101.35191.33991.351960.0010847.54
4892008.10.16 13:27sell2450.101.35191.35791.3459
4902008.10.16 15:34t/p2450.101.34591.35791.345960.0010907.54
4912008.10.16 15:34sell2460.101.34561.35161.3396
4922008.10.16 16:19t/p2460.101.33961.35161.339660.0010967.54
4932008.10.16 16:19sell2470.101.33931.34531.3333
4942008.10.16 20:57s/l2470.101.34531.34531.3333-60.0010907.54
4952008.10.16 20:57sell2480.101.34501.35101.3390
4962008.10.17 01:07s/l2480.101.35101.35101.3390-59.4810848.06
4972008.10.17 01:07sell2490.101.35071.35671.3447
4982008.10.17 03:42t/p2490.101.34471.35671.344760.0010908.06
4992008.10.17 03:42buy2500.101.34461.33861.3506
5002008.10.17 07:06t/p2500.101.35061.33861.350660.0010968.06
5012008.10.17 07:06sell2510.101.35061.35661.3446
5022008.10.17 09:56t/p2510.101.34461.35661.344660.0011028.06
5032008.10.17 09:56sell2520.101.34431.35031.3383
5042008.10.20 08:20s/l2520.101.35031.35031.3383-59.4810968.58
5052008.10.20 08:20sell2530.101.35001.35601.3440
5062008.10.20 12:57t/p2530.101.34401.35601.344060.0011028.58
5072008.10.20 12:57buy2540.101.34401.33801.3500
5082008.10.20 15:25s/l2540.101.33801.33801.3500-60.0010968.58
5092008.10.20 15:25sell2550.101.33801.34401.3320
5102008.10.20 16:30t/p2550.101.33201.34401.332060.0011028.58
5112008.10.20 16:30sell2560.101.33171.33771.3257
5122008.10.21 08:49t/p2560.101.32571.33771.325760.5211089.10
5132008.10.21 08:49sell2570.101.32531.33131.3193
5142008.10.21 14:03t/p2570.101.31931.33131.319360.0011149.10
5152008.10.21 14:03buy2580.101.31911.31311.3251
5162008.10.21 17:46s/l2580.101.31311.31311.3251-60.0011089.10
5172008.10.21 17:46sell2590.101.31311.31911.3071
5182008.10.21 21:23t/p2590.101.30711.31911.307160.0011149.10
5192008.10.21 21:23sell2600.101.30681.31281.3008
5202008.10.22 01:42t/p2600.101.30081.31281.300860.5211209.62
5212008.10.22 01:42sell2610.101.30041.30641.2944
5222008.10.22 05:29t/p2610.101.29441.30641.294460.0011269.62
5232008.10.22 05:29sell2620.101.29411.30011.2881
5242008.10.22 06:16t/p2620.101.28811.30011.288160.0011329.62
5252008.10.22 06:16sell2630.101.28781.29381.2818
5262008.10.22 06:28t/p2630.101.28181.29381.281860.0011389.62
5272008.10.22 06:28sell2640.101.28131.28731.2753
5282008.10.22 06:29t/p2640.101.27531.28731.275360.0011449.62
5292008.10.22 06:29sell2650.101.27481.28081.2688
5302008.10.22 06:32s/l2650.101.28081.28081.2688-60.0011389.62
5312008.10.22 06:32sell2660.101.28051.28651.2745
5322008.10.22 07:11s/l2660.101.28651.28651.2745-60.0011329.62
5332008.10.22 07:11sell2670.101.28631.29231.2803
5342008.10.22 07:38t/p2670.101.28031.29231.280360.0011389.62
5352008.10.22 07:38sell2680.101.27991.28591.2739
5362008.10.22 07:57s/l2680.101.28591.28591.2739-60.0011329.62
5372008.10.22 07:57sell2690.101.28561.29161.2796
5382008.10.22 10:42s/l2690.101.29161.29161.2796-60.0011269.62
5392008.10.22 10:42sell2700.101.29131.29731.2853
5402008.10.22 12:37t/p2700.101.28531.29731.285360.0011329.62
5412008.10.22 12:37sell2710.101.28501.29101.2790
5422008.10.22 16:59s/l2710.101.29101.29101.2790-60.0011269.62
5432008.10.22 16:59sell2720.101.29071.29671.2847
5442008.10.22 17:35t/p2720.101.28471.29671.284760.0011329.62
5452008.10.22 17:35sell2730.101.28441.29041.2784
5462008.10.23 01:05t/p2730.101.27841.29041.278461.5611391.18
5472008.10.23 01:05sell2740.101.27811.28411.2721
5482008.10.23 02:09s/l2740.101.28411.28411.2721-60.0011331.18
5492008.10.23 02:09sell2750.101.28401.29001.2780
5502008.10.23 05:34t/p2750.101.27801.29001.278060.0011391.18
5512008.10.23 05:34sell2760.101.27771.28371.2717
5522008.10.23 08:30s/l2760.101.28371.28371.2717-60.0011331.18
5532008.10.23 08:30sell2770.101.28341.28941.2774
5542008.10.23 14:25t/p2770.101.27741.28941.277460.0011391.18
5552008.10.23 14:25sell2780.101.27701.28301.2710
5562008.10.23 14:57s/l2780.101.28301.28301.2710-60.0011331.18
5572008.10.23 14:57sell2790.101.28271.28871.2767
5582008.10.23 16:59s/l2790.101.28871.28871.2767-60.0011271.18
5592008.10.23 16:59sell2800.101.28851.29451.2825
5602008.10.23 18:10t/p2800.101.28251.29451.282560.0011331.18
5612008.10.23 18:10sell2810.101.28211.28811.2761
5622008.10.23 20:40s/l2810.101.28811.28811.2761-60.0011271.18
5632008.10.23 20:40sell2820.101.28791.29391.2819
5642008.10.23 23:01s/l2820.101.29391.29391.2819-60.0011211.18
5652008.10.23 23:01sell2830.101.29361.29961.2876
5662008.10.23 23:15s/l2830.101.29961.29961.2876-60.0011151.18
5672008.10.23 23:15sell2840.101.29931.30531.2933
5682008.10.24 00:42t/p2840.101.29331.30531.293360.5211211.70
5692008.10.24 00:42sell2850.101.29291.29891.2869
5702008.10.24 02:15t/p2850.101.28691.29891.286960.0011271.70
5712008.10.24 02:15sell2860.101.28661.29261.2806
5722008.10.24 04:19t/p2860.101.28061.29261.280660.0011331.70
5732008.10.24 04:19sell2870.101.28031.28631.2743
5742008.10.24 08:29t/p2870.101.27431.28631.274360.0011391.70
5752008.10.24 08:29sell2880.101.27401.28001.2680
5762008.10.24 08:55t/p2880.101.26801.28001.268060.0011451.70
5772008.10.24 08:55sell2890.101.26771.27371.2617
5782008.10.24 10:16t/p2890.101.26171.27371.261760.0011511.70
5792008.10.24 10:16sell2900.101.26141.26741.2554
5802008.10.24 10:40t/p2900.101.25541.26741.255460.0011571.70
5812008.10.24 10:40sell2910.101.25511.26111.2491
5822008.10.24 14:09s/l2910.101.26111.26111.2491-60.0011511.70
5832008.10.24 14:09sell2920.101.26081.26681.2548
5842008.10.24 14:40s/l2920.101.26681.26681.2548-60.0011451.70
5852008.10.24 14:40sell2930.101.26651.27251.2605
5862008.10.24 15:58s/l2930.101.27251.27251.2605-60.0011391.70
5872008.10.24 15:58sell2940.101.27231.27831.2663
5882008.10.24 16:18t/p2940.101.26631.27831.266360.0011451.70
5892008.10.24 16:18sell2950.101.26601.27201.2600
5902008.10.24 16:55s/l2950.101.27201.27201.2600-60.0011391.70
5912008.10.24 16:55sell2960.101.27171.27771.2657
5922008.10.24 17:59t/p2960.101.26571.27771.265760.0011451.70
5932008.10.24 17:59sell2970.101.26541.27141.2594
5942008.10.24 18:12s/l2970.101.27141.27141.2594-60.0011391.70
5952008.10.24 18:12sell2980.101.27111.27711.2651
5962008.10.24 19:28t/p2980.101.26511.27711.265160.0011451.70
5972008.10.24 19:28sell2990.101.26461.27061.2586
5982008.10.24 20:05t/p2990.101.25861.27061.258660.0011511.70
5992008.10.24 20:05sell3000.101.25821.26421.2522
6002008.10.24 20:34s/l3000.101.26421.26421.2522-60.0011451.70
6012008.10.24 20:34sell3010.101.26391.26991.2579
6022008.10.24 22:01t/p3010.101.25791.26991.257960.0011511.70
6032008.10.24 22:01sell3020.101.25761.26361.2516
6042008.10.24 22:39s/l3020.101.26361.26361.2516-60.0011451.70
6052008.10.24 22:39sell3030.101.26331.26931.2573
6062008.10.27 00:02t/p3030.101.25731.26931.257360.5211512.22
6072008.10.27 00:02sell3040.101.25681.26281.2508
6082008.10.27 01:00s/l3040.101.26281.26281.2508-60.0011452.22
6092008.10.27 01:00sell3050.101.26261.26861.2566
6102008.10.27 01:06s/l3050.101.26861.26861.2566-60.0011392.22
6112008.10.27 01:06sell3060.101.26841.27441.2624
6122008.10.27 01:23t/p3060.101.26241.27441.262460.0011452.22
6132008.10.27 01:23sell3070.101.26211.26811.2561
6142008.10.27 02:35t/p3070.101.25611.26811.256160.0011512.22
6152008.10.27 02:35sell3080.101.25571.26171.2497
6162008.10.27 04:38s/l3080.101.26171.26171.2497-60.0011452.22
6172008.10.27 04:38sell3090.101.26141.26741.2554
6182008.10.27 06:13t/p3090.101.25541.26741.255460.0011512.22
6192008.10.27 06:13sell3100.101.25511.26111.2491
6202008.10.27 08:11t/p3100.101.24911.26111.249160.0011572.22
6212008.10.27 08:11sell3110.101.24881.25481.2428
6222008.10.27 08:54t/p3110.101.24281.25481.242860.0011632.22
6232008.10.27 08:54sell3120.101.24251.24851.2365
6242008.10.27 10:06t/p3120.101.23651.24851.236560.0011692.22
6252008.10.27 10:06sell3130.101.23611.24211.2301
6262008.10.27 10:34s/l3130.101.24211.24211.2301-60.0011632.22
6272008.10.27 10:34sell3140.101.24181.24781.2358
6282008.10.27 14:07s/l3140.101.24781.24781.2358-60.0011572.22
6292008.10.27 14:07sell3150.101.24751.25351.2415
6302008.10.27 14:35t/p3150.101.24151.25351.241560.0011632.22
6312008.10.27 14:35sell3160.101.24121.24721.2352
6322008.10.27 15:07s/l3160.101.24721.24721.2352-60.0011572.22
6332008.10.27 15:07sell3170.101.24691.25291.2409
6342008.10.27 16:02t/p3170.101.24091.25291.240960.0011632.22
6352008.10.27 16:02sell3180.101.24061.24661.2346
6362008.10.27 16:55s/l3180.101.24661.24661.2346-60.0011572.22
6372008.10.27 16:55sell3190.101.24631.25231.2403
6382008.10.27 17:54s/l3190.101.25231.25231.2403-60.0011512.22
6392008.10.27 17:54sell3200.101.25201.25801.2460
6402008.10.27 18:47s/l3200.101.25801.25801.2460-60.0011452.22
6412008.10.27 18:47sell3210.101.25771.26371.2517
6422008.10.27 19:30t/p3210.101.25171.26371.251760.0011512.22
6432008.10.27 19:30sell3220.101.25141.25741.2454
6442008.10.28 00:30t/p3220.101.24541.25741.245460.5211572.74
6452008.10.28 00:30sell3230.101.24511.25111.2391
6462008.10.28 02:03t/p3230.101.23911.25111.239160.0011632.74
6472008.10.28 02:03sell3240.101.23851.24451.2325
6482008.10.28 04:38s/l3240.101.24451.24451.2325-60.0011572.74
6492008.10.28 04:38sell3250.101.24431.25031.2383
6502008.10.28 06:38s/l3250.101.25031.25031.2383-60.0011512.74
6512008.10.28 06:38sell3260.101.25001.25601.2440
6522008.10.28 06:57s/l3260.101.25601.25601.2440-60.0011452.74
6532008.10.28 06:57sell3270.101.25571.26171.2497
6542008.10.28 07:06t/p3270.101.24971.26171.249760.0011512.74
6552008.10.28 07:06sell3280.101.24921.25521.2432
6562008.10.28 07:31s/l3280.101.25521.25521.2432-60.0011452.74
6572008.10.28 07:31sell3290.101.25501.26101.2490
6582008.10.28 08:51t/p3290.101.24901.26101.249060.0011512.74
6592008.10.28 08:51sell3300.101.24861.25461.2426
6602008.10.28 12:39s/l3300.101.25461.25461.2426-60.0011452.74
6612008.10.28 12:39sell3310.101.25431.26031.2483
6622008.10.28 15:42t/p3310.101.24831.26031.248360.0011512.74
6632008.10.28 15:42sell3320.101.24801.25401.2420
6642008.10.28 19:23s/l3320.101.25401.25401.2420-60.0011452.74
6652008.10.28 19:23sell3330.101.25371.25971.2477
6662008.10.28 19:52s/l3330.101.25971.25971.2477-60.0011392.74
6672008.10.28 19:52sell3340.101.25941.26541.2534
6682008.10.28 20:21s/l3340.101.26541.26541.2534-60.0011332.74
6692008.10.28 20:21sell3350.101.26511.27111.2591
6702008.10.28 21:00s/l3350.101.27111.27111.2591-60.0011272.74
6712008.10.28 21:00sell3360.101.27091.27691.2649
6722008.10.28 22:46s/l3360.101.27691.27691.2649-60.0011212.74
6732008.10.28 22:46sell3370.101.27661.28261.2706
6742008.10.28 23:57s/l3370.101.28261.28261.2706-60.0011152.74
6752008.10.28 23:57sell3380.101.28231.28831.2763
6762008.10.29 01:26t/p3380.101.27631.28831.276360.5211213.26
6772008.10.29 01:26sell3390.101.27601.28201.2700
6782008.10.29 04:07t/p3390.101.27001.28201.270060.0011273.26
6792008.10.29 04:07sell3400.101.26971.27571.2637
6802008.10.29 06:18t/p3400.101.26371.27571.263760.0011333.26
6812008.10.29 06:18sell3410.101.26331.26931.2573
6822008.10.29 06:47s/l3410.101.26931.26931.2573-60.0011273.26
6832008.10.29 06:47sell3420.101.26921.27521.2632
6842008.10.29 07:41s/l3420.101.27521.27521.2632-60.0011213.26
6852008.10.29 07:41sell3430.101.27501.28101.2690
6862008.10.29 08:29t/p3430.101.26901.28101.269060.0011273.26
6872008.10.29 08:29sell3440.101.26871.27471.2627
6882008.10.29 09:48s/l3440.101.27471.27471.2627-60.0011213.26
6892008.10.29 09:48sell3450.101.27451.28051.2685
6902008.10.29 11:40s/l3450.101.28051.28051.2685-60.0011153.26
6912008.10.29 11:40sell3460.101.28021.28621.2742
6922008.10.29 13:43t/p3460.101.27421.28621.274260.0011213.26
6932008.10.29 13:43sell3470.101.27391.27991.2679
6942008.10.29 14:41s/l3470.101.27991.27991.2679-60.0011153.26
6952008.10.29 14:41sell3480.101.27961.28561.2736
6962008.10.29 15:03s/l3480.101.28561.28561.2736-60.0011093.26
6972008.10.29 15:03sell3490.101.28541.29141.2794
6982008.10.29 15:17s/l3490.101.29141.29141.2794-60.0011033.26
6992008.10.29 15:17sell3500.101.29121.29721.2852
7002008.10.29 15:26s/l3500.101.29721.29721.2852-60.0010973.26
7012008.10.29 15:26sell3510.101.29691.30291.2909
7022008.10.29 16:18t/p3510.101.29091.30291.290960.0011033.26
7032008.10.29 16:18sell3520.101.29061.29661.2846
7042008.10.29 16:59t/p3520.101.28461.29661.284660.0011093.26
7052008.10.29 16:59sell3530.101.28431.29031.2783
7062008.10.29 17:31s/l3530.101.29031.29031.2783-60.0011033.26
7072008.10.29 17:31sell3540.101.29001.29601.2840
7082008.10.29 19:32t/p3540.101.28401.29601.284060.0011093.26
7092008.10.29 19:32sell3550.101.28371.28971.2777
7102008.10.29 19:42s/l3550.101.28971.28971.2777-60.0011033.26
7112008.10.29 19:42sell3560.101.28951.29551.2835
7122008.10.29 19:55t/p3560.101.28351.29551.283560.0011093.26
7132008.10.29 19:55sell3570.101.28311.28911.2771
7142008.10.29 20:15s/l3570.101.28911.28911.2771-60.0011033.26
7152008.10.29 20:15sell3580.101.28881.29481.2828
7162008.10.29 20:22s/l3580.101.29481.29481.2828-60.0010973.26
7172008.10.29 20:22sell3590.101.29451.30051.2885
7182008.10.30 01:21s/l3590.101.30051.30051.2885-58.4410914.82
7192008.10.30 01:21buy3600.101.30051.29451.3065
7202008.10.30 01:24t/p3600.101.30651.29451.306560.0010974.82
7212008.10.30 01:24buy3610.101.30681.30081.3128
7222008.10.30 02:15t/p3610.101.31281.30081.312860.0011034.82
7232008.10.30 02:15sell3620.101.31281.31881.3068
7242008.10.30 03:19s/l3620.101.31881.31881.3068-60.0010974.82
7252008.10.30 03:19buy3630.101.31881.31281.3248
7262008.10.30 03:41t/p3630.101.32481.31281.324860.0011034.82
7272008.10.30 03:41buy3640.101.32591.31991.3319
7282008.10.30 04:25s/l3640.101.31991.31991.3319-60.0010974.82
7292008.10.30 04:25buy3650.101.32021.31421.3262
7302008.10.30 07:15s/l3650.101.31421.31421.3262-60.0010914.82
7312008.10.30 07:15buy3660.101.31441.30841.3204
7322008.10.30 08:18t/p3660.101.32041.30841.320460.0010974.82
7332008.10.30 08:18buy3670.101.32081.31481.3268
7342008.10.30 10:00s/l3670.101.31481.31481.3268-60.0010914.82
7352008.10.30 10:00buy3680.101.31511.30911.3211
7362008.10.30 10:29s/l3680.101.30911.30911.3211-60.0010854.82
7372008.10.30 10:29buy3690.101.30941.30341.3154
7382008.10.30 11:57t/p3690.101.31541.30341.315460.0010914.82
7392008.10.30 11:57buy3700.101.31571.30971.3217
7402008.10.30 12:24s/l3700.101.30971.30971.3217-60.0010854.82
7412008.10.30 12:24buy3710.101.30991.30391.3159
7422008.10.30 13:46s/l3710.101.30391.30391.3159-60.0010794.82
7432008.10.30 13:46buy3720.101.30421.29821.3102
7442008.10.30 14:46s/l3720.101.29821.29821.3102-60.0010734.82
7452008.10.30 14:46buy3730.101.29851.29251.3045
7462008.10.30 15:45s/l3730.101.29251.29251.3045-60.0010674.82
7472008.10.30 15:45buy3740.101.29281.28681.2988
7482008.10.30 16:36s/l3740.101.28681.28681.2988-60.0010614.82
7492008.10.30 16:36buy3750.101.28711.28111.2931
7502008.10.30 16:53s/l3750.101.28111.28111.2931-60.0010554.82
7512008.10.30 16:53buy3760.101.28141.27541.2874
7522008.10.30 17:04t/p3760.101.28741.27541.287460.0010614.82
7532008.10.30 17:04buy3770.101.28771.28171.2937
7542008.10.30 18:58t/p3770.101.29371.28171.293760.0010674.82
7552008.10.30 18:58buy3780.101.29401.28801.3000
7562008.10.30 22:37s/l3780.101.28801.28801.3000-60.0010614.82
7572008.10.30 22:37buy3790.101.28771.28171.2937
7582008.10.31 01:23s/l3790.101.28171.28171.2937-60.7810554.04
7592008.10.31 01:23buy3800.101.28201.27601.2880
7602008.10.31 01:37s/l3800.101.27601.27601.2880-60.0010494.04
7612008.10.31 01:37buy3810.101.27621.27021.2822
7622008.10.31 02:16t/p3810.101.28221.27021.282260.0010554.04
7632008.10.31 02:16buy3820.101.28251.27651.2885
7642008.10.31 07:24s/l3820.101.27651.27651.2885-60.0010494.04
7652008.10.31 07:24buy3830.101.27681.27081.2828
7662008.10.31 07:47s/l3830.101.27081.27081.2828-60.0010434.04
7672008.10.31 07:47buy3840.101.27111.26511.2771
7682008.10.31 10:37t/p3840.101.27711.26511.277160.0010494.04
7692008.10.31 10:37buy3850.101.27741.27141.2834
7702008.10.31 12:57s/l3850.101.27141.27141.2834-60.0010434.04
7712008.10.31 12:57buy3860.101.27161.26561.2776
7722006.07.20 17:34close at stop3860.101.27251.26561.27769.0010443.04