|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=60; TakeProfit=60; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00; C=32; gamma=2;
|Bars in test
|1389218
|Ticks modelled
|7812804
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|443.04
|Gross profit
|11776.54
|Gross loss
|-11333.50
|Profit factor
|1.04
|Expected payoff
|1.15
|Absolute drawdown
|155.00
|Maximal drawdown
|1325.18 (11.31%)
|Relative drawdown
|11.31% (1325.18)
|Total trades
|386
|Short positions (won %)
|274 (52.92%)
|Long positions (won %)
|112 (46.43%)
|Profit trades (% of total)
|197 (51.04%)
|Loss trades (% of total)
|189 (48.96%)
|Largest
|profit trade
|61.56
|loss trade
|-60.78
|Average
|profit trade
|59.78
|loss trade
|-59.97
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (420.52)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-419.48)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|420.52 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-419.48 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.4710
|1.4650
|1.4770
|2
|2008.09.01 02:55
|s/l
|1
|0.10
|1.4650
|1.4650
|1.4770
|-60.00
|9940.00
|3
|2008.09.01 02:55
|buy
|2
|0.10
|1.4653
|1.4593
|1.4713
|4
|2008.09.01 16:17
|s/l
|2
|0.10
|1.4593
|1.4593
|1.4713
|-60.00
|9880.00
|5
|2008.09.01 16:17
|sell
|3
|0.10
|1.4590
|1.4650
|1.4530
|6
|2008.09.02 08:44
|t/p
|3
|0.10
|1.4530
|1.4650
|1.4530
|60.52
|9940.52
|7
|2008.09.02 08:44
|sell
|4
|0.10
|1.4526
|1.4586
|1.4466
|8
|2008.09.03 06:13
|t/p
|4
|0.10
|1.4466
|1.4586
|1.4466
|60.52
|10001.04
|9
|2008.09.03 06:13
|sell
|5
|0.10
|1.4461
|1.4521
|1.4401
|10
|2008.09.03 10:20
|t/p
|5
|0.10
|1.4401
|1.4521
|1.4401
|60.00
|10061.04
|11
|2008.09.03 10:20
|sell
|6
|0.10
|1.4398
|1.4458
|1.4338
|12
|2008.09.03 14:40
|s/l
|6
|0.10
|1.4458
|1.4458
|1.4338
|-60.00
|10001.04
|13
|2008.09.03 14:40
|sell
|7
|0.10
|1.4455
|1.4515
|1.4395
|14
|2008.09.04 01:34
|s/l
|7
|0.10
|1.4515
|1.4515
|1.4395
|-58.44
|9942.60
|15
|2008.09.04 01:34
|sell
|8
|0.10
|1.4512
|1.4572
|1.4452
|16
|2008.09.04 13:32
|t/p
|8
|0.10
|1.4452
|1.4572
|1.4452
|60.00
|10002.60
|17
|2008.09.04 13:32
|sell
|9
|0.10
|1.4449
|1.4509
|1.4389
|18
|2008.09.04 16:36
|t/p
|9
|0.10
|1.4389
|1.4509
|1.4389
|60.00
|10062.60
|19
|2008.09.04 16:36
|sell
|10
|0.10
|1.4386
|1.4446
|1.4326
|20
|2008.09.04 17:19
|t/p
|10
|0.10
|1.4326
|1.4446
|1.4326
|60.00
|10122.60
|21
|2008.09.04 17:19
|sell
|11
|0.10
|1.4322
|1.4382
|1.4262
|22
|2008.09.04 23:14
|t/p
|11
|0.10
|1.4262
|1.4382
|1.4262
|60.00
|10182.60
|23
|2008.09.04 23:14
|sell
|12
|0.10
|1.4259
|1.4319
|1.4199
|24
|2008.09.05 07:18
|s/l
|12
|0.10
|1.4319
|1.4319
|1.4199
|-59.48
|10123.12
|25
|2008.09.05 07:18
|sell
|13
|0.10
|1.4316
|1.4376
|1.4256
|26
|2008.09.05 10:23
|t/p
|13
|0.10
|1.4256
|1.4376
|1.4256
|60.00
|10183.12
|27
|2008.09.05 10:23
|sell
|14
|0.10
|1.4253
|1.4313
|1.4193
|28
|2008.09.05 14:44
|s/l
|14
|0.10
|1.4313
|1.4313
|1.4193
|-60.00
|10123.12
|29
|2008.09.05 14:44
|sell
|15
|0.10
|1.4310
|1.4370
|1.4250
|30
|2008.09.05 16:27
|t/p
|15
|0.10
|1.4250
|1.4370
|1.4250
|60.00
|10183.12
|31
|2008.09.05 16:27
|sell
|16
|0.10
|1.4247
|1.4307
|1.4187
|32
|2008.09.08 00:00
|s/l
|16
|0.10
|1.4307
|1.4307
|1.4187
|-59.48
|10123.64
|33
|2008.09.08 00:00
|sell
|17
|0.10
|1.4375
|1.4435
|1.4315
|34
|2008.09.08 00:25
|t/p
|17
|0.10
|1.4315
|1.4435
|1.4315
|60.00
|10183.64
|35
|2008.09.08 00:25
|sell
|18
|0.10
|1.4310
|1.4370
|1.4250
|36
|2008.09.08 01:53
|s/l
|18
|0.10
|1.4370
|1.4370
|1.4250
|-60.00
|10123.64
|37
|2008.09.08 01:53
|sell
|19
|0.10
|1.4367
|1.4427
|1.4307
|38
|2008.09.08 04:46
|s/l
|19
|0.10
|1.4427
|1.4427
|1.4307
|-60.00
|10063.64
|39
|2008.09.08 04:46
|sell
|20
|0.10
|1.4424
|1.4484
|1.4364
|40
|2008.09.08 08:11
|t/p
|20
|0.10
|1.4364
|1.4484
|1.4364
|60.00
|10123.64
|41
|2008.09.08 08:11
|sell
|21
|0.10
|1.4361
|1.4421
|1.4301
|42
|2008.09.08 09:53
|t/p
|21
|0.10
|1.4301
|1.4421
|1.4301
|60.00
|10183.64
|43
|2008.09.08 09:53
|sell
|22
|0.10
|1.4298
|1.4358
|1.4238
|44
|2008.09.08 10:57
|t/p
|22
|0.10
|1.4238
|1.4358
|1.4238
|60.00
|10243.64
|45
|2008.09.08 10:57
|sell
|23
|0.10
|1.4235
|1.4295
|1.4175
|46
|2008.09.08 12:13
|t/p
|23
|0.10
|1.4175
|1.4295
|1.4175
|60.00
|10303.64
|47
|2008.09.08 12:13
|sell
|24
|0.10
|1.4172
|1.4232
|1.4112
|48
|2008.09.08 13:01
|s/l
|24
|0.10
|1.4232
|1.4232
|1.4112
|-60.00
|10243.64
|49
|2008.09.08 13:01
|sell
|25
|0.10
|1.4229
|1.4289
|1.4169
|50
|2008.09.08 17:46
|t/p
|25
|0.10
|1.4169
|1.4289
|1.4169
|60.00
|10303.64
|51
|2008.09.08 17:46
|sell
|26
|0.10
|1.4166
|1.4226
|1.4106
|52
|2008.09.08 18:32
|t/p
|26
|0.10
|1.4106
|1.4226
|1.4106
|60.00
|10363.64
|53
|2008.09.08 18:32
|sell
|27
|0.10
|1.4100
|1.4160
|1.4040
|54
|2008.09.08 22:13
|s/l
|27
|0.10
|1.4160
|1.4160
|1.4040
|-60.00
|10303.64
|55
|2008.09.08 22:13
|sell
|28
|0.10
|1.4157
|1.4217
|1.4097
|56
|2008.09.09 02:58
|t/p
|28
|0.10
|1.4097
|1.4217
|1.4097
|60.52
|10364.16
|57
|2008.09.09 02:58
|sell
|29
|0.10
|1.4094
|1.4154
|1.4034
|58
|2008.09.09 11:00
|s/l
|29
|0.10
|1.4154
|1.4154
|1.4034
|-60.00
|10304.16
|59
|2008.09.09 11:00
|sell
|30
|0.10
|1.4151
|1.4211
|1.4091
|60
|2008.09.09 15:15
|t/p
|30
|0.10
|1.4091
|1.4211
|1.4091
|60.00
|10364.16
|61
|2008.09.09 15:15
|sell
|31
|0.10
|1.4088
|1.4148
|1.4028
|62
|2008.09.09 17:11
|s/l
|31
|0.10
|1.4148
|1.4148
|1.4028
|-60.00
|10304.16
|63
|2008.09.09 17:11
|sell
|32
|0.10
|1.4145
|1.4205
|1.4085
|64
|2008.09.09 18:29
|s/l
|32
|0.10
|1.4205
|1.4205
|1.4085
|-60.00
|10244.16
|65
|2008.09.09 18:29
|sell
|33
|0.10
|1.4202
|1.4262
|1.4142
|66
|2008.09.09 21:11
|t/p
|33
|0.10
|1.4142
|1.4262
|1.4142
|60.00
|10304.16
|67
|2008.09.09 21:11
|sell
|34
|0.10
|1.4139
|1.4199
|1.4079
|68
|2008.09.10 14:17
|t/p
|34
|0.10
|1.4079
|1.4199
|1.4079
|60.52
|10364.68
|69
|2008.09.10 14:17
|sell
|35
|0.10
|1.4074
|1.4134
|1.4014
|70
|2008.09.10 15:06
|s/l
|35
|0.10
|1.4134
|1.4134
|1.4014
|-60.00
|10304.68
|71
|2008.09.10 15:06
|sell
|36
|0.10
|1.4131
|1.4191
|1.4071
|72
|2008.09.10 16:50
|t/p
|36
|0.10
|1.4071
|1.4191
|1.4071
|60.00
|10364.68
|73
|2008.09.10 16:50
|sell
|37
|0.10
|1.4068
|1.4128
|1.4008
|74
|2008.09.10 22:02
|t/p
|37
|0.10
|1.4008
|1.4128
|1.4008
|60.00
|10424.68
|75
|2008.09.10 22:02
|sell
|38
|0.10
|1.4005
|1.4065
|1.3945
|76
|2008.09.11 01:53
|t/p
|38
|0.10
|1.3945
|1.4065
|1.3945
|61.56
|10486.24
|77
|2008.09.11 01:53
|sell
|39
|0.10
|1.3942
|1.4002
|1.3882
|78
|2008.09.11 23:00
|s/l
|39
|0.10
|1.4002
|1.4002
|1.3882
|-60.00
|10426.24
|79
|2008.09.11 23:00
|sell
|40
|0.10
|1.4000
|1.4060
|1.3940
|80
|2008.09.12 09:05
|s/l
|40
|0.10
|1.4060
|1.4060
|1.3940
|-59.48
|10366.76
|81
|2008.09.12 09:05
|sell
|41
|0.10
|1.4057
|1.4117
|1.3997
|82
|2008.09.12 10:31
|s/l
|41
|0.10
|1.4117
|1.4117
|1.3997
|-60.00
|10306.76
|83
|2008.09.12 10:31
|sell
|42
|0.10
|1.4114
|1.4174
|1.4054
|84
|2008.09.12 13:40
|t/p
|42
|0.10
|1.4054
|1.4174
|1.4054
|60.00
|10366.76
|85
|2008.09.12 13:40
|sell
|43
|0.10
|1.4051
|1.4111
|1.3991
|86
|2008.09.12 14:50
|s/l
|43
|0.10
|1.4111
|1.4111
|1.3991
|-60.00
|10306.76
|87
|2008.09.12 14:50
|sell
|44
|0.10
|1.4109
|1.4169
|1.4049
|88
|2008.09.12 16:49
|s/l
|44
|0.10
|1.4169
|1.4169
|1.4049
|-60.00
|10246.76
|89
|2008.09.12 16:49
|sell
|45
|0.10
|1.4166
|1.4226
|1.4106
|90
|2008.09.12 22:22
|s/l
|45
|0.10
|1.4226
|1.4226
|1.4106
|-60.00
|10186.76
|91
|2008.09.12 22:22
|sell
|46
|0.10
|1.4223
|1.4283
|1.4163
|92
|2008.09.15 00:00
|s/l
|46
|0.10
|1.4283
|1.4283
|1.4163
|-59.48
|10127.28
|93
|2008.09.15 00:00
|sell
|47
|0.10
|1.4293
|1.4353
|1.4233
|94
|2008.09.15 02:31
|s/l
|47
|0.10
|1.4353
|1.4353
|1.4233
|-60.00
|10067.28
|95
|2008.09.15 02:31
|sell
|48
|0.10
|1.4350
|1.4410
|1.4290
|96
|2008.09.15 04:51
|s/l
|48
|0.10
|1.4410
|1.4410
|1.4290
|-60.00
|10007.28
|97
|2008.09.15 04:51
|sell
|49
|0.10
|1.4407
|1.4467
|1.4347
|98
|2008.09.15 05:21
|s/l
|49
|0.10
|1.4467
|1.4467
|1.4347
|-60.00
|9947.28
|99
|2008.09.15 05:21
|sell
|50
|0.10
|1.4467
|1.4527
|1.4407
|100
|2008.09.15 06:23
|t/p
|50
|0.10
|1.4407
|1.4527
|1.4407
|60.00
|10007.28
|101
|2008.09.15 06:23
|sell
|51
|0.10
|1.4404
|1.4464
|1.4344
|102
|2008.09.15 06:44
|t/p
|51
|0.10
|1.4344
|1.4464
|1.4344
|60.00
|10067.28
|103
|2008.09.15 06:44
|sell
|52
|0.10
|1.4340
|1.4400
|1.4280
|104
|2008.09.15 07:09
|s/l
|52
|0.10
|1.4400
|1.4400
|1.4280
|-60.00
|10007.28
|105
|2008.09.15 07:09
|sell
|53
|0.10
|1.4397
|1.4457
|1.4337
|106
|2008.09.15 08:35
|t/p
|53
|0.10
|1.4337
|1.4457
|1.4337
|60.00
|10067.28
|107
|2008.09.15 08:35
|sell
|54
|0.10
|1.4334
|1.4394
|1.4274
|108
|2008.09.15 10:10
|t/p
|54
|0.10
|1.4274
|1.4394
|1.4274
|60.00
|10127.28
|109
|2008.09.15 10:10
|sell
|55
|0.10
|1.4271
|1.4331
|1.4211
|110
|2008.09.15 12:30
|t/p
|55
|0.10
|1.4211
|1.4331
|1.4211
|60.00
|10187.28
|111
|2008.09.15 12:30
|sell
|56
|0.10
|1.4206
|1.4266
|1.4146
|112
|2008.09.15 13:26
|t/p
|56
|0.10
|1.4146
|1.4266
|1.4146
|60.00
|10247.28
|113
|2008.09.15 13:26
|buy
|57
|0.10
|1.4146
|1.4086
|1.4206
|114
|2008.09.15 13:38
|s/l
|57
|0.10
|1.4086
|1.4086
|1.4206
|-60.00
|10187.28
|115
|2008.09.15 13:38
|buy
|58
|0.10
|1.4088
|1.4028
|1.4148
|116
|2008.09.15 14:12
|t/p
|58
|0.10
|1.4148
|1.4028
|1.4148
|60.00
|10247.28
|117
|2008.09.15 14:12
|buy
|59
|0.10
|1.4151
|1.4091
|1.4211
|118
|2008.09.15 15:35
|t/p
|59
|0.10
|1.4211
|1.4091
|1.4211
|60.00
|10307.28
|119
|2008.09.15 15:35
|buy
|60
|0.10
|1.4214
|1.4154
|1.4274
|120
|2008.09.15 21:34
|t/p
|60
|0.10
|1.4274
|1.4154
|1.4274
|60.00
|10367.28
|121
|2008.09.15 21:34
|buy
|61
|0.10
|1.4278
|1.4218
|1.4338
|122
|2008.09.16 02:01
|s/l
|61
|0.10
|1.4218
|1.4218
|1.4338
|-60.78
|10306.50
|123
|2008.09.16 02:01
|buy
|62
|0.10
|1.4220
|1.4160
|1.4280
|124
|2008.09.16 08:03
|t/p
|62
|0.10
|1.4280
|1.4160
|1.4280
|60.00
|10366.50
|125
|2008.09.16 08:03
|buy
|63
|0.10
|1.4284
|1.4224
|1.4344
|126
|2008.09.16 09:03
|s/l
|63
|0.10
|1.4224
|1.4224
|1.4344
|-60.00
|10306.50
|127
|2008.09.16 09:03
|buy
|64
|0.10
|1.4227
|1.4167
|1.4287
|128
|2008.09.16 11:53
|s/l
|64
|0.10
|1.4167
|1.4167
|1.4287
|-60.00
|10246.50
|129
|2008.09.16 11:53
|buy
|65
|0.10
|1.4170
|1.4110
|1.4230
|130
|2008.09.16 14:03
|t/p
|65
|0.10
|1.4230
|1.4110
|1.4230
|60.00
|10306.50
|131
|2008.09.16 14:03
|buy
|66
|0.10
|1.4233
|1.4173
|1.4293
|132
|2008.09.16 16:32
|s/l
|66
|0.10
|1.4173
|1.4173
|1.4293
|-60.00
|10246.50
|133
|2008.09.16 16:32
|buy
|67
|0.10
|1.4176
|1.4116
|1.4236
|134
|2008.09.16 16:59
|s/l
|67
|0.10
|1.4116
|1.4116
|1.4236
|-60.00
|10186.50
|135
|2008.09.16 16:59
|buy
|68
|0.10
|1.4119
|1.4059
|1.4179
|136
|2008.09.16 17:13
|t/p
|68
|0.10
|1.4179
|1.4059
|1.4179
|60.00
|10246.50
|137
|2008.09.16 17:13
|buy
|69
|0.10
|1.4182
|1.4122
|1.4242
|138
|2008.09.16 17:42
|s/l
|69
|0.10
|1.4122
|1.4122
|1.4242
|-60.00
|10186.50
|139
|2008.09.16 17:42
|buy
|70
|0.10
|1.4124
|1.4064
|1.4184
|140
|2008.09.17 02:01
|t/p
|70
|0.10
|1.4184
|1.4064
|1.4184
|59.22
|10245.72
|141
|2008.09.17 02:01
|buy
|71
|0.10
|1.4187
|1.4127
|1.4247
|142
|2008.09.17 09:11
|t/p
|71
|0.10
|1.4247
|1.4127
|1.4247
|60.00
|10305.72
|143
|2008.09.17 09:11
|buy
|72
|0.10
|1.4250
|1.4190
|1.4310
|144
|2008.09.17 12:19
|s/l
|72
|0.10
|1.4190
|1.4190
|1.4310
|-60.00
|10245.72
|145
|2008.09.17 12:19
|buy
|73
|0.10
|1.4193
|1.4133
|1.4253
|146
|2008.09.17 17:22
|s/l
|73
|0.10
|1.4133
|1.4133
|1.4253
|-60.00
|10185.72
|147
|2008.09.17 17:22
|buy
|74
|0.10
|1.4136
|1.4076
|1.4196
|148
|2008.09.17 19:17
|t/p
|74
|0.10
|1.4196
|1.4076
|1.4196
|60.00
|10245.72
|149
|2008.09.17 19:17
|buy
|75
|0.10
|1.4199
|1.4139
|1.4259
|150
|2008.09.17 19:28
|t/p
|75
|0.10
|1.4259
|1.4139
|1.4259
|60.00
|10305.72
|151
|2008.09.17 19:28
|buy
|76
|0.10
|1.4262
|1.4202
|1.4322
|152
|2008.09.17 20:02
|t/p
|76
|0.10
|1.4322
|1.4202
|1.4322
|60.00
|10365.72
|153
|2008.09.17 20:02
|buy
|77
|0.10
|1.4325
|1.4265
|1.4385
|154
|2008.09.18 02:41
|t/p
|77
|0.10
|1.4385
|1.4265
|1.4385
|57.66
|10423.38
|155
|2008.09.18 02:41
|buy
|78
|0.10
|1.4388
|1.4328
|1.4448
|156
|2008.09.18 04:28
|s/l
|78
|0.10
|1.4328
|1.4328
|1.4448
|-60.00
|10363.38
|157
|2008.09.18 04:28
|buy
|79
|0.10
|1.4331
|1.4271
|1.4391
|158
|2008.09.18 10:20
|t/p
|79
|0.10
|1.4391
|1.4271
|1.4391
|60.00
|10423.38
|159
|2008.09.18 10:20
|sell
|80
|0.10
|1.4391
|1.4451
|1.4331
|160
|2008.09.18 11:50
|s/l
|80
|0.10
|1.4451
|1.4451
|1.4331
|-60.00
|10363.38
|161
|2008.09.18 11:50
|sell
|81
|0.10
|1.4448
|1.4508
|1.4388
|162
|2008.09.18 12:07
|s/l
|81
|0.10
|1.4508
|1.4508
|1.4388
|-60.00
|10303.38
|163
|2008.09.18 12:07
|sell
|82
|0.10
|1.4505
|1.4565
|1.4445
|164
|2008.09.18 14:59
|t/p
|82
|0.10
|1.4445
|1.4565
|1.4445
|60.00
|10363.38
|165
|2008.09.18 14:59
|sell
|83
|0.10
|1.4442
|1.4502
|1.4382
|166
|2008.09.18 15:51
|t/p
|83
|0.10
|1.4382
|1.4502
|1.4382
|60.00
|10423.38
|167
|2008.09.18 15:51
|sell
|84
|0.10
|1.4378
|1.4438
|1.4318
|168
|2008.09.18 18:51
|s/l
|84
|0.10
|1.4438
|1.4438
|1.4318
|-60.00
|10363.38
|169
|2008.09.18 18:51
|sell
|85
|0.10
|1.4435
|1.4495
|1.4375
|170
|2008.09.18 20:36
|t/p
|85
|0.10
|1.4375
|1.4495
|1.4375
|60.00
|10423.38
|171
|2008.09.18 20:36
|sell
|86
|0.10
|1.4372
|1.4432
|1.4312
|172
|2008.09.18 21:16
|t/p
|86
|0.10
|1.4312
|1.4432
|1.4312
|60.00
|10483.38
|173
|2008.09.18 21:16
|sell
|87
|0.10
|1.4308
|1.4368
|1.4248
|174
|2008.09.19 02:28
|t/p
|87
|0.10
|1.4248
|1.4368
|1.4248
|60.52
|10543.90
|175
|2008.09.19 02:28
|sell
|88
|0.10
|1.4243
|1.4303
|1.4183
|176
|2008.09.19 06:38
|t/p
|88
|0.10
|1.4183
|1.4303
|1.4183
|60.00
|10603.90
|177
|2008.09.19 06:38
|sell
|89
|0.10
|1.4177
|1.4237
|1.4117
|178
|2008.09.19 08:09
|s/l
|89
|0.10
|1.4237
|1.4237
|1.4117
|-60.00
|10543.90
|179
|2008.09.19 08:09
|sell
|90
|0.10
|1.4234
|1.4294
|1.4174
|180
|2008.09.19 10:21
|t/p
|90
|0.10
|1.4174
|1.4294
|1.4174
|60.00
|10603.90
|181
|2008.09.19 10:21
|sell
|91
|0.10
|1.4170
|1.4230
|1.4110
|182
|2008.09.19 11:37
|s/l
|91
|0.10
|1.4230
|1.4230
|1.4110
|-60.00
|10543.90
|183
|2008.09.19 11:37
|sell
|92
|0.10
|1.4227
|1.4287
|1.4167
|184
|2008.09.19 14:35
|s/l
|92
|0.10
|1.4287
|1.4287
|1.4167
|-60.00
|10483.90
|185
|2008.09.19 14:35
|sell
|93
|0.10
|1.4284
|1.4344
|1.4224
|186
|2008.09.19 14:55
|s/l
|93
|0.10
|1.4344
|1.4344
|1.4224
|-60.00
|10423.90
|187
|2008.09.19 14:55
|sell
|94
|0.10
|1.4341
|1.4401
|1.4281
|188
|2008.09.19 15:27
|s/l
|94
|0.10
|1.4401
|1.4401
|1.4281
|-60.00
|10363.90
|189
|2008.09.19 15:27
|sell
|95
|0.10
|1.4398
|1.4458
|1.4338
|190
|2008.09.19 20:19
|s/l
|95
|0.10
|1.4458
|1.4458
|1.4338
|-60.00
|10303.90
|191
|2008.09.19 20:19
|sell
|96
|0.10
|1.4455
|1.4515
|1.4395
|192
|2008.09.22 04:06
|s/l
|96
|0.10
|1.4515
|1.4515
|1.4395
|-59.48
|10244.42
|193
|2008.09.22 04:06
|sell
|97
|0.10
|1.4512
|1.4572
|1.4452
|194
|2008.09.22 09:46
|s/l
|97
|0.10
|1.4572
|1.4572
|1.4452
|-60.00
|10184.42
|195
|2008.09.22 09:46
|buy
|98
|0.10
|1.4573
|1.4513
|1.4633
|196
|2008.09.22 15:35
|t/p
|98
|0.10
|1.4633
|1.4513
|1.4633
|60.00
|10244.42
|197
|2008.09.22 15:35
|buy
|99
|0.10
|1.4636
|1.4576
|1.4696
|198
|2008.09.22 17:48
|t/p
|99
|0.10
|1.4696
|1.4576
|1.4696
|60.00
|10304.42
|199
|2008.09.22 17:48
|buy
|100
|0.10
|1.4699
|1.4639
|1.4759
|200
|2008.09.22 19:13
|t/p
|100
|0.10
|1.4759
|1.4639
|1.4759
|60.00
|10364.42
|201
|2008.09.22 19:13
|buy
|101
|0.10
|1.4763
|1.4703
|1.4823
|202
|2008.09.22 21:26
|t/p
|101
|0.10
|1.4823
|1.4703
|1.4823
|60.00
|10424.42
|203
|2008.09.22 21:26
|buy
|102
|0.10
|1.4826
|1.4766
|1.4886
|204
|2008.09.22 23:02
|s/l
|102
|0.10
|1.4766
|1.4766
|1.4886
|-60.00
|10364.42
|205
|2008.09.22 23:02
|buy
|103
|0.10
|1.4769
|1.4709
|1.4829
|206
|2008.09.23 09:20
|s/l
|103
|0.10
|1.4709
|1.4709
|1.4829
|-60.78
|10303.64
|207
|2008.09.23 09:20
|buy
|104
|0.10
|1.4712
|1.4652
|1.4772
|208
|2008.09.23 11:55
|t/p
|104
|0.10
|1.4772
|1.4652
|1.4772
|60.00
|10363.64
|209
|2008.09.23 11:55
|buy
|105
|0.10
|1.4775
|1.4715
|1.4835
|210
|2008.09.23 15:00
|s/l
|105
|0.10
|1.4715
|1.4715
|1.4835
|-60.00
|10303.64
|211
|2008.09.23 15:00
|buy
|106
|0.10
|1.4717
|1.4657
|1.4777
|212
|2008.09.23 15:33
|t/p
|106
|0.10
|1.4777
|1.4657
|1.4777
|60.00
|10363.64
|213
|2008.09.23 15:33
|buy
|107
|0.10
|1.4780
|1.4720
|1.4840
|214
|2008.09.23 16:15
|s/l
|107
|0.10
|1.4720
|1.4720
|1.4840
|-60.00
|10303.64
|215
|2008.09.23 16:15
|buy
|108
|0.10
|1.4722
|1.4662
|1.4782
|216
|2008.09.23 19:04
|s/l
|108
|0.10
|1.4662
|1.4662
|1.4782
|-60.00
|10243.64
|217
|2008.09.23 19:04
|buy
|109
|0.10
|1.4665
|1.4605
|1.4725
|218
|2008.09.24 14:24
|t/p
|109
|0.10
|1.4725
|1.4605
|1.4725
|59.22
|10302.86
|219
|2008.09.24 14:24
|buy
|110
|0.10
|1.4728
|1.4668
|1.4788
|220
|2008.09.24 16:29
|s/l
|110
|0.10
|1.4668
|1.4668
|1.4788
|-60.00
|10242.86
|221
|2008.09.24 16:29
|buy
|111
|0.10
|1.4671
|1.4611
|1.4731
|222
|2008.09.24 21:51
|s/l
|111
|0.10
|1.4611
|1.4611
|1.4731
|-60.00
|10182.86
|223
|2008.09.24 21:51
|buy
|112
|0.10
|1.4614
|1.4554
|1.4674
|224
|2008.09.25 03:17
|t/p
|112
|0.10
|1.4674
|1.4554
|1.4674
|57.66
|10240.52
|225
|2008.09.25 03:17
|buy
|113
|0.10
|1.4677
|1.4617
|1.4737
|226
|2008.09.25 08:34
|t/p
|113
|0.10
|1.4737
|1.4617
|1.4737
|60.00
|10300.52
|227
|2008.09.25 08:34
|buy
|114
|0.10
|1.4740
|1.4680
|1.4800
|228
|2008.09.25 12:40
|s/l
|114
|0.10
|1.4680
|1.4680
|1.4800
|-60.00
|10240.52
|229
|2008.09.25 12:40
|buy
|115
|0.10
|1.4683
|1.4623
|1.4743
|230
|2008.09.25 17:41
|s/l
|115
|0.10
|1.4623
|1.4623
|1.4743
|-60.00
|10180.52
|231
|2008.09.25 17:41
|buy
|116
|0.10
|1.4626
|1.4566
|1.4686
|232
|2008.09.25 19:00
|s/l
|116
|0.10
|1.4566
|1.4566
|1.4686
|-60.00
|10120.52
|233
|2008.09.25 19:00
|buy
|117
|0.10
|1.4569
|1.4509
|1.4629
|234
|2008.09.25 20:54
|t/p
|117
|0.10
|1.4629
|1.4509
|1.4629
|60.00
|10180.52
|235
|2008.09.25 20:54
|buy
|118
|0.10
|1.4633
|1.4573
|1.4693
|236
|2008.09.26 09:46
|s/l
|118
|0.10
|1.4573
|1.4573
|1.4693
|-60.78
|10119.74
|237
|2008.09.26 09:46
|sell
|119
|0.10
|1.4573
|1.4633
|1.4513
|238
|2008.09.26 13:50
|s/l
|119
|0.10
|1.4633
|1.4633
|1.4513
|-60.00
|10059.74
|239
|2008.09.26 13:50
|sell
|120
|0.10
|1.4630
|1.4690
|1.4570
|240
|2008.09.29 00:00
|t/p
|120
|0.10
|1.4570
|1.4690
|1.4570
|60.52
|10120.26
|241
|2008.09.29 00:00
|sell
|121
|0.10
|1.4517
|1.4577
|1.4457
|242
|2008.09.29 07:25
|t/p
|121
|0.10
|1.4457
|1.4577
|1.4457
|60.00
|10180.26
|243
|2008.09.29 07:25
|sell
|122
|0.10
|1.4454
|1.4514
|1.4394
|244
|2008.09.29 08:50
|t/p
|122
|0.10
|1.4394
|1.4514
|1.4394
|60.00
|10240.26
|245
|2008.09.29 08:50
|sell
|123
|0.10
|1.4391
|1.4451
|1.4331
|246
|2008.09.29 09:23
|t/p
|123
|0.10
|1.4331
|1.4451
|1.4331
|60.00
|10300.26
|247
|2008.09.29 09:23
|sell
|124
|0.10
|1.4327
|1.4387
|1.4267
|248
|2008.09.29 15:10
|s/l
|124
|0.10
|1.4387
|1.4387
|1.4267
|-60.00
|10240.26
|249
|2008.09.29 15:10
|sell
|125
|0.10
|1.4386
|1.4446
|1.4326
|250
|2008.09.29 16:06
|s/l
|125
|0.10
|1.4446
|1.4446
|1.4326
|-60.00
|10180.26
|251
|2008.09.29 16:06
|sell
|126
|0.10
|1.4443
|1.4503
|1.4383
|252
|2008.09.29 17:49
|t/p
|126
|0.10
|1.4383
|1.4503
|1.4383
|60.00
|10240.26
|253
|2008.09.29 17:49
|sell
|127
|0.10
|1.4380
|1.4440
|1.4320
|254
|2008.09.29 19:45
|s/l
|127
|0.10
|1.4440
|1.4440
|1.4320
|-60.00
|10180.26
|255
|2008.09.29 19:45
|sell
|128
|0.10
|1.4438
|1.4498
|1.4378
|256
|2008.09.29 19:46
|s/l
|128
|0.10
|1.4498
|1.4498
|1.4378
|-60.00
|10120.26
|257
|2008.09.29 19:46
|sell
|129
|0.10
|1.4495
|1.4555
|1.4435
|258
|2008.09.29 19:46
|s/l
|129
|0.10
|1.4555
|1.4555
|1.4435
|-60.00
|10060.26
|259
|2008.09.29 19:47
|sell
|130
|0.10
|1.4559
|1.4619
|1.4499
|260
|2008.09.29 19:48
|t/p
|130
|0.10
|1.4499
|1.4619
|1.4499
|60.00
|10120.26
|261
|2008.09.29 19:48
|sell
|131
|0.10
|1.4496
|1.4556
|1.4436
|262
|2008.09.29 19:54
|t/p
|131
|0.10
|1.4436
|1.4556
|1.4436
|60.00
|10180.26
|263
|2008.09.29 19:54
|sell
|132
|0.10
|1.4433
|1.4493
|1.4373
|264
|2008.09.29 20:09
|s/l
|132
|0.10
|1.4493
|1.4493
|1.4373
|-60.00
|10120.26
|265
|2008.09.29 20:09
|sell
|133
|0.10
|1.4490
|1.4550
|1.4430
|266
|2008.09.29 23:00
|t/p
|133
|0.10
|1.4430
|1.4550
|1.4430
|60.00
|10180.26
|267
|2008.09.29 23:00
|sell
|134
|0.10
|1.4427
|1.4487
|1.4367
|268
|2008.09.30 00:41
|t/p
|134
|0.10
|1.4367
|1.4487
|1.4367
|60.52
|10240.78
|269
|2008.09.30 00:41
|sell
|135
|0.10
|1.4364
|1.4424
|1.4304
|270
|2008.09.30 09:16
|s/l
|135
|0.10
|1.4424
|1.4424
|1.4304
|-60.00
|10180.78
|271
|2008.09.30 09:16
|sell
|136
|0.10
|1.4422
|1.4482
|1.4362
|272
|2008.09.30 09:53
|t/p
|136
|0.10
|1.4362
|1.4482
|1.4362
|60.00
|10240.78
|273
|2008.09.30 09:53
|sell
|137
|0.10
|1.4359
|1.4419
|1.4299
|274
|2008.09.30 14:16
|t/p
|137
|0.10
|1.4299
|1.4419
|1.4299
|60.00
|10300.78
|275
|2008.09.30 14:16
|sell
|138
|0.10
|1.4296
|1.4356
|1.4236
|276
|2008.09.30 15:19
|t/p
|138
|0.10
|1.4236
|1.4356
|1.4236
|60.00
|10360.78
|277
|2008.09.30 15:19
|sell
|139
|0.10
|1.4227
|1.4287
|1.4167
|278
|2008.09.30 15:50
|t/p
|139
|0.10
|1.4167
|1.4287
|1.4167
|60.00
|10420.78
|279
|2008.09.30 15:50
|sell
|140
|0.10
|1.4164
|1.4224
|1.4104
|280
|2008.09.30 16:44
|t/p
|140
|0.10
|1.4104
|1.4224
|1.4104
|60.00
|10480.78
|281
|2008.09.30 16:44
|sell
|141
|0.10
|1.4101
|1.4161
|1.4041
|282
|2008.09.30 17:00
|t/p
|141
|0.10
|1.4041
|1.4161
|1.4041
|60.00
|10540.78
|283
|2008.09.30 17:00
|sell
|142
|0.10
|1.4038
|1.4098
|1.3978
|284
|2008.09.30 18:21
|s/l
|142
|0.10
|1.4098
|1.4098
|1.3978
|-60.00
|10480.78
|285
|2008.09.30 18:21
|sell
|143
|0.10
|1.4095
|1.4155
|1.4035
|286
|2008.10.01 09:33
|s/l
|143
|0.10
|1.4155
|1.4155
|1.4035
|-59.48
|10421.30
|287
|2008.10.01 09:33
|sell
|144
|0.10
|1.4152
|1.4212
|1.4092
|288
|2008.10.01 13:55
|t/p
|144
|0.10
|1.4092
|1.4212
|1.4092
|60.00
|10481.30
|289
|2008.10.01 13:55
|sell
|145
|0.10
|1.4088
|1.4148
|1.4028
|290
|2008.10.01 14:25
|t/p
|145
|0.10
|1.4028
|1.4148
|1.4028
|60.00
|10541.30
|291
|2008.10.01 14:25
|sell
|146
|0.10
|1.4025
|1.4085
|1.3965
|292
|2008.10.01 19:53
|s/l
|146
|0.10
|1.4085
|1.4085
|1.3965
|-60.00
|10481.30
|293
|2008.10.01 19:53
|sell
|147
|0.10
|1.4082
|1.4142
|1.4022
|294
|2008.10.01 21:22
|t/p
|147
|0.10
|1.4022
|1.4142
|1.4022
|60.00
|10541.30
|295
|2008.10.01 21:22
|sell
|148
|0.10
|1.4018
|1.4078
|1.3958
|296
|2008.10.02 02:02
|t/p
|148
|0.10
|1.3958
|1.4078
|1.3958
|61.56
|10602.86
|297
|2008.10.02 02:02
|sell
|149
|0.10
|1.3955
|1.4015
|1.3895
|298
|2008.10.02 03:44
|s/l
|149
|0.10
|1.4015
|1.4015
|1.3895
|-60.00
|10542.86
|299
|2008.10.02 03:44
|sell
|150
|0.10
|1.4013
|1.4073
|1.3953
|300
|2008.10.02 04:08
|t/p
|150
|0.10
|1.3953
|1.4073
|1.3953
|60.00
|10602.86
|301
|2008.10.02 04:08
|sell
|151
|0.10
|1.3950
|1.4010
|1.3890
|302
|2008.10.02 09:23
|t/p
|151
|0.10
|1.3890
|1.4010
|1.3890
|60.00
|10662.86
|303
|2008.10.02 09:23
|sell
|152
|0.10
|1.3886
|1.3946
|1.3826
|304
|2008.10.02 14:35
|t/p
|152
|0.10
|1.3826
|1.3946
|1.3826
|60.00
|10722.86
|305
|2008.10.02 14:35
|sell
|153
|0.10
|1.3823
|1.3883
|1.3763
|306
|2008.10.02 14:55
|t/p
|153
|0.10
|1.3763
|1.3883
|1.3763
|60.00
|10782.86
|307
|2008.10.02 14:55
|sell
|154
|0.10
|1.3760
|1.3820
|1.3700
|308
|2008.10.02 15:46
|s/l
|154
|0.10
|1.3820
|1.3820
|1.3700
|-60.00
|10722.86
|309
|2008.10.02 15:46
|sell
|155
|0.10
|1.3817
|1.3877
|1.3757
|310
|2008.10.03 07:24
|s/l
|155
|0.10
|1.3877
|1.3877
|1.3757
|-59.48
|10663.38
|311
|2008.10.03 07:24
|sell
|156
|0.10
|1.3875
|1.3935
|1.3815
|312
|2008.10.03 09:09
|t/p
|156
|0.10
|1.3815
|1.3935
|1.3815
|60.00
|10723.38
|313
|2008.10.03 09:09
|sell
|157
|0.10
|1.3812
|1.3872
|1.3752
|314
|2008.10.03 10:24
|s/l
|157
|0.10
|1.3872
|1.3872
|1.3752
|-60.00
|10663.38
|315
|2008.10.03 10:24
|sell
|158
|0.10
|1.3869
|1.3929
|1.3809
|316
|2008.10.03 14:32
|t/p
|158
|0.10
|1.3809
|1.3929
|1.3809
|60.00
|10723.38
|317
|2008.10.03 14:32
|sell
|159
|0.10
|1.3806
|1.3866
|1.3746
|318
|2008.10.03 15:04
|t/p
|159
|0.10
|1.3746
|1.3866
|1.3746
|60.00
|10783.38
|319
|2008.10.03 15:04
|sell
|160
|0.10
|1.3743
|1.3803
|1.3683
|320
|2008.10.03 16:47
|s/l
|160
|0.10
|1.3803
|1.3803
|1.3683
|-60.00
|10723.38
|321
|2008.10.03 16:47
|sell
|161
|0.10
|1.3800
|1.3860
|1.3740
|322
|2008.10.03 18:09
|s/l
|161
|0.10
|1.3860
|1.3860
|1.3740
|-60.00
|10663.38
|323
|2008.10.03 18:09
|sell
|162
|0.10
|1.3857
|1.3917
|1.3797
|324
|2008.10.03 18:44
|t/p
|162
|0.10
|1.3797
|1.3917
|1.3797
|60.00
|10723.38
|325
|2008.10.03 18:44
|sell
|163
|0.10
|1.3794
|1.3854
|1.3734
|326
|2008.10.03 19:26
|s/l
|163
|0.10
|1.3854
|1.3854
|1.3734
|-60.00
|10663.38
|327
|2008.10.03 19:26
|sell
|164
|0.10
|1.3851
|1.3911
|1.3791
|328
|2008.10.03 22:32
|t/p
|164
|0.10
|1.3791
|1.3911
|1.3791
|60.00
|10723.38
|329
|2008.10.03 22:32
|sell
|165
|0.10
|1.3788
|1.3848
|1.3728
|330
|2008.10.06 00:00
|t/p
|165
|0.10
|1.3728
|1.3848
|1.3728
|60.52
|10783.90
|331
|2008.10.06 00:00
|sell
|166
|0.10
|1.3637
|1.3697
|1.3577
|332
|2008.10.06 08:08
|t/p
|166
|0.10
|1.3577
|1.3697
|1.3577
|60.00
|10843.90
|333
|2008.10.06 08:08
|sell
|167
|0.10
|1.3573
|1.3633
|1.3513
|334
|2008.10.06 14:01
|s/l
|167
|0.10
|1.3633
|1.3633
|1.3513
|-60.00
|10783.90
|335
|2008.10.06 14:01
|sell
|168
|0.10
|1.3630
|1.3690
|1.3570
|336
|2008.10.06 15:11
|t/p
|168
|0.10
|1.3570
|1.3690
|1.3570
|60.00
|10843.90
|337
|2008.10.06 15:11
|sell
|169
|0.10
|1.3567
|1.3627
|1.3507
|338
|2008.10.06 16:38
|t/p
|169
|0.10
|1.3507
|1.3627
|1.3507
|60.00
|10903.90
|339
|2008.10.06 16:38
|sell
|170
|0.10
|1.3504
|1.3564
|1.3444
|340
|2008.10.07 05:48
|s/l
|170
|0.10
|1.3564
|1.3564
|1.3444
|-59.48
|10844.42
|341
|2008.10.07 05:48
|sell
|171
|0.10
|1.3561
|1.3621
|1.3501
|342
|2008.10.07 06:31
|s/l
|171
|0.10
|1.3621
|1.3621
|1.3501
|-60.00
|10784.42
|343
|2008.10.07 06:31
|sell
|172
|0.10
|1.3618
|1.3678
|1.3558
|344
|2008.10.07 07:55
|t/p
|172
|0.10
|1.3558
|1.3678
|1.3558
|60.00
|10844.42
|345
|2008.10.07 07:55
|sell
|173
|0.10
|1.3555
|1.3615
|1.3495
|346
|2008.10.07 08:18
|s/l
|173
|0.10
|1.3615
|1.3615
|1.3495
|-60.00
|10784.42
|347
|2008.10.07 08:18
|sell
|174
|0.10
|1.3612
|1.3672
|1.3552
|348
|2008.10.07 10:14
|t/p
|174
|0.10
|1.3552
|1.3672
|1.3552
|60.00
|10844.42
|349
|2008.10.07 10:14
|sell
|175
|0.10
|1.3548
|1.3608
|1.3488
|350
|2008.10.07 13:47
|s/l
|175
|0.10
|1.3608
|1.3608
|1.3488
|-60.00
|10784.42
|351
|2008.10.07 13:47
|sell
|176
|0.10
|1.3605
|1.3665
|1.3545
|352
|2008.10.07 15:00
|s/l
|176
|0.10
|1.3665
|1.3665
|1.3545
|-60.00
|10724.42
|353
|2008.10.07 15:00
|sell
|177
|0.10
|1.3662
|1.3722
|1.3602
|354
|2008.10.07 15:31
|s/l
|177
|0.10
|1.3722
|1.3722
|1.3602
|-60.00
|10664.42
|355
|2008.10.07 15:31
|sell
|178
|0.10
|1.3720
|1.3780
|1.3660
|356
|2008.10.07 15:56
|t/p
|178
|0.10
|1.3660
|1.3780
|1.3660
|60.00
|10724.42
|357
|2008.10.07 15:56
|sell
|179
|0.10
|1.3656
|1.3716
|1.3596
|358
|2008.10.07 17:13
|t/p
|179
|0.10
|1.3596
|1.3716
|1.3596
|60.00
|10784.42
|359
|2008.10.07 17:13
|sell
|180
|0.10
|1.3592
|1.3652
|1.3532
|360
|2008.10.07 17:59
|s/l
|180
|0.10
|1.3652
|1.3652
|1.3532
|-60.00
|10724.42
|361
|2008.10.07 17:59
|sell
|181
|0.10
|1.3649
|1.3709
|1.3589
|362
|2008.10.07 19:43
|t/p
|181
|0.10
|1.3589
|1.3709
|1.3589
|60.00
|10784.42
|363
|2008.10.07 19:43
|sell
|182
|0.10
|1.3586
|1.3646
|1.3526
|364
|2008.10.07 20:48
|s/l
|182
|0.10
|1.3646
|1.3646
|1.3526
|-60.00
|10724.42
|365
|2008.10.07 20:48
|sell
|183
|0.10
|1.3643
|1.3703
|1.3583
|366
|2008.10.07 23:04
|t/p
|183
|0.10
|1.3583
|1.3703
|1.3583
|60.00
|10784.42
|367
|2008.10.07 23:04
|sell
|184
|0.10
|1.3579
|1.3639
|1.3519
|368
|2008.10.07 23:50
|s/l
|184
|0.10
|1.3639
|1.3639
|1.3519
|-60.00
|10724.42
|369
|2008.10.07 23:50
|sell
|185
|0.10
|1.3636
|1.3696
|1.3576
|370
|2008.10.08 01:11
|t/p
|185
|0.10
|1.3576
|1.3696
|1.3576
|60.52
|10784.94
|371
|2008.10.08 01:11
|sell
|186
|0.10
|1.3573
|1.3633
|1.3513
|372
|2008.10.08 06:21
|s/l
|186
|0.10
|1.3633
|1.3633
|1.3513
|-60.00
|10724.94
|373
|2008.10.08 06:21
|buy
|187
|0.10
|1.3633
|1.3573
|1.3693
|374
|2008.10.08 07:11
|s/l
|187
|0.10
|1.3573
|1.3573
|1.3693
|-60.00
|10664.94
|375
|2008.10.08 07:11
|buy
|188
|0.10
|1.3576
|1.3516
|1.3636
|376
|2008.10.08 09:09
|t/p
|188
|0.10
|1.3636
|1.3516
|1.3636
|60.00
|10724.94
|377
|2008.10.08 09:09
|buy
|189
|0.10
|1.3639
|1.3579
|1.3699
|378
|2008.10.08 13:07
|t/p
|189
|0.10
|1.3699
|1.3579
|1.3699
|60.00
|10784.94
|379
|2008.10.08 13:07
|sell
|190
|0.10
|1.3699
|1.3759
|1.3639
|380
|2008.10.08 14:51
|t/p
|190
|0.10
|1.3639
|1.3759
|1.3639
|60.00
|10844.94
|381
|2008.10.08 14:51
|sell
|191
|0.10
|1.3636
|1.3696
|1.3576
|382
|2008.10.08 15:51
|s/l
|191
|0.10
|1.3696
|1.3696
|1.3576
|-60.00
|10784.94
|383
|2008.10.08 15:51
|sell
|192
|0.10
|1.3693
|1.3753
|1.3633
|384
|2008.10.08 16:43
|t/p
|192
|0.10
|1.3633
|1.3753
|1.3633
|60.00
|10844.94
|385
|2008.10.08 16:43
|sell
|193
|0.10
|1.3630
|1.3690
|1.3570
|386
|2008.10.08 17:48
|s/l
|193
|0.10
|1.3690
|1.3690
|1.3570
|-60.00
|10784.94
|387
|2008.10.08 17:48
|sell
|194
|0.10
|1.3687
|1.3747
|1.3627
|388
|2008.10.08 20:05
|s/l
|194
|0.10
|1.3747
|1.3747
|1.3627
|-60.00
|10724.94
|389
|2008.10.08 20:05
|sell
|195
|0.10
|1.3744
|1.3804
|1.3684
|390
|2008.10.08 20:54
|t/p
|195
|0.10
|1.3684
|1.3804
|1.3684
|60.00
|10784.94
|391
|2008.10.08 20:54
|sell
|196
|0.10
|1.3681
|1.3741
|1.3621
|392
|2008.10.09 00:30
|t/p
|196
|0.10
|1.3621
|1.3741
|1.3621
|61.56
|10846.50
|393
|2008.10.09 00:30
|buy
|197
|0.10
|1.3621
|1.3561
|1.3681
|394
|2008.10.09 04:40
|t/p
|197
|0.10
|1.3681
|1.3561
|1.3681
|60.00
|10906.50
|395
|2008.10.09 04:40
|buy
|198
|0.10
|1.3684
|1.3624
|1.3744
|396
|2008.10.09 10:03
|t/p
|198
|0.10
|1.3744
|1.3624
|1.3744
|60.00
|10966.50
|397
|2008.10.09 10:03
|buy
|199
|0.10
|1.3747
|1.3687
|1.3807
|398
|2008.10.09 12:50
|s/l
|199
|0.10
|1.3687
|1.3687
|1.3807
|-60.00
|10906.50
|399
|2008.10.09 12:50
|buy
|200
|0.10
|1.3690
|1.3630
|1.3750
|400
|2008.10.09 16:45
|s/l
|200
|0.10
|1.3630
|1.3630
|1.3750
|-60.00
|10846.50
|401
|2008.10.09 16:45
|buy
|201
|0.10
|1.3633
|1.3573
|1.3693
|402
|2008.10.09 20:11
|t/p
|201
|0.10
|1.3693
|1.3573
|1.3693
|60.00
|10906.50
|403
|2008.10.09 20:11
|buy
|202
|0.10
|1.3696
|1.3636
|1.3756
|404
|2008.10.09 21:19
|s/l
|202
|0.10
|1.3636
|1.3636
|1.3756
|-60.00
|10846.50
|405
|2008.10.09 21:19
|buy
|203
|0.10
|1.3639
|1.3579
|1.3699
|406
|2008.10.09 23:03
|s/l
|203
|0.10
|1.3579
|1.3579
|1.3699
|-60.00
|10786.50
|407
|2008.10.09 23:03
|buy
|204
|0.10
|1.3582
|1.3522
|1.3642
|408
|2008.10.10 06:18
|s/l
|204
|0.10
|1.3522
|1.3522
|1.3642
|-60.78
|10725.72
|409
|2008.10.10 06:18
|buy
|205
|0.10
|1.3525
|1.3465
|1.3585
|410
|2008.10.10 09:07
|t/p
|205
|0.10
|1.3585
|1.3465
|1.3585
|60.00
|10785.72
|411
|2008.10.10 09:07
|buy
|206
|0.10
|1.3588
|1.3528
|1.3648
|412
|2008.10.10 09:32
|t/p
|206
|0.10
|1.3648
|1.3528
|1.3648
|60.00
|10845.72
|413
|2008.10.10 09:32
|buy
|207
|0.10
|1.3652
|1.3592
|1.3712
|414
|2008.10.10 10:08
|s/l
|207
|0.10
|1.3592
|1.3592
|1.3712
|-60.00
|10785.72
|415
|2008.10.10 10:08
|buy
|208
|0.10
|1.3595
|1.3535
|1.3655
|416
|2008.10.10 12:30
|s/l
|208
|0.10
|1.3535
|1.3535
|1.3655
|-60.00
|10725.72
|417
|2008.10.10 12:30
|buy
|209
|0.10
|1.3538
|1.3478
|1.3598
|418
|2008.10.10 16:12
|t/p
|209
|0.10
|1.3598
|1.3478
|1.3598
|60.00
|10785.72
|419
|2008.10.10 16:12
|buy
|210
|0.10
|1.3601
|1.3541
|1.3661
|420
|2008.10.10 16:41
|s/l
|210
|0.10
|1.3541
|1.3541
|1.3661
|-60.00
|10725.72
|421
|2008.10.10 16:41
|buy
|211
|0.10
|1.3544
|1.3484
|1.3604
|422
|2008.10.10 17:11
|s/l
|211
|0.10
|1.3484
|1.3484
|1.3604
|-60.00
|10665.72
|423
|2008.10.10 17:11
|buy
|212
|0.10
|1.3487
|1.3427
|1.3547
|424
|2008.10.10 19:25
|s/l
|212
|0.10
|1.3427
|1.3427
|1.3547
|-60.00
|10605.72
|425
|2008.10.10 19:25
|buy
|213
|0.10
|1.3430
|1.3370
|1.3490
|426
|2008.10.10 19:44
|s/l
|213
|0.10
|1.3370
|1.3370
|1.3490
|-60.00
|10545.72
|427
|2008.10.10 19:44
|buy
|214
|0.10
|1.3373
|1.3313
|1.3433
|428
|2008.10.10 20:27
|s/l
|214
|0.10
|1.3313
|1.3313
|1.3433
|-60.00
|10485.72
|429
|2008.10.10 20:27
|buy
|215
|0.10
|1.3316
|1.3256
|1.3376
|430
|2008.10.10 21:13
|t/p
|215
|0.10
|1.3376
|1.3256
|1.3376
|60.00
|10545.72
|431
|2008.10.10 21:13
|buy
|216
|0.10
|1.3379
|1.3319
|1.3439
|432
|2008.10.10 21:35
|t/p
|216
|0.10
|1.3439
|1.3319
|1.3439
|60.00
|10605.72
|433
|2008.10.10 21:35
|buy
|217
|0.10
|1.3443
|1.3383
|1.3503
|434
|2008.10.13 00:02
|t/p
|217
|0.10
|1.3503
|1.3383
|1.3503
|59.22
|10664.94
|435
|2008.10.13 00:02
|buy
|218
|0.10
|1.3584
|1.3524
|1.3644
|436
|2008.10.13 04:45
|s/l
|218
|0.10
|1.3524
|1.3524
|1.3644
|-60.00
|10604.94
|437
|2008.10.13 04:45
|buy
|219
|0.10
|1.3527
|1.3467
|1.3587
|438
|2008.10.13 04:54
|s/l
|219
|0.10
|1.3467
|1.3467
|1.3587
|-60.00
|10544.94
|439
|2008.10.13 04:54
|buy
|220
|0.10
|1.3469
|1.3409
|1.3529
|440
|2008.10.13 05:59
|t/p
|220
|0.10
|1.3529
|1.3409
|1.3529
|60.00
|10604.94
|441
|2008.10.13 05:59
|buy
|221
|0.10
|1.3532
|1.3472
|1.3592
|442
|2008.10.13 07:17
|s/l
|221
|0.10
|1.3472
|1.3472
|1.3592
|-60.00
|10544.94
|443
|2008.10.13 07:17
|buy
|222
|0.10
|1.3475
|1.3415
|1.3535
|444
|2008.10.13 07:35
|t/p
|222
|0.10
|1.3535
|1.3415
|1.3535
|60.00
|10604.94
|445
|2008.10.13 07:35
|buy
|223
|0.10
|1.3538
|1.3478
|1.3598
|446
|2008.10.13 08:10
|t/p
|223
|0.10
|1.3598
|1.3478
|1.3598
|60.00
|10664.94
|447
|2008.10.13 08:10
|buy
|224
|0.10
|1.3602
|1.3542
|1.3662
|448
|2008.10.13 08:38
|t/p
|224
|0.10
|1.3662
|1.3542
|1.3662
|60.00
|10724.94
|449
|2008.10.13 08:38
|buy
|225
|0.10
|1.3665
|1.3605
|1.3725
|450
|2008.10.13 11:50
|s/l
|225
|0.10
|1.3605
|1.3605
|1.3725
|-60.00
|10664.94
|451
|2008.10.13 11:50
|buy
|226
|0.10
|1.3608
|1.3548
|1.3668
|452
|2008.10.13 15:02
|t/p
|226
|0.10
|1.3668
|1.3548
|1.3668
|60.00
|10724.94
|453
|2008.10.13 15:02
|sell
|227
|0.10
|1.3668
|1.3728
|1.3608
|454
|2008.10.13 16:07
|t/p
|227
|0.10
|1.3608
|1.3728
|1.3608
|60.00
|10784.94
|455
|2008.10.13 16:07
|sell
|228
|0.10
|1.3604
|1.3664
|1.3544
|456
|2008.10.13 17:44
|t/p
|228
|0.10
|1.3544
|1.3664
|1.3544
|60.00
|10844.94
|457
|2008.10.13 17:44
|sell
|229
|0.10
|1.3541
|1.3601
|1.3481
|458
|2008.10.13 21:42
|s/l
|229
|0.10
|1.3601
|1.3601
|1.3481
|-60.00
|10784.94
|459
|2008.10.13 21:42
|sell
|230
|0.10
|1.3599
|1.3659
|1.3539
|460
|2008.10.14 01:59
|s/l
|230
|0.10
|1.3659
|1.3659
|1.3539
|-59.48
|10725.46
|461
|2008.10.14 01:59
|sell
|231
|0.10
|1.3656
|1.3716
|1.3596
|462
|2008.10.14 12:05
|s/l
|231
|0.10
|1.3716
|1.3716
|1.3596
|-60.00
|10665.46
|463
|2008.10.14 12:05
|sell
|232
|0.10
|1.3714
|1.3774
|1.3654
|464
|2008.10.14 16:11
|t/p
|232
|0.10
|1.3654
|1.3774
|1.3654
|60.00
|10725.46
|465
|2008.10.14 16:11
|sell
|233
|0.10
|1.3651
|1.3711
|1.3591
|466
|2008.10.15 01:05
|t/p
|233
|0.10
|1.3591
|1.3711
|1.3591
|60.52
|10785.98
|467
|2008.10.15 01:05
|sell
|234
|0.10
|1.3588
|1.3648
|1.3528
|468
|2008.10.15 12:31
|s/l
|234
|0.10
|1.3648
|1.3648
|1.3528
|-60.00
|10725.98
|469
|2008.10.15 12:31
|sell
|235
|0.10
|1.3645
|1.3705
|1.3585
|470
|2008.10.15 14:56
|t/p
|235
|0.10
|1.3585
|1.3705
|1.3585
|60.00
|10785.98
|471
|2008.10.15 14:56
|sell
|236
|0.10
|1.3582
|1.3642
|1.3522
|472
|2008.10.15 16:41
|s/l
|236
|0.10
|1.3642
|1.3642
|1.3522
|-60.00
|10725.98
|473
|2008.10.15 16:41
|sell
|237
|0.10
|1.3639
|1.3699
|1.3579
|474
|2008.10.15 17:11
|t/p
|237
|0.10
|1.3579
|1.3699
|1.3579
|60.00
|10785.98
|475
|2008.10.15 17:11
|sell
|238
|0.10
|1.3575
|1.3635
|1.3515
|476
|2008.10.15 18:21
|t/p
|238
|0.10
|1.3515
|1.3635
|1.3515
|60.00
|10845.98
|477
|2008.10.15 18:21
|sell
|239
|0.10
|1.3512
|1.3572
|1.3452
|478
|2008.10.15 23:29
|t/p
|239
|0.10
|1.3452
|1.3572
|1.3452
|60.00
|10905.98
|479
|2008.10.15 23:29
|sell
|240
|0.10
|1.3449
|1.3509
|1.3389
|480
|2008.10.16 04:03
|s/l
|240
|0.10
|1.3509
|1.3509
|1.3389
|-58.44
|10847.54
|481
|2008.10.16 04:03
|buy
|241
|0.10
|1.3511
|1.3451
|1.3571
|482
|2008.10.16 06:11
|s/l
|241
|0.10
|1.3451
|1.3451
|1.3571
|-60.00
|10787.54
|483
|2008.10.16 06:11
|buy
|242
|0.10
|1.3453
|1.3393
|1.3513
|484
|2008.10.16 06:26
|s/l
|242
|0.10
|1.3393
|1.3393
|1.3513
|-60.00
|10727.54
|485
|2008.10.16 06:26
|buy
|243
|0.10
|1.3396
|1.3336
|1.3456
|486
|2008.10.16 10:08
|t/p
|243
|0.10
|1.3456
|1.3336
|1.3456
|60.00
|10787.54
|487
|2008.10.16 10:08
|buy
|244
|0.10
|1.3459
|1.3399
|1.3519
|488
|2008.10.16 13:27
|t/p
|244
|0.10
|1.3519
|1.3399
|1.3519
|60.00
|10847.54
|489
|2008.10.16 13:27
|sell
|245
|0.10
|1.3519
|1.3579
|1.3459
|490
|2008.10.16 15:34
|t/p
|245
|0.10
|1.3459
|1.3579
|1.3459
|60.00
|10907.54
|491
|2008.10.16 15:34
|sell
|246
|0.10
|1.3456
|1.3516
|1.3396
|492
|2008.10.16 16:19
|t/p
|246
|0.10
|1.3396
|1.3516
|1.3396
|60.00
|10967.54
|493
|2008.10.16 16:19
|sell
|247
|0.10
|1.3393
|1.3453
|1.3333
|494
|2008.10.16 20:57
|s/l
|247
|0.10
|1.3453
|1.3453
|1.3333
|-60.00
|10907.54
|495
|2008.10.16 20:57
|sell
|248
|0.10
|1.3450
|1.3510
|1.3390
|496
|2008.10.17 01:07
|s/l
|248
|0.10
|1.3510
|1.3510
|1.3390
|-59.48
|10848.06
|497
|2008.10.17 01:07
|sell
|249
|0.10
|1.3507
|1.3567
|1.3447
|498
|2008.10.17 03:42
|t/p
|249
|0.10
|1.3447
|1.3567
|1.3447
|60.00
|10908.06
|499
|2008.10.17 03:42
|buy
|250
|0.10
|1.3446
|1.3386
|1.3506
|500
|2008.10.17 07:06
|t/p
|250
|0.10
|1.3506
|1.3386
|1.3506
|60.00
|10968.06
|501
|2008.10.17 07:06
|sell
|251
|0.10
|1.3506
|1.3566
|1.3446
|502
|2008.10.17 09:56
|t/p
|251
|0.10
|1.3446
|1.3566
|1.3446
|60.00
|11028.06
|503
|2008.10.17 09:56
|sell
|252
|0.10
|1.3443
|1.3503
|1.3383
|504
|2008.10.20 08:20
|s/l
|252
|0.10
|1.3503
|1.3503
|1.3383
|-59.48
|10968.58
|505
|2008.10.20 08:20
|sell
|253
|0.10
|1.3500
|1.3560
|1.3440
|506
|2008.10.20 12:57
|t/p
|253
|0.10
|1.3440
|1.3560
|1.3440
|60.00
|11028.58
|507
|2008.10.20 12:57
|buy
|254
|0.10
|1.3440
|1.3380
|1.3500
|508
|2008.10.20 15:25
|s/l
|254
|0.10
|1.3380
|1.3380
|1.3500
|-60.00
|10968.58
|509
|2008.10.20 15:25
|sell
|255
|0.10
|1.3380
|1.3440
|1.3320
|510
|2008.10.20 16:30
|t/p
|255
|0.10
|1.3320
|1.3440
|1.3320
|60.00
|11028.58
|511
|2008.10.20 16:30
|sell
|256
|0.10
|1.3317
|1.3377
|1.3257
|512
|2008.10.21 08:49
|t/p
|256
|0.10
|1.3257
|1.3377
|1.3257
|60.52
|11089.10
|513
|2008.10.21 08:49
|sell
|257
|0.10
|1.3253
|1.3313
|1.3193
|514
|2008.10.21 14:03
|t/p
|257
|0.10
|1.3193
|1.3313
|1.3193
|60.00
|11149.10
|515
|2008.10.21 14:03
|buy
|258
|0.10
|1.3191
|1.3131
|1.3251
|516
|2008.10.21 17:46
|s/l
|258
|0.10
|1.3131
|1.3131
|1.3251
|-60.00
|11089.10
|517
|2008.10.21 17:46
|sell
|259
|0.10
|1.3131
|1.3191
|1.3071
|518
|2008.10.21 21:23
|t/p
|259
|0.10
|1.3071
|1.3191
|1.3071
|60.00
|11149.10
|519
|2008.10.21 21:23
|sell
|260
|0.10
|1.3068
|1.3128
|1.3008
|520
|2008.10.22 01:42
|t/p
|260
|0.10
|1.3008
|1.3128
|1.3008
|60.52
|11209.62
|521
|2008.10.22 01:42
|sell
|261
|0.10
|1.3004
|1.3064
|1.2944
|522
|2008.10.22 05:29
|t/p
|261
|0.10
|1.2944
|1.3064
|1.2944
|60.00
|11269.62
|523
|2008.10.22 05:29
|sell
|262
|0.10
|1.2941
|1.3001
|1.2881
|524
|2008.10.22 06:16
|t/p
|262
|0.10
|1.2881
|1.3001
|1.2881
|60.00
|11329.62
|525
|2008.10.22 06:16
|sell
|263
|0.10
|1.2878
|1.2938
|1.2818
|526
|2008.10.22 06:28
|t/p
|263
|0.10
|1.2818
|1.2938
|1.2818
|60.00
|11389.62
|527
|2008.10.22 06:28
|sell
|264
|0.10
|1.2813
|1.2873
|1.2753
|528
|2008.10.22 06:29
|t/p
|264
|0.10
|1.2753
|1.2873
|1.2753
|60.00
|11449.62
|529
|2008.10.22 06:29
|sell
|265
|0.10
|1.2748
|1.2808
|1.2688
|530
|2008.10.22 06:32
|s/l
|265
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.2688
|-60.00
|11389.62
|531
|2008.10.22 06:32
|sell
|266
|0.10
|1.2805
|1.2865
|1.2745
|532
|2008.10.22 07:11
|s/l
|266
|0.10
|1.2865
|1.2865
|1.2745
|-60.00
|11329.62
|533
|2008.10.22 07:11
|sell
|267
|0.10
|1.2863
|1.2923
|1.2803
|534
|2008.10.22 07:38
|t/p
|267
|0.10
|1.2803
|1.2923
|1.2803
|60.00
|11389.62
|535
|2008.10.22 07:38
|sell
|268
|0.10
|1.2799
|1.2859
|1.2739
|536
|2008.10.22 07:57
|s/l
|268
|0.10
|1.2859
|1.2859
|1.2739
|-60.00
|11329.62
|537
|2008.10.22 07:57
|sell
|269
|0.10
|1.2856
|1.2916
|1.2796
|538
|2008.10.22 10:42
|s/l
|269
|0.10
|1.2916
|1.2916
|1.2796
|-60.00
|11269.62
|539
|2008.10.22 10:42
|sell
|270
|0.10
|1.2913
|1.2973
|1.2853
|540
|2008.10.22 12:37
|t/p
|270
|0.10
|1.2853
|1.2973
|1.2853
|60.00
|11329.62
|541
|2008.10.22 12:37
|sell
|271
|0.10
|1.2850
|1.2910
|1.2790
|542
|2008.10.22 16:59
|s/l
|271
|0.10
|1.2910
|1.2910
|1.2790
|-60.00
|11269.62
|543
|2008.10.22 16:59
|sell
|272
|0.10
|1.2907
|1.2967
|1.2847
|544
|2008.10.22 17:35
|t/p
|272
|0.10
|1.2847
|1.2967
|1.2847
|60.00
|11329.62
|545
|2008.10.22 17:35
|sell
|273
|0.10
|1.2844
|1.2904
|1.2784
|546
|2008.10.23 01:05
|t/p
|273
|0.10
|1.2784
|1.2904
|1.2784
|61.56
|11391.18
|547
|2008.10.23 01:05
|sell
|274
|0.10
|1.2781
|1.2841
|1.2721
|548
|2008.10.23 02:09
|s/l
|274
|0.10
|1.2841
|1.2841
|1.2721
|-60.00
|11331.18
|549
|2008.10.23 02:09
|sell
|275
|0.10
|1.2840
|1.2900
|1.2780
|550
|2008.10.23 05:34
|t/p
|275
|0.10
|1.2780
|1.2900
|1.2780
|60.00
|11391.18
|551
|2008.10.23 05:34
|sell
|276
|0.10
|1.2777
|1.2837
|1.2717
|552
|2008.10.23 08:30
|s/l
|276
|0.10
|1.2837
|1.2837
|1.2717
|-60.00
|11331.18
|553
|2008.10.23 08:30
|sell
|277
|0.10
|1.2834
|1.2894
|1.2774
|554
|2008.10.23 14:25
|t/p
|277
|0.10
|1.2774
|1.2894
|1.2774
|60.00
|11391.18
|555
|2008.10.23 14:25
|sell
|278
|0.10
|1.2770
|1.2830
|1.2710
|556
|2008.10.23 14:57
|s/l
|278
|0.10
|1.2830
|1.2830
|1.2710
|-60.00
|11331.18
|557
|2008.10.23 14:57
|sell
|279
|0.10
|1.2827
|1.2887
|1.2767
|558
|2008.10.23 16:59
|s/l
|279
|0.10
|1.2887
|1.2887
|1.2767
|-60.00
|11271.18
|559
|2008.10.23 16:59
|sell
|280
|0.10
|1.2885
|1.2945
|1.2825
|560
|2008.10.23 18:10
|t/p
|280
|0.10
|1.2825
|1.2945
|1.2825
|60.00
|11331.18
|561
|2008.10.23 18:10
|sell
|281
|0.10
|1.2821
|1.2881
|1.2761
|562
|2008.10.23 20:40
|s/l
|281
|0.10
|1.2881
|1.2881
|1.2761
|-60.00
|11271.18
|563
|2008.10.23 20:40
|sell
|282
|0.10
|1.2879
|1.2939
|1.2819
|564
|2008.10.23 23:01
|s/l
|282
|0.10
|1.2939
|1.2939
|1.2819
|-60.00
|11211.18
|565
|2008.10.23 23:01
|sell
|283
|0.10
|1.2936
|1.2996
|1.2876
|566
|2008.10.23 23:15
|s/l
|283
|0.10
|1.2996
|1.2996
|1.2876
|-60.00
|11151.18
|567
|2008.10.23 23:15
|sell
|284
|0.10
|1.2993
|1.3053
|1.2933
|568
|2008.10.24 00:42
|t/p
|284
|0.10
|1.2933
|1.3053
|1.2933
|60.52
|11211.70
|569
|2008.10.24 00:42
|sell
|285
|0.10
|1.2929
|1.2989
|1.2869
|570
|2008.10.24 02:15
|t/p
|285
|0.10
|1.2869
|1.2989
|1.2869
|60.00
|11271.70
|571
|2008.10.24 02:15
|sell
|286
|0.10
|1.2866
|1.2926
|1.2806
|572
|2008.10.24 04:19
|t/p
|286
|0.10
|1.2806
|1.2926
|1.2806
|60.00
|11331.70
|573
|2008.10.24 04:19
|sell
|287
|0.10
|1.2803
|1.2863
|1.2743
|574
|2008.10.24 08:29
|t/p
|287
|0.10
|1.2743
|1.2863
|1.2743
|60.00
|11391.70
|575
|2008.10.24 08:29
|sell
|288
|0.10
|1.2740
|1.2800
|1.2680
|576
|2008.10.24 08:55
|t/p
|288
|0.10
|1.2680
|1.2800
|1.2680
|60.00
|11451.70
|577
|2008.10.24 08:55
|sell
|289
|0.10
|1.2677
|1.2737
|1.2617
|578
|2008.10.24 10:16
|t/p
|289
|0.10
|1.2617
|1.2737
|1.2617
|60.00
|11511.70
|579
|2008.10.24 10:16
|sell
|290
|0.10
|1.2614
|1.2674
|1.2554
|580
|2008.10.24 10:40
|t/p
|290
|0.10
|1.2554
|1.2674
|1.2554
|60.00
|11571.70
|581
|2008.10.24 10:40
|sell
|291
|0.10
|1.2551
|1.2611
|1.2491
|582
|2008.10.24 14:09
|s/l
|291
|0.10
|1.2611
|1.2611
|1.2491
|-60.00
|11511.70
|583
|2008.10.24 14:09
|sell
|292
|0.10
|1.2608
|1.2668
|1.2548
|584
|2008.10.24 14:40
|s/l
|292
|0.10
|1.2668
|1.2668
|1.2548
|-60.00
|11451.70
|585
|2008.10.24 14:40
|sell
|293
|0.10
|1.2665
|1.2725
|1.2605
|586
|2008.10.24 15:58
|s/l
|293
|0.10
|1.2725
|1.2725
|1.2605
|-60.00
|11391.70
|587
|2008.10.24 15:58
|sell
|294
|0.10
|1.2723
|1.2783
|1.2663
|588
|2008.10.24 16:18
|t/p
|294
|0.10
|1.2663
|1.2783
|1.2663
|60.00
|11451.70
|589
|2008.10.24 16:18
|sell
|295
|0.10
|1.2660
|1.2720
|1.2600
|590
|2008.10.24 16:55
|s/l
|295
|0.10
|1.2720
|1.2720
|1.2600
|-60.00
|11391.70
|591
|2008.10.24 16:55
|sell
|296
|0.10
|1.2717
|1.2777
|1.2657
|592
|2008.10.24 17:59
|t/p
|296
|0.10
|1.2657
|1.2777
|1.2657
|60.00
|11451.70
|593
|2008.10.24 17:59
|sell
|297
|0.10
|1.2654
|1.2714
|1.2594
|594
|2008.10.24 18:12
|s/l
|297
|0.10
|1.2714
|1.2714
|1.2594
|-60.00
|11391.70
|595
|2008.10.24 18:12
|sell
|298
|0.10
|1.2711
|1.2771
|1.2651
|596
|2008.10.24 19:28
|t/p
|298
|0.10
|1.2651
|1.2771
|1.2651
|60.00
|11451.70
|597
|2008.10.24 19:28
|sell
|299
|0.10
|1.2646
|1.2706
|1.2586
|598
|2008.10.24 20:05
|t/p
|299
|0.10
|1.2586
|1.2706
|1.2586
|60.00
|11511.70
|599
|2008.10.24 20:05
|sell
|300
|0.10
|1.2582
|1.2642
|1.2522
|600
|2008.10.24 20:34
|s/l
|300
|0.10
|1.2642
|1.2642
|1.2522
|-60.00
|11451.70
|601
|2008.10.24 20:34
|sell
|301
|0.10
|1.2639
|1.2699
|1.2579
|602
|2008.10.24 22:01
|t/p
|301
|0.10
|1.2579
|1.2699
|1.2579
|60.00
|11511.70
|603
|2008.10.24 22:01
|sell
|302
|0.10
|1.2576
|1.2636
|1.2516
|604
|2008.10.24 22:39
|s/l
|302
|0.10
|1.2636
|1.2636
|1.2516
|-60.00
|11451.70
|605
|2008.10.24 22:39
|sell
|303
|0.10
|1.2633
|1.2693
|1.2573
|606
|2008.10.27 00:02
|t/p
|303
|0.10
|1.2573
|1.2693
|1.2573
|60.52
|11512.22
|607
|2008.10.27 00:02
|sell
|304
|0.10
|1.2568
|1.2628
|1.2508
|608
|2008.10.27 01:00
|s/l
|304
|0.10
|1.2628
|1.2628
|1.2508
|-60.00
|11452.22
|609
|2008.10.27 01:00
|sell
|305
|0.10
|1.2626
|1.2686
|1.2566
|610
|2008.10.27 01:06
|s/l
|305
|0.10
|1.2686
|1.2686
|1.2566
|-60.00
|11392.22
|611
|2008.10.27 01:06
|sell
|306
|0.10
|1.2684
|1.2744
|1.2624
|612
|2008.10.27 01:23
|t/p
|306
|0.10
|1.2624
|1.2744
|1.2624
|60.00
|11452.22
|613
|2008.10.27 01:23
|sell
|307
|0.10
|1.2621
|1.2681
|1.2561
|614
|2008.10.27 02:35
|t/p
|307
|0.10
|1.2561
|1.2681
|1.2561
|60.00
|11512.22
|615
|2008.10.27 02:35
|sell
|308
|0.10
|1.2557
|1.2617
|1.2497
|616
|2008.10.27 04:38
|s/l
|308
|0.10
|1.2617
|1.2617
|1.2497
|-60.00
|11452.22
|617
|2008.10.27 04:38
|sell
|309
|0.10
|1.2614
|1.2674
|1.2554
|618
|2008.10.27 06:13
|t/p
|309
|0.10
|1.2554
|1.2674
|1.2554
|60.00
|11512.22
|619
|2008.10.27 06:13
|sell
|310
|0.10
|1.2551
|1.2611
|1.2491
|620
|2008.10.27 08:11
|t/p
|310
|0.10
|1.2491
|1.2611
|1.2491
|60.00
|11572.22
|621
|2008.10.27 08:11
|sell
|311
|0.10
|1.2488
|1.2548
|1.2428
|622
|2008.10.27 08:54
|t/p
|311
|0.10
|1.2428
|1.2548
|1.2428
|60.00
|11632.22
|623
|2008.10.27 08:54
|sell
|312
|0.10
|1.2425
|1.2485
|1.2365
|624
|2008.10.27 10:06
|t/p
|312
|0.10
|1.2365
|1.2485
|1.2365
|60.00
|11692.22
|625
|2008.10.27 10:06
|sell
|313
|0.10
|1.2361
|1.2421
|1.2301
|626
|2008.10.27 10:34
|s/l
|313
|0.10
|1.2421
|1.2421
|1.2301
|-60.00
|11632.22
|627
|2008.10.27 10:34
|sell
|314
|0.10
|1.2418
|1.2478
|1.2358
|628
|2008.10.27 14:07
|s/l
|314
|0.10
|1.2478
|1.2478
|1.2358
|-60.00
|11572.22
|629
|2008.10.27 14:07
|sell
|315
|0.10
|1.2475
|1.2535
|1.2415
|630
|2008.10.27 14:35
|t/p
|315
|0.10
|1.2415
|1.2535
|1.2415
|60.00
|11632.22
|631
|2008.10.27 14:35
|sell
|316
|0.10
|1.2412
|1.2472
|1.2352
|632
|2008.10.27 15:07
|s/l
|316
|0.10
|1.2472
|1.2472
|1.2352
|-60.00
|11572.22
|633
|2008.10.27 15:07
|sell
|317
|0.10
|1.2469
|1.2529
|1.2409
|634
|2008.10.27 16:02
|t/p
|317
|0.10
|1.2409
|1.2529
|1.2409
|60.00
|11632.22
|635
|2008.10.27 16:02
|sell
|318
|0.10
|1.2406
|1.2466
|1.2346
|636
|2008.10.27 16:55
|s/l
|318
|0.10
|1.2466
|1.2466
|1.2346
|-60.00
|11572.22
|637
|2008.10.27 16:55
|sell
|319
|0.10
|1.2463
|1.2523
|1.2403
|638
|2008.10.27 17:54
|s/l
|319
|0.10
|1.2523
|1.2523
|1.2403
|-60.00
|11512.22
|639
|2008.10.27 17:54
|sell
|320
|0.10
|1.2520
|1.2580
|1.2460
|640
|2008.10.27 18:47
|s/l
|320
|0.10
|1.2580
|1.2580
|1.2460
|-60.00
|11452.22
|641
|2008.10.27 18:47
|sell
|321
|0.10
|1.2577
|1.2637
|1.2517
|642
|2008.10.27 19:30
|t/p
|321
|0.10
|1.2517
|1.2637
|1.2517
|60.00
|11512.22
|643
|2008.10.27 19:30
|sell
|322
|0.10
|1.2514
|1.2574
|1.2454
|644
|2008.10.28 00:30
|t/p
|322
|0.10
|1.2454
|1.2574
|1.2454
|60.52
|11572.74
|645
|2008.10.28 00:30
|sell
|323
|0.10
|1.2451
|1.2511
|1.2391
|646
|2008.10.28 02:03
|t/p
|323
|0.10
|1.2391
|1.2511
|1.2391
|60.00
|11632.74
|647
|2008.10.28 02:03
|sell
|324
|0.10
|1.2385
|1.2445
|1.2325
|648
|2008.10.28 04:38
|s/l
|324
|0.10
|1.2445
|1.2445
|1.2325
|-60.00
|11572.74
|649
|2008.10.28 04:38
|sell
|325
|0.10
|1.2443
|1.2503
|1.2383
|650
|2008.10.28 06:38
|s/l
|325
|0.10
|1.2503
|1.2503
|1.2383
|-60.00
|11512.74
|651
|2008.10.28 06:38
|sell
|326
|0.10
|1.2500
|1.2560
|1.2440
|652
|2008.10.28 06:57
|s/l
|326
|0.10
|1.2560
|1.2560
|1.2440
|-60.00
|11452.74
|653
|2008.10.28 06:57
|sell
|327
|0.10
|1.2557
|1.2617
|1.2497
|654
|2008.10.28 07:06
|t/p
|327
|0.10
|1.2497
|1.2617
|1.2497
|60.00
|11512.74
|655
|2008.10.28 07:06
|sell
|328
|0.10
|1.2492
|1.2552
|1.2432
|656
|2008.10.28 07:31
|s/l
|328
|0.10
|1.2552
|1.2552
|1.2432
|-60.00
|11452.74
|657
|2008.10.28 07:31
|sell
|329
|0.10
|1.2550
|1.2610
|1.2490
|658
|2008.10.28 08:51
|t/p
|329
|0.10
|1.2490
|1.2610
|1.2490
|60.00
|11512.74
|659
|2008.10.28 08:51
|sell
|330
|0.10
|1.2486
|1.2546
|1.2426
|660
|2008.10.28 12:39
|s/l
|330
|0.10
|1.2546
|1.2546
|1.2426
|-60.00
|11452.74
|661
|2008.10.28 12:39
|sell
|331
|0.10
|1.2543
|1.2603
|1.2483
|662
|2008.10.28 15:42
|t/p
|331
|0.10
|1.2483
|1.2603
|1.2483
|60.00
|11512.74
|663
|2008.10.28 15:42
|sell
|332
|0.10
|1.2480
|1.2540
|1.2420
|664
|2008.10.28 19:23
|s/l
|332
|0.10
|1.2540
|1.2540
|1.2420
|-60.00
|11452.74
|665
|2008.10.28 19:23
|sell
|333
|0.10
|1.2537
|1.2597
|1.2477
|666
|2008.10.28 19:52
|s/l
|333
|0.10
|1.2597
|1.2597
|1.2477
|-60.00
|11392.74
|667
|2008.10.28 19:52
|sell
|334
|0.10
|1.2594
|1.2654
|1.2534
|668
|2008.10.28 20:21
|s/l
|334
|0.10
|1.2654
|1.2654
|1.2534
|-60.00
|11332.74
|669
|2008.10.28 20:21
|sell
|335
|0.10
|1.2651
|1.2711
|1.2591
|670
|2008.10.28 21:00
|s/l
|335
|0.10
|1.2711
|1.2711
|1.2591
|-60.00
|11272.74
|671
|2008.10.28 21:00
|sell
|336
|0.10
|1.2709
|1.2769
|1.2649
|672
|2008.10.28 22:46
|s/l
|336
|0.10
|1.2769
|1.2769
|1.2649
|-60.00
|11212.74
|673
|2008.10.28 22:46
|sell
|337
|0.10
|1.2766
|1.2826
|1.2706
|674
|2008.10.28 23:57
|s/l
|337
|0.10
|1.2826
|1.2826
|1.2706
|-60.00
|11152.74
|675
|2008.10.28 23:57
|sell
|338
|0.10
|1.2823
|1.2883
|1.2763
|676
|2008.10.29 01:26
|t/p
|338
|0.10
|1.2763
|1.2883
|1.2763
|60.52
|11213.26
|677
|2008.10.29 01:26
|sell
|339
|0.10
|1.2760
|1.2820
|1.2700
|678
|2008.10.29 04:07
|t/p
|339
|0.10
|1.2700
|1.2820
|1.2700
|60.00
|11273.26
|679
|2008.10.29 04:07
|sell
|340
|0.10
|1.2697
|1.2757
|1.2637
|680
|2008.10.29 06:18
|t/p
|340
|0.10
|1.2637
|1.2757
|1.2637
|60.00
|11333.26
|681
|2008.10.29 06:18
|sell
|341
|0.10
|1.2633
|1.2693
|1.2573
|682
|2008.10.29 06:47
|s/l
|341
|0.10
|1.2693
|1.2693
|1.2573
|-60.00
|11273.26
|683
|2008.10.29 06:47
|sell
|342
|0.10
|1.2692
|1.2752
|1.2632
|684
|2008.10.29 07:41
|s/l
|342
|0.10
|1.2752
|1.2752
|1.2632
|-60.00
|11213.26
|685
|2008.10.29 07:41
|sell
|343
|0.10
|1.2750
|1.2810
|1.2690
|686
|2008.10.29 08:29
|t/p
|343
|0.10
|1.2690
|1.2810
|1.2690
|60.00
|11273.26
|687
|2008.10.29 08:29
|sell
|344
|0.10
|1.2687
|1.2747
|1.2627
|688
|2008.10.29 09:48
|s/l
|344
|0.10
|1.2747
|1.2747
|1.2627
|-60.00
|11213.26
|689
|2008.10.29 09:48
|sell
|345
|0.10
|1.2745
|1.2805
|1.2685
|690
|2008.10.29 11:40
|s/l
|345
|0.10
|1.2805
|1.2805
|1.2685
|-60.00
|11153.26
|691
|2008.10.29 11:40
|sell
|346
|0.10
|1.2802
|1.2862
|1.2742
|692
|2008.10.29 13:43
|t/p
|346
|0.10
|1.2742
|1.2862
|1.2742
|60.00
|11213.26
|693
|2008.10.29 13:43
|sell
|347
|0.10
|1.2739
|1.2799
|1.2679
|694
|2008.10.29 14:41
|s/l
|347
|0.10
|1.2799
|1.2799
|1.2679
|-60.00
|11153.26
|695
|2008.10.29 14:41
|sell
|348
|0.10
|1.2796
|1.2856
|1.2736
|696
|2008.10.29 15:03
|s/l
|348
|0.10
|1.2856
|1.2856
|1.2736
|-60.00
|11093.26
|697
|2008.10.29 15:03
|sell
|349
|0.10
|1.2854
|1.2914
|1.2794
|698
|2008.10.29 15:17
|s/l
|349
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.2794
|-60.00
|11033.26
|699
|2008.10.29 15:17
|sell
|350
|0.10
|1.2912
|1.2972
|1.2852
|700
|2008.10.29 15:26
|s/l
|350
|0.10
|1.2972
|1.2972
|1.2852
|-60.00
|10973.26
|701
|2008.10.29 15:26
|sell
|351
|0.10
|1.2969
|1.3029
|1.2909
|702
|2008.10.29 16:18
|t/p
|351
|0.10
|1.2909
|1.3029
|1.2909
|60.00
|11033.26
|703
|2008.10.29 16:18
|sell
|352
|0.10
|1.2906
|1.2966
|1.2846
|704
|2008.10.29 16:59
|t/p
|352
|0.10
|1.2846
|1.2966
|1.2846
|60.00
|11093.26
|705
|2008.10.29 16:59
|sell
|353
|0.10
|1.2843
|1.2903
|1.2783
|706
|2008.10.29 17:31
|s/l
|353
|0.10
|1.2903
|1.2903
|1.2783
|-60.00
|11033.26
|707
|2008.10.29 17:31
|sell
|354
|0.10
|1.2900
|1.2960
|1.2840
|708
|2008.10.29 19:32
|t/p
|354
|0.10
|1.2840
|1.2960
|1.2840
|60.00
|11093.26
|709
|2008.10.29 19:32
|sell
|355
|0.10
|1.2837
|1.2897
|1.2777
|710
|2008.10.29 19:42
|s/l
|355
|0.10
|1.2897
|1.2897
|1.2777
|-60.00
|11033.26
|711
|2008.10.29 19:42
|sell
|356
|0.10
|1.2895
|1.2955
|1.2835
|712
|2008.10.29 19:55
|t/p
|356
|0.10
|1.2835
|1.2955
|1.2835
|60.00
|11093.26
|713
|2008.10.29 19:55
|sell
|357
|0.10
|1.2831
|1.2891
|1.2771
|714
|2008.10.29 20:15
|s/l
|357
|0.10
|1.2891
|1.2891
|1.2771
|-60.00
|11033.26
|715
|2008.10.29 20:15
|sell
|358
|0.10
|1.2888
|1.2948
|1.2828
|716
|2008.10.29 20:22
|s/l
|358
|0.10
|1.2948
|1.2948
|1.2828
|-60.00
|10973.26
|717
|2008.10.29 20:22
|sell
|359
|0.10
|1.2945
|1.3005
|1.2885
|718
|2008.10.30 01:21
|s/l
|359
|0.10
|1.3005
|1.3005
|1.2885
|-58.44
|10914.82
|719
|2008.10.30 01:21
|buy
|360
|0.10
|1.3005
|1.2945
|1.3065
|720
|2008.10.30 01:24
|t/p
|360
|0.10
|1.3065
|1.2945
|1.3065
|60.00
|10974.82
|721
|2008.10.30 01:24
|buy
|361
|0.10
|1.3068
|1.3008
|1.3128
|722
|2008.10.30 02:15
|t/p
|361
|0.10
|1.3128
|1.3008
|1.3128
|60.00
|11034.82
|723
|2008.10.30 02:15
|sell
|362
|0.10
|1.3128
|1.3188
|1.3068
|724
|2008.10.30 03:19
|s/l
|362
|0.10
|1.3188
|1.3188
|1.3068
|-60.00
|10974.82
|725
|2008.10.30 03:19
|buy
|363
|0.10
|1.3188
|1.3128
|1.3248
|726
|2008.10.30 03:41
|t/p
|363
|0.10
|1.3248
|1.3128
|1.3248
|60.00
|11034.82
|727
|2008.10.30 03:41
|buy
|364
|0.10
|1.3259
|1.3199
|1.3319
|728
|2008.10.30 04:25
|s/l
|364
|0.10
|1.3199
|1.3199
|1.3319
|-60.00
|10974.82
|729
|2008.10.30 04:25
|buy
|365
|0.10
|1.3202
|1.3142
|1.3262
|730
|2008.10.30 07:15
|s/l
|365
|0.10
|1.3142
|1.3142
|1.3262
|-60.00
|10914.82
|731
|2008.10.30 07:15
|buy
|366
|0.10
|1.3144
|1.3084
|1.3204
|732
|2008.10.30 08:18
|t/p
|366
|0.10
|1.3204
|1.3084
|1.3204
|60.00
|10974.82
|733
|2008.10.30 08:18
|buy
|367
|0.10
|1.3208
|1.3148
|1.3268
|734
|2008.10.30 10:00
|s/l
|367
|0.10
|1.3148
|1.3148
|1.3268
|-60.00
|10914.82
|735
|2008.10.30 10:00
|buy
|368
|0.10
|1.3151
|1.3091
|1.3211
|736
|2008.10.30 10:29
|s/l
|368
|0.10
|1.3091
|1.3091
|1.3211
|-60.00
|10854.82
|737
|2008.10.30 10:29
|buy
|369
|0.10
|1.3094
|1.3034
|1.3154
|738
|2008.10.30 11:57
|t/p
|369
|0.10
|1.3154
|1.3034
|1.3154
|60.00
|10914.82
|739
|2008.10.30 11:57
|buy
|370
|0.10
|1.3157
|1.3097
|1.3217
|740
|2008.10.30 12:24
|s/l
|370
|0.10
|1.3097
|1.3097
|1.3217
|-60.00
|10854.82
|741
|2008.10.30 12:24
|buy
|371
|0.10
|1.3099
|1.3039
|1.3159
|742
|2008.10.30 13:46
|s/l
|371
|0.10
|1.3039
|1.3039
|1.3159
|-60.00
|10794.82
|743
|2008.10.30 13:46
|buy
|372
|0.10
|1.3042
|1.2982
|1.3102
|744
|2008.10.30 14:46
|s/l
|372
|0.10
|1.2982
|1.2982
|1.3102
|-60.00
|10734.82
|745
|2008.10.30 14:46
|buy
|373
|0.10
|1.2985
|1.2925
|1.3045
|746
|2008.10.30 15:45
|s/l
|373
|0.10
|1.2925
|1.2925
|1.3045
|-60.00
|10674.82
|747
|2008.10.30 15:45
|buy
|374
|0.10
|1.2928
|1.2868
|1.2988
|748
|2008.10.30 16:36
|s/l
|374
|0.10
|1.2868
|1.2868
|1.2988
|-60.00
|10614.82
|749
|2008.10.30 16:36
|buy
|375
|0.10
|1.2871
|1.2811
|1.2931
|750
|2008.10.30 16:53
|s/l
|375
|0.10
|1.2811
|1.2811
|1.2931
|-60.00
|10554.82
|751
|2008.10.30 16:53
|buy
|376
|0.10
|1.2814
|1.2754
|1.2874
|752
|2008.10.30 17:04
|t/p
|376
|0.10
|1.2874
|1.2754
|1.2874
|60.00
|10614.82
|753
|2008.10.30 17:04
|buy
|377
|0.10
|1.2877
|1.2817
|1.2937
|754
|2008.10.30 18:58
|t/p
|377
|0.10
|1.2937
|1.2817
|1.2937
|60.00
|10674.82
|755
|2008.10.30 18:58
|buy
|378
|0.10
|1.2940
|1.2880
|1.3000
|756
|2008.10.30 22:37
|s/l
|378
|0.10
|1.2880
|1.2880
|1.3000
|-60.00
|10614.82
|757
|2008.10.30 22:37
|buy
|379
|0.10
|1.2877
|1.2817
|1.2937
|758
|2008.10.31 01:23
|s/l
|379
|0.10
|1.2817
|1.2817
|1.2937
|-60.78
|10554.04
|759
|2008.10.31 01:23
|buy
|380
|0.10
|1.2820
|1.2760
|1.2880
|760
|2008.10.31 01:37
|s/l
|380
|0.10
|1.2760
|1.2760
|1.2880
|-60.00
|10494.04
|761
|2008.10.31 01:37
|buy
|381
|0.10
|1.2762
|1.2702
|1.2822
|762
|2008.10.31 02:16
|t/p
|381
|0.10
|1.2822
|1.2702
|1.2822
|60.00
|10554.04
|763
|2008.10.31 02:16
|buy
|382
|0.10
|1.2825
|1.2765
|1.2885
|764
|2008.10.31 07:24
|s/l
|382
|0.10
|1.2765
|1.2765
|1.2885
|-60.00
|10494.04
|765
|2008.10.31 07:24
|buy
|383
|0.10
|1.2768
|1.2708
|1.2828
|766
|2008.10.31 07:47
|s/l
|383
|0.10
|1.2708
|1.2708
|1.2828
|-60.00
|10434.04
|767
|2008.10.31 07:47
|buy
|384
|0.10
|1.2711
|1.2651
|1.2771
|768
|2008.10.31 10:37
|t/p
|384
|0.10
|1.2771
|1.2651
|1.2771
|60.00
|10494.04
|769
|2008.10.31 10:37
|buy
|385
|0.10
|1.2774
|1.2714
|1.2834
|770
|2008.10.31 12:57
|s/l
|385
|0.10
|1.2714
|1.2714
|1.2834
|-60.00
|10434.04
|771
|2008.10.31 12:57
|buy
|386
|0.10
|1.2716
|1.2656
|1.2776
|772
|2006.07.20 17:34
|close at stop
|386
|0.10
|1.2725
|1.2656
|1.2776
|9.00
|10443.04