|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=100; TakeProfit=100; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|1389218
|Ticks modelled
|7812804
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|333.64
|Gross profit
|7236.76
|Gross loss
|-6903.12
|Profit factor
|1.05
|Expected payoff
|2.35
|Absolute drawdown
|542.12
|Maximal drawdown
|1185.18 (10.33%)
|Relative drawdown
|10.33% (1185.18)
|Total trades
|142
|Short positions (won %)
|82 (56.10%)
|Long positions (won %)
|60 (45.00%)
|Profit trades (% of total)
|73 (51.41%)
|Loss trades (% of total)
|69 (48.59%)
|Largest
|profit trade
|101.56
|loss trade
|-102.34
|Average
|profit trade
|99.13
|loss trade
|-100.05
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (702.08)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-501.82)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|702.08 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-501.82 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 04:15
|sell
|1
|0.10
|1.4642
|1.4742
|1.4542
|2
|2008.09.02 08:37
|t/p
|1
|0.10
|1.4542
|1.4742
|1.4542
|100.52
|10100.52
|3
|2008.09.02 10:58
|sell
|2
|0.10
|1.4508
|1.4608
|1.4408
|4
|2008.09.03 09:40
|t/p
|2
|0.10
|1.4408
|1.4608
|1.4408
|100.52
|10201.04
|5
|2008.09.03 09:40
|sell
|3
|0.10
|1.4404
|1.4504
|1.4304
|6
|2008.09.03 21:23
|s/l
|3
|0.10
|1.4504
|1.4504
|1.4304
|-100.00
|10101.04
|7
|2008.09.03 21:23
|sell
|4
|0.10
|1.4501
|1.4601
|1.4401
|8
|2008.09.04 16:30
|t/p
|4
|0.10
|1.4401
|1.4601
|1.4401
|101.56
|10202.60
|9
|2008.09.04 16:30
|sell
|5
|0.10
|1.4398
|1.4498
|1.4298
|10
|2008.09.04 23:12
|t/p
|5
|0.10
|1.4298
|1.4498
|1.4298
|100.00
|10302.60
|11
|2008.09.04 23:12
|sell
|6
|0.10
|1.4295
|1.4395
|1.4195
|12
|2008.09.08 03:41
|s/l
|6
|0.10
|1.4395
|1.4395
|1.4195
|-98.96
|10203.64
|13
|2008.09.08 03:41
|sell
|7
|0.10
|1.4392
|1.4492
|1.4292
|14
|2008.09.08 10:01
|t/p
|7
|0.10
|1.4292
|1.4492
|1.4292
|100.00
|10303.64
|15
|2008.09.08 10:01
|buy
|8
|0.10
|1.4291
|1.4191
|1.4391
|16
|2008.09.08 12:11
|s/l
|8
|0.10
|1.4191
|1.4191
|1.4391
|-100.00
|10203.64
|17
|2008.09.08 12:11
|buy
|9
|0.10
|1.4194
|1.4094
|1.4294
|18
|2008.09.08 18:32
|s/l
|9
|0.10
|1.4094
|1.4094
|1.4294
|-100.00
|10103.64
|19
|2008.09.08 18:32
|buy
|10
|0.10
|1.4095
|1.3995
|1.4195
|20
|2008.09.09 11:33
|t/p
|10
|0.10
|1.4195
|1.3995
|1.4195
|99.22
|10202.86
|21
|2008.09.09 11:33
|sell
|11
|0.10
|1.4195
|1.4295
|1.4095
|22
|2008.09.09 15:12
|t/p
|11
|0.10
|1.4095
|1.4295
|1.4095
|100.00
|10302.86
|23
|2008.09.09 15:12
|sell
|12
|0.10
|1.4092
|1.4192
|1.3992
|24
|2008.09.09 17:23
|s/l
|12
|0.10
|1.4192
|1.4192
|1.3992
|-100.00
|10202.86
|25
|2008.09.09 17:23
|sell
|13
|0.10
|1.4189
|1.4289
|1.4089
|26
|2008.09.10 12:41
|t/p
|13
|0.10
|1.4089
|1.4289
|1.4089
|100.52
|10303.38
|27
|2008.09.10 12:41
|buy
|14
|0.10
|1.4089
|1.3989
|1.4189
|28
|2008.09.10 22:34
|s/l
|14
|0.10
|1.3989
|1.3989
|1.4189
|-100.00
|10203.38
|29
|2008.09.10 22:35
|buy
|15
|0.10
|1.3996
|1.3896
|1.4096
|30
|2008.09.11 10:59
|s/l
|15
|0.10
|1.3896
|1.3896
|1.4096
|-102.34
|10101.04
|31
|2008.09.11 10:59
|sell
|16
|0.10
|1.3896
|1.3996
|1.3796
|32
|2008.09.11 22:53
|s/l
|16
|0.10
|1.3996
|1.3996
|1.3796
|-100.00
|10001.04
|33
|2008.09.11 22:53
|sell
|17
|0.10
|1.3994
|1.4094
|1.3894
|34
|2008.09.12 09:11
|s/l
|17
|0.10
|1.4094
|1.4094
|1.3894
|-99.48
|9901.56
|35
|2008.09.12 09:11
|sell
|18
|0.10
|1.4091
|1.4191
|1.3991
|36
|2008.09.12 16:55
|s/l
|18
|0.10
|1.4191
|1.4191
|1.3991
|-100.00
|9801.56
|37
|2008.09.12 16:55
|buy
|19
|0.10
|1.4191
|1.4091
|1.4291
|38
|2008.09.15 00:00
|t/p
|19
|0.10
|1.4291
|1.4091
|1.4291
|99.22
|9900.78
|39
|2008.09.15 00:00
|buy
|20
|0.10
|1.4296
|1.4196
|1.4396
|40
|2008.09.15 04:48
|t/p
|20
|0.10
|1.4396
|1.4196
|1.4396
|100.00
|10000.78
|41
|2008.09.15 04:48
|buy
|21
|0.10
|1.4399
|1.4299
|1.4499
|42
|2008.09.15 09:01
|s/l
|21
|0.10
|1.4299
|1.4299
|1.4499
|-100.00
|9900.78
|43
|2008.09.15 09:01
|buy
|22
|0.10
|1.4302
|1.4202
|1.4402
|44
|2008.09.15 12:31
|s/l
|22
|0.10
|1.4202
|1.4202
|1.4402
|-100.00
|9800.78
|45
|2008.09.15 12:31
|buy
|23
|0.10
|1.4205
|1.4105
|1.4305
|46
|2008.09.15 13:38
|s/l
|23
|0.10
|1.4105
|1.4105
|1.4305
|-100.00
|9700.78
|47
|2008.09.15 13:38
|buy
|24
|0.10
|1.4104
|1.4004
|1.4204
|48
|2008.09.15 15:34
|t/p
|24
|0.10
|1.4204
|1.4004
|1.4204
|100.00
|9800.78
|49
|2008.09.15 15:34
|buy
|25
|0.10
|1.4207
|1.4107
|1.4307
|50
|2008.09.15 21:57
|t/p
|25
|0.10
|1.4307
|1.4107
|1.4307
|100.00
|9900.78
|51
|2008.09.15 21:57
|buy
|26
|0.10
|1.4310
|1.4210
|1.4410
|52
|2008.09.16 02:02
|s/l
|26
|0.10
|1.4210
|1.4210
|1.4410
|-100.78
|9800.00
|53
|2008.09.16 02:02
|buy
|27
|0.10
|1.4213
|1.4113
|1.4313
|54
|2008.09.16 17:43
|s/l
|27
|0.10
|1.4113
|1.4113
|1.4313
|-100.00
|9700.00
|55
|2008.09.16 17:43
|buy
|28
|0.10
|1.4116
|1.4016
|1.4216
|56
|2008.09.17 02:14
|t/p
|28
|0.10
|1.4216
|1.4016
|1.4216
|99.22
|9799.22
|57
|2008.09.17 02:14
|buy
|29
|0.10
|1.4219
|1.4119
|1.4319
|58
|2008.09.17 18:01
|s/l
|29
|0.10
|1.4119
|1.4119
|1.4319
|-100.00
|9699.22
|59
|2008.09.17 18:01
|sell
|30
|0.10
|1.4119
|1.4219
|1.4019
|60
|2008.09.17 19:19
|s/l
|30
|0.10
|1.4219
|1.4219
|1.4019
|-100.00
|9599.22
|61
|2008.09.17 19:19
|buy
|31
|0.10
|1.4220
|1.4120
|1.4320
|62
|2008.09.17 20:02
|t/p
|31
|0.10
|1.4320
|1.4120
|1.4320
|100.00
|9699.22
|63
|2008.09.17 20:02
|buy
|32
|0.10
|1.4325
|1.4225
|1.4425
|64
|2008.09.18 11:12
|t/p
|32
|0.10
|1.4425
|1.4225
|1.4425
|97.66
|9796.88
|65
|2008.09.18 11:12
|sell
|33
|0.10
|1.4425
|1.4525
|1.4325
|66
|2008.09.18 12:09
|s/l
|33
|0.10
|1.4525
|1.4525
|1.4325
|-100.00
|9696.88
|67
|2008.09.18 12:09
|buy
|34
|0.10
|1.4527
|1.4427
|1.4627
|68
|2008.09.18 15:16
|s/l
|34
|0.10
|1.4427
|1.4427
|1.4627
|-100.00
|9596.88
|69
|2008.09.18 15:16
|buy
|35
|0.10
|1.4430
|1.4330
|1.4530
|70
|2008.09.18 21:07
|s/l
|35
|0.10
|1.4330
|1.4330
|1.4530
|-100.00
|9496.88
|71
|2008.09.18 21:07
|sell
|36
|0.10
|1.4328
|1.4428
|1.4228
|72
|2008.09.19 02:31
|t/p
|36
|0.10
|1.4228
|1.4428
|1.4228
|100.52
|9597.40
|73
|2008.09.19 02:31
|buy
|37
|0.10
|1.4228
|1.4128
|1.4328
|74
|2008.09.19 14:52
|t/p
|37
|0.10
|1.4328
|1.4128
|1.4328
|100.00
|9697.40
|75
|2008.09.19 14:52
|sell
|38
|0.10
|1.4328
|1.4428
|1.4228
|76
|2008.09.19 16:55
|s/l
|38
|0.10
|1.4428
|1.4428
|1.4228
|-100.00
|9597.40
|77
|2008.09.19 16:55
|buy
|39
|0.10
|1.4428
|1.4328
|1.4528
|78
|2008.09.22 04:23
|t/p
|39
|0.10
|1.4528
|1.4328
|1.4528
|99.22
|9696.62
|79
|2008.09.22 04:23
|buy
|40
|0.10
|1.4531
|1.4431
|1.4631
|80
|2008.09.22 15:26
|t/p
|40
|0.10
|1.4631
|1.4431
|1.4631
|100.00
|9796.62
|81
|2008.09.22 15:26
|buy
|41
|0.10
|1.4634
|1.4534
|1.4734
|82
|2008.09.22 18:49
|t/p
|41
|0.10
|1.4734
|1.4534
|1.4734
|100.00
|9896.62
|83
|2008.09.22 18:49
|buy
|42
|0.10
|1.4737
|1.4637
|1.4837
|84
|2008.09.22 21:29
|t/p
|42
|0.10
|1.4837
|1.4637
|1.4837
|100.00
|9996.62
|85
|2008.09.22 21:29
|buy
|43
|0.10
|1.4840
|1.4740
|1.4940
|86
|2008.09.23 08:45
|s/l
|43
|0.10
|1.4740
|1.4740
|1.4940
|-100.78
|9895.84
|87
|2008.09.23 08:45
|buy
|44
|0.10
|1.4739
|1.4639
|1.4839
|88
|2008.09.23 19:05
|s/l
|44
|0.10
|1.4639
|1.4639
|1.4839
|-100.00
|9795.84
|89
|2008.09.23 19:05
|buy
|45
|0.10
|1.4638
|1.4538
|1.4738
|90
|2008.09.24 14:34
|t/p
|45
|0.10
|1.4738
|1.4538
|1.4738
|99.22
|9895.06
|91
|2008.09.24 14:34
|buy
|46
|0.10
|1.4741
|1.4641
|1.4841
|92
|2008.09.24 18:04
|s/l
|46
|0.10
|1.4641
|1.4641
|1.4841
|-100.00
|9795.06
|93
|2008.09.24 18:04
|buy
|47
|0.10
|1.4644
|1.4544
|1.4744
|94
|2008.09.25 08:35
|t/p
|47
|0.10
|1.4744
|1.4544
|1.4744
|97.66
|9892.72
|95
|2008.09.25 08:35
|buy
|48
|0.10
|1.4748
|1.4648
|1.4848
|96
|2008.09.25 13:14
|s/l
|48
|0.10
|1.4648
|1.4648
|1.4848
|-100.00
|9792.72
|97
|2008.09.25 13:14
|sell
|49
|0.10
|1.4648
|1.4748
|1.4548
|98
|2008.09.29 00:00
|t/p
|49
|0.10
|1.4548
|1.4748
|1.4548
|101.04
|9893.76
|99
|2008.09.29 00:10
|sell
|50
|0.10
|1.4536
|1.4636
|1.4436
|100
|2008.09.29 08:34
|t/p
|50
|0.10
|1.4436
|1.4636
|1.4436
|100.00
|9993.76
|101
|2008.09.29 09:10
|sell
|51
|0.10
|1.4397
|1.4497
|1.4297
|102
|2008.09.29 19:46
|s/l
|51
|0.10
|1.4497
|1.4497
|1.4297
|-100.00
|9893.76
|103
|2008.09.29 19:46
|sell
|52
|0.10
|1.4495
|1.4595
|1.4395
|104
|2008.09.30 00:06
|t/p
|52
|0.10
|1.4395
|1.4595
|1.4395
|100.52
|9994.28
|105
|2008.09.30 00:06
|sell
|53
|0.10
|1.4392
|1.4492
|1.4292
|106
|2008.09.30 14:34
|t/p
|53
|0.10
|1.4292
|1.4492
|1.4292
|100.00
|10094.28
|107
|2008.09.30 14:34
|sell
|54
|0.10
|1.4289
|1.4389
|1.4189
|108
|2008.09.30 15:39
|t/p
|54
|0.10
|1.4189
|1.4389
|1.4189
|100.00
|10194.28
|109
|2008.09.30 15:39
|sell
|55
|0.10
|1.4186
|1.4286
|1.4086
|110
|2008.09.30 16:50
|t/p
|55
|0.10
|1.4086
|1.4286
|1.4086
|100.00
|10294.28
|111
|2008.09.30 16:50
|sell
|56
|0.10
|1.4083
|1.4183
|1.3983
|112
|2008.10.01 15:21
|t/p
|56
|0.10
|1.3983
|1.4183
|1.3983
|100.52
|10394.80
|113
|2008.10.01 15:25
|sell
|57
|0.10
|1.3985
|1.4085
|1.3885
|114
|2008.10.01 19:53
|s/l
|57
|0.10
|1.4085
|1.4085
|1.3885
|-100.00
|10294.80
|115
|2008.10.01 19:53
|sell
|58
|0.10
|1.4082
|1.4182
|1.3982
|116
|2008.10.02 02:00
|t/p
|58
|0.10
|1.3982
|1.4182
|1.3982
|101.56
|10396.36
|117
|2008.10.02 02:00
|sell
|59
|0.10
|1.3976
|1.4076
|1.3876
|118
|2008.10.02 09:26
|t/p
|59
|0.10
|1.3876
|1.4076
|1.3876
|100.00
|10496.36
|119
|2008.10.02 09:26
|sell
|60
|0.10
|1.3873
|1.3973
|1.3773
|120
|2008.10.02 14:54
|t/p
|60
|0.10
|1.3773
|1.3973
|1.3773
|100.00
|10596.36
|121
|2008.10.02 14:54
|sell
|61
|0.10
|1.3770
|1.3870
|1.3670
|122
|2008.10.02 18:01
|s/l
|61
|0.10
|1.3870
|1.3870
|1.3670
|-100.00
|10496.36
|123
|2008.10.02 18:01
|sell
|62
|0.10
|1.3867
|1.3967
|1.3767
|124
|2008.10.03 14:57
|t/p
|62
|0.10
|1.3767
|1.3967
|1.3767
|100.52
|10596.88
|125
|2008.10.03 15:00
|buy
|63
|0.10
|1.3749
|1.3649
|1.3849
|126
|2008.10.03 18:07
|t/p
|63
|0.10
|1.3849
|1.3649
|1.3849
|100.00
|10696.88
|127
|2008.10.03 18:07
|sell
|64
|0.10
|1.3849
|1.3949
|1.3749
|128
|2008.10.06 00:00
|t/p
|64
|0.10
|1.3749
|1.3949
|1.3749
|100.52
|10797.40
|129
|2008.10.06 00:00
|sell
|65
|0.10
|1.3637
|1.3737
|1.3537
|130
|2008.10.06 16:04
|t/p
|65
|0.10
|1.3537
|1.3737
|1.3537
|100.00
|10897.40
|131
|2008.10.06 16:04
|sell
|66
|0.10
|1.3534
|1.3634
|1.3434
|132
|2008.10.07 14:04
|s/l
|66
|0.10
|1.3634
|1.3634
|1.3434
|-99.48
|10797.92
|133
|2008.10.07 14:04
|sell
|67
|0.10
|1.3632
|1.3732
|1.3532
|134
|2008.10.07 15:33
|s/l
|67
|0.10
|1.3732
|1.3732
|1.3532
|-100.00
|10697.92
|135
|2008.10.07 15:33
|sell
|68
|0.10
|1.3729
|1.3829
|1.3629
|136
|2008.10.07 17:07
|t/p
|68
|0.10
|1.3629
|1.3829
|1.3629
|100.00
|10797.92
|137
|2008.10.07 17:07
|sell
|69
|0.10
|1.3625
|1.3725
|1.3525
|138
|2008.10.08 13:25
|s/l
|69
|0.10
|1.3725
|1.3725
|1.3525
|-99.48
|10698.44
|139
|2008.10.08 13:25
|sell
|70
|0.10
|1.3722
|1.3822
|1.3622
|140
|2008.10.08 15:01
|t/p
|70
|0.10
|1.3622
|1.3822
|1.3622
|100.00
|10798.44
|141
|2008.10.08 15:01
|sell
|71
|0.10
|1.3619
|1.3719
|1.3519
|142
|2008.10.08 19:13
|s/l
|71
|0.10
|1.3719
|1.3719
|1.3519
|-100.00
|10698.44
|143
|2008.10.08 19:13
|buy
|72
|0.10
|1.3719
|1.3619
|1.3819
|144
|2008.10.09 00:30
|s/l
|72
|0.10
|1.3619
|1.3619
|1.3819
|-102.34
|10596.10
|145
|2008.10.09 00:30
|buy
|73
|0.10
|1.3621
|1.3521
|1.3721
|146
|2008.10.09 09:41
|t/p
|73
|0.10
|1.3721
|1.3521
|1.3721
|100.00
|10696.10
|147
|2008.10.09 09:41
|buy
|74
|0.10
|1.3724
|1.3624
|1.3824
|148
|2008.10.09 16:51
|s/l
|74
|0.10
|1.3624
|1.3624
|1.3824
|-100.00
|10596.10
|149
|2008.10.09 16:51
|buy
|75
|0.10
|1.3627
|1.3527
|1.3727
|150
|2008.10.10 06:16
|s/l
|75
|0.10
|1.3527
|1.3527
|1.3727
|-100.78
|10495.32
|151
|2008.10.10 06:16
|buy
|76
|0.10
|1.3530
|1.3430
|1.3630
|152
|2008.10.10 09:32
|t/p
|76
|0.10
|1.3630
|1.3430
|1.3630
|100.00
|10595.32
|153
|2008.10.10 09:32
|buy
|77
|0.10
|1.3633
|1.3533
|1.3733
|154
|2008.10.10 12:30
|s/l
|77
|0.10
|1.3533
|1.3533
|1.3733
|-100.00
|10495.32
|155
|2008.10.10 12:30
|buy
|78
|0.10
|1.3536
|1.3436
|1.3636
|156
|2008.10.10 19:25
|s/l
|78
|0.10
|1.3436
|1.3436
|1.3636
|-100.00
|10395.32
|157
|2008.10.10 19:25
|buy
|79
|0.10
|1.3437
|1.3337
|1.3537
|158
|2008.10.10 20:26
|s/l
|79
|0.10
|1.3337
|1.3337
|1.3537
|-100.00
|10295.32
|159
|2008.10.10 20:26
|buy
|80
|0.10
|1.3338
|1.3238
|1.3438
|160
|2008.10.10 21:35
|t/p
|80
|0.10
|1.3438
|1.3238
|1.3438
|100.00
|10395.32
|161
|2008.10.10 21:35
|buy
|81
|0.10
|1.3441
|1.3341
|1.3541
|162
|2008.10.13 00:02
|t/p
|81
|0.10
|1.3541
|1.3341
|1.3541
|99.22
|10494.54
|163
|2008.10.13 00:02
|buy
|82
|0.10
|1.3584
|1.3484
|1.3684
|164
|2008.10.13 04:49
|s/l
|82
|0.10
|1.3484
|1.3484
|1.3684
|-100.00
|10394.54
|165
|2008.10.13 04:49
|buy
|83
|0.10
|1.3487
|1.3387
|1.3587
|166
|2008.10.13 08:04
|t/p
|83
|0.10
|1.3587
|1.3387
|1.3587
|100.00
|10494.54
|167
|2008.10.13 08:04
|buy
|84
|0.10
|1.3590
|1.3490
|1.3690
|168
|2008.10.13 18:19
|s/l
|84
|0.10
|1.3490
|1.3490
|1.3690
|-100.00
|10394.54
|169
|2008.10.13 18:19
|buy
|85
|0.10
|1.3493
|1.3393
|1.3593
|170
|2008.10.13 21:42
|t/p
|85
|0.10
|1.3593
|1.3393
|1.3593
|100.00
|10494.54
|171
|2008.10.13 21:42
|sell
|86
|0.10
|1.3593
|1.3693
|1.3493
|172
|2008.10.14 04:29
|s/l
|86
|0.10
|1.3693
|1.3693
|1.3493
|-99.48
|10395.06
|173
|2008.10.14 04:29
|sell
|87
|0.10
|1.3690
|1.3790
|1.3590
|174
|2008.10.15 01:08
|t/p
|87
|0.10
|1.3590
|1.3790
|1.3590
|100.52
|10495.58
|175
|2008.10.15 01:08
|sell
|88
|0.10
|1.3587
|1.3687
|1.3487
|176
|2008.10.15 12:48
|s/l
|88
|0.10
|1.3687
|1.3687
|1.3487
|-100.00
|10395.58
|177
|2008.10.15 12:48
|sell
|89
|0.10
|1.3684
|1.3784
|1.3584
|178
|2008.10.15 14:58
|t/p
|89
|0.10
|1.3584
|1.3784
|1.3584
|100.00
|10495.58
|179
|2008.10.15 14:58
|buy
|90
|0.10
|1.3584
|1.3484
|1.3684
|180
|2008.10.15 23:05
|s/l
|90
|0.10
|1.3484
|1.3484
|1.3684
|-100.00
|10395.58
|181
|2008.10.15 23:05
|sell
|91
|0.10
|1.3484
|1.3584
|1.3384
|182
|2008.10.16 06:36
|t/p
|91
|0.10
|1.3384
|1.3584
|1.3384
|101.56
|10497.14
|183
|2008.10.16 06:36
|sell
|92
|0.10
|1.3381
|1.3481
|1.3281
|184
|2008.10.16 11:14
|s/l
|92
|0.10
|1.3481
|1.3481
|1.3281
|-100.00
|10397.14
|185
|2008.10.16 11:14
|sell
|93
|0.10
|1.3478
|1.3578
|1.3378
|186
|2008.10.20 15:25
|t/p
|93
|0.10
|1.3378
|1.3578
|1.3378
|101.04
|10498.18
|187
|2008.10.20 15:25
|sell
|94
|0.10
|1.3375
|1.3475
|1.3275
|188
|2008.10.21 08:46
|t/p
|94
|0.10
|1.3275
|1.3475
|1.3275
|100.52
|10598.70
|189
|2008.10.21 08:46
|sell
|95
|0.10
|1.3272
|1.3372
|1.3172
|190
|2008.10.21 14:34
|t/p
|95
|0.10
|1.3172
|1.3372
|1.3172
|100.00
|10698.70
|191
|2008.10.21 14:34
|sell
|96
|0.10
|1.3169
|1.3269
|1.3069
|192
|2008.10.21 21:23
|t/p
|96
|0.10
|1.3069
|1.3269
|1.3069
|100.00
|10798.70
|193
|2008.10.21 21:23
|sell
|97
|0.10
|1.3063
|1.3163
|1.2963
|194
|2008.10.22 04:28
|t/p
|97
|0.10
|1.2963
|1.3163
|1.2963
|100.52
|10899.22
|195
|2008.10.22 04:28
|sell
|98
|0.10
|1.2960
|1.3060
|1.2860
|196
|2008.10.22 06:17
|t/p
|98
|0.10
|1.2860
|1.3060
|1.2860
|100.00
|10999.22
|197
|2008.10.22 06:17
|sell
|99
|0.10
|1.2857
|1.2957
|1.2757
|198
|2008.10.22 06:29
|t/p
|99
|0.10
|1.2757
|1.2957
|1.2757
|100.00
|11099.22
|199
|2008.10.22 06:29
|sell
|100
|0.10
|1.2752
|1.2852
|1.2652
|200
|2008.10.22 07:08
|s/l
|100
|0.10
|1.2852
|1.2852
|1.2652
|-100.00
|10999.22
|201
|2008.10.22 07:08
|sell
|101
|0.10
|1.2849
|1.2949
|1.2749
|202
|2008.10.23 01:28
|t/p
|101
|0.10
|1.2749
|1.2949
|1.2749
|101.56
|11100.78
|203
|2008.10.23 01:28
|sell
|102
|0.10
|1.2744
|1.2844
|1.2644
|204
|2008.10.23 02:09
|s/l
|102
|0.10
|1.2844
|1.2844
|1.2644
|-100.00
|11000.78
|205
|2008.10.23 02:09
|sell
|103
|0.10
|1.2843
|1.2943
|1.2743
|206
|2008.10.23 05:47
|t/p
|103
|0.10
|1.2743
|1.2943
|1.2743
|100.00
|11100.78
|207
|2008.10.23 05:47
|sell
|104
|0.10
|1.2740
|1.2840
|1.2640
|208
|2008.10.23 08:31
|s/l
|104
|0.10
|1.2840
|1.2840
|1.2640
|-100.00
|11000.78
|209
|2008.10.23 08:31
|sell
|105
|0.10
|1.2837
|1.2937
|1.2737
|210
|2008.10.23 22:59
|s/l
|105
|0.10
|1.2937
|1.2937
|1.2737
|-100.00
|10900.78
|211
|2008.10.23 22:59
|sell
|106
|0.10
|1.2934
|1.3034
|1.2834
|212
|2008.10.24 03:53
|t/p
|106
|0.10
|1.2834
|1.3034
|1.2834
|100.52
|11001.30
|213
|2008.10.24 03:53
|sell
|107
|0.10
|1.2831
|1.2931
|1.2731
|214
|2008.10.24 08:54
|t/p
|107
|0.10
|1.2731
|1.2931
|1.2731
|100.00
|11101.30
|215
|2008.10.24 08:54
|sell
|108
|0.10
|1.2728
|1.2828
|1.2628
|216
|2008.10.24 09:37
|t/p
|108
|0.10
|1.2628
|1.2828
|1.2628
|100.00
|11201.30
|217
|2008.10.24 09:37
|sell
|109
|0.10
|1.2624
|1.2724
|1.2524
|218
|2008.10.24 11:33
|t/p
|109
|0.10
|1.2524
|1.2724
|1.2524
|100.00
|11301.30
|219
|2008.10.24 11:33
|sell
|110
|0.10
|1.2520
|1.2620
|1.2420
|220
|2008.10.24 14:24
|s/l
|110
|0.10
|1.2620
|1.2620
|1.2420
|-100.00
|11201.30
|221
|2008.10.24 14:24
|sell
|111
|0.10
|1.2617
|1.2717
|1.2517
|222
|2008.10.24 15:58
|s/l
|111
|0.10
|1.2717
|1.2717
|1.2517
|-100.00
|11101.30
|223
|2008.10.24 15:58
|sell
|112
|0.10
|1.2715
|1.2815
|1.2615
|224
|2008.10.24 20:04
|t/p
|112
|0.10
|1.2615
|1.2815
|1.2615
|100.00
|11201.30
|225
|2008.10.24 20:04
|sell
|113
|0.10
|1.2612
|1.2712
|1.2512
|226
|2008.10.27 07:58
|t/p
|113
|0.10
|1.2512
|1.2712
|1.2512
|100.52
|11301.82
|227
|2008.10.27 07:58
|sell
|114
|0.10
|1.2509
|1.2609
|1.2409
|228
|2008.10.27 09:18
|t/p
|114
|0.10
|1.2409
|1.2609
|1.2409
|100.00
|11401.82
|229
|2008.10.27 09:18
|sell
|115
|0.10
|1.2404
|1.2504
|1.2304
|230
|2008.10.27 17:35
|s/l
|115
|0.10
|1.2504
|1.2504
|1.2304
|-100.00
|11301.82
|231
|2008.10.27 17:35
|sell
|116
|0.10
|1.2501
|1.2601
|1.2401
|232
|2008.10.28 02:03
|t/p
|116
|0.10
|1.2401
|1.2601
|1.2401
|100.52
|11402.34
|233
|2008.10.28 02:03
|sell
|117
|0.10
|1.2396
|1.2496
|1.2296
|234
|2008.10.28 06:37
|s/l
|117
|0.10
|1.2496
|1.2496
|1.2296
|-100.00
|11302.34
|235
|2008.10.28 06:37
|buy
|118
|0.10
|1.2497
|1.2397
|1.2597
|236
|2008.10.28 19:52
|t/p
|118
|0.10
|1.2597
|1.2397
|1.2597
|100.00
|11402.34
|237
|2008.10.28 19:52
|sell
|119
|0.10
|1.2597
|1.2697
|1.2497
|238
|2008.10.28 20:58
|s/l
|119
|0.10
|1.2697
|1.2697
|1.2497
|-100.00
|11302.34
|239
|2008.10.28 20:58
|sell
|120
|0.10
|1.2694
|1.2794
|1.2594
|240
|2008.10.28 23:54
|s/l
|120
|0.10
|1.2794
|1.2794
|1.2594
|-100.00
|11202.34
|241
|2008.10.28 23:54
|sell
|121
|0.10
|1.2791
|1.2891
|1.2691
|242
|2008.10.29 05:08
|t/p
|121
|0.10
|1.2691
|1.2891
|1.2691
|100.52
|11302.86
|243
|2008.10.29 05:08
|sell
|122
|0.10
|1.2688
|1.2788
|1.2588
|244
|2008.10.29 07:50
|s/l
|122
|0.10
|1.2788
|1.2788
|1.2588
|-100.00
|11202.86
|245
|2008.10.29 07:50
|sell
|123
|0.10
|1.2786
|1.2886
|1.2686
|246
|2008.10.29 08:30
|t/p
|123
|0.10
|1.2686
|1.2886
|1.2686
|100.00
|11302.86
|247
|2008.10.29 08:30
|sell
|124
|0.10
|1.2683
|1.2783
|1.2583
|248
|2008.10.29 11:13
|s/l
|124
|0.10
|1.2783
|1.2783
|1.2583
|-100.00
|11202.86
|249
|2008.10.29 11:13
|sell
|125
|0.10
|1.2780
|1.2880
|1.2680
|250
|2008.10.29 15:04
|s/l
|125
|0.10
|1.2880
|1.2880
|1.2680
|-100.00
|11102.86
|251
|2008.10.29 15:04
|buy
|126
|0.10
|1.2880
|1.2780
|1.2980
|252
|2008.10.29 15:45
|t/p
|126
|0.10
|1.2980
|1.2780
|1.2980
|100.00
|11202.86
|253
|2008.10.29 15:45
|buy
|127
|0.10
|1.2983
|1.2883
|1.3083
|254
|2008.10.29 16:54
|s/l
|127
|0.10
|1.2883
|1.2883
|1.3083
|-100.00
|11102.86
|255
|2008.10.29 16:54
|sell
|128
|0.10
|1.2883
|1.2983
|1.2783
|256
|2008.10.30 01:14
|s/l
|128
|0.10
|1.2983
|1.2983
|1.2783
|-98.44
|11004.42
|257
|2008.10.30 01:14
|buy
|129
|0.10
|1.2983
|1.2883
|1.3083
|258
|2008.10.30 01:51
|t/p
|129
|0.10
|1.3083
|1.2883
|1.3083
|100.00
|11104.42
|259
|2008.10.30 01:51
|sell
|130
|0.10
|1.3084
|1.3184
|1.2984
|260
|2008.10.30 02:19
|s/l
|130
|0.10
|1.3184
|1.3184
|1.2984
|-100.00
|11004.42
|261
|2008.10.30 02:19
|sell
|131
|0.10
|1.3181
|1.3281
|1.3081
|262
|2008.10.30 03:41
|s/l
|131
|0.10
|1.3281
|1.3281
|1.3081
|-100.00
|10904.42
|263
|2008.10.30 03:41
|buy
|132
|0.10
|1.3281
|1.3181
|1.3381
|264
|2008.10.30 04:32
|s/l
|132
|0.10
|1.3181
|1.3181
|1.3381
|-100.00
|10804.42
|265
|2008.10.30 04:32
|sell
|133
|0.10
|1.3181
|1.3281
|1.3081
|266
|2008.10.30 10:33
|t/p
|133
|0.10
|1.3081
|1.3281
|1.3081
|100.00
|10904.42
|267
|2008.10.30 10:33
|buy
|134
|0.10
|1.3081
|1.2981
|1.3181
|268
|2008.10.30 14:47
|s/l
|134
|0.10
|1.2981
|1.2981
|1.3181
|-100.00
|10804.42
|269
|2008.10.30 14:47
|buy
|135
|0.10
|1.2984
|1.2884
|1.3084
|270
|2008.10.30 16:32
|s/l
|135
|0.10
|1.2884
|1.2884
|1.3084
|-100.00
|10704.42
|271
|2008.10.30 16:32
|buy
|136
|0.10
|1.2887
|1.2787
|1.2987
|272
|2008.10.30 19:27
|t/p
|136
|0.10
|1.2987
|1.2787
|1.2987
|100.00
|10804.42
|273
|2008.10.30 19:27
|buy
|137
|0.10
|1.2990
|1.2890
|1.3090
|274
|2008.10.30 22:36
|s/l
|137
|0.10
|1.2890
|1.2890
|1.3090
|-100.00
|10704.42
|275
|2008.10.30 22:36
|buy
|138
|0.10
|1.2893
|1.2793
|1.2993
|276
|2008.10.31 01:24
|s/l
|138
|0.10
|1.2793
|1.2793
|1.2993
|-100.78
|10603.64
|277
|2008.10.31 01:24
|buy
|139
|0.10
|1.2794
|1.2694
|1.2894
|278
|2008.10.31 07:53
|s/l
|139
|0.10
|1.2694
|1.2694
|1.2894
|-100.00
|10503.64
|279
|2008.10.31 07:53
|sell
|140
|0.10
|1.2693
|1.2793
|1.2593
|280
|2008.10.31 12:11
|s/l
|140
|0.10
|1.2793
|1.2793
|1.2593
|-100.00
|10403.64
|281
|2008.10.31 12:11
|buy
|141
|0.10
|1.2793
|1.2693
|1.2893
|282
|2008.10.31 15:28
|s/l
|141
|0.10
|1.2693
|1.2693
|1.2893
|-100.00
|10303.64
|283
|2008.10.31 15:28
|buy
|142
|0.10
|1.2695
|1.2595
|1.2795
|284
|2006.07.20 17:34
|close at stop
|142
|0.10
|1.2725
|1.2595
|1.2795
|30.00
|10333.64