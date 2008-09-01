Strategy Tester Report
SVM_EA_v22e
(Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=90; TakeProfit=90; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test1389218Ticks modelled7812804Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit1193.34Gross profit8127.24Gross loss-6933.90
Profit factor1.17Expected payoff7.10
Absolute drawdown168.94Maximal drawdown920.08 (8.51%)Relative drawdown8.51% (920.08)
Total trades168Short positions (won %)106 (58.49%)Long positions (won %)62 (46.77%)
Profit trades (% of total)91 (54.17%)Loss trades (% of total)77 (45.83%)
Largestprofit trade92.08loss trade-92.34
Averageprofit trade89.31loss trade-90.05
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (450.52)consecutive losses (loss in money)4 (-361.82)
Maximalconsecutive profit (count of wins)450.52 (5)consecutive loss (count of losses)-361.82 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 00:10sell10.101.47171.48071.4627
22008.09.01 03:25t/p10.101.46271.48071.462790.0010090.00
32008.09.01 03:25buy20.101.46251.45351.4715
42008.09.02 08:38s/l20.101.45351.45351.4715-90.789999.22
52008.09.02 08:40sell30.101.45341.46241.4444
62008.09.03 06:14t/p30.101.44441.46241.444490.5210089.74
72008.09.03 06:14sell40.101.44401.45301.4350
82008.09.04 09:10s/l40.101.45301.45301.4350-88.4410001.30
92008.09.04 09:10sell50.101.45271.46171.4437
102008.09.04 14:37t/p50.101.44371.46171.443790.0010091.30
112008.09.04 14:37sell60.101.44341.45241.4344
122008.09.04 17:18t/p60.101.43441.45241.434490.0010181.30
132008.09.04 17:18sell70.101.43411.44311.4251
142008.09.04 23:16t/p70.101.42511.44311.425190.0010271.30
152008.09.04 23:16sell80.101.42461.43361.4156
162008.09.05 14:48s/l80.101.43361.43361.4156-89.4810181.82
172008.09.05 14:48sell90.101.43331.44231.4243
182008.09.05 18:27t/p90.101.42431.44231.424390.0010271.82
192008.09.05 18:27sell100.101.42391.43291.4149
202008.09.08 00:00s/l100.101.43291.43291.4149-89.4810182.34
212008.09.08 00:00sell110.101.43751.44651.4285
222008.09.08 10:13t/p110.101.42851.44651.428590.0010272.34
232008.09.08 10:13buy120.101.42841.41941.4374
242008.09.08 11:44s/l120.101.41941.41941.4374-90.0010182.34
252008.09.08 11:44sell130.101.41941.42841.4104
262008.09.08 18:32t/p130.101.41041.42841.410490.0010272.34
272008.09.08 18:32buy140.101.41031.40131.4193
282008.09.09 11:33t/p140.101.41931.40131.419389.2210361.56
292008.09.09 11:33sell150.101.41931.42831.4103
302008.09.09 14:57t/p150.101.41031.42831.410390.0010451.56
312008.09.09 14:57sell160.101.41001.41901.4010
322008.09.09 17:23s/l160.101.41901.41901.4010-90.0010361.56
332008.09.09 17:23sell170.101.41871.42771.4097
342008.09.10 01:51t/p170.101.40971.42771.409790.5210452.08
352008.09.10 01:51sell180.101.40941.41841.4004
362008.09.10 22:34t/p180.101.40041.41841.400490.0010542.08
372008.09.10 22:34buy190.101.40041.39141.4094
382008.09.11 10:40s/l190.101.39141.39141.4094-92.3410449.74
392008.09.11 10:40sell200.101.39141.40041.3824
402008.09.11 23:00s/l200.101.40041.40041.3824-90.0010359.74
412008.09.11 23:00sell210.101.40021.40921.3912
422008.09.12 09:10s/l210.101.40921.40921.3912-89.4810270.26
432008.09.12 09:10sell220.101.40891.41791.3999
442008.09.12 16:50s/l220.101.41791.41791.3999-90.0010180.26
452008.09.12 16:50buy230.101.41791.40891.4269
462008.09.15 00:00t/p230.101.42691.40891.426989.2210269.48
472008.09.15 00:00buy240.101.42961.42061.4386
482008.09.15 04:29t/p240.101.43861.42061.438690.0010359.48
492008.09.15 04:29buy250.101.43891.42991.4479
502008.09.15 05:23t/p250.101.44791.42991.447990.0010449.48
512008.09.15 05:23buy260.101.44821.43921.4572
522008.09.15 06:37s/l260.101.43921.43921.4572-90.0010359.48
532008.09.15 06:37buy270.101.43941.43041.4484
542008.09.15 08:43s/l270.101.43041.43041.4484-90.0010269.48
552008.09.15 08:43buy280.101.43071.42171.4397
562008.09.15 12:25s/l280.101.42171.42171.4397-90.0010179.48
572008.09.15 12:25buy290.101.42191.41291.4309
582008.09.15 13:26s/l290.101.41291.41291.4309-90.0010089.48
592008.09.15 13:26buy300.101.41321.40421.4222
602008.09.15 16:15t/p300.101.42221.40421.422290.0010179.48
612008.09.15 16:15buy310.101.42251.41351.4315
622008.09.15 21:58t/p310.101.43151.41351.431590.0010269.48
632008.09.15 21:58buy320.101.43181.42281.4408
642008.09.15 22:48s/l320.101.42281.42281.4408-90.0010179.48
652008.09.15 22:48buy330.101.42311.41411.4321
662008.09.16 16:35s/l330.101.41411.41411.4321-90.7810088.70
672008.09.16 16:35buy340.101.41441.40541.4234
682008.09.17 09:00t/p340.101.42341.40541.423489.2210177.92
692008.09.17 09:00buy350.101.42371.41471.4327
702008.09.17 15:34s/l350.101.41471.41471.4327-90.0010087.92
712008.09.17 15:34sell360.101.41471.42371.4057
722008.09.17 19:24s/l360.101.42371.42371.4057-90.009997.92
732008.09.17 19:24buy370.101.42371.41471.4327
742008.09.17 20:02t/p370.101.43271.41471.432790.0010087.92
752008.09.17 20:02buy380.101.43301.42401.4420
762008.09.18 10:33t/p380.101.44201.42401.442087.6610175.58
772008.09.18 10:33sell390.101.44201.45101.4330
782008.09.18 12:07s/l390.101.45101.45101.4330-90.0010085.58
792008.09.18 12:07sell400.101.45071.45971.4417
802008.09.18 15:29t/p400.101.44171.45971.441790.0010175.58
812008.09.18 15:29buy410.101.44171.43271.4507
822008.09.18 21:07s/l410.101.43271.43271.4507-90.0010085.58
832008.09.18 21:07sell420.101.43241.44141.4234
842008.09.19 02:30t/p420.101.42341.44141.423490.5210176.10
852008.09.19 02:30sell430.101.42311.43211.4141
862008.09.19 14:51s/l430.101.43211.43211.4141-90.0010086.10
872008.09.19 14:51sell440.101.43181.44081.4228
882008.09.19 15:30s/l440.101.44081.44081.4228-90.009996.10
892008.09.19 15:30buy450.101.44081.43181.4498
902008.09.19 22:24t/p450.101.44981.43181.449890.0010086.10
912008.09.19 22:24buy460.101.45011.44111.4591
922008.09.22 10:10t/p460.101.45911.44111.459189.2210175.32
932008.09.22 10:10sell470.101.45911.46811.4501
942008.09.22 17:09s/l470.101.46811.46811.4501-90.0010085.32
952008.09.22 17:09buy480.101.46811.45911.4771
962008.09.22 19:17t/p480.101.47711.45911.477190.0010175.32
972008.09.22 19:17buy490.101.47741.46841.4864
982008.09.22 21:34t/p490.101.48641.46841.486490.0010265.32
992008.09.22 21:34buy500.101.48671.47771.4957
1002008.09.22 22:54s/l500.101.47771.47771.4957-90.0010175.32
1012008.09.22 22:54buy510.101.47781.46881.4868
1022008.09.23 10:21s/l510.101.46881.46881.4868-90.7810084.54
1032008.09.23 10:21buy520.101.46901.46001.4780
1042008.09.23 11:56t/p520.101.47801.46001.478090.0010174.54
1052008.09.23 11:56buy530.101.47831.46931.4873
1062008.09.23 17:31s/l530.101.46931.46931.4873-90.0010084.54
1072008.09.23 17:31sell540.101.46931.47831.4603
1082008.09.25 18:58t/p540.101.46031.47831.460392.0810176.62
1092008.09.25 18:58buy550.101.46031.45131.4693
1102008.09.29 02:22s/l550.101.45131.45131.4693-91.5610085.06
1112008.09.29 02:22sell560.101.45121.46021.4422
1122008.09.29 08:35t/p560.101.44221.46021.442290.0010175.06
1132008.09.29 08:35buy570.101.44211.43311.4511
1142008.09.29 09:23s/l570.101.43311.43311.4511-90.0010085.06
1152008.09.29 09:23sell580.101.43301.44201.4240
1162008.09.29 16:01s/l580.101.44201.44201.4240-90.009995.06
1172008.09.29 16:01sell590.101.44171.45071.4327
1182008.09.29 19:46s/l590.101.45071.45071.4327-90.009905.06
1192008.09.29 19:46sell600.101.45041.45941.4414
1202008.09.30 00:04t/p600.101.44141.45941.441490.529995.58
1212008.09.30 00:04sell610.101.44111.45011.4321
1222008.09.30 13:05t/p610.101.43211.45011.432190.0010085.58
1232008.09.30 13:05buy620.101.43211.42311.4411
1242008.09.30 15:19s/l620.101.42311.42311.4411-90.009995.58
1252008.09.30 15:19sell630.101.42271.43171.4137
1262008.09.30 16:35t/p630.101.41371.43171.413790.0010085.58
1272008.09.30 16:35sell640.101.41331.42231.4043
1282008.09.30 17:00t/p640.101.40431.42231.404390.0010175.58
1292008.09.30 17:00sell650.101.40401.41301.3950
1302008.09.30 23:51s/l650.101.41301.41301.3950-90.0010085.58
1312008.09.30 23:51sell660.101.41271.42171.4037
1322008.10.01 14:25t/p660.101.40371.42171.403790.5210176.10
1332008.10.01 14:25sell670.101.40331.41231.3943
1342008.10.02 02:08t/p670.101.39431.41231.394391.5610267.66
1352008.10.02 02:08sell680.101.39391.40291.3849
1362008.10.02 14:35t/p680.101.38491.40291.384990.0010357.66
1372008.10.02 14:35sell690.101.38461.39361.3756
1382008.10.02 14:56t/p690.101.37561.39361.375690.0010447.66
1392008.10.02 14:56sell700.101.37531.38431.3663
1402008.10.02 17:47s/l700.101.38431.38431.3663-90.0010357.66
1412008.10.02 17:47sell710.101.38401.39301.3750
1422008.10.03 14:59t/p710.101.37501.39301.375090.5210448.18
1432008.10.03 14:59buy720.101.37501.36601.3840
1442008.10.03 17:41t/p720.101.38401.36601.384090.0010538.18
1452008.10.03 17:41sell730.101.38401.39301.3750
1462008.10.06 00:00t/p730.101.37501.39301.375090.5210628.70
1472008.10.06 00:00sell740.101.36371.37271.3547
1482008.10.06 11:11t/p740.101.35471.37271.354790.0010718.70
1492008.10.06 11:11sell750.101.35441.36341.3454
1502008.10.06 14:01s/l750.101.36341.36341.3454-90.0010628.70
1512008.10.06 14:01sell760.101.36311.37211.3541
1522008.10.06 16:03t/p760.101.35411.37211.354190.0010718.70
1532008.10.06 16:03sell770.101.35381.36281.3448
1542008.10.06 21:16t/p770.101.34481.36281.344890.0010808.70
1552008.10.06 21:16sell780.101.34451.35351.3355
1562008.10.06 22:18s/l780.101.35351.35351.3355-90.0010718.70
1572008.10.06 22:18sell790.101.35321.36221.3442
1582008.10.07 06:31s/l790.101.36221.36221.3442-89.4810629.22
1592008.10.07 06:31sell800.101.36191.37091.3529
1602008.10.07 10:16t/p800.101.35291.37091.352990.0010719.22
1612008.10.07 10:16sell810.101.35261.36161.3436
1622008.10.07 13:53s/l810.101.36161.36161.3436-90.0010629.22
1632008.10.07 13:53sell820.101.36131.37031.3523
1642008.10.07 15:31s/l820.101.37031.37031.3523-90.0010539.22
1652008.10.07 15:31sell830.101.37011.37911.3611
1662008.10.07 17:10t/p830.101.36111.37911.361190.0010629.22
1672008.10.07 17:10sell840.101.36081.36981.3518
1682008.10.08 13:07s/l840.101.36981.36981.3518-89.4810539.74
1692008.10.08 13:07buy850.101.36991.36091.3789
1702008.10.08 15:04s/l850.101.36091.36091.3789-90.0010449.74
1712008.10.08 15:04sell860.101.36091.36991.3519
1722008.10.08 16:24s/l860.101.36991.36991.3519-90.0010359.74
1732008.10.08 16:24buy870.101.36991.36091.3789
1742008.10.09 01:59s/l870.101.36091.36091.3789-92.3410267.40
1752008.10.09 01:59buy880.101.36121.35221.3702
1762008.10.09 08:40t/p880.101.37021.35221.370290.0010357.40
1772008.10.09 08:40buy890.101.37051.36151.3795
1782008.10.09 17:06s/l890.101.36151.36151.3795-90.0010267.40
1792008.10.09 17:06buy900.101.36181.35281.3708
1802008.10.10 06:16s/l900.101.35281.35281.3708-90.7810176.62
1812008.10.10 06:16buy910.101.35311.34411.3621
1822008.10.10 09:31t/p910.101.36211.34411.362190.0010266.62
1832008.10.10 09:31buy920.101.36241.35341.3714
1842008.10.10 12:30s/l920.101.35341.35341.3714-90.0010176.62
1852008.10.10 12:30buy930.101.35371.34471.3627
1862008.10.10 19:19s/l930.101.34471.34471.3627-90.0010086.62
1872008.10.10 19:19buy940.101.34501.33601.3540
1882008.10.10 19:45s/l940.101.33601.33601.3540-90.009996.62
1892008.10.10 19:45buy950.101.33631.32731.3453
1902008.10.10 20:44s/l950.101.32731.32731.3453-90.009906.62
1912008.10.10 20:44buy960.101.32761.31861.3366
1922008.10.10 21:12t/p960.101.33661.31861.336690.009996.62
1932008.10.10 21:12buy970.101.33691.32791.3459
1942008.10.13 00:02t/p970.101.34591.32791.345989.2210085.84
1952008.10.13 00:02buy980.101.35841.34941.3674
1962008.10.13 04:49s/l980.101.34941.34941.3674-90.009995.84
1972008.10.13 04:49buy990.101.34971.34071.3587
1982008.10.13 08:04t/p990.101.35871.34071.358790.0010085.84
1992008.10.13 08:04buy1000.101.35901.35001.3680
2002008.10.13 15:06t/p1000.101.36801.35001.368090.0010175.84
2012008.10.13 15:06sell1010.101.36801.37701.3590
2022008.10.13 16:54t/p1010.101.35901.37701.359090.0010265.84
2032008.10.13 16:54sell1020.101.35871.36771.3497
2042008.10.13 18:19t/p1020.101.34971.36771.349790.0010355.84
2052008.10.13 18:19buy1030.101.34961.34061.3586
2062008.10.13 21:41t/p1030.101.35861.34061.358690.0010445.84
2072008.10.13 21:41sell1040.101.35861.36761.3496
2082008.10.14 02:22s/l1040.101.36761.36761.3496-89.4810356.36
2092008.10.14 02:22sell1050.101.36741.37641.3584
2102008.10.14 14:17s/l1050.101.37641.37641.3584-90.0010266.36
2112008.10.14 14:17sell1060.101.37611.38511.3671
2122008.10.14 16:07t/p1060.101.36711.38511.367190.0010356.36
2132008.10.14 16:07sell1070.101.36681.37581.3578
2142008.10.15 01:29t/p1070.101.35781.37581.357890.5210446.88
2152008.10.15 01:29buy1080.101.35781.34881.3668
2162008.10.15 12:38t/p1080.101.36681.34881.366890.0010536.88
2172008.10.15 12:38sell1090.101.36681.37581.3578
2182008.10.15 15:05t/p1090.101.35781.37581.357890.0010626.88
2192008.10.15 15:05buy1100.101.35781.34881.3668
2202008.10.15 22:03s/l1100.101.34881.34881.3668-90.0010536.88
2212008.10.15 22:03sell1110.101.34881.35781.3398
2222008.10.16 06:26t/p1110.101.33981.35781.339891.5610628.44
2232008.10.16 06:26sell1120.101.33931.34831.3303
2242008.10.16 11:14s/l1120.101.34831.34831.3303-90.0010538.44
2252008.10.16 11:14sell1130.101.34801.35701.3390
2262008.10.16 16:20t/p1130.101.33901.35701.339090.0010628.44
2272008.10.16 16:20buy1140.101.33901.33001.3480
2282008.10.16 23:20t/p1140.101.34801.33001.348090.0010718.44
2292008.10.16 23:20buy1150.101.34851.33951.3575
2302008.10.17 12:13s/l1150.101.33951.33951.3575-90.7810627.66
2312008.10.17 12:13sell1160.101.33951.34851.3305
2322008.10.17 16:03s/l1160.101.34851.34851.3305-90.0010537.66
2332008.10.17 16:03sell1170.101.34831.35731.3393
2342008.10.20 15:24t/p1170.101.33931.35731.339390.5210628.18
2352008.10.20 15:24sell1180.101.33901.34801.3300
2362008.10.20 16:53t/p1180.101.33001.34801.330090.0010718.18
2372008.10.20 16:53buy1190.101.33001.32101.3390
2382008.10.21 10:36s/l1190.101.32101.32101.3390-90.7810627.40
2392008.10.21 10:36sell1200.101.32101.33001.3120
2402008.10.21 17:47t/p1200.101.31201.33001.312090.0010717.40
2412008.10.21 17:47sell1210.101.31171.32071.3027
2422008.10.22 01:31t/p1210.101.30271.32071.302790.5210807.92
2432008.10.22 01:31sell1220.101.30241.31141.2934
2442008.10.22 05:29t/p1220.101.29341.31141.293490.0010897.92
2452008.10.22 05:29sell1230.101.29311.30211.2841
2462008.10.22 06:18t/p1230.101.28411.30211.284190.0010987.92
2472008.10.22 06:18sell1240.101.28351.29251.2745
2482008.10.22 06:30t/p1240.101.27451.29251.274590.0011077.92
2492008.10.22 06:30sell1250.101.27371.28271.2647
2502008.10.22 06:38s/l1250.101.28271.28271.2647-90.0010987.92
2512008.10.22 06:38sell1260.101.28251.29151.2735
2522008.10.22 10:41s/l1260.101.29151.29151.2735-90.0010897.92
2532008.10.22 10:41sell1270.101.29121.30021.2822
2542008.10.22 16:02t/p1270.101.28221.30021.282290.0010987.92
2552008.10.22 16:02sell1280.101.28191.29091.2729
2562008.10.22 16:59s/l1280.101.29091.29091.2729-90.0010897.92
2572008.10.22 16:59sell1290.101.29061.29961.2816
2582008.10.22 21:41t/p1290.101.28161.29961.281690.0010987.92
2592008.10.22 21:41sell1300.101.28131.29031.2723
2602008.10.23 21:47s/l1300.101.29031.29031.2723-88.4410899.48
2612008.10.23 21:47sell1310.101.29001.29901.2810
2622008.10.23 23:15s/l1310.101.29901.29901.2810-90.0010809.48
2632008.10.23 23:15sell1320.101.29931.30831.2903
2642008.10.24 01:48t/p1320.101.29031.30831.290390.5210900.00
2652008.10.24 01:48sell1330.101.29001.29901.2810
2662008.10.24 03:54t/p1330.101.28101.29901.281090.0010990.00
2672008.10.24 03:54sell1340.101.28061.28961.2716
2682008.10.24 08:54t/p1340.101.27161.28961.271690.0011080.00
2692008.10.24 08:54sell1350.101.27121.28021.2622
2702008.10.24 10:16t/p1350.101.26221.28021.262290.0011170.00
2712008.10.24 10:16sell1360.101.26181.27081.2528
2722008.10.24 11:32t/p1360.101.25281.27081.252890.0011260.00
2732008.10.24 11:32sell1370.101.25251.26151.2435
2742008.10.24 14:09s/l1370.101.26151.26151.2435-90.0011170.00
2752008.10.24 14:09sell1380.101.26121.27021.2522
2762008.10.24 15:53s/l1380.101.27021.27021.2522-90.0011080.00
2772008.10.24 15:55sell1390.101.27011.27911.2611
2782008.10.24 20:04t/p1390.101.26111.27911.261190.0011170.00
2792008.10.24 20:04sell1400.101.26081.26981.2518
2802008.10.27 06:23t/p1400.101.25181.26981.251890.5211260.52
2812008.10.27 06:23sell1410.101.25141.26041.2424
2822008.10.27 08:54t/p1410.101.24241.26041.242490.0011350.52
2832008.10.27 08:54sell1420.101.24201.25101.2330
2842008.10.27 17:51s/l1420.101.25101.25101.2330-90.0011260.52
2852008.10.27 17:51sell1430.101.25071.25971.2417
2862008.10.28 01:54t/p1430.101.24171.25971.241790.5211351.04
2872008.10.28 01:54sell1440.101.24111.25011.2321
2882008.10.28 06:38s/l1440.101.25011.25011.2321-90.0011261.04
2892008.10.28 06:38buy1450.101.25011.24111.2591
2902008.10.28 19:52t/p1450.101.25911.24111.259190.0011351.04
2912008.10.28 19:52sell1460.101.25911.26811.2501
2922008.10.28 20:57s/l1460.101.26811.26811.2501-90.0011261.04
2932008.10.28 20:57sell1470.101.26791.27691.2589
2942008.10.28 22:46s/l1470.101.27691.27691.2589-90.0011171.04
2952008.10.28 22:46sell1480.101.27661.28561.2676
2962008.10.29 05:14t/p1480.101.26761.28561.267690.5211261.56
2972008.10.29 05:14sell1490.101.26731.27631.2583
2982008.10.29 07:43s/l1490.101.27631.27631.2583-90.0011171.56
2992008.10.29 07:43sell1500.101.27601.28501.2670
3002008.10.29 15:03s/l1500.101.28501.28501.2670-90.0011081.56
3012008.10.29 15:03buy1510.101.28501.27601.2940
3022008.10.29 15:23t/p1510.101.29401.27601.294090.0011171.56
3032008.10.29 15:23buy1520.101.29431.28531.3033
3042008.10.29 16:58s/l1520.101.28531.28531.3033-90.0011081.56
3052008.10.29 16:58sell1530.101.28531.29431.2763
3062008.10.29 17:37s/l1530.101.29431.29431.2763-90.0010991.56
3072008.10.29 17:37sell1540.101.29411.30311.2851
3082008.10.29 19:26t/p1540.101.28511.30311.285190.0011081.56
3092008.10.29 19:26buy1550.101.28511.27611.2941
3102008.10.29 20:22t/p1550.101.29411.27611.294190.0011171.56
3112008.10.29 20:22sell1560.101.29411.30311.2851
3122008.10.30 01:21s/l1560.101.30311.30311.2851-88.4411083.12
3132008.10.30 01:21buy1570.101.30331.29431.3123
3142008.10.30 02:14t/p1570.101.31231.29431.312390.0011173.12
3152008.10.30 02:14sell1580.101.31231.32131.3033
3162008.10.30 03:36s/l1580.101.32131.32131.3033-90.0011083.12
3172008.10.30 03:36sell1590.101.32111.33011.3121
3182008.10.30 10:07t/p1590.101.31211.33011.312190.0011173.12
3192008.10.30 10:07sell1600.101.31171.32071.3027
3202008.10.30 13:49t/p1600.101.30271.32071.302790.0011263.12
3212008.10.30 13:49buy1610.101.30271.29371.3117
3222008.10.30 15:37s/l1610.101.29371.29371.3117-90.0011173.12
3232008.10.30 15:37buy1620.101.29381.28481.3028
3242008.10.30 16:46s/l1620.101.28481.28481.3028-90.0011083.12
3252008.10.30 16:46sell1630.101.28481.29381.2758
3262008.10.30 18:11s/l1630.101.29381.29381.2758-90.0010993.12
3272008.10.30 18:11buy1640.101.29381.28481.3028
3282008.10.31 00:22s/l1640.101.28481.28481.3028-90.7810902.34
3292008.10.31 00:22sell1650.101.28471.29371.2757
3302008.10.31 01:39t/p1650.101.27571.29371.275790.0010992.34
3312008.10.31 01:39buy1660.101.27521.26621.2842
3322008.10.31 03:09t/p1660.101.28421.26621.284290.0011082.34
3332008.10.31 03:09sell1670.101.28421.29321.2752
3342008.10.31 07:28t/p1670.101.27521.29321.275290.0011172.34
3352008.10.31 07:28sell1680.101.27491.28391.2659
3362006.07.20 17:34close at stop1680.101.27281.28391.265921.0011193.34