|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=90; TakeProfit=90; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|1389218
|Ticks modelled
|7812804
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1193.34
|Gross profit
|8127.24
|Gross loss
|-6933.90
|Profit factor
|1.17
|Expected payoff
|7.10
|Absolute drawdown
|168.94
|Maximal drawdown
|920.08 (8.51%)
|Relative drawdown
|8.51% (920.08)
|Total trades
|168
|Short positions (won %)
|106 (58.49%)
|Long positions (won %)
|62 (46.77%)
|Profit trades (% of total)
|91 (54.17%)
|Loss trades (% of total)
|77 (45.83%)
|Largest
|profit trade
|92.08
|loss trade
|-92.34
|Average
|profit trade
|89.31
|loss trade
|-90.05
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (450.52)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-361.82)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|450.52 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-361.82 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 00:10
|sell
|1
|0.10
|1.4717
|1.4807
|1.4627
|2
|2008.09.01 03:25
|t/p
|1
|0.10
|1.4627
|1.4807
|1.4627
|90.00
|10090.00
|3
|2008.09.01 03:25
|buy
|2
|0.10
|1.4625
|1.4535
|1.4715
|4
|2008.09.02 08:38
|s/l
|2
|0.10
|1.4535
|1.4535
|1.4715
|-90.78
|9999.22
|5
|2008.09.02 08:40
|sell
|3
|0.10
|1.4534
|1.4624
|1.4444
|6
|2008.09.03 06:14
|t/p
|3
|0.10
|1.4444
|1.4624
|1.4444
|90.52
|10089.74
|7
|2008.09.03 06:14
|sell
|4
|0.10
|1.4440
|1.4530
|1.4350
|8
|2008.09.04 09:10
|s/l
|4
|0.10
|1.4530
|1.4530
|1.4350
|-88.44
|10001.30
|9
|2008.09.04 09:10
|sell
|5
|0.10
|1.4527
|1.4617
|1.4437
|10
|2008.09.04 14:37
|t/p
|5
|0.10
|1.4437
|1.4617
|1.4437
|90.00
|10091.30
|11
|2008.09.04 14:37
|sell
|6
|0.10
|1.4434
|1.4524
|1.4344
|12
|2008.09.04 17:18
|t/p
|6
|0.10
|1.4344
|1.4524
|1.4344
|90.00
|10181.30
|13
|2008.09.04 17:18
|sell
|7
|0.10
|1.4341
|1.4431
|1.4251
|14
|2008.09.04 23:16
|t/p
|7
|0.10
|1.4251
|1.4431
|1.4251
|90.00
|10271.30
|15
|2008.09.04 23:16
|sell
|8
|0.10
|1.4246
|1.4336
|1.4156
|16
|2008.09.05 14:48
|s/l
|8
|0.10
|1.4336
|1.4336
|1.4156
|-89.48
|10181.82
|17
|2008.09.05 14:48
|sell
|9
|0.10
|1.4333
|1.4423
|1.4243
|18
|2008.09.05 18:27
|t/p
|9
|0.10
|1.4243
|1.4423
|1.4243
|90.00
|10271.82
|19
|2008.09.05 18:27
|sell
|10
|0.10
|1.4239
|1.4329
|1.4149
|20
|2008.09.08 00:00
|s/l
|10
|0.10
|1.4329
|1.4329
|1.4149
|-89.48
|10182.34
|21
|2008.09.08 00:00
|sell
|11
|0.10
|1.4375
|1.4465
|1.4285
|22
|2008.09.08 10:13
|t/p
|11
|0.10
|1.4285
|1.4465
|1.4285
|90.00
|10272.34
|23
|2008.09.08 10:13
|buy
|12
|0.10
|1.4284
|1.4194
|1.4374
|24
|2008.09.08 11:44
|s/l
|12
|0.10
|1.4194
|1.4194
|1.4374
|-90.00
|10182.34
|25
|2008.09.08 11:44
|sell
|13
|0.10
|1.4194
|1.4284
|1.4104
|26
|2008.09.08 18:32
|t/p
|13
|0.10
|1.4104
|1.4284
|1.4104
|90.00
|10272.34
|27
|2008.09.08 18:32
|buy
|14
|0.10
|1.4103
|1.4013
|1.4193
|28
|2008.09.09 11:33
|t/p
|14
|0.10
|1.4193
|1.4013
|1.4193
|89.22
|10361.56
|29
|2008.09.09 11:33
|sell
|15
|0.10
|1.4193
|1.4283
|1.4103
|30
|2008.09.09 14:57
|t/p
|15
|0.10
|1.4103
|1.4283
|1.4103
|90.00
|10451.56
|31
|2008.09.09 14:57
|sell
|16
|0.10
|1.4100
|1.4190
|1.4010
|32
|2008.09.09 17:23
|s/l
|16
|0.10
|1.4190
|1.4190
|1.4010
|-90.00
|10361.56
|33
|2008.09.09 17:23
|sell
|17
|0.10
|1.4187
|1.4277
|1.4097
|34
|2008.09.10 01:51
|t/p
|17
|0.10
|1.4097
|1.4277
|1.4097
|90.52
|10452.08
|35
|2008.09.10 01:51
|sell
|18
|0.10
|1.4094
|1.4184
|1.4004
|36
|2008.09.10 22:34
|t/p
|18
|0.10
|1.4004
|1.4184
|1.4004
|90.00
|10542.08
|37
|2008.09.10 22:34
|buy
|19
|0.10
|1.4004
|1.3914
|1.4094
|38
|2008.09.11 10:40
|s/l
|19
|0.10
|1.3914
|1.3914
|1.4094
|-92.34
|10449.74
|39
|2008.09.11 10:40
|sell
|20
|0.10
|1.3914
|1.4004
|1.3824
|40
|2008.09.11 23:00
|s/l
|20
|0.10
|1.4004
|1.4004
|1.3824
|-90.00
|10359.74
|41
|2008.09.11 23:00
|sell
|21
|0.10
|1.4002
|1.4092
|1.3912
|42
|2008.09.12 09:10
|s/l
|21
|0.10
|1.4092
|1.4092
|1.3912
|-89.48
|10270.26
|43
|2008.09.12 09:10
|sell
|22
|0.10
|1.4089
|1.4179
|1.3999
|44
|2008.09.12 16:50
|s/l
|22
|0.10
|1.4179
|1.4179
|1.3999
|-90.00
|10180.26
|45
|2008.09.12 16:50
|buy
|23
|0.10
|1.4179
|1.4089
|1.4269
|46
|2008.09.15 00:00
|t/p
|23
|0.10
|1.4269
|1.4089
|1.4269
|89.22
|10269.48
|47
|2008.09.15 00:00
|buy
|24
|0.10
|1.4296
|1.4206
|1.4386
|48
|2008.09.15 04:29
|t/p
|24
|0.10
|1.4386
|1.4206
|1.4386
|90.00
|10359.48
|49
|2008.09.15 04:29
|buy
|25
|0.10
|1.4389
|1.4299
|1.4479
|50
|2008.09.15 05:23
|t/p
|25
|0.10
|1.4479
|1.4299
|1.4479
|90.00
|10449.48
|51
|2008.09.15 05:23
|buy
|26
|0.10
|1.4482
|1.4392
|1.4572
|52
|2008.09.15 06:37
|s/l
|26
|0.10
|1.4392
|1.4392
|1.4572
|-90.00
|10359.48
|53
|2008.09.15 06:37
|buy
|27
|0.10
|1.4394
|1.4304
|1.4484
|54
|2008.09.15 08:43
|s/l
|27
|0.10
|1.4304
|1.4304
|1.4484
|-90.00
|10269.48
|55
|2008.09.15 08:43
|buy
|28
|0.10
|1.4307
|1.4217
|1.4397
|56
|2008.09.15 12:25
|s/l
|28
|0.10
|1.4217
|1.4217
|1.4397
|-90.00
|10179.48
|57
|2008.09.15 12:25
|buy
|29
|0.10
|1.4219
|1.4129
|1.4309
|58
|2008.09.15 13:26
|s/l
|29
|0.10
|1.4129
|1.4129
|1.4309
|-90.00
|10089.48
|59
|2008.09.15 13:26
|buy
|30
|0.10
|1.4132
|1.4042
|1.4222
|60
|2008.09.15 16:15
|t/p
|30
|0.10
|1.4222
|1.4042
|1.4222
|90.00
|10179.48
|61
|2008.09.15 16:15
|buy
|31
|0.10
|1.4225
|1.4135
|1.4315
|62
|2008.09.15 21:58
|t/p
|31
|0.10
|1.4315
|1.4135
|1.4315
|90.00
|10269.48
|63
|2008.09.15 21:58
|buy
|32
|0.10
|1.4318
|1.4228
|1.4408
|64
|2008.09.15 22:48
|s/l
|32
|0.10
|1.4228
|1.4228
|1.4408
|-90.00
|10179.48
|65
|2008.09.15 22:48
|buy
|33
|0.10
|1.4231
|1.4141
|1.4321
|66
|2008.09.16 16:35
|s/l
|33
|0.10
|1.4141
|1.4141
|1.4321
|-90.78
|10088.70
|67
|2008.09.16 16:35
|buy
|34
|0.10
|1.4144
|1.4054
|1.4234
|68
|2008.09.17 09:00
|t/p
|34
|0.10
|1.4234
|1.4054
|1.4234
|89.22
|10177.92
|69
|2008.09.17 09:00
|buy
|35
|0.10
|1.4237
|1.4147
|1.4327
|70
|2008.09.17 15:34
|s/l
|35
|0.10
|1.4147
|1.4147
|1.4327
|-90.00
|10087.92
|71
|2008.09.17 15:34
|sell
|36
|0.10
|1.4147
|1.4237
|1.4057
|72
|2008.09.17 19:24
|s/l
|36
|0.10
|1.4237
|1.4237
|1.4057
|-90.00
|9997.92
|73
|2008.09.17 19:24
|buy
|37
|0.10
|1.4237
|1.4147
|1.4327
|74
|2008.09.17 20:02
|t/p
|37
|0.10
|1.4327
|1.4147
|1.4327
|90.00
|10087.92
|75
|2008.09.17 20:02
|buy
|38
|0.10
|1.4330
|1.4240
|1.4420
|76
|2008.09.18 10:33
|t/p
|38
|0.10
|1.4420
|1.4240
|1.4420
|87.66
|10175.58
|77
|2008.09.18 10:33
|sell
|39
|0.10
|1.4420
|1.4510
|1.4330
|78
|2008.09.18 12:07
|s/l
|39
|0.10
|1.4510
|1.4510
|1.4330
|-90.00
|10085.58
|79
|2008.09.18 12:07
|sell
|40
|0.10
|1.4507
|1.4597
|1.4417
|80
|2008.09.18 15:29
|t/p
|40
|0.10
|1.4417
|1.4597
|1.4417
|90.00
|10175.58
|81
|2008.09.18 15:29
|buy
|41
|0.10
|1.4417
|1.4327
|1.4507
|82
|2008.09.18 21:07
|s/l
|41
|0.10
|1.4327
|1.4327
|1.4507
|-90.00
|10085.58
|83
|2008.09.18 21:07
|sell
|42
|0.10
|1.4324
|1.4414
|1.4234
|84
|2008.09.19 02:30
|t/p
|42
|0.10
|1.4234
|1.4414
|1.4234
|90.52
|10176.10
|85
|2008.09.19 02:30
|sell
|43
|0.10
|1.4231
|1.4321
|1.4141
|86
|2008.09.19 14:51
|s/l
|43
|0.10
|1.4321
|1.4321
|1.4141
|-90.00
|10086.10
|87
|2008.09.19 14:51
|sell
|44
|0.10
|1.4318
|1.4408
|1.4228
|88
|2008.09.19 15:30
|s/l
|44
|0.10
|1.4408
|1.4408
|1.4228
|-90.00
|9996.10
|89
|2008.09.19 15:30
|buy
|45
|0.10
|1.4408
|1.4318
|1.4498
|90
|2008.09.19 22:24
|t/p
|45
|0.10
|1.4498
|1.4318
|1.4498
|90.00
|10086.10
|91
|2008.09.19 22:24
|buy
|46
|0.10
|1.4501
|1.4411
|1.4591
|92
|2008.09.22 10:10
|t/p
|46
|0.10
|1.4591
|1.4411
|1.4591
|89.22
|10175.32
|93
|2008.09.22 10:10
|sell
|47
|0.10
|1.4591
|1.4681
|1.4501
|94
|2008.09.22 17:09
|s/l
|47
|0.10
|1.4681
|1.4681
|1.4501
|-90.00
|10085.32
|95
|2008.09.22 17:09
|buy
|48
|0.10
|1.4681
|1.4591
|1.4771
|96
|2008.09.22 19:17
|t/p
|48
|0.10
|1.4771
|1.4591
|1.4771
|90.00
|10175.32
|97
|2008.09.22 19:17
|buy
|49
|0.10
|1.4774
|1.4684
|1.4864
|98
|2008.09.22 21:34
|t/p
|49
|0.10
|1.4864
|1.4684
|1.4864
|90.00
|10265.32
|99
|2008.09.22 21:34
|buy
|50
|0.10
|1.4867
|1.4777
|1.4957
|100
|2008.09.22 22:54
|s/l
|50
|0.10
|1.4777
|1.4777
|1.4957
|-90.00
|10175.32
|101
|2008.09.22 22:54
|buy
|51
|0.10
|1.4778
|1.4688
|1.4868
|102
|2008.09.23 10:21
|s/l
|51
|0.10
|1.4688
|1.4688
|1.4868
|-90.78
|10084.54
|103
|2008.09.23 10:21
|buy
|52
|0.10
|1.4690
|1.4600
|1.4780
|104
|2008.09.23 11:56
|t/p
|52
|0.10
|1.4780
|1.4600
|1.4780
|90.00
|10174.54
|105
|2008.09.23 11:56
|buy
|53
|0.10
|1.4783
|1.4693
|1.4873
|106
|2008.09.23 17:31
|s/l
|53
|0.10
|1.4693
|1.4693
|1.4873
|-90.00
|10084.54
|107
|2008.09.23 17:31
|sell
|54
|0.10
|1.4693
|1.4783
|1.4603
|108
|2008.09.25 18:58
|t/p
|54
|0.10
|1.4603
|1.4783
|1.4603
|92.08
|10176.62
|109
|2008.09.25 18:58
|buy
|55
|0.10
|1.4603
|1.4513
|1.4693
|110
|2008.09.29 02:22
|s/l
|55
|0.10
|1.4513
|1.4513
|1.4693
|-91.56
|10085.06
|111
|2008.09.29 02:22
|sell
|56
|0.10
|1.4512
|1.4602
|1.4422
|112
|2008.09.29 08:35
|t/p
|56
|0.10
|1.4422
|1.4602
|1.4422
|90.00
|10175.06
|113
|2008.09.29 08:35
|buy
|57
|0.10
|1.4421
|1.4331
|1.4511
|114
|2008.09.29 09:23
|s/l
|57
|0.10
|1.4331
|1.4331
|1.4511
|-90.00
|10085.06
|115
|2008.09.29 09:23
|sell
|58
|0.10
|1.4330
|1.4420
|1.4240
|116
|2008.09.29 16:01
|s/l
|58
|0.10
|1.4420
|1.4420
|1.4240
|-90.00
|9995.06
|117
|2008.09.29 16:01
|sell
|59
|0.10
|1.4417
|1.4507
|1.4327
|118
|2008.09.29 19:46
|s/l
|59
|0.10
|1.4507
|1.4507
|1.4327
|-90.00
|9905.06
|119
|2008.09.29 19:46
|sell
|60
|0.10
|1.4504
|1.4594
|1.4414
|120
|2008.09.30 00:04
|t/p
|60
|0.10
|1.4414
|1.4594
|1.4414
|90.52
|9995.58
|121
|2008.09.30 00:04
|sell
|61
|0.10
|1.4411
|1.4501
|1.4321
|122
|2008.09.30 13:05
|t/p
|61
|0.10
|1.4321
|1.4501
|1.4321
|90.00
|10085.58
|123
|2008.09.30 13:05
|buy
|62
|0.10
|1.4321
|1.4231
|1.4411
|124
|2008.09.30 15:19
|s/l
|62
|0.10
|1.4231
|1.4231
|1.4411
|-90.00
|9995.58
|125
|2008.09.30 15:19
|sell
|63
|0.10
|1.4227
|1.4317
|1.4137
|126
|2008.09.30 16:35
|t/p
|63
|0.10
|1.4137
|1.4317
|1.4137
|90.00
|10085.58
|127
|2008.09.30 16:35
|sell
|64
|0.10
|1.4133
|1.4223
|1.4043
|128
|2008.09.30 17:00
|t/p
|64
|0.10
|1.4043
|1.4223
|1.4043
|90.00
|10175.58
|129
|2008.09.30 17:00
|sell
|65
|0.10
|1.4040
|1.4130
|1.3950
|130
|2008.09.30 23:51
|s/l
|65
|0.10
|1.4130
|1.4130
|1.3950
|-90.00
|10085.58
|131
|2008.09.30 23:51
|sell
|66
|0.10
|1.4127
|1.4217
|1.4037
|132
|2008.10.01 14:25
|t/p
|66
|0.10
|1.4037
|1.4217
|1.4037
|90.52
|10176.10
|133
|2008.10.01 14:25
|sell
|67
|0.10
|1.4033
|1.4123
|1.3943
|134
|2008.10.02 02:08
|t/p
|67
|0.10
|1.3943
|1.4123
|1.3943
|91.56
|10267.66
|135
|2008.10.02 02:08
|sell
|68
|0.10
|1.3939
|1.4029
|1.3849
|136
|2008.10.02 14:35
|t/p
|68
|0.10
|1.3849
|1.4029
|1.3849
|90.00
|10357.66
|137
|2008.10.02 14:35
|sell
|69
|0.10
|1.3846
|1.3936
|1.3756
|138
|2008.10.02 14:56
|t/p
|69
|0.10
|1.3756
|1.3936
|1.3756
|90.00
|10447.66
|139
|2008.10.02 14:56
|sell
|70
|0.10
|1.3753
|1.3843
|1.3663
|140
|2008.10.02 17:47
|s/l
|70
|0.10
|1.3843
|1.3843
|1.3663
|-90.00
|10357.66
|141
|2008.10.02 17:47
|sell
|71
|0.10
|1.3840
|1.3930
|1.3750
|142
|2008.10.03 14:59
|t/p
|71
|0.10
|1.3750
|1.3930
|1.3750
|90.52
|10448.18
|143
|2008.10.03 14:59
|buy
|72
|0.10
|1.3750
|1.3660
|1.3840
|144
|2008.10.03 17:41
|t/p
|72
|0.10
|1.3840
|1.3660
|1.3840
|90.00
|10538.18
|145
|2008.10.03 17:41
|sell
|73
|0.10
|1.3840
|1.3930
|1.3750
|146
|2008.10.06 00:00
|t/p
|73
|0.10
|1.3750
|1.3930
|1.3750
|90.52
|10628.70
|147
|2008.10.06 00:00
|sell
|74
|0.10
|1.3637
|1.3727
|1.3547
|148
|2008.10.06 11:11
|t/p
|74
|0.10
|1.3547
|1.3727
|1.3547
|90.00
|10718.70
|149
|2008.10.06 11:11
|sell
|75
|0.10
|1.3544
|1.3634
|1.3454
|150
|2008.10.06 14:01
|s/l
|75
|0.10
|1.3634
|1.3634
|1.3454
|-90.00
|10628.70
|151
|2008.10.06 14:01
|sell
|76
|0.10
|1.3631
|1.3721
|1.3541
|152
|2008.10.06 16:03
|t/p
|76
|0.10
|1.3541
|1.3721
|1.3541
|90.00
|10718.70
|153
|2008.10.06 16:03
|sell
|77
|0.10
|1.3538
|1.3628
|1.3448
|154
|2008.10.06 21:16
|t/p
|77
|0.10
|1.3448
|1.3628
|1.3448
|90.00
|10808.70
|155
|2008.10.06 21:16
|sell
|78
|0.10
|1.3445
|1.3535
|1.3355
|156
|2008.10.06 22:18
|s/l
|78
|0.10
|1.3535
|1.3535
|1.3355
|-90.00
|10718.70
|157
|2008.10.06 22:18
|sell
|79
|0.10
|1.3532
|1.3622
|1.3442
|158
|2008.10.07 06:31
|s/l
|79
|0.10
|1.3622
|1.3622
|1.3442
|-89.48
|10629.22
|159
|2008.10.07 06:31
|sell
|80
|0.10
|1.3619
|1.3709
|1.3529
|160
|2008.10.07 10:16
|t/p
|80
|0.10
|1.3529
|1.3709
|1.3529
|90.00
|10719.22
|161
|2008.10.07 10:16
|sell
|81
|0.10
|1.3526
|1.3616
|1.3436
|162
|2008.10.07 13:53
|s/l
|81
|0.10
|1.3616
|1.3616
|1.3436
|-90.00
|10629.22
|163
|2008.10.07 13:53
|sell
|82
|0.10
|1.3613
|1.3703
|1.3523
|164
|2008.10.07 15:31
|s/l
|82
|0.10
|1.3703
|1.3703
|1.3523
|-90.00
|10539.22
|165
|2008.10.07 15:31
|sell
|83
|0.10
|1.3701
|1.3791
|1.3611
|166
|2008.10.07 17:10
|t/p
|83
|0.10
|1.3611
|1.3791
|1.3611
|90.00
|10629.22
|167
|2008.10.07 17:10
|sell
|84
|0.10
|1.3608
|1.3698
|1.3518
|168
|2008.10.08 13:07
|s/l
|84
|0.10
|1.3698
|1.3698
|1.3518
|-89.48
|10539.74
|169
|2008.10.08 13:07
|buy
|85
|0.10
|1.3699
|1.3609
|1.3789
|170
|2008.10.08 15:04
|s/l
|85
|0.10
|1.3609
|1.3609
|1.3789
|-90.00
|10449.74
|171
|2008.10.08 15:04
|sell
|86
|0.10
|1.3609
|1.3699
|1.3519
|172
|2008.10.08 16:24
|s/l
|86
|0.10
|1.3699
|1.3699
|1.3519
|-90.00
|10359.74
|173
|2008.10.08 16:24
|buy
|87
|0.10
|1.3699
|1.3609
|1.3789
|174
|2008.10.09 01:59
|s/l
|87
|0.10
|1.3609
|1.3609
|1.3789
|-92.34
|10267.40
|175
|2008.10.09 01:59
|buy
|88
|0.10
|1.3612
|1.3522
|1.3702
|176
|2008.10.09 08:40
|t/p
|88
|0.10
|1.3702
|1.3522
|1.3702
|90.00
|10357.40
|177
|2008.10.09 08:40
|buy
|89
|0.10
|1.3705
|1.3615
|1.3795
|178
|2008.10.09 17:06
|s/l
|89
|0.10
|1.3615
|1.3615
|1.3795
|-90.00
|10267.40
|179
|2008.10.09 17:06
|buy
|90
|0.10
|1.3618
|1.3528
|1.3708
|180
|2008.10.10 06:16
|s/l
|90
|0.10
|1.3528
|1.3528
|1.3708
|-90.78
|10176.62
|181
|2008.10.10 06:16
|buy
|91
|0.10
|1.3531
|1.3441
|1.3621
|182
|2008.10.10 09:31
|t/p
|91
|0.10
|1.3621
|1.3441
|1.3621
|90.00
|10266.62
|183
|2008.10.10 09:31
|buy
|92
|0.10
|1.3624
|1.3534
|1.3714
|184
|2008.10.10 12:30
|s/l
|92
|0.10
|1.3534
|1.3534
|1.3714
|-90.00
|10176.62
|185
|2008.10.10 12:30
|buy
|93
|0.10
|1.3537
|1.3447
|1.3627
|186
|2008.10.10 19:19
|s/l
|93
|0.10
|1.3447
|1.3447
|1.3627
|-90.00
|10086.62
|187
|2008.10.10 19:19
|buy
|94
|0.10
|1.3450
|1.3360
|1.3540
|188
|2008.10.10 19:45
|s/l
|94
|0.10
|1.3360
|1.3360
|1.3540
|-90.00
|9996.62
|189
|2008.10.10 19:45
|buy
|95
|0.10
|1.3363
|1.3273
|1.3453
|190
|2008.10.10 20:44
|s/l
|95
|0.10
|1.3273
|1.3273
|1.3453
|-90.00
|9906.62
|191
|2008.10.10 20:44
|buy
|96
|0.10
|1.3276
|1.3186
|1.3366
|192
|2008.10.10 21:12
|t/p
|96
|0.10
|1.3366
|1.3186
|1.3366
|90.00
|9996.62
|193
|2008.10.10 21:12
|buy
|97
|0.10
|1.3369
|1.3279
|1.3459
|194
|2008.10.13 00:02
|t/p
|97
|0.10
|1.3459
|1.3279
|1.3459
|89.22
|10085.84
|195
|2008.10.13 00:02
|buy
|98
|0.10
|1.3584
|1.3494
|1.3674
|196
|2008.10.13 04:49
|s/l
|98
|0.10
|1.3494
|1.3494
|1.3674
|-90.00
|9995.84
|197
|2008.10.13 04:49
|buy
|99
|0.10
|1.3497
|1.3407
|1.3587
|198
|2008.10.13 08:04
|t/p
|99
|0.10
|1.3587
|1.3407
|1.3587
|90.00
|10085.84
|199
|2008.10.13 08:04
|buy
|100
|0.10
|1.3590
|1.3500
|1.3680
|200
|2008.10.13 15:06
|t/p
|100
|0.10
|1.3680
|1.3500
|1.3680
|90.00
|10175.84
|201
|2008.10.13 15:06
|sell
|101
|0.10
|1.3680
|1.3770
|1.3590
|202
|2008.10.13 16:54
|t/p
|101
|0.10
|1.3590
|1.3770
|1.3590
|90.00
|10265.84
|203
|2008.10.13 16:54
|sell
|102
|0.10
|1.3587
|1.3677
|1.3497
|204
|2008.10.13 18:19
|t/p
|102
|0.10
|1.3497
|1.3677
|1.3497
|90.00
|10355.84
|205
|2008.10.13 18:19
|buy
|103
|0.10
|1.3496
|1.3406
|1.3586
|206
|2008.10.13 21:41
|t/p
|103
|0.10
|1.3586
|1.3406
|1.3586
|90.00
|10445.84
|207
|2008.10.13 21:41
|sell
|104
|0.10
|1.3586
|1.3676
|1.3496
|208
|2008.10.14 02:22
|s/l
|104
|0.10
|1.3676
|1.3676
|1.3496
|-89.48
|10356.36
|209
|2008.10.14 02:22
|sell
|105
|0.10
|1.3674
|1.3764
|1.3584
|210
|2008.10.14 14:17
|s/l
|105
|0.10
|1.3764
|1.3764
|1.3584
|-90.00
|10266.36
|211
|2008.10.14 14:17
|sell
|106
|0.10
|1.3761
|1.3851
|1.3671
|212
|2008.10.14 16:07
|t/p
|106
|0.10
|1.3671
|1.3851
|1.3671
|90.00
|10356.36
|213
|2008.10.14 16:07
|sell
|107
|0.10
|1.3668
|1.3758
|1.3578
|214
|2008.10.15 01:29
|t/p
|107
|0.10
|1.3578
|1.3758
|1.3578
|90.52
|10446.88
|215
|2008.10.15 01:29
|buy
|108
|0.10
|1.3578
|1.3488
|1.3668
|216
|2008.10.15 12:38
|t/p
|108
|0.10
|1.3668
|1.3488
|1.3668
|90.00
|10536.88
|217
|2008.10.15 12:38
|sell
|109
|0.10
|1.3668
|1.3758
|1.3578
|218
|2008.10.15 15:05
|t/p
|109
|0.10
|1.3578
|1.3758
|1.3578
|90.00
|10626.88
|219
|2008.10.15 15:05
|buy
|110
|0.10
|1.3578
|1.3488
|1.3668
|220
|2008.10.15 22:03
|s/l
|110
|0.10
|1.3488
|1.3488
|1.3668
|-90.00
|10536.88
|221
|2008.10.15 22:03
|sell
|111
|0.10
|1.3488
|1.3578
|1.3398
|222
|2008.10.16 06:26
|t/p
|111
|0.10
|1.3398
|1.3578
|1.3398
|91.56
|10628.44
|223
|2008.10.16 06:26
|sell
|112
|0.10
|1.3393
|1.3483
|1.3303
|224
|2008.10.16 11:14
|s/l
|112
|0.10
|1.3483
|1.3483
|1.3303
|-90.00
|10538.44
|225
|2008.10.16 11:14
|sell
|113
|0.10
|1.3480
|1.3570
|1.3390
|226
|2008.10.16 16:20
|t/p
|113
|0.10
|1.3390
|1.3570
|1.3390
|90.00
|10628.44
|227
|2008.10.16 16:20
|buy
|114
|0.10
|1.3390
|1.3300
|1.3480
|228
|2008.10.16 23:20
|t/p
|114
|0.10
|1.3480
|1.3300
|1.3480
|90.00
|10718.44
|229
|2008.10.16 23:20
|buy
|115
|0.10
|1.3485
|1.3395
|1.3575
|230
|2008.10.17 12:13
|s/l
|115
|0.10
|1.3395
|1.3395
|1.3575
|-90.78
|10627.66
|231
|2008.10.17 12:13
|sell
|116
|0.10
|1.3395
|1.3485
|1.3305
|232
|2008.10.17 16:03
|s/l
|116
|0.10
|1.3485
|1.3485
|1.3305
|-90.00
|10537.66
|233
|2008.10.17 16:03
|sell
|117
|0.10
|1.3483
|1.3573
|1.3393
|234
|2008.10.20 15:24
|t/p
|117
|0.10
|1.3393
|1.3573
|1.3393
|90.52
|10628.18
|235
|2008.10.20 15:24
|sell
|118
|0.10
|1.3390
|1.3480
|1.3300
|236
|2008.10.20 16:53
|t/p
|118
|0.10
|1.3300
|1.3480
|1.3300
|90.00
|10718.18
|237
|2008.10.20 16:53
|buy
|119
|0.10
|1.3300
|1.3210
|1.3390
|238
|2008.10.21 10:36
|s/l
|119
|0.10
|1.3210
|1.3210
|1.3390
|-90.78
|10627.40
|239
|2008.10.21 10:36
|sell
|120
|0.10
|1.3210
|1.3300
|1.3120
|240
|2008.10.21 17:47
|t/p
|120
|0.10
|1.3120
|1.3300
|1.3120
|90.00
|10717.40
|241
|2008.10.21 17:47
|sell
|121
|0.10
|1.3117
|1.3207
|1.3027
|242
|2008.10.22 01:31
|t/p
|121
|0.10
|1.3027
|1.3207
|1.3027
|90.52
|10807.92
|243
|2008.10.22 01:31
|sell
|122
|0.10
|1.3024
|1.3114
|1.2934
|244
|2008.10.22 05:29
|t/p
|122
|0.10
|1.2934
|1.3114
|1.2934
|90.00
|10897.92
|245
|2008.10.22 05:29
|sell
|123
|0.10
|1.2931
|1.3021
|1.2841
|246
|2008.10.22 06:18
|t/p
|123
|0.10
|1.2841
|1.3021
|1.2841
|90.00
|10987.92
|247
|2008.10.22 06:18
|sell
|124
|0.10
|1.2835
|1.2925
|1.2745
|248
|2008.10.22 06:30
|t/p
|124
|0.10
|1.2745
|1.2925
|1.2745
|90.00
|11077.92
|249
|2008.10.22 06:30
|sell
|125
|0.10
|1.2737
|1.2827
|1.2647
|250
|2008.10.22 06:38
|s/l
|125
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.2647
|-90.00
|10987.92
|251
|2008.10.22 06:38
|sell
|126
|0.10
|1.2825
|1.2915
|1.2735
|252
|2008.10.22 10:41
|s/l
|126
|0.10
|1.2915
|1.2915
|1.2735
|-90.00
|10897.92
|253
|2008.10.22 10:41
|sell
|127
|0.10
|1.2912
|1.3002
|1.2822
|254
|2008.10.22 16:02
|t/p
|127
|0.10
|1.2822
|1.3002
|1.2822
|90.00
|10987.92
|255
|2008.10.22 16:02
|sell
|128
|0.10
|1.2819
|1.2909
|1.2729
|256
|2008.10.22 16:59
|s/l
|128
|0.10
|1.2909
|1.2909
|1.2729
|-90.00
|10897.92
|257
|2008.10.22 16:59
|sell
|129
|0.10
|1.2906
|1.2996
|1.2816
|258
|2008.10.22 21:41
|t/p
|129
|0.10
|1.2816
|1.2996
|1.2816
|90.00
|10987.92
|259
|2008.10.22 21:41
|sell
|130
|0.10
|1.2813
|1.2903
|1.2723
|260
|2008.10.23 21:47
|s/l
|130
|0.10
|1.2903
|1.2903
|1.2723
|-88.44
|10899.48
|261
|2008.10.23 21:47
|sell
|131
|0.10
|1.2900
|1.2990
|1.2810
|262
|2008.10.23 23:15
|s/l
|131
|0.10
|1.2990
|1.2990
|1.2810
|-90.00
|10809.48
|263
|2008.10.23 23:15
|sell
|132
|0.10
|1.2993
|1.3083
|1.2903
|264
|2008.10.24 01:48
|t/p
|132
|0.10
|1.2903
|1.3083
|1.2903
|90.52
|10900.00
|265
|2008.10.24 01:48
|sell
|133
|0.10
|1.2900
|1.2990
|1.2810
|266
|2008.10.24 03:54
|t/p
|133
|0.10
|1.2810
|1.2990
|1.2810
|90.00
|10990.00
|267
|2008.10.24 03:54
|sell
|134
|0.10
|1.2806
|1.2896
|1.2716
|268
|2008.10.24 08:54
|t/p
|134
|0.10
|1.2716
|1.2896
|1.2716
|90.00
|11080.00
|269
|2008.10.24 08:54
|sell
|135
|0.10
|1.2712
|1.2802
|1.2622
|270
|2008.10.24 10:16
|t/p
|135
|0.10
|1.2622
|1.2802
|1.2622
|90.00
|11170.00
|271
|2008.10.24 10:16
|sell
|136
|0.10
|1.2618
|1.2708
|1.2528
|272
|2008.10.24 11:32
|t/p
|136
|0.10
|1.2528
|1.2708
|1.2528
|90.00
|11260.00
|273
|2008.10.24 11:32
|sell
|137
|0.10
|1.2525
|1.2615
|1.2435
|274
|2008.10.24 14:09
|s/l
|137
|0.10
|1.2615
|1.2615
|1.2435
|-90.00
|11170.00
|275
|2008.10.24 14:09
|sell
|138
|0.10
|1.2612
|1.2702
|1.2522
|276
|2008.10.24 15:53
|s/l
|138
|0.10
|1.2702
|1.2702
|1.2522
|-90.00
|11080.00
|277
|2008.10.24 15:55
|sell
|139
|0.10
|1.2701
|1.2791
|1.2611
|278
|2008.10.24 20:04
|t/p
|139
|0.10
|1.2611
|1.2791
|1.2611
|90.00
|11170.00
|279
|2008.10.24 20:04
|sell
|140
|0.10
|1.2608
|1.2698
|1.2518
|280
|2008.10.27 06:23
|t/p
|140
|0.10
|1.2518
|1.2698
|1.2518
|90.52
|11260.52
|281
|2008.10.27 06:23
|sell
|141
|0.10
|1.2514
|1.2604
|1.2424
|282
|2008.10.27 08:54
|t/p
|141
|0.10
|1.2424
|1.2604
|1.2424
|90.00
|11350.52
|283
|2008.10.27 08:54
|sell
|142
|0.10
|1.2420
|1.2510
|1.2330
|284
|2008.10.27 17:51
|s/l
|142
|0.10
|1.2510
|1.2510
|1.2330
|-90.00
|11260.52
|285
|2008.10.27 17:51
|sell
|143
|0.10
|1.2507
|1.2597
|1.2417
|286
|2008.10.28 01:54
|t/p
|143
|0.10
|1.2417
|1.2597
|1.2417
|90.52
|11351.04
|287
|2008.10.28 01:54
|sell
|144
|0.10
|1.2411
|1.2501
|1.2321
|288
|2008.10.28 06:38
|s/l
|144
|0.10
|1.2501
|1.2501
|1.2321
|-90.00
|11261.04
|289
|2008.10.28 06:38
|buy
|145
|0.10
|1.2501
|1.2411
|1.2591
|290
|2008.10.28 19:52
|t/p
|145
|0.10
|1.2591
|1.2411
|1.2591
|90.00
|11351.04
|291
|2008.10.28 19:52
|sell
|146
|0.10
|1.2591
|1.2681
|1.2501
|292
|2008.10.28 20:57
|s/l
|146
|0.10
|1.2681
|1.2681
|1.2501
|-90.00
|11261.04
|293
|2008.10.28 20:57
|sell
|147
|0.10
|1.2679
|1.2769
|1.2589
|294
|2008.10.28 22:46
|s/l
|147
|0.10
|1.2769
|1.2769
|1.2589
|-90.00
|11171.04
|295
|2008.10.28 22:46
|sell
|148
|0.10
|1.2766
|1.2856
|1.2676
|296
|2008.10.29 05:14
|t/p
|148
|0.10
|1.2676
|1.2856
|1.2676
|90.52
|11261.56
|297
|2008.10.29 05:14
|sell
|149
|0.10
|1.2673
|1.2763
|1.2583
|298
|2008.10.29 07:43
|s/l
|149
|0.10
|1.2763
|1.2763
|1.2583
|-90.00
|11171.56
|299
|2008.10.29 07:43
|sell
|150
|0.10
|1.2760
|1.2850
|1.2670
|300
|2008.10.29 15:03
|s/l
|150
|0.10
|1.2850
|1.2850
|1.2670
|-90.00
|11081.56
|301
|2008.10.29 15:03
|buy
|151
|0.10
|1.2850
|1.2760
|1.2940
|302
|2008.10.29 15:23
|t/p
|151
|0.10
|1.2940
|1.2760
|1.2940
|90.00
|11171.56
|303
|2008.10.29 15:23
|buy
|152
|0.10
|1.2943
|1.2853
|1.3033
|304
|2008.10.29 16:58
|s/l
|152
|0.10
|1.2853
|1.2853
|1.3033
|-90.00
|11081.56
|305
|2008.10.29 16:58
|sell
|153
|0.10
|1.2853
|1.2943
|1.2763
|306
|2008.10.29 17:37
|s/l
|153
|0.10
|1.2943
|1.2943
|1.2763
|-90.00
|10991.56
|307
|2008.10.29 17:37
|sell
|154
|0.10
|1.2941
|1.3031
|1.2851
|308
|2008.10.29 19:26
|t/p
|154
|0.10
|1.2851
|1.3031
|1.2851
|90.00
|11081.56
|309
|2008.10.29 19:26
|buy
|155
|0.10
|1.2851
|1.2761
|1.2941
|310
|2008.10.29 20:22
|t/p
|155
|0.10
|1.2941
|1.2761
|1.2941
|90.00
|11171.56
|311
|2008.10.29 20:22
|sell
|156
|0.10
|1.2941
|1.3031
|1.2851
|312
|2008.10.30 01:21
|s/l
|156
|0.10
|1.3031
|1.3031
|1.2851
|-88.44
|11083.12
|313
|2008.10.30 01:21
|buy
|157
|0.10
|1.3033
|1.2943
|1.3123
|314
|2008.10.30 02:14
|t/p
|157
|0.10
|1.3123
|1.2943
|1.3123
|90.00
|11173.12
|315
|2008.10.30 02:14
|sell
|158
|0.10
|1.3123
|1.3213
|1.3033
|316
|2008.10.30 03:36
|s/l
|158
|0.10
|1.3213
|1.3213
|1.3033
|-90.00
|11083.12
|317
|2008.10.30 03:36
|sell
|159
|0.10
|1.3211
|1.3301
|1.3121
|318
|2008.10.30 10:07
|t/p
|159
|0.10
|1.3121
|1.3301
|1.3121
|90.00
|11173.12
|319
|2008.10.30 10:07
|sell
|160
|0.10
|1.3117
|1.3207
|1.3027
|320
|2008.10.30 13:49
|t/p
|160
|0.10
|1.3027
|1.3207
|1.3027
|90.00
|11263.12
|321
|2008.10.30 13:49
|buy
|161
|0.10
|1.3027
|1.2937
|1.3117
|322
|2008.10.30 15:37
|s/l
|161
|0.10
|1.2937
|1.2937
|1.3117
|-90.00
|11173.12
|323
|2008.10.30 15:37
|buy
|162
|0.10
|1.2938
|1.2848
|1.3028
|324
|2008.10.30 16:46
|s/l
|162
|0.10
|1.2848
|1.2848
|1.3028
|-90.00
|11083.12
|325
|2008.10.30 16:46
|sell
|163
|0.10
|1.2848
|1.2938
|1.2758
|326
|2008.10.30 18:11
|s/l
|163
|0.10
|1.2938
|1.2938
|1.2758
|-90.00
|10993.12
|327
|2008.10.30 18:11
|buy
|164
|0.10
|1.2938
|1.2848
|1.3028
|328
|2008.10.31 00:22
|s/l
|164
|0.10
|1.2848
|1.2848
|1.3028
|-90.78
|10902.34
|329
|2008.10.31 00:22
|sell
|165
|0.10
|1.2847
|1.2937
|1.2757
|330
|2008.10.31 01:39
|t/p
|165
|0.10
|1.2757
|1.2937
|1.2757
|90.00
|10992.34
|331
|2008.10.31 01:39
|buy
|166
|0.10
|1.2752
|1.2662
|1.2842
|332
|2008.10.31 03:09
|t/p
|166
|0.10
|1.2842
|1.2662
|1.2842
|90.00
|11082.34
|333
|2008.10.31 03:09
|sell
|167
|0.10
|1.2842
|1.2932
|1.2752
|334
|2008.10.31 07:28
|t/p
|167
|0.10
|1.2752
|1.2932
|1.2752
|90.00
|11172.34
|335
|2008.10.31 07:28
|sell
|168
|0.10
|1.2749
|1.2839
|1.2659
|336
|2006.07.20 17:34
|close at stop
|168
|0.10
|1.2728
|1.2839
|1.2659
|21.00
|11193.34