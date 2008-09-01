|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=80; TakeProfit=80; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|1389218
|Ticks modelled
|7812804
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1554.04
|Gross profit
|9397.68
|Gross loss
|-7843.64
|Profit factor
|1.20
|Expected payoff
|7.19
|Absolute drawdown
|500.70
|Maximal drawdown
|983.82 (9.38%)
|Relative drawdown
|9.38% (983.82)
|Total trades
|216
|Short positions (won %)
|130 (58.46%)
|Long positions (won %)
|86 (48.84%)
|Profit trades (% of total)
|118 (54.63%)
|Loss trades (% of total)
|98 (45.37%)
|Largest
|profit trade
|81.56
|loss trade
|-82.34
|Average
|profit trade
|79.64
|loss trade
|-80.04
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (482.60)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-481.30)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|482.60 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-481.30 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.4707
|1.4787
|1.4627
|2
|2008.09.01 03:25
|t/p
|1
|0.10
|1.4627
|1.4787
|1.4627
|80.00
|10080.00
|3
|2008.09.01 03:25
|sell
|2
|0.10
|1.4622
|1.4702
|1.4542
|4
|2008.09.02 08:37
|t/p
|2
|0.10
|1.4542
|1.4702
|1.4542
|80.52
|10160.52
|5
|2008.09.02 08:37
|sell
|3
|0.10
|1.4539
|1.4619
|1.4459
|6
|2008.09.03 06:14
|t/p
|3
|0.10
|1.4459
|1.4619
|1.4459
|80.52
|10241.04
|7
|2008.09.03 06:14
|sell
|4
|0.10
|1.4455
|1.4535
|1.4375
|8
|2008.09.04 09:12
|s/l
|4
|0.10
|1.4535
|1.4535
|1.4375
|-78.44
|10162.60
|9
|2008.09.04 09:12
|sell
|5
|0.10
|1.4532
|1.4612
|1.4452
|10
|2008.09.04 13:32
|t/p
|5
|0.10
|1.4452
|1.4612
|1.4452
|80.00
|10242.60
|11
|2008.09.04 13:35
|sell
|6
|0.10
|1.4450
|1.4530
|1.4370
|12
|2008.09.04 17:12
|t/p
|6
|0.10
|1.4370
|1.4530
|1.4370
|80.00
|10322.60
|13
|2008.09.04 17:12
|sell
|7
|0.10
|1.4367
|1.4447
|1.4287
|14
|2008.09.04 23:12
|t/p
|7
|0.10
|1.4287
|1.4447
|1.4287
|80.00
|10402.60
|15
|2008.09.04 23:12
|sell
|8
|0.10
|1.4282
|1.4362
|1.4202
|16
|2008.09.05 12:57
|t/p
|8
|0.10
|1.4202
|1.4362
|1.4202
|80.52
|10483.12
|17
|2008.09.05 12:57
|sell
|9
|0.10
|1.4199
|1.4279
|1.4119
|18
|2008.09.05 14:30
|s/l
|9
|0.10
|1.4279
|1.4279
|1.4119
|-80.00
|10403.12
|19
|2008.09.05 14:30
|sell
|10
|0.10
|1.4276
|1.4356
|1.4196
|20
|2008.09.08 00:00
|s/l
|10
|0.10
|1.4356
|1.4356
|1.4196
|-79.48
|10323.64
|21
|2008.09.08 00:00
|sell
|11
|0.10
|1.4375
|1.4455
|1.4295
|22
|2008.09.08 10:01
|t/p
|11
|0.10
|1.4295
|1.4455
|1.4295
|80.00
|10403.64
|23
|2008.09.08 10:01
|buy
|12
|0.10
|1.4294
|1.4214
|1.4374
|24
|2008.09.08 11:09
|s/l
|12
|0.10
|1.4214
|1.4214
|1.4374
|-80.00
|10323.64
|25
|2008.09.08 11:09
|buy
|13
|0.10
|1.4213
|1.4133
|1.4293
|26
|2008.09.08 17:57
|s/l
|13
|0.10
|1.4133
|1.4133
|1.4293
|-80.00
|10243.64
|27
|2008.09.08 17:57
|buy
|14
|0.10
|1.4136
|1.4056
|1.4216
|28
|2008.09.08 19:44
|s/l
|14
|0.10
|1.4056
|1.4056
|1.4216
|-80.00
|10163.64
|29
|2008.09.08 19:44
|buy
|15
|0.10
|1.4057
|1.3977
|1.4137
|30
|2008.09.08 21:33
|t/p
|15
|0.10
|1.4137
|1.3977
|1.4137
|80.00
|10243.64
|31
|2008.09.08 21:33
|buy
|16
|0.10
|1.4140
|1.4060
|1.4220
|32
|2008.09.09 04:39
|s/l
|16
|0.10
|1.4060
|1.4060
|1.4220
|-80.78
|10162.86
|33
|2008.09.09 04:39
|sell
|17
|0.10
|1.4060
|1.4140
|1.3980
|34
|2008.09.09 08:49
|s/l
|17
|0.10
|1.4140
|1.4140
|1.3980
|-80.00
|10082.86
|35
|2008.09.09 08:49
|sell
|18
|0.10
|1.4137
|1.4217
|1.4057
|36
|2008.09.09 18:31
|s/l
|18
|0.10
|1.4217
|1.4217
|1.4057
|-80.00
|10002.86
|37
|2008.09.09 18:31
|sell
|19
|0.10
|1.4214
|1.4294
|1.4134
|38
|2008.09.09 21:12
|t/p
|19
|0.10
|1.4134
|1.4294
|1.4134
|80.00
|10082.86
|39
|2008.09.09 21:12
|sell
|20
|0.10
|1.4131
|1.4211
|1.4051
|40
|2008.09.10 16:55
|t/p
|20
|0.10
|1.4051
|1.4211
|1.4051
|80.52
|10163.38
|41
|2008.09.10 16:55
|sell
|21
|0.10
|1.4048
|1.4128
|1.3968
|42
|2008.09.10 23:23
|t/p
|21
|0.10
|1.3968
|1.4128
|1.3968
|80.00
|10243.38
|43
|2008.09.10 23:23
|buy
|22
|0.10
|1.3968
|1.3888
|1.4048
|44
|2008.09.11 16:06
|s/l
|22
|0.10
|1.3888
|1.3888
|1.4048
|-82.34
|10161.04
|45
|2008.09.11 16:06
|sell
|23
|0.10
|1.3888
|1.3968
|1.3808
|46
|2008.09.11 22:24
|s/l
|23
|0.10
|1.3968
|1.3968
|1.3808
|-80.00
|10081.04
|47
|2008.09.11 22:24
|sell
|24
|0.10
|1.3965
|1.4045
|1.3885
|48
|2008.09.12 08:36
|s/l
|24
|0.10
|1.4045
|1.4045
|1.3885
|-79.48
|10001.56
|49
|2008.09.12 08:36
|sell
|25
|0.10
|1.4042
|1.4122
|1.3962
|50
|2008.09.12 10:45
|s/l
|25
|0.10
|1.4122
|1.4122
|1.3962
|-80.00
|9921.56
|51
|2008.09.12 10:45
|sell
|26
|0.10
|1.4119
|1.4199
|1.4039
|52
|2008.09.12 17:19
|s/l
|26
|0.10
|1.4199
|1.4199
|1.4039
|-80.00
|9841.56
|53
|2008.09.12 17:19
|sell
|27
|0.10
|1.4196
|1.4276
|1.4116
|54
|2008.09.15 00:00
|s/l
|27
|0.10
|1.4276
|1.4276
|1.4116
|-79.48
|9762.08
|55
|2008.09.15 00:00
|buy
|28
|0.10
|1.4296
|1.4216
|1.4376
|56
|2008.09.15 04:19
|t/p
|28
|0.10
|1.4376
|1.4216
|1.4376
|80.00
|9842.08
|57
|2008.09.15 04:19
|buy
|29
|0.10
|1.4379
|1.4299
|1.4459
|58
|2008.09.15 05:21
|t/p
|29
|0.10
|1.4459
|1.4299
|1.4459
|80.00
|9922.08
|59
|2008.09.15 05:21
|buy
|30
|0.10
|1.4466
|1.4386
|1.4546
|60
|2008.09.15 06:42
|s/l
|30
|0.10
|1.4386
|1.4386
|1.4546
|-80.00
|9842.08
|61
|2008.09.15 06:42
|buy
|31
|0.10
|1.4389
|1.4309
|1.4469
|62
|2008.09.15 08:43
|s/l
|31
|0.10
|1.4309
|1.4309
|1.4469
|-80.00
|9762.08
|63
|2008.09.15 08:43
|buy
|32
|0.10
|1.4311
|1.4231
|1.4391
|64
|2008.09.15 12:15
|s/l
|32
|0.10
|1.4231
|1.4231
|1.4391
|-80.00
|9682.08
|65
|2008.09.15 12:15
|buy
|33
|0.10
|1.4234
|1.4154
|1.4314
|66
|2008.09.15 13:19
|s/l
|33
|0.10
|1.4154
|1.4154
|1.4314
|-80.00
|9602.08
|67
|2008.09.15 13:19
|buy
|34
|0.10
|1.4157
|1.4077
|1.4237
|68
|2008.09.15 21:24
|t/p
|34
|0.10
|1.4237
|1.4077
|1.4237
|80.00
|9682.08
|69
|2008.09.15 21:24
|buy
|35
|0.10
|1.4240
|1.4160
|1.4320
|70
|2008.09.15 21:58
|t/p
|35
|0.10
|1.4320
|1.4160
|1.4320
|80.00
|9762.08
|71
|2008.09.15 21:58
|buy
|36
|0.10
|1.4323
|1.4243
|1.4403
|72
|2008.09.15 22:40
|s/l
|36
|0.10
|1.4243
|1.4243
|1.4403
|-80.00
|9682.08
|73
|2008.09.15 22:40
|buy
|37
|0.10
|1.4245
|1.4165
|1.4325
|74
|2008.09.16 11:54
|s/l
|37
|0.10
|1.4165
|1.4165
|1.4325
|-80.78
|9601.30
|75
|2008.09.16 11:54
|buy
|38
|0.10
|1.4167
|1.4087
|1.4247
|76
|2008.09.16 14:08
|t/p
|38
|0.10
|1.4247
|1.4087
|1.4247
|80.00
|9681.30
|77
|2008.09.16 14:08
|buy
|39
|0.10
|1.4250
|1.4170
|1.4330
|78
|2008.09.16 16:32
|s/l
|39
|0.10
|1.4170
|1.4170
|1.4330
|-80.00
|9601.30
|79
|2008.09.16 16:32
|buy
|40
|0.10
|1.4173
|1.4093
|1.4253
|80
|2008.09.16 20:14
|s/l
|40
|0.10
|1.4093
|1.4093
|1.4253
|-80.00
|9521.30
|81
|2008.09.16 20:14
|buy
|41
|0.10
|1.4093
|1.4013
|1.4173
|82
|2008.09.17 02:01
|t/p
|41
|0.10
|1.4173
|1.4013
|1.4173
|79.22
|9600.52
|83
|2008.09.17 02:01
|buy
|42
|0.10
|1.4177
|1.4097
|1.4257
|84
|2008.09.17 09:20
|t/p
|42
|0.10
|1.4257
|1.4097
|1.4257
|80.00
|9680.52
|85
|2008.09.17 09:20
|buy
|43
|0.10
|1.4260
|1.4180
|1.4340
|86
|2008.09.17 14:38
|s/l
|43
|0.10
|1.4180
|1.4180
|1.4340
|-80.00
|9600.52
|87
|2008.09.17 14:38
|buy
|44
|0.10
|1.4183
|1.4103
|1.4263
|88
|2008.09.17 18:03
|s/l
|44
|0.10
|1.4103
|1.4103
|1.4263
|-80.00
|9520.52
|89
|2008.09.17 18:03
|buy
|45
|0.10
|1.4105
|1.4025
|1.4185
|90
|2008.09.17 19:15
|t/p
|45
|0.10
|1.4185
|1.4025
|1.4185
|80.00
|9600.52
|91
|2008.09.17 19:15
|buy
|46
|0.10
|1.4189
|1.4109
|1.4269
|92
|2008.09.17 19:30
|t/p
|46
|0.10
|1.4269
|1.4109
|1.4269
|80.00
|9680.52
|93
|2008.09.17 19:30
|buy
|47
|0.10
|1.4272
|1.4192
|1.4352
|94
|2008.09.17 20:04
|t/p
|47
|0.10
|1.4352
|1.4192
|1.4352
|80.00
|9760.52
|95
|2008.09.17 20:04
|buy
|48
|0.10
|1.4356
|1.4276
|1.4436
|96
|2008.09.18 11:25
|t/p
|48
|0.10
|1.4436
|1.4276
|1.4436
|77.66
|9838.18
|97
|2008.09.18 11:25
|sell
|49
|0.10
|1.4436
|1.4516
|1.4356
|98
|2008.09.18 12:08
|s/l
|49
|0.10
|1.4516
|1.4516
|1.4356
|-80.00
|9758.18
|99
|2008.09.18 12:08
|sell
|50
|0.10
|1.4513
|1.4593
|1.4433
|100
|2008.09.18 15:15
|t/p
|50
|0.10
|1.4433
|1.4593
|1.4433
|80.00
|9838.18
|101
|2008.09.18 15:15
|sell
|51
|0.10
|1.4430
|1.4510
|1.4350
|102
|2008.09.18 21:07
|t/p
|51
|0.10
|1.4350
|1.4510
|1.4350
|80.00
|9918.18
|103
|2008.09.18 21:07
|sell
|52
|0.10
|1.4347
|1.4427
|1.4267
|104
|2008.09.19 02:23
|t/p
|52
|0.10
|1.4267
|1.4427
|1.4267
|80.52
|9998.70
|105
|2008.09.19 02:23
|sell
|53
|0.10
|1.4264
|1.4344
|1.4184
|106
|2008.09.19 06:37
|t/p
|53
|0.10
|1.4184
|1.4344
|1.4184
|80.00
|10078.70
|107
|2008.09.19 06:37
|buy
|54
|0.10
|1.4184
|1.4104
|1.4264
|108
|2008.09.19 14:34
|t/p
|54
|0.10
|1.4264
|1.4104
|1.4264
|80.00
|10158.70
|109
|2008.09.19 14:34
|sell
|55
|0.10
|1.4264
|1.4344
|1.4184
|110
|2008.09.19 14:55
|s/l
|55
|0.10
|1.4344
|1.4344
|1.4184
|-80.00
|10078.70
|111
|2008.09.19 14:55
|sell
|56
|0.10
|1.4341
|1.4421
|1.4261
|112
|2008.09.19 15:32
|s/l
|56
|0.10
|1.4421
|1.4421
|1.4261
|-80.00
|9998.70
|113
|2008.09.19 15:32
|buy
|57
|0.10
|1.4421
|1.4341
|1.4501
|114
|2008.09.22 04:05
|t/p
|57
|0.10
|1.4501
|1.4341
|1.4501
|79.22
|10077.92
|115
|2008.09.22 04:05
|buy
|58
|0.10
|1.4505
|1.4425
|1.4585
|116
|2008.09.22 10:09
|t/p
|58
|0.10
|1.4585
|1.4425
|1.4585
|80.00
|10157.92
|117
|2008.09.22 10:09
|sell
|59
|0.10
|1.4585
|1.4665
|1.4505
|118
|2008.09.22 17:07
|s/l
|59
|0.10
|1.4665
|1.4665
|1.4505
|-80.00
|10077.92
|119
|2008.09.22 17:07
|buy
|60
|0.10
|1.4665
|1.4585
|1.4745
|120
|2008.09.22 19:03
|t/p
|60
|0.10
|1.4745
|1.4585
|1.4745
|80.00
|10157.92
|121
|2008.09.22 19:03
|buy
|61
|0.10
|1.4748
|1.4668
|1.4828
|122
|2008.09.22 21:26
|t/p
|61
|0.10
|1.4828
|1.4668
|1.4828
|80.00
|10237.92
|123
|2008.09.22 21:26
|buy
|62
|0.10
|1.4831
|1.4751
|1.4911
|124
|2008.09.23 08:45
|s/l
|62
|0.10
|1.4751
|1.4751
|1.4911
|-80.78
|10157.14
|125
|2008.09.23 08:45
|buy
|63
|0.10
|1.4748
|1.4668
|1.4828
|126
|2008.09.23 19:03
|s/l
|63
|0.10
|1.4668
|1.4668
|1.4828
|-80.00
|10077.14
|127
|2008.09.23 19:03
|sell
|64
|0.10
|1.4668
|1.4748
|1.4588
|128
|2008.09.24 15:25
|s/l
|64
|0.10
|1.4748
|1.4748
|1.4588
|-79.48
|9997.66
|129
|2008.09.24 15:25
|buy
|65
|0.10
|1.4748
|1.4668
|1.4828
|130
|2008.09.24 16:29
|s/l
|65
|0.10
|1.4668
|1.4668
|1.4828
|-80.00
|9917.66
|131
|2008.09.24 16:29
|buy
|66
|0.10
|1.4671
|1.4591
|1.4751
|132
|2008.09.25 08:36
|t/p
|66
|0.10
|1.4751
|1.4591
|1.4751
|77.66
|9995.32
|133
|2008.09.25 08:36
|buy
|67
|0.10
|1.4758
|1.4678
|1.4838
|134
|2008.09.25 12:40
|s/l
|67
|0.10
|1.4678
|1.4678
|1.4838
|-80.00
|9915.32
|135
|2008.09.25 12:40
|buy
|68
|0.10
|1.4681
|1.4601
|1.4761
|136
|2008.09.25 18:58
|s/l
|68
|0.10
|1.4601
|1.4601
|1.4761
|-80.00
|9835.32
|137
|2008.09.25 18:58
|buy
|69
|0.10
|1.4603
|1.4523
|1.4683
|138
|2008.09.29 00:00
|s/l
|69
|0.10
|1.4523
|1.4523
|1.4683
|-81.56
|9753.76
|139
|2008.09.29 00:05
|sell
|70
|0.10
|1.4532
|1.4612
|1.4452
|140
|2008.09.29 07:35
|t/p
|70
|0.10
|1.4452
|1.4612
|1.4452
|80.00
|9833.76
|141
|2008.09.29 07:35
|sell
|71
|0.10
|1.4449
|1.4529
|1.4369
|142
|2008.09.29 09:15
|t/p
|71
|0.10
|1.4369
|1.4529
|1.4369
|80.00
|9913.76
|143
|2008.09.29 09:15
|buy
|72
|0.10
|1.4368
|1.4288
|1.4448
|144
|2008.09.29 16:19
|t/p
|72
|0.10
|1.4448
|1.4288
|1.4448
|80.00
|9993.76
|145
|2008.09.29 16:19
|sell
|73
|0.10
|1.4449
|1.4529
|1.4369
|146
|2008.09.29 19:46
|s/l
|73
|0.10
|1.4529
|1.4529
|1.4369
|-80.00
|9913.76
|147
|2008.09.29 19:46
|sell
|74
|0.10
|1.4528
|1.4608
|1.4448
|148
|2008.09.29 19:54
|t/p
|74
|0.10
|1.4448
|1.4608
|1.4448
|80.00
|9993.76
|149
|2008.09.29 19:54
|sell
|75
|0.10
|1.4445
|1.4525
|1.4365
|150
|2008.09.29 20:18
|s/l
|75
|0.10
|1.4525
|1.4525
|1.4365
|-80.00
|9913.76
|151
|2008.09.29 20:18
|sell
|76
|0.10
|1.4522
|1.4602
|1.4442
|152
|2008.09.29 21:59
|t/p
|76
|0.10
|1.4442
|1.4602
|1.4442
|80.00
|9993.76
|153
|2008.09.29 21:59
|sell
|77
|0.10
|1.4439
|1.4519
|1.4359
|154
|2008.09.30 04:31
|t/p
|77
|0.10
|1.4359
|1.4519
|1.4359
|80.52
|10074.28
|155
|2008.09.30 04:31
|sell
|78
|0.10
|1.4356
|1.4436
|1.4276
|156
|2008.09.30 14:36
|t/p
|78
|0.10
|1.4276
|1.4436
|1.4276
|80.00
|10154.28
|157
|2008.09.30 14:36
|sell
|79
|0.10
|1.4272
|1.4352
|1.4192
|158
|2008.09.30 15:39
|t/p
|79
|0.10
|1.4192
|1.4352
|1.4192
|80.00
|10234.28
|159
|2008.09.30 15:39
|sell
|80
|0.10
|1.4189
|1.4269
|1.4109
|160
|2008.09.30 16:43
|t/p
|80
|0.10
|1.4109
|1.4269
|1.4109
|80.00
|10314.28
|161
|2008.09.30 16:43
|sell
|81
|0.10
|1.4106
|1.4186
|1.4026
|162
|2008.09.30 17:05
|t/p
|81
|0.10
|1.4026
|1.4186
|1.4026
|80.00
|10394.28
|163
|2008.09.30 17:05
|sell
|82
|0.10
|1.4022
|1.4102
|1.3942
|164
|2008.09.30 18:22
|s/l
|82
|0.10
|1.4102
|1.4102
|1.3942
|-80.00
|10314.28
|165
|2008.09.30 18:22
|sell
|83
|0.10
|1.4099
|1.4179
|1.4019
|166
|2008.10.01 14:26
|t/p
|83
|0.10
|1.4019
|1.4179
|1.4019
|80.52
|10394.80
|167
|2008.10.01 14:26
|sell
|84
|0.10
|1.4015
|1.4095
|1.3935
|168
|2008.10.02 04:09
|t/p
|84
|0.10
|1.3935
|1.4095
|1.3935
|81.56
|10476.36
|169
|2008.10.02 04:09
|sell
|85
|0.10
|1.3932
|1.4012
|1.3852
|170
|2008.10.02 14:35
|t/p
|85
|0.10
|1.3852
|1.4012
|1.3852
|80.00
|10556.36
|171
|2008.10.02 14:35
|sell
|86
|0.10
|1.3848
|1.3928
|1.3768
|172
|2008.10.02 14:54
|t/p
|86
|0.10
|1.3768
|1.3928
|1.3768
|80.00
|10636.36
|173
|2008.10.02 14:54
|buy
|87
|0.10
|1.3768
|1.3688
|1.3848
|174
|2008.10.02 17:57
|t/p
|87
|0.10
|1.3848
|1.3688
|1.3848
|80.00
|10716.36
|175
|2008.10.02 17:57
|sell
|88
|0.10
|1.3849
|1.3929
|1.3769
|176
|2008.10.03 14:57
|t/p
|88
|0.10
|1.3769
|1.3929
|1.3769
|80.52
|10796.88
|177
|2008.10.03 14:57
|sell
|89
|0.10
|1.3764
|1.3844
|1.3684
|178
|2008.10.03 17:41
|s/l
|89
|0.10
|1.3844
|1.3844
|1.3684
|-80.00
|10716.88
|179
|2008.10.03 17:41
|sell
|90
|0.10
|1.3841
|1.3921
|1.3761
|180
|2008.10.06 00:00
|t/p
|90
|0.10
|1.3761
|1.3921
|1.3761
|80.52
|10797.40
|181
|2008.10.06 00:00
|sell
|91
|0.10
|1.3637
|1.3717
|1.3557
|182
|2008.10.06 09:01
|t/p
|91
|0.10
|1.3557
|1.3717
|1.3557
|80.00
|10877.40
|183
|2008.10.06 09:01
|sell
|92
|0.10
|1.3554
|1.3634
|1.3474
|184
|2008.10.06 14:01
|s/l
|92
|0.10
|1.3634
|1.3634
|1.3474
|-80.00
|10797.40
|185
|2008.10.06 14:01
|sell
|93
|0.10
|1.3631
|1.3711
|1.3551
|186
|2008.10.06 16:02
|t/p
|93
|0.10
|1.3551
|1.3711
|1.3551
|80.00
|10877.40
|187
|2008.10.06 16:02
|sell
|94
|0.10
|1.3548
|1.3628
|1.3468
|188
|2008.10.06 20:25
|t/p
|94
|0.10
|1.3468
|1.3628
|1.3468
|80.00
|10957.40
|189
|2008.10.06 20:25
|sell
|95
|0.10
|1.3464
|1.3544
|1.3384
|190
|2008.10.07 02:15
|s/l
|95
|0.10
|1.3544
|1.3544
|1.3384
|-79.48
|10877.92
|191
|2008.10.07 02:15
|sell
|96
|0.10
|1.3541
|1.3621
|1.3461
|192
|2008.10.07 06:31
|s/l
|96
|0.10
|1.3621
|1.3621
|1.3461
|-80.00
|10797.92
|193
|2008.10.07 06:31
|sell
|97
|0.10
|1.3618
|1.3698
|1.3538
|194
|2008.10.07 10:15
|t/p
|97
|0.10
|1.3538
|1.3698
|1.3538
|80.00
|10877.92
|195
|2008.10.07 10:15
|sell
|98
|0.10
|1.3535
|1.3615
|1.3455
|196
|2008.10.07 13:53
|s/l
|98
|0.10
|1.3615
|1.3615
|1.3455
|-80.00
|10797.92
|197
|2008.10.07 13:53
|sell
|99
|0.10
|1.3612
|1.3692
|1.3532
|198
|2008.10.07 15:14
|s/l
|99
|0.10
|1.3692
|1.3692
|1.3532
|-80.00
|10717.92
|199
|2008.10.07 15:14
|sell
|100
|0.10
|1.3690
|1.3770
|1.3610
|200
|2008.10.07 17:10
|t/p
|100
|0.10
|1.3610
|1.3770
|1.3610
|80.00
|10797.92
|201
|2008.10.07 17:10
|sell
|101
|0.10
|1.3607
|1.3687
|1.3527
|202
|2008.10.08 09:13
|s/l
|101
|0.10
|1.3687
|1.3687
|1.3527
|-79.48
|10718.44
|203
|2008.10.08 09:13
|sell
|102
|0.10
|1.3684
|1.3764
|1.3604
|204
|2008.10.08 10:33
|t/p
|102
|0.10
|1.3604
|1.3764
|1.3604
|80.00
|10798.44
|205
|2008.10.08 10:33
|sell
|103
|0.10
|1.3601
|1.3681
|1.3521
|206
|2008.10.08 13:06
|s/l
|103
|0.10
|1.3681
|1.3681
|1.3521
|-80.00
|10718.44
|207
|2008.10.08 13:06
|sell
|104
|0.10
|1.3678
|1.3758
|1.3598
|208
|2008.10.08 20:06
|s/l
|104
|0.10
|1.3758
|1.3758
|1.3598
|-80.00
|10638.44
|209
|2008.10.08 20:06
|sell
|105
|0.10
|1.3755
|1.3835
|1.3675
|210
|2008.10.08 20:56
|t/p
|105
|0.10
|1.3675
|1.3835
|1.3675
|80.00
|10718.44
|211
|2008.10.08 20:56
|sell
|106
|0.10
|1.3672
|1.3752
|1.3592
|212
|2008.10.09 02:54
|t/p
|106
|0.10
|1.3592
|1.3752
|1.3592
|81.56
|10800.00
|213
|2008.10.09 02:54
|buy
|107
|0.10
|1.3592
|1.3512
|1.3672
|214
|2008.10.09 04:38
|t/p
|107
|0.10
|1.3672
|1.3512
|1.3672
|80.00
|10880.00
|215
|2008.10.09 04:38
|buy
|108
|0.10
|1.3675
|1.3595
|1.3755
|216
|2008.10.09 10:10
|t/p
|108
|0.10
|1.3755
|1.3595
|1.3755
|80.00
|10960.00
|217
|2008.10.09 10:10
|buy
|109
|0.10
|1.3759
|1.3679
|1.3839
|218
|2008.10.09 13:05
|s/l
|109
|0.10
|1.3679
|1.3679
|1.3839
|-80.00
|10880.00
|219
|2008.10.09 13:05
|buy
|110
|0.10
|1.3681
|1.3601
|1.3761
|220
|2008.10.09 21:50
|s/l
|110
|0.10
|1.3601
|1.3601
|1.3761
|-80.00
|10800.00
|221
|2008.10.09 21:50
|buy
|111
|0.10
|1.3604
|1.3524
|1.3684
|222
|2008.10.10 06:16
|s/l
|111
|0.10
|1.3524
|1.3524
|1.3684
|-80.78
|10719.22
|223
|2008.10.10 06:16
|buy
|112
|0.10
|1.3527
|1.3447
|1.3607
|224
|2008.10.10 09:30
|t/p
|112
|0.10
|1.3607
|1.3447
|1.3607
|80.00
|10799.22
|225
|2008.10.10 09:30
|sell
|113
|0.10
|1.3607
|1.3687
|1.3527
|226
|2008.10.10 12:31
|t/p
|113
|0.10
|1.3527
|1.3687
|1.3527
|80.00
|10879.22
|227
|2008.10.10 12:31
|buy
|114
|0.10
|1.3527
|1.3447
|1.3607
|228
|2008.10.10 16:13
|t/p
|114
|0.10
|1.3607
|1.3447
|1.3607
|80.00
|10959.22
|229
|2008.10.10 16:13
|buy
|115
|0.10
|1.3610
|1.3530
|1.3690
|230
|2008.10.10 16:41
|s/l
|115
|0.10
|1.3530
|1.3530
|1.3690
|-80.00
|10879.22
|231
|2008.10.10 16:41
|sell
|116
|0.10
|1.3529
|1.3609
|1.3449
|232
|2008.10.10 19:19
|t/p
|116
|0.10
|1.3449
|1.3609
|1.3449
|80.00
|10959.22
|233
|2008.10.10 19:19
|buy
|117
|0.10
|1.3449
|1.3369
|1.3529
|234
|2008.10.10 19:44
|s/l
|117
|0.10
|1.3369
|1.3369
|1.3529
|-80.00
|10879.22
|235
|2008.10.10 19:44
|buy
|118
|0.10
|1.3372
|1.3292
|1.3452
|236
|2008.10.10 20:28
|s/l
|118
|0.10
|1.3292
|1.3292
|1.3452
|-80.00
|10799.22
|237
|2008.10.10 20:28
|buy
|119
|0.10
|1.3294
|1.3214
|1.3374
|238
|2008.10.10 21:13
|t/p
|119
|0.10
|1.3374
|1.3214
|1.3374
|80.00
|10879.22
|239
|2008.10.10 21:13
|buy
|120
|0.10
|1.3377
|1.3297
|1.3457
|240
|2008.10.13 00:02
|t/p
|120
|0.10
|1.3457
|1.3297
|1.3457
|79.22
|10958.44
|241
|2008.10.13 00:02
|buy
|121
|0.10
|1.3584
|1.3504
|1.3664
|242
|2008.10.13 04:47
|s/l
|121
|0.10
|1.3504
|1.3504
|1.3664
|-80.00
|10878.44
|243
|2008.10.13 04:47
|buy
|122
|0.10
|1.3505
|1.3425
|1.3585
|244
|2008.10.13 08:03
|t/p
|122
|0.10
|1.3585
|1.3425
|1.3585
|80.00
|10958.44
|245
|2008.10.13 08:03
|buy
|123
|0.10
|1.3588
|1.3508
|1.3668
|246
|2008.10.13 08:46
|t/p
|123
|0.10
|1.3668
|1.3508
|1.3668
|80.00
|11038.44
|247
|2008.10.13 08:46
|sell
|124
|0.10
|1.3668
|1.3748
|1.3588
|248
|2008.10.13 12:07
|t/p
|124
|0.10
|1.3588
|1.3748
|1.3588
|80.00
|11118.44
|249
|2008.10.13 12:07
|sell
|125
|0.10
|1.3585
|1.3665
|1.3505
|250
|2008.10.13 14:37
|s/l
|125
|0.10
|1.3665
|1.3665
|1.3505
|-80.00
|11038.44
|251
|2008.10.13 14:37
|buy
|126
|0.10
|1.3665
|1.3585
|1.3745
|252
|2008.10.13 16:54
|s/l
|126
|0.10
|1.3585
|1.3585
|1.3745
|-80.00
|10958.44
|253
|2008.10.13 16:54
|sell
|127
|0.10
|1.3584
|1.3664
|1.3504
|254
|2008.10.13 18:19
|t/p
|127
|0.10
|1.3504
|1.3664
|1.3504
|80.00
|11038.44
|255
|2008.10.13 18:19
|buy
|128
|0.10
|1.3504
|1.3424
|1.3584
|256
|2008.10.13 21:41
|t/p
|128
|0.10
|1.3584
|1.3424
|1.3584
|80.00
|11118.44
|257
|2008.10.13 21:41
|sell
|129
|0.10
|1.3584
|1.3664
|1.3504
|258
|2008.10.14 02:16
|s/l
|129
|0.10
|1.3664
|1.3664
|1.3504
|-79.48
|11038.96
|259
|2008.10.14 02:16
|sell
|130
|0.10
|1.3663
|1.3743
|1.3583
|260
|2008.10.14 12:39
|s/l
|130
|0.10
|1.3743
|1.3743
|1.3583
|-80.00
|10958.96
|261
|2008.10.14 12:39
|sell
|131
|0.10
|1.3740
|1.3820
|1.3660
|262
|2008.10.14 16:09
|t/p
|131
|0.10
|1.3660
|1.3820
|1.3660
|80.00
|11038.96
|263
|2008.10.14 16:09
|sell
|132
|0.10
|1.3657
|1.3737
|1.3577
|264
|2008.10.15 01:29
|t/p
|132
|0.10
|1.3577
|1.3737
|1.3577
|80.52
|11119.48
|265
|2008.10.15 01:29
|buy
|133
|0.10
|1.3577
|1.3497
|1.3657
|266
|2008.10.15 12:31
|t/p
|133
|0.10
|1.3657
|1.3497
|1.3657
|80.00
|11199.48
|267
|2008.10.15 12:31
|sell
|134
|0.10
|1.3657
|1.3737
|1.3577
|268
|2008.10.15 15:05
|t/p
|134
|0.10
|1.3577
|1.3737
|1.3577
|80.00
|11279.48
|269
|2008.10.15 15:05
|buy
|135
|0.10
|1.3577
|1.3497
|1.3657
|270
|2008.10.15 20:10
|s/l
|135
|0.10
|1.3497
|1.3497
|1.3657
|-80.00
|11199.48
|271
|2008.10.15 20:10
|sell
|136
|0.10
|1.3497
|1.3577
|1.3417
|272
|2008.10.16 06:25
|t/p
|136
|0.10
|1.3417
|1.3577
|1.3417
|81.56
|11281.04
|273
|2008.10.16 06:25
|sell
|137
|0.10
|1.3413
|1.3493
|1.3333
|274
|2008.10.16 13:14
|s/l
|137
|0.10
|1.3493
|1.3493
|1.3333
|-80.00
|11201.04
|275
|2008.10.16 13:14
|sell
|138
|0.10
|1.3490
|1.3570
|1.3410
|276
|2008.10.16 16:13
|t/p
|138
|0.10
|1.3410
|1.3570
|1.3410
|80.00
|11281.04
|277
|2008.10.16 16:13
|buy
|139
|0.10
|1.3409
|1.3329
|1.3489
|278
|2008.10.16 23:30
|t/p
|139
|0.10
|1.3489
|1.3329
|1.3489
|80.00
|11361.04
|279
|2008.10.16 23:30
|buy
|140
|0.10
|1.3492
|1.3412
|1.3572
|280
|2008.10.17 12:08
|s/l
|140
|0.10
|1.3412
|1.3412
|1.3572
|-80.78
|11280.26
|281
|2008.10.17 12:08
|sell
|141
|0.10
|1.3410
|1.3490
|1.3330
|282
|2008.10.17 17:11
|s/l
|141
|0.10
|1.3490
|1.3490
|1.3330
|-80.00
|11200.26
|283
|2008.10.17 17:11
|sell
|142
|0.10
|1.3487
|1.3567
|1.3407
|284
|2008.10.17 21:20
|t/p
|142
|0.10
|1.3407
|1.3567
|1.3407
|80.00
|11280.26
|285
|2008.10.17 21:20
|sell
|143
|0.10
|1.3404
|1.3484
|1.3324
|286
|2008.10.20 06:20
|s/l
|143
|0.10
|1.3484
|1.3484
|1.3324
|-79.48
|11200.78
|287
|2008.10.20 06:20
|sell
|144
|0.10
|1.3481
|1.3561
|1.3401
|288
|2008.10.20 13:23
|t/p
|144
|0.10
|1.3401
|1.3561
|1.3401
|80.00
|11280.78
|289
|2008.10.20 13:23
|sell
|145
|0.10
|1.3398
|1.3478
|1.3318
|290
|2008.10.20 16:30
|t/p
|145
|0.10
|1.3318
|1.3478
|1.3318
|80.00
|11360.78
|291
|2008.10.20 16:30
|buy
|146
|0.10
|1.3317
|1.3237
|1.3397
|292
|2008.10.21 08:53
|s/l
|146
|0.10
|1.3237
|1.3237
|1.3397
|-80.78
|11280.00
|293
|2008.10.21 08:53
|buy
|147
|0.10
|1.3240
|1.3160
|1.3320
|294
|2008.10.21 14:57
|s/l
|147
|0.10
|1.3160
|1.3160
|1.3320
|-80.00
|11200.00
|295
|2008.10.21 14:57
|sell
|148
|0.10
|1.3158
|1.3238
|1.3078
|296
|2008.10.21 21:23
|t/p
|148
|0.10
|1.3078
|1.3238
|1.3078
|80.00
|11280.00
|297
|2008.10.21 21:23
|sell
|149
|0.10
|1.3074
|1.3154
|1.2994
|298
|2008.10.22 04:15
|t/p
|149
|0.10
|1.2994
|1.3154
|1.2994
|80.52
|11360.52
|299
|2008.10.22 04:15
|sell
|150
|0.10
|1.2991
|1.3071
|1.2911
|300
|2008.10.22 06:14
|t/p
|150
|0.10
|1.2911
|1.3071
|1.2911
|80.00
|11440.52
|301
|2008.10.22 06:14
|sell
|151
|0.10
|1.2908
|1.2988
|1.2828
|302
|2008.10.22 06:25
|t/p
|151
|0.10
|1.2828
|1.2988
|1.2828
|80.00
|11520.52
|303
|2008.10.22 06:25
|sell
|152
|0.10
|1.2824
|1.2904
|1.2744
|304
|2008.10.22 06:30
|t/p
|152
|0.10
|1.2744
|1.2904
|1.2744
|80.00
|11600.52
|305
|2008.10.22 06:30
|sell
|153
|0.10
|1.2737
|1.2817
|1.2657
|306
|2008.10.22 06:37
|s/l
|153
|0.10
|1.2817
|1.2817
|1.2657
|-80.00
|11520.52
|307
|2008.10.22 06:37
|sell
|154
|0.10
|1.2814
|1.2894
|1.2734
|308
|2008.10.22 09:03
|s/l
|154
|0.10
|1.2894
|1.2894
|1.2734
|-80.00
|11440.52
|309
|2008.10.22 09:03
|sell
|155
|0.10
|1.2891
|1.2971
|1.2811
|310
|2008.10.22 16:03
|t/p
|155
|0.10
|1.2811
|1.2971
|1.2811
|80.00
|11520.52
|311
|2008.10.22 16:03
|sell
|156
|0.10
|1.2808
|1.2888
|1.2728
|312
|2008.10.22 16:42
|s/l
|156
|0.10
|1.2888
|1.2888
|1.2728
|-80.00
|11440.52
|313
|2008.10.22 16:42
|sell
|157
|0.10
|1.2885
|1.2965
|1.2805
|314
|2008.10.23 01:03
|t/p
|157
|0.10
|1.2805
|1.2965
|1.2805
|81.56
|11522.08
|315
|2008.10.23 01:03
|sell
|158
|0.10
|1.2802
|1.2882
|1.2722
|316
|2008.10.23 16:59
|s/l
|158
|0.10
|1.2882
|1.2882
|1.2722
|-80.00
|11442.08
|317
|2008.10.23 16:59
|sell
|159
|0.10
|1.2880
|1.2960
|1.2800
|318
|2008.10.23 23:03
|s/l
|159
|0.10
|1.2960
|1.2960
|1.2800
|-80.00
|11362.08
|319
|2008.10.23 23:03
|sell
|160
|0.10
|1.2957
|1.3037
|1.2877
|320
|2008.10.24 02:08
|t/p
|160
|0.10
|1.2877
|1.3037
|1.2877
|80.52
|11442.60
|321
|2008.10.24 02:08
|sell
|161
|0.10
|1.2873
|1.2953
|1.2793
|322
|2008.10.24 04:34
|t/p
|161
|0.10
|1.2793
|1.2953
|1.2793
|80.00
|11522.60
|323
|2008.10.24 04:34
|sell
|162
|0.10
|1.2789
|1.2869
|1.2709
|324
|2008.10.24 08:54
|t/p
|162
|0.10
|1.2709
|1.2869
|1.2709
|80.00
|11602.60
|325
|2008.10.24 08:54
|sell
|163
|0.10
|1.2705
|1.2785
|1.2625
|326
|2008.10.24 10:16
|t/p
|163
|0.10
|1.2625
|1.2785
|1.2625
|80.00
|11682.60
|327
|2008.10.24 10:16
|sell
|164
|0.10
|1.2621
|1.2701
|1.2541
|328
|2008.10.24 10:41
|t/p
|164
|0.10
|1.2541
|1.2701
|1.2541
|80.00
|11762.60
|329
|2008.10.24 10:41
|sell
|165
|0.10
|1.2538
|1.2618
|1.2458
|330
|2008.10.24 14:21
|s/l
|165
|0.10
|1.2618
|1.2618
|1.2458
|-80.00
|11682.60
|331
|2008.10.24 14:21
|sell
|166
|0.10
|1.2615
|1.2695
|1.2535
|332
|2008.10.24 15:49
|s/l
|166
|0.10
|1.2695
|1.2695
|1.2535
|-80.00
|11602.60
|333
|2008.10.24 15:49
|buy
|167
|0.10
|1.2695
|1.2615
|1.2775
|334
|2008.10.24 19:49
|s/l
|167
|0.10
|1.2615
|1.2615
|1.2775
|-80.00
|11522.60
|335
|2008.10.24 19:49
|sell
|168
|0.10
|1.2615
|1.2695
|1.2535
|336
|2008.10.27 06:15
|t/p
|168
|0.10
|1.2535
|1.2695
|1.2535
|80.52
|11603.12
|337
|2008.10.27 06:15
|sell
|169
|0.10
|1.2532
|1.2612
|1.2452
|338
|2008.10.27 08:50
|t/p
|169
|0.10
|1.2452
|1.2612
|1.2452
|80.00
|11683.12
|339
|2008.10.27 08:50
|sell
|170
|0.10
|1.2449
|1.2529
|1.2369
|340
|2008.10.27 10:06
|t/p
|170
|0.10
|1.2369
|1.2529
|1.2369
|80.00
|11763.12
|341
|2008.10.27 10:06
|sell
|171
|0.10
|1.2365
|1.2445
|1.2285
|342
|2008.10.27 11:14
|s/l
|171
|0.10
|1.2445
|1.2445
|1.2285
|-80.00
|11683.12
|343
|2008.10.27 11:14
|sell
|172
|0.10
|1.2442
|1.2522
|1.2362
|344
|2008.10.27 17:54
|s/l
|172
|0.10
|1.2522
|1.2522
|1.2362
|-80.00
|11603.12
|345
|2008.10.27 17:54
|sell
|173
|0.10
|1.2519
|1.2599
|1.2439
|346
|2008.10.28 00:30
|t/p
|173
|0.10
|1.2439
|1.2599
|1.2439
|80.52
|11683.64
|347
|2008.10.28 00:30
|sell
|174
|0.10
|1.2436
|1.2516
|1.2356
|348
|2008.10.28 02:14
|t/p
|174
|0.10
|1.2356
|1.2516
|1.2356
|80.00
|11763.64
|349
|2008.10.28 02:14
|sell
|175
|0.10
|1.2353
|1.2433
|1.2273
|350
|2008.10.28 03:39
|s/l
|175
|0.10
|1.2433
|1.2433
|1.2273
|-80.00
|11683.64
|351
|2008.10.28 03:39
|sell
|176
|0.10
|1.2431
|1.2511
|1.2351
|352
|2008.10.28 06:38
|s/l
|176
|0.10
|1.2511
|1.2511
|1.2351
|-80.00
|11603.64
|353
|2008.10.28 06:38
|buy
|177
|0.10
|1.2511
|1.2431
|1.2591
|354
|2008.10.28 19:52
|t/p
|177
|0.10
|1.2591
|1.2431
|1.2591
|80.00
|11683.64
|355
|2008.10.28 19:52
|buy
|178
|0.10
|1.2594
|1.2514
|1.2674
|356
|2008.10.28 20:28
|t/p
|178
|0.10
|1.2674
|1.2514
|1.2674
|80.00
|11763.64
|357
|2008.10.28 20:28
|sell
|179
|0.10
|1.2674
|1.2754
|1.2594
|358
|2008.10.28 22:42
|s/l
|179
|0.10
|1.2754
|1.2754
|1.2594
|-80.00
|11683.64
|359
|2008.10.28 22:42
|sell
|180
|0.10
|1.2753
|1.2833
|1.2673
|360
|2008.10.28 23:57
|s/l
|180
|0.10
|1.2833
|1.2833
|1.2673
|-80.00
|11603.64
|361
|2008.10.28 23:57
|sell
|181
|0.10
|1.2830
|1.2910
|1.2750
|362
|2008.10.29 01:54
|t/p
|181
|0.10
|1.2750
|1.2910
|1.2750
|80.52
|11684.16
|363
|2008.10.29 01:54
|sell
|182
|0.10
|1.2744
|1.2824
|1.2664
|364
|2008.10.29 06:03
|t/p
|182
|0.10
|1.2664
|1.2824
|1.2664
|80.00
|11764.16
|365
|2008.10.29 06:03
|sell
|183
|0.10
|1.2661
|1.2741
|1.2581
|366
|2008.10.29 07:08
|s/l
|183
|0.10
|1.2741
|1.2741
|1.2581
|-80.00
|11684.16
|367
|2008.10.29 07:08
|buy
|184
|0.10
|1.2741
|1.2661
|1.2821
|368
|2008.10.29 11:45
|t/p
|184
|0.10
|1.2821
|1.2661
|1.2821
|80.00
|11764.16
|369
|2008.10.29 11:45
|sell
|185
|0.10
|1.2822
|1.2902
|1.2742
|370
|2008.10.29 13:43
|t/p
|185
|0.10
|1.2742
|1.2902
|1.2742
|80.00
|11844.16
|371
|2008.10.29 13:43
|sell
|186
|0.10
|1.2739
|1.2819
|1.2659
|372
|2008.10.29 14:45
|s/l
|186
|0.10
|1.2819
|1.2819
|1.2659
|-80.00
|11764.16
|373
|2008.10.29 14:45
|sell
|187
|0.10
|1.2818
|1.2898
|1.2738
|374
|2008.10.29 15:05
|s/l
|187
|0.10
|1.2898
|1.2898
|1.2738
|-80.00
|11684.16
|375
|2008.10.29 15:05
|buy
|188
|0.10
|1.2899
|1.2819
|1.2979
|376
|2008.10.29 15:45
|t/p
|188
|0.10
|1.2979
|1.2819
|1.2979
|80.00
|11764.16
|377
|2008.10.29 15:45
|buy
|189
|0.10
|1.2983
|1.2903
|1.3063
|378
|2008.10.29 16:50
|s/l
|189
|0.10
|1.2903
|1.2903
|1.3063
|-80.00
|11684.16
|379
|2008.10.29 16:50
|buy
|190
|0.10
|1.2906
|1.2826
|1.2986
|380
|2008.10.29 17:05
|s/l
|190
|0.10
|1.2826
|1.2826
|1.2986
|-80.00
|11604.16
|381
|2008.10.29 17:05
|sell
|191
|0.10
|1.2826
|1.2906
|1.2746
|382
|2008.10.29 17:31
|s/l
|191
|0.10
|1.2906
|1.2906
|1.2746
|-80.00
|11524.16
|383
|2008.10.29 17:31
|sell
|192
|0.10
|1.2904
|1.2984
|1.2824
|384
|2008.10.29 20:04
|t/p
|192
|0.10
|1.2824
|1.2984
|1.2824
|80.00
|11604.16
|385
|2008.10.29 20:04
|buy
|193
|0.10
|1.2824
|1.2744
|1.2904
|386
|2008.10.29 20:16
|t/p
|193
|0.10
|1.2904
|1.2744
|1.2904
|80.00
|11684.16
|387
|2008.10.29 20:16
|buy
|194
|0.10
|1.2908
|1.2828
|1.2988
|388
|2008.10.30 01:17
|t/p
|194
|0.10
|1.2988
|1.2828
|1.2988
|77.66
|11761.82
|389
|2008.10.30 01:17
|buy
|195
|0.10
|1.2991
|1.2911
|1.3071
|390
|2008.10.30 01:24
|t/p
|195
|0.10
|1.3071
|1.2911
|1.3071
|80.00
|11841.82
|391
|2008.10.30 01:24
|buy
|196
|0.10
|1.3074
|1.2994
|1.3154
|392
|2008.10.30 02:17
|t/p
|196
|0.10
|1.3154
|1.2994
|1.3154
|80.00
|11921.82
|393
|2008.10.30 02:17
|sell
|197
|0.10
|1.3156
|1.3236
|1.3076
|394
|2008.10.30 03:37
|s/l
|197
|0.10
|1.3236
|1.3236
|1.3076
|-80.00
|11841.82
|395
|2008.10.30 03:37
|buy
|198
|0.10
|1.3236
|1.3156
|1.3316
|396
|2008.10.30 07:13
|s/l
|198
|0.10
|1.3156
|1.3156
|1.3316
|-80.00
|11761.82
|397
|2008.10.30 07:13
|sell
|199
|0.10
|1.3155
|1.3235
|1.3075
|398
|2008.10.30 08:36
|s/l
|199
|0.10
|1.3235
|1.3235
|1.3075
|-80.00
|11681.82
|399
|2008.10.30 08:36
|buy
|200
|0.10
|1.3235
|1.3155
|1.3315
|400
|2008.10.30 09:28
|s/l
|200
|0.10
|1.3155
|1.3155
|1.3315
|-80.00
|11601.82
|401
|2008.10.30 09:28
|sell
|201
|0.10
|1.3154
|1.3234
|1.3074
|402
|2008.10.30 10:34
|t/p
|201
|0.10
|1.3074
|1.3234
|1.3074
|80.00
|11681.82
|403
|2008.10.30 10:34
|buy
|202
|0.10
|1.3074
|1.2994
|1.3154
|404
|2008.10.30 11:57
|t/p
|202
|0.10
|1.3154
|1.2994
|1.3154
|80.00
|11761.82
|405
|2008.10.30 11:57
|sell
|203
|0.10
|1.3154
|1.3234
|1.3074
|406
|2008.10.30 12:52
|t/p
|203
|0.10
|1.3074
|1.3234
|1.3074
|80.00
|11841.82
|407
|2008.10.30 12:52
|buy
|204
|0.10
|1.3074
|1.2994
|1.3154
|408
|2008.10.30 14:46
|s/l
|204
|0.10
|1.2994
|1.2994
|1.3154
|-80.00
|11761.82
|409
|2008.10.30 14:46
|buy
|205
|0.10
|1.2997
|1.2917
|1.3077
|410
|2008.10.30 16:20
|s/l
|205
|0.10
|1.2917
|1.2917
|1.3077
|-80.00
|11681.82
|411
|2008.10.30 16:20
|buy
|206
|0.10
|1.2919
|1.2839
|1.2999
|412
|2008.10.30 16:47
|s/l
|206
|0.10
|1.2839
|1.2839
|1.2999
|-80.00
|11601.82
|413
|2008.10.30 16:47
|sell
|207
|0.10
|1.2839
|1.2919
|1.2759
|414
|2008.10.30 18:09
|s/l
|207
|0.10
|1.2919
|1.2919
|1.2759
|-80.00
|11521.82
|415
|2008.10.30 18:09
|buy
|208
|0.10
|1.2919
|1.2839
|1.2999
|416
|2008.10.31 00:27
|s/l
|208
|0.10
|1.2839
|1.2839
|1.2999
|-80.78
|11441.04
|417
|2008.10.31 00:27
|sell
|209
|0.10
|1.2839
|1.2919
|1.2759
|418
|2008.10.31 01:38
|t/p
|209
|0.10
|1.2759
|1.2919
|1.2759
|80.00
|11521.04
|419
|2008.10.31 01:38
|buy
|210
|0.10
|1.2759
|1.2679
|1.2839
|420
|2008.10.31 03:09
|t/p
|210
|0.10
|1.2839
|1.2679
|1.2839
|80.00
|11601.04
|421
|2008.10.31 03:09
|buy
|211
|0.10
|1.2842
|1.2762
|1.2922
|422
|2008.10.31 07:25
|s/l
|211
|0.10
|1.2762
|1.2762
|1.2922
|-80.00
|11521.04
|423
|2008.10.31 07:25
|sell
|212
|0.10
|1.2762
|1.2842
|1.2682
|424
|2008.10.31 08:42
|t/p
|212
|0.10
|1.2682
|1.2842
|1.2682
|80.00
|11601.04
|425
|2008.10.31 08:42
|sell
|213
|0.10
|1.2677
|1.2757
|1.2597
|426
|2008.10.31 10:35
|s/l
|213
|0.10
|1.2757
|1.2757
|1.2597
|-80.00
|11521.04
|427
|2008.10.31 10:35
|buy
|214
|0.10
|1.2757
|1.2677
|1.2837
|428
|2008.10.31 16:46
|s/l
|214
|0.10
|1.2677
|1.2677
|1.2837
|-80.00
|11441.04
|429
|2008.10.31 16:46
|buy
|215
|0.10
|1.2680
|1.2600
|1.2760
|430
|2008.10.31 18:02
|t/p
|215
|0.10
|1.2760
|1.2600
|1.2760
|80.00
|11521.04
|431
|2008.10.31 18:02
|sell
|216
|0.10
|1.2761
|1.2841
|1.2681
|432
|2006.07.20 17:34
|close at stop
|216
|0.10
|1.2728
|1.2841
|1.2681
|33.00
|11554.04