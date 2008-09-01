Strategy Tester Report
SVM_EA_v22d
(Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=80; TakeProfit=80; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test1389218Ticks modelled7812804Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit1554.04Gross profit9397.68Gross loss-7843.64
Profit factor1.20Expected payoff7.19
Absolute drawdown500.70Maximal drawdown983.82 (9.38%)Relative drawdown9.38% (983.82)
Total trades216Short positions (won %)130 (58.46%)Long positions (won %)86 (48.84%)
Profit trades (% of total)118 (54.63%)Loss trades (% of total)98 (45.37%)
Largestprofit trade81.56loss trade-82.34
Averageprofit trade79.64loss trade-80.04
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (482.60)consecutive losses (loss in money)6 (-481.30)
Maximalconsecutive profit (count of wins)482.60 (6)consecutive loss (count of losses)-481.30 (6)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 00:00sell10.101.47071.47871.4627
22008.09.01 03:25t/p10.101.46271.47871.462780.0010080.00
32008.09.01 03:25sell20.101.46221.47021.4542
42008.09.02 08:37t/p20.101.45421.47021.454280.5210160.52
52008.09.02 08:37sell30.101.45391.46191.4459
62008.09.03 06:14t/p30.101.44591.46191.445980.5210241.04
72008.09.03 06:14sell40.101.44551.45351.4375
82008.09.04 09:12s/l40.101.45351.45351.4375-78.4410162.60
92008.09.04 09:12sell50.101.45321.46121.4452
102008.09.04 13:32t/p50.101.44521.46121.445280.0010242.60
112008.09.04 13:35sell60.101.44501.45301.4370
122008.09.04 17:12t/p60.101.43701.45301.437080.0010322.60
132008.09.04 17:12sell70.101.43671.44471.4287
142008.09.04 23:12t/p70.101.42871.44471.428780.0010402.60
152008.09.04 23:12sell80.101.42821.43621.4202
162008.09.05 12:57t/p80.101.42021.43621.420280.5210483.12
172008.09.05 12:57sell90.101.41991.42791.4119
182008.09.05 14:30s/l90.101.42791.42791.4119-80.0010403.12
192008.09.05 14:30sell100.101.42761.43561.4196
202008.09.08 00:00s/l100.101.43561.43561.4196-79.4810323.64
212008.09.08 00:00sell110.101.43751.44551.4295
222008.09.08 10:01t/p110.101.42951.44551.429580.0010403.64
232008.09.08 10:01buy120.101.42941.42141.4374
242008.09.08 11:09s/l120.101.42141.42141.4374-80.0010323.64
252008.09.08 11:09buy130.101.42131.41331.4293
262008.09.08 17:57s/l130.101.41331.41331.4293-80.0010243.64
272008.09.08 17:57buy140.101.41361.40561.4216
282008.09.08 19:44s/l140.101.40561.40561.4216-80.0010163.64
292008.09.08 19:44buy150.101.40571.39771.4137
302008.09.08 21:33t/p150.101.41371.39771.413780.0010243.64
312008.09.08 21:33buy160.101.41401.40601.4220
322008.09.09 04:39s/l160.101.40601.40601.4220-80.7810162.86
332008.09.09 04:39sell170.101.40601.41401.3980
342008.09.09 08:49s/l170.101.41401.41401.3980-80.0010082.86
352008.09.09 08:49sell180.101.41371.42171.4057
362008.09.09 18:31s/l180.101.42171.42171.4057-80.0010002.86
372008.09.09 18:31sell190.101.42141.42941.4134
382008.09.09 21:12t/p190.101.41341.42941.413480.0010082.86
392008.09.09 21:12sell200.101.41311.42111.4051
402008.09.10 16:55t/p200.101.40511.42111.405180.5210163.38
412008.09.10 16:55sell210.101.40481.41281.3968
422008.09.10 23:23t/p210.101.39681.41281.396880.0010243.38
432008.09.10 23:23buy220.101.39681.38881.4048
442008.09.11 16:06s/l220.101.38881.38881.4048-82.3410161.04
452008.09.11 16:06sell230.101.38881.39681.3808
462008.09.11 22:24s/l230.101.39681.39681.3808-80.0010081.04
472008.09.11 22:24sell240.101.39651.40451.3885
482008.09.12 08:36s/l240.101.40451.40451.3885-79.4810001.56
492008.09.12 08:36sell250.101.40421.41221.3962
502008.09.12 10:45s/l250.101.41221.41221.3962-80.009921.56
512008.09.12 10:45sell260.101.41191.41991.4039
522008.09.12 17:19s/l260.101.41991.41991.4039-80.009841.56
532008.09.12 17:19sell270.101.41961.42761.4116
542008.09.15 00:00s/l270.101.42761.42761.4116-79.489762.08
552008.09.15 00:00buy280.101.42961.42161.4376
562008.09.15 04:19t/p280.101.43761.42161.437680.009842.08
572008.09.15 04:19buy290.101.43791.42991.4459
582008.09.15 05:21t/p290.101.44591.42991.445980.009922.08
592008.09.15 05:21buy300.101.44661.43861.4546
602008.09.15 06:42s/l300.101.43861.43861.4546-80.009842.08
612008.09.15 06:42buy310.101.43891.43091.4469
622008.09.15 08:43s/l310.101.43091.43091.4469-80.009762.08
632008.09.15 08:43buy320.101.43111.42311.4391
642008.09.15 12:15s/l320.101.42311.42311.4391-80.009682.08
652008.09.15 12:15buy330.101.42341.41541.4314
662008.09.15 13:19s/l330.101.41541.41541.4314-80.009602.08
672008.09.15 13:19buy340.101.41571.40771.4237
682008.09.15 21:24t/p340.101.42371.40771.423780.009682.08
692008.09.15 21:24buy350.101.42401.41601.4320
702008.09.15 21:58t/p350.101.43201.41601.432080.009762.08
712008.09.15 21:58buy360.101.43231.42431.4403
722008.09.15 22:40s/l360.101.42431.42431.4403-80.009682.08
732008.09.15 22:40buy370.101.42451.41651.4325
742008.09.16 11:54s/l370.101.41651.41651.4325-80.789601.30
752008.09.16 11:54buy380.101.41671.40871.4247
762008.09.16 14:08t/p380.101.42471.40871.424780.009681.30
772008.09.16 14:08buy390.101.42501.41701.4330
782008.09.16 16:32s/l390.101.41701.41701.4330-80.009601.30
792008.09.16 16:32buy400.101.41731.40931.4253
802008.09.16 20:14s/l400.101.40931.40931.4253-80.009521.30
812008.09.16 20:14buy410.101.40931.40131.4173
822008.09.17 02:01t/p410.101.41731.40131.417379.229600.52
832008.09.17 02:01buy420.101.41771.40971.4257
842008.09.17 09:20t/p420.101.42571.40971.425780.009680.52
852008.09.17 09:20buy430.101.42601.41801.4340
862008.09.17 14:38s/l430.101.41801.41801.4340-80.009600.52
872008.09.17 14:38buy440.101.41831.41031.4263
882008.09.17 18:03s/l440.101.41031.41031.4263-80.009520.52
892008.09.17 18:03buy450.101.41051.40251.4185
902008.09.17 19:15t/p450.101.41851.40251.418580.009600.52
912008.09.17 19:15buy460.101.41891.41091.4269
922008.09.17 19:30t/p460.101.42691.41091.426980.009680.52
932008.09.17 19:30buy470.101.42721.41921.4352
942008.09.17 20:04t/p470.101.43521.41921.435280.009760.52
952008.09.17 20:04buy480.101.43561.42761.4436
962008.09.18 11:25t/p480.101.44361.42761.443677.669838.18
972008.09.18 11:25sell490.101.44361.45161.4356
982008.09.18 12:08s/l490.101.45161.45161.4356-80.009758.18
992008.09.18 12:08sell500.101.45131.45931.4433
1002008.09.18 15:15t/p500.101.44331.45931.443380.009838.18
1012008.09.18 15:15sell510.101.44301.45101.4350
1022008.09.18 21:07t/p510.101.43501.45101.435080.009918.18
1032008.09.18 21:07sell520.101.43471.44271.4267
1042008.09.19 02:23t/p520.101.42671.44271.426780.529998.70
1052008.09.19 02:23sell530.101.42641.43441.4184
1062008.09.19 06:37t/p530.101.41841.43441.418480.0010078.70
1072008.09.19 06:37buy540.101.41841.41041.4264
1082008.09.19 14:34t/p540.101.42641.41041.426480.0010158.70
1092008.09.19 14:34sell550.101.42641.43441.4184
1102008.09.19 14:55s/l550.101.43441.43441.4184-80.0010078.70
1112008.09.19 14:55sell560.101.43411.44211.4261
1122008.09.19 15:32s/l560.101.44211.44211.4261-80.009998.70
1132008.09.19 15:32buy570.101.44211.43411.4501
1142008.09.22 04:05t/p570.101.45011.43411.450179.2210077.92
1152008.09.22 04:05buy580.101.45051.44251.4585
1162008.09.22 10:09t/p580.101.45851.44251.458580.0010157.92
1172008.09.22 10:09sell590.101.45851.46651.4505
1182008.09.22 17:07s/l590.101.46651.46651.4505-80.0010077.92
1192008.09.22 17:07buy600.101.46651.45851.4745
1202008.09.22 19:03t/p600.101.47451.45851.474580.0010157.92
1212008.09.22 19:03buy610.101.47481.46681.4828
1222008.09.22 21:26t/p610.101.48281.46681.482880.0010237.92
1232008.09.22 21:26buy620.101.48311.47511.4911
1242008.09.23 08:45s/l620.101.47511.47511.4911-80.7810157.14
1252008.09.23 08:45buy630.101.47481.46681.4828
1262008.09.23 19:03s/l630.101.46681.46681.4828-80.0010077.14
1272008.09.23 19:03sell640.101.46681.47481.4588
1282008.09.24 15:25s/l640.101.47481.47481.4588-79.489997.66
1292008.09.24 15:25buy650.101.47481.46681.4828
1302008.09.24 16:29s/l650.101.46681.46681.4828-80.009917.66
1312008.09.24 16:29buy660.101.46711.45911.4751
1322008.09.25 08:36t/p660.101.47511.45911.475177.669995.32
1332008.09.25 08:36buy670.101.47581.46781.4838
1342008.09.25 12:40s/l670.101.46781.46781.4838-80.009915.32
1352008.09.25 12:40buy680.101.46811.46011.4761
1362008.09.25 18:58s/l680.101.46011.46011.4761-80.009835.32
1372008.09.25 18:58buy690.101.46031.45231.4683
1382008.09.29 00:00s/l690.101.45231.45231.4683-81.569753.76
1392008.09.29 00:05sell700.101.45321.46121.4452
1402008.09.29 07:35t/p700.101.44521.46121.445280.009833.76
1412008.09.29 07:35sell710.101.44491.45291.4369
1422008.09.29 09:15t/p710.101.43691.45291.436980.009913.76
1432008.09.29 09:15buy720.101.43681.42881.4448
1442008.09.29 16:19t/p720.101.44481.42881.444880.009993.76
1452008.09.29 16:19sell730.101.44491.45291.4369
1462008.09.29 19:46s/l730.101.45291.45291.4369-80.009913.76
1472008.09.29 19:46sell740.101.45281.46081.4448
1482008.09.29 19:54t/p740.101.44481.46081.444880.009993.76
1492008.09.29 19:54sell750.101.44451.45251.4365
1502008.09.29 20:18s/l750.101.45251.45251.4365-80.009913.76
1512008.09.29 20:18sell760.101.45221.46021.4442
1522008.09.29 21:59t/p760.101.44421.46021.444280.009993.76
1532008.09.29 21:59sell770.101.44391.45191.4359
1542008.09.30 04:31t/p770.101.43591.45191.435980.5210074.28
1552008.09.30 04:31sell780.101.43561.44361.4276
1562008.09.30 14:36t/p780.101.42761.44361.427680.0010154.28
1572008.09.30 14:36sell790.101.42721.43521.4192
1582008.09.30 15:39t/p790.101.41921.43521.419280.0010234.28
1592008.09.30 15:39sell800.101.41891.42691.4109
1602008.09.30 16:43t/p800.101.41091.42691.410980.0010314.28
1612008.09.30 16:43sell810.101.41061.41861.4026
1622008.09.30 17:05t/p810.101.40261.41861.402680.0010394.28
1632008.09.30 17:05sell820.101.40221.41021.3942
1642008.09.30 18:22s/l820.101.41021.41021.3942-80.0010314.28
1652008.09.30 18:22sell830.101.40991.41791.4019
1662008.10.01 14:26t/p830.101.40191.41791.401980.5210394.80
1672008.10.01 14:26sell840.101.40151.40951.3935
1682008.10.02 04:09t/p840.101.39351.40951.393581.5610476.36
1692008.10.02 04:09sell850.101.39321.40121.3852
1702008.10.02 14:35t/p850.101.38521.40121.385280.0010556.36
1712008.10.02 14:35sell860.101.38481.39281.3768
1722008.10.02 14:54t/p860.101.37681.39281.376880.0010636.36
1732008.10.02 14:54buy870.101.37681.36881.3848
1742008.10.02 17:57t/p870.101.38481.36881.384880.0010716.36
1752008.10.02 17:57sell880.101.38491.39291.3769
1762008.10.03 14:57t/p880.101.37691.39291.376980.5210796.88
1772008.10.03 14:57sell890.101.37641.38441.3684
1782008.10.03 17:41s/l890.101.38441.38441.3684-80.0010716.88
1792008.10.03 17:41sell900.101.38411.39211.3761
1802008.10.06 00:00t/p900.101.37611.39211.376180.5210797.40
1812008.10.06 00:00sell910.101.36371.37171.3557
1822008.10.06 09:01t/p910.101.35571.37171.355780.0010877.40
1832008.10.06 09:01sell920.101.35541.36341.3474
1842008.10.06 14:01s/l920.101.36341.36341.3474-80.0010797.40
1852008.10.06 14:01sell930.101.36311.37111.3551
1862008.10.06 16:02t/p930.101.35511.37111.355180.0010877.40
1872008.10.06 16:02sell940.101.35481.36281.3468
1882008.10.06 20:25t/p940.101.34681.36281.346880.0010957.40
1892008.10.06 20:25sell950.101.34641.35441.3384
1902008.10.07 02:15s/l950.101.35441.35441.3384-79.4810877.92
1912008.10.07 02:15sell960.101.35411.36211.3461
1922008.10.07 06:31s/l960.101.36211.36211.3461-80.0010797.92
1932008.10.07 06:31sell970.101.36181.36981.3538
1942008.10.07 10:15t/p970.101.35381.36981.353880.0010877.92
1952008.10.07 10:15sell980.101.35351.36151.3455
1962008.10.07 13:53s/l980.101.36151.36151.3455-80.0010797.92
1972008.10.07 13:53sell990.101.36121.36921.3532
1982008.10.07 15:14s/l990.101.36921.36921.3532-80.0010717.92
1992008.10.07 15:14sell1000.101.36901.37701.3610
2002008.10.07 17:10t/p1000.101.36101.37701.361080.0010797.92
2012008.10.07 17:10sell1010.101.36071.36871.3527
2022008.10.08 09:13s/l1010.101.36871.36871.3527-79.4810718.44
2032008.10.08 09:13sell1020.101.36841.37641.3604
2042008.10.08 10:33t/p1020.101.36041.37641.360480.0010798.44
2052008.10.08 10:33sell1030.101.36011.36811.3521
2062008.10.08 13:06s/l1030.101.36811.36811.3521-80.0010718.44
2072008.10.08 13:06sell1040.101.36781.37581.3598
2082008.10.08 20:06s/l1040.101.37581.37581.3598-80.0010638.44
2092008.10.08 20:06sell1050.101.37551.38351.3675
2102008.10.08 20:56t/p1050.101.36751.38351.367580.0010718.44
2112008.10.08 20:56sell1060.101.36721.37521.3592
2122008.10.09 02:54t/p1060.101.35921.37521.359281.5610800.00
2132008.10.09 02:54buy1070.101.35921.35121.3672
2142008.10.09 04:38t/p1070.101.36721.35121.367280.0010880.00
2152008.10.09 04:38buy1080.101.36751.35951.3755
2162008.10.09 10:10t/p1080.101.37551.35951.375580.0010960.00
2172008.10.09 10:10buy1090.101.37591.36791.3839
2182008.10.09 13:05s/l1090.101.36791.36791.3839-80.0010880.00
2192008.10.09 13:05buy1100.101.36811.36011.3761
2202008.10.09 21:50s/l1100.101.36011.36011.3761-80.0010800.00
2212008.10.09 21:50buy1110.101.36041.35241.3684
2222008.10.10 06:16s/l1110.101.35241.35241.3684-80.7810719.22
2232008.10.10 06:16buy1120.101.35271.34471.3607
2242008.10.10 09:30t/p1120.101.36071.34471.360780.0010799.22
2252008.10.10 09:30sell1130.101.36071.36871.3527
2262008.10.10 12:31t/p1130.101.35271.36871.352780.0010879.22
2272008.10.10 12:31buy1140.101.35271.34471.3607
2282008.10.10 16:13t/p1140.101.36071.34471.360780.0010959.22
2292008.10.10 16:13buy1150.101.36101.35301.3690
2302008.10.10 16:41s/l1150.101.35301.35301.3690-80.0010879.22
2312008.10.10 16:41sell1160.101.35291.36091.3449
2322008.10.10 19:19t/p1160.101.34491.36091.344980.0010959.22
2332008.10.10 19:19buy1170.101.34491.33691.3529
2342008.10.10 19:44s/l1170.101.33691.33691.3529-80.0010879.22
2352008.10.10 19:44buy1180.101.33721.32921.3452
2362008.10.10 20:28s/l1180.101.32921.32921.3452-80.0010799.22
2372008.10.10 20:28buy1190.101.32941.32141.3374
2382008.10.10 21:13t/p1190.101.33741.32141.337480.0010879.22
2392008.10.10 21:13buy1200.101.33771.32971.3457
2402008.10.13 00:02t/p1200.101.34571.32971.345779.2210958.44
2412008.10.13 00:02buy1210.101.35841.35041.3664
2422008.10.13 04:47s/l1210.101.35041.35041.3664-80.0010878.44
2432008.10.13 04:47buy1220.101.35051.34251.3585
2442008.10.13 08:03t/p1220.101.35851.34251.358580.0010958.44
2452008.10.13 08:03buy1230.101.35881.35081.3668
2462008.10.13 08:46t/p1230.101.36681.35081.366880.0011038.44
2472008.10.13 08:46sell1240.101.36681.37481.3588
2482008.10.13 12:07t/p1240.101.35881.37481.358880.0011118.44
2492008.10.13 12:07sell1250.101.35851.36651.3505
2502008.10.13 14:37s/l1250.101.36651.36651.3505-80.0011038.44
2512008.10.13 14:37buy1260.101.36651.35851.3745
2522008.10.13 16:54s/l1260.101.35851.35851.3745-80.0010958.44
2532008.10.13 16:54sell1270.101.35841.36641.3504
2542008.10.13 18:19t/p1270.101.35041.36641.350480.0011038.44
2552008.10.13 18:19buy1280.101.35041.34241.3584
2562008.10.13 21:41t/p1280.101.35841.34241.358480.0011118.44
2572008.10.13 21:41sell1290.101.35841.36641.3504
2582008.10.14 02:16s/l1290.101.36641.36641.3504-79.4811038.96
2592008.10.14 02:16sell1300.101.36631.37431.3583
2602008.10.14 12:39s/l1300.101.37431.37431.3583-80.0010958.96
2612008.10.14 12:39sell1310.101.37401.38201.3660
2622008.10.14 16:09t/p1310.101.36601.38201.366080.0011038.96
2632008.10.14 16:09sell1320.101.36571.37371.3577
2642008.10.15 01:29t/p1320.101.35771.37371.357780.5211119.48
2652008.10.15 01:29buy1330.101.35771.34971.3657
2662008.10.15 12:31t/p1330.101.36571.34971.365780.0011199.48
2672008.10.15 12:31sell1340.101.36571.37371.3577
2682008.10.15 15:05t/p1340.101.35771.37371.357780.0011279.48
2692008.10.15 15:05buy1350.101.35771.34971.3657
2702008.10.15 20:10s/l1350.101.34971.34971.3657-80.0011199.48
2712008.10.15 20:10sell1360.101.34971.35771.3417
2722008.10.16 06:25t/p1360.101.34171.35771.341781.5611281.04
2732008.10.16 06:25sell1370.101.34131.34931.3333
2742008.10.16 13:14s/l1370.101.34931.34931.3333-80.0011201.04
2752008.10.16 13:14sell1380.101.34901.35701.3410
2762008.10.16 16:13t/p1380.101.34101.35701.341080.0011281.04
2772008.10.16 16:13buy1390.101.34091.33291.3489
2782008.10.16 23:30t/p1390.101.34891.33291.348980.0011361.04
2792008.10.16 23:30buy1400.101.34921.34121.3572
2802008.10.17 12:08s/l1400.101.34121.34121.3572-80.7811280.26
2812008.10.17 12:08sell1410.101.34101.34901.3330
2822008.10.17 17:11s/l1410.101.34901.34901.3330-80.0011200.26
2832008.10.17 17:11sell1420.101.34871.35671.3407
2842008.10.17 21:20t/p1420.101.34071.35671.340780.0011280.26
2852008.10.17 21:20sell1430.101.34041.34841.3324
2862008.10.20 06:20s/l1430.101.34841.34841.3324-79.4811200.78
2872008.10.20 06:20sell1440.101.34811.35611.3401
2882008.10.20 13:23t/p1440.101.34011.35611.340180.0011280.78
2892008.10.20 13:23sell1450.101.33981.34781.3318
2902008.10.20 16:30t/p1450.101.33181.34781.331880.0011360.78
2912008.10.20 16:30buy1460.101.33171.32371.3397
2922008.10.21 08:53s/l1460.101.32371.32371.3397-80.7811280.00
2932008.10.21 08:53buy1470.101.32401.31601.3320
2942008.10.21 14:57s/l1470.101.31601.31601.3320-80.0011200.00
2952008.10.21 14:57sell1480.101.31581.32381.3078
2962008.10.21 21:23t/p1480.101.30781.32381.307880.0011280.00
2972008.10.21 21:23sell1490.101.30741.31541.2994
2982008.10.22 04:15t/p1490.101.29941.31541.299480.5211360.52
2992008.10.22 04:15sell1500.101.29911.30711.2911
3002008.10.22 06:14t/p1500.101.29111.30711.291180.0011440.52
3012008.10.22 06:14sell1510.101.29081.29881.2828
3022008.10.22 06:25t/p1510.101.28281.29881.282880.0011520.52
3032008.10.22 06:25sell1520.101.28241.29041.2744
3042008.10.22 06:30t/p1520.101.27441.29041.274480.0011600.52
3052008.10.22 06:30sell1530.101.27371.28171.2657
3062008.10.22 06:37s/l1530.101.28171.28171.2657-80.0011520.52
3072008.10.22 06:37sell1540.101.28141.28941.2734
3082008.10.22 09:03s/l1540.101.28941.28941.2734-80.0011440.52
3092008.10.22 09:03sell1550.101.28911.29711.2811
3102008.10.22 16:03t/p1550.101.28111.29711.281180.0011520.52
3112008.10.22 16:03sell1560.101.28081.28881.2728
3122008.10.22 16:42s/l1560.101.28881.28881.2728-80.0011440.52
3132008.10.22 16:42sell1570.101.28851.29651.2805
3142008.10.23 01:03t/p1570.101.28051.29651.280581.5611522.08
3152008.10.23 01:03sell1580.101.28021.28821.2722
3162008.10.23 16:59s/l1580.101.28821.28821.2722-80.0011442.08
3172008.10.23 16:59sell1590.101.28801.29601.2800
3182008.10.23 23:03s/l1590.101.29601.29601.2800-80.0011362.08
3192008.10.23 23:03sell1600.101.29571.30371.2877
3202008.10.24 02:08t/p1600.101.28771.30371.287780.5211442.60
3212008.10.24 02:08sell1610.101.28731.29531.2793
3222008.10.24 04:34t/p1610.101.27931.29531.279380.0011522.60
3232008.10.24 04:34sell1620.101.27891.28691.2709
3242008.10.24 08:54t/p1620.101.27091.28691.270980.0011602.60
3252008.10.24 08:54sell1630.101.27051.27851.2625
3262008.10.24 10:16t/p1630.101.26251.27851.262580.0011682.60
3272008.10.24 10:16sell1640.101.26211.27011.2541
3282008.10.24 10:41t/p1640.101.25411.27011.254180.0011762.60
3292008.10.24 10:41sell1650.101.25381.26181.2458
3302008.10.24 14:21s/l1650.101.26181.26181.2458-80.0011682.60
3312008.10.24 14:21sell1660.101.26151.26951.2535
3322008.10.24 15:49s/l1660.101.26951.26951.2535-80.0011602.60
3332008.10.24 15:49buy1670.101.26951.26151.2775
3342008.10.24 19:49s/l1670.101.26151.26151.2775-80.0011522.60
3352008.10.24 19:49sell1680.101.26151.26951.2535
3362008.10.27 06:15t/p1680.101.25351.26951.253580.5211603.12
3372008.10.27 06:15sell1690.101.25321.26121.2452
3382008.10.27 08:50t/p1690.101.24521.26121.245280.0011683.12
3392008.10.27 08:50sell1700.101.24491.25291.2369
3402008.10.27 10:06t/p1700.101.23691.25291.236980.0011763.12
3412008.10.27 10:06sell1710.101.23651.24451.2285
3422008.10.27 11:14s/l1710.101.24451.24451.2285-80.0011683.12
3432008.10.27 11:14sell1720.101.24421.25221.2362
3442008.10.27 17:54s/l1720.101.25221.25221.2362-80.0011603.12
3452008.10.27 17:54sell1730.101.25191.25991.2439
3462008.10.28 00:30t/p1730.101.24391.25991.243980.5211683.64
3472008.10.28 00:30sell1740.101.24361.25161.2356
3482008.10.28 02:14t/p1740.101.23561.25161.235680.0011763.64
3492008.10.28 02:14sell1750.101.23531.24331.2273
3502008.10.28 03:39s/l1750.101.24331.24331.2273-80.0011683.64
3512008.10.28 03:39sell1760.101.24311.25111.2351
3522008.10.28 06:38s/l1760.101.25111.25111.2351-80.0011603.64
3532008.10.28 06:38buy1770.101.25111.24311.2591
3542008.10.28 19:52t/p1770.101.25911.24311.259180.0011683.64
3552008.10.28 19:52buy1780.101.25941.25141.2674
3562008.10.28 20:28t/p1780.101.26741.25141.267480.0011763.64
3572008.10.28 20:28sell1790.101.26741.27541.2594
3582008.10.28 22:42s/l1790.101.27541.27541.2594-80.0011683.64
3592008.10.28 22:42sell1800.101.27531.28331.2673
3602008.10.28 23:57s/l1800.101.28331.28331.2673-80.0011603.64
3612008.10.28 23:57sell1810.101.28301.29101.2750
3622008.10.29 01:54t/p1810.101.27501.29101.275080.5211684.16
3632008.10.29 01:54sell1820.101.27441.28241.2664
3642008.10.29 06:03t/p1820.101.26641.28241.266480.0011764.16
3652008.10.29 06:03sell1830.101.26611.27411.2581
3662008.10.29 07:08s/l1830.101.27411.27411.2581-80.0011684.16
3672008.10.29 07:08buy1840.101.27411.26611.2821
3682008.10.29 11:45t/p1840.101.28211.26611.282180.0011764.16
3692008.10.29 11:45sell1850.101.28221.29021.2742
3702008.10.29 13:43t/p1850.101.27421.29021.274280.0011844.16
3712008.10.29 13:43sell1860.101.27391.28191.2659
3722008.10.29 14:45s/l1860.101.28191.28191.2659-80.0011764.16
3732008.10.29 14:45sell1870.101.28181.28981.2738
3742008.10.29 15:05s/l1870.101.28981.28981.2738-80.0011684.16
3752008.10.29 15:05buy1880.101.28991.28191.2979
3762008.10.29 15:45t/p1880.101.29791.28191.297980.0011764.16
3772008.10.29 15:45buy1890.101.29831.29031.3063
3782008.10.29 16:50s/l1890.101.29031.29031.3063-80.0011684.16
3792008.10.29 16:50buy1900.101.29061.28261.2986
3802008.10.29 17:05s/l1900.101.28261.28261.2986-80.0011604.16
3812008.10.29 17:05sell1910.101.28261.29061.2746
3822008.10.29 17:31s/l1910.101.29061.29061.2746-80.0011524.16
3832008.10.29 17:31sell1920.101.29041.29841.2824
3842008.10.29 20:04t/p1920.101.28241.29841.282480.0011604.16
3852008.10.29 20:04buy1930.101.28241.27441.2904
3862008.10.29 20:16t/p1930.101.29041.27441.290480.0011684.16
3872008.10.29 20:16buy1940.101.29081.28281.2988
3882008.10.30 01:17t/p1940.101.29881.28281.298877.6611761.82
3892008.10.30 01:17buy1950.101.29911.29111.3071
3902008.10.30 01:24t/p1950.101.30711.29111.307180.0011841.82
3912008.10.30 01:24buy1960.101.30741.29941.3154
3922008.10.30 02:17t/p1960.101.31541.29941.315480.0011921.82
3932008.10.30 02:17sell1970.101.31561.32361.3076
3942008.10.30 03:37s/l1970.101.32361.32361.3076-80.0011841.82
3952008.10.30 03:37buy1980.101.32361.31561.3316
3962008.10.30 07:13s/l1980.101.31561.31561.3316-80.0011761.82
3972008.10.30 07:13sell1990.101.31551.32351.3075
3982008.10.30 08:36s/l1990.101.32351.32351.3075-80.0011681.82
3992008.10.30 08:36buy2000.101.32351.31551.3315
4002008.10.30 09:28s/l2000.101.31551.31551.3315-80.0011601.82
4012008.10.30 09:28sell2010.101.31541.32341.3074
4022008.10.30 10:34t/p2010.101.30741.32341.307480.0011681.82
4032008.10.30 10:34buy2020.101.30741.29941.3154
4042008.10.30 11:57t/p2020.101.31541.29941.315480.0011761.82
4052008.10.30 11:57sell2030.101.31541.32341.3074
4062008.10.30 12:52t/p2030.101.30741.32341.307480.0011841.82
4072008.10.30 12:52buy2040.101.30741.29941.3154
4082008.10.30 14:46s/l2040.101.29941.29941.3154-80.0011761.82
4092008.10.30 14:46buy2050.101.29971.29171.3077
4102008.10.30 16:20s/l2050.101.29171.29171.3077-80.0011681.82
4112008.10.30 16:20buy2060.101.29191.28391.2999
4122008.10.30 16:47s/l2060.101.28391.28391.2999-80.0011601.82
4132008.10.30 16:47sell2070.101.28391.29191.2759
4142008.10.30 18:09s/l2070.101.29191.29191.2759-80.0011521.82
4152008.10.30 18:09buy2080.101.29191.28391.2999
4162008.10.31 00:27s/l2080.101.28391.28391.2999-80.7811441.04
4172008.10.31 00:27sell2090.101.28391.29191.2759
4182008.10.31 01:38t/p2090.101.27591.29191.275980.0011521.04
4192008.10.31 01:38buy2100.101.27591.26791.2839
4202008.10.31 03:09t/p2100.101.28391.26791.283980.0011601.04
4212008.10.31 03:09buy2110.101.28421.27621.2922
4222008.10.31 07:25s/l2110.101.27621.27621.2922-80.0011521.04
4232008.10.31 07:25sell2120.101.27621.28421.2682
4242008.10.31 08:42t/p2120.101.26821.28421.268280.0011601.04
4252008.10.31 08:42sell2130.101.26771.27571.2597
4262008.10.31 10:35s/l2130.101.27571.27571.2597-80.0011521.04
4272008.10.31 10:35buy2140.101.27571.26771.2837
4282008.10.31 16:46s/l2140.101.26771.26771.2837-80.0011441.04
4292008.10.31 16:46buy2150.101.26801.26001.2760
4302008.10.31 18:02t/p2150.101.27601.26001.276080.0011521.04
4312008.10.31 18:02sell2160.101.27611.28411.2681
4322006.07.20 17:34close at stop2160.101.27281.28411.268133.0011554.04