|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=70; TakeProfit=70; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|1389218
|Ticks modelled
|7812804
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1557.24
|Gross profit
|10306.46
|Gross loss
|-8749.22
|Profit factor
|1.18
|Expected payoff
|5.70
|Absolute drawdown
|116.18
|Maximal drawdown
|945.18 (8.26%)
|Relative drawdown
|8.26% (945.18)
|Total trades
|273
|Short positions (won %)
|169 (57.40%)
|Long positions (won %)
|104 (49.04%)
|Profit trades (% of total)
|148 (54.21%)
|Loss trades (% of total)
|125 (45.79%)
|Largest
|profit trade
|71.56
|loss trade
|-72.34
|Average
|profit trade
|69.64
|loss trade
|-69.99
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (561.04)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-630.78)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|561.04 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-630.78 (9)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.4707
|1.4777
|1.4637
|2
|2008.09.01 03:00
|t/p
|1
|0.10
|1.4637
|1.4777
|1.4637
|70.00
|10070.00
|3
|2008.09.01 03:00
|sell
|2
|0.10
|1.4634
|1.4704
|1.4564
|4
|2008.09.02 00:28
|t/p
|2
|0.10
|1.4564
|1.4704
|1.4564
|70.52
|10140.52
|5
|2008.09.02 00:28
|sell
|3
|0.10
|1.4560
|1.4630
|1.4490
|6
|2008.09.02 10:19
|t/p
|3
|0.10
|1.4490
|1.4630
|1.4490
|70.00
|10210.52
|7
|2008.09.02 10:19
|sell
|4
|0.10
|1.4487
|1.4557
|1.4417
|8
|2008.09.03 06:34
|t/p
|4
|0.10
|1.4417
|1.4557
|1.4417
|70.52
|10281.04
|9
|2008.09.03 06:34
|sell
|5
|0.10
|1.4414
|1.4484
|1.4344
|10
|2008.09.03 15:40
|s/l
|5
|0.10
|1.4484
|1.4484
|1.4344
|-70.00
|10211.04
|11
|2008.09.03 15:40
|sell
|6
|0.10
|1.4481
|1.4551
|1.4411
|12
|2008.09.04 16:29
|t/p
|6
|0.10
|1.4411
|1.4551
|1.4411
|71.56
|10282.60
|13
|2008.09.04 16:29
|sell
|7
|0.10
|1.4408
|1.4478
|1.4338
|14
|2008.09.04 17:18
|t/p
|7
|0.10
|1.4338
|1.4478
|1.4338
|70.00
|10352.60
|15
|2008.09.04 17:18
|sell
|8
|0.10
|1.4334
|1.4404
|1.4264
|16
|2008.09.04 23:13
|t/p
|8
|0.10
|1.4264
|1.4404
|1.4264
|70.00
|10422.60
|17
|2008.09.04 23:13
|sell
|9
|0.10
|1.4261
|1.4331
|1.4191
|18
|2008.09.05 14:48
|s/l
|9
|0.10
|1.4331
|1.4331
|1.4191
|-69.48
|10353.12
|19
|2008.09.05 14:48
|sell
|10
|0.10
|1.4328
|1.4398
|1.4258
|20
|2008.09.05 16:22
|t/p
|10
|0.10
|1.4258
|1.4398
|1.4258
|70.00
|10423.12
|21
|2008.09.05 16:22
|sell
|11
|0.10
|1.4255
|1.4325
|1.4185
|22
|2008.09.08 00:00
|s/l
|11
|0.10
|1.4325
|1.4325
|1.4185
|-69.48
|10353.64
|23
|2008.09.08 00:00
|sell
|12
|0.10
|1.4375
|1.4445
|1.4305
|24
|2008.09.08 09:53
|t/p
|12
|0.10
|1.4305
|1.4445
|1.4305
|70.00
|10423.64
|25
|2008.09.08 09:53
|sell
|13
|0.10
|1.4301
|1.4371
|1.4231
|26
|2008.09.08 11:04
|t/p
|13
|0.10
|1.4231
|1.4371
|1.4231
|70.00
|10493.64
|27
|2008.09.08 11:04
|buy
|14
|0.10
|1.4231
|1.4161
|1.4301
|28
|2008.09.08 17:47
|s/l
|14
|0.10
|1.4161
|1.4161
|1.4301
|-70.00
|10423.64
|29
|2008.09.08 17:47
|sell
|15
|0.10
|1.4161
|1.4231
|1.4091
|30
|2008.09.08 19:23
|t/p
|15
|0.10
|1.4091
|1.4231
|1.4091
|70.00
|10493.64
|31
|2008.09.08 19:23
|buy
|16
|0.10
|1.4091
|1.4021
|1.4161
|32
|2008.09.08 22:14
|t/p
|16
|0.10
|1.4161
|1.4021
|1.4161
|70.00
|10563.64
|33
|2008.09.08 22:14
|sell
|17
|0.10
|1.4161
|1.4231
|1.4091
|34
|2008.09.09 03:07
|t/p
|17
|0.10
|1.4091
|1.4231
|1.4091
|70.52
|10634.16
|35
|2008.09.09 03:07
|sell
|18
|0.10
|1.4087
|1.4157
|1.4017
|36
|2008.09.09 11:00
|s/l
|18
|0.10
|1.4157
|1.4157
|1.4017
|-70.00
|10564.16
|37
|2008.09.09 11:00
|sell
|19
|0.10
|1.4154
|1.4224
|1.4084
|38
|2008.09.09 15:29
|t/p
|19
|0.10
|1.4084
|1.4224
|1.4084
|70.00
|10634.16
|39
|2008.09.09 15:29
|sell
|20
|0.10
|1.4081
|1.4151
|1.4011
|40
|2008.09.09 17:12
|s/l
|20
|0.10
|1.4151
|1.4151
|1.4011
|-70.00
|10564.16
|41
|2008.09.09 17:12
|sell
|21
|0.10
|1.4148
|1.4218
|1.4078
|42
|2008.09.09 18:32
|s/l
|21
|0.10
|1.4218
|1.4218
|1.4078
|-70.00
|10494.16
|43
|2008.09.09 18:32
|sell
|22
|0.10
|1.4215
|1.4285
|1.4145
|44
|2008.09.09 21:09
|t/p
|22
|0.10
|1.4145
|1.4285
|1.4145
|70.00
|10564.16
|45
|2008.09.09 21:09
|sell
|23
|0.10
|1.4142
|1.4212
|1.4072
|46
|2008.09.10 16:50
|t/p
|23
|0.10
|1.4072
|1.4212
|1.4072
|70.52
|10634.68
|47
|2008.09.10 16:50
|sell
|24
|0.10
|1.4068
|1.4138
|1.3998
|48
|2008.09.10 22:34
|t/p
|24
|0.10
|1.3998
|1.4138
|1.3998
|70.00
|10704.68
|49
|2008.09.10 22:34
|buy
|25
|0.10
|1.3996
|1.3926
|1.4066
|50
|2008.09.11 09:36
|s/l
|25
|0.10
|1.3926
|1.3926
|1.4066
|-72.34
|10632.34
|51
|2008.09.11 09:36
|sell
|26
|0.10
|1.3926
|1.3996
|1.3856
|52
|2008.09.11 22:53
|s/l
|26
|0.10
|1.3996
|1.3996
|1.3856
|-70.00
|10562.34
|53
|2008.09.11 22:53
|sell
|27
|0.10
|1.3994
|1.4064
|1.3924
|54
|2008.09.12 09:05
|s/l
|27
|0.10
|1.4064
|1.4064
|1.3924
|-69.48
|10492.86
|55
|2008.09.12 09:05
|sell
|28
|0.10
|1.4061
|1.4131
|1.3991
|56
|2008.09.12 15:19
|s/l
|28
|0.10
|1.4131
|1.4131
|1.3991
|-70.00
|10422.86
|57
|2008.09.12 15:19
|sell
|29
|0.10
|1.4128
|1.4198
|1.4058
|58
|2008.09.12 17:19
|s/l
|29
|0.10
|1.4198
|1.4198
|1.4058
|-70.00
|10352.86
|59
|2008.09.12 17:19
|sell
|30
|0.10
|1.4195
|1.4265
|1.4125
|60
|2008.09.15 00:00
|s/l
|30
|0.10
|1.4265
|1.4265
|1.4125
|-69.48
|10283.38
|61
|2008.09.15 00:00
|buy
|31
|0.10
|1.4296
|1.4226
|1.4366
|62
|2008.09.15 04:17
|t/p
|31
|0.10
|1.4366
|1.4226
|1.4366
|70.00
|10353.38
|63
|2008.09.15 04:17
|buy
|32
|0.10
|1.4369
|1.4299
|1.4439
|64
|2008.09.15 05:13
|t/p
|32
|0.10
|1.4439
|1.4299
|1.4439
|70.00
|10423.38
|65
|2008.09.15 05:13
|buy
|33
|0.10
|1.4442
|1.4372
|1.4512
|66
|2008.09.15 06:43
|s/l
|33
|0.10
|1.4372
|1.4372
|1.4512
|-70.00
|10353.38
|67
|2008.09.15 06:43
|buy
|34
|0.10
|1.4375
|1.4305
|1.4445
|68
|2008.09.15 08:00
|t/p
|34
|0.10
|1.4445
|1.4305
|1.4445
|70.00
|10423.38
|69
|2008.09.15 08:00
|buy
|35
|0.10
|1.4448
|1.4378
|1.4518
|70
|2008.09.15 08:11
|s/l
|35
|0.10
|1.4378
|1.4378
|1.4518
|-70.00
|10353.38
|71
|2008.09.15 08:11
|buy
|36
|0.10
|1.4381
|1.4311
|1.4451
|72
|2008.09.15 08:42
|s/l
|36
|0.10
|1.4311
|1.4311
|1.4451
|-70.00
|10283.38
|73
|2008.09.15 08:42
|buy
|37
|0.10
|1.4313
|1.4243
|1.4383
|74
|2008.09.15 10:49
|s/l
|37
|0.10
|1.4243
|1.4243
|1.4383
|-70.00
|10213.38
|75
|2008.09.15 10:49
|buy
|38
|0.10
|1.4246
|1.4176
|1.4316
|76
|2008.09.15 12:54
|s/l
|38
|0.10
|1.4176
|1.4176
|1.4316
|-70.00
|10143.38
|77
|2008.09.15 12:54
|buy
|39
|0.10
|1.4179
|1.4109
|1.4249
|78
|2008.09.15 13:35
|s/l
|39
|0.10
|1.4109
|1.4109
|1.4249
|-70.00
|10073.38
|79
|2008.09.15 13:35
|buy
|40
|0.10
|1.4110
|1.4040
|1.4180
|80
|2008.09.15 15:19
|t/p
|40
|0.10
|1.4180
|1.4040
|1.4180
|70.00
|10143.38
|81
|2008.09.15 15:19
|buy
|41
|0.10
|1.4184
|1.4114
|1.4254
|82
|2008.09.15 21:28
|t/p
|41
|0.10
|1.4254
|1.4114
|1.4254
|70.00
|10213.38
|83
|2008.09.15 21:28
|buy
|42
|0.10
|1.4258
|1.4188
|1.4328
|84
|2008.09.16 05:58
|s/l
|42
|0.10
|1.4188
|1.4188
|1.4328
|-70.78
|10142.60
|85
|2008.09.16 05:58
|buy
|43
|0.10
|1.4190
|1.4120
|1.4260
|86
|2008.09.16 07:47
|t/p
|43
|0.10
|1.4260
|1.4120
|1.4260
|70.00
|10212.60
|87
|2008.09.16 07:47
|buy
|44
|0.10
|1.4263
|1.4193
|1.4333
|88
|2008.09.16 11:43
|s/l
|44
|0.10
|1.4193
|1.4193
|1.4333
|-70.00
|10142.60
|89
|2008.09.16 11:43
|buy
|45
|0.10
|1.4196
|1.4126
|1.4266
|90
|2008.09.16 14:14
|t/p
|45
|0.10
|1.4266
|1.4126
|1.4266
|70.00
|10212.60
|91
|2008.09.16 14:14
|buy
|46
|0.10
|1.4269
|1.4199
|1.4339
|92
|2008.09.16 15:21
|s/l
|46
|0.10
|1.4199
|1.4199
|1.4339
|-70.00
|10142.60
|93
|2008.09.16 15:21
|buy
|47
|0.10
|1.4202
|1.4132
|1.4272
|94
|2008.09.16 16:58
|s/l
|47
|0.10
|1.4132
|1.4132
|1.4272
|-70.00
|10072.60
|95
|2008.09.16 16:58
|buy
|48
|0.10
|1.4134
|1.4064
|1.4204
|96
|2008.09.17 02:10
|t/p
|48
|0.10
|1.4204
|1.4064
|1.4204
|69.22
|10141.82
|97
|2008.09.17 02:10
|buy
|49
|0.10
|1.4208
|1.4138
|1.4278
|98
|2008.09.17 05:20
|s/l
|49
|0.10
|1.4138
|1.4138
|1.4278
|-70.00
|10071.82
|99
|2008.09.17 05:20
|buy
|50
|0.10
|1.4141
|1.4071
|1.4211
|100
|2008.09.17 08:31
|t/p
|50
|0.10
|1.4211
|1.4071
|1.4211
|70.00
|10141.82
|101
|2008.09.17 08:31
|buy
|51
|0.10
|1.4214
|1.4144
|1.4284
|102
|2008.09.17 15:34
|s/l
|51
|0.10
|1.4144
|1.4144
|1.4284
|-70.00
|10071.82
|103
|2008.09.17 15:34
|sell
|52
|0.10
|1.4143
|1.4213
|1.4073
|104
|2008.09.17 16:03
|s/l
|52
|0.10
|1.4213
|1.4213
|1.4073
|-70.00
|10001.82
|105
|2008.09.17 16:03
|buy
|53
|0.10
|1.4213
|1.4143
|1.4283
|106
|2008.09.17 17:21
|s/l
|53
|0.10
|1.4143
|1.4143
|1.4283
|-70.00
|9931.82
|107
|2008.09.17 17:21
|buy
|54
|0.10
|1.4145
|1.4075
|1.4215
|108
|2008.09.17 19:18
|t/p
|54
|0.10
|1.4215
|1.4075
|1.4215
|70.00
|10001.82
|109
|2008.09.17 19:18
|buy
|55
|0.10
|1.4218
|1.4148
|1.4288
|110
|2008.09.17 19:41
|t/p
|55
|0.10
|1.4288
|1.4148
|1.4288
|70.00
|10071.82
|111
|2008.09.17 19:41
|buy
|56
|0.10
|1.4292
|1.4222
|1.4362
|112
|2008.09.17 20:46
|t/p
|56
|0.10
|1.4362
|1.4222
|1.4362
|70.00
|10141.82
|113
|2008.09.17 20:46
|buy
|57
|0.10
|1.4366
|1.4296
|1.4436
|114
|2008.09.17 23:20
|s/l
|57
|0.10
|1.4296
|1.4296
|1.4436
|-70.00
|10071.82
|115
|2008.09.17 23:20
|buy
|58
|0.10
|1.4299
|1.4229
|1.4369
|116
|2008.09.18 02:27
|t/p
|58
|0.10
|1.4369
|1.4229
|1.4369
|67.66
|10139.48
|117
|2008.09.18 02:27
|sell
|59
|0.10
|1.4369
|1.4439
|1.4299
|118
|2008.09.18 09:02
|t/p
|59
|0.10
|1.4299
|1.4439
|1.4299
|70.00
|10209.48
|119
|2008.09.18 09:02
|sell
|60
|0.10
|1.4296
|1.4366
|1.4226
|120
|2008.09.18 10:18
|s/l
|60
|0.10
|1.4366
|1.4366
|1.4226
|-70.00
|10139.48
|121
|2008.09.18 10:18
|buy
|61
|0.10
|1.4366
|1.4296
|1.4436
|122
|2008.09.18 11:25
|t/p
|61
|0.10
|1.4436
|1.4296
|1.4436
|70.00
|10209.48
|123
|2008.09.18 11:25
|sell
|62
|0.10
|1.4436
|1.4506
|1.4366
|124
|2008.09.18 12:07
|s/l
|62
|0.10
|1.4506
|1.4506
|1.4366
|-70.00
|10139.48
|125
|2008.09.18 12:07
|buy
|63
|0.10
|1.4506
|1.4436
|1.4576
|126
|2008.09.18 15:13
|s/l
|63
|0.10
|1.4436
|1.4436
|1.4576
|-70.00
|10069.48
|127
|2008.09.18 15:13
|sell
|64
|0.10
|1.4436
|1.4506
|1.4366
|128
|2008.09.18 15:52
|t/p
|64
|0.10
|1.4366
|1.4506
|1.4366
|70.00
|10139.48
|129
|2008.09.18 15:52
|sell
|65
|0.10
|1.4363
|1.4433
|1.4293
|130
|2008.09.18 18:50
|s/l
|65
|0.10
|1.4433
|1.4433
|1.4293
|-70.00
|10069.48
|131
|2008.09.18 18:50
|sell
|66
|0.10
|1.4430
|1.4500
|1.4360
|132
|2008.09.18 20:55
|t/p
|66
|0.10
|1.4360
|1.4500
|1.4360
|70.00
|10139.48
|133
|2008.09.18 20:55
|sell
|67
|0.10
|1.4357
|1.4427
|1.4287
|134
|2008.09.19 01:51
|t/p
|67
|0.10
|1.4287
|1.4427
|1.4287
|70.52
|10210.00
|135
|2008.09.19 01:51
|sell
|68
|0.10
|1.4284
|1.4354
|1.4214
|136
|2008.09.19 03:07
|t/p
|68
|0.10
|1.4214
|1.4354
|1.4214
|70.00
|10280.00
|137
|2008.09.19 03:07
|sell
|69
|0.10
|1.4210
|1.4280
|1.4140
|138
|2008.09.19 14:35
|s/l
|69
|0.10
|1.4280
|1.4280
|1.4140
|-70.00
|10210.00
|139
|2008.09.19 14:35
|buy
|70
|0.10
|1.4281
|1.4211
|1.4351
|140
|2008.09.19 15:01
|t/p
|70
|0.10
|1.4351
|1.4211
|1.4351
|70.00
|10280.00
|141
|2008.09.19 15:01
|buy
|71
|0.10
|1.4354
|1.4284
|1.4424
|142
|2008.09.19 16:55
|t/p
|71
|0.10
|1.4424
|1.4284
|1.4424
|70.00
|10350.00
|143
|2008.09.19 16:55
|sell
|72
|0.10
|1.4424
|1.4494
|1.4354
|144
|2008.09.19 21:31
|s/l
|72
|0.10
|1.4494
|1.4494
|1.4354
|-70.00
|10280.00
|145
|2008.09.19 21:31
|buy
|73
|0.10
|1.4494
|1.4424
|1.4564
|146
|2008.09.22 09:45
|t/p
|73
|0.10
|1.4564
|1.4424
|1.4564
|69.22
|10349.22
|147
|2008.09.22 09:45
|sell
|74
|0.10
|1.4566
|1.4636
|1.4496
|148
|2008.09.22 15:35
|s/l
|74
|0.10
|1.4636
|1.4636
|1.4496
|-70.00
|10279.22
|149
|2008.09.22 15:35
|sell
|75
|0.10
|1.4633
|1.4703
|1.4563
|150
|2008.09.22 18:01
|s/l
|75
|0.10
|1.4703
|1.4703
|1.4563
|-70.00
|10209.22
|151
|2008.09.22 18:01
|sell
|76
|0.10
|1.4700
|1.4770
|1.4630
|152
|2008.09.22 19:15
|s/l
|76
|0.10
|1.4770
|1.4770
|1.4630
|-70.00
|10139.22
|153
|2008.09.22 19:15
|buy
|77
|0.10
|1.4770
|1.4700
|1.4840
|154
|2008.09.22 21:29
|t/p
|77
|0.10
|1.4840
|1.4700
|1.4840
|70.00
|10209.22
|155
|2008.09.22 21:29
|buy
|78
|0.10
|1.4843
|1.4773
|1.4913
|156
|2008.09.22 23:00
|s/l
|78
|0.10
|1.4773
|1.4773
|1.4913
|-70.00
|10139.22
|157
|2008.09.22 23:00
|sell
|79
|0.10
|1.4772
|1.4842
|1.4702
|158
|2008.09.23 10:20
|t/p
|79
|0.10
|1.4702
|1.4842
|1.4702
|70.52
|10209.74
|159
|2008.09.23 10:20
|buy
|80
|0.10
|1.4702
|1.4632
|1.4772
|160
|2008.09.23 11:55
|t/p
|80
|0.10
|1.4772
|1.4632
|1.4772
|70.00
|10279.74
|161
|2008.09.23 11:55
|buy
|81
|0.10
|1.4775
|1.4705
|1.4845
|162
|2008.09.23 16:18
|s/l
|81
|0.10
|1.4705
|1.4705
|1.4845
|-70.00
|10209.74
|163
|2008.09.23 16:18
|sell
|82
|0.10
|1.4705
|1.4775
|1.4635
|164
|2008.09.23 19:10
|t/p
|82
|0.10
|1.4635
|1.4775
|1.4635
|70.00
|10279.74
|165
|2008.09.23 19:10
|buy
|83
|0.10
|1.4635
|1.4565
|1.4705
|166
|2008.09.23 20:11
|t/p
|83
|0.10
|1.4705
|1.4565
|1.4705
|70.00
|10349.74
|167
|2008.09.23 20:11
|sell
|84
|0.10
|1.4706
|1.4776
|1.4636
|168
|2008.09.24 18:05
|t/p
|84
|0.10
|1.4636
|1.4776
|1.4636
|70.52
|10420.26
|169
|2008.09.24 18:05
|buy
|85
|0.10
|1.4636
|1.4566
|1.4706
|170
|2008.09.25 03:24
|t/p
|85
|0.10
|1.4706
|1.4566
|1.4706
|67.66
|10487.92
|171
|2008.09.25 03:24
|buy
|86
|0.10
|1.4711
|1.4641
|1.4781
|172
|2008.09.25 13:14
|s/l
|86
|0.10
|1.4641
|1.4641
|1.4781
|-70.00
|10417.92
|173
|2008.09.25 13:14
|buy
|87
|0.10
|1.4643
|1.4573
|1.4713
|174
|2008.09.25 14:21
|t/p
|87
|0.10
|1.4713
|1.4573
|1.4713
|70.00
|10487.92
|175
|2008.09.25 14:21
|buy
|88
|0.10
|1.4716
|1.4646
|1.4786
|176
|2008.09.25 16:25
|s/l
|88
|0.10
|1.4646
|1.4646
|1.4786
|-70.00
|10417.92
|177
|2008.09.25 16:25
|sell
|89
|0.10
|1.4645
|1.4715
|1.4575
|178
|2008.09.25 19:00
|t/p
|89
|0.10
|1.4575
|1.4715
|1.4575
|70.00
|10487.92
|179
|2008.09.25 19:00
|buy
|90
|0.10
|1.4575
|1.4505
|1.4645
|180
|2008.09.25 20:56
|t/p
|90
|0.10
|1.4645
|1.4505
|1.4645
|70.00
|10557.92
|181
|2008.09.25 20:56
|buy
|91
|0.10
|1.4648
|1.4578
|1.4718
|182
|2008.09.26 09:36
|s/l
|91
|0.10
|1.4578
|1.4578
|1.4718
|-70.78
|10487.14
|183
|2008.09.26 09:36
|sell
|92
|0.10
|1.4577
|1.4647
|1.4507
|184
|2008.09.26 13:57
|s/l
|92
|0.10
|1.4647
|1.4647
|1.4507
|-70.00
|10417.14
|185
|2008.09.26 13:57
|sell
|93
|0.10
|1.4644
|1.4714
|1.4574
|186
|2008.09.29 00:00
|t/p
|93
|0.10
|1.4574
|1.4714
|1.4574
|70.52
|10487.66
|187
|2008.09.29 00:00
|sell
|94
|0.10
|1.4517
|1.4587
|1.4447
|188
|2008.09.29 07:39
|t/p
|94
|0.10
|1.4447
|1.4587
|1.4447
|70.00
|10557.66
|189
|2008.09.29 07:39
|sell
|95
|0.10
|1.4444
|1.4514
|1.4374
|190
|2008.09.29 09:14
|t/p
|95
|0.10
|1.4374
|1.4514
|1.4374
|70.00
|10627.66
|191
|2008.09.29 09:14
|buy
|96
|0.10
|1.4374
|1.4304
|1.4444
|192
|2008.09.29 11:35
|s/l
|96
|0.10
|1.4304
|1.4304
|1.4444
|-70.00
|10557.66
|193
|2008.09.29 11:35
|sell
|97
|0.10
|1.4302
|1.4372
|1.4232
|194
|2008.09.29 13:50
|s/l
|97
|0.10
|1.4372
|1.4372
|1.4232
|-70.00
|10487.66
|195
|2008.09.29 13:50
|buy
|98
|0.10
|1.4372
|1.4302
|1.4442
|196
|2008.09.29 16:06
|t/p
|98
|0.10
|1.4442
|1.4302
|1.4442
|70.00
|10557.66
|197
|2008.09.29 16:06
|sell
|99
|0.10
|1.4442
|1.4512
|1.4372
|198
|2008.09.29 19:46
|s/l
|99
|0.10
|1.4512
|1.4512
|1.4372
|-70.00
|10487.66
|199
|2008.09.29 19:46
|sell
|100
|0.10
|1.4515
|1.4585
|1.4445
|200
|2008.09.29 19:54
|t/p
|100
|0.10
|1.4445
|1.4585
|1.4445
|70.00
|10557.66
|201
|2008.09.29 19:54
|sell
|101
|0.10
|1.4442
|1.4512
|1.4372
|202
|2008.09.29 20:15
|s/l
|101
|0.10
|1.4512
|1.4512
|1.4372
|-70.00
|10487.66
|203
|2008.09.29 20:15
|sell
|102
|0.10
|1.4509
|1.4579
|1.4439
|204
|2008.09.29 22:17
|t/p
|102
|0.10
|1.4439
|1.4579
|1.4439
|70.00
|10557.66
|205
|2008.09.29 22:17
|sell
|103
|0.10
|1.4436
|1.4506
|1.4366
|206
|2008.09.30 00:42
|t/p
|103
|0.10
|1.4366
|1.4506
|1.4366
|70.52
|10628.18
|207
|2008.09.30 00:42
|sell
|104
|0.10
|1.4362
|1.4432
|1.4292
|208
|2008.09.30 14:34
|t/p
|104
|0.10
|1.4292
|1.4432
|1.4292
|70.00
|10698.18
|209
|2008.09.30 14:34
|sell
|105
|0.10
|1.4289
|1.4359
|1.4219
|210
|2008.09.30 15:25
|t/p
|105
|0.10
|1.4219
|1.4359
|1.4219
|70.00
|10768.18
|211
|2008.09.30 15:25
|sell
|106
|0.10
|1.4216
|1.4286
|1.4146
|212
|2008.09.30 16:34
|t/p
|106
|0.10
|1.4146
|1.4286
|1.4146
|70.00
|10838.18
|213
|2008.09.30 16:34
|buy
|107
|0.10
|1.4146
|1.4076
|1.4216
|214
|2008.09.30 16:50
|s/l
|107
|0.10
|1.4076
|1.4076
|1.4216
|-70.00
|10768.18
|215
|2008.09.30 16:50
|sell
|108
|0.10
|1.4076
|1.4146
|1.4006
|216
|2008.10.01 02:55
|s/l
|108
|0.10
|1.4146
|1.4146
|1.4006
|-69.48
|10698.70
|217
|2008.10.01 02:55
|sell
|109
|0.10
|1.4144
|1.4214
|1.4074
|218
|2008.10.01 13:59
|t/p
|109
|0.10
|1.4074
|1.4214
|1.4074
|70.00
|10768.70
|219
|2008.10.01 13:59
|sell
|110
|0.10
|1.4071
|1.4141
|1.4001
|220
|2008.10.01 14:29
|t/p
|110
|0.10
|1.4001
|1.4141
|1.4001
|70.00
|10838.70
|221
|2008.10.01 14:29
|sell
|111
|0.10
|1.3998
|1.4068
|1.3928
|222
|2008.10.01 17:53
|s/l
|111
|0.10
|1.4068
|1.4068
|1.3928
|-70.00
|10768.70
|223
|2008.10.01 17:53
|sell
|112
|0.10
|1.4065
|1.4135
|1.3995
|224
|2008.10.02 01:55
|t/p
|112
|0.10
|1.3995
|1.4135
|1.3995
|71.56
|10840.26
|225
|2008.10.02 01:55
|sell
|113
|0.10
|1.3992
|1.4062
|1.3922
|226
|2008.10.02 08:14
|t/p
|113
|0.10
|1.3922
|1.4062
|1.3922
|70.00
|10910.26
|227
|2008.10.02 08:14
|sell
|114
|0.10
|1.3919
|1.3989
|1.3849
|228
|2008.10.02 14:35
|t/p
|114
|0.10
|1.3849
|1.3989
|1.3849
|70.00
|10980.26
|229
|2008.10.02 14:35
|buy
|115
|0.10
|1.3849
|1.3779
|1.3919
|230
|2008.10.02 14:50
|s/l
|115
|0.10
|1.3779
|1.3779
|1.3919
|-70.00
|10910.26
|231
|2008.10.02 14:50
|buy
|116
|0.10
|1.3781
|1.3711
|1.3851
|232
|2008.10.02 17:57
|t/p
|116
|0.10
|1.3851
|1.3711
|1.3851
|70.00
|10980.26
|233
|2008.10.02 17:57
|sell
|117
|0.10
|1.3851
|1.3921
|1.3781
|234
|2008.10.03 01:49
|t/p
|117
|0.10
|1.3781
|1.3921
|1.3781
|70.52
|11050.78
|235
|2008.10.03 01:49
|sell
|118
|0.10
|1.3778
|1.3848
|1.3708
|236
|2008.10.03 03:41
|s/l
|118
|0.10
|1.3848
|1.3848
|1.3708
|-70.00
|10980.78
|237
|2008.10.03 03:41
|sell
|119
|0.10
|1.3845
|1.3915
|1.3775
|238
|2008.10.03 14:57
|t/p
|119
|0.10
|1.3775
|1.3915
|1.3775
|70.00
|11050.78
|239
|2008.10.03 14:57
|buy
|120
|0.10
|1.3775
|1.3705
|1.3845
|240
|2008.10.03 15:23
|s/l
|120
|0.10
|1.3705
|1.3705
|1.3845
|-70.00
|10980.78
|241
|2008.10.03 15:23
|buy
|121
|0.10
|1.3707
|1.3637
|1.3777
|242
|2008.10.03 16:41
|t/p
|121
|0.10
|1.3777
|1.3637
|1.3777
|70.00
|11050.78
|243
|2008.10.03 16:41
|buy
|122
|0.10
|1.3780
|1.3710
|1.3850
|244
|2008.10.03 18:09
|t/p
|122
|0.10
|1.3850
|1.3710
|1.3850
|70.00
|11120.78
|245
|2008.10.03 18:09
|sell
|123
|0.10
|1.3850
|1.3920
|1.3780
|246
|2008.10.03 22:34
|t/p
|123
|0.10
|1.3780
|1.3920
|1.3780
|70.00
|11190.78
|247
|2008.10.03 22:34
|sell
|124
|0.10
|1.3776
|1.3846
|1.3706
|248
|2008.10.06 00:00
|t/p
|124
|0.10
|1.3706
|1.3846
|1.3706
|70.52
|11261.30
|249
|2008.10.06 00:00
|sell
|125
|0.10
|1.3637
|1.3707
|1.3567
|250
|2008.10.06 08:08
|t/p
|125
|0.10
|1.3567
|1.3707
|1.3567
|70.00
|11331.30
|251
|2008.10.06 08:08
|sell
|126
|0.10
|1.3563
|1.3633
|1.3493
|252
|2008.10.06 14:01
|s/l
|126
|0.10
|1.3633
|1.3633
|1.3493
|-70.00
|11261.30
|253
|2008.10.06 14:01
|sell
|127
|0.10
|1.3630
|1.3700
|1.3560
|254
|2008.10.06 15:57
|t/p
|127
|0.10
|1.3560
|1.3700
|1.3560
|70.00
|11331.30
|255
|2008.10.06 15:57
|sell
|128
|0.10
|1.3557
|1.3627
|1.3487
|256
|2008.10.06 16:48
|t/p
|128
|0.10
|1.3487
|1.3627
|1.3487
|70.00
|11401.30
|257
|2008.10.06 16:48
|sell
|129
|0.10
|1.3484
|1.3554
|1.3414
|258
|2008.10.07 05:48
|s/l
|129
|0.10
|1.3554
|1.3554
|1.3414
|-69.48
|11331.82
|259
|2008.10.07 05:48
|sell
|130
|0.10
|1.3551
|1.3621
|1.3481
|260
|2008.10.07 06:31
|s/l
|130
|0.10
|1.3621
|1.3621
|1.3481
|-70.00
|11261.82
|261
|2008.10.07 06:31
|sell
|131
|0.10
|1.3618
|1.3688
|1.3548
|262
|2008.10.07 07:55
|t/p
|131
|0.10
|1.3548
|1.3688
|1.3548
|70.00
|11331.82
|263
|2008.10.07 07:55
|sell
|132
|0.10
|1.3544
|1.3614
|1.3474
|264
|2008.10.07 08:18
|s/l
|132
|0.10
|1.3614
|1.3614
|1.3474
|-70.00
|11261.82
|265
|2008.10.07 08:18
|sell
|133
|0.10
|1.3611
|1.3681
|1.3541
|266
|2008.10.07 10:15
|t/p
|133
|0.10
|1.3541
|1.3681
|1.3541
|70.00
|11331.82
|267
|2008.10.07 10:15
|sell
|134
|0.10
|1.3538
|1.3608
|1.3468
|268
|2008.10.07 13:47
|s/l
|134
|0.10
|1.3608
|1.3608
|1.3468
|-70.00
|11261.82
|269
|2008.10.07 13:47
|sell
|135
|0.10
|1.3605
|1.3675
|1.3535
|270
|2008.10.07 15:13
|s/l
|135
|0.10
|1.3675
|1.3675
|1.3535
|-70.00
|11191.82
|271
|2008.10.07 15:13
|sell
|136
|0.10
|1.3672
|1.3742
|1.3602
|272
|2008.10.07 15:34
|s/l
|136
|0.10
|1.3742
|1.3742
|1.3602
|-70.00
|11121.82
|273
|2008.10.07 15:34
|sell
|137
|0.10
|1.3740
|1.3810
|1.3670
|274
|2008.10.07 15:55
|t/p
|137
|0.10
|1.3670
|1.3810
|1.3670
|70.00
|11191.82
|275
|2008.10.07 15:55
|buy
|138
|0.10
|1.3670
|1.3600
|1.3740
|276
|2008.10.07 17:11
|s/l
|138
|0.10
|1.3600
|1.3600
|1.3740
|-70.00
|11121.82
|277
|2008.10.07 17:11
|sell
|139
|0.10
|1.3599
|1.3669
|1.3529
|278
|2008.10.08 09:11
|s/l
|139
|0.10
|1.3669
|1.3669
|1.3529
|-69.48
|11052.34
|279
|2008.10.08 09:11
|sell
|140
|0.10
|1.3666
|1.3736
|1.3596
|280
|2008.10.08 12:08
|t/p
|140
|0.10
|1.3596
|1.3736
|1.3596
|70.00
|11122.34
|281
|2008.10.08 12:08
|sell
|141
|0.10
|1.3592
|1.3662
|1.3522
|282
|2008.10.08 13:00
|s/l
|141
|0.10
|1.3662
|1.3662
|1.3522
|-70.00
|11052.34
|283
|2008.10.08 13:00
|sell
|142
|0.10
|1.3659
|1.3729
|1.3589
|284
|2008.10.08 13:25
|s/l
|142
|0.10
|1.3729
|1.3729
|1.3589
|-70.00
|10982.34
|285
|2008.10.08 13:25
|sell
|143
|0.10
|1.3726
|1.3796
|1.3656
|286
|2008.10.08 14:29
|t/p
|143
|0.10
|1.3656
|1.3796
|1.3656
|70.00
|11052.34
|287
|2008.10.08 14:29
|sell
|144
|0.10
|1.3653
|1.3723
|1.3583
|288
|2008.10.08 19:15
|s/l
|144
|0.10
|1.3723
|1.3723
|1.3583
|-70.00
|10982.34
|289
|2008.10.08 19:15
|buy
|145
|0.10
|1.3723
|1.3653
|1.3793
|290
|2008.10.08 22:08
|s/l
|145
|0.10
|1.3653
|1.3653
|1.3793
|-70.00
|10912.34
|291
|2008.10.08 22:08
|sell
|146
|0.10
|1.3653
|1.3723
|1.3583
|292
|2008.10.09 09:40
|s/l
|146
|0.10
|1.3723
|1.3723
|1.3583
|-68.44
|10843.90
|293
|2008.10.09 09:40
|buy
|147
|0.10
|1.3723
|1.3653
|1.3793
|294
|2008.10.09 16:10
|s/l
|147
|0.10
|1.3653
|1.3653
|1.3793
|-70.00
|10773.90
|295
|2008.10.09 16:10
|buy
|148
|0.10
|1.3655
|1.3585
|1.3725
|296
|2008.10.09 23:02
|s/l
|148
|0.10
|1.3585
|1.3585
|1.3725
|-70.00
|10703.90
|297
|2008.10.09 23:02
|buy
|149
|0.10
|1.3588
|1.3518
|1.3658
|298
|2008.10.10 06:29
|s/l
|149
|0.10
|1.3518
|1.3518
|1.3658
|-70.78
|10633.12
|299
|2008.10.10 06:29
|buy
|150
|0.10
|1.3521
|1.3451
|1.3591
|300
|2008.10.10 09:29
|t/p
|150
|0.10
|1.3591
|1.3451
|1.3591
|70.00
|10703.12
|301
|2008.10.10 09:29
|buy
|151
|0.10
|1.3594
|1.3524
|1.3664
|302
|2008.10.10 12:31
|s/l
|151
|0.10
|1.3524
|1.3524
|1.3664
|-70.00
|10633.12
|303
|2008.10.10 12:31
|buy
|152
|0.10
|1.3527
|1.3457
|1.3597
|304
|2008.10.10 16:12
|t/p
|152
|0.10
|1.3597
|1.3457
|1.3597
|70.00
|10703.12
|305
|2008.10.10 16:12
|buy
|153
|0.10
|1.3601
|1.3531
|1.3671
|306
|2008.10.10 16:41
|s/l
|153
|0.10
|1.3531
|1.3531
|1.3671
|-70.00
|10633.12
|307
|2008.10.10 16:41
|sell
|154
|0.10
|1.3531
|1.3601
|1.3461
|308
|2008.10.10 17:51
|t/p
|154
|0.10
|1.3461
|1.3601
|1.3461
|70.00
|10703.12
|309
|2008.10.10 17:51
|buy
|155
|0.10
|1.3461
|1.3391
|1.3531
|310
|2008.10.10 19:39
|s/l
|155
|0.10
|1.3391
|1.3391
|1.3531
|-70.00
|10633.12
|311
|2008.10.10 19:39
|buy
|156
|0.10
|1.3394
|1.3324
|1.3464
|312
|2008.10.10 20:27
|s/l
|156
|0.10
|1.3324
|1.3324
|1.3464
|-70.00
|10563.12
|313
|2008.10.10 20:27
|buy
|157
|0.10
|1.3327
|1.3257
|1.3397
|314
|2008.10.10 21:28
|t/p
|157
|0.10
|1.3397
|1.3257
|1.3397
|70.00
|10633.12
|315
|2008.10.10 21:28
|buy
|158
|0.10
|1.3400
|1.3330
|1.3470
|316
|2008.10.13 00:02
|t/p
|158
|0.10
|1.3470
|1.3330
|1.3470
|69.22
|10702.34
|317
|2008.10.13 00:02
|buy
|159
|0.10
|1.3584
|1.3514
|1.3654
|318
|2008.10.13 04:46
|s/l
|159
|0.10
|1.3514
|1.3514
|1.3654
|-70.00
|10632.34
|319
|2008.10.13 04:46
|buy
|160
|0.10
|1.3517
|1.3447
|1.3587
|320
|2008.10.13 08:04
|t/p
|160
|0.10
|1.3587
|1.3447
|1.3587
|70.00
|10702.34
|321
|2008.10.13 08:04
|sell
|161
|0.10
|1.3587
|1.3657
|1.3517
|322
|2008.10.13 08:37
|s/l
|161
|0.10
|1.3657
|1.3657
|1.3517
|-70.00
|10632.34
|323
|2008.10.13 08:37
|sell
|162
|0.10
|1.3654
|1.3724
|1.3584
|324
|2008.10.13 12:08
|t/p
|162
|0.10
|1.3584
|1.3724
|1.3584
|70.00
|10702.34
|325
|2008.10.13 12:08
|sell
|163
|0.10
|1.3581
|1.3651
|1.3511
|326
|2008.10.13 14:31
|s/l
|163
|0.10
|1.3651
|1.3651
|1.3511
|-70.00
|10632.34
|327
|2008.10.13 14:31
|buy
|164
|0.10
|1.3651
|1.3581
|1.3721
|328
|2008.10.13 16:57
|s/l
|164
|0.10
|1.3581
|1.3581
|1.3721
|-70.00
|10562.34
|329
|2008.10.13 16:57
|sell
|165
|0.10
|1.3581
|1.3651
|1.3511
|330
|2008.10.13 18:12
|t/p
|165
|0.10
|1.3511
|1.3651
|1.3511
|70.00
|10632.34
|331
|2008.10.13 18:12
|buy
|166
|0.10
|1.3511
|1.3441
|1.3581
|332
|2008.10.13 21:39
|t/p
|166
|0.10
|1.3581
|1.3441
|1.3581
|70.00
|10702.34
|333
|2008.10.13 21:39
|sell
|167
|0.10
|1.3581
|1.3651
|1.3511
|334
|2008.10.14 01:57
|s/l
|167
|0.10
|1.3651
|1.3651
|1.3511
|-69.48
|10632.86
|335
|2008.10.14 01:57
|sell
|168
|0.10
|1.3648
|1.3718
|1.3578
|336
|2008.10.14 12:05
|s/l
|168
|0.10
|1.3718
|1.3718
|1.3578
|-70.00
|10562.86
|337
|2008.10.14 12:05
|sell
|169
|0.10
|1.3715
|1.3785
|1.3645
|338
|2008.10.14 16:24
|t/p
|169
|0.10
|1.3645
|1.3785
|1.3645
|70.00
|10632.86
|339
|2008.10.14 16:24
|sell
|170
|0.10
|1.3641
|1.3711
|1.3571
|340
|2008.10.15 01:38
|t/p
|170
|0.10
|1.3571
|1.3711
|1.3571
|70.52
|10703.38
|341
|2008.10.15 01:38
|buy
|171
|0.10
|1.3570
|1.3500
|1.3640
|342
|2008.10.15 12:30
|t/p
|171
|0.10
|1.3640
|1.3500
|1.3640
|70.00
|10773.38
|343
|2008.10.15 12:30
|sell
|172
|0.10
|1.3640
|1.3710
|1.3570
|344
|2008.10.15 15:29
|t/p
|172
|0.10
|1.3570
|1.3710
|1.3570
|70.00
|10843.38
|345
|2008.10.15 15:29
|buy
|173
|0.10
|1.3569
|1.3499
|1.3639
|346
|2008.10.15 16:41
|t/p
|173
|0.10
|1.3639
|1.3499
|1.3639
|70.00
|10913.38
|347
|2008.10.15 16:41
|buy
|174
|0.10
|1.3642
|1.3572
|1.3712
|348
|2008.10.15 17:12
|s/l
|174
|0.10
|1.3572
|1.3572
|1.3712
|-70.00
|10843.38
|349
|2008.10.15 17:12
|buy
|175
|0.10
|1.3575
|1.3505
|1.3645
|350
|2008.10.15 19:56
|s/l
|175
|0.10
|1.3505
|1.3505
|1.3645
|-70.00
|10773.38
|351
|2008.10.15 19:56
|sell
|176
|0.10
|1.3505
|1.3575
|1.3435
|352
|2008.10.16 00:22
|t/p
|176
|0.10
|1.3435
|1.3575
|1.3435
|71.56
|10844.94
|353
|2008.10.16 00:22
|sell
|177
|0.10
|1.3432
|1.3502
|1.3362
|354
|2008.10.16 02:44
|s/l
|177
|0.10
|1.3502
|1.3502
|1.3362
|-70.00
|10774.94
|355
|2008.10.16 02:44
|sell
|178
|0.10
|1.3499
|1.3569
|1.3429
|356
|2008.10.16 06:18
|t/p
|178
|0.10
|1.3429
|1.3569
|1.3429
|70.00
|10844.94
|357
|2008.10.16 06:18
|sell
|179
|0.10
|1.3426
|1.3496
|1.3356
|358
|2008.10.16 06:40
|t/p
|179
|0.10
|1.3356
|1.3496
|1.3356
|70.00
|10914.94
|359
|2008.10.16 06:40
|buy
|180
|0.10
|1.3356
|1.3286
|1.3426
|360
|2008.10.16 07:10
|t/p
|180
|0.10
|1.3426
|1.3286
|1.3426
|70.00
|10984.94
|361
|2008.10.16 07:10
|buy
|181
|0.10
|1.3429
|1.3359
|1.3499
|362
|2008.10.16 07:39
|s/l
|181
|0.10
|1.3359
|1.3359
|1.3499
|-70.00
|10914.94
|363
|2008.10.16 07:39
|buy
|182
|0.10
|1.3361
|1.3291
|1.3431
|364
|2008.10.16 10:01
|t/p
|182
|0.10
|1.3431
|1.3291
|1.3431
|70.00
|10984.94
|365
|2008.10.16 10:01
|buy
|183
|0.10
|1.3434
|1.3364
|1.3504
|366
|2008.10.16 13:14
|t/p
|183
|0.10
|1.3504
|1.3364
|1.3504
|70.00
|11054.94
|367
|2008.10.16 13:14
|sell
|184
|0.10
|1.3504
|1.3574
|1.3434
|368
|2008.10.16 16:04
|t/p
|184
|0.10
|1.3434
|1.3574
|1.3434
|70.00
|11124.94
|369
|2008.10.16 16:04
|buy
|185
|0.10
|1.3434
|1.3364
|1.3504
|370
|2008.10.17 01:07
|t/p
|185
|0.10
|1.3504
|1.3364
|1.3504
|69.22
|11194.16
|371
|2008.10.17 01:07
|sell
|186
|0.10
|1.3504
|1.3574
|1.3434
|372
|2008.10.17 03:43
|t/p
|186
|0.10
|1.3434
|1.3574
|1.3434
|70.00
|11264.16
|373
|2008.10.17 03:43
|buy
|187
|0.10
|1.3434
|1.3364
|1.3504
|374
|2008.10.17 07:03
|t/p
|187
|0.10
|1.3504
|1.3364
|1.3504
|70.00
|11334.16
|375
|2008.10.17 07:03
|sell
|188
|0.10
|1.3504
|1.3574
|1.3434
|376
|2008.10.17 10:02
|t/p
|188
|0.10
|1.3434
|1.3574
|1.3434
|70.00
|11404.16
|377
|2008.10.17 10:02
|sell
|189
|0.10
|1.3430
|1.3500
|1.3360
|378
|2008.10.20 06:51
|s/l
|189
|0.10
|1.3500
|1.3500
|1.3360
|-69.48
|11334.68
|379
|2008.10.20 06:51
|sell
|190
|0.10
|1.3497
|1.3567
|1.3427
|380
|2008.10.20 13:08
|t/p
|190
|0.10
|1.3427
|1.3567
|1.3427
|70.00
|11404.68
|381
|2008.10.20 13:08
|sell
|191
|0.10
|1.3424
|1.3494
|1.3354
|382
|2008.10.20 15:32
|t/p
|191
|0.10
|1.3354
|1.3494
|1.3354
|70.00
|11474.68
|383
|2008.10.20 15:32
|sell
|192
|0.10
|1.3351
|1.3421
|1.3281
|384
|2008.10.21 08:42
|t/p
|192
|0.10
|1.3281
|1.3421
|1.3281
|70.52
|11545.20
|385
|2008.10.21 08:42
|sell
|193
|0.10
|1.3277
|1.3347
|1.3207
|386
|2008.10.21 13:37
|t/p
|193
|0.10
|1.3207
|1.3347
|1.3207
|70.00
|11615.20
|387
|2008.10.21 13:37
|sell
|194
|0.10
|1.3204
|1.3274
|1.3134
|388
|2008.10.21 17:46
|t/p
|194
|0.10
|1.3134
|1.3274
|1.3134
|70.00
|11685.20
|389
|2008.10.21 17:46
|sell
|195
|0.10
|1.3131
|1.3201
|1.3061
|390
|2008.10.21 21:50
|t/p
|195
|0.10
|1.3061
|1.3201
|1.3061
|70.00
|11755.20
|391
|2008.10.21 21:50
|sell
|196
|0.10
|1.3058
|1.3128
|1.2988
|392
|2008.10.22 04:15
|t/p
|196
|0.10
|1.2988
|1.3128
|1.2988
|70.52
|11825.72
|393
|2008.10.22 04:15
|sell
|197
|0.10
|1.2985
|1.3055
|1.2915
|394
|2008.10.22 05:43
|t/p
|197
|0.10
|1.2915
|1.3055
|1.2915
|70.00
|11895.72
|395
|2008.10.22 05:43
|buy
|198
|0.10
|1.2915
|1.2845
|1.2985
|396
|2008.10.22 06:17
|s/l
|198
|0.10
|1.2845
|1.2845
|1.2985
|-70.00
|11825.72
|397
|2008.10.22 06:17
|sell
|199
|0.10
|1.2843
|1.2913
|1.2773
|398
|2008.10.22 06:29
|t/p
|199
|0.10
|1.2773
|1.2913
|1.2773
|70.00
|11895.72
|399
|2008.10.22 06:29
|sell
|200
|0.10
|1.2767
|1.2837
|1.2697
|400
|2008.10.22 06:38
|s/l
|200
|0.10
|1.2837
|1.2837
|1.2697
|-70.00
|11825.72
|401
|2008.10.22 06:38
|sell
|201
|0.10
|1.2834
|1.2904
|1.2764
|402
|2008.10.22 09:09
|s/l
|201
|0.10
|1.2904
|1.2904
|1.2764
|-70.00
|11755.72
|403
|2008.10.22 09:09
|sell
|202
|0.10
|1.2901
|1.2971
|1.2831
|404
|2008.10.22 09:35
|t/p
|202
|0.10
|1.2831
|1.2971
|1.2831
|70.00
|11825.72
|405
|2008.10.22 09:35
|sell
|203
|0.10
|1.2828
|1.2898
|1.2758
|406
|2008.10.22 10:34
|s/l
|203
|0.10
|1.2898
|1.2898
|1.2758
|-70.00
|11755.72
|407
|2008.10.22 10:34
|sell
|204
|0.10
|1.2895
|1.2965
|1.2825
|408
|2008.10.22 16:02
|t/p
|204
|0.10
|1.2825
|1.2965
|1.2825
|70.00
|11825.72
|409
|2008.10.22 16:02
|sell
|205
|0.10
|1.2822
|1.2892
|1.2752
|410
|2008.10.22 16:48
|s/l
|205
|0.10
|1.2892
|1.2892
|1.2752
|-70.00
|11755.72
|411
|2008.10.22 16:48
|sell
|206
|0.10
|1.2889
|1.2959
|1.2819
|412
|2008.10.22 21:40
|t/p
|206
|0.10
|1.2819
|1.2959
|1.2819
|70.00
|11825.72
|413
|2008.10.22 21:40
|sell
|207
|0.10
|1.2816
|1.2886
|1.2746
|414
|2008.10.23 01:28
|t/p
|207
|0.10
|1.2746
|1.2886
|1.2746
|71.56
|11897.28
|415
|2008.10.23 01:28
|sell
|208
|0.10
|1.2742
|1.2812
|1.2672
|416
|2008.10.23 02:09
|s/l
|208
|0.10
|1.2812
|1.2812
|1.2672
|-70.00
|11827.28
|417
|2008.10.23 02:09
|sell
|209
|0.10
|1.2811
|1.2881
|1.2741
|418
|2008.10.23 05:47
|t/p
|209
|0.10
|1.2741
|1.2881
|1.2741
|70.00
|11897.28
|419
|2008.10.23 05:47
|sell
|210
|0.10
|1.2738
|1.2808
|1.2668
|420
|2008.10.23 06:58
|s/l
|210
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.2668
|-70.00
|11827.28
|421
|2008.10.23 06:58
|sell
|211
|0.10
|1.2805
|1.2875
|1.2735
|422
|2008.10.23 16:54
|s/l
|211
|0.10
|1.2875
|1.2875
|1.2735
|-70.00
|11757.28
|423
|2008.10.23 16:54
|sell
|212
|0.10
|1.2872
|1.2942
|1.2802
|424
|2008.10.23 23:01
|s/l
|212
|0.10
|1.2942
|1.2942
|1.2802
|-70.00
|11687.28
|425
|2008.10.23 23:01
|sell
|213
|0.10
|1.2939
|1.3009
|1.2869
|426
|2008.10.24 02:15
|t/p
|213
|0.10
|1.2869
|1.3009
|1.2869
|70.52
|11757.80
|427
|2008.10.24 02:15
|sell
|214
|0.10
|1.2866
|1.2936
|1.2796
|428
|2008.10.24 04:34
|t/p
|214
|0.10
|1.2796
|1.2936
|1.2796
|70.00
|11827.80
|429
|2008.10.24 04:34
|sell
|215
|0.10
|1.2792
|1.2862
|1.2722
|430
|2008.10.24 08:54
|t/p
|215
|0.10
|1.2722
|1.2862
|1.2722
|70.00
|11897.80
|431
|2008.10.24 08:54
|sell
|216
|0.10
|1.2719
|1.2789
|1.2649
|432
|2008.10.24 09:34
|t/p
|216
|0.10
|1.2649
|1.2789
|1.2649
|70.00
|11967.80
|433
|2008.10.24 09:34
|sell
|217
|0.10
|1.2646
|1.2716
|1.2576
|434
|2008.10.24 10:38
|t/p
|217
|0.10
|1.2576
|1.2716
|1.2576
|70.00
|12037.80
|435
|2008.10.24 10:38
|sell
|218
|0.10
|1.2573
|1.2643
|1.2503
|436
|2008.10.24 11:35
|t/p
|218
|0.10
|1.2503
|1.2643
|1.2503
|70.00
|12107.80
|437
|2008.10.24 11:35
|sell
|219
|0.10
|1.2500
|1.2570
|1.2430
|438
|2008.10.24 11:57
|s/l
|219
|0.10
|1.2570
|1.2570
|1.2430
|-70.00
|12037.80
|439
|2008.10.24 11:57
|sell
|220
|0.10
|1.2568
|1.2638
|1.2498
|440
|2008.10.24 14:39
|s/l
|220
|0.10
|1.2638
|1.2638
|1.2498
|-70.00
|11967.80
|441
|2008.10.24 14:39
|sell
|221
|0.10
|1.2635
|1.2705
|1.2565
|442
|2008.10.24 15:54
|s/l
|221
|0.10
|1.2705
|1.2705
|1.2565
|-70.00
|11897.80
|443
|2008.10.24 15:54
|sell
|222
|0.10
|1.2702
|1.2772
|1.2632
|444
|2008.10.24 19:45
|t/p
|222
|0.10
|1.2632
|1.2772
|1.2632
|70.00
|11967.80
|445
|2008.10.24 19:45
|sell
|223
|0.10
|1.2629
|1.2699
|1.2559
|446
|2008.10.27 00:05
|t/p
|223
|0.10
|1.2559
|1.2699
|1.2559
|70.52
|12038.32
|447
|2008.10.27 00:05
|sell
|224
|0.10
|1.2554
|1.2624
|1.2484
|448
|2008.10.27 00:54
|s/l
|224
|0.10
|1.2624
|1.2624
|1.2484
|-70.00
|11968.32
|449
|2008.10.27 00:54
|sell
|225
|0.10
|1.2622
|1.2692
|1.2552
|450
|2008.10.27 02:35
|t/p
|225
|0.10
|1.2552
|1.2692
|1.2552
|70.00
|12038.32
|451
|2008.10.27 02:35
|sell
|226
|0.10
|1.2548
|1.2618
|1.2478
|452
|2008.10.27 04:38
|s/l
|226
|0.10
|1.2618
|1.2618
|1.2478
|-70.00
|11968.32
|453
|2008.10.27 04:38
|sell
|227
|0.10
|1.2615
|1.2685
|1.2545
|454
|2008.10.27 06:13
|t/p
|227
|0.10
|1.2545
|1.2685
|1.2545
|70.00
|12038.32
|455
|2008.10.27 06:13
|sell
|228
|0.10
|1.2541
|1.2611
|1.2471
|456
|2008.10.27 08:12
|t/p
|228
|0.10
|1.2471
|1.2611
|1.2471
|70.00
|12108.32
|457
|2008.10.27 08:12
|sell
|229
|0.10
|1.2468
|1.2538
|1.2398
|458
|2008.10.27 09:29
|t/p
|229
|0.10
|1.2398
|1.2538
|1.2398
|70.00
|12178.32
|459
|2008.10.27 09:29
|sell
|230
|0.10
|1.2395
|1.2465
|1.2325
|460
|2008.10.27 11:39
|s/l
|230
|0.10
|1.2465
|1.2465
|1.2325
|-70.00
|12108.32
|461
|2008.10.27 11:39
|sell
|231
|0.10
|1.2462
|1.2532
|1.2392
|462
|2008.10.27 17:55
|s/l
|231
|0.10
|1.2532
|1.2532
|1.2392
|-70.00
|12038.32
|463
|2008.10.27 17:55
|sell
|232
|0.10
|1.2529
|1.2599
|1.2459
|464
|2008.10.27 22:12
|t/p
|232
|0.10
|1.2459
|1.2599
|1.2459
|70.00
|12108.32
|465
|2008.10.27 22:12
|sell
|233
|0.10
|1.2456
|1.2526
|1.2386
|466
|2008.10.28 02:04
|t/p
|233
|0.10
|1.2386
|1.2526
|1.2386
|70.52
|12178.84
|467
|2008.10.28 02:04
|sell
|234
|0.10
|1.2382
|1.2452
|1.2312
|468
|2008.10.28 04:42
|s/l
|234
|0.10
|1.2452
|1.2452
|1.2312
|-70.00
|12108.84
|469
|2008.10.28 04:42
|sell
|235
|0.10
|1.2451
|1.2521
|1.2381
|470
|2008.10.28 06:40
|s/l
|235
|0.10
|1.2521
|1.2521
|1.2381
|-70.00
|12038.84
|471
|2008.10.28 06:40
|buy
|236
|0.10
|1.2521
|1.2451
|1.2591
|472
|2008.10.28 15:53
|s/l
|236
|0.10
|1.2451
|1.2451
|1.2591
|-70.00
|11968.84
|473
|2008.10.28 15:53
|buy
|237
|0.10
|1.2454
|1.2384
|1.2524
|474
|2008.10.28 19:17
|t/p
|237
|0.10
|1.2524
|1.2384
|1.2524
|70.00
|12038.84
|475
|2008.10.28 19:17
|sell
|238
|0.10
|1.2524
|1.2594
|1.2454
|476
|2008.10.28 19:52
|s/l
|238
|0.10
|1.2594
|1.2594
|1.2454
|-70.00
|11968.84
|477
|2008.10.28 19:52
|buy
|239
|0.10
|1.2594
|1.2524
|1.2664
|478
|2008.10.28 20:21
|t/p
|239
|0.10
|1.2664
|1.2524
|1.2664
|70.00
|12038.84
|479
|2008.10.28 20:21
|sell
|240
|0.10
|1.2664
|1.2734
|1.2594
|480
|2008.10.28 21:23
|s/l
|240
|0.10
|1.2734
|1.2734
|1.2594
|-70.00
|11968.84
|481
|2008.10.28 21:23
|buy
|241
|0.10
|1.2736
|1.2666
|1.2806
|482
|2008.10.28 23:55
|t/p
|241
|0.10
|1.2806
|1.2666
|1.2806
|70.00
|12038.84
|483
|2008.10.28 23:55
|sell
|242
|0.10
|1.2806
|1.2876
|1.2736
|484
|2008.10.29 01:58
|t/p
|242
|0.10
|1.2736
|1.2876
|1.2736
|70.52
|12109.36
|485
|2008.10.29 01:58
|sell
|243
|0.10
|1.2733
|1.2803
|1.2663
|486
|2008.10.29 06:03
|t/p
|243
|0.10
|1.2663
|1.2803
|1.2663
|70.00
|12179.36
|487
|2008.10.29 06:03
|sell
|244
|0.10
|1.2660
|1.2730
|1.2590
|488
|2008.10.29 06:48
|s/l
|244
|0.10
|1.2730
|1.2730
|1.2590
|-70.00
|12109.36
|489
|2008.10.29 06:48
|buy
|245
|0.10
|1.2730
|1.2660
|1.2800
|490
|2008.10.29 11:40
|t/p
|245
|0.10
|1.2800
|1.2660
|1.2800
|70.00
|12179.36
|491
|2008.10.29 11:40
|sell
|246
|0.10
|1.2800
|1.2870
|1.2730
|492
|2008.10.29 15:04
|s/l
|246
|0.10
|1.2870
|1.2870
|1.2730
|-70.00
|12109.36
|493
|2008.10.29 15:04
|buy
|247
|0.10
|1.2870
|1.2800
|1.2940
|494
|2008.10.29 15:23
|t/p
|247
|0.10
|1.2940
|1.2800
|1.2940
|70.00
|12179.36
|495
|2008.10.29 15:23
|buy
|248
|0.10
|1.2943
|1.2873
|1.3013
|496
|2008.10.29 16:54
|s/l
|248
|0.10
|1.2873
|1.2873
|1.3013
|-70.00
|12109.36
|497
|2008.10.29 16:54
|buy
|249
|0.10
|1.2876
|1.2806
|1.2946
|498
|2008.10.29 17:39
|t/p
|249
|0.10
|1.2946
|1.2806
|1.2946
|70.00
|12179.36
|499
|2008.10.29 17:39
|sell
|250
|0.10
|1.2946
|1.3016
|1.2876
|500
|2008.10.29 18:05
|t/p
|250
|0.10
|1.2876
|1.3016
|1.2876
|70.00
|12249.36
|501
|2008.10.29 18:05
|sell
|251
|0.10
|1.2873
|1.2943
|1.2803
|502
|2008.10.29 19:08
|s/l
|251
|0.10
|1.2943
|1.2943
|1.2803
|-70.00
|12179.36
|503
|2008.10.29 19:08
|buy
|252
|0.10
|1.2943
|1.2873
|1.3013
|504
|2008.10.29 19:22
|s/l
|252
|0.10
|1.2873
|1.2873
|1.3013
|-70.00
|12109.36
|505
|2008.10.29 19:22
|buy
|253
|0.10
|1.2876
|1.2806
|1.2946
|506
|2008.10.29 20:22
|t/p
|253
|0.10
|1.2946
|1.2806
|1.2946
|70.00
|12179.36
|507
|2008.10.29 20:22
|buy
|254
|0.10
|1.2949
|1.2879
|1.3019
|508
|2008.10.30 01:21
|t/p
|254
|0.10
|1.3019
|1.2879
|1.3019
|67.66
|12247.02
|509
|2008.10.30 01:21
|buy
|255
|0.10
|1.3024
|1.2954
|1.3094
|510
|2008.10.30 02:06
|t/p
|255
|0.10
|1.3094
|1.2954
|1.3094
|70.00
|12317.02
|511
|2008.10.30 02:06
|sell
|256
|0.10
|1.3094
|1.3164
|1.3024
|512
|2008.10.30 02:18
|s/l
|256
|0.10
|1.3164
|1.3164
|1.3024
|-70.00
|12247.02
|513
|2008.10.30 02:18
|sell
|257
|0.10
|1.3161
|1.3231
|1.3091
|514
|2008.10.30 03:37
|s/l
|257
|0.10
|1.3231
|1.3231
|1.3091
|-70.00
|12177.02
|515
|2008.10.30 03:37
|buy
|258
|0.10
|1.3231
|1.3161
|1.3301
|516
|2008.10.30 07:12
|s/l
|258
|0.10
|1.3161
|1.3161
|1.3301
|-70.00
|12107.02
|517
|2008.10.30 07:12
|sell
|259
|0.10
|1.3161
|1.3231
|1.3091
|518
|2008.10.30 08:20
|s/l
|259
|0.10
|1.3231
|1.3231
|1.3091
|-70.00
|12037.02
|519
|2008.10.30 08:20
|buy
|260
|0.10
|1.3231
|1.3161
|1.3301
|520
|2008.10.30 09:25
|s/l
|260
|0.10
|1.3161
|1.3161
|1.3301
|-70.00
|11967.02
|521
|2008.10.30 09:25
|sell
|261
|0.10
|1.3160
|1.3230
|1.3090
|522
|2008.10.30 10:30
|t/p
|261
|0.10
|1.3090
|1.3230
|1.3090
|70.00
|12037.02
|523
|2008.10.30 10:30
|buy
|262
|0.10
|1.3089
|1.3019
|1.3159
|524
|2008.10.30 12:05
|t/p
|262
|0.10
|1.3159
|1.3019
|1.3159
|70.00
|12107.02
|525
|2008.10.30 12:05
|sell
|263
|0.10
|1.3159
|1.3229
|1.3089
|526
|2008.10.30 12:30
|t/p
|263
|0.10
|1.3089
|1.3229
|1.3089
|70.00
|12177.02
|527
|2008.10.30 12:30
|buy
|264
|0.10
|1.3089
|1.3019
|1.3159
|528
|2008.10.30 13:49
|s/l
|264
|0.10
|1.3019
|1.3019
|1.3159
|-70.00
|12107.02
|529
|2008.10.30 13:49
|buy
|265
|0.10
|1.3022
|1.2952
|1.3092
|530
|2008.10.30 15:00
|s/l
|265
|0.10
|1.2952
|1.2952
|1.3092
|-70.00
|12037.02
|531
|2008.10.30 15:00
|buy
|266
|0.10
|1.2955
|1.2885
|1.3025
|532
|2008.10.30 16:29
|s/l
|266
|0.10
|1.2885
|1.2885
|1.3025
|-70.00
|11967.02
|533
|2008.10.30 16:29
|buy
|267
|0.10
|1.2888
|1.2818
|1.2958
|534
|2008.10.30 16:53
|s/l
|267
|0.10
|1.2818
|1.2818
|1.2958
|-70.00
|11897.02
|535
|2008.10.30 16:53
|sell
|268
|0.10
|1.2818
|1.2888
|1.2748
|536
|2008.10.30 17:21
|s/l
|268
|0.10
|1.2888
|1.2888
|1.2748
|-70.00
|11827.02
|537
|2008.10.30 17:21
|sell
|269
|0.10
|1.2885
|1.2955
|1.2815
|538
|2008.10.30 19:19
|s/l
|269
|0.10
|1.2955
|1.2955
|1.2815
|-70.00
|11757.02
|539
|2008.10.30 19:19
|buy
|270
|0.10
|1.2955
|1.2885
|1.3025
|540
|2008.10.30 22:37
|s/l
|270
|0.10
|1.2885
|1.2885
|1.3025
|-70.00
|11687.02
|541
|2008.10.30 22:37
|buy
|271
|0.10
|1.2877
|1.2807
|1.2947
|542
|2008.10.31 01:23
|s/l
|271
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.2947
|-70.78
|11616.24
|543
|2008.10.31 01:23
|buy
|272
|0.10
|1.2810
|1.2740
|1.2880
|544
|2008.10.31 07:36
|s/l
|272
|0.10
|1.2740
|1.2740
|1.2880
|-70.00
|11546.24
|545
|2008.10.31 07:36
|sell
|273
|0.10
|1.2739
|1.2809
|1.2669
|546
|2006.07.20 17:34
|close at stop
|273
|0.10
|1.2728
|1.2809
|1.2669
|11.00
|11557.24