Strategy Tester Report
SVM_EA_v22c
(Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=70; TakeProfit=70; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test1389218Ticks modelled7812804Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit1557.24Gross profit10306.46Gross loss-8749.22
Profit factor1.18Expected payoff5.70
Absolute drawdown116.18Maximal drawdown945.18 (8.26%)Relative drawdown8.26% (945.18)
Total trades273Short positions (won %)169 (57.40%)Long positions (won %)104 (49.04%)
Profit trades (% of total)148 (54.21%)Loss trades (% of total)125 (45.79%)
Largestprofit trade71.56loss trade-72.34
Averageprofit trade69.64loss trade-69.99
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (561.04)consecutive losses (loss in money)9 (-630.78)
Maximalconsecutive profit (count of wins)561.04 (8)consecutive loss (count of losses)-630.78 (9)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 00:00sell10.101.47071.47771.4637
22008.09.01 03:00t/p10.101.46371.47771.463770.0010070.00
32008.09.01 03:00sell20.101.46341.47041.4564
42008.09.02 00:28t/p20.101.45641.47041.456470.5210140.52
52008.09.02 00:28sell30.101.45601.46301.4490
62008.09.02 10:19t/p30.101.44901.46301.449070.0010210.52
72008.09.02 10:19sell40.101.44871.45571.4417
82008.09.03 06:34t/p40.101.44171.45571.441770.5210281.04
92008.09.03 06:34sell50.101.44141.44841.4344
102008.09.03 15:40s/l50.101.44841.44841.4344-70.0010211.04
112008.09.03 15:40sell60.101.44811.45511.4411
122008.09.04 16:29t/p60.101.44111.45511.441171.5610282.60
132008.09.04 16:29sell70.101.44081.44781.4338
142008.09.04 17:18t/p70.101.43381.44781.433870.0010352.60
152008.09.04 17:18sell80.101.43341.44041.4264
162008.09.04 23:13t/p80.101.42641.44041.426470.0010422.60
172008.09.04 23:13sell90.101.42611.43311.4191
182008.09.05 14:48s/l90.101.43311.43311.4191-69.4810353.12
192008.09.05 14:48sell100.101.43281.43981.4258
202008.09.05 16:22t/p100.101.42581.43981.425870.0010423.12
212008.09.05 16:22sell110.101.42551.43251.4185
222008.09.08 00:00s/l110.101.43251.43251.4185-69.4810353.64
232008.09.08 00:00sell120.101.43751.44451.4305
242008.09.08 09:53t/p120.101.43051.44451.430570.0010423.64
252008.09.08 09:53sell130.101.43011.43711.4231
262008.09.08 11:04t/p130.101.42311.43711.423170.0010493.64
272008.09.08 11:04buy140.101.42311.41611.4301
282008.09.08 17:47s/l140.101.41611.41611.4301-70.0010423.64
292008.09.08 17:47sell150.101.41611.42311.4091
302008.09.08 19:23t/p150.101.40911.42311.409170.0010493.64
312008.09.08 19:23buy160.101.40911.40211.4161
322008.09.08 22:14t/p160.101.41611.40211.416170.0010563.64
332008.09.08 22:14sell170.101.41611.42311.4091
342008.09.09 03:07t/p170.101.40911.42311.409170.5210634.16
352008.09.09 03:07sell180.101.40871.41571.4017
362008.09.09 11:00s/l180.101.41571.41571.4017-70.0010564.16
372008.09.09 11:00sell190.101.41541.42241.4084
382008.09.09 15:29t/p190.101.40841.42241.408470.0010634.16
392008.09.09 15:29sell200.101.40811.41511.4011
402008.09.09 17:12s/l200.101.41511.41511.4011-70.0010564.16
412008.09.09 17:12sell210.101.41481.42181.4078
422008.09.09 18:32s/l210.101.42181.42181.4078-70.0010494.16
432008.09.09 18:32sell220.101.42151.42851.4145
442008.09.09 21:09t/p220.101.41451.42851.414570.0010564.16
452008.09.09 21:09sell230.101.41421.42121.4072
462008.09.10 16:50t/p230.101.40721.42121.407270.5210634.68
472008.09.10 16:50sell240.101.40681.41381.3998
482008.09.10 22:34t/p240.101.39981.41381.399870.0010704.68
492008.09.10 22:34buy250.101.39961.39261.4066
502008.09.11 09:36s/l250.101.39261.39261.4066-72.3410632.34
512008.09.11 09:36sell260.101.39261.39961.3856
522008.09.11 22:53s/l260.101.39961.39961.3856-70.0010562.34
532008.09.11 22:53sell270.101.39941.40641.3924
542008.09.12 09:05s/l270.101.40641.40641.3924-69.4810492.86
552008.09.12 09:05sell280.101.40611.41311.3991
562008.09.12 15:19s/l280.101.41311.41311.3991-70.0010422.86
572008.09.12 15:19sell290.101.41281.41981.4058
582008.09.12 17:19s/l290.101.41981.41981.4058-70.0010352.86
592008.09.12 17:19sell300.101.41951.42651.4125
602008.09.15 00:00s/l300.101.42651.42651.4125-69.4810283.38
612008.09.15 00:00buy310.101.42961.42261.4366
622008.09.15 04:17t/p310.101.43661.42261.436670.0010353.38
632008.09.15 04:17buy320.101.43691.42991.4439
642008.09.15 05:13t/p320.101.44391.42991.443970.0010423.38
652008.09.15 05:13buy330.101.44421.43721.4512
662008.09.15 06:43s/l330.101.43721.43721.4512-70.0010353.38
672008.09.15 06:43buy340.101.43751.43051.4445
682008.09.15 08:00t/p340.101.44451.43051.444570.0010423.38
692008.09.15 08:00buy350.101.44481.43781.4518
702008.09.15 08:11s/l350.101.43781.43781.4518-70.0010353.38
712008.09.15 08:11buy360.101.43811.43111.4451
722008.09.15 08:42s/l360.101.43111.43111.4451-70.0010283.38
732008.09.15 08:42buy370.101.43131.42431.4383
742008.09.15 10:49s/l370.101.42431.42431.4383-70.0010213.38
752008.09.15 10:49buy380.101.42461.41761.4316
762008.09.15 12:54s/l380.101.41761.41761.4316-70.0010143.38
772008.09.15 12:54buy390.101.41791.41091.4249
782008.09.15 13:35s/l390.101.41091.41091.4249-70.0010073.38
792008.09.15 13:35buy400.101.41101.40401.4180
802008.09.15 15:19t/p400.101.41801.40401.418070.0010143.38
812008.09.15 15:19buy410.101.41841.41141.4254
822008.09.15 21:28t/p410.101.42541.41141.425470.0010213.38
832008.09.15 21:28buy420.101.42581.41881.4328
842008.09.16 05:58s/l420.101.41881.41881.4328-70.7810142.60
852008.09.16 05:58buy430.101.41901.41201.4260
862008.09.16 07:47t/p430.101.42601.41201.426070.0010212.60
872008.09.16 07:47buy440.101.42631.41931.4333
882008.09.16 11:43s/l440.101.41931.41931.4333-70.0010142.60
892008.09.16 11:43buy450.101.41961.41261.4266
902008.09.16 14:14t/p450.101.42661.41261.426670.0010212.60
912008.09.16 14:14buy460.101.42691.41991.4339
922008.09.16 15:21s/l460.101.41991.41991.4339-70.0010142.60
932008.09.16 15:21buy470.101.42021.41321.4272
942008.09.16 16:58s/l470.101.41321.41321.4272-70.0010072.60
952008.09.16 16:58buy480.101.41341.40641.4204
962008.09.17 02:10t/p480.101.42041.40641.420469.2210141.82
972008.09.17 02:10buy490.101.42081.41381.4278
982008.09.17 05:20s/l490.101.41381.41381.4278-70.0010071.82
992008.09.17 05:20buy500.101.41411.40711.4211
1002008.09.17 08:31t/p500.101.42111.40711.421170.0010141.82
1012008.09.17 08:31buy510.101.42141.41441.4284
1022008.09.17 15:34s/l510.101.41441.41441.4284-70.0010071.82
1032008.09.17 15:34sell520.101.41431.42131.4073
1042008.09.17 16:03s/l520.101.42131.42131.4073-70.0010001.82
1052008.09.17 16:03buy530.101.42131.41431.4283
1062008.09.17 17:21s/l530.101.41431.41431.4283-70.009931.82
1072008.09.17 17:21buy540.101.41451.40751.4215
1082008.09.17 19:18t/p540.101.42151.40751.421570.0010001.82
1092008.09.17 19:18buy550.101.42181.41481.4288
1102008.09.17 19:41t/p550.101.42881.41481.428870.0010071.82
1112008.09.17 19:41buy560.101.42921.42221.4362
1122008.09.17 20:46t/p560.101.43621.42221.436270.0010141.82
1132008.09.17 20:46buy570.101.43661.42961.4436
1142008.09.17 23:20s/l570.101.42961.42961.4436-70.0010071.82
1152008.09.17 23:20buy580.101.42991.42291.4369
1162008.09.18 02:27t/p580.101.43691.42291.436967.6610139.48
1172008.09.18 02:27sell590.101.43691.44391.4299
1182008.09.18 09:02t/p590.101.42991.44391.429970.0010209.48
1192008.09.18 09:02sell600.101.42961.43661.4226
1202008.09.18 10:18s/l600.101.43661.43661.4226-70.0010139.48
1212008.09.18 10:18buy610.101.43661.42961.4436
1222008.09.18 11:25t/p610.101.44361.42961.443670.0010209.48
1232008.09.18 11:25sell620.101.44361.45061.4366
1242008.09.18 12:07s/l620.101.45061.45061.4366-70.0010139.48
1252008.09.18 12:07buy630.101.45061.44361.4576
1262008.09.18 15:13s/l630.101.44361.44361.4576-70.0010069.48
1272008.09.18 15:13sell640.101.44361.45061.4366
1282008.09.18 15:52t/p640.101.43661.45061.436670.0010139.48
1292008.09.18 15:52sell650.101.43631.44331.4293
1302008.09.18 18:50s/l650.101.44331.44331.4293-70.0010069.48
1312008.09.18 18:50sell660.101.44301.45001.4360
1322008.09.18 20:55t/p660.101.43601.45001.436070.0010139.48
1332008.09.18 20:55sell670.101.43571.44271.4287
1342008.09.19 01:51t/p670.101.42871.44271.428770.5210210.00
1352008.09.19 01:51sell680.101.42841.43541.4214
1362008.09.19 03:07t/p680.101.42141.43541.421470.0010280.00
1372008.09.19 03:07sell690.101.42101.42801.4140
1382008.09.19 14:35s/l690.101.42801.42801.4140-70.0010210.00
1392008.09.19 14:35buy700.101.42811.42111.4351
1402008.09.19 15:01t/p700.101.43511.42111.435170.0010280.00
1412008.09.19 15:01buy710.101.43541.42841.4424
1422008.09.19 16:55t/p710.101.44241.42841.442470.0010350.00
1432008.09.19 16:55sell720.101.44241.44941.4354
1442008.09.19 21:31s/l720.101.44941.44941.4354-70.0010280.00
1452008.09.19 21:31buy730.101.44941.44241.4564
1462008.09.22 09:45t/p730.101.45641.44241.456469.2210349.22
1472008.09.22 09:45sell740.101.45661.46361.4496
1482008.09.22 15:35s/l740.101.46361.46361.4496-70.0010279.22
1492008.09.22 15:35sell750.101.46331.47031.4563
1502008.09.22 18:01s/l750.101.47031.47031.4563-70.0010209.22
1512008.09.22 18:01sell760.101.47001.47701.4630
1522008.09.22 19:15s/l760.101.47701.47701.4630-70.0010139.22
1532008.09.22 19:15buy770.101.47701.47001.4840
1542008.09.22 21:29t/p770.101.48401.47001.484070.0010209.22
1552008.09.22 21:29buy780.101.48431.47731.4913
1562008.09.22 23:00s/l780.101.47731.47731.4913-70.0010139.22
1572008.09.22 23:00sell790.101.47721.48421.4702
1582008.09.23 10:20t/p790.101.47021.48421.470270.5210209.74
1592008.09.23 10:20buy800.101.47021.46321.4772
1602008.09.23 11:55t/p800.101.47721.46321.477270.0010279.74
1612008.09.23 11:55buy810.101.47751.47051.4845
1622008.09.23 16:18s/l810.101.47051.47051.4845-70.0010209.74
1632008.09.23 16:18sell820.101.47051.47751.4635
1642008.09.23 19:10t/p820.101.46351.47751.463570.0010279.74
1652008.09.23 19:10buy830.101.46351.45651.4705
1662008.09.23 20:11t/p830.101.47051.45651.470570.0010349.74
1672008.09.23 20:11sell840.101.47061.47761.4636
1682008.09.24 18:05t/p840.101.46361.47761.463670.5210420.26
1692008.09.24 18:05buy850.101.46361.45661.4706
1702008.09.25 03:24t/p850.101.47061.45661.470667.6610487.92
1712008.09.25 03:24buy860.101.47111.46411.4781
1722008.09.25 13:14s/l860.101.46411.46411.4781-70.0010417.92
1732008.09.25 13:14buy870.101.46431.45731.4713
1742008.09.25 14:21t/p870.101.47131.45731.471370.0010487.92
1752008.09.25 14:21buy880.101.47161.46461.4786
1762008.09.25 16:25s/l880.101.46461.46461.4786-70.0010417.92
1772008.09.25 16:25sell890.101.46451.47151.4575
1782008.09.25 19:00t/p890.101.45751.47151.457570.0010487.92
1792008.09.25 19:00buy900.101.45751.45051.4645
1802008.09.25 20:56t/p900.101.46451.45051.464570.0010557.92
1812008.09.25 20:56buy910.101.46481.45781.4718
1822008.09.26 09:36s/l910.101.45781.45781.4718-70.7810487.14
1832008.09.26 09:36sell920.101.45771.46471.4507
1842008.09.26 13:57s/l920.101.46471.46471.4507-70.0010417.14
1852008.09.26 13:57sell930.101.46441.47141.4574
1862008.09.29 00:00t/p930.101.45741.47141.457470.5210487.66
1872008.09.29 00:00sell940.101.45171.45871.4447
1882008.09.29 07:39t/p940.101.44471.45871.444770.0010557.66
1892008.09.29 07:39sell950.101.44441.45141.4374
1902008.09.29 09:14t/p950.101.43741.45141.437470.0010627.66
1912008.09.29 09:14buy960.101.43741.43041.4444
1922008.09.29 11:35s/l960.101.43041.43041.4444-70.0010557.66
1932008.09.29 11:35sell970.101.43021.43721.4232
1942008.09.29 13:50s/l970.101.43721.43721.4232-70.0010487.66
1952008.09.29 13:50buy980.101.43721.43021.4442
1962008.09.29 16:06t/p980.101.44421.43021.444270.0010557.66
1972008.09.29 16:06sell990.101.44421.45121.4372
1982008.09.29 19:46s/l990.101.45121.45121.4372-70.0010487.66
1992008.09.29 19:46sell1000.101.45151.45851.4445
2002008.09.29 19:54t/p1000.101.44451.45851.444570.0010557.66
2012008.09.29 19:54sell1010.101.44421.45121.4372
2022008.09.29 20:15s/l1010.101.45121.45121.4372-70.0010487.66
2032008.09.29 20:15sell1020.101.45091.45791.4439
2042008.09.29 22:17t/p1020.101.44391.45791.443970.0010557.66
2052008.09.29 22:17sell1030.101.44361.45061.4366
2062008.09.30 00:42t/p1030.101.43661.45061.436670.5210628.18
2072008.09.30 00:42sell1040.101.43621.44321.4292
2082008.09.30 14:34t/p1040.101.42921.44321.429270.0010698.18
2092008.09.30 14:34sell1050.101.42891.43591.4219
2102008.09.30 15:25t/p1050.101.42191.43591.421970.0010768.18
2112008.09.30 15:25sell1060.101.42161.42861.4146
2122008.09.30 16:34t/p1060.101.41461.42861.414670.0010838.18
2132008.09.30 16:34buy1070.101.41461.40761.4216
2142008.09.30 16:50s/l1070.101.40761.40761.4216-70.0010768.18
2152008.09.30 16:50sell1080.101.40761.41461.4006
2162008.10.01 02:55s/l1080.101.41461.41461.4006-69.4810698.70
2172008.10.01 02:55sell1090.101.41441.42141.4074
2182008.10.01 13:59t/p1090.101.40741.42141.407470.0010768.70
2192008.10.01 13:59sell1100.101.40711.41411.4001
2202008.10.01 14:29t/p1100.101.40011.41411.400170.0010838.70
2212008.10.01 14:29sell1110.101.39981.40681.3928
2222008.10.01 17:53s/l1110.101.40681.40681.3928-70.0010768.70
2232008.10.01 17:53sell1120.101.40651.41351.3995
2242008.10.02 01:55t/p1120.101.39951.41351.399571.5610840.26
2252008.10.02 01:55sell1130.101.39921.40621.3922
2262008.10.02 08:14t/p1130.101.39221.40621.392270.0010910.26
2272008.10.02 08:14sell1140.101.39191.39891.3849
2282008.10.02 14:35t/p1140.101.38491.39891.384970.0010980.26
2292008.10.02 14:35buy1150.101.38491.37791.3919
2302008.10.02 14:50s/l1150.101.37791.37791.3919-70.0010910.26
2312008.10.02 14:50buy1160.101.37811.37111.3851
2322008.10.02 17:57t/p1160.101.38511.37111.385170.0010980.26
2332008.10.02 17:57sell1170.101.38511.39211.3781
2342008.10.03 01:49t/p1170.101.37811.39211.378170.5211050.78
2352008.10.03 01:49sell1180.101.37781.38481.3708
2362008.10.03 03:41s/l1180.101.38481.38481.3708-70.0010980.78
2372008.10.03 03:41sell1190.101.38451.39151.3775
2382008.10.03 14:57t/p1190.101.37751.39151.377570.0011050.78
2392008.10.03 14:57buy1200.101.37751.37051.3845
2402008.10.03 15:23s/l1200.101.37051.37051.3845-70.0010980.78
2412008.10.03 15:23buy1210.101.37071.36371.3777
2422008.10.03 16:41t/p1210.101.37771.36371.377770.0011050.78
2432008.10.03 16:41buy1220.101.37801.37101.3850
2442008.10.03 18:09t/p1220.101.38501.37101.385070.0011120.78
2452008.10.03 18:09sell1230.101.38501.39201.3780
2462008.10.03 22:34t/p1230.101.37801.39201.378070.0011190.78
2472008.10.03 22:34sell1240.101.37761.38461.3706
2482008.10.06 00:00t/p1240.101.37061.38461.370670.5211261.30
2492008.10.06 00:00sell1250.101.36371.37071.3567
2502008.10.06 08:08t/p1250.101.35671.37071.356770.0011331.30
2512008.10.06 08:08sell1260.101.35631.36331.3493
2522008.10.06 14:01s/l1260.101.36331.36331.3493-70.0011261.30
2532008.10.06 14:01sell1270.101.36301.37001.3560
2542008.10.06 15:57t/p1270.101.35601.37001.356070.0011331.30
2552008.10.06 15:57sell1280.101.35571.36271.3487
2562008.10.06 16:48t/p1280.101.34871.36271.348770.0011401.30
2572008.10.06 16:48sell1290.101.34841.35541.3414
2582008.10.07 05:48s/l1290.101.35541.35541.3414-69.4811331.82
2592008.10.07 05:48sell1300.101.35511.36211.3481
2602008.10.07 06:31s/l1300.101.36211.36211.3481-70.0011261.82
2612008.10.07 06:31sell1310.101.36181.36881.3548
2622008.10.07 07:55t/p1310.101.35481.36881.354870.0011331.82
2632008.10.07 07:55sell1320.101.35441.36141.3474
2642008.10.07 08:18s/l1320.101.36141.36141.3474-70.0011261.82
2652008.10.07 08:18sell1330.101.36111.36811.3541
2662008.10.07 10:15t/p1330.101.35411.36811.354170.0011331.82
2672008.10.07 10:15sell1340.101.35381.36081.3468
2682008.10.07 13:47s/l1340.101.36081.36081.3468-70.0011261.82
2692008.10.07 13:47sell1350.101.36051.36751.3535
2702008.10.07 15:13s/l1350.101.36751.36751.3535-70.0011191.82
2712008.10.07 15:13sell1360.101.36721.37421.3602
2722008.10.07 15:34s/l1360.101.37421.37421.3602-70.0011121.82
2732008.10.07 15:34sell1370.101.37401.38101.3670
2742008.10.07 15:55t/p1370.101.36701.38101.367070.0011191.82
2752008.10.07 15:55buy1380.101.36701.36001.3740
2762008.10.07 17:11s/l1380.101.36001.36001.3740-70.0011121.82
2772008.10.07 17:11sell1390.101.35991.36691.3529
2782008.10.08 09:11s/l1390.101.36691.36691.3529-69.4811052.34
2792008.10.08 09:11sell1400.101.36661.37361.3596
2802008.10.08 12:08t/p1400.101.35961.37361.359670.0011122.34
2812008.10.08 12:08sell1410.101.35921.36621.3522
2822008.10.08 13:00s/l1410.101.36621.36621.3522-70.0011052.34
2832008.10.08 13:00sell1420.101.36591.37291.3589
2842008.10.08 13:25s/l1420.101.37291.37291.3589-70.0010982.34
2852008.10.08 13:25sell1430.101.37261.37961.3656
2862008.10.08 14:29t/p1430.101.36561.37961.365670.0011052.34
2872008.10.08 14:29sell1440.101.36531.37231.3583
2882008.10.08 19:15s/l1440.101.37231.37231.3583-70.0010982.34
2892008.10.08 19:15buy1450.101.37231.36531.3793
2902008.10.08 22:08s/l1450.101.36531.36531.3793-70.0010912.34
2912008.10.08 22:08sell1460.101.36531.37231.3583
2922008.10.09 09:40s/l1460.101.37231.37231.3583-68.4410843.90
2932008.10.09 09:40buy1470.101.37231.36531.3793
2942008.10.09 16:10s/l1470.101.36531.36531.3793-70.0010773.90
2952008.10.09 16:10buy1480.101.36551.35851.3725
2962008.10.09 23:02s/l1480.101.35851.35851.3725-70.0010703.90
2972008.10.09 23:02buy1490.101.35881.35181.3658
2982008.10.10 06:29s/l1490.101.35181.35181.3658-70.7810633.12
2992008.10.10 06:29buy1500.101.35211.34511.3591
3002008.10.10 09:29t/p1500.101.35911.34511.359170.0010703.12
3012008.10.10 09:29buy1510.101.35941.35241.3664
3022008.10.10 12:31s/l1510.101.35241.35241.3664-70.0010633.12
3032008.10.10 12:31buy1520.101.35271.34571.3597
3042008.10.10 16:12t/p1520.101.35971.34571.359770.0010703.12
3052008.10.10 16:12buy1530.101.36011.35311.3671
3062008.10.10 16:41s/l1530.101.35311.35311.3671-70.0010633.12
3072008.10.10 16:41sell1540.101.35311.36011.3461
3082008.10.10 17:51t/p1540.101.34611.36011.346170.0010703.12
3092008.10.10 17:51buy1550.101.34611.33911.3531
3102008.10.10 19:39s/l1550.101.33911.33911.3531-70.0010633.12
3112008.10.10 19:39buy1560.101.33941.33241.3464
3122008.10.10 20:27s/l1560.101.33241.33241.3464-70.0010563.12
3132008.10.10 20:27buy1570.101.33271.32571.3397
3142008.10.10 21:28t/p1570.101.33971.32571.339770.0010633.12
3152008.10.10 21:28buy1580.101.34001.33301.3470
3162008.10.13 00:02t/p1580.101.34701.33301.347069.2210702.34
3172008.10.13 00:02buy1590.101.35841.35141.3654
3182008.10.13 04:46s/l1590.101.35141.35141.3654-70.0010632.34
3192008.10.13 04:46buy1600.101.35171.34471.3587
3202008.10.13 08:04t/p1600.101.35871.34471.358770.0010702.34
3212008.10.13 08:04sell1610.101.35871.36571.3517
3222008.10.13 08:37s/l1610.101.36571.36571.3517-70.0010632.34
3232008.10.13 08:37sell1620.101.36541.37241.3584
3242008.10.13 12:08t/p1620.101.35841.37241.358470.0010702.34
3252008.10.13 12:08sell1630.101.35811.36511.3511
3262008.10.13 14:31s/l1630.101.36511.36511.3511-70.0010632.34
3272008.10.13 14:31buy1640.101.36511.35811.3721
3282008.10.13 16:57s/l1640.101.35811.35811.3721-70.0010562.34
3292008.10.13 16:57sell1650.101.35811.36511.3511
3302008.10.13 18:12t/p1650.101.35111.36511.351170.0010632.34
3312008.10.13 18:12buy1660.101.35111.34411.3581
3322008.10.13 21:39t/p1660.101.35811.34411.358170.0010702.34
3332008.10.13 21:39sell1670.101.35811.36511.3511
3342008.10.14 01:57s/l1670.101.36511.36511.3511-69.4810632.86
3352008.10.14 01:57sell1680.101.36481.37181.3578
3362008.10.14 12:05s/l1680.101.37181.37181.3578-70.0010562.86
3372008.10.14 12:05sell1690.101.37151.37851.3645
3382008.10.14 16:24t/p1690.101.36451.37851.364570.0010632.86
3392008.10.14 16:24sell1700.101.36411.37111.3571
3402008.10.15 01:38t/p1700.101.35711.37111.357170.5210703.38
3412008.10.15 01:38buy1710.101.35701.35001.3640
3422008.10.15 12:30t/p1710.101.36401.35001.364070.0010773.38
3432008.10.15 12:30sell1720.101.36401.37101.3570
3442008.10.15 15:29t/p1720.101.35701.37101.357070.0010843.38
3452008.10.15 15:29buy1730.101.35691.34991.3639
3462008.10.15 16:41t/p1730.101.36391.34991.363970.0010913.38
3472008.10.15 16:41buy1740.101.36421.35721.3712
3482008.10.15 17:12s/l1740.101.35721.35721.3712-70.0010843.38
3492008.10.15 17:12buy1750.101.35751.35051.3645
3502008.10.15 19:56s/l1750.101.35051.35051.3645-70.0010773.38
3512008.10.15 19:56sell1760.101.35051.35751.3435
3522008.10.16 00:22t/p1760.101.34351.35751.343571.5610844.94
3532008.10.16 00:22sell1770.101.34321.35021.3362
3542008.10.16 02:44s/l1770.101.35021.35021.3362-70.0010774.94
3552008.10.16 02:44sell1780.101.34991.35691.3429
3562008.10.16 06:18t/p1780.101.34291.35691.342970.0010844.94
3572008.10.16 06:18sell1790.101.34261.34961.3356
3582008.10.16 06:40t/p1790.101.33561.34961.335670.0010914.94
3592008.10.16 06:40buy1800.101.33561.32861.3426
3602008.10.16 07:10t/p1800.101.34261.32861.342670.0010984.94
3612008.10.16 07:10buy1810.101.34291.33591.3499
3622008.10.16 07:39s/l1810.101.33591.33591.3499-70.0010914.94
3632008.10.16 07:39buy1820.101.33611.32911.3431
3642008.10.16 10:01t/p1820.101.34311.32911.343170.0010984.94
3652008.10.16 10:01buy1830.101.34341.33641.3504
3662008.10.16 13:14t/p1830.101.35041.33641.350470.0011054.94
3672008.10.16 13:14sell1840.101.35041.35741.3434
3682008.10.16 16:04t/p1840.101.34341.35741.343470.0011124.94
3692008.10.16 16:04buy1850.101.34341.33641.3504
3702008.10.17 01:07t/p1850.101.35041.33641.350469.2211194.16
3712008.10.17 01:07sell1860.101.35041.35741.3434
3722008.10.17 03:43t/p1860.101.34341.35741.343470.0011264.16
3732008.10.17 03:43buy1870.101.34341.33641.3504
3742008.10.17 07:03t/p1870.101.35041.33641.350470.0011334.16
3752008.10.17 07:03sell1880.101.35041.35741.3434
3762008.10.17 10:02t/p1880.101.34341.35741.343470.0011404.16
3772008.10.17 10:02sell1890.101.34301.35001.3360
3782008.10.20 06:51s/l1890.101.35001.35001.3360-69.4811334.68
3792008.10.20 06:51sell1900.101.34971.35671.3427
3802008.10.20 13:08t/p1900.101.34271.35671.342770.0011404.68
3812008.10.20 13:08sell1910.101.34241.34941.3354
3822008.10.20 15:32t/p1910.101.33541.34941.335470.0011474.68
3832008.10.20 15:32sell1920.101.33511.34211.3281
3842008.10.21 08:42t/p1920.101.32811.34211.328170.5211545.20
3852008.10.21 08:42sell1930.101.32771.33471.3207
3862008.10.21 13:37t/p1930.101.32071.33471.320770.0011615.20
3872008.10.21 13:37sell1940.101.32041.32741.3134
3882008.10.21 17:46t/p1940.101.31341.32741.313470.0011685.20
3892008.10.21 17:46sell1950.101.31311.32011.3061
3902008.10.21 21:50t/p1950.101.30611.32011.306170.0011755.20
3912008.10.21 21:50sell1960.101.30581.31281.2988
3922008.10.22 04:15t/p1960.101.29881.31281.298870.5211825.72
3932008.10.22 04:15sell1970.101.29851.30551.2915
3942008.10.22 05:43t/p1970.101.29151.30551.291570.0011895.72
3952008.10.22 05:43buy1980.101.29151.28451.2985
3962008.10.22 06:17s/l1980.101.28451.28451.2985-70.0011825.72
3972008.10.22 06:17sell1990.101.28431.29131.2773
3982008.10.22 06:29t/p1990.101.27731.29131.277370.0011895.72
3992008.10.22 06:29sell2000.101.27671.28371.2697
4002008.10.22 06:38s/l2000.101.28371.28371.2697-70.0011825.72
4012008.10.22 06:38sell2010.101.28341.29041.2764
4022008.10.22 09:09s/l2010.101.29041.29041.2764-70.0011755.72
4032008.10.22 09:09sell2020.101.29011.29711.2831
4042008.10.22 09:35t/p2020.101.28311.29711.283170.0011825.72
4052008.10.22 09:35sell2030.101.28281.28981.2758
4062008.10.22 10:34s/l2030.101.28981.28981.2758-70.0011755.72
4072008.10.22 10:34sell2040.101.28951.29651.2825
4082008.10.22 16:02t/p2040.101.28251.29651.282570.0011825.72
4092008.10.22 16:02sell2050.101.28221.28921.2752
4102008.10.22 16:48s/l2050.101.28921.28921.2752-70.0011755.72
4112008.10.22 16:48sell2060.101.28891.29591.2819
4122008.10.22 21:40t/p2060.101.28191.29591.281970.0011825.72
4132008.10.22 21:40sell2070.101.28161.28861.2746
4142008.10.23 01:28t/p2070.101.27461.28861.274671.5611897.28
4152008.10.23 01:28sell2080.101.27421.28121.2672
4162008.10.23 02:09s/l2080.101.28121.28121.2672-70.0011827.28
4172008.10.23 02:09sell2090.101.28111.28811.2741
4182008.10.23 05:47t/p2090.101.27411.28811.274170.0011897.28
4192008.10.23 05:47sell2100.101.27381.28081.2668
4202008.10.23 06:58s/l2100.101.28081.28081.2668-70.0011827.28
4212008.10.23 06:58sell2110.101.28051.28751.2735
4222008.10.23 16:54s/l2110.101.28751.28751.2735-70.0011757.28
4232008.10.23 16:54sell2120.101.28721.29421.2802
4242008.10.23 23:01s/l2120.101.29421.29421.2802-70.0011687.28
4252008.10.23 23:01sell2130.101.29391.30091.2869
4262008.10.24 02:15t/p2130.101.28691.30091.286970.5211757.80
4272008.10.24 02:15sell2140.101.28661.29361.2796
4282008.10.24 04:34t/p2140.101.27961.29361.279670.0011827.80
4292008.10.24 04:34sell2150.101.27921.28621.2722
4302008.10.24 08:54t/p2150.101.27221.28621.272270.0011897.80
4312008.10.24 08:54sell2160.101.27191.27891.2649
4322008.10.24 09:34t/p2160.101.26491.27891.264970.0011967.80
4332008.10.24 09:34sell2170.101.26461.27161.2576
4342008.10.24 10:38t/p2170.101.25761.27161.257670.0012037.80
4352008.10.24 10:38sell2180.101.25731.26431.2503
4362008.10.24 11:35t/p2180.101.25031.26431.250370.0012107.80
4372008.10.24 11:35sell2190.101.25001.25701.2430
4382008.10.24 11:57s/l2190.101.25701.25701.2430-70.0012037.80
4392008.10.24 11:57sell2200.101.25681.26381.2498
4402008.10.24 14:39s/l2200.101.26381.26381.2498-70.0011967.80
4412008.10.24 14:39sell2210.101.26351.27051.2565
4422008.10.24 15:54s/l2210.101.27051.27051.2565-70.0011897.80
4432008.10.24 15:54sell2220.101.27021.27721.2632
4442008.10.24 19:45t/p2220.101.26321.27721.263270.0011967.80
4452008.10.24 19:45sell2230.101.26291.26991.2559
4462008.10.27 00:05t/p2230.101.25591.26991.255970.5212038.32
4472008.10.27 00:05sell2240.101.25541.26241.2484
4482008.10.27 00:54s/l2240.101.26241.26241.2484-70.0011968.32
4492008.10.27 00:54sell2250.101.26221.26921.2552
4502008.10.27 02:35t/p2250.101.25521.26921.255270.0012038.32
4512008.10.27 02:35sell2260.101.25481.26181.2478
4522008.10.27 04:38s/l2260.101.26181.26181.2478-70.0011968.32
4532008.10.27 04:38sell2270.101.26151.26851.2545
4542008.10.27 06:13t/p2270.101.25451.26851.254570.0012038.32
4552008.10.27 06:13sell2280.101.25411.26111.2471
4562008.10.27 08:12t/p2280.101.24711.26111.247170.0012108.32
4572008.10.27 08:12sell2290.101.24681.25381.2398
4582008.10.27 09:29t/p2290.101.23981.25381.239870.0012178.32
4592008.10.27 09:29sell2300.101.23951.24651.2325
4602008.10.27 11:39s/l2300.101.24651.24651.2325-70.0012108.32
4612008.10.27 11:39sell2310.101.24621.25321.2392
4622008.10.27 17:55s/l2310.101.25321.25321.2392-70.0012038.32
4632008.10.27 17:55sell2320.101.25291.25991.2459
4642008.10.27 22:12t/p2320.101.24591.25991.245970.0012108.32
4652008.10.27 22:12sell2330.101.24561.25261.2386
4662008.10.28 02:04t/p2330.101.23861.25261.238670.5212178.84
4672008.10.28 02:04sell2340.101.23821.24521.2312
4682008.10.28 04:42s/l2340.101.24521.24521.2312-70.0012108.84
4692008.10.28 04:42sell2350.101.24511.25211.2381
4702008.10.28 06:40s/l2350.101.25211.25211.2381-70.0012038.84
4712008.10.28 06:40buy2360.101.25211.24511.2591
4722008.10.28 15:53s/l2360.101.24511.24511.2591-70.0011968.84
4732008.10.28 15:53buy2370.101.24541.23841.2524
4742008.10.28 19:17t/p2370.101.25241.23841.252470.0012038.84
4752008.10.28 19:17sell2380.101.25241.25941.2454
4762008.10.28 19:52s/l2380.101.25941.25941.2454-70.0011968.84
4772008.10.28 19:52buy2390.101.25941.25241.2664
4782008.10.28 20:21t/p2390.101.26641.25241.266470.0012038.84
4792008.10.28 20:21sell2400.101.26641.27341.2594
4802008.10.28 21:23s/l2400.101.27341.27341.2594-70.0011968.84
4812008.10.28 21:23buy2410.101.27361.26661.2806
4822008.10.28 23:55t/p2410.101.28061.26661.280670.0012038.84
4832008.10.28 23:55sell2420.101.28061.28761.2736
4842008.10.29 01:58t/p2420.101.27361.28761.273670.5212109.36
4852008.10.29 01:58sell2430.101.27331.28031.2663
4862008.10.29 06:03t/p2430.101.26631.28031.266370.0012179.36
4872008.10.29 06:03sell2440.101.26601.27301.2590
4882008.10.29 06:48s/l2440.101.27301.27301.2590-70.0012109.36
4892008.10.29 06:48buy2450.101.27301.26601.2800
4902008.10.29 11:40t/p2450.101.28001.26601.280070.0012179.36
4912008.10.29 11:40sell2460.101.28001.28701.2730
4922008.10.29 15:04s/l2460.101.28701.28701.2730-70.0012109.36
4932008.10.29 15:04buy2470.101.28701.28001.2940
4942008.10.29 15:23t/p2470.101.29401.28001.294070.0012179.36
4952008.10.29 15:23buy2480.101.29431.28731.3013
4962008.10.29 16:54s/l2480.101.28731.28731.3013-70.0012109.36
4972008.10.29 16:54buy2490.101.28761.28061.2946
4982008.10.29 17:39t/p2490.101.29461.28061.294670.0012179.36
4992008.10.29 17:39sell2500.101.29461.30161.2876
5002008.10.29 18:05t/p2500.101.28761.30161.287670.0012249.36
5012008.10.29 18:05sell2510.101.28731.29431.2803
5022008.10.29 19:08s/l2510.101.29431.29431.2803-70.0012179.36
5032008.10.29 19:08buy2520.101.29431.28731.3013
5042008.10.29 19:22s/l2520.101.28731.28731.3013-70.0012109.36
5052008.10.29 19:22buy2530.101.28761.28061.2946
5062008.10.29 20:22t/p2530.101.29461.28061.294670.0012179.36
5072008.10.29 20:22buy2540.101.29491.28791.3019
5082008.10.30 01:21t/p2540.101.30191.28791.301967.6612247.02
5092008.10.30 01:21buy2550.101.30241.29541.3094
5102008.10.30 02:06t/p2550.101.30941.29541.309470.0012317.02
5112008.10.30 02:06sell2560.101.30941.31641.3024
5122008.10.30 02:18s/l2560.101.31641.31641.3024-70.0012247.02
5132008.10.30 02:18sell2570.101.31611.32311.3091
5142008.10.30 03:37s/l2570.101.32311.32311.3091-70.0012177.02
5152008.10.30 03:37buy2580.101.32311.31611.3301
5162008.10.30 07:12s/l2580.101.31611.31611.3301-70.0012107.02
5172008.10.30 07:12sell2590.101.31611.32311.3091
5182008.10.30 08:20s/l2590.101.32311.32311.3091-70.0012037.02
5192008.10.30 08:20buy2600.101.32311.31611.3301
5202008.10.30 09:25s/l2600.101.31611.31611.3301-70.0011967.02
5212008.10.30 09:25sell2610.101.31601.32301.3090
5222008.10.30 10:30t/p2610.101.30901.32301.309070.0012037.02
5232008.10.30 10:30buy2620.101.30891.30191.3159
5242008.10.30 12:05t/p2620.101.31591.30191.315970.0012107.02
5252008.10.30 12:05sell2630.101.31591.32291.3089
5262008.10.30 12:30t/p2630.101.30891.32291.308970.0012177.02
5272008.10.30 12:30buy2640.101.30891.30191.3159
5282008.10.30 13:49s/l2640.101.30191.30191.3159-70.0012107.02
5292008.10.30 13:49buy2650.101.30221.29521.3092
5302008.10.30 15:00s/l2650.101.29521.29521.3092-70.0012037.02
5312008.10.30 15:00buy2660.101.29551.28851.3025
5322008.10.30 16:29s/l2660.101.28851.28851.3025-70.0011967.02
5332008.10.30 16:29buy2670.101.28881.28181.2958
5342008.10.30 16:53s/l2670.101.28181.28181.2958-70.0011897.02
5352008.10.30 16:53sell2680.101.28181.28881.2748
5362008.10.30 17:21s/l2680.101.28881.28881.2748-70.0011827.02
5372008.10.30 17:21sell2690.101.28851.29551.2815
5382008.10.30 19:19s/l2690.101.29551.29551.2815-70.0011757.02
5392008.10.30 19:19buy2700.101.29551.28851.3025
5402008.10.30 22:37s/l2700.101.28851.28851.3025-70.0011687.02
5412008.10.30 22:37buy2710.101.28771.28071.2947
5422008.10.31 01:23s/l2710.101.28071.28071.2947-70.7811616.24
5432008.10.31 01:23buy2720.101.28101.27401.2880
5442008.10.31 07:36s/l2720.101.27401.27401.2880-70.0011546.24
5452008.10.31 07:36sell2730.101.27391.28091.2669
5462006.07.20 17:34close at stop2730.101.27281.28091.266911.0011557.24