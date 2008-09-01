|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=60; TakeProfit=60; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|1389218
|Ticks modelled
|7812804
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-731.06
|Gross profit
|11809.46
|Gross loss
|-12540.52
|Profit factor
|0.94
|Expected payoff
|-1.80
|Absolute drawdown
|891.06
|Maximal drawdown
|1169.40 (11.38%)
|Relative drawdown
|11.38% (1169.40)
|Total trades
|406
|Short positions (won %)
|254 (51.57%)
|Long positions (won %)
|152 (43.42%)
|Profit trades (% of total)
|197 (48.52%)
|Loss trades (% of total)
|209 (51.48%)
|Largest
|profit trade
|61.56
|loss trade
|-62.34
|Average
|profit trade
|59.95
|loss trade
|-60.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (480.00)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-540.78)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|480.00 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-540.78 (9)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.4710
|1.4650
|1.4770
|2
|2008.09.01 02:55
|s/l
|1
|0.10
|1.4650
|1.4650
|1.4770
|-60.00
|9940.00
|3
|2008.09.01 02:55
|sell
|2
|0.10
|1.4650
|1.4710
|1.4590
|4
|2008.09.01 16:18
|t/p
|2
|0.10
|1.4590
|1.4710
|1.4590
|60.00
|10000.00
|5
|2008.09.01 16:18
|buy
|3
|0.10
|1.4590
|1.4530
|1.4650
|6
|2008.09.02 08:39
|s/l
|3
|0.10
|1.4530
|1.4530
|1.4650
|-60.78
|9939.22
|7
|2008.09.02 08:39
|sell
|4
|0.10
|1.4529
|1.4589
|1.4469
|8
|2008.09.02 11:38
|t/p
|4
|0.10
|1.4469
|1.4589
|1.4469
|60.00
|9999.22
|9
|2008.09.02 11:38
|sell
|5
|0.10
|1.4466
|1.4526
|1.4406
|10
|2008.09.02 16:09
|s/l
|5
|0.10
|1.4526
|1.4526
|1.4406
|-60.00
|9939.22
|11
|2008.09.02 16:09
|sell
|6
|0.10
|1.4523
|1.4583
|1.4463
|12
|2008.09.03 06:13
|t/p
|6
|0.10
|1.4463
|1.4583
|1.4463
|60.52
|9999.74
|13
|2008.09.03 06:13
|sell
|7
|0.10
|1.4460
|1.4520
|1.4400
|14
|2008.09.03 10:20
|t/p
|7
|0.10
|1.4400
|1.4520
|1.4400
|60.00
|10059.74
|15
|2008.09.03 10:20
|sell
|8
|0.10
|1.4397
|1.4457
|1.4337
|16
|2008.09.03 14:40
|s/l
|8
|0.10
|1.4457
|1.4457
|1.4337
|-60.00
|9999.74
|17
|2008.09.03 14:40
|sell
|9
|0.10
|1.4454
|1.4514
|1.4394
|18
|2008.09.04 01:34
|s/l
|9
|0.10
|1.4514
|1.4514
|1.4394
|-58.44
|9941.30
|19
|2008.09.04 01:34
|sell
|10
|0.10
|1.4511
|1.4571
|1.4451
|20
|2008.09.04 14:36
|t/p
|10
|0.10
|1.4451
|1.4571
|1.4451
|60.00
|10001.30
|21
|2008.09.04 14:36
|sell
|11
|0.10
|1.4448
|1.4508
|1.4388
|22
|2008.09.04 16:36
|t/p
|11
|0.10
|1.4388
|1.4508
|1.4388
|60.00
|10061.30
|23
|2008.09.04 16:36
|sell
|12
|0.10
|1.4385
|1.4445
|1.4325
|24
|2008.09.04 17:19
|t/p
|12
|0.10
|1.4325
|1.4445
|1.4325
|60.00
|10121.30
|25
|2008.09.04 17:19
|sell
|13
|0.10
|1.4322
|1.4382
|1.4262
|26
|2008.09.04 23:14
|t/p
|13
|0.10
|1.4262
|1.4382
|1.4262
|60.00
|10181.30
|27
|2008.09.04 23:14
|sell
|14
|0.10
|1.4259
|1.4319
|1.4199
|28
|2008.09.05 07:18
|s/l
|14
|0.10
|1.4319
|1.4319
|1.4199
|-59.48
|10121.82
|29
|2008.09.05 07:18
|buy
|15
|0.10
|1.4319
|1.4259
|1.4379
|30
|2008.09.05 10:15
|s/l
|15
|0.10
|1.4259
|1.4259
|1.4379
|-60.00
|10061.82
|31
|2008.09.05 10:15
|sell
|16
|0.10
|1.4259
|1.4319
|1.4199
|32
|2008.09.05 12:57
|t/p
|16
|0.10
|1.4199
|1.4319
|1.4199
|60.00
|10121.82
|33
|2008.09.05 12:57
|sell
|17
|0.10
|1.4196
|1.4256
|1.4136
|34
|2008.09.05 13:41
|s/l
|17
|0.10
|1.4256
|1.4256
|1.4136
|-60.00
|10061.82
|35
|2008.09.05 13:41
|sell
|18
|0.10
|1.4253
|1.4313
|1.4193
|36
|2008.09.05 14:44
|s/l
|18
|0.10
|1.4313
|1.4313
|1.4193
|-60.00
|10001.82
|37
|2008.09.05 14:44
|sell
|19
|0.10
|1.4310
|1.4370
|1.4250
|38
|2008.09.05 16:27
|t/p
|19
|0.10
|1.4250
|1.4370
|1.4250
|60.00
|10061.82
|39
|2008.09.05 16:27
|sell
|20
|0.10
|1.4247
|1.4307
|1.4187
|40
|2008.09.08 00:00
|s/l
|20
|0.10
|1.4307
|1.4307
|1.4187
|-59.48
|10002.34
|41
|2008.09.08 00:00
|sell
|21
|0.10
|1.4375
|1.4435
|1.4315
|42
|2008.09.08 00:25
|t/p
|21
|0.10
|1.4315
|1.4435
|1.4315
|60.00
|10062.34
|43
|2008.09.08 00:25
|sell
|22
|0.10
|1.4310
|1.4370
|1.4250
|44
|2008.09.08 01:53
|s/l
|22
|0.10
|1.4370
|1.4370
|1.4250
|-60.00
|10002.34
|45
|2008.09.08 01:53
|sell
|23
|0.10
|1.4367
|1.4427
|1.4307
|46
|2008.09.08 04:46
|s/l
|23
|0.10
|1.4427
|1.4427
|1.4307
|-60.00
|9942.34
|47
|2008.09.08 04:46
|sell
|24
|0.10
|1.4424
|1.4484
|1.4364
|48
|2008.09.08 08:11
|t/p
|24
|0.10
|1.4364
|1.4484
|1.4364
|60.00
|10002.34
|49
|2008.09.08 08:11
|sell
|25
|0.10
|1.4361
|1.4421
|1.4301
|50
|2008.09.08 09:53
|t/p
|25
|0.10
|1.4301
|1.4421
|1.4301
|60.00
|10062.34
|51
|2008.09.08 09:53
|sell
|26
|0.10
|1.4298
|1.4358
|1.4238
|52
|2008.09.08 10:57
|t/p
|26
|0.10
|1.4238
|1.4358
|1.4238
|60.00
|10122.34
|53
|2008.09.08 10:57
|buy
|27
|0.10
|1.4238
|1.4178
|1.4298
|54
|2008.09.08 12:12
|s/l
|27
|0.10
|1.4178
|1.4178
|1.4298
|-60.00
|10062.34
|55
|2008.09.08 12:12
|buy
|28
|0.10
|1.4181
|1.4121
|1.4241
|56
|2008.09.08 15:04
|t/p
|28
|0.10
|1.4241
|1.4121
|1.4241
|60.00
|10122.34
|57
|2008.09.08 15:04
|sell
|29
|0.10
|1.4241
|1.4301
|1.4181
|58
|2008.09.08 17:41
|t/p
|29
|0.10
|1.4181
|1.4301
|1.4181
|60.00
|10182.34
|59
|2008.09.08 17:41
|sell
|30
|0.10
|1.4178
|1.4238
|1.4118
|60
|2008.09.08 18:13
|t/p
|30
|0.10
|1.4118
|1.4238
|1.4118
|60.00
|10242.34
|61
|2008.09.08 18:13
|buy
|31
|0.10
|1.4118
|1.4058
|1.4178
|62
|2008.09.08 19:39
|s/l
|31
|0.10
|1.4058
|1.4058
|1.4178
|-60.00
|10182.34
|63
|2008.09.08 19:39
|buy
|32
|0.10
|1.4061
|1.4001
|1.4121
|64
|2008.09.08 21:30
|t/p
|32
|0.10
|1.4121
|1.4001
|1.4121
|60.00
|10242.34
|65
|2008.09.08 21:30
|buy
|33
|0.10
|1.4125
|1.4065
|1.4185
|66
|2008.09.09 03:30
|s/l
|33
|0.10
|1.4065
|1.4065
|1.4185
|-60.78
|10181.56
|67
|2008.09.09 03:30
|sell
|34
|0.10
|1.4065
|1.4125
|1.4005
|68
|2008.09.09 08:42
|s/l
|34
|0.10
|1.4125
|1.4125
|1.4005
|-60.00
|10121.56
|69
|2008.09.09 08:42
|sell
|35
|0.10
|1.4122
|1.4182
|1.4062
|70
|2008.09.09 11:29
|s/l
|35
|0.10
|1.4182
|1.4182
|1.4062
|-60.00
|10061.56
|71
|2008.09.09 11:29
|sell
|36
|0.10
|1.4179
|1.4239
|1.4119
|72
|2008.09.09 14:53
|t/p
|36
|0.10
|1.4119
|1.4239
|1.4119
|60.00
|10121.56
|73
|2008.09.09 14:53
|sell
|37
|0.10
|1.4116
|1.4176
|1.4056
|74
|2008.09.09 17:18
|s/l
|37
|0.10
|1.4176
|1.4176
|1.4056
|-60.00
|10061.56
|75
|2008.09.09 17:18
|sell
|38
|0.10
|1.4173
|1.4233
|1.4113
|76
|2008.09.09 21:54
|t/p
|38
|0.10
|1.4113
|1.4233
|1.4113
|60.00
|10121.56
|77
|2008.09.09 21:54
|sell
|39
|0.10
|1.4109
|1.4169
|1.4049
|78
|2008.09.10 06:38
|s/l
|39
|0.10
|1.4169
|1.4169
|1.4049
|-59.48
|10062.08
|79
|2008.09.10 06:38
|sell
|40
|0.10
|1.4166
|1.4226
|1.4106
|80
|2008.09.10 12:12
|t/p
|40
|0.10
|1.4106
|1.4226
|1.4106
|60.00
|10122.08
|81
|2008.09.10 12:12
|sell
|41
|0.10
|1.4103
|1.4163
|1.4043
|82
|2008.09.10 16:58
|t/p
|41
|0.10
|1.4043
|1.4163
|1.4043
|60.00
|10182.08
|83
|2008.09.10 16:58
|sell
|42
|0.10
|1.4040
|1.4100
|1.3980
|84
|2008.09.10 23:05
|t/p
|42
|0.10
|1.3980
|1.4100
|1.3980
|60.00
|10242.08
|85
|2008.09.10 23:05
|buy
|43
|0.10
|1.3980
|1.3920
|1.4040
|86
|2008.09.11 10:38
|s/l
|43
|0.10
|1.3920
|1.3920
|1.4040
|-62.34
|10179.74
|87
|2008.09.11 10:38
|sell
|44
|0.10
|1.3920
|1.3980
|1.3860
|88
|2008.09.11 14:32
|s/l
|44
|0.10
|1.3980
|1.3980
|1.3860
|-60.00
|10119.74
|89
|2008.09.11 14:32
|sell
|45
|0.10
|1.3977
|1.4037
|1.3917
|90
|2008.09.11 15:13
|t/p
|45
|0.10
|1.3917
|1.4037
|1.3917
|60.00
|10179.74
|91
|2008.09.11 15:13
|sell
|46
|0.10
|1.3914
|1.3974
|1.3854
|92
|2008.09.11 22:28
|s/l
|46
|0.10
|1.3974
|1.3974
|1.3854
|-60.00
|10119.74
|93
|2008.09.11 22:28
|sell
|47
|0.10
|1.3971
|1.4031
|1.3911
|94
|2008.09.11 23:13
|s/l
|47
|0.10
|1.4031
|1.4031
|1.3911
|-60.00
|10059.74
|95
|2008.09.11 23:13
|sell
|48
|0.10
|1.4030
|1.4090
|1.3970
|96
|2008.09.12 09:10
|s/l
|48
|0.10
|1.4090
|1.4090
|1.3970
|-59.48
|10000.26
|97
|2008.09.12 09:10
|sell
|49
|0.10
|1.4087
|1.4147
|1.4027
|98
|2008.09.12 16:26
|s/l
|49
|0.10
|1.4147
|1.4147
|1.4027
|-60.00
|9940.26
|99
|2008.09.12 16:26
|sell
|50
|0.10
|1.4146
|1.4206
|1.4086
|100
|2008.09.12 20:29
|s/l
|50
|0.10
|1.4206
|1.4206
|1.4086
|-60.00
|9880.26
|101
|2008.09.12 20:29
|sell
|51
|0.10
|1.4203
|1.4263
|1.4143
|102
|2008.09.15 00:00
|s/l
|51
|0.10
|1.4263
|1.4263
|1.4143
|-59.48
|9820.78
|103
|2008.09.15 00:00
|buy
|52
|0.10
|1.4296
|1.4236
|1.4356
|104
|2008.09.15 04:13
|t/p
|52
|0.10
|1.4356
|1.4236
|1.4356
|60.00
|9880.78
|105
|2008.09.15 04:13
|buy
|53
|0.10
|1.4359
|1.4299
|1.4419
|106
|2008.09.15 05:07
|t/p
|53
|0.10
|1.4419
|1.4299
|1.4419
|60.00
|9940.78
|107
|2008.09.15 05:07
|buy
|54
|0.10
|1.4422
|1.4362
|1.4482
|108
|2008.09.15 06:44
|s/l
|54
|0.10
|1.4362
|1.4362
|1.4482
|-60.00
|9880.78
|109
|2008.09.15 06:44
|buy
|55
|0.10
|1.4365
|1.4305
|1.4425
|110
|2008.09.15 07:43
|t/p
|55
|0.10
|1.4425
|1.4305
|1.4425
|60.00
|9940.78
|111
|2008.09.15 07:43
|buy
|56
|0.10
|1.4429
|1.4369
|1.4489
|112
|2008.09.15 08:11
|s/l
|56
|0.10
|1.4369
|1.4369
|1.4489
|-60.00
|9880.78
|113
|2008.09.15 08:11
|buy
|57
|0.10
|1.4371
|1.4311
|1.4431
|114
|2008.09.15 08:42
|s/l
|57
|0.10
|1.4311
|1.4311
|1.4431
|-60.00
|9820.78
|115
|2008.09.15 08:42
|buy
|58
|0.10
|1.4313
|1.4253
|1.4373
|116
|2008.09.15 10:24
|s/l
|58
|0.10
|1.4253
|1.4253
|1.4373
|-60.00
|9760.78
|117
|2008.09.15 10:24
|buy
|59
|0.10
|1.4256
|1.4196
|1.4316
|118
|2008.09.15 12:31
|s/l
|59
|0.10
|1.4196
|1.4196
|1.4316
|-60.00
|9700.78
|119
|2008.09.15 12:31
|buy
|60
|0.10
|1.4199
|1.4139
|1.4259
|120
|2008.09.15 13:26
|s/l
|60
|0.10
|1.4139
|1.4139
|1.4259
|-60.00
|9640.78
|121
|2008.09.15 13:26
|buy
|61
|0.10
|1.4142
|1.4082
|1.4202
|122
|2008.09.15 15:30
|t/p
|61
|0.10
|1.4202
|1.4082
|1.4202
|60.00
|9700.78
|123
|2008.09.15 15:30
|buy
|62
|0.10
|1.4205
|1.4145
|1.4265
|124
|2008.09.15 21:34
|t/p
|62
|0.10
|1.4265
|1.4145
|1.4265
|60.00
|9760.78
|125
|2008.09.15 21:34
|buy
|63
|0.10
|1.4268
|1.4208
|1.4328
|126
|2008.09.16 02:02
|s/l
|63
|0.10
|1.4208
|1.4208
|1.4328
|-60.78
|9700.00
|127
|2008.09.16 02:02
|buy
|64
|0.10
|1.4210
|1.4150
|1.4270
|128
|2008.09.16 03:49
|t/p
|64
|0.10
|1.4270
|1.4150
|1.4270
|60.00
|9760.00
|129
|2008.09.16 03:49
|buy
|65
|0.10
|1.4273
|1.4213
|1.4333
|130
|2008.09.16 04:16
|s/l
|65
|0.10
|1.4213
|1.4213
|1.4333
|-60.00
|9700.00
|131
|2008.09.16 04:16
|buy
|66
|0.10
|1.4216
|1.4156
|1.4276
|132
|2008.09.16 08:02
|t/p
|66
|0.10
|1.4276
|1.4156
|1.4276
|60.00
|9760.00
|133
|2008.09.16 08:02
|buy
|67
|0.10
|1.4279
|1.4219
|1.4339
|134
|2008.09.16 09:03
|s/l
|67
|0.10
|1.4219
|1.4219
|1.4339
|-60.00
|9700.00
|135
|2008.09.16 09:03
|buy
|68
|0.10
|1.4222
|1.4162
|1.4282
|136
|2008.09.16 11:55
|s/l
|68
|0.10
|1.4162
|1.4162
|1.4282
|-60.00
|9640.00
|137
|2008.09.16 11:55
|buy
|69
|0.10
|1.4165
|1.4105
|1.4225
|138
|2008.09.16 14:02
|t/p
|69
|0.10
|1.4225
|1.4105
|1.4225
|60.00
|9700.00
|139
|2008.09.16 14:02
|buy
|70
|0.10
|1.4228
|1.4168
|1.4288
|140
|2008.09.16 16:32
|s/l
|70
|0.10
|1.4168
|1.4168
|1.4288
|-60.00
|9640.00
|141
|2008.09.16 16:32
|buy
|71
|0.10
|1.4171
|1.4111
|1.4231
|142
|2008.09.16 17:43
|s/l
|71
|0.10
|1.4111
|1.4111
|1.4231
|-60.00
|9580.00
|143
|2008.09.16 17:43
|buy
|72
|0.10
|1.4114
|1.4054
|1.4174
|144
|2008.09.17 02:01
|t/p
|72
|0.10
|1.4174
|1.4054
|1.4174
|59.22
|9639.22
|145
|2008.09.17 02:01
|buy
|73
|0.10
|1.4177
|1.4117
|1.4237
|146
|2008.09.17 09:00
|t/p
|73
|0.10
|1.4237
|1.4117
|1.4237
|60.00
|9699.22
|147
|2008.09.17 09:00
|buy
|74
|0.10
|1.4240
|1.4180
|1.4300
|148
|2008.09.17 14:38
|s/l
|74
|0.10
|1.4180
|1.4180
|1.4300
|-60.00
|9639.22
|149
|2008.09.17 14:38
|buy
|75
|0.10
|1.4183
|1.4123
|1.4243
|150
|2008.09.17 17:29
|s/l
|75
|0.10
|1.4123
|1.4123
|1.4243
|-60.00
|9579.22
|151
|2008.09.17 17:29
|buy
|76
|0.10
|1.4126
|1.4066
|1.4186
|152
|2008.09.17 19:15
|t/p
|76
|0.10
|1.4186
|1.4066
|1.4186
|60.00
|9639.22
|153
|2008.09.17 19:15
|buy
|77
|0.10
|1.4189
|1.4129
|1.4249
|154
|2008.09.17 19:25
|t/p
|77
|0.10
|1.4249
|1.4129
|1.4249
|60.00
|9699.22
|155
|2008.09.17 19:25
|buy
|78
|0.10
|1.4252
|1.4192
|1.4312
|156
|2008.09.17 20:00
|t/p
|78
|0.10
|1.4312
|1.4192
|1.4312
|60.00
|9759.22
|157
|2008.09.17 20:00
|buy
|79
|0.10
|1.4315
|1.4255
|1.4375
|158
|2008.09.17 20:46
|t/p
|79
|0.10
|1.4375
|1.4255
|1.4375
|60.00
|9819.22
|159
|2008.09.17 20:46
|buy
|80
|0.10
|1.4378
|1.4318
|1.4438
|160
|2008.09.17 21:29
|s/l
|80
|0.10
|1.4318
|1.4318
|1.4438
|-60.00
|9759.22
|161
|2008.09.17 21:29
|buy
|81
|0.10
|1.4320
|1.4260
|1.4380
|162
|2008.09.18 02:41
|t/p
|81
|0.10
|1.4380
|1.4260
|1.4380
|57.66
|9816.88
|163
|2008.09.18 02:41
|buy
|82
|0.10
|1.4383
|1.4323
|1.4443
|164
|2008.09.18 04:28
|s/l
|82
|0.10
|1.4323
|1.4323
|1.4443
|-60.00
|9756.88
|165
|2008.09.18 04:28
|buy
|83
|0.10
|1.4326
|1.4266
|1.4386
|166
|2008.09.18 10:20
|t/p
|83
|0.10
|1.4386
|1.4266
|1.4386
|60.00
|9816.88
|167
|2008.09.18 10:20
|buy
|84
|0.10
|1.4389
|1.4329
|1.4449
|168
|2008.09.18 11:51
|t/p
|84
|0.10
|1.4449
|1.4329
|1.4449
|60.00
|9876.88
|169
|2008.09.18 11:51
|sell
|85
|0.10
|1.4449
|1.4509
|1.4389
|170
|2008.09.18 12:07
|s/l
|85
|0.10
|1.4509
|1.4509
|1.4389
|-60.00
|9816.88
|171
|2008.09.18 12:07
|buy
|86
|0.10
|1.4509
|1.4449
|1.4569
|172
|2008.09.18 14:37
|s/l
|86
|0.10
|1.4449
|1.4449
|1.4569
|-60.00
|9756.88
|173
|2008.09.18 14:37
|buy
|87
|0.10
|1.4452
|1.4392
|1.4512
|174
|2008.09.18 15:34
|s/l
|87
|0.10
|1.4392
|1.4392
|1.4512
|-60.00
|9696.88
|175
|2008.09.18 15:34
|sell
|88
|0.10
|1.4392
|1.4452
|1.4332
|176
|2008.09.18 18:53
|s/l
|88
|0.10
|1.4452
|1.4452
|1.4332
|-60.00
|9636.88
|177
|2008.09.18 18:53
|sell
|89
|0.10
|1.4452
|1.4512
|1.4392
|178
|2008.09.18 19:43
|t/p
|89
|0.10
|1.4392
|1.4512
|1.4392
|60.00
|9696.88
|179
|2008.09.18 19:43
|sell
|90
|0.10
|1.4389
|1.4449
|1.4329
|180
|2008.09.18 21:07
|t/p
|90
|0.10
|1.4329
|1.4449
|1.4329
|60.00
|9756.88
|181
|2008.09.18 21:07
|sell
|91
|0.10
|1.4324
|1.4384
|1.4264
|182
|2008.09.19 02:23
|t/p
|91
|0.10
|1.4264
|1.4384
|1.4264
|60.52
|9817.40
|183
|2008.09.19 02:23
|sell
|92
|0.10
|1.4260
|1.4320
|1.4200
|184
|2008.09.19 04:29
|t/p
|92
|0.10
|1.4200
|1.4320
|1.4200
|60.00
|9877.40
|185
|2008.09.19 04:29
|sell
|93
|0.10
|1.4197
|1.4257
|1.4137
|186
|2008.09.19 08:13
|s/l
|93
|0.10
|1.4257
|1.4257
|1.4137
|-60.00
|9817.40
|187
|2008.09.19 08:13
|sell
|94
|0.10
|1.4254
|1.4314
|1.4194
|188
|2008.09.19 09:19
|t/p
|94
|0.10
|1.4194
|1.4314
|1.4194
|60.00
|9877.40
|189
|2008.09.19 09:19
|sell
|95
|0.10
|1.4191
|1.4251
|1.4131
|190
|2008.09.19 13:05
|s/l
|95
|0.10
|1.4251
|1.4251
|1.4131
|-60.00
|9817.40
|191
|2008.09.19 13:05
|sell
|96
|0.10
|1.4249
|1.4309
|1.4189
|192
|2008.09.19 14:50
|s/l
|96
|0.10
|1.4309
|1.4309
|1.4189
|-60.00
|9757.40
|193
|2008.09.19 14:50
|buy
|97
|0.10
|1.4309
|1.4249
|1.4369
|194
|2008.09.19 15:25
|t/p
|97
|0.10
|1.4369
|1.4249
|1.4369
|60.00
|9817.40
|195
|2008.09.19 15:25
|buy
|98
|0.10
|1.4372
|1.4312
|1.4432
|196
|2008.09.19 16:58
|t/p
|98
|0.10
|1.4432
|1.4312
|1.4432
|60.00
|9877.40
|197
|2008.09.19 16:58
|sell
|99
|0.10
|1.4432
|1.4492
|1.4372
|198
|2008.09.19 18:06
|t/p
|99
|0.10
|1.4372
|1.4492
|1.4372
|60.00
|9937.40
|199
|2008.09.19 18:06
|sell
|100
|0.10
|1.4369
|1.4429
|1.4309
|200
|2008.09.19 18:34
|s/l
|100
|0.10
|1.4429
|1.4429
|1.4309
|-60.00
|9877.40
|201
|2008.09.19 18:34
|buy
|101
|0.10
|1.4429
|1.4369
|1.4489
|202
|2008.09.19 21:31
|t/p
|101
|0.10
|1.4489
|1.4369
|1.4489
|60.00
|9937.40
|203
|2008.09.19 21:31
|sell
|102
|0.10
|1.4489
|1.4549
|1.4429
|204
|2008.09.22 05:13
|s/l
|102
|0.10
|1.4549
|1.4549
|1.4429
|-59.48
|9877.92
|205
|2008.09.22 05:13
|sell
|103
|0.10
|1.4547
|1.4607
|1.4487
|206
|2008.09.22 06:57
|t/p
|103
|0.10
|1.4487
|1.4607
|1.4487
|60.00
|9937.92
|207
|2008.09.22 06:57
|sell
|104
|0.10
|1.4483
|1.4543
|1.4423
|208
|2008.09.22 09:29
|s/l
|104
|0.10
|1.4543
|1.4543
|1.4423
|-60.00
|9877.92
|209
|2008.09.22 09:29
|sell
|105
|0.10
|1.4541
|1.4601
|1.4481
|210
|2008.09.22 10:18
|s/l
|105
|0.10
|1.4601
|1.4601
|1.4481
|-60.00
|9817.92
|211
|2008.09.22 10:18
|buy
|106
|0.10
|1.4601
|1.4541
|1.4661
|212
|2008.09.22 16:53
|t/p
|106
|0.10
|1.4661
|1.4541
|1.4661
|60.00
|9877.92
|213
|2008.09.22 16:53
|sell
|107
|0.10
|1.4661
|1.4721
|1.4601
|214
|2008.09.22 18:43
|s/l
|107
|0.10
|1.4721
|1.4721
|1.4601
|-60.00
|9817.92
|215
|2008.09.22 18:43
|buy
|108
|0.10
|1.4721
|1.4661
|1.4781
|216
|2008.09.22 19:23
|t/p
|108
|0.10
|1.4781
|1.4661
|1.4781
|60.00
|9877.92
|217
|2008.09.22 19:23
|buy
|109
|0.10
|1.4784
|1.4724
|1.4844
|218
|2008.09.22 21:30
|t/p
|109
|0.10
|1.4844
|1.4724
|1.4844
|60.00
|9937.92
|219
|2008.09.22 21:30
|buy
|110
|0.10
|1.4847
|1.4787
|1.4907
|220
|2008.09.22 22:49
|s/l
|110
|0.10
|1.4787
|1.4787
|1.4907
|-60.00
|9877.92
|221
|2008.09.22 22:49
|buy
|111
|0.10
|1.4790
|1.4730
|1.4850
|222
|2008.09.23 08:45
|s/l
|111
|0.10
|1.4730
|1.4730
|1.4850
|-60.78
|9817.14
|223
|2008.09.23 08:45
|sell
|112
|0.10
|1.4727
|1.4787
|1.4667
|224
|2008.09.23 12:01
|s/l
|112
|0.10
|1.4787
|1.4787
|1.4667
|-60.00
|9757.14
|225
|2008.09.23 12:01
|buy
|113
|0.10
|1.4787
|1.4727
|1.4847
|226
|2008.09.23 14:29
|s/l
|113
|0.10
|1.4727
|1.4727
|1.4847
|-60.00
|9697.14
|227
|2008.09.23 14:29
|sell
|114
|0.10
|1.4727
|1.4787
|1.4667
|228
|2008.09.23 19:03
|t/p
|114
|0.10
|1.4667
|1.4787
|1.4667
|60.00
|9757.14
|229
|2008.09.23 19:03
|buy
|115
|0.10
|1.4666
|1.4606
|1.4726
|230
|2008.09.24 14:33
|t/p
|115
|0.10
|1.4726
|1.4606
|1.4726
|59.22
|9816.36
|231
|2008.09.24 14:33
|buy
|116
|0.10
|1.4729
|1.4669
|1.4789
|232
|2008.09.24 16:29
|s/l
|116
|0.10
|1.4669
|1.4669
|1.4789
|-60.00
|9756.36
|233
|2008.09.24 16:29
|buy
|117
|0.10
|1.4671
|1.4611
|1.4731
|234
|2008.09.24 21:51
|s/l
|117
|0.10
|1.4611
|1.4611
|1.4731
|-60.00
|9696.36
|235
|2008.09.24 21:51
|buy
|118
|0.10
|1.4614
|1.4554
|1.4674
|236
|2008.09.25 03:17
|t/p
|118
|0.10
|1.4674
|1.4554
|1.4674
|57.66
|9754.02
|237
|2008.09.25 03:17
|buy
|119
|0.10
|1.4677
|1.4617
|1.4737
|238
|2008.09.25 08:34
|t/p
|119
|0.10
|1.4737
|1.4617
|1.4737
|60.00
|9814.02
|239
|2008.09.25 08:34
|buy
|120
|0.10
|1.4740
|1.4680
|1.4800
|240
|2008.09.25 12:40
|s/l
|120
|0.10
|1.4680
|1.4680
|1.4800
|-60.00
|9754.02
|241
|2008.09.25 12:40
|buy
|121
|0.10
|1.4683
|1.4623
|1.4743
|242
|2008.09.25 17:41
|s/l
|121
|0.10
|1.4623
|1.4623
|1.4743
|-60.00
|9694.02
|243
|2008.09.25 17:41
|buy
|122
|0.10
|1.4626
|1.4566
|1.4686
|244
|2008.09.25 19:00
|s/l
|122
|0.10
|1.4566
|1.4566
|1.4686
|-60.00
|9634.02
|245
|2008.09.25 19:00
|buy
|123
|0.10
|1.4569
|1.4509
|1.4629
|246
|2008.09.25 20:54
|t/p
|123
|0.10
|1.4629
|1.4509
|1.4629
|60.00
|9694.02
|247
|2008.09.25 20:54
|buy
|124
|0.10
|1.4633
|1.4573
|1.4693
|248
|2008.09.26 09:46
|s/l
|124
|0.10
|1.4573
|1.4573
|1.4693
|-60.78
|9633.24
|249
|2008.09.26 09:46
|buy
|125
|0.10
|1.4576
|1.4516
|1.4636
|250
|2008.09.26 13:51
|t/p
|125
|0.10
|1.4636
|1.4516
|1.4636
|60.00
|9693.24
|251
|2008.09.26 13:51
|sell
|126
|0.10
|1.4636
|1.4696
|1.4576
|252
|2008.09.26 15:24
|t/p
|126
|0.10
|1.4576
|1.4696
|1.4576
|60.00
|9753.24
|253
|2008.09.26 15:24
|sell
|127
|0.10
|1.4573
|1.4633
|1.4513
|254
|2008.09.26 15:48
|s/l
|127
|0.10
|1.4633
|1.4633
|1.4513
|-60.00
|9693.24
|255
|2008.09.26 15:48
|buy
|128
|0.10
|1.4633
|1.4573
|1.4693
|256
|2008.09.29 00:00
|s/l
|128
|0.10
|1.4573
|1.4573
|1.4693
|-60.78
|9632.46
|257
|2008.09.29 00:00
|sell
|129
|0.10
|1.4517
|1.4577
|1.4457
|258
|2008.09.29 07:25
|t/p
|129
|0.10
|1.4457
|1.4577
|1.4457
|60.00
|9692.46
|259
|2008.09.29 07:25
|buy
|130
|0.10
|1.4457
|1.4397
|1.4517
|260
|2008.09.29 08:49
|s/l
|130
|0.10
|1.4397
|1.4397
|1.4517
|-60.00
|9632.46
|261
|2008.09.29 08:49
|buy
|131
|0.10
|1.4399
|1.4339
|1.4459
|262
|2008.09.29 09:23
|s/l
|131
|0.10
|1.4339
|1.4339
|1.4459
|-60.00
|9572.46
|263
|2008.09.29 09:23
|buy
|132
|0.10
|1.4341
|1.4281
|1.4401
|264
|2008.09.29 16:00
|t/p
|132
|0.10
|1.4401
|1.4281
|1.4401
|60.00
|9632.46
|265
|2008.09.29 16:00
|sell
|133
|0.10
|1.4402
|1.4462
|1.4342
|266
|2008.09.29 16:19
|s/l
|133
|0.10
|1.4462
|1.4462
|1.4342
|-60.00
|9572.46
|267
|2008.09.29 16:19
|sell
|134
|0.10
|1.4459
|1.4519
|1.4399
|268
|2008.09.29 17:47
|t/p
|134
|0.10
|1.4399
|1.4519
|1.4399
|60.00
|9632.46
|269
|2008.09.29 17:47
|buy
|135
|0.10
|1.4399
|1.4339
|1.4459
|270
|2008.09.29 19:45
|t/p
|135
|0.10
|1.4459
|1.4339
|1.4459
|60.00
|9692.46
|271
|2008.09.29 19:45
|sell
|136
|0.10
|1.4461
|1.4521
|1.4401
|272
|2008.09.29 19:46
|s/l
|136
|0.10
|1.4521
|1.4521
|1.4401
|-60.00
|9632.46
|273
|2008.09.29 19:46
|sell
|137
|0.10
|1.4521
|1.4581
|1.4461
|274
|2008.09.29 19:50
|t/p
|137
|0.10
|1.4461
|1.4581
|1.4461
|60.00
|9692.46
|275
|2008.09.29 19:50
|sell
|138
|0.10
|1.4457
|1.4517
|1.4397
|276
|2008.09.29 20:15
|s/l
|138
|0.10
|1.4517
|1.4517
|1.4397
|-60.00
|9632.46
|277
|2008.09.29 20:15
|sell
|139
|0.10
|1.4514
|1.4574
|1.4454
|278
|2008.09.29 20:23
|t/p
|139
|0.10
|1.4454
|1.4574
|1.4454
|60.00
|9692.46
|279
|2008.09.29 20:23
|sell
|140
|0.10
|1.4451
|1.4511
|1.4391
|280
|2008.09.30 00:06
|t/p
|140
|0.10
|1.4391
|1.4511
|1.4391
|60.52
|9752.98
|281
|2008.09.30 00:06
|sell
|141
|0.10
|1.4386
|1.4446
|1.4326
|282
|2008.09.30 12:30
|t/p
|141
|0.10
|1.4326
|1.4446
|1.4326
|60.00
|9812.98
|283
|2008.09.30 12:30
|sell
|142
|0.10
|1.4323
|1.4383
|1.4263
|284
|2008.09.30 14:37
|t/p
|142
|0.10
|1.4263
|1.4383
|1.4263
|60.00
|9872.98
|285
|2008.09.30 14:37
|sell
|143
|0.10
|1.4260
|1.4320
|1.4200
|286
|2008.09.30 15:31
|t/p
|143
|0.10
|1.4200
|1.4320
|1.4200
|60.00
|9932.98
|287
|2008.09.30 15:31
|sell
|144
|0.10
|1.4197
|1.4257
|1.4137
|288
|2008.09.30 16:35
|t/p
|144
|0.10
|1.4137
|1.4257
|1.4137
|60.00
|9992.98
|289
|2008.09.30 16:35
|buy
|145
|0.10
|1.4136
|1.4076
|1.4196
|290
|2008.09.30 16:50
|s/l
|145
|0.10
|1.4076
|1.4076
|1.4196
|-60.00
|9932.98
|291
|2008.09.30 16:50
|buy
|146
|0.10
|1.4079
|1.4019
|1.4139
|292
|2008.09.30 17:05
|s/l
|146
|0.10
|1.4019
|1.4019
|1.4139
|-60.00
|9872.98
|293
|2008.09.30 17:05
|sell
|147
|0.10
|1.4018
|1.4078
|1.3958
|294
|2008.09.30 17:29
|s/l
|147
|0.10
|1.4078
|1.4078
|1.3958
|-60.00
|9812.98
|295
|2008.09.30 17:29
|sell
|148
|0.10
|1.4075
|1.4135
|1.4015
|296
|2008.10.01 02:50
|s/l
|148
|0.10
|1.4135
|1.4135
|1.4015
|-59.48
|9753.50
|297
|2008.10.01 02:50
|buy
|149
|0.10
|1.4135
|1.4075
|1.4195
|298
|2008.10.01 04:18
|s/l
|149
|0.10
|1.4075
|1.4075
|1.4195
|-60.00
|9693.50
|299
|2008.10.01 04:18
|buy
|150
|0.10
|1.4078
|1.4018
|1.4138
|300
|2008.10.01 08:28
|t/p
|150
|0.10
|1.4138
|1.4018
|1.4138
|60.00
|9753.50
|301
|2008.10.01 08:28
|sell
|151
|0.10
|1.4138
|1.4198
|1.4078
|302
|2008.10.01 13:59
|t/p
|151
|0.10
|1.4078
|1.4198
|1.4078
|60.00
|9813.50
|303
|2008.10.01 13:59
|sell
|152
|0.10
|1.4075
|1.4135
|1.4015
|304
|2008.10.01 14:26
|t/p
|152
|0.10
|1.4015
|1.4135
|1.4015
|60.00
|9873.50
|305
|2008.10.01 14:26
|sell
|153
|0.10
|1.4012
|1.4072
|1.3952
|306
|2008.10.01 18:43
|s/l
|153
|0.10
|1.4072
|1.4072
|1.3952
|-60.00
|9813.50
|307
|2008.10.01 18:43
|sell
|154
|0.10
|1.4069
|1.4129
|1.4009
|308
|2008.10.01 22:03
|t/p
|154
|0.10
|1.4009
|1.4129
|1.4009
|60.00
|9873.50
|309
|2008.10.01 22:03
|sell
|155
|0.10
|1.4004
|1.4064
|1.3944
|310
|2008.10.02 02:08
|t/p
|155
|0.10
|1.3944
|1.4064
|1.3944
|61.56
|9935.06
|311
|2008.10.02 02:08
|buy
|156
|0.10
|1.3944
|1.3884
|1.4004
|312
|2008.10.02 03:44
|t/p
|156
|0.10
|1.4004
|1.3884
|1.4004
|60.00
|9995.06
|313
|2008.10.02 03:44
|sell
|157
|0.10
|1.4006
|1.4066
|1.3946
|314
|2008.10.02 04:08
|t/p
|157
|0.10
|1.3946
|1.4066
|1.3946
|60.00
|10055.06
|315
|2008.10.02 04:08
|sell
|158
|0.10
|1.3943
|1.4003
|1.3883
|316
|2008.10.02 09:26
|t/p
|158
|0.10
|1.3883
|1.4003
|1.3883
|60.00
|10115.06
|317
|2008.10.02 09:26
|sell
|159
|0.10
|1.3880
|1.3940
|1.3820
|318
|2008.10.02 14:35
|t/p
|159
|0.10
|1.3820
|1.3940
|1.3820
|60.00
|10175.06
|319
|2008.10.02 14:35
|buy
|160
|0.10
|1.3820
|1.3760
|1.3880
|320
|2008.10.02 14:55
|s/l
|160
|0.10
|1.3760
|1.3760
|1.3880
|-60.00
|10115.06
|321
|2008.10.02 14:55
|buy
|161
|0.10
|1.3763
|1.3703
|1.3823
|322
|2008.10.02 16:11
|t/p
|161
|0.10
|1.3823
|1.3703
|1.3823
|60.00
|10175.06
|323
|2008.10.02 16:11
|buy
|162
|0.10
|1.3826
|1.3766
|1.3886
|324
|2008.10.02 17:10
|s/l
|162
|0.10
|1.3766
|1.3766
|1.3886
|-60.00
|10115.06
|325
|2008.10.02 17:10
|sell
|163
|0.10
|1.3766
|1.3826
|1.3706
|326
|2008.10.02 17:34
|s/l
|163
|0.10
|1.3826
|1.3826
|1.3706
|-60.00
|10055.06
|327
|2008.10.02 17:34
|sell
|164
|0.10
|1.3823
|1.3883
|1.3763
|328
|2008.10.03 07:25
|s/l
|164
|0.10
|1.3883
|1.3883
|1.3763
|-59.48
|9995.58
|329
|2008.10.03 07:25
|sell
|165
|0.10
|1.3880
|1.3940
|1.3820
|330
|2008.10.03 09:09
|t/p
|165
|0.10
|1.3820
|1.3940
|1.3820
|60.00
|10055.58
|331
|2008.10.03 09:09
|sell
|166
|0.10
|1.3817
|1.3877
|1.3757
|332
|2008.10.03 10:28
|s/l
|166
|0.10
|1.3877
|1.3877
|1.3757
|-60.00
|9995.58
|333
|2008.10.03 10:28
|sell
|167
|0.10
|1.3874
|1.3934
|1.3814
|334
|2008.10.03 14:32
|t/p
|167
|0.10
|1.3814
|1.3934
|1.3814
|60.00
|10055.58
|335
|2008.10.03 14:32
|buy
|168
|0.10
|1.3814
|1.3754
|1.3874
|336
|2008.10.03 14:59
|s/l
|168
|0.10
|1.3754
|1.3754
|1.3874
|-60.00
|9995.58
|337
|2008.10.03 14:59
|buy
|169
|0.10
|1.3757
|1.3697
|1.3817
|338
|2008.10.03 16:55
|t/p
|169
|0.10
|1.3817
|1.3697
|1.3817
|60.00
|10055.58
|339
|2008.10.03 16:55
|sell
|170
|0.10
|1.3817
|1.3877
|1.3757
|340
|2008.10.03 20:07
|s/l
|170
|0.10
|1.3877
|1.3877
|1.3757
|-60.00
|9995.58
|341
|2008.10.03 20:07
|sell
|171
|0.10
|1.3874
|1.3934
|1.3814
|342
|2008.10.03 21:34
|t/p
|171
|0.10
|1.3814
|1.3934
|1.3814
|60.00
|10055.58
|343
|2008.10.03 21:34
|sell
|172
|0.10
|1.3811
|1.3871
|1.3751
|344
|2008.10.06 00:00
|t/p
|172
|0.10
|1.3751
|1.3871
|1.3751
|60.52
|10116.10
|345
|2008.10.06 00:00
|buy
|173
|0.10
|1.3640
|1.3580
|1.3700
|346
|2008.10.06 08:08
|s/l
|173
|0.10
|1.3580
|1.3580
|1.3700
|-60.00
|10056.10
|347
|2008.10.06 08:08
|sell
|174
|0.10
|1.3579
|1.3639
|1.3519
|348
|2008.10.06 14:15
|s/l
|174
|0.10
|1.3639
|1.3639
|1.3519
|-60.00
|9996.10
|349
|2008.10.06 14:15
|sell
|175
|0.10
|1.3637
|1.3697
|1.3577
|350
|2008.10.06 15:07
|t/p
|175
|0.10
|1.3577
|1.3697
|1.3577
|60.00
|10056.10
|351
|2008.10.06 15:07
|sell
|176
|0.10
|1.3574
|1.3634
|1.3514
|352
|2008.10.06 16:37
|t/p
|176
|0.10
|1.3514
|1.3634
|1.3514
|60.00
|10116.10
|353
|2008.10.06 16:37
|sell
|177
|0.10
|1.3511
|1.3571
|1.3451
|354
|2008.10.06 21:16
|t/p
|177
|0.10
|1.3451
|1.3571
|1.3451
|60.00
|10176.10
|355
|2008.10.06 21:16
|sell
|178
|0.10
|1.3448
|1.3508
|1.3388
|356
|2008.10.06 21:45
|s/l
|178
|0.10
|1.3508
|1.3508
|1.3388
|-60.00
|10116.10
|357
|2008.10.06 21:45
|sell
|179
|0.10
|1.3505
|1.3565
|1.3445
|358
|2008.10.07 05:48
|s/l
|179
|0.10
|1.3565
|1.3565
|1.3445
|-59.48
|10056.62
|359
|2008.10.07 05:48
|sell
|180
|0.10
|1.3564
|1.3624
|1.3504
|360
|2008.10.07 09:32
|s/l
|180
|0.10
|1.3624
|1.3624
|1.3504
|-60.00
|9996.62
|361
|2008.10.07 09:32
|sell
|181
|0.10
|1.3621
|1.3681
|1.3561
|362
|2008.10.07 10:11
|t/p
|181
|0.10
|1.3561
|1.3681
|1.3561
|60.00
|10056.62
|363
|2008.10.07 10:11
|sell
|182
|0.10
|1.3558
|1.3618
|1.3498
|364
|2008.10.07 13:53
|s/l
|182
|0.10
|1.3618
|1.3618
|1.3498
|-60.00
|9996.62
|365
|2008.10.07 13:53
|sell
|183
|0.10
|1.3615
|1.3675
|1.3555
|366
|2008.10.07 15:13
|s/l
|183
|0.10
|1.3675
|1.3675
|1.3555
|-60.00
|9936.62
|367
|2008.10.07 15:13
|sell
|184
|0.10
|1.3672
|1.3732
|1.3612
|368
|2008.10.07 15:33
|s/l
|184
|0.10
|1.3732
|1.3732
|1.3612
|-60.00
|9876.62
|369
|2008.10.07 15:33
|sell
|185
|0.10
|1.3729
|1.3789
|1.3669
|370
|2008.10.07 15:55
|t/p
|185
|0.10
|1.3669
|1.3789
|1.3669
|60.00
|9936.62
|371
|2008.10.07 15:55
|buy
|186
|0.10
|1.3669
|1.3609
|1.3729
|372
|2008.10.07 17:10
|s/l
|186
|0.10
|1.3609
|1.3609
|1.3729
|-60.00
|9876.62
|373
|2008.10.07 17:10
|sell
|187
|0.10
|1.3609
|1.3669
|1.3549
|374
|2008.10.08 01:28
|t/p
|187
|0.10
|1.3549
|1.3669
|1.3549
|60.52
|9937.14
|375
|2008.10.08 01:28
|buy
|188
|0.10
|1.3549
|1.3489
|1.3609
|376
|2008.10.08 06:02
|t/p
|188
|0.10
|1.3609
|1.3489
|1.3609
|60.00
|9997.14
|377
|2008.10.08 06:02
|buy
|189
|0.10
|1.3612
|1.3552
|1.3672
|378
|2008.10.08 07:36
|s/l
|189
|0.10
|1.3552
|1.3552
|1.3672
|-60.00
|9937.14
|379
|2008.10.08 07:36
|sell
|190
|0.10
|1.3551
|1.3611
|1.3491
|380
|2008.10.08 09:05
|s/l
|190
|0.10
|1.3611
|1.3611
|1.3491
|-60.00
|9877.14
|381
|2008.10.08 09:05
|sell
|191
|0.10
|1.3608
|1.3668
|1.3548
|382
|2008.10.08 09:11
|s/l
|191
|0.10
|1.3668
|1.3668
|1.3548
|-60.00
|9817.14
|383
|2008.10.08 09:11
|sell
|192
|0.10
|1.3666
|1.3726
|1.3606
|384
|2008.10.08 10:33
|t/p
|192
|0.10
|1.3606
|1.3726
|1.3606
|60.00
|9877.14
|385
|2008.10.08 10:33
|sell
|193
|0.10
|1.3603
|1.3663
|1.3543
|386
|2008.10.08 11:24
|s/l
|193
|0.10
|1.3663
|1.3663
|1.3543
|-60.00
|9817.14
|387
|2008.10.08 11:24
|sell
|194
|0.10
|1.3660
|1.3720
|1.3600
|388
|2008.10.08 12:07
|t/p
|194
|0.10
|1.3600
|1.3720
|1.3600
|60.00
|9877.14
|389
|2008.10.08 12:07
|sell
|195
|0.10
|1.3597
|1.3657
|1.3537
|390
|2008.10.08 13:00
|s/l
|195
|0.10
|1.3657
|1.3657
|1.3537
|-60.00
|9817.14
|391
|2008.10.08 13:00
|sell
|196
|0.10
|1.3654
|1.3714
|1.3594
|392
|2008.10.08 13:07
|s/l
|196
|0.10
|1.3714
|1.3714
|1.3594
|-60.00
|9757.14
|393
|2008.10.08 13:07
|sell
|197
|0.10
|1.3712
|1.3772
|1.3652
|394
|2008.10.08 13:11
|t/p
|197
|0.10
|1.3652
|1.3772
|1.3652
|60.00
|9817.14
|395
|2008.10.08 13:11
|sell
|198
|0.10
|1.3649
|1.3709
|1.3589
|396
|2008.10.08 13:22
|s/l
|198
|0.10
|1.3709
|1.3709
|1.3589
|-60.00
|9757.14
|397
|2008.10.08 13:22
|sell
|199
|0.10
|1.3706
|1.3766
|1.3646
|398
|2008.10.08 14:48
|t/p
|199
|0.10
|1.3646
|1.3766
|1.3646
|60.00
|9817.14
|399
|2008.10.08 14:48
|sell
|200
|0.10
|1.3643
|1.3703
|1.3583
|400
|2008.10.08 16:31
|s/l
|200
|0.10
|1.3703
|1.3703
|1.3583
|-60.00
|9757.14
|401
|2008.10.08 16:31
|buy
|201
|0.10
|1.3703
|1.3643
|1.3763
|402
|2008.10.08 16:40
|s/l
|201
|0.10
|1.3643
|1.3643
|1.3763
|-60.00
|9697.14
|403
|2008.10.08 16:40
|buy
|202
|0.10
|1.3646
|1.3586
|1.3706
|404
|2008.10.08 19:08
|t/p
|202
|0.10
|1.3706
|1.3586
|1.3706
|60.00
|9757.14
|405
|2008.10.08 19:08
|buy
|203
|0.10
|1.3709
|1.3649
|1.3769
|406
|2008.10.08 22:59
|s/l
|203
|0.10
|1.3649
|1.3649
|1.3769
|-60.00
|9697.14
|407
|2008.10.08 22:59
|sell
|204
|0.10
|1.3649
|1.3709
|1.3589
|408
|2008.10.09 02:54
|t/p
|204
|0.10
|1.3589
|1.3709
|1.3589
|61.56
|9758.70
|409
|2008.10.09 02:54
|buy
|205
|0.10
|1.3588
|1.3528
|1.3648
|410
|2008.10.09 03:58
|t/p
|205
|0.10
|1.3648
|1.3528
|1.3648
|60.00
|9818.70
|411
|2008.10.09 03:58
|buy
|206
|0.10
|1.3652
|1.3592
|1.3712
|412
|2008.10.09 09:30
|t/p
|206
|0.10
|1.3712
|1.3592
|1.3712
|60.00
|9878.70
|413
|2008.10.09 09:30
|sell
|207
|0.10
|1.3713
|1.3773
|1.3653
|414
|2008.10.09 10:20
|s/l
|207
|0.10
|1.3773
|1.3773
|1.3653
|-60.00
|9818.70
|415
|2008.10.09 10:20
|buy
|208
|0.10
|1.3774
|1.3714
|1.3834
|416
|2008.10.09 12:33
|s/l
|208
|0.10
|1.3714
|1.3714
|1.3834
|-60.00
|9758.70
|417
|2008.10.09 12:33
|buy
|209
|0.10
|1.3717
|1.3657
|1.3777
|418
|2008.10.09 16:00
|s/l
|209
|0.10
|1.3657
|1.3657
|1.3777
|-60.00
|9698.70
|419
|2008.10.09 16:00
|buy
|210
|0.10
|1.3659
|1.3599
|1.3719
|420
|2008.10.09 22:18
|s/l
|210
|0.10
|1.3599
|1.3599
|1.3719
|-60.00
|9638.70
|421
|2008.10.09 22:18
|buy
|211
|0.10
|1.3602
|1.3542
|1.3662
|422
|2008.10.10 05:59
|s/l
|211
|0.10
|1.3542
|1.3542
|1.3662
|-60.78
|9577.92
|423
|2008.10.10 05:59
|buy
|212
|0.10
|1.3544
|1.3484
|1.3604
|424
|2008.10.10 09:30
|t/p
|212
|0.10
|1.3604
|1.3484
|1.3604
|60.00
|9637.92
|425
|2008.10.10 09:30
|buy
|213
|0.10
|1.3607
|1.3547
|1.3667
|426
|2008.10.10 11:50
|s/l
|213
|0.10
|1.3547
|1.3547
|1.3667
|-60.00
|9577.92
|427
|2008.10.10 11:50
|buy
|214
|0.10
|1.3550
|1.3490
|1.3610
|428
|2008.10.10 16:13
|t/p
|214
|0.10
|1.3610
|1.3490
|1.3610
|60.00
|9637.92
|429
|2008.10.10 16:13
|sell
|215
|0.10
|1.3610
|1.3670
|1.3550
|430
|2008.10.10 16:41
|t/p
|215
|0.10
|1.3550
|1.3670
|1.3550
|60.00
|9697.92
|431
|2008.10.10 16:41
|sell
|216
|0.10
|1.3547
|1.3607
|1.3487
|432
|2008.10.10 17:11
|t/p
|216
|0.10
|1.3487
|1.3607
|1.3487
|60.00
|9757.92
|433
|2008.10.10 17:11
|buy
|217
|0.10
|1.3487
|1.3427
|1.3547
|434
|2008.10.10 19:25
|s/l
|217
|0.10
|1.3427
|1.3427
|1.3547
|-60.00
|9697.92
|435
|2008.10.10 19:25
|buy
|218
|0.10
|1.3430
|1.3370
|1.3490
|436
|2008.10.10 19:44
|s/l
|218
|0.10
|1.3370
|1.3370
|1.3490
|-60.00
|9637.92
|437
|2008.10.10 19:44
|buy
|219
|0.10
|1.3373
|1.3313
|1.3433
|438
|2008.10.10 20:27
|s/l
|219
|0.10
|1.3313
|1.3313
|1.3433
|-60.00
|9577.92
|439
|2008.10.10 20:27
|buy
|220
|0.10
|1.3316
|1.3256
|1.3376
|440
|2008.10.10 21:13
|t/p
|220
|0.10
|1.3376
|1.3256
|1.3376
|60.00
|9637.92
|441
|2008.10.10 21:13
|buy
|221
|0.10
|1.3379
|1.3319
|1.3439
|442
|2008.10.10 21:35
|t/p
|221
|0.10
|1.3439
|1.3319
|1.3439
|60.00
|9697.92
|443
|2008.10.10 21:35
|buy
|222
|0.10
|1.3443
|1.3383
|1.3503
|444
|2008.10.13 00:02
|t/p
|222
|0.10
|1.3503
|1.3383
|1.3503
|59.22
|9757.14
|445
|2008.10.13 00:02
|buy
|223
|0.10
|1.3584
|1.3524
|1.3644
|446
|2008.10.13 04:45
|s/l
|223
|0.10
|1.3524
|1.3524
|1.3644
|-60.00
|9697.14
|447
|2008.10.13 04:45
|buy
|224
|0.10
|1.3527
|1.3467
|1.3587
|448
|2008.10.13 04:54
|s/l
|224
|0.10
|1.3467
|1.3467
|1.3587
|-60.00
|9637.14
|449
|2008.10.13 04:54
|buy
|225
|0.10
|1.3469
|1.3409
|1.3529
|450
|2008.10.13 05:59
|t/p
|225
|0.10
|1.3529
|1.3409
|1.3529
|60.00
|9697.14
|451
|2008.10.13 05:59
|sell
|226
|0.10
|1.3529
|1.3589
|1.3469
|452
|2008.10.13 08:03
|s/l
|226
|0.10
|1.3589
|1.3589
|1.3469
|-60.00
|9637.14
|453
|2008.10.13 08:03
|sell
|227
|0.10
|1.3586
|1.3646
|1.3526
|454
|2008.10.13 08:27
|s/l
|227
|0.10
|1.3646
|1.3646
|1.3526
|-60.00
|9577.14
|455
|2008.10.13 08:27
|sell
|228
|0.10
|1.3643
|1.3703
|1.3583
|456
|2008.10.13 12:08
|t/p
|228
|0.10
|1.3583
|1.3703
|1.3583
|60.00
|9637.14
|457
|2008.10.13 12:08
|sell
|229
|0.10
|1.3580
|1.3640
|1.3520
|458
|2008.10.13 13:53
|s/l
|229
|0.10
|1.3640
|1.3640
|1.3520
|-60.00
|9577.14
|459
|2008.10.13 13:53
|sell
|230
|0.10
|1.3637
|1.3697
|1.3577
|460
|2008.10.13 17:10
|t/p
|230
|0.10
|1.3577
|1.3697
|1.3577
|60.00
|9637.14
|461
|2008.10.13 17:10
|sell
|231
|0.10
|1.3574
|1.3634
|1.3514
|462
|2008.10.13 18:12
|t/p
|231
|0.10
|1.3514
|1.3634
|1.3514
|60.00
|9697.14
|463
|2008.10.13 18:12
|buy
|232
|0.10
|1.3514
|1.3454
|1.3574
|464
|2008.10.13 21:36
|t/p
|232
|0.10
|1.3574
|1.3454
|1.3574
|60.00
|9757.14
|465
|2008.10.13 21:36
|sell
|233
|0.10
|1.3574
|1.3634
|1.3514
|466
|2008.10.14 01:40
|s/l
|233
|0.10
|1.3634
|1.3634
|1.3514
|-59.48
|9697.66
|467
|2008.10.14 01:40
|sell
|234
|0.10
|1.3632
|1.3692
|1.3572
|468
|2008.10.14 04:29
|s/l
|234
|0.10
|1.3692
|1.3692
|1.3572
|-60.00
|9637.66
|469
|2008.10.14 04:29
|sell
|235
|0.10
|1.3689
|1.3749
|1.3629
|470
|2008.10.14 08:52
|t/p
|235
|0.10
|1.3629
|1.3749
|1.3629
|60.00
|9697.66
|471
|2008.10.14 08:52
|sell
|236
|0.10
|1.3626
|1.3686
|1.3566
|472
|2008.10.14 09:51
|s/l
|236
|0.10
|1.3686
|1.3686
|1.3566
|-60.00
|9637.66
|473
|2008.10.14 09:51
|sell
|237
|0.10
|1.3683
|1.3743
|1.3623
|474
|2008.10.14 11:00
|t/p
|237
|0.10
|1.3623
|1.3743
|1.3623
|60.00
|9697.66
|475
|2008.10.14 11:00
|sell
|238
|0.10
|1.3620
|1.3680
|1.3560
|476
|2008.10.14 11:59
|s/l
|238
|0.10
|1.3680
|1.3680
|1.3560
|-60.00
|9637.66
|477
|2008.10.14 11:59
|sell
|239
|0.10
|1.3677
|1.3737
|1.3617
|478
|2008.10.14 12:33
|s/l
|239
|0.10
|1.3737
|1.3737
|1.3617
|-60.00
|9577.66
|479
|2008.10.14 12:33
|sell
|240
|0.10
|1.3734
|1.3794
|1.3674
|480
|2008.10.14 16:06
|t/p
|240
|0.10
|1.3674
|1.3794
|1.3674
|60.00
|9637.66
|481
|2008.10.14 16:06
|buy
|241
|0.10
|1.3674
|1.3614
|1.3734
|482
|2008.10.14 16:46
|s/l
|241
|0.10
|1.3614
|1.3614
|1.3734
|-60.00
|9577.66
|483
|2008.10.14 16:46
|sell
|242
|0.10
|1.3613
|1.3673
|1.3553
|484
|2008.10.14 17:18
|s/l
|242
|0.10
|1.3673
|1.3673
|1.3553
|-60.00
|9517.66
|485
|2008.10.14 17:18
|sell
|243
|0.10
|1.3670
|1.3730
|1.3610
|486
|2008.10.15 01:04
|t/p
|243
|0.10
|1.3610
|1.3730
|1.3610
|60.52
|9578.18
|487
|2008.10.15 01:04
|buy
|244
|0.10
|1.3605
|1.3545
|1.3665
|488
|2008.10.15 02:02
|s/l
|244
|0.10
|1.3545
|1.3545
|1.3665
|-60.00
|9518.18
|489
|2008.10.15 02:02
|buy
|245
|0.10
|1.3546
|1.3486
|1.3606
|490
|2008.10.15 08:02
|t/p
|245
|0.10
|1.3606
|1.3486
|1.3606
|60.00
|9578.18
|491
|2008.10.15 08:02
|sell
|246
|0.10
|1.3607
|1.3667
|1.3547
|492
|2008.10.15 12:33
|s/l
|246
|0.10
|1.3667
|1.3667
|1.3547
|-60.00
|9518.18
|493
|2008.10.15 12:33
|sell
|247
|0.10
|1.3664
|1.3724
|1.3604
|494
|2008.10.15 14:26
|t/p
|247
|0.10
|1.3604
|1.3724
|1.3604
|60.00
|9578.18
|495
|2008.10.15 14:26
|sell
|248
|0.10
|1.3601
|1.3661
|1.3541
|496
|2008.10.15 18:16
|t/p
|248
|0.10
|1.3541
|1.3661
|1.3541
|60.00
|9638.18
|497
|2008.10.15 18:16
|sell
|249
|0.10
|1.3538
|1.3598
|1.3478
|498
|2008.10.15 23:06
|t/p
|249
|0.10
|1.3478
|1.3598
|1.3478
|60.00
|9698.18
|499
|2008.10.15 23:06
|sell
|250
|0.10
|1.3473
|1.3533
|1.3413
|500
|2008.10.16 06:26
|t/p
|250
|0.10
|1.3413
|1.3533
|1.3413
|61.56
|9759.74
|501
|2008.10.16 06:26
|buy
|251
|0.10
|1.3413
|1.3353
|1.3473
|502
|2008.10.16 06:40
|s/l
|251
|0.10
|1.3353
|1.3353
|1.3473
|-60.00
|9699.74
|503
|2008.10.16 06:40
|buy
|252
|0.10
|1.3356
|1.3296
|1.3416
|504
|2008.10.16 07:07
|t/p
|252
|0.10
|1.3416
|1.3296
|1.3416
|60.00
|9759.74
|505
|2008.10.16 07:07
|buy
|253
|0.10
|1.3419
|1.3359
|1.3479
|506
|2008.10.16 07:39
|s/l
|253
|0.10
|1.3359
|1.3359
|1.3479
|-60.00
|9699.74
|507
|2008.10.16 07:39
|buy
|254
|0.10
|1.3361
|1.3301
|1.3421
|508
|2008.10.16 09:39
|t/p
|254
|0.10
|1.3421
|1.3301
|1.3421
|60.00
|9759.74
|509
|2008.10.16 09:39
|sell
|255
|0.10
|1.3421
|1.3481
|1.3361
|510
|2008.10.16 11:14
|s/l
|255
|0.10
|1.3481
|1.3481
|1.3361
|-60.00
|9699.74
|511
|2008.10.16 11:14
|buy
|256
|0.10
|1.3481
|1.3421
|1.3541
|512
|2008.10.16 16:10
|s/l
|256
|0.10
|1.3421
|1.3421
|1.3541
|-60.00
|9639.74
|513
|2008.10.16 16:10
|buy
|257
|0.10
|1.3424
|1.3364
|1.3484
|514
|2008.10.16 23:20
|t/p
|257
|0.10
|1.3484
|1.3364
|1.3484
|60.00
|9699.74
|515
|2008.10.16 23:20
|sell
|258
|0.10
|1.3484
|1.3544
|1.3424
|516
|2008.10.17 11:22
|t/p
|258
|0.10
|1.3424
|1.3544
|1.3424
|60.52
|9760.26
|517
|2008.10.17 11:22
|sell
|259
|0.10
|1.3421
|1.3481
|1.3361
|518
|2008.10.17 15:59
|s/l
|259
|0.10
|1.3481
|1.3481
|1.3361
|-60.00
|9700.26
|519
|2008.10.17 15:59
|buy
|260
|0.10
|1.3481
|1.3421
|1.3541
|520
|2008.10.17 16:31
|s/l
|260
|0.10
|1.3421
|1.3421
|1.3541
|-60.00
|9640.26
|521
|2008.10.17 16:31
|sell
|261
|0.10
|1.3421
|1.3481
|1.3361
|522
|2008.10.17 16:49
|s/l
|261
|0.10
|1.3481
|1.3481
|1.3361
|-60.00
|9580.26
|523
|2008.10.17 16:49
|sell
|262
|0.10
|1.3478
|1.3538
|1.3418
|524
|2008.10.17 20:40
|t/p
|262
|0.10
|1.3418
|1.3538
|1.3418
|60.00
|9640.26
|525
|2008.10.17 20:40
|sell
|263
|0.10
|1.3415
|1.3475
|1.3355
|526
|2008.10.20 05:41
|s/l
|263
|0.10
|1.3475
|1.3475
|1.3355
|-59.48
|9580.78
|527
|2008.10.20 05:41
|buy
|264
|0.10
|1.3475
|1.3415
|1.3535
|528
|2008.10.20 13:14
|s/l
|264
|0.10
|1.3415
|1.3415
|1.3535
|-60.00
|9520.78
|529
|2008.10.20 13:14
|sell
|265
|0.10
|1.3415
|1.3475
|1.3355
|530
|2008.10.20 15:32
|t/p
|265
|0.10
|1.3355
|1.3475
|1.3355
|60.00
|9580.78
|531
|2008.10.20 15:32
|sell
|266
|0.10
|1.3351
|1.3411
|1.3291
|532
|2008.10.20 16:54
|t/p
|266
|0.10
|1.3291
|1.3411
|1.3291
|60.00
|9640.78
|533
|2008.10.20 16:54
|buy
|267
|0.10
|1.3291
|1.3231
|1.3351
|534
|2008.10.20 23:15
|t/p
|267
|0.10
|1.3351
|1.3231
|1.3351
|60.00
|9700.78
|535
|2008.10.20 23:15
|buy
|268
|0.10
|1.3354
|1.3294
|1.3414
|536
|2008.10.21 08:42
|s/l
|268
|0.10
|1.3294
|1.3294
|1.3414
|-60.78
|9640.00
|537
|2008.10.21 08:42
|buy
|269
|0.10
|1.3296
|1.3236
|1.3356
|538
|2008.10.21 08:53
|s/l
|269
|0.10
|1.3236
|1.3236
|1.3356
|-60.00
|9580.00
|539
|2008.10.21 08:53
|buy
|270
|0.10
|1.3238
|1.3178
|1.3298
|540
|2008.10.21 14:10
|s/l
|270
|0.10
|1.3178
|1.3178
|1.3298
|-60.00
|9520.00
|541
|2008.10.21 14:10
|buy
|271
|0.10
|1.3181
|1.3121
|1.3241
|542
|2008.10.21 17:46
|s/l
|271
|0.10
|1.3121
|1.3121
|1.3241
|-60.00
|9460.00
|543
|2008.10.21 17:46
|sell
|272
|0.10
|1.3118
|1.3178
|1.3058
|544
|2008.10.21 22:04
|t/p
|272
|0.10
|1.3058
|1.3178
|1.3058
|60.00
|9520.00
|545
|2008.10.21 22:04
|sell
|273
|0.10
|1.3055
|1.3115
|1.2995
|546
|2008.10.22 04:15
|t/p
|273
|0.10
|1.2995
|1.3115
|1.2995
|60.52
|9580.52
|547
|2008.10.22 04:15
|sell
|274
|0.10
|1.2992
|1.3052
|1.2932
|548
|2008.10.22 05:31
|t/p
|274
|0.10
|1.2932
|1.3052
|1.2932
|60.00
|9640.52
|549
|2008.10.22 05:31
|buy
|275
|0.10
|1.2932
|1.2872
|1.2992
|550
|2008.10.22 06:17
|s/l
|275
|0.10
|1.2872
|1.2872
|1.2992
|-60.00
|9580.52
|551
|2008.10.22 06:17
|sell
|276
|0.10
|1.2871
|1.2931
|1.2811
|552
|2008.10.22 06:28
|t/p
|276
|0.10
|1.2811
|1.2931
|1.2811
|60.00
|9640.52
|553
|2008.10.22 06:28
|sell
|277
|0.10
|1.2806
|1.2866
|1.2746
|554
|2008.10.22 06:30
|t/p
|277
|0.10
|1.2746
|1.2866
|1.2746
|60.00
|9700.52
|555
|2008.10.22 06:30
|sell
|278
|0.10
|1.2737
|1.2797
|1.2677
|556
|2008.10.22 06:31
|s/l
|278
|0.10
|1.2797
|1.2797
|1.2677
|-60.00
|9640.52
|557
|2008.10.22 06:31
|sell
|279
|0.10
|1.2794
|1.2854
|1.2734
|558
|2008.10.22 07:08
|s/l
|279
|0.10
|1.2854
|1.2854
|1.2734
|-60.00
|9580.52
|559
|2008.10.22 07:08
|buy
|280
|0.10
|1.2854
|1.2794
|1.2914
|560
|2008.10.22 07:38
|s/l
|280
|0.10
|1.2794
|1.2794
|1.2914
|-60.00
|9520.52
|561
|2008.10.22 07:38
|sell
|281
|0.10
|1.2794
|1.2854
|1.2734
|562
|2008.10.22 07:57
|s/l
|281
|0.10
|1.2854
|1.2854
|1.2734
|-60.00
|9460.52
|563
|2008.10.22 07:57
|sell
|282
|0.10
|1.2851
|1.2911
|1.2791
|564
|2008.10.22 09:10
|s/l
|282
|0.10
|1.2911
|1.2911
|1.2791
|-60.00
|9400.52
|565
|2008.10.22 09:10
|sell
|283
|0.10
|1.2908
|1.2968
|1.2848
|566
|2008.10.22 09:33
|t/p
|283
|0.10
|1.2848
|1.2968
|1.2848
|60.00
|9460.52
|567
|2008.10.22 09:33
|sell
|284
|0.10
|1.2845
|1.2905
|1.2785
|568
|2008.10.22 10:35
|s/l
|284
|0.10
|1.2905
|1.2905
|1.2785
|-60.00
|9400.52
|569
|2008.10.22 10:35
|sell
|285
|0.10
|1.2902
|1.2962
|1.2842
|570
|2008.10.22 12:50
|t/p
|285
|0.10
|1.2842
|1.2962
|1.2842
|60.00
|9460.52
|571
|2008.10.22 12:50
|sell
|286
|0.10
|1.2839
|1.2899
|1.2779
|572
|2008.10.22 14:25
|s/l
|286
|0.10
|1.2899
|1.2899
|1.2779
|-60.00
|9400.52
|573
|2008.10.22 14:25
|sell
|287
|0.10
|1.2897
|1.2957
|1.2837
|574
|2008.10.22 16:00
|t/p
|287
|0.10
|1.2837
|1.2957
|1.2837
|60.00
|9460.52
|575
|2008.10.22 16:00
|sell
|288
|0.10
|1.2834
|1.2894
|1.2774
|576
|2008.10.22 16:48
|s/l
|288
|0.10
|1.2894
|1.2894
|1.2774
|-60.00
|9400.52
|577
|2008.10.22 16:48
|sell
|289
|0.10
|1.2891
|1.2951
|1.2831
|578
|2008.10.22 21:38
|t/p
|289
|0.10
|1.2831
|1.2951
|1.2831
|60.00
|9460.52
|579
|2008.10.22 21:38
|sell
|290
|0.10
|1.2828
|1.2888
|1.2768
|580
|2008.10.23 01:09
|t/p
|290
|0.10
|1.2768
|1.2888
|1.2768
|61.56
|9522.08
|581
|2008.10.23 01:09
|sell
|291
|0.10
|1.2759
|1.2819
|1.2699
|582
|2008.10.23 02:09
|s/l
|291
|0.10
|1.2819
|1.2819
|1.2699
|-60.00
|9462.08
|583
|2008.10.23 02:09
|sell
|292
|0.10
|1.2819
|1.2879
|1.2759
|584
|2008.10.23 05:43
|t/p
|292
|0.10
|1.2759
|1.2879
|1.2759
|60.00
|9522.08
|585
|2008.10.23 05:43
|sell
|293
|0.10
|1.2756
|1.2816
|1.2696
|586
|2008.10.23 06:58
|s/l
|293
|0.10
|1.2816
|1.2816
|1.2696
|-60.00
|9462.08
|587
|2008.10.23 06:58
|sell
|294
|0.10
|1.2814
|1.2874
|1.2754
|588
|2008.10.23 14:35
|t/p
|294
|0.10
|1.2754
|1.2874
|1.2754
|60.00
|9522.08
|589
|2008.10.23 14:35
|sell
|295
|0.10
|1.2750
|1.2810
|1.2690
|590
|2008.10.23 14:51
|s/l
|295
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2690
|-60.00
|9462.08
|591
|2008.10.23 14:51
|sell
|296
|0.10
|1.2807
|1.2867
|1.2747
|592
|2008.10.23 16:50
|s/l
|296
|0.10
|1.2867
|1.2867
|1.2747
|-60.00
|9402.08
|593
|2008.10.23 16:50
|sell
|297
|0.10
|1.2864
|1.2924
|1.2804
|594
|2008.10.23 22:21
|s/l
|297
|0.10
|1.2924
|1.2924
|1.2804
|-60.00
|9342.08
|595
|2008.10.23 22:21
|sell
|298
|0.10
|1.2921
|1.2981
|1.2861
|596
|2008.10.23 23:14
|s/l
|298
|0.10
|1.2981
|1.2981
|1.2861
|-60.00
|9282.08
|597
|2008.10.23 23:14
|sell
|299
|0.10
|1.2979
|1.3039
|1.2919
|598
|2008.10.24 00:43
|t/p
|299
|0.10
|1.2919
|1.3039
|1.2919
|60.52
|9342.60
|599
|2008.10.24 00:43
|sell
|300
|0.10
|1.2915
|1.2975
|1.2855
|600
|2008.10.24 02:57
|t/p
|300
|0.10
|1.2855
|1.2975
|1.2855
|60.00
|9402.60
|601
|2008.10.24 02:57
|sell
|301
|0.10
|1.2852
|1.2912
|1.2792
|602
|2008.10.24 04:34
|t/p
|301
|0.10
|1.2792
|1.2912
|1.2792
|60.00
|9462.60
|603
|2008.10.24 04:34
|sell
|302
|0.10
|1.2789
|1.2849
|1.2729
|604
|2008.10.24 08:54
|t/p
|302
|0.10
|1.2729
|1.2849
|1.2729
|60.00
|9522.60
|605
|2008.10.24 08:54
|sell
|303
|0.10
|1.2726
|1.2786
|1.2666
|606
|2008.10.24 09:33
|t/p
|303
|0.10
|1.2666
|1.2786
|1.2666
|60.00
|9582.60
|607
|2008.10.24 09:33
|sell
|304
|0.10
|1.2663
|1.2723
|1.2603
|608
|2008.10.24 10:17
|t/p
|304
|0.10
|1.2603
|1.2723
|1.2603
|60.00
|9642.60
|609
|2008.10.24 10:17
|sell
|305
|0.10
|1.2599
|1.2659
|1.2539
|610
|2008.10.24 10:41
|t/p
|305
|0.10
|1.2539
|1.2659
|1.2539
|60.00
|9702.60
|611
|2008.10.24 10:41
|sell
|306
|0.10
|1.2536
|1.2596
|1.2476
|612
|2008.10.24 11:11
|s/l
|306
|0.10
|1.2596
|1.2596
|1.2476
|-60.00
|9642.60
|613
|2008.10.24 11:11
|sell
|307
|0.10
|1.2593
|1.2653
|1.2533
|614
|2008.10.24 11:30
|t/p
|307
|0.10
|1.2533
|1.2653
|1.2533
|60.00
|9702.60
|615
|2008.10.24 11:30
|sell
|308
|0.10
|1.2530
|1.2590
|1.2470
|616
|2008.10.24 12:19
|s/l
|308
|0.10
|1.2590
|1.2590
|1.2470
|-60.00
|9642.60
|617
|2008.10.24 12:19
|sell
|309
|0.10
|1.2587
|1.2647
|1.2527
|618
|2008.10.24 14:39
|s/l
|309
|0.10
|1.2647
|1.2647
|1.2527
|-60.00
|9582.60
|619
|2008.10.24 14:39
|sell
|310
|0.10
|1.2644
|1.2704
|1.2584
|620
|2008.10.24 15:54
|s/l
|310
|0.10
|1.2704
|1.2704
|1.2584
|-60.00
|9522.60
|621
|2008.10.24 15:54
|sell
|311
|0.10
|1.2701
|1.2761
|1.2641
|622
|2008.10.24 19:37
|t/p
|311
|0.10
|1.2641
|1.2761
|1.2641
|60.00
|9582.60
|623
|2008.10.24 19:37
|sell
|312
|0.10
|1.2638
|1.2698
|1.2578
|624
|2008.10.24 20:05
|t/p
|312
|0.10
|1.2578
|1.2698
|1.2578
|60.00
|9642.60
|625
|2008.10.24 20:05
|sell
|313
|0.10
|1.2575
|1.2635
|1.2515
|626
|2008.10.24 20:34
|s/l
|313
|0.10
|1.2635
|1.2635
|1.2515
|-60.00
|9582.60
|627
|2008.10.24 20:34
|sell
|314
|0.10
|1.2634
|1.2694
|1.2574
|628
|2008.10.24 22:02
|t/p
|314
|0.10
|1.2574
|1.2694
|1.2574
|60.00
|9642.60
|629
|2008.10.24 22:02
|sell
|315
|0.10
|1.2570
|1.2630
|1.2510
|630
|2008.10.24 22:37
|s/l
|315
|0.10
|1.2630
|1.2630
|1.2510
|-60.00
|9582.60
|631
|2008.10.24 22:37
|sell
|316
|0.10
|1.2628
|1.2688
|1.2568
|632
|2008.10.27 00:03
|t/p
|316
|0.10
|1.2568
|1.2688
|1.2568
|60.52
|9643.12
|633
|2008.10.27 00:03
|sell
|317
|0.10
|1.2563
|1.2623
|1.2503
|634
|2008.10.27 00:54
|s/l
|317
|0.10
|1.2623
|1.2623
|1.2503
|-60.00
|9583.12
|635
|2008.10.27 00:54
|sell
|318
|0.10
|1.2620
|1.2680
|1.2560
|636
|2008.10.27 01:06
|s/l
|318
|0.10
|1.2680
|1.2680
|1.2560
|-60.00
|9523.12
|637
|2008.10.27 01:06
|sell
|319
|0.10
|1.2677
|1.2737
|1.2617
|638
|2008.10.27 01:24
|t/p
|319
|0.10
|1.2617
|1.2737
|1.2617
|60.00
|9583.12
|639
|2008.10.27 01:24
|sell
|320
|0.10
|1.2613
|1.2673
|1.2553
|640
|2008.10.27 02:35
|t/p
|320
|0.10
|1.2553
|1.2673
|1.2553
|60.00
|9643.12
|641
|2008.10.27 02:35
|sell
|321
|0.10
|1.2550
|1.2610
|1.2490
|642
|2008.10.27 04:34
|s/l
|321
|0.10
|1.2610
|1.2610
|1.2490
|-60.00
|9583.12
|643
|2008.10.27 04:34
|sell
|322
|0.10
|1.2608
|1.2668
|1.2548
|644
|2008.10.27 06:13
|t/p
|322
|0.10
|1.2548
|1.2668
|1.2548
|60.00
|9643.12
|645
|2008.10.27 06:13
|sell
|323
|0.10
|1.2545
|1.2605
|1.2485
|646
|2008.10.27 08:12
|t/p
|323
|0.10
|1.2485
|1.2605
|1.2485
|60.00
|9703.12
|647
|2008.10.27 08:12
|sell
|324
|0.10
|1.2482
|1.2542
|1.2422
|648
|2008.10.27 08:54
|t/p
|324
|0.10
|1.2422
|1.2542
|1.2422
|60.00
|9763.12
|649
|2008.10.27 08:54
|sell
|325
|0.10
|1.2419
|1.2479
|1.2359
|650
|2008.10.27 10:06
|t/p
|325
|0.10
|1.2359
|1.2479
|1.2359
|60.00
|9823.12
|651
|2008.10.27 10:06
|sell
|326
|0.10
|1.2356
|1.2416
|1.2296
|652
|2008.10.27 10:34
|s/l
|326
|0.10
|1.2416
|1.2416
|1.2296
|-60.00
|9763.12
|653
|2008.10.27 10:34
|sell
|327
|0.10
|1.2413
|1.2473
|1.2353
|654
|2008.10.27 11:46
|s/l
|327
|0.10
|1.2473
|1.2473
|1.2353
|-60.00
|9703.12
|655
|2008.10.27 11:46
|sell
|328
|0.10
|1.2470
|1.2530
|1.2410
|656
|2008.10.27 14:36
|t/p
|328
|0.10
|1.2410
|1.2530
|1.2410
|60.00
|9763.12
|657
|2008.10.27 14:36
|sell
|329
|0.10
|1.2407
|1.2467
|1.2347
|658
|2008.10.27 15:07
|s/l
|329
|0.10
|1.2467
|1.2467
|1.2347
|-60.00
|9703.12
|659
|2008.10.27 15:07
|sell
|330
|0.10
|1.2464
|1.2524
|1.2404
|660
|2008.10.27 16:02
|t/p
|330
|0.10
|1.2404
|1.2524
|1.2404
|60.00
|9763.12
|661
|2008.10.27 16:02
|sell
|331
|0.10
|1.2400
|1.2460
|1.2340
|662
|2008.10.27 16:55
|s/l
|331
|0.10
|1.2460
|1.2460
|1.2340
|-60.00
|9703.12
|663
|2008.10.27 16:55
|sell
|332
|0.10
|1.2458
|1.2518
|1.2398
|664
|2008.10.27 17:52
|s/l
|332
|0.10
|1.2518
|1.2518
|1.2398
|-60.00
|9643.12
|665
|2008.10.27 17:52
|sell
|333
|0.10
|1.2515
|1.2575
|1.2455
|666
|2008.10.27 18:43
|s/l
|333
|0.10
|1.2575
|1.2575
|1.2455
|-60.00
|9583.12
|667
|2008.10.27 18:43
|sell
|334
|0.10
|1.2572
|1.2632
|1.2512
|668
|2008.10.27 21:10
|t/p
|334
|0.10
|1.2512
|1.2632
|1.2512
|60.00
|9643.12
|669
|2008.10.27 21:10
|sell
|335
|0.10
|1.2508
|1.2568
|1.2448
|670
|2008.10.28 00:30
|t/p
|335
|0.10
|1.2448
|1.2568
|1.2448
|60.52
|9703.64
|671
|2008.10.28 00:30
|sell
|336
|0.10
|1.2443
|1.2503
|1.2383
|672
|2008.10.28 02:04
|t/p
|336
|0.10
|1.2383
|1.2503
|1.2383
|60.00
|9763.64
|673
|2008.10.28 02:04
|sell
|337
|0.10
|1.2380
|1.2440
|1.2320
|674
|2008.10.28 03:43
|s/l
|337
|0.10
|1.2440
|1.2440
|1.2320
|-60.00
|9703.64
|675
|2008.10.28 03:43
|sell
|338
|0.10
|1.2437
|1.2497
|1.2377
|676
|2008.10.28 06:37
|s/l
|338
|0.10
|1.2497
|1.2497
|1.2377
|-60.00
|9643.64
|677
|2008.10.28 06:37
|buy
|339
|0.10
|1.2497
|1.2437
|1.2557
|678
|2008.10.28 06:57
|t/p
|339
|0.10
|1.2557
|1.2437
|1.2557
|60.00
|9703.64
|679
|2008.10.28 06:57
|sell
|340
|0.10
|1.2557
|1.2617
|1.2497
|680
|2008.10.28 07:06
|t/p
|340
|0.10
|1.2497
|1.2617
|1.2497
|60.00
|9763.64
|681
|2008.10.28 07:06
|sell
|341
|0.10
|1.2492
|1.2552
|1.2432
|682
|2008.10.28 07:31
|s/l
|341
|0.10
|1.2552
|1.2552
|1.2432
|-60.00
|9703.64
|683
|2008.10.28 07:31
|sell
|342
|0.10
|1.2550
|1.2610
|1.2490
|684
|2008.10.28 08:51
|t/p
|342
|0.10
|1.2490
|1.2610
|1.2490
|60.00
|9763.64
|685
|2008.10.28 08:51
|sell
|343
|0.10
|1.2486
|1.2546
|1.2426
|686
|2008.10.28 12:39
|s/l
|343
|0.10
|1.2546
|1.2546
|1.2426
|-60.00
|9703.64
|687
|2008.10.28 12:39
|sell
|344
|0.10
|1.2543
|1.2603
|1.2483
|688
|2008.10.28 15:42
|t/p
|344
|0.10
|1.2483
|1.2603
|1.2483
|60.00
|9763.64
|689
|2008.10.28 15:42
|sell
|345
|0.10
|1.2480
|1.2540
|1.2420
|690
|2008.10.28 19:23
|s/l
|345
|0.10
|1.2540
|1.2540
|1.2420
|-60.00
|9703.64
|691
|2008.10.28 19:23
|sell
|346
|0.10
|1.2537
|1.2597
|1.2477
|692
|2008.10.28 19:52
|s/l
|346
|0.10
|1.2597
|1.2597
|1.2477
|-60.00
|9643.64
|693
|2008.10.28 19:52
|sell
|347
|0.10
|1.2594
|1.2654
|1.2534
|694
|2008.10.28 20:21
|s/l
|347
|0.10
|1.2654
|1.2654
|1.2534
|-60.00
|9583.64
|695
|2008.10.28 20:21
|sell
|348
|0.10
|1.2651
|1.2711
|1.2591
|696
|2008.10.28 21:00
|s/l
|348
|0.10
|1.2711
|1.2711
|1.2591
|-60.00
|9523.64
|697
|2008.10.28 21:00
|buy
|349
|0.10
|1.2712
|1.2652
|1.2772
|698
|2008.10.28 22:49
|t/p
|349
|0.10
|1.2772
|1.2652
|1.2772
|60.00
|9583.64
|699
|2008.10.28 22:49
|sell
|350
|0.10
|1.2773
|1.2833
|1.2713
|700
|2008.10.28 23:57
|s/l
|350
|0.10
|1.2833
|1.2833
|1.2713
|-60.00
|9523.64
|701
|2008.10.28 23:57
|sell
|351
|0.10
|1.2830
|1.2890
|1.2770
|702
|2008.10.29 01:18
|t/p
|351
|0.10
|1.2770
|1.2890
|1.2770
|60.52
|9584.16
|703
|2008.10.29 01:18
|sell
|352
|0.10
|1.2767
|1.2827
|1.2707
|704
|2008.10.29 04:07
|t/p
|352
|0.10
|1.2707
|1.2827
|1.2707
|60.00
|9644.16
|705
|2008.10.29 04:07
|buy
|353
|0.10
|1.2707
|1.2647
|1.2767
|706
|2008.10.29 06:04
|s/l
|353
|0.10
|1.2647
|1.2647
|1.2767
|-60.00
|9584.16
|707
|2008.10.29 06:04
|sell
|354
|0.10
|1.2647
|1.2707
|1.2587
|708
|2008.10.29 06:47
|s/l
|354
|0.10
|1.2707
|1.2707
|1.2587
|-60.00
|9524.16
|709
|2008.10.29 06:47
|buy
|355
|0.10
|1.2708
|1.2648
|1.2768
|710
|2008.10.29 07:45
|t/p
|355
|0.10
|1.2768
|1.2648
|1.2768
|60.00
|9584.16
|711
|2008.10.29 07:45
|sell
|356
|0.10
|1.2768
|1.2828
|1.2708
|712
|2008.10.29 08:27
|t/p
|356
|0.10
|1.2708
|1.2828
|1.2708
|60.00
|9644.16
|713
|2008.10.29 08:27
|buy
|357
|0.10
|1.2708
|1.2648
|1.2768
|714
|2008.10.29 09:55
|t/p
|357
|0.10
|1.2768
|1.2648
|1.2768
|60.00
|9704.16
|715
|2008.10.29 09:55
|sell
|358
|0.10
|1.2768
|1.2828
|1.2708
|716
|2008.10.29 11:45
|s/l
|358
|0.10
|1.2828
|1.2828
|1.2708
|-60.00
|9644.16
|717
|2008.10.29 11:45
|sell
|359
|0.10
|1.2826
|1.2886
|1.2766
|718
|2008.10.29 13:31
|t/p
|359
|0.10
|1.2766
|1.2886
|1.2766
|60.00
|9704.16
|719
|2008.10.29 13:31
|sell
|360
|0.10
|1.2763
|1.2823
|1.2703
|720
|2008.10.29 14:45
|s/l
|360
|0.10
|1.2823
|1.2823
|1.2703
|-60.00
|9644.16
|721
|2008.10.29 14:45
|buy
|361
|0.10
|1.2824
|1.2764
|1.2884
|722
|2008.10.29 15:05
|t/p
|361
|0.10
|1.2884
|1.2764
|1.2884
|60.00
|9704.16
|723
|2008.10.29 15:05
|buy
|362
|0.10
|1.2889
|1.2829
|1.2949
|724
|2008.10.29 15:24
|t/p
|362
|0.10
|1.2949
|1.2829
|1.2949
|60.00
|9764.16
|725
|2008.10.29 15:24
|buy
|363
|0.10
|1.2952
|1.2892
|1.3012
|726
|2008.10.29 16:51
|s/l
|363
|0.10
|1.2892
|1.2892
|1.3012
|-60.00
|9704.16
|727
|2008.10.29 16:51
|sell
|364
|0.10
|1.2892
|1.2952
|1.2832
|728
|2008.10.29 17:05
|t/p
|364
|0.10
|1.2832
|1.2952
|1.2832
|60.00
|9764.16
|729
|2008.10.29 17:05
|sell
|365
|0.10
|1.2829
|1.2889
|1.2769
|730
|2008.10.29 17:30
|s/l
|365
|0.10
|1.2889
|1.2889
|1.2769
|-60.00
|9704.16
|731
|2008.10.29 17:30
|sell
|366
|0.10
|1.2887
|1.2947
|1.2827
|732
|2008.10.29 17:39
|s/l
|366
|0.10
|1.2947
|1.2947
|1.2827
|-60.00
|9644.16
|733
|2008.10.29 17:39
|sell
|367
|0.10
|1.2945
|1.3005
|1.2885
|734
|2008.10.29 18:01
|t/p
|367
|0.10
|1.2885
|1.3005
|1.2885
|60.00
|9704.16
|735
|2008.10.29 18:01
|sell
|368
|0.10
|1.2882
|1.2942
|1.2822
|736
|2008.10.29 19:08
|s/l
|368
|0.10
|1.2942
|1.2942
|1.2822
|-60.00
|9644.16
|737
|2008.10.29 19:08
|buy
|369
|0.10
|1.2942
|1.2882
|1.3002
|738
|2008.10.29 19:22
|s/l
|369
|0.10
|1.2882
|1.2882
|1.3002
|-60.00
|9584.16
|739
|2008.10.29 19:22
|buy
|370
|0.10
|1.2884
|1.2824
|1.2944
|740
|2008.10.29 19:33
|s/l
|370
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2944
|-60.00
|9524.16
|741
|2008.10.29 19:33
|buy
|371
|0.10
|1.2827
|1.2767
|1.2887
|742
|2008.10.29 19:41
|t/p
|371
|0.10
|1.2887
|1.2767
|1.2887
|60.00
|9584.16
|743
|2008.10.29 19:41
|buy
|372
|0.10
|1.2890
|1.2830
|1.2950
|744
|2008.10.29 19:55
|s/l
|372
|0.10
|1.2830
|1.2830
|1.2950
|-60.00
|9524.16
|745
|2008.10.29 19:55
|sell
|373
|0.10
|1.2830
|1.2890
|1.2770
|746
|2008.10.29 20:15
|s/l
|373
|0.10
|1.2890
|1.2890
|1.2770
|-60.00
|9464.16
|747
|2008.10.29 20:15
|sell
|374
|0.10
|1.2887
|1.2947
|1.2827
|748
|2008.10.29 20:22
|s/l
|374
|0.10
|1.2947
|1.2947
|1.2827
|-60.00
|9404.16
|749
|2008.10.29 20:22
|sell
|375
|0.10
|1.2944
|1.3004
|1.2884
|750
|2008.10.30 01:21
|s/l
|375
|0.10
|1.3004
|1.3004
|1.2884
|-58.44
|9345.72
|751
|2008.10.30 01:21
|sell
|376
|0.10
|1.3001
|1.3061
|1.2941
|752
|2008.10.30 01:23
|s/l
|376
|0.10
|1.3061
|1.3061
|1.2941
|-60.00
|9285.72
|753
|2008.10.30 01:23
|sell
|377
|0.10
|1.3059
|1.3119
|1.2999
|754
|2008.10.30 02:14
|s/l
|377
|0.10
|1.3119
|1.3119
|1.2999
|-60.00
|9225.72
|755
|2008.10.30 02:14
|buy
|378
|0.10
|1.3121
|1.3061
|1.3181
|756
|2008.10.30 02:19
|t/p
|378
|0.10
|1.3181
|1.3061
|1.3181
|60.00
|9285.72
|757
|2008.10.30 02:19
|buy
|379
|0.10
|1.3184
|1.3124
|1.3244
|758
|2008.10.30 03:40
|t/p
|379
|0.10
|1.3244
|1.3124
|1.3244
|60.00
|9345.72
|759
|2008.10.30 03:40
|sell
|380
|0.10
|1.3244
|1.3304
|1.3184
|760
|2008.10.30 04:32
|t/p
|380
|0.10
|1.3184
|1.3304
|1.3184
|60.00
|9405.72
|761
|2008.10.30 04:32
|buy
|381
|0.10
|1.3184
|1.3124
|1.3244
|762
|2008.10.30 06:48
|t/p
|381
|0.10
|1.3244
|1.3124
|1.3244
|60.00
|9465.72
|763
|2008.10.30 06:48
|sell
|382
|0.10
|1.3244
|1.3304
|1.3184
|764
|2008.10.30 07:10
|t/p
|382
|0.10
|1.3184
|1.3304
|1.3184
|60.00
|9525.72
|765
|2008.10.30 07:10
|sell
|383
|0.10
|1.3181
|1.3241
|1.3121
|766
|2008.10.30 10:07
|t/p
|383
|0.10
|1.3121
|1.3241
|1.3121
|60.00
|9585.72
|767
|2008.10.30 10:07
|sell
|384
|0.10
|1.3117
|1.3177
|1.3057
|768
|2008.10.30 10:56
|t/p
|384
|0.10
|1.3057
|1.3177
|1.3057
|60.00
|9645.72
|769
|2008.10.30 10:56
|buy
|385
|0.10
|1.3057
|1.2997
|1.3117
|770
|2008.10.30 11:35
|t/p
|385
|0.10
|1.3117
|1.2997
|1.3117
|60.00
|9705.72
|771
|2008.10.30 11:35
|buy
|386
|0.10
|1.3120
|1.3060
|1.3180
|772
|2008.10.30 12:55
|s/l
|386
|0.10
|1.3060
|1.3060
|1.3180
|-60.00
|9645.72
|773
|2008.10.30 12:55
|buy
|387
|0.10
|1.3063
|1.3003
|1.3123
|774
|2008.10.30 14:29
|s/l
|387
|0.10
|1.3003
|1.3003
|1.3123
|-60.00
|9585.72
|775
|2008.10.30 14:29
|buy
|388
|0.10
|1.3006
|1.2946
|1.3066
|776
|2008.10.30 15:01
|s/l
|388
|0.10
|1.2946
|1.2946
|1.3066
|-60.00
|9525.72
|777
|2008.10.30 15:01
|buy
|389
|0.10
|1.2949
|1.2889
|1.3009
|778
|2008.10.30 16:28
|s/l
|389
|0.10
|1.2889
|1.2889
|1.3009
|-60.00
|9465.72
|779
|2008.10.30 16:28
|buy
|390
|0.10
|1.2892
|1.2832
|1.2952
|780
|2008.10.30 16:48
|s/l
|390
|0.10
|1.2832
|1.2832
|1.2952
|-60.00
|9405.72
|781
|2008.10.30 16:48
|sell
|391
|0.10
|1.2832
|1.2892
|1.2772
|782
|2008.10.30 17:22
|s/l
|391
|0.10
|1.2892
|1.2892
|1.2772
|-60.00
|9345.72
|783
|2008.10.30 17:22
|sell
|392
|0.10
|1.2889
|1.2949
|1.2829
|784
|2008.10.30 18:58
|s/l
|392
|0.10
|1.2949
|1.2949
|1.2829
|-60.00
|9285.72
|785
|2008.10.30 18:58
|buy
|393
|0.10
|1.2949
|1.2889
|1.3009
|786
|2008.10.30 22:36
|s/l
|393
|0.10
|1.2889
|1.2889
|1.3009
|-60.00
|9225.72
|787
|2008.10.30 22:36
|buy
|394
|0.10
|1.2892
|1.2832
|1.2952
|788
|2008.10.31 00:27
|s/l
|394
|0.10
|1.2832
|1.2832
|1.2952
|-60.78
|9164.94
|789
|2008.10.31 00:27
|sell
|395
|0.10
|1.2831
|1.2891
|1.2771
|790
|2008.10.31 01:34
|t/p
|395
|0.10
|1.2771
|1.2891
|1.2771
|60.00
|9224.94
|791
|2008.10.31 01:34
|sell
|396
|0.10
|1.2768
|1.2828
|1.2708
|792
|2008.10.31 02:16
|s/l
|396
|0.10
|1.2828
|1.2828
|1.2708
|-60.00
|9164.94
|793
|2008.10.31 02:16
|sell
|397
|0.10
|1.2825
|1.2885
|1.2765
|794
|2008.10.31 07:25
|t/p
|397
|0.10
|1.2765
|1.2885
|1.2765
|60.00
|9224.94
|795
|2008.10.31 07:25
|sell
|398
|0.10
|1.2762
|1.2822
|1.2702
|796
|2008.10.31 07:47
|t/p
|398
|0.10
|1.2702
|1.2822
|1.2702
|60.00
|9284.94
|797
|2008.10.31 07:47
|sell
|399
|0.10
|1.2697
|1.2757
|1.2637
|798
|2008.10.31 10:35
|s/l
|399
|0.10
|1.2757
|1.2757
|1.2637
|-60.00
|9224.94
|799
|2008.10.31 10:35
|buy
|400
|0.10
|1.2757
|1.2697
|1.2817
|800
|2008.10.31 15:26
|s/l
|400
|0.10
|1.2697
|1.2697
|1.2817
|-60.00
|9164.94
|801
|2008.10.31 15:26
|buy
|401
|0.10
|1.2700
|1.2640
|1.2760
|802
|2008.10.31 16:17
|t/p
|401
|0.10
|1.2760
|1.2640
|1.2760
|60.00
|9224.94
|803
|2008.10.31 16:17
|buy
|402
|0.10
|1.2764
|1.2704
|1.2824
|804
|2008.10.31 16:42
|s/l
|402
|0.10
|1.2704
|1.2704
|1.2824
|-60.00
|9164.94
|805
|2008.10.31 16:42
|buy
|403
|0.10
|1.2707
|1.2647
|1.2767
|806
|2008.10.31 18:24
|t/p
|403
|0.10
|1.2767
|1.2647
|1.2767
|60.00
|9224.94
|807
|2008.10.31 18:24
|buy
|404
|0.10
|1.2770
|1.2710
|1.2830
|808
|2008.10.31 19:18
|s/l
|404
|0.10
|1.2710
|1.2710
|1.2830
|-60.00
|9164.94
|809
|2008.10.31 19:18
|buy
|405
|0.10
|1.2712
|1.2652
|1.2772
|810
|2008.10.31 20:03
|t/p
|405
|0.10
|1.2772
|1.2652
|1.2772
|60.00
|9224.94
|811
|2008.10.31 20:03
|sell
|406
|0.10
|1.2772
|1.2832
|1.2712
|812
|2006.07.20 17:34
|close at stop
|406
|0.10
|1.2728
|1.2832
|1.2712
|44.00
|9268.94