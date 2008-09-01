Strategy Tester Report
SVM_EA_v22b
(Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=60; TakeProfit=60; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test1389218Ticks modelled7812804Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-731.06Gross profit11809.46Gross loss-12540.52
Profit factor0.94Expected payoff-1.80
Absolute drawdown891.06Maximal drawdown1169.40 (11.38%)Relative drawdown11.38% (1169.40)
Total trades406Short positions (won %)254 (51.57%)Long positions (won %)152 (43.42%)
Profit trades (% of total)197 (48.52%)Loss trades (% of total)209 (51.48%)
Largestprofit trade61.56loss trade-62.34
Averageprofit trade59.95loss trade-60.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (480.00)consecutive losses (loss in money)9 (-540.78)
Maximalconsecutive profit (count of wins)480.00 (8)consecutive loss (count of losses)-540.78 (9)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 00:00buy10.101.47101.46501.4770
22008.09.01 02:55s/l10.101.46501.46501.4770-60.009940.00
32008.09.01 02:55sell20.101.46501.47101.4590
42008.09.01 16:18t/p20.101.45901.47101.459060.0010000.00
52008.09.01 16:18buy30.101.45901.45301.4650
62008.09.02 08:39s/l30.101.45301.45301.4650-60.789939.22
72008.09.02 08:39sell40.101.45291.45891.4469
82008.09.02 11:38t/p40.101.44691.45891.446960.009999.22
92008.09.02 11:38sell50.101.44661.45261.4406
102008.09.02 16:09s/l50.101.45261.45261.4406-60.009939.22
112008.09.02 16:09sell60.101.45231.45831.4463
122008.09.03 06:13t/p60.101.44631.45831.446360.529999.74
132008.09.03 06:13sell70.101.44601.45201.4400
142008.09.03 10:20t/p70.101.44001.45201.440060.0010059.74
152008.09.03 10:20sell80.101.43971.44571.4337
162008.09.03 14:40s/l80.101.44571.44571.4337-60.009999.74
172008.09.03 14:40sell90.101.44541.45141.4394
182008.09.04 01:34s/l90.101.45141.45141.4394-58.449941.30
192008.09.04 01:34sell100.101.45111.45711.4451
202008.09.04 14:36t/p100.101.44511.45711.445160.0010001.30
212008.09.04 14:36sell110.101.44481.45081.4388
222008.09.04 16:36t/p110.101.43881.45081.438860.0010061.30
232008.09.04 16:36sell120.101.43851.44451.4325
242008.09.04 17:19t/p120.101.43251.44451.432560.0010121.30
252008.09.04 17:19sell130.101.43221.43821.4262
262008.09.04 23:14t/p130.101.42621.43821.426260.0010181.30
272008.09.04 23:14sell140.101.42591.43191.4199
282008.09.05 07:18s/l140.101.43191.43191.4199-59.4810121.82
292008.09.05 07:18buy150.101.43191.42591.4379
302008.09.05 10:15s/l150.101.42591.42591.4379-60.0010061.82
312008.09.05 10:15sell160.101.42591.43191.4199
322008.09.05 12:57t/p160.101.41991.43191.419960.0010121.82
332008.09.05 12:57sell170.101.41961.42561.4136
342008.09.05 13:41s/l170.101.42561.42561.4136-60.0010061.82
352008.09.05 13:41sell180.101.42531.43131.4193
362008.09.05 14:44s/l180.101.43131.43131.4193-60.0010001.82
372008.09.05 14:44sell190.101.43101.43701.4250
382008.09.05 16:27t/p190.101.42501.43701.425060.0010061.82
392008.09.05 16:27sell200.101.42471.43071.4187
402008.09.08 00:00s/l200.101.43071.43071.4187-59.4810002.34
412008.09.08 00:00sell210.101.43751.44351.4315
422008.09.08 00:25t/p210.101.43151.44351.431560.0010062.34
432008.09.08 00:25sell220.101.43101.43701.4250
442008.09.08 01:53s/l220.101.43701.43701.4250-60.0010002.34
452008.09.08 01:53sell230.101.43671.44271.4307
462008.09.08 04:46s/l230.101.44271.44271.4307-60.009942.34
472008.09.08 04:46sell240.101.44241.44841.4364
482008.09.08 08:11t/p240.101.43641.44841.436460.0010002.34
492008.09.08 08:11sell250.101.43611.44211.4301
502008.09.08 09:53t/p250.101.43011.44211.430160.0010062.34
512008.09.08 09:53sell260.101.42981.43581.4238
522008.09.08 10:57t/p260.101.42381.43581.423860.0010122.34
532008.09.08 10:57buy270.101.42381.41781.4298
542008.09.08 12:12s/l270.101.41781.41781.4298-60.0010062.34
552008.09.08 12:12buy280.101.41811.41211.4241
562008.09.08 15:04t/p280.101.42411.41211.424160.0010122.34
572008.09.08 15:04sell290.101.42411.43011.4181
582008.09.08 17:41t/p290.101.41811.43011.418160.0010182.34
592008.09.08 17:41sell300.101.41781.42381.4118
602008.09.08 18:13t/p300.101.41181.42381.411860.0010242.34
612008.09.08 18:13buy310.101.41181.40581.4178
622008.09.08 19:39s/l310.101.40581.40581.4178-60.0010182.34
632008.09.08 19:39buy320.101.40611.40011.4121
642008.09.08 21:30t/p320.101.41211.40011.412160.0010242.34
652008.09.08 21:30buy330.101.41251.40651.4185
662008.09.09 03:30s/l330.101.40651.40651.4185-60.7810181.56
672008.09.09 03:30sell340.101.40651.41251.4005
682008.09.09 08:42s/l340.101.41251.41251.4005-60.0010121.56
692008.09.09 08:42sell350.101.41221.41821.4062
702008.09.09 11:29s/l350.101.41821.41821.4062-60.0010061.56
712008.09.09 11:29sell360.101.41791.42391.4119
722008.09.09 14:53t/p360.101.41191.42391.411960.0010121.56
732008.09.09 14:53sell370.101.41161.41761.4056
742008.09.09 17:18s/l370.101.41761.41761.4056-60.0010061.56
752008.09.09 17:18sell380.101.41731.42331.4113
762008.09.09 21:54t/p380.101.41131.42331.411360.0010121.56
772008.09.09 21:54sell390.101.41091.41691.4049
782008.09.10 06:38s/l390.101.41691.41691.4049-59.4810062.08
792008.09.10 06:38sell400.101.41661.42261.4106
802008.09.10 12:12t/p400.101.41061.42261.410660.0010122.08
812008.09.10 12:12sell410.101.41031.41631.4043
822008.09.10 16:58t/p410.101.40431.41631.404360.0010182.08
832008.09.10 16:58sell420.101.40401.41001.3980
842008.09.10 23:05t/p420.101.39801.41001.398060.0010242.08
852008.09.10 23:05buy430.101.39801.39201.4040
862008.09.11 10:38s/l430.101.39201.39201.4040-62.3410179.74
872008.09.11 10:38sell440.101.39201.39801.3860
882008.09.11 14:32s/l440.101.39801.39801.3860-60.0010119.74
892008.09.11 14:32sell450.101.39771.40371.3917
902008.09.11 15:13t/p450.101.39171.40371.391760.0010179.74
912008.09.11 15:13sell460.101.39141.39741.3854
922008.09.11 22:28s/l460.101.39741.39741.3854-60.0010119.74
932008.09.11 22:28sell470.101.39711.40311.3911
942008.09.11 23:13s/l470.101.40311.40311.3911-60.0010059.74
952008.09.11 23:13sell480.101.40301.40901.3970
962008.09.12 09:10s/l480.101.40901.40901.3970-59.4810000.26
972008.09.12 09:10sell490.101.40871.41471.4027
982008.09.12 16:26s/l490.101.41471.41471.4027-60.009940.26
992008.09.12 16:26sell500.101.41461.42061.4086
1002008.09.12 20:29s/l500.101.42061.42061.4086-60.009880.26
1012008.09.12 20:29sell510.101.42031.42631.4143
1022008.09.15 00:00s/l510.101.42631.42631.4143-59.489820.78
1032008.09.15 00:00buy520.101.42961.42361.4356
1042008.09.15 04:13t/p520.101.43561.42361.435660.009880.78
1052008.09.15 04:13buy530.101.43591.42991.4419
1062008.09.15 05:07t/p530.101.44191.42991.441960.009940.78
1072008.09.15 05:07buy540.101.44221.43621.4482
1082008.09.15 06:44s/l540.101.43621.43621.4482-60.009880.78
1092008.09.15 06:44buy550.101.43651.43051.4425
1102008.09.15 07:43t/p550.101.44251.43051.442560.009940.78
1112008.09.15 07:43buy560.101.44291.43691.4489
1122008.09.15 08:11s/l560.101.43691.43691.4489-60.009880.78
1132008.09.15 08:11buy570.101.43711.43111.4431
1142008.09.15 08:42s/l570.101.43111.43111.4431-60.009820.78
1152008.09.15 08:42buy580.101.43131.42531.4373
1162008.09.15 10:24s/l580.101.42531.42531.4373-60.009760.78
1172008.09.15 10:24buy590.101.42561.41961.4316
1182008.09.15 12:31s/l590.101.41961.41961.4316-60.009700.78
1192008.09.15 12:31buy600.101.41991.41391.4259
1202008.09.15 13:26s/l600.101.41391.41391.4259-60.009640.78
1212008.09.15 13:26buy610.101.41421.40821.4202
1222008.09.15 15:30t/p610.101.42021.40821.420260.009700.78
1232008.09.15 15:30buy620.101.42051.41451.4265
1242008.09.15 21:34t/p620.101.42651.41451.426560.009760.78
1252008.09.15 21:34buy630.101.42681.42081.4328
1262008.09.16 02:02s/l630.101.42081.42081.4328-60.789700.00
1272008.09.16 02:02buy640.101.42101.41501.4270
1282008.09.16 03:49t/p640.101.42701.41501.427060.009760.00
1292008.09.16 03:49buy650.101.42731.42131.4333
1302008.09.16 04:16s/l650.101.42131.42131.4333-60.009700.00
1312008.09.16 04:16buy660.101.42161.41561.4276
1322008.09.16 08:02t/p660.101.42761.41561.427660.009760.00
1332008.09.16 08:02buy670.101.42791.42191.4339
1342008.09.16 09:03s/l670.101.42191.42191.4339-60.009700.00
1352008.09.16 09:03buy680.101.42221.41621.4282
1362008.09.16 11:55s/l680.101.41621.41621.4282-60.009640.00
1372008.09.16 11:55buy690.101.41651.41051.4225
1382008.09.16 14:02t/p690.101.42251.41051.422560.009700.00
1392008.09.16 14:02buy700.101.42281.41681.4288
1402008.09.16 16:32s/l700.101.41681.41681.4288-60.009640.00
1412008.09.16 16:32buy710.101.41711.41111.4231
1422008.09.16 17:43s/l710.101.41111.41111.4231-60.009580.00
1432008.09.16 17:43buy720.101.41141.40541.4174
1442008.09.17 02:01t/p720.101.41741.40541.417459.229639.22
1452008.09.17 02:01buy730.101.41771.41171.4237
1462008.09.17 09:00t/p730.101.42371.41171.423760.009699.22
1472008.09.17 09:00buy740.101.42401.41801.4300
1482008.09.17 14:38s/l740.101.41801.41801.4300-60.009639.22
1492008.09.17 14:38buy750.101.41831.41231.4243
1502008.09.17 17:29s/l750.101.41231.41231.4243-60.009579.22
1512008.09.17 17:29buy760.101.41261.40661.4186
1522008.09.17 19:15t/p760.101.41861.40661.418660.009639.22
1532008.09.17 19:15buy770.101.41891.41291.4249
1542008.09.17 19:25t/p770.101.42491.41291.424960.009699.22
1552008.09.17 19:25buy780.101.42521.41921.4312
1562008.09.17 20:00t/p780.101.43121.41921.431260.009759.22
1572008.09.17 20:00buy790.101.43151.42551.4375
1582008.09.17 20:46t/p790.101.43751.42551.437560.009819.22
1592008.09.17 20:46buy800.101.43781.43181.4438
1602008.09.17 21:29s/l800.101.43181.43181.4438-60.009759.22
1612008.09.17 21:29buy810.101.43201.42601.4380
1622008.09.18 02:41t/p810.101.43801.42601.438057.669816.88
1632008.09.18 02:41buy820.101.43831.43231.4443
1642008.09.18 04:28s/l820.101.43231.43231.4443-60.009756.88
1652008.09.18 04:28buy830.101.43261.42661.4386
1662008.09.18 10:20t/p830.101.43861.42661.438660.009816.88
1672008.09.18 10:20buy840.101.43891.43291.4449
1682008.09.18 11:51t/p840.101.44491.43291.444960.009876.88
1692008.09.18 11:51sell850.101.44491.45091.4389
1702008.09.18 12:07s/l850.101.45091.45091.4389-60.009816.88
1712008.09.18 12:07buy860.101.45091.44491.4569
1722008.09.18 14:37s/l860.101.44491.44491.4569-60.009756.88
1732008.09.18 14:37buy870.101.44521.43921.4512
1742008.09.18 15:34s/l870.101.43921.43921.4512-60.009696.88
1752008.09.18 15:34sell880.101.43921.44521.4332
1762008.09.18 18:53s/l880.101.44521.44521.4332-60.009636.88
1772008.09.18 18:53sell890.101.44521.45121.4392
1782008.09.18 19:43t/p890.101.43921.45121.439260.009696.88
1792008.09.18 19:43sell900.101.43891.44491.4329
1802008.09.18 21:07t/p900.101.43291.44491.432960.009756.88
1812008.09.18 21:07sell910.101.43241.43841.4264
1822008.09.19 02:23t/p910.101.42641.43841.426460.529817.40
1832008.09.19 02:23sell920.101.42601.43201.4200
1842008.09.19 04:29t/p920.101.42001.43201.420060.009877.40
1852008.09.19 04:29sell930.101.41971.42571.4137
1862008.09.19 08:13s/l930.101.42571.42571.4137-60.009817.40
1872008.09.19 08:13sell940.101.42541.43141.4194
1882008.09.19 09:19t/p940.101.41941.43141.419460.009877.40
1892008.09.19 09:19sell950.101.41911.42511.4131
1902008.09.19 13:05s/l950.101.42511.42511.4131-60.009817.40
1912008.09.19 13:05sell960.101.42491.43091.4189
1922008.09.19 14:50s/l960.101.43091.43091.4189-60.009757.40
1932008.09.19 14:50buy970.101.43091.42491.4369
1942008.09.19 15:25t/p970.101.43691.42491.436960.009817.40
1952008.09.19 15:25buy980.101.43721.43121.4432
1962008.09.19 16:58t/p980.101.44321.43121.443260.009877.40
1972008.09.19 16:58sell990.101.44321.44921.4372
1982008.09.19 18:06t/p990.101.43721.44921.437260.009937.40
1992008.09.19 18:06sell1000.101.43691.44291.4309
2002008.09.19 18:34s/l1000.101.44291.44291.4309-60.009877.40
2012008.09.19 18:34buy1010.101.44291.43691.4489
2022008.09.19 21:31t/p1010.101.44891.43691.448960.009937.40
2032008.09.19 21:31sell1020.101.44891.45491.4429
2042008.09.22 05:13s/l1020.101.45491.45491.4429-59.489877.92
2052008.09.22 05:13sell1030.101.45471.46071.4487
2062008.09.22 06:57t/p1030.101.44871.46071.448760.009937.92
2072008.09.22 06:57sell1040.101.44831.45431.4423
2082008.09.22 09:29s/l1040.101.45431.45431.4423-60.009877.92
2092008.09.22 09:29sell1050.101.45411.46011.4481
2102008.09.22 10:18s/l1050.101.46011.46011.4481-60.009817.92
2112008.09.22 10:18buy1060.101.46011.45411.4661
2122008.09.22 16:53t/p1060.101.46611.45411.466160.009877.92
2132008.09.22 16:53sell1070.101.46611.47211.4601
2142008.09.22 18:43s/l1070.101.47211.47211.4601-60.009817.92
2152008.09.22 18:43buy1080.101.47211.46611.4781
2162008.09.22 19:23t/p1080.101.47811.46611.478160.009877.92
2172008.09.22 19:23buy1090.101.47841.47241.4844
2182008.09.22 21:30t/p1090.101.48441.47241.484460.009937.92
2192008.09.22 21:30buy1100.101.48471.47871.4907
2202008.09.22 22:49s/l1100.101.47871.47871.4907-60.009877.92
2212008.09.22 22:49buy1110.101.47901.47301.4850
2222008.09.23 08:45s/l1110.101.47301.47301.4850-60.789817.14
2232008.09.23 08:45sell1120.101.47271.47871.4667
2242008.09.23 12:01s/l1120.101.47871.47871.4667-60.009757.14
2252008.09.23 12:01buy1130.101.47871.47271.4847
2262008.09.23 14:29s/l1130.101.47271.47271.4847-60.009697.14
2272008.09.23 14:29sell1140.101.47271.47871.4667
2282008.09.23 19:03t/p1140.101.46671.47871.466760.009757.14
2292008.09.23 19:03buy1150.101.46661.46061.4726
2302008.09.24 14:33t/p1150.101.47261.46061.472659.229816.36
2312008.09.24 14:33buy1160.101.47291.46691.4789
2322008.09.24 16:29s/l1160.101.46691.46691.4789-60.009756.36
2332008.09.24 16:29buy1170.101.46711.46111.4731
2342008.09.24 21:51s/l1170.101.46111.46111.4731-60.009696.36
2352008.09.24 21:51buy1180.101.46141.45541.4674
2362008.09.25 03:17t/p1180.101.46741.45541.467457.669754.02
2372008.09.25 03:17buy1190.101.46771.46171.4737
2382008.09.25 08:34t/p1190.101.47371.46171.473760.009814.02
2392008.09.25 08:34buy1200.101.47401.46801.4800
2402008.09.25 12:40s/l1200.101.46801.46801.4800-60.009754.02
2412008.09.25 12:40buy1210.101.46831.46231.4743
2422008.09.25 17:41s/l1210.101.46231.46231.4743-60.009694.02
2432008.09.25 17:41buy1220.101.46261.45661.4686
2442008.09.25 19:00s/l1220.101.45661.45661.4686-60.009634.02
2452008.09.25 19:00buy1230.101.45691.45091.4629
2462008.09.25 20:54t/p1230.101.46291.45091.462960.009694.02
2472008.09.25 20:54buy1240.101.46331.45731.4693
2482008.09.26 09:46s/l1240.101.45731.45731.4693-60.789633.24
2492008.09.26 09:46buy1250.101.45761.45161.4636
2502008.09.26 13:51t/p1250.101.46361.45161.463660.009693.24
2512008.09.26 13:51sell1260.101.46361.46961.4576
2522008.09.26 15:24t/p1260.101.45761.46961.457660.009753.24
2532008.09.26 15:24sell1270.101.45731.46331.4513
2542008.09.26 15:48s/l1270.101.46331.46331.4513-60.009693.24
2552008.09.26 15:48buy1280.101.46331.45731.4693
2562008.09.29 00:00s/l1280.101.45731.45731.4693-60.789632.46
2572008.09.29 00:00sell1290.101.45171.45771.4457
2582008.09.29 07:25t/p1290.101.44571.45771.445760.009692.46
2592008.09.29 07:25buy1300.101.44571.43971.4517
2602008.09.29 08:49s/l1300.101.43971.43971.4517-60.009632.46
2612008.09.29 08:49buy1310.101.43991.43391.4459
2622008.09.29 09:23s/l1310.101.43391.43391.4459-60.009572.46
2632008.09.29 09:23buy1320.101.43411.42811.4401
2642008.09.29 16:00t/p1320.101.44011.42811.440160.009632.46
2652008.09.29 16:00sell1330.101.44021.44621.4342
2662008.09.29 16:19s/l1330.101.44621.44621.4342-60.009572.46
2672008.09.29 16:19sell1340.101.44591.45191.4399
2682008.09.29 17:47t/p1340.101.43991.45191.439960.009632.46
2692008.09.29 17:47buy1350.101.43991.43391.4459
2702008.09.29 19:45t/p1350.101.44591.43391.445960.009692.46
2712008.09.29 19:45sell1360.101.44611.45211.4401
2722008.09.29 19:46s/l1360.101.45211.45211.4401-60.009632.46
2732008.09.29 19:46sell1370.101.45211.45811.4461
2742008.09.29 19:50t/p1370.101.44611.45811.446160.009692.46
2752008.09.29 19:50sell1380.101.44571.45171.4397
2762008.09.29 20:15s/l1380.101.45171.45171.4397-60.009632.46
2772008.09.29 20:15sell1390.101.45141.45741.4454
2782008.09.29 20:23t/p1390.101.44541.45741.445460.009692.46
2792008.09.29 20:23sell1400.101.44511.45111.4391
2802008.09.30 00:06t/p1400.101.43911.45111.439160.529752.98
2812008.09.30 00:06sell1410.101.43861.44461.4326
2822008.09.30 12:30t/p1410.101.43261.44461.432660.009812.98
2832008.09.30 12:30sell1420.101.43231.43831.4263
2842008.09.30 14:37t/p1420.101.42631.43831.426360.009872.98
2852008.09.30 14:37sell1430.101.42601.43201.4200
2862008.09.30 15:31t/p1430.101.42001.43201.420060.009932.98
2872008.09.30 15:31sell1440.101.41971.42571.4137
2882008.09.30 16:35t/p1440.101.41371.42571.413760.009992.98
2892008.09.30 16:35buy1450.101.41361.40761.4196
2902008.09.30 16:50s/l1450.101.40761.40761.4196-60.009932.98
2912008.09.30 16:50buy1460.101.40791.40191.4139
2922008.09.30 17:05s/l1460.101.40191.40191.4139-60.009872.98
2932008.09.30 17:05sell1470.101.40181.40781.3958
2942008.09.30 17:29s/l1470.101.40781.40781.3958-60.009812.98
2952008.09.30 17:29sell1480.101.40751.41351.4015
2962008.10.01 02:50s/l1480.101.41351.41351.4015-59.489753.50
2972008.10.01 02:50buy1490.101.41351.40751.4195
2982008.10.01 04:18s/l1490.101.40751.40751.4195-60.009693.50
2992008.10.01 04:18buy1500.101.40781.40181.4138
3002008.10.01 08:28t/p1500.101.41381.40181.413860.009753.50
3012008.10.01 08:28sell1510.101.41381.41981.4078
3022008.10.01 13:59t/p1510.101.40781.41981.407860.009813.50
3032008.10.01 13:59sell1520.101.40751.41351.4015
3042008.10.01 14:26t/p1520.101.40151.41351.401560.009873.50
3052008.10.01 14:26sell1530.101.40121.40721.3952
3062008.10.01 18:43s/l1530.101.40721.40721.3952-60.009813.50
3072008.10.01 18:43sell1540.101.40691.41291.4009
3082008.10.01 22:03t/p1540.101.40091.41291.400960.009873.50
3092008.10.01 22:03sell1550.101.40041.40641.3944
3102008.10.02 02:08t/p1550.101.39441.40641.394461.569935.06
3112008.10.02 02:08buy1560.101.39441.38841.4004
3122008.10.02 03:44t/p1560.101.40041.38841.400460.009995.06
3132008.10.02 03:44sell1570.101.40061.40661.3946
3142008.10.02 04:08t/p1570.101.39461.40661.394660.0010055.06
3152008.10.02 04:08sell1580.101.39431.40031.3883
3162008.10.02 09:26t/p1580.101.38831.40031.388360.0010115.06
3172008.10.02 09:26sell1590.101.38801.39401.3820
3182008.10.02 14:35t/p1590.101.38201.39401.382060.0010175.06
3192008.10.02 14:35buy1600.101.38201.37601.3880
3202008.10.02 14:55s/l1600.101.37601.37601.3880-60.0010115.06
3212008.10.02 14:55buy1610.101.37631.37031.3823
3222008.10.02 16:11t/p1610.101.38231.37031.382360.0010175.06
3232008.10.02 16:11buy1620.101.38261.37661.3886
3242008.10.02 17:10s/l1620.101.37661.37661.3886-60.0010115.06
3252008.10.02 17:10sell1630.101.37661.38261.3706
3262008.10.02 17:34s/l1630.101.38261.38261.3706-60.0010055.06
3272008.10.02 17:34sell1640.101.38231.38831.3763
3282008.10.03 07:25s/l1640.101.38831.38831.3763-59.489995.58
3292008.10.03 07:25sell1650.101.38801.39401.3820
3302008.10.03 09:09t/p1650.101.38201.39401.382060.0010055.58
3312008.10.03 09:09sell1660.101.38171.38771.3757
3322008.10.03 10:28s/l1660.101.38771.38771.3757-60.009995.58
3332008.10.03 10:28sell1670.101.38741.39341.3814
3342008.10.03 14:32t/p1670.101.38141.39341.381460.0010055.58
3352008.10.03 14:32buy1680.101.38141.37541.3874
3362008.10.03 14:59s/l1680.101.37541.37541.3874-60.009995.58
3372008.10.03 14:59buy1690.101.37571.36971.3817
3382008.10.03 16:55t/p1690.101.38171.36971.381760.0010055.58
3392008.10.03 16:55sell1700.101.38171.38771.3757
3402008.10.03 20:07s/l1700.101.38771.38771.3757-60.009995.58
3412008.10.03 20:07sell1710.101.38741.39341.3814
3422008.10.03 21:34t/p1710.101.38141.39341.381460.0010055.58
3432008.10.03 21:34sell1720.101.38111.38711.3751
3442008.10.06 00:00t/p1720.101.37511.38711.375160.5210116.10
3452008.10.06 00:00buy1730.101.36401.35801.3700
3462008.10.06 08:08s/l1730.101.35801.35801.3700-60.0010056.10
3472008.10.06 08:08sell1740.101.35791.36391.3519
3482008.10.06 14:15s/l1740.101.36391.36391.3519-60.009996.10
3492008.10.06 14:15sell1750.101.36371.36971.3577
3502008.10.06 15:07t/p1750.101.35771.36971.357760.0010056.10
3512008.10.06 15:07sell1760.101.35741.36341.3514
3522008.10.06 16:37t/p1760.101.35141.36341.351460.0010116.10
3532008.10.06 16:37sell1770.101.35111.35711.3451
3542008.10.06 21:16t/p1770.101.34511.35711.345160.0010176.10
3552008.10.06 21:16sell1780.101.34481.35081.3388
3562008.10.06 21:45s/l1780.101.35081.35081.3388-60.0010116.10
3572008.10.06 21:45sell1790.101.35051.35651.3445
3582008.10.07 05:48s/l1790.101.35651.35651.3445-59.4810056.62
3592008.10.07 05:48sell1800.101.35641.36241.3504
3602008.10.07 09:32s/l1800.101.36241.36241.3504-60.009996.62
3612008.10.07 09:32sell1810.101.36211.36811.3561
3622008.10.07 10:11t/p1810.101.35611.36811.356160.0010056.62
3632008.10.07 10:11sell1820.101.35581.36181.3498
3642008.10.07 13:53s/l1820.101.36181.36181.3498-60.009996.62
3652008.10.07 13:53sell1830.101.36151.36751.3555
3662008.10.07 15:13s/l1830.101.36751.36751.3555-60.009936.62
3672008.10.07 15:13sell1840.101.36721.37321.3612
3682008.10.07 15:33s/l1840.101.37321.37321.3612-60.009876.62
3692008.10.07 15:33sell1850.101.37291.37891.3669
3702008.10.07 15:55t/p1850.101.36691.37891.366960.009936.62
3712008.10.07 15:55buy1860.101.36691.36091.3729
3722008.10.07 17:10s/l1860.101.36091.36091.3729-60.009876.62
3732008.10.07 17:10sell1870.101.36091.36691.3549
3742008.10.08 01:28t/p1870.101.35491.36691.354960.529937.14
3752008.10.08 01:28buy1880.101.35491.34891.3609
3762008.10.08 06:02t/p1880.101.36091.34891.360960.009997.14
3772008.10.08 06:02buy1890.101.36121.35521.3672
3782008.10.08 07:36s/l1890.101.35521.35521.3672-60.009937.14
3792008.10.08 07:36sell1900.101.35511.36111.3491
3802008.10.08 09:05s/l1900.101.36111.36111.3491-60.009877.14
3812008.10.08 09:05sell1910.101.36081.36681.3548
3822008.10.08 09:11s/l1910.101.36681.36681.3548-60.009817.14
3832008.10.08 09:11sell1920.101.36661.37261.3606
3842008.10.08 10:33t/p1920.101.36061.37261.360660.009877.14
3852008.10.08 10:33sell1930.101.36031.36631.3543
3862008.10.08 11:24s/l1930.101.36631.36631.3543-60.009817.14
3872008.10.08 11:24sell1940.101.36601.37201.3600
3882008.10.08 12:07t/p1940.101.36001.37201.360060.009877.14
3892008.10.08 12:07sell1950.101.35971.36571.3537
3902008.10.08 13:00s/l1950.101.36571.36571.3537-60.009817.14
3912008.10.08 13:00sell1960.101.36541.37141.3594
3922008.10.08 13:07s/l1960.101.37141.37141.3594-60.009757.14
3932008.10.08 13:07sell1970.101.37121.37721.3652
3942008.10.08 13:11t/p1970.101.36521.37721.365260.009817.14
3952008.10.08 13:11sell1980.101.36491.37091.3589
3962008.10.08 13:22s/l1980.101.37091.37091.3589-60.009757.14
3972008.10.08 13:22sell1990.101.37061.37661.3646
3982008.10.08 14:48t/p1990.101.36461.37661.364660.009817.14
3992008.10.08 14:48sell2000.101.36431.37031.3583
4002008.10.08 16:31s/l2000.101.37031.37031.3583-60.009757.14
4012008.10.08 16:31buy2010.101.37031.36431.3763
4022008.10.08 16:40s/l2010.101.36431.36431.3763-60.009697.14
4032008.10.08 16:40buy2020.101.36461.35861.3706
4042008.10.08 19:08t/p2020.101.37061.35861.370660.009757.14
4052008.10.08 19:08buy2030.101.37091.36491.3769
4062008.10.08 22:59s/l2030.101.36491.36491.3769-60.009697.14
4072008.10.08 22:59sell2040.101.36491.37091.3589
4082008.10.09 02:54t/p2040.101.35891.37091.358961.569758.70
4092008.10.09 02:54buy2050.101.35881.35281.3648
4102008.10.09 03:58t/p2050.101.36481.35281.364860.009818.70
4112008.10.09 03:58buy2060.101.36521.35921.3712
4122008.10.09 09:30t/p2060.101.37121.35921.371260.009878.70
4132008.10.09 09:30sell2070.101.37131.37731.3653
4142008.10.09 10:20s/l2070.101.37731.37731.3653-60.009818.70
4152008.10.09 10:20buy2080.101.37741.37141.3834
4162008.10.09 12:33s/l2080.101.37141.37141.3834-60.009758.70
4172008.10.09 12:33buy2090.101.37171.36571.3777
4182008.10.09 16:00s/l2090.101.36571.36571.3777-60.009698.70
4192008.10.09 16:00buy2100.101.36591.35991.3719
4202008.10.09 22:18s/l2100.101.35991.35991.3719-60.009638.70
4212008.10.09 22:18buy2110.101.36021.35421.3662
4222008.10.10 05:59s/l2110.101.35421.35421.3662-60.789577.92
4232008.10.10 05:59buy2120.101.35441.34841.3604
4242008.10.10 09:30t/p2120.101.36041.34841.360460.009637.92
4252008.10.10 09:30buy2130.101.36071.35471.3667
4262008.10.10 11:50s/l2130.101.35471.35471.3667-60.009577.92
4272008.10.10 11:50buy2140.101.35501.34901.3610
4282008.10.10 16:13t/p2140.101.36101.34901.361060.009637.92
4292008.10.10 16:13sell2150.101.36101.36701.3550
4302008.10.10 16:41t/p2150.101.35501.36701.355060.009697.92
4312008.10.10 16:41sell2160.101.35471.36071.3487
4322008.10.10 17:11t/p2160.101.34871.36071.348760.009757.92
4332008.10.10 17:11buy2170.101.34871.34271.3547
4342008.10.10 19:25s/l2170.101.34271.34271.3547-60.009697.92
4352008.10.10 19:25buy2180.101.34301.33701.3490
4362008.10.10 19:44s/l2180.101.33701.33701.3490-60.009637.92
4372008.10.10 19:44buy2190.101.33731.33131.3433
4382008.10.10 20:27s/l2190.101.33131.33131.3433-60.009577.92
4392008.10.10 20:27buy2200.101.33161.32561.3376
4402008.10.10 21:13t/p2200.101.33761.32561.337660.009637.92
4412008.10.10 21:13buy2210.101.33791.33191.3439
4422008.10.10 21:35t/p2210.101.34391.33191.343960.009697.92
4432008.10.10 21:35buy2220.101.34431.33831.3503
4442008.10.13 00:02t/p2220.101.35031.33831.350359.229757.14
4452008.10.13 00:02buy2230.101.35841.35241.3644
4462008.10.13 04:45s/l2230.101.35241.35241.3644-60.009697.14
4472008.10.13 04:45buy2240.101.35271.34671.3587
4482008.10.13 04:54s/l2240.101.34671.34671.3587-60.009637.14
4492008.10.13 04:54buy2250.101.34691.34091.3529
4502008.10.13 05:59t/p2250.101.35291.34091.352960.009697.14
4512008.10.13 05:59sell2260.101.35291.35891.3469
4522008.10.13 08:03s/l2260.101.35891.35891.3469-60.009637.14
4532008.10.13 08:03sell2270.101.35861.36461.3526
4542008.10.13 08:27s/l2270.101.36461.36461.3526-60.009577.14
4552008.10.13 08:27sell2280.101.36431.37031.3583
4562008.10.13 12:08t/p2280.101.35831.37031.358360.009637.14
4572008.10.13 12:08sell2290.101.35801.36401.3520
4582008.10.13 13:53s/l2290.101.36401.36401.3520-60.009577.14
4592008.10.13 13:53sell2300.101.36371.36971.3577
4602008.10.13 17:10t/p2300.101.35771.36971.357760.009637.14
4612008.10.13 17:10sell2310.101.35741.36341.3514
4622008.10.13 18:12t/p2310.101.35141.36341.351460.009697.14
4632008.10.13 18:12buy2320.101.35141.34541.3574
4642008.10.13 21:36t/p2320.101.35741.34541.357460.009757.14
4652008.10.13 21:36sell2330.101.35741.36341.3514
4662008.10.14 01:40s/l2330.101.36341.36341.3514-59.489697.66
4672008.10.14 01:40sell2340.101.36321.36921.3572
4682008.10.14 04:29s/l2340.101.36921.36921.3572-60.009637.66
4692008.10.14 04:29sell2350.101.36891.37491.3629
4702008.10.14 08:52t/p2350.101.36291.37491.362960.009697.66
4712008.10.14 08:52sell2360.101.36261.36861.3566
4722008.10.14 09:51s/l2360.101.36861.36861.3566-60.009637.66
4732008.10.14 09:51sell2370.101.36831.37431.3623
4742008.10.14 11:00t/p2370.101.36231.37431.362360.009697.66
4752008.10.14 11:00sell2380.101.36201.36801.3560
4762008.10.14 11:59s/l2380.101.36801.36801.3560-60.009637.66
4772008.10.14 11:59sell2390.101.36771.37371.3617
4782008.10.14 12:33s/l2390.101.37371.37371.3617-60.009577.66
4792008.10.14 12:33sell2400.101.37341.37941.3674
4802008.10.14 16:06t/p2400.101.36741.37941.367460.009637.66
4812008.10.14 16:06buy2410.101.36741.36141.3734
4822008.10.14 16:46s/l2410.101.36141.36141.3734-60.009577.66
4832008.10.14 16:46sell2420.101.36131.36731.3553
4842008.10.14 17:18s/l2420.101.36731.36731.3553-60.009517.66
4852008.10.14 17:18sell2430.101.36701.37301.3610
4862008.10.15 01:04t/p2430.101.36101.37301.361060.529578.18
4872008.10.15 01:04buy2440.101.36051.35451.3665
4882008.10.15 02:02s/l2440.101.35451.35451.3665-60.009518.18
4892008.10.15 02:02buy2450.101.35461.34861.3606
4902008.10.15 08:02t/p2450.101.36061.34861.360660.009578.18
4912008.10.15 08:02sell2460.101.36071.36671.3547
4922008.10.15 12:33s/l2460.101.36671.36671.3547-60.009518.18
4932008.10.15 12:33sell2470.101.36641.37241.3604
4942008.10.15 14:26t/p2470.101.36041.37241.360460.009578.18
4952008.10.15 14:26sell2480.101.36011.36611.3541
4962008.10.15 18:16t/p2480.101.35411.36611.354160.009638.18
4972008.10.15 18:16sell2490.101.35381.35981.3478
4982008.10.15 23:06t/p2490.101.34781.35981.347860.009698.18
4992008.10.15 23:06sell2500.101.34731.35331.3413
5002008.10.16 06:26t/p2500.101.34131.35331.341361.569759.74
5012008.10.16 06:26buy2510.101.34131.33531.3473
5022008.10.16 06:40s/l2510.101.33531.33531.3473-60.009699.74
5032008.10.16 06:40buy2520.101.33561.32961.3416
5042008.10.16 07:07t/p2520.101.34161.32961.341660.009759.74
5052008.10.16 07:07buy2530.101.34191.33591.3479
5062008.10.16 07:39s/l2530.101.33591.33591.3479-60.009699.74
5072008.10.16 07:39buy2540.101.33611.33011.3421
5082008.10.16 09:39t/p2540.101.34211.33011.342160.009759.74
5092008.10.16 09:39sell2550.101.34211.34811.3361
5102008.10.16 11:14s/l2550.101.34811.34811.3361-60.009699.74
5112008.10.16 11:14buy2560.101.34811.34211.3541
5122008.10.16 16:10s/l2560.101.34211.34211.3541-60.009639.74
5132008.10.16 16:10buy2570.101.34241.33641.3484
5142008.10.16 23:20t/p2570.101.34841.33641.348460.009699.74
5152008.10.16 23:20sell2580.101.34841.35441.3424
5162008.10.17 11:22t/p2580.101.34241.35441.342460.529760.26
5172008.10.17 11:22sell2590.101.34211.34811.3361
5182008.10.17 15:59s/l2590.101.34811.34811.3361-60.009700.26
5192008.10.17 15:59buy2600.101.34811.34211.3541
5202008.10.17 16:31s/l2600.101.34211.34211.3541-60.009640.26
5212008.10.17 16:31sell2610.101.34211.34811.3361
5222008.10.17 16:49s/l2610.101.34811.34811.3361-60.009580.26
5232008.10.17 16:49sell2620.101.34781.35381.3418
5242008.10.17 20:40t/p2620.101.34181.35381.341860.009640.26
5252008.10.17 20:40sell2630.101.34151.34751.3355
5262008.10.20 05:41s/l2630.101.34751.34751.3355-59.489580.78
5272008.10.20 05:41buy2640.101.34751.34151.3535
5282008.10.20 13:14s/l2640.101.34151.34151.3535-60.009520.78
5292008.10.20 13:14sell2650.101.34151.34751.3355
5302008.10.20 15:32t/p2650.101.33551.34751.335560.009580.78
5312008.10.20 15:32sell2660.101.33511.34111.3291
5322008.10.20 16:54t/p2660.101.32911.34111.329160.009640.78
5332008.10.20 16:54buy2670.101.32911.32311.3351
5342008.10.20 23:15t/p2670.101.33511.32311.335160.009700.78
5352008.10.20 23:15buy2680.101.33541.32941.3414
5362008.10.21 08:42s/l2680.101.32941.32941.3414-60.789640.00
5372008.10.21 08:42buy2690.101.32961.32361.3356
5382008.10.21 08:53s/l2690.101.32361.32361.3356-60.009580.00
5392008.10.21 08:53buy2700.101.32381.31781.3298
5402008.10.21 14:10s/l2700.101.31781.31781.3298-60.009520.00
5412008.10.21 14:10buy2710.101.31811.31211.3241
5422008.10.21 17:46s/l2710.101.31211.31211.3241-60.009460.00
5432008.10.21 17:46sell2720.101.31181.31781.3058
5442008.10.21 22:04t/p2720.101.30581.31781.305860.009520.00
5452008.10.21 22:04sell2730.101.30551.31151.2995
5462008.10.22 04:15t/p2730.101.29951.31151.299560.529580.52
5472008.10.22 04:15sell2740.101.29921.30521.2932
5482008.10.22 05:31t/p2740.101.29321.30521.293260.009640.52
5492008.10.22 05:31buy2750.101.29321.28721.2992
5502008.10.22 06:17s/l2750.101.28721.28721.2992-60.009580.52
5512008.10.22 06:17sell2760.101.28711.29311.2811
5522008.10.22 06:28t/p2760.101.28111.29311.281160.009640.52
5532008.10.22 06:28sell2770.101.28061.28661.2746
5542008.10.22 06:30t/p2770.101.27461.28661.274660.009700.52
5552008.10.22 06:30sell2780.101.27371.27971.2677
5562008.10.22 06:31s/l2780.101.27971.27971.2677-60.009640.52
5572008.10.22 06:31sell2790.101.27941.28541.2734
5582008.10.22 07:08s/l2790.101.28541.28541.2734-60.009580.52
5592008.10.22 07:08buy2800.101.28541.27941.2914
5602008.10.22 07:38s/l2800.101.27941.27941.2914-60.009520.52
5612008.10.22 07:38sell2810.101.27941.28541.2734
5622008.10.22 07:57s/l2810.101.28541.28541.2734-60.009460.52
5632008.10.22 07:57sell2820.101.28511.29111.2791
5642008.10.22 09:10s/l2820.101.29111.29111.2791-60.009400.52
5652008.10.22 09:10sell2830.101.29081.29681.2848
5662008.10.22 09:33t/p2830.101.28481.29681.284860.009460.52
5672008.10.22 09:33sell2840.101.28451.29051.2785
5682008.10.22 10:35s/l2840.101.29051.29051.2785-60.009400.52
5692008.10.22 10:35sell2850.101.29021.29621.2842
5702008.10.22 12:50t/p2850.101.28421.29621.284260.009460.52
5712008.10.22 12:50sell2860.101.28391.28991.2779
5722008.10.22 14:25s/l2860.101.28991.28991.2779-60.009400.52
5732008.10.22 14:25sell2870.101.28971.29571.2837
5742008.10.22 16:00t/p2870.101.28371.29571.283760.009460.52
5752008.10.22 16:00sell2880.101.28341.28941.2774
5762008.10.22 16:48s/l2880.101.28941.28941.2774-60.009400.52
5772008.10.22 16:48sell2890.101.28911.29511.2831
5782008.10.22 21:38t/p2890.101.28311.29511.283160.009460.52
5792008.10.22 21:38sell2900.101.28281.28881.2768
5802008.10.23 01:09t/p2900.101.27681.28881.276861.569522.08
5812008.10.23 01:09sell2910.101.27591.28191.2699
5822008.10.23 02:09s/l2910.101.28191.28191.2699-60.009462.08
5832008.10.23 02:09sell2920.101.28191.28791.2759
5842008.10.23 05:43t/p2920.101.27591.28791.275960.009522.08
5852008.10.23 05:43sell2930.101.27561.28161.2696
5862008.10.23 06:58s/l2930.101.28161.28161.2696-60.009462.08
5872008.10.23 06:58sell2940.101.28141.28741.2754
5882008.10.23 14:35t/p2940.101.27541.28741.275460.009522.08
5892008.10.23 14:35sell2950.101.27501.28101.2690
5902008.10.23 14:51s/l2950.101.28101.28101.2690-60.009462.08
5912008.10.23 14:51sell2960.101.28071.28671.2747
5922008.10.23 16:50s/l2960.101.28671.28671.2747-60.009402.08
5932008.10.23 16:50sell2970.101.28641.29241.2804
5942008.10.23 22:21s/l2970.101.29241.29241.2804-60.009342.08
5952008.10.23 22:21sell2980.101.29211.29811.2861
5962008.10.23 23:14s/l2980.101.29811.29811.2861-60.009282.08
5972008.10.23 23:14sell2990.101.29791.30391.2919
5982008.10.24 00:43t/p2990.101.29191.30391.291960.529342.60
5992008.10.24 00:43sell3000.101.29151.29751.2855
6002008.10.24 02:57t/p3000.101.28551.29751.285560.009402.60
6012008.10.24 02:57sell3010.101.28521.29121.2792
6022008.10.24 04:34t/p3010.101.27921.29121.279260.009462.60
6032008.10.24 04:34sell3020.101.27891.28491.2729
6042008.10.24 08:54t/p3020.101.27291.28491.272960.009522.60
6052008.10.24 08:54sell3030.101.27261.27861.2666
6062008.10.24 09:33t/p3030.101.26661.27861.266660.009582.60
6072008.10.24 09:33sell3040.101.26631.27231.2603
6082008.10.24 10:17t/p3040.101.26031.27231.260360.009642.60
6092008.10.24 10:17sell3050.101.25991.26591.2539
6102008.10.24 10:41t/p3050.101.25391.26591.253960.009702.60
6112008.10.24 10:41sell3060.101.25361.25961.2476
6122008.10.24 11:11s/l3060.101.25961.25961.2476-60.009642.60
6132008.10.24 11:11sell3070.101.25931.26531.2533
6142008.10.24 11:30t/p3070.101.25331.26531.253360.009702.60
6152008.10.24 11:30sell3080.101.25301.25901.2470
6162008.10.24 12:19s/l3080.101.25901.25901.2470-60.009642.60
6172008.10.24 12:19sell3090.101.25871.26471.2527
6182008.10.24 14:39s/l3090.101.26471.26471.2527-60.009582.60
6192008.10.24 14:39sell3100.101.26441.27041.2584
6202008.10.24 15:54s/l3100.101.27041.27041.2584-60.009522.60
6212008.10.24 15:54sell3110.101.27011.27611.2641
6222008.10.24 19:37t/p3110.101.26411.27611.264160.009582.60
6232008.10.24 19:37sell3120.101.26381.26981.2578
6242008.10.24 20:05t/p3120.101.25781.26981.257860.009642.60
6252008.10.24 20:05sell3130.101.25751.26351.2515
6262008.10.24 20:34s/l3130.101.26351.26351.2515-60.009582.60
6272008.10.24 20:34sell3140.101.26341.26941.2574
6282008.10.24 22:02t/p3140.101.25741.26941.257460.009642.60
6292008.10.24 22:02sell3150.101.25701.26301.2510
6302008.10.24 22:37s/l3150.101.26301.26301.2510-60.009582.60
6312008.10.24 22:37sell3160.101.26281.26881.2568
6322008.10.27 00:03t/p3160.101.25681.26881.256860.529643.12
6332008.10.27 00:03sell3170.101.25631.26231.2503
6342008.10.27 00:54s/l3170.101.26231.26231.2503-60.009583.12
6352008.10.27 00:54sell3180.101.26201.26801.2560
6362008.10.27 01:06s/l3180.101.26801.26801.2560-60.009523.12
6372008.10.27 01:06sell3190.101.26771.27371.2617
6382008.10.27 01:24t/p3190.101.26171.27371.261760.009583.12
6392008.10.27 01:24sell3200.101.26131.26731.2553
6402008.10.27 02:35t/p3200.101.25531.26731.255360.009643.12
6412008.10.27 02:35sell3210.101.25501.26101.2490
6422008.10.27 04:34s/l3210.101.26101.26101.2490-60.009583.12
6432008.10.27 04:34sell3220.101.26081.26681.2548
6442008.10.27 06:13t/p3220.101.25481.26681.254860.009643.12
6452008.10.27 06:13sell3230.101.25451.26051.2485
6462008.10.27 08:12t/p3230.101.24851.26051.248560.009703.12
6472008.10.27 08:12sell3240.101.24821.25421.2422
6482008.10.27 08:54t/p3240.101.24221.25421.242260.009763.12
6492008.10.27 08:54sell3250.101.24191.24791.2359
6502008.10.27 10:06t/p3250.101.23591.24791.235960.009823.12
6512008.10.27 10:06sell3260.101.23561.24161.2296
6522008.10.27 10:34s/l3260.101.24161.24161.2296-60.009763.12
6532008.10.27 10:34sell3270.101.24131.24731.2353
6542008.10.27 11:46s/l3270.101.24731.24731.2353-60.009703.12
6552008.10.27 11:46sell3280.101.24701.25301.2410
6562008.10.27 14:36t/p3280.101.24101.25301.241060.009763.12
6572008.10.27 14:36sell3290.101.24071.24671.2347
6582008.10.27 15:07s/l3290.101.24671.24671.2347-60.009703.12
6592008.10.27 15:07sell3300.101.24641.25241.2404
6602008.10.27 16:02t/p3300.101.24041.25241.240460.009763.12
6612008.10.27 16:02sell3310.101.24001.24601.2340
6622008.10.27 16:55s/l3310.101.24601.24601.2340-60.009703.12
6632008.10.27 16:55sell3320.101.24581.25181.2398
6642008.10.27 17:52s/l3320.101.25181.25181.2398-60.009643.12
6652008.10.27 17:52sell3330.101.25151.25751.2455
6662008.10.27 18:43s/l3330.101.25751.25751.2455-60.009583.12
6672008.10.27 18:43sell3340.101.25721.26321.2512
6682008.10.27 21:10t/p3340.101.25121.26321.251260.009643.12
6692008.10.27 21:10sell3350.101.25081.25681.2448
6702008.10.28 00:30t/p3350.101.24481.25681.244860.529703.64
6712008.10.28 00:30sell3360.101.24431.25031.2383
6722008.10.28 02:04t/p3360.101.23831.25031.238360.009763.64
6732008.10.28 02:04sell3370.101.23801.24401.2320
6742008.10.28 03:43s/l3370.101.24401.24401.2320-60.009703.64
6752008.10.28 03:43sell3380.101.24371.24971.2377
6762008.10.28 06:37s/l3380.101.24971.24971.2377-60.009643.64
6772008.10.28 06:37buy3390.101.24971.24371.2557
6782008.10.28 06:57t/p3390.101.25571.24371.255760.009703.64
6792008.10.28 06:57sell3400.101.25571.26171.2497
6802008.10.28 07:06t/p3400.101.24971.26171.249760.009763.64
6812008.10.28 07:06sell3410.101.24921.25521.2432
6822008.10.28 07:31s/l3410.101.25521.25521.2432-60.009703.64
6832008.10.28 07:31sell3420.101.25501.26101.2490
6842008.10.28 08:51t/p3420.101.24901.26101.249060.009763.64
6852008.10.28 08:51sell3430.101.24861.25461.2426
6862008.10.28 12:39s/l3430.101.25461.25461.2426-60.009703.64
6872008.10.28 12:39sell3440.101.25431.26031.2483
6882008.10.28 15:42t/p3440.101.24831.26031.248360.009763.64
6892008.10.28 15:42sell3450.101.24801.25401.2420
6902008.10.28 19:23s/l3450.101.25401.25401.2420-60.009703.64
6912008.10.28 19:23sell3460.101.25371.25971.2477
6922008.10.28 19:52s/l3460.101.25971.25971.2477-60.009643.64
6932008.10.28 19:52sell3470.101.25941.26541.2534
6942008.10.28 20:21s/l3470.101.26541.26541.2534-60.009583.64
6952008.10.28 20:21sell3480.101.26511.27111.2591
6962008.10.28 21:00s/l3480.101.27111.27111.2591-60.009523.64
6972008.10.28 21:00buy3490.101.27121.26521.2772
6982008.10.28 22:49t/p3490.101.27721.26521.277260.009583.64
6992008.10.28 22:49sell3500.101.27731.28331.2713
7002008.10.28 23:57s/l3500.101.28331.28331.2713-60.009523.64
7012008.10.28 23:57sell3510.101.28301.28901.2770
7022008.10.29 01:18t/p3510.101.27701.28901.277060.529584.16
7032008.10.29 01:18sell3520.101.27671.28271.2707
7042008.10.29 04:07t/p3520.101.27071.28271.270760.009644.16
7052008.10.29 04:07buy3530.101.27071.26471.2767
7062008.10.29 06:04s/l3530.101.26471.26471.2767-60.009584.16
7072008.10.29 06:04sell3540.101.26471.27071.2587
7082008.10.29 06:47s/l3540.101.27071.27071.2587-60.009524.16
7092008.10.29 06:47buy3550.101.27081.26481.2768
7102008.10.29 07:45t/p3550.101.27681.26481.276860.009584.16
7112008.10.29 07:45sell3560.101.27681.28281.2708
7122008.10.29 08:27t/p3560.101.27081.28281.270860.009644.16
7132008.10.29 08:27buy3570.101.27081.26481.2768
7142008.10.29 09:55t/p3570.101.27681.26481.276860.009704.16
7152008.10.29 09:55sell3580.101.27681.28281.2708
7162008.10.29 11:45s/l3580.101.28281.28281.2708-60.009644.16
7172008.10.29 11:45sell3590.101.28261.28861.2766
7182008.10.29 13:31t/p3590.101.27661.28861.276660.009704.16
7192008.10.29 13:31sell3600.101.27631.28231.2703
7202008.10.29 14:45s/l3600.101.28231.28231.2703-60.009644.16
7212008.10.29 14:45buy3610.101.28241.27641.2884
7222008.10.29 15:05t/p3610.101.28841.27641.288460.009704.16
7232008.10.29 15:05buy3620.101.28891.28291.2949
7242008.10.29 15:24t/p3620.101.29491.28291.294960.009764.16
7252008.10.29 15:24buy3630.101.29521.28921.3012
7262008.10.29 16:51s/l3630.101.28921.28921.3012-60.009704.16
7272008.10.29 16:51sell3640.101.28921.29521.2832
7282008.10.29 17:05t/p3640.101.28321.29521.283260.009764.16
7292008.10.29 17:05sell3650.101.28291.28891.2769
7302008.10.29 17:30s/l3650.101.28891.28891.2769-60.009704.16
7312008.10.29 17:30sell3660.101.28871.29471.2827
7322008.10.29 17:39s/l3660.101.29471.29471.2827-60.009644.16
7332008.10.29 17:39sell3670.101.29451.30051.2885
7342008.10.29 18:01t/p3670.101.28851.30051.288560.009704.16
7352008.10.29 18:01sell3680.101.28821.29421.2822
7362008.10.29 19:08s/l3680.101.29421.29421.2822-60.009644.16
7372008.10.29 19:08buy3690.101.29421.28821.3002
7382008.10.29 19:22s/l3690.101.28821.28821.3002-60.009584.16
7392008.10.29 19:22buy3700.101.28841.28241.2944
7402008.10.29 19:33s/l3700.101.28241.28241.2944-60.009524.16
7412008.10.29 19:33buy3710.101.28271.27671.2887
7422008.10.29 19:41t/p3710.101.28871.27671.288760.009584.16
7432008.10.29 19:41buy3720.101.28901.28301.2950
7442008.10.29 19:55s/l3720.101.28301.28301.2950-60.009524.16
7452008.10.29 19:55sell3730.101.28301.28901.2770
7462008.10.29 20:15s/l3730.101.28901.28901.2770-60.009464.16
7472008.10.29 20:15sell3740.101.28871.29471.2827
7482008.10.29 20:22s/l3740.101.29471.29471.2827-60.009404.16
7492008.10.29 20:22sell3750.101.29441.30041.2884
7502008.10.30 01:21s/l3750.101.30041.30041.2884-58.449345.72
7512008.10.30 01:21sell3760.101.30011.30611.2941
7522008.10.30 01:23s/l3760.101.30611.30611.2941-60.009285.72
7532008.10.30 01:23sell3770.101.30591.31191.2999
7542008.10.30 02:14s/l3770.101.31191.31191.2999-60.009225.72
7552008.10.30 02:14buy3780.101.31211.30611.3181
7562008.10.30 02:19t/p3780.101.31811.30611.318160.009285.72
7572008.10.30 02:19buy3790.101.31841.31241.3244
7582008.10.30 03:40t/p3790.101.32441.31241.324460.009345.72
7592008.10.30 03:40sell3800.101.32441.33041.3184
7602008.10.30 04:32t/p3800.101.31841.33041.318460.009405.72
7612008.10.30 04:32buy3810.101.31841.31241.3244
7622008.10.30 06:48t/p3810.101.32441.31241.324460.009465.72
7632008.10.30 06:48sell3820.101.32441.33041.3184
7642008.10.30 07:10t/p3820.101.31841.33041.318460.009525.72
7652008.10.30 07:10sell3830.101.31811.32411.3121
7662008.10.30 10:07t/p3830.101.31211.32411.312160.009585.72
7672008.10.30 10:07sell3840.101.31171.31771.3057
7682008.10.30 10:56t/p3840.101.30571.31771.305760.009645.72
7692008.10.30 10:56buy3850.101.30571.29971.3117
7702008.10.30 11:35t/p3850.101.31171.29971.311760.009705.72
7712008.10.30 11:35buy3860.101.31201.30601.3180
7722008.10.30 12:55s/l3860.101.30601.30601.3180-60.009645.72
7732008.10.30 12:55buy3870.101.30631.30031.3123
7742008.10.30 14:29s/l3870.101.30031.30031.3123-60.009585.72
7752008.10.30 14:29buy3880.101.30061.29461.3066
7762008.10.30 15:01s/l3880.101.29461.29461.3066-60.009525.72
7772008.10.30 15:01buy3890.101.29491.28891.3009
7782008.10.30 16:28s/l3890.101.28891.28891.3009-60.009465.72
7792008.10.30 16:28buy3900.101.28921.28321.2952
7802008.10.30 16:48s/l3900.101.28321.28321.2952-60.009405.72
7812008.10.30 16:48sell3910.101.28321.28921.2772
7822008.10.30 17:22s/l3910.101.28921.28921.2772-60.009345.72
7832008.10.30 17:22sell3920.101.28891.29491.2829
7842008.10.30 18:58s/l3920.101.29491.29491.2829-60.009285.72
7852008.10.30 18:58buy3930.101.29491.28891.3009
7862008.10.30 22:36s/l3930.101.28891.28891.3009-60.009225.72
7872008.10.30 22:36buy3940.101.28921.28321.2952
7882008.10.31 00:27s/l3940.101.28321.28321.2952-60.789164.94
7892008.10.31 00:27sell3950.101.28311.28911.2771
7902008.10.31 01:34t/p3950.101.27711.28911.277160.009224.94
7912008.10.31 01:34sell3960.101.27681.28281.2708
7922008.10.31 02:16s/l3960.101.28281.28281.2708-60.009164.94
7932008.10.31 02:16sell3970.101.28251.28851.2765
7942008.10.31 07:25t/p3970.101.27651.28851.276560.009224.94
7952008.10.31 07:25sell3980.101.27621.28221.2702
7962008.10.31 07:47t/p3980.101.27021.28221.270260.009284.94
7972008.10.31 07:47sell3990.101.26971.27571.2637
7982008.10.31 10:35s/l3990.101.27571.27571.2637-60.009224.94
7992008.10.31 10:35buy4000.101.27571.26971.2817
8002008.10.31 15:26s/l4000.101.26971.26971.2817-60.009164.94
8012008.10.31 15:26buy4010.101.27001.26401.2760
8022008.10.31 16:17t/p4010.101.27601.26401.276060.009224.94
8032008.10.31 16:17buy4020.101.27641.27041.2824
8042008.10.31 16:42s/l4020.101.27041.27041.2824-60.009164.94
8052008.10.31 16:42buy4030.101.27071.26471.2767
8062008.10.31 18:24t/p4030.101.27671.26471.276760.009224.94
8072008.10.31 18:24buy4040.101.27701.27101.2830
8082008.10.31 19:18s/l4040.101.27101.27101.2830-60.009164.94
8092008.10.31 19:18buy4050.101.27121.26521.2772
8102008.10.31 20:03t/p4050.101.27721.26521.277260.009224.94
8112008.10.31 20:03sell4060.101.27721.28321.2712
8122006.07.20 17:34close at stop4060.101.27281.28321.271244.009268.94