|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=50; TakeProfit=50; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|1389218
|Ticks modelled
|7812804
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-2602.56
|Gross profit
|12950.78
|Gross loss
|-15553.34
|Profit factor
|0.83
|Expected payoff
|-4.56
|Absolute drawdown
|2659.56
|Maximal drawdown
|2910.86 (28.40%)
|Relative drawdown
|28.40% (2910.86)
|Total trades
|571
|Short positions (won %)
|360 (48.61%)
|Long positions (won %)
|211 (39.81%)
|Profit trades (% of total)
|259 (45.36%)
|Loss trades (% of total)
|312 (54.64%)
|Largest
|profit trade
|51.56
|loss trade
|-52.34
|Average
|profit trade
|50.00
|loss trade
|-49.85
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (450.52)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-400.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|450.52 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-400.00 (8)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.4710
|1.4660
|1.4760
|2
|2008.09.01 02:43
|s/l
|1
|0.10
|1.4660
|1.4660
|1.4760
|-50.00
|9950.00
|3
|2008.09.01 02:43
|sell
|2
|0.10
|1.4659
|1.4709
|1.4609
|4
|2008.09.01 15:10
|t/p
|2
|0.10
|1.4609
|1.4709
|1.4609
|50.00
|10000.00
|5
|2008.09.01 15:10
|buy
|3
|0.10
|1.4609
|1.4559
|1.4659
|6
|2008.09.02 00:48
|s/l
|3
|0.10
|1.4559
|1.4559
|1.4659
|-50.78
|9949.22
|7
|2008.09.02 00:48
|sell
|4
|0.10
|1.4559
|1.4609
|1.4509
|8
|2008.09.02 09:49
|t/p
|4
|0.10
|1.4509
|1.4609
|1.4509
|50.00
|9999.22
|9
|2008.09.02 09:49
|sell
|5
|0.10
|1.4506
|1.4556
|1.4456
|10
|2008.09.03 06:14
|t/p
|5
|0.10
|1.4456
|1.4556
|1.4456
|50.52
|10049.74
|11
|2008.09.03 06:14
|sell
|6
|0.10
|1.4452
|1.4502
|1.4402
|12
|2008.09.03 10:20
|t/p
|6
|0.10
|1.4402
|1.4502
|1.4402
|50.00
|10099.74
|13
|2008.09.03 10:20
|sell
|7
|0.10
|1.4399
|1.4449
|1.4349
|14
|2008.09.03 14:23
|s/l
|7
|0.10
|1.4449
|1.4449
|1.4349
|-50.00
|10049.74
|15
|2008.09.03 14:23
|sell
|8
|0.10
|1.4446
|1.4496
|1.4396
|16
|2008.09.03 17:56
|s/l
|8
|0.10
|1.4496
|1.4496
|1.4396
|-50.00
|9999.74
|17
|2008.09.03 17:56
|sell
|9
|0.10
|1.4494
|1.4544
|1.4444
|18
|2008.09.04 09:35
|s/l
|9
|0.10
|1.4544
|1.4544
|1.4444
|-48.44
|9951.30
|19
|2008.09.04 09:35
|sell
|10
|0.10
|1.4541
|1.4591
|1.4491
|20
|2008.09.04 12:07
|t/p
|10
|0.10
|1.4491
|1.4591
|1.4491
|50.00
|10001.30
|21
|2008.09.04 12:07
|sell
|11
|0.10
|1.4488
|1.4538
|1.4438
|22
|2008.09.04 14:37
|t/p
|11
|0.10
|1.4438
|1.4538
|1.4438
|50.00
|10051.30
|23
|2008.09.04 14:37
|sell
|12
|0.10
|1.4434
|1.4484
|1.4384
|24
|2008.09.04 15:01
|s/l
|12
|0.10
|1.4484
|1.4484
|1.4384
|-50.00
|10001.30
|25
|2008.09.04 15:01
|sell
|13
|0.10
|1.4481
|1.4531
|1.4431
|26
|2008.09.04 16:05
|t/p
|13
|0.10
|1.4431
|1.4531
|1.4431
|50.00
|10051.30
|27
|2008.09.04 16:05
|sell
|14
|0.10
|1.4428
|1.4478
|1.4378
|28
|2008.09.04 16:45
|t/p
|14
|0.10
|1.4378
|1.4478
|1.4378
|50.00
|10101.30
|29
|2008.09.04 16:45
|sell
|15
|0.10
|1.4374
|1.4424
|1.4324
|30
|2008.09.04 20:59
|t/p
|15
|0.10
|1.4324
|1.4424
|1.4324
|50.00
|10151.30
|31
|2008.09.04 20:59
|sell
|16
|0.10
|1.4320
|1.4370
|1.4270
|32
|2008.09.04 23:12
|t/p
|16
|0.10
|1.4270
|1.4370
|1.4270
|50.00
|10201.30
|33
|2008.09.04 23:12
|sell
|17
|0.10
|1.4264
|1.4314
|1.4214
|34
|2008.09.04 23:17
|t/p
|17
|0.10
|1.4214
|1.4314
|1.4214
|50.00
|10251.30
|35
|2008.09.04 23:17
|sell
|18
|0.10
|1.4211
|1.4261
|1.4161
|36
|2008.09.04 23:35
|s/l
|18
|0.10
|1.4261
|1.4261
|1.4161
|-50.00
|10201.30
|37
|2008.09.04 23:35
|sell
|19
|0.10
|1.4259
|1.4309
|1.4209
|38
|2008.09.05 07:13
|s/l
|19
|0.10
|1.4309
|1.4309
|1.4209
|-49.48
|10151.82
|39
|2008.09.05 07:13
|buy
|20
|0.10
|1.4309
|1.4259
|1.4359
|40
|2008.09.05 10:15
|s/l
|20
|0.10
|1.4259
|1.4259
|1.4359
|-50.00
|10101.82
|41
|2008.09.05 10:15
|sell
|21
|0.10
|1.4259
|1.4309
|1.4209
|42
|2008.09.05 12:56
|t/p
|21
|0.10
|1.4209
|1.4309
|1.4209
|50.00
|10151.82
|43
|2008.09.05 12:56
|sell
|22
|0.10
|1.4206
|1.4256
|1.4156
|44
|2008.09.05 13:41
|s/l
|22
|0.10
|1.4256
|1.4256
|1.4156
|-50.00
|10101.82
|45
|2008.09.05 13:41
|sell
|23
|0.10
|1.4253
|1.4303
|1.4203
|46
|2008.09.05 14:30
|s/l
|23
|0.10
|1.4303
|1.4303
|1.4203
|-50.00
|10051.82
|47
|2008.09.05 14:30
|sell
|24
|0.10
|1.4300
|1.4350
|1.4250
|48
|2008.09.05 14:33
|t/p
|24
|0.10
|1.4250
|1.4350
|1.4250
|50.00
|10101.82
|49
|2008.09.05 14:33
|sell
|25
|0.10
|1.4247
|1.4297
|1.4197
|50
|2008.09.05 14:43
|s/l
|25
|0.10
|1.4297
|1.4297
|1.4197
|-50.00
|10051.82
|51
|2008.09.05 14:43
|sell
|26
|0.10
|1.4294
|1.4344
|1.4244
|52
|2008.09.05 15:16
|s/l
|26
|0.10
|1.4344
|1.4344
|1.4244
|-50.00
|10001.82
|53
|2008.09.05 15:16
|sell
|27
|0.10
|1.4341
|1.4391
|1.4291
|54
|2008.09.05 16:03
|t/p
|27
|0.10
|1.4291
|1.4391
|1.4291
|50.00
|10051.82
|55
|2008.09.05 16:03
|sell
|28
|0.10
|1.4287
|1.4337
|1.4237
|56
|2008.09.05 18:28
|t/p
|28
|0.10
|1.4237
|1.4337
|1.4237
|50.00
|10101.82
|57
|2008.09.05 18:28
|sell
|29
|0.10
|1.4234
|1.4284
|1.4184
|58
|2008.09.08 00:00
|s/l
|29
|0.10
|1.4284
|1.4284
|1.4184
|-49.48
|10052.34
|59
|2008.09.08 00:00
|sell
|30
|0.10
|1.4375
|1.4425
|1.4325
|60
|2008.09.08 00:25
|t/p
|30
|0.10
|1.4325
|1.4425
|1.4325
|50.00
|10102.34
|61
|2008.09.08 00:25
|sell
|31
|0.10
|1.4322
|1.4372
|1.4272
|62
|2008.09.08 03:26
|s/l
|31
|0.10
|1.4372
|1.4372
|1.4272
|-50.00
|10052.34
|63
|2008.09.08 03:26
|sell
|32
|0.10
|1.4369
|1.4419
|1.4319
|64
|2008.09.08 04:36
|s/l
|32
|0.10
|1.4419
|1.4419
|1.4319
|-50.00
|10002.34
|65
|2008.09.08 04:36
|sell
|33
|0.10
|1.4416
|1.4466
|1.4366
|66
|2008.09.08 08:11
|t/p
|33
|0.10
|1.4366
|1.4466
|1.4366
|50.00
|10052.34
|67
|2008.09.08 08:11
|sell
|34
|0.10
|1.4363
|1.4413
|1.4313
|68
|2008.09.08 09:51
|t/p
|34
|0.10
|1.4313
|1.4413
|1.4313
|50.00
|10102.34
|69
|2008.09.08 09:51
|sell
|35
|0.10
|1.4310
|1.4360
|1.4260
|70
|2008.09.08 10:55
|t/p
|35
|0.10
|1.4260
|1.4360
|1.4260
|50.00
|10152.34
|71
|2008.09.08 10:55
|buy
|36
|0.10
|1.4260
|1.4210
|1.4310
|72
|2008.09.08 11:09
|s/l
|36
|0.10
|1.4210
|1.4210
|1.4310
|-50.00
|10102.34
|73
|2008.09.08 11:09
|buy
|37
|0.10
|1.4213
|1.4163
|1.4263
|74
|2008.09.08 17:47
|s/l
|37
|0.10
|1.4163
|1.4163
|1.4263
|-50.00
|10052.34
|75
|2008.09.08 17:47
|buy
|38
|0.10
|1.4166
|1.4116
|1.4216
|76
|2008.09.08 18:00
|s/l
|38
|0.10
|1.4116
|1.4116
|1.4216
|-50.00
|10002.34
|77
|2008.09.08 18:00
|buy
|39
|0.10
|1.4119
|1.4069
|1.4169
|78
|2008.09.08 19:36
|s/l
|39
|0.10
|1.4069
|1.4069
|1.4169
|-50.00
|9952.34
|79
|2008.09.08 19:36
|buy
|40
|0.10
|1.4072
|1.4022
|1.4122
|80
|2008.09.08 21:30
|t/p
|40
|0.10
|1.4122
|1.4022
|1.4122
|50.00
|10002.34
|81
|2008.09.08 21:30
|buy
|41
|0.10
|1.4125
|1.4075
|1.4175
|82
|2008.09.09 03:26
|s/l
|41
|0.10
|1.4075
|1.4075
|1.4175
|-50.78
|9951.56
|83
|2008.09.09 03:26
|sell
|42
|0.10
|1.4075
|1.4125
|1.4025
|84
|2008.09.09 08:42
|s/l
|42
|0.10
|1.4125
|1.4125
|1.4025
|-50.00
|9901.56
|85
|2008.09.09 08:42
|sell
|43
|0.10
|1.4122
|1.4172
|1.4072
|86
|2008.09.09 11:08
|s/l
|43
|0.10
|1.4172
|1.4172
|1.4072
|-50.00
|9851.56
|87
|2008.09.09 11:08
|sell
|44
|0.10
|1.4169
|1.4219
|1.4119
|88
|2008.09.09 14:53
|t/p
|44
|0.10
|1.4119
|1.4219
|1.4119
|50.00
|9901.56
|89
|2008.09.09 14:53
|sell
|45
|0.10
|1.4116
|1.4166
|1.4066
|90
|2008.09.09 15:38
|t/p
|45
|0.10
|1.4066
|1.4166
|1.4066
|50.00
|9951.56
|91
|2008.09.09 15:38
|sell
|46
|0.10
|1.4063
|1.4113
|1.4013
|92
|2008.09.09 15:52
|s/l
|46
|0.10
|1.4113
|1.4113
|1.4013
|-50.00
|9901.56
|93
|2008.09.09 15:52
|sell
|47
|0.10
|1.4110
|1.4160
|1.4060
|94
|2008.09.09 17:12
|s/l
|47
|0.10
|1.4160
|1.4160
|1.4060
|-50.00
|9851.56
|95
|2008.09.09 17:12
|sell
|48
|0.10
|1.4157
|1.4207
|1.4107
|96
|2008.09.09 18:29
|s/l
|48
|0.10
|1.4207
|1.4207
|1.4107
|-50.00
|9801.56
|97
|2008.09.09 18:29
|sell
|49
|0.10
|1.4204
|1.4254
|1.4154
|98
|2008.09.09 21:08
|t/p
|49
|0.10
|1.4154
|1.4254
|1.4154
|50.00
|9851.56
|99
|2008.09.09 21:08
|sell
|50
|0.10
|1.4151
|1.4201
|1.4101
|100
|2008.09.10 01:51
|t/p
|50
|0.10
|1.4101
|1.4201
|1.4101
|50.52
|9902.08
|101
|2008.09.10 01:51
|sell
|51
|0.10
|1.4097
|1.4147
|1.4047
|102
|2008.09.10 03:18
|s/l
|51
|0.10
|1.4147
|1.4147
|1.4047
|-50.00
|9852.08
|103
|2008.09.10 03:18
|buy
|52
|0.10
|1.4147
|1.4097
|1.4197
|104
|2008.09.10 12:14
|s/l
|52
|0.10
|1.4097
|1.4097
|1.4197
|-50.00
|9802.08
|105
|2008.09.10 12:14
|sell
|53
|0.10
|1.4097
|1.4147
|1.4047
|106
|2008.09.10 13:45
|s/l
|53
|0.10
|1.4147
|1.4147
|1.4047
|-50.00
|9752.08
|107
|2008.09.10 13:45
|sell
|54
|0.10
|1.4144
|1.4194
|1.4094
|108
|2008.09.10 14:06
|t/p
|54
|0.10
|1.4094
|1.4194
|1.4094
|50.00
|9802.08
|109
|2008.09.10 14:06
|sell
|55
|0.10
|1.4091
|1.4141
|1.4041
|110
|2008.09.10 15:08
|s/l
|55
|0.10
|1.4141
|1.4141
|1.4041
|-50.00
|9752.08
|111
|2008.09.10 15:08
|sell
|56
|0.10
|1.4138
|1.4188
|1.4088
|112
|2008.09.10 16:45
|t/p
|56
|0.10
|1.4088
|1.4188
|1.4088
|50.00
|9802.08
|113
|2008.09.10 16:45
|sell
|57
|0.10
|1.4085
|1.4135
|1.4035
|114
|2008.09.10 17:20
|t/p
|57
|0.10
|1.4035
|1.4135
|1.4035
|50.00
|9852.08
|115
|2008.09.10 17:20
|buy
|58
|0.10
|1.4035
|1.3985
|1.4085
|116
|2008.09.10 23:04
|s/l
|58
|0.10
|1.3985
|1.3985
|1.4085
|-50.00
|9802.08
|117
|2008.09.10 23:04
|buy
|59
|0.10
|1.3988
|1.3938
|1.4038
|118
|2008.09.11 01:53
|s/l
|59
|0.10
|1.3938
|1.3938
|1.4038
|-52.34
|9749.74
|119
|2008.09.11 01:53
|buy
|60
|0.10
|1.3941
|1.3891
|1.3991
|120
|2008.09.11 15:57
|s/l
|60
|0.10
|1.3891
|1.3891
|1.3991
|-50.00
|9699.74
|121
|2008.09.11 15:57
|sell
|61
|0.10
|1.3891
|1.3941
|1.3841
|122
|2008.09.11 17:38
|s/l
|61
|0.10
|1.3941
|1.3941
|1.3841
|-50.00
|9649.74
|123
|2008.09.11 17:38
|sell
|62
|0.10
|1.3938
|1.3988
|1.3888
|124
|2008.09.11 22:53
|s/l
|62
|0.10
|1.3988
|1.3988
|1.3888
|-50.00
|9599.74
|125
|2008.09.11 22:53
|sell
|63
|0.10
|1.3985
|1.4035
|1.3935
|126
|2008.09.11 23:13
|s/l
|63
|0.10
|1.4035
|1.4035
|1.3935
|-50.00
|9549.74
|127
|2008.09.11 23:13
|sell
|64
|0.10
|1.4033
|1.4083
|1.3983
|128
|2008.09.12 03:02
|t/p
|64
|0.10
|1.3983
|1.4083
|1.3983
|50.52
|9600.26
|129
|2008.09.12 03:02
|sell
|65
|0.10
|1.3979
|1.4029
|1.3929
|130
|2008.09.12 08:24
|s/l
|65
|0.10
|1.4029
|1.4029
|1.3929
|-50.00
|9550.26
|131
|2008.09.12 08:24
|sell
|66
|0.10
|1.4026
|1.4076
|1.3976
|132
|2008.09.12 09:06
|s/l
|66
|0.10
|1.4076
|1.4076
|1.3976
|-50.00
|9500.26
|133
|2008.09.12 09:06
|sell
|67
|0.10
|1.4073
|1.4123
|1.4023
|134
|2008.09.12 10:45
|s/l
|67
|0.10
|1.4123
|1.4123
|1.4023
|-50.00
|9450.26
|135
|2008.09.12 10:45
|sell
|68
|0.10
|1.4120
|1.4170
|1.4070
|136
|2008.09.12 13:38
|t/p
|68
|0.10
|1.4070
|1.4170
|1.4070
|50.00
|9500.26
|137
|2008.09.12 13:38
|sell
|69
|0.10
|1.4067
|1.4117
|1.4017
|138
|2008.09.12 14:52
|s/l
|69
|0.10
|1.4117
|1.4117
|1.4017
|-50.00
|9450.26
|139
|2008.09.12 14:52
|sell
|70
|0.10
|1.4114
|1.4164
|1.4064
|140
|2008.09.12 16:48
|s/l
|70
|0.10
|1.4164
|1.4164
|1.4064
|-50.00
|9400.26
|141
|2008.09.12 16:48
|sell
|71
|0.10
|1.4161
|1.4211
|1.4111
|142
|2008.09.12 20:40
|s/l
|71
|0.10
|1.4211
|1.4211
|1.4111
|-50.00
|9350.26
|143
|2008.09.12 20:40
|sell
|72
|0.10
|1.4208
|1.4258
|1.4158
|144
|2008.09.15 00:00
|s/l
|72
|0.10
|1.4258
|1.4258
|1.4158
|-49.48
|9300.78
|145
|2008.09.15 00:00
|sell
|73
|0.10
|1.4293
|1.4343
|1.4243
|146
|2008.09.15 02:25
|s/l
|73
|0.10
|1.4343
|1.4343
|1.4243
|-50.00
|9250.78
|147
|2008.09.15 02:25
|sell
|74
|0.10
|1.4340
|1.4390
|1.4290
|148
|2008.09.15 04:29
|s/l
|74
|0.10
|1.4390
|1.4390
|1.4290
|-50.00
|9200.78
|149
|2008.09.15 04:29
|buy
|75
|0.10
|1.4391
|1.4341
|1.4441
|150
|2008.09.15 05:13
|t/p
|75
|0.10
|1.4441
|1.4341
|1.4441
|50.00
|9250.78
|151
|2008.09.15 05:13
|buy
|76
|0.10
|1.4444
|1.4394
|1.4494
|152
|2008.09.15 06:37
|s/l
|76
|0.10
|1.4394
|1.4394
|1.4494
|-50.00
|9200.78
|153
|2008.09.15 06:37
|buy
|77
|0.10
|1.4397
|1.4347
|1.4447
|154
|2008.09.15 06:44
|s/l
|77
|0.10
|1.4347
|1.4347
|1.4447
|-50.00
|9150.78
|155
|2008.09.15 06:44
|buy
|78
|0.10
|1.4349
|1.4299
|1.4399
|156
|2008.09.15 07:10
|t/p
|78
|0.10
|1.4399
|1.4299
|1.4399
|50.00
|9200.78
|157
|2008.09.15 07:10
|buy
|79
|0.10
|1.4402
|1.4352
|1.4452
|158
|2008.09.15 08:23
|s/l
|79
|0.10
|1.4352
|1.4352
|1.4452
|-50.00
|9150.78
|159
|2008.09.15 08:23
|buy
|80
|0.10
|1.4355
|1.4305
|1.4405
|160
|2008.09.15 08:43
|s/l
|80
|0.10
|1.4305
|1.4305
|1.4405
|-50.00
|9100.78
|161
|2008.09.15 08:43
|buy
|81
|0.10
|1.4308
|1.4258
|1.4358
|162
|2008.09.15 10:24
|s/l
|81
|0.10
|1.4258
|1.4258
|1.4358
|-50.00
|9050.78
|163
|2008.09.15 10:24
|buy
|82
|0.10
|1.4260
|1.4210
|1.4310
|164
|2008.09.15 12:30
|s/l
|82
|0.10
|1.4210
|1.4210
|1.4310
|-50.00
|9000.78
|165
|2008.09.15 12:30
|buy
|83
|0.10
|1.4213
|1.4163
|1.4263
|166
|2008.09.15 13:17
|s/l
|83
|0.10
|1.4163
|1.4163
|1.4263
|-50.00
|8950.78
|167
|2008.09.15 13:17
|buy
|84
|0.10
|1.4165
|1.4115
|1.4215
|168
|2008.09.15 13:35
|s/l
|84
|0.10
|1.4115
|1.4115
|1.4215
|-50.00
|8900.78
|169
|2008.09.15 13:35
|buy
|85
|0.10
|1.4118
|1.4068
|1.4168
|170
|2008.09.15 14:16
|t/p
|85
|0.10
|1.4168
|1.4068
|1.4168
|50.00
|8950.78
|171
|2008.09.15 14:16
|buy
|86
|0.10
|1.4171
|1.4121
|1.4221
|172
|2008.09.15 14:32
|s/l
|86
|0.10
|1.4121
|1.4121
|1.4221
|-50.00
|8900.78
|173
|2008.09.15 14:32
|buy
|87
|0.10
|1.4124
|1.4074
|1.4174
|174
|2008.09.15 14:56
|t/p
|87
|0.10
|1.4174
|1.4074
|1.4174
|50.00
|8950.78
|175
|2008.09.15 14:56
|buy
|88
|0.10
|1.4177
|1.4127
|1.4227
|176
|2008.09.15 15:08
|s/l
|88
|0.10
|1.4127
|1.4127
|1.4227
|-50.00
|8900.78
|177
|2008.09.15 15:08
|buy
|89
|0.10
|1.4129
|1.4079
|1.4179
|178
|2008.09.15 15:19
|t/p
|89
|0.10
|1.4179
|1.4079
|1.4179
|50.00
|8950.78
|179
|2008.09.15 15:19
|buy
|90
|0.10
|1.4182
|1.4132
|1.4232
|180
|2008.09.15 21:23
|t/p
|90
|0.10
|1.4232
|1.4132
|1.4232
|50.00
|9000.78
|181
|2008.09.15 21:23
|buy
|91
|0.10
|1.4236
|1.4186
|1.4286
|182
|2008.09.15 21:44
|t/p
|91
|0.10
|1.4286
|1.4186
|1.4286
|50.00
|9050.78
|183
|2008.09.15 21:44
|buy
|92
|0.10
|1.4290
|1.4240
|1.4340
|184
|2008.09.15 22:43
|s/l
|92
|0.10
|1.4240
|1.4240
|1.4340
|-50.00
|9000.78
|185
|2008.09.15 22:43
|buy
|93
|0.10
|1.4240
|1.4190
|1.4290
|186
|2008.09.15 23:58
|t/p
|93
|0.10
|1.4290
|1.4190
|1.4290
|50.00
|9050.78
|187
|2008.09.15 23:58
|buy
|94
|0.10
|1.4296
|1.4246
|1.4346
|188
|2008.09.16 01:54
|s/l
|94
|0.10
|1.4246
|1.4246
|1.4346
|-50.78
|9000.00
|189
|2008.09.16 01:54
|buy
|95
|0.10
|1.4249
|1.4199
|1.4299
|190
|2008.09.16 05:27
|s/l
|95
|0.10
|1.4199
|1.4199
|1.4299
|-50.00
|8950.00
|191
|2008.09.16 05:27
|buy
|96
|0.10
|1.4201
|1.4151
|1.4251
|192
|2008.09.16 07:35
|t/p
|96
|0.10
|1.4251
|1.4151
|1.4251
|50.00
|9000.00
|193
|2008.09.16 07:35
|buy
|97
|0.10
|1.4254
|1.4204
|1.4304
|194
|2008.09.16 11:41
|s/l
|97
|0.10
|1.4204
|1.4204
|1.4304
|-50.00
|8950.00
|195
|2008.09.16 11:41
|buy
|98
|0.10
|1.4207
|1.4157
|1.4257
|196
|2008.09.16 14:13
|t/p
|98
|0.10
|1.4257
|1.4157
|1.4257
|50.00
|9000.00
|197
|2008.09.16 14:13
|buy
|99
|0.10
|1.4260
|1.4210
|1.4310
|198
|2008.09.16 15:21
|s/l
|99
|0.10
|1.4210
|1.4210
|1.4310
|-50.00
|8950.00
|199
|2008.09.16 15:21
|buy
|100
|0.10
|1.4213
|1.4163
|1.4263
|200
|2008.09.16 16:32
|s/l
|100
|0.10
|1.4163
|1.4163
|1.4263
|-50.00
|8900.00
|201
|2008.09.16 16:32
|buy
|101
|0.10
|1.4166
|1.4116
|1.4216
|202
|2008.09.16 16:59
|s/l
|101
|0.10
|1.4116
|1.4116
|1.4216
|-50.00
|8850.00
|203
|2008.09.16 16:59
|buy
|102
|0.10
|1.4119
|1.4069
|1.4169
|204
|2008.09.16 17:10
|t/p
|102
|0.10
|1.4169
|1.4069
|1.4169
|50.00
|8900.00
|205
|2008.09.16 17:10
|buy
|103
|0.10
|1.4172
|1.4122
|1.4222
|206
|2008.09.16 17:42
|s/l
|103
|0.10
|1.4122
|1.4122
|1.4222
|-50.00
|8850.00
|207
|2008.09.16 17:42
|buy
|104
|0.10
|1.4124
|1.4074
|1.4174
|208
|2008.09.16 20:16
|s/l
|104
|0.10
|1.4074
|1.4074
|1.4174
|-50.00
|8800.00
|209
|2008.09.16 20:16
|buy
|105
|0.10
|1.4076
|1.4026
|1.4126
|210
|2008.09.16 20:18
|t/p
|105
|0.10
|1.4126
|1.4026
|1.4126
|50.00
|8850.00
|211
|2008.09.16 20:18
|buy
|106
|0.10
|1.4130
|1.4080
|1.4180
|212
|2008.09.16 23:45
|s/l
|106
|0.10
|1.4080
|1.4080
|1.4180
|-50.00
|8800.00
|213
|2008.09.16 23:45
|buy
|107
|0.10
|1.4083
|1.4033
|1.4133
|214
|2008.09.17 00:58
|t/p
|107
|0.10
|1.4133
|1.4033
|1.4133
|49.22
|8849.22
|215
|2008.09.17 00:58
|buy
|108
|0.10
|1.4136
|1.4086
|1.4186
|216
|2008.09.17 02:01
|t/p
|108
|0.10
|1.4186
|1.4086
|1.4186
|50.00
|8899.22
|217
|2008.09.17 02:01
|buy
|109
|0.10
|1.4191
|1.4141
|1.4241
|218
|2008.09.17 05:20
|s/l
|109
|0.10
|1.4141
|1.4141
|1.4241
|-50.00
|8849.22
|219
|2008.09.17 05:20
|buy
|110
|0.10
|1.4144
|1.4094
|1.4194
|220
|2008.09.17 07:50
|t/p
|110
|0.10
|1.4194
|1.4094
|1.4194
|50.00
|8899.22
|221
|2008.09.17 07:50
|buy
|111
|0.10
|1.4197
|1.4147
|1.4247
|222
|2008.09.17 09:11
|t/p
|111
|0.10
|1.4247
|1.4147
|1.4247
|50.00
|8949.22
|223
|2008.09.17 09:11
|buy
|112
|0.10
|1.4250
|1.4200
|1.4300
|224
|2008.09.17 12:16
|s/l
|112
|0.10
|1.4200
|1.4200
|1.4300
|-50.00
|8899.22
|225
|2008.09.17 12:16
|buy
|113
|0.10
|1.4203
|1.4153
|1.4253
|226
|2008.09.17 15:23
|s/l
|113
|0.10
|1.4153
|1.4153
|1.4253
|-50.00
|8849.22
|227
|2008.09.17 15:23
|sell
|114
|0.10
|1.4153
|1.4203
|1.4103
|228
|2008.09.17 15:57
|s/l
|114
|0.10
|1.4203
|1.4203
|1.4103
|-50.00
|8799.22
|229
|2008.09.17 15:57
|buy
|115
|0.10
|1.4204
|1.4154
|1.4254
|230
|2008.09.17 17:20
|s/l
|115
|0.10
|1.4154
|1.4154
|1.4254
|-50.00
|8749.22
|231
|2008.09.17 17:20
|buy
|116
|0.10
|1.4157
|1.4107
|1.4207
|232
|2008.09.17 18:03
|s/l
|116
|0.10
|1.4107
|1.4107
|1.4207
|-50.00
|8699.22
|233
|2008.09.17 18:03
|buy
|117
|0.10
|1.4109
|1.4059
|1.4159
|234
|2008.09.17 18:46
|t/p
|117
|0.10
|1.4159
|1.4059
|1.4159
|50.00
|8749.22
|235
|2008.09.17 18:46
|buy
|118
|0.10
|1.4162
|1.4112
|1.4212
|236
|2008.09.17 19:18
|t/p
|118
|0.10
|1.4212
|1.4112
|1.4212
|50.00
|8799.22
|237
|2008.09.17 19:18
|buy
|119
|0.10
|1.4216
|1.4166
|1.4266
|238
|2008.09.17 19:29
|t/p
|119
|0.10
|1.4266
|1.4166
|1.4266
|50.00
|8849.22
|239
|2008.09.17 19:29
|buy
|120
|0.10
|1.4269
|1.4219
|1.4319
|240
|2008.09.17 20:02
|t/p
|120
|0.10
|1.4319
|1.4219
|1.4319
|50.00
|8899.22
|241
|2008.09.17 20:02
|buy
|121
|0.10
|1.4322
|1.4272
|1.4372
|242
|2008.09.17 20:46
|t/p
|121
|0.10
|1.4372
|1.4272
|1.4372
|50.00
|8949.22
|243
|2008.09.17 20:46
|buy
|122
|0.10
|1.4375
|1.4325
|1.4425
|244
|2008.09.17 21:19
|s/l
|122
|0.10
|1.4325
|1.4325
|1.4425
|-50.00
|8899.22
|245
|2008.09.17 21:19
|buy
|123
|0.10
|1.4327
|1.4277
|1.4377
|246
|2008.09.18 02:41
|t/p
|123
|0.10
|1.4377
|1.4277
|1.4377
|47.66
|8946.88
|247
|2008.09.18 02:41
|buy
|124
|0.10
|1.4383
|1.4333
|1.4433
|248
|2008.09.18 03:05
|s/l
|124
|0.10
|1.4333
|1.4333
|1.4433
|-50.00
|8896.88
|249
|2008.09.18 03:05
|buy
|125
|0.10
|1.4336
|1.4286
|1.4386
|250
|2008.09.18 09:02
|s/l
|125
|0.10
|1.4286
|1.4286
|1.4386
|-50.00
|8846.88
|251
|2008.09.18 09:02
|sell
|126
|0.10
|1.4284
|1.4334
|1.4234
|252
|2008.09.18 09:05
|s/l
|126
|0.10
|1.4334
|1.4334
|1.4234
|-50.00
|8796.88
|253
|2008.09.18 09:05
|sell
|127
|0.10
|1.4331
|1.4381
|1.4281
|254
|2008.09.18 09:08
|t/p
|127
|0.10
|1.4281
|1.4381
|1.4281
|50.00
|8846.88
|255
|2008.09.18 09:08
|sell
|128
|0.10
|1.4278
|1.4328
|1.4228
|256
|2008.09.18 09:28
|s/l
|128
|0.10
|1.4328
|1.4328
|1.4228
|-50.00
|8796.88
|257
|2008.09.18 09:28
|sell
|129
|0.10
|1.4325
|1.4375
|1.4275
|258
|2008.09.18 10:19
|s/l
|129
|0.10
|1.4375
|1.4375
|1.4275
|-50.00
|8746.88
|259
|2008.09.18 10:19
|buy
|130
|0.10
|1.4375
|1.4325
|1.4425
|260
|2008.09.18 11:12
|t/p
|130
|0.10
|1.4425
|1.4325
|1.4425
|50.00
|8796.88
|261
|2008.09.18 11:12
|sell
|131
|0.10
|1.4425
|1.4475
|1.4375
|262
|2008.09.18 11:58
|s/l
|131
|0.10
|1.4475
|1.4475
|1.4375
|-50.00
|8746.88
|263
|2008.09.18 11:58
|sell
|132
|0.10
|1.4472
|1.4522
|1.4422
|264
|2008.09.18 12:09
|s/l
|132
|0.10
|1.4522
|1.4522
|1.4422
|-50.00
|8696.88
|265
|2008.09.18 12:09
|sell
|133
|0.10
|1.4521
|1.4571
|1.4471
|266
|2008.09.18 13:13
|t/p
|133
|0.10
|1.4471
|1.4571
|1.4471
|50.00
|8746.88
|267
|2008.09.18 13:13
|sell
|134
|0.10
|1.4468
|1.4518
|1.4418
|268
|2008.09.18 15:29
|t/p
|134
|0.10
|1.4418
|1.4518
|1.4418
|50.00
|8796.88
|269
|2008.09.18 15:29
|sell
|135
|0.10
|1.4415
|1.4465
|1.4365
|270
|2008.09.18 15:52
|t/p
|135
|0.10
|1.4365
|1.4465
|1.4365
|50.00
|8846.88
|271
|2008.09.18 15:52
|sell
|136
|0.10
|1.4361
|1.4411
|1.4311
|272
|2008.09.18 17:12
|s/l
|136
|0.10
|1.4411
|1.4411
|1.4311
|-50.00
|8796.88
|273
|2008.09.18 17:12
|sell
|137
|0.10
|1.4408
|1.4458
|1.4358
|274
|2008.09.18 18:53
|s/l
|137
|0.10
|1.4458
|1.4458
|1.4358
|-50.00
|8746.88
|275
|2008.09.18 18:53
|sell
|138
|0.10
|1.4456
|1.4506
|1.4406
|276
|2008.09.18 19:08
|t/p
|138
|0.10
|1.4406
|1.4506
|1.4406
|50.00
|8796.88
|277
|2008.09.18 19:08
|sell
|139
|0.10
|1.4403
|1.4453
|1.4353
|278
|2008.09.18 21:07
|t/p
|139
|0.10
|1.4353
|1.4453
|1.4353
|50.00
|8846.88
|279
|2008.09.18 21:07
|sell
|140
|0.10
|1.4347
|1.4397
|1.4297
|280
|2008.09.18 21:16
|t/p
|140
|0.10
|1.4297
|1.4397
|1.4297
|50.00
|8896.88
|281
|2008.09.18 21:16
|sell
|141
|0.10
|1.4294
|1.4344
|1.4244
|282
|2008.09.18 22:11
|s/l
|141
|0.10
|1.4344
|1.4344
|1.4244
|-50.00
|8846.88
|283
|2008.09.18 22:11
|sell
|142
|0.10
|1.4342
|1.4392
|1.4292
|284
|2008.09.19 01:48
|t/p
|142
|0.10
|1.4292
|1.4392
|1.4292
|50.52
|8897.40
|285
|2008.09.19 01:48
|sell
|143
|0.10
|1.4288
|1.4338
|1.4238
|286
|2008.09.19 02:28
|t/p
|143
|0.10
|1.4238
|1.4338
|1.4238
|50.00
|8947.40
|287
|2008.09.19 02:28
|sell
|144
|0.10
|1.4235
|1.4285
|1.4185
|288
|2008.09.19 06:19
|t/p
|144
|0.10
|1.4185
|1.4285
|1.4185
|50.00
|8997.40
|289
|2008.09.19 06:19
|sell
|145
|0.10
|1.4182
|1.4232
|1.4132
|290
|2008.09.19 08:09
|s/l
|145
|0.10
|1.4232
|1.4232
|1.4132
|-50.00
|8947.40
|291
|2008.09.19 08:09
|sell
|146
|0.10
|1.4229
|1.4279
|1.4179
|292
|2008.09.19 10:20
|t/p
|146
|0.10
|1.4179
|1.4279
|1.4179
|50.00
|8997.40
|293
|2008.09.19 10:20
|sell
|147
|0.10
|1.4175
|1.4225
|1.4125
|294
|2008.09.19 11:33
|s/l
|147
|0.10
|1.4225
|1.4225
|1.4125
|-50.00
|8947.40
|295
|2008.09.19 11:33
|sell
|148
|0.10
|1.4222
|1.4272
|1.4172
|296
|2008.09.19 14:35
|s/l
|148
|0.10
|1.4272
|1.4272
|1.4172
|-50.00
|8897.40
|297
|2008.09.19 14:35
|sell
|149
|0.10
|1.4269
|1.4319
|1.4219
|298
|2008.09.19 14:50
|s/l
|149
|0.10
|1.4319
|1.4319
|1.4219
|-50.00
|8847.40
|299
|2008.09.19 14:50
|buy
|150
|0.10
|1.4319
|1.4269
|1.4369
|300
|2008.09.19 15:25
|t/p
|150
|0.10
|1.4369
|1.4269
|1.4369
|50.00
|8897.40
|301
|2008.09.19 15:25
|sell
|151
|0.10
|1.4369
|1.4419
|1.4319
|302
|2008.09.19 15:32
|s/l
|151
|0.10
|1.4419
|1.4419
|1.4319
|-50.00
|8847.40
|303
|2008.09.19 15:32
|sell
|152
|0.10
|1.4417
|1.4467
|1.4367
|304
|2008.09.19 15:59
|t/p
|152
|0.10
|1.4367
|1.4467
|1.4367
|50.00
|8897.40
|305
|2008.09.19 15:59
|sell
|153
|0.10
|1.4364
|1.4414
|1.4314
|306
|2008.09.19 16:51
|s/l
|153
|0.10
|1.4414
|1.4414
|1.4314
|-50.00
|8847.40
|307
|2008.09.19 16:51
|sell
|154
|0.10
|1.4411
|1.4461
|1.4361
|308
|2008.09.19 20:27
|s/l
|154
|0.10
|1.4461
|1.4461
|1.4361
|-50.00
|8797.40
|309
|2008.09.19 20:27
|sell
|155
|0.10
|1.4459
|1.4509
|1.4409
|310
|2008.09.22 04:05
|s/l
|155
|0.10
|1.4509
|1.4509
|1.4409
|-49.48
|8747.92
|311
|2008.09.22 04:05
|sell
|156
|0.10
|1.4506
|1.4556
|1.4456
|312
|2008.09.22 05:13
|s/l
|156
|0.10
|1.4556
|1.4556
|1.4456
|-50.00
|8697.92
|313
|2008.09.22 05:13
|sell
|157
|0.10
|1.4553
|1.4603
|1.4503
|314
|2008.09.22 06:48
|t/p
|157
|0.10
|1.4503
|1.4603
|1.4503
|50.00
|8747.92
|315
|2008.09.22 06:48
|sell
|158
|0.10
|1.4499
|1.4549
|1.4449
|316
|2008.09.22 09:34
|s/l
|158
|0.10
|1.4549
|1.4549
|1.4449
|-50.00
|8697.92
|317
|2008.09.22 09:34
|sell
|159
|0.10
|1.4546
|1.4596
|1.4496
|318
|2008.09.22 10:11
|s/l
|159
|0.10
|1.4596
|1.4596
|1.4496
|-50.00
|8647.92
|319
|2008.09.22 10:11
|buy
|160
|0.10
|1.4596
|1.4546
|1.4646
|320
|2008.09.22 14:37
|s/l
|160
|0.10
|1.4546
|1.4546
|1.4646
|-50.00
|8597.92
|321
|2008.09.22 14:37
|sell
|161
|0.10
|1.4546
|1.4596
|1.4496
|322
|2008.09.22 14:50
|s/l
|161
|0.10
|1.4596
|1.4596
|1.4496
|-50.00
|8547.92
|323
|2008.09.22 14:50
|sell
|162
|0.10
|1.4593
|1.4643
|1.4543
|324
|2008.09.22 15:37
|s/l
|162
|0.10
|1.4643
|1.4643
|1.4543
|-50.00
|8497.92
|325
|2008.09.22 15:37
|sell
|163
|0.10
|1.4641
|1.4691
|1.4591
|326
|2008.09.22 17:37
|s/l
|163
|0.10
|1.4691
|1.4691
|1.4591
|-50.00
|8447.92
|327
|2008.09.22 17:37
|sell
|164
|0.10
|1.4689
|1.4739
|1.4639
|328
|2008.09.22 18:49
|s/l
|164
|0.10
|1.4739
|1.4739
|1.4639
|-50.00
|8397.92
|329
|2008.09.22 18:49
|sell
|165
|0.10
|1.4736
|1.4786
|1.4686
|330
|2008.09.22 19:23
|s/l
|165
|0.10
|1.4786
|1.4786
|1.4686
|-50.00
|8347.92
|331
|2008.09.22 19:23
|buy
|166
|0.10
|1.4786
|1.4736
|1.4836
|332
|2008.09.22 21:28
|t/p
|166
|0.10
|1.4836
|1.4736
|1.4836
|50.00
|8397.92
|333
|2008.09.22 21:28
|sell
|167
|0.10
|1.4836
|1.4886
|1.4786
|334
|2008.09.22 22:50
|t/p
|167
|0.10
|1.4786
|1.4886
|1.4786
|50.00
|8447.92
|335
|2008.09.22 22:50
|buy
|168
|0.10
|1.4786
|1.4736
|1.4836
|336
|2008.09.23 08:45
|s/l
|168
|0.10
|1.4736
|1.4736
|1.4836
|-50.78
|8397.14
|337
|2008.09.23 08:45
|sell
|169
|0.10
|1.4736
|1.4786
|1.4686
|338
|2008.09.23 11:04
|t/p
|169
|0.10
|1.4686
|1.4786
|1.4686
|50.00
|8447.14
|339
|2008.09.23 11:04
|buy
|170
|0.10
|1.4686
|1.4636
|1.4736
|340
|2008.09.23 11:40
|t/p
|170
|0.10
|1.4736
|1.4636
|1.4736
|50.00
|8497.14
|341
|2008.09.23 11:40
|buy
|171
|0.10
|1.4739
|1.4689
|1.4789
|342
|2008.09.23 12:01
|t/p
|171
|0.10
|1.4789
|1.4689
|1.4789
|50.00
|8547.14
|343
|2008.09.23 12:01
|buy
|172
|0.10
|1.4792
|1.4742
|1.4842
|344
|2008.09.23 14:06
|s/l
|172
|0.10
|1.4742
|1.4742
|1.4842
|-50.00
|8497.14
|345
|2008.09.23 14:06
|sell
|173
|0.10
|1.4741
|1.4791
|1.4691
|346
|2008.09.23 18:53
|t/p
|173
|0.10
|1.4691
|1.4791
|1.4691
|50.00
|8547.14
|347
|2008.09.23 18:53
|sell
|174
|0.10
|1.4686
|1.4736
|1.4636
|348
|2008.09.23 19:08
|t/p
|174
|0.10
|1.4636
|1.4736
|1.4636
|50.00
|8597.14
|349
|2008.09.23 19:08
|buy
|175
|0.10
|1.4636
|1.4586
|1.4686
|350
|2008.09.23 20:09
|t/p
|175
|0.10
|1.4686
|1.4586
|1.4686
|50.00
|8647.14
|351
|2008.09.23 20:09
|buy
|176
|0.10
|1.4690
|1.4640
|1.4740
|352
|2008.09.23 23:41
|s/l
|176
|0.10
|1.4640
|1.4640
|1.4740
|-50.00
|8597.14
|353
|2008.09.23 23:41
|sell
|177
|0.10
|1.4638
|1.4688
|1.4588
|354
|2008.09.24 00:57
|s/l
|177
|0.10
|1.4688
|1.4688
|1.4588
|-49.48
|8547.66
|355
|2008.09.24 00:57
|buy
|178
|0.10
|1.4688
|1.4638
|1.4738
|356
|2008.09.24 14:34
|t/p
|178
|0.10
|1.4738
|1.4638
|1.4738
|50.00
|8597.66
|357
|2008.09.24 14:34
|buy
|179
|0.10
|1.4741
|1.4691
|1.4791
|358
|2008.09.24 16:14
|s/l
|179
|0.10
|1.4691
|1.4691
|1.4791
|-50.00
|8547.66
|359
|2008.09.24 16:14
|buy
|180
|0.10
|1.4694
|1.4644
|1.4744
|360
|2008.09.24 18:04
|s/l
|180
|0.10
|1.4644
|1.4644
|1.4744
|-50.00
|8497.66
|361
|2008.09.24 18:04
|buy
|181
|0.10
|1.4647
|1.4597
|1.4697
|362
|2008.09.25 03:19
|t/p
|181
|0.10
|1.4697
|1.4597
|1.4697
|47.66
|8545.32
|363
|2008.09.25 03:19
|buy
|182
|0.10
|1.4700
|1.4650
|1.4750
|364
|2008.09.25 08:35
|t/p
|182
|0.10
|1.4750
|1.4650
|1.4750
|50.00
|8595.32
|365
|2008.09.25 08:35
|buy
|183
|0.10
|1.4753
|1.4703
|1.4803
|366
|2008.09.25 09:55
|s/l
|183
|0.10
|1.4703
|1.4703
|1.4803
|-50.00
|8545.32
|367
|2008.09.25 09:55
|buy
|184
|0.10
|1.4706
|1.4656
|1.4756
|368
|2008.09.25 12:50
|s/l
|184
|0.10
|1.4656
|1.4656
|1.4756
|-50.00
|8495.32
|369
|2008.09.25 12:50
|buy
|185
|0.10
|1.4659
|1.4609
|1.4709
|370
|2008.09.25 14:20
|t/p
|185
|0.10
|1.4709
|1.4609
|1.4709
|50.00
|8545.32
|371
|2008.09.25 14:20
|buy
|186
|0.10
|1.4712
|1.4662
|1.4762
|372
|2008.09.25 16:21
|s/l
|186
|0.10
|1.4662
|1.4662
|1.4762
|-50.00
|8495.32
|373
|2008.09.25 16:21
|buy
|187
|0.10
|1.4665
|1.4615
|1.4715
|374
|2008.09.25 18:57
|s/l
|187
|0.10
|1.4615
|1.4615
|1.4715
|-50.00
|8445.32
|375
|2008.09.25 18:57
|buy
|188
|0.10
|1.4618
|1.4568
|1.4668
|376
|2008.09.25 19:00
|s/l
|188
|0.10
|1.4568
|1.4568
|1.4668
|-50.00
|8395.32
|377
|2008.09.25 19:00
|buy
|189
|0.10
|1.4571
|1.4521
|1.4621
|378
|2008.09.25 20:54
|t/p
|189
|0.10
|1.4621
|1.4521
|1.4621
|50.00
|8445.32
|379
|2008.09.25 20:54
|buy
|190
|0.10
|1.4625
|1.4575
|1.4675
|380
|2008.09.26 02:42
|t/p
|190
|0.10
|1.4675
|1.4575
|1.4675
|49.22
|8494.54
|381
|2008.09.26 02:42
|buy
|191
|0.10
|1.4679
|1.4629
|1.4729
|382
|2008.09.26 07:44
|s/l
|191
|0.10
|1.4629
|1.4629
|1.4729
|-50.00
|8444.54
|383
|2008.09.26 07:44
|buy
|192
|0.10
|1.4632
|1.4582
|1.4682
|384
|2008.09.26 09:35
|s/l
|192
|0.10
|1.4582
|1.4582
|1.4682
|-50.00
|8394.54
|385
|2008.09.26 09:35
|sell
|193
|0.10
|1.4582
|1.4632
|1.4532
|386
|2008.09.26 13:50
|s/l
|193
|0.10
|1.4632
|1.4632
|1.4532
|-50.00
|8344.54
|387
|2008.09.26 13:50
|sell
|194
|0.10
|1.4629
|1.4679
|1.4579
|388
|2008.09.26 15:20
|t/p
|194
|0.10
|1.4579
|1.4679
|1.4579
|50.00
|8394.54
|389
|2008.09.26 15:20
|buy
|195
|0.10
|1.4579
|1.4529
|1.4629
|390
|2008.09.26 15:48
|t/p
|195
|0.10
|1.4629
|1.4529
|1.4629
|50.00
|8444.54
|391
|2008.09.26 15:48
|buy
|196
|0.10
|1.4632
|1.4582
|1.4682
|392
|2008.09.26 17:10
|s/l
|196
|0.10
|1.4582
|1.4582
|1.4682
|-50.00
|8394.54
|393
|2008.09.26 17:10
|sell
|197
|0.10
|1.4582
|1.4632
|1.4532
|394
|2008.09.26 22:43
|s/l
|197
|0.10
|1.4632
|1.4632
|1.4532
|-50.00
|8344.54
|395
|2008.09.26 22:43
|buy
|198
|0.10
|1.4632
|1.4582
|1.4682
|396
|2008.09.29 00:00
|s/l
|198
|0.10
|1.4582
|1.4582
|1.4682
|-50.78
|8293.76
|397
|2008.09.29 00:00
|buy
|199
|0.10
|1.4520
|1.4470
|1.4570
|398
|2008.09.29 07:12
|s/l
|199
|0.10
|1.4470
|1.4470
|1.4570
|-50.00
|8243.76
|399
|2008.09.29 07:12
|buy
|200
|0.10
|1.4473
|1.4423
|1.4523
|400
|2008.09.29 08:35
|s/l
|200
|0.10
|1.4423
|1.4423
|1.4523
|-50.00
|8193.76
|401
|2008.09.29 08:35
|buy
|201
|0.10
|1.4426
|1.4376
|1.4476
|402
|2008.09.29 09:12
|s/l
|201
|0.10
|1.4376
|1.4376
|1.4476
|-50.00
|8143.76
|403
|2008.09.29 09:12
|buy
|202
|0.10
|1.4378
|1.4328
|1.4428
|404
|2008.09.29 09:23
|s/l
|202
|0.10
|1.4328
|1.4328
|1.4428
|-50.00
|8093.76
|405
|2008.09.29 09:23
|buy
|203
|0.10
|1.4330
|1.4280
|1.4380
|406
|2008.09.29 13:51
|t/p
|203
|0.10
|1.4380
|1.4280
|1.4380
|50.00
|8143.76
|407
|2008.09.29 13:51
|buy
|204
|0.10
|1.4383
|1.4333
|1.4433
|408
|2008.09.29 16:05
|t/p
|204
|0.10
|1.4433
|1.4333
|1.4433
|50.00
|8193.76
|409
|2008.09.29 16:05
|sell
|205
|0.10
|1.4433
|1.4483
|1.4383
|410
|2008.09.29 17:49
|t/p
|205
|0.10
|1.4383
|1.4483
|1.4383
|50.00
|8243.76
|411
|2008.09.29 17:49
|sell
|206
|0.10
|1.4380
|1.4430
|1.4330
|412
|2008.09.29 19:44
|s/l
|206
|0.10
|1.4430
|1.4430
|1.4330
|-50.00
|8193.76
|413
|2008.09.29 19:44
|sell
|207
|0.10
|1.4428
|1.4478
|1.4378
|414
|2008.09.29 19:45
|s/l
|207
|0.10
|1.4478
|1.4478
|1.4378
|-50.00
|8143.76
|415
|2008.09.29 19:45
|sell
|208
|0.10
|1.4479
|1.4529
|1.4429
|416
|2008.09.29 19:46
|s/l
|208
|0.10
|1.4529
|1.4529
|1.4429
|-50.00
|8093.76
|417
|2008.09.29 19:46
|sell
|209
|0.10
|1.4528
|1.4578
|1.4478
|418
|2008.09.29 19:46
|s/l
|209
|0.10
|1.4578
|1.4578
|1.4478
|-50.00
|8043.76
|419
|2008.09.29 19:47
|sell
|210
|0.10
|1.4559
|1.4609
|1.4509
|420
|2008.09.29 19:47
|t/p
|210
|0.10
|1.4509
|1.4609
|1.4509
|50.00
|8093.76
|421
|2008.09.29 19:48
|sell
|211
|0.10
|1.4509
|1.4559
|1.4459
|422
|2008.09.29 19:50
|t/p
|211
|0.10
|1.4459
|1.4559
|1.4459
|50.00
|8143.76
|423
|2008.09.29 19:50
|sell
|212
|0.10
|1.4455
|1.4505
|1.4405
|424
|2008.09.29 20:15
|s/l
|212
|0.10
|1.4505
|1.4505
|1.4405
|-50.00
|8093.76
|425
|2008.09.29 20:15
|sell
|213
|0.10
|1.4503
|1.4553
|1.4453
|426
|2008.09.29 20:23
|t/p
|213
|0.10
|1.4453
|1.4553
|1.4453
|50.00
|8143.76
|427
|2008.09.29 20:23
|sell
|214
|0.10
|1.4448
|1.4498
|1.4398
|428
|2008.09.29 20:27
|s/l
|214
|0.10
|1.4498
|1.4498
|1.4398
|-50.00
|8093.76
|429
|2008.09.29 20:27
|sell
|215
|0.10
|1.4495
|1.4545
|1.4445
|430
|2008.09.29 21:59
|t/p
|215
|0.10
|1.4445
|1.4545
|1.4445
|50.00
|8143.76
|431
|2008.09.29 21:59
|sell
|216
|0.10
|1.4441
|1.4491
|1.4391
|432
|2008.09.30 00:06
|t/p
|216
|0.10
|1.4391
|1.4491
|1.4391
|50.52
|8194.28
|433
|2008.09.30 00:06
|sell
|217
|0.10
|1.4386
|1.4436
|1.4336
|434
|2008.09.30 12:30
|t/p
|217
|0.10
|1.4336
|1.4436
|1.4336
|50.00
|8244.28
|435
|2008.09.30 12:30
|sell
|218
|0.10
|1.4332
|1.4382
|1.4282
|436
|2008.09.30 14:35
|t/p
|218
|0.10
|1.4282
|1.4382
|1.4282
|50.00
|8294.28
|437
|2008.09.30 14:35
|sell
|219
|0.10
|1.4279
|1.4329
|1.4229
|438
|2008.09.30 15:21
|t/p
|219
|0.10
|1.4229
|1.4329
|1.4229
|50.00
|8344.28
|439
|2008.09.30 15:21
|sell
|220
|0.10
|1.4226
|1.4276
|1.4176
|440
|2008.09.30 15:49
|t/p
|220
|0.10
|1.4176
|1.4276
|1.4176
|50.00
|8394.28
|441
|2008.09.30 15:49
|buy
|221
|0.10
|1.4176
|1.4126
|1.4226
|442
|2008.09.30 16:36
|s/l
|221
|0.10
|1.4126
|1.4126
|1.4226
|-50.00
|8344.28
|443
|2008.09.30 16:36
|buy
|222
|0.10
|1.4129
|1.4079
|1.4179
|444
|2008.09.30 16:50
|s/l
|222
|0.10
|1.4079
|1.4079
|1.4179
|-50.00
|8294.28
|445
|2008.09.30 16:50
|buy
|223
|0.10
|1.4082
|1.4032
|1.4132
|446
|2008.09.30 17:05
|s/l
|223
|0.10
|1.4032
|1.4032
|1.4132
|-50.00
|8244.28
|447
|2008.09.30 17:05
|sell
|224
|0.10
|1.4031
|1.4081
|1.3981
|448
|2008.09.30 17:32
|s/l
|224
|0.10
|1.4081
|1.4081
|1.3981
|-50.00
|8194.28
|449
|2008.09.30 17:32
|sell
|225
|0.10
|1.4079
|1.4129
|1.4029
|450
|2008.09.30 23:50
|s/l
|225
|0.10
|1.4129
|1.4129
|1.4029
|-50.00
|8144.28
|451
|2008.09.30 23:50
|sell
|226
|0.10
|1.4126
|1.4176
|1.4076
|452
|2008.10.01 11:46
|s/l
|226
|0.10
|1.4176
|1.4176
|1.4076
|-49.48
|8094.80
|453
|2008.10.01 11:46
|sell
|227
|0.10
|1.4174
|1.4224
|1.4124
|454
|2008.10.01 13:51
|t/p
|227
|0.10
|1.4124
|1.4224
|1.4124
|50.00
|8144.80
|455
|2008.10.01 13:51
|sell
|228
|0.10
|1.4121
|1.4171
|1.4071
|456
|2008.10.01 14:03
|t/p
|228
|0.10
|1.4071
|1.4171
|1.4071
|50.00
|8194.80
|457
|2008.10.01 14:03
|sell
|229
|0.10
|1.4066
|1.4116
|1.4016
|458
|2008.10.01 14:26
|t/p
|229
|0.10
|1.4016
|1.4116
|1.4016
|50.00
|8244.80
|459
|2008.10.01 14:26
|sell
|230
|0.10
|1.4012
|1.4062
|1.3962
|460
|2008.10.01 14:49
|s/l
|230
|0.10
|1.4062
|1.4062
|1.3962
|-50.00
|8194.80
|461
|2008.10.01 14:49
|buy
|231
|0.10
|1.4062
|1.4012
|1.4112
|462
|2008.10.01 15:03
|s/l
|231
|0.10
|1.4012
|1.4012
|1.4112
|-50.00
|8144.80
|463
|2008.10.01 15:03
|buy
|232
|0.10
|1.4015
|1.3965
|1.4065
|464
|2008.10.01 17:53
|t/p
|232
|0.10
|1.4065
|1.3965
|1.4065
|50.00
|8194.80
|465
|2008.10.01 17:53
|sell
|233
|0.10
|1.4065
|1.4115
|1.4015
|466
|2008.10.01 21:24
|t/p
|233
|0.10
|1.4015
|1.4115
|1.4015
|50.00
|8244.80
|467
|2008.10.01 21:24
|buy
|234
|0.10
|1.4015
|1.3965
|1.4065
|468
|2008.10.02 02:02
|s/l
|234
|0.10
|1.3965
|1.3965
|1.4065
|-52.34
|8192.46
|469
|2008.10.02 02:02
|buy
|235
|0.10
|1.3968
|1.3918
|1.4018
|470
|2008.10.02 08:14
|s/l
|235
|0.10
|1.3918
|1.3918
|1.4018
|-50.00
|8142.46
|471
|2008.10.02 08:14
|sell
|236
|0.10
|1.3918
|1.3968
|1.3868
|472
|2008.10.02 09:33
|t/p
|236
|0.10
|1.3868
|1.3968
|1.3868
|50.00
|8192.46
|473
|2008.10.02 09:33
|buy
|237
|0.10
|1.3867
|1.3817
|1.3917
|474
|2008.10.02 10:13
|t/p
|237
|0.10
|1.3917
|1.3817
|1.3917
|50.00
|8242.46
|475
|2008.10.02 10:13
|sell
|238
|0.10
|1.3917
|1.3967
|1.3867
|476
|2008.10.02 13:23
|t/p
|238
|0.10
|1.3867
|1.3967
|1.3867
|50.00
|8292.46
|477
|2008.10.02 13:23
|buy
|239
|0.10
|1.3867
|1.3817
|1.3917
|478
|2008.10.02 14:11
|t/p
|239
|0.10
|1.3917
|1.3817
|1.3917
|50.00
|8342.46
|479
|2008.10.02 14:11
|buy
|240
|0.10
|1.3920
|1.3870
|1.3970
|480
|2008.10.02 14:33
|s/l
|240
|0.10
|1.3870
|1.3870
|1.3970
|-50.00
|8292.46
|481
|2008.10.02 14:33
|buy
|241
|0.10
|1.3873
|1.3823
|1.3923
|482
|2008.10.02 14:35
|s/l
|241
|0.10
|1.3823
|1.3823
|1.3923
|-50.00
|8242.46
|483
|2008.10.02 14:35
|buy
|242
|0.10
|1.3826
|1.3776
|1.3876
|484
|2008.10.02 14:50
|s/l
|242
|0.10
|1.3776
|1.3776
|1.3876
|-50.00
|8192.46
|485
|2008.10.02 14:50
|buy
|243
|0.10
|1.3778
|1.3728
|1.3828
|486
|2008.10.02 16:22
|t/p
|243
|0.10
|1.3828
|1.3728
|1.3828
|50.00
|8242.46
|487
|2008.10.02 16:22
|buy
|244
|0.10
|1.3832
|1.3782
|1.3882
|488
|2008.10.02 17:07
|s/l
|244
|0.10
|1.3782
|1.3782
|1.3882
|-50.00
|8192.46
|489
|2008.10.02 17:07
|buy
|245
|0.10
|1.3784
|1.3734
|1.3834
|490
|2008.10.02 17:46
|t/p
|245
|0.10
|1.3834
|1.3734
|1.3834
|50.00
|8242.46
|491
|2008.10.02 17:46
|sell
|246
|0.10
|1.3834
|1.3884
|1.3784
|492
|2008.10.03 00:24
|t/p
|246
|0.10
|1.3784
|1.3884
|1.3784
|50.52
|8292.98
|493
|2008.10.03 00:24
|buy
|247
|0.10
|1.3783
|1.3733
|1.3833
|494
|2008.10.03 03:32
|t/p
|247
|0.10
|1.3833
|1.3733
|1.3833
|50.00
|8342.98
|495
|2008.10.03 03:32
|buy
|248
|0.10
|1.3836
|1.3786
|1.3886
|496
|2008.10.03 07:27
|t/p
|248
|0.10
|1.3886
|1.3786
|1.3886
|50.00
|8392.98
|497
|2008.10.03 07:27
|sell
|249
|0.10
|1.3886
|1.3936
|1.3836
|498
|2008.10.03 08:49
|t/p
|249
|0.10
|1.3836
|1.3936
|1.3836
|50.00
|8442.98
|499
|2008.10.03 08:49
|sell
|250
|0.10
|1.3832
|1.3882
|1.3782
|500
|2008.10.03 11:18
|s/l
|250
|0.10
|1.3882
|1.3882
|1.3782
|-50.00
|8392.98
|501
|2008.10.03 11:18
|buy
|251
|0.10
|1.3882
|1.3832
|1.3932
|502
|2008.10.03 14:15
|s/l
|251
|0.10
|1.3832
|1.3832
|1.3932
|-50.00
|8342.98
|503
|2008.10.03 14:15
|buy
|252
|0.10
|1.3833
|1.3783
|1.3883
|504
|2008.10.03 14:52
|s/l
|252
|0.10
|1.3783
|1.3783
|1.3883
|-50.00
|8292.98
|505
|2008.10.03 14:52
|sell
|253
|0.10
|1.3783
|1.3833
|1.3733
|506
|2008.10.03 15:17
|t/p
|253
|0.10
|1.3733
|1.3833
|1.3733
|50.00
|8342.98
|507
|2008.10.03 15:17
|buy
|254
|0.10
|1.3732
|1.3682
|1.3782
|508
|2008.10.03 16:41
|t/p
|254
|0.10
|1.3782
|1.3682
|1.3782
|50.00
|8392.98
|509
|2008.10.03 16:41
|buy
|255
|0.10
|1.3785
|1.3735
|1.3835
|510
|2008.10.03 17:40
|t/p
|255
|0.10
|1.3835
|1.3735
|1.3835
|50.00
|8442.98
|511
|2008.10.03 17:40
|sell
|256
|0.10
|1.3835
|1.3885
|1.3785
|512
|2008.10.03 20:08
|s/l
|256
|0.10
|1.3885
|1.3885
|1.3785
|-50.00
|8392.98
|513
|2008.10.03 20:08
|sell
|257
|0.10
|1.3882
|1.3932
|1.3832
|514
|2008.10.03 20:31
|t/p
|257
|0.10
|1.3832
|1.3932
|1.3832
|50.00
|8442.98
|515
|2008.10.03 20:31
|sell
|258
|0.10
|1.3828
|1.3878
|1.3778
|516
|2008.10.03 22:57
|t/p
|258
|0.10
|1.3778
|1.3878
|1.3778
|50.00
|8492.98
|517
|2008.10.03 22:57
|buy
|259
|0.10
|1.3778
|1.3728
|1.3828
|518
|2008.10.06 00:00
|s/l
|259
|0.10
|1.3728
|1.3728
|1.3828
|-50.78
|8442.20
|519
|2008.10.06 00:00
|buy
|260
|0.10
|1.3640
|1.3590
|1.3690
|520
|2008.10.06 07:58
|s/l
|260
|0.10
|1.3590
|1.3590
|1.3690
|-50.00
|8392.20
|521
|2008.10.06 07:58
|sell
|261
|0.10
|1.3590
|1.3640
|1.3540
|522
|2008.10.06 14:15
|s/l
|261
|0.10
|1.3640
|1.3640
|1.3540
|-50.00
|8342.20
|523
|2008.10.06 14:15
|sell
|262
|0.10
|1.3637
|1.3687
|1.3587
|524
|2008.10.06 14:37
|t/p
|262
|0.10
|1.3587
|1.3687
|1.3587
|50.00
|8392.20
|525
|2008.10.06 14:37
|sell
|263
|0.10
|1.3584
|1.3634
|1.3534
|526
|2008.10.06 16:15
|t/p
|263
|0.10
|1.3534
|1.3634
|1.3534
|50.00
|8442.20
|527
|2008.10.06 16:15
|sell
|264
|0.10
|1.3531
|1.3581
|1.3481
|528
|2008.10.06 16:49
|t/p
|264
|0.10
|1.3481
|1.3581
|1.3481
|50.00
|8492.20
|529
|2008.10.06 16:49
|sell
|265
|0.10
|1.3478
|1.3528
|1.3428
|530
|2008.10.06 17:23
|s/l
|265
|0.10
|1.3528
|1.3528
|1.3428
|-50.00
|8442.20
|531
|2008.10.06 17:23
|sell
|266
|0.10
|1.3525
|1.3575
|1.3475
|532
|2008.10.06 19:38
|t/p
|266
|0.10
|1.3475
|1.3575
|1.3475
|50.00
|8492.20
|533
|2008.10.06 19:38
|sell
|267
|0.10
|1.3472
|1.3522
|1.3422
|534
|2008.10.06 21:46
|s/l
|267
|0.10
|1.3522
|1.3522
|1.3422
|-50.00
|8442.20
|535
|2008.10.06 21:46
|sell
|268
|0.10
|1.3519
|1.3569
|1.3469
|536
|2008.10.07 05:48
|s/l
|268
|0.10
|1.3569
|1.3569
|1.3469
|-49.48
|8392.72
|537
|2008.10.07 05:48
|sell
|269
|0.10
|1.3566
|1.3616
|1.3516
|538
|2008.10.07 06:31
|s/l
|269
|0.10
|1.3616
|1.3616
|1.3516
|-50.00
|8342.72
|539
|2008.10.07 06:31
|sell
|270
|0.10
|1.3613
|1.3663
|1.3563
|540
|2008.10.07 06:55
|t/p
|270
|0.10
|1.3563
|1.3663
|1.3563
|50.00
|8392.72
|541
|2008.10.07 06:55
|sell
|271
|0.10
|1.3559
|1.3609
|1.3509
|542
|2008.10.07 08:18
|s/l
|271
|0.10
|1.3609
|1.3609
|1.3509
|-50.00
|8342.72
|543
|2008.10.07 08:18
|sell
|272
|0.10
|1.3606
|1.3656
|1.3556
|544
|2008.10.07 10:13
|t/p
|272
|0.10
|1.3556
|1.3656
|1.3556
|50.00
|8392.72
|545
|2008.10.07 10:13
|sell
|273
|0.10
|1.3553
|1.3603
|1.3503
|546
|2008.10.07 13:45
|s/l
|273
|0.10
|1.3603
|1.3603
|1.3503
|-50.00
|8342.72
|547
|2008.10.07 13:45
|sell
|274
|0.10
|1.3600
|1.3650
|1.3550
|548
|2008.10.07 15:00
|s/l
|274
|0.10
|1.3650
|1.3650
|1.3550
|-50.00
|8292.72
|549
|2008.10.07 15:00
|sell
|275
|0.10
|1.3648
|1.3698
|1.3598
|550
|2008.10.07 15:14
|s/l
|275
|0.10
|1.3698
|1.3698
|1.3598
|-50.00
|8242.72
|551
|2008.10.07 15:14
|sell
|276
|0.10
|1.3695
|1.3745
|1.3645
|552
|2008.10.07 15:34
|s/l
|276
|0.10
|1.3745
|1.3745
|1.3645
|-50.00
|8192.72
|553
|2008.10.07 15:34
|buy
|277
|0.10
|1.3745
|1.3695
|1.3795
|554
|2008.10.07 15:47
|s/l
|277
|0.10
|1.3695
|1.3695
|1.3795
|-50.00
|8142.72
|555
|2008.10.07 15:47
|sell
|278
|0.10
|1.3695
|1.3745
|1.3645
|556
|2008.10.07 16:52
|t/p
|278
|0.10
|1.3645
|1.3745
|1.3645
|50.00
|8192.72
|557
|2008.10.07 16:52
|sell
|279
|0.10
|1.3641
|1.3691
|1.3591
|558
|2008.10.07 19:36
|t/p
|279
|0.10
|1.3591
|1.3691
|1.3591
|50.00
|8242.72
|559
|2008.10.07 19:36
|sell
|280
|0.10
|1.3588
|1.3638
|1.3538
|560
|2008.10.07 20:47
|s/l
|280
|0.10
|1.3638
|1.3638
|1.3538
|-50.00
|8192.72
|561
|2008.10.07 20:47
|buy
|281
|0.10
|1.3638
|1.3588
|1.3688
|562
|2008.10.07 22:55
|s/l
|281
|0.10
|1.3588
|1.3588
|1.3688
|-50.00
|8142.72
|563
|2008.10.07 22:55
|buy
|282
|0.10
|1.3591
|1.3541
|1.3641
|564
|2008.10.08 06:31
|t/p
|282
|0.10
|1.3641
|1.3541
|1.3641
|49.22
|8191.94
|565
|2008.10.08 06:31
|buy
|283
|0.10
|1.3645
|1.3595
|1.3695
|566
|2008.10.08 06:49
|s/l
|283
|0.10
|1.3595
|1.3595
|1.3695
|-50.00
|8141.94
|567
|2008.10.08 06:49
|sell
|284
|0.10
|1.3592
|1.3642
|1.3542
|568
|2008.10.08 09:10
|s/l
|284
|0.10
|1.3642
|1.3642
|1.3542
|-50.00
|8091.94
|569
|2008.10.08 09:10
|sell
|285
|0.10
|1.3639
|1.3689
|1.3589
|570
|2008.10.08 09:13
|s/l
|285
|0.10
|1.3689
|1.3689
|1.3589
|-50.00
|8041.94
|571
|2008.10.08 09:13
|sell
|286
|0.10
|1.3686
|1.3736
|1.3636
|572
|2008.10.08 09:55
|t/p
|286
|0.10
|1.3636
|1.3736
|1.3636
|50.00
|8091.94
|573
|2008.10.08 09:55
|sell
|287
|0.10
|1.3633
|1.3683
|1.3583
|574
|2008.10.08 13:06
|s/l
|287
|0.10
|1.3683
|1.3683
|1.3583
|-50.00
|8041.94
|575
|2008.10.08 13:06
|sell
|288
|0.10
|1.3680
|1.3730
|1.3630
|576
|2008.10.08 14:12
|s/l
|288
|0.10
|1.3730
|1.3730
|1.3630
|-50.00
|7991.94
|577
|2008.10.08 14:12
|sell
|289
|0.10
|1.3727
|1.3777
|1.3677
|578
|2008.10.08 14:29
|t/p
|289
|0.10
|1.3677
|1.3777
|1.3677
|50.00
|8041.94
|579
|2008.10.08 14:29
|sell
|290
|0.10
|1.3674
|1.3724
|1.3624
|580
|2008.10.08 15:01
|t/p
|290
|0.10
|1.3624
|1.3724
|1.3624
|50.00
|8091.94
|581
|2008.10.08 15:01
|sell
|291
|0.10
|1.3620
|1.3670
|1.3570
|582
|2008.10.08 15:45
|s/l
|291
|0.10
|1.3670
|1.3670
|1.3570
|-50.00
|8041.94
|583
|2008.10.08 15:45
|buy
|292
|0.10
|1.3685
|1.3635
|1.3735
|584
|2008.10.08 16:42
|s/l
|292
|0.10
|1.3635
|1.3635
|1.3735
|-50.00
|7991.94
|585
|2008.10.08 16:42
|sell
|293
|0.10
|1.3635
|1.3685
|1.3585
|586
|2008.10.08 17:43
|s/l
|293
|0.10
|1.3685
|1.3685
|1.3585
|-50.00
|7941.94
|587
|2008.10.08 17:43
|buy
|294
|0.10
|1.3685
|1.3635
|1.3735
|588
|2008.10.08 19:43
|t/p
|294
|0.10
|1.3735
|1.3635
|1.3735
|50.00
|7991.94
|589
|2008.10.08 19:43
|buy
|295
|0.10
|1.3738
|1.3688
|1.3788
|590
|2008.10.08 20:48
|s/l
|295
|0.10
|1.3688
|1.3688
|1.3788
|-50.00
|7941.94
|591
|2008.10.08 20:48
|sell
|296
|0.10
|1.3687
|1.3737
|1.3637
|592
|2008.10.08 23:19
|t/p
|296
|0.10
|1.3637
|1.3737
|1.3637
|50.00
|7991.94
|593
|2008.10.08 23:19
|sell
|297
|0.10
|1.3634
|1.3684
|1.3584
|594
|2008.10.09 03:21
|t/p
|297
|0.10
|1.3584
|1.3684
|1.3584
|51.56
|8043.50
|595
|2008.10.09 03:21
|buy
|298
|0.10
|1.3584
|1.3534
|1.3634
|596
|2008.10.09 03:51
|t/p
|298
|0.10
|1.3634
|1.3534
|1.3634
|50.00
|8093.50
|597
|2008.10.09 03:51
|sell
|299
|0.10
|1.3634
|1.3684
|1.3584
|598
|2008.10.09 04:40
|s/l
|299
|0.10
|1.3684
|1.3684
|1.3584
|-50.00
|8043.50
|599
|2008.10.09 04:40
|sell
|300
|0.10
|1.3681
|1.3731
|1.3631
|600
|2008.10.09 09:53
|s/l
|300
|0.10
|1.3731
|1.3731
|1.3631
|-50.00
|7993.50
|601
|2008.10.09 09:53
|buy
|301
|0.10
|1.3731
|1.3681
|1.3781
|602
|2008.10.09 10:31
|t/p
|301
|0.10
|1.3781
|1.3681
|1.3781
|50.00
|8043.50
|603
|2008.10.09 10:31
|buy
|302
|0.10
|1.3784
|1.3734
|1.3834
|604
|2008.10.09 11:24
|s/l
|302
|0.10
|1.3734
|1.3734
|1.3834
|-50.00
|7993.50
|605
|2008.10.09 11:24
|sell
|303
|0.10
|1.3734
|1.3784
|1.3684
|606
|2008.10.09 13:05
|t/p
|303
|0.10
|1.3684
|1.3784
|1.3684
|50.00
|8043.50
|607
|2008.10.09 13:05
|buy
|304
|0.10
|1.3684
|1.3634
|1.3734
|608
|2008.10.09 16:27
|s/l
|304
|0.10
|1.3634
|1.3634
|1.3734
|-50.00
|7993.50
|609
|2008.10.09 16:27
|buy
|305
|0.10
|1.3637
|1.3587
|1.3687
|610
|2008.10.09 19:55
|t/p
|305
|0.10
|1.3687
|1.3587
|1.3687
|50.00
|8043.50
|611
|2008.10.09 19:55
|buy
|306
|0.10
|1.3690
|1.3640
|1.3740
|612
|2008.10.09 21:04
|s/l
|306
|0.10
|1.3640
|1.3640
|1.3740
|-50.00
|7993.50
|613
|2008.10.09 21:04
|buy
|307
|0.10
|1.3643
|1.3593
|1.3693
|614
|2008.10.09 23:02
|s/l
|307
|0.10
|1.3593
|1.3593
|1.3693
|-50.00
|7943.50
|615
|2008.10.09 23:02
|buy
|308
|0.10
|1.3596
|1.3546
|1.3646
|616
|2008.10.10 05:59
|s/l
|308
|0.10
|1.3546
|1.3546
|1.3646
|-50.78
|7892.72
|617
|2008.10.10 05:59
|buy
|309
|0.10
|1.3549
|1.3499
|1.3599
|618
|2008.10.10 09:30
|t/p
|309
|0.10
|1.3599
|1.3499
|1.3599
|50.00
|7942.72
|619
|2008.10.10 09:30
|sell
|310
|0.10
|1.3599
|1.3649
|1.3549
|620
|2008.10.10 09:32
|s/l
|310
|0.10
|1.3649
|1.3649
|1.3549
|-50.00
|7892.72
|621
|2008.10.10 09:32
|sell
|311
|0.10
|1.3646
|1.3696
|1.3596
|622
|2008.10.10 10:08
|t/p
|311
|0.10
|1.3596
|1.3696
|1.3596
|50.00
|7942.72
|623
|2008.10.10 10:08
|sell
|312
|0.10
|1.3593
|1.3643
|1.3543
|624
|2008.10.10 12:29
|t/p
|312
|0.10
|1.3543
|1.3643
|1.3543
|50.00
|7992.72
|625
|2008.10.10 12:29
|buy
|313
|0.10
|1.3543
|1.3493
|1.3593
|626
|2008.10.10 16:12
|t/p
|313
|0.10
|1.3593
|1.3493
|1.3593
|50.00
|8042.72
|627
|2008.10.10 16:12
|sell
|314
|0.10
|1.3593
|1.3643
|1.3543
|628
|2008.10.10 16:41
|t/p
|314
|0.10
|1.3543
|1.3643
|1.3543
|50.00
|8092.72
|629
|2008.10.10 16:41
|sell
|315
|0.10
|1.3540
|1.3590
|1.3490
|630
|2008.10.10 17:11
|t/p
|315
|0.10
|1.3490
|1.3590
|1.3490
|50.00
|8142.72
|631
|2008.10.10 17:11
|buy
|316
|0.10
|1.3490
|1.3440
|1.3540
|632
|2008.10.10 19:24
|s/l
|316
|0.10
|1.3440
|1.3440
|1.3540
|-50.00
|8092.72
|633
|2008.10.10 19:24
|buy
|317
|0.10
|1.3443
|1.3393
|1.3493
|634
|2008.10.10 19:38
|s/l
|317
|0.10
|1.3393
|1.3393
|1.3493
|-50.00
|8042.72
|635
|2008.10.10 19:38
|buy
|318
|0.10
|1.3396
|1.3346
|1.3446
|636
|2008.10.10 20:26
|s/l
|318
|0.10
|1.3346
|1.3346
|1.3446
|-50.00
|7992.72
|637
|2008.10.10 20:26
|buy
|319
|0.10
|1.3349
|1.3299
|1.3399
|638
|2008.10.10 20:28
|s/l
|319
|0.10
|1.3299
|1.3299
|1.3399
|-50.00
|7942.72
|639
|2008.10.10 20:28
|buy
|320
|0.10
|1.3301
|1.3251
|1.3351
|640
|2008.10.10 21:12
|t/p
|320
|0.10
|1.3351
|1.3251
|1.3351
|50.00
|7992.72
|641
|2008.10.10 21:12
|buy
|321
|0.10
|1.3355
|1.3305
|1.3405
|642
|2008.10.10 21:28
|t/p
|321
|0.10
|1.3405
|1.3305
|1.3405
|50.00
|8042.72
|643
|2008.10.10 21:28
|buy
|322
|0.10
|1.3408
|1.3358
|1.3458
|644
|2008.10.13 00:02
|t/p
|322
|0.10
|1.3458
|1.3358
|1.3458
|49.22
|8091.94
|645
|2008.10.13 00:02
|sell
|323
|0.10
|1.3581
|1.3631
|1.3531
|646
|2008.10.13 04:38
|t/p
|323
|0.10
|1.3531
|1.3631
|1.3531
|50.00
|8141.94
|647
|2008.10.13 04:38
|sell
|324
|0.10
|1.3528
|1.3578
|1.3478
|648
|2008.10.13 04:54
|t/p
|324
|0.10
|1.3478
|1.3578
|1.3478
|50.00
|8191.94
|649
|2008.10.13 04:54
|sell
|325
|0.10
|1.3475
|1.3525
|1.3425
|650
|2008.10.13 05:59
|s/l
|325
|0.10
|1.3525
|1.3525
|1.3425
|-50.00
|8141.94
|651
|2008.10.13 05:59
|buy
|326
|0.10
|1.3526
|1.3476
|1.3576
|652
|2008.10.13 07:17
|s/l
|326
|0.10
|1.3476
|1.3476
|1.3576
|-50.00
|8091.94
|653
|2008.10.13 07:17
|sell
|327
|0.10
|1.3475
|1.3525
|1.3425
|654
|2008.10.13 07:29
|s/l
|327
|0.10
|1.3525
|1.3525
|1.3425
|-50.00
|8041.94
|655
|2008.10.13 07:29
|sell
|328
|0.10
|1.3522
|1.3572
|1.3472
|656
|2008.10.13 08:01
|s/l
|328
|0.10
|1.3572
|1.3572
|1.3472
|-50.00
|7991.94
|657
|2008.10.13 08:01
|sell
|329
|0.10
|1.3570
|1.3620
|1.3520
|658
|2008.10.13 08:11
|s/l
|329
|0.10
|1.3620
|1.3620
|1.3520
|-50.00
|7941.94
|659
|2008.10.13 08:11
|sell
|330
|0.10
|1.3617
|1.3667
|1.3567
|660
|2008.10.13 08:38
|s/l
|330
|0.10
|1.3667
|1.3667
|1.3567
|-50.00
|7891.94
|661
|2008.10.13 08:38
|sell
|331
|0.10
|1.3665
|1.3715
|1.3615
|662
|2008.10.13 09:16
|t/p
|331
|0.10
|1.3615
|1.3715
|1.3615
|50.00
|7941.94
|663
|2008.10.13 09:16
|sell
|332
|0.10
|1.3612
|1.3662
|1.3562
|664
|2008.10.13 09:35
|s/l
|332
|0.10
|1.3662
|1.3662
|1.3562
|-50.00
|7891.94
|665
|2008.10.13 09:35
|sell
|333
|0.10
|1.3659
|1.3709
|1.3609
|666
|2008.10.13 11:50
|t/p
|333
|0.10
|1.3609
|1.3709
|1.3609
|50.00
|7941.94
|667
|2008.10.13 11:50
|sell
|334
|0.10
|1.3606
|1.3656
|1.3556
|668
|2008.10.13 14:35
|s/l
|334
|0.10
|1.3656
|1.3656
|1.3556
|-50.00
|7891.94
|669
|2008.10.13 14:35
|sell
|335
|0.10
|1.3653
|1.3703
|1.3603
|670
|2008.10.13 16:08
|t/p
|335
|0.10
|1.3603
|1.3703
|1.3603
|50.00
|7941.94
|671
|2008.10.13 16:08
|sell
|336
|0.10
|1.3600
|1.3650
|1.3550
|672
|2008.10.13 17:43
|t/p
|336
|0.10
|1.3550
|1.3650
|1.3550
|50.00
|7991.94
|673
|2008.10.13 17:43
|sell
|337
|0.10
|1.3547
|1.3597
|1.3497
|674
|2008.10.13 18:19
|t/p
|337
|0.10
|1.3497
|1.3597
|1.3497
|50.00
|8041.94
|675
|2008.10.13 18:19
|buy
|338
|0.10
|1.3496
|1.3446
|1.3546
|676
|2008.10.13 19:55
|t/p
|338
|0.10
|1.3546
|1.3446
|1.3546
|50.00
|8091.94
|677
|2008.10.13 19:55
|buy
|339
|0.10
|1.3549
|1.3499
|1.3599
|678
|2008.10.13 20:54
|s/l
|339
|0.10
|1.3499
|1.3499
|1.3599
|-50.00
|8041.94
|679
|2008.10.13 20:54
|sell
|340
|0.10
|1.3499
|1.3549
|1.3449
|680
|2008.10.13 21:27
|s/l
|340
|0.10
|1.3549
|1.3549
|1.3449
|-50.00
|7991.94
|681
|2008.10.13 21:27
|sell
|341
|0.10
|1.3548
|1.3598
|1.3498
|682
|2008.10.13 21:42
|s/l
|341
|0.10
|1.3598
|1.3598
|1.3498
|-50.00
|7941.94
|683
|2008.10.13 21:42
|sell
|342
|0.10
|1.3595
|1.3645
|1.3545
|684
|2008.10.14 01:52
|s/l
|342
|0.10
|1.3645
|1.3645
|1.3545
|-49.48
|7892.46
|685
|2008.10.14 01:52
|sell
|343
|0.10
|1.3642
|1.3692
|1.3592
|686
|2008.10.14 04:29
|s/l
|343
|0.10
|1.3692
|1.3692
|1.3592
|-50.00
|7842.46
|687
|2008.10.14 04:29
|sell
|344
|0.10
|1.3689
|1.3739
|1.3639
|688
|2008.10.14 08:23
|t/p
|344
|0.10
|1.3639
|1.3739
|1.3639
|50.00
|7892.46
|689
|2008.10.14 08:23
|sell
|345
|0.10
|1.3635
|1.3685
|1.3585
|690
|2008.10.14 09:51
|s/l
|345
|0.10
|1.3685
|1.3685
|1.3585
|-50.00
|7842.46
|691
|2008.10.14 09:51
|sell
|346
|0.10
|1.3683
|1.3733
|1.3633
|692
|2008.10.14 10:54
|t/p
|346
|0.10
|1.3633
|1.3733
|1.3633
|50.00
|7892.46
|693
|2008.10.14 10:54
|sell
|347
|0.10
|1.3630
|1.3680
|1.3580
|694
|2008.10.14 11:59
|s/l
|347
|0.10
|1.3680
|1.3680
|1.3580
|-50.00
|7842.46
|695
|2008.10.14 11:59
|sell
|348
|0.10
|1.3677
|1.3727
|1.3627
|696
|2008.10.14 12:30
|s/l
|348
|0.10
|1.3727
|1.3727
|1.3627
|-50.00
|7792.46
|697
|2008.10.14 12:30
|sell
|349
|0.10
|1.3724
|1.3774
|1.3674
|698
|2008.10.14 16:06
|t/p
|349
|0.10
|1.3674
|1.3774
|1.3674
|50.00
|7842.46
|699
|2008.10.14 16:06
|buy
|350
|0.10
|1.3674
|1.3624
|1.3724
|700
|2008.10.14 16:38
|s/l
|350
|0.10
|1.3624
|1.3624
|1.3724
|-50.00
|7792.46
|701
|2008.10.14 16:38
|sell
|351
|0.10
|1.3623
|1.3673
|1.3573
|702
|2008.10.14 17:18
|s/l
|351
|0.10
|1.3673
|1.3673
|1.3573
|-50.00
|7742.46
|703
|2008.10.14 17:18
|sell
|352
|0.10
|1.3670
|1.3720
|1.3620
|704
|2008.10.14 23:01
|t/p
|352
|0.10
|1.3620
|1.3720
|1.3620
|50.00
|7792.46
|705
|2008.10.14 23:01
|sell
|353
|0.10
|1.3617
|1.3667
|1.3567
|706
|2008.10.15 01:41
|t/p
|353
|0.10
|1.3567
|1.3667
|1.3567
|50.52
|7842.98
|707
|2008.10.15 01:41
|buy
|354
|0.10
|1.3566
|1.3516
|1.3616
|708
|2008.10.15 08:12
|t/p
|354
|0.10
|1.3616
|1.3516
|1.3616
|50.00
|7892.98
|709
|2008.10.15 08:12
|sell
|355
|0.10
|1.3616
|1.3666
|1.3566
|710
|2008.10.15 12:32
|s/l
|355
|0.10
|1.3666
|1.3666
|1.3566
|-50.00
|7842.98
|711
|2008.10.15 12:32
|sell
|356
|0.10
|1.3663
|1.3713
|1.3613
|712
|2008.10.15 14:26
|t/p
|356
|0.10
|1.3613
|1.3713
|1.3613
|50.00
|7892.98
|713
|2008.10.15 14:26
|sell
|357
|0.10
|1.3610
|1.3660
|1.3560
|714
|2008.10.15 15:32
|t/p
|357
|0.10
|1.3560
|1.3660
|1.3560
|50.00
|7942.98
|715
|2008.10.15 15:32
|buy
|358
|0.10
|1.3560
|1.3510
|1.3610
|716
|2008.10.15 16:31
|t/p
|358
|0.10
|1.3610
|1.3510
|1.3610
|50.00
|7992.98
|717
|2008.10.15 16:31
|sell
|359
|0.10
|1.3610
|1.3660
|1.3560
|718
|2008.10.15 17:53
|t/p
|359
|0.10
|1.3560
|1.3660
|1.3560
|50.00
|8042.98
|719
|2008.10.15 17:53
|sell
|360
|0.10
|1.3557
|1.3607
|1.3507
|720
|2008.10.15 19:57
|t/p
|360
|0.10
|1.3507
|1.3607
|1.3507
|50.00
|8092.98
|721
|2008.10.15 19:57
|sell
|361
|0.10
|1.3504
|1.3554
|1.3454
|722
|2008.10.15 23:29
|t/p
|361
|0.10
|1.3454
|1.3554
|1.3454
|50.00
|8142.98
|723
|2008.10.15 23:29
|sell
|362
|0.10
|1.3451
|1.3501
|1.3401
|724
|2008.10.16 02:44
|s/l
|362
|0.10
|1.3501
|1.3501
|1.3401
|-48.44
|8094.54
|725
|2008.10.16 02:44
|sell
|363
|0.10
|1.3498
|1.3548
|1.3448
|726
|2008.10.16 06:11
|t/p
|363
|0.10
|1.3448
|1.3548
|1.3448
|50.00
|8144.54
|727
|2008.10.16 06:11
|buy
|364
|0.10
|1.3448
|1.3398
|1.3498
|728
|2008.10.16 06:26
|s/l
|364
|0.10
|1.3398
|1.3398
|1.3498
|-50.00
|8094.54
|729
|2008.10.16 06:26
|buy
|365
|0.10
|1.3401
|1.3351
|1.3451
|730
|2008.10.16 06:41
|s/l
|365
|0.10
|1.3351
|1.3351
|1.3451
|-50.00
|8044.54
|731
|2008.10.16 06:41
|buy
|366
|0.10
|1.3354
|1.3304
|1.3404
|732
|2008.10.16 07:06
|t/p
|366
|0.10
|1.3404
|1.3304
|1.3404
|50.00
|8094.54
|733
|2008.10.16 07:06
|buy
|367
|0.10
|1.3407
|1.3357
|1.3457
|734
|2008.10.16 07:39
|s/l
|367
|0.10
|1.3357
|1.3357
|1.3457
|-50.00
|8044.54
|735
|2008.10.16 07:39
|buy
|368
|0.10
|1.3359
|1.3309
|1.3409
|736
|2008.10.16 08:25
|t/p
|368
|0.10
|1.3409
|1.3309
|1.3409
|50.00
|8094.54
|737
|2008.10.16 08:25
|sell
|369
|0.10
|1.3409
|1.3459
|1.3359
|738
|2008.10.16 10:08
|s/l
|369
|0.10
|1.3459
|1.3459
|1.3359
|-50.00
|8044.54
|739
|2008.10.16 10:08
|sell
|370
|0.10
|1.3456
|1.3506
|1.3406
|740
|2008.10.16 13:14
|s/l
|370
|0.10
|1.3506
|1.3506
|1.3406
|-50.00
|7994.54
|741
|2008.10.16 13:14
|sell
|371
|0.10
|1.3503
|1.3553
|1.3453
|742
|2008.10.16 15:34
|t/p
|371
|0.10
|1.3453
|1.3553
|1.3453
|50.00
|8044.54
|743
|2008.10.16 15:34
|sell
|372
|0.10
|1.3450
|1.3500
|1.3400
|744
|2008.10.16 16:19
|t/p
|372
|0.10
|1.3400
|1.3500
|1.3400
|50.00
|8094.54
|745
|2008.10.16 16:19
|buy
|373
|0.10
|1.3400
|1.3350
|1.3450
|746
|2008.10.16 20:57
|t/p
|373
|0.10
|1.3450
|1.3350
|1.3450
|50.00
|8144.54
|747
|2008.10.16 20:57
|buy
|374
|0.10
|1.3453
|1.3403
|1.3503
|748
|2008.10.17 01:07
|t/p
|374
|0.10
|1.3503
|1.3403
|1.3503
|49.22
|8193.76
|749
|2008.10.17 01:07
|sell
|375
|0.10
|1.3504
|1.3554
|1.3454
|750
|2008.10.17 03:26
|t/p
|375
|0.10
|1.3454
|1.3554
|1.3454
|50.00
|8243.76
|751
|2008.10.17 03:26
|sell
|376
|0.10
|1.3451
|1.3501
|1.3401
|752
|2008.10.17 07:02
|s/l
|376
|0.10
|1.3501
|1.3501
|1.3401
|-50.00
|8193.76
|753
|2008.10.17 07:02
|sell
|377
|0.10
|1.3499
|1.3549
|1.3449
|754
|2008.10.17 09:56
|t/p
|377
|0.10
|1.3449
|1.3549
|1.3449
|50.00
|8243.76
|755
|2008.10.17 09:56
|buy
|378
|0.10
|1.3448
|1.3398
|1.3498
|756
|2008.10.17 12:12
|s/l
|378
|0.10
|1.3398
|1.3398
|1.3498
|-50.00
|8193.76
|757
|2008.10.17 12:12
|sell
|379
|0.10
|1.3397
|1.3447
|1.3347
|758
|2008.10.17 14:59
|s/l
|379
|0.10
|1.3447
|1.3447
|1.3347
|-50.00
|8143.76
|759
|2008.10.17 14:59
|sell
|380
|0.10
|1.3444
|1.3494
|1.3394
|760
|2008.10.17 17:14
|s/l
|380
|0.10
|1.3494
|1.3494
|1.3394
|-50.00
|8093.76
|761
|2008.10.17 17:14
|sell
|381
|0.10
|1.3491
|1.3541
|1.3441
|762
|2008.10.17 17:53
|t/p
|381
|0.10
|1.3441
|1.3541
|1.3441
|50.00
|8143.76
|763
|2008.10.17 17:53
|buy
|382
|0.10
|1.3441
|1.3391
|1.3491
|764
|2008.10.17 19:51
|t/p
|382
|0.10
|1.3491
|1.3391
|1.3491
|50.00
|8193.76
|765
|2008.10.17 19:51
|sell
|383
|0.10
|1.3491
|1.3541
|1.3441
|766
|2008.10.17 20:24
|t/p
|383
|0.10
|1.3441
|1.3541
|1.3441
|50.00
|8243.76
|767
|2008.10.17 20:24
|sell
|384
|0.10
|1.3438
|1.3488
|1.3388
|768
|2008.10.20 06:43
|s/l
|384
|0.10
|1.3488
|1.3488
|1.3388
|-49.48
|8194.28
|769
|2008.10.20 06:43
|buy
|385
|0.10
|1.3488
|1.3438
|1.3538
|770
|2008.10.20 12:57
|s/l
|385
|0.10
|1.3438
|1.3438
|1.3538
|-50.00
|8144.28
|771
|2008.10.20 12:57
|buy
|386
|0.10
|1.3441
|1.3391
|1.3491
|772
|2008.10.20 15:23
|s/l
|386
|0.10
|1.3391
|1.3391
|1.3491
|-50.00
|8094.28
|773
|2008.10.20 15:23
|sell
|387
|0.10
|1.3391
|1.3441
|1.3341
|774
|2008.10.20 15:34
|t/p
|387
|0.10
|1.3341
|1.3441
|1.3341
|50.00
|8144.28
|775
|2008.10.20 15:34
|sell
|388
|0.10
|1.3335
|1.3385
|1.3285
|776
|2008.10.21 08:42
|t/p
|388
|0.10
|1.3285
|1.3385
|1.3285
|50.52
|8194.80
|777
|2008.10.21 08:42
|buy
|389
|0.10
|1.3284
|1.3234
|1.3334
|778
|2008.10.21 10:28
|s/l
|389
|0.10
|1.3234
|1.3234
|1.3334
|-50.00
|8144.80
|779
|2008.10.21 10:28
|buy
|390
|0.10
|1.3237
|1.3187
|1.3287
|780
|2008.10.21 14:03
|s/l
|390
|0.10
|1.3187
|1.3187
|1.3287
|-50.00
|8094.80
|781
|2008.10.21 14:03
|buy
|391
|0.10
|1.3187
|1.3137
|1.3237
|782
|2008.10.21 17:38
|s/l
|391
|0.10
|1.3137
|1.3137
|1.3237
|-50.00
|8044.80
|783
|2008.10.21 17:38
|sell
|392
|0.10
|1.3137
|1.3187
|1.3087
|784
|2008.10.21 19:09
|t/p
|392
|0.10
|1.3087
|1.3187
|1.3087
|50.00
|8094.80
|785
|2008.10.21 19:09
|buy
|393
|0.10
|1.3086
|1.3036
|1.3136
|786
|2008.10.21 21:00
|t/p
|393
|0.10
|1.3136
|1.3036
|1.3136
|50.00
|8144.80
|787
|2008.10.21 21:00
|sell
|394
|0.10
|1.3136
|1.3186
|1.3086
|788
|2008.10.21 21:21
|t/p
|394
|0.10
|1.3086
|1.3186
|1.3086
|50.00
|8194.80
|789
|2008.10.21 21:21
|sell
|395
|0.10
|1.3083
|1.3133
|1.3033
|790
|2008.10.22 01:30
|t/p
|395
|0.10
|1.3033
|1.3133
|1.3033
|50.52
|8245.32
|791
|2008.10.22 01:30
|sell
|396
|0.10
|1.3029
|1.3079
|1.2979
|792
|2008.10.22 04:20
|t/p
|396
|0.10
|1.2979
|1.3079
|1.2979
|50.00
|8295.32
|793
|2008.10.22 04:20
|sell
|397
|0.10
|1.2976
|1.3026
|1.2926
|794
|2008.10.22 05:32
|t/p
|397
|0.10
|1.2926
|1.3026
|1.2926
|50.00
|8345.32
|795
|2008.10.22 05:32
|sell
|398
|0.10
|1.2923
|1.2973
|1.2873
|796
|2008.10.22 06:17
|t/p
|398
|0.10
|1.2873
|1.2973
|1.2873
|50.00
|8395.32
|797
|2008.10.22 06:17
|sell
|399
|0.10
|1.2868
|1.2918
|1.2818
|798
|2008.10.22 06:28
|t/p
|399
|0.10
|1.2818
|1.2918
|1.2818
|50.00
|8445.32
|799
|2008.10.22 06:28
|sell
|400
|0.10
|1.2813
|1.2863
|1.2763
|800
|2008.10.22 06:29
|t/p
|400
|0.10
|1.2763
|1.2863
|1.2763
|50.00
|8495.32
|801
|2008.10.22 06:29
|sell
|401
|0.10
|1.2760
|1.2810
|1.2710
|802
|2008.10.22 06:32
|s/l
|401
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2710
|-50.00
|8445.32
|803
|2008.10.22 06:32
|sell
|402
|0.10
|1.2807
|1.2857
|1.2757
|804
|2008.10.22 07:09
|s/l
|402
|0.10
|1.2857
|1.2857
|1.2757
|-50.00
|8395.32
|805
|2008.10.22 07:09
|buy
|403
|0.10
|1.2857
|1.2807
|1.2907
|806
|2008.10.22 07:38
|s/l
|403
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.2907
|-50.00
|8345.32
|807
|2008.10.22 07:38
|sell
|404
|0.10
|1.2806
|1.2856
|1.2756
|808
|2008.10.22 07:57
|s/l
|404
|0.10
|1.2856
|1.2856
|1.2756
|-50.00
|8295.32
|809
|2008.10.22 07:57
|sell
|405
|0.10
|1.2853
|1.2903
|1.2803
|810
|2008.10.22 09:09
|s/l
|405
|0.10
|1.2903
|1.2903
|1.2803
|-50.00
|8245.32
|811
|2008.10.22 09:09
|sell
|406
|0.10
|1.2900
|1.2950
|1.2850
|812
|2008.10.22 09:33
|t/p
|406
|0.10
|1.2850
|1.2950
|1.2850
|50.00
|8295.32
|813
|2008.10.22 09:33
|sell
|407
|0.10
|1.2847
|1.2897
|1.2797
|814
|2008.10.22 10:34
|s/l
|407
|0.10
|1.2897
|1.2897
|1.2797
|-50.00
|8245.32
|815
|2008.10.22 10:34
|sell
|408
|0.10
|1.2894
|1.2944
|1.2844
|816
|2008.10.22 12:05
|s/l
|408
|0.10
|1.2944
|1.2944
|1.2844
|-50.00
|8195.32
|817
|2008.10.22 12:05
|sell
|409
|0.10
|1.2941
|1.2991
|1.2891
|818
|2008.10.22 12:31
|t/p
|409
|0.10
|1.2891
|1.2991
|1.2891
|50.00
|8245.32
|819
|2008.10.22 12:31
|sell
|410
|0.10
|1.2888
|1.2938
|1.2838
|820
|2008.10.22 13:15
|t/p
|410
|0.10
|1.2838
|1.2938
|1.2838
|50.00
|8295.32
|821
|2008.10.22 13:15
|sell
|411
|0.10
|1.2834
|1.2884
|1.2784
|822
|2008.10.22 14:25
|s/l
|411
|0.10
|1.2884
|1.2884
|1.2784
|-50.00
|8245.32
|823
|2008.10.22 14:25
|sell
|412
|0.10
|1.2881
|1.2931
|1.2831
|824
|2008.10.22 16:02
|t/p
|412
|0.10
|1.2831
|1.2931
|1.2831
|50.00
|8295.32
|825
|2008.10.22 16:02
|sell
|413
|0.10
|1.2828
|1.2878
|1.2778
|826
|2008.10.22 16:36
|s/l
|413
|0.10
|1.2878
|1.2878
|1.2778
|-50.00
|8245.32
|827
|2008.10.22 16:36
|sell
|414
|0.10
|1.2876
|1.2926
|1.2826
|828
|2008.10.22 21:38
|t/p
|414
|0.10
|1.2826
|1.2926
|1.2826
|50.00
|8295.32
|829
|2008.10.22 21:38
|sell
|415
|0.10
|1.2823
|1.2873
|1.2773
|830
|2008.10.22 22:19
|s/l
|415
|0.10
|1.2873
|1.2873
|1.2773
|-50.00
|8245.32
|831
|2008.10.22 22:19
|sell
|416
|0.10
|1.2870
|1.2920
|1.2820
|832
|2008.10.23 00:26
|t/p
|416
|0.10
|1.2820
|1.2920
|1.2820
|51.56
|8296.88
|833
|2008.10.23 00:26
|sell
|417
|0.10
|1.2816
|1.2866
|1.2766
|834
|2008.10.23 01:09
|t/p
|417
|0.10
|1.2766
|1.2866
|1.2766
|50.00
|8346.88
|835
|2008.10.23 01:09
|sell
|418
|0.10
|1.2759
|1.2809
|1.2709
|836
|2008.10.23 02:09
|s/l
|418
|0.10
|1.2809
|1.2809
|1.2709
|-50.00
|8296.88
|837
|2008.10.23 02:09
|sell
|419
|0.10
|1.2806
|1.2856
|1.2756
|838
|2008.10.23 02:09
|s/l
|419
|0.10
|1.2856
|1.2856
|1.2756
|-50.00
|8246.88
|839
|2008.10.23 02:10
|sell
|420
|0.10
|1.2857
|1.2907
|1.2807
|840
|2008.10.23 02:29
|t/p
|420
|0.10
|1.2807
|1.2907
|1.2807
|50.00
|8296.88
|841
|2008.10.23 02:29
|sell
|421
|0.10
|1.2804
|1.2854
|1.2754
|842
|2008.10.23 03:16
|s/l
|421
|0.10
|1.2854
|1.2854
|1.2754
|-50.00
|8246.88
|843
|2008.10.23 03:16
|sell
|422
|0.10
|1.2852
|1.2902
|1.2802
|844
|2008.10.23 04:52
|t/p
|422
|0.10
|1.2802
|1.2902
|1.2802
|50.00
|8296.88
|845
|2008.10.23 04:52
|sell
|423
|0.10
|1.2797
|1.2847
|1.2747
|846
|2008.10.23 05:47
|t/p
|423
|0.10
|1.2747
|1.2847
|1.2747
|50.00
|8346.88
|847
|2008.10.23 05:47
|buy
|424
|0.10
|1.2747
|1.2697
|1.2797
|848
|2008.10.23 06:57
|t/p
|424
|0.10
|1.2797
|1.2697
|1.2797
|50.00
|8396.88
|849
|2008.10.23 06:57
|sell
|425
|0.10
|1.2798
|1.2848
|1.2748
|850
|2008.10.23 08:32
|s/l
|425
|0.10
|1.2848
|1.2848
|1.2748
|-50.00
|8346.88
|851
|2008.10.23 08:32
|buy
|426
|0.10
|1.2848
|1.2798
|1.2898
|852
|2008.10.23 08:54
|s/l
|426
|0.10
|1.2798
|1.2798
|1.2898
|-50.00
|8296.88
|853
|2008.10.23 08:54
|sell
|427
|0.10
|1.2797
|1.2847
|1.2747
|854
|2008.10.23 11:22
|s/l
|427
|0.10
|1.2847
|1.2847
|1.2747
|-50.00
|8246.88
|855
|2008.10.23 11:22
|sell
|428
|0.10
|1.2844
|1.2894
|1.2794
|856
|2008.10.23 13:55
|t/p
|428
|0.10
|1.2794
|1.2894
|1.2794
|50.00
|8296.88
|857
|2008.10.23 13:55
|sell
|429
|0.10
|1.2791
|1.2841
|1.2741
|858
|2008.10.23 14:36
|t/p
|429
|0.10
|1.2741
|1.2841
|1.2741
|50.00
|8346.88
|859
|2008.10.23 14:36
|sell
|430
|0.10
|1.2737
|1.2787
|1.2687
|860
|2008.10.23 14:49
|s/l
|430
|0.10
|1.2787
|1.2787
|1.2687
|-50.00
|8296.88
|861
|2008.10.23 14:49
|sell
|431
|0.10
|1.2784
|1.2834
|1.2734
|862
|2008.10.23 15:08
|s/l
|431
|0.10
|1.2834
|1.2834
|1.2734
|-50.00
|8246.88
|863
|2008.10.23 15:08
|sell
|432
|0.10
|1.2832
|1.2882
|1.2782
|864
|2008.10.23 16:59
|s/l
|432
|0.10
|1.2882
|1.2882
|1.2782
|-50.00
|8196.88
|865
|2008.10.23 16:59
|sell
|433
|0.10
|1.2880
|1.2930
|1.2830
|866
|2008.10.23 18:09
|t/p
|433
|0.10
|1.2830
|1.2930
|1.2830
|50.00
|8246.88
|867
|2008.10.23 18:09
|sell
|434
|0.10
|1.2827
|1.2877
|1.2777
|868
|2008.10.23 20:33
|s/l
|434
|0.10
|1.2877
|1.2877
|1.2777
|-50.00
|8196.88
|869
|2008.10.23 20:33
|sell
|435
|0.10
|1.2875
|1.2925
|1.2825
|870
|2008.10.23 22:21
|s/l
|435
|0.10
|1.2925
|1.2925
|1.2825
|-50.00
|8146.88
|871
|2008.10.23 22:21
|sell
|436
|0.10
|1.2924
|1.2974
|1.2874
|872
|2008.10.23 23:03
|s/l
|436
|0.10
|1.2974
|1.2974
|1.2874
|-50.00
|8096.88
|873
|2008.10.23 23:03
|sell
|437
|0.10
|1.2971
|1.3021
|1.2921
|874
|2008.10.24 00:43
|t/p
|437
|0.10
|1.2921
|1.3021
|1.2921
|50.52
|8147.40
|875
|2008.10.24 00:43
|sell
|438
|0.10
|1.2915
|1.2965
|1.2865
|876
|2008.10.24 02:15
|t/p
|438
|0.10
|1.2865
|1.2965
|1.2865
|50.00
|8197.40
|877
|2008.10.24 02:15
|sell
|439
|0.10
|1.2859
|1.2909
|1.2809
|878
|2008.10.24 03:54
|t/p
|439
|0.10
|1.2809
|1.2909
|1.2809
|50.00
|8247.40
|879
|2008.10.24 03:54
|sell
|440
|0.10
|1.2806
|1.2856
|1.2756
|880
|2008.10.24 07:54
|t/p
|440
|0.10
|1.2756
|1.2856
|1.2756
|50.00
|8297.40
|881
|2008.10.24 07:54
|buy
|441
|0.10
|1.2756
|1.2706
|1.2806
|882
|2008.10.24 08:54
|s/l
|441
|0.10
|1.2706
|1.2706
|1.2806
|-50.00
|8247.40
|883
|2008.10.24 08:54
|sell
|442
|0.10
|1.2705
|1.2755
|1.2655
|884
|2008.10.24 09:33
|t/p
|442
|0.10
|1.2655
|1.2755
|1.2655
|50.00
|8297.40
|885
|2008.10.24 09:33
|sell
|443
|0.10
|1.2652
|1.2702
|1.2602
|886
|2008.10.24 10:17
|t/p
|443
|0.10
|1.2602
|1.2702
|1.2602
|50.00
|8347.40
|887
|2008.10.24 10:17
|sell
|444
|0.10
|1.2599
|1.2649
|1.2549
|888
|2008.10.24 10:41
|t/p
|444
|0.10
|1.2549
|1.2649
|1.2549
|50.00
|8397.40
|889
|2008.10.24 10:41
|sell
|445
|0.10
|1.2545
|1.2595
|1.2495
|890
|2008.10.24 11:11
|s/l
|445
|0.10
|1.2595
|1.2595
|1.2495
|-50.00
|8347.40
|891
|2008.10.24 11:11
|sell
|446
|0.10
|1.2592
|1.2642
|1.2542
|892
|2008.10.24 11:29
|t/p
|446
|0.10
|1.2542
|1.2642
|1.2542
|50.00
|8397.40
|893
|2008.10.24 11:29
|sell
|447
|0.10
|1.2539
|1.2589
|1.2489
|894
|2008.10.24 12:19
|s/l
|447
|0.10
|1.2589
|1.2589
|1.2489
|-50.00
|8347.40
|895
|2008.10.24 12:19
|sell
|448
|0.10
|1.2586
|1.2636
|1.2536
|896
|2008.10.24 14:39
|s/l
|448
|0.10
|1.2636
|1.2636
|1.2536
|-50.00
|8297.40
|897
|2008.10.24 14:39
|sell
|449
|0.10
|1.2633
|1.2683
|1.2583
|898
|2008.10.24 14:41
|s/l
|449
|0.10
|1.2683
|1.2683
|1.2583
|-50.00
|8247.40
|899
|2008.10.24 14:41
|sell
|450
|0.10
|1.2680
|1.2730
|1.2630
|900
|2008.10.24 14:48
|t/p
|450
|0.10
|1.2630
|1.2730
|1.2630
|50.00
|8297.40
|901
|2008.10.24 14:48
|sell
|451
|0.10
|1.2626
|1.2676
|1.2576
|902
|2008.10.24 15:42
|s/l
|451
|0.10
|1.2676
|1.2676
|1.2576
|-50.00
|8247.40
|903
|2008.10.24 15:42
|buy
|452
|0.10
|1.2677
|1.2627
|1.2727
|904
|2008.10.24 15:58
|t/p
|452
|0.10
|1.2727
|1.2627
|1.2727
|50.00
|8297.40
|905
|2008.10.24 15:58
|sell
|453
|0.10
|1.2728
|1.2778
|1.2678
|906
|2008.10.24 16:09
|t/p
|453
|0.10
|1.2678
|1.2778
|1.2678
|50.00
|8347.40
|907
|2008.10.24 16:09
|sell
|454
|0.10
|1.2675
|1.2725
|1.2625
|908
|2008.10.24 16:11
|s/l
|454
|0.10
|1.2725
|1.2725
|1.2625
|-50.00
|8297.40
|909
|2008.10.24 16:11
|sell
|455
|0.10
|1.2723
|1.2773
|1.2673
|910
|2008.10.24 16:17
|t/p
|455
|0.10
|1.2673
|1.2773
|1.2673
|50.00
|8347.40
|911
|2008.10.24 16:17
|sell
|456
|0.10
|1.2670
|1.2720
|1.2620
|912
|2008.10.24 16:55
|s/l
|456
|0.10
|1.2720
|1.2720
|1.2620
|-50.00
|8297.40
|913
|2008.10.24 16:55
|sell
|457
|0.10
|1.2717
|1.2767
|1.2667
|914
|2008.10.24 17:59
|t/p
|457
|0.10
|1.2667
|1.2767
|1.2667
|50.00
|8347.40
|915
|2008.10.24 17:59
|buy
|458
|0.10
|1.2667
|1.2617
|1.2717
|916
|2008.10.24 18:12
|t/p
|458
|0.10
|1.2717
|1.2617
|1.2717
|50.00
|8397.40
|917
|2008.10.24 18:12
|buy
|459
|0.10
|1.2720
|1.2670
|1.2770
|918
|2008.10.24 18:23
|s/l
|459
|0.10
|1.2670
|1.2670
|1.2770
|-50.00
|8347.40
|919
|2008.10.24 18:23
|sell
|460
|0.10
|1.2670
|1.2720
|1.2620
|920
|2008.10.24 19:49
|t/p
|460
|0.10
|1.2620
|1.2720
|1.2620
|50.00
|8397.40
|921
|2008.10.24 19:49
|sell
|461
|0.10
|1.2616
|1.2666
|1.2566
|922
|2008.10.24 22:03
|t/p
|461
|0.10
|1.2566
|1.2666
|1.2566
|50.00
|8447.40
|923
|2008.10.24 22:03
|sell
|462
|0.10
|1.2563
|1.2613
|1.2513
|924
|2008.10.24 22:30
|s/l
|462
|0.10
|1.2613
|1.2613
|1.2513
|-50.00
|8397.40
|925
|2008.10.24 22:30
|sell
|463
|0.10
|1.2610
|1.2660
|1.2560
|926
|2008.10.27 00:04
|t/p
|463
|0.10
|1.2560
|1.2660
|1.2560
|50.52
|8447.92
|927
|2008.10.27 00:04
|sell
|464
|0.10
|1.2557
|1.2607
|1.2507
|928
|2008.10.27 00:47
|s/l
|464
|0.10
|1.2607
|1.2607
|1.2507
|-50.00
|8397.92
|929
|2008.10.27 00:47
|sell
|465
|0.10
|1.2607
|1.2657
|1.2557
|930
|2008.10.27 01:01
|s/l
|465
|0.10
|1.2657
|1.2657
|1.2557
|-50.00
|8347.92
|931
|2008.10.27 01:01
|sell
|466
|0.10
|1.2654
|1.2704
|1.2604
|932
|2008.10.27 01:25
|t/p
|466
|0.10
|1.2604
|1.2704
|1.2604
|50.00
|8397.92
|933
|2008.10.27 01:25
|sell
|467
|0.10
|1.2601
|1.2651
|1.2551
|934
|2008.10.27 02:35
|t/p
|467
|0.10
|1.2551
|1.2651
|1.2551
|50.00
|8447.92
|935
|2008.10.27 02:35
|sell
|468
|0.10
|1.2548
|1.2598
|1.2498
|936
|2008.10.27 04:32
|s/l
|468
|0.10
|1.2598
|1.2598
|1.2498
|-50.00
|8397.92
|937
|2008.10.27 04:32
|sell
|469
|0.10
|1.2595
|1.2645
|1.2545
|938
|2008.10.27 06:13
|t/p
|469
|0.10
|1.2545
|1.2645
|1.2545
|50.00
|8447.92
|939
|2008.10.27 06:13
|sell
|470
|0.10
|1.2541
|1.2591
|1.2491
|940
|2008.10.27 08:11
|t/p
|470
|0.10
|1.2491
|1.2591
|1.2491
|50.00
|8497.92
|941
|2008.10.27 08:11
|sell
|471
|0.10
|1.2488
|1.2538
|1.2438
|942
|2008.10.27 08:53
|t/p
|471
|0.10
|1.2438
|1.2538
|1.2438
|50.00
|8547.92
|943
|2008.10.27 08:53
|sell
|472
|0.10
|1.2435
|1.2485
|1.2385
|944
|2008.10.27 09:37
|t/p
|472
|0.10
|1.2385
|1.2485
|1.2385
|50.00
|8597.92
|945
|2008.10.27 09:37
|sell
|473
|0.10
|1.2381
|1.2431
|1.2331
|946
|2008.10.27 10:35
|s/l
|473
|0.10
|1.2431
|1.2431
|1.2331
|-50.00
|8547.92
|947
|2008.10.27 10:35
|sell
|474
|0.10
|1.2429
|1.2479
|1.2379
|948
|2008.10.27 17:05
|s/l
|474
|0.10
|1.2479
|1.2479
|1.2379
|-50.00
|8497.92
|949
|2008.10.27 17:05
|sell
|475
|0.10
|1.2476
|1.2526
|1.2426
|950
|2008.10.27 17:54
|s/l
|475
|0.10
|1.2526
|1.2526
|1.2426
|-50.00
|8447.92
|951
|2008.10.27 17:54
|sell
|476
|0.10
|1.2523
|1.2573
|1.2473
|952
|2008.10.27 18:43
|s/l
|476
|0.10
|1.2573
|1.2573
|1.2473
|-50.00
|8397.92
|953
|2008.10.27 18:43
|sell
|477
|0.10
|1.2570
|1.2620
|1.2520
|954
|2008.10.27 19:29
|t/p
|477
|0.10
|1.2520
|1.2620
|1.2520
|50.00
|8447.92
|955
|2008.10.27 19:29
|sell
|478
|0.10
|1.2517
|1.2567
|1.2467
|956
|2008.10.27 20:49
|s/l
|478
|0.10
|1.2567
|1.2567
|1.2467
|-50.00
|8397.92
|957
|2008.10.27 20:49
|sell
|479
|0.10
|1.2564
|1.2614
|1.2514
|958
|2008.10.27 21:10
|t/p
|479
|0.10
|1.2514
|1.2614
|1.2514
|50.00
|8447.92
|959
|2008.10.27 21:10
|sell
|480
|0.10
|1.2511
|1.2561
|1.2461
|960
|2008.10.27 22:12
|t/p
|480
|0.10
|1.2461
|1.2561
|1.2461
|50.00
|8497.92
|961
|2008.10.27 22:12
|buy
|481
|0.10
|1.2459
|1.2409
|1.2509
|962
|2008.10.28 01:54
|s/l
|481
|0.10
|1.2409
|1.2409
|1.2509
|-50.78
|8447.14
|963
|2008.10.28 01:54
|sell
|482
|0.10
|1.2408
|1.2458
|1.2358
|964
|2008.10.28 02:14
|t/p
|482
|0.10
|1.2358
|1.2458
|1.2358
|50.00
|8497.14
|965
|2008.10.28 02:14
|sell
|483
|0.10
|1.2355
|1.2405
|1.2305
|966
|2008.10.28 03:37
|s/l
|483
|0.10
|1.2405
|1.2405
|1.2305
|-50.00
|8447.14
|967
|2008.10.28 03:37
|sell
|484
|0.10
|1.2402
|1.2452
|1.2352
|968
|2008.10.28 04:42
|s/l
|484
|0.10
|1.2452
|1.2452
|1.2352
|-50.00
|8397.14
|969
|2008.10.28 04:42
|sell
|485
|0.10
|1.2451
|1.2501
|1.2401
|970
|2008.10.28 06:38
|s/l
|485
|0.10
|1.2501
|1.2501
|1.2401
|-50.00
|8347.14
|971
|2008.10.28 06:38
|sell
|486
|0.10
|1.2498
|1.2548
|1.2448
|972
|2008.10.28 06:47
|s/l
|486
|0.10
|1.2548
|1.2548
|1.2448
|-50.00
|8297.14
|973
|2008.10.28 06:47
|sell
|487
|0.10
|1.2546
|1.2596
|1.2496
|974
|2008.10.28 07:06
|t/p
|487
|0.10
|1.2496
|1.2596
|1.2496
|50.00
|8347.14
|975
|2008.10.28 07:06
|sell
|488
|0.10
|1.2492
|1.2542
|1.2442
|976
|2008.10.28 07:10
|s/l
|488
|0.10
|1.2542
|1.2542
|1.2442
|-50.00
|8297.14
|977
|2008.10.28 07:10
|sell
|489
|0.10
|1.2539
|1.2589
|1.2489
|978
|2008.10.28 07:43
|s/l
|489
|0.10
|1.2589
|1.2589
|1.2489
|-50.00
|8247.14
|979
|2008.10.28 07:43
|sell
|490
|0.10
|1.2586
|1.2636
|1.2536
|980
|2008.10.28 08:15
|t/p
|490
|0.10
|1.2536
|1.2636
|1.2536
|50.00
|8297.14
|981
|2008.10.28 08:15
|sell
|491
|0.10
|1.2533
|1.2583
|1.2483
|982
|2008.10.28 08:55
|t/p
|491
|0.10
|1.2483
|1.2583
|1.2483
|50.00
|8347.14
|983
|2008.10.28 08:55
|sell
|492
|0.10
|1.2480
|1.2530
|1.2430
|984
|2008.10.28 12:25
|s/l
|492
|0.10
|1.2530
|1.2530
|1.2430
|-50.00
|8297.14
|985
|2008.10.28 12:25
|sell
|493
|0.10
|1.2527
|1.2577
|1.2477
|986
|2008.10.28 13:12
|s/l
|493
|0.10
|1.2577
|1.2577
|1.2477
|-50.00
|8247.14
|987
|2008.10.28 13:12
|buy
|494
|0.10
|1.2578
|1.2528
|1.2628
|988
|2008.10.28 13:30
|s/l
|494
|0.10
|1.2528
|1.2528
|1.2628
|-50.00
|8197.14
|989
|2008.10.28 13:30
|sell
|495
|0.10
|1.2528
|1.2578
|1.2478
|990
|2008.10.28 15:43
|t/p
|495
|0.10
|1.2478
|1.2578
|1.2478
|50.00
|8247.14
|991
|2008.10.28 15:43
|sell
|496
|0.10
|1.2475
|1.2525
|1.2425
|992
|2008.10.28 19:17
|s/l
|496
|0.10
|1.2525
|1.2525
|1.2425
|-50.00
|8197.14
|993
|2008.10.28 19:17
|sell
|497
|0.10
|1.2522
|1.2572
|1.2472
|994
|2008.10.28 19:46
|s/l
|497
|0.10
|1.2572
|1.2572
|1.2472
|-50.00
|8147.14
|995
|2008.10.28 19:46
|sell
|498
|0.10
|1.2569
|1.2619
|1.2519
|996
|2008.10.28 19:54
|s/l
|498
|0.10
|1.2619
|1.2619
|1.2519
|-50.00
|8097.14
|997
|2008.10.28 19:54
|sell
|499
|0.10
|1.2616
|1.2666
|1.2566
|998
|2008.10.28 20:21
|s/l
|499
|0.10
|1.2666
|1.2666
|1.2566
|-50.00
|8047.14
|999
|2008.10.28 20:21
|buy
|500
|0.10
|1.2666
|1.2616
|1.2716
|1000
|2008.10.28 21:00
|t/p
|500
|0.10
|1.2716
|1.2616
|1.2716
|50.00
|8097.14
|1001
|2008.10.28 21:00
|buy
|501
|0.10
|1.2719
|1.2669
|1.2769
|1002
|2008.10.28 22:46
|t/p
|501
|0.10
|1.2769
|1.2669
|1.2769
|50.00
|8147.14
|1003
|2008.10.28 22:46
|sell
|502
|0.10
|1.2769
|1.2819
|1.2719
|1004
|2008.10.28 23:57
|s/l
|502
|0.10
|1.2819
|1.2819
|1.2719
|-50.00
|8097.14
|1005
|2008.10.28 23:57
|sell
|503
|0.10
|1.2818
|1.2868
|1.2768
|1006
|2008.10.29 01:18
|t/p
|503
|0.10
|1.2768
|1.2868
|1.2768
|50.52
|8147.66
|1007
|2008.10.29 01:18
|sell
|504
|0.10
|1.2765
|1.2815
|1.2715
|1008
|2008.10.29 02:30
|t/p
|504
|0.10
|1.2715
|1.2815
|1.2715
|50.00
|8197.66
|1009
|2008.10.29 02:30
|sell
|505
|0.10
|1.2709
|1.2759
|1.2659
|1010
|2008.10.29 06:04
|t/p
|505
|0.10
|1.2659
|1.2759
|1.2659
|50.00
|8247.66
|1011
|2008.10.29 06:04
|sell
|506
|0.10
|1.2655
|1.2705
|1.2605
|1012
|2008.10.29 06:47
|s/l
|506
|0.10
|1.2705
|1.2705
|1.2605
|-50.00
|8197.66
|1013
|2008.10.29 06:47
|buy
|507
|0.10
|1.2706
|1.2656
|1.2756
|1014
|2008.10.29 07:41
|t/p
|507
|0.10
|1.2756
|1.2656
|1.2756
|50.00
|8247.66
|1015
|2008.10.29 07:41
|sell
|508
|0.10
|1.2757
|1.2807
|1.2707
|1016
|2008.10.29 08:29
|t/p
|508
|0.10
|1.2707
|1.2807
|1.2707
|50.00
|8297.66
|1017
|2008.10.29 08:29
|buy
|509
|0.10
|1.2707
|1.2657
|1.2757
|1018
|2008.10.29 09:50
|t/p
|509
|0.10
|1.2757
|1.2657
|1.2757
|50.00
|8347.66
|1019
|2008.10.29 09:50
|buy
|510
|0.10
|1.2761
|1.2711
|1.2811
|1020
|2008.10.29 11:40
|t/p
|510
|0.10
|1.2811
|1.2711
|1.2811
|50.00
|8397.66
|1021
|2008.10.29 11:40
|sell
|511
|0.10
|1.2811
|1.2861
|1.2761
|1022
|2008.10.29 13:31
|t/p
|511
|0.10
|1.2761
|1.2861
|1.2761
|50.00
|8447.66
|1023
|2008.10.29 13:31
|sell
|512
|0.10
|1.2758
|1.2808
|1.2708
|1024
|2008.10.29 14:43
|s/l
|512
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.2708
|-50.00
|8397.66
|1025
|2008.10.29 14:43
|buy
|513
|0.10
|1.2809
|1.2759
|1.2859
|1026
|2008.10.29 15:03
|t/p
|513
|0.10
|1.2859
|1.2759
|1.2859
|50.00
|8447.66
|1027
|2008.10.29 15:03
|buy
|514
|0.10
|1.2863
|1.2813
|1.2913
|1028
|2008.10.29 15:17
|t/p
|514
|0.10
|1.2913
|1.2813
|1.2913
|50.00
|8497.66
|1029
|2008.10.29 15:17
|buy
|515
|0.10
|1.2916
|1.2866
|1.2966
|1030
|2008.10.29 15:26
|t/p
|515
|0.10
|1.2966
|1.2866
|1.2966
|50.00
|8547.66
|1031
|2008.10.29 15:26
|buy
|516
|0.10
|1.2969
|1.2919
|1.3019
|1032
|2008.10.29 16:12
|s/l
|516
|0.10
|1.2919
|1.2919
|1.3019
|-50.00
|8497.66
|1033
|2008.10.29 16:12
|buy
|517
|0.10
|1.2922
|1.2872
|1.2972
|1034
|2008.10.29 16:55
|s/l
|517
|0.10
|1.2872
|1.2872
|1.2972
|-50.00
|8447.66
|1035
|2008.10.29 16:55
|sell
|518
|0.10
|1.2872
|1.2922
|1.2822
|1036
|2008.10.29 17:07
|t/p
|518
|0.10
|1.2822
|1.2922
|1.2822
|50.00
|8497.66
|1037
|2008.10.29 17:07
|sell
|519
|0.10
|1.2819
|1.2869
|1.2769
|1038
|2008.10.29 17:21
|s/l
|519
|0.10
|1.2869
|1.2869
|1.2769
|-50.00
|8447.66
|1039
|2008.10.29 17:21
|sell
|520
|0.10
|1.2866
|1.2916
|1.2816
|1040
|2008.10.29 17:31
|s/l
|520
|0.10
|1.2916
|1.2916
|1.2816
|-50.00
|8397.66
|1041
|2008.10.29 17:31
|sell
|521
|0.10
|1.2913
|1.2963
|1.2863
|1042
|2008.10.29 18:08
|t/p
|521
|0.10
|1.2863
|1.2963
|1.2863
|50.00
|8447.66
|1043
|2008.10.29 18:08
|sell
|522
|0.10
|1.2860
|1.2910
|1.2810
|1044
|2008.10.29 19:02
|s/l
|522
|0.10
|1.2910
|1.2910
|1.2810
|-50.00
|8397.66
|1045
|2008.10.29 19:02
|sell
|523
|0.10
|1.2907
|1.2957
|1.2857
|1046
|2008.10.29 19:12
|s/l
|523
|0.10
|1.2957
|1.2957
|1.2857
|-50.00
|8347.66
|1047
|2008.10.29 19:12
|buy
|524
|0.10
|1.2957
|1.2907
|1.3007
|1048
|2008.10.29 19:18
|s/l
|524
|0.10
|1.2907
|1.2907
|1.3007
|-50.00
|8297.66
|1049
|2008.10.29 19:18
|buy
|525
|0.10
|1.2910
|1.2860
|1.2960
|1050
|2008.10.29 19:22
|s/l
|525
|0.10
|1.2860
|1.2860
|1.2960
|-50.00
|8247.66
|1051
|2008.10.29 19:22
|buy
|526
|0.10
|1.2862
|1.2812
|1.2912
|1052
|2008.10.29 20:16
|t/p
|526
|0.10
|1.2912
|1.2812
|1.2912
|50.00
|8297.66
|1053
|2008.10.29 20:16
|sell
|527
|0.10
|1.2912
|1.2962
|1.2862
|1054
|2008.10.29 20:38
|s/l
|527
|0.10
|1.2962
|1.2962
|1.2862
|-50.00
|8247.66
|1055
|2008.10.29 20:38
|sell
|528
|0.10
|1.2959
|1.3009
|1.2909
|1056
|2008.10.30 01:21
|s/l
|528
|0.10
|1.3009
|1.3009
|1.2909
|-48.44
|8199.22
|1057
|2008.10.30 01:21
|sell
|529
|0.10
|1.3007
|1.3057
|1.2957
|1058
|2008.10.30 01:23
|s/l
|529
|0.10
|1.3057
|1.3057
|1.2957
|-50.00
|8149.22
|1059
|2008.10.30 01:23
|sell
|530
|0.10
|1.3056
|1.3106
|1.3006
|1060
|2008.10.30 02:06
|s/l
|530
|0.10
|1.3106
|1.3106
|1.3006
|-50.00
|8099.22
|1061
|2008.10.30 02:06
|sell
|531
|0.10
|1.3103
|1.3153
|1.3053
|1062
|2008.10.30 02:17
|s/l
|531
|0.10
|1.3153
|1.3153
|1.3053
|-50.00
|8049.22
|1063
|2008.10.30 02:17
|buy
|532
|0.10
|1.3154
|1.3104
|1.3204
|1064
|2008.10.30 03:32
|t/p
|532
|0.10
|1.3204
|1.3104
|1.3204
|50.00
|8099.22
|1065
|2008.10.30 03:32
|buy
|533
|0.10
|1.3207
|1.3157
|1.3257
|1066
|2008.10.30 03:41
|t/p
|533
|0.10
|1.3257
|1.3157
|1.3257
|50.00
|8149.22
|1067
|2008.10.30 03:41
|sell
|534
|0.10
|1.3266
|1.3316
|1.3216
|1068
|2008.10.30 04:00
|t/p
|534
|0.10
|1.3216
|1.3316
|1.3216
|50.00
|8199.22
|1069
|2008.10.30 04:00
|sell
|535
|0.10
|1.3213
|1.3263
|1.3163
|1070
|2008.10.30 07:12
|t/p
|535
|0.10
|1.3163
|1.3263
|1.3163
|50.00
|8249.22
|1071
|2008.10.30 07:12
|sell
|536
|0.10
|1.3159
|1.3209
|1.3109
|1072
|2008.10.30 08:18
|s/l
|536
|0.10
|1.3209
|1.3209
|1.3109
|-50.00
|8199.22
|1073
|2008.10.30 08:18
|buy
|537
|0.10
|1.3209
|1.3159
|1.3259
|1074
|2008.10.30 09:25
|s/l
|537
|0.10
|1.3159
|1.3159
|1.3259
|-50.00
|8149.22
|1075
|2008.10.30 09:25
|buy
|538
|0.10
|1.3160
|1.3110
|1.3210
|1076
|2008.10.30 10:07
|s/l
|538
|0.10
|1.3110
|1.3110
|1.3210
|-50.00
|8099.22
|1077
|2008.10.30 10:07
|sell
|539
|0.10
|1.3109
|1.3159
|1.3059
|1078
|2008.10.30 10:56
|t/p
|539
|0.10
|1.3059
|1.3159
|1.3059
|50.00
|8149.22
|1079
|2008.10.30 10:56
|buy
|540
|0.10
|1.3058
|1.3008
|1.3108
|1080
|2008.10.30 11:33
|t/p
|540
|0.10
|1.3108
|1.3008
|1.3108
|50.00
|8199.22
|1081
|2008.10.30 11:33
|buy
|541
|0.10
|1.3111
|1.3061
|1.3161
|1082
|2008.10.30 12:55
|s/l
|541
|0.10
|1.3061
|1.3061
|1.3161
|-50.00
|8149.22
|1083
|2008.10.30 12:55
|buy
|542
|0.10
|1.3064
|1.3014
|1.3114
|1084
|2008.10.30 13:31
|t/p
|542
|0.10
|1.3114
|1.3014
|1.3114
|50.00
|8199.22
|1085
|2008.10.30 13:31
|buy
|543
|0.10
|1.3117
|1.3067
|1.3167
|1086
|2008.10.30 13:43
|s/l
|543
|0.10
|1.3067
|1.3067
|1.3167
|-50.00
|8149.22
|1087
|2008.10.30 13:43
|buy
|544
|0.10
|1.3070
|1.3020
|1.3120
|1088
|2008.10.30 13:49
|s/l
|544
|0.10
|1.3020
|1.3020
|1.3120
|-50.00
|8099.22
|1089
|2008.10.30 13:49
|buy
|545
|0.10
|1.3022
|1.2972
|1.3072
|1090
|2008.10.30 14:49
|s/l
|545
|0.10
|1.2972
|1.2972
|1.3072
|-50.00
|8049.22
|1091
|2008.10.30 14:49
|buy
|546
|0.10
|1.2975
|1.2925
|1.3025
|1092
|2008.10.30 15:45
|s/l
|546
|0.10
|1.2925
|1.2925
|1.3025
|-50.00
|7999.22
|1093
|2008.10.30 15:45
|buy
|547
|0.10
|1.2928
|1.2878
|1.2978
|1094
|2008.10.30 16:35
|s/l
|547
|0.10
|1.2878
|1.2878
|1.2978
|-50.00
|7949.22
|1095
|2008.10.30 16:35
|buy
|548
|0.10
|1.2881
|1.2831
|1.2931
|1096
|2008.10.30 16:48
|s/l
|548
|0.10
|1.2831
|1.2831
|1.2931
|-50.00
|7899.22
|1097
|2008.10.30 16:48
|sell
|549
|0.10
|1.2831
|1.2881
|1.2781
|1098
|2008.10.30 17:05
|s/l
|549
|0.10
|1.2881
|1.2881
|1.2781
|-50.00
|7849.22
|1099
|2008.10.30 17:05
|sell
|550
|0.10
|1.2879
|1.2929
|1.2829
|1100
|2008.10.30 17:10
|t/p
|550
|0.10
|1.2829
|1.2929
|1.2829
|50.00
|7899.22
|1101
|2008.10.30 17:10
|sell
|551
|0.10
|1.2825
|1.2875
|1.2775
|1102
|2008.10.30 17:20
|s/l
|551
|0.10
|1.2875
|1.2875
|1.2775
|-50.00
|7849.22
|1103
|2008.10.30 17:20
|sell
|552
|0.10
|1.2872
|1.2922
|1.2822
|1104
|2008.10.30 18:09
|s/l
|552
|0.10
|1.2922
|1.2922
|1.2822
|-50.00
|7799.22
|1105
|2008.10.30 18:09
|sell
|553
|0.10
|1.2919
|1.2969
|1.2869
|1106
|2008.10.30 19:25
|s/l
|553
|0.10
|1.2969
|1.2969
|1.2869
|-50.00
|7749.22
|1107
|2008.10.30 19:25
|buy
|554
|0.10
|1.2969
|1.2919
|1.3019
|1108
|2008.10.30 20:33
|s/l
|554
|0.10
|1.2919
|1.2919
|1.3019
|-50.00
|7699.22
|1109
|2008.10.30 20:33
|buy
|555
|0.10
|1.2921
|1.2871
|1.2971
|1110
|2008.10.30 22:37
|s/l
|555
|0.10
|1.2871
|1.2871
|1.2971
|-50.00
|7649.22
|1111
|2008.10.30 22:37
|buy
|556
|0.10
|1.2873
|1.2823
|1.2923
|1112
|2008.10.31 01:23
|s/l
|556
|0.10
|1.2823
|1.2823
|1.2923
|-50.78
|7598.44
|1113
|2008.10.31 01:23
|sell
|557
|0.10
|1.2823
|1.2873
|1.2773
|1114
|2008.10.31 01:34
|t/p
|557
|0.10
|1.2773
|1.2873
|1.2773
|50.00
|7648.44
|1115
|2008.10.31 01:34
|sell
|558
|0.10
|1.2770
|1.2820
|1.2720
|1116
|2008.10.31 02:13
|s/l
|558
|0.10
|1.2820
|1.2820
|1.2720
|-50.00
|7598.44
|1117
|2008.10.31 02:13
|sell
|559
|0.10
|1.2817
|1.2867
|1.2767
|1118
|2008.10.31 03:49
|s/l
|559
|0.10
|1.2867
|1.2867
|1.2767
|-50.00
|7548.44
|1119
|2008.10.31 03:49
|buy
|560
|0.10
|1.2867
|1.2817
|1.2917
|1120
|2008.10.31 04:14
|s/l
|560
|0.10
|1.2817
|1.2817
|1.2917
|-50.00
|7498.44
|1121
|2008.10.31 04:14
|buy
|561
|0.10
|1.2820
|1.2770
|1.2870
|1122
|2008.10.31 07:22
|s/l
|561
|0.10
|1.2770
|1.2770
|1.2870
|-50.00
|7448.44
|1123
|2008.10.31 07:22
|sell
|562
|0.10
|1.2770
|1.2820
|1.2720
|1124
|2008.10.31 07:46
|t/p
|562
|0.10
|1.2720
|1.2820
|1.2720
|50.00
|7498.44
|1125
|2008.10.31 07:46
|sell
|563
|0.10
|1.2715
|1.2765
|1.2665
|1126
|2008.10.31 10:35
|s/l
|563
|0.10
|1.2765
|1.2765
|1.2665
|-50.00
|7448.44
|1127
|2008.10.31 10:35
|buy
|564
|0.10
|1.2765
|1.2715
|1.2815
|1128
|2008.10.31 12:57
|s/l
|564
|0.10
|1.2715
|1.2715
|1.2815
|-50.00
|7398.44
|1129
|2008.10.31 12:57
|sell
|565
|0.10
|1.2715
|1.2765
|1.2665
|1130
|2008.10.31 13:39
|s/l
|565
|0.10
|1.2765
|1.2765
|1.2665
|-50.00
|7348.44
|1131
|2008.10.31 13:39
|sell
|566
|0.10
|1.2764
|1.2814
|1.2714
|1132
|2008.10.31 14:53
|t/p
|566
|0.10
|1.2714
|1.2814
|1.2714
|50.00
|7398.44
|1133
|2008.10.31 14:53
|buy
|567
|0.10
|1.2714
|1.2664
|1.2764
|1134
|2008.10.31 16:17
|t/p
|567
|0.10
|1.2764
|1.2664
|1.2764
|50.00
|7448.44
|1135
|2008.10.31 16:17
|buy
|568
|0.10
|1.2767
|1.2717
|1.2817
|1136
|2008.10.31 16:27
|s/l
|568
|0.10
|1.2717
|1.2717
|1.2817
|-50.00
|7398.44
|1137
|2008.10.31 16:27
|buy
|569
|0.10
|1.2720
|1.2670
|1.2770
|1138
|2008.10.31 18:41
|t/p
|569
|0.10
|1.2770
|1.2670
|1.2770
|50.00
|7448.44
|1139
|2008.10.31 18:41
|buy
|570
|0.10
|1.2773
|1.2723
|1.2823
|1140
|2008.10.31 18:58
|s/l
|570
|0.10
|1.2723
|1.2723
|1.2823
|-50.00
|7398.44
|1141
|2008.10.31 18:58
|buy
|571
|0.10
|1.2726
|1.2676
|1.2776
|1142
|2006.07.20 17:34
|close at stop
|571
|0.10
|1.2725
|1.2676
|1.2776
|-1.00
|7397.44