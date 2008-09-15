Strategy Tester Report
SVM_EA_v22a
(Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=50; TakeProfit=50; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test1389218Ticks modelled7812804Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-2602.56Gross profit12950.78Gross loss-15553.34
Profit factor0.83Expected payoff-4.56
Absolute drawdown2659.56Maximal drawdown2910.86 (28.40%)Relative drawdown28.40% (2910.86)
Total trades571Short positions (won %)360 (48.61%)Long positions (won %)211 (39.81%)
Profit trades (% of total)259 (45.36%)Loss trades (% of total)312 (54.64%)
Largestprofit trade51.56loss trade-52.34
Averageprofit trade50.00loss trade-49.85
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (450.52)consecutive losses (loss in money)8 (-400.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)450.52 (9)consecutive loss (count of losses)-400.00 (8)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 00:00buy10.101.47101.46601.4760
22008.09.01 02:43s/l10.101.46601.46601.4760-50.009950.00
32008.09.01 02:43sell20.101.46591.47091.4609
42008.09.01 15:10t/p20.101.46091.47091.460950.0010000.00
52008.09.01 15:10buy30.101.46091.45591.4659
62008.09.02 00:48s/l30.101.45591.45591.4659-50.789949.22
72008.09.02 00:48sell40.101.45591.46091.4509
82008.09.02 09:49t/p40.101.45091.46091.450950.009999.22
92008.09.02 09:49sell50.101.45061.45561.4456
102008.09.03 06:14t/p50.101.44561.45561.445650.5210049.74
112008.09.03 06:14sell60.101.44521.45021.4402
122008.09.03 10:20t/p60.101.44021.45021.440250.0010099.74
132008.09.03 10:20sell70.101.43991.44491.4349
142008.09.03 14:23s/l70.101.44491.44491.4349-50.0010049.74
152008.09.03 14:23sell80.101.44461.44961.4396
162008.09.03 17:56s/l80.101.44961.44961.4396-50.009999.74
172008.09.03 17:56sell90.101.44941.45441.4444
182008.09.04 09:35s/l90.101.45441.45441.4444-48.449951.30
192008.09.04 09:35sell100.101.45411.45911.4491
202008.09.04 12:07t/p100.101.44911.45911.449150.0010001.30
212008.09.04 12:07sell110.101.44881.45381.4438
222008.09.04 14:37t/p110.101.44381.45381.443850.0010051.30
232008.09.04 14:37sell120.101.44341.44841.4384
242008.09.04 15:01s/l120.101.44841.44841.4384-50.0010001.30
252008.09.04 15:01sell130.101.44811.45311.4431
262008.09.04 16:05t/p130.101.44311.45311.443150.0010051.30
272008.09.04 16:05sell140.101.44281.44781.4378
282008.09.04 16:45t/p140.101.43781.44781.437850.0010101.30
292008.09.04 16:45sell150.101.43741.44241.4324
302008.09.04 20:59t/p150.101.43241.44241.432450.0010151.30
312008.09.04 20:59sell160.101.43201.43701.4270
322008.09.04 23:12t/p160.101.42701.43701.427050.0010201.30
332008.09.04 23:12sell170.101.42641.43141.4214
342008.09.04 23:17t/p170.101.42141.43141.421450.0010251.30
352008.09.04 23:17sell180.101.42111.42611.4161
362008.09.04 23:35s/l180.101.42611.42611.4161-50.0010201.30
372008.09.04 23:35sell190.101.42591.43091.4209
382008.09.05 07:13s/l190.101.43091.43091.4209-49.4810151.82
392008.09.05 07:13buy200.101.43091.42591.4359
402008.09.05 10:15s/l200.101.42591.42591.4359-50.0010101.82
412008.09.05 10:15sell210.101.42591.43091.4209
422008.09.05 12:56t/p210.101.42091.43091.420950.0010151.82
432008.09.05 12:56sell220.101.42061.42561.4156
442008.09.05 13:41s/l220.101.42561.42561.4156-50.0010101.82
452008.09.05 13:41sell230.101.42531.43031.4203
462008.09.05 14:30s/l230.101.43031.43031.4203-50.0010051.82
472008.09.05 14:30sell240.101.43001.43501.4250
482008.09.05 14:33t/p240.101.42501.43501.425050.0010101.82
492008.09.05 14:33sell250.101.42471.42971.4197
502008.09.05 14:43s/l250.101.42971.42971.4197-50.0010051.82
512008.09.05 14:43sell260.101.42941.43441.4244
522008.09.05 15:16s/l260.101.43441.43441.4244-50.0010001.82
532008.09.05 15:16sell270.101.43411.43911.4291
542008.09.05 16:03t/p270.101.42911.43911.429150.0010051.82
552008.09.05 16:03sell280.101.42871.43371.4237
562008.09.05 18:28t/p280.101.42371.43371.423750.0010101.82
572008.09.05 18:28sell290.101.42341.42841.4184
582008.09.08 00:00s/l290.101.42841.42841.4184-49.4810052.34
592008.09.08 00:00sell300.101.43751.44251.4325
602008.09.08 00:25t/p300.101.43251.44251.432550.0010102.34
612008.09.08 00:25sell310.101.43221.43721.4272
622008.09.08 03:26s/l310.101.43721.43721.4272-50.0010052.34
632008.09.08 03:26sell320.101.43691.44191.4319
642008.09.08 04:36s/l320.101.44191.44191.4319-50.0010002.34
652008.09.08 04:36sell330.101.44161.44661.4366
662008.09.08 08:11t/p330.101.43661.44661.436650.0010052.34
672008.09.08 08:11sell340.101.43631.44131.4313
682008.09.08 09:51t/p340.101.43131.44131.431350.0010102.34
692008.09.08 09:51sell350.101.43101.43601.4260
702008.09.08 10:55t/p350.101.42601.43601.426050.0010152.34
712008.09.08 10:55buy360.101.42601.42101.4310
722008.09.08 11:09s/l360.101.42101.42101.4310-50.0010102.34
732008.09.08 11:09buy370.101.42131.41631.4263
742008.09.08 17:47s/l370.101.41631.41631.4263-50.0010052.34
752008.09.08 17:47buy380.101.41661.41161.4216
762008.09.08 18:00s/l380.101.41161.41161.4216-50.0010002.34
772008.09.08 18:00buy390.101.41191.40691.4169
782008.09.08 19:36s/l390.101.40691.40691.4169-50.009952.34
792008.09.08 19:36buy400.101.40721.40221.4122
802008.09.08 21:30t/p400.101.41221.40221.412250.0010002.34
812008.09.08 21:30buy410.101.41251.40751.4175
822008.09.09 03:26s/l410.101.40751.40751.4175-50.789951.56
832008.09.09 03:26sell420.101.40751.41251.4025
842008.09.09 08:42s/l420.101.41251.41251.4025-50.009901.56
852008.09.09 08:42sell430.101.41221.41721.4072
862008.09.09 11:08s/l430.101.41721.41721.4072-50.009851.56
872008.09.09 11:08sell440.101.41691.42191.4119
882008.09.09 14:53t/p440.101.41191.42191.411950.009901.56
892008.09.09 14:53sell450.101.41161.41661.4066
902008.09.09 15:38t/p450.101.40661.41661.406650.009951.56
912008.09.09 15:38sell460.101.40631.41131.4013
922008.09.09 15:52s/l460.101.41131.41131.4013-50.009901.56
932008.09.09 15:52sell470.101.41101.41601.4060
942008.09.09 17:12s/l470.101.41601.41601.4060-50.009851.56
952008.09.09 17:12sell480.101.41571.42071.4107
962008.09.09 18:29s/l480.101.42071.42071.4107-50.009801.56
972008.09.09 18:29sell490.101.42041.42541.4154
982008.09.09 21:08t/p490.101.41541.42541.415450.009851.56
992008.09.09 21:08sell500.101.41511.42011.4101
1002008.09.10 01:51t/p500.101.41011.42011.410150.529902.08
1012008.09.10 01:51sell510.101.40971.41471.4047
1022008.09.10 03:18s/l510.101.41471.41471.4047-50.009852.08
1032008.09.10 03:18buy520.101.41471.40971.4197
1042008.09.10 12:14s/l520.101.40971.40971.4197-50.009802.08
1052008.09.10 12:14sell530.101.40971.41471.4047
1062008.09.10 13:45s/l530.101.41471.41471.4047-50.009752.08
1072008.09.10 13:45sell540.101.41441.41941.4094
1082008.09.10 14:06t/p540.101.40941.41941.409450.009802.08
1092008.09.10 14:06sell550.101.40911.41411.4041
1102008.09.10 15:08s/l550.101.41411.41411.4041-50.009752.08
1112008.09.10 15:08sell560.101.41381.41881.4088
1122008.09.10 16:45t/p560.101.40881.41881.408850.009802.08
1132008.09.10 16:45sell570.101.40851.41351.4035
1142008.09.10 17:20t/p570.101.40351.41351.403550.009852.08
1152008.09.10 17:20buy580.101.40351.39851.4085
1162008.09.10 23:04s/l580.101.39851.39851.4085-50.009802.08
1172008.09.10 23:04buy590.101.39881.39381.4038
1182008.09.11 01:53s/l590.101.39381.39381.4038-52.349749.74
1192008.09.11 01:53buy600.101.39411.38911.3991
1202008.09.11 15:57s/l600.101.38911.38911.3991-50.009699.74
1212008.09.11 15:57sell610.101.38911.39411.3841
1222008.09.11 17:38s/l610.101.39411.39411.3841-50.009649.74
1232008.09.11 17:38sell620.101.39381.39881.3888
1242008.09.11 22:53s/l620.101.39881.39881.3888-50.009599.74
1252008.09.11 22:53sell630.101.39851.40351.3935
1262008.09.11 23:13s/l630.101.40351.40351.3935-50.009549.74
1272008.09.11 23:13sell640.101.40331.40831.3983
1282008.09.12 03:02t/p640.101.39831.40831.398350.529600.26
1292008.09.12 03:02sell650.101.39791.40291.3929
1302008.09.12 08:24s/l650.101.40291.40291.3929-50.009550.26
1312008.09.12 08:24sell660.101.40261.40761.3976
1322008.09.12 09:06s/l660.101.40761.40761.3976-50.009500.26
1332008.09.12 09:06sell670.101.40731.41231.4023
1342008.09.12 10:45s/l670.101.41231.41231.4023-50.009450.26
1352008.09.12 10:45sell680.101.41201.41701.4070
1362008.09.12 13:38t/p680.101.40701.41701.407050.009500.26
1372008.09.12 13:38sell690.101.40671.41171.4017
1382008.09.12 14:52s/l690.101.41171.41171.4017-50.009450.26
1392008.09.12 14:52sell700.101.41141.41641.4064
1402008.09.12 16:48s/l700.101.41641.41641.4064-50.009400.26
1412008.09.12 16:48sell710.101.41611.42111.4111
1422008.09.12 20:40s/l710.101.42111.42111.4111-50.009350.26
1432008.09.12 20:40sell720.101.42081.42581.4158
1442008.09.15 00:00s/l720.101.42581.42581.4158-49.489300.78
1452008.09.15 00:00sell730.101.42931.43431.4243
1462008.09.15 02:25s/l730.101.43431.43431.4243-50.009250.78
1472008.09.15 02:25sell740.101.43401.43901.4290
1482008.09.15 04:29s/l740.101.43901.43901.4290-50.009200.78
1492008.09.15 04:29buy750.101.43911.43411.4441
1502008.09.15 05:13t/p750.101.44411.43411.444150.009250.78
1512008.09.15 05:13buy760.101.44441.43941.4494
1522008.09.15 06:37s/l760.101.43941.43941.4494-50.009200.78
1532008.09.15 06:37buy770.101.43971.43471.4447
1542008.09.15 06:44s/l770.101.43471.43471.4447-50.009150.78
1552008.09.15 06:44buy780.101.43491.42991.4399
1562008.09.15 07:10t/p780.101.43991.42991.439950.009200.78
1572008.09.15 07:10buy790.101.44021.43521.4452
1582008.09.15 08:23s/l790.101.43521.43521.4452-50.009150.78
1592008.09.15 08:23buy800.101.43551.43051.4405
1602008.09.15 08:43s/l800.101.43051.43051.4405-50.009100.78
1612008.09.15 08:43buy810.101.43081.42581.4358
1622008.09.15 10:24s/l810.101.42581.42581.4358-50.009050.78
1632008.09.15 10:24buy820.101.42601.42101.4310
1642008.09.15 12:30s/l820.101.42101.42101.4310-50.009000.78
1652008.09.15 12:30buy830.101.42131.41631.4263
1662008.09.15 13:17s/l830.101.41631.41631.4263-50.008950.78
1672008.09.15 13:17buy840.101.41651.41151.4215
1682008.09.15 13:35s/l840.101.41151.41151.4215-50.008900.78
1692008.09.15 13:35buy850.101.41181.40681.4168
1702008.09.15 14:16t/p850.101.41681.40681.416850.008950.78
1712008.09.15 14:16buy860.101.41711.41211.4221
1722008.09.15 14:32s/l860.101.41211.41211.4221-50.008900.78
1732008.09.15 14:32buy870.101.41241.40741.4174
1742008.09.15 14:56t/p870.101.41741.40741.417450.008950.78
1752008.09.15 14:56buy880.101.41771.41271.4227
1762008.09.15 15:08s/l880.101.41271.41271.4227-50.008900.78
1772008.09.15 15:08buy890.101.41291.40791.4179
1782008.09.15 15:19t/p890.101.41791.40791.417950.008950.78
1792008.09.15 15:19buy900.101.41821.41321.4232
1802008.09.15 21:23t/p900.101.42321.41321.423250.009000.78
1812008.09.15 21:23buy910.101.42361.41861.4286
1822008.09.15 21:44t/p910.101.42861.41861.428650.009050.78
1832008.09.15 21:44buy920.101.42901.42401.4340
1842008.09.15 22:43s/l920.101.42401.42401.4340-50.009000.78
1852008.09.15 22:43buy930.101.42401.41901.4290
1862008.09.15 23:58t/p930.101.42901.41901.429050.009050.78
1872008.09.15 23:58buy940.101.42961.42461.4346
1882008.09.16 01:54s/l940.101.42461.42461.4346-50.789000.00
1892008.09.16 01:54buy950.101.42491.41991.4299
1902008.09.16 05:27s/l950.101.41991.41991.4299-50.008950.00
1912008.09.16 05:27buy960.101.42011.41511.4251
1922008.09.16 07:35t/p960.101.42511.41511.425150.009000.00
1932008.09.16 07:35buy970.101.42541.42041.4304
1942008.09.16 11:41s/l970.101.42041.42041.4304-50.008950.00
1952008.09.16 11:41buy980.101.42071.41571.4257
1962008.09.16 14:13t/p980.101.42571.41571.425750.009000.00
1972008.09.16 14:13buy990.101.42601.42101.4310
1982008.09.16 15:21s/l990.101.42101.42101.4310-50.008950.00
1992008.09.16 15:21buy1000.101.42131.41631.4263
2002008.09.16 16:32s/l1000.101.41631.41631.4263-50.008900.00
2012008.09.16 16:32buy1010.101.41661.41161.4216
2022008.09.16 16:59s/l1010.101.41161.41161.4216-50.008850.00
2032008.09.16 16:59buy1020.101.41191.40691.4169
2042008.09.16 17:10t/p1020.101.41691.40691.416950.008900.00
2052008.09.16 17:10buy1030.101.41721.41221.4222
2062008.09.16 17:42s/l1030.101.41221.41221.4222-50.008850.00
2072008.09.16 17:42buy1040.101.41241.40741.4174
2082008.09.16 20:16s/l1040.101.40741.40741.4174-50.008800.00
2092008.09.16 20:16buy1050.101.40761.40261.4126
2102008.09.16 20:18t/p1050.101.41261.40261.412650.008850.00
2112008.09.16 20:18buy1060.101.41301.40801.4180
2122008.09.16 23:45s/l1060.101.40801.40801.4180-50.008800.00
2132008.09.16 23:45buy1070.101.40831.40331.4133
2142008.09.17 00:58t/p1070.101.41331.40331.413349.228849.22
2152008.09.17 00:58buy1080.101.41361.40861.4186
2162008.09.17 02:01t/p1080.101.41861.40861.418650.008899.22
2172008.09.17 02:01buy1090.101.41911.41411.4241
2182008.09.17 05:20s/l1090.101.41411.41411.4241-50.008849.22
2192008.09.17 05:20buy1100.101.41441.40941.4194
2202008.09.17 07:50t/p1100.101.41941.40941.419450.008899.22
2212008.09.17 07:50buy1110.101.41971.41471.4247
2222008.09.17 09:11t/p1110.101.42471.41471.424750.008949.22
2232008.09.17 09:11buy1120.101.42501.42001.4300
2242008.09.17 12:16s/l1120.101.42001.42001.4300-50.008899.22
2252008.09.17 12:16buy1130.101.42031.41531.4253
2262008.09.17 15:23s/l1130.101.41531.41531.4253-50.008849.22
2272008.09.17 15:23sell1140.101.41531.42031.4103
2282008.09.17 15:57s/l1140.101.42031.42031.4103-50.008799.22
2292008.09.17 15:57buy1150.101.42041.41541.4254
2302008.09.17 17:20s/l1150.101.41541.41541.4254-50.008749.22
2312008.09.17 17:20buy1160.101.41571.41071.4207
2322008.09.17 18:03s/l1160.101.41071.41071.4207-50.008699.22
2332008.09.17 18:03buy1170.101.41091.40591.4159
2342008.09.17 18:46t/p1170.101.41591.40591.415950.008749.22
2352008.09.17 18:46buy1180.101.41621.41121.4212
2362008.09.17 19:18t/p1180.101.42121.41121.421250.008799.22
2372008.09.17 19:18buy1190.101.42161.41661.4266
2382008.09.17 19:29t/p1190.101.42661.41661.426650.008849.22
2392008.09.17 19:29buy1200.101.42691.42191.4319
2402008.09.17 20:02t/p1200.101.43191.42191.431950.008899.22
2412008.09.17 20:02buy1210.101.43221.42721.4372
2422008.09.17 20:46t/p1210.101.43721.42721.437250.008949.22
2432008.09.17 20:46buy1220.101.43751.43251.4425
2442008.09.17 21:19s/l1220.101.43251.43251.4425-50.008899.22
2452008.09.17 21:19buy1230.101.43271.42771.4377
2462008.09.18 02:41t/p1230.101.43771.42771.437747.668946.88
2472008.09.18 02:41buy1240.101.43831.43331.4433
2482008.09.18 03:05s/l1240.101.43331.43331.4433-50.008896.88
2492008.09.18 03:05buy1250.101.43361.42861.4386
2502008.09.18 09:02s/l1250.101.42861.42861.4386-50.008846.88
2512008.09.18 09:02sell1260.101.42841.43341.4234
2522008.09.18 09:05s/l1260.101.43341.43341.4234-50.008796.88
2532008.09.18 09:05sell1270.101.43311.43811.4281
2542008.09.18 09:08t/p1270.101.42811.43811.428150.008846.88
2552008.09.18 09:08sell1280.101.42781.43281.4228
2562008.09.18 09:28s/l1280.101.43281.43281.4228-50.008796.88
2572008.09.18 09:28sell1290.101.43251.43751.4275
2582008.09.18 10:19s/l1290.101.43751.43751.4275-50.008746.88
2592008.09.18 10:19buy1300.101.43751.43251.4425
2602008.09.18 11:12t/p1300.101.44251.43251.442550.008796.88
2612008.09.18 11:12sell1310.101.44251.44751.4375
2622008.09.18 11:58s/l1310.101.44751.44751.4375-50.008746.88
2632008.09.18 11:58sell1320.101.44721.45221.4422
2642008.09.18 12:09s/l1320.101.45221.45221.4422-50.008696.88
2652008.09.18 12:09sell1330.101.45211.45711.4471
2662008.09.18 13:13t/p1330.101.44711.45711.447150.008746.88
2672008.09.18 13:13sell1340.101.44681.45181.4418
2682008.09.18 15:29t/p1340.101.44181.45181.441850.008796.88
2692008.09.18 15:29sell1350.101.44151.44651.4365
2702008.09.18 15:52t/p1350.101.43651.44651.436550.008846.88
2712008.09.18 15:52sell1360.101.43611.44111.4311
2722008.09.18 17:12s/l1360.101.44111.44111.4311-50.008796.88
2732008.09.18 17:12sell1370.101.44081.44581.4358
2742008.09.18 18:53s/l1370.101.44581.44581.4358-50.008746.88
2752008.09.18 18:53sell1380.101.44561.45061.4406
2762008.09.18 19:08t/p1380.101.44061.45061.440650.008796.88
2772008.09.18 19:08sell1390.101.44031.44531.4353
2782008.09.18 21:07t/p1390.101.43531.44531.435350.008846.88
2792008.09.18 21:07sell1400.101.43471.43971.4297
2802008.09.18 21:16t/p1400.101.42971.43971.429750.008896.88
2812008.09.18 21:16sell1410.101.42941.43441.4244
2822008.09.18 22:11s/l1410.101.43441.43441.4244-50.008846.88
2832008.09.18 22:11sell1420.101.43421.43921.4292
2842008.09.19 01:48t/p1420.101.42921.43921.429250.528897.40
2852008.09.19 01:48sell1430.101.42881.43381.4238
2862008.09.19 02:28t/p1430.101.42381.43381.423850.008947.40
2872008.09.19 02:28sell1440.101.42351.42851.4185
2882008.09.19 06:19t/p1440.101.41851.42851.418550.008997.40
2892008.09.19 06:19sell1450.101.41821.42321.4132
2902008.09.19 08:09s/l1450.101.42321.42321.4132-50.008947.40
2912008.09.19 08:09sell1460.101.42291.42791.4179
2922008.09.19 10:20t/p1460.101.41791.42791.417950.008997.40
2932008.09.19 10:20sell1470.101.41751.42251.4125
2942008.09.19 11:33s/l1470.101.42251.42251.4125-50.008947.40
2952008.09.19 11:33sell1480.101.42221.42721.4172
2962008.09.19 14:35s/l1480.101.42721.42721.4172-50.008897.40
2972008.09.19 14:35sell1490.101.42691.43191.4219
2982008.09.19 14:50s/l1490.101.43191.43191.4219-50.008847.40
2992008.09.19 14:50buy1500.101.43191.42691.4369
3002008.09.19 15:25t/p1500.101.43691.42691.436950.008897.40
3012008.09.19 15:25sell1510.101.43691.44191.4319
3022008.09.19 15:32s/l1510.101.44191.44191.4319-50.008847.40
3032008.09.19 15:32sell1520.101.44171.44671.4367
3042008.09.19 15:59t/p1520.101.43671.44671.436750.008897.40
3052008.09.19 15:59sell1530.101.43641.44141.4314
3062008.09.19 16:51s/l1530.101.44141.44141.4314-50.008847.40
3072008.09.19 16:51sell1540.101.44111.44611.4361
3082008.09.19 20:27s/l1540.101.44611.44611.4361-50.008797.40
3092008.09.19 20:27sell1550.101.44591.45091.4409
3102008.09.22 04:05s/l1550.101.45091.45091.4409-49.488747.92
3112008.09.22 04:05sell1560.101.45061.45561.4456
3122008.09.22 05:13s/l1560.101.45561.45561.4456-50.008697.92
3132008.09.22 05:13sell1570.101.45531.46031.4503
3142008.09.22 06:48t/p1570.101.45031.46031.450350.008747.92
3152008.09.22 06:48sell1580.101.44991.45491.4449
3162008.09.22 09:34s/l1580.101.45491.45491.4449-50.008697.92
3172008.09.22 09:34sell1590.101.45461.45961.4496
3182008.09.22 10:11s/l1590.101.45961.45961.4496-50.008647.92
3192008.09.22 10:11buy1600.101.45961.45461.4646
3202008.09.22 14:37s/l1600.101.45461.45461.4646-50.008597.92
3212008.09.22 14:37sell1610.101.45461.45961.4496
3222008.09.22 14:50s/l1610.101.45961.45961.4496-50.008547.92
3232008.09.22 14:50sell1620.101.45931.46431.4543
3242008.09.22 15:37s/l1620.101.46431.46431.4543-50.008497.92
3252008.09.22 15:37sell1630.101.46411.46911.4591
3262008.09.22 17:37s/l1630.101.46911.46911.4591-50.008447.92
3272008.09.22 17:37sell1640.101.46891.47391.4639
3282008.09.22 18:49s/l1640.101.47391.47391.4639-50.008397.92
3292008.09.22 18:49sell1650.101.47361.47861.4686
3302008.09.22 19:23s/l1650.101.47861.47861.4686-50.008347.92
3312008.09.22 19:23buy1660.101.47861.47361.4836
3322008.09.22 21:28t/p1660.101.48361.47361.483650.008397.92
3332008.09.22 21:28sell1670.101.48361.48861.4786
3342008.09.22 22:50t/p1670.101.47861.48861.478650.008447.92
3352008.09.22 22:50buy1680.101.47861.47361.4836
3362008.09.23 08:45s/l1680.101.47361.47361.4836-50.788397.14
3372008.09.23 08:45sell1690.101.47361.47861.4686
3382008.09.23 11:04t/p1690.101.46861.47861.468650.008447.14
3392008.09.23 11:04buy1700.101.46861.46361.4736
3402008.09.23 11:40t/p1700.101.47361.46361.473650.008497.14
3412008.09.23 11:40buy1710.101.47391.46891.4789
3422008.09.23 12:01t/p1710.101.47891.46891.478950.008547.14
3432008.09.23 12:01buy1720.101.47921.47421.4842
3442008.09.23 14:06s/l1720.101.47421.47421.4842-50.008497.14
3452008.09.23 14:06sell1730.101.47411.47911.4691
3462008.09.23 18:53t/p1730.101.46911.47911.469150.008547.14
3472008.09.23 18:53sell1740.101.46861.47361.4636
3482008.09.23 19:08t/p1740.101.46361.47361.463650.008597.14
3492008.09.23 19:08buy1750.101.46361.45861.4686
3502008.09.23 20:09t/p1750.101.46861.45861.468650.008647.14
3512008.09.23 20:09buy1760.101.46901.46401.4740
3522008.09.23 23:41s/l1760.101.46401.46401.4740-50.008597.14
3532008.09.23 23:41sell1770.101.46381.46881.4588
3542008.09.24 00:57s/l1770.101.46881.46881.4588-49.488547.66
3552008.09.24 00:57buy1780.101.46881.46381.4738
3562008.09.24 14:34t/p1780.101.47381.46381.473850.008597.66
3572008.09.24 14:34buy1790.101.47411.46911.4791
3582008.09.24 16:14s/l1790.101.46911.46911.4791-50.008547.66
3592008.09.24 16:14buy1800.101.46941.46441.4744
3602008.09.24 18:04s/l1800.101.46441.46441.4744-50.008497.66
3612008.09.24 18:04buy1810.101.46471.45971.4697
3622008.09.25 03:19t/p1810.101.46971.45971.469747.668545.32
3632008.09.25 03:19buy1820.101.47001.46501.4750
3642008.09.25 08:35t/p1820.101.47501.46501.475050.008595.32
3652008.09.25 08:35buy1830.101.47531.47031.4803
3662008.09.25 09:55s/l1830.101.47031.47031.4803-50.008545.32
3672008.09.25 09:55buy1840.101.47061.46561.4756
3682008.09.25 12:50s/l1840.101.46561.46561.4756-50.008495.32
3692008.09.25 12:50buy1850.101.46591.46091.4709
3702008.09.25 14:20t/p1850.101.47091.46091.470950.008545.32
3712008.09.25 14:20buy1860.101.47121.46621.4762
3722008.09.25 16:21s/l1860.101.46621.46621.4762-50.008495.32
3732008.09.25 16:21buy1870.101.46651.46151.4715
3742008.09.25 18:57s/l1870.101.46151.46151.4715-50.008445.32
3752008.09.25 18:57buy1880.101.46181.45681.4668
3762008.09.25 19:00s/l1880.101.45681.45681.4668-50.008395.32
3772008.09.25 19:00buy1890.101.45711.45211.4621
3782008.09.25 20:54t/p1890.101.46211.45211.462150.008445.32
3792008.09.25 20:54buy1900.101.46251.45751.4675
3802008.09.26 02:42t/p1900.101.46751.45751.467549.228494.54
3812008.09.26 02:42buy1910.101.46791.46291.4729
3822008.09.26 07:44s/l1910.101.46291.46291.4729-50.008444.54
3832008.09.26 07:44buy1920.101.46321.45821.4682
3842008.09.26 09:35s/l1920.101.45821.45821.4682-50.008394.54
3852008.09.26 09:35sell1930.101.45821.46321.4532
3862008.09.26 13:50s/l1930.101.46321.46321.4532-50.008344.54
3872008.09.26 13:50sell1940.101.46291.46791.4579
3882008.09.26 15:20t/p1940.101.45791.46791.457950.008394.54
3892008.09.26 15:20buy1950.101.45791.45291.4629
3902008.09.26 15:48t/p1950.101.46291.45291.462950.008444.54
3912008.09.26 15:48buy1960.101.46321.45821.4682
3922008.09.26 17:10s/l1960.101.45821.45821.4682-50.008394.54
3932008.09.26 17:10sell1970.101.45821.46321.4532
3942008.09.26 22:43s/l1970.101.46321.46321.4532-50.008344.54
3952008.09.26 22:43buy1980.101.46321.45821.4682
3962008.09.29 00:00s/l1980.101.45821.45821.4682-50.788293.76
3972008.09.29 00:00buy1990.101.45201.44701.4570
3982008.09.29 07:12s/l1990.101.44701.44701.4570-50.008243.76
3992008.09.29 07:12buy2000.101.44731.44231.4523
4002008.09.29 08:35s/l2000.101.44231.44231.4523-50.008193.76
4012008.09.29 08:35buy2010.101.44261.43761.4476
4022008.09.29 09:12s/l2010.101.43761.43761.4476-50.008143.76
4032008.09.29 09:12buy2020.101.43781.43281.4428
4042008.09.29 09:23s/l2020.101.43281.43281.4428-50.008093.76
4052008.09.29 09:23buy2030.101.43301.42801.4380
4062008.09.29 13:51t/p2030.101.43801.42801.438050.008143.76
4072008.09.29 13:51buy2040.101.43831.43331.4433
4082008.09.29 16:05t/p2040.101.44331.43331.443350.008193.76
4092008.09.29 16:05sell2050.101.44331.44831.4383
4102008.09.29 17:49t/p2050.101.43831.44831.438350.008243.76
4112008.09.29 17:49sell2060.101.43801.44301.4330
4122008.09.29 19:44s/l2060.101.44301.44301.4330-50.008193.76
4132008.09.29 19:44sell2070.101.44281.44781.4378
4142008.09.29 19:45s/l2070.101.44781.44781.4378-50.008143.76
4152008.09.29 19:45sell2080.101.44791.45291.4429
4162008.09.29 19:46s/l2080.101.45291.45291.4429-50.008093.76
4172008.09.29 19:46sell2090.101.45281.45781.4478
4182008.09.29 19:46s/l2090.101.45781.45781.4478-50.008043.76
4192008.09.29 19:47sell2100.101.45591.46091.4509
4202008.09.29 19:47t/p2100.101.45091.46091.450950.008093.76
4212008.09.29 19:48sell2110.101.45091.45591.4459
4222008.09.29 19:50t/p2110.101.44591.45591.445950.008143.76
4232008.09.29 19:50sell2120.101.44551.45051.4405
4242008.09.29 20:15s/l2120.101.45051.45051.4405-50.008093.76
4252008.09.29 20:15sell2130.101.45031.45531.4453
4262008.09.29 20:23t/p2130.101.44531.45531.445350.008143.76
4272008.09.29 20:23sell2140.101.44481.44981.4398
4282008.09.29 20:27s/l2140.101.44981.44981.4398-50.008093.76
4292008.09.29 20:27sell2150.101.44951.45451.4445
4302008.09.29 21:59t/p2150.101.44451.45451.444550.008143.76
4312008.09.29 21:59sell2160.101.44411.44911.4391
4322008.09.30 00:06t/p2160.101.43911.44911.439150.528194.28
4332008.09.30 00:06sell2170.101.43861.44361.4336
4342008.09.30 12:30t/p2170.101.43361.44361.433650.008244.28
4352008.09.30 12:30sell2180.101.43321.43821.4282
4362008.09.30 14:35t/p2180.101.42821.43821.428250.008294.28
4372008.09.30 14:35sell2190.101.42791.43291.4229
4382008.09.30 15:21t/p2190.101.42291.43291.422950.008344.28
4392008.09.30 15:21sell2200.101.42261.42761.4176
4402008.09.30 15:49t/p2200.101.41761.42761.417650.008394.28
4412008.09.30 15:49buy2210.101.41761.41261.4226
4422008.09.30 16:36s/l2210.101.41261.41261.4226-50.008344.28
4432008.09.30 16:36buy2220.101.41291.40791.4179
4442008.09.30 16:50s/l2220.101.40791.40791.4179-50.008294.28
4452008.09.30 16:50buy2230.101.40821.40321.4132
4462008.09.30 17:05s/l2230.101.40321.40321.4132-50.008244.28
4472008.09.30 17:05sell2240.101.40311.40811.3981
4482008.09.30 17:32s/l2240.101.40811.40811.3981-50.008194.28
4492008.09.30 17:32sell2250.101.40791.41291.4029
4502008.09.30 23:50s/l2250.101.41291.41291.4029-50.008144.28
4512008.09.30 23:50sell2260.101.41261.41761.4076
4522008.10.01 11:46s/l2260.101.41761.41761.4076-49.488094.80
4532008.10.01 11:46sell2270.101.41741.42241.4124
4542008.10.01 13:51t/p2270.101.41241.42241.412450.008144.80
4552008.10.01 13:51sell2280.101.41211.41711.4071
4562008.10.01 14:03t/p2280.101.40711.41711.407150.008194.80
4572008.10.01 14:03sell2290.101.40661.41161.4016
4582008.10.01 14:26t/p2290.101.40161.41161.401650.008244.80
4592008.10.01 14:26sell2300.101.40121.40621.3962
4602008.10.01 14:49s/l2300.101.40621.40621.3962-50.008194.80
4612008.10.01 14:49buy2310.101.40621.40121.4112
4622008.10.01 15:03s/l2310.101.40121.40121.4112-50.008144.80
4632008.10.01 15:03buy2320.101.40151.39651.4065
4642008.10.01 17:53t/p2320.101.40651.39651.406550.008194.80
4652008.10.01 17:53sell2330.101.40651.41151.4015
4662008.10.01 21:24t/p2330.101.40151.41151.401550.008244.80
4672008.10.01 21:24buy2340.101.40151.39651.4065
4682008.10.02 02:02s/l2340.101.39651.39651.4065-52.348192.46
4692008.10.02 02:02buy2350.101.39681.39181.4018
4702008.10.02 08:14s/l2350.101.39181.39181.4018-50.008142.46
4712008.10.02 08:14sell2360.101.39181.39681.3868
4722008.10.02 09:33t/p2360.101.38681.39681.386850.008192.46
4732008.10.02 09:33buy2370.101.38671.38171.3917
4742008.10.02 10:13t/p2370.101.39171.38171.391750.008242.46
4752008.10.02 10:13sell2380.101.39171.39671.3867
4762008.10.02 13:23t/p2380.101.38671.39671.386750.008292.46
4772008.10.02 13:23buy2390.101.38671.38171.3917
4782008.10.02 14:11t/p2390.101.39171.38171.391750.008342.46
4792008.10.02 14:11buy2400.101.39201.38701.3970
4802008.10.02 14:33s/l2400.101.38701.38701.3970-50.008292.46
4812008.10.02 14:33buy2410.101.38731.38231.3923
4822008.10.02 14:35s/l2410.101.38231.38231.3923-50.008242.46
4832008.10.02 14:35buy2420.101.38261.37761.3876
4842008.10.02 14:50s/l2420.101.37761.37761.3876-50.008192.46
4852008.10.02 14:50buy2430.101.37781.37281.3828
4862008.10.02 16:22t/p2430.101.38281.37281.382850.008242.46
4872008.10.02 16:22buy2440.101.38321.37821.3882
4882008.10.02 17:07s/l2440.101.37821.37821.3882-50.008192.46
4892008.10.02 17:07buy2450.101.37841.37341.3834
4902008.10.02 17:46t/p2450.101.38341.37341.383450.008242.46
4912008.10.02 17:46sell2460.101.38341.38841.3784
4922008.10.03 00:24t/p2460.101.37841.38841.378450.528292.98
4932008.10.03 00:24buy2470.101.37831.37331.3833
4942008.10.03 03:32t/p2470.101.38331.37331.383350.008342.98
4952008.10.03 03:32buy2480.101.38361.37861.3886
4962008.10.03 07:27t/p2480.101.38861.37861.388650.008392.98
4972008.10.03 07:27sell2490.101.38861.39361.3836
4982008.10.03 08:49t/p2490.101.38361.39361.383650.008442.98
4992008.10.03 08:49sell2500.101.38321.38821.3782
5002008.10.03 11:18s/l2500.101.38821.38821.3782-50.008392.98
5012008.10.03 11:18buy2510.101.38821.38321.3932
5022008.10.03 14:15s/l2510.101.38321.38321.3932-50.008342.98
5032008.10.03 14:15buy2520.101.38331.37831.3883
5042008.10.03 14:52s/l2520.101.37831.37831.3883-50.008292.98
5052008.10.03 14:52sell2530.101.37831.38331.3733
5062008.10.03 15:17t/p2530.101.37331.38331.373350.008342.98
5072008.10.03 15:17buy2540.101.37321.36821.3782
5082008.10.03 16:41t/p2540.101.37821.36821.378250.008392.98
5092008.10.03 16:41buy2550.101.37851.37351.3835
5102008.10.03 17:40t/p2550.101.38351.37351.383550.008442.98
5112008.10.03 17:40sell2560.101.38351.38851.3785
5122008.10.03 20:08s/l2560.101.38851.38851.3785-50.008392.98
5132008.10.03 20:08sell2570.101.38821.39321.3832
5142008.10.03 20:31t/p2570.101.38321.39321.383250.008442.98
5152008.10.03 20:31sell2580.101.38281.38781.3778
5162008.10.03 22:57t/p2580.101.37781.38781.377850.008492.98
5172008.10.03 22:57buy2590.101.37781.37281.3828
5182008.10.06 00:00s/l2590.101.37281.37281.3828-50.788442.20
5192008.10.06 00:00buy2600.101.36401.35901.3690
5202008.10.06 07:58s/l2600.101.35901.35901.3690-50.008392.20
5212008.10.06 07:58sell2610.101.35901.36401.3540
5222008.10.06 14:15s/l2610.101.36401.36401.3540-50.008342.20
5232008.10.06 14:15sell2620.101.36371.36871.3587
5242008.10.06 14:37t/p2620.101.35871.36871.358750.008392.20
5252008.10.06 14:37sell2630.101.35841.36341.3534
5262008.10.06 16:15t/p2630.101.35341.36341.353450.008442.20
5272008.10.06 16:15sell2640.101.35311.35811.3481
5282008.10.06 16:49t/p2640.101.34811.35811.348150.008492.20
5292008.10.06 16:49sell2650.101.34781.35281.3428
5302008.10.06 17:23s/l2650.101.35281.35281.3428-50.008442.20
5312008.10.06 17:23sell2660.101.35251.35751.3475
5322008.10.06 19:38t/p2660.101.34751.35751.347550.008492.20
5332008.10.06 19:38sell2670.101.34721.35221.3422
5342008.10.06 21:46s/l2670.101.35221.35221.3422-50.008442.20
5352008.10.06 21:46sell2680.101.35191.35691.3469
5362008.10.07 05:48s/l2680.101.35691.35691.3469-49.488392.72
5372008.10.07 05:48sell2690.101.35661.36161.3516
5382008.10.07 06:31s/l2690.101.36161.36161.3516-50.008342.72
5392008.10.07 06:31sell2700.101.36131.36631.3563
5402008.10.07 06:55t/p2700.101.35631.36631.356350.008392.72
5412008.10.07 06:55sell2710.101.35591.36091.3509
5422008.10.07 08:18s/l2710.101.36091.36091.3509-50.008342.72
5432008.10.07 08:18sell2720.101.36061.36561.3556
5442008.10.07 10:13t/p2720.101.35561.36561.355650.008392.72
5452008.10.07 10:13sell2730.101.35531.36031.3503
5462008.10.07 13:45s/l2730.101.36031.36031.3503-50.008342.72
5472008.10.07 13:45sell2740.101.36001.36501.3550
5482008.10.07 15:00s/l2740.101.36501.36501.3550-50.008292.72
5492008.10.07 15:00sell2750.101.36481.36981.3598
5502008.10.07 15:14s/l2750.101.36981.36981.3598-50.008242.72
5512008.10.07 15:14sell2760.101.36951.37451.3645
5522008.10.07 15:34s/l2760.101.37451.37451.3645-50.008192.72
5532008.10.07 15:34buy2770.101.37451.36951.3795
5542008.10.07 15:47s/l2770.101.36951.36951.3795-50.008142.72
5552008.10.07 15:47sell2780.101.36951.37451.3645
5562008.10.07 16:52t/p2780.101.36451.37451.364550.008192.72
5572008.10.07 16:52sell2790.101.36411.36911.3591
5582008.10.07 19:36t/p2790.101.35911.36911.359150.008242.72
5592008.10.07 19:36sell2800.101.35881.36381.3538
5602008.10.07 20:47s/l2800.101.36381.36381.3538-50.008192.72
5612008.10.07 20:47buy2810.101.36381.35881.3688
5622008.10.07 22:55s/l2810.101.35881.35881.3688-50.008142.72
5632008.10.07 22:55buy2820.101.35911.35411.3641
5642008.10.08 06:31t/p2820.101.36411.35411.364149.228191.94
5652008.10.08 06:31buy2830.101.36451.35951.3695
5662008.10.08 06:49s/l2830.101.35951.35951.3695-50.008141.94
5672008.10.08 06:49sell2840.101.35921.36421.3542
5682008.10.08 09:10s/l2840.101.36421.36421.3542-50.008091.94
5692008.10.08 09:10sell2850.101.36391.36891.3589
5702008.10.08 09:13s/l2850.101.36891.36891.3589-50.008041.94
5712008.10.08 09:13sell2860.101.36861.37361.3636
5722008.10.08 09:55t/p2860.101.36361.37361.363650.008091.94
5732008.10.08 09:55sell2870.101.36331.36831.3583
5742008.10.08 13:06s/l2870.101.36831.36831.3583-50.008041.94
5752008.10.08 13:06sell2880.101.36801.37301.3630
5762008.10.08 14:12s/l2880.101.37301.37301.3630-50.007991.94
5772008.10.08 14:12sell2890.101.37271.37771.3677
5782008.10.08 14:29t/p2890.101.36771.37771.367750.008041.94
5792008.10.08 14:29sell2900.101.36741.37241.3624
5802008.10.08 15:01t/p2900.101.36241.37241.362450.008091.94
5812008.10.08 15:01sell2910.101.36201.36701.3570
5822008.10.08 15:45s/l2910.101.36701.36701.3570-50.008041.94
5832008.10.08 15:45buy2920.101.36851.36351.3735
5842008.10.08 16:42s/l2920.101.36351.36351.3735-50.007991.94
5852008.10.08 16:42sell2930.101.36351.36851.3585
5862008.10.08 17:43s/l2930.101.36851.36851.3585-50.007941.94
5872008.10.08 17:43buy2940.101.36851.36351.3735
5882008.10.08 19:43t/p2940.101.37351.36351.373550.007991.94
5892008.10.08 19:43buy2950.101.37381.36881.3788
5902008.10.08 20:48s/l2950.101.36881.36881.3788-50.007941.94
5912008.10.08 20:48sell2960.101.36871.37371.3637
5922008.10.08 23:19t/p2960.101.36371.37371.363750.007991.94
5932008.10.08 23:19sell2970.101.36341.36841.3584
5942008.10.09 03:21t/p2970.101.35841.36841.358451.568043.50
5952008.10.09 03:21buy2980.101.35841.35341.3634
5962008.10.09 03:51t/p2980.101.36341.35341.363450.008093.50
5972008.10.09 03:51sell2990.101.36341.36841.3584
5982008.10.09 04:40s/l2990.101.36841.36841.3584-50.008043.50
5992008.10.09 04:40sell3000.101.36811.37311.3631
6002008.10.09 09:53s/l3000.101.37311.37311.3631-50.007993.50
6012008.10.09 09:53buy3010.101.37311.36811.3781
6022008.10.09 10:31t/p3010.101.37811.36811.378150.008043.50
6032008.10.09 10:31buy3020.101.37841.37341.3834
6042008.10.09 11:24s/l3020.101.37341.37341.3834-50.007993.50
6052008.10.09 11:24sell3030.101.37341.37841.3684
6062008.10.09 13:05t/p3030.101.36841.37841.368450.008043.50
6072008.10.09 13:05buy3040.101.36841.36341.3734
6082008.10.09 16:27s/l3040.101.36341.36341.3734-50.007993.50
6092008.10.09 16:27buy3050.101.36371.35871.3687
6102008.10.09 19:55t/p3050.101.36871.35871.368750.008043.50
6112008.10.09 19:55buy3060.101.36901.36401.3740
6122008.10.09 21:04s/l3060.101.36401.36401.3740-50.007993.50
6132008.10.09 21:04buy3070.101.36431.35931.3693
6142008.10.09 23:02s/l3070.101.35931.35931.3693-50.007943.50
6152008.10.09 23:02buy3080.101.35961.35461.3646
6162008.10.10 05:59s/l3080.101.35461.35461.3646-50.787892.72
6172008.10.10 05:59buy3090.101.35491.34991.3599
6182008.10.10 09:30t/p3090.101.35991.34991.359950.007942.72
6192008.10.10 09:30sell3100.101.35991.36491.3549
6202008.10.10 09:32s/l3100.101.36491.36491.3549-50.007892.72
6212008.10.10 09:32sell3110.101.36461.36961.3596
6222008.10.10 10:08t/p3110.101.35961.36961.359650.007942.72
6232008.10.10 10:08sell3120.101.35931.36431.3543
6242008.10.10 12:29t/p3120.101.35431.36431.354350.007992.72
6252008.10.10 12:29buy3130.101.35431.34931.3593
6262008.10.10 16:12t/p3130.101.35931.34931.359350.008042.72
6272008.10.10 16:12sell3140.101.35931.36431.3543
6282008.10.10 16:41t/p3140.101.35431.36431.354350.008092.72
6292008.10.10 16:41sell3150.101.35401.35901.3490
6302008.10.10 17:11t/p3150.101.34901.35901.349050.008142.72
6312008.10.10 17:11buy3160.101.34901.34401.3540
6322008.10.10 19:24s/l3160.101.34401.34401.3540-50.008092.72
6332008.10.10 19:24buy3170.101.34431.33931.3493
6342008.10.10 19:38s/l3170.101.33931.33931.3493-50.008042.72
6352008.10.10 19:38buy3180.101.33961.33461.3446
6362008.10.10 20:26s/l3180.101.33461.33461.3446-50.007992.72
6372008.10.10 20:26buy3190.101.33491.32991.3399
6382008.10.10 20:28s/l3190.101.32991.32991.3399-50.007942.72
6392008.10.10 20:28buy3200.101.33011.32511.3351
6402008.10.10 21:12t/p3200.101.33511.32511.335150.007992.72
6412008.10.10 21:12buy3210.101.33551.33051.3405
6422008.10.10 21:28t/p3210.101.34051.33051.340550.008042.72
6432008.10.10 21:28buy3220.101.34081.33581.3458
6442008.10.13 00:02t/p3220.101.34581.33581.345849.228091.94
6452008.10.13 00:02sell3230.101.35811.36311.3531
6462008.10.13 04:38t/p3230.101.35311.36311.353150.008141.94
6472008.10.13 04:38sell3240.101.35281.35781.3478
6482008.10.13 04:54t/p3240.101.34781.35781.347850.008191.94
6492008.10.13 04:54sell3250.101.34751.35251.3425
6502008.10.13 05:59s/l3250.101.35251.35251.3425-50.008141.94
6512008.10.13 05:59buy3260.101.35261.34761.3576
6522008.10.13 07:17s/l3260.101.34761.34761.3576-50.008091.94
6532008.10.13 07:17sell3270.101.34751.35251.3425
6542008.10.13 07:29s/l3270.101.35251.35251.3425-50.008041.94
6552008.10.13 07:29sell3280.101.35221.35721.3472
6562008.10.13 08:01s/l3280.101.35721.35721.3472-50.007991.94
6572008.10.13 08:01sell3290.101.35701.36201.3520
6582008.10.13 08:11s/l3290.101.36201.36201.3520-50.007941.94
6592008.10.13 08:11sell3300.101.36171.36671.3567
6602008.10.13 08:38s/l3300.101.36671.36671.3567-50.007891.94
6612008.10.13 08:38sell3310.101.36651.37151.3615
6622008.10.13 09:16t/p3310.101.36151.37151.361550.007941.94
6632008.10.13 09:16sell3320.101.36121.36621.3562
6642008.10.13 09:35s/l3320.101.36621.36621.3562-50.007891.94
6652008.10.13 09:35sell3330.101.36591.37091.3609
6662008.10.13 11:50t/p3330.101.36091.37091.360950.007941.94
6672008.10.13 11:50sell3340.101.36061.36561.3556
6682008.10.13 14:35s/l3340.101.36561.36561.3556-50.007891.94
6692008.10.13 14:35sell3350.101.36531.37031.3603
6702008.10.13 16:08t/p3350.101.36031.37031.360350.007941.94
6712008.10.13 16:08sell3360.101.36001.36501.3550
6722008.10.13 17:43t/p3360.101.35501.36501.355050.007991.94
6732008.10.13 17:43sell3370.101.35471.35971.3497
6742008.10.13 18:19t/p3370.101.34971.35971.349750.008041.94
6752008.10.13 18:19buy3380.101.34961.34461.3546
6762008.10.13 19:55t/p3380.101.35461.34461.354650.008091.94
6772008.10.13 19:55buy3390.101.35491.34991.3599
6782008.10.13 20:54s/l3390.101.34991.34991.3599-50.008041.94
6792008.10.13 20:54sell3400.101.34991.35491.3449
6802008.10.13 21:27s/l3400.101.35491.35491.3449-50.007991.94
6812008.10.13 21:27sell3410.101.35481.35981.3498
6822008.10.13 21:42s/l3410.101.35981.35981.3498-50.007941.94
6832008.10.13 21:42sell3420.101.35951.36451.3545
6842008.10.14 01:52s/l3420.101.36451.36451.3545-49.487892.46
6852008.10.14 01:52sell3430.101.36421.36921.3592
6862008.10.14 04:29s/l3430.101.36921.36921.3592-50.007842.46
6872008.10.14 04:29sell3440.101.36891.37391.3639
6882008.10.14 08:23t/p3440.101.36391.37391.363950.007892.46
6892008.10.14 08:23sell3450.101.36351.36851.3585
6902008.10.14 09:51s/l3450.101.36851.36851.3585-50.007842.46
6912008.10.14 09:51sell3460.101.36831.37331.3633
6922008.10.14 10:54t/p3460.101.36331.37331.363350.007892.46
6932008.10.14 10:54sell3470.101.36301.36801.3580
6942008.10.14 11:59s/l3470.101.36801.36801.3580-50.007842.46
6952008.10.14 11:59sell3480.101.36771.37271.3627
6962008.10.14 12:30s/l3480.101.37271.37271.3627-50.007792.46
6972008.10.14 12:30sell3490.101.37241.37741.3674
6982008.10.14 16:06t/p3490.101.36741.37741.367450.007842.46
6992008.10.14 16:06buy3500.101.36741.36241.3724
7002008.10.14 16:38s/l3500.101.36241.36241.3724-50.007792.46
7012008.10.14 16:38sell3510.101.36231.36731.3573
7022008.10.14 17:18s/l3510.101.36731.36731.3573-50.007742.46
7032008.10.14 17:18sell3520.101.36701.37201.3620
7042008.10.14 23:01t/p3520.101.36201.37201.362050.007792.46
7052008.10.14 23:01sell3530.101.36171.36671.3567
7062008.10.15 01:41t/p3530.101.35671.36671.356750.527842.98
7072008.10.15 01:41buy3540.101.35661.35161.3616
7082008.10.15 08:12t/p3540.101.36161.35161.361650.007892.98
7092008.10.15 08:12sell3550.101.36161.36661.3566
7102008.10.15 12:32s/l3550.101.36661.36661.3566-50.007842.98
7112008.10.15 12:32sell3560.101.36631.37131.3613
7122008.10.15 14:26t/p3560.101.36131.37131.361350.007892.98
7132008.10.15 14:26sell3570.101.36101.36601.3560
7142008.10.15 15:32t/p3570.101.35601.36601.356050.007942.98
7152008.10.15 15:32buy3580.101.35601.35101.3610
7162008.10.15 16:31t/p3580.101.36101.35101.361050.007992.98
7172008.10.15 16:31sell3590.101.36101.36601.3560
7182008.10.15 17:53t/p3590.101.35601.36601.356050.008042.98
7192008.10.15 17:53sell3600.101.35571.36071.3507
7202008.10.15 19:57t/p3600.101.35071.36071.350750.008092.98
7212008.10.15 19:57sell3610.101.35041.35541.3454
7222008.10.15 23:29t/p3610.101.34541.35541.345450.008142.98
7232008.10.15 23:29sell3620.101.34511.35011.3401
7242008.10.16 02:44s/l3620.101.35011.35011.3401-48.448094.54
7252008.10.16 02:44sell3630.101.34981.35481.3448
7262008.10.16 06:11t/p3630.101.34481.35481.344850.008144.54
7272008.10.16 06:11buy3640.101.34481.33981.3498
7282008.10.16 06:26s/l3640.101.33981.33981.3498-50.008094.54
7292008.10.16 06:26buy3650.101.34011.33511.3451
7302008.10.16 06:41s/l3650.101.33511.33511.3451-50.008044.54
7312008.10.16 06:41buy3660.101.33541.33041.3404
7322008.10.16 07:06t/p3660.101.34041.33041.340450.008094.54
7332008.10.16 07:06buy3670.101.34071.33571.3457
7342008.10.16 07:39s/l3670.101.33571.33571.3457-50.008044.54
7352008.10.16 07:39buy3680.101.33591.33091.3409
7362008.10.16 08:25t/p3680.101.34091.33091.340950.008094.54
7372008.10.16 08:25sell3690.101.34091.34591.3359
7382008.10.16 10:08s/l3690.101.34591.34591.3359-50.008044.54
7392008.10.16 10:08sell3700.101.34561.35061.3406
7402008.10.16 13:14s/l3700.101.35061.35061.3406-50.007994.54
7412008.10.16 13:14sell3710.101.35031.35531.3453
7422008.10.16 15:34t/p3710.101.34531.35531.345350.008044.54
7432008.10.16 15:34sell3720.101.34501.35001.3400
7442008.10.16 16:19t/p3720.101.34001.35001.340050.008094.54
7452008.10.16 16:19buy3730.101.34001.33501.3450
7462008.10.16 20:57t/p3730.101.34501.33501.345050.008144.54
7472008.10.16 20:57buy3740.101.34531.34031.3503
7482008.10.17 01:07t/p3740.101.35031.34031.350349.228193.76
7492008.10.17 01:07sell3750.101.35041.35541.3454
7502008.10.17 03:26t/p3750.101.34541.35541.345450.008243.76
7512008.10.17 03:26sell3760.101.34511.35011.3401
7522008.10.17 07:02s/l3760.101.35011.35011.3401-50.008193.76
7532008.10.17 07:02sell3770.101.34991.35491.3449
7542008.10.17 09:56t/p3770.101.34491.35491.344950.008243.76
7552008.10.17 09:56buy3780.101.34481.33981.3498
7562008.10.17 12:12s/l3780.101.33981.33981.3498-50.008193.76
7572008.10.17 12:12sell3790.101.33971.34471.3347
7582008.10.17 14:59s/l3790.101.34471.34471.3347-50.008143.76
7592008.10.17 14:59sell3800.101.34441.34941.3394
7602008.10.17 17:14s/l3800.101.34941.34941.3394-50.008093.76
7612008.10.17 17:14sell3810.101.34911.35411.3441
7622008.10.17 17:53t/p3810.101.34411.35411.344150.008143.76
7632008.10.17 17:53buy3820.101.34411.33911.3491
7642008.10.17 19:51t/p3820.101.34911.33911.349150.008193.76
7652008.10.17 19:51sell3830.101.34911.35411.3441
7662008.10.17 20:24t/p3830.101.34411.35411.344150.008243.76
7672008.10.17 20:24sell3840.101.34381.34881.3388
7682008.10.20 06:43s/l3840.101.34881.34881.3388-49.488194.28
7692008.10.20 06:43buy3850.101.34881.34381.3538
7702008.10.20 12:57s/l3850.101.34381.34381.3538-50.008144.28
7712008.10.20 12:57buy3860.101.34411.33911.3491
7722008.10.20 15:23s/l3860.101.33911.33911.3491-50.008094.28
7732008.10.20 15:23sell3870.101.33911.34411.3341
7742008.10.20 15:34t/p3870.101.33411.34411.334150.008144.28
7752008.10.20 15:34sell3880.101.33351.33851.3285
7762008.10.21 08:42t/p3880.101.32851.33851.328550.528194.80
7772008.10.21 08:42buy3890.101.32841.32341.3334
7782008.10.21 10:28s/l3890.101.32341.32341.3334-50.008144.80
7792008.10.21 10:28buy3900.101.32371.31871.3287
7802008.10.21 14:03s/l3900.101.31871.31871.3287-50.008094.80
7812008.10.21 14:03buy3910.101.31871.31371.3237
7822008.10.21 17:38s/l3910.101.31371.31371.3237-50.008044.80
7832008.10.21 17:38sell3920.101.31371.31871.3087
7842008.10.21 19:09t/p3920.101.30871.31871.308750.008094.80
7852008.10.21 19:09buy3930.101.30861.30361.3136
7862008.10.21 21:00t/p3930.101.31361.30361.313650.008144.80
7872008.10.21 21:00sell3940.101.31361.31861.3086
7882008.10.21 21:21t/p3940.101.30861.31861.308650.008194.80
7892008.10.21 21:21sell3950.101.30831.31331.3033
7902008.10.22 01:30t/p3950.101.30331.31331.303350.528245.32
7912008.10.22 01:30sell3960.101.30291.30791.2979
7922008.10.22 04:20t/p3960.101.29791.30791.297950.008295.32
7932008.10.22 04:20sell3970.101.29761.30261.2926
7942008.10.22 05:32t/p3970.101.29261.30261.292650.008345.32
7952008.10.22 05:32sell3980.101.29231.29731.2873
7962008.10.22 06:17t/p3980.101.28731.29731.287350.008395.32
7972008.10.22 06:17sell3990.101.28681.29181.2818
7982008.10.22 06:28t/p3990.101.28181.29181.281850.008445.32
7992008.10.22 06:28sell4000.101.28131.28631.2763
8002008.10.22 06:29t/p4000.101.27631.28631.276350.008495.32
8012008.10.22 06:29sell4010.101.27601.28101.2710
8022008.10.22 06:32s/l4010.101.28101.28101.2710-50.008445.32
8032008.10.22 06:32sell4020.101.28071.28571.2757
8042008.10.22 07:09s/l4020.101.28571.28571.2757-50.008395.32
8052008.10.22 07:09buy4030.101.28571.28071.2907
8062008.10.22 07:38s/l4030.101.28071.28071.2907-50.008345.32
8072008.10.22 07:38sell4040.101.28061.28561.2756
8082008.10.22 07:57s/l4040.101.28561.28561.2756-50.008295.32
8092008.10.22 07:57sell4050.101.28531.29031.2803
8102008.10.22 09:09s/l4050.101.29031.29031.2803-50.008245.32
8112008.10.22 09:09sell4060.101.29001.29501.2850
8122008.10.22 09:33t/p4060.101.28501.29501.285050.008295.32
8132008.10.22 09:33sell4070.101.28471.28971.2797
8142008.10.22 10:34s/l4070.101.28971.28971.2797-50.008245.32
8152008.10.22 10:34sell4080.101.28941.29441.2844
8162008.10.22 12:05s/l4080.101.29441.29441.2844-50.008195.32
8172008.10.22 12:05sell4090.101.29411.29911.2891
8182008.10.22 12:31t/p4090.101.28911.29911.289150.008245.32
8192008.10.22 12:31sell4100.101.28881.29381.2838
8202008.10.22 13:15t/p4100.101.28381.29381.283850.008295.32
8212008.10.22 13:15sell4110.101.28341.28841.2784
8222008.10.22 14:25s/l4110.101.28841.28841.2784-50.008245.32
8232008.10.22 14:25sell4120.101.28811.29311.2831
8242008.10.22 16:02t/p4120.101.28311.29311.283150.008295.32
8252008.10.22 16:02sell4130.101.28281.28781.2778
8262008.10.22 16:36s/l4130.101.28781.28781.2778-50.008245.32
8272008.10.22 16:36sell4140.101.28761.29261.2826
8282008.10.22 21:38t/p4140.101.28261.29261.282650.008295.32
8292008.10.22 21:38sell4150.101.28231.28731.2773
8302008.10.22 22:19s/l4150.101.28731.28731.2773-50.008245.32
8312008.10.22 22:19sell4160.101.28701.29201.2820
8322008.10.23 00:26t/p4160.101.28201.29201.282051.568296.88
8332008.10.23 00:26sell4170.101.28161.28661.2766
8342008.10.23 01:09t/p4170.101.27661.28661.276650.008346.88
8352008.10.23 01:09sell4180.101.27591.28091.2709
8362008.10.23 02:09s/l4180.101.28091.28091.2709-50.008296.88
8372008.10.23 02:09sell4190.101.28061.28561.2756
8382008.10.23 02:09s/l4190.101.28561.28561.2756-50.008246.88
8392008.10.23 02:10sell4200.101.28571.29071.2807
8402008.10.23 02:29t/p4200.101.28071.29071.280750.008296.88
8412008.10.23 02:29sell4210.101.28041.28541.2754
8422008.10.23 03:16s/l4210.101.28541.28541.2754-50.008246.88
8432008.10.23 03:16sell4220.101.28521.29021.2802
8442008.10.23 04:52t/p4220.101.28021.29021.280250.008296.88
8452008.10.23 04:52sell4230.101.27971.28471.2747
8462008.10.23 05:47t/p4230.101.27471.28471.274750.008346.88
8472008.10.23 05:47buy4240.101.27471.26971.2797
8482008.10.23 06:57t/p4240.101.27971.26971.279750.008396.88
8492008.10.23 06:57sell4250.101.27981.28481.2748
8502008.10.23 08:32s/l4250.101.28481.28481.2748-50.008346.88
8512008.10.23 08:32buy4260.101.28481.27981.2898
8522008.10.23 08:54s/l4260.101.27981.27981.2898-50.008296.88
8532008.10.23 08:54sell4270.101.27971.28471.2747
8542008.10.23 11:22s/l4270.101.28471.28471.2747-50.008246.88
8552008.10.23 11:22sell4280.101.28441.28941.2794
8562008.10.23 13:55t/p4280.101.27941.28941.279450.008296.88
8572008.10.23 13:55sell4290.101.27911.28411.2741
8582008.10.23 14:36t/p4290.101.27411.28411.274150.008346.88
8592008.10.23 14:36sell4300.101.27371.27871.2687
8602008.10.23 14:49s/l4300.101.27871.27871.2687-50.008296.88
8612008.10.23 14:49sell4310.101.27841.28341.2734
8622008.10.23 15:08s/l4310.101.28341.28341.2734-50.008246.88
8632008.10.23 15:08sell4320.101.28321.28821.2782
8642008.10.23 16:59s/l4320.101.28821.28821.2782-50.008196.88
8652008.10.23 16:59sell4330.101.28801.29301.2830
8662008.10.23 18:09t/p4330.101.28301.29301.283050.008246.88
8672008.10.23 18:09sell4340.101.28271.28771.2777
8682008.10.23 20:33s/l4340.101.28771.28771.2777-50.008196.88
8692008.10.23 20:33sell4350.101.28751.29251.2825
8702008.10.23 22:21s/l4350.101.29251.29251.2825-50.008146.88
8712008.10.23 22:21sell4360.101.29241.29741.2874
8722008.10.23 23:03s/l4360.101.29741.29741.2874-50.008096.88
8732008.10.23 23:03sell4370.101.29711.30211.2921
8742008.10.24 00:43t/p4370.101.29211.30211.292150.528147.40
8752008.10.24 00:43sell4380.101.29151.29651.2865
8762008.10.24 02:15t/p4380.101.28651.29651.286550.008197.40
8772008.10.24 02:15sell4390.101.28591.29091.2809
8782008.10.24 03:54t/p4390.101.28091.29091.280950.008247.40
8792008.10.24 03:54sell4400.101.28061.28561.2756
8802008.10.24 07:54t/p4400.101.27561.28561.275650.008297.40
8812008.10.24 07:54buy4410.101.27561.27061.2806
8822008.10.24 08:54s/l4410.101.27061.27061.2806-50.008247.40
8832008.10.24 08:54sell4420.101.27051.27551.2655
8842008.10.24 09:33t/p4420.101.26551.27551.265550.008297.40
8852008.10.24 09:33sell4430.101.26521.27021.2602
8862008.10.24 10:17t/p4430.101.26021.27021.260250.008347.40
8872008.10.24 10:17sell4440.101.25991.26491.2549
8882008.10.24 10:41t/p4440.101.25491.26491.254950.008397.40
8892008.10.24 10:41sell4450.101.25451.25951.2495
8902008.10.24 11:11s/l4450.101.25951.25951.2495-50.008347.40
8912008.10.24 11:11sell4460.101.25921.26421.2542
8922008.10.24 11:29t/p4460.101.25421.26421.254250.008397.40
8932008.10.24 11:29sell4470.101.25391.25891.2489
8942008.10.24 12:19s/l4470.101.25891.25891.2489-50.008347.40
8952008.10.24 12:19sell4480.101.25861.26361.2536
8962008.10.24 14:39s/l4480.101.26361.26361.2536-50.008297.40
8972008.10.24 14:39sell4490.101.26331.26831.2583
8982008.10.24 14:41s/l4490.101.26831.26831.2583-50.008247.40
8992008.10.24 14:41sell4500.101.26801.27301.2630
9002008.10.24 14:48t/p4500.101.26301.27301.263050.008297.40
9012008.10.24 14:48sell4510.101.26261.26761.2576
9022008.10.24 15:42s/l4510.101.26761.26761.2576-50.008247.40
9032008.10.24 15:42buy4520.101.26771.26271.2727
9042008.10.24 15:58t/p4520.101.27271.26271.272750.008297.40
9052008.10.24 15:58sell4530.101.27281.27781.2678
9062008.10.24 16:09t/p4530.101.26781.27781.267850.008347.40
9072008.10.24 16:09sell4540.101.26751.27251.2625
9082008.10.24 16:11s/l4540.101.27251.27251.2625-50.008297.40
9092008.10.24 16:11sell4550.101.27231.27731.2673
9102008.10.24 16:17t/p4550.101.26731.27731.267350.008347.40
9112008.10.24 16:17sell4560.101.26701.27201.2620
9122008.10.24 16:55s/l4560.101.27201.27201.2620-50.008297.40
9132008.10.24 16:55sell4570.101.27171.27671.2667
9142008.10.24 17:59t/p4570.101.26671.27671.266750.008347.40
9152008.10.24 17:59buy4580.101.26671.26171.2717
9162008.10.24 18:12t/p4580.101.27171.26171.271750.008397.40
9172008.10.24 18:12buy4590.101.27201.26701.2770
9182008.10.24 18:23s/l4590.101.26701.26701.2770-50.008347.40
9192008.10.24 18:23sell4600.101.26701.27201.2620
9202008.10.24 19:49t/p4600.101.26201.27201.262050.008397.40
9212008.10.24 19:49sell4610.101.26161.26661.2566
9222008.10.24 22:03t/p4610.101.25661.26661.256650.008447.40
9232008.10.24 22:03sell4620.101.25631.26131.2513
9242008.10.24 22:30s/l4620.101.26131.26131.2513-50.008397.40
9252008.10.24 22:30sell4630.101.26101.26601.2560
9262008.10.27 00:04t/p4630.101.25601.26601.256050.528447.92
9272008.10.27 00:04sell4640.101.25571.26071.2507
9282008.10.27 00:47s/l4640.101.26071.26071.2507-50.008397.92
9292008.10.27 00:47sell4650.101.26071.26571.2557
9302008.10.27 01:01s/l4650.101.26571.26571.2557-50.008347.92
9312008.10.27 01:01sell4660.101.26541.27041.2604
9322008.10.27 01:25t/p4660.101.26041.27041.260450.008397.92
9332008.10.27 01:25sell4670.101.26011.26511.2551
9342008.10.27 02:35t/p4670.101.25511.26511.255150.008447.92
9352008.10.27 02:35sell4680.101.25481.25981.2498
9362008.10.27 04:32s/l4680.101.25981.25981.2498-50.008397.92
9372008.10.27 04:32sell4690.101.25951.26451.2545
9382008.10.27 06:13t/p4690.101.25451.26451.254550.008447.92
9392008.10.27 06:13sell4700.101.25411.25911.2491
9402008.10.27 08:11t/p4700.101.24911.25911.249150.008497.92
9412008.10.27 08:11sell4710.101.24881.25381.2438
9422008.10.27 08:53t/p4710.101.24381.25381.243850.008547.92
9432008.10.27 08:53sell4720.101.24351.24851.2385
9442008.10.27 09:37t/p4720.101.23851.24851.238550.008597.92
9452008.10.27 09:37sell4730.101.23811.24311.2331
9462008.10.27 10:35s/l4730.101.24311.24311.2331-50.008547.92
9472008.10.27 10:35sell4740.101.24291.24791.2379
9482008.10.27 17:05s/l4740.101.24791.24791.2379-50.008497.92
9492008.10.27 17:05sell4750.101.24761.25261.2426
9502008.10.27 17:54s/l4750.101.25261.25261.2426-50.008447.92
9512008.10.27 17:54sell4760.101.25231.25731.2473
9522008.10.27 18:43s/l4760.101.25731.25731.2473-50.008397.92
9532008.10.27 18:43sell4770.101.25701.26201.2520
9542008.10.27 19:29t/p4770.101.25201.26201.252050.008447.92
9552008.10.27 19:29sell4780.101.25171.25671.2467
9562008.10.27 20:49s/l4780.101.25671.25671.2467-50.008397.92
9572008.10.27 20:49sell4790.101.25641.26141.2514
9582008.10.27 21:10t/p4790.101.25141.26141.251450.008447.92
9592008.10.27 21:10sell4800.101.25111.25611.2461
9602008.10.27 22:12t/p4800.101.24611.25611.246150.008497.92
9612008.10.27 22:12buy4810.101.24591.24091.2509
9622008.10.28 01:54s/l4810.101.24091.24091.2509-50.788447.14
9632008.10.28 01:54sell4820.101.24081.24581.2358
9642008.10.28 02:14t/p4820.101.23581.24581.235850.008497.14
9652008.10.28 02:14sell4830.101.23551.24051.2305
9662008.10.28 03:37s/l4830.101.24051.24051.2305-50.008447.14
9672008.10.28 03:37sell4840.101.24021.24521.2352
9682008.10.28 04:42s/l4840.101.24521.24521.2352-50.008397.14
9692008.10.28 04:42sell4850.101.24511.25011.2401
9702008.10.28 06:38s/l4850.101.25011.25011.2401-50.008347.14
9712008.10.28 06:38sell4860.101.24981.25481.2448
9722008.10.28 06:47s/l4860.101.25481.25481.2448-50.008297.14
9732008.10.28 06:47sell4870.101.25461.25961.2496
9742008.10.28 07:06t/p4870.101.24961.25961.249650.008347.14
9752008.10.28 07:06sell4880.101.24921.25421.2442
9762008.10.28 07:10s/l4880.101.25421.25421.2442-50.008297.14
9772008.10.28 07:10sell4890.101.25391.25891.2489
9782008.10.28 07:43s/l4890.101.25891.25891.2489-50.008247.14
9792008.10.28 07:43sell4900.101.25861.26361.2536
9802008.10.28 08:15t/p4900.101.25361.26361.253650.008297.14
9812008.10.28 08:15sell4910.101.25331.25831.2483
9822008.10.28 08:55t/p4910.101.24831.25831.248350.008347.14
9832008.10.28 08:55sell4920.101.24801.25301.2430
9842008.10.28 12:25s/l4920.101.25301.25301.2430-50.008297.14
9852008.10.28 12:25sell4930.101.25271.25771.2477
9862008.10.28 13:12s/l4930.101.25771.25771.2477-50.008247.14
9872008.10.28 13:12buy4940.101.25781.25281.2628
9882008.10.28 13:30s/l4940.101.25281.25281.2628-50.008197.14
9892008.10.28 13:30sell4950.101.25281.25781.2478
9902008.10.28 15:43t/p4950.101.24781.25781.247850.008247.14
9912008.10.28 15:43sell4960.101.24751.25251.2425
9922008.10.28 19:17s/l4960.101.25251.25251.2425-50.008197.14
9932008.10.28 19:17sell4970.101.25221.25721.2472
9942008.10.28 19:46s/l4970.101.25721.25721.2472-50.008147.14
9952008.10.28 19:46sell4980.101.25691.26191.2519
9962008.10.28 19:54s/l4980.101.26191.26191.2519-50.008097.14
9972008.10.28 19:54sell4990.101.26161.26661.2566
9982008.10.28 20:21s/l4990.101.26661.26661.2566-50.008047.14
9992008.10.28 20:21buy5000.101.26661.26161.2716
10002008.10.28 21:00t/p5000.101.27161.26161.271650.008097.14
10012008.10.28 21:00buy5010.101.27191.26691.2769
10022008.10.28 22:46t/p5010.101.27691.26691.276950.008147.14
10032008.10.28 22:46sell5020.101.27691.28191.2719
10042008.10.28 23:57s/l5020.101.28191.28191.2719-50.008097.14
10052008.10.28 23:57sell5030.101.28181.28681.2768
10062008.10.29 01:18t/p5030.101.27681.28681.276850.528147.66
10072008.10.29 01:18sell5040.101.27651.28151.2715
10082008.10.29 02:30t/p5040.101.27151.28151.271550.008197.66
10092008.10.29 02:30sell5050.101.27091.27591.2659
10102008.10.29 06:04t/p5050.101.26591.27591.265950.008247.66
10112008.10.29 06:04sell5060.101.26551.27051.2605
10122008.10.29 06:47s/l5060.101.27051.27051.2605-50.008197.66
10132008.10.29 06:47buy5070.101.27061.26561.2756
10142008.10.29 07:41t/p5070.101.27561.26561.275650.008247.66
10152008.10.29 07:41sell5080.101.27571.28071.2707
10162008.10.29 08:29t/p5080.101.27071.28071.270750.008297.66
10172008.10.29 08:29buy5090.101.27071.26571.2757
10182008.10.29 09:50t/p5090.101.27571.26571.275750.008347.66
10192008.10.29 09:50buy5100.101.27611.27111.2811
10202008.10.29 11:40t/p5100.101.28111.27111.281150.008397.66
10212008.10.29 11:40sell5110.101.28111.28611.2761
10222008.10.29 13:31t/p5110.101.27611.28611.276150.008447.66
10232008.10.29 13:31sell5120.101.27581.28081.2708
10242008.10.29 14:43s/l5120.101.28081.28081.2708-50.008397.66
10252008.10.29 14:43buy5130.101.28091.27591.2859
10262008.10.29 15:03t/p5130.101.28591.27591.285950.008447.66
10272008.10.29 15:03buy5140.101.28631.28131.2913
10282008.10.29 15:17t/p5140.101.29131.28131.291350.008497.66
10292008.10.29 15:17buy5150.101.29161.28661.2966
10302008.10.29 15:26t/p5150.101.29661.28661.296650.008547.66
10312008.10.29 15:26buy5160.101.29691.29191.3019
10322008.10.29 16:12s/l5160.101.29191.29191.3019-50.008497.66
10332008.10.29 16:12buy5170.101.29221.28721.2972
10342008.10.29 16:55s/l5170.101.28721.28721.2972-50.008447.66
10352008.10.29 16:55sell5180.101.28721.29221.2822
10362008.10.29 17:07t/p5180.101.28221.29221.282250.008497.66
10372008.10.29 17:07sell5190.101.28191.28691.2769
10382008.10.29 17:21s/l5190.101.28691.28691.2769-50.008447.66
10392008.10.29 17:21sell5200.101.28661.29161.2816
10402008.10.29 17:31s/l5200.101.29161.29161.2816-50.008397.66
10412008.10.29 17:31sell5210.101.29131.29631.2863
10422008.10.29 18:08t/p5210.101.28631.29631.286350.008447.66
10432008.10.29 18:08sell5220.101.28601.29101.2810
10442008.10.29 19:02s/l5220.101.29101.29101.2810-50.008397.66
10452008.10.29 19:02sell5230.101.29071.29571.2857
10462008.10.29 19:12s/l5230.101.29571.29571.2857-50.008347.66
10472008.10.29 19:12buy5240.101.29571.29071.3007
10482008.10.29 19:18s/l5240.101.29071.29071.3007-50.008297.66
10492008.10.29 19:18buy5250.101.29101.28601.2960
10502008.10.29 19:22s/l5250.101.28601.28601.2960-50.008247.66
10512008.10.29 19:22buy5260.101.28621.28121.2912
10522008.10.29 20:16t/p5260.101.29121.28121.291250.008297.66
10532008.10.29 20:16sell5270.101.29121.29621.2862
10542008.10.29 20:38s/l5270.101.29621.29621.2862-50.008247.66
10552008.10.29 20:38sell5280.101.29591.30091.2909
10562008.10.30 01:21s/l5280.101.30091.30091.2909-48.448199.22
10572008.10.30 01:21sell5290.101.30071.30571.2957
10582008.10.30 01:23s/l5290.101.30571.30571.2957-50.008149.22
10592008.10.30 01:23sell5300.101.30561.31061.3006
10602008.10.30 02:06s/l5300.101.31061.31061.3006-50.008099.22
10612008.10.30 02:06sell5310.101.31031.31531.3053
10622008.10.30 02:17s/l5310.101.31531.31531.3053-50.008049.22
10632008.10.30 02:17buy5320.101.31541.31041.3204
10642008.10.30 03:32t/p5320.101.32041.31041.320450.008099.22
10652008.10.30 03:32buy5330.101.32071.31571.3257
10662008.10.30 03:41t/p5330.101.32571.31571.325750.008149.22
10672008.10.30 03:41sell5340.101.32661.33161.3216
10682008.10.30 04:00t/p5340.101.32161.33161.321650.008199.22
10692008.10.30 04:00sell5350.101.32131.32631.3163
10702008.10.30 07:12t/p5350.101.31631.32631.316350.008249.22
10712008.10.30 07:12sell5360.101.31591.32091.3109
10722008.10.30 08:18s/l5360.101.32091.32091.3109-50.008199.22
10732008.10.30 08:18buy5370.101.32091.31591.3259
10742008.10.30 09:25s/l5370.101.31591.31591.3259-50.008149.22
10752008.10.30 09:25buy5380.101.31601.31101.3210
10762008.10.30 10:07s/l5380.101.31101.31101.3210-50.008099.22
10772008.10.30 10:07sell5390.101.31091.31591.3059
10782008.10.30 10:56t/p5390.101.30591.31591.305950.008149.22
10792008.10.30 10:56buy5400.101.30581.30081.3108
10802008.10.30 11:33t/p5400.101.31081.30081.310850.008199.22
10812008.10.30 11:33buy5410.101.31111.30611.3161
10822008.10.30 12:55s/l5410.101.30611.30611.3161-50.008149.22
10832008.10.30 12:55buy5420.101.30641.30141.3114
10842008.10.30 13:31t/p5420.101.31141.30141.311450.008199.22
10852008.10.30 13:31buy5430.101.31171.30671.3167
10862008.10.30 13:43s/l5430.101.30671.30671.3167-50.008149.22
10872008.10.30 13:43buy5440.101.30701.30201.3120
10882008.10.30 13:49s/l5440.101.30201.30201.3120-50.008099.22
10892008.10.30 13:49buy5450.101.30221.29721.3072
10902008.10.30 14:49s/l5450.101.29721.29721.3072-50.008049.22
10912008.10.30 14:49buy5460.101.29751.29251.3025
10922008.10.30 15:45s/l5460.101.29251.29251.3025-50.007999.22
10932008.10.30 15:45buy5470.101.29281.28781.2978
10942008.10.30 16:35s/l5470.101.28781.28781.2978-50.007949.22
10952008.10.30 16:35buy5480.101.28811.28311.2931
10962008.10.30 16:48s/l5480.101.28311.28311.2931-50.007899.22
10972008.10.30 16:48sell5490.101.28311.28811.2781
10982008.10.30 17:05s/l5490.101.28811.28811.2781-50.007849.22
10992008.10.30 17:05sell5500.101.28791.29291.2829
11002008.10.30 17:10t/p5500.101.28291.29291.282950.007899.22
11012008.10.30 17:10sell5510.101.28251.28751.2775
11022008.10.30 17:20s/l5510.101.28751.28751.2775-50.007849.22
11032008.10.30 17:20sell5520.101.28721.29221.2822
11042008.10.30 18:09s/l5520.101.29221.29221.2822-50.007799.22
11052008.10.30 18:09sell5530.101.29191.29691.2869
11062008.10.30 19:25s/l5530.101.29691.29691.2869-50.007749.22
11072008.10.30 19:25buy5540.101.29691.29191.3019
11082008.10.30 20:33s/l5540.101.29191.29191.3019-50.007699.22
11092008.10.30 20:33buy5550.101.29211.28711.2971
11102008.10.30 22:37s/l5550.101.28711.28711.2971-50.007649.22
11112008.10.30 22:37buy5560.101.28731.28231.2923
11122008.10.31 01:23s/l5560.101.28231.28231.2923-50.787598.44
11132008.10.31 01:23sell5570.101.28231.28731.2773
11142008.10.31 01:34t/p5570.101.27731.28731.277350.007648.44
11152008.10.31 01:34sell5580.101.27701.28201.2720
11162008.10.31 02:13s/l5580.101.28201.28201.2720-50.007598.44
11172008.10.31 02:13sell5590.101.28171.28671.2767
11182008.10.31 03:49s/l5590.101.28671.28671.2767-50.007548.44
11192008.10.31 03:49buy5600.101.28671.28171.2917
11202008.10.31 04:14s/l5600.101.28171.28171.2917-50.007498.44
11212008.10.31 04:14buy5610.101.28201.27701.2870
11222008.10.31 07:22s/l5610.101.27701.27701.2870-50.007448.44
11232008.10.31 07:22sell5620.101.27701.28201.2720
11242008.10.31 07:46t/p5620.101.27201.28201.272050.007498.44
11252008.10.31 07:46sell5630.101.27151.27651.2665
11262008.10.31 10:35s/l5630.101.27651.27651.2665-50.007448.44
11272008.10.31 10:35buy5640.101.27651.27151.2815
11282008.10.31 12:57s/l5640.101.27151.27151.2815-50.007398.44
11292008.10.31 12:57sell5650.101.27151.27651.2665
11302008.10.31 13:39s/l5650.101.27651.27651.2665-50.007348.44
11312008.10.31 13:39sell5660.101.27641.28141.2714
11322008.10.31 14:53t/p5660.101.27141.28141.271450.007398.44
11332008.10.31 14:53buy5670.101.27141.26641.2764
11342008.10.31 16:17t/p5670.101.27641.26641.276450.007448.44
11352008.10.31 16:17buy5680.101.27671.27171.2817
11362008.10.31 16:27s/l5680.101.27171.27171.2817-50.007398.44
11372008.10.31 16:27buy5690.101.27201.26701.2770
11382008.10.31 18:41t/p5690.101.27701.26701.277050.007448.44
11392008.10.31 18:41buy5700.101.27731.27231.2823
11402008.10.31 18:58s/l5700.101.27231.27231.2823-50.007398.44
11412008.10.31 18:58buy5710.101.27261.26761.2776
11422006.07.20 17:34close at stop5710.101.27251.26761.2776-1.007397.44