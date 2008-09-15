Strategy Tester Report
SVM_EA_v22
(Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=40; TakeProfit=40; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test1389218Ticks modelled7812804Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-2340.76Gross profit16540.80Gross loss-18881.56
Profit factor0.88Expected payoff-2.64
Absolute drawdown2487.76Maximal drawdown2895.80 (27.82%)Relative drawdown27.82% (2895.80)
Total trades886Short positions (won %)562 (48.93%)Long positions (won %)324 (42.90%)
Profit trades (% of total)414 (46.73%)Loss trades (% of total)472 (53.27%)
Largestprofit trade41.56loss trade-42.34
Averageprofit trade39.95loss trade-40.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (437.66)consecutive losses (loss in money)13 (-518.44)
Maximalconsecutive profit (count of wins)437.66 (11)consecutive loss (count of losses)-518.44 (13)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 00:00buy10.101.47101.46701.4750
22008.09.01 02:41s/l10.101.46701.46701.4750-40.009960.00
32008.09.01 02:41sell20.101.46641.47041.4624
42008.09.01 12:57t/p20.101.46241.47041.462440.0010000.00
52008.09.01 12:57sell30.101.46211.46611.4581
62008.09.02 00:25t/p30.101.45811.46611.458140.5210040.52
72008.09.02 00:25sell40.101.45781.46181.4538
82008.09.02 08:38t/p40.101.45381.46181.453840.0010080.52
92008.09.02 08:38sell50.101.45351.45751.4495
102008.09.02 10:17t/p50.101.44951.45751.449540.0010120.52
112008.09.02 10:17sell60.101.44911.45311.4451
122008.09.02 16:09s/l60.101.45311.45311.4451-40.0010080.52
132008.09.02 16:09sell70.101.45281.45681.4488
142008.09.03 01:59t/p70.101.44881.45681.448840.5210121.04
152008.09.03 01:59sell80.101.44851.45251.4445
162008.09.03 06:14t/p80.101.44451.45251.444540.0010161.04
172008.09.03 06:14sell90.101.44401.44801.4400
182008.09.03 10:20t/p90.101.44001.44801.440040.0010201.04
192008.09.03 10:20sell100.101.43971.44371.4357
202008.09.03 14:09s/l100.101.44371.44371.4357-40.0010161.04
212008.09.03 14:09sell110.101.44341.44741.4394
222008.09.03 15:38s/l110.101.44741.44741.4394-40.0010121.04
232008.09.03 15:38sell120.101.44711.45111.4431
242008.09.03 22:05s/l120.101.45111.45111.4431-40.0010081.04
252008.09.03 22:05sell130.101.45081.45481.4468
262008.09.04 12:46t/p130.101.44681.45481.446841.5610122.60
272008.09.04 12:46sell140.101.44651.45051.4425
282008.09.04 16:08t/p140.101.44251.45051.442540.0010162.60
292008.09.04 16:08sell150.101.44221.44621.4382
302008.09.04 16:45t/p150.101.43821.44621.438240.0010202.60
312008.09.04 16:45sell160.101.43781.44181.4338
322008.09.04 17:18t/p160.101.43381.44181.433840.0010242.60
332008.09.04 17:18sell170.101.43341.43741.4294
342008.09.04 19:29s/l170.101.43741.43741.4294-40.0010202.60
352008.09.04 19:29sell180.101.43721.44121.4332
362008.09.04 20:18t/p180.101.43321.44121.433240.0010242.60
372008.09.04 20:18sell190.101.43291.43691.4289
382008.09.04 23:12t/p190.101.42891.43691.428940.0010282.60
392008.09.04 23:12sell200.101.42861.43261.4246
402008.09.04 23:16t/p200.101.42461.43261.424640.0010322.60
412008.09.04 23:16sell210.101.42431.42831.4203
422008.09.05 02:50s/l210.101.42831.42831.4203-39.4810283.12
432008.09.05 02:50buy220.101.42831.42431.4323
442008.09.05 10:31s/l220.101.42431.42431.4323-40.0010243.12
452008.09.05 10:31buy230.101.42461.42061.4286
462008.09.05 12:56s/l230.101.42061.42061.4286-40.0010203.12
472008.09.05 12:56sell240.101.42061.42461.4166
482008.09.05 13:35s/l240.101.42461.42461.4166-40.0010163.12
492008.09.05 13:35buy250.101.42461.42061.4286
502008.09.05 14:30t/p250.101.42861.42061.428640.0010203.12
512008.09.05 14:30sell260.101.42871.43271.4247
522008.09.05 14:34t/p260.101.42471.43271.424740.0010243.12
532008.09.05 14:34sell270.101.42441.42841.4204
542008.09.05 14:39s/l270.101.42841.42841.4204-40.0010203.12
552008.09.05 14:39sell280.101.42811.43211.4241
562008.09.05 14:44s/l280.101.43211.43211.4241-40.0010163.12
572008.09.05 14:44sell290.101.43191.43591.4279
582008.09.05 16:12t/p290.101.42791.43591.427940.0010203.12
592008.09.05 16:12sell300.101.42751.43151.4235
602008.09.05 18:31t/p300.101.42351.43151.423540.0010243.12
612008.09.05 18:31sell310.101.42321.42721.4192
622008.09.05 19:06s/l310.101.42721.42721.4192-40.0010203.12
632008.09.05 19:06sell320.101.42691.43091.4229
642008.09.05 21:52t/p320.101.42291.43091.422940.0010243.12
652008.09.05 21:52sell330.101.42251.42651.4185
662008.09.05 22:53s/l330.101.42651.42651.4185-40.0010203.12
672008.09.05 22:53sell340.101.42621.43021.4222
682008.09.08 00:00s/l340.101.43021.43021.4222-39.4810163.64
692008.09.08 00:00sell350.101.43751.44151.4335
702008.09.08 00:16t/p350.101.43351.44151.433540.0010203.64
712008.09.08 00:16sell360.101.43311.43711.4291
722008.09.08 01:53s/l360.101.43711.43711.4291-40.0010163.64
732008.09.08 01:53buy370.101.43711.43311.4411
742008.09.08 02:06s/l370.101.43311.43311.4411-40.0010123.64
752008.09.08 02:06buy380.101.43341.42941.4374
762008.09.08 03:34t/p380.101.43741.42941.437440.0010163.64
772008.09.08 03:34sell390.101.43741.44141.4334
782008.09.08 04:00s/l390.101.44141.44141.4334-40.0010123.64
792008.09.08 04:00sell400.101.44111.44511.4371
802008.09.08 08:09t/p400.101.43711.44511.437140.0010163.64
812008.09.08 08:09sell410.101.43681.44081.4328
822008.09.08 08:55t/p410.101.43281.44081.432840.0010203.64
832008.09.08 08:55sell420.101.43251.43651.4285
842008.09.08 10:13t/p420.101.42851.43651.428540.0010243.64
852008.09.08 10:13sell430.101.42811.43211.4241
862008.09.08 10:57t/p430.101.42411.43211.424140.0010283.64
872008.09.08 10:57sell440.101.42381.42781.4198
882008.09.08 11:44t/p440.101.41981.42781.419840.0010323.64
892008.09.08 11:44sell450.101.41951.42351.4155
902008.09.08 13:01s/l450.101.42351.42351.4155-40.0010283.64
912008.09.08 13:01sell460.101.42321.42721.4192
922008.09.08 14:27t/p460.101.41921.42721.419240.0010323.64
932008.09.08 14:27sell470.101.41891.42291.4149
942008.09.08 15:00s/l470.101.42291.42291.4149-40.0010283.64
952008.09.08 15:00sell480.101.42261.42661.4186
962008.09.08 17:41t/p480.101.41861.42661.418640.0010323.64
972008.09.08 17:41sell490.101.41831.42231.4143
982008.09.08 17:56t/p490.101.41431.42231.414340.0010363.64
992008.09.08 17:56buy500.101.41431.41031.4183
1002008.09.08 18:32s/l500.101.41031.41031.4183-40.0010323.64
1012008.09.08 18:32buy510.101.41031.40631.4143
1022008.09.08 19:38s/l510.101.40631.40631.4143-40.0010283.64
1032008.09.08 19:38sell520.101.40631.41031.4023
1042008.09.08 20:39s/l520.101.41031.41031.4023-40.0010243.64
1052008.09.08 20:39buy530.101.41041.40641.4144
1062008.09.08 21:54t/p530.101.41441.40641.414440.0010283.64
1072008.09.08 21:54buy540.101.41471.41071.4187
1082008.09.09 02:56s/l540.101.41071.41071.4187-40.7810242.86
1092008.09.09 02:56buy550.101.41101.40701.4150
1102008.09.09 03:28s/l550.101.40701.40701.4150-40.0010202.86
1112008.09.09 03:28buy560.101.40731.40331.4113
1122008.09.09 08:35t/p560.101.41131.40331.411340.0010242.86
1132008.09.09 08:35sell570.101.41131.41531.4073
1142008.09.09 11:00s/l570.101.41531.41531.4073-40.0010202.86
1152008.09.09 11:00buy580.101.41531.41131.4193
1162008.09.09 11:33t/p580.101.41931.41131.419340.0010242.86
1172008.09.09 11:33sell590.101.41931.42331.4153
1182008.09.09 13:52t/p590.101.41531.42331.415340.0010282.86
1192008.09.09 13:52sell600.101.41501.41901.4110
1202008.09.09 14:53t/p600.101.41101.41901.411040.0010322.86
1212008.09.09 14:53sell610.101.41071.41471.4067
1222008.09.09 15:38t/p610.101.40671.41471.406740.0010362.86
1232008.09.09 15:38sell620.101.40631.41031.4023
1242008.09.09 15:49s/l620.101.41031.41031.4023-40.0010322.86
1252008.09.09 15:49sell630.101.41001.41401.4060
1262008.09.09 16:08s/l630.101.41401.41401.4060-40.0010282.86
1272008.09.09 16:08sell640.101.41371.41771.4097
1282008.09.09 16:30t/p640.101.40971.41771.409740.0010322.86
1292008.09.09 16:30sell650.101.40941.41341.4054
1302008.09.09 16:51s/l650.101.41341.41341.4054-40.0010282.86
1312008.09.09 16:51sell660.101.41321.41721.4092
1322008.09.09 17:18s/l660.101.41721.41721.4092-40.0010242.86
1332008.09.09 17:18sell670.101.41691.42091.4129
1342008.09.09 18:29s/l670.101.42091.42091.4129-40.0010202.86
1352008.09.09 18:29sell680.101.42061.42461.4166
1362008.09.09 20:47t/p680.101.41661.42461.416640.0010242.86
1372008.09.09 20:47sell690.101.41631.42031.4123
1382008.09.09 21:30t/p690.101.41231.42031.412340.0010282.86
1392008.09.09 21:30sell700.101.41201.41601.4080
1402008.09.10 06:37s/l700.101.41601.41601.4080-39.4810243.38
1412008.09.10 06:37sell710.101.41621.42021.4122
1422008.09.10 11:34t/p710.101.41221.42021.412240.0010283.38
1432008.09.10 11:34buy720.101.41221.40821.4162
1442008.09.10 12:41s/l720.101.40821.40821.4162-40.0010243.38
1452008.09.10 12:41sell730.101.40821.41221.4042
1462008.09.10 13:36s/l730.101.41221.41221.4042-40.0010203.38
1472008.09.10 13:36sell740.101.41191.41591.4079
1482008.09.10 14:17t/p740.101.40791.41591.407940.0010243.38
1492008.09.10 14:17sell750.101.40741.41141.4034
1502008.09.10 14:30s/l750.101.41141.41141.4034-40.0010203.38
1512008.09.10 14:30sell760.101.41111.41511.4071
1522008.09.10 15:11s/l760.101.41511.41511.4071-40.0010163.38
1532008.09.10 15:11sell770.101.41481.41881.4108
1542008.09.10 16:24t/p770.101.41081.41881.410840.0010203.38
1552008.09.10 16:24sell780.101.41051.41451.4065
1562008.09.10 16:53t/p780.101.40651.41451.406540.0010243.38
1572008.09.10 16:53sell790.101.40621.41021.4022
1582008.09.10 17:23t/p790.101.40221.41021.402240.0010283.38
1592008.09.10 17:23sell800.101.40191.40591.3979
1602008.09.10 18:58s/l800.101.40591.40591.3979-40.0010243.38
1612008.09.10 18:58buy810.101.40591.40191.4099
1622008.09.10 20:14s/l810.101.40191.40191.4099-40.0010203.38
1632008.09.10 20:14sell820.101.40191.40591.3979
1642008.09.10 23:05t/p820.101.39791.40591.397940.0010243.38
1652008.09.10 23:05buy830.101.39791.39391.4019
1662008.09.11 01:53s/l830.101.39391.39391.4019-42.3410201.04
1672008.09.11 01:53buy840.101.39421.39021.3982
1682008.09.11 04:00t/p840.101.39821.39021.398240.0010241.04
1692008.09.11 04:00sell850.101.39821.40221.3942
1702008.09.11 08:46t/p850.101.39421.40221.394240.0010281.04
1712008.09.11 08:46sell860.101.39391.39791.3899
1722008.09.11 10:59t/p860.101.38991.39791.389940.0010321.04
1732008.09.11 10:59sell870.101.38961.39361.3856
1742008.09.11 12:12s/l870.101.39361.39361.3856-40.0010281.04
1752008.09.11 12:12buy880.101.39361.38961.3976
1762008.09.11 14:32t/p880.101.39761.38961.397640.0010321.04
1772008.09.11 14:32sell890.101.39771.40171.3937
1782008.09.11 14:43t/p890.101.39371.40171.393740.0010361.04
1792008.09.11 14:43sell900.101.39341.39741.3894
1802008.09.11 15:57t/p900.101.38941.39741.389440.0010401.04
1812008.09.11 15:57sell910.101.38911.39311.3851
1822008.09.11 16:28s/l910.101.39311.39311.3851-40.0010361.04
1832008.09.11 16:28sell920.101.39281.39681.3888
1842008.09.11 22:24s/l920.101.39681.39681.3888-40.0010321.04
1852008.09.11 22:24sell930.101.39651.40051.3925
1862008.09.11 23:00s/l930.101.40051.40051.3925-40.0010281.04
1872008.09.11 23:00sell940.101.40021.40421.3962
1882008.09.11 23:35s/l940.101.40421.40421.3962-40.0010241.04
1892008.09.11 23:35buy950.101.40421.40021.4082
1902008.09.12 00:03s/l950.101.40021.40021.4082-40.7810200.26
1912008.09.12 00:03buy960.101.40051.39651.4045
1922008.09.12 08:36t/p960.101.40451.39651.404540.0010240.26
1932008.09.12 08:36sell970.101.40451.40851.4005
1942008.09.12 09:10s/l970.101.40851.40851.4005-40.0010200.26
1952008.09.12 09:10sell980.101.40821.41221.4042
1962008.09.12 10:45s/l980.101.41221.41221.4042-40.0010160.26
1972008.09.12 10:45sell990.101.41191.41591.4079
1982008.09.12 13:34t/p990.101.40791.41591.407940.0010200.26
1992008.09.12 13:34sell1000.101.40761.41161.4036
2002008.09.12 14:52s/l1000.101.41161.41161.4036-40.0010160.26
2012008.09.12 14:52sell1010.101.41131.41531.4073
2022008.09.12 16:29s/l1010.101.41531.41531.4073-40.0010120.26
2032008.09.12 16:29sell1020.101.41501.41901.4110
2042008.09.12 16:55s/l1020.101.41901.41901.4110-40.0010080.26
2052008.09.12 16:55buy1030.101.41901.41501.4230
2062008.09.12 18:06s/l1030.101.41501.41501.4230-40.0010040.26
2072008.09.12 18:06buy1040.101.41531.41131.4193
2082008.09.12 18:44t/p1040.101.41931.41131.419340.0010080.26
2092008.09.12 18:44buy1050.101.41961.41561.4236
2102008.09.15 00:00t/p1050.101.42361.41561.423639.2210119.48
2112008.09.15 00:00buy1060.101.42961.42561.4336
2122008.09.15 02:24t/p1060.101.43361.42561.433640.0010159.48
2132008.09.15 02:24buy1070.101.43391.42991.4379
2142008.09.15 04:20t/p1070.101.43791.42991.437940.0010199.48
2152008.09.15 04:20buy1080.101.43831.43431.4423
2162008.09.15 05:08t/p1080.101.44231.43431.442340.0010239.48
2172008.09.15 05:08buy1090.101.44261.43861.4466
2182008.09.15 05:21t/p1090.101.44661.43861.446640.0010279.48
2192008.09.15 05:21buy1100.101.44701.44301.4510
2202008.09.15 06:02s/l1100.101.44301.44301.4510-40.0010239.48
2212008.09.15 06:02sell1110.101.44301.44701.4390
2222008.09.15 06:38t/p1110.101.43901.44701.439040.0010279.48
2232008.09.15 06:38buy1120.101.43901.43501.4430
2242008.09.15 06:44s/l1120.101.43501.43501.4430-40.0010239.48
2252008.09.15 06:44buy1130.101.43531.43131.4393
2262008.09.15 06:57t/p1130.101.43931.43131.439340.0010279.48
2272008.09.15 06:57buy1140.101.43971.43571.4437
2282008.09.15 07:49t/p1140.101.44371.43571.443740.0010319.48
2292008.09.15 07:49buy1150.101.44401.44001.4480
2302008.09.15 08:04s/l1150.101.44001.44001.4480-40.0010279.48
2312008.09.15 08:04buy1160.101.44031.43631.4443
2322008.09.15 08:23s/l1160.101.43631.43631.4443-40.0010239.48
2332008.09.15 08:23buy1170.101.43661.43261.4406
2342008.09.15 08:35s/l1170.101.43261.43261.4406-40.0010199.48
2352008.09.15 08:35buy1180.101.43291.42891.4369
2362008.09.15 09:02s/l1180.101.42891.42891.4369-40.0010159.48
2372008.09.15 09:02buy1190.101.42911.42511.4331
2382008.09.15 09:20t/p1190.101.43311.42511.433140.0010199.48
2392008.09.15 09:20buy1200.101.43351.42951.4375
2402008.09.15 09:29s/l1200.101.42951.42951.4375-40.0010159.48
2412008.09.15 09:29buy1210.101.42981.42581.4338
2422008.09.15 10:24s/l1210.101.42581.42581.4338-40.0010119.48
2432008.09.15 10:24buy1220.101.42601.42201.4300
2442008.09.15 12:25s/l1220.101.42201.42201.4300-40.0010079.48
2452008.09.15 12:25buy1230.101.42211.41811.4261
2462008.09.15 12:53s/l1230.101.41811.41811.4261-40.0010039.48
2472008.09.15 12:53buy1240.101.41841.41441.4224
2482008.09.15 13:26s/l1240.101.41441.41441.4224-40.009999.48
2492008.09.15 13:26buy1250.101.41471.41071.4187
2502008.09.15 13:35s/l1250.101.41071.41071.4187-40.009959.48
2512008.09.15 13:35buy1260.101.41101.40701.4150
2522008.09.15 14:14t/p1260.101.41501.40701.415040.009999.48
2532008.09.15 14:14buy1270.101.41531.41131.4193
2542008.09.15 15:28t/p1270.101.41931.41131.419340.0010039.48
2552008.09.15 15:28buy1280.101.41961.41561.4236
2562008.09.15 16:31s/l1280.101.41561.41561.4236-40.009999.48
2572008.09.15 16:31sell1290.101.41561.41961.4116
2582008.09.15 16:59s/l1290.101.41961.41961.4116-40.009959.48
2592008.09.15 16:59buy1300.101.41961.41561.4236
2602008.09.15 21:24t/p1300.101.42361.41561.423640.009999.48
2612008.09.15 21:24buy1310.101.42391.41991.4279
2622008.09.15 21:38t/p1310.101.42791.41991.427940.0010039.48
2632008.09.15 21:38buy1320.101.42841.42441.4324
2642008.09.15 22:40s/l1320.101.42441.42441.4324-40.009999.48
2652008.09.15 22:40buy1330.101.42471.42071.4287
2662008.09.15 23:58t/p1330.101.42871.42071.428740.0010039.48
2672008.09.15 23:58buy1340.101.42911.42511.4331
2682008.09.16 01:53s/l1340.101.42511.42511.4331-40.789998.70
2692008.09.16 01:53buy1350.101.42521.42121.4292
2702008.09.16 02:02s/l1350.101.42121.42121.4292-40.009958.70
2712008.09.16 02:02buy1360.101.42151.41751.4255
2722008.09.16 03:34t/p1360.101.42551.41751.425540.009998.70
2732008.09.16 03:34buy1370.101.42581.42181.4298
2742008.09.16 04:16s/l1370.101.42181.42181.4298-40.009958.70
2752008.09.16 04:16sell1380.101.42181.42581.4178
2762008.09.16 04:43s/l1380.101.42581.42581.4178-40.009918.70
2772008.09.16 04:43buy1390.101.42581.42181.4298
2782008.09.16 05:08s/l1390.101.42181.42181.4298-40.009878.70
2792008.09.16 05:08buy1400.101.42211.41811.4261
2802008.09.16 05:58s/l1400.101.41811.41811.4261-40.009838.70
2812008.09.16 05:58buy1410.101.41831.41431.4223
2822008.09.16 06:29t/p1410.101.42231.41431.422340.009878.70
2832008.09.16 06:29buy1420.101.42261.41861.4266
2842008.09.16 08:00t/p1420.101.42661.41861.426640.009918.70
2852008.09.16 08:00buy1430.101.42691.42291.4309
2862008.09.16 09:01s/l1430.101.42291.42291.4309-40.009878.70
2872008.09.16 09:01buy1440.101.42321.41921.4272
2882008.09.16 11:01t/p1440.101.42721.41921.427240.009918.70
2892008.09.16 11:01buy1450.101.42751.42351.4315
2902008.09.16 11:11s/l1450.101.42351.42351.4315-40.009878.70
2912008.09.16 11:11buy1460.101.42381.41981.4278
2922008.09.16 11:42s/l1460.101.41981.41981.4278-40.009838.70
2932008.09.16 11:42buy1470.101.42011.41611.4241
2942008.09.16 14:05t/p1470.101.42411.41611.424140.009878.70
2952008.09.16 14:05buy1480.101.42441.42041.4284
2962008.09.16 15:21s/l1480.101.42041.42041.4284-40.009838.70
2972008.09.16 15:21buy1490.101.42071.41671.4247
2982008.09.16 16:32s/l1490.101.41671.41671.4247-40.009798.70
2992008.09.16 16:32buy1500.101.41701.41301.4210
3002008.09.16 16:58s/l1500.101.41301.41301.4210-40.009758.70
3012008.09.16 16:58buy1510.101.41331.40931.4173
3022008.09.16 17:11t/p1510.101.41731.40931.417340.009798.70
3032008.09.16 17:11buy1520.101.41761.41361.4216
3042008.09.16 17:38s/l1520.101.41361.41361.4216-40.009758.70
3052008.09.16 17:38buy1530.101.41391.40991.4179
3062008.09.16 20:14s/l1530.101.40991.40991.4179-40.009718.70
3072008.09.16 20:14buy1540.101.41001.40601.4140
3082008.09.16 20:19t/p1540.101.41401.40601.414040.009758.70
3092008.09.16 20:19buy1550.101.41441.41041.4184
3102008.09.16 20:20s/l1550.101.41041.41041.4184-40.009718.70
3112008.09.16 20:20buy1560.101.41061.40661.4146
3122008.09.16 20:42t/p1560.101.41461.40661.414640.009758.70
3132008.09.16 20:42buy1570.101.41491.41091.4189
3142008.09.16 23:41s/l1570.101.41091.41091.4189-40.009718.70
3152008.09.16 23:41buy1580.101.41121.40721.4152
3162008.09.17 01:33t/p1580.101.41521.40721.415239.229757.92
3172008.09.17 01:33sell1590.101.41521.41921.4112
3182008.09.17 02:01s/l1590.101.41921.41921.4112-40.009717.92
3192008.09.17 02:01sell1600.101.41911.42311.4151
3202008.09.17 05:08t/p1600.101.41511.42311.415140.009757.92
3212008.09.17 05:08buy1610.101.41501.41101.4190
3222008.09.17 07:48t/p1610.101.41901.41101.419040.009797.92
3232008.09.17 07:48buy1620.101.41931.41531.4233
3242008.09.17 09:00t/p1620.101.42331.41531.423340.009837.92
3252008.09.17 09:00buy1630.101.42371.41971.4277
3262008.09.17 12:19s/l1630.101.41971.41971.4277-40.009797.92
3272008.09.17 12:19buy1640.101.42001.41601.4240
3282008.09.17 14:06t/p1640.101.42401.41601.424040.009837.92
3292008.09.17 14:06buy1650.101.42431.42031.4283
3302008.09.17 14:23s/l1650.101.42031.42031.4283-40.009797.92
3312008.09.17 14:23buy1660.101.42061.41661.4246
3322008.09.17 14:40s/l1660.101.41661.41661.4246-40.009757.92
3332008.09.17 14:40buy1670.101.41691.41291.4209
3342008.09.17 16:03t/p1670.101.42091.41291.420940.009797.92
3352008.09.17 16:03buy1680.101.42121.41721.4252
3362008.09.17 16:30s/l1680.101.41721.41721.4252-40.009757.92
3372008.09.17 16:30buy1690.101.41751.41351.4215
3382008.09.17 17:21s/l1690.101.41351.41351.4215-40.009717.92
3392008.09.17 17:21buy1700.101.41371.40971.4177
3402008.09.17 18:03s/l1700.101.40971.40971.4177-40.009677.92
3412008.09.17 18:03buy1710.101.41001.40601.4140
3422008.09.17 18:20t/p1710.101.41401.40601.414040.009717.92
3432008.09.17 18:20buy1720.101.41441.41041.4184
3442008.09.17 19:15t/p1720.101.41841.41041.418440.009757.92
3452008.09.17 19:15buy1730.101.41881.41481.4228
3462008.09.17 19:20t/p1730.101.42281.41481.422840.009797.92
3472008.09.17 19:20buy1740.101.42311.41911.4271
3482008.09.17 19:33t/p1740.101.42711.41911.427140.009837.92
3492008.09.17 19:33buy1750.101.42771.42371.4317
3502008.09.17 20:00t/p1750.101.43171.42371.431740.009877.92
3512008.09.17 20:00buy1760.101.43201.42801.4360
3522008.09.17 20:44t/p1760.101.43601.42801.436040.009917.92
3532008.09.17 20:44sell1770.101.43601.44001.4320
3542008.09.17 21:29t/p1770.101.43201.44001.432040.009957.92
3552008.09.17 21:29buy1780.101.43201.42801.4360
3562008.09.18 02:25t/p1780.101.43601.42801.436037.669995.58
3572008.09.18 02:25sell1790.101.43621.44021.4322
3582008.09.18 04:28t/p1790.101.43221.44021.432240.0010035.58
3592008.09.18 04:28buy1800.101.43221.42821.4362
3602008.09.18 05:27t/p1800.101.43621.42821.436240.0010075.58
3612008.09.18 05:27sell1810.101.43621.44021.4322
3622008.09.18 08:36t/p1810.101.43221.44021.432240.0010115.58
3632008.09.18 08:36sell1820.101.43191.43591.4279
3642008.09.18 10:14s/l1820.101.43591.43591.4279-40.0010075.58
3652008.09.18 10:14buy1830.101.43591.43191.4399
3662008.09.18 10:23t/p1830.101.43991.43191.439940.0010115.58
3672008.09.18 10:23buy1840.101.44021.43621.4442
3682008.09.18 11:46t/p1840.101.44421.43621.444240.0010155.58
3692008.09.18 11:46sell1850.101.44421.44821.4402
3702008.09.18 11:58s/l1850.101.44821.44821.4402-40.0010115.58
3712008.09.18 11:58sell1860.101.44791.45191.4439
3722008.09.18 12:09s/l1860.101.45191.45191.4439-40.0010075.58
3732008.09.18 12:09sell1870.101.45181.45581.4478
3742008.09.18 13:13t/p1870.101.44781.45581.447840.0010115.58
3752008.09.18 13:13sell1880.101.44751.45151.4435
3762008.09.18 15:15t/p1880.101.44351.45151.443540.0010155.58
3772008.09.18 15:15sell1890.101.44301.44701.4390
3782008.09.18 15:49t/p1890.101.43901.44701.439040.0010195.58
3792008.09.18 15:49sell1900.101.43871.44271.4347
3802008.09.18 18:48s/l1900.101.44271.44271.4347-40.0010155.58
3812008.09.18 18:48sell1910.101.44241.44641.4384
3822008.09.18 20:03t/p1910.101.43841.44641.438440.0010195.58
3832008.09.18 20:03sell1920.101.43811.44211.4341
3842008.09.18 21:07t/p1920.101.43411.44211.434140.0010235.58
3852008.09.18 21:07buy1930.101.43401.43001.4380
3862008.09.18 21:16s/l1930.101.43001.43001.4380-40.0010195.58
3872008.09.18 21:16buy1940.101.43031.42631.4343
3882008.09.18 22:11t/p1940.101.43431.42631.434340.0010235.58
3892008.09.18 22:11buy1950.101.43461.43061.4386
3902008.09.19 00:40s/l1950.101.43061.43061.4386-40.7810194.80
3912008.09.19 00:40sell1960.101.43051.43451.4265
3922008.09.19 02:23t/p1960.101.42651.43451.426540.0010234.80
3932008.09.19 02:23sell1970.101.42621.43021.4222
3942008.09.19 02:34t/p1970.101.42221.43021.422240.0010274.80
3952008.09.19 02:34sell1980.101.42171.42571.4177
3962008.09.19 02:45s/l1980.101.42571.42571.4177-40.0010234.80
3972008.09.19 02:45sell1990.101.42551.42951.4215
3982008.09.19 03:07t/p1990.101.42151.42951.421540.0010274.80
3992008.09.19 03:07sell2000.101.42121.42521.4172
4002008.09.19 03:31s/l2000.101.42521.42521.4172-40.0010234.80
4012008.09.19 03:31buy2010.101.42521.42121.4292
4022008.09.19 04:27s/l2010.101.42121.42121.4292-40.0010194.80
4032008.09.19 04:27sell2020.101.42121.42521.4172
4042008.09.19 06:42t/p2020.101.41721.42521.417240.0010234.80
4052008.09.19 06:42sell2030.101.41691.42091.4129
4062008.09.19 07:56s/l2030.101.42091.42091.4129-40.0010194.80
4072008.09.19 07:56buy2040.101.42091.41691.4249
4082008.09.19 08:13t/p2040.101.42491.41691.424940.0010234.80
4092008.09.19 08:13sell2050.101.42491.42891.4209
4102008.09.19 09:16t/p2050.101.42091.42891.420940.0010274.80
4112008.09.19 09:16sell2060.101.42061.42461.4166
4122008.09.19 10:21t/p2060.101.41661.42461.416640.0010314.80
4132008.09.19 10:21sell2070.101.41621.42021.4122
4142008.09.19 10:59s/l2070.101.42021.42021.4122-40.0010274.80
4152008.09.19 10:59sell2080.101.41991.42391.4159
4162008.09.19 13:01s/l2080.101.42391.42391.4159-40.0010234.80
4172008.09.19 13:01sell2090.101.42361.42761.4196
4182008.09.19 13:46t/p2090.101.41961.42761.419640.0010274.80
4192008.09.19 13:46sell2100.101.41931.42331.4153
4202008.09.19 14:01s/l2100.101.42331.42331.4153-40.0010234.80
4212008.09.19 14:01sell2110.101.42301.42701.4190
4222008.09.19 14:34s/l2110.101.42701.42701.4190-40.0010194.80
4232008.09.19 14:34sell2120.101.42671.43071.4227
4242008.09.19 14:50s/l2120.101.43071.43071.4227-40.0010154.80
4252008.09.19 14:50buy2130.101.43071.42671.4347
4262008.09.19 15:01t/p2130.101.43471.42671.434740.0010194.80
4272008.09.19 15:01buy2140.101.43501.43101.4390
4282008.09.19 15:10s/l2140.101.43101.43101.4390-40.0010154.80
4292008.09.19 15:10sell2150.101.43091.43491.4269
4302008.09.19 15:24s/l2150.101.43491.43491.4269-40.0010114.80
4312008.09.19 15:24buy2160.101.43491.43091.4389
4322008.09.19 15:26t/p2160.101.43891.43091.438940.0010154.80
4332008.09.19 15:26buy2170.101.43921.43521.4432
4342008.09.19 16:58t/p2170.101.44321.43521.443240.0010194.80
4352008.09.19 16:58buy2180.101.44351.43951.4475
4362008.09.19 17:32s/l2180.101.43951.43951.4475-40.0010154.80
4372008.09.19 17:32buy2190.101.43981.43581.4438
4382008.09.19 19:40t/p2190.101.44381.43581.443840.0010194.80
4392008.09.19 19:40sell2200.101.44381.44781.4398
4402008.09.19 20:41s/l2200.101.44781.44781.4398-40.0010154.80
4412008.09.19 20:41sell2210.101.44751.45151.4435
4422008.09.22 04:06s/l2210.101.45151.45151.4435-39.4810115.32
4432008.09.22 04:06buy2220.101.45151.44751.4555
4442008.09.22 05:13t/p2220.101.45551.44751.455540.0010155.32
4452008.09.22 05:13sell2230.101.45551.45951.4515
4462008.09.22 06:16t/p2230.101.45151.45951.451540.0010195.32
4472008.09.22 06:16sell2240.101.45121.45521.4472
4482008.09.22 08:08t/p2240.101.44721.45521.447240.0010235.32
4492008.09.22 08:08buy2250.101.44721.44321.4512
4502008.09.22 08:53t/p2250.101.45121.44321.451240.0010275.32
4512008.09.22 08:53buy2260.101.45151.44751.4555
4522008.09.22 09:36t/p2260.101.45551.44751.455540.0010315.32
4532008.09.22 09:36sell2270.101.45551.45951.4515
4542008.09.22 10:11s/l2270.101.45951.45951.4515-40.0010275.32
4552008.09.22 10:11buy2280.101.45951.45551.4635
4562008.09.22 11:39s/l2280.101.45551.45551.4635-40.0010235.32
4572008.09.22 11:39sell2290.101.45551.45951.4515
4582008.09.22 12:08s/l2290.101.45951.45951.4515-40.0010195.32
4592008.09.22 12:08sell2300.101.45921.46321.4552
4602008.09.22 14:37t/p2300.101.45521.46321.455240.0010235.32
4612008.09.22 14:37buy2310.101.45521.45121.4592
4622008.09.22 14:49t/p2310.101.45921.45121.459240.0010275.32
4632008.09.22 14:49buy2320.101.45951.45551.4635
4642008.09.22 15:35t/p2320.101.46351.45551.463540.0010315.32
4652008.09.22 15:35sell2330.101.46351.46751.4595
4662008.09.22 17:07s/l2330.101.46751.46751.4595-40.0010275.32
4672008.09.22 17:07sell2340.101.46721.47121.4632
4682008.09.22 18:42s/l2340.101.47121.47121.4632-40.0010235.32
4692008.09.22 18:42sell2350.101.47091.47491.4669
4702008.09.22 19:03s/l2350.101.47491.47491.4669-40.0010195.32
4712008.09.22 19:03sell2360.101.47461.47861.4706
4722008.09.22 19:23s/l2360.101.47861.47861.4706-40.0010155.32
4732008.09.22 19:23sell2370.101.47831.48231.4743
4742008.09.22 21:20s/l2370.101.48231.48231.4743-40.0010115.32
4752008.09.22 21:20sell2380.101.48201.48601.4780
4762008.09.22 21:34s/l2380.101.48601.48601.4780-40.0010075.32
4772008.09.22 21:34buy2390.101.48601.48201.4900
4782008.09.22 22:08s/l2390.101.48201.48201.4900-40.0010035.32
4792008.09.22 22:08buy2400.101.48231.47831.4863
4802008.09.22 22:50s/l2400.101.47831.47831.4863-40.009995.32
4812008.09.22 22:50sell2410.101.47831.48231.4743
4822008.09.23 02:13s/l2410.101.48231.48231.4743-39.489955.84
4832008.09.23 02:13sell2420.101.48201.48601.4780
4842008.09.23 03:30t/p2420.101.47801.48601.478040.009995.84
4852008.09.23 03:30buy2430.101.47801.47401.4820
4862008.09.23 08:45s/l2430.101.47401.47401.4820-40.009955.84
4872008.09.23 08:45sell2440.101.47361.47761.4696
4882008.09.23 10:21t/p2440.101.46961.47761.469640.009995.84
4892008.09.23 10:21buy2450.101.46961.46561.4736
4902008.09.23 11:40t/p2450.101.47361.46561.473640.0010035.84
4912008.09.23 11:40buy2460.101.47391.46991.4779
4922008.09.23 11:56t/p2460.101.47791.46991.477940.0010075.84
4932008.09.23 11:56buy2470.101.47821.47421.4822
4942008.09.23 14:06s/l2470.101.47421.47421.4822-40.0010035.84
4952008.09.23 14:06sell2480.101.47411.47811.4701
4962008.09.23 15:34s/l2480.101.47811.47811.4701-40.009995.84
4972008.09.23 15:34buy2490.101.47811.47411.4821
4982008.09.23 16:10s/l2490.101.47411.47411.4821-40.009955.84
4992008.09.23 16:10sell2500.101.47411.47811.4701
5002008.09.23 16:21t/p2500.101.47011.47811.470140.009995.84
5012008.09.23 16:21sell2510.101.46981.47381.4658
5022008.09.23 16:33s/l2510.101.47381.47381.4658-40.009955.84
5032008.09.23 16:33sell2520.101.47351.47751.4695
5042008.09.23 17:51t/p2520.101.46951.47751.469540.009995.84
5052008.09.23 17:51sell2530.101.46911.47311.4651
5062008.09.23 17:57s/l2530.101.47311.47311.4651-40.009955.84
5072008.09.23 17:57sell2540.101.47281.47681.4688
5082008.09.23 18:54t/p2540.101.46881.47681.468840.009995.84
5092008.09.23 18:54sell2550.101.46841.47241.4644
5102008.09.23 19:05t/p2550.101.46441.47241.464440.0010035.84
5112008.09.23 19:05buy2560.101.46431.46031.4683
5122008.09.23 20:09t/p2560.101.46831.46031.468340.0010075.84
5132008.09.23 20:09buy2570.101.46861.46461.4726
5142008.09.23 23:03s/l2570.101.46461.46461.4726-40.0010035.84
5152008.09.23 23:03sell2580.101.46461.46861.4606
5162008.09.24 00:52s/l2580.101.46861.46861.4606-39.489996.36
5172008.09.24 00:52buy2590.101.46861.46461.4726
5182008.09.24 07:39s/l2590.101.46461.46461.4726-40.009956.36
5192008.09.24 07:39buy2600.101.46491.46091.4689
5202008.09.24 08:36t/p2600.101.46891.46091.468940.009996.36
5212008.09.24 08:36buy2610.101.46931.46531.4733
5222008.09.24 09:41s/l2610.101.46531.46531.4733-40.009956.36
5232008.09.24 09:41buy2620.101.46561.46161.4696
5242008.09.24 10:32t/p2620.101.46961.46161.469640.009996.36
5252008.09.24 10:32buy2630.101.46991.46591.4739
5262008.09.24 11:18s/l2630.101.46591.46591.4739-40.009956.36
5272008.09.24 11:18buy2640.101.46601.46201.4700
5282008.09.24 14:20t/p2640.101.47001.46201.470040.009996.36
5292008.09.24 14:20buy2650.101.47031.46631.4743
5302008.09.24 14:41t/p2650.101.47431.46631.474340.0010036.36
5312008.09.24 14:41buy2660.101.47461.47061.4786
5322008.09.24 15:46s/l2660.101.47061.47061.4786-40.009996.36
5332008.09.24 15:46buy2670.101.47091.46691.4749
5342008.09.24 16:29s/l2670.101.46691.46691.4749-40.009956.36
5352008.09.24 16:29buy2680.101.46711.46311.4711
5362008.09.24 18:05s/l2680.101.46311.46311.4711-40.009916.36
5372008.09.24 18:05buy2690.101.46341.45941.4674
5382008.09.24 19:09t/p2690.101.46741.45941.467440.009956.36
5392008.09.24 19:09buy2700.101.46771.46371.4717
5402008.09.24 21:18s/l2700.101.46371.46371.4717-40.009916.36
5412008.09.24 21:18sell2710.101.46371.46771.4597
5422008.09.25 03:17s/l2710.101.46771.46771.4597-38.449877.92
5432008.09.25 03:17buy2720.101.46771.46371.4717
5442008.09.25 03:51t/p2720.101.47171.46371.471740.009917.92
5452008.09.25 03:51buy2730.101.47211.46811.4761
5462008.09.25 08:42t/p2730.101.47611.46811.476140.009957.92
5472008.09.25 08:42sell2740.101.47611.48011.4721
5482008.09.25 09:45t/p2740.101.47211.48011.472140.009997.92
5492008.09.25 09:45sell2750.101.47181.47581.4678
5502008.09.25 12:40t/p2750.101.46781.47581.467840.0010037.92
5512008.09.25 12:40sell2760.101.46751.47151.4635
5522008.09.25 14:21s/l2760.101.47151.47151.4635-40.009997.92
5532008.09.25 14:21buy2770.101.47151.46751.4755
5542008.09.25 16:15s/l2770.101.46751.46751.4755-40.009957.92
5552008.09.25 16:15sell2780.101.46751.47151.4635
5562008.09.25 16:28t/p2780.101.46351.47151.463540.009997.92
5572008.09.25 16:28sell2790.101.46321.46721.4592
5582008.09.25 16:33s/l2790.101.46721.46721.4592-40.009957.92
5592008.09.25 16:33sell2800.101.46691.47091.4629
5602008.09.25 17:41t/p2800.101.46291.47091.462940.009997.92
5612008.09.25 17:41buy2810.101.46291.45891.4669
5622008.09.25 18:59s/l2810.101.45891.45891.4669-40.009957.92
5632008.09.25 18:59sell2820.101.45891.46291.4549
5642008.09.25 20:54s/l2820.101.46291.46291.4549-40.009917.92
5652008.09.25 20:54sell2830.101.46261.46661.4586
5662008.09.26 01:53s/l2830.101.46661.46661.4586-39.489878.44
5672008.09.26 01:53sell2840.101.46651.47051.4625
5682008.09.26 07:45t/p2840.101.46251.47051.462540.009918.44
5692008.09.26 07:45buy2850.101.46251.45851.4665
5702008.09.26 09:29s/l2850.101.45851.45851.4665-40.009878.44
5712008.09.26 09:29sell2860.101.45851.46251.4545
5722008.09.26 13:36s/l2860.101.46251.46251.4545-40.009838.44
5732008.09.26 13:36sell2870.101.46221.46621.4582
5742008.09.26 15:20t/p2870.101.45821.46621.458240.009878.44
5752008.09.26 15:20sell2880.101.45791.46191.4539
5762008.09.26 15:45s/l2880.101.46191.46191.4539-40.009838.44
5772008.09.26 15:45buy2890.101.46191.45791.4659
5782008.09.26 16:01t/p2890.101.46591.45791.465940.009878.44
5792008.09.26 16:01sell2900.101.46591.46991.4619
5802008.09.26 16:33t/p2900.101.46191.46991.461940.009918.44
5812008.09.26 16:33sell2910.101.46161.46561.4576
5822008.09.29 00:00t/p2910.101.45761.46561.457640.529958.96
5832008.09.29 00:00buy2920.101.45201.44801.4560
5842008.09.29 01:35t/p2920.101.45601.44801.456040.009998.96
5852008.09.29 01:35buy2930.101.45631.45231.4603
5862008.09.29 02:11s/l2930.101.45231.45231.4603-40.009958.96
5872008.09.29 02:11buy2940.101.45261.44861.4566
5882008.09.29 02:44s/l2940.101.44861.44861.4566-40.009918.96
5892008.09.29 02:44buy2950.101.44891.44491.4529
5902008.09.29 07:35s/l2950.101.44491.44491.4529-40.009878.96
5912008.09.29 07:35sell2960.101.44491.44891.4409
5922008.09.29 08:37t/p2960.101.44091.44891.440940.009918.96
5932008.09.29 08:37sell2970.101.44051.44451.4365
5942008.09.29 09:15t/p2970.101.43651.44451.436540.009958.96
5952008.09.29 09:15buy2980.101.43651.43251.4405
5962008.09.29 09:24s/l2980.101.43251.43251.4405-40.009918.96
5972008.09.29 09:24buy2990.101.43281.42881.4368
5982008.09.29 11:12t/p2990.101.43681.42881.436840.009958.96
5992008.09.29 11:12sell3000.101.43681.44081.4328
6002008.09.29 11:29t/p3000.101.43281.44081.432840.009998.96
6012008.09.29 11:29sell3010.101.43251.43651.4285
6022008.09.29 12:14s/l3010.101.43651.43651.4285-40.009958.96
6032008.09.29 12:14buy3020.101.43651.43251.4405
6042008.09.29 13:18s/l3020.101.43251.43251.4405-40.009918.96
6052008.09.29 13:18sell3030.101.43251.43651.4285
6062008.09.29 13:42s/l3030.101.43651.43651.4285-40.009878.96
6072008.09.29 13:42buy3040.101.43651.43251.4405
6082008.09.29 16:00t/p3040.101.44051.43251.440540.009918.96
6092008.09.29 16:00sell3050.101.44051.44451.4365
6102008.09.29 16:06s/l3050.101.44451.44451.4365-40.009878.96
6112008.09.29 16:06sell3060.101.44421.44821.4402
6122008.09.29 17:47t/p3060.101.44021.44821.440240.009918.96
6132008.09.29 17:47sell3070.101.43991.44391.4359
6142008.09.29 19:44s/l3070.101.44391.44391.4359-40.009878.96
6152008.09.29 19:44sell3080.101.44371.44771.4397
6162008.09.29 19:45s/l3080.101.44771.44771.4397-40.009838.96
6172008.09.29 19:45sell3090.101.44741.45141.4434
6182008.09.29 19:46s/l3090.101.45141.45141.4434-40.009798.96
6192008.09.29 19:46sell3100.101.45151.45551.4475
6202008.09.29 19:46s/l3100.101.45551.45551.4475-40.009758.96
6212008.09.29 19:47sell3110.101.45591.45991.4519
6222008.09.29 19:47t/p3110.101.45191.45991.451940.009798.96
6232008.09.29 19:48sell3120.101.45091.45491.4469
6242008.09.29 19:48t/p3120.101.44691.45491.446940.009838.96
6252008.09.29 19:49sell3130.101.44761.45161.4436
6262008.09.29 19:54t/p3130.101.44361.45161.443640.009878.96
6272008.09.29 19:54sell3140.101.44331.44731.4393
6282008.09.29 20:08s/l3140.101.44731.44731.4393-40.009838.96
6292008.09.29 20:08sell3150.101.44701.45101.4430
6302008.09.29 20:15s/l3150.101.45101.45101.4430-40.009798.96
6312008.09.29 20:15sell3160.101.45081.45481.4468
6322008.09.29 20:23t/p3160.101.44681.45481.446840.009838.96
6332008.09.29 20:23sell3170.101.44651.45051.4425
6342008.09.29 20:29s/l3170.101.45051.45051.4425-40.009798.96
6352008.09.29 20:29sell3180.101.45031.45431.4463
6362008.09.29 21:00t/p3180.101.44631.45431.446340.009838.96
6372008.09.29 21:00sell3190.101.44581.44981.4418
6382008.09.29 23:20t/p3190.101.44181.44981.441840.009878.96
6392008.09.29 23:20sell3200.101.44151.44551.4375
6402008.09.30 00:32t/p3200.101.43751.44551.437540.529919.48
6412008.09.30 00:32sell3210.101.43721.44121.4332
6422008.09.30 09:13s/l3210.101.44121.44121.4332-40.009879.48
6432008.09.30 09:13sell3220.101.44091.44491.4369
6442008.09.30 09:45t/p3220.101.43691.44491.436940.009919.48
6452008.09.30 09:45sell3230.101.43661.44061.4326
6462008.09.30 12:30t/p3230.101.43261.44061.432640.009959.48
6472008.09.30 12:30sell3240.101.43231.43631.4283
6482008.09.30 14:35t/p3240.101.42831.43631.428340.009999.48
6492008.09.30 14:35sell3250.101.42791.43191.4239
6502008.09.30 15:19t/p3250.101.42391.43191.423940.0010039.48
6512008.09.30 15:19sell3260.101.42341.42741.4194
6522008.09.30 15:33t/p3260.101.41941.42741.419440.0010079.48
6532008.09.30 15:33sell3270.101.41911.42311.4151
6542008.09.30 16:34t/p3270.101.41511.42311.415140.0010119.48
6552008.09.30 16:34buy3280.101.41511.41111.4191
6562008.09.30 16:43s/l3280.101.41111.41111.4191-40.0010079.48
6572008.09.30 16:43sell3290.101.41111.41511.4071
6582008.09.30 16:54t/p3290.101.40711.41511.407140.0010119.48
6592008.09.30 16:54sell3300.101.40641.41041.4024
6602008.09.30 17:05t/p3300.101.40241.41041.402440.0010159.48
6612008.09.30 17:05sell3310.101.40201.40601.3980
6622008.09.30 17:10s/l3310.101.40601.40601.3980-40.0010119.48
6632008.09.30 17:10sell3320.101.40571.40971.4017
6642008.09.30 18:21s/l3320.101.40971.40971.4017-40.0010079.48
6652008.09.30 18:21sell3330.101.40941.41341.4054
6662008.09.30 19:14t/p3330.101.40541.41341.405440.0010119.48
6672008.09.30 19:14sell3340.101.40511.40911.4011
6682008.09.30 20:42s/l3340.101.40911.40911.4011-40.0010079.48
6692008.09.30 20:42sell3350.101.40881.41281.4048
6702008.09.30 23:50s/l3350.101.41281.41281.4048-40.0010039.48
6712008.09.30 23:50sell3360.101.41251.41651.4085
6722008.10.01 00:39t/p3360.101.40851.41651.408540.5210080.00
6732008.10.01 00:39buy3370.101.40851.40451.4125
6742008.10.01 01:37t/p3370.101.41251.40451.412540.0010120.00
6752008.10.01 01:37sell3380.101.41261.41661.4086
6762008.10.01 04:18t/p3380.101.40861.41661.408640.0010160.00
6772008.10.01 04:18buy3390.101.40851.40451.4125
6782008.10.01 05:24t/p3390.101.41251.40451.412540.0010200.00
6792008.10.01 05:24sell3400.101.41251.41651.4085
6802008.10.01 07:40t/p3400.101.40851.41651.408540.0010240.00
6812008.10.01 07:40sell3410.101.40801.41201.4040
6822008.10.01 08:11s/l3410.101.41201.41201.4040-40.0010200.00
6832008.10.01 08:11sell3420.101.41171.41571.4077
6842008.10.01 09:33s/l3420.101.41571.41571.4077-40.0010160.00
6852008.10.01 09:33buy3430.101.41571.41171.4197
6862008.10.01 10:08s/l3430.101.41171.41171.4197-40.0010120.00
6872008.10.01 10:08sell3440.101.41171.41571.4077
6882008.10.01 11:37s/l3440.101.41571.41571.4077-40.0010080.00
6892008.10.01 11:37sell3450.101.41541.41941.4114
6902008.10.01 13:52t/p3450.101.41141.41941.411440.0010120.00
6912008.10.01 13:52sell3460.101.41111.41511.4071
6922008.10.01 14:03t/p3460.101.40711.41511.407140.0010160.00
6932008.10.01 14:03sell3470.101.40661.41061.4026
6942008.10.01 14:25t/p3470.101.40261.41061.402640.0010200.00
6952008.10.01 14:25sell3480.101.40221.40621.3982
6962008.10.01 14:49s/l3480.101.40621.40621.3982-40.0010160.00
6972008.10.01 14:49sell3490.101.40591.40991.4019
6982008.10.01 15:02t/p3490.101.40191.40991.401940.0010200.00
6992008.10.01 15:02buy3500.101.40191.39791.4059
7002008.10.01 15:21s/l3500.101.39791.39791.4059-40.0010160.00
7012008.10.01 15:21buy3510.101.39811.39411.4021
7022008.10.01 15:52t/p3510.101.40211.39411.402140.0010200.00
7032008.10.01 15:52sell3520.101.40221.40621.3982
7042008.10.01 16:50t/p3520.101.39821.40621.398240.0010240.00
7052008.10.01 16:50sell3530.101.39791.40191.3939
7062008.10.01 17:07s/l3530.101.40191.40191.3939-40.0010200.00
7072008.10.01 17:07sell3540.101.40161.40561.3976
7082008.10.01 17:40s/l3540.101.40561.40561.3976-40.0010160.00
7092008.10.01 17:40sell3550.101.40531.40931.4013
7102008.10.01 19:53s/l3550.101.40931.40931.4013-40.0010120.00
7112008.10.01 19:53sell3560.101.40901.41301.4050
7122008.10.01 20:33t/p3560.101.40501.41301.405040.0010160.00
7132008.10.01 20:33buy3570.101.40501.40101.4090
7142008.10.01 21:24s/l3570.101.40101.40101.4090-40.0010120.00
7152008.10.01 21:24buy3580.101.40131.39731.4053
7162008.10.02 02:00s/l3580.101.39731.39731.4053-42.3410077.66
7172008.10.02 02:00buy3590.101.39761.39361.4016
7182008.10.02 02:10s/l3590.101.39361.39361.4016-40.0010037.66
7192008.10.02 02:10buy3600.101.39391.38991.3979
7202008.10.02 03:34t/p3600.101.39791.38991.397940.0010077.66
7212008.10.02 03:34buy3610.101.39821.39421.4022
7222008.10.02 04:08s/l3610.101.39421.39421.4022-40.0010037.66
7232008.10.02 04:08buy3620.101.39451.39051.3985
7242008.10.02 04:45t/p3620.101.39851.39051.398540.0010077.66
7252008.10.02 04:45sell3630.101.39861.40261.3946
7262008.10.02 06:43t/p3630.101.39461.40261.394640.0010117.66
7272008.10.02 06:43sell3640.101.39421.39821.3902
7282008.10.02 09:20t/p3640.101.39021.39821.390240.0010157.66
7292008.10.02 09:20sell3650.101.38991.39391.3859
7302008.10.02 09:35t/p3650.101.38591.39391.385940.0010197.66
7312008.10.02 09:35buy3660.101.38591.38191.3899
7322008.10.02 10:05t/p3660.101.38991.38191.389940.0010237.66
7332008.10.02 10:05sell3670.101.38991.39391.3859
7342008.10.02 13:26t/p3670.101.38591.39391.385940.0010277.66
7352008.10.02 13:26buy3680.101.38591.38191.3899
7362008.10.02 13:40t/p3680.101.38991.38191.389940.0010317.66
7372008.10.02 13:40buy3690.101.39021.38621.3942
7382008.10.02 14:34s/l3690.101.38621.38621.3942-40.0010277.66
7392008.10.02 14:34buy3700.101.38651.38251.3905
7402008.10.02 14:35s/l3700.101.38251.38251.3905-40.0010237.66
7412008.10.02 14:35buy3710.101.38281.37881.3868
7422008.10.02 14:49s/l3710.101.37881.37881.3868-40.0010197.66
7432008.10.02 14:49buy3720.101.37901.37501.3830
7442008.10.02 14:56s/l3720.101.37501.37501.3830-40.0010157.66
7452008.10.02 14:56buy3730.101.37531.37131.3793
7462008.10.02 15:08t/p3730.101.37931.37131.379340.0010197.66
7472008.10.02 15:08buy3740.101.37961.37561.3836
7482008.10.02 16:26t/p3740.101.38361.37561.383640.0010237.66
7492008.10.02 16:26buy3750.101.38391.37991.3879
7502008.10.02 16:59s/l3750.101.37991.37991.3879-40.0010197.66
7512008.10.02 16:59buy3760.101.38021.37621.3842
7522008.10.02 17:55t/p3760.101.38421.37621.384240.0010237.66
7532008.10.02 17:55buy3770.101.38451.38051.3885
7542008.10.02 21:43s/l3770.101.38051.38051.3885-40.0010197.66
7552008.10.02 21:43sell3780.101.38051.38451.3765
7562008.10.03 03:35s/l3780.101.38451.38451.3765-39.4810158.18
7572008.10.03 03:35buy3790.101.38451.38051.3885
7582008.10.03 07:27t/p3790.101.38851.38051.388540.0010198.18
7592008.10.03 07:27sell3800.101.38851.39251.3845
7602008.10.03 08:45t/p3800.101.38451.39251.384540.0010238.18
7612008.10.03 08:45sell3810.101.38421.38821.3802
7622008.10.03 11:18s/l3810.101.38821.38821.3802-40.0010198.18
7632008.10.03 11:18buy3820.101.38821.38421.3922
7642008.10.03 12:03s/l3820.101.38421.38421.3922-40.0010158.18
7652008.10.03 12:03sell3830.101.38411.38811.3801
7662008.10.03 14:49t/p3830.101.38011.38811.380140.0010198.18
7672008.10.03 14:49sell3840.101.37981.38381.3758
7682008.10.03 14:58t/p3840.101.37581.38381.375840.0010238.18
7692008.10.03 14:58sell3850.101.37551.37951.3715
7702008.10.03 15:18t/p3850.101.37151.37951.371540.0010278.18
7712008.10.03 15:18buy3860.101.37141.36741.3754
7722008.10.03 15:41t/p3860.101.37541.36741.375440.0010318.18
7732008.10.03 15:41buy3870.101.37571.37171.3797
7742008.10.03 16:16s/l3870.101.37171.37171.3797-40.0010278.18
7752008.10.03 16:16sell3880.101.37171.37571.3677
7762008.10.03 16:34s/l3880.101.37571.37571.3677-40.0010238.18
7772008.10.03 16:34sell3890.101.37541.37941.3714
7782008.10.03 16:44s/l3890.101.37941.37941.3714-40.0010198.18
7792008.10.03 16:44sell3900.101.37911.38311.3751
7802008.10.03 17:40s/l3900.101.38311.38311.3751-40.0010158.18
7812008.10.03 17:40sell3910.101.38281.38681.3788
7822008.10.03 19:29s/l3910.101.38681.38681.3788-40.0010118.18
7832008.10.03 19:29buy3920.101.38681.38281.3908
7842008.10.03 19:42s/l3920.101.38281.38281.3908-40.0010078.18
7852008.10.03 19:42sell3930.101.38281.38681.3788
7862008.10.03 19:56s/l3930.101.38681.38681.3788-40.0010038.18
7872008.10.03 19:56sell3940.101.38661.39061.3826
7882008.10.03 20:12s/l3940.101.39061.39061.3826-40.009998.18
7892008.10.03 20:12sell3950.101.39031.39431.3863
7902008.10.03 20:25t/p3950.101.38631.39431.386340.0010038.18
7912008.10.03 20:25sell3960.101.38591.38991.3819
7922008.10.03 21:25t/p3960.101.38191.38991.381940.0010078.18
7932008.10.03 21:25buy3970.101.38191.37791.3859
7942008.10.03 22:33s/l3970.101.37791.37791.3859-40.0010038.18
7952008.10.03 22:33buy3980.101.37821.37421.3822
7962008.10.06 00:00s/l3980.101.37421.37421.3822-40.789997.40
7972008.10.06 00:00sell3990.101.36371.36771.3597
7982008.10.06 00:35s/l3990.101.36771.36771.3597-40.009957.40
7992008.10.06 00:35buy4000.101.36781.36381.3718
8002008.10.06 01:06s/l4000.101.36381.36381.3718-40.009917.40
8012008.10.06 01:06sell4010.101.36381.36781.3598
8022008.10.06 01:14s/l4010.101.36781.36781.3598-40.009877.40
8032008.10.06 01:14sell4020.101.36751.37151.3635
8042008.10.06 01:44t/p4020.101.36351.37151.363540.009917.40
8052008.10.06 01:44sell4030.101.36321.36721.3592
8062008.10.06 02:07s/l4030.101.36721.36721.3592-40.009877.40
8072008.10.06 02:07sell4040.101.36691.37091.3629
8082008.10.06 02:19t/p4040.101.36291.37091.362940.009917.40
8092008.10.06 02:19sell4050.101.36261.36661.3586
8102008.10.06 08:07t/p4050.101.35861.36661.358640.009957.40
8112008.10.06 08:07sell4060.101.35831.36231.3543
8122008.10.06 13:53s/l4060.101.36231.36231.3543-40.009917.40
8132008.10.06 13:53sell4070.101.36201.36601.3580
8142008.10.06 15:07t/p4070.101.35801.36601.358040.009957.40
8152008.10.06 15:07sell4080.101.35771.36171.3537
8162008.10.06 16:04t/p4080.101.35371.36171.353740.009997.40
8172008.10.06 16:04sell4090.101.35341.35741.3494
8182008.10.06 16:08s/l4090.101.35741.35741.3494-40.009957.40
8192008.10.06 16:08sell4100.101.35711.36111.3531
8202008.10.06 16:15t/p4100.101.35311.36111.353140.009997.40
8212008.10.06 16:15sell4110.101.35271.35671.3487
8222008.10.06 16:48t/p4110.101.34871.35671.348740.0010037.40
8232008.10.06 16:48buy4120.101.34871.34471.3527
8242008.10.06 17:24t/p4120.101.35271.34471.352740.0010077.40
8252008.10.06 17:24sell4130.101.35281.35681.3488
8262008.10.06 19:17t/p4130.101.34881.35681.348840.0010117.40
8272008.10.06 19:17sell4140.101.34851.35251.3445
8282008.10.06 21:46s/l4140.101.35251.35251.3445-40.0010077.40
8292008.10.06 21:46sell4150.101.35221.35621.3482
8302008.10.07 05:48s/l4150.101.35621.35621.3482-39.4810037.92
8312008.10.07 05:48sell4160.101.35611.36011.3521
8322008.10.07 06:13s/l4160.101.36011.36011.3521-40.009997.92
8332008.10.07 06:13sell4170.101.35991.36391.3559
8342008.10.07 07:55t/p4170.101.35591.36391.355940.0010037.92
8352008.10.07 07:55sell4180.101.35551.35951.3515
8362008.10.07 08:17s/l4180.101.35951.35951.3515-40.009997.92
8372008.10.07 08:17sell4190.101.35931.36331.3553
8382008.10.07 10:14t/p4190.101.35531.36331.355340.0010037.92
8392008.10.07 10:14sell4200.101.35501.35901.3510
8402008.10.07 12:18s/l4200.101.35901.35901.3510-40.009997.92
8412008.10.07 12:18sell4210.101.35871.36271.3547
8422008.10.07 14:04s/l4210.101.36271.36271.3547-40.009957.92
8432008.10.07 14:04sell4220.101.36241.36641.3584
8442008.10.07 14:29t/p4220.101.35841.36641.358440.009997.92
8452008.10.07 14:29sell4230.101.35801.36201.3540
8462008.10.07 14:47s/l4230.101.36201.36201.3540-40.009957.92
8472008.10.07 14:47sell4240.101.36171.36571.3577
8482008.10.07 15:00s/l4240.101.36571.36571.3577-40.009917.92
8492008.10.07 15:00sell4250.101.36541.36941.3614
8502008.10.07 15:14s/l4250.101.36941.36941.3614-40.009877.92
8512008.10.07 15:14sell4260.101.36911.37311.3651
8522008.10.07 15:33s/l4260.101.37311.37311.3651-40.009837.92
8532008.10.07 15:33sell4270.101.37281.37681.3688
8542008.10.07 15:48t/p4270.101.36881.37681.368840.009877.92
8552008.10.07 15:48sell4280.101.36851.37251.3645
8562008.10.07 16:52t/p4280.101.36451.37251.364540.009917.92
8572008.10.07 16:52sell4290.101.36411.36811.3601
8582008.10.07 17:11t/p4290.101.36011.36811.360140.009957.92
8592008.10.07 17:11sell4300.101.35981.36381.3558
8602008.10.07 17:51s/l4300.101.36381.36381.3558-40.009917.92
8612008.10.07 17:51buy4310.101.36381.35981.3678
8622008.10.07 18:45s/l4310.101.35981.35981.3678-40.009877.92
8632008.10.07 18:45sell4320.101.35981.36381.3558
8642008.10.07 18:59s/l4320.101.36381.36381.3558-40.009837.92
8652008.10.07 18:59sell4330.101.36351.36751.3595
8662008.10.07 19:31t/p4330.101.35951.36751.359540.009877.92
8672008.10.07 19:31sell4340.101.35921.36321.3552
8682008.10.07 20:15s/l4340.101.36321.36321.3552-40.009837.92
8692008.10.07 20:15buy4350.101.36321.35921.3672
8702008.10.07 22:53s/l4350.101.35921.35921.3672-40.009797.92
8712008.10.07 22:53buy4360.101.35951.35551.3635
8722008.10.07 23:50t/p4360.101.36351.35551.363540.009837.92
8732008.10.07 23:50sell4370.101.36351.36751.3595
8742008.10.08 00:51t/p4370.101.35951.36751.359540.529878.44
8752008.10.08 00:51sell4380.101.35911.36311.3551
8762008.10.08 01:28t/p4380.101.35511.36311.355140.009918.44
8772008.10.08 01:28sell4390.101.35471.35871.3507
8782008.10.08 02:29s/l4390.101.35871.35871.3507-40.009878.44
8792008.10.08 02:29buy4400.101.35871.35471.3627
8802008.10.08 06:08t/p4400.101.36271.35471.362740.009918.44
8812008.10.08 06:08buy4410.101.36301.35901.3670
8822008.10.08 06:49s/l4410.101.35901.35901.3670-40.009878.44
8832008.10.08 06:49buy4420.101.35911.35511.3631
8842008.10.08 07:37s/l4420.101.35511.35511.3631-40.009838.44
8852008.10.08 07:37sell4430.101.35511.35911.3511
8862008.10.08 07:57s/l4430.101.35911.35911.3511-40.009798.44
8872008.10.08 07:57sell4440.101.35881.36281.3548
8882008.10.08 08:01t/p4440.101.35481.36281.354840.009838.44
8892008.10.08 08:01sell4450.101.35451.35851.3505
8902008.10.08 08:44s/l4450.101.35851.35851.3505-40.009798.44
8912008.10.08 08:44sell4460.101.35821.36221.3542
8922008.10.08 09:07s/l4460.101.36221.36221.3542-40.009758.44
8932008.10.08 09:07sell4470.101.36191.36591.3579
8942008.10.08 09:11s/l4470.101.36591.36591.3579-40.009718.44
8952008.10.08 09:11sell4480.101.36571.36971.3617
8962008.10.08 09:59t/p4480.101.36171.36971.361740.009758.44
8972008.10.08 09:59sell4490.101.36141.36541.3574
8982008.10.08 10:19s/l4490.101.36541.36541.3574-40.009718.44
8992008.10.08 10:19sell4500.101.36521.36921.3612
9002008.10.08 10:33t/p4500.101.36121.36921.361240.009758.44
9012008.10.08 10:33sell4510.101.36091.36491.3569
9022008.10.08 11:06s/l4510.101.36491.36491.3569-40.009718.44
9032008.10.08 11:06sell4520.101.36461.36861.3606
9042008.10.08 12:06t/p4520.101.36061.36861.360640.009758.44
9052008.10.08 12:06sell4530.101.36031.36431.3563
9062008.10.08 13:00s/l4530.101.36431.36431.3563-40.009718.44
9072008.10.08 13:00sell4540.101.36401.36801.3600
9082008.10.08 13:06s/l4540.101.36801.36801.3600-40.009678.44
9092008.10.08 13:06sell4550.101.36771.37171.3637
9102008.10.08 13:24s/l4550.101.37171.37171.3637-40.009638.44
9112008.10.08 13:24sell4560.101.37141.37541.3674
9122008.10.08 13:44t/p4560.101.36741.37541.367440.009678.44
9132008.10.08 13:44sell4570.101.36701.37101.3630
9142008.10.08 13:59s/l4570.101.37101.37101.3630-40.009638.44
9152008.10.08 13:59sell4580.101.37071.37471.3667
9162008.10.08 14:29t/p4580.101.36671.37471.366740.009678.44
9172008.10.08 14:29sell4590.101.36641.37041.3624
9182008.10.08 15:01t/p4590.101.36241.37041.362440.009718.44
9192008.10.08 15:01sell4600.101.36201.36601.3580
9202008.10.08 15:45s/l4600.101.36601.36601.3580-40.009678.44
9212008.10.08 15:45buy4610.101.36851.36451.3725
9222008.10.08 16:40s/l4610.101.36451.36451.3725-40.009638.44
9232008.10.08 16:40sell4620.101.36451.36851.3605
9242008.10.08 17:43s/l4620.101.36851.36851.3605-40.009598.44
9252008.10.08 17:43sell4630.101.36821.37221.3642
9262008.10.08 19:13s/l4630.101.37221.37221.3642-40.009558.44
9272008.10.08 19:13sell4640.101.37191.37591.3679
9282008.10.08 20:54t/p4640.101.36791.37591.367940.009598.44
9292008.10.08 20:54sell4650.101.36751.37151.3635
9302008.10.08 23:21t/p4650.101.36351.37151.363540.009638.44
9312008.10.08 23:21sell4660.101.36311.36711.3591
9322008.10.09 02:54t/p4660.101.35911.36711.359141.569680.00
9332008.10.09 02:54sell4670.101.35881.36281.3548
9342008.10.09 03:48s/l4670.101.36281.36281.3548-40.009640.00
9352008.10.09 03:48sell4680.101.36251.36651.3585
9362008.10.09 04:38s/l4680.101.36651.36651.3585-40.009600.00
9372008.10.09 04:38sell4690.101.36631.37031.3623
9382008.10.09 05:37s/l4690.101.37031.37031.3623-40.009560.00
9392008.10.09 05:37buy4700.101.37031.36631.3743
9402008.10.09 05:58s/l4700.101.36631.36631.3743-40.009520.00
9412008.10.09 05:58sell4710.101.36631.37031.3623
9422008.10.09 08:36s/l4710.101.37031.37031.3623-40.009480.00
9432008.10.09 08:36sell4720.101.37001.37401.3660
9442008.10.09 10:03s/l4720.101.37401.37401.3660-40.009440.00
9452008.10.09 10:03buy4730.101.37401.37001.3780
9462008.10.09 10:22t/p4730.101.37801.37001.378040.009480.00
9472008.10.09 10:22buy4740.101.37831.37431.3823
9482008.10.09 11:23s/l4740.101.37431.37431.3823-40.009440.00
9492008.10.09 11:23sell4750.101.37431.37831.3703
9502008.10.09 12:48t/p4750.101.37031.37831.370340.009480.00
9512008.10.09 12:48sell4760.101.37001.37401.3660
9522008.10.09 16:00t/p4760.101.36601.37401.366040.009520.00
9532008.10.09 16:00buy4770.101.36591.36191.3699
9542008.10.09 16:52s/l4770.101.36191.36191.3699-40.009480.00
9552008.10.09 16:52buy4780.101.36221.35821.3662
9562008.10.09 17:43t/p4780.101.36621.35821.366240.009520.00
9572008.10.09 17:43buy4790.101.36661.36261.3706
9582008.10.09 18:05s/l4790.101.36261.36261.3706-40.009480.00
9592008.10.09 18:05buy4800.101.36281.35881.3668
9602008.10.09 19:45t/p4800.101.36681.35881.366840.009520.00
9612008.10.09 19:45buy4810.101.36711.36311.3711
9622008.10.09 21:20s/l4810.101.36311.36311.3711-40.009480.00
9632008.10.09 21:20buy4820.101.36341.35941.3674
9642008.10.09 23:02s/l4820.101.35941.35941.3674-40.009440.00
9652008.10.09 23:02buy4830.101.35971.35571.3637
9662008.10.10 01:50s/l4830.101.35571.35571.3637-40.789399.22
9672008.10.10 01:50buy4840.101.35601.35201.3600
9682008.10.10 03:12t/p4840.101.36001.35201.360040.009439.22
9692008.10.10 03:12buy4850.101.36041.35641.3644
9702008.10.10 03:35s/l4850.101.35641.35641.3644-40.009399.22
9712008.10.10 03:35buy4860.101.35671.35271.3607
9722008.10.10 06:16s/l4860.101.35271.35271.3607-40.009359.22
9732008.10.10 06:16buy4870.101.35301.34901.3570
9742008.10.10 08:41t/p4870.101.35701.34901.357040.009399.22
9752008.10.10 08:41buy4880.101.35731.35331.3613
9762008.10.10 09:31t/p4880.101.36131.35331.361340.009439.22
9772008.10.10 09:31sell4890.101.36131.36531.3573
9782008.10.10 11:43t/p4890.101.35731.36531.357340.009479.22
9792008.10.10 11:43buy4900.101.35731.35331.3613
9802008.10.10 12:30s/l4900.101.35331.35331.3613-40.009439.22
9812008.10.10 12:30buy4910.101.35361.34961.3576
9822008.10.10 14:09t/p4910.101.35761.34961.357640.009479.22
9832008.10.10 14:09buy4920.101.35801.35401.3620
9842008.10.10 14:46s/l4920.101.35401.35401.3620-40.009439.22
9852008.10.10 14:46sell4930.101.35401.35801.3500
9862008.10.10 15:00t/p4930.101.35001.35801.350040.009479.22
9872008.10.10 15:00sell4940.101.34971.35371.3457
9882008.10.10 15:15s/l4940.101.35371.35371.3457-40.009439.22
9892008.10.10 15:15buy4950.101.35371.34971.3577
9902008.10.10 16:07t/p4950.101.35771.34971.357740.009479.22
9912008.10.10 16:07sell4960.101.35771.36171.3537
9922008.10.10 16:13s/l4960.101.36171.36171.3537-40.009439.22
9932008.10.10 16:13sell4970.101.36141.36541.3574
9942008.10.10 16:18t/p4970.101.35741.36541.357440.009479.22
9952008.10.10 16:18sell4980.101.35711.36111.3531
9962008.10.10 16:42t/p4980.101.35311.36111.353140.009519.22
9972008.10.10 16:42sell4990.101.35271.35671.3487
9982008.10.10 17:11t/p4990.101.34871.35671.348740.009559.22
9992008.10.10 17:11sell5000.101.34841.35241.3444
10002008.10.10 19:23t/p5000.101.34441.35241.344440.009599.22
10012008.10.10 19:23buy5010.101.34441.34041.3484
10022008.10.10 19:34s/l5010.101.34041.34041.3484-40.009559.22
10032008.10.10 19:34buy5020.101.34061.33661.3446
10042008.10.10 19:44s/l5020.101.33661.33661.3446-40.009519.22
10052008.10.10 19:44buy5030.101.33691.33291.3409
10062008.10.10 20:27s/l5030.101.33291.33291.3409-40.009479.22
10072008.10.10 20:27buy5040.101.33321.32921.3372
10082008.10.10 20:28s/l5040.101.32921.32921.3372-40.009439.22
10092008.10.10 20:28buy5050.101.32941.32541.3334
10102008.10.10 21:04t/p5050.101.33341.32541.333440.009479.22
10112008.10.10 21:04buy5060.101.33381.32981.3378
10122008.10.10 21:13t/p5060.101.33781.32981.337840.009519.22
10132008.10.10 21:13buy5070.101.33811.33411.3421
10142008.10.10 21:31t/p5070.101.34211.33411.342140.009559.22
10152008.10.10 21:31buy5080.101.34241.33841.3464
10162008.10.10 21:56s/l5080.101.33841.33841.3464-40.009519.22
10172008.10.10 21:56sell5090.101.33841.34241.3344
10182008.10.10 22:58s/l5090.101.34241.34241.3344-40.009479.22
10192008.10.10 22:58sell5100.101.34211.34611.3381
10202008.10.13 00:02s/l5100.101.34611.34611.3381-39.489439.74
10212008.10.13 00:02sell5110.101.35811.36211.3541
10222008.10.13 00:53s/l5110.101.36211.36211.3541-40.009399.74
10232008.10.13 00:53sell5120.101.36181.36581.3578
10242008.10.13 02:48t/p5120.101.35781.36581.357840.009439.74
10252008.10.13 02:48buy5130.101.35781.35381.3618
10262008.10.13 04:10s/l5130.101.35381.35381.3618-40.009399.74
10272008.10.13 04:10sell5140.101.35371.35771.3497
10282008.10.13 04:49t/p5140.101.34971.35771.349740.009439.74
10292008.10.13 04:49sell5150.101.34941.35341.3454
10302008.10.13 05:59s/l5150.101.35341.35341.3454-40.009399.74
10312008.10.13 05:59buy5160.101.35341.34941.3574
10322008.10.13 07:16s/l5160.101.34941.34941.3574-40.009359.74
10332008.10.13 07:16sell5170.101.34921.35321.3452
10342008.10.13 07:34s/l5170.101.35321.35321.3452-40.009319.74
10352008.10.13 07:34sell5180.101.35291.35691.3489
10362008.10.13 08:01s/l5180.101.35691.35691.3489-40.009279.74
10372008.10.13 08:01sell5190.101.35661.36061.3526
10382008.10.13 08:10s/l5190.101.36061.36061.3526-40.009239.74
10392008.10.13 08:10sell5200.101.36031.36431.3563
10402008.10.13 08:27s/l5200.101.36431.36431.3563-40.009199.74
10412008.10.13 08:27sell5210.101.36401.36801.3600
10422008.10.13 11:51t/p5210.101.36001.36801.360040.009239.74
10432008.10.13 11:51sell5220.101.35951.36351.3555
10442008.10.13 13:52s/l5220.101.36351.36351.3555-40.009199.74
10452008.10.13 13:52buy5230.101.36351.35951.3675
10462008.10.13 15:05t/p5230.101.36751.35951.367540.009239.74
10472008.10.13 15:05sell5240.101.36751.37151.3635
10482008.10.13 15:50t/p5240.101.36351.37151.363540.009279.74
10492008.10.13 15:50sell5250.101.36321.36721.3592
10502008.10.13 16:11t/p5250.101.35921.36721.359240.009319.74
10512008.10.13 16:11sell5260.101.35891.36291.3549
10522008.10.13 16:31s/l5260.101.36291.36291.3549-40.009279.74
10532008.10.13 16:31sell5270.101.36261.36661.3586
10542008.10.13 16:54t/p5270.101.35861.36661.358640.009319.74
10552008.10.13 16:54sell5280.101.35831.36231.3543
10562008.10.13 17:44t/p5280.101.35431.36231.354340.009359.74
10572008.10.13 17:44sell5290.101.35401.35801.3500
10582008.10.13 18:19t/p5290.101.35001.35801.350040.009399.74
10592008.10.13 18:19sell5300.101.34971.35371.3457
10602008.10.13 19:08s/l5300.101.35371.35371.3457-40.009359.74
10612008.10.13 19:08sell5310.101.35341.35741.3494
10622008.10.13 21:31s/l5310.101.35741.35741.3494-40.009319.74
10632008.10.13 21:31sell5320.101.35711.36111.3531
10642008.10.14 00:43s/l5320.101.36111.36111.3531-39.489280.26
10652008.10.14 00:43sell5330.101.36101.36501.3570
10662008.10.14 01:57s/l5330.101.36501.36501.3570-40.009240.26
10672008.10.14 01:57sell5340.101.36471.36871.3607
10682008.10.14 02:37s/l5340.101.36871.36871.3607-40.009200.26
10692008.10.14 02:37sell5350.101.36841.37241.3644
10702008.10.14 02:53t/p5350.101.36441.37241.364440.009240.26
10712008.10.14 02:53sell5360.101.36391.36791.3599
10722008.10.14 03:38s/l5360.101.36791.36791.3599-40.009200.26
10732008.10.14 03:38sell5370.101.36771.37171.3637
10742008.10.14 08:50t/p5370.101.36371.37171.363740.009240.26
10752008.10.14 08:50sell5380.101.36341.36741.3594
10762008.10.14 09:36s/l5380.101.36741.36741.3594-40.009200.26
10772008.10.14 09:36buy5390.101.36741.36341.3714
10782008.10.14 10:52s/l5390.101.36341.36341.3714-40.009160.26
10792008.10.14 10:52sell5400.101.36341.36741.3594
10802008.10.14 11:12s/l5400.101.36741.36741.3594-40.009120.26
10812008.10.14 11:12sell5410.101.36711.37111.3631
10822008.10.14 12:05s/l5410.101.37111.37111.3631-40.009080.26
10832008.10.14 12:05sell5420.101.37081.37481.3668
10842008.10.14 13:10s/l5420.101.37481.37481.3668-40.009040.26
10852008.10.14 13:10buy5430.101.37481.37081.3788
10862008.10.14 15:10s/l5430.101.37081.37081.3788-40.009000.26
10872008.10.14 15:10sell5440.101.37081.37481.3668
10882008.10.14 16:07t/p5440.101.36681.37481.366840.009040.26
10892008.10.14 16:07buy5450.101.36681.36281.3708
10902008.10.14 16:37s/l5450.101.36281.36281.3708-40.009000.26
10912008.10.14 16:37sell5460.101.36281.36681.3588
10922008.10.14 17:17s/l5460.101.36681.36681.3588-40.008960.26
10932008.10.14 17:17sell5470.101.36651.37051.3625
10942008.10.14 22:46t/p5470.101.36251.37051.362540.009000.26
10952008.10.14 22:46sell5480.101.36221.36621.3582
10962008.10.15 01:25t/p5480.101.35821.36621.358240.529040.78
10972008.10.15 01:25buy5490.101.35821.35421.3622
10982008.10.15 02:08s/l5490.101.35421.35421.3622-40.009000.78
10992008.10.15 02:08buy5500.101.35451.35051.3585
11002008.10.15 02:54t/p5500.101.35851.35051.358540.009040.78
11012008.10.15 02:54sell5510.101.35851.36251.3545
11022008.10.15 03:47t/p5510.101.35451.36251.354540.009080.78
11032008.10.15 03:47sell5520.101.35411.35811.3501
11042008.10.15 05:32s/l5520.101.35811.35811.3501-40.009040.78
11052008.10.15 05:32sell5530.101.35791.36191.3539
11062008.10.15 08:12s/l5530.101.36191.36191.3539-40.009000.78
11072008.10.15 08:12sell5540.101.36161.36561.3576
11082008.10.15 10:52t/p5540.101.35761.36561.357640.009040.78
11092008.10.15 10:52sell5550.101.35731.36131.3533
11102008.10.15 11:39s/l5550.101.36131.36131.3533-40.009000.78
11112008.10.15 11:39sell5560.101.36101.36501.3570
11122008.10.15 12:31s/l5560.101.36501.36501.3570-40.008960.78
11132008.10.15 12:31sell5570.101.36471.36871.3607
11142008.10.15 12:48s/l5570.101.36871.36871.3607-40.008920.78
11152008.10.15 12:48sell5580.101.36841.37241.3644
11162008.10.15 13:44t/p5580.101.36441.37241.364440.008960.78
11172008.10.15 13:44sell5590.101.36411.36811.3601
11182008.10.15 14:46t/p5590.101.36011.36811.360140.009000.78
11192008.10.15 14:46buy5600.101.36011.35611.3641
11202008.10.15 15:31s/l5600.101.35611.35611.3641-40.008960.78
11212008.10.15 15:31buy5610.101.35641.35241.3604
11222008.10.15 16:31t/p5610.101.36041.35241.360440.009000.78
11232008.10.15 16:31sell5620.101.36041.36441.3564
11242008.10.15 16:41s/l5620.101.36441.36441.3564-40.008960.78
11252008.10.15 16:41sell5630.101.36411.36811.3601
11262008.10.15 16:52t/p5630.101.36011.36811.360140.009000.78
11272008.10.15 16:52buy5640.101.36001.35601.3640
11282008.10.15 17:50s/l5640.101.35601.35601.3640-40.008960.78
11292008.10.15 17:50sell5650.101.35601.36001.3520
11302008.10.15 18:18t/p5650.101.35201.36001.352040.009000.78
11312008.10.15 18:18sell5660.101.35171.35571.3477
11322008.10.15 23:06t/p5660.101.34771.35571.347740.009040.78
11332008.10.15 23:06sell5670.101.34731.35131.3433
11342008.10.16 00:23t/p5670.101.34331.35131.343341.569082.34
11352008.10.16 00:23sell5680.101.34281.34681.3388
11362008.10.16 01:21s/l5680.101.34681.34681.3388-40.009042.34
11372008.10.16 01:21sell5690.101.34651.35051.3425
11382008.10.16 04:02s/l5690.101.35051.35051.3425-40.009002.34
11392008.10.16 04:02sell5700.101.35021.35421.3462
11402008.10.16 05:37t/p5700.101.34621.35421.346240.009042.34
11412008.10.16 05:37buy5710.101.34611.34211.3501
11422008.10.16 06:25s/l5710.101.34211.34211.3501-40.009002.34
11432008.10.16 06:25buy5720.101.34231.33831.3463
11442008.10.16 06:36s/l5720.101.33831.33831.3463-40.008962.34
11452008.10.16 06:36buy5730.101.33861.33461.3426
11462008.10.16 06:44s/l5730.101.33461.33461.3426-40.008922.34
11472008.10.16 06:44buy5740.101.33491.33091.3389
11482008.10.16 06:50t/p5740.101.33891.33091.338940.008962.34
11492008.10.16 06:50buy5750.101.33921.33521.3432
11502008.10.16 07:11t/p5750.101.34321.33521.343240.009002.34
11512008.10.16 07:11buy5760.101.34361.33961.3476
11522008.10.16 07:18s/l5760.101.33961.33961.3476-40.008962.34
11532008.10.16 07:18buy5770.101.33981.33581.3438
11542008.10.16 07:39s/l5770.101.33581.33581.3438-40.008922.34
11552008.10.16 07:39sell5780.101.33581.33981.3318
11562008.10.16 08:01s/l5780.101.33981.33981.3318-40.008882.34
11572008.10.16 08:01sell5790.101.33951.34351.3355
11582008.10.16 10:01s/l5790.101.34351.34351.3355-40.008842.34
11592008.10.16 10:01sell5800.101.34331.34731.3393
11602008.10.16 10:08s/l5800.101.34731.34731.3393-40.008802.34
11612008.10.16 10:08sell5810.101.34701.35101.3430
11622008.10.16 12:01t/p5810.101.34301.35101.343040.008842.34
11632008.10.16 12:01sell5820.101.34271.34671.3387
11642008.10.16 12:37s/l5820.101.34671.34671.3387-40.008802.34
11652008.10.16 12:37sell5830.101.34641.35041.3424
11662008.10.16 13:14s/l5830.101.35041.35041.3424-40.008762.34
11672008.10.16 13:14sell5840.101.35021.35421.3462
11682008.10.16 15:33t/p5840.101.34621.35421.346240.008802.34
11692008.10.16 15:33sell5850.101.34591.34991.3419
11702008.10.16 16:11t/p5850.101.34191.34991.341940.008842.34
11712008.10.16 16:11buy5860.101.34191.33791.3459
11722008.10.16 21:08t/p5860.101.34591.33791.345940.008882.34
11732008.10.16 21:08buy5870.101.34621.34221.3502
11742008.10.17 01:07t/p5870.101.35021.34221.350239.228921.56
11752008.10.17 01:07sell5880.101.35021.35421.3462
11762008.10.17 03:25t/p5880.101.34621.35421.346240.008961.56
11772008.10.17 03:25sell5890.101.34591.34991.3419
11782008.10.17 07:02s/l5890.101.34991.34991.3419-40.008921.56
11792008.10.17 07:02sell5900.101.34971.35371.3457
11802008.10.17 09:55t/p5900.101.34571.35371.345740.008961.56
11812008.10.17 09:55sell5910.101.34511.34911.3411
11822008.10.17 12:08t/p5910.101.34111.34911.341140.009001.56
11832008.10.17 12:08sell5920.101.34081.34481.3368
11842008.10.17 14:59s/l5920.101.34481.34481.3368-40.008961.56
11852008.10.17 14:59sell5930.101.34451.34851.3405
11862008.10.17 16:03s/l5930.101.34851.34851.3405-40.008921.56
11872008.10.17 16:03sell5940.101.34831.35231.3443
11882008.10.17 16:24t/p5940.101.34431.35231.344340.008961.56
11892008.10.17 16:24sell5950.101.34391.34791.3399
11902008.10.17 16:48s/l5950.101.34791.34791.3399-40.008921.56
11912008.10.17 16:48sell5960.101.34761.35161.3436
11922008.10.17 18:45t/p5960.101.34361.35161.343640.008961.56
11932008.10.17 18:45buy5970.101.34361.33961.3476
11942008.10.17 19:30t/p5970.101.34761.33961.347640.009001.56
11952008.10.17 19:30buy5980.101.34791.34391.3519
11962008.10.17 20:24s/l5980.101.34391.34391.3519-40.008961.56
11972008.10.17 20:24sell5990.101.34391.34791.3399
11982008.10.20 05:42s/l5990.101.34791.34791.3399-39.488922.08
11992008.10.20 05:42buy6000.101.34801.34401.3520
12002008.10.20 08:56t/p6000.101.35201.34401.352040.008962.08
12012008.10.20 08:56buy6010.101.35261.34861.3566
12022008.10.20 09:57s/l6010.101.34861.34861.3566-40.008922.08
12032008.10.20 09:57sell6020.101.34861.35261.3446
12042008.10.20 12:52t/p6020.101.34461.35261.344640.008962.08
12052008.10.20 12:52sell6030.101.34431.34831.3403
12062008.10.20 13:23t/p6030.101.34031.34831.340340.009002.08
12072008.10.20 13:23buy6040.101.34031.33631.3443
12082008.10.20 15:26s/l6040.101.33631.33631.3443-40.008962.08
12092008.10.20 15:26buy6050.101.33641.33241.3404
12102008.10.20 16:24s/l6050.101.33241.33241.3404-40.008922.08
12112008.10.20 16:24buy6060.101.33271.32871.3367
12122008.10.20 17:10s/l6060.101.32871.32871.3367-40.008882.08
12132008.10.20 17:10buy6070.101.32901.32501.3330
12142008.10.20 17:20t/p6070.101.33301.32501.333040.008922.08
12152008.10.20 17:20buy6080.101.33331.32931.3373
12162008.10.20 18:43s/l6080.101.32931.32931.3373-40.008882.08
12172008.10.20 18:43buy6090.101.32961.32561.3336
12182008.10.20 22:02t/p6090.101.33361.32561.333640.008922.08
12192008.10.20 22:02buy6100.101.33391.32991.3379
12202008.10.21 00:53s/l6100.101.32991.32991.3379-40.788881.30
12212008.10.21 00:53buy6110.101.33011.32611.3341
12222008.10.21 01:44t/p6110.101.33411.32611.334140.008921.30
12232008.10.21 01:44buy6120.101.33441.33041.3384
12242008.10.21 07:23s/l6120.101.33041.33041.3384-40.008881.30
12252008.10.21 07:23buy6130.101.33071.32671.3347
12262008.10.21 08:46s/l6130.101.32671.32671.3347-40.008841.30
12272008.10.21 08:46buy6140.101.32701.32301.3310
12282008.10.21 10:29s/l6140.101.32301.32301.3310-40.008801.30
12292008.10.21 10:29buy6150.101.32331.31931.3273
12302008.10.21 14:03s/l6150.101.31931.31931.3273-40.008761.30
12312008.10.21 14:03buy6160.101.31941.31541.3234
12322008.10.21 14:58s/l6160.101.31541.31541.3234-40.008721.30
12332008.10.21 14:58buy6170.101.31571.31171.3197
12342008.10.21 15:29t/p6170.101.31971.31171.319740.008761.30
12352008.10.21 15:29buy6180.101.32001.31601.3240
12362008.10.21 17:34s/l6180.101.31601.31601.3240-40.008721.30
12372008.10.21 17:34buy6190.101.31631.31231.3203
12382008.10.21 17:46s/l6190.101.31231.31231.3203-40.008681.30
12392008.10.21 17:46buy6200.101.31251.30851.3165
12402008.10.21 19:09s/l6200.101.30851.30851.3165-40.008641.30
12412008.10.21 19:09buy6210.101.30881.30481.3128
12422008.10.21 20:48t/p6210.101.31281.30481.312840.008681.30
12432008.10.21 20:48sell6220.101.31291.31691.3089
12442008.10.21 21:21t/p6220.101.30891.31691.308940.008721.30
12452008.10.21 21:21sell6230.101.30861.31261.3046
12462008.10.22 01:30t/p6230.101.30461.31261.304640.528761.82
12472008.10.22 01:30sell6240.101.30421.30821.3002
12482008.10.22 04:15t/p6240.101.30021.30821.300240.008801.82
12492008.10.22 04:15sell6250.101.29941.30341.2954
12502008.10.22 05:29t/p6250.101.29541.30341.295440.008841.82
12512008.10.22 05:29buy6260.101.29521.29121.2992
12522008.10.22 05:43s/l6260.101.29121.29121.2992-40.008801.82
12532008.10.22 05:43buy6270.101.29151.28751.2955
12542008.10.22 06:17s/l6270.101.28751.28751.2955-40.008761.82
12552008.10.22 06:17sell6280.101.28731.29131.2833
12562008.10.22 06:25t/p6280.101.28331.29131.283340.008801.82
12572008.10.22 06:25sell6290.101.28301.28701.2790
12582008.10.22 06:29t/p6290.101.27901.28701.279040.008841.82
12592008.10.22 06:29sell6300.101.27871.28271.2747
12602008.10.22 06:30t/p6300.101.27471.28271.274740.008881.82
12612008.10.22 06:30sell6310.101.27371.27771.2697
12622008.10.22 06:30s/l6310.101.27771.27771.2697-40.008841.82
12632008.10.22 06:31sell6320.101.27821.28221.2742
12642008.10.22 06:38s/l6320.101.28221.28221.2742-40.008801.82
12652008.10.22 06:38sell6330.101.28191.28591.2779
12662008.10.22 07:09s/l6330.101.28591.28591.2779-40.008761.82
12672008.10.22 07:09sell6340.101.28561.28961.2816
12682008.10.22 07:37t/p6340.101.28161.28961.281640.008801.82
12692008.10.22 07:37sell6350.101.28121.28521.2772
12702008.10.22 07:57s/l6350.101.28521.28521.2772-40.008761.82
12712008.10.22 07:57sell6360.101.28501.28901.2810
12722008.10.22 09:02s/l6360.101.28901.28901.2810-40.008721.82
12732008.10.22 09:02sell6370.101.28871.29271.2847
12742008.10.22 09:33t/p6370.101.28471.29271.284740.008761.82
12752008.10.22 09:33sell6380.101.28431.28831.2803
12762008.10.22 10:24s/l6380.101.28831.28831.2803-40.008721.82
12772008.10.22 10:24sell6390.101.28801.29201.2840
12782008.10.22 10:44s/l6390.101.29201.29201.2840-40.008681.82
12792008.10.22 10:44sell6400.101.29171.29571.2877
12802008.10.22 12:34t/p6400.101.28771.29571.287740.008721.82
12812008.10.22 12:34sell6410.101.28741.29141.2834
12822008.10.22 14:03t/p6410.101.28341.29141.283440.008761.82
12832008.10.22 14:03sell6420.101.28311.28711.2791
12842008.10.22 14:24s/l6420.101.28711.28711.2791-40.008721.82
12852008.10.22 14:24sell6430.101.28681.29081.2828
12862008.10.22 14:28s/l6430.101.29081.29081.2828-40.008681.82
12872008.10.22 14:28sell6440.101.29051.29451.2865
12882008.10.22 14:40t/p6440.101.28651.29451.286540.008721.82
12892008.10.22 14:40sell6450.101.28621.29021.2822
12902008.10.22 16:02t/p6450.101.28221.29021.282240.008761.82
12912008.10.22 16:02sell6460.101.28191.28591.2779
12922008.10.22 16:20s/l6460.101.28591.28591.2779-40.008721.82
12932008.10.22 16:20sell6470.101.28571.28971.2817
12942008.10.22 16:48s/l6470.101.28971.28971.2817-40.008681.82
12952008.10.22 16:48sell6480.101.28941.29341.2854
12962008.10.22 17:35t/p6480.101.28541.29341.285440.008721.82
12972008.10.22 17:35sell6490.101.28511.28911.2811
12982008.10.22 18:21s/l6490.101.28911.28911.2811-40.008681.82
12992008.10.22 18:21buy6500.101.28911.28511.2931
13002008.10.22 18:42s/l6500.101.28511.28511.2931-40.008641.82
13012008.10.22 18:42sell6510.101.28511.28911.2811
13022008.10.23 01:03t/p6510.101.28111.28911.281141.568683.38
13032008.10.23 01:03sell6520.101.28051.28451.2765
13042008.10.23 01:09t/p6520.101.27651.28451.276540.008723.38
13052008.10.23 01:09sell6530.101.27591.27991.2719
13062008.10.23 02:08s/l6530.101.27991.27991.2719-40.008683.38
13072008.10.23 02:08sell6540.101.27961.28361.2756
13082008.10.23 02:09s/l6540.101.28361.28361.2756-40.008643.38
13092008.10.23 02:09sell6550.101.28331.28731.2793
13102008.10.23 02:33t/p6550.101.27931.28731.279340.008683.38
13112008.10.23 02:33sell6560.101.27891.28291.2749
13122008.10.23 03:15s/l6560.101.28291.28291.2749-40.008643.38
13132008.10.23 03:15sell6570.101.28271.28671.2787
13142008.10.23 04:59t/p6570.101.27871.28671.278740.008683.38
13152008.10.23 04:59sell6580.101.27841.28241.2744
13162008.10.23 05:47t/p6580.101.27441.28241.274440.008723.38
13172008.10.23 05:47buy6590.101.27431.27031.2783
13182008.10.23 06:55t/p6590.101.27831.27031.278340.008763.38
13192008.10.23 06:55sell6600.101.27831.28231.2743
13202008.10.23 06:58s/l6600.101.28231.28231.2743-40.008723.38
13212008.10.23 06:58sell6610.101.28201.28601.2780
13222008.10.23 07:18t/p6610.101.27801.28601.278040.008763.38
13232008.10.23 07:18buy6620.101.27801.27401.2820
13242008.10.23 07:56t/p6620.101.28201.27401.282040.008803.38
13252008.10.23 07:56buy6630.101.28231.27831.2863
13262008.10.23 09:25s/l6630.101.27831.27831.2863-40.008763.38
13272008.10.23 09:25buy6640.101.27861.27461.2826
13282008.10.23 09:57t/p6640.101.28261.27461.282640.008803.38
13292008.10.23 09:57buy6650.101.28291.27891.2869
13302008.10.23 13:55s/l6650.101.27891.27891.2869-40.008763.38
13312008.10.23 13:55sell6660.101.27891.28291.2749
13322008.10.23 14:35t/p6660.101.27491.28291.274940.008803.38
13332008.10.23 14:35sell6670.101.27461.27861.2706
13342008.10.23 14:45s/l6670.101.27861.27861.2706-40.008763.38
13352008.10.23 14:45sell6680.101.27831.28231.2743
13362008.10.23 14:57s/l6680.101.28231.28231.2743-40.008723.38
13372008.10.23 14:57sell6690.101.28201.28601.2780
13382008.10.23 16:45s/l6690.101.28601.28601.2780-40.008683.38
13392008.10.23 16:45sell6700.101.28571.28971.2817
13402008.10.23 18:10t/p6700.101.28171.28971.281740.008723.38
13412008.10.23 18:10buy6710.101.28171.27771.2857
13422008.10.23 20:27t/p6710.101.28571.27771.285740.008763.38
13432008.10.23 20:27sell6720.101.28571.28971.2817
13442008.10.23 21:47s/l6720.101.28971.28971.2817-40.008723.38
13452008.10.23 21:47sell6730.101.28951.29351.2855
13462008.10.23 22:22s/l6730.101.29351.29351.2855-40.008683.38
13472008.10.23 22:22sell6740.101.29321.29721.2892
13482008.10.23 23:03s/l6740.101.29721.29721.2892-40.008643.38
13492008.10.23 23:03sell6750.101.29711.30111.2931
13502008.10.24 00:43t/p6750.101.29311.30111.293140.528683.90
13512008.10.24 00:43sell6760.101.29281.29681.2888
13522008.10.24 02:06t/p6760.101.28881.29681.288840.008723.90
13532008.10.24 02:06sell6770.101.28851.29251.2845
13542008.10.24 02:57t/p6770.101.28451.29251.284540.008763.90
13552008.10.24 02:57buy6780.101.28441.28041.2884
13562008.10.24 03:09t/p6780.101.28841.28041.288440.008803.90
13572008.10.24 03:09sell6790.101.28841.29241.2844
13582008.10.24 03:53t/p6790.101.28441.29241.284440.008843.90
13592008.10.24 03:53sell6800.101.28401.28801.2800
13602008.10.24 04:19t/p6800.101.28001.28801.280040.008883.90
13612008.10.24 04:19sell6810.101.27971.28371.2757
13622008.10.24 07:54t/p6810.101.27571.28371.275740.008923.90
13632008.10.24 07:54buy6820.101.27571.27171.2797
13642008.10.24 08:54s/l6820.101.27171.27171.2797-40.008883.90
13652008.10.24 08:54sell6830.101.27171.27571.2677
13662008.10.24 08:55t/p6830.101.26771.27571.267740.008923.90
13672008.10.24 08:55sell6840.101.26731.27131.2633
13682008.10.24 09:00s/l6840.101.27131.27131.2633-40.008883.90
13692008.10.24 09:00sell6850.101.27101.27501.2670
13702008.10.24 09:29t/p6850.101.26701.27501.267040.008923.90
13712008.10.24 09:29sell6860.101.26671.27071.2627
13722008.10.24 09:37t/p6860.101.26271.27071.262740.008963.90
13732008.10.24 09:37sell6870.101.26241.26641.2584
13742008.10.24 09:52s/l6870.101.26641.26641.2584-40.008923.90
13752008.10.24 09:52sell6880.101.26611.27011.2621
13762008.10.24 10:16t/p6880.101.26211.27011.262140.008963.90
13772008.10.24 10:16sell6890.101.26181.26581.2578
13782008.10.24 10:30t/p6890.101.25781.26581.257840.009003.90
13792008.10.24 10:30sell6900.101.25751.26151.2535
13802008.10.24 10:41t/p6900.101.25351.26151.253540.009043.90
13812008.10.24 10:41sell6910.101.25321.25721.2492
13822008.10.24 10:44s/l6910.101.25721.25721.2492-40.009003.90
13832008.10.24 10:44sell6920.101.25691.26091.2529
13842008.10.24 11:32t/p6920.101.25291.26091.252940.009043.90
13852008.10.24 11:32sell6930.101.25261.25661.2486
13862008.10.24 11:57s/l6930.101.25661.25661.2486-40.009003.90
13872008.10.24 11:57buy6940.101.25661.25261.2606
13882008.10.24 12:05s/l6940.101.25261.25261.2606-40.008963.90
13892008.10.24 12:05buy6950.101.25291.24891.2569
13902008.10.24 12:13t/p6950.101.25691.24891.256940.009003.90
13912008.10.24 12:13buy6960.101.25731.25331.2613
13922008.10.24 14:09t/p6960.101.26131.25331.261340.009043.90
13932008.10.24 14:09sell6970.101.26131.26531.2573
13942008.10.24 14:40s/l6970.101.26531.26531.2573-40.009003.90
13952008.10.24 14:40sell6980.101.26511.26911.2611
13962008.10.24 15:48s/l6980.101.26911.26911.2611-40.008963.90
13972008.10.24 15:48sell6990.101.26881.27281.2648
13982008.10.24 15:58s/l6990.101.27281.27281.2648-40.008923.90
13992008.10.24 15:58sell7000.101.27251.27651.2685
14002008.10.24 16:08t/p7000.101.26851.27651.268540.008963.90
14012008.10.24 16:08sell7010.101.26821.27221.2642
14022008.10.24 16:11s/l7010.101.27221.27221.2642-40.008923.90
14032008.10.24 16:11sell7020.101.27191.27591.2679
14042008.10.24 16:16t/p7020.101.26791.27591.267940.008963.90
14052008.10.24 16:16sell7030.101.26761.27161.2636
14062008.10.24 16:55s/l7030.101.27161.27161.2636-40.008923.90
14072008.10.24 16:55sell7040.101.27131.27531.2673
14082008.10.24 17:59t/p7040.101.26731.27531.267340.008963.90
14092008.10.24 17:59buy7050.101.26721.26321.2712
14102008.10.24 18:12t/p7050.101.27121.26321.271240.009003.90
14112008.10.24 18:12buy7060.101.27161.26761.2756
14122008.10.24 18:22s/l7060.101.26761.26761.2756-40.008963.90
14132008.10.24 18:22buy7070.101.26791.26391.2719
14142008.10.24 19:37s/l7070.101.26391.26391.2719-40.008923.90
14152008.10.24 19:37buy7080.101.26411.26011.2681
14162008.10.24 20:04s/l7080.101.26011.26011.2681-40.008883.90
14172008.10.24 20:04sell7090.101.26001.26401.2560
14182008.10.24 20:34s/l7090.101.26401.26401.2560-40.008843.90
14192008.10.24 20:34sell7100.101.26391.26791.2599
14202008.10.24 20:46t/p7100.101.25991.26791.259940.008883.90
14212008.10.24 20:46sell7110.101.25951.26351.2555
14222008.10.24 21:01s/l7110.101.26351.26351.2555-40.008843.90
14232008.10.24 21:01sell7120.101.26321.26721.2592
14242008.10.24 21:57t/p7120.101.25921.26721.259240.008883.90
14252008.10.24 21:57sell7130.101.25881.26281.2548
14262008.10.24 22:36s/l7130.101.26281.26281.2548-40.008843.90
14272008.10.24 22:36sell7140.101.26251.26651.2585
14282008.10.27 00:02t/p7140.101.25851.26651.258540.528884.42
14292008.10.27 00:02sell7150.101.25751.26151.2535
14302008.10.27 00:53s/l7150.101.26151.26151.2535-40.008844.42
14312008.10.27 00:53sell7160.101.26121.26521.2572
14322008.10.27 01:01s/l7160.101.26521.26521.2572-40.008804.42
14332008.10.27 01:01sell7170.101.26491.26891.2609
14342008.10.27 01:25t/p7170.101.26091.26891.260940.008844.42
14352008.10.27 01:25sell7180.101.26061.26461.2566
14362008.10.27 02:35t/p7180.101.25661.26461.256640.008884.42
14372008.10.27 02:35sell7190.101.25631.26031.2523
14382008.10.27 04:34s/l7190.101.26031.26031.2523-40.008844.42
14392008.10.27 04:34sell7200.101.26011.26411.2561
14402008.10.27 06:10t/p7200.101.25611.26411.256140.008884.42
14412008.10.27 06:10sell7210.101.25581.25981.2518
14422008.10.27 06:23t/p7210.101.25181.25981.251840.008924.42
14432008.10.27 06:23sell7220.101.25141.25541.2474
14442008.10.27 06:26s/l7220.101.25541.25541.2474-40.008884.42
14452008.10.27 06:26sell7230.101.25531.25931.2513
14462008.10.27 07:58t/p7230.101.25131.25931.251340.008924.42
14472008.10.27 07:58sell7240.101.25101.25501.2470
14482008.10.27 08:12t/p7240.101.24701.25501.247040.008964.42
14492008.10.27 08:12sell7250.101.24661.25061.2426
14502008.10.27 08:54t/p7250.101.24261.25061.242640.009004.42
14512008.10.27 08:54sell7260.101.24231.24631.2383
14522008.10.27 09:03s/l7260.101.24631.24631.2383-40.008964.42
14532008.10.27 09:03sell7270.101.24601.25001.2420
14542008.10.27 09:18t/p7270.101.24201.25001.242040.009004.42
14552008.10.27 09:18sell7280.101.24151.24551.2375
14562008.10.27 09:37t/p7280.101.23751.24551.237540.009044.42
14572008.10.27 09:37sell7290.101.23721.24121.2332
14582008.10.27 10:34s/l7290.101.24121.24121.2332-40.009004.42
14592008.10.27 10:34sell7300.101.24101.24501.2370
14602008.10.27 11:26s/l7300.101.24501.24501.2370-40.008964.42
14612008.10.27 11:26sell7310.101.24471.24871.2407
14622008.10.27 14:36t/p7310.101.24071.24871.240740.009004.42
14632008.10.27 14:36sell7320.101.24031.24431.2363
14642008.10.27 14:44s/l7320.101.24431.24431.2363-40.008964.42
14652008.10.27 14:44sell7330.101.24411.24811.2401
14662008.10.27 16:05t/p7330.101.24011.24811.240140.009004.42
14672008.10.27 16:05sell7340.101.23981.24381.2358
14682008.10.27 16:14s/l7340.101.24381.24381.2358-40.008964.42
14692008.10.27 16:14sell7350.101.24351.24751.2395
14702008.10.27 17:04s/l7350.101.24751.24751.2395-40.008924.42
14712008.10.27 17:04sell7360.101.24721.25121.2432
14722008.10.27 17:51s/l7360.101.25121.25121.2432-40.008884.42
14732008.10.27 17:51sell7370.101.25091.25491.2469
14742008.10.27 17:57s/l7370.101.25491.25491.2469-40.008844.42
14752008.10.27 17:57sell7380.101.25461.25861.2506
14762008.10.27 18:08t/p7380.101.25061.25861.250640.008884.42
14772008.10.27 18:08sell7390.101.25031.25431.2463
14782008.10.27 18:21s/l7390.101.25431.25431.2463-40.008844.42
14792008.10.27 18:21sell7400.101.25401.25801.2500
14802008.10.27 18:47s/l7400.101.25801.25801.2500-40.008804.42
14812008.10.27 18:47sell7410.101.25771.26171.2537
14822008.10.27 19:22t/p7410.101.25371.26171.253740.008844.42
14832008.10.27 19:22sell7420.101.25331.25731.2493
14842008.10.27 22:00t/p7420.101.24931.25731.249340.008884.42
14852008.10.27 22:00buy7430.101.24931.24531.2533
14862008.10.27 22:13s/l7430.101.24531.24531.2533-40.008844.42
14872008.10.27 22:13sell7440.101.24531.24931.2413
14882008.10.27 22:27s/l7440.101.24931.24931.2413-40.008804.42
14892008.10.27 22:27sell7450.101.24911.25311.2451
14902008.10.28 00:30t/p7450.101.24511.25311.245140.528844.94
14912008.10.28 00:30sell7460.101.24461.24861.2406
14922008.10.28 01:16s/l7460.101.24861.24861.2406-40.008804.94
14932008.10.28 01:16sell7470.101.24851.25251.2445
14942008.10.28 01:33t/p7470.101.24451.25251.244540.008844.94
14952008.10.28 01:33sell7480.101.24421.24821.2402
14962008.10.28 02:03t/p7480.101.24021.24821.240240.008884.94
14972008.10.28 02:03sell7490.101.23991.24391.2359
14982008.10.28 02:06t/p7490.101.23591.24391.235940.008924.94
14992008.10.28 02:06sell7500.101.23561.23961.2316
15002008.10.28 03:33s/l7500.101.23961.23961.2316-40.008884.94
15012008.10.28 03:33sell7510.101.23931.24331.2353
15022008.10.28 03:39s/l7510.101.24331.24331.2353-40.008844.94
15032008.10.28 03:39sell7520.101.24311.24711.2391
15042008.10.28 05:42s/l7520.101.24711.24711.2391-40.008804.94
15052008.10.28 05:42sell7530.101.24681.25081.2428
15062008.10.28 06:38s/l7530.101.25081.25081.2428-40.008764.94
15072008.10.28 06:38sell7540.101.25061.25461.2466
15082008.10.28 06:46s/l7540.101.25461.25461.2466-40.008724.94
15092008.10.28 06:46sell7550.101.25431.25831.2503
15102008.10.28 07:05t/p7550.101.25031.25831.250340.008764.94
15112008.10.28 07:05sell7560.101.25001.25401.2460
15122008.10.28 07:10s/l7560.101.25401.25401.2460-40.008724.94
15132008.10.28 07:10sell7570.101.25371.25771.2497
15142008.10.28 07:37s/l7570.101.25771.25771.2497-40.008684.94
15152008.10.28 07:37sell7580.101.25741.26141.2534
15162008.10.28 08:19t/p7580.101.25341.26141.253440.008724.94
15172008.10.28 08:19sell7590.101.25311.25711.2491
15182008.10.28 08:51t/p7590.101.24911.25711.249140.008764.94
15192008.10.28 08:51sell7600.101.24871.25271.2447
15202008.10.28 12:25s/l7600.101.25271.25271.2447-40.008724.94
15212008.10.28 12:25sell7610.101.25241.25641.2484
15222008.10.28 12:54s/l7610.101.25641.25641.2484-40.008684.94
15232008.10.28 12:54sell7620.101.25611.26011.2521
15242008.10.28 13:36t/p7620.101.25211.26011.252140.008724.94
15252008.10.28 13:36sell7630.101.25181.25581.2478
15262008.10.28 14:29s/l7630.101.25581.25581.2478-40.008684.94
15272008.10.28 14:29sell7640.101.25551.25951.2515
15282008.10.28 15:16t/p7640.101.25151.25951.251540.008724.94
15292008.10.28 15:16sell7650.101.25121.25521.2472
15302008.10.28 15:45t/p7650.101.24721.25521.247240.008764.94
15312008.10.28 15:45sell7660.101.24691.25091.2429
15322008.10.28 17:11s/l7660.101.25091.25091.2429-40.008724.94
15332008.10.28 17:11sell7670.101.25061.25461.2466
15342008.10.28 18:01t/p7670.101.24661.25461.246640.008764.94
15352008.10.28 18:01sell7680.101.24631.25031.2423
15362008.10.28 19:11s/l7680.101.25031.25031.2423-40.008724.94
15372008.10.28 19:11sell7690.101.25001.25401.2460
15382008.10.28 19:23s/l7690.101.25401.25401.2460-40.008684.94
15392008.10.28 19:23sell7700.101.25371.25771.2497
15402008.10.28 19:46s/l7700.101.25771.25771.2497-40.008644.94
15412008.10.28 19:46sell7710.101.25741.26141.2534
15422008.10.28 19:53s/l7710.101.26141.26141.2534-40.008604.94
15432008.10.28 19:53sell7720.101.26111.26511.2571
15442008.10.28 20:21s/l7720.101.26511.26511.2571-40.008564.94
15452008.10.28 20:21buy7730.101.26521.26121.2692
15462008.10.28 20:58t/p7730.101.26921.26121.269240.008604.94
15472008.10.28 20:58buy7740.101.26961.26561.2736
15482008.10.28 21:39t/p7740.101.27361.26561.273640.008644.94
15492008.10.28 21:39buy7750.101.27391.26991.2779
15502008.10.28 21:50s/l7750.101.26991.26991.2779-40.008604.94
15512008.10.28 21:50sell7760.101.26991.27391.2659
15522008.10.28 22:39s/l7760.101.27391.27391.2659-40.008564.94
15532008.10.28 22:39sell7770.101.27361.27761.2696
15542008.10.28 22:49s/l7770.101.27761.27761.2696-40.008524.94
15552008.10.28 22:49buy7780.101.27761.27361.2816
15562008.10.28 23:25s/l7780.101.27361.27361.2816-40.008484.94
15572008.10.28 23:25sell7790.101.27351.27751.2695
15582008.10.28 23:42s/l7790.101.27751.27751.2695-40.008444.94
15592008.10.28 23:42buy7800.101.27751.27351.2815
15602008.10.28 23:57t/p7800.101.28151.27351.281540.008484.94
15612008.10.28 23:57sell7810.101.28151.28551.2775
15622008.10.29 01:18t/p7810.101.27751.28551.277540.528525.46
15632008.10.29 01:18sell7820.101.27721.28121.2732
15642008.10.29 02:06t/p7820.101.27321.28121.273240.008565.46
15652008.10.29 02:06sell7830.101.27291.27691.2689
15662008.10.29 05:08t/p7830.101.26891.27691.268940.008605.46
15672008.10.29 05:08buy7840.101.26891.26491.2729
15682008.10.29 06:04s/l7840.101.26491.26491.2729-40.008565.46
15692008.10.29 06:04sell7850.101.26471.26871.2607
15702008.10.29 06:47s/l7850.101.26871.26871.2607-40.008525.46
15712008.10.29 06:47buy7860.101.26871.26471.2727
15722008.10.29 06:48t/p7860.101.27271.26471.272740.008565.46
15732008.10.29 06:48buy7870.101.27301.26901.2770
15742008.10.29 07:46t/p7870.101.27701.26901.277040.008605.46
15752008.10.29 07:46sell7880.101.27701.28101.2730
15762008.10.29 08:08t/p7880.101.27301.28101.273040.008645.46
15772008.10.29 08:08buy7890.101.27301.26901.2770
15782008.10.29 08:29s/l7890.101.26901.26901.2770-40.008605.46
15792008.10.29 08:29buy7900.101.26921.26521.2732
15802008.10.29 09:40t/p7900.101.27321.26521.273240.008645.46
15812008.10.29 09:40buy7910.101.27351.26951.2775
15822008.10.29 09:56t/p7910.101.27751.26951.277540.008685.46
15832008.10.29 09:56buy7920.101.27781.27381.2818
15842008.10.29 10:29s/l7920.101.27381.27381.2818-40.008645.46
15852008.10.29 10:29buy7930.101.27411.27011.2781
15862008.10.29 11:13t/p7930.101.27811.27011.278140.008685.46
15872008.10.29 11:13sell7940.101.27821.28221.2742
15882008.10.29 11:45s/l7940.101.28221.28221.2742-40.008645.46
15892008.10.29 11:45sell7950.101.28191.28591.2779
15902008.10.29 12:33t/p7950.101.27791.28591.277940.008685.46
15912008.10.29 12:33sell7960.101.27761.28161.2736
15922008.10.29 12:46s/l7960.101.28161.28161.2736-40.008645.46
15932008.10.29 12:46sell7970.101.28131.28531.2773
15942008.10.29 13:00t/p7970.101.27731.28531.277340.008685.46
15952008.10.29 13:00sell7980.101.27701.28101.2730
15962008.10.29 14:43s/l7980.101.28101.28101.2730-40.008645.46
15972008.10.29 14:43buy7990.101.28101.27701.2850
15982008.10.29 15:03t/p7990.101.28501.27701.285040.008685.46
15992008.10.29 15:03buy8000.101.28531.28131.2893
16002008.10.29 15:05t/p8000.101.28931.28131.289340.008725.46
16012008.10.29 15:05buy8010.101.28961.28561.2936
16022008.10.29 15:23t/p8010.101.29361.28561.293640.008765.46
16032008.10.29 15:23buy8020.101.29401.29001.2980
16042008.10.29 15:45t/p8020.101.29801.29001.298040.008805.46
16052008.10.29 15:45buy8030.101.29831.29431.3023
16062008.10.29 15:56s/l8030.101.29431.29431.3023-40.008765.46
16072008.10.29 15:56buy8040.101.29461.29061.2986
16082008.10.29 16:18s/l8040.101.29061.29061.2986-40.008725.46
16092008.10.29 16:18buy8050.101.29091.28691.2949
16102008.10.29 16:55s/l8050.101.28691.28691.2949-40.008685.46
16112008.10.29 16:55sell8060.101.28691.29091.2829
16122008.10.29 17:05t/p8060.101.28291.29091.282940.008725.46
16132008.10.29 17:05sell8070.101.28261.28661.2786
16142008.10.29 17:20s/l8070.101.28661.28661.2786-40.008685.46
16152008.10.29 17:20sell8080.101.28631.29031.2823
16162008.10.29 17:31s/l8080.101.29031.29031.2823-40.008645.46
16172008.10.29 17:31sell8090.101.29001.29401.2860
16182008.10.29 17:37s/l8090.101.29401.29401.2860-40.008605.46
16192008.10.29 17:37sell8100.101.29381.29781.2898
16202008.10.29 17:59t/p8100.101.28981.29781.289840.008645.46
16212008.10.29 17:59sell8110.101.28951.29351.2855
16222008.10.29 19:05s/l8110.101.29351.29351.2855-40.008605.46
16232008.10.29 19:05buy8120.101.29351.28951.2975
16242008.10.29 19:22s/l8120.101.28951.28951.2975-40.008565.46
16252008.10.29 19:22sell8130.101.28941.29341.2854
16262008.10.29 19:25t/p8130.101.28541.29341.285440.008605.46
16272008.10.29 19:25sell8140.101.28511.28911.2811
16282008.10.29 19:41s/l8140.101.28911.28911.2811-40.008565.46
16292008.10.29 19:41buy8150.101.28921.28521.2932
16302008.10.29 19:54s/l8150.101.28521.28521.2932-40.008525.46
16312008.10.29 19:54sell8160.101.28511.28911.2811
16322008.10.29 20:15s/l8160.101.28911.28911.2811-40.008485.46
16332008.10.29 20:15sell8170.101.28881.29281.2848
16342008.10.29 20:19s/l8170.101.29281.29281.2848-40.008445.46
16352008.10.29 20:19sell8180.101.29251.29651.2885
16362008.10.29 20:38s/l8180.101.29651.29651.2885-40.008405.46
16372008.10.29 20:38sell8190.101.29621.30021.2922
16382008.10.30 01:21s/l8190.101.30021.30021.2922-38.448367.02
16392008.10.30 01:21sell8200.101.29991.30391.2959
16402008.10.30 01:23s/l8200.101.30391.30391.2959-40.008327.02
16412008.10.30 01:23sell8210.101.30371.30771.2997
16422008.10.30 01:51s/l8210.101.30771.30771.2997-40.008287.02
16432008.10.30 01:51sell8220.101.30741.31141.3034
16442008.10.30 02:13s/l8220.101.31141.31141.3034-40.008247.02
16452008.10.30 02:13sell8230.101.31111.31511.3071
16462008.10.30 02:17s/l8230.101.31511.31511.3071-40.008207.02
16472008.10.30 02:17sell8240.101.31511.31911.3111
16482008.10.30 03:32s/l8240.101.31911.31911.3111-40.008167.02
16492008.10.30 03:32sell8250.101.31881.32281.3148
16502008.10.30 03:37s/l8250.101.32281.32281.3148-40.008127.02
16512008.10.30 03:37sell8260.101.32251.32651.3185
16522008.10.30 03:41s/l8260.101.32651.32651.3185-40.008087.02
16532008.10.30 03:41sell8270.101.32661.33061.3226
16542008.10.30 03:59t/p8270.101.32261.33061.322640.008127.02
16552008.10.30 03:59sell8280.101.32221.32621.3182
16562008.10.30 04:32t/p8280.101.31821.32621.318240.008167.02
16572008.10.30 04:32buy8290.101.31821.31421.3222
16582008.10.30 04:37t/p8290.101.32221.31421.322240.008207.02
16592008.10.30 04:37buy8300.101.32251.31851.3265
16602008.10.30 05:08s/l8300.101.31851.31851.3265-40.008167.02
16612008.10.30 05:08sell8310.101.31851.32251.3145
16622008.10.30 05:27s/l8310.101.32251.32251.3145-40.008127.02
16632008.10.30 05:27sell8320.101.32221.32621.3182
16642008.10.30 06:13t/p8320.101.31821.32621.318240.008167.02
16652008.10.30 06:13sell8330.101.31781.32181.3138
16662008.10.30 06:31s/l8330.101.32181.32181.3138-40.008127.02
16672008.10.30 06:31sell8340.101.32151.32551.3175
16682008.10.30 06:48s/l8340.101.32551.32551.3175-40.008087.02
16692008.10.30 06:48sell8350.101.32531.32931.3213
16702008.10.30 07:04t/p8350.101.32131.32931.321340.008127.02
16712008.10.30 07:04sell8360.101.32101.32501.3170
16722008.10.30 07:12t/p8360.101.31701.32501.317040.008167.02
16732008.10.30 07:12sell8370.101.31671.32071.3127
16742008.10.30 08:18s/l8370.101.32071.32071.3127-40.008127.02
16752008.10.30 08:18buy8380.101.32081.31681.3248
16762008.10.30 09:15s/l8380.101.31681.31681.3248-40.008087.02
16772008.10.30 09:15buy8390.101.31711.31311.3211
16782008.10.30 10:03s/l8390.101.31311.31311.3211-40.008047.02
16792008.10.30 10:03sell8400.101.31311.31711.3091
16802008.10.30 10:30t/p8400.101.30911.31711.309140.008087.02
16812008.10.30 10:30buy8410.101.30911.30511.3131
16822008.10.30 10:56s/l8410.101.30511.30511.3131-40.008047.02
16832008.10.30 10:56buy8420.101.30541.30141.3094
16842008.10.30 11:31t/p8420.101.30941.30141.309440.008087.02
16852008.10.30 11:31buy8430.101.30971.30571.3137
16862008.10.30 11:39t/p8430.101.31371.30571.313740.008127.02
16872008.10.30 11:39buy8440.101.31401.31001.3180
16882008.10.30 12:22s/l8440.101.31001.31001.3180-40.008087.02
16892008.10.30 12:22buy8450.101.31031.30631.3143
16902008.10.30 12:55s/l8450.101.30631.30631.3143-40.008047.02
16912008.10.30 12:55buy8460.101.30661.30261.3106
16922008.10.30 13:25t/p8460.101.31061.30261.310640.008087.02
16932008.10.30 13:25buy8470.101.31091.30691.3149
16942008.10.30 13:43s/l8470.101.30691.30691.3149-40.008047.02
16952008.10.30 13:43buy8480.101.30711.30311.3111
16962008.10.30 13:47s/l8480.101.30311.30311.3111-40.008007.02
16972008.10.30 13:47buy8490.101.30341.29941.3074
16982008.10.30 14:46s/l8490.101.29941.29941.3074-40.007967.02
16992008.10.30 14:46buy8500.101.29971.29571.3037
17002008.10.30 14:58s/l8500.101.29571.29571.3037-40.007927.02
17012008.10.30 14:58buy8510.101.29601.29201.3000
17022008.10.30 16:17s/l8510.101.29201.29201.3000-40.007887.02
17032008.10.30 16:17buy8520.101.29231.28831.2963
17042008.10.30 16:32s/l8520.101.28831.28831.2963-40.007847.02
17052008.10.30 16:32buy8530.101.28861.28461.2926
17062008.10.30 16:46s/l8530.101.28461.28461.2926-40.007807.02
17072008.10.30 16:46sell8540.101.28461.28861.2806
17082008.10.30 17:05s/l8540.101.28861.28861.2806-40.007767.02
17092008.10.30 17:05sell8550.101.28831.29231.2843
17102008.10.30 17:09t/p8550.101.28431.29231.284340.007807.02
17112008.10.30 17:09sell8560.101.28391.28791.2799
17122008.10.30 17:20s/l8560.101.28791.28791.2799-40.007767.02
17132008.10.30 17:20sell8570.101.28761.29161.2836
17142008.10.30 18:07s/l8570.101.29161.29161.2836-40.007727.02
17152008.10.30 18:07sell8580.101.29131.29531.2873
17162008.10.30 19:19s/l8580.101.29531.29531.2873-40.007687.02
17172008.10.30 19:19buy8590.101.29541.29141.2994
17182008.10.30 20:35s/l8590.101.29141.29141.2994-40.007647.02
17192008.10.30 20:35buy8600.101.29171.28771.2957
17202008.10.30 21:20t/p8600.101.29571.28771.295740.007687.02
17212008.10.30 21:20buy8610.101.29611.29211.3001
17222008.10.30 21:49s/l8610.101.29211.29211.3001-40.007647.02
17232008.10.30 21:49buy8620.101.29231.28831.2963
17242008.10.30 22:37s/l8620.101.28831.28831.2963-40.007607.02
17252008.10.30 22:37buy8630.101.28771.28371.2917
17262008.10.31 00:27s/l8630.101.28371.28371.2917-40.787566.24
17272008.10.31 00:27sell8640.101.28361.28761.2796
17282008.10.31 00:46s/l8640.101.28761.28761.2796-40.007526.24
17292008.10.31 00:46sell8650.101.28731.29131.2833
17302008.10.31 01:06t/p8650.101.28331.29131.283340.007566.24
17312008.10.31 01:06sell8660.101.28301.28701.2790
17322008.10.31 01:24t/p8660.101.27901.28701.279040.007606.24
17332008.10.31 01:24sell8670.101.27851.28251.2745
17342008.10.31 02:16s/l8670.101.28251.28251.2745-40.007566.24
17352008.10.31 02:16sell8680.101.28221.28621.2782
17362008.10.31 02:47t/p8680.101.27821.28621.278240.007606.24
17372008.10.31 02:47buy8690.101.27821.27421.2822
17382008.10.31 02:57t/p8690.101.28221.27421.282240.007646.24
17392008.10.31 02:57buy8700.101.28261.27861.2866
17402008.10.31 03:49t/p8700.101.28661.27861.286640.007686.24
17412008.10.31 03:49buy8710.101.28701.28301.2910
17422008.10.31 03:57s/l8710.101.28301.28301.2910-40.007646.24
17432008.10.31 03:57buy8720.101.28331.27931.2873
17442008.10.31 06:00s/l8720.101.27931.27931.2873-40.007606.24
17452008.10.31 06:00sell8730.101.27931.28331.2753
17462008.10.31 06:03s/l8730.101.28331.28331.2753-40.007566.24
17472008.10.31 06:03sell8740.101.28341.28741.2794
17482008.10.31 07:19t/p8740.101.27941.28741.279440.007606.24
17492008.10.31 07:19sell8750.101.27891.28291.2749
17502008.10.31 07:28t/p8750.101.27491.28291.274940.007646.24
17512008.10.31 07:28sell8760.101.27461.27861.2706
17522008.10.31 07:47t/p8760.101.27061.27861.270640.007686.24
17532008.10.31 07:47sell8770.101.27031.27431.2663
17542008.10.31 10:14s/l8770.101.27431.27431.2663-40.007646.24
17552008.10.31 10:14sell8780.101.27401.27801.2700
17562008.10.31 12:06s/l8780.101.27801.27801.2700-40.007606.24
17572008.10.31 12:06buy8790.101.27811.27411.2821
17582008.10.31 12:41s/l8790.101.27411.27411.2821-40.007566.24
17592008.10.31 12:41sell8800.101.27411.27811.2701
17602008.10.31 15:26t/p8800.101.27011.27811.270140.007606.24
17612008.10.31 15:26buy8810.101.27001.26601.2740
17622008.10.31 16:16t/p8810.101.27401.26601.274040.007646.24
17632008.10.31 16:16buy8820.101.27441.27041.2784
17642008.10.31 16:42s/l8820.101.27041.27041.2784-40.007606.24
17652008.10.31 16:42buy8830.101.27071.26671.2747
17662008.10.31 17:08t/p8830.101.27471.26671.274740.007646.24
17672008.10.31 17:08sell8840.101.27471.27871.2707
17682008.10.31 17:17t/p8840.101.27071.27871.270740.007686.24
17692008.10.31 17:17sell8850.101.27041.27441.2664
17702008.10.31 17:21s/l8850.101.27441.27441.2664-40.007646.24
17712008.10.31 17:21sell8860.101.27411.27811.2701
17722006.07.20 17:34close at stop8860.101.27281.27811.270113.007659.24