|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=40; TakeProfit=40; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|1389218
|Ticks modelled
|7812804
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-2340.76
|Gross profit
|16540.80
|Gross loss
|-18881.56
|Profit factor
|0.88
|Expected payoff
|-2.64
|Absolute drawdown
|2487.76
|Maximal drawdown
|2895.80 (27.82%)
|Relative drawdown
|27.82% (2895.80)
|Total trades
|886
|Short positions (won %)
|562 (48.93%)
|Long positions (won %)
|324 (42.90%)
|Profit trades (% of total)
|414 (46.73%)
|Loss trades (% of total)
|472 (53.27%)
|Largest
|profit trade
|41.56
|loss trade
|-42.34
|Average
|profit trade
|39.95
|loss trade
|-40.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (437.66)
|consecutive losses (loss in money)
|13 (-518.44)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|437.66 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-518.44 (13)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.4710
|1.4670
|1.4750
|2
|2008.09.01 02:41
|s/l
|1
|0.10
|1.4670
|1.4670
|1.4750
|-40.00
|9960.00
|3
|2008.09.01 02:41
|sell
|2
|0.10
|1.4664
|1.4704
|1.4624
|4
|2008.09.01 12:57
|t/p
|2
|0.10
|1.4624
|1.4704
|1.4624
|40.00
|10000.00
|5
|2008.09.01 12:57
|sell
|3
|0.10
|1.4621
|1.4661
|1.4581
|6
|2008.09.02 00:25
|t/p
|3
|0.10
|1.4581
|1.4661
|1.4581
|40.52
|10040.52
|7
|2008.09.02 00:25
|sell
|4
|0.10
|1.4578
|1.4618
|1.4538
|8
|2008.09.02 08:38
|t/p
|4
|0.10
|1.4538
|1.4618
|1.4538
|40.00
|10080.52
|9
|2008.09.02 08:38
|sell
|5
|0.10
|1.4535
|1.4575
|1.4495
|10
|2008.09.02 10:17
|t/p
|5
|0.10
|1.4495
|1.4575
|1.4495
|40.00
|10120.52
|11
|2008.09.02 10:17
|sell
|6
|0.10
|1.4491
|1.4531
|1.4451
|12
|2008.09.02 16:09
|s/l
|6
|0.10
|1.4531
|1.4531
|1.4451
|-40.00
|10080.52
|13
|2008.09.02 16:09
|sell
|7
|0.10
|1.4528
|1.4568
|1.4488
|14
|2008.09.03 01:59
|t/p
|7
|0.10
|1.4488
|1.4568
|1.4488
|40.52
|10121.04
|15
|2008.09.03 01:59
|sell
|8
|0.10
|1.4485
|1.4525
|1.4445
|16
|2008.09.03 06:14
|t/p
|8
|0.10
|1.4445
|1.4525
|1.4445
|40.00
|10161.04
|17
|2008.09.03 06:14
|sell
|9
|0.10
|1.4440
|1.4480
|1.4400
|18
|2008.09.03 10:20
|t/p
|9
|0.10
|1.4400
|1.4480
|1.4400
|40.00
|10201.04
|19
|2008.09.03 10:20
|sell
|10
|0.10
|1.4397
|1.4437
|1.4357
|20
|2008.09.03 14:09
|s/l
|10
|0.10
|1.4437
|1.4437
|1.4357
|-40.00
|10161.04
|21
|2008.09.03 14:09
|sell
|11
|0.10
|1.4434
|1.4474
|1.4394
|22
|2008.09.03 15:38
|s/l
|11
|0.10
|1.4474
|1.4474
|1.4394
|-40.00
|10121.04
|23
|2008.09.03 15:38
|sell
|12
|0.10
|1.4471
|1.4511
|1.4431
|24
|2008.09.03 22:05
|s/l
|12
|0.10
|1.4511
|1.4511
|1.4431
|-40.00
|10081.04
|25
|2008.09.03 22:05
|sell
|13
|0.10
|1.4508
|1.4548
|1.4468
|26
|2008.09.04 12:46
|t/p
|13
|0.10
|1.4468
|1.4548
|1.4468
|41.56
|10122.60
|27
|2008.09.04 12:46
|sell
|14
|0.10
|1.4465
|1.4505
|1.4425
|28
|2008.09.04 16:08
|t/p
|14
|0.10
|1.4425
|1.4505
|1.4425
|40.00
|10162.60
|29
|2008.09.04 16:08
|sell
|15
|0.10
|1.4422
|1.4462
|1.4382
|30
|2008.09.04 16:45
|t/p
|15
|0.10
|1.4382
|1.4462
|1.4382
|40.00
|10202.60
|31
|2008.09.04 16:45
|sell
|16
|0.10
|1.4378
|1.4418
|1.4338
|32
|2008.09.04 17:18
|t/p
|16
|0.10
|1.4338
|1.4418
|1.4338
|40.00
|10242.60
|33
|2008.09.04 17:18
|sell
|17
|0.10
|1.4334
|1.4374
|1.4294
|34
|2008.09.04 19:29
|s/l
|17
|0.10
|1.4374
|1.4374
|1.4294
|-40.00
|10202.60
|35
|2008.09.04 19:29
|sell
|18
|0.10
|1.4372
|1.4412
|1.4332
|36
|2008.09.04 20:18
|t/p
|18
|0.10
|1.4332
|1.4412
|1.4332
|40.00
|10242.60
|37
|2008.09.04 20:18
|sell
|19
|0.10
|1.4329
|1.4369
|1.4289
|38
|2008.09.04 23:12
|t/p
|19
|0.10
|1.4289
|1.4369
|1.4289
|40.00
|10282.60
|39
|2008.09.04 23:12
|sell
|20
|0.10
|1.4286
|1.4326
|1.4246
|40
|2008.09.04 23:16
|t/p
|20
|0.10
|1.4246
|1.4326
|1.4246
|40.00
|10322.60
|41
|2008.09.04 23:16
|sell
|21
|0.10
|1.4243
|1.4283
|1.4203
|42
|2008.09.05 02:50
|s/l
|21
|0.10
|1.4283
|1.4283
|1.4203
|-39.48
|10283.12
|43
|2008.09.05 02:50
|buy
|22
|0.10
|1.4283
|1.4243
|1.4323
|44
|2008.09.05 10:31
|s/l
|22
|0.10
|1.4243
|1.4243
|1.4323
|-40.00
|10243.12
|45
|2008.09.05 10:31
|buy
|23
|0.10
|1.4246
|1.4206
|1.4286
|46
|2008.09.05 12:56
|s/l
|23
|0.10
|1.4206
|1.4206
|1.4286
|-40.00
|10203.12
|47
|2008.09.05 12:56
|sell
|24
|0.10
|1.4206
|1.4246
|1.4166
|48
|2008.09.05 13:35
|s/l
|24
|0.10
|1.4246
|1.4246
|1.4166
|-40.00
|10163.12
|49
|2008.09.05 13:35
|buy
|25
|0.10
|1.4246
|1.4206
|1.4286
|50
|2008.09.05 14:30
|t/p
|25
|0.10
|1.4286
|1.4206
|1.4286
|40.00
|10203.12
|51
|2008.09.05 14:30
|sell
|26
|0.10
|1.4287
|1.4327
|1.4247
|52
|2008.09.05 14:34
|t/p
|26
|0.10
|1.4247
|1.4327
|1.4247
|40.00
|10243.12
|53
|2008.09.05 14:34
|sell
|27
|0.10
|1.4244
|1.4284
|1.4204
|54
|2008.09.05 14:39
|s/l
|27
|0.10
|1.4284
|1.4284
|1.4204
|-40.00
|10203.12
|55
|2008.09.05 14:39
|sell
|28
|0.10
|1.4281
|1.4321
|1.4241
|56
|2008.09.05 14:44
|s/l
|28
|0.10
|1.4321
|1.4321
|1.4241
|-40.00
|10163.12
|57
|2008.09.05 14:44
|sell
|29
|0.10
|1.4319
|1.4359
|1.4279
|58
|2008.09.05 16:12
|t/p
|29
|0.10
|1.4279
|1.4359
|1.4279
|40.00
|10203.12
|59
|2008.09.05 16:12
|sell
|30
|0.10
|1.4275
|1.4315
|1.4235
|60
|2008.09.05 18:31
|t/p
|30
|0.10
|1.4235
|1.4315
|1.4235
|40.00
|10243.12
|61
|2008.09.05 18:31
|sell
|31
|0.10
|1.4232
|1.4272
|1.4192
|62
|2008.09.05 19:06
|s/l
|31
|0.10
|1.4272
|1.4272
|1.4192
|-40.00
|10203.12
|63
|2008.09.05 19:06
|sell
|32
|0.10
|1.4269
|1.4309
|1.4229
|64
|2008.09.05 21:52
|t/p
|32
|0.10
|1.4229
|1.4309
|1.4229
|40.00
|10243.12
|65
|2008.09.05 21:52
|sell
|33
|0.10
|1.4225
|1.4265
|1.4185
|66
|2008.09.05 22:53
|s/l
|33
|0.10
|1.4265
|1.4265
|1.4185
|-40.00
|10203.12
|67
|2008.09.05 22:53
|sell
|34
|0.10
|1.4262
|1.4302
|1.4222
|68
|2008.09.08 00:00
|s/l
|34
|0.10
|1.4302
|1.4302
|1.4222
|-39.48
|10163.64
|69
|2008.09.08 00:00
|sell
|35
|0.10
|1.4375
|1.4415
|1.4335
|70
|2008.09.08 00:16
|t/p
|35
|0.10
|1.4335
|1.4415
|1.4335
|40.00
|10203.64
|71
|2008.09.08 00:16
|sell
|36
|0.10
|1.4331
|1.4371
|1.4291
|72
|2008.09.08 01:53
|s/l
|36
|0.10
|1.4371
|1.4371
|1.4291
|-40.00
|10163.64
|73
|2008.09.08 01:53
|buy
|37
|0.10
|1.4371
|1.4331
|1.4411
|74
|2008.09.08 02:06
|s/l
|37
|0.10
|1.4331
|1.4331
|1.4411
|-40.00
|10123.64
|75
|2008.09.08 02:06
|buy
|38
|0.10
|1.4334
|1.4294
|1.4374
|76
|2008.09.08 03:34
|t/p
|38
|0.10
|1.4374
|1.4294
|1.4374
|40.00
|10163.64
|77
|2008.09.08 03:34
|sell
|39
|0.10
|1.4374
|1.4414
|1.4334
|78
|2008.09.08 04:00
|s/l
|39
|0.10
|1.4414
|1.4414
|1.4334
|-40.00
|10123.64
|79
|2008.09.08 04:00
|sell
|40
|0.10
|1.4411
|1.4451
|1.4371
|80
|2008.09.08 08:09
|t/p
|40
|0.10
|1.4371
|1.4451
|1.4371
|40.00
|10163.64
|81
|2008.09.08 08:09
|sell
|41
|0.10
|1.4368
|1.4408
|1.4328
|82
|2008.09.08 08:55
|t/p
|41
|0.10
|1.4328
|1.4408
|1.4328
|40.00
|10203.64
|83
|2008.09.08 08:55
|sell
|42
|0.10
|1.4325
|1.4365
|1.4285
|84
|2008.09.08 10:13
|t/p
|42
|0.10
|1.4285
|1.4365
|1.4285
|40.00
|10243.64
|85
|2008.09.08 10:13
|sell
|43
|0.10
|1.4281
|1.4321
|1.4241
|86
|2008.09.08 10:57
|t/p
|43
|0.10
|1.4241
|1.4321
|1.4241
|40.00
|10283.64
|87
|2008.09.08 10:57
|sell
|44
|0.10
|1.4238
|1.4278
|1.4198
|88
|2008.09.08 11:44
|t/p
|44
|0.10
|1.4198
|1.4278
|1.4198
|40.00
|10323.64
|89
|2008.09.08 11:44
|sell
|45
|0.10
|1.4195
|1.4235
|1.4155
|90
|2008.09.08 13:01
|s/l
|45
|0.10
|1.4235
|1.4235
|1.4155
|-40.00
|10283.64
|91
|2008.09.08 13:01
|sell
|46
|0.10
|1.4232
|1.4272
|1.4192
|92
|2008.09.08 14:27
|t/p
|46
|0.10
|1.4192
|1.4272
|1.4192
|40.00
|10323.64
|93
|2008.09.08 14:27
|sell
|47
|0.10
|1.4189
|1.4229
|1.4149
|94
|2008.09.08 15:00
|s/l
|47
|0.10
|1.4229
|1.4229
|1.4149
|-40.00
|10283.64
|95
|2008.09.08 15:00
|sell
|48
|0.10
|1.4226
|1.4266
|1.4186
|96
|2008.09.08 17:41
|t/p
|48
|0.10
|1.4186
|1.4266
|1.4186
|40.00
|10323.64
|97
|2008.09.08 17:41
|sell
|49
|0.10
|1.4183
|1.4223
|1.4143
|98
|2008.09.08 17:56
|t/p
|49
|0.10
|1.4143
|1.4223
|1.4143
|40.00
|10363.64
|99
|2008.09.08 17:56
|buy
|50
|0.10
|1.4143
|1.4103
|1.4183
|100
|2008.09.08 18:32
|s/l
|50
|0.10
|1.4103
|1.4103
|1.4183
|-40.00
|10323.64
|101
|2008.09.08 18:32
|buy
|51
|0.10
|1.4103
|1.4063
|1.4143
|102
|2008.09.08 19:38
|s/l
|51
|0.10
|1.4063
|1.4063
|1.4143
|-40.00
|10283.64
|103
|2008.09.08 19:38
|sell
|52
|0.10
|1.4063
|1.4103
|1.4023
|104
|2008.09.08 20:39
|s/l
|52
|0.10
|1.4103
|1.4103
|1.4023
|-40.00
|10243.64
|105
|2008.09.08 20:39
|buy
|53
|0.10
|1.4104
|1.4064
|1.4144
|106
|2008.09.08 21:54
|t/p
|53
|0.10
|1.4144
|1.4064
|1.4144
|40.00
|10283.64
|107
|2008.09.08 21:54
|buy
|54
|0.10
|1.4147
|1.4107
|1.4187
|108
|2008.09.09 02:56
|s/l
|54
|0.10
|1.4107
|1.4107
|1.4187
|-40.78
|10242.86
|109
|2008.09.09 02:56
|buy
|55
|0.10
|1.4110
|1.4070
|1.4150
|110
|2008.09.09 03:28
|s/l
|55
|0.10
|1.4070
|1.4070
|1.4150
|-40.00
|10202.86
|111
|2008.09.09 03:28
|buy
|56
|0.10
|1.4073
|1.4033
|1.4113
|112
|2008.09.09 08:35
|t/p
|56
|0.10
|1.4113
|1.4033
|1.4113
|40.00
|10242.86
|113
|2008.09.09 08:35
|sell
|57
|0.10
|1.4113
|1.4153
|1.4073
|114
|2008.09.09 11:00
|s/l
|57
|0.10
|1.4153
|1.4153
|1.4073
|-40.00
|10202.86
|115
|2008.09.09 11:00
|buy
|58
|0.10
|1.4153
|1.4113
|1.4193
|116
|2008.09.09 11:33
|t/p
|58
|0.10
|1.4193
|1.4113
|1.4193
|40.00
|10242.86
|117
|2008.09.09 11:33
|sell
|59
|0.10
|1.4193
|1.4233
|1.4153
|118
|2008.09.09 13:52
|t/p
|59
|0.10
|1.4153
|1.4233
|1.4153
|40.00
|10282.86
|119
|2008.09.09 13:52
|sell
|60
|0.10
|1.4150
|1.4190
|1.4110
|120
|2008.09.09 14:53
|t/p
|60
|0.10
|1.4110
|1.4190
|1.4110
|40.00
|10322.86
|121
|2008.09.09 14:53
|sell
|61
|0.10
|1.4107
|1.4147
|1.4067
|122
|2008.09.09 15:38
|t/p
|61
|0.10
|1.4067
|1.4147
|1.4067
|40.00
|10362.86
|123
|2008.09.09 15:38
|sell
|62
|0.10
|1.4063
|1.4103
|1.4023
|124
|2008.09.09 15:49
|s/l
|62
|0.10
|1.4103
|1.4103
|1.4023
|-40.00
|10322.86
|125
|2008.09.09 15:49
|sell
|63
|0.10
|1.4100
|1.4140
|1.4060
|126
|2008.09.09 16:08
|s/l
|63
|0.10
|1.4140
|1.4140
|1.4060
|-40.00
|10282.86
|127
|2008.09.09 16:08
|sell
|64
|0.10
|1.4137
|1.4177
|1.4097
|128
|2008.09.09 16:30
|t/p
|64
|0.10
|1.4097
|1.4177
|1.4097
|40.00
|10322.86
|129
|2008.09.09 16:30
|sell
|65
|0.10
|1.4094
|1.4134
|1.4054
|130
|2008.09.09 16:51
|s/l
|65
|0.10
|1.4134
|1.4134
|1.4054
|-40.00
|10282.86
|131
|2008.09.09 16:51
|sell
|66
|0.10
|1.4132
|1.4172
|1.4092
|132
|2008.09.09 17:18
|s/l
|66
|0.10
|1.4172
|1.4172
|1.4092
|-40.00
|10242.86
|133
|2008.09.09 17:18
|sell
|67
|0.10
|1.4169
|1.4209
|1.4129
|134
|2008.09.09 18:29
|s/l
|67
|0.10
|1.4209
|1.4209
|1.4129
|-40.00
|10202.86
|135
|2008.09.09 18:29
|sell
|68
|0.10
|1.4206
|1.4246
|1.4166
|136
|2008.09.09 20:47
|t/p
|68
|0.10
|1.4166
|1.4246
|1.4166
|40.00
|10242.86
|137
|2008.09.09 20:47
|sell
|69
|0.10
|1.4163
|1.4203
|1.4123
|138
|2008.09.09 21:30
|t/p
|69
|0.10
|1.4123
|1.4203
|1.4123
|40.00
|10282.86
|139
|2008.09.09 21:30
|sell
|70
|0.10
|1.4120
|1.4160
|1.4080
|140
|2008.09.10 06:37
|s/l
|70
|0.10
|1.4160
|1.4160
|1.4080
|-39.48
|10243.38
|141
|2008.09.10 06:37
|sell
|71
|0.10
|1.4162
|1.4202
|1.4122
|142
|2008.09.10 11:34
|t/p
|71
|0.10
|1.4122
|1.4202
|1.4122
|40.00
|10283.38
|143
|2008.09.10 11:34
|buy
|72
|0.10
|1.4122
|1.4082
|1.4162
|144
|2008.09.10 12:41
|s/l
|72
|0.10
|1.4082
|1.4082
|1.4162
|-40.00
|10243.38
|145
|2008.09.10 12:41
|sell
|73
|0.10
|1.4082
|1.4122
|1.4042
|146
|2008.09.10 13:36
|s/l
|73
|0.10
|1.4122
|1.4122
|1.4042
|-40.00
|10203.38
|147
|2008.09.10 13:36
|sell
|74
|0.10
|1.4119
|1.4159
|1.4079
|148
|2008.09.10 14:17
|t/p
|74
|0.10
|1.4079
|1.4159
|1.4079
|40.00
|10243.38
|149
|2008.09.10 14:17
|sell
|75
|0.10
|1.4074
|1.4114
|1.4034
|150
|2008.09.10 14:30
|s/l
|75
|0.10
|1.4114
|1.4114
|1.4034
|-40.00
|10203.38
|151
|2008.09.10 14:30
|sell
|76
|0.10
|1.4111
|1.4151
|1.4071
|152
|2008.09.10 15:11
|s/l
|76
|0.10
|1.4151
|1.4151
|1.4071
|-40.00
|10163.38
|153
|2008.09.10 15:11
|sell
|77
|0.10
|1.4148
|1.4188
|1.4108
|154
|2008.09.10 16:24
|t/p
|77
|0.10
|1.4108
|1.4188
|1.4108
|40.00
|10203.38
|155
|2008.09.10 16:24
|sell
|78
|0.10
|1.4105
|1.4145
|1.4065
|156
|2008.09.10 16:53
|t/p
|78
|0.10
|1.4065
|1.4145
|1.4065
|40.00
|10243.38
|157
|2008.09.10 16:53
|sell
|79
|0.10
|1.4062
|1.4102
|1.4022
|158
|2008.09.10 17:23
|t/p
|79
|0.10
|1.4022
|1.4102
|1.4022
|40.00
|10283.38
|159
|2008.09.10 17:23
|sell
|80
|0.10
|1.4019
|1.4059
|1.3979
|160
|2008.09.10 18:58
|s/l
|80
|0.10
|1.4059
|1.4059
|1.3979
|-40.00
|10243.38
|161
|2008.09.10 18:58
|buy
|81
|0.10
|1.4059
|1.4019
|1.4099
|162
|2008.09.10 20:14
|s/l
|81
|0.10
|1.4019
|1.4019
|1.4099
|-40.00
|10203.38
|163
|2008.09.10 20:14
|sell
|82
|0.10
|1.4019
|1.4059
|1.3979
|164
|2008.09.10 23:05
|t/p
|82
|0.10
|1.3979
|1.4059
|1.3979
|40.00
|10243.38
|165
|2008.09.10 23:05
|buy
|83
|0.10
|1.3979
|1.3939
|1.4019
|166
|2008.09.11 01:53
|s/l
|83
|0.10
|1.3939
|1.3939
|1.4019
|-42.34
|10201.04
|167
|2008.09.11 01:53
|buy
|84
|0.10
|1.3942
|1.3902
|1.3982
|168
|2008.09.11 04:00
|t/p
|84
|0.10
|1.3982
|1.3902
|1.3982
|40.00
|10241.04
|169
|2008.09.11 04:00
|sell
|85
|0.10
|1.3982
|1.4022
|1.3942
|170
|2008.09.11 08:46
|t/p
|85
|0.10
|1.3942
|1.4022
|1.3942
|40.00
|10281.04
|171
|2008.09.11 08:46
|sell
|86
|0.10
|1.3939
|1.3979
|1.3899
|172
|2008.09.11 10:59
|t/p
|86
|0.10
|1.3899
|1.3979
|1.3899
|40.00
|10321.04
|173
|2008.09.11 10:59
|sell
|87
|0.10
|1.3896
|1.3936
|1.3856
|174
|2008.09.11 12:12
|s/l
|87
|0.10
|1.3936
|1.3936
|1.3856
|-40.00
|10281.04
|175
|2008.09.11 12:12
|buy
|88
|0.10
|1.3936
|1.3896
|1.3976
|176
|2008.09.11 14:32
|t/p
|88
|0.10
|1.3976
|1.3896
|1.3976
|40.00
|10321.04
|177
|2008.09.11 14:32
|sell
|89
|0.10
|1.3977
|1.4017
|1.3937
|178
|2008.09.11 14:43
|t/p
|89
|0.10
|1.3937
|1.4017
|1.3937
|40.00
|10361.04
|179
|2008.09.11 14:43
|sell
|90
|0.10
|1.3934
|1.3974
|1.3894
|180
|2008.09.11 15:57
|t/p
|90
|0.10
|1.3894
|1.3974
|1.3894
|40.00
|10401.04
|181
|2008.09.11 15:57
|sell
|91
|0.10
|1.3891
|1.3931
|1.3851
|182
|2008.09.11 16:28
|s/l
|91
|0.10
|1.3931
|1.3931
|1.3851
|-40.00
|10361.04
|183
|2008.09.11 16:28
|sell
|92
|0.10
|1.3928
|1.3968
|1.3888
|184
|2008.09.11 22:24
|s/l
|92
|0.10
|1.3968
|1.3968
|1.3888
|-40.00
|10321.04
|185
|2008.09.11 22:24
|sell
|93
|0.10
|1.3965
|1.4005
|1.3925
|186
|2008.09.11 23:00
|s/l
|93
|0.10
|1.4005
|1.4005
|1.3925
|-40.00
|10281.04
|187
|2008.09.11 23:00
|sell
|94
|0.10
|1.4002
|1.4042
|1.3962
|188
|2008.09.11 23:35
|s/l
|94
|0.10
|1.4042
|1.4042
|1.3962
|-40.00
|10241.04
|189
|2008.09.11 23:35
|buy
|95
|0.10
|1.4042
|1.4002
|1.4082
|190
|2008.09.12 00:03
|s/l
|95
|0.10
|1.4002
|1.4002
|1.4082
|-40.78
|10200.26
|191
|2008.09.12 00:03
|buy
|96
|0.10
|1.4005
|1.3965
|1.4045
|192
|2008.09.12 08:36
|t/p
|96
|0.10
|1.4045
|1.3965
|1.4045
|40.00
|10240.26
|193
|2008.09.12 08:36
|sell
|97
|0.10
|1.4045
|1.4085
|1.4005
|194
|2008.09.12 09:10
|s/l
|97
|0.10
|1.4085
|1.4085
|1.4005
|-40.00
|10200.26
|195
|2008.09.12 09:10
|sell
|98
|0.10
|1.4082
|1.4122
|1.4042
|196
|2008.09.12 10:45
|s/l
|98
|0.10
|1.4122
|1.4122
|1.4042
|-40.00
|10160.26
|197
|2008.09.12 10:45
|sell
|99
|0.10
|1.4119
|1.4159
|1.4079
|198
|2008.09.12 13:34
|t/p
|99
|0.10
|1.4079
|1.4159
|1.4079
|40.00
|10200.26
|199
|2008.09.12 13:34
|sell
|100
|0.10
|1.4076
|1.4116
|1.4036
|200
|2008.09.12 14:52
|s/l
|100
|0.10
|1.4116
|1.4116
|1.4036
|-40.00
|10160.26
|201
|2008.09.12 14:52
|sell
|101
|0.10
|1.4113
|1.4153
|1.4073
|202
|2008.09.12 16:29
|s/l
|101
|0.10
|1.4153
|1.4153
|1.4073
|-40.00
|10120.26
|203
|2008.09.12 16:29
|sell
|102
|0.10
|1.4150
|1.4190
|1.4110
|204
|2008.09.12 16:55
|s/l
|102
|0.10
|1.4190
|1.4190
|1.4110
|-40.00
|10080.26
|205
|2008.09.12 16:55
|buy
|103
|0.10
|1.4190
|1.4150
|1.4230
|206
|2008.09.12 18:06
|s/l
|103
|0.10
|1.4150
|1.4150
|1.4230
|-40.00
|10040.26
|207
|2008.09.12 18:06
|buy
|104
|0.10
|1.4153
|1.4113
|1.4193
|208
|2008.09.12 18:44
|t/p
|104
|0.10
|1.4193
|1.4113
|1.4193
|40.00
|10080.26
|209
|2008.09.12 18:44
|buy
|105
|0.10
|1.4196
|1.4156
|1.4236
|210
|2008.09.15 00:00
|t/p
|105
|0.10
|1.4236
|1.4156
|1.4236
|39.22
|10119.48
|211
|2008.09.15 00:00
|buy
|106
|0.10
|1.4296
|1.4256
|1.4336
|212
|2008.09.15 02:24
|t/p
|106
|0.10
|1.4336
|1.4256
|1.4336
|40.00
|10159.48
|213
|2008.09.15 02:24
|buy
|107
|0.10
|1.4339
|1.4299
|1.4379
|214
|2008.09.15 04:20
|t/p
|107
|0.10
|1.4379
|1.4299
|1.4379
|40.00
|10199.48
|215
|2008.09.15 04:20
|buy
|108
|0.10
|1.4383
|1.4343
|1.4423
|216
|2008.09.15 05:08
|t/p
|108
|0.10
|1.4423
|1.4343
|1.4423
|40.00
|10239.48
|217
|2008.09.15 05:08
|buy
|109
|0.10
|1.4426
|1.4386
|1.4466
|218
|2008.09.15 05:21
|t/p
|109
|0.10
|1.4466
|1.4386
|1.4466
|40.00
|10279.48
|219
|2008.09.15 05:21
|buy
|110
|0.10
|1.4470
|1.4430
|1.4510
|220
|2008.09.15 06:02
|s/l
|110
|0.10
|1.4430
|1.4430
|1.4510
|-40.00
|10239.48
|221
|2008.09.15 06:02
|sell
|111
|0.10
|1.4430
|1.4470
|1.4390
|222
|2008.09.15 06:38
|t/p
|111
|0.10
|1.4390
|1.4470
|1.4390
|40.00
|10279.48
|223
|2008.09.15 06:38
|buy
|112
|0.10
|1.4390
|1.4350
|1.4430
|224
|2008.09.15 06:44
|s/l
|112
|0.10
|1.4350
|1.4350
|1.4430
|-40.00
|10239.48
|225
|2008.09.15 06:44
|buy
|113
|0.10
|1.4353
|1.4313
|1.4393
|226
|2008.09.15 06:57
|t/p
|113
|0.10
|1.4393
|1.4313
|1.4393
|40.00
|10279.48
|227
|2008.09.15 06:57
|buy
|114
|0.10
|1.4397
|1.4357
|1.4437
|228
|2008.09.15 07:49
|t/p
|114
|0.10
|1.4437
|1.4357
|1.4437
|40.00
|10319.48
|229
|2008.09.15 07:49
|buy
|115
|0.10
|1.4440
|1.4400
|1.4480
|230
|2008.09.15 08:04
|s/l
|115
|0.10
|1.4400
|1.4400
|1.4480
|-40.00
|10279.48
|231
|2008.09.15 08:04
|buy
|116
|0.10
|1.4403
|1.4363
|1.4443
|232
|2008.09.15 08:23
|s/l
|116
|0.10
|1.4363
|1.4363
|1.4443
|-40.00
|10239.48
|233
|2008.09.15 08:23
|buy
|117
|0.10
|1.4366
|1.4326
|1.4406
|234
|2008.09.15 08:35
|s/l
|117
|0.10
|1.4326
|1.4326
|1.4406
|-40.00
|10199.48
|235
|2008.09.15 08:35
|buy
|118
|0.10
|1.4329
|1.4289
|1.4369
|236
|2008.09.15 09:02
|s/l
|118
|0.10
|1.4289
|1.4289
|1.4369
|-40.00
|10159.48
|237
|2008.09.15 09:02
|buy
|119
|0.10
|1.4291
|1.4251
|1.4331
|238
|2008.09.15 09:20
|t/p
|119
|0.10
|1.4331
|1.4251
|1.4331
|40.00
|10199.48
|239
|2008.09.15 09:20
|buy
|120
|0.10
|1.4335
|1.4295
|1.4375
|240
|2008.09.15 09:29
|s/l
|120
|0.10
|1.4295
|1.4295
|1.4375
|-40.00
|10159.48
|241
|2008.09.15 09:29
|buy
|121
|0.10
|1.4298
|1.4258
|1.4338
|242
|2008.09.15 10:24
|s/l
|121
|0.10
|1.4258
|1.4258
|1.4338
|-40.00
|10119.48
|243
|2008.09.15 10:24
|buy
|122
|0.10
|1.4260
|1.4220
|1.4300
|244
|2008.09.15 12:25
|s/l
|122
|0.10
|1.4220
|1.4220
|1.4300
|-40.00
|10079.48
|245
|2008.09.15 12:25
|buy
|123
|0.10
|1.4221
|1.4181
|1.4261
|246
|2008.09.15 12:53
|s/l
|123
|0.10
|1.4181
|1.4181
|1.4261
|-40.00
|10039.48
|247
|2008.09.15 12:53
|buy
|124
|0.10
|1.4184
|1.4144
|1.4224
|248
|2008.09.15 13:26
|s/l
|124
|0.10
|1.4144
|1.4144
|1.4224
|-40.00
|9999.48
|249
|2008.09.15 13:26
|buy
|125
|0.10
|1.4147
|1.4107
|1.4187
|250
|2008.09.15 13:35
|s/l
|125
|0.10
|1.4107
|1.4107
|1.4187
|-40.00
|9959.48
|251
|2008.09.15 13:35
|buy
|126
|0.10
|1.4110
|1.4070
|1.4150
|252
|2008.09.15 14:14
|t/p
|126
|0.10
|1.4150
|1.4070
|1.4150
|40.00
|9999.48
|253
|2008.09.15 14:14
|buy
|127
|0.10
|1.4153
|1.4113
|1.4193
|254
|2008.09.15 15:28
|t/p
|127
|0.10
|1.4193
|1.4113
|1.4193
|40.00
|10039.48
|255
|2008.09.15 15:28
|buy
|128
|0.10
|1.4196
|1.4156
|1.4236
|256
|2008.09.15 16:31
|s/l
|128
|0.10
|1.4156
|1.4156
|1.4236
|-40.00
|9999.48
|257
|2008.09.15 16:31
|sell
|129
|0.10
|1.4156
|1.4196
|1.4116
|258
|2008.09.15 16:59
|s/l
|129
|0.10
|1.4196
|1.4196
|1.4116
|-40.00
|9959.48
|259
|2008.09.15 16:59
|buy
|130
|0.10
|1.4196
|1.4156
|1.4236
|260
|2008.09.15 21:24
|t/p
|130
|0.10
|1.4236
|1.4156
|1.4236
|40.00
|9999.48
|261
|2008.09.15 21:24
|buy
|131
|0.10
|1.4239
|1.4199
|1.4279
|262
|2008.09.15 21:38
|t/p
|131
|0.10
|1.4279
|1.4199
|1.4279
|40.00
|10039.48
|263
|2008.09.15 21:38
|buy
|132
|0.10
|1.4284
|1.4244
|1.4324
|264
|2008.09.15 22:40
|s/l
|132
|0.10
|1.4244
|1.4244
|1.4324
|-40.00
|9999.48
|265
|2008.09.15 22:40
|buy
|133
|0.10
|1.4247
|1.4207
|1.4287
|266
|2008.09.15 23:58
|t/p
|133
|0.10
|1.4287
|1.4207
|1.4287
|40.00
|10039.48
|267
|2008.09.15 23:58
|buy
|134
|0.10
|1.4291
|1.4251
|1.4331
|268
|2008.09.16 01:53
|s/l
|134
|0.10
|1.4251
|1.4251
|1.4331
|-40.78
|9998.70
|269
|2008.09.16 01:53
|buy
|135
|0.10
|1.4252
|1.4212
|1.4292
|270
|2008.09.16 02:02
|s/l
|135
|0.10
|1.4212
|1.4212
|1.4292
|-40.00
|9958.70
|271
|2008.09.16 02:02
|buy
|136
|0.10
|1.4215
|1.4175
|1.4255
|272
|2008.09.16 03:34
|t/p
|136
|0.10
|1.4255
|1.4175
|1.4255
|40.00
|9998.70
|273
|2008.09.16 03:34
|buy
|137
|0.10
|1.4258
|1.4218
|1.4298
|274
|2008.09.16 04:16
|s/l
|137
|0.10
|1.4218
|1.4218
|1.4298
|-40.00
|9958.70
|275
|2008.09.16 04:16
|sell
|138
|0.10
|1.4218
|1.4258
|1.4178
|276
|2008.09.16 04:43
|s/l
|138
|0.10
|1.4258
|1.4258
|1.4178
|-40.00
|9918.70
|277
|2008.09.16 04:43
|buy
|139
|0.10
|1.4258
|1.4218
|1.4298
|278
|2008.09.16 05:08
|s/l
|139
|0.10
|1.4218
|1.4218
|1.4298
|-40.00
|9878.70
|279
|2008.09.16 05:08
|buy
|140
|0.10
|1.4221
|1.4181
|1.4261
|280
|2008.09.16 05:58
|s/l
|140
|0.10
|1.4181
|1.4181
|1.4261
|-40.00
|9838.70
|281
|2008.09.16 05:58
|buy
|141
|0.10
|1.4183
|1.4143
|1.4223
|282
|2008.09.16 06:29
|t/p
|141
|0.10
|1.4223
|1.4143
|1.4223
|40.00
|9878.70
|283
|2008.09.16 06:29
|buy
|142
|0.10
|1.4226
|1.4186
|1.4266
|284
|2008.09.16 08:00
|t/p
|142
|0.10
|1.4266
|1.4186
|1.4266
|40.00
|9918.70
|285
|2008.09.16 08:00
|buy
|143
|0.10
|1.4269
|1.4229
|1.4309
|286
|2008.09.16 09:01
|s/l
|143
|0.10
|1.4229
|1.4229
|1.4309
|-40.00
|9878.70
|287
|2008.09.16 09:01
|buy
|144
|0.10
|1.4232
|1.4192
|1.4272
|288
|2008.09.16 11:01
|t/p
|144
|0.10
|1.4272
|1.4192
|1.4272
|40.00
|9918.70
|289
|2008.09.16 11:01
|buy
|145
|0.10
|1.4275
|1.4235
|1.4315
|290
|2008.09.16 11:11
|s/l
|145
|0.10
|1.4235
|1.4235
|1.4315
|-40.00
|9878.70
|291
|2008.09.16 11:11
|buy
|146
|0.10
|1.4238
|1.4198
|1.4278
|292
|2008.09.16 11:42
|s/l
|146
|0.10
|1.4198
|1.4198
|1.4278
|-40.00
|9838.70
|293
|2008.09.16 11:42
|buy
|147
|0.10
|1.4201
|1.4161
|1.4241
|294
|2008.09.16 14:05
|t/p
|147
|0.10
|1.4241
|1.4161
|1.4241
|40.00
|9878.70
|295
|2008.09.16 14:05
|buy
|148
|0.10
|1.4244
|1.4204
|1.4284
|296
|2008.09.16 15:21
|s/l
|148
|0.10
|1.4204
|1.4204
|1.4284
|-40.00
|9838.70
|297
|2008.09.16 15:21
|buy
|149
|0.10
|1.4207
|1.4167
|1.4247
|298
|2008.09.16 16:32
|s/l
|149
|0.10
|1.4167
|1.4167
|1.4247
|-40.00
|9798.70
|299
|2008.09.16 16:32
|buy
|150
|0.10
|1.4170
|1.4130
|1.4210
|300
|2008.09.16 16:58
|s/l
|150
|0.10
|1.4130
|1.4130
|1.4210
|-40.00
|9758.70
|301
|2008.09.16 16:58
|buy
|151
|0.10
|1.4133
|1.4093
|1.4173
|302
|2008.09.16 17:11
|t/p
|151
|0.10
|1.4173
|1.4093
|1.4173
|40.00
|9798.70
|303
|2008.09.16 17:11
|buy
|152
|0.10
|1.4176
|1.4136
|1.4216
|304
|2008.09.16 17:38
|s/l
|152
|0.10
|1.4136
|1.4136
|1.4216
|-40.00
|9758.70
|305
|2008.09.16 17:38
|buy
|153
|0.10
|1.4139
|1.4099
|1.4179
|306
|2008.09.16 20:14
|s/l
|153
|0.10
|1.4099
|1.4099
|1.4179
|-40.00
|9718.70
|307
|2008.09.16 20:14
|buy
|154
|0.10
|1.4100
|1.4060
|1.4140
|308
|2008.09.16 20:19
|t/p
|154
|0.10
|1.4140
|1.4060
|1.4140
|40.00
|9758.70
|309
|2008.09.16 20:19
|buy
|155
|0.10
|1.4144
|1.4104
|1.4184
|310
|2008.09.16 20:20
|s/l
|155
|0.10
|1.4104
|1.4104
|1.4184
|-40.00
|9718.70
|311
|2008.09.16 20:20
|buy
|156
|0.10
|1.4106
|1.4066
|1.4146
|312
|2008.09.16 20:42
|t/p
|156
|0.10
|1.4146
|1.4066
|1.4146
|40.00
|9758.70
|313
|2008.09.16 20:42
|buy
|157
|0.10
|1.4149
|1.4109
|1.4189
|314
|2008.09.16 23:41
|s/l
|157
|0.10
|1.4109
|1.4109
|1.4189
|-40.00
|9718.70
|315
|2008.09.16 23:41
|buy
|158
|0.10
|1.4112
|1.4072
|1.4152
|316
|2008.09.17 01:33
|t/p
|158
|0.10
|1.4152
|1.4072
|1.4152
|39.22
|9757.92
|317
|2008.09.17 01:33
|sell
|159
|0.10
|1.4152
|1.4192
|1.4112
|318
|2008.09.17 02:01
|s/l
|159
|0.10
|1.4192
|1.4192
|1.4112
|-40.00
|9717.92
|319
|2008.09.17 02:01
|sell
|160
|0.10
|1.4191
|1.4231
|1.4151
|320
|2008.09.17 05:08
|t/p
|160
|0.10
|1.4151
|1.4231
|1.4151
|40.00
|9757.92
|321
|2008.09.17 05:08
|buy
|161
|0.10
|1.4150
|1.4110
|1.4190
|322
|2008.09.17 07:48
|t/p
|161
|0.10
|1.4190
|1.4110
|1.4190
|40.00
|9797.92
|323
|2008.09.17 07:48
|buy
|162
|0.10
|1.4193
|1.4153
|1.4233
|324
|2008.09.17 09:00
|t/p
|162
|0.10
|1.4233
|1.4153
|1.4233
|40.00
|9837.92
|325
|2008.09.17 09:00
|buy
|163
|0.10
|1.4237
|1.4197
|1.4277
|326
|2008.09.17 12:19
|s/l
|163
|0.10
|1.4197
|1.4197
|1.4277
|-40.00
|9797.92
|327
|2008.09.17 12:19
|buy
|164
|0.10
|1.4200
|1.4160
|1.4240
|328
|2008.09.17 14:06
|t/p
|164
|0.10
|1.4240
|1.4160
|1.4240
|40.00
|9837.92
|329
|2008.09.17 14:06
|buy
|165
|0.10
|1.4243
|1.4203
|1.4283
|330
|2008.09.17 14:23
|s/l
|165
|0.10
|1.4203
|1.4203
|1.4283
|-40.00
|9797.92
|331
|2008.09.17 14:23
|buy
|166
|0.10
|1.4206
|1.4166
|1.4246
|332
|2008.09.17 14:40
|s/l
|166
|0.10
|1.4166
|1.4166
|1.4246
|-40.00
|9757.92
|333
|2008.09.17 14:40
|buy
|167
|0.10
|1.4169
|1.4129
|1.4209
|334
|2008.09.17 16:03
|t/p
|167
|0.10
|1.4209
|1.4129
|1.4209
|40.00
|9797.92
|335
|2008.09.17 16:03
|buy
|168
|0.10
|1.4212
|1.4172
|1.4252
|336
|2008.09.17 16:30
|s/l
|168
|0.10
|1.4172
|1.4172
|1.4252
|-40.00
|9757.92
|337
|2008.09.17 16:30
|buy
|169
|0.10
|1.4175
|1.4135
|1.4215
|338
|2008.09.17 17:21
|s/l
|169
|0.10
|1.4135
|1.4135
|1.4215
|-40.00
|9717.92
|339
|2008.09.17 17:21
|buy
|170
|0.10
|1.4137
|1.4097
|1.4177
|340
|2008.09.17 18:03
|s/l
|170
|0.10
|1.4097
|1.4097
|1.4177
|-40.00
|9677.92
|341
|2008.09.17 18:03
|buy
|171
|0.10
|1.4100
|1.4060
|1.4140
|342
|2008.09.17 18:20
|t/p
|171
|0.10
|1.4140
|1.4060
|1.4140
|40.00
|9717.92
|343
|2008.09.17 18:20
|buy
|172
|0.10
|1.4144
|1.4104
|1.4184
|344
|2008.09.17 19:15
|t/p
|172
|0.10
|1.4184
|1.4104
|1.4184
|40.00
|9757.92
|345
|2008.09.17 19:15
|buy
|173
|0.10
|1.4188
|1.4148
|1.4228
|346
|2008.09.17 19:20
|t/p
|173
|0.10
|1.4228
|1.4148
|1.4228
|40.00
|9797.92
|347
|2008.09.17 19:20
|buy
|174
|0.10
|1.4231
|1.4191
|1.4271
|348
|2008.09.17 19:33
|t/p
|174
|0.10
|1.4271
|1.4191
|1.4271
|40.00
|9837.92
|349
|2008.09.17 19:33
|buy
|175
|0.10
|1.4277
|1.4237
|1.4317
|350
|2008.09.17 20:00
|t/p
|175
|0.10
|1.4317
|1.4237
|1.4317
|40.00
|9877.92
|351
|2008.09.17 20:00
|buy
|176
|0.10
|1.4320
|1.4280
|1.4360
|352
|2008.09.17 20:44
|t/p
|176
|0.10
|1.4360
|1.4280
|1.4360
|40.00
|9917.92
|353
|2008.09.17 20:44
|sell
|177
|0.10
|1.4360
|1.4400
|1.4320
|354
|2008.09.17 21:29
|t/p
|177
|0.10
|1.4320
|1.4400
|1.4320
|40.00
|9957.92
|355
|2008.09.17 21:29
|buy
|178
|0.10
|1.4320
|1.4280
|1.4360
|356
|2008.09.18 02:25
|t/p
|178
|0.10
|1.4360
|1.4280
|1.4360
|37.66
|9995.58
|357
|2008.09.18 02:25
|sell
|179
|0.10
|1.4362
|1.4402
|1.4322
|358
|2008.09.18 04:28
|t/p
|179
|0.10
|1.4322
|1.4402
|1.4322
|40.00
|10035.58
|359
|2008.09.18 04:28
|buy
|180
|0.10
|1.4322
|1.4282
|1.4362
|360
|2008.09.18 05:27
|t/p
|180
|0.10
|1.4362
|1.4282
|1.4362
|40.00
|10075.58
|361
|2008.09.18 05:27
|sell
|181
|0.10
|1.4362
|1.4402
|1.4322
|362
|2008.09.18 08:36
|t/p
|181
|0.10
|1.4322
|1.4402
|1.4322
|40.00
|10115.58
|363
|2008.09.18 08:36
|sell
|182
|0.10
|1.4319
|1.4359
|1.4279
|364
|2008.09.18 10:14
|s/l
|182
|0.10
|1.4359
|1.4359
|1.4279
|-40.00
|10075.58
|365
|2008.09.18 10:14
|buy
|183
|0.10
|1.4359
|1.4319
|1.4399
|366
|2008.09.18 10:23
|t/p
|183
|0.10
|1.4399
|1.4319
|1.4399
|40.00
|10115.58
|367
|2008.09.18 10:23
|buy
|184
|0.10
|1.4402
|1.4362
|1.4442
|368
|2008.09.18 11:46
|t/p
|184
|0.10
|1.4442
|1.4362
|1.4442
|40.00
|10155.58
|369
|2008.09.18 11:46
|sell
|185
|0.10
|1.4442
|1.4482
|1.4402
|370
|2008.09.18 11:58
|s/l
|185
|0.10
|1.4482
|1.4482
|1.4402
|-40.00
|10115.58
|371
|2008.09.18 11:58
|sell
|186
|0.10
|1.4479
|1.4519
|1.4439
|372
|2008.09.18 12:09
|s/l
|186
|0.10
|1.4519
|1.4519
|1.4439
|-40.00
|10075.58
|373
|2008.09.18 12:09
|sell
|187
|0.10
|1.4518
|1.4558
|1.4478
|374
|2008.09.18 13:13
|t/p
|187
|0.10
|1.4478
|1.4558
|1.4478
|40.00
|10115.58
|375
|2008.09.18 13:13
|sell
|188
|0.10
|1.4475
|1.4515
|1.4435
|376
|2008.09.18 15:15
|t/p
|188
|0.10
|1.4435
|1.4515
|1.4435
|40.00
|10155.58
|377
|2008.09.18 15:15
|sell
|189
|0.10
|1.4430
|1.4470
|1.4390
|378
|2008.09.18 15:49
|t/p
|189
|0.10
|1.4390
|1.4470
|1.4390
|40.00
|10195.58
|379
|2008.09.18 15:49
|sell
|190
|0.10
|1.4387
|1.4427
|1.4347
|380
|2008.09.18 18:48
|s/l
|190
|0.10
|1.4427
|1.4427
|1.4347
|-40.00
|10155.58
|381
|2008.09.18 18:48
|sell
|191
|0.10
|1.4424
|1.4464
|1.4384
|382
|2008.09.18 20:03
|t/p
|191
|0.10
|1.4384
|1.4464
|1.4384
|40.00
|10195.58
|383
|2008.09.18 20:03
|sell
|192
|0.10
|1.4381
|1.4421
|1.4341
|384
|2008.09.18 21:07
|t/p
|192
|0.10
|1.4341
|1.4421
|1.4341
|40.00
|10235.58
|385
|2008.09.18 21:07
|buy
|193
|0.10
|1.4340
|1.4300
|1.4380
|386
|2008.09.18 21:16
|s/l
|193
|0.10
|1.4300
|1.4300
|1.4380
|-40.00
|10195.58
|387
|2008.09.18 21:16
|buy
|194
|0.10
|1.4303
|1.4263
|1.4343
|388
|2008.09.18 22:11
|t/p
|194
|0.10
|1.4343
|1.4263
|1.4343
|40.00
|10235.58
|389
|2008.09.18 22:11
|buy
|195
|0.10
|1.4346
|1.4306
|1.4386
|390
|2008.09.19 00:40
|s/l
|195
|0.10
|1.4306
|1.4306
|1.4386
|-40.78
|10194.80
|391
|2008.09.19 00:40
|sell
|196
|0.10
|1.4305
|1.4345
|1.4265
|392
|2008.09.19 02:23
|t/p
|196
|0.10
|1.4265
|1.4345
|1.4265
|40.00
|10234.80
|393
|2008.09.19 02:23
|sell
|197
|0.10
|1.4262
|1.4302
|1.4222
|394
|2008.09.19 02:34
|t/p
|197
|0.10
|1.4222
|1.4302
|1.4222
|40.00
|10274.80
|395
|2008.09.19 02:34
|sell
|198
|0.10
|1.4217
|1.4257
|1.4177
|396
|2008.09.19 02:45
|s/l
|198
|0.10
|1.4257
|1.4257
|1.4177
|-40.00
|10234.80
|397
|2008.09.19 02:45
|sell
|199
|0.10
|1.4255
|1.4295
|1.4215
|398
|2008.09.19 03:07
|t/p
|199
|0.10
|1.4215
|1.4295
|1.4215
|40.00
|10274.80
|399
|2008.09.19 03:07
|sell
|200
|0.10
|1.4212
|1.4252
|1.4172
|400
|2008.09.19 03:31
|s/l
|200
|0.10
|1.4252
|1.4252
|1.4172
|-40.00
|10234.80
|401
|2008.09.19 03:31
|buy
|201
|0.10
|1.4252
|1.4212
|1.4292
|402
|2008.09.19 04:27
|s/l
|201
|0.10
|1.4212
|1.4212
|1.4292
|-40.00
|10194.80
|403
|2008.09.19 04:27
|sell
|202
|0.10
|1.4212
|1.4252
|1.4172
|404
|2008.09.19 06:42
|t/p
|202
|0.10
|1.4172
|1.4252
|1.4172
|40.00
|10234.80
|405
|2008.09.19 06:42
|sell
|203
|0.10
|1.4169
|1.4209
|1.4129
|406
|2008.09.19 07:56
|s/l
|203
|0.10
|1.4209
|1.4209
|1.4129
|-40.00
|10194.80
|407
|2008.09.19 07:56
|buy
|204
|0.10
|1.4209
|1.4169
|1.4249
|408
|2008.09.19 08:13
|t/p
|204
|0.10
|1.4249
|1.4169
|1.4249
|40.00
|10234.80
|409
|2008.09.19 08:13
|sell
|205
|0.10
|1.4249
|1.4289
|1.4209
|410
|2008.09.19 09:16
|t/p
|205
|0.10
|1.4209
|1.4289
|1.4209
|40.00
|10274.80
|411
|2008.09.19 09:16
|sell
|206
|0.10
|1.4206
|1.4246
|1.4166
|412
|2008.09.19 10:21
|t/p
|206
|0.10
|1.4166
|1.4246
|1.4166
|40.00
|10314.80
|413
|2008.09.19 10:21
|sell
|207
|0.10
|1.4162
|1.4202
|1.4122
|414
|2008.09.19 10:59
|s/l
|207
|0.10
|1.4202
|1.4202
|1.4122
|-40.00
|10274.80
|415
|2008.09.19 10:59
|sell
|208
|0.10
|1.4199
|1.4239
|1.4159
|416
|2008.09.19 13:01
|s/l
|208
|0.10
|1.4239
|1.4239
|1.4159
|-40.00
|10234.80
|417
|2008.09.19 13:01
|sell
|209
|0.10
|1.4236
|1.4276
|1.4196
|418
|2008.09.19 13:46
|t/p
|209
|0.10
|1.4196
|1.4276
|1.4196
|40.00
|10274.80
|419
|2008.09.19 13:46
|sell
|210
|0.10
|1.4193
|1.4233
|1.4153
|420
|2008.09.19 14:01
|s/l
|210
|0.10
|1.4233
|1.4233
|1.4153
|-40.00
|10234.80
|421
|2008.09.19 14:01
|sell
|211
|0.10
|1.4230
|1.4270
|1.4190
|422
|2008.09.19 14:34
|s/l
|211
|0.10
|1.4270
|1.4270
|1.4190
|-40.00
|10194.80
|423
|2008.09.19 14:34
|sell
|212
|0.10
|1.4267
|1.4307
|1.4227
|424
|2008.09.19 14:50
|s/l
|212
|0.10
|1.4307
|1.4307
|1.4227
|-40.00
|10154.80
|425
|2008.09.19 14:50
|buy
|213
|0.10
|1.4307
|1.4267
|1.4347
|426
|2008.09.19 15:01
|t/p
|213
|0.10
|1.4347
|1.4267
|1.4347
|40.00
|10194.80
|427
|2008.09.19 15:01
|buy
|214
|0.10
|1.4350
|1.4310
|1.4390
|428
|2008.09.19 15:10
|s/l
|214
|0.10
|1.4310
|1.4310
|1.4390
|-40.00
|10154.80
|429
|2008.09.19 15:10
|sell
|215
|0.10
|1.4309
|1.4349
|1.4269
|430
|2008.09.19 15:24
|s/l
|215
|0.10
|1.4349
|1.4349
|1.4269
|-40.00
|10114.80
|431
|2008.09.19 15:24
|buy
|216
|0.10
|1.4349
|1.4309
|1.4389
|432
|2008.09.19 15:26
|t/p
|216
|0.10
|1.4389
|1.4309
|1.4389
|40.00
|10154.80
|433
|2008.09.19 15:26
|buy
|217
|0.10
|1.4392
|1.4352
|1.4432
|434
|2008.09.19 16:58
|t/p
|217
|0.10
|1.4432
|1.4352
|1.4432
|40.00
|10194.80
|435
|2008.09.19 16:58
|buy
|218
|0.10
|1.4435
|1.4395
|1.4475
|436
|2008.09.19 17:32
|s/l
|218
|0.10
|1.4395
|1.4395
|1.4475
|-40.00
|10154.80
|437
|2008.09.19 17:32
|buy
|219
|0.10
|1.4398
|1.4358
|1.4438
|438
|2008.09.19 19:40
|t/p
|219
|0.10
|1.4438
|1.4358
|1.4438
|40.00
|10194.80
|439
|2008.09.19 19:40
|sell
|220
|0.10
|1.4438
|1.4478
|1.4398
|440
|2008.09.19 20:41
|s/l
|220
|0.10
|1.4478
|1.4478
|1.4398
|-40.00
|10154.80
|441
|2008.09.19 20:41
|sell
|221
|0.10
|1.4475
|1.4515
|1.4435
|442
|2008.09.22 04:06
|s/l
|221
|0.10
|1.4515
|1.4515
|1.4435
|-39.48
|10115.32
|443
|2008.09.22 04:06
|buy
|222
|0.10
|1.4515
|1.4475
|1.4555
|444
|2008.09.22 05:13
|t/p
|222
|0.10
|1.4555
|1.4475
|1.4555
|40.00
|10155.32
|445
|2008.09.22 05:13
|sell
|223
|0.10
|1.4555
|1.4595
|1.4515
|446
|2008.09.22 06:16
|t/p
|223
|0.10
|1.4515
|1.4595
|1.4515
|40.00
|10195.32
|447
|2008.09.22 06:16
|sell
|224
|0.10
|1.4512
|1.4552
|1.4472
|448
|2008.09.22 08:08
|t/p
|224
|0.10
|1.4472
|1.4552
|1.4472
|40.00
|10235.32
|449
|2008.09.22 08:08
|buy
|225
|0.10
|1.4472
|1.4432
|1.4512
|450
|2008.09.22 08:53
|t/p
|225
|0.10
|1.4512
|1.4432
|1.4512
|40.00
|10275.32
|451
|2008.09.22 08:53
|buy
|226
|0.10
|1.4515
|1.4475
|1.4555
|452
|2008.09.22 09:36
|t/p
|226
|0.10
|1.4555
|1.4475
|1.4555
|40.00
|10315.32
|453
|2008.09.22 09:36
|sell
|227
|0.10
|1.4555
|1.4595
|1.4515
|454
|2008.09.22 10:11
|s/l
|227
|0.10
|1.4595
|1.4595
|1.4515
|-40.00
|10275.32
|455
|2008.09.22 10:11
|buy
|228
|0.10
|1.4595
|1.4555
|1.4635
|456
|2008.09.22 11:39
|s/l
|228
|0.10
|1.4555
|1.4555
|1.4635
|-40.00
|10235.32
|457
|2008.09.22 11:39
|sell
|229
|0.10
|1.4555
|1.4595
|1.4515
|458
|2008.09.22 12:08
|s/l
|229
|0.10
|1.4595
|1.4595
|1.4515
|-40.00
|10195.32
|459
|2008.09.22 12:08
|sell
|230
|0.10
|1.4592
|1.4632
|1.4552
|460
|2008.09.22 14:37
|t/p
|230
|0.10
|1.4552
|1.4632
|1.4552
|40.00
|10235.32
|461
|2008.09.22 14:37
|buy
|231
|0.10
|1.4552
|1.4512
|1.4592
|462
|2008.09.22 14:49
|t/p
|231
|0.10
|1.4592
|1.4512
|1.4592
|40.00
|10275.32
|463
|2008.09.22 14:49
|buy
|232
|0.10
|1.4595
|1.4555
|1.4635
|464
|2008.09.22 15:35
|t/p
|232
|0.10
|1.4635
|1.4555
|1.4635
|40.00
|10315.32
|465
|2008.09.22 15:35
|sell
|233
|0.10
|1.4635
|1.4675
|1.4595
|466
|2008.09.22 17:07
|s/l
|233
|0.10
|1.4675
|1.4675
|1.4595
|-40.00
|10275.32
|467
|2008.09.22 17:07
|sell
|234
|0.10
|1.4672
|1.4712
|1.4632
|468
|2008.09.22 18:42
|s/l
|234
|0.10
|1.4712
|1.4712
|1.4632
|-40.00
|10235.32
|469
|2008.09.22 18:42
|sell
|235
|0.10
|1.4709
|1.4749
|1.4669
|470
|2008.09.22 19:03
|s/l
|235
|0.10
|1.4749
|1.4749
|1.4669
|-40.00
|10195.32
|471
|2008.09.22 19:03
|sell
|236
|0.10
|1.4746
|1.4786
|1.4706
|472
|2008.09.22 19:23
|s/l
|236
|0.10
|1.4786
|1.4786
|1.4706
|-40.00
|10155.32
|473
|2008.09.22 19:23
|sell
|237
|0.10
|1.4783
|1.4823
|1.4743
|474
|2008.09.22 21:20
|s/l
|237
|0.10
|1.4823
|1.4823
|1.4743
|-40.00
|10115.32
|475
|2008.09.22 21:20
|sell
|238
|0.10
|1.4820
|1.4860
|1.4780
|476
|2008.09.22 21:34
|s/l
|238
|0.10
|1.4860
|1.4860
|1.4780
|-40.00
|10075.32
|477
|2008.09.22 21:34
|buy
|239
|0.10
|1.4860
|1.4820
|1.4900
|478
|2008.09.22 22:08
|s/l
|239
|0.10
|1.4820
|1.4820
|1.4900
|-40.00
|10035.32
|479
|2008.09.22 22:08
|buy
|240
|0.10
|1.4823
|1.4783
|1.4863
|480
|2008.09.22 22:50
|s/l
|240
|0.10
|1.4783
|1.4783
|1.4863
|-40.00
|9995.32
|481
|2008.09.22 22:50
|sell
|241
|0.10
|1.4783
|1.4823
|1.4743
|482
|2008.09.23 02:13
|s/l
|241
|0.10
|1.4823
|1.4823
|1.4743
|-39.48
|9955.84
|483
|2008.09.23 02:13
|sell
|242
|0.10
|1.4820
|1.4860
|1.4780
|484
|2008.09.23 03:30
|t/p
|242
|0.10
|1.4780
|1.4860
|1.4780
|40.00
|9995.84
|485
|2008.09.23 03:30
|buy
|243
|0.10
|1.4780
|1.4740
|1.4820
|486
|2008.09.23 08:45
|s/l
|243
|0.10
|1.4740
|1.4740
|1.4820
|-40.00
|9955.84
|487
|2008.09.23 08:45
|sell
|244
|0.10
|1.4736
|1.4776
|1.4696
|488
|2008.09.23 10:21
|t/p
|244
|0.10
|1.4696
|1.4776
|1.4696
|40.00
|9995.84
|489
|2008.09.23 10:21
|buy
|245
|0.10
|1.4696
|1.4656
|1.4736
|490
|2008.09.23 11:40
|t/p
|245
|0.10
|1.4736
|1.4656
|1.4736
|40.00
|10035.84
|491
|2008.09.23 11:40
|buy
|246
|0.10
|1.4739
|1.4699
|1.4779
|492
|2008.09.23 11:56
|t/p
|246
|0.10
|1.4779
|1.4699
|1.4779
|40.00
|10075.84
|493
|2008.09.23 11:56
|buy
|247
|0.10
|1.4782
|1.4742
|1.4822
|494
|2008.09.23 14:06
|s/l
|247
|0.10
|1.4742
|1.4742
|1.4822
|-40.00
|10035.84
|495
|2008.09.23 14:06
|sell
|248
|0.10
|1.4741
|1.4781
|1.4701
|496
|2008.09.23 15:34
|s/l
|248
|0.10
|1.4781
|1.4781
|1.4701
|-40.00
|9995.84
|497
|2008.09.23 15:34
|buy
|249
|0.10
|1.4781
|1.4741
|1.4821
|498
|2008.09.23 16:10
|s/l
|249
|0.10
|1.4741
|1.4741
|1.4821
|-40.00
|9955.84
|499
|2008.09.23 16:10
|sell
|250
|0.10
|1.4741
|1.4781
|1.4701
|500
|2008.09.23 16:21
|t/p
|250
|0.10
|1.4701
|1.4781
|1.4701
|40.00
|9995.84
|501
|2008.09.23 16:21
|sell
|251
|0.10
|1.4698
|1.4738
|1.4658
|502
|2008.09.23 16:33
|s/l
|251
|0.10
|1.4738
|1.4738
|1.4658
|-40.00
|9955.84
|503
|2008.09.23 16:33
|sell
|252
|0.10
|1.4735
|1.4775
|1.4695
|504
|2008.09.23 17:51
|t/p
|252
|0.10
|1.4695
|1.4775
|1.4695
|40.00
|9995.84
|505
|2008.09.23 17:51
|sell
|253
|0.10
|1.4691
|1.4731
|1.4651
|506
|2008.09.23 17:57
|s/l
|253
|0.10
|1.4731
|1.4731
|1.4651
|-40.00
|9955.84
|507
|2008.09.23 17:57
|sell
|254
|0.10
|1.4728
|1.4768
|1.4688
|508
|2008.09.23 18:54
|t/p
|254
|0.10
|1.4688
|1.4768
|1.4688
|40.00
|9995.84
|509
|2008.09.23 18:54
|sell
|255
|0.10
|1.4684
|1.4724
|1.4644
|510
|2008.09.23 19:05
|t/p
|255
|0.10
|1.4644
|1.4724
|1.4644
|40.00
|10035.84
|511
|2008.09.23 19:05
|buy
|256
|0.10
|1.4643
|1.4603
|1.4683
|512
|2008.09.23 20:09
|t/p
|256
|0.10
|1.4683
|1.4603
|1.4683
|40.00
|10075.84
|513
|2008.09.23 20:09
|buy
|257
|0.10
|1.4686
|1.4646
|1.4726
|514
|2008.09.23 23:03
|s/l
|257
|0.10
|1.4646
|1.4646
|1.4726
|-40.00
|10035.84
|515
|2008.09.23 23:03
|sell
|258
|0.10
|1.4646
|1.4686
|1.4606
|516
|2008.09.24 00:52
|s/l
|258
|0.10
|1.4686
|1.4686
|1.4606
|-39.48
|9996.36
|517
|2008.09.24 00:52
|buy
|259
|0.10
|1.4686
|1.4646
|1.4726
|518
|2008.09.24 07:39
|s/l
|259
|0.10
|1.4646
|1.4646
|1.4726
|-40.00
|9956.36
|519
|2008.09.24 07:39
|buy
|260
|0.10
|1.4649
|1.4609
|1.4689
|520
|2008.09.24 08:36
|t/p
|260
|0.10
|1.4689
|1.4609
|1.4689
|40.00
|9996.36
|521
|2008.09.24 08:36
|buy
|261
|0.10
|1.4693
|1.4653
|1.4733
|522
|2008.09.24 09:41
|s/l
|261
|0.10
|1.4653
|1.4653
|1.4733
|-40.00
|9956.36
|523
|2008.09.24 09:41
|buy
|262
|0.10
|1.4656
|1.4616
|1.4696
|524
|2008.09.24 10:32
|t/p
|262
|0.10
|1.4696
|1.4616
|1.4696
|40.00
|9996.36
|525
|2008.09.24 10:32
|buy
|263
|0.10
|1.4699
|1.4659
|1.4739
|526
|2008.09.24 11:18
|s/l
|263
|0.10
|1.4659
|1.4659
|1.4739
|-40.00
|9956.36
|527
|2008.09.24 11:18
|buy
|264
|0.10
|1.4660
|1.4620
|1.4700
|528
|2008.09.24 14:20
|t/p
|264
|0.10
|1.4700
|1.4620
|1.4700
|40.00
|9996.36
|529
|2008.09.24 14:20
|buy
|265
|0.10
|1.4703
|1.4663
|1.4743
|530
|2008.09.24 14:41
|t/p
|265
|0.10
|1.4743
|1.4663
|1.4743
|40.00
|10036.36
|531
|2008.09.24 14:41
|buy
|266
|0.10
|1.4746
|1.4706
|1.4786
|532
|2008.09.24 15:46
|s/l
|266
|0.10
|1.4706
|1.4706
|1.4786
|-40.00
|9996.36
|533
|2008.09.24 15:46
|buy
|267
|0.10
|1.4709
|1.4669
|1.4749
|534
|2008.09.24 16:29
|s/l
|267
|0.10
|1.4669
|1.4669
|1.4749
|-40.00
|9956.36
|535
|2008.09.24 16:29
|buy
|268
|0.10
|1.4671
|1.4631
|1.4711
|536
|2008.09.24 18:05
|s/l
|268
|0.10
|1.4631
|1.4631
|1.4711
|-40.00
|9916.36
|537
|2008.09.24 18:05
|buy
|269
|0.10
|1.4634
|1.4594
|1.4674
|538
|2008.09.24 19:09
|t/p
|269
|0.10
|1.4674
|1.4594
|1.4674
|40.00
|9956.36
|539
|2008.09.24 19:09
|buy
|270
|0.10
|1.4677
|1.4637
|1.4717
|540
|2008.09.24 21:18
|s/l
|270
|0.10
|1.4637
|1.4637
|1.4717
|-40.00
|9916.36
|541
|2008.09.24 21:18
|sell
|271
|0.10
|1.4637
|1.4677
|1.4597
|542
|2008.09.25 03:17
|s/l
|271
|0.10
|1.4677
|1.4677
|1.4597
|-38.44
|9877.92
|543
|2008.09.25 03:17
|buy
|272
|0.10
|1.4677
|1.4637
|1.4717
|544
|2008.09.25 03:51
|t/p
|272
|0.10
|1.4717
|1.4637
|1.4717
|40.00
|9917.92
|545
|2008.09.25 03:51
|buy
|273
|0.10
|1.4721
|1.4681
|1.4761
|546
|2008.09.25 08:42
|t/p
|273
|0.10
|1.4761
|1.4681
|1.4761
|40.00
|9957.92
|547
|2008.09.25 08:42
|sell
|274
|0.10
|1.4761
|1.4801
|1.4721
|548
|2008.09.25 09:45
|t/p
|274
|0.10
|1.4721
|1.4801
|1.4721
|40.00
|9997.92
|549
|2008.09.25 09:45
|sell
|275
|0.10
|1.4718
|1.4758
|1.4678
|550
|2008.09.25 12:40
|t/p
|275
|0.10
|1.4678
|1.4758
|1.4678
|40.00
|10037.92
|551
|2008.09.25 12:40
|sell
|276
|0.10
|1.4675
|1.4715
|1.4635
|552
|2008.09.25 14:21
|s/l
|276
|0.10
|1.4715
|1.4715
|1.4635
|-40.00
|9997.92
|553
|2008.09.25 14:21
|buy
|277
|0.10
|1.4715
|1.4675
|1.4755
|554
|2008.09.25 16:15
|s/l
|277
|0.10
|1.4675
|1.4675
|1.4755
|-40.00
|9957.92
|555
|2008.09.25 16:15
|sell
|278
|0.10
|1.4675
|1.4715
|1.4635
|556
|2008.09.25 16:28
|t/p
|278
|0.10
|1.4635
|1.4715
|1.4635
|40.00
|9997.92
|557
|2008.09.25 16:28
|sell
|279
|0.10
|1.4632
|1.4672
|1.4592
|558
|2008.09.25 16:33
|s/l
|279
|0.10
|1.4672
|1.4672
|1.4592
|-40.00
|9957.92
|559
|2008.09.25 16:33
|sell
|280
|0.10
|1.4669
|1.4709
|1.4629
|560
|2008.09.25 17:41
|t/p
|280
|0.10
|1.4629
|1.4709
|1.4629
|40.00
|9997.92
|561
|2008.09.25 17:41
|buy
|281
|0.10
|1.4629
|1.4589
|1.4669
|562
|2008.09.25 18:59
|s/l
|281
|0.10
|1.4589
|1.4589
|1.4669
|-40.00
|9957.92
|563
|2008.09.25 18:59
|sell
|282
|0.10
|1.4589
|1.4629
|1.4549
|564
|2008.09.25 20:54
|s/l
|282
|0.10
|1.4629
|1.4629
|1.4549
|-40.00
|9917.92
|565
|2008.09.25 20:54
|sell
|283
|0.10
|1.4626
|1.4666
|1.4586
|566
|2008.09.26 01:53
|s/l
|283
|0.10
|1.4666
|1.4666
|1.4586
|-39.48
|9878.44
|567
|2008.09.26 01:53
|sell
|284
|0.10
|1.4665
|1.4705
|1.4625
|568
|2008.09.26 07:45
|t/p
|284
|0.10
|1.4625
|1.4705
|1.4625
|40.00
|9918.44
|569
|2008.09.26 07:45
|buy
|285
|0.10
|1.4625
|1.4585
|1.4665
|570
|2008.09.26 09:29
|s/l
|285
|0.10
|1.4585
|1.4585
|1.4665
|-40.00
|9878.44
|571
|2008.09.26 09:29
|sell
|286
|0.10
|1.4585
|1.4625
|1.4545
|572
|2008.09.26 13:36
|s/l
|286
|0.10
|1.4625
|1.4625
|1.4545
|-40.00
|9838.44
|573
|2008.09.26 13:36
|sell
|287
|0.10
|1.4622
|1.4662
|1.4582
|574
|2008.09.26 15:20
|t/p
|287
|0.10
|1.4582
|1.4662
|1.4582
|40.00
|9878.44
|575
|2008.09.26 15:20
|sell
|288
|0.10
|1.4579
|1.4619
|1.4539
|576
|2008.09.26 15:45
|s/l
|288
|0.10
|1.4619
|1.4619
|1.4539
|-40.00
|9838.44
|577
|2008.09.26 15:45
|buy
|289
|0.10
|1.4619
|1.4579
|1.4659
|578
|2008.09.26 16:01
|t/p
|289
|0.10
|1.4659
|1.4579
|1.4659
|40.00
|9878.44
|579
|2008.09.26 16:01
|sell
|290
|0.10
|1.4659
|1.4699
|1.4619
|580
|2008.09.26 16:33
|t/p
|290
|0.10
|1.4619
|1.4699
|1.4619
|40.00
|9918.44
|581
|2008.09.26 16:33
|sell
|291
|0.10
|1.4616
|1.4656
|1.4576
|582
|2008.09.29 00:00
|t/p
|291
|0.10
|1.4576
|1.4656
|1.4576
|40.52
|9958.96
|583
|2008.09.29 00:00
|buy
|292
|0.10
|1.4520
|1.4480
|1.4560
|584
|2008.09.29 01:35
|t/p
|292
|0.10
|1.4560
|1.4480
|1.4560
|40.00
|9998.96
|585
|2008.09.29 01:35
|buy
|293
|0.10
|1.4563
|1.4523
|1.4603
|586
|2008.09.29 02:11
|s/l
|293
|0.10
|1.4523
|1.4523
|1.4603
|-40.00
|9958.96
|587
|2008.09.29 02:11
|buy
|294
|0.10
|1.4526
|1.4486
|1.4566
|588
|2008.09.29 02:44
|s/l
|294
|0.10
|1.4486
|1.4486
|1.4566
|-40.00
|9918.96
|589
|2008.09.29 02:44
|buy
|295
|0.10
|1.4489
|1.4449
|1.4529
|590
|2008.09.29 07:35
|s/l
|295
|0.10
|1.4449
|1.4449
|1.4529
|-40.00
|9878.96
|591
|2008.09.29 07:35
|sell
|296
|0.10
|1.4449
|1.4489
|1.4409
|592
|2008.09.29 08:37
|t/p
|296
|0.10
|1.4409
|1.4489
|1.4409
|40.00
|9918.96
|593
|2008.09.29 08:37
|sell
|297
|0.10
|1.4405
|1.4445
|1.4365
|594
|2008.09.29 09:15
|t/p
|297
|0.10
|1.4365
|1.4445
|1.4365
|40.00
|9958.96
|595
|2008.09.29 09:15
|buy
|298
|0.10
|1.4365
|1.4325
|1.4405
|596
|2008.09.29 09:24
|s/l
|298
|0.10
|1.4325
|1.4325
|1.4405
|-40.00
|9918.96
|597
|2008.09.29 09:24
|buy
|299
|0.10
|1.4328
|1.4288
|1.4368
|598
|2008.09.29 11:12
|t/p
|299
|0.10
|1.4368
|1.4288
|1.4368
|40.00
|9958.96
|599
|2008.09.29 11:12
|sell
|300
|0.10
|1.4368
|1.4408
|1.4328
|600
|2008.09.29 11:29
|t/p
|300
|0.10
|1.4328
|1.4408
|1.4328
|40.00
|9998.96
|601
|2008.09.29 11:29
|sell
|301
|0.10
|1.4325
|1.4365
|1.4285
|602
|2008.09.29 12:14
|s/l
|301
|0.10
|1.4365
|1.4365
|1.4285
|-40.00
|9958.96
|603
|2008.09.29 12:14
|buy
|302
|0.10
|1.4365
|1.4325
|1.4405
|604
|2008.09.29 13:18
|s/l
|302
|0.10
|1.4325
|1.4325
|1.4405
|-40.00
|9918.96
|605
|2008.09.29 13:18
|sell
|303
|0.10
|1.4325
|1.4365
|1.4285
|606
|2008.09.29 13:42
|s/l
|303
|0.10
|1.4365
|1.4365
|1.4285
|-40.00
|9878.96
|607
|2008.09.29 13:42
|buy
|304
|0.10
|1.4365
|1.4325
|1.4405
|608
|2008.09.29 16:00
|t/p
|304
|0.10
|1.4405
|1.4325
|1.4405
|40.00
|9918.96
|609
|2008.09.29 16:00
|sell
|305
|0.10
|1.4405
|1.4445
|1.4365
|610
|2008.09.29 16:06
|s/l
|305
|0.10
|1.4445
|1.4445
|1.4365
|-40.00
|9878.96
|611
|2008.09.29 16:06
|sell
|306
|0.10
|1.4442
|1.4482
|1.4402
|612
|2008.09.29 17:47
|t/p
|306
|0.10
|1.4402
|1.4482
|1.4402
|40.00
|9918.96
|613
|2008.09.29 17:47
|sell
|307
|0.10
|1.4399
|1.4439
|1.4359
|614
|2008.09.29 19:44
|s/l
|307
|0.10
|1.4439
|1.4439
|1.4359
|-40.00
|9878.96
|615
|2008.09.29 19:44
|sell
|308
|0.10
|1.4437
|1.4477
|1.4397
|616
|2008.09.29 19:45
|s/l
|308
|0.10
|1.4477
|1.4477
|1.4397
|-40.00
|9838.96
|617
|2008.09.29 19:45
|sell
|309
|0.10
|1.4474
|1.4514
|1.4434
|618
|2008.09.29 19:46
|s/l
|309
|0.10
|1.4514
|1.4514
|1.4434
|-40.00
|9798.96
|619
|2008.09.29 19:46
|sell
|310
|0.10
|1.4515
|1.4555
|1.4475
|620
|2008.09.29 19:46
|s/l
|310
|0.10
|1.4555
|1.4555
|1.4475
|-40.00
|9758.96
|621
|2008.09.29 19:47
|sell
|311
|0.10
|1.4559
|1.4599
|1.4519
|622
|2008.09.29 19:47
|t/p
|311
|0.10
|1.4519
|1.4599
|1.4519
|40.00
|9798.96
|623
|2008.09.29 19:48
|sell
|312
|0.10
|1.4509
|1.4549
|1.4469
|624
|2008.09.29 19:48
|t/p
|312
|0.10
|1.4469
|1.4549
|1.4469
|40.00
|9838.96
|625
|2008.09.29 19:49
|sell
|313
|0.10
|1.4476
|1.4516
|1.4436
|626
|2008.09.29 19:54
|t/p
|313
|0.10
|1.4436
|1.4516
|1.4436
|40.00
|9878.96
|627
|2008.09.29 19:54
|sell
|314
|0.10
|1.4433
|1.4473
|1.4393
|628
|2008.09.29 20:08
|s/l
|314
|0.10
|1.4473
|1.4473
|1.4393
|-40.00
|9838.96
|629
|2008.09.29 20:08
|sell
|315
|0.10
|1.4470
|1.4510
|1.4430
|630
|2008.09.29 20:15
|s/l
|315
|0.10
|1.4510
|1.4510
|1.4430
|-40.00
|9798.96
|631
|2008.09.29 20:15
|sell
|316
|0.10
|1.4508
|1.4548
|1.4468
|632
|2008.09.29 20:23
|t/p
|316
|0.10
|1.4468
|1.4548
|1.4468
|40.00
|9838.96
|633
|2008.09.29 20:23
|sell
|317
|0.10
|1.4465
|1.4505
|1.4425
|634
|2008.09.29 20:29
|s/l
|317
|0.10
|1.4505
|1.4505
|1.4425
|-40.00
|9798.96
|635
|2008.09.29 20:29
|sell
|318
|0.10
|1.4503
|1.4543
|1.4463
|636
|2008.09.29 21:00
|t/p
|318
|0.10
|1.4463
|1.4543
|1.4463
|40.00
|9838.96
|637
|2008.09.29 21:00
|sell
|319
|0.10
|1.4458
|1.4498
|1.4418
|638
|2008.09.29 23:20
|t/p
|319
|0.10
|1.4418
|1.4498
|1.4418
|40.00
|9878.96
|639
|2008.09.29 23:20
|sell
|320
|0.10
|1.4415
|1.4455
|1.4375
|640
|2008.09.30 00:32
|t/p
|320
|0.10
|1.4375
|1.4455
|1.4375
|40.52
|9919.48
|641
|2008.09.30 00:32
|sell
|321
|0.10
|1.4372
|1.4412
|1.4332
|642
|2008.09.30 09:13
|s/l
|321
|0.10
|1.4412
|1.4412
|1.4332
|-40.00
|9879.48
|643
|2008.09.30 09:13
|sell
|322
|0.10
|1.4409
|1.4449
|1.4369
|644
|2008.09.30 09:45
|t/p
|322
|0.10
|1.4369
|1.4449
|1.4369
|40.00
|9919.48
|645
|2008.09.30 09:45
|sell
|323
|0.10
|1.4366
|1.4406
|1.4326
|646
|2008.09.30 12:30
|t/p
|323
|0.10
|1.4326
|1.4406
|1.4326
|40.00
|9959.48
|647
|2008.09.30 12:30
|sell
|324
|0.10
|1.4323
|1.4363
|1.4283
|648
|2008.09.30 14:35
|t/p
|324
|0.10
|1.4283
|1.4363
|1.4283
|40.00
|9999.48
|649
|2008.09.30 14:35
|sell
|325
|0.10
|1.4279
|1.4319
|1.4239
|650
|2008.09.30 15:19
|t/p
|325
|0.10
|1.4239
|1.4319
|1.4239
|40.00
|10039.48
|651
|2008.09.30 15:19
|sell
|326
|0.10
|1.4234
|1.4274
|1.4194
|652
|2008.09.30 15:33
|t/p
|326
|0.10
|1.4194
|1.4274
|1.4194
|40.00
|10079.48
|653
|2008.09.30 15:33
|sell
|327
|0.10
|1.4191
|1.4231
|1.4151
|654
|2008.09.30 16:34
|t/p
|327
|0.10
|1.4151
|1.4231
|1.4151
|40.00
|10119.48
|655
|2008.09.30 16:34
|buy
|328
|0.10
|1.4151
|1.4111
|1.4191
|656
|2008.09.30 16:43
|s/l
|328
|0.10
|1.4111
|1.4111
|1.4191
|-40.00
|10079.48
|657
|2008.09.30 16:43
|sell
|329
|0.10
|1.4111
|1.4151
|1.4071
|658
|2008.09.30 16:54
|t/p
|329
|0.10
|1.4071
|1.4151
|1.4071
|40.00
|10119.48
|659
|2008.09.30 16:54
|sell
|330
|0.10
|1.4064
|1.4104
|1.4024
|660
|2008.09.30 17:05
|t/p
|330
|0.10
|1.4024
|1.4104
|1.4024
|40.00
|10159.48
|661
|2008.09.30 17:05
|sell
|331
|0.10
|1.4020
|1.4060
|1.3980
|662
|2008.09.30 17:10
|s/l
|331
|0.10
|1.4060
|1.4060
|1.3980
|-40.00
|10119.48
|663
|2008.09.30 17:10
|sell
|332
|0.10
|1.4057
|1.4097
|1.4017
|664
|2008.09.30 18:21
|s/l
|332
|0.10
|1.4097
|1.4097
|1.4017
|-40.00
|10079.48
|665
|2008.09.30 18:21
|sell
|333
|0.10
|1.4094
|1.4134
|1.4054
|666
|2008.09.30 19:14
|t/p
|333
|0.10
|1.4054
|1.4134
|1.4054
|40.00
|10119.48
|667
|2008.09.30 19:14
|sell
|334
|0.10
|1.4051
|1.4091
|1.4011
|668
|2008.09.30 20:42
|s/l
|334
|0.10
|1.4091
|1.4091
|1.4011
|-40.00
|10079.48
|669
|2008.09.30 20:42
|sell
|335
|0.10
|1.4088
|1.4128
|1.4048
|670
|2008.09.30 23:50
|s/l
|335
|0.10
|1.4128
|1.4128
|1.4048
|-40.00
|10039.48
|671
|2008.09.30 23:50
|sell
|336
|0.10
|1.4125
|1.4165
|1.4085
|672
|2008.10.01 00:39
|t/p
|336
|0.10
|1.4085
|1.4165
|1.4085
|40.52
|10080.00
|673
|2008.10.01 00:39
|buy
|337
|0.10
|1.4085
|1.4045
|1.4125
|674
|2008.10.01 01:37
|t/p
|337
|0.10
|1.4125
|1.4045
|1.4125
|40.00
|10120.00
|675
|2008.10.01 01:37
|sell
|338
|0.10
|1.4126
|1.4166
|1.4086
|676
|2008.10.01 04:18
|t/p
|338
|0.10
|1.4086
|1.4166
|1.4086
|40.00
|10160.00
|677
|2008.10.01 04:18
|buy
|339
|0.10
|1.4085
|1.4045
|1.4125
|678
|2008.10.01 05:24
|t/p
|339
|0.10
|1.4125
|1.4045
|1.4125
|40.00
|10200.00
|679
|2008.10.01 05:24
|sell
|340
|0.10
|1.4125
|1.4165
|1.4085
|680
|2008.10.01 07:40
|t/p
|340
|0.10
|1.4085
|1.4165
|1.4085
|40.00
|10240.00
|681
|2008.10.01 07:40
|sell
|341
|0.10
|1.4080
|1.4120
|1.4040
|682
|2008.10.01 08:11
|s/l
|341
|0.10
|1.4120
|1.4120
|1.4040
|-40.00
|10200.00
|683
|2008.10.01 08:11
|sell
|342
|0.10
|1.4117
|1.4157
|1.4077
|684
|2008.10.01 09:33
|s/l
|342
|0.10
|1.4157
|1.4157
|1.4077
|-40.00
|10160.00
|685
|2008.10.01 09:33
|buy
|343
|0.10
|1.4157
|1.4117
|1.4197
|686
|2008.10.01 10:08
|s/l
|343
|0.10
|1.4117
|1.4117
|1.4197
|-40.00
|10120.00
|687
|2008.10.01 10:08
|sell
|344
|0.10
|1.4117
|1.4157
|1.4077
|688
|2008.10.01 11:37
|s/l
|344
|0.10
|1.4157
|1.4157
|1.4077
|-40.00
|10080.00
|689
|2008.10.01 11:37
|sell
|345
|0.10
|1.4154
|1.4194
|1.4114
|690
|2008.10.01 13:52
|t/p
|345
|0.10
|1.4114
|1.4194
|1.4114
|40.00
|10120.00
|691
|2008.10.01 13:52
|sell
|346
|0.10
|1.4111
|1.4151
|1.4071
|692
|2008.10.01 14:03
|t/p
|346
|0.10
|1.4071
|1.4151
|1.4071
|40.00
|10160.00
|693
|2008.10.01 14:03
|sell
|347
|0.10
|1.4066
|1.4106
|1.4026
|694
|2008.10.01 14:25
|t/p
|347
|0.10
|1.4026
|1.4106
|1.4026
|40.00
|10200.00
|695
|2008.10.01 14:25
|sell
|348
|0.10
|1.4022
|1.4062
|1.3982
|696
|2008.10.01 14:49
|s/l
|348
|0.10
|1.4062
|1.4062
|1.3982
|-40.00
|10160.00
|697
|2008.10.01 14:49
|sell
|349
|0.10
|1.4059
|1.4099
|1.4019
|698
|2008.10.01 15:02
|t/p
|349
|0.10
|1.4019
|1.4099
|1.4019
|40.00
|10200.00
|699
|2008.10.01 15:02
|buy
|350
|0.10
|1.4019
|1.3979
|1.4059
|700
|2008.10.01 15:21
|s/l
|350
|0.10
|1.3979
|1.3979
|1.4059
|-40.00
|10160.00
|701
|2008.10.01 15:21
|buy
|351
|0.10
|1.3981
|1.3941
|1.4021
|702
|2008.10.01 15:52
|t/p
|351
|0.10
|1.4021
|1.3941
|1.4021
|40.00
|10200.00
|703
|2008.10.01 15:52
|sell
|352
|0.10
|1.4022
|1.4062
|1.3982
|704
|2008.10.01 16:50
|t/p
|352
|0.10
|1.3982
|1.4062
|1.3982
|40.00
|10240.00
|705
|2008.10.01 16:50
|sell
|353
|0.10
|1.3979
|1.4019
|1.3939
|706
|2008.10.01 17:07
|s/l
|353
|0.10
|1.4019
|1.4019
|1.3939
|-40.00
|10200.00
|707
|2008.10.01 17:07
|sell
|354
|0.10
|1.4016
|1.4056
|1.3976
|708
|2008.10.01 17:40
|s/l
|354
|0.10
|1.4056
|1.4056
|1.3976
|-40.00
|10160.00
|709
|2008.10.01 17:40
|sell
|355
|0.10
|1.4053
|1.4093
|1.4013
|710
|2008.10.01 19:53
|s/l
|355
|0.10
|1.4093
|1.4093
|1.4013
|-40.00
|10120.00
|711
|2008.10.01 19:53
|sell
|356
|0.10
|1.4090
|1.4130
|1.4050
|712
|2008.10.01 20:33
|t/p
|356
|0.10
|1.4050
|1.4130
|1.4050
|40.00
|10160.00
|713
|2008.10.01 20:33
|buy
|357
|0.10
|1.4050
|1.4010
|1.4090
|714
|2008.10.01 21:24
|s/l
|357
|0.10
|1.4010
|1.4010
|1.4090
|-40.00
|10120.00
|715
|2008.10.01 21:24
|buy
|358
|0.10
|1.4013
|1.3973
|1.4053
|716
|2008.10.02 02:00
|s/l
|358
|0.10
|1.3973
|1.3973
|1.4053
|-42.34
|10077.66
|717
|2008.10.02 02:00
|buy
|359
|0.10
|1.3976
|1.3936
|1.4016
|718
|2008.10.02 02:10
|s/l
|359
|0.10
|1.3936
|1.3936
|1.4016
|-40.00
|10037.66
|719
|2008.10.02 02:10
|buy
|360
|0.10
|1.3939
|1.3899
|1.3979
|720
|2008.10.02 03:34
|t/p
|360
|0.10
|1.3979
|1.3899
|1.3979
|40.00
|10077.66
|721
|2008.10.02 03:34
|buy
|361
|0.10
|1.3982
|1.3942
|1.4022
|722
|2008.10.02 04:08
|s/l
|361
|0.10
|1.3942
|1.3942
|1.4022
|-40.00
|10037.66
|723
|2008.10.02 04:08
|buy
|362
|0.10
|1.3945
|1.3905
|1.3985
|724
|2008.10.02 04:45
|t/p
|362
|0.10
|1.3985
|1.3905
|1.3985
|40.00
|10077.66
|725
|2008.10.02 04:45
|sell
|363
|0.10
|1.3986
|1.4026
|1.3946
|726
|2008.10.02 06:43
|t/p
|363
|0.10
|1.3946
|1.4026
|1.3946
|40.00
|10117.66
|727
|2008.10.02 06:43
|sell
|364
|0.10
|1.3942
|1.3982
|1.3902
|728
|2008.10.02 09:20
|t/p
|364
|0.10
|1.3902
|1.3982
|1.3902
|40.00
|10157.66
|729
|2008.10.02 09:20
|sell
|365
|0.10
|1.3899
|1.3939
|1.3859
|730
|2008.10.02 09:35
|t/p
|365
|0.10
|1.3859
|1.3939
|1.3859
|40.00
|10197.66
|731
|2008.10.02 09:35
|buy
|366
|0.10
|1.3859
|1.3819
|1.3899
|732
|2008.10.02 10:05
|t/p
|366
|0.10
|1.3899
|1.3819
|1.3899
|40.00
|10237.66
|733
|2008.10.02 10:05
|sell
|367
|0.10
|1.3899
|1.3939
|1.3859
|734
|2008.10.02 13:26
|t/p
|367
|0.10
|1.3859
|1.3939
|1.3859
|40.00
|10277.66
|735
|2008.10.02 13:26
|buy
|368
|0.10
|1.3859
|1.3819
|1.3899
|736
|2008.10.02 13:40
|t/p
|368
|0.10
|1.3899
|1.3819
|1.3899
|40.00
|10317.66
|737
|2008.10.02 13:40
|buy
|369
|0.10
|1.3902
|1.3862
|1.3942
|738
|2008.10.02 14:34
|s/l
|369
|0.10
|1.3862
|1.3862
|1.3942
|-40.00
|10277.66
|739
|2008.10.02 14:34
|buy
|370
|0.10
|1.3865
|1.3825
|1.3905
|740
|2008.10.02 14:35
|s/l
|370
|0.10
|1.3825
|1.3825
|1.3905
|-40.00
|10237.66
|741
|2008.10.02 14:35
|buy
|371
|0.10
|1.3828
|1.3788
|1.3868
|742
|2008.10.02 14:49
|s/l
|371
|0.10
|1.3788
|1.3788
|1.3868
|-40.00
|10197.66
|743
|2008.10.02 14:49
|buy
|372
|0.10
|1.3790
|1.3750
|1.3830
|744
|2008.10.02 14:56
|s/l
|372
|0.10
|1.3750
|1.3750
|1.3830
|-40.00
|10157.66
|745
|2008.10.02 14:56
|buy
|373
|0.10
|1.3753
|1.3713
|1.3793
|746
|2008.10.02 15:08
|t/p
|373
|0.10
|1.3793
|1.3713
|1.3793
|40.00
|10197.66
|747
|2008.10.02 15:08
|buy
|374
|0.10
|1.3796
|1.3756
|1.3836
|748
|2008.10.02 16:26
|t/p
|374
|0.10
|1.3836
|1.3756
|1.3836
|40.00
|10237.66
|749
|2008.10.02 16:26
|buy
|375
|0.10
|1.3839
|1.3799
|1.3879
|750
|2008.10.02 16:59
|s/l
|375
|0.10
|1.3799
|1.3799
|1.3879
|-40.00
|10197.66
|751
|2008.10.02 16:59
|buy
|376
|0.10
|1.3802
|1.3762
|1.3842
|752
|2008.10.02 17:55
|t/p
|376
|0.10
|1.3842
|1.3762
|1.3842
|40.00
|10237.66
|753
|2008.10.02 17:55
|buy
|377
|0.10
|1.3845
|1.3805
|1.3885
|754
|2008.10.02 21:43
|s/l
|377
|0.10
|1.3805
|1.3805
|1.3885
|-40.00
|10197.66
|755
|2008.10.02 21:43
|sell
|378
|0.10
|1.3805
|1.3845
|1.3765
|756
|2008.10.03 03:35
|s/l
|378
|0.10
|1.3845
|1.3845
|1.3765
|-39.48
|10158.18
|757
|2008.10.03 03:35
|buy
|379
|0.10
|1.3845
|1.3805
|1.3885
|758
|2008.10.03 07:27
|t/p
|379
|0.10
|1.3885
|1.3805
|1.3885
|40.00
|10198.18
|759
|2008.10.03 07:27
|sell
|380
|0.10
|1.3885
|1.3925
|1.3845
|760
|2008.10.03 08:45
|t/p
|380
|0.10
|1.3845
|1.3925
|1.3845
|40.00
|10238.18
|761
|2008.10.03 08:45
|sell
|381
|0.10
|1.3842
|1.3882
|1.3802
|762
|2008.10.03 11:18
|s/l
|381
|0.10
|1.3882
|1.3882
|1.3802
|-40.00
|10198.18
|763
|2008.10.03 11:18
|buy
|382
|0.10
|1.3882
|1.3842
|1.3922
|764
|2008.10.03 12:03
|s/l
|382
|0.10
|1.3842
|1.3842
|1.3922
|-40.00
|10158.18
|765
|2008.10.03 12:03
|sell
|383
|0.10
|1.3841
|1.3881
|1.3801
|766
|2008.10.03 14:49
|t/p
|383
|0.10
|1.3801
|1.3881
|1.3801
|40.00
|10198.18
|767
|2008.10.03 14:49
|sell
|384
|0.10
|1.3798
|1.3838
|1.3758
|768
|2008.10.03 14:58
|t/p
|384
|0.10
|1.3758
|1.3838
|1.3758
|40.00
|10238.18
|769
|2008.10.03 14:58
|sell
|385
|0.10
|1.3755
|1.3795
|1.3715
|770
|2008.10.03 15:18
|t/p
|385
|0.10
|1.3715
|1.3795
|1.3715
|40.00
|10278.18
|771
|2008.10.03 15:18
|buy
|386
|0.10
|1.3714
|1.3674
|1.3754
|772
|2008.10.03 15:41
|t/p
|386
|0.10
|1.3754
|1.3674
|1.3754
|40.00
|10318.18
|773
|2008.10.03 15:41
|buy
|387
|0.10
|1.3757
|1.3717
|1.3797
|774
|2008.10.03 16:16
|s/l
|387
|0.10
|1.3717
|1.3717
|1.3797
|-40.00
|10278.18
|775
|2008.10.03 16:16
|sell
|388
|0.10
|1.3717
|1.3757
|1.3677
|776
|2008.10.03 16:34
|s/l
|388
|0.10
|1.3757
|1.3757
|1.3677
|-40.00
|10238.18
|777
|2008.10.03 16:34
|sell
|389
|0.10
|1.3754
|1.3794
|1.3714
|778
|2008.10.03 16:44
|s/l
|389
|0.10
|1.3794
|1.3794
|1.3714
|-40.00
|10198.18
|779
|2008.10.03 16:44
|sell
|390
|0.10
|1.3791
|1.3831
|1.3751
|780
|2008.10.03 17:40
|s/l
|390
|0.10
|1.3831
|1.3831
|1.3751
|-40.00
|10158.18
|781
|2008.10.03 17:40
|sell
|391
|0.10
|1.3828
|1.3868
|1.3788
|782
|2008.10.03 19:29
|s/l
|391
|0.10
|1.3868
|1.3868
|1.3788
|-40.00
|10118.18
|783
|2008.10.03 19:29
|buy
|392
|0.10
|1.3868
|1.3828
|1.3908
|784
|2008.10.03 19:42
|s/l
|392
|0.10
|1.3828
|1.3828
|1.3908
|-40.00
|10078.18
|785
|2008.10.03 19:42
|sell
|393
|0.10
|1.3828
|1.3868
|1.3788
|786
|2008.10.03 19:56
|s/l
|393
|0.10
|1.3868
|1.3868
|1.3788
|-40.00
|10038.18
|787
|2008.10.03 19:56
|sell
|394
|0.10
|1.3866
|1.3906
|1.3826
|788
|2008.10.03 20:12
|s/l
|394
|0.10
|1.3906
|1.3906
|1.3826
|-40.00
|9998.18
|789
|2008.10.03 20:12
|sell
|395
|0.10
|1.3903
|1.3943
|1.3863
|790
|2008.10.03 20:25
|t/p
|395
|0.10
|1.3863
|1.3943
|1.3863
|40.00
|10038.18
|791
|2008.10.03 20:25
|sell
|396
|0.10
|1.3859
|1.3899
|1.3819
|792
|2008.10.03 21:25
|t/p
|396
|0.10
|1.3819
|1.3899
|1.3819
|40.00
|10078.18
|793
|2008.10.03 21:25
|buy
|397
|0.10
|1.3819
|1.3779
|1.3859
|794
|2008.10.03 22:33
|s/l
|397
|0.10
|1.3779
|1.3779
|1.3859
|-40.00
|10038.18
|795
|2008.10.03 22:33
|buy
|398
|0.10
|1.3782
|1.3742
|1.3822
|796
|2008.10.06 00:00
|s/l
|398
|0.10
|1.3742
|1.3742
|1.3822
|-40.78
|9997.40
|797
|2008.10.06 00:00
|sell
|399
|0.10
|1.3637
|1.3677
|1.3597
|798
|2008.10.06 00:35
|s/l
|399
|0.10
|1.3677
|1.3677
|1.3597
|-40.00
|9957.40
|799
|2008.10.06 00:35
|buy
|400
|0.10
|1.3678
|1.3638
|1.3718
|800
|2008.10.06 01:06
|s/l
|400
|0.10
|1.3638
|1.3638
|1.3718
|-40.00
|9917.40
|801
|2008.10.06 01:06
|sell
|401
|0.10
|1.3638
|1.3678
|1.3598
|802
|2008.10.06 01:14
|s/l
|401
|0.10
|1.3678
|1.3678
|1.3598
|-40.00
|9877.40
|803
|2008.10.06 01:14
|sell
|402
|0.10
|1.3675
|1.3715
|1.3635
|804
|2008.10.06 01:44
|t/p
|402
|0.10
|1.3635
|1.3715
|1.3635
|40.00
|9917.40
|805
|2008.10.06 01:44
|sell
|403
|0.10
|1.3632
|1.3672
|1.3592
|806
|2008.10.06 02:07
|s/l
|403
|0.10
|1.3672
|1.3672
|1.3592
|-40.00
|9877.40
|807
|2008.10.06 02:07
|sell
|404
|0.10
|1.3669
|1.3709
|1.3629
|808
|2008.10.06 02:19
|t/p
|404
|0.10
|1.3629
|1.3709
|1.3629
|40.00
|9917.40
|809
|2008.10.06 02:19
|sell
|405
|0.10
|1.3626
|1.3666
|1.3586
|810
|2008.10.06 08:07
|t/p
|405
|0.10
|1.3586
|1.3666
|1.3586
|40.00
|9957.40
|811
|2008.10.06 08:07
|sell
|406
|0.10
|1.3583
|1.3623
|1.3543
|812
|2008.10.06 13:53
|s/l
|406
|0.10
|1.3623
|1.3623
|1.3543
|-40.00
|9917.40
|813
|2008.10.06 13:53
|sell
|407
|0.10
|1.3620
|1.3660
|1.3580
|814
|2008.10.06 15:07
|t/p
|407
|0.10
|1.3580
|1.3660
|1.3580
|40.00
|9957.40
|815
|2008.10.06 15:07
|sell
|408
|0.10
|1.3577
|1.3617
|1.3537
|816
|2008.10.06 16:04
|t/p
|408
|0.10
|1.3537
|1.3617
|1.3537
|40.00
|9997.40
|817
|2008.10.06 16:04
|sell
|409
|0.10
|1.3534
|1.3574
|1.3494
|818
|2008.10.06 16:08
|s/l
|409
|0.10
|1.3574
|1.3574
|1.3494
|-40.00
|9957.40
|819
|2008.10.06 16:08
|sell
|410
|0.10
|1.3571
|1.3611
|1.3531
|820
|2008.10.06 16:15
|t/p
|410
|0.10
|1.3531
|1.3611
|1.3531
|40.00
|9997.40
|821
|2008.10.06 16:15
|sell
|411
|0.10
|1.3527
|1.3567
|1.3487
|822
|2008.10.06 16:48
|t/p
|411
|0.10
|1.3487
|1.3567
|1.3487
|40.00
|10037.40
|823
|2008.10.06 16:48
|buy
|412
|0.10
|1.3487
|1.3447
|1.3527
|824
|2008.10.06 17:24
|t/p
|412
|0.10
|1.3527
|1.3447
|1.3527
|40.00
|10077.40
|825
|2008.10.06 17:24
|sell
|413
|0.10
|1.3528
|1.3568
|1.3488
|826
|2008.10.06 19:17
|t/p
|413
|0.10
|1.3488
|1.3568
|1.3488
|40.00
|10117.40
|827
|2008.10.06 19:17
|sell
|414
|0.10
|1.3485
|1.3525
|1.3445
|828
|2008.10.06 21:46
|s/l
|414
|0.10
|1.3525
|1.3525
|1.3445
|-40.00
|10077.40
|829
|2008.10.06 21:46
|sell
|415
|0.10
|1.3522
|1.3562
|1.3482
|830
|2008.10.07 05:48
|s/l
|415
|0.10
|1.3562
|1.3562
|1.3482
|-39.48
|10037.92
|831
|2008.10.07 05:48
|sell
|416
|0.10
|1.3561
|1.3601
|1.3521
|832
|2008.10.07 06:13
|s/l
|416
|0.10
|1.3601
|1.3601
|1.3521
|-40.00
|9997.92
|833
|2008.10.07 06:13
|sell
|417
|0.10
|1.3599
|1.3639
|1.3559
|834
|2008.10.07 07:55
|t/p
|417
|0.10
|1.3559
|1.3639
|1.3559
|40.00
|10037.92
|835
|2008.10.07 07:55
|sell
|418
|0.10
|1.3555
|1.3595
|1.3515
|836
|2008.10.07 08:17
|s/l
|418
|0.10
|1.3595
|1.3595
|1.3515
|-40.00
|9997.92
|837
|2008.10.07 08:17
|sell
|419
|0.10
|1.3593
|1.3633
|1.3553
|838
|2008.10.07 10:14
|t/p
|419
|0.10
|1.3553
|1.3633
|1.3553
|40.00
|10037.92
|839
|2008.10.07 10:14
|sell
|420
|0.10
|1.3550
|1.3590
|1.3510
|840
|2008.10.07 12:18
|s/l
|420
|0.10
|1.3590
|1.3590
|1.3510
|-40.00
|9997.92
|841
|2008.10.07 12:18
|sell
|421
|0.10
|1.3587
|1.3627
|1.3547
|842
|2008.10.07 14:04
|s/l
|421
|0.10
|1.3627
|1.3627
|1.3547
|-40.00
|9957.92
|843
|2008.10.07 14:04
|sell
|422
|0.10
|1.3624
|1.3664
|1.3584
|844
|2008.10.07 14:29
|t/p
|422
|0.10
|1.3584
|1.3664
|1.3584
|40.00
|9997.92
|845
|2008.10.07 14:29
|sell
|423
|0.10
|1.3580
|1.3620
|1.3540
|846
|2008.10.07 14:47
|s/l
|423
|0.10
|1.3620
|1.3620
|1.3540
|-40.00
|9957.92
|847
|2008.10.07 14:47
|sell
|424
|0.10
|1.3617
|1.3657
|1.3577
|848
|2008.10.07 15:00
|s/l
|424
|0.10
|1.3657
|1.3657
|1.3577
|-40.00
|9917.92
|849
|2008.10.07 15:00
|sell
|425
|0.10
|1.3654
|1.3694
|1.3614
|850
|2008.10.07 15:14
|s/l
|425
|0.10
|1.3694
|1.3694
|1.3614
|-40.00
|9877.92
|851
|2008.10.07 15:14
|sell
|426
|0.10
|1.3691
|1.3731
|1.3651
|852
|2008.10.07 15:33
|s/l
|426
|0.10
|1.3731
|1.3731
|1.3651
|-40.00
|9837.92
|853
|2008.10.07 15:33
|sell
|427
|0.10
|1.3728
|1.3768
|1.3688
|854
|2008.10.07 15:48
|t/p
|427
|0.10
|1.3688
|1.3768
|1.3688
|40.00
|9877.92
|855
|2008.10.07 15:48
|sell
|428
|0.10
|1.3685
|1.3725
|1.3645
|856
|2008.10.07 16:52
|t/p
|428
|0.10
|1.3645
|1.3725
|1.3645
|40.00
|9917.92
|857
|2008.10.07 16:52
|sell
|429
|0.10
|1.3641
|1.3681
|1.3601
|858
|2008.10.07 17:11
|t/p
|429
|0.10
|1.3601
|1.3681
|1.3601
|40.00
|9957.92
|859
|2008.10.07 17:11
|sell
|430
|0.10
|1.3598
|1.3638
|1.3558
|860
|2008.10.07 17:51
|s/l
|430
|0.10
|1.3638
|1.3638
|1.3558
|-40.00
|9917.92
|861
|2008.10.07 17:51
|buy
|431
|0.10
|1.3638
|1.3598
|1.3678
|862
|2008.10.07 18:45
|s/l
|431
|0.10
|1.3598
|1.3598
|1.3678
|-40.00
|9877.92
|863
|2008.10.07 18:45
|sell
|432
|0.10
|1.3598
|1.3638
|1.3558
|864
|2008.10.07 18:59
|s/l
|432
|0.10
|1.3638
|1.3638
|1.3558
|-40.00
|9837.92
|865
|2008.10.07 18:59
|sell
|433
|0.10
|1.3635
|1.3675
|1.3595
|866
|2008.10.07 19:31
|t/p
|433
|0.10
|1.3595
|1.3675
|1.3595
|40.00
|9877.92
|867
|2008.10.07 19:31
|sell
|434
|0.10
|1.3592
|1.3632
|1.3552
|868
|2008.10.07 20:15
|s/l
|434
|0.10
|1.3632
|1.3632
|1.3552
|-40.00
|9837.92
|869
|2008.10.07 20:15
|buy
|435
|0.10
|1.3632
|1.3592
|1.3672
|870
|2008.10.07 22:53
|s/l
|435
|0.10
|1.3592
|1.3592
|1.3672
|-40.00
|9797.92
|871
|2008.10.07 22:53
|buy
|436
|0.10
|1.3595
|1.3555
|1.3635
|872
|2008.10.07 23:50
|t/p
|436
|0.10
|1.3635
|1.3555
|1.3635
|40.00
|9837.92
|873
|2008.10.07 23:50
|sell
|437
|0.10
|1.3635
|1.3675
|1.3595
|874
|2008.10.08 00:51
|t/p
|437
|0.10
|1.3595
|1.3675
|1.3595
|40.52
|9878.44
|875
|2008.10.08 00:51
|sell
|438
|0.10
|1.3591
|1.3631
|1.3551
|876
|2008.10.08 01:28
|t/p
|438
|0.10
|1.3551
|1.3631
|1.3551
|40.00
|9918.44
|877
|2008.10.08 01:28
|sell
|439
|0.10
|1.3547
|1.3587
|1.3507
|878
|2008.10.08 02:29
|s/l
|439
|0.10
|1.3587
|1.3587
|1.3507
|-40.00
|9878.44
|879
|2008.10.08 02:29
|buy
|440
|0.10
|1.3587
|1.3547
|1.3627
|880
|2008.10.08 06:08
|t/p
|440
|0.10
|1.3627
|1.3547
|1.3627
|40.00
|9918.44
|881
|2008.10.08 06:08
|buy
|441
|0.10
|1.3630
|1.3590
|1.3670
|882
|2008.10.08 06:49
|s/l
|441
|0.10
|1.3590
|1.3590
|1.3670
|-40.00
|9878.44
|883
|2008.10.08 06:49
|buy
|442
|0.10
|1.3591
|1.3551
|1.3631
|884
|2008.10.08 07:37
|s/l
|442
|0.10
|1.3551
|1.3551
|1.3631
|-40.00
|9838.44
|885
|2008.10.08 07:37
|sell
|443
|0.10
|1.3551
|1.3591
|1.3511
|886
|2008.10.08 07:57
|s/l
|443
|0.10
|1.3591
|1.3591
|1.3511
|-40.00
|9798.44
|887
|2008.10.08 07:57
|sell
|444
|0.10
|1.3588
|1.3628
|1.3548
|888
|2008.10.08 08:01
|t/p
|444
|0.10
|1.3548
|1.3628
|1.3548
|40.00
|9838.44
|889
|2008.10.08 08:01
|sell
|445
|0.10
|1.3545
|1.3585
|1.3505
|890
|2008.10.08 08:44
|s/l
|445
|0.10
|1.3585
|1.3585
|1.3505
|-40.00
|9798.44
|891
|2008.10.08 08:44
|sell
|446
|0.10
|1.3582
|1.3622
|1.3542
|892
|2008.10.08 09:07
|s/l
|446
|0.10
|1.3622
|1.3622
|1.3542
|-40.00
|9758.44
|893
|2008.10.08 09:07
|sell
|447
|0.10
|1.3619
|1.3659
|1.3579
|894
|2008.10.08 09:11
|s/l
|447
|0.10
|1.3659
|1.3659
|1.3579
|-40.00
|9718.44
|895
|2008.10.08 09:11
|sell
|448
|0.10
|1.3657
|1.3697
|1.3617
|896
|2008.10.08 09:59
|t/p
|448
|0.10
|1.3617
|1.3697
|1.3617
|40.00
|9758.44
|897
|2008.10.08 09:59
|sell
|449
|0.10
|1.3614
|1.3654
|1.3574
|898
|2008.10.08 10:19
|s/l
|449
|0.10
|1.3654
|1.3654
|1.3574
|-40.00
|9718.44
|899
|2008.10.08 10:19
|sell
|450
|0.10
|1.3652
|1.3692
|1.3612
|900
|2008.10.08 10:33
|t/p
|450
|0.10
|1.3612
|1.3692
|1.3612
|40.00
|9758.44
|901
|2008.10.08 10:33
|sell
|451
|0.10
|1.3609
|1.3649
|1.3569
|902
|2008.10.08 11:06
|s/l
|451
|0.10
|1.3649
|1.3649
|1.3569
|-40.00
|9718.44
|903
|2008.10.08 11:06
|sell
|452
|0.10
|1.3646
|1.3686
|1.3606
|904
|2008.10.08 12:06
|t/p
|452
|0.10
|1.3606
|1.3686
|1.3606
|40.00
|9758.44
|905
|2008.10.08 12:06
|sell
|453
|0.10
|1.3603
|1.3643
|1.3563
|906
|2008.10.08 13:00
|s/l
|453
|0.10
|1.3643
|1.3643
|1.3563
|-40.00
|9718.44
|907
|2008.10.08 13:00
|sell
|454
|0.10
|1.3640
|1.3680
|1.3600
|908
|2008.10.08 13:06
|s/l
|454
|0.10
|1.3680
|1.3680
|1.3600
|-40.00
|9678.44
|909
|2008.10.08 13:06
|sell
|455
|0.10
|1.3677
|1.3717
|1.3637
|910
|2008.10.08 13:24
|s/l
|455
|0.10
|1.3717
|1.3717
|1.3637
|-40.00
|9638.44
|911
|2008.10.08 13:24
|sell
|456
|0.10
|1.3714
|1.3754
|1.3674
|912
|2008.10.08 13:44
|t/p
|456
|0.10
|1.3674
|1.3754
|1.3674
|40.00
|9678.44
|913
|2008.10.08 13:44
|sell
|457
|0.10
|1.3670
|1.3710
|1.3630
|914
|2008.10.08 13:59
|s/l
|457
|0.10
|1.3710
|1.3710
|1.3630
|-40.00
|9638.44
|915
|2008.10.08 13:59
|sell
|458
|0.10
|1.3707
|1.3747
|1.3667
|916
|2008.10.08 14:29
|t/p
|458
|0.10
|1.3667
|1.3747
|1.3667
|40.00
|9678.44
|917
|2008.10.08 14:29
|sell
|459
|0.10
|1.3664
|1.3704
|1.3624
|918
|2008.10.08 15:01
|t/p
|459
|0.10
|1.3624
|1.3704
|1.3624
|40.00
|9718.44
|919
|2008.10.08 15:01
|sell
|460
|0.10
|1.3620
|1.3660
|1.3580
|920
|2008.10.08 15:45
|s/l
|460
|0.10
|1.3660
|1.3660
|1.3580
|-40.00
|9678.44
|921
|2008.10.08 15:45
|buy
|461
|0.10
|1.3685
|1.3645
|1.3725
|922
|2008.10.08 16:40
|s/l
|461
|0.10
|1.3645
|1.3645
|1.3725
|-40.00
|9638.44
|923
|2008.10.08 16:40
|sell
|462
|0.10
|1.3645
|1.3685
|1.3605
|924
|2008.10.08 17:43
|s/l
|462
|0.10
|1.3685
|1.3685
|1.3605
|-40.00
|9598.44
|925
|2008.10.08 17:43
|sell
|463
|0.10
|1.3682
|1.3722
|1.3642
|926
|2008.10.08 19:13
|s/l
|463
|0.10
|1.3722
|1.3722
|1.3642
|-40.00
|9558.44
|927
|2008.10.08 19:13
|sell
|464
|0.10
|1.3719
|1.3759
|1.3679
|928
|2008.10.08 20:54
|t/p
|464
|0.10
|1.3679
|1.3759
|1.3679
|40.00
|9598.44
|929
|2008.10.08 20:54
|sell
|465
|0.10
|1.3675
|1.3715
|1.3635
|930
|2008.10.08 23:21
|t/p
|465
|0.10
|1.3635
|1.3715
|1.3635
|40.00
|9638.44
|931
|2008.10.08 23:21
|sell
|466
|0.10
|1.3631
|1.3671
|1.3591
|932
|2008.10.09 02:54
|t/p
|466
|0.10
|1.3591
|1.3671
|1.3591
|41.56
|9680.00
|933
|2008.10.09 02:54
|sell
|467
|0.10
|1.3588
|1.3628
|1.3548
|934
|2008.10.09 03:48
|s/l
|467
|0.10
|1.3628
|1.3628
|1.3548
|-40.00
|9640.00
|935
|2008.10.09 03:48
|sell
|468
|0.10
|1.3625
|1.3665
|1.3585
|936
|2008.10.09 04:38
|s/l
|468
|0.10
|1.3665
|1.3665
|1.3585
|-40.00
|9600.00
|937
|2008.10.09 04:38
|sell
|469
|0.10
|1.3663
|1.3703
|1.3623
|938
|2008.10.09 05:37
|s/l
|469
|0.10
|1.3703
|1.3703
|1.3623
|-40.00
|9560.00
|939
|2008.10.09 05:37
|buy
|470
|0.10
|1.3703
|1.3663
|1.3743
|940
|2008.10.09 05:58
|s/l
|470
|0.10
|1.3663
|1.3663
|1.3743
|-40.00
|9520.00
|941
|2008.10.09 05:58
|sell
|471
|0.10
|1.3663
|1.3703
|1.3623
|942
|2008.10.09 08:36
|s/l
|471
|0.10
|1.3703
|1.3703
|1.3623
|-40.00
|9480.00
|943
|2008.10.09 08:36
|sell
|472
|0.10
|1.3700
|1.3740
|1.3660
|944
|2008.10.09 10:03
|s/l
|472
|0.10
|1.3740
|1.3740
|1.3660
|-40.00
|9440.00
|945
|2008.10.09 10:03
|buy
|473
|0.10
|1.3740
|1.3700
|1.3780
|946
|2008.10.09 10:22
|t/p
|473
|0.10
|1.3780
|1.3700
|1.3780
|40.00
|9480.00
|947
|2008.10.09 10:22
|buy
|474
|0.10
|1.3783
|1.3743
|1.3823
|948
|2008.10.09 11:23
|s/l
|474
|0.10
|1.3743
|1.3743
|1.3823
|-40.00
|9440.00
|949
|2008.10.09 11:23
|sell
|475
|0.10
|1.3743
|1.3783
|1.3703
|950
|2008.10.09 12:48
|t/p
|475
|0.10
|1.3703
|1.3783
|1.3703
|40.00
|9480.00
|951
|2008.10.09 12:48
|sell
|476
|0.10
|1.3700
|1.3740
|1.3660
|952
|2008.10.09 16:00
|t/p
|476
|0.10
|1.3660
|1.3740
|1.3660
|40.00
|9520.00
|953
|2008.10.09 16:00
|buy
|477
|0.10
|1.3659
|1.3619
|1.3699
|954
|2008.10.09 16:52
|s/l
|477
|0.10
|1.3619
|1.3619
|1.3699
|-40.00
|9480.00
|955
|2008.10.09 16:52
|buy
|478
|0.10
|1.3622
|1.3582
|1.3662
|956
|2008.10.09 17:43
|t/p
|478
|0.10
|1.3662
|1.3582
|1.3662
|40.00
|9520.00
|957
|2008.10.09 17:43
|buy
|479
|0.10
|1.3666
|1.3626
|1.3706
|958
|2008.10.09 18:05
|s/l
|479
|0.10
|1.3626
|1.3626
|1.3706
|-40.00
|9480.00
|959
|2008.10.09 18:05
|buy
|480
|0.10
|1.3628
|1.3588
|1.3668
|960
|2008.10.09 19:45
|t/p
|480
|0.10
|1.3668
|1.3588
|1.3668
|40.00
|9520.00
|961
|2008.10.09 19:45
|buy
|481
|0.10
|1.3671
|1.3631
|1.3711
|962
|2008.10.09 21:20
|s/l
|481
|0.10
|1.3631
|1.3631
|1.3711
|-40.00
|9480.00
|963
|2008.10.09 21:20
|buy
|482
|0.10
|1.3634
|1.3594
|1.3674
|964
|2008.10.09 23:02
|s/l
|482
|0.10
|1.3594
|1.3594
|1.3674
|-40.00
|9440.00
|965
|2008.10.09 23:02
|buy
|483
|0.10
|1.3597
|1.3557
|1.3637
|966
|2008.10.10 01:50
|s/l
|483
|0.10
|1.3557
|1.3557
|1.3637
|-40.78
|9399.22
|967
|2008.10.10 01:50
|buy
|484
|0.10
|1.3560
|1.3520
|1.3600
|968
|2008.10.10 03:12
|t/p
|484
|0.10
|1.3600
|1.3520
|1.3600
|40.00
|9439.22
|969
|2008.10.10 03:12
|buy
|485
|0.10
|1.3604
|1.3564
|1.3644
|970
|2008.10.10 03:35
|s/l
|485
|0.10
|1.3564
|1.3564
|1.3644
|-40.00
|9399.22
|971
|2008.10.10 03:35
|buy
|486
|0.10
|1.3567
|1.3527
|1.3607
|972
|2008.10.10 06:16
|s/l
|486
|0.10
|1.3527
|1.3527
|1.3607
|-40.00
|9359.22
|973
|2008.10.10 06:16
|buy
|487
|0.10
|1.3530
|1.3490
|1.3570
|974
|2008.10.10 08:41
|t/p
|487
|0.10
|1.3570
|1.3490
|1.3570
|40.00
|9399.22
|975
|2008.10.10 08:41
|buy
|488
|0.10
|1.3573
|1.3533
|1.3613
|976
|2008.10.10 09:31
|t/p
|488
|0.10
|1.3613
|1.3533
|1.3613
|40.00
|9439.22
|977
|2008.10.10 09:31
|sell
|489
|0.10
|1.3613
|1.3653
|1.3573
|978
|2008.10.10 11:43
|t/p
|489
|0.10
|1.3573
|1.3653
|1.3573
|40.00
|9479.22
|979
|2008.10.10 11:43
|buy
|490
|0.10
|1.3573
|1.3533
|1.3613
|980
|2008.10.10 12:30
|s/l
|490
|0.10
|1.3533
|1.3533
|1.3613
|-40.00
|9439.22
|981
|2008.10.10 12:30
|buy
|491
|0.10
|1.3536
|1.3496
|1.3576
|982
|2008.10.10 14:09
|t/p
|491
|0.10
|1.3576
|1.3496
|1.3576
|40.00
|9479.22
|983
|2008.10.10 14:09
|buy
|492
|0.10
|1.3580
|1.3540
|1.3620
|984
|2008.10.10 14:46
|s/l
|492
|0.10
|1.3540
|1.3540
|1.3620
|-40.00
|9439.22
|985
|2008.10.10 14:46
|sell
|493
|0.10
|1.3540
|1.3580
|1.3500
|986
|2008.10.10 15:00
|t/p
|493
|0.10
|1.3500
|1.3580
|1.3500
|40.00
|9479.22
|987
|2008.10.10 15:00
|sell
|494
|0.10
|1.3497
|1.3537
|1.3457
|988
|2008.10.10 15:15
|s/l
|494
|0.10
|1.3537
|1.3537
|1.3457
|-40.00
|9439.22
|989
|2008.10.10 15:15
|buy
|495
|0.10
|1.3537
|1.3497
|1.3577
|990
|2008.10.10 16:07
|t/p
|495
|0.10
|1.3577
|1.3497
|1.3577
|40.00
|9479.22
|991
|2008.10.10 16:07
|sell
|496
|0.10
|1.3577
|1.3617
|1.3537
|992
|2008.10.10 16:13
|s/l
|496
|0.10
|1.3617
|1.3617
|1.3537
|-40.00
|9439.22
|993
|2008.10.10 16:13
|sell
|497
|0.10
|1.3614
|1.3654
|1.3574
|994
|2008.10.10 16:18
|t/p
|497
|0.10
|1.3574
|1.3654
|1.3574
|40.00
|9479.22
|995
|2008.10.10 16:18
|sell
|498
|0.10
|1.3571
|1.3611
|1.3531
|996
|2008.10.10 16:42
|t/p
|498
|0.10
|1.3531
|1.3611
|1.3531
|40.00
|9519.22
|997
|2008.10.10 16:42
|sell
|499
|0.10
|1.3527
|1.3567
|1.3487
|998
|2008.10.10 17:11
|t/p
|499
|0.10
|1.3487
|1.3567
|1.3487
|40.00
|9559.22
|999
|2008.10.10 17:11
|sell
|500
|0.10
|1.3484
|1.3524
|1.3444
|1000
|2008.10.10 19:23
|t/p
|500
|0.10
|1.3444
|1.3524
|1.3444
|40.00
|9599.22
|1001
|2008.10.10 19:23
|buy
|501
|0.10
|1.3444
|1.3404
|1.3484
|1002
|2008.10.10 19:34
|s/l
|501
|0.10
|1.3404
|1.3404
|1.3484
|-40.00
|9559.22
|1003
|2008.10.10 19:34
|buy
|502
|0.10
|1.3406
|1.3366
|1.3446
|1004
|2008.10.10 19:44
|s/l
|502
|0.10
|1.3366
|1.3366
|1.3446
|-40.00
|9519.22
|1005
|2008.10.10 19:44
|buy
|503
|0.10
|1.3369
|1.3329
|1.3409
|1006
|2008.10.10 20:27
|s/l
|503
|0.10
|1.3329
|1.3329
|1.3409
|-40.00
|9479.22
|1007
|2008.10.10 20:27
|buy
|504
|0.10
|1.3332
|1.3292
|1.3372
|1008
|2008.10.10 20:28
|s/l
|504
|0.10
|1.3292
|1.3292
|1.3372
|-40.00
|9439.22
|1009
|2008.10.10 20:28
|buy
|505
|0.10
|1.3294
|1.3254
|1.3334
|1010
|2008.10.10 21:04
|t/p
|505
|0.10
|1.3334
|1.3254
|1.3334
|40.00
|9479.22
|1011
|2008.10.10 21:04
|buy
|506
|0.10
|1.3338
|1.3298
|1.3378
|1012
|2008.10.10 21:13
|t/p
|506
|0.10
|1.3378
|1.3298
|1.3378
|40.00
|9519.22
|1013
|2008.10.10 21:13
|buy
|507
|0.10
|1.3381
|1.3341
|1.3421
|1014
|2008.10.10 21:31
|t/p
|507
|0.10
|1.3421
|1.3341
|1.3421
|40.00
|9559.22
|1015
|2008.10.10 21:31
|buy
|508
|0.10
|1.3424
|1.3384
|1.3464
|1016
|2008.10.10 21:56
|s/l
|508
|0.10
|1.3384
|1.3384
|1.3464
|-40.00
|9519.22
|1017
|2008.10.10 21:56
|sell
|509
|0.10
|1.3384
|1.3424
|1.3344
|1018
|2008.10.10 22:58
|s/l
|509
|0.10
|1.3424
|1.3424
|1.3344
|-40.00
|9479.22
|1019
|2008.10.10 22:58
|sell
|510
|0.10
|1.3421
|1.3461
|1.3381
|1020
|2008.10.13 00:02
|s/l
|510
|0.10
|1.3461
|1.3461
|1.3381
|-39.48
|9439.74
|1021
|2008.10.13 00:02
|sell
|511
|0.10
|1.3581
|1.3621
|1.3541
|1022
|2008.10.13 00:53
|s/l
|511
|0.10
|1.3621
|1.3621
|1.3541
|-40.00
|9399.74
|1023
|2008.10.13 00:53
|sell
|512
|0.10
|1.3618
|1.3658
|1.3578
|1024
|2008.10.13 02:48
|t/p
|512
|0.10
|1.3578
|1.3658
|1.3578
|40.00
|9439.74
|1025
|2008.10.13 02:48
|buy
|513
|0.10
|1.3578
|1.3538
|1.3618
|1026
|2008.10.13 04:10
|s/l
|513
|0.10
|1.3538
|1.3538
|1.3618
|-40.00
|9399.74
|1027
|2008.10.13 04:10
|sell
|514
|0.10
|1.3537
|1.3577
|1.3497
|1028
|2008.10.13 04:49
|t/p
|514
|0.10
|1.3497
|1.3577
|1.3497
|40.00
|9439.74
|1029
|2008.10.13 04:49
|sell
|515
|0.10
|1.3494
|1.3534
|1.3454
|1030
|2008.10.13 05:59
|s/l
|515
|0.10
|1.3534
|1.3534
|1.3454
|-40.00
|9399.74
|1031
|2008.10.13 05:59
|buy
|516
|0.10
|1.3534
|1.3494
|1.3574
|1032
|2008.10.13 07:16
|s/l
|516
|0.10
|1.3494
|1.3494
|1.3574
|-40.00
|9359.74
|1033
|2008.10.13 07:16
|sell
|517
|0.10
|1.3492
|1.3532
|1.3452
|1034
|2008.10.13 07:34
|s/l
|517
|0.10
|1.3532
|1.3532
|1.3452
|-40.00
|9319.74
|1035
|2008.10.13 07:34
|sell
|518
|0.10
|1.3529
|1.3569
|1.3489
|1036
|2008.10.13 08:01
|s/l
|518
|0.10
|1.3569
|1.3569
|1.3489
|-40.00
|9279.74
|1037
|2008.10.13 08:01
|sell
|519
|0.10
|1.3566
|1.3606
|1.3526
|1038
|2008.10.13 08:10
|s/l
|519
|0.10
|1.3606
|1.3606
|1.3526
|-40.00
|9239.74
|1039
|2008.10.13 08:10
|sell
|520
|0.10
|1.3603
|1.3643
|1.3563
|1040
|2008.10.13 08:27
|s/l
|520
|0.10
|1.3643
|1.3643
|1.3563
|-40.00
|9199.74
|1041
|2008.10.13 08:27
|sell
|521
|0.10
|1.3640
|1.3680
|1.3600
|1042
|2008.10.13 11:51
|t/p
|521
|0.10
|1.3600
|1.3680
|1.3600
|40.00
|9239.74
|1043
|2008.10.13 11:51
|sell
|522
|0.10
|1.3595
|1.3635
|1.3555
|1044
|2008.10.13 13:52
|s/l
|522
|0.10
|1.3635
|1.3635
|1.3555
|-40.00
|9199.74
|1045
|2008.10.13 13:52
|buy
|523
|0.10
|1.3635
|1.3595
|1.3675
|1046
|2008.10.13 15:05
|t/p
|523
|0.10
|1.3675
|1.3595
|1.3675
|40.00
|9239.74
|1047
|2008.10.13 15:05
|sell
|524
|0.10
|1.3675
|1.3715
|1.3635
|1048
|2008.10.13 15:50
|t/p
|524
|0.10
|1.3635
|1.3715
|1.3635
|40.00
|9279.74
|1049
|2008.10.13 15:50
|sell
|525
|0.10
|1.3632
|1.3672
|1.3592
|1050
|2008.10.13 16:11
|t/p
|525
|0.10
|1.3592
|1.3672
|1.3592
|40.00
|9319.74
|1051
|2008.10.13 16:11
|sell
|526
|0.10
|1.3589
|1.3629
|1.3549
|1052
|2008.10.13 16:31
|s/l
|526
|0.10
|1.3629
|1.3629
|1.3549
|-40.00
|9279.74
|1053
|2008.10.13 16:31
|sell
|527
|0.10
|1.3626
|1.3666
|1.3586
|1054
|2008.10.13 16:54
|t/p
|527
|0.10
|1.3586
|1.3666
|1.3586
|40.00
|9319.74
|1055
|2008.10.13 16:54
|sell
|528
|0.10
|1.3583
|1.3623
|1.3543
|1056
|2008.10.13 17:44
|t/p
|528
|0.10
|1.3543
|1.3623
|1.3543
|40.00
|9359.74
|1057
|2008.10.13 17:44
|sell
|529
|0.10
|1.3540
|1.3580
|1.3500
|1058
|2008.10.13 18:19
|t/p
|529
|0.10
|1.3500
|1.3580
|1.3500
|40.00
|9399.74
|1059
|2008.10.13 18:19
|sell
|530
|0.10
|1.3497
|1.3537
|1.3457
|1060
|2008.10.13 19:08
|s/l
|530
|0.10
|1.3537
|1.3537
|1.3457
|-40.00
|9359.74
|1061
|2008.10.13 19:08
|sell
|531
|0.10
|1.3534
|1.3574
|1.3494
|1062
|2008.10.13 21:31
|s/l
|531
|0.10
|1.3574
|1.3574
|1.3494
|-40.00
|9319.74
|1063
|2008.10.13 21:31
|sell
|532
|0.10
|1.3571
|1.3611
|1.3531
|1064
|2008.10.14 00:43
|s/l
|532
|0.10
|1.3611
|1.3611
|1.3531
|-39.48
|9280.26
|1065
|2008.10.14 00:43
|sell
|533
|0.10
|1.3610
|1.3650
|1.3570
|1066
|2008.10.14 01:57
|s/l
|533
|0.10
|1.3650
|1.3650
|1.3570
|-40.00
|9240.26
|1067
|2008.10.14 01:57
|sell
|534
|0.10
|1.3647
|1.3687
|1.3607
|1068
|2008.10.14 02:37
|s/l
|534
|0.10
|1.3687
|1.3687
|1.3607
|-40.00
|9200.26
|1069
|2008.10.14 02:37
|sell
|535
|0.10
|1.3684
|1.3724
|1.3644
|1070
|2008.10.14 02:53
|t/p
|535
|0.10
|1.3644
|1.3724
|1.3644
|40.00
|9240.26
|1071
|2008.10.14 02:53
|sell
|536
|0.10
|1.3639
|1.3679
|1.3599
|1072
|2008.10.14 03:38
|s/l
|536
|0.10
|1.3679
|1.3679
|1.3599
|-40.00
|9200.26
|1073
|2008.10.14 03:38
|sell
|537
|0.10
|1.3677
|1.3717
|1.3637
|1074
|2008.10.14 08:50
|t/p
|537
|0.10
|1.3637
|1.3717
|1.3637
|40.00
|9240.26
|1075
|2008.10.14 08:50
|sell
|538
|0.10
|1.3634
|1.3674
|1.3594
|1076
|2008.10.14 09:36
|s/l
|538
|0.10
|1.3674
|1.3674
|1.3594
|-40.00
|9200.26
|1077
|2008.10.14 09:36
|buy
|539
|0.10
|1.3674
|1.3634
|1.3714
|1078
|2008.10.14 10:52
|s/l
|539
|0.10
|1.3634
|1.3634
|1.3714
|-40.00
|9160.26
|1079
|2008.10.14 10:52
|sell
|540
|0.10
|1.3634
|1.3674
|1.3594
|1080
|2008.10.14 11:12
|s/l
|540
|0.10
|1.3674
|1.3674
|1.3594
|-40.00
|9120.26
|1081
|2008.10.14 11:12
|sell
|541
|0.10
|1.3671
|1.3711
|1.3631
|1082
|2008.10.14 12:05
|s/l
|541
|0.10
|1.3711
|1.3711
|1.3631
|-40.00
|9080.26
|1083
|2008.10.14 12:05
|sell
|542
|0.10
|1.3708
|1.3748
|1.3668
|1084
|2008.10.14 13:10
|s/l
|542
|0.10
|1.3748
|1.3748
|1.3668
|-40.00
|9040.26
|1085
|2008.10.14 13:10
|buy
|543
|0.10
|1.3748
|1.3708
|1.3788
|1086
|2008.10.14 15:10
|s/l
|543
|0.10
|1.3708
|1.3708
|1.3788
|-40.00
|9000.26
|1087
|2008.10.14 15:10
|sell
|544
|0.10
|1.3708
|1.3748
|1.3668
|1088
|2008.10.14 16:07
|t/p
|544
|0.10
|1.3668
|1.3748
|1.3668
|40.00
|9040.26
|1089
|2008.10.14 16:07
|buy
|545
|0.10
|1.3668
|1.3628
|1.3708
|1090
|2008.10.14 16:37
|s/l
|545
|0.10
|1.3628
|1.3628
|1.3708
|-40.00
|9000.26
|1091
|2008.10.14 16:37
|sell
|546
|0.10
|1.3628
|1.3668
|1.3588
|1092
|2008.10.14 17:17
|s/l
|546
|0.10
|1.3668
|1.3668
|1.3588
|-40.00
|8960.26
|1093
|2008.10.14 17:17
|sell
|547
|0.10
|1.3665
|1.3705
|1.3625
|1094
|2008.10.14 22:46
|t/p
|547
|0.10
|1.3625
|1.3705
|1.3625
|40.00
|9000.26
|1095
|2008.10.14 22:46
|sell
|548
|0.10
|1.3622
|1.3662
|1.3582
|1096
|2008.10.15 01:25
|t/p
|548
|0.10
|1.3582
|1.3662
|1.3582
|40.52
|9040.78
|1097
|2008.10.15 01:25
|buy
|549
|0.10
|1.3582
|1.3542
|1.3622
|1098
|2008.10.15 02:08
|s/l
|549
|0.10
|1.3542
|1.3542
|1.3622
|-40.00
|9000.78
|1099
|2008.10.15 02:08
|buy
|550
|0.10
|1.3545
|1.3505
|1.3585
|1100
|2008.10.15 02:54
|t/p
|550
|0.10
|1.3585
|1.3505
|1.3585
|40.00
|9040.78
|1101
|2008.10.15 02:54
|sell
|551
|0.10
|1.3585
|1.3625
|1.3545
|1102
|2008.10.15 03:47
|t/p
|551
|0.10
|1.3545
|1.3625
|1.3545
|40.00
|9080.78
|1103
|2008.10.15 03:47
|sell
|552
|0.10
|1.3541
|1.3581
|1.3501
|1104
|2008.10.15 05:32
|s/l
|552
|0.10
|1.3581
|1.3581
|1.3501
|-40.00
|9040.78
|1105
|2008.10.15 05:32
|sell
|553
|0.10
|1.3579
|1.3619
|1.3539
|1106
|2008.10.15 08:12
|s/l
|553
|0.10
|1.3619
|1.3619
|1.3539
|-40.00
|9000.78
|1107
|2008.10.15 08:12
|sell
|554
|0.10
|1.3616
|1.3656
|1.3576
|1108
|2008.10.15 10:52
|t/p
|554
|0.10
|1.3576
|1.3656
|1.3576
|40.00
|9040.78
|1109
|2008.10.15 10:52
|sell
|555
|0.10
|1.3573
|1.3613
|1.3533
|1110
|2008.10.15 11:39
|s/l
|555
|0.10
|1.3613
|1.3613
|1.3533
|-40.00
|9000.78
|1111
|2008.10.15 11:39
|sell
|556
|0.10
|1.3610
|1.3650
|1.3570
|1112
|2008.10.15 12:31
|s/l
|556
|0.10
|1.3650
|1.3650
|1.3570
|-40.00
|8960.78
|1113
|2008.10.15 12:31
|sell
|557
|0.10
|1.3647
|1.3687
|1.3607
|1114
|2008.10.15 12:48
|s/l
|557
|0.10
|1.3687
|1.3687
|1.3607
|-40.00
|8920.78
|1115
|2008.10.15 12:48
|sell
|558
|0.10
|1.3684
|1.3724
|1.3644
|1116
|2008.10.15 13:44
|t/p
|558
|0.10
|1.3644
|1.3724
|1.3644
|40.00
|8960.78
|1117
|2008.10.15 13:44
|sell
|559
|0.10
|1.3641
|1.3681
|1.3601
|1118
|2008.10.15 14:46
|t/p
|559
|0.10
|1.3601
|1.3681
|1.3601
|40.00
|9000.78
|1119
|2008.10.15 14:46
|buy
|560
|0.10
|1.3601
|1.3561
|1.3641
|1120
|2008.10.15 15:31
|s/l
|560
|0.10
|1.3561
|1.3561
|1.3641
|-40.00
|8960.78
|1121
|2008.10.15 15:31
|buy
|561
|0.10
|1.3564
|1.3524
|1.3604
|1122
|2008.10.15 16:31
|t/p
|561
|0.10
|1.3604
|1.3524
|1.3604
|40.00
|9000.78
|1123
|2008.10.15 16:31
|sell
|562
|0.10
|1.3604
|1.3644
|1.3564
|1124
|2008.10.15 16:41
|s/l
|562
|0.10
|1.3644
|1.3644
|1.3564
|-40.00
|8960.78
|1125
|2008.10.15 16:41
|sell
|563
|0.10
|1.3641
|1.3681
|1.3601
|1126
|2008.10.15 16:52
|t/p
|563
|0.10
|1.3601
|1.3681
|1.3601
|40.00
|9000.78
|1127
|2008.10.15 16:52
|buy
|564
|0.10
|1.3600
|1.3560
|1.3640
|1128
|2008.10.15 17:50
|s/l
|564
|0.10
|1.3560
|1.3560
|1.3640
|-40.00
|8960.78
|1129
|2008.10.15 17:50
|sell
|565
|0.10
|1.3560
|1.3600
|1.3520
|1130
|2008.10.15 18:18
|t/p
|565
|0.10
|1.3520
|1.3600
|1.3520
|40.00
|9000.78
|1131
|2008.10.15 18:18
|sell
|566
|0.10
|1.3517
|1.3557
|1.3477
|1132
|2008.10.15 23:06
|t/p
|566
|0.10
|1.3477
|1.3557
|1.3477
|40.00
|9040.78
|1133
|2008.10.15 23:06
|sell
|567
|0.10
|1.3473
|1.3513
|1.3433
|1134
|2008.10.16 00:23
|t/p
|567
|0.10
|1.3433
|1.3513
|1.3433
|41.56
|9082.34
|1135
|2008.10.16 00:23
|sell
|568
|0.10
|1.3428
|1.3468
|1.3388
|1136
|2008.10.16 01:21
|s/l
|568
|0.10
|1.3468
|1.3468
|1.3388
|-40.00
|9042.34
|1137
|2008.10.16 01:21
|sell
|569
|0.10
|1.3465
|1.3505
|1.3425
|1138
|2008.10.16 04:02
|s/l
|569
|0.10
|1.3505
|1.3505
|1.3425
|-40.00
|9002.34
|1139
|2008.10.16 04:02
|sell
|570
|0.10
|1.3502
|1.3542
|1.3462
|1140
|2008.10.16 05:37
|t/p
|570
|0.10
|1.3462
|1.3542
|1.3462
|40.00
|9042.34
|1141
|2008.10.16 05:37
|buy
|571
|0.10
|1.3461
|1.3421
|1.3501
|1142
|2008.10.16 06:25
|s/l
|571
|0.10
|1.3421
|1.3421
|1.3501
|-40.00
|9002.34
|1143
|2008.10.16 06:25
|buy
|572
|0.10
|1.3423
|1.3383
|1.3463
|1144
|2008.10.16 06:36
|s/l
|572
|0.10
|1.3383
|1.3383
|1.3463
|-40.00
|8962.34
|1145
|2008.10.16 06:36
|buy
|573
|0.10
|1.3386
|1.3346
|1.3426
|1146
|2008.10.16 06:44
|s/l
|573
|0.10
|1.3346
|1.3346
|1.3426
|-40.00
|8922.34
|1147
|2008.10.16 06:44
|buy
|574
|0.10
|1.3349
|1.3309
|1.3389
|1148
|2008.10.16 06:50
|t/p
|574
|0.10
|1.3389
|1.3309
|1.3389
|40.00
|8962.34
|1149
|2008.10.16 06:50
|buy
|575
|0.10
|1.3392
|1.3352
|1.3432
|1150
|2008.10.16 07:11
|t/p
|575
|0.10
|1.3432
|1.3352
|1.3432
|40.00
|9002.34
|1151
|2008.10.16 07:11
|buy
|576
|0.10
|1.3436
|1.3396
|1.3476
|1152
|2008.10.16 07:18
|s/l
|576
|0.10
|1.3396
|1.3396
|1.3476
|-40.00
|8962.34
|1153
|2008.10.16 07:18
|buy
|577
|0.10
|1.3398
|1.3358
|1.3438
|1154
|2008.10.16 07:39
|s/l
|577
|0.10
|1.3358
|1.3358
|1.3438
|-40.00
|8922.34
|1155
|2008.10.16 07:39
|sell
|578
|0.10
|1.3358
|1.3398
|1.3318
|1156
|2008.10.16 08:01
|s/l
|578
|0.10
|1.3398
|1.3398
|1.3318
|-40.00
|8882.34
|1157
|2008.10.16 08:01
|sell
|579
|0.10
|1.3395
|1.3435
|1.3355
|1158
|2008.10.16 10:01
|s/l
|579
|0.10
|1.3435
|1.3435
|1.3355
|-40.00
|8842.34
|1159
|2008.10.16 10:01
|sell
|580
|0.10
|1.3433
|1.3473
|1.3393
|1160
|2008.10.16 10:08
|s/l
|580
|0.10
|1.3473
|1.3473
|1.3393
|-40.00
|8802.34
|1161
|2008.10.16 10:08
|sell
|581
|0.10
|1.3470
|1.3510
|1.3430
|1162
|2008.10.16 12:01
|t/p
|581
|0.10
|1.3430
|1.3510
|1.3430
|40.00
|8842.34
|1163
|2008.10.16 12:01
|sell
|582
|0.10
|1.3427
|1.3467
|1.3387
|1164
|2008.10.16 12:37
|s/l
|582
|0.10
|1.3467
|1.3467
|1.3387
|-40.00
|8802.34
|1165
|2008.10.16 12:37
|sell
|583
|0.10
|1.3464
|1.3504
|1.3424
|1166
|2008.10.16 13:14
|s/l
|583
|0.10
|1.3504
|1.3504
|1.3424
|-40.00
|8762.34
|1167
|2008.10.16 13:14
|sell
|584
|0.10
|1.3502
|1.3542
|1.3462
|1168
|2008.10.16 15:33
|t/p
|584
|0.10
|1.3462
|1.3542
|1.3462
|40.00
|8802.34
|1169
|2008.10.16 15:33
|sell
|585
|0.10
|1.3459
|1.3499
|1.3419
|1170
|2008.10.16 16:11
|t/p
|585
|0.10
|1.3419
|1.3499
|1.3419
|40.00
|8842.34
|1171
|2008.10.16 16:11
|buy
|586
|0.10
|1.3419
|1.3379
|1.3459
|1172
|2008.10.16 21:08
|t/p
|586
|0.10
|1.3459
|1.3379
|1.3459
|40.00
|8882.34
|1173
|2008.10.16 21:08
|buy
|587
|0.10
|1.3462
|1.3422
|1.3502
|1174
|2008.10.17 01:07
|t/p
|587
|0.10
|1.3502
|1.3422
|1.3502
|39.22
|8921.56
|1175
|2008.10.17 01:07
|sell
|588
|0.10
|1.3502
|1.3542
|1.3462
|1176
|2008.10.17 03:25
|t/p
|588
|0.10
|1.3462
|1.3542
|1.3462
|40.00
|8961.56
|1177
|2008.10.17 03:25
|sell
|589
|0.10
|1.3459
|1.3499
|1.3419
|1178
|2008.10.17 07:02
|s/l
|589
|0.10
|1.3499
|1.3499
|1.3419
|-40.00
|8921.56
|1179
|2008.10.17 07:02
|sell
|590
|0.10
|1.3497
|1.3537
|1.3457
|1180
|2008.10.17 09:55
|t/p
|590
|0.10
|1.3457
|1.3537
|1.3457
|40.00
|8961.56
|1181
|2008.10.17 09:55
|sell
|591
|0.10
|1.3451
|1.3491
|1.3411
|1182
|2008.10.17 12:08
|t/p
|591
|0.10
|1.3411
|1.3491
|1.3411
|40.00
|9001.56
|1183
|2008.10.17 12:08
|sell
|592
|0.10
|1.3408
|1.3448
|1.3368
|1184
|2008.10.17 14:59
|s/l
|592
|0.10
|1.3448
|1.3448
|1.3368
|-40.00
|8961.56
|1185
|2008.10.17 14:59
|sell
|593
|0.10
|1.3445
|1.3485
|1.3405
|1186
|2008.10.17 16:03
|s/l
|593
|0.10
|1.3485
|1.3485
|1.3405
|-40.00
|8921.56
|1187
|2008.10.17 16:03
|sell
|594
|0.10
|1.3483
|1.3523
|1.3443
|1188
|2008.10.17 16:24
|t/p
|594
|0.10
|1.3443
|1.3523
|1.3443
|40.00
|8961.56
|1189
|2008.10.17 16:24
|sell
|595
|0.10
|1.3439
|1.3479
|1.3399
|1190
|2008.10.17 16:48
|s/l
|595
|0.10
|1.3479
|1.3479
|1.3399
|-40.00
|8921.56
|1191
|2008.10.17 16:48
|sell
|596
|0.10
|1.3476
|1.3516
|1.3436
|1192
|2008.10.17 18:45
|t/p
|596
|0.10
|1.3436
|1.3516
|1.3436
|40.00
|8961.56
|1193
|2008.10.17 18:45
|buy
|597
|0.10
|1.3436
|1.3396
|1.3476
|1194
|2008.10.17 19:30
|t/p
|597
|0.10
|1.3476
|1.3396
|1.3476
|40.00
|9001.56
|1195
|2008.10.17 19:30
|buy
|598
|0.10
|1.3479
|1.3439
|1.3519
|1196
|2008.10.17 20:24
|s/l
|598
|0.10
|1.3439
|1.3439
|1.3519
|-40.00
|8961.56
|1197
|2008.10.17 20:24
|sell
|599
|0.10
|1.3439
|1.3479
|1.3399
|1198
|2008.10.20 05:42
|s/l
|599
|0.10
|1.3479
|1.3479
|1.3399
|-39.48
|8922.08
|1199
|2008.10.20 05:42
|buy
|600
|0.10
|1.3480
|1.3440
|1.3520
|1200
|2008.10.20 08:56
|t/p
|600
|0.10
|1.3520
|1.3440
|1.3520
|40.00
|8962.08
|1201
|2008.10.20 08:56
|buy
|601
|0.10
|1.3526
|1.3486
|1.3566
|1202
|2008.10.20 09:57
|s/l
|601
|0.10
|1.3486
|1.3486
|1.3566
|-40.00
|8922.08
|1203
|2008.10.20 09:57
|sell
|602
|0.10
|1.3486
|1.3526
|1.3446
|1204
|2008.10.20 12:52
|t/p
|602
|0.10
|1.3446
|1.3526
|1.3446
|40.00
|8962.08
|1205
|2008.10.20 12:52
|sell
|603
|0.10
|1.3443
|1.3483
|1.3403
|1206
|2008.10.20 13:23
|t/p
|603
|0.10
|1.3403
|1.3483
|1.3403
|40.00
|9002.08
|1207
|2008.10.20 13:23
|buy
|604
|0.10
|1.3403
|1.3363
|1.3443
|1208
|2008.10.20 15:26
|s/l
|604
|0.10
|1.3363
|1.3363
|1.3443
|-40.00
|8962.08
|1209
|2008.10.20 15:26
|buy
|605
|0.10
|1.3364
|1.3324
|1.3404
|1210
|2008.10.20 16:24
|s/l
|605
|0.10
|1.3324
|1.3324
|1.3404
|-40.00
|8922.08
|1211
|2008.10.20 16:24
|buy
|606
|0.10
|1.3327
|1.3287
|1.3367
|1212
|2008.10.20 17:10
|s/l
|606
|0.10
|1.3287
|1.3287
|1.3367
|-40.00
|8882.08
|1213
|2008.10.20 17:10
|buy
|607
|0.10
|1.3290
|1.3250
|1.3330
|1214
|2008.10.20 17:20
|t/p
|607
|0.10
|1.3330
|1.3250
|1.3330
|40.00
|8922.08
|1215
|2008.10.20 17:20
|buy
|608
|0.10
|1.3333
|1.3293
|1.3373
|1216
|2008.10.20 18:43
|s/l
|608
|0.10
|1.3293
|1.3293
|1.3373
|-40.00
|8882.08
|1217
|2008.10.20 18:43
|buy
|609
|0.10
|1.3296
|1.3256
|1.3336
|1218
|2008.10.20 22:02
|t/p
|609
|0.10
|1.3336
|1.3256
|1.3336
|40.00
|8922.08
|1219
|2008.10.20 22:02
|buy
|610
|0.10
|1.3339
|1.3299
|1.3379
|1220
|2008.10.21 00:53
|s/l
|610
|0.10
|1.3299
|1.3299
|1.3379
|-40.78
|8881.30
|1221
|2008.10.21 00:53
|buy
|611
|0.10
|1.3301
|1.3261
|1.3341
|1222
|2008.10.21 01:44
|t/p
|611
|0.10
|1.3341
|1.3261
|1.3341
|40.00
|8921.30
|1223
|2008.10.21 01:44
|buy
|612
|0.10
|1.3344
|1.3304
|1.3384
|1224
|2008.10.21 07:23
|s/l
|612
|0.10
|1.3304
|1.3304
|1.3384
|-40.00
|8881.30
|1225
|2008.10.21 07:23
|buy
|613
|0.10
|1.3307
|1.3267
|1.3347
|1226
|2008.10.21 08:46
|s/l
|613
|0.10
|1.3267
|1.3267
|1.3347
|-40.00
|8841.30
|1227
|2008.10.21 08:46
|buy
|614
|0.10
|1.3270
|1.3230
|1.3310
|1228
|2008.10.21 10:29
|s/l
|614
|0.10
|1.3230
|1.3230
|1.3310
|-40.00
|8801.30
|1229
|2008.10.21 10:29
|buy
|615
|0.10
|1.3233
|1.3193
|1.3273
|1230
|2008.10.21 14:03
|s/l
|615
|0.10
|1.3193
|1.3193
|1.3273
|-40.00
|8761.30
|1231
|2008.10.21 14:03
|buy
|616
|0.10
|1.3194
|1.3154
|1.3234
|1232
|2008.10.21 14:58
|s/l
|616
|0.10
|1.3154
|1.3154
|1.3234
|-40.00
|8721.30
|1233
|2008.10.21 14:58
|buy
|617
|0.10
|1.3157
|1.3117
|1.3197
|1234
|2008.10.21 15:29
|t/p
|617
|0.10
|1.3197
|1.3117
|1.3197
|40.00
|8761.30
|1235
|2008.10.21 15:29
|buy
|618
|0.10
|1.3200
|1.3160
|1.3240
|1236
|2008.10.21 17:34
|s/l
|618
|0.10
|1.3160
|1.3160
|1.3240
|-40.00
|8721.30
|1237
|2008.10.21 17:34
|buy
|619
|0.10
|1.3163
|1.3123
|1.3203
|1238
|2008.10.21 17:46
|s/l
|619
|0.10
|1.3123
|1.3123
|1.3203
|-40.00
|8681.30
|1239
|2008.10.21 17:46
|buy
|620
|0.10
|1.3125
|1.3085
|1.3165
|1240
|2008.10.21 19:09
|s/l
|620
|0.10
|1.3085
|1.3085
|1.3165
|-40.00
|8641.30
|1241
|2008.10.21 19:09
|buy
|621
|0.10
|1.3088
|1.3048
|1.3128
|1242
|2008.10.21 20:48
|t/p
|621
|0.10
|1.3128
|1.3048
|1.3128
|40.00
|8681.30
|1243
|2008.10.21 20:48
|sell
|622
|0.10
|1.3129
|1.3169
|1.3089
|1244
|2008.10.21 21:21
|t/p
|622
|0.10
|1.3089
|1.3169
|1.3089
|40.00
|8721.30
|1245
|2008.10.21 21:21
|sell
|623
|0.10
|1.3086
|1.3126
|1.3046
|1246
|2008.10.22 01:30
|t/p
|623
|0.10
|1.3046
|1.3126
|1.3046
|40.52
|8761.82
|1247
|2008.10.22 01:30
|sell
|624
|0.10
|1.3042
|1.3082
|1.3002
|1248
|2008.10.22 04:15
|t/p
|624
|0.10
|1.3002
|1.3082
|1.3002
|40.00
|8801.82
|1249
|2008.10.22 04:15
|sell
|625
|0.10
|1.2994
|1.3034
|1.2954
|1250
|2008.10.22 05:29
|t/p
|625
|0.10
|1.2954
|1.3034
|1.2954
|40.00
|8841.82
|1251
|2008.10.22 05:29
|buy
|626
|0.10
|1.2952
|1.2912
|1.2992
|1252
|2008.10.22 05:43
|s/l
|626
|0.10
|1.2912
|1.2912
|1.2992
|-40.00
|8801.82
|1253
|2008.10.22 05:43
|buy
|627
|0.10
|1.2915
|1.2875
|1.2955
|1254
|2008.10.22 06:17
|s/l
|627
|0.10
|1.2875
|1.2875
|1.2955
|-40.00
|8761.82
|1255
|2008.10.22 06:17
|sell
|628
|0.10
|1.2873
|1.2913
|1.2833
|1256
|2008.10.22 06:25
|t/p
|628
|0.10
|1.2833
|1.2913
|1.2833
|40.00
|8801.82
|1257
|2008.10.22 06:25
|sell
|629
|0.10
|1.2830
|1.2870
|1.2790
|1258
|2008.10.22 06:29
|t/p
|629
|0.10
|1.2790
|1.2870
|1.2790
|40.00
|8841.82
|1259
|2008.10.22 06:29
|sell
|630
|0.10
|1.2787
|1.2827
|1.2747
|1260
|2008.10.22 06:30
|t/p
|630
|0.10
|1.2747
|1.2827
|1.2747
|40.00
|8881.82
|1261
|2008.10.22 06:30
|sell
|631
|0.10
|1.2737
|1.2777
|1.2697
|1262
|2008.10.22 06:30
|s/l
|631
|0.10
|1.2777
|1.2777
|1.2697
|-40.00
|8841.82
|1263
|2008.10.22 06:31
|sell
|632
|0.10
|1.2782
|1.2822
|1.2742
|1264
|2008.10.22 06:38
|s/l
|632
|0.10
|1.2822
|1.2822
|1.2742
|-40.00
|8801.82
|1265
|2008.10.22 06:38
|sell
|633
|0.10
|1.2819
|1.2859
|1.2779
|1266
|2008.10.22 07:09
|s/l
|633
|0.10
|1.2859
|1.2859
|1.2779
|-40.00
|8761.82
|1267
|2008.10.22 07:09
|sell
|634
|0.10
|1.2856
|1.2896
|1.2816
|1268
|2008.10.22 07:37
|t/p
|634
|0.10
|1.2816
|1.2896
|1.2816
|40.00
|8801.82
|1269
|2008.10.22 07:37
|sell
|635
|0.10
|1.2812
|1.2852
|1.2772
|1270
|2008.10.22 07:57
|s/l
|635
|0.10
|1.2852
|1.2852
|1.2772
|-40.00
|8761.82
|1271
|2008.10.22 07:57
|sell
|636
|0.10
|1.2850
|1.2890
|1.2810
|1272
|2008.10.22 09:02
|s/l
|636
|0.10
|1.2890
|1.2890
|1.2810
|-40.00
|8721.82
|1273
|2008.10.22 09:02
|sell
|637
|0.10
|1.2887
|1.2927
|1.2847
|1274
|2008.10.22 09:33
|t/p
|637
|0.10
|1.2847
|1.2927
|1.2847
|40.00
|8761.82
|1275
|2008.10.22 09:33
|sell
|638
|0.10
|1.2843
|1.2883
|1.2803
|1276
|2008.10.22 10:24
|s/l
|638
|0.10
|1.2883
|1.2883
|1.2803
|-40.00
|8721.82
|1277
|2008.10.22 10:24
|sell
|639
|0.10
|1.2880
|1.2920
|1.2840
|1278
|2008.10.22 10:44
|s/l
|639
|0.10
|1.2920
|1.2920
|1.2840
|-40.00
|8681.82
|1279
|2008.10.22 10:44
|sell
|640
|0.10
|1.2917
|1.2957
|1.2877
|1280
|2008.10.22 12:34
|t/p
|640
|0.10
|1.2877
|1.2957
|1.2877
|40.00
|8721.82
|1281
|2008.10.22 12:34
|sell
|641
|0.10
|1.2874
|1.2914
|1.2834
|1282
|2008.10.22 14:03
|t/p
|641
|0.10
|1.2834
|1.2914
|1.2834
|40.00
|8761.82
|1283
|2008.10.22 14:03
|sell
|642
|0.10
|1.2831
|1.2871
|1.2791
|1284
|2008.10.22 14:24
|s/l
|642
|0.10
|1.2871
|1.2871
|1.2791
|-40.00
|8721.82
|1285
|2008.10.22 14:24
|sell
|643
|0.10
|1.2868
|1.2908
|1.2828
|1286
|2008.10.22 14:28
|s/l
|643
|0.10
|1.2908
|1.2908
|1.2828
|-40.00
|8681.82
|1287
|2008.10.22 14:28
|sell
|644
|0.10
|1.2905
|1.2945
|1.2865
|1288
|2008.10.22 14:40
|t/p
|644
|0.10
|1.2865
|1.2945
|1.2865
|40.00
|8721.82
|1289
|2008.10.22 14:40
|sell
|645
|0.10
|1.2862
|1.2902
|1.2822
|1290
|2008.10.22 16:02
|t/p
|645
|0.10
|1.2822
|1.2902
|1.2822
|40.00
|8761.82
|1291
|2008.10.22 16:02
|sell
|646
|0.10
|1.2819
|1.2859
|1.2779
|1292
|2008.10.22 16:20
|s/l
|646
|0.10
|1.2859
|1.2859
|1.2779
|-40.00
|8721.82
|1293
|2008.10.22 16:20
|sell
|647
|0.10
|1.2857
|1.2897
|1.2817
|1294
|2008.10.22 16:48
|s/l
|647
|0.10
|1.2897
|1.2897
|1.2817
|-40.00
|8681.82
|1295
|2008.10.22 16:48
|sell
|648
|0.10
|1.2894
|1.2934
|1.2854
|1296
|2008.10.22 17:35
|t/p
|648
|0.10
|1.2854
|1.2934
|1.2854
|40.00
|8721.82
|1297
|2008.10.22 17:35
|sell
|649
|0.10
|1.2851
|1.2891
|1.2811
|1298
|2008.10.22 18:21
|s/l
|649
|0.10
|1.2891
|1.2891
|1.2811
|-40.00
|8681.82
|1299
|2008.10.22 18:21
|buy
|650
|0.10
|1.2891
|1.2851
|1.2931
|1300
|2008.10.22 18:42
|s/l
|650
|0.10
|1.2851
|1.2851
|1.2931
|-40.00
|8641.82
|1301
|2008.10.22 18:42
|sell
|651
|0.10
|1.2851
|1.2891
|1.2811
|1302
|2008.10.23 01:03
|t/p
|651
|0.10
|1.2811
|1.2891
|1.2811
|41.56
|8683.38
|1303
|2008.10.23 01:03
|sell
|652
|0.10
|1.2805
|1.2845
|1.2765
|1304
|2008.10.23 01:09
|t/p
|652
|0.10
|1.2765
|1.2845
|1.2765
|40.00
|8723.38
|1305
|2008.10.23 01:09
|sell
|653
|0.10
|1.2759
|1.2799
|1.2719
|1306
|2008.10.23 02:08
|s/l
|653
|0.10
|1.2799
|1.2799
|1.2719
|-40.00
|8683.38
|1307
|2008.10.23 02:08
|sell
|654
|0.10
|1.2796
|1.2836
|1.2756
|1308
|2008.10.23 02:09
|s/l
|654
|0.10
|1.2836
|1.2836
|1.2756
|-40.00
|8643.38
|1309
|2008.10.23 02:09
|sell
|655
|0.10
|1.2833
|1.2873
|1.2793
|1310
|2008.10.23 02:33
|t/p
|655
|0.10
|1.2793
|1.2873
|1.2793
|40.00
|8683.38
|1311
|2008.10.23 02:33
|sell
|656
|0.10
|1.2789
|1.2829
|1.2749
|1312
|2008.10.23 03:15
|s/l
|656
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.2749
|-40.00
|8643.38
|1313
|2008.10.23 03:15
|sell
|657
|0.10
|1.2827
|1.2867
|1.2787
|1314
|2008.10.23 04:59
|t/p
|657
|0.10
|1.2787
|1.2867
|1.2787
|40.00
|8683.38
|1315
|2008.10.23 04:59
|sell
|658
|0.10
|1.2784
|1.2824
|1.2744
|1316
|2008.10.23 05:47
|t/p
|658
|0.10
|1.2744
|1.2824
|1.2744
|40.00
|8723.38
|1317
|2008.10.23 05:47
|buy
|659
|0.10
|1.2743
|1.2703
|1.2783
|1318
|2008.10.23 06:55
|t/p
|659
|0.10
|1.2783
|1.2703
|1.2783
|40.00
|8763.38
|1319
|2008.10.23 06:55
|sell
|660
|0.10
|1.2783
|1.2823
|1.2743
|1320
|2008.10.23 06:58
|s/l
|660
|0.10
|1.2823
|1.2823
|1.2743
|-40.00
|8723.38
|1321
|2008.10.23 06:58
|sell
|661
|0.10
|1.2820
|1.2860
|1.2780
|1322
|2008.10.23 07:18
|t/p
|661
|0.10
|1.2780
|1.2860
|1.2780
|40.00
|8763.38
|1323
|2008.10.23 07:18
|buy
|662
|0.10
|1.2780
|1.2740
|1.2820
|1324
|2008.10.23 07:56
|t/p
|662
|0.10
|1.2820
|1.2740
|1.2820
|40.00
|8803.38
|1325
|2008.10.23 07:56
|buy
|663
|0.10
|1.2823
|1.2783
|1.2863
|1326
|2008.10.23 09:25
|s/l
|663
|0.10
|1.2783
|1.2783
|1.2863
|-40.00
|8763.38
|1327
|2008.10.23 09:25
|buy
|664
|0.10
|1.2786
|1.2746
|1.2826
|1328
|2008.10.23 09:57
|t/p
|664
|0.10
|1.2826
|1.2746
|1.2826
|40.00
|8803.38
|1329
|2008.10.23 09:57
|buy
|665
|0.10
|1.2829
|1.2789
|1.2869
|1330
|2008.10.23 13:55
|s/l
|665
|0.10
|1.2789
|1.2789
|1.2869
|-40.00
|8763.38
|1331
|2008.10.23 13:55
|sell
|666
|0.10
|1.2789
|1.2829
|1.2749
|1332
|2008.10.23 14:35
|t/p
|666
|0.10
|1.2749
|1.2829
|1.2749
|40.00
|8803.38
|1333
|2008.10.23 14:35
|sell
|667
|0.10
|1.2746
|1.2786
|1.2706
|1334
|2008.10.23 14:45
|s/l
|667
|0.10
|1.2786
|1.2786
|1.2706
|-40.00
|8763.38
|1335
|2008.10.23 14:45
|sell
|668
|0.10
|1.2783
|1.2823
|1.2743
|1336
|2008.10.23 14:57
|s/l
|668
|0.10
|1.2823
|1.2823
|1.2743
|-40.00
|8723.38
|1337
|2008.10.23 14:57
|sell
|669
|0.10
|1.2820
|1.2860
|1.2780
|1338
|2008.10.23 16:45
|s/l
|669
|0.10
|1.2860
|1.2860
|1.2780
|-40.00
|8683.38
|1339
|2008.10.23 16:45
|sell
|670
|0.10
|1.2857
|1.2897
|1.2817
|1340
|2008.10.23 18:10
|t/p
|670
|0.10
|1.2817
|1.2897
|1.2817
|40.00
|8723.38
|1341
|2008.10.23 18:10
|buy
|671
|0.10
|1.2817
|1.2777
|1.2857
|1342
|2008.10.23 20:27
|t/p
|671
|0.10
|1.2857
|1.2777
|1.2857
|40.00
|8763.38
|1343
|2008.10.23 20:27
|sell
|672
|0.10
|1.2857
|1.2897
|1.2817
|1344
|2008.10.23 21:47
|s/l
|672
|0.10
|1.2897
|1.2897
|1.2817
|-40.00
|8723.38
|1345
|2008.10.23 21:47
|sell
|673
|0.10
|1.2895
|1.2935
|1.2855
|1346
|2008.10.23 22:22
|s/l
|673
|0.10
|1.2935
|1.2935
|1.2855
|-40.00
|8683.38
|1347
|2008.10.23 22:22
|sell
|674
|0.10
|1.2932
|1.2972
|1.2892
|1348
|2008.10.23 23:03
|s/l
|674
|0.10
|1.2972
|1.2972
|1.2892
|-40.00
|8643.38
|1349
|2008.10.23 23:03
|sell
|675
|0.10
|1.2971
|1.3011
|1.2931
|1350
|2008.10.24 00:43
|t/p
|675
|0.10
|1.2931
|1.3011
|1.2931
|40.52
|8683.90
|1351
|2008.10.24 00:43
|sell
|676
|0.10
|1.2928
|1.2968
|1.2888
|1352
|2008.10.24 02:06
|t/p
|676
|0.10
|1.2888
|1.2968
|1.2888
|40.00
|8723.90
|1353
|2008.10.24 02:06
|sell
|677
|0.10
|1.2885
|1.2925
|1.2845
|1354
|2008.10.24 02:57
|t/p
|677
|0.10
|1.2845
|1.2925
|1.2845
|40.00
|8763.90
|1355
|2008.10.24 02:57
|buy
|678
|0.10
|1.2844
|1.2804
|1.2884
|1356
|2008.10.24 03:09
|t/p
|678
|0.10
|1.2884
|1.2804
|1.2884
|40.00
|8803.90
|1357
|2008.10.24 03:09
|sell
|679
|0.10
|1.2884
|1.2924
|1.2844
|1358
|2008.10.24 03:53
|t/p
|679
|0.10
|1.2844
|1.2924
|1.2844
|40.00
|8843.90
|1359
|2008.10.24 03:53
|sell
|680
|0.10
|1.2840
|1.2880
|1.2800
|1360
|2008.10.24 04:19
|t/p
|680
|0.10
|1.2800
|1.2880
|1.2800
|40.00
|8883.90
|1361
|2008.10.24 04:19
|sell
|681
|0.10
|1.2797
|1.2837
|1.2757
|1362
|2008.10.24 07:54
|t/p
|681
|0.10
|1.2757
|1.2837
|1.2757
|40.00
|8923.90
|1363
|2008.10.24 07:54
|buy
|682
|0.10
|1.2757
|1.2717
|1.2797
|1364
|2008.10.24 08:54
|s/l
|682
|0.10
|1.2717
|1.2717
|1.2797
|-40.00
|8883.90
|1365
|2008.10.24 08:54
|sell
|683
|0.10
|1.2717
|1.2757
|1.2677
|1366
|2008.10.24 08:55
|t/p
|683
|0.10
|1.2677
|1.2757
|1.2677
|40.00
|8923.90
|1367
|2008.10.24 08:55
|sell
|684
|0.10
|1.2673
|1.2713
|1.2633
|1368
|2008.10.24 09:00
|s/l
|684
|0.10
|1.2713
|1.2713
|1.2633
|-40.00
|8883.90
|1369
|2008.10.24 09:00
|sell
|685
|0.10
|1.2710
|1.2750
|1.2670
|1370
|2008.10.24 09:29
|t/p
|685
|0.10
|1.2670
|1.2750
|1.2670
|40.00
|8923.90
|1371
|2008.10.24 09:29
|sell
|686
|0.10
|1.2667
|1.2707
|1.2627
|1372
|2008.10.24 09:37
|t/p
|686
|0.10
|1.2627
|1.2707
|1.2627
|40.00
|8963.90
|1373
|2008.10.24 09:37
|sell
|687
|0.10
|1.2624
|1.2664
|1.2584
|1374
|2008.10.24 09:52
|s/l
|687
|0.10
|1.2664
|1.2664
|1.2584
|-40.00
|8923.90
|1375
|2008.10.24 09:52
|sell
|688
|0.10
|1.2661
|1.2701
|1.2621
|1376
|2008.10.24 10:16
|t/p
|688
|0.10
|1.2621
|1.2701
|1.2621
|40.00
|8963.90
|1377
|2008.10.24 10:16
|sell
|689
|0.10
|1.2618
|1.2658
|1.2578
|1378
|2008.10.24 10:30
|t/p
|689
|0.10
|1.2578
|1.2658
|1.2578
|40.00
|9003.90
|1379
|2008.10.24 10:30
|sell
|690
|0.10
|1.2575
|1.2615
|1.2535
|1380
|2008.10.24 10:41
|t/p
|690
|0.10
|1.2535
|1.2615
|1.2535
|40.00
|9043.90
|1381
|2008.10.24 10:41
|sell
|691
|0.10
|1.2532
|1.2572
|1.2492
|1382
|2008.10.24 10:44
|s/l
|691
|0.10
|1.2572
|1.2572
|1.2492
|-40.00
|9003.90
|1383
|2008.10.24 10:44
|sell
|692
|0.10
|1.2569
|1.2609
|1.2529
|1384
|2008.10.24 11:32
|t/p
|692
|0.10
|1.2529
|1.2609
|1.2529
|40.00
|9043.90
|1385
|2008.10.24 11:32
|sell
|693
|0.10
|1.2526
|1.2566
|1.2486
|1386
|2008.10.24 11:57
|s/l
|693
|0.10
|1.2566
|1.2566
|1.2486
|-40.00
|9003.90
|1387
|2008.10.24 11:57
|buy
|694
|0.10
|1.2566
|1.2526
|1.2606
|1388
|2008.10.24 12:05
|s/l
|694
|0.10
|1.2526
|1.2526
|1.2606
|-40.00
|8963.90
|1389
|2008.10.24 12:05
|buy
|695
|0.10
|1.2529
|1.2489
|1.2569
|1390
|2008.10.24 12:13
|t/p
|695
|0.10
|1.2569
|1.2489
|1.2569
|40.00
|9003.90
|1391
|2008.10.24 12:13
|buy
|696
|0.10
|1.2573
|1.2533
|1.2613
|1392
|2008.10.24 14:09
|t/p
|696
|0.10
|1.2613
|1.2533
|1.2613
|40.00
|9043.90
|1393
|2008.10.24 14:09
|sell
|697
|0.10
|1.2613
|1.2653
|1.2573
|1394
|2008.10.24 14:40
|s/l
|697
|0.10
|1.2653
|1.2653
|1.2573
|-40.00
|9003.90
|1395
|2008.10.24 14:40
|sell
|698
|0.10
|1.2651
|1.2691
|1.2611
|1396
|2008.10.24 15:48
|s/l
|698
|0.10
|1.2691
|1.2691
|1.2611
|-40.00
|8963.90
|1397
|2008.10.24 15:48
|sell
|699
|0.10
|1.2688
|1.2728
|1.2648
|1398
|2008.10.24 15:58
|s/l
|699
|0.10
|1.2728
|1.2728
|1.2648
|-40.00
|8923.90
|1399
|2008.10.24 15:58
|sell
|700
|0.10
|1.2725
|1.2765
|1.2685
|1400
|2008.10.24 16:08
|t/p
|700
|0.10
|1.2685
|1.2765
|1.2685
|40.00
|8963.90
|1401
|2008.10.24 16:08
|sell
|701
|0.10
|1.2682
|1.2722
|1.2642
|1402
|2008.10.24 16:11
|s/l
|701
|0.10
|1.2722
|1.2722
|1.2642
|-40.00
|8923.90
|1403
|2008.10.24 16:11
|sell
|702
|0.10
|1.2719
|1.2759
|1.2679
|1404
|2008.10.24 16:16
|t/p
|702
|0.10
|1.2679
|1.2759
|1.2679
|40.00
|8963.90
|1405
|2008.10.24 16:16
|sell
|703
|0.10
|1.2676
|1.2716
|1.2636
|1406
|2008.10.24 16:55
|s/l
|703
|0.10
|1.2716
|1.2716
|1.2636
|-40.00
|8923.90
|1407
|2008.10.24 16:55
|sell
|704
|0.10
|1.2713
|1.2753
|1.2673
|1408
|2008.10.24 17:59
|t/p
|704
|0.10
|1.2673
|1.2753
|1.2673
|40.00
|8963.90
|1409
|2008.10.24 17:59
|buy
|705
|0.10
|1.2672
|1.2632
|1.2712
|1410
|2008.10.24 18:12
|t/p
|705
|0.10
|1.2712
|1.2632
|1.2712
|40.00
|9003.90
|1411
|2008.10.24 18:12
|buy
|706
|0.10
|1.2716
|1.2676
|1.2756
|1412
|2008.10.24 18:22
|s/l
|706
|0.10
|1.2676
|1.2676
|1.2756
|-40.00
|8963.90
|1413
|2008.10.24 18:22
|buy
|707
|0.10
|1.2679
|1.2639
|1.2719
|1414
|2008.10.24 19:37
|s/l
|707
|0.10
|1.2639
|1.2639
|1.2719
|-40.00
|8923.90
|1415
|2008.10.24 19:37
|buy
|708
|0.10
|1.2641
|1.2601
|1.2681
|1416
|2008.10.24 20:04
|s/l
|708
|0.10
|1.2601
|1.2601
|1.2681
|-40.00
|8883.90
|1417
|2008.10.24 20:04
|sell
|709
|0.10
|1.2600
|1.2640
|1.2560
|1418
|2008.10.24 20:34
|s/l
|709
|0.10
|1.2640
|1.2640
|1.2560
|-40.00
|8843.90
|1419
|2008.10.24 20:34
|sell
|710
|0.10
|1.2639
|1.2679
|1.2599
|1420
|2008.10.24 20:46
|t/p
|710
|0.10
|1.2599
|1.2679
|1.2599
|40.00
|8883.90
|1421
|2008.10.24 20:46
|sell
|711
|0.10
|1.2595
|1.2635
|1.2555
|1422
|2008.10.24 21:01
|s/l
|711
|0.10
|1.2635
|1.2635
|1.2555
|-40.00
|8843.90
|1423
|2008.10.24 21:01
|sell
|712
|0.10
|1.2632
|1.2672
|1.2592
|1424
|2008.10.24 21:57
|t/p
|712
|0.10
|1.2592
|1.2672
|1.2592
|40.00
|8883.90
|1425
|2008.10.24 21:57
|sell
|713
|0.10
|1.2588
|1.2628
|1.2548
|1426
|2008.10.24 22:36
|s/l
|713
|0.10
|1.2628
|1.2628
|1.2548
|-40.00
|8843.90
|1427
|2008.10.24 22:36
|sell
|714
|0.10
|1.2625
|1.2665
|1.2585
|1428
|2008.10.27 00:02
|t/p
|714
|0.10
|1.2585
|1.2665
|1.2585
|40.52
|8884.42
|1429
|2008.10.27 00:02
|sell
|715
|0.10
|1.2575
|1.2615
|1.2535
|1430
|2008.10.27 00:53
|s/l
|715
|0.10
|1.2615
|1.2615
|1.2535
|-40.00
|8844.42
|1431
|2008.10.27 00:53
|sell
|716
|0.10
|1.2612
|1.2652
|1.2572
|1432
|2008.10.27 01:01
|s/l
|716
|0.10
|1.2652
|1.2652
|1.2572
|-40.00
|8804.42
|1433
|2008.10.27 01:01
|sell
|717
|0.10
|1.2649
|1.2689
|1.2609
|1434
|2008.10.27 01:25
|t/p
|717
|0.10
|1.2609
|1.2689
|1.2609
|40.00
|8844.42
|1435
|2008.10.27 01:25
|sell
|718
|0.10
|1.2606
|1.2646
|1.2566
|1436
|2008.10.27 02:35
|t/p
|718
|0.10
|1.2566
|1.2646
|1.2566
|40.00
|8884.42
|1437
|2008.10.27 02:35
|sell
|719
|0.10
|1.2563
|1.2603
|1.2523
|1438
|2008.10.27 04:34
|s/l
|719
|0.10
|1.2603
|1.2603
|1.2523
|-40.00
|8844.42
|1439
|2008.10.27 04:34
|sell
|720
|0.10
|1.2601
|1.2641
|1.2561
|1440
|2008.10.27 06:10
|t/p
|720
|0.10
|1.2561
|1.2641
|1.2561
|40.00
|8884.42
|1441
|2008.10.27 06:10
|sell
|721
|0.10
|1.2558
|1.2598
|1.2518
|1442
|2008.10.27 06:23
|t/p
|721
|0.10
|1.2518
|1.2598
|1.2518
|40.00
|8924.42
|1443
|2008.10.27 06:23
|sell
|722
|0.10
|1.2514
|1.2554
|1.2474
|1444
|2008.10.27 06:26
|s/l
|722
|0.10
|1.2554
|1.2554
|1.2474
|-40.00
|8884.42
|1445
|2008.10.27 06:26
|sell
|723
|0.10
|1.2553
|1.2593
|1.2513
|1446
|2008.10.27 07:58
|t/p
|723
|0.10
|1.2513
|1.2593
|1.2513
|40.00
|8924.42
|1447
|2008.10.27 07:58
|sell
|724
|0.10
|1.2510
|1.2550
|1.2470
|1448
|2008.10.27 08:12
|t/p
|724
|0.10
|1.2470
|1.2550
|1.2470
|40.00
|8964.42
|1449
|2008.10.27 08:12
|sell
|725
|0.10
|1.2466
|1.2506
|1.2426
|1450
|2008.10.27 08:54
|t/p
|725
|0.10
|1.2426
|1.2506
|1.2426
|40.00
|9004.42
|1451
|2008.10.27 08:54
|sell
|726
|0.10
|1.2423
|1.2463
|1.2383
|1452
|2008.10.27 09:03
|s/l
|726
|0.10
|1.2463
|1.2463
|1.2383
|-40.00
|8964.42
|1453
|2008.10.27 09:03
|sell
|727
|0.10
|1.2460
|1.2500
|1.2420
|1454
|2008.10.27 09:18
|t/p
|727
|0.10
|1.2420
|1.2500
|1.2420
|40.00
|9004.42
|1455
|2008.10.27 09:18
|sell
|728
|0.10
|1.2415
|1.2455
|1.2375
|1456
|2008.10.27 09:37
|t/p
|728
|0.10
|1.2375
|1.2455
|1.2375
|40.00
|9044.42
|1457
|2008.10.27 09:37
|sell
|729
|0.10
|1.2372
|1.2412
|1.2332
|1458
|2008.10.27 10:34
|s/l
|729
|0.10
|1.2412
|1.2412
|1.2332
|-40.00
|9004.42
|1459
|2008.10.27 10:34
|sell
|730
|0.10
|1.2410
|1.2450
|1.2370
|1460
|2008.10.27 11:26
|s/l
|730
|0.10
|1.2450
|1.2450
|1.2370
|-40.00
|8964.42
|1461
|2008.10.27 11:26
|sell
|731
|0.10
|1.2447
|1.2487
|1.2407
|1462
|2008.10.27 14:36
|t/p
|731
|0.10
|1.2407
|1.2487
|1.2407
|40.00
|9004.42
|1463
|2008.10.27 14:36
|sell
|732
|0.10
|1.2403
|1.2443
|1.2363
|1464
|2008.10.27 14:44
|s/l
|732
|0.10
|1.2443
|1.2443
|1.2363
|-40.00
|8964.42
|1465
|2008.10.27 14:44
|sell
|733
|0.10
|1.2441
|1.2481
|1.2401
|1466
|2008.10.27 16:05
|t/p
|733
|0.10
|1.2401
|1.2481
|1.2401
|40.00
|9004.42
|1467
|2008.10.27 16:05
|sell
|734
|0.10
|1.2398
|1.2438
|1.2358
|1468
|2008.10.27 16:14
|s/l
|734
|0.10
|1.2438
|1.2438
|1.2358
|-40.00
|8964.42
|1469
|2008.10.27 16:14
|sell
|735
|0.10
|1.2435
|1.2475
|1.2395
|1470
|2008.10.27 17:04
|s/l
|735
|0.10
|1.2475
|1.2475
|1.2395
|-40.00
|8924.42
|1471
|2008.10.27 17:04
|sell
|736
|0.10
|1.2472
|1.2512
|1.2432
|1472
|2008.10.27 17:51
|s/l
|736
|0.10
|1.2512
|1.2512
|1.2432
|-40.00
|8884.42
|1473
|2008.10.27 17:51
|sell
|737
|0.10
|1.2509
|1.2549
|1.2469
|1474
|2008.10.27 17:57
|s/l
|737
|0.10
|1.2549
|1.2549
|1.2469
|-40.00
|8844.42
|1475
|2008.10.27 17:57
|sell
|738
|0.10
|1.2546
|1.2586
|1.2506
|1476
|2008.10.27 18:08
|t/p
|738
|0.10
|1.2506
|1.2586
|1.2506
|40.00
|8884.42
|1477
|2008.10.27 18:08
|sell
|739
|0.10
|1.2503
|1.2543
|1.2463
|1478
|2008.10.27 18:21
|s/l
|739
|0.10
|1.2543
|1.2543
|1.2463
|-40.00
|8844.42
|1479
|2008.10.27 18:21
|sell
|740
|0.10
|1.2540
|1.2580
|1.2500
|1480
|2008.10.27 18:47
|s/l
|740
|0.10
|1.2580
|1.2580
|1.2500
|-40.00
|8804.42
|1481
|2008.10.27 18:47
|sell
|741
|0.10
|1.2577
|1.2617
|1.2537
|1482
|2008.10.27 19:22
|t/p
|741
|0.10
|1.2537
|1.2617
|1.2537
|40.00
|8844.42
|1483
|2008.10.27 19:22
|sell
|742
|0.10
|1.2533
|1.2573
|1.2493
|1484
|2008.10.27 22:00
|t/p
|742
|0.10
|1.2493
|1.2573
|1.2493
|40.00
|8884.42
|1485
|2008.10.27 22:00
|buy
|743
|0.10
|1.2493
|1.2453
|1.2533
|1486
|2008.10.27 22:13
|s/l
|743
|0.10
|1.2453
|1.2453
|1.2533
|-40.00
|8844.42
|1487
|2008.10.27 22:13
|sell
|744
|0.10
|1.2453
|1.2493
|1.2413
|1488
|2008.10.27 22:27
|s/l
|744
|0.10
|1.2493
|1.2493
|1.2413
|-40.00
|8804.42
|1489
|2008.10.27 22:27
|sell
|745
|0.10
|1.2491
|1.2531
|1.2451
|1490
|2008.10.28 00:30
|t/p
|745
|0.10
|1.2451
|1.2531
|1.2451
|40.52
|8844.94
|1491
|2008.10.28 00:30
|sell
|746
|0.10
|1.2446
|1.2486
|1.2406
|1492
|2008.10.28 01:16
|s/l
|746
|0.10
|1.2486
|1.2486
|1.2406
|-40.00
|8804.94
|1493
|2008.10.28 01:16
|sell
|747
|0.10
|1.2485
|1.2525
|1.2445
|1494
|2008.10.28 01:33
|t/p
|747
|0.10
|1.2445
|1.2525
|1.2445
|40.00
|8844.94
|1495
|2008.10.28 01:33
|sell
|748
|0.10
|1.2442
|1.2482
|1.2402
|1496
|2008.10.28 02:03
|t/p
|748
|0.10
|1.2402
|1.2482
|1.2402
|40.00
|8884.94
|1497
|2008.10.28 02:03
|sell
|749
|0.10
|1.2399
|1.2439
|1.2359
|1498
|2008.10.28 02:06
|t/p
|749
|0.10
|1.2359
|1.2439
|1.2359
|40.00
|8924.94
|1499
|2008.10.28 02:06
|sell
|750
|0.10
|1.2356
|1.2396
|1.2316
|1500
|2008.10.28 03:33
|s/l
|750
|0.10
|1.2396
|1.2396
|1.2316
|-40.00
|8884.94
|1501
|2008.10.28 03:33
|sell
|751
|0.10
|1.2393
|1.2433
|1.2353
|1502
|2008.10.28 03:39
|s/l
|751
|0.10
|1.2433
|1.2433
|1.2353
|-40.00
|8844.94
|1503
|2008.10.28 03:39
|sell
|752
|0.10
|1.2431
|1.2471
|1.2391
|1504
|2008.10.28 05:42
|s/l
|752
|0.10
|1.2471
|1.2471
|1.2391
|-40.00
|8804.94
|1505
|2008.10.28 05:42
|sell
|753
|0.10
|1.2468
|1.2508
|1.2428
|1506
|2008.10.28 06:38
|s/l
|753
|0.10
|1.2508
|1.2508
|1.2428
|-40.00
|8764.94
|1507
|2008.10.28 06:38
|sell
|754
|0.10
|1.2506
|1.2546
|1.2466
|1508
|2008.10.28 06:46
|s/l
|754
|0.10
|1.2546
|1.2546
|1.2466
|-40.00
|8724.94
|1509
|2008.10.28 06:46
|sell
|755
|0.10
|1.2543
|1.2583
|1.2503
|1510
|2008.10.28 07:05
|t/p
|755
|0.10
|1.2503
|1.2583
|1.2503
|40.00
|8764.94
|1511
|2008.10.28 07:05
|sell
|756
|0.10
|1.2500
|1.2540
|1.2460
|1512
|2008.10.28 07:10
|s/l
|756
|0.10
|1.2540
|1.2540
|1.2460
|-40.00
|8724.94
|1513
|2008.10.28 07:10
|sell
|757
|0.10
|1.2537
|1.2577
|1.2497
|1514
|2008.10.28 07:37
|s/l
|757
|0.10
|1.2577
|1.2577
|1.2497
|-40.00
|8684.94
|1515
|2008.10.28 07:37
|sell
|758
|0.10
|1.2574
|1.2614
|1.2534
|1516
|2008.10.28 08:19
|t/p
|758
|0.10
|1.2534
|1.2614
|1.2534
|40.00
|8724.94
|1517
|2008.10.28 08:19
|sell
|759
|0.10
|1.2531
|1.2571
|1.2491
|1518
|2008.10.28 08:51
|t/p
|759
|0.10
|1.2491
|1.2571
|1.2491
|40.00
|8764.94
|1519
|2008.10.28 08:51
|sell
|760
|0.10
|1.2487
|1.2527
|1.2447
|1520
|2008.10.28 12:25
|s/l
|760
|0.10
|1.2527
|1.2527
|1.2447
|-40.00
|8724.94
|1521
|2008.10.28 12:25
|sell
|761
|0.10
|1.2524
|1.2564
|1.2484
|1522
|2008.10.28 12:54
|s/l
|761
|0.10
|1.2564
|1.2564
|1.2484
|-40.00
|8684.94
|1523
|2008.10.28 12:54
|sell
|762
|0.10
|1.2561
|1.2601
|1.2521
|1524
|2008.10.28 13:36
|t/p
|762
|0.10
|1.2521
|1.2601
|1.2521
|40.00
|8724.94
|1525
|2008.10.28 13:36
|sell
|763
|0.10
|1.2518
|1.2558
|1.2478
|1526
|2008.10.28 14:29
|s/l
|763
|0.10
|1.2558
|1.2558
|1.2478
|-40.00
|8684.94
|1527
|2008.10.28 14:29
|sell
|764
|0.10
|1.2555
|1.2595
|1.2515
|1528
|2008.10.28 15:16
|t/p
|764
|0.10
|1.2515
|1.2595
|1.2515
|40.00
|8724.94
|1529
|2008.10.28 15:16
|sell
|765
|0.10
|1.2512
|1.2552
|1.2472
|1530
|2008.10.28 15:45
|t/p
|765
|0.10
|1.2472
|1.2552
|1.2472
|40.00
|8764.94
|1531
|2008.10.28 15:45
|sell
|766
|0.10
|1.2469
|1.2509
|1.2429
|1532
|2008.10.28 17:11
|s/l
|766
|0.10
|1.2509
|1.2509
|1.2429
|-40.00
|8724.94
|1533
|2008.10.28 17:11
|sell
|767
|0.10
|1.2506
|1.2546
|1.2466
|1534
|2008.10.28 18:01
|t/p
|767
|0.10
|1.2466
|1.2546
|1.2466
|40.00
|8764.94
|1535
|2008.10.28 18:01
|sell
|768
|0.10
|1.2463
|1.2503
|1.2423
|1536
|2008.10.28 19:11
|s/l
|768
|0.10
|1.2503
|1.2503
|1.2423
|-40.00
|8724.94
|1537
|2008.10.28 19:11
|sell
|769
|0.10
|1.2500
|1.2540
|1.2460
|1538
|2008.10.28 19:23
|s/l
|769
|0.10
|1.2540
|1.2540
|1.2460
|-40.00
|8684.94
|1539
|2008.10.28 19:23
|sell
|770
|0.10
|1.2537
|1.2577
|1.2497
|1540
|2008.10.28 19:46
|s/l
|770
|0.10
|1.2577
|1.2577
|1.2497
|-40.00
|8644.94
|1541
|2008.10.28 19:46
|sell
|771
|0.10
|1.2574
|1.2614
|1.2534
|1542
|2008.10.28 19:53
|s/l
|771
|0.10
|1.2614
|1.2614
|1.2534
|-40.00
|8604.94
|1543
|2008.10.28 19:53
|sell
|772
|0.10
|1.2611
|1.2651
|1.2571
|1544
|2008.10.28 20:21
|s/l
|772
|0.10
|1.2651
|1.2651
|1.2571
|-40.00
|8564.94
|1545
|2008.10.28 20:21
|buy
|773
|0.10
|1.2652
|1.2612
|1.2692
|1546
|2008.10.28 20:58
|t/p
|773
|0.10
|1.2692
|1.2612
|1.2692
|40.00
|8604.94
|1547
|2008.10.28 20:58
|buy
|774
|0.10
|1.2696
|1.2656
|1.2736
|1548
|2008.10.28 21:39
|t/p
|774
|0.10
|1.2736
|1.2656
|1.2736
|40.00
|8644.94
|1549
|2008.10.28 21:39
|buy
|775
|0.10
|1.2739
|1.2699
|1.2779
|1550
|2008.10.28 21:50
|s/l
|775
|0.10
|1.2699
|1.2699
|1.2779
|-40.00
|8604.94
|1551
|2008.10.28 21:50
|sell
|776
|0.10
|1.2699
|1.2739
|1.2659
|1552
|2008.10.28 22:39
|s/l
|776
|0.10
|1.2739
|1.2739
|1.2659
|-40.00
|8564.94
|1553
|2008.10.28 22:39
|sell
|777
|0.10
|1.2736
|1.2776
|1.2696
|1554
|2008.10.28 22:49
|s/l
|777
|0.10
|1.2776
|1.2776
|1.2696
|-40.00
|8524.94
|1555
|2008.10.28 22:49
|buy
|778
|0.10
|1.2776
|1.2736
|1.2816
|1556
|2008.10.28 23:25
|s/l
|778
|0.10
|1.2736
|1.2736
|1.2816
|-40.00
|8484.94
|1557
|2008.10.28 23:25
|sell
|779
|0.10
|1.2735
|1.2775
|1.2695
|1558
|2008.10.28 23:42
|s/l
|779
|0.10
|1.2775
|1.2775
|1.2695
|-40.00
|8444.94
|1559
|2008.10.28 23:42
|buy
|780
|0.10
|1.2775
|1.2735
|1.2815
|1560
|2008.10.28 23:57
|t/p
|780
|0.10
|1.2815
|1.2735
|1.2815
|40.00
|8484.94
|1561
|2008.10.28 23:57
|sell
|781
|0.10
|1.2815
|1.2855
|1.2775
|1562
|2008.10.29 01:18
|t/p
|781
|0.10
|1.2775
|1.2855
|1.2775
|40.52
|8525.46
|1563
|2008.10.29 01:18
|sell
|782
|0.10
|1.2772
|1.2812
|1.2732
|1564
|2008.10.29 02:06
|t/p
|782
|0.10
|1.2732
|1.2812
|1.2732
|40.00
|8565.46
|1565
|2008.10.29 02:06
|sell
|783
|0.10
|1.2729
|1.2769
|1.2689
|1566
|2008.10.29 05:08
|t/p
|783
|0.10
|1.2689
|1.2769
|1.2689
|40.00
|8605.46
|1567
|2008.10.29 05:08
|buy
|784
|0.10
|1.2689
|1.2649
|1.2729
|1568
|2008.10.29 06:04
|s/l
|784
|0.10
|1.2649
|1.2649
|1.2729
|-40.00
|8565.46
|1569
|2008.10.29 06:04
|sell
|785
|0.10
|1.2647
|1.2687
|1.2607
|1570
|2008.10.29 06:47
|s/l
|785
|0.10
|1.2687
|1.2687
|1.2607
|-40.00
|8525.46
|1571
|2008.10.29 06:47
|buy
|786
|0.10
|1.2687
|1.2647
|1.2727
|1572
|2008.10.29 06:48
|t/p
|786
|0.10
|1.2727
|1.2647
|1.2727
|40.00
|8565.46
|1573
|2008.10.29 06:48
|buy
|787
|0.10
|1.2730
|1.2690
|1.2770
|1574
|2008.10.29 07:46
|t/p
|787
|0.10
|1.2770
|1.2690
|1.2770
|40.00
|8605.46
|1575
|2008.10.29 07:46
|sell
|788
|0.10
|1.2770
|1.2810
|1.2730
|1576
|2008.10.29 08:08
|t/p
|788
|0.10
|1.2730
|1.2810
|1.2730
|40.00
|8645.46
|1577
|2008.10.29 08:08
|buy
|789
|0.10
|1.2730
|1.2690
|1.2770
|1578
|2008.10.29 08:29
|s/l
|789
|0.10
|1.2690
|1.2690
|1.2770
|-40.00
|8605.46
|1579
|2008.10.29 08:29
|buy
|790
|0.10
|1.2692
|1.2652
|1.2732
|1580
|2008.10.29 09:40
|t/p
|790
|0.10
|1.2732
|1.2652
|1.2732
|40.00
|8645.46
|1581
|2008.10.29 09:40
|buy
|791
|0.10
|1.2735
|1.2695
|1.2775
|1582
|2008.10.29 09:56
|t/p
|791
|0.10
|1.2775
|1.2695
|1.2775
|40.00
|8685.46
|1583
|2008.10.29 09:56
|buy
|792
|0.10
|1.2778
|1.2738
|1.2818
|1584
|2008.10.29 10:29
|s/l
|792
|0.10
|1.2738
|1.2738
|1.2818
|-40.00
|8645.46
|1585
|2008.10.29 10:29
|buy
|793
|0.10
|1.2741
|1.2701
|1.2781
|1586
|2008.10.29 11:13
|t/p
|793
|0.10
|1.2781
|1.2701
|1.2781
|40.00
|8685.46
|1587
|2008.10.29 11:13
|sell
|794
|0.10
|1.2782
|1.2822
|1.2742
|1588
|2008.10.29 11:45
|s/l
|794
|0.10
|1.2822
|1.2822
|1.2742
|-40.00
|8645.46
|1589
|2008.10.29 11:45
|sell
|795
|0.10
|1.2819
|1.2859
|1.2779
|1590
|2008.10.29 12:33
|t/p
|795
|0.10
|1.2779
|1.2859
|1.2779
|40.00
|8685.46
|1591
|2008.10.29 12:33
|sell
|796
|0.10
|1.2776
|1.2816
|1.2736
|1592
|2008.10.29 12:46
|s/l
|796
|0.10
|1.2816
|1.2816
|1.2736
|-40.00
|8645.46
|1593
|2008.10.29 12:46
|sell
|797
|0.10
|1.2813
|1.2853
|1.2773
|1594
|2008.10.29 13:00
|t/p
|797
|0.10
|1.2773
|1.2853
|1.2773
|40.00
|8685.46
|1595
|2008.10.29 13:00
|sell
|798
|0.10
|1.2770
|1.2810
|1.2730
|1596
|2008.10.29 14:43
|s/l
|798
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2730
|-40.00
|8645.46
|1597
|2008.10.29 14:43
|buy
|799
|0.10
|1.2810
|1.2770
|1.2850
|1598
|2008.10.29 15:03
|t/p
|799
|0.10
|1.2850
|1.2770
|1.2850
|40.00
|8685.46
|1599
|2008.10.29 15:03
|buy
|800
|0.10
|1.2853
|1.2813
|1.2893
|1600
|2008.10.29 15:05
|t/p
|800
|0.10
|1.2893
|1.2813
|1.2893
|40.00
|8725.46
|1601
|2008.10.29 15:05
|buy
|801
|0.10
|1.2896
|1.2856
|1.2936
|1602
|2008.10.29 15:23
|t/p
|801
|0.10
|1.2936
|1.2856
|1.2936
|40.00
|8765.46
|1603
|2008.10.29 15:23
|buy
|802
|0.10
|1.2940
|1.2900
|1.2980
|1604
|2008.10.29 15:45
|t/p
|802
|0.10
|1.2980
|1.2900
|1.2980
|40.00
|8805.46
|1605
|2008.10.29 15:45
|buy
|803
|0.10
|1.2983
|1.2943
|1.3023
|1606
|2008.10.29 15:56
|s/l
|803
|0.10
|1.2943
|1.2943
|1.3023
|-40.00
|8765.46
|1607
|2008.10.29 15:56
|buy
|804
|0.10
|1.2946
|1.2906
|1.2986
|1608
|2008.10.29 16:18
|s/l
|804
|0.10
|1.2906
|1.2906
|1.2986
|-40.00
|8725.46
|1609
|2008.10.29 16:18
|buy
|805
|0.10
|1.2909
|1.2869
|1.2949
|1610
|2008.10.29 16:55
|s/l
|805
|0.10
|1.2869
|1.2869
|1.2949
|-40.00
|8685.46
|1611
|2008.10.29 16:55
|sell
|806
|0.10
|1.2869
|1.2909
|1.2829
|1612
|2008.10.29 17:05
|t/p
|806
|0.10
|1.2829
|1.2909
|1.2829
|40.00
|8725.46
|1613
|2008.10.29 17:05
|sell
|807
|0.10
|1.2826
|1.2866
|1.2786
|1614
|2008.10.29 17:20
|s/l
|807
|0.10
|1.2866
|1.2866
|1.2786
|-40.00
|8685.46
|1615
|2008.10.29 17:20
|sell
|808
|0.10
|1.2863
|1.2903
|1.2823
|1616
|2008.10.29 17:31
|s/l
|808
|0.10
|1.2903
|1.2903
|1.2823
|-40.00
|8645.46
|1617
|2008.10.29 17:31
|sell
|809
|0.10
|1.2900
|1.2940
|1.2860
|1618
|2008.10.29 17:37
|s/l
|809
|0.10
|1.2940
|1.2940
|1.2860
|-40.00
|8605.46
|1619
|2008.10.29 17:37
|sell
|810
|0.10
|1.2938
|1.2978
|1.2898
|1620
|2008.10.29 17:59
|t/p
|810
|0.10
|1.2898
|1.2978
|1.2898
|40.00
|8645.46
|1621
|2008.10.29 17:59
|sell
|811
|0.10
|1.2895
|1.2935
|1.2855
|1622
|2008.10.29 19:05
|s/l
|811
|0.10
|1.2935
|1.2935
|1.2855
|-40.00
|8605.46
|1623
|2008.10.29 19:05
|buy
|812
|0.10
|1.2935
|1.2895
|1.2975
|1624
|2008.10.29 19:22
|s/l
|812
|0.10
|1.2895
|1.2895
|1.2975
|-40.00
|8565.46
|1625
|2008.10.29 19:22
|sell
|813
|0.10
|1.2894
|1.2934
|1.2854
|1626
|2008.10.29 19:25
|t/p
|813
|0.10
|1.2854
|1.2934
|1.2854
|40.00
|8605.46
|1627
|2008.10.29 19:25
|sell
|814
|0.10
|1.2851
|1.2891
|1.2811
|1628
|2008.10.29 19:41
|s/l
|814
|0.10
|1.2891
|1.2891
|1.2811
|-40.00
|8565.46
|1629
|2008.10.29 19:41
|buy
|815
|0.10
|1.2892
|1.2852
|1.2932
|1630
|2008.10.29 19:54
|s/l
|815
|0.10
|1.2852
|1.2852
|1.2932
|-40.00
|8525.46
|1631
|2008.10.29 19:54
|sell
|816
|0.10
|1.2851
|1.2891
|1.2811
|1632
|2008.10.29 20:15
|s/l
|816
|0.10
|1.2891
|1.2891
|1.2811
|-40.00
|8485.46
|1633
|2008.10.29 20:15
|sell
|817
|0.10
|1.2888
|1.2928
|1.2848
|1634
|2008.10.29 20:19
|s/l
|817
|0.10
|1.2928
|1.2928
|1.2848
|-40.00
|8445.46
|1635
|2008.10.29 20:19
|sell
|818
|0.10
|1.2925
|1.2965
|1.2885
|1636
|2008.10.29 20:38
|s/l
|818
|0.10
|1.2965
|1.2965
|1.2885
|-40.00
|8405.46
|1637
|2008.10.29 20:38
|sell
|819
|0.10
|1.2962
|1.3002
|1.2922
|1638
|2008.10.30 01:21
|s/l
|819
|0.10
|1.3002
|1.3002
|1.2922
|-38.44
|8367.02
|1639
|2008.10.30 01:21
|sell
|820
|0.10
|1.2999
|1.3039
|1.2959
|1640
|2008.10.30 01:23
|s/l
|820
|0.10
|1.3039
|1.3039
|1.2959
|-40.00
|8327.02
|1641
|2008.10.30 01:23
|sell
|821
|0.10
|1.3037
|1.3077
|1.2997
|1642
|2008.10.30 01:51
|s/l
|821
|0.10
|1.3077
|1.3077
|1.2997
|-40.00
|8287.02
|1643
|2008.10.30 01:51
|sell
|822
|0.10
|1.3074
|1.3114
|1.3034
|1644
|2008.10.30 02:13
|s/l
|822
|0.10
|1.3114
|1.3114
|1.3034
|-40.00
|8247.02
|1645
|2008.10.30 02:13
|sell
|823
|0.10
|1.3111
|1.3151
|1.3071
|1646
|2008.10.30 02:17
|s/l
|823
|0.10
|1.3151
|1.3151
|1.3071
|-40.00
|8207.02
|1647
|2008.10.30 02:17
|sell
|824
|0.10
|1.3151
|1.3191
|1.3111
|1648
|2008.10.30 03:32
|s/l
|824
|0.10
|1.3191
|1.3191
|1.3111
|-40.00
|8167.02
|1649
|2008.10.30 03:32
|sell
|825
|0.10
|1.3188
|1.3228
|1.3148
|1650
|2008.10.30 03:37
|s/l
|825
|0.10
|1.3228
|1.3228
|1.3148
|-40.00
|8127.02
|1651
|2008.10.30 03:37
|sell
|826
|0.10
|1.3225
|1.3265
|1.3185
|1652
|2008.10.30 03:41
|s/l
|826
|0.10
|1.3265
|1.3265
|1.3185
|-40.00
|8087.02
|1653
|2008.10.30 03:41
|sell
|827
|0.10
|1.3266
|1.3306
|1.3226
|1654
|2008.10.30 03:59
|t/p
|827
|0.10
|1.3226
|1.3306
|1.3226
|40.00
|8127.02
|1655
|2008.10.30 03:59
|sell
|828
|0.10
|1.3222
|1.3262
|1.3182
|1656
|2008.10.30 04:32
|t/p
|828
|0.10
|1.3182
|1.3262
|1.3182
|40.00
|8167.02
|1657
|2008.10.30 04:32
|buy
|829
|0.10
|1.3182
|1.3142
|1.3222
|1658
|2008.10.30 04:37
|t/p
|829
|0.10
|1.3222
|1.3142
|1.3222
|40.00
|8207.02
|1659
|2008.10.30 04:37
|buy
|830
|0.10
|1.3225
|1.3185
|1.3265
|1660
|2008.10.30 05:08
|s/l
|830
|0.10
|1.3185
|1.3185
|1.3265
|-40.00
|8167.02
|1661
|2008.10.30 05:08
|sell
|831
|0.10
|1.3185
|1.3225
|1.3145
|1662
|2008.10.30 05:27
|s/l
|831
|0.10
|1.3225
|1.3225
|1.3145
|-40.00
|8127.02
|1663
|2008.10.30 05:27
|sell
|832
|0.10
|1.3222
|1.3262
|1.3182
|1664
|2008.10.30 06:13
|t/p
|832
|0.10
|1.3182
|1.3262
|1.3182
|40.00
|8167.02
|1665
|2008.10.30 06:13
|sell
|833
|0.10
|1.3178
|1.3218
|1.3138
|1666
|2008.10.30 06:31
|s/l
|833
|0.10
|1.3218
|1.3218
|1.3138
|-40.00
|8127.02
|1667
|2008.10.30 06:31
|sell
|834
|0.10
|1.3215
|1.3255
|1.3175
|1668
|2008.10.30 06:48
|s/l
|834
|0.10
|1.3255
|1.3255
|1.3175
|-40.00
|8087.02
|1669
|2008.10.30 06:48
|sell
|835
|0.10
|1.3253
|1.3293
|1.3213
|1670
|2008.10.30 07:04
|t/p
|835
|0.10
|1.3213
|1.3293
|1.3213
|40.00
|8127.02
|1671
|2008.10.30 07:04
|sell
|836
|0.10
|1.3210
|1.3250
|1.3170
|1672
|2008.10.30 07:12
|t/p
|836
|0.10
|1.3170
|1.3250
|1.3170
|40.00
|8167.02
|1673
|2008.10.30 07:12
|sell
|837
|0.10
|1.3167
|1.3207
|1.3127
|1674
|2008.10.30 08:18
|s/l
|837
|0.10
|1.3207
|1.3207
|1.3127
|-40.00
|8127.02
|1675
|2008.10.30 08:18
|buy
|838
|0.10
|1.3208
|1.3168
|1.3248
|1676
|2008.10.30 09:15
|s/l
|838
|0.10
|1.3168
|1.3168
|1.3248
|-40.00
|8087.02
|1677
|2008.10.30 09:15
|buy
|839
|0.10
|1.3171
|1.3131
|1.3211
|1678
|2008.10.30 10:03
|s/l
|839
|0.10
|1.3131
|1.3131
|1.3211
|-40.00
|8047.02
|1679
|2008.10.30 10:03
|sell
|840
|0.10
|1.3131
|1.3171
|1.3091
|1680
|2008.10.30 10:30
|t/p
|840
|0.10
|1.3091
|1.3171
|1.3091
|40.00
|8087.02
|1681
|2008.10.30 10:30
|buy
|841
|0.10
|1.3091
|1.3051
|1.3131
|1682
|2008.10.30 10:56
|s/l
|841
|0.10
|1.3051
|1.3051
|1.3131
|-40.00
|8047.02
|1683
|2008.10.30 10:56
|buy
|842
|0.10
|1.3054
|1.3014
|1.3094
|1684
|2008.10.30 11:31
|t/p
|842
|0.10
|1.3094
|1.3014
|1.3094
|40.00
|8087.02
|1685
|2008.10.30 11:31
|buy
|843
|0.10
|1.3097
|1.3057
|1.3137
|1686
|2008.10.30 11:39
|t/p
|843
|0.10
|1.3137
|1.3057
|1.3137
|40.00
|8127.02
|1687
|2008.10.30 11:39
|buy
|844
|0.10
|1.3140
|1.3100
|1.3180
|1688
|2008.10.30 12:22
|s/l
|844
|0.10
|1.3100
|1.3100
|1.3180
|-40.00
|8087.02
|1689
|2008.10.30 12:22
|buy
|845
|0.10
|1.3103
|1.3063
|1.3143
|1690
|2008.10.30 12:55
|s/l
|845
|0.10
|1.3063
|1.3063
|1.3143
|-40.00
|8047.02
|1691
|2008.10.30 12:55
|buy
|846
|0.10
|1.3066
|1.3026
|1.3106
|1692
|2008.10.30 13:25
|t/p
|846
|0.10
|1.3106
|1.3026
|1.3106
|40.00
|8087.02
|1693
|2008.10.30 13:25
|buy
|847
|0.10
|1.3109
|1.3069
|1.3149
|1694
|2008.10.30 13:43
|s/l
|847
|0.10
|1.3069
|1.3069
|1.3149
|-40.00
|8047.02
|1695
|2008.10.30 13:43
|buy
|848
|0.10
|1.3071
|1.3031
|1.3111
|1696
|2008.10.30 13:47
|s/l
|848
|0.10
|1.3031
|1.3031
|1.3111
|-40.00
|8007.02
|1697
|2008.10.30 13:47
|buy
|849
|0.10
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|1698
|2008.10.30 14:46
|s/l
|849
|0.10
|1.2994
|1.2994
|1.3074
|-40.00
|7967.02
|1699
|2008.10.30 14:46
|buy
|850
|0.10
|1.2997
|1.2957
|1.3037
|1700
|2008.10.30 14:58
|s/l
|850
|0.10
|1.2957
|1.2957
|1.3037
|-40.00
|7927.02
|1701
|2008.10.30 14:58
|buy
|851
|0.10
|1.2960
|1.2920
|1.3000
|1702
|2008.10.30 16:17
|s/l
|851
|0.10
|1.2920
|1.2920
|1.3000
|-40.00
|7887.02
|1703
|2008.10.30 16:17
|buy
|852
|0.10
|1.2923
|1.2883
|1.2963
|1704
|2008.10.30 16:32
|s/l
|852
|0.10
|1.2883
|1.2883
|1.2963
|-40.00
|7847.02
|1705
|2008.10.30 16:32
|buy
|853
|0.10
|1.2886
|1.2846
|1.2926
|1706
|2008.10.30 16:46
|s/l
|853
|0.10
|1.2846
|1.2846
|1.2926
|-40.00
|7807.02
|1707
|2008.10.30 16:46
|sell
|854
|0.10
|1.2846
|1.2886
|1.2806
|1708
|2008.10.30 17:05
|s/l
|854
|0.10
|1.2886
|1.2886
|1.2806
|-40.00
|7767.02
|1709
|2008.10.30 17:05
|sell
|855
|0.10
|1.2883
|1.2923
|1.2843
|1710
|2008.10.30 17:09
|t/p
|855
|0.10
|1.2843
|1.2923
|1.2843
|40.00
|7807.02
|1711
|2008.10.30 17:09
|sell
|856
|0.10
|1.2839
|1.2879
|1.2799
|1712
|2008.10.30 17:20
|s/l
|856
|0.10
|1.2879
|1.2879
|1.2799
|-40.00
|7767.02
|1713
|2008.10.30 17:20
|sell
|857
|0.10
|1.2876
|1.2916
|1.2836
|1714
|2008.10.30 18:07
|s/l
|857
|0.10
|1.2916
|1.2916
|1.2836
|-40.00
|7727.02
|1715
|2008.10.30 18:07
|sell
|858
|0.10
|1.2913
|1.2953
|1.2873
|1716
|2008.10.30 19:19
|s/l
|858
|0.10
|1.2953
|1.2953
|1.2873
|-40.00
|7687.02
|1717
|2008.10.30 19:19
|buy
|859
|0.10
|1.2954
|1.2914
|1.2994
|1718
|2008.10.30 20:35
|s/l
|859
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.2994
|-40.00
|7647.02
|1719
|2008.10.30 20:35
|buy
|860
|0.10
|1.2917
|1.2877
|1.2957
|1720
|2008.10.30 21:20
|t/p
|860
|0.10
|1.2957
|1.2877
|1.2957
|40.00
|7687.02
|1721
|2008.10.30 21:20
|buy
|861
|0.10
|1.2961
|1.2921
|1.3001
|1722
|2008.10.30 21:49
|s/l
|861
|0.10
|1.2921
|1.2921
|1.3001
|-40.00
|7647.02
|1723
|2008.10.30 21:49
|buy
|862
|0.10
|1.2923
|1.2883
|1.2963
|1724
|2008.10.30 22:37
|s/l
|862
|0.10
|1.2883
|1.2883
|1.2963
|-40.00
|7607.02
|1725
|2008.10.30 22:37
|buy
|863
|0.10
|1.2877
|1.2837
|1.2917
|1726
|2008.10.31 00:27
|s/l
|863
|0.10
|1.2837
|1.2837
|1.2917
|-40.78
|7566.24
|1727
|2008.10.31 00:27
|sell
|864
|0.10
|1.2836
|1.2876
|1.2796
|1728
|2008.10.31 00:46
|s/l
|864
|0.10
|1.2876
|1.2876
|1.2796
|-40.00
|7526.24
|1729
|2008.10.31 00:46
|sell
|865
|0.10
|1.2873
|1.2913
|1.2833
|1730
|2008.10.31 01:06
|t/p
|865
|0.10
|1.2833
|1.2913
|1.2833
|40.00
|7566.24
|1731
|2008.10.31 01:06
|sell
|866
|0.10
|1.2830
|1.2870
|1.2790
|1732
|2008.10.31 01:24
|t/p
|866
|0.10
|1.2790
|1.2870
|1.2790
|40.00
|7606.24
|1733
|2008.10.31 01:24
|sell
|867
|0.10
|1.2785
|1.2825
|1.2745
|1734
|2008.10.31 02:16
|s/l
|867
|0.10
|1.2825
|1.2825
|1.2745
|-40.00
|7566.24
|1735
|2008.10.31 02:16
|sell
|868
|0.10
|1.2822
|1.2862
|1.2782
|1736
|2008.10.31 02:47
|t/p
|868
|0.10
|1.2782
|1.2862
|1.2782
|40.00
|7606.24
|1737
|2008.10.31 02:47
|buy
|869
|0.10
|1.2782
|1.2742
|1.2822
|1738
|2008.10.31 02:57
|t/p
|869
|0.10
|1.2822
|1.2742
|1.2822
|40.00
|7646.24
|1739
|2008.10.31 02:57
|buy
|870
|0.10
|1.2826
|1.2786
|1.2866
|1740
|2008.10.31 03:49
|t/p
|870
|0.10
|1.2866
|1.2786
|1.2866
|40.00
|7686.24
|1741
|2008.10.31 03:49
|buy
|871
|0.10
|1.2870
|1.2830
|1.2910
|1742
|2008.10.31 03:57
|s/l
|871
|0.10
|1.2830
|1.2830
|1.2910
|-40.00
|7646.24
|1743
|2008.10.31 03:57
|buy
|872
|0.10
|1.2833
|1.2793
|1.2873
|1744
|2008.10.31 06:00
|s/l
|872
|0.10
|1.2793
|1.2793
|1.2873
|-40.00
|7606.24
|1745
|2008.10.31 06:00
|sell
|873
|0.10
|1.2793
|1.2833
|1.2753
|1746
|2008.10.31 06:03
|s/l
|873
|0.10
|1.2833
|1.2833
|1.2753
|-40.00
|7566.24
|1747
|2008.10.31 06:03
|sell
|874
|0.10
|1.2834
|1.2874
|1.2794
|1748
|2008.10.31 07:19
|t/p
|874
|0.10
|1.2794
|1.2874
|1.2794
|40.00
|7606.24
|1749
|2008.10.31 07:19
|sell
|875
|0.10
|1.2789
|1.2829
|1.2749
|1750
|2008.10.31 07:28
|t/p
|875
|0.10
|1.2749
|1.2829
|1.2749
|40.00
|7646.24
|1751
|2008.10.31 07:28
|sell
|876
|0.10
|1.2746
|1.2786
|1.2706
|1752
|2008.10.31 07:47
|t/p
|876
|0.10
|1.2706
|1.2786
|1.2706
|40.00
|7686.24
|1753
|2008.10.31 07:47
|sell
|877
|0.10
|1.2703
|1.2743
|1.2663
|1754
|2008.10.31 10:14
|s/l
|877
|0.10
|1.2743
|1.2743
|1.2663
|-40.00
|7646.24
|1755
|2008.10.31 10:14
|sell
|878
|0.10
|1.2740
|1.2780
|1.2700
|1756
|2008.10.31 12:06
|s/l
|878
|0.10
|1.2780
|1.2780
|1.2700
|-40.00
|7606.24
|1757
|2008.10.31 12:06
|buy
|879
|0.10
|1.2781
|1.2741
|1.2821
|1758
|2008.10.31 12:41
|s/l
|879
|0.10
|1.2741
|1.2741
|1.2821
|-40.00
|7566.24
|1759
|2008.10.31 12:41
|sell
|880
|0.10
|1.2741
|1.2781
|1.2701
|1760
|2008.10.31 15:26
|t/p
|880
|0.10
|1.2701
|1.2781
|1.2701
|40.00
|7606.24
|1761
|2008.10.31 15:26
|buy
|881
|0.10
|1.2700
|1.2660
|1.2740
|1762
|2008.10.31 16:16
|t/p
|881
|0.10
|1.2740
|1.2660
|1.2740
|40.00
|7646.24
|1763
|2008.10.31 16:16
|buy
|882
|0.10
|1.2744
|1.2704
|1.2784
|1764
|2008.10.31 16:42
|s/l
|882
|0.10
|1.2704
|1.2704
|1.2784
|-40.00
|7606.24
|1765
|2008.10.31 16:42
|buy
|883
|0.10
|1.2707
|1.2667
|1.2747
|1766
|2008.10.31 17:08
|t/p
|883
|0.10
|1.2747
|1.2667
|1.2747
|40.00
|7646.24
|1767
|2008.10.31 17:08
|sell
|884
|0.10
|1.2747
|1.2787
|1.2707
|1768
|2008.10.31 17:17
|t/p
|884
|0.10
|1.2707
|1.2787
|1.2707
|40.00
|7686.24
|1769
|2008.10.31 17:17
|sell
|885
|0.10
|1.2704
|1.2744
|1.2664
|1770
|2008.10.31 17:21
|s/l
|885
|0.10
|1.2744
|1.2744
|1.2664
|-40.00
|7646.24
|1771
|2008.10.31 17:21
|sell
|886
|0.10
|1.2741
|1.2781
|1.2701
|1772
|2006.07.20 17:34
|close at stop
|886
|0.10
|1.2728
|1.2781
|1.2701
|13.00
|7659.24