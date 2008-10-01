Strategy Tester Report
SVM_EA_v21c
MIG-Demo (Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2008.09.24 16:34 - 2008.11.03 22:13
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=80; TakeProfit=80; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test39733Ticks modelled584520Modelling quality24.94%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit567.40Gross profit5902.84Gross loss-5335.44
Profit factor1.11Expected payoff4.02
Absolute drawdown61.00Maximal drawdown666.54 (6.06%)Relative drawdown6.06% (666.54)
Total trades141Short positions (won %)102 (55.88%)Long positions (won %)39 (43.59%)
Profit trades (% of total)74 (52.48%)Loss trades (% of total)67 (47.52%)
Largestprofit trade82.46loss trade-83.27
Averageprofit trade79.77loss trade-79.63
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (400.00)consecutive losses (loss in money)7 (-560.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)400.00 (5)consecutive loss (count of losses)-560.00 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.10.01 00:15sell10.101.41141.41941.4034
22008.10.01 14:25t/p10.101.40341.41941.403480.0010080.00
32008.10.01 14:25sell20.101.40321.41121.3952
42008.10.02 02:03t/p20.101.39521.41121.395276.7310156.73
52008.10.02 02:03sell30.101.39481.40281.3868
62008.10.02 09:27t/p30.101.38681.40281.386880.0010236.73
72008.10.02 09:27sell40.101.38661.39461.3786
82008.10.02 15:16t/p40.101.37861.39461.378680.0010316.73
92008.10.02 15:16sell50.101.37841.38641.3704
102008.10.02 18:01s/l50.101.38641.38641.3704-80.0010236.73
112008.10.02 18:01sell60.101.38631.39431.3783
122008.10.03 00:24t/p60.101.37831.39431.378378.9110315.64
132008.10.03 00:24sell70.101.37811.38611.3701
142008.10.03 06:09s/l70.101.38611.38611.3701-80.0010235.64
152008.10.03 06:09sell80.101.38591.39391.3779
162008.10.03 14:51t/p80.101.37791.39391.377980.0010315.64
172008.10.03 14:51sell90.101.37761.38561.3696
182008.10.03 18:09s/l90.101.38561.38561.3696-80.0010235.64
192008.10.03 18:09sell100.101.38541.39341.3774
202008.10.03 22:57t/p100.101.37741.39341.377480.0010315.64
212008.10.03 22:57sell110.101.37701.38501.3690
222008.10.05 23:00t/p110.101.36901.38501.369080.0010395.64
232008.10.05 23:00sell120.101.36681.37481.3588
242008.10.06 08:07t/p120.101.35881.37481.358878.9110474.55
252008.10.06 08:07sell130.101.35861.36661.3506
262008.10.06 16:37t/p130.101.35061.36661.350680.0010554.55
272008.10.06 16:37sell140.101.35031.35831.3423
282008.10.07 05:48s/l140.101.35831.35831.3423-81.0910473.46
292008.10.07 05:48sell150.101.35821.36621.3502
302008.10.07 15:00s/l150.101.36621.36621.3502-80.0010393.46
312008.10.07 15:00sell160.101.36611.37411.3581
322008.10.07 15:34s/l160.101.37411.37411.3581-80.0010313.46
332008.10.07 15:34sell170.101.37391.38191.3659
342008.10.07 16:43t/p170.101.36591.38191.365980.0010393.46
352008.10.07 16:43sell180.101.36561.37361.3576
362008.10.07 19:46t/p180.101.35761.37361.357680.0010473.46
372008.10.07 19:46sell190.101.35741.36541.3494
382008.10.07 20:49s/l190.101.36541.36541.3494-80.0010393.46
392008.10.07 20:49sell200.101.36521.37321.3572
402008.10.08 01:11t/p200.101.35721.37321.357278.9110472.37
412008.10.08 01:11sell210.101.35701.36501.3490
422008.10.08 09:11s/l210.101.36501.36501.3490-80.0010392.37
432008.10.08 09:11sell220.101.36481.37281.3568
442008.10.08 14:12s/l220.101.37281.37281.3568-80.0010312.37
452008.10.08 14:12sell230.101.37261.38061.3646
462008.10.08 14:47t/p230.101.36461.38061.364680.0010392.37
472008.10.08 14:47sell240.101.36441.37241.3564
482008.10.08 19:18s/l240.101.37241.37241.3564-80.0010312.37
492008.10.08 19:18sell250.101.37221.38021.3642
502008.10.08 23:18t/p250.101.36421.38021.364280.0010392.37
512008.10.08 23:18sell260.101.36391.37191.3559
522008.10.09 09:35s/l260.101.37191.37191.3559-83.2710309.10
532008.10.09 09:35sell270.101.37171.37971.3637
542008.10.09 16:27t/p270.101.36371.37971.363780.0010389.10
552008.10.09 16:27sell280.101.36351.37151.3555
562008.10.10 05:58t/p280.101.35551.37151.355578.9110468.01
572008.10.10 05:58sell290.101.35521.36321.3472
582008.10.10 09:32s/l290.101.36321.36321.3472-80.0010388.01
592008.10.10 09:32sell300.101.36301.37101.3550
602008.10.10 11:50t/p300.101.35501.37101.355080.0010468.01
612008.10.10 11:50sell310.101.35481.36281.3468
622008.10.10 17:32t/p310.101.34681.36281.346880.0010548.01
632008.10.10 17:32buy320.101.34681.33881.3548
642008.10.10 19:40s/l320.101.33881.33881.3548-80.0010468.01
652008.10.10 19:40buy330.101.33901.33101.3470
662008.10.10 20:27s/l330.101.33101.33101.3470-80.0010388.01
672008.10.10 20:27sell340.101.33091.33891.3229
682008.10.10 21:23s/l340.101.33891.33891.3229-80.0010308.01
692008.10.10 21:23buy350.101.33901.33101.3470
702008.10.12 23:00t/p350.101.34701.33101.347080.0010388.01
712008.10.12 23:00sell360.101.35721.36521.3492
722008.10.13 04:49t/p360.101.34921.36521.349278.9110466.92
732008.10.13 04:49sell370.101.34901.35701.3410
742008.10.13 08:01s/l370.101.35701.35701.3410-80.0010386.92
752008.10.13 08:01buy380.101.35701.34901.3650
762008.10.13 08:36t/p380.101.36501.34901.365080.0010466.92
772008.10.13 08:36buy390.101.36521.35721.3732
782008.10.13 12:09s/l390.101.35721.35721.3732-80.0010386.92
792008.10.13 12:09sell400.101.35721.36521.3492
802008.10.13 14:31s/l400.101.36521.36521.3492-80.0010306.92
812008.10.13 14:31sell410.101.36501.37301.3570
822008.10.13 17:29t/p410.101.35701.37301.357080.0010386.92
832008.10.13 17:29buy420.101.35701.34901.3650
842008.10.13 18:19s/l420.101.34901.34901.3650-80.0010306.92
852008.10.13 18:19sell430.101.34901.35701.3410
862008.10.13 21:30s/l430.101.35701.35701.3410-80.0010226.92
872008.10.13 21:30sell440.101.35681.36481.3488
882008.10.14 01:56s/l440.101.36481.36481.3488-81.0910145.83
892008.10.14 01:56sell450.101.36461.37261.3566
902008.10.14 12:30s/l450.101.37261.37261.3566-80.0010065.83
912008.10.14 12:30sell460.101.37241.38041.3644
922008.10.14 16:24t/p460.101.36441.38041.364480.0010145.83
932008.10.14 16:24buy470.101.36441.35641.3724
942008.10.15 01:41s/l470.101.35641.35641.3724-79.1810066.65
952008.10.15 01:41buy480.101.35661.34861.3646
962008.10.15 12:31t/p480.101.36461.34861.364680.0010146.65
972008.10.15 12:31sell490.101.36461.37261.3566
982008.10.15 15:29t/p490.101.35661.37261.356680.0010226.65
992008.10.15 15:29buy500.101.35651.34851.3645
1002008.10.15 22:20s/l500.101.34851.34851.3645-80.0010146.65
1012008.10.15 22:20sell510.101.34851.35651.3405
1022008.10.16 06:26t/p510.101.34051.35651.340576.7310223.38
1032008.10.16 06:26buy520.101.34031.33231.3483
1042008.10.16 11:24t/p520.101.34831.33231.348380.0010303.38
1052008.10.16 11:24sell530.101.34851.35651.3405
1062008.10.16 16:14t/p530.101.34051.35651.340580.0010383.38
1072008.10.16 16:14buy540.101.34051.33251.3485
1082008.10.16 23:20t/p540.101.34851.33251.348580.0010463.38
1092008.10.16 23:20sell550.101.34861.35661.3406
1102008.10.17 12:10t/p550.101.34061.35661.340678.9110542.29
1112008.10.17 12:10sell560.101.34041.34841.3324
1122008.10.17 16:03s/l560.101.34841.34841.3324-80.0010462.29
1132008.10.17 16:03buy570.101.34841.34041.3564
1142008.10.17 21:20s/l570.101.34041.34041.3564-80.0010382.29
1152008.10.17 21:20sell580.101.34031.34831.3323
1162008.10.20 06:20s/l580.101.34831.34831.3323-81.0910301.20
1172008.10.20 06:20sell590.101.34811.35611.3401
1182008.10.20 13:23t/p590.101.34011.35611.340180.0010381.20
1192008.10.20 13:23buy600.101.34011.33211.3481
1202008.10.20 16:29s/l600.101.33211.33211.3481-80.0010301.20
1212008.10.20 16:29sell610.101.33201.34001.3240
1222008.10.21 08:53t/p610.101.32401.34001.324078.9110380.11
1232008.10.21 08:53sell620.101.32381.33181.3158
1242008.10.21 14:58t/p620.101.31581.33181.315880.0010460.11
1252008.10.21 14:58buy630.101.31581.30781.3238
1262008.10.21 19:09s/l630.101.30781.30781.3238-80.0010380.11
1272008.10.21 19:09sell640.101.30771.31571.2997
1282008.10.22 04:15t/p640.101.29971.31571.299778.9110459.02
1292008.10.22 04:15sell650.101.29951.30751.2915
1302008.10.22 05:43t/p650.101.29151.30751.291580.0010539.02
1312008.10.22 05:43sell660.101.29131.29931.2833
1322008.10.22 06:18t/p660.101.28331.29931.283380.0010619.02
1332008.10.22 06:18sell670.101.28301.29101.2750
1342008.10.22 06:29t/p670.101.27501.29101.275080.0010699.02
1352008.10.22 06:29sell680.101.27461.28261.2666
1362008.10.22 06:38s/l680.101.28261.28261.2666-80.0010619.02
1372008.10.22 06:38sell690.101.28241.29041.2744
1382008.10.22 09:09s/l690.101.29041.29041.2744-80.0010539.02
1392008.10.22 09:09sell700.101.29021.29821.2822
1402008.10.22 09:37t/p700.101.28221.29821.282280.0010619.02
1412008.10.22 09:37sell710.101.28201.29001.2740
1422008.10.22 10:34s/l710.101.29001.29001.2740-80.0010539.02
1432008.10.22 10:34sell720.101.28991.29791.2819
1442008.10.22 16:02t/p720.101.28191.29791.281980.0010619.02
1452008.10.22 16:02sell730.101.28161.28961.2736
1462008.10.22 16:48s/l730.101.28961.28961.2736-80.0010539.02
1472008.10.22 16:48sell740.101.28941.29741.2814
1482008.10.22 21:41t/p740.101.28141.29741.281480.0010619.02
1492008.10.22 21:41sell750.101.28121.28921.2732
1502008.10.23 01:28t/p750.101.27321.28921.273276.7310695.75
1512008.10.23 01:28sell760.101.27301.28101.2650
1522008.10.23 02:09s/l760.101.28101.28101.2650-80.0010615.75
1532008.10.23 02:09sell770.101.28101.28901.2730
1542008.10.23 16:59s/l770.101.28901.28901.2730-80.0010535.75
1552008.10.23 16:59sell780.101.28881.29681.2808
1562008.10.23 18:10t/p780.101.28081.29681.280880.0010615.75
1572008.10.23 18:10sell790.101.28061.28861.2726
1582008.10.23 21:46s/l790.101.28861.28861.2726-80.0010535.75
1592008.10.23 21:46sell800.101.28841.29641.2804
1602008.10.23 23:03s/l800.101.29641.29641.2804-80.0010455.75
1612008.10.23 23:03buy810.101.29651.28851.3045
1622008.10.24 02:04s/l810.101.28851.28851.3045-79.1810376.57
1632008.10.24 02:04sell820.101.28851.29651.2805
1642008.10.24 04:19t/p820.101.28051.29651.280580.0010456.57
1652008.10.24 04:50sell830.101.28051.28851.2725
1662008.10.24 08:54t/p830.101.27251.28851.272580.0010536.57
1672008.10.24 08:54sell840.101.27231.28031.2643
1682008.10.24 09:36t/p840.101.26431.28031.264380.0010616.57
1692008.10.24 09:36sell850.101.26401.27201.2560
1702008.10.24 10:40t/p850.101.25601.27201.256080.0010696.57
1712008.10.24 10:40buy860.101.25601.24801.2640
1722008.10.24 14:39t/p860.101.26401.24801.264080.0010776.57
1732008.10.24 14:39sell870.101.26401.27201.2560
1742008.10.24 15:58s/l870.101.27201.27201.2560-80.0010696.57
1752008.10.24 15:58sell880.101.27181.27981.2638
1762008.10.24 19:37t/p880.101.26381.27981.263880.0010776.57
1772008.10.24 19:37sell890.101.26351.27151.2555
1782008.10.26 23:55t/p890.101.25551.27151.255580.0010856.57
1792008.10.26 23:55sell900.101.25431.26231.2463
1802008.10.27 01:54s/l900.101.26231.26231.2463-81.0910775.48
1812008.10.27 01:54sell910.101.26211.27011.2541
1822008.10.27 03:36t/p910.101.25411.27011.254180.0010855.48
1832008.10.27 03:36sell920.101.25391.26191.2459
1842008.10.27 06:41s/l920.101.26191.26191.2459-80.0010775.48
1852008.10.27 06:41buy930.101.26201.25401.2700
1862008.10.27 07:13s/l930.101.25401.25401.2700-80.0010695.48
1872008.10.27 07:13sell940.101.25401.26201.2460
1882008.10.27 09:43t/p940.101.24601.26201.246080.0010775.48
1892008.10.27 09:43sell950.101.24581.25381.2378
1902008.10.27 10:37t/p950.101.23781.25381.237880.0010855.48
1912008.10.27 10:37sell960.101.23751.24551.2295
1922008.10.27 12:39s/l960.101.24551.24551.2295-80.0010775.48
1932008.10.27 12:39buy970.101.24551.23751.2535
1942008.10.27 18:55t/p970.101.25351.23751.253580.0010855.48
1952008.10.27 18:55sell980.101.25351.26151.2455
1962008.10.27 23:13t/p980.101.24551.26151.245580.0010935.48
1972008.10.27 23:13buy990.101.24531.23731.2533
1982008.10.28 03:04s/l990.101.23731.23731.2533-79.1810856.30
1992008.10.28 03:04buy1000.101.23731.22931.2453
2002008.10.28 05:43t/p1000.101.24531.22931.245380.0010936.30
2012008.10.28 05:43sell1010.101.24531.25331.2373
2022008.10.28 07:45s/l1010.101.25331.25331.2373-80.0010856.30
2032008.10.28 07:45sell1020.101.25311.26111.2451
2042008.10.28 16:53t/p1020.101.24511.26111.245180.0010936.30
2052008.10.28 16:53sell1030.101.24491.25291.2369
2062008.10.28 20:21s/l1030.101.25291.25291.2369-80.0010856.30
2072008.10.28 20:21sell1040.101.25271.26071.2447
2082008.10.28 20:53s/l1040.101.26071.26071.2447-80.0010776.30
2092008.10.28 20:53sell1050.101.26051.26851.2525
2102008.10.28 21:57s/l1050.101.26851.26851.2525-80.0010696.30
2112008.10.28 21:57buy1060.101.26861.26061.2766
2122008.10.28 23:46t/p1060.101.27661.26061.276680.0010776.30
2132008.10.28 23:46sell1070.101.27671.28471.2687
2142008.10.29 06:08t/p1070.101.26871.28471.268778.9110855.21
2152008.10.29 06:08buy1080.101.26871.26071.2767
2162008.10.29 08:43t/p1080.101.27671.26071.276780.0010935.21
2172008.10.29 08:43buy1090.101.27691.26891.2849
2182008.10.29 09:29s/l1090.101.26891.26891.2849-80.0010855.21
2192008.10.29 09:29sell1100.101.26881.27681.2608
2202008.10.29 10:52s/l1100.101.27681.27681.2608-80.0010775.21
2212008.10.29 10:52buy1110.101.27681.26881.2848
2222008.10.29 16:03t/p1110.101.28481.26881.284880.0010855.21
2232008.10.29 16:03buy1120.101.28521.27721.2932
2242008.10.29 16:23t/p1120.101.29321.27721.293280.0010935.21
2252008.10.29 16:23buy1130.101.29351.28551.3015
2262008.10.29 17:58s/l1130.101.28551.28551.3015-80.0010855.21
2272008.10.29 17:58sell1140.101.28551.29351.2775
2282008.10.29 18:37s/l1140.101.29351.29351.2775-80.0010775.21
2292008.10.29 18:37sell1150.101.29331.30131.2853
2302008.10.29 20:25t/p1150.101.28531.30131.285380.0010855.21
2312008.10.29 20:25sell1160.101.28491.29291.2769
2322008.10.29 21:19s/l1160.101.29291.29291.2769-80.0010775.21
2332008.10.29 21:19buy1170.101.29291.28491.3009
2342008.10.30 02:21t/p1170.101.30091.28491.300982.4610857.67
2352008.10.30 02:21buy1180.101.30131.29331.3093
2362008.10.30 03:06t/p1180.101.30931.29331.309380.0010937.67
2372008.10.30 03:06sell1190.101.30931.31731.3013
2382008.10.30 03:18s/l1190.101.31731.31731.3013-80.0010857.67
2392008.10.30 03:18sell1200.101.31711.32511.3091
2402008.10.30 04:41s/l1200.101.32511.32511.3091-80.0010777.67
2412008.10.30 04:41buy1210.101.32511.31711.3331
2422008.10.30 08:12s/l1210.101.31711.31711.3331-80.0010697.67
2432008.10.30 08:12buy1220.101.31711.30911.3251
2442008.10.30 11:29s/l1220.101.30911.30911.3251-80.0010617.67
2452008.10.30 11:29buy1230.101.30921.30121.3172
2462008.10.30 15:26s/l1230.101.30121.30121.3172-80.0010537.67
2472008.10.30 15:26buy1240.101.30131.29331.3093
2482008.10.30 16:37s/l1240.101.29331.29331.3093-80.0010457.67
2492008.10.30 16:37buy1250.101.29351.28551.3015
2502008.10.30 17:37s/l1250.101.28551.28551.3015-80.0010377.67
2512008.10.30 17:37buy1260.101.28561.27761.2936
2522008.10.30 19:58t/p1260.101.29361.27761.293680.0010457.67
2532008.10.30 19:58sell1270.101.29361.30161.2856
2542008.10.30 23:48t/p1270.101.28561.30161.285680.0010537.67
2552008.10.30 23:48buy1280.101.28541.27741.2934
2562008.10.31 02:34s/l1280.101.27741.27741.2934-79.1810458.49
2572008.10.31 02:34sell1290.101.27741.28541.2694
2582008.10.31 04:48s/l1290.101.28541.28541.2694-80.0010378.49
2592008.10.31 04:48sell1300.101.28521.29321.2772
2602008.10.31 08:22t/p1300.101.27721.29321.277280.0010458.49
2612008.10.31 08:22sell1310.101.27701.28501.2690
2622008.10.31 08:53t/p1310.101.26901.28501.269080.0010538.49
2632008.10.31 08:53buy1320.101.26901.26101.2770
2642008.10.31 11:36t/p1320.101.27701.26101.277080.0010618.49
2652008.10.31 11:36buy1330.101.27721.26921.2852
2662008.10.31 16:28s/l1330.101.26921.26921.2852-80.0010538.49
2672008.10.31 16:28sell1340.101.26911.27711.2611
2682008.10.31 17:17s/l1340.101.27711.27711.2611-80.0010458.49
2692008.10.31 17:17sell1350.101.27691.28491.2689
2702008.10.31 17:46t/p1350.101.26891.28491.268980.0010538.49
2712008.10.31 17:46buy1360.101.26861.26061.2766
2722008.10.31 19:24t/p1360.101.27661.26061.276680.0010618.49
2732008.10.31 19:24sell1370.101.27661.28461.2686
2742008.11.03 03:55s/l1370.101.28461.28461.2686-81.0910537.40
2752008.11.03 03:55sell1380.101.28451.29251.2765
2762008.11.03 14:50t/p1380.101.27651.29251.276580.0010617.40
2772008.11.03 14:50buy1390.101.27651.26851.2845
2782008.11.03 18:13s/l1390.101.26851.26851.2845-80.0010537.40
2792008.11.03 18:13sell1400.101.26831.27631.2603
2802008.11.03 20:26t/p1400.101.26031.27631.260380.0010617.40
2812008.11.03 20:26sell1410.101.26011.26811.2521
2822008.11.03 22:13close at stop1410.101.26511.26811.2521-50.0010567.40