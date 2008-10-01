|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2008.09.24 16:34 - 2008.11.03 22:13
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=80; TakeProfit=80; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|39733
|Ticks modelled
|584520
|Modelling quality
|24.94%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|567.40
|Gross profit
|5902.84
|Gross loss
|-5335.44
|Profit factor
|1.11
|Expected payoff
|4.02
|Absolute drawdown
|61.00
|Maximal drawdown
|666.54 (6.06%)
|Relative drawdown
|6.06% (666.54)
|Total trades
|141
|Short positions (won %)
|102 (55.88%)
|Long positions (won %)
|39 (43.59%)
|Profit trades (% of total)
|74 (52.48%)
|Loss trades (% of total)
|67 (47.52%)
|Largest
|profit trade
|82.46
|loss trade
|-83.27
|Average
|profit trade
|79.77
|loss trade
|-79.63
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (400.00)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-560.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|400.00 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-560.00 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.10.01 00:15
|sell
|1
|0.10
|1.4114
|1.4194
|1.4034
|2
|2008.10.01 14:25
|t/p
|1
|0.10
|1.4034
|1.4194
|1.4034
|80.00
|10080.00
|3
|2008.10.01 14:25
|sell
|2
|0.10
|1.4032
|1.4112
|1.3952
|4
|2008.10.02 02:03
|t/p
|2
|0.10
|1.3952
|1.4112
|1.3952
|76.73
|10156.73
|5
|2008.10.02 02:03
|sell
|3
|0.10
|1.3948
|1.4028
|1.3868
|6
|2008.10.02 09:27
|t/p
|3
|0.10
|1.3868
|1.4028
|1.3868
|80.00
|10236.73
|7
|2008.10.02 09:27
|sell
|4
|0.10
|1.3866
|1.3946
|1.3786
|8
|2008.10.02 15:16
|t/p
|4
|0.10
|1.3786
|1.3946
|1.3786
|80.00
|10316.73
|9
|2008.10.02 15:16
|sell
|5
|0.10
|1.3784
|1.3864
|1.3704
|10
|2008.10.02 18:01
|s/l
|5
|0.10
|1.3864
|1.3864
|1.3704
|-80.00
|10236.73
|11
|2008.10.02 18:01
|sell
|6
|0.10
|1.3863
|1.3943
|1.3783
|12
|2008.10.03 00:24
|t/p
|6
|0.10
|1.3783
|1.3943
|1.3783
|78.91
|10315.64
|13
|2008.10.03 00:24
|sell
|7
|0.10
|1.3781
|1.3861
|1.3701
|14
|2008.10.03 06:09
|s/l
|7
|0.10
|1.3861
|1.3861
|1.3701
|-80.00
|10235.64
|15
|2008.10.03 06:09
|sell
|8
|0.10
|1.3859
|1.3939
|1.3779
|16
|2008.10.03 14:51
|t/p
|8
|0.10
|1.3779
|1.3939
|1.3779
|80.00
|10315.64
|17
|2008.10.03 14:51
|sell
|9
|0.10
|1.3776
|1.3856
|1.3696
|18
|2008.10.03 18:09
|s/l
|9
|0.10
|1.3856
|1.3856
|1.3696
|-80.00
|10235.64
|19
|2008.10.03 18:09
|sell
|10
|0.10
|1.3854
|1.3934
|1.3774
|20
|2008.10.03 22:57
|t/p
|10
|0.10
|1.3774
|1.3934
|1.3774
|80.00
|10315.64
|21
|2008.10.03 22:57
|sell
|11
|0.10
|1.3770
|1.3850
|1.3690
|22
|2008.10.05 23:00
|t/p
|11
|0.10
|1.3690
|1.3850
|1.3690
|80.00
|10395.64
|23
|2008.10.05 23:00
|sell
|12
|0.10
|1.3668
|1.3748
|1.3588
|24
|2008.10.06 08:07
|t/p
|12
|0.10
|1.3588
|1.3748
|1.3588
|78.91
|10474.55
|25
|2008.10.06 08:07
|sell
|13
|0.10
|1.3586
|1.3666
|1.3506
|26
|2008.10.06 16:37
|t/p
|13
|0.10
|1.3506
|1.3666
|1.3506
|80.00
|10554.55
|27
|2008.10.06 16:37
|sell
|14
|0.10
|1.3503
|1.3583
|1.3423
|28
|2008.10.07 05:48
|s/l
|14
|0.10
|1.3583
|1.3583
|1.3423
|-81.09
|10473.46
|29
|2008.10.07 05:48
|sell
|15
|0.10
|1.3582
|1.3662
|1.3502
|30
|2008.10.07 15:00
|s/l
|15
|0.10
|1.3662
|1.3662
|1.3502
|-80.00
|10393.46
|31
|2008.10.07 15:00
|sell
|16
|0.10
|1.3661
|1.3741
|1.3581
|32
|2008.10.07 15:34
|s/l
|16
|0.10
|1.3741
|1.3741
|1.3581
|-80.00
|10313.46
|33
|2008.10.07 15:34
|sell
|17
|0.10
|1.3739
|1.3819
|1.3659
|34
|2008.10.07 16:43
|t/p
|17
|0.10
|1.3659
|1.3819
|1.3659
|80.00
|10393.46
|35
|2008.10.07 16:43
|sell
|18
|0.10
|1.3656
|1.3736
|1.3576
|36
|2008.10.07 19:46
|t/p
|18
|0.10
|1.3576
|1.3736
|1.3576
|80.00
|10473.46
|37
|2008.10.07 19:46
|sell
|19
|0.10
|1.3574
|1.3654
|1.3494
|38
|2008.10.07 20:49
|s/l
|19
|0.10
|1.3654
|1.3654
|1.3494
|-80.00
|10393.46
|39
|2008.10.07 20:49
|sell
|20
|0.10
|1.3652
|1.3732
|1.3572
|40
|2008.10.08 01:11
|t/p
|20
|0.10
|1.3572
|1.3732
|1.3572
|78.91
|10472.37
|41
|2008.10.08 01:11
|sell
|21
|0.10
|1.3570
|1.3650
|1.3490
|42
|2008.10.08 09:11
|s/l
|21
|0.10
|1.3650
|1.3650
|1.3490
|-80.00
|10392.37
|43
|2008.10.08 09:11
|sell
|22
|0.10
|1.3648
|1.3728
|1.3568
|44
|2008.10.08 14:12
|s/l
|22
|0.10
|1.3728
|1.3728
|1.3568
|-80.00
|10312.37
|45
|2008.10.08 14:12
|sell
|23
|0.10
|1.3726
|1.3806
|1.3646
|46
|2008.10.08 14:47
|t/p
|23
|0.10
|1.3646
|1.3806
|1.3646
|80.00
|10392.37
|47
|2008.10.08 14:47
|sell
|24
|0.10
|1.3644
|1.3724
|1.3564
|48
|2008.10.08 19:18
|s/l
|24
|0.10
|1.3724
|1.3724
|1.3564
|-80.00
|10312.37
|49
|2008.10.08 19:18
|sell
|25
|0.10
|1.3722
|1.3802
|1.3642
|50
|2008.10.08 23:18
|t/p
|25
|0.10
|1.3642
|1.3802
|1.3642
|80.00
|10392.37
|51
|2008.10.08 23:18
|sell
|26
|0.10
|1.3639
|1.3719
|1.3559
|52
|2008.10.09 09:35
|s/l
|26
|0.10
|1.3719
|1.3719
|1.3559
|-83.27
|10309.10
|53
|2008.10.09 09:35
|sell
|27
|0.10
|1.3717
|1.3797
|1.3637
|54
|2008.10.09 16:27
|t/p
|27
|0.10
|1.3637
|1.3797
|1.3637
|80.00
|10389.10
|55
|2008.10.09 16:27
|sell
|28
|0.10
|1.3635
|1.3715
|1.3555
|56
|2008.10.10 05:58
|t/p
|28
|0.10
|1.3555
|1.3715
|1.3555
|78.91
|10468.01
|57
|2008.10.10 05:58
|sell
|29
|0.10
|1.3552
|1.3632
|1.3472
|58
|2008.10.10 09:32
|s/l
|29
|0.10
|1.3632
|1.3632
|1.3472
|-80.00
|10388.01
|59
|2008.10.10 09:32
|sell
|30
|0.10
|1.3630
|1.3710
|1.3550
|60
|2008.10.10 11:50
|t/p
|30
|0.10
|1.3550
|1.3710
|1.3550
|80.00
|10468.01
|61
|2008.10.10 11:50
|sell
|31
|0.10
|1.3548
|1.3628
|1.3468
|62
|2008.10.10 17:32
|t/p
|31
|0.10
|1.3468
|1.3628
|1.3468
|80.00
|10548.01
|63
|2008.10.10 17:32
|buy
|32
|0.10
|1.3468
|1.3388
|1.3548
|64
|2008.10.10 19:40
|s/l
|32
|0.10
|1.3388
|1.3388
|1.3548
|-80.00
|10468.01
|65
|2008.10.10 19:40
|buy
|33
|0.10
|1.3390
|1.3310
|1.3470
|66
|2008.10.10 20:27
|s/l
|33
|0.10
|1.3310
|1.3310
|1.3470
|-80.00
|10388.01
|67
|2008.10.10 20:27
|sell
|34
|0.10
|1.3309
|1.3389
|1.3229
|68
|2008.10.10 21:23
|s/l
|34
|0.10
|1.3389
|1.3389
|1.3229
|-80.00
|10308.01
|69
|2008.10.10 21:23
|buy
|35
|0.10
|1.3390
|1.3310
|1.3470
|70
|2008.10.12 23:00
|t/p
|35
|0.10
|1.3470
|1.3310
|1.3470
|80.00
|10388.01
|71
|2008.10.12 23:00
|sell
|36
|0.10
|1.3572
|1.3652
|1.3492
|72
|2008.10.13 04:49
|t/p
|36
|0.10
|1.3492
|1.3652
|1.3492
|78.91
|10466.92
|73
|2008.10.13 04:49
|sell
|37
|0.10
|1.3490
|1.3570
|1.3410
|74
|2008.10.13 08:01
|s/l
|37
|0.10
|1.3570
|1.3570
|1.3410
|-80.00
|10386.92
|75
|2008.10.13 08:01
|buy
|38
|0.10
|1.3570
|1.3490
|1.3650
|76
|2008.10.13 08:36
|t/p
|38
|0.10
|1.3650
|1.3490
|1.3650
|80.00
|10466.92
|77
|2008.10.13 08:36
|buy
|39
|0.10
|1.3652
|1.3572
|1.3732
|78
|2008.10.13 12:09
|s/l
|39
|0.10
|1.3572
|1.3572
|1.3732
|-80.00
|10386.92
|79
|2008.10.13 12:09
|sell
|40
|0.10
|1.3572
|1.3652
|1.3492
|80
|2008.10.13 14:31
|s/l
|40
|0.10
|1.3652
|1.3652
|1.3492
|-80.00
|10306.92
|81
|2008.10.13 14:31
|sell
|41
|0.10
|1.3650
|1.3730
|1.3570
|82
|2008.10.13 17:29
|t/p
|41
|0.10
|1.3570
|1.3730
|1.3570
|80.00
|10386.92
|83
|2008.10.13 17:29
|buy
|42
|0.10
|1.3570
|1.3490
|1.3650
|84
|2008.10.13 18:19
|s/l
|42
|0.10
|1.3490
|1.3490
|1.3650
|-80.00
|10306.92
|85
|2008.10.13 18:19
|sell
|43
|0.10
|1.3490
|1.3570
|1.3410
|86
|2008.10.13 21:30
|s/l
|43
|0.10
|1.3570
|1.3570
|1.3410
|-80.00
|10226.92
|87
|2008.10.13 21:30
|sell
|44
|0.10
|1.3568
|1.3648
|1.3488
|88
|2008.10.14 01:56
|s/l
|44
|0.10
|1.3648
|1.3648
|1.3488
|-81.09
|10145.83
|89
|2008.10.14 01:56
|sell
|45
|0.10
|1.3646
|1.3726
|1.3566
|90
|2008.10.14 12:30
|s/l
|45
|0.10
|1.3726
|1.3726
|1.3566
|-80.00
|10065.83
|91
|2008.10.14 12:30
|sell
|46
|0.10
|1.3724
|1.3804
|1.3644
|92
|2008.10.14 16:24
|t/p
|46
|0.10
|1.3644
|1.3804
|1.3644
|80.00
|10145.83
|93
|2008.10.14 16:24
|buy
|47
|0.10
|1.3644
|1.3564
|1.3724
|94
|2008.10.15 01:41
|s/l
|47
|0.10
|1.3564
|1.3564
|1.3724
|-79.18
|10066.65
|95
|2008.10.15 01:41
|buy
|48
|0.10
|1.3566
|1.3486
|1.3646
|96
|2008.10.15 12:31
|t/p
|48
|0.10
|1.3646
|1.3486
|1.3646
|80.00
|10146.65
|97
|2008.10.15 12:31
|sell
|49
|0.10
|1.3646
|1.3726
|1.3566
|98
|2008.10.15 15:29
|t/p
|49
|0.10
|1.3566
|1.3726
|1.3566
|80.00
|10226.65
|99
|2008.10.15 15:29
|buy
|50
|0.10
|1.3565
|1.3485
|1.3645
|100
|2008.10.15 22:20
|s/l
|50
|0.10
|1.3485
|1.3485
|1.3645
|-80.00
|10146.65
|101
|2008.10.15 22:20
|sell
|51
|0.10
|1.3485
|1.3565
|1.3405
|102
|2008.10.16 06:26
|t/p
|51
|0.10
|1.3405
|1.3565
|1.3405
|76.73
|10223.38
|103
|2008.10.16 06:26
|buy
|52
|0.10
|1.3403
|1.3323
|1.3483
|104
|2008.10.16 11:24
|t/p
|52
|0.10
|1.3483
|1.3323
|1.3483
|80.00
|10303.38
|105
|2008.10.16 11:24
|sell
|53
|0.10
|1.3485
|1.3565
|1.3405
|106
|2008.10.16 16:14
|t/p
|53
|0.10
|1.3405
|1.3565
|1.3405
|80.00
|10383.38
|107
|2008.10.16 16:14
|buy
|54
|0.10
|1.3405
|1.3325
|1.3485
|108
|2008.10.16 23:20
|t/p
|54
|0.10
|1.3485
|1.3325
|1.3485
|80.00
|10463.38
|109
|2008.10.16 23:20
|sell
|55
|0.10
|1.3486
|1.3566
|1.3406
|110
|2008.10.17 12:10
|t/p
|55
|0.10
|1.3406
|1.3566
|1.3406
|78.91
|10542.29
|111
|2008.10.17 12:10
|sell
|56
|0.10
|1.3404
|1.3484
|1.3324
|112
|2008.10.17 16:03
|s/l
|56
|0.10
|1.3484
|1.3484
|1.3324
|-80.00
|10462.29
|113
|2008.10.17 16:03
|buy
|57
|0.10
|1.3484
|1.3404
|1.3564
|114
|2008.10.17 21:20
|s/l
|57
|0.10
|1.3404
|1.3404
|1.3564
|-80.00
|10382.29
|115
|2008.10.17 21:20
|sell
|58
|0.10
|1.3403
|1.3483
|1.3323
|116
|2008.10.20 06:20
|s/l
|58
|0.10
|1.3483
|1.3483
|1.3323
|-81.09
|10301.20
|117
|2008.10.20 06:20
|sell
|59
|0.10
|1.3481
|1.3561
|1.3401
|118
|2008.10.20 13:23
|t/p
|59
|0.10
|1.3401
|1.3561
|1.3401
|80.00
|10381.20
|119
|2008.10.20 13:23
|buy
|60
|0.10
|1.3401
|1.3321
|1.3481
|120
|2008.10.20 16:29
|s/l
|60
|0.10
|1.3321
|1.3321
|1.3481
|-80.00
|10301.20
|121
|2008.10.20 16:29
|sell
|61
|0.10
|1.3320
|1.3400
|1.3240
|122
|2008.10.21 08:53
|t/p
|61
|0.10
|1.3240
|1.3400
|1.3240
|78.91
|10380.11
|123
|2008.10.21 08:53
|sell
|62
|0.10
|1.3238
|1.3318
|1.3158
|124
|2008.10.21 14:58
|t/p
|62
|0.10
|1.3158
|1.3318
|1.3158
|80.00
|10460.11
|125
|2008.10.21 14:58
|buy
|63
|0.10
|1.3158
|1.3078
|1.3238
|126
|2008.10.21 19:09
|s/l
|63
|0.10
|1.3078
|1.3078
|1.3238
|-80.00
|10380.11
|127
|2008.10.21 19:09
|sell
|64
|0.10
|1.3077
|1.3157
|1.2997
|128
|2008.10.22 04:15
|t/p
|64
|0.10
|1.2997
|1.3157
|1.2997
|78.91
|10459.02
|129
|2008.10.22 04:15
|sell
|65
|0.10
|1.2995
|1.3075
|1.2915
|130
|2008.10.22 05:43
|t/p
|65
|0.10
|1.2915
|1.3075
|1.2915
|80.00
|10539.02
|131
|2008.10.22 05:43
|sell
|66
|0.10
|1.2913
|1.2993
|1.2833
|132
|2008.10.22 06:18
|t/p
|66
|0.10
|1.2833
|1.2993
|1.2833
|80.00
|10619.02
|133
|2008.10.22 06:18
|sell
|67
|0.10
|1.2830
|1.2910
|1.2750
|134
|2008.10.22 06:29
|t/p
|67
|0.10
|1.2750
|1.2910
|1.2750
|80.00
|10699.02
|135
|2008.10.22 06:29
|sell
|68
|0.10
|1.2746
|1.2826
|1.2666
|136
|2008.10.22 06:38
|s/l
|68
|0.10
|1.2826
|1.2826
|1.2666
|-80.00
|10619.02
|137
|2008.10.22 06:38
|sell
|69
|0.10
|1.2824
|1.2904
|1.2744
|138
|2008.10.22 09:09
|s/l
|69
|0.10
|1.2904
|1.2904
|1.2744
|-80.00
|10539.02
|139
|2008.10.22 09:09
|sell
|70
|0.10
|1.2902
|1.2982
|1.2822
|140
|2008.10.22 09:37
|t/p
|70
|0.10
|1.2822
|1.2982
|1.2822
|80.00
|10619.02
|141
|2008.10.22 09:37
|sell
|71
|0.10
|1.2820
|1.2900
|1.2740
|142
|2008.10.22 10:34
|s/l
|71
|0.10
|1.2900
|1.2900
|1.2740
|-80.00
|10539.02
|143
|2008.10.22 10:34
|sell
|72
|0.10
|1.2899
|1.2979
|1.2819
|144
|2008.10.22 16:02
|t/p
|72
|0.10
|1.2819
|1.2979
|1.2819
|80.00
|10619.02
|145
|2008.10.22 16:02
|sell
|73
|0.10
|1.2816
|1.2896
|1.2736
|146
|2008.10.22 16:48
|s/l
|73
|0.10
|1.2896
|1.2896
|1.2736
|-80.00
|10539.02
|147
|2008.10.22 16:48
|sell
|74
|0.10
|1.2894
|1.2974
|1.2814
|148
|2008.10.22 21:41
|t/p
|74
|0.10
|1.2814
|1.2974
|1.2814
|80.00
|10619.02
|149
|2008.10.22 21:41
|sell
|75
|0.10
|1.2812
|1.2892
|1.2732
|150
|2008.10.23 01:28
|t/p
|75
|0.10
|1.2732
|1.2892
|1.2732
|76.73
|10695.75
|151
|2008.10.23 01:28
|sell
|76
|0.10
|1.2730
|1.2810
|1.2650
|152
|2008.10.23 02:09
|s/l
|76
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2650
|-80.00
|10615.75
|153
|2008.10.23 02:09
|sell
|77
|0.10
|1.2810
|1.2890
|1.2730
|154
|2008.10.23 16:59
|s/l
|77
|0.10
|1.2890
|1.2890
|1.2730
|-80.00
|10535.75
|155
|2008.10.23 16:59
|sell
|78
|0.10
|1.2888
|1.2968
|1.2808
|156
|2008.10.23 18:10
|t/p
|78
|0.10
|1.2808
|1.2968
|1.2808
|80.00
|10615.75
|157
|2008.10.23 18:10
|sell
|79
|0.10
|1.2806
|1.2886
|1.2726
|158
|2008.10.23 21:46
|s/l
|79
|0.10
|1.2886
|1.2886
|1.2726
|-80.00
|10535.75
|159
|2008.10.23 21:46
|sell
|80
|0.10
|1.2884
|1.2964
|1.2804
|160
|2008.10.23 23:03
|s/l
|80
|0.10
|1.2964
|1.2964
|1.2804
|-80.00
|10455.75
|161
|2008.10.23 23:03
|buy
|81
|0.10
|1.2965
|1.2885
|1.3045
|162
|2008.10.24 02:04
|s/l
|81
|0.10
|1.2885
|1.2885
|1.3045
|-79.18
|10376.57
|163
|2008.10.24 02:04
|sell
|82
|0.10
|1.2885
|1.2965
|1.2805
|164
|2008.10.24 04:19
|t/p
|82
|0.10
|1.2805
|1.2965
|1.2805
|80.00
|10456.57
|165
|2008.10.24 04:50
|sell
|83
|0.10
|1.2805
|1.2885
|1.2725
|166
|2008.10.24 08:54
|t/p
|83
|0.10
|1.2725
|1.2885
|1.2725
|80.00
|10536.57
|167
|2008.10.24 08:54
|sell
|84
|0.10
|1.2723
|1.2803
|1.2643
|168
|2008.10.24 09:36
|t/p
|84
|0.10
|1.2643
|1.2803
|1.2643
|80.00
|10616.57
|169
|2008.10.24 09:36
|sell
|85
|0.10
|1.2640
|1.2720
|1.2560
|170
|2008.10.24 10:40
|t/p
|85
|0.10
|1.2560
|1.2720
|1.2560
|80.00
|10696.57
|171
|2008.10.24 10:40
|buy
|86
|0.10
|1.2560
|1.2480
|1.2640
|172
|2008.10.24 14:39
|t/p
|86
|0.10
|1.2640
|1.2480
|1.2640
|80.00
|10776.57
|173
|2008.10.24 14:39
|sell
|87
|0.10
|1.2640
|1.2720
|1.2560
|174
|2008.10.24 15:58
|s/l
|87
|0.10
|1.2720
|1.2720
|1.2560
|-80.00
|10696.57
|175
|2008.10.24 15:58
|sell
|88
|0.10
|1.2718
|1.2798
|1.2638
|176
|2008.10.24 19:37
|t/p
|88
|0.10
|1.2638
|1.2798
|1.2638
|80.00
|10776.57
|177
|2008.10.24 19:37
|sell
|89
|0.10
|1.2635
|1.2715
|1.2555
|178
|2008.10.26 23:55
|t/p
|89
|0.10
|1.2555
|1.2715
|1.2555
|80.00
|10856.57
|179
|2008.10.26 23:55
|sell
|90
|0.10
|1.2543
|1.2623
|1.2463
|180
|2008.10.27 01:54
|s/l
|90
|0.10
|1.2623
|1.2623
|1.2463
|-81.09
|10775.48
|181
|2008.10.27 01:54
|sell
|91
|0.10
|1.2621
|1.2701
|1.2541
|182
|2008.10.27 03:36
|t/p
|91
|0.10
|1.2541
|1.2701
|1.2541
|80.00
|10855.48
|183
|2008.10.27 03:36
|sell
|92
|0.10
|1.2539
|1.2619
|1.2459
|184
|2008.10.27 06:41
|s/l
|92
|0.10
|1.2619
|1.2619
|1.2459
|-80.00
|10775.48
|185
|2008.10.27 06:41
|buy
|93
|0.10
|1.2620
|1.2540
|1.2700
|186
|2008.10.27 07:13
|s/l
|93
|0.10
|1.2540
|1.2540
|1.2700
|-80.00
|10695.48
|187
|2008.10.27 07:13
|sell
|94
|0.10
|1.2540
|1.2620
|1.2460
|188
|2008.10.27 09:43
|t/p
|94
|0.10
|1.2460
|1.2620
|1.2460
|80.00
|10775.48
|189
|2008.10.27 09:43
|sell
|95
|0.10
|1.2458
|1.2538
|1.2378
|190
|2008.10.27 10:37
|t/p
|95
|0.10
|1.2378
|1.2538
|1.2378
|80.00
|10855.48
|191
|2008.10.27 10:37
|sell
|96
|0.10
|1.2375
|1.2455
|1.2295
|192
|2008.10.27 12:39
|s/l
|96
|0.10
|1.2455
|1.2455
|1.2295
|-80.00
|10775.48
|193
|2008.10.27 12:39
|buy
|97
|0.10
|1.2455
|1.2375
|1.2535
|194
|2008.10.27 18:55
|t/p
|97
|0.10
|1.2535
|1.2375
|1.2535
|80.00
|10855.48
|195
|2008.10.27 18:55
|sell
|98
|0.10
|1.2535
|1.2615
|1.2455
|196
|2008.10.27 23:13
|t/p
|98
|0.10
|1.2455
|1.2615
|1.2455
|80.00
|10935.48
|197
|2008.10.27 23:13
|buy
|99
|0.10
|1.2453
|1.2373
|1.2533
|198
|2008.10.28 03:04
|s/l
|99
|0.10
|1.2373
|1.2373
|1.2533
|-79.18
|10856.30
|199
|2008.10.28 03:04
|buy
|100
|0.10
|1.2373
|1.2293
|1.2453
|200
|2008.10.28 05:43
|t/p
|100
|0.10
|1.2453
|1.2293
|1.2453
|80.00
|10936.30
|201
|2008.10.28 05:43
|sell
|101
|0.10
|1.2453
|1.2533
|1.2373
|202
|2008.10.28 07:45
|s/l
|101
|0.10
|1.2533
|1.2533
|1.2373
|-80.00
|10856.30
|203
|2008.10.28 07:45
|sell
|102
|0.10
|1.2531
|1.2611
|1.2451
|204
|2008.10.28 16:53
|t/p
|102
|0.10
|1.2451
|1.2611
|1.2451
|80.00
|10936.30
|205
|2008.10.28 16:53
|sell
|103
|0.10
|1.2449
|1.2529
|1.2369
|206
|2008.10.28 20:21
|s/l
|103
|0.10
|1.2529
|1.2529
|1.2369
|-80.00
|10856.30
|207
|2008.10.28 20:21
|sell
|104
|0.10
|1.2527
|1.2607
|1.2447
|208
|2008.10.28 20:53
|s/l
|104
|0.10
|1.2607
|1.2607
|1.2447
|-80.00
|10776.30
|209
|2008.10.28 20:53
|sell
|105
|0.10
|1.2605
|1.2685
|1.2525
|210
|2008.10.28 21:57
|s/l
|105
|0.10
|1.2685
|1.2685
|1.2525
|-80.00
|10696.30
|211
|2008.10.28 21:57
|buy
|106
|0.10
|1.2686
|1.2606
|1.2766
|212
|2008.10.28 23:46
|t/p
|106
|0.10
|1.2766
|1.2606
|1.2766
|80.00
|10776.30
|213
|2008.10.28 23:46
|sell
|107
|0.10
|1.2767
|1.2847
|1.2687
|214
|2008.10.29 06:08
|t/p
|107
|0.10
|1.2687
|1.2847
|1.2687
|78.91
|10855.21
|215
|2008.10.29 06:08
|buy
|108
|0.10
|1.2687
|1.2607
|1.2767
|216
|2008.10.29 08:43
|t/p
|108
|0.10
|1.2767
|1.2607
|1.2767
|80.00
|10935.21
|217
|2008.10.29 08:43
|buy
|109
|0.10
|1.2769
|1.2689
|1.2849
|218
|2008.10.29 09:29
|s/l
|109
|0.10
|1.2689
|1.2689
|1.2849
|-80.00
|10855.21
|219
|2008.10.29 09:29
|sell
|110
|0.10
|1.2688
|1.2768
|1.2608
|220
|2008.10.29 10:52
|s/l
|110
|0.10
|1.2768
|1.2768
|1.2608
|-80.00
|10775.21
|221
|2008.10.29 10:52
|buy
|111
|0.10
|1.2768
|1.2688
|1.2848
|222
|2008.10.29 16:03
|t/p
|111
|0.10
|1.2848
|1.2688
|1.2848
|80.00
|10855.21
|223
|2008.10.29 16:03
|buy
|112
|0.10
|1.2852
|1.2772
|1.2932
|224
|2008.10.29 16:23
|t/p
|112
|0.10
|1.2932
|1.2772
|1.2932
|80.00
|10935.21
|225
|2008.10.29 16:23
|buy
|113
|0.10
|1.2935
|1.2855
|1.3015
|226
|2008.10.29 17:58
|s/l
|113
|0.10
|1.2855
|1.2855
|1.3015
|-80.00
|10855.21
|227
|2008.10.29 17:58
|sell
|114
|0.10
|1.2855
|1.2935
|1.2775
|228
|2008.10.29 18:37
|s/l
|114
|0.10
|1.2935
|1.2935
|1.2775
|-80.00
|10775.21
|229
|2008.10.29 18:37
|sell
|115
|0.10
|1.2933
|1.3013
|1.2853
|230
|2008.10.29 20:25
|t/p
|115
|0.10
|1.2853
|1.3013
|1.2853
|80.00
|10855.21
|231
|2008.10.29 20:25
|sell
|116
|0.10
|1.2849
|1.2929
|1.2769
|232
|2008.10.29 21:19
|s/l
|116
|0.10
|1.2929
|1.2929
|1.2769
|-80.00
|10775.21
|233
|2008.10.29 21:19
|buy
|117
|0.10
|1.2929
|1.2849
|1.3009
|234
|2008.10.30 02:21
|t/p
|117
|0.10
|1.3009
|1.2849
|1.3009
|82.46
|10857.67
|235
|2008.10.30 02:21
|buy
|118
|0.10
|1.3013
|1.2933
|1.3093
|236
|2008.10.30 03:06
|t/p
|118
|0.10
|1.3093
|1.2933
|1.3093
|80.00
|10937.67
|237
|2008.10.30 03:06
|sell
|119
|0.10
|1.3093
|1.3173
|1.3013
|238
|2008.10.30 03:18
|s/l
|119
|0.10
|1.3173
|1.3173
|1.3013
|-80.00
|10857.67
|239
|2008.10.30 03:18
|sell
|120
|0.10
|1.3171
|1.3251
|1.3091
|240
|2008.10.30 04:41
|s/l
|120
|0.10
|1.3251
|1.3251
|1.3091
|-80.00
|10777.67
|241
|2008.10.30 04:41
|buy
|121
|0.10
|1.3251
|1.3171
|1.3331
|242
|2008.10.30 08:12
|s/l
|121
|0.10
|1.3171
|1.3171
|1.3331
|-80.00
|10697.67
|243
|2008.10.30 08:12
|buy
|122
|0.10
|1.3171
|1.3091
|1.3251
|244
|2008.10.30 11:29
|s/l
|122
|0.10
|1.3091
|1.3091
|1.3251
|-80.00
|10617.67
|245
|2008.10.30 11:29
|buy
|123
|0.10
|1.3092
|1.3012
|1.3172
|246
|2008.10.30 15:26
|s/l
|123
|0.10
|1.3012
|1.3012
|1.3172
|-80.00
|10537.67
|247
|2008.10.30 15:26
|buy
|124
|0.10
|1.3013
|1.2933
|1.3093
|248
|2008.10.30 16:37
|s/l
|124
|0.10
|1.2933
|1.2933
|1.3093
|-80.00
|10457.67
|249
|2008.10.30 16:37
|buy
|125
|0.10
|1.2935
|1.2855
|1.3015
|250
|2008.10.30 17:37
|s/l
|125
|0.10
|1.2855
|1.2855
|1.3015
|-80.00
|10377.67
|251
|2008.10.30 17:37
|buy
|126
|0.10
|1.2856
|1.2776
|1.2936
|252
|2008.10.30 19:58
|t/p
|126
|0.10
|1.2936
|1.2776
|1.2936
|80.00
|10457.67
|253
|2008.10.30 19:58
|sell
|127
|0.10
|1.2936
|1.3016
|1.2856
|254
|2008.10.30 23:48
|t/p
|127
|0.10
|1.2856
|1.3016
|1.2856
|80.00
|10537.67
|255
|2008.10.30 23:48
|buy
|128
|0.10
|1.2854
|1.2774
|1.2934
|256
|2008.10.31 02:34
|s/l
|128
|0.10
|1.2774
|1.2774
|1.2934
|-79.18
|10458.49
|257
|2008.10.31 02:34
|sell
|129
|0.10
|1.2774
|1.2854
|1.2694
|258
|2008.10.31 04:48
|s/l
|129
|0.10
|1.2854
|1.2854
|1.2694
|-80.00
|10378.49
|259
|2008.10.31 04:48
|sell
|130
|0.10
|1.2852
|1.2932
|1.2772
|260
|2008.10.31 08:22
|t/p
|130
|0.10
|1.2772
|1.2932
|1.2772
|80.00
|10458.49
|261
|2008.10.31 08:22
|sell
|131
|0.10
|1.2770
|1.2850
|1.2690
|262
|2008.10.31 08:53
|t/p
|131
|0.10
|1.2690
|1.2850
|1.2690
|80.00
|10538.49
|263
|2008.10.31 08:53
|buy
|132
|0.10
|1.2690
|1.2610
|1.2770
|264
|2008.10.31 11:36
|t/p
|132
|0.10
|1.2770
|1.2610
|1.2770
|80.00
|10618.49
|265
|2008.10.31 11:36
|buy
|133
|0.10
|1.2772
|1.2692
|1.2852
|266
|2008.10.31 16:28
|s/l
|133
|0.10
|1.2692
|1.2692
|1.2852
|-80.00
|10538.49
|267
|2008.10.31 16:28
|sell
|134
|0.10
|1.2691
|1.2771
|1.2611
|268
|2008.10.31 17:17
|s/l
|134
|0.10
|1.2771
|1.2771
|1.2611
|-80.00
|10458.49
|269
|2008.10.31 17:17
|sell
|135
|0.10
|1.2769
|1.2849
|1.2689
|270
|2008.10.31 17:46
|t/p
|135
|0.10
|1.2689
|1.2849
|1.2689
|80.00
|10538.49
|271
|2008.10.31 17:46
|buy
|136
|0.10
|1.2686
|1.2606
|1.2766
|272
|2008.10.31 19:24
|t/p
|136
|0.10
|1.2766
|1.2606
|1.2766
|80.00
|10618.49
|273
|2008.10.31 19:24
|sell
|137
|0.10
|1.2766
|1.2846
|1.2686
|274
|2008.11.03 03:55
|s/l
|137
|0.10
|1.2846
|1.2846
|1.2686
|-81.09
|10537.40
|275
|2008.11.03 03:55
|sell
|138
|0.10
|1.2845
|1.2925
|1.2765
|276
|2008.11.03 14:50
|t/p
|138
|0.10
|1.2765
|1.2925
|1.2765
|80.00
|10617.40
|277
|2008.11.03 14:50
|buy
|139
|0.10
|1.2765
|1.2685
|1.2845
|278
|2008.11.03 18:13
|s/l
|139
|0.10
|1.2685
|1.2685
|1.2845
|-80.00
|10537.40
|279
|2008.11.03 18:13
|sell
|140
|0.10
|1.2683
|1.2763
|1.2603
|280
|2008.11.03 20:26
|t/p
|140
|0.10
|1.2603
|1.2763
|1.2603
|80.00
|10617.40
|281
|2008.11.03 20:26
|sell
|141
|0.10
|1.2601
|1.2681
|1.2521
|282
|2008.11.03 22:13
|close at stop
|141
|0.10
|1.2651
|1.2681
|1.2521
|-50.00
|10567.40