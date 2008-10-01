|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2008.09.24 16:34 - 2008.11.03 22:48
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=70; TakeProfit=70; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|39766
|Ticks modelled
|584733
|Modelling quality
|24.94%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|663.04
|Gross profit
|7061.02
|Gross loss
|-6397.98
|Profit factor
|1.10
|Expected payoff
|3.44
|Absolute drawdown
|63.00
|Maximal drawdown
|1072.99 (9.19%)
|Relative drawdown
|9.19% (1072.99)
|Total trades
|193
|Short positions (won %)
|136 (55.15%)
|Long positions (won %)
|57 (45.61%)
|Profit trades (% of total)
|101 (52.33%)
|Loss trades (% of total)
|92 (47.67%)
|Largest
|profit trade
|72.46
|loss trade
|-73.27
|Average
|profit trade
|69.91
|loss trade
|-69.54
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (557.82)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-490.27)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|557.82 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-490.27 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.10.01 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.4112
|1.4182
|1.4042
|2
|2008.10.01 14:24
|t/p
|1
|0.10
|1.4042
|1.4182
|1.4042
|70.00
|10070.00
|3
|2008.10.01 14:24
|sell
|2
|0.10
|1.4040
|1.4110
|1.3970
|4
|2008.10.02 02:01
|t/p
|2
|0.10
|1.3970
|1.4110
|1.3970
|66.73
|10136.73
|5
|2008.10.02 02:01
|sell
|3
|0.10
|1.3968
|1.4038
|1.3898
|6
|2008.10.02 09:20
|t/p
|3
|0.10
|1.3898
|1.4038
|1.3898
|70.00
|10206.73
|7
|2008.10.02 09:20
|sell
|4
|0.10
|1.3896
|1.3966
|1.3826
|8
|2008.10.02 14:35
|t/p
|4
|0.10
|1.3826
|1.3966
|1.3826
|70.00
|10276.73
|9
|2008.10.02 14:35
|sell
|5
|0.10
|1.3823
|1.3893
|1.3753
|10
|2008.10.03 07:58
|s/l
|5
|0.10
|1.3893
|1.3893
|1.3753
|-71.09
|10205.64
|11
|2008.10.03 07:58
|sell
|6
|0.10
|1.3892
|1.3962
|1.3822
|12
|2008.10.03 09:09
|t/p
|6
|0.10
|1.3822
|1.3962
|1.3822
|70.00
|10275.64
|13
|2008.10.03 09:09
|sell
|7
|0.10
|1.3819
|1.3889
|1.3749
|14
|2008.10.03 11:19
|s/l
|7
|0.10
|1.3889
|1.3889
|1.3749
|-70.00
|10205.64
|15
|2008.10.03 11:19
|sell
|8
|0.10
|1.3887
|1.3957
|1.3817
|16
|2008.10.03 14:32
|t/p
|8
|0.10
|1.3817
|1.3957
|1.3817
|70.00
|10275.64
|17
|2008.10.03 14:32
|sell
|9
|0.10
|1.3815
|1.3885
|1.3745
|18
|2008.10.03 14:59
|t/p
|9
|0.10
|1.3745
|1.3885
|1.3745
|70.00
|10345.64
|19
|2008.10.03 14:59
|sell
|10
|0.10
|1.3742
|1.3812
|1.3672
|20
|2008.10.03 16:54
|s/l
|10
|0.10
|1.3812
|1.3812
|1.3672
|-70.00
|10275.64
|21
|2008.10.03 16:54
|sell
|11
|0.10
|1.3810
|1.3880
|1.3740
|22
|2008.10.03 20:07
|s/l
|11
|0.10
|1.3880
|1.3880
|1.3740
|-70.00
|10205.64
|23
|2008.10.03 20:07
|sell
|12
|0.10
|1.3878
|1.3948
|1.3808
|24
|2008.10.03 21:35
|t/p
|12
|0.10
|1.3808
|1.3948
|1.3808
|70.00
|10275.64
|25
|2008.10.03 21:35
|sell
|13
|0.10
|1.3806
|1.3876
|1.3736
|26
|2008.10.05 23:00
|t/p
|13
|0.10
|1.3736
|1.3876
|1.3736
|70.00
|10345.64
|27
|2008.10.05 23:00
|sell
|14
|0.10
|1.3668
|1.3738
|1.3598
|28
|2008.10.06 07:44
|t/p
|14
|0.10
|1.3598
|1.3738
|1.3598
|68.91
|10414.55
|29
|2008.10.06 07:44
|sell
|15
|0.10
|1.3596
|1.3666
|1.3526
|30
|2008.10.06 16:21
|t/p
|15
|0.10
|1.3526
|1.3666
|1.3526
|70.00
|10484.55
|31
|2008.10.06 16:21
|sell
|16
|0.10
|1.3524
|1.3594
|1.3454
|32
|2008.10.06 21:15
|t/p
|16
|0.10
|1.3454
|1.3594
|1.3454
|70.00
|10554.55
|33
|2008.10.06 21:15
|sell
|17
|0.10
|1.3452
|1.3522
|1.3382
|34
|2008.10.06 21:46
|s/l
|17
|0.10
|1.3522
|1.3522
|1.3382
|-70.00
|10484.55
|35
|2008.10.06 21:46
|sell
|18
|0.10
|1.3521
|1.3591
|1.3451
|36
|2008.10.07 06:11
|s/l
|18
|0.10
|1.3591
|1.3591
|1.3451
|-71.09
|10413.46
|37
|2008.10.07 06:11
|sell
|19
|0.10
|1.3589
|1.3659
|1.3519
|38
|2008.10.07 10:16
|t/p
|19
|0.10
|1.3519
|1.3659
|1.3519
|70.00
|10483.46
|39
|2008.10.07 10:16
|buy
|20
|0.10
|1.3519
|1.3449
|1.3589
|40
|2008.10.07 13:10
|t/p
|20
|0.10
|1.3589
|1.3449
|1.3589
|70.00
|10553.46
|41
|2008.10.07 13:10
|sell
|21
|0.10
|1.3589
|1.3659
|1.3519
|42
|2008.10.07 15:00
|s/l
|21
|0.10
|1.3659
|1.3659
|1.3519
|-70.00
|10483.46
|43
|2008.10.07 15:00
|sell
|22
|0.10
|1.3661
|1.3731
|1.3591
|44
|2008.10.07 15:33
|s/l
|22
|0.10
|1.3731
|1.3731
|1.3591
|-70.00
|10413.46
|45
|2008.10.07 15:33
|sell
|23
|0.10
|1.3729
|1.3799
|1.3659
|46
|2008.10.07 16:43
|t/p
|23
|0.10
|1.3659
|1.3799
|1.3659
|70.00
|10483.46
|47
|2008.10.07 16:43
|sell
|24
|0.10
|1.3656
|1.3726
|1.3586
|48
|2008.10.07 19:44
|t/p
|24
|0.10
|1.3586
|1.3726
|1.3586
|70.00
|10553.46
|49
|2008.10.07 19:44
|sell
|25
|0.10
|1.3584
|1.3654
|1.3514
|50
|2008.10.07 20:49
|s/l
|25
|0.10
|1.3654
|1.3654
|1.3514
|-70.00
|10483.46
|51
|2008.10.07 20:49
|sell
|26
|0.10
|1.3652
|1.3722
|1.3582
|52
|2008.10.07 23:07
|t/p
|26
|0.10
|1.3582
|1.3722
|1.3582
|70.00
|10553.46
|53
|2008.10.07 23:07
|buy
|27
|0.10
|1.3582
|1.3512
|1.3652
|54
|2008.10.08 09:11
|t/p
|27
|0.10
|1.3652
|1.3512
|1.3652
|70.82
|10624.28
|55
|2008.10.08 09:11
|sell
|28
|0.10
|1.3652
|1.3722
|1.3582
|56
|2008.10.08 13:25
|s/l
|28
|0.10
|1.3722
|1.3722
|1.3582
|-70.00
|10554.28
|57
|2008.10.08 13:25
|sell
|29
|0.10
|1.3720
|1.3790
|1.3650
|58
|2008.10.08 14:30
|t/p
|29
|0.10
|1.3650
|1.3790
|1.3650
|70.00
|10624.28
|59
|2008.10.08 14:30
|sell
|30
|0.10
|1.3648
|1.3718
|1.3578
|60
|2008.10.08 19:10
|s/l
|30
|0.10
|1.3718
|1.3718
|1.3578
|-70.00
|10554.28
|61
|2008.10.08 19:10
|sell
|31
|0.10
|1.3716
|1.3786
|1.3646
|62
|2008.10.08 23:09
|t/p
|31
|0.10
|1.3646
|1.3786
|1.3646
|70.00
|10624.28
|63
|2008.10.08 23:09
|sell
|32
|0.10
|1.3643
|1.3713
|1.3573
|64
|2008.10.09 09:30
|s/l
|32
|0.10
|1.3713
|1.3713
|1.3573
|-73.27
|10551.01
|65
|2008.10.09 09:30
|sell
|33
|0.10
|1.3712
|1.3782
|1.3642
|66
|2008.10.09 10:22
|s/l
|33
|0.10
|1.3782
|1.3782
|1.3642
|-70.00
|10481.01
|67
|2008.10.09 10:22
|sell
|34
|0.10
|1.3780
|1.3850
|1.3710
|68
|2008.10.09 12:36
|t/p
|34
|0.10
|1.3710
|1.3850
|1.3710
|70.00
|10551.01
|69
|2008.10.09 12:36
|sell
|35
|0.10
|1.3708
|1.3778
|1.3638
|70
|2008.10.09 16:27
|t/p
|35
|0.10
|1.3638
|1.3778
|1.3638
|70.00
|10621.01
|71
|2008.10.09 16:27
|buy
|36
|0.10
|1.3638
|1.3568
|1.3708
|72
|2008.10.10 01:30
|s/l
|36
|0.10
|1.3568
|1.3568
|1.3708
|-69.18
|10551.83
|73
|2008.10.10 01:30
|sell
|37
|0.10
|1.3568
|1.3638
|1.3498
|74
|2008.10.10 09:32
|s/l
|37
|0.10
|1.3638
|1.3638
|1.3498
|-70.00
|10481.83
|75
|2008.10.10 09:32
|sell
|38
|0.10
|1.3636
|1.3706
|1.3566
|76
|2008.10.10 11:44
|t/p
|38
|0.10
|1.3566
|1.3706
|1.3566
|70.00
|10551.83
|77
|2008.10.10 11:44
|sell
|39
|0.10
|1.3564
|1.3634
|1.3494
|78
|2008.10.10 15:01
|t/p
|39
|0.10
|1.3494
|1.3634
|1.3494
|70.00
|10621.83
|79
|2008.10.10 15:01
|buy
|40
|0.10
|1.3494
|1.3424
|1.3564
|80
|2008.10.10 15:57
|t/p
|40
|0.10
|1.3564
|1.3424
|1.3564
|70.00
|10691.83
|81
|2008.10.10 15:57
|sell
|41
|0.10
|1.3564
|1.3634
|1.3494
|82
|2008.10.10 17:10
|t/p
|41
|0.10
|1.3494
|1.3634
|1.3494
|70.00
|10761.83
|83
|2008.10.10 17:10
|sell
|42
|0.10
|1.3492
|1.3562
|1.3422
|84
|2008.10.10 19:25
|t/p
|42
|0.10
|1.3422
|1.3562
|1.3422
|70.00
|10831.83
|85
|2008.10.10 19:25
|sell
|43
|0.10
|1.3419
|1.3489
|1.3349
|86
|2008.10.10 20:26
|t/p
|43
|0.10
|1.3349
|1.3489
|1.3349
|70.00
|10901.83
|87
|2008.10.10 20:26
|sell
|44
|0.10
|1.3347
|1.3417
|1.3277
|88
|2008.10.10 20:44
|t/p
|44
|0.10
|1.3277
|1.3417
|1.3277
|70.00
|10971.83
|89
|2008.10.10 20:44
|sell
|45
|0.10
|1.3275
|1.3345
|1.3205
|90
|2008.10.10 21:11
|s/l
|45
|0.10
|1.3345
|1.3345
|1.3205
|-70.00
|10901.83
|91
|2008.10.10 21:11
|buy
|46
|0.10
|1.3345
|1.3275
|1.3415
|92
|2008.10.10 21:29
|t/p
|46
|0.10
|1.3415
|1.3275
|1.3415
|70.00
|10971.83
|93
|2008.10.10 21:29
|buy
|47
|0.10
|1.3417
|1.3347
|1.3487
|94
|2008.10.12 23:00
|t/p
|47
|0.10
|1.3487
|1.3347
|1.3487
|70.00
|11041.83
|95
|2008.10.12 23:00
|sell
|48
|0.10
|1.3572
|1.3642
|1.3502
|96
|2008.10.13 04:47
|t/p
|48
|0.10
|1.3502
|1.3642
|1.3502
|68.91
|11110.74
|97
|2008.10.13 04:47
|sell
|49
|0.10
|1.3500
|1.3570
|1.3430
|98
|2008.10.13 08:01
|s/l
|49
|0.10
|1.3570
|1.3570
|1.3430
|-70.00
|11040.74
|99
|2008.10.13 08:01
|buy
|50
|0.10
|1.3570
|1.3500
|1.3640
|100
|2008.10.13 08:26
|t/p
|50
|0.10
|1.3640
|1.3500
|1.3640
|70.00
|11110.74
|101
|2008.10.13 08:26
|buy
|51
|0.10
|1.3642
|1.3572
|1.3712
|102
|2008.10.13 12:09
|s/l
|51
|0.10
|1.3572
|1.3572
|1.3712
|-70.00
|11040.74
|103
|2008.10.13 12:09
|sell
|52
|0.10
|1.3572
|1.3642
|1.3502
|104
|2008.10.13 13:53
|s/l
|52
|0.10
|1.3642
|1.3642
|1.3502
|-70.00
|10970.74
|105
|2008.10.13 13:53
|sell
|53
|0.10
|1.3640
|1.3710
|1.3570
|106
|2008.10.13 17:29
|t/p
|53
|0.10
|1.3570
|1.3710
|1.3570
|70.00
|11040.74
|107
|2008.10.13 17:29
|sell
|54
|0.10
|1.3568
|1.3638
|1.3498
|108
|2008.10.13 18:19
|t/p
|54
|0.10
|1.3498
|1.3638
|1.3498
|70.00
|11110.74
|109
|2008.10.13 18:19
|sell
|55
|0.10
|1.3495
|1.3565
|1.3425
|110
|2008.10.13 21:30
|s/l
|55
|0.10
|1.3565
|1.3565
|1.3425
|-70.00
|11040.74
|111
|2008.10.13 21:30
|sell
|56
|0.10
|1.3563
|1.3633
|1.3493
|112
|2008.10.14 01:40
|s/l
|56
|0.10
|1.3633
|1.3633
|1.3493
|-71.09
|10969.65
|113
|2008.10.14 01:40
|sell
|57
|0.10
|1.3631
|1.3701
|1.3561
|114
|2008.10.14 12:03
|s/l
|57
|0.10
|1.3701
|1.3701
|1.3561
|-70.00
|10899.65
|115
|2008.10.14 12:03
|sell
|58
|0.10
|1.3700
|1.3770
|1.3630
|116
|2008.10.14 14:45
|s/l
|58
|0.10
|1.3770
|1.3770
|1.3630
|-70.00
|10829.65
|117
|2008.10.14 14:45
|buy
|59
|0.10
|1.3770
|1.3700
|1.3840
|118
|2008.10.14 15:12
|s/l
|59
|0.10
|1.3700
|1.3700
|1.3840
|-70.00
|10759.65
|119
|2008.10.14 15:12
|buy
|60
|0.10
|1.3702
|1.3632
|1.3772
|120
|2008.10.14 16:24
|s/l
|60
|0.10
|1.3632
|1.3632
|1.3772
|-70.00
|10689.65
|121
|2008.10.14 16:24
|buy
|61
|0.10
|1.3634
|1.3564
|1.3704
|122
|2008.10.15 01:41
|s/l
|61
|0.10
|1.3564
|1.3564
|1.3704
|-69.18
|10620.47
|123
|2008.10.15 01:41
|buy
|62
|0.10
|1.3566
|1.3496
|1.3636
|124
|2008.10.15 12:18
|t/p
|62
|0.10
|1.3636
|1.3496
|1.3636
|70.00
|10690.47
|125
|2008.10.15 12:18
|sell
|63
|0.10
|1.3636
|1.3706
|1.3566
|126
|2008.10.15 15:29
|t/p
|63
|0.10
|1.3566
|1.3706
|1.3566
|70.00
|10760.47
|127
|2008.10.15 15:29
|buy
|64
|0.10
|1.3565
|1.3495
|1.3635
|128
|2008.10.15 16:40
|t/p
|64
|0.10
|1.3635
|1.3495
|1.3635
|70.00
|10830.47
|129
|2008.10.15 16:40
|buy
|65
|0.10
|1.3638
|1.3568
|1.3708
|130
|2008.10.15 17:12
|s/l
|65
|0.10
|1.3568
|1.3568
|1.3708
|-70.00
|10760.47
|131
|2008.10.15 17:12
|buy
|66
|0.10
|1.3570
|1.3500
|1.3640
|132
|2008.10.15 20:08
|s/l
|66
|0.10
|1.3500
|1.3500
|1.3640
|-70.00
|10690.47
|133
|2008.10.15 20:08
|sell
|67
|0.10
|1.3500
|1.3570
|1.3430
|134
|2008.10.16 00:23
|t/p
|67
|0.10
|1.3430
|1.3570
|1.3430
|66.73
|10757.20
|135
|2008.10.16 00:23
|buy
|68
|0.10
|1.3429
|1.3359
|1.3499
|136
|2008.10.16 02:44
|t/p
|68
|0.10
|1.3499
|1.3359
|1.3499
|70.00
|10827.20
|137
|2008.10.16 02:44
|sell
|69
|0.10
|1.3499
|1.3569
|1.3429
|138
|2008.10.16 06:18
|t/p
|69
|0.10
|1.3429
|1.3569
|1.3429
|70.00
|10897.20
|139
|2008.10.16 06:18
|buy
|70
|0.10
|1.3429
|1.3359
|1.3499
|140
|2008.10.16 06:39
|s/l
|70
|0.10
|1.3359
|1.3359
|1.3499
|-70.00
|10827.20
|141
|2008.10.16 06:39
|buy
|71
|0.10
|1.3361
|1.3291
|1.3431
|142
|2008.10.16 07:11
|t/p
|71
|0.10
|1.3431
|1.3291
|1.3431
|70.00
|10897.20
|143
|2008.10.16 07:11
|buy
|72
|0.10
|1.3433
|1.3363
|1.3503
|144
|2008.10.16 07:39
|s/l
|72
|0.10
|1.3363
|1.3363
|1.3503
|-70.00
|10827.20
|145
|2008.10.16 07:39
|buy
|73
|0.10
|1.3364
|1.3294
|1.3434
|146
|2008.10.16 10:01
|t/p
|73
|0.10
|1.3434
|1.3294
|1.3434
|70.00
|10897.20
|147
|2008.10.16 10:01
|sell
|74
|0.10
|1.3434
|1.3504
|1.3364
|148
|2008.10.16 13:14
|s/l
|74
|0.10
|1.3504
|1.3504
|1.3364
|-70.00
|10827.20
|149
|2008.10.16 13:14
|sell
|75
|0.10
|1.3502
|1.3572
|1.3432
|150
|2008.10.16 16:11
|t/p
|75
|0.10
|1.3432
|1.3572
|1.3432
|70.00
|10897.20
|151
|2008.10.16 16:11
|buy
|76
|0.10
|1.3432
|1.3362
|1.3502
|152
|2008.10.17 01:06
|t/p
|76
|0.10
|1.3502
|1.3362
|1.3502
|70.82
|10968.02
|153
|2008.10.17 01:06
|buy
|77
|0.10
|1.3504
|1.3434
|1.3574
|154
|2008.10.17 03:43
|s/l
|77
|0.10
|1.3434
|1.3434
|1.3574
|-70.00
|10898.02
|155
|2008.10.17 03:43
|buy
|78
|0.10
|1.3436
|1.3366
|1.3506
|156
|2008.10.17 07:03
|t/p
|78
|0.10
|1.3506
|1.3366
|1.3506
|70.00
|10968.02
|157
|2008.10.17 07:03
|sell
|79
|0.10
|1.3506
|1.3576
|1.3436
|158
|2008.10.17 10:01
|t/p
|79
|0.10
|1.3436
|1.3576
|1.3436
|70.00
|11038.02
|159
|2008.10.17 10:01
|sell
|80
|0.10
|1.3434
|1.3504
|1.3364
|160
|2008.10.20 08:43
|s/l
|80
|0.10
|1.3504
|1.3504
|1.3364
|-71.09
|10966.93
|161
|2008.10.20 08:43
|sell
|81
|0.10
|1.3503
|1.3573
|1.3433
|162
|2008.10.20 13:04
|t/p
|81
|0.10
|1.3433
|1.3573
|1.3433
|70.00
|11036.93
|163
|2008.10.20 13:04
|buy
|82
|0.10
|1.3433
|1.3363
|1.3503
|164
|2008.10.20 15:25
|s/l
|82
|0.10
|1.3363
|1.3363
|1.3503
|-70.00
|10966.93
|165
|2008.10.20 15:25
|sell
|83
|0.10
|1.3363
|1.3433
|1.3293
|166
|2008.10.20 16:53
|t/p
|83
|0.10
|1.3293
|1.3433
|1.3293
|70.00
|11036.93
|167
|2008.10.20 16:53
|sell
|84
|0.10
|1.3291
|1.3361
|1.3221
|168
|2008.10.21 10:31
|t/p
|84
|0.10
|1.3221
|1.3361
|1.3221
|68.91
|11105.84
|169
|2008.10.21 10:31
|sell
|85
|0.10
|1.3219
|1.3289
|1.3149
|170
|2008.10.21 17:35
|t/p
|85
|0.10
|1.3149
|1.3289
|1.3149
|70.00
|11175.84
|171
|2008.10.21 17:35
|sell
|86
|0.10
|1.3147
|1.3217
|1.3077
|172
|2008.10.21 21:23
|t/p
|86
|0.10
|1.3077
|1.3217
|1.3077
|70.00
|11245.84
|173
|2008.10.21 21:23
|sell
|87
|0.10
|1.3073
|1.3143
|1.3003
|174
|2008.10.22 01:42
|t/p
|87
|0.10
|1.3003
|1.3143
|1.3003
|68.91
|11314.75
|175
|2008.10.22 01:42
|sell
|88
|0.10
|1.3001
|1.3071
|1.2931
|176
|2008.10.22 05:31
|t/p
|88
|0.10
|1.2931
|1.3071
|1.2931
|70.00
|11384.75
|177
|2008.10.22 05:31
|sell
|89
|0.10
|1.2929
|1.2999
|1.2859
|178
|2008.10.22 06:17
|t/p
|89
|0.10
|1.2859
|1.2999
|1.2859
|70.00
|11454.75
|179
|2008.10.22 06:17
|sell
|90
|0.10
|1.2855
|1.2925
|1.2785
|180
|2008.10.22 06:29
|t/p
|90
|0.10
|1.2785
|1.2925
|1.2785
|70.00
|11524.75
|181
|2008.10.22 06:29
|sell
|91
|0.10
|1.2781
|1.2851
|1.2711
|182
|2008.10.22 07:09
|s/l
|91
|0.10
|1.2851
|1.2851
|1.2711
|-70.00
|11454.75
|183
|2008.10.22 07:09
|sell
|92
|0.10
|1.2849
|1.2919
|1.2779
|184
|2008.10.22 10:44
|s/l
|92
|0.10
|1.2919
|1.2919
|1.2779
|-70.00
|11384.75
|185
|2008.10.22 10:44
|sell
|93
|0.10
|1.2917
|1.2987
|1.2847
|186
|2008.10.22 12:38
|t/p
|93
|0.10
|1.2847
|1.2987
|1.2847
|70.00
|11454.75
|187
|2008.10.22 12:38
|sell
|94
|0.10
|1.2845
|1.2915
|1.2775
|188
|2008.10.22 17:00
|s/l
|94
|0.10
|1.2915
|1.2915
|1.2775
|-70.00
|11384.75
|189
|2008.10.22 17:00
|buy
|95
|0.10
|1.2915
|1.2845
|1.2985
|190
|2008.10.22 17:35
|s/l
|95
|0.10
|1.2845
|1.2845
|1.2985
|-70.00
|11314.75
|191
|2008.10.22 17:35
|buy
|96
|0.10
|1.2847
|1.2777
|1.2917
|192
|2008.10.23 01:07
|s/l
|96
|0.10
|1.2777
|1.2777
|1.2917
|-67.54
|11247.21
|193
|2008.10.23 01:07
|buy
|97
|0.10
|1.2779
|1.2709
|1.2849
|194
|2008.10.23 02:09
|t/p
|97
|0.10
|1.2849
|1.2709
|1.2849
|70.00
|11317.21
|195
|2008.10.23 02:09
|buy
|98
|0.10
|1.2851
|1.2781
|1.2921
|196
|2008.10.23 05:00
|s/l
|98
|0.10
|1.2781
|1.2781
|1.2921
|-70.00
|11247.21
|197
|2008.10.23 05:00
|sell
|99
|0.10
|1.2781
|1.2851
|1.2711
|198
|2008.10.23 08:32
|s/l
|99
|0.10
|1.2851
|1.2851
|1.2711
|-70.00
|11177.21
|199
|2008.10.23 08:32
|sell
|100
|0.10
|1.2851
|1.2921
|1.2781
|200
|2008.10.23 09:28
|t/p
|100
|0.10
|1.2781
|1.2921
|1.2781
|70.00
|11247.21
|201
|2008.10.23 09:28
|sell
|101
|0.10
|1.2779
|1.2849
|1.2709
|202
|2008.10.23 11:22
|s/l
|101
|0.10
|1.2849
|1.2849
|1.2709
|-70.00
|11177.21
|203
|2008.10.23 11:22
|sell
|102
|0.10
|1.2847
|1.2917
|1.2777
|204
|2008.10.23 14:25
|t/p
|102
|0.10
|1.2777
|1.2917
|1.2777
|70.00
|11247.21
|205
|2008.10.23 14:25
|sell
|103
|0.10
|1.2775
|1.2845
|1.2705
|206
|2008.10.23 16:41
|s/l
|103
|0.10
|1.2845
|1.2845
|1.2705
|-70.00
|11177.21
|207
|2008.10.23 16:41
|sell
|104
|0.10
|1.2844
|1.2914
|1.2774
|208
|2008.10.23 22:18
|s/l
|104
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.2774
|-70.00
|11107.21
|209
|2008.10.23 22:18
|sell
|105
|0.10
|1.2912
|1.2982
|1.2842
|210
|2008.10.23 23:13
|s/l
|105
|0.10
|1.2982
|1.2982
|1.2842
|-70.00
|11037.21
|211
|2008.10.23 23:13
|sell
|106
|0.10
|1.2981
|1.3051
|1.2911
|212
|2008.10.24 01:36
|t/p
|106
|0.10
|1.2911
|1.3051
|1.2911
|68.91
|11106.12
|213
|2008.10.24 01:36
|sell
|107
|0.10
|1.2909
|1.2979
|1.2839
|214
|2008.10.24 03:53
|t/p
|107
|0.10
|1.2839
|1.2979
|1.2839
|70.00
|11176.12
|215
|2008.10.24 03:53
|sell
|108
|0.10
|1.2837
|1.2907
|1.2767
|216
|2008.10.24 04:36
|t/p
|108
|0.10
|1.2767
|1.2907
|1.2767
|70.00
|11246.12
|217
|2008.10.24 04:50
|sell
|109
|0.10
|1.2805
|1.2875
|1.2735
|218
|2008.10.24 08:30
|t/p
|109
|0.10
|1.2735
|1.2875
|1.2735
|70.00
|11316.12
|219
|2008.10.24 08:30
|sell
|110
|0.10
|1.2733
|1.2803
|1.2663
|220
|2008.10.24 09:33
|t/p
|110
|0.10
|1.2663
|1.2803
|1.2663
|70.00
|11386.12
|221
|2008.10.24 09:33
|sell
|111
|0.10
|1.2660
|1.2730
|1.2590
|222
|2008.10.24 10:18
|t/p
|111
|0.10
|1.2590
|1.2730
|1.2590
|70.00
|11456.12
|223
|2008.10.24 10:18
|buy
|112
|0.10
|1.2590
|1.2520
|1.2660
|224
|2008.10.24 11:33
|s/l
|112
|0.10
|1.2520
|1.2520
|1.2660
|-70.00
|11386.12
|225
|2008.10.24 11:33
|sell
|113
|0.10
|1.2520
|1.2590
|1.2450
|226
|2008.10.24 12:18
|s/l
|113
|0.10
|1.2590
|1.2590
|1.2450
|-70.00
|11316.12
|227
|2008.10.24 12:18
|buy
|114
|0.10
|1.2590
|1.2520
|1.2660
|228
|2008.10.24 14:40
|t/p
|114
|0.10
|1.2660
|1.2520
|1.2660
|70.00
|11386.12
|229
|2008.10.24 14:40
|sell
|115
|0.10
|1.2661
|1.2731
|1.2591
|230
|2008.10.24 15:58
|s/l
|115
|0.10
|1.2731
|1.2731
|1.2591
|-70.00
|11316.12
|231
|2008.10.24 15:58
|sell
|116
|0.10
|1.2731
|1.2801
|1.2661
|232
|2008.10.24 16:18
|t/p
|116
|0.10
|1.2661
|1.2801
|1.2661
|70.00
|11386.12
|233
|2008.10.24 16:18
|sell
|117
|0.10
|1.2658
|1.2728
|1.2588
|234
|2008.10.24 16:59
|s/l
|117
|0.10
|1.2728
|1.2728
|1.2588
|-70.00
|11316.12
|235
|2008.10.24 16:59
|sell
|118
|0.10
|1.2728
|1.2798
|1.2658
|236
|2008.10.24 17:59
|t/p
|118
|0.10
|1.2658
|1.2798
|1.2658
|70.00
|11386.12
|237
|2008.10.24 17:59
|sell
|119
|0.10
|1.2655
|1.2725
|1.2585
|238
|2008.10.24 18:12
|s/l
|119
|0.10
|1.2725
|1.2725
|1.2585
|-70.00
|11316.12
|239
|2008.10.24 18:12
|sell
|120
|0.10
|1.2724
|1.2794
|1.2654
|240
|2008.10.24 19:11
|t/p
|120
|0.10
|1.2654
|1.2794
|1.2654
|70.00
|11386.12
|241
|2008.10.24 19:11
|sell
|121
|0.10
|1.2651
|1.2721
|1.2581
|242
|2008.10.24 20:05
|t/p
|121
|0.10
|1.2581
|1.2721
|1.2581
|70.00
|11456.12
|243
|2008.10.24 20:05
|sell
|122
|0.10
|1.2579
|1.2649
|1.2509
|244
|2008.10.24 21:11
|s/l
|122
|0.10
|1.2649
|1.2649
|1.2509
|-70.00
|11386.12
|245
|2008.10.24 21:11
|sell
|123
|0.10
|1.2647
|1.2717
|1.2577
|246
|2008.10.24 22:01
|t/p
|123
|0.10
|1.2577
|1.2717
|1.2577
|70.00
|11456.12
|247
|2008.10.24 22:01
|sell
|124
|0.10
|1.2574
|1.2644
|1.2504
|248
|2008.10.27 02:01
|s/l
|124
|0.10
|1.2644
|1.2644
|1.2504
|-71.09
|11385.03
|249
|2008.10.27 02:01
|sell
|125
|0.10
|1.2642
|1.2712
|1.2572
|250
|2008.10.27 03:33
|t/p
|125
|0.10
|1.2572
|1.2712
|1.2572
|70.00
|11455.03
|251
|2008.10.27 03:33
|sell
|126
|0.10
|1.2570
|1.2640
|1.2500
|252
|2008.10.27 09:11
|t/p
|126
|0.10
|1.2500
|1.2640
|1.2500
|70.00
|11525.03
|253
|2008.10.27 09:11
|sell
|127
|0.10
|1.2498
|1.2568
|1.2428
|254
|2008.10.27 09:53
|t/p
|127
|0.10
|1.2428
|1.2568
|1.2428
|70.00
|11595.03
|255
|2008.10.27 09:53
|sell
|128
|0.10
|1.2425
|1.2495
|1.2355
|256
|2008.10.27 11:07
|t/p
|128
|0.10
|1.2355
|1.2495
|1.2355
|70.00
|11665.03
|257
|2008.10.27 11:07
|sell
|129
|0.10
|1.2350
|1.2420
|1.2280
|258
|2008.10.27 11:34
|s/l
|129
|0.10
|1.2420
|1.2420
|1.2280
|-70.00
|11595.03
|259
|2008.10.27 11:34
|sell
|130
|0.10
|1.2418
|1.2488
|1.2348
|260
|2008.10.27 18:05
|s/l
|130
|0.10
|1.2488
|1.2488
|1.2348
|-70.00
|11525.03
|261
|2008.10.27 18:05
|sell
|131
|0.10
|1.2488
|1.2558
|1.2418
|262
|2008.10.27 19:31
|s/l
|131
|0.10
|1.2558
|1.2558
|1.2418
|-70.00
|11455.03
|263
|2008.10.27 19:31
|buy
|132
|0.10
|1.2559
|1.2489
|1.2629
|264
|2008.10.27 23:00
|s/l
|132
|0.10
|1.2489
|1.2489
|1.2629
|-70.00
|11385.03
|265
|2008.10.27 23:00
|buy
|133
|0.10
|1.2491
|1.2421
|1.2561
|266
|2008.10.28 02:34
|s/l
|133
|0.10
|1.2421
|1.2421
|1.2561
|-69.18
|11315.85
|267
|2008.10.28 02:34
|sell
|134
|0.10
|1.2421
|1.2491
|1.2351
|268
|2008.10.28 03:14
|t/p
|134
|0.10
|1.2351
|1.2491
|1.2351
|70.00
|11385.85
|269
|2008.10.28 03:14
|buy
|135
|0.10
|1.2351
|1.2281
|1.2421
|270
|2008.10.28 04:38
|t/p
|135
|0.10
|1.2421
|1.2281
|1.2421
|70.00
|11455.85
|271
|2008.10.28 04:38
|sell
|136
|0.10
|1.2422
|1.2492
|1.2352
|272
|2008.10.28 07:37
|s/l
|136
|0.10
|1.2492
|1.2492
|1.2352
|-70.00
|11385.85
|273
|2008.10.28 07:37
|sell
|137
|0.10
|1.2491
|1.2561
|1.2421
|274
|2008.10.28 08:34
|s/l
|137
|0.10
|1.2561
|1.2561
|1.2421
|-70.00
|11315.85
|275
|2008.10.28 08:34
|sell
|138
|0.10
|1.2559
|1.2629
|1.2489
|276
|2008.10.28 09:50
|t/p
|138
|0.10
|1.2489
|1.2629
|1.2489
|70.00
|11385.85
|277
|2008.10.28 09:50
|sell
|139
|0.10
|1.2487
|1.2557
|1.2417
|278
|2008.10.28 13:45
|s/l
|139
|0.10
|1.2557
|1.2557
|1.2417
|-70.00
|11315.85
|279
|2008.10.28 13:45
|sell
|140
|0.10
|1.2555
|1.2625
|1.2485
|280
|2008.10.28 16:42
|t/p
|140
|0.10
|1.2485
|1.2625
|1.2485
|70.00
|11385.85
|281
|2008.10.28 16:42
|sell
|141
|0.10
|1.2483
|1.2553
|1.2413
|282
|2008.10.28 20:30
|s/l
|141
|0.10
|1.2553
|1.2553
|1.2413
|-70.00
|11315.85
|283
|2008.10.28 20:30
|sell
|142
|0.10
|1.2551
|1.2621
|1.2481
|284
|2008.10.28 20:54
|s/l
|142
|0.10
|1.2621
|1.2621
|1.2481
|-70.00
|11245.85
|285
|2008.10.28 20:54
|sell
|143
|0.10
|1.2623
|1.2693
|1.2553
|286
|2008.10.28 21:58
|s/l
|143
|0.10
|1.2693
|1.2693
|1.2553
|-70.00
|11175.85
|287
|2008.10.28 21:58
|buy
|144
|0.10
|1.2693
|1.2623
|1.2763
|288
|2008.10.28 23:46
|t/p
|144
|0.10
|1.2763
|1.2623
|1.2763
|70.00
|11245.85
|289
|2008.10.28 23:46
|sell
|145
|0.10
|1.2765
|1.2835
|1.2695
|290
|2008.10.29 01:05
|s/l
|145
|0.10
|1.2835
|1.2835
|1.2695
|-71.09
|11174.76
|291
|2008.10.29 01:05
|sell
|146
|0.10
|1.2833
|1.2903
|1.2763
|292
|2008.10.29 02:18
|t/p
|146
|0.10
|1.2763
|1.2903
|1.2763
|70.00
|11244.76
|293
|2008.10.29 02:18
|sell
|147
|0.10
|1.2761
|1.2831
|1.2691
|294
|2008.10.29 06:08
|t/p
|147
|0.10
|1.2691
|1.2831
|1.2691
|70.00
|11314.76
|295
|2008.10.29 06:08
|sell
|148
|0.10
|1.2689
|1.2759
|1.2619
|296
|2008.10.29 08:41
|s/l
|148
|0.10
|1.2759
|1.2759
|1.2619
|-70.00
|11244.76
|297
|2008.10.29 08:41
|buy
|149
|0.10
|1.2759
|1.2689
|1.2829
|298
|2008.10.29 09:29
|s/l
|149
|0.10
|1.2689
|1.2689
|1.2829
|-70.00
|11174.76
|299
|2008.10.29 09:29
|buy
|150
|0.10
|1.2690
|1.2620
|1.2760
|300
|2008.10.29 10:50
|t/p
|150
|0.10
|1.2760
|1.2620
|1.2760
|70.00
|11244.76
|301
|2008.10.29 10:50
|sell
|151
|0.10
|1.2762
|1.2832
|1.2692
|302
|2008.10.29 12:50
|s/l
|151
|0.10
|1.2832
|1.2832
|1.2692
|-70.00
|11174.76
|303
|2008.10.29 12:50
|buy
|152
|0.10
|1.2832
|1.2762
|1.2902
|304
|2008.10.29 14:31
|s/l
|152
|0.10
|1.2762
|1.2762
|1.2902
|-70.00
|11104.76
|305
|2008.10.29 14:31
|sell
|153
|0.10
|1.2762
|1.2832
|1.2692
|306
|2008.10.29 15:50
|s/l
|153
|0.10
|1.2832
|1.2832
|1.2692
|-70.00
|11034.76
|307
|2008.10.29 15:50
|buy
|154
|0.10
|1.2832
|1.2762
|1.2902
|308
|2008.10.29 16:09
|t/p
|154
|0.10
|1.2902
|1.2762
|1.2902
|70.00
|11104.76
|309
|2008.10.29 16:09
|buy
|155
|0.10
|1.2905
|1.2835
|1.2975
|310
|2008.10.29 16:27
|t/p
|155
|0.10
|1.2975
|1.2835
|1.2975
|70.00
|11174.76
|311
|2008.10.29 16:27
|buy
|156
|0.10
|1.2978
|1.2908
|1.3048
|312
|2008.10.29 17:16
|s/l
|156
|0.10
|1.2908
|1.2908
|1.3048
|-70.00
|11104.76
|313
|2008.10.29 17:16
|buy
|157
|0.10
|1.2910
|1.2840
|1.2980
|314
|2008.10.29 17:59
|s/l
|157
|0.10
|1.2840
|1.2840
|1.2980
|-70.00
|11034.76
|315
|2008.10.29 17:59
|sell
|158
|0.10
|1.2839
|1.2909
|1.2769
|316
|2008.10.29 18:31
|s/l
|158
|0.10
|1.2909
|1.2909
|1.2769
|-70.00
|10964.76
|317
|2008.10.29 18:31
|sell
|159
|0.10
|1.2907
|1.2977
|1.2837
|318
|2008.10.29 20:31
|t/p
|159
|0.10
|1.2837
|1.2977
|1.2837
|70.00
|11034.76
|319
|2008.10.29 20:31
|sell
|160
|0.10
|1.2835
|1.2905
|1.2765
|320
|2008.10.29 21:16
|s/l
|160
|0.10
|1.2905
|1.2905
|1.2765
|-70.00
|10964.76
|321
|2008.10.29 21:16
|buy
|161
|0.10
|1.2906
|1.2836
|1.2976
|322
|2008.10.29 21:39
|t/p
|161
|0.10
|1.2976
|1.2836
|1.2976
|70.00
|11034.76
|323
|2008.10.29 21:39
|buy
|162
|0.10
|1.2978
|1.2908
|1.3048
|324
|2008.10.30 02:23
|t/p
|162
|0.10
|1.3048
|1.2908
|1.3048
|72.46
|11107.22
|325
|2008.10.30 02:23
|sell
|163
|0.10
|1.3050
|1.3120
|1.2980
|326
|2008.10.30 03:13
|s/l
|163
|0.10
|1.3120
|1.3120
|1.2980
|-70.00
|11037.22
|327
|2008.10.30 03:13
|sell
|164
|0.10
|1.3118
|1.3188
|1.3048
|328
|2008.10.30 04:31
|s/l
|164
|0.10
|1.3188
|1.3188
|1.3048
|-70.00
|10967.22
|329
|2008.10.30 04:31
|buy
|165
|0.10
|1.3188
|1.3118
|1.3258
|330
|2008.10.30 04:41
|t/p
|165
|0.10
|1.3258
|1.3118
|1.3258
|70.00
|11037.22
|331
|2008.10.30 04:41
|buy
|166
|0.10
|1.3264
|1.3194
|1.3334
|332
|2008.10.30 05:25
|s/l
|166
|0.10
|1.3194
|1.3194
|1.3334
|-70.00
|10967.22
|333
|2008.10.30 05:25
|buy
|167
|0.10
|1.3196
|1.3126
|1.3266
|334
|2008.10.30 11:03
|s/l
|167
|0.10
|1.3126
|1.3126
|1.3266
|-70.00
|10897.22
|335
|2008.10.30 11:03
|buy
|168
|0.10
|1.3128
|1.3058
|1.3198
|336
|2008.10.30 11:37
|s/l
|168
|0.10
|1.3058
|1.3058
|1.3198
|-70.00
|10827.22
|337
|2008.10.30 11:37
|buy
|169
|0.10
|1.3059
|1.2989
|1.3129
|338
|2008.10.30 12:38
|t/p
|169
|0.10
|1.3129
|1.2989
|1.3129
|70.00
|10897.22
|339
|2008.10.30 12:38
|sell
|170
|0.10
|1.3131
|1.3201
|1.3061
|340
|2008.10.30 13:55
|t/p
|170
|0.10
|1.3061
|1.3201
|1.3061
|70.00
|10967.22
|341
|2008.10.30 13:55
|buy
|171
|0.10
|1.3058
|1.2988
|1.3128
|342
|2008.10.30 15:46
|s/l
|171
|0.10
|1.2988
|1.2988
|1.3128
|-70.00
|10897.22
|343
|2008.10.30 15:46
|buy
|172
|0.10
|1.2989
|1.2919
|1.3059
|344
|2008.10.30 17:17
|s/l
|172
|0.10
|1.2919
|1.2919
|1.3059
|-70.00
|10827.22
|345
|2008.10.30 17:17
|buy
|173
|0.10
|1.2921
|1.2851
|1.2991
|346
|2008.10.30 17:41
|s/l
|173
|0.10
|1.2851
|1.2851
|1.2991
|-70.00
|10757.22
|347
|2008.10.30 17:41
|buy
|174
|0.10
|1.2853
|1.2783
|1.2923
|348
|2008.10.30 19:09
|t/p
|174
|0.10
|1.2923
|1.2783
|1.2923
|70.00
|10827.22
|349
|2008.10.30 19:09
|sell
|175
|0.10
|1.2923
|1.2993
|1.2853
|350
|2008.10.30 20:36
|s/l
|175
|0.10
|1.2993
|1.2993
|1.2853
|-70.00
|10757.22
|351
|2008.10.30 20:36
|sell
|176
|0.10
|1.2991
|1.3061
|1.2921
|352
|2008.10.30 21:33
|t/p
|176
|0.10
|1.2921
|1.3061
|1.2921
|70.00
|10827.22
|353
|2008.10.30 21:33
|sell
|177
|0.10
|1.2918
|1.2988
|1.2848
|354
|2008.10.31 01:22
|t/p
|177
|0.10
|1.2848
|1.2988
|1.2848
|68.91
|10896.13
|355
|2008.10.31 01:22
|sell
|178
|0.10
|1.2845
|1.2915
|1.2775
|356
|2008.10.31 02:34
|t/p
|178
|0.10
|1.2775
|1.2915
|1.2775
|70.00
|10966.13
|357
|2008.10.31 02:34
|sell
|179
|0.10
|1.2773
|1.2843
|1.2703
|358
|2008.10.31 04:09
|s/l
|179
|0.10
|1.2843
|1.2843
|1.2703
|-70.00
|10896.13
|359
|2008.10.31 04:09
|buy
|180
|0.10
|1.2845
|1.2775
|1.2915
|360
|2008.10.31 08:21
|s/l
|180
|0.10
|1.2775
|1.2775
|1.2915
|-70.00
|10826.13
|361
|2008.10.31 08:21
|sell
|181
|0.10
|1.2775
|1.2845
|1.2705
|362
|2008.10.31 08:47
|t/p
|181
|0.10
|1.2705
|1.2845
|1.2705
|70.00
|10896.13
|363
|2008.10.31 08:47
|sell
|182
|0.10
|1.2703
|1.2773
|1.2633
|364
|2008.10.31 11:36
|s/l
|182
|0.10
|1.2773
|1.2773
|1.2633
|-70.00
|10826.13
|365
|2008.10.31 11:36
|buy
|183
|0.10
|1.2773
|1.2703
|1.2843
|366
|2008.10.31 16:26
|s/l
|183
|0.10
|1.2703
|1.2703
|1.2843
|-70.00
|10756.13
|367
|2008.10.31 16:26
|sell
|184
|0.10
|1.2703
|1.2773
|1.2633
|368
|2008.10.31 17:17
|s/l
|184
|0.10
|1.2773
|1.2773
|1.2633
|-70.00
|10686.13
|369
|2008.10.31 17:17
|sell
|185
|0.10
|1.2772
|1.2842
|1.2702
|370
|2008.10.31 17:46
|t/p
|185
|0.10
|1.2702
|1.2842
|1.2702
|70.00
|10756.13
|371
|2008.10.31 17:46
|buy
|186
|0.10
|1.2686
|1.2616
|1.2756
|372
|2008.10.31 19:02
|t/p
|186
|0.10
|1.2756
|1.2616
|1.2756
|70.00
|10826.13
|373
|2008.10.31 19:02
|sell
|187
|0.10
|1.2757
|1.2827
|1.2687
|374
|2008.11.03 02:30
|s/l
|187
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.2687
|-71.09
|10755.04
|375
|2008.11.03 02:30
|sell
|188
|0.10
|1.2825
|1.2895
|1.2755
|376
|2008.11.03 07:12
|s/l
|188
|0.10
|1.2895
|1.2895
|1.2755
|-70.00
|10685.04
|377
|2008.11.03 07:12
|sell
|189
|0.10
|1.2893
|1.2963
|1.2823
|378
|2008.11.03 08:58
|t/p
|189
|0.10
|1.2823
|1.2963
|1.2823
|70.00
|10755.04
|379
|2008.11.03 08:58
|buy
|190
|0.10
|1.2823
|1.2753
|1.2893
|380
|2008.11.03 15:04
|s/l
|190
|0.10
|1.2753
|1.2753
|1.2893
|-70.00
|10685.04
|381
|2008.11.03 15:04
|buy
|191
|0.10
|1.2755
|1.2685
|1.2825
|382
|2008.11.03 18:13
|s/l
|191
|0.10
|1.2685
|1.2685
|1.2825
|-70.00
|10615.04
|383
|2008.11.03 18:13
|sell
|192
|0.10
|1.2683
|1.2753
|1.2613
|384
|2008.11.03 20:25
|t/p
|192
|0.10
|1.2613
|1.2753
|1.2613
|70.00
|10685.04
|385
|2008.11.03 20:25
|sell
|193
|0.10
|1.2611
|1.2681
|1.2541
|386
|2008.11.03 22:48
|close at stop
|193
|0.10
|1.2633
|1.2681
|1.2541
|-22.00
|10663.04