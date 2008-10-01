Strategy Tester Report
SVM_EA_v21b
MIG-Demo (Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2008.09.24 16:34 - 2008.11.03 22:48
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=70; TakeProfit=70; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test39766Ticks modelled584733Modelling quality24.94%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit663.04Gross profit7061.02Gross loss-6397.98
Profit factor1.10Expected payoff3.44
Absolute drawdown63.00Maximal drawdown1072.99 (9.19%)Relative drawdown9.19% (1072.99)
Total trades193Short positions (won %)136 (55.15%)Long positions (won %)57 (45.61%)
Profit trades (% of total)101 (52.33%)Loss trades (% of total)92 (47.67%)
Largestprofit trade72.46loss trade-73.27
Averageprofit trade69.91loss trade-69.54
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (557.82)consecutive losses (loss in money)7 (-490.27)
Maximalconsecutive profit (count of wins)557.82 (8)consecutive loss (count of losses)-490.27 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.10.01 00:00sell10.101.41121.41821.4042
22008.10.01 14:24t/p10.101.40421.41821.404270.0010070.00
32008.10.01 14:24sell20.101.40401.41101.3970
42008.10.02 02:01t/p20.101.39701.41101.397066.7310136.73
52008.10.02 02:01sell30.101.39681.40381.3898
62008.10.02 09:20t/p30.101.38981.40381.389870.0010206.73
72008.10.02 09:20sell40.101.38961.39661.3826
82008.10.02 14:35t/p40.101.38261.39661.382670.0010276.73
92008.10.02 14:35sell50.101.38231.38931.3753
102008.10.03 07:58s/l50.101.38931.38931.3753-71.0910205.64
112008.10.03 07:58sell60.101.38921.39621.3822
122008.10.03 09:09t/p60.101.38221.39621.382270.0010275.64
132008.10.03 09:09sell70.101.38191.38891.3749
142008.10.03 11:19s/l70.101.38891.38891.3749-70.0010205.64
152008.10.03 11:19sell80.101.38871.39571.3817
162008.10.03 14:32t/p80.101.38171.39571.381770.0010275.64
172008.10.03 14:32sell90.101.38151.38851.3745
182008.10.03 14:59t/p90.101.37451.38851.374570.0010345.64
192008.10.03 14:59sell100.101.37421.38121.3672
202008.10.03 16:54s/l100.101.38121.38121.3672-70.0010275.64
212008.10.03 16:54sell110.101.38101.38801.3740
222008.10.03 20:07s/l110.101.38801.38801.3740-70.0010205.64
232008.10.03 20:07sell120.101.38781.39481.3808
242008.10.03 21:35t/p120.101.38081.39481.380870.0010275.64
252008.10.03 21:35sell130.101.38061.38761.3736
262008.10.05 23:00t/p130.101.37361.38761.373670.0010345.64
272008.10.05 23:00sell140.101.36681.37381.3598
282008.10.06 07:44t/p140.101.35981.37381.359868.9110414.55
292008.10.06 07:44sell150.101.35961.36661.3526
302008.10.06 16:21t/p150.101.35261.36661.352670.0010484.55
312008.10.06 16:21sell160.101.35241.35941.3454
322008.10.06 21:15t/p160.101.34541.35941.345470.0010554.55
332008.10.06 21:15sell170.101.34521.35221.3382
342008.10.06 21:46s/l170.101.35221.35221.3382-70.0010484.55
352008.10.06 21:46sell180.101.35211.35911.3451
362008.10.07 06:11s/l180.101.35911.35911.3451-71.0910413.46
372008.10.07 06:11sell190.101.35891.36591.3519
382008.10.07 10:16t/p190.101.35191.36591.351970.0010483.46
392008.10.07 10:16buy200.101.35191.34491.3589
402008.10.07 13:10t/p200.101.35891.34491.358970.0010553.46
412008.10.07 13:10sell210.101.35891.36591.3519
422008.10.07 15:00s/l210.101.36591.36591.3519-70.0010483.46
432008.10.07 15:00sell220.101.36611.37311.3591
442008.10.07 15:33s/l220.101.37311.37311.3591-70.0010413.46
452008.10.07 15:33sell230.101.37291.37991.3659
462008.10.07 16:43t/p230.101.36591.37991.365970.0010483.46
472008.10.07 16:43sell240.101.36561.37261.3586
482008.10.07 19:44t/p240.101.35861.37261.358670.0010553.46
492008.10.07 19:44sell250.101.35841.36541.3514
502008.10.07 20:49s/l250.101.36541.36541.3514-70.0010483.46
512008.10.07 20:49sell260.101.36521.37221.3582
522008.10.07 23:07t/p260.101.35821.37221.358270.0010553.46
532008.10.07 23:07buy270.101.35821.35121.3652
542008.10.08 09:11t/p270.101.36521.35121.365270.8210624.28
552008.10.08 09:11sell280.101.36521.37221.3582
562008.10.08 13:25s/l280.101.37221.37221.3582-70.0010554.28
572008.10.08 13:25sell290.101.37201.37901.3650
582008.10.08 14:30t/p290.101.36501.37901.365070.0010624.28
592008.10.08 14:30sell300.101.36481.37181.3578
602008.10.08 19:10s/l300.101.37181.37181.3578-70.0010554.28
612008.10.08 19:10sell310.101.37161.37861.3646
622008.10.08 23:09t/p310.101.36461.37861.364670.0010624.28
632008.10.08 23:09sell320.101.36431.37131.3573
642008.10.09 09:30s/l320.101.37131.37131.3573-73.2710551.01
652008.10.09 09:30sell330.101.37121.37821.3642
662008.10.09 10:22s/l330.101.37821.37821.3642-70.0010481.01
672008.10.09 10:22sell340.101.37801.38501.3710
682008.10.09 12:36t/p340.101.37101.38501.371070.0010551.01
692008.10.09 12:36sell350.101.37081.37781.3638
702008.10.09 16:27t/p350.101.36381.37781.363870.0010621.01
712008.10.09 16:27buy360.101.36381.35681.3708
722008.10.10 01:30s/l360.101.35681.35681.3708-69.1810551.83
732008.10.10 01:30sell370.101.35681.36381.3498
742008.10.10 09:32s/l370.101.36381.36381.3498-70.0010481.83
752008.10.10 09:32sell380.101.36361.37061.3566
762008.10.10 11:44t/p380.101.35661.37061.356670.0010551.83
772008.10.10 11:44sell390.101.35641.36341.3494
782008.10.10 15:01t/p390.101.34941.36341.349470.0010621.83
792008.10.10 15:01buy400.101.34941.34241.3564
802008.10.10 15:57t/p400.101.35641.34241.356470.0010691.83
812008.10.10 15:57sell410.101.35641.36341.3494
822008.10.10 17:10t/p410.101.34941.36341.349470.0010761.83
832008.10.10 17:10sell420.101.34921.35621.3422
842008.10.10 19:25t/p420.101.34221.35621.342270.0010831.83
852008.10.10 19:25sell430.101.34191.34891.3349
862008.10.10 20:26t/p430.101.33491.34891.334970.0010901.83
872008.10.10 20:26sell440.101.33471.34171.3277
882008.10.10 20:44t/p440.101.32771.34171.327770.0010971.83
892008.10.10 20:44sell450.101.32751.33451.3205
902008.10.10 21:11s/l450.101.33451.33451.3205-70.0010901.83
912008.10.10 21:11buy460.101.33451.32751.3415
922008.10.10 21:29t/p460.101.34151.32751.341570.0010971.83
932008.10.10 21:29buy470.101.34171.33471.3487
942008.10.12 23:00t/p470.101.34871.33471.348770.0011041.83
952008.10.12 23:00sell480.101.35721.36421.3502
962008.10.13 04:47t/p480.101.35021.36421.350268.9111110.74
972008.10.13 04:47sell490.101.35001.35701.3430
982008.10.13 08:01s/l490.101.35701.35701.3430-70.0011040.74
992008.10.13 08:01buy500.101.35701.35001.3640
1002008.10.13 08:26t/p500.101.36401.35001.364070.0011110.74
1012008.10.13 08:26buy510.101.36421.35721.3712
1022008.10.13 12:09s/l510.101.35721.35721.3712-70.0011040.74
1032008.10.13 12:09sell520.101.35721.36421.3502
1042008.10.13 13:53s/l520.101.36421.36421.3502-70.0010970.74
1052008.10.13 13:53sell530.101.36401.37101.3570
1062008.10.13 17:29t/p530.101.35701.37101.357070.0011040.74
1072008.10.13 17:29sell540.101.35681.36381.3498
1082008.10.13 18:19t/p540.101.34981.36381.349870.0011110.74
1092008.10.13 18:19sell550.101.34951.35651.3425
1102008.10.13 21:30s/l550.101.35651.35651.3425-70.0011040.74
1112008.10.13 21:30sell560.101.35631.36331.3493
1122008.10.14 01:40s/l560.101.36331.36331.3493-71.0910969.65
1132008.10.14 01:40sell570.101.36311.37011.3561
1142008.10.14 12:03s/l570.101.37011.37011.3561-70.0010899.65
1152008.10.14 12:03sell580.101.37001.37701.3630
1162008.10.14 14:45s/l580.101.37701.37701.3630-70.0010829.65
1172008.10.14 14:45buy590.101.37701.37001.3840
1182008.10.14 15:12s/l590.101.37001.37001.3840-70.0010759.65
1192008.10.14 15:12buy600.101.37021.36321.3772
1202008.10.14 16:24s/l600.101.36321.36321.3772-70.0010689.65
1212008.10.14 16:24buy610.101.36341.35641.3704
1222008.10.15 01:41s/l610.101.35641.35641.3704-69.1810620.47
1232008.10.15 01:41buy620.101.35661.34961.3636
1242008.10.15 12:18t/p620.101.36361.34961.363670.0010690.47
1252008.10.15 12:18sell630.101.36361.37061.3566
1262008.10.15 15:29t/p630.101.35661.37061.356670.0010760.47
1272008.10.15 15:29buy640.101.35651.34951.3635
1282008.10.15 16:40t/p640.101.36351.34951.363570.0010830.47
1292008.10.15 16:40buy650.101.36381.35681.3708
1302008.10.15 17:12s/l650.101.35681.35681.3708-70.0010760.47
1312008.10.15 17:12buy660.101.35701.35001.3640
1322008.10.15 20:08s/l660.101.35001.35001.3640-70.0010690.47
1332008.10.15 20:08sell670.101.35001.35701.3430
1342008.10.16 00:23t/p670.101.34301.35701.343066.7310757.20
1352008.10.16 00:23buy680.101.34291.33591.3499
1362008.10.16 02:44t/p680.101.34991.33591.349970.0010827.20
1372008.10.16 02:44sell690.101.34991.35691.3429
1382008.10.16 06:18t/p690.101.34291.35691.342970.0010897.20
1392008.10.16 06:18buy700.101.34291.33591.3499
1402008.10.16 06:39s/l700.101.33591.33591.3499-70.0010827.20
1412008.10.16 06:39buy710.101.33611.32911.3431
1422008.10.16 07:11t/p710.101.34311.32911.343170.0010897.20
1432008.10.16 07:11buy720.101.34331.33631.3503
1442008.10.16 07:39s/l720.101.33631.33631.3503-70.0010827.20
1452008.10.16 07:39buy730.101.33641.32941.3434
1462008.10.16 10:01t/p730.101.34341.32941.343470.0010897.20
1472008.10.16 10:01sell740.101.34341.35041.3364
1482008.10.16 13:14s/l740.101.35041.35041.3364-70.0010827.20
1492008.10.16 13:14sell750.101.35021.35721.3432
1502008.10.16 16:11t/p750.101.34321.35721.343270.0010897.20
1512008.10.16 16:11buy760.101.34321.33621.3502
1522008.10.17 01:06t/p760.101.35021.33621.350270.8210968.02
1532008.10.17 01:06buy770.101.35041.34341.3574
1542008.10.17 03:43s/l770.101.34341.34341.3574-70.0010898.02
1552008.10.17 03:43buy780.101.34361.33661.3506
1562008.10.17 07:03t/p780.101.35061.33661.350670.0010968.02
1572008.10.17 07:03sell790.101.35061.35761.3436
1582008.10.17 10:01t/p790.101.34361.35761.343670.0011038.02
1592008.10.17 10:01sell800.101.34341.35041.3364
1602008.10.20 08:43s/l800.101.35041.35041.3364-71.0910966.93
1612008.10.20 08:43sell810.101.35031.35731.3433
1622008.10.20 13:04t/p810.101.34331.35731.343370.0011036.93
1632008.10.20 13:04buy820.101.34331.33631.3503
1642008.10.20 15:25s/l820.101.33631.33631.3503-70.0010966.93
1652008.10.20 15:25sell830.101.33631.34331.3293
1662008.10.20 16:53t/p830.101.32931.34331.329370.0011036.93
1672008.10.20 16:53sell840.101.32911.33611.3221
1682008.10.21 10:31t/p840.101.32211.33611.322168.9111105.84
1692008.10.21 10:31sell850.101.32191.32891.3149
1702008.10.21 17:35t/p850.101.31491.32891.314970.0011175.84
1712008.10.21 17:35sell860.101.31471.32171.3077
1722008.10.21 21:23t/p860.101.30771.32171.307770.0011245.84
1732008.10.21 21:23sell870.101.30731.31431.3003
1742008.10.22 01:42t/p870.101.30031.31431.300368.9111314.75
1752008.10.22 01:42sell880.101.30011.30711.2931
1762008.10.22 05:31t/p880.101.29311.30711.293170.0011384.75
1772008.10.22 05:31sell890.101.29291.29991.2859
1782008.10.22 06:17t/p890.101.28591.29991.285970.0011454.75
1792008.10.22 06:17sell900.101.28551.29251.2785
1802008.10.22 06:29t/p900.101.27851.29251.278570.0011524.75
1812008.10.22 06:29sell910.101.27811.28511.2711
1822008.10.22 07:09s/l910.101.28511.28511.2711-70.0011454.75
1832008.10.22 07:09sell920.101.28491.29191.2779
1842008.10.22 10:44s/l920.101.29191.29191.2779-70.0011384.75
1852008.10.22 10:44sell930.101.29171.29871.2847
1862008.10.22 12:38t/p930.101.28471.29871.284770.0011454.75
1872008.10.22 12:38sell940.101.28451.29151.2775
1882008.10.22 17:00s/l940.101.29151.29151.2775-70.0011384.75
1892008.10.22 17:00buy950.101.29151.28451.2985
1902008.10.22 17:35s/l950.101.28451.28451.2985-70.0011314.75
1912008.10.22 17:35buy960.101.28471.27771.2917
1922008.10.23 01:07s/l960.101.27771.27771.2917-67.5411247.21
1932008.10.23 01:07buy970.101.27791.27091.2849
1942008.10.23 02:09t/p970.101.28491.27091.284970.0011317.21
1952008.10.23 02:09buy980.101.28511.27811.2921
1962008.10.23 05:00s/l980.101.27811.27811.2921-70.0011247.21
1972008.10.23 05:00sell990.101.27811.28511.2711
1982008.10.23 08:32s/l990.101.28511.28511.2711-70.0011177.21
1992008.10.23 08:32sell1000.101.28511.29211.2781
2002008.10.23 09:28t/p1000.101.27811.29211.278170.0011247.21
2012008.10.23 09:28sell1010.101.27791.28491.2709
2022008.10.23 11:22s/l1010.101.28491.28491.2709-70.0011177.21
2032008.10.23 11:22sell1020.101.28471.29171.2777
2042008.10.23 14:25t/p1020.101.27771.29171.277770.0011247.21
2052008.10.23 14:25sell1030.101.27751.28451.2705
2062008.10.23 16:41s/l1030.101.28451.28451.2705-70.0011177.21
2072008.10.23 16:41sell1040.101.28441.29141.2774
2082008.10.23 22:18s/l1040.101.29141.29141.2774-70.0011107.21
2092008.10.23 22:18sell1050.101.29121.29821.2842
2102008.10.23 23:13s/l1050.101.29821.29821.2842-70.0011037.21
2112008.10.23 23:13sell1060.101.29811.30511.2911
2122008.10.24 01:36t/p1060.101.29111.30511.291168.9111106.12
2132008.10.24 01:36sell1070.101.29091.29791.2839
2142008.10.24 03:53t/p1070.101.28391.29791.283970.0011176.12
2152008.10.24 03:53sell1080.101.28371.29071.2767
2162008.10.24 04:36t/p1080.101.27671.29071.276770.0011246.12
2172008.10.24 04:50sell1090.101.28051.28751.2735
2182008.10.24 08:30t/p1090.101.27351.28751.273570.0011316.12
2192008.10.24 08:30sell1100.101.27331.28031.2663
2202008.10.24 09:33t/p1100.101.26631.28031.266370.0011386.12
2212008.10.24 09:33sell1110.101.26601.27301.2590
2222008.10.24 10:18t/p1110.101.25901.27301.259070.0011456.12
2232008.10.24 10:18buy1120.101.25901.25201.2660
2242008.10.24 11:33s/l1120.101.25201.25201.2660-70.0011386.12
2252008.10.24 11:33sell1130.101.25201.25901.2450
2262008.10.24 12:18s/l1130.101.25901.25901.2450-70.0011316.12
2272008.10.24 12:18buy1140.101.25901.25201.2660
2282008.10.24 14:40t/p1140.101.26601.25201.266070.0011386.12
2292008.10.24 14:40sell1150.101.26611.27311.2591
2302008.10.24 15:58s/l1150.101.27311.27311.2591-70.0011316.12
2312008.10.24 15:58sell1160.101.27311.28011.2661
2322008.10.24 16:18t/p1160.101.26611.28011.266170.0011386.12
2332008.10.24 16:18sell1170.101.26581.27281.2588
2342008.10.24 16:59s/l1170.101.27281.27281.2588-70.0011316.12
2352008.10.24 16:59sell1180.101.27281.27981.2658
2362008.10.24 17:59t/p1180.101.26581.27981.265870.0011386.12
2372008.10.24 17:59sell1190.101.26551.27251.2585
2382008.10.24 18:12s/l1190.101.27251.27251.2585-70.0011316.12
2392008.10.24 18:12sell1200.101.27241.27941.2654
2402008.10.24 19:11t/p1200.101.26541.27941.265470.0011386.12
2412008.10.24 19:11sell1210.101.26511.27211.2581
2422008.10.24 20:05t/p1210.101.25811.27211.258170.0011456.12
2432008.10.24 20:05sell1220.101.25791.26491.2509
2442008.10.24 21:11s/l1220.101.26491.26491.2509-70.0011386.12
2452008.10.24 21:11sell1230.101.26471.27171.2577
2462008.10.24 22:01t/p1230.101.25771.27171.257770.0011456.12
2472008.10.24 22:01sell1240.101.25741.26441.2504
2482008.10.27 02:01s/l1240.101.26441.26441.2504-71.0911385.03
2492008.10.27 02:01sell1250.101.26421.27121.2572
2502008.10.27 03:33t/p1250.101.25721.27121.257270.0011455.03
2512008.10.27 03:33sell1260.101.25701.26401.2500
2522008.10.27 09:11t/p1260.101.25001.26401.250070.0011525.03
2532008.10.27 09:11sell1270.101.24981.25681.2428
2542008.10.27 09:53t/p1270.101.24281.25681.242870.0011595.03
2552008.10.27 09:53sell1280.101.24251.24951.2355
2562008.10.27 11:07t/p1280.101.23551.24951.235570.0011665.03
2572008.10.27 11:07sell1290.101.23501.24201.2280
2582008.10.27 11:34s/l1290.101.24201.24201.2280-70.0011595.03
2592008.10.27 11:34sell1300.101.24181.24881.2348
2602008.10.27 18:05s/l1300.101.24881.24881.2348-70.0011525.03
2612008.10.27 18:05sell1310.101.24881.25581.2418
2622008.10.27 19:31s/l1310.101.25581.25581.2418-70.0011455.03
2632008.10.27 19:31buy1320.101.25591.24891.2629
2642008.10.27 23:00s/l1320.101.24891.24891.2629-70.0011385.03
2652008.10.27 23:00buy1330.101.24911.24211.2561
2662008.10.28 02:34s/l1330.101.24211.24211.2561-69.1811315.85
2672008.10.28 02:34sell1340.101.24211.24911.2351
2682008.10.28 03:14t/p1340.101.23511.24911.235170.0011385.85
2692008.10.28 03:14buy1350.101.23511.22811.2421
2702008.10.28 04:38t/p1350.101.24211.22811.242170.0011455.85
2712008.10.28 04:38sell1360.101.24221.24921.2352
2722008.10.28 07:37s/l1360.101.24921.24921.2352-70.0011385.85
2732008.10.28 07:37sell1370.101.24911.25611.2421
2742008.10.28 08:34s/l1370.101.25611.25611.2421-70.0011315.85
2752008.10.28 08:34sell1380.101.25591.26291.2489
2762008.10.28 09:50t/p1380.101.24891.26291.248970.0011385.85
2772008.10.28 09:50sell1390.101.24871.25571.2417
2782008.10.28 13:45s/l1390.101.25571.25571.2417-70.0011315.85
2792008.10.28 13:45sell1400.101.25551.26251.2485
2802008.10.28 16:42t/p1400.101.24851.26251.248570.0011385.85
2812008.10.28 16:42sell1410.101.24831.25531.2413
2822008.10.28 20:30s/l1410.101.25531.25531.2413-70.0011315.85
2832008.10.28 20:30sell1420.101.25511.26211.2481
2842008.10.28 20:54s/l1420.101.26211.26211.2481-70.0011245.85
2852008.10.28 20:54sell1430.101.26231.26931.2553
2862008.10.28 21:58s/l1430.101.26931.26931.2553-70.0011175.85
2872008.10.28 21:58buy1440.101.26931.26231.2763
2882008.10.28 23:46t/p1440.101.27631.26231.276370.0011245.85
2892008.10.28 23:46sell1450.101.27651.28351.2695
2902008.10.29 01:05s/l1450.101.28351.28351.2695-71.0911174.76
2912008.10.29 01:05sell1460.101.28331.29031.2763
2922008.10.29 02:18t/p1460.101.27631.29031.276370.0011244.76
2932008.10.29 02:18sell1470.101.27611.28311.2691
2942008.10.29 06:08t/p1470.101.26911.28311.269170.0011314.76
2952008.10.29 06:08sell1480.101.26891.27591.2619
2962008.10.29 08:41s/l1480.101.27591.27591.2619-70.0011244.76
2972008.10.29 08:41buy1490.101.27591.26891.2829
2982008.10.29 09:29s/l1490.101.26891.26891.2829-70.0011174.76
2992008.10.29 09:29buy1500.101.26901.26201.2760
3002008.10.29 10:50t/p1500.101.27601.26201.276070.0011244.76
3012008.10.29 10:50sell1510.101.27621.28321.2692
3022008.10.29 12:50s/l1510.101.28321.28321.2692-70.0011174.76
3032008.10.29 12:50buy1520.101.28321.27621.2902
3042008.10.29 14:31s/l1520.101.27621.27621.2902-70.0011104.76
3052008.10.29 14:31sell1530.101.27621.28321.2692
3062008.10.29 15:50s/l1530.101.28321.28321.2692-70.0011034.76
3072008.10.29 15:50buy1540.101.28321.27621.2902
3082008.10.29 16:09t/p1540.101.29021.27621.290270.0011104.76
3092008.10.29 16:09buy1550.101.29051.28351.2975
3102008.10.29 16:27t/p1550.101.29751.28351.297570.0011174.76
3112008.10.29 16:27buy1560.101.29781.29081.3048
3122008.10.29 17:16s/l1560.101.29081.29081.3048-70.0011104.76
3132008.10.29 17:16buy1570.101.29101.28401.2980
3142008.10.29 17:59s/l1570.101.28401.28401.2980-70.0011034.76
3152008.10.29 17:59sell1580.101.28391.29091.2769
3162008.10.29 18:31s/l1580.101.29091.29091.2769-70.0010964.76
3172008.10.29 18:31sell1590.101.29071.29771.2837
3182008.10.29 20:31t/p1590.101.28371.29771.283770.0011034.76
3192008.10.29 20:31sell1600.101.28351.29051.2765
3202008.10.29 21:16s/l1600.101.29051.29051.2765-70.0010964.76
3212008.10.29 21:16buy1610.101.29061.28361.2976
3222008.10.29 21:39t/p1610.101.29761.28361.297670.0011034.76
3232008.10.29 21:39buy1620.101.29781.29081.3048
3242008.10.30 02:23t/p1620.101.30481.29081.304872.4611107.22
3252008.10.30 02:23sell1630.101.30501.31201.2980
3262008.10.30 03:13s/l1630.101.31201.31201.2980-70.0011037.22
3272008.10.30 03:13sell1640.101.31181.31881.3048
3282008.10.30 04:31s/l1640.101.31881.31881.3048-70.0010967.22
3292008.10.30 04:31buy1650.101.31881.31181.3258
3302008.10.30 04:41t/p1650.101.32581.31181.325870.0011037.22
3312008.10.30 04:41buy1660.101.32641.31941.3334
3322008.10.30 05:25s/l1660.101.31941.31941.3334-70.0010967.22
3332008.10.30 05:25buy1670.101.31961.31261.3266
3342008.10.30 11:03s/l1670.101.31261.31261.3266-70.0010897.22
3352008.10.30 11:03buy1680.101.31281.30581.3198
3362008.10.30 11:37s/l1680.101.30581.30581.3198-70.0010827.22
3372008.10.30 11:37buy1690.101.30591.29891.3129
3382008.10.30 12:38t/p1690.101.31291.29891.312970.0010897.22
3392008.10.30 12:38sell1700.101.31311.32011.3061
3402008.10.30 13:55t/p1700.101.30611.32011.306170.0010967.22
3412008.10.30 13:55buy1710.101.30581.29881.3128
3422008.10.30 15:46s/l1710.101.29881.29881.3128-70.0010897.22
3432008.10.30 15:46buy1720.101.29891.29191.3059
3442008.10.30 17:17s/l1720.101.29191.29191.3059-70.0010827.22
3452008.10.30 17:17buy1730.101.29211.28511.2991
3462008.10.30 17:41s/l1730.101.28511.28511.2991-70.0010757.22
3472008.10.30 17:41buy1740.101.28531.27831.2923
3482008.10.30 19:09t/p1740.101.29231.27831.292370.0010827.22
3492008.10.30 19:09sell1750.101.29231.29931.2853
3502008.10.30 20:36s/l1750.101.29931.29931.2853-70.0010757.22
3512008.10.30 20:36sell1760.101.29911.30611.2921
3522008.10.30 21:33t/p1760.101.29211.30611.292170.0010827.22
3532008.10.30 21:33sell1770.101.29181.29881.2848
3542008.10.31 01:22t/p1770.101.28481.29881.284868.9110896.13
3552008.10.31 01:22sell1780.101.28451.29151.2775
3562008.10.31 02:34t/p1780.101.27751.29151.277570.0010966.13
3572008.10.31 02:34sell1790.101.27731.28431.2703
3582008.10.31 04:09s/l1790.101.28431.28431.2703-70.0010896.13
3592008.10.31 04:09buy1800.101.28451.27751.2915
3602008.10.31 08:21s/l1800.101.27751.27751.2915-70.0010826.13
3612008.10.31 08:21sell1810.101.27751.28451.2705
3622008.10.31 08:47t/p1810.101.27051.28451.270570.0010896.13
3632008.10.31 08:47sell1820.101.27031.27731.2633
3642008.10.31 11:36s/l1820.101.27731.27731.2633-70.0010826.13
3652008.10.31 11:36buy1830.101.27731.27031.2843
3662008.10.31 16:26s/l1830.101.27031.27031.2843-70.0010756.13
3672008.10.31 16:26sell1840.101.27031.27731.2633
3682008.10.31 17:17s/l1840.101.27731.27731.2633-70.0010686.13
3692008.10.31 17:17sell1850.101.27721.28421.2702
3702008.10.31 17:46t/p1850.101.27021.28421.270270.0010756.13
3712008.10.31 17:46buy1860.101.26861.26161.2756
3722008.10.31 19:02t/p1860.101.27561.26161.275670.0010826.13
3732008.10.31 19:02sell1870.101.27571.28271.2687
3742008.11.03 02:30s/l1870.101.28271.28271.2687-71.0910755.04
3752008.11.03 02:30sell1880.101.28251.28951.2755
3762008.11.03 07:12s/l1880.101.28951.28951.2755-70.0010685.04
3772008.11.03 07:12sell1890.101.28931.29631.2823
3782008.11.03 08:58t/p1890.101.28231.29631.282370.0010755.04
3792008.11.03 08:58buy1900.101.28231.27531.2893
3802008.11.03 15:04s/l1900.101.27531.27531.2893-70.0010685.04
3812008.11.03 15:04buy1910.101.27551.26851.2825
3822008.11.03 18:13s/l1910.101.26851.26851.2825-70.0010615.04
3832008.11.03 18:13sell1920.101.26831.27531.2613
3842008.11.03 20:25t/p1920.101.26131.27531.261370.0010685.04
3852008.11.03 20:25sell1930.101.26111.26811.2541
3862008.11.03 22:48close at stop1930.101.26331.26811.2541-22.0010663.04