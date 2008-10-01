|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2008.09.24 16:34 - 2008.11.03 23:30
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=50; TakeProfit=50; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|39806
|Ticks modelled
|585000
|Modelling quality
|24.94%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|89.13
|Gross profit
|8597.84
|Gross loss
|-8508.71
|Profit factor
|1.01
|Expected payoff
|0.26
|Absolute drawdown
|234.87
|Maximal drawdown
|1172.06 (10.72%)
|Relative drawdown
|10.72% (1172.06)
|Total trades
|343
|Short positions (won %)
|242 (52.89%)
|Long positions (won %)
|101 (44.55%)
|Profit trades (% of total)
|173 (50.44%)
|Loss trades (% of total)
|170 (49.56%)
|Largest
|profit trade
|52.46
|loss trade
|-53.27
|Average
|profit trade
|49.70
|loss trade
|-50.05
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (448.91)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-300.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|448.91 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-300.00 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.10.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.4114
|1.4064
|1.4164
|2
|2008.10.01 11:44
|t/p
|1
|0.10
|1.4164
|1.4064
|1.4164
|50.00
|10050.00
|3
|2008.10.01 11:44
|buy
|2
|0.10
|1.4166
|1.4116
|1.4216
|4
|2008.10.01 13:52
|s/l
|2
|0.10
|1.4116
|1.4116
|1.4216
|-50.00
|10000.00
|5
|2008.10.01 13:52
|sell
|3
|0.10
|1.4116
|1.4166
|1.4066
|6
|2008.10.01 14:03
|t/p
|3
|0.10
|1.4066
|1.4166
|1.4066
|50.00
|10050.00
|7
|2008.10.01 14:03
|sell
|4
|0.10
|1.4064
|1.4114
|1.4014
|8
|2008.10.01 14:26
|t/p
|4
|0.10
|1.4014
|1.4114
|1.4014
|50.00
|10100.00
|9
|2008.10.01 14:26
|sell
|5
|0.10
|1.4012
|1.4062
|1.3962
|10
|2008.10.01 17:53
|s/l
|5
|0.10
|1.4062
|1.4062
|1.3962
|-50.00
|10050.00
|11
|2008.10.01 17:53
|sell
|6
|0.10
|1.4061
|1.4111
|1.4011
|12
|2008.10.01 21:24
|t/p
|6
|0.10
|1.4011
|1.4111
|1.4011
|50.00
|10100.00
|13
|2008.10.01 21:24
|sell
|7
|0.10
|1.4009
|1.4059
|1.3959
|14
|2008.10.02 02:02
|t/p
|7
|0.10
|1.3959
|1.4059
|1.3959
|46.73
|10146.73
|15
|2008.10.02 02:02
|buy
|8
|0.10
|1.3958
|1.3908
|1.4008
|16
|2008.10.02 03:45
|t/p
|8
|0.10
|1.4008
|1.3908
|1.4008
|50.00
|10196.73
|17
|2008.10.02 03:45
|sell
|9
|0.10
|1.4010
|1.4060
|1.3960
|18
|2008.10.02 03:53
|t/p
|9
|0.10
|1.3960
|1.4060
|1.3960
|50.00
|10246.73
|19
|2008.10.02 03:53
|sell
|10
|0.10
|1.3956
|1.4006
|1.3906
|20
|2008.10.02 09:17
|t/p
|10
|0.10
|1.3906
|1.4006
|1.3906
|50.00
|10296.73
|21
|2008.10.02 09:17
|sell
|11
|0.10
|1.3904
|1.3954
|1.3854
|22
|2008.10.02 14:35
|t/p
|11
|0.10
|1.3854
|1.3954
|1.3854
|50.00
|10346.73
|23
|2008.10.02 14:35
|buy
|12
|0.10
|1.3852
|1.3802
|1.3902
|24
|2008.10.02 14:38
|s/l
|12
|0.10
|1.3802
|1.3802
|1.3902
|-50.00
|10296.73
|25
|2008.10.02 14:38
|buy
|13
|0.10
|1.3803
|1.3753
|1.3853
|26
|2008.10.02 18:00
|t/p
|13
|0.10
|1.3853
|1.3753
|1.3853
|50.00
|10346.73
|27
|2008.10.02 18:00
|sell
|14
|0.10
|1.3854
|1.3904
|1.3804
|28
|2008.10.02 21:43
|t/p
|14
|0.10
|1.3804
|1.3904
|1.3804
|50.00
|10396.73
|29
|2008.10.02 21:43
|sell
|15
|0.10
|1.3801
|1.3851
|1.3751
|30
|2008.10.03 03:42
|s/l
|15
|0.10
|1.3851
|1.3851
|1.3751
|-51.09
|10345.64
|31
|2008.10.03 03:42
|sell
|16
|0.10
|1.3851
|1.3901
|1.3801
|32
|2008.10.03 07:58
|s/l
|16
|0.10
|1.3901
|1.3901
|1.3801
|-50.00
|10295.64
|33
|2008.10.03 07:58
|sell
|17
|0.10
|1.3901
|1.3951
|1.3851
|34
|2008.10.03 08:43
|t/p
|17
|0.10
|1.3851
|1.3951
|1.3851
|50.00
|10345.64
|35
|2008.10.03 08:43
|sell
|18
|0.10
|1.3849
|1.3899
|1.3799
|36
|2008.10.03 14:49
|t/p
|18
|0.10
|1.3799
|1.3899
|1.3799
|50.00
|10395.64
|37
|2008.10.03 14:49
|buy
|19
|0.10
|1.3799
|1.3749
|1.3849
|38
|2008.10.03 14:59
|s/l
|19
|0.10
|1.3749
|1.3749
|1.3849
|-50.00
|10345.64
|39
|2008.10.03 14:59
|buy
|20
|0.10
|1.3751
|1.3701
|1.3801
|40
|2008.10.03 15:23
|s/l
|20
|0.10
|1.3701
|1.3701
|1.3801
|-50.00
|10295.64
|41
|2008.10.03 15:23
|buy
|21
|0.10
|1.3703
|1.3653
|1.3753
|42
|2008.10.03 15:38
|t/p
|21
|0.10
|1.3753
|1.3653
|1.3753
|50.00
|10345.64
|43
|2008.10.03 15:38
|sell
|22
|0.10
|1.3753
|1.3803
|1.3703
|44
|2008.10.03 16:47
|s/l
|22
|0.10
|1.3803
|1.3803
|1.3703
|-50.00
|10295.64
|45
|2008.10.03 16:47
|sell
|23
|0.10
|1.3801
|1.3851
|1.3751
|46
|2008.10.03 18:07
|s/l
|23
|0.10
|1.3851
|1.3851
|1.3751
|-50.00
|10245.64
|47
|2008.10.03 18:07
|sell
|24
|0.10
|1.3849
|1.3899
|1.3799
|48
|2008.10.03 18:43
|t/p
|24
|0.10
|1.3799
|1.3899
|1.3799
|50.00
|10295.64
|49
|2008.10.03 18:43
|buy
|25
|0.10
|1.3799
|1.3749
|1.3849
|50
|2008.10.03 19:26
|t/p
|25
|0.10
|1.3849
|1.3749
|1.3849
|50.00
|10345.64
|51
|2008.10.03 19:26
|sell
|26
|0.10
|1.3850
|1.3900
|1.3800
|52
|2008.10.03 20:12
|s/l
|26
|0.10
|1.3900
|1.3900
|1.3800
|-50.00
|10295.64
|53
|2008.10.03 20:12
|sell
|27
|0.10
|1.3899
|1.3949
|1.3849
|54
|2008.10.03 20:27
|t/p
|27
|0.10
|1.3849
|1.3949
|1.3849
|50.00
|10345.64
|55
|2008.10.03 20:27
|sell
|28
|0.10
|1.3846
|1.3896
|1.3796
|56
|2008.10.03 21:48
|t/p
|28
|0.10
|1.3796
|1.3896
|1.3796
|50.00
|10395.64
|57
|2008.10.03 21:48
|sell
|29
|0.10
|1.3793
|1.3843
|1.3743
|58
|2008.10.05 23:00
|t/p
|29
|0.10
|1.3743
|1.3843
|1.3743
|50.00
|10445.64
|59
|2008.10.05 23:00
|sell
|30
|0.10
|1.3668
|1.3718
|1.3618
|60
|2008.10.06 01:50
|t/p
|30
|0.10
|1.3618
|1.3718
|1.3618
|48.91
|10494.55
|61
|2008.10.06 01:50
|sell
|31
|0.10
|1.3615
|1.3665
|1.3565
|62
|2008.10.06 02:06
|s/l
|31
|0.10
|1.3665
|1.3665
|1.3565
|-50.00
|10444.55
|63
|2008.10.06 02:06
|sell
|32
|0.10
|1.3663
|1.3713
|1.3613
|64
|2008.10.06 05:50
|t/p
|32
|0.10
|1.3613
|1.3713
|1.3613
|50.00
|10494.55
|65
|2008.10.06 05:50
|sell
|33
|0.10
|1.3611
|1.3661
|1.3561
|66
|2008.10.06 08:58
|t/p
|33
|0.10
|1.3561
|1.3661
|1.3561
|50.00
|10544.55
|67
|2008.10.06 08:58
|sell
|34
|0.10
|1.3559
|1.3609
|1.3509
|68
|2008.10.06 09:56
|s/l
|34
|0.10
|1.3609
|1.3609
|1.3509
|-50.00
|10494.55
|69
|2008.10.06 09:56
|sell
|35
|0.10
|1.3608
|1.3658
|1.3558
|70
|2008.10.06 11:03
|t/p
|35
|0.10
|1.3558
|1.3658
|1.3558
|50.00
|10544.55
|71
|2008.10.06 11:03
|sell
|36
|0.10
|1.3556
|1.3606
|1.3506
|72
|2008.10.06 12:35
|s/l
|36
|0.10
|1.3606
|1.3606
|1.3506
|-50.00
|10494.55
|73
|2008.10.06 12:35
|sell
|37
|0.10
|1.3604
|1.3654
|1.3554
|74
|2008.10.06 15:57
|t/p
|37
|0.10
|1.3554
|1.3654
|1.3554
|50.00
|10544.55
|75
|2008.10.06 15:57
|sell
|38
|0.10
|1.3551
|1.3601
|1.3501
|76
|2008.10.06 16:43
|t/p
|38
|0.10
|1.3501
|1.3601
|1.3501
|50.00
|10594.55
|77
|2008.10.06 16:43
|sell
|39
|0.10
|1.3499
|1.3549
|1.3449
|78
|2008.10.06 21:16
|t/p
|39
|0.10
|1.3449
|1.3549
|1.3449
|50.00
|10644.55
|79
|2008.10.06 21:16
|buy
|40
|0.10
|1.3449
|1.3399
|1.3499
|80
|2008.10.06 21:45
|t/p
|40
|0.10
|1.3499
|1.3399
|1.3499
|50.00
|10694.55
|81
|2008.10.06 21:45
|buy
|41
|0.10
|1.3501
|1.3451
|1.3551
|82
|2008.10.07 05:48
|t/p
|41
|0.10
|1.3551
|1.3451
|1.3551
|50.82
|10745.37
|83
|2008.10.07 05:48
|sell
|42
|0.10
|1.3551
|1.3601
|1.3501
|84
|2008.10.07 06:13
|s/l
|42
|0.10
|1.3601
|1.3601
|1.3501
|-50.00
|10695.37
|85
|2008.10.07 06:13
|sell
|43
|0.10
|1.3599
|1.3649
|1.3549
|86
|2008.10.07 07:55
|t/p
|43
|0.10
|1.3549
|1.3649
|1.3549
|50.00
|10745.37
|87
|2008.10.07 07:55
|sell
|44
|0.10
|1.3547
|1.3597
|1.3497
|88
|2008.10.07 08:17
|s/l
|44
|0.10
|1.3597
|1.3597
|1.3497
|-50.00
|10695.37
|89
|2008.10.07 08:17
|sell
|45
|0.10
|1.3595
|1.3645
|1.3545
|90
|2008.10.07 10:14
|t/p
|45
|0.10
|1.3545
|1.3645
|1.3545
|50.00
|10745.37
|91
|2008.10.07 10:14
|buy
|46
|0.10
|1.3545
|1.3495
|1.3595
|92
|2008.10.07 13:29
|t/p
|46
|0.10
|1.3595
|1.3495
|1.3595
|50.00
|10795.37
|93
|2008.10.07 13:29
|sell
|47
|0.10
|1.3595
|1.3645
|1.3545
|94
|2008.10.07 15:00
|s/l
|47
|0.10
|1.3645
|1.3645
|1.3545
|-50.00
|10745.37
|95
|2008.10.07 15:00
|sell
|48
|0.10
|1.3643
|1.3693
|1.3593
|96
|2008.10.07 15:14
|s/l
|48
|0.10
|1.3693
|1.3693
|1.3593
|-50.00
|10695.37
|97
|2008.10.07 15:14
|buy
|49
|0.10
|1.3695
|1.3645
|1.3745
|98
|2008.10.07 16:50
|s/l
|49
|0.10
|1.3645
|1.3645
|1.3745
|-50.00
|10645.37
|99
|2008.10.07 16:50
|sell
|50
|0.10
|1.3645
|1.3695
|1.3595
|100
|2008.10.07 17:12
|t/p
|50
|0.10
|1.3595
|1.3695
|1.3595
|50.00
|10695.37
|101
|2008.10.07 17:12
|sell
|51
|0.10
|1.3592
|1.3642
|1.3542
|102
|2008.10.07 17:51
|s/l
|51
|0.10
|1.3642
|1.3642
|1.3542
|-50.00
|10645.37
|103
|2008.10.07 17:51
|sell
|52
|0.10
|1.3640
|1.3690
|1.3590
|104
|2008.10.07 19:32
|t/p
|52
|0.10
|1.3590
|1.3690
|1.3590
|50.00
|10695.37
|105
|2008.10.07 19:32
|buy
|53
|0.10
|1.3590
|1.3540
|1.3640
|106
|2008.10.07 20:48
|t/p
|53
|0.10
|1.3640
|1.3540
|1.3640
|50.00
|10745.37
|107
|2008.10.07 20:48
|sell
|54
|0.10
|1.3640
|1.3690
|1.3590
|108
|2008.10.07 22:55
|t/p
|54
|0.10
|1.3590
|1.3690
|1.3590
|50.00
|10795.37
|109
|2008.10.07 22:55
|buy
|55
|0.10
|1.3590
|1.3540
|1.3640
|110
|2008.10.08 06:21
|t/p
|55
|0.10
|1.3640
|1.3540
|1.3640
|50.82
|10846.19
|111
|2008.10.08 06:21
|sell
|56
|0.10
|1.3640
|1.3690
|1.3590
|112
|2008.10.08 06:49
|t/p
|56
|0.10
|1.3590
|1.3690
|1.3590
|50.00
|10896.19
|113
|2008.10.08 06:49
|sell
|57
|0.10
|1.3588
|1.3638
|1.3538
|114
|2008.10.08 09:10
|s/l
|57
|0.10
|1.3638
|1.3638
|1.3538
|-50.00
|10846.19
|115
|2008.10.08 09:10
|sell
|58
|0.10
|1.3636
|1.3686
|1.3586
|116
|2008.10.08 09:13
|s/l
|58
|0.10
|1.3686
|1.3686
|1.3586
|-50.00
|10796.19
|117
|2008.10.08 09:13
|sell
|59
|0.10
|1.3684
|1.3734
|1.3634
|118
|2008.10.08 09:55
|t/p
|59
|0.10
|1.3634
|1.3734
|1.3634
|50.00
|10846.19
|119
|2008.10.08 09:55
|sell
|60
|0.10
|1.3632
|1.3682
|1.3582
|120
|2008.10.08 13:07
|s/l
|60
|0.10
|1.3682
|1.3682
|1.3582
|-50.00
|10796.19
|121
|2008.10.08 13:07
|sell
|61
|0.10
|1.3680
|1.3730
|1.3630
|122
|2008.10.08 14:12
|s/l
|61
|0.10
|1.3730
|1.3730
|1.3630
|-50.00
|10746.19
|123
|2008.10.08 14:12
|buy
|62
|0.10
|1.3730
|1.3680
|1.3780
|124
|2008.10.08 14:28
|s/l
|62
|0.10
|1.3680
|1.3680
|1.3780
|-50.00
|10696.19
|125
|2008.10.08 14:28
|buy
|63
|0.10
|1.3682
|1.3632
|1.3732
|126
|2008.10.08 15:00
|s/l
|63
|0.10
|1.3632
|1.3632
|1.3732
|-50.00
|10646.19
|127
|2008.10.08 15:00
|sell
|64
|0.10
|1.3632
|1.3682
|1.3582
|128
|2008.10.08 15:44
|s/l
|64
|0.10
|1.3682
|1.3682
|1.3582
|-50.00
|10596.19
|129
|2008.10.08 15:44
|sell
|65
|0.10
|1.3680
|1.3730
|1.3630
|130
|2008.10.08 19:21
|s/l
|65
|0.10
|1.3730
|1.3730
|1.3630
|-50.00
|10546.19
|131
|2008.10.08 19:21
|sell
|66
|0.10
|1.3728
|1.3778
|1.3678
|132
|2008.10.08 20:54
|t/p
|66
|0.10
|1.3678
|1.3778
|1.3678
|50.00
|10596.19
|133
|2008.10.08 20:54
|buy
|67
|0.10
|1.3678
|1.3628
|1.3728
|134
|2008.10.08 23:24
|s/l
|67
|0.10
|1.3628
|1.3628
|1.3728
|-50.00
|10546.19
|135
|2008.10.08 23:24
|sell
|68
|0.10
|1.3628
|1.3678
|1.3578
|136
|2008.10.09 04:38
|s/l
|68
|0.10
|1.3678
|1.3678
|1.3578
|-53.27
|10492.92
|137
|2008.10.09 04:38
|sell
|69
|0.10
|1.3677
|1.3727
|1.3627
|138
|2008.10.09 09:49
|s/l
|69
|0.10
|1.3727
|1.3727
|1.3627
|-50.00
|10442.92
|139
|2008.10.09 09:49
|sell
|70
|0.10
|1.3725
|1.3775
|1.3675
|140
|2008.10.09 10:20
|s/l
|70
|0.10
|1.3775
|1.3775
|1.3675
|-50.00
|10392.92
|141
|2008.10.09 10:20
|sell
|71
|0.10
|1.3773
|1.3823
|1.3723
|142
|2008.10.09 12:28
|t/p
|71
|0.10
|1.3723
|1.3823
|1.3723
|50.00
|10442.92
|143
|2008.10.09 12:28
|sell
|72
|0.10
|1.3721
|1.3771
|1.3671
|144
|2008.10.09 13:18
|t/p
|72
|0.10
|1.3671
|1.3771
|1.3671
|50.00
|10492.92
|145
|2008.10.09 13:18
|buy
|73
|0.10
|1.3671
|1.3621
|1.3721
|146
|2008.10.09 14:35
|t/p
|73
|0.10
|1.3721
|1.3621
|1.3721
|50.00
|10542.92
|147
|2008.10.09 14:35
|buy
|74
|0.10
|1.3723
|1.3673
|1.3773
|148
|2008.10.09 15:29
|s/l
|74
|0.10
|1.3673
|1.3673
|1.3773
|-50.00
|10492.92
|149
|2008.10.09 15:29
|buy
|75
|0.10
|1.3675
|1.3625
|1.3725
|150
|2008.10.09 16:51
|s/l
|75
|0.10
|1.3625
|1.3625
|1.3725
|-50.00
|10442.92
|151
|2008.10.09 16:51
|buy
|76
|0.10
|1.3627
|1.3577
|1.3677
|152
|2008.10.09 19:46
|t/p
|76
|0.10
|1.3677
|1.3577
|1.3677
|50.00
|10492.92
|153
|2008.10.09 19:46
|sell
|77
|0.10
|1.3677
|1.3727
|1.3627
|154
|2008.10.09 21:30
|t/p
|77
|0.10
|1.3627
|1.3727
|1.3627
|50.00
|10542.92
|155
|2008.10.09 21:30
|buy
|78
|0.10
|1.3627
|1.3577
|1.3677
|156
|2008.10.10 01:29
|s/l
|78
|0.10
|1.3577
|1.3577
|1.3677
|-49.18
|10493.74
|157
|2008.10.10 01:29
|sell
|79
|0.10
|1.3577
|1.3627
|1.3527
|158
|2008.10.10 03:15
|s/l
|79
|0.10
|1.3627
|1.3627
|1.3527
|-50.00
|10443.74
|159
|2008.10.10 03:15
|sell
|80
|0.10
|1.3625
|1.3675
|1.3575
|160
|2008.10.10 03:33
|t/p
|80
|0.10
|1.3575
|1.3675
|1.3575
|50.00
|10493.74
|161
|2008.10.10 03:33
|sell
|81
|0.10
|1.3572
|1.3622
|1.3522
|162
|2008.10.10 06:18
|t/p
|81
|0.10
|1.3522
|1.3622
|1.3522
|50.00
|10543.74
|163
|2008.10.10 06:18
|buy
|82
|0.10
|1.3522
|1.3472
|1.3572
|164
|2008.10.10 08:41
|t/p
|82
|0.10
|1.3572
|1.3472
|1.3572
|50.00
|10593.74
|165
|2008.10.10 08:41
|sell
|83
|0.10
|1.3572
|1.3622
|1.3522
|166
|2008.10.10 09:31
|s/l
|83
|0.10
|1.3622
|1.3622
|1.3522
|-50.00
|10543.74
|167
|2008.10.10 09:31
|sell
|84
|0.10
|1.3620
|1.3670
|1.3570
|168
|2008.10.10 11:43
|t/p
|84
|0.10
|1.3570
|1.3670
|1.3570
|50.00
|10593.74
|169
|2008.10.10 11:43
|buy
|85
|0.10
|1.3570
|1.3520
|1.3620
|170
|2008.10.10 12:31
|s/l
|85
|0.10
|1.3520
|1.3520
|1.3620
|-50.00
|10543.74
|171
|2008.10.10 12:31
|sell
|86
|0.10
|1.3520
|1.3570
|1.3470
|172
|2008.10.10 13:10
|s/l
|86
|0.10
|1.3570
|1.3570
|1.3470
|-50.00
|10493.74
|173
|2008.10.10 13:10
|sell
|87
|0.10
|1.3568
|1.3618
|1.3518
|174
|2008.10.10 14:54
|t/p
|87
|0.10
|1.3518
|1.3618
|1.3518
|50.00
|10543.74
|175
|2008.10.10 14:54
|sell
|88
|0.10
|1.3516
|1.3566
|1.3466
|176
|2008.10.10 15:57
|s/l
|88
|0.10
|1.3566
|1.3566
|1.3466
|-50.00
|10493.74
|177
|2008.10.10 15:57
|sell
|89
|0.10
|1.3564
|1.3614
|1.3514
|178
|2008.10.10 16:13
|s/l
|89
|0.10
|1.3614
|1.3614
|1.3514
|-50.00
|10443.74
|179
|2008.10.10 16:13
|sell
|90
|0.10
|1.3612
|1.3662
|1.3562
|180
|2008.10.10 16:27
|t/p
|90
|0.10
|1.3562
|1.3662
|1.3562
|50.00
|10493.74
|181
|2008.10.10 16:27
|sell
|91
|0.10
|1.3560
|1.3610
|1.3510
|182
|2008.10.10 16:57
|t/p
|91
|0.10
|1.3510
|1.3610
|1.3510
|50.00
|10543.74
|183
|2008.10.10 16:57
|buy
|92
|0.10
|1.3510
|1.3460
|1.3560
|184
|2008.10.10 17:51
|s/l
|92
|0.10
|1.3460
|1.3460
|1.3560
|-50.00
|10493.74
|185
|2008.10.10 17:51
|buy
|93
|0.10
|1.3462
|1.3412
|1.3512
|186
|2008.10.10 19:26
|s/l
|93
|0.10
|1.3412
|1.3412
|1.3512
|-50.00
|10443.74
|187
|2008.10.10 19:26
|sell
|94
|0.10
|1.3412
|1.3462
|1.3362
|188
|2008.10.10 19:45
|t/p
|94
|0.10
|1.3362
|1.3462
|1.3362
|50.00
|10493.74
|189
|2008.10.10 19:45
|buy
|95
|0.10
|1.3362
|1.3312
|1.3412
|190
|2008.10.10 20:27
|s/l
|95
|0.10
|1.3312
|1.3312
|1.3412
|-50.00
|10443.74
|191
|2008.10.10 20:27
|buy
|96
|0.10
|1.3314
|1.3264
|1.3364
|192
|2008.10.10 20:45
|s/l
|96
|0.10
|1.3264
|1.3264
|1.3364
|-50.00
|10393.74
|193
|2008.10.10 20:45
|sell
|97
|0.10
|1.3264
|1.3314
|1.3214
|194
|2008.10.10 20:50
|s/l
|97
|0.10
|1.3314
|1.3314
|1.3214
|-50.00
|10343.74
|195
|2008.10.10 20:50
|sell
|98
|0.10
|1.3312
|1.3362
|1.3262
|196
|2008.10.10 21:12
|s/l
|98
|0.10
|1.3362
|1.3362
|1.3262
|-50.00
|10293.74
|197
|2008.10.10 21:12
|buy
|99
|0.10
|1.3363
|1.3313
|1.3413
|198
|2008.10.10 21:29
|t/p
|99
|0.10
|1.3413
|1.3313
|1.3413
|50.00
|10343.74
|199
|2008.10.10 21:29
|buy
|100
|0.10
|1.3415
|1.3365
|1.3465
|200
|2008.10.12 23:00
|t/p
|100
|0.10
|1.3465
|1.3365
|1.3465
|50.00
|10393.74
|201
|2008.10.12 23:00
|sell
|101
|0.10
|1.3572
|1.3622
|1.3522
|202
|2008.10.13 00:53
|s/l
|101
|0.10
|1.3622
|1.3622
|1.3522
|-51.09
|10342.65
|203
|2008.10.13 00:53
|buy
|102
|0.10
|1.3622
|1.3572
|1.3672
|204
|2008.10.13 02:50
|s/l
|102
|0.10
|1.3572
|1.3572
|1.3672
|-50.00
|10292.65
|205
|2008.10.13 02:50
|sell
|103
|0.10
|1.3572
|1.3622
|1.3522
|206
|2008.10.13 04:45
|t/p
|103
|0.10
|1.3522
|1.3622
|1.3522
|50.00
|10342.65
|207
|2008.10.13 04:45
|sell
|104
|0.10
|1.3520
|1.3570
|1.3470
|208
|2008.10.13 04:54
|t/p
|104
|0.10
|1.3470
|1.3570
|1.3470
|50.00
|10392.65
|209
|2008.10.13 04:54
|sell
|105
|0.10
|1.3467
|1.3517
|1.3417
|210
|2008.10.13 05:57
|s/l
|105
|0.10
|1.3517
|1.3517
|1.3417
|-50.00
|10342.65
|211
|2008.10.13 05:57
|sell
|106
|0.10
|1.3515
|1.3565
|1.3465
|212
|2008.10.13 07:53
|s/l
|106
|0.10
|1.3565
|1.3565
|1.3465
|-50.00
|10292.65
|213
|2008.10.13 07:53
|sell
|107
|0.10
|1.3563
|1.3613
|1.3513
|214
|2008.10.13 08:11
|s/l
|107
|0.10
|1.3613
|1.3613
|1.3513
|-50.00
|10242.65
|215
|2008.10.13 08:11
|sell
|108
|0.10
|1.3612
|1.3662
|1.3562
|216
|2008.10.13 08:37
|s/l
|108
|0.10
|1.3662
|1.3662
|1.3562
|-50.00
|10192.65
|217
|2008.10.13 08:37
|sell
|109
|0.10
|1.3660
|1.3710
|1.3610
|218
|2008.10.13 09:16
|t/p
|109
|0.10
|1.3610
|1.3710
|1.3610
|50.00
|10242.65
|219
|2008.10.13 09:16
|buy
|110
|0.10
|1.3609
|1.3559
|1.3659
|220
|2008.10.13 09:35
|t/p
|110
|0.10
|1.3659
|1.3559
|1.3659
|50.00
|10292.65
|221
|2008.10.13 09:35
|buy
|111
|0.10
|1.3663
|1.3613
|1.3713
|222
|2008.10.13 10:01
|s/l
|111
|0.10
|1.3613
|1.3613
|1.3713
|-50.00
|10242.65
|223
|2008.10.13 10:01
|sell
|112
|0.10
|1.3612
|1.3662
|1.3562
|224
|2008.10.13 14:37
|s/l
|112
|0.10
|1.3662
|1.3662
|1.3562
|-50.00
|10192.65
|225
|2008.10.13 14:37
|sell
|113
|0.10
|1.3662
|1.3712
|1.3612
|226
|2008.10.13 16:03
|t/p
|113
|0.10
|1.3612
|1.3712
|1.3612
|50.00
|10242.65
|227
|2008.10.13 16:03
|sell
|114
|0.10
|1.3610
|1.3660
|1.3560
|228
|2008.10.13 17:43
|t/p
|114
|0.10
|1.3560
|1.3660
|1.3560
|50.00
|10292.65
|229
|2008.10.13 17:43
|sell
|115
|0.10
|1.3558
|1.3608
|1.3508
|230
|2008.10.13 18:12
|t/p
|115
|0.10
|1.3508
|1.3608
|1.3508
|50.00
|10342.65
|231
|2008.10.13 18:12
|sell
|116
|0.10
|1.3506
|1.3556
|1.3456
|232
|2008.10.13 21:29
|s/l
|116
|0.10
|1.3556
|1.3556
|1.3456
|-50.00
|10292.65
|233
|2008.10.13 21:29
|sell
|117
|0.10
|1.3555
|1.3605
|1.3505
|234
|2008.10.13 21:56
|s/l
|117
|0.10
|1.3605
|1.3605
|1.3505
|-50.00
|10242.65
|235
|2008.10.13 21:56
|sell
|118
|0.10
|1.3603
|1.3653
|1.3553
|236
|2008.10.14 01:57
|s/l
|118
|0.10
|1.3653
|1.3653
|1.3553
|-51.09
|10191.56
|237
|2008.10.14 01:57
|buy
|119
|0.10
|1.3653
|1.3603
|1.3703
|238
|2008.10.14 12:04
|t/p
|119
|0.10
|1.3703
|1.3603
|1.3703
|50.00
|10241.56
|239
|2008.10.14 12:04
|sell
|120
|0.10
|1.3704
|1.3754
|1.3654
|240
|2008.10.14 13:15
|s/l
|120
|0.10
|1.3754
|1.3754
|1.3654
|-50.00
|10191.56
|241
|2008.10.14 13:15
|buy
|121
|0.10
|1.3755
|1.3705
|1.3805
|242
|2008.10.14 15:11
|s/l
|121
|0.10
|1.3705
|1.3705
|1.3805
|-50.00
|10141.56
|243
|2008.10.14 15:11
|buy
|122
|0.10
|1.3707
|1.3657
|1.3757
|244
|2008.10.14 16:08
|s/l
|122
|0.10
|1.3657
|1.3657
|1.3757
|-50.00
|10091.56
|245
|2008.10.14 16:08
|buy
|123
|0.10
|1.3659
|1.3609
|1.3709
|246
|2008.10.14 23:09
|s/l
|123
|0.10
|1.3609
|1.3609
|1.3709
|-50.00
|10041.56
|247
|2008.10.14 23:09
|buy
|124
|0.10
|1.3611
|1.3561
|1.3661
|248
|2008.10.15 01:42
|s/l
|124
|0.10
|1.3561
|1.3561
|1.3661
|-49.18
|9992.38
|249
|2008.10.15 01:42
|buy
|125
|0.10
|1.3563
|1.3513
|1.3613
|250
|2008.10.15 08:11
|t/p
|125
|0.10
|1.3613
|1.3513
|1.3613
|50.00
|10042.38
|251
|2008.10.15 08:11
|sell
|126
|0.10
|1.3613
|1.3663
|1.3563
|252
|2008.10.15 12:32
|s/l
|126
|0.10
|1.3663
|1.3663
|1.3563
|-50.00
|9992.38
|253
|2008.10.15 12:32
|sell
|127
|0.10
|1.3661
|1.3711
|1.3611
|254
|2008.10.15 14:26
|t/p
|127
|0.10
|1.3611
|1.3711
|1.3611
|50.00
|10042.38
|255
|2008.10.15 14:26
|buy
|128
|0.10
|1.3610
|1.3560
|1.3660
|256
|2008.10.15 15:32
|s/l
|128
|0.10
|1.3560
|1.3560
|1.3660
|-50.00
|9992.38
|257
|2008.10.15 15:32
|buy
|129
|0.10
|1.3562
|1.3512
|1.3612
|258
|2008.10.15 16:31
|t/p
|129
|0.10
|1.3612
|1.3512
|1.3612
|50.00
|10042.38
|259
|2008.10.15 16:31
|buy
|130
|0.10
|1.3615
|1.3565
|1.3665
|260
|2008.10.15 17:12
|s/l
|130
|0.10
|1.3565
|1.3565
|1.3665
|-50.00
|9992.38
|261
|2008.10.15 17:12
|sell
|131
|0.10
|1.3565
|1.3615
|1.3515
|262
|2008.10.15 18:18
|t/p
|131
|0.10
|1.3515
|1.3615
|1.3515
|50.00
|10042.38
|263
|2008.10.15 18:18
|buy
|132
|0.10
|1.3515
|1.3465
|1.3565
|264
|2008.10.15 23:06
|s/l
|132
|0.10
|1.3465
|1.3465
|1.3565
|-50.00
|9992.38
|265
|2008.10.15 23:06
|sell
|133
|0.10
|1.3465
|1.3515
|1.3415
|266
|2008.10.16 04:03
|s/l
|133
|0.10
|1.3515
|1.3515
|1.3415
|-53.27
|9939.11
|267
|2008.10.16 04:03
|sell
|134
|0.10
|1.3513
|1.3563
|1.3463
|268
|2008.10.16 05:37
|t/p
|134
|0.10
|1.3463
|1.3563
|1.3463
|50.00
|9989.11
|269
|2008.10.16 05:37
|buy
|135
|0.10
|1.3463
|1.3413
|1.3513
|270
|2008.10.16 06:25
|s/l
|135
|0.10
|1.3413
|1.3413
|1.3513
|-50.00
|9939.11
|271
|2008.10.16 06:25
|buy
|136
|0.10
|1.3415
|1.3365
|1.3465
|272
|2008.10.16 06:39
|s/l
|136
|0.10
|1.3365
|1.3365
|1.3465
|-50.00
|9889.11
|273
|2008.10.16 06:39
|buy
|137
|0.10
|1.3366
|1.3316
|1.3416
|274
|2008.10.16 07:08
|t/p
|137
|0.10
|1.3416
|1.3316
|1.3416
|50.00
|9939.11
|275
|2008.10.16 07:08
|buy
|138
|0.10
|1.3420
|1.3370
|1.3470
|276
|2008.10.16 07:39
|s/l
|138
|0.10
|1.3370
|1.3370
|1.3470
|-50.00
|9889.11
|277
|2008.10.16 07:39
|buy
|139
|0.10
|1.3372
|1.3322
|1.3422
|278
|2008.10.16 09:40
|t/p
|139
|0.10
|1.3422
|1.3322
|1.3422
|50.00
|9939.11
|279
|2008.10.16 09:40
|buy
|140
|0.10
|1.3424
|1.3374
|1.3474
|280
|2008.10.16 11:14
|t/p
|140
|0.10
|1.3474
|1.3374
|1.3474
|50.00
|9989.11
|281
|2008.10.16 11:14
|sell
|141
|0.10
|1.3475
|1.3525
|1.3425
|282
|2008.10.16 12:02
|t/p
|141
|0.10
|1.3425
|1.3525
|1.3425
|50.00
|10039.11
|283
|2008.10.16 12:02
|sell
|142
|0.10
|1.3423
|1.3473
|1.3373
|284
|2008.10.16 13:00
|s/l
|142
|0.10
|1.3473
|1.3473
|1.3373
|-50.00
|9989.11
|285
|2008.10.16 13:00
|buy
|143
|0.10
|1.3473
|1.3423
|1.3523
|286
|2008.10.16 13:28
|t/p
|143
|0.10
|1.3523
|1.3423
|1.3523
|50.00
|10039.11
|287
|2008.10.16 13:28
|sell
|144
|0.10
|1.3523
|1.3573
|1.3473
|288
|2008.10.16 15:12
|t/p
|144
|0.10
|1.3473
|1.3573
|1.3473
|50.00
|10089.11
|289
|2008.10.16 15:12
|sell
|145
|0.10
|1.3471
|1.3521
|1.3421
|290
|2008.10.16 16:11
|t/p
|145
|0.10
|1.3421
|1.3521
|1.3421
|50.00
|10139.11
|291
|2008.10.16 16:11
|buy
|146
|0.10
|1.3421
|1.3371
|1.3471
|292
|2008.10.16 22:05
|t/p
|146
|0.10
|1.3471
|1.3371
|1.3471
|50.00
|10189.11
|293
|2008.10.16 22:05
|sell
|147
|0.10
|1.3471
|1.3521
|1.3421
|294
|2008.10.17 11:22
|t/p
|147
|0.10
|1.3421
|1.3521
|1.3421
|48.91
|10238.02
|295
|2008.10.17 11:22
|sell
|148
|0.10
|1.3419
|1.3469
|1.3369
|296
|2008.10.17 15:55
|s/l
|148
|0.10
|1.3469
|1.3469
|1.3369
|-50.00
|10188.02
|297
|2008.10.17 15:55
|buy
|149
|0.10
|1.3469
|1.3419
|1.3519
|298
|2008.10.17 16:32
|s/l
|149
|0.10
|1.3419
|1.3419
|1.3519
|-50.00
|10138.02
|299
|2008.10.17 16:32
|buy
|150
|0.10
|1.3421
|1.3371
|1.3471
|300
|2008.10.17 16:48
|t/p
|150
|0.10
|1.3471
|1.3371
|1.3471
|50.00
|10188.02
|301
|2008.10.17 16:48
|buy
|151
|0.10
|1.3473
|1.3423
|1.3523
|302
|2008.10.17 20:40
|s/l
|151
|0.10
|1.3423
|1.3423
|1.3523
|-50.00
|10138.02
|303
|2008.10.17 20:40
|buy
|152
|0.10
|1.3423
|1.3373
|1.3473
|304
|2008.10.20 05:41
|t/p
|152
|0.10
|1.3473
|1.3373
|1.3473
|50.82
|10188.84
|305
|2008.10.20 05:41
|sell
|153
|0.10
|1.3474
|1.3524
|1.3424
|306
|2008.10.20 08:56
|s/l
|153
|0.10
|1.3524
|1.3524
|1.3424
|-50.00
|10138.84
|307
|2008.10.20 08:56
|sell
|154
|0.10
|1.3523
|1.3573
|1.3473
|308
|2008.10.20 10:30
|t/p
|154
|0.10
|1.3473
|1.3573
|1.3473
|50.00
|10188.84
|309
|2008.10.20 10:30
|buy
|155
|0.10
|1.3473
|1.3423
|1.3523
|310
|2008.10.20 13:07
|s/l
|155
|0.10
|1.3423
|1.3423
|1.3523
|-50.00
|10138.84
|311
|2008.10.20 13:07
|buy
|156
|0.10
|1.3425
|1.3375
|1.3475
|312
|2008.10.20 15:25
|s/l
|156
|0.10
|1.3375
|1.3375
|1.3475
|-50.00
|10088.84
|313
|2008.10.20 15:25
|sell
|157
|0.10
|1.3373
|1.3423
|1.3323
|314
|2008.10.20 16:29
|t/p
|157
|0.10
|1.3323
|1.3423
|1.3323
|50.00
|10138.84
|315
|2008.10.20 16:29
|buy
|158
|0.10
|1.3322
|1.3272
|1.3372
|316
|2008.10.21 08:43
|s/l
|158
|0.10
|1.3272
|1.3272
|1.3372
|-49.18
|10089.66
|317
|2008.10.21 08:43
|sell
|159
|0.10
|1.3272
|1.3322
|1.3222
|318
|2008.10.21 10:31
|t/p
|159
|0.10
|1.3222
|1.3322
|1.3222
|50.00
|10139.66
|319
|2008.10.21 10:31
|sell
|160
|0.10
|1.3220
|1.3270
|1.3170
|320
|2008.10.21 14:34
|t/p
|160
|0.10
|1.3170
|1.3270
|1.3170
|50.00
|10189.66
|321
|2008.10.21 14:34
|sell
|161
|0.10
|1.3168
|1.3218
|1.3118
|322
|2008.10.21 16:07
|s/l
|161
|0.10
|1.3218
|1.3218
|1.3118
|-50.00
|10139.66
|323
|2008.10.21 16:07
|sell
|162
|0.10
|1.3216
|1.3266
|1.3166
|324
|2008.10.21 17:28
|t/p
|162
|0.10
|1.3166
|1.3266
|1.3166
|50.00
|10189.66
|325
|2008.10.21 17:28
|sell
|163
|0.10
|1.3162
|1.3212
|1.3112
|326
|2008.10.21 17:51
|t/p
|163
|0.10
|1.3112
|1.3212
|1.3112
|50.00
|10239.66
|327
|2008.10.21 17:51
|sell
|164
|0.10
|1.3109
|1.3159
|1.3059
|328
|2008.10.21 21:49
|t/p
|164
|0.10
|1.3059
|1.3159
|1.3059
|50.00
|10289.66
|329
|2008.10.21 21:49
|sell
|165
|0.10
|1.3057
|1.3107
|1.3007
|330
|2008.10.22 01:42
|t/p
|165
|0.10
|1.3007
|1.3107
|1.3007
|48.91
|10338.57
|331
|2008.10.22 01:42
|sell
|166
|0.10
|1.3005
|1.3055
|1.2955
|332
|2008.10.22 05:29
|t/p
|166
|0.10
|1.2955
|1.3055
|1.2955
|50.00
|10388.57
|333
|2008.10.22 05:29
|sell
|167
|0.10
|1.2951
|1.3001
|1.2901
|334
|2008.10.22 06:15
|t/p
|167
|0.10
|1.2901
|1.3001
|1.2901
|50.00
|10438.57
|335
|2008.10.22 06:15
|sell
|168
|0.10
|1.2899
|1.2949
|1.2849
|336
|2008.10.22 06:17
|t/p
|168
|0.10
|1.2849
|1.2949
|1.2849
|50.00
|10488.57
|337
|2008.10.22 06:17
|sell
|169
|0.10
|1.2845
|1.2895
|1.2795
|338
|2008.10.22 06:28
|t/p
|169
|0.10
|1.2795
|1.2895
|1.2795
|50.00
|10538.57
|339
|2008.10.22 06:28
|sell
|170
|0.10
|1.2788
|1.2838
|1.2738
|340
|2008.10.22 06:29
|t/p
|170
|0.10
|1.2738
|1.2838
|1.2738
|50.00
|10588.57
|341
|2008.10.22 06:29
|sell
|171
|0.10
|1.2736
|1.2786
|1.2686
|342
|2008.10.22 06:30
|s/l
|171
|0.10
|1.2786
|1.2786
|1.2686
|-50.00
|10538.57
|343
|2008.10.22 06:30
|sell
|172
|0.10
|1.2785
|1.2835
|1.2735
|344
|2008.10.22 07:03
|s/l
|172
|0.10
|1.2835
|1.2835
|1.2735
|-50.00
|10488.57
|345
|2008.10.22 07:03
|sell
|173
|0.10
|1.2833
|1.2883
|1.2783
|346
|2008.10.22 09:01
|s/l
|173
|0.10
|1.2883
|1.2883
|1.2783
|-50.00
|10438.57
|347
|2008.10.22 09:01
|sell
|174
|0.10
|1.2881
|1.2931
|1.2831
|348
|2008.10.22 09:35
|t/p
|174
|0.10
|1.2831
|1.2931
|1.2831
|50.00
|10488.57
|349
|2008.10.22 09:35
|sell
|175
|0.10
|1.2829
|1.2879
|1.2779
|350
|2008.10.22 10:17
|s/l
|175
|0.10
|1.2879
|1.2879
|1.2779
|-50.00
|10438.57
|351
|2008.10.22 10:17
|sell
|176
|0.10
|1.2877
|1.2927
|1.2827
|352
|2008.10.22 11:11
|s/l
|176
|0.10
|1.2927
|1.2927
|1.2827
|-50.00
|10388.57
|353
|2008.10.22 11:11
|sell
|177
|0.10
|1.2925
|1.2975
|1.2875
|354
|2008.10.22 12:34
|t/p
|177
|0.10
|1.2875
|1.2975
|1.2875
|50.00
|10438.57
|355
|2008.10.22 12:34
|sell
|178
|0.10
|1.2873
|1.2923
|1.2823
|356
|2008.10.22 16:02
|t/p
|178
|0.10
|1.2823
|1.2923
|1.2823
|50.00
|10488.57
|357
|2008.10.22 16:02
|sell
|179
|0.10
|1.2820
|1.2870
|1.2770
|358
|2008.10.22 16:20
|s/l
|179
|0.10
|1.2870
|1.2870
|1.2770
|-50.00
|10438.57
|359
|2008.10.22 16:20
|sell
|180
|0.10
|1.2868
|1.2918
|1.2818
|360
|2008.10.22 21:40
|t/p
|180
|0.10
|1.2818
|1.2918
|1.2818
|50.00
|10488.57
|361
|2008.10.22 21:40
|sell
|181
|0.10
|1.2816
|1.2866
|1.2766
|362
|2008.10.22 22:15
|s/l
|181
|0.10
|1.2866
|1.2866
|1.2766
|-50.00
|10438.57
|363
|2008.10.22 22:15
|sell
|182
|0.10
|1.2864
|1.2914
|1.2814
|364
|2008.10.23 00:27
|t/p
|182
|0.10
|1.2814
|1.2914
|1.2814
|46.73
|10485.30
|365
|2008.10.23 00:27
|sell
|183
|0.10
|1.2812
|1.2862
|1.2762
|366
|2008.10.23 01:08
|t/p
|183
|0.10
|1.2762
|1.2862
|1.2762
|50.00
|10535.30
|367
|2008.10.23 01:08
|buy
|184
|0.10
|1.2761
|1.2711
|1.2811
|368
|2008.10.23 02:09
|t/p
|184
|0.10
|1.2811
|1.2711
|1.2811
|50.00
|10585.30
|369
|2008.10.23 02:09
|sell
|185
|0.10
|1.2815
|1.2865
|1.2765
|370
|2008.10.23 05:35
|t/p
|185
|0.10
|1.2765
|1.2865
|1.2765
|50.00
|10635.30
|371
|2008.10.23 05:35
|sell
|186
|0.10
|1.2762
|1.2812
|1.2712
|372
|2008.10.23 06:58
|s/l
|186
|0.10
|1.2812
|1.2812
|1.2712
|-50.00
|10585.30
|373
|2008.10.23 06:58
|sell
|187
|0.10
|1.2810
|1.2860
|1.2760
|374
|2008.10.23 11:29
|s/l
|187
|0.10
|1.2860
|1.2860
|1.2760
|-50.00
|10535.30
|375
|2008.10.23 11:29
|buy
|188
|0.10
|1.2860
|1.2810
|1.2910
|376
|2008.10.23 12:53
|s/l
|188
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2910
|-50.00
|10485.30
|377
|2008.10.23 12:53
|sell
|189
|0.10
|1.2810
|1.2860
|1.2760
|378
|2008.10.23 14:27
|t/p
|189
|0.10
|1.2760
|1.2860
|1.2760
|50.00
|10535.30
|379
|2008.10.23 14:27
|sell
|190
|0.10
|1.2758
|1.2808
|1.2708
|380
|2008.10.23 14:51
|s/l
|190
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.2708
|-50.00
|10485.30
|381
|2008.10.23 14:51
|sell
|191
|0.10
|1.2806
|1.2856
|1.2756
|382
|2008.10.23 16:44
|s/l
|191
|0.10
|1.2856
|1.2856
|1.2756
|-50.00
|10435.30
|383
|2008.10.23 16:44
|sell
|192
|0.10
|1.2854
|1.2904
|1.2804
|384
|2008.10.23 19:04
|t/p
|192
|0.10
|1.2804
|1.2904
|1.2804
|50.00
|10485.30
|385
|2008.10.23 19:04
|sell
|193
|0.10
|1.2802
|1.2852
|1.2752
|386
|2008.10.23 19:54
|s/l
|193
|0.10
|1.2852
|1.2852
|1.2752
|-50.00
|10435.30
|387
|2008.10.23 19:54
|sell
|194
|0.10
|1.2850
|1.2900
|1.2800
|388
|2008.10.23 21:47
|s/l
|194
|0.10
|1.2900
|1.2900
|1.2800
|-50.00
|10385.30
|389
|2008.10.23 21:47
|buy
|195
|0.10
|1.2900
|1.2850
|1.2950
|390
|2008.10.23 23:03
|t/p
|195
|0.10
|1.2950
|1.2850
|1.2950
|50.00
|10435.30
|391
|2008.10.23 23:03
|sell
|196
|0.10
|1.2952
|1.3002
|1.2902
|392
|2008.10.23 23:15
|s/l
|196
|0.10
|1.3002
|1.3002
|1.2902
|-50.00
|10385.30
|393
|2008.10.23 23:15
|sell
|197
|0.10
|1.3000
|1.3050
|1.2950
|394
|2008.10.24 00:30
|t/p
|197
|0.10
|1.2950
|1.3050
|1.2950
|48.91
|10434.21
|395
|2008.10.24 00:30
|sell
|198
|0.10
|1.2946
|1.2996
|1.2896
|396
|2008.10.24 01:49
|t/p
|198
|0.10
|1.2896
|1.2996
|1.2896
|50.00
|10484.21
|397
|2008.10.24 01:49
|sell
|199
|0.10
|1.2894
|1.2944
|1.2844
|398
|2008.10.24 02:57
|t/p
|199
|0.10
|1.2844
|1.2944
|1.2844
|50.00
|10534.21
|399
|2008.10.24 02:57
|sell
|200
|0.10
|1.2838
|1.2888
|1.2788
|400
|2008.10.24 03:09
|s/l
|200
|0.10
|1.2888
|1.2888
|1.2788
|-50.00
|10484.21
|401
|2008.10.24 03:09
|sell
|201
|0.10
|1.2886
|1.2936
|1.2836
|402
|2008.10.24 03:53
|t/p
|201
|0.10
|1.2836
|1.2936
|1.2836
|50.00
|10534.21
|403
|2008.10.24 03:53
|sell
|202
|0.10
|1.2831
|1.2881
|1.2781
|404
|2008.10.24 04:35
|t/p
|202
|0.10
|1.2781
|1.2881
|1.2781
|50.00
|10584.21
|405
|2008.10.24 04:35
|buy
|203
|0.10
|1.2781
|1.2731
|1.2831
|406
|2008.10.24 08:30
|s/l
|203
|0.10
|1.2731
|1.2731
|1.2831
|-50.00
|10534.21
|407
|2008.10.24 08:30
|sell
|204
|0.10
|1.2731
|1.2781
|1.2681
|408
|2008.10.24 08:55
|t/p
|204
|0.10
|1.2681
|1.2781
|1.2681
|50.00
|10584.21
|409
|2008.10.24 08:55
|sell
|205
|0.10
|1.2679
|1.2729
|1.2629
|410
|2008.10.24 09:37
|t/p
|205
|0.10
|1.2629
|1.2729
|1.2629
|50.00
|10634.21
|411
|2008.10.24 09:37
|sell
|206
|0.10
|1.2626
|1.2676
|1.2576
|412
|2008.10.24 10:38
|t/p
|206
|0.10
|1.2576
|1.2676
|1.2576
|50.00
|10684.21
|413
|2008.10.24 10:38
|buy
|207
|0.10
|1.2575
|1.2525
|1.2625
|414
|2008.10.24 11:32
|s/l
|207
|0.10
|1.2525
|1.2525
|1.2625
|-50.00
|10634.21
|415
|2008.10.24 11:32
|sell
|208
|0.10
|1.2525
|1.2575
|1.2475
|416
|2008.10.24 11:57
|s/l
|208
|0.10
|1.2575
|1.2575
|1.2475
|-50.00
|10584.21
|417
|2008.10.24 11:57
|sell
|209
|0.10
|1.2575
|1.2625
|1.2525
|418
|2008.10.24 12:05
|t/p
|209
|0.10
|1.2525
|1.2625
|1.2525
|50.00
|10634.21
|419
|2008.10.24 12:05
|sell
|210
|0.10
|1.2523
|1.2573
|1.2473
|420
|2008.10.24 12:13
|s/l
|210
|0.10
|1.2573
|1.2573
|1.2473
|-50.00
|10584.21
|421
|2008.10.24 12:13
|sell
|211
|0.10
|1.2571
|1.2621
|1.2521
|422
|2008.10.24 14:24
|s/l
|211
|0.10
|1.2621
|1.2621
|1.2521
|-50.00
|10534.21
|423
|2008.10.24 14:24
|sell
|212
|0.10
|1.2619
|1.2669
|1.2569
|424
|2008.10.24 14:40
|s/l
|212
|0.10
|1.2669
|1.2669
|1.2569
|-50.00
|10484.21
|425
|2008.10.24 14:40
|sell
|213
|0.10
|1.2668
|1.2718
|1.2618
|426
|2008.10.24 15:34
|t/p
|213
|0.10
|1.2618
|1.2718
|1.2618
|50.00
|10534.21
|427
|2008.10.24 15:34
|sell
|214
|0.10
|1.2616
|1.2666
|1.2566
|428
|2008.10.24 15:42
|s/l
|214
|0.10
|1.2666
|1.2666
|1.2566
|-50.00
|10484.21
|429
|2008.10.24 15:42
|sell
|215
|0.10
|1.2665
|1.2715
|1.2615
|430
|2008.10.24 15:57
|s/l
|215
|0.10
|1.2715
|1.2715
|1.2615
|-50.00
|10434.21
|431
|2008.10.24 15:57
|sell
|216
|0.10
|1.2714
|1.2764
|1.2664
|432
|2008.10.24 16:18
|t/p
|216
|0.10
|1.2664
|1.2764
|1.2664
|50.00
|10484.21
|433
|2008.10.24 16:18
|sell
|217
|0.10
|1.2662
|1.2712
|1.2612
|434
|2008.10.24 16:55
|s/l
|217
|0.10
|1.2712
|1.2712
|1.2612
|-50.00
|10434.21
|435
|2008.10.24 16:55
|buy
|218
|0.10
|1.2712
|1.2662
|1.2762
|436
|2008.10.24 17:59
|s/l
|218
|0.10
|1.2662
|1.2662
|1.2762
|-50.00
|10384.21
|437
|2008.10.24 17:59
|sell
|219
|0.10
|1.2661
|1.2711
|1.2611
|438
|2008.10.24 18:12
|s/l
|219
|0.10
|1.2711
|1.2711
|1.2611
|-50.00
|10334.21
|439
|2008.10.24 18:12
|buy
|220
|0.10
|1.2713
|1.2663
|1.2763
|440
|2008.10.24 19:04
|s/l
|220
|0.10
|1.2663
|1.2663
|1.2763
|-50.00
|10284.21
|441
|2008.10.24 19:04
|sell
|221
|0.10
|1.2663
|1.2713
|1.2613
|442
|2008.10.24 20:04
|t/p
|221
|0.10
|1.2613
|1.2713
|1.2613
|50.00
|10334.21
|443
|2008.10.24 20:04
|sell
|222
|0.10
|1.2611
|1.2661
|1.2561
|444
|2008.10.26 23:24
|t/p
|222
|0.10
|1.2561
|1.2661
|1.2561
|50.00
|10384.21
|445
|2008.10.26 23:24
|sell
|223
|0.10
|1.2555
|1.2605
|1.2505
|446
|2008.10.27 00:48
|s/l
|223
|0.10
|1.2605
|1.2605
|1.2505
|-51.09
|10333.12
|447
|2008.10.27 00:48
|sell
|224
|0.10
|1.2603
|1.2653
|1.2553
|448
|2008.10.27 01:05
|t/p
|224
|0.10
|1.2553
|1.2653
|1.2553
|50.00
|10383.12
|449
|2008.10.27 01:05
|buy
|225
|0.10
|1.2553
|1.2503
|1.2603
|450
|2008.10.27 01:46
|t/p
|225
|0.10
|1.2603
|1.2503
|1.2603
|50.00
|10433.12
|451
|2008.10.27 01:46
|sell
|226
|0.10
|1.2603
|1.2653
|1.2553
|452
|2008.10.27 02:01
|s/l
|226
|0.10
|1.2653
|1.2653
|1.2553
|-50.00
|10383.12
|453
|2008.10.27 02:01
|sell
|227
|0.10
|1.2652
|1.2702
|1.2602
|454
|2008.10.27 02:25
|t/p
|227
|0.10
|1.2602
|1.2702
|1.2602
|50.00
|10433.12
|455
|2008.10.27 02:25
|sell
|228
|0.10
|1.2599
|1.2649
|1.2549
|456
|2008.10.27 03:35
|t/p
|228
|0.10
|1.2549
|1.2649
|1.2549
|50.00
|10483.12
|457
|2008.10.27 03:35
|sell
|229
|0.10
|1.2547
|1.2597
|1.2497
|458
|2008.10.27 05:32
|s/l
|229
|0.10
|1.2597
|1.2597
|1.2497
|-50.00
|10433.12
|459
|2008.10.27 05:32
|sell
|230
|0.10
|1.2596
|1.2646
|1.2546
|460
|2008.10.27 07:13
|t/p
|230
|0.10
|1.2546
|1.2646
|1.2546
|50.00
|10483.12
|461
|2008.10.27 07:13
|sell
|231
|0.10
|1.2544
|1.2594
|1.2494
|462
|2008.10.27 09:11
|t/p
|231
|0.10
|1.2494
|1.2594
|1.2494
|50.00
|10533.12
|463
|2008.10.27 09:11
|sell
|232
|0.10
|1.2492
|1.2542
|1.2442
|464
|2008.10.27 09:50
|t/p
|232
|0.10
|1.2442
|1.2542
|1.2442
|50.00
|10583.12
|465
|2008.10.27 09:50
|sell
|233
|0.10
|1.2440
|1.2490
|1.2390
|466
|2008.10.27 10:37
|t/p
|233
|0.10
|1.2390
|1.2490
|1.2390
|50.00
|10633.12
|467
|2008.10.27 10:37
|sell
|234
|0.10
|1.2388
|1.2438
|1.2338
|468
|2008.10.27 11:11
|t/p
|234
|0.10
|1.2338
|1.2438
|1.2338
|50.00
|10683.12
|469
|2008.10.27 11:11
|sell
|235
|0.10
|1.2335
|1.2385
|1.2285
|470
|2008.10.27 11:25
|s/l
|235
|0.10
|1.2385
|1.2385
|1.2285
|-50.00
|10633.12
|471
|2008.10.27 11:25
|sell
|236
|0.10
|1.2383
|1.2433
|1.2333
|472
|2008.10.27 11:35
|s/l
|236
|0.10
|1.2433
|1.2433
|1.2333
|-50.00
|10583.12
|473
|2008.10.27 11:35
|sell
|237
|0.10
|1.2431
|1.2481
|1.2381
|474
|2008.10.27 18:05
|s/l
|237
|0.10
|1.2481
|1.2481
|1.2381
|-50.00
|10533.12
|475
|2008.10.27 18:05
|sell
|238
|0.10
|1.2481
|1.2531
|1.2431
|476
|2008.10.27 18:55
|s/l
|238
|0.10
|1.2531
|1.2531
|1.2431
|-50.00
|10483.12
|477
|2008.10.27 18:55
|sell
|239
|0.10
|1.2529
|1.2579
|1.2479
|478
|2008.10.27 19:47
|s/l
|239
|0.10
|1.2579
|1.2579
|1.2479
|-50.00
|10433.12
|479
|2008.10.27 19:47
|sell
|240
|0.10
|1.2577
|1.2627
|1.2527
|480
|2008.10.27 20:23
|t/p
|240
|0.10
|1.2527
|1.2627
|1.2527
|50.00
|10483.12
|481
|2008.10.27 20:23
|sell
|241
|0.10
|1.2523
|1.2573
|1.2473
|482
|2008.10.27 23:09
|t/p
|241
|0.10
|1.2473
|1.2573
|1.2473
|50.00
|10533.12
|483
|2008.10.27 23:09
|sell
|242
|0.10
|1.2470
|1.2520
|1.2420
|484
|2008.10.28 02:34
|t/p
|242
|0.10
|1.2420
|1.2520
|1.2420
|48.91
|10582.03
|485
|2008.10.28 02:34
|sell
|243
|0.10
|1.2418
|1.2468
|1.2368
|486
|2008.10.28 03:05
|t/p
|243
|0.10
|1.2368
|1.2468
|1.2368
|50.00
|10632.03
|487
|2008.10.28 03:05
|buy
|244
|0.10
|1.2368
|1.2318
|1.2418
|488
|2008.10.28 04:37
|t/p
|244
|0.10
|1.2418
|1.2318
|1.2418
|50.00
|10682.03
|489
|2008.10.28 04:37
|sell
|245
|0.10
|1.2419
|1.2469
|1.2369
|490
|2008.10.28 06:42
|s/l
|245
|0.10
|1.2469
|1.2469
|1.2369
|-50.00
|10632.03
|491
|2008.10.28 06:42
|sell
|246
|0.10
|1.2467
|1.2517
|1.2417
|492
|2008.10.28 07:40
|s/l
|246
|0.10
|1.2517
|1.2517
|1.2417
|-50.00
|10582.03
|493
|2008.10.28 07:40
|sell
|247
|0.10
|1.2516
|1.2566
|1.2466
|494
|2008.10.28 08:34
|s/l
|247
|0.10
|1.2566
|1.2566
|1.2466
|-50.00
|10532.03
|495
|2008.10.28 08:34
|sell
|248
|0.10
|1.2564
|1.2614
|1.2514
|496
|2008.10.28 09:21
|t/p
|248
|0.10
|1.2514
|1.2614
|1.2514
|50.00
|10582.03
|497
|2008.10.28 09:21
|sell
|249
|0.10
|1.2511
|1.2561
|1.2461
|498
|2008.10.28 09:57
|t/p
|249
|0.10
|1.2461
|1.2561
|1.2461
|50.00
|10632.03
|499
|2008.10.28 09:57
|sell
|250
|0.10
|1.2459
|1.2509
|1.2409
|500
|2008.10.28 10:13
|s/l
|250
|0.10
|1.2509
|1.2509
|1.2409
|-50.00
|10582.03
|501
|2008.10.28 10:13
|sell
|251
|0.10
|1.2507
|1.2557
|1.2457
|502
|2008.10.28 13:45
|s/l
|251
|0.10
|1.2557
|1.2557
|1.2457
|-50.00
|10532.03
|503
|2008.10.28 13:45
|sell
|252
|0.10
|1.2555
|1.2605
|1.2505
|504
|2008.10.28 16:17
|t/p
|252
|0.10
|1.2505
|1.2605
|1.2505
|50.00
|10582.03
|505
|2008.10.28 16:17
|sell
|253
|0.10
|1.2502
|1.2552
|1.2452
|506
|2008.10.28 16:53
|t/p
|253
|0.10
|1.2452
|1.2552
|1.2452
|50.00
|10632.03
|507
|2008.10.28 16:53
|sell
|254
|0.10
|1.2449
|1.2499
|1.2399
|508
|2008.10.28 17:35
|s/l
|254
|0.10
|1.2499
|1.2499
|1.2399
|-50.00
|10582.03
|509
|2008.10.28 17:35
|sell
|255
|0.10
|1.2497
|1.2547
|1.2447
|510
|2008.10.28 20:27
|s/l
|255
|0.10
|1.2547
|1.2547
|1.2447
|-50.00
|10532.03
|511
|2008.10.28 20:27
|sell
|256
|0.10
|1.2545
|1.2595
|1.2495
|512
|2008.10.28 20:52
|s/l
|256
|0.10
|1.2595
|1.2595
|1.2495
|-50.00
|10482.03
|513
|2008.10.28 20:52
|sell
|257
|0.10
|1.2593
|1.2643
|1.2543
|514
|2008.10.28 21:20
|s/l
|257
|0.10
|1.2643
|1.2643
|1.2543
|-50.00
|10432.03
|515
|2008.10.28 21:20
|sell
|258
|0.10
|1.2641
|1.2691
|1.2591
|516
|2008.10.28 21:57
|s/l
|258
|0.10
|1.2691
|1.2691
|1.2591
|-50.00
|10382.03
|517
|2008.10.28 21:57
|sell
|259
|0.10
|1.2690
|1.2740
|1.2640
|518
|2008.10.28 22:43
|s/l
|259
|0.10
|1.2740
|1.2740
|1.2640
|-50.00
|10332.03
|519
|2008.10.28 22:43
|sell
|260
|0.10
|1.2738
|1.2788
|1.2688
|520
|2008.10.28 22:53
|t/p
|260
|0.10
|1.2688
|1.2788
|1.2688
|50.00
|10382.03
|521
|2008.10.28 22:53
|sell
|261
|0.10
|1.2686
|1.2736
|1.2636
|522
|2008.10.28 23:39
|s/l
|261
|0.10
|1.2736
|1.2736
|1.2636
|-50.00
|10332.03
|523
|2008.10.28 23:39
|sell
|262
|0.10
|1.2734
|1.2784
|1.2684
|524
|2008.10.28 23:58
|s/l
|262
|0.10
|1.2784
|1.2784
|1.2684
|-50.00
|10282.03
|525
|2008.10.28 23:58
|sell
|263
|0.10
|1.2783
|1.2833
|1.2733
|526
|2008.10.29 00:25
|t/p
|263
|0.10
|1.2733
|1.2833
|1.2733
|48.91
|10330.94
|527
|2008.10.29 00:25
|sell
|264
|0.10
|1.2731
|1.2781
|1.2681
|528
|2008.10.29 00:45
|s/l
|264
|0.10
|1.2781
|1.2781
|1.2681
|-50.00
|10280.94
|529
|2008.10.29 00:45
|sell
|265
|0.10
|1.2779
|1.2829
|1.2729
|530
|2008.10.29 00:57
|s/l
|265
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.2729
|-50.00
|10230.94
|531
|2008.10.29 00:57
|sell
|266
|0.10
|1.2827
|1.2877
|1.2777
|532
|2008.10.29 02:15
|t/p
|266
|0.10
|1.2777
|1.2877
|1.2777
|50.00
|10280.94
|533
|2008.10.29 02:15
|sell
|267
|0.10
|1.2774
|1.2824
|1.2724
|534
|2008.10.29 03:07
|t/p
|267
|0.10
|1.2724
|1.2824
|1.2724
|50.00
|10330.94
|535
|2008.10.29 03:07
|sell
|268
|0.10
|1.2722
|1.2772
|1.2672
|536
|2008.10.29 06:14
|t/p
|268
|0.10
|1.2672
|1.2772
|1.2672
|50.00
|10380.94
|537
|2008.10.29 06:14
|sell
|269
|0.10
|1.2669
|1.2719
|1.2619
|538
|2008.10.29 07:48
|s/l
|269
|0.10
|1.2719
|1.2719
|1.2619
|-50.00
|10330.94
|539
|2008.10.29 07:48
|buy
|270
|0.10
|1.2719
|1.2669
|1.2769
|540
|2008.10.29 08:43
|t/p
|270
|0.10
|1.2769
|1.2669
|1.2769
|50.00
|10380.94
|541
|2008.10.29 08:43
|buy
|271
|0.10
|1.2771
|1.2721
|1.2821
|542
|2008.10.29 09:09
|s/l
|271
|0.10
|1.2721
|1.2721
|1.2821
|-50.00
|10330.94
|543
|2008.10.29 09:09
|sell
|272
|0.10
|1.2721
|1.2771
|1.2671
|544
|2008.10.29 10:55
|s/l
|272
|0.10
|1.2771
|1.2771
|1.2671
|-50.00
|10280.94
|545
|2008.10.29 10:55
|buy
|273
|0.10
|1.2771
|1.2721
|1.2821
|546
|2008.10.29 12:45
|t/p
|273
|0.10
|1.2821
|1.2721
|1.2821
|50.00
|10330.94
|547
|2008.10.29 12:45
|sell
|274
|0.10
|1.2821
|1.2871
|1.2771
|548
|2008.10.29 14:00
|t/p
|274
|0.10
|1.2771
|1.2871
|1.2771
|50.00
|10380.94
|549
|2008.10.29 14:00
|sell
|275
|0.10
|1.2769
|1.2819
|1.2719
|550
|2008.10.29 15:45
|s/l
|275
|0.10
|1.2819
|1.2819
|1.2719
|-50.00
|10330.94
|551
|2008.10.29 15:45
|buy
|276
|0.10
|1.2819
|1.2769
|1.2869
|552
|2008.10.29 16:04
|t/p
|276
|0.10
|1.2869
|1.2769
|1.2869
|50.00
|10380.94
|553
|2008.10.29 16:04
|buy
|277
|0.10
|1.2871
|1.2821
|1.2921
|554
|2008.10.29 16:17
|t/p
|277
|0.10
|1.2921
|1.2821
|1.2921
|50.00
|10430.94
|555
|2008.10.29 16:17
|buy
|278
|0.10
|1.2924
|1.2874
|1.2974
|556
|2008.10.29 16:26
|t/p
|278
|0.10
|1.2974
|1.2874
|1.2974
|50.00
|10480.94
|557
|2008.10.29 16:26
|buy
|279
|0.10
|1.2976
|1.2926
|1.3026
|558
|2008.10.29 17:11
|s/l
|279
|0.10
|1.2926
|1.2926
|1.3026
|-50.00
|10430.94
|559
|2008.10.29 17:11
|buy
|280
|0.10
|1.2928
|1.2878
|1.2978
|560
|2008.10.29 17:54
|s/l
|280
|0.10
|1.2878
|1.2878
|1.2978
|-50.00
|10380.94
|561
|2008.10.29 17:54
|buy
|281
|0.10
|1.2879
|1.2829
|1.2929
|562
|2008.10.29 18:05
|s/l
|281
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.2929
|-50.00
|10330.94
|563
|2008.10.29 18:05
|sell
|282
|0.10
|1.2827
|1.2877
|1.2777
|564
|2008.10.29 18:24
|s/l
|282
|0.10
|1.2877
|1.2877
|1.2777
|-50.00
|10280.94
|565
|2008.10.29 18:24
|sell
|283
|0.10
|1.2876
|1.2926
|1.2826
|566
|2008.10.29 18:36
|s/l
|283
|0.10
|1.2926
|1.2926
|1.2826
|-50.00
|10230.94
|567
|2008.10.29 18:36
|sell
|284
|0.10
|1.2924
|1.2974
|1.2874
|568
|2008.10.29 19:05
|t/p
|284
|0.10
|1.2874
|1.2974
|1.2874
|50.00
|10280.94
|569
|2008.10.29 19:05
|sell
|285
|0.10
|1.2871
|1.2921
|1.2821
|570
|2008.10.29 20:03
|s/l
|285
|0.10
|1.2921
|1.2921
|1.2821
|-50.00
|10230.94
|571
|2008.10.29 20:03
|sell
|286
|0.10
|1.2919
|1.2969
|1.2869
|572
|2008.10.29 20:22
|t/p
|286
|0.10
|1.2869
|1.2969
|1.2869
|50.00
|10280.94
|573
|2008.10.29 20:22
|sell
|287
|0.10
|1.2864
|1.2914
|1.2814
|574
|2008.10.29 21:16
|s/l
|287
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.2814
|-50.00
|10230.94
|575
|2008.10.29 21:16
|sell
|288
|0.10
|1.2912
|1.2962
|1.2862
|576
|2008.10.29 21:38
|s/l
|288
|0.10
|1.2962
|1.2962
|1.2862
|-50.00
|10180.94
|577
|2008.10.29 21:38
|buy
|289
|0.10
|1.2962
|1.2912
|1.3012
|578
|2008.10.30 02:21
|t/p
|289
|0.10
|1.3012
|1.2912
|1.3012
|52.46
|10233.40
|579
|2008.10.30 02:21
|sell
|290
|0.10
|1.3015
|1.3065
|1.2965
|580
|2008.10.30 02:23
|s/l
|290
|0.10
|1.3065
|1.3065
|1.2965
|-50.00
|10183.40
|581
|2008.10.30 02:23
|sell
|291
|0.10
|1.3064
|1.3114
|1.3014
|582
|2008.10.30 03:13
|s/l
|291
|0.10
|1.3114
|1.3114
|1.3014
|-50.00
|10133.40
|583
|2008.10.30 03:13
|sell
|292
|0.10
|1.3113
|1.3163
|1.3063
|584
|2008.10.30 03:17
|s/l
|292
|0.10
|1.3163
|1.3163
|1.3063
|-50.00
|10083.40
|585
|2008.10.30 03:17
|sell
|293
|0.10
|1.3161
|1.3211
|1.3111
|586
|2008.10.30 04:36
|s/l
|293
|0.10
|1.3211
|1.3211
|1.3111
|-50.00
|10033.40
|587
|2008.10.30 04:36
|buy
|294
|0.10
|1.3213
|1.3163
|1.3263
|588
|2008.10.30 04:41
|t/p
|294
|0.10
|1.3263
|1.3163
|1.3263
|50.00
|10083.40
|589
|2008.10.30 04:41
|buy
|295
|0.10
|1.3270
|1.3220
|1.3320
|590
|2008.10.30 04:59
|s/l
|295
|0.10
|1.3220
|1.3220
|1.3320
|-50.00
|10033.40
|591
|2008.10.30 04:59
|buy
|296
|0.10
|1.3218
|1.3168
|1.3268
|592
|2008.10.30 08:12
|s/l
|296
|0.10
|1.3168
|1.3168
|1.3268
|-50.00
|9983.40
|593
|2008.10.30 08:12
|buy
|297
|0.10
|1.3170
|1.3120
|1.3220
|594
|2008.10.30 09:19
|t/p
|297
|0.10
|1.3220
|1.3120
|1.3220
|50.00
|10033.40
|595
|2008.10.30 09:19
|sell
|298
|0.10
|1.3220
|1.3270
|1.3170
|596
|2008.10.30 10:15
|t/p
|298
|0.10
|1.3170
|1.3270
|1.3170
|50.00
|10083.40
|597
|2008.10.30 10:15
|sell
|299
|0.10
|1.3168
|1.3218
|1.3118
|598
|2008.10.30 11:07
|t/p
|299
|0.10
|1.3118
|1.3218
|1.3118
|50.00
|10133.40
|599
|2008.10.30 11:07
|buy
|300
|0.10
|1.3117
|1.3067
|1.3167
|600
|2008.10.30 11:34
|s/l
|300
|0.10
|1.3067
|1.3067
|1.3167
|-50.00
|10083.40
|601
|2008.10.30 11:34
|buy
|301
|0.10
|1.3068
|1.3018
|1.3118
|602
|2008.10.30 12:38
|t/p
|301
|0.10
|1.3118
|1.3018
|1.3118
|50.00
|10133.40
|603
|2008.10.30 12:38
|sell
|302
|0.10
|1.3119
|1.3169
|1.3069
|604
|2008.10.30 13:55
|t/p
|302
|0.10
|1.3069
|1.3169
|1.3069
|50.00
|10183.40
|605
|2008.10.30 13:55
|buy
|303
|0.10
|1.3068
|1.3018
|1.3118
|606
|2008.10.30 14:49
|s/l
|303
|0.10
|1.3018
|1.3018
|1.3118
|-50.00
|10133.40
|607
|2008.10.30 14:49
|buy
|304
|0.10
|1.3019
|1.2969
|1.3069
|608
|2008.10.30 15:49
|s/l
|304
|0.10
|1.2969
|1.2969
|1.3069
|-50.00
|10083.40
|609
|2008.10.30 15:49
|buy
|305
|0.10
|1.2971
|1.2921
|1.3021
|610
|2008.10.30 17:17
|s/l
|305
|0.10
|1.2921
|1.2921
|1.3021
|-50.00
|10033.40
|611
|2008.10.30 17:17
|buy
|306
|0.10
|1.2923
|1.2873
|1.2973
|612
|2008.10.30 17:35
|s/l
|306
|0.10
|1.2873
|1.2873
|1.2973
|-50.00
|9983.40
|613
|2008.10.30 17:35
|buy
|307
|0.10
|1.2874
|1.2824
|1.2924
|614
|2008.10.30 17:52
|s/l
|307
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2924
|-50.00
|9933.40
|615
|2008.10.30 17:52
|buy
|308
|0.10
|1.2825
|1.2775
|1.2875
|616
|2008.10.30 18:04
|t/p
|308
|0.10
|1.2875
|1.2775
|1.2875
|50.00
|9983.40
|617
|2008.10.30 18:04
|buy
|309
|0.10
|1.2878
|1.2828
|1.2928
|618
|2008.10.30 18:10
|s/l
|309
|0.10
|1.2828
|1.2828
|1.2928
|-50.00
|9933.40
|619
|2008.10.30 18:10
|buy
|310
|0.10
|1.2830
|1.2780
|1.2880
|620
|2008.10.30 18:21
|t/p
|310
|0.10
|1.2880
|1.2780
|1.2880
|50.00
|9983.40
|621
|2008.10.30 18:21
|buy
|311
|0.10
|1.2882
|1.2832
|1.2932
|622
|2008.10.30 19:11
|t/p
|311
|0.10
|1.2932
|1.2832
|1.2932
|50.00
|10033.40
|623
|2008.10.30 19:11
|sell
|312
|0.10
|1.2932
|1.2982
|1.2882
|624
|2008.10.30 20:26
|s/l
|312
|0.10
|1.2982
|1.2982
|1.2882
|-50.00
|9983.40
|625
|2008.10.30 20:26
|sell
|313
|0.10
|1.2980
|1.3030
|1.2930
|626
|2008.10.30 21:21
|t/p
|313
|0.10
|1.2930
|1.3030
|1.2930
|50.00
|10033.40
|627
|2008.10.30 21:21
|sell
|314
|0.10
|1.2928
|1.2978
|1.2878
|628
|2008.10.30 23:37
|t/p
|314
|0.10
|1.2878
|1.2978
|1.2878
|50.00
|10083.40
|629
|2008.10.30 23:37
|buy
|315
|0.10
|1.2865
|1.2815
|1.2915
|630
|2008.10.31 02:23
|s/l
|315
|0.10
|1.2815
|1.2815
|1.2915
|-49.18
|10034.22
|631
|2008.10.31 02:23
|sell
|316
|0.10
|1.2815
|1.2865
|1.2765
|632
|2008.10.31 02:37
|t/p
|316
|0.10
|1.2765
|1.2865
|1.2765
|50.00
|10084.22
|633
|2008.10.31 02:37
|sell
|317
|0.10
|1.2763
|1.2813
|1.2713
|634
|2008.10.31 03:13
|s/l
|317
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.2713
|-50.00
|10034.22
|635
|2008.10.31 03:13
|sell
|318
|0.10
|1.2811
|1.2861
|1.2761
|636
|2008.10.31 04:49
|s/l
|318
|0.10
|1.2861
|1.2861
|1.2761
|-50.00
|9984.22
|637
|2008.10.31 04:49
|sell
|319
|0.10
|1.2860
|1.2910
|1.2810
|638
|2008.10.31 06:59
|t/p
|319
|0.10
|1.2810
|1.2910
|1.2810
|50.00
|10034.22
|639
|2008.10.31 06:59
|sell
|320
|0.10
|1.2805
|1.2855
|1.2755
|640
|2008.10.31 07:03
|s/l
|320
|0.10
|1.2855
|1.2855
|1.2755
|-50.00
|9984.22
|641
|2008.10.31 07:03
|sell
|321
|0.10
|1.2853
|1.2903
|1.2803
|642
|2008.10.31 07:05
|t/p
|321
|0.10
|1.2803
|1.2903
|1.2803
|50.00
|10034.22
|643
|2008.10.31 07:05
|sell
|322
|0.10
|1.2801
|1.2851
|1.2751
|644
|2008.10.31 07:07
|s/l
|322
|0.10
|1.2851
|1.2851
|1.2751
|-50.00
|9984.22
|645
|2008.10.31 07:07
|sell
|323
|0.10
|1.2853
|1.2903
|1.2803
|646
|2008.10.31 07:36
|t/p
|323
|0.10
|1.2803
|1.2903
|1.2803
|50.00
|10034.22
|647
|2008.10.31 07:36
|sell
|324
|0.10
|1.2800
|1.2850
|1.2750
|648
|2008.10.31 08:28
|t/p
|324
|0.10
|1.2750
|1.2850
|1.2750
|50.00
|10084.22
|649
|2008.10.31 08:28
|sell
|325
|0.10
|1.2747
|1.2797
|1.2697
|650
|2008.10.31 08:47
|t/p
|325
|0.10
|1.2697
|1.2797
|1.2697
|50.00
|10134.22
|651
|2008.10.31 08:47
|sell
|326
|0.10
|1.2694
|1.2744
|1.2644
|652
|2008.10.31 11:15
|s/l
|326
|0.10
|1.2744
|1.2744
|1.2644
|-50.00
|10084.22
|653
|2008.10.31 11:15
|sell
|327
|0.10
|1.2743
|1.2793
|1.2693
|654
|2008.10.31 13:11
|s/l
|327
|0.10
|1.2793
|1.2793
|1.2693
|-50.00
|10034.22
|655
|2008.10.31 13:11
|buy
|328
|0.10
|1.2793
|1.2743
|1.2843
|656
|2008.10.31 13:40
|s/l
|328
|0.10
|1.2743
|1.2743
|1.2843
|-50.00
|9984.22
|657
|2008.10.31 13:40
|buy
|329
|0.10
|1.2745
|1.2695
|1.2795
|658
|2008.10.31 16:27
|s/l
|329
|0.10
|1.2695
|1.2695
|1.2795
|-50.00
|9934.22
|659
|2008.10.31 16:27
|sell
|330
|0.10
|1.2695
|1.2745
|1.2645
|660
|2008.10.31 17:16
|s/l
|330
|0.10
|1.2745
|1.2745
|1.2645
|-50.00
|9884.22
|661
|2008.10.31 17:16
|buy
|331
|0.10
|1.2745
|1.2695
|1.2795
|662
|2008.10.31 17:46
|s/l
|331
|0.10
|1.2695
|1.2695
|1.2795
|-50.00
|9834.22
|663
|2008.10.31 17:46
|buy
|332
|0.10
|1.2686
|1.2636
|1.2736
|664
|2008.10.31 18:04
|t/p
|332
|0.10
|1.2736
|1.2636
|1.2736
|50.00
|9884.22
|665
|2008.10.31 18:04
|sell
|333
|0.10
|1.2736
|1.2786
|1.2686
|666
|2008.11.03 01:52
|s/l
|333
|0.10
|1.2786
|1.2786
|1.2686
|-51.09
|9833.13
|667
|2008.11.03 01:52
|sell
|334
|0.10
|1.2784
|1.2834
|1.2734
|668
|2008.11.03 02:30
|s/l
|334
|0.10
|1.2834
|1.2834
|1.2734
|-50.00
|9783.13
|669
|2008.11.03 02:30
|buy
|335
|0.10
|1.2834
|1.2784
|1.2884
|670
|2008.11.03 07:11
|t/p
|335
|0.10
|1.2884
|1.2784
|1.2884
|50.00
|9833.13
|671
|2008.11.03 07:11
|sell
|336
|0.10
|1.2884
|1.2934
|1.2834
|672
|2008.11.03 08:52
|t/p
|336
|0.10
|1.2834
|1.2934
|1.2834
|50.00
|9883.13
|673
|2008.11.03 08:52
|buy
|337
|0.10
|1.2833
|1.2783
|1.2883
|674
|2008.11.03 14:42
|s/l
|337
|0.10
|1.2783
|1.2783
|1.2883
|-50.00
|9833.13
|675
|2008.11.03 14:42
|sell
|338
|0.10
|1.2783
|1.2833
|1.2733
|676
|2008.11.03 15:10
|t/p
|338
|0.10
|1.2733
|1.2833
|1.2733
|50.00
|9883.13
|677
|2008.11.03 15:10
|buy
|339
|0.10
|1.2733
|1.2683
|1.2783
|678
|2008.11.03 15:45
|t/p
|339
|0.10
|1.2783
|1.2683
|1.2783
|50.00
|9933.13
|679
|2008.11.03 15:45
|sell
|340
|0.10
|1.2784
|1.2834
|1.2734
|680
|2008.11.03 17:07
|t/p
|340
|0.10
|1.2734
|1.2834
|1.2734
|50.00
|9983.13
|681
|2008.11.03 17:07
|sell
|341
|0.10
|1.2732
|1.2782
|1.2682
|682
|2008.11.03 18:13
|t/p
|341
|0.10
|1.2682
|1.2782
|1.2682
|50.00
|10033.13
|683
|2008.11.03 18:13
|sell
|342
|0.10
|1.2680
|1.2730
|1.2630
|684
|2008.11.03 19:56
|t/p
|342
|0.10
|1.2630
|1.2730
|1.2630
|50.00
|10083.13
|685
|2008.11.03 19:56
|sell
|343
|0.10
|1.2628
|1.2678
|1.2578
|686
|2008.11.03 23:30
|close at stop
|343
|0.10
|1.2622
|1.2678
|1.2578
|6.00
|10089.13