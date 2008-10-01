Strategy Tester Report
SVM_EA_v21a
MIG-Demo (Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2008.09.24 16:34 - 2008.11.03 23:30
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=50; TakeProfit=50; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test39806Ticks modelled585000Modelling quality24.94%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit89.13Gross profit8597.84Gross loss-8508.71
Profit factor1.01Expected payoff0.26
Absolute drawdown234.87Maximal drawdown1172.06 (10.72%)Relative drawdown10.72% (1172.06)
Total trades343Short positions (won %)242 (52.89%)Long positions (won %)101 (44.55%)
Profit trades (% of total)173 (50.44%)Loss trades (% of total)170 (49.56%)
Largestprofit trade52.46loss trade-53.27
Averageprofit trade49.70loss trade-50.05
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (448.91)consecutive losses (loss in money)6 (-300.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)448.91 (9)consecutive loss (count of losses)-300.00 (6)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.10.01 00:00buy10.101.41141.40641.4164
22008.10.01 11:44t/p10.101.41641.40641.416450.0010050.00
32008.10.01 11:44buy20.101.41661.41161.4216
42008.10.01 13:52s/l20.101.41161.41161.4216-50.0010000.00
52008.10.01 13:52sell30.101.41161.41661.4066
62008.10.01 14:03t/p30.101.40661.41661.406650.0010050.00
72008.10.01 14:03sell40.101.40641.41141.4014
82008.10.01 14:26t/p40.101.40141.41141.401450.0010100.00
92008.10.01 14:26sell50.101.40121.40621.3962
102008.10.01 17:53s/l50.101.40621.40621.3962-50.0010050.00
112008.10.01 17:53sell60.101.40611.41111.4011
122008.10.01 21:24t/p60.101.40111.41111.401150.0010100.00
132008.10.01 21:24sell70.101.40091.40591.3959
142008.10.02 02:02t/p70.101.39591.40591.395946.7310146.73
152008.10.02 02:02buy80.101.39581.39081.4008
162008.10.02 03:45t/p80.101.40081.39081.400850.0010196.73
172008.10.02 03:45sell90.101.40101.40601.3960
182008.10.02 03:53t/p90.101.39601.40601.396050.0010246.73
192008.10.02 03:53sell100.101.39561.40061.3906
202008.10.02 09:17t/p100.101.39061.40061.390650.0010296.73
212008.10.02 09:17sell110.101.39041.39541.3854
222008.10.02 14:35t/p110.101.38541.39541.385450.0010346.73
232008.10.02 14:35buy120.101.38521.38021.3902
242008.10.02 14:38s/l120.101.38021.38021.3902-50.0010296.73
252008.10.02 14:38buy130.101.38031.37531.3853
262008.10.02 18:00t/p130.101.38531.37531.385350.0010346.73
272008.10.02 18:00sell140.101.38541.39041.3804
282008.10.02 21:43t/p140.101.38041.39041.380450.0010396.73
292008.10.02 21:43sell150.101.38011.38511.3751
302008.10.03 03:42s/l150.101.38511.38511.3751-51.0910345.64
312008.10.03 03:42sell160.101.38511.39011.3801
322008.10.03 07:58s/l160.101.39011.39011.3801-50.0010295.64
332008.10.03 07:58sell170.101.39011.39511.3851
342008.10.03 08:43t/p170.101.38511.39511.385150.0010345.64
352008.10.03 08:43sell180.101.38491.38991.3799
362008.10.03 14:49t/p180.101.37991.38991.379950.0010395.64
372008.10.03 14:49buy190.101.37991.37491.3849
382008.10.03 14:59s/l190.101.37491.37491.3849-50.0010345.64
392008.10.03 14:59buy200.101.37511.37011.3801
402008.10.03 15:23s/l200.101.37011.37011.3801-50.0010295.64
412008.10.03 15:23buy210.101.37031.36531.3753
422008.10.03 15:38t/p210.101.37531.36531.375350.0010345.64
432008.10.03 15:38sell220.101.37531.38031.3703
442008.10.03 16:47s/l220.101.38031.38031.3703-50.0010295.64
452008.10.03 16:47sell230.101.38011.38511.3751
462008.10.03 18:07s/l230.101.38511.38511.3751-50.0010245.64
472008.10.03 18:07sell240.101.38491.38991.3799
482008.10.03 18:43t/p240.101.37991.38991.379950.0010295.64
492008.10.03 18:43buy250.101.37991.37491.3849
502008.10.03 19:26t/p250.101.38491.37491.384950.0010345.64
512008.10.03 19:26sell260.101.38501.39001.3800
522008.10.03 20:12s/l260.101.39001.39001.3800-50.0010295.64
532008.10.03 20:12sell270.101.38991.39491.3849
542008.10.03 20:27t/p270.101.38491.39491.384950.0010345.64
552008.10.03 20:27sell280.101.38461.38961.3796
562008.10.03 21:48t/p280.101.37961.38961.379650.0010395.64
572008.10.03 21:48sell290.101.37931.38431.3743
582008.10.05 23:00t/p290.101.37431.38431.374350.0010445.64
592008.10.05 23:00sell300.101.36681.37181.3618
602008.10.06 01:50t/p300.101.36181.37181.361848.9110494.55
612008.10.06 01:50sell310.101.36151.36651.3565
622008.10.06 02:06s/l310.101.36651.36651.3565-50.0010444.55
632008.10.06 02:06sell320.101.36631.37131.3613
642008.10.06 05:50t/p320.101.36131.37131.361350.0010494.55
652008.10.06 05:50sell330.101.36111.36611.3561
662008.10.06 08:58t/p330.101.35611.36611.356150.0010544.55
672008.10.06 08:58sell340.101.35591.36091.3509
682008.10.06 09:56s/l340.101.36091.36091.3509-50.0010494.55
692008.10.06 09:56sell350.101.36081.36581.3558
702008.10.06 11:03t/p350.101.35581.36581.355850.0010544.55
712008.10.06 11:03sell360.101.35561.36061.3506
722008.10.06 12:35s/l360.101.36061.36061.3506-50.0010494.55
732008.10.06 12:35sell370.101.36041.36541.3554
742008.10.06 15:57t/p370.101.35541.36541.355450.0010544.55
752008.10.06 15:57sell380.101.35511.36011.3501
762008.10.06 16:43t/p380.101.35011.36011.350150.0010594.55
772008.10.06 16:43sell390.101.34991.35491.3449
782008.10.06 21:16t/p390.101.34491.35491.344950.0010644.55
792008.10.06 21:16buy400.101.34491.33991.3499
802008.10.06 21:45t/p400.101.34991.33991.349950.0010694.55
812008.10.06 21:45buy410.101.35011.34511.3551
822008.10.07 05:48t/p410.101.35511.34511.355150.8210745.37
832008.10.07 05:48sell420.101.35511.36011.3501
842008.10.07 06:13s/l420.101.36011.36011.3501-50.0010695.37
852008.10.07 06:13sell430.101.35991.36491.3549
862008.10.07 07:55t/p430.101.35491.36491.354950.0010745.37
872008.10.07 07:55sell440.101.35471.35971.3497
882008.10.07 08:17s/l440.101.35971.35971.3497-50.0010695.37
892008.10.07 08:17sell450.101.35951.36451.3545
902008.10.07 10:14t/p450.101.35451.36451.354550.0010745.37
912008.10.07 10:14buy460.101.35451.34951.3595
922008.10.07 13:29t/p460.101.35951.34951.359550.0010795.37
932008.10.07 13:29sell470.101.35951.36451.3545
942008.10.07 15:00s/l470.101.36451.36451.3545-50.0010745.37
952008.10.07 15:00sell480.101.36431.36931.3593
962008.10.07 15:14s/l480.101.36931.36931.3593-50.0010695.37
972008.10.07 15:14buy490.101.36951.36451.3745
982008.10.07 16:50s/l490.101.36451.36451.3745-50.0010645.37
992008.10.07 16:50sell500.101.36451.36951.3595
1002008.10.07 17:12t/p500.101.35951.36951.359550.0010695.37
1012008.10.07 17:12sell510.101.35921.36421.3542
1022008.10.07 17:51s/l510.101.36421.36421.3542-50.0010645.37
1032008.10.07 17:51sell520.101.36401.36901.3590
1042008.10.07 19:32t/p520.101.35901.36901.359050.0010695.37
1052008.10.07 19:32buy530.101.35901.35401.3640
1062008.10.07 20:48t/p530.101.36401.35401.364050.0010745.37
1072008.10.07 20:48sell540.101.36401.36901.3590
1082008.10.07 22:55t/p540.101.35901.36901.359050.0010795.37
1092008.10.07 22:55buy550.101.35901.35401.3640
1102008.10.08 06:21t/p550.101.36401.35401.364050.8210846.19
1112008.10.08 06:21sell560.101.36401.36901.3590
1122008.10.08 06:49t/p560.101.35901.36901.359050.0010896.19
1132008.10.08 06:49sell570.101.35881.36381.3538
1142008.10.08 09:10s/l570.101.36381.36381.3538-50.0010846.19
1152008.10.08 09:10sell580.101.36361.36861.3586
1162008.10.08 09:13s/l580.101.36861.36861.3586-50.0010796.19
1172008.10.08 09:13sell590.101.36841.37341.3634
1182008.10.08 09:55t/p590.101.36341.37341.363450.0010846.19
1192008.10.08 09:55sell600.101.36321.36821.3582
1202008.10.08 13:07s/l600.101.36821.36821.3582-50.0010796.19
1212008.10.08 13:07sell610.101.36801.37301.3630
1222008.10.08 14:12s/l610.101.37301.37301.3630-50.0010746.19
1232008.10.08 14:12buy620.101.37301.36801.3780
1242008.10.08 14:28s/l620.101.36801.36801.3780-50.0010696.19
1252008.10.08 14:28buy630.101.36821.36321.3732
1262008.10.08 15:00s/l630.101.36321.36321.3732-50.0010646.19
1272008.10.08 15:00sell640.101.36321.36821.3582
1282008.10.08 15:44s/l640.101.36821.36821.3582-50.0010596.19
1292008.10.08 15:44sell650.101.36801.37301.3630
1302008.10.08 19:21s/l650.101.37301.37301.3630-50.0010546.19
1312008.10.08 19:21sell660.101.37281.37781.3678
1322008.10.08 20:54t/p660.101.36781.37781.367850.0010596.19
1332008.10.08 20:54buy670.101.36781.36281.3728
1342008.10.08 23:24s/l670.101.36281.36281.3728-50.0010546.19
1352008.10.08 23:24sell680.101.36281.36781.3578
1362008.10.09 04:38s/l680.101.36781.36781.3578-53.2710492.92
1372008.10.09 04:38sell690.101.36771.37271.3627
1382008.10.09 09:49s/l690.101.37271.37271.3627-50.0010442.92
1392008.10.09 09:49sell700.101.37251.37751.3675
1402008.10.09 10:20s/l700.101.37751.37751.3675-50.0010392.92
1412008.10.09 10:20sell710.101.37731.38231.3723
1422008.10.09 12:28t/p710.101.37231.38231.372350.0010442.92
1432008.10.09 12:28sell720.101.37211.37711.3671
1442008.10.09 13:18t/p720.101.36711.37711.367150.0010492.92
1452008.10.09 13:18buy730.101.36711.36211.3721
1462008.10.09 14:35t/p730.101.37211.36211.372150.0010542.92
1472008.10.09 14:35buy740.101.37231.36731.3773
1482008.10.09 15:29s/l740.101.36731.36731.3773-50.0010492.92
1492008.10.09 15:29buy750.101.36751.36251.3725
1502008.10.09 16:51s/l750.101.36251.36251.3725-50.0010442.92
1512008.10.09 16:51buy760.101.36271.35771.3677
1522008.10.09 19:46t/p760.101.36771.35771.367750.0010492.92
1532008.10.09 19:46sell770.101.36771.37271.3627
1542008.10.09 21:30t/p770.101.36271.37271.362750.0010542.92
1552008.10.09 21:30buy780.101.36271.35771.3677
1562008.10.10 01:29s/l780.101.35771.35771.3677-49.1810493.74
1572008.10.10 01:29sell790.101.35771.36271.3527
1582008.10.10 03:15s/l790.101.36271.36271.3527-50.0010443.74
1592008.10.10 03:15sell800.101.36251.36751.3575
1602008.10.10 03:33t/p800.101.35751.36751.357550.0010493.74
1612008.10.10 03:33sell810.101.35721.36221.3522
1622008.10.10 06:18t/p810.101.35221.36221.352250.0010543.74
1632008.10.10 06:18buy820.101.35221.34721.3572
1642008.10.10 08:41t/p820.101.35721.34721.357250.0010593.74
1652008.10.10 08:41sell830.101.35721.36221.3522
1662008.10.10 09:31s/l830.101.36221.36221.3522-50.0010543.74
1672008.10.10 09:31sell840.101.36201.36701.3570
1682008.10.10 11:43t/p840.101.35701.36701.357050.0010593.74
1692008.10.10 11:43buy850.101.35701.35201.3620
1702008.10.10 12:31s/l850.101.35201.35201.3620-50.0010543.74
1712008.10.10 12:31sell860.101.35201.35701.3470
1722008.10.10 13:10s/l860.101.35701.35701.3470-50.0010493.74
1732008.10.10 13:10sell870.101.35681.36181.3518
1742008.10.10 14:54t/p870.101.35181.36181.351850.0010543.74
1752008.10.10 14:54sell880.101.35161.35661.3466
1762008.10.10 15:57s/l880.101.35661.35661.3466-50.0010493.74
1772008.10.10 15:57sell890.101.35641.36141.3514
1782008.10.10 16:13s/l890.101.36141.36141.3514-50.0010443.74
1792008.10.10 16:13sell900.101.36121.36621.3562
1802008.10.10 16:27t/p900.101.35621.36621.356250.0010493.74
1812008.10.10 16:27sell910.101.35601.36101.3510
1822008.10.10 16:57t/p910.101.35101.36101.351050.0010543.74
1832008.10.10 16:57buy920.101.35101.34601.3560
1842008.10.10 17:51s/l920.101.34601.34601.3560-50.0010493.74
1852008.10.10 17:51buy930.101.34621.34121.3512
1862008.10.10 19:26s/l930.101.34121.34121.3512-50.0010443.74
1872008.10.10 19:26sell940.101.34121.34621.3362
1882008.10.10 19:45t/p940.101.33621.34621.336250.0010493.74
1892008.10.10 19:45buy950.101.33621.33121.3412
1902008.10.10 20:27s/l950.101.33121.33121.3412-50.0010443.74
1912008.10.10 20:27buy960.101.33141.32641.3364
1922008.10.10 20:45s/l960.101.32641.32641.3364-50.0010393.74
1932008.10.10 20:45sell970.101.32641.33141.3214
1942008.10.10 20:50s/l970.101.33141.33141.3214-50.0010343.74
1952008.10.10 20:50sell980.101.33121.33621.3262
1962008.10.10 21:12s/l980.101.33621.33621.3262-50.0010293.74
1972008.10.10 21:12buy990.101.33631.33131.3413
1982008.10.10 21:29t/p990.101.34131.33131.341350.0010343.74
1992008.10.10 21:29buy1000.101.34151.33651.3465
2002008.10.12 23:00t/p1000.101.34651.33651.346550.0010393.74
2012008.10.12 23:00sell1010.101.35721.36221.3522
2022008.10.13 00:53s/l1010.101.36221.36221.3522-51.0910342.65
2032008.10.13 00:53buy1020.101.36221.35721.3672
2042008.10.13 02:50s/l1020.101.35721.35721.3672-50.0010292.65
2052008.10.13 02:50sell1030.101.35721.36221.3522
2062008.10.13 04:45t/p1030.101.35221.36221.352250.0010342.65
2072008.10.13 04:45sell1040.101.35201.35701.3470
2082008.10.13 04:54t/p1040.101.34701.35701.347050.0010392.65
2092008.10.13 04:54sell1050.101.34671.35171.3417
2102008.10.13 05:57s/l1050.101.35171.35171.3417-50.0010342.65
2112008.10.13 05:57sell1060.101.35151.35651.3465
2122008.10.13 07:53s/l1060.101.35651.35651.3465-50.0010292.65
2132008.10.13 07:53sell1070.101.35631.36131.3513
2142008.10.13 08:11s/l1070.101.36131.36131.3513-50.0010242.65
2152008.10.13 08:11sell1080.101.36121.36621.3562
2162008.10.13 08:37s/l1080.101.36621.36621.3562-50.0010192.65
2172008.10.13 08:37sell1090.101.36601.37101.3610
2182008.10.13 09:16t/p1090.101.36101.37101.361050.0010242.65
2192008.10.13 09:16buy1100.101.36091.35591.3659
2202008.10.13 09:35t/p1100.101.36591.35591.365950.0010292.65
2212008.10.13 09:35buy1110.101.36631.36131.3713
2222008.10.13 10:01s/l1110.101.36131.36131.3713-50.0010242.65
2232008.10.13 10:01sell1120.101.36121.36621.3562
2242008.10.13 14:37s/l1120.101.36621.36621.3562-50.0010192.65
2252008.10.13 14:37sell1130.101.36621.37121.3612
2262008.10.13 16:03t/p1130.101.36121.37121.361250.0010242.65
2272008.10.13 16:03sell1140.101.36101.36601.3560
2282008.10.13 17:43t/p1140.101.35601.36601.356050.0010292.65
2292008.10.13 17:43sell1150.101.35581.36081.3508
2302008.10.13 18:12t/p1150.101.35081.36081.350850.0010342.65
2312008.10.13 18:12sell1160.101.35061.35561.3456
2322008.10.13 21:29s/l1160.101.35561.35561.3456-50.0010292.65
2332008.10.13 21:29sell1170.101.35551.36051.3505
2342008.10.13 21:56s/l1170.101.36051.36051.3505-50.0010242.65
2352008.10.13 21:56sell1180.101.36031.36531.3553
2362008.10.14 01:57s/l1180.101.36531.36531.3553-51.0910191.56
2372008.10.14 01:57buy1190.101.36531.36031.3703
2382008.10.14 12:04t/p1190.101.37031.36031.370350.0010241.56
2392008.10.14 12:04sell1200.101.37041.37541.3654
2402008.10.14 13:15s/l1200.101.37541.37541.3654-50.0010191.56
2412008.10.14 13:15buy1210.101.37551.37051.3805
2422008.10.14 15:11s/l1210.101.37051.37051.3805-50.0010141.56
2432008.10.14 15:11buy1220.101.37071.36571.3757
2442008.10.14 16:08s/l1220.101.36571.36571.3757-50.0010091.56
2452008.10.14 16:08buy1230.101.36591.36091.3709
2462008.10.14 23:09s/l1230.101.36091.36091.3709-50.0010041.56
2472008.10.14 23:09buy1240.101.36111.35611.3661
2482008.10.15 01:42s/l1240.101.35611.35611.3661-49.189992.38
2492008.10.15 01:42buy1250.101.35631.35131.3613
2502008.10.15 08:11t/p1250.101.36131.35131.361350.0010042.38
2512008.10.15 08:11sell1260.101.36131.36631.3563
2522008.10.15 12:32s/l1260.101.36631.36631.3563-50.009992.38
2532008.10.15 12:32sell1270.101.36611.37111.3611
2542008.10.15 14:26t/p1270.101.36111.37111.361150.0010042.38
2552008.10.15 14:26buy1280.101.36101.35601.3660
2562008.10.15 15:32s/l1280.101.35601.35601.3660-50.009992.38
2572008.10.15 15:32buy1290.101.35621.35121.3612
2582008.10.15 16:31t/p1290.101.36121.35121.361250.0010042.38
2592008.10.15 16:31buy1300.101.36151.35651.3665
2602008.10.15 17:12s/l1300.101.35651.35651.3665-50.009992.38
2612008.10.15 17:12sell1310.101.35651.36151.3515
2622008.10.15 18:18t/p1310.101.35151.36151.351550.0010042.38
2632008.10.15 18:18buy1320.101.35151.34651.3565
2642008.10.15 23:06s/l1320.101.34651.34651.3565-50.009992.38
2652008.10.15 23:06sell1330.101.34651.35151.3415
2662008.10.16 04:03s/l1330.101.35151.35151.3415-53.279939.11
2672008.10.16 04:03sell1340.101.35131.35631.3463
2682008.10.16 05:37t/p1340.101.34631.35631.346350.009989.11
2692008.10.16 05:37buy1350.101.34631.34131.3513
2702008.10.16 06:25s/l1350.101.34131.34131.3513-50.009939.11
2712008.10.16 06:25buy1360.101.34151.33651.3465
2722008.10.16 06:39s/l1360.101.33651.33651.3465-50.009889.11
2732008.10.16 06:39buy1370.101.33661.33161.3416
2742008.10.16 07:08t/p1370.101.34161.33161.341650.009939.11
2752008.10.16 07:08buy1380.101.34201.33701.3470
2762008.10.16 07:39s/l1380.101.33701.33701.3470-50.009889.11
2772008.10.16 07:39buy1390.101.33721.33221.3422
2782008.10.16 09:40t/p1390.101.34221.33221.342250.009939.11
2792008.10.16 09:40buy1400.101.34241.33741.3474
2802008.10.16 11:14t/p1400.101.34741.33741.347450.009989.11
2812008.10.16 11:14sell1410.101.34751.35251.3425
2822008.10.16 12:02t/p1410.101.34251.35251.342550.0010039.11
2832008.10.16 12:02sell1420.101.34231.34731.3373
2842008.10.16 13:00s/l1420.101.34731.34731.3373-50.009989.11
2852008.10.16 13:00buy1430.101.34731.34231.3523
2862008.10.16 13:28t/p1430.101.35231.34231.352350.0010039.11
2872008.10.16 13:28sell1440.101.35231.35731.3473
2882008.10.16 15:12t/p1440.101.34731.35731.347350.0010089.11
2892008.10.16 15:12sell1450.101.34711.35211.3421
2902008.10.16 16:11t/p1450.101.34211.35211.342150.0010139.11
2912008.10.16 16:11buy1460.101.34211.33711.3471
2922008.10.16 22:05t/p1460.101.34711.33711.347150.0010189.11
2932008.10.16 22:05sell1470.101.34711.35211.3421
2942008.10.17 11:22t/p1470.101.34211.35211.342148.9110238.02
2952008.10.17 11:22sell1480.101.34191.34691.3369
2962008.10.17 15:55s/l1480.101.34691.34691.3369-50.0010188.02
2972008.10.17 15:55buy1490.101.34691.34191.3519
2982008.10.17 16:32s/l1490.101.34191.34191.3519-50.0010138.02
2992008.10.17 16:32buy1500.101.34211.33711.3471
3002008.10.17 16:48t/p1500.101.34711.33711.347150.0010188.02
3012008.10.17 16:48buy1510.101.34731.34231.3523
3022008.10.17 20:40s/l1510.101.34231.34231.3523-50.0010138.02
3032008.10.17 20:40buy1520.101.34231.33731.3473
3042008.10.20 05:41t/p1520.101.34731.33731.347350.8210188.84
3052008.10.20 05:41sell1530.101.34741.35241.3424
3062008.10.20 08:56s/l1530.101.35241.35241.3424-50.0010138.84
3072008.10.20 08:56sell1540.101.35231.35731.3473
3082008.10.20 10:30t/p1540.101.34731.35731.347350.0010188.84
3092008.10.20 10:30buy1550.101.34731.34231.3523
3102008.10.20 13:07s/l1550.101.34231.34231.3523-50.0010138.84
3112008.10.20 13:07buy1560.101.34251.33751.3475
3122008.10.20 15:25s/l1560.101.33751.33751.3475-50.0010088.84
3132008.10.20 15:25sell1570.101.33731.34231.3323
3142008.10.20 16:29t/p1570.101.33231.34231.332350.0010138.84
3152008.10.20 16:29buy1580.101.33221.32721.3372
3162008.10.21 08:43s/l1580.101.32721.32721.3372-49.1810089.66
3172008.10.21 08:43sell1590.101.32721.33221.3222
3182008.10.21 10:31t/p1590.101.32221.33221.322250.0010139.66
3192008.10.21 10:31sell1600.101.32201.32701.3170
3202008.10.21 14:34t/p1600.101.31701.32701.317050.0010189.66
3212008.10.21 14:34sell1610.101.31681.32181.3118
3222008.10.21 16:07s/l1610.101.32181.32181.3118-50.0010139.66
3232008.10.21 16:07sell1620.101.32161.32661.3166
3242008.10.21 17:28t/p1620.101.31661.32661.316650.0010189.66
3252008.10.21 17:28sell1630.101.31621.32121.3112
3262008.10.21 17:51t/p1630.101.31121.32121.311250.0010239.66
3272008.10.21 17:51sell1640.101.31091.31591.3059
3282008.10.21 21:49t/p1640.101.30591.31591.305950.0010289.66
3292008.10.21 21:49sell1650.101.30571.31071.3007
3302008.10.22 01:42t/p1650.101.30071.31071.300748.9110338.57
3312008.10.22 01:42sell1660.101.30051.30551.2955
3322008.10.22 05:29t/p1660.101.29551.30551.295550.0010388.57
3332008.10.22 05:29sell1670.101.29511.30011.2901
3342008.10.22 06:15t/p1670.101.29011.30011.290150.0010438.57
3352008.10.22 06:15sell1680.101.28991.29491.2849
3362008.10.22 06:17t/p1680.101.28491.29491.284950.0010488.57
3372008.10.22 06:17sell1690.101.28451.28951.2795
3382008.10.22 06:28t/p1690.101.27951.28951.279550.0010538.57
3392008.10.22 06:28sell1700.101.27881.28381.2738
3402008.10.22 06:29t/p1700.101.27381.28381.273850.0010588.57
3412008.10.22 06:29sell1710.101.27361.27861.2686
3422008.10.22 06:30s/l1710.101.27861.27861.2686-50.0010538.57
3432008.10.22 06:30sell1720.101.27851.28351.2735
3442008.10.22 07:03s/l1720.101.28351.28351.2735-50.0010488.57
3452008.10.22 07:03sell1730.101.28331.28831.2783
3462008.10.22 09:01s/l1730.101.28831.28831.2783-50.0010438.57
3472008.10.22 09:01sell1740.101.28811.29311.2831
3482008.10.22 09:35t/p1740.101.28311.29311.283150.0010488.57
3492008.10.22 09:35sell1750.101.28291.28791.2779
3502008.10.22 10:17s/l1750.101.28791.28791.2779-50.0010438.57
3512008.10.22 10:17sell1760.101.28771.29271.2827
3522008.10.22 11:11s/l1760.101.29271.29271.2827-50.0010388.57
3532008.10.22 11:11sell1770.101.29251.29751.2875
3542008.10.22 12:34t/p1770.101.28751.29751.287550.0010438.57
3552008.10.22 12:34sell1780.101.28731.29231.2823
3562008.10.22 16:02t/p1780.101.28231.29231.282350.0010488.57
3572008.10.22 16:02sell1790.101.28201.28701.2770
3582008.10.22 16:20s/l1790.101.28701.28701.2770-50.0010438.57
3592008.10.22 16:20sell1800.101.28681.29181.2818
3602008.10.22 21:40t/p1800.101.28181.29181.281850.0010488.57
3612008.10.22 21:40sell1810.101.28161.28661.2766
3622008.10.22 22:15s/l1810.101.28661.28661.2766-50.0010438.57
3632008.10.22 22:15sell1820.101.28641.29141.2814
3642008.10.23 00:27t/p1820.101.28141.29141.281446.7310485.30
3652008.10.23 00:27sell1830.101.28121.28621.2762
3662008.10.23 01:08t/p1830.101.27621.28621.276250.0010535.30
3672008.10.23 01:08buy1840.101.27611.27111.2811
3682008.10.23 02:09t/p1840.101.28111.27111.281150.0010585.30
3692008.10.23 02:09sell1850.101.28151.28651.2765
3702008.10.23 05:35t/p1850.101.27651.28651.276550.0010635.30
3712008.10.23 05:35sell1860.101.27621.28121.2712
3722008.10.23 06:58s/l1860.101.28121.28121.2712-50.0010585.30
3732008.10.23 06:58sell1870.101.28101.28601.2760
3742008.10.23 11:29s/l1870.101.28601.28601.2760-50.0010535.30
3752008.10.23 11:29buy1880.101.28601.28101.2910
3762008.10.23 12:53s/l1880.101.28101.28101.2910-50.0010485.30
3772008.10.23 12:53sell1890.101.28101.28601.2760
3782008.10.23 14:27t/p1890.101.27601.28601.276050.0010535.30
3792008.10.23 14:27sell1900.101.27581.28081.2708
3802008.10.23 14:51s/l1900.101.28081.28081.2708-50.0010485.30
3812008.10.23 14:51sell1910.101.28061.28561.2756
3822008.10.23 16:44s/l1910.101.28561.28561.2756-50.0010435.30
3832008.10.23 16:44sell1920.101.28541.29041.2804
3842008.10.23 19:04t/p1920.101.28041.29041.280450.0010485.30
3852008.10.23 19:04sell1930.101.28021.28521.2752
3862008.10.23 19:54s/l1930.101.28521.28521.2752-50.0010435.30
3872008.10.23 19:54sell1940.101.28501.29001.2800
3882008.10.23 21:47s/l1940.101.29001.29001.2800-50.0010385.30
3892008.10.23 21:47buy1950.101.29001.28501.2950
3902008.10.23 23:03t/p1950.101.29501.28501.295050.0010435.30
3912008.10.23 23:03sell1960.101.29521.30021.2902
3922008.10.23 23:15s/l1960.101.30021.30021.2902-50.0010385.30
3932008.10.23 23:15sell1970.101.30001.30501.2950
3942008.10.24 00:30t/p1970.101.29501.30501.295048.9110434.21
3952008.10.24 00:30sell1980.101.29461.29961.2896
3962008.10.24 01:49t/p1980.101.28961.29961.289650.0010484.21
3972008.10.24 01:49sell1990.101.28941.29441.2844
3982008.10.24 02:57t/p1990.101.28441.29441.284450.0010534.21
3992008.10.24 02:57sell2000.101.28381.28881.2788
4002008.10.24 03:09s/l2000.101.28881.28881.2788-50.0010484.21
4012008.10.24 03:09sell2010.101.28861.29361.2836
4022008.10.24 03:53t/p2010.101.28361.29361.283650.0010534.21
4032008.10.24 03:53sell2020.101.28311.28811.2781
4042008.10.24 04:35t/p2020.101.27811.28811.278150.0010584.21
4052008.10.24 04:35buy2030.101.27811.27311.2831
4062008.10.24 08:30s/l2030.101.27311.27311.2831-50.0010534.21
4072008.10.24 08:30sell2040.101.27311.27811.2681
4082008.10.24 08:55t/p2040.101.26811.27811.268150.0010584.21
4092008.10.24 08:55sell2050.101.26791.27291.2629
4102008.10.24 09:37t/p2050.101.26291.27291.262950.0010634.21
4112008.10.24 09:37sell2060.101.26261.26761.2576
4122008.10.24 10:38t/p2060.101.25761.26761.257650.0010684.21
4132008.10.24 10:38buy2070.101.25751.25251.2625
4142008.10.24 11:32s/l2070.101.25251.25251.2625-50.0010634.21
4152008.10.24 11:32sell2080.101.25251.25751.2475
4162008.10.24 11:57s/l2080.101.25751.25751.2475-50.0010584.21
4172008.10.24 11:57sell2090.101.25751.26251.2525
4182008.10.24 12:05t/p2090.101.25251.26251.252550.0010634.21
4192008.10.24 12:05sell2100.101.25231.25731.2473
4202008.10.24 12:13s/l2100.101.25731.25731.2473-50.0010584.21
4212008.10.24 12:13sell2110.101.25711.26211.2521
4222008.10.24 14:24s/l2110.101.26211.26211.2521-50.0010534.21
4232008.10.24 14:24sell2120.101.26191.26691.2569
4242008.10.24 14:40s/l2120.101.26691.26691.2569-50.0010484.21
4252008.10.24 14:40sell2130.101.26681.27181.2618
4262008.10.24 15:34t/p2130.101.26181.27181.261850.0010534.21
4272008.10.24 15:34sell2140.101.26161.26661.2566
4282008.10.24 15:42s/l2140.101.26661.26661.2566-50.0010484.21
4292008.10.24 15:42sell2150.101.26651.27151.2615
4302008.10.24 15:57s/l2150.101.27151.27151.2615-50.0010434.21
4312008.10.24 15:57sell2160.101.27141.27641.2664
4322008.10.24 16:18t/p2160.101.26641.27641.266450.0010484.21
4332008.10.24 16:18sell2170.101.26621.27121.2612
4342008.10.24 16:55s/l2170.101.27121.27121.2612-50.0010434.21
4352008.10.24 16:55buy2180.101.27121.26621.2762
4362008.10.24 17:59s/l2180.101.26621.26621.2762-50.0010384.21
4372008.10.24 17:59sell2190.101.26611.27111.2611
4382008.10.24 18:12s/l2190.101.27111.27111.2611-50.0010334.21
4392008.10.24 18:12buy2200.101.27131.26631.2763
4402008.10.24 19:04s/l2200.101.26631.26631.2763-50.0010284.21
4412008.10.24 19:04sell2210.101.26631.27131.2613
4422008.10.24 20:04t/p2210.101.26131.27131.261350.0010334.21
4432008.10.24 20:04sell2220.101.26111.26611.2561
4442008.10.26 23:24t/p2220.101.25611.26611.256150.0010384.21
4452008.10.26 23:24sell2230.101.25551.26051.2505
4462008.10.27 00:48s/l2230.101.26051.26051.2505-51.0910333.12
4472008.10.27 00:48sell2240.101.26031.26531.2553
4482008.10.27 01:05t/p2240.101.25531.26531.255350.0010383.12
4492008.10.27 01:05buy2250.101.25531.25031.2603
4502008.10.27 01:46t/p2250.101.26031.25031.260350.0010433.12
4512008.10.27 01:46sell2260.101.26031.26531.2553
4522008.10.27 02:01s/l2260.101.26531.26531.2553-50.0010383.12
4532008.10.27 02:01sell2270.101.26521.27021.2602
4542008.10.27 02:25t/p2270.101.26021.27021.260250.0010433.12
4552008.10.27 02:25sell2280.101.25991.26491.2549
4562008.10.27 03:35t/p2280.101.25491.26491.254950.0010483.12
4572008.10.27 03:35sell2290.101.25471.25971.2497
4582008.10.27 05:32s/l2290.101.25971.25971.2497-50.0010433.12
4592008.10.27 05:32sell2300.101.25961.26461.2546
4602008.10.27 07:13t/p2300.101.25461.26461.254650.0010483.12
4612008.10.27 07:13sell2310.101.25441.25941.2494
4622008.10.27 09:11t/p2310.101.24941.25941.249450.0010533.12
4632008.10.27 09:11sell2320.101.24921.25421.2442
4642008.10.27 09:50t/p2320.101.24421.25421.244250.0010583.12
4652008.10.27 09:50sell2330.101.24401.24901.2390
4662008.10.27 10:37t/p2330.101.23901.24901.239050.0010633.12
4672008.10.27 10:37sell2340.101.23881.24381.2338
4682008.10.27 11:11t/p2340.101.23381.24381.233850.0010683.12
4692008.10.27 11:11sell2350.101.23351.23851.2285
4702008.10.27 11:25s/l2350.101.23851.23851.2285-50.0010633.12
4712008.10.27 11:25sell2360.101.23831.24331.2333
4722008.10.27 11:35s/l2360.101.24331.24331.2333-50.0010583.12
4732008.10.27 11:35sell2370.101.24311.24811.2381
4742008.10.27 18:05s/l2370.101.24811.24811.2381-50.0010533.12
4752008.10.27 18:05sell2380.101.24811.25311.2431
4762008.10.27 18:55s/l2380.101.25311.25311.2431-50.0010483.12
4772008.10.27 18:55sell2390.101.25291.25791.2479
4782008.10.27 19:47s/l2390.101.25791.25791.2479-50.0010433.12
4792008.10.27 19:47sell2400.101.25771.26271.2527
4802008.10.27 20:23t/p2400.101.25271.26271.252750.0010483.12
4812008.10.27 20:23sell2410.101.25231.25731.2473
4822008.10.27 23:09t/p2410.101.24731.25731.247350.0010533.12
4832008.10.27 23:09sell2420.101.24701.25201.2420
4842008.10.28 02:34t/p2420.101.24201.25201.242048.9110582.03
4852008.10.28 02:34sell2430.101.24181.24681.2368
4862008.10.28 03:05t/p2430.101.23681.24681.236850.0010632.03
4872008.10.28 03:05buy2440.101.23681.23181.2418
4882008.10.28 04:37t/p2440.101.24181.23181.241850.0010682.03
4892008.10.28 04:37sell2450.101.24191.24691.2369
4902008.10.28 06:42s/l2450.101.24691.24691.2369-50.0010632.03
4912008.10.28 06:42sell2460.101.24671.25171.2417
4922008.10.28 07:40s/l2460.101.25171.25171.2417-50.0010582.03
4932008.10.28 07:40sell2470.101.25161.25661.2466
4942008.10.28 08:34s/l2470.101.25661.25661.2466-50.0010532.03
4952008.10.28 08:34sell2480.101.25641.26141.2514
4962008.10.28 09:21t/p2480.101.25141.26141.251450.0010582.03
4972008.10.28 09:21sell2490.101.25111.25611.2461
4982008.10.28 09:57t/p2490.101.24611.25611.246150.0010632.03
4992008.10.28 09:57sell2500.101.24591.25091.2409
5002008.10.28 10:13s/l2500.101.25091.25091.2409-50.0010582.03
5012008.10.28 10:13sell2510.101.25071.25571.2457
5022008.10.28 13:45s/l2510.101.25571.25571.2457-50.0010532.03
5032008.10.28 13:45sell2520.101.25551.26051.2505
5042008.10.28 16:17t/p2520.101.25051.26051.250550.0010582.03
5052008.10.28 16:17sell2530.101.25021.25521.2452
5062008.10.28 16:53t/p2530.101.24521.25521.245250.0010632.03
5072008.10.28 16:53sell2540.101.24491.24991.2399
5082008.10.28 17:35s/l2540.101.24991.24991.2399-50.0010582.03
5092008.10.28 17:35sell2550.101.24971.25471.2447
5102008.10.28 20:27s/l2550.101.25471.25471.2447-50.0010532.03
5112008.10.28 20:27sell2560.101.25451.25951.2495
5122008.10.28 20:52s/l2560.101.25951.25951.2495-50.0010482.03
5132008.10.28 20:52sell2570.101.25931.26431.2543
5142008.10.28 21:20s/l2570.101.26431.26431.2543-50.0010432.03
5152008.10.28 21:20sell2580.101.26411.26911.2591
5162008.10.28 21:57s/l2580.101.26911.26911.2591-50.0010382.03
5172008.10.28 21:57sell2590.101.26901.27401.2640
5182008.10.28 22:43s/l2590.101.27401.27401.2640-50.0010332.03
5192008.10.28 22:43sell2600.101.27381.27881.2688
5202008.10.28 22:53t/p2600.101.26881.27881.268850.0010382.03
5212008.10.28 22:53sell2610.101.26861.27361.2636
5222008.10.28 23:39s/l2610.101.27361.27361.2636-50.0010332.03
5232008.10.28 23:39sell2620.101.27341.27841.2684
5242008.10.28 23:58s/l2620.101.27841.27841.2684-50.0010282.03
5252008.10.28 23:58sell2630.101.27831.28331.2733
5262008.10.29 00:25t/p2630.101.27331.28331.273348.9110330.94
5272008.10.29 00:25sell2640.101.27311.27811.2681
5282008.10.29 00:45s/l2640.101.27811.27811.2681-50.0010280.94
5292008.10.29 00:45sell2650.101.27791.28291.2729
5302008.10.29 00:57s/l2650.101.28291.28291.2729-50.0010230.94
5312008.10.29 00:57sell2660.101.28271.28771.2777
5322008.10.29 02:15t/p2660.101.27771.28771.277750.0010280.94
5332008.10.29 02:15sell2670.101.27741.28241.2724
5342008.10.29 03:07t/p2670.101.27241.28241.272450.0010330.94
5352008.10.29 03:07sell2680.101.27221.27721.2672
5362008.10.29 06:14t/p2680.101.26721.27721.267250.0010380.94
5372008.10.29 06:14sell2690.101.26691.27191.2619
5382008.10.29 07:48s/l2690.101.27191.27191.2619-50.0010330.94
5392008.10.29 07:48buy2700.101.27191.26691.2769
5402008.10.29 08:43t/p2700.101.27691.26691.276950.0010380.94
5412008.10.29 08:43buy2710.101.27711.27211.2821
5422008.10.29 09:09s/l2710.101.27211.27211.2821-50.0010330.94
5432008.10.29 09:09sell2720.101.27211.27711.2671
5442008.10.29 10:55s/l2720.101.27711.27711.2671-50.0010280.94
5452008.10.29 10:55buy2730.101.27711.27211.2821
5462008.10.29 12:45t/p2730.101.28211.27211.282150.0010330.94
5472008.10.29 12:45sell2740.101.28211.28711.2771
5482008.10.29 14:00t/p2740.101.27711.28711.277150.0010380.94
5492008.10.29 14:00sell2750.101.27691.28191.2719
5502008.10.29 15:45s/l2750.101.28191.28191.2719-50.0010330.94
5512008.10.29 15:45buy2760.101.28191.27691.2869
5522008.10.29 16:04t/p2760.101.28691.27691.286950.0010380.94
5532008.10.29 16:04buy2770.101.28711.28211.2921
5542008.10.29 16:17t/p2770.101.29211.28211.292150.0010430.94
5552008.10.29 16:17buy2780.101.29241.28741.2974
5562008.10.29 16:26t/p2780.101.29741.28741.297450.0010480.94
5572008.10.29 16:26buy2790.101.29761.29261.3026
5582008.10.29 17:11s/l2790.101.29261.29261.3026-50.0010430.94
5592008.10.29 17:11buy2800.101.29281.28781.2978
5602008.10.29 17:54s/l2800.101.28781.28781.2978-50.0010380.94
5612008.10.29 17:54buy2810.101.28791.28291.2929
5622008.10.29 18:05s/l2810.101.28291.28291.2929-50.0010330.94
5632008.10.29 18:05sell2820.101.28271.28771.2777
5642008.10.29 18:24s/l2820.101.28771.28771.2777-50.0010280.94
5652008.10.29 18:24sell2830.101.28761.29261.2826
5662008.10.29 18:36s/l2830.101.29261.29261.2826-50.0010230.94
5672008.10.29 18:36sell2840.101.29241.29741.2874
5682008.10.29 19:05t/p2840.101.28741.29741.287450.0010280.94
5692008.10.29 19:05sell2850.101.28711.29211.2821
5702008.10.29 20:03s/l2850.101.29211.29211.2821-50.0010230.94
5712008.10.29 20:03sell2860.101.29191.29691.2869
5722008.10.29 20:22t/p2860.101.28691.29691.286950.0010280.94
5732008.10.29 20:22sell2870.101.28641.29141.2814
5742008.10.29 21:16s/l2870.101.29141.29141.2814-50.0010230.94
5752008.10.29 21:16sell2880.101.29121.29621.2862
5762008.10.29 21:38s/l2880.101.29621.29621.2862-50.0010180.94
5772008.10.29 21:38buy2890.101.29621.29121.3012
5782008.10.30 02:21t/p2890.101.30121.29121.301252.4610233.40
5792008.10.30 02:21sell2900.101.30151.30651.2965
5802008.10.30 02:23s/l2900.101.30651.30651.2965-50.0010183.40
5812008.10.30 02:23sell2910.101.30641.31141.3014
5822008.10.30 03:13s/l2910.101.31141.31141.3014-50.0010133.40
5832008.10.30 03:13sell2920.101.31131.31631.3063
5842008.10.30 03:17s/l2920.101.31631.31631.3063-50.0010083.40
5852008.10.30 03:17sell2930.101.31611.32111.3111
5862008.10.30 04:36s/l2930.101.32111.32111.3111-50.0010033.40
5872008.10.30 04:36buy2940.101.32131.31631.3263
5882008.10.30 04:41t/p2940.101.32631.31631.326350.0010083.40
5892008.10.30 04:41buy2950.101.32701.32201.3320
5902008.10.30 04:59s/l2950.101.32201.32201.3320-50.0010033.40
5912008.10.30 04:59buy2960.101.32181.31681.3268
5922008.10.30 08:12s/l2960.101.31681.31681.3268-50.009983.40
5932008.10.30 08:12buy2970.101.31701.31201.3220
5942008.10.30 09:19t/p2970.101.32201.31201.322050.0010033.40
5952008.10.30 09:19sell2980.101.32201.32701.3170
5962008.10.30 10:15t/p2980.101.31701.32701.317050.0010083.40
5972008.10.30 10:15sell2990.101.31681.32181.3118
5982008.10.30 11:07t/p2990.101.31181.32181.311850.0010133.40
5992008.10.30 11:07buy3000.101.31171.30671.3167
6002008.10.30 11:34s/l3000.101.30671.30671.3167-50.0010083.40
6012008.10.30 11:34buy3010.101.30681.30181.3118
6022008.10.30 12:38t/p3010.101.31181.30181.311850.0010133.40
6032008.10.30 12:38sell3020.101.31191.31691.3069
6042008.10.30 13:55t/p3020.101.30691.31691.306950.0010183.40
6052008.10.30 13:55buy3030.101.30681.30181.3118
6062008.10.30 14:49s/l3030.101.30181.30181.3118-50.0010133.40
6072008.10.30 14:49buy3040.101.30191.29691.3069
6082008.10.30 15:49s/l3040.101.29691.29691.3069-50.0010083.40
6092008.10.30 15:49buy3050.101.29711.29211.3021
6102008.10.30 17:17s/l3050.101.29211.29211.3021-50.0010033.40
6112008.10.30 17:17buy3060.101.29231.28731.2973
6122008.10.30 17:35s/l3060.101.28731.28731.2973-50.009983.40
6132008.10.30 17:35buy3070.101.28741.28241.2924
6142008.10.30 17:52s/l3070.101.28241.28241.2924-50.009933.40
6152008.10.30 17:52buy3080.101.28251.27751.2875
6162008.10.30 18:04t/p3080.101.28751.27751.287550.009983.40
6172008.10.30 18:04buy3090.101.28781.28281.2928
6182008.10.30 18:10s/l3090.101.28281.28281.2928-50.009933.40
6192008.10.30 18:10buy3100.101.28301.27801.2880
6202008.10.30 18:21t/p3100.101.28801.27801.288050.009983.40
6212008.10.30 18:21buy3110.101.28821.28321.2932
6222008.10.30 19:11t/p3110.101.29321.28321.293250.0010033.40
6232008.10.30 19:11sell3120.101.29321.29821.2882
6242008.10.30 20:26s/l3120.101.29821.29821.2882-50.009983.40
6252008.10.30 20:26sell3130.101.29801.30301.2930
6262008.10.30 21:21t/p3130.101.29301.30301.293050.0010033.40
6272008.10.30 21:21sell3140.101.29281.29781.2878
6282008.10.30 23:37t/p3140.101.28781.29781.287850.0010083.40
6292008.10.30 23:37buy3150.101.28651.28151.2915
6302008.10.31 02:23s/l3150.101.28151.28151.2915-49.1810034.22
6312008.10.31 02:23sell3160.101.28151.28651.2765
6322008.10.31 02:37t/p3160.101.27651.28651.276550.0010084.22
6332008.10.31 02:37sell3170.101.27631.28131.2713
6342008.10.31 03:13s/l3170.101.28131.28131.2713-50.0010034.22
6352008.10.31 03:13sell3180.101.28111.28611.2761
6362008.10.31 04:49s/l3180.101.28611.28611.2761-50.009984.22
6372008.10.31 04:49sell3190.101.28601.29101.2810
6382008.10.31 06:59t/p3190.101.28101.29101.281050.0010034.22
6392008.10.31 06:59sell3200.101.28051.28551.2755
6402008.10.31 07:03s/l3200.101.28551.28551.2755-50.009984.22
6412008.10.31 07:03sell3210.101.28531.29031.2803
6422008.10.31 07:05t/p3210.101.28031.29031.280350.0010034.22
6432008.10.31 07:05sell3220.101.28011.28511.2751
6442008.10.31 07:07s/l3220.101.28511.28511.2751-50.009984.22
6452008.10.31 07:07sell3230.101.28531.29031.2803
6462008.10.31 07:36t/p3230.101.28031.29031.280350.0010034.22
6472008.10.31 07:36sell3240.101.28001.28501.2750
6482008.10.31 08:28t/p3240.101.27501.28501.275050.0010084.22
6492008.10.31 08:28sell3250.101.27471.27971.2697
6502008.10.31 08:47t/p3250.101.26971.27971.269750.0010134.22
6512008.10.31 08:47sell3260.101.26941.27441.2644
6522008.10.31 11:15s/l3260.101.27441.27441.2644-50.0010084.22
6532008.10.31 11:15sell3270.101.27431.27931.2693
6542008.10.31 13:11s/l3270.101.27931.27931.2693-50.0010034.22
6552008.10.31 13:11buy3280.101.27931.27431.2843
6562008.10.31 13:40s/l3280.101.27431.27431.2843-50.009984.22
6572008.10.31 13:40buy3290.101.27451.26951.2795
6582008.10.31 16:27s/l3290.101.26951.26951.2795-50.009934.22
6592008.10.31 16:27sell3300.101.26951.27451.2645
6602008.10.31 17:16s/l3300.101.27451.27451.2645-50.009884.22
6612008.10.31 17:16buy3310.101.27451.26951.2795
6622008.10.31 17:46s/l3310.101.26951.26951.2795-50.009834.22
6632008.10.31 17:46buy3320.101.26861.26361.2736
6642008.10.31 18:04t/p3320.101.27361.26361.273650.009884.22
6652008.10.31 18:04sell3330.101.27361.27861.2686
6662008.11.03 01:52s/l3330.101.27861.27861.2686-51.099833.13
6672008.11.03 01:52sell3340.101.27841.28341.2734
6682008.11.03 02:30s/l3340.101.28341.28341.2734-50.009783.13
6692008.11.03 02:30buy3350.101.28341.27841.2884
6702008.11.03 07:11t/p3350.101.28841.27841.288450.009833.13
6712008.11.03 07:11sell3360.101.28841.29341.2834
6722008.11.03 08:52t/p3360.101.28341.29341.283450.009883.13
6732008.11.03 08:52buy3370.101.28331.27831.2883
6742008.11.03 14:42s/l3370.101.27831.27831.2883-50.009833.13
6752008.11.03 14:42sell3380.101.27831.28331.2733
6762008.11.03 15:10t/p3380.101.27331.28331.273350.009883.13
6772008.11.03 15:10buy3390.101.27331.26831.2783
6782008.11.03 15:45t/p3390.101.27831.26831.278350.009933.13
6792008.11.03 15:45sell3400.101.27841.28341.2734
6802008.11.03 17:07t/p3400.101.27341.28341.273450.009983.13
6812008.11.03 17:07sell3410.101.27321.27821.2682
6822008.11.03 18:13t/p3410.101.26821.27821.268250.0010033.13
6832008.11.03 18:13sell3420.101.26801.27301.2630
6842008.11.03 19:56t/p3420.101.26301.27301.263050.0010083.13
6852008.11.03 19:56sell3430.101.26281.26781.2578
6862008.11.03 23:30close at stop3430.101.26221.26781.25786.0010089.13