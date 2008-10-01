Strategy Tester Report
SVM_EA_v21
MIG-Demo (Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2008.09.24 16:34 - 2008.11.04 01:09
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=60; TakeProfit=60; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test39901Ticks modelled585736Modelling quality24.94%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit318.95Gross profit7666.93Gross loss-7347.98
Profit factor1.04Expected payoff1.27
Absolute drawdown182.96Maximal drawdown1320.71 (11.86%)Relative drawdown11.86% (1320.71)
Total trades251Short positions (won %)177 (53.67%)Long positions (won %)74 (44.59%)
Profit trades (% of total)128 (51.00%)Loss trades (% of total)123 (49.00%)
Largestprofit trade62.46loss trade-61.09
Averageprofit trade59.90loss trade-59.74
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (597.82)consecutive losses (loss in money)6 (-360.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)597.82 (10)consecutive loss (count of losses)-360.00 (6)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.10.01 00:00buy10.101.41141.40541.4174
22008.10.01 14:03s/l10.101.40541.40541.4174-60.009940.00
32008.10.01 14:03sell20.101.40541.41141.3994
42008.10.01 15:15t/p20.101.39941.41141.399460.0010000.00
52008.10.01 15:15sell30.101.39921.40521.3932
62008.10.01 17:40s/l30.101.40521.40521.3932-60.009940.00
72008.10.01 17:40sell40.101.40511.41111.3991
82008.10.02 01:55t/p40.101.39911.41111.399156.739996.73
92008.10.02 01:55sell50.101.39891.40491.3929
102008.10.02 08:09t/p50.101.39291.40491.392960.0010056.73
112008.10.02 08:09sell60.101.39271.39871.3867
122008.10.02 09:27t/p60.101.38671.39871.386760.0010116.73
132008.10.02 09:27sell70.101.38641.39241.3804
142008.10.02 10:38s/l70.101.39241.39241.3804-60.0010056.73
152008.10.02 10:38sell80.101.39221.39821.3862
162008.10.02 13:23t/p80.101.38621.39821.386260.0010116.73
172008.10.02 13:23sell90.101.38601.39201.3800
182008.10.02 14:38t/p90.101.38001.39201.380060.0010176.73
192008.10.02 14:38sell100.101.37981.38581.3738
202008.10.02 18:01s/l100.101.38581.38581.3738-60.0010116.73
212008.10.02 18:01sell110.101.38571.39171.3797
222008.10.02 21:44t/p110.101.37971.39171.379760.0010176.73
232008.10.02 21:44sell120.101.37951.38551.3735
242008.10.03 03:47s/l120.101.38551.38551.3735-61.0910115.64
252008.10.03 03:47sell130.101.38531.39131.3793
262008.10.03 14:49t/p130.101.37931.39131.379360.0010175.64
272008.10.03 14:49sell140.101.37891.38491.3729
282008.10.03 15:17t/p140.101.37291.38491.372960.0010235.64
292008.10.03 15:17buy150.101.37291.36691.3789
302008.10.03 16:44t/p150.101.37891.36691.378960.0010295.64
312008.10.03 16:44sell160.101.37891.38491.3729
322008.10.03 18:07s/l160.101.38491.38491.3729-60.0010235.64
332008.10.03 18:07sell170.101.38471.39071.3787
342008.10.03 20:12s/l170.101.39071.39071.3787-60.0010175.64
352008.10.03 20:12sell180.101.39061.39661.3846
362008.10.03 20:31t/p180.101.38461.39661.384660.0010235.64
372008.10.03 20:31sell190.101.38431.39031.3783
382008.10.03 22:33t/p190.101.37831.39031.378360.0010295.64
392008.10.03 22:33sell200.101.37811.38411.3721
402008.10.05 23:00t/p200.101.37211.38411.372160.0010355.64
412008.10.05 23:00sell210.101.36681.37281.3608
422008.10.06 06:09t/p210.101.36081.37281.360858.9110414.55
432008.10.06 06:09sell220.101.36061.36661.3546
442008.10.06 11:11t/p220.101.35461.36661.354660.0010474.55
452008.10.06 11:11sell230.101.35431.36031.3483
462008.10.06 12:33s/l230.101.36031.36031.3483-60.0010414.55
472008.10.06 12:33sell240.101.36011.36611.3541
482008.10.06 16:03t/p240.101.35411.36611.354160.0010474.55
492008.10.06 16:03sell250.101.35391.35991.3479
502008.10.06 16:49t/p250.101.34791.35991.347960.0010534.55
512008.10.06 16:49sell260.101.34751.35351.3415
522008.10.06 17:46s/l260.101.35351.35351.3415-60.0010474.55
532008.10.06 17:46sell270.101.35331.35931.3473
542008.10.06 19:37t/p270.101.34731.35931.347360.0010534.55
552008.10.06 19:37buy280.101.34731.34131.3533
562008.10.06 22:18t/p280.101.35331.34131.353360.0010594.55
572008.10.06 22:18sell290.101.35331.35931.3473
582008.10.07 06:11s/l290.101.35931.35931.3473-61.0910533.46
592008.10.07 06:11sell300.101.35911.36511.3531
602008.10.07 10:16t/p300.101.35311.36511.353160.0010593.46
612008.10.07 10:16buy310.101.35311.34711.3591
622008.10.07 13:10t/p310.101.35911.34711.359160.0010653.46
632008.10.07 13:10sell320.101.35911.36511.3531
642008.10.07 15:00s/l320.101.36511.36511.3531-60.0010593.46
652008.10.07 15:00sell330.101.36491.37091.3589
662008.10.07 15:31s/l330.101.37091.37091.3589-60.0010533.46
672008.10.07 15:31sell340.101.37071.37671.3647
682008.10.07 16:50t/p340.101.36471.37671.364760.0010593.46
692008.10.07 16:50sell350.101.36451.37051.3585
702008.10.07 19:44t/p350.101.35851.37051.358560.0010653.46
712008.10.07 19:44buy360.101.35851.35251.3645
722008.10.07 20:48t/p360.101.36451.35251.364560.0010713.46
732008.10.07 20:48sell370.101.36451.37051.3585
742008.10.07 23:04t/p370.101.35851.37051.358560.0010773.46
752008.10.07 23:04buy380.101.35851.35251.3645
762008.10.08 09:11t/p380.101.36451.35251.364560.8210834.28
772008.10.08 09:11sell390.101.36451.37051.3585
782008.10.08 13:07s/l390.101.37051.37051.3585-60.0010774.28
792008.10.08 13:07sell400.101.37031.37631.3643
802008.10.08 13:11t/p400.101.36431.37631.364360.0010834.28
812008.10.08 13:11sell410.101.36411.37011.3581
822008.10.08 13:22s/l410.101.37011.37011.3581-60.0010774.28
832008.10.08 13:22sell420.101.36991.37591.3639
842008.10.08 14:51t/p420.101.36391.37591.363960.0010834.28
852008.10.08 14:51sell430.101.36371.36971.3577
862008.10.08 16:24s/l430.101.36971.36971.3577-60.0010774.28
872008.10.08 16:24sell440.101.36961.37561.3636
882008.10.08 16:43t/p440.101.36361.37561.363660.0010834.28
892008.10.08 16:43sell450.101.36341.36941.3574
902008.10.08 18:33s/l450.101.36941.36941.3574-60.0010774.28
912008.10.08 18:33sell460.101.36921.37521.3632
922008.10.08 20:06s/l460.101.37521.37521.3632-60.0010714.28
932008.10.08 20:06sell470.101.37501.38101.3690
942008.10.08 20:50t/p470.101.36901.38101.369060.0010774.28
952008.10.08 20:50sell480.101.36881.37481.3628
962008.10.09 00:29t/p480.101.36281.37481.362856.7310831.01
972008.10.09 00:29sell490.101.36261.36861.3566
982008.10.09 04:40s/l490.101.36861.36861.3566-60.0010771.01
992008.10.09 04:40sell500.101.36851.37451.3625
1002008.10.09 10:00s/l500.101.37451.37451.3625-60.0010711.01
1012008.10.09 10:00sell510.101.37431.38031.3683
1022008.10.09 13:05t/p510.101.36831.38031.368360.0010771.01
1032008.10.09 13:05buy520.101.36831.36231.3743
1042008.10.09 16:51s/l520.101.36231.36231.3743-60.0010711.01
1052008.10.09 16:51buy530.101.36251.35651.3685
1062008.10.09 19:46t/p530.101.36851.35651.368560.0010771.01
1072008.10.09 19:46sell540.101.36851.37451.3625
1082008.10.09 21:30t/p540.101.36251.37451.362560.0010831.01
1092008.10.09 21:30buy550.101.36251.35651.3685
1102008.10.10 01:30s/l550.101.35651.35651.3685-59.1810771.83
1112008.10.10 01:30sell560.101.35641.36241.3504
1122008.10.10 03:15s/l560.101.36241.36241.3504-60.0010711.83
1132008.10.10 03:15sell570.101.36221.36821.3562
1142008.10.10 03:35t/p570.101.35621.36821.356260.0010771.83
1152008.10.10 03:35sell580.101.35601.36201.3500
1162008.10.10 09:31s/l580.101.36201.36201.3500-60.0010711.83
1172008.10.10 09:31sell590.101.36181.36781.3558
1182008.10.10 11:49t/p590.101.35581.36781.355860.0010771.83
1192008.10.10 11:49buy600.101.35581.34981.3618
1202008.10.10 15:00s/l600.101.34981.34981.3618-60.0010711.83
1212008.10.10 15:00buy610.101.35001.34401.3560
1222008.10.10 15:56t/p610.101.35601.34401.356060.0010771.83
1232008.10.10 15:56sell620.101.35601.36201.3500
1242008.10.10 17:09t/p620.101.35001.36201.350060.0010831.83
1252008.10.10 17:09buy630.101.35001.34401.3560
1262008.10.10 19:23s/l630.101.34401.34401.3560-60.0010771.83
1272008.10.10 19:23sell640.101.34401.35001.3380
1282008.10.10 19:41t/p640.101.33801.35001.338060.0010831.83
1292008.10.10 19:41buy650.101.33801.33201.3440
1302008.10.10 20:27s/l650.101.33201.33201.3440-60.0010771.83
1312008.10.10 20:27sell660.101.33201.33801.3260
1322008.10.10 20:45t/p660.101.32601.33801.326060.0010831.83
1332008.10.10 20:45sell670.101.32581.33181.3198
1342008.10.10 20:57s/l670.101.33181.33181.3198-60.0010771.83
1352008.10.10 20:57sell680.101.33161.33761.3256
1362008.10.10 21:13s/l680.101.33761.33761.3256-60.0010711.83
1372008.10.10 21:13buy690.101.33761.33161.3436
1382008.10.10 21:35t/p690.101.34361.33161.343660.0010771.83
1392008.10.10 21:35sell700.101.34361.34961.3376
1402008.10.12 23:00s/l700.101.34961.34961.3376-60.0010711.83
1412008.10.12 23:00sell710.101.35721.36321.3512
1422008.10.13 04:46t/p710.101.35121.36321.351258.9110770.74
1432008.10.13 04:46sell720.101.35071.35671.3447
1442008.10.13 08:00s/l720.101.35671.35671.3447-60.0010710.74
1452008.10.13 08:00sell730.101.35651.36251.3505
1462008.10.13 08:13s/l730.101.36251.36251.3505-60.0010650.74
1472008.10.13 08:13sell740.101.36231.36831.3563
1482008.10.13 12:33t/p740.101.35631.36831.356360.0010710.74
1492008.10.13 12:33buy750.101.35631.35031.3623
1502008.10.13 13:46t/p750.101.36231.35031.362360.0010770.74
1512008.10.13 13:46sell760.101.36231.36831.3563
1522008.10.13 15:06s/l760.101.36831.36831.3563-60.0010710.74
1532008.10.13 15:06sell770.101.36811.37411.3621
1542008.10.13 16:03t/p770.101.36211.37411.362160.0010770.74
1552008.10.13 16:03sell780.101.36191.36791.3559
1562008.10.13 17:43t/p780.101.35591.36791.355960.0010830.74
1572008.10.13 17:43buy790.101.35591.34991.3619
1582008.10.13 18:19s/l790.101.34991.34991.3619-60.0010770.74
1592008.10.13 18:19sell800.101.34991.35591.3439
1602008.10.13 21:30s/l800.101.35591.35591.3439-60.0010710.74
1612008.10.13 21:30sell810.101.35571.36171.3497
1622008.10.14 00:46s/l810.101.36171.36171.3497-61.0910649.65
1632008.10.14 00:46sell820.101.36151.36751.3555
1642008.10.14 02:16s/l820.101.36751.36751.3555-60.0010589.65
1652008.10.14 02:16sell830.101.36731.37331.3613
1662008.10.14 03:06t/p830.101.36131.37331.361360.0010649.65
1672008.10.14 03:06sell840.101.36091.36691.3549
1682008.10.14 03:35s/l840.101.36691.36691.3549-60.0010589.65
1692008.10.14 03:35sell850.101.36681.37281.3608
1702008.10.14 12:30s/l850.101.37281.37281.3608-60.0010529.65
1712008.10.14 12:30sell860.101.37261.37861.3666
1722008.10.14 16:07t/p860.101.36661.37861.366660.0010589.65
1732008.10.14 16:07buy870.101.36661.36061.3726
1742008.10.15 01:04s/l870.101.36061.36061.3726-59.1810530.47
1752008.10.15 01:04buy880.101.36061.35461.3666
1762008.10.15 02:02s/l880.101.35461.35461.3666-60.0010470.47
1772008.10.15 02:02buy890.101.35481.34881.3608
1782008.10.15 08:02t/p890.101.36081.34881.360860.0010530.47
1792008.10.15 08:02buy900.101.36101.35501.3670
1802008.10.15 12:40t/p900.101.36701.35501.367060.0010590.47
1812008.10.15 12:40sell910.101.36701.37301.3610
1822008.10.15 14:26t/p910.101.36101.37301.361060.0010650.47
1832008.10.15 14:26buy920.101.36101.35501.3670
1842008.10.15 18:07s/l920.101.35501.35501.3670-60.0010590.47
1852008.10.15 18:07buy930.101.35521.34921.3612
1862008.10.15 21:57s/l930.101.34921.34921.3612-60.0010530.47
1872008.10.15 21:57sell940.101.34911.35511.3431
1882008.10.16 00:22t/p940.101.34311.35511.343156.7310587.20
1892008.10.16 00:22buy950.101.34311.33711.3491
1902008.10.16 02:44t/p950.101.34911.33711.349160.0010647.20
1912008.10.16 02:44sell960.101.34921.35521.3432
1922008.10.16 06:16t/p960.101.34321.35521.343260.0010707.20
1932008.10.16 06:16buy970.101.34321.33721.3492
1942008.10.16 06:39s/l970.101.33721.33721.3492-60.0010647.20
1952008.10.16 06:39buy980.101.33721.33121.3432
1962008.10.16 07:11t/p980.101.34321.33121.343260.0010707.20
1972008.10.16 07:11buy990.101.34341.33741.3494
1982008.10.16 07:39s/l990.101.33741.33741.3494-60.0010647.20
1992008.10.16 07:39buy1000.101.33751.33151.3435
2002008.10.16 10:01t/p1000.101.34351.33151.343560.0010707.20
2012008.10.16 10:01buy1010.101.34371.33771.3497
2022008.10.16 13:14t/p1010.101.34971.33771.349760.0010767.20
2032008.10.16 13:14buy1020.101.34991.34391.3559
2042008.10.16 15:55s/l1020.101.34391.34391.3559-60.0010707.20
2052008.10.16 15:55sell1030.101.34381.34981.3378
2062008.10.16 23:33s/l1030.101.34981.34981.3378-60.0010647.20
2072008.10.16 23:33buy1040.101.34981.34381.3558
2082008.10.17 03:42s/l1040.101.34381.34381.3558-59.1810588.02
2092008.10.17 03:42buy1050.101.34391.33791.3499
2102008.10.17 07:02t/p1050.101.34991.33791.349960.0010648.02
2112008.10.17 07:02buy1060.101.35021.34421.3562
2122008.10.17 09:56s/l1060.101.34421.34421.3562-60.0010588.02
2132008.10.17 09:56sell1070.101.34421.35021.3382
2142008.10.20 08:43s/l1070.101.35021.35021.3382-61.0910526.93
2152008.10.20 08:43sell1080.101.35011.35611.3441
2162008.10.20 12:56t/p1080.101.34411.35611.344160.0010586.93
2172008.10.20 12:56buy1090.101.34411.33811.3501
2182008.10.20 15:25s/l1090.101.33811.33811.3501-60.0010526.93
2192008.10.20 15:25sell1100.101.33801.34401.3320
2202008.10.20 16:30t/p1100.101.33201.34401.332060.0010586.93
2212008.10.20 16:30sell1110.101.33181.33781.3258
2222008.10.21 08:46t/p1110.101.32581.33781.325858.9110645.84
2232008.10.21 08:46sell1120.101.32561.33161.3196
2242008.10.21 14:03t/p1120.101.31961.33161.319660.0010705.84
2252008.10.21 14:03sell1130.101.31911.32511.3131
2262008.10.21 17:46t/p1130.101.31311.32511.313160.0010765.84
2272008.10.21 17:46sell1140.101.31281.31881.3068
2282008.10.21 21:23t/p1140.101.30681.31881.306860.0010825.84
2292008.10.21 21:23sell1150.101.30661.31261.3006
2302008.10.22 01:42t/p1150.101.30061.31261.300658.9110884.75
2312008.10.22 01:42sell1160.101.30031.30631.2943
2322008.10.22 05:29t/p1160.101.29431.30631.294360.0010944.75
2332008.10.22 05:29sell1170.101.29401.30001.2880
2342008.10.22 06:16t/p1170.101.28801.30001.288060.0011004.75
2352008.10.22 06:16sell1180.101.28771.29371.2817
2362008.10.22 06:28t/p1180.101.28171.29371.281760.0011064.75
2372008.10.22 06:28sell1190.101.28131.28731.2753
2382008.10.22 06:29t/p1190.101.27531.28731.275360.0011124.75
2392008.10.22 06:29sell1200.101.27511.28111.2691
2402008.10.22 06:32s/l1200.101.28111.28111.2691-60.0011064.75
2412008.10.22 06:32sell1210.101.28091.28691.2749
2422008.10.22 07:13s/l1210.101.28691.28691.2749-60.0011004.75
2432008.10.22 07:13sell1220.101.28671.29271.2807
2442008.10.22 07:38t/p1220.101.28071.29271.280760.0011064.75
2452008.10.22 07:38sell1230.101.28051.28651.2745
2462008.10.22 08:02s/l1230.101.28651.28651.2745-60.0011004.75
2472008.10.22 08:02sell1240.101.28631.29231.2803
2482008.10.22 10:47s/l1240.101.29231.29231.2803-60.0010944.75
2492008.10.22 10:47sell1250.101.29211.29811.2861
2502008.10.22 12:36t/p1250.101.28611.29811.286160.0011004.75
2512008.10.22 12:36sell1260.101.28591.29191.2799
2522008.10.22 16:05t/p1260.101.27991.29191.279960.0011064.75
2532008.10.22 16:05sell1270.101.27971.28571.2737
2542008.10.22 16:19s/l1270.101.28571.28571.2737-60.0011004.75
2552008.10.22 16:19sell1280.101.28551.29151.2795
2562008.10.22 17:00s/l1280.101.29151.29151.2795-60.0010944.75
2572008.10.22 17:00buy1290.101.29151.28551.2975
2582008.10.22 17:34s/l1290.101.28551.28551.2975-60.0010884.75
2592008.10.22 17:34buy1300.101.28571.27971.2917
2602008.10.23 01:03s/l1300.101.27971.27971.2917-57.5410827.21
2612008.10.23 01:03buy1310.101.27971.27371.2857
2622008.10.23 01:28s/l1310.101.27371.27371.2857-60.0010767.21
2632008.10.23 01:28sell1320.101.27371.27971.2677
2642008.10.23 02:08s/l1320.101.27971.27971.2677-60.0010707.21
2652008.10.23 02:08buy1330.101.27981.27381.2858
2662008.10.23 02:09t/p1330.101.28581.27381.285860.0010767.21
2672008.10.23 02:09buy1340.101.28601.28001.2920
2682008.10.23 02:33s/l1340.101.28001.28001.2920-60.0010707.21
2692008.10.23 02:33sell1350.101.28001.28601.2740
2702008.10.23 05:47t/p1350.101.27401.28601.274060.0010767.21
2712008.10.23 05:47sell1360.101.27381.27981.2678
2722008.10.23 06:57s/l1360.101.27981.27981.2678-60.0010707.21
2732008.10.23 06:57sell1370.101.27961.28561.2736
2742008.10.23 11:24s/l1370.101.28561.28561.2736-60.0010647.21
2752008.10.23 11:24sell1380.101.28541.29141.2794
2762008.10.23 13:54t/p1380.101.27941.29141.279460.0010707.21
2772008.10.23 13:54sell1390.101.27921.28521.2732
2782008.10.23 16:43s/l1390.101.28521.28521.2732-60.0010647.21
2792008.10.23 16:43sell1400.101.28501.29101.2790
2802008.10.23 22:07s/l1400.101.29101.29101.2790-60.0010587.21
2812008.10.23 22:07sell1410.101.29101.29701.2850
2822008.10.23 23:03s/l1410.101.29701.29701.2850-60.0010527.21
2832008.10.23 23:03sell1420.101.29701.30301.2910
2842008.10.24 01:36t/p1420.101.29101.30301.291058.9110586.12
2852008.10.24 01:36sell1430.101.29071.29671.2847
2862008.10.24 02:57t/p1430.101.28471.29671.284760.0010646.12
2872008.10.24 02:57sell1440.101.28431.29031.2783
2882008.10.24 04:35t/p1440.101.27831.29031.278360.0010706.12
2892008.10.24 04:35buy1450.101.27821.27221.2842
2902008.10.24 08:54s/l1450.101.27221.27221.2842-60.0010646.12
2912008.10.24 08:54sell1460.101.27211.27811.2661
2922008.10.24 09:33t/p1460.101.26611.27811.266160.0010706.12
2932008.10.24 09:33sell1470.101.26591.27191.2599
2942008.10.24 10:18t/p1470.101.25991.27191.259960.0010766.12
2952008.10.24 10:18buy1480.101.25981.25381.2658
2962008.10.24 10:41s/l1480.101.25381.25381.2658-60.0010706.12
2972008.10.24 10:41buy1490.101.25401.24801.2600
2982008.10.24 12:26t/p1490.101.26001.24801.260060.0010766.12
2992008.10.24 12:26sell1500.101.26001.26601.2540
3002008.10.24 14:40s/l1500.101.26601.26601.2540-60.0010706.12
3012008.10.24 14:40sell1510.101.26591.27191.2599
3022008.10.24 15:58s/l1510.101.27191.27191.2599-60.0010646.12
3032008.10.24 15:58sell1520.101.27181.27781.2658
3042008.10.24 16:18t/p1520.101.26581.27781.265860.0010706.12
3052008.10.24 16:18sell1530.101.26551.27151.2595
3062008.10.24 16:55s/l1530.101.27151.27151.2595-60.0010646.12
3072008.10.24 16:55buy1540.101.27151.26551.2775
3082008.10.24 17:59s/l1540.101.26551.26551.2775-60.0010586.12
3092008.10.24 17:59sell1550.101.26551.27151.2595
3102008.10.24 18:12s/l1550.101.27151.27151.2595-60.0010526.12
3112008.10.24 18:12sell1560.101.27161.27761.2656
3122008.10.24 19:11t/p1560.101.26561.27761.265660.0010586.12
3132008.10.24 19:11sell1570.101.26541.27141.2594
3142008.10.24 20:04t/p1570.101.25941.27141.259460.0010646.12
3152008.10.24 20:04sell1580.101.25911.26511.2531
3162008.10.27 02:01s/l1580.101.26511.26511.2531-61.0910585.03
3172008.10.27 02:01sell1590.101.26491.27091.2589
3182008.10.27 02:36t/p1590.101.25891.27091.258960.0010645.03
3192008.10.27 02:36sell1600.101.25871.26471.2527
3202008.10.27 07:16t/p1600.101.25271.26471.252760.0010705.03
3212008.10.27 07:16sell1610.101.25241.25841.2464
3222008.10.27 09:12t/p1610.101.24641.25841.246460.0010765.03
3232008.10.27 09:12sell1620.101.24611.25211.2401
3242008.10.27 10:18t/p1620.101.24011.25211.240160.0010825.03
3252008.10.27 10:18sell1630.101.23951.24551.2335
3262008.10.27 11:11t/p1630.101.23351.24551.233560.0010885.03
3272008.10.27 11:11sell1640.101.23321.23921.2272
3282008.10.27 11:31s/l1640.101.23921.23921.2272-60.0010825.03
3292008.10.27 11:31sell1650.101.23901.24501.2330
3302008.10.27 12:27s/l1650.101.24501.24501.2330-60.0010765.03
3312008.10.27 12:27buy1660.101.24511.23911.2511
3322008.10.27 17:05s/l1660.101.23911.23911.2511-60.0010705.03
3332008.10.27 17:05sell1670.101.23911.24511.2331
3342008.10.27 17:53s/l1670.101.24511.24511.2331-60.0010645.03
3352008.10.27 17:53sell1680.101.24491.25091.2389
3362008.10.27 18:51s/l1680.101.25091.25091.2389-60.0010585.03
3372008.10.27 18:51sell1690.101.25071.25671.2447
3382008.10.27 19:43s/l1690.101.25671.25671.2447-60.0010525.03
3392008.10.27 19:43sell1700.101.25651.26251.2505
3402008.10.27 22:10t/p1700.101.25051.26251.250560.0010585.03
3412008.10.27 22:10sell1710.101.25031.25631.2443
3422008.10.28 01:30t/p1710.101.24431.25631.244358.9110643.94
3432008.10.28 01:30buy1720.101.24411.23811.2501
3442008.10.28 03:04s/l1720.101.23811.23811.2501-60.0010583.94
3452008.10.28 03:04buy1730.101.23831.23231.2443
3462008.10.28 05:41t/p1730.101.24431.23231.244360.0010643.94
3472008.10.28 05:41sell1740.101.24441.25041.2384
3482008.10.28 07:38s/l1740.101.25041.25041.2384-60.0010583.94
3492008.10.28 07:38sell1750.101.25021.25621.2442
3502008.10.28 08:34s/l1750.101.25621.25621.2442-60.0010523.94
3512008.10.28 08:34sell1760.101.25611.26211.2501
3522008.10.28 09:48t/p1760.101.25011.26211.250160.0010583.94
3532008.10.28 09:48sell1770.101.24991.25591.2439
3542008.10.28 13:54s/l1770.101.25591.25591.2439-60.0010523.94
3552008.10.28 13:54sell1780.101.25591.26191.2499
3562008.10.28 16:17t/p1780.101.24991.26191.249960.0010583.94
3572008.10.28 16:17sell1790.101.24971.25571.2437
3582008.10.28 20:31s/l1790.101.25571.25571.2437-60.0010523.94
3592008.10.28 20:31sell1800.101.25561.26161.2496
3602008.10.28 20:54s/l1800.101.26161.26161.2496-60.0010463.94
3612008.10.28 20:54sell1810.101.26181.26781.2558
3622008.10.28 21:56s/l1810.101.26781.26781.2558-60.0010403.94
3632008.10.28 21:56sell1820.101.26781.27381.2618
3642008.10.28 22:43s/l1820.101.27381.27381.2618-60.0010343.94
3652008.10.28 22:43sell1830.101.27371.27971.2677
3662008.10.28 23:00t/p1830.101.26771.27971.267760.0010403.94
3672008.10.28 23:00sell1840.101.26751.27351.2615
3682008.10.28 23:39s/l1840.101.27351.27351.2615-60.0010343.94
3692008.10.28 23:39sell1850.101.27341.27941.2674
3702008.10.29 00:54s/l1850.101.27941.27941.2674-61.0910282.85
3712008.10.29 00:54sell1860.101.27921.28521.2732
3722008.10.29 02:58t/p1860.101.27321.28521.273260.0010342.85
3732008.10.29 02:58sell1870.101.27301.27901.2670
3742008.10.29 06:41t/p1870.101.26701.27901.267060.0010402.85
3752008.10.29 06:41buy1880.101.26701.26101.2730
3762008.10.29 07:48t/p1880.101.27301.26101.273060.0010462.85
3772008.10.29 07:48buy1890.101.27321.26721.2792
3782008.10.29 08:50t/p1890.101.27921.26721.279260.0010522.85
3792008.10.29 08:50buy1900.101.27941.27341.2854
3802008.10.29 09:07s/l1900.101.27341.27341.2854-60.0010462.85
3812008.10.29 09:07sell1910.101.27331.27931.2673
3822008.10.29 12:36s/l1910.101.27931.27931.2673-60.0010402.85
3832008.10.29 12:36buy1920.101.27941.27341.2854
3842008.10.29 14:43s/l1920.101.27341.27341.2854-60.0010342.85
3852008.10.29 14:43buy1930.101.27361.26761.2796
3862008.10.29 15:41t/p1930.101.27961.26761.279660.0010402.85
3872008.10.29 15:41buy1940.101.27981.27381.2858
3882008.10.29 16:03t/p1940.101.28581.27381.285860.0010462.85
3892008.10.29 16:03buy1950.101.28611.28011.2921
3902008.10.29 16:17t/p1950.101.29211.28011.292160.0010522.85
3912008.10.29 16:17buy1960.101.29241.28641.2984
3922008.10.29 16:47t/p1960.101.29841.28641.298460.0010582.85
3932008.10.29 16:47buy1970.101.29861.29261.3046
3942008.10.29 17:11s/l1970.101.29261.29261.3046-60.0010522.85
3952008.10.29 17:11buy1980.101.29281.28681.2988
3962008.10.29 17:57s/l1980.101.28681.28681.2988-60.0010462.85
3972008.10.29 17:57sell1990.101.28671.29271.2807
3982008.10.29 18:36s/l1990.101.29271.29271.2807-60.0010402.85
3992008.10.29 18:36sell2000.101.29261.29861.2866
4002008.10.29 19:05t/p2000.101.28661.29861.286660.0010462.85
4012008.10.29 19:05sell2010.101.28631.29231.2803
4022008.10.29 20:04s/l2010.101.29231.29231.2803-60.0010402.85
4032008.10.29 20:04sell2020.101.29211.29811.2861
4042008.10.29 20:22t/p2020.101.28611.29811.286160.0010462.85
4052008.10.29 20:22sell2030.101.28591.29191.2799
4062008.10.29 21:16s/l2030.101.29191.29191.2799-60.0010402.85
4072008.10.29 21:16buy2040.101.29191.28591.2979
4082008.10.30 02:13t/p2040.101.29791.28591.297962.4610465.31
4092008.10.30 02:13sell2050.101.29791.30391.2919
4102008.10.30 02:23s/l2050.101.30391.30391.2919-60.0010405.31
4112008.10.30 02:23sell2060.101.30381.30981.2978
4122008.10.30 03:06s/l2060.101.30981.30981.2978-60.0010345.31
4132008.10.30 03:06sell2070.101.30961.31561.3036
4142008.10.30 03:17s/l2070.101.31561.31561.3036-60.0010285.31
4152008.10.30 03:17sell2080.101.31571.32171.3097
4162008.10.30 04:36s/l2080.101.32171.32171.3097-60.0010225.31
4172008.10.30 04:36buy2090.101.32171.31571.3277
4182008.10.30 04:41t/p2090.101.32771.31571.327760.0010285.31
4192008.10.30 04:41buy2100.101.32791.32191.3339
4202008.10.30 04:59s/l2100.101.32191.32191.3339-60.0010225.31
4212008.10.30 04:59buy2110.101.32181.31581.3278
4222008.10.30 08:12s/l2110.101.31581.31581.3278-60.0010165.31
4232008.10.30 08:12buy2120.101.31581.30981.3218
4242008.10.30 09:19t/p2120.101.32181.30981.321860.0010225.31
4252008.10.30 09:19buy2130.101.32201.31601.3280
4262008.10.30 10:25s/l2130.101.31601.31601.3280-60.0010165.31
4272008.10.30 10:25sell2140.101.31581.32181.3098
4282008.10.30 11:29t/p2140.101.30981.32181.309860.0010225.31
4292008.10.30 11:29buy2150.101.30981.30381.3158
4302008.10.30 11:58s/l2150.101.30381.30381.3158-60.0010165.31
4312008.10.30 11:58buy2160.101.30401.29801.3100
4322008.10.30 12:32t/p2160.101.31001.29801.310060.0010225.31
4332008.10.30 12:32sell2170.101.31011.31611.3041
4342008.10.30 13:05s/l2170.101.31611.31611.3041-60.0010165.31
4352008.10.30 13:05sell2180.101.31591.32191.3099
4362008.10.30 13:23t/p2180.101.30991.32191.309960.0010225.31
4372008.10.30 13:23buy2190.101.30991.30391.3159
4382008.10.30 14:46s/l2190.101.30391.30391.3159-60.0010165.31
4392008.10.30 14:46buy2200.101.30401.29801.3100
4402008.10.30 15:47s/l2200.101.29801.29801.3100-60.0010105.31
4412008.10.30 15:47buy2210.101.29821.29221.3042
4422008.10.30 16:45s/l2210.101.29221.29221.3042-60.0010045.31
4432008.10.30 16:45buy2220.101.29241.28641.2984
4442008.10.30 17:36s/l2220.101.28641.28641.2984-60.009985.31
4452008.10.30 17:36buy2230.101.28661.28061.2926
4462008.10.30 17:53s/l2230.101.28061.28061.2926-60.009925.31
4472008.10.30 17:53buy2240.101.28081.27481.2868
4482008.10.30 18:04t/p2240.101.28681.27481.286860.009985.31
4492008.10.30 18:04buy2250.101.28701.28101.2930
4502008.10.30 19:11t/p2250.101.29301.28101.293060.0010045.31
4512008.10.30 19:11sell2260.101.29301.29901.2870
4522008.10.30 20:27s/l2260.101.29901.29901.2870-60.009985.31
4532008.10.30 20:27sell2270.101.29891.30491.2929
4542008.10.30 21:21t/p2270.101.29291.30491.292960.0010045.31
4552008.10.30 21:21sell2280.101.29261.29861.2866
4562008.10.30 23:37t/p2280.101.28661.29861.286660.0010105.31
4572008.10.30 23:37buy2290.101.28651.28051.2925
4582008.10.31 02:23s/l2290.101.28051.28051.2925-59.1810046.13
4592008.10.31 02:23sell2300.101.28051.28651.2745
4602008.10.31 04:49s/l2300.101.28651.28651.2745-60.009986.13
4612008.10.31 04:49sell2310.101.28641.29241.2804
4622008.10.31 06:59t/p2310.101.28041.29241.280460.0010046.13
4632008.10.31 06:59sell2320.101.28001.28601.2740
4642008.10.31 07:07s/l2320.101.28601.28601.2740-60.009986.13
4652008.10.31 07:07sell2330.101.28611.29211.2801
4662008.10.31 07:37t/p2330.101.28011.29211.280160.0010046.13
4672008.10.31 07:37sell2340.101.27991.28591.2739
4682008.10.31 08:36t/p2340.101.27391.28591.273960.0010106.13
4692008.10.31 08:36sell2350.101.27371.27971.2677
4702008.10.31 09:42t/p2350.101.26771.27971.267760.0010166.13
4712008.10.31 09:42sell2360.101.26751.27351.2615
4722008.10.31 11:12s/l2360.101.27351.27351.2615-60.0010106.13
4732008.10.31 11:12sell2370.101.27341.27941.2674
4742008.10.31 13:11s/l2370.101.27941.27941.2674-60.0010046.13
4752008.10.31 13:11buy2380.101.27951.27351.2855
4762008.10.31 13:49s/l2380.101.27351.27351.2855-60.009986.13
4772008.10.31 13:49sell2390.101.27351.27951.2675
4782008.10.31 18:00t/p2390.101.26751.27951.267560.0010046.13
4792008.10.31 18:00sell2400.101.26731.27331.2613
4802008.10.31 18:04s/l2400.101.27331.27331.2613-60.009986.13
4812008.10.31 18:04sell2410.101.27311.27911.2671
4822008.11.03 01:55s/l2410.101.27911.27911.2671-61.099925.04
4832008.11.03 01:55sell2420.101.27891.28491.2729
4842008.11.03 03:55s/l2420.101.28491.28491.2729-60.009865.04
4852008.11.03 03:55sell2430.101.28521.29121.2792
4862008.11.03 09:22t/p2430.101.27921.29121.279260.009925.04
4872008.11.03 09:22buy2440.101.27911.27311.2851
4882008.11.03 10:10t/p2440.101.28511.27311.285160.009985.04
4892008.11.03 10:10sell2450.101.28511.29111.2791
4902008.11.03 14:37t/p2450.101.27911.29111.279160.0010045.04
4912008.11.03 14:37sell2460.101.27881.28481.2728
4922008.11.03 15:10t/p2460.101.27281.28481.272860.0010105.04
4932008.11.03 15:10buy2470.101.27281.26681.2788
4942008.11.03 15:49t/p2470.101.27881.26681.278860.0010165.04
4952008.11.03 15:49sell2480.101.27881.28481.2728
4962008.11.03 17:07t/p2480.101.27281.28481.272860.0010225.04
4972008.11.03 17:07sell2490.101.27261.27861.2666
4982008.11.03 18:20t/p2490.101.26661.27861.266660.0010285.04
4992008.11.03 18:20sell2500.101.26631.27231.2603
5002008.11.03 20:26t/p2500.101.26031.27231.260360.0010345.04
5012008.11.03 20:26sell2510.101.26011.26611.2541
5022008.11.04 01:09close at stop2510.101.26261.26611.2541-26.0910318.95