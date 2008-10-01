|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2008.09.24 16:34 - 2008.11.04 01:09
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=60; TakeProfit=60; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|39901
|Ticks modelled
|585736
|Modelling quality
|24.94%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|318.95
|Gross profit
|7666.93
|Gross loss
|-7347.98
|Profit factor
|1.04
|Expected payoff
|1.27
|Absolute drawdown
|182.96
|Maximal drawdown
|1320.71 (11.86%)
|Relative drawdown
|11.86% (1320.71)
|Total trades
|251
|Short positions (won %)
|177 (53.67%)
|Long positions (won %)
|74 (44.59%)
|Profit trades (% of total)
|128 (51.00%)
|Loss trades (% of total)
|123 (49.00%)
|Largest
|profit trade
|62.46
|loss trade
|-61.09
|Average
|profit trade
|59.90
|loss trade
|-59.74
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (597.82)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-360.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|597.82 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-360.00 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.10.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.4114
|1.4054
|1.4174
|2
|2008.10.01 14:03
|s/l
|1
|0.10
|1.4054
|1.4054
|1.4174
|-60.00
|9940.00
|3
|2008.10.01 14:03
|sell
|2
|0.10
|1.4054
|1.4114
|1.3994
|4
|2008.10.01 15:15
|t/p
|2
|0.10
|1.3994
|1.4114
|1.3994
|60.00
|10000.00
|5
|2008.10.01 15:15
|sell
|3
|0.10
|1.3992
|1.4052
|1.3932
|6
|2008.10.01 17:40
|s/l
|3
|0.10
|1.4052
|1.4052
|1.3932
|-60.00
|9940.00
|7
|2008.10.01 17:40
|sell
|4
|0.10
|1.4051
|1.4111
|1.3991
|8
|2008.10.02 01:55
|t/p
|4
|0.10
|1.3991
|1.4111
|1.3991
|56.73
|9996.73
|9
|2008.10.02 01:55
|sell
|5
|0.10
|1.3989
|1.4049
|1.3929
|10
|2008.10.02 08:09
|t/p
|5
|0.10
|1.3929
|1.4049
|1.3929
|60.00
|10056.73
|11
|2008.10.02 08:09
|sell
|6
|0.10
|1.3927
|1.3987
|1.3867
|12
|2008.10.02 09:27
|t/p
|6
|0.10
|1.3867
|1.3987
|1.3867
|60.00
|10116.73
|13
|2008.10.02 09:27
|sell
|7
|0.10
|1.3864
|1.3924
|1.3804
|14
|2008.10.02 10:38
|s/l
|7
|0.10
|1.3924
|1.3924
|1.3804
|-60.00
|10056.73
|15
|2008.10.02 10:38
|sell
|8
|0.10
|1.3922
|1.3982
|1.3862
|16
|2008.10.02 13:23
|t/p
|8
|0.10
|1.3862
|1.3982
|1.3862
|60.00
|10116.73
|17
|2008.10.02 13:23
|sell
|9
|0.10
|1.3860
|1.3920
|1.3800
|18
|2008.10.02 14:38
|t/p
|9
|0.10
|1.3800
|1.3920
|1.3800
|60.00
|10176.73
|19
|2008.10.02 14:38
|sell
|10
|0.10
|1.3798
|1.3858
|1.3738
|20
|2008.10.02 18:01
|s/l
|10
|0.10
|1.3858
|1.3858
|1.3738
|-60.00
|10116.73
|21
|2008.10.02 18:01
|sell
|11
|0.10
|1.3857
|1.3917
|1.3797
|22
|2008.10.02 21:44
|t/p
|11
|0.10
|1.3797
|1.3917
|1.3797
|60.00
|10176.73
|23
|2008.10.02 21:44
|sell
|12
|0.10
|1.3795
|1.3855
|1.3735
|24
|2008.10.03 03:47
|s/l
|12
|0.10
|1.3855
|1.3855
|1.3735
|-61.09
|10115.64
|25
|2008.10.03 03:47
|sell
|13
|0.10
|1.3853
|1.3913
|1.3793
|26
|2008.10.03 14:49
|t/p
|13
|0.10
|1.3793
|1.3913
|1.3793
|60.00
|10175.64
|27
|2008.10.03 14:49
|sell
|14
|0.10
|1.3789
|1.3849
|1.3729
|28
|2008.10.03 15:17
|t/p
|14
|0.10
|1.3729
|1.3849
|1.3729
|60.00
|10235.64
|29
|2008.10.03 15:17
|buy
|15
|0.10
|1.3729
|1.3669
|1.3789
|30
|2008.10.03 16:44
|t/p
|15
|0.10
|1.3789
|1.3669
|1.3789
|60.00
|10295.64
|31
|2008.10.03 16:44
|sell
|16
|0.10
|1.3789
|1.3849
|1.3729
|32
|2008.10.03 18:07
|s/l
|16
|0.10
|1.3849
|1.3849
|1.3729
|-60.00
|10235.64
|33
|2008.10.03 18:07
|sell
|17
|0.10
|1.3847
|1.3907
|1.3787
|34
|2008.10.03 20:12
|s/l
|17
|0.10
|1.3907
|1.3907
|1.3787
|-60.00
|10175.64
|35
|2008.10.03 20:12
|sell
|18
|0.10
|1.3906
|1.3966
|1.3846
|36
|2008.10.03 20:31
|t/p
|18
|0.10
|1.3846
|1.3966
|1.3846
|60.00
|10235.64
|37
|2008.10.03 20:31
|sell
|19
|0.10
|1.3843
|1.3903
|1.3783
|38
|2008.10.03 22:33
|t/p
|19
|0.10
|1.3783
|1.3903
|1.3783
|60.00
|10295.64
|39
|2008.10.03 22:33
|sell
|20
|0.10
|1.3781
|1.3841
|1.3721
|40
|2008.10.05 23:00
|t/p
|20
|0.10
|1.3721
|1.3841
|1.3721
|60.00
|10355.64
|41
|2008.10.05 23:00
|sell
|21
|0.10
|1.3668
|1.3728
|1.3608
|42
|2008.10.06 06:09
|t/p
|21
|0.10
|1.3608
|1.3728
|1.3608
|58.91
|10414.55
|43
|2008.10.06 06:09
|sell
|22
|0.10
|1.3606
|1.3666
|1.3546
|44
|2008.10.06 11:11
|t/p
|22
|0.10
|1.3546
|1.3666
|1.3546
|60.00
|10474.55
|45
|2008.10.06 11:11
|sell
|23
|0.10
|1.3543
|1.3603
|1.3483
|46
|2008.10.06 12:33
|s/l
|23
|0.10
|1.3603
|1.3603
|1.3483
|-60.00
|10414.55
|47
|2008.10.06 12:33
|sell
|24
|0.10
|1.3601
|1.3661
|1.3541
|48
|2008.10.06 16:03
|t/p
|24
|0.10
|1.3541
|1.3661
|1.3541
|60.00
|10474.55
|49
|2008.10.06 16:03
|sell
|25
|0.10
|1.3539
|1.3599
|1.3479
|50
|2008.10.06 16:49
|t/p
|25
|0.10
|1.3479
|1.3599
|1.3479
|60.00
|10534.55
|51
|2008.10.06 16:49
|sell
|26
|0.10
|1.3475
|1.3535
|1.3415
|52
|2008.10.06 17:46
|s/l
|26
|0.10
|1.3535
|1.3535
|1.3415
|-60.00
|10474.55
|53
|2008.10.06 17:46
|sell
|27
|0.10
|1.3533
|1.3593
|1.3473
|54
|2008.10.06 19:37
|t/p
|27
|0.10
|1.3473
|1.3593
|1.3473
|60.00
|10534.55
|55
|2008.10.06 19:37
|buy
|28
|0.10
|1.3473
|1.3413
|1.3533
|56
|2008.10.06 22:18
|t/p
|28
|0.10
|1.3533
|1.3413
|1.3533
|60.00
|10594.55
|57
|2008.10.06 22:18
|sell
|29
|0.10
|1.3533
|1.3593
|1.3473
|58
|2008.10.07 06:11
|s/l
|29
|0.10
|1.3593
|1.3593
|1.3473
|-61.09
|10533.46
|59
|2008.10.07 06:11
|sell
|30
|0.10
|1.3591
|1.3651
|1.3531
|60
|2008.10.07 10:16
|t/p
|30
|0.10
|1.3531
|1.3651
|1.3531
|60.00
|10593.46
|61
|2008.10.07 10:16
|buy
|31
|0.10
|1.3531
|1.3471
|1.3591
|62
|2008.10.07 13:10
|t/p
|31
|0.10
|1.3591
|1.3471
|1.3591
|60.00
|10653.46
|63
|2008.10.07 13:10
|sell
|32
|0.10
|1.3591
|1.3651
|1.3531
|64
|2008.10.07 15:00
|s/l
|32
|0.10
|1.3651
|1.3651
|1.3531
|-60.00
|10593.46
|65
|2008.10.07 15:00
|sell
|33
|0.10
|1.3649
|1.3709
|1.3589
|66
|2008.10.07 15:31
|s/l
|33
|0.10
|1.3709
|1.3709
|1.3589
|-60.00
|10533.46
|67
|2008.10.07 15:31
|sell
|34
|0.10
|1.3707
|1.3767
|1.3647
|68
|2008.10.07 16:50
|t/p
|34
|0.10
|1.3647
|1.3767
|1.3647
|60.00
|10593.46
|69
|2008.10.07 16:50
|sell
|35
|0.10
|1.3645
|1.3705
|1.3585
|70
|2008.10.07 19:44
|t/p
|35
|0.10
|1.3585
|1.3705
|1.3585
|60.00
|10653.46
|71
|2008.10.07 19:44
|buy
|36
|0.10
|1.3585
|1.3525
|1.3645
|72
|2008.10.07 20:48
|t/p
|36
|0.10
|1.3645
|1.3525
|1.3645
|60.00
|10713.46
|73
|2008.10.07 20:48
|sell
|37
|0.10
|1.3645
|1.3705
|1.3585
|74
|2008.10.07 23:04
|t/p
|37
|0.10
|1.3585
|1.3705
|1.3585
|60.00
|10773.46
|75
|2008.10.07 23:04
|buy
|38
|0.10
|1.3585
|1.3525
|1.3645
|76
|2008.10.08 09:11
|t/p
|38
|0.10
|1.3645
|1.3525
|1.3645
|60.82
|10834.28
|77
|2008.10.08 09:11
|sell
|39
|0.10
|1.3645
|1.3705
|1.3585
|78
|2008.10.08 13:07
|s/l
|39
|0.10
|1.3705
|1.3705
|1.3585
|-60.00
|10774.28
|79
|2008.10.08 13:07
|sell
|40
|0.10
|1.3703
|1.3763
|1.3643
|80
|2008.10.08 13:11
|t/p
|40
|0.10
|1.3643
|1.3763
|1.3643
|60.00
|10834.28
|81
|2008.10.08 13:11
|sell
|41
|0.10
|1.3641
|1.3701
|1.3581
|82
|2008.10.08 13:22
|s/l
|41
|0.10
|1.3701
|1.3701
|1.3581
|-60.00
|10774.28
|83
|2008.10.08 13:22
|sell
|42
|0.10
|1.3699
|1.3759
|1.3639
|84
|2008.10.08 14:51
|t/p
|42
|0.10
|1.3639
|1.3759
|1.3639
|60.00
|10834.28
|85
|2008.10.08 14:51
|sell
|43
|0.10
|1.3637
|1.3697
|1.3577
|86
|2008.10.08 16:24
|s/l
|43
|0.10
|1.3697
|1.3697
|1.3577
|-60.00
|10774.28
|87
|2008.10.08 16:24
|sell
|44
|0.10
|1.3696
|1.3756
|1.3636
|88
|2008.10.08 16:43
|t/p
|44
|0.10
|1.3636
|1.3756
|1.3636
|60.00
|10834.28
|89
|2008.10.08 16:43
|sell
|45
|0.10
|1.3634
|1.3694
|1.3574
|90
|2008.10.08 18:33
|s/l
|45
|0.10
|1.3694
|1.3694
|1.3574
|-60.00
|10774.28
|91
|2008.10.08 18:33
|sell
|46
|0.10
|1.3692
|1.3752
|1.3632
|92
|2008.10.08 20:06
|s/l
|46
|0.10
|1.3752
|1.3752
|1.3632
|-60.00
|10714.28
|93
|2008.10.08 20:06
|sell
|47
|0.10
|1.3750
|1.3810
|1.3690
|94
|2008.10.08 20:50
|t/p
|47
|0.10
|1.3690
|1.3810
|1.3690
|60.00
|10774.28
|95
|2008.10.08 20:50
|sell
|48
|0.10
|1.3688
|1.3748
|1.3628
|96
|2008.10.09 00:29
|t/p
|48
|0.10
|1.3628
|1.3748
|1.3628
|56.73
|10831.01
|97
|2008.10.09 00:29
|sell
|49
|0.10
|1.3626
|1.3686
|1.3566
|98
|2008.10.09 04:40
|s/l
|49
|0.10
|1.3686
|1.3686
|1.3566
|-60.00
|10771.01
|99
|2008.10.09 04:40
|sell
|50
|0.10
|1.3685
|1.3745
|1.3625
|100
|2008.10.09 10:00
|s/l
|50
|0.10
|1.3745
|1.3745
|1.3625
|-60.00
|10711.01
|101
|2008.10.09 10:00
|sell
|51
|0.10
|1.3743
|1.3803
|1.3683
|102
|2008.10.09 13:05
|t/p
|51
|0.10
|1.3683
|1.3803
|1.3683
|60.00
|10771.01
|103
|2008.10.09 13:05
|buy
|52
|0.10
|1.3683
|1.3623
|1.3743
|104
|2008.10.09 16:51
|s/l
|52
|0.10
|1.3623
|1.3623
|1.3743
|-60.00
|10711.01
|105
|2008.10.09 16:51
|buy
|53
|0.10
|1.3625
|1.3565
|1.3685
|106
|2008.10.09 19:46
|t/p
|53
|0.10
|1.3685
|1.3565
|1.3685
|60.00
|10771.01
|107
|2008.10.09 19:46
|sell
|54
|0.10
|1.3685
|1.3745
|1.3625
|108
|2008.10.09 21:30
|t/p
|54
|0.10
|1.3625
|1.3745
|1.3625
|60.00
|10831.01
|109
|2008.10.09 21:30
|buy
|55
|0.10
|1.3625
|1.3565
|1.3685
|110
|2008.10.10 01:30
|s/l
|55
|0.10
|1.3565
|1.3565
|1.3685
|-59.18
|10771.83
|111
|2008.10.10 01:30
|sell
|56
|0.10
|1.3564
|1.3624
|1.3504
|112
|2008.10.10 03:15
|s/l
|56
|0.10
|1.3624
|1.3624
|1.3504
|-60.00
|10711.83
|113
|2008.10.10 03:15
|sell
|57
|0.10
|1.3622
|1.3682
|1.3562
|114
|2008.10.10 03:35
|t/p
|57
|0.10
|1.3562
|1.3682
|1.3562
|60.00
|10771.83
|115
|2008.10.10 03:35
|sell
|58
|0.10
|1.3560
|1.3620
|1.3500
|116
|2008.10.10 09:31
|s/l
|58
|0.10
|1.3620
|1.3620
|1.3500
|-60.00
|10711.83
|117
|2008.10.10 09:31
|sell
|59
|0.10
|1.3618
|1.3678
|1.3558
|118
|2008.10.10 11:49
|t/p
|59
|0.10
|1.3558
|1.3678
|1.3558
|60.00
|10771.83
|119
|2008.10.10 11:49
|buy
|60
|0.10
|1.3558
|1.3498
|1.3618
|120
|2008.10.10 15:00
|s/l
|60
|0.10
|1.3498
|1.3498
|1.3618
|-60.00
|10711.83
|121
|2008.10.10 15:00
|buy
|61
|0.10
|1.3500
|1.3440
|1.3560
|122
|2008.10.10 15:56
|t/p
|61
|0.10
|1.3560
|1.3440
|1.3560
|60.00
|10771.83
|123
|2008.10.10 15:56
|sell
|62
|0.10
|1.3560
|1.3620
|1.3500
|124
|2008.10.10 17:09
|t/p
|62
|0.10
|1.3500
|1.3620
|1.3500
|60.00
|10831.83
|125
|2008.10.10 17:09
|buy
|63
|0.10
|1.3500
|1.3440
|1.3560
|126
|2008.10.10 19:23
|s/l
|63
|0.10
|1.3440
|1.3440
|1.3560
|-60.00
|10771.83
|127
|2008.10.10 19:23
|sell
|64
|0.10
|1.3440
|1.3500
|1.3380
|128
|2008.10.10 19:41
|t/p
|64
|0.10
|1.3380
|1.3500
|1.3380
|60.00
|10831.83
|129
|2008.10.10 19:41
|buy
|65
|0.10
|1.3380
|1.3320
|1.3440
|130
|2008.10.10 20:27
|s/l
|65
|0.10
|1.3320
|1.3320
|1.3440
|-60.00
|10771.83
|131
|2008.10.10 20:27
|sell
|66
|0.10
|1.3320
|1.3380
|1.3260
|132
|2008.10.10 20:45
|t/p
|66
|0.10
|1.3260
|1.3380
|1.3260
|60.00
|10831.83
|133
|2008.10.10 20:45
|sell
|67
|0.10
|1.3258
|1.3318
|1.3198
|134
|2008.10.10 20:57
|s/l
|67
|0.10
|1.3318
|1.3318
|1.3198
|-60.00
|10771.83
|135
|2008.10.10 20:57
|sell
|68
|0.10
|1.3316
|1.3376
|1.3256
|136
|2008.10.10 21:13
|s/l
|68
|0.10
|1.3376
|1.3376
|1.3256
|-60.00
|10711.83
|137
|2008.10.10 21:13
|buy
|69
|0.10
|1.3376
|1.3316
|1.3436
|138
|2008.10.10 21:35
|t/p
|69
|0.10
|1.3436
|1.3316
|1.3436
|60.00
|10771.83
|139
|2008.10.10 21:35
|sell
|70
|0.10
|1.3436
|1.3496
|1.3376
|140
|2008.10.12 23:00
|s/l
|70
|0.10
|1.3496
|1.3496
|1.3376
|-60.00
|10711.83
|141
|2008.10.12 23:00
|sell
|71
|0.10
|1.3572
|1.3632
|1.3512
|142
|2008.10.13 04:46
|t/p
|71
|0.10
|1.3512
|1.3632
|1.3512
|58.91
|10770.74
|143
|2008.10.13 04:46
|sell
|72
|0.10
|1.3507
|1.3567
|1.3447
|144
|2008.10.13 08:00
|s/l
|72
|0.10
|1.3567
|1.3567
|1.3447
|-60.00
|10710.74
|145
|2008.10.13 08:00
|sell
|73
|0.10
|1.3565
|1.3625
|1.3505
|146
|2008.10.13 08:13
|s/l
|73
|0.10
|1.3625
|1.3625
|1.3505
|-60.00
|10650.74
|147
|2008.10.13 08:13
|sell
|74
|0.10
|1.3623
|1.3683
|1.3563
|148
|2008.10.13 12:33
|t/p
|74
|0.10
|1.3563
|1.3683
|1.3563
|60.00
|10710.74
|149
|2008.10.13 12:33
|buy
|75
|0.10
|1.3563
|1.3503
|1.3623
|150
|2008.10.13 13:46
|t/p
|75
|0.10
|1.3623
|1.3503
|1.3623
|60.00
|10770.74
|151
|2008.10.13 13:46
|sell
|76
|0.10
|1.3623
|1.3683
|1.3563
|152
|2008.10.13 15:06
|s/l
|76
|0.10
|1.3683
|1.3683
|1.3563
|-60.00
|10710.74
|153
|2008.10.13 15:06
|sell
|77
|0.10
|1.3681
|1.3741
|1.3621
|154
|2008.10.13 16:03
|t/p
|77
|0.10
|1.3621
|1.3741
|1.3621
|60.00
|10770.74
|155
|2008.10.13 16:03
|sell
|78
|0.10
|1.3619
|1.3679
|1.3559
|156
|2008.10.13 17:43
|t/p
|78
|0.10
|1.3559
|1.3679
|1.3559
|60.00
|10830.74
|157
|2008.10.13 17:43
|buy
|79
|0.10
|1.3559
|1.3499
|1.3619
|158
|2008.10.13 18:19
|s/l
|79
|0.10
|1.3499
|1.3499
|1.3619
|-60.00
|10770.74
|159
|2008.10.13 18:19
|sell
|80
|0.10
|1.3499
|1.3559
|1.3439
|160
|2008.10.13 21:30
|s/l
|80
|0.10
|1.3559
|1.3559
|1.3439
|-60.00
|10710.74
|161
|2008.10.13 21:30
|sell
|81
|0.10
|1.3557
|1.3617
|1.3497
|162
|2008.10.14 00:46
|s/l
|81
|0.10
|1.3617
|1.3617
|1.3497
|-61.09
|10649.65
|163
|2008.10.14 00:46
|sell
|82
|0.10
|1.3615
|1.3675
|1.3555
|164
|2008.10.14 02:16
|s/l
|82
|0.10
|1.3675
|1.3675
|1.3555
|-60.00
|10589.65
|165
|2008.10.14 02:16
|sell
|83
|0.10
|1.3673
|1.3733
|1.3613
|166
|2008.10.14 03:06
|t/p
|83
|0.10
|1.3613
|1.3733
|1.3613
|60.00
|10649.65
|167
|2008.10.14 03:06
|sell
|84
|0.10
|1.3609
|1.3669
|1.3549
|168
|2008.10.14 03:35
|s/l
|84
|0.10
|1.3669
|1.3669
|1.3549
|-60.00
|10589.65
|169
|2008.10.14 03:35
|sell
|85
|0.10
|1.3668
|1.3728
|1.3608
|170
|2008.10.14 12:30
|s/l
|85
|0.10
|1.3728
|1.3728
|1.3608
|-60.00
|10529.65
|171
|2008.10.14 12:30
|sell
|86
|0.10
|1.3726
|1.3786
|1.3666
|172
|2008.10.14 16:07
|t/p
|86
|0.10
|1.3666
|1.3786
|1.3666
|60.00
|10589.65
|173
|2008.10.14 16:07
|buy
|87
|0.10
|1.3666
|1.3606
|1.3726
|174
|2008.10.15 01:04
|s/l
|87
|0.10
|1.3606
|1.3606
|1.3726
|-59.18
|10530.47
|175
|2008.10.15 01:04
|buy
|88
|0.10
|1.3606
|1.3546
|1.3666
|176
|2008.10.15 02:02
|s/l
|88
|0.10
|1.3546
|1.3546
|1.3666
|-60.00
|10470.47
|177
|2008.10.15 02:02
|buy
|89
|0.10
|1.3548
|1.3488
|1.3608
|178
|2008.10.15 08:02
|t/p
|89
|0.10
|1.3608
|1.3488
|1.3608
|60.00
|10530.47
|179
|2008.10.15 08:02
|buy
|90
|0.10
|1.3610
|1.3550
|1.3670
|180
|2008.10.15 12:40
|t/p
|90
|0.10
|1.3670
|1.3550
|1.3670
|60.00
|10590.47
|181
|2008.10.15 12:40
|sell
|91
|0.10
|1.3670
|1.3730
|1.3610
|182
|2008.10.15 14:26
|t/p
|91
|0.10
|1.3610
|1.3730
|1.3610
|60.00
|10650.47
|183
|2008.10.15 14:26
|buy
|92
|0.10
|1.3610
|1.3550
|1.3670
|184
|2008.10.15 18:07
|s/l
|92
|0.10
|1.3550
|1.3550
|1.3670
|-60.00
|10590.47
|185
|2008.10.15 18:07
|buy
|93
|0.10
|1.3552
|1.3492
|1.3612
|186
|2008.10.15 21:57
|s/l
|93
|0.10
|1.3492
|1.3492
|1.3612
|-60.00
|10530.47
|187
|2008.10.15 21:57
|sell
|94
|0.10
|1.3491
|1.3551
|1.3431
|188
|2008.10.16 00:22
|t/p
|94
|0.10
|1.3431
|1.3551
|1.3431
|56.73
|10587.20
|189
|2008.10.16 00:22
|buy
|95
|0.10
|1.3431
|1.3371
|1.3491
|190
|2008.10.16 02:44
|t/p
|95
|0.10
|1.3491
|1.3371
|1.3491
|60.00
|10647.20
|191
|2008.10.16 02:44
|sell
|96
|0.10
|1.3492
|1.3552
|1.3432
|192
|2008.10.16 06:16
|t/p
|96
|0.10
|1.3432
|1.3552
|1.3432
|60.00
|10707.20
|193
|2008.10.16 06:16
|buy
|97
|0.10
|1.3432
|1.3372
|1.3492
|194
|2008.10.16 06:39
|s/l
|97
|0.10
|1.3372
|1.3372
|1.3492
|-60.00
|10647.20
|195
|2008.10.16 06:39
|buy
|98
|0.10
|1.3372
|1.3312
|1.3432
|196
|2008.10.16 07:11
|t/p
|98
|0.10
|1.3432
|1.3312
|1.3432
|60.00
|10707.20
|197
|2008.10.16 07:11
|buy
|99
|0.10
|1.3434
|1.3374
|1.3494
|198
|2008.10.16 07:39
|s/l
|99
|0.10
|1.3374
|1.3374
|1.3494
|-60.00
|10647.20
|199
|2008.10.16 07:39
|buy
|100
|0.10
|1.3375
|1.3315
|1.3435
|200
|2008.10.16 10:01
|t/p
|100
|0.10
|1.3435
|1.3315
|1.3435
|60.00
|10707.20
|201
|2008.10.16 10:01
|buy
|101
|0.10
|1.3437
|1.3377
|1.3497
|202
|2008.10.16 13:14
|t/p
|101
|0.10
|1.3497
|1.3377
|1.3497
|60.00
|10767.20
|203
|2008.10.16 13:14
|buy
|102
|0.10
|1.3499
|1.3439
|1.3559
|204
|2008.10.16 15:55
|s/l
|102
|0.10
|1.3439
|1.3439
|1.3559
|-60.00
|10707.20
|205
|2008.10.16 15:55
|sell
|103
|0.10
|1.3438
|1.3498
|1.3378
|206
|2008.10.16 23:33
|s/l
|103
|0.10
|1.3498
|1.3498
|1.3378
|-60.00
|10647.20
|207
|2008.10.16 23:33
|buy
|104
|0.10
|1.3498
|1.3438
|1.3558
|208
|2008.10.17 03:42
|s/l
|104
|0.10
|1.3438
|1.3438
|1.3558
|-59.18
|10588.02
|209
|2008.10.17 03:42
|buy
|105
|0.10
|1.3439
|1.3379
|1.3499
|210
|2008.10.17 07:02
|t/p
|105
|0.10
|1.3499
|1.3379
|1.3499
|60.00
|10648.02
|211
|2008.10.17 07:02
|buy
|106
|0.10
|1.3502
|1.3442
|1.3562
|212
|2008.10.17 09:56
|s/l
|106
|0.10
|1.3442
|1.3442
|1.3562
|-60.00
|10588.02
|213
|2008.10.17 09:56
|sell
|107
|0.10
|1.3442
|1.3502
|1.3382
|214
|2008.10.20 08:43
|s/l
|107
|0.10
|1.3502
|1.3502
|1.3382
|-61.09
|10526.93
|215
|2008.10.20 08:43
|sell
|108
|0.10
|1.3501
|1.3561
|1.3441
|216
|2008.10.20 12:56
|t/p
|108
|0.10
|1.3441
|1.3561
|1.3441
|60.00
|10586.93
|217
|2008.10.20 12:56
|buy
|109
|0.10
|1.3441
|1.3381
|1.3501
|218
|2008.10.20 15:25
|s/l
|109
|0.10
|1.3381
|1.3381
|1.3501
|-60.00
|10526.93
|219
|2008.10.20 15:25
|sell
|110
|0.10
|1.3380
|1.3440
|1.3320
|220
|2008.10.20 16:30
|t/p
|110
|0.10
|1.3320
|1.3440
|1.3320
|60.00
|10586.93
|221
|2008.10.20 16:30
|sell
|111
|0.10
|1.3318
|1.3378
|1.3258
|222
|2008.10.21 08:46
|t/p
|111
|0.10
|1.3258
|1.3378
|1.3258
|58.91
|10645.84
|223
|2008.10.21 08:46
|sell
|112
|0.10
|1.3256
|1.3316
|1.3196
|224
|2008.10.21 14:03
|t/p
|112
|0.10
|1.3196
|1.3316
|1.3196
|60.00
|10705.84
|225
|2008.10.21 14:03
|sell
|113
|0.10
|1.3191
|1.3251
|1.3131
|226
|2008.10.21 17:46
|t/p
|113
|0.10
|1.3131
|1.3251
|1.3131
|60.00
|10765.84
|227
|2008.10.21 17:46
|sell
|114
|0.10
|1.3128
|1.3188
|1.3068
|228
|2008.10.21 21:23
|t/p
|114
|0.10
|1.3068
|1.3188
|1.3068
|60.00
|10825.84
|229
|2008.10.21 21:23
|sell
|115
|0.10
|1.3066
|1.3126
|1.3006
|230
|2008.10.22 01:42
|t/p
|115
|0.10
|1.3006
|1.3126
|1.3006
|58.91
|10884.75
|231
|2008.10.22 01:42
|sell
|116
|0.10
|1.3003
|1.3063
|1.2943
|232
|2008.10.22 05:29
|t/p
|116
|0.10
|1.2943
|1.3063
|1.2943
|60.00
|10944.75
|233
|2008.10.22 05:29
|sell
|117
|0.10
|1.2940
|1.3000
|1.2880
|234
|2008.10.22 06:16
|t/p
|117
|0.10
|1.2880
|1.3000
|1.2880
|60.00
|11004.75
|235
|2008.10.22 06:16
|sell
|118
|0.10
|1.2877
|1.2937
|1.2817
|236
|2008.10.22 06:28
|t/p
|118
|0.10
|1.2817
|1.2937
|1.2817
|60.00
|11064.75
|237
|2008.10.22 06:28
|sell
|119
|0.10
|1.2813
|1.2873
|1.2753
|238
|2008.10.22 06:29
|t/p
|119
|0.10
|1.2753
|1.2873
|1.2753
|60.00
|11124.75
|239
|2008.10.22 06:29
|sell
|120
|0.10
|1.2751
|1.2811
|1.2691
|240
|2008.10.22 06:32
|s/l
|120
|0.10
|1.2811
|1.2811
|1.2691
|-60.00
|11064.75
|241
|2008.10.22 06:32
|sell
|121
|0.10
|1.2809
|1.2869
|1.2749
|242
|2008.10.22 07:13
|s/l
|121
|0.10
|1.2869
|1.2869
|1.2749
|-60.00
|11004.75
|243
|2008.10.22 07:13
|sell
|122
|0.10
|1.2867
|1.2927
|1.2807
|244
|2008.10.22 07:38
|t/p
|122
|0.10
|1.2807
|1.2927
|1.2807
|60.00
|11064.75
|245
|2008.10.22 07:38
|sell
|123
|0.10
|1.2805
|1.2865
|1.2745
|246
|2008.10.22 08:02
|s/l
|123
|0.10
|1.2865
|1.2865
|1.2745
|-60.00
|11004.75
|247
|2008.10.22 08:02
|sell
|124
|0.10
|1.2863
|1.2923
|1.2803
|248
|2008.10.22 10:47
|s/l
|124
|0.10
|1.2923
|1.2923
|1.2803
|-60.00
|10944.75
|249
|2008.10.22 10:47
|sell
|125
|0.10
|1.2921
|1.2981
|1.2861
|250
|2008.10.22 12:36
|t/p
|125
|0.10
|1.2861
|1.2981
|1.2861
|60.00
|11004.75
|251
|2008.10.22 12:36
|sell
|126
|0.10
|1.2859
|1.2919
|1.2799
|252
|2008.10.22 16:05
|t/p
|126
|0.10
|1.2799
|1.2919
|1.2799
|60.00
|11064.75
|253
|2008.10.22 16:05
|sell
|127
|0.10
|1.2797
|1.2857
|1.2737
|254
|2008.10.22 16:19
|s/l
|127
|0.10
|1.2857
|1.2857
|1.2737
|-60.00
|11004.75
|255
|2008.10.22 16:19
|sell
|128
|0.10
|1.2855
|1.2915
|1.2795
|256
|2008.10.22 17:00
|s/l
|128
|0.10
|1.2915
|1.2915
|1.2795
|-60.00
|10944.75
|257
|2008.10.22 17:00
|buy
|129
|0.10
|1.2915
|1.2855
|1.2975
|258
|2008.10.22 17:34
|s/l
|129
|0.10
|1.2855
|1.2855
|1.2975
|-60.00
|10884.75
|259
|2008.10.22 17:34
|buy
|130
|0.10
|1.2857
|1.2797
|1.2917
|260
|2008.10.23 01:03
|s/l
|130
|0.10
|1.2797
|1.2797
|1.2917
|-57.54
|10827.21
|261
|2008.10.23 01:03
|buy
|131
|0.10
|1.2797
|1.2737
|1.2857
|262
|2008.10.23 01:28
|s/l
|131
|0.10
|1.2737
|1.2737
|1.2857
|-60.00
|10767.21
|263
|2008.10.23 01:28
|sell
|132
|0.10
|1.2737
|1.2797
|1.2677
|264
|2008.10.23 02:08
|s/l
|132
|0.10
|1.2797
|1.2797
|1.2677
|-60.00
|10707.21
|265
|2008.10.23 02:08
|buy
|133
|0.10
|1.2798
|1.2738
|1.2858
|266
|2008.10.23 02:09
|t/p
|133
|0.10
|1.2858
|1.2738
|1.2858
|60.00
|10767.21
|267
|2008.10.23 02:09
|buy
|134
|0.10
|1.2860
|1.2800
|1.2920
|268
|2008.10.23 02:33
|s/l
|134
|0.10
|1.2800
|1.2800
|1.2920
|-60.00
|10707.21
|269
|2008.10.23 02:33
|sell
|135
|0.10
|1.2800
|1.2860
|1.2740
|270
|2008.10.23 05:47
|t/p
|135
|0.10
|1.2740
|1.2860
|1.2740
|60.00
|10767.21
|271
|2008.10.23 05:47
|sell
|136
|0.10
|1.2738
|1.2798
|1.2678
|272
|2008.10.23 06:57
|s/l
|136
|0.10
|1.2798
|1.2798
|1.2678
|-60.00
|10707.21
|273
|2008.10.23 06:57
|sell
|137
|0.10
|1.2796
|1.2856
|1.2736
|274
|2008.10.23 11:24
|s/l
|137
|0.10
|1.2856
|1.2856
|1.2736
|-60.00
|10647.21
|275
|2008.10.23 11:24
|sell
|138
|0.10
|1.2854
|1.2914
|1.2794
|276
|2008.10.23 13:54
|t/p
|138
|0.10
|1.2794
|1.2914
|1.2794
|60.00
|10707.21
|277
|2008.10.23 13:54
|sell
|139
|0.10
|1.2792
|1.2852
|1.2732
|278
|2008.10.23 16:43
|s/l
|139
|0.10
|1.2852
|1.2852
|1.2732
|-60.00
|10647.21
|279
|2008.10.23 16:43
|sell
|140
|0.10
|1.2850
|1.2910
|1.2790
|280
|2008.10.23 22:07
|s/l
|140
|0.10
|1.2910
|1.2910
|1.2790
|-60.00
|10587.21
|281
|2008.10.23 22:07
|sell
|141
|0.10
|1.2910
|1.2970
|1.2850
|282
|2008.10.23 23:03
|s/l
|141
|0.10
|1.2970
|1.2970
|1.2850
|-60.00
|10527.21
|283
|2008.10.23 23:03
|sell
|142
|0.10
|1.2970
|1.3030
|1.2910
|284
|2008.10.24 01:36
|t/p
|142
|0.10
|1.2910
|1.3030
|1.2910
|58.91
|10586.12
|285
|2008.10.24 01:36
|sell
|143
|0.10
|1.2907
|1.2967
|1.2847
|286
|2008.10.24 02:57
|t/p
|143
|0.10
|1.2847
|1.2967
|1.2847
|60.00
|10646.12
|287
|2008.10.24 02:57
|sell
|144
|0.10
|1.2843
|1.2903
|1.2783
|288
|2008.10.24 04:35
|t/p
|144
|0.10
|1.2783
|1.2903
|1.2783
|60.00
|10706.12
|289
|2008.10.24 04:35
|buy
|145
|0.10
|1.2782
|1.2722
|1.2842
|290
|2008.10.24 08:54
|s/l
|145
|0.10
|1.2722
|1.2722
|1.2842
|-60.00
|10646.12
|291
|2008.10.24 08:54
|sell
|146
|0.10
|1.2721
|1.2781
|1.2661
|292
|2008.10.24 09:33
|t/p
|146
|0.10
|1.2661
|1.2781
|1.2661
|60.00
|10706.12
|293
|2008.10.24 09:33
|sell
|147
|0.10
|1.2659
|1.2719
|1.2599
|294
|2008.10.24 10:18
|t/p
|147
|0.10
|1.2599
|1.2719
|1.2599
|60.00
|10766.12
|295
|2008.10.24 10:18
|buy
|148
|0.10
|1.2598
|1.2538
|1.2658
|296
|2008.10.24 10:41
|s/l
|148
|0.10
|1.2538
|1.2538
|1.2658
|-60.00
|10706.12
|297
|2008.10.24 10:41
|buy
|149
|0.10
|1.2540
|1.2480
|1.2600
|298
|2008.10.24 12:26
|t/p
|149
|0.10
|1.2600
|1.2480
|1.2600
|60.00
|10766.12
|299
|2008.10.24 12:26
|sell
|150
|0.10
|1.2600
|1.2660
|1.2540
|300
|2008.10.24 14:40
|s/l
|150
|0.10
|1.2660
|1.2660
|1.2540
|-60.00
|10706.12
|301
|2008.10.24 14:40
|sell
|151
|0.10
|1.2659
|1.2719
|1.2599
|302
|2008.10.24 15:58
|s/l
|151
|0.10
|1.2719
|1.2719
|1.2599
|-60.00
|10646.12
|303
|2008.10.24 15:58
|sell
|152
|0.10
|1.2718
|1.2778
|1.2658
|304
|2008.10.24 16:18
|t/p
|152
|0.10
|1.2658
|1.2778
|1.2658
|60.00
|10706.12
|305
|2008.10.24 16:18
|sell
|153
|0.10
|1.2655
|1.2715
|1.2595
|306
|2008.10.24 16:55
|s/l
|153
|0.10
|1.2715
|1.2715
|1.2595
|-60.00
|10646.12
|307
|2008.10.24 16:55
|buy
|154
|0.10
|1.2715
|1.2655
|1.2775
|308
|2008.10.24 17:59
|s/l
|154
|0.10
|1.2655
|1.2655
|1.2775
|-60.00
|10586.12
|309
|2008.10.24 17:59
|sell
|155
|0.10
|1.2655
|1.2715
|1.2595
|310
|2008.10.24 18:12
|s/l
|155
|0.10
|1.2715
|1.2715
|1.2595
|-60.00
|10526.12
|311
|2008.10.24 18:12
|sell
|156
|0.10
|1.2716
|1.2776
|1.2656
|312
|2008.10.24 19:11
|t/p
|156
|0.10
|1.2656
|1.2776
|1.2656
|60.00
|10586.12
|313
|2008.10.24 19:11
|sell
|157
|0.10
|1.2654
|1.2714
|1.2594
|314
|2008.10.24 20:04
|t/p
|157
|0.10
|1.2594
|1.2714
|1.2594
|60.00
|10646.12
|315
|2008.10.24 20:04
|sell
|158
|0.10
|1.2591
|1.2651
|1.2531
|316
|2008.10.27 02:01
|s/l
|158
|0.10
|1.2651
|1.2651
|1.2531
|-61.09
|10585.03
|317
|2008.10.27 02:01
|sell
|159
|0.10
|1.2649
|1.2709
|1.2589
|318
|2008.10.27 02:36
|t/p
|159
|0.10
|1.2589
|1.2709
|1.2589
|60.00
|10645.03
|319
|2008.10.27 02:36
|sell
|160
|0.10
|1.2587
|1.2647
|1.2527
|320
|2008.10.27 07:16
|t/p
|160
|0.10
|1.2527
|1.2647
|1.2527
|60.00
|10705.03
|321
|2008.10.27 07:16
|sell
|161
|0.10
|1.2524
|1.2584
|1.2464
|322
|2008.10.27 09:12
|t/p
|161
|0.10
|1.2464
|1.2584
|1.2464
|60.00
|10765.03
|323
|2008.10.27 09:12
|sell
|162
|0.10
|1.2461
|1.2521
|1.2401
|324
|2008.10.27 10:18
|t/p
|162
|0.10
|1.2401
|1.2521
|1.2401
|60.00
|10825.03
|325
|2008.10.27 10:18
|sell
|163
|0.10
|1.2395
|1.2455
|1.2335
|326
|2008.10.27 11:11
|t/p
|163
|0.10
|1.2335
|1.2455
|1.2335
|60.00
|10885.03
|327
|2008.10.27 11:11
|sell
|164
|0.10
|1.2332
|1.2392
|1.2272
|328
|2008.10.27 11:31
|s/l
|164
|0.10
|1.2392
|1.2392
|1.2272
|-60.00
|10825.03
|329
|2008.10.27 11:31
|sell
|165
|0.10
|1.2390
|1.2450
|1.2330
|330
|2008.10.27 12:27
|s/l
|165
|0.10
|1.2450
|1.2450
|1.2330
|-60.00
|10765.03
|331
|2008.10.27 12:27
|buy
|166
|0.10
|1.2451
|1.2391
|1.2511
|332
|2008.10.27 17:05
|s/l
|166
|0.10
|1.2391
|1.2391
|1.2511
|-60.00
|10705.03
|333
|2008.10.27 17:05
|sell
|167
|0.10
|1.2391
|1.2451
|1.2331
|334
|2008.10.27 17:53
|s/l
|167
|0.10
|1.2451
|1.2451
|1.2331
|-60.00
|10645.03
|335
|2008.10.27 17:53
|sell
|168
|0.10
|1.2449
|1.2509
|1.2389
|336
|2008.10.27 18:51
|s/l
|168
|0.10
|1.2509
|1.2509
|1.2389
|-60.00
|10585.03
|337
|2008.10.27 18:51
|sell
|169
|0.10
|1.2507
|1.2567
|1.2447
|338
|2008.10.27 19:43
|s/l
|169
|0.10
|1.2567
|1.2567
|1.2447
|-60.00
|10525.03
|339
|2008.10.27 19:43
|sell
|170
|0.10
|1.2565
|1.2625
|1.2505
|340
|2008.10.27 22:10
|t/p
|170
|0.10
|1.2505
|1.2625
|1.2505
|60.00
|10585.03
|341
|2008.10.27 22:10
|sell
|171
|0.10
|1.2503
|1.2563
|1.2443
|342
|2008.10.28 01:30
|t/p
|171
|0.10
|1.2443
|1.2563
|1.2443
|58.91
|10643.94
|343
|2008.10.28 01:30
|buy
|172
|0.10
|1.2441
|1.2381
|1.2501
|344
|2008.10.28 03:04
|s/l
|172
|0.10
|1.2381
|1.2381
|1.2501
|-60.00
|10583.94
|345
|2008.10.28 03:04
|buy
|173
|0.10
|1.2383
|1.2323
|1.2443
|346
|2008.10.28 05:41
|t/p
|173
|0.10
|1.2443
|1.2323
|1.2443
|60.00
|10643.94
|347
|2008.10.28 05:41
|sell
|174
|0.10
|1.2444
|1.2504
|1.2384
|348
|2008.10.28 07:38
|s/l
|174
|0.10
|1.2504
|1.2504
|1.2384
|-60.00
|10583.94
|349
|2008.10.28 07:38
|sell
|175
|0.10
|1.2502
|1.2562
|1.2442
|350
|2008.10.28 08:34
|s/l
|175
|0.10
|1.2562
|1.2562
|1.2442
|-60.00
|10523.94
|351
|2008.10.28 08:34
|sell
|176
|0.10
|1.2561
|1.2621
|1.2501
|352
|2008.10.28 09:48
|t/p
|176
|0.10
|1.2501
|1.2621
|1.2501
|60.00
|10583.94
|353
|2008.10.28 09:48
|sell
|177
|0.10
|1.2499
|1.2559
|1.2439
|354
|2008.10.28 13:54
|s/l
|177
|0.10
|1.2559
|1.2559
|1.2439
|-60.00
|10523.94
|355
|2008.10.28 13:54
|sell
|178
|0.10
|1.2559
|1.2619
|1.2499
|356
|2008.10.28 16:17
|t/p
|178
|0.10
|1.2499
|1.2619
|1.2499
|60.00
|10583.94
|357
|2008.10.28 16:17
|sell
|179
|0.10
|1.2497
|1.2557
|1.2437
|358
|2008.10.28 20:31
|s/l
|179
|0.10
|1.2557
|1.2557
|1.2437
|-60.00
|10523.94
|359
|2008.10.28 20:31
|sell
|180
|0.10
|1.2556
|1.2616
|1.2496
|360
|2008.10.28 20:54
|s/l
|180
|0.10
|1.2616
|1.2616
|1.2496
|-60.00
|10463.94
|361
|2008.10.28 20:54
|sell
|181
|0.10
|1.2618
|1.2678
|1.2558
|362
|2008.10.28 21:56
|s/l
|181
|0.10
|1.2678
|1.2678
|1.2558
|-60.00
|10403.94
|363
|2008.10.28 21:56
|sell
|182
|0.10
|1.2678
|1.2738
|1.2618
|364
|2008.10.28 22:43
|s/l
|182
|0.10
|1.2738
|1.2738
|1.2618
|-60.00
|10343.94
|365
|2008.10.28 22:43
|sell
|183
|0.10
|1.2737
|1.2797
|1.2677
|366
|2008.10.28 23:00
|t/p
|183
|0.10
|1.2677
|1.2797
|1.2677
|60.00
|10403.94
|367
|2008.10.28 23:00
|sell
|184
|0.10
|1.2675
|1.2735
|1.2615
|368
|2008.10.28 23:39
|s/l
|184
|0.10
|1.2735
|1.2735
|1.2615
|-60.00
|10343.94
|369
|2008.10.28 23:39
|sell
|185
|0.10
|1.2734
|1.2794
|1.2674
|370
|2008.10.29 00:54
|s/l
|185
|0.10
|1.2794
|1.2794
|1.2674
|-61.09
|10282.85
|371
|2008.10.29 00:54
|sell
|186
|0.10
|1.2792
|1.2852
|1.2732
|372
|2008.10.29 02:58
|t/p
|186
|0.10
|1.2732
|1.2852
|1.2732
|60.00
|10342.85
|373
|2008.10.29 02:58
|sell
|187
|0.10
|1.2730
|1.2790
|1.2670
|374
|2008.10.29 06:41
|t/p
|187
|0.10
|1.2670
|1.2790
|1.2670
|60.00
|10402.85
|375
|2008.10.29 06:41
|buy
|188
|0.10
|1.2670
|1.2610
|1.2730
|376
|2008.10.29 07:48
|t/p
|188
|0.10
|1.2730
|1.2610
|1.2730
|60.00
|10462.85
|377
|2008.10.29 07:48
|buy
|189
|0.10
|1.2732
|1.2672
|1.2792
|378
|2008.10.29 08:50
|t/p
|189
|0.10
|1.2792
|1.2672
|1.2792
|60.00
|10522.85
|379
|2008.10.29 08:50
|buy
|190
|0.10
|1.2794
|1.2734
|1.2854
|380
|2008.10.29 09:07
|s/l
|190
|0.10
|1.2734
|1.2734
|1.2854
|-60.00
|10462.85
|381
|2008.10.29 09:07
|sell
|191
|0.10
|1.2733
|1.2793
|1.2673
|382
|2008.10.29 12:36
|s/l
|191
|0.10
|1.2793
|1.2793
|1.2673
|-60.00
|10402.85
|383
|2008.10.29 12:36
|buy
|192
|0.10
|1.2794
|1.2734
|1.2854
|384
|2008.10.29 14:43
|s/l
|192
|0.10
|1.2734
|1.2734
|1.2854
|-60.00
|10342.85
|385
|2008.10.29 14:43
|buy
|193
|0.10
|1.2736
|1.2676
|1.2796
|386
|2008.10.29 15:41
|t/p
|193
|0.10
|1.2796
|1.2676
|1.2796
|60.00
|10402.85
|387
|2008.10.29 15:41
|buy
|194
|0.10
|1.2798
|1.2738
|1.2858
|388
|2008.10.29 16:03
|t/p
|194
|0.10
|1.2858
|1.2738
|1.2858
|60.00
|10462.85
|389
|2008.10.29 16:03
|buy
|195
|0.10
|1.2861
|1.2801
|1.2921
|390
|2008.10.29 16:17
|t/p
|195
|0.10
|1.2921
|1.2801
|1.2921
|60.00
|10522.85
|391
|2008.10.29 16:17
|buy
|196
|0.10
|1.2924
|1.2864
|1.2984
|392
|2008.10.29 16:47
|t/p
|196
|0.10
|1.2984
|1.2864
|1.2984
|60.00
|10582.85
|393
|2008.10.29 16:47
|buy
|197
|0.10
|1.2986
|1.2926
|1.3046
|394
|2008.10.29 17:11
|s/l
|197
|0.10
|1.2926
|1.2926
|1.3046
|-60.00
|10522.85
|395
|2008.10.29 17:11
|buy
|198
|0.10
|1.2928
|1.2868
|1.2988
|396
|2008.10.29 17:57
|s/l
|198
|0.10
|1.2868
|1.2868
|1.2988
|-60.00
|10462.85
|397
|2008.10.29 17:57
|sell
|199
|0.10
|1.2867
|1.2927
|1.2807
|398
|2008.10.29 18:36
|s/l
|199
|0.10
|1.2927
|1.2927
|1.2807
|-60.00
|10402.85
|399
|2008.10.29 18:36
|sell
|200
|0.10
|1.2926
|1.2986
|1.2866
|400
|2008.10.29 19:05
|t/p
|200
|0.10
|1.2866
|1.2986
|1.2866
|60.00
|10462.85
|401
|2008.10.29 19:05
|sell
|201
|0.10
|1.2863
|1.2923
|1.2803
|402
|2008.10.29 20:04
|s/l
|201
|0.10
|1.2923
|1.2923
|1.2803
|-60.00
|10402.85
|403
|2008.10.29 20:04
|sell
|202
|0.10
|1.2921
|1.2981
|1.2861
|404
|2008.10.29 20:22
|t/p
|202
|0.10
|1.2861
|1.2981
|1.2861
|60.00
|10462.85
|405
|2008.10.29 20:22
|sell
|203
|0.10
|1.2859
|1.2919
|1.2799
|406
|2008.10.29 21:16
|s/l
|203
|0.10
|1.2919
|1.2919
|1.2799
|-60.00
|10402.85
|407
|2008.10.29 21:16
|buy
|204
|0.10
|1.2919
|1.2859
|1.2979
|408
|2008.10.30 02:13
|t/p
|204
|0.10
|1.2979
|1.2859
|1.2979
|62.46
|10465.31
|409
|2008.10.30 02:13
|sell
|205
|0.10
|1.2979
|1.3039
|1.2919
|410
|2008.10.30 02:23
|s/l
|205
|0.10
|1.3039
|1.3039
|1.2919
|-60.00
|10405.31
|411
|2008.10.30 02:23
|sell
|206
|0.10
|1.3038
|1.3098
|1.2978
|412
|2008.10.30 03:06
|s/l
|206
|0.10
|1.3098
|1.3098
|1.2978
|-60.00
|10345.31
|413
|2008.10.30 03:06
|sell
|207
|0.10
|1.3096
|1.3156
|1.3036
|414
|2008.10.30 03:17
|s/l
|207
|0.10
|1.3156
|1.3156
|1.3036
|-60.00
|10285.31
|415
|2008.10.30 03:17
|sell
|208
|0.10
|1.3157
|1.3217
|1.3097
|416
|2008.10.30 04:36
|s/l
|208
|0.10
|1.3217
|1.3217
|1.3097
|-60.00
|10225.31
|417
|2008.10.30 04:36
|buy
|209
|0.10
|1.3217
|1.3157
|1.3277
|418
|2008.10.30 04:41
|t/p
|209
|0.10
|1.3277
|1.3157
|1.3277
|60.00
|10285.31
|419
|2008.10.30 04:41
|buy
|210
|0.10
|1.3279
|1.3219
|1.3339
|420
|2008.10.30 04:59
|s/l
|210
|0.10
|1.3219
|1.3219
|1.3339
|-60.00
|10225.31
|421
|2008.10.30 04:59
|buy
|211
|0.10
|1.3218
|1.3158
|1.3278
|422
|2008.10.30 08:12
|s/l
|211
|0.10
|1.3158
|1.3158
|1.3278
|-60.00
|10165.31
|423
|2008.10.30 08:12
|buy
|212
|0.10
|1.3158
|1.3098
|1.3218
|424
|2008.10.30 09:19
|t/p
|212
|0.10
|1.3218
|1.3098
|1.3218
|60.00
|10225.31
|425
|2008.10.30 09:19
|buy
|213
|0.10
|1.3220
|1.3160
|1.3280
|426
|2008.10.30 10:25
|s/l
|213
|0.10
|1.3160
|1.3160
|1.3280
|-60.00
|10165.31
|427
|2008.10.30 10:25
|sell
|214
|0.10
|1.3158
|1.3218
|1.3098
|428
|2008.10.30 11:29
|t/p
|214
|0.10
|1.3098
|1.3218
|1.3098
|60.00
|10225.31
|429
|2008.10.30 11:29
|buy
|215
|0.10
|1.3098
|1.3038
|1.3158
|430
|2008.10.30 11:58
|s/l
|215
|0.10
|1.3038
|1.3038
|1.3158
|-60.00
|10165.31
|431
|2008.10.30 11:58
|buy
|216
|0.10
|1.3040
|1.2980
|1.3100
|432
|2008.10.30 12:32
|t/p
|216
|0.10
|1.3100
|1.2980
|1.3100
|60.00
|10225.31
|433
|2008.10.30 12:32
|sell
|217
|0.10
|1.3101
|1.3161
|1.3041
|434
|2008.10.30 13:05
|s/l
|217
|0.10
|1.3161
|1.3161
|1.3041
|-60.00
|10165.31
|435
|2008.10.30 13:05
|sell
|218
|0.10
|1.3159
|1.3219
|1.3099
|436
|2008.10.30 13:23
|t/p
|218
|0.10
|1.3099
|1.3219
|1.3099
|60.00
|10225.31
|437
|2008.10.30 13:23
|buy
|219
|0.10
|1.3099
|1.3039
|1.3159
|438
|2008.10.30 14:46
|s/l
|219
|0.10
|1.3039
|1.3039
|1.3159
|-60.00
|10165.31
|439
|2008.10.30 14:46
|buy
|220
|0.10
|1.3040
|1.2980
|1.3100
|440
|2008.10.30 15:47
|s/l
|220
|0.10
|1.2980
|1.2980
|1.3100
|-60.00
|10105.31
|441
|2008.10.30 15:47
|buy
|221
|0.10
|1.2982
|1.2922
|1.3042
|442
|2008.10.30 16:45
|s/l
|221
|0.10
|1.2922
|1.2922
|1.3042
|-60.00
|10045.31
|443
|2008.10.30 16:45
|buy
|222
|0.10
|1.2924
|1.2864
|1.2984
|444
|2008.10.30 17:36
|s/l
|222
|0.10
|1.2864
|1.2864
|1.2984
|-60.00
|9985.31
|445
|2008.10.30 17:36
|buy
|223
|0.10
|1.2866
|1.2806
|1.2926
|446
|2008.10.30 17:53
|s/l
|223
|0.10
|1.2806
|1.2806
|1.2926
|-60.00
|9925.31
|447
|2008.10.30 17:53
|buy
|224
|0.10
|1.2808
|1.2748
|1.2868
|448
|2008.10.30 18:04
|t/p
|224
|0.10
|1.2868
|1.2748
|1.2868
|60.00
|9985.31
|449
|2008.10.30 18:04
|buy
|225
|0.10
|1.2870
|1.2810
|1.2930
|450
|2008.10.30 19:11
|t/p
|225
|0.10
|1.2930
|1.2810
|1.2930
|60.00
|10045.31
|451
|2008.10.30 19:11
|sell
|226
|0.10
|1.2930
|1.2990
|1.2870
|452
|2008.10.30 20:27
|s/l
|226
|0.10
|1.2990
|1.2990
|1.2870
|-60.00
|9985.31
|453
|2008.10.30 20:27
|sell
|227
|0.10
|1.2989
|1.3049
|1.2929
|454
|2008.10.30 21:21
|t/p
|227
|0.10
|1.2929
|1.3049
|1.2929
|60.00
|10045.31
|455
|2008.10.30 21:21
|sell
|228
|0.10
|1.2926
|1.2986
|1.2866
|456
|2008.10.30 23:37
|t/p
|228
|0.10
|1.2866
|1.2986
|1.2866
|60.00
|10105.31
|457
|2008.10.30 23:37
|buy
|229
|0.10
|1.2865
|1.2805
|1.2925
|458
|2008.10.31 02:23
|s/l
|229
|0.10
|1.2805
|1.2805
|1.2925
|-59.18
|10046.13
|459
|2008.10.31 02:23
|sell
|230
|0.10
|1.2805
|1.2865
|1.2745
|460
|2008.10.31 04:49
|s/l
|230
|0.10
|1.2865
|1.2865
|1.2745
|-60.00
|9986.13
|461
|2008.10.31 04:49
|sell
|231
|0.10
|1.2864
|1.2924
|1.2804
|462
|2008.10.31 06:59
|t/p
|231
|0.10
|1.2804
|1.2924
|1.2804
|60.00
|10046.13
|463
|2008.10.31 06:59
|sell
|232
|0.10
|1.2800
|1.2860
|1.2740
|464
|2008.10.31 07:07
|s/l
|232
|0.10
|1.2860
|1.2860
|1.2740
|-60.00
|9986.13
|465
|2008.10.31 07:07
|sell
|233
|0.10
|1.2861
|1.2921
|1.2801
|466
|2008.10.31 07:37
|t/p
|233
|0.10
|1.2801
|1.2921
|1.2801
|60.00
|10046.13
|467
|2008.10.31 07:37
|sell
|234
|0.10
|1.2799
|1.2859
|1.2739
|468
|2008.10.31 08:36
|t/p
|234
|0.10
|1.2739
|1.2859
|1.2739
|60.00
|10106.13
|469
|2008.10.31 08:36
|sell
|235
|0.10
|1.2737
|1.2797
|1.2677
|470
|2008.10.31 09:42
|t/p
|235
|0.10
|1.2677
|1.2797
|1.2677
|60.00
|10166.13
|471
|2008.10.31 09:42
|sell
|236
|0.10
|1.2675
|1.2735
|1.2615
|472
|2008.10.31 11:12
|s/l
|236
|0.10
|1.2735
|1.2735
|1.2615
|-60.00
|10106.13
|473
|2008.10.31 11:12
|sell
|237
|0.10
|1.2734
|1.2794
|1.2674
|474
|2008.10.31 13:11
|s/l
|237
|0.10
|1.2794
|1.2794
|1.2674
|-60.00
|10046.13
|475
|2008.10.31 13:11
|buy
|238
|0.10
|1.2795
|1.2735
|1.2855
|476
|2008.10.31 13:49
|s/l
|238
|0.10
|1.2735
|1.2735
|1.2855
|-60.00
|9986.13
|477
|2008.10.31 13:49
|sell
|239
|0.10
|1.2735
|1.2795
|1.2675
|478
|2008.10.31 18:00
|t/p
|239
|0.10
|1.2675
|1.2795
|1.2675
|60.00
|10046.13
|479
|2008.10.31 18:00
|sell
|240
|0.10
|1.2673
|1.2733
|1.2613
|480
|2008.10.31 18:04
|s/l
|240
|0.10
|1.2733
|1.2733
|1.2613
|-60.00
|9986.13
|481
|2008.10.31 18:04
|sell
|241
|0.10
|1.2731
|1.2791
|1.2671
|482
|2008.11.03 01:55
|s/l
|241
|0.10
|1.2791
|1.2791
|1.2671
|-61.09
|9925.04
|483
|2008.11.03 01:55
|sell
|242
|0.10
|1.2789
|1.2849
|1.2729
|484
|2008.11.03 03:55
|s/l
|242
|0.10
|1.2849
|1.2849
|1.2729
|-60.00
|9865.04
|485
|2008.11.03 03:55
|sell
|243
|0.10
|1.2852
|1.2912
|1.2792
|486
|2008.11.03 09:22
|t/p
|243
|0.10
|1.2792
|1.2912
|1.2792
|60.00
|9925.04
|487
|2008.11.03 09:22
|buy
|244
|0.10
|1.2791
|1.2731
|1.2851
|488
|2008.11.03 10:10
|t/p
|244
|0.10
|1.2851
|1.2731
|1.2851
|60.00
|9985.04
|489
|2008.11.03 10:10
|sell
|245
|0.10
|1.2851
|1.2911
|1.2791
|490
|2008.11.03 14:37
|t/p
|245
|0.10
|1.2791
|1.2911
|1.2791
|60.00
|10045.04
|491
|2008.11.03 14:37
|sell
|246
|0.10
|1.2788
|1.2848
|1.2728
|492
|2008.11.03 15:10
|t/p
|246
|0.10
|1.2728
|1.2848
|1.2728
|60.00
|10105.04
|493
|2008.11.03 15:10
|buy
|247
|0.10
|1.2728
|1.2668
|1.2788
|494
|2008.11.03 15:49
|t/p
|247
|0.10
|1.2788
|1.2668
|1.2788
|60.00
|10165.04
|495
|2008.11.03 15:49
|sell
|248
|0.10
|1.2788
|1.2848
|1.2728
|496
|2008.11.03 17:07
|t/p
|248
|0.10
|1.2728
|1.2848
|1.2728
|60.00
|10225.04
|497
|2008.11.03 17:07
|sell
|249
|0.10
|1.2726
|1.2786
|1.2666
|498
|2008.11.03 18:20
|t/p
|249
|0.10
|1.2666
|1.2786
|1.2666
|60.00
|10285.04
|499
|2008.11.03 18:20
|sell
|250
|0.10
|1.2663
|1.2723
|1.2603
|500
|2008.11.03 20:26
|t/p
|250
|0.10
|1.2603
|1.2723
|1.2603
|60.00
|10345.04
|501
|2008.11.03 20:26
|sell
|251
|0.10
|1.2601
|1.2661
|1.2541
|502
|2008.11.04 01:09
|close at stop
|251
|0.10
|1.2626
|1.2661
|1.2541
|-26.09
|10318.95